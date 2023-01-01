阿毘曇八犍度論卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八犍度論卷第五

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毘曇結使犍度一行跋渠第二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇結使犍度一行跋渠第二之一

一行歷六、小七亦大七、攝、鉤瑣、有、由何定滅結使、諸道斷智八人。九結：愛結、瞋恚結、憍慢結、無明結、見結、失願結、疑結、慳結、嫉結。若身中愛結繫，彼有瞋恚耶？若有瞋恚結繫，復有愛結耶？若身中有愛結繫，有憍慢結、無明結、見結、失願結、疑結、慳結、嫉結復有耶？若有嫉結繫，復有愛結耶。身中乃至慳結繫，復有嫉結耶？設有嫉結，復有慳結耶(一行竟)？若身中過去愛結繫，未來復有耶？若有未來，過去復有耶(一)？若有過去，現在復有耶？若有現在，過去復有耶(二)？若有未來，現在復有耶？若有現在，未來復有耶(三)？若有過去，未來現在復有耶？若有未來現在，過去復有耶(四)？若有未來，過去現在復有耶？若有過去現在，未來復有耶(五)？若有現在，過去未來復有耶？若有過去未來，現在復有耶(六)？乃至慳嫉亦復如是。若身中有過去愛結繫，過去瞋恚結復有耶？若有過去瞋恚結，過去愛結復有耶(一)？若身中有過去愛結繫，未來復有瞋恚結耶？若有未來瞋恚結，過去復有愛結耶(二)？若身中有過去愛結繫，現在復有瞋恚結耶？若有現在瞋恚結，過去復有愛結耶(三)？若身中有過去愛結繫，過去現在復有瞋恚結耶？若有過去現在瞋恚結，過去復有愛結耶(四)？若身中有過去愛結繫，未來現在復有瞋恚結耶？若有未來現在瞋恚結，過去復有愛結耶(五)？若身中有過去愛結繫，過去未來復有瞋恚結耶？若有過去未來瞋恚結，過去復有愛結耶(六)？若身中有過去愛結繫，過去未來現在復有瞋恚結耶？若有過去未來現在瞋恚結，過去復有愛結耶(七事竟)？過去愛過去瞋恚過去憍慢(一)，未來(二)、現在(三)、過去現在(四)、未來現在(五)、過去未來(六)、過去未來現在憍慢(七)，乃至慳嫉亦復如是(大七竟)。身見，幾使所攝？戒盜、疑乃至無色界思惟所斷無明，幾使所攝(門竟)？三結、三不善根，三結為攝三不善根、三不善根為攝三結？三結乃至九十八使，三結為攝九十八使、九十八使為攝三結？乃至九結、九十八使，為九結攝九十八使、九十八使為攝九結(瑣門竟)？此三結，幾受欲有、幾受色有、幾受無色有？此乃至九十八使，幾受欲有、幾受色無色有(有門竟)？身見，由何三昧盡？戒盜、疑乃至無色界思惟所斷無明使，由何三昧盡(三昧門竟)？若結過去，彼結已繫耶？若彼結已繫，彼過去結耶？若結未來，彼結當繫耶？若彼結當繫，彼未來結耶？若結現在今繫，彼結耶？若今繫，彼結現在耶(三世結處竟)？若以道滅欲界結，於彼道退，得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一行歷六、小七亦大七、攝、鉤瑣、有、由何定滅結使、諸道斷智八人。九結：愛結、瞋恚結、憍慢結、無明結、見結、失願結、疑結、慳結、嫉結。若身中愛結繫，彼有瞋恚耶？若有瞋恚結繫，復有愛結耶？若身中有愛結繫，有憍慢結、無明結、見結、失願結、疑結、慳結、嫉結復有耶？若有嫉結繫，復有愛結耶。身中乃至慳結繫，復有嫉結耶？設有嫉結，復有慳結耶(一行竟)？若身中過去愛結繫，未來復有耶？若有未來，過去復有耶(一)？若有過去，現在復有耶？若有現在，過去復有耶(二)？若有未來，現在復有耶？若有現在，未來復有耶(三)？若有過去，未來現在復有耶？若有未來現在，過去復有耶(四)？若有未來，過去現在復有耶？若有過去現在，未來復有耶(五)？若有現在，過去未來復有耶？若有過去未來，現在復有耶(六)？乃至慳嫉亦復如是。若身中有過去愛結繫，過去瞋恚結復有耶？若有過去瞋恚結，過去愛結復有耶(一)？若身中有過去愛結繫，未來復有瞋恚結耶？若有未來瞋恚結，過去復有愛結耶(二)？若身中有過去愛結繫，現在復有瞋恚結耶？若有現在瞋恚結，過去復有愛結耶(三)？若身中有過去愛結繫，過去現在復有瞋恚結耶？若有過去現在瞋恚結，過去復有愛結耶(四)？若身中有過去愛結繫，未來現在復有瞋恚結耶？若有未來現在瞋恚結，過去復有愛結耶(五)？若身中有過去愛結繫，過去未來復有瞋恚結耶？若有過去未來瞋恚結，過去復有愛結耶(六)？若身中有過去愛結繫，過去未來現在復有瞋恚結耶？若有過去未來現在瞋恚結，過去復有愛結耶(七事竟)？過去愛過去瞋恚過去憍慢(一)，未來(二)、現在(三)、過去現在(四)、未來現在(五)、過去未來(六)、過去未來現在憍慢(七)，乃至慳嫉亦復如是(大七竟)。身見，幾使所攝？戒盜、疑乃至無色界思惟所斷無明，幾使所攝(門竟)？三結、三不善根，三結為攝三不善根、三不善根為攝三結？三結乃至九十八使，三結為攝九十八使、九十八使為攝三結？乃至九結、九十八使，為九結攝九十八使、九十八使為攝九結(瑣門竟)？此三結，幾受欲有、幾受色有、幾受無色有？此乃至九十八使，幾受欲有、幾受色無色有(有門竟)？身見，由何三昧盡？戒盜、疑乃至無色界思惟所斷無明使，由何三昧盡(三昧門竟)？若結過去，彼結已繫耶？若彼結已繫，彼過去結耶？若結未來，彼結當繫耶？若彼結當繫，彼未來結耶？若結現在今繫，彼結耶？若今繫，彼結現在耶(三世結處竟)？若以道滅欲界結，於彼道退，得

