阿毘曇八犍度論卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八犍度論卷第四

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

阿毘曇結使犍度不善跋渠初(自此盡十二品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇結使犍度不善跋渠初(自此盡十二品)

不善有報， 見亦見苦， 若見有覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不善有報， 見亦見苦， 若見有覺，

如相應根； 欲界獲得， 斷亦五人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如相應根； 欲界獲得， 斷亦五人，

身見如是， 一切遍後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身見如是， 一切遍後。

三結、三不善根、三有漏，四流、四軛、四受、四縛，五蓋、五結、五下分結、五見，六身愛，七使，九結，九十八使。此三結，幾不善、幾無記；此乃至九十八使，幾不善、幾無記？此三結，幾有報，幾無報；此乃至九十八使，幾有報、幾無報？此三結，幾見諦斷、幾思惟斷；此乃至九十八使，幾見諦斷、幾思惟斷？此三結，幾見苦諦斷、幾見習盡道諦斷、幾思惟斷；此乃至九十八使，幾見苦諦斷、幾見習盡道諦斷、幾思惟斷？此三結，幾見、幾不見；此乃至九十八使，幾見、幾不見？此三結，幾有覺有觀、幾無覺有觀、幾無覺無觀；此乃至九十八使，幾有覺有觀、幾無覺有觀、幾無覺無觀？此三結，幾樂根相應、幾苦根相應、幾喜根相應、幾憂根相應、幾護根相應；此乃至九十八使，幾樂根相應、幾苦根相應、幾喜根相應、幾憂根相應、幾護根相應？此三結，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫；此乃至九十八使，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？諸結是欲界者，此結在欲界耶？設在欲界結，是欲界結耶？所有結是色無色界結，此結在色無色界耶？設結在色無色界，是色無色界結耶？所有結非欲界結，此結不在欲界耶？設不在欲界，此結非欲界結耶？所有結不是色無色界，此不在色無色界結耶？設結不在色無色界，此非色無色界結耶？見諦成就世尊弟子，色未盡，為色繫耶？設為色繫，此色未盡耶？若痛想行識未盡，為識所繫耶？設為識所繫，識未盡耶？見諦成就世尊弟子，色已盡，此色解耶？設色解者，此色盡耶？若痛想行識盡，此識解耶？設識解者，此識盡耶？五人，堅信、堅法、信解脫、見到、身證。堅信人於此三結，幾成就、幾不成就？此乃至九十八使，幾成就、幾不成就。乃至身證人，此三結，幾成就、幾不成就；此乃至九十八使，幾成就、幾不成就。身見，彼身見幾緣緣？身見、戒、盜、疑，乃至無色界思惟所斷無明使幾緣緣？無色界思惟所斷無明使，彼無色界思惟所斷無明使，幾緣緣？無色界思惟所斷無明使，欲界身見、戒、盜、疑，乃至無色界思惟所斷慢使，幾緣緣？此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結、三不善根、三有漏，四流、四軛、四受、四縛，五蓋、五結、五下分結、五見，六身愛，七使，九結，九十八使。此三結，幾不善、幾無記；此乃至九十八使，幾不善、幾無記？此三結，幾有報，幾無報；此乃至九十八使，幾有報、幾無報？此三結，幾見諦斷、幾思惟斷；此乃至九十八使，幾見諦斷、幾思惟斷？此三結，幾見苦諦斷、幾見習盡道諦斷、幾思惟斷；此乃至九十八使，幾見苦諦斷、幾見習盡道諦斷、幾思惟斷？此三結，幾見、幾不見；此乃至九十八使，幾見、幾不見？此三結，幾有覺有觀、幾無覺有觀、幾無覺無觀；此乃至九十八使，幾有覺有觀、幾無覺有觀、幾無覺無觀？此三結，幾樂根相應、幾苦根相應、幾喜根相應、幾憂根相應、幾護根相應；此乃至九十八使，幾樂根相應、幾苦根相應、幾喜根相應、幾憂根相應、幾護根相應？此三結，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫；此乃至九十八使，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？諸結是欲界者，此結在欲界耶？設在欲界結，是欲界結耶？所有結是色無色界結，此結在色無色界耶？設結在色無色界，是色無色界結耶？所有結非欲界結，此結不在欲界耶？設不在欲界，此結非欲界結耶？所有結不是色無色界，此不在色無色界結耶？設結不在色無色界，此非色無色界結耶？見諦成就世尊弟子，色未盡，為色繫耶？設為色繫，此色未盡耶？若痛想行識未盡，為識所繫耶？設為識所繫，識未盡耶？見諦成就世尊弟子，色已盡，此色解耶？設色解者，此色盡耶？若痛想行識盡，此識解耶？設識解者，此識盡耶？五人，堅信、堅法、信解脫、見到、身證。堅信人於此三結，幾成就、幾不成就？此乃至九十八使，幾成就、幾不成就。乃至身證人，此三結，幾成就、幾不成就；此乃至九十八使，幾成就、幾不成就。身見，彼身見幾緣緣？身見、戒、盜、疑，乃至無色界思惟所斷無明使幾緣緣？無色界思惟所斷無明使，彼無色界思惟所斷無明使，幾緣緣？無色界思惟所斷無明使，欲界身見、戒、盜、疑，乃至無色界思惟所斷慢使，幾緣緣？此章義願具演說。

