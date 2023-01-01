大方廣佛華嚴經疏卷第六十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第六十

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

第二「善男子善知識者如慈母」下教勸，謂教其事友之方。文有四段，皆約喻顯。一教念友勝德，於中先歎勝、後「常當如是」下結勸。二「復次汝承事」下教起事友心行，有二十一句，文顯。三「復次汝應於自身」下身友對辨，文有十句，句各四事，可知。四「善男子汝應發如是心」下結勸成益。於中二：初正勸、後「何以」下舉益釋成。於中亦二：先正釋事友之益、後「復次」下重讚友為能益故宜承事。第三「善男子舉要」下雙結誡勸二門，謂別說難窮，故結廣從略。於中亦二：先寄數結多、後「我復略說」下總收結多。既通一切，何但百千，明知前云十不可說，意顯無盡耳。第六「時善財」下戀德禮辭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「善男子善知識者如慈母」下教勸，謂教其事友之方。文有四段，皆約喻顯。一教念友勝德，於中先歎勝、後「常當如是」下結勸。二「復次汝承事」下教起事友心行，有二十一句，文顯。三「復次汝應於自身」下身友對辨，文有十句，句各四事，可知。四「善男子汝應發如是心」下結勸成益。於中二：初正勸、後「何以」下舉益釋成。於中亦二：先正釋事友之益、後「復次」下重讚友為能益故宜承事。第三「善男子舉要」下雙結誡勸二門，謂別說難窮，故結廣從略。於中亦二：先寄數結多、後「我復略說」下總收結多。既通一切，何但百千，明知前云十不可說，意顯無盡耳。第六「時善財」下戀德禮辭。

自下大文第三慈氏一人，明攝德成因相。前既會緣入實，定堪成佛，故辦一生補處成因之義。文唯五段，以補處位極顯彰，闕謙推故。第一依教趣求，中二：初標念前趣後、二「自憶」下別生勝念悔往修來。於中四：一觀昔非以行對治。二「復觀此身」下觀其現苦策進當善。諸修行者，願審此倣之。三「作是念時」下明觀念之益，益其勝觀。四「如是一切」下結益所屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下大文第三慈氏一人，明攝德成因相。前既會緣入實，定堪成佛，故辦一生補處成因之義。文唯五段，以補處位極顯彰，闕謙推故。第一依教趣求，中二：初標念前趣後、二「自憶」下別生勝念悔往修來。於中四：一觀昔非以行對治。二「復觀此身」下觀其現苦策進當善。諸修行者，願審此倣之。三「作是念時」下明觀念之益，益其勝觀。四「如是一切」下結益所屬。

第二「善財童子以如是」下見敬諮問。於中二：初見敬、後諮問。前中亦二：先見依、後見正，各有申敬。前中二：先入定申敬、後出定敬讚。前中三：初結前標後、二別顯定用、三總結成益。今初。位念者標定，思察者定加行，信願者是定因，「入遍」下辨定名相。二「普現」下別顯定用，即雙運定慧。於中二：一明即智定之妙用。於中，先羅身雲於法界、後「等虛空」下契法性之真源。二「又決定知」下明稱法界之深觀。於中三：初了法從緣、次「離於斷」下智契無性、三「知一切法如種生芽」下會歸中道。此三無礙，即三觀一心。今初。報酬善惡，故云業起。果自種生，云從因起。自修成佛，信為道源。感他化身，敬心便現。二契無性中，離顛倒見者，通三四倒。四倒謂常計無常，是名顛倒，見於實理則無斯倒。若以無常為常，亦非見如實理，以壞相故。自在見者，謂自在天能生萬物故。知由自業，故不由他。離自他見者，單執自他則乖緣起。邊執見者，堅執生死等，有其始末故。離有無者，從無之有名生，自有還無稱滅。體無生滅，何得有無？知空無生，約理遣法。知不自在，約緣遣法。知願力生，約因遣法。三會歸中道者，然隨一句皆離上諸過，今且通說。如種生芽者，從水土等緣生故非無，此如初段。緣生則無性故非有，如第二段。非有非無即是中道，如是離斷常等，可以思準。種芽橫喻萬法，如印生文即豎喻諸法。《涅槃》云「此陰亦滅，彼陰續生。如蠟印印泥，印壞文成」等。自下諸句通於橫竪。了世心現亦唯心觀，以心為緣現而無性，即中道觀。餘並可知。三「善財童子」下總結成益。第二「從地而起」下出定敬讚。於中三：初以身敬繞、次「作是念言」下以心敬念、後偈頌中以言敬讚。二中，舉能住者德歎所住樓閣，初句具顯故。此大樓閣之言，貫通諸句。於中分十：初約境顯勝、二「是入一切甚深」下約德顯妙、三「是以一劫」下約用顯自在、四「是於一切眾生前」下約行顯勝、五「是能住難知法」下約觀顯深、六「是住大慈悲」下約對治顯勝、七「是雖住四禪」下約止觀明自在、八「是雖於一切業煩惱」下約利他行顯勝、九「是雖行九次第定」下約護小乘行明自在、十「此大樓閣」下結德所住。於前九中，除初二及五，餘皆約權實事理雙行。第三偈以言讚中，五十五偈，分二：前三十四偈七言舉德歎處、後二十一偈五言指處明德。前中二：初二總歎，一約行位、一約名德；餘偈別約德行，於中四：初有七偈約自利行勝、二有十偈歎利他行勝、三有八偈歎功德勝、四有七偈歎方便勝。後五言指處明德中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「善財童子以如是」下見敬諮問。於中二：初見敬、後諮問。前中亦二：先見依、後見正，各有申敬。前中二：先入定申敬、後出定敬讚。前中三：初結前標後、二別顯定用、三總結成益。今初。位念者標定，思察者定加行，信願者是定因，「入遍」下辨定名相。二「普現」下別顯定用，即雙運定慧。於中二：一明即智定之妙用。於中，先羅身雲於法界、後「等虛空」下契法性之真源。二「又決定知」下明稱法界之深觀。於中三：初了法從緣、次「離於斷」下智契無性、三「知一切法如種生芽」下會歸中道。此三無礙，即三觀一心。今初。報酬善惡，故云業起。果自種生，云從因起。自修成佛，信為道源。感他化身，敬心便現。二契無性中，離顛倒見者，通三四倒。四倒謂常計無常，是名顛倒，見於實理則無斯倒。若以無常為常，亦非見如實理，以壞相故。自在見者，謂自在天能生萬物故。知由自業，故不由他。離自他見者，單執自他則乖緣起。邊執見者，堅執生死等，有其始末故。離有無者，從無之有名生，自有還無稱滅。體無生滅，何得有無？知空無生，約理遣法。知不自在，約緣遣法。知願力生，約因遣法。三會歸中道者，然隨一句皆離上諸過，今且通說。如種生芽者，從水土等緣生故非無，此如初段。緣生則無性故非有，如第二段。非有非無即是中道，如是離斷常等，可以思準。種芽橫喻萬法，如印生文即豎喻諸法。《涅槃》云「此陰亦滅，彼陰續生。如蠟印印泥，印壞文成」等。自下諸句通於橫竪。了世心現亦唯心觀，以心為緣現而無性，即中道觀。餘並可知。三「善財童子」下總結成益。第二「從地而起」下出定敬讚。於中三：初以身敬繞、次「作是念言」下以心敬念、後偈頌中以言敬讚。二中，舉能住者德歎所住樓閣，初句具顯故。此大樓閣之言，貫通諸句。於中分十：初約境顯勝、二「是入一切甚深」下約德顯妙、三「是以一劫」下約用顯自在、四「是於一切眾生前」下約行顯勝、五「是能住難知法」下約觀顯深、六「是住大慈悲」下約對治顯勝、七「是雖住四禪」下約止觀明自在、八「是雖於一切業煩惱」下約利他行顯勝、九「是雖行九次第定」下約護小乘行明自在、十「此大樓閣」下結德所住。於前九中，除初二及五，餘皆約權實事理雙行。第三偈以言讚中，五十五偈，分二：前三十四偈七言舉德歎處、後二十一偈五言指處明德。前中二：初二總歎，一約行位、一約名德；餘偈別約德行，於中四：初有七偈約自利行勝、二有十偈歎利他行勝、三有八偈歎功德勝、四有七偈歎方便勝。後五言指處明德中，

