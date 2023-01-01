大方廣佛華嚴經疏卷第五十二(已下入五十三經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第五十二(已下入五十三經)

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

大文第三「十種力持」下有三十門，答前十行三十句問。古德分三：初六門，明大志曠遠行；二從「十種不思議」下九門，明定慧業用行；三從「十種園林」下十五門，明德備成滿行。然約圓融，此意非無。今不壞次，亦次第顯十行中行。第一行有三門，二三行各一，第四行二門，第五行六門，次四行各二門，第十行有九門，至文當知。所以用門多少者，檀在初故具三，戒忍通世間故唯一，定慧尊勝故有多門。智中既多，故般若中略，餘次勝故但用二門。又此十行雖約十度，而義多含，故文中或就十度明義、或就行名以釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第三「十種力持」下有三十門，答前十行三十句問。古德分三：初六門，明大志曠遠行；二從「十種不思議」下九門，明定慧業用行；三從「十種園林」下十五門，明德備成滿行。然約圓融，此意非無。今不壞次，亦次第顯十行中行。第一行有三門，二三行各一，第四行二門，第五行六門，次四行各二門，第十行有九門，至文當知。所以用門多少者，檀在初故具三，戒忍通世間故唯一，定慧尊勝故有多門。智中既多，故般若中略，餘次勝故但用二門。又此十行雖約十度，而義多含，故文中或就十度明義、或就行名以釋。

今初三門，明歡喜行中之行。三中，初明力持。此含總別，總者以是十行之首，依此十事加持建立能起諸行故，《度世經》名十建立。別即歡喜行中凡所布施，皆為修習諸佛本所修行等故，是建立行意。十中，初三三寶即境界持。眾生即僧寶，菩薩之僧即眾生世間故；餘七行持悲所作業故，正起行故、願持行故、有悲智境行方成故。時即起行之時。後二福智。然第十地大盡分中有十一持，第四加煩惱持故。論判行持中，初二逆行，彼約應化不斷，所以加之；今但約為行本，故無煩惱。彼有供養持及劫持，無境界持及善力持；此以時中攝劫，彼以行攝善力依境起供，故並無異。餘名並同，具如彼釋。既數名不同，案名以釋，此無僧寶，有教化眾生，亦未爽通理。上辨陀羅尼即總持文義，次云受持即領納受行，今云力持即加持任持，故不相濫(已下入第五十四經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初三門，明歡喜行中之行。三中，初明力持。此含總別，總者以是十行之首，依此十事加持建立能起諸行故，《度世經》名十建立。別即歡喜行中凡所布施，皆為修習諸佛本所修行等故，是建立行意。十中，初三三寶即境界持。眾生即僧寶，菩薩之僧即眾生世間故；餘七行持悲所作業故，正起行故、願持行故、有悲智境行方成故。時即起行之時。後二福智。然第十地大盡分中有十一持，第四加煩惱持故。論判行持中，初二逆行，彼約應化不斷，所以加之；今但約為行本，故無煩惱。彼有供養持及劫持，無境界持及善力持；此以時中攝劫，彼以行攝善力依境起供，故並無異。餘名並同，具如彼釋。既數名不同，案名以釋，此無僧寶，有教化眾生，亦未爽通理。上辨陀羅尼即總持文義，次云受持即領納受行，今云力持即加持任持，故不相濫(已下入第五十四經)。

第二大欣慰，正辨歡喜行義。彼但見乞者來，倍復歡喜；今則知由施故見佛供佛等，心大歡喜，初行多同歡喜地故。十中略為五對：一事佛供佛對、二聞法親善對、三二利行成對、四嚴土化生對、五難見能見難成能成對，文相甚顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二大欣慰，正辨歡喜行義。彼但見乞者來，倍復歡喜；今則知由施故見佛供佛等，心大歡喜，初行多同歡喜地故。十中略為五對：一事佛供佛對、二聞法親善對、三二利行成對、四嚴土化生對、五難見能見難成能成對，文相甚顯。

三、十種深入者，上明預欣當成；此辨現能證了，即前法施之行故。彼云「我當盡學諸佛所學，證一切智、知一切法，為眾生說。」十中，前六有入字，後四以知為初，證入、了知二文彰顯。於中，初四入器世間，前三別入三世、後一總明。別中，現在內數謂多少，行謂剎因，說謂彼彼果中說法，清淨謂剎體，此是通體。後總句云種種性，即染淨等殊，斯即別體。次二入眾生世間。後四入智正覺世間。於中，前三入三世佛、後一入法。法中，初知差別五乘；後「雖知」下明權實雙行，以性不壞相故，雖無分別而說種種。此中分別即是差別，故晉經云「雖諸法無一無異，而說一異。」次言悉入法界無所入故者，釋成上義，謂悉入法界故無差別，無所入故而說種種。何者？若別有一入處，則入時失本相，不得說種種。以當法自虛名入法界，無別可入，則不壞種種矣。「言如其」下，此上辨知，此下明說。夫說法者當如法說，法既權實雙融，說亦即說無著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、十種深入者，上明預欣當成；此辨現能證了，即前法施之行故。彼云「我當盡學諸佛所學，證一切智、知一切法，為眾生說。」十中，前六有入字，後四以知為初，證入、了知二文彰顯。於中，初四入器世間，前三別入三世、後一總明。別中，現在內數謂多少，行謂剎因，說謂彼彼果中說法，清淨謂剎體，此是通體。後總句云種種性，即染淨等殊，斯即別體。次二入眾生世間。後四入智正覺世間。於中，前三入三世佛、後一入法。法中，初知差別五乘；後「雖知」下明權實雙行，以性不壞相故，雖無分別而說種種。此中分別即是差別，故晉經云「雖諸法無一無異，而說一異。」次言悉入法界無所入故者，釋成上義，謂悉入法界故無差別，無所入故而說種種。何者？若別有一入處，則入時失本相，不得說種種。以當法自虛名入法界，無別可入，則不壞種種矣。「言如其」下，此上辨知，此下明說。夫說法者當如法說，法既權實雙融，說亦即說無著。

第二、十種依止，明饒益位中行。上明證入，今託良緣。遍依此十方能饒益，非但依戒，況戒有攝善，何所不具？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、十種依止，明饒益位中行。上明證入，今託良緣。遍依此十方能饒益，非但依戒，況戒有攝善，何所不具？

第三、十種無畏，即無違逆位中行。由依菩薩止善，則於十難作能作、難忍能忍，為發無畏心。一障礙難滅、二遺法難護、三惡魔難降、四身命難捨、五外道難摧、六物心難稱、七大眾難喜、八八部難調、九下乘難離、十上行難修。於此十難皆無所畏，豈畏眾生相惱害耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、十種無畏，即無違逆位中行。由依菩薩止善，則於十難作能作、難忍能忍，為發無畏心。一障礙難滅、二遺法難護、三惡魔難降、四身命難捨、五外道難摧、六物心難稱、七大眾難喜、八八部難調、九下乘難離、十上行難修。於此十難皆無所畏，豈畏眾生相惱害耶？

