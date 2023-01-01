大方廣佛華嚴經疏卷第五十三(已下入第五十七經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第五十三(已下入第五十七經)

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

第三「十種習氣」下五門，明三地中行。分二：前二門明能起厭行、後三門即所起厭行。前中二：此門明熏習成氣、後門增盛攝取。今初、由此地厭伏煩惱故，於諸行積集熏成氣分，方能究竟斷伏煩惱，故名習氣。十中，一行本氣、二成行氣、三下化、四上見、五受生、六大行、七十願、八十度、九理智、十量智。二、十種取者，明增盛攝取故，晉經名熾然，由前積習愛樂得增長故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「十種習氣」下五門，明三地中行。分二：前二門明能起厭行、後三門即所起厭行。前中二：此門明熏習成氣、後門增盛攝取。今初、由此地厭伏煩惱故，於諸行積集熏成氣分，方能究竟斷伏煩惱，故名習氣。十中，一行本氣、二成行氣、三下化、四上見、五受生、六大行、七十願、八十度、九理智、十量智。二、十種取者，明增盛攝取故，晉經名熾然，由前積習愛樂得增長故。

第二「十種修」下三門，明所起厭行。即分為三：此門正顯修行，前八修因、後二修果；第二成就佛法，明修成勝緣，依託此十能成就故；第三十種退失，明修行離過，別舉十過總令遠離。文並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「十種修」下三門，明所起厭行。即分為三：此門正顯修行，前八修因、後二修果；第二成就佛法，明修成勝緣，依託此十能成就故；第三十種退失，明修行離過，別舉十過總令遠離。文並可知。

第四「離生道」下五門，明四地中行。分三：初此門明清淨對治修行增長因、次門明其清淨、後三門明對治修行增長。今初，前三地寄同世間，有見等惑，猶如生食在腹。四地寄同出世，對治清淨能離彼生，謂離有為行故，得無生故，顯行純熟離生澁故，廣如《婆沙》。今是彼清淨對治之因，故名為道。《地經》有十法明門，初是觀察眾生，今但廣斯一句，餘略不具。結云不雜二乘者，以於十句雙行而修故，不同二乘見道離生矣。第二決定法者，明其清淨。上明能離，今顯所得，以得出世決定法故。故彼文云「得彼內法，生如來家。」十中，前五自分、後五勝進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「離生道」下五門，明四地中行。分三：初此門明清淨對治修行增長因、次門明其清淨、後三門明對治修行增長。今初，前三地寄同世間，有見等惑，猶如生食在腹。四地寄同出世，對治清淨能離彼生，謂離有為行故，得無生故，顯行純熟離生澁故，廣如《婆沙》。今是彼清淨對治之因，故名為道。《地經》有十法明門，初是觀察眾生，今但廣斯一句，餘略不具。結云不雜二乘者，以於十句雙行而修故，不同二乘見道離生矣。第二決定法者，明其清淨。上明能離，今顯所得，以得出世決定法故。故彼文云「得彼內法，生如來家。」十中，前五自分、後五勝進。

第三「出生佛法」下三門，明對治修行增長。於中分二：先二門明修行增長、後一門明修行對治。今初，亦二：此門正明增長、後門顯立勝名。今初，從緣出生即增長義，亦猶出息增長其多。十中，初二順人信法、次二願智不虛、次二時處廣長、次二無間普遍、後二勝行攝生。二、丈夫名號，即立勝名，由德行內增，故嘉名外立。十中，前四從境立名、五六約當體受名，上皆自利；七八利他、九通顯勝，具二利故，上皆自分因名；後一勝進果，稱上皆隨德假名故。《瑜伽》四十六明菩薩隨德假名有十六種，初名菩提薩埵，十六名為法師。《顯揚》第八、《莊嚴論》十二皆同此說。又《商主天子經》五義立名，恐繁不會。第二、有十種道，明修行對治。《地經》寄位廣明三十七品；今約實位故，增數顯十皆為對治，並是正道。十中，前二後一名義皆不共，三道則名義俱共，四道至九名共小乘，義唯實教。前三可知。言義唯實者，故四行云「善巧迴向，無休息故。」五根定根知三昧入出，六通天眼見死此生彼，七六念成七，加念眾生為大悲故，亦是廣七覺中一念覺故。餘例此知。八正思惟，順一切智。九次第定，皆寂用雙行。初禪離欲恚害而逆化眾生，亦用欲等言說，故云一切語業。二禪雖無覺觀，不壞淨覺以為說因。三禪離喜，而生法喜。四禪離樂，而受解脫道樂。從「此不」下明四無色定，但總相顯勝。「雖住滅」下即滅盡定，此定雖盡滅諸不恒行心心所法，及滅恒行染污一分，而以厭患想受為先，故名滅想受定，由非想地猶有細想，是捨受故。今實教明即受等性滅，故不息菩薩行。是以七地云能念念入，亦念念起等。餘如三地及七地中辨。十力中，六「遍一切」下，是一切至處道智，八是天眼，九是宿命。今三世悉知，況乎宿命。餘如初會中辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「出生佛法」下三門，明對治修行增長。於中分二：先二門明修行增長、後一門明修行對治。今初，亦二：此門正明增長、後門顯立勝名。今初，從緣出生即增長義，亦猶出息增長其多。十中，初二順人信法、次二願智不虛、次二時處廣長、次二無間普遍、後二勝行攝生。二、丈夫名號，即立勝名，由德行內增，故嘉名外立。十中，前四從境立名、五六約當體受名，上皆自利；七八利他、九通顯勝，具二利故，上皆自分因名；後一勝進果，稱上皆隨德假名故。《瑜伽》四十六明菩薩隨德假名有十六種，初名菩提薩埵，十六名為法師。《顯揚》第八、《莊嚴論》十二皆同此說。又《商主天子經》五義立名，恐繁不會。第二、有十種道，明修行對治。《地經》寄位廣明三十七品；今約實位故，增數顯十皆為對治，並是正道。十中，前二後一名義皆不共，三道則名義俱共，四道至九名共小乘，義唯實教。前三可知。言義唯實者，故四行云「善巧迴向，無休息故。」五根定根知三昧入出，六通天眼見死此生彼，七六念成七，加念眾生為大悲故，亦是廣七覺中一念覺故。餘例此知。八正思惟，順一切智。九次第定，皆寂用雙行。初禪離欲恚害而逆化眾生，亦用欲等言說，故云一切語業。二禪雖無覺觀，不壞淨覺以為說因。三禪離喜，而生法喜。四禪離樂，而受解脫道樂。從「此不」下明四無色定，但總相顯勝。「雖住滅」下即滅盡定，此定雖盡滅諸不恒行心心所法，及滅恒行染污一分，而以厭患想受為先，故名滅想受定，由非想地猶有細想，是捨受故。今實教明即受等性滅，故不息菩薩行。是以七地云能念念入，亦念念起等。餘如三地及七地中辨。十力中，六「遍一切」下，是一切至處道智，八是天眼，九是宿命。今三世悉知，況乎宿命。餘如初會中辨。

第五「無量道」下二門，明五地中行。分二：此門明勝慢對治中行、後門明後二分中行。今初，分二：先總標四門，以此四門同顯道義，義皆無量，類例相從，故總標之。約義須分，故後二屬後。二從「佛子」下別明初門，謂十平等心及隨如道行，皆是菩薩正道所遊路故。以觸境皆如，道無不在，況虛空等十一一無量，道豈有涯？十中，前四各一無量、後四皆佛界無量。語言亦屬眾生，亦是調伏界。無量劫數即豎論無量，餘七橫論無量。虛空亦橫亦豎，法界非橫非豎。虛空法界約無分量，餘八廣多無量兼無分量。二、無量助道，即不住道行勝，及彼果勝中行。以智契如是謂正道，萬行資緣皆為助道。此二合行，名不住道。今以圓融之修無不契如並為正道，皆互相資並為助道，故舉虛空等十不異前章。然正道不隨事轉同稱無量，助道隨事故隨所等事名無邊無盡等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「無量道」下二門，明五地中行。分二：此門明勝慢對治中行、後門明後二分中行。今初，分二：先總標四門，以此四門同顯道義，義皆無量，類例相從，故總標之。約義須分，故後二屬後。二從「佛子」下別明初門，謂十平等心及隨如道行，皆是菩薩正道所遊路故。以觸境皆如，道無不在，況虛空等十一一無量，道豈有涯？十中，前四各一無量、後四皆佛界無量。語言亦屬眾生，亦是調伏界。無量劫數即豎論無量，餘七橫論無量。虛空亦橫亦豎，法界非橫非豎。虛空法界約無分量，餘八廣多無量兼無分量。二、無量助道，即不住道行勝，及彼果勝中行。以智契如是謂正道，萬行資緣皆為助道。此二合行，名不住道。今以圓融之修無不契如並為正道，皆互相資並為助道，故舉虛空等十不異前章。然正道不隨事轉同稱無量，助道隨事故隨所等事名無邊無盡等。

第六無量修道一門，明六地中行。般若現前，為真修故。無去來等，即十平等等故。十中，前四即勝慢對治中行，攝十平等；後六即彼果勝中行，不住道行勝。十種觀緣，彼已廣故，此略不明。四中，前三約法、後一約喻。法中，彼從別義開成前八，今總明之。一不起心、二稱本性、三遣修相，亦可配三性三無性，如理思之；四舉七喻通顯無著。後六中，五雖證三空而集福德。六不著教法不可說者，理圓言偏，言不能詮故。無言說者，性無言故。離言說者，忘言方會故。七不壞事法界、八不壞真如理、九總明權實之智故力無盡，上皆自分修；十即勝進修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六無量修道一門，明六地中行。般若現前，為真修故。無去來等，即十平等等故。十中，前四即勝慢對治中行，攝十平等；後六即彼果勝中行，不住道行勝。十種觀緣，彼已廣故，此略不明。四中，前三約法、後一約喻。法中，彼從別義開成前八，今總明之。一不起心、二稱本性、三遣修相，亦可配三性三無性，如理思之；四舉七喻通顯無著。後六中，五雖證三空而集福德。六不著教法不可說者，理圓言偏，言不能詮故。無言說者，性無言故。離言說者，忘言方會故。七不壞事法界、八不壞真如理、九總明權實之智故力無盡，上皆自分修；十即勝進修。