雖復語依，意在歎正。於中六：初二下化、次二上觀、三有五偈明三昧自在、四有七偈明智慧廣深、五有一偈顯其平等。六有四偈結德申敬求哀請加。第二「爾時」下見正報，中二：一見、二敬。見中二：先翹心願覩、後「乃見」下正覩慈尊。言別處來者，攝化就機故，還來歸本故，亦顯慈氏應念而至不著處故。第二「善財見已」下明設敬儀。於中五：一身心敬禮、二「時彌勒」下讚德記別、三「爾時彌勒」下重申敬儀、四「時彌勒」下再讚再記、五「時善財」下慶遇念恩。二中有二：先長行。指示者，令眾同覩，倣而行故。後偈正讚，有百一十三頌，分三：初一指眾總歎、末後一偈略示後友、中間諸偈別歎勝德。於中三：初二十二偈直對善財歎，於中亦三：初九讚德善來；次二明來因緣，以外由善友、內具德行故；後十一偈明來所為。二「汝等觀」下二十六偈對眾令勸讚。於中五：初四總讚；次四讚其即智之悲；次七歎即悲之智，爾焰者此云所知，《入大乘論》云「爾焰地者是第十地」，此約盡斷十種所知障故；次六偈總歎諸德；後五偈讚妙果當成。三「汝行」下重對善財讚。於中分五：初二十六偈歎其當果德，初二總、餘皆別；二「汝於」下七偈雙歎當現德；三「諸根」下八偈讚其遇友德；四有五偈歎速成位行德；五有十七偈總明諸德結歎令欣。第三重申敬儀，中三：初辨敬因，聞讚德故；次「善財聞」下身心悲敬；後「以文殊」下華供展誠。言文殊心念力者，表由信智故。華因德立，瓔珞行成。云盈手者，信智滿故。散彌勒者，攝成因故，辦當果故。第四再讚再記、第五慶遇念恩，文並可知(已下入第七十八經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖復語依，意在歎正。於中六：初二下化、次二上觀、三有五偈明三昧自在、四有七偈明智慧廣深、五有一偈顯其平等。六有四偈結德申敬求哀請加。第二「爾時」下見正報，中二：一見、二敬。見中二：先翹心願覩、後「乃見」下正覩慈尊。言別處來者，攝化就機故，還來歸本故，亦顯慈氏應念而至不著處故。第二「善財見已」下明設敬儀。於中五：一身心敬禮、二「時彌勒」下讚德記別、三「爾時彌勒」下重申敬儀、四「時彌勒」下再讚再記、五「時善財」下慶遇念恩。二中有二：先長行。指示者，令眾同覩，倣而行故。後偈正讚，有百一十三頌，分三：初一指眾總歎、末後一偈略示後友、中間諸偈別歎勝德。於中三：初二十二偈直對善財歎，於中亦三：初九讚德善來；次二明來因緣，以外由善友、內具德行故；後十一偈明來所為。二「汝等觀」下二十六偈對眾令勸讚。於中五：初四總讚；次四讚其即智之悲；次七歎即悲之智，爾焰者此云所知，《入大乘論》云「爾焰地者是第十地」，此約盡斷十種所知障故；次六偈總歎諸德；後五偈讚妙果當成。三「汝行」下重對善財讚。於中分五：初二十六偈歎其當果德，初二總、餘皆別；二「汝於」下七偈雙歎當現德；三「諸根」下八偈讚其遇友德；四有五偈歎速成位行德；五有十七偈總明諸德結歎令欣。第三重申敬儀，中三：初辨敬因，聞讚德故；次「善財聞」下身心悲敬；後「以文殊」下華供展誠。言文殊心念力者，表由信智故。華因德立，瓔珞行成。云盈手者，信智滿故。散彌勒者，攝成因故，辦當果故。第四再讚再記、第五慶遇念恩，文並可知(已下入第七十八經)。

第二「爾時善財童子合掌」下諮問，中二：先自陳發心、後「而我未知」下正問法要。於中三：初標所問。次「大聖一切如來」下歎慈氏有能答之德，即以此德亦為問端，初總、後別。別有五十句，皆因圓果滿德。三「大聖菩薩」下結問請說，兼顯問意。第三「爾時彌勒菩薩」下稱歎授法。於中二：先稱歎、後授法、前中二：先為大眾讚歎善財，即是歎人；後為善財讚菩提心，即是讚法。前中亦二：先指人示眾、後「諸仁者此長者子」下正讚其德。於中四：一明求友精勤、二明所乘廣大、三明具德無缺、四明速證超權。初中二：先總顯精勤。後「諸仁者」下別示精勤之相，謂一時之勤猶未可歎，自始暨末一念無懈故為可稱。言一百一十善知識者，古有多釋。一云：理應具有，但文脫漏。賢首云：「前後諸友總五十四位，分出德生有德為二則五十五人，各有自分、勝進故有一百一十。」若依此解，則違此已言。既云經百一十已方至彌勒，彌勒等三非百一十之數明矣。有云：減數十耳，實唯一百八人。謂此前除遍友，但五十一人，各具主伴成百二人。遍友指示眾藝，雖非主友而是伴友，為一百三。更加無厭足王處、空天瞿波處、無憂德神摩耶處、蓮華法德身眾神，及妙華光明神、守護法堂善眼羅剎，合前總有百八。以空天等相問答故，得在友數。非前主友稱名指示，故非主友但名伴友。若爾，則違下餘城之言。下自釋云「前至童子童女，已經一百一十。」今更後文殊所，故云餘也。謂若此為百八，加於慈氏尚始百九，并後文殊方正一十，何有餘耶？若會通者，三釋皆得一種，取前更加不動處覺悟菩薩、如來使天，足成一百一十，則餘義亦成。以彼二聖亦教善財，故得為伴友。其餘己之言，但是譯者之意故。晉經無有「已」字，則通取前後，於義無妨。然下復云百一十城，又云過百一十由旬，皆言百一十者，有所表故。謂除佛位，取其證入十地等覺為百一十，一中具十故。亦顯位位十十相融，設有三賢亦唯具十。若合等覺屬十地勝進，則開十信為一，故進退行布及與圓融皆順百一十言，何必剋定前後？第二「諸仁者此長者子甚為難有」下明所乘廣大。於中三：初總歎希奇。二「如是之人」下別明難遇，於中二：先標舉、後「何以」下徵釋。釋意云：悲濟深廣故，即開前總中救護眾生。於中二：先明總護一切、後「為被四流」下約類別明。汩者，流急之貌。言界城者，即十八界，一一根境識中別別解脫故。言界地者，即地等四界，六處空聚癡闇無人，不以智光引之，必為塵賊所劫。三「諸仁者此長者子恒以」下總結所作。第三「諸仁者若 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時善財童子合掌」下諮問，中二：先自陳發心、後「而我未知」下正問法要。於中三：初標所問。次「大聖一切如來」下歎慈氏有能答之德，即以此德亦為問端，初總、後別。別有五十句，皆因圓果滿德。三「大聖菩薩」下結問請說，兼顯問意。第三「爾時彌勒菩薩」下稱歎授法。於中二：先稱歎、後授法、前中二：先為大眾讚歎善財，即是歎人；後為善財讚菩提心，即是讚法。前中亦二：先指人示眾、後「諸仁者此長者子」下正讚其德。於中四：一明求友精勤、二明所乘廣大、三明具德無缺、四明速證超權。初中二：先總顯精勤。後「諸仁者」下別示精勤之相，謂一時之勤猶未可歎，自始暨末一念無懈故為可稱。言一百一十善知識者，古有多釋。一云：理應具有，但文脫漏。賢首云：「前後諸友總五十四位，分出德生有德為二則五十五人，各有自分、勝進故有一百一十。」若依此解，則違此已言。既云經百一十已方至彌勒，彌勒等三非百一十之數明矣。有云：減數十耳，實唯一百八人。謂此前除遍友，但五十一人，各具主伴成百二人。遍友指示眾藝，雖非主友而是伴友，為一百三。更加無厭足王處、空天瞿波處、無憂德神摩耶處、蓮華法德身眾神，及妙華光明神、守護法堂善眼羅剎，合前總有百八。以空天等相問答故，得在友數。非前主友稱名指示，故非主友但名伴友。若爾，則違下餘城之言。下自釋云「前至童子童女，已經一百一十。」今更後文殊所，故云餘也。謂若此為百八，加於慈氏尚始百九，并後文殊方正一十，何有餘耶？若會通者，三釋皆得一種，取前更加不動處覺悟菩薩、如來使天，足成一百一十，則餘義亦成。以彼二聖亦教善財，故得為伴友。其餘己之言，但是譯者之意故。晉經無有「已」字，則通取前後，於義無妨。然下復云百一十城，又云過百一十由旬，皆言百一十者，有所表故。謂除佛位，取其證入十地等覺為百一十，一中具十故。亦顯位位十十相融，設有三賢亦唯具十。若合等覺屬十地勝進，則開十信為一，故進退行布及與圓融皆順百一十言，何必剋定前後？第二「諸仁者此長者子甚為難有」下明所乘廣大。於中三：初總歎希奇。二「如是之人」下別明難遇，於中二：先標舉、後「何以」下徵釋。釋意云：悲濟深廣故，即開前總中救護眾生。於中二：先明總護一切、後「為被四流」下約類別明。汩者，流急之貌。言界城者，即十八界，一一根境識中別別解脫故。言界地者，即地等四界，六處空聚癡闇無人，不以智光引之，必為塵賊所劫。三「諸仁者此長者子恒以」下總結所作。第三「諸仁者若