第四「發無疑心」下二門，明無屈撓位中行。於中，此門由前於難無懼故，於十所作決志無疑，即被甲精進中行；後門攝善之行，利樂遍在二門。今初十中，一十度攝生、二事佛供佛、三光明嚴剎、四長時調熟、五具一切智、六作世明燈、七說法開悟、八滅障成佛、九離妄自覺、十決成菩提。於此十事發誓要期，故名被甲。二、十種不思議，即所攝之善，由決志無疑故，所為難測。十中，初三單約善根，願智稱性名不思議；餘七權實雙運故不思議、於中前四約行、後三約智，智約內明，行就外相。前中四涉有而一道清淨，五悟空而萬行沸騰，六修因而八相果成，七現果而大用不捨，皆難思也。後三中，八二諦相即，九三事融而不融，十權實即而不即。八中十句五對：一境、二心、三通一切、四約修起、五即名言。亦即五法：一相、二妄想、三如如、四正智、五名。然各有二意：一直就法體，無相是真、相即是俗，常互相即，下四例然。二約迷悟，五對大同小異，謂一迷如無相以成於相，悟相無相即是如如；二迷於正智無分別即成妄想分別，悟妄分別即正智無分別；三了如非有真有如如，若執有如則非如有；四智若無作是作正智，若有所作非作正智；五知名非說是真說名，謂名有說非是說名。九中，初融三事、後「亦不」下顯離融相名為不融。三事即心、佛、眾生皆無差別，如覺林偈。十中三句，初明盡而不盡，此約斷時以明體用；二無而不無，此將法性對斷以明體用。二句雖殊，俱是權實雙行。三「雖知佛法」下明即而不即。於中，初正明、後「一切諸法」下釋成上義。悉入法界故說相即，無所入故不應世中分別佛法等，謂以當法自虛故名相即，非世間中佛法可得。下重釋云：知一切法皆無二故，不得二中互求；無變易故，亦非世法作彼佛法。思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「發無疑心」下二門，明無屈撓位中行。於中，此門由前於難無懼故，於十所作決志無疑，即被甲精進中行；後門攝善之行，利樂遍在二門。今初十中，一十度攝生、二事佛供佛、三光明嚴剎、四長時調熟、五具一切智、六作世明燈、七說法開悟、八滅障成佛、九離妄自覺、十決成菩提。於此十事發誓要期，故名被甲。二、十種不思議，即所攝之善，由決志無疑故，所為難測。十中，初三單約善根，願智稱性名不思議；餘七權實雙運故不思議、於中前四約行、後三約智，智約內明，行就外相。前中四涉有而一道清淨，五悟空而萬行沸騰，六修因而八相果成，七現果而大用不捨，皆難思也。後三中，八二諦相即，九三事融而不融，十權實即而不即。八中十句五對：一境、二心、三通一切、四約修起、五即名言。亦即五法：一相、二妄想、三如如、四正智、五名。然各有二意：一直就法體，無相是真、相即是俗，常互相即，下四例然。二約迷悟，五對大同小異，謂一迷如無相以成於相，悟相無相即是如如；二迷於正智無分別即成妄想分別，悟妄分別即正智無分別；三了如非有真有如如，若執有如則非如有；四智若無作是作正智，若有所作非作正智；五知名非說是真說名，謂名有說非是說名。九中，初融三事、後「亦不」下顯離融相名為不融。三事即心、佛、眾生皆無差別，如覺林偈。十中三句，初明盡而不盡，此約斷時以明體用；二無而不無，此將法性對斷以明體用。二句雖殊，俱是權實雙行。三「雖知佛法」下明即而不即。於中，初正明、後「一切諸法」下釋成上義。悉入法界故說相即，無所入故不應世中分別佛法等，謂以當法自虛故名相即，非世間中佛法可得。下重釋云：知一切法皆無二故，不得二中互求；無變易故，亦非世法作彼佛法。思之。

第五「十種巧密語」下六門，明無癡亂中行。於中三：初二門即無癡之行、次二門明無亂之行、後二門雙明二門引生功德。雖癡亂有通，今從別說。又此三段即是三禪，初即饒益有情禪、二即正法樂住禪、三即引生功德禪。今初二門中，初門不愚巧密之言、後門不愚善巧之智。今初。前既明內行，今辨外言。彼行文云以正念故，善解世間一切言說，能持出世諸法言說等。皆言密語者，汎明有五：一說深密法故，如〈出現品〉名如來密藏等。二一言說一切法故，上云「如來於一語言中」等，亦如仙陀四實九義瞿聲等。三近而不聞，如身子在座遠而無隔，如目連尋聲等。四言近意遠，如說三乘為究竟等；言遠意近，如說寒時得火名涅槃等，此意亦名隱實說權。五以異言說異法，如覺不堅為堅等。文中十句：初一具五，以是總故，一切教故；次二含二，意謂示而謂實故，即第四意；此二皆是深密之法，即第一意；餘通前二，或並兼五，可以意得。二、十種巧分別智。外言既密、內智又巧故，於利生無有癡闇故。彼文云「菩薩於善知識所聽聞正法，所謂甚深法」等。文義多同十句可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「十種巧密語」下六門，明無癡亂中行。於中三：初二門即無癡之行、次二門明無亂之行、後二門雙明二門引生功德。雖癡亂有通，今從別說。又此三段即是三禪，初即饒益有情禪、二即正法樂住禪、三即引生功德禪。今初二門中，初門不愚巧密之言、後門不愚善巧之智。今初。前既明內行，今辨外言。彼行文云以正念故，善解世間一切言說，能持出世諸法言說等。皆言密語者，汎明有五：一說深密法故，如〈出現品〉名如來密藏等。二一言說一切法故，上云「如來於一語言中」等，亦如仙陀四實九義瞿聲等。三近而不聞，如身子在座遠而無隔，如目連尋聲等。四言近意遠，如說三乘為究竟等；言遠意近，如說寒時得火名涅槃等，此意亦名隱實說權。五以異言說異法，如覺不堅為堅等。文中十句：初一具五，以是總故，一切教故；次二含二，意謂示而謂實故，即第四意；此二皆是深密之法，即第一意；餘通前二，或並兼五，可以意得。二、十種巧分別智。外言既密、內智又巧故，於利生無有癡闇故。彼文云「菩薩於善知識所聽聞正法，所謂甚深法」等。文義多同十句可知。

