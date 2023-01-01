阿毘曇八犍度論
迦栴延子造 符秦 僧伽提婆共竺佛念譯30卷CBETA T1543大于一万字 35 h
向佛经 GPT 提问
第 11 卷
阿毘曇八犍度論卷第十一
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迦旃延子造
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符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯
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智犍度修智跋渠第四之一
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攝成就修緣， 緣滅作證智，
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亦作無常念， 七處最在後。
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八智：法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智，法智攝幾智，乃至道智攝幾智？若成就法智，於此八智成就幾、不成就幾，乃至成就道智，於此八智成就幾、不成就幾？若修法智，彼修未知智耶？設修未知智，有法智耶？若修法智時，有知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智？設修道智，彼法智耶？若乃至修盡智，有道智耶？設修道智，有盡智耶？頗法智法智緣。頗法智知他人心智等智苦智習智盡智道智緣？頗道智道智緣？頗道智、法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智緣耶？法智法智有幾緣緣？法智未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智幾緣緣？道智道智幾緣緣？道智法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智幾緣緣？若諸結在欲界繫，彼結法智滅耶？設結法智滅者，是欲界繫結耶？諸結在色無色界繫，彼結未知智滅耶？設彼結未知智滅，是色無色界繫結耶？諸結苦諦所斷，彼結苦智所斷耶？設彼結苦智所斷，彼結苦諦所斷耶？諸結習諦、盡諦、道諦所斷，彼結道智所斷耶？設彼結道智所斷，彼結道諦所斷耶？諸結法智所滅，法智，彼結得盡證耶？設彼結法智得盡證，法智滅彼結耶？諸結未知智所滅，未知智，彼結得盡證耶？設彼結未知智得盡證，未知智，滅彼結耶？諸結苦智、習智、盡智、道智所滅，道智，彼結得盡證耶。設彼結道智得盡證，道智滅彼結耶？眼根用幾智知，乃至無色界思惟所斷無明使用幾智知？又世尊言：習無常想修行廣布，盡欲愛、盡色愛無色愛、盡調盡憍慢盡無明，此想當言法智相應。未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智，當言有覺有觀耶、無覺有觀耶、無覺無觀耶？當言樂根相應耶、喜根護根相應耶？當言空無相無願？當言欲界繫緣耶、色無色界繫緣不繫緣耶？又世尊言：比丘七處善三觀義達於此法，得盡有漏分別色苦、色習、色盡、色道迹，色味、色患、色棄出如實知之。此智當言法智耶？當言乃至道智耶？痛想行識亦如是。云何色盡？云何色棄出？色盡、色棄出有何差別？云何痛想行、云何識盡？云何識棄出？識盡、識棄出有何差別？此章義願具演說。
八智：法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智，法智攝幾智，乃至道智攝幾智？若成就法智，於此八智成就幾、不成就幾，乃至成就道智，於此八智成就幾、不成就幾？若修法智，彼修未知智耶？設修未知智，有法智耶？若修法智時，有知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智？設修道智，彼法智耶？若乃至修盡智，有道智耶？設修道智，有盡智耶？頗法智法智緣。頗法智知他人心智等智苦智習智盡智道智緣？頗道智道智緣？頗道智、法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智緣耶？法智法智有幾緣緣？法智未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智幾緣緣？道智道智幾緣緣？道智法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智幾緣緣？若諸結在欲界繫，彼結法智滅耶？設結法智滅者，是欲界繫結耶？諸結在色無色界繫，彼結未知智滅耶？設彼結未知智滅，是色無色界繫結耶？諸結苦諦所斷，彼結苦智所斷耶？設彼結苦智所斷，彼結苦諦所斷耶？諸結習諦、盡諦、道諦所斷，彼結道智所斷耶？設彼結道智所斷，彼結道諦所斷耶？諸結法智所滅，法智，彼結得盡證耶？設彼結法智得盡證，法智滅彼結耶？諸結未知智所滅，未知智，彼結得盡證耶？設彼結未知智得盡證，未知智，滅彼結耶？諸結苦智、習智、盡智、道智所滅，道智，彼結得盡證耶。設彼結道智得盡證，道智滅彼結耶？眼根用幾智知，乃至無色界思惟所斷無明使用幾智知？又世尊言：習無常想修行廣布，盡欲愛、盡色愛無色愛、盡調盡憍慢盡無明，此想當言法智相應。未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智，當言有覺有觀耶、無覺有觀耶、無覺無觀耶？當言樂根相應耶、喜根護根相應耶？當言空無相無願？當言欲界繫緣耶、色無色界繫緣不繫緣耶？又世尊言：比丘七處善三觀義達於此法，得盡有漏分別色苦、色習、色盡、色道迹，色味、色患、色棄出如實知之。此智當言法智耶？當言乃至道智耶？痛想行識亦如是。云何色盡？云何色棄出？色盡、色棄出有何差別？云何痛想行、云何識盡？云何識棄出？識盡、識棄出有何差別？此章義願具演說。
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八智：法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智。法智攝法智，五智少有入：知他人心智、苦智、習智、盡智、道智也。未知智攝未知智，五智少有入：知他人心智、苦智、習智、盡智、道智也。知他人心智攝知他人心智，四智少有入：法智、未知智、等智、道智也。等智攝等智，一智少有入：知他人心智也。苦智攝苦智，二智少有入：法智、未知智也。習智、盡智亦如是。道智攝道智，三智少有入：法智、未知智、知他人心智也(一攝門竟)。