第七「莊嚴道」下三門，明七地中行。分三：初門明權實雙行、次門明念念進趣、後門取授自在。今初，即彼地中樂無作行對治十種方便智，及雙行果發起勝行中行。以權實交飾，故曰莊嚴。列中，前五自行無染；次四隨有攝化：一無染而化、二處正入邪、三持犯權實、四人法權實；十總顯因果權實，於中三：初因圓示缺、示現受生、是因未滿故；次「與三世」下同果境界而不捨因。因有十句，行通二利。法即教法，業謂利他，道謂正智，儀謂制聽，取即願求，巧謂權實，上皆所作事，總語因體。生成用者，即因成大用。住持力者，長用不絕。後「何以」下徵釋，可知。二、十足，明念念進趣行。即彼障對治中修行無量種，及雙行分中菩提分差別等。十中，初二約行，一戒、二進；次二約通，一總、二別；次二約心，一願、二誓；次二約法，一順、二持；後二約德，一演、二伏。三、十種手，明取授自在行，即雙行分中能作大義。十中，初一約取，謂念念中修習一切佛法，向佛智故；餘九約授，於中前五明四攝，一布施；二愛語；三四皆利行；五即同事共一手，作而拔出故。後四即四家：一苦清淨故、二示諸諦故、三般若力故、四捨煩惱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「莊嚴道」下三門，明七地中行。分三：初門明權實雙行、次門明念念進趣、後門取授自在。今初，即彼地中樂無作行對治十種方便智，及雙行果發起勝行中行。以權實交飾，故曰莊嚴。列中，前五自行無染；次四隨有攝化：一無染而化、二處正入邪、三持犯權實、四人法權實；十總顯因果權實，於中三：初因圓示缺、示現受生、是因未滿故；次「與三世」下同果境界而不捨因。因有十句，行通二利。法即教法，業謂利他，道謂正智，儀謂制聽，取即願求，巧謂權實，上皆所作事，總語因體。生成用者，即因成大用。住持力者，長用不絕。後「何以」下徵釋，可知。二、十足，明念念進趣行。即彼障對治中修行無量種，及雙行分中菩提分差別等。十中，初二約行，一戒、二進；次二約通，一總、二別；次二約心，一願、二誓；次二約法，一順、二持；後二約德，一演、二伏。三、十種手，明取授自在行，即雙行分中能作大義。十中，初一約取，謂念念中修習一切佛法，向佛智故；餘九約授，於中前五明四攝，一布施；二愛語；三四皆利行；五即同事共一手，作而拔出故。後四即四家：一苦清淨故、二示諸諦故、三般若力故、四捨煩惱故。

第八「十腹」下三門，明第八地中行。以內證無生故，皆約內事明內德圓滿。即分為三：初門明含容清淨德，即彼集地分中無住道清淨等故，及淨忍分中得無生故，亦是得勝行分中離一切貪著等故。世人之腹多含穢惡，今此十中，前六後一明惡無不離、七八九三明善無不積，若能如是，凡即佛腹。二、有十藏，前總舉其腹，今別明五藏。由得勝行諸佛勸起，一念出生含攝成熟無量德故。十中，初三出生三寶；次三成熟三聚，邪定亦有佛性，為未來因故。起悲為緣，《涅槃》云「一闡提人雖復斷善，由佛性力，未來善根還得生長。」即其義也。後四攝授佛果。最後，即一切智也。三、有十心，即五藏之一，最為勝故，五藏主故，即此地能成諸善無功用心。前初地中明心，梵云質多，即慮知心，對身口故；今此梵云纈唎陀耶，此云肉團心，對餘藏故。十中，前六自利，於中初二攝善，一勤、二策；次二破惡，一破緣、二破因；次二成行，一堅、二淨；次二攝生心，一智令悟、二慈拯救。大梵住，即四無量。後二成德，一深、二固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八「十腹」下三門，明第八地中行。以內證無生故，皆約內事明內德圓滿。即分為三：初門明含容清淨德，即彼集地分中無住道清淨等故，及淨忍分中得無生故，亦是得勝行分中離一切貪著等故。世人之腹多含穢惡，今此十中，前六後一明惡無不離、七八九三明善無不積，若能如是，凡即佛腹。二、有十藏，前總舉其腹，今別明五藏。由得勝行諸佛勸起，一念出生含攝成熟無量德故。十中，初三出生三寶；次三成熟三聚，邪定亦有佛性，為未來因故。起悲為緣，《涅槃》云「一闡提人雖復斷善，由佛性力，未來善根還得生長。」即其義也。後四攝授佛果。最後，即一切智也。三、有十心，即五藏之一，最為勝故，五藏主故，即此地能成諸善無功用心。前初地中明心，梵云質多，即慮知心，對身口故；今此梵云纈唎陀耶，此云肉團心，對餘藏故。十中，前六自利，於中初二攝善，一勤、二策；次二破惡，一破緣、二破因；次二成行，一堅、二淨；次二攝生心，一智令悟、二慈拯救。大梵住，即四無量。後二成德，一深、二固。

第九「被甲」下二門，明九地行法師入有，備外嚴故。初門明入地十心，如被甲防內，將趣入故。十句可知。二、十器仗。器仗破外，以住地心窮十稠，外無不破故。十中，前五順仗破障；次三違仗破障，如令賊破賊故；次一非順非違仗，如以良謀，不用兵仗，無不破故；後一切成立德仗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九「被甲」下二門，明九地行法師入有，備外嚴故。初門明入地十心，如被甲防內，將趣入故。十句可知。二、十器仗。器仗破外，以住地心窮十稠，外無不破故。十中，前五順仗破障；次三違仗破障，如令賊破賊故；次一非順非違仗，如以良謀，不用兵仗，無不破故；後一切成立德仗。

第十「十種首」下十三門，明十地行，十地德圓故，寄六根四儀業用明之。且分為三：初一總標德首、次六六根勝德、後六四儀成規。今初，居受職位，首出眾聖故。十中，初三果首；次三標之以因、釋之以果；後四直明行首。第二「十眼」下六門，明六根，即分為六：初明十眼者，即大盡分中如實知見一切法故。十中，前五名同諸教，而體用不同諸宗肉眼見障內色故。《智論》三十七說肉眼見近不見遠、見前不見後等，天眼方見遠等，仍有分齊。今肉眼見一切色，已過二眼故。四十四自指云「不思議經應見遠」，此中不說。然天眼是假和合，不見實相；今明見心，即似同於彼。然心通性相，則亦不同。此中慧眼似彼法眼，此中法眼似彼慧眼。所以互者，以彼慧眼不能見眾生，盡滅一異不能度生；今顯實過權，反此明能。彼中法眼雖知於法，不能遍知眾生方便道；今反此故，明知一切，意欲異權故耳。彼佛眼細無不知；今舉勝況劣，又十力無不該故。後五中，智眼見事，即法眼開出光明眼，通身智光，義兼法慧。出生死眼者，然涅槃不可見，絕見方見，見圓寂故。無礙眼者，總見諸眼境皆無障故，此即一眼具多。為不壞相故，須列十眠。一切智眼即是普眼，非但見法界重重，亦乃法界即眼故、為普門故，知十眼全以無礙法界而為其體。若辨次第，以肉眼見生受苦，次以天眼了知其心，次別知根境，次引入如實，次令得佛力，次尋光而見，次同歸寂滅，後等同法界。餘如別章。二、十耳者，然眼等六根，由得解脫神通無上，見聞嗅觸等皆自在故，總就行辨。此門亦即釋名分中聞持如來大法雨故。初二離順離違、次二棄小欣大、次二愍苦厭樂、次二滿果圓因、後二了俗同真悲智俱運。三、有十鼻，嗅行香故。於中，初四聞香體，《俱舍》有四，總名為香：一好香，謂沈壇等；二惡香，謂葱韮等；三等香；四不等香，謂於前二增益依身名為等香，損減依身名不等香，故亦不離好惡。今此中俱聞，聞其上二更無別體，非香非臭對前成三，謂如柴炭等。次三聞香表用，《瑜伽》等中上二界既無鼻舌二識，亦無香味二塵，語其無麁。此聞有頂香者，明其聞細，菩薩力故。又有頂言，餘處多明是色究竟，準晉經中聞非想香，則有頂言亦是三有之頂，既有通果之色，亦有通果之香。後三聞出世人法。四、有十舌，演法味故。下三為成六根，非顯三業，三業前已有故。十中，前五約辯顯德、後五約用。十降四魔，魔即天子魔，生即蘊魔故。五、有十身，隨行成身故。六、有十意，初一總、餘九別，文並可知。第三、六門明四儀動止行。一行者，動遊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十「十種首」下十三門，明十地行，十地德圓故，寄六根四儀業用明之。且分為三：初一總標德首、次六六根勝德、後六四儀成規。今初，居受職位，首出眾聖故。十中，初三果首；次三標之以因、釋之以果；後四直明行首。第二「十眼」下六門，明六根，即分為六：初明十眼者，即大盡分中如實知見一切法故。十中，前五名同諸教，而體用不同諸宗肉眼見障內色故。《智論》三十七說肉眼見近不見遠、見前不見後等，天眼方見遠等，仍有分齊。今肉眼見一切色，已過二眼故。四十四自指云「不思議經應見遠」，此中不說。然天眼是假和合，不見實相；今明見心，即似同於彼。然心通性相，則亦不同。此中慧眼似彼法眼，此中法眼似彼慧眼。所以互者，以彼慧眼不能見眾生，盡滅一異不能度生；今顯實過權，反此明能。彼中法眼雖知於法，不能遍知眾生方便道；今反此故，明知一切，意欲異權故耳。彼佛眼細無不知；今舉勝況劣，又十力無不該故。後五中，智眼見事，即法眼開出光明眼，通身智光，義兼法慧。出生死眼者，然涅槃不可見，絕見方見，見圓寂故。無礙眼者，總見諸眼境皆無障故，此即一眼具多。為不壞相故，須列十眠。一切智眼即是普眼，非但見法界重重，亦乃法界即眼故、為普門故，知十眼全以無礙法界而為其體。若辨次第，以肉眼見生受苦，次以天眼了知其心，次別知根境，次引入如實，次令得佛力，次尋光而見，次同歸寂滅，後等同法界。餘如別章。二、十耳者，然眼等六根，由得解脫神通無上，見聞嗅觸等皆自在故，總就行辨。此門亦即釋名分中聞持如來大法雨故。初二離順離違、次二棄小欣大、次二愍苦厭樂、次二滿果圓因、後二了俗同真悲智俱運。三、有十鼻，嗅行香故。於中，初四聞香體，《俱舍》有四，總名為香：一好香，謂沈壇等；二惡香，謂葱韮等；三等香；四不等香，謂於前二增益依身名為等香，損減依身名不等香，故亦不離好惡。今此中俱聞，聞其上二更無別體，非香非臭對前成三，謂如柴炭等。次三聞香表用，《瑜伽》等中上二界既無鼻舌二識，亦無香味二塵，語其無麁。此聞有頂香者，明其聞細，菩薩力故。又有頂言，餘處多明是色究竟，準晉經中聞非想香，則有頂言亦是三有之頂，既有通果之色，亦有通果之香。後三聞出世人法。四、有十舌，演法味故。下三為成六根，非顯三業，三業前已有故。十中，前五約辯顯德、後五約用。十降四魔，魔即天子魔，生即蘊魔故。五、有十身，隨行成身故。六、有十意，初一總、餘九別，文並可知。第三、六門明四儀動止行。一行者，動遊

