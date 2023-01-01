阿毘曇八犍度論卷第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八犍度論卷第十一

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智犍度修智跋渠第四之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智犍度修智跋渠第四之一

攝成就修緣， 緣滅作證智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝成就修緣， 緣滅作證智，

亦作無常念， 七處最在後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦作無常念， 七處最在後。

八智：法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智，法智攝幾智，乃至道智攝幾智？若成就法智，於此八智成就幾、不成就幾，乃至成就道智，於此八智成就幾、不成就幾？若修法智，彼修未知智耶？設修未知智，有法智耶？若修法智時，有知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智？設修道智，彼法智耶？若乃至修盡智，有道智耶？設修道智，有盡智耶？頗法智法智緣。頗法智知他人心智等智苦智習智盡智道智緣？頗道智道智緣？頗道智、法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智緣耶？法智法智有幾緣緣？法智未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智幾緣緣？道智道智幾緣緣？道智法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智幾緣緣？若諸結在欲界繫，彼結法智滅耶？設結法智滅者，是欲界繫結耶？諸結在色無色界繫，彼結未知智滅耶？設彼結未知智滅，是色無色界繫結耶？諸結苦諦所斷，彼結苦智所斷耶？設彼結苦智所斷，彼結苦諦所斷耶？諸結習諦、盡諦、道諦所斷，彼結道智所斷耶？設彼結道智所斷，彼結道諦所斷耶？諸結法智所滅，法智，彼結得盡證耶？設彼結法智得盡證，法智滅彼結耶？諸結未知智所滅，未知智，彼結得盡證耶？設彼結未知智得盡證，未知智，滅彼結耶？諸結苦智、習智、盡智、道智所滅，道智，彼結得盡證耶。設彼結道智得盡證，道智滅彼結耶？眼根用幾智知，乃至無色界思惟所斷無明使用幾智知？又世尊言：習無常想修行廣布，盡欲愛、盡色愛無色愛、盡調盡憍慢盡無明，此想當言法智相應。未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智，當言有覺有觀耶、無覺有觀耶、無覺無觀耶？當言樂根相應耶、喜根護根相應耶？當言空無相無願？當言欲界繫緣耶、色無色界繫緣不繫緣耶？又世尊言：比丘七處善三觀義達於此法，得盡有漏分別色苦、色習、色盡、色道迹，色味、色患、色棄出如實知之。此智當言法智耶？當言乃至道智耶？痛想行識亦如是。云何色盡？云何色棄出？色盡、色棄出有何差別？云何痛想行、云何識盡？云何識棄出？識盡、識棄出有何差別？此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八智：法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智，法智攝幾智，乃至道智攝幾智？若成就法智，於此八智成就幾、不成就幾，乃至成就道智，於此八智成就幾、不成就幾？若修法智，彼修未知智耶？設修未知智，有法智耶？若修法智時，有知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智？設修道智，彼法智耶？若乃至修盡智，有道智耶？設修道智，有盡智耶？頗法智法智緣。頗法智知他人心智等智苦智習智盡智道智緣？頗道智道智緣？頗道智、法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智緣耶？法智法智有幾緣緣？法智未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智幾緣緣？道智道智幾緣緣？道智法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智幾緣緣？若諸結在欲界繫，彼結法智滅耶？設結法智滅者，是欲界繫結耶？諸結在色無色界繫，彼結未知智滅耶？設彼結未知智滅，是色無色界繫結耶？諸結苦諦所斷，彼結苦智所斷耶？設彼結苦智所斷，彼結苦諦所斷耶？諸結習諦、盡諦、道諦所斷，彼結道智所斷耶？設彼結道智所斷，彼結道諦所斷耶？諸結法智所滅，法智，彼結得盡證耶？設彼結法智得盡證，法智滅彼結耶？諸結未知智所滅，未知智，彼結得盡證耶？設彼結未知智得盡證，未知智，滅彼結耶？諸結苦智、習智、盡智、道智所滅，道智，彼結得盡證耶。設彼結道智得盡證，道智滅彼結耶？眼根用幾智知，乃至無色界思惟所斷無明使用幾智知？又世尊言：習無常想修行廣布，盡欲愛、盡色愛無色愛、盡調盡憍慢盡無明，此想當言法智相應。未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智，當言有覺有觀耶、無覺有觀耶、無覺無觀耶？當言樂根相應耶、喜根護根相應耶？當言空無相無願？當言欲界繫緣耶、色無色界繫緣不繫緣耶？又世尊言：比丘七處善三觀義達於此法，得盡有漏分別色苦、色習、色盡、色道迹，色味、色患、色棄出如實知之。此智當言法智耶？當言乃至道智耶？痛想行識亦如是。云何色盡？云何色棄出？色盡、色棄出有何差別？云何痛想行、云何識盡？云何識棄出？識盡、識棄出有何差別？此章義願具演說。

八智：法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智。法智攝法智，五智少有入：知他人心智、苦智、習智、盡智、道智也。未知智攝未知智，五智少有入：知他人心智、苦智、習智、盡智、道智也。知他人心智攝知他人心智，四智少有入：法智、未知智、等智、道智也。等智攝等智，一智少有入：知他人心智也。苦智攝苦智，二智少有入：法智、未知智也。習智、盡智亦如是。道智攝道智，三智少有入：法智、未知智、知他人心智也(一攝門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八智：法智、未知智、知他人心智、等智、苦智、習智、盡智、道智。法智攝法智，五智少有入：知他人心智、苦智、習智、盡智、道智也。未知智攝未知智，五智少有入：知他人心智、苦智、習智、盡智、道智也。知他人心智攝知他人心智，四智少有入：法智、未知智、等智、道智也。等智攝等智，一智少有入：知他人心智也。苦智攝苦智，二智少有入：法智、未知智也。習智、盡智亦如是。道智攝道智，三智少有入：法智、未知智、知他人心智也(一攝門竟)。

