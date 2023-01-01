大方廣佛華嚴經疏卷第五十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第五十一

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

離世間品第三十八(已上入第五十三經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離世間品第三十八(已上入第五十三經)

初明來意。來意有三：一分來，前明修因契果生解分，則於法起解；今明託法進修成行分，則依解起行，義次第故。二會來者，前會因圓果滿生解之終，此會正行處世無染，通於始終，故次來也。三品來者，前品出現之果殊勝，今明依彼起行圓融，故次來也。雖一分一會一品是同，所對既殊，來意亦別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初明來意。來意有三：一分來，前明修因契果生解分，則於法起解；今明託法進修成行分，則依解起行，義次第故。二會來者，前會因圓果滿生解之終，此會正行處世無染，通於始終，故次來也。三品來者，前品出現之果殊勝，今明依彼起行圓融，故次來也。雖一分一會一品是同，所對既殊，來意亦別。

第二釋名。亦有三別：一分名者，沒彼位名，但彰行法，欲顯行位無礙、前後圓融，故以名也。二會名者，約法不異分名，約處名三會普光明殿之會。第七重會，會終歸始故。雖越四天，同為生解之會；今復重會，通對彼分始終，依解成行，故會普光。而前分生解差別，故寄歷處以顯淺深；今分起行圓融，故一會並收因果，亦表成行不離普光明智故。此中不隔餘處，何有重會之義？若約次第，前時後時即是重義。若約圓融，就義名重，故不動前二而升四天。二七相望亦何所隔，明知約義亦猶燈光涉入無礙，亦似燈炷重發重明。約人，名普慧普賢問答之會。三品名有二：一得名、二釋名。今初，又二：一異名。下文十義，至彼當辨。有別行本名度世經，度即離義。又有別行名普賢菩薩答難二千經，此就能離人法受稱。二正辨本稱，總由超絕世染故受其名。別有三義：一約法、二約行、三約位。約法之中，先世、後離世。有三類：一約事相有二世間，謂器及有情，此約依正分之。二約麁細亦二：一有為世間、二無為世間，此約分段、變易分之。以變易非三有攝，名之無為。故《勝鬘》云「有為生死，無為生死。」然麁細雖殊，體不出二。三約染淨有三：於初二中，加智正覺示同世間，不同世故，如《地論》辨。二明離者，離有二義：一性離，世間性空即是出世間故；二明事離，行成無染故。力林頌云「三世五蘊法，說名為世間。彼滅非世間，如是但假名。」滅通二義，於事離中有似離真離、分離全離，次下當辨。二約行者，略為四句：一隨、二離、三俱、四泯。言隨者，凡夫沈溺世蘊，非離非隨。二乘無悲不能隨世，雖離非真。菩薩能隨，方為真離，故以隨釋離。二離者，有大智故了世性離，處而不染亦異凡小。三俱者，悲故常行世間，智故不染世法。既以世與性離無二為其境，故以悲智無二為其行。境行融通有其三句：一悲無不智，則世無不離，是以常在世間未曾不出。二智無不悲故，離無不世，是以恒越世表，無不遊世。三雙融故動靜無二，唯是一念，所謂無念。無念等故，世與出世無有障礙。四俱泯者，謂境既世與性離，形奪兩亡，故令悲智俱融，二念雙絕。又由境行相由，形奪齊離，則絕待離言。融前四句皆無障礙，方為真離世間也。三約位者，凡夫染而非離，二乘分離非真，謂果離分段、因唯事離，非今所明。菩薩具上真行，可得名離，而非究竟。唯佛為離，故經云「佛常在世間，而不染世法。」然今文中備六位之行即是行離，行所依位即是位離，故若事若理、若因若果皆名離也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋名。亦有三別：一分名者，沒彼位名，但彰行法，欲顯行位無礙、前後圓融，故以名也。二會名者，約法不異分名，約處名三會普光明殿之會。第七重會，會終歸始故。雖越四天，同為生解之會；今復重會，通對彼分始終，依解成行，故會普光。而前分生解差別，故寄歷處以顯淺深；今分起行圓融，故一會並收因果，亦表成行不離普光明智故。此中不隔餘處，何有重會之義？若約次第，前時後時即是重義。若約圓融，就義名重，故不動前二而升四天。二七相望亦何所隔，明知約義亦猶燈光涉入無礙，亦似燈炷重發重明。約人，名普慧普賢問答之會。三品名有二：一得名、二釋名。今初，又二：一異名。下文十義，至彼當辨。有別行本名度世經，度即離義。又有別行名普賢菩薩答難二千經，此就能離人法受稱。二正辨本稱，總由超絕世染故受其名。別有三義：一約法、二約行、三約位。約法之中，先世、後離世。有三類：一約事相有二世間，謂器及有情，此約依正分之。二約麁細亦二：一有為世間、二無為世間，此約分段、變易分之。以變易非三有攝，名之無為。故《勝鬘》云「有為生死，無為生死。」然麁細雖殊，體不出二。三約染淨有三：於初二中，加智正覺示同世間，不同世故，如《地論》辨。二明離者，離有二義：一性離，世間性空即是出世間故；二明事離，行成無染故。力林頌云「三世五蘊法，說名為世間。彼滅非世間，如是但假名。」滅通二義，於事離中有似離真離、分離全離，次下當辨。二約行者，略為四句：一隨、二離、三俱、四泯。言隨者，凡夫沈溺世蘊，非離非隨。二乘無悲不能隨世，雖離非真。菩薩能隨，方為真離，故以隨釋離。二離者，有大智故了世性離，處而不染亦異凡小。三俱者，悲故常行世間，智故不染世法。既以世與性離無二為其境，故以悲智無二為其行。境行融通有其三句：一悲無不智，則世無不離，是以常在世間未曾不出。二智無不悲故，離無不世，是以恒越世表，無不遊世。三雙融故動靜無二，唯是一念，所謂無念。無念等故，世與出世無有障礙。四俱泯者，謂境既世與性離，形奪兩亡，故令悲智俱融，二念雙絕。又由境行相由，形奪齊離，則絕待離言。融前四句皆無障礙，方為真離世間也。三約位者，凡夫染而非離，二乘分離非真，謂果離分段、因唯事離，非今所明。菩薩具上真行，可得名離，而非究竟。唯佛為離，故經云「佛常在世間，而不染世法。」然今文中備六位之行即是行離，行所依位即是位離，故若事若理、若因若果皆名離也。

二釋名者，約法事離，無他受稱。離非世間，即相違釋。若約性離，通持業釋。約行四句，前三句俱通持業、相違二，事理離故。泯句並非六釋。亦可持業，泯即離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，約法事離，無他受稱。離非世間，即相違釋。若約性離，通持業釋。約行四句，前三句俱通持業、相違二，事理離故。泯句並非六釋。亦可持業，泯即離故。

