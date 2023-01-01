歷代三寶紀卷第八(譯經苻秦姚秦) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歷代三寶紀卷第八(譯經苻秦姚秦)

開皇十七年翻經學士臣費長房上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開皇十七年翻經學士臣費長房上

前後二秦苻姚世錄者。此等亦是權覇時君弘法主也。自晉室渡江匈奴焚雒。伊瀍涇渭非復帝京。夫子有云。四夷交侵中國微矣。其在斯乎。符健本氏武都人也。因二趙亂據有關西。子孫乘機繼立稱帝。號秦都長安。至第三主諱永固。生有神光從天屬地。銘見其背曰草付臣。遂改符氏。永固立後十有六年。時太史奏。有德星見外國分野。當有聖人入輔中國。得之者王。永固因求龜茲國鳩摩羅什婆。襄陽彌天釋道安等。時安屬晉攻南陽得安每與同輦。詢訪政治兼敷釋典。征西取什。而什未到。永固已薨。六主四十四年入後秦。姚萇西戎羌。因時繼立。仍都長安。改為常安。至其子興弘始三年春。有樹連理生於廟庭。逍遙一園葱悉變為薤。咸稱嘉祥。應有智人來入國瑞。冬什到。雍興加禮遇待以國師。崇敬甚隆。大闡經論。震旦宣譯盛在此朝。四方沙門雲奔湊集。先是長安自前漢廢到符秦興。其間三百三十一載。曠絕朝市民俗荒蕪。雖數伽藍歸信尠寡。三千德僧同止一處。共受姚秦天王供養。世稱大寺非是本名。中構一堂權以草苫。即於其內及逍遙園二處翻譯。法寶遠被瑞驗若茲。因立僧官俸侍中袟。置兩都錄緝五部僧。昭玄之興始自此起魏末周初衢術稍整。大寺因爾成四伽藍。草堂本名即為一寺。草堂東常住寺。南京兆王寺。京兆後改安定國寺。安定國西為大乘寺。邊安定左天街東畔八隅大井。即舊大寺之東厨供三千僧之甘泉也。子孫三主三十二年。為晉所滅。其地入魏。合二秦紀七十六年。以後秦立一十二年。西秦乾歸方滅符崇。依甲子推故相交入。起符健立皇始元年。當晉穆帝永和十年甲寅之歲。至姚泓永和二年。是晉安帝義熙十三年丁巳。國紀歷編實六十四載。華戎釋種一十六人。合出經論傳等一百六十四部。九百一十四卷。總結以為符姚二秦世錄云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前後二秦苻姚世錄者。此等亦是權覇時君弘法主也。自晉室渡江匈奴焚雒。伊瀍涇渭非復帝京。夫子有云。四夷交侵中國微矣。其在斯乎。符健本氏武都人也。因二趙亂據有關西。子孫乘機繼立稱帝。號秦都長安。至第三主諱永固。生有神光從天屬地。銘見其背曰草付臣。遂改符氏。永固立後十有六年。時太史奏。有德星見外國分野。當有聖人入輔中國。得之者王。永固因求龜茲國鳩摩羅什婆。襄陽彌天釋道安等。時安屬晉攻南陽得安每與同輦。詢訪政治兼敷釋典。征西取什。而什未到。永固已薨。六主四十四年入後秦。姚萇西戎羌。因時繼立。仍都長安。改為常安。至其子興弘始三年春。有樹連理生於廟庭。逍遙一園葱悉變為薤。咸稱嘉祥。應有智人來入國瑞。冬什到。雍興加禮遇待以國師。崇敬甚隆。大闡經論。震旦宣譯盛在此朝。四方沙門雲奔湊集。先是長安自前漢廢到符秦興。其間三百三十一載。曠絕朝市民俗荒蕪。雖數伽藍歸信尠寡。三千德僧同止一處。共受姚秦天王供養。世稱大寺非是本名。中構一堂權以草苫。即於其內及逍遙園二處翻譯。法寶遠被瑞驗若茲。因立僧官俸侍中袟。置兩都錄緝五部僧。昭玄之興始自此起魏末周初衢術稍整。大寺因爾成四伽藍。草堂本名即為一寺。草堂東常住寺。南京兆王寺。京兆後改安定國寺。安定國西為大乘寺。邊安定左天街東畔八隅大井。即舊大寺之東厨供三千僧之甘泉也。子孫三主三十二年。為晉所滅。其地入魏。合二秦紀七十六年。以後秦立一十二年。西秦乾歸方滅符崇。依甲子推故相交入。起符健立皇始元年。當晉穆帝永和十年甲寅之歲。至姚泓永和二年。是晉安帝義熙十三年丁巳。國紀歷編實六十四載。華戎釋種一十六人。合出經論傳等一百六十四部。九百一十四卷。總結以為符姚二秦世錄云爾。

(符秦)沙門曇摩持 二部(二卷戒本壇文) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (符秦)沙門曇摩持 二部(二卷戒本壇文)

沙門釋慧常 一部(一卷戒本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門釋慧常 一部(一卷戒本)

沙門曇摩蜱 一部(五卷經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門曇摩蜱 一部(五卷經)

沙門鳩摩羅佛提 一部(二卷經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門鳩摩羅佛提 一部(二卷經)

沙門曇摩難提 五部(一百一十四卷經集論) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門曇摩難提 五部(一百一十四卷經集論)

沙門僧伽跋澄 三部(二十七卷經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門僧伽跋澄 三部(二十七卷經)

沙門僧伽提婆 三部(六十卷阿毘曇等) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門僧伽提婆 三部(六十卷阿毘曇等)

沙門釋道安 二十四部(二十八卷注解志錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門釋道安 二十四部(二十八卷注解志錄)

(姚秦)沙門竺佛念 一十三部(八十六卷經論) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (姚秦)沙門竺佛念 一十三部(八十六卷經論)

沙門曇摩耶舍 二部(二十一卷阿毘曇) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門曇摩耶舍 二部(二十一卷阿毘曇)

沙門弗若多羅 一部(五十八卷律) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門弗若多羅 一部(五十八卷律)

沙門鳩摩羅什 九十八部(四百二十五卷經論傳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門鳩摩羅什 九十八部(四百二十五卷經論傳)

沙門佛馱耶舍 四部(六十九卷經律戒) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門佛馱耶舍 四部(六十九卷經律戒)

沙門釋僧肇 四部(四卷論) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門釋僧肇 四部(四卷論)

沙門釋僧叡 一部(一卷錄目) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門釋僧叡 一部(一卷錄目)

沙門釋道恒 一部(一卷論) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門釋道恒 一部(一卷論)

(符秦)十誦比丘戒本一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (符秦)十誦比丘戒本一卷

教授比丘二歲壇文一卷(僧純於龜茲國得來佛念執文譯語。慧詳筆受。見寶唱錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教授比丘二歲壇文一卷(僧純於龜茲國得來佛念執文譯語。慧詳筆受。見寶唱錄)

右二部合二卷。晉簡文世。西域三藏律師曇摩持。秦言法慧。共竺佛念於長安譯。慧詳筆受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右二部合二卷。晉簡文世。西域三藏律師曇摩持。秦言法慧。共竺佛念於長安譯。慧詳筆受。

比丘尼大戒本一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼大戒本一卷

右一卷。晉簡文帝世。律師釋慧常共曇摩持竺佛念等。於長安譯。錄乃不載。所出部若討應多是十誦戒本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右一卷。晉簡文帝世。律師釋慧常共曇摩持竺佛念等。於長安譯。錄乃不載。所出部若討應多是十誦戒本。

摩訶鉢羅般若波羅蜜經五卷(建元十八年譯或七卷見僧叡二秦錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶鉢羅般若波羅蜜經五卷(建元十八年譯或七卷見僧叡二秦錄)

右一經五卷。晉孝武帝世。天竺三藏沙門曇摩蜱。秦言法愛。執大品梵本。竺佛念譯為秦文。亦云長安品。從所出處為名。是外國經抄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右一經五卷。晉孝武帝世。天竺三藏沙門曇摩蜱。秦言法愛。執大品梵本。竺佛念譯為秦文。亦云長安品。從所出處為名。是外國經抄。

四阿含暮抄經二卷(建元十四年出) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四阿含暮抄經二卷(建元十四年出)

右一經二卷。晉孝武帝世。西域三藏沙門鳩摩羅佛提。秦言童覺。於鄴寺譯。佛提執梵本。竺佛念佛護等譯為秦文。沙門僧導曇救僧叡等筆受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右一經二卷。晉孝武帝世。西域三藏沙門鳩摩羅佛提。秦言童覺。於鄴寺譯。佛提執梵本。竺佛念佛護等譯為秦文。沙門僧導曇救僧叡等筆受。

中阿含經五十九卷(建元二十一年出。是第一譯。竺佛念筆受。見竺道祖晉世雜錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中阿含經五十九卷(建元二十一年出。是第一譯。竺佛念筆受。見竺道祖晉世雜錄)

增一阿含經五十卷(建元二十年四月一日。為秦武威太守趙文業出。是第一譯。沙門慧嵩竺佛念等筆受。見僧叡二秦錄僧祐及寶唱並載) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增一阿含經五十卷(建元二十年四月一日。為秦武威太守趙文業出。是第一譯。沙門慧嵩竺佛念等筆受。見僧叡二秦錄僧祐及寶唱並載)

