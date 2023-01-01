阿毘曇八犍度論卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八犍度論卷第八

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毘曇結使犍度十門跋渠第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇結使犍度十門跋渠第四

幾使所使， 并及二緣， 次第有覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幾使所使， 并及二緣， 次第有覺，

相應諸根， 亦成就根， 若不成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相應諸根， 亦成就根， 若不成就，

斷智作證， 十門普周。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷智作證， 十門普周。

二十二根、十八持、十二入、五陰、五盛陰、六大，色法、無色法，可見法、不可見法，有對法、無對法，有漏法、無漏法，有為法、無為法，過去法、未來法、現在法，善法、不善法、無記法，欲界繫法、色界繫法、無色界繫法，學法、無學法、非學非無學法，見諦所斷法、思惟所斷法、無斷法，四諦、四禪、四等、四無色、八解脫、八除入、十一切入、八智，三三昧、三結、三不善根、三有漏，四流、四扼、四受、四縛，五蓋、五結、五下分結、五見，六身愛，七使，九結，九十八使。眼根幾使所使？乃至無色界思惟所斷無明使幾使所使(一門)？眼根緣緣識幾使所使？至無色界思惟所斷無明使緣緣識幾使所使(二門)？眼根緣緣識幾使所使？至無色界思惟所斷無明使緣緣識幾使所使(三門)？意根次第有幾心生？至無色界思惟所斷無明使次第有幾心生(四門)？眼根諸使所使此使，當言有覺有觀、無覺有觀、無覺無觀耶？至無色界思惟所斷無明使諸使所使，此使當言有覺有觀、無覺有觀、無覺無觀耶(五門)？眼根諸使所使，此使幾根相應？至無色界思惟所斷無明使諸使所使，此使幾根相應(六門)？誰成就眼根？乃至誰成就無色界思惟所斷無明使(七門)？誰不成就眼根？乃至誰不成就無色界思惟所斷無明使(八門)？眼根斷智時，幾使幾結斷智？乃至無色界思惟所斷無明使斷智時，幾使幾結斷智(九門)？眼根盡作證時，幾使幾結盡作證耶？至無色界思惟所斷無明使盡作證時，幾使幾結盡作證(十門)？此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根、十八持、十二入、五陰、五盛陰、六大，色法、無色法，可見法、不可見法，有對法、無對法，有漏法、無漏法，有為法、無為法，過去法、未來法、現在法，善法、不善法、無記法，欲界繫法、色界繫法、無色界繫法，學法、無學法、非學非無學法，見諦所斷法、思惟所斷法、無斷法，四諦、四禪、四等、四無色、八解脫、八除入、十一切入、八智，三三昧、三結、三不善根、三有漏，四流、四扼、四受、四縛，五蓋、五結、五下分結、五見，六身愛，七使，九結，九十八使。眼根幾使所使？乃至無色界思惟所斷無明使幾使所使(一門)？眼根緣緣識幾使所使？至無色界思惟所斷無明使緣緣識幾使所使(二門)？眼根緣緣識幾使所使？至無色界思惟所斷無明使緣緣識幾使所使(三門)？意根次第有幾心生？至無色界思惟所斷無明使次第有幾心生(四門)？眼根諸使所使此使，當言有覺有觀、無覺有觀、無覺無觀耶？至無色界思惟所斷無明使諸使所使，此使當言有覺有觀、無覺有觀、無覺無觀耶(五門)？眼根諸使所使，此使幾根相應？至無色界思惟所斷無明使諸使所使，此使幾根相應(六門)？誰成就眼根？乃至誰成就無色界思惟所斷無明使(七門)？誰不成就眼根？乃至誰不成就無色界思惟所斷無明使(八門)？眼根斷智時，幾使幾結斷智？乃至無色界思惟所斷無明使斷智時，幾使幾結斷智(九門)？眼根盡作證時，幾使幾結盡作證耶？至無色界思惟所斷無明使盡作證時，幾使幾結盡作證(十門)？此章義願具演說。

眼根幾使所使？欲界色界通一切及思惟所斷。耳、鼻、舌、身根亦復如是。意根一切。男根、女根，欲界通一切及思惟所斷。命根，三界通一切及思惟所斷。樂根，色界一切，欲界通一切及思惟所斷。苦根，欲界通一切及思惟所斷。喜根，色界一切，欲界一切，除欲界疑無漏緣及彼相應無明。憂根，欲界一切。護根一切。信根、精進根、念根、定根、慧根，三界通一切及思惟所斷。未知根、已知根、無知根，無有。眼持耳鼻舌身持、色持聲持細滑持、眼識耳識身識持，欲色界通一切及思惟所斷。香持、味持、鼻識持、舌識持，欲界通一切及思惟所斷。意持、法持、意識持，一切。眼入耳鼻舌身入、色聲細滑入，欲色界通一切及思惟所斷。香味入，欲界通一切及思惟所斷。意入、法入，一切。色陰，欲色界通一切及思惟所斷。痛想行識陰，一切。色盛陰，欲色界通一切及思惟所斷。痛想行識盛陰，一切。地種乃至空種，欲色界通一切及思惟所斷。識種，一切。色法，欲色界通一切及思惟所斷。無色法，一切。可見法，有對法，欲色界通一切及思惟所斷。不可見法、無對法，一切。有漏法，一切。無漏法，無有。有為法，一切。無為法，無有。過去未來現在法，一切。善法，三界通一切及思惟所斷。不善法，欲界一切。無記法，色無色界一切及欲界二種。欲界習諦所斷，通一切。欲界繫法欲界繫，一切。色界繫法色界繫，一切。無色界繫法無色界繫，一切。學法、無學法，無有。非學非無學法，一切。見諦所斷法見諦所斷，一切。思惟所斷法思惟所斷，一切及通一切。無斷法，無有。苦諦習諦，一切。盡諦道諦，無有。禪中色界一切。四等，色界通一切及思惟所斷。無色中無色界一切。初第二第三解脫、八除入、八一切入，色界通一切及思惟所斷。餘殘解脫一切入，無色界通一切及思惟所斷。法智未知智，無有。知他人心智，色界通一切及思惟所斷。等智，一切，除見相應無漏緣。苦智習智盡智道智、空無相無願，無有。結中身見，苦諦所斷一切，及習諦所斷通一切。戒盜，苦諦所斷一切，及習諦所斷(諸云一切四諦思惟)通一切，道諦所斷有漏緣疑，見諦所斷有漏緣，及疑相應無明無漏緣。不善根中貪瞋恚，欲界有漏緣。愚癡，欲界一切，除欲界無明無漏緣。漏中欲漏，欲界一切。有漏，色無色界一切。無明漏，一切，除無明無漏緣。流中欲流，欲界一切；有流，色無色界一切；無明流，一切，除無明無漏緣。見流，見諦所斷有漏緣，及見相應無明無漏緣。軛亦如是。受中欲受，欲界一切。戒受，苦諦所斷一切，及習諦所斷通一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根幾使所使？欲界色界通一切及思惟所斷。耳、鼻、舌、身根亦復如是。意根一切。男根、女根，欲界通一切及思惟所斷。命根，三界通一切及思惟所斷。樂根，色界一切，欲界通一切及思惟所斷。苦根，欲界通一切及思惟所斷。喜根，色界一切，欲界一切，除欲界疑無漏緣及彼相應無明。憂根，欲界一切。護根一切。信根、精進根、念根、定根、慧根，三界通一切及思惟所斷。未知根、已知根、無知根，無有。眼持耳鼻舌身持、色持聲持細滑持、眼識耳識身識持，欲色界通一切及思惟所斷。香持、味持、鼻識持、舌識持，欲界通一切及思惟所斷。意持、法持、意識持，一切。眼入耳鼻舌身入、色聲細滑入，欲色界通一切及思惟所斷。香味入，欲界通一切及思惟所斷。意入、法入，一切。色陰，欲色界通一切及思惟所斷。痛想行識陰，一切。色盛陰，欲色界通一切及思惟所斷。痛想行識盛陰，一切。地種乃至空種，欲色界通一切及思惟所斷。識種，一切。色法，欲色界通一切及思惟所斷。無色法，一切。可見法，有對法，欲色界通一切及思惟所斷。不可見法、無對法，一切。有漏法，一切。無漏法，無有。有為法，一切。無為法，無有。過去未來現在法，一切。善法，三界通一切及思惟所斷。不善法，欲界一切。無記法，色無色界一切及欲界二種。欲界習諦所斷，通一切。欲界繫法欲界繫，一切。色界繫法色界繫，一切。無色界繫法無色界繫，一切。學法、無學法，無有。非學非無學法，一切。見諦所斷法見諦所斷，一切。思惟所斷法思惟所斷，一切及通一切。無斷法，無有。苦諦習諦，一切。盡諦道諦，無有。禪中色界一切。四等，色界通一切及思惟所斷。無色中無色界一切。初第二第三解脫、八除入、八一切入，色界通一切及思惟所斷。餘殘解脫一切入，無色界通一切及思惟所斷。法智未知智，無有。知他人心智，色界通一切及思惟所斷。等智，一切，除見相應無漏緣。苦智習智盡智道智、空無相無願，無有。結中身見，苦諦所斷一切，及習諦所斷通一切。戒盜，苦諦所斷一切，及習諦所斷(諸云一切四諦思惟)通一切，道諦所斷有漏緣疑，見諦所斷有漏緣，及疑相應無明無漏緣。不善根中貪瞋恚，欲界有漏緣。愚癡，欲界一切，除欲界無明無漏緣。漏中欲漏，欲界一切。有漏，色無色界一切。無明漏，一切，除無明無漏緣。流中欲流，欲界一切；有流，色無色界一切；無明流，一切，除無明無漏緣。見流，見諦所斷有漏緣，及見相應無明無漏緣。軛亦如是。受中欲受，欲界一切。戒受，苦諦所斷一切，及習諦所斷通一切