若成就法智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或三四五六七八。云何三？答曰：苦法智無知他人心智三(法苦等也)，知他人心智四(上三)。苦未知忍無知他人心智三，知他人心智四。苦未知智無知他人心智四，知他人心智五(仍習上)。習法忍無知他人心智四，知他人心智五。習法智無知他人心智五，知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五，知他人心智六。盡法智無知他人心智六，知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六，知他人心智七。道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七，知他人心智八。若成就未知智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或四五六七八。云何四？答曰：苦未知智無知他人心智四(法苦等)，知他人心智五。習法忍無知他人心智四，知他人心智五。習法智無知他人心智五，知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五，知他人心智六。盡法智無知他人心智六，知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六，知他人心智七。道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七，知他人心智八。若成就知他人心智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或二四五六七八。云何二。答曰？凡夫人二(等智他心智也)，無垢人苦法忍現在前二。苦法智四，苦未知忍四。苦未知智五，習法忍五。習法智六，習未知忍習未知智盡法忍六。盡法智七，盡未知忍盡未知智道法忍七。道法智八，道未知忍道未知智八。若成就等智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或一二三四五六七八。云何一？答曰：無知他人心智凡夫人一，無垢人苦法忍現在前一。知他人心智凡夫人二，無垢人苦法忍現在前二。苦法智無知他人心智三，知他人心智四。苦未知忍無知他人心智三，知他人心智四。苦未知智無知他人心智四，知他人心智五。習法忍無知他人心智四，知他人心智五。習法智無知他人心智五，知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五，知他人心智六。盡法智無知他人心智六。知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六，知他人心智七。道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七，知他人心智八。若成就苦智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或三四五六七八。云何三？答曰：苦法智無知他人心智三，知他人心智四。苦未知忍無知他人心智三，知他人心智四。苦未知智無知他人心智四，知他人心智五。習法忍無知他人心智四，知他人心智五。習法智無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就法智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或三四五六七八。云何三？答曰：苦法智無知他人心智三(法苦等也)，知他人心智四(上三)。苦未知忍無知他人心智三，知他人心智四。苦未知智無知他人心智四，知他人心智五(仍習上)。習法忍無知他人心智四，知他人心智五。習法智無知他人心智五，知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五，知他人心智六。盡法智無知他人心智六，知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六，知他人心智七。道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七，知他人心智八。若成就未知智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或四五六七八。云何四？答曰：苦未知智無知他人心智四(法苦等)，知他人心智五。習法忍無知他人心智四，知他人心智五。習法智無知他人心智五，知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五，知他人心智六。盡法智無知他人心智六，知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六，知他人心智七。道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七，知他人心智八。若成就知他人心智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或二四五六七八。云何二。答曰？凡夫人二(等智他心智也)，無垢人苦法忍現在前二。苦法智四，苦未知忍四。苦未知智五，習法忍五。習法智六，習未知忍習未知智盡法忍六。盡法智七，盡未知忍盡未知智道法忍七。道法智八，道未知忍道未知智八。若成就等智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或一二三四五六七八。云何一？答曰：無知他人心智凡夫人一，無垢人苦法忍現在前一。知他人心智凡夫人二，無垢人苦法忍現在前二。苦法智無知他人心智三，知他人心智四。苦未知忍無知他人心智三，知他人心智四。苦未知智無知他人心智四，知他人心智五。習法忍無知他人心智四，知他人心智五。習法智無知他人心智五，知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五，知他人心智六。盡法智無知他人心智六。知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六，知他人心智七。道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七，知他人心智八。若成就苦智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或三四五六七八。云何三？答曰：苦法智無知他人心智三，知他人心智四。苦未知忍無知他人心智三，知他人心智四。苦未知智無知他人心智四，知他人心智五。習法忍無知他人心智四，知他人心智五。習法智無

