阿毘曇八犍度論卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八犍度論卷第七

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毘曇結使犍度人跋渠第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇結使犍度人跋渠第三

二種界結幾果有五， 九十五結并三結種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二種界結幾果有五， 九十五結并三結種，

此門普廣說於果實， 門有欲已八人當學， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此門普廣說於果實， 門有欲已八人當學，

三種攝身死生受有， 死而不生有欲在後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種攝身死生受有， 死而不生有欲在後。

二種依身：欲界二，色界二，無色界二。頗有欲界結一時得繫耶、一時得不繫耶？漸得繫、漸不得繫？頗色界結一時得繫、一時得不繫？漸得繫、漸不得繫？頗無色界結一時得繫、一時不得繫？漸得繫、漸不得繫耶？欲界見諦所斷結盡，為何果攝？欲界思惟所斷、色界見諦所斷、色界思惟所斷、無色界見諦所斷、無色界思惟所斷結盡，為何果所攝？五結種：苦諦所斷結種、習諦盡諦道諦思惟所斷結種。苦諦所斷結種斷，為何果攝？習諦盡諦道諦思惟所斷結種斷，為何果攝？九結種：苦法智所斷結種、苦未知智所斷、習法智所斷、習未知智所斷、盡法智所斷、盡未知智所斷、道法智所斷、道未知智所斷、思惟所斷結種。苦法智所斷結種盡，為何果攝？苦未知智所斷、習法智所斷、習未知智所斷、盡法智所斷、盡未知智所斷、道法智所斷、道未知智所斷、思惟所斷結種盡，為何果攝？十五結種：欲界苦諦所斷結種、欲界習盡道諦思惟所斷結種，色界苦諦所斷結種、色界習盡道諦思惟所斷結種，無色界苦諦所斷結種、無色界習盡道諦思惟所斷結種。欲界苦諦所斷結種盡，為何果攝？欲界習盡道諦思惟所斷結種盡，為何果攝？色界苦諦所斷結種盡，為何果攝，色界習盡道諦思惟所斷結種盡，為何果攝？無色界苦諦所斷結種盡，為何果攝？無色界習盡道諦思惟所斷結種盡，為何果攝？身見盡，為何果攝？戒盜疑乃至無色界思惟所斷無明使盡，為何果攝？見諦成就世尊弟子，欲愛未盡，欲界思惟所斷結盡，為何果攝？欲愛已盡、色愛未盡，色界思惟所斷結盡，為何果攝？色愛已盡、無色愛未盡，無色界思惟所斷結盡，為何果攝？八人：趣須陀洹證、得須陀洹，趣斯陀含證、得斯陀含，趣阿那含證、得阿那含，趣阿羅漢證、得阿羅漢。趣須陀洹證結盡，為何果攝？得須陀洹乃至趣阿羅漢證得阿羅漢結盡，為何果攝？諸學法成就須陀洹，須陀洹攝彼法耶？若諸法須陀洹所攝，是學法耶？斯陀含、阿那含亦復如是。諸無學法成就阿羅漢，阿羅漢攝彼法耶？若阿羅漢攝，彼法是無學法耶？諸須陀洹成就無漏法，須陀洹果攝彼法耶？若須陀洹果攝彼法者，是無漏法耶？斯陀含、阿那含、阿羅漢亦復如是。諸法成就須陀洹，是須陀洹果攝彼法耶？若須陀洹果攝彼法者，須陀洹成就彼法耶？斯陀含、阿那含、阿羅漢亦復如是。從欲界沒還生欲界，盡受欲界有耶？若受欲界有，盡欲界沒還生欲界耶？從色界沒還生色界，盡受色界有耶？設受色界有，盡色界沒還生色界耶？從無色界沒還生無色界，盡受無色界有耶？設受無色界有，盡無色界沒還生無色界耶？從欲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二種依身：欲界二，色界二，無色界二。頗有欲界結一時得繫耶、一時得不繫耶？漸得繫、漸不得繫？頗色界結一時得繫、一時得不繫？漸得繫、漸不得繫？頗無色界結一時得繫、一時不得繫？漸得繫、漸不得繫耶？欲界見諦所斷結盡，為何果攝？欲界思惟所斷、色界見諦所斷、色界思惟所斷、無色界見諦所斷、無色界思惟所斷結盡，為何果所攝？五結種：苦諦所斷結種、習諦盡諦道諦思惟所斷結種。苦諦所斷結種斷，為何果攝？習諦盡諦道諦思惟所斷結種斷，為何果攝？九結種：苦法智所斷結種、苦未知智所斷、習法智所斷、習未知智所斷、盡法智所斷、盡未知智所斷、道法智所斷、道未知智所斷、思惟所斷結種。苦法智所斷結種盡，為何果攝？苦未知智所斷、習法智所斷、習未知智所斷、盡法智所斷、盡未知智所斷、道法智所斷、道未知智所斷、思惟所斷結種盡，為何果攝？十五結種：欲界苦諦所斷結種、欲界習盡道諦思惟所斷結種，色界苦諦所斷結種、色界習盡道諦思惟所斷結種，無色界苦諦所斷結種、無色界習盡道諦思惟所斷結種。欲界苦諦所斷結種盡，為何果攝？欲界習盡道諦思惟所斷結種盡，為何果攝？色界苦諦所斷結種盡，為何果攝，色界習盡道諦思惟所斷結種盡，為何果攝？無色界苦諦所斷結種盡，為何果攝？無色界習盡道諦思惟所斷結種盡，為何果攝？身見盡，為何果攝？戒盜疑乃至無色界思惟所斷無明使盡，為何果攝？見諦成就世尊弟子，欲愛未盡，欲界思惟所斷結盡，為何果攝？欲愛已盡、色愛未盡，色界思惟所斷結盡，為何果攝？色愛已盡、無色愛未盡，無色界思惟所斷結盡，為何果攝？八人：趣須陀洹證、得須陀洹，趣斯陀含證、得斯陀含，趣阿那含證、得阿那含，趣阿羅漢證、得阿羅漢。趣須陀洹證結盡，為何果攝？得須陀洹乃至趣阿羅漢證得阿羅漢結盡，為何果攝？諸學法成就須陀洹，須陀洹攝彼法耶？若諸法須陀洹所攝，是學法耶？斯陀含、阿那含亦復如是。諸無學法成就阿羅漢，阿羅漢攝彼法耶？若阿羅漢攝，彼法是無學法耶？諸須陀洹成就無漏法，須陀洹果攝彼法耶？若須陀洹果攝彼法者，是無漏法耶？斯陀含、阿那含、阿羅漢亦復如是。諸法成就須陀洹，是須陀洹果攝彼法耶？若須陀洹果攝彼法者，須陀洹成就彼法耶？斯陀含、阿那含、阿羅漢亦復如是。從欲界沒還生欲界，盡受欲界有耶？若受欲界有，盡欲界沒還生欲界耶？從色界沒還生色界，盡受色界有耶？設受色界有，盡色界沒還生色界耶？從無色界沒還生無色界，盡受無色界有耶？設受無色界有，盡無色界沒還生無色界耶？從欲

