阿毘曇八犍度論卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八犍度論卷第十

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毘曇智犍度五種跋渠第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇智犍度五種跋渠第二

邪見等見逆， 學者亦無學， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見等見逆， 學者亦無學，

非學非無學， 梵忍及五種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非學非無學， 梵忍及五種。

云何邪見、云何邪智？若邪見，是邪智耶？設是邪智，是邪見耶？邪見攝邪智耶、邪智攝邪見耶？若成就邪見，彼邪智耶？設成就邪智，彼邪見耶？若邪見已滅無餘，彼邪智耶？設邪智已滅無餘，彼邪見耶？問、定理、攝、成就、滅。云何等見、云何等智？若等見，是等智耶？設是等智，是等見耶？等見攝等智、等智攝等見？若成就等見，彼等智耶？設成就等智，彼等見耶？若等見已滅無餘，彼等智耶？設等智已滅無餘，彼等見耶？問、定理、攝、成就、滅也。諸逆慧，盡是結耶？設是結，盡是逆慧耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何邪見、云何邪智？若邪見，是邪智耶？設是邪智，是邪見耶？邪見攝邪智耶、邪智攝邪見耶？若成就邪見，彼邪智耶？設成就邪智，彼邪見耶？若邪見已滅無餘，彼邪智耶？設邪智已滅無餘，彼邪見耶？問、定理、攝、成就、滅。云何等見、云何等智？若等見，是等智耶？設是等智，是等見耶？等見攝等智、等智攝等見？若成就等見，彼等智耶？設成就等智，彼等見耶？若等見已滅無餘，彼等智耶？設等智已滅無餘，彼等見耶？問、定理、攝、成就、滅也。諸逆慧，盡是結耶？設是結，盡是逆慧耶？