知他人心智五，知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五，知他人心智六。盡法智無知他人心智六，知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六，知他人心智七。道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七，知他人心智八。若成就習智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或五六七八。云何五？答曰：習法智無知他人心智五，知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五，知他人心智六。盡法智無知他人心智六，知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六，知他人心智七。道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七，知他人心智八。若成就盡智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或六七八。云何六？答曰：盡法智無知他人心智六，知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六，知他人心智七。道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七，知他人心智八。若成就道智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或七八。云何七？答曰：道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七，知他人心智八(二成就門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知他人心智五，知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五，知他人心智六。盡法智無知他人心智六，知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六，知他人心智七。道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七，知他人心智八。若成就習智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或五六七八。云何五？答曰：習法智無知他人心智五，知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五，知他人心智六。盡法智無知他人心智六，知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六，知他人心智七。道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七，知他人心智八。若成就盡智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或六七八。云何六？答曰：盡法智無知他人心智六，知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六，知他人心智七。道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七，知他人心智八。若成就道智，於此八智成就幾、不成就幾？答曰：或七八。云何七？答曰：道法智無知他人心智七，知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七，知他人心智八(二成就門竟)。

若修法智時，彼未知智耶？答曰：或修法智非未知智。云何修法智非未知智耶？答曰：所修行苦法智、習法智、盡法智、道法智，學見迹若阿羅漢，本得法智現在前，是謂修法智非未知智。云何修未知智非法智？答曰：所修行苦未知智、習未知智、盡未知智，學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，是謂修未知智非法智。云何修法智未知智？答曰：所修行道未知智，學見迹若阿羅漢，若本未得無漏智，若世俗智現在前，得是時修法智未知智，是謂修法智未知智。云何不修法智不修未知智？答曰：學見迹若阿羅漢，本得世俗智現在前，若本不得世俗智現在前，不得是時修法智未知智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、入滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智不修未知智，是謂不修法智不修未知智。若修法智時，彼知他人心智耶？答曰：或修法智非知他人心智。云何修法智非知他人心智？答曰：所修行苦法智習盡法智道法智無知他人心智，所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前，彼非知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時不修知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時修法智非知他人心智。是謂修法智非知他人心智。云何修知他人心智非法智？答曰：知他人心智凡夫人，若本得若本不得知他人心智現在前，若本不得世俗智現在前，彼非知他人心智，得是時修知他人心智學見迹若阿羅漢，若本得知他人心智現在前此非法智，是謂修知他人心智非法智。云何修法智知他人心智？答曰：知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前，修彼是知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時修法智知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時修法智知他人心智。是謂修法智知他人心智。云何不修法智非知他人心智？答曰：所修行苦未知智習盡未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，彼非法智知他人心智；若本得世俗智現在前，彼非知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時不得修法智知他人心智；一切無知他人心智凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智非知他人心智。是謂不修法智非知他人心智。若修法智時，彼等智耶？答曰：或修法智非等智。