大方廣佛華嚴經疏
唐 澄觀撰60卷CBETA T1735大于一万字 106 h
向佛经 GPT 提问
第 49 卷
大方廣佛華嚴經疏卷第四十九
大方廣佛華嚴經疏卷第四十九
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唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰
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如來出現品第三十七(已下入第五十經)
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初來意者，前品明稱果之因，此品辨如因之果。體雖平等不壞二相，先因後果義次第故。亦為答前〈不思議品〉出現念故、答第二會所行問故。會釋如前。
初來意者，前品明稱果之因，此品辨如因之果。體雖平等不壞二相，先因後果義次第故。亦為答前〈不思議品〉出現念故、答第二會所行問故。會釋如前。
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二釋名者，如來是有法之人，即三身十身之通稱。出現是依人之法，果用化用之總名。如來雖見上文，對〈出現〉故，重辨十身皆有出現，且寄三身以明。然來即出現，為分人、法曉喻分明，故重辨之。若依法身如來者，即諸法如義如理常現名為出現，故文云「普現一切而無所現」，又云「體性平等不增減」等。若依報身，乘如實道來成正覺故曰如來，本性功德一時頓顯名為出現，故文云「如來成正覺時，於一切義無所疑惑，普見一切眾生成正覺」等。若依化身，則乘薩婆若乘來化眾生故曰如來，則應機大用一時出現。文云「以本願力現佛身，令見如來大神變」，又云「隨其所能、隨其勢力，於菩提樹下，以種種身成正覺」等。今以新佛舊成曾無二體，新成舊佛法報似分、無不應時故即真而應，應隨性起故即應而真，三佛圓融十身無礙，故辨應現即顯真成。是以晉經名性起，性字雖是義加，未爽通理，以應雖從緣，不違性故，無不從此法界流故，以淨奪染性即起故，若離於緣性叵說故。下加性起菩薩，表所說故，妄雖即真不順性故。今以起義多含，直云出現，從性從因、從真從感皆出現故。若唯辨應身出現，非唯失前二義，亦未足顯深，何能融前差別之果？若以來為現義，則如來即出現，持業釋也。若分人法，三皆如來之出現，揀餘出故。
二釋名者，如來是有法之人，即三身十身之通稱。出現是依人之法，果用化用之總名。如來雖見上文，對〈出現〉故，重辨十身皆有出現，且寄三身以明。然來即出現，為分人、法曉喻分明，故重辨之。若依法身如來者，即諸法如義如理常現名為出現，故文云「普現一切而無所現」，又云「體性平等不增減」等。若依報身，乘如實道來成正覺故曰如來，本性功德一時頓顯名為出現，故文云「如來成正覺時，於一切義無所疑惑，普見一切眾生成正覺」等。若依化身，則乘薩婆若乘來化眾生故曰如來，則應機大用一時出現。文云「以本願力現佛身，令見如來大神變」，又云「隨其所能、隨其勢力，於菩提樹下，以種種身成正覺」等。今以新佛舊成曾無二體，新成舊佛法報似分、無不應時故即真而應，應隨性起故即應而真，三佛圓融十身無礙，故辨應現即顯真成。是以晉經名性起，性字雖是義加，未爽通理，以應雖從緣，不違性故，無不從此法界流故，以淨奪染性即起故，若離於緣性叵說故。下加性起菩薩，表所說故，妄雖即真不順性故。今以起義多含，直云出現，從性從因、從真從感皆出現故。若唯辨應身出現，非唯失前二義，亦未足顯深，何能融前差別之果？若以來為現義，則如來即出現，持業釋也。若分人法，三皆如來之出現，揀餘出故。
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第三宗趣者，平等出現為宗，融差別果為趣。
