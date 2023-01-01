阿毘曇八犍度論
迦栴延子造 符秦 僧伽提婆共竺佛念譯30卷CBETA T1543大于一万字 35 h
向佛经 GPT 提问
第 13 卷
阿毘曇八犍度論卷第十三
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迦旃延子造
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符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯
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智犍度智相應跋渠第五之一
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人智三昧根， 覺意道相應，
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二智種一行， 六小七大七。
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七人、八智、三三昧、三根、七覺意、八道種，智相應，及種二智種一行，歷六二七。七人：堅信、堅法、信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫。八智：法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智。三三昧：空、無願、無相。三根：未知根、已知根、無知根。七覺意：念覺意、擇法覺意、精進覺意、喜覺意、猗覺意、定覺意、護覺意。八道種：等見、等志、等語、等業、等活、等方便、等念、等定，智相應及種：四十四智種、七十七智種，一行六七大七。七人：堅信、堅法、信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫。八智：法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習盡、道智。堅信人於此八智成就幾、不成就幾，乃至俱解脫人於此八智成就幾、不成就幾？堅信人於此八智，幾過去成就、幾未來成就、幾現在成就，乃至俱解脫人於此八智，幾成就過去、幾成就未來、幾成就現在？堅信人法智現在前時幾智現在前，乃至道智現在前時幾智現在前？乃至俱解脫人法智現在前時幾智現在前？乃至道智現在前時幾智現在前？堅信人於此三三昧成就幾、不成就幾，乃至俱解脫人於此三三昧成就幾、不成就幾？堅信人於此三三昧，幾成就過去、幾成就未來、幾成就現在，乃至俱解脫人於此三三昧，幾成就過去、幾成就未來、幾成就現在。堅信人空三昧現在前時幾智現在前？無願無相三昧現在前時幾智現在前？乃至俱解脫人空三昧現在前時幾智現在前？無願無相三昧現在前時幾智現在前？堅信人未知根現在前時幾智現在前？堅法人亦如是。俱解脫人已知根現在前時幾智現在前？見到身證亦如是。慧解脫人無知根現在前時幾智現在前？俱解脫亦如是。堅信人念覺意現在前時幾智現在前？乃至護覺意現在前時幾智現在前？乃至俱解脫人念覺意現在前時幾智現在前？乃至護覺意現在前時幾智現在前？堅信人等見現在前時幾智現在前？乃至等定現在前時幾智現在前？乃至俱解脫人等見現在前時幾智現在前？乃至等定現在前時幾智現在前？諸法法智相應，彼未知智耶？設諸法未知智相應，彼法智耶？諸法法智相應，彼知他人心智等智苦智習盡道智、空無願無相、未知根已知根無知根、念覺意擇法精進喜猗定護覺意、等見等志等方便等念等定耶？設諸法等定相應，彼法智耶？諸法乃至等念相應，彼等定耶？設諸法等定相應，彼等念耶？又世尊言：當說四十四智種：老死苦智、老死習智、老死盡智、老死盡道迹智。此智當言法智耶乃至道智耶？生、有乃至行智亦如是。又世尊言：當說七十七智種：生緣老死知智，不緣餘生緣老死知智；過去久
七人、八智、三三昧、三根、七覺意、八道種，智相應，及種二智種一行，歷六二七。七人：堅信、堅法、信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫。八智：法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智。三三昧：空、無願、無相。三根：未知根、已知根、無知根。七覺意：念覺意、擇法覺意、精進覺意、喜覺意、猗覺意、定覺意、護覺意。八道種：等見、等志、等語、等業、等活、等方便、等念、等定，智相應及種：四十四智種、七十七智種，一行六七大七。七人：堅信、堅法、信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫。八智：法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習盡、道智。堅信人於此八智成就幾、不成就幾，乃至俱解脫人於此八智成就幾、不成就幾？堅信人於此八智，幾過去成就、幾未來成就、幾現在成就，乃至俱解脫人於此八智，幾成就過去、幾成就未來、幾成就現在？堅信人法智現在前時幾智現在前，乃至道智現在前時幾智現在前？乃至俱解脫人法智現在前時幾智現在前？乃至道智現在前時幾智現在前？堅信人於此三三昧成就幾、不成就幾，乃至俱解脫人於此三三昧成就幾、不成就幾？堅信人於此三三昧，幾成就過去、幾成就未來、幾成就現在，乃至俱解脫人於此三三昧，幾成就過去、幾成就未來、幾成就現在。堅信人空三昧現在前時幾智現在前？無願無相三昧現在前時幾智現在前？乃至俱解脫人空三昧現在前時幾智現在前？無願無相三昧現在前時幾智現在前？堅信人未知根現在前時幾智現在前？堅法人亦如是。俱解脫人已知根現在前時幾智現在前？見到身證亦如是。慧解脫人無知根現在前時幾智現在前？俱解脫亦如是。堅信人念覺意現在前時幾智現在前？乃至護覺意現在前時幾智現在前？乃至俱解脫人念覺意現在前時幾智現在前？乃至護覺意現在前時幾智現在前？堅信人等見現在前時幾智現在前？乃至等定現在前時幾智現在前？乃至俱解脫人等見現在前時幾智現在前？乃至等定現在前時幾智現在前？諸法法智相應，彼未知智耶？設諸法未知智相應，彼法智耶？諸法法智相應，彼知他人心智等智苦智習盡道智、空無願無相、未知根已知根無知根、念覺意擇法精進喜猗定護覺意、等見等志等方便等念等定耶？設諸法等定相應，彼法智耶？諸法乃至等念相應，彼等定耶？設諸法等定相應，彼等念耶？又世尊言：當說四十四智種：老死苦智、老死習智、老死盡智、老死盡道迹智。此智當言法智耶乃至道智耶？生、有乃至行智亦如是。又世尊言：當說七十七智種：生緣老死知智，不緣餘生緣老死知智；過去久