云何修法智非等智？答曰：所修行苦法智習盡道法智修道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前，若本不得無漏智現在前，得是時修法智非等智，是謂修法智非等智。云何修等智非法智？答曰：凡夫人若本得若不得世俗智現在前；所修行苦未知智邊習盡未知智邊學見迹若阿羅漢，若本得若本不得世俗智現在前，不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修法智時，彼未知智耶？答曰：或修法智非未知智。云何修法智非未知智耶？答曰：所修行苦法智、習法智、盡法智、道法智，學見迹若阿羅漢，本得法智現在前，是謂修法智非未知智。云何修未知智非法智？答曰：所修行苦未知智、習未知智、盡未知智，學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，是謂修未知智非法智。云何修法智未知智？答曰：所修行道未知智，學見迹若阿羅漢，若本未得無漏智，若世俗智現在前，得是時修法智未知智，是謂修法智未知智。云何不修法智不修未知智？答曰：學見迹若阿羅漢，本得世俗智現在前，若本不得世俗智現在前，不得是時修法智未知智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、入滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智不修未知智，是謂不修法智不修未知智。若修法智時，彼知他人心智耶？答曰：或修法智非知他人心智。云何修法智非知他人心智？答曰：所修行苦法智習盡法智道法智無知他人心智，所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前，彼非知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時不修知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時修法智非知他人心智。是謂修法智非知他人心智。云何修知他人心智非法智？答曰：知他人心智凡夫人，若本得若本不得知他人心智現在前，若本不得世俗智現在前，彼非知他人心智，得是時修知他人心智學見迹若阿羅漢，若本得知他人心智現在前此非法智，是謂修知他人心智非法智。云何修法智知他人心智？答曰：知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前，修彼是知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時修法智知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時修法智知他人心智。是謂修法智知他人心智。云何不修法智非知他人心智？答曰：所修行苦未知智習盡未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，彼非法智知他人心智；若本得世俗智現在前，彼非知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時不得修法智知他人心智；一切無知他人心智凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智非知他人心智。是謂不修法智非知他人心智。若修法智時，彼等智耶？答曰：或修法智非等智。云何修法智非等智？答曰：所修行苦法智習盡道法智修道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前，若本不得無漏智現在前，得是時修法智非等智，是謂修法智非等智。云何修等智非法智？答曰：凡夫人若本得若不得世俗智現在前；所修行苦未知智邊習盡未知智邊學見迹若阿羅漢，若本得若本不得世俗智現在前，不

得是時修法智，是謂修等智非法智。云何修法智等智？答曰：學見迹若阿羅漢，本不得無漏智現在前，得是時修世俗智；若本不得世俗智現在前，得是時修無漏智。是謂修法智等智。云何不修法智等智？答曰：學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前彼非法智；一切染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智等智。是謂不修法智等智。若修法智時彼苦智耶？答曰：或修法智非苦智。云何修法智非苦智？答曰：所修行習盡道法智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前彼非苦智，是謂修法智非苦智。云何修苦智非法智？答曰：所修行苦未知智學見迹若阿羅漢，本得苦智現在前彼非法智，是謂修苦智非法智。云何修法智苦智？答曰：所修行苦法智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此是苦智；若本不得無漏智若世俗智現在前，得是時修法智苦智。是謂修法智苦智。云何不修法智苦智？答曰：所修行習盡未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，彼非法智亦非苦智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時不修法智苦智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智苦智。是謂不修法智苦智。若修法智時彼習智耶？答曰：或修法智非習智。云何修法智非習智？答曰：所修行苦法智盡道法智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此非習智，是謂修法智非習智。云何修習智非法智？答曰：所修行習未知智學見迹若阿羅漢，本得習智現在前此非法智，是謂修習智非法智。云何修法智習智？答曰：所修行習法智、所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前彼是習智；若本不得無漏智、若世俗智現在前，得是時修法智習智。是謂修法智習智。云何不修法智習智？答曰：所修行苦盡未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前此非法智習智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修法智習智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智習智。是謂不修法智習智。若修法智時彼盡智耶？答曰：或修法智非盡智。云何修法智非盡智？答曰：所修行苦法智習道法智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此非盡智，是謂修法智非盡智。云何修盡智非法智？答曰：所修行盡未知智學見迹若阿羅漢，本得盡智現在前此非法智，是謂修盡智非法智。