有眾生」下明具德無缺。有十三句，有一在已已為希有，況有二三乃至全具，故云展轉難有。又復後後難於前前，故云展轉。第四「諸仁者餘諸」下明速證超權，以依實教修行故。謂即凡身一生，亦解行生故。千年之鳥不及朝生之鳳，普賢生位互融攝故。依實修者悉皆能爾，胡不勉旃？文有十句：初二總明具諸位行、三入十住、四五入十行、六入迴向。又上四句亦皆十地行，又上四義義含通別。下四句通諸地位。第二「爾時彌勒」下為善財歎菩提心。文分二別：初結前生後、後「告善財」下正歎。於中四：初標歎發心；二「汝獲善利」下歎其發心之器成益；三「何以」下廣舉菩提心德釋成；四「善男子菩提心者成就如是」下結釋所屬。前二可知。三中，先徵意云：所以歎善哉獲善利者，何耶？釋意云：菩提心具德故。文有二百二十一句，皆通三種發心，頓具諸位功德。且分為二：初一百一十八句明菩提心遍該諸地、後「得無畏藥」下一百三句明菩提心頓具諸位功德。又前多明信成就及解行發心，後段多明證位發心故文多云得。又前段明菩提心殊勝功德高齊佛果，後段喻菩提心自在功德廣多無量。今初段中分二：先別明、後總結。前中文通橫竪，橫則一一發心皆具諸句之德，竪則別配諸位發心，以從菩薩種性至於究竟不出三種發心故。光統配十二住：初三句即種性住，故云如種如田地，皆是種生之義。二「如淨水」下六句明勝解行住中之益。三「淨目」下十六句極喜增上住，皆初地中義故。四「如大海」下七句戒增上住。五「調慧象」下十句增上心住。六「善見藥」下十句覺分相應增上慧住中，云毘笈摩者，此云普去。七「如意珠」下十句諸諦相應增上住。八「利刀」下十句明緣起流轉止息相應增上住。九「臥具」下十句明無相有功用住。十「命根」下十句明無相無功用住。十一「好種性」下十句明無礙解住。言壽行者，梵本云則為磁石，不吸聲聞解脫果故。十二「淨瑠璃」下十六句明最上菩薩住。梵本云因陀羅網，網取煩惱阿修羅故。婆樓那風，此云迅猛風也。其中文義皆與彼位相應，恐繁不屬故。始於種子、終於惑習，明竪義彰矣。然斷習等，推功歸本由初發心，則橫具諸德於理明矣。二「善男子」下總結，即功成由於始簣故。初心具於諸德，況復初後圓融。第二「善男子譬如」下一百三句明菩提心自在功德。文中各有喻、合，說聽之人所見深遠故，所引喻多非凡境。亦顯不共菩提心故。雖通橫竪，且竪分五段：初有七句攝十住德，覺心自性離惡覺等故。二「無生根」下十喻攝十行德。三「帝釋著摩尼」下九句攝十迴向德。四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有眾生」下明具德無缺。有十三句，有一在已已為希有，況有二三乃至全具，故云展轉難有。又復後後難於前前，故云展轉。第四「諸仁者餘諸」下明速證超權，以依實教修行故。謂即凡身一生，亦解行生故。千年之鳥不及朝生之鳳，普賢生位互融攝故。依實修者悉皆能爾，胡不勉旃？文有十句：初二總明具諸位行、三入十住、四五入十行、六入迴向。又上四句亦皆十地行，又上四義義含通別。下四句通諸地位。第二「爾時彌勒」下為善財歎菩提心。文分二別：初結前生後、後「告善財」下正歎。於中四：初標歎發心；二「汝獲善利」下歎其發心之器成益；三「何以」下廣舉菩提心德釋成；四「善男子菩提心者成就如是」下結釋所屬。前二可知。三中，先徵意云：所以歎善哉獲善利者，何耶？釋意云：菩提心具德故。文有二百二十一句，皆通三種發心，頓具諸位功德。且分為二：初一百一十八句明菩提心遍該諸地、後「得無畏藥」下一百三句明菩提心頓具諸位功德。又前多明信成就及解行發心，後段多明證位發心故文多云得。又前段明菩提心殊勝功德高齊佛果，後段喻菩提心自在功德廣多無量。今初段中分二：先別明、後總結。前中文通橫竪，橫則一一發心皆具諸句之德，竪則別配諸位發心，以從菩薩種性至於究竟不出三種發心故。光統配十二住：初三句即種性住，故云如種如田地，皆是種生之義。二「如淨水」下六句明勝解行住中之益。三「淨目」下十六句極喜增上住，皆初地中義故。四「如大海」下七句戒增上住。五「調慧象」下十句增上心住。六「善見藥」下十句覺分相應增上慧住中，云毘笈摩者，此云普去。七「如意珠」下十句諸諦相應增上住。八「利刀」下十句明緣起流轉止息相應增上住。九「臥具」下十句明無相有功用住。十「命根」下十句明無相無功用住。十一「好種性」下十句明無礙解住。言壽行者，梵本云則為磁石，不吸聲聞解脫果故。十二「淨瑠璃」下十六句明最上菩薩住。梵本云因陀羅網，網取煩惱阿修羅故。婆樓那風，此云迅猛風也。其中文義皆與彼位相應，恐繁不屬故。始於種子、終於惑習，明竪義彰矣。然斷習等，推功歸本由初發心，則橫具諸德於理明矣。二「善男子」下總結，即功成由於始簣故。初心具於諸德，況復初後圓融。第二「善男子譬如」下一百三句明菩提心自在功德。文中各有喻、合，說聽之人所見深遠故，所引喻多非凡境。亦顯不共菩提心故。雖通橫竪，且竪分五段：初有七句攝十住德，覺心自性離惡覺等故。二「無生根」下十喻攝十行德。三「帝釋著摩尼」下九句攝十迴向德。四

「有寶名淨光明」下六十喻攝十地德，即分為十：初四攝初地德；二「如自在王」下三喻攝二地德，持戒頭陀等淨功德故；三「善調龍法」下四喻攝三地德，入諸禪定，離惑熱等故。四「須彌山」下四喻攝四地德，同一切智焰，得無漏故。五「椰子樹」下四喻攝五地德，利人不染俗故。六「一燈」下六喻攝六地德，般若現前，頓破闇故。七「迦陵頻伽」下五句攝七地德，善入方便，得自在故。八「如人學射」下十四喻攝八地德，無功發心，能滅相惑等故。九「服延齡藥」下十喻攝九地德，延壽益生等故。十「譬如有藥為呪所持」下六喻攝十地德，深除惑習，成一切佛法故。五「金剛非劣惡器」下十七喻攝等覺位功德，以金剛智終成菩提故。其間梵語，具如《音義》。第四「善男子菩提心者」下結釋所屬，謂上來多德釋獲善利之言故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有寶名淨光明」下六十喻攝十地德，即分為十：初四攝初地德；二「如自在王」下三喻攝二地德，持戒頭陀等淨功德故；三「善調龍法」下四喻攝三地德，入諸禪定，離惑熱等故。四「須彌山」下四喻攝四地德，同一切智焰，得無漏故。五「椰子樹」下四喻攝五地德，利人不染俗故。六「一燈」下六喻攝六地德，般若現前，頓破闇故。七「迦陵頻伽」下五句攝七地德，善入方便，得自在故。八「如人學射」下十四喻攝八地德，無功發心，能滅相惑等故。九「服延齡藥」下十喻攝九地德，延壽益生等故。十「譬如有藥為呪所持」下六喻攝十地德，深除惑習，成一切佛法故。五「金剛非劣惡器」下十七喻攝等覺位功德，以金剛智終成菩提故。其間梵語，具如《音義》。第四「善男子菩提心者」下結釋所屬，謂上來多德釋獲善利之言故。

