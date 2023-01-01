阿毘曇八犍度論序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八犍度論序

釋道安撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道安撰

阿毘曇者，秦言大法也。眾祐有以見道果之至賾，擬性形容，執乎真像，謂之大也；有以道慧之至齊，觀如司南，察乎一相，謂之法。故曰大法也。《中阿含》世尊責優陀耶曰：「汝詰阿毘曇乎？」夫然。佛以身子五法為大阿毘曇也(戒定慧名無漏也)。佛般涅槃後，迦旃延(義第一)以十部經浩博難究，撰其大法為一部八犍度四十四品也。其為經也，富莫上焉、邃莫加焉。要道無行而不由，可不謂之富乎。至德無妙而不出，可不謂之邃乎。富邃洽備故，故能微顯闡幽也。其說智也周、其說根也密、其說禪也悉、其說道也具，周則二八用各適時，密則二十迭為賓主，悉則味淨遍遊其門，具則利鈍各別其所以，故為高座者所咨嗟，三藏者所鼓舞也。其身毒來諸沙門，莫不祖述此經，憲章鞞婆沙，詠歌有餘味者也。然乃在大荒之外、葱嶺之表，雖欲從之，未由見也。以建元十九年罽賓沙門僧伽禘婆誦此經甚利，來詣長安，比丘釋法和請令出之，佛念譯傳，慧力、僧茂筆受，和理其指歸。自四月二十日出，至十月二十三日乃訖。其日撿挍譯人頗雜義辭，龍蛇同淵、金鍮共肆者，救救如也。和撫然恨之，余亦深謂不可，遂令更出。夙夜匪懈，四十六日而得盡定，損可損者四卷焉。至於事須懸解，起盡之處皆為細其下。梵本十五千七十二首盧(四十八萬二千五百四言)，秦語十九萬五千二百五十言。其人忘因緣一品，云言數可與十門等也。周覽斯經，有碩人所尚者三焉：以高座者尚其博、以盡漏者尚其要、以研機者尚其密。密者，龍象翹鼻鳴不造耳，非人中之至恬，其孰能與於此也。要者，八忍九斷巨細畢載，非人中之至練，其孰能致於此也。博者，眾微眾妙六八曲備，非人中之至懿，其孰能綜於此也。其將來諸學者遊槃於其中，何求而不得乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇者，秦言大法也。眾祐有以見道果之至賾，擬性形容，執乎真像，謂之大也；有以道慧之至齊，觀如司南，察乎一相，謂之法。故曰大法也。《中阿含》世尊責優陀耶曰：「汝詰阿毘曇乎？」夫然。佛以身子五法為大阿毘曇也(戒定慧名無漏也)。佛般涅槃後，迦旃延(義第一)以十部經浩博難究，撰其大法為一部八犍度四十四品也。其為經也，富莫上焉、邃莫加焉。要道無行而不由，可不謂之富乎。至德無妙而不出，可不謂之邃乎。富邃洽備故，故能微顯闡幽也。其說智也周、其說根也密、其說禪也悉、其說道也具，周則二八用各適時，密則二十迭為賓主，悉則味淨遍遊其門，具則利鈍各別其所以，故為高座者所咨嗟，三藏者所鼓舞也。其身毒來諸沙門，莫不祖述此經，憲章鞞婆沙，詠歌有餘味者也。然乃在大荒之外、葱嶺之表，雖欲從之，未由見也。以建元十九年罽賓沙門僧伽禘婆誦此經甚利，來詣長安，比丘釋法和請令出之，佛念譯傳，慧力、僧茂筆受，和理其指歸。自四月二十日出，至十月二十三日乃訖。其日撿挍譯人頗雜義辭，龍蛇同淵、金鍮共肆者，救救如也。和撫然恨之，余亦深謂不可，遂令更出。夙夜匪懈，四十六日而得盡定，損可損者四卷焉。至於事須懸解，起盡之處皆為細其下。梵本十五千七十二首盧(四十八萬二千五百四言)，秦語十九萬五千二百五十言。其人忘因緣一品，云言數可與十門等也。周覽斯經，有碩人所尚者三焉：以高座者尚其博、以盡漏者尚其要、以研機者尚其密。密者，龍象翹鼻鳴不造耳，非人中之至恬，其孰能與於此也。要者，八忍九斷巨細畢載，非人中之至練，其孰能致於此也。博者，眾微眾妙六八曲備，非人中之至懿，其孰能綜於此也。其將來諸學者遊槃於其中，何求而不得乎。

