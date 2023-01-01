阿毘曇八犍度論卷第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八犍度論卷第十三

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智犍度智相應跋渠第五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智犍度智相應跋渠第五之一

人智三昧根， 覺意道相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人智三昧根， 覺意道相應，

二智種一行， 六小七大七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二智種一行， 六小七大七。

七人、八智、三三昧、三根、七覺意、八道種，智相應，及種二智種一行，歷六二七。七人：堅信、堅法、信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫。八智：法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智。三三昧：空、無願、無相。三根：未知根、已知根、無知根。七覺意：念覺意、擇法覺意、精進覺意、喜覺意、猗覺意、定覺意、護覺意。八道種：等見、等志、等語、等業、等活、等方便、等念、等定，智相應及種：四十四智種、七十七智種，一行六七大七。七人：堅信、堅法、信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫。八智：法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習盡、道智。堅信人於此八智成就幾、不成就幾，乃至俱解脫人於此八智成就幾、不成就幾？堅信人於此八智，幾過去成就、幾未來成就、幾現在成就，乃至俱解脫人於此八智，幾成就過去、幾成就未來、幾成就現在？堅信人法智現在前時幾智現在前，乃至道智現在前時幾智現在前？乃至俱解脫人法智現在前時幾智現在前？乃至道智現在前時幾智現在前？堅信人於此三三昧成就幾、不成就幾，乃至俱解脫人於此三三昧成就幾、不成就幾？堅信人於此三三昧，幾成就過去、幾成就未來、幾成就現在，乃至俱解脫人於此三三昧，幾成就過去、幾成就未來、幾成就現在。堅信人空三昧現在前時幾智現在前？無願無相三昧現在前時幾智現在前？乃至俱解脫人空三昧現在前時幾智現在前？無願無相三昧現在前時幾智現在前？堅信人未知根現在前時幾智現在前？堅法人亦如是。俱解脫人已知根現在前時幾智現在前？見到身證亦如是。慧解脫人無知根現在前時幾智現在前？俱解脫亦如是。堅信人念覺意現在前時幾智現在前？乃至護覺意現在前時幾智現在前？乃至俱解脫人念覺意現在前時幾智現在前？乃至護覺意現在前時幾智現在前？堅信人等見現在前時幾智現在前？乃至等定現在前時幾智現在前？乃至俱解脫人等見現在前時幾智現在前？乃至等定現在前時幾智現在前？諸法法智相應，彼未知智耶？設諸法未知智相應，彼法智耶？諸法法智相應，彼知他人心智等智苦智習盡道智、空無願無相、未知根已知根無知根、念覺意擇法精進喜猗定護覺意、等見等志等方便等念等定耶？設諸法等定相應，彼法智耶？諸法乃至等念相應，彼等定耶？設諸法等定相應，彼等念耶？又世尊言：當說四十四智種：老死苦智、老死習智、老死盡智、老死盡道迹智。此智當言法智耶乃至道智耶？生、有乃至行智亦如是。又世尊言：當說七十七智種：生緣老死知智，不緣餘生緣老死知智；過去久 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七人、八智、三三昧、三根、七覺意、八道種，智相應，及種二智種一行，歷六二七。七人：堅信、堅法、信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫。八智：法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智。三三昧：空、無願、無相。三根：未知根、已知根、無知根。七覺意：念覺意、擇法覺意、精進覺意、喜覺意、猗覺意、定覺意、護覺意。八道種：等見、等志、等語、等業、等活、等方便、等念、等定，智相應及種：四十四智種、七十七智種，一行六七大七。七人：堅信、堅法、信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫。八智：法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習盡、道智。堅信人於此八智成就幾、不成就幾，乃至俱解脫人於此八智成就幾、不成就幾？堅信人於此八智，幾過去成就、幾未來成就、幾現在成就，乃至俱解脫人於此八智，幾成就過去、幾成就未來、幾成就現在？堅信人法智現在前時幾智現在前，乃至道智現在前時幾智現在前？乃至俱解脫人法智現在前時幾智現在前？乃至道智現在前時幾智現在前？堅信人於此三三昧成就幾、不成就幾，乃至俱解脫人於此三三昧成就幾、不成就幾？堅信人於此三三昧，幾成就過去、幾成就未來、幾成就現在，乃至俱解脫人於此三三昧，幾成就過去、幾成就未來、幾成就現在。堅信人空三昧現在前時幾智現在前？無願無相三昧現在前時幾智現在前？乃至俱解脫人空三昧現在前時幾智現在前？無願無相三昧現在前時幾智現在前？堅信人未知根現在前時幾智現在前？堅法人亦如是。俱解脫人已知根現在前時幾智現在前？見到身證亦如是。慧解脫人無知根現在前時幾智現在前？俱解脫亦如是。堅信人念覺意現在前時幾智現在前？乃至護覺意現在前時幾智現在前？乃至俱解脫人念覺意現在前時幾智現在前？乃至護覺意現在前時幾智現在前？堅信人等見現在前時幾智現在前？乃至等定現在前時幾智現在前？乃至俱解脫人等見現在前時幾智現在前？乃至等定現在前時幾智現在前？諸法法智相應，彼未知智耶？設諸法未知智相應，彼法智耶？諸法法智相應，彼知他人心智等智苦智習盡道智、空無願無相、未知根已知根無知根、念覺意擇法精進喜猗定護覺意、等見等志等方便等念等定耶？設諸法等定相應，彼法智耶？諸法乃至等念相應，彼等定耶？設諸法等定相應，彼等念耶？又世尊言：當說四十四智種：老死苦智、老死習智、老死盡智、老死盡道迹智。此智當言法智耶乃至道智耶？生、有乃至行智亦如是。又世尊言：當說七十七智種：生緣老死知智，不緣餘生緣老死知智；過去久