行法故。於中，令轉還者，轉有漏定還無漏故。不斷生死者，若斷，非真涅槃故。餘可知。二、十種住者，止息散動故。前七自分住，後三勝進住。三、坐者，多時安處故，初四世坐以攝物、後六法坐以成德。四、十臥者，放捨身心，合法體故。十中，初三顯定，一加行調身心、二習修、三得定；餘七定益，亦兼餘善。然其十事，各同臥之一義：初三後二可知，四獨已臥故，五離尸伏故，六離依倚故，七思明相故、互警覺故，八右脇臥故。五住處者，智有棲止之所故。前明能住，此辨所住，十句可知。六所行處，前辨能行，此明所行。於中，初四自行，一依四念，阿難四問，佛令依住。今辨依行，餘可思準。十地行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行法故。於中，令轉還者，轉有漏定還無漏故。不斷生死者，若斷，非真涅槃故。餘可知。二、十種住者，止息散動故。前七自分住，後三勝進住。三、坐者，多時安處故，初四世坐以攝物、後六法坐以成德。四、十臥者，放捨身心，合法體故。十中，初三顯定，一加行調身心、二習修、三得定；餘七定益，亦兼餘善。然其十事，各同臥之一義：初三後二可知，四獨已臥故，五離尸伏故，六離依倚故，七思明相故、互警覺故，八右脇臥故。五住處者，智有棲止之所故。前明能住，此辨所住，十句可知。六所行處，前辨能行，此明所行。於中，初四自行，一依四念，阿難四問，佛令依住。今辨依行，餘可思準。十地行竟。

大文第六「十觀察」下，五十一門答上因圓果滿。若剋實而論，「成如來力」下四門方明果滿，前皆因圓，以八相前五猶屬因故，為明八相皆示現故。通入果中，即分為二：初三十二門明因圓究竟，即等覺位；後「十種住兜率」下一十九門，明現果圓滿行，即妙覺位。前中，分三：初一十四門，明因行體性；二「十種義」下八門，明方便造修；三「十種魔」下十門，明因行除障。初中二：初四門起行方便、二「十種施」下十度行體。前中三：初二門意業觀察、次一門身業自在、後一門語業宣暢。前中，初觀察者，解方便故、達通塞故。於中，初二觀所化；次四觀能化法，謂理果教行；後三觀位，一超劣、二得位、三同果用。二普觀察者，審慮周遍故。前六以六度治六蔽眾生；後四雙明二利，謂順人證法、下化上成。二身業自在中，謂實德內充、威德外溢，如師子王奮迅威勢。更有異釋，如〈法界品〉辨。於中，前五寄喻、次四約法。上皆自分，後一勝進。三師子吼者，既勇健無畏，則能決定宣唱。二中，令物度苦脫集，安道證滅故。餘並可知(已下五十八經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第六「十觀察」下，五十一門答上因圓果滿。若剋實而論，「成如來力」下四門方明果滿，前皆因圓，以八相前五猶屬因故，為明八相皆示現故。通入果中，即分為二：初三十二門明因圓究竟，即等覺位；後「十種住兜率」下一十九門，明現果圓滿行，即妙覺位。前中，分三：初一十四門，明因行體性；二「十種義」下八門，明方便造修；三「十種魔」下十門，明因行除障。初中二：初四門起行方便、二「十種施」下十度行體。前中三：初二門意業觀察、次一門身業自在、後一門語業宣暢。前中，初觀察者，解方便故、達通塞故。於中，初二觀所化；次四觀能化法，謂理果教行；後三觀位，一超劣、二得位、三同果用。二普觀察者，審慮周遍故。前六以六度治六蔽眾生；後四雙明二利，謂順人證法、下化上成。二身業自在中，謂實德內充、威德外溢，如師子王奮迅威勢。更有異釋，如〈法界品〉辨。於中，前五寄喻、次四約法。上皆自分，後一勝進。三師子吼者，既勇健無畏，則能決定宣唱。二中，令物度苦脫集，安道證滅故。餘並可知(已下五十八經)。

第二「十種施」下十門，明其行體。於中，先明六度、後顯四等。十度之義已如前釋。皆言清淨者，離蔽障故，不同世間施戒等故。然皆寄十表圓，各為一義，與九三施等開合不同。若具會釋，恐厭繁文，故隨顯直釋。今初十施者，一無向背施，即清淨施中別義；二遂求施；三二世樂施，梵本中名應時及濟難，不失益故，餘七皆一切施；四即觀其可不、有損不宜等，極貧下者應先施等；五不希異熟，亦清淨施；六亦難行施，所愛重物無戀著故；七內外財等無不捨故；八九與十皆巧慧施。此迴向巧，治二過故：一觀諸行性不堅牢，治於當果有為見勝功德；二由具大悲，治於二乘趣證無為，故行不住道而向菩提。九益生施，常以財法施之，故名不捨。十忘相成度。然其十度皆有三輪，而義有小異，如《瑜伽》說。此上十施皆通三施。二、十戒者，前三律儀，七十攝生，餘皆攝善；又四即廣博戒、五迴向戒，上二皆一切種戒；六持微細故，即難行戒；七令他悔除，即善士戒；八軌則具足所攝受戒，一切惡止善行故；九永出離戒，上二即清淨戒；十令他得二世樂戒。三、十忍者，初三耐怨害忍，忍他三業惱害故；次三安受苦忍，初後忍不稱情中，一忍身苦以濟物、後二諦察法忍；七八通後二忍。又四難行忍，於下能忍，恕不逮故。五亡身濟難。六忍己順他，皆遂求忍。餘如前判。四、十精進中，二與第十是饒益有情，五是被甲，餘皆攝善。又初三三業即精進自體；四離染法、五引白法，上二一切門精進；六無所棄捨及無所退減、七無下劣、八無顛倒及勤勇加行，上三即善士精進；九平等相應，即一切種精進，上皆自分；十即勝進迴向菩提清淨精進。五、十禪中，初五方便、次一正定堅成、次二發慧斷惑，上八現法樂住禪；九利益眾生禪、十引生功德禪。又五六奢摩他品、七毘鉢舍那品，上三一切種禪；八無愛味及慈悲俱行故，不捨欲界，並善士禪；九雖發通明而利眾生、十能速入佛境，皆難行禪。六、有十慧，初三解法，即加行慧；次四攝生，即後得慧；後三證理，即正體慧。又前五於所知如實通達慧；六於五明處及三聚中決定善巧慧；七知能引義利慧，謂同佛差別智，故非凡小所知，上皆一切慧；八難行慧，達深無我，於境無礙故；九具教具行慧、十具證智慧，上二即善士慧。餘義如〈十行品〉所引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「十種施」下十門，明其行體。於中，先明六度、後顯四等。十度之義已如前釋。皆言清淨者，離蔽障故，不同世間施戒等故。然皆寄十表圓，各為一義，與九三施等開合不同。若具會釋，恐厭繁文，故隨顯直釋。今初十施者，一無向背施，即清淨施中別義；二遂求施；三二世樂施，梵本中名應時及濟難，不失益故，餘七皆一切施；四即觀其可不、有損不宜等，極貧下者應先施等；五不希異熟，亦清淨施；六亦難行施，所愛重物無戀著故；七內外財等無不捨故；八九與十皆巧慧施。此迴向巧，治二過故：一觀諸行性不堅牢，治於當果有為見勝功德；二由具大悲，治於二乘趣證無為，故行不住道而向菩提。九益生施，常以財法施之，故名不捨。十忘相成度。然其十度皆有三輪，而義有小異，如《瑜伽》說。此上十施皆通三施。二、十戒者，前三律儀，七十攝生，餘皆攝善；又四即廣博戒、五迴向戒，上二皆一切種戒；六持微細故，即難行戒；七令他悔除，即善士戒；八軌則具足所攝受戒，一切惡止善行故；九永出離戒，上二即清淨戒；十令他得二世樂戒。三、十忍者，初三耐怨害忍，忍他三業惱害故；次三安受苦忍，初後忍不稱情中，一忍身苦以濟物、後二諦察法忍；七八通後二忍。又四難行忍，於下能忍，恕不逮故。五亡身濟難。六忍己順他，皆遂求忍。餘如前判。四、十精進中，二與第十是饒益有情，五是被甲，餘皆攝善。又初三三業即精進自體；四離染法、五引白法，上二一切門精進；六無所棄捨及無所退減、七無下劣、八無顛倒及勤勇加行，上三即善士精進；九平等相應，即一切種精進，上皆自分；十即勝進迴向菩提清淨精進。五、十禪中，初五方便、次一正定堅成、次二發慧斷惑，上八現法樂住禪；九利益眾生禪、十引生功德禪。又五六奢摩他品、七毘鉢舍那品，上三一切種禪；八無愛味及慈悲俱行故，不捨欲界，並善士禪；九雖發通明而利眾生、十能速入佛境，皆難行禪。六、有十慧，初三解法，即加行慧；次四攝生，即後得慧；後三證理，即正體慧。又前五於所知如實通達慧；六於五明處及三聚中決定善巧慧；七知能引義利慧，謂同佛差別智，故非凡小所知，上皆一切慧；八難行慧，達深無我，於境無礙故；九具教具行慧、十具證智慧，上二即善士慧。餘義如〈十行品〉所引。

