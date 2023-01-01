大方廣佛華嚴經疏卷第五十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第五十八

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

入法界品(入六十八經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品(入六十八經)

自下大文第五有十善友，寄十地位，即分十段。第一婆珊婆演底夜神，寄歡喜地。城名迦毘羅者，此云黃色，往昔黃頭仙人依此處故。黃是中色，表契中道故。又此是佛生之城，表初地生佛家故。婆珊者，此云春也。婆演底者，此云主當，以於春時主當苗稼故。謂顯初入地，能生長萬行，護眾生故。地上多見夜神者，證智玄妙，雜相破闇故。下九天神，準梵本皆是女神。瞿波亦女者，地上證於同體慈悲，女之狀故。第一依教趣求中，先依前修證、後「漸次」下趣求後友。於中，先至時處。從東門入者，開明之初，顯入證之始故。見日沒者，是夜神故，表分別見日皆已亡故。後「心念」下生渴仰心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下大文第五有十善友，寄十地位，即分十段。第一婆珊婆演底夜神，寄歡喜地。城名迦毘羅者，此云黃色，往昔黃頭仙人依此處故。黃是中色，表契中道故。又此是佛生之城，表初地生佛家故。婆珊者，此云春也。婆演底者，此云主當，以於春時主當苗稼故。謂顯初入地，能生長萬行，護眾生故。地上多見夜神者，證智玄妙，雜相破闇故。下九天神，準梵本皆是女神。瞿波亦女者，地上證於同體慈悲，女之狀故。第一依教趣求中，先依前修證、後「漸次」下趣求後友。於中，先至時處。從東門入者，開明之初，顯入證之始故。見日沒者，是夜神故，表分別見日皆已亡故。後「心念」下生渴仰心。

第二「作是念時」下明見敬諮問。於中二：初見友依正。於空見者，城表教道，空表證道，宗說兼通，如日處空故。服朱衣者，證智明顯故。法門星像不離一身，如體化生作用不離一毛之性。二「善財童子見聞」下設敬諮問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「作是念時」下明見敬諮問。於中二：初見友依正。於空見者，城表教道，空表證道，宗說兼通，如日處空故。服朱衣者，證智明顯故。法門星像不離一身，如體化生作用不離一毛之性。二「善財童子見聞」下設敬諮問。

第三「時彼夜神」下稱讚授法，中二：初稱讚、後「善男子我得」下授己法界。於中三：一標名體、二顯業用、三得法久近。今初。一切眾生癡暗者，即所破二愚。法光明者，即是能破二無我智。又破眾生闇為悲，法光明是智，悲智具故。二「我於惡慧」下明業用，中二：先長行、後偈頌。前中二：先興救物之心、二「我於夜闇」下正明對緣救攝。於中十門：初一總明、「為海難」下別顯。今初，有四種：一夜等為救時、二海等為救處、三遭盜等為所救、四種種方便為能救。後九門別顯中，文皆有二：先救世苦令得世樂、後以迴向大願令其究竟離苦得樂。九中，一救海難眾生、二「為在陸地」下救處陸眾生、三「一切眾生」下救求不得及行山險眾生、四救樂國土眾生、五救著聚落眾生、六救闇夜眾生、七「是諸眾生無有智」下救惑業眾生、八「或病所纏」下救八苦眾生、九「入見稠林」下救惡見眾生，文並可知。二偈頌中二十一頌，分四：初一頌法門名體；二有四頌舉因勸修，即四無量；三有十頌顯果令入，即六處殊勝；四有六頌明業用廣大。三得法久近中，先興二問、後還兩答。答中有二：先答發心時節、後答得法久近。今初，有六：初總顯本事因緣、二「時彼城東」下明初佛興世、三「蓮華城內」下善友勸發、四「令王夫人」下正發大心、五「時王夫人」下結會古今、六「我於彼佛」下發心成益。二「過此劫已」下答得法久近。於中二：初總顯得法因緣、後「我纔見佛」下正明得法。於中三：初得方便三昧，謂上見諸佛、下化眾生；次「以聞法故」下得此解脫；後「得此解脫已」下廣顯業用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「時彼夜神」下稱讚授法，中二：初稱讚、後「善男子我得」下授己法界。於中三：一標名體、二顯業用、三得法久近。今初。一切眾生癡暗者，即所破二愚。法光明者，即是能破二無我智。又破眾生闇為悲，法光明是智，悲智具故。二「我於惡慧」下明業用，中二：先長行、後偈頌。前中二：先興救物之心、二「我於夜闇」下正明對緣救攝。於中十門：初一總明、「為海難」下別顯。今初，有四種：一夜等為救時、二海等為救處、三遭盜等為所救、四種種方便為能救。後九門別顯中，文皆有二：先救世苦令得世樂、後以迴向大願令其究竟離苦得樂。九中，一救海難眾生、二「為在陸地」下救處陸眾生、三「一切眾生」下救求不得及行山險眾生、四救樂國土眾生、五救著聚落眾生、六救闇夜眾生、七「是諸眾生無有智」下救惑業眾生、八「或病所纏」下救八苦眾生、九「入見稠林」下救惡見眾生，文並可知。二偈頌中二十一頌，分四：初一頌法門名體；二有四頌舉因勸修，即四無量；三有十頌顯果令入，即六處殊勝；四有六頌明業用廣大。三得法久近中，先興二問、後還兩答。答中有二：先答發心時節、後答得法久近。今初，有六：初總顯本事因緣、二「時彼城東」下明初佛興世、三「蓮華城內」下善友勸發、四「令王夫人」下正發大心、五「時王夫人」下結會古今、六「我於彼佛」下發心成益。二「過此劫已」下答得法久近。於中二：初總顯得法因緣、後「我纔見佛」下正明得法。於中三：初得方便三昧，謂上見諸佛、下化眾生；次「以聞法故」下得此解脫；後「得此解脫已」下廣顯業用。

第四謙推，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四謙推，可知。

第五指示後友。云菩提場內者，得無誤犯，由契理故。理即菩提場。友名普德者，最勝法界無德不具故。淨光者，正智證入離誤犯之垢故。即前淨月，故云本從發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五指示後友。云菩提場內者，得無誤犯，由契理故。理即菩提場。友名普德者，最勝法界無德不具故。淨光者，正智證入離誤犯之垢故。即前淨月，故云本從發心。

第六「爾時善財」下戀德禮辭。於中二：先以偈讚，表戀德之深。於中十偈，分四：初四讚身心超勝、次三明大用無涯、次二益物不虛、後一結德無盡。二「時善財」下作禮辭退(已下六十九經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「爾時善財」下戀德禮辭。於中二：先以偈讚，表戀德之深。於中十偈，分四：初四讚身心超勝、次三明大用無涯、次二益物不虛、後一結德無盡。二「時善財」下作禮辭退(已下六十九經)。

第二普德淨光夜神，寄離垢地。善友，義如前說。文則具六，且分為四：第一依教趣求、第二見敬諮問、第三稱讚授法、第四戀德禮辭。今初。先念前法，有十一句，初一念發心、餘十念得法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二普德淨光夜神，寄離垢地。善友，義如前說。文則具六，且分為四：第一依教趣求、第二見敬諮問、第三稱讚授法、第四戀德禮辭。今初。先念前法，有十一句，初一念發心、餘十念得法。