遠生緣老死知智，不緣餘過去久遠生緣老死知智；未來久遠生緣老死知智，不餘緣未來久遠生緣老死知智。如法界住智，無常有為心所因緣生盡法、變易法、無欲法、滅法、散法、斷智慧法。此智當言法智乃至道智耶？乃至無明緣行知智亦如是。若成就法智，彼未知智耶？設成就未知智，彼法智耶？若成就法智，彼知他人心智等智苦智習盡道智耶？設成就道智，彼法智耶？乃至成就盡智，彼道智耶？設成就道智，彼盡智耶(一行竟)？若成就過去法智，彼未來耶？設彼未來，彼過去耶？若彼過去，彼現在耶？設彼現在，彼過去耶？若彼未來，彼現在耶？設彼現在，彼未來耶？若彼過去，彼未來現在耶？設彼未來現在，彼過去耶？若彼未來，彼過去現在耶？設彼過去現在，彼未來耶？若彼現在，彼過去未來耶？設彼過去未來，彼現在耶(歷六竟)？乃至道智亦如是。若成就過去法智，彼過去未知智耶？設成就過去未知智，彼過去法智耶。若成就過去法智，彼未來未知智耶？設彼未來未知智，彼過去法智耶？若成就過去法智，彼現在未知智耶？設彼現在未知智，彼過去法智耶？若成就過去法智，彼過去現在未知智耶？設彼過去現在未知智，彼過去法智耶？若成就過去法智，彼未來現在未知智耶？設彼未來現在未知智，彼過去法智耶？若成就過去法智，彼過去未來未知智耶？設彼過去未來未知智，彼過去法智耶？若成就過去法智，彼過去未來現在未知智耶？設彼過去未來現在未知智，彼過去法智耶？乃至道智亦如是(七竟)。過去法智、過去未知智、過去知他人心智(一也)。未來(二也)、現在(三也)、過去現在(四也)、未來現在(五也)、過去未來(六也)、過去未來現在知他人心智(七也)，乃至道智亦如是。此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠生緣老死知智，不緣餘過去久遠生緣老死知智；未來久遠生緣老死知智，不餘緣未來久遠生緣老死知智。如法界住智，無常有為心所因緣生盡法、變易法、無欲法、滅法、散法、斷智慧法。此智當言法智乃至道智耶？乃至無明緣行知智亦如是。若成就法智，彼未知智耶？設成就未知智，彼法智耶？若成就法智，彼知他人心智等智苦智習盡道智耶？設成就道智，彼法智耶？乃至成就盡智，彼道智耶？設成就道智，彼盡智耶(一行竟)？若成就過去法智，彼未來耶？設彼未來，彼過去耶？若彼過去，彼現在耶？設彼現在，彼過去耶？若彼未來，彼現在耶？設彼現在，彼未來耶？若彼過去，彼未來現在耶？設彼未來現在，彼過去耶？若彼未來，彼過去現在耶？設彼過去現在，彼未來耶？若彼現在，彼過去未來耶？設彼過去未來，彼現在耶(歷六竟)？乃至道智亦如是。若成就過去法智，彼過去未知智耶？設成就過去未知智，彼過去法智耶。若成就過去法智，彼未來未知智耶？設彼未來未知智，彼過去法智耶？若成就過去法智，彼現在未知智耶？設彼現在未知智，彼過去法智耶？若成就過去法智，彼過去現在未知智耶？設彼過去現在未知智，彼過去法智耶？若成就過去法智，彼未來現在未知智耶？設彼未來現在未知智，彼過去法智耶？若成就過去法智，彼過去未來未知智耶？設彼過去未來未知智，彼過去法智耶？若成就過去法智，彼過去未來現在未知智耶？設彼過去未來現在未知智，彼過去法智耶？乃至道智亦如是(七竟)。過去法智、過去未知智、過去知他人心智(一也)。未來(二也)、現在(三也)、過去現在(四也)、未來現在(五也)、過去未來(六也)、過去未來現在知他人心智(七也)，乃至道智亦如是。此章義願具演說。

七人：堅信、堅法、信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫。八智：法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習盡、道智。堅信人於此八智，成就幾、不成就幾？答曰：或一二三四五六七八。云何一？答曰：苦法忍無知他人心智一，知他人心智二。苦法智無知他人心智三，知他人心智四。苦未知忍無知他人心智三，知他人心智四。苦未知智無知他人心智四，知他人心智五。習法忍無知他人心智四，知他人心智五。習法智無知他人心智五，知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五，知他人心智六。盡法智無知他人心智六，知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六，知他人心智七，道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍無知他人心智七，知他人心智八。堅法亦如是。信解脫人於此八智，成就幾、不成就幾？答曰：或七或八。無知他人心智七，知他人心智八。見到亦如是。身證、慧解脫、俱解脫，一切成就(成就竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七人：堅信、堅法、信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫。八智：法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習盡、道智。堅信人於此八智，成就幾、不成就幾？答曰：或一二三四五六七八。云何一？答曰：苦法忍無知他人心智一，知他人心智二。苦法智無知他人心智三，知他人心智四。苦未知忍無知他人心智三，知他人心智四。苦未知智無知他人心智四，知他人心智五。習法忍無知他人心智四，知他人心智五。習法智無知他人心智五，知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五，知他人心智六。盡法智無知他人心智六，知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六，知他人心智七，道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍無知他人心智七，知他人心智八。堅法亦如是。信解脫人於此八智，成就幾、不成就幾？答曰：或七或八。無知他人心智七，知他人心智八。見到亦如是。身證、慧解脫、俱解脫，一切成就(成就竟)。