阿毘曇八犍度論卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八犍度論卷第一

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

八犍度頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八犍度頌曰：

雜結使智行， 四大根定見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜結使智行， 四大根定見。

阿毘曇雜犍度第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇雜犍度第一

世間第一法， 智人愛恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間第一法， 智人愛恭敬，

無慚色無義， 最後說思品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無慚色無義， 最後說思品。

世間第一法跋渠第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間第一法跋渠第一

云何世間第一法？何故言世間第一法？世間第一法何等繫？當言欲界繫耶、色界繫耶、無色界繫耶、世間第一法，當言有覺有觀耶、無覺有觀耶、無覺無觀耶？世間第一法，當言樂根相應耶、喜根護根相應耶？世間第一法，當言一心耶、當言眾多心耶？世間第一法，當言退耶、不退耶？云何頂？云何頂墮？云何暖？此二十身見，幾我見？我所見有幾見？若無常、有常見，於此五見是何等見、何等諦斷？此見若有常無常見、若苦樂見、若樂苦見、若不淨淨見、若淨不淨見、若無我有我見、若無因有因見、若有因無因見、若有無見、若無有見，於此五見是何等見、何等諦斷？此見此章義願具演說。云何世間第一法？答曰：諸心心法次第越次取證，此謂世間第一法。次有說者，於諸五根次第越次取證，此謂世間第一法。如我義，諸心心法次第越次取證，是謂世間第一法。以何等故言世間第一法？答曰：如此心心法，諸餘世間心心法為上為最、無能及者，故名世間第一法。復次此心心法，捨凡夫事得聖法、捨邪事得正法，於正法中越次取證，以是故言世間第一法。世間第一法何等繫？當言欲界、色界、無色界繫耶？答曰：世間第一法當言色界繫，非欲界、非無色界。以何等故世間第一法不當言欲界繫？答曰：不以欲界道得斷蓋纏，亦不能除欲界結；乃以色界道得斷蓋纏，亦能除欲界結。若以欲界道得斷蓋纏亦能除欲界結，如是世間第一法當言欲界繫；但不以欲界道得斷蓋纏亦不能除欲界結，乃以色界道得斷蓋纏亦能除欲界結，以是故世間第一法不當言欲界繫。以何等故世間第一法不當言無色界繫？答曰：於等法中越次取證，先從欲界於苦思苦，後色無色界同也。若聖道起先辦欲界事，後色無色界同也。設於等法中越次取證，先無色界於苦思苦，後欲色界同也。若聖道起先辦無色界事，後欲色界同也，如是世間第一法當言無色界繫；但等法中越次取證，先從欲界於苦思苦，後色無色界同也。若聖道起先辦欲界事，後色無色界同也，以是故世間第一法不當言無色界繫。復次入無色定除去色想，不以無色想分別欲界，如緣苦法忍亦緣世間第一法。世間第一法當言有覺有觀耶、無覺有觀耶、無覺無觀耶？答曰：世間第一法，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？答曰：依有覺有觀三昧得世間第一法，是謂有覺有觀。云何無覺有觀？答曰：依無覺有觀三昧得世間第一法，是謂無覺有觀。云何無覺無觀？答曰：依無覺無觀三昧得世間第一法，是謂無覺無觀。世間第一法當言樂根相應耶、喜根護根相應耶？答曰：世間第一法，或樂根相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何世間第一法？何故言世間第一法？世間第一法何等繫？當言欲界繫耶、色界繫耶、無色界繫耶、世間第一法，當言有覺有觀耶、無覺有觀耶、無覺無觀耶？世間第一法，當言樂根相應耶、喜根護根相應耶？世間第一法，當言一心耶、當言眾多心耶？世間第一法，當言退耶、不退耶？云何頂？云何頂墮？云何暖？此二十身見，幾我見？我所見有幾見？若無常、有常見，於此五見是何等見、何等諦斷？此見若有常無常見、若苦樂見、若樂苦見、若不淨淨見、若淨不淨見、若無我有我見、若無因有因見、若有因無因見、若有無見、若無有見，於此五見是何等見、何等諦斷？此見此章義願具演說。云何世間第一法？答曰：諸心心法次第越次取證，此謂世間第一法。次有說者，於諸五根次第越次取證，此謂世間第一法。如我義，諸心心法次第越次取證，是謂世間第一法。以何等故言世間第一法？答曰：如此心心法，諸餘世間心心法為上為最、無能及者，故名世間第一法。復次此心心法，捨凡夫事得聖法、捨邪事得正法，於正法中越次取證，以是故言世間第一法。世間第一法何等繫？當言欲界、色界、無色界繫耶？答曰：世間第一法當言色界繫，非欲界、非無色界。以何等故世間第一法不當言欲界繫？答曰：不以欲界道得斷蓋纏，亦不能除欲界結；乃以色界道得斷蓋纏，亦能除欲界結。若以欲界道得斷蓋纏亦能除欲界結，如是世間第一法當言欲界繫；但不以欲界道得斷蓋纏亦不能除欲界結，乃以色界道得斷蓋纏亦能除欲界結，以是故世間第一法不當言欲界繫。以何等故世間第一法不當言無色界繫？答曰：於等法中越次取證，先從欲界於苦思苦，後色無色界同也。若聖道起先辦欲界事，後色無色界同也。設於等法中越次取證，先無色界於苦思苦，後欲色界同也。若聖道起先辦無色界事，後欲色界同也，如是世間第一法當言無色界繫；但等法中越次取證，先從欲界於苦思苦，後色無色界同也。若聖道起先辦欲界事，後色無色界同也，以是故世間第一法不當言無色界繫。復次入無色定除去色想，不以無色想分別欲界，如緣苦法忍亦緣世間第一法。世間第一法當言有覺有觀耶、無覺有觀耶、無覺無觀耶？答曰：世間第一法，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？答曰：依有覺有觀三昧得世間第一法，是謂有覺有觀。云何無覺有觀？答曰：依無覺有觀三昧得世間第一法，是謂無覺有觀。云何無覺無觀？答曰：依無覺無觀三昧得世間第一法，是謂無覺無觀。世間第一法當言樂根相應耶、喜根護根相應耶？答曰：世間第一法，或樂根相

