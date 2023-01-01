阿毘曇八犍度論卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八犍度論卷第六

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毘曇結使犍度一行跋渠之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇結使犍度一行跋渠之餘

身中有過去愛結繫，有過去未來現在瞋恚結乎？答曰：或有過去愛結繫無過去未來現在瞋恚結，或有過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在，或有過去愛結繫及過去未來瞋恚結無現在，或有過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去，或有過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結。云何身有過去愛結繫無過去未來現在瞋恚結乎？答曰：色無色界法前興愛結未盡，是謂身過去愛結繫無過去未來現在瞋恚結。云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在瞋恚結乎？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中瞋恚結未盡，若前不興、興者已盡不現在前，是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在。云何身有過去愛結繫及過去未來瞋恚結無現在乎？答曰：身中愛結、瞋恚結前興未盡，又此身中瞋恚結不現在前，是謂身過去愛結繫及過去未來瞋恚結無現在。云何身過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去乎？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中瞋恚結現在前，若前不興、興者已盡，是謂身過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去。云何身有過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結乎？答曰：身中愛結、瞋恚結前興未盡，又此身中瞋恚結現在前，是謂身過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結。設有過去未來現在瞋恚結，有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫(瞋七事竟也)。慳嫉亦如是。身中有過去愛結繫，復有過去憍慢結耶？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。設有過去憍慢結，有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，復有未來憍慢結乎？答曰：如是。設有未來憍慢結，復有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，復有現在憍慢結乎？答曰：若現在前。設有現在憍慢結，復有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去現在憍慢結乎？答曰：或有過去愛結無過去現在憍慢結，或有過去愛結及過去憍慢無現在，或有過去愛結繫及現在憍慢無過去，或有過去愛結及過去現在憍慢。云何身中有過去愛結繫無過去現在憍慢乎？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中憍慢若前不興、興者已盡不現在前，是謂身過去愛結繫無過去現在憍慢。云何身有過去愛結繫及過去憍慢無現在？答曰：身中愛結憍慢結前興未盡，又此身中憍慢結不現在前，是謂身過去愛結繫及過去憍慢結無現在。云何身有過去愛結繫及現在憍慢無過去乎？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中憍慢結現在前，若本不興、興者已盡，是謂身過去愛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身中有過去愛結繫，有過去未來現在瞋恚結乎？答曰：或有過去愛結繫無過去未來現在瞋恚結，或有過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在，或有過去愛結繫及過去未來瞋恚結無現在，或有過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去，或有過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結。