第三宗趣。頓彰六位理事二離為宗，令體性離頓成真離究竟為趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三宗趣。頓彰六位理事二離為宗，令體性離頓成真離究竟為趣。

第四釋文。長科十分，一序分、二三昧分、三發起分、四起分、五請分、六說分、七結勸分、八現瑞分、九證成分、十重頌分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四釋文。長科十分，一序分、二三昧分、三發起分、四起分、五請分、六說分、七結勸分、八現瑞分、九證成分、十重頌分。

今初，有三：一器世間圓滿，義如前釋。二「妙悟」下智正覺世間圓滿。「與三不可說」下眾生世間圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初，有三：一器世間圓滿，義如前釋。二「妙悟」下智正覺世間圓滿。「與三不可說」下眾生世間圓滿。

二中明佛二十一種殊勝功德，廣引諸論，已見〈升兜率品〉。今但略明，初句為總，具下二十一種功德，故云妙悟皆滿。後「二行」下別。於中，前四自利、餘皆利他。前中，一智德、二斷德、三恩德、四作用平等德。今初，二行永絕，即於所知一向無障轉功德。《佛地經》名不二現行。「不」字，此宜言無，即永絕義。謂佛智德離所知障，非如聲聞極遠時處等有不知故。有知不知即是二行，今無不知，故云永絕。二達無相法，則於有無無二相真如最勝清淨能入功德。彼經名趣無相法，趣謂趣入，即此達義。然無相法，體即真如。無彼有無二相，故名無相。諸法中最，淨無客塵，令自他入，勝於二乘，名最勝清淨。三住於佛住者，即無功用佛事不休息功德。世親釋云「謂住佛所住無所住處」，此即釋經；於此住中常作佛事無有休息，此即解論。四得佛平等，即於法身中所依意樂作事無差別功德。謂諸佛有三事無差：一所依智同、二益生意樂同、三報化作業同，故云平等。五到無障處，則修一切障對治功德。世親釋云「謂一切時常修覺慧，對治一切障故。」此明覺慧為能治；一切障即二障，為所治。六不可轉法，即降伏一切外道功德。謂教證二道，他不能動故。七所行無礙，即生在世間不為世法所礙功德。謂利衰等八法不能拘故。八立不思議，即安立正法功德。謂安立十二分教，餘不能思故。九普見三世，即授記功德。謂記別過未，皆如現在故。十身恒充滿一切國土，即一切世界示現受用變化身功德。謂二種身遍二種國故。十一智恒明達一切諸法，即斷疑功德。謂自於一切境善決定故，能決他疑。十二了一切行，即令入種種行功德。二釋，《攝論》易故不解。意云：遍了一切有情性行，隨根令入故。十三盡一切疑，即當來法生妙智功德。謂聲聞言其全無善根，如來知其久遠微善，後當生故。十四無能測身，即如其勝解示現功德。謂隨諸有情種種勝解，現金色等身，雖現此身而無分別，如末尼等故無能測。十五一切菩薩等所求智，即無量所依調伏有情加行功德。謂由無量菩薩所依，為欲調伏諸有情故，發起加行。佛增上力，聞法為先，獲得妙智。異類菩薩攝受付囑，展轉傳來相續無間而轉，由此證得一切菩薩等所求智。意云：佛智為一切菩薩等所求故。十六到佛無二究竟彼岸，即平等法身波羅蜜多成滿功德。平等即無二義，無二法身為波羅蜜多所依。十七具足如來平等解脫，即隨其勝解示現差別佛土功德。此中解脫即是勝解，隨物勝解所宜。如來勝解能現金銀等土，佛佛皆然，故云平等。十八證無中邊佛平等地，即三種佛身方處無分 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二中明佛二十一種殊勝功德，廣引諸論，已見〈升兜率品〉。今但略明，初句為總，具下二十一種功德，故云妙悟皆滿。後「二行」下別。於中，前四自利、餘皆利他。前中，一智德、二斷德、三恩德、四作用平等德。今初，二行永絕，即於所知一向無障轉功德。《佛地經》名不二現行。「不」字，此宜言無，即永絕義。謂佛智德離所知障，非如聲聞極遠時處等有不知故。有知不知即是二行，今無不知，故云永絕。二達無相法，則於有無無二相真如最勝清淨能入功德。彼經名趣無相法，趣謂趣入，即此達義。然無相法，體即真如。無彼有無二相，故名無相。諸法中最，淨無客塵，令自他入，勝於二乘，名最勝清淨。三住於佛住者，即無功用佛事不休息功德。世親釋云「謂住佛所住無所住處」，此即釋經；於此住中常作佛事無有休息，此即解論。四得佛平等，即於法身中所依意樂作事無差別功德。謂諸佛有三事無差：一所依智同、二益生意樂同、三報化作業同，故云平等。五到無障處，則修一切障對治功德。世親釋云「謂一切時常修覺慧，對治一切障故。」此明覺慧為能治；一切障即二障，為所治。六不可轉法，即降伏一切外道功德。謂教證二道，他不能動故。七所行無礙，即生在世間不為世法所礙功德。謂利衰等八法不能拘故。八立不思議，即安立正法功德。謂安立十二分教，餘不能思故。九普見三世，即授記功德。謂記別過未，皆如現在故。十身恒充滿一切國土，即一切世界示現受用變化身功德。謂二種身遍二種國故。十一智恒明達一切諸法，即斷疑功德。謂自於一切境善決定故，能決他疑。十二了一切行，即令入種種行功德。二釋，《攝論》易故不解。意云：遍了一切有情性行，隨根令入故。十三盡一切疑，即當來法生妙智功德。謂聲聞言其全無善根，如來知其久遠微善，後當生故。十四無能測身，即如其勝解示現功德。謂隨諸有情種種勝解，現金色等身，雖現此身而無分別，如末尼等故無能測。十五一切菩薩等所求智，即無量所依調伏有情加行功德。謂由無量菩薩所依，為欲調伏諸有情故，發起加行。佛增上力，聞法為先，獲得妙智。異類菩薩攝受付囑，展轉傳來相續無間而轉，由此證得一切菩薩等所求智。意云：佛智為一切菩薩等所求故。十六到佛無二究竟彼岸，即平等法身波羅蜜多成滿功德。平等即無二義，無二法身為波羅蜜多所依。十七具足如來平等解脫，即隨其勝解示現差別佛土功德。此中解脫即是勝解，隨物勝解所宜。如來勝解能現金銀等土，佛佛皆然，故云平等。十八證無中邊佛平等地，即三種佛身方處無分

