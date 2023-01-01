歷代三寶紀卷第一(帝年上周秦) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歷代三寶紀卷第一(帝年上周秦)

開皇十七年翻經學士臣費長房上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開皇十七年翻經學士臣費長房上

帝年上者。述身毒國如來託生。當此真丹姬周時也。年代浸遠人世參差。指而言之亟迷前後。今先上編甲子紘絡古今。下纘帝年綱紀時代。庶禪讓霸主若鏡目前。遷革市朝如鑒掌內。然後考諸君王澤被撫運。適時佛法化流應機濟物。釋經孔教理契冥符。可謂靈降五天瑞通九州者也。姬昌母姒夢大人感因而生昌。龍顏虎眉身長一丈。胸有四乳。國濱西戎。政被東漸。赤雀降祉。改稱周。諡曰文王。都酆收葬枯骸。天下歸服。故夫子曰。文王之德美哉。不動而化。到其子發武王伐紂。徙都鎬京。路逢暍人下車而扇。卑輕萬乘子愛兆民。故孫卿子云。武王生則天下歌。死則四海哭。至第十九主莊王他十年即魯春秋莊公七年夏四月辛卯夜恒星不見。夜中星隕如雨。案此即是如來誕生王宮時也(先賢諸德推佛生年互有遐邇。依法顯傳推佛生時則當殷世武乙二十六年甲午。至今開皇十七年丁巳便已一千六百八十一年。依沙門法上答高句麗國問。則當前周第五主昭王瑕二十四年甲寅。至今丁巳則一千四百八十六年。引穆天子別傳為證。稱瑕子滿嗣位。穆王聞佛生迦維。遂西遊而不返。依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八年戊午。至今丁巳則一千三百二十三年。依後周沙門釋道安用羅什年紀及石柱銘推。則當前周第十八主桓王林五年乙丑。至今丁巳則一千二百二十五年。依趙伯休梁大同元年於廬山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推。則當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌。至今丁巳殆一千六十一年。唯此最近。准三藏教及善見律云。佛何以不度女人。為敬法故。正法千年。以度女人減五百年制修八敬還滿千年。然後像法亦一千年。末法萬年。五千年來學三達智并得四果。六千年去學不得道。萬年已後經典文字自然滅盡。但現剃頭有袈裟耳。正法之世大乘味淳。至乎像代味少淡泊。若入末法則無大乘。奴婢出家污染淨行。惡王治世課稅僧尼。今則未然。緣此正像交涉未深。三寶載興大乘盛布。寧得已接於末法者哉)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝年上者。述身毒國如來託生。當此真丹姬周時也。年代浸遠人世參差。指而言之亟迷前後。今先上編甲子紘絡古今。下纘帝年綱紀時代。庶禪讓霸主若鏡目前。遷革市朝如鑒掌內。然後考諸君王澤被撫運。適時佛法化流應機濟物。釋經孔教理契冥符。可謂靈降五天瑞通九州者也。姬昌母姒夢大人感因而生昌。龍顏虎眉身長一丈。胸有四乳。國濱西戎。政被東漸。赤雀降祉。改稱周。諡曰文王。都酆收葬枯骸。天下歸服。故夫子曰。文王之德美哉。不動而化。到其子發武王伐紂。徙都鎬京。路逢暍人下車而扇。卑輕萬乘子愛兆民。故孫卿子云。武王生則天下歌。死則四海哭。至第十九主莊王他十年即魯春秋莊公七年夏四月辛卯夜恒星不見。夜中星隕如雨。案此即是如來誕生王宮時也(先賢諸德推佛生年互有遐邇。依法顯傳推佛生時則當殷世武乙二十六年甲午。至今開皇十七年丁巳便已一千六百八十一年。依沙門法上答高句麗國問。則當前周第五主昭王瑕二十四年甲寅。至今丁巳則一千四百八十六年。引穆天子別傳為證。稱瑕子滿嗣位。穆王聞佛生迦維。遂西遊而不返。依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八年戊午。至今丁巳則一千三百二十三年。依後周沙門釋道安用羅什年紀及石柱銘推。則當前周第十八主桓王林五年乙丑。至今丁巳則一千二百二十五年。依趙伯休梁大同元年於廬山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推。則當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌。至今丁巳殆一千六十一年。唯此最近。准三藏教及善見律云。佛何以不度女人。為敬法故。正法千年。以度女人減五百年制修八敬還滿千年。然後像法亦一千年。末法萬年。五千年來學三達智并得四果。六千年去學不得道。萬年已後經典文字自然滅盡。但現剃頭有袈裟耳。正法之世大乘味淳。至乎像代味少淡泊。若入末法則無大乘。奴婢出家污染淨行。惡王治世課稅僧尼。今則未然。緣此正像交涉未深。三寶載興大乘盛布。寧得已接於末法者哉)。