應、或喜根相應、或護根相應。云何樂根相應？答曰：依第三禪得世間第一法，是謂樂根相應。云何喜根相應？答曰：依第一、第二禪得世間第一法，是謂喜根相應。云何護根相應？答曰：依未來禪、依禪中間、依第四禪得世間第一法，是謂護根相應。世間第一法，當言一心、為眾多心耶？答曰：世間第一法當言一心，非眾多心。以何等故世間第一法一心非眾多心？答曰：若世間第一法中間，不起餘世間法，唯有無漏若當起者，若小若等若妙，設使小者不越次取證。以何等故不以退道於等法中越次取證？若當等者亦不越次取證。以何等故本不以此道越次取證？若當妙者，彼本心心所念法，此非世間第一法；若後心心所念法，此是世間第一法也。世間第一法，當言退不退耶？答曰：世間第一法不退也。以何等故世間第一法不退乎？答曰：世間第一法，諦順諦滿諦辦，無空缺處無所有，不起若干心不得思惟。譬如士夫渡水度山谷坂若險難處，正身不迴身，未到頃意正必到。世間第一法亦復如是，諦順諦滿諦辦，無空缺處無所有，不起若干心不得思惟。譬如五大駃水，一為恒迦、二為擔扶那、三為薩牢、四為伊羅跋提、五為摩醯，盡趣大海，無能斷流、無能障者，盡趣大海海滿海辦。世間第一法亦復如是，諦順諦滿諦辦，無空缺處無所有，不起若干心不得思惟。復次世間第一法、苦法忍中間，彼無有一法疾於心者，當於爾時無能制者、不得思惟，以是故世間第一法當言不退。云何頂法？云何頂法退？答曰：譬如漏一刻頃歡喜向佛法僧。如世尊言，與十六婆羅門說，諸摩那如漏一刻頃歡喜向佛法僧，是謂頂法。云何頂法退？答曰：以得頂法，若命終已退不復現在。如有一人與善知識相得，從其聞法思惟內挍計，信有佛道好法順僧，色無常痛想行識無常，信思惟苦習盡道。彼或於餘時不得善知識不聞法，不思惟內挍計，於世俗信退，是謂頂法退。云何暖法？答曰：於正法中起慈歡喜。如世尊說，馬師比丘、滿宿比丘，此二癡人於我法中無有毫釐暖法。此二十身見，幾見是我見，我所見有幾見？答曰：五是我見，十五是我所見。云何五我見？答曰：色我見、痛想行識我見，是謂五我見。云何十五我所見？答曰：色我有見，我中色、色中我，痛想行識我有見，我中識、識中我，是謂十五我所見也。若無常有常見，是邊見，苦諦所斷。有常無常見，是耶邪見，盡諦所斷。苦有樂見，以惡法為最，此名見盜，苦諦所斷。樂有苦見，是耶邪見，盡諦所斷。不淨有淨見，以惡法為最，此是見盜，苦諦所斷。淨有不淨見，是耶邪見，或盡諦斷或道諦斷。若 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應、或喜根相應、或護根相應。云何樂根相應？答曰：依第三禪得世間第一法，是謂樂根相應。云何喜根相應？答曰：依第一、第二禪得世間第一法，是謂喜根相應。云何護根相應？答曰：依未來禪、依禪中間、依第四禪得世間第一法，是謂護根相應。世間第一法，當言一心、為眾多心耶？答曰：世間第一法當言一心，非眾多心。以何等故世間第一法一心非眾多心？答曰：若世間第一法中間，不起餘世間法，唯有無漏若當起者，若小若等若妙，設使小者不越次取證。以何等故不以退道於等法中越次取證？若當等者亦不越次取證。以何等故本不以此道越次取證？若當妙者，彼本心心所念法，此非世間第一法；若後心心所念法，此是世間第一法也。世間第一法，當言退不退耶？答曰：世間第一法不退也。以何等故世間第一法不退乎？答曰：世間第一法，諦順諦滿諦辦，無空缺處無所有，不起若干心不得思惟。譬如士夫渡水度山谷坂若險難處，正身不迴身，未到頃意正必到。世間第一法亦復如是，諦順諦滿諦辦，無空缺處無所有，不起若干心不得思惟。譬如五大駃水，一為恒迦、二為擔扶那、三為薩牢、四為伊羅跋提、五為摩醯，盡趣大海，無能斷流、無能障者，盡趣大海海滿海辦。世間第一法亦復如是，諦順諦滿諦辦，無空缺處無所有，不起若干心不得思惟。復次世間第一法、苦法忍中間，彼無有一法疾於心者，當於爾時無能制者、不得思惟，以是故世間第一法當言不退。云何頂法？云何頂法退？答曰：譬如漏一刻頃歡喜向佛法僧。如世尊言，與十六婆羅門說，諸摩那如漏一刻頃歡喜向佛法僧，是謂頂法。云何頂法退？答曰：以得頂法，若命終已退不復現在。如有一人與善知識相得，從其聞法思惟內挍計，信有佛道好法順僧，色無常痛想行識無常，信思惟苦習盡道。彼或於餘時不得善知識不聞法，不思惟內挍計，於世俗信退，是謂頂法退。云何暖法？答曰：於正法中起慈歡喜。如世尊說，馬師比丘、滿宿比丘，此二癡人於我法中無有毫釐暖法。此二十身見，幾見是我見，我所見有幾見？答曰：五是我見，十五是我所見。云何五我見？答曰：色我見、痛想行識我見，是謂五我見。云何十五我所見？答曰：色我有見，我中色、色中我，痛想行識我有見，我中識、識中我，是謂十五我所見也。若無常有常見，是邊見，苦諦所斷。有常無常見，是耶邪見，盡諦所斷。苦有樂見，以惡法為最，此名見盜，苦諦所斷。樂有苦見，是耶邪見，盡諦所斷。不淨有淨見，以惡法為最，此是見盜，苦諦所斷。淨有不淨見，是耶邪見，或盡諦斷或道諦斷。若