阿育王太子壞目因緣經一卷(亦云王子法益壞目因緣經。建初二年二月八日。於安定城。為尚書令姚旻出。見二秦錄。一本無經字。此應入後秦從多附少) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿育王太子壞目因緣經一卷(亦云王子法益壞目因緣經。建初二年二月八日。於安定城。為尚書令姚旻出。見二秦錄。一本無經字。此應入後秦從多附少)

僧伽羅剎集二卷(佛滅後七百年僧伽羅剎造見寶唱錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧伽羅剎集二卷(佛滅後七百年僧伽羅剎造見寶唱錄)

三法度二卷(與晉世僧伽提婆出者小異) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三法度二卷(與晉世僧伽提婆出者小異)

右五部合一百一十四卷。晉孝武帝世。兜佉勒國三藏法師曇摩難提。秦言法喜。以建元初至長安。誦四阿含梵本口授。竺佛念寫為梵文。到二十年為符主譯。作五十九卷。時屬慕容沖及姚萇反亂。關內危阻未過委悉。難提西出不知所之。弘法也多難。遇緣也勤就。可重可悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右五部合一百一十四卷。晉孝武帝世。兜佉勒國三藏法師曇摩難提。秦言法喜。以建元初至長安。誦四阿含梵本口授。竺佛念寫為梵文。到二十年為符主譯。作五十九卷。時屬慕容沖及姚萇反亂。關內危阻未過委悉。難提西出不知所之。弘法也多難。遇緣也勤就。可重可悲。

阿毘曇毘婆沙十四卷(建元十九年出。或十二卷) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙十四卷(建元十九年出。或十二卷)

婆須蜜經十卷(建元二十年出。或云是集論) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆須蜜經十卷(建元二十年出。或云是集論)

僧伽羅剎集經三卷(建元二十年十一月三十日出) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧伽羅剎集經三卷(建元二十年十一月三十日出)

右三部合二十七卷。晉孝武帝世。罽賓三藏法師僧伽跋澄。秦言眾現。舊誦婆羅門梵本甚熟利。曇摩難提先錄為梵文。佛圖羅剎傳譯。沙門慧嵩沙門智敏祕書郎趙文業等筆受為秦言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右三部合二十七卷。晉孝武帝世。罽賓三藏法師僧伽跋澄。秦言眾現。舊誦婆羅門梵本甚熟利。曇摩難提先錄為梵文。佛圖羅剎傳譯。沙門慧嵩沙門智敏祕書郎趙文業等筆受為秦言。

阿毘曇八犍度三十卷(建元十九年出。亦名迦旃延阿毘曇。竺佛念傳語。沙門慧力僧茂等筆受。佛滅後三百餘年迦旃延阿羅漢造。或二十卷) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八犍度三十卷(建元十九年出。亦名迦旃延阿毘曇。竺佛念傳語。沙門慧力僧茂等筆受。佛滅後三百餘年迦旃延阿羅漢造。或二十卷)

阿毘曇心一十六卷(建元末於洛陽出。見僧叡二秦錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇心一十六卷(建元末於洛陽出。見僧叡二秦錄)

毘婆沙阿毘曇一十四卷(亦云廣說。同在洛陽出。見二秦錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘婆沙阿毘曇一十四卷(亦云廣說。同在洛陽出。見二秦錄)

右三部合六十卷。罽賓三藏法師僧伽提婆。或云提和。此蓋梵之楚夏耳。秦言眾天。晉簡文帝世。符氏建元年中。入于長安宣流法化初僧伽跋澄出婆須蜜。及曇摩難提譯中增二阿含及三法度等。時屬戎難譯未詳悉道安棄世未及改正。後山東清帖提婆乃與道安同學。釋法和俱適洛陽。四五年間研講前經。居華稍久轉洞秦言。方知先出多有乖失。法和慨難遭之法出而未善。乃更屈提婆重譯前經。如是少時後秦姚興法事甚盛。法和西歸提婆南渡。故前後本文小不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右三部合六十卷。罽賓三藏法師僧伽提婆。或云提和。此蓋梵之楚夏耳。秦言眾天。晉簡文帝世。符氏建元年中。入于長安宣流法化初僧伽跋澄出婆須蜜。及曇摩難提譯中增二阿含及三法度等。時屬戎難譯未詳悉道安棄世未及改正。後山東清帖提婆乃與道安同學。釋法和俱適洛陽。四五年間研講前經。居華稍久轉洞秦言。方知先出多有乖失。法和慨難遭之法出而未善。乃更屈提婆重譯前經。如是少時後秦姚興法事甚盛。法和西歸提婆南渡。故前後本文小不同。

般若折疑略二卷 大十二門注解二卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若折疑略二卷 大十二門注解二卷

陰持入注解二卷 答法汰難二卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰持入注解二卷 答法汰難二卷

光讚折中解一卷 光讚抄解一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光讚折中解一卷 光讚抄解一卷

般若折疑准一卷 起盡解一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若折疑准一卷 起盡解一卷

道行集異注一卷 小十二門注解一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道行集異注一卷 小十二門注解一卷

了本生死注解一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了本生死注解一卷

密跡持心二經甄解一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密跡持心二經甄解一卷

賢劫諸度無極解一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢劫諸度無極解一卷

人本欲生注撮解一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人本欲生注撮解一卷

安般守意解一卷 大道地注解一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安般守意解一卷 大道地注解一卷

眾經十法連雜解一卷 義指注解一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾經十法連雜解一卷 義指注解一卷

九十八結連約通解一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十八結連約通解一卷

三十二相解一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二相解一卷

三界混然淆雜為錄一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界混然淆雜為錄一卷

答法將難一卷 西域志一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答法將難一卷 西域志一卷

綜理眾經目錄一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 綜理眾經目錄一卷

右二十四件合二十八卷。沙門釋道安撰。安本常山扶柳人。俗姓衛氏。家世英儒。早失覆蔭為外兄孔氏所養。年七歲讀書再覽能誦。鄉隣嗟異。至年十二出家。神性聰敏而形貌甚陋。不為師之所重。執勞作役曾無怨色。篤性精進齋戒無闕。數歲之後方啟師求經。師與辯意經一卷。可五千言。安齎經入田。因息就覽。暮還以經歸師。更求餘者。師曰。昨經未讀今復求也。安答已誦經訖。師雖異之。而未信也。復與成具光明經一卷。減萬言。齎之如初。暮復還師。師執經覆之不差一字。師大驚嗟而敬異之。後為受具戒。恣其遊學。晉懷愍世。避難西東初遇佛圖澄。澄見嗟嘆與語終日。眾方敬伏。後至襄陽大宣佛法。初經出已久。而舊譯時謬。致使深義隱而未通。每至講說唯敘大意轉讀而已。安乃窮覽經典鉤深致遠遂注述前件二十餘部。序致淵富妙盡奧旨。條貫既敘文理會通。經義克明自安始也。時襄陽有習鑿齒者。鋒辯天逸籠罩當時。其先藉安高名早著。已致書通好。及聞安至止即往修造。既坐稱言。四海習鑿齒。安曰。彌天釋道安。時人以為名答。齒後餉梨十枚正值眾食。安手自割分梨盡人遍。無參差者。高平却超遣使遺米千斛。修書累紙。深致慇懃。安答書云。損米彌覺有待之為煩。而漢魏至晉經來稍多。其傳述經人名字弗說。後生追尋莫測年代。安乃總集目名表其時世。詮品新舊撰為經錄。眾經有據實由其功。符主遠承。故命符丕將十萬眾攻取襄陽獲釋道安。安既還長安住五重寺。僧眾數千大弘法化。符主嘗出命安升輦同載。有諫譏者。帝曰。朕以天下不易而治。況輿輦之榮。豈稱其德。安諫不聽南征。帝不從果敗云。安每稱譯胡為秦有五失本三不易也。一者胡言盡倒而使從秦。一失本也。二者胡經尚質秦人好文。傳可眾心非文不合。二失本也。三者胡經委悉至於嘆詠丁寧反覆。或三或四不嫌文煩。而今裁斥。三失本也。四者胡有義說正似亂辭。尋說向語文無以異。或一千或五百。刈而不存。四失本也。五者事以合成將更傍及。反騰前辭已乃後說而悉除此。五失本也。然智經三達之心。覆面所演聖必因時。時俗有易。而刪雅古以適今時。一不易也。愚智天隔聖人叵階。乃欲以千載之上微言傳使合百王之下末俗。二不易也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右二十四件合二十八卷。沙門釋道安撰。安本常山扶柳人。俗姓衛氏。家世英儒。早失覆蔭為外兄孔氏所養。年七歲讀書再覽能誦。鄉隣嗟異。至年十二出家。神性聰敏而形貌甚陋。不為師之所重。執勞作役曾無怨色。篤性精進齋戒無闕。數歲之後方啟師求經。師與辯意經一卷。可五千言。安齎經入田。因息就覽。暮還以經歸師。更求餘者。師曰。昨經未讀今復求也。安答已誦經訖。師雖異之。而未信也。復與成具光明經一卷。減萬言。齎之如初。暮復還師。師執經覆之不差一字。師大驚嗟而敬異之。後為受具戒。恣其遊學。晉懷愍世。避難西東初遇佛圖澄。澄見嗟嘆與語終日。眾方敬伏。後至襄陽大宣佛法。初經出已久。而舊譯時謬。致使深義隱而未通。每至講說唯敘大意轉讀而已。安乃窮覽經典鉤深致遠遂注述前件二十餘部。序致淵富妙盡奧旨。條貫既敘文理會通。經義克明自安始也。時襄陽有習鑿齒者。鋒辯天逸籠罩當時。其先藉安高名早著。已致書通好。及聞安至止即往修造。既坐稱言。四海習鑿齒。安曰。彌天釋道安。時人以為名答。齒後餉梨十枚正值眾食。安手自割分梨盡人遍。無參差者。高平却超遣使遺米千斛。修書累紙。深致慇懃。安答書云。損米彌覺有待之為煩。而漢魏至晉經來稍多。其傳述經人名字弗說。後生追尋莫測年代。安乃總集目名表其時世。詮品新舊撰為經錄。眾經有據實由其功。符主遠承。故命符丕將十萬眾攻取襄陽獲釋道安。安既還長安住五重寺。僧眾數千大弘法化。符主嘗出命安升輦同載。有諫譏者。帝曰。朕以天下不易而治。況輿輦之榮。豈稱其德。安諫不聽南征。帝不從果敗云。安每稱譯胡為秦有五失本三不易也。一者胡言盡倒而使從秦。一失本也。二者胡經尚質秦人好文。傳可眾心非文不合。二失本也。三者胡經委悉至於嘆詠丁寧反覆。或三或四不嫌文煩。而今裁斥。三失本也。四者胡有義說正似亂辭。尋說向語文無以異。或一千或五百。刈而不存。四失本也。五者事以合成將更傍及。反騰前辭已乃後說而悉除此。五失本也。然智經三達之心。覆面所演聖必因時。時俗有易。而刪雅古以適今時。一不易也。愚智天隔聖人叵階。乃欲以千載之上微言傳使合百王之下末俗。二不易也。

