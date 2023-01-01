阿毘曇八犍度論
迦栴延子造 符秦 僧伽提婆共竺佛念譯30卷CBETA T1543大于一万字 35 h
向佛经 GPT 提问
第 10 卷
阿毘曇八犍度論卷第十
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迦旃延子造
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符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯
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阿毘曇智犍度五種跋渠第二
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邪見等見逆， 學者亦無學，
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非學非無學， 梵忍及五種。
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云何邪見、云何邪智？若邪見，是邪智耶？設是邪智，是邪見耶？邪見攝邪智耶、邪智攝邪見耶？若成就邪見，彼邪智耶？設成就邪智，彼邪見耶？若邪見已滅無餘，彼邪智耶？設邪智已滅無餘，彼邪見耶？問、定理、攝、成就、滅。云何等見、云何等智？若等見，是等智耶？設是等智，是等見耶？等見攝等智、等智攝等見？若成就等見，彼等智耶？設成就等智，彼等見耶？若等見已滅無餘，彼等智耶？設等智已滅無餘，彼等見耶？問、定理、攝、成就、滅也。諸逆慧，盡是結耶？設是結，盡是逆慧耶？
云何邪見、云何邪智？若邪見，是邪智耶？設是邪智，是邪見耶？邪見攝邪智耶、邪智攝邪見耶？若成就邪見，彼邪智耶？設成就邪智，彼邪見耶？若邪見已滅無餘，彼邪智耶？設邪智已滅無餘，彼邪見耶？問、定理、攝、成就、滅。云何等見、云何等智？若等見，是等智耶？設是等智，是等見耶？等見攝等智、等智攝等見？若成就等見，彼等智耶？設成就等智，彼等見耶？若等見已滅無餘，彼等智耶？設等智已滅無餘，彼等見耶？問、定理、攝、成就、滅也。諸逆慧，盡是結耶？設是結，盡是逆慧耶？
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云何學見、云何學智、云何學慧？若學見，是學智耶？設是學智，是學見耶？學見，是學慧耶？設學慧，是學見耶？學智，是學慧耶？設學慧，是學智耶？學見攝學智耶、學智攝學見耶？學見攝學慧、學慧攝學見？學智攝學慧、學慧攝學智？若成就學見，彼學智耶？設成就學智，彼學見耶？若成就學見，彼學慧耶？設成就學慧，彼學見耶？若成就學智，彼學慧耶？設成就學慧，彼學智耶？問、定理、攝、成就也。云何無學見、云何無學智、云何無學慧？無學見，是無學智耶？設無學智，是無學見耶？無學見，是無學慧耶？設是無學慧，是無學見耶？若無學智，是無學慧耶？設無學慧，是無學智耶？無學見，攝無學智耶？無學智，攝無學見耶？無學見攝無學慧、無學慧攝無學見耶？無學智攝無學慧、無學慧攝無學智？若成就無學見，彼無學智耶？設成就無學智，彼無學見耶？若成就無學見，彼無學慧耶？設成就無學慧，彼無學見耶？若成就無學智，彼無學慧耶？設成就無學慧，彼無學智耶？問、定理、攝、成就也。云何非學非無學見、云何非學非無學智、云何非學非無學慧？非學若非無學見，是非學非無學智耶？設是非學非無學智，是非學非無學見耶？若非學非無學見，是非學非無學慧耶？設非學非無學慧，是非學非無學見耶？若非學非無學智，是非學非無學慧耶？設非學非無學慧，是非學非無學智耶？若非學非無學見，攝非學非無學智耶？非學非無學智攝非學非無學見耶？非學非無學見攝非學非無學慧耶？非學非無學慧攝非學非無學見耶？非學非無學智攝非學非無學慧耶？設非學非無學慧，攝非學非無學智耶？若成就非學非無學見，彼非學非無學智耶？設成就非學非無學智，彼非學非無學見耶？若成就非學非無學見，彼非學非無學慧耶？設成就非學非無學慧，彼非學非無學見耶？若成就非學非無學智，彼非學非無學慧耶？設成就非學非無學慧，彼非學非無學智耶？若非學非無學見已滅無餘，彼非學非無學智耶？設非學非無學智已滅無餘，彼非學非無學見耶？若非學非無學見已滅無餘，彼非學非無學慧耶？設非學非無學慧已滅無餘，彼非學非無學見耶？若非學非無學智已滅無餘，彼非學非無學慧耶？設非學非無學慧已滅無餘，彼非學非無學智耶？問、定理、攝、成就、滅也。如彼梵天作是語：我於此梵天，大梵富造化妙造眾生類。於此五見是何等見？用何等諦斷此見？如彼梵迦夷天作是語：此梵天大梵富造化妙造眾生類。於此五見是何等見？用何等諦斷此見？如彼長爪梵志作是語：一切，瞿曇！我不忍；一切我忍。有忍不忍，於此