彼結繫、不得彼結繫？若以道滅色無色界結，於彼道退，得彼結繫、不得彼結繫(道退竟)？九斷智：欲界中苦諦習諦所斷結盡，一斷智；色無色界苦諦習諦所斷結盡，二斷智；欲界盡諦所斷結盡，三斷智；色無色界盡諦所斷結盡，四斷智；欲界道諦所斷結盡，五斷智；色無色界道諦所斷結盡，六斷智；五下分結盡，七斷智；色愛盡，八斷智；一切結盡，九斷智。九斷智為攝一切斷智、一切斷智為攝九斷智？八人：趣須陀洹、證得須陀洹，趣斯陀含、證得斯陀含，趣阿那含、證得阿那含，趣阿羅漢、證得阿羅漢。向須陀洹證於九斷智，成就幾智、不成就幾智？乃至向阿羅漢、證阿羅漢，於九斷智成就幾智、不成就幾智？此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼結繫、不得彼結繫？若以道滅色無色界結，於彼道退，得彼結繫、不得彼結繫(道退竟)？九斷智：欲界中苦諦習諦所斷結盡，一斷智；色無色界苦諦習諦所斷結盡，二斷智；欲界盡諦所斷結盡，三斷智；色無色界盡諦所斷結盡，四斷智；欲界道諦所斷結盡，五斷智；色無色界道諦所斷結盡，六斷智；五下分結盡，七斷智；色愛盡，八斷智；一切結盡，九斷智。九斷智為攝一切斷智、一切斷智為攝九斷智？八人：趣須陀洹、證得須陀洹，趣斯陀含、證得斯陀含，趣阿那含、證得阿那含，趣阿羅漢、證得阿羅漢。向須陀洹證於九斷智，成就幾智、不成就幾智？乃至向阿羅漢、證阿羅漢，於九斷智成就幾智、不成就幾智？此章義願具演說。

九結：愛結、瞋恚結、憍慢結、無明結、見結、失願結、疑結、慳結、嫉結。身中有愛結繫，復有瞋恚結耶？答曰：如是，若有瞋恚結則有愛結。頗有愛結無瞋恚結耶？答曰：有，若色無色界法愛結未盡。若身中有愛結繫，復有憍慢耶？答曰：如是。若有憍慢，有愛結耶？答曰：如是。若身中有愛結繫，有無明結耶？答曰：如是，有愛結則有無明結耶。頗有無明無愛結耶？答曰：有。苦智生、習智未生，若苦諦所斷法中習諦所斷無明結未盡。若身中有愛結繫，復有見結耶？答曰：或有愛，無有見也。云何有愛無有見耶？答曰：習智已生、盡智未生，若盡諦道諦所斷見不相應法愛結未盡，若思惟所斷法愛結未盡。盡智已生、道智未生，若道諦所斷見不相應法愛結未盡，若思惟所斷法愛結未盡。見諦成就世尊弟子，思惟所斷法愛結未盡，是謂愛非見。云何見非愛？答曰：苦智已生、習智未生，苦諦所斷法習諦所斷見結未盡，是謂見非愛。云何二俱繫？答曰：人身體支節盡繫，若四諦思惟所斷法二俱繫。苦智已生、習智未生，若習盡道諦思惟所斷法二俱繫。習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷見相應法二俱繫。盡智已生、道智未生，道諦所斷見相應法二俱繫。是謂身中二俱繫。云何身中二俱不繫耶？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱不繫。盡智已生、道智未生，苦習盡諦所斷法二俱不繫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱不繫。欲愛已盡，於欲界法二俱不繫。色無色愛盡，色無色界法二俱不繫。是謂身二俱不繫。疑亦如是。若身中有愛結繫，復有失願耶？答曰：或有愛，無失願。云何有愛無失願耶？答曰：習智已生、盡智未生，思惟所斷法愛結未盡。盡智已生、道智未生，思惟所斷法愛結未盡。見諦成就世尊弟子，若思惟所斷法愛結未盡，是謂愛無失願。云何有失願無愛？答曰：苦智已生、習智未生，若苦諦所斷法習諦所斷失願結未盡，是謂失願無愛。云何身二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，四諦思惟所斷法二俱繫。苦智已生、習智未生，若習盡道諦思惟所斷法二俱繫。習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷法二俱繫。盡智已生、道智未生，若道諦所斷法二俱繫。是謂二俱繫。云何二俱不繫？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱不繫。盡智已生、道智未生，苦習盡諦所斷法二俱不繫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱不繫。欲愛盡，於欲界法二俱不繫。色無色界愛盡，色無色界法二俱不繫。是謂身二俱不繫。若身中愛結繫，復有慳結耶？答曰：如是，有慳則有愛也。頗有愛無慳耶？答曰：有欲界四諦所斷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九結：愛結、瞋恚結、憍慢結、無明結、見結、失願結、疑結、慳結、嫉結。身中有愛結繫，復有瞋恚結耶？答曰：如是，若有瞋恚結則有愛結。頗有愛結無瞋恚結耶？答曰：有，若色無色界法愛結未盡。若身中有愛結繫，復有憍慢耶？答曰：如是。若有憍慢，有愛結耶？答曰：如是。若身中有愛結繫，有無明結耶？答曰：如是，有愛結則有無明結耶。頗有無明無愛結耶？答曰：有。苦智生、習智未生，若苦諦所斷法中習諦所斷無明結未盡。若身中有愛結繫，復有見結耶？答曰：或有愛，無有見也。云何有愛無有見耶？答曰：習智已生、盡智未生，若盡諦道諦所斷見不相應法愛結未盡，若思惟所斷法愛結未盡。盡智已生、道智未生，若道諦所斷見不相應法愛結未盡，若思惟所斷法愛結未盡。見諦成就世尊弟子，思惟所斷法愛結未盡，是謂愛非見。云何見非愛？答曰：苦智已生、習智未生，苦諦所斷法習諦所斷見結未盡，是謂見非愛。云何二俱繫？答曰：人身體支節盡繫，若四諦思惟所斷法二俱繫。苦智已生、習智未生，若習盡道諦思惟所斷法二俱繫。習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷見相應法二俱繫。盡智已生、道智未生，道諦所斷見相應法二俱繫。是謂身中二俱繫。云何身中二俱不繫耶？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱不繫。盡智已生、道智未生，苦習盡諦所斷法二俱不繫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱不繫。欲愛已盡，於欲界法二俱不繫。色無色愛盡，色無色界法二俱不繫。