今依普曜本行等經校讐魯史。輕舉一隅敬貽來哲。庶宣聖跡應託善權。佛以莊王九年癸巳四月八日。現白象形從兜率降中天竺國迦毘羅城淨飯大王第一夫人摩耶右脇。是時諸天影潛衛從胎藏。祕隱世眼罕知。十年仲春二月八日夜鬼宿合時。於嵐毘園波羅樹下右脇而誕。生相既顯。故普曜云。普放大光照三千界。即左傳說。恒星不現夜明也。瑞應經云。沸星下現侍太子生。故左傳稱星隕如雨。本行經說。虛空無雲自然而雨。杜氏注解蓋時無雲。左傳又稱。與雨偕也。然姬周曆十一月為正。言四月者即今二月辛卯五日。魯史為謬。沙門道安著二教論。用姬曆推還合八日。唯以生時為成道歲。遂令佛世遠三十年耳。佛至僖王元年庚子年七。乘羊車詣學堂四年癸卯年十。與諸同齒釋族試力。惠王三年丁未年十四。啟父王遊。出城東門見病人迴。六年庚戌年十七。納妃求夷。八年壬子年十九。四月八日夜半踰城出家(十二遊經云。佛二十出家。增一阿含第二十四卷云。我年二十九。出家欲度人故。又云。年二十在外道中學。長阿含亦云。年二十九出家。推其大例如來在世七十九年。若二十九出家三十五成道。所可化物唯應四十五年。而禪要經云。釋迦一身教化眾生四十九年。諸經多云。十九出家。今以此為正。若以二十九出家三十五成道。經中蓋少。且云。二十年在外道中學。便是五十年方成道。是知為謬也)。十九年癸亥年三十。二月八日明星出時。朗然覺悟成無上道(般泥洹經下卷。佛語阿難。我成道來年亦自至四十有九。佛難可覩。一億四千萬歲乃有彌勒耳。禪要云。如來成道四十九年。是為一味。長阿含第五卷云。佛語須跋。我成佛已來已五十年)四十九年處在天人龍神世間。說法教化各令解脫得證四果。逆有流者數若恒沙。免離三塗生天人者不可稱計。眾生感緣既盡。佛以匡王四年壬子二月十五日後夜。於中天竺拘尸那城入般涅槃。自爾已來至今開皇十七年丁巳。一千二百五年世間眼滅(涅槃經及善見律並言二月十五日。菩薩處胎經云。二月八日泥洹。又云。初生得道乃至涅槃皆四月八日。先德舊譯悉言。應是二月。所以然者。王舍城去拘夷國城三千里。佛滅後七日方闍維弟子乃散。迦葉方向王舍城前夏安居集法藏。所將大眾若惠若愚俱至於王舍城始復檢簡。不容即日便至所在。而餘經皆云中夜涅槃。唯善見律獨言平旦。經解滅度。時節有所表明。將示眾生離於佛日。必在夜分若初夜時。時方未曉。即表後佛久乃出世。若在中夜。相去正等。後夜之時。不久佛出。彌勒方有億年。又非異劫。中夜為允)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今依普曜本行等經校讐魯史。輕舉一隅敬貽來哲。庶宣聖跡應託善權。佛以莊王九年癸巳四月八日。現白象形從兜率降中天竺國迦毘羅城淨飯大王第一夫人摩耶右脇。是時諸天影潛衛從胎藏。祕隱世眼罕知。十年仲春二月八日夜鬼宿合時。於嵐毘園波羅樹下右脇而誕。生相既顯。故普曜云。普放大光照三千界。即左傳說。恒星不現夜明也。瑞應經云。沸星下現侍太子生。故左傳稱星隕如雨。本行經說。虛空無雲自然而雨。杜氏注解蓋時無雲。左傳又稱。與雨偕也。然姬周曆十一月為正。言四月者即今二月辛卯五日。魯史為謬。沙門道安著二教論。用姬曆推還合八日。唯以生時為成道歲。遂令佛世遠三十年耳。佛至僖王元年庚子年七。乘羊車詣學堂四年癸卯年十。與諸同齒釋族試力。惠王三年丁未年十四。啟父王遊。出城東門見病人迴。六年庚戌年十七。納妃求夷。八年壬子年十九。四月八日夜半踰城出家(十二遊經云。佛二十出家。增一阿含第二十四卷云。我年二十九。出家欲度人故。又云。年二十在外道中學。長阿含亦云。年二十九出家。推其大例如來在世七十九年。若二十九出家三十五成道。所可化物唯應四十五年。而禪要經云。釋迦一身教化眾生四十九年。諸經多云。十九出家。今以此為正。若以二十九出家三十五成道。經中蓋少。且云。二十年在外道中學。便是五十年方成道。是知為謬也)。十九年癸亥年三十。二月八日明星出時。朗然覺悟成無上道(般泥洹經下卷。佛語阿難。我成道來年亦自至四十有九。佛難可覩。一億四千萬歲乃有彌勒耳。禪要云。如來成道四十九年。是為一味。長阿含第五卷云。佛語須跋。我成佛已來已五十年)四十九年處在天人龍神世間。說法教化各令解脫得證四果。逆有流者數若恒沙。免離三塗生天人者不可稱計。眾生感緣既盡。佛以匡王四年壬子二月十五日後夜。於中天竺拘尸那城入般涅槃。自爾已來至今開皇十七年丁巳。一千二百五年世間眼滅(涅槃經及善見律並言二月十五日。菩薩處胎經云。二月八日泥洹。又云。初生得道乃至涅槃皆四月八日。先德舊譯悉言。應是二月。所以然者。王舍城去拘夷國城三千里。佛滅後七日方闍維弟子乃散。迦葉方向王舍城前夏安居集法藏。所將大眾若惠若愚俱至於王舍城始復檢簡。不容即日便至所在。而餘經皆云中夜涅槃。唯善見律獨言平旦。經解滅度。時節有所表明。將示眾生離於佛日。必在夜分若初夜時。時方未曉。即表後佛久乃出世。若在中夜。相去正等。後夜之時。不久佛出。彌勒方有億年。又非異劫。中夜為允)。