八智：法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智。法智攝法智，五智少有入：知他人心智、苦智、習智、盡智、道智也。未知智攝未知智，五智少有入：知他人心智、苦智、習智、盡智、道智也。知他人心智攝知他人心智，四智少有入：法智、未知智、等智、道智也。等智攝等智，一智少有入：知他人心智也。苦智攝苦智，二智少有入：法智、未知智也。習智、盡智亦如是。道智攝道智，三智少有入：法智、未知智、知他人心智也(一攝門竟)。
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若成就法智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或三四五六七八。云何三？答曰：苦法智無知他人心智三(法苦等也)，知他人心智四(上三)。苦未知忍無知他人心智三，知他人心智四。苦未知智無知他人心智四，知他人心智五(仍習上)。習法忍無知他人心智四，知他人心智五。習法智無知他人心智五，知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五，知他人心智六。盡法智無知他人心智六，知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六，知他人心智七。道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七，知他人心智八。若成就未知智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或四五六七八。云何四？答曰：苦未知智無知他人心智四(法苦等)，知他人心智五。習法忍無知他人心智四，知他人心智五。習法智無知他人心智五，知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五，知他人心智六。盡法智無知他人心智六，知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六，知他人心智七。道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七，知他人心智八。若成就知他人心智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或二四五六七八。云何二。答曰？凡夫人二(等智他心智也)，無垢人苦法忍現在前二。苦法智四，苦未知忍四。苦未知智五，習法忍五。習法智六，習未知忍習未知智盡法忍六。盡法智七，盡未知忍盡未知智道法忍七。道法智八，道未知忍道未知智八。若成就等智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或一二三四五六七八。云何一？答曰：無知他人心智凡夫人一，無垢人苦法忍現在前一。知他人心智凡夫人二，無垢人苦法忍現在前二。苦法智無知他人心智三，知他人心智四。苦未知忍無知他人心智三，知他人心智四。苦未知智無知他人心智四，知他人心智五。習法忍無知他人心智四，知他人心智五。習法智無知他人心智五，知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五，知他人心智六。盡法智無知他人心智六。知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六，知他人心智七。道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七，知他人心智八。若成就苦智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或三四五六七八。云何三？答曰：苦法智無知他人心智三，知他人心智四。苦未知忍無知他人心智三，知他人心智四。苦未知智無知他人心智四，知他人心智五。習法忍無知他人心智四，知他人心智五。習法智無
若成就法智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或三四五六七八。云何三？答曰：苦法智無知他人心智三(法苦等也)，知他人心智四(上三)。苦未知忍無知他人心智三，知他人心智四。苦未知智無知他人心智四，知他人心智五(仍習上)。習法忍無知他人心智四，知他人心智五。習法智無知他人心智五，知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五，知他人心智六。盡法智無知他人心智六，知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六，知他人心智七。道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七，知他人心智八。若成就未知智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或四五六七八。云何四？答曰：苦未知智無知他人心智四(法苦等)，知他人心智五。習法忍無知他人心智四，知他人心智五。習法智無知他人心智五，知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五，知他人心智六。盡法智無知他人心智六，知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六，知他人心智七。道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七，知他人心智八。若成就知他人心智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或二四五六七八。云何二。答曰？凡夫人二(等智他心智也)，無垢人苦法忍現在前二。苦法智四，苦未知忍四。苦未知智五，習法忍五。習法智六，習未知忍習未知智盡法忍六。盡法智七，盡未知忍盡未知智道法忍七。道法智八，道未知忍道未知智八。若成就等智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或一二三四五六七八。云何一？答曰：無知他人心智凡夫人一，無垢人苦法忍現在前一。