是謂身二俱不繫。疑亦如是。若身中有愛結繫，復有失願耶？答曰：或有愛，無失願。云何有愛無失願耶？答曰：習智已生、盡智未生，思惟所斷法愛結未盡。盡智已生、道智未生，思惟所斷法愛結未盡。見諦成就世尊弟子，若思惟所斷法愛結未盡，是謂愛無失願。云何有失願無愛？答曰：苦智已生、習智未生，若苦諦所斷法習諦所斷失願結未盡，是謂失願無愛。云何身二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，四諦思惟所斷法二俱繫。苦智已生、習智未生，若習盡道諦思惟所斷法二俱繫。習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷法二俱繫。盡智已生、道智未生，若道諦所斷法二俱繫。是謂二俱繫。云何二俱不繫？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱不繫。盡智已生、道智未生，苦習盡諦所斷法二俱不繫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱不繫。欲愛盡，於欲界法二俱不繫。色無色界愛盡，色無色界法二俱不繫。是謂身二俱不繫。若身中愛結繫，復有慳結耶？答曰：如是，有慳則有愛也。頗有愛無慳耶？答曰：有欲界四諦所斷

法愛結未盡，乃至色無色界法愛結未盡。嫉亦如是(愛門竟)。憍慢門亦如是。若身中有瞋恚結繫，復有憍慢結耶？答曰：如是，有瞋恚結繫則有憍慢結耶。頗有憍慢無瞋恚耶？答曰：有色無色界法憍慢結未盡。若身中有瞋恚結繫，有無明結耶？答曰：如是，有瞋恚則有無明也。頗有無明無瞋恚耶？答曰：有欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界中苦諦所斷法習諦所斷無明結未盡，若色無色界法無明結未盡。若身中有瞋恚結繫，有見結耶？答曰：或有瞋恚無見。云何瞋恚無見？答曰：欲愛未盡，習智已生、盡智未生，欲界中盡諦所斷道諦所斷見不相應法瞋恚結未盡，欲界中思惟所斷法瞋恚結未盡。盡智已生、道智未生，欲界中道諦所斷見不相應法瞋恚結未盡，欲界中思惟所斷法瞋恚結未盡。見諦成就世尊弟子，欲愛未盡，欲界思惟所斷法瞋恚結未盡，是謂瞋恚無見也。云何見無瞋恚？答曰：欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界中苦諦所斷法習諦所斷見結未盡，色無色界法見結未盡，是謂見無瞋恚。云何身二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，欲界中四諦思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界中習盡道諦思惟所斷法二俱繫。習智已生、盡智未生，欲界中盡諦道諦所斷見相應法二俱繫。盡智已生、道智未生，欲界中道諦所斷見相應法二俱繫。是謂身二俱繫。云何身二俱不繫？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱不繫，色無色界思惟所斷法二俱不繫。盡智已生、道智未生，苦習盡諦所斷法二俱不繫，色無色界思惟所斷法二俱不繫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱不繫。欲愛已盡，欲界法二俱不繫。色無色界愛盡，色無色界法二俱不繫。是謂身二俱不繫。疑亦如是。若身中有瞋恚結繫，復有失願耶？答曰：或有瞋恚無失願也。云何有瞋恚無失願？答曰：欲愛未盡，習智已生、盡智未生，欲界思惟所斷法瞋恚未盡。盡智已生、道智未生，欲界思惟所斷法瞋恚未盡。見諦成就世尊弟子，欲愛未盡，欲界思惟所斷法瞋恚未盡。是謂瞋恚無失願。云何有失願無瞋恚？答曰：欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界苦諦所斷法習諦所斷失願未盡，色無色界法失願未盡，是謂失願無瞋恚。云何二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，欲界四諦思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界習盡道諦思惟所斷法二俱繫。習智已生、盡智未生，欲界盡諦道諦所斷法二俱繫。盡智已生、道智未生，欲界道諦所斷法二俱繫。是謂身二俱繫。云何身二俱解脫？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱解脫，色無色界 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法愛結未盡，乃至色無色界法愛結未盡。嫉亦如是(愛門竟)。憍慢門亦如是。若身中有瞋恚結繫，復有憍慢結耶？答曰：如是，有瞋恚結繫則有憍慢結耶。頗有憍慢無瞋恚耶？答曰：有色無色界法憍慢結未盡。若身中有瞋恚結繫，有無明結耶？答曰：如是，有瞋恚則有無明也。頗有無明無瞋恚耶？答曰：有欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界中苦諦所斷法習諦所斷無明結未盡，若色無色界法無明結未盡。若身中有瞋恚結繫，有見結耶？答曰：或有瞋恚無見。云何瞋恚無見？答曰：欲愛未盡，習智已生、盡智未生，欲界中盡諦所斷道諦所斷見不相應法瞋恚結未盡，欲界中思惟所斷法瞋恚結未盡。盡智已生、道智未生，欲界中道諦所斷見不相應法瞋恚結未盡，欲界中思惟所斷法瞋恚結未盡。見諦成就世尊弟子，欲愛未盡，欲界思惟所斷法瞋恚結未盡，是謂瞋恚無見也。云何見無瞋恚？答曰：欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界中苦諦所斷法習諦所斷見結未盡，色無色界法見結未盡，是謂見無瞋恚。