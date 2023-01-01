阿毘曇八犍度論
迦栴延子造 符秦 僧伽提婆共竺佛念譯30卷CBETA T1543大于一万字 35 h
向佛经 GPT 提问
第 5 卷
阿毘曇八犍度論卷第五
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迦旃延子造
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符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯
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阿毘曇結使犍度一行跋渠第二之一
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一行歷六、小七亦大七、攝、鉤瑣、有、由何定滅結使、諸道斷智八人。九結：愛結、瞋恚結、憍慢結、無明結、見結、失願結、疑結、慳結、嫉結。若身中愛結繫，彼有瞋恚耶？若有瞋恚結繫，復有愛結耶？若身中有愛結繫，有憍慢結、無明結、見結、失願結、疑結、慳結、嫉結復有耶？若有嫉結繫，復有愛結耶。身中乃至慳結繫，復有嫉結耶？設有嫉結，復有慳結耶(一行竟)？若身中過去愛結繫，未來復有耶？若有未來，過去復有耶(一)？若有過去，現在復有耶？若有現在，過去復有耶(二)？若有未來，現在復有耶？若有現在，未來復有耶(三)？若有過去，未來現在復有耶？若有未來現在，過去復有耶(四)？若有未來，過去現在復有耶？若有過去現在，未來復有耶(五)？若有現在，過去未來復有耶？若有過去未來，現在復有耶(六)？乃至慳嫉亦復如是。若身中有過去愛結繫，過去瞋恚結復有耶？若有過去瞋恚結，過去愛結復有耶(一)？若身中有過去愛結繫，未來復有瞋恚結耶？若有未來瞋恚結，過去復有愛結耶(二)？若身中有過去愛結繫，現在復有瞋恚結耶？若有現在瞋恚結，過去復有愛結耶(三)？若身中有過去愛結繫，過去現在復有瞋恚結耶？若有過去現在瞋恚結，過去復有愛結耶(四)？若身中有過去愛結繫，未來現在復有瞋恚結耶？若有未來現在瞋恚結，過去復有愛結耶(五)？若身中有過去愛結繫，過去未來復有瞋恚結耶？若有過去未來瞋恚結，過去復有愛結耶(六)？若身中有過去愛結繫，過去未來現在復有瞋恚結耶？若有過去未來現在瞋恚結，過去復有愛結耶(七事竟)？過去愛過去瞋恚過去憍慢(一)，未來(二)、現在(三)、過去現在(四)、未來現在(五)、過去未來(六)、過去未來現在憍慢(七)，乃至慳嫉亦復如是(大七竟)。身見，幾使所攝？戒盜、疑乃至無色界思惟所斷無明，幾使所攝(門竟)？三結、三不善根，三結為攝三不善根、三不善根為攝三結？三結乃至九十八使，三結為攝九十八使、九十八使為攝三結？乃至九結、九十八使，為九結攝九十八使、九十八使為攝九結(瑣門竟)？此三結，幾受欲有、幾受色有、幾受無色有？此乃至九十八使，幾受欲有、幾受色無色有(有門竟)？身見，由何三昧盡？戒盜、疑乃至無色界思惟所斷無明使，由何三昧盡(三昧門竟)？若結過去，彼結已繫耶？若彼結已繫，彼過去結耶？若結未來，彼結當繫耶？若彼結當繫，彼未來結耶？若結現在今繫，彼結耶？若今繫，彼結現在耶(三世結處竟)？若以道滅欲界結，於彼道退，得
一行歷六、小七亦大七、攝、鉤瑣、有、由何定滅結使、諸道斷智八人。九結：愛結、瞋恚結、憍慢結、無明結、見結、失願結、疑結、慳結、嫉結。若身中愛結繫，彼有瞋恚耶？若有瞋恚結繫，復有愛結耶？若身中有愛結繫，有憍慢結、無明結、見結、失願結、疑結、慳結、嫉結復有耶？若有嫉結繫，復有愛結耶。身中乃至慳結繫，復有嫉結耶？設有嫉結，復有慳結耶(一行竟)？若身中過去愛結繫，未來復有耶？若有未來，過去復有耶(一)？若有過去，現在復有耶？若有現在，過去復有耶(二)？若有未來，現在復有耶？若有現在，未來復有耶(三)？若有過去，未來現在復有耶？若有未來現在，過去復有耶(四)？若有未來，過去現在復有耶？若有過去現在，未來復有耶(五)？若有現在，過去未來復有耶？若有過去未來，現在復有耶(六)？乃至慳嫉亦復如是。若身中有過去愛結繫，過去瞋恚結復有耶？若有過去瞋恚結，過去愛結復有耶(一)？若身中有過去愛結繫，未來復有瞋恚結耶？若有未來瞋恚結，過去復有愛結耶(二)？若身中有過去愛結繫，現在復有瞋恚結耶？若有現在瞋恚結，過去復有愛結耶(三)？若身中有過去愛結繫，過去現在復有瞋恚結耶？若有過去現在瞋恚結，過去復有愛結耶(四)？若身中有過去愛結繫，未來現在復有瞋恚結耶？若有未來現在瞋恚結，過去復有愛結耶(五)？若身中有過去愛結繫，過去未來復有瞋恚結耶？若有過去未來瞋恚結，過去復有愛結耶(六)？若身中有過去愛結繫，過去未來現在復有瞋恚結耶？若有過去未來現在瞋恚結，過去復有愛結耶(七事竟)？過去愛過去瞋恚過去憍慢(一)，未來(二)、現在(三)、過去現在(四)、未來現在(五)、過去未來(六)、過去未來現在憍慢(七)，乃至慳嫉亦復如是(大七竟)。身見，幾使所攝？戒盜、疑乃至無色界思惟所斷無明，幾使所攝(門竟)？三結、三不善根，三結為攝三不善根、三不善根為攝三結？三結乃至九十八使，三結為攝九十八使、九十八使為攝三結？乃至九結、九十八使，為九結攝九十八使、九十八使為攝九結(瑣門竟)？此三結，幾受欲有、幾受色有、幾受無色有？此乃至九十八使，幾受欲有、幾受色無色有(有門竟)？身見，由何三昧盡？戒盜、疑乃至無色界思惟所斷無明使，由何三昧盡(三昧門竟)？若結過去，彼結已繫耶？若彼結已繫，彼過去結耶？若結未來，彼結當繫耶？若彼結當繫，彼未來結耶？若結現在今繫，彼結耶？若今繫，彼結現在耶(三世結處竟)？若以道滅欲界結，於彼道退，得