盡觀不淨，此耶邪見，盡諦所斷。若道觀不淨，此耶邪見，道諦所斷。無我有我見，是身耶邪見，苦諦所斷。有因無因見，是耶邪見，習諦所斷。無因有因見、無作因作，此戒盜，苦諦所斷。若有而言無見，是耶邪見，或苦諦斷、或習諦斷、或盡諦斷、或道諦斷。若言無苦，是耶邪見，苦諦所斷。若言無習盡道，此耶邪見，習盡道斷。若無而言有見，此非見，此耶邪智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡觀不淨，此耶邪見，盡諦所斷。若道觀不淨，此耶邪見，道諦所斷。無我有我見，是身耶邪見，苦諦所斷。有因無因見，是耶邪見，習諦所斷。無因有因見、無作因作，此戒盜，苦諦所斷。若有而言無見，是耶邪見，或苦諦斷、或習諦斷、或盡諦斷、或道諦斷。若言無苦，是耶邪見，苦諦所斷。若言無習盡道，此耶邪見，習盡道斷。若無而言有見，此非見，此耶邪智。

阿毘曇初世間第一法跋渠竟(梵本五百二十八首盧)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇初世間第一法跋渠竟(梵本五百二十八首盧)。

阿毘曇雜犍度智跋渠第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇雜犍度智跋渠第二

頗有一智知一切法乎？頗有一識識一切法乎？頗有二心展轉相因乎？頗有二心展轉相緣乎？以何等故一人前後二心不俱生乎？若人不可得，亦無前心而就後心，以何等故憶本所作、以何等故憶識強記、以何等故憶而不憶？以何等故祭祀餓鬼則得、祭餘處不得？當言一眼見色二眼見色耶？耳聲鼻香亦復如是。諸過去者一切無現耶？若無現者一切過去乎？諸過去者一切盡耶？若盡者一切過去乎？諸過去者一切沒耶？若沒者一切過去乎？若苦生疑，是苦非苦耶？當言一心、為眾多心乎、若習盡道生疑是道非道，當言一心、為眾多心乎？頗有一心有疑無疑乎？云何名身？云何句身？云何味身？有佛世尊告諸弟子：汝等癡人。此義云何？以何等故佛世尊告諸弟子汝等癡人乎？有六因：相應因、共有因、自然因、一切遍因、報因、所作因。云何相應因？云何共有因？云何自然因？云何一切遍因？云何報因？云何所作因？若心使俱，諸使心俱，彼使此心所使耶？設使心所使此心俱使，彼使此心俱使耶？若心使俱，諸使心俱，彼使此心當斷耶？設使心當斷此心俱使，彼使此心俱使耶？滅因識，云何滅因識？滅因識幾使所使？此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗有一智知一切法乎？頗有一識識一切法乎？頗有二心展轉相因乎？頗有二心展轉相緣乎？以何等故一人前後二心不俱生乎？若人不可得，亦無前心而就後心，以何等故憶本所作、以何等故憶識強記、以何等故憶而不憶？以何等故祭祀餓鬼則得、祭餘處不得？當言一眼見色二眼見色耶？耳聲鼻香亦復如是。諸過去者一切無現耶？若無現者一切過去乎？諸過去者一切盡耶？若盡者一切過去乎？諸過去者一切沒耶？若沒者一切過去乎？若苦生疑，是苦非苦耶？當言一心、為眾多心乎、若習盡道生疑是道非道，當言一心、為眾多心乎？頗有一心有疑無疑乎？云何名身？云何句身？云何味身？有佛世尊告諸弟子：汝等癡人。此義云何？以何等故佛世尊告諸弟子汝等癡人乎？有六因：相應因、共有因、自然因、一切遍因、報因、所作因。云何相應因？云何共有因？云何自然因？云何一切遍因？云何報因？云何所作因？若心使俱，諸使心俱，彼使此心所使耶？設使心所使此心俱使，彼使此心俱使耶？若心使俱，諸使心俱，彼使此心當斷耶？設使心當斷此心俱使，彼使此心俱使耶？滅因識，云何滅因識？滅因識幾使所使？此章義願具演說。