界沒還生欲界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？從色界沒還生色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？從無色界沒生無色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？若不從欲界沒不生欲界，盡不受欲界有耶？若不受欲界有，盡不欲界沒不生欲界耶？不色界沒不生色界，盡不受色界有耶？若不受色界有，盡不色界沒不生色界耶？不無色界沒不生無色界，盡不受無色界有耶？若不受無色界有，盡不無色界沒不生無色界耶？若不欲界沒不生欲界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？不色界沒不生色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？不無色界沒不生無色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？頗欲界沒不生欲界耶？頗欲界沒不生色無色界耶？頗色界沒不生色界耶？頗色界沒不生欲界無色界耶？頗無色界沒不生無色界耶？頗無色界沒不生欲界色界耶？若欲界沒不生欲界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？若欲界沒不生色無色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？若色界沒不生色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？若色界沒不生欲界無色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？若無色界沒不生無色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？頗欲界沒不生欲界色無色界耶？頗色界沒不生欲界色無色界？頗無色界沒不生欲界色無色界耶？若欲界沒不生欲界色無色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？若色界沒不生欲界色無色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？若無色界沒不生欲界色無色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？頗欲愛未盡命終不生欲界？頗色愛未盡命終不生欲界色界？頗無色愛未盡命終不生欲界色界無色界？若欲愛未盡命終不生欲界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？若色愛未盡命終不生欲界色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？若無色愛未盡命終不生欲界色無色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界沒還生欲界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？從色界沒還生色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？從無色界沒生無色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？若不從欲界沒不生欲界，盡不受欲界有耶？若不受欲界有，盡不欲界沒不生欲界耶？不色界沒不生色界，盡不受色界有耶？若不受色界有，盡不色界沒不生色界耶？不無色界沒不生無色界，盡不受無色界有耶？若不受無色界有，盡不無色界沒不生無色界耶？若不欲界沒不生欲界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？不色界沒不生色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？不無色界沒不生無色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？頗欲界沒不生欲界耶？頗欲界沒不生色無色界耶？頗色界沒不生色界耶？頗色界沒不生欲界無色界耶？頗無色界沒不生無色界耶？頗無色界沒不生欲界色界耶？若欲界沒不生欲界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？若欲界沒不生色無色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？若色界沒不生色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？若色界沒不生欲界無色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？若無色界沒不生無色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？頗欲界沒不生欲界色無色界耶？頗色界沒不生欲界色無色界？頗無色界沒不生欲界色無色界耶？若欲界沒不生欲界色無色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？若色界沒不生欲界色無色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？若無色界沒不生欲界色無色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？頗欲愛未盡命終不生欲界？頗色愛未盡命終不生欲界色界？頗無色愛未盡命終不生欲界色界無色界？若欲愛未盡命終不生欲界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？若色愛未盡命終不生欲界色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？若無色愛未盡命終不生欲界色無色界，此人有幾、幾使所使、為幾結繫？此章義願具演說。

二種欲界、二種色界、二種無色界，四諦所斷結種、思惟所斷結種。頗欲界結一時可繫耶？答曰：得，凡夫人欲界無愛退，從色無色界沒生欲界也。一時不可繫耶？答曰：得，凡夫人得欲界無愛。漸可繫耶？答曰：不得。漸得不繫耶？答曰：得，世尊弟子先滅四諦所斷結、後思惟所斷也。頗色界結一時可繫耶？答曰：得，凡夫人從色無愛退，從上地沒，生欲界若梵天上。一時得不繫耶？答曰：得，凡夫人得色無愛。漸得可繫耶？答曰：不得。漸得不繫耶？答曰：得，世尊弟子先滅四諦所斷結、後思惟也。頗無色界結一時可繫耶？答曰：不得。一時得不繫耶？答曰：不得。漸得繫耶？答曰：不得。漸得不繫耶？答曰：得，世尊弟子先滅四諦所斷結、後思惟也(二種界竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二種欲界、二種色界、二種無色界，四諦所斷結種、思惟所斷結種。頗欲界結一時可繫耶？答曰：得，凡夫人欲界無愛退，從色無色界沒生欲界也。一時不可繫耶？答曰：得，凡夫人得欲界無愛。漸可繫耶？答曰：不得。漸得不繫耶？答曰：得，世尊弟子先滅四諦所斷結、後思惟所斷也。頗色界結一時可繫耶？答曰：得，凡夫人從色無愛退，從上地沒，生欲界若梵天上。一時得不繫耶？答曰：得，凡夫人得色無愛。漸得可繫耶？答曰：不得。漸得不繫耶？答曰：得，世尊弟子先滅四諦所斷結、後思惟也。頗無色界結一時可繫耶？答曰：不得。一時得不繫耶？答曰：不得。漸得繫耶？答曰：不得。漸得不繫耶？答曰：得，世尊弟子先滅四諦所斷結、後思惟也(二種界竟)。