第二「頂禮」下見敬諮問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「頂禮」下見敬諮問。

第三「夜神答」下稱讚授法，先讚、後授。授中二：先長行、後偈頌。長行中三：第一正授法門、第二謙己推勝、第三指示後友。初中二：先總答所問、後別示己法。今初，有標、徵、釋、結。釋中有十句，初總、餘別。別中，三是智法光明、四放光利益、五常光發焰，餘可知。二「善男子我得」下別示己法，於中二：先標名體，謂契理無著為寂靜，止觀雙運為禪定，正法樂住為樂，大用無涯為普遊步。後「普見三世」下廣顯業用，於中四：初明攀緣如實禪，同如來清淨禪，即寂靜業用；次現法樂住禪，即定業用；三明引生功德禪、四饒益有情禪，此二即普遊步業用。今初，文中有標、徵、釋。標以見佛無著故寂靜。釋云所以無著者，窮了如來之體性故。文有十，非大同《中論》八不，謂不去不來、不生不滅為四，其非實非妄即是不常，非遷非壞即是不斷，一相即非異、無相亦非一。二「善男子我如是了」下明現法樂住禪，先牒前起後、後「思惟」下正顯四禪。初禪中，思惟觀察即是尋伺，當對治支，堅固莊嚴猶是尋伺之相。次不起一切妄想分別，即所離障。然世禪但離欲惡不善，今一乘深妙故離一切妄想。次大悲救護一切眾生，即利益支，謂離自憂，念眾生憂，故生喜樂。後「一心」下即所依支，謂彼二依止二禪中息一切意業，即滅覺觀。次攝一切眾生是一心，智力勇猛是內淨無覺無觀。次喜心悅豫是定生喜樂。修第二禪即彼二依止，下三四禪準此。三禪中，初思惟一切眾生自性，即捨念二支，謂捨離前攝生之喜，於此捨中不失念故。厭離生死，即慧樂二支，謂正知生死不可喜故，厭離即得真寂之樂。四禪中二句通具三支，謂苦喜憂樂皆是眾苦熱惱，於下苦中橫生樂故。四受俱亡故，云悉能息滅，即捨念清淨。既無苦樂，即是中受。三「增長圓滿」下引生功德禪。遊戲神通，即普遊步義。上來皆約一乘，異於三地寄法故，乃至云普入法界。四「善男子我修此」下明饒益有情禪。種種方便無不饒益，亦普遊步義。文中三：初令修四念處等觀、次「若有眾生」下明作道因緣、後「復次」下令修四正斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「夜神答」下稱讚授法，先讚、後授。授中二：先長行、後偈頌。長行中三：第一正授法門、第二謙己推勝、第三指示後友。初中二：先總答所問、後別示己法。今初，有標、徵、釋、結。釋中有十句，初總、餘別。別中，三是智法光明、四放光利益、五常光發焰，餘可知。二「善男子我得」下別示己法，於中二：先標名體，謂契理無著為寂靜，止觀雙運為禪定，正法樂住為樂，大用無涯為普遊步。後「普見三世」下廣顯業用，於中四：初明攀緣如實禪，同如來清淨禪，即寂靜業用；次現法樂住禪，即定業用；三明引生功德禪、四饒益有情禪，此二即普遊步業用。今初，文中有標、徵、釋。標以見佛無著故寂靜。釋云所以無著者，窮了如來之體性故。文有十，非大同《中論》八不，謂不去不來、不生不滅為四，其非實非妄即是不常，非遷非壞即是不斷，一相即非異、無相亦非一。二「善男子我如是了」下明現法樂住禪，先牒前起後、後「思惟」下正顯四禪。初禪中，思惟觀察即是尋伺，當對治支，堅固莊嚴猶是尋伺之相。次不起一切妄想分別，即所離障。然世禪但離欲惡不善，今一乘深妙故離一切妄想。次大悲救護一切眾生，即利益支，謂離自憂，念眾生憂，故生喜樂。後「一心」下即所依支，謂彼二依止二禪中息一切意業，即滅覺觀。次攝一切眾生是一心，智力勇猛是內淨無覺無觀。次喜心悅豫是定生喜樂。修第二禪即彼二依止，下三四禪準此。三禪中，初思惟一切眾生自性，即捨念二支，謂捨離前攝生之喜，於此捨中不失念故。厭離生死，即慧樂二支，謂正知生死不可喜故，厭離即得真寂之樂。四禪中二句通具三支，謂苦喜憂樂皆是眾苦熱惱，於下苦中橫生樂故。四受俱亡故，云悉能息滅，即捨念清淨。既無苦樂，即是中受。三「增長圓滿」下引生功德禪。遊戲神通，即普遊步義。上來皆約一乘，異於三地寄法故，乃至云普入法界。四「善男子我修此」下明饒益有情禪。種種方便無不饒益，亦普遊步義。文中三：初令修四念處等觀、次「若有眾生」下明作道因緣、後「復次」下令修四正斷。

第二「我唯」下謙己推勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「我唯」下謙己推勝。

第三「去此不遠」下指示後友。去此不遠者，同寄世間故。菩提場右者，依理發光，義便易故。喜目觀察者，忍惡視物故云喜目，發聞持光故云觀察。後偈頌，十三偈分三：初十偈頌正授法門、次二頌謙己推勝、後一頌指示後友。前中頌前十法，文小不次，初四如次頌前四法、五超頌第七、六頌第六、七却頌第五、八頌第十、九頌第八、十頌第九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「去此不遠」下指示後友。去此不遠者，同寄世間故。菩提場右者，依理發光，義便易故。喜目觀察者，忍惡視物故云喜目，發聞持光故云觀察。後偈頌，十三偈分三：初十偈頌正授法門、次二頌謙己推勝、後一頌指示後友。前中頌前十法，文小不次，初四如次頌前四法、五超頌第七、六頌第六、七却頌第五、八頌第十、九頌第八、十頌第九。

第四禮辭，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四禮辭，可知。

第三喜目觀察眾生夜神，寄發光地。文具六段。第一依教趣求，中二：初依前友教，念友成益；後「作是念已」下趣求後友，得友加持。於中四：一欲趣後友；二「時喜目神」下得友加持，謂加令知近友之益；三「時善財童子遽發」下加所成益，謂依前能加而起念故。如次以此十句，對前十句四。「爾時善財」下正明趣後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三喜目觀察眾生夜神，寄發光地。文具六段。第一依教趣求，中二：初依前友教，念友成益；後「作是念已」下趣求後友，得友加持。於中四：一欲趣後友；二「時喜目神」下得友加持，謂加令知近友之益；三「時善財童子遽發」下加所成益，謂依前能加而起念故。如次以此十句，對前十句四。「爾時善財」下正明趣後。

第二「見彼」下見敬諮問中，但略明見，已含敬請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「見彼」下見敬諮問中，但略明見，已含敬請。

第三「入普喜幢」下示己法界，謂懸為示相，義當答問。於中三：初標名體、次顯業用、後出所因。今初。無不攝伏，為大勢力。遍稱群機，故云普喜。摧伏高顯，所以名幢。第二「於其身上」下明業用，於中三：初顯無涯之用、次「爾時善財見聞」下覩用獲益、後「爾時善財得此」下慶益稱讚。初中，謂毛孔身雲無有盡故。於中二：先出通說修行身、後「復於一一諸毛孔」下出演說本行身。前中三：初總標，亦是釋名。次「所謂」下別顯十度。如次十度，各有又出，以為揀別。其間深旨，如理思之。後「如說菩薩諸波羅蜜」下類通餘法。種種行法者，神通度生、菩提分等。二出演說本行身，中四：一出能說之身；二「於彼一切眾生」下明演法之聲；三「以如是等聲」下顯所說之法；四「如是說時」下彰說之益，前二後一，可知。三所說法，中二：先說本行十度行法、後「又說」下類通所餘行法。今初忍中，惡作屬身、惡說屬口。禪中有六句：一名體、二資緣、三造修、四獲得、五治障、六起用。下之五度句雖多少，例此可知。般若中，日約破闇，雲約演法，藏顯包含。方便中，體性通事理，理趣謂意趣。後類通餘行中，具四菩薩行，思之。二覩用獲益，即證入法界。於中三：初顯證因緣、次「則得」下正明證入、後「何以」下徵釋所由。三慶益稱讚中，十偈分四：初一偈現說之因、次一現說之意、次六現說體相皆即寂之用、後二總結現說無礙。第三「爾時善財」下明出所因。於中，先興二問；後具二答，於中，先以偈答、後會古今。前中，總九十一頌，分二：前七十九頌答發心久近、後十二頌答得法時節。前中有十復次，初寂靜音劫，正是發心之時，有三十一頌，分六：初一偈總標、二有八偈顯其本生、三有十偈明發心本事、四一偈正顯發心、五六偈明發後之德、六有五偈轉值餘佛。未得慧眼者，未得十解正慧明故。二天勝劫中，有四偈半。無而計為有者，未解即心自性故。餘之八劫，偈數可知。三梵光明劫中，未能明了法者，未了十行真實行法故。四功德月劫，未得善巧迴向深智趣佛智海故。五寂靜慧劫，未得地上二空真如清淨法故。六善出現劫，未淨修道之障故。七集堅固王劫，未得六地緣生深順之忍。八妙勝主劫，修最勝道者，六地般若為勝道故。九千功德劫，未得八地淨無生忍故。十無著莊嚴劫，四頌半，但言供養者，下明得法故。又前次第皆言未得，後後則已得前前。思之。亦可初劫已得初地、未得第二，乃至第九未得第十地，第十劫中方得圓滿故。其劫名亦順地義，如文思之。第二「次有佛出現名為功德幢」下答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「入普喜幢」下示己法界，謂懸為示相，義當答問。於中三：初標名體、次顯業用、後出所因。今初。無不攝伏，為大勢力。遍稱群機，故云普喜。摧伏高顯，所以名幢。第二「於其身上」下明業用，於中三：初顯無涯之用、次「爾時善財見聞」下覩用獲益、後「爾時善財得此」下慶益稱讚。初中，謂毛孔身雲無有盡故。於中二：先出通說修行身、後「復於一一諸毛孔」下出演說本行身。前中三：初總標，亦是釋名。次「所謂」下別顯十度。如次十度，各有又出，以為揀別。其間深旨，如理思之。後「如說菩薩諸波羅蜜」下類通餘法。種種行法者，神通度生、菩提分等。二出演說本行身，中四：一出能說之身；二「於彼一切眾生」下明演法之聲；三「以如是等聲」下顯所說之法；四「如是說時」下彰說之益，前二後一，可知。三所說法，中二：先說本行十度行法、後「又說」下類通所餘行法。今初忍中，惡作屬身、惡說屬口。禪中有六句：一名體、二資緣、三造修、四獲得、五治障、六起用。下之五度句雖多少，例此可知。般若中，日約破闇，雲約演法，藏顯包含。方便中，體性通事理，理趣謂意趣。後類通餘行中，具四菩薩行，思之。二覩用獲益，即證入法界。於中三：初顯證因緣、次「則得」下正明證入、後「何以」下徵釋所由。三慶益稱讚中，十偈分四：初一偈現說之因、次一現說之意、次六現說體相皆即寂之用、後二總結現說無礙。第三「爾時善財」下明出所因。於中，先興二問；後具二答，於中，先以偈答、後會古今。前中，總九十一頌，分二：前七十九頌答發心久近、後十二頌答得法時節。前中有十復次，初寂靜音劫，正是發心之時，有三十一頌，分六：初一偈總標、二有八偈顯其本生、三有十偈明發心本事、四一偈正顯發心、五六偈明發後之德、六有五偈轉值餘佛。未得慧眼者，未得十解正慧明故。二天勝劫中，有四偈半。無而計為有者，未解即心自性故。餘之八劫，偈數可知。三梵光明劫中，未能明了法者，未了十行真實行法故。四功德月劫，未得善巧迴向深智趣佛智海故。五寂靜慧劫，未得地上二空真如清淨法故。六善出現劫，未淨修道之障故。七集堅固王劫，未得六地緣生深順之忍。八妙勝主劫，修最勝道者，六地般若為勝道故。九千功德劫，未得八地淨無生忍故。十無著莊嚴劫，四頌半，但言供養者，下明得法故。又前次第皆言未得，後後則已得前前。思之。亦可初劫已得初地、未得第二，乃至第九未得第十地，第十劫中方得圓滿故。其劫名亦順地義，如文思之。第二「次有佛出現名為功德幢」下答