云何學見、云何學智、云何學慧？若學見，是學智耶？設是學智，是學見耶？學見，是學慧耶？設學慧，是學見耶？學智，是學慧耶？設學慧，是學智耶？學見攝學智耶、學智攝學見耶？學見攝學慧、學慧攝學見？學智攝學慧、學慧攝學智？若成就學見，彼學智耶？設成就學智，彼學見耶？若成就學見，彼學慧耶？設成就學慧，彼學見耶？若成就學智，彼學慧耶？設成就學慧，彼學智耶？問、定理、攝、成就也。云何無學見、云何無學智、云何無學慧？無學見，是無學智耶？設無學智，是無學見耶？無學見，是無學慧耶？設是無學慧，是無學見耶？若無學智，是無學慧耶？設無學慧，是無學智耶？無學見，攝無學智耶？無學智，攝無學見耶？無學見攝無學慧、無學慧攝無學見耶？無學智攝無學慧、無學慧攝無學智？若成就無學見，彼無學智耶？設成就無學智，彼無學見耶？若成就無學見，彼無學慧耶？設成就無學慧，彼無學見耶？若成就無學智，彼無學慧耶？設成就無學慧，彼無學智耶？問、定理、攝、成就也。云何非學非無學見、云何非學非無學智、云何非學非無學慧？非學若非無學見，是非學非無學智耶？設是非學非無學智，是非學非無學見耶？若非學非無學見，是非學非無學慧耶？設非學非無學慧，是非學非無學見耶？若非學非無學智，是非學非無學慧耶？設非學非無學慧，是非學非無學智耶？若非學非無學見，攝非學非無學智耶？非學非無學智攝非學非無學見耶？非學非無學見攝非學非無學慧耶？非學非無學慧攝非學非無學見耶？非學非無學智攝非學非無學慧耶？設非學非無學慧，攝非學非無學智耶？若成就非學非無學見，彼非學非無學智耶？設成就非學非無學智，彼非學非無學見耶？若成就非學非無學見，彼非學非無學慧耶？設成就非學非無學慧，彼非學非無學見耶？若成就非學非無學智，彼非學非無學慧耶？設成就非學非無學慧，彼非學非無學智耶？若非學非無學見已滅無餘，彼非學非無學智耶？設非學非無學智已滅無餘，彼非學非無學見耶？若非學非無學見已滅無餘，彼非學非無學慧耶？設非學非無學慧已滅無餘，彼非學非無學見耶？若非學非無學智已滅無餘，彼非學非無學慧耶？設非學非無學慧已滅無餘，彼非學非無學智耶？問、定理、攝、成就、滅也。如彼梵天作是語：我於此梵天，大梵富造化妙造眾生類。於此五見是何等見？用何等諦斷此見？如彼梵迦夷天作是語：此梵天大梵富造化妙造眾生類。於此五見是何等見？用何等諦斷此見？如彼長爪梵志作是語：一切，瞿曇！我不忍；一切我忍。有忍不忍，於此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何學見、云何學智、云何學慧？若學見，是學智耶？設是學智，是學見耶？學見，是學慧耶？設學慧，是學見耶？學智，是學慧耶？設學慧，是學智耶？學見攝學智耶、學智攝學見耶？學見攝學慧、學慧攝學見？學智攝學慧、學慧攝學智？若成就學見，彼學智耶？設成就學智，彼學見耶？若成就學見，彼學慧耶？設成就學慧，彼學見耶？若成就學智，彼學慧耶？設成就學慧，彼學智耶？問、定理、攝、成就也。云何無學見、云何無學智、云何無學慧？無學見，是無學智耶？設無學智，是無學見耶？無學見，是無學慧耶？設是無學慧，是無學見耶？若無學智，是無學慧耶？設無學慧，是無學智耶？無學見，攝無學智耶？無學智，攝無學見耶？無學見攝無學慧、無學慧攝無學見耶？無學智攝無學慧、無學慧攝無學智？若成就無學見，彼無學智耶？設成就無學智，彼無學見耶？若成就無學見，彼無學慧耶？設成就無學慧，彼無學見耶？若成就無學智，彼無學慧耶？設成就無學慧，彼無學智耶？問、定理、攝、成就也。云何非學非無學見、云何非學非無學智、云何非學非無學慧？非學若非無學見，是非學非無學智耶？設是非學非無學智，是非學非無學見耶？若非學非無學見，是非學非無學慧耶？設非學非無學慧，是非學非無學見耶？若非學非無學智，是非學非無學慧耶？設非學非無學慧，是非學非無學智耶？若非學非無學見，攝非學非無學智耶？非學非無學智攝非學非無學見耶？非學非無學見攝非學非無學慧耶？非學非無學慧攝非學非無學見耶？非學非無學智攝非學非無學慧耶？設非學非無學慧，攝非學非無學智耶？若成就非學非無學見，彼非學非無學智耶？設成就非學非無學智，彼非學非無學見耶？若成就非學非無學見，彼非學非無學慧耶？設成就非學非無學慧，彼非學非無學見耶？若成就非學非無學智，彼非學非無學慧耶？設成就非學非無學慧，彼非學非無學智耶？若非學非無學見已滅無餘，彼非學非無學智耶？設非學非無學智已滅無餘，彼非學非無學見耶？若非學非無學見已滅無餘，彼非學非無學慧耶？設非學非無學慧已滅無餘，彼非學非無學見耶？若非學非無學智已滅無餘，彼非學非無學慧耶？設非學非無學慧已滅無餘，彼非學非無學智耶？問、定理、攝、成就、滅也。如彼梵天作是語：我於此梵天，大梵富造化妙造眾生類。於此五見是何等見？用何等諦斷此見？如彼梵迦夷天作是語：此梵天大梵富造化妙造眾生類。於此五見是何等見？用何等諦斷此見？如彼長爪梵志作是語：一切，瞿曇！我不忍；一切我忍。有忍不忍，於此

五見是何等見？用何等諦斷此見？所謂此見，阿羅漢失不淨，其形像精魔迦夷天(身也)。阿羅漢失不淨，於此五見是何等見？用何等諦斷此見？所謂此見，阿羅漢自脫不知。阿羅漢自脫狐疑得阿羅漢，由他知。於此五見是何等見？用何等諦斷此見？所謂此見，稱唯苦道苦道種五。於此五見何等見？用何等諦斷此見？此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五見是何等見？用何等諦斷此見？所謂此見，阿羅漢失不淨，其形像精魔迦夷天(身也)。阿羅漢失不淨，於此五見是何等見？用何等諦斷此見？所謂此見，阿羅漢自脫不知。阿羅漢自脫狐疑得阿羅漢，由他知。於此五見是何等見？用何等諦斷此見？所謂此見，稱唯苦道苦道種五。於此五見何等見？用何等諦斷此見？此章義願具演說。

