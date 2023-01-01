阿毘曇八犍度論
迦栴延子造 符秦 僧伽提婆共竺佛念譯30卷CBETA T1543大于一万字 35 h
向佛经 GPT 提问
第 6 卷
阿毘曇八犍度論卷第六
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迦旃延子造
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符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯
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阿毘曇結使犍度一行跋渠之餘
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身中有過去愛結繫，有過去未來現在瞋恚結乎？答曰：或有過去愛結繫無過去未來現在瞋恚結，或有過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在，或有過去愛結繫及過去未來瞋恚結無現在，或有過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去，或有過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結。云何身有過去愛結繫無過去未來現在瞋恚結乎？答曰：色無色界法前興愛結未盡，是謂身過去愛結繫無過去未來現在瞋恚結。云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在瞋恚結乎？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中瞋恚結未盡，若前不興、興者已盡不現在前，是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在。云何身有過去愛結繫及過去未來瞋恚結無現在乎？答曰：身中愛結、瞋恚結前興未盡，又此身中瞋恚結不現在前，是謂身過去愛結繫及過去未來瞋恚結無現在。云何身過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去乎？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中瞋恚結現在前，若前不興、興者已盡，是謂身過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去。云何身有過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結乎？答曰：身中愛結、瞋恚結前興未盡，又此身中瞋恚結現在前，是謂身過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結。設有過去未來現在瞋恚結，有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫(瞋七事竟也)。慳嫉亦如是。身中有過去愛結繫，復有過去憍慢結耶？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。設有過去憍慢結，有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，復有未來憍慢結乎？答曰：如是。設有未來憍慢結，復有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，復有現在憍慢結乎？答曰：若現在前。設有現在憍慢結，復有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去現在憍慢結乎？答曰：或有過去愛結無過去現在憍慢結，或有過去愛結及過去憍慢無現在，或有過去愛結繫及現在憍慢無過去，或有過去愛結及過去現在憍慢。云何身中有過去愛結繫無過去現在憍慢乎？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中憍慢若前不興、興者已盡不現在前，是謂身過去愛結繫無過去現在憍慢。云何身有過去愛結繫及過去憍慢無現在？答曰：身中愛結憍慢結前興未盡，又此身中憍慢結不現在前，是謂身過去愛結繫及過去憍慢結無現在。云何身有過去愛結繫及現在憍慢無過去乎？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中憍慢結現在前，若本不興、興者已盡，是謂身過去愛