限功德。世親云「謂佛法身不可分限爾所方處受用變化，亦不可說爾所世界。」十九盡於法界，即窮生死際常現利樂一切有情功德。二十等虛空界，即無盡功德。謂佛實智如空無盡故。今經缺最後窮未來際，總別合有二十一句，義如前說。然《佛地》、《攝論》約受用身，此約十身。所以知者，處摩竭提國是變化土，而歎受用功德，明知二身二國本相融故；不要地前地上，則五位通見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 限功德。世親云「謂佛法身不可分限爾所方處受用變化，亦不可說爾所世界。」十九盡於法界，即窮生死際常現利樂一切有情功德。二十等虛空界，即無盡功德。謂佛實智如空無盡故。今經缺最後窮未來際，總別合有二十一句，義如前說。然《佛地》、《攝論》約受用身，此約十身。所以知者，處摩竭提國是變化土，而歎受用功德，明知二身二國本相融故；不要地前地上，則五位通見故。

第三眾生世間圓滿，中二：先舉數歎德、後「其名」下列名歎德。前則多人具德，後則勝人具德。前中二：先舉數揀定；二「悉具菩薩」下歎具勝德，分三：初總標、二「所謂」下別顯、後「成就」下總結。別中十九句，皆不出方便智慧。分二：前十歎自分德、後「於一念」下九句勝進德。今初，前八皆有智慧方便，依體起用故。前五以善能為句首、六知空不壞業果、七知根器別明識病、八持法化之；後二明有方便慧，皆即事歸實。後勝進中，初句總明速成果智，餘皆果智之用，及後總結，文並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三眾生世間圓滿，中二：先舉數歎德、後「其名」下列名歎德。前則多人具德，後則勝人具德。前中二：先舉數揀定；二「悉具菩薩」下歎具勝德，分三：初總標、二「所謂」下別顯、後「成就」下總結。別中十九句，皆不出方便智慧。分二：前十歎自分德、後「於一念」下九句勝進德。今初，前八皆有智慧方便，依體起用故。前五以善能為句首、六知空不壞業果、七知根器別明識病、八持法化之；後二明有方便慧，皆即事歸實。後勝進中，初句總明速成果智，餘皆果智之用，及後總結，文並可知。

第二列名歎德，中二：初列名結數、二「皆悉」下歎德。文有十句，初總、餘別。別中，一契理願圓，普眼滿故。二攝法上首，為普化故。三受持正法，有普慧故。四不斷佛種，普見有性故。五知佛化儀，光普徹故。六示現成佛，觀見無故。七淨染機，照其源故。八摧他障，有智幢故。九證法界，覺法性故。上之九句別明，則初句為願、餘八為行。通說則皆普賢願，宿誓今滿故，如十大願並普賢行現緣所作故，故總句云成就行願。又此十句，十人通具，文云皆悉成故，亦句顯一人之德，當釋名故。故總句為普賢，餘九如次前已配釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二列名歎德，中二：初列名結數、二「皆悉」下歎德。文有十句，初總、餘別。別中，一契理願圓，普眼滿故。二攝法上首，為普化故。三受持正法，有普慧故。四不斷佛種，普見有性故。五知佛化儀，光普徹故。六示現成佛，觀見無故。七淨染機，照其源故。八摧他障，有智幢故。九證法界，覺法性故。上之九句別明，則初句為願、餘八為行。通說則皆普賢願，宿誓今滿故，如十大願並普賢行現緣所作故，故總句云成就行願。又此十句，十人通具，文云皆悉成故，亦句顯一人之德，當釋名故。故總句為普賢，餘九如次前已配釋。

大文第二「爾時普賢」下三昧分。普賢入者，是會主故，說普行故。佛華嚴者，萬行披敷，嚴法身故。即以法界行門心海為體，持無限故。說法成行，發起為用，依此能故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第二「爾時普賢」下三昧分。普賢入者，是會主故，說普行故。佛華嚴者，萬行披敷，嚴法身故。即以法界行門心海為體，持無限故。說法成行，發起為用，依此能故。

大文第三「入此三昧時」下明發起分。先明地動，警群機故；後顯出聲，令聞法故。前皆有加而無發起，此有發起而無加分者，前表解可從他，故有他加；此表行由已立，故自力發起。又表行依解起，無別法故不加。攝解成行，亦須入定。聖旨多端，不可一準。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第三「入此三昧時」下明發起分。先明地動，警群機故；後顯出聲，令聞法故。前皆有加而無發起，此有發起而無加分者，前表解可從他，故有他加；此表行由已立，故自力發起。又表行依解起，無別法故不加。攝解成行，亦須入定。聖旨多端，不可一準。

大文第四「然後從」下起分，三義如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第四「然後從」下起分，三義如前。

大文第五「爾時普慧」下請分，分三：初總標問意、二「佛子」下正顯問端、三「善哉佛子」下結請願說。今初。當機眾集說法時至，此為問意。何以前來諸會先問後定，今乃翻？此此有二意：一說儀無定。前表重法，感而後應；此明悲深，觀機欲說。眾既已集，故先入定，令知說主。二約所表，則前明從相入實，以成正解；此中依體起用，以成正行，故不同也。普慧問者，稱法界慧，能發行故。一人問者，行獨已成，非如解故。第二正顯問端中有二百句，其別行《度世經》別作六番問答，番番之中皆先問、次答、後動地現瑞，顯益證成。古來諸德皆依彼文用科此經，以為六段：初二十句問十信行、二從「發普賢心」下二十句問十住行、三從「力持」下三十句問十行之行、四從「如寶住」下二十九句問十迴向行、五從「身業」下五十句問十地行、六從「觀察」下五十一句問因圓果滿行。其第四段中，句雖三十，以無礙用一句是總標虛句，故此有二十九句。此經總三遍說六位，此當第二約行說也，以普賢行該六位故。故《度世經》初請云「唯願解說諸菩薩行，從始至終令無疑故。」彼經雖不配於信等，既云從始至終，末後復明成佛，則知決是六位之行。此經所以不問答相間者，意取位中之行，不取位故，如下圓融。若剋定約位，何殊差別因果？此經上下及《本業經》等判於六位，皆以信未入位，十住為首，謂三賢十聖等妙覺故。今何以不開等覺而取信耶？此有深意。彼及此前意在於位，取位成說；今此意明於行，故十信之行正居行始。等覺之位有其三義，或攝屬前十地勝進；或攝屬後，即名佛故；或別開位，無垢地故。今為說行攝屬因圓之中故，五十一句唯後四句屬妙覺位，餘皆等覺。若爾，此中依言依菩提心等，豈非發心住耶？此難尤非。第二段初發普賢心，豈非發心住耶？十信之初豈無發心耶？故賢首云：「菩薩發意求菩提，非是無因無有緣等，正是發心所依。」不究斯旨，空張援據。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第五「爾時普慧」下請分，分三：初總標問意、二「佛子」下正顯問端、三「善哉佛子」下結請願說。今初。當機眾集說法時至，此為問意。何以前來諸會先問後定，今乃翻？此此有二意：一說儀無定。前表重法，感而後應；此明悲深，觀機欲說。眾既已集，故先入定，令知說主。二約所表，則前明從相入實，以成正解；此中依體起用，以成正行，故不同也。普慧問者，稱法界慧，能發行故。一人問者，行獨已成，非如解故。第二正顯問端中有二百句，其別行《度世經》別作六番問答，番番之中皆先問、次答、後動地現瑞，顯益證成。古來諸德皆依彼文用科此經，以為六段：初二十句問十信行、二從「發普賢心」下二十句問十住行、三從「力持」下三十句問十行之行、四從「如寶住」下二十九句問十迴向行、五從「身業」下五十句問十地行、六從「觀察」下五十一句問因圓果滿行。其第四段中，句雖三十，以無礙用一句是總標虛句，故此有二十九句。此經總三遍說六位，此當第二約行說也，以普賢行該六位故。故《度世經》初請云「唯願解說諸菩薩行，從始至終令無疑故。」彼經雖不配於信等，既云從始至終，末後復明成佛，則知決是六位之行。此經所以不問答相間者，意取位中之行，不取位故，如下圓融。若剋定約位，何殊差別因果？此經上下及《本業經》等判於六位，皆以信未入位，十住為首，謂三賢十聖等妙覺故。今何以不開等覺而取信耶？此有深意。彼及此前意在於位，取位成說；今此意明於行，故十信之行正居行始。等覺之位有其三義，或攝屬前十地勝進；或攝屬後，即名佛故；或別開位，無垢地故。今為說行攝屬因圓之中故，五十一句唯後四句屬妙覺位，餘皆等覺。若爾，此中依言依菩提心等，豈非發心住耶？此難尤非。第二段初發普賢心，豈非發心住耶？十信之初豈無發心耶？故賢首云：「菩薩發意求菩提，非是無因無有緣等，正是發心所依。」不究斯旨，空張援據。