云何邪見、云何邪智？邪見云何？答曰：五見不定義，五見盡邪見；若定所謂此見無施無報無說，是謂邪見。邪智云何？答曰：意識身相應染污慧、五識身相應染污慧，是謂邪智。若邪見，是邪智耶？答曰：如是，邪見是邪智。頗有邪智非邪見？答曰：有，除五見，諸餘意識身相應染污慧、五識身相應染污慧。邪見攝邪智、邪智攝邪見耶？答曰：邪智攝邪見，非邪見攝邪智。不攝何等？答曰：除五見，諸餘意識身相應染污慧、五識身相應染污慧。若成就邪見，彼邪智耶？答曰：如是，若成就邪見，彼邪智也。頗成就邪智非邪見耶？答曰：有，學見迹。若邪見已滅無餘，彼邪智耶？答曰：如是，若邪智已滅無餘，彼邪見也。頗有邪見已滅無餘非邪智耶？答曰：有，學見迹。問、定理、攝、成就、滅也。云何等見、云何等智？等見云何？答曰：盡智、無生智不攝意識身相應善慧。等智云何？答曰：除所修行忍，諸餘意識身相應善慧、五識身相應善慧。等見是等智耶？答曰：或等見非等智。云何等見非等智？答曰：所修行忍，是謂等見非等智。云何等智非等見？答曰：五識身相應善慧、盡智、無生智，是謂等智非等見。云何等智等見？答曰：除所修行忍、盡智、無生智，諸餘意識身相應善慧，是謂等智等見。云何非等見非等智？答曰：除上爾所事。等見攝等智耶？答曰：或等見非等智。云何等見非等智？答曰：所修行忍，是謂等見非等智。云何等智非等見？答曰：五識身相應善慧、盡智、無生智，是謂等智非等見。云何等見等智？答曰：除所修行忍、盡智、無生智，諸餘意識身相應善慧，是謂等見等智。云何非等見非等智？答曰：除上爾所事。成就、滅亦如是。問、定理、攝、成就、滅也。諸逆慧盡是結耶？答曰？或逆慧非結。云何逆慧非結？答曰：除二結(見失願)，諸餘染污慧，是謂逆慧非結。云何結非逆慧？答曰：七結，是謂結非逆慧。云何逆慧是結？答曰：二結是謂逆慧結。云何非逆慧非結？答曰：除上爾所事。云何學見、云何學智、云何學慧？學見云何？答曰：學慧。學智云何？答曰：學八智。學慧云何？答曰：學見、學智、學慧，此之謂也。若學見，是學智耶？答曰：如是，學智是學見。頗有學見非學智耶？答曰：有，所修行忍。若學見，是學慧耶？答曰：如是。設是學慧，是學見耶？答曰：如是。若學智，是學慧耶？答曰：如是，若學智是學慧。頗有學慧非學智耶？答曰：有，所修行忍。學見攝學智、學智攝學見耶？答曰：學見攝學智，非學智攝學見。不攝何等？答曰：所修行忍。學見攝學慧耶？答曰：如是。學慧攝學 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何邪見、云何邪智？邪見云何？答曰：五見不定義，五見盡邪見；若定所謂此見無施無報無說，是謂邪見。邪智云何？答曰：意識身相應染污慧、五識身相應染污慧，是謂邪智。若邪見，是邪智耶？答曰：如是，邪見是邪智。頗有邪智非邪見？答曰：有，除五見，諸餘意識身相應染污慧、五識身相應染污慧。邪見攝邪智、邪智攝邪見耶？答曰：邪智攝邪見，非邪見攝邪智。不攝何等？答曰：除五見，諸餘意識身相應染污慧、五識身相應染污慧。若成就邪見，彼邪智耶？答曰：如是，若成就邪見，彼邪智也。頗成就邪智非邪見耶？答曰：有，學見迹。若邪見已滅無餘，彼邪智耶？答曰：如是，若邪智已滅無餘，彼邪見也。頗有邪見已滅無餘非邪智耶？答曰：有，學見迹。問、定理、攝、成就、滅也。云何等見、云何等智？等見云何？答曰：盡智、無生智不攝意識身相應善慧。等智云何？答曰：除所修行忍，諸餘意識身相應善慧、五識身相應善慧。等見是等智耶？答曰：或等見非等智。云何等見非等智？答曰：所修行忍，是謂等見非等智。云何等智非等見？答曰：五識身相應善慧、盡智、無生智，是謂等智非等見。云何等智等見？答曰：除所修行忍、盡智、無生智，諸餘意識身相應善慧，是謂等智等見。云何非等見非等智？答曰：除上爾所事。等見攝等智耶？答曰：或等見非等智。云何等見非等智？答曰：所修行忍，是謂等見非等智。云何等智非等見？答曰：五識身相應善慧、盡智、無生智，是謂等智非等見。云何等見等智？答曰：除所修行忍、盡智、無生智，諸餘意識身相應善慧，是謂等見等智。云何非等見非等智？答曰：除上爾所事。成就、滅亦如是。問、定理、攝、成就、滅也。諸逆慧盡是結耶？答曰？或逆慧非結。云何逆慧非結？答曰：除二結(見失願)，諸餘染污慧，是謂逆慧非結。云何結非逆慧？答曰：七結，是謂結非逆慧。云何逆慧是結？答曰：二結是謂逆慧結。云何非逆慧非結？答曰：除上爾所事。云何學見、云何學智、云何學慧？學見云何？答曰：學慧。學智云何？答曰：學八智。學慧云何？答曰：學見、學智、學慧，此之謂也。若學見，是學智耶？答曰：如是，學智是學見。頗有學見非學智耶？答曰：有，所修行忍。若學見，是學慧耶？答曰：如是。設是學慧，是學見耶？答曰：如是。若學智，是學慧耶？答曰：如是，若學智是學慧。頗有學慧非學智耶？答曰：有，所修行忍。學見攝學智、學智攝學見耶？答曰：學見攝學智，非學智攝學見。不攝何等？答曰：所修行忍。學見攝學慧耶？答曰：如是。學慧攝學