三結乃至九十八使，彼三結幾不善、幾無記？答曰：一無記，二當分別。戒、盜、疑在欲界者則不善，在色無色界則無記。貪、瞋恚、愚癡定不善。有漏中，一無記，二當分別。欲漏，或不善、或無記。云何不善？答曰：無慚、無愧彼相應欲漏，是謂不善。云何無記？答曰：無慚、無愧不相應欲漏，是謂無記。無明漏，或不善、或無記。云何不善？答曰：無慚、無愧相應無明漏，是謂不善。云何無記？答曰：無慚、無愧不相應無明漏，是謂無記。流中，一無記，三當分別。欲流，或不善、或無記。云何不善？答曰：無慚、無愧彼相應欲流，是謂不善。云何無記？答曰：無慚、無愧不相應欲流，是謂無記。無明流，或不善、或無記。云何不善？答曰：無慚、無愧相應無明流，是謂不善。云何無記？答曰：無慚無愧不相應無明流，是謂無記。見流，或不善、或無記。云何不善？答曰：欲界三見，是謂不善。云何無記？答曰：欲界二見、色無色界五見，是謂無記。軛亦如是。受中，一無記，三當分別。欲受，或不善、或無記。云何不善？答曰：無慚、無愧彼相應欲受，是謂不善。云何無記？答曰：無慚、無愧不相應欲受，是謂無記。戒受，或不善、或無記。云何不善？答曰：在欲界者是謂不善。云何無記？答曰：在色無色界者是謂無記。見受，或不善、或無記。云何不善？答曰：欲界二見，是謂不善。云何無記？答曰：欲界二見、色無色界四見，是謂無記。縛中，二不善，二當分別。戒盜身縛、我見身縛，在欲界是不善；在色無色界是無記。蓋及瞋恚、慳、嫉結定不善。愛結、憍慢結在欲界，是不善；在色無色界是無記。五下分結中，二不善，一無記，二當分別。戒、盜、疑在欲界是不善，在色無色界是無記。見中，二無記，三當分別。邪見、見盜、戒盜在欲界是不善，在色無色界是無記。六身愛中，二不善，四當分別。眼更愛、耳身更愛在欲界是不善，在色界是無記。意更愛在欲界是不善，在色無色界是無記。七使中，二不善，一無記，四當分別。憍慢使、疑使在欲界是不善，在色無色界是無記。無明使，或不善、或無記。云何不善？答曰：無慚、無愧相應無明使，是謂不善。云何無記？答曰：無慚、無愧不相應無明使，是謂無記。見使，或不善、或無記。云何不善？答曰：欲界三見，是謂不善。云何無記？答曰：欲界二見、色無色界五見，是謂無記。九結中，三不善，六當分別(分別不善及無記也)。愛結、憍慢結、失願結、疑結在欲界是不善，在色無色界是無記。無明結，或不善，或無記。云何不善？答曰：無慚、無愧相應無明 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結乃至九十八使，彼三結幾不善、幾無記？答曰：一無記，二當分別。戒、盜、疑在欲界者則不善，在色無色界則無記。貪、瞋恚、愚癡定不善。有漏中，一無記，二當分別。欲漏，或不善、或無記。云何不善？答曰：無慚、無愧彼相應欲漏，是謂不善。云何無記？答曰：無慚、無愧不相應欲漏，是謂無記。無明漏，或不善、或無記。云何不善？答曰：無慚、無愧相應無明漏，是謂不善。云何無記？答曰：無慚、無愧不相應無明漏，是謂無記。流中，一無記，三當分別。欲流，或不善、或無記。云何不善？答曰：無慚、無愧彼相應欲流，是謂不善。云何無記？答曰：無慚、無愧不相應欲流，是謂無記。無明流，或不善、或無記。云何不善？答曰：無慚、無愧相應無明流，是謂不善。云何無記？答曰：無慚無愧不相應無明流，是謂無記。見流，或不善、或無記。云何不善？答曰：欲界三見，是謂不善。云何無記？答曰：欲界二見、色無色界五見，是謂無記。軛亦如是。受中，一無記，三當分別。欲受，或不善、或無記。云何不善？答曰：無慚、無愧彼相應欲受，是謂不善。云何無記？答曰：無慚、無愧不相應欲受，是謂無記。戒受，或不善、或無記。云何不善？答曰：在欲界者是謂不善。云何無記？答曰：在色無色界者是謂無記。見受，或不善、或無記。云何不善？答曰：欲界二見，是謂不善。云何無記？答曰：欲界二見、色無色界四見，是謂無記。縛中，二不善，二當分別。戒盜身縛、我見身縛，在欲界是不善；在色無色界是無記。蓋及瞋恚、慳、嫉結定不善。愛結、憍慢結在欲界，是不善；在色無色界是無記。五下分結中，二不善，一無記，二當分別。戒、盜、疑在欲界是不善，在色無色界是無記。見中，二無記，三當分別。邪見、見盜、戒盜在欲界是不善，在色無色界是無記。六身愛中，二不善，四當分別。眼更愛、耳身更愛在欲界是不善，在色界是無記。意更愛在欲界是不善，在色無色界是無記。七使中，二不善，一無記，四當分別。憍慢使、疑使在欲界是不善，在色無色界是無記。無明使，或不善、或無記。云何不善？答曰：無慚、無愧相應無明使，是謂不善。云何無記？答曰：無慚、無愧不相應無明使，是謂無記。見使，或不善、或無記。云何不善？答曰：欲界三見，是謂不善。云何無記？答曰：欲界二見、色無色界五見，是謂無記。九結中，三不善，六當分別(分別不善及無記也)。愛結、憍慢結、失願結、疑結在欲界是不善，在色無色界是無記。無明結，或不善，或無記。云何不善？答曰：無慚、無愧相應無明

結，是謂不善。云何無記？答曰：無慚、無愧不相應無明結，是謂無記。見結，或不善、或無記。云何不善？答曰：欲界一見，是謂不善。云何無記？答曰：欲界二見、色無色界三見，是謂無記。九十八使，三十三不善，六十四無記，一當分別。欲界苦諦所斷無明使，或不善、或無記。云何不善？答曰：無慚、無愧相應無明使，是謂不善。云何無記？答曰：無慚、無愧不相應無明使，是謂無記(一門不善竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結，是謂不善。云何無記？答曰：無慚、無愧不相應無明結，是謂無記。見結，或不善、或無記。云何不善？答曰：欲界一見，是謂不善。云何無記？答曰：欲界二見、色無色界三見，是謂無記。九十八使，三十三不善，六十四無記，一當分別。欲界苦諦所斷無明使，或不善、或無記。云何不善？答曰：無慚、無愧相應無明使，是謂不善。云何無記？答曰：無慚、無愧不相應無明使，是謂無記(一門不善竟)。

此三結，幾有報、幾無報？答曰：諸不善則有報，諸無記是無報。此乃至九十八使，幾有報、幾無報？答曰：諸不善是有報，諸無記是無報(二門報無報竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三結，幾有報、幾無報？答曰：諸不善則有報，諸無記是無報。此乃至九十八使，幾有報、幾無報？答曰：諸不善是有報，諸無記是無報(二門報無報竟)。

