大方廣佛華嚴經疏卷第五十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第五十四

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

入法界品第三十九(已下入第六十經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十九(已下入第六十經)

初來意者，先辨分來。夫行因證立，證藉行深，前分託法行成故；此依人入證，亦為遠答解脫海故。會品於意，不異分來，無別會品故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初來意者，先辨分來。夫行因證立，證藉行深，前分託法行成故；此依人入證，亦為遠答解脫海故。會品於意，不異分來，無別會品故。

二釋名。有三：初分名者，謂依佛菩薩諸勝善友，深證法界故，名依人入證。證法在己，謂之成德。二會名，約處名逝多林園重閣會。林名戰勝，以表依人。園名給孤，用表悲厚。重閣之義，以顯二智互嚴；悲智並為能證，亦為重義。若兼取城名聞物亦表依人。約法，如品名釋。三品名者，入通能所，謂悟解證得之名，法界是所入之法，謂理事等別。然法含持軌，界有多義。梁論十五云「欲顯法身含法界五義故，轉名法界。一性義，以無二我為性，一切眾生不過此性故。二因義，一切聖人四念處等法緣此生故。三藏義，一切虛妄法所隱覆故，非凡夫二乘所能緣故。四真實義，過世間法，以世間法或自然壞或對治壞，離此二壞故。五甚深義，若與此相應自性成淨善故，若外不相應自性成殼故。」上之五義皆理法界，復有持義、族義及分齊義。然持曲有三：一持自體相；二持諸法差別；三持自種類不相雜亂，與法義同。族者種族，即十八界。上二並通事理。分齊者，緣起事法不相雜故。於中，性通依主、持業，因唯依主，後六唯持業。心境合目名入法界，始則相違，終則持業，入即法界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名。有三：初分名者，謂依佛菩薩諸勝善友，深證法界故，名依人入證。證法在己，謂之成德。二會名，約處名逝多林園重閣會。林名戰勝，以表依人。園名給孤，用表悲厚。重閣之義，以顯二智互嚴；悲智並為能證，亦為重義。若兼取城名聞物亦表依人。約法，如品名釋。三品名者，入通能所，謂悟解證得之名，法界是所入之法，謂理事等別。然法含持軌，界有多義。梁論十五云「欲顯法身含法界五義故，轉名法界。一性義，以無二我為性，一切眾生不過此性故。二因義，一切聖人四念處等法緣此生故。三藏義，一切虛妄法所隱覆故，非凡夫二乘所能緣故。四真實義，過世間法，以世間法或自然壞或對治壞，離此二壞故。五甚深義，若與此相應自性成淨善故，若外不相應自性成殼故。」上之五義皆理法界，復有持義、族義及分齊義。然持曲有三：一持自體相；二持諸法差別；三持自種類不相雜亂，與法義同。族者種族，即十八界。上二並通事理。分齊者，緣起事法不相雜故。於中，性通依主、持業，因唯依主，後六唯持業。心境合目名入法界，始則相違，終則持業，入即法界故。

三明宗趣者，分會品同，既入法界為目，即以為宗。於中三門分別：一約義、二約類、三約位。初中有二：先明所入，總唯一真無礙法界，語其性相不出事理。隨義別顯略有五門：一有為法界、二無為法界、三俱是、四俱非、五無障礙。然五各二門，初有為二者：一本識能持諸法種子名為法界，《唯識》云「無始時來界」等，此約因義，而其界體不約法身；二三世之法差別邊際名為法界，〈不思議品〉云「一切諸佛知過去一切法界悉無有餘」等，此即分齊之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明宗趣者，分會品同，既入法界為目，即以為宗。於中三門分別：一約義、二約類、三約位。初中有二：先明所入，總唯一真無礙法界，語其性相不出事理。隨義別顯略有五門：一有為法界、二無為法界、三俱是、四俱非、五無障礙。然五各二門，初有為二者：一本識能持諸法種子名為法界，《唯識》云「無始時來界」等，此約因義，而其界體不約法身；二三世之法差別邊際名為法界，〈不思議品〉云「一切諸佛知過去一切法界悉無有餘」等，此即分齊之義。

二無為法界二者：一性淨門，在凡位中性恒淨故，真空一味無差別故；二離垢門。謂由對治方顯淨故，隨行淺深分十種故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二無為法界二者：一性淨門，在凡位中性恒淨故，真空一味無差別故；二離垢門。謂由對治方顯淨故，隨行淺深分十種故。

三亦有為亦無為法界有二者：一隨相門，謂受想行蘊及五種色并八無為，此十六法唯意所知，十八界中名為法界；二無礙門，謂一心法界具含二門，一心真如門、二心生滅門。雖此二門皆各總攝一切諸法，然其二位恒不相雜，其猶攝水之波非靜、攝波之水非動故。第四迴向云「於有為界示無為法，而不滅壞有為之相；於無為界示有為法，而不分別無為之性。」此明事理無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三亦有為亦無為法界有二者：一隨相門，謂受想行蘊及五種色并八無為，此十六法唯意所知，十八界中名為法界；二無礙門，謂一心法界具含二門，一心真如門、二心生滅門。雖此二門皆各總攝一切諸法，然其二位恒不相雜，其猶攝水之波非靜、攝波之水非動故。第四迴向云「於有為界示無為法，而不滅壞有為之相；於無為界示有為法，而不分別無為之性。」此明事理無礙。

四非有為非無為法界二門者：一形奪門，謂緣無不理之緣，故非有為；理無不緣之理，故非無為，法體平等，形奪雙泯。《大品》三十九中，須菩提白佛言：「是法平等，為是有為？為是無為？」佛言：「非有為法，非無為法。何以故？離有為法，無為法不可得；離無為法，有為法不可得。須菩提！是有為性、無為性，是二法不合不散。」此之謂也。二無寄門，謂此法界離相離性，故非此二。又非二諦故，又非二名言所能至故，是故俱非。《解深密》第一云「一切法者，略有二種，所謂有為、無為。是中有為，非有為、非無為。無為，非無為、非有為」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四非有為非無為法界二門者：一形奪門，謂緣無不理之緣，故非有為；理無不緣之理，故非無為，法體平等，形奪雙泯。《大品》三十九中，須菩提白佛言：「是法平等，為是有為？為是無為？」佛言：「非有為法，非無為法。何以故？離有為法，無為法不可得；離無為法，有為法不可得。須菩提！是有為性、無為性，是二法不合不散。」此之謂也。二無寄門，謂此法界離相離性，故非此二。又非二諦故，又非二名言所能至故，是故俱非。《解深密》第一云「一切法者，略有二種，所謂有為、無為。是中有為，非有為、非無為。無為，非無為、非有為」等。

五無障礙法界二門者：一普攝門，謂於上四門，隨一即攝餘一切故。是故善財，或覩山海、或見堂字，皆名入法界；二圓融門，謂以理融事故，令事無分齊。微塵非小，能容十剎；剎海非大，潛入一塵也。以事顯理故，令理非無分，謂一多無礙。或云一法界、或云諸法界，然由一非一故即諸、諸非諸故即一，乃至重重無盡。是以善財暫時執手遂經多劫，纔入樓閣普見無邊，皆此類也。上來五門十義，總明所入法界，皆應以六相融之。二明能入，亦有五門：一淨信、二正解、三修行、四證得、五圓滿。此五於前所入法界，有其二門：一隨一能入通五所入，隨一所入遍五能入。二此五能入，如其次第各入一門。此上心境二義十門，六相圓融總為一聚無障礙法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五無障礙法界二門者：一普攝門，謂於上四門，隨一即攝餘一切故。是故善財，或覩山海、或見堂字，皆名入法界；二圓融門，謂以理融事故，令事無分齊。微塵非小，能容十剎；剎海非大，潛入一塵也。以事顯理故，令理非無分，謂一多無礙。或云一法界、或云諸法界，然由一非一故即諸、諸非諸故即一，乃至重重無盡。是以善財暫時執手遂經多劫，纔入樓閣普見無邊，皆此類也。上來五門十義，總明所入法界，皆應以六相融之。二明能入，亦有五門：一淨信、二正解、三修行、四證得、五圓滿。此五於前所入法界，有其二門：一隨一能入通五所入，隨一所入遍五能入。二此五能入，如其次第各入一門。此上心境二義十門，六相圓融總為一聚無障礙法界。