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四正釋文。文為七分：一加分、二本分、三請分、四說分、五顯名受持分、六表瑞證成分、七偈頌總攝分。今初，有二：先毫光加請主、後口光加說主。前中三：初光、次加、後益。光中有十，分三：一光出處。眉間者，表證中道，離有無二邊故，表無住道離真應二邊故。白毫者，表所出現性無垢故，能詮出現諸教本故；二「放大」下辨光名體，如所說故；三「無量」下八段皆是光業，初眷屬光，即是因業，總攝諸法皆此生故；四「其光」下舒業；五「顯現」下敬業；六「覺悟」下覺業；七「除滅」下止業；八「映蔽」下降伏業；九「顯示」下示現業；十「作是」下卷業。二「入如來」下正明加相。所以加此菩薩者，如名所顯故。性有二義：一種性義，因所起故；二法性義，若真若應皆此生故。亦有釋云：此之妙德，即是文殊說此法門加性起稱。此釋無違大理，以文殊大智為能顯、普賢法界為所顯，共成毘盧遮那之出現故，亦是解行滿故佛出現也。從頂入者，是加持相，妙智之極方能顯故。第三「時此道場」下加益，中二：先大眾同欣，知法將被故。二「爾時」下妙德領旨，知令求說主故。於中二：先長行，身心致敬。跽者跪也。後偈頌讚請。十偈分二：前五讚、後五請。前中，初一總讚申敬、餘四別讚。放光中有讚因讚果讚用等，文並可知。後五中，初一自敘得益，即是領旨；次偈領眾意請；次偈歎眾堪聞；次偈敘佛令請；後偈正求說主。已領佛意，故不請佛。第二口光加說主者，示所請故。文中三：初光、次加、後益。今初亦十：一出處。口放者，表教道傳通故。二光明，令得無礙辯，不畏大眾及深理故。餘如前辨。二「入普」下加中，入口者，教以口傳故，如佛說故。加普賢者，是普賢行之果故，所證法界由理顯故。三「其光入」下明益中，唯除如來，揀師資故。
四正釋文。文為七分：一加分、二本分、三請分、四說分、五顯名受持分、六表瑞證成分、七偈頌總攝分。今初，有二：先毫光加請主、後口光加說主。前中三：初光、次加、後益。光中有十，分三：一光出處。眉間者，表證中道，離有無二邊故，表無住道離真應二邊故。白毫者，表所出現性無垢故，能詮出現諸教本故；二「放大」下辨光名體，如所說故；三「無量」下八段皆是光業，初眷屬光，即是因業，總攝諸法皆此生故；四「其光」下舒業；五「顯現」下敬業；六「覺悟」下覺業；七「除滅」下止業；八「映蔽」下降伏業；九「顯示」下示現業；十「作是」下卷業。二「入如來」下正明加相。所以加此菩薩者，如名所顯故。性有二義：一種性義，因所起故；二法性義，若真若應皆此生故。亦有釋云：此之妙德，即是文殊說此法門加性起稱。此釋無違大理，以文殊大智為能顯、普賢法界為所顯，共成毘盧遮那之出現故，亦是解行滿故佛出現也。從頂入者，是加持相，妙智之極方能顯故。第三「時此道場」下加益，中二：先大眾同欣，知法將被故。二「爾時」下妙德領旨，知令求說主故。於中二：先長行，身心致敬。跽者跪也。後偈頌讚請。十偈分二：前五讚、後五請。前中，初一總讚申敬、餘四別讚。放光中有讚因讚果讚用等，文並可知。後五中，初一自敘得益，即是領旨；次偈領眾意請；次偈歎眾堪聞；次偈敘佛令請；後偈正求說主。已領佛意，故不請佛。第二口光加說主者，示所請故。文中三：初光、次加、後益。今初亦十：一出處。口放者，表教道傳通故。二光明，令得無礙辯，不畏大眾及深理故。餘如前辨。二「入普」下加中，入口者，教以口傳故，如佛說故。加普賢者，是普賢行之果故，所證法界由理顯故。三「其光入」下明益中，唯除如來，揀師資故。
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第二「爾時」下本分，中三：初徵事而問、次引例以答。答即是本，後「說是語」下表瑞證成，顯說希奇，纔聞其名已有徵故。大地動者，大法將顯、大惑將傾故。出問法光者，冥加智慧，助發請故。
第二「爾時」下本分，中三：初徵事而問、次引例以答。答即是本，後「說是語」下表瑞證成，顯說希奇，纔聞其名已有徵故。大地動者，大法將顯、大惑將傾故。出問法光者，冥加智慧，助發請故。
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第三「時性起」下請分，中有長行與偈。前中四：一總舉法請、二「佛子此諸」下歎眾堪聞、三「佛子汝已」下歎說主具德、四「善哉」下標章別請。前二可知。三中別歎十事：一供多佛，必曾聞故；二成妙行，曾已修故；三定自在，有所依故；四親證入故；五知教道故；六除他疑故；七上力加故；八審根器故；九能隨說故；十順智到彼岸，得意深故。「有如是」下總結，既有說德，堪宜說故。第四標章別請中，初句讚善，躡前三段；後列十事，以顯無盡。一如來出現之法，此是總相，總集多緣成出現法，法含持軌。餘九是別，初三即三業祕密；四境即智之所緣，亦分齊境；五依境修行，通因通果；六成菩提道；七成必轉法輪；八應必示涅槃；九若存若亡見聞皆益。備斯九事，一化始終。有云：初一所依之法、餘九能依之德。亦有斯理。「如是」下結請。第二「爾時」下偈請。十偈分三：初一讚德標請，頌前第三段；次四舉法別請，頌前第四段；三有五偈歎德勸請，通頌後三段。於中，初偈總讚請；次二偈勸說之方，以法深難領，故請說因喻；次一偈半歎眾堪聞；末後半偈結請。所說淨心，顯說無過，具演文義周圓。