堅信人於此八智，成就過去幾，未來幾，現在幾？答曰：苦法忍無知他人心智，過去未來一、現在無；知他人心智，過去未來二、現在無。苦法智無知他人心智，過去一、未來三、現在二；知他人心智，過去二、未來四、現在二。苦未知忍無知他人心智，過去未來三、現在無；知他人心智，過去未來四、現在無。苦未知智無知他人心智，過去三、未來四、現在二；知他人心智，過去四、未來五、現在二。習法忍無知他人心智，過去未來四、現在無；知他人心智，過去未來五、現在無。習法智無知他人心智，過去四、未來五、現在二；知他人心智，過去五、未來六、現在二。習未知忍無知他人心智，過去未來五、現在無也；知他人心智，過去未來六、現在無。習未知智無知他人心智，過去未來五、現在二；知他人心智，過去未來六、現在二。盡法忍無知他人心智，過去未來五、現在無也；知他人心智，過去未來六、現在無。盡法智無知他人心智，過去五、未來六、現在二；知他人心智，過去六、未來七、現在二。盡未知忍無知他人心智，過去未來六、現在無；知他人心智，過去未來七、現在無。盡未知智無知他人心智，過去未來六、現在二；知他人心智，過去未來七、現在二。道法忍無知他人心智，過去未來六、現在無；知他人心智，過去未來七、現在無。道法智無知他人心智，過去六、未來七、現在二；知他人心智，過去七、未來八、現在二。道未知忍無知他人心智，過去未來七、現在無；知他人心智，過去未來八、現在無。堅法亦如是。信解脫人於此八智，成就過去幾、未來幾、現在幾？答曰：無知他人心智，未來成就七，諸已滅不失則成就過去，諸現在前則成就現在；知他人心智，成就未來八，諸已盡不失則成就過去，諸現在前則成就現在。見到亦如是。身證、慧解脫、俱解脫，盡成就未來，若已盡不失則成就過去，諸現在前則成就現在(三世竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅信人於此八智，成就過去幾，未來幾，現在幾？答曰：苦法忍無知他人心智，過去未來一、現在無；知他人心智，過去未來二、現在無。苦法智無知他人心智，過去一、未來三、現在二；知他人心智，過去二、未來四、現在二。苦未知忍無知他人心智，過去未來三、現在無；知他人心智，過去未來四、現在無。苦未知智無知他人心智，過去三、未來四、現在二；知他人心智，過去四、未來五、現在二。習法忍無知他人心智，過去未來四、現在無；知他人心智，過去未來五、現在無。習法智無知他人心智，過去四、未來五、現在二；知他人心智，過去五、未來六、現在二。習未知忍無知他人心智，過去未來五、現在無也；知他人心智，過去未來六、現在無。習未知智無知他人心智，過去未來五、現在二；知他人心智，過去未來六、現在二。盡法忍無知他人心智，過去未來五、現在無也；知他人心智，過去未來六、現在無。盡法智無知他人心智，過去五、未來六、現在二；知他人心智，過去六、未來七、現在二。盡未知忍無知他人心智，過去未來六、現在無；知他人心智，過去未來七、現在無。盡未知智無知他人心智，過去未來六、現在二；知他人心智，過去未來七、現在二。道法忍無知他人心智，過去未來六、現在無；知他人心智，過去未來七、現在無。道法智無知他人心智，過去六、未來七、現在二；知他人心智，過去七、未來八、現在二。道未知忍無知他人心智，過去未來七、現在無；知他人心智，過去未來八、現在無。堅法亦如是。信解脫人於此八智，成就過去幾、未來幾、現在幾？答曰：無知他人心智，未來成就七，諸已滅不失則成就過去，諸現在前則成就現在；知他人心智，成就未來八，諸已盡不失則成就過去，諸現在前則成就現在。見到亦如是。身證、慧解脫、俱解脫，盡成就未來，若已盡不失則成就過去，諸現在前則成就現在(三世竟)。