頗有一智知一切法乎？答曰：無也。若此智生一切諸法無我，此何所不知乎？答曰：不知自然、不知共有法、不知相應法也。頗有一識識諸法乎？答曰：無也。若此識生一切諸法無我，此何所不達乎？答曰：不識自然、不識共有法、不識相應法。頗有二心展轉相因乎？答曰：無也。此非一人若前未來俱生二心，非未來心與前心因。頗有二心展轉相緣乎？答曰：有。若一思惟無當來生心，彼當念時便生二心。若思惟有當來生心，彼當念時便生二心。若念無當來道生心，彼當念時便生二心。若念有當來道生心，彼當念時便生二心。若二有知他人心展轉心作緣，以何等故一人前後二心不俱生？答曰：無有第二次第緣。眾生一一心轉，如人不可得空也。前心不住，後心云何憶本所作？答曰：眾生法中得如此智憶本所作。譬如刻印作字，有所印處知字則現，亦知他所作，已所作亦自知，彼亦不從來問。我亦不從往問汝作何字，彼亦不答我作是字。如印所作字自知作字，自所作亦知、他所作亦知。如是眾生法，隨所作則知、所作法亦知。譬如有兩兩人知他人意各各相因，心彼一，不從二問：汝云何相因？彼亦不作是答：我作如是因緣，亦知他人意法，得如是意各各相因。如是眾生法，得如是知，隨前法則知。復次一切心所念法定有因緣，及修意所作有力意常不忘失。以何等故憶而復憶？答曰：眾生之法心自然迴，彼次第智生，修意力強專意不忘。以何等故憶而不憶？答曰：眾生之法意不自迴，彼不次第智生，意漸漸微亦常多忘。以何等故祭祀餓鬼則到，非餘處也？答曰：此道自爾生入處法受身分爾，是故得到。譬如鳥鴛鴦雁鶴孔雀鸚鵡千秋共命鳥，能飛虛空，然鳥不神於人、不大於人。神力不能勝人、德不能大人，法自應爾生彼受身而飛行。譬如一泥犁、一畜生道、一餓鬼界，皆識宿命亦知他意，亦能雷電興雲風雨。作此種種，然不能勝人。神不能大人、力不能勝人，然其法自爾生入受身所作便果。復次有人長夜行婬，如是貪、如是念、如是欲、如是思惟，彼便娶婦生兒，為兒娶婦、為孫娶婦，亦作是言：「我當有兒，兒當有兒。我死後若墮餓鬼，復當念我與我揣食。」彼長夜作如是欲、作如是念、作如是貪、作如是思惟，所念便果。當言一眼見色耶、二眼見色耶？答曰：二眼見色。以何等故二眼見色？答曰：如合一眼而視色不淨便起不淨識，如開兩眼而視色便起淨識。如合一眼而視色起淨識，如開兩眼而視色起不淨識，不得作是說兩眼見色；但合一眼而視色起不淨識，開兩眼視色起淨識，是故兩眼見色。如合，壞滅沒亦如是，耳聲鼻香亦復 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗有一智知一切法乎？答曰：無也。若此智生一切諸法無我，此何所不知乎？答曰：不知自然、不知共有法、不知相應法也。頗有一識識諸法乎？答曰：無也。若此識生一切諸法無我，此何所不達乎？答曰：不識自然、不識共有法、不識相應法。頗有二心展轉相因乎？答曰：無也。此非一人若前未來俱生二心，非未來心與前心因。頗有二心展轉相緣乎？答曰：有。若一思惟無當來生心，彼當念時便生二心。若思惟有當來生心，彼當念時便生二心。若念無當來道生心，彼當念時便生二心。若念有當來道生心，彼當念時便生二心。若二有知他人心展轉心作緣，以何等故一人前後二心不俱生？答曰：無有第二次第緣。眾生一一心轉，如人不可得空也。前心不住，後心云何憶本所作？答曰：眾生法中得如此智憶本所作。譬如刻印作字，有所印處知字則現，亦知他所作，已所作亦自知，彼亦不從來問。我亦不從往問汝作何字，彼亦不答我作是字。如印所作字自知作字，自所作亦知、他所作亦知。如是眾生法，隨所作則知、所作法亦知。譬如有兩兩人知他人意各各相因，心彼一，不從二問：汝云何相因？彼亦不作是答：我作如是因緣，亦知他人意法，得如是意各各相因。如是眾生法，得如是知，隨前法則知。復次一切心所念法定有因緣，及修意所作有力意常不忘失。以何等故憶而復憶？答曰：眾生之法心自然迴，彼次第智生，修意力強專意不忘。以何等故憶而不憶？答曰：眾生之法意不自迴，彼不次第智生，意漸漸微亦常多忘。以何等故祭祀餓鬼則到，非餘處也？答曰：此道自爾生入處法受身分爾，是故得到。譬如鳥鴛鴦雁鶴孔雀鸚鵡千秋共命鳥，能飛虛空，然鳥不神於人、不大於人。神力不能勝人、德不能大人，法自應爾生彼受身而飛行。譬如一泥犁、一畜生道、一餓鬼界，皆識宿命亦知他意，亦能雷電興雲風雨。作此種種，然不能勝人。神不能大人、力不能勝人，然其法自爾生入受身所作便果。復次有人長夜行婬，如是貪、如是念、如是欲、如是思惟，彼便娶婦生兒，為兒娶婦、為孫娶婦，亦作是言：「我當有兒，兒當有兒。我死後若墮餓鬼，復當念我與我揣食。」彼長夜作如是欲、作如是念、作如是貪、作如是思惟，所念便果。當言一眼見色耶、二眼見色耶？答曰：二眼見色。以何等故二眼見色？答曰：如合一眼而視色不淨便起不淨識，如開兩眼而視色便起淨識。如合一眼而視色起淨識，如開兩眼而視色起不淨識，不得作是說兩眼見色；但合一眼而視色起不淨識，開兩眼視色起淨識，是故兩眼見色。如合，壞滅沒亦如是，耳聲鼻香亦復

