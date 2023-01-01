阿毘曇八揵度論卷第十二迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八揵度論卷第十二迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智揵度之四修智跋渠之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智揵度之四修智跋渠之餘

云何不修知他人心智苦智？答曰：所修行習法智習未知智盡法智盡未知智道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非知他人心智苦智；本得世俗智現在前，此非知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時不修知他人心智苦智；一切無知他人心智凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修知他人心智苦智。是謂不修知他人心智苦智。若修知他人心智時，彼習智耶？答曰：或修知他人心智非習智。云何修知他人心智非習智？答曰：知他人心智凡夫人，若本得若本不得知他人心智現在前，若本不得世俗智現在前，此非知他人心智，得是時修知他人心智；學見迹若阿羅漢，本得知他人心智現在前。是謂修知他人心智非習智。云何修習智非知他人心智？答曰：所修行習法智習未知智無知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得習智現在前、若本不得無漏智現在前，不得是時不修知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時修習智非知他人心智。是謂修習智非知他人心智。云何修知他人心智習智？答曰：知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修知他人心智習智，是謂修知他人心智習智。云何不修知他人心智習智？答曰：所修行苦法智苦未知智盡法智盡未知智道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時不修知他人心智習智；一切無知他人心智凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修知他人心智習智。是謂不修知他人心智習智。若修知他人心智時，彼盡智耶？答曰：或修知他人心智非盡智。云何修知他人心智非盡智？答曰：知他人心智凡夫人，若本得若本不得知他人心智現在前、若本不得世俗智現在前，此非知他人心智，得是時修知他人心智；學見迹若阿羅漢，本得知他人心智現在前。是謂修知他人心智非盡智。云何修盡智非知他人心智？答曰：所修行盡法智盡未知智無知他人心智、所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得盡智現在前、若本不得無漏智現在前，得是時不修知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時修盡智非知他人心智。是謂修盡智非知他人心智。云何修知他人心智盡智？答曰：知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修知他人心智盡智，是謂修知他人心智盡智。云何不修知他人心智盡智？答曰：所修行苦法智苦未知智習法智習未知智道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非知他人心智盡智；若本得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不修知他人心智苦智？答曰：所修行習法智習未知智盡法智盡未知智道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非知他人心智苦智；本得世俗智現在前，此非知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時不修知他人心智苦智；一切無知他人心智凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修知他人心智苦智。是謂不修知他人心智苦智。若修知他人心智時，彼習智耶？答曰：或修知他人心智非習智。云何修知他人心智非習智？答曰：知他人心智凡夫人，若本得若本不得知他人心智現在前，若本不得世俗智現在前，此非知他人心智，得是時修知他人心智；學見迹若阿羅漢，本得知他人心智現在前。是謂修知他人心智非習智。云何修習智非知他人心智？答曰：所修行習法智習未知智無知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得習智現在前、若本不得無漏智現在前，不得是時不修知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時修習智非知他人心智。是謂修習智非知他人心智。云何修知他人心智習智？答曰：知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修知他人心智習智，是謂修知他人心智習智。云何不修知他人心智習智？答曰：所修行苦法智苦未知智盡法智盡未知智道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時不修知他人心智習智；一切無知他人心智凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修知他人心智習智。是謂不修知他人心智習智。若修知他人心智時，彼盡智耶？答曰：或修知他人心智非盡智。云何修知他人心智非盡智？答曰：知他人心智凡夫人，若本得若本不得知他人心智現在前、若本不得世俗智現在前，此非知他人心智，得是時修知他人心智；學見迹若阿羅漢，本得知他人心智現在前。是謂修知他人心智非盡智。云何修盡智非知他人心智？答曰：所修行盡法智盡未知智無知他人心智、所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得盡智現在前、若本不得無漏智現在前，得是時不修知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時修盡智非知他人心智。是謂修盡智非知他人心智。云何修知他人心智盡智？答曰：知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修知他人心智盡智，是謂修知他人心智盡智。云何不修知他人心智盡智？答曰：所修行苦法智苦未知智習法智習未知智道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非知他人心智盡智；若本得