得法時節中，即前無著劫得此法也。於中二：初四偈得無功用之三地，謂八地無依大願、九地滅定總持、十地成如來力；後八結成普賢行位，於中三：初四偈半牒舉大心之始；次二偈半明成德之終；後一偈總結圓滿，因果圓融初後該徹，故入普賢道。二結會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得法時節中，即前無著劫得此法也。於中二：初四偈得無功用之三地，謂八地無依大願、九地滅定總持、十地成如來力；後八結成普賢行位，於中三：初四偈半牒舉大心之始；次二偈半明成德之終；後一偈總結圓滿，因果圓融初後該徹，故入普賢道。二結會。

第四謙己推勝，並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四謙己推勝，並可知。

第五指示後友。同在證位，故云於此會中。起精進行，為普救眾生。智焰吉祥，稱為妙德(已下第七十經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五指示後友。同在證位，故云於此會中。起精進行，為普救眾生。智焰吉祥，稱為妙德(已下第七十經)。

第四普救眾生妙德夜神，寄焰慧地。文但有五，二三合故。第一依教趣求中，先修入前法、後「一心願得」下趣求後友。第二「時彼二神」下聞見法界，即合二三，謂約善財則是見敬，若約夜神所現即是解脫業用，便為默授法界。若約二文開辨，則先明見敬諮問、後答因緣方為正授法界。今依合科，總分為四：一現光加持、二蒙光獲益、三三業敬讚、四問答因緣。今初。調伏眾生解脫，即光所依，是己法門，名體可知。第二「善財爾時」下蒙光獲益，謂得三昧見大用故。於中二：先得定，謂三業六根皆離障故，云究竟清淨，即淨智圓滿。摧障為輪，故所見無礙。後「得此」下明見大用，於中二：先見用所依處、後「一一塵中」下明所見事。於中三：一所化處、二能化益、三所化意。前中二：一總明處類。二「又見」下別明塵中之剎。趣雜穢等者，轉變向染，淨故雜染，清淨者染多故；下句反此。一向淨者，對上二故。初之二句乃是總明。二「如是等」下明能化益，亦二：先總明、後「令地獄」下別顯。於中，先化五道、後「又見一切眾生」下明化九類。三「為成就」下明化意中，為成諸法，通能所化。第三「時善財童子見此」下三業敬讚，中三：初身心敬重、二「時彼夜神」下顯友自在、三「爾時」下口以偈讚。二十偈半，分二：初偈總、餘偈別。別中二：初九偈半明光用無涯、後「我承」下述前蒙光獲益。於中三：初半偈推功歸本、次二偈半述得三昧、餘述見大用。第四問答因緣中二：先問、後答。問中有三：一問名，前來標名，集經者言，故此方問；二問得法久近，欲顯久修德遠故；三問修因淨治，求入路故。後「夜神言」下答，中二：先歎深難說、後「我承」下承力為說。今初。深相云何？若約得時，時久遠故，非久近故。若約修因，因行廣故。若通上二，契理深故。若約名說，名如體用故。名者實賓，難窮實故。文有標及徵、釋，可知。後承力為說中，先長行、後偈頌。前中，先標許、後「善男子」下正說。於中二：先通答三問、後別答修行治淨問。今初，分三：一答得法久近、二明發心之始、三結會古今。今初，十段：一總舉劫剎佛興，已略酬其久近；二「其佛世界」下通顯剎相；三「此界東際」下別顯生處；四「有轉輪王」下明本生父母；五「其有一女」下明本生身；六「爾時眾生」下眾生起惡為佛現因；七「時彼城北」下佛興益物；八「時普賢」下明善友引導；九「時轉輪王女」下明德女修因；十「普智寶焰」下聞經得益。前六可知。就第七佛興益物，中三：一明得道之場。二「須彌山」下總顯佛數。三「其第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四普救眾生妙德夜神，寄焰慧地。文但有五，二三合故。第一依教趣求中，先修入前法、後「一心願得」下趣求後友。第二「時彼二神」下聞見法界，即合二三，謂約善財則是見敬，若約夜神所現即是解脫業用，便為默授法界。若約二文開辨，則先明見敬諮問、後答因緣方為正授法界。今依合科，總分為四：一現光加持、二蒙光獲益、三三業敬讚、四問答因緣。今初。調伏眾生解脫，即光所依，是己法門，名體可知。第二「善財爾時」下蒙光獲益，謂得三昧見大用故。於中二：先得定，謂三業六根皆離障故，云究竟清淨，即淨智圓滿。摧障為輪，故所見無礙。後「得此」下明見大用，於中二：先見用所依處、後「一一塵中」下明所見事。於中三：一所化處、二能化益、三所化意。前中二：一總明處類。二「又見」下別明塵中之剎。趣雜穢等者，轉變向染，淨故雜染，清淨者染多故；下句反此。一向淨者，對上二故。初之二句乃是總明。二「如是等」下明能化益，亦二：先總明、後「令地獄」下別顯。於中，先化五道、後「又見一切眾生」下明化九類。三「為成就」下明化意中，為成諸法，通能所化。第三「時善財童子見此」下三業敬讚，中三：初身心敬重、二「時彼夜神」下顯友自在、三「爾時」下口以偈讚。二十偈半，分二：初偈總、餘偈別。別中二：初九偈半明光用無涯、後「我承」下述前蒙光獲益。於中三：初半偈推功歸本、次二偈半述得三昧、餘述見大用。第四問答因緣中二：先問、後答。問中有三：一問名，前來標名，集經者言，故此方問；二問得法久近，欲顯久修德遠故；三問修因淨治，求入路故。後「夜神言」下答，中二：先歎深難說、後「我承」下承力為說。今初。深相云何？若約得時，時久遠故，非久近故。若約修因，因行廣故。若通上二，契理深故。若約名說，名如體用故。名者實賓，難窮實故。文有標及徵、釋，可知。後承力為說中，先長行、後偈頌。前中，先標許、後「善男子」下正說。於中二：先通答三問、後別答修行治淨問。今初，分三：一答得法久近、二明發心之始、三結會古今。今初，十段：一總舉劫剎佛興，已略酬其久近；二「其佛世界」下通顯剎相；三「此界東際」下別顯生處；四「有轉輪王」下明本生父母；五「其有一女」下明本生身；六「爾時眾生」下眾生起惡為佛現因；七「時彼城北」下佛興益物；八「時普賢」下明善友引導；九「時轉輪王女」下明德女修因；十「普智寶焰」下聞經得益。前六可知。就第七佛興益物，中三：一明得道之場。二「須彌山」下總顯佛數。三「其第一