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遠生緣老死知智，不緣餘過去久遠生緣老死知智；未來久遠生緣老死知智，不餘緣未來久遠生緣老死知智。如法界住智，無常有為心所因緣生盡法、變易法、無欲法、滅法、散法、斷智慧法。此智當言法智乃至道智耶？乃至無明緣行知智亦如是。若成就法智，彼未知智耶？設成就未知智，彼法智耶？若成就法智，彼知他人心智等智苦智習盡道智耶？設成就道智，彼法智耶？乃至成就盡智，彼道智耶？設成就道智，彼盡智耶(一行竟)？若成就過去法智，彼未來耶？設彼未來，彼過去耶？若彼過去，彼現在耶？設彼現在，彼過去耶？若彼未來，彼現在耶？設彼現在，彼未來耶？若彼過去，彼未來現在耶？設彼未來現在，彼過去耶？若彼未來，彼過去現在耶？設彼過去現在，彼未來耶？若彼現在，彼過去未來耶？設彼過去未來，彼現在耶(歷六竟)？乃至道智亦如是。若成就過去法智，彼過去未知智耶？設成就過去未知智，彼過去法智耶。若成就過去法智，彼未來未知智耶？設彼未來未知智，彼過去法智耶？若成就過去法智，彼現在未知智耶？設彼現在未知智，彼過去法智耶？若成就過去法智，彼過去現在未知智耶？設彼過去現在未知智，彼過去法智耶？若成就過去法智，彼未來現在未知智耶？設彼未來現在未知智，彼過去法智耶？若成就過去法智，彼過去未來未知智耶？設彼過去未來未知智，彼過去法智耶？若成就過去法智，彼過去未來現在未知智耶？設彼過去未來現在未知智，彼過去法智耶？乃至道智亦如是(七竟)。過去法智、過去未知智、過去知他人心智(一也)。未來(二也)、現在(三也)、過去現在(四也)、未來現在(五也)、過去未來(六也)、過去未來現在知他人心智(七也)，乃至道智亦如是。此章義願具演說。
遠生緣老死知智，不緣餘過去久遠生緣老死知智；未來久遠生緣老死知智，不餘緣未來久遠生緣老死知智。如法界住智，無常有為心所因緣生盡法、變易法、無欲法、滅法、散法、斷智慧法。此智當言法智乃至道智耶？乃至無明緣行知智亦如是。若成就法智，彼未知智耶？設成就未知智，彼法智耶？若成就法智，彼知他人心智等智苦智習盡道智耶？設成就道智，彼法智耶？乃至成就盡智，彼道智耶？設成就道智，彼盡智耶(一行竟)？若成就過去法智，彼未來耶？設彼未來，彼過去耶？若彼過去，彼現在耶？設彼現在，彼過去耶？若彼未來，彼現在耶？設彼現在，彼未來耶？若彼過去，彼未來現在耶？設彼未來現在，彼過去耶？若彼未來，彼過去現在耶？設彼過去現在，彼未來耶？若彼現在，彼過去未來耶？設彼過去未來，彼現在耶(歷六竟)？乃至道智亦如是。若成就過去法智，彼過去未知智耶？設成就過去未知智，彼過去法智耶。若成就過去法智，彼未來未知智耶？設彼未來未知智，彼過去法智耶？若成就過去法智，彼現在未知智耶？設彼現在未知智，彼過去法智耶？若成就過去法智，彼過去現在未知智耶？設彼過去現在未知智，彼過去法智耶？若成就過去法智，彼未來現在未知智耶？設彼未來現在未知智，彼過去法智耶？若成就過去法智，彼過去未來未知智耶？設彼過去未來未知智，彼過去法智耶？若成就過去法智，彼過去未來現在未知智耶？設彼過去未來現在未知智，彼過去法智耶？乃至道智亦如是(七竟)。過去法智、過去未知智、過去知他人心智(一也)。未來(二也)、現在(三也)、過去現在(四也)、未來現在(五也)、過去未來(六也)、過去未來現在知他人心智(七也)，乃至道智亦如是。此章義願具演說。
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七人：堅信、堅法、信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫。八智：法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習盡、道智。堅信人於此八智，成就幾、不成就幾？答曰：或一二三四五六七八。云何一？答曰：苦法忍無知他人心智一，知他人心智二。苦法智無知他人心智三，知他人心智四。苦未知忍無知他人心智三，知他人心智四。苦未知智無知他人心智四，知他人心智五。習法忍無知他人心智四，知他人心智五。習法智無知他人心智五，知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五，知他人心智六。盡法智無知他人心智六，知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六，知他人心智七，道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍無知他人心智七，知他人心智八。堅法亦如是。信解脫人於此八智，成就幾、不成就幾？答曰：或七或八。無知他人心智七，知他人心智八。見到亦如是。身證、慧解脫、俱解脫，一切成就(成就竟)。
七人：堅信、堅法、信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫。八智：法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習盡、道智。堅信人於此八智，成就幾、不成就幾？答曰：或一二三四五六七八。云何一？答曰：苦法忍無知他人心智一，知他人心智二。苦法智無知他人心智三，知他人心智四。苦未知忍無知他人心智三，知他人心智四。苦未知智無知他人心智四，知他人心智五。習法忍無知他人心智四，知他人心智五。習法智無知他人心智五，知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五，知他人心智六。盡法智無知他人心智六，知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六，知他人心智七，道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍無知他人心智七，知他人心智八。堅法亦如是。信解脫人於此八智，成就幾、不成就幾？答曰：或七或八。無知他人心智七，知他人心智八。見到亦如是。身證、慧解脫、俱解脫，一切成就(成就竟)。
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堅信人於此八智，成就過去幾，未來幾，現在幾？答曰：苦法忍無知他人心智，過去未來一、現在無；知他人心智，過去未來二、現在無。苦法智無知他人心智，過去一、未來三、現在二；知他人心智，過去二、未來四、現在二。苦未知忍無知他人心智，過去未來三、現在無；知他人心智，過去未來四、現在無。苦未知智無知他人心智，過去三、未來四、現在二；知他人心智，過去四、未來五、現在二。習法忍無知他人心智，過去未來四、現在無；知他人心智，過去未來五、現在無。習法智無知他人心智，過去四、未來五、現在二；知他人心智，過去五、未來六、現在二。習未知忍無知他人心智，過去未來五、現在無也；知他人心智，過去未來六、現在無。習未知智無知他人心智，過去未來五、現在二；知他人心智，過去未來六、現在二。盡法忍無知他人心智，過去未來五、現在無也；知他人心智，過去未來六、現在無。盡法智無知他人心智，過去五、未來六、現在二；知他人心智，過去六、未來七、現在二。盡未知忍無知他人心智，過去未來六、現在無；知他人心智，過去未來七、現在無。盡未知智無知他人心智，過去未來六、現在二；知他人心智，過去未來七、現在二。道法忍無知他人心智，過去未來六、現在無；知他人心智，過去未來七、現在無。道法智無知他人心智，過去六、未來七、現在二；知他人心智，過去七、未來八、現在二。道未知忍無知他人心智，過去未來七、現在無；知他人心智，過去未來八、現在無。堅法亦如是。信解脫人於此八智，成就過去幾、未來幾、現在幾？答曰：無知他人心智，未來成就七，諸已滅不失則成就過去，諸現在前則成就現在；知他人心智，成就未來八，諸已盡不失則成就過去，諸現在前則成就現在。見到亦如是。身證、慧解脫、俱解脫，盡成就未來，若已盡不失則成就過去，諸現在前則成就現在(三世竟)。
