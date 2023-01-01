大方廣佛華嚴經疏卷第五十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第五十六

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

第三「善男子於此」下指示後友。於中二：初舉友依正、後「汝可往」下勸往教問。今初。國名勝樂者，次下知識寄當初住，勝過前位，是信所樂故。山名妙峰者，山有二義：一寂靜不動義、二高出周覽義。以況初住解心創立，依定發慧，寂然不動智鑒無遺，徹見果原下觀萬類，山以表之。登此心頂便成正覺，故曰妙峰。友名德雲者，具德如雲。雲有四義：一普遍、二潤澤、三陰覆、四注雨。以四種德如次配之，一定、二福、三悲、四智。然此德義，就事就表通皆具之，而創出外凡，故以比丘為表。教問可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「善男子於此」下指示後友。於中二：初舉友依正、後「汝可往」下勸往教問。今初。國名勝樂者，次下知識寄當初住，勝過前位，是信所樂故。山名妙峰者，山有二義：一寂靜不動義、二高出周覽義。以況初住解心創立，依定發慧，寂然不動智鑒無遺，徹見果原下觀萬類，山以表之。登此心頂便成正覺，故曰妙峰。友名德雲者，具德如雲。雲有四義：一普遍、二潤澤、三陰覆、四注雨。以四種德如次配之，一定、二福、三悲、四智。然此德義，就事就表通皆具之，而創出外凡，故以比丘為表。教問可知。

第四「爾時善財」下念恩辭退。慶聞後友故喜躍，悵辭德音故悲淚，下諸善友倣此可知。然後二段，義雖屬後，文屬前會。問：大聖有智能演，善財有機堪受，何不頓為宣示，而別指他人歷事諸友？明此深旨，略申十義：一總相而明，為於後學作軌範故，謂善財求法不懈，善友說法無吝故。二顯行緣勝故，謂真善友是全梵行，如闍王之遇耆域，猶淨藏之化妙嚴等。三破愚執故，謂令不師愚心，虛己遍求故。四破見慢故，謂令不觀種性，不恥下問，遍敬事故。五破遍空執故，謂不唯無求，無求之中吾故求之。六令即事即行，寧可少聞便能證入，不在多聞而不證故。七為破說法者攝屬之心，我徒我資，彼此見故。八為顯寄位漸修入故，若不推後，則位位中住，無勝進故。九為顯佛法甚深廣故，善友尚皆謙推，凡流豈當臆斷。十顯善財與友成緣起故，謂能入所入無二相故，無善友之外善財，則一即一切，明善財歷位也；無善財之外善友故，一切即一，多位成就皆在善財，由見卷舒自在無礙。上之十義，初一通於師資、次五多約資說、第七約師、後三約教，思之可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「爾時善財」下念恩辭退。慶聞後友故喜躍，悵辭德音故悲淚，下諸善友倣此可知。然後二段，義雖屬後，文屬前會。問：大聖有智能演，善財有機堪受，何不頓為宣示，而別指他人歷事諸友？明此深旨，略申十義：一總相而明，為於後學作軌範故，謂善財求法不懈，善友說法無吝故。二顯行緣勝故，謂真善友是全梵行，如闍王之遇耆域，猶淨藏之化妙嚴等。三破愚執故，謂令不師愚心，虛己遍求故。四破見慢故，謂令不觀種性，不恥下問，遍敬事故。五破遍空執故，謂不唯無求，無求之中吾故求之。六令即事即行，寧可少聞便能證入，不在多聞而不證故。七為破說法者攝屬之心，我徒我資，彼此見故。八為顯寄位漸修入故，若不推後，則位位中住，無勝進故。九為顯佛法甚深廣故，善友尚皆謙推，凡流豈當臆斷。十顯善財與友成緣起故，謂能入所入無二相故，無善友之外善財，則一即一切，明善財歷位也；無善財之外善友故，一切即一，多位成就皆在善財，由見卷舒自在無礙。上之十義，初一通於師資、次五多約資說、第七約師、後三約教，思之可知。

大文第二「向勝樂國」下有十善友，寄於十住即為十段。然下諸善友，古德科判從一至十，雖皆有理，今略存一二，謂一依辯法師科為三分：一聞名求覓是加行位、二受其所說是正證法界、三仰推勝進是後得位。或分為五分：一舉法勸修、二依教趣入、三見已請敬、四正示法界、五仰推勝進。上二並約位科，故取前段指示後友以屬後段方便，以後友名屬後位故。約義甚善，而文小不便。今依意公及五臺論，約會科之，分為六分，而名小異：一依教趣求、二見敬諮問、三稱讚授法、四謙己推勝、五指示後友、六戀德禮辭。而諸文多具，其有增減，至文科判。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第二「向勝樂國」下有十善友，寄於十住即為十段。然下諸善友，古德科判從一至十，雖皆有理，今略存一二，謂一依辯法師科為三分：一聞名求覓是加行位、二受其所說是正證法界、三仰推勝進是後得位。或分為五分：一舉法勸修、二依教趣入、三見已請敬、四正示法界、五仰推勝進。上二並約位科，故取前段指示後友以屬後段方便，以後友名屬後位故。約義甚善，而文小不便。今依意公及五臺論，約會科之，分為六分，而名小異：一依教趣求、二見敬諮問、三稱讚授法、四謙己推勝、五指示後友、六戀德禮辭。而諸文多具，其有增減，至文科判。

今初發心住，文具斯六。初依教趣求中，見心陟位，故曰登山。智鑒位行，為十方觀察。情懷得旨，為欲見德雲。七覺助道，為經七日。忘所住位，方為得旨，故見在別山。見則定慧雙遊，為經行徐步。徐即是止，不住亂想故。行即為觀，不住靜心故。若約事說，即正修習般舟三昧故。二「見已往詣」下即見敬諮問。於中四：一設敬儀，重人法故。二「作如是」下申己發心，明有法器故。三「而未知」下正陳所問，彰己未知，請隨機說故。問中，於前十一句舉初略後，是經家略；若善財略，友云何領？四「我聞聖者」下歎德請說，有智善能、有悲無吝，故應為說。誘謂誘喻，即是教授，以成前解。誨謂誨示，即是教誡，以成前行。下皆倣此。前問但問因圓，此中結期果滿，即發心所為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初發心住，文具斯六。初依教趣求中，見心陟位，故曰登山。智鑒位行，為十方觀察。情懷得旨，為欲見德雲。七覺助道，為經七日。忘所住位，方為得旨，故見在別山。見則定慧雙遊，為經行徐步。徐即是止，不住亂想故。行即為觀，不住靜心故。若約事說，即正修習般舟三昧故。二「見已往詣」下即見敬諮問。於中四：一設敬儀，重人法故。二「作如是」下申己發心，明有法器故。三「而未知」下正陳所問，彰己未知，請隨機說故。問中，於前十一句舉初略後，是經家略；若善財略，友云何領？四「我聞聖者」下歎德請說，有智善能、有悲無吝，故應為說。誘謂誘喻，即是教授，以成前解。誨謂誨示，即是教誡，以成前行。下皆倣此。前問但問因圓，此中結期果滿，即發心所為。

第三「時德雲」下稱讚授法，即正入法界。於中二：先讚器希有、後正示法界。今初，先標二難。所以讚者，令自寶固，欣聞法故；後「所謂」下別牒前問，有十一句：初句牒總、餘十牒別，文小開合而皆案次。一境界，即前趣菩薩行，趣通能所，境約所趣。二即前行，行則出故。三即前淨。四即前入，入即不滯空有，廣大心故。五即成就。六七及八皆前隨順，其解脫門是能隨順，示所作業即事業隨順，順眾生心即逐機隨順。此第八句亦是憶念，念眾生故。九即增廣，謂不住涅槃是生死門，不住生死即涅槃門，以不住道即能增廣。十即速滿普賢行，若了為無為非一非異而無著者，則速滿矣，亦即為滿矣。第二「善男子我得」下正示法界，即念佛三昧。於中二：先示體相、後「普觀」下明其勝用。今初，先標名、後「信眼」下釋相。今初，自在有二義：一觀境自在、二作用自在。決定亦二義：一智決斷、二信無猶豫。解即勝解，亦有二義：一約為信因，於境忍可；二為作用因，於境印持，近處為遠等。信智相資，他境不動，故名為力，即三昧義。二釋相中，信眼清淨，釋上解義，謂欲修念佛三昧，先當正信、次以智決了。今由勝解，於境忍可，故於實德能證信心淨，了見分明，故稱為眼。次智光照耀，釋上決定，謂決斷名智，智故決定故。《文殊般若》明一行念佛三昧，先明不動法界，知真法界不應動搖，即是此中決定解義。然約寄位，正是發心住體，以本解性聞熏之力今開發故，是決定解。二明勝用中，亦是展轉釋成。於中二：先約內用、後「往詣」下明其外用。今初。普觀境界，即信眼用，亦釋眼義。以如為佛，則無境非佛，故云普觀。又若報若化一時觀故。次離一切障，釋清淨義。若沈若浮、諸蓋諸取，皆三昧障故。次善巧觀察，釋智光照耀，謂於無色相而觀色相，為善巧觀。後「普眼」下結成上義，謂信眼普觀境界名為普眼，窮如法界名曰明徹。如是離障見如，是謂具足清淨一行三昧。一行者，一法界行故。二明外用者，以前即用之體，則以無心之覺契唯如之境，不動法界窮乎寂照之原，故能即體之用用無不窮。亦由前勝解於境印持，隨心去住。於中三：初明不動而往、二「常念」下不念而持、三「常見」下明不往而見。於中三：初標、次「所謂」下別顯所見數多。於中三千，即一佛剎。而重言佛剎微塵數者，準梵本中脫「十」字故，應言十佛剎也。後「一一方」下明所見事別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「時德雲」下稱讚授法，即正入法界。於中二：先讚器希有、後正示法界。今初，先標二難。所以讚者，令自寶固，欣聞法故；後「所謂」下別牒前問，有十一句：初句牒總、餘十牒別，文小開合而皆案次。一境界，即前趣菩薩行，趣通能所，境約所趣。二即前行，行則出故。三即前淨。四即前入，入即不滯空有，廣大心故。五即成就。六七及八皆前隨順，其解脫門是能隨順，示所作業即事業隨順，順眾生心即逐機隨順。此第八句亦是憶念，念眾生故。九即增廣，謂不住涅槃是生死門，不住生死即涅槃門，以不住道即能增廣。十即速滿普賢行，若了為無為非一非異而無著者，則速滿矣，亦即為滿矣。第二「善男子我得」下正示法界，即念佛三昧。於中二：先示體相、後「普觀」下明其勝用。今初，先標名、後「信眼」下釋相。今初，自在有二義：一觀境自在、二作用自在。決定亦二義：一智決斷、二信無猶豫。解即勝解，亦有二義：一約為信因，於境忍可；二為作用因，於境印持，近處為遠等。信智相資，他境不動，故名為力，即三昧義。二釋相中，信眼清淨，釋上解義，謂欲修念佛三昧，先當正信、次以智決了。今由勝解，於境忍可，故於實德能證信心淨，了見分明，故稱為眼。次智光照耀，釋上決定，謂決斷名智，智故決定故。《文殊般若》明一行念佛三昧，先明不動法界，知真法界不應動搖，即是此中決定解義。然約寄位，正是發心住體，以本解性聞熏之力今開發故，是決定解。二明勝用中，亦是展轉釋成。於中二：先約內用、後「往詣」下明其外用。今初。普觀境界，即信眼用，亦釋眼義。以如為佛，則無境非佛，故云普觀。又若報若化一時觀故。次離一切障，釋清淨義。若沈若浮、諸蓋諸取，皆三昧障故。次善巧觀察，釋智光照耀，謂於無色相而觀色相，為善巧觀。後「普眼」下結成上義，謂信眼普觀境界名為普眼，窮如法界名曰明徹。如是離障見如，是謂具足清淨一行三昧。一行者，一法界行故。二明外用者，以前即用之體，則以無心之覺契唯如之境，不動法界窮乎寂照之原，故能即體之用用無不窮。亦由前勝解於境印持，隨心去住。於中三：初明不動而往、二「常念」下不念而持、三「常見」下明不往而見。於中三：初標、次「所謂」下別顯所見數多。於中三千，即一佛剎。而重言佛剎微塵數者，準梵本中脫「十」字故，應言十佛剎也。後「一一方」下明所見事別。