」下別明初佛，於中七：一總明成道；二「其彼如來」下成道前相，謂放光調機有十一重，一一重中各有光明業用成益，以益對名，可以思準。若約表法，則前十為次第十度光，後一為圓融十度光，以此照心則自智出現。三「滿七日已」下動剎集眾。四「爾時彼世界中」下現相顯德。五「善男子此普照」下明成道依正。六「善男子彼普智寶焰」下始成正覺，一成一切成故。七「隨眾生心」下轉正法輪，於中三：初總標轉法。二「於一一下」顯其成益，於中初益凡夫、次益二乘、後益菩薩。菩薩中，先成行、後「發菩提心」下成位，菩提心是住位；菩薩道是行位；淨波羅蜜是迴向位，以大願海淨治前度故；後二句是等覺位。三「善男子彼普智」下結無間斷。第八善友引導，中六：一知機起惡；二「化現妙身」下現身超勝；三「時諸眾生」下物機驚怪；四「爾時普賢」下告語佛興；五「時聖王女」下女發大心，亦是入法之因；六「善男子時轉輪王」下父王詣佛。於中四：一身處虛空；二以偈讚引，於中十偈，初一總勸、次五偈釋勸、後四偈結勸勝故應往；三「爾時」下廣興供雲；四「到已」下至彼修敬。第九德女修因。於中三：一嚴具奉佛，表修萬行，向佛果故；二「時莊嚴」下見佛現變，表因小果大故；三「既見是已」下覩變獲益。第十聞經得益，中三：一佛為說經，從總相為名。二「時彼女人」下正明聞益，於中亦三：初得三昧益，文有總別；次「得如是等」下得大心益，即悲智等心；後「一心思惟」下成夫願益上之三益，即調伏眾生，解脫三事皆調伏之法故。三「時彼如來復為」下顯發昔因。第二「善男子復於此前」下明發心之始。於此前者，即得法劫之前也，顯前得法非無因也。第三「善男子於意云何」下結會古今。於中三：初結會得法時身；次「我於彼時」下結發心之始；後「次復引導」下正結得法，此方酬其名，即前三益。第二「善男子過彼毘盧」下別答修行淨治。前有聞法修行，是得法之前；此是得法之後。於中二：一別舉大光劫、二「善男子此世界中」下總顯諸劫。今初，分三：初總明；次「其最初佛」下別顯，其中經名，說者當演；後「善男子如是」下顯其最後。二總顯諸劫，中三：初總標、次「彼諸如來」下得法修行、後「善男子我依」下見佛行成。第二偈頌，四十一偈，分三：初二偈舉法誡聽、次三十八偈頌前正說、後一偈舉因勸修。今初，即頌前標許。就頌正說中，通頌得法久近及修行清淨，於中二：先三十六偈頌最初一劫，廣前長行。有百一十佛，表十地等覺各以初佛為主、餘九為伴。思之。後二偈頌前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 」下別明初佛，於中七：一總明成道；二「其彼如來」下成道前相，謂放光調機有十一重，一一重中各有光明業用成益，以益對名，可以思準。若約表法，則前十為次第十度光，後一為圓融十度光，以此照心則自智出現。三「滿七日已」下動剎集眾。四「爾時彼世界中」下現相顯德。五「善男子此普照」下明成道依正。六「善男子彼普智寶焰」下始成正覺，一成一切成故。七「隨眾生心」下轉正法輪，於中三：初總標轉法。二「於一一下」顯其成益，於中初益凡夫、次益二乘、後益菩薩。菩薩中，先成行、後「發菩提心」下成位，菩提心是住位；菩薩道是行位；淨波羅蜜是迴向位，以大願海淨治前度故；後二句是等覺位。三「善男子彼普智」下結無間斷。第八善友引導，中六：一知機起惡；二「化現妙身」下現身超勝；三「時諸眾生」下物機驚怪；四「爾時普賢」下告語佛興；五「時聖王女」下女發大心，亦是入法之因；六「善男子時轉輪王」下父王詣佛。於中四：一身處虛空；二以偈讚引，於中十偈，初一總勸、次五偈釋勸、後四偈結勸勝故應往；三「爾時」下廣興供雲；四「到已」下至彼修敬。第九德女修因。於中三：一嚴具奉佛，表修萬行，向佛果故；二「時莊嚴」下見佛現變，表因小果大故；三「既見是已」下覩變獲益。第十聞經得益，中三：一佛為說經，從總相為名。二「時彼女人」下正明聞益，於中亦三：初得三昧益，文有總別；次「得如是等」下得大心益，即悲智等心；後「一心思惟」下成夫願益上之三益，即調伏眾生，解脫三事皆調伏之法故。三「時彼如來復為」下顯發昔因。第二「善男子復於此前」下明發心之始。於此前者，即得法劫之前也，顯前得法非無因也。第三「善男子於意云何」下結會古今。於中三：初結會得法時身；次「我於彼時」下結發心之始；後「次復引導」下正結得法，此方酬其名，即前三益。第二「善男子過彼毘盧」下別答修行淨治。前有聞法修行，是得法之前；此是得法之後。於中二：一別舉大光劫、二「善男子此世界中」下總顯諸劫。今初，分三：初總明；次「其最初佛」下別顯，其中經名，說者當演；後「善男子如是」下顯其最後。二總顯諸劫，中三：初總標、次「彼諸如來」下得法修行、後「善男子我依」下見佛行成。第二偈頌，四十一偈，分三：初二偈舉法誡聽、次三十八偈頌前正說、後一偈舉因勸修。今初，即頌前標許。就頌正說中，通頌得法久近及修行清淨，於中二：先三十六偈頌最初一劫，廣前長行。有百一十佛，表十地等覺各以初佛為主、餘九為伴。思之。後二偈頌前

總顯諸劫，亦表智滿行圓無非佛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總顯諸劫，亦表智滿行圓無非佛故。

第四「去此不遠」下指示後友，亦以證同。又禪依進發，故云不遠。禪故寂靜，入俗演法化物深廣，故云音海。然此神即普救之母，表真精進却從定生，起心動念是妄非進故。餘可知(已下入第七十一經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「去此不遠」下指示後友，亦以證同。又禪依進發，故云不遠。禪故寂靜，入俗演法化物深廣，故云音海。然此神即普救之母，表真精進却從定生，起心動念是妄非進故。餘可知(已下入第七十一經)。

第五寂靜音海夜神，寄難勝地。文中具六。第一依教趣求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五寂靜音海夜神，寄難勝地。文中具六。第一依教趣求。

第二「頂禮其足」下見敬諮問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「頂禮其足」下見敬諮問。

第三「時彼夜神」下稱讚授法。於中，先讚、後「善男子我得」下正授法界。於中二：先略標名體。準下有二意：一化生遂志故生喜，即福德莊嚴；二觀佛菩薩勝用故歡喜，即智慧莊嚴。觀化既無間斷，故喜亦念念出生。後「善財言」下廣顯其相。於中三：初顯解說業用、次明解脫所因、後彰發心久近，各有問答。今初先問，有四：一問所起業用、二問所行之境、三問能起方便成上所起、四問能觀之觀成上所行。後答中即分為四：初答起何方便，以悲智雙運等心為能起之方便。二「發是心已」下答為何事業，正以化生為事業故。三「復次善男子我常觀察」下答作何觀察，謂觀察菩薩如來。四「又善男子此解脫無邊」下答行何境界，以無邊無盡甚深廣大能所不二為所行境。問中欲顯能所別故，先問所成、後問能成；答中欲顯能所相成故，隔句相屬。又由能起所，故先辨能。又觀察中雖有所觀，意在能觀。所行境中雖是所行，而義兼能所，故四問全別。是以晉經行何境界、名何境界、云何此則兼通分齊之境，非但所觀。今初，能起方便中有二十心，前十起上求大智心、後「我發起令一切眾生超過」下十心下化大悲心。第二答所作事業中，有標、釋、結。初標可知。二「所謂」下別釋，有三十七門，分三：初十五門，隨其便宜以十度化治其十蔽。於中，初五門雙明捨戒，以捨一切著則戒淨故；後十心明餘八度，而般若及願各有二門。次「色相不具」下有十二門，化無功德眾生，令得佛因果功德，見第一義。後「貪行多者」下十門，但以對治門破其惑障。三「善男子我以此等」下總結化意。見物成益故大歡喜，此即釋名中初意。第三答觀察問，中二：先觀菩薩境界、後「善男子我觀察此道場」下觀佛勝用。於中三：初結前生後，「知佛神力」下義當生後故；次「我觀毘盧」下正顯有其十門；後「我見是已於念念」下總結，近結前之十門，亦遠結前觀菩薩境，以所觀境皆稱性故。於中，先標喜成益。後「何以」下徵釋益由，以能觀之大智稱法界之體相故，所生信等，等一切智。第四答所行境界問，通二種境，如言入法界門即所觀境，發一切智性心即分齊境。餘可準思。文中分三：初十門法說；次「猶如影」下二十二門喻說，以深廣相難可知故；後「我今為汝」下一句總結勸修。第二「爾時善財童子」下明得解脫因中，先問、後答。答即十度為因，可知。第三「善財童子言聖者」下明發心久近，欲顯道根深故。先問、後答。答中二：先長行，中三：初於餘剎海中發心修行、二「然後命終」下於娑婆界中修行得法、三「善男子汝問於我」下結酬 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「時彼夜神」下稱讚授法。於中，先讚、後「善男子我得」下正授法界。於中二：先略標名體。準下有二意：一化生遂志故生喜，即福德莊嚴；二觀佛菩薩勝用故歡喜，即智慧莊嚴。觀化既無間斷，故喜亦念念出生。後「善財言」下廣顯其相。於中三：初顯解說業用、次明解脫所因、後彰發心久近，各有問答。今初先問，有四：一問所起業用、二問所行之境、三問能起方便成上所起、四問能觀之觀成上所行。後答中即分為四：初答起何方便，以悲智雙運等心為能起之方便。二「發是心已」下答為何事業，正以化生為事業故。三「復次善男子我常觀察」下答作何觀察，謂觀察菩薩如來。四「又善男子此解脫無邊」下答行何境界，以無邊無盡甚深廣大能所不二為所行境。問中欲顯能所別故，先問所成、後問能成；答中欲顯能所相成故，隔句相屬。又由能起所，故先辨能。又觀察中雖有所觀，意在能觀。所行境中雖是所行，而義兼能所，故四問全別。是以晉經行何境界、名何境界、云何此則兼通分齊之境，非但所觀。今初，能起方便中有二十心，前十起上求大智心、後「我發起令一切眾生超過」下十心下化大悲心。第二答所作事業中，有標、釋、結。初標可知。二「所謂」下別釋，有三十七門，分三：初十五門，隨其便宜以十度化治其十蔽。於中，初五門雙明捨戒，以捨一切著則戒淨故；後十心明餘八度，而般若及願各有二門。次「色相不具」下有十二門，化無功德眾生，令得佛因果功德，見第一義。後「貪行多者」下十門，但以對治門破其惑障。三「善男子我以此等」下總結化意。見物成益故大歡喜，此即釋名中初意。第三答觀察問，中二：先觀菩薩境界、後「善男子我觀察此道場」下觀佛勝用。於中三：初結前生後，「知佛神力」下義當生後故；次「我觀毘盧」下正顯有其十門；後「我見是已於念念」下總結，近結前之十門，亦遠結前觀菩薩境，以所觀境皆稱性故。於中，先標喜成益。後「何以」下徵釋益由，以能觀之大智稱法界之體相故，所生信等，等一切智。第四答所行境界問，通二種境，如言入法界門即所觀境，發一切智性心即分齊境。餘可準思。文中分三：初十門法說；次「猶如影」下二十二門喻說，以深廣相難可知故；後「我今為汝」下一句總結勸修。第二「爾時善財童子」下明得解脫因中，先問、後答。答即十度為因，可知。第三「善財童子言聖者」下明發心久近，欲顯道根深故。先問、後答。答中二：先長行，中三：初於餘剎海中發心修行、二「然後命終」下於娑婆界中修行得法、三「善男子汝問於我」下結酬