世俗智現在前，此非知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時不修知他人心智盡智；一切無知他人心智凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修知他人心智盡智。是謂不修知他人心智盡智。若修知他人心智時，彼道智耶？答曰：或修知他人心智非道智。云何修知他人心智非道智？答曰：知他人心智凡夫人，若本得若本不得知他人心智現在前、若本不得世俗智現在前，此非知他人心智，得是時修知他人心智；學見迹若阿羅漢，本得知他人心智現在前，此非道智。是謂修知他人心智非道智。云何修道智非知他人心智？答曰：所修行道法智無知他人心智、所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得道智現在前，此非知他人心智；若本不得無漏智現在前，不得是時修知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時修道智非知他人心智。是謂修道智非知他人心智。云何修知他人心智道智？答曰：知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得知他人心智此是道智，若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修知他人心智道智。是謂修知他人心智道智。云何不修知他人心智道智？答曰：所修行苦法智苦未知智、習法智習未知智、盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非知他人心智道智；若本得世俗智現在前，此非知他人心智；若本不得世俗智現在前，不得是時修知他人心智道智；一切無知他人心智凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修知他人心智道智。是謂不修知他人心智道智。若修等智時，彼苦智耶？答曰：或修等智非苦智。云何修等智非苦智？答曰：凡夫人若本得若本不得世俗智現在前；所修行習盡未知智邊學見迹若阿羅漢，若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修苦智。是謂修等智非苦智。云何修苦智非等智？答曰：所修行苦法智學見迹若阿羅漢，本得苦智現在前、若本不得無漏智現在前，不得是時修等智，是謂修苦智非等智。云何修等智苦智？答曰：所修行苦未知智邊學見迹若阿羅漢，本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修等智苦智，是謂修等智苦智。云何不修等智苦智？答曰：所修行習法智盡道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非苦智；一切染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修等智苦智。是謂不修等智苦智。若修等智時，彼習智耶？答曰：或修等智非習智。云何修等智非習智？答曰：凡夫人若本得若本不得世俗智現在前；所修行苦未知智邊盡未知智邊學見迹若阿羅漢，本得若本不得世俗智現在前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世俗智現在前，此非知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時不修知他人心智盡智；一切無知他人心智凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修知他人心智盡智。是謂不修知他人心智盡智。若修知他人心智時，彼道智耶？答曰：或修知他人心智非道智。云何修知他人心智非道智？答曰：知他人心智凡夫人，若本得若本不得知他人心智現在前、若本不得世俗智現在前，此非知他人心智，得是時修知他人心智；學見迹若阿羅漢，本得知他人心智現在前，此非道智。是謂修知他人心智非道智。云何修道智非知他人心智？答曰：所修行道法智無知他人心智、所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得道智現在前，此非知他人心智；若本不得無漏智現在前，不得是時修知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時修道智非知他人心智。是謂修道智非知他人心智。云何修知他人心智道智？答曰：知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得知他人心智此是道智，若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修知他人心智道智。是謂修知他人心智道智。云何不修知他人心智道智？答曰：所修行苦法智苦未知智、習法智習未知智、盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非知他人心智道智；若本得世俗智現在前，此非知他人心智；若本不得世俗智現在前，不得是時修知他人心智道智；一切無知他人心智凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修知他人心智道智。