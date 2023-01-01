大方廣佛華嚴經疏卷第五十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第五十五

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

大文第六「爾時」下偈頌讚德分。既至詠德，顯所證故。文中十方菩薩，即為十段：初二讚道場三昧等用、餘八通讚佛德。今初，東方總讚一會，十頌分二：初總、餘別。別中亦二：前四歎佛，於中初二歎內德，一廣、二深；次一歎內外無礙；後一結成今用。後五歎菩薩，一總顯雲集、二願行深、三超下位、四智地高、五定用廣。第二南方，唯歎菩薩，然既結歸佛力，亦為歎佛。十頌分五：初二令觀內德，於中初偈二嚴究竟、後偈定智廣深；次二示其集處；次三明寂用無礙，初一偈半即寂、後一偈半起用；次一結歸佛力；後二結其德廣，同諸佛故。第三「西方」下唯歎佛德。然雖通諸德，隨多顯名，今此歎智用應時德。十頌分二：初三法說，一內德、二外用、三總結離言。後七喻顯，一喻前廣大；二喻圓滿；三四喻現通，一長時、二無礙；五喻演法；六喻摧邪；七總喻前德，諸佛同依。第四北方，十偈九喻歎三德深廣。於中二：前五偈四喻喻內德，一恩、二斷；次三喻喻智，前一高遠、次二深廣；後五喻大用，一巧示、二隨欲、三照機、四合理、五結益。第五東北方，法界願月王十頌，歎普益眾生德，分四：初偈總喻見無不益；次三別明益菩薩，初一淨二障，後二成妙力，三有五頌明益周遍，一成道遍、二神通遍、三示行遍、四了法遍、五轉法遍，四有一偈結益周普。第六東南方，十頌歎大用難思德，分三：初三明凡小難思、次四出難思之法、後三顯能知之人。第七西南方，十頌歎智身難思德，分四：初一總顯難思；次一舉因顯果；次三別示難思之相，於中三，初三智照淨障、次一示現深廣、後二念智圓融；四有二頌結勸，謂從不思議生佛智身，令絕思議之念，是思佛矣。第八西北方，十頌歎佛成就菩薩德，分二：初總標觀成決定、餘九展轉成益。於中，前七偈各一行，後二總結深廣。第九下方菩薩歎佛難見聞德，分二：初一標名難聞，近必斷疑，餘別顯益物之相。於中，初一生福益、次二向菩提益、次二成智益、餘四就人結益。第十上方菩薩歎佛恩深重德，分四：初二總舉佛德，意在於恩；次一恩深難報；次四發荷恩之心；後四釋成荷恩之意(已下入第六十一經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第六「爾時」下偈頌讚德分。既至詠德，顯所證故。文中十方菩薩，即為十段：初二讚道場三昧等用、餘八通讚佛德。今初，東方總讚一會，十頌分二：初總、餘別。別中亦二：前四歎佛，於中初二歎內德，一廣、二深；次一歎內外無礙；後一結成今用。後五歎菩薩，一總顯雲集、二願行深、三超下位、四智地高、五定用廣。第二南方，唯歎菩薩，然既結歸佛力，亦為歎佛。十頌分五：初二令觀內德，於中初偈二嚴究竟、後偈定智廣深；次二示其集處；次三明寂用無礙，初一偈半即寂、後一偈半起用；次一結歸佛力；後二結其德廣，同諸佛故。第三「西方」下唯歎佛德。然雖通諸德，隨多顯名，今此歎智用應時德。十頌分二：初三法說，一內德、二外用、三總結離言。後七喻顯，一喻前廣大；二喻圓滿；三四喻現通，一長時、二無礙；五喻演法；六喻摧邪；七總喻前德，諸佛同依。第四北方，十偈九喻歎三德深廣。於中二：前五偈四喻喻內德，一恩、二斷；次三喻喻智，前一高遠、次二深廣；後五喻大用，一巧示、二隨欲、三照機、四合理、五結益。第五東北方，法界願月王十頌，歎普益眾生德，分四：初偈總喻見無不益；次三別明益菩薩，初一淨二障，後二成妙力，三有五頌明益周遍，一成道遍、二神通遍、三示行遍、四了法遍、五轉法遍，四有一偈結益周普。第六東南方，十頌歎大用難思德，分三：初三明凡小難思、次四出難思之法、後三顯能知之人。第七西南方，十頌歎智身難思德，分四：初一總顯難思；次一舉因顯果；次三別示難思之相，於中三，初三智照淨障、次一示現深廣、後二念智圓融；四有二頌結勸，謂從不思議生佛智身，令絕思議之念，是思佛矣。第八西北方，十頌歎佛成就菩薩德，分二：初總標觀成決定、餘九展轉成益。於中，前七偈各一行，後二總結深廣。第九下方菩薩歎佛難見聞德，分二：初一標名難聞，近必斷疑，餘別顯益物之相。於中，初一生福益、次二向菩提益、次二成智益、餘四就人結益。第十上方菩薩歎佛恩深重德，分四：初二總舉佛德，意在於恩；次一恩深難報；次四發荷恩之心；後四釋成荷恩之意(已下入第六十一經)。

大文第七「爾時普賢」下普賢開發分。現土顯於法界，普賢主此，方能開故。於中，長行與偈。前中三：初明開發意、二能開方便、三正明開顯。今初。觀眾會者，上佛入定現相，令眾覩親證；今假言開顯，使尋言契實。二「以等法界」下明能開方便，有十一句：初句總，以含事理深廣故。句初「以」字貫下十句，謂嚬申三昧業用深廣，要以此十無分齊之方便方能開顯，況十復表無盡。餘句別，虛空明其廣無際限，餘八顯其多無分齊。光影一種兼顯深義，如光影清淨故，又映光之影隨機別故，揀異水鏡似本質故。三「為諸菩薩」下正明開顯，分三：初總標、次徵釋、後總結。今初。以十法句者，此法望前方便即是所用，望三昧境界即是能開。二「何等」下徵釋。釋中，一一法句皆用前來十種方便，一一方便皆能演斯十句。然此十句所開即前所現，亦念請中果用十句。文少開合不次，而義無缺。初二即淨佛國土，一依正淨、二法流布。淨剎成壞即土，佛於中興，明是佛土。前念欲知佛土之相，今明一切佛剎塵中皆有佛土，土無邊矣。「皆佛所淨」下諸句例然，皆一毛一塵即含攝無盡故。次三即成等正覺，一主一伴。五即為一切眾生現諸佛影像。六即入一切眾生所住處。七八二句通顯能現神通，即開智城，而境麁塵細為別。九即含前調伏眾生等四句。十即轉法輪。三「佛子」下總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第七「爾時普賢」下普賢開發分。現土顯於法界，普賢主此，方能開故。於中，長行與偈。前中三：初明開發意、二能開方便、三正明開顯。今初。觀眾會者，上佛入定現相，令眾覩親證；今假言開顯，使尋言契實。二「以等法界」下明能開方便，有十一句：初句總，以含事理深廣故。句初「以」字貫下十句，謂嚬申三昧業用深廣，要以此十無分齊之方便方能開顯，況十復表無盡。餘句別，虛空明其廣無際限，餘八顯其多無分齊。光影一種兼顯深義，如光影清淨故，又映光之影隨機別故，揀異水鏡似本質故。三「為諸菩薩」下正明開顯，分三：初總標、次徵釋、後總結。今初。以十法句者，此法望前方便即是所用，望三昧境界即是能開。二「何等」下徵釋。釋中，一一法句皆用前來十種方便，一一方便皆能演斯十句。然此十句所開即前所現，亦念請中果用十句。文少開合不次，而義無缺。初二即淨佛國土，一依正淨、二法流布。淨剎成壞即土，佛於中興，明是佛土。前念欲知佛土之相，今明一切佛剎塵中皆有佛土，土無邊矣。「皆佛所淨」下諸句例然，皆一毛一塵即含攝無盡故。次三即成等正覺，一主一伴。五即為一切眾生現諸佛影像。六即入一切眾生所住處。七八二句通顯能現神通，即開智城，而境麁塵細為別。九即含前調伏眾生等四句。十即轉法輪。三「佛子」下總結。