第三「時性起」下請分，中有長行與偈。前中四：一總舉法請、二「佛子此諸」下歎眾堪聞、三「佛子汝已」下歎說主具德、四「善哉」下標章別請。前二可知。三中別歎十事：一供多佛，必曾聞故；二成妙行，曾已修故；三定自在，有所依故；四親證入故；五知教道故；六除他疑故；七上力加故；八審根器故；九能隨說故；十順智到彼岸，得意深故。「有如是」下總結，既有說德，堪宜說故。第四標章別請中，初句讚善，躡前三段；後列十事，以顯無盡。一如來出現之法，此是總相，總集多緣成出現法，法含持軌。餘九是別，初三即三業祕密；四境即智之所緣，亦分齊境；五依境修行，通因通果；六成菩提道；七成必轉法輪；八應必示涅槃；九若存若亡見聞皆益。備斯九事，一化始終。有云：初一所依之法、餘九能依之德。亦有斯理。「如是」下結請。第二「爾時」下偈請。十偈分三：初一讚德標請，頌前第三段；次四舉法別請，頌前第四段；三有五偈歎德勸請，通頌後三段。於中，初偈總讚請；次二偈勸說之方，以法深難領，故請說因喻；次一偈半歎眾堪聞；末後半偈結請。所說淨心，顯說無過，具演文義周圓。
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第四說分。大分為二：初別答十問、後「佛子如來以一切譬」下總以結酬。今初十段，答前十問，各有長行、偈喻，一一具十。今初，答出現之法。長行中二：初標告歎深、二「所謂」下隨義別顯。於中三：初法說深廣，酬前因緣；二「佛子譬如」下喻明深廣，雙酬因喻；後「佛子至知如來出現」下總結成益，結上十喻。初中分三，謂標、釋、結。今初。總標多因，成出現果。二「何以」下釋，於中二：先徵以總釋、後「何等為」下徵數別明。今初，先反釋緣，約能成之緣事，即所成因體。後「以十」下順釋，向言無量乃是總相，今明有十箇無量，以顯無盡，理實則有百千阿僧祇數無量。此十無量，皆遍十喻。言百千者，占人云：以十無量入中，十喻成百。以後結中十句，一一結前百門為千。其中更有別義，方成無量。今以下列十中，門門皆云無量，則不俟相入。是知百千之言，但是數之總稱耳。二徵數別明中，一始發大心誓期出現故。此心何相？二明上求勝志；三明下化慈悲；四行以續願，此行謂何？五明不出福智；六別顯福嚴；七別明智嚴；八淨前功德；九嚴前智慧，所謂方便道、教道、證道、無住道、正道助通、一道二道等，皆莊嚴故；十窮究法源真實智故。三「佛子如是」下結中，既皆過去積因多法圓滿，令二利果一時出現，故出現言通真通應。第二喻明深廣中，十喻各三，謂喻、合、結。喻酬譬喻，合酬因緣，故文云「非以一緣一事而得出現」。又前法說多約往因，此中合文多約現緣。十中，一大千興造喻，此喻為總，總喻眾緣以成出現，故云以無量緣等。下說雲雨，皆此所霔。初喻中四：一總辨多緣、二別顯緣相、三顯被因起、四性相結成。今初，先反、後順。緣即因緣，如眾生業及風雨等。事即事相，謂如所持水及宮殿等。二「所謂」下別顯中，先雲雨上霔、後風輪下持。一能持者，若無此輪，雨無停處；二水若不減，礙起天宮；三水雖已減，假此成立，謂減一節水起一重天，如嚴冬急流重重水結；四雖起總處，無別莊嚴，故須第四。三「如是皆由」下顯彼因起，謂上雲等略由二因：一眾生外增上業。言共業者，謂多有情應生此界，共業同變。於中有四句，謂共中共等。二菩薩善根，此有二意：一約同居，謂地前菩薩；二約能化，謂隨諸眾生。應以何國起菩薩根等，便修彼因以取彼國，故有眾生類即菩薩佛國。「令於其中」下顯受用果，謂先成器界，後起眾生依之而住，如《俱舍》、《婆沙》等辨。各隨所宜者，謂水族眾生得水受用等。又人羅剎宮殿無礙，菩薩眾生淨穢同居。第四「佛子如是」下性相結成中，先