堅信人法智現在前時，幾智現在前？答曰：二。法智苦智二，法智習智二，法智盡智二，法智道智二。未知智現在前時，幾智現在前？答曰：二。未知智苦智二，未知智習智二，未知智盡智二。苦智現在前時，幾智現在前？答曰：二。苦智法智二，苦智未知智二。習智、盡智亦如是。道智現在前時，幾智現在前？答曰：二。道智法智二。堅法亦如是。信解脫人法智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。法智苦智二，法智習智二，法智盡智二；法智道智無知他人心智二，知他人心智三。未知智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。未知智苦智二，未知智習智二，未知智盡智二；未知智道智無知他人心智二，知他人心智三。知他人心智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。知他人心智無道智二，若道智三。等智現在前時，幾智現在前？答曰：或一或二。等智無知他人心智一，若知他人心智二。苦智現在前時，幾智現在前？答曰：二。苦智法智二，苦智未知智二。習智、盡智亦如是。道智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。道智法智無知他人心智二，若知他人心智三；道智未知智無知他人心智二，若知他人心智三。見到、身證亦如是。慧解脫人法智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。法智苦智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。法智習智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。法智盡智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。法智道智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。未知智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。未知智苦智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。未知智習智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。未知智盡智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。未知智道智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。知他人心智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。知他人心智無道智二，若道智三。等智現在前時，幾智現在前？答曰：或一或二。等智無知他人心智一，若知他人心智二。苦智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。苦智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。習智、盡智亦如是。道智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。道智法智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。道智未知智，無盡智無生智知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。俱解脫亦如是(八智竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅信人法智現在前時，幾智現在前？答曰：二。法智苦智二，法智習智二，法智盡智二，法智道智二。未知智現在前時，幾智現在前？答曰：二。未知智苦智二，未知智習智二，未知智盡智二。苦智現在前時，幾智現在前？答曰：二。苦智法智二，苦智未知智二。習智、盡智亦如是。道智現在前時，幾智現在前？答曰：二。道智法智二。堅法亦如是。信解脫人法智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。法智苦智二，法智習智二，法智盡智二；法智道智無知他人心智二，知他人心智三。未知智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。未知智苦智二，未知智習智二，未知智盡智二；未知智道智無知他人心智二，知他人心智三。知他人心智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。知他人心智無道智二，若道智三。等智現在前時，幾智現在前？答曰：或一或二。等智無知他人心智一，若知他人心智二。苦智現在前時，幾智現在前？答曰：二。苦智法智二，苦智未知智二。習智、盡智亦如是。道智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。道智法智無知他人心智二，若知他人心智三；道智未知智無知他人心智二，若知他人心智三。見到、身證亦如是。慧解脫人法智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。法智苦智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。法智習智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。法智盡智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。法智道智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。未知智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。未知智苦智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。未知智習智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。未知智盡智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。未知智道智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。知他人心智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。知他人心智無道智二，若道智三。等智現在前時，幾智現在前？答曰：或一或二。等智無知他人心智一，若知他人心智二。苦智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。苦智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。習智、盡智亦如是。道智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。道智法智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。道智未知智，無盡智無生智知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。俱解脫亦如是(八智竟)。

堅信人於此三三昧，成就幾、不成就幾？答曰：或二或三。盡法忍未生，成就二、不成就一；盡法忍生，一切成就。堅法人亦如是。信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫，一切成就。堅信人於此三三昧，成就過去幾、未來幾、現在幾？答曰：若依空三昧越次取證彼苦法忍，無有過去、未來二、現在一。苦法智過去一(空也)、未來二(益無願)、現在一(空也)。苦未知忍、苦未知智、習法忍，過去一、未來二、現在一(無願)。習法智，過去未來二、現在一。習未知忍習未知智。過去未來二現在一(同上)。盡法忍，過去二、未來三(益無相)、現在一(無相)。盡法智，過去未來三、現在一。盡未知忍、盡未知智、道法忍、道法智、道未知忍，過去未來三、現在一(無願)。若依無願三昧越次取證彼苦法忍，無有過去、未來二、現在一。苦法智，過去一(無願)、未來二、現在一。苦未知忍、苦未知智、習法忍、習法智、習未知忍、習未知智，過去一、未來二(空無願)、現在一(無願也)。盡法忍，過去二(空無願)、未來三、現在一(無相)。盡法智，過去二(無願無相)、未來三、現在一(無相)。盡未知忍、盡未知智、道法忍、道法智、道未知忍，過去三(無願無相)、未來三、現在一(無願)。堅法亦如是。信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫，一切未來成就，若已盡不失則成就過去，諸現在前則成就現在。堅信人空三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或無。苦智法智二，苦智未知智二，忍無也。無願三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或無。苦智法智二，苦智未知智二，習智法智二，習智未知智二，道智法智二，忍無也。無相三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或無。盡智法智二，盡智未知智二，忍無也。堅法亦如是。信解脫人空三昧現在前時，幾智現在前？答曰：二。苦智法智二，苦智未知智二。無願三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智二，苦智未知智二，習智法智二，習智未知智二；道智法智無知他人心智二，若知他人心智三；道智未知智無知他人心智二，若知他人心智三。無相三昧現在前時，幾智現在前？答曰：二。盡智法智二，盡智未知智二。見到、身證亦如是。慧解脫人空三昧現在前時，幾智現在前？答曰：二。苦智法智二，苦智未知智二。無願三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。苦智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。習智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。習智未知智，無盡智無生智 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅信人於此三三昧，成就幾、不成就幾？答曰：或二或三。盡法忍未生，成就二、不成就一；盡法忍生，一切成就。堅法人亦如是。信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫，一切成就。堅信人於此三三昧，成就過去幾、未來幾、現在幾？答曰：若依空三昧越次取證彼苦法忍，無有過去、未來二、現在一。苦法智過去一(空也)、未來二(益無願)、現在一(空也)。苦未知忍、苦未知智、習法忍，過去一、未來二、現在一(無願)。習法智，過去未來二、現在一。習未知忍習未知智。過去未來二現在一(同上)。盡法忍，過去二、未來三(益無相)、現在一(無相)。盡法智，過去未來三、現在一。盡未知忍、盡未知智、道法忍、道法智、道未知忍，過去未來三、現在一(無願)。若依無願三昧越次取證彼苦法忍，無有過去、未來二、現在一。苦法智，過去一(無願)、未來二、現在一。苦未知忍、苦未知智、習法忍、習法智、習未知忍、習未知智，過去一、未來二(空無願)、現在一(無願也)。盡法忍，過去二(空無願)、未來三、現在一(無相)。盡法智，過去二(無願無相)、未來三、現在一(無相)。盡未知忍、盡未知智、道法忍、道法智、道未知忍，過去三(無願無相)、未來三、現在一(無願)。堅法亦如是。信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫，一切未來成就，若已盡不失則成就過去，諸現在前則成就現在。堅信人空三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或無。苦智法智二，苦智未知智二，忍無也。無願三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或無。苦智法智二，苦智未知智二，習智法智二，習智未知智二，道智法智二，忍無也。無相三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或無。盡智法智二，盡智未知智二，忍無也。堅法亦如是。信解脫人空三昧現在前時，幾智現在前？答曰：二。苦智法智二，苦智未知智二。無願三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智二，苦智未知智二，習智法智二，習智未知智二；道智法智無知他人心智二，若知他人心智三；道智未知智無知他人心智二，若知他人心智三。無相三昧現在前時，幾智現在前？答曰：二。盡智法智二，盡智未知智二。見到、身證亦如是。慧解脫人空三昧現在前時，幾智現在前？答曰：二。苦智法智二，苦智未知智二。無願三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。苦智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。習智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。習智未知智，無盡智無生智