，道諦所斷有漏緣。見受，見諦所斷有漏緣，及見相應無明無漏緣。我受，色無色界一切。縛中欲愛身縛、瞋恚身縛，欲界有漏緣。戒盜身縛，苦諦所斷一切，及習諦所斷通一切，道諦所斷有漏緣。我見身縛，見諦所斷有漏緣。蓋中貪欲、瞋恚，欲界有漏緣。睡、眠、調，欲界一切。戲，欲界通一切及思惟所斷。疑蓋，欲界見諦所斷有漏緣，及欲界疑相應無明無漏緣。結中瞋恚結，欲界有漏緣。愛結、憍慢結，三界有漏緣。慳結、嫉結，欲界通一切及思惟所斷。下分結中貪欲，瞋恚，欲界有漏緣。身見，苦諦所斷一切，及習諦所斷通一切。戒盜，苦諦所斷一切，及習諦所斷通一切，道諦所斷有漏緣。疑，見諦所斷有漏緣，及疑相應無明無漏緣。見中身見、邊見，苦諦所斷一切，及習諦所斷通一切。邪見，見諦所斷有漏緣，及邪見相應無明無漏緣。見盜，見諦所斷有漏緣。戒盜，苦諦所斷一切，及習諦所斷通一切，道諦所斷有漏緣。愛身中鼻舌更愛，欲界通一切及思惟所斷。眼耳身更愛，欲色界通一切及思惟所斷。意更愛，三界有漏緣。使中貪欲使、瞋恚使，欲界有漏緣。有愛使，色無色界有漏緣。憍慢使，三界有漏緣。無明使，一切，除無明無漏緣。見使，見諦所斷有漏緣，及見相應無明無漏緣。疑使，見諦所斷有漏緣，及疑相應無明無漏緣。結中瞋恚結，欲界有漏緣。愛結、憍慢結，三界有漏緣。無明結，一切，除無明無漏緣。見結，見諦所斷有漏緣，及見相應無明無漏緣。失願結，見諦所斷有漏緣。疑結，見諦所斷有漏緣，及疑相應無明無漏緣。慳結、嫉結，欲界通一切及思惟所斷。九十八使，欲界苦諦所斷，欲界苦諦所斷一切及欲界習諦所斷通一切。欲界習諦所斷，欲界習諦所斷一切，及欲界苦諦所斷通一切。欲界盡諦所斷，欲界盡諦所斷一切，及欲界通一切。欲界道諦所斷，欲界道諦所斷一切，及欲界通一切。欲界思惟所斷，欲界思惟所斷一切，及欲界通一切。色無色界亦復如是(使門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，道諦所斷有漏緣。見受，見諦所斷有漏緣，及見相應無明無漏緣。我受，色無色界一切。縛中欲愛身縛、瞋恚身縛，欲界有漏緣。戒盜身縛，苦諦所斷一切，及習諦所斷通一切，道諦所斷有漏緣。我見身縛，見諦所斷有漏緣。蓋中貪欲、瞋恚，欲界有漏緣。睡、眠、調，欲界一切。戲，欲界通一切及思惟所斷。疑蓋，欲界見諦所斷有漏緣，及欲界疑相應無明無漏緣。結中瞋恚結，欲界有漏緣。愛結、憍慢結，三界有漏緣。慳結、嫉結，欲界通一切及思惟所斷。下分結中貪欲，瞋恚，欲界有漏緣。身見，苦諦所斷一切，及習諦所斷通一切。戒盜，苦諦所斷一切，及習諦所斷通一切，道諦所斷有漏緣。疑，見諦所斷有漏緣，及疑相應無明無漏緣。見中身見、邊見，苦諦所斷一切，及習諦所斷通一切。邪見，見諦所斷有漏緣，及邪見相應無明無漏緣。見盜，見諦所斷有漏緣。戒盜，苦諦所斷一切，及習諦所斷通一切，道諦所斷有漏緣。愛身中鼻舌更愛，欲界通一切及思惟所斷。眼耳身更愛，欲色界通一切及思惟所斷。意更愛，三界有漏緣。使中貪欲使、瞋恚使，欲界有漏緣。有愛使，色無色界有漏緣。憍慢使，三界有漏緣。無明使，一切，除無明無漏緣。見使，見諦所斷有漏緣，及見相應無明無漏緣。疑使，見諦所斷有漏緣，及疑相應無明無漏緣。結中瞋恚結，欲界有漏緣。愛結、憍慢結，三界有漏緣。無明結，一切，除無明無漏緣。見結，見諦所斷有漏緣，及見相應無明無漏緣。失願結，見諦所斷有漏緣。疑結，見諦所斷有漏緣，及疑相應無明無漏緣。慳結、嫉結，欲界通一切及思惟所斷。九十八使，欲界苦諦所斷，欲界苦諦所斷一切及欲界習諦所斷通一切。欲界習諦所斷，欲界習諦所斷一切，及欲界苦諦所斷通一切。欲界盡諦所斷，欲界盡諦所斷一切，及欲界通一切。欲界道諦所斷，欲界道諦所斷一切，及欲界通一切。欲界思惟所斷，欲界思惟所斷一切，及欲界通一切。色無色界亦復如是(使門竟)。

眼根緣識幾使所使？答曰：欲色界三種，無色界通一切及思惟所斷；緣緣識(合解二門)四種(四諦除盡中并思惟)。耳鼻舌身根亦復如是。意根，緣識，有為緣；緣緣識，有為緣。男根女根，緣識，欲界三種(苦習思惟)，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界四種，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。命根，緣識，三界三種；緣緣識，四種。樂根，緣識，欲界四種，色界有為緣，無色界二種及通一切；緣緣識，欲界無色界四種，色界有為緣。苦根，緣識，欲界三種，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界四種，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。喜根，緣識，欲色界有為緣，無色界二種及通一切；緣緣識，欲色界有為緣，無色界四種。憂根，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。護根，緣識，有為緣；緣緣識，有為緣。信、精進、念、定、慧根，緣識四種，緣緣識四種。未知根、已知根、無知根，緣識二種及通一切，緣緣識四種。眼持耳鼻舌身持、色持聲細滑持，緣識，欲色界三種，無色界通一切及思惟所斷；緣緣識四種。眼識耳識身識持，緣識，欲色界三種；緣緣識，欲色界四種，無色界二種及通一切。香持味持鼻識舌識持，緣識，欲界三種，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界四種，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。意持意識持，緣識，有為緣；緣緣識，有為緣。法持，緣識，一切；緣緣識，有為緣。眼入耳鼻舌身入、色聲細滑入，緣識，欲色界三種，無色界通一切及思惟所斷；緣緣識，四種。香入味入，緣識，欲界三種，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界四種，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。意入，緣識，有為緣；緣緣識，有為緣。法入，緣識，一切；緣緣識，有為緣。色陰，緣識，欲色界四種，無色界二種及通一切；緣緣識，四種。痛想行識陰，緣識，有為緣；緣緣識，有為緣。色盛陰，緣識，欲色界三種，無色界通一切及思惟所斷；緣緣識，四種。痛想行識盛陰，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。地種乃至空種，緣識，欲色界三種，無色界通一切及思惟所斷；緣緣識，四種。識種，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。色法，緣識，欲界色界四種，無色界二種及通一切；緣緣識，四種。無色法，緣識，一切；緣緣識，有為緣。可見法、有對法，緣識，欲色界三種，無色界通一切及思惟所斷；緣緣識，四種。不可見法、無對法，緣識，一切(四諦思惟通三界也)；緣緣識，有為緣。有漏法，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。無漏法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根緣識幾使所使？答曰：欲色界三種，無色界通一切及思惟所斷；緣緣識(合解二門)四種(四諦除盡中并思惟)。耳鼻舌身根亦復如是。意根，緣識，有為緣；緣緣識，有為緣。男根女根，緣識，欲界三種(苦習思惟)，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界四種，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。命根，緣識，三界三種；緣緣識，四種。樂根，緣識，欲界四種，色界有為緣，無色界二種及通一切；緣緣識，欲界無色界四種，色界有為緣。苦根，緣識，欲界三種，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界四種，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。喜根，緣識，欲色界有為緣，無色界二種及通一切；緣緣識，欲色界有為緣，無色界四種。憂根，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。護根，緣識，有為緣；緣緣識，有為緣。信、精進、念、定、慧根，緣識四種，緣緣識四種。未知根、已知根、無知根，緣識二種及通一切，緣緣識四種。眼持耳鼻舌身持、色持聲細滑持，緣識，欲色界三種，無色界通一切及思惟所斷；緣緣識四種。眼識耳識身識持，緣識，欲色界三種；緣緣識，欲色界四種，無色界二種及通一切。香持味持鼻識舌識持，緣識，欲界三種，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界四種，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。意持意識持，緣識，有為緣；緣緣識，有為緣。法持，緣識，一切；緣緣識，有為緣。眼入耳鼻舌身入、色聲細滑入，緣識，欲色界三種，無色界通一切及思惟所斷；緣緣識，四種。香入味入，緣識，欲界三種，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界四種，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。意入，緣識，有為緣；緣緣識，有為緣。法入，緣識，一切；緣緣識，有為緣。色陰，緣識，欲色界四種，無色界二種及通一切；緣緣識，四種。痛想行識陰，緣識，有為緣；緣緣識，有為緣。色盛陰，緣識，欲色界三種，無色界通一切及思惟所斷；緣緣識，四種。痛想行識盛陰，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。地種乃至空種，緣識，欲色界三種，無色界通一切及思惟所斷；緣緣識，四種。識種，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。色法，緣識，欲界色界四種，無色界二種及通一切；緣緣識，四種。無色法，緣識，一切；緣緣識，有為緣。可見法、有對法，緣識，欲色界三種，無色界通一切及思惟所斷；緣緣識，四種。不可見法、無對法，緣識，一切(四諦思惟通三界也)；緣緣識，有為緣。有漏法，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。無漏法

，緣識，三種(盡道思惟)及通一切；緣緣識，有為緣。有為法，緣識，有為緣；緣緣識亦有為緣。無為法，緣識，二種及通一切(思惟盡也)；緣緣識，有為緣。過去未來現在法，緣識，有為緣；緣緣識，有為緣。善法，緣識，一切；緣緣識，有為緣。不善法，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。無記法，緣識，欲界三種，色無色界有漏緣；緣緣識，欲界四種，色無色界有為緣。欲界繫法，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。色界繫法，緣識，欲界三種，色界有漏緣，無色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界三種，色界有為緣，無色界四種。無色界繫法，緣識，欲色界三種，無色界有漏緣；緣緣識，欲界三種，色界四種，無色界有為緣。學法、無學法，緣識二種及通一切；緣緣識，四種。非學非無學法，緣識，四種，道諦所斷有漏緣；緣緣識，有為緣。見諦所斷法，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。思惟所斷法，緣識，三界三種；緣緣識，四種。無斷滅法，緣識，三種及通一切；緣緣識，有為緣。苦、習諦，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。盡諦，緣識，二種(盡諦思惟)及通一切；緣緣識，有為緣。道諦，緣識，二種及通一切；緣緣識，四種。禪，緣識，欲界四種，色界有為緣，無色界二種及通一切；緣緣識，欲界無色界四種，色界有為緣。四等中慈悲護，緣識，欲色界三種，無色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界三種，色無色界四種。淨解脫後四除入八，一切入亦復如是。喜，緣識，欲色界三種；緣緣識，欲界三種，色界四種，無色界二種及通一切。初第二解脫、初四除入亦復如是。無色中空處、識處、不用處，緣識，欲界三種，色界四種，無色界有為緣；緣緣識，欲界三種，色界四種，無色界有為緣。有想無想處，緣識，欲色界三種，無色界有漏緣；緣緣識，欲界三種，色界四種，無色界有為緣。解脫中空處解脫、識處解脫、不用處解脫，緣識，欲界三種，色無色界四種；緣緣識，欲界三種，色無色界四種。有想無想處解脫及滅盡解脫，緣識，三界三種；緣緣識，欲界三種，色無色界四種。空處入、識處入亦復如是(無色有色治同)。法智，緣識，欲界二種，欲界通一切，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界四種，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。未知智，緣識，色無色界二種及色無色界通一切，欲界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界三種，色無色界四種。知他人心智，緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，緣識，三種(盡道思惟)及通一切；緣緣識，有為緣。有為法，緣識，有為緣；緣緣識亦有為緣。無為法，緣識，二種及通一切(思惟盡也)；緣緣識，有為緣。過去未來現在法，緣識，有為緣；緣緣識，有為緣。善法，緣識，一切；緣緣識，有為緣。不善法，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。無記法，緣識，欲界三種，色無色界有漏緣；緣緣識，欲界四種，色無色界有為緣。欲界繫法，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。色界繫法，緣識，欲界三種，色界有漏緣，無色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界三種，色界有為緣，無色界四種。無色界繫法，緣識，欲色界三種，無色界有漏緣；緣緣識，欲界三種，色界四種，無色界有為緣。學法、無學法，緣識二種及通一切；緣緣識，四種。非學非無學法，緣識，四種，道諦所斷有漏緣；緣緣識，有為緣。見諦所斷法，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。思惟所斷法，緣識，三界三種；緣緣識，四種。無斷滅法，緣識，三種及通一切；緣緣識，有為緣。苦、習諦，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。盡諦，緣識，二種(盡諦思惟)及通一切；緣緣識，有為緣。道諦，緣識，二種及通一切；緣緣識，四種。禪，緣識，欲界四種，色界有為緣，無色界二種及通一切；緣緣識，欲界無色界四種，色界有為緣。四等中慈悲護，緣識，欲色界三種，無色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界三種，色無色界四種。淨解脫後四除入八，一切入亦復如是。喜，緣識，欲色界三種；緣緣識，欲界三種，色界四種，無色界二種及通一切。初第二解脫、初四除入亦復如是。無色中空處、識處、不用處，緣識，欲界三種，色界四種，無色界有為緣；緣緣識，欲界三種，色界四種，無色界有為緣。有想無想處，緣識，欲色界三種，無色界有漏緣；緣緣識，欲界三種，色界四種，無色界有為緣。解脫中空處解脫、識處解脫、不用處解脫，緣識，欲界三種，色無色界四種；緣緣識，欲界三種，色無色界四種。有想無想處解脫及滅盡解脫，緣識，三界三種；緣緣識，欲界三種，色無色界四種。空處入、識處入亦復如是(無色有色治同)。法智，緣識，欲界二種，欲界通一切，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界四種，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。未知智，緣識，色無色界二種及色無色界通一切，欲界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界三種，色無色界四種。知他人心智，緣