阿難出經去佛未久。尊大迦葉令五百六通迭察迭書。今離千年而以近意量裁。彼阿羅漢乃兢兢若此。此生死人而平平若是。豈將不知法者猛乎。斯三不易也。涉茲五失經三不易。譯胡為秦。詎可不慎乎。正當以不開異言傳令知會通耳。何復嫌於得失乎。是乃未所敢知也又云。前人出經唯支讖世高審得胡本難繼者也。叉羅支越斵鑿之巧者也。夫聖賢導達正可勗勵。龜鏡以書諸紳永為鑒誡。但稱梵為胡。言小傷本。竊所未承耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難出經去佛未久。尊大迦葉令五百六通迭察迭書。今離千年而以近意量裁。彼阿羅漢乃兢兢若此。此生死人而平平若是。豈將不知法者猛乎。斯三不易也。涉茲五失經三不易。譯胡為秦。詎可不慎乎。正當以不開異言傳令知會通耳。何復嫌於得失乎。是乃未所敢知也又云。前人出經唯支讖世高審得胡本難繼者也。叉羅支越斵鑿之巧者也。夫聖賢導達正可勗勵。龜鏡以書諸紳永為鑒誡。但稱梵為胡。言小傷本。竊所未承耳。

(姚秦)出曜經一十九卷(建元十年出。見二秦錄及高僧傳寶唱錄等。或云論) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (姚秦)出曜經一十九卷(建元十年出。見二秦錄及高僧傳寶唱錄等。或云論)

菩薩瓔珞經一十四卷(建元十二年七月出。見二秦錄及高僧傳。或十三卷) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經一十四卷(建元十二年七月出。見二秦錄及高僧傳。或十三卷)

十住斷結經一十一卷(第二出。與漢世竺法蘭所譯八卷者小異。見二秦錄及高僧傳。或十卷) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十住斷結經一十一卷(第二出。與漢世竺法蘭所譯八卷者小異。見二秦錄及高僧傳。或十卷)

鼻奈耶經一十卷(或云戒因緣經。沙門曇景筆受。見釋道安經序) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻奈耶經一十卷(或云戒因緣經。沙門曇景筆受。見釋道安經序)

十地斷結經一十卷(第二出) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地斷結經一十卷(第二出)

菩薩處胎經五卷(亦直云胎經。見二秦錄及高僧傳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經五卷(亦直云胎經。見二秦錄及高僧傳)

大方等無相經五卷(或四卷亦名大雲經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等無相經五卷(或四卷亦名大雲經)

持人菩薩經三卷 菩薩普處經三卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持人菩薩經三卷 菩薩普處經三卷

瓔珞本業經二卷 中陰經二卷(見二秦錄及高僧傳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瓔珞本業經二卷 中陰經二卷(見二秦錄及高僧傳)

王子法益壞目因緣經一卷(第二出與曇摩難提譯者小異。或云阿育王息壞目因緣經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王子法益壞目因緣經一卷(第二出與曇摩難提譯者小異。或云阿育王息壞目因緣經)

十誦比丘尼戒所出本末經一卷(僧純於拘夷國得本。佛念譯文煩後竺法汰刪改正之。見寶唱錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十誦比丘尼戒所出本末經一卷(僧純於拘夷國得本。佛念譯文煩後竺法汰刪改正之。見寶唱錄)

右一十三部合八十六卷。晉孝武帝世。涼州沙門竺佛念。識朗通敏少好遊方。家世西河。洞華戎語。前秦符氏建元年初來入長安。時祕書郎趙正請僧伽跋澄及曇摩難提等。出眾經論。當世名僧莫能傳譯。眾咸推念。二合文顯念之譯功。自漢世來安高支謙之後莫踰於念。故符姚二代為譯人之宗。關內名僧咸共嘉尚。其後自出所件如前。高僧傳中唯載五部。其外八部彰別雜錄。故備列之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右一十三部合八十六卷。晉孝武帝世。涼州沙門竺佛念。識朗通敏少好遊方。家世西河。洞華戎語。前秦符氏建元年初來入長安。時祕書郎趙正請僧伽跋澄及曇摩難提等。出眾經論。當世名僧莫能傳譯。眾咸推念。二合文顯念之譯功。自漢世來安高支謙之後莫踰於念。故符姚二代為譯人之宗。關內名僧咸共嘉尚。其後自出所件如前。高僧傳中唯載五部。其外八部彰別雜錄。故備列之。

舍利弗阿毘曇三十卷(或二十卷。僧祐又云。毘婆沙出。房撿。傳乃是耶舍。今據傳為正故改之。見寶相錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇三十卷(或二十卷。僧祐又云。毘婆沙出。房撿。傳乃是耶舍。今據傳為正故改之。見寶相錄)

差摩經一卷(晉隆安年達廣州在白沙寺。為清信女張普明譯。此應入晉世隨人附秦) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差摩經一卷(晉隆安年達廣州在白沙寺。為清信女張普明譯。此應入晉世隨人附秦)

右二部合三十一卷。晉安帝世。罽賓三藏法師曇摩耶舍。秦言法稱。耶舍是名稱。而高僧傳乃云。法明從聲為字。於理小僻。義熙中入長安。共天竺沙門曇摩掘多。秦言法藏。以秦弘始九年初為姚興書出梵文。至十六年秋翻譯方訖。秦太子泓親管理味。沙門釋道標制序。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右二部合三十一卷。晉安帝世。罽賓三藏法師曇摩耶舍。秦言法稱。耶舍是名稱。而高僧傳乃云。法明從聲為字。於理小僻。義熙中入長安。共天竺沙門曇摩掘多。秦言法藏。以秦弘始九年初為姚興書出梵文。至十六年秋翻譯方訖。秦太子泓親管理味。沙門釋道標制序。

十誦律五十八卷(弘始六年十月十七日於中寺出。見二秦錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十誦律五十八卷(弘始六年十月十七日於中寺出。見二秦錄)

右一部合五十八卷。晉安帝世。罽賓三藏律師弗若多羅。秦言功德華。以戒節見稱。歷遊行化。羅既至止。姚興即召。常安名德六百餘僧。延請多羅憩於中寺。誦出十誦律梵本。鳩摩羅什度為秦文。三分獲二未竟。而多羅奄然終卒。眾咸痛惜。什後又共曇摩流支。秦言法希。續譯都訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右一部合五十八卷。晉安帝世。罽賓三藏律師弗若多羅。秦言功德華。以戒節見稱。歷遊行化。羅既至止。姚興即召。常安名德六百餘僧。延請多羅憩於中寺。誦出十誦律梵本。鳩摩羅什度為秦文。三分獲二未竟。而多羅奄然終卒。眾咸痛惜。什後又共曇摩流支。秦言法希。續譯都訖。

摩訶般若波羅蜜經三十卷(舊二十七卷。僧叡二秦錄云。譯大品時。大秦天王姚興自執舊本。什執梵文。竺佛念傳語。僧叡肇筆受。并製序。以此知先譯今三十卷) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經三十卷(舊二十七卷。僧叡二秦錄云。譯大品時。大秦天王姚興自執舊本。什執梵文。竺佛念傳語。僧叡肇筆受。并製序。以此知先譯今三十卷)

大方等大集三十卷(第二出。與漢世支讖譯二十七卷者小異。見李廓錄今別錄及二秦錄。題上並有新字。知舊出明矣。今有六十卷) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集三十卷(第二出。與漢世支讖譯二十七卷者小異。見李廓錄今別錄及二秦錄。題上並有新字。知舊出明矣。今有六十卷)

放光般若波羅蜜經二十卷(第二出見別錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放光般若波羅蜜經二十卷(第二出見別錄)

檢諸罪福經一十卷(見別錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 檢諸罪福經一十卷(見別錄)

小品般若波羅蜜經十卷(弘始十年重出。或七卷。僧叡筆受。見二秦錄。與七卷菩提經同本異出別錄僧叡製序) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小品般若波羅蜜經十卷(弘始十年重出。或七卷。僧叡筆受。見二秦錄。與七卷菩提經同本異出別錄僧叡製序)