欲界四諦所斷結盡，為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。欲界思惟所斷，或阿那含果、阿羅漢，或無處所。色界四諦所斷，四沙門果，或無處所。色界思惟所斷，或阿羅漢，或無處所。無色界四諦所斷，四沙門果。思惟所斷，阿羅漢。五結種：苦諦所斷結種、習諦盡諦道諦思惟所斷結種。苦諦所斷結種盡，為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。習諦盡諦所斷，四沙門果，或無處所。道諦所斷，四沙門果。思惟所斷，阿羅漢(五種竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界四諦所斷結盡，為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。欲界思惟所斷，或阿那含果、阿羅漢，或無處所。色界四諦所斷，四沙門果，或無處所。色界思惟所斷，或阿羅漢，或無處所。無色界四諦所斷，四沙門果。思惟所斷，阿羅漢。五結種：苦諦所斷結種、習諦盡諦道諦思惟所斷結種。苦諦所斷結種盡，為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。習諦盡諦所斷，四沙門果，或無處所。道諦所斷，四沙門果。思惟所斷，阿羅漢(五種竟)。

九結種：苦法智所斷結種，苦未知智所斷、習法智所斷、習未知智所斷、盡法智所斷、盡未知智所斷、道法智所斷、道未知智所斷、思惟所斷結種。苦法智所斷結種盡，為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所(未入道果也)。苦未知智所斷、習法智所斷、習未知智所斷、盡法智所斷、盡未知智所斷、道法智所斷，四沙門果，或無處所。道未知智所斷，四沙門果。思惟所斷，阿羅漢(九種門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九結種：苦法智所斷結種，苦未知智所斷、習法智所斷、習未知智所斷、盡法智所斷、盡未知智所斷、道法智所斷、道未知智所斷、思惟所斷結種。苦法智所斷結種盡，為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所(未入道果也)。苦未知智所斷、習法智所斷、習未知智所斷、盡法智所斷、盡未知智所斷、道法智所斷，四沙門果，或無處所。道未知智所斷，四沙門果。思惟所斷，阿羅漢(九種門竟)。

十五結種：欲界苦諦所斷結種、欲界習諦盡諦道諦思惟所斷結種，色界苦諦所斷結種、色界習盡道諦思惟所斷結種，無色界苦諦所斷結種、無色界習盡道諦思惟所斷結種。欲界苦諦所斷結種盡，為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。欲界習諦盡道諦所斷，四沙門果，或無處所。欲界思惟所斷，阿那含果、阿羅漢，或無處所。色界苦諦所斷，四沙門果，或無處所。色界習盡道諦所斷，四沙門果，或無處所。色界思惟所斷，阿羅漢，或無處所。無色界苦諦所斷，四沙門果，或無處所。無色界習盡諦所斷，四沙門果，或無處所。無色界道諦所斷，四沙門果。無色界思惟所斷，阿羅漢(十五種竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五結種：欲界苦諦所斷結種、欲界習諦盡諦道諦思惟所斷結種，色界苦諦所斷結種、色界習盡道諦思惟所斷結種，無色界苦諦所斷結種、無色界習盡道諦思惟所斷結種。欲界苦諦所斷結種盡，為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。欲界習諦盡道諦所斷，四沙門果，或無處所。欲界思惟所斷，阿那含果、阿羅漢，或無處所。色界苦諦所斷，四沙門果，或無處所。色界習盡道諦所斷，四沙門果，或無處所。色界思惟所斷，阿羅漢，或無處所。無色界苦諦所斷，四沙門果，或無處所。無色界習盡諦所斷，四沙門果，或無處所。無色界道諦所斷，四沙門果。無色界思惟所斷，阿羅漢(十五種竟)。