云何修法智盡智？答曰：所修行盡法智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此是盡智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修法智盡智。是謂修法智盡智。云何不修法智盡智？答曰：所修行苦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是時修法智，是謂修等智非法智。云何修法智等智？答曰：學見迹若阿羅漢，本不得無漏智現在前，得是時修世俗智；若本不得世俗智現在前，得是時修無漏智。是謂修法智等智。云何不修法智等智？答曰：學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前彼非法智；一切染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智等智。是謂不修法智等智。若修法智時彼苦智耶？答曰：或修法智非苦智。云何修法智非苦智？答曰：所修行習盡道法智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前彼非苦智，是謂修法智非苦智。云何修苦智非法智？答曰：所修行苦未知智學見迹若阿羅漢，本得苦智現在前彼非法智，是謂修苦智非法智。云何修法智苦智？答曰：所修行苦法智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此是苦智；若本不得無漏智若世俗智現在前，得是時修法智苦智。是謂修法智苦智。云何不修法智苦智？答曰：所修行習盡未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，彼非法智亦非苦智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時不修法智苦智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智苦智。是謂不修法智苦智。若修法智時彼習智耶？答曰：或修法智非習智。云何修法智非習智？答曰：所修行苦法智盡道法智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此非習智，是謂修法智非習智。云何修習智非法智？答曰：所修行習未知智學見迹若阿羅漢，本得習智現在前此非法智，是謂修習智非法智。云何修法智習智？答曰：所修行習法智、所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前彼是習智；若本不得無漏智、若世俗智現在前，得是時修法智習智。是謂修法智習智。云何不修法智習智？答曰：所修行苦盡未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前此非法智習智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修法智習智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智習智。是謂不修法智習智。若修法智時彼盡智耶？答曰：或修法智非盡智。云何修法智非盡智？答曰：所修行苦法智習道法智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此非盡智，是謂修法智非盡智。云何修盡智非法智？答曰：所修行盡未知智學見迹若阿羅漢，本得盡智現在前此非法智，是謂修盡智非法智。云何修法智盡智？答曰：所修行盡法智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此是盡智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修法智盡智。是謂修法智盡智。云何不修法智盡智？答曰：所修行苦

未知智習未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前此非法智盡智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修法智盡智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智盡智。是謂不修法智盡智。若修法智時彼修道智耶？答曰：或修法智非道智。云何修法智非道智？答曰：所修行苦法智習盡法智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此非道智，是謂修法智非道智。云何修道智非法智？答曰：學見迹若阿羅漢，本得道智現在前此非法智，是謂修道智非法智。云何修法智道智？答曰：所修行道法智、所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此是道智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修法智道智。是謂修法智道智。云何不修法智道智？答曰：所修行苦未知智習盡未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前此非法智道智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修法智道智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智道智。是謂不修法智道智(法智竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未知智習未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前此非法智盡智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修法智盡智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智盡智。是謂不修法智盡智。若修法智時彼修道智耶？答曰：或修法智非道智。云何修法智非道智？答曰：所修行苦法智習盡法智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此非道智，是謂修法智非道智。云何修道智非法智？答曰：學見迹若阿羅漢，本得道智現在前此非法智，是謂修道智非法智。云何修法智道智？答曰：所修行道法智、所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得法智現在前此是道智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修法智道智。是謂修法智道智。云何不修法智道智？答曰：所修行苦未知智習盡未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前此非法智道智；若本得若本不得世俗智現在前，不得是時修法智道智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修法智道智。是謂不修法智道智(法智竟)。