云何身有過去愛結繫無過去未來現在瞋恚結乎？答曰：色無色界法前興愛結未盡，是謂身過去愛結繫無過去未來現在瞋恚結。云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在瞋恚結乎？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中瞋恚結未盡，若前不興、興者已盡不現在前，是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在。云何身有過去愛結繫及過去未來瞋恚結無現在乎？答曰：身中愛結、瞋恚結前興未盡，又此身中瞋恚結不現在前，是謂身過去愛結繫及過去未來瞋恚結無現在。云何身過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去乎？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中瞋恚結現在前，若前不興、興者已盡，是謂身過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去。云何身有過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結乎？答曰：身中愛結、瞋恚結前興未盡，又此身中瞋恚結現在前，是謂身過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結。設有過去未來現在瞋恚結，有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫(瞋七事竟也)。慳嫉亦如是。身中有過去愛結繫，復有過去憍慢結耶？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。設有過去憍慢結，有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，復有未來憍慢結乎？答曰：如是。設有未來憍慢結，復有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，復有現在憍慢結乎？答曰：若現在前。設有現在憍慢結，復有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去現在憍慢結乎？答曰：或有過去愛結無過去現在憍慢結，或有過去愛結及過去憍慢無現在，或有過去愛結繫及現在憍慢無過去，或有過去愛結及過去現在憍慢。云何身中有過去愛結繫無過去現在憍慢乎？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中憍慢若前不興、興者已盡不現在前，是謂身過去愛結繫無過去現在憍慢。云何身有過去愛結繫及過去憍慢無現在？答曰：身中愛結憍慢結前興未盡，又此身中憍慢結不現在前，是謂身過去愛結繫及過去憍慢結無現在。云何身有過去愛結繫及現在憍慢無過去乎？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中憍慢結現在前，若本不興、興者已盡，是謂身過去愛

結繫及現在憍慢無過去。云何身有過去愛結繫及過去現在憍慢乎？答曰：身中愛結、憍慢結前興未盡，又此身中憍慢結現在前，是謂身過去愛結繫及過去現在憍慢。設有過去現在憍慢結，有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來現在憍慢結乎？答曰：未來則繫現在，若現在前。設有未來現在憍慢結，有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來憍慢結乎？答曰：未來則繫，過去若本興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。設有過去未來憍慢，有過去愛結耶？答曰：若前興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來現在憍慢結耶？答曰：或有過去愛結及未來憍慢無過去現在，或有過去愛結。及過去未來憍慢無現在，或有過去愛結及未來現在憍慢無過去，或有過去愛結及過去未來現在憍慢也。云何有過去愛結及未來憍慢無過去現在？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中憍慢未盡，若前不興、興者已盡，又此身中憍慢不現在前，是謂過去愛結繫及未來憍慢無過去現在。云何過去愛結繫及過去未來憍慢無現在乎？答曰：身中前興愛結、憍慢未盡，又此身中憍慢不現在前，是謂過去愛結及過去未來憍慢無現在也。云何有過去愛結及未來現在憍慢無過去乎？