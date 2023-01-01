阿毘曇八犍度論卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八犍度論卷第九

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智犍度第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智犍度第三

五跋渠頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五跋渠頌曰：

八種有五處， 知他人心智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八種有五處， 知他人心智，

若能修行智， 相應最在後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能修行智， 相應最在後。

阿毘曇八道跋渠第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八道跋渠第一

八十種智， 擇恒在前， 諸相應覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十種智， 擇恒在前， 諸相應覺，

世見無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世見無漏。

又世尊言：八種成就學迹，十種漏盡阿羅漢。八種學迹，幾種成就過去、幾種成就未來、幾種成就現在？十種漏盡阿羅漢，幾種成就過去、幾種成就未來、幾種成就現在？云何為見？云何為智？云何為慧？若見，是智耶？設智，是見耶？若見，是慧耶？設慧，是見耶？若智，是慧耶？設慧，是智耶？見攝智耶、為智攝見？見攝慧耶、為慧攝見？智攝慧耶、為慧攝智？若成就見，彼智耶？設成就智，彼見耶？若成就見，彼慧耶？設成就慧，彼見耶？若成就智，彼慧耶？設成就慧，彼智耶？若見已滅無餘，彼智耶？設智已滅無餘，彼見耶？若見已滅無餘，彼慧耶？設慧已滅無餘，彼見耶？若智已滅無餘，彼慧耶？設慧已滅無餘，彼智耶？問、定理、攝、成就、滅。所謂等見是擇法覺意耶？設是擇法覺意，是等見耶？所謂等智是擇法覺意耶？設是擇法覺意，是等智耶？念覺意現在前時，幾覺意、幾道種現在前？精進、喜、猗、定、護覺意，等見、等志、等語、等業(身也)、等命、等方便、等念、等定現在前時，幾覺意、幾道種現在前？諸法與念覺意相應，擇法覺意彼耶。設諸法與擇法覺意相應，念覺意彼耶？諸法念覺意相應，精進、喜、猗、定、護覺意，等見、等志、等方便、等念、等定彼耶？設諸法與等定相應，念覺意彼耶。諸法乃至等念相應，等定彼耶？設諸法與等定相應，等念彼耶？云何世俗等見？云何世俗等智？若世俗等見，是世俗等智耶？設是世俗等智，是世俗等見？世俗等見，世俗等智所攝耶？設是世俗等智，世俗等見所攝耶？若成就世俗等見，彼世俗等智耶？設成就世俗等智，彼世俗等見耶？若世俗等見已滅無餘，彼世俗等智耶？設世俗等智已滅無餘，彼世俗等見耶。問、定理、攝、成就、滅。云何無漏等見？云何無漏等智？若無漏等見，是無漏等智耶？設是無漏等智，是無漏等見耶？無漏等見，無漏等智所攝耶？設無漏等智，無漏等見所攝耶？若成就無漏等見，彼無漏等智耶？設成就無漏等智，彼無漏等見耶？問、定理、攝、成就。此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又世尊言：八種成就學迹，十種漏盡阿羅漢。八種學迹，幾種成就過去、幾種成就未來、幾種成就現在？十種漏盡阿羅漢，幾種成就過去、幾種成就未來、幾種成就現在？云何為見？云何為智？云何為慧？若見，是智耶？設智，是見耶？若見，是慧耶？設慧，是見耶？若智，是慧耶？設慧，是智耶？見攝智耶、為智攝見？見攝慧耶、為慧攝見？智攝慧耶、為慧攝智？若成就見，彼智耶？設成就智，彼見耶？若成就見，彼慧耶？設成就慧，彼見耶？若成就智，彼慧耶？設成就慧，彼智耶？若見已滅無餘，彼智耶？設智已滅無餘，彼見耶？若見已滅無餘，彼慧耶？設慧已滅無餘，彼見耶？若智已滅無餘，彼慧耶？設慧已滅無餘，彼智耶？問、定理、攝、成就、滅。所謂等見是擇法覺意耶？設是擇法覺意，是等見耶？所謂等智是擇法覺意耶？設是擇法覺意，是等智耶？念覺意現在前時，幾覺意、幾道種現在前？精進、喜、猗、定、護覺意，等見、等志、等語、等業(身也)、等命、等方便、等念、等定現在前時，幾覺意、幾道種現在前？諸法與念覺意相應，擇法覺意彼耶。設諸法與擇法覺意相應，念覺意彼耶？諸法念覺意相應，精進、喜、猗、定、護覺意，等見、等志、等方便、等念、等定彼耶？設諸法與等定相應，念覺意彼耶。諸法乃至等念相應，等定彼耶？設諸法與等定相應，等念彼耶？云何世俗等見？云何世俗等智？若世俗等見，是世俗等智耶？設是世俗等智，是世俗等見？世俗等見，世俗等智所攝耶？設是世俗等智，世俗等見所攝耶？若成就世俗等見，彼世俗等智耶？設成就世俗等智，彼世俗等見耶？若世俗等見已滅無餘，彼世俗等智耶？設世俗等智已滅無餘，彼世俗等見耶。問、定理、攝、成就、滅。云何無漏等見？云何無漏等智？若無漏等見，是無漏等智耶？設是無漏等智，是無漏等見耶？無漏等見，無漏等智所攝耶？設無漏等智，無漏等見所攝耶？若成就無漏等見，彼無漏等智耶？設成就無漏等智，彼無漏等見耶？問、定理、攝、成就。此章義願具演說。