識，欲色界四種，無色界二種及通一切；緣緣識，四種。等智，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。苦智、習智、盡智、道智、空無願無相，緣識，二種及通一切；緣緣識，四種。結中身見，緣識，三界三種；緣緣識，四種。戒盜，緣識，三界三種及道諦所斷有漏緣；緣緣識，四種。疑，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。貪、瞋恚、愚癡及欲漏，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。有漏，緣識，欲界三種，色無色界有漏緣；緣緣識，欲界三種，色無色界有為緣。無明漏，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。流中欲流，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。有流，緣識，欲界三種，色無色界有漏緣；緣緣識，欲界三種，色無色界有為緣。餘殘，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。扼亦如是。受中欲受，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。戒受，緣識，三界三種，及道諦所斷有漏緣；緣緣識，四種。見受，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。我受，緣識，欲界三種，色無色界有漏緣；緣緣識，欲界三種，色無色界有為緣。縛中欲愛身縛、瞋恚身縛，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。戒盜身縛，緣識，三界三種，及道諦所斷有漏緣；緣緣識，四種。我見身縛，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。蓋中貪欲、瞋恚、睡、眠、調、戲，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。緣緣識，欲界三種，色界通一切及思惟所斷。緣緣識，欲界四種，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。結中瞋恚結，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。慳嫉結，緣識，欲界三種，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界四種，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。餘殘，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。下分中貪欲、瞋恚，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。身見，緣識，三界三種；緣緣識，四種。戒盜，緣識，三界三種，及道諦所斷有漏緣；緣緣識，四種。疑，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。見中身見、邊見，緣識，三界三種；緣緣識，四種。戒盜，緣識，三界三種，及道諦所斷有漏緣；緣緣識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識，欲色界四種，無色界二種及通一切；緣緣識，四種。等智，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。苦智、習智、盡智、道智、空無願無相，緣識，二種及通一切；緣緣識，四種。結中身見，緣識，三界三種；緣緣識，四種。戒盜，緣識，三界三種及道諦所斷有漏緣；緣緣識，四種。疑，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。貪、瞋恚、愚癡及欲漏，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。有漏，緣識，欲界三種，色無色界有漏緣；緣緣識，欲界三種，色無色界有為緣。無明漏，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。流中欲流，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。有流，緣識，欲界三種，色無色界有漏緣；緣緣識，欲界三種，色無色界有為緣。餘殘，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。扼亦如是。受中欲受，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。戒受，緣識，三界三種，及道諦所斷有漏緣；緣緣識，四種。見受，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。我受，緣識，欲界三種，色無色界有漏緣；緣緣識，欲界三種，色無色界有為緣。縛中欲愛身縛、瞋恚身縛，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。戒盜身縛，緣識，三界三種，及道諦所斷有漏緣；緣緣識，四種。我見身縛，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。蓋中貪欲、瞋恚、睡、眠、調、戲，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。緣緣識，欲界三種，色界通一切及思惟所斷。緣緣識，欲界四種，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。結中瞋恚結，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。慳嫉結，緣識，欲界三種，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界四種，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。餘殘，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。下分中貪欲、瞋恚，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。身見，緣識，三界三種；緣緣識，四種。戒盜，緣識，三界三種，及道諦所斷有漏緣；緣緣識，四種。疑，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。見中身見、邊見，緣識，三界三種；緣緣識，四種。戒盜，緣識，三界三種，及道諦所斷有漏緣；緣緣識，

四種。餘殘，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。愛身中鼻舌更愛，緣識，欲界三種，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界四種，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。眼耳身更愛，緣識，欲色界三種；緣緣識，欲色界四種，無色界二種及通一切。意更愛，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。使中貪欲、瞋恚使，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識；欲界有為緣；色界三種；無色界通一切及思惟所斷。有愛使；緣識；欲界三種；色無色界有漏緣；緣緣識，欲界三種，色無色界有為緣。餘殘，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。結中瞋恚結，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。慳嫉結，緣識，欲界三種，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界四種，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。餘殘，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。九十八使、欲界苦諦所斷使，緣識，欲界三種(苦習思惟)，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界四種除盡，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。習諦所斷、思惟所斷亦復如是。欲界盡諦所斷使，緣識，欲界三種，及欲界盡諦所斷有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。欲界道諦所斷使，緣識，欲界三種，及欲界道諦所斷有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界四種，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。色界苦諦所斷使，緣識，欲色界三種，無色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界三種，色無色界四種。習諦思惟所斷亦復如是。色界盡諦所斷使，緣識，欲色界三種，及色界盡諦所斷有漏緣，無色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界三種，色界有為緣，無色界四種。色界道諦所斷使，緣識，欲色界三種，色界道諦所斷有漏緣，無色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界三種，色無色界四種。無色界苦諦所斷使，緣識，三界三種；緣緣識，欲界三種，色無色界四種。習諦思惟所斷亦復如是。無色界盡諦所斷使，緣識，三界三種，及無色界盡諦所斷有漏緣；緣緣識，欲界三種，色界四種，無色界有為緣。無色界道諦所斷使，緣識，三界三種，及無色界道諦所斷有漏緣；緣緣識，欲界三種，色無色界四種(三門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種。餘殘，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。愛身中鼻舌更愛，緣識，欲界三種，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界四種，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。眼耳身更愛，緣識，欲色界三種；緣緣識，欲色界四種，無色界二種及通一切。意更愛，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。使中貪欲、瞋恚使，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識；欲界有為緣；色界三種；無色界通一切及思惟所斷。有愛使；緣識；欲界三種；色無色界有漏緣；緣緣識，欲界三種，色無色界有為緣。餘殘，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。結中瞋恚結，緣識，欲界有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。慳嫉結，緣識，欲界三種，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界四種，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。餘殘，緣識，有漏緣；緣緣識，有為緣。九十八使、欲界苦諦所斷使，緣識，欲界三種(苦習思惟)，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界四種除盡，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。習諦所斷、思惟所斷亦復如是。欲界盡諦所斷使，緣識，欲界三種，及欲界盡諦所斷有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界有為緣，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。欲界道諦所斷使，緣識，欲界三種，及欲界道諦所斷有漏緣，色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界四種，色界三種，無色界通一切及思惟所斷。色界苦諦所斷使，緣識，欲色界三種，無色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界三種，色無色界四種。習諦思惟所斷亦復如是。色界盡諦所斷使，緣識，欲色界三種，及色界盡諦所斷有漏緣，無色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界三種，色界有為緣，無色界四種。色界道諦所斷使，緣識，欲色界三種，色界道諦所斷有漏緣，無色界通一切及思惟所斷；緣緣識，欲界三種，色無色界四種。無色界苦諦所斷使，緣識，三界三種；緣緣識，欲界三種，色無色界四種。習諦思惟所斷亦復如是。無色界盡諦所斷使，緣識，三界三種，及無色界盡諦所斷有漏緣；緣緣識，欲界三種，色界四種，無色界有為緣。無色界道諦所斷使，緣識，三界三種，及無色界道諦所斷有漏緣；緣緣識，欲界三種，色無色界四種(三門竟)。

意根，次第生十五心。樂根，次第生十一心(三界五無色界一也)。喜根，次第生十心(欲界五二禪五)。苦根、憂根，次第生五心。護根、信根精進念定慧根，次第生十五心。未知根，次第不生心(十五心文更無也)。已知根、無知根，次第生三心。眼識耳識身識持，次第生十心(欲界五一禪五習諦思惟)。鼻識舌識持，次第生五心(欲界五)。意持法持意識持、意入法入、痛陰想行識陰、痛盛陰想行識盛陰、識種、無色法、不可見法、無對法、有漏法、有為法，次第生十五心。無漏法，次第生三心(三界思惟)。無為法，次第不生心。過去法，次第生二心(未來現在二世思惟)。未來法，次第不生心。現在法、善法、無記法、欲界繫法、色無色界繫法，次第生十五心。不善法，次第生五心。學法、無學法，次第生三心。非學非無學法、見諦所斷法、思惟所斷法，次第生十五心。無斷法，次第生三心。苦諦、習諦，次第生十五心。盡諦，次第不生心。道諦，次第生三心。禪，次第生十五心。四等，次第生六心(欲一思惟色五也)。無色定，次第生十五心。初第二解脫、初四除入，次第生六心。淨解脫、後四除入、八一切入，次第生五心(四色四大)。空處解脫、空處入、識處解脫、識處入，次第生六心(無色五色一也)。不用處解脫、有想無想解脫，次第生五心。滅盡解脫，次第不生心。法智，次第生二心。未知智，次第生三心。知他人心智，次第生六心(色五欲一)。等智，次第生十五心。苦智習盡道智、空無願無相，次第生三心。身見、戒盜、疑，次第生十五心。貪、瞋恚、愚癡及欲漏，次第生五心；餘殘，十五心。流中欲流，次第生五心；餘殘，十五心。扼亦如是。受中欲受，次第生五心；餘殘，十五心。縛中欲愛身縛、瞋恚身縛，次第生五心；餘殘，十五。五蓋及瞋恚、慳、嫉結，次第生五心；餘殘十。五下分中貪欲、瞋恚，次第生五心；餘殘及五見，生十五心。愛身中鼻舌更愛，次第生五心；眼、耳、身更愛，次第生十心；意更愛，次第生十五心。使中貪欲、瞋恚使，次第生五心；餘殘十五心。結中瞋恚、慳、嫉結，次第生五心；餘殘十五。九十八使，欲界次第生五心，色界十心，無色界十五心(仍下也次第門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意根，次第生十五心。樂根，次第生十一心(三界五無色界一也)。喜根，次第生十心(欲界五二禪五)。苦根、憂根，次第生五心。護根、信根精進念定慧根，次第生十五心。未知根，次第不生心(十五心文更無也)。已知根、無知根，次第生三心。眼識耳識身識持，次第生十心(欲界五一禪五習諦思惟)。鼻識舌識持，次第生五心(欲界五)。意持法持意識持、意入法入、痛陰想行識陰、痛盛陰想行識盛陰、識種、無色法、不可見法、無對法、有漏法、有為法，次第生十五心。無漏法，次第生三心(三界思惟)。無為法，次第不生心。過去法，次第生二心(未來現在二世思惟)。未來法，次第不生心。現在法、善法、無記法、欲界繫法、色無色界繫法，次第生十五心。不善法，次第生五心。學法、無學法，次第生三心。非學非無學法、見諦所斷法、思惟所斷法，次第生十五心。無斷法，次第生三心。苦諦、習諦，次第生十五心。盡諦，次第不生心。道諦，次第生三心。禪，次第生十五心。四等，次第生六心(欲一思惟色五也)。無色定，次第生十五心。初第二解脫、初四除入，次第生六心。淨解脫、後四除入、八一切入，次第生五心(四色四大)。空處解脫、空處入、識處解脫、識處入，次第生六心(無色五色一也)。不用處解脫、有想無想解脫，次第生五心。滅盡解脫，次第不生心。法智，次第生二心。未知智，次第生三心。知他人心智，次第生六心(色五欲一)。等智，次第生十五心。苦智習盡道智、空無願無相，次第生三心。身見、戒盜、疑，次第生十五心。貪、瞋恚、愚癡及欲漏，次第生五心；餘殘，十五心。流中欲流，次第生五心；餘殘，十五心。扼亦如是。受中欲受，次第生五心；餘殘，十五心。縛中欲愛身縛、瞋恚身縛，次第生五心；餘殘，十五。五蓋及瞋恚、慳、嫉結，次第生五心；餘殘十。五下分中貪欲、瞋恚，次第生五心；餘殘及五見，生十五心。愛身中鼻舌更愛，次第生五心；眼、耳、身更愛，次第生十心；意更愛，次第生十五心。使中貪欲、瞋恚使，次第生五心；餘殘十五心。結中瞋恚、慳、嫉結，次第生五心；餘殘十五。九十八使，欲界次第生五心，色界十心，無色界十五心(仍下也次第門竟)。