第二法界類別，亦有五門。謂一所入、二能入、三無二、四俱泯、五存亡無礙。初所入中亦有五重：一法法界、二人法界、三俱融、四俱泯、五無障礙。初中有十：一事法界，謂十重居宅等；二理法界，謂一味湛然等；三境法界，謂所知分齊等；四行法界，謂悲智廣深等；五體法界，謂寂滅無生等；六用法界，謂勝通自在等；七順法界，謂六度正行等；八逆法界，謂五熱無厭等；九教法界，謂所聞言說等；十義法界，謂所詮旨趣等。此十法界同一緣起，無礙鎔融一具一切。二人法界，亦有十門，謂人、天、男、女、在家、出家、外道、諸神、菩薩及佛。此並緣起相分參而不雜，善財見已便入法界，故名人法界。三人法俱融法界者，謂前十人十法同一緣起，隨義相分融攝無二。四人法俱泯法界者，謂平等果海離於言數，緣起性相俱不可說。五無障礙法界者，謂合前四句，於彼人法一異無障，存亡不礙自在圓融，如理思之。二明能入，亦有五重：一身、二智、三俱、四泯、五圓。謂入樓觀而還，合身證也。鑒無邊之理事，智證也。同普賢而普遍，俱證也。身智相即而兩亡，俱泯也。一異存亡而無礙自在圓融也。餘可準知。三能所渾融無二際限不分，就義開殊，理仍不雜。此五能所，如次及通，可以意得。四能所圓融形奪俱泯。五一異存亡無礙具足，如理思之。上來約類辨竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二法界類別，亦有五門。謂一所入、二能入、三無二、四俱泯、五存亡無礙。初所入中亦有五重：一法法界、二人法界、三俱融、四俱泯、五無障礙。初中有十：一事法界，謂十重居宅等；二理法界，謂一味湛然等；三境法界，謂所知分齊等；四行法界，謂悲智廣深等；五體法界，謂寂滅無生等；六用法界，謂勝通自在等；七順法界，謂六度正行等；八逆法界，謂五熱無厭等；九教法界，謂所聞言說等；十義法界，謂所詮旨趣等。此十法界同一緣起，無礙鎔融一具一切。二人法界，亦有十門，謂人、天、男、女、在家、出家、外道、諸神、菩薩及佛。此並緣起相分參而不雜，善財見已便入法界，故名人法界。三人法俱融法界者，謂前十人十法同一緣起，隨義相分融攝無二。四人法俱泯法界者，謂平等果海離於言數，緣起性相俱不可說。五無障礙法界者，謂合前四句，於彼人法一異無障，存亡不礙自在圓融，如理思之。二明能入，亦有五重：一身、二智、三俱、四泯、五圓。謂入樓觀而還，合身證也。鑒無邊之理事，智證也。同普賢而普遍，俱證也。身智相即而兩亡，俱泯也。一異存亡而無礙自在圓融也。餘可準知。三能所渾融無二際限不分，就義開殊，理仍不雜。此五能所，如次及通，可以意得。四能所圓融形奪俱泯。五一異存亡無礙具足，如理思之。上來約類辨竟。

第三約位明入法界者，準下文中，所入法界大位有二，即因與果。於前人法，無不皆是佛果所收，即如來師子嚬申三昧所現法界自在是也。又於前人法，無不皆屬因位所攝，即文殊普賢所現法界法門是也，因中曲有信等五位法界不同。二明能入，準文亦二：對前果位明諸菩薩頓入法界、對前因位寄顯善財漸入法界因果。既其無礙，漸頓亦乃圓融，但以布教成詮，寄斯位別耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三約位明入法界者，準下文中，所入法界大位有二，即因與果。於前人法，無不皆是佛果所收，即如來師子嚬申三昧所現法界自在是也。又於前人法，無不皆屬因位所攝，即文殊普賢所現法界法門是也，因中曲有信等五位法界不同。二明能入，準文亦二：對前果位明諸菩薩頓入法界、對前因位寄顯善財漸入法界因果。既其無礙，漸頓亦乃圓融，但以布教成詮，寄斯位別耳。

次正釋文。一品大分為二：初明本會、二「爾時文殊師利從善住樓閣出」下明末會。亦前明果法界、後明因法界。又前頓入法界，後明漸入法界。又前總，後別，總別圓融，本末無礙。又前即亡修頓證，是正宗之極；後是寄人修入，以辨流通，通正圓融，中後無礙。就本會中，長科十分：一序分、二請分、三三昧現相分、四遠集新眾分、五舉失顯得分、六偈頌讚德分、七普賢開發分、八毫光示益分、九文殊述德分、十無涯大用分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次正釋文。一品大分為二：初明本會、二「爾時文殊師利從善住樓閣出」下明末會。亦前明果法界、後明因法界。又前頓入法界，後明漸入法界。又前總，後別，總別圓融，本末無礙。又前即亡修頓證，是正宗之極；後是寄人修入，以辨流通，通正圓融，中後無礙。就本會中，長科十分：一序分、二請分、三三昧現相分、四遠集新眾分、五舉失顯得分、六偈頌讚德分、七普賢開發分、八毫光示益分、九文殊述德分、十無涯大用分。

今初。雖義貫末會，以從處別，獨判在初。文分為三：初智正覺世間圓滿、二「在室羅」下器世間圓滿、三「與菩薩」下眾生世間圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初。雖義貫末會，以從處別，獨判在初。文分為三：初智正覺世間圓滿、二「在室羅」下器世間圓滿、三「與菩薩」下眾生世間圓滿。

今初。言世尊者，梵云薄伽梵，包含六義，如《佛地論》。一自在義，永不繫屬諸煩惱故；二熾盛義，猛焰智光所燒煉故；三端嚴義，三十二相所莊嚴故；四名稱義，一切殊勝功德圓滿，無不知故；五吉祥義，一切世間親近供養，咸稱讚故；六尊貴義，具一切功德，常起方便利益世間，安樂一切無懈廢故。今舉後該初，亦是標人取法。具無盡德，故曰世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初。言世尊者，梵云薄伽梵，包含六義，如《佛地論》。一自在義，永不繫屬諸煩惱故；二熾盛義，猛焰智光所燒煉故；三端嚴義，三十二相所莊嚴故；四名稱義，一切殊勝功德圓滿，無不知故；五吉祥義，一切世間親近供養，咸稱讚故；六尊貴義，具一切功德，常起方便利益世間，安樂一切無懈廢故。今舉後該初，亦是標人取法。具無盡德，故曰世尊。

二器世間圓滿，中有三：一國城。此云聞者，《西域記》云「昔有古老仙人住於此處，後有少仙名為聞者，於彼稟學。老仙沒後，少仙於此建立城郭，故取其名。亦云聞物，以此城多出聰敏博達名聞人物故，即中印度境。」二「逝多」下明林園。逝多者梵音，華言戰勝，即太子之名。給孤獨者，梵云須達多，正言賑濟無依，義云給孤獨也，即長者之稱。長者仁而聰敏、積而能散，拯乏濟貧、哀孤恤老，時美其德，故立斯稱。長者側金買地，太子施樹，同成功業。二人式崇，共立伽藍之號。三明重閣，即說法之所，表所證法界。體無不周曰大，德無不備曰嚴，依體起用為重閣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二器世間圓滿，中有三：一國城。此云聞者，《西域記》云「昔有古老仙人住於此處，後有少仙名為聞者，於彼稟學。老仙沒後，少仙於此建立城郭，故取其名。亦云聞物，以此城多出聰敏博達名聞人物故，即中印度境。」二「逝多」下明林園。逝多者梵音，華言戰勝，即太子之名。給孤獨者，梵云須達多，正言賑濟無依，義云給孤獨也，即長者之稱。長者仁而聰敏、積而能散，拯乏濟貧、哀孤恤老，時美其德，故立斯稱。長者側金買地，太子施樹，同成功業。二人式崇，共立伽藍之號。三明重閣，即說法之所，表所證法界。體無不周曰大，德無不備曰嚴，依體起用為重閣。

第三眾生世間，即輔翼圓滿。於中三：一菩薩、二聲聞、三世主。初中亦三：一舉數、二列名、三歎德。今初。此會菩薩標名乃少、列名乃多者，有所表故，數中欲顯五位同證入故。位各十度，一一相融，成五百故。第六妙覺是所入故。又表解行者多、證者稀故。二「普賢」下列名，分三：初標上首、二列別名、三總結數。今初，以二大聖是助化主故。又有所表故，至下當明。二「其名曰」下別列中，有十四位，位各有十，其間亦有增減，成百四十一人，名各一義皆有深旨。今且寄表，大分為二：前四十一人通表住等四位、後「天冠」下十位百人別表十地十度。今初，十幢，表向，行德高出故。二、有九威力者，表行，能進修故。三、十藏，表地，義如前釋。四有十二眼者，表解，能照法故。所以不次者，欲表圓融之位無前後故。後十位中，如次別表行布十地十度。一、十冠者，初地冠於諸地之首，檀冠眾行之先故。又一一位中各具十者，一地之中具足一切諸地功德故。一度之中具足十度，為莊嚴故。二、十髻者，持戒無垢，檢束尊高故。三、十光者，發聞持光，照法忍故。四、十又名幢者，焰慧精進，超世高出故。又道品伏惑，精進伏慢故。五、十音者，禪定發生，難勝悅機故。六、十上者，般若現前，最尊上故。七、十勝者，遠行方便，有中殊勝行故。八、有十一自在王者，相用不動，大願無礙故。九、十又名音者，善慧演法，自力生故。十、有九人同名覺者，法雲受職，墮佛數故；智覺諸法，無所遺故。然其幢等亦有通義，類釋可知。三「如是」下結數。第三「此諸」下歎德，有十一句。初句為總，上名以隨宜別顯，各以一德立名；今德以據實內通，故言皆悉成就普賢行願。餘十句別，於中前六明智用普周、後四明智用離障。通為五對：一境遍身多對，窮依近正故；二見用詣實對，十眼離障不往而見，一念契實身心普周；三內照外演對；四智淨色隨對；五悲深智廣對，以即智之悲故於生無翳，無外之智故照同虛空。前對虛空自取淨義，今取廣義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三眾生世間，即輔翼圓滿。於中三：一菩薩、二聲聞、三世主。初中亦三：一舉數、二列名、三歎德。今初。此會菩薩標名乃少、列名乃多者，有所表故，數中欲顯五位同證入故。位各十度，一一相融，成五百故。第六妙覺是所入故。又表解行者多、證者稀故。二「普賢」下列名，分三：初標上首、二列別名、三總結數。今初，以二大聖是助化主故。又有所表故，至下當明。二「其名曰」下別列中，有十四位，位各有十，其間亦有增減，成百四十一人，名各一義皆有深旨。今且寄表，大分為二：前四十一人通表住等四位、後「天冠」下十位百人別表十地十度。今初，十幢，表向，行德高出故。二、有九威力者，表行，能進修故。三、十藏，表地，義如前釋。四有十二眼者，表解，能照法故。所以不次者，欲表圓融之位無前後故。後十位中，如次別表行布十地十度。一、十冠者，初地冠於諸地之首，檀冠眾行之先故。又一一位中各具十者，一地之中具足一切諸地功德故。一度之中具足十度，為莊嚴故。二、十髻者，持戒無垢，檢束尊高故。三、十光者，發聞持光，照法忍故。四、十又名幢者，焰慧精進，超世高出故。又道品伏惑，精進伏慢故。五、十音者，禪定發生，難勝悅機故。六、十上者，般若現前，最尊上故。七、十勝者，遠行方便，有中殊勝行故。八、有十一自在王者，相用不動，大願無礙故。九、十又名音者，善慧演法，自力生故。十、有九人同名覺者，法雲受職，墮佛數故；智覺諸法，無所遺故。然其幢等亦有通義，類釋可知。三「如是」下結數。第三「此諸」下歎德，有十一句。初句為總，上名以隨宜別顯，各以一德立名；今德以據實內通，故言皆悉成就普賢行願。餘十句別，於中前六明智用普周、後四明智用離障。通為五對：一境遍身多對，窮依近正故；二見用詣實對，十眼離障不往而見，一念契實身心普周；三內照外演對；四智淨色隨對；五悲深智廣對，以即智之悲故於生無翳，無外之智故照同虛空。前對虛空自取淨義，今取廣義。