第二「善男子如汝所問」下正授法界。於中四：一授法體、二顯法名、三窮嚴因之本源、四覈正報之性相故。初中四：一攝入方便、二加令證入、三見所證境、四事訖起定。初中，先牒問勸證(已下入第七十九經)；後「爾時善財」下求證方便。第二「爾時彌勒」下加令證入。先約緣加，令其就法亡言會旨，則佛法門開，故云前詣等。即開理智門，示令其悟入也。後「善財心喜」下約因自證，悟佛知見則入法界。從迷之悟，加行趣入，有門理之殊。證已契合，能所兩亡，即妄而真，更無入處，故云還閉。第三「見其樓閣」下明見所證境。於中二：先別明所見、後總顯見相。前中六：一見依報、二見正報、三見伴菩薩、四見諸佛、五見閣中主閣、六總見嚴具作用，然此六皆是悲智之中所有。今初，先見、後益。前中三：一直見一重莊嚴，有標、列、結。同虛空者，稱法性故。次「又見其中」下依中有依。一中見多，即微細門，亦主伴門。後「善財童子」下一處見多，即相在門。二「爾時」下明得益。第二「纔始稽首」下見正報，中二：先總標、「所謂」下別顯。於中五：一見初發心時；二「或見初得慈心」下見其修行得法時；三「或見彌勒為轉輪」下隨類攝生時四「或復見為護世」下見處會說法，於中，先明所處會殊、後「或見讚說初地」下顯所說之法；五「或見彌勒於百千」下總見行用。第三「或見諸菩薩」下明見伴菩薩身雲演法，即前與無量眷屬。第四「或復於中見諸如來」下明見諸佛攝化之德。第五「又復於彼」下見閣中主閣，別明慈氏一生當作。於中，先見、後「爾時」下得益，可知。第六「復聞一切」下見聞嚴具作用，於中十段：一聞網等演法，於中三：一近聞、次「又聞某處」下遠聞、後「善財」下得益；二見寶鏡作用；三見寶柱放光；四見寶像威儀；五見瓔珞等出生；六蓮華重現；七寶地現像；八樹現半身，兜沙羅者，此云霜氷；九半月現光；十壁現本事，於中初見慈氏修行隨類攝生、後「又見」下覩所事友勸喻善財。二「爾時善財」下總顯見相，先法、後喻。今初。謂何力能見？以何眼見？將何智見？依何位見？於何處見？如經屬之，及結前來所不說境。後「譬如」下喻顯見相。所以有十喻者，所喻別故。然有二意：一喻能見因緣不同故、二喻所見境相別故。具初意者，十中初一總喻能見所見皆如夢事，大小無礙等，如喻合文尋之；餘九皆別。二喻自因力，隨自業故，凡命將終故。三四並喻緣力龍鬼所持故，然鬼持自他不同，龍持自他同體。五喻友依報力。六是定力。七喻性空力。八喻法界自在力。九喻智定無二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「善男子如汝所問」下正授法界。於中四：一授法體、二顯法名、三窮嚴因之本源、四覈正報之性相故。初中四：一攝入方便、二加令證入、三見所證境、四事訖起定。初中，先牒問勸證(已下入第七十九經)；後「爾時善財」下求證方便。第二「爾時彌勒」下加令證入。先約緣加，令其就法亡言會旨，則佛法門開，故云前詣等。即開理智門，示令其悟入也。後「善財心喜」下約因自證，悟佛知見則入法界。從迷之悟，加行趣入，有門理之殊。證已契合，能所兩亡，即妄而真，更無入處，故云還閉。第三「見其樓閣」下明見所證境。於中二：先別明所見、後總顯見相。前中六：一見依報、二見正報、三見伴菩薩、四見諸佛、五見閣中主閣、六總見嚴具作用，然此六皆是悲智之中所有。今初，先見、後益。前中三：一直見一重莊嚴，有標、列、結。同虛空者，稱法性故。次「又見其中」下依中有依。一中見多，即微細門，亦主伴門。後「善財童子」下一處見多，即相在門。二「爾時」下明得益。第二「纔始稽首」下見正報，中二：先總標、「所謂」下別顯。於中五：一見初發心時；二「或見初得慈心」下見其修行得法時；三「或見彌勒為轉輪」下隨類攝生時四「或復見為護世」下見處會說法，於中，先明所處會殊、後「或見讚說初地」下顯所說之法；五「或見彌勒於百千」下總見行用。第三「或見諸菩薩」下明見伴菩薩身雲演法，即前與無量眷屬。第四「或復於中見諸如來」下明見諸佛攝化之德。第五「又復於彼」下見閣中主閣，別明慈氏一生當作。於中，先見、後「爾時」下得益，可知。第六「復聞一切」下見聞嚴具作用，於中十段：一聞網等演法，於中三：一近聞、次「又聞某處」下遠聞、後「善財」下得益；二見寶鏡作用；三見寶柱放光；四見寶像威儀；五見瓔珞等出生；六蓮華重現；七寶地現像；八樹現半身，兜沙羅者，此云霜氷；九半月現光；十壁現本事，於中初見慈氏修行隨類攝生、後「又見」下覩所事友勸喻善財。二「爾時善財」下總顯見相，先法、後喻。今初。謂何力能見？以何眼見？將何智見？依何位見？於何處見？如經屬之，及結前來所不說境。後「譬如」下喻顯見相。所以有十喻者，所喻別故。然有二意：一喻能見因緣不同故、二喻所見境相別故。具初意者，十中初一總喻能見所見皆如夢事，大小無礙等，如喻合文尋之；餘九皆別。二喻自因力，隨自業故，凡命將終故。三四並喻緣力龍鬼所持故，然鬼持自他不同，龍持自他同體。五喻友依報力。六是定力。七喻性空力。八喻法界自在力。九喻智定無二

力，大智海印之三昧故。十幻智自在力。二約所喻境相別者，亦初總、餘別。別中，一臨終現業喻，喻所見冥應；二非人所持喻，喻所見能說；三龍宮淹久喻，喻念劫圓融；四梵宮廣現喻，喻一多無礙；五遍處定境喻，喻所見明了；六乾城依空喻，喻事理無礙；七同處異見喻，喻隱顯自在；八海現三千喻，喻頓現遠近；九幻現眾多喻，喻所見純雜無礙。第四「爾時彌勒」下事訖起定。於中四：一警覺令起。亦彈指者，前來得旨所謂忘言，此中得旨令不滯寂。二「法性」下略示體相。初句標；「此是」下釋所見之相，從法智緣生，緣生故無自性，故云如是自性如幻夢等。悉不成就者，結成上義，從緣無性故事不成就，無性從緣故理不成就。由不守自性故，能從緣成上之法，雖成不離法性故，即事得云法性如是，亦是性自具故。三「爾時」下得旨而起。四「彌勒告」下問答所見。約問親證，推之在因，云住不思議。答中謙敬，推之在緣，云善反力。師資互推，反常情也。第二「聖者」下顯法名，先問、後答。答中，先明主門、後「善男子」下眷屬。前中，三世一切境界者，即此所入所見之境。不忘念智者，即能入能現之智。良以三世一如故念劫圓融，隨一世中現三際之境，智入三世了法空寂，與如冥契故，一念之中無所不見。莊嚴藏者，有二義：一以法性嚴故，一莊嚴中包含出生無盡嚴具，如一閣中見多閣等。二以無礙智契圓融境，嚴如來藏則本具諸法故。上云法性如是，非是新成故。此門中具不可說解脫。第三「善財問言」下窮嚴因之本源。於中有二問答：初番窮其所歸，由上覩希奇攝力之後忽然而失，故問其去處。答中以從本流末故來，攝末歸本故去，去不異來，故引之於來一時併答。後番彰其本起。於中先問。雖蒙引歸來處，既不究終歸，寧知本起？故復尋之。答中，先法、後喻。法中，先相、後性。謂智力緣作故來，智力緣加故住。既從緣來，則無來去，故此嚴事非在閣中而住，亦非別處持來。從緣而來故非集，緣謝則滅故非常。若先定有來處則墮常過，先有今無則為斷滅。既離斷常，何有生滅一異等相？故云遠離一切。後喻，有二：先龍王降雨喻，偏喻無來之來。合中不住內者，菩薩力故。不住外者，自善力故。以內外因緣互奪，則內外兩亡。後幻師現幻喻，雙喻來去則無來去。第四「善財童子言大聖」下覈正報之性相。於中二：先問從來、後問生處。前中，先問、後答。問中，上見慈氏從餘處來，遽即設敬問法，未遑諮問所從。故此因前嚴事之來，便問來處。答中，有三來處：一約體，實法身即無來之來，來即無來，文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力，大智海印之三昧故。十幻智自在力。二約所喻境相別者，亦初總、餘別。別中，一臨終現業喻，喻所見冥應；二非人所持喻，喻所見能說；三龍宮淹久喻，喻念劫圓融；四梵宮廣現喻，喻一多無礙；五遍處定境喻，喻所見明了；六乾城依空喻，喻事理無礙；七同處異見喻，喻隱顯自在；八海現三千喻，喻頓現遠近；九幻現眾多喻，喻所見純雜無礙。第四「爾時彌勒」下事訖起定。於中四：一警覺令起。亦彈指者，前來得旨所謂忘言，此中得旨令不滯寂。二「法性」下略示體相。初句標；「此是」下釋所見之相，從法智緣生，緣生故無自性，故云如是自性如幻夢等。悉不成就者，結成上義，從緣無性故事不成就，無性從緣故理不成就。由不守自性故，能從緣成上之法，雖成不離法性故，即事得云法性如是，亦是性自具故。三「爾時」下得旨而起。四「彌勒告」下問答所見。約問親證，推之在因，云住不思議。答中謙敬，推之在緣，云善反力。師資互推，反常情也。第二「聖者」下顯法名，先問、後答。答中，先明主門、後「善男子」下眷屬。前中，三世一切境界者，即此所入所見之境。不忘念智者，即能入能現之智。良以三世一如故念劫圓融，隨一世中現三際之境，智入三世了法空寂，與如冥契故，一念之中無所不見。莊嚴藏者，有二義：一以法性嚴故，一莊嚴中包含出生無盡嚴具，如一閣中見多閣等。二以無礙智契圓融境，嚴如來藏則本具諸法故。上云法性如是，非是新成故。此門中具不可說解脫。第三「善財問言」下窮嚴因之本源。於中有二問答：初番窮其所歸，由上覩希奇攝力之後忽然而失，故問其去處。答中以從本流末故來，攝末歸本故去，去不異來，故引之於來一時併答。後番彰其本起。於中先問。雖蒙引歸來處，既不究終歸，寧知本起？故復尋之。答中，先法、後喻。法中，先相、後性。謂智力緣作故來，智力緣加故住。既從緣來，則無來去，故此嚴事非在閣中而住，亦非別處持來。從緣而來故非集，緣謝則滅故非常。若先定有來處則墮常過，先有今無則為斷滅。既離斷常，何有生滅一異等相？故云遠離一切。後喻，有二：先龍王降雨喻，偏喻無來之來。合中不住內者，菩薩力故。不住外者，自善力故。以內外因緣互奪，則內外兩亡。後幻師現幻喻，雙喻來去則無來去。第四「善財童子言大聖」下覈正報之性相。於中二：先問從來、後問生處。前中，先問、後答。問中，上見慈氏從餘處來，遽即設敬問法，未遑諮問所從。故此因前嚴事之來，便問來處。答中，有三來處：一約體，實法身即無來之來，來即無來，文