第二「爾時普賢」下偈頌，中二：先說儀意，有十句，初四句說儀、後六觀其所說。然多同前念請果德難思，餘如前辨。二正偈中頌十法句，而開合不次。初偈頌初句、二頌第三、三頌第二、四頌第四、五頌第五、其六七二頌同頌第六、八頌第九句、九却合頌第七八句、十頌第十，文並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時普賢」下偈頌，中二：先說儀意，有十句，初四句說儀、後六觀其所說。然多同前念請果德難思，餘如前辨。二正偈中頌十法句，而開合不次。初偈頌初句、二頌第三、三頌第二、四頌第四、五頌第五、其六七二頌同頌第六、八頌第九句、九却合頌第七八句、十頌第十，文並可知。

大文第八「爾時世尊」下毫光示益分。令尋智光，為能證故。文中四：初毫光普示、二「時逝多林」下依光見法、三「其有見者」下顯見證因緣、四「是故皆得」下明其得益。今初，有四：一標光意。二「從眉間」下主光體用，表即法界中道無漏正智，方能證前所現之法界故。三世是相，相即法界，法界體用互為其門。又通皆為門，若見法界之性相，即入三昧之體用故。三「以不可」下光攝眷屬，差別之智皆入法界故。四「普照」下明光分齊。第二依光見法，中二：先明此眾普見、後「如此會」下類通十方。前中亦二：先能見人，通新舊眾；後「悉見」下明見法亦二：先見此會遍法界之塵剎、後「或見於不可說」下多類攝化遍周法界。於中分三：初明廣大會遍；二「或見在天宮」下明遍處不同，並在前塵剎之內；三「現種種姓」下別彰所現，亦通答前諸所念請，故云種種。第二類顯十方，則十方眾會同見。於中二：先舉此顯彼、後「如是盡」下以彼類此。於中亦二：先舉能見分齊，謂彼十方微細大會，並同此會之見；後「皆亦如是」下明其所見自在，謂雖廣現而不壞本相故。第三明見證因緣，謂頓爾證見，非無宿因。然成前為見因，順下為證因，皆是如來所攝受故。可知。第四明其得益，中二：初明因見得法、二「爾時諸菩薩」下荷恩興供。前中二：先略明、後廣顯。前中三：一明所入。初句為總。言是故者，是前宿因之故。「或入」下別列十門以顯無盡。二「彼諸菩薩」下顯前能入，亦列十門：一解者，鑒達分明種種不同，如〈發心品〉；二道謂一道，二道乃至無量正道；三門謂無常門，夢境界門等；四入謂所證差別；五理趣謂意旨不同；六機法萬差並皆隨順；餘四可知。即此能入亦是所益。三「入如是等」下結其所入，謂用前解等入前法身等。前略列十，實有不可說塵數等。二「云何」下廣明得法，先廣能入、後「其諸菩薩皆悉」下廣其所入。前中但廣三昧一門，例餘九句。文中三：初句徵起；次「所謂」下別列一百二門，皆從業用受名，並以法性真如為三昧本，隨一一事皆能契實，正受現前故。於中，前百一門別別業用，後一總相同果。初言普莊嚴法界三昧者，入此三昧能令法界普妙嚴飾故，斯即嚬申現淨土之一義。下諸三昧，皆是嚬申大用別義，故以多別入佛之總。諸門別義，說者隨宜。後師子嚬申者，若不總相分同，無以能究佛境故。三「菩薩如是」下總結能所。上略列百門，如前之例有多塵數，方能入佛神變之海。三昧既爾，解等九門亦然。文略不結。二廣所入，中二：先別列、後「其諸菩薩具如是」下總結。前中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第八「爾時世尊」下毫光示益分。令尋智光，為能證故。文中四：初毫光普示、二「時逝多林」下依光見法、三「其有見者」下顯見證因緣、四「是故皆得」下明其得益。今初，有四：一標光意。二「從眉間」下主光體用，表即法界中道無漏正智，方能證前所現之法界故。三世是相，相即法界，法界體用互為其門。又通皆為門，若見法界之性相，即入三昧之體用故。三「以不可」下光攝眷屬，差別之智皆入法界故。四「普照」下明光分齊。第二依光見法，中二：先明此眾普見、後「如此會」下類通十方。前中亦二：先能見人，通新舊眾；後「悉見」下明見法亦二：先見此會遍法界之塵剎、後「或見於不可說」下多類攝化遍周法界。於中分三：初明廣大會遍；二「或見在天宮」下明遍處不同，並在前塵剎之內；三「現種種姓」下別彰所現，亦通答前諸所念請，故云種種。第二類顯十方，則十方眾會同見。於中二：先舉此顯彼、後「如是盡」下以彼類此。於中亦二：先舉能見分齊，謂彼十方微細大會，並同此會之見；後「皆亦如是」下明其所見自在，謂雖廣現而不壞本相故。第三明見證因緣，謂頓爾證見，非無宿因。然成前為見因，順下為證因，皆是如來所攝受故。可知。第四明其得益，中二：初明因見得法、二「爾時諸菩薩」下荷恩興供。前中二：先略明、後廣顯。前中三：一明所入。初句為總。言是故者，是前宿因之故。「或入」下別列十門以顯無盡。二「彼諸菩薩」下顯前能入，亦列十門：一解者，鑒達分明種種不同，如〈發心品〉；二道謂一道，二道乃至無量正道；三門謂無常門，夢境界門等；四入謂所證差別；五理趣謂意旨不同；六機法萬差並皆隨順；餘四可知。即此能入亦是所益。三「入如是等」下結其所入，謂用前解等入前法身等。前略列十，實有不可說塵數等。二「云何」下廣明得法，先廣能入、後「其諸菩薩皆悉」下廣其所入。前中但廣三昧一門，例餘九句。文中三：初句徵起；次「所謂」下別列一百二門，皆從業用受名，並以法性真如為三昧本，隨一一事皆能契實，正受現前故。於中，前百一門別別業用，後一總相同果。初言普莊嚴法界三昧者，入此三昧能令法界普妙嚴飾故，斯即嚬申現淨土之一義。下諸三昧，皆是嚬申大用別義，故以多別入佛之總。諸門別義，說者隨宜。後師子嚬申者，若不總相分同，無以能究佛境故。三「菩薩如是」下總結能所。上略列百門，如前之例有多塵數，方能入佛神變之海。三昧既爾，解等九門亦然。文略不結。二廣所入，中二：先別列、後「其諸菩薩具如是」下總結。前中

有其十德，廣前十門別句，而小不次。總句即前三昧結中一智位高深德，即前諸地；二「為諸眾生」下調生無染德，即三輪嚴淨；三「智慧解脫」下成滿諸度德；四「以不顛倒」下智力無畏德，雖有四辯，意在於智；五「善巧」下成就昔行德；六「普見諸佛」下法身圓滿德；七「已得自在」下色身自在德；八「決了」下辯才自在德；九「得佛境界」下三昧神變德；十「一一塵中」下成等正覺德。第二總結，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有其十德，廣前十門別句，而小不次。總句即前三昧結中一智位高深德，即前諸地；二「為諸眾生」下調生無染德，即三輪嚴淨；三「智慧解脫」下成滿諸度德；四「以不顛倒」下智力無畏德，雖有四辯，意在於智；五「善巧」下成就昔行德；六「普見諸佛」下法身圓滿德；七「已得自在」下色身自在德；八「決了」下辯才自在德；九「得佛境界」下三昧神變德；十「一一塵中」下成等正覺德。第二總結，可知。

第二荷恩興供，中三：初總、次「所謂」下別、後「是諸菩薩」下結。結其所因，由得前十種德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二荷恩興供，中三：初總、次「所謂」下別、後「是諸菩薩」下結。結其所因，由得前十種德故。