是謂不修知他人心智道智。若修等智時，彼苦智耶？答曰：或修等智非苦智。云何修等智非苦智？答曰：凡夫人若本得若本不得世俗智現在前；所修行習盡未知智邊學見迹若阿羅漢，若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修苦智。是謂修等智非苦智。云何修苦智非等智？答曰：所修行苦法智學見迹若阿羅漢，本得苦智現在前、若本不得無漏智現在前，不得是時修等智，是謂修苦智非等智。云何修等智苦智？答曰：所修行苦未知智邊學見迹若阿羅漢，本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修等智苦智，是謂修等智苦智。云何不修等智苦智？答曰：所修行習法智盡道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非苦智；一切染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修等智苦智。是謂不修等智苦智。若修等智時，彼習智耶？答曰：或修等智非習智。云何修等智非習智？答曰：凡夫人若本得若本不得世俗智現在前；所修行苦未知智邊盡未知智邊學見迹若阿羅漢，本得若本不得世俗智現在前

，得是時不修習智。是謂修等智非習智。云何修習智非等智？答曰：所修行習法智道未知智學見迹若阿羅漢，本得習智現在前、若本不得無漏智現在前，得是時不修等智，是謂修習智非等智。云何修等智習智？答曰：所修行習未知智邊學見迹若阿羅漢，本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修等智習智，是謂修等智習智。云何不修等智習智？答曰：所修行苦法智盡道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非習智；一切染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修等智習智。是謂不修等智習智。若修等智時，彼盡智耶？答曰：或修等智非盡智。云何修等智非盡智？答曰：凡夫人若本得若本不得世俗智現在前；所修行苦未知智邊習未知智邊學見迹若阿羅漢，若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修盡智。是謂修等智非盡智。云何修盡智非等智？答曰：所修行盡法智道未知智學見迹若阿羅漢，本得盡智現在前、若本不得無漏智現在前，得是時不修等智，是謂修盡智非等智。云何修等智盡智？答曰：所修行盡未知智邊學見迹若阿羅漢，若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修等智盡智，是謂修等智盡智。云何不修等智盡智？答曰：所修行苦法智習法智道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非盡智；一切染污心無記心，入無想定、滅盡定，無想天一切忍現在前，不修等智盡智。是謂不修等智盡智。若修等智時，彼道智耶？答曰：或修等智非道智。云何修等智非道智？答曰：凡夫人若本得若本不得世俗智現在前；所修行苦未知智邊習盡未知智邊學見迹若阿羅漢，若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修道智。是謂修等智非道智。云何修道智非等智？答曰：所修行道法智道未知智學見迹若阿羅漢，本得道智現在前、若本不得無漏智現在前，得是時不修等智，是謂修道智非等智。云何修等智道智？答曰：學見迹若阿羅漢，本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修等智道智，是謂修等智道智。云何不修等智道智？答曰：所修行苦法智習法智盡法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非道智；一切染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修等智道智。是謂不修等智道智。若修苦智時，彼習智耶？答曰：或修苦智非習智。云何修苦智非習智？答曰：所修行苦法智苦未知智學見迹若阿羅漢，本得苦智現在前，是謂修苦智非習智。云何修習智非苦智？答曰：所修行習法智習未知智學見迹若阿羅漢，本得習智現在前，是謂修習智非苦智。云何修苦智習智？答曰：所修行道未知智學 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，得是時不修習智。是謂修等智非習智。云何修習智非等智？答曰：所修行習法智道未知智學見迹若阿羅漢，本得習智現在前、若本不得無漏智現在前，得是時不修等智，是謂修習智非等智。云何修等智習智？答曰：所修行習未知智邊學見迹若阿羅漢，本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修等智習智，是謂修等智習智。云何不修等智習智？答曰：所修行苦法智盡道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非習智；一切染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修等智習智。是謂不修等智習智。若修等智時，彼盡智耶？答曰：或修等智非盡智。云何修等智非盡智？答曰：凡夫人若本得若本不得世俗智現在前；所修行苦未知智邊習未知智邊學見迹若阿羅漢，若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修盡智。是謂修等智非盡智。云何修盡智非等智？答曰：所修行盡法智道未知智學見迹若阿羅漢，本得盡智現在前、若本不得無漏智現在前，得是時不修等智，是謂修盡智非等智。云何修等智盡智？答曰：所修行盡未知智邊學見迹若阿羅漢，若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修等智盡智，是謂修等智盡智。云何不修等智盡智？答曰：所修行苦法智習法智道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非盡智；一切染污心無記心，入無想定、滅盡定，無想天一切忍現在前，不修等智盡智。