知他人心智凡夫人二，無垢人苦法忍現在前二。苦法智無知他人心智三，知他人心智四。苦未知忍無知他人心智三，知他人心智四。苦未知智無知他人心智四，知他人心智五。習法忍無知他人心智四，知他人心智五。習法智無知他人心智五，知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五，知他人心智六。盡法智無知他人心智六。知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六，知他人心智七。道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七，知他人心智八。若成就苦智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或三四五六七八。云何三？答曰：苦法智無知他人心智三，知他人心智四。苦未知忍無知他人心智三，知他人心智四。苦未知智無知他人心智四，知他人心智五。習法忍無知他人心智四，知他人心智五。習法智無
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若修法智時，彼未知智耶？答曰：或修法智非未知智。云何修法智非未知智耶？答曰：所修行苦法智、習法智、盡法智、道法智，學見迹若阿羅漢，本得法智現在前，是謂修法智非未知智。云何修未知智非法智？答曰：所修行苦未知智、習未知智、盡未知智，學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，是謂修未知智非法智。云何修法智未知智？答曰：所修行道未知智，學見迹若阿羅漢，若本未得無漏智，若世俗智現在前，得是時修法智未知智，是謂修法智未知智。云何不修法智不修未知智？答曰：學見迹若阿羅漢，本得世俗智現在前，若本不得世俗智現在前，不得是時修法智未知智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、入滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智不修未知智，是謂不修法智不修未知智。若修法智時，彼知他人心智耶？答曰：或修法智非知他人心智。云何修法智非知他人心智？答曰：所修行苦法智習盡法智道法智無知他人心智，所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前，彼非知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時不修知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時修法智非知他人心智。是謂修法智非知他人心智。云何修知他人心智非法智？答曰：知他人心智凡夫人，若本得若本不得知他人心智現在前，若本不得世俗智現在前，彼非知他人心智，得是時修知他人心智學見迹若阿羅漢，若本得知他人心智現在前此非法智，是謂修知他人心智非法智。云何修法智知他人心智？答曰：知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前，修彼是知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時修法智知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時修法智知他人心智。是謂修法智知他人心智。云何不修法智非知他人心智？答曰：所修行苦未知智習盡未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，彼非法智知他人心智；若本得世俗智現在前，彼非知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時不得修法智知他人心智；一切無知他人心智凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智非知他人心智。是謂不修法智非知他人心智。若修法智時，彼等智耶？答曰：或修法智非等智。云何修法智非等智？答曰：所修行苦法智習盡道法智修道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前，若本不得無漏智現在前，得是時修法智非等智，是謂修法智非等智。云何修等智非法智？答曰：凡夫人若本得若不得世俗智現在前；所修行苦未知智邊習盡未知智邊學見迹若阿羅漢，若本得若本不得世俗智現在前，不
若修法智時，彼未知智耶？答曰：或修法智非未知智。云何修法智非未知智耶？答曰：所修行苦法智、習法智、盡法智、道法智，學見迹若阿羅漢，本得法智現在前，是謂修法智非未知智。云何修未知智非法智？答曰：所修行苦未知智、習未知智、盡未知智，學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，是謂修未知智非法智。云何修法智未知智？答曰：所修行道未知智，學見迹若阿羅漢，若本未得無漏智，若世俗智現在前，得是時修法智未知智，是謂修法智未知智。云何不修法智不修未知智？答曰：學見迹若阿羅漢，本得世俗智現在前，若本不得世俗智現在前，不得是時修法智未知智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、入滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智不修未知智，是謂不修法智不修未知智。若修法智時，彼知他人心智耶？答曰：或修法智非知他人心智。云何修法智非知他人心智？答曰：所修行苦法智習盡法智道法智無知他人心智，所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前，彼非知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時不修知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時修法智非知他人心智。是謂修法智非知他人心智。云何修知他人心智非法智？答曰：知他人心智凡夫人，若本得若本不得知他人心智現在前，若本不得世俗智現在前，彼非知他人心智，得是時修知他人心智學見迹若阿羅漢，若本得知他人心智現在前此非法智，是謂修知他人心智非法智。云何修法智知他人心智？