第四說分。大分為二：初別答十問、後「佛子如來以一切譬」下總以結酬。今初十段，答前十問，各有長行、偈喻，一一具十。今初，答出現之法。長行中二：初標告歎深、二「所謂」下隨義別顯。於中三：初法說深廣，酬前因緣；二「佛子譬如」下喻明深廣，雙酬因喻；後「佛子至知如來出現」下總結成益，結上十喻。初中分三，謂標、釋、結。今初。總標多因，成出現果。二「何以」下釋，於中二：先徵以總釋、後「何等為」下徵數別明。今初，先反釋緣，約能成之緣事，即所成因體。後「以十」下順釋，向言無量乃是總相，今明有十箇無量，以顯無盡，理實則有百千阿僧祇數無量。此十無量，皆遍十喻。言百千者，占人云：以十無量入中，十喻成百。以後結中十句，一一結前百門為千。其中更有別義，方成無量。今以下列十中，門門皆云無量，則不俟相入。是知百千之言，但是數之總稱耳。二徵數別明中，一始發大心誓期出現故。此心何相？二明上求勝志；三明下化慈悲；四行以續願，此行謂何？五明不出福智；六別顯福嚴；七別明智嚴；八淨前功德；九嚴前智慧，所謂方便道、教道、證道、無住道、正道助通、一道二道等，皆莊嚴故；十窮究法源真實智故。三「佛子如是」下結中，既皆過去積因多法圓滿，令二利果一時出現，故出現言通真通應。第二喻明深廣中，十喻各三，謂喻、合、結。喻酬譬喻，合酬因緣，故文云「非以一緣一事而得出現」。又前法說多約往因，此中合文多約現緣。十中，一大千興造喻，此喻為總，總喻眾緣以成出現，故云以無量緣等。下說雲雨，皆此所霔。初喻中四：一總辨多緣、二別顯緣相、三顯被因起、四性相結成。今初，先反、後順。緣即因緣，如眾生業及風雨等。事即事相，謂如所持水及宮殿等。二「所謂」下別顯中，先雲雨上霔、後風輪下持。一能持者，若無此輪，雨無停處；二水若不減，礙起天宮；三水雖已減，假此成立，謂減一節水起一重天，如嚴冬急流重重水結；四雖起總處，無別莊嚴，故須第四。三「如是皆由」下顯彼因起，謂上雲等略由二因：一眾生外增上業。言共業者，謂多有情應生此界，共業同變。於中有四句，謂共中共等。二菩薩善根，此有二意：一約同居，謂地前菩薩；二約能化，謂隨諸眾生。應以何國起菩薩根等，便修彼因以取彼國，故有眾生類即菩薩佛國。「令於其中」下顯受用果，謂先成器界，後起眾生依之而住，如《俱舍》、《婆沙》等辨。各隨所宜者，謂水族眾生得水受用等。又人羅剎宮殿無礙，菩薩眾生淨穢同居。第四「佛子如是」下性相結成中，先
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結前生後、後「法性如是」下正結。此句為總，此法性言通於性相。「無有生」下別顯性空，亦遮其妄計。謂非冥性微塵等生，非自在梵王等作，無神我能知，上三顯能作空。無有成者，顯所作空。雖能所俱空，不礙相有，故云而得成就。如是無礙為法性如是。次合中，略不合第三顯彼所因，以次下二喻自別合故。合四輪中，前三是因、後一二利果滿，因圓果滿佛出現故。一品之內多以依喻正者，非唯義類相似，實則外由內變，故令外器全似於內。是以上云菩薩善根所起，眾生共業所生等，〈華藏品〉中已略開顯。第二洪霔大千喻，此之雲雨即前喻中興雲降雨，正喻出現法門，廣大難知周十方故。言心相續力者，若約信受，但是圓機，堅種相續能受深旨。若約具受，則八地已上，得無盡陀羅尼力，方能受持乃至十地，方受如來雲雨說法，是以文言除大菩薩。由初義故，但揀二乘。第三雲雨無從喻，菩薩善根，如生共業感彼出現，法雲法雨機感而現。非先有一方所，從彼而來、機謝而去，亦非歸至舊所，故體無生滅。第四大雨難知喻，喻深，非心境故。古云：教廣行大、因深果遠，故非預二乘亦不乖理，但是大機，即世間主無能所行即能知之。第五大雨成敗喻，況佛滅惑成德。喻中，初一即壞界之時、三即以水止水。合中，初二滅惑成智福、次一滅障成智，即止觀雙運。後一權智照機。又無二同二乘，無三同外道，無四增無明，無五非種智。此即分上總中法雨令差。第六一雨隨別喻，喻佛一味隨器，隨器即合前差別。第七勝處先成喻，喻佛勝緣先濟德，文中先正明、後「佛子譬如」下牒以釋疑，先成由業力、法異由機殊，不乖第六一味。第八事別由因喻，喻佛成辦大事德，亦是德殊由智喻。喻中分三：初蓮華表佛。總中略無名出現者，表佛現故。而言大者，準五卷《大悲經》第三云有千葉故。光照十方者，金色光也。言爾所佛者，有千枚華，表千佛故。故劫名賢，賢善多故。餘多同此。二「佛子爾時」下風輪起處者，即有力遙持，廣前建立風輪。三「佛子大雲」下結因有屬。二合中亦三：先合蓮華表佛喻。於中一切善根功德，合上大水遍滿。「放於」下合生蓮華，謂不斷種性，如華表佛故。普照十方，合上光照十方。「與諸菩薩」下合知佛當出。第二「佛子」下合風輪起處喻。此十智光次第合前，所成唯果德，能成通因果。又能成即實之權，所成唯差別之德，故下結云「同一體」等。第三「佛子如來」下合結因有屬。於中三：一結因即能成之智，合上一味之水風輪不同，此輪由一節水減、一重輪生，如澄水垽。今推能成由一味大悲