第二二門明無亂行，皆是定體。於中，初門明入三昧，顯處等不同；後明遍入，則觸類皆遍。今初，故彼文云「善入一切諸禪定門。」此中明十皆通一切。十中通辨緣斯十境入定不同，別則十門各異。而前五，一重之事；餘五，涉入圓融，可知。九十皆即一而多，故彼行云「一念中得無數三昧」，但從多分對前後說判為定體耳，非此無用。二、十遍入，亦猶小乘說十遍處，即令三昧漸更增廣。前明一切如眾生身，謂童子身等，雖能一切身入而不必一時；今此隨入一類皆遍一切，如海慧初來一時皆水等。十句可知。第三、十解脫下二門，明引生功德禪中，此門明作用無礙，故稱解脫；後門於境無擁，故曰神通。今初，解脫即亦思議解脫。梵云毘木叉，此云勝解脫，謂殊勝作用不由依禪成八解脫。十句可知。二、十種神通，如依四禪引六通用。此十若以六攝前四，可如。次五神境。後一漏盡，成菩提故。約位不同，與十通小異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二二門明無亂行，皆是定體。於中，初門明入三昧，顯處等不同；後明遍入，則觸類皆遍。今初，故彼文云「善入一切諸禪定門。」此中明十皆通一切。十中通辨緣斯十境入定不同，別則十門各異。而前五，一重之事；餘五，涉入圓融，可知。九十皆即一而多，故彼行云「一念中得無數三昧」，但從多分對前後說判為定體耳，非此無用。二、十遍入，亦猶小乘說十遍處，即令三昧漸更增廣。前明一切如眾生身，謂童子身等，雖能一切身入而不必一時；今此隨入一類皆遍一切，如海慧初來一時皆水等。十句可知。第三、十解脫下二門，明引生功德禪中，此門明作用無礙，故稱解脫；後門於境無擁，故曰神通。今初，解脫即亦思議解脫。梵云毘木叉，此云勝解脫，謂殊勝作用不由依禪成八解脫。十句可知。二、十種神通，如依四禪引六通用。此十若以六攝前四，可如。次五神境。後一漏盡，成菩提故。約位不同，與十通小異。

第六「十種明」下二門，明善現位中行。此門正顯行體，即是般若，故曰智明；後門明離智障，故稱解脫。今初，然皆權實無礙之智，故稱善巧，非如十度唯約根本，但約增微分成五行。十中，前七單約一智、後三雙行。前中，初三約所化；次三約能化，各初事、次理、後即事歸理；七離能所想，會歸般若。念想觀除，不受境界，為入理善巧故。後三雙行中，八明無說之說、無成之成善巧智明，謂雙非照寂，離言而能差別。照事有說，非相遣相、非無遣無，一性遣多、無性遣有，即性相俱寂。「住於」下無成之成，法界之體實無所成，照斯法界即說成佛。九明無生起生智明。文中三：初正明、次「何以」下徵釋、三「是名」下結名。今初，明無緣之緣，兼顯無化之化。於中二：先明無緣，謂眾生真心稱理，不可得故，若無緣即無所化。「而知」下明真心隨緣，不壞緣起，則亦有所化。於中二：先知所化、後結成雙行。前中文有三節：初有八句別知緣相，因謂無明等，緣謂業行，事即識名色等，境界即觸受塵境，行即現在愛取，有生即生支，滅即老死。知言說者，總是隨俗，緣生不離三世故。二「知迷」下十二句六對，通知染淨迷悟。迷理則倒惑雜染，悟皆反此，隨俗則俱可得，第一義中二俱叵得，得非得約理、著非著約智。三「知住」下明知心行。住謂本性，動謂客塵。隨客塵則去而莫歸，見本性則還源反本。有還有去皆是起心，還住兩亡寂然不起。起則諸善失壞，不起則出離蓋纏觸境寂知，是為成熟。上通物我，後兼知機。約自根，謂六根不為境牽，即是調伏。後「隨其」下結雙行中，謂智隨曲化，不失無行。二徵釋中，所以爾者，為物發心故。結名，可知。十平等教化智明，中三：初明實不礙權、二「知種種」下權不礙實、三「於生死」下結名，並可知。二、十種解脫，脫二障故。梵云毘木底，此云解脫，與前不同。十中，初四脫凡三障，取增為業故；後六脫智障。初一揀劣，餘皆顯勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「十種明」下二門，明善現位中行。此門正顯行體，即是般若，故曰智明；後門明離智障，故稱解脫。今初，然皆權實無礙之智，故稱善巧，非如十度唯約根本，但約增微分成五行。十中，前七單約一智、後三雙行。前中，初三約所化；次三約能化，各初事、次理、後即事歸理；七離能所想，會歸般若。念想觀除，不受境界，為入理善巧故。後三雙行中，八明無說之說、無成之成善巧智明，謂雙非照寂，離言而能差別。照事有說，非相遣相、非無遣無，一性遣多、無性遣有，即性相俱寂。「住於」下無成之成，法界之體實無所成，照斯法界即說成佛。九明無生起生智明。文中三：初正明、次「何以」下徵釋、三「是名」下結名。今初，明無緣之緣，兼顯無化之化。於中二：先明無緣，謂眾生真心稱理，不可得故，若無緣即無所化。「而知」下明真心隨緣，不壞緣起，則亦有所化。於中二：先知所化、後結成雙行。前中文有三節：初有八句別知緣相，因謂無明等，緣謂業行，事即識名色等，境界即觸受塵境，行即現在愛取，有生即生支，滅即老死。知言說者，總是隨俗，緣生不離三世故。二「知迷」下十二句六對，通知染淨迷悟。迷理則倒惑雜染，悟皆反此，隨俗則俱可得，第一義中二俱叵得，得非得約理、著非著約智。三「知住」下明知心行。住謂本性，動謂客塵。隨客塵則去而莫歸，見本性則還源反本。有還有去皆是起心，還住兩亡寂然不起。起則諸善失壞，不起則出離蓋纏觸境寂知，是為成熟。上通物我，後兼知機。約自根，謂六根不為境牽，即是調伏。後「隨其」下結雙行中，謂智隨曲化，不失無行。二徵釋中，所以爾者，為物發心故。結名，可知。十平等教化智明，中三：初明實不礙權、二「知種種」下權不礙實、三「於生死」下結名，並可知。二、十種解脫，脫二障故。梵云毘木底，此云解脫，與前不同。十中，初四脫凡三障，取增為業故；後六脫智障。初一揀劣，餘皆顯勝。

第七「園林」下二門，明無著位中行。於中，此門明遊處縱情、後門明棲止適悅。皆通二利，權實方便而無所著。今初，可知。二宮殿十中四梵住者，即四無量，亦色因故。故《度世》云「修四梵行慈悲喜捨。」餘可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「園林」下二門，明無著位中行。於中，此門明遊處縱情、後門明棲止適悅。皆通二利，權實方便而無所著。今初，可知。二宮殿十中四梵住者，即四無量，亦色因故。故《度世》云「修四梵行慈悲喜捨。」餘可知。

第八「所樂」下二門，明難得位中行。於中，此門內心願樂，願即行體，既處宮殿則情欣勝樂故；二十莊嚴，即外德莊嚴具，以眾德莊嚴願故。文並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八「所樂」下二門，明難得位中行。於中，此門內心願樂，願即行體，既處宮殿則情欣勝樂故；二十莊嚴，即外德莊嚴具，以眾德莊嚴願故。文並可知。