第四「善男子我唯」下謙己推勝。於中，先謙己知，即結其自分；後「豈能了」下推勝知多，即增其勝進。今初。一切諸佛境界者，結其所觀。橫通十力、竪該三世，故云一切。即上普觀境界一行三昧，觀其法身十方諸佛亦通報化，種種色相兼相海故。次智慧光明者，結其能觀，即上智光照耀。次普見法門，即總收前二以結其名，即前普眼明徹。最初善友先明念佛法門者，以是眾行之先故。故《智論》云「菩薩以般若波羅蜜為母、般舟三昧為父」故，依佛方成餘勝行故，又初住中緣佛發心樂供養故。二推勝，中三：先總、次「所謂」下別、後「而我」下結。今初。無邊智慧，即下諸門及所不說能觀之智，緣無邊境故。清淨行者，即下諸門離障之心。而言門者，隨其一一入佛境故。二別中有二十一門，各先標名、後釋相，並從業用以受其名。準晉經，一一皆云念佛三昧門，今略無「三昧」字，理實應有。古德判此，前十念佛勝德圓備、後十一念佛妙用自在。亦是一理。剋實細論，一一皆念體用無礙之佛。又此諸門，當文標釋已自可了，細窮其旨義乃多含。然其念佛三昧，總相則一，別即三身十身，修觀各別。且寄三身釋者，即總分為三，謂念法、報、化。為觀各別，於三身中各有依正，便成六觀，謂念法性身土為法身依正；念報身華藏等剎為依，十身相海等為正；念餘淨土水鳥樹林為化身依，三十二相等為化身正。又後二正中各分為二，謂念內功德，及外相好。十力無畏等，為化身德，如〈不思譏法品〉為報身德，三十二等為化相好，十蓮華藏等為報相好，則成八門。而初法身二門，為後六門之體。若體相無礙，成第九門。若融前諸門為一致故，於一細處見佛無盡，如是重重成帝網之境，則入普賢念佛三昧之門。今此二十一門，通是後一，而隨相異故有多門，與前十門互有開合。一智光普照門，即通法身報化依正，以此門為總故。一切諸佛，通於橫竪，通諸佛國，故云種種嚴淨。如《無量壽觀經》，先觀瑩徹瑠璃之地瓊林寶樹，及作華藏觀者一一境界無盡莊嚴，無土之土方為真淨等。二即觀色相身，令見得淨故。而標名中，念佛門三字既是通名，令一切眾生之言未知令作何事，故準晉經，應云令一切眾生遠離顛倒，念佛門義方圓備。三念內德。四亦內德無倒說，授菩薩見佛本，為得法故。五通三身依正內德外相，以十方諸如來同共一法身故，一心一智慧、力無畏亦然，故皆能隨本誓願化眾生故。餘等可思。即此亦是一行三昧，隨念一佛等一切故。六即第九事理無礙觀，以理融事故。隨一細境見多神通，唯智眼境，名不可見。七八皆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「善男子我唯」下謙己推勝。於中，先謙己知，即結其自分；後「豈能了」下推勝知多，即增其勝進。今初。一切諸佛境界者，結其所觀。橫通十力、竪該三世，故云一切。即上普觀境界一行三昧，觀其法身十方諸佛亦通報化，種種色相兼相海故。次智慧光明者，結其能觀，即上智光照耀。次普見法門，即總收前二以結其名，即前普眼明徹。最初善友先明念佛法門者，以是眾行之先故。故《智論》云「菩薩以般若波羅蜜為母、般舟三昧為父」故，依佛方成餘勝行故，又初住中緣佛發心樂供養故。二推勝，中三：先總、次「所謂」下別、後「而我」下結。今初。無邊智慧，即下諸門及所不說能觀之智，緣無邊境故。清淨行者，即下諸門離障之心。而言門者，隨其一一入佛境故。二別中有二十一門，各先標名、後釋相，並從業用以受其名。準晉經，一一皆云念佛三昧門，今略無「三昧」字，理實應有。古德判此，前十念佛勝德圓備、後十一念佛妙用自在。亦是一理。剋實細論，一一皆念體用無礙之佛。又此諸門，當文標釋已自可了，細窮其旨義乃多含。然其念佛三昧，總相則一，別即三身十身，修觀各別。且寄三身釋者，即總分為三，謂念法、報、化。為觀各別，於三身中各有依正，便成六觀，謂念法性身土為法身依正；念報身華藏等剎為依，十身相海等為正；念餘淨土水鳥樹林為化身依，三十二相等為化身正。又後二正中各分為二，謂念內功德，及外相好。十力無畏等，為化身德，如〈不思譏法品〉為報身德，三十二等為化相好，十蓮華藏等為報相好，則成八門。而初法身二門，為後六門之體。若體相無礙，成第九門。若融前諸門為一致故，於一細處見佛無盡，如是重重成帝網之境，則入普賢念佛三昧之門。今此二十一門，通是後一，而隨相異故有多門，與前十門互有開合。一智光普照門，即通法身報化依正，以此門為總故。一切諸佛，通於橫竪，通諸佛國，故云種種嚴淨。如《無量壽觀經》，先觀瑩徹瑠璃之地瓊林寶樹，及作華藏觀者一一境界無盡莊嚴，無土之土方為真淨等。二即觀色相身，令見得淨故。而標名中，念佛門三字既是通名，令一切眾生之言未知令作何事，故準晉經，應云令一切眾生遠離顛倒，念佛門義方圓備。三念內德。四亦內德無倒說，授菩薩見佛本，為得法故。五通三身依正內德外相，以十方諸如來同共一法身故，一心一智慧、力無畏亦然，故皆能隨本誓願化眾生故。餘等可思。即此亦是一行三昧，隨念一佛等一切故。六即第九事理無礙觀，以理融事故。隨一細境見多神通，唯智眼境，名不可見。七八皆

約時，並通諸身土。而七約所念佛事無斷，八約能念時分無間。九雙念依正，亦通報化。十念即應而真，過去諸佛安住不涅槃際，未來諸佛亦已現成故。《文殊般若》云「今佛住世，則一切諸佛皆住，以同一不思議故。」又約隨相門，即欲念何佛，佛便為現。十一亦即體之用，由了無非佛境故，境境佛現。十二念應、十三亦念應，然上十一境中見佛，或謂諸佛住於境中；今明知諸佛無住故，遠離時處之想，則見一日念念而去。十四念報身相好眼耳等，皆遍法界故。十五中念即體之用，前第六微細，顯依中有正；此約正中有正，故不濫前。十六念劫圓融故，上二皆即體之用。十七念內德。十八、十九皆念色相。二十念依。二十一通內外真應等一切身雲，如上〈出現品〉及上下文然。上就所念辨異，成其十門。若與經文互開合者，為門非一，二十一者蓋略說耳。然約能念心，不出五種：一緣境念佛門，念真念應、若正若依，設但稱名亦是境故，故上諸門多是此門。二攝境唯心念佛門，即十八十九二門，十八即總相唯心，是心是佛、是心作佛故；十九雖隨我心，心業多種，見佛優劣故。三心境俱泯門，即前遠離念佛門，及不可見門之一分，及如虛空門。四心境無礙門，即如初門，雙照事理、存泯無礙，故云普照。五重重無盡門，即稱前第十門而觀察故，如微細等門，亦是此門中總意。若約十身，各以二門而為一身，後一總顯，謂願智法力、持意生化、威勢菩提，及福德相好莊嚴身。以念佛之門諸教攸讚，理致深遠世多共行，故略解釋，無厭繁說。三結可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 約時，並通諸身土。而七約所念佛事無斷，八約能念時分無間。九雙念依正，亦通報化。十念即應而真，過去諸佛安住不涅槃際，未來諸佛亦已現成故。《文殊般若》云「今佛住世，則一切諸佛皆住，以同一不思議故。」又約隨相門，即欲念何佛，佛便為現。十一亦即體之用，由了無非佛境故，境境佛現。十二念應、十三亦念應，然上十一境中見佛，或謂諸佛住於境中；今明知諸佛無住故，遠離時處之想，則見一日念念而去。十四念報身相好眼耳等，皆遍法界故。十五中念即體之用，前第六微細，顯依中有正；此約正中有正，故不濫前。十六念劫圓融故，上二皆即體之用。十七念內德。十八、十九皆念色相。二十念依。二十一通內外真應等一切身雲，如上〈出現品〉及上下文然。上就所念辨異，成其十門。若與經文互開合者，為門非一，二十一者蓋略說耳。然約能念心，不出五種：一緣境念佛門，念真念應、若正若依，設但稱名亦是境故，故上諸門多是此門。二攝境唯心念佛門，即十八十九二門，十八即總相唯心，是心是佛、是心作佛故；十九雖隨我心，心業多種，見佛優劣故。三心境俱泯門，即前遠離念佛門，及不可見門之一分，及如虛空門。四心境無礙門，即如初門，雙照事理、存泯無礙，故云普照。五重重無盡門，即稱前第十門而觀察故，如微細等門，亦是此門中總意。若約十身，各以二門而為一身，後一總顯，謂願智法力、持意生化、威勢菩提，及福德相好莊嚴身。以念佛之門諸教攸讚，理致深遠世多共行，故略解釋，無厭繁說。三結可知。

第五「善男子南方」下指示後友，於中二：初正示善友、後歎友勝德。今初，即治地住善友。海門國者，彼國正當南海口故。表觀心海深廣，為治心地之門故。比丘海雲者，觀海為法門，以普眼法雲潤一切故。表治地中觀生起十種心，深廣悲雲故。後「海雲比丘」下歎友勝德。於中十句，先一總歎、後「善男子」下九句別就益當機歎。句各一義，即預指後說。初一即見竟得益；二即聞化宿因；三即歎發心處；四即聞彼受持處；五六及七皆普眼法門所證；八聞依正莊嚴；九即顯發心之相，至文自見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「善男子南方」下指示後友，於中二：初正示善友、後歎友勝德。今初，即治地住善友。海門國者，彼國正當南海口故。表觀心海深廣，為治心地之門故。比丘海雲者，觀海為法門，以普眼法雲潤一切故。表治地中觀生起十種心，深廣悲雲故。後「海雲比丘」下歎友勝德。於中十句，先一總歎、後「善男子」下九句別就益當機歎。句各一義，即預指後說。初一即見竟得益；二即聞化宿因；三即歎發心處；四即聞彼受持處；五六及七皆普眼法門所證；八聞依正莊嚴；九即顯發心之相，至文自見。

第六「爾時善財」下戀德禮辭，生難遭想故戀，喜見後友故辭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「爾時善財」下戀德禮辭，生難遭想故戀，喜見後友故辭。