二，若盡智無生智三。道智法智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。道智未知智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。無相三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。盡智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。盡智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。俱解脫亦如是(三三昧竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二，若盡智無生智三。道智法智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。道智未知智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。無相三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。盡智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。盡智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。俱解脫亦如是(三三昧竟)。

堅信人未知根現在前時，幾智現在前？答曰：或二或無。苦智法智二，苦智未知智二，習智法智二，習智未知智二，盡智法智二，盡智未知智二，道智法智二，忍無也。七覺意、八道種亦如是。堅法亦如是。信解脫人已知根現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智二，苦智未知智二，習智法智二，習智未知智二，盡智法智二，盡智未知智二；道智法智無知他人心智二，若知他人心智三；道智未知智無知他人心智二，若知他人心智三。七覺意、八道種亦如是。見到、身證亦如。是慧解脫人無知根現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。苦智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。習智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。習智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。盡智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。盡智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。道智法智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。道智未知智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。七覺意、八道種亦如是。等見現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智二，苦智未知智二，習智法智二，習智未知智二，盡智法智二，盡智未知智二；道智法智無知他人心智二，若知他人心智三；道智未知智無知他人心智二，知他人心智三。俱解脫亦如是(三根竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅信人未知根現在前時，幾智現在前？答曰：或二或無。苦智法智二，苦智未知智二，習智法智二，習智未知智二，盡智法智二，盡智未知智二，道智法智二，忍無也。七覺意、八道種亦如是。堅法亦如是。信解脫人已知根現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智二，苦智未知智二，習智法智二，習智未知智二，盡智法智二，盡智未知智二；道智法智無知他人心智二，若知他人心智三；道智未知智無知他人心智二，若知他人心智三。七覺意、八道種亦如是。見到、身證亦如。是慧解脫人無知根現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。苦智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。習智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。習智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。盡智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。盡智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。道智法智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。道智未知智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。七覺意、八道種亦如是。等見現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智二，苦智未知智二，習智法智二，習智未知智二，盡智法智二，盡智未知智二；道智法智無知他人心智二，若知他人心智三；道智未知智無知他人心智二，知他人心智三。俱解脫亦如是(三根竟)。