其問。今初，分二：先於第一剎塵劫修、後於第二剎塵劫修。前中分五：初總顯剎海；二「此世界中」下別彰時處；三「有佛名不退」下顯於初佛發心得定，此即正酬發心之問。自此已去皆顯修行得法，是知先問亦含問其得法久近。神名具足等者，亦表五地入俗，福智高勝故。四「此道場中次有如來」下略舉次前九佛。五「善男子清淨光」下結略顯廣，此舉一劫之中剎塵數佛皆悉供事。二「從此命終還即」下於第二剎塵劫修行。界不異前，故云還即。劫時有異，言歷剎塵。前雖數數命終，今語前劫之末，是知前普光明幢劫即是大劫，其中已含有剎塵數小劫；此中但明塵數小劫，略無大劫之名，二文影略。故下結云「於二佛剎微塵數劫中修菩薩行。」是則前段一如來興，義當一劫。若以普光明劫為剎塵之一，此命終之下結成剎塵之劫，則闕「二」字，故晉經言「於彼世界經二佛剎微塵數劫」，方順下文二劫之言。一劫已有剎塵之佛，則佛彌多矣。第二於娑婆世界修行得法，中二：先舉此前三佛；後「次值毘盧」下顯遇本師得今解脫，則前所得望此皆因。於中二：先名體、後「得此解脫已」下明業用。此中業用，非獨事業，良以前之四問皆業用故，故此通包。於中二：初標所入海數；後「見彼一切」下明海中所見展轉深細。略為四重：一剎海中塵、二塵中之剎、三剎中之佛、四「又亦見彼」下佛毛變化。於中二：先通力演法、後「我得」下明夜神悟入。於中有二：一總顯能所悟、二「一一法門」下明重重微細。於中二：先總顯十重、後「一一智光」下別顯智光之用。今初，有十重一切，顯無盡法門。十中，前五約所悟。一法門者，如般若一門中有多契經；二隨一契經詮多深廣之法，謂含諸度等；三隨一深法有多品類；四隨一類中有多事法，其一一法含旨如雲；五隨一根本法雲，流出眾多支派。後五約能悟，可知。二別顯智光之用者，是第十一重，但廣最後一重功用無邊，則類前重重，不可盡也。於中，初句總該橫竪、後「知無量如來」下別顯橫竪之中所知。於中五：一知如來因地之行、二「知往昔超菩薩地」下知佛因地之位、三「知為菩薩時常見」下知因地作用，上三知因；四「知無量如來放大光」下知果用、五「彼諸如來」下總知因果。第三結酬其問，中三：初結此前、次「及此劫中」下類顯未來及於餘界、後「善男子」下結勸修學。第二偈頌，有十偈，分三：初一誡聽勸修；次八正明昔行，於中前四智行上供、後四悲心下救；後一結行分齊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其問。今初，分二：先於第一剎塵劫修、後於第二剎塵劫修。前中分五：初總顯剎海；二「此世界中」下別彰時處；三「有佛名不退」下顯於初佛發心得定，此即正酬發心之問。自此已去皆顯修行得法，是知先問亦含問其得法久近。神名具足等者，亦表五地入俗，福智高勝故。四「此道場中次有如來」下略舉次前九佛。五「善男子清淨光」下結略顯廣，此舉一劫之中剎塵數佛皆悉供事。二「從此命終還即」下於第二剎塵劫修行。界不異前，故云還即。劫時有異，言歷剎塵。前雖數數命終，今語前劫之末，是知前普光明幢劫即是大劫，其中已含有剎塵數小劫；此中但明塵數小劫，略無大劫之名，二文影略。故下結云「於二佛剎微塵數劫中修菩薩行。」是則前段一如來興，義當一劫。若以普光明劫為剎塵之一，此命終之下結成剎塵之劫，則闕「二」字，故晉經言「於彼世界經二佛剎微塵數劫」，方順下文二劫之言。一劫已有剎塵之佛，則佛彌多矣。第二於娑婆世界修行得法，中二：先舉此前三佛；後「次值毘盧」下顯遇本師得今解脫，則前所得望此皆因。於中二：先名體、後「得此解脫已」下明業用。此中業用，非獨事業，良以前之四問皆業用故，故此通包。於中二：初標所入海數；後「見彼一切」下明海中所見展轉深細。略為四重：一剎海中塵、二塵中之剎、三剎中之佛、四「又亦見彼」下佛毛變化。於中二：先通力演法、後「我得」下明夜神悟入。於中有二：一總顯能所悟、二「一一法門」下明重重微細。於中二：先總顯十重、後「一一智光」下別顯智光之用。今初，有十重一切，顯無盡法門。十中，前五約所悟。一法門者，如般若一門中有多契經；二隨一契經詮多深廣之法，謂含諸度等；三隨一深法有多品類；四隨一類中有多事法，其一一法含旨如雲；五隨一根本法雲，流出眾多支派。後五約能悟，可知。二別顯智光之用者，是第十一重，但廣最後一重功用無邊，則類前重重，不可盡也。於中，初句總該橫竪、後「知無量如來」下別顯橫竪之中所知。於中五：一知如來因地之行、二「知往昔超菩薩地」下知佛因地之位、三「知為菩薩時常見」下知因地作用，上三知因；四「知無量如來放大光」下知果用、五「彼諸如來」下總知因果。第三結酬其問，中三：初結此前、次「及此劫中」下類顯未來及於餘界、後「善男子」下結勸修學。第二偈頌，有十偈，分三：初一誡聽勸修；次八正明昔行，於中前四智行上供、後四悲心下救；後一結行分齊。

第四謙己推勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四謙己推勝。

第五指示後友。般若為得佛之所持，言菩提場。般若若現，則善守心城及一切智城，萬行由生，為增威力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五指示後友。般若為得佛之所持，言菩提場。般若若現，則善守心城及一切智城，萬行由生，為增威力。

第六戀德禮辭中，初以心觀、次以偈讚、後以身禮。偈中，十偈分四：初一明因友得見、次二寄對顯勝、次六當相顯勝、後一總結圓融。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六戀德禮辭中，初以心觀、次以偈讚、後以身禮。偈中，十偈分四：初一明因友得見、次二寄對顯勝、次六當相顯勝、後一總結圓融。

第六守護一切城夜神，寄現前地。第二「見彼夜神」下見敬諮問，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六守護一切城夜神，寄現前地。第二「見彼夜神」下見敬諮問，可知。

