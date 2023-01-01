大方廣佛華嚴經疏卷第四十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第四十九

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

如來出現品第三十七(已下入第五十經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出現品第三十七(已下入第五十經)

初來意者，前品明稱果之因，此品辨如因之果。體雖平等不壞二相，先因後果義次第故。亦為答前〈不思議品〉出現念故、答第二會所行問故。會釋如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初來意者，前品明稱果之因，此品辨如因之果。體雖平等不壞二相，先因後果義次第故。亦為答前〈不思議品〉出現念故、答第二會所行問故。會釋如前。

二釋名者，如來是有法之人，即三身十身之通稱。出現是依人之法，果用化用之總名。如來雖見上文，對〈出現〉故，重辨十身皆有出現，且寄三身以明。然來即出現，為分人、法曉喻分明，故重辨之。若依法身如來者，即諸法如義如理常現名為出現，故文云「普現一切而無所現」，又云「體性平等不增減」等。若依報身，乘如實道來成正覺故曰如來，本性功德一時頓顯名為出現，故文云「如來成正覺時，於一切義無所疑惑，普見一切眾生成正覺」等。若依化身，則乘薩婆若乘來化眾生故曰如來，則應機大用一時出現。文云「以本願力現佛身，令見如來大神變」，又云「隨其所能、隨其勢力，於菩提樹下，以種種身成正覺」等。今以新佛舊成曾無二體，新成舊佛法報似分、無不應時故即真而應，應隨性起故即應而真，三佛圓融十身無礙，故辨應現即顯真成。是以晉經名性起，性字雖是義加，未爽通理，以應雖從緣，不違性故，無不從此法界流故，以淨奪染性即起故，若離於緣性叵說故。下加性起菩薩，表所說故，妄雖即真不順性故。今以起義多含，直云出現，從性從因、從真從感皆出現故。若唯辨應身出現，非唯失前二義，亦未足顯深，何能融前差別之果？若以來為現義，則如來即出現，持業釋也。若分人法，三皆如來之出現，揀餘出故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，如來是有法之人，即三身十身之通稱。出現是依人之法，果用化用之總名。如來雖見上文，對〈出現〉故，重辨十身皆有出現，且寄三身以明。然來即出現，為分人、法曉喻分明，故重辨之。若依法身如來者，即諸法如義如理常現名為出現，故文云「普現一切而無所現」，又云「體性平等不增減」等。若依報身，乘如實道來成正覺故曰如來，本性功德一時頓顯名為出現，故文云「如來成正覺時，於一切義無所疑惑，普見一切眾生成正覺」等。若依化身，則乘薩婆若乘來化眾生故曰如來，則應機大用一時出現。文云「以本願力現佛身，令見如來大神變」，又云「隨其所能、隨其勢力，於菩提樹下，以種種身成正覺」等。今以新佛舊成曾無二體，新成舊佛法報似分、無不應時故即真而應，應隨性起故即應而真，三佛圓融十身無礙，故辨應現即顯真成。是以晉經名性起，性字雖是義加，未爽通理，以應雖從緣，不違性故，無不從此法界流故，以淨奪染性即起故，若離於緣性叵說故。下加性起菩薩，表所說故，妄雖即真不順性故。今以起義多含，直云出現，從性從因、從真從感皆出現故。若唯辨應身出現，非唯失前二義，亦未足顯深，何能融前差別之果？若以來為現義，則如來即出現，持業釋也。若分人法，三皆如來之出現，揀餘出故。

第三宗趣者，平等出現為宗，融差別果為趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三宗趣者，平等出現為宗，融差別果為趣。

四正釋文。文為七分：一加分、二本分、三請分、四說分、五顯名受持分、六表瑞證成分、七偈頌總攝分。今初，有二：先毫光加請主、後口光加說主。前中三：初光、次加、後益。光中有十，分三：一光出處。眉間者，表證中道，離有無二邊故，表無住道離真應二邊故。白毫者，表所出現性無垢故，能詮出現諸教本故；二「放大」下辨光名體，如所說故；三「無量」下八段皆是光業，初眷屬光，即是因業，總攝諸法皆此生故；四「其光」下舒業；五「顯現」下敬業；六「覺悟」下覺業；七「除滅」下止業；八「映蔽」下降伏業；九「顯示」下示現業；十「作是」下卷業。二「入如來」下正明加相。所以加此菩薩者，如名所顯故。性有二義：一種性義，因所起故；二法性義，若真若應皆此生故。亦有釋云：此之妙德，即是文殊說此法門加性起稱。此釋無違大理，以文殊大智為能顯、普賢法界為所顯，共成毘盧遮那之出現故，亦是解行滿故佛出現也。從頂入者，是加持相，妙智之極方能顯故。第三「時此道場」下加益，中二：先大眾同欣，知法將被故。二「爾時」下妙德領旨，知令求說主故。於中二：先長行，身心致敬。跽者跪也。後偈頌讚請。十偈分二：前五讚、後五請。前中，初一總讚申敬、餘四別讚。放光中有讚因讚果讚用等，文並可知。後五中，初一自敘得益，即是領旨；次偈領眾意請；次偈歎眾堪聞；次偈敘佛令請；後偈正求說主。已領佛意，故不請佛。第二口光加說主者，示所請故。文中三：初光、次加、後益。今初亦十：一出處。口放者，表教道傳通故。二光明，令得無礙辯，不畏大眾及深理故。餘如前辨。二「入普」下加中，入口者，教以口傳故，如佛說故。加普賢者，是普賢行之果故，所證法界由理顯故。三「其光入」下明益中，唯除如來，揀師資故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四正釋文。文為七分：一加分、二本分、三請分、四說分、五顯名受持分、六表瑞證成分、七偈頌總攝分。今初，有二：先毫光加請主、後口光加說主。前中三：初光、次加、後益。光中有十，分三：一光出處。眉間者，表證中道，離有無二邊故，表無住道離真應二邊故。白毫者，表所出現性無垢故，能詮出現諸教本故；二「放大」下辨光名體，如所說故；三「無量」下八段皆是光業，初眷屬光，即是因業，總攝諸法皆此生故；四「其光」下舒業；五「顯現」下敬業；六「覺悟」下覺業；七「除滅」下止業；八「映蔽」下降伏業；九「顯示」下示現業；十「作是」下卷業。二「入如來」下正明加相。所以加此菩薩者，如名所顯故。性有二義：一種性義，因所起故；二法性義，若真若應皆此生故。亦有釋云：此之妙德，即是文殊說此法門加性起稱。此釋無違大理，以文殊大智為能顯、普賢法界為所顯，共成毘盧遮那之出現故，亦是解行滿故佛出現也。從頂入者，是加持相，妙智之極方能顯故。第三「時此道場」下加益，中二：先大眾同欣，知法將被故。二「爾時」下妙德領旨，知令求說主故。於中二：先長行，身心致敬。跽者跪也。後偈頌讚請。十偈分二：前五讚、後五請。前中，初一總讚申敬、餘四別讚。放光中有讚因讚果讚用等，文並可知。後五中，初一自敘得益，即是領旨；次偈領眾意請；次偈歎眾堪聞；次偈敘佛令請；後偈正求說主。已領佛意，故不請佛。第二口光加說主者，示所請故。文中三：初光、次加、後益。今初亦十：一出處。口放者，表教道傳通故。二光明，令得無礙辯，不畏大眾及深理故。餘如前辨。二「入普」下加中，入口者，教以口傳故，如佛說故。加普賢者，是普賢行之果故，所證法界由理顯故。三「其光入」下明益中，唯除如來，揀師資故。

第二「爾時」下本分，中三：初徵事而問、次引例以答。答即是本，後「說是語」下表瑞證成，顯說希奇，纔聞其名已有徵故。大地動者，大法將顯、大惑將傾故。出問法光者，冥加智慧，助發請故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時」下本分，中三：初徵事而問、次引例以答。答即是本，後「說是語」下表瑞證成，顯說希奇，纔聞其名已有徵故。大地動者，大法將顯、大惑將傾故。出問法光者，冥加智慧，助發請故。

第三「時性起」下請分，中有長行與偈。前中四：一總舉法請、二「佛子此諸」下歎眾堪聞、三「佛子汝已」下歎說主具德、四「善哉」下標章別請。前二可知。三中別歎十事：一供多佛，必曾聞故；二成妙行，曾已修故；三定自在，有所依故；四親證入故；五知教道故；六除他疑故；七上力加故；八審根器故；九能隨說故；十順智到彼岸，得意深故。「有如是」下總結，既有說德，堪宜說故。第四標章別請中，初句讚善，躡前三段；後列十事，以顯無盡。一如來出現之法，此是總相，總集多緣成出現法，法含持軌。餘九是別，初三即三業祕密；四境即智之所緣，亦分齊境；五依境修行，通因通果；六成菩提道；七成必轉法輪；八應必示涅槃；九若存若亡見聞皆益。備斯九事，一化始終。有云：初一所依之法、餘九能依之德。亦有斯理。「如是」下結請。第二「爾時」下偈請。十偈分三：初一讚德標請，頌前第三段；次四舉法別請，頌前第四段；三有五偈歎德勸請，通頌後三段。於中，初偈總讚請；次二偈勸說之方，以法深難領，故請說因喻；次一偈半歎眾堪聞；末後半偈結請。所說淨心，顯說無過，具演文義周圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「時性起」下請分，中有長行與偈。前中四：一總舉法請、二「佛子此諸」下歎眾堪聞、三「佛子汝已」下歎說主具德、四「善哉」下標章別請。前二可知。三中別歎十事：一供多佛，必曾聞故；二成妙行，曾已修故；三定自在，有所依故；四親證入故；五知教道故；六除他疑故；七上力加故；八審根器故；九能隨說故；十順智到彼岸，得意深故。「有如是」下總結，既有說德，堪宜說故。第四標章別請中，初句讚善，躡前三段；後列十事，以顯無盡。一如來出現之法，此是總相，總集多緣成出現法，法含持軌。餘九是別，初三即三業祕密；四境即智之所緣，亦分齊境；五依境修行，通因通果；六成菩提道；七成必轉法輪；八應必示涅槃；九若存若亡見聞皆益。備斯九事，一化始終。有云：初一所依之法、餘九能依之德。亦有斯理。「如是」下結請。第二「爾時」下偈請。十偈分三：初一讚德標請，頌前第三段；次四舉法別請，頌前第四段；三有五偈歎德勸請，通頌後三段。於中，初偈總讚請；次二偈勸說之方，以法深難領，故請說因喻；次一偈半歎眾堪聞；末後半偈結請。所說淨心，顯說無過，具演文義周圓。