華首經一十卷(一名攝善根名。弘始八年譯。見二秦錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華首經一十卷(一名攝善根名。弘始八年譯。見二秦錄)

妙法蓮華經七卷(弘始八年於大寺出僧叡筆受。并製序。第二譯與晉世法護正法華同本異出相去垂百年見二秦錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經七卷(弘始八年於大寺出僧叡筆受。并製序。第二譯與晉世法護正法華同本異出相去垂百年見二秦錄)

賢劫經七卷(弘始四年三月五日出。與法護所譯大同小異曇恭筆受見二秦錄。一名賢劫三昧經。一名賢劫定意經凡三名) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢劫經七卷(弘始四年三月五日出。與法護所譯大同小異曇恭筆受見二秦錄。一名賢劫三昧經。一名賢劫定意經凡三名)

十住經五卷(什共佛陀耶舍譯。或四卷見二秦錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十住經五卷(什共佛陀耶舍譯。或四卷見二秦錄)

思益經四卷(亦云思益梵天所問經。弘始四年十二月一日於逍遙園出。第二譯。與法護所出。勝思惟經本同出異見二秦錄叡制序) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思益經四卷(亦云思益梵天所問經。弘始四年十二月一日於逍遙園出。第二譯。與法護所出。勝思惟經本同出異見二秦錄叡制序)

大樹緊那羅經四卷(第二出。與支讖屯真陀羅尼經本同。譯異名別。文又略廣) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大樹緊那羅經四卷(第二出。與支讖屯真陀羅尼經本同。譯異名別。文又略廣)

持世經四卷(第二出。與法護持人菩薩所問經本同譯異名別文小廣見二秦錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持世經四卷(第二出。與法護持人菩薩所問經本同譯異名別文小廣見二秦錄)

維摩詰經三卷(弘始八年於大寺出。是第四譯。與佛調支謙法護等出者大同小異。僧肇筆受。見二秦錄。什自注解。叡制序) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維摩詰經三卷(弘始八年於大寺出。是第四譯。與佛調支謙法護等出者大同小異。僧肇筆受。見二秦錄。什自注解。叡制序)

佛藏經三卷(亦名選擇諸法經。或四卷。弘始七年六月十二日出。見二秦錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛藏經三卷(亦名選擇諸法經。或四卷。弘始七年六月十二日出。見二秦錄)

菩薩藏經三卷(一名富樓那問經。一名大悲心經。或二卷。弘始七年出見。二秦錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩藏經三卷(一名富樓那問經。一名大悲心經。或二卷。弘始七年出見。二秦錄)

稱揚諸佛功德經三卷(一名集華經弘始七年出。見二秦錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱揚諸佛功德經三卷(一名集華經弘始七年出。見二秦錄)

禪經三卷(一名菩薩禪法經與坐禪三昧經同弘始四年正月五日出。見二秦及寶唱錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪經三卷(一名菩薩禪法經與坐禪三昧經同弘始四年正月五日出。見二秦及寶唱錄)

禪祕要經三卷(見別錄。或無經字。或云一卷) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪祕要經三卷(見別錄。或無經字。或云一卷)

禪法要經三卷(先譯弘始九年重校正僧叡制序) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪法要經三卷(先譯弘始九年重校正僧叡制序)

阿闍世經二卷(見別錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍世經二卷(見別錄)

阿蘭若習禪法經二卷(見別錄。或無經字。與坐禪三昧經同本異出) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿蘭若習禪法經二卷(見別錄。或無經字。與坐禪三昧經同本異出)

禪要經二卷(一名禪法要解。見別錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪要經二卷(一名禪法要解。見別錄)

發菩提心經二卷(見李廓錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發菩提心經二卷(見李廓錄)

自在王經二卷(弘始九年於尚書令常山公姚顯第一出。僧叡筆受并制序。與大集自在王品不同。長五證文句出沒互有多少。見二秦錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在王經二卷(弘始九年於尚書令常山公姚顯第一出。僧叡筆受并制序。與大集自在王品不同。長五證文句出沒互有多少。見二秦錄)

善信摩訶神呪經二卷(見李廓錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善信摩訶神呪經二卷(見李廓錄)

菩薩訶色欲經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩訶色欲經一卷

首楞嚴經二卷(第七出。與支讖支謙白延法護叔蘭及勇伏定二經等本並同別譯。又蜀及後出二本。合九譯文各異) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首楞嚴經二卷(第七出。與支讖支謙白延法護叔蘭及勇伏定二經等本並同別譯。又蜀及後出二本。合九譯文各異)

梵網經二卷(弘始八年於草堂寺。三千學士最後出此一品。梵本有一百一十二卷六十一品。譯訖融影等三百人一時共受菩薩十戒。見經前序僧肇筆受) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵網經二卷(弘始八年於草堂寺。三千學士最後出此一品。梵本有一百一十二卷六十一品。譯訖融影等三百人一時共受菩薩十戒。見經前序僧肇筆受)

大善權經二卷(見李廓錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大善權經二卷(見李廓錄)

諸法無行經二卷(或一卷見二秦錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無行經二卷(或一卷見二秦錄)

無量壽經一卷(一名阿彌陀經。弘始四年二月八日出。是第五譯。與支謙康僧鎧白延法護等出兩卷者本同文廣略小異見二秦錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經一卷(一名阿彌陀經。弘始四年二月八日出。是第五譯。與支謙康僧鎧白延法護等出兩卷者本同文廣略小異見二秦錄)

彌勒下生經一卷(亦云彌勒受決經見二秦錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒下生經一卷(亦云彌勒受決經見二秦錄)

彌勒成佛經一卷(弘始四年出。是第二譯。與法護出者大同小異見二秦錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒成佛經一卷(弘始四年出。是第二譯。與法護出者大同小異見二秦錄)

金剛般若經一卷(佛在舍衛國者是。見二秦錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛般若經一卷(佛在舍衛國者是。見二秦錄)

仁王護國般若波羅蜜經一卷(見別錄。第二出。與晉世竺法護出者文少異) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若波羅蜜經一卷(見別錄。第二出。與晉世竺法護出者文少異)

菩提經一卷(一名文殊師利所問菩提經。一名菩提無行經。一名伽耶頂經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提經一卷(一名文殊師利所問菩提經。一名菩提無行經。一名伽耶頂經)

遺教經一卷(一名佛垂般涅槃略說教戒經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遺教經一卷(一名佛垂般涅槃略說教戒經)

十二因緣經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二因緣經一卷

雜譬喻經一卷(弘始七年十月出道略集) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜譬喻經一卷(弘始七年十月出道略集)

菩薩呵色欲經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩呵色欲經一卷

須摩提菩薩經一卷 文殊悔過經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提菩薩經一卷 文殊悔過經一卷

比丘應法行經一卷(出長阿含。祐注入疑錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘應法行經一卷(出長阿含。祐注入疑錄)

無思議光孩童菩薩經一卷(亦名不思議光菩薩所說經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無思議光孩童菩薩經一卷(亦名不思議光菩薩所說經)

大方等頂生王經一卷(第二出。與法護譯大頂王經本同文少異) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等頂生王經一卷(第二出。與法護譯大頂王經本同文少異)

大金色孔雀王經一卷(在逍遙園出。并結界場法悉備具) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大金色孔雀王經一卷(在逍遙園出。并結界場法悉備具)

莊嚴菩提心經一卷(第二出。法護出菩薩十地同本異出) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴菩提心經一卷(第二出。法護出菩薩十地同本異出)

佛弟子化魔子偈頌經一卷(出大集) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛弟子化魔子偈頌經一卷(出大集)

開化魔經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開化魔經一卷

太白魔王堅信經一卷(出大集) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太白魔王堅信經一卷(出大集)

魔業經一卷 過魔法界經一卷(出大集) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔業經一卷 過魔法界經一卷(出大集)

佛問阿須輪大海有減經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問阿須輪大海有減經一卷

魔王變身經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔王變身經一卷

東方善華世界佛座震動經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方善華世界佛座震動經一卷

陀羅尼法門六種動經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼法門六種動經一卷

佛跡見千輻輪相經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛跡見千輻輪相經一卷

佛臍化出菩薩經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛臍化出菩薩經一卷

往古生和佛國願行法典經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往古生和佛國願行法典經一卷

佛謦欬徹十方經一卷(出大集) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛謦欬徹十方經一卷(出大集)

過去無邊光淨佛土經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去無邊光淨佛土經一卷

佛變時會身經一卷 無量樂佛土經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛變時會身經一卷 無量樂佛土經一卷

王后為蜣蜋經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王后為蜣蜋經一卷

佛心總持經一卷(與生經所出心總持經小異) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛心總持經一卷(與生經所出心總持經小異)

獼猴與婢共戲致變經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獼猴與婢共戲致變經一卷

水牛王經一卷(出生經) 雀王經一卷(出六度集) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水牛王經一卷(出生經) 雀王經一卷(出六度集)

兔王經一卷(出生經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兔王經一卷(出生經)

菩薩身為鴿王經一卷(出六度集) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩身為鴿王經一卷(出六度集)

佛昔為鹿王經一卷 牧牛經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛昔為鹿王經一卷 牧牛經一卷

虛空藏菩薩問持經得幾所功德經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩問持經得幾所功德經一卷

觀世音經一卷(出新妙法蓮華經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音經一卷(出新妙法蓮華經)

彌勒菩薩本願待時成佛經一卷(已上三十二經。並見別錄云什重譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩本願待時成佛經一卷(已上三十二經。並見別錄云什重譯)