身中有過去愛結繫，有過去未來現在瞋恚結乎？答曰：或有過去愛結繫無過去未來現在瞋恚結，或有過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在，或有過去愛結繫及過去未來瞋恚結無現在，或有過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去，或有過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結。云何身有過去愛結繫無過去未來現在瞋恚結乎？答曰：色無色界法前興愛結未盡，是謂身過去愛結繫無過去未來現在瞋恚結。云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在瞋恚結乎？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中瞋恚結未盡，若前不興、興者已盡不現在前，是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在。云何身有過去愛結繫及過去未來瞋恚結無現在乎？答曰：身中愛結、瞋恚結前興未盡，又此身中瞋恚結不現在前，是謂身過去愛結繫及過去未來瞋恚結無現在。云何身過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去乎？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中瞋恚結現在前，若前不興、興者已盡，是謂身過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去。云何身有過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結乎？答曰：身中愛結、瞋恚結前興未盡，又此身中瞋恚結現在前，是謂身過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結。設有過去未來現在瞋恚結，有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫(瞋七事竟也)。慳嫉亦如是。身中有過去愛結繫，復有過去憍慢結耶？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。設有過去憍慢結，有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，復有未來憍慢結乎？答曰：如是。設有未來憍慢結，復有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，復有現在憍慢結乎？答曰：若現在前。設有現在憍慢結，復有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去現在憍慢結乎？答曰：或有過去愛結無過去現在憍慢結，或有過去愛結及過去憍慢無現在，或有過去愛結繫及現在憍慢無過去，或有過去愛結及過去現在憍慢。云何身中有過去愛結繫無過去現在憍慢乎？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中憍慢若前不興、興者已盡不現在前，是謂身過去愛結繫無過去現在憍慢。云何身有過去愛結繫及過去憍慢無現在？答曰：身中愛結憍慢結前興未盡，又此身中憍慢結不現在前，是謂身過去愛結繫及過去憍慢結無現在。云何身有過去愛結繫及現在憍慢無過去乎？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中憍慢結現在前，若本不興、興者已盡，是謂身過去愛
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結繫及現在憍慢無過去。云何身有過去愛結繫及過去現在憍慢乎？答曰：身中愛結、憍慢結前興未盡，又此身中憍慢結現在前，是謂身過去愛結繫及過去現在憍慢。設有過去現在憍慢結，有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來現在憍慢結乎？答曰：未來則繫現在，若現在前。設有未來現在憍慢結，有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來憍慢結乎？答曰：未來則繫，過去若本興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。設有過去未來憍慢，有過去愛結耶？答曰：若前興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來現在憍慢結耶？答曰：或有過去愛結及未來憍慢無過去現在，或有過去愛結。及過去未來憍慢無現在，或有過去愛結及未來現在憍慢無過去，或有過去愛結及過去未來現在憍慢也。云何有過去愛結及未來憍慢無過去現在？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中憍慢未盡，若前不興、興者已盡，又此身中憍慢不現在前，是謂過去愛結繫及未來憍慢無過去現在。云何過去愛結繫及過去未來憍慢無現在乎？