大方廣佛華嚴經疏卷第五十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第五十九

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

第九嵐毘尼林神，寄善慧地。初二可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九嵐毘尼林神，寄善慧地。初二可知。

第三「彼神答」下授已法界。於中四：一顯法義、二立法名、三明業用、四辨根本。初中二：先長行、後偈頌。前中四：一標數歎勝、二徵數列名、三依名釋義、四結歎勝益。初中，生如來家，即正酬其問。第二「何等為十」下徵數列名。此十通於六位：一當十信；二即十住；三通行向；四是初地；五從二至七，以是功用邊故；六七皆八地，然六即自分；七即勝進得勸之後；八即九地；九當十地；十即等覺入如來地。然依行布，豎配定然。若約圓融，初後通用，故云成就此法則生如來家。若定須具十方得生家，何以文中第二第六皆有生家，第十復言於三世佛所已受灌頂？故知須豎，約證分異。若定豎者，則違具十則生之言，是知須橫約圓融修觀。第三「善男子云何名」下依名釋義。一中即信發心故，〈賢首品〉云「常欲利樂諸群生，莊嚴國土供養佛」故，故文云始集善根。二中初住發心，文具三心生如來家，亦初住生家。三中十句，一觀法門海標十行；二向一切智標迴向，以行願相資故合為一；餘八通行向。四中契理斷障，名深淨心，即淨心地。已證理故，堅如金剛；已得離生道故，捨諸有趣；已破二障礙山故，為物依處。五中證如起行為平等光明，戒忍進等為次五地。「得無礙」下即是七地，七地得無生忍光明故，入一切真實法。六中以得無生忍、契同法性，為生佛家。願度增上善根一體，惑等不動，為白淨法。七中因佛勸起能頓修行，名佛力光明。無功用修，故無疲厭等。八中從第八地入第九地，故云住童真位。觀一切智智門，即法師之德故，於三性等皆如實知；即事知理之如實故，於有差別境入無差別定；即理窮事之如實故，於無差別法現有差別智。餘可準思。九中以佛莊嚴而莊嚴，故名普莊嚴，已得離垢等諸三昧故，雖復常用而常在三昧。十中約其自分為此菩薩，約其勝進名入佛地，已受職位云受灌頂，智齊佛境云知一切，如〈十定品〉辨。第四「佛子若菩薩」下結歎勝益，可知。二重頌中十偈，如次頌前十法。第二「善男子菩薩具此」下立法名中，先牒前所明、後「我從無量」下指前立目。機感便現，無所擁礙，名自在受生，通能所現。第三「善財白言」下明法門業用，於中先問、後答。答中，知見此境即是業用。於中二：先明依願受生、後「經於百年」下如昔願覩。於中四：初覩降神瑞相、二「善男子摩耶」下見出城現光、三「摩耶夫人於畢洛叉」下。覩將生神變。於中二：先標徵。畢洛叉者，此云高顯。後別顯十變：一集眾息苦、二卷舒無礙、三毛現佛因、四現佛本事、五現行所依身、六遍現捨行、七現古佛受生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「彼神答」下授已法界。於中四：一顯法義、二立法名、三明業用、四辨根本。初中二：先長行、後偈頌。前中四：一標數歎勝、二徵數列名、三依名釋義、四結歎勝益。初中，生如來家，即正酬其問。第二「何等為十」下徵數列名。此十通於六位：一當十信；二即十住；三通行向；四是初地；五從二至七，以是功用邊故；六七皆八地，然六即自分；七即勝進得勸之後；八即九地；九當十地；十即等覺入如來地。然依行布，豎配定然。若約圓融，初後通用，故云成就此法則生如來家。若定須具十方得生家，何以文中第二第六皆有生家，第十復言於三世佛所已受灌頂？故知須豎，約證分異。若定豎者，則違具十則生之言，是知須橫約圓融修觀。第三「善男子云何名」下依名釋義。一中即信發心故，〈賢首品〉云「常欲利樂諸群生，莊嚴國土供養佛」故，故文云始集善根。二中初住發心，文具三心生如來家，亦初住生家。三中十句，一觀法門海標十行；二向一切智標迴向，以行願相資故合為一；餘八通行向。四中契理斷障，名深淨心，即淨心地。已證理故，堅如金剛；已得離生道故，捨諸有趣；已破二障礙山故，為物依處。五中證如起行為平等光明，戒忍進等為次五地。「得無礙」下即是七地，七地得無生忍光明故，入一切真實法。六中以得無生忍、契同法性，為生佛家。願度增上善根一體，惑等不動，為白淨法。七中因佛勸起能頓修行，名佛力光明。無功用修，故無疲厭等。八中從第八地入第九地，故云住童真位。觀一切智智門，即法師之德故，於三性等皆如實知；即事知理之如實故，於有差別境入無差別定；即理窮事之如實故，於無差別法現有差別智。餘可準思。九中以佛莊嚴而莊嚴，故名普莊嚴，已得離垢等諸三昧故，雖復常用而常在三昧。十中約其自分為此菩薩，約其勝進名入佛地，已受職位云受灌頂，智齊佛境云知一切，如〈十定品〉辨。第四「佛子若菩薩」下結歎勝益，可知。二重頌中十偈，如次頌前十法。第二「善男子菩薩具此」下立法名中，先牒前所明、後「我從無量」下指前立目。機感便現，無所擁礙，名自在受生，通能所現。第三「善財白言」下明法門業用，於中先問、後答。答中，知見此境即是業用。於中二：先明依願受生、後「經於百年」下如昔願覩。於中四：初覩降神瑞相、二「善男子摩耶」下見出城現光、三「摩耶夫人於畢洛叉」下。覩將生神變。於中二：先標徵。畢洛叉者，此云高顯。後別顯十變：一集眾息苦、二卷舒無礙、三毛現佛因、四現佛本事、五現行所依身、六遍現捨行、七現古佛受生

園林、八現今佛所處宮殿、九出菩薩同類、十地現蓮華將承至聖。四「善男子嵐毘尼」下正覩誕生。於中三：初覩外相，有四種相，釋通事理。約事，謂一迴耀挺特故、二高顯邕容故、三威光赫奕故、四分明可覩故。約理，則一依性空無住現故、二依涅槃山無心出故、三大慈雲中現無住之化身故、四為破眾生生死無明之大闇故。二「菩薩爾時」下了其內德。三「當我見佛」下結其周遍，則橫竪無窮。第四「時善財童子白彼神」下顯法根源，先問、後答。答中，先長行中六：一古世佛興。二「其四天」下顯昔父母。三「其喜光」下攀樹誕生。四「時有」下觀佛得法。五「善男子」下結會古今。不結父母者，意明即淨飯、摩耶，佛即今佛故。六「我從是」下顯用周遍。後偈頌中，二十三頌，分四：初一誡聽許說、次九最初修證、次十二偈歷事增修、末偈結歎無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 園林、八現今佛所處宮殿、九出菩薩同類、十地現蓮華將承至聖。四「善男子嵐毘尼」下正覩誕生。於中三：初覩外相，有四種相，釋通事理。約事，謂一迴耀挺特故、二高顯邕容故、三威光赫奕故、四分明可覩故。約理，則一依性空無住現故、二依涅槃山無心出故、三大慈雲中現無住之化身故、四為破眾生生死無明之大闇故。二「菩薩爾時」下了其內德。三「當我見佛」下結其周遍，則橫竪無窮。第四「時善財童子白彼神」下顯法根源，先問、後答。答中，先長行中六：一古世佛興。二「其四天」下顯昔父母。三「其喜光」下攀樹誕生。四「時有」下觀佛得法。五「善男子」下結會古今。不結父母者，意明即淨飯、摩耶，佛即今佛故。六「我從是」下顯用周遍。後偈頌中，二十三頌，分四：初一誡聽許說、次九最初修證、次十二偈歷事增修、末偈結歎無盡。

第五指示後友中，言瞿波者，此云守護大地。在家為父母，守護太子儲備、守護國地。既為其妃，依主得名。表十地既圓，故無地不護。然太子有三夫人：一名瞿波、次名耶輸陀羅、三名摩奴舍。今因位之極故，取其第一，法喜已滿故，寄之昔妃。此位親能得佛，故在生佛之城矣(已下入第七十五經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五指示後友中，言瞿波者，此云守護大地。在家為父母，守護太子儲備、守護國地。既為其妃，依主得名。表十地既圓，故無地不護。然太子有三夫人：一名瞿波、次名耶輸陀羅、三名摩奴舍。今因位之極故，取其第一，法喜已滿故，寄之昔妃。此位親能得佛，故在生佛之城矣(已下入第七十五經)。