燈指因緣經一卷 觀普賢菩薩經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燈指因緣經一卷 觀普賢菩薩經一卷

睒本起經一卷(亦云睒經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 睒本起經一卷(亦云睒經)

觀佛三昧經一卷 寶網經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀佛三昧經一卷 寶網經一卷

樂瓔珞莊嚴經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂瓔珞莊嚴經一卷

請觀世音經一卷(已上七經見李廓錄云什譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請觀世音經一卷(已上七經見李廓錄云什譯)

思惟要略法經一卷(或無經字) 持地經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟要略法經一卷(或無經字) 持地經一卷

菩薩戒本一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩戒本一卷

十誦比丘戒本一卷(第二出。與曇摩持出者小異) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十誦比丘戒本一卷(第二出。與曇摩持出者小異)

大智度論一百卷(龍樹菩薩造。弘始六年五月於逍遙園出。僧叡筆受并制序。見二秦錄。什云。若具足翻應有千卷。秦人識弱故略之。十分存一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論一百卷(龍樹菩薩造。弘始六年五月於逍遙園出。僧叡筆受并制序。見二秦錄。什云。若具足翻應有千卷。秦人識弱故略之。十分存一)

般若經論集二十卷(見吳錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若經論集二十卷(見吳錄)

十住毘婆沙一十二卷(龍樹菩薩造) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十住毘婆沙一十二卷(龍樹菩薩造)

成實論二十卷(或十六卷。弘始八年出。曇略筆受。見二秦錄。此論佛滅後八百餘年訶梨跋摩造) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成實論二十卷(或十六卷。弘始八年出。曇略筆受。見二秦錄。此論佛滅後八百餘年訶梨跋摩造)

大莊嚴論一十卷(馬鳴菩薩造) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大莊嚴論一十卷(馬鳴菩薩造)

十住論一十卷(龍樹菩薩造弘始年譯未訖第一卷末。似六度集經。見二秦錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十住論一十卷(龍樹菩薩造弘始年譯未訖第一卷末。似六度集經。見二秦錄)

中論八卷(或四卷。龍樹菩薩造。弘始年出。見二秦錄僧叡制序) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中論八卷(或四卷。龍樹菩薩造。弘始年出。見二秦錄僧叡制序)

百論二卷(提婆菩薩造。弘始六年出。見二秦錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百論二卷(提婆菩薩造。弘始六年出。見二秦錄)

十二門論一卷(龍樹菩薩造。見寶唱錄。僧叡制序) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二門論一卷(龍樹菩薩造。見寶唱錄。僧叡制序)

馬鳴菩薩傳一卷 龍樹菩薩傳一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬鳴菩薩傳一卷 龍樹菩薩傳一卷

提婆菩薩傳一卷 實相論一卷(什自著) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提婆菩薩傳一卷 實相論一卷(什自著)

右九十七部合有四百二十五卷。晉安帝世。天竺國三藏法師鳩摩羅什婆。秦言童壽。弘始三年冬到常安。秦王姚興厚加禮遇。乃延請入西明閣及逍遙園別館安置。勅令僧䂮集諸沙門八百餘人。諮受什旨。更出大品。使什持梵本。興自執舊經以相讎校。新文異舊義悉圓通。眾心愜伏。故二秦錄稱。什所定者為新大品。即知有舊明矣。諸如此例有二十餘部。並標新字在於題首。後人年遠多省新字。今蓋悉無。然興之世大盛宣譯。卑萬乘之心尊三寶之教。興既虛襟崇仰佛法。恒於大寺草堂之中供三千僧。與什參定新舊諸經。莫不精究洞其深旨。時有僧叡法師。甚為興知。什所譯經叡並參正。昔竺法護出正法華。受決品云。天見人人見天。什譯經至此乃言曰。此語與西域義乃同。但在言過質。叡應聲曰。將非人天交接兩得相見乎。什大喜曰。實然而叡與什共相開發。皆此類也。什又為興著實相論及注維摩。什雅好大乘志存敷演。嘗歎曰。吾操筆著摩訶衍阿毘曇。非迦旃延子比也。今此秦地深識者寡。折翮於此將何所論。嘗聽秦僧道融講新法。華乃歎曰佛法之興融其人也。俄而師子國有一婆羅門。聰辯多學。西土俗書罕不披誦。而為彼國外道之宗。聞什在關大行佛法。乃即慨然謂其徒曰。寧可偏使釋氏之風獨傳震旦。而今吾等正化之典。不洽東國。因遂乘駝負書遠涉來入常安。姚興見其口眼便僻頗亦惑之。而婆羅門乃啟興曰。至道無方各尊其事。今故遠來。請與秦僧捔其辯力。隨其優者即傳其化。興即許焉。於時關中四方僧眾。相視缺然莫敢當者。什謂融曰。此之外道聰明殊人。捔言必勝。豈可得使無上大道在於吾徒為彼而屈。良可悲哉。若使外道肆情得志。則是我等法輪摧軸。豈可然乎。如吾所覩在君一人。道融自顧才力不減。而彼西域外道經書未盡披讀。乃密令人寫婆羅門所讀經目。一披即誦。其後剋日將就論義。姚興自出公卿皆會。關中僧眾近遠必集。爾時道融與婆羅門擬相詶抗。鋒辯飛玄彼所不逮。時婆羅門雖自覺知辭理已屈。然意猶以廣讀為𡘆。道融乃列其所讀書。并更通論秦地經史。名目卷部。三倍多之。什仍乘勢因嘲之曰。君可不聞。大秦廣學。那忽輕爾辛苦遠來。婆羅門心慚愧悔伏頂禮融足。旬日之中無何而去。像運再興鳩摩羅什道融力焉。融後還彭城常講說相續。聞道至者千有餘人。依隨門徒數盈三百。性不狎諠。常登樓披翫。慇懃善誘。畢命弘法。後卒於彭城。春秋七十四矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右九十七部合有四百二十五卷。晉安帝世。天竺國三藏法師鳩摩羅什婆。秦言童壽。弘始三年冬到常安。秦王姚興厚加禮遇。乃延請入西明閣及逍遙園別館安置。勅令僧䂮集諸沙門八百餘人。諮受什旨。更出大品。使什持梵本。興自執舊經以相讎校。新文異舊義悉圓通。眾心愜伏。故二秦錄稱。什所定者為新大品。即知有舊明矣。諸如此例有二十餘部。並標新字在於題首。後人年遠多省新字。今蓋悉無。然興之世大盛宣譯。卑萬乘之心尊三寶之教。興既虛襟崇仰佛法。恒於大寺草堂之中供三千僧。與什參定新舊諸經。莫不精究洞其深旨。時有僧叡法師。甚為興知。什所譯經叡並參正。昔竺法護出正法華。受決品云。天見人人見天。什譯經至此乃言曰。此語與西域義乃同。但在言過質。叡應聲曰。將非人天交接兩得相見乎。什大喜曰。實然而叡與什共相開發。皆此類也。什又為興著實相論及注維摩。什雅好大乘志存敷演。嘗歎曰。吾操筆著摩訶衍阿毘曇。非迦旃延子比也。今此秦地深識者寡。折翮於此將何所論。嘗聽秦僧道融講新法。華乃歎曰佛法之興融其人也。俄而師子國有一婆羅門。聰辯多學。西土俗書罕不披誦。而為彼國外道之宗。聞什在關大行佛法。乃即慨然謂其徒曰。寧可偏使釋氏之風獨傳震旦。而今吾等正化之典。不洽東國。因遂乘駝負書遠涉來入常安。姚興見其口眼便僻頗亦惑之。而婆羅門乃啟興曰。至道無方各尊其事。今故遠來。請與秦僧捔其辯力。隨其優者即傳其化。興即許焉。於時關中四方僧眾。相視缺然莫敢當者。什謂融曰。此之外道聰明殊人。捔言必勝。豈可得使無上大道在於吾徒為彼而屈。良可悲哉。若使外道肆情得志。則是我等法輪摧軸。豈可然乎。如吾所覩在君一人。道融自顧才力不減。而彼西域外道經書未盡披讀。乃密令人寫婆羅門所讀經目。一披即誦。其後剋日將就論義。姚興自出公卿皆會。關中僧眾近遠必集。爾時道融與婆羅門擬相詶抗。鋒辯飛玄彼所不逮。時婆羅門雖自覺知辭理已屈。然意猶以廣讀為𡘆。道融乃列其所讀書。并更通論秦地經史。名目卷部。三倍多之。什仍乘勢因嘲之曰。君可不聞。大秦廣學。那忽輕爾辛苦遠來。婆羅門心慚愧悔伏頂禮融足。旬日之中無何而去。像運再興鳩摩羅什道融力焉。融後還彭城常講說相續。聞道至者千有餘人。依隨門徒數盈三百。性不狎諠。常登樓披翫。慇懃善誘。畢命弘法。後卒於彭城。春秋七十四矣。

長阿含經二十二卷(弘始十五年出。竺佛念筆受。見二秦錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長阿含經二十二卷(弘始十五年出。竺佛念筆受。見二秦錄)

虛空藏經一卷(後反還外國至罽賓得此經。寄與涼州諸僧見道慧宋齊錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏經一卷(後反還外國至罽賓得此經。寄與涼州諸僧見道慧宋齊錄)

曇無德律四十五卷(秦言法藏。此是人名。即四分律主也。或六十卷) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曇無德律四十五卷(秦言法藏。此是人名。即四分律主也。或六十卷)