堅信人於此八智，成就過去幾，未來幾，現在幾？答曰：苦法忍無知他人心智，過去未來一、現在無；知他人心智，過去未來二、現在無。苦法智無知他人心智，過去一、未來三、現在二；知他人心智，過去二、未來四、現在二。苦未知忍無知他人心智，過去未來三、現在無；知他人心智，過去未來四、現在無。苦未知智無知他人心智，過去三、未來四、現在二；知他人心智，過去四、未來五、現在二。習法忍無知他人心智，過去未來四、現在無；知他人心智，過去未來五、現在無。習法智無知他人心智，過去四、未來五、現在二；知他人心智，過去五、未來六、現在二。習未知忍無知他人心智，過去未來五、現在無也；知他人心智，過去未來六、現在無。習未知智無知他人心智，過去未來五、現在二；知他人心智，過去未來六、現在二。盡法忍無知他人心智，過去未來五、現在無也；知他人心智，過去未來六、現在無。盡法智無知他人心智，過去五、未來六、現在二；知他人心智，過去六、未來七、現在二。盡未知忍無知他人心智，過去未來六、現在無；知他人心智，過去未來七、現在無。盡未知智無知他人心智，過去未來六、現在二；知他人心智，過去未來七、現在二。道法忍無知他人心智，過去未來六、現在無；知他人心智，過去未來七、現在無。道法智無知他人心智，過去六、未來七、現在二；知他人心智，過去七、未來八、現在二。道未知忍無知他人心智，過去未來七、現在無；知他人心智，過去未來八、現在無。堅法亦如是。信解脫人於此八智，成就過去幾、未來幾、現在幾？答曰：無知他人心智，未來成就七，諸已滅不失則成就過去，諸現在前則成就現在；知他人心智，成就未來八，諸已盡不失則成就過去，諸現在前則成就現在。見到亦如是。身證、慧解脫、俱解脫，盡成就未來，若已盡不失則成就過去，諸現在前則成就現在(三世竟)。
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堅信人法智現在前時，幾智現在前？答曰：二。法智苦智二，法智習智二，法智盡智二，法智道智二。未知智現在前時，幾智現在前？答曰：二。未知智苦智二，未知智習智二，未知智盡智二。苦智現在前時，幾智現在前？答曰：二。苦智法智二，苦智未知智二。習智、盡智亦如是。道智現在前時，幾智現在前？答曰：二。道智法智二。堅法亦如是。信解脫人法智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。法智苦智二，法智習智二，法智盡智二；法智道智無知他人心智二，知他人心智三。未知智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。未知智苦智二，未知智習智二，未知智盡智二；未知智道智無知他人心智二，知他人心智三。知他人心智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。知他人心智無道智二，若道智三。等智現在前時，幾智現在前？答曰：或一或二。等智無知他人心智一，若知他人心智二。苦智現在前時，幾智現在前？答曰：二。苦智法智二，苦智未知智二。習智、盡智亦如是。道智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。道智法智無知他人心智二，若知他人心智三；道智未知智無知他人心智二，若知他人心智三。見到、身證亦如是。慧解脫人法智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。法智苦智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。法智習智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。法智盡智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。法智道智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。未知智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。未知智苦智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。未知智習智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。未知智盡智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。未知智道智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。知他人心智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。知他人心智無道智二，若道智三。等智現在前時，幾智現在前？答曰：或一或二。等智無知他人心智一，若知他人心智二。苦智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。苦智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。習智、盡智亦如是。道智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。道智法智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。道智未知智，無盡智無生智知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。俱解脫亦如是(八智竟)。