第二四門明四等者，六度多明自利，四等多約利他。然四等於境有別，已見〈十地〉。今文從通，但約於樂等，以為顯別。今初明慈，前八眾生緣，九十文顯然。《瑜伽》四十四三緣之中，初共外道、次共二乘、後方不共。此中三緣皆不共凡小，如文思之。二、有十悲，前七眾生緣、次一法緣、後二無緣。於中，初傷其真隱故為顯、後念彼不知故令悟。三、有十喜，初四眾生緣、次三法緣、後三無緣。四、有十捨，文列十一，晉本初二但合為一。於中，初四眾生緣、次六法緣、後一無緣。上明行體竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二四門明四等者，六度多明自利，四等多約利他。然四等於境有別，已見〈十地〉。今文從通，但約於樂等，以為顯別。今初明慈，前八眾生緣，九十文顯然。《瑜伽》四十四三緣之中，初共外道、次共二乘、後方不共。此中三緣皆不共凡小，如文思之。二、有十悲，前七眾生緣、次一法緣、後二無緣。於中，初傷其真隱故為顯、後念彼不知故令悟。三、有十喜，初四眾生緣、次三法緣、後三無緣。四、有十捨，文列十一，晉本初二但合為一。於中，初四眾生緣、次六法緣、後一無緣。上明行體竟。

第二「十義」下八門，明造修方便行。於中，前五門明自分行、後三門明勝進行。前中，初二明法義、次二說福智、後一顯圓足。今初，以彼法義成行故。若以能詮為法，則以所詮為義。今此不取能詮為法。然法約自體義，是所以法總義別，餘如九地四無礙中辨。今初十義，一以修行為多聞之義，意在於修不在聞故。《淨名》亦云「多聞是道場，如聞行故。」二思為法家之義，餘倣此知。法即事法，餘八理法，理法所以在於證入。二、有十法，法有二義：一持自性、二軌生物解。今此前七通二、八九唯自性、後一唯軌生。烏波提者，此云有苦，即二乘涅槃。《佛性論》第二說二乘無餘尚有三餘：一無明住地惑、二無漏業、三變易苦，故非真無餘。今以涅槃為安樂義，略舉有苦，故應捨之，軌令眾生不應修此。第二二門明福智者，福智即道，成福智緣，名助道具。如云三寶不斷是福，勸眾生發為緣等。又具二莊嚴方為正道，偏語皆助，斯則福智即助道具。又以正道福智相絕故，故文中說法布施皆即是福，非福緣故。今初福德中，二順迴向因、七不雜小善迴向於果，餘可知。二智慧具中，一外近善緣、二內調法器、三念慧安處。六念自持、六和眾法，並見上文。六堅順位，《本業》上卷以三賢、十聖、等妙二覺為六，謂信堅、法堅、修堅、德堅、項堅、覺堅。亦名六忍，謂信、法、修、正、無垢、一切智。復名六慧，謂聞、思、修、無相、照寂、寂照。復名六觀，謂住、行、向、地、無相、一切種智。即亦六性，謂習種性等。一切諸佛無不入此故。常隨順十種智者，謂法智、比智、他心智、世智、四諦智、盡智、無生智。若開如實異前，則有十一智，今以如實貫上，故但說十，如《智論》二十六辨。由念成智故為方便。四法樂怡神、五真實修行、六自他雙淨。言三覺者，欲恚害也。七遍觀法性界，如毒蛇者，《淨名》、《涅槃》皆以四大為毒蛇，性違害故。今居蘊入之中，義當十八界，以四大即內界故。《俱舍》云「大種謂四界」，今取總中別義。亦可十八界皆不可執取。處如空聚者，中無人故，並如《涅槃》二十三說。八「深解二空無心已」下明其法空。九止觀雙遊，於中先總修止觀、後「心意」下雙釋二門。先釋止。欲取我相為我想，正計為我業，正損法身為瘡疣，餘過未滅為瘢㾗。能所忍寂，故無來去。後「觀一切」下釋觀。說雖先後，運在一時。十修集種智，謂見法從緣，則知國由心現，國由心現故有而即空，空為法性萬法由生，見法性源是真智慧，皆離妄垢並云清淨，五重積集一切智圓。第三明足者，總顯圓足，惑闇斯亡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「十義」下八門，明造修方便行。於中，前五門明自分行、後三門明勝進行。前中，初二明法義、次二說福智、後一顯圓足。今初，以彼法義成行故。若以能詮為法，則以所詮為義。今此不取能詮為法。然法約自體義，是所以法總義別，餘如九地四無礙中辨。今初十義，一以修行為多聞之義，意在於修不在聞故。《淨名》亦云「多聞是道場，如聞行故。」二思為法家之義，餘倣此知。法即事法，餘八理法，理法所以在於證入。二、有十法，法有二義：一持自性、二軌生物解。今此前七通二、八九唯自性、後一唯軌生。烏波提者，此云有苦，即二乘涅槃。《佛性論》第二說二乘無餘尚有三餘：一無明住地惑、二無漏業、三變易苦，故非真無餘。今以涅槃為安樂義，略舉有苦，故應捨之，軌令眾生不應修此。第二二門明福智者，福智即道，成福智緣，名助道具。如云三寶不斷是福，勸眾生發為緣等。又具二莊嚴方為正道，偏語皆助，斯則福智即助道具。又以正道福智相絕故，故文中說法布施皆即是福，非福緣故。今初福德中，二順迴向因、七不雜小善迴向於果，餘可知。二智慧具中，一外近善緣、二內調法器、三念慧安處。六念自持、六和眾法，並見上文。六堅順位，《本業》上卷以三賢、十聖、等妙二覺為六，謂信堅、法堅、修堅、德堅、項堅、覺堅。亦名六忍，謂信、法、修、正、無垢、一切智。復名六慧，謂聞、思、修、無相、照寂、寂照。復名六觀，謂住、行、向、地、無相、一切種智。即亦六性，謂習種性等。一切諸佛無不入此故。常隨順十種智者，謂法智、比智、他心智、世智、四諦智、盡智、無生智。若開如實異前，則有十一智，今以如實貫上，故但說十，如《智論》二十六辨。由念成智故為方便。四法樂怡神、五真實修行、六自他雙淨。言三覺者，欲恚害也。七遍觀法性界，如毒蛇者，《淨名》、《涅槃》皆以四大為毒蛇，性違害故。今居蘊入之中，義當十八界，以四大即內界故。《俱舍》云「大種謂四界」，今取總中別義。亦可十八界皆不可執取。處如空聚者，中無人故，並如《涅槃》二十三說。八「深解二空無心已」下明其法空。九止觀雙遊，於中先總修止觀、後「心意」下雙釋二門。先釋止。欲取我相為我想，正計為我業，正損法身為瘡疣，餘過未滅為瘢㾗。能所忍寂，故無來去。後「觀一切」下釋觀。說雖先後，運在一時。十修集種智，謂見法從緣，則知國由心現，國由心現故有而即空，空為法性萬法由生，見法性源是真智慧，皆離妄垢並云清淨，五重積集一切智圓。第三明足者，總顯圓足，惑闇斯亡

、智解斯顯，故稱為明。足有二義：一智圓備故；二有進趣故，其猶脚足，斯即十號明行足義。果稱圓足，因為脚足。又準《涅槃》十八以明為果，所謂菩提以行為足，謂戒定等，廣如彼說。此居等覺，義通二足。望脚足義，此門亦得名為勝進。十中，前七約行、後三別舉。三明自分行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、智解斯顯，故稱為明。足有二義：一智圓備故；二有進趣故，其猶脚足，斯即十號明行足義。果稱圓足，因為脚足。又準《涅槃》十八以明為果，所謂菩提以行為足，謂戒定等，廣如彼說。此居等覺，義通二足。望脚足義，此門亦得名為勝進。十中，前七約行、後三別舉。三明自分行竟。