第二「及與」下辨聲聞眾。文二：初標數類、後「悉覺」下歎德。文有十句。然此聲聞皆是菩薩，欲顯深法託為聲聞，故所歎德言含本迹。今釋為二門：一就迹約小，十句皆聲聞德。一得現觀，於四真諦善覺了故。二入正性離生，無方便慧，已作證故。三所學已窮，故云深入，《法華》云「我等同入法性」，即三獸渡河，理無二故。古人亦將上三如次配見、修、無學。四生分已盡，由缺大悲，故自永出。五有為無為之德，依佛成故，即逮得己利。六已盡有結，謂九結十使現行離故。七無煩惱礙，種子亡故。八心善解脫故，寂如虛空。九慧善解脫故，於佛無惑。十明非定性，皆可迴心，故信入佛智。二約本門，就菩薩歎故。《如來不思議境界經》云「復有無量百千億菩薩，現聲聞形，亦來會坐，其名曰舍利弗、大目揵連等。」廣如彼說。明皆是權故。下身子令海覺等觀文殊德十中，一覺第一義；二方便已具，善能入於無際際故；三二空真理窮其源故；四具足大悲能入不染，方永出故；五依十力等，離小見故；六不斷不俱方能離故；七已淨所知，無二礙故；八處亂恒寂，了本空故；九佛不共德，雖未證得亦無疑故；十一切種智，證信入故。第三「及與無量」下諸世主眾，亦先標數類、後「悉曾」下歎德。十中，初一歎福；次四歎悲，於中初句總、餘三句別，一無緣普應、二護念初心、三誓不捨惡。次二句歎智德，一智入權門、二行護理教，正法兼理，護兼行故。上七皆行。八即是願，願行具故。第九入位。上九自分。十即勝進。上序分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「及與」下辨聲聞眾。文二：初標數類、後「悉覺」下歎德。文有十句。然此聲聞皆是菩薩，欲顯深法託為聲聞，故所歎德言含本迹。今釋為二門：一就迹約小，十句皆聲聞德。一得現觀，於四真諦善覺了故。二入正性離生，無方便慧，已作證故。三所學已窮，故云深入，《法華》云「我等同入法性」，即三獸渡河，理無二故。古人亦將上三如次配見、修、無學。四生分已盡，由缺大悲，故自永出。五有為無為之德，依佛成故，即逮得己利。六已盡有結，謂九結十使現行離故。七無煩惱礙，種子亡故。八心善解脫故，寂如虛空。九慧善解脫故，於佛無惑。十明非定性，皆可迴心，故信入佛智。二約本門，就菩薩歎故。《如來不思議境界經》云「復有無量百千億菩薩，現聲聞形，亦來會坐，其名曰舍利弗、大目揵連等。」廣如彼說。明皆是權故。下身子令海覺等觀文殊德十中，一覺第一義；二方便已具，善能入於無際際故；三二空真理窮其源故；四具足大悲能入不染，方永出故；五依十力等，離小見故；六不斷不俱方能離故；七已淨所知，無二礙故；八處亂恒寂，了本空故；九佛不共德，雖未證得亦無疑故；十一切種智，證信入故。第三「及與無量」下諸世主眾，亦先標數類、後「悉曾」下歎德。十中，初一歎福；次四歎悲，於中初句總、餘三句別，一無緣普應、二護念初心、三誓不捨惡。次二句歎智德，一智入權門、二行護理教，正法兼理，護兼行故。上七皆行。八即是願，願行具故。第九入位。上九自分。十即勝進。上序分竟。

大文第二「時諸菩薩」下請分，眾集本為聞經故。文分為二：初標眾念請、二「如來境」下顯所請法。今初。「聲聞」下如聾盲。此能念者，釋有二義：一約本迹，就本能念、就迹不知。二唯就迹說，意法師云：「理處不隔，故得同疑。未積大心，故不廁其次。」此亦有理，猶葉公好龍，真龍難視。同居法會、同仰法門，所現超倫，故如聾瞽。二所念中，有六十一句，初後三十句是所請法，中三十一句但是請儀。其三十請法，多同初會四十句法，以初會為總，此說將終，會同本故。就文分二：前三十句念德難思、後「唯願」下三十一句請隨機演。以初十句明自體圓著，寄顯果海絕言；最後十句明化用普周，令寄言顯果。由斯文有影略，理實兼皆請示，如初會辨。今初念德中，初十句正明所念果法、次十明玄妙難思、後十明緣會可了。今初十中，前八攝初會，最初十句即內行成滿德，以如來自在攝彼神通及無能攝取故。一境界者，即所緣分齊故，如〈出現〉等品辨。二智行者，悲智無礙無功用行，亦如〈出現品〉辨。三加持者，謂勝力任持令有所作，如〈不思議法品〉辨。四謂十力等。五即四種十種無畏等。六即師子奮迅等。七所住者，即初會佛地，佛所住地故。若別釋者，即常住大悲等，如〈不思議品〉。八謂十自在等，及攝二句，如向所辨。廣引諸文釋義，並如初會。後二句，即攝初會次十句體相顯著德前有六根三業；今身合六根及於二業，智即意業。心意俱不可知，但以智知故。所以合者，欲顯身兼十身，故合六根三業，智導故但云智。二「一切」下十句，明玄妙難思，人天莫測。於中，初二句總明解行不及，謂智慧不能通暢，心行不能詣證。次五句明三慧莫測，故不能成自利。謂初三句聞慧莫測：一妙故，不能印持於境；二深故，不能曉了於心；三廣故，不能忍可包納。次句玄故，修慧不能觀察委照。後句融故。思慧不能揀其優劣故。晉本揀擇名思惟，在觀察上。後三句四辯莫宣，故不能成利他。謂法義不能大開曲示，詞辯不能宣明，樂說不能令他解了。三「唯除」下十句緣會可了中，前四佛力上加為緣、後六自根堪受為因，具此可知。前中，初三現緣、後一宿願；後六中，初一宿善、餘五現德。於上十句，分有分知、全有全知。又此十句通有二意：一成上顯深、二起後請說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第二「時諸菩薩」下請分，眾集本為聞經故。文分為二：初標眾念請、二「如來境」下顯所請法。今初。「聲聞」下如聾盲。此能念者，釋有二義：一約本迹，就本能念、就迹不知。二唯就迹說，意法師云：「理處不隔，故得同疑。未積大心，故不廁其次。」此亦有理，猶葉公好龍，真龍難視。同居法會、同仰法門，所現超倫，故如聾瞽。二所念中，有六十一句，初後三十句是所請法，中三十一句但是請儀。其三十請法，多同初會四十句法，以初會為總，此說將終，會同本故。就文分二：前三十句念德難思、後「唯願」下三十一句請隨機演。以初十句明自體圓著，寄顯果海絕言；最後十句明化用普周，令寄言顯果。由斯文有影略，理實兼皆請示，如初會辨。今初念德中，初十句正明所念果法、次十明玄妙難思、後十明緣會可了。今初十中，前八攝初會，最初十句即內行成滿德，以如來自在攝彼神通及無能攝取故。一境界者，即所緣分齊故，如〈出現〉等品辨。二智行者，悲智無礙無功用行，亦如〈出現品〉辨。三加持者，謂勝力任持令有所作，如〈不思議法品〉辨。四謂十力等。五即四種十種無畏等。六即師子奮迅等。七所住者，即初會佛地，佛所住地故。若別釋者，即常住大悲等，如〈不思議品〉。八謂十自在等，及攝二句，如向所辨。廣引諸文釋義，並如初會。後二句，即攝初會次十句體相顯著德前有六根三業；今身合六根及於二業，智即意業。心意俱不可知，但以智知故。所以合者，欲顯身兼十身，故合六根三業，智導故但云智。二「一切」下十句，明玄妙難思，人天莫測。於中，初二句總明解行不及，謂智慧不能通暢，心行不能詣證。次五句明三慧莫測，故不能成自利。謂初三句聞慧莫測：一妙故，不能印持於境；二深故，不能曉了於心；三廣故，不能忍可包納。次句玄故，修慧不能觀察委照。後句融故。思慧不能揀其優劣故。晉本揀擇名思惟，在觀察上。後三句四辯莫宣，故不能成利他。謂法義不能大開曲示，詞辯不能宣明，樂說不能令他解了。三「唯除」下十句緣會可了中，前四佛力上加為緣、後六自根堪受為因，具此可知。前中，初三現緣、後一宿願；後六中，初一宿善、餘五現德。於上十句，分有分知、全有全知。又此十句通有二意：一成上顯深、二起後請說。