男根、女根、苦根、憂根，諸使所使，此使有覺有觀；未知根、已知根、無知根，無覺無觀；餘殘根三行。眼識耳識身識持，或有覺有觀，或無覺有觀。香持味持鼻識舌識持，有覺有觀；餘殘持三行。香入味入，有覺有觀；餘殘入三行。陰、盛陰種、色法、無色法、可見法、不可見法、有對法、無對法、有漏法、有為法、過去未來現在法、善法、無記法、色界繫法，三行。不善法、欲界繫法，有覺有觀。無色界繫法，無覺無觀。學法、無學法，無。非學非無學法、四諦思惟所斷法，三行。無斷滅法，無。苦諦習諦，三行。盡諦道諦，無。禪中初禪，或有覺有觀，或無覺有觀；餘殘禪無覺無觀。四等，三行。無色定，無覺無觀。初二解脫、初四除入，三行；餘殘解脫、除入、一切入，無覺無觀。法智未知智，無。知他人心智、等智，三行。苦智習盡道智、空無願無相無、身見戒盜疑，三行。貪瞋、恚愚、癡及欲漏，有覺有觀；餘殘三行。流中欲流，有覺有觀；餘殘三行。扼亦如是。受中欲受，有覺有觀；餘殘三行。縛中欲愛身縛、瞋恚身縛，有覺有觀；餘殘三行。五蓋及瞋恚、慳嫉結，有覺有觀；餘殘三行。下分中貪欲、瞋恚，有覺有觀；餘殘及五見三行。愛身中鼻舌更愛，有覺有觀；眼耳身更愛，或有覺有觀，或無覺有觀；意更愛三行。使中貪欲、瞋恚使，有覺有觀；餘殘三行。結中瞋恚、慳、嫉結，有覺有觀；餘殘三行。九十八使，欲界有覺有觀，色界三行，無色界無覺無觀(五門覺竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 男根、女根、苦根、憂根，諸使所使，此使有覺有觀；未知根、已知根、無知根，無覺無觀；餘殘根三行。眼識耳識身識持，或有覺有觀，或無覺有觀。香持味持鼻識舌識持，有覺有觀；餘殘持三行。香入味入，有覺有觀；餘殘入三行。陰、盛陰種、色法、無色法、可見法、不可見法、有對法、無對法、有漏法、有為法、過去未來現在法、善法、無記法、色界繫法，三行。不善法、欲界繫法，有覺有觀。無色界繫法，無覺無觀。學法、無學法，無。非學非無學法、四諦思惟所斷法，三行。無斷滅法，無。苦諦習諦，三行。盡諦道諦，無。禪中初禪，或有覺有觀，或無覺有觀；餘殘禪無覺無觀。四等，三行。無色定，無覺無觀。初二解脫、初四除入，三行；餘殘解脫、除入、一切入，無覺無觀。法智未知智，無。知他人心智、等智，三行。苦智習盡道智、空無願無相無、身見戒盜疑，三行。貪瞋、恚愚、癡及欲漏，有覺有觀；餘殘三行。流中欲流，有覺有觀；餘殘三行。扼亦如是。受中欲受，有覺有觀；餘殘三行。縛中欲愛身縛、瞋恚身縛，有覺有觀；餘殘三行。五蓋及瞋恚、慳嫉結，有覺有觀；餘殘三行。下分中貪欲、瞋恚，有覺有觀；餘殘及五見三行。愛身中鼻舌更愛，有覺有觀；眼耳身更愛，或有覺有觀，或無覺有觀；意更愛三行。使中貪欲、瞋恚使，有覺有觀；餘殘三行。結中瞋恚、慳、嫉結，有覺有觀；餘殘三行。九十八使，欲界有覺有觀，色界三行，無色界無覺無觀(五門覺竟)。

眼根諸使所使，此使與四根相應除苦根。耳鼻舌身根亦復如是。意根五。男根女根三，除樂根。苦根命根四，除苦根。樂根四，除苦根。苦根四，除樂根。喜根憂根三，除樂根苦根。護根信精進念定慧根四，除苦根。未知根已知根無知根，無使使。眼持耳鼻舌身意識持四，除苦根；餘殘持五。眼入耳鼻舌身入四，除苦根；餘殘入五。陰盛陰種、色法無色法、可見法不可見法、有對法無對法、有漏法、有為法五。無漏法無為法，無。過去未來現在法、善法不善法無記法、欲界繫法五。色界繫法三，除苦根憂根。無色界繫法一。護根、學法、無學法，無。非學非無學法五。四諦所斷法四。思惟所斷法五。無斷滅法，無。苦諦習諦五。盡諦道諦，無。禪中初禪三，除苦根憂根。二禪二，喜根護根。三禪二，樂根護根。四禪一，護根。四等中慈悲護三，除苦根憂根。喜二，喜根護根。無色定一，護根。初第二解脫、初四除入二，喜根護根；餘殘解脫、除入、一切入一，護根。法智未知智，無。知他人心智三，除苦根憂根。等智五。苦智習盡道智、空無願無相，無。身見戒盜疑及貪四，除苦根。瞋恚四，除樂根。愚癡及欲漏無明漏五。有漏三，除苦根憂根。流中欲流無明流五；有流三，除苦根憂根；見流四，除苦根。扼亦如是。受中欲受五；戒受見受四，除苦根；我受三，除苦根憂根。縛中瞋恚身縛四，除樂根；餘殘縛四，除苦根。蓋中貪欲四，除苦根；瞋恚四，除樂根；睡、調五；眠、戲、疑三，除樂根苦根。結中瞋恚結四，除樂根；愛結、憍慢結四，除苦根；慳嫉結三，除樂根苦根。下分中貪欲四，除苦根；瞋恚四，除樂根；身見、戒盜、疑及五見、六愛身四，除苦根。使中貪欲使、憍慢使、見使、疑使四，除苦根；瞋恚使四，除樂根；有愛使三，除苦根憂根；無明使五。結中瞋恚結四，除樂根；愛結、憍慢結、見結、失願結、疑結四，除苦根；無明結五；慳嫉結三，除樂根苦根。九十八使，欲界見諦所斷三，除樂根苦根；思惟所斷愛四，除苦根。瞋恚四，除樂根。憍慢三，除樂根苦根。無明五。色界三，除苦根憂根。無色界一，護根(根門第六竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根諸使所使，此使與四根相應除苦根。耳鼻舌身根亦復如是。意根五。男根女根三，除樂根。苦根命根四，除苦根。樂根四，除苦根。苦根四，除樂根。喜根憂根三，除樂根苦根。護根信精進念定慧根四，除苦根。未知根已知根無知根，無使使。眼持耳鼻舌身意識持四，除苦根；餘殘持五。眼入耳鼻舌身入四，除苦根；餘殘入五。陰盛陰種、色法無色法、可見法不可見法、有對法無對法、有漏法、有為法五。無漏法無為法，無。過去未來現在法、善法不善法無記法、欲界繫法五。色界繫法三，除苦根憂根。無色界繫法一。護根、學法、無學法，無。非學非無學法五。四諦所斷法四。思惟所斷法五。無斷滅法，無。苦諦習諦五。盡諦道諦，無。禪中初禪三，除苦根憂根。二禪二，喜根護根。三禪二，樂根護根。四禪一，護根。四等中慈悲護三，除苦根憂根。喜二，喜根護根。無色定一，護根。初第二解脫、初四除入二，喜根護根；餘殘解脫、除入、一切入一，護根。法智未知智，無。知他人心智三，除苦根憂根。等智五。苦智習盡道智、空無願無相，無。身見戒盜疑及貪四，除苦根。瞋恚四，除樂根。愚癡及欲漏無明漏五。有漏三，除苦根憂根。流中欲流無明流五；有流三，除苦根憂根；見流四，除苦根。扼亦如是。受中欲受五；戒受見受四，除苦根；我受三，除苦根憂根。縛中瞋恚身縛四，除樂根；餘殘縛四，除苦根。蓋中貪欲四，除苦根；瞋恚四，除樂根；睡、調五；眠、戲、疑三，除樂根苦根。結中瞋恚結四，除樂根；愛結、憍慢結四，除苦根；慳嫉結三，除樂根苦根。下分中貪欲四，除苦根；瞋恚四，除樂根；身見、戒盜、疑及五見、六愛身四，除苦根。使中貪欲使、憍慢使、見使、疑使四，除苦根；瞋恚使四，除樂根；有愛使三，除苦根憂根；無明使五。結中瞋恚結四，除樂根；愛結、憍慢結、見結、失願結、疑結四，除苦根；無明結五；慳嫉結三，除樂根苦根。九十八使，欲界見諦所斷三，除樂根苦根；思惟所斷愛四，除苦根。瞋恚四，除樂根。憍慢三，除樂根苦根。無明五。色界三，除苦根憂根。無色界一，護根(根門第六竟)。