此三結，幾見諦斷、幾思惟斷？答曰：身見，見諦。初二種，或見諦斷、或見諦思惟斷。云何見諦斷？答曰：若身見，尼維先、若那阿先、若繫，堅信堅法行苦忍斷，是謂見諦斷。餘殘，若凡夫斷思惟斷(進學分別意根似也)；世尊弟子斷見諦斷。戒盜、疑，見諦。初二種，或見諦斷、或見諦思惟斷。云何見諦斷？答曰：若戒盜、疑，尼維先、若那阿先、若繫，堅信堅法行忍斷，是謂見諦斷。餘殘，若凡夫斷思惟斷；世尊弟子斷見諦斷。貪、瞋恚、愚癡及欲漏，思惟。初二種，或思惟斷、或見諦思惟斷。云何思惟斷？答曰：若學見迹思惟斷，是謂思惟斷。餘殘，若凡夫斷思惟斷；世尊弟子斷見諦斷。有漏、無明漏，見諦。初三種，或見諦斷、或思惟斷、或見諦思惟斷。云何見諦斷？答曰：若有漏、無明漏，尼維先、若那阿先、若繫，堅信堅法行忍斷，是謂見諦斷。云何思惟斷？答曰：若學見迹思惟斷，是謂思惟斷。餘殘，若凡夫斷思惟斷；世尊弟子斷見諦斷。流中欲流，思惟。初二種有流、無明流，見諦。初三種見流，見諦。初二種軛亦如是。受中欲受，思惟。初二種戒受、見受，見諦。初二種我受，見諦。初三種縛中，欲愛身縛、瞋恚身縛，思惟。初二種戒盜身縛、我見身縛，見諦。初二種蓋中，貪欲、瞋恚、睡眠、掉，思惟。初二種悔，定思惟斷。疑蓋，若凡夫斷思惟斷；世尊弟子斷見諦斷。結中瞋恚結，思惟。初二種愛結、憍慢結，見諦。初三種嫉結、慳結，定思惟斷。五下分結中貪欲、瞋恚，思惟。初二種身見、戒盜、疑及五見，見諦。初二種六身愛中，五身愛，定思惟斷。意更愛，見諦。初三種七使中，貪欲使、瞋恚使，思惟。初二種有愛使、憍慢使、無明使，見諦。初三種見使，疑使，見諦。初二種九結中瞋恚結，思惟。初二種愛結、憍慢結、無明結，見諦。初三種見結、失願結、疑結，見諦。初二種嫉結、慳結，定思惟斷。九十八使中，二十八使見諦斷，十思惟斷。餘殘，若凡夫斷思惟斷；世尊弟子斷見諦斷(三門見諦竟也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三結，幾見諦斷、幾思惟斷？答曰：身見，見諦。初二種，或見諦斷、或見諦思惟斷。云何見諦斷？答曰：若身見，尼維先、若那阿先、若繫，堅信堅法行苦忍斷，是謂見諦斷。餘殘，若凡夫斷思惟斷(進學分別意根似也)；世尊弟子斷見諦斷。戒盜、疑，見諦。初二種，或見諦斷、或見諦思惟斷。云何見諦斷？答曰：若戒盜、疑，尼維先、若那阿先、若繫，堅信堅法行忍斷，是謂見諦斷。餘殘，若凡夫斷思惟斷；世尊弟子斷見諦斷。貪、瞋恚、愚癡及欲漏，思惟。初二種，或思惟斷、或見諦思惟斷。云何思惟斷？答曰：若學見迹思惟斷，是謂思惟斷。餘殘，若凡夫斷思惟斷；世尊弟子斷見諦斷。有漏、無明漏，見諦。初三種，或見諦斷、或思惟斷、或見諦思惟斷。云何見諦斷？答曰：若有漏、無明漏，尼維先、若那阿先、若繫，堅信堅法行忍斷，是謂見諦斷。云何思惟斷？答曰：若學見迹思惟斷，是謂思惟斷。餘殘，若凡夫斷思惟斷；世尊弟子斷見諦斷。流中欲流，思惟。初二種有流、無明流，見諦。初三種見流，見諦。初二種軛亦如是。受中欲受，思惟。初二種戒受、見受，見諦。初二種我受，見諦。初三種縛中，欲愛身縛、瞋恚身縛，思惟。初二種戒盜身縛、我見身縛，見諦。初二種蓋中，貪欲、瞋恚、睡眠、掉，思惟。初二種悔，定思惟斷。疑蓋，若凡夫斷思惟斷；世尊弟子斷見諦斷。結中瞋恚結，思惟。初二種愛結、憍慢結，見諦。初三種嫉結、慳結，定思惟斷。五下分結中貪欲、瞋恚，思惟。初二種身見、戒盜、疑及五見，見諦。初二種六身愛中，五身愛，定思惟斷。意更愛，見諦。初三種七使中，貪欲使、瞋恚使，思惟。初二種有愛使、憍慢使、無明使，見諦。初三種見使，疑使，見諦。初二種九結中瞋恚結，思惟。初二種愛結、憍慢結、無明結，見諦。初三種見結、失願結、疑結，見諦。初二種嫉結、慳結，定思惟斷。九十八使中，二十八使見諦斷，十思惟斷。餘殘，若凡夫斷思惟斷；世尊弟子斷見諦斷(三門見諦竟也)。

此三結，幾見苦諦斷、幾見習盡道諦斷、幾思惟斷？答曰：身見，見苦斷。戒盜有二行，或見苦斷、或見道斷。疑有四行，或見苦斷、或見習盡道斷。貪、瞋恚、愚癡、欲漏、有漏、無明漏、欲流、有流、無明流五行，見流四行。軛亦如是。受中，欲受、我受五行，戒受二行，見受四行。縛中，欲愛身縛、瞋恚身縛五行，戒盜身縛二行，我見身縛四行。蓋中，貪欲蓋、瞋恚、睡眠、掉蓋五行，悔蓋定思惟斷，疑蓋四行。結中，愛結、瞋恚結、憍慢結五行，嫉結、慳結定思惟斷。五下分中，貪欲、瞋恚五行，身見見苦斷，戒盜二行，疑四行。見中，身見、邊見見苦斷，邪見、見盜四行，戒盜二行。身愛中，五身愛思惟斷，意更愛五行。使中，貪欲使、瞋恚使、有愛使、憍慢使、無明使五行，見使、疑使四行。結中，愛結、瞋恚結、憍慢結、無明結五行，見結、失願結、疑結有四行，嫉結、慳結定思惟斷。九十八使中，二十八見苦斷，十九見習斷，十九見盡斷，二十二見道斷，十思惟斷(四門苦諦竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三結，幾見苦諦斷、幾見習盡道諦斷、幾思惟斷？答曰：身見，見苦斷。戒盜有二行，或見苦斷、或見道斷。疑有四行，或見苦斷、或見習盡道斷。貪、瞋恚、愚癡、欲漏、有漏、無明漏、欲流、有流、無明流五行，見流四行。軛亦如是。受中，欲受、我受五行，戒受二行，見受四行。縛中，欲愛身縛、瞋恚身縛五行，戒盜身縛二行，我見身縛四行。蓋中，貪欲蓋、瞋恚、睡眠、掉蓋五行，悔蓋定思惟斷，疑蓋四行。結中，愛結、瞋恚結、憍慢結五行，嫉結、慳結定思惟斷。五下分中，貪欲、瞋恚五行，身見見苦斷，戒盜二行，疑四行。見中，身見、邊見見苦斷，邪見、見盜四行，戒盜二行。身愛中，五身愛思惟斷，意更愛五行。使中，貪欲使、瞋恚使、有愛使、憍慢使、無明使五行，見使、疑使四行。結中，愛結、瞋恚結、憍慢結、無明結五行，見結、失願結、疑結有四行，嫉結、慳結定思惟斷。九十八使中，二十八見苦斷，十九見習斷，十九見盡斷，二十二見道斷，十思惟斷(四門苦諦竟)。