第二請隨機演，中二：初十一句請隨機宜、後「顯示」下二十句請所說法。今初。前云緣會可知，今請以緣隨器。於中，初三約內心器殊、次一約外類音異，上四通於凡聖；後七多約菩薩，一財等有殊、二地位優劣、三依根除障、四作業差異、五緣境不同、六曾依何德而修、七曾聽何法為種。又六宜依何德以化、七宜何廣略而說種種不同，皆請隨順。第二請所說法，中二：先列所請、後「如是等」下結請。今初，分二：前十句請說往因、後十句請今果用。今初。此十句中，七與初會名義全同。諸道，即彼助道海。此中方便，即前智海，即名異義同。彼有乘海，無此本事，則名義俱異。以彼通請一切菩薩故，顯乘乘不同；今約本師為問，故加本事，則乘通諸句，為成十故略之。或本事即是乘海，昔所乘故。餘如初會。後「及成」下十句請果用中，此十望初會第三十句，義即多同而文多異，欲顯果用無邊，故影略其文。一因圓果成，即佛海；二成必演法，即演說海；三法詮淨國，即世界海；四皆為調生，即名號海；五雙開菩提涅槃之果城，即涅槃防非止惡故，即解脫海；六示生行業為至果之因，即眾生海；七遍入機處隨機立壽，即壽量海；八為眾生田令得常命，即波羅蜜海，檀為最初故；九說諸度，為安立世界海之法式故；十三輪變化猶水月鏡像，即變化海。結請可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二請隨機演，中二：初十一句請隨機宜、後「顯示」下二十句請所說法。今初。前云緣會可知，今請以緣隨器。於中，初三約內心器殊、次一約外類音異，上四通於凡聖；後七多約菩薩，一財等有殊、二地位優劣、三依根除障、四作業差異、五緣境不同、六曾依何德而修、七曾聽何法為種。又六宜依何德以化、七宜何廣略而說種種不同，皆請隨順。第二請所說法，中二：先列所請、後「如是等」下結請。今初，分二：前十句請說往因、後十句請今果用。今初。此十句中，七與初會名義全同。諸道，即彼助道海。此中方便，即前智海，即名異義同。彼有乘海，無此本事，則名義俱異。以彼通請一切菩薩故，顯乘乘不同；今約本師為問，故加本事，則乘通諸句，為成十故略之。或本事即是乘海，昔所乘故。餘如初會。後「及成」下十句請果用中，此十望初會第三十句，義即多同而文多異，欲顯果用無邊，故影略其文。一因圓果成，即佛海；二成必演法，即演說海；三法詮淨國，即世界海；四皆為調生，即名號海；五雙開菩提涅槃之果城，即涅槃防非止惡故，即解脫海；六示生行業為至果之因，即眾生海；七遍入機處隨機立壽，即壽量海；八為眾生田令得常命，即波羅蜜海，檀為最初故；九說諸度，為安立世界海之法式故；十三輪變化猶水月鏡像，即變化海。結請可知。

大文第三「爾時世尊」下三昧現相分。酬前念請，示相答故。於中二：先明三昧為能現、二「入此三昧」下明所現淨土。今初，無方大用依體起故，故先入定。即以此義，先明入定、後集眾海。前來諸會為明從相入實，前集後定，與此不同。佛自入者，表證法界唯佛窮故。不言答者，表證離言故，又令目擊而自證故。文分為三：初入定緣，領前念故；二「大悲」下明入定因；三「入師子」下正明入定。就入因中，有四種悲，以為入定益物之本。各有二義：一身、二義者，一是入定所依之身，悲所熏故；二身者體義依義，欲入深定全依大悲而為體故。二門二義者，一佛有大智大定大悲等門，今欲益生，唯依悲門令物入故；二者定為所入，悲為能入故。三首二義者，一者初義，凡所益物皆以大悲為先導故；二者勝上義、謂非不用智定之門、此增勝故。四方便二義者，一悲智相導互為方便、今以悲為入定益物之方便故；二者以是即智定之悲，不滯愛見故名方便，方能令物普入法界。又此四悲，亦是從佛向機之漸次矣。此上四悲皆遍虛空，亦有二義：一廣周故、二無緣故。第三正明入定者，以定業用從喻為名。言嚬申者，有人云：梵音訛略，具正應云毘實廩多，此翻為自在無畏，如師子王群獸之中自在無畏故。然舊經翻為師子奮迅，且嚬毘二言小有相濫，奮迅之語殊不似於毘實廩多。《涅槃》二十五中既云嚬申欠呿，明知嚬申奮迅俱是此言。下婆須蜜女亦云見我嚬申，但敵對而翻為自在無畏，從義而譯以為嚬申。曾何訛略？故依古德，用此方言釋之。嚬申奮迅，俱是展舒四體通暢之狀。總相釋者，即用之體寂而造極，則差別萬殊無非法界；即體之用不為而周，故小大相參緣起無盡，名曰嚬申自在之義。若別解者，《涅槃．師子吼品》明師子王自知身力牙齒鋒鋩，乃至晨朝出穴而吼，為十一事故，廣有喻合。又〈離世間品〉顯菩薩師子王，白淨法為身等，合首足等，與《涅槃》復異。此文以大悲為身，故知但取義似，未必揩定。今會取諸文，先以十義合彼師子、後依《涅槃》為十一事。今初，謂以同體大悲為身，以增上大悲為首，以即智大慈為眼，純以智慧為牙爪，大悲方便為振尾，悲為方便居其末故，方便振動義故。總取四悲為足，依此立故。以法界三昧為窟，所入證故。以無緣大悲為窟門，入出由此故。以體用無礙為嚬申，舒展自在故。以演法界法門為哮吼，決定宣說一切眾生本與如來同法界故。如此師子，隨一一毛皆稱法界。次言為十一事而嚬申者，一摧破魔軍，詐師子故。二示眾神力，十力等力為十力故。三淨法界土，佛住處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第三「爾時世尊」下三昧現相分。酬前念請，示相答故。於中二：先明三昧為能現、二「入此三昧」下明所現淨土。今初，無方大用依體起故，故先入定。即以此義，先明入定、後集眾海。前來諸會為明從相入實，前集後定，與此不同。佛自入者，表證法界唯佛窮故。不言答者，表證離言故，又令目擊而自證故。文分為三：初入定緣，領前念故；二「大悲」下明入定因；三「入師子」下正明入定。就入因中，有四種悲，以為入定益物之本。各有二義：一身、二義者，一是入定所依之身，悲所熏故；二身者體義依義，欲入深定全依大悲而為體故。二門二義者，一佛有大智大定大悲等門，今欲益生，唯依悲門令物入故；二者定為所入，悲為能入故。三首二義者，一者初義，凡所益物皆以大悲為先導故；二者勝上義、謂非不用智定之門、此增勝故。四方便二義者，一悲智相導互為方便、今以悲為入定益物之方便故；二者以是即智定之悲，不滯愛見故名方便，方能令物普入法界。又此四悲，亦是從佛向機之漸次矣。此上四悲皆遍虛空，亦有二義：一廣周故、二無緣故。第三正明入定者，以定業用從喻為名。言嚬申者，有人云：梵音訛略，具正應云毘實廩多，此翻為自在無畏，如師子王群獸之中自在無畏故。然舊經翻為師子奮迅，且嚬毘二言小有相濫，奮迅之語殊不似於毘實廩多。《涅槃》二十五中既云嚬申欠呿，明知嚬申奮迅俱是此言。下婆須蜜女亦云見我嚬申，但敵對而翻為自在無畏，從義而譯以為嚬申。曾何訛略？故依古德，用此方言釋之。嚬申奮迅，俱是展舒四體通暢之狀。總相釋者，即用之體寂而造極，則差別萬殊無非法界；即體之用不為而周，故小大相參緣起無盡，名曰嚬申自在之義。若別解者，《涅槃．師子吼品》明師子王自知身力牙齒鋒鋩，乃至晨朝出穴而吼，為十一事故，廣有喻合。又〈離世間品〉顯菩薩師子王，白淨法為身等，合首足等，與《涅槃》復異。此文以大悲為身，故知但取義似，未必揩定。今會取諸文，先以十義合彼師子、後依《涅槃》為十一事。今初，謂以同體大悲為身，以增上大悲為首，以即智大慈為眼，純以智慧為牙爪，大悲方便為振尾，悲為方便居其末故，方便振動義故。總取四悲為足，依此立故。以法界三昧為窟，所入證故。以無緣大悲為窟門，入出由此故。以體用無礙為嚬申，舒展自在故。以演法界法門為哮吼，決定宣說一切眾生本與如來同法界故。如此師子，隨一一毛皆稱法界。次言為十一事而嚬申者，一摧破魔軍，詐師子故。二示眾神力，十力等力為十力故。三淨法界土，佛住處故。