見耶？答曰：如是。學智攝學慧、學慧攝學智耶？答曰：學慧攝學智，非學智攝學慧。不攝何等？答曰：所修行忍。若成就學見，彼學智耶？答曰：如是，若成就學智彼學見也。頗成就學見非學智耶？答曰：有，苦法忍現在前。若成就學見，彼學慧耶？答曰：如是。設成就學慧，彼學見耶？答曰：如是。若成就學智，彼學慧耶？答曰：如是，若成就學智，彼學慧也。頗成就學慧非學智耶？答曰：有，苦法忍現在前。問、定理、攝、成就。云何無學見、云何無學智、云何無學慧？無學見云何？答曰：盡智、無生智不攝無漏慧。無學智云何？答曰：無學八智。無學慧云何？答曰：無學見、無學智、無學慧，此之謂也。無學見是無學智耶？答曰：如是，無學見是無學智。頗有無學智非無學見耶？答曰：有，盡智、無生智也。無學智是無學慧耶？答曰：如是。無學慧是無學智耶？答曰：如是。無學見攝無學智、無學智攝無學見？答曰：無學智攝無學見，非無學見攝無學智。不攝何等？答曰：盡智、無生智。無學見攝無學慧、無學慧攝無學見？答曰：無學慧攝無學見，非無學見攝無學慧。不攝何等？答曰：盡智、無生智。無學智攝無學慧耶？答曰：如是。無學慧攝無學智耶？答曰：如是。成就亦如是。問、定理、攝、成就也。云何非學非無學見、云何非學非無學智、云何非學非無學慧？非學非無學見云何？答曰：眼根、五見、世俗等見也。非學非無學智云何？答曰：意識身相應有漏慧、五識身相應慧也。非學非無學慧云何？答曰：意識身相應有漏慧、五識身相應慧。若非學非無學見，是非學非無學智耶？答曰：或見非智。云何見非智？答曰：眼根，是謂見非智。云何智非見？答曰：除五見、世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧、五識身相應慧，是謂智非見。云何見智？答曰：五見、世俗等見，是謂見智。云何非見非智？答曰：除上爾所事。非學非無學見，是非學非無學慧耶？答曰：或見非慧。云何見非慧？答曰：眼根，是謂見非慧。云何慧非見？答曰：除五見、世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧、五識身相應慧，是謂慧非見。云何見慧？答曰：五見、世俗等見，是謂見慧。云何非見非慧？答曰：除上爾所事。非學非無學智，是非學非無學慧耶？答曰：如是。設非學非無學慧，是非學非無學智耶？答曰：如是。非學非無學見攝非學非無學智耶？答曰：或見非智。云何見非智？答曰：眼根，是謂見非智。云何智非見？答曰：除五見、世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧、五識身相應慧，是謂智非見。云何見智？答曰：五見、世俗等見，是謂見智。云 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見耶？答曰：如是。學智攝學慧、學慧攝學智耶？答曰：學慧攝學智，非學智攝學慧。不攝何等？答曰：所修行忍。若成就學見，彼學智耶？答曰：如是，若成就學智彼學見也。頗成就學見非學智耶？答曰：有，苦法忍現在前。若成就學見，彼學慧耶？答曰：如是。設成就學慧，彼學見耶？答曰：如是。若成就學智，彼學慧耶？答曰：如是，若成就學智，彼學慧也。頗成就學慧非學智耶？答曰：有，苦法忍現在前。問、定理、攝、成就。云何無學見、云何無學智、云何無學慧？無學見云何？答曰：盡智、無生智不攝無漏慧。無學智云何？答曰：無學八智。無學慧云何？答曰：無學見、無學智、無學慧，此之謂也。無學見是無學智耶？答曰：如是，無學見是無學智。頗有無學智非無學見耶？答曰：有，盡智、無生智也。無學智是無學慧耶？答曰：如是。無學慧是無學智耶？答曰：如是。無學見攝無學智、無學智攝無學見？答曰：無學智攝無學見，非無學見攝無學智。不攝何等？答曰：盡智、無生智。無學見攝無學慧、無學慧攝無學見？答曰：無學慧攝無學見，非無學見攝無學慧。不攝何等？答曰：盡智、無生智。無學智攝無學慧耶？答曰：如是。無學慧攝無學智耶？答曰：如是。成就亦如是。問、定理、攝、成就也。云何非學非無學見、云何非學非無學智、云何非學非無學慧？非學非無學見云何？答曰：眼根、五見、世俗等見也。非學非無學智云何？答曰：意識身相應有漏慧、五識身相應慧也。非學非無學慧云何？答曰：意識身相應有漏慧、五識身相應慧。若非學非無學見，是非學非無學智耶？答曰：或見非智。云何見非智？答曰：眼根，是謂見非智。云何智非見？答曰：除五見、世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧、五識身相應慧，是謂智非見。云何見智？答曰：五見、世俗等見，是謂見智。云何非見非智？答曰：除上爾所事。非學非無學見，是非學非無學慧耶？答曰：或見非慧。云何見非慧？答曰：眼根，是謂見非慧。云何慧非見？答曰：除五見、世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧、五識身相應慧，是謂慧非見。云何見慧？答曰：五見、世俗等見，是謂見慧。云何非見非慧？答曰：除上爾所事。非學非無學智，是非學非無學慧耶？答曰：如是。設非學非無學慧，是非學非無學智耶？答曰：如是。非學非無學見攝非學非無學智耶？答曰：或見非智。云何見非智？答曰：眼根，是謂見非智。云何智非見？答曰：除五見、世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧、五識身相應慧，是謂智非見。云何見智？答曰：五見、世俗等見，是謂見智。云