大文第六「爾時普賢菩薩告」下說分，中二：先總告、二「佛子」下正答。答前門二百問，問一答十，以顯無盡，成其二千普賢勝行，故英公云：「雲興二百問，瓶瀉二千酬。」釋此二千，略為五門：一約因果、二分行位、三顯普別、四明統收、五辨行相，前問例此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第六「爾時普賢菩薩告」下說分，中二：先總告、二「佛子」下正答。答前門二百問，問一答十，以顯無盡，成其二千普賢勝行，故英公云：「雲興二百問，瓶瀉二千酬。」釋此二千，略為五門：一約因果、二分行位、三顯普別、四明統收、五辨行相，前問例此。

今初有四：一約大位，前五為因、後一為果。或後四門為果、餘皆是因。二約細辨，一一皆徹佛果，故諸文末皆結得佛，是則二千並通因果。三或總屬因，普賢位行示成佛故。四或皆屬果，下文多云「雖得成佛，不斷菩薩行」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初有四：一約大位，前五為因、後一為果。或後四門為果、餘皆是因。二約細辨，一一皆徹佛果，故諸文末皆結得佛，是則二千並通因果。三或總屬因，普賢位行示成佛故。四或皆屬果，下文多云「雖得成佛，不斷菩薩行」故。

二分行位者，亦有四義：一束行成位，分成六分故。二總屬位收，以行並是位中行故。三總屬行，普賢行體不依位故。四一行遍六位，位位通修故。如此無礙，方為普賢行。然文正顯後二，以攬行成位，位虛行實故。故問答併舉，不分六番，意在此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二分行位者，亦有四義：一束行成位，分成六分故。二總屬位收，以行並是位中行故。三總屬行，普賢行體不依位故。四一行遍六位，位位通修故。如此無礙，方為普賢行。然文正顯後二，以攬行成位，位虛行實故。故問答併舉，不分六番，意在此也。

三普別者，謂一行相必遍一切，然恒不雜。不雜故，別義殊分。必遍故，普義該攝。猶如錦文，眾色成文，常普常別縷縷交徹，非如繡成；行法亦爾，即普是別，即別成普，皆無障礙。若爾，此則普別具足，何以獨名普賢行耶？非謂守普而不能別，亦非作別而失於普，實謂能別而不壞普，故名普賢行也。又普必有別，但語一別未必有普，如一縷非錦，非是錦中縷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三普別者，謂一行相必遍一切，然恒不雜。不雜故，別義殊分。必遍故，普義該攝。猶如錦文，眾色成文，常普常別縷縷交徹，非如繡成；行法亦爾，即普是別，即別成普，皆無障礙。若爾，此則普別具足，何以獨名普賢行耶？非謂守普而不能別，亦非作別而失於普，實謂能別而不壞普，故名普賢行也。又普必有別，但語一別未必有普，如一縷非錦，非是錦中縷故。

四統收攝者，復有四重：一以位收位，六位各各收一切位故。一位即具二千，為萬二千行也。上云一地之中具足一切諸地功德。二以門收門，即二百門，一一各收一切門，即成二百二百為四萬行。三以行收行，一行具一切行，則有二千箇二千行成四兆行。四以略攝廣，此二千行，下頌結云「如大地一塵」，以此一塵之略，說不離十方之廣地，是故攝廣亦無不盡。此乃等無極之法界，越無際之虛空。下頌云「虛空可度量，菩薩德無盡」，斯之謂矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四統收攝者，復有四重：一以位收位，六位各各收一切位故。一位即具二千，為萬二千行也。上云一地之中具足一切諸地功德。二以門收門，即二百門，一一各收一切門，即成二百二百為四萬行。三以行收行，一行具一切行，則有二千箇二千行成四兆行。四以略攝廣，此二千行，下頌結云「如大地一塵」，以此一塵之略，說不離十方之廣地，是故攝廣亦無不盡。此乃等無極之法界，越無際之虛空。下頌云「虛空可度量，菩薩德無盡」，斯之謂矣。

五辨行相，即隨文釋。釋寄相別，即分六段：今初二百句，答前信行二十句問。文分三別：初九門明自分行滿、二「入諸菩薩」下八門勝進行圓。三「差別智」下三門明二行究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五辨行相，即隨文釋。釋寄相別，即分六段：今初二百句，答前信行二十句問。文分三別：初九門明自分行滿、二「入諸菩薩」下八門勝進行圓。三「差別智」下三門明二行究竟。