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彼結繫、不得彼結繫？若以道滅色無色界結，於彼道退，得彼結繫、不得彼結繫(道退竟)？九斷智：欲界中苦諦習諦所斷結盡，一斷智；色無色界苦諦習諦所斷結盡，二斷智；欲界盡諦所斷結盡，三斷智；色無色界盡諦所斷結盡，四斷智；欲界道諦所斷結盡，五斷智；色無色界道諦所斷結盡，六斷智；五下分結盡，七斷智；色愛盡，八斷智；一切結盡，九斷智。九斷智為攝一切斷智、一切斷智為攝九斷智？八人：趣須陀洹、證得須陀洹，趣斯陀含、證得斯陀含，趣阿那含、證得阿那含，趣阿羅漢、證得阿羅漢。向須陀洹證於九斷智，成就幾智、不成就幾智？乃至向阿羅漢、證阿羅漢，於九斷智成就幾智、不成就幾智？此章義願具演說。
彼結繫、不得彼結繫？若以道滅色無色界結，於彼道退，得彼結繫、不得彼結繫(道退竟)？九斷智：欲界中苦諦習諦所斷結盡，一斷智；色無色界苦諦習諦所斷結盡，二斷智；欲界盡諦所斷結盡，三斷智；色無色界盡諦所斷結盡，四斷智；欲界道諦所斷結盡，五斷智；色無色界道諦所斷結盡，六斷智；五下分結盡，七斷智；色愛盡，八斷智；一切結盡，九斷智。九斷智為攝一切斷智、一切斷智為攝九斷智？八人：趣須陀洹、證得須陀洹，趣斯陀含、證得斯陀含，趣阿那含、證得阿那含，趣阿羅漢、證得阿羅漢。向須陀洹證於九斷智，成就幾智、不成就幾智？乃至向阿羅漢、證阿羅漢，於九斷智成就幾智、不成就幾智？此章義願具演說。
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九結：愛結、瞋恚結、憍慢結、無明結、見結、失願結、疑結、慳結、嫉結。身中有愛結繫，復有瞋恚結耶？答曰：如是，若有瞋恚結則有愛結。頗有愛結無瞋恚結耶？答曰：有，若色無色界法愛結未盡。若身中有愛結繫，復有憍慢耶？答曰：如是。若有憍慢，有愛結耶？答曰：如是。若身中有愛結繫，有無明結耶？答曰：如是，有愛結則有無明結耶。頗有無明無愛結耶？答曰：有。苦智生、習智未生，若苦諦所斷法中習諦所斷無明結未盡。若身中有愛結繫，復有見結耶？答曰：或有愛，無有見也。云何有愛無有見耶？答曰：習智已生、盡智未生，若盡諦道諦所斷見不相應法愛結未盡，若思惟所斷法愛結未盡。盡智已生、道智未生，若道諦所斷見不相應法愛結未盡，若思惟所斷法愛結未盡。見諦成就世尊弟子，思惟所斷法愛結未盡，是謂愛非見。云何見非愛？答曰：苦智已生、習智未生，苦諦所斷法習諦所斷見結未盡，是謂見非愛。云何二俱繫？答曰：人身體支節盡繫，若四諦思惟所斷法二俱繫。苦智已生、習智未生，若習盡道諦思惟所斷法二俱繫。習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷見相應法二俱繫。盡智已生、道智未生，道諦所斷見相應法二俱繫。是謂身中二俱繫。云何身中二俱不繫耶？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱不繫。盡智已生、道智未生，苦習盡諦所斷法二俱不繫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱不繫。欲愛已盡，於欲界法二俱不繫。色無色愛盡，色無色界法二俱不繫。是謂身二俱不繫。疑亦如是。若身中有愛結繫，復有失願耶？答曰：或有愛，無失願。云何有愛無失願耶？答曰：習智已生、盡智未生，思惟所斷法愛結未盡。盡智已生、道智未生，思惟所斷法愛結未盡。見諦成就世尊弟子，若思惟所斷法愛結未盡，是謂愛無失願。云何有失願無愛？答曰：苦智已生、習智未生，若苦諦所斷法習諦所斷失願結未盡，是謂失願無愛。云何身二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，四諦思惟所斷法二俱繫。苦智已生、習智未生，若習盡道諦思惟所斷法二俱繫。習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷法二俱繫。盡智已生、道智未生，若道諦所斷法二俱繫。是謂二俱繫。云何二俱不繫？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱不繫。盡智已生、道智未生，苦習盡諦所斷法二俱不繫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱不繫。欲愛盡，於欲界法二俱不繫。色無色界愛盡，色無色界法二俱不繫。是謂身二俱不繫。若身中愛結繫，復有慳結耶？答曰：如是，有慳則有愛也。頗有愛無慳耶？答曰：有欲界四諦所斷
九結：愛結、瞋恚結、憍慢結、無明結、見結、失願結、疑結、慳結、嫉結。身中有愛結繫，復有瞋恚結耶？答曰：如是，若有瞋恚結則有愛結。頗有愛結無瞋恚結耶？答曰：有，若色無色界法愛結未盡。若身中有愛結繫，復有憍慢耶？答曰：如是。若有憍慢，有愛結耶？答曰：如是。若身中有愛結繫，有無明結耶？答曰：如是，有愛結則有無明結耶。頗有無明無愛結耶？答曰：有。苦智生、習智未生，若苦諦所斷法中習諦所斷無明結未盡。若身中有愛結繫，復有見結耶？答曰：或有愛，無有見也。云何有愛無有見耶？答曰：習智已生、盡智未生，若盡諦道諦所斷見不相應法愛結未盡，若思惟所斷法愛結未盡。盡智已生、道智未生，若道諦所斷見不相應法愛結未盡，若思惟所斷法愛結未盡。見諦成就世尊弟子，思惟所斷法愛結未盡，是謂愛非見。云何見非愛？答曰：苦智已生、習智未生，苦諦所斷法習諦所斷見結未盡，是謂見非愛。云何二俱繫？答曰：人身體支節盡繫，若四諦思惟所斷法二俱繫。苦智已生、習智未生，若習盡道諦思惟所斷法二俱繫。習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷見相應法二俱繫。盡智已生、道智未生，道諦所斷見相應法二俱繫。是謂身中二俱繫。云何身中二俱不繫耶？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱不繫。盡智已生、道智未生，苦習盡諦所斷法二俱不繫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱不繫。