是謂不修等智盡智。若修等智時，彼道智耶？答曰：或修等智非道智。云何修等智非道智？答曰：凡夫人若本得若本不得世俗智現在前；所修行苦未知智邊習盡未知智邊學見迹若阿羅漢，若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修道智。是謂修等智非道智。云何修道智非等智？答曰：所修行道法智道未知智學見迹若阿羅漢，本得道智現在前、若本不得無漏智現在前，得是時不修等智，是謂修道智非等智。云何修等智道智？答曰：學見迹若阿羅漢，本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修等智道智，是謂修等智道智。云何不修等智道智？答曰：所修行苦法智習法智盡法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非道智；一切染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修等智道智。是謂不修等智道智。若修苦智時，彼習智耶？答曰：或修苦智非習智。云何修苦智非習智？答曰：所修行苦法智苦未知智學見迹若阿羅漢，本得苦智現在前，是謂修苦智非習智。云何修習智非苦智？答曰：所修行習法智習未知智學見迹若阿羅漢，本得習智現在前，是謂修習智非苦智。云何修苦智習智？答曰：所修行道未知智學

見迹若阿羅漢，本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修苦智習智，是謂修苦智習智。云何不修苦智習智？答曰：所修行盡法智盡未知智道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非苦智習智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修苦智習智；是謂不修苦智習智一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修苦智習智。是謂不修苦智習智。若修苦智時，彼盡智耶？答曰：或修苦智非盡智。云何修苦智非盡智？答曰：所修行苦法智苦未知智學見迹若阿羅漢，本得苦智現在前，是謂修苦智非盡智。云何修盡智非苦智？答曰：所修行盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢，本得盡智現在前，是謂修盡智非苦智。云何修苦智盡智？答曰：所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修苦智盡智，是謂修苦智盡智。云何不修苦智盡智？答曰：所修行習法智習未知智道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非苦智盡智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修苦智盡智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修苦智盡智。是謂不修苦智盡智。若修苦智時，彼道智耶？答曰：或修苦智非道智。云何修苦智非道智？答曰：所修行苦法智苦未知智學見迹若阿羅漢，本得苦智現在前，是謂修苦智非道智。云何修道智非苦智？答曰：所修行道法智學見迹若阿羅漢，本得道智現在前，是謂修道智非苦智。云何修苦智道智？答曰：所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本不得無漏智、若世俗智現在前，得是時修苦智道智，是謂修苦智道智。云何不修苦智道智？答曰：所修行習法智習未知智盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非苦智道智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修苦智道智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修苦智道智。是謂不修苦智道智。若修習智時，彼盡智耶？答曰：或修習智非盡智。云何修習智非盡智？答曰：所修行習法智習未知智學見迹若阿羅漢，本得習智現在前，是謂修習智非盡智。云何修盡智非習智？答曰：所修行盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢，本得盡智現在前，是謂修盡智非習智。云何修習智盡智？答曰：所修行道未知智學見迹若阿羅漢，若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修習智盡智，是謂修習智盡智。云何不修習智盡智？答曰：所修行苦法智苦未知智道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非習智盡智；若本得若本不得世俗智現在前，不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見迹若阿羅漢，本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修苦智習智，是謂修苦智習智。云何不修苦智習智？答曰：所修行盡法智盡未知智道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非苦智習智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修苦智習智；是謂不修苦智習智一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修苦智習智。是謂不修苦智習智。若修苦智時，彼盡智耶？答曰：或修苦智非盡智。云何修苦智非盡智？答曰：所修行苦法智苦未知智學見迹若阿羅漢，本得苦智現在前，是謂修苦智非盡智。云何修盡智非苦智？答曰：所修行盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢，本得盡智現在前，是謂修盡智非苦智。云何修苦智盡智？