曇無德戒本一卷(上二律戒。見晉世雜錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曇無德戒本一卷(上二律戒。見晉世雜錄)

右四部合六十九卷。晉安帝世。罽賓三藏法師佛馱耶舍。秦言覺名。耶舍本雖婆羅門種。而其祖宗世事外道。事外道家則不信佛。有一沙門從其家乞。其父瞋怒使人打之。其父手脚因遂攣躄不能行動。內情遑遽問於筮師。師乃筮之。坐犯賢人使之然也。意方覺悟。乃即請此所打沙門竭誠懺悔。數日便瘳。因令耶舍剃落出家為其弟子。時年十三。曾於一時隨師遠行。忽於曠野遇逢一虎。師欲走避。耶舍諫曰。此虎已飽必不侵人。俄而虎去。前行未幾果見餘殘。師密異之。至年十五誦經日得二三萬言。而所住寺。恒常於外分衛乞食。廢於習誦。有一羅漢重其聰敏。恒為乞食用以供之。至年十九受持諷誦大小乘經數百萬言。然其性度頗以簡傲知見自處。謂言天下少堪己師。為是不為諸僧所重。但美儀止善能談笑。遇對矚者忘其深恨。年及進戒莫為臨壇。所以向立猶為沙彌。乃從其舅學五明論。世間法術多所練習。至二十七方受具戒。恒以讀誦披尋為務。昏曉勤劬手不釋牒。每至端坐即思惟義。尚云不覺虛過良時。然其精專例皆如是。至沙勒國。國王疾不愈。請三千僧入宮設會。而耶舍身預其一焉。時王太子達摩弗多。秦言法子。觀見耶舍容服端雅問所從來。耶舍詶對言辭清巧。太子悅之。仍即請留宮內供養。待遇隆厚。羅什後至。復從耶舍受學經律。甚相尊敬。什既隨母還反龜茲。耶舍留止。頃之王薨太子即位。於時符堅正遣呂光西伐龜茲。龜茲王急求救沙勒。沙勒王身自率兵救龜茲國。難留於耶舍。使輔太子委以後事。救軍未至龜茲已敗。王迴具說鳩摩羅什為光所執。舍乃歎曰。我與羅什相遇雖久未盡懷抱。其忽覊虜相見何期。停十餘年。耶舍乃復東適龜茲法化甚盛。於時羅什止在姑臧。遣信要之。裹糧欲去。國人留之。復停歲許。後語弟子云吾今欲尋於羅什。可密裝束。夜中進發勿使人知。弟子諫曰。脫當明日前去不達。復被追還其事云何。耶舍乃取清水一鉢以藥投中。呪數十言以與弟子。使令洗足。即便夜發。比及將旦行數百里。問弟子曰。何所覺耶。答曰。耳中唯聞疾風之響眼中淚出。耶舍又與呪水洗足。因停住息。及旦追人已差數百。弘始八年行達姑臧。而什久已入於常安。又聞姚興逼什別室使為非法。乃傷歎曰鳩摩羅什如好綿纊。何可使入棘林中乎。什先經曾伏膺耶舍。聞至姑臧大生歡喜。即勸姚興令使迎逆。興未然許之。頃興命羅什出經。而什又曰。夫欲宣通無上法教宜令文義理趣圓通。貧道雖復讀誦其文未善其理。唯有耶舍深達經致。今在姑臧願詔徵之。一言三詳然後著筆。使微言不墜取信千載也。興從之。即遣使厚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右四部合六十九卷。晉安帝世。罽賓三藏法師佛馱耶舍。秦言覺名。耶舍本雖婆羅門種。而其祖宗世事外道。事外道家則不信佛。有一沙門從其家乞。其父瞋怒使人打之。其父手脚因遂攣躄不能行動。內情遑遽問於筮師。師乃筮之。坐犯賢人使之然也。意方覺悟。乃即請此所打沙門竭誠懺悔。數日便瘳。因令耶舍剃落出家為其弟子。時年十三。曾於一時隨師遠行。忽於曠野遇逢一虎。師欲走避。耶舍諫曰。此虎已飽必不侵人。俄而虎去。前行未幾果見餘殘。師密異之。至年十五誦經日得二三萬言。而所住寺。恒常於外分衛乞食。廢於習誦。有一羅漢重其聰敏。恒為乞食用以供之。至年十九受持諷誦大小乘經數百萬言。然其性度頗以簡傲知見自處。謂言天下少堪己師。為是不為諸僧所重。但美儀止善能談笑。遇對矚者忘其深恨。年及進戒莫為臨壇。所以向立猶為沙彌。乃從其舅學五明論。世間法術多所練習。至二十七方受具戒。恒以讀誦披尋為務。昏曉勤劬手不釋牒。每至端坐即思惟義。尚云不覺虛過良時。然其精專例皆如是。至沙勒國。國王疾不愈。請三千僧入宮設會。而耶舍身預其一焉。時王太子達摩弗多。秦言法子。觀見耶舍容服端雅問所從來。耶舍詶對言辭清巧。太子悅之。仍即請留宮內供養。待遇隆厚。羅什後至。復從耶舍受學經律。甚相尊敬。什既隨母還反龜茲。耶舍留止。頃之王薨太子即位。於時符堅正遣呂光西伐龜茲。龜茲王急求救沙勒。沙勒王身自率兵救龜茲國。難留於耶舍。使輔太子委以後事。救軍未至龜茲已敗。王迴具說鳩摩羅什為光所執。舍乃歎曰。我與羅什相遇雖久未盡懷抱。其忽覊虜相見何期。停十餘年。耶舍乃復東適龜茲法化甚盛。於時羅什止在姑臧。遣信要之。裹糧欲去。國人留之。復停歲許。後語弟子云吾今欲尋於羅什。可密裝束。夜中進發勿使人知。弟子諫曰。脫當明日前去不達。復被追還其事云何。耶舍乃取清水一鉢以藥投中。呪數十言以與弟子。使令洗足。即便夜發。比及將旦行數百里。問弟子曰。何所覺耶。答曰。耳中唯聞疾風之響眼中淚出。耶舍又與呪水洗足。因停住息。及旦追人已差數百。弘始八年行達姑臧。而什久已入於常安。又聞姚興逼什別室使為非法。乃傷歎曰鳩摩羅什如好綿纊。何可使入棘林中乎。什先經曾伏膺耶舍。聞至姑臧大生歡喜。即勸姚興令使迎逆。興未然許之。頃興命羅什出經。而什又曰。夫欲宣通無上法教宜令文義理趣圓通。貧道雖復讀誦其文未善其理。唯有耶舍深達經致。今在姑臧願詔徵之。一言三詳然後著筆。使微言不墜取信千載也。興從之。即遣使厚

加贈遺不受。笑曰。明旨既降便應載馳。檀越待士既厚。脫如羅什見處則未敢聞命。興歎其幾慎。重使敦喻方至常安。興自出候別立新省於逍遙園。四事供養竝無所受。時至分衛一食而已。耶舍為人赤髭。善毘婆沙。人號之為赤髭毘婆沙。什既師之。亦稱之為大毘婆沙。四事供養衣鉢臥具。滿三間屋不以關心。興為貨之造立寺舍。而耶舍先嘗誦四分律。時請出之。疑其遺謬乃試令誦。羌籍藥方可五萬言。經二日覆不誤一字。眾咸揖伏以弘始十二年譯四分律等。至十五年解座。興施耶舍布絹萬匹。悉皆不受。沙門道含竺佛念等二人筆受。各施千匹。已外名德五百沙門皆重䞋施。舍後還西不知所終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加贈遺不受。笑曰。明旨既降便應載馳。檀越待士既厚。脫如羅什見處則未敢聞命。興歎其幾慎。重使敦喻方至常安。興自出候別立新省於逍遙園。四事供養竝無所受。時至分衛一食而已。耶舍為人赤髭。善毘婆沙。人號之為赤髭毘婆沙。什既師之。亦稱之為大毘婆沙。四事供養衣鉢臥具。滿三間屋不以關心。興為貨之造立寺舍。而耶舍先嘗誦四分律。時請出之。疑其遺謬乃試令誦。羌籍藥方可五萬言。經二日覆不誤一字。眾咸揖伏以弘始十二年譯四分律等。至十五年解座。興施耶舍布絹萬匹。悉皆不受。沙門道含竺佛念等二人筆受。各施千匹。已外名德五百沙門皆重䞋施。舍後還西不知所終。

般若無知論一卷 不真空論一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若無知論一卷 不真空論一卷

物不遷論一卷 涅槃無名論一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 物不遷論一卷 涅槃無名論一卷