諸法法智相應，彼非未知智，彼知他人心智耶？答曰：或法智非知他人心智。云何法智非知他人心智？答曰：知他人心智不攝法智相應法，是謂法智非知他人心智。云何知他人心智非法智？答曰：法智不攝知他人心智相應法，是謂知他人心智非法智。云何法智知他人心智？答曰：法智攝知他人心智相應法，是謂法智知他人心智。云何非法智非知他人心智？答曰：法智知他人心智諸餘法智知他人心智不攝不相應，及餘心、心所法、色、無為、心不相應行，是謂非法智非知他人心智。苦智習盡道智、等見亦如是。諸法法智相應，彼非等智，彼空三昧耶？答曰：或法智非空三昧。云何法智非空三昧？答曰：法智相應空三昧諸餘空三昧不相應法智相應法，是謂法智非空三昧。云何空三昧非法智？答曰：空三昧相應法智諸餘法智不相應空三昧相應法，是謂空三昧非法智。云何法智空三昧？答曰：除法智相應空三昧，諸餘法智空三昧相應法，是謂法智空三昧。云何非法智非空三昧？答曰：法智不相應空三昧、空三昧不相應法智，及餘心、心所念法、色、無為、心不相應行，是謂非法智非空三昧。無願，無相，喜覺意，等志亦如是。諸法法智相應，彼未知根耶？答曰：或法智非未知根。云何法智非未知根？答曰：未知根不攝法智相應法，是謂法智非未知根。云何未知根非法智？答曰：未知根相應法智諸餘法智不攝不相應未知根相應法，是謂未知根非法智。云何法智未知根？答曰：未知根攝法智相應法，是謂法智未知根。云何非法智非未知根？答曰：未知根不攝法智、諸法智未知根不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非法智非未知根。已知根、無知根亦如是。諸法法智相應，彼念覺意耶？答曰：或法智非念覺意。云何法智非念覺意？答曰：法智相應念覺意，是謂法智非念覺意。云何念覺意非法智？答曰：法智諸餘法智不相應念覺意相應法，是謂念覺意非法智。云何法智念覺意？答曰：除念覺意，諸餘法智相應法，是謂法智念覺意。云何非法智非念覺意？答曰：法智不相應念覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非法智非念覺意。精進、猗、定、護覺意，等方便、等念、等定亦如是。諸法法智相應，彼擇法覺意耶？答曰：如是，諸法法智相應，彼擇法覺意也。頗有擇法覺意相應，非法智耶？答曰：有，法智不攝擇法覺意相應法(法智竟)。未知智門亦如是。諸法知他人心智相應，彼等智耶？答曰：或知他人心智非等智。云何知他人心智非等智？答曰：等智不攝知他人心智相應法，是謂知他人心智非等智。云何等智 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法法智相應，彼非未知智，彼知他人心智耶？答曰：或法智非知他人心智。云何法智非知他人心智？答曰：知他人心智不攝法智相應法，是謂法智非知他人心智。云何知他人心智非法智？答曰：法智不攝知他人心智相應法，是謂知他人心智非法智。云何法智知他人心智？答曰：法智攝知他人心智相應法，是謂法智知他人心智。云何非法智非知他人心智？答曰：法智知他人心智諸餘法智知他人心智不攝不相應，及餘心、心所法、色、無為、心不相應行，是謂非法智非知他人心智。苦智習盡道智、等見亦如是。諸法法智相應，彼非等智，彼空三昧耶？答曰：或法智非空三昧。云何法智非空三昧？答曰：法智相應空三昧諸餘空三昧不相應法智相應法，是謂法智非空三昧。云何空三昧非法智？答曰：空三昧相應法智諸餘法智不相應空三昧相應法，是謂空三昧非法智。云何法智空三昧？答曰：除法智相應空三昧，諸餘法智空三昧相應法，是謂法智空三昧。云何非法智非空三昧？答曰：法智不相應空三昧、空三昧不相應法智，及餘心、心所念法、色、無為、心不相應行，是謂非法智非空三昧。無願，無相，喜覺意，等志亦如是。諸法法智相應，彼未知根耶？答曰：或法智非未知根。云何法智非未知根？答曰：未知根不攝法智相應法，是謂法智非未知根。云何未知根非法智？答曰：未知根相應法智諸餘法智不攝不相應未知根相應法，是謂未知根非法智。云何法智未知根？答曰：未知根攝法智相應法，是謂法智未知根。云何非法智非未知根？答曰：未知根不攝法智、諸法智未知根不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非法智非未知根。已知根、無知根亦如是。諸法法智相應，彼念覺意耶？答曰：或法智非念覺意。云何法智非念覺意？答曰：法智相應念覺意，是謂法智非念覺意。云何念覺意非法智？答曰：法智諸餘法智不相應念覺意相應法，是謂念覺意非法智。云何法智念覺意？答曰：除念覺意，諸餘法智相應法，是謂法智念覺意。云何非法智非念覺意？答曰：法智不相應念覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非法智非念覺意。精進、猗、定、護覺意，等方便、等念、等定亦如是。諸法法智相應，彼擇法覺意耶？答曰：如是，諸法法智相應，彼擇法覺意也。頗有擇法覺意相應，非法智耶？答曰：有，法智不攝擇法覺意相應法(法智竟)。未知智門亦如是。諸法知他人心智相應，彼等智耶？答曰：或知他人心智非等智。云何知他人心智非等智？答曰：等智不攝知他人心智相應法，是謂知他人心智非等智。云何等智

非知他人心智？答曰：知他人心智不攝等智相應法，是謂等智非知他人心智。云何知他人心智等智？答曰：知他人心智攝等智相應法，是謂知他人心智等智。云何非知他人心智非等智？答曰：知他人心智等智、諸知他人心智等智不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非知他人心智非等智。道智，擇法覺意，等見亦如是。諸法知他人心智相應，彼非苦智習智盡智、非空三昧無相三昧，彼無願耶？答曰：或知他人心智非無願。云何知他人心智非無願？答曰：知他人心智相應無願諸無願不相應知他人心智相應法，是謂知他人心智非無願。云何無願非知他人心智？答曰：無願相應知他人心智、諸知他人心智不相應無願相應法，是謂無願非知他人心智。云何知他人心智無願？答曰：除知他人心智相應無願，諸餘知他人心智無願相應法，是謂知他人心智無願。云何非知他人心智非無願？答曰：知他人心智不相應無願、無願不相應知他人心智，及餘心、心所念法、色、無為、心不相應行，是謂非知他人心智非無願。念覺意、精進、喜、猗、定、護覺意，等志、等方便、等念、等定亦如是。諸法知他人心智相應，彼非未知根，彼已知根耶？答曰：或知他人心智非已知根。云何知他人心智非已知根？答曰：已知根不攝知他人心智相應法，是謂知他人心智非已知根。云何已知根非知他人心智？答曰：已知根攝知他人心智、諸知他人心智不攝不相應已知根相應法，是謂已知根非知他人心智。云何知他人心智已知根？答曰：已知根攝知他人心智相應法，是謂知他人心智已知根。云何非知他人心智非已知根？答曰：已知根不攝知他人心智，諸餘知他人心智已知根不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非知他人心智非已知根。無知根亦如是。諸法等智相應，彼不與上相應諸法苦智相應，彼非習智盡道智非無相，彼空三昧耶？答曰：或苦智非空三昧。云何苦智非空三昧？答曰：苦智相應空三昧諸餘空三昧不相應苦智相應法，是謂苦智非空三昧。云何空三昧非苦智？答曰：空三昧相應苦智、諸苦智不相應空三昧相應法，是謂空三昧非苦智。云何苦智空三昧？答曰：除苦智相應空三昧，諸苦智空三昧相應法，是謂苦智空三昧。云何非苦智非空三昧？答曰：苦智不相應空三昧、空三昧不相應苦智，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非苦智非空三昧。無願亦如是。餘殘如法智。諸法習智相應，彼非盡智道智非空無相，彼無願耶？答曰：或習智非無願。云何習智非無願？答曰：習智相應無願，是謂習智非無願。云何無願非 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非知他人心智？答曰：知他人心智不攝等智相應法，是謂等智非知他人心智。云何知他人心智等智？答曰：知他人心智攝等智相應法，是謂知他人心智等智。云何非知他人心智非等智？答曰：知他人心智等智、諸知他人心智等智不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非知他人心智非等智。道智，擇法覺意，等見亦如是。諸法知他人心智相應，彼非苦智習智盡智、非空三昧無相三昧，彼無願耶？答曰：或知他人心智非無願。云何知他人心智非無願？答曰：知他人心智相應無願諸無願不相應知他人心智相應法，是謂知他人心智非無願。云何無願非知他人心智？答曰：無願相應知他人心智、諸知他人心智不相應無願相應法，是謂無願非知他人心智。云何知他人心智無願？答曰：除知他人心智相應無願，諸餘知他人心智無願相應法，是謂知他人心智無願。云何非知他人心智非無願？答曰：知他人心智不相應無願、無願不相應知他人心智，及餘心、心所念法、色、無為、心不相應行，是謂非知他人心智非無願。念覺意、精進、喜、猗、定、護覺意，等志、等方便、等念、等定亦如是。諸法知他人心智相應，彼非未知根，彼已知根耶？答曰：或知他人心智非已知根。云何知他人心智非已知根？答曰：已知根不攝知他人心智相應法，是謂知他人心智非已知根。云何已知根非知他人心智？答曰：已知根攝知他人心智、諸知他人心智不攝不相應已知根相應法，是謂已知根非知他人心智。云何知他人心智已知根？答曰：已知根攝知他人心智相應法，是謂知他人心智已知根。云何非知他人心智非已知根？答曰：已知根不攝知他人心智，諸餘知他人心智已知根不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非知他人心智非已知根。無知根亦如是。諸法等智相應，彼不與上相應諸法苦智相應，彼非習智盡道智非無相，彼空三昧耶？答曰：或苦智非空三昧。云何苦智非空三昧？答曰：苦智相應空三昧諸餘空三昧不相應苦智相應法，是謂苦智非空三昧。云何空三昧非苦智？答曰：空三昧相應苦智、諸苦智不相應空三昧相應法，是謂空三昧非苦智。云何苦智空三昧？答曰：除苦智相應空三昧，諸苦智空三昧相應法，是謂苦智空三昧。云何非苦智非空三昧？答曰：苦智不相應空三昧、空三昧不相應苦智，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非苦智非空三昧。無願亦如是。餘殘如法智。諸法習智相應，彼非盡智道智非空無相，彼無願耶？答曰：或習智非無願。云何習智非無願？答曰：習智相應無願，是謂習智非無願。云何無願非