大文第九「爾時文殊」下文殊述德分。文殊主智，故光後述德。光本令證三昧，智本為顯法界，尋智得理故述歎林中。又前普賢門以行顯理，此則以解顯理，解行無二方能入故。通明即以文殊權實無二之大智、普賢體用之理行，此二無二，共顯如來三昧之果德。文中二：先述意、二正頌。頌中十三偈，通讚一會三種世間自在之用。分之為六：初二總歎，初一普遍、後一廣容；次一偈讚眾生世間，即通前諸來及向得益菩薩興供之事；次二偈讚依正互在，初偈依中有正、後偈正中有正；四三偈述上林空；五有三偈述於正覺依正無盡；六末後二偈總顯普收。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第九「爾時文殊」下文殊述德分。文殊主智，故光後述德。光本令證三昧，智本為顯法界，尋智得理故述歎林中。又前普賢門以行顯理，此則以解顯理，解行無二方能入故。通明即以文殊權實無二之大智、普賢體用之理行，此二無二，共顯如來三昧之果德。文中二：先述意、二正頌。頌中十三偈，通讚一會三種世間自在之用。分之為六：初二總歎，初一普遍、後一廣容；次一偈讚眾生世間，即通前諸來及向得益菩薩興供之事；次二偈讚依正互在，初偈依中有正、後偈正中有正；四三偈述上林空；五有三偈述於正覺依正無盡；六末後二偈總顯普收。

大文第十「爾時彼諸」下無涯大用分。開必得益，益必利生。於中二：先總顯用因，謂由佛三昧，得前三昧成此悲門，故能有用；後「於其身」下依體起用，中二：初別明毛孔世主化、後「佛子此逝多林」下通顯分身多類化。今初，分二：一總明、二「或現」下別顯。於中四：一明能化法、二「以如是等」下所化處、三「以平等大悲」下能化心、四「或有見已」下明所化益。今初，總有二十五門，分二：初八門雜明欣厭等門化、餘門明十度門化。於中，前六門各一度可知、次三門明方便度、次降魔一門是力度、餘七門皆智度。前欣厭中已明於願，故此略無。第二化處，中二：先結前生後、後「所謂」下別明，及第三化心、第四化益，文並可知。第二通顯多類化，中二：先明住處化異。結不離逝多林者，明不動而普遍，繁興而恒靜，末不離本故。下文殊遊行亦不離於本會，本末事理非即離故。二「佛子此諸」下明現身化異。於中五：一能化身異，有十二種，初二總、餘十別。此中多同善財所見，故知善財諸友即此會之菩薩。二「往詣」下化處異。三「隨其」下化類異。四「或說」下化法異。五「教化」下總結末不離本。上來本會竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第十「爾時彼諸」下無涯大用分。開必得益，益必利生。於中二：先總顯用因，謂由佛三昧，得前三昧成此悲門，故能有用；後「於其身」下依體起用，中二：初別明毛孔世主化、後「佛子此逝多林」下通顯分身多類化。今初，分二：一總明、二「或現」下別顯。於中四：一明能化法、二「以如是等」下所化處、三「以平等大悲」下能化心、四「或有見已」下明所化益。今初，總有二十五門，分二：初八門雜明欣厭等門化、餘門明十度門化。於中，前六門各一度可知、次三門明方便度、次降魔一門是力度、餘七門皆智度。前欣厭中已明於願，故此略無。第二化處，中二：先結前生後、後「所謂」下別明，及第三化心、第四化益，文並可知。第二通顯多類化，中二：先明住處化異。結不離逝多林者，明不動而普遍，繁興而恒靜，末不離本故。下文殊遊行亦不離於本會，本末事理非即離故。二「佛子此諸」下明現身化異。於中五：一能化身異，有十二種，初二總、餘十別。此中多同善財所見，故知善財諸友即此會之菩薩。二「往詣」下化處異。三「隨其」下化類異。四「或說」下化法異。五「教化」下總結末不離本。上來本會竟。

大文第二末會，亦即一部流通，略啟十門：一總顯會意、二會數開合、三會主多少、四定會名義、五二位統收、六五相分別、七圓攝始終、八會主類別、九法界事義、十隨文解釋。今初。夫圓滿教海攝法無遺，漸頓該羅、本末交映，人法融會貴在弘通，故非頓無以顯圓、非漸無以階進，非本無以垂末、非末無以顯本，非人無以證法、非法無以成人。故前明不異漸之頓，多門而眾人同契；此明不異頓之漸，一人而歷位圓修。前則不異末之本，雖卷而恒舒；此即不異本之末，雖舒而恒卷，本末無礙同入法界。今託人進修以軌後徒，使大教弘通，即斯本意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第二末會，亦即一部流通，略啟十門：一總顯會意、二會數開合、三會主多少、四定會名義、五二位統收、六五相分別、七圓攝始終、八會主類別、九法界事義、十隨文解釋。今初。夫圓滿教海攝法無遺，漸頓該羅、本末交映，人法融會貴在弘通，故非頓無以顯圓、非漸無以階進，非本無以垂末、非末無以顯本，非人無以證法、非法無以成人。故前明不異漸之頓，多門而眾人同契；此明不異頓之漸，一人而歷位圓修。前則不異末之本，雖卷而恒舒；此即不異本之末，雖舒而恒卷，本末無礙同入法界。今託人進修以軌後徒，使大教弘通，即斯本意。

二會數開合者，若約所攝之機，唯有三會：一比丘、二諸乘人、三善財會。若約能所通辨，有五十五會，善財自有五十三故。雖人有五十四，文殊一人四會說故，德生、有德同一問答，遍友無答不成會故。若以遍友承前指後得名會者，善財則有五十四會。是以唯就能化，不足定會。若約主伴，成百一十會，至下當辨。若約散說，則佛剎塵數會，尚順三乘。若約普賢德則無盡會，如普賢結通處說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二會數開合者，若約所攝之機，唯有三會：一比丘、二諸乘人、三善財會。若約能所通辨，有五十五會，善財自有五十三故。雖人有五十四，文殊一人四會說故，德生、有德同一問答，遍友無答不成會故。若以遍友承前指後得名會者，善財則有五十四會。是以唯就能化，不足定會。若約主伴，成百一十會，至下當辨。若約散說，則佛剎塵數會，尚順三乘。若約普賢德則無盡會，如普賢結通處說。

三會主多少。若以人剋定，唯五十四。若以會顯人，則五十七，文殊分四故。或剎塵數、或無盡無盡，思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三會主多少。若以人剋定，唯五十四。若以會顯人，則五十七，文殊分四故。或剎塵數、或無盡無盡，思之。

四定會名義者，此下諸會雖無佛說，以本收末亦得名經，謂文殊濫觴出此會故，諸友皆本會得益，菩薩不離而周故。若爾，下文善財應收歸重閣，何乃見在菩提場耶？以菩提為諸會本故。所為既終，攝末歸本，況諸眾會不動覺場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四定會名義者，此下諸會雖無佛說，以本收末亦得名經，謂文殊濫觴出此會故，諸友皆本會得益，菩薩不離而周故。若爾，下文善財應收歸重閣，何乃見在菩提場耶？以菩提為諸會本故。所為既終，攝末歸本，況諸眾會不動覺場。