答曰：知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前，修彼是知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時修法智知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時修法智知他人心智。是謂修法智知他人心智。云何不修法智非知他人心智？答曰：所修行苦未知智習盡未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，彼非法智知他人心智；若本得世俗智現在前，彼非知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時不得修法智知他人心智；一切無知他人心智凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智非知他人心智。是謂不修法智非知他人心智。若修法智時，彼等智耶？答曰：或修法智非等智。云何修法智非等智？答曰：所修行苦法智習盡道法智修道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前，若本不得無漏智現在前，得是時修法智非等智，是謂修法智非等智。云何修等智非法智？答曰：凡夫人若本得若不得世俗智現在前；所修行苦未知智邊習盡未知智邊學見迹若阿羅漢，若本得若本不得世俗智現在前，不
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得是時修法智，是謂修等智非法智。云何修法智等智？答曰：學見迹若阿羅漢，本不得無漏智現在前，得是時修世俗智；若本不得世俗智現在前，得是時修無漏智。是謂修法智等智。云何不修法智等智？答曰：學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前彼非法智；一切染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智等智。是謂不修法智等智。若修法智時彼苦智耶？答曰：或修法智非苦智。云何修法智非苦智？答曰：所修行習盡道法智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前彼非苦智，是謂修法智非苦智。云何修苦智非法智？答曰：所修行苦未知智學見迹若阿羅漢，本得苦智現在前彼非法智，是謂修苦智非法智。云何修法智苦智？答曰：所修行苦法智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此是苦智；若本不得無漏智若世俗智現在前，得是時修法智苦智。是謂修法智苦智。云何不修法智苦智？答曰：所修行習盡未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，彼非法智亦非苦智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時不修法智苦智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智苦智。是謂不修法智苦智。若修法智時彼習智耶？答曰：或修法智非習智。云何修法智非習智？答曰：所修行苦法智盡道法智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此非習智，是謂修法智非習智。云何修習智非法智？答曰：所修行習未知智學見迹若阿羅漢，本得習智現在前此非法智，是謂修習智非法智。云何修法智習智？答曰：所修行習法智、所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前彼是習智；若本不得無漏智、若世俗智現在前，得是時修法智習智。是謂修法智習智。云何不修法智習智？答曰：所修行苦盡未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前此非法智習智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修法智習智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智習智。是謂不修法智習智。若修法智時彼盡智耶？答曰：或修法智非盡智。云何修法智非盡智？答曰：所修行苦法智習道法智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此非盡智，是謂修法智非盡智。云何修盡智非法智？答曰：所修行盡未知智學見迹若阿羅漢，本得盡智現在前此非法智，是謂修盡智非法智。云何修法智盡智？答曰：所修行盡法智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此是盡智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修法智盡智。是謂修法智盡智。云何不修法智盡智？答曰：所修行苦
得是時修法智，是謂修等智非法智。云何修法智等智？答曰：學見迹若阿羅漢，本不得無漏智現在前，得是時修世俗智；若本不得世俗智現在前，得是時修無漏智。是謂修法智等智。云何不修法智等智？答曰：學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前彼非法智；一切染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智等智。是謂不修法智等智。若修法智時彼苦智耶？答曰：或修法智非苦智。云何修法智非苦智？答曰：所修行習盡道法智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前彼非苦智，是謂修法智非苦智。云何修苦智非法智？答曰：所修行苦未知智學見迹若阿羅漢，本得苦智現在前彼非法智，是謂修苦智非法智。云何修法智苦智？答曰：所修行苦法智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此是苦智；若本不得無漏智若世俗智現在前，得是時修法智苦智。是謂修法智苦智。云何不修法智苦智？答曰：所修行習盡未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，彼非法智亦非苦智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時不修法智苦智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智苦智。是謂不修法智苦智。若修法智時彼習智耶？答曰：或修法智非習智。云何修法智非習智？