答曰：身中前興愛結、憍慢未盡，又此身中憍慢不現在前，是謂過去愛結及過去未來憍慢無現在也。云何有過去愛結及未來現在憍慢無過去乎？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中憍慢結現在前，又此身中本不興憍慢、興者已盡，是謂過去愛結及未來現在憍慢無過去。云何有過去愛結及過去未來現在憍慢乎？答曰：身中前興愛結、憍慢未盡，又此身中憍慢現在前，是謂過去愛結及過去未來現在憍慢。設有過去未來現在憍慢，有過去愛結乎？答曰：若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫(憍慢竟也)。身中有過去愛結繫，有過去無明結乎？答曰：如是。設有過去無明結，有過去愛結乎？答曰：若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫、有未來無明結乎？答曰：如是。設有未來無明結，有過去愛結乎？答曰：若本興未盡則繫；若本未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有現在無明結乎？答曰：若現在前。設有現在無明結，有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去現在無明結乎？答曰：過去則繫，現在若現在前。設有過去現在無明結，有過去愛結耶？答曰：若前興不盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來現在無明結乎？答曰：未來則繫，現在若現在前。設有未來現在無明結，
結繫及現在憍慢無過去。云何身有過去愛結繫及過去現在憍慢乎？答曰：身中愛結、憍慢結前興未盡，又此身中憍慢結現在前，是謂身過去愛結繫及過去現在憍慢。設有過去現在憍慢結，有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來現在憍慢結乎？答曰：未來則繫現在，若現在前。設有未來現在憍慢結，有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來憍慢結乎？答曰：未來則繫，過去若本興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。設有過去未來憍慢，有過去愛結耶？答曰：若前興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來現在憍慢結耶？答曰：或有過去愛結及未來憍慢無過去現在，或有過去愛結。及過去未來憍慢無現在，或有過去愛結及未來現在憍慢無過去，或有過去愛結及過去未來現在憍慢也。云何有過去愛結及未來憍慢無過去現在？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中憍慢未盡，若前不興、興者已盡，又此身中憍慢不現在前，是謂過去愛結繫及未來憍慢無過去現在。云何過去愛結繫及過去未來憍慢無現在乎？答曰：身中前興愛結、憍慢未盡，又此身中憍慢不現在前，是謂過去愛結及過去未來憍慢無現在也。云何有過去愛結及未來現在憍慢無過去乎？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中憍慢結現在前，又此身中本不興憍慢、興者已盡，是謂過去愛結及未來現在憍慢無過去。云何有過去愛結及過去未來現在憍慢乎？答曰：身中前興愛結、憍慢未盡，又此身中憍慢現在前，是謂過去愛結及過去未來現在憍慢。設有過去未來現在憍慢，有過去愛結乎？答曰：若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫(憍慢竟也)。身中有過去愛結繫，有過去無明結乎？答曰：如是。設有過去無明結，有過去愛結乎？答曰：若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫、有未來無明結乎？答曰：如是。設有未來無明結，有過去愛結乎？答曰：若本興未盡則繫；若本未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有現在無明結乎？答曰：若現在前。設有現在無明結，有過去愛結乎？答曰：若前興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去現在無明結乎？答曰：過去則繫，現在若現在前。設有過去現在無明結，有過去愛結耶？答曰：若前興不盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來現在無明結乎？答曰：未來則繫，現在若現在前。設有未來現在無明結，