五二位統收者，此中諸會不出文殊、普賢，略有二門：一相對明表、二互融顯圓。今初，略明三對：一以能所相對。普賢表所依法界，即在纏如來藏故，《理趣般若》云「一切眾生皆如來藏」。普賢菩薩自體遍故，初會即入藏身三昧故。文殊表能信之心，故《佛名經》說「一切諸佛皆因文殊而發心故」，善財始見發大心故。二以解行相對。普賢表所起萬行，上下諸經皆說普賢行故。文殊表能起之解，通解理事故。慈氏云：「汝見善友，皆文殊力等」故。三以理智相對。普賢即所證法界，善財入身故，又云得究竟三世平等身故，普賢身相如虛空故。文殊即能證大智，本所事佛名不動智故，見後文殊方見普賢故，又理開體用智分因果。二互融顯圓者，亦二：先以二門各自圓融。謂解由前信方離邪見，信解真正成極智故。依體起行行必稱體，由行證理理行不殊，故隨一證即一切證。二以二聖法門互融，謂始信必信於理故。能所不二稱解起行，行解不二智與理冥，則理智無二。是以文殊三事融通隱隱，即是普賢三事涉入重重，由此故能入遮那嚬申之境。故前本會明二聖開顯，序分之中標為上首，餘如別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五二位統收者，此中諸會不出文殊、普賢，略有二門：一相對明表、二互融顯圓。今初，略明三對：一以能所相對。普賢表所依法界，即在纏如來藏故，《理趣般若》云「一切眾生皆如來藏」。普賢菩薩自體遍故，初會即入藏身三昧故。文殊表能信之心，故《佛名經》說「一切諸佛皆因文殊而發心故」，善財始見發大心故。二以解行相對。普賢表所起萬行，上下諸經皆說普賢行故。文殊表能起之解，通解理事故。慈氏云：「汝見善友，皆文殊力等」故。三以理智相對。普賢即所證法界，善財入身故，又云得究竟三世平等身故，普賢身相如虛空故。文殊即能證大智，本所事佛名不動智故，見後文殊方見普賢故，又理開體用智分因果。二互融顯圓者，亦二：先以二門各自圓融。謂解由前信方離邪見，信解真正成極智故。依體起行行必稱體，由行證理理行不殊，故隨一證即一切證。二以二聖法門互融，謂始信必信於理故。能所不二稱解起行，行解不二智與理冥，則理智無二。是以文殊三事融通隱隱，即是普賢三事涉入重重，由此故能入遮那嚬申之境。故前本會明二聖開顯，序分之中標為上首，餘如別說。

六分五相者，若意法師及臺山論，但隨文散釋，更無別配；光統等師皆配地位。二皆有理，謂隨一一位具多法門，豈容凡心不得習求善友之法，故不配有理。然無次位中不礙次位，顯位是常規，配亦無失。橫竪無礙，且依古德配為五相，謂初四十一人名寄位修行相，寄四十一人依人求解顯修行故。二從摩耶下九會十一人，明會緣入實相，即會前住等，成普別兩行契證法界故，初得幻智、後得幻住，該於中間如幻之緣，入一實故。三慈氏一人名攝德成因相，會前二門之德並為證入之因故，故法門名三世不忘念，則攝法無遺。四後文殊名智照無二相，謂行圓究竟朗悟在懷，照前行等唯一圓智，更無前後明昧等殊故。五普賢一人名顯因廣大相，始覺同本圓覺現前，稱周法界無不包含故。其後四相亦得稱為寄位，前三義同等覺故；摩耶、慈氏並入重玄門；文殊表菩薩地盡心無初相；普賢義同妙覺，纔見普賢便等佛故。今從別義目為五相，此五亦是菩薩五種行相：一高行、二大行、三勝行、四深行、五廣行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六分五相者，若意法師及臺山論，但隨文散釋，更無別配；光統等師皆配地位。二皆有理，謂隨一一位具多法門，豈容凡心不得習求善友之法，故不配有理。然無次位中不礙次位，顯位是常規，配亦無失。橫竪無礙，且依古德配為五相，謂初四十一人名寄位修行相，寄四十一人依人求解顯修行故。二從摩耶下九會十一人，明會緣入實相，即會前住等，成普別兩行契證法界故，初得幻智、後得幻住，該於中間如幻之緣，入一實故。三慈氏一人名攝德成因相，會前二門之德並為證入之因故，故法門名三世不忘念，則攝法無遺。四後文殊名智照無二相，謂行圓究竟朗悟在懷，照前行等唯一圓智，更無前後明昧等殊故。五普賢一人名顯因廣大相，始覺同本圓覺現前，稱周法界無不包含故。其後四相亦得稱為寄位，前三義同等覺故；摩耶、慈氏並入重玄門；文殊表菩薩地盡心無初相；普賢義同妙覺，纔見普賢便等佛故。今從別義目為五相，此五亦是菩薩五種行相：一高行、二大行、三勝行、四深行、五廣行。

七圓攝始終者，上寄法顯異布之前後，據實圓融一位即一切位乃至無盡故。所歷差別並一中之多，一多同時無有障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七圓攝始終者，上寄法顯異布之前後，據實圓融一位即一切位乃至無盡故。所歷差別並一中之多，一多同時無有障礙。

八法界人類，於中有二：先明類別，謂知識雖多，不出二十類，一菩薩、二比丘、三尼、四優婆塞、五優婆夷、六童男、七童女、八天、九天女、十外道、十一婆羅門、十二長者、十三先生、十四醫人、十五船師、十六國王、十七仙人、十八佛母、十九佛妃、二十諸神。二顯義相，有四：一約果攝化，並是如來海印所現；二約因成行，皆是菩薩隨力現形；三約義顯法，總是緣起法界之人法；四約相辨異，不出菩薩五生所收：一息苦生，如良醫等；二隨類生，如外道等；三勝生，如善見比丘等；四增上生，如無厭足王等；五最後生，如慈氏等。通即前四各具五生，可知。於中，菩薩有六，三處現身：一初文殊，信位劣故，唯顯一人。二中間漸進，現於二人，謂大悲、正趣。三位後成滿，顯於三人，謂彌勒等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八法界人類，於中有二：先明類別，謂知識雖多，不出二十類，一菩薩、二比丘、三尼、四優婆塞、五優婆夷、六童男、七童女、八天、九天女、十外道、十一婆羅門、十二長者、十三先生、十四醫人、十五船師、十六國王、十七仙人、十八佛母、十九佛妃、二十諸神。二顯義相，有四：一約果攝化，並是如來海印所現；二約因成行，皆是菩薩隨力現形；三約義顯法，總是緣起法界之人法；四約相辨異，不出菩薩五生所收：一息苦生，如良醫等；二隨類生，如外道等；三勝生，如善見比丘等；四增上生，如無厭足王等；五最後生，如慈氏等。通即前四各具五生，可知。於中，菩薩有六，三處現身：一初文殊，信位劣故，唯顯一人。二中間漸進，現於二人，謂大悲、正趣。三位後成滿，顯於三人，謂彌勒等。

九法界事義者，通下諸位總有十門：一正報法界、二依報法界、三現相、四表義、五言說、六義理、七業用、八說往因、九結自分、十推勝進。此十門法界，同一緣起互融無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九法界事義者，通下諸位總有十門：一正報法界、二依報法界、三現相、四表義、五言說、六義理、七業用、八說往因、九結自分、十推勝進。此十門法界，同一緣起互融無礙。

十隨文釋。依五相中，今當第一寄位修行相。分五：初文殊一人寄十信，信未成位，故但一人；餘四十人寄十住等，位各有十，謂二從德雲至慈行寄十住位；三善見至遍行寄十行；四鬻香長者至安住地神寄十向；五婆珊夜神至瞿波寄十地。今初。信中分二：先明能化發起、二「爾時尊者舍利弗」下成彼化事。前中分三：初標主出閣、二「與無量」下別明伴從、三「文殊」下總顯出儀。今初。文殊菩薩本是童子，而前列菩薩。此彰童子者，表創入佛法故，亦顯非童真行不能入故。權實相依、悲智無住，名善住閣。從此利生為出，非離此矣。二伴從中，初一同生、餘皆異生，並約通稱，表法之名，以明般若導萬行故。隨一一類各有眾多，故云諸足行等。或缺諸言，蓋文略耳。餘如初會。三總顯出儀中，前約無住化生，名善住閣出；今約依自利而利他，云出自住處。又前依佛法界流，此依自所證出，二文影略。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十隨文釋。依五相中，今當第一寄位修行相。分五：初文殊一人寄十信，信未成位，故但一人；餘四十人寄十住等，位各有十，謂二從德雲至慈行寄十住位；三善見至遍行寄十行；四鬻香長者至安住地神寄十向；五婆珊夜神至瞿波寄十地。今初。信中分二：先明能化發起、二「爾時尊者舍利弗」下成彼化事。前中分三：初標主出閣、二「與無量」下別明伴從、三「文殊」下總顯出儀。今初。文殊菩薩本是童子，而前列菩薩。此彰童子者，表創入佛法故，亦顯非童真行不能入故。權實相依、悲智無住，名善住閣。從此利生為出，非離此矣。二伴從中，初一同生、餘皆異生，並約通稱，表法之名，以明般若導萬行故。隨一一類各有眾多，故云諸足行等。或缺諸言，蓋文略耳。餘如初會。三總顯出儀中，前約無住化生，名善住閣出；今約依自利而利他，云出自住處。又前依佛法界流，此依自所證出，二文影略。