又世尊言：八種成就學迹，十種漏盡阿羅漢。八種學迹，幾種成就過去、幾種成就未來、幾種成就現在？答曰：若依有覺有觀三昧學初見現在前，彼不過去、八種未來、八種現在，彼滅已不失。若依有覺有觀三昧學見現在前，彼八種成就過去、八未來、八現在，彼滅已不失。若依無覺無觀三昧學見現在前，彼八過去、八未來、七現在(無等志也)，彼滅已不失。若依無色定學見現在前，彼八過去、八未來、四現在(除等志等語等業等命無色義)，彼滅已不失。若入滅盡三昧若世俗心現在前，彼八過去、八未來、現在無有(有覺有觀竟)。若依無覺無觀三昧學初見現在前，彼無過去，未來八，現在七，彼滅已不失。復依無覺無觀三昧學見現在前，彼過去七、未來八、現在七，彼滅已不失。若依無色定學見現在前，彼過去七、未來八、現在四，彼滅已不失。若入滅盡定世俗心現在前，彼過去七、未來八、現在無，彼滅已不失。復依有覺有觀三昧學見現在前，彼過去七、未來八、現在八(無覺觀竟)。若依無色定學初見現在前，彼過去無、未來八、現在四，彼滅已不失。復依無色定學見現在前，彼過去四、未來八、現在四，彼滅已不失。復入滅盡定世俗心現在前，彼過去四、未來八、現在無，若滅已不失。復依有覺有觀三昧學見現在前，彼過去四、未來八、現在八，彼滅已不失。復依無覺無觀三昧學見現在前，彼過去四、未來八、現在七(學迹竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又世尊言：八種成就學迹，十種漏盡阿羅漢。八種學迹，幾種成就過去、幾種成就未來、幾種成就現在？答曰：若依有覺有觀三昧學初見現在前，彼不過去、八種未來、八種現在，彼滅已不失。若依有覺有觀三昧學見現在前，彼八種成就過去、八未來、八現在，彼滅已不失。若依無覺無觀三昧學見現在前，彼八過去、八未來、七現在(無等志也)，彼滅已不失。若依無色定學見現在前，彼八過去、八未來、四現在(除等志等語等業等命無色義)，彼滅已不失。若入滅盡三昧若世俗心現在前，彼八過去、八未來、現在無有(有覺有觀竟)。若依無覺無觀三昧學初見現在前，彼無過去，未來八，現在七，彼滅已不失。復依無覺無觀三昧學見現在前，彼過去七、未來八、現在七，彼滅已不失。若依無色定學見現在前，彼過去七、未來八、現在四，彼滅已不失。若入滅盡定世俗心現在前，彼過去七、未來八、現在無，彼滅已不失。復依有覺有觀三昧學見現在前，彼過去七、未來八、現在八(無覺觀竟)。若依無色定學初見現在前，彼過去無、未來八、現在四，彼滅已不失。復依無色定學見現在前，彼過去四、未來八、現在四，彼滅已不失。復入滅盡定世俗心現在前，彼過去四、未來八、現在無，若滅已不失。復依有覺有觀三昧學見現在前，彼過去四、未來八、現在八，彼滅已不失。復依無覺無觀三昧學見現在前，彼過去四、未來八、現在七(學迹竟)。

十種漏盡阿羅漢，幾種成就過去、幾種成就未來、幾種成就現在？答曰：若依有覺有觀三昧無學初智現在前，彼過去無、未來十、現在九(無等見也)，彼滅已不失。復依有覺有觀三昧無學智現在前，彼過去九、未來十、現在九，彼滅已不失。若依無覺無觀三昧無學智現在前，彼過去九、未來十、現在八(無等志等見)，彼滅已不失。若依無色定無學智現在前，彼過去九、未來十、現在五(初上無戒)，彼滅已不失。若入滅盡定世俗心現在前，彼過去九、未來十、現在無(智竟)，彼滅已不失。若依有覺有觀三昧無學初見現在前，彼過去九、未來十、現在九，彼滅已不失。復依有覺有觀三昧無學若智若見現在前，彼過去未來十、現在九，彼滅已不失。復依無覺無觀三昧無學若智若見現在前，彼過去未來十、現在八，彼滅已不失。復依無色定無學若智若見現在前，彼過去未來十、現在五，彼滅已不失。復入滅盡定世俗心現在前，彼過去未來十、現在無(有覺觀竟)。若依無覺無觀三昧無學初見現在前，彼過去無、未來十、現在八，彼滅已不失。復依無覺無觀三昧無學見現在前，彼過去八、未來十、現在八，彼滅已不失。復依無色定無學見現在前，彼過去八、未來十、現在五，彼滅已不失。復入滅盡定世俗心現在前，彼過去八、未來十、現在無，彼滅已不失。復依有覺有觀三昧無學見現在前，彼過去八、未來十、現在九(見竟)，彼滅已不失。復依無覺無觀三昧無學初見現在前，彼過去八、未來十、現在八，彼滅已不失。復依無覺無觀三昧無學若智若見現在前，彼過去九、未來十、現在八，彼滅已不失。復依無色定無學若智若見現在前，彼過去九、未來十、現在五，彼滅已不失。復入滅盡三昧世俗心現在前，彼過去九、未來十、現在無，彼滅已不失。復依有覺有觀三昧無學若智若見現在前，彼過去九、未來十、現在九(無覺觀竟)。若依無色定無學初見現在前，彼無過去、未來十、現在五，彼滅已不失。復依無色定無學見現在前，彼過去五、未來十、現在五，彼滅已不失。若入滅盡定世俗心現在前，彼過去五、未來十、現在無，彼滅已不失。復依有覺有觀三昧無學見現在前，彼過去五、未來十、現在九，彼滅已不失。復依無覺無觀三昧無學見現在前，彼過去五、未來十、現在八(見竟)，彼滅已不失。復依無色定無學初見現在前，彼過去五、未來十、現在五，彼滅已不失。復依無色定無學若智若見現在前，彼過去六、未來十、現在五，彼滅已不失。復入滅盡三昧世俗心現在前，彼過去六、未來十、現在無，彼滅已不失。復依有覺有觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十種漏盡阿羅漢，幾種成就過去、幾種成就未來、幾種成就現在？答曰：若依有覺有觀三昧無學初智現在前，彼過去無、未來十、現在九(無等見也)，彼滅已不失。復依有覺有觀三昧無學智現在前，彼過去九、未來十、現在九，彼滅已不失。若依無覺無觀三昧無學智現在前，彼過去九、未來十、現在八(無等志等見)，彼滅已不失。若依無色定無學智現在前，彼過去九、未來十、現在五(初上無戒)，彼滅已不失。若入滅盡定世俗心現在前，彼過去九、未來十、現在無(智竟)，彼滅已不失。若依有覺有觀三昧無學初見現在前，彼過去九、未來十、現在九，彼滅已不失。復依有覺有觀三昧無學若智若見現在前，彼過去未來十、現在九，彼滅已不失。復依無覺無觀三昧無學若智若見現在前，彼過去未來十、現在八，彼滅已不失。復依無色定無學若智若見現在前，彼過去未來十、現在五，彼滅已不失。復入滅盡定世俗心現在前，彼過去未來十、現在無(有覺觀竟)。若依無覺無觀三昧無學初見現在前，彼過去無、未來十、現在八，彼滅已不失。復依無覺無觀三昧無學見現在前，彼過去八、未來十、現在八，彼滅已不失。復依無色定無學見現在前，彼過去八、未來十、現在五，彼滅已不失。復入滅盡定世俗心現在前，彼過去八、未來十、現在無，彼滅已不失。復依有覺有觀三昧無學見現在前，彼過去八、未來十、現在九(見竟)，彼滅已不失。復依無覺無觀三昧無學初見現在前，彼過去八、未來十、現在八，彼滅已不失。復依無覺無觀三昧無學若智若見現在前，彼過去九、未來十、現在八，彼滅已不失。復依無色定無學若智若見現在前，彼過去九、未來十、現在五，彼滅已不失。復入滅盡三昧世俗心現在前，彼過去九、未來十、現在無，彼滅已不失。復依有覺有觀三昧無學若智若見現在前，彼過去九、未來十、現在九(無覺觀竟)。若依無色定無學初見現在前，彼無過去、未來十、現在五，彼滅已不失。復依無色定無學見現在前，彼過去五、未來十、現在五，彼滅已不失。若入滅盡定世俗心現在前，彼過去五、未來十、現在無，彼滅已不失。復依有覺有觀三昧無學見現在前，彼過去五、未來十、現在九，彼滅已不失。復依無覺無觀三昧無學見現在前，彼過去五、未來十、現在八(見竟)，彼滅已不失。復依無色定無學初見現在前，彼過去五、未來十、現在五，彼滅已不失。復依無色定無學若智若見現在前，彼過去六、未來十、現在五，彼滅已不失。復入滅盡三昧世俗心現在前，彼過去六、未來十、現在無，彼滅已不失。復依有覺有觀