第四說分。大分為二：初別答十問、後「佛子如來以一切譬」下總以結酬。今初十段，答前十問，各有長行、偈喻，一一具十。今初，答出現之法。長行中二：初標告歎深、二「所謂」下隨義別顯。於中三：初法說深廣，酬前因緣；二「佛子譬如」下喻明深廣，雙酬因喻；後「佛子至知如來出現」下總結成益，結上十喻。初中分三，謂標、釋、結。今初。總標多因，成出現果。二「何以」下釋，於中二：先徵以總釋、後「何等為」下徵數別明。今初，先反釋緣，約能成之緣事，即所成因體。後「以十」下順釋，向言無量乃是總相，今明有十箇無量，以顯無盡，理實則有百千阿僧祇數無量。此十無量，皆遍十喻。言百千者，占人云：以十無量入中，十喻成百。以後結中十句，一一結前百門為千。其中更有別義，方成無量。今以下列十中，門門皆云無量，則不俟相入。是知百千之言，但是數之總稱耳。二徵數別明中，一始發大心誓期出現故。此心何相？二明上求勝志；三明下化慈悲；四行以續願，此行謂何？五明不出福智；六別顯福嚴；七別明智嚴；八淨前功德；九嚴前智慧，所謂方便道、教道、證道、無住道、正道助通、一道二道等，皆莊嚴故；十窮究法源真實智故。三「佛子如是」下結中，既皆過去積因多法圓滿，令二利果一時出現，故出現言通真通應。第二喻明深廣中，十喻各三，謂喻、合、結。喻酬譬喻，合酬因緣，故文云「非以一緣一事而得出現」。又前法說多約往因，此中合文多約現緣。十中，一大千興造喻，此喻為總，總喻眾緣以成出現，故云以無量緣等。下說雲雨，皆此所霔。初喻中四：一總辨多緣、二別顯緣相、三顯被因起、四性相結成。今初，先反、後順。緣即因緣，如眾生業及風雨等。事即事相，謂如所持水及宮殿等。二「所謂」下別顯中，先雲雨上霔、後風輪下持。一能持者，若無此輪，雨無停處；二水若不減，礙起天宮；三水雖已減，假此成立，謂減一節水起一重天，如嚴冬急流重重水結；四雖起總處，無別莊嚴，故須第四。三「如是皆由」下顯彼因起，謂上雲等略由二因：一眾生外增上業。言共業者，謂多有情應生此界，共業同變。於中有四句，謂共中共等。二菩薩善根，此有二意：一約同居，謂地前菩薩；二約能化，謂隨諸眾生。應以何國起菩薩根等，便修彼因以取彼國，故有眾生類即菩薩佛國。「令於其中」下顯受用果，謂先成器界，後起眾生依之而住，如《俱舍》、《婆沙》等辨。各隨所宜者，謂水族眾生得水受用等。又人羅剎宮殿無礙，菩薩眾生淨穢同居。第四「佛子如是」下性相結成中，先 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四說分。大分為二：初別答十問、後「佛子如來以一切譬」下總以結酬。今初十段，答前十問，各有長行、偈喻，一一具十。今初，答出現之法。長行中二：初標告歎深、二「所謂」下隨義別顯。於中三：初法說深廣，酬前因緣；二「佛子譬如」下喻明深廣，雙酬因喻；後「佛子至知如來出現」下總結成益，結上十喻。初中分三，謂標、釋、結。今初。總標多因，成出現果。二「何以」下釋，於中二：先徵以總釋、後「何等為」下徵數別明。今初，先反釋緣，約能成之緣事，即所成因體。後「以十」下順釋，向言無量乃是總相，今明有十箇無量，以顯無盡，理實則有百千阿僧祇數無量。此十無量，皆遍十喻。言百千者，占人云：以十無量入中，十喻成百。以後結中十句，一一結前百門為千。其中更有別義，方成無量。今以下列十中，門門皆云無量，則不俟相入。是知百千之言，但是數之總稱耳。二徵數別明中，一始發大心誓期出現故。此心何相？二明上求勝志；三明下化慈悲；四行以續願，此行謂何？五明不出福智；六別顯福嚴；七別明智嚴；八淨前功德；九嚴前智慧，所謂方便道、教道、證道、無住道、正道助通、一道二道等，皆莊嚴故；十窮究法源真實智故。三「佛子如是」下結中，既皆過去積因多法圓滿，令二利果一時出現，故出現言通真通應。第二喻明深廣中，十喻各三，謂喻、合、結。喻酬譬喻，合酬因緣，故文云「非以一緣一事而得出現」。又前法說多約往因，此中合文多約現緣。十中，一大千興造喻，此喻為總，總喻眾緣以成出現，故云以無量緣等。下說雲雨，皆此所霔。初喻中四：一總辨多緣、二別顯緣相、三顯被因起、四性相結成。今初，先反、後順。緣即因緣，如眾生業及風雨等。事即事相，謂如所持水及宮殿等。二「所謂」下別顯中，先雲雨上霔、後風輪下持。一能持者，若無此輪，雨無停處；二水若不減，礙起天宮；三水雖已減，假此成立，謂減一節水起一重天，如嚴冬急流重重水結；四雖起總處，無別莊嚴，故須第四。三「如是皆由」下顯彼因起，謂上雲等略由二因：一眾生外增上業。言共業者，謂多有情應生此界，共業同變。於中有四句，謂共中共等。二菩薩善根，此有二意：一約同居，謂地前菩薩；二約能化，謂隨諸眾生。應以何國起菩薩根等，便修彼因以取彼國，故有眾生類即菩薩佛國。「令於其中」下顯受用果，謂先成器界，後起眾生依之而住，如《俱舍》、《婆沙》等辨。各隨所宜者，謂水族眾生得水受用等。又人羅剎宮殿無礙，菩薩眾生淨穢同居。第四「佛子如是」下性相結成中，先

結前生後、後「法性如是」下正結。此句為總，此法性言通於性相。「無有生」下別顯性空，亦遮其妄計。謂非冥性微塵等生，非自在梵王等作，無神我能知，上三顯能作空。無有成者，顯所作空。雖能所俱空，不礙相有，故云而得成就。如是無礙為法性如是。次合中，略不合第三顯彼所因，以次下二喻自別合故。合四輪中，前三是因、後一二利果滿，因圓果滿佛出現故。一品之內多以依喻正者，非唯義類相似，實則外由內變，故令外器全似於內。是以上云菩薩善根所起，眾生共業所生等，〈華藏品〉中已略開顯。第二洪霔大千喻，此之雲雨即前喻中興雲降雨，正喻出現法門，廣大難知周十方故。言心相續力者，若約信受，但是圓機，堅種相續能受深旨。若約具受，則八地已上，得無盡陀羅尼力，方能受持乃至十地，方受如來雲雨說法，是以文言除大菩薩。由初義故，但揀二乘。第三雲雨無從喻，菩薩善根，如生共業感彼出現，法雲法雨機感而現。非先有一方所，從彼而來、機謝而去，亦非歸至舊所，故體無生滅。第四大雨難知喻，喻深，非心境故。古云：教廣行大、因深果遠，故非預二乘亦不乖理，但是大機，即世間主無能所行即能知之。第五大雨成敗喻，況佛滅惑成德。喻中，初一即壞界之時、三即以水止水。合中，初二滅惑成智福、次一滅障成智，即止觀雙運。後一權智照機。又無二同二乘，無三同外道，無四增無明，無五非種智。此即分上總中法雨令差。第六一雨隨別喻，喻佛一味隨器，隨器即合前差別。第七勝處先成喻，喻佛勝緣先濟德，文中先正明、後「佛子譬如」下牒以釋疑，先成由業力、法異由機殊，不乖第六一味。第八事別由因喻，喻佛成辦大事德，亦是德殊由智喻。喻中分三：初蓮華表佛。總中略無名出現者，表佛現故。而言大者，準五卷《大悲經》第三云有千葉故。光照十方者，金色光也。言爾所佛者，有千枚華，表千佛故。故劫名賢，賢善多故。餘多同此。二「佛子爾時」下風輪起處者，即有力遙持，廣前建立風輪。三「佛子大雲」下結因有屬。二合中亦三：先合蓮華表佛喻。於中一切善根功德，合上大水遍滿。「放於」下合生蓮華，謂不斷種性，如華表佛故。普照十方，合上光照十方。「與諸菩薩」下合知佛當出。第二「佛子」下合風輪起處喻。此十智光次第合前，所成唯果德，能成通因果。又能成即實之權，所成唯差別之德，故下結云「同一體」等。第三「佛子如來」下合結因有屬。於中三：一結因即能成之智，合上一味之水風輪不同，此輪由一節水減、一重輪生，如澄水垽。今推能成由一味大悲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結前生後、後「法性如是」下正結。此句為總，此法性言通於性相。「無有生」下別顯性空，亦遮其妄計。謂非冥性微塵等生，非自在梵王等作，無神我能知，上三顯能作空。無有成者，顯所作空。雖能所俱空，不礙相有，故云而得成就。如是無礙為法性如是。次合中，略不合第三顯彼所因，以次下二喻自別合故。合四輪中，前三是因、後一二利果滿，因圓果滿佛出現故。一品之內多以依喻正者，非唯義類相似，實則外由內變，故令外器全似於內。是以上云菩薩善根所起，眾生共業所生等，〈華藏品〉中已略開顯。第二洪霔大千喻，此之雲雨即前喻中興雲降雨，正喻出現法門，廣大難知周十方故。言心相續力者，若約信受，但是圓機，堅種相續能受深旨。若約具受，則八地已上，得無盡陀羅尼力，方能受持乃至十地，方受如來雲雨說法，是以文言除大菩薩。由初義故，但揀二乘。第三雲雨無從喻，菩薩善根，如生共業感彼出現，法雲法雨機感而現。非先有一方所，從彼而來、機謝而去，亦非歸至舊所，故體無生滅。第四大雨難知喻，喻深，非心境故。古云：教廣行大、因深果遠，故非預二乘亦不乖理，但是大機，即世間主無能所行即能知之。第五大雨成敗喻，況佛滅惑成德。喻中，初一即壞界之時、三即以水止水。合中，初二滅惑成智福、次一滅障成智，即止觀雙運。後一權智照機。又無二同二乘，無三同外道，無四增無明，無五非種智。此即分上總中法雨令差。第六一雨隨別喻，喻佛一味隨器，隨器即合前差別。第七勝處先成喻，喻佛勝緣先濟德，文中先正明、後「佛子譬如」下牒以釋疑，先成由業力、法異由機殊，不乖第六一味。第八事別由因喻，喻佛成辦大事德，亦是德殊由智喻。喻中分三：初蓮華表佛。總中略無名出現者，表佛現故。而言大者，準五卷《大悲經》第三云有千葉故。光照十方者，金色光也。言爾所佛者，有千枚華，表千佛故。故劫名賢，賢善多故。餘多同此。二「佛子爾時」下風輪起處者，即有力遙持，廣前建立風輪。三「佛子大雲」下結因有屬。二合中亦三：先合蓮華表佛喻。於中一切善根功德，合上大水遍滿。「放於」下合生蓮華，謂不斷種性，如華表佛故。普照十方，合上光照十方。「與諸菩薩」下合知佛當出。第二「佛子」下合風輪起處喻。此十智光次第合前，所成唯果德，能成通因果。又能成即實之權，所成唯差別之德，故下結云「同一體」等。第三「佛子如來」下合結因有屬。於中三：一結因即能成之智，合上一味之水風輪不同，此輪由一節水減、一重輪生，如澄水垽。今推能成由一味大悲