育王傳云。佛泥越後百十六年。閻浮提王名阿輸伽。出東天竺治華氏城。收佛舍利散起八萬四千寶塔。匝閻浮提。頗欲周遍天竺傳載。可得略言。真丹國城江漢左右關隴西東處處皆有。彼時當此周敬王世二十六年丁未歲也。自武王至𧹞三十九王八百八十四年。都酆及鎬洛邑。成周凡歷四處。嬴昭襄王立五十二年滅周稱秦。改鎬京為咸陽。仍即都之。至第四主始皇帝正二十六年。蕩除六國。二十七年廢罷九州。分天下為三十六郡。三十四年所有典籍悉皆焚燒。唯醫方藥術不在爇限。降此悉灰。緣是周代聖教靈跡。及阿育王造舍利塔。傳記湮絕靡知所承。又始皇時。有諸沙門釋利防等十八賢者。齎經來化。始皇弗從。遂禁利防等。夜有金剛丈六人來破獄出之。始皇驚怖稽首謝焉。四主四十九年為漢所滅。起周武王元年己卯訖秦二世敗歲甲午。其間九百三十三年。四十二主。周十六王四百五十三年。佛未出前名而不錄。起自莊王如來誕世到乎漢始方紀歷年。二十六主四百八十一載。總結以為周秦世錄。明佛乘應教被東云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 育王傳云。佛泥越後百十六年。閻浮提王名阿輸伽。出東天竺治華氏城。收佛舍利散起八萬四千寶塔。匝閻浮提。頗欲周遍天竺傳載。可得略言。真丹國城江漢左右關隴西東處處皆有。彼時當此周敬王世二十六年丁未歲也。自武王至𧹞三十九王八百八十四年。都酆及鎬洛邑。成周凡歷四處。嬴昭襄王立五十二年滅周稱秦。改鎬京為咸陽。仍即都之。至第四主始皇帝正二十六年。蕩除六國。二十七年廢罷九州。分天下為三十六郡。三十四年所有典籍悉皆焚燒。唯醫方藥術不在爇限。降此悉灰。緣是周代聖教靈跡。及阿育王造舍利塔。傳記湮絕靡知所承。又始皇時。有諸沙門釋利防等十八賢者。齎經來化。始皇弗從。遂禁利防等。夜有金剛丈六人來破獄出之。始皇驚怖稽首謝焉。四主四十九年為漢所滅。起周武王元年己卯訖秦二世敗歲甲午。其間九百三十三年。四十二主。周十六王四百五十三年。佛未出前名而不錄。起自莊王如來誕世到乎漢始方紀歷年。二十六主四百八十一載。總結以為周秦世錄。明佛乘應教被東云。

周莊王(十五年今止取六年入紀佛生) 僖王(五年) 惠王(二十五年) 襄王(三十三年) 傾王(六年) 匡王(六年四年二月佛入涅槃) 定王(二十一年) 簡王(一十四年) 靈王(二十七年) 景王(二十五年) 敬王(四十三年二十六年阿育王起八萬四千寶塔) 元王(八年) 貞定王(二十八年) 孝王(一十五年) 威烈王(二十四年) 元安王(二十六年) 夷烈王(七年) 顯聖王(四十八年) 順靜王(六年) 𧹞王(五十九年) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周莊王(十五年今止取六年入紀佛生) 僖王(五年) 惠王(二十五年) 襄王(三十三年) 傾王(六年) 匡王(六年四年二月佛入涅槃) 定王(二十一年) 簡王(一十四年) 靈王(二十七年) 景王(二十五年) 敬王(四十三年二十六年阿育王起八萬四千寶塔) 元王(八年) 貞定王(二十八年) 孝王(一十五年) 威烈王(二十四年) 元安王(二十六年) 夷烈王(七年) 顯聖王(四十八年) 順靜王(六年) 𧹞王(五十九年)

秦昭襄王(五年) 孝文王(一年) 莊襄王(三年) 始皇帝(三十七年) 二世皇帝(三年) 始皇帝子(四十六日) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秦昭襄王(五年) 孝文王(一年) 莊襄王(三年) 始皇帝(三十七年) 二世皇帝(三年) 始皇帝子(四十六日)

周(甲午)莊王他(十年二月八日。釋迦如來降神託生中天竺國迦毘羅城淨飯王宮。是時放光普照。三千大千世界。皆悉大明。即魯春秋左傳云。恒星不現夜明時是也) (乙未)十一 (丙申)十二 (丁酉)十三 (戊戌)十四 (己亥)十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周(甲午)莊王他(十年二月八日。釋迦如來降神託生中天竺國迦毘羅城淨飯王宮。是時放光普照。三千大千世界。皆悉大明。即魯春秋左傳云。恒星不現夜明時是也) (乙未)十一 (丙申)十二 (丁酉)十三 (戊戌)十四 (己亥)十五

(庚子)僖王胡齊元(普曜經第三卷云。悉達太子年七歲乘羊車詣學堂就師。師名選友。即此年) (辛丑)二 (壬寅)三 (癸卯)四(現在因果經云。悉達太子年十歲時。與諸釋種同年齒者凡五百人共捔氣力。即此年也) (甲辰)五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (庚子)僖王胡齊元(普曜經第三卷云。悉達太子年七歲乘羊車詣學堂就師。師名選友。即此年) (辛丑)二 (壬寅)三 (癸卯)四(現在因果經云。悉達太子年十歲時。與諸釋種同年齒者凡五百人共捔氣力。即此年也) (甲辰)五