三昧無學若智若見現在前，彼過去六、未來十、現在九，彼滅已不失。復依無覺無觀三昧無學若智若見現在前，彼過去六、未來十、現在八(真人竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧無學若智若見現在前，彼過去六、未來十、現在九，彼滅已不失。復依無覺無觀三昧無學若智若見現在前，彼過去六、未來十、現在八(真人竟)。

云何為見、云何為智、云何為慧？云何為見？答曰：眼根五見、世俗等見、學見、無學見也。云何為智？答曰：除所修行忍，諸餘意識身相應智，及五識身相應智、盡智、無生智也。云何為慧？答曰：意識身相應慧，及五識身相應慧，盡智、無生智(問竟)。諸見彼智耶？答曰：或見非智。云何見非智？答曰：眼根所修行忍，是謂見非智。云何智非見？答曰：除五見及世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧，及五識身相應慧，盡智、無生智，是謂智非見。云何智見？答曰：除所修行忍及盡智、無生智，諸餘無漏慧、五見、世俗等見，是謂智見。云何非智非見？答曰：除上爾所事。所謂見，是慧耶？答曰：或是見非慧(梵言明智十智之一)。云何是見非慧耶？答曰：眼根，是謂見非慧。云何是慧非見？答曰：除五見及世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧、五識身相應慧、盡智、無生智，是謂慧非見。云何見慧？答曰：除盡智、無生智，諸餘無漏慧及五見、世俗等見，是謂見慧。云何非見非慧？答曰：除上爾所事。諸智彼慧耶？答曰：如是，智是慧也。頗有慧非智？答曰：有所修行忍(定理竟)。所謂見，是智攝耶？答曰：或見非智。云何見非智？答曰：眼根所修行忍，是謂見非智。云何智非見？答曰：除五見、世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧、五識身相應慧、盡智、無生智，是謂智非見。云何見智？答曰：除所修忍及盡智、無生智，諸餘無漏慧、五見、世俗等見，是謂見智。云何非智非見？答曰：除上爾所事。所謂見，彼慧所攝耶？答曰：或見非慧。云何見非慧？答曰：眼根，是謂見非慧。云何慧非見？答曰：除五見、世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧、五識身相應慧、盡智、無生智，是謂慧非見。云何見慧？答曰：除盡智、無生智，諸餘無漏慧、五見、世俗等見，是謂見慧。云何非見非慧？答曰：除上爾所事。智攝慧、慧攝智耶？答曰：慧攝智，非智攝慧。不攝何等？答曰：所修行忍(忍智不得慧也)。成就與滅亦復如是。問、定理、攝、成就、滅也。所謂等見，是擇法覺意耶？答曰：或等見非擇法覺意。云何等見非擇法覺意？答曰：世俗等見，是謂等見非擇法覺意。云何擇法覺意非等見耶？答曰：盡智、無生智，是謂擇法覺意非等見。云何等見擇法覺意？答曰：除盡智、無生智，諸餘無漏慧，是謂等見擇法覺意。云何非等見亦非擇法覺意？答曰：除上爾所事。所謂等智，是擇法覺意耶？答曰：或等智非擇法覺意。云何等智非擇法覺意？答曰：世俗等智，是謂等智非擇法覺意。云何擇法覺意非等智？答曰：所修行忍，是謂擇法覺意非 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為見、云何為智、云何為慧？云何為見？答曰：眼根五見、世俗等見、學見、無學見也。云何為智？答曰：除所修行忍，諸餘意識身相應智，及五識身相應智、盡智、無生智也。云何為慧？答曰：意識身相應慧，及五識身相應慧，盡智、無生智(問竟)。諸見彼智耶？答曰：或見非智。云何見非智？答曰：眼根所修行忍，是謂見非智。云何智非見？答曰：除五見及世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧，及五識身相應慧，盡智、無生智，是謂智非見。云何智見？答曰：除所修行忍及盡智、無生智，諸餘無漏慧、五見、世俗等見，是謂智見。云何非智非見？答曰：除上爾所事。所謂見，是慧耶？答曰：或是見非慧(梵言明智十智之一)。云何是見非慧耶？答曰：眼根，是謂見非慧。云何是慧非見？答曰：除五見及世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧、五識身相應慧、盡智、無生智，是謂慧非見。云何見慧？答曰：除盡智、無生智，諸餘無漏慧及五見、世俗等見，是謂見慧。云何非見非慧？答曰：除上爾所事。諸智彼慧耶？答曰：如是，智是慧也。頗有慧非智？答曰：有所修行忍(定理竟)。所謂見，是智攝耶？答曰：或見非智。云何見非智？答曰：眼根所修行忍，是謂見非智。云何智非見？答曰：除五見、世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧、五識身相應慧、盡智、無生智，是謂智非見。云何見智？答曰：除所修忍及盡智、無生智，諸餘無漏慧、五見、世俗等見，是謂見智。云何非智非見？答曰：除上爾所事。所謂見，彼慧所攝耶？答曰：或見非慧。云何見非慧？答曰：眼根，是謂見非慧。云何慧非見？答曰：除五見、世俗等見，諸餘意識身相應有漏慧、五識身相應慧、盡智、無生智，是謂慧非見。云何見慧？答曰：除盡智、無生智，諸餘無漏慧、五見、世俗等見，是謂見慧。云何非見非慧？答曰：除上爾所事。智攝慧、慧攝智耶？答曰：慧攝智，非智攝慧。不攝何等？答曰：所修行忍(忍智不得慧也)。成就與滅亦復如是。問、定理、攝、成就、滅也。所謂等見，是擇法覺意耶？答曰：或等見非擇法覺意。云何等見非擇法覺意？答曰：世俗等見，是謂等見非擇法覺意。云何擇法覺意非等見耶？答曰：盡智、無生智，是謂擇法覺意非等見。云何等見擇法覺意？答曰：除盡智、無生智，諸餘無漏慧，是謂等見擇法覺意。云何非等見亦非擇法覺意？答曰：除上爾所事。所謂等智，是擇法覺意耶？答曰：或等智非擇法覺意。云何等智非擇法覺意？答曰：世俗等智，是謂等智非擇法覺意。云何擇法覺意非等智？答曰：所修行忍，是謂擇法覺意非