欲愛已盡，於欲界法二俱不繫。色無色愛盡，色無色界法二俱不繫。是謂身二俱不繫。疑亦如是。若身中有愛結繫，復有失願耶？答曰：或有愛，無失願。云何有愛無失願耶？答曰：習智已生、盡智未生，思惟所斷法愛結未盡。盡智已生、道智未生，思惟所斷法愛結未盡。見諦成就世尊弟子，若思惟所斷法愛結未盡，是謂愛無失願。云何有失願無愛？答曰：苦智已生、習智未生，若苦諦所斷法習諦所斷失願結未盡，是謂失願無愛。云何身二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，四諦思惟所斷法二俱繫。苦智已生、習智未生，若習盡道諦思惟所斷法二俱繫。習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷法二俱繫。盡智已生、道智未生，若道諦所斷法二俱繫。是謂二俱繫。云何二俱不繫？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱不繫。盡智已生、道智未生，苦習盡諦所斷法二俱不繫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱不繫。欲愛盡，於欲界法二俱不繫。色無色界愛盡，色無色界法二俱不繫。是謂身二俱不繫。若身中愛結繫，復有慳結耶？答曰：如是，有慳則有愛也。頗有愛無慳耶？答曰：有欲界四諦所斷
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法愛結未盡，乃至色無色界法愛結未盡。嫉亦如是(愛門竟)。憍慢門亦如是。若身中有瞋恚結繫，復有憍慢結耶？答曰：如是，有瞋恚結繫則有憍慢結耶。頗有憍慢無瞋恚耶？答曰：有色無色界法憍慢結未盡。若身中有瞋恚結繫，有無明結耶？答曰：如是，有瞋恚則有無明也。頗有無明無瞋恚耶？答曰：有欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界中苦諦所斷法習諦所斷無明結未盡，若色無色界法無明結未盡。若身中有瞋恚結繫，有見結耶？答曰：或有瞋恚無見。云何瞋恚無見？答曰：欲愛未盡，習智已生、盡智未生，欲界中盡諦所斷道諦所斷見不相應法瞋恚結未盡，欲界中思惟所斷法瞋恚結未盡。盡智已生、道智未生，欲界中道諦所斷見不相應法瞋恚結未盡，欲界中思惟所斷法瞋恚結未盡。見諦成就世尊弟子，欲愛未盡，欲界思惟所斷法瞋恚結未盡，是謂瞋恚無見也。云何見無瞋恚？答曰：欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界中苦諦所斷法習諦所斷見結未盡，色無色界法見結未盡，是謂見無瞋恚。云何身二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，欲界中四諦思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界中習盡道諦思惟所斷法二俱繫。習智已生、盡智未生，欲界中盡諦道諦所斷見相應法二俱繫。盡智已生、道智未生，欲界中道諦所斷見相應法二俱繫。是謂身二俱繫。云何身二俱不繫？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱不繫，色無色界思惟所斷法二俱不繫。盡智已生、道智未生，苦習盡諦所斷法二俱不繫，色無色界思惟所斷法二俱不繫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱不繫。欲愛已盡，欲界法二俱不繫。色無色界愛盡，色無色界法二俱不繫。是謂身二俱不繫。疑亦如是。若身中有瞋恚結繫，復有失願耶？答曰：或有瞋恚無失願也。云何有瞋恚無失願？答曰：欲愛未盡，習智已生、盡智未生，欲界思惟所斷法瞋恚未盡。盡智已生、道智未生，欲界思惟所斷法瞋恚未盡。見諦成就世尊弟子，欲愛未盡，欲界思惟所斷法瞋恚未盡。是謂瞋恚無失願。云何有失願無瞋恚？答曰：欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界苦諦所斷法習諦所斷失願未盡，色無色界法失願未盡，是謂失願無瞋恚。云何二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，欲界四諦思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界習盡道諦思惟所斷法二俱繫。習智已生、盡智未生，欲界盡諦道諦所斷法二俱繫。盡智已生、道智未生，欲界道諦所斷法二俱繫。是謂身二俱繫。云何身二俱解脫？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱解脫，色無色界
法愛結未盡，乃至色無色界法愛結未盡。嫉亦如是(愛門竟)。憍慢門亦如是。若身中有瞋恚結繫，復有憍慢結耶？答曰：如是，有瞋恚結繫則有憍慢結耶。頗有憍慢無瞋恚耶？答曰：有色無色界法憍慢結未盡。若身中有瞋恚結繫，有無明結耶？答曰：如是，有瞋恚則有無明也。頗有無明無瞋恚耶？答曰：有欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界中苦諦所斷法習諦所斷無明結未盡，若色無色界法無明結未盡。若身中有瞋恚結繫，有見結耶？答曰：或有瞋恚無見。云何瞋恚無見？答曰：欲愛未盡，習智已生、盡智未生，欲界中盡諦所斷道諦所斷見不相應法瞋恚結未盡，欲界中思惟所斷法瞋恚結未盡。盡智已生、道智未生，欲界中道諦所斷見不相應法瞋恚結未盡，欲界中思惟所斷法瞋恚結未盡。見諦成就世尊弟子，欲愛未盡，欲界思惟所斷法瞋恚結未盡，是謂瞋恚無見也。云何見無瞋恚？答曰：欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界中苦諦所斷法習諦所斷見結未盡，色無色界法見結未盡，是謂見無瞋恚。