堅信人法智現在前時，幾智現在前？答曰：二。法智苦智二，法智習智二，法智盡智二，法智道智二。未知智現在前時，幾智現在前？答曰：二。未知智苦智二，未知智習智二，未知智盡智二。苦智現在前時，幾智現在前？答曰：二。苦智法智二，苦智未知智二。習智、盡智亦如是。道智現在前時，幾智現在前？答曰：二。道智法智二。堅法亦如是。信解脫人法智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。法智苦智二，法智習智二，法智盡智二；法智道智無知他人心智二，知他人心智三。未知智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。未知智苦智二，未知智習智二，未知智盡智二；未知智道智無知他人心智二，知他人心智三。知他人心智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。知他人心智無道智二，若道智三。等智現在前時，幾智現在前？答曰：或一或二。等智無知他人心智一，若知他人心智二。苦智現在前時，幾智現在前？答曰：二。苦智法智二，苦智未知智二。習智、盡智亦如是。道智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。道智法智無知他人心智二，若知他人心智三；道智未知智無知他人心智二，若知他人心智三。見到、身證亦如是。慧解脫人法智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。法智苦智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。法智習智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。法智盡智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。法智道智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。未知智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。未知智苦智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。未知智習智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。未知智盡智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。未知智道智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。知他人心智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。知他人心智無道智二，若道智三。等智現在前時，幾智現在前？答曰：或一或二。等智無知他人心智一，若知他人心智二。苦智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。苦智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。習智、盡智亦如是。道智現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。道智法智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。道智未知智，無盡智無生智知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。俱解脫亦如是(八智竟)。
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堅信人於此三三昧，成就幾、不成就幾？答曰：或二或三。盡法忍未生，成就二、不成就一；盡法忍生，一切成就。堅法人亦如是。信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫，一切成就。堅信人於此三三昧，成就過去幾、未來幾、現在幾？答曰：若依空三昧越次取證彼苦法忍，無有過去、未來二、現在一。苦法智過去一(空也)、未來二(益無願)、現在一(空也)。苦未知忍、苦未知智、習法忍，過去一、未來二、現在一(無願)。習法智，過去未來二、現在一。習未知忍習未知智。過去未來二現在一(同上)。盡法忍，過去二、未來三(益無相)、現在一(無相)。盡法智，過去未來三、現在一。盡未知忍、盡未知智、道法忍、道法智、道未知忍，過去未來三、現在一(無願)。若依無願三昧越次取證彼苦法忍，無有過去、未來二、現在一。苦法智，過去一(無願)、未來二、現在一。苦未知忍、苦未知智、習法忍、習法智、習未知忍、習未知智，過去一、未來二(空無願)、現在一(無願也)。盡法忍，過去二(空無願)、未來三、現在一(無相)。盡法智，過去二(無願無相)、未來三、現在一(無相)。盡未知忍、盡未知智、道法忍、道法智、道未知忍，過去三(無願無相)、未來三、現在一(無願)。堅法亦如是。信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫，一切未來成就，若已盡不失則成就過去，諸現在前則成就現在。堅信人空三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或無。苦智法智二，苦智未知智二，忍無也。無願三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或無。苦智法智二，苦智未知智二，習智法智二，習智未知智二，道智法智二，忍無也。無相三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或無。盡智法智二，盡智未知智二，忍無也。堅法亦如是。信解脫人空三昧現在前時，幾智現在前？答曰：二。苦智法智二，苦智未知智二。無願三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智二，苦智未知智二，習智法智二，習智未知智二；道智法智無知他人心智二，若知他人心智三；道智未知智無知他人心智二，若知他人心智三。無相三昧現在前時，幾智現在前？答曰：二。盡智法智二，盡智未知智二。見到、身證亦如是。慧解脫人空三昧現在前時，幾智現在前？答曰：二。苦智法智二，苦智未知智二。無願三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。苦智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。習智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。習智未知智，無盡智無生智