第二「有十種求法」下三門，明勝進行：一更求法要、二得已明了、三如說修行。今初，依此成行故。一始心唯直、二中後無懈、三內不顧身、四外亡名利、五雙圓二利、六得意亡言、七果不近求、八因酬所為、九普決疑惑、十唯滿佛乘，離此十求皆邪求也。二明了法者，得不照達，求之何用？總以普賢勝智了知三乘凡聖差別。一是凡夫，若童稚蒙昧，未能出世，故隨世俗長四善根。二謂鈍根，隨信他言而行道故，名隨信行。三是利根，由自披閱契經等法而行道故，名隨法行。然今既云覺法自性等，即知十中前九亦兼含大，是以《智論》明有三乘共十地法。此上二人約根分異。四第八人者，即初果向。又《俱舍．賢聖品》中疏云「第八人者，謂苦法忍，八忍之中從後數之為第八故。」又《智論》中有八人地，若約超斷容具二三果向，謂具修道惑及斷一至五皆初果向斷，次三向二斷九乃至八地惑盡至苦法忍即為第三向也。五初果法斷眾結者，謂三正三隨，已如十地。亦可見所斷惑八十八使，名為眾結。由見諦理斷無明漏，無明是生死根本，名生死漏。六一來果，觀欲味過患，已斷六品，雖三品惑能潤一生，故一往來而知無往來也。七不還果，斷九品盡故，不還欲界。乃至八地惑皆斷故，總云不樂三界。八無學果。八解脫者，一內有色觀外色解脫、二內無色觀外色解脫、三淨解脫，初二如次依初二禪，三依四禪；次四無色為四解脫；八即滅受想解脫。餘義已見上文，廣如諸論。九十可知。三修行法者，如說修行方得佛法故。常為諸天者，為字去聲，故晉經云「覺悟諸天」。餘並可知。上來造修行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「有十種求法」下三門，明勝進行：一更求法要、二得已明了、三如說修行。今初，依此成行故。一始心唯直、二中後無懈、三內不顧身、四外亡名利、五雙圓二利、六得意亡言、七果不近求、八因酬所為、九普決疑惑、十唯滿佛乘，離此十求皆邪求也。二明了法者，得不照達，求之何用？總以普賢勝智了知三乘凡聖差別。一是凡夫，若童稚蒙昧，未能出世，故隨世俗長四善根。二謂鈍根，隨信他言而行道故，名隨信行。三是利根，由自披閱契經等法而行道故，名隨法行。然今既云覺法自性等，即知十中前九亦兼含大，是以《智論》明有三乘共十地法。此上二人約根分異。四第八人者，即初果向。又《俱舍．賢聖品》中疏云「第八人者，謂苦法忍，八忍之中從後數之為第八故。」又《智論》中有八人地，若約超斷容具二三果向，謂具修道惑及斷一至五皆初果向斷，次三向二斷九乃至八地惑盡至苦法忍即為第三向也。五初果法斷眾結者，謂三正三隨，已如十地。亦可見所斷惑八十八使，名為眾結。由見諦理斷無明漏，無明是生死根本，名生死漏。六一來果，觀欲味過患，已斷六品，雖三品惑能潤一生，故一往來而知無往來也。七不還果，斷九品盡故，不還欲界。乃至八地惑皆斷故，總云不樂三界。八無學果。八解脫者，一內有色觀外色解脫、二內無色觀外色解脫、三淨解脫，初二如次依初二禪，三依四禪；次四無色為四解脫；八即滅受想解脫。餘義已見上文，廣如諸論。九十可知。三修行法者，如說修行方得佛法故。常為諸天者，為字去聲，故晉經云「覺悟諸天」。餘並可知。上來造修行竟。

第三「有十魔」下十門，明離障行。分二。前五門明離障成行、後五門明離障加持。前中分三：初二門明所離障體、次一門明離障方便、後二門顯見佛成行。前中，初顯魔體、後辨魔因。今初，十魔，能障道故。一蘊魔者，身為道器，體與佛同，豈即是魔？蘊魔之名特由取著，下九例爾。皆以下句釋成魔義，是知以心分別萬法皆魔，何但此十。故舉菩提法智以勝況劣，不以心分別。一切皆佛，豈捨魔界求佛界耶？然四魔直就體明，十魔多約執取。十表無盡，故與四不同。若欲攝者，除三同外皆煩惱。攝法即所證，智是能證，能所冥合故名菩提。若不捨於分別菩提之見，即是魔矣。餘文自顯。二、有十魔業者，行此十事皆能訛善亦招天魔，故為其業。十中，一由忘行本，令所修善感生死果，不至菩提，故是其業。二於蔽度不平等故，於中初二蔽俱行度、後四嫌棄有蔽之人，文影略耳。夫真道者，不施不慳、不戒不犯、不忍不恚、不進不怠、不定不亂、不智不愚，嫌他不忍，忍度豈成？他皆倣此。又悲化惡故，況惡為善資，不愛其資，是大迷也。餘八易知。然觀此文，難免魔業，願諸後學審此省躬。第二捨魔業即離障方便。對障修治，故云捨離。然此十句，敵對反前，但略而不次耳。一反第五；二反第二；三反第七；四反第一；五反第四；六反第八；七反第三；八反第九，救護彼故；九反第十，若得佛加，蔽惡息故；十反第六，同一善根豈求惡故。然復欲顯隨其一善，總反前十；或以多善共反前一，令不定執，故不次耳。第三二門顯見佛成行，由障離故，果現行成。於中，先見佛、後成行。今初，即是果現。此中所見即前十佛，亦是八地十身。十身與此，名小不同，已如前會。然此中明見，皆稱彼佛而見。如云無著，自屬正覺，非謂菩薩於彼不著。若菩薩於此不著，下九豈當著耶？是知皆就所見明見亦不得，半就所見、半約能見。一無著者，安住世間故，不著涅槃成正覺故，不著生死乘無住道，示成正覺故名無著。稱此而見，是見正覺。他皆準此。又無邪慧而不離，故云無著；無正德而不圓，故云正覺，則佛見影略。此即總句，下九皆此別義。二乘願出生，故上文云佛願力故無不現，又乘此願能生一切德故。三報即相好莊嚴身業，即萬行之因，而深信為首，云深信見。故下善財云「一切諸佛從信心起」，亦能令見者信故。四隨順眾生住持舍利等故。又隨順眾生，以圓音周遍三世持佛法故。五涅槃即是化身，化身示滅故名涅槃。深入見者，深入涅槃故能示滅，深入生死故示滅非真。六法身充滿於法界故，法界為佛體故。七湛然安住真唯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「有十魔」下十門，明離障行。分二。前五門明離障成行、後五門明離障加持。前中分三：初二門明所離障體、次一門明離障方便、後二門顯見佛成行。前中，初顯魔體、後辨魔因。今初，十魔，能障道故。一蘊魔者，身為道器，體與佛同，豈即是魔？蘊魔之名特由取著，下九例爾。皆以下句釋成魔義，是知以心分別萬法皆魔，何但此十。故舉菩提法智以勝況劣，不以心分別。一切皆佛，豈捨魔界求佛界耶？然四魔直就體明，十魔多約執取。十表無盡，故與四不同。若欲攝者，除三同外皆煩惱。攝法即所證，智是能證，能所冥合故名菩提。若不捨於分別菩提之見，即是魔矣。餘文自顯。二、有十魔業者，行此十事皆能訛善亦招天魔，故為其業。十中，一由忘行本，令所修善感生死果，不至菩提，故是其業。二於蔽度不平等故，於中初二蔽俱行度、後四嫌棄有蔽之人，文影略耳。夫真道者，不施不慳、不戒不犯、不忍不恚、不進不怠、不定不亂、不智不愚，嫌他不忍，忍度豈成？他皆倣此。又悲化惡故，況惡為善資，不愛其資，是大迷也。餘八易知。然觀此文，難免魔業，願諸後學審此省躬。第二捨魔業即離障方便。對障修治，故云捨離。然此十句，敵對反前，但略而不次耳。一反第五；二反第二；三反第七；四反第一；五反第四；六反第八；七反第三；八反第九，救護彼故；九反第十，若得佛加，蔽惡息故；十反第六，同一善根豈求惡故。然復欲顯隨其一善，總反前十；或以多善共反前一，令不定執，故不次耳。第三二門顯見佛成行，由障離故，果現行成。於中，先見佛、後成行。今初，即是果現。此中所見即前十佛，亦是八地十身。十身與此，名小不同，已如前會。然此中明見，皆稱彼佛而見。如云無著，自屬正覺，非謂菩薩於彼不著。若菩薩於此不著，下九豈當著耶？是知皆就所見明見亦不得，半就所見、半約能見。一無著者，安住世間故，不著涅槃成正覺故，不著生死乘無住道，示成正覺故名無著。稱此而見，是見正覺。他皆準此。又無邪慧而不離，故云無著；無正德而不圓，故云正覺，則佛見影略。此即總句，下九皆此別義。二乘願出生，故上文云佛願力故無不現，又乘此願能生一切德故。三報即相好莊嚴身業，即萬行之因，而深信為首，云深信見。故下善財云「一切諸佛從信心起」，亦能令見者信故。四隨順眾生住持舍利等故。又隨順眾生，以圓音周遍三世持佛法故。五涅槃即是化身，化身示滅故名涅槃。深入見者，深入涅槃故能示滅，深入生死故示滅非真。六法身充滿於法界故，法界為佛體故。七湛然安住真唯