身見盡，為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。戒盜、疑，四沙門果。貪、瞋恚、愚癡及欲漏，或阿那含果、阿羅漢，或無處所。有漏、無明漏，阿羅漢。流中欲流，阿那含果、阿羅漢，或無處所。有流、無明流，阿羅漢。見流，四沙門果。扼亦如是。受中欲受，阿那含果、阿羅漢果，或無處所。戒受、見受，四沙門果。我受，阿羅漢果。縛中貪欲身縛、瞋恚身縛，阿那含果、阿羅漢果，或無處所。戒盜身縛、我見身縛，四沙門果。蓋中貪欲、瞋恚、睡眠、調戲，阿那含果、阿羅漢果，或無處所。疑蓋，四沙門果，或無處所。結中瞋恚結、慳結、嫉結，阿那含果、阿羅漢果，或無處所。愛結、憍慢結，阿羅漢果。下分中貪欲、瞋恚，阿那含果、阿羅漢果，或無處所。身見，四沙門果，或無處所。戒盜、疑，四沙門果。見中身見、邊見，四沙門果，或無處所。邪見、見盜、戒盜，四沙門果。愛身中鼻更、舌更愛，阿那含果、阿羅漢果，或無處所。眼、耳、身更愛，阿羅漢，或無處所。意更愛，阿羅漢果。使中貪欲使、瞋恚使，阿那含果、阿羅漢果，或無處所。有愛使、憍慢使、無明使，阿羅漢果。見使、疑使，四沙門果。結中嗔恚結、慳結、嫉結，阿那含果、阿羅漢果，或無處所。愛、憍、慢、無明結，阿羅漢果。見、失願、疑結，四沙門果。九十八使，欲界苦習盡道諦所斷，四沙門果，或無處所。欲界思惟所斷，阿那含果、阿羅漢，或無處所。(二道門無處)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身見盡，為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。戒盜、疑，四沙門果。貪、瞋恚、愚癡及欲漏，或阿那含果、阿羅漢，或無處所。有漏、無明漏，阿羅漢。流中欲流，阿那含果、阿羅漢，或無處所。有流、無明流，阿羅漢。見流，四沙門果。扼亦如是。受中欲受，阿那含果、阿羅漢果，或無處所。戒受、見受，四沙門果。我受，阿羅漢果。縛中貪欲身縛、瞋恚身縛，阿那含果、阿羅漢果，或無處所。戒盜身縛、我見身縛，四沙門果。蓋中貪欲、瞋恚、睡眠、調戲，阿那含果、阿羅漢果，或無處所。疑蓋，四沙門果，或無處所。結中瞋恚結、慳結、嫉結，阿那含果、阿羅漢果，或無處所。愛結、憍慢結，阿羅漢果。下分中貪欲、瞋恚，阿那含果、阿羅漢果，或無處所。身見，四沙門果，或無處所。戒盜、疑，四沙門果。見中身見、邊見，四沙門果，或無處所。邪見、見盜、戒盜，四沙門果。愛身中鼻更、舌更愛，阿那含果、阿羅漢果，或無處所。眼、耳、身更愛，阿羅漢，或無處所。意更愛，阿羅漢果。使中貪欲使、瞋恚使，阿那含果、阿羅漢果，或無處所。有愛使、憍慢使、無明使，阿羅漢果。見使、疑使，四沙門果。結中嗔恚結、慳結、嫉結，阿那含果、阿羅漢果，或無處所。愛、憍、慢、無明結，阿羅漢果。見、失願、疑結，四沙門果。九十八使，欲界苦習盡道諦所斷，四沙門果，或無處所。欲界思惟所斷，阿那含果、阿羅漢，或無處所。(二道門無處)。

色界苦習盡道諦所斷，四沙門果，或無處所。色界思惟所斷，阿羅漢果，或無處所。無色界苦習盡諦所斷，四沙門果，或無處所。無色界道諦所斷，四沙門果。無色界思惟所斷，阿羅漢果(相攝門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色界苦習盡道諦所斷，四沙門果，或無處所。色界思惟所斷，阿羅漢果，或無處所。無色界苦習盡諦所斷，四沙門果，或無處所。無色界道諦所斷，四沙門果。無色界思惟所斷，阿羅漢果(相攝門竟)。

見諦成就世尊弟子，欲愛未盡，欲界思惟所斷結盡，為何果攝？答曰：斯陀含果，或無處所。欲愛已盡、色愛未盡，色界思惟所斷結盡，為何果攝？答曰：無處所。色愛已盡、無色愛未盡，無色界思惟所斷盡，為何果攝？答曰：無處所(無欲門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諦成就世尊弟子，欲愛未盡，欲界思惟所斷結盡，為何果攝？答曰：斯陀含果，或無處所。欲愛已盡、色愛未盡，色界思惟所斷結盡，為何果攝？答曰：無處所。色愛已盡、無色愛未盡，無色界思惟所斷盡，為何果攝？答曰：無處所(無欲門竟)。

八人：趣須陀洹證、得須陀洹，趣斯陀含證、得斯陀含，趣阿那含證、得阿那含，趣阿羅漢證、得阿羅漢。趣得須陀洹證者結盡，為何果攝？答曰：無處所。得須陀洹即須陀洹。趣斯陀含證結盡，為何果攝？答曰：須陀洹果，或無處所。得斯陀含即斯陀含。趣阿那含證結盡，為何果攝？答曰：斯陀含果，或無處所。得阿那含即阿那含。趣阿羅漢證結盡，為何果攝？答曰：阿那含果，或無處所。得阿羅漢即阿羅漢(八人竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八人：趣須陀洹證、得須陀洹，趣斯陀含證、得斯陀含，趣阿那含證、得阿那含，趣阿羅漢證、得阿羅漢。趣得須陀洹證者結盡，為何果攝？答曰：無處所。得須陀洹即須陀洹。趣斯陀含證結盡，為何果攝？答曰：須陀洹果，或無處所。得斯陀含即斯陀含。趣阿那含證結盡，為何果攝？答曰：斯陀含果，或無處所。得阿那含即阿那含。趣阿羅漢證結盡，為何果攝？答曰：阿那含果，或無處所。得阿羅漢即阿羅漢(八人竟)。