云何身二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，欲界中四諦思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界中習盡道諦思惟所斷法二俱繫。習智已生、盡智未生，欲界中盡諦道諦所斷見相應法二俱繫。盡智已生、道智未生，欲界中道諦所斷見相應法二俱繫。是謂身二俱繫。云何身二俱不繫？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱不繫，色無色界思惟所斷法二俱不繫。盡智已生、道智未生，苦習盡諦所斷法二俱不繫，色無色界思惟所斷法二俱不繫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱不繫。欲愛已盡，欲界法二俱不繫。色無色界愛盡，色無色界法二俱不繫。是謂身二俱不繫。疑亦如是。若身中有瞋恚結繫，復有失願耶？答曰：或有瞋恚無失願也。云何有瞋恚無失願？答曰：欲愛未盡，習智已生、盡智未生，欲界思惟所斷法瞋恚未盡。盡智已生、道智未生，欲界思惟所斷法瞋恚未盡。見諦成就世尊弟子，欲愛未盡，欲界思惟所斷法瞋恚未盡。是謂瞋恚無失願。云何有失願無瞋恚？答曰：欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界苦諦所斷法習諦所斷失願未盡，色無色界法失願未盡，是謂失願無瞋恚。云何二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，欲界四諦思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界習盡道諦思惟所斷法二俱繫。習智已生、盡智未生，欲界盡諦道諦所斷法二俱繫。盡智已生、道智未生，欲界道諦所斷法二俱繫。是謂身二俱繫。云何身二俱解脫？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱解脫，色無色界

思惟所斷法二俱解脫。盡智已生、道智未生，苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。欲愛已盡，欲界法二俱解脫。色無色愛盡，色無色界法二俱解脫。是謂身二俱解脫。若身中有瞋恚結繫，有慳結耶？答曰：如是，有慳結則有瞋恚結。頗有瞋恚結無慳耶？答曰：有欲界四諦所斷法瞋恚未盡。嫉結亦如是(瞋恚竟)。若身中有無明結繫，有見結耶？答曰：如是，有見則有無明也。頗有無明無見耶？答曰：習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷見不相應法無明結未盡，思惟所斷法無明結未盡。盡智已生、道智未生，道諦所斷見不相應法無明結未盡，思惟所斷法無明結未盡。見諦成就世尊弟子，思惟所斷法無明結未盡。疑亦如是。若身中有無明結繫，有失願結耶？答曰：如是，有失願則有無明也。頗有無明無失願耶？答曰：有，習智已生、盡智未生，思惟所斷法無明結未盡。盡智已生、道智未生，思惟所斷法無明結未盡。見諦成就世尊弟子，思惟所斷法無明結未盡。若身中有無明結繫，有慳結耶？答曰：如是，有慳結則有無明也。頗有無明無慳耶？答曰：有，欲界四諦所斷法無明結未盡，色無色界法無明結未盡。嫉亦如是(癡門竟)。若身中有見結繫，有失願耶？答曰：如是，有見結則有失願也。頗有失願無見耶？答曰：有，習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷見不相應法失願結未盡。盡智已生、道智未生，道諦所斷見不相應法失願未盡。若身中有見結繫，有疑結耶？答曰：或有見無疑也。云何有見無疑耶？答曰：習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷見相應法見結未盡。盡智已生、道智未生，道諦所斷見相應法見結未盡。是謂見無疑也。云何有疑無見耶？答曰：習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷疑相應法疑結未盡。盡智已生、道智未生，道諦所斷疑相應法疑結未盡。是謂疑無見也。云何身二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，四諦思惟所斷法二俱繫。苦智已生、習智未生，習盡道諦思惟所斷法二俱繫。是謂身二俱繫。云何身二俱解脫？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱解脫，盡諦道諦所斷見疑不相應法二俱解脫，思惟所斷法二俱解脫。盡智已生、道智未生，苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫，道諦所斷見疑不相應法二俱解脫，思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱解脫。欲愛已盡，欲界法二俱解脫。色無色愛盡，色無色界法二俱解脫。是謂身二俱解脫。若身中有見結繫，有慳結耶？答曰：或有見無慳。云何有見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟所斷法二俱解脫。盡智已生、道智未生，苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。欲愛已盡，欲界法二俱解脫。色無色愛盡，色無色界法二俱解脫。是謂身二俱解脫。若身中有瞋恚結繫，有慳結耶？答曰：如是，有慳結則有瞋恚結。頗有瞋恚結無慳耶？答曰：有欲界四諦所斷法瞋恚未盡。嫉結亦如是(瞋恚竟)。若身中有無明結繫，有見結耶？答曰：如是，有見則有無明也。頗有無明無見耶？答曰：習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷見不相應法無明結未盡，思惟所斷法無明結未盡。