右四部合四卷。晉安帝世。京兆沙門釋僧肇著。肇家素貧以傭書為業。遂因繕寫乃得寓心。歷觀經史備盡墳籍。性好玄微每以莊老為心要府。嘗讀老子至道德章。乃嗟歎曰。美則美矣。然則斯神冥累之方猶未盡也。後因遇見舊維摩經。歡喜頂受披尋翫味。乃言。今始知所歸矣。因此出家。學善方等兼通三藏。及在冠年而名振關輔。時競譽之。徒莫不猜其早達。或千里負糧入關抗辯。肇既才思幽玄又善談說。承機挫銳曾不留滯。時京兆宿儒及關外英彥。莫不挹其鋒辯負氣摧衂。後羅什至姑臧。肇自遠從之。什嗟賞無極。及什適常安。肇亦隨焉。姚興命肇與僧叡等入逍遙園助詳定經論。肇甚才慧。以為像季去聖久遠文義舛雜。先舊所解時有乖謬。及預詳譯諮稟羅什。所悟更多。因出大品之後。肇便著般若無知論。出二千言。竟以呈什。什讀稱善。乃謂肇曰。吾解當不謝子辭敢相挹。時廬山隱士劉遺民。見肇此論。乃歎曰。不意方袍復有平叔。因以呈遠。遠乃撫机歎曰。未嘗有也。因共披尋翫味更存往復。遺民乃致書於肇曰。頃飡徽問有懷遙仰。歲末寒嚴體中何如。音寄壅隔用增悒蘊。弟子枕痾草澤常有弊瘁。願彼大眾康和外國法師休愈不。去年夏末見上人般若無知論。才運清俊旨中沈允。推步聖文婉然有歸。披味慇懃不能釋手。真可謂浴心方等之淵悟懷絕冥之肆。窮盡精巧無所間然。但闇者難曉猶有餘疑。今輒條之如別。願從容之暇粗為釋之。肇答書曰。不面在昔佇想用勞。得前疏并問披尋反覆。欣若暫對涼風。戒節頃常何如。貧道勞疾每不能佳。即此大眾尋常。什法。師休勝。秦主道性自然天機邁俗。城塹三寶弘道是務。由使異典勝僧自遠而至。靈鷲之風萃乎茲土。領公遠舉乃是千載之津梁。於西域還得方等新經二百餘部。什師於大寺出新至諸經。法藏淵曠日有異聞。禪師於瓦官寺教習禪道。門徒數百。日夜匪懈。邕邕肅肅。致自欣樂。三藏法師於中寺出律部。本末精悉若覩初制。毘婆沙法師於石羊寺出舍利弗毘曇。梵本雖未及譯。時問中事發言新奇貧道一生猥參嘉運遇茲盛化。自不覩釋迦泥洹之集。餘復何恨。但恨不得與道勝君子同斯法集耳。稱詠既深聊復委及。然來問婉切難為郢人。貧道思不關微兼拙於筆語。且至趣無言。言則乖趣。云云不已竟何所論。聊以狂言示詶來旨也。後著不真空論物不遷論等并注維摩及製諸經論序。竝傳於世。及什亡後追悼永往翹思彌勵。乃著涅槃無名論。其辭曰。經稱有餘無餘涅槃者秦言無為。亦名滅度。無為涅槃者取乎虛無寂寞妙絕於有為。滅度者言乎大患永滅超度四流。斯蓋鏡像之所歸。絕稱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右四部合四卷。晉安帝世。京兆沙門釋僧肇著。肇家素貧以傭書為業。遂因繕寫乃得寓心。歷觀經史備盡墳籍。性好玄微每以莊老為心要府。嘗讀老子至道德章。乃嗟歎曰。美則美矣。然則斯神冥累之方猶未盡也。後因遇見舊維摩經。歡喜頂受披尋翫味。乃言。今始知所歸矣。因此出家。學善方等兼通三藏。及在冠年而名振關輔。時競譽之。徒莫不猜其早達。或千里負糧入關抗辯。肇既才思幽玄又善談說。承機挫銳曾不留滯。時京兆宿儒及關外英彥。莫不挹其鋒辯負氣摧衂。後羅什至姑臧。肇自遠從之。什嗟賞無極。及什適常安。肇亦隨焉。姚興命肇與僧叡等入逍遙園助詳定經論。肇甚才慧。以為像季去聖久遠文義舛雜。先舊所解時有乖謬。及預詳譯諮稟羅什。所悟更多。因出大品之後。肇便著般若無知論。出二千言。竟以呈什。什讀稱善。乃謂肇曰。吾解當不謝子辭敢相挹。時廬山隱士劉遺民。見肇此論。乃歎曰。不意方袍復有平叔。因以呈遠。遠乃撫机歎曰。未嘗有也。因共披尋翫味更存往復。遺民乃致書於肇曰。頃飡徽問有懷遙仰。歲末寒嚴體中何如。音寄壅隔用增悒蘊。弟子枕痾草澤常有弊瘁。願彼大眾康和外國法師休愈不。去年夏末見上人般若無知論。才運清俊旨中沈允。推步聖文婉然有歸。披味慇懃不能釋手。真可謂浴心方等之淵悟懷絕冥之肆。窮盡精巧無所間然。但闇者難曉猶有餘疑。今輒條之如別。願從容之暇粗為釋之。肇答書曰。不面在昔佇想用勞。得前疏并問披尋反覆。欣若暫對涼風。戒節頃常何如。貧道勞疾每不能佳。即此大眾尋常。什法。師休勝。秦主道性自然天機邁俗。城塹三寶弘道是務。由使異典勝僧自遠而至。靈鷲之風萃乎茲土。領公遠舉乃是千載之津梁。於西域還得方等新經二百餘部。什師於大寺出新至諸經。法藏淵曠日有異聞。禪師於瓦官寺教習禪道。門徒數百。日夜匪懈。邕邕肅肅。致自欣樂。三藏法師於中寺出律部。本末精悉若覩初制。毘婆沙法師於石羊寺出舍利弗毘曇。梵本雖未及譯。時問中事發言新奇貧道一生猥參嘉運遇茲盛化。自不覩釋迦泥洹之集。餘復何恨。但恨不得與道勝君子同斯法集耳。稱詠既深聊復委及。然來問婉切難為郢人。貧道思不關微兼拙於筆語。且至趣無言。言則乖趣。云云不已竟何所論。聊以狂言示詶來旨也。後著不真空論物不遷論等并注維摩及製諸經論序。竝傳於世。及什亡後追悼永往翹思彌勵。乃著涅槃無名論。其辭曰。經稱有餘無餘涅槃者秦言無為。亦名滅度。無為涅槃者取乎虛無寂寞妙絕於有為。滅度者言乎大患永滅超度四流。斯蓋鏡像之所歸。絕稱

之幽宅也。而曰有餘無餘者。蓋是出處之異號。應物之假名。余嘗試言之。夫涅槃之為道也。寂寥虛曠不可以形名得。微妙無相不可以有心知。超群有以幽昇。量太虛而永久。循之弗得其蹤。迎之罔眺其首。六趣不能接其生。力負無以化其體。眇漭恍惚若存若往五目莫覩其容。二聽不聞其響。冥冥窈窈誰見誰曉。彌淪靡所不在。而獨曳於有無之表。然則言之者失其真。知之者反其愚。有之者乖其性。無之者傷其軀。所以釋迦掩室於摩竭。淨名杜口於毘耶。須菩提唱無說以顯道。釋梵絕聽而雨花。斯皆理為神御。故口為緘默。豈曰無辯。辯所不能言也。經曰。真解脫者離於言數寂滅永安。無終無始。不晦不明。不寒不暑。湛若虛空。無名無證。論曰。涅槃非有亦復非無。言語路絕心行處滅。尋夫經論之作豈虛構哉。果有其所以不有。故不可得而有。有其所以不無。故不可得而無耳。何者本之有境則五陰永滅。推之無鄉則幽靈不竭。幽靈不竭則抱一湛然。五陰永滅則萬累都捐。萬累都捐故與道通同。抱一湛然故神而無功。神而無功故至功常在。與道通同故冲而不改。冲而不改不可為有。至功常在不可為無。然則有無絕於內。稱謂淪於外。視聽之所不暨。四空之所昏昧。恬兮而夷。泊焉而泰。九流於是乎交歸。眾聖於此乎冥會。斯乃希夷之境太玄之鄉。而欲以有無題牓標其方域。而語其神道者不亦邈哉。其後十演九折。凡數千言。文多不載。論成之後上表於姚興曰。肇聞天得一以清。地得一以寧。君王得一以治天下。伏惟陛下叡哲欽明。道與神會。妙契寰中。理無不統。故能遊刃萬機弘道終日。化被蒼生垂文作範。所以域中有四大王居其一焉。涅槃之道。蓋是三乘之所歸。方等之淵府。眇𣾘希夷。絕視聽之域。幽致虛玄。非群情所測。肇以人微猥蒙國恩得閑居學肆。在什公門下十有餘年。雖眾經殊趣勝致非一。涅槃一義常為聽先。但肇才識闇短。雖屢蒙誨喻猶懷漠漠。為竭愚不已亦如似有解。然未經高勝先唱不敢自決。不幸什公去世。諮參無所。以為永恨。而陛下聖德不孤。獨與什公神契目擊道存。決其方寸。故能振彼玄風以啟末俗。一日遇蒙答安成侯嵩問無為崇極。頗涉涅槃無名之義。今輒作涅槃無名論。有十演九折。博採眾經託證成喻。以仰述陛下無名之致。豈曰開詣神心窮究遠當。聊以擬議玄門班喻學徒耳。若少參聖旨願勅存記。如其有差伏承旨授。興答旨慇懃備加讚述。即勅令繕寫班諸子姪。其為時所重如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之幽宅也。而曰有餘無餘者。蓋是出處之異號。應物之假名。余嘗試言之。夫涅槃之為道也。寂寥虛曠不可以形名得。微妙無相不可以有心知。超群有以幽昇。量太虛而永久。循之弗得其蹤。迎之罔眺其首。六趣不能接其生。力負無以化其體。眇漭恍惚若存若往五目莫覩其容。二聽不聞其響。冥冥窈窈誰見誰曉。彌淪靡所不在。而獨曳於有無之表。然則言之者失其真。知之者反其愚。有之者乖其性。無之者傷其軀。所以釋迦掩室於摩竭。淨名杜口於毘耶。須菩提唱無說以顯道。釋梵絕聽而雨花。斯皆理為神御。故口為緘默。豈曰無辯。辯所不能言也。經曰。真解脫者離於言數寂滅永安。無終無始。不晦不明。不寒不暑。湛若虛空。無名無證。論曰。涅槃非有亦復非無。言語路絕心行處滅。尋夫經論之作豈虛構哉。果有其所以不有。故不可得而有。有其所以不無。故不可得而無耳。何者本之有境則五陰永滅。推之無鄉則幽靈不竭。幽靈不竭則抱一湛然。五陰永滅則萬累都捐。萬累都捐故與道通同。抱一湛然故神而無功。神而無功故至功常在。與道通同故冲而不改。冲而不改不可為有。至功常在不可為無。然則有無絕於內。稱謂淪於外。視聽之所不暨。四空之所昏昧。恬兮而夷。泊焉而泰。九流於是乎交歸。眾聖於此乎冥會。斯乃希夷之境太玄之鄉。而欲以有無題牓標其方域。而語其神道者不亦邈哉。其後十演九折。凡數千言。文多不載。論成之後上表於姚興曰。肇聞天得一以清。地得一以寧。君王得一以治天下。伏惟陛下叡哲欽明。道與神會。妙契寰中。理無不統。故能遊刃萬機弘道終日。化被蒼生垂文作範。所以域中有四大王居其一焉。涅槃之道。蓋是三乘之所歸。方等之淵府。眇𣾘希夷。絕視聽之域。幽致虛玄。非群情所測。肇以人微猥蒙國恩得閑居學肆。在什公門下十有餘年。雖眾經殊趣勝致非一。涅槃一義常為聽先。但肇才識闇短。雖屢蒙誨喻猶懷漠漠。為竭愚不已亦如似有解。然未經高勝先唱不敢自決。不幸什公去世。諮參無所。以為永恨。而陛下聖德不孤。獨與什公神契目擊道存。決其方寸。故能振彼玄風以啟末俗。一日遇蒙答安成侯嵩問無為崇極。頗涉涅槃無名之義。今輒作涅槃無名論。有十演九折。博採眾經託證成喻。以仰述陛下無名之致。豈曰開詣神心窮究遠當。聊以擬議玄門班喻學徒耳。若少參聖旨願勅存記。如其有差伏承旨授。興答旨慇懃備加讚述。即勅令繕寫班諸子姪。其為時所重如此。