如是。諸過去者一切不現耶？答曰：或過去非不現。云何過去非不現？答曰：如優陀耶言，一切結過去，於園離園去，於欲不染欲，如鍊真金。是謂過去非不現。云何不現非過去？答曰：如有一人乘神足不現，或以呪術、或以藥草，此謂不現非過去。云何過去亦不現？答曰：諸行起始起、生始生、成始成，得盡去、無現、變易過去，過去世攝過去世，是為過去亦不現。云何不過去亦不現？答曰：除上爾所事，諸過去者一切盡乎？答曰：或過去非盡。云何過去非盡？答曰：如優陀耶言，一切結過去，於園離園去，於欲不染欲，如鍊真金。是謂過去不盡。云何盡不過去？答曰：如世尊言，是謂聖弟子盡地獄、畜生、餓鬼惡趣道，是謂已盡不過去也。云何過去亦盡乎？答曰：諸行起始起、生始生、成始成，得盡去、無現、變易過去，過去世攝過去世，是謂過去亦盡。云何非過去非盡？答曰：除上爾所事。復次我今當說結。結或過去非盡、或盡非過去、或過去亦盡、或不過去亦不盡。云何過去不盡？答曰：諸過去結不盡，有餘、不滅、不吐，是謂過去不盡。云何盡不過去乎？答曰：諸未來結已盡，無餘、已滅、已吐，是謂盡不過去。云何過去亦盡？答曰：過去結已盡，無餘、已滅、已吐，是謂過去已盡。云何不過去亦不盡？答曰：未來結不盡，有餘、不滅、不吐，及現在諸結，是謂不過去亦不盡。諸過去者盡沒乎？答曰：或過去不沒。云何過去不沒？答曰：如優陀耶言，一切結過去，於園離園去，於欲不染欲，如鍊真金。是謂過去不沒。云何沒非過去？答曰：我今當說狹小事，如小舍。言舍沒街巷、器小，眼見色言眼沒，是謂沒非過去。云何過去亦沒？答曰：諸行起始起、生始生、成始成，得盡去、無現、變易過去，過去世攝過去世，是為過去亦沒。云何非過去亦非沒？答曰：除上爾所事。復次我今當說結，結或過去非沒、或沒非過去、或過去亦沒、或不過去亦不沒。云何過去非沒？答曰：諸過去結未盡，有餘、不滅、不吐，是謂過去非沒。云何沒不過去？答曰：諸未來結以盡，無餘、已滅、已吐，是謂沒不過去。云何過去亦沒？答曰：諸過去結已盡，無餘、已滅、已吐，是謂過去亦沒。云何不過去亦不沒？答曰：諸未來結不盡，有餘、不滅、不吐，及現在結，是謂不過去亦不沒。若苦生疑是苦非苦，當言一意為眾多意耶？答曰：是苦一意、無苦二意。若習盡道生疑是道非道，當言一意為眾多意耶？答曰：是道一意、無道二意。頗有一意是疑不疑？答曰：無也。於苦有疑、於苦無疑，非為苦疑、非為苦無疑。於習盡道疑、於道無疑，非為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是。諸過去者一切不現耶？答曰：或過去非不現。云何過去非不現？答曰：如優陀耶言，一切結過去，於園離園去，於欲不染欲，如鍊真金。是謂過去非不現。云何不現非過去？答曰：如有一人乘神足不現，或以呪術、或以藥草，此謂不現非過去。云何過去亦不現？答曰：諸行起始起、生始生、成始成，得盡去、無現、變易過去，過去世攝過去世，是為過去亦不現。云何不過去亦不現？答曰：除上爾所事，諸過去者一切盡乎？答曰：或過去非盡。云何過去非盡？答曰：如優陀耶言，一切結過去，於園離園去，於欲不染欲，如鍊真金。是謂過去不盡。云何盡不過去？答曰：如世尊言，是謂聖弟子盡地獄、畜生、餓鬼惡趣道，是謂已盡不過去也。云何過去亦盡乎？答曰：諸行起始起、生始生、成始成，得盡去、無現、變易過去，過去世攝過去世，是謂過去亦盡。云何非過去非盡？答曰：除上爾所事。復次我今當說結。結或過去非盡、或盡非過去、或過去亦盡、或不過去亦不盡。云何過去不盡？答曰：諸過去結不盡，有餘、不滅、不吐，是謂過去不盡。云何盡不過去乎？答曰：諸未來結已盡，無餘、已滅、已吐，是謂盡不過去。云何過去亦盡？答曰：過去結已盡，無餘、已滅、已吐，是謂過去已盡。云何不過去亦不盡？答曰：未來結不盡，有餘、不滅、不吐，及現在諸結，是謂不過去亦不盡。諸過去者盡沒乎？答曰：或過去不沒。云何過去不沒？答曰：如優陀耶言，一切結過去，於園離園去，於欲不染欲，如鍊真金。是謂過去不沒。云何沒非過去？答曰：我今當說狹小事，如小舍。言舍沒街巷、器小，眼見色言眼沒，是謂沒非過去。云何過去亦沒？答曰：諸行起始起、生始生、成始成，得盡去、無現、變易過去，過去世攝過去世，是為過去亦沒。云何非過去亦非沒？答曰：除上爾所事。復次我今當說結，結或過去非沒、或沒非過去、或過去亦沒、或不過去亦不沒。云何過去非沒？答曰：諸過去結未盡，有餘、不滅、不吐，是謂過去非沒。云何沒不過去？答曰：諸未來結以盡，無餘、已滅、已吐，是謂沒不過去。云何過去亦沒？答曰：諸過去結已盡，無餘、已滅、已吐，是謂過去亦沒。云何不過去亦不沒？答曰：諸未來結不盡，有餘、不滅、不吐，及現在結，是謂不過去亦不沒。若苦生疑是苦非苦，當言一意為眾多意耶？答曰：是苦一意、無苦二意。若習盡道生疑是道非道，當言一意為眾多意耶？答曰：是道一意、無道二意。頗有一意是疑不疑？答曰：無也。於苦有疑、於苦無疑，非為苦疑、非為苦無疑。於習盡道疑、於道無疑，非為

道疑、非為道無疑。云何名身？云何句身？云何味身？名身云何？答曰：名者分別語，有增數相，施設說轉名，是為名身。云何句身？答曰：如是句身得義滿記彼此業。世尊亦說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道疑、非為道無疑。云何名身？云何句身？云何味身？名身云何？答曰：名者分別語，有增數相，施設說轉名，是為名身。云何句身？答曰：如是句身得義滿記彼此業。世尊亦說：