答曰：所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修苦智盡智，是謂修苦智盡智。云何不修苦智盡智？答曰：所修行習法智習未知智道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非苦智盡智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修苦智盡智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修苦智盡智。是謂不修苦智盡智。若修苦智時，彼道智耶？答曰：或修苦智非道智。云何修苦智非道智？答曰：所修行苦法智苦未知智學見迹若阿羅漢，本得苦智現在前，是謂修苦智非道智。云何修道智非苦智？答曰：所修行道法智學見迹若阿羅漢，本得道智現在前，是謂修道智非苦智。云何修苦智道智？答曰：所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本不得無漏智、若世俗智現在前，得是時修苦智道智，是謂修苦智道智。云何不修苦智道智？答曰：所修行習法智習未知智盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非苦智道智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修苦智道智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修苦智道智。是謂不修苦智道智。若修習智時，彼盡智耶？答曰：或修習智非盡智。云何修習智非盡智？答曰：所修行習法智習未知智學見迹若阿羅漢，本得習智現在前，是謂修習智非盡智。云何修盡智非習智？答曰：所修行盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢，本得盡智現在前，是謂修盡智非習智。云何修習智盡智？答曰：所修行道未知智學見迹若阿羅漢，若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修習智盡智，是謂修習智盡智。云何不修習智盡智？答曰：所修行苦法智苦未知智道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非習智盡智；若本得若本不得世俗智現在前，不

得是時修習智盡智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修習智盡智。是謂不修習智盡智。若修習智時，彼道智耶？答曰：或修習智非道智。云何修習智非道智？答曰：所修行習法智習未知智學見迹若阿羅漢，本得習智現在前，是謂修習智非道智。云何修道智非習智？答曰：所修行道法智學見迹若阿羅漢，本得道智現在前，是謂修道智非習智。云何修習智道智？答曰：所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本不得無漏智、若世俗智現在前，得是時修習智道智，是謂修習智道智。云何不修習智道智？答曰：所修行苦法智苦未知智盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非習智道智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修習智道智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修習智道智。是謂不修習智道智。若修盡智時，彼道智耶？答曰：或修盡智非道智。云何修盡智非道智？答曰：所修行盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢，本得盡智現在前，是謂修盡智非道智。云何修道智非盡智？答曰：所修行道法智學見迹若阿羅漢，本得道智現在前，是謂修道智非盡智。云何修盡智道智？答曰：所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修盡智道智，是謂修盡智道智。云何不修盡智道智？答曰：所修行苦法智苦未知智習法智習未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非盡智道智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修盡智道智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修盡智道智。是謂不修盡智道智(三修智門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是時修習智盡智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修習智盡智。是謂不修習智盡智。若修習智時，彼道智耶？答曰：或修習智非道智。云何修習智非道智？答曰：所修行習法智習未知智學見迹若阿羅漢，本得習智現在前，是謂修習智非道智。云何修道智非習智？答曰：所修行道法智學見迹若阿羅漢，本得道智現在前，是謂修道智非習智。云何修習智道智？答曰：所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本不得無漏智、若世俗智現在前，得是時修習智道智，是謂修習智道智。云何不修習智道智？答曰：所修行苦法智苦未知智盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非習智道智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修習智道智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修習智道智。是謂不修習智道智。若修盡智時，彼道智耶？答曰：或修盡智非道智。云何修盡智非道智？答曰：所修行盡法智盡未知智學見迹若阿羅漢，本得盡智現在前，是謂修盡智非道智。云何修道智非盡智？答曰：所修行道法智學見迹若阿羅漢，本得道智現在前，是謂修道智非盡智。云何修盡智道智？答曰：所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修盡智道智，是謂修盡智道智。云何不修盡智道智？答曰：所修行苦法智苦未知智習法智習未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非盡智道智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修盡智道智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修盡智道智。是謂不修盡智道智(三修智門竟)。