答曰：所修行苦法智盡道法智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此非習智，是謂修法智非習智。云何修習智非法智？答曰：所修行習未知智學見迹若阿羅漢，本得習智現在前此非法智，是謂修習智非法智。云何修法智習智？答曰：所修行習法智、所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前彼是習智；若本不得無漏智、若世俗智現在前，得是時修法智習智。是謂修法智習智。云何不修法智習智？答曰：所修行苦盡未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前此非法智習智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修法智習智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智習智。是謂不修法智習智。若修法智時彼盡智耶？答曰：或修法智非盡智。云何修法智非盡智？答曰：所修行苦法智習道法智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此非盡智，是謂修法智非盡智。云何修盡智非法智？答曰：所修行盡未知智學見迹若阿羅漢，本得盡智現在前此非法智，是謂修盡智非法智。云何修法智盡智？答曰：所修行盡法智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此是盡智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修法智盡智。是謂修法智盡智。云何不修法智盡智？答曰：所修行苦
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未知智習未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前此非法智盡智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修法智盡智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智盡智。是謂不修法智盡智。若修法智時彼修道智耶？答曰：或修法智非道智。云何修法智非道智？答曰：所修行苦法智習盡法智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此非道智，是謂修法智非道智。云何修道智非法智？答曰：學見迹若阿羅漢，本得道智現在前此非法智，是謂修道智非法智。云何修法智道智？答曰：所修行道法智、所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此是道智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修法智道智。是謂修法智道智。云何不修法智道智？答曰：所修行苦未知智習盡未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前此非法智道智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修法智道智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智道智。是謂不修法智道智(法智竟)。
未知智習未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前此非法智盡智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修法智盡智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智盡智。是謂不修法智盡智。若修法智時彼修道智耶？答曰：或修法智非道智。云何修法智非道智？答曰：所修行苦法智習盡法智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此非道智，是謂修法智非道智。云何修道智非法智？答曰：學見迹若阿羅漢，本得道智現在前此非法智，是謂修道智非法智。云何修法智道智？答曰：所修行道法智、所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此是道智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修法智道智。是謂修法智道智。云何不修法智道智？答曰：所修行苦未知智習盡未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前此非法智道智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修法智道智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智道智。是謂不修法智道智(法智竟)。
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若修未知智時，彼知他人心智耶？答曰：或修未知智非知他人心智。云何修未知智非知他人心智？答曰：所修行苦未知智習盡未知智，無知他人心智；所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此非知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時修未知智非知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時修未知智非知他人心智。是謂修未知智非知他人心智。云何修知他人心智非未知智？答曰：知他人心智凡夫人；若本得若本不得知他人心智現在前，若本不得世俗智現在前此非知他人心智，得是時修知他人心智學見迹若阿羅漢，本得知他人心智現在前此非未知智。是謂修知他人心智非未知智。云何修未知智知他人心智？答曰：知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此是知他人心智；若本不得無漏智、若世俗智現在前，得是時修未知智知他人心智。是謂修未知智知他人心智。云何不修未知智知他人心智？