等智。云何等智擇法覺意？答曰：除所修行忍，諸餘無漏慧，是謂等智擇法覺意。云何非等智非擇法覺意？答曰：除上爾所事。念覺意現在前時，幾覺意、幾道種現在前？答曰：若依未來有覺有觀三昧學念覺意現在前，彼六覺意現在前及八道種，無學六覺意現在前及九道種。若依初禪學念覺意現在前，彼七覺意現在前及八道種，無學七覺意現在前及九道種。若依禪中間學念覺意現在前，彼六覺意現在前及七道種，無學六覺意現在前及八道種。若依二禪學念覺意現在前，彼七覺意現在前及七道種，無學七覺意現在前及八道種。若依三禪四禪學念覺意現在前，彼六覺意現在前及七道種，無學六覺意現在前及八道種。若依無色定學念覺意現在前，彼六覺意現在前及四道種，無學六覺意現在前及五道種。法、精進、猗、定覺、護意，等見、等方便、等念、等定亦復如是。喜覺意現在前時，幾覺意、幾道種現在前？答曰：若依初禪學喜覺意現在前，彼七覺意現在前及八道種，無學七覺意現在前及九道種。若依二禪學喜覺意現在前，彼七覺意現在前及七道種，無學七覺意現在前及八道種。等志現在前時，幾覺意、幾道種現在前？答曰：若依未來有覺有觀三昧學等志現在前，彼六覺意現在前及八道種，無學六覺意現在前及九道種(智見不並)。若依初禪學等志現在前，彼七覺意現在前及八道種，無學七覺意現在前及九道種。等語現在前時，幾覺意、幾道種現在前？答曰：若依未來有覺有觀三昧學等語現在前，彼六覺意現在前及八道種，無學六覺意現在前及九道種。若依初禪學等語現在前，彼七覺意現在前及八道種，無學七覺意現在前及九道種。若依禪中間學等語現在前，彼六覺意現在前及七道種，無學六覺意(無喜)現在前及八道種。若依二禪學等語現在前，彼七覺意現在前及七道種(無等志也)，無學七覺意現在前及八道種。若依三禪四禪學等語現在前，彼六覺意現在前及七道種，無學六覺意現在前及八道種。等業、等命亦復如是。諸法念覺意相應，彼擇法覺耶？答曰：或念覺意非擇法覺意。云何念覺意非擇法覺意？答曰：擇法覺意，是謂念覺意非擇法覺意。云何擇法覺意非念覺意？答曰：念覺意，是謂擇法覺意非念覺意。云何念覺意擇法覺意？答曰：除擇法覺意，諸餘念覺意相應法，是謂念覺意擇法覺意。云何非念覺意非擇法覺意？答曰：諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非念覺意非擇法覺意。精進、猗、定、護覺意，等方便、等定亦復如是。諸法念覺意相應，彼喜覺意耶？答曰？或念覺意非喜覺意。云何有念覺意非喜覺意？答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等智。云何等智擇法覺意？答曰：除所修行忍，諸餘無漏慧，是謂等智擇法覺意。云何非等智非擇法覺意？答曰：除上爾所事。念覺意現在前時，幾覺意、幾道種現在前？答曰：若依未來有覺有觀三昧學念覺意現在前，彼六覺意現在前及八道種，無學六覺意現在前及九道種。若依初禪學念覺意現在前，彼七覺意現在前及八道種，無學七覺意現在前及九道種。若依禪中間學念覺意現在前，彼六覺意現在前及七道種，無學六覺意現在前及八道種。若依二禪學念覺意現在前，彼七覺意現在前及七道種，無學七覺意現在前及八道種。若依三禪四禪學念覺意現在前，彼六覺意現在前及七道種，無學六覺意現在前及八道種。若依無色定學念覺意現在前，彼六覺意現在前及四道種，無學六覺意現在前及五道種。法、精進、猗、定覺、護意，等見、等方便、等念、等定亦復如是。喜覺意現在前時，幾覺意、幾道種現在前？答曰：若依初禪學喜覺意現在前，彼七覺意現在前及八道種，無學七覺意現在前及九道種。若依二禪學喜覺意現在前，彼七覺意現在前及七道種，無學七覺意現在前及八道種。等志現在前時，幾覺意、幾道種現在前？答曰：若依未來有覺有觀三昧學等志現在前，彼六覺意現在前及八道種，無學六覺意現在前及九道種(智見不並)。若依初禪學等志現在前，彼七覺意現在前及八道種，無學七覺意現在前及九道種。等語現在前時，幾覺意、幾道種現在前？答曰：若依未來有覺有觀三昧學等語現在前，彼六覺意現在前及八道種，無學六覺意現在前及九道種。若依初禪學等語現在前，彼七覺意現在前及八道種，無學七覺意現在前及九道種。若依禪中間學等語現在前，彼六覺意現在前及七道種，無學六覺意(無喜)現在前及八道種。若依二禪學等語現在前，彼七覺意現在前及七道種(無等志也)，無學七覺意現在前及八道種。若依三禪四禪學等語現在前，彼六覺意現在前及七道種，無學六覺意現在前及八道種。等業、等命亦復如是。諸法念覺意相應，彼擇法覺耶？答曰：或念覺意非擇法覺意。云何念覺意非擇法覺意？答曰：擇法覺意，是謂念覺意非擇法覺意。云何擇法覺意非念覺意？答曰：念覺意，是謂擇法覺意非念覺意。云何念覺意擇法覺意？答曰：除擇法覺意，諸餘念覺意相應法，是謂念覺意擇法覺意。云何非念覺意非擇法覺意？答曰：諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非念覺意非擇法覺意。精進、猗、定、護覺意，等方便、等定亦復如是。諸法念覺意相應，彼喜覺意耶？答曰？或念覺意非喜覺意。云何有念覺意非喜覺意？答