第二海雲比丘，寄治地住善友。文亦有六：第一依教趣求，中二：初依教正觀，此明溫故；後「漸次」下趣求後友，意欲知新。又前即學而能思，後即思而能學。然思前猶屬前文，謂上來近友，次聞正法；今辨正念思惟及如說修行，即《涅槃》四近因緣。今以前義屬後進趣，後義屬前指來，互為鉤鎖，顯主伴交參，且從會判屬於後耳。下皆準此。今念前中，有十一句，初總、餘別。別中皆云正念觀察者，不沈不舉，寂照變流故。十中，一即是前觀境自在、二即前作用解脫、三即一行三昧體及推勝中諸三昧門、四念前種種眾會、五即前見佛、六即前十方、七即壽命神通等、八即通觀佛遍、九即種種成正覺、十即隨種種眾生心樂。後趣求可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二海雲比丘，寄治地住善友。文亦有六：第一依教趣求，中二：初依教正觀，此明溫故；後「漸次」下趣求後友，意欲知新。又前即學而能思，後即思而能學。然思前猶屬前文，謂上來近友，次聞正法；今辨正念思惟及如說修行，即《涅槃》四近因緣。今以前義屬後進趣，後義屬前指來，互為鉤鎖，顯主伴交參，且從會判屬於後耳。下皆準此。今念前中，有十一句，初總、餘別。別中皆云正念觀察者，不沈不舉，寂照變流故。十中，一即是前觀境自在、二即前作用解脫、三即一行三昧體及推勝中諸三昧門、四念前種種眾會、五即前見佛、六即前十方、七即壽命神通等、八即通觀佛遍、九即種種成正覺、十即隨種種眾生心樂。後趣求可知。

第二「向海雲」下見敬諮問。於中三：初設敬；次自陳發心，可知；後「而未知」下諮問法要。於中言願輪者，願窮三際無有終始，故對生死以立輪名。餘文自顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「向海雲」下見敬諮問。於中三：初設敬；次自陳發心，可知；後「而未知」下諮問法要。於中言願輪者，願窮三際無有終始，故對生死以立輪名。餘文自顯。

第三「時海雲」下讚示法界。於中二：先讚法器、後正授法。前中三：先本問。以發心者難故，若不發心不堪授法，非法器故。次「善財」下答，非虛妄故。後「海雲言善男子若諸」下正讚。於中二：先讚因緣難具故，發者為希；後「發菩提心者」下顯發心相勝故，發者難得。今初，先友讚、後「要得」下順讚。事友為緣，餘皆是因。通有十句：初句為總，即宿植普賢法門，成種性故。二「具真」下別，初得真如三昧智光，名具真實道。此即了心寂照，生佛德故。餘可知。二顯發心相中有十一句，前五即大慈悲心，初二總、餘三別；次四深心，修行大願，盡空界故；後二直心，不違法性，證果智故。又此十心多同治地自分十心，恐繁不會。第二「善男子我住」下正授法要，謂觀法海，覩佛聞法。次前念佛而明此者，顯聞法弘傳次為要故。於中二：先明修觀、後「善男子我作是」下觀成利益。前中二：先託事顯詮、二「善男子我思惟」下欲忘詮求旨。今初，先總標。言十二年者，一紀已周，表過十千劫已，入第二住故。亦表總觀菩薩十二住、十二入故。後「所謂」下別顯，皆託事表法。智海十義，如〈十地〉說。今是悲海。二忘詮求旨為見佛親因，可知。第二觀成利益，中二：先明見佛、後得聞法。今初，即見法界無礙依正。於中，先見依、後見正。前中三：一總標體相，以深觀心海法海，則心華行華自然敷榮，無漏性德無不備故。二「百萬阿修羅」下外相為嚴。三「此大蓮華」下舉因顯勝。第二「我時見彼」下明見正報，謂心行既敷，則本覺如來忽然現故。於中，先明德相圓備、後「又念」下因圓用廣，可知。第二「時此如來」下明得聞法。所以海中說者，表從悲智海之所流故。於中三：初演說、次受持、後轉授。今初，先總標。普眼者，詮普法故，普詮諸法故。得此法者，一法之中見一切故。後「開示」下別顯所詮，可知。二「我從於彼」下明受持。於中二：先總顯所持法多，以是一多相即無盡法門故；後「善男子」下別顯持多之相。於中，先標長時。千二百歲，表義同十二年。後「於日日」下別顯能持所持有十種持。初一聞持、餘皆義持。二契本寂智，方能入故。三於一義中旋轉無量，故能普入。四地地義殊，故能分別。五威力者，普攝在懷故。若約所詮明攝，即以威力攝諸眾生，同九地中威德陀羅尼說。六如華開引果，今開發於教，引於果故。又華開見實，以為莊嚴。今開發言教，見其旨故。七可知。八如空無相而包含一切，顯明妙理，示法相故。九以多智光聚於一法，則義理增廣故。十若海含十德，各辨析故，諸持經者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「時海雲」下讚示法界。於中二：先讚法器、後正授法。前中三：先本問。以發心者難故，若不發心不堪授法，非法器故。次「善財」下答，非虛妄故。後「海雲言善男子若諸」下正讚。於中二：先讚因緣難具故，發者為希；後「發菩提心者」下顯發心相勝故，發者難得。今初，先友讚、後「要得」下順讚。事友為緣，餘皆是因。通有十句：初句為總，即宿植普賢法門，成種性故。二「具真」下別，初得真如三昧智光，名具真實道。此即了心寂照，生佛德故。餘可知。二顯發心相中有十一句，前五即大慈悲心，初二總、餘三別；次四深心，修行大願，盡空界故；後二直心，不違法性，證果智故。又此十心多同治地自分十心，恐繁不會。第二「善男子我住」下正授法要，謂觀法海，覩佛聞法。次前念佛而明此者，顯聞法弘傳次為要故。於中二：先明修觀、後「善男子我作是」下觀成利益。前中二：先託事顯詮、二「善男子我思惟」下欲忘詮求旨。今初，先總標。言十二年者，一紀已周，表過十千劫已，入第二住故。亦表總觀菩薩十二住、十二入故。後「所謂」下別顯，皆託事表法。智海十義，如〈十地〉說。今是悲海。二忘詮求旨為見佛親因，可知。第二觀成利益，中二：先明見佛、後得聞法。今初，即見法界無礙依正。於中，先見依、後見正。前中三：一總標體相，以深觀心海法海，則心華行華自然敷榮，無漏性德無不備故。二「百萬阿修羅」下外相為嚴。三「此大蓮華」下舉因顯勝。第二「我時見彼」下明見正報，謂心行既敷，則本覺如來忽然現故。於中，先明德相圓備、後「又念」下因圓用廣，可知。第二「時此如來」下明得聞法。所以海中說者，表從悲智海之所流故。於中三：初演說、次受持、後轉授。今初，先總標。普眼者，詮普法故，普詮諸法故。得此法者，一法之中見一切故。後「開示」下別顯所詮，可知。二「我從於彼」下明受持。於中二：先總顯所持法多，以是一多相即無盡法門故；後「善男子」下別顯持多之相。於中，先標長時。千二百歲，表義同十二年。後「於日日」下別顯能持所持有十種持。初一聞持、餘皆義持。二契本寂智，方能入故。三於一義中旋轉無量，故能普入。四地地義殊，故能分別。五威力者，普攝在懷故。若約所詮明攝，即以威力攝諸眾生，同九地中威德陀羅尼說。六如華開引果，今開發於教，引於果故。又華開見實，以為莊嚴。今開發言教，見其旨故。七可知。八如空無相而包含一切，顯明妙理，示法相故。九以多智光聚於一法，則義理增廣故。十若海含十德，各辨析故，諸持經者

應倣此文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應倣此文。

第三「若有眾生」下明其轉授，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「若有眾生」下明其轉授，可知。

第四「善男子我唯」下謙己推勝。謙己結前，推勝進後。我唯一海，豈得與彼同年者哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「善男子我唯」下謙己推勝。謙己結前，推勝進後。我唯一海，豈得與彼同年者哉。

第五「善男子從此下」指示後友。六十由旬者，修六度行，淨六根故。聚落名海岸者，是往楞伽山之道，次南海北岸故。然楞伽梵言，此云難往。又含四義：一種種寶性所成，莊嚴殊妙故；二有大光明，映日月故；三高顯寬廣故；四伽王等居，佛復於此開化群生，作勝益事故。然體即是寶，具斯四義，名無上寶，存以梵音。此山居海之中，四面無門，非得通者莫往，故云難往。表修行之住，是入智海，絕四句、離分別之道故。比丘善住者，身住虛空故，表此住中觀一切法如虛空無處所故。亦比丘者，入道未久，宜依僧故。又初念佛、次聞法，今依僧修，三寶吉祥為所依故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「善男子從此下」指示後友。六十由旬者，修六度行，淨六根故。聚落名海岸者，是往楞伽山之道，次南海北岸故。然楞伽梵言，此云難往。又含四義：一種種寶性所成，莊嚴殊妙故；二有大光明，映日月故；三高顯寬廣故；四伽王等居，佛復於此開化群生，作勝益事故。然體即是寶，具斯四義，名無上寶，存以梵音。此山居海之中，四面無門，非得通者莫往，故云難往。表修行之住，是入智海，絕四句、離分別之道故。比丘善住者，身住虛空故，表此住中觀一切法如虛空無處所故。亦比丘者，入道未久，宜依僧故。又初念佛、次聞法，今依僧修，三寶吉祥為所依故。

第六「時善財」下戀德禮辭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「時善財」下戀德禮辭。

第三善住比丘，寄修行住。文亦具六：一依教趣求，中二：先念前友教有十句，初一通念示教人法、次三念前聞佛說法事、次三思入海觀事、後三證理治障攝法觀修。二「漸次」下趣求後位，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三善住比丘，寄修行住。文亦具六：一依教趣求，中二：先念前友教有十句，初一通念示教人法、次三念前聞佛說法事、次三思入海觀事、後三證理治障攝法觀修。二「漸次」下趣求後位，可知。

第二「見此比丘」下明見敬諮問。於中三：初見、次「時善財童子」下敬、三「作如是言」下諮問。於中二：先自陳發心、後「而未知」下正陳請問。於中二十句問，文分為三：初十句總問，於法起行故。佛法言通一切行法。於中淨治者，對治淨故。深淨者，契理遍淨故。餘可知。二「我聞」下結前請後，欲顯後問異前問故。三「菩薩云何不捨見佛」下十句，別問行起勝用故。十句中所行各別，於中初三句明不離三寶行、次二句不捨二利行、次二句攝佛依正行、次一句悲智無住行、後二句攝法證入行。皆言不捨者，無暫捨離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「見此比丘」下明見敬諮問。於中三：初見、次「時善財童子」下敬、三「作如是言」下諮問。於中二：先自陳發心、後「而未知」下正陳請問。於中二十句問，文分為三：初十句總問，於法起行故。佛法言通一切行法。於中淨治者，對治淨故。深淨者，契理遍淨故。餘可知。二「我聞」下結前請後，欲顯後問異前問故。三「菩薩云何不捨見佛」下十句，別問行起勝用故。十句中所行各別，於中初三句明不離三寶行、次二句不捨二利行、次二句攝佛依正行、次一句悲智無住行、後二句攝法證入行。皆言不捨者，無暫捨離故。