第三「時彼夜神」下稱讚授法，先讚發心之相、後「善男子我得」下正授法界。於中三：初標名體、二顯業用、三辯法根深。今初。即事契理，故曰甚深。權實無礙，蘊攝妙辯，稱為自在。依此演法，普應群機，是為妙音。二「為大法師」下顯其業用。於中三：初總明、次別顯、後結益。初中二：先十句彰法施之德、後「佛子我以此等」下顯法施之意。第二「善男子我以如是淨法」下別顯業用。於中三：初釋甚深、次釋自在、後釋妙音。初中三：初總標。次「何者」下徵列，列法界中十種別義，約十種行顯之，以行必稱理、理由行顯故，謂一無分量、二無邊際、三無齊限、四無涯畔、五豎無斷絕，餘可知。後「善男子我作」下結前觀益。二「又善男子我如是正念」下釋自在義，謂總持權實故，各就所持立名，可知。三「善男子我或為眾生」下釋妙音義。於中二：先別明、後總結。今初，有二十三向：初三約三慧；後二十句為十對，約廣略辨。略言一者，通理通事。理一有者，二十五昔理無二故。事一有者，同一有為故。餘可思準。後「我以如是等」下總結。第三「善男子我入」下結益，中二：先別結甚深益，由入無差別故，住劫而不疲；後「我成就」下通結妙音自在總持故增長解脫，妙音故充滿法界。第三「時善財童子」下辨法根深，先問、後答。答中二：先辨初劫修行、後「後是已來」下類顯多劫成益。今初，分二：一總舉剎劫。言世界轉者，謂世界為塵，一塵一剎，復末為塵，故亦猶無量；無量為一，無量轉等。若取迴轉形世界塵者，何以偏取此形？二「善男子彼世界」下別彰遇佛。於中四：初總舉佛數興處、二「其最初」下別明於初佛得法、三「次有佛興」下略舉次前百佛、四「善男子如是等」下結略顯廣。二中，分六：一標佛現；二「彼佛出時」下父王出家；三「法欲滅」下惡世過興；四「時王比丘」下滅過弘闡；五「時有比丘尼」下王女見聞發心得法，即正答得法久近也；六「於汝意云何」下結會古今成益。三略舉、四結廣及類顯成益，文並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「時彼夜神」下稱讚授法，先讚發心之相、後「善男子我得」下正授法界。於中三：初標名體、二顯業用、三辯法根深。今初。即事契理，故曰甚深。權實無礙，蘊攝妙辯，稱為自在。依此演法，普應群機，是為妙音。二「為大法師」下顯其業用。於中三：初總明、次別顯、後結益。初中二：先十句彰法施之德、後「佛子我以此等」下顯法施之意。第二「善男子我以如是淨法」下別顯業用。於中三：初釋甚深、次釋自在、後釋妙音。初中三：初總標。次「何者」下徵列，列法界中十種別義，約十種行顯之，以行必稱理、理由行顯故，謂一無分量、二無邊際、三無齊限、四無涯畔、五豎無斷絕，餘可知。後「善男子我作」下結前觀益。二「又善男子我如是正念」下釋自在義，謂總持權實故，各就所持立名，可知。三「善男子我或為眾生」下釋妙音義。於中二：先別明、後總結。今初，有二十三向：初三約三慧；後二十句為十對，約廣略辨。略言一者，通理通事。理一有者，二十五昔理無二故。事一有者，同一有為故。餘可思準。後「我以如是等」下總結。第三「善男子我入」下結益，中二：先別結甚深益，由入無差別故，住劫而不疲；後「我成就」下通結妙音自在總持故增長解脫，妙音故充滿法界。第三「時善財童子」下辨法根深，先問、後答。答中二：先辨初劫修行、後「後是已來」下類顯多劫成益。今初，分二：一總舉剎劫。言世界轉者，謂世界為塵，一塵一剎，復末為塵，故亦猶無量；無量為一，無量轉等。若取迴轉形世界塵者，何以偏取此形？二「善男子彼世界」下別彰遇佛。於中四：初總舉佛數興處、二「其最初」下別明於初佛得法、三「次有佛興」下略舉次前百佛、四「善男子如是等」下結略顯廣。二中，分六：一標佛現；二「彼佛出時」下父王出家；三「法欲滅」下惡世過興；四「時王比丘」下滅過弘闡；五「時有比丘尼」下王女見聞發心得法，即正答得法久近也；六「於汝意云何」下結會古今成益。三略舉、四結廣及類顯成益，文並可知。

第四「我唯知」下謙己推勝中，先顯己知一，略顯四種業用。若約妙音釋，則不綺、不離間、不妄、不惡口，如次配之。若約甚深釋者，不與理合皆名戲論，理外發言即是二語。既與理乖，則非真非淨。反此可知。後「如諸」下推勝知多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「我唯知」下謙己推勝中，先顯己知一，略顯四種業用。若約妙音釋，則不綺、不離間、不妄、不惡口，如次配之。若約甚深釋者，不與理合皆名戲論，理外發言即是二語。既與理乖，則非真非淨。反此可知。後「如諸」下推勝知多。

第五指示後友，分三：初指後位、次頌前法、後善財得益。今初。開敷樹華者，約事，在香樹閣內故。約位，七地是有行有開發，無相住故。二頌中，頌前法者，臨去慇懃，屬令修學故。十一偈，分二：初二偈頌前體用、餘頌顯法根深。於中亦二：初頌初劫、後一偈頌類顯多劫。前中三：初三通頌初後、次四別頌於初佛得法、後一頌中間百佛及後結文。三善財得益，雖通由前文，亦近由此。於中，先長行敘益、後「觀察」下偈頌慶讚。十偈分四：初一讚福智超絕。次四歎悲智甚深，念念攀緣一切境，不礙分別事故。心心永斷諸分別，常契理故。又上句約觀、下句約止，即止觀雙運了達無性，成無分別而起大悲，成上攀緣。攀緣即分別耳，不唯屬妄。次四總顯德圓離障攝益。後一成行入位(已下入第七十二經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五指示後友，分三：初指後位、次頌前法、後善財得益。今初。開敷樹華者，約事，在香樹閣內故。約位，七地是有行有開發，無相住故。二頌中，頌前法者，臨去慇懃，屬令修學故。十一偈，分二：初二偈頌前體用、餘頌顯法根深。於中亦二：初頌初劫、後一偈頌類顯多劫。前中三：初三通頌初後、次四別頌於初佛得法、後一頌中間百佛及後結文。三善財得益，雖通由前文，亦近由此。於中，先長行敘益、後「觀察」下偈頌慶讚。十偈分四：初一讚福智超絕。次四歎悲智甚深，念念攀緣一切境，不礙分別事故。心心永斷諸分別，常契理故。又上句約觀、下句約止，即止觀雙運了達無性，成無分別而起大悲，成上攀緣。攀緣即分別耳，不唯屬妄。次四總顯德圓離障攝益。後一成行入位(已下入第七十二經)。

第七開敷一切樹華夜神，寄遠行地。初二可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七開敷一切樹華夜神，寄遠行地。初二可知。