第九「不動心」下二門，明善法位中行。此門明外緣不動，後門明內心不捨。又此明心堅，後明深入皆是力義。今初十中，二及第九是思擇力，餘皆修習力。八中有十：一信，一生佛果故；二不雜，不信濁故；三淨，無煩惱故；四無細念故；五離所知垢故；六徹事源故；七向果位故；八自分堅故；九德無盡故；十緣不動故；十一證真如故。餘並相顯。二不捨深大心者，由不動故能窮理事，理深事廣故云深大。十句可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九「不動心」下二門，明善法位中行。此門明外緣不動，後門明內心不捨。又此明心堅，後明深入皆是力義。今初十中，二及第九是思擇力，餘皆修習力。八中有十：一信，一生佛果故；二不雜，不信濁故；三淨，無煩惱故；四無細念故；五離所知垢故；六徹事源故；七向果位故；八自分堅故；九德無盡故；十緣不動故；十一證真如故。餘並相顯。二不捨深大心者，由不動故能窮理事，理深事廣故云深大。十句可知。

第十「智慧觀察」下九門，明真實位中行。即分為九：一觀察智、二說法智、三離障智、四審決智、五照徹智、六無等智、七無劣智、八高出智、九深廣智。今初，亦由不捨深大，故能觀察。前問但言觀察者，脫智慧言，十句準思。二說法智，由能內觀，故能外說。十中初二說俗，後八說真：一無二可諍、二體德兼廣、三相深遠、四體堅利、五如如不動、六體絕百非、七在纏不染、八體相一味。第三、十種清淨，即離障智。此離智障，晉名無垢故。雖同清淨，所淨不同。十中與七淨有開合不同，在文易了。七淨，如五地初辨。第四、十種印者，即審決智，以清淨智決定印可一切法故，故晉本中名為智印。後所結益，亦是智印，亦猶三法印等。十中，一於安受苦境忍智不動、二他不饒益忍行決定、三於佛法深信忍決定即諦察法忍、四決定成佛度生、五決定知佛智無邊、六決欲佛果不退、七決不顧身命以親人法、八決度已入大乘者、九決平等度、十決同佛體因圓果滿。第五、智光照，即照徹智，由印定故照徹無礙，十句易知。第六、無等住，即無等智，由前照徹故不偏住著，雙住事理，名無與等故。列十中皆權實雙行，或即寂之用、即用之寂等，並顯可知(已下入第五十五經)。第七、無下劣心，即無劣智。上既望下無等，今望上無劣。於十勝事皆決作故，名無下劣，所以晉經名無怯弱。十句五對：一降魔制外對、二喜他自滿對、三積福成智對、四下化上成對，上四單辨；五悲智究竟對，即是雙行。於中，九是即智之悲而悲智雙行，雖悲而不求果報。十是即悲之智而權實雙行，於中四：一列所知；二「如是」下辨能知，謂知苦覺妄、見理證滅、修道斷集；三「然於」下拂彼知相，能知無分別故無功德，所知無種種故無境界；四「非有」下會歸中道，廣辨雙行。於中，初二句總辨中道；次「以不二」下境智對，明皆以實智知權，顯雙行無礙。於中，異約竪，論變異；差別約橫，辨不同。後「以究竟法界」下即體起用以辨雙行。第八，如山增上心，辨高出智。由無下劣故，萬行逈出，難仰其高。於勝決作，故直趣菩提，不可傾動。十中，一勤修能證智；二常觀所證理；三內修無漏；四外近善人為名利為異求，從他聞言已解為盜法，《觀佛三昧經》說此人墮地獄如箭射頃，後學誡之；五大忍度生弘誓更增者，若薪熾於火；六決超魔境，由成勝德而不著，唯法樂以自資，則魔境皆為佛境；七勤勇修行，《攝論》云「愚修雖少時，怠心疑己久；佛於無量劫，勤勇謂須臾。」八不捨惡人；九孤標等佛；十權實雙行。文中四：一正辨雙行。二「何以 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十「智慧觀察」下九門，明真實位中行。即分為九：一觀察智、二說法智、三離障智、四審決智、五照徹智、六無等智、七無劣智、八高出智、九深廣智。今初，亦由不捨深大，故能觀察。前問但言觀察者，脫智慧言，十句準思。二說法智，由能內觀，故能外說。十中初二說俗，後八說真：一無二可諍、二體德兼廣、三相深遠、四體堅利、五如如不動、六體絕百非、七在纏不染、八體相一味。第三、十種清淨，即離障智。此離智障，晉名無垢故。雖同清淨，所淨不同。十中與七淨有開合不同，在文易了。七淨，如五地初辨。第四、十種印者，即審決智，以清淨智決定印可一切法故，故晉本中名為智印。後所結益，亦是智印，亦猶三法印等。十中，一於安受苦境忍智不動、二他不饒益忍行決定、三於佛法深信忍決定即諦察法忍、四決定成佛度生、五決定知佛智無邊、六決欲佛果不退、七決不顧身命以親人法、八決度已入大乘者、九決平等度、十決同佛體因圓果滿。第五、智光照，即照徹智，由印定故照徹無礙，十句易知。第六、無等住，即無等智，由前照徹故不偏住著，雙住事理，名無與等故。列十中皆權實雙行，或即寂之用、即用之寂等，並顯可知(已下入第五十五經)。第七、無下劣心，即無劣智。上既望下無等，今望上無劣。於十勝事皆決作故，名無下劣，所以晉經名無怯弱。十句五對：一降魔制外對、二喜他自滿對、三積福成智對、四下化上成對，上四單辨；五悲智究竟對，即是雙行。於中，九是即智之悲而悲智雙行，雖悲而不求果報。十是即悲之智而權實雙行，於中四：一列所知；二「如是」下辨能知，謂知苦覺妄、見理證滅、修道斷集；三「然於」下拂彼知相，能知無分別故無功德，所知無種種故無境界；四「非有」下會歸中道，廣辨雙行。於中，初二句總辨中道；次「以不二」下境智對，明皆以實智知權，顯雙行無礙。於中，異約竪，論變異；差別約橫，辨不同。後「以究竟法界」下即體起用以辨雙行。第八，如山增上心，辨高出智。由無下劣故，萬行逈出，難仰其高。於勝決作，故直趣菩提，不可傾動。十中，一勤修能證智；二常觀所證理；三內修無漏；四外近善人為名利為異求，從他聞言已解為盜法，《觀佛三昧經》說此人墮地獄如箭射頃，後學誡之；五大忍度生弘誓更增者，若薪熾於火；六決超魔境，由成勝德而不著，唯法樂以自資，則魔境皆為佛境；七勤勇修行，《攝論》云「愚修雖少時，怠心疑己久；佛於無量劫，勤勇謂須臾。」八不捨惡人；九孤標等佛；十權實雙行。文中四：一正辨雙行。二「何以

」下徵釋。徵有二意：一云修須稱理，理既無得，願何不捨？既不捨願，何用觀無？進退有妨。二釋，亦二意：一云若有所得不得菩提，以無得故出生菩提。故雖不捨願，須觀無得。二云無得之法非在得外，要求一切法方盡無得之源，故欲證無得，須不捨菩提之願。三「是故」已下結成雙行。四「不作是」下顯其離過，為不怖空而不求故。第九、如海智，即深廣智。非但求升聳峻，抑亦智體包含故。十中，前四即四無量界，後六並佛界。無量開出，謂五入三世佛善根、六七八入三世佛界、九供多佛、十求多法，並顯可知。由此因海，得入果海。上來十行位竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 」下徵釋。徵有二意：一云修須稱理，理既無得，願何不捨？既不捨願，何用觀無？進退有妨。二釋，亦二意：一云若有所得不得菩提，以無得故出生菩提。故雖不捨願，須觀無得。二云無得之法非在得外，要求一切法方盡無得之源，故欲證無得，須不捨菩提之願。三「是故」已下結成雙行。四「不作是」下顯其離過，為不怖空而不求故。第九、如海智，即深廣智。非但求升聳峻，抑亦智體包含故。十中，前四即四無量界，後六並佛界。無量開出，謂五入三世佛善根、六七八入三世佛界、九供多佛、十求多法，並顯可知。由此因海，得入果海。上來十行位竟。