誰成就眼根？答曰：色界欲界若得不失。耳鼻舌根亦復如是。誰成就身根？答曰：欲色界。誰成就意根？答曰：一切眾生。誰成就男根女根？答曰：欲界若得不失。誰成就命根？答曰：一切眾生。誰成就樂根？答曰：遍淨天，若下遍淨天，若聖人生上。誰成就苦根？答曰：欲界。誰成就喜根？答曰：光音天，若下光音，若聖人生上。誰成就憂根？答曰：欲愛未盡。誰成就護根？答曰：一切眾生。誰成就信根精進念定慧根？答曰：不斷善根。誰成就未知根已知根無知根？答曰：若得不失。誰成就眼持耳鼻舌持？答曰：色界欲界若得不失。誰成就身持色聲細滑持？答曰：欲色界。誰成就眼識耳身識持？答曰：梵迦夷天，若下梵迦夷，若生上而現在前。誰成就香持味持鼻識舌識持？答曰：欲界愛未盡。誰成就意持法持意識持？答曰：一切眾生。誰成就眼入耳鼻舌入？答曰：色界欲界若得不失。誰成就身入色聲細滑入？答曰：欲色界。誰成就香入味入？答曰：欲界。誰成就意入法入？答曰：一切眾生。誰成就色陰？答曰：欲色界，若聖人生無色界(法身)。誰成就痛想行識陰？答曰：一切眾生。誰成就色盛陰？答曰：欲色界。誰成就痛想行識盛陰？答曰：一切眾生。誰成就地種乃至空種？答曰：欲色界。誰成就識種？答曰：一切眾生。誰成就色法？答曰：欲色界，若聖人生無色界。誰成就無色法？答曰：一切眾生。誰成就可見法有對法？答曰：欲色界。誰成就不可見法無對法？答曰：一切眾生。誰成就有漏無漏法、有為無為法、過去未來現在法？答曰：一切眾生。誰成就善法？答曰：不斷善根。誰成就不善法？答曰：欲愛未盡。誰成就無記法？答曰：一切眾生。誰成就欲界繫法？答曰：欲色界。誰成就色界繫法？答曰：欲色界。誰成就無色界繫法？答曰：一切眾生。誰成就學法無學法？答曰：若得不失。誰成就非學非無學法？答曰：一切眾生。誰成就見諦所斷法？答曰：未生道未知智。誰成就思惟所斷、無斷滅法、苦諦習諦？答曰：一切眾生。誰成就盡諦？答曰：若得不失。誰成就道諦？答曰：若得。禪中誰成就初禪？答曰：梵迦夷天，若下梵迦夷，若聖人生上。誰成就二禪？答曰：光音天，若下光音，若聖人生上。誰成就三禪？答曰：遍淨天，若下遍淨，若聖人生上。誰成就四禪？答曰：果實天，若下果實，若聖人生上。誰成就四等？答曰：若得不失。無色中誰成就空處？答曰：生空處者，若空處下，若聖人生上。誰成就識處？答曰：生識處者，若下識處，若聖人生上。誰成就不用處？答曰：生不用處者，若下不用處，若無垢人(上諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰成就眼根？答曰：色界欲界若得不失。耳鼻舌根亦復如是。誰成就身根？答曰：欲色界。誰成就意根？答曰：一切眾生。誰成就男根女根？答曰：欲界若得不失。誰成就命根？答曰：一切眾生。誰成就樂根？答曰：遍淨天，若下遍淨天，若聖人生上。誰成就苦根？答曰：欲界。誰成就喜根？答曰：光音天，若下光音，若聖人生上。誰成就憂根？答曰：欲愛未盡。誰成就護根？答曰：一切眾生。誰成就信根精進念定慧根？答曰：不斷善根。誰成就未知根已知根無知根？答曰：若得不失。誰成就眼持耳鼻舌持？答曰：色界欲界若得不失。誰成就身持色聲細滑持？答曰：欲色界。誰成就眼識耳身識持？答曰：梵迦夷天，若下梵迦夷，若生上而現在前。誰成就香持味持鼻識舌識持？答曰：欲界愛未盡。誰成就意持法持意識持？答曰：一切眾生。誰成就眼入耳鼻舌入？答曰：色界欲界若得不失。誰成就身入色聲細滑入？答曰：欲色界。誰成就香入味入？答曰：欲界。誰成就意入法入？答曰：一切眾生。誰成就色陰？答曰：欲色界，若聖人生無色界(法身)。誰成就痛想行識陰？答曰：一切眾生。誰成就色盛陰？答曰：欲色界。誰成就痛想行識盛陰？答曰：一切眾生。誰成就地種乃至空種？答曰：欲色界。誰成就識種？答曰：一切眾生。誰成就色法？答曰：欲色界，若聖人生無色界。誰成就無色法？答曰：一切眾生。誰成就可見法有對法？答曰：欲色界。誰成就不可見法無對法？答曰：一切眾生。誰成就有漏無漏法、有為無為法、過去未來現在法？答曰：一切眾生。誰成就善法？答曰：不斷善根。誰成就不善法？答曰：欲愛未盡。誰成就無記法？答曰：一切眾生。誰成就欲界繫法？答曰：欲色界。誰成就色界繫法？答曰：欲色界。誰成就無色界繫法？答曰：一切眾生。誰成就學法無學法？答曰：若得不失。誰成就非學非無學法？答曰：一切眾生。誰成就見諦所斷法？答曰：未生道未知智。誰成就思惟所斷、無斷滅法、苦諦習諦？答曰：一切眾生。誰成就盡諦？答曰：若得不失。誰成就道諦？答曰：若得。禪中誰成就初禪？答曰：梵迦夷天，若下梵迦夷，若聖人生上。誰成就二禪？答曰：光音天，若下光音，若聖人生上。誰成就三禪？答曰：遍淨天，若下遍淨，若聖人生上。誰成就四禪？答曰：果實天，若下果實，若聖人生上。誰成就四等？答曰：若得不失。無色中誰成就空處？答曰：生空處者，若空處下，若聖人生上。誰成就識處？答曰：生識處者，若下識處，若聖人生上。誰成就不用處？答曰：生不用處者，若下不用處，若無垢人(上諸

聖人皆此人也)生上。誰成就有想無想處？答曰：一切眾生。誰成就解脫、除入、一切入？答曰：若得不失。誰成就法智未知智？答曰：若得。誰成就知他人心智？答曰：若得不失。誰成就等智？答曰：一切眾生。誰成就苦智習盡道智、空無願無相？答曰：若得。結中誰成就身見？答曰：若未知智未生。誰成就戒盜疑？答曰：道未知智未生。誰成就貪欲瞋恚愚癡及欲漏？答曰：欲愛未盡。誰成就有漏無明漏？答曰：無色界愛未盡。流中誰成就欲流？答曰：欲愛未盡。誰成就有流無明流？答曰：無色界愛未盡。誰成就見流？答曰：道未知智未生。扼亦如是。受中誰成就欲受？答曰：欲愛未盡。誰成就戒受見受？答曰：道未知智未生。誰成就我受？答曰：無色界愛未盡。縛中誰成就欲愛身縛瞋恚身縛？答曰：欲愛未盡。誰成就戒盜身縛我見身縛？答曰：道未知智未生。蓋中誰成就貪欲瞋恚睡眠調戲蓋？答曰：欲愛未盡。誰成就疑蓋？答曰：欲愛未盡，若道法智未生。結中誰成就瞋恚慳嫉結？答曰：欲愛未盡。誰成就愛結憍慢結？答曰：無色界愛未盡。下分中誰成就貪欲瞋恚？答曰：欲愛未盡。誰成就身見？答曰：苦未知智未生。誰成就戒盜疑？答曰：道未知智未生。見中誰成就身見邊見？答曰：苦未知智未生。誰成就邪見見盜戒盜？答曰：道未知智未生。愛身中誰成就鼻舌更愛？答曰：欲愛未盡。誰成就眼耳身更愛？答曰：梵天上愛未盡。誰成就竟更愛？答曰：無色界愛未盡。使中誰成就貪欲瞋恚使？答曰：欲愛未盡。誰成就有愛憍慢無明使？答曰：無色界愛未盡。誰成就見使疑使？答曰：道未知智未生。結中誰成就瞋恚慳嫉結？答曰：欲愛未盡。誰成就愛憍慢無明結？答曰：無色界愛未盡。誰成就見結失願疑結？答曰：道未知智未生。九十八使誰成就欲界苦諦所斷使？答曰：欲愛未盡，若苦法智未生。誰成就欲界習諦所斷使？答曰：欲愛未盡，若習法智未生。誰成就欲界盡諦所斷使？答曰：欲愛未盡，若盡法智未生。誰成就欲界道諦所斷使？答曰：欲愛未盡，若道法智未生。誰成就欲界思惟所斷使？答曰：欲愛未盡。誰成就色界苦諦所斷使？答曰：色愛未盡，若苦未知智未生。誰成就色界習諦所斷使？答曰：色愛未盡，若習未知智未生。誰成就色界盡諦所斷使？答曰：色愛未盡，若盡未知智未生。誰成就色界道諦所斷使？答曰：色愛未盡，若道未知智未生。誰成就色界思惟所斷使？答曰：色愛未盡。誰成就無色界苦諦所斷使？答曰：苦未知智未生。誰成就無色界習諦所斷使？答曰：習未知智未生。誰成就無色界盡諦所斷使？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖人皆此人也)生上。誰成就有想無想處？答曰：一切眾生。誰成就解脫、除入、一切入？答曰：若得不失。誰成就法智未知智？答曰：若得。誰成就知他人心智？答曰：若得不失。誰成就等智？答曰：一切眾生。誰成就苦智習盡道智、空無願無相？答曰：若得。結中誰成就身見？答曰：若未知智未生。誰成就戒盜疑？答曰：道未知智未生。誰成就貪欲瞋恚愚癡及欲漏？答曰：欲愛未盡。誰成就有漏無明漏？答曰：無色界愛未盡。流中誰成就欲流？答曰：欲愛未盡。誰成就有流無明流？答曰：無色界愛未盡。誰成就見流？答曰：道未知智未生。扼亦如是。受中誰成就欲受？答曰：欲愛未盡。誰成就戒受見受？答曰：道未知智未生。誰成就我受？答曰：無色界愛未盡。縛中誰成就欲愛身縛瞋恚身縛？答曰：欲愛未盡。誰成就戒盜身縛我見身縛？答曰：道未知智未生。蓋中誰成就貪欲瞋恚睡眠調戲蓋？答曰：欲愛未盡。誰成就疑蓋？答曰：欲愛未盡，若道法智未生。結中誰成就瞋恚慳嫉結？答曰：欲愛未盡。誰成就愛結憍慢結？答曰：無色界愛未盡。下分中誰成就貪欲瞋恚？答曰：欲愛未盡。誰成就身見？答曰：苦未知智未生。誰成就戒盜疑？答曰：道未知智未生。見中誰成就身見邊見？答曰：苦未知智未生。誰成就邪見見盜戒盜？答曰：道未知智未生。愛身中誰成就鼻舌更愛？答曰：欲愛未盡。誰成就眼耳身更愛？答曰：梵天上愛未盡。誰成就竟更愛？答曰：無色界愛未盡。使中誰成就貪欲瞋恚使？答曰：欲愛未盡。誰成就有愛憍慢無明使？答曰：無色界愛未盡。誰成就見使疑使？答曰：道未知智未生。結中誰成就瞋恚慳嫉結？答曰：欲愛未盡。誰成就愛憍慢無明結？答曰：無色界愛未盡。誰成就見結失願疑結？答曰：道未知智未生。九十八使誰成就欲界苦諦所斷使？答曰：欲愛未盡，若苦法智未生。誰成就欲界習諦所斷使？答曰：欲愛未盡，若習法智未生。誰成就欲界盡諦所斷使？答曰：欲愛未盡，若盡法智未生。誰成就欲界道諦所斷使？答曰：欲愛未盡，若道法智未生。誰成就欲界思惟所斷使？答曰：欲愛未盡。誰成就色界苦諦所斷使？答曰：色愛未盡，若苦未知智未生。誰成就色界習諦所斷使？答曰：色愛未盡，若習未知智未生。誰成就色界盡諦所斷使？答曰：色愛未盡，若盡未知智未生。誰成就色界道諦所斷使？答曰：色愛未盡，若道未知智未生。誰成就色界思惟所斷使？答曰：色愛未盡。誰成就無色界苦諦所斷使？答曰：苦未知智未生。誰成就無色界習諦所斷使？答曰：習未知智未生。誰成就無色界盡諦所斷使？答曰：

盡未知智未生。誰成就無色界道諦所斷使？答曰：道未知智未生。誰成就無色界思惟所斷使？答曰：無色界愛未盡(成就第七竟也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡未知智未生。誰成就無色界道諦所斷使？答曰：道未知智未生。誰成就無色界思惟所斷使？答曰：無色界愛未盡(成就第七竟也)。