識性，是佛心故。八寂然無依，心言路絕，即三昧義。觸類皆然，故三昧無量。九平等性智了本性故，本覺真性性本了故。十隨自他意無身不受故。依上十見則真見佛。既知十佛總別六相圓融，則亦十見無有障礙。又此十種攝為五對：一所出能出對、二正報任持對、三真常普遍對、四內住外寂對、五體深用廣對，如文思之。上十佛十身，類此成對。又此十見各有十種，並如〈不思議法〉等品。二、有十種佛業，即是成行。前見佛體，今辨佛因。又行順佛行，故名佛業，佛以利生為事業故。十中，初總、餘別。又總別合為五對：一覺導夢化對、二開纏淨戒對，犯戒疑悔故為彼纏，令其懺除故名出離。戒。有多種，出離亦多，總相言之不過二種：一事、二理。事隨輕重，篇聚悔除；理觀性空，是真奉律。若具二者，罪無不離。又如《瑜伽》九十九有五惡作，即是悔纏：一謂作是思惟後定自責、二諸天呵責、三大師同行責、四惡名流布、五死墮惡趣。亦有五相能除此惡作，謂佛許還淨故；由無知等我已滅故；當來無犯意我已生故；已於同梵行悔故；佛說悔除為善哉，惡作相續以為蓋故。餘如《淨名》第一及〈隨好品〉辨。三現相說法對，於現相中，由如來相從六度生，故除六蔽，見此殊勝不希二乘，覩慈善根決知尊勝，住心佛境自失威光故無害等。四降魔護小對。五悲攝雙行對。雙行中有十一句：初一總明無作四諦。不驚怖者，妄惑本無今有故應驚，妄苦逼害身心故應怖；今皆了本寂，即同滅理，故不驚怖。雖了本寂，而修福智為能治道。餘十一句別中，初一約苦、次一約集、次八約道、後一約滅，文並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識性，是佛心故。八寂然無依，心言路絕，即三昧義。觸類皆然，故三昧無量。九平等性智了本性故，本覺真性性本了故。十隨自他意無身不受故。依上十見則真見佛。既知十佛總別六相圓融，則亦十見無有障礙。又此十種攝為五對：一所出能出對、二正報任持對、三真常普遍對、四內住外寂對、五體深用廣對，如文思之。上十佛十身，類此成對。又此十見各有十種，並如〈不思議法〉等品。二、有十種佛業，即是成行。前見佛體，今辨佛因。又行順佛行，故名佛業，佛以利生為事業故。十中，初總、餘別。又總別合為五對：一覺導夢化對、二開纏淨戒對，犯戒疑悔故為彼纏，令其懺除故名出離。戒。有多種，出離亦多，總相言之不過二種：一事、二理。事隨輕重，篇聚悔除；理觀性空，是真奉律。若具二者，罪無不離。又如《瑜伽》九十九有五惡作，即是悔纏：一謂作是思惟後定自責、二諸天呵責、三大師同行責、四惡名流布、五死墮惡趣。亦有五相能除此惡作，謂佛許還淨故；由無知等我已滅故；當來無犯意我已生故；已於同梵行悔故；佛說悔除為善哉，惡作相續以為蓋故。餘如《淨名》第一及〈隨好品〉辨。三現相說法對，於現相中，由如來相從六度生，故除六蔽，見此殊勝不希二乘，覩慈善根決知尊勝，住心佛境自失威光故無害等。四降魔護小對。五悲攝雙行對。雙行中有十一句：初一總明無作四諦。不驚怖者，妄惑本無今有故應驚，妄苦逼害身心故應怖；今皆了本寂，即同滅理，故不驚怖。雖了本寂，而修福智為能治道。餘十一句別中，初一約苦、次一約集、次八約道、後一約滅，文並可知。

第二「有十慢」下五門，明離障加持行。中二：初二門內成離障行、後三門外得加持行。前中，初門舉障、後門顯治。今初。慢者，恃己於他，高舉為性，能障不慢，生苦為業。然經論中說多差別，且明七慢。《俱舍論》十九云：一慢、二過慢、三慢過慢、四我慢、五增上慢、六卑慢、七邪慢。今文開十，四五與九具有其名，餘七但有其義。前三即慢，但約有高心故。故彼論云「一慢者，謂於他劣謂己勝，於他等謂己等。雖能稱境，以心高舉，說名為慢。」初一輕人、次二慢法。四中自高陵物，是於他等謂己勝，即當過慢，過前慢故。五即慢過慢，今言過過者，過前慢故。有德應讚，即於他勝見讚不喜，是謂己勝應合讚我故。六即邪慢，謂於無德謂己有德，故名邪慢。成就惡行名為無德，恃惡高舉名之為慢。自起誹謗，即惡行故。七即卑慢，耆舊有德，即是彼多分勝，不應執事，即謂己小劣，何得事他。八亦邪慢，起惡行故。九即我慢，我慢所吞故。十即增上慢，新善未起即是未得，不應諍而諍即是謂得故。「其但以曾發」下，準梵本應迴安於「百千劫前深坑」之下，彼梵本從「消滅」下云「不應說而說，言多鬪諍發起怨嫌，數行此法應墮大坑。然以曾集菩提心力，得受豪貴自在之力，於百千劫尚不見佛，何況聞法。」晉及《度世》大意皆同梵本。若但依今釋，當墮深坑語其慢過，終自醒悟明非長沒。若約八慢，前三皆是憍慢，亦名傲慢，皆於尊境不肯禮敬故。餘如別說。二「若諸菩薩」下有十種智業，顯對治行。謂既識障惑不令增長，制情從理、敬重法行，故名智業。文中，初結前生後，文通兩段；後「何等」下正顯並是智之作用，故名為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「有十慢」下五門，明離障加持行。中二：初二門內成離障行、後三門外得加持行。前中，初門舉障、後門顯治。今初。慢者，恃己於他，高舉為性，能障不慢，生苦為業。然經論中說多差別，且明七慢。《俱舍論》十九云：一慢、二過慢、三慢過慢、四我慢、五增上慢、六卑慢、七邪慢。今文開十，四五與九具有其名，餘七但有其義。前三即慢，但約有高心故。故彼論云「一慢者，謂於他劣謂己勝，於他等謂己等。雖能稱境，以心高舉，說名為慢。」初一輕人、次二慢法。四中自高陵物，是於他等謂己勝，即當過慢，過前慢故。五即慢過慢，今言過過者，過前慢故。有德應讚，即於他勝見讚不喜，是謂己勝應合讚我故。六即邪慢，謂於無德謂己有德，故名邪慢。成就惡行名為無德，恃惡高舉名之為慢。自起誹謗，即惡行故。七即卑慢，耆舊有德，即是彼多分勝，不應執事，即謂己小劣，何得事他。八亦邪慢，起惡行故。九即我慢，我慢所吞故。十即增上慢，新善未起即是未得，不應諍而諍即是謂得故。「其但以曾發」下，準梵本應迴安於「百千劫前深坑」之下，彼梵本從「消滅」下云「不應說而說，言多鬪諍發起怨嫌，數行此法應墮大坑。然以曾集菩提心力，得受豪貴自在之力，於百千劫尚不見佛，何況聞法。」晉及《度世》大意皆同梵本。若但依今釋，當墮深坑語其慢過，終自醒悟明非長沒。若約八慢，前三皆是憍慢，亦名傲慢，皆於尊境不肯禮敬故。餘如別說。二「若諸菩薩」下有十種智業，顯對治行。謂既識障惑不令增長，制情從理、敬重法行，故名智業。文中，初結前生後，文通兩段；後「何等」下正顯並是智之作用，故名為業。

第二「魔攝持」下三門，辨外加持行。分二：此門所離障、後二門能治行。今初，即怨障加持。由內行乖理、外魔得便，名為攝持。又行乖理，即是魔攝。初二心怠志陜、次二行少解滯、次二捨願趣斷、次二成小捨大、後二捨悲謗法。第二「佛所攝」下二門，明能治行。由離於邪，自然合正。於中，先佛、後法。今初，先結前生後、後「何等」下正說，文顯可知。二法攝中，前四即四法印、次二總別緣生、次二大小、後二智斷。上辨因圓究竟訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「魔攝持」下三門，辨外加持行。分二：此門所離障、後二門能治行。今初，即怨障加持。由內行乖理、外魔得便，名為攝持。又行乖理，即是魔攝。初二心怠志陜、次二行少解滯、次二捨願趣斷、次二成小捨大、後二捨悲謗法。第二「佛所攝」下二門，明能治行。由離於邪，自然合正。於中，先佛、後法。今初，先結前生後、後「何等」下正說，文顯可知。二法攝中，前四即四法印、次二總別緣生、次二大小、後二智斷。上辨因圓究竟訖。

第二「住兜率」下十九門，明果用圓滿行。多約八相顯果用者，明是普賢大用之果，不就淨土實報處說。又顯實報不可說故，又顯八相通因果故。長分為十：初一門住天、次一門示沒、三一門入胎、四一門住胎、五三門初生、六二門在家、七二門出家、八五門成道、九二門轉法輪、十有一門入涅槃。初之二門合屬第三，即是八相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「住兜率」下十九門，明果用圓滿行。多約八相顯果用者，明是普賢大用之果，不就淨土實報處說。又顯實報不可說故，又顯八相通因果故。長分為十：初一門住天、次一門示沒、三一門入胎、四一門住胎、五三門初生、六二門在家、七二門出家、八五門成道、九二門轉法輪、十有一門入涅槃。初之二門合屬第三，即是八相。

今初，欲說下生，先明在天所作。一化欲天、二化色天、三化大千、四同類共談、五為同類說、六善巧降魔、七樂音說法、八詣佛聞法、九供養多佛、十多身益生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初，欲說下生，先明在天所作。一化欲天、二化色天、三化大千、四同類共談、五為同類說、六善巧降魔、七樂音說法、八詣佛聞法、九供養多佛、十多身益生。

第二時至云沒，名將下生。《大乘方便經》下卷云「菩薩如其本願，處兜率天宮，能得菩提轉于法輪，非為不能。菩薩思惟：『閻浮提人不能至此兜率天上聽受法教，兜率天人能下閻浮。』是故下生。」一廣拔眾苦、二遍警有緣、三嚴剎揀非、四覺諸導從、五密召侍衛、六先告當機、七令輔翼知、八淨所生處、九長延天壽、十廣現難思(已下入第五十九經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二時至云沒，名將下生。《大乘方便經》下卷云「菩薩如其本願，處兜率天宮，能得菩提轉于法輪，非為不能。菩薩思惟：『閻浮提人不能至此兜率天上聽受法教，兜率天人能下閻浮。』是故下生。」一廣拔眾苦、二遍警有緣、三嚴剎揀非、四覺諸導從、五密召侍衛、六先告當機、七令輔翼知、八淨所生處、九長延天壽、十廣現難思(已下入第五十九經)。