四為邪見凡夫知歸處故。五安撫生死怖群黨故。六覺悟無明眠眾生故。七為行惡法獸捨放逸故。八令諸菩薩及邪見諸獸來歸附故。九調諸外道及二乘香象令如聾盲，捨憍慢故。十教諸菩薩子息令頓證故。十一莊嚴正見，四部眷屬俱增威勢，不怖一切邪黨，一切邪黨皆怖畏故。又野干隨逐師子百年，不能作師子吼；二乘安處法會，如聾如盲。五十七中十奮迅義，亦應此說。第二所現淨土者，總相而言，即前十一事中淨所住處；別相而論，具前多義。然此現相，云何詶前諸問？令其目擊可現證故。云何目擊？此淨土分具答三十句問，且從相顯。此中答初果體十問，所現境界答境界問，四種大悲為眾生現即答智行問，令眾證見即答加持問，知是如來威力答佛力問，三昧之用答無畏問，正入三昧答三昧問，淨法界土答住處問，令大小融攝答自在問，見如來身遍於法界答佛身問，則見如來大悲方便答智慧問。餘二十句集眾中答眾集，亦是三昧力故，是知能現所現種種境事無非教體。又二聖開顯中廣明無盡之用，亦顯答相，至文當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四為邪見凡夫知歸處故。五安撫生死怖群黨故。六覺悟無明眠眾生故。七為行惡法獸捨放逸故。八令諸菩薩及邪見諸獸來歸附故。九調諸外道及二乘香象令如聾盲，捨憍慢故。十教諸菩薩子息令頓證故。十一莊嚴正見，四部眷屬俱增威勢，不怖一切邪黨，一切邪黨皆怖畏故。又野干隨逐師子百年，不能作師子吼；二乘安處法會，如聾如盲。五十七中十奮迅義，亦應此說。第二所現淨土者，總相而言，即前十一事中淨所住處；別相而論，具前多義。然此現相，云何詶前諸問？令其目擊可現證故。云何目擊？此淨土分具答三十句問，且從相顯。此中答初果體十問，所現境界答境界問，四種大悲為眾生現即答智行問，令眾證見即答加持問，知是如來威力答佛力問，三昧之用答無畏問，正入三昧答三昧問，淨法界土答住處問，令大小融攝答自在問，見如來身遍於法界答佛身問，則見如來大悲方便答智慧問。餘二十句集眾中答眾集，亦是三昧力故，是知能現所現種種境事無非教體。又二聖開顯中廣明無盡之用，亦顯答相，至文當知。

就文分三：初結前標後、二「于時」下嚴此園林。三「如於此」下結通法界。二中有二：先正顯嚴，即器世間嚴；後「何以故」下出嚴所因，顯智正覺世間嚴。今初，有三，一嚴重閣、二嚴園林、三嚴虛空。從略之廣說有此三，表三緣起，謂嚴閣顯自體緣起嚴，林表有為緣起，嚴空表無為緣起。今初，分二：先明廣處，謂破情顯法，即事會真故。自內而觀，廣博無際，然不壞事故。自外而觀，閣外有園，園外有空，莊嚴各異。斯即事理交徹，十方三際無不圓融。林空例然。二「金剛為地」下正顯莊嚴，表緣起萬德無不備故。其間表法，以意消息。第二「爾時復以」下明園林嚴。第三「爾時逝多林上虛空」下明虛空嚴，並顯可知。第二出因中，先徵、後釋。釋即智正覺嚴，是前為眾示其身力佛力上加。文有十句：一慈善根力、二無漏智力，以上二力而加眾故；三福威德力；餘皆自在神通力。於中，一展、二卷、三橫包、四豎攝、五一切即一、六一即一切、七成壞相即，餘義準思。第三結通法界，中二：先結前標後、二「所謂」下正顯嚴相。言見如來身住逝多林者，住彼彼十方界中之林，此明一會遍一切處，如〈光明覺品〉，非是彼界遙見此佛。住於園林下諸嚴事皆爾。現相分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就文分三：初結前標後、二「于時」下嚴此園林。三「如於此」下結通法界。二中有二：先正顯嚴，即器世間嚴；後「何以故」下出嚴所因，顯智正覺世間嚴。今初，有三，一嚴重閣、二嚴園林、三嚴虛空。從略之廣說有此三，表三緣起，謂嚴閣顯自體緣起嚴，林表有為緣起，嚴空表無為緣起。今初，分二：先明廣處，謂破情顯法，即事會真故。自內而觀，廣博無際，然不壞事故。自外而觀，閣外有園，園外有空，莊嚴各異。斯即事理交徹，十方三際無不圓融。林空例然。二「金剛為地」下正顯莊嚴，表緣起萬德無不備故。其間表法，以意消息。第二「爾時復以」下明園林嚴。第三「爾時逝多林上虛空」下明虛空嚴，並顯可知。第二出因中，先徵、後釋。釋即智正覺嚴，是前為眾示其身力佛力上加。文有十句：一慈善根力、二無漏智力，以上二力而加眾故；三福威德力；餘皆自在神通力。於中，一展、二卷、三橫包、四豎攝、五一切即一、六一即一切、七成壞相即，餘義準思。第三結通法界，中二：先結前標後、二「所謂」下正顯嚴相。言見如來身住逝多林者，住彼彼十方界中之林，此明一會遍一切處，如〈光明覺品〉，非是彼界遙見此佛。住於園林下諸嚴事皆爾。現相分竟。

大文第四「爾時東方」下明集新眾分，即遠集同證。亦三昧中令諸菩薩皆來歸附。文中三：初別集十方、二通讚德行、三總結集因。今初，十方即為十段，段各有十。今初東方。一來處遠近。然皆遠集者，表證入甚深故。唯初會及此皆遠集者，初為所信、此為證入，證入於初，一合相故，中間隨位深淺不同，義似金剛矣。二「有世界」下明世界名別，可以義思。三本事佛號勝德王者，福德有於光明遍照，所以為勝。二嚴無礙，自在稱王。四主菩薩名願光明者，於遍照光中主此願光故。上皆帶此佛號者，顯是此佛勝德願力故。五眷屬俱來者，對上成主伴故。六廣興雲供，表因嚴果故。皆云天者，自然成故。七詣佛作禮，表因趣果故。八化座本方。本方者，表參而不雜故。座表法空，閣表空有重顯。九冠網嚴身，以顯勝德嚴法身故。有髻珠者，表一乘圓旨居心頂故。十眷屬同坐，表主伴同證故。餘方十段，倣此可知。其間剎佛菩薩之名，本意難定，但可說者隨宜。初二及六無珠冠者，蓋文略耳。又此等供具，非唯表法，並是以人同法，依正因果無礙法界自在之德耳。二南方中，供具皆云持者，表修持故。三西方，皆言須彌山雲者，四德妙高，清涼利物故。四北方，皆言衣者，寂忍慚愧嚴法身故。五東北方，云樓閣者，悲智二利相因顯故。六東南方，云圓滿光者，權實二智無缺行故。七西南方，云焰者，以淨智慧燒惑薪故，亦表皆想所持不可取故。上之七方，興供表法，通答菩薩神通。下之三段，兼亦別答前來問中後二十句。八西北方十句，皆答前最後為一切眾生現諸佛影像。若約表者，為顯緣有，似非真故。九下方，毛孔中十句，答前九問十句。皆言方便海，則通答往昔成就方便。初一句通顯所隨眾生言音；次五句答因中五問，謂二答諸行，此句應顯趣求一切智心，以第五明行圓滿，此為行初故；三答所起菩薩大願；四答所淨諸波羅蜜；五正答圓滿諸菩薩行；六別答所作神通。然問就如來因中，此通一切菩薩，通別之異耳。其助道及出離問，亦是通答，以諸句中皆是助道並即出離故。餘四句答果用中五問，謂七答第一正覺問；八答轉法輪；九答調伏眾生，其國土一種，現淨土分通答；十答開示一切智法城，及示一切眾生道，以能證是道，所證是智故。而皆言音聲者，表無言之法假言顯故。十上方，相好等中十句，通答因問中第十本事因緣，兼答波羅蜜及所入諸地，以十度即是別地所行故。別約初句，答入一切眾生所住處，及受一切眾生所施，并為一切眾生說布施功德，如文思之。其答問中或不次者，以十方齊來、諸供齊現，文不累書 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第四「爾時東方」下明集新眾分，即遠集同證。亦三昧中令諸菩薩皆來歸附。文中三：初別集十方、二通讚德行、三總結集因。今初，十方即為十段，段各有十。今初東方。一來處遠近。然皆遠集者，表證入甚深故。唯初會及此皆遠集者，初為所信、此為證入，證入於初，一合相故，中間隨位深淺不同，義似金剛矣。二「有世界」下明世界名別，可以義思。三本事佛號勝德王者，福德有於光明遍照，所以為勝。二嚴無礙，自在稱王。四主菩薩名願光明者，於遍照光中主此願光故。上皆帶此佛號者，顯是此佛勝德願力故。五眷屬俱來者，對上成主伴故。六廣興雲供，表因嚴果故。皆云天者，自然成故。七詣佛作禮，表因趣果故。八化座本方。本方者，表參而不雜故。座表法空，閣表空有重顯。九冠網嚴身，以顯勝德嚴法身故。有髻珠者，表一乘圓旨居心頂故。十眷屬同坐，表主伴同證故。餘方十段，倣此可知。其間剎佛菩薩之名，本意難定，但可說者隨宜。初二及六無珠冠者，蓋文略耳。又此等供具，非唯表法，並是以人同法，依正因果無礙法界自在之德耳。二南方中，供具皆云持者，表修持故。三西方，皆言須彌山雲者，四德妙高，清涼利物故。四北方，皆言衣者，寂忍慚愧嚴法身故。五東北方，云樓閣者，悲智二利相因顯故。六東南方，云圓滿光者，權實二智無缺行故。七西南方，云焰者，以淨智慧燒惑薪故，亦表皆想所持不可取故。上之七方，興供表法，通答菩薩神通。下之三段，兼亦別答前來問中後二十句。八西北方十句，皆答前最後為一切眾生現諸佛影像。若約表者，為顯緣有，似非真故。九下方，毛孔中十句，答前九問十句。皆言方便海，則通答往昔成就方便。初一句通顯所隨眾生言音；次五句答因中五問，謂二答諸行，此句應顯趣求一切智心，以第五明行圓滿，此為行初故；三答所起菩薩大願；四答所淨諸波羅蜜；五正答圓滿諸菩薩行；六別答所作神通。然問就如來因中，此通一切菩薩，通別之異耳。其助道及出離問，亦是通答，以諸句中皆是助道並即出離故。餘四句答果用中五問，謂七答第一正覺問；八答轉法輪；九答調伏眾生，其國土一種，現淨土分通答；十答開示一切智法城，及示一切眾生道，以能證是道，所證是智故。而皆言音聲者，表無言之法假言顯故。十上方，相好等中十句，通答因問中第十本事因緣，兼答波羅蜜及所入諸地，以十度即是別地所行故。別約初句，答入一切眾生所住處，及受一切眾生所施，并為一切眾生說布施功德，如文思之。其答問中或不次者，以十方齊來、諸供齊現，文不累書