諸學法成就須陀洹，此法須陀洹果所攝耶？答曰：或攝或不攝。云何攝？答曰：有為須陀洹果得而不失，是謂攝。云何不攝？答曰：須陀洹增益進得眾妙無漏根，得已結盡逮證，是謂不攝。設諸法須陀洹果所攝，彼是學法耶？答曰：或學或非學非無學。云何學？答曰：有為須陀洹果是謂學。云何非學非無學？答曰：無為須陀洹果是謂非學非無學。斯陀含、阿那含亦復如是。諸無學法成就阿羅漢，阿羅漢攝彼法耶？答曰：如是。設阿羅漢攝法，彼是無學法耶？答曰：或彼無學或非學非無學。云何無學？答曰：有為阿羅漢是謂無學。云何非學非無學？答曰：無為阿羅漢是謂非學非無學。諸無漏法成就須陀洹，彼法須陀洹所攝耶？答曰：或攝或不攝。云何攝？答曰：得須陀洹果不失，是謂攝。云何不攝？答曰：須陀洹增益進得無漏微妙根，得已結盡受證，亦非數緣盡成就須陀洹，是謂不攝。設諸法須陀洹所攝，是無漏法耶？答曰：如是。斯陀含、阿那含亦復如是。諸無漏法成就阿羅漢，彼法阿羅漢所攝耶？答曰：或攝或不攝。云何攝？答曰：得阿羅漢果不失，是謂攝。云何不攝？答曰：非數緣盡成就阿羅漢，是謂不攝。設諸法阿羅漢所攝，彼法是無漏耶？答曰：如是。諸法成就須陀洹，彼法須陀洹所攝耶？答曰：或有法成就須陀洹，彼法非須陀洹果所攝。云何諸法成就須陀洹，彼法非須陀洹果所攝？答曰：須陀洹增益進得無漏微妙根，得已結盡受證，亦諸非數緣盡成就須陀洹，有漏法成就須陀洹，是謂諸法成就須陀洹，此法非須陀洹果所攝。云何諸法須陀洹果所攝，此法不成就須陀洹？答曰：未得須陀洹果、得已便失，是謂諸法須陀洹果所攝，此諸法不成就須陀洹。云何諸法成就須陀洹，是須陀洹果所攝法？答曰：得須陀洹果不失，是謂諸法成就須陀洹，是須陀洹果所攝法。云何諸法不成就須陀洹，非須陀洹果所攝法？答曰：除上爾所事。斯陀含、阿那含亦復如是。諸法成就阿羅漢，是阿羅漢所攝法耶？答曰：或有諸法成就阿羅漢，此法非阿羅漢所攝。云何諸法成就阿羅漢，此法非阿羅漢法所攝？答曰：亦非數緣盡成就阿羅漢及有漏法成就阿羅漢，是謂諸法成就阿羅漢，此法非阿羅漢所攝。云何諸法阿羅漢所攝，此法不成就阿羅漢？答曰：若未得阿羅漢、得已便失，是謂諸法阿羅漢所攝，此法不成就阿羅漢。云何諸法成就阿羅漢，是阿羅漢所攝法？答曰：得阿羅漢不失，是謂諸法成就阿羅漢，是阿羅漢所攝法。云何諸法不成就阿羅漢，此法亦非阿羅漢所攝？答曰：除上爾所事(第二攝門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸學法成就須陀洹，此法須陀洹果所攝耶？答曰：或攝或不攝。云何攝？答曰：有為須陀洹果得而不失，是謂攝。云何不攝？答曰：須陀洹增益進得眾妙無漏根，得已結盡逮證，是謂不攝。設諸法須陀洹果所攝，彼是學法耶？答曰：或學或非學非無學。云何學？答曰：有為須陀洹果是謂學。云何非學非無學？答曰：無為須陀洹果是謂非學非無學。斯陀含、阿那含亦復如是。諸無學法成就阿羅漢，阿羅漢攝彼法耶？答曰：如是。設阿羅漢攝法，彼是無學法耶？答曰：或彼無學或非學非無學。云何無學？答曰：有為阿羅漢是謂無學。云何非學非無學？答曰：無為阿羅漢是謂非學非無學。諸無漏法成就須陀洹，彼法須陀洹所攝耶？答曰：或攝或不攝。云何攝？答曰：得須陀洹果不失，是謂攝。云何不攝？答曰：須陀洹增益進得無漏微妙根，得已結盡受證，亦非數緣盡成就須陀洹，是謂不攝。設諸法須陀洹所攝，是無漏法耶？答曰：如是。斯陀含、阿那含亦復如是。諸無漏法成就阿羅漢，彼法阿羅漢所攝耶？答曰：或攝或不攝。云何攝？答曰：得阿羅漢果不失，是謂攝。云何不攝？答曰：非數緣盡成就阿羅漢，是謂不攝。設諸法阿羅漢所攝，彼法是無漏耶？答曰：如是。諸法成就須陀洹，彼法須陀洹所攝耶？答曰：或有法成就須陀洹，彼法非須陀洹果所攝。云何諸法成就須陀洹，彼法非須陀洹果所攝？答曰：須陀洹增益進得無漏微妙根，得已結盡受證，亦諸非數緣盡成就須陀洹，有漏法成就須陀洹，是謂諸法成就須陀洹，此法非須陀洹果所攝。云何諸法須陀洹果所攝，此法不成就須陀洹？答曰：未得須陀洹果、得已便失，是謂諸法須陀洹果所攝，此諸法不成就須陀洹。云何諸法成就須陀洹，是須陀洹果所攝法？答曰：得須陀洹果不失，是謂諸法成就須陀洹，是須陀洹果所攝法。云何諸法不成就須陀洹，非須陀洹果所攝法？答曰：除上爾所事。斯陀含、阿那含亦復如是。諸法成就阿羅漢，是阿羅漢所攝法耶？答曰：或有諸法成就阿羅漢，此法非阿羅漢所攝。云何諸法成就阿羅漢，此法非阿羅漢法所攝？答曰：亦非數緣盡成就阿羅漢及有漏法成就阿羅漢，是謂諸法成就阿羅漢，此法非阿羅漢所攝。云何諸法阿羅漢所攝，此法不成就阿羅漢？答曰：若未得阿羅漢、得已便失，是謂諸法阿羅漢所攝，此法不成就阿羅漢。云何諸法成就阿羅漢，是阿羅漢所攝法？答曰：得阿羅漢不失，是謂諸法成就阿羅漢，是阿羅漢所攝法。云何諸法不成就阿羅漢，此法亦非阿羅漢所攝？答曰：除上爾所事(第二攝門竟)。