有十對，思之。二「善男子菩薩從大悲」下約相，實報從萬行中來，亦猶《淨名》從萬行道場來矣。三「汝問我」下約用，化現隨機熟處而來。此三即法、報、化身，亦體相用，亦理行事。又初唯理，後唯事，中一具理事。摩羅提者，具云摩羅耶提數。摩羅耶者，此云鬘施，即山名也。提數云中，謂其山在此國中故，或國中近此山故。瞿者地也，波羅云守護，即守護土地及心地故。第二「善財」下問答生處。問中，由前云從生處來，故今窮之。答中二：先通明諸菩薩生處、後別顯慈氏生處。前中三：初正答生處、次明生緣眷屬、後校量顯勝。今初有十，皆上句為能生之行，下句為所生之家。謂若發菩提心，則是菩薩，名為生家。若有深心，則見善友。若得諸地，則滿諸度。教化眾生，即是覺他。有智慧故了法無生，有方便故不取無生之相，不滯二乘之寂，故生無生忍家。餘可思準。又上句亦通所生，思之。二「善男子」下明生緣眷屬，有二十句。般若為母方便為父者，略有三義：一實知虛凝與陰俱靜，權智流動與陽齊波故。二親生法身實由般若，若無方便多共二乘，成菩薩種乃由方便故。三者內解外濟如父母故。次檀以福資、尸以防護。餘可思耳。三「善男子菩薩如是」下校量顯勝。於中二：先總辨生家勝、後「生於如是尊勝家」下別彰智勝。第二「善男子我身」下別顯慈氏生處。於中二：先彰實報等周法界。文有十句，初句總、次八別、後一結。二「我為化」下顯為順機當現生殊。於中，先明現生。拘吒者，此云樓閣，此聚落中多樓閣故，或慈氏閣在此中故。後「我為隨順」下明當生。於中，先正顯當生所為。如蓮華者，有三義：一釋迦下種，彼華開故；二昔因含果如華未開，因亡果現故如蓮華開；三聞熏含實如蓮未開，見實亡言故云開悟。《智論》云「菩薩善根，不遇如來智慧日光，翳死無疑。」通證前義。後「我願滿」下結會三聖。言俱見我者，亦有三意：一俱助化故；二善財表行、文殊信智，成正覺時俱證此故；三者文殊古佛、善財當佛、慈氏現佛，三世圓融浩然大均，故云俱見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十對，思之。二「善男子菩薩從大悲」下約相，實報從萬行中來，亦猶《淨名》從萬行道場來矣。三「汝問我」下約用，化現隨機熟處而來。此三即法、報、化身，亦體相用，亦理行事。又初唯理，後唯事，中一具理事。摩羅提者，具云摩羅耶提數。摩羅耶者，此云鬘施，即山名也。提數云中，謂其山在此國中故，或國中近此山故。瞿者地也，波羅云守護，即守護土地及心地故。第二「善財」下問答生處。問中，由前云從生處來，故今窮之。答中二：先通明諸菩薩生處、後別顯慈氏生處。前中三：初正答生處、次明生緣眷屬、後校量顯勝。今初有十，皆上句為能生之行，下句為所生之家。謂若發菩提心，則是菩薩，名為生家。若有深心，則見善友。若得諸地，則滿諸度。教化眾生，即是覺他。有智慧故了法無生，有方便故不取無生之相，不滯二乘之寂，故生無生忍家。餘可思準。又上句亦通所生，思之。二「善男子」下明生緣眷屬，有二十句。般若為母方便為父者，略有三義：一實知虛凝與陰俱靜，權智流動與陽齊波故。二親生法身實由般若，若無方便多共二乘，成菩薩種乃由方便故。三者內解外濟如父母故。次檀以福資、尸以防護。餘可思耳。三「善男子菩薩如是」下校量顯勝。於中二：先總辨生家勝、後「生於如是尊勝家」下別彰智勝。第二「善男子我身」下別顯慈氏生處。於中二：先彰實報等周法界。文有十句，初句總、次八別、後一結。二「我為化」下顯為順機當現生殊。於中，先明現生。拘吒者，此云樓閣，此聚落中多樓閣故，或慈氏閣在此中故。後「我為隨順」下明當生。於中，先正顯當生所為。如蓮華者，有三義：一釋迦下種，彼華開故；二昔因含果如華未開，因亡果現故如蓮華開；三聞熏含實如蓮未開，見實亡言故云開悟。《智論》云「菩薩善根，不遇如來智慧日光，翳死無疑。」通證前義。後「我願滿」下結會三聖。言俱見我者，亦有三意：一俱助化故；二善財表行、文殊信智，成正覺時俱證此故；三者文殊古佛、善財當佛、慈氏現佛，三世圓融浩然大均，故云俱見。

第四「善男子汝當」下指示後友，中三：初勸往教問、次「何以」下釋勸所由、三「是故善男子」下結勸重釋。初中，令往文殊者，因位將極，令反照心源故。二中，先徵意云：文殊已見，何為勸往？釋意云：彼德深廣，宿緣重故。於中二：先明行廣、後顯緣深。今初。出生菩薩功德者，主信法門，長養一切善。故為佛母者，主般若門，住甚深智，見法實故。為菩薩師者，具善巧智，通達解脫，究竟普賢行故。後「是汝善知識」下顯其緣深已多成益。三結勸重釋，中三：初結勸，具上二義，應往勿疲。次徵釋。先徵意云：何以的知具前二義？後釋意云：已所成益皆是彼力，故知德深緣重。若當見者，獲益尤增。後「文殊」下結德究竟。前見為信之首，後見為智之終，故云一切究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「善男子汝當」下指示後友，中三：初勸往教問、次「何以」下釋勸所由、三「是故善男子」下結勸重釋。初中，令往文殊者，因位將極，令反照心源故。二中，先徵意云：文殊已見，何為勸往？釋意云：彼德深廣，宿緣重故。於中二：先明行廣、後顯緣深。今初。出生菩薩功德者，主信法門，長養一切善。故為佛母者，主般若門，住甚深智，見法實故。為菩薩師者，具善巧智，通達解脫，究竟普賢行故。後「是汝善知識」下顯其緣深已多成益。三結勸重釋，中三：初結勸，具上二義，應往勿疲。次徵釋。先徵意云：何以的知具前二義？後釋意云：已所成益皆是彼力，故知德深緣重。若當見者，獲益尤增。後「文殊」下結德究竟。前見為信之首，後見為智之終，故云一切究竟。

第五「爾時善財」下戀德禮辭(已下第八十經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「爾時善財」下戀德禮辭(已下第八十經)。

自下大文第四明智照無二相，顯前因法生果，體無分別，絕境智等諸二相故。又善財障盡惑除未始動念，是故反照唯是初心，更無異也，即信智無二。文但有三：第一依教趣求、第二見聞證入、第三轉遇勝緣。今初。言經游百一十餘城已者，百一十義已見上文。然此游城復有二義：一但從彌勒至於文殊，自經百一十城，非連取前。二者加前百一十友，故云餘城，即通取前友，普收諸法歸一照故。若爾，前友此城豈得同耶？亦有二義：一者友必依城，則一城一友。二者或於一城值於多友，或求一友歷於多城，而要具一百一十，以順表法故到。蘇摩那者，此云悅意，即華名也。謂智照一性，悅本心故。即德生城。有本云至普門國，顯攝諸差別歸無二相，即普門故。言住其門所者，顯解心已極，將入般若無二之門故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下大文第四明智照無二相，顯前因法生果，體無分別，絕境智等諸二相故。又善財障盡惑除未始動念，是故反照唯是初心，更無異也，即信智無二。文但有三：第一依教趣求、第二見聞證入、第三轉遇勝緣。今初。言經游百一十餘城已者，百一十義已見上文。然此游城復有二義：一但從彌勒至於文殊，自經百一十城，非連取前。二者加前百一十友，故云餘城，即通取前友，普收諸法歸一照故。若爾，前友此城豈得同耶？亦有二義：一者友必依城，則一城一友。二者或於一城值於多友，或求一友歷於多城，而要具一百一十，以順表法故到。蘇摩那者，此云悅意，即華名也。謂智照一性，悅本心故。即德生城。有本云至普門國，顯攝諸差別歸無二相，即普門故。言住其門所者，顯解心已極，將入般若無二之門故。