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有過去愛結耶？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來無明結耶？答曰：如是。設有過去未來無明結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來現在無明結耶？答曰：過去未來則繫，現在若現在前。設有過去未來現在無明結，有過去愛結耶？答曰：若本興不盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫(無明竟也)。身中有過去愛結繫，有過去見結耶？答曰：若不盡。設有過去見結，有過去愛結耶？答曰：若本興不盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來見結耶？答曰：若不盡。設有未來見結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有現在見結耶？答曰：若現在前。設有現在見結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去現在見結耶？答曰：或有過去愛結無過去現在見結也，或有過去愛結及過去見結無現在也，或有過去愛結及過去現在見結。云何有過去愛結無過去現在見結耶？答曰：身中愛結前興未盡，又彼身中見結盡，是謂過去愛結無過去現在見結。云何有過去愛結及過去見結無現在耶？答曰：身中愛結前興未盡，又彼身中見結未盡不現在前，是謂過去愛結及過去見結無現在也。云何有過去愛結及過去現在見結耶？答曰：身中前興愛結未盡，又彼身中見結現在前，是謂過去愛結及過去現在見結。設有過去現在見結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來現在見結耶？答曰：或有過去愛結無未來現在見結，或有過去愛結繫及未來見結無現在也，或有過去愛結及未來現在見結。云何有過去愛結無未來現在見結耶？答曰：前興愛結未盡，又彼身中見結盡，是謂過去愛結繫無未來現在見結。云何有過去愛結及未來見結無現在耶？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中見結未盡亦不現在前，是謂過去愛結繫及未來見結無現在也。云何身中過去愛結繫及未來現在見結？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中見結現在前，是謂身中過去愛結繫及未來現在見結。設有未來現在見結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來見結耶？答曰：若不盡。設有過去未來見結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來現在見結耶？答曰：或有過去愛結繫
有過去愛結耶？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來無明結耶？答曰：如是。設有過去未來無明結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來現在無明結耶？答曰：過去未來則繫，現在若現在前。設有過去未來現在無明結，有過去愛結耶？答曰：若本興不盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫(無明竟也)。身中有過去愛結繫，有過去見結耶？答曰：若不盡。設有過去見結，有過去愛結耶？答曰：若本興不盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來見結耶？答曰：若不盡。設有未來見結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有現在見結耶？答曰：若現在前。設有現在見結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去現在見結耶？答曰：或有過去愛結無過去現在見結也，或有過去愛結及過去見結無現在也，或有過去愛結及過去現在見結。云何有過去愛結無過去現在見結耶？答曰：身中愛結前興未盡，又彼身中見結盡，是謂過去愛結無過去現在見結。云何有過去愛結及過去見結無現在耶？答曰：身中愛結前興未盡，又彼身中見結未盡不現在前，是謂過去愛結及過去見結無現在也。云何有過去愛結及過去現在見結耶？答曰：身中前興愛結未盡，又彼身中見結現在前，是謂過去愛結及過去現在見結。設有過去現在見結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來現在見結耶？答曰：或有過去愛結無未來現在見結，或有過去愛結繫及未來見結無現在也，或有過去愛結及未來現在見結。云何有過去愛結無未來現在見結耶？答曰：前興愛結未盡，又彼身中見結盡，是謂過去愛結繫無未來現在見結。云何有過去愛結及未來見結無現在耶？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中見結未盡亦不現在前，是謂過去愛結繫及未來見結無現在也。云何身中過去愛結繫及未來現在見結？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中見結現在前，是謂身中過去愛結繫及未來現在見結。設有未來現在見結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來見結耶？答曰：若不盡。設有過去未來見結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前未興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來現在見結耶？答曰：或有過去愛結繫