云何身二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，欲界中四諦思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界中習盡道諦思惟所斷法二俱繫。習智已生、盡智未生，欲界中盡諦道諦所斷見相應法二俱繫。盡智已生、道智未生，欲界中道諦所斷見相應法二俱繫。是謂身二俱繫。云何身二俱不繫？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱不繫，色無色界思惟所斷法二俱不繫。盡智已生、道智未生，苦習盡諦所斷法二俱不繫，色無色界思惟所斷法二俱不繫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱不繫。欲愛已盡，欲界法二俱不繫。色無色界愛盡，色無色界法二俱不繫。是謂身二俱不繫。疑亦如是。若身中有瞋恚結繫，復有失願耶？答曰：或有瞋恚無失願也。云何有瞋恚無失願？答曰：欲愛未盡，習智已生、盡智未生，欲界思惟所斷法瞋恚未盡。盡智已生、道智未生，欲界思惟所斷法瞋恚未盡。見諦成就世尊弟子，欲愛未盡，欲界思惟所斷法瞋恚未盡。是謂瞋恚無失願。云何有失願無瞋恚？答曰：欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界苦諦所斷法習諦所斷失願未盡，色無色界法失願未盡，是謂失願無瞋恚。云何二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，欲界四諦思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界習盡道諦思惟所斷法二俱繫。習智已生、盡智未生，欲界盡諦道諦所斷法二俱繫。盡智已生、道智未生，欲界道諦所斷法二俱繫。是謂身二俱繫。云何身二俱解脫？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱解脫，色無色界
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思惟所斷法二俱解脫。盡智已生、道智未生，苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。欲愛已盡，欲界法二俱解脫。色無色愛盡，色無色界法二俱解脫。是謂身二俱解脫。若身中有瞋恚結繫，有慳結耶？答曰：如是，有慳結則有瞋恚結。頗有瞋恚結無慳耶？答曰：有欲界四諦所斷法瞋恚未盡。嫉結亦如是(瞋恚竟)。若身中有無明結繫，有見結耶？答曰：如是，有見則有無明也。頗有無明無見耶？答曰：習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷見不相應法無明結未盡，思惟所斷法無明結未盡。盡智已生、道智未生，道諦所斷見不相應法無明結未盡，思惟所斷法無明結未盡。見諦成就世尊弟子，思惟所斷法無明結未盡。疑亦如是。若身中有無明結繫，有失願結耶？答曰：如是，有失願則有無明也。頗有無明無失願耶？答曰：有，習智已生、盡智未生，思惟所斷法無明結未盡。盡智已生、道智未生，思惟所斷法無明結未盡。見諦成就世尊弟子，思惟所斷法無明結未盡。若身中有無明結繫，有慳結耶？答曰：如是，有慳結則有無明也。頗有無明無慳耶？答曰：有，欲界四諦所斷法無明結未盡，色無色界法無明結未盡。嫉亦如是(癡門竟)。若身中有見結繫，有失願耶？答曰：如是，有見結則有失願也。頗有失願無見耶？答曰：有，習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷見不相應法失願結未盡。盡智已生、道智未生，道諦所斷見不相應法失願未盡。若身中有見結繫，有疑結耶？答曰：或有見無疑也。云何有見無疑耶？答曰：習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷見相應法見結未盡。盡智已生、道智未生，道諦所斷見相應法見結未盡。是謂見無疑也。云何有疑無見耶？答曰：習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷疑相應法疑結未盡。盡智已生、道智未生，道諦所斷疑相應法疑結未盡。是謂疑無見也。云何身二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，四諦思惟所斷法二俱繫。苦智已生、習智未生，習盡道諦思惟所斷法二俱繫。是謂身二俱繫。云何身二俱解脫？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱解脫，盡諦道諦所斷見疑不相應法二俱解脫，思惟所斷法二俱解脫。盡智已生、道智未生，苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫，道諦所斷見疑不相應法二俱解脫，思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱解脫。欲愛已盡，欲界法二俱解脫。色無色愛盡，色無色界法二俱解脫。是謂身二俱解脫。若身中有見結繫，有慳結耶？答曰：或有見無慳。云何有見