。二「佛子一切」下結果，即所成之大智。從一實之智隨權而生，合上風輪差別故世界差別。三「佛子汝等」下結緣。即由眾生異，合上以眾生善根不同，兼釋外疑。於中又三：初牒前正理。一解脫味即能成之水。水具二義，悲及解脫，二文影略。種種功德通能所二智。二眾生念言，舉外疑情。然感應之道略有三義：一互相成、二互相奪、三緣成性空。今眾生以緣奪因，純推佛力，失因緣義。三「佛子此非」下如來為釋。於中，初以因奪緣，一向言非；次「但以」下為說正義。初句因緣相成、後「而佛」下有二義：一成上因緣，雖隨眾生，心無分別；二成第三義，了性空故。緣成故無成，無成故無壞。所成既空，何有能成作者及作法耶？第九四輪相依喻，況佛體用依持德，亦廣建立風之別義。喻中二：先明能持之風有四者，一一時持水，名安住；二多時不動，名常住；三與劫齊量；四體性堅密。是以《俱舍》云「假使有一大諾健那，以金剛輪奮威懸擊，金剛有碎，風輪無損。其量廣無數，厚十六洛叉。」彼但有一，與此不同。二「此四」下四輪相依。準《俱舍論》，次上水輪，厚八洛叉。洛叉億也。次上更有金輪，厚三億二萬由旬。然其世界，或說三輪成，謂風、水、金。或說五輪，謂下加虛空、上加大地。今欲稱法，合成四輪，則地中含金，金亦地故。二合中，先合能持四風。有配四攝義，則少似；既合以如來出現，則成大局。今謂一未信入者，以四攝普攝，示以正理；二已信受者，建立教法；三已入法者，令其成行；四已成行者，令其得果。二「佛子」下合四輪相依。一慈悲，合地能厚載故。二方便，合水曲隨器故。出現，合風力能持故。無礙，合空如空無礙故。故《淨名》云「其無礙慧，無若干故。」文意雖但取展轉相依，不妨有似其事。若準偈中，慈悲之前有一切佛法以況樹林，則五重相依。第十大千饒益喻，況佛利世德，別顯總中一切眾生各隨所宜而得受用。合中，次第合前四益，見佛生喜如魚得潤故，戒如平地萬善由生故，定如宮室得安息故，慧如虛空不可壞故。於中二句：初不壞事、後不壞理。第三總結成益中有十一句，各別結上十門，以九十二句結第九門，故有十一。一多因出現故、二廣故難受、三無生故無從、四非心識故思必發狂、五如空故惑見雙亡、六平等無我故一味、七由無盡故諸乘遍化、八後際無斷故佛種不斷、九無對即無礙慧、十為無為平等即攝三輪歸無礙慧、十一本為眾生故今利益滿足。若將一一通前十門，未為得意。第二偈頌，三十七頌，分三：初十四頌歎深許說；次二十二頌頌上十喻；後一頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。二「佛子一切」下結果，即所成之大智。從一實之智隨權而生，合上風輪差別故世界差別。三「佛子汝等」下結緣。即由眾生異，合上以眾生善根不同，兼釋外疑。於中又三：初牒前正理。一解脫味即能成之水。水具二義，悲及解脫，二文影略。種種功德通能所二智。二眾生念言，舉外疑情。然感應之道略有三義：一互相成、二互相奪、三緣成性空。今眾生以緣奪因，純推佛力，失因緣義。三「佛子此非」下如來為釋。於中，初以因奪緣，一向言非；次「但以」下為說正義。初句因緣相成、後「而佛」下有二義：一成上因緣，雖隨眾生，心無分別；二成第三義，了性空故。緣成故無成，無成故無壞。所成既空，何有能成作者及作法耶？第九四輪相依喻，況佛體用依持德，亦廣建立風之別義。喻中二：先明能持之風有四者，一一時持水，名安住；二多時不動，名常住；三與劫齊量；四體性堅密。是以《俱舍》云「假使有一大諾健那，以金剛輪奮威懸擊，金剛有碎，風輪無損。其量廣無數，厚十六洛叉。」彼但有一，與此不同。二「此四」下四輪相依。準《俱舍論》，次上水輪，厚八洛叉。洛叉億也。次上更有金輪，厚三億二萬由旬。然其世界，或說三輪成，謂風、水、金。或說五輪，謂下加虛空、上加大地。今欲稱法，合成四輪，則地中含金，金亦地故。二合中，先合能持四風。有配四攝義，則少似；既合以如來出現，則成大局。今謂一未信入者，以四攝普攝，示以正理；二已信受者，建立教法；三已入法者，令其成行；四已成行者，令其得果。二「佛子」下合四輪相依。一慈悲，合地能厚載故。二方便，合水曲隨器故。出現，合風力能持故。無礙，合空如空無礙故。故《淨名》云「其無礙慧，無若干故。」文意雖但取展轉相依，不妨有似其事。若準偈中，慈悲之前有一切佛法以況樹林，則五重相依。第十大千饒益喻，況佛利世德，別顯總中一切眾生各隨所宜而得受用。合中，次第合前四益，見佛生喜如魚得潤故，戒如平地萬善由生故，定如宮室得安息故，慧如虛空不可壞故。於中二句：初不壞事、後不壞理。第三總結成益中有十一句，各別結上十門，以九十二句結第九門，故有十一。一多因出現故、二廣故難受、三無生故無從、四非心識故思必發狂、五如空故惑見雙亡、六平等無我故一味、七由無盡故諸乘遍化、八後際無斷故佛種不斷、九無對即無礙慧、十為無為平等即攝三輪歸無礙慧、十一本為眾生故今利益滿足。若將一一通前十門，未為得意。第二偈頌，三十七頌，分三：初十四頌歎深許說；次二十二頌頌上十喻；後一頌

結說無盡、不頌上文。今初，分二：前十一頌歎深難量、後三頌誡聽許說。今初亦二：初偈總歎，頌前標告不思議言；後十別歎，即次第頌前總結十一句，亦第九偈頌九十二句。結既結喻，今此亦即通頌前喻。喻則性相雙明，此中多就性說，古稱性起，彌復有由。一無邊量，即無量義；二一毛叵量，即廣大義；三空際叵得，即無生義。然唯此第三偈，似頌第五如空。第六偈，似頌第三無生滅。然取義不同，故皆案次。四不能知者，離心識故。五遍於一切非一切者，即如空義。六體性平等，即平等無我義。七前遍諸剎，此遍三世，文綺互耳。八無變易故盡後際。九離言說故，無二無對。十本願現身故能成益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結說無盡、不頌上文。今初，分二：前十一頌歎深難量、後三頌誡聽許說。今初亦二：初偈總歎，頌前標告不思議言；後十別歎，即次第頌前總結十一句，亦第九偈頌九十二句。結既結喻，今此亦即通頌前喻。喻則性相雙明，此中多就性說，古稱性起，彌復有由。一無邊量，即無量義；二一毛叵量，即廣大義；三空際叵得，即無生義。然唯此第三偈，似頌第五如空。第六偈，似頌第三無生滅。然取義不同，故皆案次。四不能知者，離心識故。五遍於一切非一切者，即如空義。六體性平等，即平等無我義。七前遍諸剎，此遍三世，文綺互耳。八無變易故盡後際。九離言說故，無二無對。十本願現身故能成益。

第二誡聽許說中分二：初一誡聽勸修淨意如空，總以喻顯；下二句別顯，一離妄取，如彼淨空無雲翳故，斯即真止；二觸境無滯，如彼淨空無障礙故，斯即真觀。此觀不作意以照境，則所照無涯；此止體性離；而息妄，故諸取皆寂。若斯，則不拂不瑩而自淨矣，無淨之淨則闇蹈佛境矣。此為心要，謂後學思行。後二偈許說分齊。於中，初半偈結前生後、後偈半正示分齊牒舉十門。略無行者，三業攝故。闕正覺者，導師中攝，或復略無。第二頌前十喻，即為十段。初喻四頌，以是總故；餘九各二。今初，文二：前二頌總顯多緣、後二頌別顯緣相。其第九喻，合云方便依智者，智即頌前出現。然初無礙慧是佛實智，中二皆權。於中智即知事方便隨機，合上即權實無礙，對初即悲智雙游。第二別答出現九門，先明身業，後八依故。長行中二：先標舉、後「佛子諸菩薩」下釋相。於中三：初就法總明、次約喻別顯、後就法總結。然總中五遍通喻中十身、結中十句別結十喻，亦同前出現。今初，分四：一總教廣見、二「何以故」徵其所由、三「諸菩薩」下反釋所以、四「應遍一切」下順以結酬。就反釋中，總舉五法，法是所知法界及調伏法事，是調伏眾生行事故，晉經名行。身即是正，國土是依，生是所化。四順結中，應翻上五成五無量界。身為能遍，四為所遍。一遍法界、二遍調伏界、三遍調伏加行界、四遍世界、五遍眾生界，唯有五界，非是略也。第二「佛子譬如」下約喻別顯中，明如來出現有十種身。一周遍十方身、二無著無礙身、三普入城益身、四平等隨應身、五無生潛益身、六圓迴等住身、七無心普應身、八窮盡後際身、九嚴剎益生身、十嚴好滿願身。此即八地十身，而為次不同。一法身、二智身、三威勢、四菩提、五莊嚴、六意生、七化、八力持、九福德、十願。四是菩提者，初成先照故，偈云「日照出現故」。五莊嚴者，一一毛孔隨好光明以莊嚴故。餘文並顯。顯此十身舉十喻況，一一喻中文各有三，謂喻、合、結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二誡聽許說中分二：初一誡聽勸修淨意如空，總以喻顯；下二句別顯，一離妄取，如彼淨空無雲翳故，斯即真止；二觸境無滯，如彼淨空無障礙故，斯即真觀。此觀不作意以照境，則所照無涯；此止體性離；而息妄，故諸取皆寂。若斯，則不拂不瑩而自淨矣，無淨之淨則闇蹈佛境矣。此為心要，謂後學思行。後二偈許說分齊。於中，初半偈結前生後、後偈半正示分齊牒舉十門。略無行者，三業攝故。闕正覺者，導師中攝，或復略無。第二頌前十喻，即為十段。初喻四頌，以是總故；餘九各二。今初，文二：前二頌總顯多緣、後二頌別顯緣相。其第九喻，合云方便依智者，智即頌前出現。然初無礙慧是佛實智，中二皆權。於中智即知事方便隨機，合上即權實無礙，對初即悲智雙游。第二別答出現九門，先明身業，後八依故。長行中二：先標舉、後「佛子諸菩薩」下釋相。於中三：初就法總明、次約喻別顯、後就法總結。然總中五遍通喻中十身、結中十句別結十喻，亦同前出現。今初，分四：一總教廣見、二「何以故」徵其所由、三「諸菩薩」下反釋所以、四「應遍一切」下順以結酬。就反釋中，總舉五法，法是所知法界及調伏法事，是調伏眾生行事故，晉經名行。身即是正，國土是依，生是所化。四順結中，應翻上五成五無量界。身為能遍，四為所遍。一遍法界、二遍調伏界、三遍調伏加行界、四遍世界、五遍眾生界，唯有五界，非是略也。第二「佛子譬如」下約喻別顯中，明如來出現有十種身。一周遍十方身、二無著無礙身、三普入城益身、四平等隨應身、五無生潛益身、六圓迴等住身、七無心普應身、八窮盡後際身、九嚴剎益生身、十嚴好滿願身。此即八地十身，而為次不同。一法身、二智身、三威勢、四菩提、五莊嚴、六意生、七化、八力持、九福德、十願。四是菩提者，初成先照故，偈云「日照出現故」。五莊嚴者，一一毛孔隨好光明以莊嚴故。餘文並顯。顯此十身舉十喻況，一一喻中文各有三，謂喻、合、結。