云何學見、云何學智、云何學慧？若學見，是學智耶？設是學智，是學見耶？學見，是學慧耶？設學慧，是學見耶？學智，是學慧耶？設學慧，是學智耶？學見攝學智耶、學智攝學見耶？學見攝學慧、學慧攝學見？學智攝學慧、學慧攝學智？若成就學見，彼學智耶？設成就學智，彼學見耶？若成就學見，彼學慧耶？設成就學慧，彼學見耶？若成就學智，彼學慧耶？設成就學慧，彼學智耶？問、定理、攝、成就也。云何無學見、云何無學智、云何無學慧？無學見，是無學智耶？設無學智，是無學見耶？無學見，是無學慧耶？設是無學慧，是無學見耶？若無學智，是無學慧耶？設無學慧，是無學智耶？無學見，攝無學智耶？無學智，攝無學見耶？無學見攝無學慧、無學慧攝無學見耶？無學智攝無學慧、無學慧攝無學智？若成就無學見，彼無學智耶？設成就無學智，彼無學見耶？若成就無學見，彼無學慧耶？設成就無學慧，彼無學見耶？若成就無學智，彼無學慧耶？設成就無學慧，彼無學智耶？問、定理、攝、成就也。云何非學非無學見、云何非學非無學智、云何非學非無學慧？非學若非無學見，是非學非無學智耶？設是非學非無學智，是非學非無學見耶？若非學非無學見，是非學非無學慧耶？設非學非無學慧，是非學非無學見耶？若非學非無學智，是非學非無學慧耶？設非學非無學慧，是非學非無學智耶？若非學非無學見，攝非學非無學智耶？非學非無學智攝非學非無學見耶？非學非無學見攝非學非無學慧耶？非學非無學慧攝非學非無學見耶？非學非無學智攝非學非無學慧耶？設非學非無學慧，攝非學非無學智耶？若成就非學非無學見，彼非學非無學智耶？設成就非學非無學智，彼非學非無學見耶？若成就非學非無學見，彼非學非無學慧耶？設成就非學非無學慧，彼非學非無學見耶？若成就非學非無學智，彼非學非無學慧耶？設成就非學非無學慧，彼非學非無學智耶？若非學非無學見已滅無餘，彼非學非無學智耶？設非學非無學智已滅無餘，彼非學非無學見耶？若非學非無學見已滅無餘，彼非學非無學慧耶？設非學非無學慧已滅無餘，彼非學非無學見耶？若非學非無學智已滅無餘，彼非學非無學慧耶？設非學非無學慧已滅無餘，彼非學非無學智耶？問、定理、攝、成就、滅也。如彼梵天作是語：我於此梵天，大梵富造化妙造眾生類。於此五見是何等見？用何等諦斷此見？如彼梵迦夷天作是語：此梵天大梵富造化妙造眾生類。於此五見是何等見？用何等諦斷此見？如彼長爪梵志作是語：一切，瞿曇！我不忍；一切我忍。有忍不忍，於此
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五見是何等見？用何等諦斷此見？所謂此見，阿羅漢失不淨，其形像精魔迦夷天(身也)。阿羅漢失不淨，於此五見是何等見？用何等諦斷此見？所謂此見，阿羅漢自脫不知。阿羅漢自脫狐疑得阿羅漢，由他知。於此五見是何等見？用何等諦斷此見？所謂此見，稱唯苦道苦道種五。於此五見何等見？用何等諦斷此見？此章義願具演說。
五見是何等見？用何等諦斷此見？所謂此見，阿羅漢失不淨，其形像精魔迦夷天(身也)。阿羅漢失不淨，於此五見是何等見？用何等諦斷此見？所謂此見，阿羅漢自脫不知。阿羅漢自脫狐疑得阿羅漢，由他知。於此五見是何等見？用何等諦斷此見？所謂此見，稱唯苦道苦道種五。於此五見何等見？用何等諦斷此見？此章義願具演說。
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云何邪見、云何邪智？邪見云何？答曰：五見不定義，五見盡邪見；若定所謂此見無施無報無說，是謂邪見。邪智云何？答曰：意識身相應染污慧、五識身相應染污慧，是謂邪智。若邪見，是邪智耶？答曰：如是，邪見是邪智。頗有邪智非邪見？答曰：有，除五見，諸餘意識身相應染污慧、五識身相應染污慧。邪見攝邪智、邪智攝邪見耶？答曰：邪智攝邪見，非邪見攝邪智。不攝何等？答曰：除五見，諸餘意識身相應染污慧、五識身相應染污慧。若成就邪見，彼邪智耶？答曰：如是，若成就邪見，彼邪智也。頗成就邪智非邪見耶？答曰：有，學見迹。若邪見已滅無餘，彼邪智耶？答曰：如是，若邪智已滅無餘，彼邪見也。頗有邪見已滅無餘非邪智耶？答曰：有，學見迹。問、定理、攝、成就、滅也。云何等見、云何等智？等見云何？答曰：盡智、無生智不攝意識身相應善慧。等智云何？答曰：除所修行忍，諸餘意識身相應善慧、五識身相應善慧。等見是等智耶？答曰：或等見非等智。云何等見非等智？