今初，一門一類即為九段。首明依者，起行所依故，謂依託菩提心等成萬行故。〈賢首品〉云「菩薩發意求菩提，非是無因無有緣」等。然二百門，多分五別：一總標、二徵數、三列釋、四結數、五顯修勝益。或缺後二、或缺第五，至文當知。今此依中，文具有五。初二可知。就列釋中十句，各先標名、後釋義。一依菩提心者，十皆名依，已為眾行之首，而菩提心復是十中之初，以是萬行之本，故貫二千之首。釋云不忘失者，忘失菩提心修諸善根，則是魔業故。依斯不忘，能成萬行。此句為總。二上雖內有勝心，若外不依善友，行亦無成。故大聖謂善財言：「求善知識，是無上菩提最初因緣。」釋云如一者，若不心行符契，豈為我友？三若不增修善根，遇友何益？四隨所修善，須到彼岸。五非獨十度觸境皆通，上四自利六願七行並通自他。上皆依法，後三依人。八勝侶智同、九十唯佛究竟，為所依處故，淨心供養以成福德，長稟慈訓以成智嚴。又前五自分，後五勝進。六廣菩提心，七廣二四五，後三廣第二。四結，可知。五顯修勝益者，由依上十成佛大智，為一切所依，斯為勝益。豈得不修？故亦名勸修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初，一門一類即為九段。首明依者，起行所依故，謂依託菩提心等成萬行故。〈賢首品〉云「菩薩發意求菩提，非是無因無有緣」等。然二百門，多分五別：一總標、二徵數、三列釋、四結數、五顯修勝益。或缺後二、或缺第五，至文當知。今此依中，文具有五。初二可知。就列釋中十句，各先標名、後釋義。一依菩提心者，十皆名依，已為眾行之首，而菩提心復是十中之初，以是萬行之本，故貫二千之首。釋云不忘失者，忘失菩提心修諸善根，則是魔業故。依斯不忘，能成萬行。此句為總。二上雖內有勝心，若外不依善友，行亦無成。故大聖謂善財言：「求善知識，是無上菩提最初因緣。」釋云如一者，若不心行符契，豈為我友？三若不增修善根，遇友何益？四隨所修善，須到彼岸。五非獨十度觸境皆通，上四自利六願七行並通自他。上皆依法，後三依人。八勝侶智同、九十唯佛究竟，為所依處故，淨心供養以成福德，長稟慈訓以成智嚴。又前五自分，後五勝進。六廣菩提心，七廣二四五，後三廣第二。四結，可知。五顯修勝益者，由依上十成佛大智，為一切所依，斯為勝益。豈得不修？故亦名勸修。

第二奇特想者，前依因緣以成諸行。今依勝想以攝善根，翻妄想源，次所依故，並出常想，受奇特名。即上文中常欲利樂諸眾生等利益之想也。十中，一以他善同己者，隨喜於他，情無彼此故，互為主伴相資益故，同體性故，即我所行故，自他相即故，四六願行亦然。二一毫微善皆是佛因故，《法華》中舉手低頭皆已成佛。三下至闡提皆有佛性故。五《思益》云「知離名為法」故。七諸性相法，佛所證故。文殊云：「我不見一法非佛法者，皆不可得故。」諸軌儀法皆佛所流，《涅槃》云「外道之法亦如來正法之餘」故。八因言契理，而理非言，故名言道。九佛以覺他圓滿，故為慈父。十如來即諸法如義，故無有二。益中，無想之想名善巧想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二奇特想者，前依因緣以成諸行。今依勝想以攝善根，翻妄想源，次所依故，並出常想，受奇特名。即上文中常欲利樂諸眾生等利益之想也。十中，一以他善同己者，隨喜於他，情無彼此故，互為主伴相資益故，同體性故，即我所行故，自他相即故，四六願行亦然。二一毫微善皆是佛因故，《法華》中舉手低頭皆已成佛。三下至闡提皆有佛性故。五《思益》云「知離名為法」故。七諸性相法，佛所證故。文殊云：「我不見一法非佛法者，皆不可得故。」諸軌儀法皆佛所流，《涅槃》云「外道之法亦如來正法之餘」故。八因言契理，而理非言，故名言道。九佛以覺他圓滿，故為慈父。十如來即諸法如義，故無有二。益中，無想之想名善巧想。

第三十種行，依勝想之解，造修大行。想唯在心，行通三業。空想不行，亦無成辦。即上文中修學處也。釋中唯九者，準晉本，此脫第三善學一切戒。具十為五對：一下化上求、二止惡進善、三妙止深觀、四修因嚴剎、五敬友事師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十種行，依勝想之解，造修大行。想唯在心，行通三業。空想不行，亦無成辦。即上文中修學處也。釋中唯九者，準晉本，此脫第三善學一切戒。具十為五對：一下化上求、二止惡進善、三妙止深觀、四修因嚴剎、五敬友事師。

第四善知識者，行起必依善友，故次明之。未知善令知、未識惡令識，故凡所順益皆我善友，故十皆益也。上云即得親近善知識是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四善知識者，行起必依善友，故次明之。未知善令知、未識惡令識，故凡所順益皆我善友，故十皆益也。上云即得親近善知識是。

第五精進者，行友既具，必須策勤。於此十事，離身心相而進修不雜，故上云勤修佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五精進者，行友既具，必須策勤。於此十事，離身心相而進修不雜，故上云勤修佛功德。

第六心得安隱，進成二利故獲心安，自利故智心安、利他故悲心安，即上文增上最勝心。十中，初一行本。次二離過，一無諍三昧，離一切諍；二越凡小，凡謂凡夫，愚即愚法小乘。次二進善。次三證入，一入位、二入法、三入益。謂謗有二義：一麁，言此非佛說等，其過彌大。二細，謂說不契實，其過則微。若無細謗，證實方能。後二因圓果滿。得益中，究竟安隱謂菩提涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六心得安隱，進成二利故獲心安，自利故智心安、利他故悲心安，即上文增上最勝心。十中，初一行本。次二離過，一無諍三昧，離一切諍；二越凡小，凡謂凡夫，愚即愚法小乘。次二進善。次三證入，一入位、二入法、三入益。謂謗有二義：一麁，言此非佛說等，其過彌大。二細，謂說不契實，其過則微。若無細謗，證實方能。後二因圓果滿。得益中，究竟安隱謂菩提涅槃。

第七成就眾生者，上通明二利心安，今別明利物成就，故上云「則能慈愍度眾生。」然有二義：一以此十通用成就一切眾生；二各成一類眾生，謂一成就慳貪貧窮眾生、二成恃形色憍慢眾生、三疑法、四佷戾、五貪愛、六樂二乘、七不樂嚴剎、八不欣佛果、九邪歸依、十邪智狡猾。以經中十法如次成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七成就眾生者，上通明二利心安，今別明利物成就，故上云「則能慈愍度眾生。」然有二義：一以此十通用成就一切眾生；二各成一類眾生，謂一成就慳貪貧窮眾生、二成恃形色憍慢眾生、三疑法、四佷戾、五貪愛、六樂二乘、七不樂嚴剎、八不欣佛果、九邪歸依、十邪智狡猾。以經中十法如次成就。

第八戒者，欲成就眾生，須自止惡行善。十中若忘菩提心，乃至諸根犯境，皆名破菩薩戒。故上云「堅固大悲心則不破」也。此十三聚，如應思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八戒者，欲成就眾生，須自止惡行善。十中若忘菩提心，乃至諸根犯境，皆名破菩薩戒。故上云「堅固大悲心則不破」也。此十三聚，如應思之。