，隨方異說。以問次往，收無不次矣。又皆言本事者，表三世之法體常住故。由得體用非一異智，以用隨體無不存故，德相業用皆自在故。《蜜嚴》第三云「金剛藏菩薩現種種形說種種法」，乃至云「淨所依止入於佛地，如來蘊界常無變異故。」若理事別修，則不得爾故。不同餘處現法體用俱有，過未體用皆無，況於小乘三世有耶？以彼過未有體無用故。第二「如是十方」下通讚德行，中三：初總、次「以淨智」下別、後「如是等」下結。就別讚中三十四句，分三：初五句，明上近諸佛德；二「於一塵中」下十四句，下攝眾生德；三「一切菩薩神通」下十五句，大用自在德，亦名三種三業。今初，一淨眼見佛，即是意業；二聞如來法，即淨修語業；餘三句並顯身業自在。第二下攝眾生德，中三：初微細化生；二「知一切眾生」下七句，明攝眾生之智故；末句結云十力無畏。前六別明：一緣集非真故；二隨機本質映光有勝劣故；三諸趣思所起故；四隨照映質有妍媸故；五想所持故；六無而忽有、暫有還無故。三「勇猛」下五句，明攝生語業。於中，初句總顯決定，下四倒明四辯。第三大用自在德中，初句總明所得，餘別明通用。於中三：一三業摧邪，勇進通三故。二「恒以智」下六句，明意業自在，皆權實雙行故。一智了三世事，慧達三世空；二知法如空，空無可諍而不壞有，故不著空；三進無進相，故曰無來；四即有而空；五即空而有，故云方便；六智入性土。三「以自在力」下七句，身業自在，可知。第三「如是等」下總結集因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，隨方異說。以問次往，收無不次矣。又皆言本事者，表三世之法體常住故。由得體用非一異智，以用隨體無不存故，德相業用皆自在故。《蜜嚴》第三云「金剛藏菩薩現種種形說種種法」，乃至云「淨所依止入於佛地，如來蘊界常無變異故。」若理事別修，則不得爾故。不同餘處現法體用俱有，過未體用皆無，況於小乘三世有耶？以彼過未有體無用故。第二「如是十方」下通讚德行，中三：初總、次「以淨智」下別、後「如是等」下結。就別讚中三十四句，分三：初五句，明上近諸佛德；二「於一塵中」下十四句，下攝眾生德；三「一切菩薩神通」下十五句，大用自在德，亦名三種三業。今初，一淨眼見佛，即是意業；二聞如來法，即淨修語業；餘三句並顯身業自在。第二下攝眾生德，中三：初微細化生；二「知一切眾生」下七句，明攝眾生之智故；末句結云十力無畏。前六別明：一緣集非真故；二隨機本質映光有勝劣故；三諸趣思所起故；四隨照映質有妍媸故；五想所持故；六無而忽有、暫有還無故。三「勇猛」下五句，明攝生語業。於中，初句總顯決定，下四倒明四辯。第三大用自在德中，初句總明所得，餘別明通用。於中三：一三業摧邪，勇進通三故。二「恒以智」下六句，明意業自在，皆權實雙行故。一智了三世事，慧達三世空；二知法如空，空無可諍而不壞有，故不著空；三進無進相，故曰無來；四即有而空；五即空而有，故云方便；六智入性土。三「以自在力」下七句，身業自在，可知。第三「如是等」下總結集因。

大文第五「于時上首」下舉失顯得分。亦名舉劣顯勝，明不共故。於中三：初明不見之人、二「皆悉」下明所不見境、三「何以」下釋不見所由。今初。舍利，此云鶖鷺，其母目睛明利似彼鳥故。弗者，子也，從母立稱，故標子言。目揵連，此云採菽氏。上古仙人山居豆食，尊者母是彼種，從外氏立名。有大神通，揀餘此姓，故復云大。摩訶迦葉，此云大飲光。本族仙人及尊者身，並有光明飲蔽日月。頭陀第一，揀餘迦葉，故云大也。離波多，此云室星，祀之而生故。或云所供養，或云假和合，即《智論》二鬼食人之事。須菩提，此云善現，生而室空，現善相故。阿㝹樓馱，此云無滅，一食之施，九十一反天上人間，不沒惡趣故。難陀，此云歡喜，性極聰敏，音聲絕倫故。劫賓那，此云黃頭，黃頭仙人之族故。迦旃延，此云翦剃種。富樓那，此云滿願，具云滿慈子。其母甚慈，亦從母稱。而言等者，等取五百。廣辨古今譯殊、德行緣起，如《智論》及《音義》中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第五「于時上首」下舉失顯得分。亦名舉劣顯勝，明不共故。於中三：初明不見之人、二「皆悉」下明所不見境、三「何以」下釋不見所由。今初。舍利，此云鶖鷺，其母目睛明利似彼鳥故。弗者，子也，從母立稱，故標子言。目揵連，此云採菽氏。上古仙人山居豆食，尊者母是彼種，從外氏立名。有大神通，揀餘此姓，故復云大。摩訶迦葉，此云大飲光。本族仙人及尊者身，並有光明飲蔽日月。頭陀第一，揀餘迦葉，故云大也。離波多，此云室星，祀之而生故。或云所供養，或云假和合，即《智論》二鬼食人之事。須菩提，此云善現，生而室空，現善相故。阿㝹樓馱，此云無滅，一食之施，九十一反天上人間，不沒惡趣故。難陀，此云歡喜，性極聰敏，音聲絕倫故。劫賓那，此云黃頭，黃頭仙人之族故。迦旃延，此云翦剃種。富樓那，此云滿願，具云滿慈子。其母甚慈，亦從母稱。而言等者，等取五百。廣辨古今譯殊、德行緣起，如《智論》及《音義》中說。

第二明所不見境，中三：初不見果有十句，初總、餘別。多同念請果中初之十句。重閣同空等，即是神變。不壞本相，即是遊戲。餘可準思。次「亦復」下明不見因，即諸菩薩。初總明，即分齊境界。次「菩薩大會」下別顯會通新舊。入謂身遍剎塵，智入諸法等。普至即新來，普詣即此往。皆言普者，一橫竪遍故、二一即一切故。餘句準上諸來菩薩作用中辨，及上〈離世間品〉十十所明。後「如是等」下總結不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明所不見境，中三：初不見果有十句，初總、餘別。多同念請果中初之十句。重閣同空等，即是神變。不壞本相，即是遊戲。餘可準思。次「亦復」下明不見因，即諸菩薩。初總明，即分齊境界。次「菩薩大會」下別顯會通新舊。入謂身遍剎塵，智入諸法等。普至即新來，普詣即此往。皆言普者，一橫竪遍故、二一即一切故。餘句準上諸來菩薩作用中辨，及上〈離世間品〉十十所明。後「如是等」下總結不見。