第二成彼化事中，通有三會：一比丘會，顯迴小入大故；二諸乘人會，顯通收諸權入一實故；三善財會，顯純一乘機，一生成辨故。又前二會表居信未久尚不定故，善財信終可入證故。今初，有二：一明助化攝大、二正明化益。今初，小乘之智亦助大故。文中亦二：先明覩緣興念、二「時尊者」下攝眾同遊。於中亦二：先總辨攝儀，捨小趣大為出自住處向文殊所；後「此六千」下別明所化。於中三：初指數辨位。比丘，義如常。六千者，表六根性淨，可入法界故。自所同住者，同居權小故，同住法界故。出家未久者，未證實際，易可迴故；信心尚微，須誘化故。二「所謂」下列名。三「悉曾」下歎德，文有十句：初二歎宿因、次七明現德、後一結德屬緣。既皆約大乘以歎，明本大器、託迹比丘，顯收諸類非小乘矣。結屬文殊今成其善，非無因矣。第二「爾時尊者舍利」下正明化益。於中二：先以身儀攝益，則令根熟起欲。二「爾時文殊告諸」下語業攝益，正授法門。前中四：一示勝境、二得勝益、三詣勝人、四蒙勝攝。今初，有三：初標告。二「海覺汝可」下正教觀察，有十勝德：一身相勝、二常光勝、三放光勝、四眾會勝、五行路勝，表常依八正故。六住處勝，舉足下足無非道場，隨心轉故。七福嚴勝，常觀空有二邊，心地之下具如來藏恒沙萬德，無心忘照任運寂知而顯現故。八林樹勝，樹立萬行，嚴法體故。九自在勝，於我無我得不二解，自在主中為最尊故。十上攝勝，此有二意：一約事，心常上攝諸佛法故；二約表，諸佛顯揚皆依般若，究竟至於一切智故。三「爾時」下結略顯廣，可知。二「彼諸比丘」下得勝益中，上既勸觀義兼修觀，益相可知。三「即白尊者」下明詣勝人，可知。四「爾時文殊」下蒙勝攝，於中二：先示攝相，以迴觀法器故。如象王迴者，身首俱轉，無輕舉故。後「時諸比丘」下設敬興願，為後正說之由。第二語業攝益，中二：先受自分法、後「爾時文殊」下受勝進法。前中亦二：先受法、後「時諸比丘」下得益。前中三：初舉益標告、二「何者」下別示行法。皆言無疲厭者，法門無盡、眾生無邊，取相而修多生疲厭，厭則退墮二乘；若無愛見而修，則無疲矣。無疲則佛果非遠，況我身耶？十句攝為五對：一內因外緣；二求法成行；三深定妙智，智入三世故；四嚴剎調生；五長時廣大，廣大亦勝進修也。三「比丘若善男子」下舉益勸修中，亦為五對：一長善離生、二超凡越小、三生家具業、四習果修因、五摧邪入證。第二得益，中二：先別明一定、後「又即成」下通顯多門。前中亦二：先明所得定體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二成彼化事中，通有三會：一比丘會，顯迴小入大故；二諸乘人會，顯通收諸權入一實故；三善財會，顯純一乘機，一生成辨故。又前二會表居信未久尚不定故，善財信終可入證故。今初，有二：一明助化攝大、二正明化益。今初，小乘之智亦助大故。文中亦二：先明覩緣興念、二「時尊者」下攝眾同遊。於中亦二：先總辨攝儀，捨小趣大為出自住處向文殊所；後「此六千」下別明所化。於中三：初指數辨位。比丘，義如常。六千者，表六根性淨，可入法界故。自所同住者，同居權小故，同住法界故。出家未久者，未證實際，易可迴故；信心尚微，須誘化故。二「所謂」下列名。三「悉曾」下歎德，文有十句：初二歎宿因、次七明現德、後一結德屬緣。既皆約大乘以歎，明本大器、託迹比丘，顯收諸類非小乘矣。結屬文殊今成其善，非無因矣。第二「爾時尊者舍利」下正明化益。於中二：先以身儀攝益，則令根熟起欲。二「爾時文殊告諸」下語業攝益，正授法門。前中四：一示勝境、二得勝益、三詣勝人、四蒙勝攝。今初，有三：初標告。二「海覺汝可」下正教觀察，有十勝德：一身相勝、二常光勝、三放光勝、四眾會勝、五行路勝，表常依八正故。六住處勝，舉足下足無非道場，隨心轉故。七福嚴勝，常觀空有二邊，心地之下具如來藏恒沙萬德，無心忘照任運寂知而顯現故。八林樹勝，樹立萬行，嚴法體故。九自在勝，於我無我得不二解，自在主中為最尊故。十上攝勝，此有二意：一約事，心常上攝諸佛法故；二約表，諸佛顯揚皆依般若，究竟至於一切智故。三「爾時」下結略顯廣，可知。二「彼諸比丘」下得勝益中，上既勸觀義兼修觀，益相可知。三「即白尊者」下明詣勝人，可知。四「爾時文殊」下蒙勝攝，於中二：先示攝相，以迴觀法器故。如象王迴者，身首俱轉，無輕舉故。後「時諸比丘」下設敬興願，為後正說之由。第二語業攝益，中二：先受自分法、後「爾時文殊」下受勝進法。前中亦二：先受法、後「時諸比丘」下得益。前中三：初舉益標告、二「何者」下別示行法。皆言無疲厭者，法門無盡、眾生無邊，取相而修多生疲厭，厭則退墮二乘；若無愛見而修，則無疲矣。無疲則佛果非遠，況我身耶？十句攝為五對：一內因外緣；二求法成行；三深定妙智，智入三世故；四嚴剎調生；五長時廣大，廣大亦勝進修也。三「比丘若善男子」下舉益勸修中，亦為五對：一長善離生、二超凡越小、三生家具業、四習果修因、五摧邪入證。第二得益，中二：先別明一定、後「又即成」下通顯多門。前中亦二：先明所得定體。

言無礙者，略有三義：一能見離障故；二所見無擁故，故云見一切佛境；三一具多用故。雖具此能而無見相，故名三昧。二「得此三昧」下別明定用，有四：一正明天眼用、二「及亦聞」下天耳用、三「亦能觀」下他心用、四「亦能憶」下宿住用。一眼具斯四用，故稱無礙。二通顯多門者，上一定之用既爾，多門無盡例然。此顯圓教攝機創立大心，乃得十地之後十通之用，以始攝終故，如〈發心功德品〉等辨。第二受勝進法，中亦二：先教勸，上但明大心無疲，今令廣住行願進趣普修；後「以成就」下明展轉獲益。上來初會竟(已上入第六十二經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言無礙者，略有三義：一能見離障故；二所見無擁故，故云見一切佛境；三一具多用故。雖具此能而無見相，故名三昧。二「得此三昧」下別明定用，有四：一正明天眼用、二「及亦聞」下天耳用、三「亦能觀」下他心用、四「亦能憶」下宿住用。一眼具斯四用，故稱無礙。二通顯多門者，上一定之用既爾，多門無盡例然。此顯圓教攝機創立大心，乃得十地之後十通之用，以始攝終故，如〈發心功德品〉等辨。第二受勝進法，中亦二：先教勸，上但明大心無疲，今令廣住行願進趣普修；後「以成就」下明展轉獲益。上來初會竟(已上入第六十二經)。