今初虛空周遍喻，況周遍十方身故。下結云「以其心無量遍十方故」。喻中，先直示、後徵釋。徵云：至不至別，何得俱耶？以一無身釋上二義。由無身故無可得至。亦以無故無所不至，如色中空。空若有身，身即質聚，便礙於色，如鐵入水，水不入鐵。今由無身，故遍入色中。法準喻知。此以事空以況理空，理空即是法身，故經偈云「佛以法為身，清淨如虛空」故。「為眾生」下此釋外疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初虛空周遍喻，況周遍十方身故。下結云「以其心無量遍十方故」。喻中，先直示、後徵釋。徵云：至不至別，何得俱耶？以一無身釋上二義。由無身故無可得至。亦以無故無所不至，如色中空。空若有身，身即質聚，便礙於色，如鐵入水，水不入鐵。今由無身，故遍入色中。法準喻知。此以事空以況理空，理空即是法身，故經偈云「佛以法為身，清淨如虛空」故。「為眾生」下此釋外疑。

第二空無分別喻，況無著無礙身，故經結云「所行無礙如虛空故」。空無分別，不礙顯色。智無分別，不礙利生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二空無分別喻，況無著無礙身，故經結云「所行無礙如虛空故」。空無分別，不礙顯色。智無分別，不礙利生。

第三日光饒益喻，喻普入成益身，普入法界故。喻合皆有總、別、釋、成。合中，別內有十種益，合前八句。初二合初句，世出世異故。三拔四流之苦，與出世之樂；拯二乘沈定水之苦，與菩提樂，皆變濕令燥之義。四道品通長三乘草木。五信有二義：一成上義，信能增長一切法故；二合成熟信能，必到如來地故。六七二句合廓徹虛空，一得見聞四諦因果智、二得三明十力智，如空有日廓淨照徹故。八有二義：令心無礙成上徹空、不壞善根成下蓮華。如赤蓮華不遇日光翳死無疑，三乘善根若遇智日則便不壞。九正合開華，上已開不壞，今未開今開。十合後二句，發菩提心即見大道，成就本行是辦家業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三日光饒益喻，喻普入成益身，普入法界故。喻合皆有總、別、釋、成。合中，別內有十種益，合前八句。初二合初句，世出世異故。三拔四流之苦，與出世之樂；拯二乘沈定水之苦，與菩提樂，皆變濕令燥之義。四道品通長三乘草木。五信有二義：一成上義，信能增長一切法故；二合成熟信能，必到如來地故。六七二句合廓徹虛空，一得見聞四諦因果智、二得三明十力智，如空有日廓淨照徹故。八有二義：令心無礙成上徹空、不壞善根成下蓮華。如赤蓮華不遇日光翳死無疑，三乘善根若遇智日則便不壞。九正合開華，上已開不壞，今未開今開。十合後二句，發菩提心即見大道，成就本行是辦家業。

第四日光等照喻，喻平等隨應身，由住真際故無私平等。文中二：先正喻、後重舉釋疑。前中，黑山喻緣覺者，無法空之光故、不出功德故，不同菩薩十大山王表十地故。高原喻聲聞者，不生佛法蓮華故。大地一種通含三聚，取決定能生處喻正定聚，得緣方生喻不定聚，砂鹵等地喻邪定聚，然亦不捨，故皆等照。後釋。疑云。日光是一。佛智萬殊。豈為同喻？釋云：豈不向說但隨山地有高下耶。故知但隨眾生智慧不同，佛無私智、無若干也。未違前喻。又既約機說異，則照高未能兼下，照下而猶照高。又若捨化，先捨於小、次捨於中，唯菩薩高山盡日蒙照。思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四日光等照喻，喻平等隨應身，由住真際故無私平等。文中二：先正喻、後重舉釋疑。前中，黑山喻緣覺者，無法空之光故、不出功德故，不同菩薩十大山王表十地故。高原喻聲聞者，不生佛法蓮華故。大地一種通含三聚，取決定能生處喻正定聚，得緣方生喻不定聚，砂鹵等地喻邪定聚，然亦不捨，故皆等照。後釋。疑云。日光是一。佛智萬殊。豈為同喻？釋云：豈不向說但隨山地有高下耶。故知但隨眾生智慧不同，佛無私智、無若干也。未違前喻。又既約機說異，則照高未能兼下，照下而猶照高。又若捨化，先捨於小、次捨於中，唯菩薩高山盡日蒙照。思之。

第五日益生盲喻，喻佛無生潛益身。有目者覩，非是獨為；生盲不見，亦未曾滅，以潛益故。合中二，先略、後廣。略中，五事皆盲，而無信為總，故云無信眼故。此即《涅槃》闡提三罪，無信斷善即一闡提，無解毀見則謗方等，毀戒邪命即犯四重禁、作五逆罪。此四至惡猶有佛性，亦為饒益令離苦集。後「佛子如來」下廣顯，中二：先能益光、後所益眾。今初二：先列十光、後結分齊。今初，十中初三成二莊嚴慧中二句，一普照事、一照淨理；次三成三慧，初二成聞慧、後一成思修；後四成四智，大圓鏡智無住普照故、平等性智絕戲論故、妙觀察智隨應演故、成所作智嚴土化生故。「佛子」下結數分齊。以日有千光，故結云千，實乃無數。五百照下者，五位自分行。五百照上者，五位勝進行。二「其菩薩」下所益中有四：初益菩薩、二益二乘、三益生盲、四益惡趣。菩薩有二種益：一益圓機頓證佛境、二益權機令熟權趣實。諸處謂五眼等，諸地謂種性地等。二乘、生盲可知。四「地獄」下光益惡趣，文有六段：一拔苦與樂、二「佛子」下因起邪見、二「是時」下慈音示正、四「彼諸」下迴邪報恩、五「如來」下佛與授記、六「佛子」下結光利益。此中諸益，多同隨好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五日益生盲喻，喻佛無生潛益身。有目者覩，非是獨為；生盲不見，亦未曾滅，以潛益故。合中二，先略、後廣。略中，五事皆盲，而無信為總，故云無信眼故。此即《涅槃》闡提三罪，無信斷善即一闡提，無解毀見則謗方等，毀戒邪命即犯四重禁、作五逆罪。此四至惡猶有佛性，亦為饒益令離苦集。後「佛子如來」下廣顯，中二：先能益光、後所益眾。今初二：先列十光、後結分齊。今初，十中初三成二莊嚴慧中二句，一普照事、一照淨理；次三成三慧，初二成聞慧、後一成思修；後四成四智，大圓鏡智無住普照故、平等性智絕戲論故、妙觀察智隨應演故、成所作智嚴土化生故。「佛子」下結數分齊。以日有千光，故結云千，實乃無數。五百照下者，五位自分行。五百照上者，五位勝進行。二「其菩薩」下所益中有四：初益菩薩、二益二乘、三益生盲、四益惡趣。菩薩有二種益：一益圓機頓證佛境、二益權機令熟權趣實。諸處謂五眼等，諸地謂種性地等。二乘、生盲可知。四「地獄」下光益惡趣，文有六段：一拔苦與樂、二「佛子」下因起邪見、二「是時」下慈音示正、四「彼諸」下迴邪報恩、五「如來」下佛與授記、六「佛子」下結光利益。此中諸益，多同隨好。

第六月光奇特喻，喻佛圓迴等住身，謂等住三世無增減故。合中四法者，一圓智映二乘、二常身示延促、三由器見有、四無所見無向背，初及後二皆圓迴義。菩提器者，堪受菩提之人覩意生身，若心海澄清妄念都寂則真見佛矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六月光奇特喻，喻佛圓迴等住身，謂等住三世無增減故。合中四法者，一圓智映二乘、二常身示延促、三由器見有、四無所見無向背，初及後二皆圓迴義。菩提器者，堪受菩提之人覩意生身，若心海澄清妄念都寂則真見佛矣。

第七梵王普現喻，喻佛無心普應，身不分而遍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七梵王普現喻，喻佛無心普應，身不分而遍故。

第八醫王延壽喻，喻佛窮盡後際身。喻中二，先彰現德、後「彼大」下呪力持身。合中亦二：初合現德。於中，初合用藥無不盡、次「修學」下合呪力為方便。後「善能」下合見者病愈。二「及住」下合呪力持身。用前呪藥持住多劫，故略不重明藥呪能持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八醫王延壽喻，喻佛窮盡後際身。喻中二，先彰現德、後「彼大」下呪力持身。合中亦二：初合現德。於中，初合用藥無不盡、次「修學」下合呪力為方便。後「善能」下合見者病愈。二「及住」下合呪力持身。用前呪藥持住多劫，故略不重明藥呪能持。

第九摩尼利物喻，喻佛嚴剎益生身，雨寶利貧即嚴剎故。各有體用可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九摩尼利物喻，喻佛嚴剎益生身，雨寶利貧即嚴剎故。各有體用可知。