答曰：所修行苦法智習盡道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非未知智知他人心智；若本得世俗智現在前，此非知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智知他人心智；一切無知他人心智凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智知他人心智。是謂不修未知智知他人心智。若修未知智時彼等智耶？答曰：或修未知智非等智。云何修未知智非等智？答曰：所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，若本不得無漏智現在前，得是時修未知智非等智，是謂修未知智非等智。云何修等智非未知智？答曰：凡夫人若本得若本不得世俗智現在前，學見迹若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智，是謂修等智非未知智。云何修未知智等智？答曰：所修行苦未知智邊習盡未知智邊學見迹若阿羅漢，本不得世俗智現在前，得是時修未知智；若本不得無漏智現在前，得是時修等智。是謂修未知智等智。云何不修未知智等智？答曰：所修行苦法智習盡道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非未知智；一切染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智等智。是謂不修未知智等智。若修未知智時彼苦智耶？答曰：或修未知智非苦智。云何修未知智非苦智？答曰：所修行習未知智盡未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此非苦智，是謂修未知智非苦智。云何修苦智非未知智？答曰：所修行苦法智學見迹若阿羅漢，本得苦智現在前，此非未知智，是謂修苦智非未知智。云何修未知智苦智？答曰：所修
若修未知智時，彼知他人心智耶？答曰：或修未知智非知他人心智。云何修未知智非知他人心智？答曰：所修行苦未知智習盡未知智，無知他人心智；所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此非知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時修未知智非知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時修未知智非知他人心智。是謂修未知智非知他人心智。云何修知他人心智非未知智？答曰：知他人心智凡夫人；若本得若本不得知他人心智現在前，若本不得世俗智現在前此非知他人心智，得是時修知他人心智學見迹若阿羅漢，本得知他人心智現在前此非未知智。是謂修知他人心智非未知智。云何修未知智知他人心智？答曰：知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此是知他人心智；若本不得無漏智、若世俗智現在前，得是時修未知智知他人心智。是謂修未知智知他人心智。云何不修未知智知他人心智？答曰：所修行苦法智習盡道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非未知智知他人心智；若本得世俗智現在前，此非知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智知他人心智；一切無知他人心智凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智知他人心智。是謂不修未知智知他人心智。若修未知智時彼等智耶？答曰：或修未知智非等智。云何修未知智非等智？答曰：所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，若本不得無漏智現在前，得是時修未知智非等智，是謂修未知智非等智。云何修等智非未知智？答曰：凡夫人若本得若本不得世俗智現在前，學見迹若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智，是謂修等智非未知智。云何修未知智等智？答曰：所修行苦未知智邊習盡未知智邊學見迹若阿羅漢，本不得世俗智現在前，得是時修未知智；若本不得無漏智現在前，得是時修等智。是謂修未知智等智。云何不修未知智等智？答曰：所修行苦法智習盡道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非未知智；一切染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智等智。是謂不修未知智等智。若修未知智時彼苦智耶？答曰：或修未知智非苦智。云何修未知智非苦智？答曰：所修行習未知智盡未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此非苦智，是謂修未知智非苦智。云何修苦智非未知智？答曰：所修行苦法智學見迹若阿羅漢，本得苦智現在前，此非未知智，是謂修苦智非未知智。云何修未知智苦智？答曰：所修
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行苦未知智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此是苦智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修未知智苦智。是謂修未知智苦智。云何不修未知智苦智？答曰：所修行習盡道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在，前此非未知智苦智；若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智苦智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智苦智。是謂不修未知智苦智。若修未知智時，彼習智耶？答曰：或修未知智非習智。云何修未知智非習智？答曰：所修行苦未知智盡未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此非習智，是謂修未知智非習智。云何修習智非未知智？答曰：所修行習法智學見迹若阿羅漢，本得習智現在前，此非未知智，是謂修習智非未知智。云何修未知智習智？答曰：所修行習未知智道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此是習智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修未知智習智。