思惟所斷法二俱解脫。盡智已生、道智未生，苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。欲愛已盡，欲界法二俱解脫。色無色愛盡，色無色界法二俱解脫。是謂身二俱解脫。若身中有瞋恚結繫，有慳結耶？答曰：如是，有慳結則有瞋恚結。頗有瞋恚結無慳耶？答曰：有欲界四諦所斷法瞋恚未盡。嫉結亦如是(瞋恚竟)。若身中有無明結繫，有見結耶？答曰：如是，有見則有無明也。頗有無明無見耶？答曰：習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷見不相應法無明結未盡，思惟所斷法無明結未盡。盡智已生、道智未生，道諦所斷見不相應法無明結未盡，思惟所斷法無明結未盡。見諦成就世尊弟子，思惟所斷法無明結未盡。疑亦如是。若身中有無明結繫，有失願結耶？答曰：如是，有失願則有無明也。頗有無明無失願耶？答曰：有，習智已生、盡智未生，思惟所斷法無明結未盡。盡智已生、道智未生，思惟所斷法無明結未盡。見諦成就世尊弟子，思惟所斷法無明結未盡。若身中有無明結繫，有慳結耶？答曰：如是，有慳結則有無明也。頗有無明無慳耶？答曰：有，欲界四諦所斷法無明結未盡，色無色界法無明結未盡。嫉亦如是(癡門竟)。若身中有見結繫，有失願耶？答曰：如是，有見結則有失願也。頗有失願無見耶？答曰：有，習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷見不相應法失願結未盡。盡智已生、道智未生，道諦所斷見不相應法失願未盡。若身中有見結繫，有疑結耶？答曰：或有見無疑也。云何有見無疑耶？答曰：習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷見相應法見結未盡。盡智已生、道智未生，道諦所斷見相應法見結未盡。是謂見無疑也。云何有疑無見耶？答曰：習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷疑相應法疑結未盡。盡智已生、道智未生，道諦所斷疑相應法疑結未盡。是謂疑無見也。云何身二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，四諦思惟所斷法二俱繫。苦智已生、習智未生，習盡道諦思惟所斷法二俱繫。是謂身二俱繫。云何身二俱解脫？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱解脫，盡諦道諦所斷見疑不相應法二俱解脫，思惟所斷法二俱解脫。盡智已生、道智未生，苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫，道諦所斷見疑不相應法二俱解脫，思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱解脫。欲愛已盡，欲界法二俱解脫。色無色愛盡，色無色界法二俱解脫。是謂身二俱解脫。若身中有見結繫，有慳結耶？答曰：或有見無慳。云何有見
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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無慳耶？答曰：欲界四諦所斷法見結未盡，色無色界法見結未盡，是謂見無慳。云何有慳非見？答曰：欲愛未盡，習智已生、盡智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。盡智已生、道智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。見諦成就世尊弟子，欲愛未盡，欲界思惟所斷法慳結未盡。是謂慳非見。云何身二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，欲界思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界思惟所斷法二俱繫。是謂二俱繫。云何二俱解脫？答曰：習智已生、盡智未生，苦習諦所斷法二俱解脫，盡道諦所斷見不相應法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。盡智已生、道智未生，苦習盡諦所斷法二俱解脫，道諦所斷見不相應法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。欲愛已盡，欲界法二俱解脫。色無色愛盡，色無色界法二俱解脫。是謂二俱解脫。嫉亦如是(第五見門竟歷四也)。若身中有失願結繫，有疑結耶？答曰：如是，有疑結則有失願也。頗有失願無疑耶？答曰：有，習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷疑不相應法失願結未盡。盡智已生、道智未生，道諦所斷疑不相應法失願結未盡。若身中有失願結繫，有慳結耶？答曰：或有失願無慳。云何有失願無慳耶？答曰：欲界四諦所斷法失願結未盡，色無色界法失願結未盡，是謂有失願無慳。云何有慳無失願耶？答曰：欲愛未盡，習智已生、盡智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。盡智已生、道智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。見諦成就世尊弟子，欲愛未盡欲界思惟所斷法慳結未盡。是謂慳無失願。云何二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，欲界思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界思惟所斷法二俱繫。是謂身二俱繫。云何二俱解脫？答曰：習智已生、盡智未生，苦習諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。盡智已生、道智未生，苦習盡諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。欲愛已盡，欲界法二俱解脫。色無色界愛盡，色無色界法二俱解脫。是謂二俱解脫。嫉亦如是(第六失願門歷三也)。若身中有疑結繫，有慳結耶？答曰：或有疑無慳。云何有疑無慳耶？答曰：欲界四諦所斷法疑結未盡，色無色界法疑結未盡，是謂有疑無慳。云何有慳無疑？答曰：欲愛未盡，習智已生、盡智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。盡智已生、道智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。見諦成就世尊弟子，欲愛未盡欲界思