習智？答曰：習智諸餘習智不相應無願相應法，是謂無願非習智。云何習智無願？答曰：除無願，諸餘習智相應法，是謂習智無願。云何非習智非無願？答曰：習智不相應無願，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非習。智非無願。餘殘如法智。諸法盡智相應，彼非道智空無願，彼無相耶？答曰：或盡智非無相。云何盡智非無相？答曰：盡智相應無相，是謂盡智非無相。云何無相非盡智？答曰：盡智諸餘盡智不相應無相相應法，是謂無相非盡智。云何盡智無相？答曰：除無相，諸餘盡智相應法，是謂盡智無相。云何非盡智非無相？答曰：盡智不相應無相，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非盡智非無相。餘殘如法智。諸法道智相應，彼非空三昧非無相，彼無願耶？答曰：或道智非無願。云何道智非無願？答曰：道智相應無願，是謂道智非無願。云何無願非道智？答曰：道智諸道智不相應無願相應法，是謂無願非道智。云何道智無願？答曰：除無願，諸道智相應法，是謂道智無願。云何非道智非無願？答曰：道智不相應無願，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非道智非無願。餘殘如法智。諸法空三昧相應，彼非無願無相，彼未知根耶？答曰：或空三昧非未知根。云何空三昧非未知根？答曰：未知根不攝空三昧相應法，是謂空三昧非未知根。云何未知根非空三昧？答曰：未知根攝空三昧、諸空三昧不攝不相應未知根相應法，是謂未知根非空三昧。云何空三昧未知根？答曰：未知根攝空三昧相應法，是謂空三昧未知根。云何非空三昧非未知根？答曰：未知根不攝空三昧、諸空三昧未知根不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非空三昧非未知根。已知根、無知根亦如是。諸法空三昧相應，彼念覺意耶？答曰：或空三昧非念覺意。云何空三昧非念覺意？答曰：空三昧相應念覺意，是謂空三昧非念覺意。云何念覺意非空三昧？答曰：空三昧諸餘空三昧不相應念覺意相應法，是謂念覺意非空三昧。云何空三昧念覺意？答曰：除念覺意，諸餘空三昧相應法，是謂空三昧念覺意。云何非空三昧非念覺意？答曰：空三昧不相應念覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非空三昧非念覺意。擇法、精進、猗、護覺意，等見、等方便、等念亦如是。諸法空三昧相應，彼喜覺意耶？答曰：或空三昧非喜覺意。云何空三昧非喜覺意耶？答曰：空三昧相應喜覺意、諸喜覺意不相應空三昧相應法，是謂空三昧非喜覺意。云何喜覺意非空三昧？答曰：喜覺意相應空三昧、諸空三昧不相應喜覺意相應法，是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習智？答曰：習智諸餘習智不相應無願相應法，是謂無願非習智。云何習智無願？答曰：除無願，諸餘習智相應法，是謂習智無願。云何非習智非無願？答曰：習智不相應無願，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非習。智非無願。餘殘如法智。諸法盡智相應，彼非道智空無願，彼無相耶？答曰：或盡智非無相。云何盡智非無相？答曰：盡智相應無相，是謂盡智非無相。云何無相非盡智？答曰：盡智諸餘盡智不相應無相相應法，是謂無相非盡智。云何盡智無相？答曰：除無相，諸餘盡智相應法，是謂盡智無相。云何非盡智非無相？答曰：盡智不相應無相，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非盡智非無相。餘殘如法智。諸法道智相應，彼非空三昧非無相，彼無願耶？答曰：或道智非無願。云何道智非無願？答曰：道智相應無願，是謂道智非無願。云何無願非道智？答曰：道智諸道智不相應無願相應法，是謂無願非道智。云何道智無願？答曰：除無願，諸道智相應法，是謂道智無願。云何非道智非無願？答曰：道智不相應無願，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非道智非無願。餘殘如法智。諸法空三昧相應，彼非無願無相，彼未知根耶？答曰：或空三昧非未知根。云何空三昧非未知根？答曰：未知根不攝空三昧相應法，是謂空三昧非未知根。云何未知根非空三昧？答曰：未知根攝空三昧、諸空三昧不攝不相應未知根相應法，是謂未知根非空三昧。云何空三昧未知根？答曰：未知根攝空三昧相應法，是謂空三昧未知根。云何非空三昧非未知根？答曰：未知根不攝空三昧、諸空三昧未知根不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非空三昧非未知根。已知根、無知根亦如是。諸法空三昧相應，彼念覺意耶？答曰：或空三昧非念覺意。云何空三昧非念覺意？答曰：空三昧相應念覺意，是謂空三昧非念覺意。云何念覺意非空三昧？答曰：空三昧諸餘空三昧不相應念覺意相應法，是謂念覺意非空三昧。云何空三昧念覺意？答曰：除念覺意，諸餘空三昧相應法，是謂空三昧念覺意。云何非空三昧非念覺意？答曰：空三昧不相應念覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非空三昧非念覺意。擇法、精進、猗、護覺意，等見、等方便、等念亦如是。諸法空三昧相應，彼喜覺意耶？答曰：或空三昧非喜覺意。云何空三昧非喜覺意耶？答曰：空三昧相應喜覺意、諸喜覺意不相應空三昧相應法，是謂空三昧非喜覺意。云何喜覺意非空三昧？答曰：喜覺意相應空三昧、諸空三昧不相應喜覺意相應法，是