第十釋女瞿波，寄法雲地。第一依教趣求，中二：初依前修證、後「漸次」下趣求後友。於中四：一趣求詣處、二「其中有神」下伴友迎讚、三「善財童子言」下善財印述、四「爾時善財」下神敬增深。二中四：一讚行究竟、二「我觀仁者修諸」下讚精進得果、三「我觀仁者勇猛」下讚精進得法、四「何以」下以理釋成。三善財印述，中二：初印受所說、後「聖者我願」下述自所作。於中二：先明四等攝生、後明萬德益物。前中有四，謂法、喻、合、釋。法有慈悲，合中兼喜。釋中不貪，兼明有捨。於中，先徵、後釋。釋中，先總明、後「不貪生死」下別顯。於中，先明不自為、後「但見眾生」下明其所為。二「聖者菩薩摩訶薩」下明萬德益物。於中二：初有十六句，別約喻顯，為物歸趣；後「聖者菩薩如是」下結成益物。四神敬增深者，以聞上法故。文中三：初長行申供；次以偈讚德，十偈分二：初三歎下益眾生行、後七歎上求無礙行；後「爾時」下以身隨逐，愛重情深故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十釋女瞿波，寄法雲地。第一依教趣求，中二：初依前修證、後「漸次」下趣求後友。於中四：一趣求詣處、二「其中有神」下伴友迎讚、三「善財童子言」下善財印述、四「爾時善財」下神敬增深。二中四：一讚行究竟、二「我觀仁者修諸」下讚精進得果、三「我觀仁者勇猛」下讚精進得法、四「何以」下以理釋成。三善財印述，中二：初印受所說、後「聖者我願」下述自所作。於中二：先明四等攝生、後明萬德益物。前中有四，謂法、喻、合、釋。法有慈悲，合中兼喜。釋中不貪，兼明有捨。於中，先徵、後釋。釋中，先總明、後「不貪生死」下別顯。於中，先明不自為、後「但見眾生」下明其所為。二「聖者菩薩摩訶薩」下明萬德益物。於中二：初有十六句，別約喻顯，為物歸趣；後「聖者菩薩如是」下結成益物。四神敬增深者，以聞上法故。文中三：初長行申供；次以偈讚德，十偈分二：初三歎下益眾生行、後七歎上求無礙行；後「爾時」下以身隨逐，愛重情深故。

第二「爾時善財童子」下見敬諮問，先見、次敬、後問。前中二：先入堂推求，已見依報，此文亦可屬前；二「見在堂內」下見其正報，初見主、後「八萬」下見伴。廣歎伴從勝德，主德固已絕言。二「爾時善財」下設敬。三「作如是言」下諮問。於中，先自陳發心；後「而未知」下正問，有十一句，問悲智逆順權實、寂用無礙雙行之行。前十句攝為五對：一過凡越小對、二離果超因對、三現生示色對、四極相窮說對、五下化上供對。十一總顯諸善真俗雙行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時善財童子」下見敬諮問，先見、次敬、後問。前中二：先入堂推求，已見依報，此文亦可屬前；二「見在堂內」下見其正報，初見主、後「八萬」下見伴。廣歎伴從勝德，主德固已絕言。二「爾時善財」下設敬。三「作如是言」下諮問。於中，先自陳發心；後「而未知」下正問，有十一句，問悲智逆順權實、寂用無礙雙行之行。前十句攝為五對：一過凡越小對、二離果超因對、三現生示色對、四極相窮說對、五下化上供對。十一總顯諸善真俗雙行。

第三「時瞿波女」下示已法界。於中四：一法義、二法名、三法用、四法根。前中，先長行、後偈頌。前中亦二：先讚誡許說、後「善男子」下正顯法義。於中二：先明帝網智光行，謂依此十則照重重無盡法故，有標、釋、結，可知。後「佛子若菩薩」下承事善友行。前明依法，此辨依人，法假人弘，故由得此出無盡法，亦是廣前初一，亦有標、釋、結。後偈頌中，有十二偈，分二：前十偈如次頌前十帝網行。然前長行但名帝網光明行，則十法通稱；今偈中初二取前總名、後之八行各別立稱，則知十名一一通其十行重重無礙，方受帝網之名。叉須得斯偈意，方了前名。後二偈頌前事友十法後二，以後二相隱故，餘略不頌。第二「時釋迦」下立法名，謂一切菩薩普賢三昧深廣如海，如法界故深，如眾生名故廣，以殊妙智念念觀察，故立此名。第三「善財言大聖」下明法門業用中，先問、後答。答中二：先顯廣知、後釋知所以。前中三：初知娑婆世界、次類知剎海、後別顯毘盧因果。前中二：先知剎塵劫事、後「善男子此娑婆」下類盡未來。前中亦二：一知世間善惡因果。不善根所攝善根者，如瞋心持戒等。下句類知。二「又彼劫」下知出世因果，於中亦二：先知佛因果、後「亦知彼佛眾」下知佛眾會。於中有三：初知聲聞、二知緣覺、三知菩薩及後類盡未來，文並可知。第二「如知娑婆」下類知剎海。於中二：先通顯知多、後別顯所知相狀。今初，有六重類知，後後廣於前前。初二皆全剎攝多剎，而初但攝同類剎，故云塵數；二即異類剎，故云一切，一切種類故。三即塵中攝剎，故細於前。四即十三佛剎塵數圍繞界及廣大眷屬世界，故云娑婆世界外等。五即普照十方熾然寶光明剎種所攝剎，通二十重。六即全蓮華藏世界海。後「所謂」下別顯所知相狀，有十種：一廣博，即所依種。二安立，即因緣或所依住。三即輪圍。四即其中場地。五體類各殊。六轉者，有二義：一如輪側轉形故，故〈世界成就品〉云「或有世界隨輪轉」；二即劫轉變故。七所依蓮華。八即其中須彌。九隨緣立稱。十即結果屬因，謂華藏世界海是佛本願所嚴，故云由力。第三「亦念如來」下別顯毘盧因果。於中二：先明因，然有二義：一者成上上，但總云本願力故，今別顯成剎之因；二者順從，亦通正報之因。後「得於如來」下顯果，可知。第二「何以故」下釋知所以。第四「善財白言」下顯法根源，先問、後答。問中雖但問得法久近，而義已含修行久近，得此法門故。答中分四：一明最初佛所發心修行、二於中間多佛修行、三正明得法之時、四多劫修瑩此法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「時瞿波女」下示已法界。於中四：一法義、二法名、三法用、四法根。前中，先長行、後偈頌。前中亦二：先讚誡許說、後「善男子」下正顯法義。於中二：先明帝網智光行，謂依此十則照重重無盡法故，有標、釋、結，可知。後「佛子若菩薩」下承事善友行。前明依法，此辨依人，法假人弘，故由得此出無盡法，亦是廣前初一，亦有標、釋、結。後偈頌中，有十二偈，分二：前十偈如次頌前十帝網行。然前長行但名帝網光明行，則十法通稱；今偈中初二取前總名、後之八行各別立稱，則知十名一一通其十行重重無礙，方受帝網之名。叉須得斯偈意，方了前名。後二偈頌前事友十法後二，以後二相隱故，餘略不頌。第二「時釋迦」下立法名，謂一切菩薩普賢三昧深廣如海，如法界故深，如眾生名故廣，以殊妙智念念觀察，故立此名。第三「善財言大聖」下明法門業用中，先問、後答。答中二：先顯廣知、後釋知所以。前中三：初知娑婆世界、次類知剎海、後別顯毘盧因果。前中二：先知剎塵劫事、後「善男子此娑婆」下類盡未來。前中亦二：一知世間善惡因果。不善根所攝善根者，如瞋心持戒等。下句類知。二「又彼劫」下知出世因果，於中亦二：先知佛因果、後「亦知彼佛眾」下知佛眾會。於中有三：初知聲聞、二知緣覺、三知菩薩及後類盡未來，文並可知。第二「如知娑婆」下類知剎海。於中二：先通顯知多、後別顯所知相狀。今初，有六重類知，後後廣於前前。初二皆全剎攝多剎，而初但攝同類剎，故云塵數；二即異類剎，故云一切，一切種類故。三即塵中攝剎，故細於前。四即十三佛剎塵數圍繞界及廣大眷屬世界，故云娑婆世界外等。五即普照十方熾然寶光明剎種所攝剎，通二十重。六即全蓮華藏世界海。後「所謂」下別顯所知相狀，有十種：一廣博，即所依種。二安立，即因緣或所依住。三即輪圍。四即其中場地。五體類各殊。六轉者，有二義：一如輪側轉形故，故〈世界成就品〉云「或有世界隨輪轉」；二即劫轉變故。七所依蓮華。八即其中須彌。九隨緣立稱。十即結果屬因，謂華藏世界海是佛本願所嚴，故云由力。第三「亦念如來」下別顯毘盧因果。於中二：先明因，然有二義：一者成上上，但總云本願力故，今別顯成剎之因；二者順從，亦通正報之因。後「得於如來」下顯果，可知。第二「何以故」下釋知所以。第四「善財白言」下顯法根源，先問、後答。問中雖但問得法久近，而義已含修行久近，得此法門故。答中分四：一明最初佛所發心修行、二於中間多佛修行、三正明得法之時、四多劫修瑩此法。