第三「時善住」下稱讚授法。於中二：先讚、後授。前中，佛法是總；一切智法約智，然唯局果。自然者，法約性通果及因。後「善男子我已」下授法，中二：先總標所得、二「若來若去」下別示其相。今初。無礙有二義：一智慧於境無礙，以證無障礙法界故；二神通於作用無礙，由內證故。所以次前明此。法者，聞法受持，意令於境無障礙故，顯此住中善觀眾生等十種界故。二別示其相，中二：先明修習得法，由一切威儀順法思修故能獲得。言究竟無礙者，若事若理無少礙故。後「得此智」下顯法功用。於中三：初通明智用無礙、次「何以」下總相徵釋、三「善男子我以」下別明通用。今初，有十二句，初一他心；次四兼三明，謂現未劫事，含漏盡故；次四三業化物；次二知時，一知時分、二知流轉。案《俱舍論》，時之極少名一剎那；百二十剎那名一怛剎那；六十怛剎那名一臘縛，臘縛即是羅婆；三十羅婆為一牟呼栗多，牟呼栗多即是須臾；三十須臾為一晝夜。言時分者，《西域記》第二云「五牟呼栗多為一時，六時合成一日一夜。」亦有處說晝夜初分時等。又黑分白分、六時四時等。又準《仁王經》九百生滅為一剎那，九十剎那為一念。此則剎那非時極促，以剎那之中生滅唯佛智知，故小乘中略而不說。後一即神足通。二總相徵釋，以不住不作故無礙也。三別明通用，多顯神足，通十八變相。且分為三：初於空現變、二「或一念」下十方遍供、三「如是一切」下現形益物，並可知。言十八變者，一於空行住等，即所作自在。二或隱、三或顯、四或現一身，即卷。五或現多身，即舒。六「穿度」下往來。七「入地」下轉變。八「遍身」下熾然。九「或時」下振動。十「或時以手」下即眾像入身，以高大故。十一「或現燒」下放大光明，皆悉廣大彌覆十方，成上放光、起下遍滿。十二「或一念」下遍滿。十三「一一佛」下顯示。十四「一一如來所有宣說」下施他辯才，由能受持故。十五「如是一切」下施他安樂，菩提為真樂故。十六「彼諸世界」下所往同類。十七「若有眾生親近」下施他憶念。十八由總具無作通力，故能伏他神通。三段之中具矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「時善住」下稱讚授法。於中二：先讚、後授。前中，佛法是總；一切智法約智，然唯局果。自然者，法約性通果及因。後「善男子我已」下授法，中二：先總標所得、二「若來若去」下別示其相。今初。無礙有二義：一智慧於境無礙，以證無障礙法界故；二神通於作用無礙，由內證故。所以次前明此。法者，聞法受持，意令於境無障礙故，顯此住中善觀眾生等十種界故。二別示其相，中二：先明修習得法，由一切威儀順法思修故能獲得。言究竟無礙者，若事若理無少礙故。後「得此智」下顯法功用。於中三：初通明智用無礙、次「何以」下總相徵釋、三「善男子我以」下別明通用。今初，有十二句，初一他心；次四兼三明，謂現未劫事，含漏盡故；次四三業化物；次二知時，一知時分、二知流轉。案《俱舍論》，時之極少名一剎那；百二十剎那名一怛剎那；六十怛剎那名一臘縛，臘縛即是羅婆；三十羅婆為一牟呼栗多，牟呼栗多即是須臾；三十須臾為一晝夜。言時分者，《西域記》第二云「五牟呼栗多為一時，六時合成一日一夜。」亦有處說晝夜初分時等。又黑分白分、六時四時等。又準《仁王經》九百生滅為一剎那，九十剎那為一念。此則剎那非時極促，以剎那之中生滅唯佛智知，故小乘中略而不說。後一即神足通。二總相徵釋，以不住不作故無礙也。三別明通用，多顯神足，通十八變相。且分為三：初於空現變、二「或一念」下十方遍供、三「如是一切」下現形益物，並可知。言十八變者，一於空行住等，即所作自在。二或隱、三或顯、四或現一身，即卷。五或現多身，即舒。六「穿度」下往來。七「入地」下轉變。八「遍身」下熾然。九「或時」下振動。十「或時以手」下即眾像入身，以高大故。十一「或現燒」下放大光明，皆悉廣大彌覆十方，成上放光、起下遍滿。十二「或一念」下遍滿。十三「一一佛」下顯示。十四「一一如來所有宣說」下施他辯才，由能受持故。十五「如是一切」下施他安樂，菩提為真樂故。十六「彼諸世界」下所往同類。十七「若有眾生親近」下施他憶念。十八由總具無作通力，故能伏他神通。三段之中具矣。

第四「善男子」下謙己推勝。於中，先謙己知。一一念遍往，故云速疾。現形益物，為成就眾生。後「如諸菩薩」下仰推勝進。而皆明戒者，意顯上得無礙解脫，皆由持別解脫戒為依地故，非戒不能修治心故。有二十句，初十一句明具勝德戒，一本為益生故、二自行勝故、三具二利故，上三異小；四道共故、五無能令不持故、六定共故、七不失行本故、八順法不謗故。《毘盧遮那經》第六云「有四根本罪，乃至活命亦不應犯。謂一謗法、二捨菩提心、三慳吝、四惱害眾生。」今此七八不犯初二，無損無濁不犯後二。九緣果智故、十稱法性故、十一般若相應故不住三界。次六句明離過戒：一無過失，謂不自貢高言我能持戒，見破戒人亦不輕毀令愧恥故；二不損惱，謂不因於戒，學呪術等損眾生故；三無缺犯，謂具足受持十善業道及威儀故；四無雜穢，不著邊見故；五無慳貪濁，不現異相彰有德故。六無悔恨，謂不作重罪，不行諂詐故。後三顯清淨戒，一忘能所持，究竟淨故；二不染六塵故；三無心垢故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「善男子」下謙己推勝。於中，先謙己知。一一念遍往，故云速疾。現形益物，為成就眾生。後「如諸菩薩」下仰推勝進。而皆明戒者，意顯上得無礙解脫，皆由持別解脫戒為依地故，非戒不能修治心故。有二十句，初十一句明具勝德戒，一本為益生故、二自行勝故、三具二利故，上三異小；四道共故、五無能令不持故、六定共故、七不失行本故、八順法不謗故。《毘盧遮那經》第六云「有四根本罪，乃至活命亦不應犯。謂一謗法、二捨菩提心、三慳吝、四惱害眾生。」今此七八不犯初二，無損無濁不犯後二。九緣果智故、十稱法性故、十一般若相應故不住三界。次六句明離過戒：一無過失，謂不自貢高言我能持戒，見破戒人亦不輕毀令愧恥故；二不損惱，謂不因於戒，學呪術等損眾生故；三無缺犯，謂具足受持十善業道及威儀故；四無雜穢，不著邊見故；五無慳貪濁，不現異相彰有德故。六無悔恨，謂不作重罪，不行諂詐故。後三顯清淨戒，一忘能所持，究竟淨故；二不染六塵故；三無心垢故。

第五「善男子從此」下指示後友，即生貴住善友。國名達里鼻茶，此云消融，謂從聖教生，消謬解故。城名自在，於三世佛法了知修習，得圓滿故。言有人者，晉經云彼有良醫名彌伽者，此翻為雲，演輪字門含潤雨法故，以三世聖教法雲雨一切故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「善男子從此」下指示後友，即生貴住善友。國名達里鼻茶，此云消融，謂從聖教生，消謬解故。城名自在，於三世佛法了知修習，得圓滿故。言有人者，晉經云彼有良醫名彌伽者，此翻為雲，演輪字門含潤雨法故，以三世聖教法雲雨一切故。

第六禮辭，可知(已下六十三經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六禮辭，可知(已下六十三經)。

第四彌伽，寄生貴住，亦具六分。第一依教趣求，中二：先念前友教。十句，初總，即前所得法門；「深信」已下皆別起觀修。文顯可知。後「漸次」下趣求後友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四彌伽，寄生貴住，亦具六分。第一依教趣求，中二：先念前友教。十句，初總，即前所得法門；「深信」已下皆別起觀修。文顯可知。後「漸次」下趣求後友。

第二「乃見其人」下見敬諮問，中三：初見次敬。後「而作」下諮問。於中二：先自陳發心：後「而我」下正問。有十二句，初二句總、餘十句別。釋通橫竪，橫釋可知，竪配十地，一證發心故不退；二不誤犯故；三得禪定故；四精進故；五入俗故須總持；六般若現故；七權實雙行為甚深義，得觀察智慧地故，具足辯才；八無功用方為正念；九力增上故；十智增上故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「乃見其人」下見敬諮問，中三：初見次敬。後「而作」下諮問。於中二：先自陳發心：後「而我」下正問。有十二句，初二句總、餘十句別。釋通橫竪，橫釋可知，竪配十地，一證發心故不退；二不誤犯故；三得禪定故；四精進故；五入俗故須總持；六般若現故；七權實雙行為甚深義，得觀察智慧地故，具足辯才；八無功用方為正念；九力增上故；十智增上故。