曰：喜覺意，及喜覺意不相應念覺意相應法，是謂念覺意非喜覺意。云何喜覺意非念覺意？答曰：喜覺意相應念覺意，是謂喜覺意非念覺意。云何念覺意喜覺意？答曰：除念覺意，諸餘喜覺意相應法，是謂念覺意喜覺意。云何非念覺意亦非喜覺意？答曰：喜覺意不相應念覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非念覺意亦非喜覺意。等見、等志亦復如是。諸法念覺意相應，彼等念耶？答曰：如是。設諸法等念相應，彼念覺意耶？答曰：如是。諸法擇法覺意相應，彼精進覺意耶？答曰：或擇法覺意非精進覺意。云何擇法覺意非精進覺意？答曰：精進覺意，是謂擇法覺意非精進覺意。云何精進覺意非擇法覺意？答曰：擇法覺意，是謂精進覺意非擇法覺意。云何擇法覺意精進覺意？答曰：除精進覺意，諸餘擇法覺意相應法，是謂擇法覺意精進覺意。云何非擇法覺意亦非精進覺意？答曰：諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非擇法覺意亦非精進覺意。猗、定、護覺意、等方便、等定、等念亦復如是。諸法擇法覺意相應，彼喜覺意耶？答曰：或擇法覺意非喜覺意。云何擇法覺意非喜覺意？答曰：喜覺意，及喜覺意不相應擇法覺意相應法，是謂擇法覺意非喜覺意。云何喜覺意非擇法覺意？答曰：喜覺意相應擇法覺意，是謂喜覺意非擇法覺意。云何擇法覺意喜覺意？答曰：除擇法覺意，諸餘喜覺意相應法，是謂擇法覺意喜覺意。云何非擇法覺意非喜覺意？答曰：喜覺意不相應擇法覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非擇法覺意亦非喜覺意。等志亦復如是。諸法擇法覺意相應，彼等見耶？答曰：如是，諸法等見相應彼擇法覺意。頗擇法覺意無等見耶？答曰：有等見不攝擇法覺意。諸法精進覺意相應，彼有喜覺意耶？答曰：或精進覺意非喜覺意。云何精進覺意非喜覺意？答曰：喜覺意，及喜覺意不相應精進覺意相應法，是謂精進覺意非喜覺意。云何喜覺意非精進覺意？答曰：喜覺意相應精進覺意，是謂喜覺意非精進覺意。云何精進覺意喜覺意？答曰：除精進覺意，諸餘喜覺意相應法，是謂精進覺意喜覺意。云何非精進覺意非喜覺意？答曰：喜覺意不相應精進覺意，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非精進覺意非喜覺意。等見、等志亦復如是。諸法精進覺意相應，彼猗覺意耶？答曰：或精進覺意非猗覺意。云何精進覺意非猗覺意？答曰：猗覺意，是謂精進覺意非猗覺意。云何猗覺意非精進覺意？答曰：精進覺意，是謂猗覺意非精進覺意。云何精進覺意猗覺意？答曰：除猗覺意，諸餘精進覺意相應法，是謂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：喜覺意，及喜覺意不相應念覺意相應法，是謂念覺意非喜覺意。云何喜覺意非念覺意？答曰：喜覺意相應念覺意，是謂喜覺意非念覺意。云何念覺意喜覺意？答曰：除念覺意，諸餘喜覺意相應法，是謂念覺意喜覺意。云何非念覺意亦非喜覺意？答曰：喜覺意不相應念覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非念覺意亦非喜覺意。等見、等志亦復如是。諸法念覺意相應，彼等念耶？答曰：如是。設諸法等念相應，彼念覺意耶？答曰：如是。諸法擇法覺意相應，彼精進覺意耶？答曰：或擇法覺意非精進覺意。云何擇法覺意非精進覺意？答曰：精進覺意，是謂擇法覺意非精進覺意。云何精進覺意非擇法覺意？答曰：擇法覺意，是謂精進覺意非擇法覺意。云何擇法覺意精進覺意？答曰：除精進覺意，諸餘擇法覺意相應法，是謂擇法覺意精進覺意。云何非擇法覺意亦非精進覺意？答曰：諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非擇法覺意亦非精進覺意。猗、定、護覺意、等方便、等定、等念亦復如是。諸法擇法覺意相應，彼喜覺意耶？答曰：或擇法覺意非喜覺意。云何擇法覺意非喜覺意？答曰：喜覺意，及喜覺意不相應擇法覺意相應法，是謂擇法覺意非喜覺意。云何喜覺意非擇法覺意？答曰：喜覺意相應擇法覺意，是謂喜覺意非擇法覺意。云何擇法覺意喜覺意？答曰：除擇法覺意，諸餘喜覺意相應法，是謂擇法覺意喜覺意。云何非擇法覺意非喜覺意？答曰：喜覺意不相應擇法覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非擇法覺意亦非喜覺意。等志亦復如是。諸法擇法覺意相應，彼等見耶？答曰：如是，諸法等見相應彼擇法覺意。頗擇法覺意無等見耶？答曰：有等見不攝擇法覺意。諸法精進覺意相應，彼有喜覺意耶？答曰：或精進覺意非喜覺意。云何精進覺意非喜覺意？答曰：喜覺意，及喜覺意不相應精進覺意相應法，是謂精進覺意非喜覺意。云何喜覺意非精進覺意？答曰：喜覺意相應精進覺意，是謂喜覺意非精進覺意。云何精進覺意喜覺意？答曰：除精進覺意，諸餘喜覺意相應法，是謂精進覺意喜覺意。云何非精進覺意非喜覺意？答曰：喜覺意不相應精進覺意，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非精進覺意非喜覺意。等見、等志亦復如是。諸法精進覺意相應，彼猗覺意耶？答曰：或精進覺意非猗覺意。云何精進覺意非猗覺意？答曰：猗覺意，是謂精進覺意非猗覺意。云何猗覺意非精進覺意？答曰：精進覺意，是謂猗覺意非精進覺意。云何精進覺意猗覺意？答曰：除猗覺意，諸餘精進覺意相應法，是謂