從欲界沒還生欲界，盡受欲界有耶？答曰：或從欲界沒還生欲界不受欲界有。云何從欲界沒還生欲界不受欲界有？答曰：欲界沒而辦色界中陰，是謂欲界沒還生欲界不受欲界有也。云何受欲界有非欲界沒不生欲界？答曰：若色界沒而辦欲界中陰，是謂受欲界有非欲界沒不生欲界。云何欲界沒還生欲界受欲界有？答曰：從欲界沒而辦欲界中陰生陰，是謂從欲界沒還生欲界受欲界有。云何不欲界沒不生欲界不受欲界有？答曰：從色界沒而辦色界中陰生陰，從色界沒生無色界、無色界沒生無色界、從無色界沒生色界，是謂不欲界沒不生欲界不受欲界有。從色界沒還生色界，盡受色界有乎？答曰：或色界沒還生色界不受色界有。云何色界沒還生色界不受色界有？答曰：從色界沒而辦欲界中陰，是謂從色界沒還生色界不受色界有。云何受色界有不色界沒不生色界？答曰：從欲界沒而辦色界中陰，是謂受色界有不色界沒不生色界。云何從色界沒還生色界受色界有？答曰：從色界沒辦色界中陰生陰，是謂色界沒還生色界受色界有。云何不色界沒不生色界不受色界有？答曰：從欲界沒辦欲界中陰生陰，從欲界沒生無色界、無色界沒生無色界、無色界沒生欲界，是謂不色界沒不生色界不受色界有。無色界沒生無色界，盡受無色界有耶？答曰：如是，無色界沒生無色界，盡受無色界有。頗有受無色界有不無色界沒生無色界耶？答曰：有。若欲色界沒生無色界、從欲界沒還生欲界。此人有四：欲界凡夫、聖人，色界凡夫、聖人。從色界沒還生色界，此人有三：欲界凡夫，色界凡夫、聖人。無色界沒還生無色界，此人有二：無色界凡夫、聖人。欲界凡夫人，九十八使所使、九結所繫；賢聖人，十使所使、六結所繫。色界凡夫人，六十二使所使、六結所繫；賢聖人，六使所使、三結所繫。無色界凡夫人，三十一使所使、六結所繫；賢聖人，三使所使、三結所繫(死生處竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從欲界沒還生欲界，盡受欲界有耶？答曰：或從欲界沒還生欲界不受欲界有。云何從欲界沒還生欲界不受欲界有？答曰：欲界沒而辦色界中陰，是謂欲界沒還生欲界不受欲界有也。云何受欲界有非欲界沒不生欲界？答曰：若色界沒而辦欲界中陰，是謂受欲界有非欲界沒不生欲界。云何欲界沒還生欲界受欲界有？答曰：從欲界沒而辦欲界中陰生陰，是謂從欲界沒還生欲界受欲界有。云何不欲界沒不生欲界不受欲界有？答曰：從色界沒而辦色界中陰生陰，從色界沒生無色界、無色界沒生無色界、從無色界沒生色界，是謂不欲界沒不生欲界不受欲界有。從色界沒還生色界，盡受色界有乎？答曰：或色界沒還生色界不受色界有。云何色界沒還生色界不受色界有？答曰：從色界沒而辦欲界中陰，是謂從色界沒還生色界不受色界有。云何受色界有不色界沒不生色界？答曰：從欲界沒而辦色界中陰，是謂受色界有不色界沒不生色界。云何從色界沒還生色界受色界有？答曰：從色界沒辦色界中陰生陰，是謂色界沒還生色界受色界有。云何不色界沒不生色界不受色界有？答曰：從欲界沒辦欲界中陰生陰，從欲界沒生無色界、無色界沒生無色界、無色界沒生欲界，是謂不色界沒不生色界不受色界有。無色界沒生無色界，盡受無色界有耶？答曰：如是，無色界沒生無色界，盡受無色界有。頗有受無色界有不無色界沒生無色界耶？答曰：有。若欲色界沒生無色界、從欲界沒還生欲界。此人有四：欲界凡夫、聖人，色界凡夫、聖人。從色界沒還生色界，此人有三：欲界凡夫，色界凡夫、聖人。無色界沒還生無色界，此人有二：無色界凡夫、聖人。欲界凡夫人，九十八使所使、九結所繫；賢聖人，十使所使、六結所繫。色界凡夫人，六十二使所使、六結所繫；賢聖人，六使所使、三結所繫。無色界凡夫人，三十一使所使、六結所繫；賢聖人，三使所使、三結所繫(死生處竟)。