第三「爾時彌伽」下稱讚授法，中二：先稱讚法器、後授己法門。前中二：初審定、二「彌伽遽即」下敬讚。於中二：先敬、後「然後起立」下讚。今初。所以師禮資者，以菩提心是佛因故，能廣出生諸功德故。故《法界無差別論》云「敬禮菩提心者，如人禮白分初月，不禮滿月，以希現故，滿月由此故。」又「發心畢竟二不別，如是二心先心難。」是故我禮初發心人。況未說法未定為師，後授己法方升本座，不乖重法。前諸知識而不爾者，為僧敬俗，事不便故。後讚中二；先讚發心、後「善男子應知菩薩」下讚其求友。前中二：初總讚、二「善男子若有」下別讚。於中三：初有十句，因德深廣，斯德終成功歸初發，而汝能發是謂希奇。其相多同〈初發心品〉。此中亦具深直悲心，可以意得。次「則為一切」下十王敬護。後「則今一切眾生界」下外益眾生。第二讚求友中，以菩薩難遇而能求能遇，故知善財是深法器。亦預誡求友之心，故解脫處歷十二年不生疲厭。於中二：初總讚機應難得、二「菩薩為」下別讚善友。於中二：先法、後喻。有十三喻，初二喻恃怙、次四喻拯濟、次君喻依處、餘喻救護。第二「彌伽如是讚歎」下授己法門，中二：先現通益物，令其目覩；後「彌伽於是還升」下升座說授，令其聽聞。今初。言輪字品莊嚴法門者，賢首引日照三藏解云：「輪有多義。一約字相，《楞伽》中云『字輪圓滿猶如象迹』等。二約所詮，盡理圓備，如輪滿足。三約用，謂妙音陀羅尼，有轉授義、滅惑義，如法輪等。即輪字教法，詮示莊嚴。」此釋已佳，今更依《毘盧遮那經》第五別有〈字輪品〉，彼經云「是遍一切處法門，謂菩薩若住此字輪法門，始從初發妙菩提心，乃至成佛，於是中間所有一切自利利他種種事業皆得成就。如是初阿(上)字，即是菩提之心。若觀此字而與相應，即同毘盧遮那法身之體。謂此阿(上)字輪，猶如孔雀尾輪光明圍繞，行者而住其中，即是住於佛位。又阿(平聲長呼)娑嚩三字總攝三部，阿字如來部、娑字蓮華部、嚩字金剛部，隨一部中皆有五字。所謂字輪者，從此輪轉而生諸字輪，是生義。如從阿菩提字即轉生四字，謂一阿字(上聲長呼)是修行輪，既已發心必修諸行；二闇字是成菩提輪，既修行已必證菩提；三噁字是大寂滅涅槃輪，即菩提所至；四惡字(長呼)是方便輪。而阿字當中，四字繞之，從下次第右旋，亦如輪相。舉一為例，餘字準之。若行者如是了達，則能入陀羅尼門，旋轉無礙，故名字輪品。種種布列員位，故名莊嚴。」餘如彼釋。其字下深義，至眾藝中當廣分別。所以次前而 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「爾時彌伽」下稱讚授法，中二：先稱讚法器、後授己法門。前中二：初審定、二「彌伽遽即」下敬讚。於中二：先敬、後「然後起立」下讚。今初。所以師禮資者，以菩提心是佛因故，能廣出生諸功德故。故《法界無差別論》云「敬禮菩提心者，如人禮白分初月，不禮滿月，以希現故，滿月由此故。」又「發心畢竟二不別，如是二心先心難。」是故我禮初發心人。況未說法未定為師，後授己法方升本座，不乖重法。前諸知識而不爾者，為僧敬俗，事不便故。後讚中二；先讚發心、後「善男子應知菩薩」下讚其求友。前中二：初總讚、二「善男子若有」下別讚。於中三：初有十句，因德深廣，斯德終成功歸初發，而汝能發是謂希奇。其相多同〈初發心品〉。此中亦具深直悲心，可以意得。次「則為一切」下十王敬護。後「則今一切眾生界」下外益眾生。第二讚求友中，以菩薩難遇而能求能遇，故知善財是深法器。亦預誡求友之心，故解脫處歷十二年不生疲厭。於中二：初總讚機應難得、二「菩薩為」下別讚善友。於中二：先法、後喻。有十三喻，初二喻恃怙、次四喻拯濟、次君喻依處、餘喻救護。第二「彌伽如是讚歎」下授己法門，中二：先現通益物，令其目覩；後「彌伽於是還升」下升座說授，令其聽聞。今初。言輪字品莊嚴法門者，賢首引日照三藏解云：「輪有多義。一約字相，《楞伽》中云『字輪圓滿猶如象迹』等。二約所詮，盡理圓備，如輪滿足。三約用，謂妙音陀羅尼，有轉授義、滅惑義，如法輪等。即輪字教法，詮示莊嚴。」此釋已佳，今更依《毘盧遮那經》第五別有〈字輪品〉，彼經云「是遍一切處法門，謂菩薩若住此字輪法門，始從初發妙菩提心，乃至成佛，於是中間所有一切自利利他種種事業皆得成就。如是初阿(上)字，即是菩提之心。若觀此字而與相應，即同毘盧遮那法身之體。謂此阿(上)字輪，猶如孔雀尾輪光明圍繞，行者而住其中，即是住於佛位。又阿(平聲長呼)娑嚩三字總攝三部，阿字如來部、娑字蓮華部、嚩字金剛部，隨一部中皆有五字。所謂字輪者，從此輪轉而生諸字輪，是生義。如從阿菩提字即轉生四字，謂一阿字(上聲長呼)是修行輪，既已發心必修諸行；二闇字是成菩提輪，既修行已必證菩提；三噁字是大寂滅涅槃輪，即菩提所至；四惡字(長呼)是方便輪。而阿字當中，四字繞之，從下次第右旋，亦如輪相。舉一為例，餘字準之。若行者如是了達，則能入陀羅尼門，旋轉無礙，故名字輪品。種種布列員位，故名莊嚴。」餘如彼釋。其字下深義，至眾藝中當廣分別。所以次前而

辨斯者，前無礙解脫即無相智光，今將入俗兼存有無，寄字表義。又為總持令不失故。既為醫人，亦以字輪消伏障故；聖教中生，宜持字故。第二升座說授。妙音陀羅尼者標名，「能分別」下顯用。此妙音持，即前輪字法門。然字即四十二字，音即十四音，謂哀阿億伊等，以十四音遍入諸字，故出字無盡。若於音窮妙，則善萬類之言、究聲明之論耳。二處互舉，理實相成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨斯者，前無礙解脫即無相智光，今將入俗兼存有無，寄字表義。又為總持令不失故。既為醫人，亦以字輪消伏障故；聖教中生，宜持字故。第二升座說授。妙音陀羅尼者標名，「能分別」下顯用。此妙音持，即前輪字法門。然字即四十二字，音即十四音，謂哀阿億伊等，以十四音遍入諸字，故出字無盡。若於音窮妙，則善萬類之言、究聲明之論耳。二處互舉，理實相成。

第四「善男子我唯」下謙己推勝，中二：先謙己結前。言光明者，智鑒妙音故。後「如諸」下仰推勝進。別有十四句，前四可知，五詮深密故、六無餘說故、七法融時法故、八勝故、九勝中勝故，次三可知，十三十四即前所得。而言際者，窮理盡性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「善男子我唯」下謙己推勝，中二：先謙己結前。言光明者，智鑒妙音故。後「如諸」下仰推勝進。別有十四句，前四可知，五詮深密故、六無餘說故、七法融時法故、八勝故、九勝中勝故，次三可知，十三十四即前所得。而言際者，窮理盡性故。

第五「善男子從此」下指示後友。住林者，方便具足住，眾德建立故。年耆德艾、事長於人，故稱長者。於其身內現無邊佛境，定用自在，故名解脫。表此住位所修善根，皆為度脫一切眾生，乃至今證大涅槃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「善男子從此」下指示後友。住林者，方便具足住，眾德建立故。年耆德艾、事長於人，故稱長者。於其身內現無邊佛境，定用自在，故名解脫。表此住位所修善根，皆為度脫一切眾生，乃至今證大涅槃故。

第五解脫長者，寄具足方便住，分六：初依教趣求，中二：先思念前教，於中亦二，初十一句思修前法，初總、餘別；後「誓願堅固」下顯修之益。二「漸次」下趣求後友。十二年者，昔云自分勝進，各修六度故，亦顯遍觀十二住故。亦表不住十二緣故，故云遊行；若不住緣則得解脫，故下云得見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五解脫長者，寄具足方便住，分六：初依教趣求，中二：先思念前教，於中亦二，初十一句思修前法，初總、餘別；後「誓願堅固」下顯修之益。二「漸次」下趣求後友。十二年者，昔云自分勝進，各修六度故，亦顯遍觀十二住故。亦表不住十二緣故，故云遊行；若不住緣則得解脫，故下云得見。

第二「既得見已」下見敬諮問，中三：初明見敬。而自慶者，希望多年故。二「聖者我已」下自陳發心中，先總、後「為欲」下別陳發心之相。於中三：初欲上窮佛境；二「為欲聞一切」下欲罄盡法源；三「為欲與一切」下欲齊菩薩行，亦僧寶境。文並可知。三「聖者我今」下方陳請問。於中亦三：初結前生後，謂結前發心之相，便為請問之端，故云以如是心至聖者所；二「我聞聖者」下讚能誘誨；三「唯願聖者」下請說所疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「既得見已」下見敬諮問，中三：初明見敬。而自慶者，希望多年故。二「聖者我已」下自陳發心中，先總、後「為欲」下別陳發心之相。於中三：初欲上窮佛境；二「為欲聞一切」下欲罄盡法源；三「為欲與一切」下欲齊菩薩行，亦僧寶境。文並可知。三「聖者我今」下方陳請問。於中亦三：初結前生後，謂結前發心之相，便為請問之端，故云以如是心至聖者所；二「我聞聖者」下讚能誘誨；三「唯願聖者」下請說所疑。

第三「時解脫」下正示法界，分二：初入定默示、後出定言答。前中，所以此中入定示者，亦顯此位定增上故。文中三：初彰入定因緣，宿善為因表自修故；後二為緣。主佛威力，表本覺故。文殊念力，顯信智故。已彰善財，因文殊故。二「即入」下舉定名體，謂普攝諸剎在於身中。由唯心之智稱性總持，令如體用旋轉無礙，故以為名。三「入此三昧」下明定業用，即普攝等義。於中三：初總明普攝、次「種種形」下別彰廣多、三「彼諸如來所有言」下。令善財聞見。第二「爾時解脫」下出定言告，中四：一明起定。二「告善財」下示定名體。名如來無礙莊嚴者，總有五義：一一切如來各具一切無礙莊嚴、二一一如來互遍無礙、三一切如來莊嚴悉入長者之身、四長者徹見十方佛海、五長者智持不以為礙。故無礙言兼得旋持，不違上文經家所序。三「善男子我入出」下明定業用。四「善男子我見如是」下彰定體相，即無來去，唯心觀故。所以次前顯此定者，唯心之觀亦其要故，亦顯此位知眾生界無量無邊皆心現故。於中二：一結前所見體無來往、二「我若欲見」下廣顯隨心見佛體相。於中四：一明隨心念佛，諸佛現前；二「然彼如來」下正顯唯心念佛觀體；三「善男子當知」下以唯心觀遍該萬法；四「是故善男子」下結勸修學令證唯心。初中，既了境唯心、了心即佛，故隨所念無非佛矣。何難見哉？二觀體中，初總明相無來往，「知一切」下釋其所由。所以上言普見諸佛又無來去，其故何耶？了彼相虛，唯心現故。於中，前別顯、後結成。別中，文有四對，意含通別，謂通顯唯心喻無來往，別喻唯心兼明不出入等。一如夢對，《般舟三昧經》云「如夢見七寶，親屬歡樂。覺已追念，不知在何處。如是念佛。」此喻唯心所作，即有而空，故無來去。又云「如舍衛國有女名曰須門。聞之心喜，夜夢從事。覺已念之，彼不來、我不往，而樂事宛然。當如是念佛。」此正喻體無來往，但隨心變。二水影對中，若月滿秋空，隨水而現，澄潭皎淨則月影圓明，水濁波騰則光昏影散。有水月現，曾何入來？無水影空，未曾出去。雖水中見月，誰能執持？心之定散，準喻思擇。三如幻對。如幻非實，則心佛兩亡。而不無幻相，則不壞心佛。正喻空有無礙故，即無來去不妨普見，見即無見常契中道。四如響對。以心為緣而佛響應，佛無分別以佛為緣，而心見佛心何去來？此但總喻緣成之義，後結成唯心，故《無量壽觀經》云「是心是佛，是心作佛，諸佛正遍知海從心想生。」《般舟三昧經》結云「自念佛從何所來，我亦無所至。我所念即見，心作佛心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「時解脫」下正示法界，分二：初入定默示、後出定言答。前中，所以此中入定示者，亦顯此位定增上故。文中三：初彰入定因緣，宿善為因表自修故；後二為緣。主佛威力，表本覺故。文殊念力，顯信智故。已彰善財，因文殊故。二「即入」下舉定名體，謂普攝諸剎在於身中。由唯心之智稱性總持，令如體用旋轉無礙，故以為名。三「入此三昧」下明定業用，即普攝等義。於中三：初總明普攝、次「種種形」下別彰廣多、三「彼諸如來所有言」下。令善財聞見。第二「爾時解脫」下出定言告，中四：一明起定。二「告善財」下示定名體。名如來無礙莊嚴者，總有五義：一一切如來各具一切無礙莊嚴、二一一如來互遍無礙、三一切如來莊嚴悉入長者之身、四長者徹見十方佛海、五長者智持不以為礙。故無礙言兼得旋持，不違上文經家所序。三「善男子我入出」下明定業用。四「善男子我見如是」下彰定體相，即無來去，唯心觀故。所以次前顯此定者，唯心之觀亦其要故，亦顯此位知眾生界無量無邊皆心現故。於中二：一結前所見體無來往、二「我若欲見」下廣顯隨心見佛體相。於中四：一明隨心念佛，諸佛現前；二「然彼如來」下正顯唯心念佛觀體；三「善男子當知」下以唯心觀遍該萬法；四「是故善男子」下結勸修學令證唯心。初中，既了境唯心、了心即佛，故隨所念無非佛矣。何難見哉？二觀體中，初總明相無來往，「知一切」下釋其所由。所以上言普見諸佛又無來去，其故何耶？了彼相虛，唯心現故。於中，前別顯、後結成。別中，文有四對，意含通別，謂通顯唯心喻無來往，別喻唯心兼明不出入等。一如夢對，《般舟三昧經》云「如夢見七寶，親屬歡樂。覺已追念，不知在何處。如是念佛。」此喻唯心所作，即有而空，故無來去。又云「如舍衛國有女名曰須門。聞之心喜，夜夢從事。覺已念之，彼不來、我不往，而樂事宛然。當如是念佛。」此正喻體無來往，但隨心變。二水影對中，若月滿秋空，隨水而現，澄潭皎淨則月影圓明，水濁波騰則光昏影散。有水月現，曾何入來？無水影空，未曾出去。雖水中見月，誰能執持？心之定散，準喻思擇。三如幻對。如幻非實，則心佛兩亡。而不無幻相，則不壞心佛。正喻空有無礙故，即無來去不妨普見，見即無見常契中道。四如響對。以心為緣而佛響應，佛無分別以佛為緣，而心見佛心何去來？此但總喻緣成之義，後結成唯心，故《無量壽觀經》云「是心是佛，是心作佛，諸佛正遍知海從心想生。」《般舟三昧經》結云「自念佛從何所來，我亦無所至。我所念即見，心作佛心