若修未知智時，彼知他人心智耶？答曰：或修未知智非知他人心智。云何修未知智非知他人心智？答曰：所修行苦未知智習盡未知智，無知他人心智；所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此非知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時修未知智非知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時修未知智非知他人心智。是謂修未知智非知他人心智。云何修知他人心智非未知智？答曰：知他人心智凡夫人；若本得若本不得知他人心智現在前，若本不得世俗智現在前此非知他人心智，得是時修知他人心智學見迹若阿羅漢，本得知他人心智現在前此非未知智。是謂修知他人心智非未知智。云何修未知智知他人心智？答曰：知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此是知他人心智；若本不得無漏智、若世俗智現在前，得是時修未知智知他人心智。是謂修未知智知他人心智。云何不修未知智知他人心智？答曰：所修行苦法智習盡道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非未知智知他人心智；若本得世俗智現在前，此非知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智知他人心智；一切無知他人心智凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智知他人心智。是謂不修未知智知他人心智。若修未知智時彼等智耶？答曰：或修未知智非等智。云何修未知智非等智？答曰：所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，若本不得無漏智現在前，得是時修未知智非等智，是謂修未知智非等智。云何修等智非未知智？答曰：凡夫人若本得若本不得世俗智現在前，學見迹若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智，是謂修等智非未知智。云何修未知智等智？答曰：所修行苦未知智邊習盡未知智邊學見迹若阿羅漢，本不得世俗智現在前，得是時修未知智；若本不得無漏智現在前，得是時修等智。是謂修未知智等智。云何不修未知智等智？答曰：所修行苦法智習盡道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非未知智；一切染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智等智。是謂不修未知智等智。若修未知智時彼苦智耶？答曰：或修未知智非苦智。云何修未知智非苦智？答曰：所修行習未知智盡未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此非苦智，是謂修未知智非苦智。云何修苦智非未知智？答曰：所修行苦法智學見迹若阿羅漢，本得苦智現在前，此非未知智，是謂修苦智非未知智。云何修未知智苦智？答曰：所修 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修未知智時，彼知他人心智耶？答曰：或修未知智非知他人心智。云何修未知智非知他人心智？答曰：所修行苦未知智習盡未知智，無知他人心智；所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此非知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時修未知智非知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時修未知智非知他人心智。是謂修未知智非知他人心智。云何修知他人心智非未知智？答曰：知他人心智凡夫人；若本得若本不得知他人心智現在前，若本不得世俗智現在前此非知他人心智，得是時修知他人心智學見迹若阿羅漢，本得知他人心智現在前此非未知智。是謂修知他人心智非未知智。云何修未知智知他人心智？答曰：知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此是知他人心智；若本不得無漏智、若世俗智現在前，得是時修未知智知他人心智。是謂修未知智知他人心智。云何不修未知智知他人心智？答曰：所修行苦法智習盡道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非未知智知他人心智；若本得世俗智現在前，此非知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智知他人心智；一切無知他人心智凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智知他人心智。是謂不修未知智知他人心智。若修未知智時彼等智耶？答曰：或修未知智非等智。云何修未知智非等智？答曰：所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，若本不得無漏智現在前，得是時修未知智非等智，是謂修未知智非等智。云何修等智非未知智？答曰：凡夫人若本得若本不得世俗智現在前，學見迹若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智，是謂修等智非未知智。云何修未知智等智？答曰：所修行苦未知智邊習盡未知智邊學見迹若阿羅漢，本不得世俗智現在前，得是時修未知智；若本不得無漏智現在前，得是時修等智。是謂修未知智等智。云何不修未知智等智？答曰：所修行苦法智習盡道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非未知智；一切染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智等智。是謂不修未知智等智。若修未知智時彼苦智耶？答曰：或修未知智非苦智。云何修未知智非苦智？答曰：所修行習未知智盡未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此非苦智，是謂修未知智非苦智。云何修苦智非未知智？答曰：所修行苦法智學見迹若阿羅漢，本得苦智現在前，此非未知智，是謂修苦智非未知智。云何修未知智苦智？答曰：所修