何非見非智？答曰：除上爾所事。非學非無學見攝非學非無學慧耶？答曰：或見非慧。云何見非慧？答曰：眼根，是謂見非慧。云何慧非見？答曰：除五見、世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧、五識身相應慧，是謂慧非見。云何見慧？答曰：五見、世俗等見，是謂見慧。云何非見非慧？答曰：除上爾所事。非學非無學智攝非學非無學慧耶？答曰：如是。非學非無學慧攝非學非無學智耶？答曰：如是。成就、滅亦如是。問、定理、攝、成就、滅也。如彼梵天作是說：我於此梵大梵富，以卑法盜為最，此是見盜，苦諦所斷。造化，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷。言妙者，以卑法盜為最，此是見盜，苦諦所斷。造眾生類，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷。如彼梵迦夷天作是言：此梵大梵富，以卑法盜為最，此是見盜，苦諦所斷。造眾生類，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷。言妙者，以卑法盜為最，此是見盜，苦諦所斷。造眾生類，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷。如彼長爪梵志作是語：一切，瞿曇！我不忍。此邊見斷滅所攝，苦諦所斷。一切，瞿曇！我忍。此邊見有常所攝，苦諦所斷。我有忍有不忍。彼有忍者，此邊見有常所攝，苦諦所斷。彼有不忍者，此邊見斷滅所攝，苦諦所斷。所謂此見阿羅漢失不淨，其形像精魔迦夷天。阿羅漢失不淨污床褥，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷。所謂此見阿羅漢自脫不知。言阿羅漢無此智，此耶邪見，道諦所斷。所謂此見阿羅漢自脫狐疑。阿羅漢已越狐疑，此耶邪見，道諦所斷。所謂此見得阿羅漢由他知得。阿羅漢不由他知，此耶邪見，道諦所斷。所謂此見稱言苦道苦道種，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷(五竟此品以名)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何非見非智？答曰：除上爾所事。非學非無學見攝非學非無學慧耶？答曰：或見非慧。云何見非慧？答曰：眼根，是謂見非慧。云何慧非見？答曰：除五見、世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧、五識身相應慧，是謂慧非見。云何見慧？答曰：五見、世俗等見，是謂見慧。云何非見非慧？答曰：除上爾所事。非學非無學智攝非學非無學慧耶？答曰：如是。非學非無學慧攝非學非無學智耶？答曰：如是。成就、滅亦如是。問、定理、攝、成就、滅也。如彼梵天作是說：我於此梵大梵富，以卑法盜為最，此是見盜，苦諦所斷。造化，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷。言妙者，以卑法盜為最，此是見盜，苦諦所斷。造眾生類，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷。如彼梵迦夷天作是言：此梵大梵富，以卑法盜為最，此是見盜，苦諦所斷。造眾生類，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷。言妙者，以卑法盜為最，此是見盜，苦諦所斷。造眾生類，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷。如彼長爪梵志作是語：一切，瞿曇！我不忍。此邊見斷滅所攝，苦諦所斷。一切，瞿曇！我忍。此邊見有常所攝，苦諦所斷。我有忍有不忍。彼有忍者，此邊見有常所攝，苦諦所斷。彼有不忍者，此邊見斷滅所攝，苦諦所斷。所謂此見阿羅漢失不淨，其形像精魔迦夷天。阿羅漢失不淨污床褥，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷。所謂此見阿羅漢自脫不知。言阿羅漢無此智，此耶邪見，道諦所斷。所謂此見阿羅漢自脫狐疑。阿羅漢已越狐疑，此耶邪見，道諦所斷。所謂此見得阿羅漢由他知得。阿羅漢不由他知，此耶邪見，道諦所斷。所謂此見稱言苦道苦道種，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷(五竟此品以名)。