無慳耶？答曰：欲界四諦所斷法見結未盡，色無色界法見結未盡，是謂見無慳。云何有慳非見？答曰：欲愛未盡，習智已生、盡智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。盡智已生、道智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。見諦成就世尊弟子，欲愛未盡，欲界思惟所斷法慳結未盡。是謂慳非見。云何身二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，欲界思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界思惟所斷法二俱繫。是謂二俱繫。云何二俱解脫？答曰：習智已生、盡智未生，苦習諦所斷法二俱解脫，盡道諦所斷見不相應法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。盡智已生、道智未生，苦習盡諦所斷法二俱解脫，道諦所斷見不相應法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。欲愛已盡，欲界法二俱解脫。色無色愛盡，色無色界法二俱解脫。是謂二俱解脫。嫉亦如是(第五見門竟歷四也)。若身中有失願結繫，有疑結耶？答曰：如是，有疑結則有失願也。頗有失願無疑耶？答曰：有，習智已生、盡智未生，盡諦道諦所斷疑不相應法失願結未盡。盡智已生、道智未生，道諦所斷疑不相應法失願結未盡。若身中有失願結繫，有慳結耶？答曰：或有失願無慳。云何有失願無慳耶？答曰：欲界四諦所斷法失願結未盡，色無色界法失願結未盡，是謂有失願無慳。云何有慳無失願耶？答曰：欲愛未盡，習智已生、盡智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。盡智已生、道智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。見諦成就世尊弟子，欲愛未盡欲界思惟所斷法慳結未盡。是謂慳無失願。云何二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，欲界思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界思惟所斷法二俱繫。是謂身二俱繫。云何二俱解脫？答曰：習智已生、盡智未生，苦習諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。盡智已生、道智未生，苦習盡諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。欲愛已盡，欲界法二俱解脫。色無色界愛盡，色無色界法二俱解脫。是謂二俱解脫。嫉亦如是(第六失願門歷三也)。若身中有疑結繫，有慳結耶？答曰：或有疑無慳。云何有疑無慳耶？答曰：欲界四諦所斷法疑結未盡，色無色界法疑結未盡，是謂有疑無慳。云何有慳無疑？答曰：欲愛未盡，習智已生、盡智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。盡智已生、道智未生，欲界思惟所斷法慳結未盡。見諦成就世尊弟子，欲愛未盡欲界思
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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惟所斷法慳結未盡。是謂有慳無疑也。云何二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，欲界思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界思惟所斷法二俱繫。是謂二俱繫。云何二俱解脫？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱解脫，盡諦道諦所斷疑不相應法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。盡智已生、道智未生，苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫，道諦所斷疑不相應法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。欲愛已盡，欲界法二俱解脫。色無色界愛盡，色無色界法二俱解脫。是謂二俱解脫。嫉亦如是(第七疑門竟)。若身中有慳結繫，有嫉結耶？答曰：如是。若有嫉有慳結耶？答曰：如是。一行竟(歷六道也)。
惟所斷法慳結未盡。是謂有慳無疑也。云何二俱繫？答曰：人身體支節盡縛，欲界思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡，苦智已生、習智未生，欲界思惟所斷法二俱繫。是謂二俱繫。云何二俱解脫？答曰：習智已生、盡智未生，苦諦習諦所斷法二俱解脫，盡諦道諦所斷疑不相應法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。盡智已生、道智未生，苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫，道諦所斷疑不相應法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子，四諦所斷法二俱解脫，色無色界思惟所斷法二俱解脫。欲愛已盡，欲界法二俱解脫。色無色界愛盡，色無色界法二俱解脫。是謂二俱解脫。嫉亦如是(第七疑門竟)。若身中有慳結繫，有嫉結耶？答曰：如是。若有嫉有慳結耶？答曰：如是。一行竟(歷六道也)。