誰不成就眼根？答曰：無色界，欲界若未得若得便失。耳鼻舌根亦復如是。誰不成就身根？答曰：無色界意根無不成就。誰不成就男根女根？答曰：色無色界，欲界未得若得便失。命根無不成就。誰不成就樂根？答曰：凡夫人生遍淨天上。誰不成就苦根？答曰：色無色界。誰不成就喜根？答曰：凡夫人生光音天上。誰不成就憂根？答曰：欲愛已盡。護根無不成就。誰不成就信精進念定慧根？答曰：善根本斷。誰不成就未知根已知根無知根？答曰：若未得若得便失。誰不成就眼持耳鼻舌持？答曰：無色界，欲界若未得若得便失。誰不成就身持色聲細滑持？答曰：無色界。誰不成就眼識耳識身識持？答曰：生梵天上不現在前。誰不成就香持味持鼻識舌識持？答曰：色無色界。意持法持意識持無不成就。誰不成就眼入耳鼻舌入？答曰：無色界，欲界若未得若得便失。誰不成就身入色聲細滑入？答曰：無色界。誰不成就香入味入？答曰：色無色界。意入法入無不成就。誰不成就色陰？答曰：凡夫人生無色界。痛想行識陰無不成就。誰不成就色盛陰？答曰：無色界。痛想行識盛陰無不成就。誰不成就地種乃至空種？答曰：無色界。識種無不成就。誰不成就色法？答曰：凡夫人生無色界。無色法無不成就。誰不成就可見法有對法？答曰：無色界。不可見法無對法無不成就。有漏無漏、有為無為、過去未來現在法無不成就。誰不成就善法？答曰：善根本斷。誰不成就不善法？答曰：欲愛已盡。無記法無不成就。誰不成就欲界繫法？答曰：無色界。誰不成就色界繫法？答曰：無色界。無色界繫法無不成就。誰不成就學無學法？答曰：若未得若得便失。非學非無學法無不成就。誰不成就見諦所斷法？答曰：道未知智生。思惟所斷、無斷滅法、苦諦習諦無不成就。誰不成就盡諦？答曰：若未得若得便失。誰不成就道諦？答曰：未得。禪中誰不成就初禪？答曰：凡夫人生梵天上。誰不成就二禪？答曰：凡夫人生光音天上。誰不成就三禪？答曰：凡夫人生遍淨天上。誰不成就四禪？答曰：凡夫人生無色界(譯人云經本爾)。誰不成就四等？答曰：若未得若得便失。無色中誰不成就空處？答曰：凡夫人生空處上。誰不成就識處？答曰：凡夫人生識處上。誰不成就不用處？答曰：凡夫人生不用處上。有想無想處無不成就。誰不成就解脫、除入、一切入？答曰：若未得若得便失。誰不成就法智未知智？答曰：未得。誰不成就知他人心智？答曰：若未得若得便失。等智無不成就。誰不成就苦智習盡道智、空無相無願？答曰：未得。結中誰不成就身見？答曰：苦未知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰不成就眼根？答曰：無色界，欲界若未得若得便失。耳鼻舌根亦復如是。誰不成就身根？答曰：無色界意根無不成就。誰不成就男根女根？答曰：色無色界，欲界未得若得便失。命根無不成就。誰不成就樂根？答曰：凡夫人生遍淨天上。誰不成就苦根？答曰：色無色界。誰不成就喜根？答曰：凡夫人生光音天上。誰不成就憂根？答曰：欲愛已盡。護根無不成就。誰不成就信精進念定慧根？答曰：善根本斷。誰不成就未知根已知根無知根？答曰：若未得若得便失。誰不成就眼持耳鼻舌持？答曰：無色界，欲界若未得若得便失。誰不成就身持色聲細滑持？答曰：無色界。誰不成就眼識耳識身識持？答曰：生梵天上不現在前。誰不成就香持味持鼻識舌識持？答曰：色無色界。意持法持意識持無不成就。誰不成就眼入耳鼻舌入？答曰：無色界，欲界若未得若得便失。誰不成就身入色聲細滑入？答曰：無色界。誰不成就香入味入？答曰：色無色界。意入法入無不成就。誰不成就色陰？答曰：凡夫人生無色界。痛想行識陰無不成就。誰不成就色盛陰？答曰：無色界。痛想行識盛陰無不成就。誰不成就地種乃至空種？答曰：無色界。識種無不成就。誰不成就色法？答曰：凡夫人生無色界。無色法無不成就。誰不成就可見法有對法？答曰：無色界。不可見法無對法無不成就。有漏無漏、有為無為、過去未來現在法無不成就。誰不成就善法？答曰：善根本斷。誰不成就不善法？答曰：欲愛已盡。無記法無不成就。誰不成就欲界繫法？答曰：無色界。誰不成就色界繫法？答曰：無色界。無色界繫法無不成就。誰不成就學無學法？答曰：若未得若得便失。非學非無學法無不成就。誰不成就見諦所斷法？答曰：道未知智生。思惟所斷、無斷滅法、苦諦習諦無不成就。誰不成就盡諦？答曰：若未得若得便失。誰不成就道諦？答曰：未得。禪中誰不成就初禪？答曰：凡夫人生梵天上。誰不成就二禪？答曰：凡夫人生光音天上。誰不成就三禪？答曰：凡夫人生遍淨天上。誰不成就四禪？答曰：凡夫人生無色界(譯人云經本爾)。誰不成就四等？答曰：若未得若得便失。無色中誰不成就空處？答曰：凡夫人生空處上。誰不成就識處？答曰：凡夫人生識處上。誰不成就不用處？答曰：凡夫人生不用處上。有想無想處無不成就。誰不成就解脫、除入、一切入？答曰：若未得若得便失。誰不成就法智未知智？答曰：未得。誰不成就知他人心智？答曰：若未得若得便失。等智無不成就。誰不成就苦智習盡道智、空無相無願？答曰：未得。結中誰不成就身見？答曰：苦未知

智生。誰不成就戒盜疑？答曰：道未知智生。誰不成就貪瞋恚愚癡及欲漏？答曰：欲愛已盡。誰不成就有漏無明漏？答曰：無色界愛已盡。流中誰不成就欲流？答曰：欲愛已盡。誰不成就有流無明流？答曰：無色界愛已盡。誰不成就見流？答曰：道未知智生。軛亦如是。受中誰不成就欲受？答曰：欲愛已盡。誰不成就戒受見受？答曰：道未知智生。誰不成就我受？答曰：無色界愛已盡。縛中誰不成就欲愛身縛瞋恚身縛？答曰：欲愛已盡。誰不成就戒盜身縛我見身縛？答曰：道未知智生。蓋中誰不成就貪欲瞋恚睡眠調戲？答曰：欲愛已盡。誰不成就疑蓋？答曰：欲愛已盡，若欲愛未盡道法智生。結中誰不成就瞋恚慳嫉結？答曰：欲愛已盡。誰不成就愛結憍慢結？答曰：無色界愛已盡。下分中誰不成就貪欲瞋恚？答曰：欲愛已盡。誰不成就身見？答曰：苦未知智生。誰不成就戒盜疑？答曰：道未知智生。見中誰不成就身見邊見？答曰：苦未知智生。誰不成就邪見見盜戒盜？答曰：道未知智生。愛身中誰不成就鼻舌更愛？答曰：欲愛已盡。誰不成就眼耳身更愛？答曰：梵天上愛已盡。誰不成就意更愛？答曰：無色界愛已盡。使中誰不成就貪欲瞋恚使？答曰：欲愛已盡。誰不成就有愛使憍慢使無明使？答曰：無色界愛已盡。誰不成就見使疑使？答曰：道未知智生。結中誰不成就瞋恚慳嫉結？答曰：欲愛已盡。誰不成就愛結憍慢無明結？答曰：無色界愛已盡。誰不成就見失願疑結？答曰：道未知智生。九十八使誰不成就欲界苦諦所斷使？答曰：欲愛已盡，若欲愛未盡苦法智生。誰不成就欲界習諦所斷使？答曰：欲愛已盡，若欲愛未盡習法智生。誰不成就欲界盡諦所斷使？答曰：欲愛已盡，若欲愛未盡盡法智生。誰不成就欲界道諦所斷使？答曰：欲愛已盡，若欲愛未盡道法智生。誰不成就欲界思惟所斷使？答曰：欲愛已盡。誰不成就色界苦諦所斷使？答曰：色愛已盡，若色愛未盡苦未知智生。誰不成就色界習諦所斷使？答曰：色愛已盡，若色愛未盡習未知智生。誰不成就色界盡諦所斷使？答曰：色愛已盡，若色愛未盡盡未知智生。誰不成就色界道諦所斷使？答曰：色愛已盡，若色愛未盡道未知智生。誰不成就色界思惟所斷使。答曰。色愛已盡。誰不成就無色界苦諦所斷使？答曰：苦未知智生。誰不成就無色界習諦所斷使？答曰：習未知智生。誰不成就無色界盡諦所斷使？答曰：盡未知智生。誰不成就無色界道諦所斷使？答曰：道未知智生。誰不成就無色界思惟所斷使？答曰。無色界愛已盡(不成就八門竟也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智生。誰不成就戒盜疑？答曰：道未知智生。誰不成就貪瞋恚愚癡及欲漏？答曰：欲愛已盡。誰不成就有漏無明漏？答曰：無色界愛已盡。流中誰不成就欲流？答曰：欲愛已盡。誰不成就有流無明流？答曰：無色界愛已盡。誰不成就見流？答曰：道未知智生。軛亦如是。受中誰不成就欲受？答曰：欲愛已盡。誰不成就戒受見受？答曰：道未知智生。誰不成就我受？答曰：無色界愛已盡。縛中誰不成就欲愛身縛瞋恚身縛？答曰：欲愛已盡。誰不成就戒盜身縛我見身縛？答曰：道未知智生。蓋中誰不成就貪欲瞋恚睡眠調戲？答曰：欲愛已盡。誰不成就疑蓋？答曰：欲愛已盡，若欲愛未盡道法智生。結中誰不成就瞋恚慳嫉結？答曰：欲愛已盡。誰不成就愛結憍慢結？答曰：無色界愛已盡。下分中誰不成就貪欲瞋恚？答曰：欲愛已盡。誰不成就身見？答曰：苦未知智生。誰不成就戒盜疑？答曰：道未知智生。見中誰不成就身見邊見？答曰：苦未知智生。誰不成就邪見見盜戒盜？答曰：道未知智生。愛身中誰不成就鼻舌更愛？答曰：欲愛已盡。誰不成就眼耳身更愛？答曰：梵天上愛已盡。誰不成就意更愛？答曰：無色界愛已盡。使中誰不成就貪欲瞋恚使？答曰：欲愛已盡。誰不成就有愛使憍慢使無明使？答曰：無色界愛已盡。誰不成就見使疑使？答曰：道未知智生。結中誰不成就瞋恚慳嫉結？答曰：欲愛已盡。誰不成就愛結憍慢無明結？答曰：無色界愛已盡。誰不成就見失願疑結？答曰：道未知智生。九十八使誰不成就欲界苦諦所斷使？答曰：欲愛已盡，若欲愛未盡苦法智生。誰不成就欲界習諦所斷使？答曰：欲愛已盡，若欲愛未盡習法智生。誰不成就欲界盡諦所斷使？答曰：欲愛已盡，若欲愛未盡盡法智生。誰不成就欲界道諦所斷使？答曰：欲愛已盡，若欲愛未盡道法智生。誰不成就欲界思惟所斷使？答曰：欲愛已盡。誰不成就色界苦諦所斷使？答曰：色愛已盡，若色愛未盡苦未知智生。誰不成就色界習諦所斷使？答曰：色愛已盡，若色愛未盡習未知智生。誰不成就色界盡諦所斷使？答曰：色愛已盡，若色愛未盡盡未知智生。誰不成就色界道諦所斷使？答曰：色愛已盡，若色愛未盡道未知智生。誰不成就色界思惟所斷使。答曰。色愛已盡。誰不成就無色界苦諦所斷使？答曰：苦未知智生。誰不成就無色界習諦所斷使？答曰：習未知智生。誰不成就無色界盡諦所斷使？答曰：盡未知智生。誰不成就無色界道諦所斷使？答曰：道未知智生。誰不成就無色界思惟所斷使？答曰。無色界愛已盡(不成就八門竟也)。