第三正明入胎十事。如有問言：於四生中化生為上，佛為最勝，何故胎生？諸經論中多用初緣以通此問，今明具十以表無盡。一化劣解，此通凡小。二攝眷屬化生，設有父母等恩養少故。三三時無亂，出時無亂，在後初生故。《俱舍．世品》明輪王唯入無亂，緣覺兼住，唯佛三時無亂，以福智俱勝故。《瑜伽》同此。上之三緣，小教亦說；次下四事，兼於權大。四演法益物。五乘願化生。六破胎生慢。誰能於佛恃種族耶？七胎障不隔故，令大心同覩。後之三緣，唯實教有。八同類共集說智慧藏，為胎藏故。九定力現嚴，以離垢藏為胎藏故。十興供聞法，以法界藏為胎藏故，此一是總。八九即法界別義，法界寂然是離垢義，寂而常照是智慧義。又前二是能證，後一所證，能所冥合諸佛生故。又前二不壞小而廣容，後一不動此而普遍，如是自在是佛生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三正明入胎十事。如有問言：於四生中化生為上，佛為最勝，何故胎生？諸經論中多用初緣以通此問，今明具十以表無盡。一化劣解，此通凡小。二攝眷屬化生，設有父母等恩養少故。三三時無亂，出時無亂，在後初生故。《俱舍．世品》明輪王唯入無亂，緣覺兼住，唯佛三時無亂，以福智俱勝故。《瑜伽》同此。上之三緣，小教亦說；次下四事，兼於權大。四演法益物。五乘願化生。六破胎生慢。誰能於佛恃種族耶？七胎障不隔故，令大心同覩。後之三緣，唯實教有。八同類共集說智慧藏，為胎藏故。九定力現嚴，以離垢藏為胎藏故。十興供聞法，以法界藏為胎藏故，此一是總。八九即法界別義，法界寂然是離垢義，寂而常照是智慧義。又前二是能證，後一所證，能所冥合諸佛生故。又前二不壞小而廣容，後一不動此而普遍，如是自在是佛生故。

第四微細趣，即明住胎十事。初一通現地位，次八明現七相，以處胎為能現故，童子屬處宮相故。後一總結多門，並一相中同時齊現，深密難知，故名微細。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四微細趣，即明住胎十事。初一通現地位，次八明現七相，以處胎為能現故，童子屬處宮相故。後一總結多門，並一相中同時齊現，深密難知，故名微細。

第五「十種生」下三門，明初生相。今初正辨，即右脇生時。初一即出時無亂，後一動剎益生，中八可知。二現微笑，在行七步時故。《瑞應經》云「菩薩示生即行七步，一手指天一手指地，天上天下唯我為尊。」即自誓也。初三自慶，次六慶能遍益群品，謂四無智自憍，我能摧故。五昔善今退，我能續故。六能為眾生良福田故。七見生聞教益不虛故。八傷諸同行不成佛故。九愍諸同會滯凡地故。後一得佛加故。三行七步，謂初生在地，十方各行七步，顯自在希奇故。七數過三，名過三界，隨所履地皆現金剛。餘並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「十種生」下三門，明初生相。今初正辨，即右脇生時。初一即出時無亂，後一動剎益生，中八可知。二現微笑，在行七步時故。《瑞應經》云「菩薩示生即行七步，一手指天一手指地，天上天下唯我為尊。」即自誓也。初三自慶，次六慶能遍益群品，謂四無智自憍，我能摧故。五昔善今退，我能續故。六能為眾生良福田故。七見生聞教益不虛故。八傷諸同行不成佛故。九愍諸同會滯凡地故。後一得佛加故。三行七步，謂初生在地，十方各行七步，顯自在希奇故。七數過三，名過三界，隨所履地皆現金剛。餘並可知。

第六「童子地」下二門，明在家同俗行，並處王宮相。童子已在王宮，但此門明幼懷德藝，顯是超絕；後門貴極無染，以彰德高。今初八云令樂法者，幼而梵行德業殊倫，後見道成必樂其法。餘九可知。二正明處宮十中，一化同行，同行處宮故如瞿波。四濁世欣貴故。餘八可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「童子地」下二門，明在家同俗行，並處王宮相。童子已在王宮，但此門明幼懷德藝，顯是超絕；後門貴極無染，以彰德高。今初八云令樂法者，幼而梵行德業殊倫，後見道成必樂其法。餘九可知。二正明處宮十中，一化同行，同行處宮故如瞿波。四濁世欣貴故。餘八可知。

第七「出家」下二門，明捨家期道行。初明出家、後顯修行。今初，雖能深宮入道而出家者，示斯十意：初二令厭捨苦果。次二欣揚勝道。次二令離利鈍集。著常見者，貴常為貴，故不出家；著斷見者，身滅無餘，何須出家。既非常斷，明可修進，云離二邊。又非苦樂等。次二顯界家繫滅。後二顯得果同因。二示苦行者，行有苦樂。而遍苦者有斯十意：一為小乘要，謂勤苦方得道故。二示同異道，摧邪見故，謂六年自餓無道，後受乳糜，方得顯餓非真。三一言罵佛，六載受飢故。緣如《大乘方便經》第二。四五濁眾生皆有重罪，憂惱覆心不能得道，令彼念言謗佛尚得解脫，況我等耶？即悔除故，亦如彼說。五策懈怠眾生故。六令知為法忘飢故。七示著樂非道故。八始末精勤故。九準晉經云「欲令未來眾生發精進故。」今精進之言合在前句，缺斯一句。十苦行待機者，顯悲深故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「出家」下二門，明捨家期道行。初明出家、後顯修行。今初，雖能深宮入道而出家者，示斯十意：初二令厭捨苦果。次二欣揚勝道。次二令離利鈍集。著常見者，貴常為貴，故不出家；著斷見者，身滅無餘，何須出家。既非常斷，明可修進，云離二邊。又非苦樂等。次二顯界家繫滅。後二顯得果同因。二示苦行者，行有苦樂。而遍苦者有斯十意：一為小乘要，謂勤苦方得道故。二示同異道，摧邪見故，謂六年自餓無道，後受乳糜，方得顯餓非真。三一言罵佛，六載受飢故。緣如《大乘方便經》第二。四五濁眾生皆有重罪，憂惱覆心不能得道，令彼念言謗佛尚得解脫，況我等耶？即悔除故，亦如彼說。五策懈怠眾生故。六令知為法忘飢故。七示著樂非道故。八始末精勤故。九準晉經云「欲令未來眾生發精進故。」今精進之言合在前句，缺斯一句。十苦行待機者，顯悲深故。

第八「詣道場」下五門，道成證入行。即分為五：一明進趣所安，即從苦行所向於道樹，顯捨邪趣正故，因圓趣果故，行行後邊故。十句可知。二正坐道場明自力安處，初四嚴處。次三三業現相。觀師子座者，知將說故。晉經云「觀一切佛師子之吼。」後三成德，一滿自能證，明智顯惑亡；二受佛所處，將契同法界；三大悲同體，故能遍加。三、有十奇特者，明外感希奇，大果先兆故。四降魔者，正覺將顯，先摧邪故。皆言示者，久已降故，魔王多是大菩薩故，無有惡魔能惱佛故。亦如野干，豈能於師子前以振威勢，《大乘方便經》下卷云「若非佛力召來，彼等惡魔豈得近佛。」魔為欲界尊，勝勝降伏餘故。十中一示以德諍、二破魔佛誰愈、三波旬兵眾滿三十六由旬圍菩提樹欲作留難，菩薩住慈悲智慧，以手指地，一切散壞。八萬四千八部大眾皆發大菩提心，故云教化調伏廣。如《方便經》及《本行集》說。六未免魔者，勿懈怠故。七一被降伏，乃至末世翻護法故。餘五可知。五、有十種成如來力，即正覺現前。前之二門當無間道，此當解脫道，更前二門即方便道。今此十中，初一障無不寂、次二因無不圓、次二果無不滿、次三德無不普、後二佛無不同，故結名如來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八「詣道場」下五門，道成證入行。即分為五：一明進趣所安，即從苦行所向於道樹，顯捨邪趣正故，因圓趣果故，行行後邊故。十句可知。二正坐道場明自力安處，初四嚴處。次三三業現相。觀師子座者，知將說故。晉經云「觀一切佛師子之吼。」後三成德，一滿自能證，明智顯惑亡；二受佛所處，將契同法界；三大悲同體，故能遍加。三、有十奇特者，明外感希奇，大果先兆故。四降魔者，正覺將顯，先摧邪故。皆言示者，久已降故，魔王多是大菩薩故，無有惡魔能惱佛故。亦如野干，豈能於師子前以振威勢，《大乘方便經》下卷云「若非佛力召來，彼等惡魔豈得近佛。」魔為欲界尊，勝勝降伏餘故。十中一示以德諍、二破魔佛誰愈、三波旬兵眾滿三十六由旬圍菩提樹欲作留難，菩薩住慈悲智慧，以手指地，一切散壞。八萬四千八部大眾皆發大菩提心，故云教化調伏廣。如《方便經》及《本行集》說。六未免魔者，勿懈怠故。七一被降伏，乃至末世翻護法故。餘五可知。五、有十種成如來力，即正覺現前。前之二門當無間道，此當解脫道，更前二門即方便道。今此十中，初一障無不寂、次二因無不圓、次二果無不滿、次三德無不普、後二佛無不同，故結名如來也。