答曰：所修行忍，是謂等見非等智。云何等智非等見？答曰：五識身相應善慧、盡智、無生智，是謂等智非等見。云何等智等見？答曰：除所修行忍、盡智、無生智，諸餘意識身相應善慧，是謂等智等見。云何非等見非等智？答曰：除上爾所事。等見攝等智耶？答曰：或等見非等智。云何等見非等智？答曰：所修行忍，是謂等見非等智。云何等智非等見？答曰：五識身相應善慧、盡智、無生智，是謂等智非等見。云何等見等智？答曰：除所修行忍、盡智、無生智，諸餘意識身相應善慧，是謂等見等智。云何非等見非等智？答曰：除上爾所事。成就、滅亦如是。問、定理、攝、成就、滅也。諸逆慧盡是結耶？答曰？或逆慧非結。云何逆慧非結？答曰：除二結(見失願)，諸餘染污慧，是謂逆慧非結。云何結非逆慧？答曰：七結，是謂結非逆慧。云何逆慧是結？答曰：二結是謂逆慧結。云何非逆慧非結？答曰：除上爾所事。云何學見、云何學智、云何學慧？學見云何？答曰：學慧。學智云何？答曰：學八智。學慧云何？答曰：學見、學智、學慧，此之謂也。若學見，是學智耶？答曰：如是，學智是學見。頗有學見非學智耶？答曰：有，所修行忍。若學見，是學慧耶？答曰：如是。設是學慧，是學見耶？答曰：如是。若學智，是學慧耶？答曰：如是，若學智是學慧。頗有學慧非學智耶？答曰：有，所修行忍。學見攝學智、學智攝學見耶？答曰：學見攝學智，非學智攝學見。不攝何等？答曰：所修行忍。學見攝學慧耶？答曰：如是。學慧攝學
云何邪見、云何邪智？邪見云何？答曰：五見不定義，五見盡邪見；若定所謂此見無施無報無說，是謂邪見。邪智云何？答曰：意識身相應染污慧、五識身相應染污慧，是謂邪智。若邪見，是邪智耶？答曰：如是，邪見是邪智。頗有邪智非邪見？答曰：有，除五見，諸餘意識身相應染污慧、五識身相應染污慧。邪見攝邪智、邪智攝邪見耶？答曰：邪智攝邪見，非邪見攝邪智。不攝何等？答曰：除五見，諸餘意識身相應染污慧、五識身相應染污慧。若成就邪見，彼邪智耶？答曰：如是，若成就邪見，彼邪智也。頗成就邪智非邪見耶？答曰：有，學見迹。若邪見已滅無餘，彼邪智耶？答曰：如是，若邪智已滅無餘，彼邪見也。頗有邪見已滅無餘非邪智耶？答曰：有，學見迹。問、定理、攝、成就、滅也。云何等見、云何等智？等見云何？答曰：盡智、無生智不攝意識身相應善慧。等智云何？答曰：除所修行忍，諸餘意識身相應善慧、五識身相應善慧。等見是等智耶？答曰：或等見非等智。云何等見非等智？答曰：所修行忍，是謂等見非等智。云何等智非等見？答曰：五識身相應善慧、盡智、無生智，是謂等智非等見。云何等智等見？答曰：除所修行忍、盡智、無生智，諸餘意識身相應善慧，是謂等智等見。云何非等見非等智？答曰：除上爾所事。等見攝等智耶？答曰：或等見非等智。云何等見非等智？答曰：所修行忍，是謂等見非等智。云何等智非等見？答曰：五識身相應善慧、盡智、無生智，是謂等智非等見。云何等見等智？答曰：除所修行忍、盡智、無生智，諸餘意識身相應善慧，是謂等見等智。云何非等見非等智？答曰：除上爾所事。成就、滅亦如是。問、定理、攝、成就、滅也。諸逆慧盡是結耶？答曰？或逆慧非結。云何逆慧非結？答曰：除二結(見失願)，諸餘染污慧，是謂逆慧非結。云何結非逆慧？答曰：七結，是謂結非逆慧。云何逆慧是結？答曰：二結是謂逆慧結。云何非逆慧非結？答曰：除上爾所事。云何學見、云何學智、云何學慧？學見云何？答曰：學慧。學智云何？答曰：學八智。學慧云何？答曰：學見、學智、學慧，此之謂也。若學見，是學智耶？答曰：如是，學智是學見。頗有學見非學智耶？答曰：有，所修行忍。若學見，是學慧耶？答曰：如是。設是學慧，是學見耶？答曰：如是。若學智，是學慧耶？答曰：如是，若學智是學慧。頗有學慧非學智耶？答曰：有，所修行忍。學見攝學智、學智攝學見耶？答曰：學見攝學智，非學智攝學見。不攝何等？答曰：所修行忍。學見攝學慧耶？答曰：如是。學慧攝學
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見耶？答曰：如是。學智攝學慧、學慧攝學智耶？答曰：學慧攝學智，非學智攝學慧。不攝何等？答曰：所修行忍。若成就學見，彼學智耶？答曰：如是，若成就學智彼學見也。頗成就學見非學智耶？答曰：有，苦法忍現在前。若成就學見，彼學慧耶？答曰：如是。設成就學慧，彼學見耶？答曰：如是。若成就學智，彼學慧耶？答曰：如是，若成就學智，彼學慧也。頗成就學慧非學智耶？答曰：有，苦法忍現在前。問、定理、攝、成就。云何無學見、云何無學智、云何無學慧？無學見云何？答曰：盡智、無生智不攝無漏慧。無學智云何？答曰：無學八智。無學慧云何？答曰：無學見、無學智、無學慧，此之謂也。無學見是無學智耶？答曰：如是，無學見是無學智。頗有無學智非無學見耶？