第十寶王滿願喻，喻佛相嚴滿願身。合中，先正合、後「佛子佛身」下釋疑。於中初雖合喻，已是釋疑。謂有疑云：若念皆見，今何不見？故云少福不見。次疑云：亦有貧下薄福，何以得見？釋云：除可調者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十寶王滿願喻，喻佛相嚴滿願身。合中，先正合、後「佛子佛身」下釋疑。於中初雖合喻，已是釋疑。謂有疑云：若念皆見，今何不見？故云少福不見。次疑云：亦有貧下薄福，何以得見？釋云：除可調者。

第三「以其心無量」下就法總結。十句次第結前十身。其有難者，前已會釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「以其心無量」下就法總結。十句次第結前十身。其有難者，前已會釋。

第二頌中有二十偈，次第頌喻，喻各二偈(已下入第五十一經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二頌中有二十偈，次第頌喻，喻各二偈(已下入第五十一經)。

第三出現語業，長行有標、釋、結。釋中三：初就法略說、二約喻廣說、三以法通結。昔人亦以初十入於中十為百，後十通前十為千。此亦可通。今更一解：後結則容通結中十，中十則別喻初十，但小不次耳。今初圓音之義，略啟四門：一敘昔、二辨違、三會通、四正釋。前三非要，廣在別章，但正釋文自含眾妙。文有十音以顯無盡，各上句標、下句釋。一普遍者，即隨類音。然有二義：一約體廣，無聲不至，故云普遍無量音聲，斯則人天等異萬類齊聞，上云眾生隨類各得解。二者隨前一一之音皆能獨遍，如目連不究其邊。二隨樂欲音，謂趣舉一一類音，能隨樂欲說種種法。上經云「如來於一語言中演說無邊契經海」，又云「佛以一妙音，周聞十方國。眾音悉具足，法雨皆充遍。」通證前之二義。三隨根解音，謂即上說中隨說一法大小各聞，故云隨其信解。寶積云：「佛以一音演說法，眾生各各隨所解。」四隨時音，謂即上大小之法，令聞不聞皆自在故，云不失時。亦兼隨聞一法欣憂不同。寶積云：「或有恐畏或歡喜。」上四多約即體之用，是圓音義。後六多約即用之體，顯一音義。謂五外隨緣叩，我無生滅。六內集緣成，何有主宰。七甚深者，欲言其一則萬類殊應，欲言其異一體無生。又欲言其一，隨一音中能具多音故，上云「一切眾生語言法，一言演說盡無餘。」欲言其異，即上多音唯令聞一故，下喻云「譬如天鼓發種種聲，懈怠諸天唯聞無常覺悟之音」，故甚深也。八純稱法界。九橫入無斷。十豎歸一極。此十圓融一味，是如來圓音。是知或謂無聲隨叩發響，或謂唯一直聲無宮商等異，皆大地之一塵耳。第二「佛子菩薩」下約喻廣說，中三：初結前生後、次徵、後釋。今初，收上十聲，要不出三，約相則廣無量、約體則無主宰、約用則有顯示。今並雙非，以顯中道，謂莫窮其邊故非量、隨機隨時有聞不聞故非無量，多緣集故非有主、純一法界生故非無主，當體無生故無能示、巧顯義理故非無示。更以四句明體用無礙，謂一以用從體，由體無不在故，能令上十類皆遍一切，非唯遍聲，亦遍一切時處、眾生如來法界等。雖復於色等皆遍，恒不雜亂。若不等遍則音非圓，若由等遍失其音曲則圓非音。今不壞曲而等遍、不動遍而差韻，方成圓音。二以體從用，其一一音皆具含真性。三用即體故上十類聲皆不可得，唯第一義，永離所執故。法螺恒震、妙音常寂，名寂靜音。如空谷響有而即虛，若不即虛，非但失於一音，亦不得圓融自在。四體即用故寂而恒宣，若天鼓無心而應一切，長風隨竅萬吹不同。若不遍同，非但失於能圓，亦非 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三出現語業，長行有標、釋、結。釋中三：初就法略說、二約喻廣說、三以法通結。昔人亦以初十入於中十為百，後十通前十為千。此亦可通。今更一解：後結則容通結中十，中十則別喻初十，但小不次耳。今初圓音之義，略啟四門：一敘昔、二辨違、三會通、四正釋。前三非要，廣在別章，但正釋文自含眾妙。文有十音以顯無盡，各上句標、下句釋。一普遍者，即隨類音。然有二義：一約體廣，無聲不至，故云普遍無量音聲，斯則人天等異萬類齊聞，上云眾生隨類各得解。二者隨前一一之音皆能獨遍，如目連不究其邊。二隨樂欲音，謂趣舉一一類音，能隨樂欲說種種法。上經云「如來於一語言中演說無邊契經海」，又云「佛以一妙音，周聞十方國。眾音悉具足，法雨皆充遍。」通證前之二義。三隨根解音，謂即上說中隨說一法大小各聞，故云隨其信解。寶積云：「佛以一音演說法，眾生各各隨所解。」四隨時音，謂即上大小之法，令聞不聞皆自在故，云不失時。亦兼隨聞一法欣憂不同。寶積云：「或有恐畏或歡喜。」上四多約即體之用，是圓音義。後六多約即用之體，顯一音義。謂五外隨緣叩，我無生滅。六內集緣成，何有主宰。七甚深者，欲言其一則萬類殊應，欲言其異一體無生。又欲言其一，隨一音中能具多音故，上云「一切眾生語言法，一言演說盡無餘。」欲言其異，即上多音唯令聞一故，下喻云「譬如天鼓發種種聲，懈怠諸天唯聞無常覺悟之音」，故甚深也。八純稱法界。九橫入無斷。十豎歸一極。此十圓融一味，是如來圓音。是知或謂無聲隨叩發響，或謂唯一直聲無宮商等異，皆大地之一塵耳。第二「佛子菩薩」下約喻廣說，中三：初結前生後、次徵、後釋。今初，收上十聲，要不出三，約相則廣無量、約體則無主宰、約用則有顯示。今並雙非，以顯中道，謂莫窮其邊故非量、隨機隨時有聞不聞故非無量，多緣集故非有主、純一法界生故非無主，當體無生故無能示、巧顯義理故非無示。更以四句明體用無礙，謂一以用從體，由體無不在故，能令上十類皆遍一切，非唯遍聲，亦遍一切時處、眾生如來法界等。雖復於色等皆遍，恒不雜亂。若不等遍則音非圓，若由等遍失其音曲則圓非音。今不壞曲而等遍、不動遍而差韻，方成圓音。二以體從用，其一一音皆具含真性。三用即體故上十類聲皆不可得，唯第一義，永離所執故。法螺恒震、妙音常寂，名寂靜音。如空谷響有而即虛，若不即虛，非但失於一音，亦不得圓融自在。四體即用故寂而恒宣，若天鼓無心而應一切，長風隨竅萬吹不同。若不遍同，非但失於能圓，亦非

真一。梵音隨緣自在，名為如來圓音妙音，非是心識思量境界。第二徵意云：前言無量等，今何雙非？第三舉喻廣釋，其大意云：性相無礙體用相即，故約法難顯寄喻以明，十喻即為十段。段各有三，謂喻、合、結。今第一劫盡唱聲喻，喻前第六無主。喻中言法爾者，《俱舍》第二云「生無色界有二種因：一因力，謂近習及數習故；二業力，謂上界後報，業果欲至故。若生色界則有三因，謂加法爾力，但器壞時法爾有聲故。」然四種音非是一時，初二火劫，將壞欲界及初禪時，三即水災，壞二禪時。四即風災，欲壞三禪時。四聲各別，故非無生。但從緣生，故非有主。合中，明佛欲壞生死世間，亦有四聲說五乘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真一。梵音隨緣自在，名為如來圓音妙音，非是心識思量境界。第二徵意云：前言無量等，今何雙非？第三舉喻廣釋，其大意云：性相無礙體用相即，故約法難顯寄喻以明，十喻即為十段。段各有三，謂喻、合、結。今第一劫盡唱聲喻，喻前第六無主。喻中言法爾者，《俱舍》第二云「生無色界有二種因：一因力，謂近習及數習故；二業力，謂上界後報，業果欲至故。若生色界則有三因，謂加法爾力，但器壞時法爾有聲故。」然四種音非是一時，初二火劫，將壞欲界及初禪時，三即水災，壞二禪時。四即風災，欲壞三禪時。四聲各別，故非無生。但從緣生，故非有主。合中，明佛欲壞生死世間，亦有四聲說五乘法。

第二響聲隨緣喻，喻上第五無生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二響聲隨緣喻，喻上第五無生。

第三天鼓開覺喻，喻第九無斷絕聲，遍入法界化無斷故。喻、合各三：一能開覺、二開覺益、三結用歸體。二「當知」下合中三者，初合能開覺，別有十一聲，義分四節，而有二意：一初二通五乘、次六通三乘、次一通第一第二乘、後二唯大乘。二者，初一節人天、餘三節配三乘。次「無數」下合開覺益。後「而如來」下合結歸體，由不住方等故，上能普遍。是以《莊嚴論》云「若佛音聲是有法非非法者，不能遍至十方，反此故能。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三天鼓開覺喻，喻第九無斷絕聲，遍入法界化無斷故。喻、合各三：一能開覺、二開覺益、三結用歸體。二「當知」下合中三者，初合能開覺，別有十一聲，義分四節，而有二意：一初二通五乘、次六通三乘、次一通第一第二乘、後二唯大乘。二者，初一節人天、餘三節配三乘。次「無數」下合開覺益。後「而如來」下合結歸體，由不住方等故，上能普遍。是以《莊嚴論》云「若佛音聲是有法非非法者，不能遍至十方，反此故能。」

第四天女妙聲喻，喻第三隨信解聲，多音隨樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四天女妙聲喻，喻第三隨信解聲，多音隨樂故。

第五梵聲及眾喻，喻化不失時。熟者必聞，即以根熟為眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五梵聲及眾喻，喻化不失時。熟者必聞，即以根熟為眾。

第六眾水一味喻，喻無邪曲聲從法界生，一體性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六眾水一味喻，喻無邪曲聲從法界生，一體性故。

第七降雨滋榮喻，喻歡喜聲，稱根增長故。離佛無聲，不從外來；離機無聲，不從內出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七降雨滋榮喻，喻歡喜聲，稱根增長故。離佛無聲，不從外來；離機無聲，不從內出。

第八漸降成熟喻，喻無變聲，以皆至究竟故。上先照高山，以顯頓圓；此先小後大，即是漸圓。將降法雨者，思欲說一也。未便即降者，恐破法墮惡道故。先興法雲，是說方便。方便含實，如雲含水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八漸降成熟喻，喻無變聲，以皆至究竟故。上先照高山，以顯頓圓；此先小後大，即是漸圓。將降法雨者，思欲說一也。未便即降者，恐破法墮惡道故。先興法雲，是說方便。方便含實，如雲含水。