大文第四「如寶住」下二十九門，答二十九句問迴向位中行。若并無礙總句，有三十門，古德分三：初十一門，明迴向位中行體堅固；二從「十自在」下一十二門，明行用自在；三從「十種遊戲」下七門，明行德圓備。今亦隨次配十迴向，於中，初有四門明初迴向、二三迴向各有二門、四五六七各唯一門、第八迴向即十無礙、九有三門、十有四門，至文當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第四「如寶住」下二十九門，答二十九句問迴向位中行。若并無礙總句，有三十門，古德分三：初十一門，明迴向位中行體堅固；二從「十自在」下一十二門，明行用自在；三從「十種遊戲」下七門，明行德圓備。今亦隨次配十迴向，於中，初有四門明初迴向、二三迴向各有二門、四五六七各唯一門、第八迴向即十無礙、九有三門、十有四門，至文當知。

今初四門，明救護眾生離眾生相迴向位中之行。即分為四：一明所迴善根、二即大願救護、三即迴向所為、四顯所作成滿。今初，所住善根可貴圓滿故。十中，一供事多佛。二聞法受持。三自在受生。四說本末法。於中，初說從本起末法，如無量義從一法生，其一法者所謂無相；次「以一切」下攝末歸本，釋成上義。五知斷自在，資糧道厭息、加行道防護、無間道斷除而不取解脫道證入，為異二乘留惑不斷方能究竟斷證故。云何不證？方便巧學無邊佛法，滿昔弘願故，如箭射空筈筈相拄故。六悲智雙行。七知性相無礙。八無得之得。九觀空滿願。十受行無厭，於中，先正顯、後「知如來」下釋成。第二、十種如金剛心，即大願救護雖迴向，皆願此在初故。謂於當作事及現作行皆無齊限，要心堅固，窮其際故。十中，一法門無盡誓願知、二眾生無邊誓願度、三嚴剎、四迴向、五供佛，上三願成佛果，上五皆約當成，並橫論無畔；次二約其現作，皆竪深無際，謂六見聞無著、七安忍不亂斬首為級，上二暫斷煩惱；後三亦約當成，謂八遍於時處修行二利、九以心要成無際大行、十即寂起用。於中三，一悟寂、二「而亦」下起用、三「何以」下釋成。於中，有三重徵釋。初番意云：所以即寂而用者，由本願智不捨悲故。次番云：所以智不捨悲者，智亦為物故。後番徵意云：何以要此雙行者？釋有二義：一諸佛皆爾故、二「又我」下我先願然故。第三、十種發起，即是迴向所為，發起令現前故。十中，前六自分，初三福業大；次三化業大，嚴土亦為攝生故。後四勝進，七八勝進攝福、後二勝進起化，謂九證體、十起用。第四、究竟大事，即所作成滿，十句可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初四門，明救護眾生離眾生相迴向位中之行。即分為四：一明所迴善根、二即大願救護、三即迴向所為、四顯所作成滿。今初，所住善根可貴圓滿故。十中，一供事多佛。二聞法受持。三自在受生。四說本末法。於中，初說從本起末法，如無量義從一法生，其一法者所謂無相；次「以一切」下攝末歸本，釋成上義。五知斷自在，資糧道厭息、加行道防護、無間道斷除而不取解脫道證入，為異二乘留惑不斷方能究竟斷證故。云何不證？方便巧學無邊佛法，滿昔弘願故，如箭射空筈筈相拄故。六悲智雙行。七知性相無礙。八無得之得。九觀空滿願。十受行無厭，於中，先正顯、後「知如來」下釋成。第二、十種如金剛心，即大願救護雖迴向，皆願此在初故。謂於當作事及現作行皆無齊限，要心堅固，窮其際故。十中，一法門無盡誓願知、二眾生無邊誓願度、三嚴剎、四迴向、五供佛，上三願成佛果，上五皆約當成，並橫論無畔；次二約其現作，皆竪深無際，謂六見聞無著、七安忍不亂斬首為級，上二暫斷煩惱；後三亦約當成，謂八遍於時處修行二利、九以心要成無際大行、十即寂起用。於中三，一悟寂、二「而亦」下起用、三「何以」下釋成。於中，有三重徵釋。初番意云：所以即寂而用者，由本願智不捨悲故。次番云：所以智不捨悲者，智亦為物故。後番徵意云：何以要此雙行者？釋有二義：一諸佛皆爾故、二「又我」下我先願然故。第三、十種發起，即是迴向所為，發起令現前故。十中，前六自分，初三福業大；次三化業大，嚴土亦為攝生故。後四勝進，七八勝進攝福、後二勝進起化，謂九證體、十起用。第四、究竟大事，即所作成滿，十句可知。

第二「不壞信」下二門，明不壞迴向中行。此門正明不壞十句，義如前說。二、十種受記，即迴向行成。十中，一解會佛心；二具解脫分善；三大行已修，此三多約三賢；四五約對面不對面，《法華》云「其不在此會，汝當為宣說」等；六初地證如；七八地成忍；八九地具調化方；九十地三大劫滿；十等覺已入重玄故云自在，如記慈氏等。若約行布，此位但有前五因便餘來；若約圓融並通斯十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「不壞信」下二門，明不壞迴向中行。此門正明不壞十句，義如前說。二、十種受記，即迴向行成。十中，一解會佛心；二具解脫分善；三大行已修，此三多約三賢；四五約對面不對面，《法華》云「其不在此會，汝當為宣說」等；六初地證如；七八地成忍；八九地具調化方；九十地三大劫滿；十等覺已入重玄故云自在，如記慈氏等。若約行布，此位但有前五因便餘來；若約圓融並通斯十。

第三「十種善根迴向」下二門，明等一切佛迴向中行。此門正明等佛，佛為真善知識，同即等義。十中，心即悲智，為心平等契理，餘各一義。皆云同者，同一體故，不見二相故。標云由此能以一切善根皆悉迴向。二得智慧，亦迴向行成故。彼文云「住此三昧，入深清淨智慧境界」等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「十種善根迴向」下二門，明等一切佛迴向中行。此門正明等佛，佛為真善知識，同即等義。十中，心即悲智，為心平等契理，餘各一義。皆云同者，同一體故，不見二相故。標云由此能以一切善根皆悉迴向。二得智慧，亦迴向行成故。彼文云「住此三昧，入深清淨智慧境界」等故。

第四、十種廣大心，明至一切處迴向中行。無量無邊，故無不至境。既無量無邊，心如境而廣大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、十種廣大心，明至一切處迴向中行。無量無邊，故無不至境。既無量無邊，心如境而廣大。