第九受記法者，既離過德成，自驗已行必招當果故，自知受記故。上云「若得無生深法忍，則為諸佛所授記。」即此中一義。一見理深悲，即發心殊勝、得果無疑；若因他厭苦則非殊勝，未定得記。二無厭修。三長時修。四無餘修。五契理修。餘五可知。於此十中隨有其一，即自知得記。此辨得記之行，非顯受記相殊，如《瑜伽》等。又此約十信橫具，餘約豎位不同。上來自分行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九受記法者，既離過德成，自驗已行必招當果故，自知受記故。上云「若得無生深法忍，則為諸佛所授記。」即此中一義。一見理深悲，即發心殊勝、得果無疑；若因他厭苦則非殊勝，未定得記。二無厭修。三長時修。四無餘修。五契理修。餘五可知。於此十中隨有其一，即自知得記。此辨得記之行，非顯受記相殊，如《瑜伽》等。又此約十信橫具，餘約豎位不同。上來自分行竟。

第二八門明勝進行中，既自分行成故勝進，入諸所入之處等，即為八段。今初，入菩薩，入有二義：一證得義、二觀達義。入因則通證，通達入果，唯達未證。此下五門皆是智入，四五二入亦通身入，今此即是入因。所以入者，即彼所修是我所修，互相資益為同行故。故《度世經》名不相求短，即上文中神通深密用等十句可知。第二入諸如來，是入果。所以入者，必當證入故。上云「則以佛德自莊嚴。」第三入眾生行。前二入能化，此明入所化心行等。上云「悉能調伏諸眾生」等。問中脫於「行」字，行有多種，如文可知。十時非時，謂熟未熟等。不知時者，非大法師。第四入世界，對佛是依報，對生是化處。上云「普隨諸趣而現身」。結云普入者，不離此十故，一時頓入非前後故。第五入劫者，即是化時。此下三門皆是成上一念悉知，無有餘也。十中前五直入，後五約相即入。此相即入有二意：一彼劫相即，智入彼故；二由彼劫相攝相入故，但入能攝，即入彼所攝等。餘如前〈發心品〉。第六說三世者，前劫此世，長短有異，通皆時分，並是十世隔法異成。十中，前九別、後一總。別中，三世各三，故成九世。未來是續起法故，未來未來名為無盡。過去已起故，過去過去不名無盡。現在現在即事可見，例過未之現在，故云平等。過未之現在非可見故，但對前後立現在名。然此三世何以成九？古人釋云：義說為九，寶唯有五。意云：如五日相望，前三為過去三世、從後取三為未來三世、處中取三為現在三世。若依此釋，進無九世之體，退過三世之數，云何一念得具九耶？今謂：若不令九緣起相由，但以三世緣起相由，即九世成矣。謂過去因現未，則過去之中有現未，現未各因二世亦然，是以三世各三。故《中觀》云「若法所因出，是法不異因。」《中論》破執，則一中有三為過；此明離過之用，則一中有三為德。以病成藥，豈不良哉。總云一念者，前之九世相望以立，今攝末歸本不離一念，即此一念現在，是過去未來、是未來過去，自具三世。三世相由，九十具矣。故以一融九，雖九而常一；以九融一，雖一而常九。九一無礙，沒果絕言，假十圓融為入門矣。況積念成世，念外無世耶？又無念等故。又法性同故。此有四義，後三通於餘宗。第七知三世者，前之二段明法上之時，此辨時中之法，即化生之法，隨彼安立而化故，是上所知之法故。晉經名三世間，《度世經》名入於三處，皆意取其中事也。十中初七知安立諦；次一通二，成上安立事無有盡，生下非安立性無可盡；後二知非安立。第八無疲厭心。既所化無邊，求法化之而 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二八門明勝進行中，既自分行成故勝進，入諸所入之處等，即為八段。今初，入菩薩，入有二義：一證得義、二觀達義。入因則通證，通達入果，唯達未證。此下五門皆是智入，四五二入亦通身入，今此即是入因。所以入者，即彼所修是我所修，互相資益為同行故。故《度世經》名不相求短，即上文中神通深密用等十句可知。第二入諸如來，是入果。所以入者，必當證入故。上云「則以佛德自莊嚴。」第三入眾生行。前二入能化，此明入所化心行等。上云「悉能調伏諸眾生」等。問中脫於「行」字，行有多種，如文可知。十時非時，謂熟未熟等。不知時者，非大法師。第四入世界，對佛是依報，對生是化處。上云「普隨諸趣而現身」。結云普入者，不離此十故，一時頓入非前後故。第五入劫者，即是化時。此下三門皆是成上一念悉知，無有餘也。十中前五直入，後五約相即入。此相即入有二意：一彼劫相即，智入彼故；二由彼劫相攝相入故，但入能攝，即入彼所攝等。餘如前〈發心品〉。第六說三世者，前劫此世，長短有異，通皆時分，並是十世隔法異成。十中，前九別、後一總。別中，三世各三，故成九世。未來是續起法故，未來未來名為無盡。過去已起故，過去過去不名無盡。現在現在即事可見，例過未之現在，故云平等。過未之現在非可見故，但對前後立現在名。然此三世何以成九？古人釋云：義說為九，寶唯有五。意云：如五日相望，前三為過去三世、從後取三為未來三世、處中取三為現在三世。若依此釋，進無九世之體，退過三世之數，云何一念得具九耶？今謂：若不令九緣起相由，但以三世緣起相由，即九世成矣。謂過去因現未，則過去之中有現未，現未各因二世亦然，是以三世各三。故《中觀》云「若法所因出，是法不異因。」《中論》破執，則一中有三為過；此明離過之用，則一中有三為德。以病成藥，豈不良哉。總云一念者，前之九世相望以立，今攝末歸本不離一念，即此一念現在，是過去未來、是未來過去，自具三世。三世相由，九十具矣。故以一融九，雖九而常一；以九融一，雖一而常九。九一無礙，沒果絕言，假十圓融為入門矣。況積念成世，念外無世耶？又無念等故。又法性同故。此有四義，後三通於餘宗。第七知三世者，前之二段明法上之時，此辨時中之法，即化生之法，隨彼安立而化故，是上所知之法故。晉經名三世間，《度世經》名入於三處，皆意取其中事也。十中初七知安立諦；次一通二，成上安立事無有盡，生下非安立性無可盡；後二知非安立。第八無疲厭心。既所化無邊，求法化之而

無厭怠，由上即知煩惱無所起故。十中，初四上求；次四下化；後二通二，謂遊剎近佛化生故，思惟二利行法故。上八門勝進行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無厭怠，由上即知煩惱無所起故。十中，初四上求；次四下化；後二通二，謂遊剎近佛化生故，思惟二利行法故。上八門勝進行竟。