眼根，斷智時，凡夫人到色愛盡，三十一使得斷智結不悉盡，聖人三使(色界三使)得斷智結不悉盡。如眼根，如是耳鼻舌身根、眼持耳鼻舌身持、色聲細滑持、眼入耳鼻舌身入、色聲細滑入、色陰色盛陰、地種乃至空種、色法可見法、有對法、色界繫法、第四禪、慈悲護淨、解脫、後四除入、八一切入、知他人心智，斷智時，凡夫人到色愛盡，三十一使斷智結不悉盡，聖人三使斷智結不悉盡。意根，得斷智時到無色界愛盡，三使得斷智三結永盡。如意根，如是命根、護根、信精進念定慧根、意持法持意識持、意入法入、痛陰想行識陰、痛盛陰想行識盛陰、識種、無色法、不可見法、無對法、有漏法、有為法、過去未來現在法、善法無記法、無色界繫法、非學非無學法、思惟所斷法、苦諦習諦、有想無想處有想無想處解脫、滅盡解脫，等智斷智時，到無色界愛盡，三使斷智三結永盡。男根女根，斷智時，凡夫人到欲愛盡，三十六使斷智三結永盡，聖人四使斷智三結永盡。如男根女根，如是苦根憂根、香持味持鼻識舌識持、香入味入、不善法、欲界繫法，斷智時，凡夫人到欲愛盡，三十六使斷智三結永盡，聖人四使斷智三結永盡。樂根，斷智時到遍淨天愛盡，即彼樂根斷智結使不悉盡。喜根，斷智時到光音天愛盡，即彼喜根斷智結使不悉盡。眼識耳識身識持，斷智時到梵天上愛盡，即彼三識持斷智結使不悉盡。見諦所斷法，得斷智時，色愛未盡，道未知智現在前，十四使斷智三結永盡；色愛已盡，道未知智現在前，七使斷智三結永盡。禪中初禪，斷智時到初禪愛盡，即彼初禪斷智結使不悉盡。第二禪，斷智時到第二禪處愛盡，即彼第二禪斷智結使不悉盡。如第二禪，喜、初第二解脫、初四除入亦復如是。三禪，斷智時到第三禪愛盡，即彼三禪斷智結使不悉盡。無色中空處，斷智時到空處愛盡，即彼空處斷智結使不悉盡。空處解脫、空處入亦復如是。識處，斷智時到識處愛盡，即彼識處斷智結使不悉盡。識處解脫、識處入亦復如是。不用處，斷智時到不用處愛盡，即彼不用處斷智結使不悉盡。不用處解脫亦復如是。結中身見，斷智時色愛未盡、苦未知智現在前，十八使斷智結不悉盡；色愛已盡、苦未知智現在前，九使斷智結不悉盡。如身見，如是下分中身見、見中身見邊見，斷智時色愛未盡、苦未知智現在前，十八使斷智結不悉盡；色愛已盡、苦未知智現在前，九使斷智結不悉盡。戒盜，疑斷智時色愛未盡、道未知智現在前，十四使斷智三結永盡；色愛已盡、道未知智現在前，七使斷智三結永盡。如戒盜疑，如是見流、見、軛、戒受 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根，斷智時，凡夫人到色愛盡，三十一使得斷智結不悉盡，聖人三使(色界三使)得斷智結不悉盡。如眼根，如是耳鼻舌身根、眼持耳鼻舌身持、色聲細滑持、眼入耳鼻舌身入、色聲細滑入、色陰色盛陰、地種乃至空種、色法可見法、有對法、色界繫法、第四禪、慈悲護淨、解脫、後四除入、八一切入、知他人心智，斷智時，凡夫人到色愛盡，三十一使斷智結不悉盡，聖人三使斷智結不悉盡。意根，得斷智時到無色界愛盡，三使得斷智三結永盡。如意根，如是命根、護根、信精進念定慧根、意持法持意識持、意入法入、痛陰想行識陰、痛盛陰想行識盛陰、識種、無色法、不可見法、無對法、有漏法、有為法、過去未來現在法、善法無記法、無色界繫法、非學非無學法、思惟所斷法、苦諦習諦、有想無想處有想無想處解脫、滅盡解脫，等智斷智時，到無色界愛盡，三使斷智三結永盡。男根女根，斷智時，凡夫人到欲愛盡，三十六使斷智三結永盡，聖人四使斷智三結永盡。如男根女根，如是苦根憂根、香持味持鼻識舌識持、香入味入、不善法、欲界繫法，斷智時，凡夫人到欲愛盡，三十六使斷智三結永盡，聖人四使斷智三結永盡。樂根，斷智時到遍淨天愛盡，即彼樂根斷智結使不悉盡。喜根，斷智時到光音天愛盡，即彼喜根斷智結使不悉盡。眼識耳識身識持，斷智時到梵天上愛盡，即彼三識持斷智結使不悉盡。見諦所斷法，得斷智時，色愛未盡，道未知智現在前，十四使斷智三結永盡；色愛已盡，道未知智現在前，七使斷智三結永盡。禪中初禪，斷智時到初禪愛盡，即彼初禪斷智結使不悉盡。第二禪，斷智時到第二禪處愛盡，即彼第二禪斷智結使不悉盡。如第二禪，喜、初第二解脫、初四除入亦復如是。三禪，斷智時到第三禪愛盡，即彼三禪斷智結使不悉盡。無色中空處，斷智時到空處愛盡，即彼空處斷智結使不悉盡。空處解脫、空處入亦復如是。識處，斷智時到識處愛盡，即彼識處斷智結使不悉盡。識處解脫、識處入亦復如是。不用處，斷智時到不用處愛盡，即彼不用處斷智結使不悉盡。不用處解脫亦復如是。結中身見，斷智時色愛未盡、苦未知智現在前，十八使斷智結不悉盡；色愛已盡、苦未知智現在前，九使斷智結不悉盡。如身見，如是下分中身見、見中身見邊見，斷智時色愛未盡、苦未知智現在前，十八使斷智結不悉盡；色愛已盡、苦未知智現在前，九使斷智結不悉盡。戒盜，疑斷智時色愛未盡、道未知智現在前，十四使斷智三結永盡；色愛已盡、道未知智現在前，七使斷智三結永盡。如戒盜疑，如是見流、見、軛、戒受

、見受、戒盜身縛、我見身縛、下分中戒盜疑、見中邪見見盜戒盜、使中見使疑使、結中見失願疑結，斷智時色愛未盡、道未知智現在前，十四使斷智三結永盡；色愛已盡、道未知智現在前，七使斷智三結永盡。貪欲瞋恚愚癡及欲漏，斷智時，凡夫人到欲愛盡，三十六使斷智三結永盡，聖人四使斷智三結永盡。如是欲流、欲軛、欲受、欲愛身縛、瞋恚身縛、蓋中貪欲瞋恚睡眠調戲、結中瞋恚慳嫉結、下分中貪欲瞋恚、愛身中鼻舌更愛、使中貪欲瞋恚使、結中瞋恚慳嫉結，斷智時，凡夫人到欲愛盡，三十六使斷智三結永盡，聖人四使斷智三結永盡。有漏無明漏，斷智時到無色界愛盡，三使斷智三結永盡。如是有流、無明流、有軛、無明軛、我受、愛結、憍慢結、無明結、意更愛、有愛使、憍慢使、無明使、愛結、憍慢結、無明結，斷智時到無色界愛盡，三使斷智三結永盡。疑蓋，斷智時，凡夫人到欲愛盡，三十六使斷智三結永盡，聖人道法智現在前，八使斷智結不悉盡。眼耳身更愛，斷智時到梵天上愛盡，即彼三愛身斷智結使不悉盡。九十八使中欲界苦諦所斷使，斷智時，凡夫人到欲愛盡，三十六使斷智三結永盡，聖人苦法智現在前，十使斷智結不悉盡。欲界習諦所斷使，斷智時，凡夫人到欲愛盡，三十六使斷智三結永盡，聖人習法智現在前，七使斷智結不悉盡。盡諦所斷亦復如是。欲界道諦所斷使，得斷智時，凡夫人到欲愛盡，三十六使斷智三結永盡，聖人道法智現在前，八使斷智結不悉盡。欲界思惟所斷使，斷智時，凡夫人到欲愛盡，三十六使斷智三結永盡，聖人四使斷智三結永盡。色界苦諦所斷使，斷智時，凡夫人到色愛盡，三十一使斷智結不悉盡，無垢人苦未知智現在前，十八使斷智結不悉盡。色界習諦所斷使，斷智時，凡夫人到色愛盡，三十一使得斷智結不悉盡，無垢人未知智現在前，十二使斷智結不悉盡。盡諦所斷使亦復如是。色界道諦所斷使，得斷智時，凡夫人到色愛盡，三十一使斷智結不悉盡，無垢人道未知智現在前，十四使斷智三結永盡。色界思惟所斷使，斷智時，凡夫人到色愛盡，三十一使得斷智結不悉盡，無垢人三使斷智結不悉盡。無色界苦諦所斷使，斷智時色愛未盡、苦未知智現在前，十八使斷智結不悉盡；色愛已盡、苦未知智現在前，九使斷智結不悉盡。無色界習諦所斷使，斷智時色愛未盡、習未知智現在前，十二使斷智結不悉盡；色愛已盡、習未知智現在前，六使斷智結不悉盡。盡諦所斷使亦復如是。無色界道諦所斷使，斷智時色愛未盡、道未知智現在前，十四使斷智三結永盡；色愛已盡、道未知智 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、見受、戒盜身縛、我見身縛、下分中戒盜疑、見中邪見見盜戒盜、使中見使疑使、結中見失願疑結，斷智時色愛未盡、道未知智現在前，十四使斷智三結永盡；色愛已盡、道未知智現在前，七使斷智三結永盡。貪欲瞋恚愚癡及欲漏，斷智時，凡夫人到欲愛盡，三十六使斷智三結永盡，聖人四使斷智三結永盡。如是欲流、欲軛、欲受、欲愛身縛、瞋恚身縛、蓋中貪欲瞋恚睡眠調戲、結中瞋恚慳嫉結、下分中貪欲瞋恚、愛身中鼻舌更愛、使中貪欲瞋恚使、結中瞋恚慳嫉結，斷智時，凡夫人到欲愛盡，三十六使斷智三結永盡，聖人四使斷智三結永盡。有漏無明漏，斷智時到無色界愛盡，三使斷智三結永盡。如是有流、無明流、有軛、無明軛、我受、愛結、憍慢結、無明結、意更愛、有愛使、憍慢使、無明使、愛結、憍慢結、無明結，斷智時到無色界愛盡，三使斷智三結永盡。疑蓋，斷智時，凡夫人到欲愛盡，三十六使斷智三結永盡，聖人道法智現在前，八使斷智結不悉盡。眼耳身更愛，斷智時到梵天上愛盡，即彼三愛身斷智結使不悉盡。九十八使中欲界苦諦所斷使，斷智時，凡夫人到欲愛盡，三十六使斷智三結永盡，聖人苦法智現在前，十使斷智結不悉盡。欲界習諦所斷使，斷智時，凡夫人到欲愛盡，三十六使斷智三結永盡，聖人習法智現在前，七使斷智結不悉盡。盡諦所斷亦復如是。欲界道諦所斷使，得斷智時，凡夫人到欲愛盡，三十六使斷智三結永盡，聖人道法智現在前，八使斷智結不悉盡。欲界思惟所斷使，斷智時，凡夫人到欲愛盡，三十六使斷智三結永盡，聖人四使斷智三結永盡。色界苦諦所斷使，斷智時，凡夫人到色愛盡，三十一使斷智結不悉盡，無垢人苦未知智現在前，十八使斷智結不悉盡。色界習諦所斷使，斷智時，凡夫人到色愛盡，三十一使得斷智結不悉盡，無垢人未知智現在前，十二使斷智結不悉盡。盡諦所斷使亦復如是。色界道諦所斷使，得斷智時，凡夫人到色愛盡，三十一使斷智結不悉盡，無垢人道未知智現在前，十四使斷智三結永盡。色界思惟所斷使，斷智時，凡夫人到色愛盡，三十一使得斷智結不悉盡，無垢人三使斷智結不悉盡。無色界苦諦所斷使，斷智時色愛未盡、苦未知智現在前，十八使斷智結不悉盡；色愛已盡、苦未知智現在前，九使斷智結不悉盡。無色界習諦所斷使，斷智時色愛未盡、習未知智現在前，十二使斷智結不悉盡；色愛已盡、習未知智現在前，六使斷智結不悉盡。盡諦所斷使亦復如是。無色界道諦所斷使，斷智時色愛未盡、道未知智現在前，十四使斷智三結永盡；色愛已盡、道未知智

現在前，七使斷智三結永盡。無色界思惟所斷使，斷智時到無色界愛盡，三使斷智三結永盡(斷智九門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在前，七使斷智三結永盡。無色界思惟所斷使，斷智時到無色界愛盡，三使斷智三結永盡(斷智九門竟)。