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無過去未來現在見結，或有過去愛結繫及過去未來見結無現在，或有過去愛結繫及過去未來現在見結也。云何身中有過去愛結繫無過去未來現在見結耶？答曰：身中愛結本興未盡，又此身中見結盡，是謂身中過去愛結繫無過去未來現在見結也。云何身中有過去愛結繫及過去未來見結無現在耶？答曰：前興愛結未盡，又彼身中見結未盡不現在前，是謂身中過去愛結繫及過去未來見結無現在也。云何身中有過去愛結繫及過去未來現在見結耶？答曰：身中愛結本興未盡，又彼身中見結現在前，是謂身中過去愛結繫及過去未來現在見結也。設有過去未來現在見結繫，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若本未興、興者已盡則不繫(見七事竟也)。失願、疑亦復如是。過去愛、過去瞋、恚過去憍慢(一)，未來(二)，現在(三)，過去現在(四)，未來現在(五)，過去未來(六)，過去未來現在憍慢(七)，乃至慳嫉亦復如是。身見三使而相受入，戒盜六、疑十二、貪五、瞋恚五、愚癡四一使少有所入。五有漏中，欲有漏三十一，有漏五十二，無明漏十五。流中，欲流十九，有流二十八，無明流十五，見流三十六。軛亦如是。受中，欲受二十四，戒受六，見受三十，我受三十八。縛中，欲愛身縛五，瞋恚身縛五，戒盜身縛六，我見身縛十二。蓋中，貪欲五，瞋恚五，睡、眠、調、悔不與眾使而相受入，疑蓋四。結中，瞋恚結五，愛結、憍慢結各十五，慳結、嫉結不與諸結而相受入。下分中，貪欲五，瞋恚五，身見三，戒盜六，疑十二。見中，身見、邊見各三，邪見、見盜各十二，戒盜六。身愛中，鼻更愛、舌更愛一使少相受入。眼更、耳更、身更愛二使少相受入，意更愛十三使而相受入、二使少有所入。使中，貪欲使五，瞋恚使五，有愛使十，憍慢使、無明使各十五，見使三十六，疑使十二。結中，瞋恚結五，愛結、憍慢結、無明結各十五，見結、失願結各十八，疑結十二，慳結、嫉結不與諸使而相受入。九十八使中，欲界身見欲界身見而相受入，欲界戒盜、疑，乃至無色界思惟所斷無明使、無色界思惟所斷無明使而相受入(相攝門竟也)。三結、三不善根，三結為受入三不善根、三不善根為受入三結？答曰：各各不相受入。三結、三有漏，三結受入二漏少分，二漏少分受入三結也，餘殘各各不相受入。三結、四流，三結受入三流少分，三流少分受入三結也，餘殘各各不相受入。扼亦如是。三結、四受，一結受入一受，二結受入三受少分，三受少分受入二結，餘殘各各不相受入。三結、四縛，為三結受入四縛耶？答曰：或結非縛。
無過去未來現在見結，或有過去愛結繫及過去未來見結無現在，或有過去愛結繫及過去未來現在見結也。云何身中有過去愛結繫無過去未來現在見結耶？答曰：身中愛結本興未盡，又此身中見結盡，是謂身中過去愛結繫無過去未來現在見結也。云何身中有過去愛結繫及過去未來見結無現在耶？答曰：前興愛結未盡，又彼身中見結未盡不現在前，是謂身中過去愛結繫及過去未來見結無現在也。云何身中有過去愛結繫及過去未來現在見結耶？答曰：身中愛結本興未盡，又彼身中見結現在前，是謂身中過去愛結繫及過去未來現在見結也。設有過去未來現在見結繫，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若本未興、興者已盡則不繫(見七事竟也)。失願、疑亦復如是。過去愛、過去瞋、恚過去憍慢(一)，未來(二)，現在(三)，過去現在(四)，未來現在(五)，過去未來(六)，過去未來現在憍慢(七)，乃至慳嫉亦復如是。身見三使而相受入，戒盜六、疑十二、貪五、瞋恚五、愚癡四一使少有所入。五有漏中，欲有漏三十一，有漏五十二，無明漏十五。流中，欲流十九，有流二十八，無明流十五，見流三十六。軛亦如是。受中，欲受二十四，戒受六，見受三十，我受三十八。縛中，欲愛身縛五，瞋恚身縛五，戒盜身縛六，我見身縛十二。蓋中，貪欲五，瞋恚五，睡、眠、調、悔不與眾使而相受入，疑蓋四。結中，瞋恚結五，愛結、憍慢結各十五，慳結、嫉結不與諸結而相受入。下分中，貪欲五，瞋恚五，身見三，戒盜六，疑十二。見中，身見、邊見各三，邪見、見盜各十二，戒盜六。身愛中，鼻更愛、舌更愛一使少相受入。眼更、耳更、身更愛二使少相受入，意更愛十三使而相受入、二使少有所入。使中，貪欲使五，瞋恚使五，有愛使十，憍慢使、無明使各十五，見使三十六，疑使十二。結中，瞋恚結五，愛結、憍慢結、無明結各十五，見結、失願結各十八，疑結十二，慳結、嫉結不與諸使而相受入。