此三結，幾見、幾不見？答曰：二見，一不見。貪、瞋恚、愚癡不見。漏中，一不見，二當分別。欲漏，或見、或不見。云何見？答曰：欲界五見，是謂見。云何不見？答曰：除欲界五見，諸餘欲漏是謂不見。有漏，或見、或不見。云何見？答曰：色無色界五見，是謂見。云何不見？答曰：除色無色界五見，諸餘有漏，是謂不見。流中，一見，三不見。軛亦如是。受中，二見，二不見。縛中，二見，二不見。蓋、結不見。下分中，二見，三不見。見則見也。身愛不見。使中，一見，六不見。結中，二見，七不見。九十八使中，三十六見，六十二不見(五門見門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三結，幾見、幾不見？答曰：二見，一不見。貪、瞋恚、愚癡不見。漏中，一不見，二當分別。欲漏，或見、或不見。云何見？答曰：欲界五見，是謂見。云何不見？答曰：除欲界五見，諸餘欲漏是謂不見。有漏，或見、或不見。云何見？答曰：色無色界五見，是謂見。云何不見？答曰：除色無色界五見，諸餘有漏，是謂不見。流中，一見，三不見。軛亦如是。受中，二見，二不見。縛中，二見，二不見。蓋、結不見。下分中，二見，三不見。見則見也。身愛不見。使中，一見，六不見。結中，二見，七不見。九十八使中，三十六見，六十二不見(五門見門竟)。

此三結，幾有覺有觀、幾無覺有觀、幾無覺無觀？答曰：盡三行或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。貪、瞋恚、愚癡及欲漏，有覺有觀；餘殘三行，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。流中，欲流有覺有觀；餘殘三行，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。軛亦如是。受中，欲受有覺有觀；餘殘三行，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。縛中，欲愛身縛、瞋恚身縛，有覺有觀；餘殘三行，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。蓋及瞋恚結、嫉結、慳結，有覺有觀，餘殘三行，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。下分中，貪欲、瞋恚有覺有觀；餘殘及見三行，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。身愛中，五身愛有覺有觀，意更愛三行，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。使中，貪欲使、瞋恚使，有覺有觀；餘殘三行，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。結中，瞋恚結、嫉結、慳結，有覺有觀；餘殘三行，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。九十八使中，欲界有覺有觀；色界三行，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀；無色界，無覺無觀(六門覺觀竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三結，幾有覺有觀、幾無覺有觀、幾無覺無觀？答曰：盡三行或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。貪、瞋恚、愚癡及欲漏，有覺有觀；餘殘三行，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。流中，欲流有覺有觀；餘殘三行，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。軛亦如是。受中，欲受有覺有觀；餘殘三行，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。縛中，欲愛身縛、瞋恚身縛，有覺有觀；餘殘三行，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。蓋及瞋恚結、嫉結、慳結，有覺有觀，餘殘三行，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。下分中，貪欲、瞋恚有覺有觀；餘殘及見三行，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。身愛中，五身愛有覺有觀，意更愛三行，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。使中，貪欲使、瞋恚使，有覺有觀；餘殘三行，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。結中，瞋恚結、嫉結、慳結，有覺有觀；餘殘三行，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。九十八使中，欲界有覺有觀；色界三行，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀；無色界，無覺無觀(六門覺觀竟)。

此三結，幾樂根相應、幾苦根相應、幾喜根相應、幾憂根相應、幾護根相應？答曰：身見、戒盜三，除苦根、憂根。疑四，除苦根。貪三，除苦根，憂根。瞋恚三，除樂根、喜根。愚癡及欲漏、無明漏五。有漏三，除苦根、憂根。流中，欲流、無明流五。有流三，除苦根、憂根。見流四，除苦根。軛亦如是。受中，欲受五。戒受、我受三，除苦根、憂根。見受四，除苦根。縛中，瞋恚身縛三，除樂根、喜根。餘殘縛三，除苦根、憂根。蓋中，貪欲蓋三，除苦根、憂根。瞋恚蓋三，除樂根、喜根。睡、掉五。眠三，除樂根、苦根。悔、疑二根相應，憂根及護根。結中，瞋恚結三，除樂根、喜根。愛結、憍慢結三，除苦根、憂根。嫉結、慳結二根相應，憂根及護根也。下分中，貪欲三，除苦根、憂根。瞋恚三，除樂根、喜根。身見、戒盜三，除苦根、憂根。疑四，除苦根。見中，邪見四，除苦根。餘殘見三，除苦根、憂根。身愛中，五身愛二根相應，樂根、護根。意更愛三，除苦根、憂根。使中，貪欲使、有愛使、憍慢使三，除苦根、憂根。瞋恚使三，除樂根、喜根。無明使五。見使、疑使四，除苦根。結中，瞋恚結三，除樂根、喜根。愛結、憍慢結、失願結三，除苦根、憂根。無明結五。見結、疑結四，除苦根。嫉結、慳結二根相應，憂根、護根。九十八使中，欲界中身見、邊見、見盜、戒盜、見諦所斷欲、憍慢，二根相應，喜根及護根。疑、見諦所斷瞋恚，二根相應，憂根及護根。邪見、見諦所斷無明三，除樂根、苦根。思惟所斷貪欲三，除苦根、憂根。瞋恚三，除樂根、喜根。憍慢二根相應，喜根及護根。無明使五。色界三，除苦根、憂根。無色界一，護根相應也(七門根門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三結，幾樂根相應、幾苦根相應、幾喜根相應、幾憂根相應、幾護根相應？答曰：身見、戒盜三，除苦根、憂根。疑四，除苦根。貪三，除苦根，憂根。瞋恚三，除樂根、喜根。愚癡及欲漏、無明漏五。有漏三，除苦根、憂根。流中，欲流、無明流五。有流三，除苦根、憂根。見流四，除苦根。軛亦如是。受中，欲受五。戒受、我受三，除苦根、憂根。見受四，除苦根。縛中，瞋恚身縛三，除樂根、喜根。餘殘縛三，除苦根、憂根。蓋中，貪欲蓋三，除苦根、憂根。瞋恚蓋三，除樂根、喜根。睡、掉五。眠三，除樂根、苦根。悔、疑二根相應，憂根及護根。結中，瞋恚結三，除樂根、喜根。愛結、憍慢結三，除苦根、憂根。嫉結、慳結二根相應，憂根及護根也。下分中，貪欲三，除苦根、憂根。瞋恚三，除樂根、喜根。身見、戒盜三，除苦根、憂根。疑四，除苦根。見中，邪見四，除苦根。餘殘見三，除苦根、憂根。身愛中，五身愛二根相應，樂根、護根。意更愛三，除苦根、憂根。使中，貪欲使、有愛使、憍慢使三，除苦根、憂根。瞋恚使三，除樂根、喜根。無明使五。見使、疑使四，除苦根。結中，瞋恚結三，除樂根、喜根。愛結、憍慢結、失願結三，除苦根、憂根。無明結五。見結、疑結四，除苦根。嫉結、慳結二根相應，憂根、護根。九十八使中，欲界中身見、邊見、見盜、戒盜、見諦所斷欲、憍慢，二根相應，喜根及護根。疑、見諦所斷瞋恚，二根相應，憂根及護根。邪見、見諦所斷無明三，除樂根、苦根。思惟所斷貪欲三，除苦根、憂根。瞋恚三，除樂根、喜根。憍慢二根相應，喜根及護根。無明使五。色界三，除苦根、憂根。無色界一，護根相應也(七門根門竟)。