第九降霔難思喻，喻上甚深聲，雖多差別，皆於甚深法界之所流故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九降霔難思喻，喻上甚深聲，雖多差別，皆於甚深法界之所流故。

第十遍降種種喻，喻普遍聲，非唯普遍四洲，亦遍出多雷音。喻中有總、別、結。從「四天」下別中有五：一雲、二電、三雷、四風、五雨。此與〈賢首品〉文有影略。思之。後「雖彼」下結。合中，亦有總、別、結。別中亦有五，前四各有佛子，一以身合雲，有覆陰等故，即菩提等。十身中有四身名異義同，一即願身，願生兜率故。第四即意生身，隨意所生，同世色故。八即菩提身，具佛十力，成菩提故。九即威勢，具四無畏，能伏外故。亦可十力降魔為威勢。無畏為正覺，有正覺義故。餘六名義俱同。第二合電光，不出通明無畏。第三以三昧合雷聲者，略有三義：一若秋之雷蟄蟲藏匿，若入三昧諸惡不行。二若春之雷則發蟄開萌，猶彼三昧發生功德。三雷是雨之先相，三昧是說之先兆，十名思而釋之。第四以大智合風者，以後得智觀機警覺，加被令成法器故。第五「此相現已」下以說法合雨。於中，初結前標後。「所謂」下別有十法者，一將成正覺，念相欲盡，聞斯法雨便細念都忘，得見心性等虛空界，法界一相始本無二，契同諸佛平等法身，故云說法界無差別。二出胎已後坐道場前，後更無身故，名最後法雨。名遊戲等者，此有二義：一開為二，謂遊戲是神通大用、祕教即心智所契；二合為一，令於祕教出沒自在，故云遊戲。言祕教者，即詮如來三德涅槃，故《涅槃經》名祕密藏，安住於此能建大事。神通作用故名遊戲，在《法華經》以體從用，名如來知見；深固幽遠，名為祕密。雖初心同稟，而窮究在斯故。亦為說三：一生所繫者，謂如彌勒更一下生故。所以更一生者，由微細無明能障所知故。今為說令淨彼細惑，成種智普照。上三皆等覺位。四灌頂菩薩，即十地受職位，十方諸佛法水灌頂，墮在佛數，能受如來大法雲雨，令具佛功德智慧，廣作佛事為莊嚴故。五得忍菩薩，若取忍淨，八地已上將止此忍勸滿福智，不斷悲故。若取初得，有說初地即得，為說信等功德。後後圓淨十地，地智一一開發，不斷二利故。六住向行三，即三賢位，令其入證，真如現前，依此變化為甚深門，而勝進不息。七初發心者，通信初發心及信滿發心，既發上求下化之心，令依願行故。上皆已得本位故，並為說勝進上位之法。此下二門，通有二意：一約初求顯說，說其自乘；二約已住密說，密授大乘。如緣覺中，約自乘說則因謝非常、果續非斷，逆觀非有、順觀非無，為離二邊。雖離二邊，而不壞自乘之果。約密，十二因緣即是中道，中道者名為佛性，故曰甚深緣起，是為上上智觀故、得不壞佛解脫果故。九聲聞中二者，一約顯說，由彼厭患 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十遍降種種喻，喻普遍聲，非唯普遍四洲，亦遍出多雷音。喻中有總、別、結。從「四天」下別中有五：一雲、二電、三雷、四風、五雨。此與〈賢首品〉文有影略。思之。後「雖彼」下結。合中，亦有總、別、結。別中亦有五，前四各有佛子，一以身合雲，有覆陰等故，即菩提等。十身中有四身名異義同，一即願身，願生兜率故。第四即意生身，隨意所生，同世色故。八即菩提身，具佛十力，成菩提故。九即威勢，具四無畏，能伏外故。亦可十力降魔為威勢。無畏為正覺，有正覺義故。餘六名義俱同。第二合電光，不出通明無畏。第三以三昧合雷聲者，略有三義：一若秋之雷蟄蟲藏匿，若入三昧諸惡不行。二若春之雷則發蟄開萌，猶彼三昧發生功德。三雷是雨之先相，三昧是說之先兆，十名思而釋之。第四以大智合風者，以後得智觀機警覺，加被令成法器故。第五「此相現已」下以說法合雨。於中，初結前標後。「所謂」下別有十法者，一將成正覺，念相欲盡，聞斯法雨便細念都忘，得見心性等虛空界，法界一相始本無二，契同諸佛平等法身，故云說法界無差別。二出胎已後坐道場前，後更無身故，名最後法雨。名遊戲等者，此有二義：一開為二，謂遊戲是神通大用、祕教即心智所契；二合為一，令於祕教出沒自在，故云遊戲。言祕教者，即詮如來三德涅槃，故《涅槃經》名祕密藏，安住於此能建大事。神通作用故名遊戲，在《法華經》以體從用，名如來知見；深固幽遠，名為祕密。雖初心同稟，而窮究在斯故。亦為說三：一生所繫者，謂如彌勒更一下生故。所以更一生者，由微細無明能障所知故。今為說令淨彼細惑，成種智普照。上三皆等覺位。四灌頂菩薩，即十地受職位，十方諸佛法水灌頂，墮在佛數，能受如來大法雲雨，令具佛功德智慧，廣作佛事為莊嚴故。五得忍菩薩，若取忍淨，八地已上將止此忍勸滿福智，不斷悲故。若取初得，有說初地即得，為說信等功德。後後圓淨十地，地智一一開發，不斷二利故。六住向行三，即三賢位，令其入證，真如現前，依此變化為甚深門，而勝進不息。七初發心者，通信初發心及信滿發心，既發上求下化之心，令依願行故。上皆已得本位故，並為說勝進上位之法。此下二門，通有二意：一約初求顯說，說其自乘；二約已住密說，密授大乘。如緣覺中，約自乘說則因謝非常、果續非斷，逆觀非有、順觀非無，為離二邊。雖離二邊，而不壞自乘之果。約密，十二因緣即是中道，中道者名為佛性，故曰甚深緣起，是為上上智觀故、得不壞佛解脫果故。九聲聞中二者，一約顯說，由彼厭患

苦集故，說人空智劍斷之。二約密說，應以法空斷一切惑，故名大劍。十為二聚眾生故，云集善根者，其邪定聚未堪法雨，未定令得名為成熟，已定令增種種法門。三「佛子諸佛」下合上結中有二佛子，初合結數、後合心等以釋外疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦集故，說人空智劍斷之。二約密說，應以法空斷一切惑，故名大劍。十為二聚眾生故，云集善根者，其邪定聚未堪法雨，未定令得名為成熟，已定令增種種法門。三「佛子諸佛」下合上結中有二佛子，初合結數、後合心等以釋外疑。

第三「復次佛子應知」下，通結十喻皆無分量，文顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「復次佛子應知」下，通結十喻皆無分量，文顯可知。

第二偈頌。頌上十喻，喻各二偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二偈頌。頌上十喻，喻各二偈。

第四出現意業，先身、次語、後意，義次第故。長行中二：先徵起、後正釋。釋中三：初約法總辨、二寄喻別顯、三總結勸知。今初。言如來心意識俱不可得者，約體遮詮也，但應以智無量故。知如來心者，寄用表詮。然此一文，古有多說。一云：識等有二，一染、二淨，佛地無彼有漏染心心所，而有淨分心及心所，果位之中智強識劣，故於王上以顯染無，約彼智所以明無量。若必無王，所依何立？故《成唯識》第三引《如來功德莊嚴經》云「如來無垢識，是淨無漏界，解脫一切障，圓鏡智相應。」則有王明矣。言轉識者，智依識轉，非轉識體。一云：以無積集思量等義故，說心等叵得。就無分別智以顯無量，非無心體故。《攝論》第八云「無分別智所依，非心非思義故。亦非非心為所依止，心種類故。以心為因，數習勢力引得此位，名心種類。」上之二解俱明心意識有。一云：佛果實無心意意識及餘心法，云不可得。唯有大智，故言智無量故知如來心。故《金光明經》及梁《攝論》皆云「唯如如及如如智獨存佛地。」論中五法攝大覺性，唯一真法界及四智菩提，不言更有餘法。上之二宗遍取皆妨，若依前有，未免增益，亦不能通不可得言。又此淨分，此何不說，彼無垢識而得說耶？經何不言染不可得？若依後義，未免損減，亦不能通知佛心言。既云以智無量知如來心，不言無心，可知明非無心矣。又心既是無，智何獨立？非唯違上二論，亦違《涅槃》滅無常識獲常識義。若二義雙取，未免相違；若互泯雙非，寧逃戲論？若爾，何以指南？今釋此義，先會前二宗、後消經意。今初。若後宗言唯如智者，以心即同真性，故曰唯如。照用不失，故曰如智。豈離心外而別有如？是則唯如，不乖於有。前宗以純如之體，故有淨心。心既是如，有之何失？是知即真之有與即有之真二義相成，有無無礙。後消經意者，言不可得者，以心義深玄，言不及故，寄遮顯深。言但以智知如來心者，託以心所，寄表顯深，故晉經云「但知如來智無量，故知心無量。」云何深玄？欲言其有，同如絕相；欲言其無，幽靈不竭。欲言其染，萬累斯亡；欲言其淨，不斷性惡。欲言其一，包含無外；欲言其異，一味難分。欲謂有情，無殊色性；欲謂無情，無幽不徹。口欲辯而辭喪、心將緣而慮亡，亦猶果分不可說故。是知佛心，即有即無、即事即理、即王即數、即一即多。心中非有意，亦非不有意，意中非有心，亦非不有心。王中非有數，亦非不有數；數非依於王，亦非不依王。一一皆爾，圓融無礙，則令上諸義各隨一理不爽玄宗。言寄表顯深者，既心不可以智知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四出現意業，先身、次語、後意，義次第故。長行中二：先徵起、後正釋。釋中三：初約法總辨、二寄喻別顯、三總結勸知。今初。言如來心意識俱不可得者，約體遮詮也，但應以智無量故。知如來心者，寄用表詮。然此一文，古有多說。一云：識等有二，一染、二淨，佛地無彼有漏染心心所，而有淨分心及心所，果位之中智強識劣，故於王上以顯染無，約彼智所以明無量。若必無王，所依何立？故《成唯識》第三引《如來功德莊嚴經》云「如來無垢識，是淨無漏界，解脫一切障，圓鏡智相應。」則有王明矣。言轉識者，智依識轉，非轉識體。一云：以無積集思量等義故，說心等叵得。就無分別智以顯無量，非無心體故。《攝論》第八云「無分別智所依，非心非思義故。亦非非心為所依止，心種類故。以心為因，數習勢力引得此位，名心種類。」上之二解俱明心意識有。一云：佛果實無心意意識及餘心法，云不可得。唯有大智，故言智無量故知如來心。故《金光明經》及梁《攝論》皆云「唯如如及如如智獨存佛地。」論中五法攝大覺性，唯一真法界及四智菩提，不言更有餘法。上之二宗遍取皆妨，若依前有，未免增益，亦不能通不可得言。又此淨分，此何不說，彼無垢識而得說耶？經何不言染不可得？若依後義，未免損減，亦不能通知佛心言。既云以智無量知如來心，不言無心，可知明非無心矣。又心既是無，智何獨立？非唯違上二論，亦違《涅槃》滅無常識獲常識義。若二義雙取，未免相違；若互泯雙非，寧逃戲論？若爾，何以指南？今釋此義，先會前二宗、後消經意。今初。若後宗言唯如智者，以心即同真性，故曰唯如。照用不失，故曰如智。豈離心外而別有如？是則唯如，不乖於有。前宗以純如之體，故有淨心。心既是如，有之何失？是知即真之有與即有之真二義相成，有無無礙。後消經意者，言不可得者，以心義深玄，言不及故，寄遮顯深。言但以智知如來心者，託以心所，寄表顯深，故晉經云「但知如來智無量，故知心無量。」云何深玄？欲言其有，同如絕相；欲言其無，幽靈不竭。欲言其染，萬累斯亡；欲言其淨，不斷性惡。欲言其一，包含無外；欲言其異，一味難分。欲謂有情，無殊色性；欲謂無情，無幽不徹。口欲辯而辭喪、心將緣而慮亡，亦猶果分不可說故。是知佛心，即有即無、即事即理、即王即數、即一即多。心中非有意，亦非不有意，意中非有心，亦非不有心。王中非有數，亦非不有數；數非依於王，亦非不依王。一一皆爾，圓融無礙，則令上諸義各隨一理不爽玄宗。言寄表顯深者，既心不可以智知