頗法智法智緣耶？答曰：有，未知智無，緣餘殘有緣。頗未知智未知智緣耶？答曰：有，法智無緣，餘殘有緣。頗知他人心智知他人心智緣耶？答曰：有，餘殘有緣。頗等智等智緣耶？答曰：有，餘殘有緣。頗苦智苦智緣耶？答曰：無也。知他人心智、等智有緣，餘殘無緣。習智亦如是。頗盡智盡智緣耶？答曰：無，餘殘亦無緣。頗道智道智緣耶？答曰：有，等智無緣，餘殘有緣(四緣起門)法智，彼法智因、次第、緣、增上。未知智，因、次第、增上，無緣。知他人心智，因、次第、緣、增上。等智，次第、緣、增上，無因也。苦智，習盡智因、次第、增上，無緣。道智，因、次第、緣、增上。未知智，彼未知智因、次第、緣、增上。知他人心智，因、次第、緣、增上。等智，次第、緣、增上，無因。苦智習智盡智，因、次第、增上、無緣。道智，因、次第、緣、增上(頗似習四)。法智，因、次第、增上，無緣。知他人心智，彼知他人心智因、次第、緣、增上。等智，因、次第、緣、增上。苦智習智，因、次第、緣、增上；若有因無緣、若有緣無因。盡智，因、次第、增上，無緣。道智法智未知智，因、次第、緣、增上。等智，彼等智因、次第、緣、增上。苦智習智，次第、緣、增上，無因。盡智道智，次第、增上，無因、無緣。法智未知智，次第、緣、增上，無因。知他人心智，因、次第、緣、增上。苦智，彼苦智因、次第、增上，無緣。習智盡智，因、次第、增上，無緣。道智法智未知智知他人心智，因、次第、緣、增上。等智，次第、緣、增上、無因。習智盡智亦如是。道智，彼道智因、次第、緣、增上。法智未知智知他人心智，因、次第、緣、增上。等智，次第、緣、增上，無因。苦智習智盡智，因、次第、增上，無緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗法智法智緣耶？答曰：有，未知智無，緣餘殘有緣。頗未知智未知智緣耶？答曰：有，法智無緣，餘殘有緣。頗知他人心智知他人心智緣耶？答曰：有，餘殘有緣。頗等智等智緣耶？答曰：有，餘殘有緣。頗苦智苦智緣耶？答曰：無也。知他人心智、等智有緣，餘殘無緣。習智亦如是。頗盡智盡智緣耶？答曰：無，餘殘亦無緣。頗道智道智緣耶？答曰：有，等智無緣，餘殘有緣(四緣起門)法智，彼法智因、次第、緣、增上。未知智，因、次第、增上，無緣。知他人心智，因、次第、緣、增上。等智，次第、緣、增上，無因也。苦智，習盡智因、次第、增上，無緣。道智，因、次第、緣、增上。未知智，彼未知智因、次第、緣、增上。知他人心智，因、次第、緣、增上。等智，次第、緣、增上，無因。苦智習智盡智，因、次第、增上、無緣。道智，因、次第、緣、增上(頗似習四)。法智，因、次第、增上，無緣。知他人心智，彼知他人心智因、次第、緣、增上。等智，因、次第、緣、增上。苦智習智，因、次第、緣、增上；若有因無緣、若有緣無因。盡智，因、次第、增上，無緣。道智法智未知智，因、次第、緣、增上。等智，彼等智因、次第、緣、增上。苦智習智，次第、緣、增上，無因。盡智道智，次第、增上，無因、無緣。法智未知智，次第、緣、增上，無因。知他人心智，因、次第、緣、增上。苦智，彼苦智因、次第、增上，無緣。習智盡智，因、次第、增上，無緣。道智法智未知智知他人心智，因、次第、緣、增上。等智，次第、緣、增上、無因。習智盡智亦如是。道智，彼道智因、次第、緣、增上。法智未知智知他人心智，因、次第、緣、增上。等智，次第、緣、增上，無因。苦智習智盡智，因、次第、增上，無緣。

諸結在欲界繫，彼結法智滅耶？答曰：或結欲界繫，彼結非法智滅。云何結在欲界繫，彼結非法智滅耶？答曰：諸結欲界繫忍滅，亦餘智亦不滅，是謂結欲界繫此結非法智滅。云何結法智滅，此結非欲界繫？答曰：諸結色無色界繫法智滅，是謂結法智滅，此結不欲界繫。云何結欲界繫，彼結法智滅？答曰。諸結欲界繫法智滅，是謂結欲界繫彼結法智滅。云何諸結不欲界繫，彼結非法智滅？答曰：諸結色無色界繫忍滅，亦餘智亦不滅，是謂結不欲界繫彼結非法智滅。諸結色無色界繫，彼結未知智滅耶？答曰：如是，諸結未知智滅，彼結色無色界繫。頗結色無色界繫，彼結非未知智滅耶？答曰：有諸結色無色界繫忍滅，亦餘智亦不滅。諸結見苦斷，彼結苦智滅耶？答曰：彼結非苦智滅，彼結忍滅。設諸結苦智滅，彼結見苦斷耶？答曰：彼結非見苦斷，彼結思惟斷。諸結見習盡道斷，彼結道智滅耶？答曰：彼結非道智斷，彼結忍滅。設諸結道智滅，彼結見道斷耶？答曰：彼結非見道斷，彼結思惟滅(六滅法門)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸結在欲界繫，彼結法智滅耶？答曰：或結欲界繫，彼結非法智滅。云何結在欲界繫，彼結非法智滅耶？答曰：諸結欲界繫忍滅，亦餘智亦不滅，是謂結欲界繫此結非法智滅。云何結法智滅，此結非欲界繫？答曰：諸結色無色界繫法智滅，是謂結法智滅，此結不欲界繫。云何結欲界繫，彼結法智滅？答曰。諸結欲界繫法智滅，是謂結欲界繫彼結法智滅。云何諸結不欲界繫，彼結非法智滅？答曰：諸結色無色界繫忍滅，亦餘智亦不滅，是謂結不欲界繫彼結非法智滅。諸結色無色界繫，彼結未知智滅耶？答曰：如是，諸結未知智滅，彼結色無色界繫。頗結色無色界繫，彼結非未知智滅耶？答曰：有諸結色無色界繫忍滅，亦餘智亦不滅。諸結見苦斷，彼結苦智滅耶？答曰：彼結非苦智滅，彼結忍滅。設諸結苦智滅，彼結見苦斷耶？答曰：彼結非見苦斷，彼結思惟斷。諸結見習盡道斷，彼結道智滅耶？答曰：彼結非道智斷，彼結忍滅。設諸結道智滅，彼結見道斷耶？答曰：彼結非見道斷，彼結思惟滅(六滅法門)。