結前生後、後「法性如是」下正結。此句為總，此法性言通於性相。「無有生」下別顯性空，亦遮其妄計。謂非冥性微塵等生，非自在梵王等作，無神我能知，上三顯能作空。無有成者，顯所作空。雖能所俱空，不礙相有，故云而得成就。如是無礙為法性如是。次合中，略不合第三顯彼所因，以次下二喻自別合故。合四輪中，前三是因、後一二利果滿，因圓果滿佛出現故。一品之內多以依喻正者，非唯義類相似，實則外由內變，故令外器全似於內。是以上云菩薩善根所起，眾生共業所生等，〈華藏品〉中已略開顯。第二洪霔大千喻，此之雲雨即前喻中興雲降雨，正喻出現法門，廣大難知周十方故。言心相續力者，若約信受，但是圓機，堅種相續能受深旨。若約具受，則八地已上，得無盡陀羅尼力，方能受持乃至十地，方受如來雲雨說法，是以文言除大菩薩。由初義故，但揀二乘。第三雲雨無從喻，菩薩善根，如生共業感彼出現，法雲法雨機感而現。非先有一方所，從彼而來、機謝而去，亦非歸至舊所，故體無生滅。第四大雨難知喻，喻深，非心境故。古云：教廣行大、因深果遠，故非預二乘亦不乖理，但是大機，即世間主無能所行即能知之。第五大雨成敗喻，況佛滅惑成德。喻中，初一即壞界之時、三即以水止水。合中，初二滅惑成智福、次一滅障成智，即止觀雙運。後一權智照機。又無二同二乘，無三同外道，無四增無明，無五非種智。此即分上總中法雨令差。第六一雨隨別喻，喻佛一味隨器，隨器即合前差別。第七勝處先成喻，喻佛勝緣先濟德，文中先正明、後「佛子譬如」下牒以釋疑，先成由業力、法異由機殊，不乖第六一味。第八事別由因喻，喻佛成辦大事德，亦是德殊由智喻。喻中分三：初蓮華表佛。總中略無名出現者，表佛現故。而言大者，準五卷《大悲經》第三云有千葉故。光照十方者，金色光也。言爾所佛者，有千枚華，表千佛故。故劫名賢，賢善多故。餘多同此。二「佛子爾時」下風輪起處者，即有力遙持，廣前建立風輪。三「佛子大雲」下結因有屬。二合中亦三：先合蓮華表佛喻。於中一切善根功德，合上大水遍滿。「放於」下合生蓮華，謂不斷種性，如華表佛故。普照十方，合上光照十方。「與諸菩薩」下合知佛當出。第二「佛子」下合風輪起處喻。此十智光次第合前，所成唯果德，能成通因果。又能成即實之權，所成唯差別之德，故下結云「同一體」等。第三「佛子如來」下合結因有屬。於中三：一結因即能成之智，合上一味之水風輪不同，此輪由一節水減、一重輪生，如澄水垽。今推能成由一味大悲
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。二「佛子一切」下結果，即所成之大智。從一實之智隨權而生，合上風輪差別故世界差別。三「佛子汝等」下結緣。即由眾生異，合上以眾生善根不同，兼釋外疑。於中又三：初牒前正理。一解脫味即能成之水。水具二義，悲及解脫，二文影略。種種功德通能所二智。二眾生念言，舉外疑情。然感應之道略有三義：一互相成、二互相奪、三緣成性空。今眾生以緣奪因，純推佛力，失因緣義。三「佛子此非」下如來為釋。於中，初以因奪緣，一向言非；次「但以」下為說正義。初句因緣相成、後「而佛」下有二義：一成上因緣，雖隨眾生，心無分別；二成第三義，了性空故。緣成故無成，無成故無壞。所成既空，何有能成作者及作法耶？第九四輪相依喻，況佛體用依持德，亦廣建立風之別義。喻中二：先明能持之風有四者，一一時持水，名安住；二多時不動，名常住；三與劫齊量；四體性堅密。是以《俱舍》云「假使有一大諾健那，以金剛輪奮威懸擊，金剛有碎，風輪無損。其量廣無數，厚十六洛叉。」彼但有一，與此不同。二「此四」下四輪相依。準《俱舍論》，次上水輪，厚八洛叉。洛叉億也。次上更有金輪，厚三億二萬由旬。然其世界，或說三輪成，謂風、水、金。或說五輪，謂下加虛空、上加大地。今欲稱法，合成四輪，則地中含金，金亦地故。二合中，先合能持四風。有配四攝義，則少似；既合以如來出現，則成大局。今謂一未信入者，以四攝普攝，示以正理；二已信受者，建立教法；三已入法者，令其成行；四已成行者，令其得果。二「佛子」下合四輪相依。一慈悲，合地能厚載故。二方便，合水曲隨器故。出現，合風力能持故。無礙，合空如空無礙故。故《淨名》云「其無礙慧，無若干故。」文意雖但取展轉相依，不妨有似其事。若準偈中，慈悲之前有一切佛法以況樹林，則五重相依。第十大千饒益喻，況佛利世德，別顯總中一切眾生各隨所宜而得受用。合中，次第合前四益，見佛生喜如魚得潤故，戒如平地萬善由生故，定如宮室得安息故，慧如虛空不可壞故。於中二句：初不壞事、後不壞理。第三總結成益中有十一句，各別結上十門，以九十二句結第九門，故有十一。一多因出現故、二廣故難受、三無生故無從、四非心識故思必發狂、五如空故惑見雙亡、六平等無我故一味、七由無盡故諸乘遍化、八後際無斷故佛種不斷、九無對即無礙慧、十為無為平等即攝三輪歸無礙慧、十一本為眾生故今利益滿足。若將一一通前十門，未為得意。第二偈頌，三十七頌，分三：初十四頌歎深許說；次二十二頌頌上十喻；後一頌