第五、十種伏藏，即無盡功德藏迴向中行。於一切法蘊斯十義，故名為藏。即法而觀，惑者不見，故名為伏。一切各十，是無盡功德矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、十種伏藏，即無盡功德藏迴向中行。於一切法蘊斯十義，故名為藏。即法而觀，惑者不見，故名為伏。一切各十，是無盡功德矣。

第六、十種律儀，即隨順堅固一切善根迴向中行。彼約行首，故廣就施以明善根；今約行本，略辨律儀。善根皆順平等之理，實通一切故。第八云一切善根皆令究竟，究竟即順堅固義。通明十句攝善饒益無所不具，通一切善居然可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六、十種律儀，即隨順堅固一切善根迴向中行。彼約行首，故廣就施以明善根；今約行本，略辨律儀。善根皆順平等之理，實通一切故。第八云一切善根皆令究竟，究竟即順堅固義。通明十句攝善饒益無所不具，通一切善居然可知。

第七、十自在，即平等隨順一切眾生迴向中行。具十自在，能隨順故。十自在，如八地辨(已下入第五十六經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七、十自在，即平等隨順一切眾生迴向中行。具十自在，能隨順故。十自在，如八地辨(已下入第五十六經)。

第八、十無礙用，即真如相迴向中行。如於真如，無障礙故。故彼位果云「住於此位，得一切剎平等」等。平等即是無礙之因，亦無礙之義。又云「得佛無量圓滿之身，一身充滿一切世界」等，即正顯無礙之義。文中四：先總標十章、二「佛子云何」下總徵十章、三「佛子菩薩」下依章別釋、四「佛子如是」下總結成益。今初亦三，謂標、徵、列名。無礙者，前明自在，即作用任運。今明無礙，顯作用無拘。又無礙有二：一智、二事。十中有通有局，然法智無礙多唯約智，如身剎等。多唯約事，如眾生等，通於事智。然事無礙必通於智，智無礙境未必通事，二皆即體之用，故並云無礙用也。然十皆通二利，且約化說。初一所化、二是化處，餘皆能化，謂化法化身等，可以意得。第三依章別釋中即為十段，文皆有四，謂標、徵、釋、結。今初，所化眾生無礙用十句中，前三約智辨無礙，一了性空故、二唯心現故，此二實智；三知時說法，即是權智。餘七約事無礙，四能現眾生故、五近收一毛、六遠示他剎；餘四示上首之身。第二剎無礙十中，知剎無盡，通智通事故。晉經云「於一切剎深入無盡方便」，《度世》云「一切佛界所入無盡」，皆通事也。餘九唯事無礙，深即微細剎，餘並可知。第三法無礙，謂皆約智，於性相無礙之法能知，說自在故。一一多即入而不壞本、二實智出權、三無文示文、四一說多相、五無說之說、六一言圓備輪字之義彌伽處釋、七門門互收、八以真收俗、九橫知無邊、十竪窮其際。第四身無礙用、第五願無礙用，文並可知。第六境界無礙，謂於此十種勝劣相違境中，於勝現劣迴轉無礙，是為菩薩分齊之境。文亦可知。第七智無礙，前來雖亦有智，各從本類攝之，今則一向辨其智用。然智無若千，因法顯別、以法從智，前法無礙、以智從法。十中，初二能化智、次三知所化智、六上入佛智，前六皆權智；七八權實無礙智；後二事事無礙智，第八神通無礙：一無數色身通。二天耳。三他心。四分別言辭。五宿住通，故《度世經》名見前世。六往一切佛剎通，莊嚴乃是其中別義。七未來劫通，前已明過去，故通舉三世。八即一切法智通，故《度世》云「一切諸佛菩薩所建立行，演法光明而照耀之」，即是法光照佛法也；九即天眼，《度世》云「知見一切等故，謂見有所作而守護之。」十準晉本云「佛子略說菩薩平等觀一切諸法通自在」，此即一切法滅盡三昧，通平等寂滅故。故《度世》云「菩薩平等寂諸音響，則以平夷等御眾生。」今文脫此，文中略舉故不曲盡，大旨不異，如〈十通品〉辨。第九神力無礙。神通 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八、十無礙用，即真如相迴向中行。如於真如，無障礙故。故彼位果云「住於此位，得一切剎平等」等。平等即是無礙之因，亦無礙之義。又云「得佛無量圓滿之身，一身充滿一切世界」等，即正顯無礙之義。文中四：先總標十章、二「佛子云何」下總徵十章、三「佛子菩薩」下依章別釋、四「佛子如是」下總結成益。今初亦三，謂標、徵、列名。無礙者，前明自在，即作用任運。今明無礙，顯作用無拘。又無礙有二：一智、二事。十中有通有局，然法智無礙多唯約智，如身剎等。多唯約事，如眾生等，通於事智。然事無礙必通於智，智無礙境未必通事，二皆即體之用，故並云無礙用也。然十皆通二利，且約化說。初一所化、二是化處，餘皆能化，謂化法化身等，可以意得。第三依章別釋中即為十段，文皆有四，謂標、徵、釋、結。今初，所化眾生無礙用十句中，前三約智辨無礙，一了性空故、二唯心現故，此二實智；三知時說法，即是權智。餘七約事無礙，四能現眾生故、五近收一毛、六遠示他剎；餘四示上首之身。第二剎無礙十中，知剎無盡，通智通事故。晉經云「於一切剎深入無盡方便」，《度世》云「一切佛界所入無盡」，皆通事也。餘九唯事無礙，深即微細剎，餘並可知。第三法無礙，謂皆約智，於性相無礙之法能知，說自在故。一一多即入而不壞本、二實智出權、三無文示文、四一說多相、五無說之說、六一言圓備輪字之義彌伽處釋、七門門互收、八以真收俗、九橫知無邊、十竪窮其際。第四身無礙用、第五願無礙用，文並可知。第六境界無礙，謂於此十種勝劣相違境中，於勝現劣迴轉無礙，是為菩薩分齊之境。文亦可知。第七智無礙，前來雖亦有智，各從本類攝之，今則一向辨其智用。然智無若千，因法顯別、以法從智，前法無礙、以智從法。十中，初二能化智、次三知所化智、六上入佛智，前六皆權智；七八權實無礙智；後二事事無礙智，第八神通無礙：一無數色身通。二天耳。三他心。四分別言辭。五宿住通，故《度世經》名見前世。六往一切佛剎通，莊嚴乃是其中別義。七未來劫通，前已明過去，故通舉三世。八即一切法智通，故《度世》云「一切諸佛菩薩所建立行，演法光明而照耀之」，即是法光照佛法也；九即天眼，《度世》云「知見一切等故，謂見有所作而守護之。」十準晉本云「佛子略說菩薩平等觀一切諸法通自在」，此即一切法滅盡三昧，通平等寂滅故。故《度世》云「菩薩平等寂諸音響，則以平夷等御眾生。」今文脫此，文中略舉故不曲盡，大旨不異，如〈十通品〉辨。第九神力無礙。神通