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中憍慢結現在前，又此身中本不興憍慢、興者已盡，是謂過去愛結及未來現在憍慢無過去。云何有過去愛結及過去未來現在憍慢乎？答曰：身中前興愛結、憍慢未盡，又此身中憍慢現在前，是謂過去愛結及過去未來現在憍慢。設有過去未來現在憍慢，有過去愛結乎？答曰：若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫(憍慢竟也)。身中有過去愛結繫，有過去無明結乎？答曰：如是。設有過去無明結，有過去愛結乎？答曰：若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫、有未來無明結乎？答曰：如是。設有未來無明結，有過去愛結乎？答曰：若本興未盡則繫；若本未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有現在無明結乎？答曰：若現在前。設有現在無明結，有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去現在無明結乎？答曰：過去則繫，現在若現在前。設有過去現在無明結，有過去愛結耶？答曰：若前興不盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來現在無明結乎？答曰：未來則繫，現在若現在前。設有未來現在無明結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結繫及現在憍慢無過去。云何身有過去愛結繫及過去現在憍慢乎？答曰：身中愛結、憍慢結前興未盡，又此身中憍慢結現在前，是謂身過去愛結繫及過去現在憍慢。設有過去現在憍慢結，有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來現在憍慢結乎？答曰：未來則繫現在，若現在前。設有未來現在憍慢結，有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來憍慢結乎？答曰：未來則繫，過去若本興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。設有過去未來憍慢，有過去愛結耶？答曰：若前興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來現在憍慢結耶？答曰：或有過去愛結及未來憍慢無過去現在，或有過去愛結。及過去未來憍慢無現在，或有過去愛結及未來現在憍慢無過去，或有過去愛結及過去未來現在憍慢也。云何有過去愛結及未來憍慢無過去現在？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中憍慢未盡，若前不興、興者已盡，又此身中憍慢不現在前，是謂過去愛結繫及未來憍慢無過去現在。云何過去愛結繫及過去未來憍慢無現在乎？答曰：身中前興愛結、憍慢未盡，又此身中憍慢不現在前，是謂過去愛結及過去未來憍慢無現在也。云何有過去愛結及未來現在憍慢無過去乎？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中憍慢結現在前，又此身中本不興憍慢、興者已盡，是謂過去愛結及未來現在憍慢無過去。云何有過去愛結及過去未來現在憍慢乎？答曰：身中前興愛結、憍慢未盡，又此身中憍慢現在前，是謂過去愛結及過去未來現在憍慢。設有過去未來現在憍慢，有過去愛結乎？答曰：若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫(憍慢竟也)。身中有過去愛結繫，有過去無明結乎？答曰：如是。設有過去無明結，有過去愛結乎？答曰：若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫、有未來無明結乎？答曰：如是。設有未來無明結，有過去愛結乎？答曰：若本興未盡則繫；若本未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有現在無明結乎？答曰：若現在前。設有現在無明結，有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去現在無明結乎？答曰：過去則繫，現在若現在前。設有過去現在無明結，有過去愛結耶？答曰：若前興不盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來現在無明結乎？答曰：未來則繫，現在若現在前。設有未來現在無明結，