精進覺意猗覺意。云何非精進覺意非猗覺意？答曰：諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非精進覺意非猗覺意。定、護覺意、等念、等定亦復如是。諸法精進覺意相應，彼等方便耶？答曰：如是。設諸法等方便相應，彼精進覺意耶？答曰：如是。諸法喜覺意相應，彼猗覺意耶？答曰：或喜覺意非猗覺意。云何喜覺意非猗覺意？答曰：喜覺意相應猗覺意，是謂喜覺意非猗覺意。云何猗覺意非喜覺意？答曰：喜覺意，及喜覺意不相應猗覺意相應法，是謂猗覺意非喜覺意。云何喜覺意猗覺意？答曰：除猗覺意，諸餘喜覺意相應法，是謂喜覺意猗覺意。云何非喜覺意亦非猗覺意？答曰：喜覺意不相應猗覺意，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非喜覺意非猗覺意。定、護覺意、等方便、等念、等定亦復如是。諸法喜覺意相應，彼等見耶？答曰：或喜覺意非等見。云何喜覺意非等見？答曰：喜覺意相應等見，及餘等見不相應喜覺意相應法，是謂喜覺意非等見。云何等見非喜覺意？答曰：等見相應喜覺意，諸餘喜覺意不相應等見相應法，是謂等見非喜覺意。云何喜覺意等見？答曰：除喜覺意相應等見，諸餘喜覺意等見相應法，是謂喜覺意等見相應法。云何非喜覺意非等見？答曰：喜覺意不相應等見、等見不相應喜覺意，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非喜覺意非等見。等志亦復如是。諸法猗覺意相應，彼定覺意耶？答曰：或猗覺意非定覺意。云何猗覺意非定覺意？答曰：定覺意，是謂猗覺意非定覺意。云何定覺意非猗覺意？答曰：猗覺意，是謂定覺意非猗覺意。云何猗覺意定覺意？答曰：除定覺意，諸餘猗覺意相應法，是謂猗覺意定覺意。云何非猗覺意非定覺意？答曰：諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非猗覺意非定覺意。護覺意、等方便、等念、等定亦復如是。諸法猗覺意相應，彼等見耶？答曰：或猗覺意非等見。云何猗覺意非等見？答曰：等見，及等見不相應猗覺意相應法，是謂猗覺意非等見。云何等見非猗覺意？答曰：等見相應猗覺意，是謂等見非猗覺意。云何猗覺意等見？答曰：除猗覺意，諸餘等見相應法，是謂猗覺意等見。云何非猗覺意非等見？答曰：等見不相應猗覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非猗覺意非等見。等志亦如是。諸法定覺意相應，彼護覺意耶？答曰：或定覺意非護覺意。云何定覺意非護覺意？答曰：護覺意，是謂定覺意非護覺意。云何護覺意非定覺意？答曰：定覺意，是謂護覺意非定覺意。云何定覺意護覺意？答曰：除護覺意，諸餘定覺意相應法，是謂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進覺意猗覺意。云何非精進覺意非猗覺意？答曰：諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非精進覺意非猗覺意。定、護覺意、等念、等定亦復如是。諸法精進覺意相應，彼等方便耶？答曰：如是。設諸法等方便相應，彼精進覺意耶？答曰：如是。諸法喜覺意相應，彼猗覺意耶？答曰：或喜覺意非猗覺意。云何喜覺意非猗覺意？答曰：喜覺意相應猗覺意，是謂喜覺意非猗覺意。云何猗覺意非喜覺意？答曰：喜覺意，及喜覺意不相應猗覺意相應法，是謂猗覺意非喜覺意。云何喜覺意猗覺意？答曰：除猗覺意，諸餘喜覺意相應法，是謂喜覺意猗覺意。云何非喜覺意亦非猗覺意？答曰：喜覺意不相應猗覺意，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非喜覺意非猗覺意。定、護覺意、等方便、等念、等定亦復如是。諸法喜覺意相應，彼等見耶？答曰：或喜覺意非等見。云何喜覺意非等見？答曰：喜覺意相應等見，及餘等見不相應喜覺意相應法，是謂喜覺意非等見。云何等見非喜覺意？答曰：等見相應喜覺意，諸餘喜覺意不相應等見相應法，是謂等見非喜覺意。云何喜覺意等見？答曰：除喜覺意相應等見，諸餘喜覺意等見相應法，是謂喜覺意等見相應法。云何非喜覺意非等見？答曰：喜覺意不相應等見、等見不相應喜覺意，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非喜覺意非等見。等志亦復如是。諸法猗覺意相應，彼定覺意耶？答曰：或猗覺意非定覺意。云何猗覺意非定覺意？答曰：定覺意，是謂猗覺意非定覺意。云何定覺意非猗覺意？答曰：猗覺意，是謂定覺意非猗覺意。云何猗覺意定覺意？答曰：除定覺意，諸餘猗覺意相應法，是謂猗覺意定覺意。云何非猗覺意非定覺意？答曰：諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非猗覺意非定覺意。護覺意、等方便、等念、等定亦復如是。諸法猗覺意相應，彼等見耶？答曰：或猗覺意非等見。云何猗覺意非等見？答曰：等見，及等見不相應猗覺意相應法，是謂猗覺意非等見。云何等見非猗覺意？答曰：等見相應猗覺意，是謂等見非猗覺意。云何猗覺意等見？答曰：除猗覺意，諸餘等見相應法，是謂猗覺意等見。云何非猗覺意非等見？答曰：等見不相應猗覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非猗覺意非等見。等志亦如是。諸法定覺意相應，彼護覺意耶？答曰：或定覺意非護覺意。云何定覺意非護覺意？答曰：護覺意，是謂定覺意非護覺意。云何護覺意非定覺意？答曰：定覺意，是謂護覺意非定覺意。云何定覺意護覺意？答曰：除護覺意，諸餘定覺意相應法，是謂