盡智已生、道智未生，道諦所斷見不相應法無明結未盡，思惟所斷法無明結未盡。見諦成就世尊弟子，思惟所斷法無明結未盡。疑亦如是。若身中有無明結繫，有失願結耶？答曰：如是，有失願則有無明也。頗有無明無失願耶？答曰：有，習智已生、盡智未生，思惟所斷法無明結未盡。盡智已生、道智未生，思惟所斷法無明結未盡。見諦成就世尊弟子，思惟所斷法無明結未盡。若身中有無明結繫，有慳結耶？答曰：如是，有慳結則有無明也。頗有無明無慳耶？答曰：有，欲界四諦所斷法無明結未盡，色無色界法無明結未盡。嫉亦如是(癡門竟)。若身中有見結繫，有失願耶？答曰：如是，有見結則有失願也。頗有失願無見耶？答曰：有，習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷見不相應法失願結未盡。盡智已生、道智未生，道諦所斷見不相應法失願未盡。若身中有見結繫，有疑結耶？答曰：或有見無疑也。云何有見無疑耶？答曰：習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷見相應法見結未盡。盡智已生、道智未生，道諦所斷見相應法見結未盡。是謂見無疑也。云何有疑無見耶？答曰：習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷疑相應法疑結未盡。盡智已生、道智未生，道諦所斷疑相應法疑結未盡。是謂疑無見也。云何身二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，四諦思惟所斷法二俱繫。苦智已生、習智未生，習盡道諦思惟所斷法二俱繫。是謂身二俱繫。云何身二俱解脫？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱解脫，盡諦道諦所斷見疑不相應法二俱解脫，思惟所斷法二俱解脫。盡智已生、道智未生，苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫，道諦所斷見疑不相應法二俱解脫，思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱解脫。欲愛已盡，欲界法二俱解脫。色無色愛盡，色無色界法二俱解脫。是謂身二俱解脫。若身中有見結繫，有慳結耶？答曰：或有見無慳。云何有見

無慳耶？答曰：欲界四諦所斷法見結未盡，色無色界法見結未盡，是謂見無慳。云何有慳非見？答曰：欲愛未盡，習智已生、盡智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。盡智已生、道智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。見諦成就世尊弟子，欲愛未盡，欲界思惟所斷法慳結未盡。是謂慳非見。云何身二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，欲界思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界思惟所斷法二俱繫。是謂二俱繫。云何二俱解脫？答曰：習智已生、盡智未生，苦習諦所斷法二俱解脫，盡道諦所斷見不相應法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。盡智已生、道智未生，苦習盡諦所斷法二俱解脫，道諦所斷見不相應法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。欲愛已盡，欲界法二俱解脫。色無色愛盡，色無色界法二俱解脫。是謂二俱解脫。嫉亦如是(第五見門竟歷四也)。若身中有失願結繫，有疑結耶？答曰：如是，有疑結則有失願也。頗有失願無疑耶？答曰：有，習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷疑不相應法失願結未盡。盡智已生、道智未生，道諦所斷疑不相應法失願結未盡。若身中有失願結繫，有慳結耶？答曰：或有失願無慳。云何有失願無慳耶？答曰：欲界四諦所斷法失願結未盡，色無色界法失願結未盡，是謂有失願無慳。云何有慳無失願耶？答曰：欲愛未盡，習智已生、盡智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。盡智已生、道智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。見諦成就世尊弟子，欲愛未盡欲界思惟所斷法慳結未盡。是謂慳無失願。云何二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，欲界思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界思惟所斷法二俱繫。是謂身二俱繫。云何二俱解脫？答曰：習智已生、盡智未生，苦習諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。盡智已生、道智未生，苦習盡諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。欲愛已盡，欲界法二俱解脫。色無色界愛盡，色無色界法二俱解脫。是謂二俱解脫。嫉亦如是(第六失願門歷三也)。若身中有疑結繫，有慳結耶？答曰：或有疑無慳。云何有疑無慳耶？答曰：欲界四諦所斷法疑結未盡，色無色界法疑結未盡，是謂有疑無慳。云何有慳無疑？答曰：欲愛未盡，習智已生、盡智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。盡智已生、道智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。