，且託智以稱歎。智是心所，尚以十喻明玄，則所依之心玄又玄矣，故十喻之末皆結為心之相。然佛尚不說，凡何敢思？有因緣故，輒憑教理以示玄宗，望無咎其繁而不要也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，且託智以稱歎。智是心所，尚以十喻明玄，則所依之心玄又玄矣，故十喻之末皆結為心之相。然佛尚不說，凡何敢思？有因緣故，輒憑教理以示玄宗，望無咎其繁而不要也。

第二「譬如」下寄喻別顯。舉十大喻，以喻如來十種大智，十智體用非一非異。亦文各有三，謂喻、合、結。今初。虛空無依為依喻，喻佛無依成事智。合中，謂諸乘之智依佛智生，如十地云此十地智皆因佛智而有差別。離佛智外無所依學，而佛智果滿更不依他，豈不依心及依理耶？豈不向言王所無二耶？良以佛智照極，無有智外如為智所依，故智體全如。若有所依，不名如智。亦猶《淨名》云「法隨於如，無所隨故。」《文殊般若》云「若無境界則無所依。」況佛智外無法可得，以一切法即佛智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「譬如」下寄喻別顯。舉十大喻，以喻如來十種大智，十智體用非一非異。亦文各有三，謂喻、合、結。今初。虛空無依為依喻，喻佛無依成事智。合中，謂諸乘之智依佛智生，如十地云此十地智皆因佛智而有差別。離佛智外無所依學，而佛智果滿更不依他，豈不依心及依理耶？豈不向言王所無二耶？良以佛智照極，無有智外如為智所依，故智體全如。若有所依，不名如智。亦猶《淨名》云「法隨於如，無所隨故。」《文殊般若》云「若無境界則無所依。」況佛智外無法可得，以一切法即佛智故。

第二法界湛然喻，喻佛體無增減智，即轉釋前依。依者，依此出生故。雖出諸智，亦不減少。菩薩解脫成佛智時，亦不增足，以同體均故，如上海中板喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二法界湛然喻，喻佛體無增減智，即轉釋前依。依者，依此出生故。雖出諸智，亦不減少。菩薩解脫成佛智時，亦不增足，以同體均故，如上海中板喻。

第三大海潛益喻，喻佛體均益生智，即雙釋前依及出生義。謂與眾生心同體，故義曰潛流。穿鑿自心得智慧時，即是見他佛智，是曰依之出生。又由體同，令外佛加持資其念力，亦是流入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三大海潛益喻，喻佛體均益生智，即雙釋前依及出生義。謂與眾生心同體，故義曰潛流。穿鑿自心得智慧時，即是見他佛智，是曰依之出生。又由體同，令外佛加持資其念力，亦是流入。

第四大寶出生喻，喻佛用興體密智，釋上能生。以何義故而能生耶？具四寶故。喻中有三：初總明出處體用、次徵列寶名、後結其深勝。合三同喻。列名中，衍英諸公皆云：初證道智斷惑障，二助道智斷智障，三不住道智捨於報障，上三自利；四利益眾生智，即利他行。此釋亦無大過。果地具此三道，能令學者入菩薩地故。今更一解：若直就文，文自明顯。今以法相收之，即四智菩提：一大圓鏡智。以離諸分別，名無染著。所緣行相微細難知，不忘不愚一切境相，名巧方便。二即平等性智。觀一切法若為無為，自他平等，名善分別。三即妙觀察智。此智善觀諸法自相共相無礙而轉，故說無量法而不壞法性。無量法者，即攝觀無量總持定門等。而言說者，雨大法雨，斷一切疑故。四即成所作智。知機知時，作所應作故。三「若諸如來」下合前深勝。於中，先明用勝體深。此中用勝，喻在總中。此中體深，同《法華》髻中明珠，不妄與人。然約下智不及，故稱密藏，不全同喻故。《涅槃》中明有密語而無密藏。後「此四智寶平均」下明體勝用深。平均正直，即平等性智。大慈悲等共相應故，故曰平均。一味相續，名為正直。二端潔，即大圓鏡智。端者，純淨圓德，現種依持故。潔者，性相清淨，離諸雜染故。三妙好，即妙觀察智。四普能利益，即成所作智。此約別配。今以四智圓融故，四德亦該四寶。況四智乃十中之一，則永異餘宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四大寶出生喻，喻佛用興體密智，釋上能生。以何義故而能生耶？具四寶故。喻中有三：初總明出處體用、次徵列寶名、後結其深勝。合三同喻。列名中，衍英諸公皆云：初證道智斷惑障，二助道智斷智障，三不住道智捨於報障，上三自利；四利益眾生智，即利他行。此釋亦無大過。果地具此三道，能令學者入菩薩地故。今更一解：若直就文，文自明顯。今以法相收之，即四智菩提：一大圓鏡智。以離諸分別，名無染著。所緣行相微細難知，不忘不愚一切境相，名巧方便。二即平等性智。觀一切法若為無為，自他平等，名善分別。三即妙觀察智。此智善觀諸法自相共相無礙而轉，故說無量法而不壞法性。無量法者，即攝觀無量總持定門等。而言說者，雨大法雨，斷一切疑故。四即成所作智。知機知時，作所應作故。三「若諸如來」下合前深勝。於中，先明用勝體深。此中用勝，喻在總中。此中體深，同《法華》髻中明珠，不妄與人。然約下智不及，故稱密藏，不全同喻故。《涅槃》中明有密語而無密藏。後「此四智寶平均」下明體勝用深。平均正直，即平等性智。大慈悲等共相應故，故曰平均。一味相續，名為正直。二端潔，即大圓鏡智。端者，純淨圓德，現種依持故。潔者，性相清淨，離諸雜染故。三妙好，即妙觀察智。四普能利益，即成所作智。此約別配。今以四智圓融故，四德亦該四寶。況四智乃十中之一，則永異餘宗。

第五珠消海水喻，喻佛滅惑成德智，由有前智，無智不生。由有此智，無惑不斷。又前則橫具四智，此則豎具四智，皆是釋前為依之義。喻中二：先總明體用、後「佛子此日藏」下別顯用相。此為極教了說，而《起世》、《婆沙》等說阿毘地獄在下，火氣上吞銷鑠海水，蓋是少分方便之說。而俗典云以沃焦石消海水者，或測度而知，或見寶不辨謂之石耳。又云注於尾廬壑者，但見其消以名之耳。合中亦二：先合總明體用、後「佛子諸菩薩修習」下合別顯用相。然此四智，古德有配四種三昧，初是大乘光明三昧智、二是集福德王、三是賢護、四是首楞嚴。此釋配定，理則可爾；案次乖理，以第三名智光普照故。若將初為三、以三為初，乃順文理。今更一解：標其所成即是四定，約能成智應別立名。又若將此豎配諸位，尤異昔解，謂一佛以即事而真智，治於地前，成初四地，令得賢守定，以此三昧能守世出世間賢善法故。前三地為世，四地為出世。既了即事而真，則即散而定。二以即體之用智，治四地未能起用，令得五地入俗成集福德王定。三以平等無相智，治五地雖能隨俗未得平等，令得六七地般若大光功用後邊成光明定。四以平等無功用智，治七地功用，令入八地乃至佛果得首楞嚴定，所作究竟故。果既具四，因亦通修。且約相顯為此豎配，不可遍局。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五珠消海水喻，喻佛滅惑成德智，由有前智，無智不生。由有此智，無惑不斷。又前則橫具四智，此則豎具四智，皆是釋前為依之義。喻中二：先總明體用、後「佛子此日藏」下別顯用相。此為極教了說，而《起世》、《婆沙》等說阿毘地獄在下，火氣上吞銷鑠海水，蓋是少分方便之說。而俗典云以沃焦石消海水者，或測度而知，或見寶不辨謂之石耳。又云注於尾廬壑者，但見其消以名之耳。合中亦二：先合總明體用、後「佛子諸菩薩修習」下合別顯用相。然此四智，古德有配四種三昧，初是大乘光明三昧智、二是集福德王、三是賢護、四是首楞嚴。此釋配定，理則可爾；案次乖理，以第三名智光普照故。若將初為三、以三為初，乃順文理。今更一解：標其所成即是四定，約能成智應別立名。又若將此豎配諸位，尤異昔解，謂一佛以即事而真智，治於地前，成初四地，令得賢守定，以此三昧能守世出世間賢善法故。前三地為世，四地為出世。既了即事而真，則即散而定。二以即體之用智，治四地未能起用，令得五地入俗成集福德王定。三以平等無相智，治五地雖能隨俗未得平等，令得六七地般若大光功用後邊成光明定。四以平等無功用智，治七地功用，令入八地乃至佛果得首楞嚴定，所作究竟故。果既具四，因亦通修。且約相顯為此豎配，不可遍局。