多約外用無壅，神力多約內有幹能，故其十中多約一毛含攝等。此即身力，後是智力。若以通攝力，十種神力但是一神足通耳。既分通力兩殊，故十通中少說神境。第十力無礙用，悲智之力皆無礙故。亦有事用無礙，從多說之。第四總結成益中，欲成不成。已得無礙，得果不捨因，尤顯無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多約外用無壅，神力多約內有幹能，故其十中多約一毛含攝等。此即身力，後是智力。若以通攝力，十種神力但是一神足通耳。既分通力兩殊，故十通中少說神境。第十力無礙用，悲智之力皆無礙故。亦有事用無礙，從多說之。第四總結成益中，欲成不成。已得無礙，得果不捨因，尤顯無礙。

第九「遊戲」下三門，明無縛無著解脫迴向中行。彼有百門，廣顯以無縛著解脫，成就普賢自在智用。今略其三：此門任志行成遊賞自在、次門明境界難量、後門明智用幹能，皆由無縛無著故。今初十中攝為五對：一依正染淨相作而皆不壞本相，正顯遊戲之義，如世縱情遊戲無損動故，他皆倣此；二大小乘互現；三因果互現；四生死涅槃互現；五定散自在，謂初即定中起用而常定，後即用中入定而常用。第二境界難量，通二種境：一即遊戲所行之境故，晉經名為勝行；二即分齊之境，謂出沒無礙，唯菩薩能故。十中，前三通所行境、後七皆分齊境。第三、十力智能，十中前七自分力、後三勝進力。前中，初三自利，一一向深求故，釋以不雜；二深求佛法，佛法即是增上；三所作究竟者，由有善巧。次二利他、後二通二利。餘可知。第十、「十無畏」下四門，明法界無量迴向中行。分之為三：初門明所迴善根、次門明法界行體、後二門明所成之德。今初，即是法施善根無畏，即說法之德故。十中，一聞持無畏、二辯才無畏，上二不畏不能答難；三二空無畏，了達二空不畏妄念；四威儀無缺無畏、五三業無過無畏，上二不畏外譏；六外護無畏，不畏眾魔外道；七正念無畏，不畏遺忘；八方便無畏，不畏生死，如善治船不懼海難；九一切智心無畏，不畏二乘；十具行無畏，不畏不能化生。第二不共法，正明法界行體，以稱法界起行故，不共凡小。又悟不由他，亦非他共。十中，一自利行；二化他行；三上求行；四善巧行，於中五：一巧離二乘、二「善能」下巧修三昧、三「往來」下巧順世間、四「雖現」下巧住諸乘、五「雖念念」下巧窮因果；五雙行不共行，有標、釋、結，可知；六三業隨智慧行行；七悲代他苦行；八大慈攝物行；九堅淨自他行，《涅槃》春池可於中說；十位滿常修行。第三「十種業」下二門，明所成之德中，先明業用，十句可知；後門十身，顯得其體。然若身若業，皆同法界無量，略舉十耳。此中十身，與第九行十身大同小異，謂此不來不去，即彼不生不滅。不實不虛，即彼不實不妄。不盡堅固，即彼不遷不壞。不遷則橫無遷變，不盡則豎說無窮。此中不動，即彼一相，故《文殊般若》云「不動法界，法界即一相。由得一相，魔不能動。」此具相身，即彼入一切世界。諸趣身無相，名同普至身，即彼入一切世界非趣身。餘如十行中辨。上來迴向位竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九「遊戲」下三門，明無縛無著解脫迴向中行。彼有百門，廣顯以無縛著解脫，成就普賢自在智用。今略其三：此門任志行成遊賞自在、次門明境界難量、後門明智用幹能，皆由無縛無著故。今初十中攝為五對：一依正染淨相作而皆不壞本相，正顯遊戲之義，如世縱情遊戲無損動故，他皆倣此；二大小乘互現；三因果互現；四生死涅槃互現；五定散自在，謂初即定中起用而常定，後即用中入定而常用。第二境界難量，通二種境：一即遊戲所行之境故，晉經名為勝行；二即分齊之境，謂出沒無礙，唯菩薩能故。十中，前三通所行境、後七皆分齊境。第三、十力智能，十中前七自分力、後三勝進力。前中，初三自利，一一向深求故，釋以不雜；二深求佛法，佛法即是增上；三所作究竟者，由有善巧。次二利他、後二通二利。餘可知。第十、「十無畏」下四門，明法界無量迴向中行。分之為三：初門明所迴善根、次門明法界行體、後二門明所成之德。今初，即是法施善根無畏，即說法之德故。十中，一聞持無畏、二辯才無畏，上二不畏不能答難；三二空無畏，了達二空不畏妄念；四威儀無缺無畏、五三業無過無畏，上二不畏外譏；六外護無畏，不畏眾魔外道；七正念無畏，不畏遺忘；八方便無畏，不畏生死，如善治船不懼海難；九一切智心無畏，不畏二乘；十具行無畏，不畏不能化生。第二不共法，正明法界行體，以稱法界起行故，不共凡小。又悟不由他，亦非他共。十中，一自利行；二化他行；三上求行；四善巧行，於中五：一巧離二乘、二「善能」下巧修三昧、三「往來」下巧順世間、四「雖現」下巧住諸乘、五「雖念念」下巧窮因果；五雙行不共行，有標、釋、結，可知；六三業隨智慧行行；七悲代他苦行；八大慈攝物行；九堅淨自他行，《涅槃》春池可於中說；十位滿常修行。第三「十種業」下二門，明所成之德中，先明業用，十句可知；後門十身，顯得其體。然若身若業，皆同法界無量，略舉十耳。此中十身，與第九行十身大同小異，謂此不來不去，即彼不生不滅。不實不虛，即彼不實不妄。不盡堅固，即彼不遷不壞。不遷則橫無遷變，不盡則豎說無窮。此中不動，即彼一相，故《文殊般若》云「不動法界，法界即一相。由得一相，魔不能動。」此具相身，即彼入一切世界。諸趣身無相，名同普至身，即彼入一切世界非趣身。餘如十行中辨。上來迴向位竟。

大文第五「十種身業」下有五十門，答五十問，明十地位中行相。古德分四：初十二門，明十地中三業殊勝行，寄在初地；二從「十種勤修」下九門，明造修離障行，寄二三地；三從「十種離生道」下九門，明造修純熟行，寄在四地已上位；四從「十種足」下二十門，報相圓滿行，寄八地已上位。此釋猶稍近，文亦未盡理。今亦依次分配十地：初地十門，次八漸略，文勢爾故。謂二地六門，三四各五門，五二、六一、七八各三，九地二門，十地十三門，至文當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第五「十種身業」下有五十門，答五十問，明十地位中行相。古德分四：初十二門，明十地中三業殊勝行，寄在初地；二從「十種勤修」下九門，明造修離障行，寄二三地；三從「十種離生道」下九門，明造修純熟行，寄在四地已上位；四從「十種足」下二十門，報相圓滿行，寄八地已上位。此釋猶稍近，文亦未盡理。今亦依次分配十地：初地十門，次八漸略，文勢爾故。謂二地六門，三四各五門，五二、六一、七八各三，九地二門，十地十三門，至文當知。