阿毘曇五種跋渠第十四竟(梵本二百首盧長十四字秦三千五百四十九言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇五種跋渠第十四竟(梵本二百首盧長十四字秦三千五百四十九言)。

阿毘曇智犍度知他心跋渠第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇智犍度知他心跋渠第三

知他人心四， 及愛亦有五， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知他人心四， 及愛亦有五，

明信滅顛倒， 修行三昧道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明信滅顛倒， 修行三昧道，

云何知他人心智、云何識宿命智？若知他人心智即知他人心耶？設知他人心是知他人心智耶？若識宿命智即識宿命耶？設識宿命是識宿命智耶？若識宿命智，彼知過去他人心所念法耶？設知過去他人心所念法，是識宿命智耶？云何等意解脫、云何無疑意解脫？以何等故等意解脫言愛耶？諸等意解脫，彼一切盡智相應耶？設盡智相應，彼一切等意解脫耶？諸無疑意解脫，彼一切無生智相應耶？設無生智相應，彼一切無疑意解脫耶？云何學明、云何學智？云何無學明、云何無學智？修行法時最初得何等信，佛耶、法耶、僧耶？此四顛倒，須陀洹幾滅、幾不滅？此三三昧，須陀洹幾成就過去、幾成就未來、幾成就現在。若道過去，一切彼道已修已猗耶？設道已修已猗，一切彼道過去耶？若道未來，一切彼道不修不猗耶？設道不修不猗，一切彼道未來耶？若道現在，一切彼道當修耶？設道當修，一切彼道現在耶？此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何知他人心智、云何識宿命智？若知他人心智即知他人心耶？設知他人心是知他人心智耶？若識宿命智即識宿命耶？設識宿命是識宿命智耶？若識宿命智，彼知過去他人心所念法耶？設知過去他人心所念法，是識宿命智耶？云何等意解脫、云何無疑意解脫？以何等故等意解脫言愛耶？諸等意解脫，彼一切盡智相應耶？設盡智相應，彼一切等意解脫耶？諸無疑意解脫，彼一切無生智相應耶？設無生智相應，彼一切無疑意解脫耶？云何學明、云何學智？云何無學明、云何無學智？修行法時最初得何等信，佛耶、法耶、僧耶？此四顛倒，須陀洹幾滅、幾不滅？此三三昧，須陀洹幾成就過去、幾成就未來、幾成就現在。若道過去，一切彼道已修已猗耶？設道已修已猗，一切彼道過去耶？若道未來，一切彼道不修不猗耶？設道不修不猗，一切彼道未來耶？若道現在，一切彼道當修耶？設道當修，一切彼道現在耶？此章義願具演說。