見諦成就世尊弟子，欲愛未盡欲界思 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無慳耶？答曰：欲界四諦所斷法見結未盡，色無色界法見結未盡，是謂見無慳。云何有慳非見？答曰：欲愛未盡，習智已生、盡智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。盡智已生、道智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。見諦成就世尊弟子，欲愛未盡，欲界思惟所斷法慳結未盡。是謂慳非見。云何身二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，欲界思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界思惟所斷法二俱繫。是謂二俱繫。云何二俱解脫？答曰：習智已生、盡智未生，苦習諦所斷法二俱解脫，盡道諦所斷見不相應法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。盡智已生、道智未生，苦習盡諦所斷法二俱解脫，道諦所斷見不相應法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。欲愛已盡，欲界法二俱解脫。色無色愛盡，色無色界法二俱解脫。是謂二俱解脫。嫉亦如是(第五見門竟歷四也)。若身中有失願結繫，有疑結耶？答曰：如是，有疑結則有失願也。頗有失願無疑耶？答曰：有，習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷疑不相應法失願結未盡。盡智已生、道智未生，道諦所斷疑不相應法失願結未盡。若身中有失願結繫，有慳結耶？答曰：或有失願無慳。云何有失願無慳耶？答曰：欲界四諦所斷法失願結未盡，色無色界法失願結未盡，是謂有失願無慳。云何有慳無失願耶？答曰：欲愛未盡，習智已生、盡智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。盡智已生、道智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。見諦成就世尊弟子，欲愛未盡欲界思惟所斷法慳結未盡。是謂慳無失願。云何二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，欲界思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界思惟所斷法二俱繫。是謂身二俱繫。云何二俱解脫？答曰：習智已生、盡智未生，苦習諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。盡智已生、道智未生，苦習盡諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。欲愛已盡，欲界法二俱解脫。色無色界愛盡，色無色界法二俱解脫。是謂二俱解脫。嫉亦如是(第六失願門歷三也)。若身中有疑結繫，有慳結耶？答曰：或有疑無慳。云何有疑無慳耶？答曰：欲界四諦所斷法疑結未盡，色無色界法疑結未盡，是謂有疑無慳。云何有慳無疑？答曰：欲愛未盡，習智已生、盡智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。盡智已生、道智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。見諦成就世尊弟子，欲愛未盡欲界思

惟所斷法慳結未盡。是謂有慳無疑也。云何二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，欲界思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界思惟所斷法二俱繫。是謂二俱繫。云何二俱解脫？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱解脫，盡諦道諦所斷疑不相應法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。盡智已生、道智未生，苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫，道諦所斷疑不相應法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。欲愛已盡，欲界法二俱解脫。色無色界愛盡，色無色界法二俱解脫。是謂二俱解脫。嫉亦如是(第七疑門竟)。若身中有慳結繫，有嫉結耶？答曰：如是。若有嫉有慳結耶？答曰：如是。一行竟(歷六道也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟所斷法慳結未盡。是謂有慳無疑也。云何二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，欲界思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界思惟所斷法二俱繫。是謂二俱繫。云何二俱解脫？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱解脫，盡諦道諦所斷疑不相應法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。盡智已生、道智未生，苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫，道諦所斷疑不相應法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。欲愛已盡，欲界法二俱解脫。色無色界愛盡，色無色界法二俱解脫。是謂二俱解脫。嫉亦如是(第七疑門竟)。若身中有慳結繫，有嫉結耶？答曰：如是。若有嫉有慳結耶？答曰：如是。一行竟(歷六道也)。