第二「爾時文殊師利菩薩勸諸」下諸乘人會，中四：一結前所作、二「漸次」下明至化處、三「時文殊」下顯所說法、四「說此經」下明所益眾。就化處中，其城居人多有福德，故曰福城，城表防非。東為群方之首，亦啟明之初，表順福分善入道初故。又表福智，入位本故。娑羅林者，此云高遠，以林木森聳故，表當起萬行莊嚴摧伏故。大塔廟者，即歸宗之所。日照三藏云：「此城在南天竺，城東大塔是古佛之塔，佛在世時已有此塔。三藏親到其所，其塔極大，東面鼓樂供養，西面不聞，於今現在。此處居人多唱善財歌辭。此城內入並有解脫分善根、堪為道器。」此表所依法界本覺真性諸佛同依，故云往昔諸佛曾所止住等。三顯所說法。名普照等者，智用宏舒，故云普照。所照深廣，稱為法界，即《入法界經》也。四所益眾中，有二類別：初明諸龍，得主教意，故云正求佛道。即住海水中，堪受得聞。後「復有」下攝三乘機，得眷屬教意，故但云復有眾生調伏，不別演說，故非別會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時文殊師利菩薩勸諸」下諸乘人會，中四：一結前所作、二「漸次」下明至化處、三「時文殊」下顯所說法、四「說此經」下明所益眾。就化處中，其城居人多有福德，故曰福城，城表防非。東為群方之首，亦啟明之初，表順福分善入道初故。又表福智，入位本故。娑羅林者，此云高遠，以林木森聳故，表當起萬行莊嚴摧伏故。大塔廟者，即歸宗之所。日照三藏云：「此城在南天竺，城東大塔是古佛之塔，佛在世時已有此塔。三藏親到其所，其塔極大，東面鼓樂供養，西面不聞，於今現在。此處居人多唱善財歌辭。此城內入並有解脫分善根、堪為道器。」此表所依法界本覺真性諸佛同依，故云往昔諸佛曾所止住等。三顯所說法。名普照等者，智用宏舒，故云普照。所照深廣，稱為法界，即《入法界經》也。四所益眾中，有二類別：初明諸龍，得主教意，故云正求佛道。即住海水中，堪受得聞。後「復有」下攝三乘機，得眷屬教意，故但云復有眾生調伏，不別演說，故非別會。

自此第三「時福城人」下攝善財會，亦為十門：一趣求有異、二修入眾殊、三示方不同、四見處差別、五遣不遣別、六歎不歎別、七推不推別、八結不結別、九去不去別、十正釋本文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此第三「時福城人」下攝善財會，亦為十門：一趣求有異、二修入眾殊、三示方不同、四見處差別、五遣不遣別、六歎不歎別、七推不推別、八結不結別、九去不去別、十正釋本文。

今初，有三句。初文殊自往福城，以機尚微故、未發心故、大悲深故。二德雲已去，善財往求，機漸勝故、已發心故、顯重法故。三末後普賢知識不就、善財不往，顯法界位滿，無來去故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初，有三句。初文殊自往福城，以機尚微故、未發心故、大悲深故。二德雲已去，善財往求，機漸勝故、已發心故、顯重法故。三末後普賢知識不就、善財不往，顯法界位滿，無來去故。

二修入眾殊。唯初信內有三會，四眾諸類不同，顯創修故，表通收故。住位已去，善財一身行別，在已入位希故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二修入眾殊。唯初信內有三會，四眾諸類不同，顯創修故，表通收故。住位已去，善財一身行別，在已入位希故。

三示方不同，大位有三：初地前知識多在南方、地內無方、地後兼二。然南者，古有五義：初一約事，謂舉一例諸，一方善友已自無量，況於餘方；餘四約表。二者明義，表捨闇向智故。南方之明萬物相見，聖人南面聽政，蓋取於此。三中義，離邪僻東西二邊，契中正之實道故。四生義，南主其陽，發生萬物，表善財增長行故。北主其陰，顯是滅義，故世尊涅槃今棺北首。五隨順義，背左向右，右即順義，以西域土風城邑園宅皆悉東向故。自東之南順日月轉，顯於善財隨順教理故。此五義中，初一則通，次一後二地前表之，契中道義地後表之。亦通地前正證離相，地中不以南表，地後顯於業用不同地中。後文殊有示無方，表般若加行，有行、正證無二故。普賢無方無示，表法界普周故。有人唯取隨順一義非前諸釋，謂正明之義出此方故。寧知西域南非明等，況通方之說言旨多含。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三示方不同，大位有三：初地前知識多在南方、地內無方、地後兼二。然南者，古有五義：初一約事，謂舉一例諸，一方善友已自無量，況於餘方；餘四約表。二者明義，表捨闇向智故。南方之明萬物相見，聖人南面聽政，蓋取於此。三中義，離邪僻東西二邊，契中正之實道故。四生義，南主其陽，發生萬物，表善財增長行故。北主其陰，顯是滅義，故世尊涅槃今棺北首。五隨順義，背左向右，右即順義，以西域土風城邑園宅皆悉東向故。自東之南順日月轉，顯於善財隨順教理故。此五義中，初一則通，次一後二地前表之，契中道義地後表之。亦通地前正證離相，地中不以南表，地後顯於業用不同地中。後文殊有示無方，表般若加行，有行、正證無二故。普賢無方無示，表法界普周故。有人唯取隨順一義非前諸釋，謂正明之義出此方故。寧知西域南非明等，況通方之說言旨多含。

四見處差別者，三賢未證，散在諸處；地上證真，生在佛家，多居佛會；地後起用，亦散隨緣。普賢因圓剋果，還居佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四見處差別者，三賢未證，散在諸處；地上證真，生在佛家，多居佛會；地後起用，亦散隨緣。普賢因圓剋果，還居佛所。

五遣不遣者，初之文殊以在最初，表內重起信，前更無遣見；後文殊則般若照極，自見普賢法界，故亦無遣；中間諸友顯緣起萬行相資圓滿，故皆教遣，以指後人。亦顯諸友不獨己善，離攝屬故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五遣不遣者，初之文殊以在最初，表內重起信，前更無遣見；後文殊則般若照極，自見普賢法界，故亦無遣；中間諸友顯緣起萬行相資圓滿，故皆教遣，以指後人。亦顯諸友不獨己善，離攝屬故。

六歎不歎者，初文殊中，未發心前所以不歎，勸發心已方乃歎之。後二不歎，表位滿故，離心相故。中間諸友皆應有歎。其不歎者，略有二緣：一正在定故，如海幢等；二行非道故，如勝熱、無厭、婆須蜜等，歎違逆化故。無此二緣，不歎者略。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六歎不歎者，初文殊中，未發心前所以不歎，勸發心已方乃歎之。後二不歎，表位滿故，離心相故。中間諸友皆應有歎。其不歎者，略有二緣：一正在定故，如海幢等；二行非道故，如勝熱、無厭、婆須蜜等，歎違逆化故。無此二緣，不歎者略。

七推不推者，諸位知識皆有，謙己知一、推勝知多，唯初一後三缺斯二事，為顯人尊，德已備故。而有遣者，令增修無厭法門別故。普賢不推佛者，顯果海離修故，佛屬本會故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七推不推者，諸位知識皆有，謙己知一、推勝知多，唯初一後三缺斯二事，為顯人尊，德已備故。而有遣者，令增修無厭法門別故。普賢不推佛者，顯果海離修故，佛屬本會故。

八結不結者，唯普賢有結通十方塵剎，顯位滿證理周故，餘皆反此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八結不結者，唯普賢有結通十方塵剎，顯位滿證理周故，餘皆反此。

九去不去者，末後二位無有辭去，以文殊無身顯離相故，普賢位極收盡法界故；餘皆辭去，學無常師，成勝進故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九去不去者，末後二位無有辭去，以文殊無身顯離相故，普賢位極收盡法界故；餘皆辭去，學無常師，成勝進故。