第三有三門，明前二行究竟。今初一門明所持差別智究竟。上云「則以智慧辯才力，隨眾生心而化誘」也。第二陀羅尼，即能持究竟。上云「修行諸度勝解脫」等。十中，初一聞持、次四義持、次四廣聞持之用、後一收上義持。又初四如次持教行理果；次二重顯持行，即定慧故；次一持理，不思議故；次二重顯教；後一重顯果。第三說十種佛，上能持所持皆是佛法，今知法主究竟。上云「則得灌頂而升位」等。十信滿心便得佛故，然此十佛與下十種見佛名義全同，與前十身名有同異而義亦無殊。一示成正覺故，即前菩提身。二願生兜率故，與前全同。三萬行因感故，即前相好莊嚴身。四自身舍利住持故，即力持身。五涅槃佛，化必示滅故，即前化身。六法界佛，真無漏界故，即前法身。七依唯心故，即威勢身。雖光明亦能攝伏，心伏最勝，如慈心降魔等。八常在定故，即福德身，定為福之最故。九了本性故，即前智身，大圓鏡智、平等性智皆本有故。故下云「明了見十，隨所欲樂，無不現故。」即意生身故。晉經云如意佛。然佛就內覺，身多就相故，立名不同。餘廣如別章，略如八地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三有三門，明前二行究竟。今初一門明所持差別智究竟。上云「則以智慧辯才力，隨眾生心而化誘」也。第二陀羅尼，即能持究竟。上云「修行諸度勝解脫」等。十中，初一聞持、次四義持、次四廣聞持之用、後一收上義持。又初四如次持教行理果；次二重顯持行，即定慧故；次一持理，不思議故；次二重顯教；後一重顯果。第三說十種佛，上能持所持皆是佛法，今知法主究竟。上云「則得灌頂而升位」等。十信滿心便得佛故，然此十佛與下十種見佛名義全同，與前十身名有同異而義亦無殊。一示成正覺故，即前菩提身。二願生兜率故，與前全同。三萬行因感故，即前相好莊嚴身。四自身舍利住持故，即力持身。五涅槃佛，化必示滅故，即前化身。六法界佛，真無漏界故，即前法身。七依唯心故，即威勢身。雖光明亦能攝伏，心伏最勝，如慈心降魔等。八常在定故，即福德身，定為福之最故。九了本性故，即前智身，大圓鏡智、平等性智皆本有故。故下云「明了見十，隨所欲樂，無不現故。」即意生身故。晉經云如意佛。然佛就內覺，身多就相故，立名不同。餘廣如別章，略如八地。

大文第二「發普賢心」下有二十門，答前二十句問，明十住行法。古德同分為四：初六門別明發心住義。二「十種波羅蜜」下六門明餘九住中所成內德行。三從「十種說法」下三門明諸住中外化行。四從「十種自在」下有五門明無礙殊勝行非不有理。今取順十住，經文二十門，如次明十住行，但與前行互有廣略，影顯解中之行廣無盡故。若依圓融，行行遍通，若不壞相，不妨次第。初四門明初住行、二三各有二門、四五各一、後五皆二門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第二「發普賢心」下有二十門，答前二十句問，明十住行法。古德同分為四：初六門別明發心住義。二「十種波羅蜜」下六門明餘九住中所成內德行。三從「十種說法」下三門明諸住中外化行。四從「十種自在」下有五門明無礙殊勝行非不有理。今取順十住，經文二十門，如次明十住行，但與前行互有廣略，影顯解中之行廣無盡故。若依圓融，行行遍通，若不壞相，不妨次第。初四門明初住行、二三各有二門、四五各一、後五皆二門。

今初四門明發心住，初一總明、後三別顯。今初總發，名普賢心。前十住中自分之內，即緣佛十力發心，但廣發心之境；今發普賢心，則廣發心之相，影略明故。普賢心者，即菩提心。菩提心就果以明，普賢心約相用說，橫周法界、豎窮未來故。十中初三悲護眾生心、次六約起願心。於中，一求果智，即前緣佛十力；二求因行、三豎、四廣，四皆上求願。「忍施」下化願，後一智心，即三心菩提也。又前七護小乘，於中初三護陜心、後四護小心；餘三護煩惱心，故異凡小是菩提心。又初三眾生無邊誓願度，度生無悋，故一切施也；次一佛道無上誓願成；次三法門無盡誓願學；後三煩惱無邊誓願斷。即四弘誓願觀理發心。二「有十種普賢行法」下別明菩提心。此門即大願心，亦即是前勝進行。所謂勤供養佛、樂住生死等。文相多同，恐繁不會。三有十種大悲，即別明悲心。初一總，謂外無善友可依、內無自德可怙故；餘九別。初五欲求眾生，但縱目前之情故；次一有求眾生故，沒生死海。後三邪梵行求眾生，無明邪見之所病故，但欲邪法故。四有十種菩提心因緣，別顯智心觀境推理，發心別故。此與前自分行中發心因緣亦互影略。十中，前五以薩埵為緣，初句總、餘四別。別中，一令滅妄苦、二得真滅、三斷癡集、四證真道，即推無作四諦理發菩提心。後五以菩提心為緣，初二福智因、後三希福智果。然上二段文含二意：一成上發心住中行；二成下治地住中行，謂十種大悲，即廣彼自分中十心之一。菩提因緣前五，即彼自分中初之五心，一利益、二大悲、三安樂、四憐愍、五安住。後五即彼此互缺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初四門明發心住，初一總明、後三別顯。今初總發，名普賢心。前十住中自分之內，即緣佛十力發心，但廣發心之境；今發普賢心，則廣發心之相，影略明故。普賢心者，即菩提心。菩提心就果以明，普賢心約相用說，橫周法界、豎窮未來故。十中初三悲護眾生心、次六約起願心。於中，一求果智，即前緣佛十力；二求因行、三豎、四廣，四皆上求願。「忍施」下化願，後一智心，即三心菩提也。又前七護小乘，於中初三護陜心、後四護小心；餘三護煩惱心，故異凡小是菩提心。又初三眾生無邊誓願度，度生無悋，故一切施也；次一佛道無上誓願成；次三法門無盡誓願學；後三煩惱無邊誓願斷。即四弘誓願觀理發心。二「有十種普賢行法」下別明菩提心。此門即大願心，亦即是前勝進行。所謂勤供養佛、樂住生死等。文相多同，恐繁不會。三有十種大悲，即別明悲心。初一總，謂外無善友可依、內無自德可怙故；餘九別。初五欲求眾生，但縱目前之情故；次一有求眾生故，沒生死海。後三邪梵行求眾生，無明邪見之所病故，但欲邪法故。四有十種菩提心因緣，別顯智心觀境推理，發心別故。此與前自分行中發心因緣亦互影略。十中，前五以薩埵為緣，初句總、餘四別。別中，一令滅妄苦、二得真滅、三斷癡集、四證真道，即推無作四諦理發菩提心。後五以菩提心為緣，初二福智因、後三希福智果。然上二段文含二意：一成上發心住中行；二成下治地住中行，謂十種大悲，即廣彼自分中十心之一。菩提因緣前五，即彼自分中初之五心，一利益、二大悲、三安樂、四憐愍、五安住。後五即彼此互缺。