第九「轉大法輪」下二門，明轉法輪。道成機熟，開甘露門故。於中，初門所轉法輪體用、後門明轉法輪因緣。前中，流演圓通目之為輪，自我之彼名之為轉。小乘以眼智明覺四行繫於四諦，今顯無盡十行，應繫十諦以成百行。餘如法輪章說。十中，初二能轉備圓、次二所轉深妙、次二生信拔苦、次二因深量廣、後二時遠益高。二種白淨法十事，即法輪因。白淨法者，即所轉輪體，謂佛無漏清淨法界轉入眾生心中，成聞熏種子，故名為種。說應時機，言不虛發，還生無漏聖智故，無空過故。《攝論》中多聞熏習從最清淨法界等流生無漏現行，是此義也。亦即前章無礙解脫。所以能種此種者，有十事故，初一宿因，餘皆現因。於中，前六德具、後三用勝。前中二三悲具，一內持、二外攝；次四智具，即四悉檀，一為人所樂不同故、二第一義應時令悟故、三對治隨病所宜故、四世界了世而順故。第十涅槃，謂應盡還源。有斯十意：初二明生死過患，一無常故、二無樂故，云非安隱；三明涅槃是樂，翻上無樂，以涅槃寂滅為真樂故；四翻色身無常，法身為常故。故晉經云「令求常住淨法身故。」今缺「常」字。以法身是三德之一，性出自古，體無變異，偏語其常。今已出纏，故名為淨。次三句明生死無我，不自在故。一一期無常不自在，故云不可轉；二別明念念無常不自在，此通變易生死；三即分段不能堅住，亦非自在。八明涅槃是堅，即自在我，亦兼常義。九翻有為以明淨德。不淨者，即有為法故。言聚散淨者，諸佛菩薩正法名無生起，然是性淨涅槃隨緣生死即相之性，方為正法。然《涅槃》第二翻破凡小四德、通諸佛法，故以如來為我，此正顯涅槃故，亦就涅槃明我。餘並相順。然常等四德雖遍通佛法，從其別義各顯不同，上以四榮翻枯具遣八倒。十明法爾，諸佛常規。上來說分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九「轉大法輪」下二門，明轉法輪。道成機熟，開甘露門故。於中，初門所轉法輪體用、後門明轉法輪因緣。前中，流演圓通目之為輪，自我之彼名之為轉。小乘以眼智明覺四行繫於四諦，今顯無盡十行，應繫十諦以成百行。餘如法輪章說。十中，初二能轉備圓、次二所轉深妙、次二生信拔苦、次二因深量廣、後二時遠益高。二種白淨法十事，即法輪因。白淨法者，即所轉輪體，謂佛無漏清淨法界轉入眾生心中，成聞熏種子，故名為種。說應時機，言不虛發，還生無漏聖智故，無空過故。《攝論》中多聞熏習從最清淨法界等流生無漏現行，是此義也。亦即前章無礙解脫。所以能種此種者，有十事故，初一宿因，餘皆現因。於中，前六德具、後三用勝。前中二三悲具，一內持、二外攝；次四智具，即四悉檀，一為人所樂不同故、二第一義應時令悟故、三對治隨病所宜故、四世界了世而順故。第十涅槃，謂應盡還源。有斯十意：初二明生死過患，一無常故、二無樂故，云非安隱；三明涅槃是樂，翻上無樂，以涅槃寂滅為真樂故；四翻色身無常，法身為常故。故晉經云「令求常住淨法身故。」今缺「常」字。以法身是三德之一，性出自古，體無變異，偏語其常。今已出纏，故名為淨。次三句明生死無我，不自在故。一一期無常不自在，故云不可轉；二別明念念無常不自在，此通變易生死；三即分段不能堅住，亦非自在。八明涅槃是堅，即自在我，亦兼常義。九翻有為以明淨德。不淨者，即有為法故。言聚散淨者，諸佛菩薩正法名無生起，然是性淨涅槃隨緣生死即相之性，方為正法。然《涅槃》第二翻破凡小四德、通諸佛法，故以如來為我，此正顯涅槃故，亦就涅槃明我。餘並相順。然常等四德雖遍通佛法，從其別義各顯不同，上以四榮翻枯具遣八倒。十明法爾，諸佛常規。上來說分竟。

大文第七從「佛子此法門」下結勸修學分。於中二：一結義勸修、二「佛子此一切菩薩」下結名勸學。前中亦二：初舉名結義、後「佛子若有」下勸信修行。二結名勸學中，先顯十名。初一約能詮，依此生行故名為處，前約所詮行體但云清淨行，餘九約所詮功能立稱；二決彼行義定能感果故；三證所證故；四能證分明故；五有智超勝故；六悲興萬行故；七一一圓融故；八軌則具足故；九即理涉事故；十即事而真故。後「應尊重」下勸學可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第七從「佛子此法門」下結勸修學分。於中二：一結義勸修、二「佛子此一切菩薩」下結名勸學。前中亦二：初舉名結義、後「佛子若有」下勸信修行。二結名勸學中，先顯十名。初一約能詮，依此生行故名為處，前約所詮行體但云清淨行，餘九約所詮功能立稱；二決彼行義定能感果故；三證所證故；四能證分明故；五有智超勝故；六悲興萬行故；七一一圓融故；八軌則具足故；九即理涉事故；十即事而真故。後「應尊重」下勸學可知。

大文第八從「說此」下現瑞分，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第八從「說此」下現瑞分，可知。

大文第九「爾時十方」下證成分。於中二：先讚法證、後「佛子汝已」下歎人證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第九「爾時十方」下證成分。於中二：先讚法證、後「佛子汝已」下歎人證。

大文第十「爾時普賢」下偈頌分。總有二百一十五頌半，分三：初有八偈七言，歎德深廣，明說分齊；二「其心」下百三十一頌半，總示行德，略顯深廣，上二並是伽陀；三從「依於佛智」下七十六偈，頌前長行，方是祇夜。今初，分四：初四許說廣深、次二舉德誡聽、次一重總許說、後一示說分齊。第二總示行德中，分三：初二頌略標法喻、二五十五頌半託事表法以明深廣、三從「菩薩等於佛」下聽十四頌即法明行以彰廣大。初標可知。二託事表法中總五十喻，難以區分，今類例相從且分為十：初四偈半，二喻，明悅物覆蔭行。二「師子」下十偈，摧邪導迷行。師子吼義，〈法界〉初說。三有十一偈，明高深堅密行。四「迦樓羅」下六偈，觀機照益行。五有六偈，自在統御行。六「智慧心」下二偈，包含無染行。七二偈，周遍成益行。八「如珍寶」下六偈，檢束修身行。九二偈，調御運載行。十「優曇華」下六偈，外用遊處行。第三即法明行，中二：初十偈，總明深廣，許說誡聽；後「一身能示現」下六十四頌，別明深廣，以酬前許。前中三，初三上同佛覺、次三下超群品、後四許說誡聽。第二別明深廣中，束為十行，初六偈，三業深廣行；二「菩薩身」下五頌，二嚴無礙行；三有三頌，逆順成滿行；四「或現行成滿」下十頌，普門示現行；五四頌，時處圓融行；六「菩薩知」下六頌，知根說法行；七四頌，寂用迅疾行；八「譬如工幻」下十偈，悲不失智行；九有十四偈，智不失悲行，謂末後二句不失悲，前皆智德圓滿；十有二偈，結德無盡行。第三頌長行，中二：初有三十九偈，頌前說分；後「雖令」下三十七偈，頌結勸修學分。今初，頌前六位即為六段，初四偈，頌十信位中行；二有四偈，頌十住行；三有六偈，頌十行；四有五偈，頌迴向行；五九頌半，頌十地行；六有十頌半，頌因圓果滿行。其初「所行」二字，義屬前段。第二頌結勸修學中，然小異前勢，分之為四：初一偈，結前所說為少；二有三十偈，別顯德用廣深；三有四偈，總結深廣；四有二偈，結勸修行。二中分二：前二十一頌半，結約法顯行；後八頌半，結託事顯法。今初，分五：初五於剎自在行、二有六頌三業自在行、三「過去」下三頌明三世間自在行、四有五頌明身智自在行、五有二偈半總結難測。後結託事顯法中，或前來所無、或事同義異，並可意得。第三總結深廣中，前二結前已說、後二結末說難窮。四結勸修行，可知。離世間品竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第十「爾時普賢」下偈頌分。總有二百一十五頌半，分三：初有八偈七言，歎德深廣，明說分齊；二「其心」下百三十一頌半，總示行德，略顯深廣，上二並是伽陀；三從「依於佛智」下七十六偈，頌前長行，方是祇夜。今初，分四：初四許說廣深、次二舉德誡聽、次一重總許說、後一示說分齊。第二總示行德中，分三：初二頌略標法喻、二五十五頌半託事表法以明深廣、三從「菩薩等於佛」下聽十四頌即法明行以彰廣大。初標可知。二託事表法中總五十喻，難以區分，今類例相從且分為十：初四偈半，二喻，明悅物覆蔭行。二「師子」下十偈，摧邪導迷行。師子吼義，〈法界〉初說。三有十一偈，明高深堅密行。四「迦樓羅」下六偈，觀機照益行。五有六偈，自在統御行。六「智慧心」下二偈，包含無染行。七二偈，周遍成益行。八「如珍寶」下六偈，檢束修身行。九二偈，調御運載行。十「優曇華」下六偈，外用遊處行。第三即法明行，中二：初十偈，總明深廣，許說誡聽；後「一身能示現」下六十四頌，別明深廣，以酬前許。前中三，初三上同佛覺、次三下超群品、後四許說誡聽。第二別明深廣中，束為十行，初六偈，三業深廣行；二「菩薩身」下五頌，二嚴無礙行；三有三頌，逆順成滿行；四「或現行成滿」下十頌，普門示現行；五四頌，時處圓融行；六「菩薩知」下六頌，知根說法行；七四頌，寂用迅疾行；八「譬如工幻」下十偈，悲不失智行；九有十四偈，智不失悲行，謂末後二句不失悲，前皆智德圓滿；十有二偈，結德無盡行。第三頌長行，中二：初有三十九偈，頌前說分；後「雖令」下三十七偈，頌結勸修學分。今初，頌前六位即為六段，初四偈，頌十信位中行；二有四偈，頌十住行；三有六偈，頌十行；四有五偈，頌迴向行；五九頌半，頌十地行；六有十頌半，頌因圓果滿行。其初「所行」二字，義屬前段。第二頌結勸修學中，然小異前勢，分之為四：初一偈，結前所說為少；二有三十偈，別顯德用廣深；三有四偈，總結深廣；四有二偈，結勸修行。二中分二：前二十一頌半，結約法顯行；後八頌半，結託事顯法。今初，分五：初五於剎自在行、二有六頌三業自在行、三「過去」下三頌明三世間自在行、四有五頌明身智自在行、五有二偈半總結難測。後結託事顯法中，或前來所無、或事同義異，並可意得。第三總結深廣中，前二結前已說、後二結末說難窮。四結勸修行，可知。離世間品竟。