是謂修未知智習智。云何不修未知智習智？答曰：所修行苦法智盡道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非未知智習智；若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智習智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智習智。是謂不修未知智習智。若修未知智時彼盡智耶？答曰：或修未知智非盡智。云何修未知智非盡智？答曰：所修行苦未知智習未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此非盡智，是謂修未知智非盡智。云何修盡智非未知智？答曰：所修行盡法智學見迹若阿羅漢，本得盡智現在前，此非未知智，是謂修盡智非未知智。云何修未知智盡智？答曰：所修行盡未知智道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此是盡智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修未知智盡智。是謂修未知智盡智。云何不修未知智盡智？答曰：所修行苦法智習道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非未知智盡智；若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智盡智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智盡智。是謂不修未知智。盡智若修未知智時彼道智耶？答曰：或修未知智非道智。云何修未知智非道智？答曰：所修行苦未知智習盡未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此非道智，是謂修未知智非道智。云何修道智非未知智？答曰：所修行道法智學見迹若阿羅漢，本得道智現在前，此非未知智，是謂修道智非未知智。云何修未知智道智？
行苦未知智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此是苦智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修未知智苦智。是謂修未知智苦智。云何不修未知智苦智？答曰：所修行習盡道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在，前此非未知智苦智；若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智苦智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智苦智。是謂不修未知智苦智。若修未知智時，彼習智耶？答曰：或修未知智非習智。云何修未知智非習智？答曰：所修行苦未知智盡未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此非習智，是謂修未知智非習智。云何修習智非未知智？答曰：所修行習法智學見迹若阿羅漢，本得習智現在前，此非未知智，是謂修習智非未知智。云何修未知智習智？答曰：所修行習未知智道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此是習智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修未知智習智。是謂修未知智習智。云何不修未知智習智？答曰：所修行苦法智盡道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非未知智習智；若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智習智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智習智。是謂不修未知智習智。若修未知智時彼盡智耶？答曰：或修未知智非盡智。云何修未知智非盡智？答曰：所修行苦未知智習未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此非盡智，是謂修未知智非盡智。云何修盡智非未知智？答曰：所修行盡法智學見迹若阿羅漢，本得盡智現在前，此非未知智，是謂修盡智非未知智。云何修未知智盡智？答曰：所修行盡未知智道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此是盡智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修未知智盡智。是謂修未知智盡智。云何不修未知智盡智？答曰：所修行苦法智習道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非未知智盡智；若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智盡智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智盡智。是謂不修未知智。盡智若修未知智時彼道智耶？答曰：或修未知智非道智。云何修未知智非道智？答曰：所修行苦未知智習盡未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此非道智，是謂修未知智非道智。云何修道智非未知智？答曰：所修行道法智學見迹若阿羅漢，本得道智現在前，此非未知智，是謂修道智非未知智。云何修未知智道智？
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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答曰：所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此是道智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修未知智道智。是謂修未知智道智。云何不修未知智道智？答曰：所修行苦法智習盡法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非未知智道智；若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智道智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智道智。是謂不修未知智道智(未知智竟)。