十釋文者，於攝善財十信行中，文別有四：一四部雲奔、二三業調化、三上根隨逐、四大聖重教。今初，分二：先總明、後「時有」下別顯。別有四眾：一優婆塞，此云近事男，謂親近比丘而承事故。別名云婆須達多者，此云善施，或云財施。餘可思準。二優婆夷，此云近事女，親近比丘尼而承事故。上二並由受五戒故，立近事名。三童男、四童女，並可知。而數皆五百者，表五位證入並通此故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十釋文者，於攝善財十信行中，文別有四：一四部雲奔、二三業調化、三上根隨逐、四大聖重教。今初，分二：先總明、後「時有」下別顯。別有四眾：一優婆塞，此云近事男，謂親近比丘而承事故。別名云婆須達多者，此云善施，或云財施。餘可思準。二優婆夷，此云近事女，親近比丘尼而承事故。上二並由受五戒故，立近事名。三童男、四童女，並可知。而數皆五百者，表五位證入並通此故。

第二「爾時文殊」下三業調化，中二：一身意調機、二「爾時文殊師利菩薩如是觀」下當機授法。前中亦二：先總調大眾，為授法方便，故云將說；後「復於」下別觀善財，知其不群，特迴聖眷。善財會名，因此而立，偏所為故。於中二：先總標、二「知此」下別顯。別中二：先觀外緣、後觀內因。前中亦二：先別明、後「以此事」下總結。財多屬依、善通依正，財現是其善相，稱曰善財，亦猶善現立稱。二「又知此」下觀內因者，此亦稱善，對上為財。又解心順理曰善，積德無盡曰財。文有十句：初一唯宿因，信解已去皆通過現。第二當機授法，中三：初結前標後、二「所謂」下別舉法門、三「爾時文殊師利童子為善財」下結說勸進。就別舉中十句：初二約佛因，一積集萬行、二念念不斷；次七約佛果，於中前三妙用攝生、後四體用圓備；第十句通因通果、通理通事。三結說勸進中，結前所說普及無偏，指前因法勸令進修，令發大心求前佛果，令憶宿善使不自輕。餘非此機，隨宜更演。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時文殊」下三業調化，中二：一身意調機、二「爾時文殊師利菩薩如是觀」下當機授法。前中亦二：先總調大眾，為授法方便，故云將說；後「復於」下別觀善財，知其不群，特迴聖眷。善財會名，因此而立，偏所為故。於中二：先總標、二「知此」下別顯。別中二：先觀外緣、後觀內因。前中亦二：先別明、後「以此事」下總結。財多屬依、善通依正，財現是其善相，稱曰善財，亦猶善現立稱。二「又知此」下觀內因者，此亦稱善，對上為財。又解心順理曰善，積德無盡曰財。文有十句：初一唯宿因，信解已去皆通過現。第二當機授法，中三：初結前標後、二「所謂」下別舉法門、三「爾時文殊師利童子為善財」下結說勸進。就別舉中十句：初二約佛因，一積集萬行、二念念不斷；次七約佛果，於中前三妙用攝生、後四體用圓備；第十句通因通果、通理通事。三結說勸進中，結前所說普及無偏，指前因法勸令進修，令發大心求前佛果，令憶宿善使不自輕。餘非此機，隨宜更演。

第三「爾時善財」下，上根隨逐同餐妙旨，獨穎眾流重法隨師，說偈求度。文中二：先總序說因、二正陳偈頌。今初。由已發心故，此菩提心為當何位？善財童子為聖為凡？有古多釋。一云：即地上菩薩。言發心者，證發心也。一云：是地前寶報凡夫，但有宿善，信根現熟。有云：古不足依，自引安住地神處眾神相謂云「此人已生法王種中」。斯文可定，然自為二解：一謂智契法性生在佛家，名法王種，即已入地。二謂據多聞熏習勝解真性成就佛種，名生法王種中，即三賢內種性菩薩。然此師解依於前義，不異初師；依於後義，未殊次解，何足異焉？又以此文為證者，則慈氏云「一生淨菩薩行，見普賢處，等諸佛等」，復云何通？無執一文自相矛盾。賢首云：「應是善趣信行中人。依圓教宗，有其三位：一見聞位，即是善財次前生身，見聞如是普賢法故，成解脫分善根，如前歎德中辨。二是解行位，頓修如此五位行法，如善財此生所成，至普賢位是。三證入生，即因位窮終沒同果海，善財來生是也。若爾，定是何位？謂以在信是信位、在住是住位，一身歷五位，隨在即彼收，以遍一切故如普賢位。」此之一解甚順經宗。但更有一理，謂歷位而修，得見普賢，一時頓具。地獄天子尚三重頓圓，何以善財剋定初地等？又定初地言，為是未見文殊前耶？為是已見普賢竟耶？一生有增進耶？始末定耶？無得管見以害經宗。二正陳偈辭。三十四頌，分二：初四頌，傷己沈溺，自勉不能；後三十頌，仰德依人，請垂拔濟。前中亦二：前二明依果起因。長迷不出故，喻之以城。後二明依因趣果。生死無窮故，喻乘惡乘。又初二迷於苦集，後二失於滅道。今初文也。三有悅情即起惑之處，愚迷三世即起惑之因，魔王即起惑之緣，童蒙乃起惑之者，餘皆所起之惑。然三界受生皆由著我起，依我起高而難踰故，六趣門中出入不息。餘可思準。後二中，初偈失正行邪道，後偈入苦無涅槃。徽者束也，纏者索也。又三股曰徽，四股為纏。盈者緩也懈也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「爾時善財」下，上根隨逐同餐妙旨，獨穎眾流重法隨師，說偈求度。文中二：先總序說因、二正陳偈頌。今初。由已發心故，此菩提心為當何位？善財童子為聖為凡？有古多釋。一云：即地上菩薩。言發心者，證發心也。一云：是地前寶報凡夫，但有宿善，信根現熟。有云：古不足依，自引安住地神處眾神相謂云「此人已生法王種中」。斯文可定，然自為二解：一謂智契法性生在佛家，名法王種，即已入地。二謂據多聞熏習勝解真性成就佛種，名生法王種中，即三賢內種性菩薩。然此師解依於前義，不異初師；依於後義，未殊次解，何足異焉？又以此文為證者，則慈氏云「一生淨菩薩行，見普賢處，等諸佛等」，復云何通？無執一文自相矛盾。賢首云：「應是善趣信行中人。依圓教宗，有其三位：一見聞位，即是善財次前生身，見聞如是普賢法故，成解脫分善根，如前歎德中辨。二是解行位，頓修如此五位行法，如善財此生所成，至普賢位是。三證入生，即因位窮終沒同果海，善財來生是也。若爾，定是何位？謂以在信是信位、在住是住位，一身歷五位，隨在即彼收，以遍一切故如普賢位。」此之一解甚順經宗。但更有一理，謂歷位而修，得見普賢，一時頓具。地獄天子尚三重頓圓，何以善財剋定初地等？又定初地言，為是未見文殊前耶？為是已見普賢竟耶？一生有增進耶？始末定耶？無得管見以害經宗。二正陳偈辭。三十四頌，分二：初四頌，傷己沈溺，自勉不能；後三十頌，仰德依人，請垂拔濟。前中亦二：前二明依果起因。長迷不出故，喻之以城。後二明依因趣果。生死無窮故，喻乘惡乘。又初二迷於苦集，後二失於滅道。今初文也。三有悅情即起惑之處，愚迷三世即起惑之因，魔王即起惑之緣，童蒙乃起惑之者，餘皆所起之惑。然三界受生皆由著我起，依我起高而難踰故，六趣門中出入不息。餘可思準。後二中，初偈失正行邪道，後偈入苦無涅槃。徽者束也，纏者索也。又三股曰徽，四股為纏。盈者緩也懈也。