(乙巳)惠王閬元佛年十二 (丙午)二 (丁未)三(瑞應本起經上卷云。太子年至十四。啟父王出遊。到城東門見病人迴。即此歲也) (戊申)四 (己酉)五 (庚戌)六(瑞應本起經上卷云。太子年十七。王為納妃。名求夷。即此年也) (辛亥)七 (壬子)八(踰城出家瑞應本起經上卷云。太子年至十九四月八日夜半。天於窓中叉手白言。時可去矣。即命馬行。與過去現在因果經同。即此年) (癸丑)九 (甲寅)十 (乙卯)十一 (丙辰)十二 (丁巳)十三 (戊午)十四 (己未)十五 (庚申)十六 (辛酉)十七 (壬戌)十八(佛本行集經云。菩薩六年苦行既滿至春二月十六日。內心自惟。須得上食乃證菩提。天化二女令煮十六分乳糜施。至二月二十三日晨朝。乞食而食) (癸亥)十九(佛初成道普曜經第六云。菩薩明星出時霍然大悟。又云。十九出家。三十成道。功成志就莫不大明。即此年。十二遊經云。佛從四月八日至七月十五日坐樹下以為一年) (甲子)二十(第二年。於鹿野苑中為阿若拘隣等說法。彌沙塞律第二十一云佛念欲為欝𮧚藍弗說法。天子白言。昨已命終) (乙丑)二十一(第三年。為優樓頻螺迦葉兄弟三人說法。并度其弟子。合滿千比丘也) (丙寅)二十二(第四年。於伽耶山頂上為諸龍鬼說法即象頭山是也) (丁卯)二十三(第五年中舍利弗作婆羅門。見佛弟子馬師比丘問云。何道。答吾佛弟子廣為其說得初果。還報目連。同至佛所。舍利弗上智經七日便得阿羅漢。目連經十五日乃得) (戊辰)二十四(第六年。須達長者與太子祇陀。共為佛作精舍十二浮圖寺七十二講堂三千六百間房五百樓閣。並須達作祇陀。唯起門樓屋也) (己巳)二十五(第七年在拘耶尼園。為婆陀和菩薩等八人說般舟經也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (乙巳)惠王閬元佛年十二 (丙午)二 (丁未)三(瑞應本起經上卷云。太子年至十四。啟父王出遊。到城東門見病人迴。即此歲也) (戊申)四 (己酉)五 (庚戌)六(瑞應本起經上卷云。太子年十七。王為納妃。名求夷。即此年也) (辛亥)七 (壬子)八(踰城出家瑞應本起經上卷云。太子年至十九四月八日夜半。天於窓中叉手白言。時可去矣。即命馬行。與過去現在因果經同。即此年) (癸丑)九 (甲寅)十 (乙卯)十一 (丙辰)十二 (丁巳)十三 (戊午)十四 (己未)十五 (庚申)十六 (辛酉)十七 (壬戌)十八(佛本行集經云。菩薩六年苦行既滿至春二月十六日。內心自惟。須得上食乃證菩提。天化二女令煮十六分乳糜施。至二月二十三日晨朝。乞食而食) (癸亥)十九(佛初成道普曜經第六云。菩薩明星出時霍然大悟。又云。十九出家。三十成道。功成志就莫不大明。即此年。十二遊經云。佛從四月八日至七月十五日坐樹下以為一年) (甲子)二十(第二年。於鹿野苑中為阿若拘隣等說法。彌沙塞律第二十一云佛念欲為欝𮧚藍弗說法。天子白言。昨已命終) (乙丑)二十一(第三年。為優樓頻螺迦葉兄弟三人說法。并度其弟子。合滿千比丘也) (丙寅)二十二(第四年。於伽耶山頂上為諸龍鬼說法即象頭山是也) (丁卯)二十三(第五年中舍利弗作婆羅門。見佛弟子馬師比丘問云。何道。答吾佛弟子廣為其說得初果。還報目連。同至佛所。舍利弗上智經七日便得阿羅漢。目連經十五日乃得) (戊辰)二十四(第六年。須達長者與太子祇陀。共為佛作精舍十二浮圖寺七十二講堂三千六百間房五百樓閣。並須達作祇陀。唯起門樓屋也) (己巳)二十五(第七年在拘耶尼園。為婆陀和菩薩等八人說般舟經也)

(庚午)襄王鄭元(第八年。佛在柳山中為純真陀羅王弟說法得道也。佛年三十七) (辛未)二(第九年。在穢澤為阿掘魔說法也) (壬申)三(第十年。還摩竭提國為弗沙王說法也) (癸酉)四(第十一年。在恐怖樹下為彌勒說本起經。即修行本起等經是) (甲戌)五(第十二年。還本生國為釋種說法八萬四千人得須陀洹道。十二遊經作如是說。普曜經第八云王遣梵志名優陀令迎佛。還辭稱闊別已來十二年思想見也) (乙亥)六 (丙子)七 (丁丑)八 (戊寅)九(大集經第一云。如來成道始十六年。知諸菩薩堪能任持大乘法藏。即於欲色二界中間大寶坊內說大集經。即此年也) (己卯)十 (庚辰)十一 (辛巳)十二 (壬午)十三 (癸未)十四 (甲申)十五 (乙酉)十六 (丙戌)十七 (丁亥)十八 (戊子)十九 (己丑)二十 (庚寅)二十一 (辛卯)二十二 (壬辰)二十三 (癸巳)二十四 (甲午)二十五 (乙未)二十六 (丙申)二十七 (丁酉)二十八 (戊戌)二十九 (己亥)三十 (庚子)三十一 (辛丑)三十二 (壬寅)三十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (庚午)襄王鄭元(第八年。佛在柳山中為純真陀羅王弟說法得道也。佛年三十七) (辛未)二(第九年。在穢澤為阿掘魔說法也) (壬申)三(第十年。還摩竭提國為弗沙王說法也) (癸酉)四(第十一年。在恐怖樹下為彌勒說本起經。即修行本起等經是) (甲戌)五(第十二年。還本生國為釋種說法八萬四千人得須陀洹道。十二遊經作如是說。普曜經第八云王遣梵志名優陀令迎佛。還辭稱闊別已來十二年思想見也) (乙亥)六 (丙子)七 (丁丑)八 (戊寅)九(大集經第一云。如來成道始十六年。知諸菩薩堪能任持大乘法藏。即於欲色二界中間大寶坊內說大集經。即此年也) (己卯)十 (庚辰)十一 (辛巳)十二 (壬午)十三 (癸未)十四 (甲申)十五 (乙酉)十六 (丙戌)十七 (丁亥)十八 (戊子)十九 (己丑)二十 (庚寅)二十一 (辛卯)二十二 (壬辰)二十三 (癸巳)二十四 (甲午)二十五 (乙未)二十六 (丙申)二十七 (丁酉)二十八 (戊戌)二十九 (己亥)三十 (庚子)三十一 (辛丑)三十二 (壬寅)三十三

(癸卯)傾王臣元(佛年七十) (甲辰)二 (乙巳)三 (丙午)四 (丁未)五 (戊申)六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (癸卯)傾王臣元(佛年七十) (甲辰)二 (乙巳)三 (丙午)四 (丁未)五 (戊申)六

(己酉)匡王斑元(佛年七十六) (庚戌)二 (辛亥)三 (壬子)四(佛年七十九以匡王四年二月十五日後夜。於中天竺拘尸那城力士生地娑羅樹間入涅槃) (癸丑)五 (甲寅)六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (己酉)匡王斑元(佛年七十六) (庚戌)二 (辛亥)三 (壬子)四(佛年七十九以匡王四年二月十五日後夜。於中天竺拘尸那城力士生地娑羅樹間入涅槃) (癸丑)五 (甲寅)六