第六虛空含受喻，喻佛依持無礙智，亦釋前依義。上但云依，猶通外依他力；今明體遍普容，是則五乘等智皆是如來大智中物。肇公亦云：「夫聖人虛心冥照，理無不統。懷六合於胸中，而靈鑒有餘；鏡萬有於方寸，而其神常虛。」即斯義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六虛空含受喻，喻佛依持無礙智，亦釋前依義。上但云依，猶通外依他力；今明體遍普容，是則五乘等智皆是如來大智中物。肇公亦云：「夫聖人虛心冥照，理無不統。懷六合於胸中，而靈鑒有餘；鏡萬有於方寸，而其神常虛。」即斯義也。

第七藥王生長喻，喻佛窮劫利樂智。喻中四：初總顯體用、二「彼藥王」下別顯用相、三「此藥王」下得名所由、四「佛子」下揀其非處。先揀後收，收者亦不厭故，故晉經云「不捨生性」。合亦四段，而文不次。初合總顯體用有六：一以悲願菩提合根，此為諸佛之本，深難拔故，文有四弘；二依實智所生方便為莖，能幹事故，菩提體故；三依前二智分為諸度，旁陰為枝；四戒定息熱，別受業名；五辯才道品等，親生菩提，開發為華；六果可知。上六亦可豎配地位。而下別顯用相。既云一切菩薩，故但從通釋。二一佛子越次合得名所由。窮未來際，故云究竟無休。得果不捨因，故云不斷菩薩行，由此故得因果交徹展轉相生。三一佛子却合前別顯用相。深心樂修善行，即前方便淨戒亦能息熱。相好如華為嚴。文多影略者，為分能所成故。四一佛子合揀非器，亦先揀後收。無為正位一墮難出，故喻深坑。又無悲水，取灰斷故，如彼地獄。邪見撥無，貪愛浸爛，皆喻於水。不容善根，又闕土緣，非生處故。後收言無厭捨者，上據現惡闕緣，令生厭怖，直進一乘，故除二處；而同有佛性，久久當成，故不厭捨。是知現惡明無，則無惡必有，故《涅槃》云「一闡提人雖復斷善，猶有佛性。若能發心，非闡提也。」《法華》云「決了聲聞法，餘諸聲聞眾，亦當復如是。」結云根善安住者，常住大悲故。有引向所揀證無佛性及定性義，不觀次後不捨之言，況第十喻平等共有。減損佛性，恐毀謗一乘。願諸後學當誡慎之，莫滯權說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七藥王生長喻，喻佛窮劫利樂智。喻中四：初總顯體用、二「彼藥王」下別顯用相、三「此藥王」下得名所由、四「佛子」下揀其非處。先揀後收，收者亦不厭故，故晉經云「不捨生性」。合亦四段，而文不次。初合總顯體用有六：一以悲願菩提合根，此為諸佛之本，深難拔故，文有四弘；二依實智所生方便為莖，能幹事故，菩提體故；三依前二智分為諸度，旁陰為枝；四戒定息熱，別受業名；五辯才道品等，親生菩提，開發為華；六果可知。上六亦可豎配地位。而下別顯用相。既云一切菩薩，故但從通釋。二一佛子越次合得名所由。窮未來際，故云究竟無休。得果不捨因，故云不斷菩薩行，由此故得因果交徹展轉相生。三一佛子却合前別顯用相。深心樂修善行，即前方便淨戒亦能息熱。相好如華為嚴。文多影略者，為分能所成故。四一佛子合揀非器，亦先揀後收。無為正位一墮難出，故喻深坑。又無悲水，取灰斷故，如彼地獄。邪見撥無，貪愛浸爛，皆喻於水。不容善根，又闕土緣，非生處故。後收言無厭捨者，上據現惡闕緣，令生厭怖，直進一乘，故除二處；而同有佛性，久久當成，故不厭捨。是知現惡明無，則無惡必有，故《涅槃》云「一闡提人雖復斷善，猶有佛性。若能發心，非闡提也。」《法華》云「決了聲聞法，餘諸聲聞眾，亦當復如是。」結云根善安住者，常住大悲故。有引向所揀證無佛性及定性義，不觀次後不捨之言，況第十喻平等共有。減損佛性，恐毀謗一乘。願諸後學當誡慎之，莫滯權說。

第八劫火燒盡喻，喻佛知無不盡智，由此佛智更無所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八劫火燒盡喻，喻佛知無不盡智，由此佛智更無所依。

第九劫風持壞喻，喻佛巧令留惑智，非但能斷亦復能留。謂佛有斯巧，授與根未熟未具萬行菩薩，令留潤生之惑。由此留惑，惑方至盡，得一切智。不同二乘，不為菩提，心期速出。廣明留惑潤生，具如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九劫風持壞喻，喻佛巧令留惑智，非但能斷亦復能留。謂佛有斯巧，授與根未熟未具萬行菩薩，令留潤生之惑。由此留惑，惑方至盡，得一切智。不同二乘，不為菩提，心期速出。廣明留惑潤生，具如別章。

第十塵含經卷喻，喻佛性通平等智。文中四，謂法、喻、合、結。今初。所以知佛智遍者，無一眾生不有本覺，與一切佛體無殊故。以上言潛流，則似佛智遍他眾生；今顯眾生自有，故云遍耳。此有三意：一明無一眾生不有，則知無性者非眾生數，謂草木等已過五性之見。二者眾生在纏之因，已具出纏之果法，故云有如來智慧。非但有性，後方當成。亦非理先智後，是知涅槃對昔方便且說有性。後學尚謂談有藏無，況聞等有果智，誰當信者？三彼因中之果智，即他佛之果智，以圓教宗自他因果無二體故。不爾，此說眾生有果，何名說佛智耶？斯則玄又玄矣。非華嚴宗，無有斯理。次「但以」下釋疑。疑云：《涅槃》云「佛性者名為智慧」，有智慧時則無煩惱。今有佛智，那作眾生？釋中，先順答前義，謂倒故不證，豈得言無？如壯士迷於額珠，豈謂膚中無寶？後「若離」下反以理成。謂若先無，離倒寧有？既離倒則現，明本不無。如貧得珠，非今授與。是以《涅槃》恐不修行，故云「言定有者則為執著」；恐不信有，故云「若言定無則為妄語」。乍可執著，不可妄語。自然智者，自覺聖智也。無礙智者，始本無二，絕二礙也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十塵含經卷喻，喻佛性通平等智。文中四，謂法、喻、合、結。今初。所以知佛智遍者，無一眾生不有本覺，與一切佛體無殊故。以上言潛流，則似佛智遍他眾生；今顯眾生自有，故云遍耳。此有三意：一明無一眾生不有，則知無性者非眾生數，謂草木等已過五性之見。二者眾生在纏之因，已具出纏之果法，故云有如來智慧。非但有性，後方當成。亦非理先智後，是知涅槃對昔方便且說有性。後學尚謂談有藏無，況聞等有果智，誰當信者？三彼因中之果智，即他佛之果智，以圓教宗自他因果無二體故。不爾，此說眾生有果，何名說佛智耶？斯則玄又玄矣。非華嚴宗，無有斯理。次「但以」下釋疑。疑云：《涅槃》云「佛性者名為智慧」，有智慧時則無煩惱。今有佛智，那作眾生？釋中，先順答前義，謂倒故不證，豈得言無？如壯士迷於額珠，豈謂膚中無寶？後「若離」下反以理成。謂若先無，離倒寧有？既離倒則現，明本不無。如貧得珠，非今授與。是以《涅槃》恐不修行，故云「言定有者則為執著」；恐不信有，故云「若言定無則為妄語」。乍可執著，不可妄語。自然智者，自覺聖智也。無礙智者，始本無二，絕二礙也。

第二喻中二：先明大經潛塵，以喻上文妄纏佛智。大經卷者，佛智無涯，性德圓滿也。書各稱境者，智如理故。潛一塵者，略有三義：一妄覆真故、二小含大故、三一具多故。一切塵者，無一眾生不具佛智故。後「時有一人」下出經益物，喻上離妄現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二喻中二：先明大經潛塵，以喻上文妄纏佛智。大經卷者，佛智無涯，性德圓滿也。書各稱境者，智如理故。潛一塵者，略有三義：一妄覆真故、二小含大故、三一具多故。一切塵者，無一眾生不具佛智故。後「時有一人」下出經益物，喻上離妄現前。

第三合中亦二：先合大經潛塵。無量無礙普能利益，合上書寫多事。眾生身及妄想，俱合土塵。後「爾時如來」下合出經益物。如來合上一人，智眼合上天眼。是知不信眾生等有佛智，智眼未開復何可怪？然《如來藏》等經說有九種喻喻如來藏，為如青蓮華在泥水中，未出泥水人無貴者。又如貧女而懷聖胎，如大價寶垢衣所纏，如摩尼珠落在深廁，如真金像弊衣所覆，如菴羅樹華實未成，亦如稻米在糠糩中，如金在鑛如像在模，皆是塵中有佛身義，與此大同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三合中亦二：先合大經潛塵。無量無礙普能利益，合上書寫多事。眾生身及妄想，俱合土塵。後「爾時如來」下合出經益物。如來合上一人，智眼合上天眼。是知不信眾生等有佛智，智眼未開復何可怪？然《如來藏》等經說有九種喻喻如來藏，為如青蓮華在泥水中，未出泥水人無貴者。又如貧女而懷聖胎，如大價寶垢衣所纏，如摩尼珠落在深廁，如真金像弊衣所覆，如菴羅樹華實未成，亦如稻米在糠糩中，如金在鑛如像在模，皆是塵中有佛身義，與此大同也。

大文第三總結。上來十喻，初總明無依為依、二能出生、三能潛遍、四橫具四智、五豎具四能、六體廣包含、七用無終竟、八知無不盡、九巧能攝持、十處處具足。前九直語佛智，後一乃融自他。此十圓融，略顯佛智之相，寄顯如來之心，未盡佛心一毫，故應更以無量無礙等知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第三總結。上來十喻，初總明無依為依、二能出生、三能潛遍、四橫具四智、五豎具四能、六體廣包含、七用無終竟、八知無不盡、九巧能攝持、十處處具足。前九直語佛智，後一乃融自他。此十圓融，略顯佛智之相，寄顯如來之心，未盡佛心一毫，故應更以無量無礙等知也。

第二偈頌。二十二偈，分二：初兩句約法總顯、餘頌上喻。於中，初喻一偈半、後一四偈、餘八各二偈，並顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二偈頌。二十二偈，分二：初兩句約法總顯、餘頌上喻。於中，初喻一偈半、後一四偈、餘八各二偈，並顯可知。