若不欲界沒不生欲界，盡不受欲界有耶？答曰：或有不欲界沒不生欲界非不受欲界有。云何不欲界沒不生欲界非不受欲界有耶？答曰：從色界沒辦欲界中陰，是謂不欲界沒不生欲界非不受欲界有。云何不受欲界有非不欲界沒非不欲界生？答曰：從欲界沒辦色界中陰，是謂不受欲界有非不欲界沒非不欲界生。云何不欲界沒不生欲界不受欲界有？答曰：從色界沒辦色界中陰生陰，從色界沒生無色界、無色界沒生無色界、無色界沒生色界，是謂不欲界沒不生欲界不受欲界有。云何非不欲界沒非不欲界生非不受欲界有？答曰：從欲界沒辦欲界中陰生陰，是謂非不欲界沒非不生欲界非不受欲界有。不色界沒不生色界盡不受色界有耶？答曰：或不色界沒不生色界非不受色界有。云何不色界沒不生色界非不受色界有耶？答曰：從欲界沒辦色界中陰，是謂不色界沒不生色界非不受色界有。云何不受色界有非不色界沒非不生色界？答曰：從色界沒辦欲界中陰，是謂不受色界有非不色界沒非不生色界。云何不色界沒不生色界不受色界有？答曰：從欲界沒辦欲界中陰生陰，從欲界沒生無色界、無色界沒生無色界、無色界沒生欲界，是謂不色界沒不生色界不受色界有。云何非不色界沒非不生色界非不受色界有？答曰：從色界沒辦色界中陰生陰，是謂非不色界沒非不生色界非不受色界有。不無色界沒不生無色界盡不受無色界有耶？答曰：如是，不無色界沒不生無色界盡不受無色界有。頗有不受無色界有非不無色界沒不生無色界耶？答曰：有，無色界沒生欲界色界非欲界沒不生欲界。此人有五：欲界凡夫，色界凡夫、聖人，無色界凡夫、聖人。不色界沒不生色界，此人有六：欲界凡夫、聖人，色界凡夫、聖人，無色界凡夫、聖人。不無色界沒不生無色界，此人有四：欲界凡夫、聖人，色界凡夫、聖人。向使所使，向結所繫(不生不死處竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不欲界沒不生欲界，盡不受欲界有耶？答曰：或有不欲界沒不生欲界非不受欲界有。云何不欲界沒不生欲界非不受欲界有耶？答曰：從色界沒辦欲界中陰，是謂不欲界沒不生欲界非不受欲界有。云何不受欲界有非不欲界沒非不欲界生？答曰：從欲界沒辦色界中陰，是謂不受欲界有非不欲界沒非不欲界生。云何不欲界沒不生欲界不受欲界有？答曰：從色界沒辦色界中陰生陰，從色界沒生無色界、無色界沒生無色界、無色界沒生色界，是謂不欲界沒不生欲界不受欲界有。云何非不欲界沒非不欲界生非不受欲界有？答曰：從欲界沒辦欲界中陰生陰，是謂非不欲界沒非不生欲界非不受欲界有。不色界沒不生色界盡不受色界有耶？答曰：或不色界沒不生色界非不受色界有。云何不色界沒不生色界非不受色界有耶？答曰：從欲界沒辦色界中陰，是謂不色界沒不生色界非不受色界有。云何不受色界有非不色界沒非不生色界？答曰：從色界沒辦欲界中陰，是謂不受色界有非不色界沒非不生色界。云何不色界沒不生色界不受色界有？答曰：從欲界沒辦欲界中陰生陰，從欲界沒生無色界、無色界沒生無色界、無色界沒生欲界，是謂不色界沒不生色界不受色界有。云何非不色界沒非不生色界非不受色界有？答曰：從色界沒辦色界中陰生陰，是謂非不色界沒非不生色界非不受色界有。不無色界沒不生無色界盡不受無色界有耶？答曰：如是，不無色界沒不生無色界盡不受無色界有。頗有不受無色界有非不無色界沒不生無色界耶？答曰：有，無色界沒生欲界色界非欲界沒不生欲界。此人有五：欲界凡夫，色界凡夫、聖人，無色界凡夫、聖人。不色界沒不生色界，此人有六：欲界凡夫、聖人，色界凡夫、聖人，無色界凡夫、聖人。不無色界沒不生無色界，此人有四：欲界凡夫、聖人，色界凡夫、聖人。向使所使，向結所繫(不生不死處竟)。