。自見心是佛、心是我，心見佛。」上方攝境歸心，下又拂云「心不自知心，心不自見心。心有想為癡，無想即泥洹。」是法無可示者，皆念所為。設有念，亦了無所有空耳。此即喻中意已具矣。第三心該萬法。謂非但一念佛觀由於自心，菩薩萬行、佛果體用亦不離心。如有偈云「諸佛從心得解脫，心者無漏名清淨。五道鮮潔不受色，有稱此者成大道。」第四結勸修學中，既萬法不離自心，但修自心，萬法行備。亦遣愚人妄解之失。謂有計云：萬法皆心，任之是佛。驅馳萬法，豈不唐勞？故今廣明，心雖即佛，久翳塵勞，故以萬行增修令其瑩徹。又但說萬行由心，不說不修為是。又萬法即心，修何礙心？文有十句：一如彼病人，非杖不起，煩惱病重，假善相資；二若無法水，法芽不生；三對境忘心，即六塵不染；四舊善不雜，新善進修，可謂堅固；五違順不干，則坦然寬廓；六寂照內證，皎然無瑕；七觸境了如，無不鑒達；八六自在王，性同於佛，開塵發用知見分明；九與佛同如，體周法界；十以調生十力察獲疎遺。如是修心則圓前佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。自見心是佛、心是我，心見佛。」上方攝境歸心，下又拂云「心不自知心，心不自見心。心有想為癡，無想即泥洹。」是法無可示者，皆念所為。設有念，亦了無所有空耳。此即喻中意已具矣。第三心該萬法。謂非但一念佛觀由於自心，菩薩萬行、佛果體用亦不離心。如有偈云「諸佛從心得解脫，心者無漏名清淨。五道鮮潔不受色，有稱此者成大道。」第四結勸修學中，既萬法不離自心，但修自心，萬法行備。亦遣愚人妄解之失。謂有計云：萬法皆心，任之是佛。驅馳萬法，豈不唐勞？故今廣明，心雖即佛，久翳塵勞，故以萬行增修令其瑩徹。又但說萬行由心，不說不修為是。又萬法即心，修何礙心？文有十句：一如彼病人，非杖不起，煩惱病重，假善相資；二若無法水，法芽不生；三對境忘心，即六塵不染；四舊善不雜，新善進修，可謂堅固；五違順不干，則坦然寬廓；六寂照內證，皎然無瑕；七觸境了如，無不鑒達；八六自在王，性同於佛，開塵發用知見分明；九與佛同如，體周法界；十以調生十力察獲疎遺。如是修心則圓前佛法。

第四「善男子我唯」下謙己推勝。不住涅槃際，生下當知。餘文相顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「善男子我唯」下謙己推勝。不住涅槃際，生下當知。餘文相顯。

第五「從此」下指示後友。閻浮提畔者，此洲南際，表將隣不退故。亦云所得般若，六度後邊故。摩利伽羅，晉經譯為莊嚴。比丘海幢者，業用深廣而高出故。正心不動如海，最高勝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「從此」下指示後友。閻浮提畔者，此洲南際，表將隣不退故。亦云所得般若，六度後邊故。摩利伽羅，晉經譯為莊嚴。比丘海幢者，業用深廣而高出故。正心不動如海，最高勝故。

第六海幢，寄正心住。文但有五：初念教趣求，文顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六海幢，寄正心住。文但有五：初念教趣求，文顯可知。

第二「乃見其人」下見敬諮問，中二：先見敬、後「善財童子讚言」下諮問。今初，小異前來，謂便見其入定體用，即同前文正示法界下諸夜神類多如是。文中有五：一見入定相、二覩定勝用、三瞻敬證入、四所經時分、五覩從定起。今初，此通二定：一即滅受想定，謂無別思覺，七轉已息，唯第八識持身，定前加行誓願力故，令於定身起諸業用。若圓教中，融攝法界自在無礙故，業用無方未曾起念，是以六地能入滅定，而起通用，住似地故。《淨名》云「不起滅定而現諸威義」，正當此也。二者即第四禪，以起用多依彼故。四禪無出入息，亦無覺觀，內淨喜樂諸思覺故，通表此位心定不動故。又經行地側，是動之所。而滅思覺者，表即動而寂故。而言側者，不住行故。二「從其足」下見定業用，中二：先別明身分作用處別、後「海幢比丘又於其身」下總顯毛孔光明業用。今初，總十四處作用不同。總相而明，從下至上漸漸增勝。別則各表不同，一足出長者等者，足有二義：一最初故，多顯施行，萬行首故；二行住義，長者行之長故，居士得安處故，婆羅門淨行故，成就菩提是利行故。二膝出剎帝利等者，土田帝主屈申自在故。行由於膝，故出淨行。次前二攝故，說愛語同事。三腰出仙人者，腰謂臍輪之下、氣海之間，是吐故納新、出仙之所故。梵本云那髀曼陀羅，此云臍輪。四脇出龍者，是旁生故。五於胸德相出脩羅者，胸是能生能滅憍慢幻術之所故，又明德相能降魔故。六背出二乘者，背大乘故。七肩出夜叉等者，肩是可畏勇力之所故，又是荷負之所故，為守護業。八腹出緊那羅等者，鼓腹絃歌音樂之所故。九面門出輪王者，布十善令向佛法故。十目出日輪，目等日照故。十一眉間出帝釋者，於地居中最尊勝故，中道般若化眾生故，令離五欲得淨法故。十二額出梵王者，梵王超欲故次於眉上，又是稽顙請法之所故。十三頭出菩薩者，最上首故。說十度行，並顯可知。十四頂出佛者，尊極無上故。文中三：初總顯所出身語之相、次「所謂」下別彰法雨不同、後「如是」下一句總結。就別彰法雨中，總有三十二種，前十二法雨為菩薩、餘為雜類。今初，一普知平等法雨者，略有三等：一始覺同本，無始本之異故；二等諸佛故；三生佛一性故。得此三等，則轉成妙覺。二「普門法雨者」下十法雨，即十住者，圓教位中十住位滿便成佛故，此前更無別位。此約以位攝位，非一乘宗，餘無此說。然此十法皆是勸學，十法已住自分，勸勝進故。普門即三世等十種智慧，勸佛灌頂令其進修，下皆倣此。三令普學法王善巧等，為莊嚴故。四令 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「乃見其人」下見敬諮問，中二：先見敬、後「善財童子讚言」下諮問。今初，小異前來，謂便見其入定體用，即同前文正示法界下諸夜神類多如是。文中有五：一見入定相、二覩定勝用、三瞻敬證入、四所經時分、五覩從定起。今初，此通二定：一即滅受想定，謂無別思覺，七轉已息，唯第八識持身，定前加行誓願力故，令於定身起諸業用。若圓教中，融攝法界自在無礙故，業用無方未曾起念，是以六地能入滅定，而起通用，住似地故。《淨名》云「不起滅定而現諸威義」，正當此也。二者即第四禪，以起用多依彼故。四禪無出入息，亦無覺觀，內淨喜樂諸思覺故，通表此位心定不動故。又經行地側，是動之所。而滅思覺者，表即動而寂故。而言側者，不住行故。二「從其足」下見定業用，中二：先別明身分作用處別、後「海幢比丘又於其身」下總顯毛孔光明業用。今初，總十四處作用不同。總相而明，從下至上漸漸增勝。別則各表不同，一足出長者等者，足有二義：一最初故，多顯施行，萬行首故；二行住義，長者行之長故，居士得安處故，婆羅門淨行故，成就菩提是利行故。二膝出剎帝利等者，土田帝主屈申自在故。行由於膝，故出淨行。次前二攝故，說愛語同事。三腰出仙人者，腰謂臍輪之下、氣海之間，是吐故納新、出仙之所故。梵本云那髀曼陀羅，此云臍輪。四脇出龍者，是旁生故。五於胸德相出脩羅者，胸是能生能滅憍慢幻術之所故，又明德相能降魔故。六背出二乘者，背大乘故。七肩出夜叉等者，肩是可畏勇力之所故，又是荷負之所故，為守護業。八腹出緊那羅等者，鼓腹絃歌音樂之所故。九面門出輪王者，布十善令向佛法故。十目出日輪，目等日照故。十一眉間出帝釋者，於地居中最尊勝故，中道般若化眾生故，令離五欲得淨法故。十二額出梵王者，梵王超欲故次於眉上，又是稽顙請法之所故。十三頭出菩薩者，最上首故。說十度行，並顯可知。十四頂出佛者，尊極無上故。文中三：初總顯所出身語之相、次「所謂」下別彰法雨不同、後「如是」下一句總結。就別彰法雨中，總有三十二種，前十二法雨為菩薩、餘為雜類。今初，一普知平等法雨者，略有三等：一始覺同本，無始本之異故；二等諸佛故；三生佛一性故。得此三等，則轉成妙覺。二「普門法雨者」下十法雨，即十住者，圓教位中十住位滿便成佛故，此前更無別位。此約以位攝位，非一乘宗，餘無此說。然此十法皆是勸學，十法已住自分，勸勝進故。普門即三世等十種智慧，勸佛灌頂令其進修，下皆倣此。三令普學法王善巧等，為莊嚴故。四令