行苦未知智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此是苦智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修未知智苦智。是謂修未知智苦智。云何不修未知智苦智？答曰：所修行習盡道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在，前此非未知智苦智；若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智苦智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智苦智。是謂不修未知智苦智。若修未知智時，彼習智耶？答曰：或修未知智非習智。云何修未知智非習智？答曰：所修行苦未知智盡未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此非習智，是謂修未知智非習智。云何修習智非未知智？答曰：所修行習法智學見迹若阿羅漢，本得習智現在前，此非未知智，是謂修習智非未知智。云何修未知智習智？答曰：所修行習未知智道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此是習智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修未知智習智。是謂修未知智習智。云何不修未知智習智？答曰：所修行苦法智盡道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非未知智習智；若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智習智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智習智。是謂不修未知智習智。若修未知智時彼盡智耶？答曰：或修未知智非盡智。云何修未知智非盡智？答曰：所修行苦未知智習未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此非盡智，是謂修未知智非盡智。云何修盡智非未知智？答曰：所修行盡法智學見迹若阿羅漢，本得盡智現在前，此非未知智，是謂修盡智非未知智。云何修未知智盡智？答曰：所修行盡未知智道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此是盡智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修未知智盡智。是謂修未知智盡智。云何不修未知智盡智？答曰：所修行苦法智習道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非未知智盡智；若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智盡智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智盡智。是謂不修未知智。盡智若修未知智時彼道智耶？答曰：或修未知智非道智。云何修未知智非道智？答曰：所修行苦未知智習盡未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此非道智，是謂修未知智非道智。云何修道智非未知智？答曰：所修行道法智學見迹若阿羅漢，本得道智現在前，此非未知智，是謂修道智非未知智。云何修未知智道智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行苦未知智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此是苦智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修未知智苦智。是謂修未知智苦智。云何不修未知智苦智？答曰：所修行習盡道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在，前此非未知智苦智；若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智苦智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智苦智。是謂不修未知智苦智。若修未知智時，彼習智耶？答曰：或修未知智非習智。云何修未知智非習智？答曰：所修行苦未知智盡未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此非習智，是謂修未知智非習智。云何修習智非未知智？答曰：所修行習法智學見迹若阿羅漢，本得習智現在前，此非未知智，是謂修習智非未知智。云何修未知智習智？答曰：所修行習未知智道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此是習智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修未知智習智。是謂修未知智習智。云何不修未知智習智？答曰：所修行苦法智盡道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非未知智習智；若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智習智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智習智。是謂不修未知智習智。若修未知智時彼盡智耶？答曰：或修未知智非盡智。云何修未知智非盡智？答曰：所修行苦未知智習未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此非盡智，是謂修未知智非盡智。云何修盡智非未知智？答曰：所修行盡法智學見迹若阿羅漢，本得盡智現在前，此非未知智，是謂修盡智非未知智。云何修未知智盡智？答曰：所修行盡未知智道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此是盡智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修未知智盡智。是謂修未知智盡智。云何不修未知智盡智？答曰：所修行苦法智習道法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非未知智盡智；若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智盡智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智盡智。是謂不修未知智。盡智若修未知智時彼道智耶？答曰：或修未知智非道智。云何修未知智非道智？答曰：所修行苦未知智習盡未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此非道智，是謂修未知智非道智。云何修道智非未知智？答曰：所修行道法智學見迹若阿羅漢，本得道智現在前，此非未知智，是謂修道智非未知智。云何修未知智道智？