第三「夜神言」下授已法界。於中四：一顯法行、二立法名、三明業用、四辨根深。今初，亦是法門所作業用，對先問行，故總示其行，未舉法門之名。於中二：先明安樂眾生行；後「善男子若有」下利益眾生行，令物斷惡修善故。於中，先總、後「為慳吝」下別顯十度治十蔽障。第二「善男子我已成」下立法名。此有二意：一望前，稱已益物悲智之心，故生大喜；二者望後，照佛攝生廣大悲智，故生大喜。第三「善財言」下明業用中，先問、後答。問中，以是業用分齊，故云境界。答中三：初總標，謂知佛攝生之智為業用分齊。二「云何普攝」下略顯普攝之相，謂一切物樂皆由佛得，故知佛攝。三「云何知然」下廣顯巧方便智。先徵可知。後釋意云：我見如來從因至果，大悲巧攝，故知樂由佛生。於中二：先總明、後「善男子世尊往昔」下別顯。於中亦二：先發善巧普攝之心、後起善巧普攝之行。前中亦二：先見發心之境，沈苦集故；後「見如是」下正發救心，令得滅道。於中，先並起慈悲、後「起觀察」下雙運悲智。二「起如是心已」下起普攝行中，亦二：先別明利益眾生行、後「善男子毘盧遮那」下雜明種種行。前中三：初舉攝生行體；次「以是方便」下明攝生本意；後「菩薩如是念念」下辨攝生周遍，即廣大義。二雜明種種行，中二：先明觀機，彰苦集無涯；後「起大悲心」下顯修行無量，於中三：初總明化益、次「為說種種」下別明化法、後「令諸眾生」下總結化意。第四「善財童子言」下辨法根深，先問、後答。答中二：先歎深許說、二「乃往」下承力正酬。前中二：先長行，亦二：先歎深難知、後承力許說。前中四：一標難知，非唯久遠難知，抑亦當時發心已得深法，滿佛境故。況無久近相，非常見聞故難信，非聞慧境故難知，非思修故難解難入，上皆心緣處滅故。難說者，言語道斷故。二「一切」下顯不知人。三「唯除」下揀去能知，即善財之類。四「何以故」下徵釋所以。以是佛境故，權教菩薩尚不能知，況前劣耶？二「然我今」下承力許說。後「爾時」下偈頌。二十一偈，分二：初十九偈頌歎深難說、後二偈頌承力為說。前中四：初一偈頌標深難說；二有三偈頌不知人；三有一偈超頌前釋，以是佛境故，惑者不知；四有十四偈總頌揀去能知，次第頌前佛力所護等。恐繁不配，說者隨宜。第二承力正酬，中二：先長行，亦二：先正說、後結會古今。前中四：初總顯發心時處佛興、二「善男子彼普光明」下別舉本生時處、三「其中有王」下明發心勝緣、四「時此會中有童女」下正顯發心本事。初二可知。三中有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「夜神言」下授已法界。於中四：一顯法行、二立法名、三明業用、四辨根深。今初，亦是法門所作業用，對先問行，故總示其行，未舉法門之名。於中二：先明安樂眾生行；後「善男子若有」下利益眾生行，令物斷惡修善故。於中，先總、後「為慳吝」下別顯十度治十蔽障。第二「善男子我已成」下立法名。此有二意：一望前，稱已益物悲智之心，故生大喜；二者望後，照佛攝生廣大悲智，故生大喜。第三「善財言」下明業用中，先問、後答。問中，以是業用分齊，故云境界。答中三：初總標，謂知佛攝生之智為業用分齊。二「云何普攝」下略顯普攝之相，謂一切物樂皆由佛得，故知佛攝。三「云何知然」下廣顯巧方便智。先徵可知。後釋意云：我見如來從因至果，大悲巧攝，故知樂由佛生。於中二：先總明、後「善男子世尊往昔」下別顯。於中亦二：先發善巧普攝之心、後起善巧普攝之行。前中亦二：先見發心之境，沈苦集故；後「見如是」下正發救心，令得滅道。於中，先並起慈悲、後「起觀察」下雙運悲智。二「起如是心已」下起普攝行中，亦二：先別明利益眾生行、後「善男子毘盧遮那」下雜明種種行。前中三：初舉攝生行體；次「以是方便」下明攝生本意；後「菩薩如是念念」下辨攝生周遍，即廣大義。二雜明種種行，中二：先明觀機，彰苦集無涯；後「起大悲心」下顯修行無量，於中三：初總明化益、次「為說種種」下別明化法、後「令諸眾生」下總結化意。第四「善財童子言」下辨法根深，先問、後答。答中二：先歎深許說、二「乃往」下承力正酬。前中二：先長行，亦二：先歎深難知、後承力許說。前中四：一標難知，非唯久遠難知，抑亦當時發心已得深法，滿佛境故。況無久近相，非常見聞故難信，非聞慧境故難知，非思修故難解難入，上皆心緣處滅故。難說者，言語道斷故。二「一切」下顯不知人。三「唯除」下揀去能知，即善財之類。四「何以故」下徵釋所以。以是佛境故，權教菩薩尚不能知，況前劣耶？二「然我今」下承力許說。後「爾時」下偈頌。二十一偈，分二：初十九偈頌歎深難說、後二偈頌承力為說。前中四：初一偈頌標深難說；二有三偈頌不知人；三有一偈超頌前釋，以是佛境故，惑者不知；四有十四偈總頌揀去能知，次第頌前佛力所護等。恐繁不配，說者隨宜。第二承力正酬，中二：先長行，亦二：先正說、後結會古今。前中四：初總顯發心時處佛興、二「善男子彼普光明」下別舉本生時處、三「其中有王」下明發心勝緣、四「時此會中有童女」下正顯發心本事。初二可知。三中有

四：初明大王治化，即鐵輪王，故云閻浮。二「時彼世界」下五濁為因，感三災果。壽命短促即命濁，「資財」下眾生濁，「不修」下煩惱濁，「任情」下見濁，劫濁則通三。「咸來共繞」下悲境現前。四「爾時大王」下正明起行。於中二：先深起大悲、後「作是語已」下廣行大施。於中八：一施令彌布、二「其堅固」下施會大敷、三「時彼大王」下施主超倫、四「爾時閻浮」下施田雲集、五「時王見彼」下施心殷重、六「善男子其王爾時」下施願廣深、七「已能深入」下施慧玄微、八「不揀方」下施時均普。第四正顯發心本事，中六：一發心身德；二「時寶光明女」下正發大心，同王心故；三「爾時大王」下王發攝言；四「時寶光明」下女讚王德；五「時彼大王」下大王述讚；六「王讚女已」下施行攝持。六中，前三可知。四女讚中三：初標心淨、次發口言、後展身禮口言。偈中，五十二偈，分二：初二十五偈總顯王德、後「王父」下二十七偈顯王本生。前中有四：初六偈明王未興時損、次二偈明王興世之益、三有十偈翻損成德即翻十惡、四有七偈明依正難思。後顯王本生，中四：初四偈明先王世末、次八偈明王興先相、三有七偈正顯誕生、四有八偈生後之益。身禮及王讚述等，可知。第二「善男子爾時一切」下結會古今。第二「爾時」下偈頌。但是總相顯已能知，於中先九明能知、後一結勸(已下入第七十三經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四：初明大王治化，即鐵輪王，故云閻浮。二「時彼世界」下五濁為因，感三災果。壽命短促即命濁，「資財」下眾生濁，「不修」下煩惱濁，「任情」下見濁，劫濁則通三。「咸來共繞」下悲境現前。四「爾時大王」下正明起行。於中二：先深起大悲、後「作是語已」下廣行大施。於中八：一施令彌布、二「其堅固」下施會大敷、三「時彼大王」下施主超倫、四「爾時閻浮」下施田雲集、五「時王見彼」下施心殷重、六「善男子其王爾時」下施願廣深、七「已能深入」下施慧玄微、八「不揀方」下施時均普。第四正顯發心本事，中六：一發心身德；二「時寶光明女」下正發大心，同王心故；三「爾時大王」下王發攝言；四「時寶光明」下女讚王德；五「時彼大王」下大王述讚；六「王讚女已」下施行攝持。六中，前三可知。四女讚中三：初標心淨、次發口言、後展身禮口言。偈中，五十二偈，分二：初二十五偈總顯王德、後「王父」下二十七偈顯王本生。前中有四：初六偈明王未興時損、次二偈明王興世之益、三有十偈翻損成德即翻十惡、四有七偈明依正難思。後顯王本生，中四：初四偈明先王世末、次八偈明王興先相、三有七偈正顯誕生、四有八偈生後之益。身禮及王讚述等，可知。第二「善男子爾時一切」下結會古今。第二「爾時」下偈頌。但是總相顯已能知，於中先九明能知、後一結勸(已下入第七十三經)。

第八大願精進力夜神，寄不動地。無功用道任大願風，普救護故。第一依教趣求，略無念法，亦表無功離念故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八大願精進力夜神，寄不動地。無功用道任大願風，普救護故。第一依教趣求，略無念法，亦表無功離念故。

第二「見彼夜神」下見敬諮問。然亦含二意：若約顯說，則自此盡偈皆第二段，至「夜神答言」下方屬第三授已法界；若約密授，則此現勝用已為授已法界，善財發同善友心便已得益。義雖通二，為欲順文，且依前判。就文分三：初見勝用、次「時善財童子」下設敬證入、後「爾時善財說此偈已」下諮問法要。今初，先總見所依、後「現日月」下別顯身相。有二十四身，初十即應機攝化身、次「現一切佛所」下六身是應法成行身、餘是離障契理身。多隨內德顯身差別，見身了心。二設敬證入，中四：第一設敬陳禮、第二「於善知」下發增勝心、第三「發是心已」下深證懸同、第四「既獲此已」下以偈慶讚。初二可知。三中有標、釋、結。今初，由前起同己等十心故，得同善友等行。通論同有四義：一人法無二，與一切法界同；二因果無二，與一切諸佛同；三自他無二，與一切菩薩同；四染淨無二，與一切眾生同。今云得彼夜神與諸菩薩同菩薩行，則正是第三，義兼餘三，由見初故則不殊餘二，方為究竟之同。良以八地證無生理，自他相作皆無礙故，偏此明同，故下列中有無生忍。二「所謂」下列釋。八十四同，各有標名、釋義，文相自顯。三「時善財童子觀察」下總結。第四以偈慶讚。十偈分三：初八頌前發增勝心，次第頌前十句，初六偈各頌一句，第七偈上三句頌第七、下句頌第八，第八偈上半頌第九、下半頌第十；二有一偈頌前深證懸同；三一偈頌荷恩深重。第三諮問法要。前已覩解脫之用，故不問云何修行，直徵名而已。文有三問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「見彼夜神」下見敬諮問。然亦含二意：若約顯說，則自此盡偈皆第二段，至「夜神答言」下方屬第三授已法界；若約密授，則此現勝用已為授已法界，善財發同善友心便已得益。義雖通二，為欲順文，且依前判。就文分三：初見勝用、次「時善財童子」下設敬證入、後「爾時善財說此偈已」下諮問法要。今初，先總見所依、後「現日月」下別顯身相。有二十四身，初十即應機攝化身、次「現一切佛所」下六身是應法成行身、餘是離障契理身。多隨內德顯身差別，見身了心。二設敬證入，中四：第一設敬陳禮、第二「於善知」下發增勝心、第三「發是心已」下深證懸同、第四「既獲此已」下以偈慶讚。初二可知。三中有標、釋、結。今初，由前起同己等十心故，得同善友等行。通論同有四義：一人法無二，與一切法界同；二因果無二，與一切諸佛同；三自他無二，與一切菩薩同；四染淨無二，與一切眾生同。今云得彼夜神與諸菩薩同菩薩行，則正是第三，義兼餘三，由見初故則不殊餘二，方為究竟之同。良以八地證無生理，自他相作皆無礙故，偏此明同，故下列中有無生忍。二「所謂」下列釋。八十四同，各有標名、釋義，文相自顯。三「時善財童子觀察」下總結。第四以偈慶讚。十偈分三：初八頌前發增勝心，次第頌前十句，初六偈各頌一句，第七偈上三句頌第七、下句頌第八，第八偈上半頌第九、下半頌第十；二有一偈頌前深證懸同；三一偈頌荷恩深重。第三諮問法要。前已覩解脫之用，故不問云何修行，直徵名而已。文有三問。