第二「是時文殊」下見聞證入。此下即是所漏脫文義，如前說然。以極照無二心境兩亡故，略無敬問。信解雙絕故，不見現身而反照。未移信心，故申右手。又不見乃為真見，但了自心空般若故。文中三：一摩頂攝受。過百一十由旬者，徹過前位故。始信該於極果，故曰遙申。隨順行成，故曰右手。然過城約超封域，由旬明超數量。又前越諸位斷德，後越諸位智地。按頂表於攝受，亦以普法置心頂故，信至極故。二「作如是言」下誨示法門，即舉失顯得，謂若離信根等、不了法性等，反顯善財有信根等、能了法性等。於中先列所闕行法。文有九句，前七闕因：一闕行本故；二求小故心劣，處生死而憂悔；三橫不具；四豎不進；五滯一善；六不廣求；七不起無住行願。後二闕緣。後「不能了」下不能成益中，有十五句，前六約所知理事、後九約能知分齊，例前諸文，思之。又前九中，初一信根是所闕因，餘皆不能成益。約法功歸於信，約人前友之法皆由文殊。三「是時文殊」下結益歸本。於中十句：前九結益甚深，初一總、餘八別。前智光明即般若方便，後無邊智即智波羅蜜。普賢行道場者，舉足下足皆與普賢行相應故。自所住處者，即是法界，是文殊大智無住住故。又普賢道場即法界理，自所住處即文殊智，此亦義同示於後友普賢之境。後一句攝用歸本，所作竟故。信窮智境，信相便亡，故云不現。第三「於是善財」下轉遇勝緣修行敬事。然此諸友及後普賢皆無指授者，表證法界離此彼相故。此三千友乃有多義：一者成前，尚是文殊之益；二者順後，為入理方便。又通論諸友，更分三分：初文殊一人，為信心之始；次至後文殊，為智滿之終，故此總見三千等友；後之普賢，理智無二。又前諸友一一各逢即是純門，此中諸友一時頓見即顯雜門，後普賢一人具前諸友即純雜無礙。又此諸友所得法門，受行各別，文所不具，結廣從略，故總云三千耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「是時文殊」下見聞證入。此下即是所漏脫文義，如前說然。以極照無二心境兩亡故，略無敬問。信解雙絕故，不見現身而反照。未移信心，故申右手。又不見乃為真見，但了自心空般若故。文中三：一摩頂攝受。過百一十由旬者，徹過前位故。始信該於極果，故曰遙申。隨順行成，故曰右手。然過城約超封域，由旬明超數量。又前越諸位斷德，後越諸位智地。按頂表於攝受，亦以普法置心頂故，信至極故。二「作如是言」下誨示法門，即舉失顯得，謂若離信根等、不了法性等，反顯善財有信根等、能了法性等。於中先列所闕行法。文有九句，前七闕因：一闕行本故；二求小故心劣，處生死而憂悔；三橫不具；四豎不進；五滯一善；六不廣求；七不起無住行願。後二闕緣。後「不能了」下不能成益中，有十五句，前六約所知理事、後九約能知分齊，例前諸文，思之。又前九中，初一信根是所闕因，餘皆不能成益。約法功歸於信，約人前友之法皆由文殊。三「是時文殊」下結益歸本。於中十句：前九結益甚深，初一總、餘八別。前智光明即般若方便，後無邊智即智波羅蜜。普賢行道場者，舉足下足皆與普賢行相應故。自所住處者，即是法界，是文殊大智無住住故。又普賢道場即法界理，自所住處即文殊智，此亦義同示於後友普賢之境。後一句攝用歸本，所作竟故。信窮智境，信相便亡，故云不現。第三「於是善財」下轉遇勝緣修行敬事。然此諸友及後普賢皆無指授者，表證法界離此彼相故。此三千友乃有多義：一者成前，尚是文殊之益；二者順後，為入理方便。又通論諸友，更分三分：初文殊一人，為信心之始；次至後文殊，為智滿之終，故此總見三千等友；後之普賢，理智無二。又前諸友一一各逢即是純門，此中諸友一時頓見即顯雜門，後普賢一人具前諸友即純雜無礙。又此諸友所得法門，受行各別，文所不具，結廣從略，故總云三千耳。

大文第五「增長趣求」下顯因廣大相。以前照理無二，顯其甚深，方堪成佛廣大之因，以隨一一因皆稱法性故。文殊般若即攝相歸體，普賢法界即祕密重重。若以二聖相對，則文殊為能證；若以二聖對善財，則文殊亦為所證，未得般若今證得故。文中分三：初依教趣求、二聞覩前相、三見聞證入。今初，有二十六句：初一標求佛果；後一總觀圓因；中間諸句義通前後，皆是趣佛之因，並是普賢解脫境故。就中間攝為十對：初四四等普周寂靜，即捨故；次二福智無外緣境，是智故；次二入正增助；次二修因知果；次三入法現生；次二證願修行；次二照上增下；次二得實照權；次二智周身遍；後三摧障入理。其入無礙法，向上成無二礙、向下即成無礙法界。其住平等地，即前文殊自所住處。後總句觀普賢境，即前普賢行道場，以是顯因廣大相故。文殊通指善財普觀，不同前文一友指於一友，良以普觀方見普賢故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第五「增長趣求」下顯因廣大相。以前照理無二，顯其甚深，方堪成佛廣大之因，以隨一一因皆稱法性故。文殊般若即攝相歸體，普賢法界即祕密重重。若以二聖相對，則文殊為能證；若以二聖對善財，則文殊亦為所證，未得般若今證得故。文中分三：初依教趣求、二聞覩前相、三見聞證入。今初，有二十六句：初一標求佛果；後一總觀圓因；中間諸句義通前後，皆是趣佛之因，並是普賢解脫境故。就中間攝為十對：初四四等普周寂靜，即捨故；次二福智無外緣境，是智故；次二入正增助；次二修因知果；次三入法現生；次二證願修行；次二照上增下；次二得實照權；次二智周身遍；後三摧障入理。其入無礙法，向上成無二礙、向下即成無礙法界。其住平等地，即前文殊自所住處。後總句觀普賢境，即前普賢行道場，以是顯因廣大相故。文殊通指善財普觀，不同前文一友指於一友，良以普觀方見普賢故。

第二「即聞普賢」下聞覩前相，於中先聞、後覩。今初，有十三句：初一聞人名、後十二聞行位。「即聞」二字貫下諸句。此中聞者，非從一人多人聞之，即稱法界而聞耳。諸地者，普賢位中自行依地，及圓融所攝地也。此句總下八別：一地方便者，即加行也；二即入心；三出心；四住心；五即修施戒等；六即遍行真如等為所證境，亦是所得分齊之境；七即神通作用，摧邪攝生等；八即同依佛智而住。二「渴仰欲見」下明覩。於中二：先仰德修觀、後覩見希奇。今初。初聞前人法，故生渴仰。次「即於」下修觀。菩提場者，是所觀處。金剛藏者，約表，即於本所信自心佛果菩提體中金剛智內，起一切因陀羅網普賢心觀；約事，即前其地金剛，而蘊德具嚴，故名為藏。然此經體勢應具十會，以順無盡。又始起覺場，義應歸本故。今且依文，對前本末二會即是攝末歸本之義，是以善財不假別指，便於初會始成之處如來座前而起觀求。後「起等」下正顯觀心，有十一句，皆稱普賢境而起於心，故後得見。二「善財」下覩見希奇。於中二：先結前生後兼顯見因、後「見十種」下正覩希奇。於中二：一見瑞相，十句五對，各先所依淨土、後住處眾生；二覩光明前瑞，則直見一重淨剎，此明重見。又前麁、此細、前體相、此業用、然皆是普賢依報之剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「即聞普賢」下聞覩前相，於中先聞、後覩。今初，有十三句：初一聞人名、後十二聞行位。「即聞」二字貫下諸句。此中聞者，非從一人多人聞之，即稱法界而聞耳。諸地者，普賢位中自行依地，及圓融所攝地也。此句總下八別：一地方便者，即加行也；二即入心；三出心；四住心；五即修施戒等；六即遍行真如等為所證境，亦是所得分齊之境；七即神通作用，摧邪攝生等；八即同依佛智而住。二「渴仰欲見」下明覩。於中二：先仰德修觀、後覩見希奇。今初。初聞前人法，故生渴仰。次「即於」下修觀。菩提場者，是所觀處。金剛藏者，約表，即於本所信自心佛果菩提體中金剛智內，起一切因陀羅網普賢心觀；約事，即前其地金剛，而蘊德具嚴，故名為藏。然此經體勢應具十會，以順無盡。又始起覺場，義應歸本故。今且依文，對前本末二會即是攝末歸本之義，是以善財不假別指，便於初會始成之處如來座前而起觀求。後「起等」下正顯觀心，有十一句，皆稱普賢境而起於心，故後得見。二「善財」下覩見希奇。於中二：先結前生後兼顯見因、後「見十種」下正覩希奇。於中二：一見瑞相，十句五對，各先所依淨土、後住處眾生；二覩光明前瑞，則直見一重淨剎，此明重見。又前麁、此細、前體相、此業用、然皆是普賢依報之剎。