堅信人於此三三昧，成就幾、不成就幾？答曰：或二或三。盡法忍未生，成就二、不成就一；盡法忍生，一切成就。堅法人亦如是。信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫，一切成就。堅信人於此三三昧，成就過去幾、未來幾、現在幾？答曰：若依空三昧越次取證彼苦法忍，無有過去、未來二、現在一。苦法智過去一(空也)、未來二(益無願)、現在一(空也)。苦未知忍、苦未知智、習法忍，過去一、未來二、現在一(無願)。習法智，過去未來二、現在一。習未知忍習未知智。過去未來二現在一(同上)。盡法忍，過去二、未來三(益無相)、現在一(無相)。盡法智，過去未來三、現在一。盡未知忍、盡未知智、道法忍、道法智、道未知忍，過去未來三、現在一(無願)。若依無願三昧越次取證彼苦法忍，無有過去、未來二、現在一。苦法智，過去一(無願)、未來二、現在一。苦未知忍、苦未知智、習法忍、習法智、習未知忍、習未知智，過去一、未來二(空無願)、現在一(無願也)。盡法忍，過去二(空無願)、未來三、現在一(無相)。盡法智，過去二(無願無相)、未來三、現在一(無相)。盡未知忍、盡未知智、道法忍、道法智、道未知忍，過去三(無願無相)、未來三、現在一(無願)。堅法亦如是。信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫，一切未來成就，若已盡不失則成就過去，諸現在前則成就現在。堅信人空三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或無。苦智法智二，苦智未知智二，忍無也。無願三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或無。苦智法智二，苦智未知智二，習智法智二，習智未知智二，道智法智二，忍無也。無相三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或無。盡智法智二，盡智未知智二，忍無也。堅法亦如是。信解脫人空三昧現在前時，幾智現在前？答曰：二。苦智法智二，苦智未知智二。無願三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智二，苦智未知智二，習智法智二，習智未知智二；道智法智無知他人心智二，若知他人心智三；道智未知智無知他人心智二，若知他人心智三。無相三昧現在前時，幾智現在前？答曰：二。盡智法智二，盡智未知智二。見到、身證亦如是。慧解脫人空三昧現在前時，幾智現在前？答曰：二。苦智法智二，苦智未知智二。無願三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。苦智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。習智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。習智未知智，無盡智無生智
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二，若盡智無生智三。道智法智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。道智未知智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。無相三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。盡智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。盡智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。俱解脫亦如是(三三昧竟)。
二，若盡智無生智三。道智法智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。道智未知智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。無相三昧現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。盡智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。盡智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。俱解脫亦如是(三三昧竟)。
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堅信人未知根現在前時，幾智現在前？答曰：或二或無。苦智法智二，苦智未知智二，習智法智二，習智未知智二，盡智法智二，盡智未知智二，道智法智二，忍無也。七覺意、八道種亦如是。堅法亦如是。信解脫人已知根現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智二，苦智未知智二，習智法智二，習智未知智二，盡智法智二，盡智未知智二；道智法智無知他人心智二，若知他人心智三；道智未知智無知他人心智二，若知他人心智三。七覺意、八道種亦如是。見到、身證亦如。是慧解脫人無知根現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。苦智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。習智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。習智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。盡智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。盡智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。道智法智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。道智未知智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。七覺意、八道種亦如是。等見現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智二，苦智未知智二，習智法智二，習智未知智二，盡智法智二，盡智未知智二；道智法智無知他人心智二，若知他人心智三；道智未知智無知他人心智二，知他人心智三。俱解脫亦如是(三根竟)。