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身中有過去愛結繫，有未來耶？答曰：如是。設有未來，有過去耶？答曰：本興未盡則繫；若本不興、本興已盡則不繫。若有過去，有現在耶？答曰：若現在前。設現在，有過去耶？答曰：若本興不盡則繫；若本不興、本興已盡則不繫。若有未來，有現在耶？答曰：若現在前。設有現在，有未來耶？答曰：如是。若有過去，有未來現在耶？答曰：未來則繫現在，若現在前。設有未來現在，有過去耶？答曰：若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。若有未來，有過去現在耶？答曰：或有未來無過去現在，或有未來及過去無現在，或有未來及現在無過去，或有未來過去現在。云何有未來無過去現在耶？答曰：若身中有愛結未盡，若本不興、本興已盡不現在前，是謂未來無過去現在。云何未來及過去無現在耶？答曰：身中本興愛結未盡，有此身愛結不現在前，是謂未來及過去無現在。云何未來及現在無過去耶？答曰：身中有愛結現在前，若本不興、興者已盡，是謂未來及現在無過去。云何未來及過去現在耶？答曰：身中愛結本興未盡，又此身愛結現在前，是謂未來及過去現在。設有過去現在，有未來耶？答曰：如是。若有現在，有過去未來耶？答曰：未來則繫過去。若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。設有過去未來，有現在耶？答曰：若現在前(愛歷六盡也)。瞋恚、憍、慢、慳、嫉亦復如是。身中有過去無明結繫，有未來耶？答曰：如是。設有未來，有過去耶？答曰：如是。若有過去，有現在耶？答曰：若現在前。設有現在，有過去耶？答曰：如是。若有未來，有現在耶？答曰：若現在前。設有現在，有未來耶？答曰：如是。若有過去，有未來現在耶？答曰：未來則繫現在，若現在前。設有未來現在，有過去耶？答曰：如是。若有未來，有過去現在耶？答曰：過去則繫現在，若現在前。設有過去現在，有未來耶？答曰：如是。若有現在，有過去未來耶？答曰：如是。設有過去未來，有現在耶？答曰：若現在前(無明歷六竟也)。見、失願、疑亦復如是。身中有過去愛結繫，有過去瞋恚結耶？答曰：若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。設有過去瞋恚結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來瞋恚結耶？答曰：若未盡。設有未來瞋恚結，有過去愛結耶？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有現在瞋恚結耶？答曰：若現在前。設有現在瞋恚結，有過去愛結耶？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身
身中有過去愛結繫，有未來耶？答曰：如是。設有未來，有過去耶？答曰：本興未盡則繫；若本不興、本興已盡則不繫。若有過去，有現在耶？答曰：若現在前。設現在，有過去耶？答曰：若本興不盡則繫；若本不興、本興已盡則不繫。若有未來，有現在耶？答曰：若現在前。設有現在，有未來耶？答曰：如是。若有過去，有未來現在耶？答曰：未來則繫現在，若現在前。設有未來現在，有過去耶？答曰：若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。若有未來，有過去現在耶？答曰：或有未來無過去現在，或有未來及過去無現在，或有未來及現在無過去，或有未來過去現在。云何有未來無過去現在耶？答曰：若身中有愛結未盡，若本不興、本興已盡不現在前，是謂未來無過去現在。云何未來及過去無現在耶？答曰：身中本興愛結未盡，有此身愛結不現在前，是謂未來及過去無現在。云何未來及現在無過去耶？答曰：身中有愛結現在前，若本不興、興者已盡，是謂未來及現在無過去。云何未來及過去現在耶？答曰：身中愛結本興未盡，又此身愛結現在前，是謂未來及過去現在。設有過去現在，有未來耶？答曰：如是。若有現在，有過去未來耶？答曰：未來則繫過去。若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。設有過去未來，有現在耶？答曰：若現在前(愛歷六盡也)。瞋恚、憍、慢、慳、嫉亦復如是。身中有過去無明結繫，有未來耶？答曰：如是。設有未來，有過去耶？答曰：如是。若有過去，有現在耶？答曰：若現在前。設有現在，有過去耶？答曰：如是。若有未來，有現在耶？答曰：若現在前。設有現在，有未來耶？答曰：如是。若有過去，有未來現在耶？答曰：未來則繫現在，若現在前。設有未來現在，有過去耶？答曰：如是。若有未來，有過去現在耶？答曰：過去則繫現在，若現在前。設有過去現在，有未來耶？答曰：如是。若有現在，有過去未來耶？答曰：如是。設有過去未來，有現在耶？答曰：若現在前(無明歷六竟也)。見、失願、疑亦復如是。身中有過去愛結繫，有過去瞋恚結耶？答曰：若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。設有過去瞋恚結，有過去愛結耶？答曰：若本興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來瞋恚結耶？答曰：若未盡。設有未來瞋恚結，有過去愛結耶？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有現在瞋恚結耶？答曰：若現在前。設有現在瞋恚結，有過去愛結耶？答曰：若前興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。身