九十八使中，欲界身見欲界身見而相受入，欲界戒盜、疑，乃至無色界思惟所斷無明使、無色界思惟所斷無明使而相受入(相攝門竟也)。三結、三不善根，三結為受入三不善根、三不善根為受入三結？答曰：各各不相受入。三結、三有漏，三結受入二漏少分，二漏少分受入三結也，餘殘各各不相受入。三結、四流，三結受入三流少分，三流少分受入三結也，餘殘各各不相受入。扼亦如是。三結、四受，一結受入一受，二結受入三受少分，三受少分受入二結，餘殘各各不相受入。三結、四縛，為三結受入四縛耶？答曰：或結非縛。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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云何結非縛？答曰：二結是謂結非縛。云何縛非結？答曰：三縛是謂縛非結。云何結縛？答曰：一結是謂結縛。云何非結非縛？答曰：除上爾所事。三結、五蓋，一結少分受入一蓋，一蓋少有受入一結少分，餘殘各各不相受入。三結、五結，為三結受入五結、五結受入三結？答曰：各各不相受入。三結、五下分結，為三結受入五下分結、五下分結受入三結？答曰：五三非三五。非受入何等？答曰：貪欲、瞋恚。三結、五見，為三結受入五見耶？答曰：或結非見。云何結非見？答曰：一結是謂結非見。云何見非結？答曰：三見是謂見非結。云何是結見？答曰：二結是謂結見。云何非結非見？答曰：除上爾所事。三結、六身愛，為三結受入六身愛、為六身愛受入三結？答曰：各各不相受入。三結、七使，一結受入一使，二結受入一使少分，一使少分受入二結，餘殘各各不相受入。三結、九結，一結受入一結，二結受入二結少分，二結少分受入二結，餘殘各各不相受入。三結、九十八使，三結為受入二十一使，二十一使受入三結，餘殘各各不相受入。乃至九結九十八使，為九結受入九十八使、九十八使為受入九結？答曰：九九十八非九十八九。不受入何等？答曰：慳、嫉也(鉤鎖門竟)。此三結，幾受欲有、幾色有無色有？答曰：一切少有所入。欲有所入、色有所入、無色有所入。貪、瞋恚、愚癡及欲漏，受欲有有漏所入、色有所入、無色有所入，餘殘所入，欲有所入、色有所入、無色有所入。流中，欲流受欲有，有流所入、色有所入、無色有所入，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。扼亦如是。受中，欲受受欲有，我受所入、色無色有所入，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。縛中，欲愛身縛、瞋恚身縛受欲有，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。蓋及瞋恚、慳、嫉受欲有，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。下分中，貪欲、瞋恚受欲有，餘殘及見所入，欲有所入、色無色有所入。愛身中，鼻更愛、舌更愛受欲有，眼、耳、身更愛所入，受欲有所入、色有所入。意更愛所入，欲有所入、色無色有所入。使中，貪欲使、瞋恚使受欲有，有愛使所入、色有所入、無色有所入，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。結中，瞋恚結、慳結、嫉結受欲有，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。九十八使，三十六使受欲有，三十一受色有，三十一受無色有(有門第三竟也)。身見由何三昧滅？答曰：或依四或依未至。戒盜、疑，或依四或依未至。貪欲、瞋恚、愚癡及欲漏，依未至。有漏、無明漏、或依七或依未至。流中，欲流依未至。有
云何結非縛？答曰：二結是謂結非縛。云何縛非結？答曰：三縛是謂縛非結。云何結縛？答曰：一結是謂結縛。云何非結非縛？答曰：除上爾所事。三結、五蓋，一結少分受入一蓋，一蓋少有受入一結少分，餘殘各各不相受入。三結、五結，為三結受入五結、五結受入三結？答曰：各各不相受入。三結、五下分結，為三結受入五下分結、五下分結受入三結？答曰：五三非三五。非受入何等？答曰：貪欲、瞋恚。三結、五見，為三結受入五見耶？答曰：或結非見。云何結非見？答曰：一結是謂結非見。云何見非結？答曰：三見是謂見非結。云何是結見？答曰：二結是謂結見。云何非結非見？答曰：除上爾所事。三結、六身愛，為三結受入六身愛、為六身愛受入三結？答曰：各各不相受入。三結、七使，一結受入一使，二結受入一使少分，一使少分受入二結，餘殘各各不相受入。三結、九結，一結受入一結，二結受入二結少分，二結少分受入二結，餘殘各各不相受入。三結、九十八使，三結為受入二十一使，二十一使受入三結，餘殘各各不相受入。乃至九結九十八使，為九結受入九十八使、九十八使為受入九結？答曰：九九十八非九十八九。不受入何等？答曰：慳、嫉也(鉤鎖門竟)。此三結，幾受欲有、幾色有無色有？答曰：一切少有所入。欲有所入、色有所入、無色有所入。貪、瞋恚、愚癡及欲漏，受欲有有漏所入、色有所入、無色有所入，餘殘所入，欲有所入、色有所入、無色有所入。