初中分二：初正顯本緣、二結會古今。前中分十：一王都時處。二太子超倫，於中先具相、後遊觀。三寶女求歸，於中分四：一具德端嚴、二「見其」下白母求事、三「彼香牙」下夢覩佛興、四「時妙德」下自陳心。總有十偈，前三自述德堪、後七讚彼求納。四太子審問，有十二偈，分三：初二問其屬緣、次三審其內過、後七邀其進善。五女母代答，明有德無過，亦不屬緣，故應納受。三十一頌，分六：初十一偈總顯報勝、次三偈別讚端嚴、三有三偈明其絕倫、四有五偈伎能內滿、五有八偈離非具德、末後一偈結讚所宜。六太子重邀，謂若不障道，當隨汝意。於中，先長行，分二：初自述行深、後「當於爾」下恐其為障。後偈頌，十偈分三：初六偈頌其行深、次二頌半邀其莫障、後一偈半結令審思。七女敬順從。有十四偈，分三：初三忘苦眷德；次六希同勝行，即正是發菩提心；後五勸詣如來。八太子攝受，由敬佛心歡故。九母陳慶遂，故重讚女德。十偈分四：初一標其遂志、次二德行懸同、次四身語超倫、後三內心蘊德。十正共修行。亦分十段：一詣佛供養、二「時佛」下聞經得法、三「時彼太子」下辭歸白父、四「爾時大王」下王審慶聞、五「作是念」下禪位往觀、六「爾時」下聞經得法、七「其眾會人」下兼益時會、八「時佛」下佛重現通、九「時彼父王」下父王出家修證法門、十「爾時太子」下太子紹位弘通大化。第二「佛子於汝意」下結會古今。第二「彼佛滅後」下見中間多佛，略列四十。第三「其最後佛」下正明得法之時。最後者，即六十億那由他之後耳。第四「佛子我得此」下明多劫修瑩。於中二：一於一剎塵劫修行，於中亦二：先多劫修行，未窮菩薩之境；後「佛子若有」下明菩薩難遇，見者不空。二「佛子我見」下於百剎塵劫修行，於中亦二：初多劫修證，未知菩薩解脫；後「何以」下釋不知所由。釋中亦二：先總顯深廣。謂所以不知者，以稱事理之無邊，等諸佛之境界故。斯則等覺菩薩解脫，十地不知，故名普賢解脫。後「佛子我於佛剎」下別顯深廣難知之相。謂一毛即不可窮，況多毛多身廣大之用，以是無盡無邊之法門故。於中五：一毛中見器世間、二見智正覺世間、三見眾生世間、四見菩薩修行、五「佛子我於」下總結不窮深廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初中分二：初正顯本緣、二結會古今。前中分十：一王都時處。二太子超倫，於中先具相、後遊觀。三寶女求歸，於中分四：一具德端嚴、二「見其」下白母求事、三「彼香牙」下夢覩佛興、四「時妙德」下自陳心。總有十偈，前三自述德堪、後七讚彼求納。四太子審問，有十二偈，分三：初二問其屬緣、次三審其內過、後七邀其進善。五女母代答，明有德無過，亦不屬緣，故應納受。三十一頌，分六：初十一偈總顯報勝、次三偈別讚端嚴、三有三偈明其絕倫、四有五偈伎能內滿、五有八偈離非具德、末後一偈結讚所宜。六太子重邀，謂若不障道，當隨汝意。於中，先長行，分二：初自述行深、後「當於爾」下恐其為障。後偈頌，十偈分三：初六偈頌其行深、次二頌半邀其莫障、後一偈半結令審思。七女敬順從。有十四偈，分三：初三忘苦眷德；次六希同勝行，即正是發菩提心；後五勸詣如來。八太子攝受，由敬佛心歡故。九母陳慶遂，故重讚女德。十偈分四：初一標其遂志、次二德行懸同、次四身語超倫、後三內心蘊德。十正共修行。亦分十段：一詣佛供養、二「時佛」下聞經得法、三「時彼太子」下辭歸白父、四「爾時大王」下王審慶聞、五「作是念」下禪位往觀、六「爾時」下聞經得法、七「其眾會人」下兼益時會、八「時佛」下佛重現通、九「時彼父王」下父王出家修證法門、十「爾時太子」下太子紹位弘通大化。第二「佛子於汝意」下結會古今。第二「彼佛滅後」下見中間多佛，略列四十。第三「其最後佛」下正明得法之時。最後者，即六十億那由他之後耳。第四「佛子我得此」下明多劫修瑩。於中二：一於一剎塵劫修行，於中亦二：先多劫修行，未窮菩薩之境；後「佛子若有」下明菩薩難遇，見者不空。二「佛子我見」下於百剎塵劫修行，於中亦二：初多劫修證，未知菩薩解脫；後「何以」下釋不知所由。釋中亦二：先總顯深廣。謂所以不知者，以稱事理之無邊，等諸佛之境界故。斯則等覺菩薩解脫，十地不知，故名普賢解脫。後「佛子我於佛剎」下別顯深廣難知之相。謂一毛即不可窮，況多毛多身廣大之用，以是無盡無邊之法門故。於中五：一毛中見器世間、二見智正覺世間、三見眾生世間、四見菩薩修行、五「佛子我於」下總結不窮深廣。

第五指示後友，分二：先指後位，如後當釋；後頌前法，臨行再述故。三十一偈，分三：初一總顯菩薩益生，超頌前見者不空，生下女人染心之益。次十五偈明遠劫前事，長行所無。長行語真淨發心但論德女，今則收其雜善，故敘遠緣以麁況妙。後十五偈正頌長行德女因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五指示後友，分二：先指後位，如後當釋；後頌前法，臨行再述故。三十一偈，分三：初一總顯菩薩益生，超頌前見者不空，生下女人染心之益。次十五偈明遠劫前事，長行所無。長行語真淨發心但論德女，今則收其雜善，故敘遠緣以麁況妙。後十五偈正頌長行德女因緣。

第六禮辭，可知。上寄位修行相竟(已下入第七十六經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六禮辭，可知。上寄位修行相竟(已下入第七十六經)。