答曰：有，盡智、無生智也。無學智是無學慧耶？答曰：如是。無學慧是無學智耶？答曰：如是。無學見攝無學智、無學智攝無學見？答曰：無學智攝無學見，非無學見攝無學智。不攝何等？答曰：盡智、無生智。無學見攝無學慧、無學慧攝無學見？答曰：無學慧攝無學見，非無學見攝無學慧。不攝何等？答曰：盡智、無生智。無學智攝無學慧耶？答曰：如是。無學慧攝無學智耶？答曰：如是。成就亦如是。問、定理、攝、成就也。云何非學非無學見、云何非學非無學智、云何非學非無學慧？非學非無學見云何？答曰：眼根、五見、世俗等見也。非學非無學智云何？答曰：意識身相應有漏慧、五識身相應慧也。非學非無學慧云何？答曰：意識身相應有漏慧、五識身相應慧。若非學非無學見，是非學非無學智耶？答曰：或見非智。云何見非智？答曰：眼根，是謂見非智。云何智非見？答曰：除五見、世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧、五識身相應慧，是謂智非見。云何見智？答曰：五見、世俗等見，是謂見智。云何非見非智？答曰：除上爾所事。非學非無學見，是非學非無學慧耶？答曰：或見非慧。云何見非慧？答曰：眼根，是謂見非慧。云何慧非見？答曰：除五見、世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧、五識身相應慧，是謂慧非見。云何見慧？答曰：五見、世俗等見，是謂見慧。云何非見非慧？答曰：除上爾所事。非學非無學智，是非學非無學慧耶？答曰：如是。設非學非無學慧，是非學非無學智耶？答曰：如是。非學非無學見攝非學非無學智耶？答曰：或見非智。云何見非智？答曰：眼根，是謂見非智。云何智非見？答曰：除五見、世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧、五識身相應慧，是謂智非見。云何見智？答曰：五見、世俗等見，是謂見智。云
見耶？答曰：如是。學智攝學慧、學慧攝學智耶？答曰：學慧攝學智，非學智攝學慧。不攝何等？答曰：所修行忍。若成就學見，彼學智耶？答曰：如是，若成就學智彼學見也。頗成就學見非學智耶？答曰：有，苦法忍現在前。若成就學見，彼學慧耶？答曰：如是。設成就學慧，彼學見耶？答曰：如是。若成就學智，彼學慧耶？答曰：如是，若成就學智，彼學慧也。頗成就學慧非學智耶？答曰：有，苦法忍現在前。問、定理、攝、成就。云何無學見、云何無學智、云何無學慧？無學見云何？答曰：盡智、無生智不攝無漏慧。無學智云何？答曰：無學八智。無學慧云何？答曰：無學見、無學智、無學慧，此之謂也。無學見是無學智耶？答曰：如是，無學見是無學智。頗有無學智非無學見耶？答曰：有，盡智、無生智也。無學智是無學慧耶？答曰：如是。無學慧是無學智耶？答曰：如是。無學見攝無學智、無學智攝無學見？答曰：無學智攝無學見，非無學見攝無學智。不攝何等？答曰：盡智、無生智。無學見攝無學慧、無學慧攝無學見？答曰：無學慧攝無學見，非無學見攝無學慧。不攝何等？答曰：盡智、無生智。無學智攝無學慧耶？答曰：如是。無學慧攝無學智耶？答曰：如是。成就亦如是。問、定理、攝、成就也。云何非學非無學見、云何非學非無學智、云何非學非無學慧？非學非無學見云何？答曰：眼根、五見、世俗等見也。非學非無學智云何？答曰：意識身相應有漏慧、五識身相應慧也。非學非無學慧云何？答曰：意識身相應有漏慧、五識身相應慧。若非學非無學見，是非學非無學智耶？答曰：或見非智。云何見非智？答曰：眼根，是謂見非智。云何智非見？答曰：除五見、世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧、五識身相應慧，是謂智非見。云何見智？答曰：五見、世俗等見，是謂見智。云何非見非智？答曰：除上爾所事。非學非無學見，是非學非無學慧耶？答曰：或見非慧。云何見非慧？答曰：眼根，是謂見非慧。云何慧非見？答曰：除五見、世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧、五識身相應慧，是謂慧非見。云何見慧？答曰：五見、世俗等見，是謂見慧。云何非見非慧？答曰：除上爾所事。非學非無學智，是非學非無學慧耶？答曰：如是。設非學非無學慧，是非學非無學智耶？答曰：如是。非學非無學見攝非學非無學智耶？答曰：或見非智。云何見非智？答曰：眼根，是謂見非智。云何智非見？答曰：除五見、世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧、五識身相應慧，是謂智非見。云何見智？答曰：五見、世俗等見，是謂見智。云