堅信人未知根現在前時，幾智現在前？答曰：或二或無。苦智法智二，苦智未知智二，習智法智二，習智未知智二，盡智法智二，盡智未知智二，道智法智二，忍無也。七覺意、八道種亦如是。堅法亦如是。信解脫人已知根現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智二，苦智未知智二，習智法智二，習智未知智二，盡智法智二，盡智未知智二；道智法智無知他人心智二，若知他人心智三；道智未知智無知他人心智二，若知他人心智三。七覺意、八道種亦如是。見到、身證亦如。是慧解脫人無知根現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。苦智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。習智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。習智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。盡智法智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。盡智未知智，無盡智無生智二，若盡智無生智三。道智法智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。道智未知智，無盡智無生智無知他人心智二，若盡智無生智知他人心智三。七覺意、八道種亦如是。等見現在前時，幾智現在前？答曰：或二或三。苦智法智二，苦智未知智二，習智法智二，習智未知智二，盡智法智二，盡智未知智二；道智法智無知他人心智二，若知他人心智三；道智未知智無知他人心智二，知他人心智三。俱解脫亦如是(三根竟)。
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諸法法智相應，彼非未知智，彼知他人心智耶？答曰：或法智非知他人心智。云何法智非知他人心智？答曰：知他人心智不攝法智相應法，是謂法智非知他人心智。云何知他人心智非法智？答曰：法智不攝知他人心智相應法，是謂知他人心智非法智。云何法智知他人心智？答曰：法智攝知他人心智相應法，是謂法智知他人心智。云何非法智非知他人心智？答曰：法智知他人心智諸餘法智知他人心智不攝不相應，及餘心、心所法、色、無為、心不相應行，是謂非法智非知他人心智。苦智習盡道智、等見亦如是。諸法法智相應，彼非等智，彼空三昧耶？答曰：或法智非空三昧。云何法智非空三昧？答曰：法智相應空三昧諸餘空三昧不相應法智相應法，是謂法智非空三昧。云何空三昧非法智？答曰：空三昧相應法智諸餘法智不相應空三昧相應法，是謂空三昧非法智。云何法智空三昧？答曰：除法智相應空三昧，諸餘法智空三昧相應法，是謂法智空三昧。云何非法智非空三昧？答曰：法智不相應空三昧、空三昧不相應法智，及餘心、心所念法、色、無為、心不相應行，是謂非法智非空三昧。無願，無相，喜覺意，等志亦如是。諸法法智相應，彼未知根耶？答曰：或法智非未知根。云何法智非未知根？答曰：未知根不攝法智相應法，是謂法智非未知根。云何未知根非法智？答曰：未知根相應法智諸餘法智不攝不相應未知根相應法，是謂未知根非法智。云何法智未知根？答曰：未知根攝法智相應法，是謂法智未知根。云何非法智非未知根？答曰：未知根不攝法智、諸法智未知根不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非法智非未知根。已知根、無知根亦如是。諸法法智相應，彼念覺意耶？答曰：或法智非念覺意。云何法智非念覺意？答曰：法智相應念覺意，是謂法智非念覺意。云何念覺意非法智？答曰：法智諸餘法智不相應念覺意相應法，是謂念覺意非法智。云何法智念覺意？答曰：除念覺意，諸餘法智相應法，是謂法智念覺意。云何非法智非念覺意？答曰：法智不相應念覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非法智非念覺意。精進、猗、定、護覺意，等方便、等念、等定亦如是。諸法法智相應，彼擇法覺意耶？答曰：如是，諸法法智相應，彼擇法覺意也。頗有擇法覺意相應，非法智耶？答曰：有，法智不攝擇法覺意相應法(法智竟)。未知智門亦如是。諸法知他人心智相應，彼等智耶？答曰：或知他人心智非等智。云何知他人心智非等智？答曰：等智不攝知他人心智相應法，是謂知他人心智非等智。云何等智
諸法法智相應，彼非未知智，彼知他人心智耶？答曰：或法智非知他人心智。云何法智非知他人心智？答曰：知他人心智不攝法智相應法，是謂法智非知他人心智。云何知他人心智非法智？答曰：法智不攝知他人心智相應法，是謂知他人心智非法智。云何法智知他人心智？答曰：法智攝知他人心智相應法，是謂法智知他人心智。云何非法智非知他人心智？答曰：法智知他人心智諸餘法智知他人心智不攝不相應，及餘心、心所法、色、無為、心不相應行，是謂非法智非知他人心智。苦智習盡道智、等見亦如是。諸法法智相應，彼非等智，彼空三昧耶？答曰：或法智非空三昧。云何法智非空三昧？答曰：法智相應空三昧諸餘空三昧不相應法智相應法，是謂法智非空三昧。云何空三昧非法智？答曰：空三昧相應法智諸餘法智不相應空三昧相應法，是謂空三昧非法智。云何法智空三昧？答曰：除法智相應空三昧，諸餘法智空三昧相應法，是謂法智空三昧。云何非法智非空三昧？答曰：法智不相應空三昧、空三昧不相應法智，及餘心、心所念法、色、無為、心不相應行，是謂非法智非空三昧。無願，無相，喜覺意，等志亦如是。諸法法智相應，彼未知根耶？答曰：或法智非未知根。云何法智非未知根？答曰：未知根不攝法智相應法，是謂法智非未知根。云何未知根非法智？答曰：未知根相應法智諸餘法智不攝不相應未知根相應法，是謂未知根非法智。云何法智未知根？答曰：未知根攝法智相應法，是謂法智未知根。云何非法智非未知根？答曰：未知根不攝法智、諸法智未知根不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非法智非未知根。已知根、無知根亦如是。諸法法智相應，彼念覺意耶？答曰：或法智非念覺意。云何法智非念覺意？答曰：法智相應念覺意，是謂法智非念覺意。云何念覺意非法智？答曰：法智諸餘法智不相應念覺意相應法，是謂念覺意非法智。云何法智念覺意？答曰：除念覺意，諸餘法智相應法，是謂法智念覺意。云何非法智非念覺意？答曰：法智不相應念覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非法智非念覺意。精進、猗、定、護覺意，等方便、等念、等定亦如是。諸法法智相應，彼擇法覺意耶？答曰：如是，諸法法智相應，彼擇法覺意也。頗有擇法覺意相應，非法智耶？答曰：有，法智不攝擇法覺意相應法(法智竟)。未知智門亦如是。諸法知他人心智相應，彼等智耶？答曰：或知他人心智非等智。云何知他人心智非等智？答曰：等智不攝知他人心智相應法，是謂知他人心智非等智。云何等智