自下大文第二，從摩耶下有十一人，明會緣入實相。謂會前諸位差別之緣，令歸一實法界，生於佛果，如摩耶生佛，故次明之。然人雖十一，約法唯九，約會為十，初一為總、餘九為別故。摩耶得智幻法門，末後亦得幻住，始終相會該於中間，總別圓融歸實無二故。摩耶既會緣入實，何得更須十人？豈不向言總別相會，非別無以成總故。又顯是所會之緣，語十表其無盡，無盡之緣皆成摩耶之實德故。又此一相義當等覺，等覺方能親生佛故。等覺却入重玄門中，故有十人多明入俗。初天主光，且須正念無失。次可為世師，遍窮眾藝字智之門。無依無盡無著清淨，清淨則淨智發光，發光則智相無盡，無盡則誠願不違，方能還歸幻住，故雖十一不失入實之言。始末皆幻，方知諸緣體虛即實。今初總中，文亦具六。第一依教趣求，中二：初將詣觀成、後勝緣引導。前中三：初標將詣觀成、次「作如是」下別明觀念、後「如是之人」下思欲親承。今初摩耶，昔云天后，天后能生佛故。權教中說生佛七日命終生天，而晉經指在迦毘羅城，則顯常不滅矣。又上云此世界者，亦表即佛境界，故得觀佛境智。然說摩耶，或云是實非化、或云是化非實、或云亦化亦實、或云非化非實，皆帶方便。約此宗說，即法界實德人法圓融。二別明觀念中，初總念勝德，已能闇合願智幻門；後「隨意生」下，別念一十七身，唯普眼見，冥契下文天后所現。三思欲親承，可知。二「作是念已」下勝緣引導，中三：初城神顯教修心、次身眾神密加授法、三法堂羅剎教求友之方。初中有三：初以華散。二「作如是」下正以言教城神令護心城，是知無有一事非法門矣。心名城者，中有正覺法王，萬德所聚故。有三十門，分三：初有十二門明十度行，初後合二、中八各一。次扶助成，十一句，即初地淨治地法十種勝行。文少不次而數全足。一信；二慈；三堅固；四悲；五捨；六七皆慚愧，謂不容惡故；八無疲厭；九如說行；十知諸經論；十一即成就世智故，能普曉眾生。後「住持」下七句，福智圓滿，初二是福、後五是智。智中，前三權、後二實。三「佛子菩薩」下結讚徵釋。第二身眾神密加授法，中三：初讚友令欣。次「從其耳」下放光加被。後「善財即得」下善財獲益，所謂十眼。言不思議身者，十身無礙故。佛平等者，佛佛同故。故異於前，但明法身。餘可思之。第三「時有守護」下教求友之方。於中三：初教、次問、後答。初中二：先教十法增其智、後示三昧息其亂，各有標、釋、結。今初，釋中有十一心：一直、二悲、三智、四進、五信、六深、七慈、八淨、九益 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下大文第二，從摩耶下有十一人，明會緣入實相。謂會前諸位差別之緣，令歸一實法界，生於佛果，如摩耶生佛，故次明之。然人雖十一，約法唯九，約會為十，初一為總、餘九為別故。摩耶得智幻法門，末後亦得幻住，始終相會該於中間，總別圓融歸實無二故。摩耶既會緣入實，何得更須十人？豈不向言總別相會，非別無以成總故。又顯是所會之緣，語十表其無盡，無盡之緣皆成摩耶之實德故。又此一相義當等覺，等覺方能親生佛故。等覺却入重玄門中，故有十人多明入俗。初天主光，且須正念無失。次可為世師，遍窮眾藝字智之門。無依無盡無著清淨，清淨則淨智發光，發光則智相無盡，無盡則誠願不違，方能還歸幻住，故雖十一不失入實之言。始末皆幻，方知諸緣體虛即實。今初總中，文亦具六。第一依教趣求，中二：初將詣觀成、後勝緣引導。前中三：初標將詣觀成、次「作如是」下別明觀念、後「如是之人」下思欲親承。今初摩耶，昔云天后，天后能生佛故。權教中說生佛七日命終生天，而晉經指在迦毘羅城，則顯常不滅矣。又上云此世界者，亦表即佛境界，故得觀佛境智。然說摩耶，或云是實非化、或云是化非實、或云亦化亦實、或云非化非實，皆帶方便。約此宗說，即法界實德人法圓融。二別明觀念中，初總念勝德，已能闇合願智幻門；後「隨意生」下，別念一十七身，唯普眼見，冥契下文天后所現。三思欲親承，可知。二「作是念已」下勝緣引導，中三：初城神顯教修心、次身眾神密加授法、三法堂羅剎教求友之方。初中有三：初以華散。二「作如是」下正以言教城神令護心城，是知無有一事非法門矣。心名城者，中有正覺法王，萬德所聚故。有三十門，分三：初有十二門明十度行，初後合二、中八各一。次扶助成，十一句，即初地淨治地法十種勝行。文少不次而數全足。一信；二慈；三堅固；四悲；五捨；六七皆慚愧，謂不容惡故；八無疲厭；九如說行；十知諸經論；十一即成就世智故，能普曉眾生。後「住持」下七句，福智圓滿，初二是福、後五是智。智中，前三權、後二實。三「佛子菩薩」下結讚徵釋。第二身眾神密加授法，中三：初讚友令欣。次「從其耳」下放光加被。後「善財即得」下善財獲益，所謂十眼。言不思議身者，十身無礙故。佛平等者，佛佛同故。故異於前，但明法身。餘可思之。第三「時有守護」下教求友之方。於中三：初教、次問、後答。初中二：先教十法增其智、後示三昧息其亂，各有標、釋、結。今初，釋中有十一心：一直、二悲、三智、四進、五信、六深、七慈、八淨、九益

、十巧、十一常。後示三昧釋中，於境不捨離等者，凡夫染境，二乘捨境，權教縱觀空有互陳，並為缺減。若圓修者，觸目對境窮盡法源，不取不捨故。《央掘經》云「摩訶衍者，所謂彼眼根，於諸如來常，了了分明見，具足無減修」等，又云「所謂眼入處，於諸如來常，明見來入門，具足無減修」等。餘可知。結中，處處遇友者，既定慧雙遊，無境不契，並為道品，則真友懸通。能如是行，為護正法堂也。二「說是語時」下問。三「羅剎」下答，有四法：一以友無不在故、二以法為體故、三身同友遍故、四智與境合故，如夢如影。又前三即離境界相，四則離心緣相。求善友者，幸思此言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、十巧、十一常。後示三昧釋中，於境不捨離等者，凡夫染境，二乘捨境，權教縱觀空有互陳，並為缺減。若圓修者，觸目對境窮盡法源，不取不捨故。《央掘經》云「摩訶衍者，所謂彼眼根，於諸如來常，了了分明見，具足無減修」等，又云「所謂眼入處，於諸如來常，明見來入門，具足無減修」等。餘可知。結中，處處遇友者，既定慧雙遊，無境不契，並為道品，則真友懸通。能如是行，為護正法堂也。二「說是語時」下問。三「羅剎」下答，有四法：一以友無不在故、二以法為體故、三身同友遍故、四智與境合故，如夢如影。又前三即離境界相，四則離心緣相。求善友者，幸思此言。