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何非見非智？答曰：除上爾所事。非學非無學見攝非學非無學慧耶？答曰：或見非慧。云何見非慧？答曰：眼根，是謂見非慧。云何慧非見？答曰：除五見、世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧、五識身相應慧，是謂慧非見。云何見慧？答曰：五見、世俗等見，是謂見慧。云何非見非慧？答曰：除上爾所事。非學非無學智攝非學非無學慧耶？答曰：如是。非學非無學慧攝非學非無學智耶？答曰：如是。成就、滅亦如是。問、定理、攝、成就、滅也。如彼梵天作是說：我於此梵大梵富，以卑法盜為最，此是見盜，苦諦所斷。造化，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷。言妙者，以卑法盜為最，此是見盜，苦諦所斷。造眾生類，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷。如彼梵迦夷天作是言：此梵大梵富，以卑法盜為最，此是見盜，苦諦所斷。造眾生類，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷。言妙者，以卑法盜為最，此是見盜，苦諦所斷。造眾生類，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷。如彼長爪梵志作是語：一切，瞿曇！我不忍。此邊見斷滅所攝，苦諦所斷。一切，瞿曇！我忍。此邊見有常所攝，苦諦所斷。我有忍有不忍。彼有忍者，此邊見有常所攝，苦諦所斷。彼有不忍者，此邊見斷滅所攝，苦諦所斷。所謂此見阿羅漢失不淨，其形像精魔迦夷天。阿羅漢失不淨污床褥，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷。所謂此見阿羅漢自脫不知。言阿羅漢無此智，此耶邪見，道諦所斷。所謂此見阿羅漢自脫狐疑。阿羅漢已越狐疑，此耶邪見，道諦所斷。所謂此見得阿羅漢由他知得。阿羅漢不由他知，此耶邪見，道諦所斷。所謂此見稱言苦道苦道種，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷(五竟此品以名)。
何非見非智？答曰：除上爾所事。非學非無學見攝非學非無學慧耶？答曰：或見非慧。云何見非慧？答曰：眼根，是謂見非慧。云何慧非見？答曰：除五見、世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧、五識身相應慧，是謂慧非見。云何見慧？答曰：五見、世俗等見，是謂見慧。云何非見非慧？答曰：除上爾所事。非學非無學智攝非學非無學慧耶？答曰：如是。非學非無學慧攝非學非無學智耶？答曰：如是。成就、滅亦如是。問、定理、攝、成就、滅也。如彼梵天作是說：我於此梵大梵富，以卑法盜為最，此是見盜，苦諦所斷。造化，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷。言妙者，以卑法盜為最，此是見盜，苦諦所斷。造眾生類，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷。如彼梵迦夷天作是言：此梵大梵富，以卑法盜為最，此是見盜，苦諦所斷。造眾生類，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷。言妙者，以卑法盜為最，此是見盜，苦諦所斷。造眾生類，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷。如彼長爪梵志作是語：一切，瞿曇！我不忍。此邊見斷滅所攝，苦諦所斷。一切，瞿曇！我忍。此邊見有常所攝，苦諦所斷。我有忍有不忍。彼有忍者，此邊見有常所攝，苦諦所斷。彼有不忍者，此邊見斷滅所攝，苦諦所斷。所謂此見阿羅漢失不淨，其形像精魔迦夷天。阿羅漢失不淨污床褥，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷。所謂此見阿羅漢自脫不知。言阿羅漢無此智，此耶邪見，道諦所斷。所謂此見阿羅漢自脫狐疑。阿羅漢已越狐疑，此耶邪見，道諦所斷。所謂此見得阿羅漢由他知得。阿羅漢不由他知，此耶邪見，道諦所斷。所謂此見稱言苦道苦道種，無作言作，此是戒盜，苦諦所斷(五竟此品以名)。
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阿毘曇五種跋渠第十四竟(梵本二百首盧長十四字秦三千五百四十九言)。
阿毘曇五種跋渠第十四竟(梵本二百首盧長十四字秦三千五百四十九言)。