身中有過去愛結繫，有未來耶？答曰：如是。設有未來，有過去耶？答曰：本興未盡則繫；若本不興、本興已盡則不繫。若有過去，有現在耶？答曰：若現在前。設現在，有過去耶？答曰：若本興不盡則繫；若本不興、本興已盡則不繫。若有未來，有現在耶？答曰：若現在前。設有現在，有未來耶？答曰：如是。若有過去，有未來現在耶？答曰：未來則繫現在，若現在前。設有未來現在，有過去耶？答曰：若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。若有未來，有過去現在耶？答曰：或有未來無過去現在，或有未來及過去無現在，或有未來及現在無過去，或有未來過去現在。云何有未來無過去現在耶？答曰：若身中有愛結未盡，若本不興、本興已盡不現在前，是謂未來無過去現在。云何未來及過去無現在耶？答曰：身中本興愛結未盡，有此身愛結不現在前，是謂未來及過去無現在。云何未來及現在無過去耶？答曰：身中有愛結現在前，若本不興、興者已盡，是謂未來及現在無過去。云何未來及過去現在耶？答曰：身中愛結本興未盡，又此身愛結現在前，是謂未來及過去現在。設有過去現在，有未來耶？答曰：如是。若有現在，有過去未來耶？答曰：未來則繫過去。若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。設有過去未來，有現在耶？答曰：若現在前(愛歷六盡也)。瞋恚、憍、慢、慳、嫉亦復如是。身中有過去無明結繫，有未來耶？答曰：如是。設有未來，有過去耶？答曰：如是。若有過去，有現在耶？答曰：若現在前。設有現在，有過去耶？答曰：如是。若有未來，有現在耶？答曰：若現在前。設有現在，有未來耶？答曰：如是。若有過去，有未來現在耶？答曰：未來則繫現在，若現在前。設有未來現在，有過去耶？答曰：如是。若有未來，有過去現在耶？答曰：過去則繫現在，若現在前。設有過去現在，有未來耶？答曰：如是。若有現在，有過去未來耶？答曰：如是。設有過去未來，有現在耶？答曰：若現在前(無明歷六竟也)。見、失願、疑亦復如是。身中有過去愛結繫，有過去瞋恚結耶？答曰：若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。設有過去瞋恚結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來瞋恚結耶？答曰：若未盡。設有未來瞋恚結，有過去愛結耶？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有現在瞋恚結耶？答曰：若現在前。設有現在瞋恚結，有過去愛結耶？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身中有過去愛結繫，有未來耶？答曰：如是。設有未來，有過去耶？答曰：本興未盡則繫；若本不興、本興已盡則不繫。若有過去，有現在耶？答曰：若現在前。設現在，有過去耶？答曰：若本興不盡則繫；若本不興、本興已盡則不繫。若有未來，有現在耶？答曰：若現在前。設有現在，有未來耶？答曰：如是。若有過去，有未來現在耶？答曰：未來則繫現在，若現在前。設有未來現在，有過去耶？答曰：若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。若有未來，有過去現在耶？答曰：或有未來無過去現在，或有未來及過去無現在，或有未來及現在無過去，或有未來過去現在。云何有未來無過去現在耶？答曰：若身中有愛結未盡，若本不興、本興已盡不現在前，是謂未來無過去現在。云何未來及過去無現在耶？答曰：身中本興愛結未盡，有此身愛結不現在前，是謂未來及過去無現在。云何未來及現在無過去耶？答曰：身中有愛結現在前，若本不興、興者已盡，是謂未來及現在無過去。云何未來及過去現在耶？答曰：身中愛結本興未盡，又此身愛結現在前，是謂未來及過去現在。設有過去現在，有未來耶？答曰：如是。若有現在，有過去未來耶？答曰：未來則繫過去。若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。設有過去未來，有現在耶？答曰：若現在前(愛歷六盡也)。瞋恚、憍、慢、慳、嫉亦復如是。身中有過去無明結繫，有未來耶？答曰：如是。設有未來，有過去耶？答曰：如是。若有過去，有現在耶？答曰：若現在前。設有現在，有過去耶？答曰：如是。若有未來，有現在耶？答曰：若現在前。設有現在，有未來耶？答曰：如是。若有過去，有未來現在耶？答曰：未來則繫現在，若現在前。設有未來現在，有過去耶？答曰：如是。若有未來，有過去現在耶？答曰：過去則繫現在，若現在前。設有過去現在，有未來耶？答曰：如是。若有現在，有過去未來耶？答曰：如是。設有過去未來，有現在耶？答曰：若現在前(無明歷六竟也)。見、失願、疑亦復如是。身中有過去愛結繫，有過去瞋恚結耶？答曰：若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。設有過去瞋恚結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來瞋恚結耶？答曰：若未盡。設有未來瞋恚結，有過去愛結耶？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有現在瞋恚結耶？答曰：若現在前。設有現在瞋恚結，有過去愛結耶？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身