第二「爾時善財受行」下見敬諮問，先見、次敬、後問。初中，先覩依、後見正。今初，先受行其教，躡前起後，近躡羅剎之言，遠通前三勝友，以前二神並未有答故，即由前三位調練故，得覩斯勝報。後「即時」下正明所見。於中三：初明蓮華所證法界。自性無染，故曰蓮華。無明既開，不離心內，如從地涌。亦表性淨萬行之四，從法性地而出現故。此即十定中普賢之華也。二「於其臺」下明臺上樓觀。謂能證權實二智，依於所證而重現故。智包無外，云普納十方。總攝五位自分勝進，故云千柱行列。其一一事皆有所表，恐厭繁文。三「其樓觀」下明樓中寶座，即智體自空，故云樓中有座。空具性德，故廣顯莊嚴。二「爾時善財」下見友正報。於中二：先結前標後。前但明主座，今雙結主伴。後「所謂」下別顯身雲，於中亦二：先明身相、後顯身業。前中亦二：先明萬類難思身、後明一類超勝身。前中亦二：先顯別相、後明通體。今初，有四十身，於中或唯約事，如普遍色身；或唯約理，如十二、十三不生不滅身，以本無生起，滅亦不為滅故；或事理交徹，如第三十二、三十五無生不生色身，以事顯理故。於中無生則約自願所成，無別有生；不生則隨他而現，生即不生。餘可思準。後「如是身者」下明其通體，謂離有取蘊故。二「爾時善財」下明一類超勝身，約唯女故。二「現如是等」下明身業，中二：初總標；後「行於平等」下別顯，亦二：先明十度行，唯精進在於忍前，餘皆如次。謂初明檀；次「出生」下戒，戒能生長故；三「修習」下進；四「觀察」下忍；五「具眾」下定；六「恒轉」下般若；七「見諸如來」下方便；八「成就大願」下願；九「心恒遍入」下力；十「得佛智光」下智。後「修習一切如來」下明二嚴行。未為佛母者，是其本行故。第二「爾時善財」下設敬，自道已深故，現身等彼。上二並是住體遍應。第三「白言大聖」下諮問所以。敘文殊等者，若約等覺，則因位極故；若約會緣，從初發心，一一善友皆是所會之緣，同入比故。第三「答言佛子」下示已法界。於中三：初明體、二業用、三根源。今初，大有二義：一願大，願為一切諸佛母故；二智大，智亦二義：一權智，即能起大願、能成幻事；二實智，即是般若，生佛真身。幻亦二義：一願智體虛當相名幻故。上文云「幻智即是菩薩，菩薩即是幻智」故，能無不為。二者即智所作生佛之義，謂於己身不壞小而廣容，若於佛身無生起而現起。又願收普賢、智收文殊，皆入大幻，同為般若，亦名佛母。二「是故常為」下業用，中二：先總、後「佛子如我」下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時善財受行」下見敬諮問，先見、次敬、後問。初中，先覩依、後見正。今初，先受行其教，躡前起後，近躡羅剎之言，遠通前三勝友，以前二神並未有答故，即由前三位調練故，得覩斯勝報。後「即時」下正明所見。於中三：初明蓮華所證法界。自性無染，故曰蓮華。無明既開，不離心內，如從地涌。亦表性淨萬行之四，從法性地而出現故。此即十定中普賢之華也。二「於其臺」下明臺上樓觀。謂能證權實二智，依於所證而重現故。智包無外，云普納十方。總攝五位自分勝進，故云千柱行列。其一一事皆有所表，恐厭繁文。三「其樓觀」下明樓中寶座，即智體自空，故云樓中有座。空具性德，故廣顯莊嚴。二「爾時善財」下見友正報。於中二：先結前標後。前但明主座，今雙結主伴。後「所謂」下別顯身雲，於中亦二：先明身相、後顯身業。前中亦二：先明萬類難思身、後明一類超勝身。前中亦二：先顯別相、後明通體。今初，有四十身，於中或唯約事，如普遍色身；或唯約理，如十二、十三不生不滅身，以本無生起，滅亦不為滅故；或事理交徹，如第三十二、三十五無生不生色身，以事顯理故。於中無生則約自願所成，無別有生；不生則隨他而現，生即不生。餘可思準。後「如是身者」下明其通體，謂離有取蘊故。二「爾時善財」下明一類超勝身，約唯女故。二「現如是等」下明身業，中二：初總標；後「行於平等」下別顯，亦二：先明十度行，唯精進在於忍前，餘皆如次。謂初明檀；次「出生」下戒，戒能生長故；三「修習」下進；四「觀察」下忍；五「具眾」下定；六「恒轉」下般若；七「見諸如來」下方便；八「成就大願」下願；九「心恒遍入」下力；十「得佛智光」下智。後「修習一切如來」下明二嚴行。未為佛母者，是其本行故。第二「爾時善財」下設敬，自道已深故，現身等彼。上二並是住體遍應。第三「白言大聖」下諮問所以。敘文殊等者，若約等覺，則因位極故；若約會緣，從初發心，一一善友皆是所會之緣，同入比故。第三「答言佛子」下示已法界。於中三：初明體、二業用、三根源。今初，大有二義：一願大，願為一切諸佛母故；二智大，智亦二義：一權智，即能起大願、能成幻事；二實智，即是般若，生佛真身。幻亦二義：一願智體虛當相名幻故。上文云「幻智即是菩薩，菩薩即是幻智」故，能無不為。二者即智所作生佛之義，謂於己身不壞小而廣容，若於佛身無生起而現起。又願收普賢、智收文殊，皆入大幻，同為般若，亦名佛母。二「是故常為」下業用，中二：先總、後「佛子如我」下

別。於中有四：一為現在遮那母；二「善男子如今」下為過去諸佛母；三「如此世界」下為賢劫千佛母，義通三世；四「如於此三千」下結通橫竪無窮。初中二：先標為剎海舍那母、後「又善男子」下別顯生佛之相。於中四：第一毛光為先相，於中五：一光入身；二光現變；三見八相；四現因果；五令身難思，謂不大而容十方故。第二「爾時菩薩」下正明自在入胎。於中亦五：一眷屬翼從、二菩薩現通、三光明息苦、四現變入胎、五入已遊步。第三「又念念中」下腹包眾海難思。第四「善男子如此」下舉此類於百億。本來無二者，稱一性故。非一處住者，體周遍故。非多處住者，不如事故。又上句不壞多故，下句不壞一故。又上句理如事故，下句事如理故。又一與多相即入故。此並釋中智幻之義。下二三四段，文並可知。第三「爾時善財」下辨法根源，先問、後答。答中六：一輪王久遠。言非後身菩薩所知者，顯唯佛知非但久遠，亦顯時無時相，佛智契故。二「彼王城」下有佛魔來。三聖帝助降，表智王助體，本覺現故。此時已得菩薩神通，明今始成，非實始也。四場神興願，智假慈興，故神生子想。五結會古今。六為母普周。前來為生時之母，即是願母；此明為成道時母，即智母矣。臍中放光者，生長同氣之所，表佛佛皆從無二理生故。後三段可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別。於中有四：一為現在遮那母；二「善男子如今」下為過去諸佛母；三「如此世界」下為賢劫千佛母，義通三世；四「如於此三千」下結通橫竪無窮。初中二：先標為剎海舍那母、後「又善男子」下別顯生佛之相。於中四：第一毛光為先相，於中五：一光入身；二光現變；三見八相；四現因果；五令身難思，謂不大而容十方故。第二「爾時菩薩」下正明自在入胎。於中亦五：一眷屬翼從、二菩薩現通、三光明息苦、四現變入胎、五入已遊步。第三「又念念中」下腹包眾海難思。第四「善男子如此」下舉此類於百億。本來無二者，稱一性故。非一處住者，體周遍故。非多處住者，不如事故。又上句不壞多故，下句不壞一故。又上句理如事故，下句事如理故。又一與多相即入故。此並釋中智幻之義。下二三四段，文並可知。第三「爾時善財」下辨法根源，先問、後答。答中六：一輪王久遠。言非後身菩薩所知者，顯唯佛知非但久遠，亦顯時無時相，佛智契故。二「彼王城」下有佛魔來。三聖帝助降，表智王助體，本覺現故。此時已得菩薩神通，明今始成，非實始也。四場神興願，智假慈興，故神生子想。五結會古今。六為母普周。前來為生時之母，即是願母；此明為成道時母，即智母矣。臍中放光者，生長同氣之所，表佛佛皆從無二理生故。後三段可知。

第二「遂往天宮」下十友，別明會緣。然位德已極託迹凡流，深悲接生不標神異，但以法利人。又顯求者道深，或但示法門之名，則懸領旨趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「遂往天宮」下十友，別明會緣。然位德已極託迹凡流，深悲接生不標神異，但以法利人。又顯求者道深，或但示法門之名，則懸領旨趣。

第一天主光，即幻智念力。善友言天主光者，謂悲智勝用，光淨自在，破闇義故。父名正念者，此由定發故，故法門名無礙清淨念。初一句即依教趣求。第二「見彼」下見敬諮問。第三「天女答」下示已法門。於中二：先標名，謂以一念無礙智普觀三世，無不明現而無去來今，為無礙念；不雜異念，為清淨念。念佛功德有益悲智，故曰莊嚴。後「善男子」下明業用。於中三：一念最初一劫、二「又憶」下中間諸劫、三「善男子如是憶」下總結多劫。非唯憶念，亦於彼多劫多佛聞持此門。餘並可知。下諸善友六段之文，多有不具，皆可思準。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一天主光，即幻智念力。善友言天主光者，謂悲智勝用，光淨自在，破闇義故。父名正念者，此由定發故，故法門名無礙清淨念。初一句即依教趣求。第二「見彼」下見敬諮問。第三「天女答」下示已法門。於中二：先標名，謂以一念無礙智普觀三世，無不明現而無去來今，為無礙念；不雜異念，為清淨念。念佛功德有益悲智，故曰莊嚴。後「善男子」下明業用。於中三：一念最初一劫、二「又憶」下中間諸劫、三「善男子如是憶」下總結多劫。非唯憶念，亦於彼多劫多佛聞持此門。餘並可知。下諸善友六段之文，多有不具，皆可思準。

第二童子師遍友，幻智師範，善知識謂為童蒙師，遍與眾生為善友故。居迦毘羅黃色城者，中道軌物故。不得法者，略有四義：一與眾藝法門同故、二法有所付顯流通故、三表一切法門體無二故、四表無所得方為得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二童子師遍友，幻智師範，善知識謂為童蒙師，遍與眾生為善友故。居迦毘羅黃色城者，中道軌物故。不得法者，略有四義：一與眾藝法門同故、二法有所付顯流通故、三表一切法門體無二故、四表無所得方為得故。