諸惡莫作， 諸善奉行， 自淨其意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惡莫作， 諸善奉行， 自淨其意，

是諸佛教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸佛教。

諸惡莫作此一句，諸善奉行此二句，自淨其意此三句，是諸佛教此四句，如是句義滿記彼此業，是謂句身。云何味身？答曰：字身說味身。世尊亦說：頌是偈相，字是味相，名是依偈造者。偈體如是字說味身，是謂味身。如佛世尊告諸弟子稱言癡人，此義云何？以何等故佛世尊稱言癡人？答曰：佛世尊法中，不順戒行犯眾過事、無果實行，故稱癡人。復次佛世尊，不順教誡教使順法，故稱癡人。是佛世尊常訓誨語。如今和上阿闍梨教訓弟子，稱言：癡人，所作非法、造不善事。佛世尊亦復如是告諸弟子稱曰癡人。有六因：相應因、共有因、自然因、一切遍因、報因、所作因。云何名相應因？答曰：痛痛相應法，相應因中因。痛相應法，痛相應因中因。想、思、更樂、憶、欲、解脫、念、三昧、慧，慧相應法，相應因中因。慧相應法，慧相應因中因。是謂相應因。云何共有因？答曰：心心所念法共有因中因，心所念法心共有因中因。復次心心所迴身行口行共有因中因，復次心心所迴心不相應行共有因中因，心所迴心不相應行心共有因中因，復次共生四大展轉共有因中因。是謂共有因(因中因，展轉相生義也)。云何自然因？答曰：本生善根、後生善根，與善根相應法，自界自然因中因。過去善根未來現在善根，與善根相應法，自界自然因中因。過去現在善根未來善根，與善根相應法，自界自然因中因。無記根亦復如是(四痛：一愛、二五邪見、三憍慢、四無明也)。本生不善根、後生不善根，與不善根相應法，自然因中因。過去不善根、未來現在不善根，與不善根相應法，自然因中因。過去現在不善根、未來不善根，與不善根相應法，自然因中因。是謂自然因。云何一切遍因？答曰：本生苦諦斷一切遍使，後生習盡道思惟斷使，與使相應法，自界一切遍因中因。過去苦諦斷一切遍使、未來現在習盡道思惟斷使，與使相應法，自界一切遍因中因。過去現在苦諦所斷一切遍使、未來習盡道思惟斷使，與使相應法，自界一切遍因中因。習諦所斷亦復如是。是謂一切遍因。云何報因？答曰：諸心心所念法受報色，心心法心不相應行，彼心心法此報報因中因。復次諸身口行受報色，心心法心不相應行，是彼身口行此報報因中因。復次諸心不相應行受報色，心心法心不相應行，彼心不相應行此報報因中因。是謂報因。彼云何所作因？答曰：眼緣色生眼識，彼眼識眼所作因中因，若色彼共有法彼相應。耳聲耳識、鼻香鼻識、舌味舌識、身細滑身識、意法意識，彼共有法彼相應。色法無色法、可見法不可見法、有對法無對法、有漏法無漏法、有為法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惡莫作此一句，諸善奉行此二句，自淨其意此三句，是諸佛教此四句，如是句義滿記彼此業，是謂句身。云何味身？答曰：字身說味身。世尊亦說：頌是偈相，字是味相，名是依偈造者。偈體如是字說味身，是謂味身。如佛世尊告諸弟子稱言癡人，此義云何？以何等故佛世尊稱言癡人？答曰：佛世尊法中，不順戒行犯眾過事、無果實行，故稱癡人。復次佛世尊，不順教誡教使順法，故稱癡人。是佛世尊常訓誨語。如今和上阿闍梨教訓弟子，稱言：癡人，所作非法、造不善事。佛世尊亦復如是告諸弟子稱曰癡人。有六因：相應因、共有因、自然因、一切遍因、報因、所作因。云何名相應因？答曰：痛痛相應法，相應因中因。痛相應法，痛相應因中因。想、思、更樂、憶、欲、解脫、念、三昧、慧，慧相應法，相應因中因。慧相應法，慧相應因中因。是謂相應因。云何共有因？答曰：心心所念法共有因中因，心所念法心共有因中因。復次心心所迴身行口行共有因中因，復次心心所迴心不相應行共有因中因，心所迴心不相應行心共有因中因，復次共生四大展轉共有因中因。是謂共有因(因中因，展轉相生義也)。云何自然因？答曰：本生善根、後生善根，與善根相應法，自界自然因中因。過去善根未來現在善根，與善根相應法，自界自然因中因。過去現在善根未來善根，與善根相應法，自界自然因中因。無記根亦復如是(四痛：一愛、二五邪見、三憍慢、四無明也)。本生不善根、後生不善根，與不善根相應法，自然因中因。過去不善根、未來現在不善根，與不善根相應法，自然因中因。過去現在不善根、未來不善根，與不善根相應法，自然因中因。是謂自然因。云何一切遍因？答曰：本生苦諦斷一切遍使，後生習盡道思惟斷使，與使相應法，自界一切遍因中因。過去苦諦斷一切遍使、未來現在習盡道思惟斷使，與使相應法，自界一切遍因中因。過去現在苦諦所斷一切遍使、未來習盡道思惟斷使，與使相應法，自界一切遍因中因。習諦所斷亦復如是。是謂一切遍因。云何報因？答曰：諸心心所念法受報色，心心法心不相應行，彼心心法此報報因中因。復次諸身口行受報色，心心法心不相應行，是彼身口行此報報因中因。復次諸心不相應行受報色，心心法心不相應行，彼心不相應行此報報因中因。是謂報因。彼云何所作因？答曰：眼緣色生眼識，彼眼識眼所作因中因，若色彼共有法彼相應。耳聲耳識、鼻香鼻識、舌味舌識、身細滑身識、意法意識，彼共有法彼相應。色法無色法、可見法不可見法、有對法無對法、有漏法無漏法、有為法