第二請拔濟中，分三：初十三偈讚人求法、次十五偈讚法求乘、後二偈雙結人法。前中二：初六偈對前苦集希垂拔濟、後七偈對失滅道冀成行果。皆上三句讚文殊德，偈各一德；後一句正求運濟。就後七中，初一總求其道、次二求涅槃道、次二求菩提道、後二求見道緣。第二「願輪」下歎法求乘中，亦對前惡乘以求勝乘，尚異二乘，況馳驟三界。於中分四：初四求悲智定，攝利他乘；次三求十度自行乘；次四求二利滅障乘；後四求運載廣大乘。上四即同三賢十聖，皆文義多含，可以意得。後二偈雙結中，初偈結法願見、後偈結人請攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二請拔濟中，分三：初十三偈讚人求法、次十五偈讚法求乘、後二偈雙結人法。前中二：初六偈對前苦集希垂拔濟、後七偈對失滅道冀成行果。皆上三句讚文殊德，偈各一德；後一句正求運濟。就後七中，初一總求其道、次二求涅槃道、次二求菩提道、後二求見道緣。第二「願輪」下歎法求乘中，亦對前惡乘以求勝乘，尚異二乘，況馳驟三界。於中分四：初四求悲智定，攝利他乘；次三求十度自行乘；次四求二利滅障乘；後四求運載廣大乘。上四即同三賢十聖，皆文義多含，可以意得。後二偈雙結中，初偈結法願見、後偈結人請攝。

第四「爾時文殊師利菩薩如象王」下大聖重教，成其勝進之行。文分四別：一略讚略教、二廣問廣答、三指示後友、四念恩辭退。今初，先讚。一讚發心，發心在前長行之中；二讚近友，問行在前偈內，後「善男子親近」下教往近友。云何近友是種智初因？法無人弘，雖慧莫了，故下德生中廣顯其相。《涅槃》二十云「一切眾生得阿耨菩提近因緣者，莫先善友」，乃至廣說以為全分等，靡不有初、鮮克有終，歷事多時，故宜勿懈。第二「善財白言」下廣問廣答中，先問、後答。今初，有十一句，望前偈中文有二勢，一前別此總，謂於前悲智等別行總修學故；二前橫此竪，悲智等行位位同修，趣入圓滿等，從始至終故。就此諸句，初二為總，故下諸友中多但舉此。謂若學解學行、始修終修，皆名修學，唯因圓無學、果滿無修故。又學攝於解、修攝於行，二句已收解行盡故。餘九句別，一始趣向、二即事造修、三治障離過、四達證分明、五具足獲得、六隨順人法、七長時無間、八無餘修習、九究竟圓滿。若竪配者，謂十住解能趣故，十行正行故，十向普賢悲願能淨障故。初地始入如故，二三四地世出世行皆成就故，五六七地能隨世故，八地無功無念無間斷故，九地知諸稠林廣利益故，十地等覺方圓滿故。橫竪無礙，是則問意。二「爾時文殊」下答。於中二：先以偈頌別讚別教、後長行內總讚總教。今初，十偈分五：初二偈讚其發心，於中初二句總讚；次三句指其發心之體，即三種心，謂悲以下救、智以上求，大願為主，故慈氏云：「菩提心燈，大悲為油、大願為炷，光照法界。」後三句顯發心意樂，謂不求五欲及王位等，但為眾生故。二有一偈略教，謂若厭苦趣寂，則大道不具，魔小所壞；若能了生死之實，息愛見之疲，則攝眾魔為侍，不溺實際之海故，一切莫壞。三有一偈重讚其發心之德，以為物發心福之勝故。有智之福為福光，凡小不壞之福為威力，能生眾福為福處，離障深廣為淨海。四有五偈廣教，具答十一句問。初偈答二總句，謂若見多佛聞法則能受學，於解持而修行。次偈答次三句，謂若趣向見佛、成就大願，則能具行，具則行淨。次二句答入與成就，謂證入真空而不礙涉有，了達妙有而不迷於空，是入方便。若如是入即住菩提，何行不成？次二句答隨順問，若順佛學是真隨順，自然順於一切智法。次一偈答憶念，謂剎塵諸劫相續修行，斯為憶念。後一偈答後二句，謂多時處修則增廣圓滿。大聖此中總教諸法，顯十信中總相信故；下諸善友各別教示，顯入位後別修證故。五有一偈結益。第二長行總讚總教中，先讚。但言發 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「爾時文殊師利菩薩如象王」下大聖重教，成其勝進之行。文分四別：一略讚略教、二廣問廣答、三指示後友、四念恩辭退。今初，先讚。一讚發心，發心在前長行之中；二讚近友，問行在前偈內，後「善男子親近」下教往近友。云何近友是種智初因？法無人弘，雖慧莫了，故下德生中廣顯其相。《涅槃》二十云「一切眾生得阿耨菩提近因緣者，莫先善友」，乃至廣說以為全分等，靡不有初、鮮克有終，歷事多時，故宜勿懈。第二「善財白言」下廣問廣答中，先問、後答。今初，有十一句，望前偈中文有二勢，一前別此總，謂於前悲智等別行總修學故；二前橫此竪，悲智等行位位同修，趣入圓滿等，從始至終故。就此諸句，初二為總，故下諸友中多但舉此。謂若學解學行、始修終修，皆名修學，唯因圓無學、果滿無修故。又學攝於解、修攝於行，二句已收解行盡故。餘九句別，一始趣向、二即事造修、三治障離過、四達證分明、五具足獲得、六隨順人法、七長時無間、八無餘修習、九究竟圓滿。若竪配者，謂十住解能趣故，十行正行故，十向普賢悲願能淨障故。初地始入如故，二三四地世出世行皆成就故，五六七地能隨世故，八地無功無念無間斷故，九地知諸稠林廣利益故，十地等覺方圓滿故。橫竪無礙，是則問意。二「爾時文殊」下答。於中二：先以偈頌別讚別教、後長行內總讚總教。今初，十偈分五：初二偈讚其發心，於中初二句總讚；次三句指其發心之體，即三種心，謂悲以下救、智以上求，大願為主，故慈氏云：「菩提心燈，大悲為油、大願為炷，光照法界。」後三句顯發心意樂，謂不求五欲及王位等，但為眾生故。二有一偈略教，謂若厭苦趣寂，則大道不具，魔小所壞；若能了生死之實，息愛見之疲，則攝眾魔為侍，不溺實際之海故，一切莫壞。三有一偈重讚其發心之德，以為物發心福之勝故。有智之福為福光，凡小不壞之福為威力，能生眾福為福處，離障深廣為淨海。四有五偈廣教，具答十一句問。初偈答二總句，謂若見多佛聞法則能受學，於解持而修行。次偈答次三句，謂若趣向見佛、成就大願，則能具行，具則行淨。次二句答入與成就，謂證入真空而不礙涉有，了達妙有而不迷於空，是入方便。若如是入即住菩提，何行不成？次二句答隨順問，若順佛學是真隨順，自然順於一切智法。次一偈答憶念，謂剎塵諸劫相續修行，斯為憶念。後一偈答後二句，謂多時處修則增廣圓滿。大聖此中總教諸法，顯十信中總相信故；下諸善友各別教示，顯入位後別修證故。五有一偈結益。第二長行總讚總教中，先讚。但言發

心，已含前別義；後「善男子若欲」下教，謂但能求友離過，則前諸問皆圓。於中先按定上令求友不得猶豫。言善知識者，謂能令於未知善法令知，未識惡法令識。或二字並通，識約明解，知約決了，真為揀似。然知識有五：一知識世間善惡因果而令修斷、二厭世樂而欣涅槃、三有悲心相心修度、四以無相慧令物修行、五令無障礙修滿普賢行。此五前前非真，真唯第五人能行，此是人善友。若約法友，教理行果皆善友也。後「善男子求善知識」下誡勸。隨順是勸，餘皆為誡。設有實過，尚取法亡非，況權實多端生熟難測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心，已含前別義；後「善男子若欲」下教，謂但能求友離過，則前諸問皆圓。於中先按定上令求友不得猶豫。言善知識者，謂能令於未知善法令知，未識惡法令識。或二字並通，識約明解，知約決了，真為揀似。然知識有五：一知識世間善惡因果而令修斷、二厭世樂而欣涅槃、三有悲心相心修度、四以無相慧令物修行、五令無障礙修滿普賢行。此五前前非真，真唯第五人能行，此是人善友。若約法友，教理行果皆善友也。後「善男子求善知識」下誡勸。隨順是勸，餘皆為誡。設有實過，尚取法亡非，況權實多端生熟難測。