學知剎動剎等，皆無能壞，最高出故。五令學說一即多、說多即一等十種廣大深法，故名海藏。六令學一切法無相無體等，既一切皆然，名普境界。七知眾生無邊，乃至知眾生無自性，皆是自性門，以無邊等亦入自性故。八了知圓滿三世佛法皆是隨順世間故。九遍觀察眾生界等為悲愍故。十誦習多聞虛閑寂靜，近善知識等，皆為積集包藏於法行故。創治心地，故名新學。十一令其勤供養佛，主導世間為攝眾生。若作十地等釋，類可思準。十二即十信菩薩，令普緣如來及普賢無盡境界而生信心，分明現前進入位故。後「為色界」下二十法雨，普為人天雜類。一總為色界眾生捨外住內，令得心境無礙，故曰普門。二偏語初禪，以宿習多慈而偏己眷屬，今令慈普，含福無窮。三即他化自在天轉世自在，生十力自在。四就他化中分出魔眾，魔好摧他自高，今令得慈心法幢，摧其邪慢。五隨念化樂，但污自心故，轉令淨念。六雖於世樂知足，宜生出世之意。七世樂時時稱快，不及法喜之歡。八地居之極，羨空居為勝，不及福智嚴法性空。九夜叉性多暴害，故令歡喜於含生。此約對治明喜，前夜摩天約隨便宜。十以彼善奏樂音，上德聲聞亦為摧壞，今令得金剛智，無所不摧、無不圓滿。十一彼恃大身而生憍慢，令見法身稱法界境。十二彼以淨眼觀海意欲吞龍，令以慈眼智光遍照機感。十三隨彼善歌，令得即空涉有殊勝世智。十四人王著樂，故偏對治。十五龍多恚毒，故為說喜。有熱沙等怖，說法幢能摧。十六蟒多毒害，又為蟲唼食無休故，說內休毒心，外苦休息。十七地獄眾生身受無邊苦，心念無邊惡，若以正念三寶為嚴，則頓脫眾苦。十八畜生多癡故。十九焰魔鬼卒互相怖畏，乃至王身亦有熱鐵鎔銅等怖故。二十諸難者，所謂八難，及在人間獄囚繫閉等，而多不安，故普安慰，悉令得入賢聖眾會，翻彼難處。後結周遍，稱性用故。二總顯毛孔光明業用，可知。上來見定相用竟。第三「爾時善財童子一心」下瞻敬證入中十句：初句思人證人法界、餘句思法證法法界。於中，初一句總，謂三昧是體、解脫是用，體用合明。二別思彼體。次二句別思彼用，一益生廣多；二無思普遍，即用而寂故。次二句思前體用所因，一內智淨故、二外緣加故。後三句思其勝進，依前體用進益後三故。第四「如是住」下所經時分。六月六日者，第六住中滿第六度故、以法味資神故，身心都忘不覺時久。第五「過此已」下明出定者所作訖故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學知剎動剎等，皆無能壞，最高出故。五令學說一即多、說多即一等十種廣大深法，故名海藏。六令學一切法無相無體等，既一切皆然，名普境界。七知眾生無邊，乃至知眾生無自性，皆是自性門，以無邊等亦入自性故。八了知圓滿三世佛法皆是隨順世間故。九遍觀察眾生界等為悲愍故。十誦習多聞虛閑寂靜，近善知識等，皆為積集包藏於法行故。創治心地，故名新學。十一令其勤供養佛，主導世間為攝眾生。若作十地等釋，類可思準。十二即十信菩薩，令普緣如來及普賢無盡境界而生信心，分明現前進入位故。後「為色界」下二十法雨，普為人天雜類。一總為色界眾生捨外住內，令得心境無礙，故曰普門。二偏語初禪，以宿習多慈而偏己眷屬，今令慈普，含福無窮。三即他化自在天轉世自在，生十力自在。四就他化中分出魔眾，魔好摧他自高，今令得慈心法幢，摧其邪慢。五隨念化樂，但污自心故，轉令淨念。六雖於世樂知足，宜生出世之意。七世樂時時稱快，不及法喜之歡。八地居之極，羨空居為勝，不及福智嚴法性空。九夜叉性多暴害，故令歡喜於含生。此約對治明喜，前夜摩天約隨便宜。十以彼善奏樂音，上德聲聞亦為摧壞，今令得金剛智，無所不摧、無不圓滿。十一彼恃大身而生憍慢，令見法身稱法界境。十二彼以淨眼觀海意欲吞龍，令以慈眼智光遍照機感。十三隨彼善歌，令得即空涉有殊勝世智。十四人王著樂，故偏對治。十五龍多恚毒，故為說喜。有熱沙等怖，說法幢能摧。十六蟒多毒害，又為蟲唼食無休故，說內休毒心，外苦休息。十七地獄眾生身受無邊苦，心念無邊惡，若以正念三寶為嚴，則頓脫眾苦。十八畜生多癡故。十九焰魔鬼卒互相怖畏，乃至王身亦有熱鐵鎔銅等怖故。二十諸難者，所謂八難，及在人間獄囚繫閉等，而多不安，故普安慰，悉令得入賢聖眾會，翻彼難處。後結周遍，稱性用故。二總顯毛孔光明業用，可知。上來見定相用竟。第三「爾時善財童子一心」下瞻敬證入中十句：初句思人證人法界、餘句思法證法法界。於中，初一句總，謂三昧是體、解脫是用，體用合明。二別思彼體。次二句別思彼用，一益生廣多；二無思普遍，即用而寂故。次二句思前體用所因，一內智淨故、二外緣加故。後三句思其勝進，依前體用進益後三故。第四「如是住」下所經時分。六月六日者，第六住中滿第六度故、以法味資神故，身心都忘不覺時久。第五「過此已」下明出定者所作訖故。

第二正明諮問，中二：先讚、後問。今初，分二：初標讚深勝、後「以能除滅」下出讚所因。由具此下諸因故，上云甚深廣大等。其中云能令增長有為樂者，不捨有為故。出有樂者，不染有故。又上句為凡夫，次句為二乘。下云引發菩提，即為大器。第二「聖者此三昧者」下正問。有二問答，先問名、後問用。初中，先問、後答。今初。上既修入，何更問名？其猶世人得大王饍，雖飡勝味，何必知名？答：有三名者，初一從智立、次一雙就境智、後一雙融境智立名。普眼捨得者，般若之智照一切法故名普眼，皆無所得故云捨得。若有所得，不能即寂而用；以無所得即無所不得，菩薩無得心無罣礙，諸佛無得則得菩提。昔云障無不寂曰捨，理無不證曰得。非無此理，而未造玄。二合稱中，般若清淨故境界清淨，清淨之境皆般若境故。三雙融立稱者，般若了境，無境非般若，何所不嚴？故《智論》云「說智及智處，俱名為般若。」是則若般若清淨、若境清淨，無二無二分，無別無斷故。故一莊嚴一切莊嚴，名普莊嚴。及攝眷屬可知。二「善財童子言聖者」下向境界中，先問、後答。問云唯如是者，上所目覩，頗已修入視聽之外，更希異聞。後答中皆示上來之所不及。於中三：初明於器世間無礙、次「見一切佛」下於智正覺世間無礙、後「大悲攝受」下於眾生世間無礙。其中見佛，亦為攝生故，文並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正明諮問，中二：先讚、後問。今初，分二：初標讚深勝、後「以能除滅」下出讚所因。由具此下諸因故，上云甚深廣大等。其中云能令增長有為樂者，不捨有為故。出有樂者，不染有故。又上句為凡夫，次句為二乘。下云引發菩提，即為大器。第二「聖者此三昧者」下正問。有二問答，先問名、後問用。初中，先問、後答。今初。上既修入，何更問名？其猶世人得大王饍，雖飡勝味，何必知名？答：有三名者，初一從智立、次一雙就境智、後一雙融境智立名。普眼捨得者，般若之智照一切法故名普眼，皆無所得故云捨得。若有所得，不能即寂而用；以無所得即無所不得，菩薩無得心無罣礙，諸佛無得則得菩提。昔云障無不寂曰捨，理無不證曰得。非無此理，而未造玄。二合稱中，般若清淨故境界清淨，清淨之境皆般若境故。三雙融立稱者，般若了境，無境非般若，何所不嚴？故《智論》云「說智及智處，俱名為般若。」是則若般若清淨、若境清淨，無二無二分，無別無斷故。故一莊嚴一切莊嚴，名普莊嚴。及攝眷屬可知。二「善財童子言聖者」下向境界中，先問、後答。問云唯如是者，上所目覩，頗已修入視聽之外，更希異聞。後答中皆示上來之所不及。於中三：初明於器世間無礙、次「見一切佛」下於智正覺世間無礙、後「大悲攝受」下於眾生世間無礙。其中見佛，亦為攝生故，文並可知。

第三謙己推勝中，初謙己知一；後「如諸」下推勝，中二：先舉彼所知、後「而我」下顯不能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三謙己推勝中，初謙己知一；後「如諸」下推勝，中二：先舉彼所知、後「而我」下顯不能測。

第四指示後友中，處名海潮者，但言有處，則猶是前國，顯方便行不離般若故。言海潮者，謂潮所至處，顯方便就機不過限故。亦將入生死海以濟物故，能知三世佛法海故，故上法門名為海藏。園名普莊嚴者，約相，廣有眾嚴故；約表，以生死為園苑，萬行為莊嚴故。又文義相隨，等莊嚴總持無漏法故。友名休捨者，此云意樂，亦云希望，亦云滿願，謂隨眾生意樂希望得圓滿故，亦能圓滿性相法故。前般若了真故寄比丘，此以慈心方便入俗故寄優婆夷矣(已下六十四經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四指示後友中，處名海潮者，但言有處，則猶是前國，顯方便行不離般若故。言海潮者，謂潮所至處，顯方便就機不過限故。亦將入生死海以濟物故，能知三世佛法海故，故上法門名為海藏。園名普莊嚴者，約相，廣有眾嚴故；約表，以生死為園苑，萬行為莊嚴故。又文義相隨，等莊嚴總持無漏法故。友名休捨者，此云意樂，亦云希望，亦云滿願，謂隨眾生意樂希望得圓滿故，亦能圓滿性相法故。前般若了真故寄比丘，此以慈心方便入俗故寄優婆夷矣(已下六十四經)。

第七休捨優婆夷，寄不退住。文中具六：第一依教趣求，中二：先念前友教，文有十句，前五集經者序、後五正陳所念，可知。二「漸次」下趣求後友，亦可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七休捨優婆夷，寄不退住。文中具六：第一依教趣求，中二：先念前友教，文有十句，前五集經者序、後五正陳所念，可知。二「漸次」下趣求後友，亦可知。

第二「見普莊嚴」下見敬諮問，中三：初見、次敬、後諮問。前中二：先見依報殊勝，有十事莊嚴：一寶牆圍繞；二「一切寶樹」下林樹行列；三「其地」下堂閣崇麗；四「一萬浴池」下浴沼清華；五「其中復有百萬陂」下映帶池流；六「園中復有廣大」下嚴敷殿座，即別明善友所坐，先殿、後座，可知；七「園中復有」下羅以帳網先帳後網；八「有百萬大光」下耀以光明；九「常雨」下雨散雜嚴；十「百萬天子」下凡聖欣敬。二「時休捨」下明見正報端嚴。於中四：一正報殊常、二「百千億」下十方雲仰、三「其有見此」下業用難測、四「爾時善財入」下正見身儀。二「往詣其所」下設敬，三「白言聖者」下諮問法要，文並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「見普莊嚴」下見敬諮問，中三：初見、次敬、後諮問。前中二：先見依報殊勝，有十事莊嚴：一寶牆圍繞；二「一切寶樹」下林樹行列；三「其地」下堂閣崇麗；四「一萬浴池」下浴沼清華；五「其中復有百萬陂」下映帶池流；六「園中復有廣大」下嚴敷殿座，即別明善友所坐，先殿、後座，可知；七「園中復有」下羅以帳網先帳後網；八「有百萬大光」下耀以光明；九「常雨」下雨散雜嚴；十「百萬天子」下凡聖欣敬。二「時休捨」下明見正報端嚴。於中四：一正報殊常、二「百千億」下十方雲仰、三「其有見此」下業用難測、四「爾時善財入」下正見身儀。二「往詣其所」下設敬，三「白言聖者」下諮問法要，文並可知。