無為法，如是諸法所作因，除其自然。耳鼻舌身意緣法生意識，彼意識意所作因中因，若彼法共有法彼相應。眼色眼識、耳聲耳識、鼻香鼻識、舌味舌識、身細滑身識，彼共有法彼相應。色法無色法、可見法不可見法、有對法無對法、有漏法無漏法、有為法無為法，如是諸法所作因中因，除其自然。是謂所作因。若心使俱諸使心俱，彼使此心所使耶？答曰：或所使、或不所使。云何所使？答曰：諸使未盡，此所使。云何不所使？答曰：諸使盡，此不所使。設使心所使此心俱使，彼使此心俱使耶？答曰：或是彼非餘、或是彼是餘。云何是彼非餘？答曰：苦智生、習智不生。若心習諦所斷、苦諦所斷，緣是謂是彼非餘。云何是彼是餘？答曰：人染污心一切被縛繫，是謂是彼是餘。若心使俱諸使心俱，彼使此心當滅耶？答曰：或滅、或不滅。云何滅？答曰：諸使於彼緣滅，是謂滅。云何不滅？答曰：諸使於彼緣未盡，是謂不滅。相應諸使此使何所滅？答曰：諸使緣滅也。如是汝語使緣滅耶？答曰：如是。若作是語，諸使盡諦道諦所斷無漏緣，此使何所滅？此滅彼滅此事不然。如向者語，諸使盡諦道諦所斷有漏緣，此盡彼當言盡。設諸使心所斷此心俱使，彼使此心俱使耶？答曰：或是彼非餘、或是彼是餘。云何是彼非餘？答曰：若心無染思惟所斷，是謂是彼非餘。云何是彼是餘？答曰：若心有染，是謂是彼是餘。盡緣識云何？答曰：苦智生、習智未生。若心習諦所斷、苦諦所斷緣，是謂盡緣識。彼識幾使所使？答曰：十九。一心耶？不也。欲愛未盡，苦智生、習智未生。若欲界心習諦所斷、苦諦所斷緣，是謂盡緣識。此識幾使所使？答曰：欲界習諦所斷七。欲愛盡、色愛未盡，苦智生、習智未生。若色界心習諦所斷、苦諦所斷緣，是謂盡緣識。彼識有幾使所使？答曰：色界習諦所斷六。色愛盡、無色愛未盡，若苦智生、習智未生，若無色界心習諦所斷、苦諦所斷緣，是謂盡緣識。彼識幾使所使？答曰：無色界習諦所斷六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為法，如是諸法所作因，除其自然。耳鼻舌身意緣法生意識，彼意識意所作因中因，若彼法共有法彼相應。眼色眼識、耳聲耳識、鼻香鼻識、舌味舌識、身細滑身識，彼共有法彼相應。色法無色法、可見法不可見法、有對法無對法、有漏法無漏法、有為法無為法，如是諸法所作因中因，除其自然。是謂所作因。若心使俱諸使心俱，彼使此心所使耶？答曰：或所使、或不所使。云何所使？答曰：諸使未盡，此所使。云何不所使？答曰：諸使盡，此不所使。設使心所使此心俱使，彼使此心俱使耶？答曰：或是彼非餘、或是彼是餘。云何是彼非餘？答曰：苦智生、習智不生。若心習諦所斷、苦諦所斷，緣是謂是彼非餘。云何是彼是餘？答曰：人染污心一切被縛繫，是謂是彼是餘。若心使俱諸使心俱，彼使此心當滅耶？答曰：或滅、或不滅。云何滅？答曰：諸使於彼緣滅，是謂滅。云何不滅？答曰：諸使於彼緣未盡，是謂不滅。相應諸使此使何所滅？答曰：諸使緣滅也。如是汝語使緣滅耶？答曰：如是。若作是語，諸使盡諦道諦所斷無漏緣，此使何所滅？此滅彼滅此事不然。如向者語，諸使盡諦道諦所斷有漏緣，此盡彼當言盡。設諸使心所斷此心俱使，彼使此心俱使耶？答曰：或是彼非餘、或是彼是餘。云何是彼非餘？答曰：若心無染思惟所斷，是謂是彼非餘。云何是彼是餘？答曰：若心有染，是謂是彼是餘。盡緣識云何？答曰：苦智生、習智未生。若心習諦所斷、苦諦所斷緣，是謂盡緣識。彼識幾使所使？答曰：十九。一心耶？不也。欲愛未盡，苦智生、習智未生。若欲界心習諦所斷、苦諦所斷緣，是謂盡緣識。此識幾使所使？答曰：欲界習諦所斷七。欲愛盡、色愛未盡，苦智生、習智未生。若色界心習諦所斷、苦諦所斷緣，是謂盡緣識。彼識有幾使所使？答曰：色界習諦所斷六。色愛盡、無色愛未盡，若苦智生、習智未生，若無色界心習諦所斷、苦諦所斷緣，是謂盡緣識。彼識幾使所使？答曰：無色界習諦所斷六。

智品第二竟(梵本二百三十首盧長二十字)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智品第二竟(梵本二百三十首盧長二十字)。