此三結，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？答曰：盡有三行，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。貪、瞋恚、愚癡及欲漏，欲界繫；有漏，或色界繫、或無色界繫；餘殘三行，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。流中，欲流欲界繫；有流，或色界繫、或無色界繫；餘殘三行，或欲界繫、或色無色界繫。軛亦如是。受中，欲受欲界繫。我受，或色界繫、或無色界繫；餘殘三行，或欲界繫、或色無色界繫。縛中，欲愛身縛、瞋恚身縛欲界繫；餘殘三行，或欲界繫、或色無色界繫。五蓋及瞋恚結、嫉結、慳結欲界繫；餘殘三行，或欲界繫、或色無色界繫。下分中，貪欲、瞋恚欲界繫；餘殘及五見三行，或欲界繫、或色無色界繫。身愛中，鼻更愛、舌更愛欲界繫；眼更愛、耳身更愛，或欲界繫、或色界繫；意更愛三行，或欲界繫、或色無色界繫。使中，貪欲使、瞋恚使欲界繫；有愛使，或色界繫、或無色界繫；餘殘三行，或欲界繫、或色無色界繫。結中，瞋恚結、嫉結、慳結欲界繫；餘殘三行，或欲界繫、或色無色界繫。九十八使中，三十六欲界繫，三十一色界繫，三十一無色界繫(八門繫門竟也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三結，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？答曰：盡有三行，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。貪、瞋恚、愚癡及欲漏，欲界繫；有漏，或色界繫、或無色界繫；餘殘三行，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。流中，欲流欲界繫；有流，或色界繫、或無色界繫；餘殘三行，或欲界繫、或色無色界繫。軛亦如是。受中，欲受欲界繫。我受，或色界繫、或無色界繫；餘殘三行，或欲界繫、或色無色界繫。縛中，欲愛身縛、瞋恚身縛欲界繫；餘殘三行，或欲界繫、或色無色界繫。五蓋及瞋恚結、嫉結、慳結欲界繫；餘殘三行，或欲界繫、或色無色界繫。下分中，貪欲、瞋恚欲界繫；餘殘及五見三行，或欲界繫、或色無色界繫。身愛中，鼻更愛、舌更愛欲界繫；眼更愛、耳身更愛，或欲界繫、或色界繫；意更愛三行，或欲界繫、或色無色界繫。使中，貪欲使、瞋恚使欲界繫；有愛使，或色界繫、或無色界繫；餘殘三行，或欲界繫、或色無色界繫。結中，瞋恚結、嫉結、慳結欲界繫；餘殘三行，或欲界繫、或色無色界繫。九十八使中，三十六欲界繫，三十一色界繫，三十一無色界繫(八門繫門竟也)。