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阿毘曇智犍度知他心跋渠第三
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知他人心四， 及愛亦有五，
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明信滅顛倒， 修行三昧道，
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云何知他人心智、云何識宿命智？若知他人心智即知他人心耶？設知他人心是知他人心智耶？若識宿命智即識宿命耶？設識宿命是識宿命智耶？若識宿命智，彼知過去他人心所念法耶？設知過去他人心所念法，是識宿命智耶？云何等意解脫、云何無疑意解脫？以何等故等意解脫言愛耶？諸等意解脫，彼一切盡智相應耶？設盡智相應，彼一切等意解脫耶？諸無疑意解脫，彼一切無生智相應耶？設無生智相應，彼一切無疑意解脫耶？云何學明、云何學智？云何無學明、云何無學智？修行法時最初得何等信，佛耶、法耶、僧耶？此四顛倒，須陀洹幾滅、幾不滅？此三三昧，須陀洹幾成就過去、幾成就未來、幾成就現在。若道過去，一切彼道已修已猗耶？設道已修已猗，一切彼道過去耶？若道未來，一切彼道不修不猗耶？設道不修不猗，一切彼道未來耶？若道現在，一切彼道當修耶？設道當修，一切彼道現在耶？此章義願具演說。
云何知他人心智、云何識宿命智？若知他人心智即知他人心耶？設知他人心是知他人心智耶？若識宿命智即識宿命耶？設識宿命是識宿命智耶？若識宿命智，彼知過去他人心所念法耶？設知過去他人心所念法，是識宿命智耶？云何等意解脫、云何無疑意解脫？以何等故等意解脫言愛耶？諸等意解脫，彼一切盡智相應耶？設盡智相應，彼一切等意解脫耶？諸無疑意解脫，彼一切無生智相應耶？設無生智相應，彼一切無疑意解脫耶？云何學明、云何學智？云何無學明、云何無學智？修行法時最初得何等信，佛耶、法耶、僧耶？此四顛倒，須陀洹幾滅、幾不滅？此三三昧，須陀洹幾成就過去、幾成就未來、幾成就現在。若道過去，一切彼道已修已猗耶？設道已修已猗，一切彼道過去耶？若道未來，一切彼道不修不猗耶？設道不修不猗，一切彼道未來耶？若道現在，一切彼道當修耶？設道當修，一切彼道現在耶？此章義願具演說。
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云何知他人心智、云何識宿命智？知他人心智云何？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，他眾生他人所覺所觀所行，已覺意性如實知之，是謂知他人心智。識宿命智云何？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，如其相貌無數生識宿命，是謂識宿命智。若知他人心智即知他人心耶？答曰：或知他人心智非知他人心。云何知他人心智非知他人心？答曰：若知他人心智過去未來，是謂知他人心智即非知他人心。云何知他人心非知他人心智耶？答曰：如是覩相聞他語知他人心，是謂知他人心非知他人心智。云何知他人心智亦知他人心？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，他眾生他人所覺所觀所行，已覺意性如實知之，是謂知他人心智亦知他人心。云何不知他人心智亦不知他人心？答曰：除上爾所事。若識宿命智即識宿命耶？答曰：或識宿命智即不識宿命。云何識宿命智即不識宿命？答曰：若識宿命智過去未來，是謂識宿命智彼不識宿命。云何識宿命非識宿命智？答曰：如生識宿命，如其色像生得此智識宿命，是謂識宿命非識宿命智。云何識宿命智？彼識宿命耶？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，如其相貌無數生識宿命，是謂識宿命智彼識宿命。云何非識宿命智非識宿命耶？答曰：除上爾所事。若識宿命智，彼知過去他人心所念法耶？答曰：或識宿命智彼不知過去他人心所念法。云何識宿命智彼不知過去他人心所念法？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，過去生時知自更持陰入心，是謂識宿命智彼不知過去他人心所念法。云何知過去他人心所念法非識宿命智耶？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，過去於此生他眾生他人心智所更持陰入心，是謂知過去他人心所念法非識宿命智。云何識宿命智亦知過去他人心所念法？