。二「佛子一切」下結果，即所成之大智。從一實之智隨權而生，合上風輪差別故世界差別。三「佛子汝等」下結緣。即由眾生異，合上以眾生善根不同，兼釋外疑。於中又三：初牒前正理。一解脫味即能成之水。水具二義，悲及解脫，二文影略。種種功德通能所二智。二眾生念言，舉外疑情。然感應之道略有三義：一互相成、二互相奪、三緣成性空。今眾生以緣奪因，純推佛力，失因緣義。三「佛子此非」下如來為釋。於中，初以因奪緣，一向言非；次「但以」下為說正義。初句因緣相成、後「而佛」下有二義：一成上因緣，雖隨眾生，心無分別；二成第三義，了性空故。緣成故無成，無成故無壞。所成既空，何有能成作者及作法耶？第九四輪相依喻，況佛體用依持德，亦廣建立風之別義。喻中二：先明能持之風有四者，一一時持水，名安住；二多時不動，名常住；三與劫齊量；四體性堅密。是以《俱舍》云「假使有一大諾健那，以金剛輪奮威懸擊，金剛有碎，風輪無損。其量廣無數，厚十六洛叉。」彼但有一，與此不同。二「此四」下四輪相依。準《俱舍論》，次上水輪，厚八洛叉。洛叉億也。次上更有金輪，厚三億二萬由旬。然其世界，或說三輪成，謂風、水、金。或說五輪，謂下加虛空、上加大地。今欲稱法，合成四輪，則地中含金，金亦地故。二合中，先合能持四風。有配四攝義，則少似；既合以如來出現，則成大局。今謂一未信入者，以四攝普攝，示以正理；二已信受者，建立教法；三已入法者，令其成行；四已成行者，令其得果。二「佛子」下合四輪相依。一慈悲，合地能厚載故。二方便，合水曲隨器故。出現，合風力能持故。無礙，合空如空無礙故。故《淨名》云「其無礙慧，無若干故。」文意雖但取展轉相依，不妨有似其事。若準偈中，慈悲之前有一切佛法以況樹林，則五重相依。第十大千饒益喻，況佛利世德，別顯總中一切眾生各隨所宜而得受用。合中，次第合前四益，見佛生喜如魚得潤故，戒如平地萬善由生故，定如宮室得安息故，慧如虛空不可壞故。於中二句：初不壞事、後不壞理。第三總結成益中有十一句，各別結上十門，以九十二句結第九門，故有十一。一多因出現故、二廣故難受、三無生故無從、四非心識故思必發狂、五如空故惑見雙亡、六平等無我故一味、七由無盡故諸乘遍化、八後際無斷故佛種不斷、九無對即無礙慧、十為無為平等即攝三輪歸無礙慧、十一本為眾生故今利益滿足。若將一一通前十門，未為得意。第二偈頌，三十七頌，分三：初十四頌歎深許說；次二十二頌頌上十喻；後一頌
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結說無盡、不頌上文。今初，分二：前十一頌歎深難量、後三頌誡聽許說。今初亦二：初偈總歎，頌前標告不思議言；後十別歎，即次第頌前總結十一句，亦第九偈頌九十二句。結既結喻，今此亦即通頌前喻。喻則性相雙明，此中多就性說，古稱性起，彌復有由。一無邊量，即無量義；二一毛叵量，即廣大義；三空際叵得，即無生義。然唯此第三偈，似頌第五如空。第六偈，似頌第三無生滅。然取義不同，故皆案次。四不能知者，離心識故。五遍於一切非一切者，即如空義。六體性平等，即平等無我義。七前遍諸剎，此遍三世，文綺互耳。八無變易故盡後際。九離言說故，無二無對。十本願現身故能成益。
結說無盡、不頌上文。今初，分二：前十一頌歎深難量、後三頌誡聽許說。今初亦二：初偈總歎，頌前標告不思議言；後十別歎，即次第頌前總結十一句，亦第九偈頌九十二句。結既結喻，今此亦即通頌前喻。喻則性相雙明，此中多就性說，古稱性起，彌復有由。一無邊量，即無量義；二一毛叵量，即廣大義；三空際叵得，即無生義。然唯此第三偈，似頌第五如空。第六偈，似頌第三無生滅。然取義不同，故皆案次。四不能知者，離心識故。五遍於一切非一切者，即如空義。六體性平等，即平等無我義。七前遍諸剎，此遍三世，文綺互耳。八無變易故盡後際。九離言說故，無二無對。十本願現身故能成益。