(乙卯)定王瑜元(佛入涅槃來四年) (丙辰)二 (丁巳)三 (戊午)四 (己未)五 (庚申)六 (辛酉)七 (壬戌)八 (癸亥)九 (甲子)十 (乙丑)十一 (丙寅)十二 (丁卯)十三 (戊辰)十四 (己巳)十五 (庚午)十六 (辛未)十七 (壬申)十八(如來滅後二十餘年長老迦葉住持法藏付囑阿難。然後入滅出像法正記) (癸酉)十九 (甲戌)二十 (乙亥)二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (乙卯)定王瑜元(佛入涅槃來四年) (丙辰)二 (丁巳)三 (戊午)四 (己未)五 (庚申)六 (辛酉)七 (壬戌)八 (癸亥)九 (甲子)十 (乙丑)十一 (丙寅)十二 (丁卯)十三 (戊辰)十四 (己巳)十五 (庚午)十六 (辛未)十七 (壬申)十八(如來滅後二十餘年長老迦葉住持法藏付囑阿難。然後入滅出像法正記) (癸酉)十九 (甲戌)二十 (乙亥)二十一

(丙子)簡王夷元(佛入涅槃來二十五年) (丁丑)二 (戊寅)三 (己卯)四 (庚辰)五 (辛巳)六 (壬午)七 (癸未)八 (甲申)九 (乙酉)十 (丙戌)十一 (丁亥)十二 (戊子)十三 (己丑)十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丙子)簡王夷元(佛入涅槃來二十五年) (丁丑)二 (戊寅)三 (己卯)四 (庚辰)五 (辛巳)六 (壬午)七 (癸未)八 (甲申)九 (乙酉)十 (丙戌)十一 (丁亥)十二 (戊子)十三 (己丑)十四

(庚寅)靈王泄心元(佛入涅槃來三十九年) (辛卯)二 (壬辰)三(迦葉滅後二十年阿難住持法藏。然後付囑末田地。方始入滅。亦出像法正記) (癸巳)四 (甲午)五 (乙未)六 (丙申)七 (丁酉)八 (戊戌)九 (己亥)十 (庚子)十一 (辛丑)十二 (壬寅)十三 (癸卯)十四 (甲辰)十五 (乙巳)十六 (丙午)十七 (丁未)十八 (戊申)十九 (己酉)二十 (庚戌)二十一(十一月庚子孔子。生於魯。是襄公二十二年) (辛亥)二十二 (壬子)二十三(末田地滅後。舍那婆修住持法藏亦二十年。付優波掘多然後入滅) (癸丑)二十四 (甲寅)二十五 (乙卯)二十六 (丙辰)二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (庚寅)靈王泄心元(佛入涅槃來三十九年) (辛卯)二 (壬辰)三(迦葉滅後二十年阿難住持法藏。然後付囑末田地。方始入滅。亦出像法正記) (癸巳)四 (甲午)五 (乙未)六 (丙申)七 (丁酉)八 (戊戌)九 (己亥)十 (庚子)十一 (辛丑)十二 (壬寅)十三 (癸卯)十四 (甲辰)十五 (乙巳)十六 (丙午)十七 (丁未)十八 (戊申)十九 (己酉)二十 (庚戌)二十一(十一月庚子孔子。生於魯。是襄公二十二年) (辛亥)二十二 (壬子)二十三(末田地滅後。舍那婆修住持法藏亦二十年。付優波掘多然後入滅) (癸丑)二十四 (甲寅)二十五 (乙卯)二十六 (丙辰)二十七

(丁巳)景王貴元(吳王子季札來朝請觀周樂佛入涅槃來六十六年) (戊午)二 (己未)三 (庚申)四 (辛酉)五(晉韓宣子來躬觀書於太史氏) (壬戌)六 (癸亥)七 (甲子)八 (乙丑)九 (丙寅)十(孔子問禮於老聃) (丁卯)十一 (戊辰)十二 (己巳)十三 (庚午)十四 (辛未)十五 (壬申)十六(舍那婆修滅後。優波掘多住持法藏亦二十年。付提多迦。一名尸羅難陀。然後入滅) (癸酉)十七 (甲戌)十八 (乙亥)十九 (丙子)二十 (丁丑)二十一 (戊寅)二十二 (己卯)二十三 (庚辰)二十四 (辛巳)二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丁巳)景王貴元(吳王子季札來朝請觀周樂佛入涅槃來六十六年) (戊午)二 (己未)三 (庚申)四 (辛酉)五(晉韓宣子來躬觀書於太史氏) (壬戌)六 (癸亥)七 (甲子)八 (乙丑)九 (丙寅)十(孔子問禮於老聃) (丁卯)十一 (戊辰)十二 (己巳)十三 (庚午)十四 (辛未)十五 (壬申)十六(舍那婆修滅後。優波掘多住持法藏亦二十年。付提多迦。一名尸羅難陀。然後入滅) (癸酉)十七 (甲戌)十八 (乙亥)十九 (丙子)二十 (丁丑)二十一 (戊寅)二十二 (己卯)二十三 (庚辰)二十四 (辛巳)二十五