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非知他人心智？答曰：知他人心智不攝等智相應法，是謂等智非知他人心智。云何知他人心智等智？答曰：知他人心智攝等智相應法，是謂知他人心智等智。云何非知他人心智非等智？答曰：知他人心智等智、諸知他人心智等智不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非知他人心智非等智。道智，擇法覺意，等見亦如是。諸法知他人心智相應，彼非苦智習智盡智、非空三昧無相三昧，彼無願耶？答曰：或知他人心智非無願。云何知他人心智非無願？答曰：知他人心智相應無願諸無願不相應知他人心智相應法，是謂知他人心智非無願。云何無願非知他人心智？答曰：無願相應知他人心智、諸知他人心智不相應無願相應法，是謂無願非知他人心智。云何知他人心智無願？答曰：除知他人心智相應無願，諸餘知他人心智無願相應法，是謂知他人心智無願。云何非知他人心智非無願？答曰：知他人心智不相應無願、無願不相應知他人心智，及餘心、心所念法、色、無為、心不相應行，是謂非知他人心智非無願。念覺意、精進、喜、猗、定、護覺意，等志、等方便、等念、等定亦如是。諸法知他人心智相應，彼非未知根，彼已知根耶？答曰：或知他人心智非已知根。云何知他人心智非已知根？答曰：已知根不攝知他人心智相應法，是謂知他人心智非已知根。云何已知根非知他人心智？答曰：已知根攝知他人心智、諸知他人心智不攝不相應已知根相應法，是謂已知根非知他人心智。云何知他人心智已知根？答曰：已知根攝知他人心智相應法，是謂知他人心智已知根。云何非知他人心智非已知根？答曰：已知根不攝知他人心智，諸餘知他人心智已知根不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非知他人心智非已知根。無知根亦如是。諸法等智相應，彼不與上相應諸法苦智相應，彼非習智盡道智非無相，彼空三昧耶？答曰：或苦智非空三昧。云何苦智非空三昧？答曰：苦智相應空三昧諸餘空三昧不相應苦智相應法，是謂苦智非空三昧。云何空三昧非苦智？答曰：空三昧相應苦智、諸苦智不相應空三昧相應法，是謂空三昧非苦智。云何苦智空三昧？答曰：除苦智相應空三昧，諸苦智空三昧相應法，是謂苦智空三昧。云何非苦智非空三昧？答曰：苦智不相應空三昧、空三昧不相應苦智，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非苦智非空三昧。無願亦如是。餘殘如法智。諸法習智相應，彼非盡智道智非空無相，彼無願耶？答曰：或習智非無願。云何習智非無願？答曰：習智相應無願，是謂習智非無願。云何無願非
非知他人心智？答曰：知他人心智不攝等智相應法，是謂等智非知他人心智。云何知他人心智等智？答曰：知他人心智攝等智相應法，是謂知他人心智等智。云何非知他人心智非等智？答曰：知他人心智等智、諸知他人心智等智不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非知他人心智非等智。道智，擇法覺意，等見亦如是。諸法知他人心智相應，彼非苦智習智盡智、非空三昧無相三昧，彼無願耶？答曰：或知他人心智非無願。云何知他人心智非無願？答曰：知他人心智相應無願諸無願不相應知他人心智相應法，是謂知他人心智非無願。云何無願非知他人心智？答曰：無願相應知他人心智、諸知他人心智不相應無願相應法，是謂無願非知他人心智。云何知他人心智無願？答曰：除知他人心智相應無願，諸餘知他人心智無願相應法，是謂知他人心智無願。云何非知他人心智非無願？答曰：知他人心智不相應無願、無願不相應知他人心智，及餘心、心所念法、色、無為、心不相應行，是謂非知他人心智非無願。念覺意、精進、喜、猗、定、護覺意，等志、等方便、等念、等定亦如是。諸法知他人心智相應，彼非未知根，彼已知根耶？答曰：或知他人心智非已知根。云何知他人心智非已知根？答曰：已知根不攝知他人心智相應法，是謂知他人心智非已知根。云何已知根非知他人心智？答曰：已知根攝知他人心智、諸知他人心智不攝不相應已知根相應法，是謂已知根非知他人心智。云何知他人心智已知根？答曰：已知根攝知他人心智相應法，是謂知他人心智已知根。云何非知他人心智非已知根？答曰：已知根不攝知他人心智，諸餘知他人心智已知根不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非知他人心智非已知根。無知根亦如是。諸法等智相應，彼不與上相應諸法苦智相應，彼非習智盡道智非無相，彼空三昧耶？答曰：或苦智非空三昧。云何苦智非空三昧？答曰：苦智相應空三昧諸餘空三昧不相應苦智相應法，是謂苦智非空三昧。云何空三昧非苦智？答曰：空三昧相應苦智、諸苦智不相應空三昧相應法，是謂空三昧非苦智。云何苦智空三昧？答曰：除苦智相應空三昧，諸苦智空三昧相應法，是謂苦智空三昧。云何非苦智非空三昧？答曰：苦智不相應空三昧、空三昧不相應苦智，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非苦智非空三昧。無願亦如是。餘殘如法智。諸法習智相應，彼非盡智道智非空無相，彼無願耶？答曰：或習智非無願。云何習智非無願？答曰：習智相應無願，是謂習智非無願。云何無願非
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習智？答曰：習智諸餘習智不相應無願相應法，是謂無願非習智。云何習智無願？答曰：除無願，諸餘習智相應法，是謂習智無願。云何非習智非無願？答曰：習智不相應無願，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非習。智非無願。餘殘如法智。諸法盡智相應，彼非道智空無願，彼無相耶？答曰：或盡智非無相。云何盡智非無相？答曰：盡智相應無相，是謂盡智非無相。云何無相非盡智？答曰：盡智諸餘盡智不相應無相相應法，是謂無相非盡智。云何盡智無相？答曰：除無相，諸餘盡智相應法，是謂盡智無相。云何非盡智非無相？答曰：盡智不相應無相，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非盡智非無相。餘殘如法智。諸法道智相應，彼非空三昧非無相，彼無願耶？答曰：或道智非無願。云何道智非無願？答曰：道智相應無願，是謂道智非無願。云何無願非道智？答曰：道智諸道智不相應無願相應法，是謂無願非道智。云何道智無願？答曰：除無願，諸道智相應法，是謂道智無願。云何非道智非無願？答曰：道智不相應無願，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非道智非無願。餘殘如法智。諸法空三昧相應，彼非無願無相，彼未知根耶？答曰：或空三昧非未知根。云何空三昧非未知根？答曰：未知根不攝空三昧相應法，是謂空三昧非未知根。云何未知根非空三昧？答曰：未知根攝空三昧、諸空三昧不攝不相應未知根相應法，是謂未知根非空三昧。云何空三昧未知根？答曰：未知根攝空三昧相應法，是謂空三昧未知根。云何非空三昧非未知根？答曰：未知根不攝空三昧、諸空三昧未知根不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非空三昧非未知根。已知根、無知根亦如是。諸法空三昧相應，彼念覺意耶？答曰：或空三昧非念覺意。云何空三昧非念覺意？答曰：空三昧相應念覺意，是謂空三昧非念覺意。云何念覺意非空三昧？答曰：空三昧諸餘空三昧不相應念覺意相應法，是謂念覺意非空三昧。云何空三昧念覺意？答曰：除念覺意，諸餘空三昧相應法，是謂空三昧念覺意。云何非空三昧非念覺意？答曰：空三昧不相應念覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非空三昧非念覺意。擇法、精進、猗、護覺意，等見、等方便、等念亦如是。諸法空三昧相應，彼喜覺意耶？答曰：或空三昧非喜覺意。云何空三昧非喜覺意耶？答曰：空三昧相應喜覺意、諸喜覺意不相應空三昧相應法，是謂空三昧非喜覺意。云何喜覺意非空三昧？答曰：喜覺意相應空三昧、諸空三昧不相應喜覺意相應法，是