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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中有過去愛結繫，有過去現在瞋恚結耶？答曰：或有過去愛結無過去現在瞋恚結，或有過去愛結及過去瞋恚結無現在，或有過去愛結及現在瞋恚結無過去，或有過去愛結及過去現在瞋恚結。云何身中有過去愛結無過去現在瞋恚結耶？答曰：身中愛結前興未盡，又此身中前不興瞋恚結，若前興便盡不現在前，是謂身過去愛結繫無過去現在瞋恚結。云何身中過去愛結繫及過去瞋恚結無現在耶？答曰：身中愛結、瞋恚結前興未盡，又此身中瞋恚結不現在前，是謂身過去愛結繫及過去瞋恚結無現在。云何身中過去愛結繫及現在瞋恚結無過去耶？答曰：身中愛結前興未盡，又此身中瞋恚結現在前，若本不興、興者已盡，是謂身過去愛結繫及現在瞋恚結無過去。云何身過去愛結繫及過去現在瞋恚結耶？答曰：若身中愛結、瞋恚結前興不盡，又此身中瞋恚結現在前，是謂身過去愛結繫及過去現在瞋恚結也。設有過去現在瞋恚結，有過去愛結耶？答曰：若本興愛結未盡則繫；若前不興、興者便盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來現在瞋恚結耶？答曰：或有過去愛結繫無有未來現在瞋恚結也，或有過去愛結繫及未來瞋恚結無現在，或有過去愛結繫及未來現在瞋恚結。云何身有過去愛結繫無未來現在瞋恚結耶？答曰：色無色界法前興愛結未盡，是謂身過去愛結繫無未來現在瞋恚結。云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無現在耶？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中瞋恚結未盡不現在前，是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結無現在。云何身過去愛結繫及未來現在瞋恚結耶？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中瞋恚結現在前，是謂身過去愛結繫及未來現在瞋恚結也。設有未來現在瞋恚結，有過去愛結乎？答曰：若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來瞋恚結乎？答曰：或有過去愛結繫無過去未來瞋恚結，或有過去愛結繫及未來瞋恚結無過去，或有過去愛結繫及過去未來瞋恚結。云何身有過去愛結繫無過去未來瞋恚結耶？答曰：色無色界法前興愛結未盡，是謂身過去愛結繫無過去未來瞋恚結。云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去？答曰：身前興愛結未盡，又此身中瞋恚結未盡，若本不興、興者已滅，是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去。云何身過去愛結繫及過去未來瞋恚結耶？答曰：身中愛結、瞋恚結前興未盡，是謂身過去愛結繫及過去未來瞋恚結。設有過去未來瞋恚結，有過去愛結乎？答曰：若本興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。
中有過去愛結繫，有過去現在瞋恚結耶？答曰：或有過去愛結無過去現在瞋恚結，或有過去愛結及過去瞋恚結無現在，或有過去愛結及現在瞋恚結無過去，或有過去愛結及過去現在瞋恚結。云何身中有過去愛結無過去現在瞋恚結耶？答曰：身中愛結前興未盡，又此身中前不興瞋恚結，若前興便盡不現在前，是謂身過去愛結繫無過去現在瞋恚結。云何身中過去愛結繫及過去瞋恚結無現在耶？答曰：身中愛結、瞋恚結前興未盡，又此身中瞋恚結不現在前，是謂身過去愛結繫及過去瞋恚結無現在。云何身中過去愛結繫及現在瞋恚結無過去耶？答曰：身中愛結前興未盡，又此身中瞋恚結現在前，若本不興、興者已盡，是謂身過去愛結繫及現在瞋恚結無過去。云何身過去愛結繫及過去現在瞋恚結耶？答曰：若身中愛結、瞋恚結前興不盡，又此身中瞋恚結現在前，是謂身過去愛結繫及過去現在瞋恚結也。設有過去現在瞋恚結，有過去愛結耶？答曰：若本興愛結未盡則繫；若前不興、興者便盡則不繫。身中有過去愛結繫，有未來現在瞋恚結耶？答曰：或有過去愛結繫無有未來現在瞋恚結也，或有過去愛結繫及未來瞋恚結無現在，或有過去愛結繫及未來現在瞋恚結。云何身有過去愛結繫無未來現在瞋恚結耶？答曰：色無色界法前興愛結未盡，是謂身過去愛結繫無未來現在瞋恚結。云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無現在耶？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中瞋恚結未盡不現在前，是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結無現在。云何身過去愛結繫及未來現在瞋恚結耶？答曰：身中前興愛結未盡，又此身中瞋恚結現在前，是謂身過去愛結繫及未來現在瞋恚結也。設有未來現在瞋恚結，有過去愛結乎？答曰：若本興未盡則繫；若本不興、興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫，有過去未來瞋恚結乎？答曰：或有過去愛結繫無過去未來瞋恚結，或有過去愛結繫及未來瞋恚結無過去，或有過去愛結繫及過去未來瞋恚結。云何身有過去愛結繫無過去未來瞋恚結耶？答曰：色無色界法前興愛結未盡，是謂身過去愛結繫無過去未來瞋恚結。云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去？答曰：身前興愛結未盡，又此身中瞋恚結未盡，若本不興、興者已滅，是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去。云何身過去愛結繫及過去未來瞋恚結耶？答曰：身中愛結、瞋恚結前興未盡，是謂身過去愛結繫及過去未來瞋恚結。設有過去未來瞋恚結，有過去愛結乎？答曰：若本興未盡則繫；若前不興、興者已盡則不繫。
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阿毘曇八犍度論卷第五
阿毘曇八犍度論卷第五
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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