云何知他人心智、云何識宿命智？知他人心智云何？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，他眾生他人所覺所觀所行，已覺意性如實知之，是謂知他人心智。識宿命智云何？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，如其相貌無數生識宿命，是謂識宿命智。若知他人心智即知他人心耶？答曰：或知他人心智非知他人心。云何知他人心智非知他人心？答曰：若知他人心智過去未來，是謂知他人心智即非知他人心。云何知他人心非知他人心智耶？答曰：如是覩相聞他語知他人心，是謂知他人心非知他人心智。云何知他人心智亦知他人心？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，他眾生他人所覺所觀所行，已覺意性如實知之，是謂知他人心智亦知他人心。云何不知他人心智亦不知他人心？答曰：除上爾所事。若識宿命智即識宿命耶？答曰：或識宿命智即不識宿命。云何識宿命智即不識宿命？答曰：若識宿命智過去未來，是謂識宿命智彼不識宿命。云何識宿命非識宿命智？答曰：如生識宿命，如其色像生得此智識宿命，是謂識宿命非識宿命智。云何識宿命智？彼識宿命耶？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，如其相貌無數生識宿命，是謂識宿命智彼識宿命。云何非識宿命智非識宿命耶？答曰：除上爾所事。若識宿命智，彼知過去他人心所念法耶？答曰：或識宿命智彼不知過去他人心所念法。云何識宿命智彼不知過去他人心所念法？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，過去生時知自更持陰入心，是謂識宿命智彼不知過去他人心所念法。云何知過去他人心所念法非識宿命智耶？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，過去於此生他眾生他人心智所更持陰入心，是謂知過去他人心所念法非識宿命智。云何識宿命智亦知過去他人心所念法？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，過去生時他眾生他人智所更持陰入心，是謂識宿命智亦知過去他人心所念法。云何非識宿命智亦不知過去他人心所念法？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，過去於此生知自所更持陰入心，是謂非識宿命智亦不知過去他人心所念法。云何等意解脫、云何無疑意解脫？等意解脫云何？答曰：等意解脫阿羅漢盡智，無學等見所可相應心脫已脫當脫，是謂等意解脫。無疑意解脫云何？答曰：無疑意法阿羅漢盡智、無生智，無學等見所可相應心脫已脫當脫，是謂無疑意解脫。以何等故等意解脫言愛耶？答曰：等意解脫阿羅漢護 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何知他人心智、云何識宿命智？知他人心智云何？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，他眾生他人所覺所觀所行，已覺意性如實知之，是謂知他人心智。識宿命智云何？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，如其相貌無數生識宿命，是謂識宿命智。若知他人心智即知他人心耶？答曰：或知他人心智非知他人心。云何知他人心智非知他人心？答曰：若知他人心智過去未來，是謂知他人心智即非知他人心。云何知他人心非知他人心智耶？答曰：如是覩相聞他語知他人心，是謂知他人心非知他人心智。云何知他人心智亦知他人心？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，他眾生他人所覺所觀所行，已覺意性如實知之，是謂知他人心智亦知他人心。云何不知他人心智亦不知他人心？答曰：除上爾所事。若識宿命智即識宿命耶？答曰：或識宿命智即不識宿命。云何識宿命智即不識宿命？答曰：若識宿命智過去未來，是謂識宿命智彼不識宿命。云何識宿命非識宿命智？答曰：如生識宿命，如其色像生得此智識宿命，是謂識宿命非識宿命智。云何識宿命智？彼識宿命耶？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，如其相貌無數生識宿命，是謂識宿命智彼識宿命。云何非識宿命智非識宿命耶？答曰：除上爾所事。若識宿命智，彼知過去他人心所念法耶？答曰：或識宿命智彼不知過去他人心所念法。云何識宿命智彼不知過去他人心所念法？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，過去生時知自更持陰入心，是謂識宿命智彼不知過去他人心所念法。云何知過去他人心所念法非識宿命智耶？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，過去於此生他眾生他人心智所更持陰入心，是謂知過去他人心所念法非識宿命智。云何識宿命智亦知過去他人心所念法？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，過去生時他眾生他人智所更持陰入心，是謂識宿命智亦知過去他人心所念法。云何非識宿命智亦不知過去他人心所念法？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，過去於此生知自所更持陰入心，是謂非識宿命智亦不知過去他人心所念法。云何等意解脫、云何無疑意解脫？等意解脫云何？答曰：等意解脫阿羅漢盡智，無學等見所可相應心脫已脫當脫，是謂等意解脫。無疑意解脫云何？答曰：無疑意法阿羅漢盡智、無生智，無學等見所可相應心脫已脫當脫，是謂無疑意解脫。以何等故等意解脫言愛耶？答曰：等意解脫阿羅漢護