諸結法智滅，彼結法智盡作證耶？答曰：如是，諸結法智滅，彼結法智盡作證。頗結法智盡作證，彼結非法智滅耶？答曰：有，諸結忍滅亦餘智，彼結法智盡作證。諸結未知智滅，彼結未知智盡作證耶？答曰：如是，諸結未知智滅，彼結未知智盡作證。頗結未知智盡作證，彼結非未知智滅耶？答曰：有，諸結忍滅亦餘智，彼結未知智盡作證。諸結苦智習盡道智滅，彼結道智盡作證耶？答曰：如是，諸結道智滅，彼結道智盡作證。頗結道智盡作證，彼結非道智滅耶？答曰：有，諸結忍滅亦餘智，彼結道智盡作證(七正滅門)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸結法智滅，彼結法智盡作證耶？答曰：如是，諸結法智滅，彼結法智盡作證。頗結法智盡作證，彼結非法智滅耶？答曰：有，諸結忍滅亦餘智，彼結法智盡作證。諸結未知智滅，彼結未知智盡作證耶？答曰：如是，諸結未知智滅，彼結未知智盡作證。頗結未知智盡作證，彼結非未知智滅耶？答曰：有，諸結忍滅亦餘智，彼結未知智盡作證。諸結苦智習盡道智滅，彼結道智盡作證耶？答曰：如是，諸結道智滅，彼結道智盡作證。頗結道智盡作證，彼結非道智滅耶？答曰：有，諸結忍滅亦餘智，彼結道智盡作證(七正滅門)。

眼根七智知，除知他人心智、盡智、道智。耳、鼻、舌、身根亦如是。意根九智知，除盡智。樂根、喜根、護根，信、精進、念、定慧根亦復如是。男根、女根六智知，除未知智、知他人心智、盡智、道智。命根七智知，除知他人心智、盡智、道智。苦根、憂根七智知，除未知智、盡智、道智。未知根、已知根、無知根七智知，除苦智、習智、盡智。眼持、耳鼻舌身持、色聲細滑持七智知，除知他人心智、盡智、道智。眼識耳識身識持八智知，除盡智、道智。香持味持六智知，除未知智、知他人心智、盡智、道智。鼻識舌識持七智知，除未知智、盡智、道智。意持意識持九智知，除盡智。法持十智知。眼入耳鼻舌身入、色聲細滑入七智知，除知他人心智、盡智、道智。香入味入六智知，除未知智、知他人心智、盡智、道智。意入九智知，除盡智。法入十智知。色陰八智知，除知他人心智、盡智。痛想行識陰九智知，除盡智。色盛陰七智知，除知他人心智、盡智、道智。痛想行識盛陰八智知，除盡智、道智。地種乃至空種七智知，除知他人心智、盡智、道智。識種八智知，除盡智、道智。色法八智知，除知他人心智、盡智。無色法十智知。可見法、有對法七智知，除知他人心智、盡智、道智。不可見法、無對法十智知。有漏法八智知，除盡智、道智。無漏法八智知，除苦智、習智。有為法九智知，除盡智。無為法六智知，除知他人心智、苦智、習智、道智。過去未來現在法九智知，除盡智。善法十智知。不善法七智知，除未知智、盡智、道智。無記法八智知，除盡智、道智。欲界繫法七智知，除未知智、盡智、道智。色界繫法七智知，除法智、盡智、道智。無色界繫法六智知，除法智、知他人心智、盡智、道智。學法、無學法七智知，除苦智、習智、盡智。非學非無學法九智知，除道智。見諦所斷法、思惟所斷法八智知，除盡智、道智。無斷法八智知，除苦智、習智。苦諦、習諦八智知，除盡智、道智。盡諦六智知，除知他人心智、苦智、習智、道智。道諦七智知，除苦智、習智、盡智。禪九智知，除盡智。四等七智知，除法智、盡智、道智。無色中空處識處、不用處七智知，除法智、知他人心智、盡智。有想無想處六智知，除法智、知他人心智、盡智、道智。初第二第三解脫、八除入、八一切入七智知，除法智、盡智、道智。空處、解脫識處解脫、不用處解脫七智知，除法智、知他人心智、盡智。有想無想解脫、滅盡解脫六智知，除法智、知他人心智、盡智道智。空處、一切入識處、一切入亦如是。法智六智知，除未知智、苦智 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根七智知，除知他人心智、盡智、道智。耳、鼻、舌、身根亦如是。意根九智知，除盡智。樂根、喜根、護根，信、精進、念、定慧根亦復如是。男根、女根六智知，除未知智、知他人心智、盡智、道智。命根七智知，除知他人心智、盡智、道智。苦根、憂根七智知，除未知智、盡智、道智。未知根、已知根、無知根七智知，除苦智、習智、盡智。眼持、耳鼻舌身持、色聲細滑持七智知，除知他人心智、盡智、道智。眼識耳識身識持八智知，除盡智、道智。香持味持六智知，除未知智、知他人心智、盡智、道智。鼻識舌識持七智知，除未知智、盡智、道智。意持意識持九智知，除盡智。法持十智知。眼入耳鼻舌身入、色聲細滑入七智知，除知他人心智、盡智、道智。香入味入六智知，除未知智、知他人心智、盡智、道智。意入九智知，除盡智。法入十智知。色陰八智知，除知他人心智、盡智。痛想行識陰九智知，除盡智。色盛陰七智知，除知他人心智、盡智、道智。痛想行識盛陰八智知，除盡智、道智。地種乃至空種七智知，除知他人心智、盡智、道智。識種八智知，除盡智、道智。色法八智知，除知他人心智、盡智。無色法十智知。可見法、有對法七智知，除知他人心智、盡智、道智。不可見法、無對法十智知。有漏法八智知，除盡智、道智。無漏法八智知，除苦智、習智。有為法九智知，除盡智。無為法六智知，除知他人心智、苦智、習智、道智。過去未來現在法九智知，除盡智。善法十智知。不善法七智知，除未知智、盡智、道智。無記法八智知，除盡智、道智。欲界繫法七智知，除未知智、盡智、道智。色界繫法七智知，除法智、盡智、道智。無色界繫法六智知，除法智、知他人心智、盡智、道智。學法、無學法七智知，除苦智、習智、盡智。非學非無學法九智知，除道智。見諦所斷法、思惟所斷法八智知，除盡智、道智。無斷法八智知，除苦智、習智。苦諦、習諦八智知，除盡智、道智。盡諦六智知，除知他人心智、苦智、習智、道智。道諦七智知，除苦智、習智、盡智。禪九智知，除盡智。四等七智知，除法智、盡智、道智。無色中空處識處、不用處七智知，除法智、知他人心智、盡智。有想無想處六智知，除法智、知他人心智、盡智、道智。初第二第三解脫、八除入、八一切入七智知，除法智、盡智、道智。空處、解脫識處解脫、不用處解脫七智知，除法智、知他人心智、盡智。有想無想解脫、滅盡解脫六智知，除法智、知他人心智、盡智道智。空處、一切入識處、一切入亦如是。法智六智知，除未知智、苦智