流中，欲流受欲有，有流所入、色有所入、無色有所入，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。扼亦如是。受中，欲受受欲有，我受所入、色無色有所入，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。縛中，欲愛身縛、瞋恚身縛受欲有，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。蓋及瞋恚、慳、嫉受欲有，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。下分中，貪欲、瞋恚受欲有，餘殘及見所入，欲有所入、色無色有所入。愛身中，鼻更愛、舌更愛受欲有，眼、耳、身更愛所入，受欲有所入、色有所入。意更愛所入，欲有所入、色無色有所入。使中，貪欲使、瞋恚使受欲有，有愛使所入、色有所入、無色有所入，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。結中，瞋恚結、慳結、嫉結受欲有，餘殘所入，欲有所入、色無色有所入。九十八使，三十六使受欲有，三十一受色有，三十一受無色有(有門第三竟也)。身見由何三昧滅？答曰：或依四或依未至。戒盜、疑，或依四或依未至。貪欲、瞋恚、愚癡及欲漏，依未至。有漏、無明漏、或依七或依未至。流中，欲流依未至。有
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流、無明流，或依七或依未至。見流，或依四或依未至。扼亦如是。受中，欲受，依未至。戒受、見受，或依四或依未至。我受，或依七或依未至。縛中，欲愛身縛、瞋恚身縛，依未至。戒盜身縛、我見身縛，或依四或依未至。蓋及瞋恚、慳結、嫉結，依未至(禪六事中一也)，餘殘或依七(四禪三空也)或依未至。下分中，貪欲、瞋恚，依未至。餘殘及見，或依四或依未至。愛身中，鼻、舌更愛，依未至。眼、耳、身更愛，或依初或依未至。意更愛，或依七或依未至。使中，貪欲使、瞋恚使，依未至。有愛使、憍慢使、無明使，或依七或依未至。見使、疑使，或依四或依未至。結中，瞋恚結、慳結、嫉結，依未至。愛結、憍慢結、無明結，或依七或依未至。見結、失願結、疑結，或依四或依未至。九十八使中，欲界依未至。色界及無色界四諦所斷，或依四或依未至。無色界思惟所斷，或依七或依未至(四門三昧也)。所有結過去，已為結所繫耶？答曰。如是，所有結過去已為結所繫也。頗已為結所繫，此結不過去耶？答曰：有，諸未來現在結所繫。所有結未來，當為結所繫耶？答曰：或有未來結不當為結所繫。云何未來結不當為結所繫？答曰：諸未來結永盡無餘、已滅已吐，於彼結盡定不退，是謂未來結不當為結所繫。云何當為結所繫，此非未來結？答曰：諸結過去永盡無餘、已盡已吐，於彼結盡定退，是謂當為結所繫，此結非未來。云何結未來當為結所繫？答曰：諸未來結永盡無餘、已滅已吐，於彼結盡定退，是謂未來結當為結所繫。云何非未來結亦不當為結所繫？答曰：諸結過去永盡無餘、已滅已吐，於彼結盡定不退及現在結，是謂亦非未來結亦非當為結所繫。所有結現在今為結所繫耶？答曰：如是，諸現在結今為結所繫也。頗今為結所繫此結非現在耶？答曰：有，諸過去未來結所繫(結處竟也)。所可用道斷欲界結，於彼道退，還為結所繫、不為結所繫？答曰：還為結所繫。所可用道斷色無色界結，於彼道退，還為結所繫、不為結所繫？答曰：還為結所繫(道退處竟)。九斷智：欲界中苦諦習諦所斷結盡，初斷智；色無色界苦諦習諦所斷結盡，二斷智；欲界盡諦所斷結盡，三斷智；色無色界盡諦所斷結盡，四斷智；欲界道諦所斷結盡，五斷智；色無色界道諦所斷結盡，六斷智；五下分結盡，七斷智；色愛盡，八斷智；一切結盡，九斷智。九斷智為受入一切斷智、一切斷智為受入九斷智？答曰：一切九非九一切。不受入何等？答曰：見諦成就世尊弟子，欲愛未盡，欲界思惟所斷結盡，不受入九斷智(二道不得受七斷智名也
流、無明流，或依七或依未至。見流，或依四或依未至。扼亦如是。受中，欲受，依未至。戒受、見受，或依四或依未至。我受，或依七或依未至。縛中，欲愛身縛、瞋恚身縛，依未至。戒盜身縛、我見身縛，或依四或依未至。蓋及瞋恚、慳結、嫉結，依未至(禪六事中一也)，餘殘或依七(四禪三空也)或依未至。下分中，貪欲、瞋恚，依未至。餘殘及見，或依四或依未至。愛身中，鼻、舌更愛，依未至。眼、耳、身更愛，或依初或依未至。意更愛，或依七或依未至。使中，貪欲使、瞋恚使，依未至。有愛使、憍慢使、無明使，或依七或依未至。見使、疑使，或依四或依未至。結中，瞋恚結、慳結、嫉結，依未至。愛結、憍慢結、無明結，或依七或依未至。見結、失願結、疑結，或依四或依未至。九十八使中，欲界依未至。色界及無色界四諦所斷，或依四或依未至。無色界思惟所斷，或依七或依未至(四門三昧也)。所有結過去，已為結所繫耶？答曰。如是，所有結過去已為結所繫也。頗已為結所繫，此結不過去耶？答曰：有，諸未來現在結所繫。所有結未來，當為結所繫耶？答曰：或有未來結不當為結所繫。云何未來結不當為結所繫？答曰：諸未來結永盡無餘、已滅已吐，於彼結盡定不退，是謂未來結不當為結所繫。云何當為結所繫，此非未來結？