有過去愛結耶？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來無明結耶？答曰：如是。設有過去未來無明結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來現在無明結耶？答曰：過去未來則繫，現在若現在前。設有過去未來現在無明結，有過去愛結耶？答曰：若本興不盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫(無明竟也)。身中有過去愛結繫，有過去見結耶？答曰：若不盡。設有過去見結，有過去愛結耶？答曰：若本興不盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來見結耶？答曰：若不盡。設有未來見結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有現在見結耶？答曰：若現在前。設有現在見結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去現在見結耶？答曰：或有過去愛結無過去現在見結也，或有過去愛結及過去見結無現在也，或有過去愛結及過去現在見結。云何有過去愛結無過去現在見結耶？答曰：身中愛結前興未盡，又彼身中見結盡，是謂過去愛結無過去現在見結。云何有過去愛結及過去見結無現在耶？答曰：身中愛結前興未盡，又彼身中見結未盡不現在前，是謂過去愛結及過去見結無現在也。云何有過去愛結及過去現在見結耶？答曰：身中前興愛結未盡，又彼身中見結現在前，是謂過去愛結及過去現在見結。設有過去現在見結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來現在見結耶？答曰：或有過去愛結無未來現在見結，或有過去愛結繫及未來見結無現在也，或有過去愛結及未來現在見結。云何有過去愛結無未來現在見結耶？答曰：前興愛結未盡，又彼身中見結盡，是謂過去愛結繫無未來現在見結。云何有過去愛結及未來見結無現在耶？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中見結未盡亦不現在前，是謂過去愛結繫及未來見結無現在也。云何身中過去愛結繫及未來現在見結？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中見結現在前，是謂身中過去愛結繫及未來現在見結。設有未來現在見結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來見結耶？答曰：若不盡。設有過去未來見結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來現在見結耶？答曰：或有過去愛結繫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有過去愛結耶？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來無明結耶？答曰：如是。設有過去未來無明結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來現在無明結耶？答曰：過去未來則繫，現在若現在前。設有過去未來現在無明結，有過去愛結耶？答曰：若本興不盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫(無明竟也)。身中有過去愛結繫，有過去見結耶？答曰：若不盡。設有過去見結，有過去愛結耶？答曰：若本興不盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來見結耶？答曰：若不盡。設有未來見結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有現在見結耶？答曰：若現在前。設有現在見結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去現在見結耶？答曰：或有過去愛結無過去現在見結也，或有過去愛結及過去見結無現在也，或有過去愛結及過去現在見結。云何有過去愛結無過去現在見結耶？答曰：身中愛結前興未盡，又彼身中見結盡，是謂過去愛結無過去現在見結。云何有過去愛結及過去見結無現在耶？答曰：身中愛結前興未盡，又彼身中見結未盡不現在前，是謂過去愛結及過去見結無現在也。云何有過去愛結及過去現在見結耶？答曰：身中前興愛結未盡，又彼身中見結現在前，是謂過去愛結及過去現在見結。設有過去現在見結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來現在見結耶？答曰：或有過去愛結無未來現在見結，或有過去愛結繫及未來見結無現在也，或有過去愛結及未來現在見結。云何有過去愛結無未來現在見結耶？答曰：前興愛結未盡，又彼身中見結盡，是謂過去愛結繫無未來現在見結。云何有過去愛結及未來見結無現在耶？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中見結未盡亦不現在前，是謂過去愛結繫及未來見結無現在也。云何身中過去愛結繫及未來現在見結？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中見結現在前，是謂身中過去愛結繫及未來現在見結。設有未來現在見結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來見結耶？答曰：若不盡。設有過去未來見結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來現在見結耶？答曰：或有過去愛結繫