定覺意護覺意。云何非定覺意非護覺意？答曰：諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非定覺意非護覺意。等方便、等念亦復如是。諸法定覺意相應，彼等見耶？答曰：或定覺意非等見。云何定覺意非等見？答曰：等見，及等見不相應定覺意相應法，是謂定覺意非等見。云何等見非定覺意？答曰：等見相應定覺意，是謂等見非定覺意。云何定覺意等見？答曰：除定覺意，諸餘等見相應法，是謂定覺意等見。云何非定覺意非等見？答曰：等見不相應定覺意，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非定覺意非等見。等志亦如是。諸法定覺意相應，彼等定耶？答曰：如是。設諸法等定相應，彼定覺意耶？答曰：如是。諸法護覺意相應，彼等見耶？答曰：或護覺意非等見。云何護覺意非等見？答曰：等見，及等見不相應護覺意相應法，是謂護覺意非等見。云何等見非護覺意？答曰：等見相應護覺意，是謂等見非護覺意。云何護覺意等見？答曰：除護覺意，諸餘等見相應法，是謂護覺意等見。云何非護覺意非等見？答曰：等見不相應護覺意，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非護覺意非等見。等志亦如是。諸法護覺意相應，彼等方便耶？答曰：或護覺意非等方便。云何護覺意非等方便？答曰：等方便，是謂護覺意非等方便。云何等方便非護覺意？答曰：護覺意，是謂等方便非護覺意。云何護覺意等方便？答曰：除等方便，諸餘護覺意相應法，是謂護覺意等方便。云何非護覺意非等方便？答曰：諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非護覺意非等方便。等念、等定等亦復如是。諸法等見相應，彼等志耶？答曰：或等見非等志。云何等見非等志？答曰：等見相應等志，及等志不相應等見相應法，是謂等見非等志。云何等志非等見？答曰：等志相應等見，及等見不相應等志相應法，是謂等志非等見。云何等見等志？答曰：除等見相應等志，諸餘等見等志相應法，是謂等見等志。云何非等見非等志？答曰：等見不相應等志、等志不相應等見，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等見非等志。諸法等見相應，等方便耶？答曰：或等見非等方便。云何等見非等方便？答曰：等見相應等方便，是謂等見非等方便。云何等方便非等見？答曰：等見，及等見不相應等方便相應法，是謂等方便非等見。云何等見等方便？答曰：除等方便，諸餘等見相應法，是謂等見等方便。云何非等見非等方便？答曰：等見不相應等方便，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等見非等方便。等念、等定亦如是。諸法等志相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定覺意護覺意。云何非定覺意非護覺意？答曰：諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非定覺意非護覺意。等方便、等念亦復如是。諸法定覺意相應，彼等見耶？答曰：或定覺意非等見。云何定覺意非等見？答曰：等見，及等見不相應定覺意相應法，是謂定覺意非等見。云何等見非定覺意？答曰：等見相應定覺意，是謂等見非定覺意。云何定覺意等見？答曰：除定覺意，諸餘等見相應法，是謂定覺意等見。云何非定覺意非等見？答曰：等見不相應定覺意，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非定覺意非等見。等志亦如是。諸法定覺意相應，彼等定耶？答曰：如是。設諸法等定相應，彼定覺意耶？答曰：如是。諸法護覺意相應，彼等見耶？答曰：或護覺意非等見。云何護覺意非等見？答曰：等見，及等見不相應護覺意相應法，是謂護覺意非等見。云何等見非護覺意？答曰：等見相應護覺意，是謂等見非護覺意。云何護覺意等見？答曰：除護覺意，諸餘等見相應法，是謂護覺意等見。云何非護覺意非等見？答曰：等見不相應護覺意，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非護覺意非等見。等志亦如是。諸法護覺意相應，彼等方便耶？答曰：或護覺意非等方便。云何護覺意非等方便？答曰：等方便，是謂護覺意非等方便。云何等方便非護覺意？答曰：護覺意，是謂等方便非護覺意。云何護覺意等方便？答曰：除等方便，諸餘護覺意相應法，是謂護覺意等方便。云何非護覺意非等方便？答曰：諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非護覺意非等方便。等念、等定等亦復如是。諸法等見相應，彼等志耶？答曰：或等見非等志。云何等見非等志？答曰：等見相應等志，及等志不相應等見相應法，是謂等見非等志。云何等志非等見？答曰：等志相應等見，及等見不相應等志相應法，是謂等志非等見。云何等見等志？答曰：除等見相應等志，諸餘等見等志相應法，是謂等見等志。云何非等見非等志？答曰：等見不相應等志、等志不相應等見，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等見非等志。諸法等見相應，等方便耶？答曰：或等見非等方便。云何等見非等方便？答曰：等見相應等方便，是謂等見非等方便。云何等方便非等見？答曰：等見，及等見不相應等方便相應法，是謂等方便非等見。云何等見等方便？答曰：除等方便，諸餘等見相應法，是謂等見等方便。云何非等見非等方便？答曰：等見不相應等方便，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等見非等方便。等念、等定亦如是。諸法等志相應，