諸所有結使是欲界者，彼結使在欲界耶？答曰：或是欲界結使、彼結使不在欲界。云何是欲界結使、彼結使不在欲界？答曰：結使所纏魔波旬住梵天上，如來語言亦結使所纏，從色界沒辦欲界中陰，是謂是欲界結使、彼結使不在欲界。云何結使在欲界、彼結使不是欲界？答曰：結使所纏，從欲界沒辦色界中陰。亦所有結使是色無色界，住欲界現在前，是謂在欲界結使、彼結使不是欲界。云何是欲界結使、彼結使亦在欲界？答曰：結使所纏，從欲界沒辦欲界中陰生陰。亦諸結使在欲界者，住欲界現在前，是謂結使是欲界、彼結使亦在欲界。云何亦不是欲界結使、彼結使亦不在欲界？答曰諸結使所纏，從色界沒辦色界中陰生陰。色界沒生無色界，無色界沒生無色界，無色界沒生色界。亦所有結使在色無色界，住色界現在前，諸所有結使在無色界，住無色界現在前，是謂結使亦不是欲界、彼結使亦不在欲界。諸所有結使是色界、彼結使在色界耶？答曰：或有結使是色界、彼結使不在色界。云何結使是色界、彼結使不在色界？答曰：結使所纏，從欲界沒辦色界中陰。亦所有結使是色界，住欲界現在前，是謂色界結使、彼結使不在色界。云何在色界結使、彼結使不是色界？答曰：諸結使所纏魔波旬住梵天上，如來語言亦結使所纏，從色界沒辦欲界中陰。亦所有結使在無色界，住色界現在前，是謂在色界結使、彼結使不是色界。云何是色界結使、彼結使亦在色界？答曰：諸結使所纏，從色界沒辦色界中陰生陰。亦所有結使是色界，住色界現在前，是謂是色界結使、彼結使亦在色界。云何結使不是色界、彼結使亦不在色界。答曰：諸結使所纏，從欲界沒辦欲界中陰生陰。從欲界沒生無色界，無色界沒生無色界，無色界沒生欲界。亦所有結使在無色界，住欲界現在前。亦所有結使在無色界，住無色界現在前，是謂結使不是色界、彼結使亦不在色界。非亦如是。諸所有結使是無色界、彼結使在無色界耶？答曰：如是，諸所有結使在無色界、彼結使是無色界也。頗是無色界結使、彼結使不在無色界耶？答曰：有，諸所有結使是無色界，住欲色界現在前。諸所有結使不是無色界、彼結使亦不在無色界耶？答曰：如是，諸所有結使不是無色界、彼結使亦不在無色界。頗結使不在無色界、彼結使非不是無色界耶？答曰：有，諸所有結使是無色界，住欲界色界現在前(九門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸所有結使是欲界者，彼結使在欲界耶？答曰：或是欲界結使、彼結使不在欲界。云何是欲界結使、彼結使不在欲界？答曰：結使所纏魔波旬住梵天上，如來語言亦結使所纏，從色界沒辦欲界中陰，是謂是欲界結使、彼結使不在欲界。云何結使在欲界、彼結使不是欲界？答曰：結使所纏，從欲界沒辦色界中陰。亦所有結使是色無色界，住欲界現在前，是謂在欲界結使、彼結使不是欲界。云何是欲界結使、彼結使亦在欲界？答曰：結使所纏，從欲界沒辦欲界中陰生陰。亦諸結使在欲界者，住欲界現在前，是謂結使是欲界、彼結使亦在欲界。云何亦不是欲界結使、彼結使亦不在欲界？答曰諸結使所纏，從色界沒辦色界中陰生陰。色界沒生無色界，無色界沒生無色界，無色界沒生色界。亦所有結使在色無色界，住色界現在前，諸所有結使在無色界，住無色界現在前，是謂結使亦不是欲界、彼結使亦不在欲界。諸所有結使是色界、彼結使在色界耶？答曰：或有結使是色界、彼結使不在色界。云何結使是色界、彼結使不在色界？答曰：結使所纏，從欲界沒辦色界中陰。亦所有結使是色界，住欲界現在前，是謂色界結使、彼結使不在色界。云何在色界結使、彼結使不是色界？答曰：諸結使所纏魔波旬住梵天上，如來語言亦結使所纏，從色界沒辦欲界中陰。亦所有結使在無色界，住色界現在前，是謂在色界結使、彼結使不是色界。云何是色界結使、彼結使亦在色界？答曰：諸結使所纏，從色界沒辦色界中陰生陰。亦所有結使是色界，住色界現在前，是謂是色界結使、彼結使亦在色界。云何結使不是色界、彼結使亦不在色界。答曰：諸結使所纏，從欲界沒辦欲界中陰生陰。從欲界沒生無色界，無色界沒生無色界，無色界沒生欲界。亦所有結使在無色界，住欲界現在前。亦所有結使在無色界，住無色界現在前，是謂結使不是色界、彼結使亦不在色界。非亦如是。諸所有結使是無色界、彼結使在無色界耶？答曰：如是，諸所有結使在無色界、彼結使是無色界也。頗是無色界結使、彼結使不在無色界耶？答曰：有，諸所有結使是無色界，住欲色界現在前。諸所有結使不是無色界、彼結使亦不在無色界耶？答曰：如是，諸所有結使不是無色界、彼結使亦不在無色界。頗結使不在無色界、彼結使非不是無色界耶？答曰：有，諸所有結使是無色界，住欲界色界現在前(九門竟)。

見諦成就世尊弟子色未盡，為色所繫耶？答曰：如是。設為色所繫，色不盡耶？答曰：如是。若痛未盡，為痛所繫耶？答曰：如是，痛未盡為痛所繫。頗為痛所繫，非痛未盡耶？答曰：有，家家斯陀含，一種欲界繫增上中思惟所斷結盡，彼相應痛下結使繫。想行識亦復如是(十門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諦成就世尊弟子色未盡，為色所繫耶？答曰：如是。設為色所繫，色不盡耶？答曰：如是。若痛未盡，為痛所繫耶？答曰：如是，痛未盡為痛所繫。頗為痛所繫，非痛未盡耶？答曰：有，家家斯陀含，一種欲界繫增上中思惟所斷結盡，彼相應痛下結使繫。想行識亦復如是(十門竟)。

見諦成就世尊弟子若色已盡，彼色脫耶？答曰：如是。若色不繫，彼色盡耶？答曰：如是。若痛已盡，彼痛不繫耶？答曰：如是。若痛不繫，彼痛盡耶？頗痛盡，彼痛非不繫耶？答曰：有，家家斯陀含，一種欲界繫增上中思惟所斷結盡，彼相應痛下結使繫。想行識亦復如是(十一門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諦成就世尊弟子若色已盡，彼色脫耶？答曰：如是。若色不繫，彼色盡耶？答曰：如是。若痛已盡，彼痛不繫耶？答曰：如是。若痛不繫，彼痛盡耶？頗痛盡，彼痛非不繫耶？答曰：有，家家斯陀含，一種欲界繫增上中思惟所斷結盡，彼相應痛下結使繫。想行識亦復如是(十一門竟)。