第三不見所由者，然皆廢本從迹，以顯一乘因果不共深玄，篤諸後學令習因種。文中二：先徵、後釋。徵意云：身廁祇園，自對尊會，而莫覩神變，其故何耶？後釋意云：彼境殊勝，宿因現緣皆皆缺故，其猶日月麗天盲者不覩，雷霆震地聾者不聞，道契則隣不在身近故，菩薩自遠而至，聲聞在會不知。文自廣釋，分為三別：初法、次喻、後徵以結成。今初，分二：先明缺宿因故、後「復次」下明缺現緣故。今初，分四：初一總標大小善差、二「本不修」下舉劣異勝、三「如是皆是」下舉勝揀劣、四「以是因緣」下結不見聞。今初，有小善根得廁嘉會，大小善異不覩希奇。二舉劣中，有十八句，前十二句釋不見佛果之因、後六句釋不見菩薩之因。前中，初句總、餘句別。由不讚等，即是不集見佛自在善根。於中二：初二句不讚果故、後九句不修因故。於中亦二：前五句缺自分行、後四句缺勝進行。亦是前明陜心、後顯劣心，故不能見。二「本不得菩薩眼」下釋不見菩薩所因。一不見十眼所見無礙法界、二缺無障礙智之因。若但修真常離念，即共二乘菩提之善，《法華》遊戲神通即聞而不樂。此中樂而不聞，餘可思之。既本因中不修不見，願諸後學修見佛因，勿滯冥寂。第三舉勝揀劣。言如是等者，指前佛神通等所不見法。普賢智境即是舉勝，不共二乘名為揀劣。第四「以是因緣」下結不見聞。以前缺因，境勝因緣故不能見。於中，初後總明、中十別顯。謂眼不見、心不知、耳不聞，本有不證、新成不獲，無方便不能念觀、無後得不能籌量淺深思惟旨趣分別事理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三不見所由者，然皆廢本從迹，以顯一乘因果不共深玄，篤諸後學令習因種。文中二：先徵、後釋。徵意云：身廁祇園，自對尊會，而莫覩神變，其故何耶？後釋意云：彼境殊勝，宿因現緣皆皆缺故，其猶日月麗天盲者不覩，雷霆震地聾者不聞，道契則隣不在身近故，菩薩自遠而至，聲聞在會不知。文自廣釋，分為三別：初法、次喻、後徵以結成。今初，分二：先明缺宿因故、後「復次」下明缺現緣故。今初，分四：初一總標大小善差、二「本不修」下舉劣異勝、三「如是皆是」下舉勝揀劣、四「以是因緣」下結不見聞。今初，有小善根得廁嘉會，大小善異不覩希奇。二舉劣中，有十八句，前十二句釋不見佛果之因、後六句釋不見菩薩之因。前中，初句總、餘句別。由不讚等，即是不集見佛自在善根。於中二：初二句不讚果故、後九句不修因故。於中亦二：前五句缺自分行、後四句缺勝進行。亦是前明陜心、後顯劣心，故不能見。二「本不得菩薩眼」下釋不見菩薩所因。一不見十眼所見無礙法界、二缺無障礙智之因。若但修真常離念，即共二乘菩提之善，《法華》遊戲神通即聞而不樂。此中樂而不聞，餘可思之。既本因中不修不見，願諸後學修見佛因，勿滯冥寂。第三舉勝揀劣。言如是等者，指前佛神通等所不見法。普賢智境即是舉勝，不共二乘名為揀劣。第四「以是因緣」下結不見聞。以前缺因，境勝因緣故不能見。於中，初後總明、中十別顯。謂眼不見、心不知、耳不聞，本有不證、新成不獲，無方便不能念觀、無後得不能籌量淺深思惟旨趣分別事理。

第二明缺現緣故不見，中三：初明無勝德行故不見、次「何以故」下明住自乘解脫故不見、後「是故雖在」下結成不見。今初，分二：先十句明無勝德行，即是前所不見境，亦即是前宿因不修勝進四句，不修故無，無故不見。初總、餘別。勢力，即是加持，餘皆同前。後「是故於此」下十句顯不能見。入有二義，前文約證，今約了達。餘可知。第二明住自乘故不見中，先徵、後釋。以此二段反覆相成故，徵以釋之。謂何以無如是善根等？由住自乘作證故。亦應徵云：何以作證？由無上善根故。所無在前，故略不明耳。此段亦同《法華》自釋心不喜樂，云「何以故？世尊令我等出於三界得涅槃證故。」釋文亦二：先明住自乘作證、後「於彼智慧」下結成所無。今初十句，初總、餘別。別中，一道者，以見修等道斷感集故，不同菩薩無住道等。二三行果可知。四觀諦智別，謂我空法有，不能我有法空，名無有諦，以證現觀名決定智故。無菩薩中道第一義三諦之理，亦如《涅槃》聲聞有諦而無真實。五已證理故。六捨事故。下三句成上聲聞行，一內無悲、二外捨物、三但自調。又上十句總為四失：一初句出麁而不出細，但出分段故；次四句得權失實；次三句滯寂失悲；後二句捨生自度。二結成所無，即由住自乘故。無前智等亦有十句，但於前一智有十不能。餘三昧等，例此可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明缺現緣故不見，中三：初明無勝德行故不見、次「何以故」下明住自乘解脫故不見、後「是故雖在」下結成不見。今初，分二：先十句明無勝德行，即是前所不見境，亦即是前宿因不修勝進四句，不修故無，無故不見。初總、餘別。勢力，即是加持，餘皆同前。後「是故於此」下十句顯不能見。入有二義，前文約證，今約了達。餘可知。第二明住自乘故不見中，先徵、後釋。以此二段反覆相成故，徵以釋之。謂何以無如是善根等？由住自乘作證故。亦應徵云：何以作證？由無上善根故。所無在前，故略不明耳。此段亦同《法華》自釋心不喜樂，云「何以故？世尊令我等出於三界得涅槃證故。」釋文亦二：先明住自乘作證、後「於彼智慧」下結成所無。今初十句，初總、餘別。別中，一道者，以見修等道斷感集故，不同菩薩無住道等。二三行果可知。四觀諦智別，謂我空法有，不能我有法空，名無有諦，以證現觀名決定智故。無菩薩中道第一義三諦之理，亦如《涅槃》聲聞有諦而無真實。五已證理故。六捨事故。下三句成上聲聞行，一內無悲、二外捨物、三但自調。又上十句總為四失：一初句出麁而不出細，但出分段故；次四句得權失實；次三句滯寂失悲；後二句捨生自度。二結成所無，即由住自乘故。無前智等亦有十句，但於前一智有十不能。餘三昧等，例此可知。

第二「佛子如恒河」下喻顯。文有十喻，自古諸德皆將配前所迷佛果十句，唯第九二天一喻，喻上第二如來嚴好，餘皆如次。此亦有理。今解有二：一者隨一一喻，總喻不見因果等境，以合文中亦言不見菩薩眾故。又不喻菩薩之德，義不盡故。又合文中多從總合，但言不見如來神變，明通諸句。二者別喻諸德。若全不別，何俟多喻？然雖別喻，亦通因果。而前九約勝境為喻，謂恒河、須彌等喻佛德故。後一就劣法為喻，入滅盡定，喻二乘故。於前九中，配所迷菩薩之德，其義則次；配所迷如來之德，義少不次。所喻義別，至文當知。又第一五十單喻聲聞不見，第二三四七雙喻菩薩聲聞見不見別，餘三佛對聲聞論見不見。有此三類者，文影略耳。又唯約聲聞說者，十喻皆喻彼無德故。就中，初一兼喻有障故，後一兼喻住自乘故。且就前九，約勝境為喻，顯九種勝德；其後一種總明不共，顯十無盡。前九德中，一一皆具通別二意。今初鬼對恒河喻。其恒河清流，通喻佛及菩薩潤益甚深德，別喻佛神力及菩薩境界德，以此二句為初總故。鬼喻二乘有所知障故不見，亦喻不得諸法喜故。言餓鬼等者，生分已盡為鬼，未得無生忍衣為裸形，不得法界行食為飢，不得真解脫味為渴，由此故稱為餓。此上並無真道，即是業餘，行苦所遷，為舉體燋然，即是苦餘。空見為烏鷲，有見為豺狼。於斯作決定解為搏撮。內含大機有真脫分，名為渴所逼欲求水飲。身在法會，名住河邊。不覩神變，名不見河。雖覩世尊但見丈六，為見枯竭。無明翳瞙，名為業障，即煩惱餘。後「彼大」下合中，先合業障、「不曾」已下合裸形等。第二覺夢相對喻。夢遊天宮，通喻佛及菩薩高顯廣大德，別喻如來遊戲神變。二句及菩薩大會已下十一句，喻甚相似。然此下八喻約二乘喻，明其無德，亦有通別。通則於一一德不了，皆由前缺因緣故。別則各喻無德不同，此一喻無如是神通故，又不知菩薩如夢故。然合文中明無如是智眼故者，從通相合，故下數段皆合無眼。文中，先喻、後「一切菩薩」下合。合中二：先合夢者自見、後「一切聲聞」下合大會不見，並可思也。第三愚對雪山喻。雪山良藥通喻幽邃難見德，別喻亦喻佛境界，所悲境故；喻菩薩所住處，悲救眾生為所住故。其捕獵等喻聲聞無大悲救眾生病，亦是無如是境界故。第四伏藏難知喻。藏則通喻祕密難知德，別喻如來尊勝可寶重故，喻菩薩所入三昧及觀察嚬申勇猛供養，如喻思之。薄福喻聲聞無如是威德故。第五盲不見寶喻。寶洲通喻逈絕難測德，別喻如來妙行積行圓妙故，喻菩薩受記成熟勇猛可知。盲喻二乘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子如恒河」下喻顯。文有十喻，自古諸德皆將配前所迷佛果十句，唯第九二天一喻，喻上第二如來嚴好，餘皆如次。此亦有理。今解有二：一者隨一一喻，總喻不見因果等境，以合文中亦言不見菩薩眾故。又不喻菩薩之德，義不盡故。又合文中多從總合，但言不見如來神變，明通諸句。二者別喻諸德。若全不別，何俟多喻？然雖別喻，亦通因果。而前九約勝境為喻，謂恒河、須彌等喻佛德故。後一就劣法為喻，入滅盡定，喻二乘故。於前九中，配所迷菩薩之德，其義則次；配所迷如來之德，義少不次。所喻義別，至文當知。又第一五十單喻聲聞不見，第二三四七雙喻菩薩聲聞見不見別，餘三佛對聲聞論見不見。有此三類者，文影略耳。又唯約聲聞說者，十喻皆喻彼無德故。就中，初一兼喻有障故，後一兼喻住自乘故。且就前九，約勝境為喻，顯九種勝德；其後一種總明不共，顯十無盡。前九德中，一一皆具通別二意。今初鬼對恒河喻。其恒河清流，通喻佛及菩薩潤益甚深德，別喻佛神力及菩薩境界德，以此二句為初總故。鬼喻二乘有所知障故不見，亦喻不得諸法喜故。言餓鬼等者，生分已盡為鬼，未得無生忍衣為裸形，不得法界行食為飢，不得真解脫味為渴，由此故稱為餓。此上並無真道，即是業餘，行苦所遷，為舉體燋然，即是苦餘。空見為烏鷲，有見為豺狼。於斯作決定解為搏撮。內含大機有真脫分，名為渴所逼欲求水飲。身在法會，名住河邊。不覩神變，名不見河。雖覩世尊但見丈六，為見枯竭。無明翳瞙，名為業障，即煩惱餘。後「彼大」下合中，先合業障、「不曾」已下合裸形等。第二覺夢相對喻。夢遊天宮，通喻佛及菩薩高顯廣大德，別喻如來遊戲神變。二句及菩薩大會已下十一句，喻甚相似。然此下八喻約二乘喻，明其無德，亦有通別。通則於一一德不了，皆由前缺因緣故。別則各喻無德不同，此一喻無如是神通故，又不知菩薩如夢故。然合文中明無如是智眼故者，從通相合，故下數段皆合無眼。文中，先喻、後「一切菩薩」下合。合中二：先合夢者自見、後「一切聲聞」下合大會不見，並可思也。第三愚對雪山喻。雪山良藥通喻幽邃難見德，別喻亦喻佛境界，所悲境故；喻菩薩所住處，悲救眾生為所住故。其捕獵等喻聲聞無大悲救眾生病，亦是無如是境界故。第四伏藏難知喻。藏則通喻祕密難知德，別喻如來尊勝可寶重故，喻菩薩所入三昧及觀察嚬申勇猛供養，如喻思之。薄福喻聲聞無如是威德故。第五盲不見寶喻。寶洲通喻逈絕難測德，別喻如來妙行積行圓妙故，喻菩薩受記成熟勇猛可知。盲喻二乘