頗欲界命終不生欲界耶？答曰：不生，辦欲界中陰、辦色界中陰，生陰生無色界而般涅槃。頗欲界命終不生色界耶？答曰：不生，辦色界中陰、辦欲界中陰，生無色界而般涅槃。頗欲界命終不生無色界耶？答曰：不生，辦欲色界中陰，生陰若般涅槃。頗色界命終不生色界耶？答曰：不生，辦色界中陰、辦欲界中陰，生陰生無色界而般涅槃。頗色界命終不生欲界耶？答曰：不生，辦欲界中陰、辦色界中陰，生陰生無色界而般涅槃。頗色界命終不生無色界耶？答曰：不生，辦欲色界中陰，生陰而般涅槃。頗無色界命終不生無色界耶？答曰：不生，辦欲色界中陰，生陰若般涅槃。頗無色界命終不生欲界耶？答曰：不生，辦欲界中陰、辦色界中陰，生陰生無色界而般涅槃。頗無色界命終不生色界耶？答曰：不生，辦色界中陰、辦欲界中陰，生陰生無色界而般涅槃。若欲界命終不生欲界，此人有六：欲界凡夫、聖人，色界凡夫、聖人，無色界凡夫、聖人。若欲界命終不生色界，此人有六：欲界凡夫、聖人，色界凡夫、聖人，無色界凡夫、聖人。若欲界命終不生無色界，此人有四：欲界凡夫、聖人，色界凡夫、聖人。色界命終不生色界，此人有五：欲界凡夫，色界凡夫、聖人，無色界凡夫、聖人。色界命終不生欲界，此人有五：欲界凡夫，色界凡夫、聖人，無色界凡夫、聖人。色界命終不生無色界，此人有三：欲界凡夫，色界凡夫、聖人。無色界命終不生無色界，此人有二：欲界凡夫，色界凡夫。無色界命終不生欲界，此人有四：欲界凡夫，色界凡夫，無色界凡夫、聖人。無色界命終不生色界，此人有四：欲界凡夫，色界凡夫，無色界凡夫、聖人。向使所使，向結所繫(不生處竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗欲界命終不生欲界耶？答曰：不生，辦欲界中陰、辦色界中陰，生陰生無色界而般涅槃。頗欲界命終不生色界耶？答曰：不生，辦色界中陰、辦欲界中陰，生無色界而般涅槃。頗欲界命終不生無色界耶？答曰：不生，辦欲色界中陰，生陰若般涅槃。頗色界命終不生色界耶？答曰：不生，辦色界中陰、辦欲界中陰，生陰生無色界而般涅槃。頗色界命終不生欲界耶？答曰：不生，辦欲界中陰、辦色界中陰，生陰生無色界而般涅槃。頗色界命終不生無色界耶？答曰：不生，辦欲色界中陰，生陰而般涅槃。頗無色界命終不生無色界耶？答曰：不生，辦欲色界中陰，生陰若般涅槃。頗無色界命終不生欲界耶？答曰：不生，辦欲界中陰、辦色界中陰，生陰生無色界而般涅槃。頗無色界命終不生色界耶？答曰：不生，辦色界中陰、辦欲界中陰，生陰生無色界而般涅槃。若欲界命終不生欲界，此人有六：欲界凡夫、聖人，色界凡夫、聖人，無色界凡夫、聖人。若欲界命終不生色界，此人有六：欲界凡夫、聖人，色界凡夫、聖人，無色界凡夫、聖人。若欲界命終不生無色界，此人有四：欲界凡夫、聖人，色界凡夫、聖人。色界命終不生色界，此人有五：欲界凡夫，色界凡夫、聖人，無色界凡夫、聖人。色界命終不生欲界，此人有五：欲界凡夫，色界凡夫、聖人，無色界凡夫、聖人。色界命終不生無色界，此人有三：欲界凡夫，色界凡夫、聖人。無色界命終不生無色界，此人有二：欲界凡夫，色界凡夫。無色界命終不生欲界，此人有四：欲界凡夫，色界凡夫，無色界凡夫、聖人。無色界命終不生色界，此人有四：欲界凡夫，色界凡夫，無色界凡夫、聖人。向使所使，向結所繫(不生處竟)。

頗欲界命終不生欲界色界無色界？答曰：不生，辦欲色界中陰若般涅槃。頗色界命終不生欲界色無色界？答曰：不生，辦欲界色界中陰若般涅槃。頗無色界命終不生欲界色無色界？答曰：不生，辦欲色界中陰若般涅槃。若欲界命終不生欲界色界無色界，此人有四：欲界凡夫、聖人，色界凡夫、聖人。若色界命終不生欲界色界無色界，此人有三：欲界凡夫，色界凡夫、聖人。無色界命終不生欲界色無色界，此人有二：欲界凡夫，色界凡夫。向使所使，向結所繫(第三不生處竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗欲界命終不生欲界色界無色界？答曰：不生，辦欲色界中陰若般涅槃。頗色界命終不生欲界色無色界？答曰：不生，辦欲界色界中陰若般涅槃。頗無色界命終不生欲界色無色界？答曰：不生，辦欲色界中陰若般涅槃。若欲界命終不生欲界色界無色界，此人有四：欲界凡夫、聖人，色界凡夫、聖人。若色界命終不生欲界色界無色界，此人有三：欲界凡夫，色界凡夫、聖人。無色界命終不生欲界色無色界，此人有二：欲界凡夫，色界凡夫。向使所使，向結所繫(第三不生處竟)。

頗欲愛未盡命終不生欲界？答曰：不生，辦欲界中陰。頗色愛未盡命終不生欲色界？答曰：不生，辦欲色界中陰。頗無色愛未盡命終不生欲色無色界？答曰：不生，辦欲色界中陰。若欲愛未盡命終不生欲界，此人有二：欲界凡夫、聖人。若色愛未盡命終不生欲色界，此人有四：欲界凡夫、聖人，色界凡夫、聖人。若無色愛未盡命終不生欲界色無色界，此人有四：欲界凡夫、聖人，色界凡夫、聖人。欲界凡夫人，九十八使所使、九結所繫；聖人，十使所使、六結所繫。色界凡夫，六十二使所使、六結所繫；聖人，六使所使、三結所繫。無色界凡夫人，三十一使所使、六結所繫；聖人，三使所使、三結所繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗欲愛未盡命終不生欲界？答曰：不生，辦欲界中陰。頗色愛未盡命終不生欲色界？答曰：不生，辦欲色界中陰。頗無色愛未盡命終不生欲色無色界？答曰：不生，辦欲色界中陰。若欲愛未盡命終不生欲界，此人有二：欲界凡夫、聖人。若色愛未盡命終不生欲色界，此人有四：欲界凡夫、聖人，色界凡夫、聖人。若無色愛未盡命終不生欲界色無色界，此人有四：欲界凡夫、聖人，色界凡夫、聖人。欲界凡夫人，九十八使所使、九結所繫；聖人，十使所使、六結所繫。色界凡夫，六十二使所使、六結所繫；聖人，六使所使、三結所繫。無色界凡夫人，三十一使所使、六結所繫；聖人，三使所使、三結所繫。

阿毘曇人跋渠第三竟(梵本四百六十七首盧，秦六千一百五十三言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇人跋渠第三竟(梵本四百六十七首盧，秦六千一百五十三言)。