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第二誡聽許說中分二：初一誡聽勸修淨意如空，總以喻顯；下二句別顯，一離妄取，如彼淨空無雲翳故，斯即真止；二觸境無滯，如彼淨空無障礙故，斯即真觀。此觀不作意以照境，則所照無涯；此止體性離；而息妄，故諸取皆寂。若斯，則不拂不瑩而自淨矣，無淨之淨則闇蹈佛境矣。此為心要，謂後學思行。後二偈許說分齊。於中，初半偈結前生後、後偈半正示分齊牒舉十門。略無行者，三業攝故。闕正覺者，導師中攝，或復略無。第二頌前十喻，即為十段。初喻四頌，以是總故；餘九各二。今初，文二：前二頌總顯多緣、後二頌別顯緣相。其第九喻，合云方便依智者，智即頌前出現。然初無礙慧是佛實智，中二皆權。於中智即知事方便隨機，合上即權實無礙，對初即悲智雙游。第二別答出現九門，先明身業，後八依故。長行中二：先標舉、後「佛子諸菩薩」下釋相。於中三：初就法總明、次約喻別顯、後就法總結。然總中五遍通喻中十身、結中十句別結十喻，亦同前出現。今初，分四：一總教廣見、二「何以故」徵其所由、三「諸菩薩」下反釋所以、四「應遍一切」下順以結酬。就反釋中，總舉五法，法是所知法界及調伏法事，是調伏眾生行事故，晉經名行。身即是正，國土是依，生是所化。四順結中，應翻上五成五無量界。身為能遍，四為所遍。一遍法界、二遍調伏界、三遍調伏加行界、四遍世界、五遍眾生界，唯有五界，非是略也。第二「佛子譬如」下約喻別顯中，明如來出現有十種身。一周遍十方身、二無著無礙身、三普入城益身、四平等隨應身、五無生潛益身、六圓迴等住身、七無心普應身、八窮盡後際身、九嚴剎益生身、十嚴好滿願身。此即八地十身，而為次不同。一法身、二智身、三威勢、四菩提、五莊嚴、六意生、七化、八力持、九福德、十願。四是菩提者，初成先照故，偈云「日照出現故」。五莊嚴者，一一毛孔隨好光明以莊嚴故。餘文並顯。顯此十身舉十喻況，一一喻中文各有三，謂喻、合、結。
第二誡聽許說中分二：初一誡聽勸修淨意如空，總以喻顯；下二句別顯，一離妄取，如彼淨空無雲翳故，斯即真止；二觸境無滯，如彼淨空無障礙故，斯即真觀。此觀不作意以照境，則所照無涯；此止體性離；而息妄，故諸取皆寂。若斯，則不拂不瑩而自淨矣，無淨之淨則闇蹈佛境矣。此為心要，謂後學思行。後二偈許說分齊。於中，初半偈結前生後、後偈半正示分齊牒舉十門。略無行者，三業攝故。闕正覺者，導師中攝，或復略無。第二頌前十喻，即為十段。初喻四頌，以是總故；餘九各二。今初，文二：前二頌總顯多緣、後二頌別顯緣相。其第九喻，合云方便依智者，智即頌前出現。然初無礙慧是佛實智，中二皆權。於中智即知事方便隨機，合上即權實無礙，對初即悲智雙游。第二別答出現九門，先明身業，後八依故。長行中二：先標舉、後「佛子諸菩薩」下釋相。於中三：初就法總明、次約喻別顯、後就法總結。然總中五遍通喻中十身、結中十句別結十喻，亦同前出現。今初，分四：一總教廣見、二「何以故」徵其所由、三「諸菩薩」下反釋所以、四「應遍一切」下順以結酬。就反釋中，總舉五法，法是所知法界及調伏法事，是調伏眾生行事故，晉經名行。身即是正，國土是依，生是所化。四順結中，應翻上五成五無量界。身為能遍，四為所遍。一遍法界、二遍調伏界、三遍調伏加行界、四遍世界、五遍眾生界，唯有五界，非是略也。第二「佛子譬如」下約喻別顯中，明如來出現有十種身。一周遍十方身、二無著無礙身、三普入城益身、四平等隨應身、五無生潛益身、六圓迴等住身、七無心普應身、八窮盡後際身、九嚴剎益生身、十嚴好滿願身。此即八地十身，而為次不同。一法身、二智身、三威勢、四菩提、五莊嚴、六意生、七化、八力持、九福德、十願。四是菩提者，初成先照故，偈云「日照出現故」。五莊嚴者，一一毛孔隨好光明以莊嚴故。餘文並顯。顯此十身舉十喻況，一一喻中文各有三，謂喻、合、結。
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今初虛空周遍喻，況周遍十方身故。下結云「以其心無量遍十方故」。喻中，先直示、後徵釋。徵云：至不至別，何得俱耶？以一無身釋上二義。由無身故無可得至。亦以無故無所不至，如色中空。空若有身，身即質聚，便礙於色，如鐵入水，水不入鐵。今由無身，故遍入色中。法準喻知。此以事空以況理空，理空即是法身，故經偈云「佛以法為身，清淨如虛空」故。「為眾生」下此釋外疑。
今初虛空周遍喻，況周遍十方身故。下結云「以其心無量遍十方故」。喻中，先直示、後徵釋。徵云：至不至別，何得俱耶？以一無身釋上二義。由無身故無可得至。亦以無故無所不至，如色中空。空若有身，身即質聚，便礙於色，如鐵入水，水不入鐵。今由無身，故遍入色中。法準喻知。此以事空以況理空，理空即是法身，故經偈云「佛以法為身，清淨如虛空」故。「為眾生」下此釋外疑。