(壬午)敬王正元(佛入涅槃來九十一年) (癸未)二 (甲申)三 (乙酉)四 (丙戌)五 (丁亥)六 (戊子)七 (己丑)八 (庚寅)九 (辛卯)十 (壬辰)十一(優波掘多滅後。尸羅難陀住持法藏經一百年。此即第二百年初而提多迦聰明智慧三日得阿羅漢道。凡度十二億人得道) (癸巳)十二 (甲午)十三 (乙未)十四 (丙申)十五 (丁酉)十六 (戊戌)十七 (己亥)十八 (庚子)十九 (辛丑)二十 (壬寅)二十一 (癸卯)二十二(孔子出衛子路為季氏宰) (甲辰)二十三 (乙巳)二十四(孔子適陳) (丙午)二十五 (丁未)二十六(阿育王傳云。佛滅度後百十六年。出東天竺治華氏城統閻浮提為鐵輪王。興隆佛法。起立八萬四千寶塔。當此歲也) (戊申)二十七 (己酉)二十八 (庚戌)二十九 (辛亥)三十 (壬子)三十一 (癸丑)三十二 (甲寅)三十三 (乙卯)三十四 (丙辰)三十五(孔子自陳之衛) (丁巳)三十六(召孔子還定六經。時年六十八。是魯哀公十一年) (戊午)三十七 (己未)三十八 (庚申)三十九(魯哀公十四年二月獲麟。孔子自此絕筆) (辛酉)四十 (壬戌)四十一(孔子卒。時年七十三歲。魯史春秋經孔子絕筆止於獲麟庚申之歲。凡二百四十二年。弟子又申後二年至卒時) (癸亥)四十二 (甲子)四十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (壬午)敬王正元(佛入涅槃來九十一年) (癸未)二 (甲申)三 (乙酉)四 (丙戌)五 (丁亥)六 (戊子)七 (己丑)八 (庚寅)九 (辛卯)十 (壬辰)十一(優波掘多滅後。尸羅難陀住持法藏經一百年。此即第二百年初而提多迦聰明智慧三日得阿羅漢道。凡度十二億人得道) (癸巳)十二 (甲午)十三 (乙未)十四 (丙申)十五 (丁酉)十六 (戊戌)十七 (己亥)十八 (庚子)十九 (辛丑)二十 (壬寅)二十一 (癸卯)二十二(孔子出衛子路為季氏宰) (甲辰)二十三 (乙巳)二十四(孔子適陳) (丙午)二十五 (丁未)二十六(阿育王傳云。佛滅度後百十六年。出東天竺治華氏城統閻浮提為鐵輪王。興隆佛法。起立八萬四千寶塔。當此歲也) (戊申)二十七 (己酉)二十八 (庚戌)二十九 (辛亥)三十 (壬子)三十一 (癸丑)三十二 (甲寅)三十三 (乙卯)三十四 (丙辰)三十五(孔子自陳之衛) (丁巳)三十六(召孔子還定六經。時年六十八。是魯哀公十一年) (戊午)三十七 (己未)三十八 (庚申)三十九(魯哀公十四年二月獲麟。孔子自此絕筆) (辛酉)四十 (壬戌)四十一(孔子卒。時年七十三歲。魯史春秋經孔子絕筆止於獲麟庚申之歲。凡二百四十二年。弟子又申後二年至卒時) (癸亥)四十二 (甲子)四十三

(乙丑)元王仁元(佛涅槃來一百三十四年) (丙寅)二 (丁卯)三 (戊辰)四 (己巳)五 (庚午)六 (辛未)七 (壬申)八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (乙丑)元王仁元(佛涅槃來一百三十四年) (丙寅)二 (丁卯)三 (戊辰)四 (己巳)五 (庚午)六 (辛未)七 (壬申)八

(癸酉)貞定王亮元(左丘明春秋傳記。此年佛入涅槃來一百四十二年) (甲戌)二 (乙亥)三 (丙子)四 (丁丑)五 (戊寅)六 (己卯)七 (庚辰)八 (辛巳)九 (壬午)十 (癸未)十一 (甲申)十二 (乙酉)十三 (丙戌)十四 (丁亥)十五 (戊子)十六 (己丑)十七 (庚寅)十八 (辛卯)十九 (壬辰)二十 (癸巳)二十一 (甲午)二十二 (乙未)二十三 (丙申)二十四 (丁酉)二十五 (戊戌)二十六 (己亥)二十七 (庚子)二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (癸酉)貞定王亮元(左丘明春秋傳記。此年佛入涅槃來一百四十二年) (甲戌)二 (乙亥)三 (丙子)四 (丁丑)五 (戊寅)六 (己卯)七 (庚辰)八 (辛巳)九 (壬午)十 (癸未)十一 (甲申)十二 (乙酉)十三 (丙戌)十四 (丁亥)十五 (戊子)十六 (己丑)十七 (庚寅)十八 (辛卯)十九 (壬辰)二十 (癸巳)二十一 (甲午)二十二 (乙未)二十三 (丙申)二十四 (丁酉)二十五 (戊戌)二十六 (己亥)二十七 (庚子)二十八

(辛丑)孝王隗元(佛入涅槃來一百七十年) (壬寅)二 (癸卯)三 (甲辰)四 (乙巳)五 (丙午)六 (丁未)七 (戊申)八 (己酉)九 (庚戌)十 (辛亥)十一 (壬子)十二 (癸丑)十三 (甲寅)十四 (乙卯)十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (辛丑)孝王隗元(佛入涅槃來一百七十年) (壬寅)二 (癸卯)三 (甲辰)四 (乙巳)五 (丙午)六 (丁未)七 (戊申)八 (己酉)九 (庚戌)十 (辛亥)十一 (壬子)十二 (癸丑)十三 (甲寅)十四 (乙卯)十五

(丙辰)威烈王午元(佛入涅槃來一百八十五年) (丁巳)二 (戊午)三 (己未)四 (庚申)五 (辛酉)六 (壬戌)七 (癸亥)八 (甲子)九 (乙丑)十 (丙寅)十一 (丁卯)十二 (戊辰)十三 (己巳)十四 (庚午)十五 (辛未)十六 (壬申)十七 (癸酉)十八 (甲戌)十九 (乙亥)二十 (丙子)二十一 (丁丑)二十二(九鼎震) (戊寅)二十三 (己卯)二十四(一本午有三十一年) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丙辰)威烈王午元(佛入涅槃來一百八十五年) (丁巳)二 (戊午)三 (己未)四 (庚申)五 (辛酉)六 (壬戌)七 (癸亥)八 (甲子)九 (乙丑)十 (丙寅)十一 (丁卯)十二 (戊辰)十三 (己巳)十四 (庚午)十五 (辛未)十六 (壬申)十七 (癸酉)十八 (甲戌)十九 (乙亥)二十 (丙子)二十一 (丁丑)二十二(九鼎震) (戊寅)二十三 (己卯)二十四(一本午有三十一年)