、習智、盡智。未知智六智知，除法智、苦智、習智、盡智。知他人心智九智知，除盡智。等智八智知，除盡智、道智。苦智、習智、盡智、道智、空無願無相七智知，除苦智、習智、盡智。身見、戒盜、疑八智知，除盡智、道智。貪、瞋恚、愚癡及欲漏七智知，除未知智、盡智、道智。有漏七智知，除法智、盡智、道智。餘殘八智知，除盡智、道智。流中欲流七智知，除未知智、盡智、道智。有流七智知，除法智、盡智、道智。餘殘八智知，除盡智道智。枙亦如是。受中欲受七智知，除未知智、盡智、道智。我受七智知，除法智、盡智、道智。餘殘八智知，除盡智、道智。縛中欲愛身縛、瞋恚身縛七智知，除未知智、盡智、道智。餘殘八智知，除盡智、道智。蓋及瞋恚結、慳結、嫉結七智知，除未知智、盡智、道智。餘殘八智知，除盡智、道智。下分中貪欲、瞋恚七智知，除未知智、盡智、道智。餘殘及五見八智知，除盡智、道智。愛身中鼻舌更愛七智知，除未知智、盡智、道智。餘殘八智知，除盡智、道智。使中貪欲使、瞋恚使七智知，除未知智、盡智、道智。有愛使七智知，除法智、盡智、道智。餘殘八智知，除盡智、道智。結中瞋恚結、慳結、嫉結七智知，除未知智、盡智、道智。餘殘八智知，除盡智、道智。九十八使欲界七智知，除未知智、盡智、道智。色界七智知，除法智、盡智、道智。無色界六智知，除法智、知他人心智、盡智、道智(八智知門)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、習智、盡智。未知智六智知，除法智、苦智、習智、盡智。知他人心智九智知，除盡智。等智八智知，除盡智、道智。苦智、習智、盡智、道智、空無願無相七智知，除苦智、習智、盡智。身見、戒盜、疑八智知，除盡智、道智。貪、瞋恚、愚癡及欲漏七智知，除未知智、盡智、道智。有漏七智知，除法智、盡智、道智。餘殘八智知，除盡智、道智。流中欲流七智知，除未知智、盡智、道智。有流七智知，除法智、盡智、道智。餘殘八智知，除盡智道智。枙亦如是。受中欲受七智知，除未知智、盡智、道智。我受七智知，除法智、盡智、道智。餘殘八智知，除盡智、道智。縛中欲愛身縛、瞋恚身縛七智知，除未知智、盡智、道智。餘殘八智知，除盡智、道智。蓋及瞋恚結、慳結、嫉結七智知，除未知智、盡智、道智。餘殘八智知，除盡智、道智。下分中貪欲、瞋恚七智知，除未知智、盡智、道智。餘殘及五見八智知，除盡智、道智。愛身中鼻舌更愛七智知，除未知智、盡智、道智。餘殘八智知，除盡智、道智。使中貪欲使、瞋恚使七智知，除未知智、盡智、道智。有愛使七智知，除法智、盡智、道智。餘殘八智知，除盡智、道智。結中瞋恚結、慳結、嫉結七智知，除未知智、盡智、道智。餘殘八智知，除盡智、道智。九十八使欲界七智知，除未知智、盡智、道智。色界七智知，除法智、盡智、道智。無色界六智知，除法智、知他人心智、盡智、道智(八智知門)。

又世尊言：習無常想修行廣布盡欲愛盡。此想當言法智相應、苦智相應？當言有覺有觀？當言護根相應？當言無願相應？當言欲界繫緣盡？色界愛盡，此想當言未知智相應、苦智相應？或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀？或樂根相應、或喜根相應、或護根相應？當言無願相應？當言色界繫緣盡？無色界愛盡，此想當言未知智相應、苦智相應？或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀？或樂根相應、或喜根護根相應？當言無願相應？當言無色界繫緣盡？憍慢盡無明，此想或法智相應、或未知智相應、苦智相應？或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀？或樂根相應、或喜根護根相應？當言無願相應？或欲界繫緣、或色無色界繫緣盡(九無常想門)？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又世尊言：習無常想修行廣布盡欲愛盡。此想當言法智相應、苦智相應？當言有覺有觀？當言護根相應？當言無願相應？當言欲界繫緣盡？色界愛盡，此想當言未知智相應、苦智相應？或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀？或樂根相應、或喜根相應、或護根相應？當言無願相應？當言色界繫緣盡？無色界愛盡，此想當言未知智相應、苦智相應？或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀？或樂根相應、或喜根護根相應？當言無願相應？當言無色界繫緣盡？憍慢盡無明，此想或法智相應、或未知智相應、苦智相應？或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀？或樂根相應、或喜根護根相應？當言無願相應？或欲界繫緣、或色無色界繫緣盡(九無常想門)？

又世尊言：比丘七處善三種觀義達，於此法得盡有漏，知色苦四智：法智、未知智、苦智、等智。色習四智：法智、未知智、習智、等智。色盡四智：法智、未知智、盡智、等智。色盡道迹四智：法智、未知智、道智、等智。色味四智：法智、未知智、習智、等智。色患四智：法智、未知智、苦智、等智。色棄出四智：法智、未知智、盡智、等智。痛想行識亦如是。云何色盡、云何色棄出？色盡云何？答曰：若愛色具，彼若滅，是謂色盡。諸餘色緣愛，彼若滅，是謂色棄出。復次垢色具，彼若滅，是謂色盡。諸餘色緣垢，彼若滅，是謂色棄出。復次若愛若垢色具，彼若滅，是謂色盡。諸餘色緣若愛若垢，彼若滅，是謂色棄出。色盡、色棄出，是謂差別。痛想行識盡是謂差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又世尊言：比丘七處善三種觀義達，於此法得盡有漏，知色苦四智：法智、未知智、苦智、等智。色習四智：法智、未知智、習智、等智。色盡四智：法智、未知智、盡智、等智。色盡道迹四智：法智、未知智、道智、等智。色味四智：法智、未知智、習智、等智。色患四智：法智、未知智、苦智、等智。色棄出四智：法智、未知智、盡智、等智。痛想行識亦如是。云何色盡、云何色棄出？色盡云何？答曰：若愛色具，彼若滅，是謂色盡。諸餘色緣愛，彼若滅，是謂色棄出。復次垢色具，彼若滅，是謂色盡。諸餘色緣垢，彼若滅，是謂色棄出。復次若愛若垢色具，彼若滅，是謂色盡。諸餘色緣若愛若垢，彼若滅，是謂色棄出。色盡、色棄出，是謂差別。痛想行識盡是謂差別。

阿毘曇修智品第四竟(梵本九百三十首盧，秦一萬五千九百七十二言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇修智品第四竟(梵本九百三十首盧，秦一萬五千九百七十二言)。