中有過去愛結繫，有過去現在瞋恚結耶？答曰：或有過去愛結無過去現在瞋恚結，或有過去愛結及過去瞋恚結無現在，或有過去愛結及現在瞋恚結無過去，或有過去愛結及過去現在瞋恚結。云何身中有過去愛結無過去現在瞋恚結耶？答曰：身中愛結前興未盡，又此身中前不興瞋恚結，若前興便盡不現在前，是謂身過去愛結繫無過去現在瞋恚結。云何身中過去愛結繫及過去瞋恚結無現在耶？答曰：身中愛結、瞋恚結前興未盡，又此身中瞋恚結不現在前，是謂身過去愛結繫及過去瞋恚結無現在。云何身中過去愛結繫及現在瞋恚結無過去耶？答曰：身中愛結前興未盡，又此身中瞋恚結現在前，若本不興、興者已盡，是謂身過去愛結繫及現在瞋恚結無過去。云何身過去愛結繫及過去現在瞋恚結耶？答曰：若身中愛結、瞋恚結前興不盡，又此身中瞋恚結現在前，是謂身過去愛結繫及過去現在瞋恚結也。設有過去現在瞋恚結，有過去愛結耶？答曰：若本興愛結未盡則繫；若前不興、興者便盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來現在瞋恚結耶？答曰：或有過去愛結繫無有未來現在瞋恚結也，或有過去愛結繫及未來瞋恚結無現在，或有過去愛結繫及未來現在瞋恚結。云何身有過去愛結繫無未來現在瞋恚結耶？答曰：色無色界法前興愛結未盡，是謂身過去愛結繫無未來現在瞋恚結。云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無現在耶？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中瞋恚結未盡不現在前，是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結無現在。云何身過去愛結繫及未來現在瞋恚結耶？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中瞋恚結現在前，是謂身過去愛結繫及未來現在瞋恚結也。設有未來現在瞋恚結，有過去愛結乎？答曰：若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來瞋恚結乎？答曰：或有過去愛結繫無過去未來瞋恚結，或有過去愛結繫及未來瞋恚結無過去，或有過去愛結繫及過去未來瞋恚結。云何身有過去愛結繫無過去未來瞋恚結耶？答曰：色無色界法前興愛結未盡，是謂身過去愛結繫無過去未來瞋恚結。云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去？答曰：身前興愛結未盡，又此身中瞋恚結未盡，若本不興、興者已滅，是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去。云何身過去愛結繫及過去未來瞋恚結耶？答曰：身中愛結、瞋恚結前興未盡，是謂身過去愛結繫及過去未來瞋恚結。設有過去未來瞋恚結，有過去愛結乎？答曰：若本興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中有過去愛結繫，有過去現在瞋恚結耶？答曰：或有過去愛結無過去現在瞋恚結，或有過去愛結及過去瞋恚結無現在，或有過去愛結及現在瞋恚結無過去，或有過去愛結及過去現在瞋恚結。云何身中有過去愛結無過去現在瞋恚結耶？答曰：身中愛結前興未盡，又此身中前不興瞋恚結，若前興便盡不現在前，是謂身過去愛結繫無過去現在瞋恚結。云何身中過去愛結繫及過去瞋恚結無現在耶？答曰：身中愛結、瞋恚結前興未盡，又此身中瞋恚結不現在前，是謂身過去愛結繫及過去瞋恚結無現在。云何身中過去愛結繫及現在瞋恚結無過去耶？答曰：身中愛結前興未盡，又此身中瞋恚結現在前，若本不興、興者已盡，是謂身過去愛結繫及現在瞋恚結無過去。云何身過去愛結繫及過去現在瞋恚結耶？答曰：若身中愛結、瞋恚結前興不盡，又此身中瞋恚結現在前，是謂身過去愛結繫及過去現在瞋恚結也。設有過去現在瞋恚結，有過去愛結耶？答曰：若本興愛結未盡則繫；若前不興、興者便盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來現在瞋恚結耶？答曰：或有過去愛結繫無有未來現在瞋恚結也，或有過去愛結繫及未來瞋恚結無現在，或有過去愛結繫及未來現在瞋恚結。云何身有過去愛結繫無未來現在瞋恚結耶？答曰：色無色界法前興愛結未盡，是謂身過去愛結繫無未來現在瞋恚結。云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無現在耶？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中瞋恚結未盡不現在前，是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結無現在。云何身過去愛結繫及未來現在瞋恚結耶？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中瞋恚結現在前，是謂身過去愛結繫及未來現在瞋恚結也。設有未來現在瞋恚結，有過去愛結乎？答曰：若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來瞋恚結乎？答曰：或有過去愛結繫無過去未來瞋恚結，或有過去愛結繫及未來瞋恚結無過去，或有過去愛結繫及過去未來瞋恚結。云何身有過去愛結繫無過去未來瞋恚結耶？答曰：色無色界法前興愛結未盡，是謂身過去愛結繫無過去未來瞋恚結。云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去？答曰：身前興愛結未盡，又此身中瞋恚結未盡，若本不興、興者已滅，是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去。云何身過去愛結繫及過去未來瞋恚結耶？答曰：身中愛結、瞋恚結前興未盡，是謂身過去愛結繫及過去未來瞋恚結。設有過去未來瞋恚結，有過去愛結乎？答曰：若本興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。