五人，堅信、堅法、信解脫、見到、身證。堅信人於此三結，成就幾、不成就幾？答曰：苦未知智未生，一切成就。苦未知智生，二成就，一不成就。貪瞋、恚愚、癡、欲愛未盡，一切成就。欲愛已盡，一切不成就。有漏中，欲愛未盡，一切成就；欲愛已盡，二成就，一不成就。流中，欲愛未盡，一切成就；欲愛已盡，三成就，一不成就。軛、受亦如是。縛中，欲愛未盡，一切成就；欲愛已盡，二成就，二不成就。蓋中，欲愛未盡、道法智未生，一切成就；若欲愛未盡、道法智生，四成就，一不成就；欲愛已盡，一切不成就。結中，欲愛未盡，一切成就；欲愛已盡，二成就，三不成就。下分中，欲愛未盡、苦未知智未生，一切成就；若欲愛未盡、苦未知智生，四成就，一不成就；欲愛已盡、苦未知智未生，三成就，二不成就；若欲愛已盡、苦未知智生，二成就，三不成就。見中，苦未知智未生，一切成就；苦未知智生，三成就，二不成就。身愛中，欲愛未盡，一切成就；欲愛已盡、梵天愛未盡，四成就，二不成就；梵天愛盡，一成就，五不成就。使中，欲愛未盡，一切成就；欲愛已盡，五成就，二不成就。結中，欲愛未盡，一切成就；欲愛已盡，六成就，三不成就。九十八使中，欲愛未盡、苦法智未生，一切成就。苦法智生、苦未知智未生，欲界苦諦所斷不成就，餘殘成就。苦未知智生、習法智未生，三界苦諦所斷不成就，餘殘成就。習法智生、習未知智未生，三界苦諦所斷不成就，及欲界習諦所斷餘殘成就。習未知智生、盡法智未生，三界苦習所斷不成就，餘殘成就。盡法智生、盡未知智未生，三界苦諦習諦所斷不成就，及欲界盡諦所斷餘殘成就。盡未知智生、道法智未生，三界苦諦習諦盡諦所斷不成就，餘殘成就。道法智生，三界苦集盡諦所斷不成就，及欲界道諦所斷餘殘成就。欲愛已盡、色愛未盡、苦未知智未生，欲界一切不成就，餘殘成就。苦未知智生、習未知智未生，欲界一切不成就，及色無色界苦諦所斷餘殘成就。習未知智生、盡未知智未生，欲界一切不成就，及色無色界苦諦習諦所斷餘殘成就。盡未知智生，欲界一切不成就，及色無色界苦諦習諦盡諦所斷餘殘成就。色愛已盡、無色愛未盡、苦未知智未生，欲色界一切不成就，餘殘成就。苦未知智生、習未知智未生，欲色界一切不成就，及無色界苦諦所斷餘殘成就。習未知智生、盡未知智未生，欲色界一切不成就，及無色界苦諦習諦所斷餘殘成就。盡未知智生，欲色界一切不成就，及無色界苦諦習諦盡諦所斷餘殘成就。堅法亦如是。信解脫人，此三結，幾成就、幾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五人，堅信、堅法、信解脫、見到、身證。堅信人於此三結，成就幾、不成就幾？答曰：苦未知智未生，一切成就。苦未知智生，二成就，一不成就。貪瞋、恚愚、癡、欲愛未盡，一切成就。欲愛已盡，一切不成就。有漏中，欲愛未盡，一切成就；欲愛已盡，二成就，一不成就。流中，欲愛未盡，一切成就；欲愛已盡，三成就，一不成就。軛、受亦如是。縛中，欲愛未盡，一切成就；欲愛已盡，二成就，二不成就。蓋中，欲愛未盡、道法智未生，一切成就；若欲愛未盡、道法智生，四成就，一不成就；欲愛已盡，一切不成就。結中，欲愛未盡，一切成就；欲愛已盡，二成就，三不成就。下分中，欲愛未盡、苦未知智未生，一切成就；若欲愛未盡、苦未知智生，四成就，一不成就；欲愛已盡、苦未知智未生，三成就，二不成就；若欲愛已盡、苦未知智生，二成就，三不成就。見中，苦未知智未生，一切成就；苦未知智生，三成就，二不成就。身愛中，欲愛未盡，一切成就；欲愛已盡、梵天愛未盡，四成就，二不成就；梵天愛盡，一成就，五不成就。使中，欲愛未盡，一切成就；欲愛已盡，五成就，二不成就。結中，欲愛未盡，一切成就；欲愛已盡，六成就，三不成就。九十八使中，欲愛未盡、苦法智未生，一切成就。苦法智生、苦未知智未生，欲界苦諦所斷不成就，餘殘成就。苦未知智生、習法智未生，三界苦諦所斷不成就，餘殘成就。習法智生、習未知智未生，三界苦諦所斷不成就，及欲界習諦所斷餘殘成就。習未知智生、盡法智未生，三界苦習所斷不成就，餘殘成就。盡法智生、盡未知智未生，三界苦諦習諦所斷不成就，及欲界盡諦所斷餘殘成就。盡未知智生、道法智未生，三界苦諦習諦盡諦所斷不成就，餘殘成就。道法智生，三界苦集盡諦所斷不成就，及欲界道諦所斷餘殘成就。欲愛已盡、色愛未盡、苦未知智未生，欲界一切不成就，餘殘成就。苦未知智生、習未知智未生，欲界一切不成就，及色無色界苦諦所斷餘殘成就。習未知智生、盡未知智未生，欲界一切不成就，及色無色界苦諦習諦所斷餘殘成就。盡未知智生，欲界一切不成就，及色無色界苦諦習諦盡諦所斷餘殘成就。色愛已盡、無色愛未盡、苦未知智未生，欲色界一切不成就，餘殘成就。苦未知智生、習未知智未生，欲色界一切不成就，及無色界苦諦所斷餘殘成就。習未知智生、盡未知智未生，欲色界一切不成就，及無色界苦諦習諦所斷餘殘成就。盡未知智生，欲色界一切不成就，及無色界苦諦習諦盡諦所斷餘殘成就。堅法亦如是。信解脫人，此三結，幾成就、幾

不成就？答曰：一切不成就。貪、瞋恚、愚癡、欲愛未盡，一切成就；欲愛已盡，一切不成就。有漏中，欲愛未盡，一切成就；欲愛已盡，二成就，一不成就。流中，欲愛未盡，三成就，一不成就；欲愛已盡，二成就，二不成就。軛亦如是。受中，欲愛未盡，二成就，二不成就；欲愛已盡，一成就，三不成就。縛中，欲愛未盡，二成就，二不成就；欲愛已盡，一切不成就。蓋中，欲愛未盡，四成就，一不成就；欲愛已盡，一切不成就。結中，欲愛未盡，一切成就；欲愛已盡，二成就，三不成就。下分中，欲愛未盡，二成就，三不成就；欲愛已盡，一切不成就。見不成就。身愛中，欲愛未盡，一切成就；欲愛已盡、梵天愛未盡，四成就，二不成就；梵天愛盡，一成就，五不成就。使中，欲愛未盡，五成就，二不成就；欲愛已盡，三成就，四不成就。結中，欲愛未盡，六成就，三不成就；欲愛已盡，三成就，六不成就。九十八使中，欲愛未盡，十成就，八十八不成就；欲愛已盡、色愛未盡，六成就，九十二不成就；色愛已盡、無色愛未盡，三成就，九十五不成就。見到亦復如是。身證人，此三結，幾成就、幾不成就？答曰：一切不成就。貪、瞋恚、愚癡不成就。有漏中，二成就，一不成就。流中，二成就，二不成就。軛亦如是。受中，一成就，三不成就。縛不成就。蓋不成就。結中，二成就，三不成就。下分不成就。見不成就。身愛中，一成就，五不成就。使中，三成就，四不成就。結中，三成就，六不成就。九十八使中，三成就，九十五不成就(十二門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不成就？答曰：一切不成就。貪、瞋恚、愚癡、欲愛未盡，一切成就；欲愛已盡，一切不成就。有漏中，欲愛未盡，一切成就；欲愛已盡，二成就，一不成就。流中，欲愛未盡，三成就，一不成就；欲愛已盡，二成就，二不成就。軛亦如是。受中，欲愛未盡，二成就，二不成就；欲愛已盡，一成就，三不成就。縛中，欲愛未盡，二成就，二不成就；欲愛已盡，一切不成就。蓋中，欲愛未盡，四成就，一不成就；欲愛已盡，一切不成就。結中，欲愛未盡，一切成就；欲愛已盡，二成就，三不成就。下分中，欲愛未盡，二成就，三不成就；欲愛已盡，一切不成就。見不成就。身愛中，欲愛未盡，一切成就；欲愛已盡、梵天愛未盡，四成就，二不成就；梵天愛盡，一成就，五不成就。使中，欲愛未盡，五成就，二不成就；欲愛已盡，三成就，四不成就。結中，欲愛未盡，六成就，三不成就；欲愛已盡，三成就，六不成就。九十八使中，欲愛未盡，十成就，八十八不成就；欲愛已盡、色愛未盡，六成就，九十二不成就；色愛已盡、無色愛未盡，三成就，九十五不成就。見到亦復如是。身證人，此三結，幾成就、幾不成就？答曰：一切不成就。貪、瞋恚、愚癡不成就。有漏中，二成就，一不成就。流中，二成就，二不成就。軛亦如是。受中，一成就，三不成就。縛不成就。蓋不成就。結中，二成就，三不成就。下分不成就。見不成就。身愛中，一成就，五不成就。使中，三成就，四不成就。結中，三成就，六不成就。九十八使中，三成就，九十五不成就(十二門竟)。