答曰：所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此是道智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修未知智道智。是謂修未知智道智。云何不修未知智道智？答曰：所修行苦法智習盡法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非未知智道智；若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智道智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智道智。是謂不修未知智道智(未知智竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
若修知他人心智時，彼等智耶？答曰：或修知他人心智非等智。云何修知他人心智非等智？答曰：知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此是知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時修知他人心智非等智。是謂修知他人心智非等智。云何修等智非知他人心智？答曰：無知他人心智凡夫人，若本得若本不得世俗智現在前；所修行苦未知智邊習盡未知智邊學見迹若阿羅漢，本得世俗智現在前，此非知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時不修知他人心智。是謂修等智非知他人心智。云何修知他人心智等智？答曰：知他人心智凡夫人，若本得若本不得知他人心智現在前，若本不得世俗智現在前，此非知他人心智，得是時修知他人心智；學見迹若阿羅漢，本得知他人心智現在前，此是等智；若本不得世俗智現在前，得是時修知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時修知他人心智等智。是謂修知他人心智等智。云何不修知他人心智等智？答曰：所修行苦法智習盡道法智無知他人心智、所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時不修知他人心智等智；一切無知他人心智凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修知他人心智等智。是謂不修知他人心智等智。若修知他人心智時，彼苦智耶？答曰：或修知他人心智非苦智。云何修知他人心智非苦智？答曰：知他人心智凡夫人，若本得若本不得知他人心智現在前、若本不得世俗智現在前，此非知他人心智；得是時修知他人心智學見迹若阿羅漢，本得知他人心智現在前。是謂修知他人心智非苦智。云何修苦智非知他人心智？答曰：所修行苦法智苦未知智無知他人心智，所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得苦智現在前、若本不得無漏智現在前，不得是時修知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時修苦智非知他人心智。是謂修苦智非知他人心智。云何修知他人心智苦智？答曰：知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本不得無漏智、若世俗智現在前，得是時修知他人心智苦智，是謂修知他人心智苦智。
若修知他人心智時，彼等智耶？答曰：或修知他人心智非等智。云何修知他人心智非等智？答曰：知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此是知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時修知他人心智非等智。是謂修知他人心智非等智。云何修等智非知他人心智？答曰：無知他人心智凡夫人，若本得若本不得世俗智現在前；所修行苦未知智邊習盡未知智邊學見迹若阿羅漢，本得世俗智現在前，此非知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時不修知他人心智。是謂修等智非知他人心智。云何修知他人心智等智？答曰：知他人心智凡夫人，若本得若本不得知他人心智現在前，若本不得世俗智現在前，此非知他人心智，得是時修知他人心智；學見迹若阿羅漢，本得知他人心智現在前，此是等智；若本不得世俗智現在前，得是時修知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時修知他人心智等智。是謂修知他人心智等智。云何不修知他人心智等智？答曰：所修行苦法智習盡道法智無知他人心智、所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時不修知他人心智等智；一切無知他人心智凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修知他人心智等智。是謂不修知他人心智等智。若修知他人心智時，彼苦智耶？答曰：或修知他人心智非苦智。云何修知他人心智非苦智？答曰：知他人心智凡夫人，若本得若本不得知他人心智現在前、若本不得世俗智現在前，此非知他人心智；得是時修知他人心智學見迹若阿羅漢，本得知他人心智現在前。是謂修知他人心智非苦智。云何修苦智非知他人心智？答曰：所修行苦法智苦未知智無知他人心智，所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得苦智現在前、若本不得無漏智現在前，不得是時修知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時修苦智非知他人心智。是謂修苦智非知他人心智。云何修知他人心智苦智？答曰：知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本不得無漏智、若世俗智現在前，得是時修知他人心智苦智，是謂修知他人心智苦智。
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阿毘曇八揵度論卷第十一
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