無過去未來現在見結，或有過去愛結繫及過去未來見結無現在，或有過去愛結繫及過去未來現在見結也。云何身中有過去愛結繫無過去未來現在見結耶？答曰：身中愛結本興未盡，又此身中見結盡，是謂身中過去愛結繫無過去未來現在見結也。云何身中有過去愛結繫及過去未來見結無現在耶？答曰：前興愛結未盡，又彼身中見結未盡不現在前，是謂身中過去愛結繫及過去未來見結無現在也。云何身中有過去愛結繫及過去未來現在見結耶？答曰：身中愛結本興未盡，又彼身中見結現在前，是謂身中過去愛結繫及過去未來現在見結也。設有過去未來現在見結繫，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若本未興、興者已盡則不繫(見七事竟也)。失願、疑亦復如是。過去愛、過去瞋、恚過去憍慢(一)，未來(二)，現在(三)，過去現在(四)，未來現在(五)，過去未來(六)，過去未來現在憍慢(七)，乃至慳嫉亦復如是。身見三使而相受入，戒盜六、疑十二、貪五、瞋恚五、愚癡四一使少有所入。五有漏中，欲有漏三十一，有漏五十二，無明漏十五。流中，欲流十九，有流二十八，無明流十五，見流三十六。軛亦如是。受中，欲受二十四，戒受六，見受三十，我受三十八。縛中，欲愛身縛五，瞋恚身縛五，戒盜身縛六，我見身縛十二。蓋中，貪欲五，瞋恚五，睡、眠、調、悔不與眾使而相受入，疑蓋四。結中，瞋恚結五，愛結、憍慢結各十五，慳結、嫉結不與諸結而相受入。下分中，貪欲五，瞋恚五，身見三，戒盜六，疑十二。見中，身見、邊見各三，邪見、見盜各十二，戒盜六。身愛中，鼻更愛、舌更愛一使少相受入。眼更、耳更、身更愛二使少相受入，意更愛十三使而相受入、二使少有所入。使中，貪欲使五，瞋恚使五，有愛使十，憍慢使、無明使各十五，見使三十六，疑使十二。結中，瞋恚結五，愛結、憍慢結、無明結各十五，見結、失願結各十八，疑結十二，慳結、嫉結不與諸使而相受入。九十八使中，欲界身見欲界身見而相受入，欲界戒盜、疑，乃至無色界思惟所斷無明使、無色界思惟所斷無明使而相受入(相攝門竟也)。三結、三不善根，三結為受入三不善根、三不善根為受入三結？答曰：各各不相受入。三結、三有漏，三結受入二漏少分，二漏少分受入三結也，餘殘各各不相受入。三結、四流，三結受入三流少分，三流少分受入三結也，餘殘各各不相受入。扼亦如是。三結、四受，一結受入一受，二結受入三受少分，三受少分受入二結，餘殘各各不相受入。三結、四縛，為三結受入四縛耶？答曰：或結非縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無過去未來現在見結，或有過去愛結繫及過去未來見結無現在，或有過去愛結繫及過去未來現在見結也。云何身中有過去愛結繫無過去未來現在見結耶？答曰：身中愛結本興未盡，又此身中見結盡，是謂身中過去愛結繫無過去未來現在見結也。云何身中有過去愛結繫及過去未來見結無現在耶？答曰：前興愛結未盡，又彼身中見結未盡不現在前，是謂身中過去愛結繫及過去未來見結無現在也。云何身中有過去愛結繫及過去未來現在見結耶？答曰：身中愛結本興未盡，又彼身中見結現在前，是謂身中過去愛結繫及過去未來現在見結也。設有過去未來現在見結繫，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若本未興、興者已盡則不繫(見七事竟也)。失願、疑亦復如是。過去愛、過去瞋、恚過去憍慢(一)，未來(二)，現在(三)，過去現在(四)，未來現在(五)，過去未來(六)，過去未來現在憍慢(七)，乃至慳嫉亦復如是。身見三使而相受入，戒盜六、疑十二、貪五、瞋恚五、愚癡四一使少有所入。五有漏中，欲有漏三十一，有漏五十二，無明漏十五。流中，欲流十九，有流二十八，無明流十五，見流三十六。軛亦如是。受中，欲受二十四，戒受六，見受三十，我受三十八。縛中，欲愛身縛五，瞋恚身縛五，戒盜身縛六，我見身縛十二。蓋中，貪欲五，瞋恚五，睡、眠、調、悔不與眾使而相受入，疑蓋四。結中，瞋恚結五，愛結、憍慢結各十五，慳結、嫉結不與諸結而相受入。下分中，貪欲五，瞋恚五，身見三，戒盜六，疑十二。見中，身見、邊見各三，邪見、見盜各十二，戒盜六。身愛中，鼻更愛、舌更愛一使少相受入。眼更、耳更、身更愛二使少相受入，意更愛十三使而相受入、二使少有所入。使中，貪欲使五，瞋恚使五，有愛使十，憍慢使、無明使各十五，見使三十六，疑使十二。結中，瞋恚結五，愛結、憍慢結、無明結各十五，見結、失願結各十八，疑結十二，慳結、嫉結不與諸使而相受入。九十八使中，欲界身見欲界身見而相受入，欲界戒盜、疑，乃至無色界思惟所斷無明使、無色界思惟所斷無明使而相受入(相攝門竟也)。三結、三不善根，三結為受入三不善根、三不善根為受入三結？答曰：各各不相受入。三結、三有漏，三結受入二漏少分，二漏少分受入三結也，餘殘各各不相受入。三結、四流，三結受入三流少分，三流少分受入三結也，餘殘各各不相受入。扼亦如是。三結、四受，一結受入一受，二結受入三受少分，三受少分受入二結，餘殘各各不相受入。三結、四縛，為三結受入四縛耶？答曰：或結非縛。