身見，彼身見幾緣緣？答曰：或四三二一。誰四？答曰：如身見次第生身見，即彼思惟前生後生，因、次第、緣、增上，是謂四。誰三？答曰：如身見次第生身見，即彼不思惟前生後生，因、次第、增上，無緣。如身見次第生若干心生身見，即彼思惟前生後生，因、緣、增上，無次第，是謂三。誰二？答曰：如身見次第生若干心生身見，即彼不思惟前生後生，因、增上，是謂二。誰一？答曰：後生前生，若與緣，緣、增上；不與緣，一增上。未來過去現在，若與緣，緣、增上；不與緣，一增上。未來現在過去，若與緣，緣、增上；不與緣，一增上。欲界繫、色界繫，一增上。色界繫、欲界繫，若與次第，次第、增上；不與次第，一增上。欲界繫、無色界繫，一增上。無色界繫、欲界繫，若與次第，次第、增上；不與次第，一增上。色界繫、無色界繫，一增上。無色界繫、色界繫，若與次第，次第、增上；不與次第，一增上。如身見，身見如是，不一切遍不一切遍，不一切遍一切遍。身見、戒盜有幾緣緣？答曰：或四三二一。誰四？答曰：如身見次第生戒盜，即彼思惟前生後生，因、次第、緣、增上，是謂四。誰三？答曰：如身見次第生戒盜，即彼不思惟前生後生，因、次第、增上，無緣。如身見次第生若干心生戒盜，即彼思惟前生後生，因、緣、增上，無次第，是謂三。誰二？答曰：如身見次第生若干心生戒盜，即彼不思惟前生後生，因、增上，是謂二。誰一？答曰：後生前生，若與緣，緣、增上；不與緣，一增上。未來過去現在，若與緣，緣、增上；不與緣，一增上。未來現在過去，若與緣，緣、增上；不與緣，一增上。欲界繫、色界繫，一增上。色界繫、欲界繫，若與次第、無緣，次第、增上；若與緣、無次第，緣、增上；若與次第、緣，次第、緣、增上；若不與次第、緣，一增上。欲界繫、無色界繫，一增上。無色界繫、欲界繫，若與次第、無緣，次第、增上；若與緣、無次第，緣、增上；若與次第、緣，次第、緣、增上；若不與次第、緣，一增上。色界繫、無色界繫，一增上。無色界繫、色界繫，若與次第、無緣，次第、增上；若與緣、無次第，緣、增上；若與次第、緣，次第、緣、增上；若不與次第、緣，一增上。如身見，戒盜如是。不一切遍一切遍，一切遍不一切遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身見，彼身見幾緣緣？答曰：或四三二一。誰四？答曰：如身見次第生身見，即彼思惟前生後生，因、次第、緣、增上，是謂四。誰三？答曰：如身見次第生身見，即彼不思惟前生後生，因、次第、增上，無緣。如身見次第生若干心生身見，即彼思惟前生後生，因、緣、增上，無次第，是謂三。誰二？答曰：如身見次第生若干心生身見，即彼不思惟前生後生，因、增上，是謂二。誰一？答曰：後生前生，若與緣，緣、增上；不與緣，一增上。未來過去現在，若與緣，緣、增上；不與緣，一增上。未來現在過去，若與緣，緣、增上；不與緣，一增上。欲界繫、色界繫，一增上。色界繫、欲界繫，若與次第，次第、增上；不與次第，一增上。欲界繫、無色界繫，一增上。無色界繫、欲界繫，若與次第，次第、增上；不與次第，一增上。色界繫、無色界繫，一增上。無色界繫、色界繫，若與次第，次第、增上；不與次第，一增上。如身見，身見如是，不一切遍不一切遍，不一切遍一切遍。身見、戒盜有幾緣緣？答曰：或四三二一。誰四？答曰：如身見次第生戒盜，即彼思惟前生後生，因、次第、緣、增上，是謂四。誰三？答曰：如身見次第生戒盜，即彼不思惟前生後生，因、次第、增上，無緣。如身見次第生若干心生戒盜，即彼思惟前生後生，因、緣、增上，無次第，是謂三。誰二？答曰：如身見次第生若干心生戒盜，即彼不思惟前生後生，因、增上，是謂二。誰一？答曰：後生前生，若與緣，緣、增上；不與緣，一增上。未來過去現在，若與緣，緣、增上；不與緣，一增上。未來現在過去，若與緣，緣、增上；不與緣，一增上。欲界繫、色界繫，一增上。色界繫、欲界繫，若與次第、無緣，次第、增上；若與緣、無次第，緣、增上；若與次第、緣，次第、緣、增上；若不與次第、緣，一增上。欲界繫、無色界繫，一增上。無色界繫、欲界繫，若與次第、無緣，次第、增上；若與緣、無次第，緣、增上；若與次第、緣，次第、緣、增上；若不與次第、緣，一增上。色界繫、無色界繫，一增上。無色界繫、色界繫，若與次第、無緣，次第、增上；若與緣、無次第，緣、增上；若與次第、緣，次第、緣、增上；若不與次第、緣，一增上。如身見，戒盜如是。不一切遍一切遍，一切遍不一切遍。

阿毘曇不善品第九竟(梵本六百二首盧，秦長十四字也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇不善品第九竟(梵本六百二首盧，秦長十四字也)。