今初十門，明歡喜地中行。若麁相分，總為三段：初二約身、次四辨語、後四明意，總顯彼地三業殊勝。若順彼文，且分為二：初九明初住地中行、後一明安住地中行。前中分四：初六門明依何身、次心一門辨以何因、三發心門明為何義、四周遍門顯有何相。今初，分二：前二約身辨身、後四就語徧身，語屬身故，皆是深種善根之所攝故。今初，分二：此門約色身業用明身，十句可知。後十種身，約法門自體明身，故但云身。十中，度攝福智等，即前深種善根集助道等，互有影略。二就語辨身中，四門皆是所種善根，是知彼文雖無，義已含有。若全異彼，豈為彼行？若全同彼，何須重說？故彼文節節皆云「若廣說者不可窮盡」，小異何疑。四門即分為四：初十種語，明語體用。若約遮釋，十中初一離惡口；二離兩舌；次二離妄語，一麁、二細；餘六離綺語。若約表釋，十種各顯一德。二、十種淨修語，顯語淨因。初二攝法、次二離過、次二攝善、次二法施、後二求法行，由此十事能令語淨。三、十王守護，即淨語之果。發其言善，幽冥應之，況其人乎。然《地經》中，善知識善護意，通由諸善，不獨由語，故《度世經》亦不躡前。四、十種大事，案經即內善外護，故能成所作。然即《地經》善集白法、善淨深心等。餘句中義，亦不獨躡於語。然皆躡者，以語例餘，於理無爽。十句並通二利，文相亦顯。第二、十種心者，明以何因。以大悲為首，荷負一切等故。十中，一荷負心，心如大地，荷四重任故；二深廣，心包含無外故；三勝心；四淨心；五利；六堅；七無染；八希有；九智慧；十無邊，並語心體也。第三、十種發心者，明為何義。為上求下化故，發起勝用，十句可知。第四、十種周遍心，明有何相。以過凡夫地，入真如法中故。十中，一總明悲廣智大，曠若虛空；二智契深極，餘皆可知。第二、十種根，即安住地中行。由前初住之行，令此勝用增上皆光顯故，名之為根。十中分三：初一信成就、次六修行成就。於中，初句樂欲根，即近安樂法，多聞能正觀故；二不退者，即不著名利，於三昧中亦無愛著及貪求故；三安住者，萬行念念現前故；四五悲智不斷。上皆教道。六即證道之修。後三即迴向成就，一總求一切地智故，即金剛智照徹法性故；二別求法身；三求功德身，謂十力等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初十門，明歡喜地中行。若麁相分，總為三段：初二約身、次四辨語、後四明意，總顯彼地三業殊勝。若順彼文，且分為二：初九明初住地中行、後一明安住地中行。前中分四：初六門明依何身、次心一門辨以何因、三發心門明為何義、四周遍門顯有何相。今初，分二：前二約身辨身、後四就語徧身，語屬身故，皆是深種善根之所攝故。今初，分二：此門約色身業用明身，十句可知。後十種身，約法門自體明身，故但云身。十中，度攝福智等，即前深種善根集助道等，互有影略。二就語辨身中，四門皆是所種善根，是知彼文雖無，義已含有。若全異彼，豈為彼行？若全同彼，何須重說？故彼文節節皆云「若廣說者不可窮盡」，小異何疑。四門即分為四：初十種語，明語體用。若約遮釋，十中初一離惡口；二離兩舌；次二離妄語，一麁、二細；餘六離綺語。若約表釋，十種各顯一德。二、十種淨修語，顯語淨因。初二攝法、次二離過、次二攝善、次二法施、後二求法行，由此十事能令語淨。三、十王守護，即淨語之果。發其言善，幽冥應之，況其人乎。然《地經》中，善知識善護意，通由諸善，不獨由語，故《度世經》亦不躡前。四、十種大事，案經即內善外護，故能成所作。然即《地經》善集白法、善淨深心等。餘句中義，亦不獨躡於語。然皆躡者，以語例餘，於理無爽。十句並通二利，文相亦顯。第二、十種心者，明以何因。以大悲為首，荷負一切等故。十中，一荷負心，心如大地，荷四重任故；二深廣，心包含無外故；三勝心；四淨心；五利；六堅；七無染；八希有；九智慧；十無邊，並語心體也。第三、十種發心者，明為何義。為上求下化故，發起勝用，十句可知。第四、十種周遍心，明有何相。以過凡夫地，入真如法中故。十中，一總明悲廣智大，曠若虛空；二智契深極，餘皆可知。第二、十種根，即安住地中行。由前初住之行，令此勝用增上皆光顯故，名之為根。十中分三：初一信成就、次六修行成就。於中，初句樂欲根，即近安樂法，多聞能正觀故；二不退者，即不著名利，於三昧中亦無愛著及貪求故；三安住者，萬行念念現前故；四五悲智不斷。上皆教道。六即證道之修。後三即迴向成就，一總求一切地智故，即金剛智照徹法性故；二別求法身；三求功德身，謂十力等。

第二、「十種深心」下六門，明第二地中行。於中二：初二門明發起淨十種深心、後四門自體淨。今初，前門自分，直明深心；後門勝進，加以增上。今初，晉經及論皆名直心者，然深心有二義：一於法殷重名深，即樂修善行；二契理名深，深入理故。若語直心，但有後義，正念真如法故。今文具二：初由契理、二由修行。次七廣上契理，後一顯前修行。二增上深心，即勝進，上求增殷重故。十句亦四：初門樂修善行；二標契理；次三成上離疑，一出所因、二彰所入、三成德自在；後五成上積集善根。第二「十種勤修」下四門，明自體淨中行。彼約別地之行，但明於戒，而有三聚。今文分二：初一門通修十度，即攝善法戒，律儀亦在其中。以地相望是修位之首，故特名勤修。晉經名方便，方便修起故。二「決定解」下三門，明饒益有情戒中行。此門總顯智於諸善決起勝解。《地經》約戒但解十善，晉經名樂修，由有決解故樂修習。二解世界、三解眾生，文相並顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、「十種深心」下六門，明第二地中行。於中二：初二門明發起淨十種深心、後四門自體淨。今初，前門自分，直明深心；後門勝進，加以增上。今初，晉經及論皆名直心者，然深心有二義：一於法殷重名深，即樂修善行；二契理名深，深入理故。若語直心，但有後義，正念真如法故。今文具二：初由契理、二由修行。次七廣上契理，後一顯前修行。二增上深心，即勝進，上求增殷重故。十句亦四：初門樂修善行；二標契理；次三成上離疑，一出所因、二彰所入、三成德自在；後五成上積集善根。第二「十種勤修」下四門，明自體淨中行。彼約別地之行，但明於戒，而有三聚。今文分二：初一門通修十度，即攝善法戒，律儀亦在其中。以地相望是修位之首，故特名勤修。晉經名方便，方便修起故。二「決定解」下三門，明饒益有情戒中行。此門總顯智於諸善決起勝解。《地經》約戒但解十善，晉經名樂修，由有決解故樂修習。二解世界、三解眾生，文相並顯。