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，過去生時他眾生他人智所更持陰入心，是謂識宿命智亦知過去他人心所念法。云何非識宿命智亦不知過去他人心所念法？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，過去於此生知自所更持陰入心，是謂非識宿命智亦不知過去他人心所念法。云何等意解脫、云何無疑意解脫？等意解脫云何？答曰：等意解脫阿羅漢盡智，無學等見所可相應心脫已脫當脫，是謂等意解脫。無疑意解脫云何？答曰：無疑意法阿羅漢盡智、無生智，無學等見所可相應心脫已脫當脫，是謂無疑意解脫。以何等故等意解脫言愛耶？答曰：等意解脫阿羅漢護
云何知他人心智、云何識宿命智？知他人心智云何？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，他眾生他人所覺所觀所行，已覺意性如實知之，是謂知他人心智。識宿命智云何？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，如其相貌無數生識宿命，是謂識宿命智。若知他人心智即知他人心耶？答曰：或知他人心智非知他人心。云何知他人心智非知他人心？答曰：若知他人心智過去未來，是謂知他人心智即非知他人心。云何知他人心非知他人心智耶？答曰：如是覩相聞他語知他人心，是謂知他人心非知他人心智。云何知他人心智亦知他人心？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，他眾生他人所覺所觀所行，已覺意性如實知之，是謂知他人心智亦知他人心。云何不知他人心智亦不知他人心？答曰：除上爾所事。若識宿命智即識宿命耶？答曰：或識宿命智即不識宿命。云何識宿命智即不識宿命？答曰：若識宿命智過去未來，是謂識宿命智彼不識宿命。云何識宿命非識宿命智？答曰：如生識宿命，如其色像生得此智識宿命，是謂識宿命非識宿命智。云何識宿命智？彼識宿命耶？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，如其相貌無數生識宿命，是謂識宿命智彼識宿命。云何非識宿命智非識宿命耶？答曰：除上爾所事。若識宿命智，彼知過去他人心所念法耶？答曰：或識宿命智彼不知過去他人心所念法。云何識宿命智彼不知過去他人心所念法？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，過去生時知自更持陰入心，是謂識宿命智彼不知過去他人心所念法。云何知過去他人心所念法非識宿命智耶？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，過去於此生他眾生他人心智所更持陰入心，是謂知過去他人心所念法非識宿命智。云何識宿命智亦知過去他人心所念法？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，過去生時他眾生他人智所更持陰入心，是謂識宿命智亦知過去他人心所念法。云何非識宿命智亦不知過去他人心所念法？答曰：若智所修所修果，憶所修已得不失所可用智現在前，過去於此生知自所更持陰入心，是謂非識宿命智亦不知過去他人心所念法。云何等意解脫、云何無疑意解脫？等意解脫云何？答曰：等意解脫阿羅漢盡智，無學等見所可相應心脫已脫當脫，是謂等意解脫。無疑意解脫云何？答曰：無疑意法阿羅漢盡智、無生智，無學等見所可相應心脫已脫當脫，是謂無疑意解脫。以何等故等意解脫言愛耶？答曰：等意解脫阿羅漢護
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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此法，自愛取藏彼等意解脫。阿羅漢善自護愛取藏我於此法莫退。譬如母人有一子，愛忍常不離目。彼母人養護攝覆，此不寒不熱不飢不渴無有眾惱。如是等意解脫阿羅漢此法自護取藏彼等意解脫，阿羅漢善自護取藏我莫於此法退。以是故等意解脫言愛也。諸等意解脫與盡智相應耶？答曰：或等意解脫不與盡智相應。云何等意解脫不與盡智相應？答曰：等意解脫阿羅漢無學等見所可相應心脫已脫當脫(三世)，是謂等意解脫不與盡智相應。云何盡智相應非等意解脫？答曰：無疑法阿羅漢盡智所可相應心脫已脫當脫，是謂盡智相應非等意解脫。云何等意解脫盡智相應？答曰：等意解脫阿羅漢盡智所可相應心脫已脫當脫，是謂等意解脫盡智相應。云何非等意解脫不盡智相應？答曰：無疑法阿羅漢無生智無學等見所可相應心脫已脫當脫，是謂非等意解脫不盡智相應。