(庚辰)元安王驕元(佛入涅槃來二百一十年) (辛巳)二 (壬午)三 (癸未)四 (甲申)五 (乙酉)六 (丙戌)七 (丁亥)八 (戊子)九 (己丑)十 (庚寅)十一 (辛卯)十二 (壬辰)十三 (癸巳)十四 (甲午)十五 (乙未)十六 (丙申)十七 (丁酉)十八 (戊戌)十九 (己亥)二十 (庚子)二十一 (辛丑)二十二 (壬寅)二十三 (癸卯)二十四 (甲辰)二十五 (乙巳)二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (庚辰)元安王驕元(佛入涅槃來二百一十年) (辛巳)二 (壬午)三 (癸未)四 (甲申)五 (乙酉)六 (丙戌)七 (丁亥)八 (戊子)九 (己丑)十 (庚寅)十一 (辛卯)十二 (壬辰)十三 (癸巳)十四 (甲午)十五 (乙未)十六 (丙申)十七 (丁酉)十八 (戊戌)十九 (己亥)二十 (庚子)二十一 (辛丑)二十二 (壬寅)二十三 (癸卯)二十四 (甲辰)二十五 (乙巳)二十六

(丙午)夷烈王喜元(佛入涅槃來二百三十六年) (丁未)二 (戊申)三 (己酉)四 (庚戌)五 (辛亥)六 (壬子)七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丙午)夷烈王喜元(佛入涅槃來二百三十六年) (丁未)二 (戊申)三 (己酉)四 (庚戌)五 (辛亥)六 (壬子)七

(癸丑)顯聖王扁元(佛入涅槃來二百四十三年) (甲寅)二 (乙卯)三 (丙辰)四 (丁巳)五 (戊午)六 (己未)七 (庚申)八 (辛酉)九 (壬戌)十 (癸亥)十一 (甲子)十二 (乙丑)十三 (丙寅)十四 (丁卯)十五 (戊辰)十六 (己巳)十七 (庚午)十八 (辛未)十九 (壬申)二十 (癸酉)二十一 (甲戌)二十二 (乙亥)二十三 (丙子)二十四 (丁丑)二十五 (戊寅)二十六 (己卯)二十七 (庚辰)二十八 (辛巳)二十九 (壬午)三十 (癸未)三十一 (甲申)三十二 (乙酉)三十三 (丙戌)三十四 (丁亥)三十五 (戊子)三十六 (己丑)三十七 (庚寅)三十八 (辛卯)三十九 (壬辰)四十 (癸巳)四十一 (甲午)四十二 (乙未)四十三 (丙申)四十四 (丁酉)四十五 (戊戌)四十六 (己亥)四十七 (庚子)四十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (癸丑)顯聖王扁元(佛入涅槃來二百四十三年) (甲寅)二 (乙卯)三 (丙辰)四 (丁巳)五 (戊午)六 (己未)七 (庚申)八 (辛酉)九 (壬戌)十 (癸亥)十一 (甲子)十二 (乙丑)十三 (丙寅)十四 (丁卯)十五 (戊辰)十六 (己巳)十七 (庚午)十八 (辛未)十九 (壬申)二十 (癸酉)二十一 (甲戌)二十二 (乙亥)二十三 (丙子)二十四 (丁丑)二十五 (戊寅)二十六 (己卯)二十七 (庚辰)二十八 (辛巳)二十九 (壬午)三十 (癸未)三十一 (甲申)三十二 (乙酉)三十三 (丙戌)三十四 (丁亥)三十五 (戊子)三十六 (己丑)三十七 (庚寅)三十八 (辛卯)三十九 (壬辰)四十 (癸巳)四十一 (甲午)四十二 (乙未)四十三 (丙申)四十四 (丁酉)四十五 (戊戌)四十六 (己亥)四十七 (庚子)四十八

(辛丑)順靜王定元(佛入涅槃來二百九十一年) (壬寅)二 (癸卯)三 (甲辰)四 (乙巳)五 (丙午)六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (辛丑)順靜王定元(佛入涅槃來二百九十一年) (壬寅)二 (癸卯)三 (甲辰)四 (乙巳)五 (丙午)六

(丁未)𧹞王誕元(佛入涅槃來二百九十七年) (戊申)二 (己酉)三 (庚戌)四 (辛亥)五 (壬子)六 (癸丑)七(秦昭襄王立) (甲寅)八 (乙卯)九 (丙辰)十 (丁巳)十一 (戊午)十二 (己未)十三 (庚申)十四 (辛酉)十五 (壬戌)十六 (癸亥)十七 (甲子)十八 (乙丑)十九(薩婆多記云馬鳴菩薩佛滅後三百餘年生東天竺婆羅門種。出家破諸外道。造大莊嚴論數百偈。盛弘佛教。有別傳載。計當此時) (丙寅)二十 (丁卯)二十一 (戊辰)二十二 (己巳)二十三 (庚午)二十四 (辛未)二十五 (壬申)二十六 (癸酉)二十七 (甲戌)二十八 (乙亥)二十九 (丙子)三十 (丁丑)三十一 (戊寅)三十二 (己卯)三十三 (庚辰)三十四 (辛巳)三十五 (壬午)三十六 (癸未)三十七 (甲申)三十八 (乙酉)三十九 (丙戌)四十 (丁亥)四十一 (戊子)四十二 (己丑)四十三 (庚寅)四十四 (辛卯)四十五 (壬辰)四十六 (癸巳)四十七 (甲午)四十八 (乙未)四十九 (丙申)五十 (丁酉)五十一 (戊戌)五十二 (己亥)五十三 (庚子)五十四 (辛丑)五十五 (壬寅)五十六 (癸卯)五十七 (甲辰)五十八 (乙巳)五十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丁未)𧹞王誕元(佛入涅槃來二百九十七年) (戊申)二 (己酉)三 (庚戌)四 (辛亥)五 (壬子)六 (癸丑)七(秦昭襄王立) (甲寅)八 (乙卯)九 (丙辰)十 (丁巳)十一 (戊午)十二 (己未)十三 (庚申)十四 (辛酉)十五 (壬戌)十六 (癸亥)十七 (甲子)十八 (乙丑)十九(薩婆多記云馬鳴菩薩佛滅後三百餘年生東天竺婆羅門種。出家破諸外道。造大莊嚴論數百偈。盛弘佛教。有別傳載。計當此時) (丙寅)二十 (丁卯)二十一 (戊辰)二十二 (己巳)二十三 (庚午)二十四 (辛未)二十五 (壬申)二十六 (癸酉)二十七 (甲戌)二十八 (乙亥)二十九 (丙子)三十 (丁丑)三十一 (戊寅)三十二 (己卯)三十三 (庚辰)三十四 (辛巳)三十五 (壬午)三十六 (癸未)三十七 (甲申)三十八 (乙酉)三十九 (丙戌)四十 (丁亥)四十一 (戊子)四十二 (己丑)四十三 (庚寅)四十四 (辛卯)四十五 (壬辰)四十六 (癸巳)四十七 (甲午)四十八 (乙未)四十九 (丙申)五十 (丁酉)五十一 (戊戌)五十二 (己亥)五十三 (庚子)五十四 (辛丑)五十五 (壬寅)五十六 (癸卯)五十七 (甲辰)五十八 (乙巳)五十九