第三「時善財」下見聞證入。於中三：初結前生後，由覩前相生必見心。二「於時善財普攝」下起觀增修，初攝散住定；次策勤無退；次觀其體遍，以法界為身故；次悲智橫廣；次願行豎窮；後得果圓因。此乃總攝諸觀，行人欲見當倣此修，離此觀心見亦非勝。三「時善財」下正明見聞證入。於中二：先正見聞證入、後聞佛德難思。前中亦二：先顯得益圓因、後位滿齊佛。前中分四：一見身得益、二摩頂得益、三顯因深廣、四觀用無涯。初中二：先見勝身、後得深益。前中四：一總見勝德身相、二別見毛孔出生、三重觀體內包含、四結通周遍。今初，由前於菩提場師子座前起勝想故。二「見普賢身」下別見毛孔出生廣遍法界。實則重重無盡，略顯二十重，亦對前善財渴仰所起十一心故。其初等虛空廣大等五心遍此諸句，餘之六心別生諸句。且除初一句，次之五句由前觀道場明了心，故出雲等皆嚴道場。次「歎菩提心」下三句，由前入佛法海心。次一句及最初一句，由化眾生界心。次四，由前淨一切國土心，亦兼化眾生心。後六句，由前住一切劫，及趣如來十力究竟心。並如文思之。是知各由自心所見分齊。三「爾時善財」下重觀體內包含。於中二：初結前生後、後「重觀」下正顯。於中亦二：先見三千、後「如見此」下類通十方三際。四「如於此毘盧」下結通周遍。文有四重舉類，未結塵中普賢，是知前則身中包含法界廣無邊故，顯其普義；今則全此含法界身潛入塵中調柔無礙，明其賢義。內外周遍，限量斯盡，故名普賢。二「善財童子見」下明得深益。既得智度已彰地滿，況十表無盡耶。第二「善財童子既得」下明摩頂得益。於中三：初摩頂。次「既摩」下得益。前向外觀，故得智度；此摩頂親證，故得三昧。後「如此娑婆」下結通，良以善財等普賢故。第三「爾時普賢」下明因深廣，因深則果厚故。文分為三：初問答審見、二顯因深遠、三結因成果。二中三：一別明求菩提行，於中二：先順顯所行、後「善男子我於」下結離過成德；二「我莊嚴」下通明悲智行；三「我法海中」下別明求法行。於中，先反顯無不能捨。一文尚無所不捨，況全部耶？以一文即一切之一，如海一滴故。後「我所求法」下顯求所為，結說無盡。第三「是故善男子我以如是」下結因成果。於中，先結因，以有成果之功，故云力也。文有十句：初四緣因、次二了因、後四通於緣了。後「得此」下成果，謂由了因故得法身果，由緣因故得色身果。第四「善男子汝且觀」下觀用無涯。於中三：初舉益勸觀、次觀見奇特、後校量顯勝。今初，有標、釋、結。初 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「時善財」下見聞證入。於中三：初結前生後，由覩前相生必見心。二「於時善財普攝」下起觀增修，初攝散住定；次策勤無退；次觀其體遍，以法界為身故；次悲智橫廣；次願行豎窮；後得果圓因。此乃總攝諸觀，行人欲見當倣此修，離此觀心見亦非勝。三「時善財」下正明見聞證入。於中二：先正見聞證入、後聞佛德難思。前中亦二：先顯得益圓因、後位滿齊佛。前中分四：一見身得益、二摩頂得益、三顯因深廣、四觀用無涯。初中二：先見勝身、後得深益。前中四：一總見勝德身相、二別見毛孔出生、三重觀體內包含、四結通周遍。今初，由前於菩提場師子座前起勝想故。二「見普賢身」下別見毛孔出生廣遍法界。實則重重無盡，略顯二十重，亦對前善財渴仰所起十一心故。其初等虛空廣大等五心遍此諸句，餘之六心別生諸句。且除初一句，次之五句由前觀道場明了心，故出雲等皆嚴道場。次「歎菩提心」下三句，由前入佛法海心。次一句及最初一句，由化眾生界心。次四，由前淨一切國土心，亦兼化眾生心。後六句，由前住一切劫，及趣如來十力究竟心。並如文思之。是知各由自心所見分齊。三「爾時善財」下重觀體內包含。於中二：初結前生後、後「重觀」下正顯。於中亦二：先見三千、後「如見此」下類通十方三際。四「如於此毘盧」下結通周遍。文有四重舉類，未結塵中普賢，是知前則身中包含法界廣無邊故，顯其普義；今則全此含法界身潛入塵中調柔無礙，明其賢義。內外周遍，限量斯盡，故名普賢。二「善財童子見」下明得深益。既得智度已彰地滿，況十表無盡耶。第二「善財童子既得」下明摩頂得益。於中三：初摩頂。次「既摩」下得益。前向外觀，故得智度；此摩頂親證，故得三昧。後「如此娑婆」下結通，良以善財等普賢故。第三「爾時普賢」下明因深廣，因深則果厚故。文分為三：初問答審見、二顯因深遠、三結因成果。二中三：一別明求菩提行，於中二：先順顯所行、後「善男子我於」下結離過成德；二「我莊嚴」下通明悲智行；三「我法海中」下別明求法行。於中，先反顯無不能捨。一文尚無所不捨，況全部耶？以一文即一切之一，如海一滴故。後「我所求法」下顯求所為，結說無盡。第三「是故善男子我以如是」下結因成果。於中，先結因，以有成果之功，故云力也。文有十句：初四緣因、次二了因、後四通於緣了。後「得此」下成果，謂由了因故得法身果，由緣因故得色身果。第四「善男子汝且觀」下觀用無涯。於中三：初舉益勸觀、次觀見奇特、後校量顯勝。今初，有標、釋、結。初

標可知。二「我此」下釋，中二：一明難見聞；二「若有眾生」下明見聞皆益，於中三：初明不退菩提益、次「或有眾生」下善根成熟益、後「我以如是」下總結多門皆不退成熟。於中，先多門皆不退、後「若有眾生見聞」下種種皆成熟。淨剎可生身，云何生？此有二義：一約法性身剎，則與剎為體名清淨剎，與身為體名清淨身。從能依有殊，欲顯所依體一，故言生身。二約相用，淨剎是所依之剎，淨身則身內之剎，欲顯身土互融，故言生淨身耳。後「汝應觀」下總結。第二「爾時善財」下觀見奇特。於中三：初見毛內含三世間、次「又見普賢」下見普賢身遍諸剎中出生大用、後「時善財童子」下自見己身等普賢化。第三「又善財」下校量顯勝。於中三：初校量善根、二「從初發心」下校量所入剎海、三「善財童子於普賢」下雙顯上二超勝之相。於中二：先別明橫竪深廣，於中有三世間：一器世間。一步超過顯橫廣，盡未來劫明竪窮，猶不能知顯深遠，藏約包含，普入約廣遍。餘可知。後「善財童子於」下總結平等周遍。不於此沒彼現者，以沒現相，如法性故，以此彼相相即故也。第二「當是之時」下明位滿齊佛。於中，初句明自得；餘皆等上，初一等因圓、次一等果滿。「一身」下別顯等相，此即義當等覺，因位既滿更無所修，故但說等，不辨更求。此則一生頓成，行布亦足，非唯但約理觀初後圓融。上明見聞證入竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 標可知。二「我此」下釋，中二：一明難見聞；二「若有眾生」下明見聞皆益，於中三：初明不退菩提益、次「或有眾生」下善根成熟益、後「我以如是」下總結多門皆不退成熟。於中，先多門皆不退、後「若有眾生見聞」下種種皆成熟。淨剎可生身，云何生？此有二義：一約法性身剎，則與剎為體名清淨剎，與身為體名清淨身。從能依有殊，欲顯所依體一，故言生身。二約相用，淨剎是所依之剎，淨身則身內之剎，欲顯身土互融，故言生淨身耳。後「汝應觀」下總結。第二「爾時善財」下觀見奇特。於中三：初見毛內含三世間、次「又見普賢」下見普賢身遍諸剎中出生大用、後「時善財童子」下自見己身等普賢化。第三「又善財」下校量顯勝。於中三：初校量善根、二「從初發心」下校量所入剎海、三「善財童子於普賢」下雙顯上二超勝之相。於中二：先別明橫竪深廣，於中有三世間：一器世間。一步超過顯橫廣，盡未來劫明竪窮，猶不能知顯深遠，藏約包含，普入約廣遍。餘可知。後「善財童子於」下總結平等周遍。不於此沒彼現者，以沒現相，如法性故，以此彼相相即故也。第二「當是之時」下明位滿齊佛。於中，初句明自得；餘皆等上，初一等因圓、次一等果滿。「一身」下別顯等相，此即義當等覺，因位既滿更無所修，故但說等，不辨更求。此則一生頓成，行布亦足，非唯但約理觀初後圓融。上明見聞證入竟。