第三「夜神告言」下授已法界。前即默授，今方言授。於中二：初答名問、後答發心久近。所以不答第三成菩提者，有二意故：一顯悲增，如休捨說；二顯久成，示居因位故。下所救千佛尚已久成，況能救耶？前中二：先標名，謂現身廣化，令生諸善究竟得佛，故名為根；後「我以成就」下顯其業用，謂契理之用故用而無涯、動寂無二。於中三：初明內契理事。二「而恒」下明大用無涯，略顯九十八種色身，并初後標結即為百身，《起信》等論明八地當色自在地故。此廣辨色身種種，約其類別非一，約一類而多，餘可思準。三「念念中現」下總結深廣。於中四：一結所作之業、二「善男子當知」下結能現所因、三「善男子我入」下雙結寂用無礙、四「一一身」下結成深廣。第二「善男子如汝所問」下答發心久近，中二：初歎深許說、後正答所問。前中三：初牒問許說、二「善男子菩薩智輪」下歎法甚深、三「佛子菩薩智輪雖復」下結承力說。二中，先法說、後喻明。今初，先標、後釋。釋中，先正釋。本性約理，離分別約智，超障約所斷。後「隨所應」下釋妨。既無長短，今說長短者，為利生故。欲長則長，顯法根深；欲短便短，顯法超勝。後喻顯，有五：一皎日隨時喻，謂日體恒明，映山出沒；智無三世，心障見殊。二日輪現影喻，謂白日無來，隨處隱顯；智輪常寂，機見短長。三虛舟運物喻，喻菩薩無住攝生。四太虛無礙喻，喻於菩薩無功益物。五幻化無真喻，喻即用而寂。然上諸夜神歎深，皆倣斯法喻。三結承力為說，可知。二「佛子乃往」下正答所問，先長行、後偈頌。前中三：初善光劫中行因得法、次日光劫內供佛修行、後總結時處。初中二：先明最初佛所修證、後轉生值佛修行。前中三：初古佛出興。二「是時國王」下先王治化。囹圄者，周之獄名。三「王有太子」下夜神修因，於中有三：初明在家本事、二結會古今、三出家得法。今初，有十一悲救罪人，正答發心之始。榜笞，捶擊也。臏，謂刖足之流。二臣議非理。三請代囚命。四臣執令誅。言寶祚者，祚，位也。《易》云「聖人之大寶曰位」。五王后哀祈。六王奪子志。七太子確救。八母請修因。九正設施場。十「經半月」下如來親救，於中六：一就戮時臨。二「時法輪」下如來降德。三「爾時太子」下敬申禮請。四「以佛神」下就座談經。言普照因輪者，謂令知善惡各自有因，罪人惡因所招，太子善因當滿故。五「時彼會」下廣益當機。六「善伏」下太子得法。二「善男子爾時太子」下結會古今，分四：初結自身，正酬發心之問；二結大臣；三結獄囚；四結 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「夜神告言」下授已法界。前即默授，今方言授。於中二：初答名問、後答發心久近。所以不答第三成菩提者，有二意故：一顯悲增，如休捨說；二顯久成，示居因位故。下所救千佛尚已久成，況能救耶？前中二：先標名，謂現身廣化，令生諸善究竟得佛，故名為根；後「我以成就」下顯其業用，謂契理之用故用而無涯、動寂無二。於中三：初明內契理事。二「而恒」下明大用無涯，略顯九十八種色身，并初後標結即為百身，《起信》等論明八地當色自在地故。此廣辨色身種種，約其類別非一，約一類而多，餘可思準。三「念念中現」下總結深廣。於中四：一結所作之業、二「善男子當知」下結能現所因、三「善男子我入」下雙結寂用無礙、四「一一身」下結成深廣。第二「善男子如汝所問」下答發心久近，中二：初歎深許說、後正答所問。前中三：初牒問許說、二「善男子菩薩智輪」下歎法甚深、三「佛子菩薩智輪雖復」下結承力說。二中，先法說、後喻明。今初，先標、後釋。釋中，先正釋。本性約理，離分別約智，超障約所斷。後「隨所應」下釋妨。既無長短，今說長短者，為利生故。欲長則長，顯法根深；欲短便短，顯法超勝。後喻顯，有五：一皎日隨時喻，謂日體恒明，映山出沒；智無三世，心障見殊。二日輪現影喻，謂白日無來，隨處隱顯；智輪常寂，機見短長。三虛舟運物喻，喻菩薩無住攝生。四太虛無礙喻，喻於菩薩無功益物。五幻化無真喻，喻即用而寂。然上諸夜神歎深，皆倣斯法喻。三結承力為說，可知。二「佛子乃往」下正答所問，先長行、後偈頌。前中三：初善光劫中行因得法、次日光劫內供佛修行、後總結時處。初中二：先明最初佛所修證、後轉生值佛修行。前中三：初古佛出興。二「是時國王」下先王治化。囹圄者，周之獄名。三「王有太子」下夜神修因，於中有三：初明在家本事、二結會古今、三出家得法。今初，有十一悲救罪人，正答發心之始。榜笞，捶擊也。臏，謂刖足之流。二臣議非理。三請代囚命。四臣執令誅。言寶祚者，祚，位也。《易》云「聖人之大寶曰位」。五王后哀祈。六王奪子志。七太子確救。八母請修因。九正設施場。十「經半月」下如來親救，於中六：一就戮時臨。二「時法輪」下如來降德。三「爾時太子」下敬申禮請。四「以佛神」下就座談經。言普照因輪者，謂令知善惡各自有因，罪人惡因所招，太子善因當滿故。五「時彼會」下廣益當機。六「善伏」下太子得法。二「善男子爾時太子」下結會古今，分四：初結自身，正酬發心之問；二結大臣；三結獄囚；四結

王屬，並文處可知。薩遮，有也。尼乾，不繫也，裸形自餓，不繫衣食故。三「佛子我於爾時」下明出家得法。各言百萬，義當彼時已得四地。二「佛子我於爾時命終」下明轉生值佛修行，略列八佛，通結一萬。第二「次復有劫」下明日光劫中值佛修行。中三：初總標舉、次「最初」下別列十佛、後「於彼劫」下總結得法。第三「如於此劫」下總結時處修行得法。第二偈頌中，有三十四頌，分四：初一頌承力許說、次二頌古佛出興、次一偈半先王治化、餘頌夜神修因。於中四：初九偈半頌在家本事、次一偈頌出家得法、三有二偈頌一萬佛、四「次於佛剎」下有十七偈頌總結時處得法。於中三：初一略標、次三總會古今、後十三偈重頌末後得法深廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王屬，並文處可知。薩遮，有也。尼乾，不繫也，裸形自餓，不繫衣食故。三「佛子我於爾時」下明出家得法。各言百萬，義當彼時已得四地。二「佛子我於爾時命終」下明轉生值佛修行，略列八佛，通結一萬。第二「次復有劫」下明日光劫中值佛修行。中三：初總標舉、次「最初」下別列十佛、後「於彼劫」下總結得法。第三「如於此劫」下總結時處修行得法。第二偈頌中，有三十四頌，分四：初一頌承力許說、次二頌古佛出興、次一偈半先王治化、餘頌夜神修因。於中四：初九偈半頌在家本事、次一偈頌出家得法、三有二偈頌一萬佛、四「次於佛剎」下有十七偈頌總結時處得法。於中三：初一略標、次三總會古今、後十三偈重頌末後得法深廣。

四謙己推勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四謙己推勝。

第五指示後友。嵐毘尼林，此云樂勝圓光。昔有天女下生此處，因以為名。表九地總持光明無不照故。友名妙德圓滿者，善慧無缺故。然此園在迦毘羅城東二十里，是摩耶生佛之處。又從九地當得受職，是故今問生如來家(已下入第七十四經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五指示後友。嵐毘尼林，此云樂勝圓光。昔有天女下生此處，因以為名。表九地總持光明無不照故。友名妙德圓滿者，善慧無缺故。然此園在迦毘羅城東二十里，是摩耶生佛之處。又從九地當得受職，是故今問生如來家(已下入第七十四經)。