第三善知眾藝，幻智字母善知識中，初二可知。第三「時彼童子」下授已法門中二：初標名體，謂以無礙智窮世間之伎藝故。二「我怛」下顯其業用。字母為眾藝之勝、書說之本，故偏明之，有標、列、結。列有四十二門，皆言般若波羅蜜門者，從字入於無相智故，字義為門。故《毘盧遮那經》中皆言不可得，智無所得即般若故。又《文殊五字經》云「受持此陀羅尼，即入一切法平等，速得成就摩訶般若。纔誦一遍，如持一切八萬四千修多羅藏。」然初五字，若準阿目佉三藏，即全是文殊真言。若準今本，而第二一字不同。今依彼經釋之。一阿者，是無生義，以無生之理統該萬法故。經云「無差別境」。而菩薩得此無生，則能達諸法空，斷一切障，故云威力。二多者，彼經第二當囉字，是清淨無染離塵垢義。今云多者，《毘盧遮那經》釋多云「如如解脫」，《金剛頂》云「如如不可得故，謂如即無邊差別，故如不可得。」此順多字義，應是譯人之誤。囉多二字，字形相近，聲相濫故。若順無塵垢釋，以無邊之門方淨塵垢。三波者，《五字經》云「亦無第一義諦，諸法平等。」謂真俗雙亡是真法界，諸法皆等即是普照。四者者，諸法無有諸行，謂諸行既空，故遍摧差別。五那者，諸法無有性相，言說文字皆不可得。謂性相雙亡，故無所依。能所詮亡，是謂無上。又云「以那字無性相故，者字無有諸行；者字無有諸行故，跛字無第一義；跛字無第一義故；囉字無塵垢義；以囉字無塵垢義故，阿字法本不生；以阿字法本不生，故那字無有性相。汝知是要，當觀是心本來清淨無染無著，離我我所分別之相。」《遮那經》中字義與此無殊。下多依彼經及阿目佉所譯，而梵音輕重有殊、釋義無別。六邏字，悟一切法離世間故，愛支因緣永不現故。離世故無依，愛不現故無垢。七拕字，悟一切法調伏寂靜，真如平等無分別故，方為不退轉方便。八婆字，悟一切法離縛解故，方入金剛場。九茶字，悟一切法離熱矯穢，得清涼故，是普摧義。十沙字，悟一切法無罣礙故，如海含像。嚩字，悟一切法言語道斷故，能遍安住。哆字，悟一切法真不動故，不動則圓滿發光。也字，悟如實不生故，則諸乘差別積聚皆不可得。瑟吒字，悟一切法制伏，任持相不可得故。普光明即能制伏，任持煩惱即所制伏，息即伏義。迦字，悟作者不可得，則作業如雲，皆無差別。娑上字，即時平等性。麼字，即我所執性，我慢高舉若眾峯齊峙，我慢則生死長流湍馳奔激。伽字，即一切法行取性。他字，即是處所性。社字，即能所生起。鎖字，即安隱性。拕字，即能持界性。奢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三善知眾藝，幻智字母善知識中，初二可知。第三「時彼童子」下授已法門中二：初標名體，謂以無礙智窮世間之伎藝故。二「我怛」下顯其業用。字母為眾藝之勝、書說之本，故偏明之，有標、列、結。列有四十二門，皆言般若波羅蜜門者，從字入於無相智故，字義為門。故《毘盧遮那經》中皆言不可得，智無所得即般若故。又《文殊五字經》云「受持此陀羅尼，即入一切法平等，速得成就摩訶般若。纔誦一遍，如持一切八萬四千修多羅藏。」然初五字，若準阿目佉三藏，即全是文殊真言。若準今本，而第二一字不同。今依彼經釋之。一阿者，是無生義，以無生之理統該萬法故。經云「無差別境」。而菩薩得此無生，則能達諸法空，斷一切障，故云威力。二多者，彼經第二當囉字，是清淨無染離塵垢義。今云多者，《毘盧遮那經》釋多云「如如解脫」，《金剛頂》云「如如不可得故，謂如即無邊差別，故如不可得。」此順多字義，應是譯人之誤。囉多二字，字形相近，聲相濫故。若順無塵垢釋，以無邊之門方淨塵垢。三波者，《五字經》云「亦無第一義諦，諸法平等。」謂真俗雙亡是真法界，諸法皆等即是普照。四者者，諸法無有諸行，謂諸行既空，故遍摧差別。五那者，諸法無有性相，言說文字皆不可得。謂性相雙亡，故無所依。能所詮亡，是謂無上。又云「以那字無性相故，者字無有諸行；者字無有諸行故，跛字無第一義；跛字無第一義故；囉字無塵垢義；以囉字無塵垢義故，阿字法本不生；以阿字法本不生，故那字無有性相。汝知是要，當觀是心本來清淨無染無著，離我我所分別之相。」《遮那經》中字義與此無殊。下多依彼經及阿目佉所譯，而梵音輕重有殊、釋義無別。六邏字，悟一切法離世間故，愛支因緣永不現故。離世故無依，愛不現故無垢。七拕字，悟一切法調伏寂靜，真如平等無分別故，方為不退轉方便。八婆字，悟一切法離縛解故，方入金剛場。九茶字，悟一切法離熱矯穢，得清涼故，是普摧義。十沙字，悟一切法無罣礙故，如海含像。嚩字，悟一切法言語道斷故，能遍安住。哆字，悟一切法真不動故，不動則圓滿發光。也字，悟如實不生故，則諸乘差別積聚皆不可得。瑟吒字，悟一切法制伏，任持相不可得故。普光明即能制伏，任持煩惱即所制伏，息即伏義。迦字，悟作者不可得，則作業如雲，皆無差別。娑上字，即時平等性。麼字，即我所執性，我慢高舉若眾峯齊峙，我慢則生死長流湍馳奔激。伽字，即一切法行取性。他字，即是處所性。社字，即能所生起。鎖字，即安隱性。拕字，即能持界性。奢

字，即寂靜性。佉字，即如虛空性。叉字，即盡性。娑多字，即任持處非處令不動性，惑障為非處、開淨光明為其處。壞字，即能所知性。曷攞多字，即執著義性，執著為生死境，義即智慧輪。婆字，即可破壞性。圓滿之言，不空譯為道場。然此婆字，宜蒲餓反，諸本多云蒲我，則與第八不殊。車字，即欲樂覆性。娑麼字，即可憶念性。訶婆字，即可呼召性，無緣召令有緣故。縒字，即勇健性。伽字，即厚平等性。吒字，即積集性。拏字，即離諸諠諍，無往無來行住坐臥，謂以常觀字輪故。娑頗字，即遍滿果報。娑迦字，即積聚蘊性。也娑字，即衰老性相。室者字，即聚集足迹，謂聚集即一切眾生，法雷即是足迹。侘字，即相驅迫性，謂無我曉之，即為驅迫。陀字，即究竟處，所謂此究竟處，含藏一切法輪。然新譯乃是茶字，去聲引之。上來從娑上字來，皆上有「悟一切法」、下有「不可得言」，今並略之；若具，皆如瑟吒字耳。其中難者已釋，餘以經疏相對，文並可知。更有對會及修觀儀所得功德，並別章具也。結云四十二門者，謂表四十二位故。故《智論》中諸位圓融，明初阿具後諸字。第四謙推中，推勝即就其所知眾藝寄勝推之，不捨世俗皆與實相不相違背，會同般若之門。五指後中，婆怛那者，此云增益，以無盡三昧能出生故。友名賢勝者，賢猶直善。無依道場，直善之最故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 字，即寂靜性。佉字，即如虛空性。叉字，即盡性。娑多字，即任持處非處令不動性，惑障為非處、開淨光明為其處。壞字，即能所知性。曷攞多字，即執著義性，執著為生死境，義即智慧輪。婆字，即可破壞性。圓滿之言，不空譯為道場。然此婆字，宜蒲餓反，諸本多云蒲我，則與第八不殊。車字，即欲樂覆性。娑麼字，即可憶念性。訶婆字，即可呼召性，無緣召令有緣故。縒字，即勇健性。伽字，即厚平等性。吒字，即積集性。拏字，即離諸諠諍，無往無來行住坐臥，謂以常觀字輪故。娑頗字，即遍滿果報。娑迦字，即積聚蘊性。也娑字，即衰老性相。室者字，即聚集足迹，謂聚集即一切眾生，法雷即是足迹。侘字，即相驅迫性，謂無我曉之，即為驅迫。陀字，即究竟處，所謂此究竟處，含藏一切法輪。然新譯乃是茶字，去聲引之。上來從娑上字來，皆上有「悟一切法」、下有「不可得言」，今並略之；若具，皆如瑟吒字耳。其中難者已釋，餘以經疏相對，文並可知。更有對會及修觀儀所得功德，並別章具也。結云四十二門者，謂表四十二位故。故《智論》中諸位圓融，明初阿具後諸字。第四謙推中，推勝即就其所知眾藝寄勝推之，不捨世俗皆與實相不相違背，會同般若之門。五指後中，婆怛那者，此云增益，以無盡三昧能出生故。友名賢勝者，賢猶直善。無依道場，直善之最故。