眼根盡作證時，凡夫人到色愛盡，三十一使盡作證結不悉盡，無垢人三使盡作證結不悉盡，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。如眼根，如是耳鼻舌身根、眼持耳鼻舌身持、色聲細滑持、眼入耳鼻舌身入、色聲細滑入、色陰色盛陰、地種乃至空種、色法、可見法、有對法、色界繫法、第四禪、慈悲護、淨解脫、後四除入、八一切入、知他人心智，盡作證時，凡夫人到色愛盡，三十一使盡作證結不悉盡，無垢人三使盡作證結不悉盡，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。意根盡作證時，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。如意根，如是命根、護根、信精進念定慧根、意持法持意識持、意入法入、痛陰想行識陰、痛盛陰想行識盛陰、識種、無色法、不可見法、無對法、有漏法、有為法、過去未來現在法、善法無記法、無色界繫法、非學非無學法、思惟所斷法、苦諦習諦、有想無想處、有想無想解脫、滅盡解脫、等智，盡作證時，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。男根女根，盡作證時，凡夫人到欲愛盡，三十六使盡作證三結永盡，得阿那含果九十二使盡作證六結永盡(慳嫉瞋除道迹三也)，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。如男根女根，如是苦根憂根、香持味持鼻識舌識持、香入味入、不善法、欲界繫法，盡作證時，凡夫人到欲愛盡，三十六使盡作證三結永盡，得阿那含果九十二使盡作證六結永盡，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。樂根，盡作證時到遍淨天愛盡，即彼樂根盡作證時結使不悉盡，得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。喜根，盡作證時到光音天愛盡，即彼喜根盡作證結使不悉盡，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。眼識耳識身識持，盡作證時到梵天上愛盡，即彼三識持盡作證結使不悉盡，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。見諦所斷法，盡作證時，得須陀洹果八十八使盡作證三結永盡，得斯陀含果八十八使盡作證三結永盡，得阿那含果九十二使盡作證六結永盡，得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。禪中初禪，盡作證時到初禪愛盡，即彼初禪盡作證結使不悉盡，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。二禪，盡作證時到二禪愛盡，即彼二禪盡作證結使不悉盡，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。喜、初第二解脫、初四除入亦復如是。三禪，盡作證時到三禪愛盡，即彼三禪盡作證結使不悉盡，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。無色中空處，盡作證時到空處愛盡，即彼空處盡作證結使不悉盡，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。空處解脫、空處入亦復如是。識處，盡作證時到識處愛盡，即彼識處盡作證結使不悉盡，得阿羅漢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根盡作證時，凡夫人到色愛盡，三十一使盡作證結不悉盡，無垢人三使盡作證結不悉盡，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。如眼根，如是耳鼻舌身根、眼持耳鼻舌身持、色聲細滑持、眼入耳鼻舌身入、色聲細滑入、色陰色盛陰、地種乃至空種、色法、可見法、有對法、色界繫法、第四禪、慈悲護、淨解脫、後四除入、八一切入、知他人心智，盡作證時，凡夫人到色愛盡，三十一使盡作證結不悉盡，無垢人三使盡作證結不悉盡，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。意根盡作證時，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。如意根，如是命根、護根、信精進念定慧根、意持法持意識持、意入法入、痛陰想行識陰、痛盛陰想行識盛陰、識種、無色法、不可見法、無對法、有漏法、有為法、過去未來現在法、善法無記法、無色界繫法、非學非無學法、思惟所斷法、苦諦習諦、有想無想處、有想無想解脫、滅盡解脫、等智，盡作證時，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。男根女根，盡作證時，凡夫人到欲愛盡，三十六使盡作證三結永盡，得阿那含果九十二使盡作證六結永盡(慳嫉瞋除道迹三也)，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。如男根女根，如是苦根憂根、香持味持鼻識舌識持、香入味入、不善法、欲界繫法，盡作證時，凡夫人到欲愛盡，三十六使盡作證三結永盡，得阿那含果九十二使盡作證六結永盡，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。樂根，盡作證時到遍淨天愛盡，即彼樂根盡作證時結使不悉盡，得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。喜根，盡作證時到光音天愛盡，即彼喜根盡作證結使不悉盡，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。眼識耳識身識持，盡作證時到梵天上愛盡，即彼三識持盡作證結使不悉盡，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。見諦所斷法，盡作證時，得須陀洹果八十八使盡作證三結永盡，得斯陀含果八十八使盡作證三結永盡，得阿那含果九十二使盡作證六結永盡，得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。禪中初禪，盡作證時到初禪愛盡，即彼初禪盡作證結使不悉盡，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。二禪，盡作證時到二禪愛盡，即彼二禪盡作證結使不悉盡，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。喜、初第二解脫、初四除入亦復如是。三禪，盡作證時到三禪愛盡，即彼三禪盡作證結使不悉盡，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。無色中空處，盡作證時到空處愛盡，即彼空處盡作證結使不悉盡，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。空處解脫、空處入亦復如是。識處，盡作證時到識處愛盡，即彼識處盡作證結使不悉盡，得阿羅漢

九十八使盡作證九結永盡。識處解脫、識處入亦復如是。不用處，盡作證時到不用處愛盡，即彼不用處盡作證結使不悉盡，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。不用處解脫亦復如是。結中身見，盡作證時苦未知智現在前，十八使盡作證結不悉盡，得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。下分中身見、見中身見邊見，盡作證時，苦未知智現在前，十八使盡作證結不悉盡，得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。戒盜、疑，盡作證時，得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。如是見流、見軛、戒受、見受、戒盜身縛、我見身縛、下分中戒盜疑、見中邪見見盜戒盜、使中見使疑使、結中見結失願疑結，盡作證時，得須陀洹果、斯陀含、阿那含、阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。貪、瞋恚、愚癡及欲漏，盡作證時，凡夫人到欲愛盡，三十六使盡作證三結永盡，得阿那含果九十二使盡作證六結永盡，得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。如是欲流、欲軛、欲愛、縛中欲愛身縛瞋恚身縛、蓋中貪欲瞋恚睡眠調戲、結中瞋恚慳嫉結、下分中貪欲瞋恚、愛身中鼻舌更愛、使中貪欲使瞋恚使、結中瞋恚結慳嫉結，盡作證時，凡夫人到欲愛盡，三十六使盡作證三結永盡，得阿那含果九十二使盡作證六結永盡，得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。有漏、無明漏，盡作證時，得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。流中有流無明流、有軛無明軛、我愛結憍慢結、意更愛、有愛使憍慢使無明使、愛結憍慢結無明結，盡作證時，得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。疑蓋，盡作證時，凡夫人到欲愛盡，三十六使盡作證三結永盡，無垢人道法智現在前，八使盡作證結不悉盡，得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。眼耳身更愛，盡作證時到梵天上愛盡，即彼三愛身盡作證結使不悉盡，得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。九十八使中欲界苦諦所斷使，盡作證時，凡夫人到欲愛盡，三十六使盡作證三結永盡，無垢人苦法智現在前，十使盡作證結不悉盡，得須陀洹乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。欲界習諦所斷使，盡作證時，凡夫人到欲愛盡，三十六使盡作證三結永盡，無垢人習法智現在前，七使盡作證結不悉盡，得須陀洹乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。盡諦所斷使亦復如是。欲界道諦所斷使，盡作證時，凡夫人到欲愛盡，三十六使盡作證三結永盡，無垢人道法智現在前，八使盡作證結不悉盡，得須陀洹乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。欲界思惟所斷使，盡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十八使盡作證九結永盡。識處解脫、識處入亦復如是。不用處，盡作證時到不用處愛盡，即彼不用處盡作證結使不悉盡，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。不用處解脫亦復如是。結中身見，盡作證時苦未知智現在前，十八使盡作證結不悉盡，得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。下分中身見、見中身見邊見，盡作證時，苦未知智現在前，十八使盡作證結不悉盡，得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。戒盜、疑，盡作證時，得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。如是見流、見軛、戒受、見受、戒盜身縛、我見身縛、下分中戒盜疑、見中邪見見盜戒盜、使中見使疑使、結中見結失願疑結，盡作證時，得須陀洹果、斯陀含、阿那含、阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。貪、瞋恚、愚癡及欲漏，盡作證時，凡夫人到欲愛盡，三十六使盡作證三結永盡，得阿那含果九十二使盡作證六結永盡，得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。如是欲流、欲軛、欲愛、縛中欲愛身縛瞋恚身縛、蓋中貪欲瞋恚睡眠調戲、結中瞋恚慳嫉結、下分中貪欲瞋恚、愛身中鼻舌更愛、使中貪欲使瞋恚使、結中瞋恚結慳嫉結，盡作證時，凡夫人到欲愛盡，三十六使盡作證三結永盡，得阿那含果九十二使盡作證六結永盡，得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。有漏、無明漏，盡作證時，得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。流中有流無明流、有軛無明軛、我愛結憍慢結、意更愛、有愛使憍慢使無明使、愛結憍慢結無明結，盡作證時，得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。疑蓋，盡作證時，凡夫人到欲愛盡，三十六使盡作證三結永盡，無垢人道法智現在前，八使盡作證結不悉盡，得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。眼耳身更愛，盡作證時到梵天上愛盡，即彼三愛身盡作證結使不悉盡，得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。九十八使中欲界苦諦所斷使，盡作證時，凡夫人到欲愛盡，三十六使盡作證三結永盡，無垢人苦法智現在前，十使盡作證結不悉盡，得須陀洹乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。欲界習諦所斷使，盡作證時，凡夫人到欲愛盡，三十六使盡作證三結永盡，無垢人習法智現在前，七使盡作證結不悉盡，得須陀洹乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。盡諦所斷使亦復如是。欲界道諦所斷使，盡作證時，凡夫人到欲愛盡，三十六使盡作證三結永盡，無垢人道法智現在前，八使盡作證結不悉盡，得須陀洹乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。欲界思惟所斷使，盡

作證時，凡夫人到欲愛盡，三十六使盡作證三結永盡，得阿那含果九十二使盡作證六結永盡，得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。色界苦諦所斷使，盡作證時，凡夫人到色愛盡，三十一使盡作證結不悉盡，無垢人苦未知智現在前，十八使盡作證結不悉盡，得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。色界習諦所斷使，盡作證時，凡夫人到色愛盡，三十一使盡作證結不悉盡，無垢人習未知智現在前，十二使盡作證結不悉盡，得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。盡諦所斷使，盡作證時亦復如是。色界道諦所斷使，盡作證時，凡夫人到色愛盡，三十一使盡作證結不悉盡，無垢人道未知智現在前，十四使盡作證三結永盡，得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。色界思惟所斷使，盡作證時，凡夫人到色愛盡，三十一使盡作證結不悉盡，無垢人三使盡作證結不悉盡，得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。無色界苦諦所斷使，盡作證時，苦未知智現在前，十八使盡作證結不悉盡，得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。無色界習諦所斷使，盡作證時，習未知智現在前，十二使盡作證結不悉盡，得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。盡諦所斷亦復如是。無色界道諦所斷使，盡作證時，得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。無色界思惟所斷使，盡作證時，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡(盡證十門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作證時，凡夫人到欲愛盡，三十六使盡作證三結永盡，得阿那含果九十二使盡作證六結永盡，得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。色界苦諦所斷使，盡作證時，凡夫人到色愛盡，三十一使盡作證結不悉盡，無垢人苦未知智現在前，十八使盡作證結不悉盡，得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。色界習諦所斷使，盡作證時，凡夫人到色愛盡，三十一使盡作證結不悉盡，無垢人習未知智現在前，十二使盡作證結不悉盡，得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。盡諦所斷使，盡作證時亦復如是。色界道諦所斷使，盡作證時，凡夫人到色愛盡，三十一使盡作證結不悉盡，無垢人道未知智現在前，十四使盡作證三結永盡，得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。色界思惟所斷使，盡作證時，凡夫人到色愛盡，三十一使盡作證結不悉盡，無垢人三使盡作證結不悉盡，得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。無色界苦諦所斷使，盡作證時，苦未知智現在前，十八使盡作證結不悉盡，得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。無色界習諦所斷使，盡作證時，習未知智現在前，十二使盡作證結不悉盡，得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。盡諦所斷亦復如是。無色界道諦所斷使，盡作證時，得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。無色界思惟所斷使，盡作證時，得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡(盡證十門竟)。

結使犍度十門跋渠第四竟(梵本一千六十首盧長十二字)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結使犍度十門跋渠第四竟(梵本一千六十首盧長十二字)。