云何結非縛？答曰：二結是謂結非縛。云何縛非結？答曰：三縛是謂縛非結。云何結縛？答曰：一結是謂結縛。云何非結非縛？答曰：除上爾所事。三結、五蓋，一結少分受入一蓋，一蓋少有受入一結少分，餘殘各各不相受入。三結、五結，為三結受入五結、五結受入三結？答曰：各各不相受入。三結、五下分結，為三結受入五下分結、五下分結受入三結？答曰：五三非三五。非受入何等？答曰：貪欲、瞋恚。三結、五見，為三結受入五見耶？答曰：或結非見。云何結非見？答曰：一結是謂結非見。云何見非結？答曰：三見是謂見非結。云何是結見？答曰：二結是謂結見。云何非結非見？答曰：除上爾所事。三結、六身愛，為三結受入六身愛、為六身愛受入三結？答曰：各各不相受入。三結、七使，一結受入一使，二結受入一使少分，一使少分受入二結，餘殘各各不相受入。三結、九結，一結受入一結，二結受入二結少分，二結少分受入二結，餘殘各各不相受入。三結、九十八使，三結為受入二十一使，二十一使受入三結，餘殘各各不相受入。乃至九結九十八使，為九結受入九十八使、九十八使為受入九結？答曰：九九十八非九十八九。不受入何等？答曰：慳、嫉也(鉤鎖門竟)。此三結，幾受欲有、幾色有無色有？答曰：一切少有所入。欲有所入、色有所入、無色有所入。貪、瞋恚、愚癡及欲漏，受欲有有漏所入、色有所入、無色有所入，餘殘所入，欲有所入、色有所入、無色有所入。流中，欲流受欲有，有流所入、色有所入、無色有所入，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。扼亦如是。受中，欲受受欲有，我受所入、色無色有所入，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。縛中，欲愛身縛、瞋恚身縛受欲有，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。蓋及瞋恚、慳、嫉受欲有，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。下分中，貪欲、瞋恚受欲有，餘殘及見所入，欲有所入、色無色有所入。愛身中，鼻更愛、舌更愛受欲有，眼、耳、身更愛所入，受欲有所入、色有所入。意更愛所入，欲有所入、色無色有所入。使中，貪欲使、瞋恚使受欲有，有愛使所入、色有所入、無色有所入，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。結中，瞋恚結、慳結、嫉結受欲有，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。九十八使，三十六使受欲有，三十一受色有，三十一受無色有(有門第三竟也)。身見由何三昧滅？答曰：或依四或依未至。戒盜、疑，或依四或依未至。貪欲、瞋恚、愚癡及欲漏，依未至。有漏、無明漏、或依七或依未至。流中，欲流依未至。有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何結非縛？答曰：二結是謂結非縛。云何縛非結？答曰：三縛是謂縛非結。云何結縛？答曰：一結是謂結縛。云何非結非縛？答曰：除上爾所事。三結、五蓋，一結少分受入一蓋，一蓋少有受入一結少分，餘殘各各不相受入。三結、五結，為三結受入五結、五結受入三結？答曰：各各不相受入。三結、五下分結，為三結受入五下分結、五下分結受入三結？答曰：五三非三五。非受入何等？答曰：貪欲、瞋恚。三結、五見，為三結受入五見耶？答曰：或結非見。云何結非見？答曰：一結是謂結非見。云何見非結？答曰：三見是謂見非結。云何是結見？答曰：二結是謂結見。云何非結非見？答曰：除上爾所事。三結、六身愛，為三結受入六身愛、為六身愛受入三結？答曰：各各不相受入。三結、七使，一結受入一使，二結受入一使少分，一使少分受入二結，餘殘各各不相受入。三結、九結，一結受入一結，二結受入二結少分，二結少分受入二結，餘殘各各不相受入。三結、九十八使，三結為受入二十一使，二十一使受入三結，餘殘各各不相受入。乃至九結九十八使，為九結受入九十八使、九十八使為受入九結？答曰：九九十八非九十八九。不受入何等？答曰：慳、嫉也(鉤鎖門竟)。此三結，幾受欲有、幾色有無色有？答曰：一切少有所入。欲有所入、色有所入、無色有所入。貪、瞋恚、愚癡及欲漏，受欲有有漏所入、色有所入、無色有所入，餘殘所入，欲有所入、色有所入、無色有所入。流中，欲流受欲有，有流所入、色有所入、無色有所入，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。