第四賢勝優婆夷，幻智無依善友。初二可知。三「賢勝答」下授已法門，中二：初得解脫、後得三昧。今初，直就經文，內外無依即是道場。賢首云：「梵名那阿賴耶曼茶羅。那者，此云無也、不也。阿賴耶，云依處也、依止也。曼茶羅，云道場也、圓場也。謂無阿賴耶染分依處，而有淨分圓場，出生勝德不可窮盡，即轉依究竟，顯德無盡故也。」下二句即二利之用。後得三昧，先名、後「非彼」下用，即為釋名。於中，初揀濫；後「以能」下顯是，謂體則雙超盡及無盡，但從用出生說無盡耳。然則二門相成無依道場即空如來藏，無盡三昧即是不空。要心無依、契於本空，方見不空具性功德，故云出生。智性眼等息妄顯出，故曰出生。出非本無，猶稱智性。指後云沃田者，是南天竺近水沃潤故，顯無念定水能滋長故。長者名堅固解脫者，無著清淨，惑不能壞，即解脫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四賢勝優婆夷，幻智無依善友。初二可知。三「賢勝答」下授已法門，中二：初得解脫、後得三昧。今初，直就經文，內外無依即是道場。賢首云：「梵名那阿賴耶曼茶羅。那者，此云無也、不也。阿賴耶，云依處也、依止也。曼茶羅，云道場也、圓場也。謂無阿賴耶染分依處，而有淨分圓場，出生勝德不可窮盡，即轉依究竟，顯德無盡故也。」下二句即二利之用。後得三昧，先名、後「非彼」下用，即為釋名。於中，初揀濫；後「以能」下顯是，謂體則雙超盡及無盡，但從用出生說無盡耳。然則二門相成無依道場即空如來藏，無盡三昧即是不空。要心無依、契於本空，方見不空具性功德，故云出生。智性眼等息妄顯出，故曰出生。出非本無，猶稱智性。指後云沃田者，是南天竺近水沃潤故，顯無念定水能滋長故。長者名堅固解脫者，無著清淨，惑不能壞，即解脫故。

第五堅固長者，幻智無著善友。示法門中，先顯名。無著約境，離所知故。無念約心，心體離念故無煩惱。二障永盡是曰清淨，淨則能嚴法身。後「我自得」下彰用。既二障不生，則無愛見，故無求求法無厭無休。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五堅固長者，幻智無著善友。示法門中，先顯名。無著約境，離所知故。無念約心，心體離念故無煩惱。二障永盡是曰清淨，淨則能嚴法身。後「我自得」下彰用。既二障不生，則無愛見，故無求求法無厭無休。

第六妙月長者，幻智智光善友。真智廓妄，名為淨智。後智照法，名為智光。能淨能光，若秋空滿月，故名妙月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六妙月長者，幻智智光善友。真智廓妄，名為淨智。後智照法，名為智光。能淨能光，若秋空滿月，故名妙月。

第七無勝軍長者，幻智無盡相善友。法門之名，即所成德相，無窮盡故。「我以證」下以用釋名。得無盡藏，謂聞諸妙法。又諸心境無非佛法故，若佛若法皆無有盡。既見佛得法無盡，故無能勝。眾德所聚，從喻如軍，亦能普勝諸魔軍故。皆從體出故，城名出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七無勝軍長者，幻智無盡相善友。法門之名，即所成德相，無窮盡故。「我以證」下以用釋名。得無盡藏，謂聞諸妙法。又諸心境無非佛法故，若佛若法皆無有盡。既見佛得法無盡，故無能勝。眾德所聚，從喻如軍，亦能普勝諸魔軍故。皆從體出故，城名出生。

第八最寂靜婆羅門，幻智誠願語善友。授法中，先標名。有二義故：一始終無妄故。如從初發心立弘誓言，必如言行，不乖先語故。二者隨行不虛故，如忍辱仙人，言我不瞋，令身還復。後「過去」下以用釋名，即如次釋前二義。虛誑言息，故云寂靜。寂靜即為淨行。言行，君子之樞機，苟能誠實，斯則可法，故城名為法。指後云妙意華門者，妙意華者即蘇滿那華，其城門側有之故。亦在南天，當受其訓，得求友之妙意、勝因之華故。童子表於淨智，智則萬德由生。童女表於淨悲，悲為眾德之本。以悲智相導故，二人同會。會緣之終，此二滿故。將見慈氏，紹佛位故(已下入第七十七經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八最寂靜婆羅門，幻智誠願語善友。授法中，先標名。有二義故：一始終無妄故。如從初發心立弘誓言，必如言行，不乖先語故。二者隨行不虛故，如忍辱仙人，言我不瞋，令身還復。後「過去」下以用釋名，即如次釋前二義。虛誑言息，故云寂靜。寂靜即為淨行。言行，君子之樞機，苟能誠實，斯則可法，故城名為法。指後云妙意華門者，妙意華者即蘇滿那華，其城門側有之故。亦在南天，當受其訓，得求友之妙意、勝因之華故。童子表於淨智，智則萬德由生。童女表於淨悲，悲為眾德之本。以悲智相導故，二人同會。會緣之終，此二滿故。將見慈氏，紹佛位故(已下入第七十七經)。