謂喜覺意非空三昧。云何空三昧喜覺意？答曰：除空三昧不相應喜覺意，諸空三昧喜覺意相應法，是謂空三昧喜覺意。云何非空三昧非喜覺意？答曰：空三昧不相應喜覺意、喜覺意不相應空三昧，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非空三昧非喜覺意。等志亦如是。諸法空三昧相應，彼定覺意耶？答曰：如是，設諸法空三昧相應，彼定覺意。頗諸法定覺意相應，彼非空三昧耶？答曰：有，空三昧不攝定覺意相應法。等定亦如是。諸法無願相應，彼非無相，彼未知根耶？答曰：或無願非未知根。云何無願非未知根？答曰：未知根不攝無願相應法，是謂無願非未知根。云何未知根非無願？答曰：未知根攝無願、諸無願不攝不相應未知根相應法，是謂未知根非無願。云何無願未知根？答曰：未知根攝無願相應法，是謂無願未知根。云何非無願非未知根？答曰：未知根不攝無願、諸無願未知根不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無願非未知根。已知根、無知根亦如是。諸法無願相應，彼念覺意耶？答曰：或無願非念覺意。云何無願非念覺意？答曰：無願相應念覺意，是謂無願非念覺意。云何念覺意非無願？答曰：無願諸無願不相應念覺意相應法，是謂念覺意非無願。云何無願念覺意？答曰：除念覺意，諸餘無願相應法，是謂無願念覺意。云何非無願非念覺意？答曰：無願不相應念覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無願非念覺意。擇法、精進、猗、護覺意，等方便、等念亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂喜覺意非空三昧。云何空三昧喜覺意？答曰：除空三昧不相應喜覺意，諸空三昧喜覺意相應法，是謂空三昧喜覺意。云何非空三昧非喜覺意？答曰：空三昧不相應喜覺意、喜覺意不相應空三昧，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非空三昧非喜覺意。等志亦如是。諸法空三昧相應，彼定覺意耶？答曰：如是，設諸法空三昧相應，彼定覺意。頗諸法定覺意相應，彼非空三昧耶？答曰：有，空三昧不攝定覺意相應法。等定亦如是。諸法無願相應，彼非無相，彼未知根耶？答曰：或無願非未知根。云何無願非未知根？答曰：未知根不攝無願相應法，是謂無願非未知根。云何未知根非無願？答曰：未知根攝無願、諸無願不攝不相應未知根相應法，是謂未知根非無願。云何無願未知根？答曰：未知根攝無願相應法，是謂無願未知根。云何非無願非未知根？答曰：未知根不攝無願、諸無願未知根不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無願非未知根。已知根、無知根亦如是。諸法無願相應，彼念覺意耶？答曰：或無願非念覺意。云何無願非念覺意？答曰：無願相應念覺意，是謂無願非念覺意。云何念覺意非無願？答曰：無願諸無願不相應念覺意相應法，是謂念覺意非無願。云何無願念覺意？答曰：除念覺意，諸餘無願相應法，是謂無願念覺意。云何非無願非念覺意？答曰：無願不相應念覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無願非念覺意。擇法、精進、猗、護覺意，等方便、等念亦如是。