扼亦如是。受中，欲受受欲有，我受所入、色無色有所入，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。縛中，欲愛身縛、瞋恚身縛受欲有，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。蓋及瞋恚、慳、嫉受欲有，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。下分中，貪欲、瞋恚受欲有，餘殘及見所入，欲有所入、色無色有所入。愛身中，鼻更愛、舌更愛受欲有，眼、耳、身更愛所入，受欲有所入、色有所入。意更愛所入，欲有所入、色無色有所入。使中，貪欲使、瞋恚使受欲有，有愛使所入、色有所入、無色有所入，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。結中，瞋恚結、慳結、嫉結受欲有，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。九十八使，三十六使受欲有，三十一受色有，三十一受無色有(有門第三竟也)。身見由何三昧滅？答曰：或依四或依未至。戒盜、疑，或依四或依未至。貪欲、瞋恚、愚癡及欲漏，依未至。有漏、無明漏、或依七或依未至。流中，欲流依未至。有

流、無明流，或依七或依未至。見流，或依四或依未至。扼亦如是。受中，欲受，依未至。戒受、見受，或依四或依未至。我受，或依七或依未至。縛中，欲愛身縛、瞋恚身縛，依未至。戒盜身縛、我見身縛，或依四或依未至。蓋及瞋恚、慳結、嫉結，依未至(禪六事中一也)，餘殘或依七(四禪三空也)或依未至。下分中，貪欲、瞋恚，依未至。餘殘及見，或依四或依未至。愛身中，鼻、舌更愛，依未至。眼、耳、身更愛，或依初或依未至。意更愛，或依七或依未至。使中，貪欲使、瞋恚使，依未至。有愛使、憍慢使、無明使，或依七或依未至。見使、疑使，或依四或依未至。結中，瞋恚結、慳結、嫉結，依未至。愛結、憍慢結、無明結，或依七或依未至。見結、失願結、疑結，或依四或依未至。九十八使中，欲界依未至。色界及無色界四諦所斷，或依四或依未至。無色界思惟所斷，或依七或依未至(四門三昧也)。所有結過去，已為結所繫耶？答曰。如是，所有結過去已為結所繫也。頗已為結所繫，此結不過去耶？答曰：有，諸未來現在結所繫。所有結未來，當為結所繫耶？答曰：或有未來結不當為結所繫。云何未來結不當為結所繫？答曰：諸未來結永盡無餘、已滅已吐，於彼結盡定不退，是謂未來結不當為結所繫。云何當為結所繫，此非未來結？答曰：諸結過去永盡無餘、已盡已吐，於彼結盡定退，是謂當為結所繫，此結非未來。云何結未來當為結所繫？答曰：諸未來結永盡無餘、已滅已吐，於彼結盡定退，是謂未來結當為結所繫。云何非未來結亦不當為結所繫？答曰：諸結過去永盡無餘、已滅已吐，於彼結盡定不退及現在結，是謂亦非未來結亦非當為結所繫。所有結現在今為結所繫耶？答曰：如是，諸現在結今為結所繫也。頗今為結所繫此結非現在耶？答曰：有，諸過去未來結所繫(結處竟也)。所可用道斷欲界結，於彼道退，還為結所繫、不為結所繫？答曰：還為結所繫。所可用道斷色無色界結，於彼道退，還為結所繫、不為結所繫？答曰：還為結所繫(道退處竟)。九斷智：欲界中苦諦習諦所斷結盡，初斷智；色無色界苦諦習諦所斷結盡，二斷智；欲界盡諦所斷結盡，三斷智；色無色界盡諦所斷結盡，四斷智；欲界道諦所斷結盡，五斷智；色無色界道諦所斷結盡，六斷智；五下分結盡，七斷智；色愛盡，八斷智；一切結盡，九斷智。九斷智為受入一切斷智、一切斷智為受入九斷智？答曰：一切九非九一切。不受入何等？答曰：見諦成就世尊弟子，欲愛未盡，欲界思惟所斷結盡，不受入九斷智(二道不得受七斷智名也 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流、無明流，或依七或依未至。見流，或依四或依未至。扼亦如是。受中，欲受，依未至。戒受、見受，或依四或依未至。我受，或依七或依未至。縛中，欲愛身縛、瞋恚身縛，依未至。戒盜身縛、我見身縛，或依四或依未至。蓋及瞋恚、慳結、嫉結，依未至(禪六事中一也)，餘殘或依七(四禪三空也)或依未至。下分中，貪欲、瞋恚，依未至。餘殘及見，或依四或依未至。愛身中，鼻、舌更愛，依未至。眼、耳、身更愛，或依初或依未至。意更愛，或依七或依未至。使中，貪欲使、瞋恚使，依未至。有愛使、憍慢使、無明使，或依七或依未至。見使、疑使，或依四或依未至。結中，瞋恚結、慳結、嫉結，依未至。愛結、憍慢結、無明結，或依七或依未至。見結、失願結、疑結，或依四或依未至。九十八使中，欲界依未至。色界及無色界四諦所斷，或依四或依未至。無色界思惟所斷，或依七或依未至(四門三昧也)。所有結過去，已為結所繫耶？答曰。如是，所有結過去已為結所繫也。頗已為結所繫，此結不過去耶？答曰：有，諸未來現在結所繫。所有結未來，當為結所繫耶？答曰：或有未來結不當為結所繫。云何未來結不當為結所繫？