答曰：所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此是道智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修未知智道智。是謂修未知智道智。云何不修未知智道智？答曰：所修行苦法智習盡法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非未知智道智；若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智道智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智道智。是謂不修未知智道智(未知智竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得未知智現在前，此是道智；若本不得世俗智、若無漏智現在前，得是時修未知智道智。是謂修未知智道智。云何不修未知智道智？答曰：所修行苦法智習盡法智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非未知智道智；若本得若本不得世俗智現在前，得是時不修未知智道智；一切凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修未知智道智。是謂不修未知智道智(未知智竟)。

若修知他人心智時，彼等智耶？答曰：或修知他人心智非等智。云何修知他人心智非等智？答曰：知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此是知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時修知他人心智非等智。是謂修知他人心智非等智。云何修等智非知他人心智？答曰：無知他人心智凡夫人，若本得若本不得世俗智現在前；所修行苦未知智邊習盡未知智邊學見迹若阿羅漢，本得世俗智現在前，此非知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時不修知他人心智。是謂修等智非知他人心智。云何修知他人心智等智？答曰：知他人心智凡夫人，若本得若本不得知他人心智現在前，若本不得世俗智現在前，此非知他人心智，得是時修知他人心智；學見迹若阿羅漢，本得知他人心智現在前，此是等智；若本不得世俗智現在前，得是時修知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時修知他人心智等智。是謂修知他人心智等智。云何不修知他人心智等智？答曰：所修行苦法智習盡道法智無知他人心智、所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時不修知他人心智等智；一切無知他人心智凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修知他人心智等智。是謂不修知他人心智等智。若修知他人心智時，彼苦智耶？答曰：或修知他人心智非苦智。云何修知他人心智非苦智？答曰：知他人心智凡夫人，若本得若本不得知他人心智現在前、若本不得世俗智現在前，此非知他人心智；得是時修知他人心智學見迹若阿羅漢，本得知他人心智現在前。是謂修知他人心智非苦智。云何修苦智非知他人心智？答曰：所修行苦法智苦未知智無知他人心智，所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得苦智現在前、若本不得無漏智現在前，不得是時修知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時修苦智非知他人心智。是謂修苦智非知他人心智。云何修知他人心智苦智？答曰：知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本不得無漏智、若世俗智現在前，得是時修知他人心智苦智，是謂修知他人心智苦智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修知他人心智時，彼等智耶？答曰：或修知他人心智非等智。云何修知他人心智非等智？答曰：知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此是知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時修知他人心智非等智。是謂修知他人心智非等智。云何修等智非知他人心智？答曰：無知他人心智凡夫人，若本得若本不得世俗智現在前；所修行苦未知智邊習盡未知智邊學見迹若阿羅漢，本得世俗智現在前，此非知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時不修知他人心智。是謂修等智非知他人心智。云何修知他人心智等智？答曰：知他人心智凡夫人，若本得若本不得知他人心智現在前，若本不得世俗智現在前，此非知他人心智，得是時修知他人心智；學見迹若阿羅漢，本得知他人心智現在前，此是等智；若本不得世俗智現在前，得是時修知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時修知他人心智等智。是謂修知他人心智等智。云何不修知他人心智等智？答曰：所修行苦法智習盡道法智無知他人心智、所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得無漏智現在前，此非知他人心智；若本不得無漏智現在前，得是時不修知他人心智等智；一切無知他人心智凡夫人染污心無記心，入無想三昧、滅盡三昧，無想天一切忍現在前，不修知他人心智等智。是謂不修知他人心智等智。若修知他人心智時，彼苦智耶？答曰：或修知他人心智非苦智。云何修知他人心智非苦智？答曰：知他人心智凡夫人，若本得若本不得知他人心智現在前、若本不得世俗智現在前，此非知他人心智；得是時修知他人心智學見迹若阿羅漢，本得知他人心智現在前。是謂修知他人心智非苦智。云何修苦智非知他人心智？答曰：所修行苦法智苦未知智無知他人心智，所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本得苦智現在前、若本不得無漏智現在前，不得是時修知他人心智；若本不得世俗智現在前，得是時修苦智非知他人心智。是謂修苦智非知他人心智。云何修知他人心智苦智？答曰：知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢，本不得無漏智、若世俗智現在前，得是時修知他人心智苦智，是謂修知他人心智苦智。