第九德生，有德幻智歸幻門善友。第一依教趣求。第二「見德生」下見敬諮問。第三「時童子」下示己法門。於中二：初標名、後業用。今初，謂能所境智染淨之法，皆從緣起，無定性故，如幻而住。二「得此解脫」下明業用，中二：初別明、後結歎。今初，有十種幻，皆上句標幻、下句以緣生釋成。十中，初一為總，緣生世界並通染淨，剎海亦名世界故；餘九為別。初五約染分依他，如幻緣生故。一約有情苦果，從業惑集生。二約十二因緣順觀，即世間故，次第相由故云展轉。三就五類法中但除無為，故云一切。以無為無有起，非幻緣生故。異熟識等，從無始惡習內執為我，四惑相應故云我見等，及外取妄境，云種種幻緣，故感心等悉皆如幻。四五二句別明不相應行。四即是時，謂依行相續不斷分位建立為時，所依行空，時何所立？妄計有體，是顛倒智。五即無常生老等，謂依生已壞滅分位建立無常等，皆妄分別有。次一切國土，義通染淨眾生。染土多從三倒所生，以不了唯心，妄取境界故。上云一切國土，但想所持，既有妄想故，心見皆倒。言無明所現，亦通淨剎，謂登地已上無明未盡，所見國土種種不同。既云無明，則揀非佛土。後三種但約淨分依他，從緣如幻，可以意得。後「善男子」下結歎。言自性不思議者，幻法非有，體不實故；非無，相非無故。非一，性相異故；非異，無二體故。空有相即，一異兩亡。既離二邊亦忘中道，由斯交徹，故能一中現多、多皆即一，重重無礙為不思議，故推勝云善入無邊諸事幻網。第四「善男子我等」下謙己推勝。第五「時童子下」指示後友。於中二：初以力冥加、後「而告」下以言顯示。於中三：初指處、二示人、三教問。今初，國名海岸者，南海北岸，一生菩薩臨智海故。園名大莊嚴，因圓萬行而嚴果故。又生死園苑，以萬行樹林嚴自果故。廣大樓閣等者，約事，則其中廣博，同虛空故；有多光明，能遍照故、阿僧祇等寶所嚴故；蘊多樓閣，包多事故。約法，則二智相依、緣起相由，故云樓閣。智即法界，是為廣大。名毘盧等，順成上義。二智光明遍照事理故。智能包含萬德，即莊嚴藏，華嚴萬行不離此故。上約其果。從「菩薩」下出因。善根果報約其宿因，是彼善根之果報故；念力願力等約其現緣。後「住不思議」下現依所為。二「彌勒菩薩」下示人，先正示、後「為欲」下顯住因。彌勒梵音，具云迷帝隷，此云慈，是其姓也。然有三緣：一由本願，過去值大慈如來，因立大願，願得斯號故；二由此得慈心三昧故；三由母懷時有慈心故，如滿慈子。名阿逸多，此云無勝，以生具 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九德生，有德幻智歸幻門善友。第一依教趣求。第二「見德生」下見敬諮問。第三「時童子」下示己法門。於中二：初標名、後業用。今初，謂能所境智染淨之法，皆從緣起，無定性故，如幻而住。二「得此解脫」下明業用，中二：初別明、後結歎。今初，有十種幻，皆上句標幻、下句以緣生釋成。十中，初一為總，緣生世界並通染淨，剎海亦名世界故；餘九為別。初五約染分依他，如幻緣生故。一約有情苦果，從業惑集生。二約十二因緣順觀，即世間故，次第相由故云展轉。三就五類法中但除無為，故云一切。以無為無有起，非幻緣生故。異熟識等，從無始惡習內執為我，四惑相應故云我見等，及外取妄境，云種種幻緣，故感心等悉皆如幻。四五二句別明不相應行。四即是時，謂依行相續不斷分位建立為時，所依行空，時何所立？妄計有體，是顛倒智。五即無常生老等，謂依生已壞滅分位建立無常等，皆妄分別有。次一切國土，義通染淨眾生。染土多從三倒所生，以不了唯心，妄取境界故。上云一切國土，但想所持，既有妄想故，心見皆倒。言無明所現，亦通淨剎，謂登地已上無明未盡，所見國土種種不同。既云無明，則揀非佛土。後三種但約淨分依他，從緣如幻，可以意得。後「善男子」下結歎。言自性不思議者，幻法非有，體不實故；非無，相非無故。非一，性相異故；非異，無二體故。空有相即，一異兩亡。既離二邊亦忘中道，由斯交徹，故能一中現多、多皆即一，重重無礙為不思議，故推勝云善入無邊諸事幻網。第四「善男子我等」下謙己推勝。第五「時童子下」指示後友。於中二：初以力冥加、後「而告」下以言顯示。於中三：初指處、二示人、三教問。今初，國名海岸者，南海北岸，一生菩薩臨智海故。園名大莊嚴，因圓萬行而嚴果故。又生死園苑，以萬行樹林嚴自果故。廣大樓閣等者，約事，則其中廣博，同虛空故；有多光明，能遍照故、阿僧祇等寶所嚴故；蘊多樓閣，包多事故。約法，則二智相依、緣起相由，故云樓閣。智即法界，是為廣大。名毘盧等，順成上義。二智光明遍照事理故。智能包含萬德，即莊嚴藏，華嚴萬行不離此故。上約其果。從「菩薩」下出因。善根果報約其宿因，是彼善根之果報故；念力願力等約其現緣。後「住不思議」下現依所為。二「彌勒菩薩」下示人，先正示、後「為欲」下顯住因。彌勒梵音，具云迷帝隷，此云慈，是其姓也。然有三緣：一由本願，過去值大慈如來，因立大願，願得斯號故；二由此得慈心三昧故；三由母懷時有慈心故，如滿慈子。名阿逸多，此云無勝，以生具

相好勝德無過故。今以姓而呼，但云慈氏。慈依智住，故曰處中。悲智雙遊，皆為利物，故云為欲等。三「汝詣彼」下教問，中二：先正教興十問者，表無盡故；後「何以」下釋廣問所由，先徵、後釋。徵意云：何以要須廣問？釋有二意：一所求德廣，能具說故。後「善男子汝不應」下能求大心法應爾故。前中二，初通顯彌勒德圓位滿、後「善男子彼善知識」下別顯是其真善友故。設若德滿，非已有緣，亦難求故。二明能求大心法應爾故者，即廣誡勸。於中二：先誡勸求法、後誡勸事友。前中二：先標不應，誡其去劣；後「何以」下釋所應作，令其廣修。文中，先徵、後釋。釋中亦二：先別明應修、後「善男子舉要」下結略顯廣。前中，有九十八門，分為十段：一上求菩提行；二「應化」下下救眾生行；三「應斷」下自斷惑障行；四「應令無量眾生」下勸物出離行；五「應消滅」下淨自根欲行，除三不善根，則成三善根等故；六「應生淨信」下力用自在行；七「應分別」下攝法治惑行；八「應嚴辦」下供佛攝生行；九「應修總持」下悲願深廣行；十「應入差別心」下證入圓滿行。二結略顯廣者，謂別陳難具故。第二「善男子汝求」下誡勸事友，中三：初誡次勸、後雙結二門。今初，分二：先正誡其離過、後「何以故」下舉益釋成。今初。言見隨煩惱行勿嫌怪者，善友有二：一實、二權。權能行於非道，內外生熟善巧難知，故不應嫌。實中復二：一行、二解。今但求解，不應觀行故。如《智論》五十說，亦如有目跛人猶能示道。二舉益釋成中有二：初明善友能示行故、二明善友為外護故。今初，先徵意云：但起廣心足成大道，何以要令事友誡離過耶？釋云：法假人弘，不因善友何能聞諸妙行？於中有三十五句，句各一行。二「善男子菩薩由」下明善友能為外護。前即能生，此能養育。於中二：前正明能為攝護、後「何以」下舉因釋成。於中，初徵意云：善惡在己，善友何能令我不墮惡趣等耶？釋意云：由友令離惡因故。因亡果喪，豈非友力。以此四十句釋上正明十五句，有通有別。通則後諸惡因通對前果，別則各各配屬。如由除諸難，不退大乘；由止諸惡，不犯淨戒；由破無明，不隨惡友。下諸句或有二三對上一句，可以意得，恐繁不配。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好勝德無過故。今以姓而呼，但云慈氏。慈依智住，故曰處中。悲智雙遊，皆為利物，故云為欲等。三「汝詣彼」下教問，中二：先正教興十問者，表無盡故；後「何以」下釋廣問所由，先徵、後釋。徵意云：何以要須廣問？釋有二意：一所求德廣，能具說故。後「善男子汝不應」下能求大心法應爾故。前中二，初通顯彌勒德圓位滿、後「善男子彼善知識」下別顯是其真善友故。設若德滿，非已有緣，亦難求故。二明能求大心法應爾故者，即廣誡勸。於中二：先誡勸求法、後誡勸事友。前中二：先標不應，誡其去劣；後「何以」下釋所應作，令其廣修。文中，先徵、後釋。釋中亦二：先別明應修、後「善男子舉要」下結略顯廣。前中，有九十八門，分為十段：一上求菩提行；二「應化」下下救眾生行；三「應斷」下自斷惑障行；四「應令無量眾生」下勸物出離行；五「應消滅」下淨自根欲行，除三不善根，則成三善根等故；六「應生淨信」下力用自在行；七「應分別」下攝法治惑行；八「應嚴辦」下供佛攝生行；九「應修總持」下悲願深廣行；十「應入差別心」下證入圓滿行。二結略顯廣者，謂別陳難具故。第二「善男子汝求」下誡勸事友，中三：初誡次勸、後雙結二門。今初，分二：先正誡其離過、後「何以故」下舉益釋成。今初。言見隨煩惱行勿嫌怪者，善友有二：一實、二權。權能行於非道，內外生熟善巧難知，故不應嫌。實中復二：一行、二解。今但求解，不應觀行故。如《智論》五十說，亦如有目跛人猶能示道。二舉益釋成中有二：初明善友能示行故、二明善友為外護故。今初，先徵意云：但起廣心足成大道，何以要令事友誡離過耶？釋云：法假人弘，不因善友何能聞諸妙行？於中有三十五句，句各一行。二「善男子菩薩由」下明善友能為外護。前即能生，此能養育。於中二：前正明能為攝護、後「何以」下舉因釋成。於中，初徵意云：善惡在己，善友何能令我不墮惡趣等耶？釋意云：由友令離惡因故。因亡果喪，豈非友力。以此四十句釋上正明十五句，有通有別。通則後諸惡因通對前果，別則各各配屬。如由除諸難，不退大乘；由止諸惡，不犯淨戒；由破無明，不隨惡友。下諸句或有二三對上一句，可以意得，恐繁不配。