答曰：諸未來結永盡無餘、已滅已吐，於彼結盡定不退，是謂未來結不當為結所繫。云何當為結所繫，此非未來結？答曰：諸結過去永盡無餘、已盡已吐，於彼結盡定退，是謂當為結所繫，此結非未來。云何結未來當為結所繫？答曰：諸未來結永盡無餘、已滅已吐，於彼結盡定退，是謂未來結當為結所繫。云何非未來結亦不當為結所繫？答曰：諸結過去永盡無餘、已滅已吐，於彼結盡定不退及現在結，是謂亦非未來結亦非當為結所繫。所有結現在今為結所繫耶？答曰：如是，諸現在結今為結所繫也。頗今為結所繫此結非現在耶？答曰：有，諸過去未來結所繫(結處竟也)。所可用道斷欲界結，於彼道退，還為結所繫、不為結所繫？答曰：還為結所繫。所可用道斷色無色界結，於彼道退，還為結所繫、不為結所繫？答曰：還為結所繫(道退處竟)。九斷智：欲界中苦諦習諦所斷結盡，初斷智；色無色界苦諦習諦所斷結盡，二斷智；欲界盡諦所斷結盡，三斷智；色無色界盡諦所斷結盡，四斷智；欲界道諦所斷結盡，五斷智；色無色界道諦所斷結盡，六斷智；五下分結盡，七斷智；色愛盡，八斷智；一切結盡，九斷智。九斷智為受入一切斷智、一切斷智為受入九斷智？答曰：一切九非九一切。不受入何等？答曰：見諦成就世尊弟子，欲愛未盡，欲界思惟所斷結盡，不受入九斷智(二道不得受七斷智名也

)。欲愛已盡、色愛未盡，色界思惟所斷結盡，不受入九斷智。色愛已盡、無色愛未盡，無色界思惟所斷結盡，不受入九斷智(九斷智竟也)。八人：趣須陀洹、證得須陀洹、趣斯陀含、證得斯陀含，趣阿那含、證得阿那含，趣阿羅漢、證得阿羅漢。趣須陀洹證者，於此九斷智成就幾、不成就幾？答曰：或不成就或一二三四五。云何不成就？答曰：苦法忍不成就、苦法智不成就、苦未知忍不成就、苦未知智不成就，習法忍不成就習法智一，習未知忍習未知智二，盡法忍盡法智三，盡未知忍盡未知智四，道法忍道法智五，道未知忍得須陀洹成就六斷智趣。斯陀含證者，於此九斷智成就幾、不成就幾？答曰：若倍欲盡越次取證(頓得頻來故曰倍也)，或不成就或一二三四五六。云何不成就？答曰：苦法忍不成就、苦法智不成就、苦未知忍不成就、苦未知智不成就，習法忍不成就習法智一，習未知忍習未知智二，盡法忍盡法智三，盡未知忍盡未知智四，道法忍道法智五，道未知忍若得須陀洹證趣斯陀含果六，得斯陀含成就六斷智。趣阿那含證者，於此九斷智成就幾、不成就幾？答曰：若欲愛盡越次取證，或不成就或一二三四五六。云何不成就？答曰：苦法忍不成就、苦法智不成就、苦未知忍不成就、苦未知智不成就，習法忍不成就習法智一，習未知忍習未知智二，盡法忍盡法智三，盡未知忍盡未知智四，道法忍道法智五，道未知忍若得斯陀含果趣阿那含果六(通二道數也)。得阿那含成就一斷智，五下分結盡斷智。是趣阿羅漢證者，於此九斷智成就幾、不成就幾？答曰：或一或二。色愛未盡，成就一斷智，五下分結盡。是色愛已盡，成就二斷智：五下分結盡斷智、色愛盡斷智。得阿羅漢成就一斷智，一切結盡斷智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 )。欲愛已盡、色愛未盡，色界思惟所斷結盡，不受入九斷智。色愛已盡、無色愛未盡，無色界思惟所斷結盡，不受入九斷智(九斷智竟也)。八人：趣須陀洹、證得須陀洹、趣斯陀含、證得斯陀含，趣阿那含、證得阿那含，趣阿羅漢、證得阿羅漢。趣須陀洹證者，於此九斷智成就幾、不成就幾？答曰：或不成就或一二三四五。云何不成就？答曰：苦法忍不成就、苦法智不成就、苦未知忍不成就、苦未知智不成就，習法忍不成就習法智一，習未知忍習未知智二，盡法忍盡法智三，盡未知忍盡未知智四，道法忍道法智五，道未知忍得須陀洹成就六斷智趣。斯陀含證者，於此九斷智成就幾、不成就幾？答曰：若倍欲盡越次取證(頓得頻來故曰倍也)，或不成就或一二三四五六。云何不成就？答曰：苦法忍不成就、苦法智不成就、苦未知忍不成就、苦未知智不成就，習法忍不成就習法智一，習未知忍習未知智二，盡法忍盡法智三，盡未知忍盡未知智四，道法忍道法智五，道未知忍若得須陀洹證趣斯陀含果六，得斯陀含成就六斷智。趣阿那含證者，於此九斷智成就幾、不成就幾？答曰：若欲愛盡越次取證，或不成就或一二三四五六。云何不成就？答曰：苦法忍不成就、苦法智不成就、苦未知忍不成就、苦未知智不成就，習法忍不成就習法智一，習未知忍習未知智二，盡法忍盡法智三，盡未知忍盡未知智四，道法忍道法智五，道未知忍若得斯陀含果趣阿那含果六(通二道數也)。得阿那含成就一斷智，五下分結盡斷智。是趣阿羅漢證者，於此九斷智成就幾、不成就幾？答曰：或一或二。色愛未盡，成就一斷智，五下分結盡。是色愛已盡，成就二斷智：五下分結盡斷智、色愛盡斷智。得阿羅漢成就一斷智，一切結盡斷智。

結使品一行犍度第二竟(梵本一千四十首盧，秦萬一千九百二十二言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結使品一行犍度第二竟(梵本一千四十首盧，秦萬一千九百二十二言)。

阿毘曇一(行跋渠)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇一(行跋渠)。