第二「近善知識」下二門，正明治地住中行。此門明勝進中近善知識文中標內兼是顯意。列中，前六事友、後四同修無異。求者，不求名聞利養及過失故。二十種清淨，即勝進近友之果，故云起如是心即得。此十即是前文了達，於義如法修行，遠離愚迷，安住不動。梵云波利戍提，此有二義：一遍清淨，即此十種。二極清淨，即下第六十四段。列中，初六三業淨，前三體淨、後三用淨；次二主伴果報淨；後二願行淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「近善知識」下二門，正明治地住中行。此門明勝進中近善知識文中標內兼是顯意。列中，前六事友、後四同修無異。求者，不求名聞利養及過失故。二十種清淨，即勝進近友之果，故云起如是心即得。此十即是前文了達，於義如法修行，遠離愚迷，安住不動。梵云波利戍提，此有二義：一遍清淨，即此十種。二極清淨，即下第六十四段。列中，初六三業淨，前三體淨、後三用淨；次二主伴果報淨；後二願行淨。

第三「波羅蜜」下有二門，明修行住中行，此門即自分行。彼開一慧為十觀察，今總顯修具修十度，十度皆總相而釋，一一多含，故施云一切皆捨等。智即方便，進趣佛力權智，立以智名。神通即力度，晉名神力。法即是智，從所知名法。二十種智隨覺，由前行成無倒了達，隨事隨理善覺知故。即前勝進十法觀察眾生界等，亦有影略，恐繁不會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「波羅蜜」下有二門，明修行住中行，此門即自分行。彼開一慧為十觀察，今總顯修具修十度，十度皆總相而釋，一一多含，故施云一切皆捨等。智即方便，進趣佛力權智，立以智名。神通即力度，晉名神力。法即是智，從所知名法。二十種智隨覺，由前行成無倒了達，隨事隨理善覺知故。即前勝進十法觀察眾生界等，亦有影略，恐繁不會。

第四證知一門，明生貴住中行。即彼自分行，由前了達故，能證知證故，於聖教中生。十中，初三總知一切法、次五廣前知眾生、九菩薩行願即前業行中攝、後一即知涅槃對生死故。其勝進但了佛法，無別行相，故略不明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四證知一門，明生貴住中行。即彼自分行，由前了達故，能證知證故，於聖教中生。十中，初三總知一切法、次五廣前知眾生、九菩薩行願即前業行中攝、後一即知涅槃對生死故。其勝進但了佛法，無別行相，故略不明。

第五十種力，即具足方便住中行。準梵本，此名積集，即方便具足之義。下第九十五即是十力。前十住中但云所修諸行皆為眾生，不知修何？今顯所修之行。又入即了達，兼其勝進解眾生等。於中，前六解法力、餘四上求力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五十種力，即具足方便住中行。準梵本，此名積集，即方便具足之義。下第九十五即是十力。前十住中但云所修諸行皆為眾生，不知修何？今顯所修之行。又入即了達，兼其勝進解眾生等。於中，前六解法力、餘四上求力。

第六「十種平等」下二門，明正心住。此門即自分行，由了平等，故聞讚毀心定不動。然平等之言，通有三義：一事等，謂十類各各相望，如說眾生等有佛性，乃至諸佛同一法身，一心一智等；二者理等，謂此十類等一真故；三心等，由了前二即之於心，故於十境不生高下。十中，一於眾生等，謂無怨親故；二於善惡不生分別故；三見染見淨無高下故；四同一真道而出離故；五無一善根不為佛故；六於諸同行如自己故；七一一大願徹來際故；八不謂般若勝檀等故；九隨一一行徹事理故；十不謂此佛此最勝故。二十種佛法實義句者，即彼勝進中行，與前雖少前却，而義多同。於中，初一約遍計，都無實故；次四約依他；後五約圓成。一無名相中假名說故，餘四各一義可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「十種平等」下二門，明正心住。此門即自分行，由了平等，故聞讚毀心定不動。然平等之言，通有三義：一事等，謂十類各各相望，如說眾生等有佛性，乃至諸佛同一法身，一心一智等；二者理等，謂此十類等一真故；三心等，由了前二即之於心，故於十境不生高下。十中，一於眾生等，謂無怨親故；二於善惡不生分別故；三見染見淨無高下故；四同一真道而出離故；五無一善根不為佛故；六於諸同行如自己故；七一一大願徹來際故；八不謂般若勝檀等故；九隨一一行徹事理故；十不謂此佛此最勝故。二十種佛法實義句者，即彼勝進中行，與前雖少前却，而義多同。於中，初一約遍計，都無實故；次四約依他；後五約圓成。一無名相中假名說故，餘四各一義可知。

第七「說十種法」下有二門，明不退住中行。於中，初一自分、後一勝進。前中，由能說深廣法，故聞說心不退轉。十中，說業性等成如來力，隨義演說令菩薩不退，《涅槃》二十八中廣明退不退相。餘文可知。二十種持，持謂受持奉行，非但宣之於口。十句可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「說十種法」下有二門，明不退住中行。於中，初一自分、後一勝進。前中，由能說深廣法，故聞說心不退轉。十中，說業性等成如來力，隨義演說令菩薩不退，《涅槃》二十八中廣明退不退相。餘文可知。二十種持，持謂受持奉行，非但宣之於口。十句可知。

第八「十種辯才」下二門，明童真住中行。此門即自分行，由三業無失故，有無著辯。由知眾生欲解，故辯令他喜。後門即彼勝進，現變化自在身等，皆自在義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八「十種辯才」下二門，明童真住中行。此門即自分行，由三業無失故，有無著辯。由知眾生欲解，故辯令他喜。後門即彼勝進，現變化自在身等，皆自在義。

第九「十種無著」下二門，明王子住中行。此門由無著故，能善知十法；後門由平等故，勝進學法王處法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九「十種無著」下二門，明王子住中行。此門由無著故，能善知十法；後門由平等故，勝進學法王處法。

第十「十種出生智」下二門，明灌頂位中行。此門明成就十智學佛十智；後十種變化故，能動剎等。然此變化即實如化，非要化作。上來數段文相並顯，雖有深旨，類前可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十「十種出生智」下二門，明灌頂位中行。此門明成就十智學佛十智；後十種變化故，能動剎等。然此變化即實如化，非要化作。上來數段文相並顯，雖有深旨，類前可知。