彼等方便耶？答曰：或等志非等方便。云何等志非等方便？答曰：等志相應等方便，是謂等志非等方便。云何等方便非等志？答曰：等志，及等志不相應等方便相應法，是謂等方便非等志。云何等志等方便？答曰：除等方便，諸餘等志相應法，是謂等志等方便。云何非等志非等方便？答曰：等志不相應等方便，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等志非等方便。等念、等定亦如是。諸法等方便相應，彼等念耶？答曰：或等方便非等念。云何等方便非等念？答曰：等念，是謂等方便非等念。云何等念非等方便？答曰：等方便，是謂等念非等方便。云何等方便等念？答曰：除等念，諸餘等方便相應法，是謂等方便等念。云何非等方便非等念？答曰：諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等方便非等念。等定亦如是。諸法等念相應，彼等定耶？答曰：或等念非等定。云何等念非等定？答曰：等定，是謂等念非等定。云何等定非等念？答曰：等念：是謂等定非等念。云何等念等定？答曰：除等定，諸餘等念相應法，是謂等念等定。云何非等念非等定？答曰：諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等念非等定。云何世俗等見、云何世俗等智？世俗等見云何？答曰：意識身相應善有漏慧。世俗等智云何？答曰：意識身相應善有漏慧、五識身相應善慧。若世俗等見，是世俗等智耶？答曰：如是，若世俗等見彼世俗等智。頗有世俗等智非世俗等見？答曰：有，五識身相應善慧。世俗等見攝世俗等智耶、世俗等智攝世俗等見耶？答曰：世俗等智攝世俗等見，非世俗等見攝世俗等智。不攝何等？答曰：五識身相應善慧。成就、滅亦復如是。問、定理、攝、成就、滅。云何無漏等見、云何無漏等智？無漏等見云何？答曰：盡智、無生智不攝無漏慧。無漏等智云何？答曰，除所修忍，諸餘無漏慧。若無漏等見，是無漏等智耶？答曰：或無漏等見非無漏等智。云何無漏等見非無漏等智？答曰：所修行忍，是謂無漏等見非無漏等智。云何無漏等智非無漏等見？答曰：盡智、無生智，是謂無漏等智非無漏等見。云何無漏等見無漏等智？答曰：除所修行忍、盡智、無生智，諸餘無漏慧，是謂無漏等見無漏等智。云何非無漏等見非無漏等智？答曰：除上爾所事。無漏等見攝無漏等智耶？答曰：或無漏等見非無漏等智。云何無漏等見非無漏等智？答曰：所修行忍，是謂無漏等見非無漏等智。云何無漏等智非無漏等見？答曰：盡智、無生智，是謂無漏等智非無漏等見。云何無漏等見無漏等智？答曰：除所修行忍、盡智、無生智，諸餘無漏智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等方便耶？答曰：或等志非等方便。云何等志非等方便？答曰：等志相應等方便，是謂等志非等方便。云何等方便非等志？答曰：等志，及等志不相應等方便相應法，是謂等方便非等志。云何等志等方便？答曰：除等方便，諸餘等志相應法，是謂等志等方便。云何非等志非等方便？答曰：等志不相應等方便，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等志非等方便。等念、等定亦如是。諸法等方便相應，彼等念耶？答曰：或等方便非等念。云何等方便非等念？答曰：等念，是謂等方便非等念。云何等念非等方便？答曰：等方便，是謂等念非等方便。云何等方便等念？答曰：除等念，諸餘等方便相應法，是謂等方便等念。云何非等方便非等念？答曰：諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等方便非等念。等定亦如是。諸法等念相應，彼等定耶？答曰：或等念非等定。云何等念非等定？答曰：等定，是謂等念非等定。云何等定非等念？答曰：等念：是謂等定非等念。云何等念等定？答曰：除等定，諸餘等念相應法，是謂等念等定。云何非等念非等定？答曰：諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等念非等定。云何世俗等見、云何世俗等智？世俗等見云何？答曰：意識身相應善有漏慧。世俗等智云何？答曰：意識身相應善有漏慧、五識身相應善慧。若世俗等見，是世俗等智耶？答曰：如是，若世俗等見彼世俗等智。頗有世俗等智非世俗等見？答曰：有，五識身相應善慧。世俗等見攝世俗等智耶、世俗等智攝世俗等見耶？答曰：世俗等智攝世俗等見，非世俗等見攝世俗等智。不攝何等？答曰：五識身相應善慧。成就、滅亦復如是。問、定理、攝、成就、滅。云何無漏等見、云何無漏等智？無漏等見云何？答曰：盡智、無生智不攝無漏慧。無漏等智云何？答曰，除所修忍，諸餘無漏慧。若無漏等見，是無漏等智耶？答曰：或無漏等見非無漏等智。云何無漏等見非無漏等智？答曰：所修行忍，是謂無漏等見非無漏等智。云何無漏等智非無漏等見？答曰：盡智、無生智，是謂無漏等智非無漏等見。云何無漏等見無漏等智？答曰：除所修行忍、盡智、無生智，諸餘無漏慧，是謂無漏等見無漏等智。云何非無漏等見非無漏等智？答曰：除上爾所事。無漏等見攝無漏等智耶？答曰：或無漏等見非無漏等智。云何無漏等見非無漏等智？答曰：所修行忍，是謂無漏等見非無漏等智。云何無漏等智非無漏等見？答曰：盡智、無生智，是謂無漏等智非無漏等見。云何無漏等見無漏等智？答曰：除所修行忍、盡智、無生智，諸餘無漏智，

是謂無漏等見無漏等智。云何非無漏等見非無漏等智？答曰：除上爾所事。若成就無漏等見，彼無漏等智耶？答曰：如是，若成就無漏等智，亦無漏等見。頗成就無漏等見非無漏等智耶？答曰：有，苦法忍現在前。問、定理、攝、成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是謂無漏等見無漏等智。云何非無漏等見非無漏等智？答曰：除上爾所事。若成就無漏等見，彼無漏等智耶？答曰：如是，若成就無漏等智，亦無漏等見。頗成就無漏等見非無漏等智耶？答曰：有，苦法忍現在前。問、定理、攝、成就。

阿毘曇智犍度八十種跋渠第一竟(梵本四百三十三首盧，秦七千二百四十六言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇智犍度八十種跋渠第一竟(梵本四百三十三首盧，秦七千二百四十六言)。