第二從「爾時」下明聞佛勝德難思。前長行但顯因圓，此偈方陳果用，非頌前文。然有二意：一對普賢。普賢意云：上見我難思，尚是因位；今示汝果，尤更甚深。二對善財。善財等佛，但是因圓，以果海離言故不說成佛，今寄現佛之德以顯善財果相。故長行、偈文因果綺互。文中三：初偈頌標德，誡聽許說。二「爾時」下長行舉眾渴仰欲聞。三「爾時普賢」下廣陳德相令眾求滿。於中二：先長行，重誡許說分齊；後偈頌，廣顯佛德難思。九十五偈，分二：先九十三偈別歎佛德、後二偈結德無盡勸信勿疑。前中，前八十偈法說、後十三偈喻明。然通讚毘盧遮那十身圓滿二十一種殊勝功德，即分二十一段：初有二偈，即於所知一向無障轉功德，謂佛無障礙智於一切事品類差別無著無礙故。二有一偈，明於有無無二相真如最清淨能入功德，謂了真如無二，故無動念。三有三偈，即無功用佛事不休息功德，謂住佛無住處，作佛事不休息，故云或見等。四有十五偈，即於法身中所依意樂作事無差別功德，謂由諸佛所依智同、益生意樂同、報化作用同，故前經云得佛平等，亦同《攝論》四種意趣中平等意趣故。此廣列諸佛皆互相遍，此釋已妙，今更以文理證。此諸佛皆遮那之身，謂此文言此三十界阿閦在中。阿閦本在東方，今云在此，明不異此。又無量壽佛、月覺如來皆遍十方，豈容隔此？又皆言或見，則知一佛隨見不同。若言別讚餘佛，直言阿閦在此，何成讚德？況華藏剎海皆遮那化境，無量壽等未出剎種之中，豈非是此佛耶？《法華》、《央掘》並說十方分身，故知法藏別緣十六王子皆方便說，以理推之皆是如來海印所現，何緣不說自所現佛而說他耶？故知賢首佛等皆本師矣。然此段文，亦兼顯第十七隨其勝解示現差別佛土功德。文中三：初八主伴嚴土攝生同、次四微細含容轉法同、後三總攝多門結前生後。五「或見釋迦」下三偈，即修一切障對治功德，謂一切時常修覺慧治六蔽等故。既云已經多劫，則不定始成。六有三偈，即降伏一切外道功德。於中，初二即教證二道、後一現所摧同類之身。七「或現兜率」下十六偈，即生在世間不為世法所礙功德。於中，初五八相現世無礙、次三處天宮殿無礙、次六隨世巧化無礙、後二結無礙智之能遍隨機。八「如來住」下有十八偈，明安立正法功德。於中，初四偈立三乘法輪兼顯業用、次三明立六度道品對治法、次七明一音隨類聞法不同乃至無量、後四明平等語業而應一切。九「具足」下三偈，明授記功德。謂記別過未如現在，故云悉明見。十有四偈，明示現受用變化身功德。十一「或持」下二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二從「爾時」下明聞佛勝德難思。前長行但顯因圓，此偈方陳果用，非頌前文。然有二意：一對普賢。普賢意云：上見我難思，尚是因位；今示汝果，尤更甚深。二對善財。善財等佛，但是因圓，以果海離言故不說成佛，今寄現佛之德以顯善財果相。故長行、偈文因果綺互。文中三：初偈頌標德，誡聽許說。二「爾時」下長行舉眾渴仰欲聞。三「爾時普賢」下廣陳德相令眾求滿。於中二：先長行，重誡許說分齊；後偈頌，廣顯佛德難思。九十五偈，分二：先九十三偈別歎佛德、後二偈結德無盡勸信勿疑。前中，前八十偈法說、後十三偈喻明。然通讚毘盧遮那十身圓滿二十一種殊勝功德，即分二十一段：初有二偈，即於所知一向無障轉功德，謂佛無障礙智於一切事品類差別無著無礙故。二有一偈，明於有無無二相真如最清淨能入功德，謂了真如無二，故無動念。三有三偈，即無功用佛事不休息功德，謂住佛無住處，作佛事不休息，故云或見等。四有十五偈，即於法身中所依意樂作事無差別功德，謂由諸佛所依智同、益生意樂同、報化作用同，故前經云得佛平等，亦同《攝論》四種意趣中平等意趣故。此廣列諸佛皆互相遍，此釋已妙，今更以文理證。此諸佛皆遮那之身，謂此文言此三十界阿閦在中。阿閦本在東方，今云在此，明不異此。又無量壽佛、月覺如來皆遍十方，豈容隔此？又皆言或見，則知一佛隨見不同。若言別讚餘佛，直言阿閦在此，何成讚德？況華藏剎海皆遮那化境，無量壽等未出剎種之中，豈非是此佛耶？《法華》、《央掘》並說十方分身，故知法藏別緣十六王子皆方便說，以理推之皆是如來海印所現，何緣不說自所現佛而說他耶？故知賢首佛等皆本師矣。然此段文，亦兼顯第十七隨其勝解示現差別佛土功德。文中三：初八主伴嚴土攝生同、次四微細含容轉法同、後三總攝多門結前生後。五「或見釋迦」下三偈，即修一切障對治功德，謂一切時常修覺慧治六蔽等故。既云已經多劫，則不定始成。六有三偈，即降伏一切外道功德。於中，初二即教證二道、後一現所摧同類之身。七「或現兜率」下十六偈，即生在世間不為世法所礙功德。於中，初五八相現世無礙、次三處天宮殿無礙、次六隨世巧化無礙、後二結無礙智之能遍隨機。八「如來住」下有十八偈，明安立正法功德。於中，初四偈立三乘法輪兼顯業用、次三明立六度道品對治法、次七明一音隨類聞法不同乃至無量、後四明平等語業而應一切。九「具足」下三偈，明授記功德。謂記別過未如現在，故云悉明見。十有四偈，明示現受用變化身功德。十一「或持」下二

偈，明斷一切疑功德。謂於一切境善決定故，能斷他疑。十二有九偈，令入種種行功德。謂遍了一切有情性行，隨根令入故。十三如來無礙智一偈，即當來生妙智功德，謂佛知久遠故。十四有五偈，隨其勝解示現功德，謂隨解現身故。十五有三偈，即無量所依調伏有情加行功德。意云：佛智為無量菩薩調伏眾生加行之所依故。十六「如來清淨」下二偈，明平等法身波羅蜜多成滿功德。然同《攝論》法身具五種相。初句白法為相，以是極果圓滿自在故；次二句不思議相，次一是無二相、次一無依相；次句常住相；次句二喻者，空畫喻無依，夢喻非有無二相。餘不可喻，或略不喻。十七有一偈，明隨勝解示現差別佛土功德。既隨解而現，故不可喻。此偈亦總拂前喻，如山等必不依空，有等必不能喻佛。十八一偈，明三種佛身方處無分限功德。十九一偈，攝三種功德同法性等，即窮生死際常現利樂一切有情功德。等虛空即無盡功德等。實際等即究竟功德，以如實際之際窮未來際故。後二偈，結德無盡，亦是別顯無盡功德。雖是總結，即當別文。於中，前偈結德、後偈勸信。古德亦有將此二偈為一部流通，已如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈，明斷一切疑功德。謂於一切境善決定故，能斷他疑。十二有九偈，令入種種行功德。謂遍了一切有情性行，隨根令入故。十三如來無礙智一偈，即當來生妙智功德，謂佛知久遠故。十四有五偈，隨其勝解示現功德，謂隨解現身故。十五有三偈，即無量所依調伏有情加行功德。意云：佛智為無量菩薩調伏眾生加行之所依故。十六「如來清淨」下二偈，明平等法身波羅蜜多成滿功德。然同《攝論》法身具五種相。初句白法為相，以是極果圓滿自在故；次二句不思議相，次一是無二相、次一無依相；次句常住相；次句二喻者，空畫喻無依，夢喻非有無二相。餘不可喻，或略不喻。十七有一偈，明隨勝解示現差別佛土功德。既隨解而現，故不可喻。此偈亦總拂前喻，如山等必不依空，有等必不能喻佛。十八一偈，明三種佛身方處無分限功德。十九一偈，攝三種功德同法性等，即窮生死際常現利樂一切有情功德。等虛空即無盡功德等。實際等即究竟功德，以如實際之際窮未來際故。後二偈，結德無盡，亦是別顯無盡功德。雖是總結，即當別文。於中，前偈結德、後偈勸信。古德亦有將此二偈為一部流通，已如前說。

法性深廣難思議， 我已隨分略開解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性深廣難思議， 我已隨分略開解，

願斯功德同實際， 普令含識證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願斯功德同實際， 普令含識證菩提。