答曰：諸結過去永盡無餘、已盡已吐，於彼結盡定退，是謂當為結所繫，此結非未來。云何結未來當為結所繫？答曰：諸未來結永盡無餘、已滅已吐，於彼結盡定退，是謂未來結當為結所繫。云何非未來結亦不當為結所繫？答曰：諸結過去永盡無餘、已滅已吐，於彼結盡定不退及現在結，是謂亦非未來結亦非當為結所繫。所有結現在今為結所繫耶？答曰：如是，諸現在結今為結所繫也。頗今為結所繫此結非現在耶？答曰：有，諸過去未來結所繫(結處竟也)。所可用道斷欲界結，於彼道退，還為結所繫、不為結所繫？答曰：還為結所繫。所可用道斷色無色界結，於彼道退，還為結所繫、不為結所繫？答曰：還為結所繫(道退處竟)。九斷智：欲界中苦諦習諦所斷結盡，初斷智；色無色界苦諦習諦所斷結盡，二斷智；欲界盡諦所斷結盡，三斷智；色無色界盡諦所斷結盡，四斷智；欲界道諦所斷結盡，五斷智；色無色界道諦所斷結盡，六斷智；五下分結盡，七斷智；色愛盡，八斷智；一切結盡，九斷智。九斷智為受入一切斷智、一切斷智為受入九斷智？答曰：一切九非九一切。不受入何等？答曰：見諦成就世尊弟子，欲愛未盡，欲界思惟所斷結盡，不受入九斷智(二道不得受七斷智名也
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)。欲愛已盡、色愛未盡，色界思惟所斷結盡，不受入九斷智。色愛已盡、無色愛未盡，無色界思惟所斷結盡，不受入九斷智(九斷智竟也)。八人：趣須陀洹、證得須陀洹、趣斯陀含、證得斯陀含，趣阿那含、證得阿那含，趣阿羅漢、證得阿羅漢。趣須陀洹證者，於此九斷智成就幾、不成就幾？答曰：或不成就或一二三四五。云何不成就？答曰：苦法忍不成就、苦法智不成就、苦未知忍不成就、苦未知智不成就，習法忍不成就習法智一，習未知忍習未知智二，盡法忍盡法智三，盡未知忍盡未知智四，道法忍道法智五，道未知忍得須陀洹成就六斷智趣。斯陀含證者，於此九斷智成就幾、不成就幾？答曰：若倍欲盡越次取證(頓得頻來故曰倍也)，或不成就或一二三四五六。云何不成就？答曰：苦法忍不成就、苦法智不成就、苦未知忍不成就、苦未知智不成就，習法忍不成就習法智一，習未知忍習未知智二，盡法忍盡法智三，盡未知忍盡未知智四，道法忍道法智五，道未知忍若得須陀洹證趣斯陀含果六，得斯陀含成就六斷智。趣阿那含證者，於此九斷智成就幾、不成就幾？答曰：若欲愛盡越次取證，或不成就或一二三四五六。云何不成就？答曰：苦法忍不成就、苦法智不成就、苦未知忍不成就、苦未知智不成就，習法忍不成就習法智一，習未知忍習未知智二，盡法忍盡法智三，盡未知忍盡未知智四，道法忍道法智五，道未知忍若得斯陀含果趣阿那含果六(通二道數也)。得阿那含成就一斷智，五下分結盡斷智。是趣阿羅漢證者，於此九斷智成就幾、不成就幾？答曰：或一或二。色愛未盡，成就一斷智，五下分結盡。是色愛已盡，成就二斷智：五下分結盡斷智、色愛盡斷智。得阿羅漢成就一斷智，一切結盡斷智。
)。欲愛已盡、色愛未盡，色界思惟所斷結盡，不受入九斷智。色愛已盡、無色愛未盡，無色界思惟所斷結盡，不受入九斷智(九斷智竟也)。八人：趣須陀洹、證得須陀洹、趣斯陀含、證得斯陀含，趣阿那含、證得阿那含，趣阿羅漢、證得阿羅漢。趣須陀洹證者，於此九斷智成就幾、不成就幾？答曰：或不成就或一二三四五。云何不成就？答曰：苦法忍不成就、苦法智不成就、苦未知忍不成就、苦未知智不成就，習法忍不成就習法智一，習未知忍習未知智二，盡法忍盡法智三，盡未知忍盡未知智四，道法忍道法智五，道未知忍得須陀洹成就六斷智趣。斯陀含證者，於此九斷智成就幾、不成就幾？答曰：若倍欲盡越次取證(頓得頻來故曰倍也)，或不成就或一二三四五六。云何不成就？答曰：苦法忍不成就、苦法智不成就、苦未知忍不成就、苦未知智不成就，習法忍不成就習法智一，習未知忍習未知智二，盡法忍盡法智三，盡未知忍盡未知智四，道法忍道法智五，道未知忍若得須陀洹證趣斯陀含果六，得斯陀含成就六斷智。趣阿那含證者，於此九斷智成就幾、不成就幾？答曰：若欲愛盡越次取證，或不成就或一二三四五六。云何不成就？答曰：苦法忍不成就、苦法智不成就、苦未知忍不成就、苦未知智不成就，習法忍不成就習法智一，習未知忍習未知智二，盡法忍盡法智三，盡未知忍盡未知智四，道法忍道法智五，道未知忍若得斯陀含果趣阿那含果六(通二道數也)。得阿那含成就一斷智，五下分結盡斷智。是趣阿羅漢證者，於此九斷智成就幾、不成就幾？答曰：或一或二。色愛未盡，成就一斷智，五下分結盡。是色愛已盡，成就二斷智：五下分結盡斷智、色愛盡斷智。得阿羅漢成就一斷智，一切結盡斷智。
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結使品一行犍度第二竟(梵本一千四十首盧，秦萬一千九百二十二言)。
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阿毘曇一(行跋渠)。
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阿毘曇八犍度論卷第六
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