習智？答曰：習智諸餘習智不相應無願相應法，是謂無願非習智。云何習智無願？答曰：除無願，諸餘習智相應法，是謂習智無願。云何非習智非無願？答曰：習智不相應無願，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非習。智非無願。餘殘如法智。諸法盡智相應，彼非道智空無願，彼無相耶？答曰：或盡智非無相。云何盡智非無相？答曰：盡智相應無相，是謂盡智非無相。云何無相非盡智？答曰：盡智諸餘盡智不相應無相相應法，是謂無相非盡智。云何盡智無相？答曰：除無相，諸餘盡智相應法，是謂盡智無相。云何非盡智非無相？答曰：盡智不相應無相，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非盡智非無相。餘殘如法智。諸法道智相應，彼非空三昧非無相，彼無願耶？答曰：或道智非無願。云何道智非無願？答曰：道智相應無願，是謂道智非無願。云何無願非道智？答曰：道智諸道智不相應無願相應法，是謂無願非道智。云何道智無願？答曰：除無願，諸道智相應法，是謂道智無願。云何非道智非無願？答曰：道智不相應無願，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非道智非無願。餘殘如法智。諸法空三昧相應，彼非無願無相，彼未知根耶？答曰：或空三昧非未知根。云何空三昧非未知根？答曰：未知根不攝空三昧相應法，是謂空三昧非未知根。云何未知根非空三昧？答曰：未知根攝空三昧、諸空三昧不攝不相應未知根相應法，是謂未知根非空三昧。云何空三昧未知根？答曰：未知根攝空三昧相應法，是謂空三昧未知根。云何非空三昧非未知根？答曰：未知根不攝空三昧、諸空三昧未知根不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非空三昧非未知根。已知根、無知根亦如是。諸法空三昧相應，彼念覺意耶？答曰：或空三昧非念覺意。云何空三昧非念覺意？答曰：空三昧相應念覺意，是謂空三昧非念覺意。云何念覺意非空三昧？答曰：空三昧諸餘空三昧不相應念覺意相應法，是謂念覺意非空三昧。云何空三昧念覺意？答曰：除念覺意，諸餘空三昧相應法，是謂空三昧念覺意。云何非空三昧非念覺意？答曰：空三昧不相應念覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非空三昧非念覺意。擇法、精進、猗、護覺意，等見、等方便、等念亦如是。諸法空三昧相應，彼喜覺意耶？答曰：或空三昧非喜覺意。云何空三昧非喜覺意耶？答曰：空三昧相應喜覺意、諸喜覺意不相應空三昧相應法，是謂空三昧非喜覺意。云何喜覺意非空三昧？答曰：喜覺意相應空三昧、諸空三昧不相應喜覺意相應法，是
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謂喜覺意非空三昧。云何空三昧喜覺意？答曰：除空三昧不相應喜覺意，諸空三昧喜覺意相應法，是謂空三昧喜覺意。云何非空三昧非喜覺意？答曰：空三昧不相應喜覺意、喜覺意不相應空三昧，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非空三昧非喜覺意。等志亦如是。諸法空三昧相應，彼定覺意耶？答曰：如是，設諸法空三昧相應，彼定覺意。頗諸法定覺意相應，彼非空三昧耶？答曰：有，空三昧不攝定覺意相應法。等定亦如是。諸法無願相應，彼非無相，彼未知根耶？答曰：或無願非未知根。云何無願非未知根？答曰：未知根不攝無願相應法，是謂無願非未知根。云何未知根非無願？答曰：未知根攝無願、諸無願不攝不相應未知根相應法，是謂未知根非無願。云何無願未知根？答曰：未知根攝無願相應法，是謂無願未知根。云何非無願非未知根？答曰：未知根不攝無願、諸無願未知根不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無願非未知根。已知根、無知根亦如是。諸法無願相應，彼念覺意耶？答曰：或無願非念覺意。云何無願非念覺意？答曰：無願相應念覺意，是謂無願非念覺意。云何念覺意非無願？答曰：無願諸無願不相應念覺意相應法，是謂念覺意非無願。云何無願念覺意？答曰：除念覺意，諸餘無願相應法，是謂無願念覺意。云何非無願非念覺意？答曰：無願不相應念覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無願非念覺意。擇法、精進、猗、護覺意，等方便、等念亦如是。
謂喜覺意非空三昧。云何空三昧喜覺意？答曰：除空三昧不相應喜覺意，諸空三昧喜覺意相應法，是謂空三昧喜覺意。云何非空三昧非喜覺意？答曰：空三昧不相應喜覺意、喜覺意不相應空三昧，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非空三昧非喜覺意。等志亦如是。諸法空三昧相應，彼定覺意耶？答曰：如是，設諸法空三昧相應，彼定覺意。頗諸法定覺意相應，彼非空三昧耶？答曰：有，空三昧不攝定覺意相應法。等定亦如是。諸法無願相應，彼非無相，彼未知根耶？答曰：或無願非未知根。云何無願非未知根？答曰：未知根不攝無願相應法，是謂無願非未知根。云何未知根非無願？答曰：未知根攝無願、諸無願不攝不相應未知根相應法，是謂未知根非無願。云何無願未知根？答曰：未知根攝無願相應法，是謂無願未知根。云何非無願非未知根？答曰：未知根不攝無願、諸無願未知根不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無願非未知根。已知根、無知根亦如是。諸法無願相應，彼念覺意耶？答曰：或無願非念覺意。云何無願非念覺意？答曰：無願相應念覺意，是謂無願非念覺意。云何念覺意非無願？答曰：無願諸無願不相應念覺意相應法，是謂念覺意非無願。云何無願念覺意？答曰：除念覺意，諸餘無願相應法，是謂無願念覺意。云何非無願非念覺意？答曰：無願不相應念覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無願非念覺意。擇法、精進、猗、護覺意，等方便、等念亦如是。
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阿毘曇八揵度論卷第十三
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