第三「休捨告言善男子」下稱讚授法，略無稱讚，但有正示法界。於中四：一舉法門體用、二窮因淺深、三顯果久近、四彰法名字。今初，分二：先總舉體用，名下當顯用約不空；二「善男子若有」下別明勝用，於中三：一明益物不空用，先反、後順。見皆不退者，顯若得方便，至不退住故。二「善男子東方」下諸佛被益用，以與三寶同住故，與我住皆悉不空。三「善男子我此」下引證不空，現與同住皆不退故。亦表方便入俗，則八萬塵勞皆成波羅蜜故。二窮因淺深中，先問、後答。答中二：先約因緣答。婆樓那者，此云水也。總三十六恒者，近佛既多，發心已久。而要言三十六者，顯已過前六位，位位具修六度，六六三十六，皆是恒沙性德，故云爾耳。《涅槃》亦有此數。後「善男子菩薩初發心」下約心量答，意顯發心稱法界故。亦等眾生，眾生亦無初際，從癡有愛；而菩薩發心，癡愛無初，心亦無終故。三顯果久近中，亦先問、後答。答中明無齊限故，不應作久近之問。文中三：初反釋無齊限。於中，先別明二十四句，初八化生、次六供佛、次四嚴剎、後六持法；後「如是略說」下總顯。二「欲教化調伏一切眾生」下順釋無齊限，亦有別有總，可知。三「善男子菩薩行普入」下總結無盡。此同初地十無盡句，眾生無盡故成佛無期。若爾，豈都無成耶？因此略辨成不成義，勒為四句：一以向約因緣厚薄對今無盡，則有始而無成，此約悲門得果不捨因故。二以稱法界發心故，不見初相方為真成，則無始而有終，此約智說。三悲智合明，不壞相故不妨始終，前後諸文其例非一。四約稱性之談則無終無始，故。天女云：「但以世俗文字數故說有三世，非謂菩提有去來今。」故下大願精進夜神云：「不可以生死中長短劫數分別菩薩智輪」等，喻斯四句無有障礙，欲成即念念成，常成常不成無有障礙。四彰法名字，先問、後答。答云離憂安隱幢者，此有二義：一以大悲高顯，所以稱幢。其有見者，離業惑苦，不退菩提，是謂離憂安隱。二者即智之悲涉苦安隱，即悲之智多劫無憂，雙摧生死涅槃，特出凡小之外，故名幢矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「休捨告言善男子」下稱讚授法，略無稱讚，但有正示法界。於中四：一舉法門體用、二窮因淺深、三顯果久近、四彰法名字。今初，分二：先總舉體用，名下當顯用約不空；二「善男子若有」下別明勝用，於中三：一明益物不空用，先反、後順。見皆不退者，顯若得方便，至不退住故。二「善男子東方」下諸佛被益用，以與三寶同住故，與我住皆悉不空。三「善男子我此」下引證不空，現與同住皆不退故。亦表方便入俗，則八萬塵勞皆成波羅蜜故。二窮因淺深中，先問、後答。答中二：先約因緣答。婆樓那者，此云水也。總三十六恒者，近佛既多，發心已久。而要言三十六者，顯已過前六位，位位具修六度，六六三十六，皆是恒沙性德，故云爾耳。《涅槃》亦有此數。後「善男子菩薩初發心」下約心量答，意顯發心稱法界故。亦等眾生，眾生亦無初際，從癡有愛；而菩薩發心，癡愛無初，心亦無終故。三顯果久近中，亦先問、後答。答中明無齊限故，不應作久近之問。文中三：初反釋無齊限。於中，先別明二十四句，初八化生、次六供佛、次四嚴剎、後六持法；後「如是略說」下總顯。二「欲教化調伏一切眾生」下順釋無齊限，亦有別有總，可知。三「善男子菩薩行普入」下總結無盡。此同初地十無盡句，眾生無盡故成佛無期。若爾，豈都無成耶？因此略辨成不成義，勒為四句：一以向約因緣厚薄對今無盡，則有始而無成，此約悲門得果不捨因故。二以稱法界發心故，不見初相方為真成，則無始而有終，此約智說。三悲智合明，不壞相故不妨始終，前後諸文其例非一。四約稱性之談則無終無始，故。天女云：「但以世俗文字數故說有三世，非謂菩提有去來今。」故下大願精進夜神云：「不可以生死中長短劫數分別菩薩智輪」等，喻斯四句無有障礙，欲成即念念成，常成常不成無有障礙。四彰法名字，先問、後答。答云離憂安隱幢者，此有二義：一以大悲高顯，所以稱幢。其有見者，離業惑苦，不退菩提，是謂離憂安隱。二者即智之悲涉苦安隱，即悲之智多劫無憂，雙摧生死涅槃，特出凡小之外，故名幢矣。

第四謙己推勝，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四謙己推勝，可知。

第五指示後友中，言海潮之處者，但約大悲攝物無失，受童真名，故不異前處。國名那羅素者，此云不懶惰，動剎持剎觀剎詣剎無休息故。仙人名毘目瞿沙者，梵言猶略，若具應云毘目多羅涅懼沙，此翻名最上無恐怖聲。亦云毘沙摩，此云無怖畏。烏多羅，此云上。涅瞿婆，此云出聲。二譯大同。謂常出增上無怖畏聲，安眾生故。彼住文云出廣大遍滿音，以童真清潔無漏，故寄仙人表之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五指示後友中，言海潮之處者，但約大悲攝物無失，受童真名，故不異前處。國名那羅素者，此云不懶惰，動剎持剎觀剎詣剎無休息故。仙人名毘目瞿沙者，梵言猶略，若具應云毘目多羅涅懼沙，此翻名最上無恐怖聲。亦云毘沙摩，此云無怖畏。烏多羅，此云上。涅瞿婆，此云出聲。二譯大同。謂常出增上無怖畏聲，安眾生故。彼住文云出廣大遍滿音，以童真清潔無漏，故寄仙人表之。

第八毘目仙人，寄童真住。六段：初依教趣求中，初念前友教，有十二句，前二總明順前解行、後十依前增進勝心，前四約福、後六約智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八毘目仙人，寄童真住。六段：初依教趣求中，初念前友教，有十二句，前二總明順前解行、後十依前增進勝心，前四約福、後六約智。

第二「見一大」下見敬諮問，中三：先見、次敬、後諮問。今初，分二：先見依報。樹名波吒羅者，正如此方楸樹。尼拘律者，如此方柳樹，子以枇杷，餘如《音義》。後「時善財童子見彼」下見正報。領徒一萬者，表萬行故。二「善財見已」下設敬稱讚。於中三：先身敬、次言讚。見夷險者，涅槃為夷平，生死為險難。又二皆為險，不住為夷。餘可知。後「作是語已」下重明身敬，將欲問故。三「白言聖者」下諮問法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「見一大」下見敬諮問，中三：先見、次敬、後諮問。今初，分二：先見依報。樹名波吒羅者，正如此方楸樹。尼拘律者，如此方柳樹，子以枇杷，餘如《音義》。後「時善財童子見彼」下見正報。領徒一萬者，表萬行故。二「善財見已」下設敬稱讚。於中三：先身敬、次言讚。見夷險者，涅槃為夷平，生死為險難。又二皆為險，不住為夷。餘可知。後「作是語已」下重明身敬，將欲問故。三「白言聖者」下諮問法要。

第三「時毘目」下稱讚授法，中二：先稱讚法器、後正授法要。今初，中四：一總讚發心。示徒眾者，令敬學故。次「善男子此童子」下別讚發心之相。三「時諸仙眾」下眷屬敬讚。言險易者，易亦平也。四「時毘目」下述讚結果。第二「時毘目瞿沙告善財」下正授法要。文中有六：初示法名體。童真淨智變化自在，高出功用之表，所以名幢。相惑不動，故云無勝，即此摧惑亦名幢義。二「善財白言」下徵其境界。三「時毘目」下授令證知。摩頂，顯加持之相。執手，表授與之義，相攝有力故。所見，可知。四「爾時善財童子為菩薩無勝」下得解脫益。文有十句五對，謂為五法照得五種益，能照皆是無勝幢之別名。然初對為總、餘四為別，展轉相生。且初總對，由見彼真智作用，即知是法界體。上寂而遍照，故云三昧光明。二即上所得三昧光明，乃是能照之智作用無盡之寂照，故得所照十方智總持之明鑑無遺。三即上總持，以智為體堅利圓滿，由得此故，能令自心障淨智明，為寂照之光。四得上淨智般若，則無行不嚴、無德不備，為莊嚴藏。此光照心，能照如來法性空中包含圓滿，正受現前。五上虛空藏輪，即一切佛法圓滿寂照，以此照心則智窮三世無盡法源。此約展轉釋。若約能照，皆是總中別義，則不相躡，義不異前。而其所得，即三時中事。五「時彼仙人放善財」下明捨加持，所作託故。還在本處者，不移本處而遍十方處，既還本時亦多劫未逾一日故。近遠無礙、念劫圓融，皆圓教善友法門之力。是以善財一生能辦多劫之行，普賢位內或經不可說劫非但三祇，皆法力加持，不應以時以處定斯玄旨。六「時彼仙人告」下明言承領，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「時毘目」下稱讚授法，中二：先稱讚法器、後正授法要。今初，中四：一總讚發心。示徒眾者，令敬學故。次「善男子此童子」下別讚發心之相。三「時諸仙眾」下眷屬敬讚。言險易者，易亦平也。四「時毘目」下述讚結果。第二「時毘目瞿沙告善財」下正授法要。文中有六：初示法名體。童真淨智變化自在，高出功用之表，所以名幢。相惑不動，故云無勝，即此摧惑亦名幢義。二「善財白言」下徵其境界。三「時毘目」下授令證知。摩頂，顯加持之相。執手，表授與之義，相攝有力故。所見，可知。四「爾時善財童子為菩薩無勝」下得解脫益。文有十句五對，謂為五法照得五種益，能照皆是無勝幢之別名。然初對為總、餘四為別，展轉相生。且初總對，由見彼真智作用，即知是法界體。上寂而遍照，故云三昧光明。二即上所得三昧光明，乃是能照之智作用無盡之寂照，故得所照十方智總持之明鑑無遺。三即上總持，以智為體堅利圓滿，由得此故，能令自心障淨智明，為寂照之光。四得上淨智般若，則無行不嚴、無德不備，為莊嚴藏。此光照心，能照如來法性空中包含圓滿，正受現前。五上虛空藏輪，即一切佛法圓滿寂照，以此照心則智窮三世無盡法源。此約展轉釋。若約能照，皆是總中別義，則不相躡，義不異前。而其所得，即三時中事。五「時彼仙人放善財」下明捨加持，所作託故。還在本處者，不移本處而遍十方處，既還本時亦多劫未逾一日故。近遠無礙、念劫圓融，皆圓教善友法門之力。是以善財一生能辦多劫之行，普賢位內或經不可說劫非但三祇，皆法力加持，不應以時以處定斯玄旨。六「時彼仙人告」下明言承領，可知。

第四「仙人言」下謙己推勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「仙人言」下謙己推勝。

第五「善男子於此」下指示後友。伊沙那者，此云長直，謂里巷徑永。表善知三際故長，善知勝義故直。婆羅門勝熱者，於五熱中成勝行故。表體煩惱熱，成勝德故不染煩惱，成淨行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「善男子於此」下指示後友。伊沙那者，此云長直，謂里巷徑永。表善知三際故長，善知勝義故直。婆羅門勝熱者，於五熱中成勝行故。表體煩惱熱，成勝德故不染煩惱，成淨行故。