秦(丙午)昭襄王勒元(廢周𧹞王為庶人。佛入涅槃來三百五十六年) (丁未)二 (戊申)三 (己酉)四 (庚戌)五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秦(丙午)昭襄王勒元(廢周𧹞王為庶人。佛入涅槃來三百五十六年) (丁未)二 (戊申)三 (己酉)四 (庚戌)五

(辛亥)孝文王柱元(佛入涅槃來至此三百六十一年) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (辛亥)孝文王柱元(佛入涅槃來至此三百六十一年)

(壬子)莊襄王子楚元(孝文子。治三年。佛入涅槃來三百六十二年) (癸丑)二 (甲寅)三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (壬子)莊襄王子楚元(孝文子。治三年。佛入涅槃來三百六十二年) (癸丑)二 (甲寅)三

(乙卯)始皇帝政元(莊襄子治三十七年。呂不韋為相。佛入涅槃來至 此三百六十五年) (丙辰)二 (丁巳)三 (戊午)四 (己未)五 (庚申)六 (辛酉)七 (壬戌)八(封嫪毒為長信侯) (癸亥)九(辛冠誅嫪毐徙其家於蜀) (甲子)十(呂不韋免相徙太后於南宮后任李斯) (乙丑)十一(徙呂不韋於河南) (丙寅)十二 (丁卯)十三 (戊辰)十四 (己巳)十五 (庚午)十六 (辛未)十七(是歲滅韓。以其地為穎川郡) (壬申)十八 (癸酉)十九 (甲戌)二十 (乙亥)二十一 (丙子)二十二(其歲滅魏以其地置梁郡) (丁丑)二十三 (戊寅)二十四(是歲滅楚定江東置會稽郡) (己卯)二十五(是歲滅燕。又滅趙) (庚辰)二十六(是歲滅齊。六國并吞為一國。乃自立為皇帝。改正朔以建亥為歲首) (辛巳)二十七(名河為德水。名民曰黔首。分天下為三十六郡同一文軌) (壬午)二十八(東巡登泰山封禪刻石紀功。遭大風雨。遣徐氏入海求三神山。使千人沒泗水求周鼎不得) (癸未)二十九 (甲申)三十(改臘曰嘉平。甞夜微行至蘭池遇見盜甚窘迫武子擊殺乃獲免) (乙酉)三十一 (丙戌)三十二(使蒙恬將二十萬人。北擊胡。取河南地築長城) (丁亥)三十三(傍河以來。至陰山。為四十四縣。以河為塞。起臨洮訖遼水) (戊子)三十四(讁治獄吏不直助以築長城李斯奏焚諸典籍坑儒士) (己丑)三十五 (庚寅)三十六 (辛卯)三十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (乙卯)始皇帝政元(莊襄子治三十七年。呂不韋為相。佛入涅槃來至 此三百六十五年) (丙辰)二 (丁巳)三 (戊午)四 (己未)五 (庚申)六 (辛酉)七 (壬戌)八(封嫪毒為長信侯) (癸亥)九(辛冠誅嫪毐徙其家於蜀) (甲子)十(呂不韋免相徙太后於南宮后任李斯) (乙丑)十一(徙呂不韋於河南) (丙寅)十二 (丁卯)十三 (戊辰)十四 (己巳)十五 (庚午)十六 (辛未)十七(是歲滅韓。以其地為穎川郡) (壬申)十八 (癸酉)十九 (甲戌)二十 (乙亥)二十一 (丙子)二十二(其歲滅魏以其地置梁郡) (丁丑)二十三 (戊寅)二十四(是歲滅楚定江東置會稽郡) (己卯)二十五(是歲滅燕。又滅趙) (庚辰)二十六(是歲滅齊。六國并吞為一國。乃自立為皇帝。改正朔以建亥為歲首) (辛巳)二十七(名河為德水。名民曰黔首。分天下為三十六郡同一文軌) (壬午)二十八(東巡登泰山封禪刻石紀功。遭大風雨。遣徐氏入海求三神山。使千人沒泗水求周鼎不得) (癸未)二十九 (甲申)三十(改臘曰嘉平。甞夜微行至蘭池遇見盜甚窘迫武子擊殺乃獲免) (乙酉)三十一 (丙戌)三十二(使蒙恬將二十萬人。北擊胡。取河南地築長城) (丁亥)三十三(傍河以來。至陰山。為四十四縣。以河為塞。起臨洮訖遼水) (戊子)三十四(讁治獄吏不直助以築長城李斯奏焚諸典籍坑儒士) (己丑)三十五 (庚寅)三十六 (辛卯)三十七

(壬辰)二世皇帝胡亥元(始皇帝子。佛入涅槃來至此四百二年。治三年) (癸巳)二 (甲午)三(始皇帝孫子嬰立。四十六日為漢滅。佛入涅槃至此四百四年) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (壬辰)二世皇帝胡亥元(始皇帝子。佛入涅槃來至此四百二年。治三年) (癸巳)二 (甲午)三(始皇帝孫子嬰立。四十六日為漢滅。佛入涅槃至此四百四年)