此法，自愛取藏彼等意解脫。阿羅漢善自護愛取藏我於此法莫退。譬如母人有一子，愛忍常不離目。彼母人養護攝覆，此不寒不熱不飢不渴無有眾惱。如是等意解脫阿羅漢此法自護取藏彼等意解脫，阿羅漢善自護取藏我莫於此法退。以是故等意解脫言愛也。諸等意解脫與盡智相應耶？答曰：或等意解脫不與盡智相應。云何等意解脫不與盡智相應？答曰：等意解脫阿羅漢無學等見所可相應心脫已脫當脫(三世)，是謂等意解脫不與盡智相應。云何盡智相應非等意解脫？答曰：無疑法阿羅漢盡智所可相應心脫已脫當脫，是謂盡智相應非等意解脫。云何等意解脫盡智相應？答曰：等意解脫阿羅漢盡智所可相應心脫已脫當脫，是謂等意解脫盡智相應。云何非等意解脫不盡智相應？答曰：無疑法阿羅漢無生智無學等見所可相應心脫已脫當脫，是謂非等意解脫不盡智相應。諸無疑意解脫盡無生智相應耶？答曰：如是，諸與無生智相應盡無疑意解脫。頗有無疑意解脫不與無生智相應耶？答曰：有，無疑法阿羅漢盡智無學等見所可相應心脫已脫當脫。云何學明、云何學智？學明云何？答曰：學慧也。學智云何？答曰：學八智也。云何無學明、云何無學智？無學明云何？答曰：無學慧也。無學智云何？答曰：無學八智也。修行法時最初得何等信，佛耶、法耶、僧耶？答曰：修行苦法、修行習法、修行盡法、修行道法，佛、法、僧也。此四顛倒，須陀洹幾滅、幾未滅？答曰：一切滅也。此三三昧，須陀洹幾成就過去、幾成就未來、幾成就現在？答曰：盡成就未來，已滅不失即成就過去，若現在前成就現在。若道前過去，一切彼道已修已猗耶？答曰：如是，若道過去，一切彼道已修已猗。頗有道已修已猗此道不過去耶？答曰：有，未來道已修已猗也。若道未來，一切彼道不已修不已猗？答曰：或道未來此道非不已修非不已猗。云何道未來此道非不已修非不已猗耶？答曰：未來道已修已猗，是謂道未來此道非不已修非不已猗也。云何道不已修不已猗，此道不未來耶？答曰：未曾得道現在前，是為道不已修不已猗此道不未來。云何道未來，此道不已修不已猗？答曰：若道未來不已修不已猗，是謂道未來此道不已修不已猗。云何道非未來，此道非不已修非不已猗？答曰：過去道本得現在前，是謂道非未來此道非不已修非不已猗。若道現在前，一切彼道盡修猗耶？答曰：如是，若道現在前，一切彼道盡修猗。頗道修猗此道不現在前耶？答曰：有，如本未得道現在前，餘未來彼種所修道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法，自愛取藏彼等意解脫。阿羅漢善自護愛取藏我於此法莫退。譬如母人有一子，愛忍常不離目。彼母人養護攝覆，此不寒不熱不飢不渴無有眾惱。如是等意解脫阿羅漢此法自護取藏彼等意解脫，阿羅漢善自護取藏我莫於此法退。以是故等意解脫言愛也。諸等意解脫與盡智相應耶？答曰：或等意解脫不與盡智相應。云何等意解脫不與盡智相應？答曰：等意解脫阿羅漢無學等見所可相應心脫已脫當脫(三世)，是謂等意解脫不與盡智相應。云何盡智相應非等意解脫？答曰：無疑法阿羅漢盡智所可相應心脫已脫當脫，是謂盡智相應非等意解脫。云何等意解脫盡智相應？答曰：等意解脫阿羅漢盡智所可相應心脫已脫當脫，是謂等意解脫盡智相應。云何非等意解脫不盡智相應？答曰：無疑法阿羅漢無生智無學等見所可相應心脫已脫當脫，是謂非等意解脫不盡智相應。諸無疑意解脫盡無生智相應耶？答曰：如是，諸與無生智相應盡無疑意解脫。頗有無疑意解脫不與無生智相應耶？答曰：有，無疑法阿羅漢盡智無學等見所可相應心脫已脫當脫。云何學明、云何學智？學明云何？答曰：學慧也。學智云何？答曰：學八智也。云何無學明、云何無學智？無學明云何？答曰：無學慧也。無學智云何？答曰：無學八智也。修行法時最初得何等信，佛耶、法耶、僧耶？答曰：修行苦法、修行習法、修行盡法、修行道法，佛、法、僧也。此四顛倒，須陀洹幾滅、幾未滅？答曰：一切滅也。此三三昧，須陀洹幾成就過去、幾成就未來、幾成就現在？答曰：盡成就未來，已滅不失即成就過去，若現在前成就現在。若道前過去，一切彼道已修已猗耶？答曰：如是，若道過去，一切彼道已修已猗。頗有道已修已猗此道不過去耶？答曰：有，未來道已修已猗也。若道未來，一切彼道不已修不已猗？答曰：或道未來此道非不已修非不已猗。云何道未來此道非不已修非不已猗耶？答曰：未來道已修已猗，是謂道未來此道非不已修非不已猗也。云何道不已修不已猗，此道不未來耶？答曰：未曾得道現在前，是為道不已修不已猗此道不未來。云何道未來，此道不已修不已猗？答曰：若道未來不已修不已猗，是謂道未來此道不已修不已猗。云何道非未來，此道非不已修非不已猗？答曰：過去道本得現在前，是謂道非未來此道非不已修非不已猗。若道現在前，一切彼道盡修猗耶？答曰：如是，若道現在前，一切彼道盡修猗。頗道修猗此道不現在前耶？答曰：有，如本未得道現在前，餘未來彼種所修道也。

阿毘曇知他人心智跋渠第三竟(梵本百三十二首盧也，秦二千七十四言一萬三千一百六十九言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇知他人心智跋渠第三竟(梵本百三十二首盧也，秦二千七十四言一萬三千一百六十九言)。