諸無疑意解脫盡無生智相應耶？答曰：如是，諸與無生智相應盡無疑意解脫。頗有無疑意解脫不與無生智相應耶？答曰：有，無疑法阿羅漢盡智無學等見所可相應心脫已脫當脫。云何學明、云何學智？學明云何？答曰：學慧也。學智云何？答曰：學八智也。云何無學明、云何無學智？無學明云何？答曰：無學慧也。無學智云何？答曰：無學八智也。修行法時最初得何等信，佛耶、法耶、僧耶？答曰：修行苦法、修行習法、修行盡法、修行道法，佛、法、僧也。此四顛倒，須陀洹幾滅、幾未滅？答曰：一切滅也。此三三昧，須陀洹幾成就過去、幾成就未來、幾成就現在？答曰：盡成就未來，已滅不失即成就過去，若現在前成就現在。若道前過去，一切彼道已修已猗耶？答曰：如是，若道過去，一切彼道已修已猗。頗有道已修已猗此道不過去耶？答曰：有，未來道已修已猗也。若道未來，一切彼道不已修不已猗？答曰：或道未來此道非不已修非不已猗。云何道未來此道非不已修非不已猗耶？答曰：未來道已修已猗，是謂道未來此道非不已修非不已猗也。云何道不已修不已猗，此道不未來耶？答曰：未曾得道現在前，是為道不已修不已猗此道不未來。云何道未來，此道不已修不已猗？答曰：若道未來不已修不已猗，是謂道未來此道不已修不已猗。云何道非未來，此道非不已修非不已猗？答曰：過去道本得現在前，是謂道非未來此道非不已修非不已猗。若道現在前，一切彼道盡修猗耶？答曰：如是，若道現在前，一切彼道盡修猗。頗道修猗此道不現在前耶？答曰：有，如本未得道現在前，餘未來彼種所修道也。
此法，自愛取藏彼等意解脫。阿羅漢善自護愛取藏我於此法莫退。譬如母人有一子，愛忍常不離目。彼母人養護攝覆，此不寒不熱不飢不渴無有眾惱。如是等意解脫阿羅漢此法自護取藏彼等意解脫，阿羅漢善自護取藏我莫於此法退。以是故等意解脫言愛也。諸等意解脫與盡智相應耶？答曰：或等意解脫不與盡智相應。云何等意解脫不與盡智相應？答曰：等意解脫阿羅漢無學等見所可相應心脫已脫當脫(三世)，是謂等意解脫不與盡智相應。云何盡智相應非等意解脫？答曰：無疑法阿羅漢盡智所可相應心脫已脫當脫，是謂盡智相應非等意解脫。云何等意解脫盡智相應？答曰：等意解脫阿羅漢盡智所可相應心脫已脫當脫，是謂等意解脫盡智相應。云何非等意解脫不盡智相應？答曰：無疑法阿羅漢無生智無學等見所可相應心脫已脫當脫，是謂非等意解脫不盡智相應。諸無疑意解脫盡無生智相應耶？答曰：如是，諸與無生智相應盡無疑意解脫。頗有無疑意解脫不與無生智相應耶？答曰：有，無疑法阿羅漢盡智無學等見所可相應心脫已脫當脫。云何學明、云何學智？學明云何？答曰：學慧也。學智云何？答曰：學八智也。云何無學明、云何無學智？無學明云何？答曰：無學慧也。無學智云何？答曰：無學八智也。修行法時最初得何等信，佛耶、法耶、僧耶？答曰：修行苦法、修行習法、修行盡法、修行道法，佛、法、僧也。此四顛倒，須陀洹幾滅、幾未滅？答曰：一切滅也。此三三昧，須陀洹幾成就過去、幾成就未來、幾成就現在？答曰：盡成就未來，已滅不失即成就過去，若現在前成就現在。若道前過去，一切彼道已修已猗耶？答曰：如是，若道過去，一切彼道已修已猗。頗有道已修已猗此道不過去耶？答曰：有，未來道已修已猗也。若道未來，一切彼道不已修不已猗？答曰：或道未來此道非不已修非不已猗。云何道未來此道非不已修非不已猗耶？答曰：未來道已修已猗，是謂道未來此道非不已修非不已猗也。云何道不已修不已猗，此道不未來耶？答曰：未曾得道現在前，是為道不已修不已猗此道不未來。云何道未來，此道不已修不已猗？答曰：若道未來不已修不已猗，是謂道未來此道不已修不已猗。云何道非未來，此道非不已修非不已猗？答曰：過去道本得現在前，是謂道非未來此道非不已修非不已猗。若道現在前，一切彼道盡修猗耶？答曰：如是，若道現在前，一切彼道盡修猗。頗道修猗此道不現在前耶？答曰：有，如本未得道現在前，餘未來彼種所修道也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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阿毘曇知他人心智跋渠第三竟(梵本百三十二首盧也，秦二千七十四言一萬三千一百六十九言)。
阿毘曇知他人心智跋渠第三竟(梵本百三十二首盧也，秦二千七十四言一萬三千一百六十九言)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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阿毘曇八犍度論卷第十
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