無如是善根故。第六淨眼無障喻。通喻智照難量德，別喻如來威德，「菩薩法身」已下五句不覩威儀，喻二乘無如是自在故。第七遍處定境喻。通喻周遍難思德，別喻如來淨剎菩薩常光眾色莊嚴，菩薩放大光明網。不見定境喻聲聞無如是三昧故。喻中言遍處者，於一切處周遍觀察無有間隙，故名遍處。然《喻伽》、《智度》、《俱舍》等論皆說有十，今有十二，前八同彼，彼中九名空遍處、十名識遍處，先觀青等普遍。次觀青等為何所依？知由地等。次思所觀由何廣大？知由於空。次思能觀知由依識。前八依第四靜慮，觀欲可見色，後二依無色定。《瑜伽》十二云「何故遍處唯說色觸二處建立？由此二種共自他身，遍有色界常相續故。眼等根色唯屬自身，香味二塵不遍一切，聲塵有間是故不說。無色界中，空遍一切處，識所行境亦遍一切，故立此二。」今以宗別，合空識二為天遍處。前論所揀，皆容假想稱性周遍。加於三事，十名種種眾生身遍處者，即前所揀眼等根色。十一語言音聲，即前聲塵。十二一切所緣，即六塵境，則收前香味及法塵境。例此天遍處言，亦可通於諸天。次「如來所現」下合文可知。第八妙藥翳形喻。通喻隱顯超世德，別喻如來住持，喻菩薩起變化雲德。不覩者，喻聲聞無如是解脫故。第九二天隨人喻。通喻微妙難壞德，別喻如來嚴好，菩薩身遍十方諸行圓滿德。不覩二天，喻二乘無如是勢力故，亦喻無悲，捨眾生故。第十滅定不行喻。唯喻聲聞，安住自乘證實際故，亦總喻無德。又上十喻，從後逆次配前缺因。後之十句，謂一喻無法喜、二喻不知菩薩如夢、三喻不從如來加被之所生等，如理思之。其前十句，但通為不見之因。第三「何以故」下徵以結成。文有十句，結前十喻。唯第七八為順前合，故有前却；餘皆如次。上來法喻，廣顯聲聞不見聞等。問：《般若經》明聲聞若智若斷，皆是菩薩無生法忍。若是其忍，何以上文皆言無菩薩德耶？又《文殊巡行經》中，五百聲聞聞而不信，《法華》不輕亦令其聞，何得此中不令聞耶？答：為顯不共故。故《智論》明般若有共不共，指此不思議經不共二乘說故。又大聖化儀其類不等，或令聞不信以為遠種，如上所引，或以威力令其出會，如《法華》中五千拂席；或令在會使其不聞，即如今經。然《法華》漸教之終，將收敗種故加令其去，篤勵在會使其信受。此經頓教之始，為顯深勝，留使不聞，令諸後學修見聞種。又復大乘該於小乘，則其智斷皆是菩薩法忍，小智不知大智故。此云於有無諦作決定解不見不聞。又若已開顯即權為實漸，故《法華》云「汝等所行是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無如是善根故。第六淨眼無障喻。通喻智照難量德，別喻如來威德，「菩薩法身」已下五句不覩威儀，喻二乘無如是自在故。第七遍處定境喻。通喻周遍難思德，別喻如來淨剎菩薩常光眾色莊嚴，菩薩放大光明網。不見定境喻聲聞無如是三昧故。喻中言遍處者，於一切處周遍觀察無有間隙，故名遍處。然《喻伽》、《智度》、《俱舍》等論皆說有十，今有十二，前八同彼，彼中九名空遍處、十名識遍處，先觀青等普遍。次觀青等為何所依？知由地等。次思所觀由何廣大？知由於空。次思能觀知由依識。前八依第四靜慮，觀欲可見色，後二依無色定。《瑜伽》十二云「何故遍處唯說色觸二處建立？由此二種共自他身，遍有色界常相續故。眼等根色唯屬自身，香味二塵不遍一切，聲塵有間是故不說。無色界中，空遍一切處，識所行境亦遍一切，故立此二。」今以宗別，合空識二為天遍處。前論所揀，皆容假想稱性周遍。加於三事，十名種種眾生身遍處者，即前所揀眼等根色。十一語言音聲，即前聲塵。十二一切所緣，即六塵境，則收前香味及法塵境。例此天遍處言，亦可通於諸天。次「如來所現」下合文可知。第八妙藥翳形喻。通喻隱顯超世德，別喻如來住持，喻菩薩起變化雲德。不覩者，喻聲聞無如是解脫故。第九二天隨人喻。通喻微妙難壞德，別喻如來嚴好，菩薩身遍十方諸行圓滿德。不覩二天，喻二乘無如是勢力故，亦喻無悲，捨眾生故。第十滅定不行喻。唯喻聲聞，安住自乘證實際故，亦總喻無德。又上十喻，從後逆次配前缺因。後之十句，謂一喻無法喜、二喻不知菩薩如夢、三喻不從如來加被之所生等，如理思之。其前十句，但通為不見之因。第三「何以故」下徵以結成。文有十句，結前十喻。唯第七八為順前合，故有前却；餘皆如次。上來法喻，廣顯聲聞不見聞等。問：《般若經》明聲聞若智若斷，皆是菩薩無生法忍。若是其忍，何以上文皆言無菩薩德耶？又《文殊巡行經》中，五百聲聞聞而不信，《法華》不輕亦令其聞，何得此中不令聞耶？答：為顯不共故。故《智論》明般若有共不共，指此不思議經不共二乘說故。又大聖化儀其類不等，或令聞不信以為遠種，如上所引，或以威力令其出會，如《法華》中五千拂席；或令在會使其不聞，即如今經。然《法華》漸教之終，將收敗種故加令其去，篤勵在會使其信受。此經頓教之始，為顯深勝，留使不聞，令諸後學修見聞種。又復大乘該於小乘，則其智斷皆是菩薩法忍，小智不知大智故。此云於有無諦作決定解不見不聞。又若已開顯即權為實漸，故《法華》云「汝等所行是

菩薩道」。若權實相對，則如聾盲，非其器故。其猶黎庶以對於王，貴賤懸隔，以王收人則率土之內莫非王人。是以若約普收，即一切眾生無不具有如來智慧，況於二乘無漏因果。若校優劣，則權教久行菩薩尚不信聞，況於二乘；二乘上首尚如聾盲，況凡夫外道。既非其分，本不合列。為顯法勝，大權菩薩示為聾盲，是知聾盲於勝有力，能顯勝故。勝劣相望、力用交徹，成大緣起，方是深玄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩道」。若權實相對，則如聾盲，非其器故。其猶黎庶以對於王，貴賤懸隔，以王收人則率土之內莫非王人。是以若約普收，即一切眾生無不具有如來智慧，況於二乘無漏因果。若校優劣，則權教久行菩薩尚不信聞，況於二乘；二乘上首尚如聾盲，況凡夫外道。既非其分，本不合列。為顯法勝，大權菩薩示為聾盲，是知聾盲於勝有力，能顯勝故。勝劣相望、力用交徹，成大緣起，方是深玄。