二秦眾經錄目一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二秦眾經錄目一卷

右一卷。沙門釋僧叡撰。叡魏郡人。少出家甚敏利。為僧賢弟子。年二十二博通經論。嘗聽僧朗法師講放光經。屢有譏難。朗與賢有濠上之契。朗謂賢曰。叡比格難吾累思不能通。可謂賢賢弟子也。後至關中遇羅什譯經。竝得參預。秦司徒公姚嵩深相禮重。姚興問嵩叡公何如。嵩答。實鄴衛之松柏。興勅見之。欲觀其才器。叡風韻[宋-木+注]流含吐彬蔚。興大賞悅即勅給俸吏力人輿。興謂嵩曰。乃四海之標領。何獨鄴衛之松柏。什後出成實論令叡講之。什謂叡曰。此諍論中有七處文破阿毘曇。而在言小隱。若能不問而解。可謂英才。至叡啟發幽微。果不諮什而契然懸會。什歎曰。吾傳譯經論得與子相值。無所恨矣。弘贊經法常迴此善願生安養。每行住坐臥不敢正背西方。其後告終合掌而卒。同寺咸見五色光從叡房出云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右一卷。沙門釋僧叡撰。叡魏郡人。少出家甚敏利。為僧賢弟子。年二十二博通經論。嘗聽僧朗法師講放光經。屢有譏難。朗與賢有濠上之契。朗謂賢曰。叡比格難吾累思不能通。可謂賢賢弟子也。後至關中遇羅什譯經。竝得參預。秦司徒公姚嵩深相禮重。姚興問嵩叡公何如。嵩答。實鄴衛之松柏。興勅見之。欲觀其才器。叡風韻[宋-木+注]流含吐彬蔚。興大賞悅即勅給俸吏力人輿。興謂嵩曰。乃四海之標領。何獨鄴衛之松柏。什後出成實論令叡講之。什謂叡曰。此諍論中有七處文破阿毘曇。而在言小隱。若能不問而解。可謂英才。至叡啟發幽微。果不諮什而契然懸會。什歎曰。吾傳譯經論得與子相值。無所恨矣。弘贊經法常迴此善願生安養。每行住坐臥不敢正背西方。其後告終合掌而卒。同寺咸見五色光從叡房出云。

釋駁論一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋駁論一卷

右一卷。沙門釋道恒撰。恒藍田人。年九歲時。曾戲于路。隱士張忠見而嗟曰。此小兒有出人之相。在俗必有輔政之功。處道必能光顯佛法。恨吾老矣不得見之。恒少失二親。事後母以孝聞。家貧無蓄。常手自書繢以供贍奉。而篤好經典學兼宵夜。至年二十後母又亡。行喪盡禮服畢出家。又遊刃佛理多所通達。學該內外才思清敏。羅什入關即往修造。什大喜之。及譯出眾經並助詳定。時恒有同學道標。亦雅有才力。當時擅名。與恒相次。秦主姚興以恒標二人神氣俊朗有經國之量。乃勅尚書令姚顯令敦逼恒標罷道助振王業。又下書恒標等曰。卿等皎然之操。實在可嘉。但君臨四海治急須才。今勅尚書令顯令奪卿等法服助翼贊時世。苟心存道味寧繫白黑。望體此懷不以守節為辭也。恒標等答曰。奉去月二十八日詔令奪恒標等法服。承命悲懷五情失守。恒標等才質闇短染法未深。緇服之下誓畢身命。並習佛法不閑世事。徒廢非常之業。終無殊異之功。昔光武尚能縱嚴陵之心。魏文容管寧之操。抑至尊之高心遂匹夫之微志。況陛下以道御物兼弘三寶。願鑒元元之情。垂曠通物之理也。興又致書於什䂮二法師曰。別已數旬每有傾想。漸暖比休泰耳。小虜遠舉更無處分。正有憒然耳。頃萬事之殷須才以理之。近詔恒標二人令釋羅漢之服尋大士之蹤。然道無不在。願法師等助以喻之。什䂮等答曰。蓋聞太上以道養民而物自是。其復有德而治天下。是以古之明主。審違性之難御。悟任物之多因。故堯放許由於箕山陵。讓放杖於魏國。高祖縱四皓於終南。叔度辭蒲輪於漢嶽。蓋以適賢之性為得賢也。今恒標等德非圓達分在守節。少習玄化伏膺佛道。至於敷析妙典研究幽微。足以啟悟童稚助化功德。願陛下放既往之恩縱其微志也。興後頻復下書。闔境救之。殆而得勉。恒乃歎曰。古人有言。益我貨者損我神。生我名者殺我身。於是竄影巖壑畢命幽藪。蔬食味禪緬迹人外。故著釋駁論及百行箴云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右一卷。沙門釋道恒撰。恒藍田人。年九歲時。曾戲于路。隱士張忠見而嗟曰。此小兒有出人之相。在俗必有輔政之功。處道必能光顯佛法。恨吾老矣不得見之。恒少失二親。事後母以孝聞。家貧無蓄。常手自書繢以供贍奉。而篤好經典學兼宵夜。至年二十後母又亡。行喪盡禮服畢出家。又遊刃佛理多所通達。學該內外才思清敏。羅什入關即往修造。什大喜之。及譯出眾經並助詳定。時恒有同學道標。亦雅有才力。當時擅名。與恒相次。秦主姚興以恒標二人神氣俊朗有經國之量。乃勅尚書令姚顯令敦逼恒標罷道助振王業。又下書恒標等曰。卿等皎然之操。實在可嘉。但君臨四海治急須才。今勅尚書令顯令奪卿等法服助翼贊時世。苟心存道味寧繫白黑。望體此懷不以守節為辭也。恒標等答曰。奉去月二十八日詔令奪恒標等法服。承命悲懷五情失守。恒標等才質闇短染法未深。緇服之下誓畢身命。並習佛法不閑世事。徒廢非常之業。終無殊異之功。昔光武尚能縱嚴陵之心。魏文容管寧之操。抑至尊之高心遂匹夫之微志。況陛下以道御物兼弘三寶。願鑒元元之情。垂曠通物之理也。興又致書於什䂮二法師曰。別已數旬每有傾想。漸暖比休泰耳。小虜遠舉更無處分。正有憒然耳。頃萬事之殷須才以理之。近詔恒標二人令釋羅漢之服尋大士之蹤。然道無不在。願法師等助以喻之。什䂮等答曰。蓋聞太上以道養民而物自是。其復有德而治天下。是以古之明主。審違性之難御。悟任物之多因。故堯放許由於箕山陵。讓放杖於魏國。高祖縱四皓於終南。叔度辭蒲輪於漢嶽。蓋以適賢之性為得賢也。今恒標等德非圓達分在守節。少習玄化伏膺佛道。至於敷析妙典研究幽微。足以啟悟童稚助化功德。願陛下放既往之恩縱其微志也。興後頻復下書。闔境救之。殆而得勉。恒乃歎曰。古人有言。益我貨者損我神。生我名者殺我身。於是竄影巖壑畢命幽藪。蔬食味禪緬迹人外。故著釋駁論及百行箴云。