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第二空無分別喻，況無著無礙身，故經結云「所行無礙如虛空故」。空無分別，不礙顯色。智無分別，不礙利生。
第二空無分別喻，況無著無礙身，故經結云「所行無礙如虛空故」。空無分別，不礙顯色。智無分別，不礙利生。
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第三日光饒益喻，喻普入成益身，普入法界故。喻合皆有總、別、釋、成。合中，別內有十種益，合前八句。初二合初句，世出世異故。三拔四流之苦，與出世之樂；拯二乘沈定水之苦，與菩提樂，皆變濕令燥之義。四道品通長三乘草木。五信有二義：一成上義，信能增長一切法故；二合成熟信能，必到如來地故。六七二句合廓徹虛空，一得見聞四諦因果智、二得三明十力智，如空有日廓淨照徹故。八有二義：令心無礙成上徹空、不壞善根成下蓮華。如赤蓮華不遇日光翳死無疑，三乘善根若遇智日則便不壞。九正合開華，上已開不壞，今未開今開。十合後二句，發菩提心即見大道，成就本行是辦家業。
第三日光饒益喻，喻普入成益身，普入法界故。喻合皆有總、別、釋、成。合中，別內有十種益，合前八句。初二合初句，世出世異故。三拔四流之苦，與出世之樂；拯二乘沈定水之苦，與菩提樂，皆變濕令燥之義。四道品通長三乘草木。五信有二義：一成上義，信能增長一切法故；二合成熟信能，必到如來地故。六七二句合廓徹虛空，一得見聞四諦因果智、二得三明十力智，如空有日廓淨照徹故。八有二義：令心無礙成上徹空、不壞善根成下蓮華。如赤蓮華不遇日光翳死無疑，三乘善根若遇智日則便不壞。九正合開華，上已開不壞，今未開今開。十合後二句，發菩提心即見大道，成就本行是辦家業。
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第四日光等照喻，喻平等隨應身，由住真際故無私平等。文中二：先正喻、後重舉釋疑。前中，黑山喻緣覺者，無法空之光故、不出功德故，不同菩薩十大山王表十地故。高原喻聲聞者，不生佛法蓮華故。大地一種通含三聚，取決定能生處喻正定聚，得緣方生喻不定聚，砂鹵等地喻邪定聚，然亦不捨，故皆等照。後釋。疑云。日光是一。佛智萬殊。豈為同喻？釋云：豈不向說但隨山地有高下耶。故知但隨眾生智慧不同，佛無私智、無若干也。未違前喻。又既約機說異，則照高未能兼下，照下而猶照高。又若捨化，先捨於小、次捨於中，唯菩薩高山盡日蒙照。思之。
第四日光等照喻，喻平等隨應身，由住真際故無私平等。文中二：先正喻、後重舉釋疑。前中，黑山喻緣覺者，無法空之光故、不出功德故，不同菩薩十大山王表十地故。高原喻聲聞者，不生佛法蓮華故。大地一種通含三聚，取決定能生處喻正定聚，得緣方生喻不定聚，砂鹵等地喻邪定聚，然亦不捨，故皆等照。後釋。疑云。日光是一。佛智萬殊。豈為同喻？釋云：豈不向說但隨山地有高下耶。故知但隨眾生智慧不同，佛無私智、無若干也。未違前喻。又既約機說異，則照高未能兼下，照下而猶照高。又若捨化，先捨於小、次捨於中，唯菩薩高山盡日蒙照。思之。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第五日益生盲喻，喻佛無生潛益身。有目者覩，非是獨為；生盲不見，亦未曾滅，以潛益故。合中二，先略、後廣。略中，五事皆盲，而無信為總，故云無信眼故。此即《涅槃》闡提三罪，無信斷善即一闡提，無解毀見則謗方等，毀戒邪命即犯四重禁、作五逆罪。此四至惡猶有佛性，亦為饒益令離苦集。後「佛子如來」下廣顯，中二：先能益光、後所益眾。今初二：先列十光、後結分齊。今初，十中初三成二莊嚴慧中二句，一普照事、一照淨理；次三成三慧，初二成聞慧、後一成思修；後四成四智，大圓鏡智無住普照故、平等性智絕戲論故、妙觀察智隨應演故、成所作智嚴土化生故。「佛子」下結數分齊。以日有千光，故結云千，實乃無數。五百照下者，五位自分行。五百照上者，五位勝進行。二「其菩薩」下所益中有四：初益菩薩、二益二乘、三益生盲、四益惡趣。菩薩有二種益：一益圓機頓證佛境、二益權機令熟權趣實。諸處謂五眼等，諸地謂種性地等。二乘、生盲可知。四「地獄」下光益惡趣，文有六段：一拔苦與樂、二「佛子」下因起邪見、二「是時」下慈音示正、四「彼諸」下迴邪報恩、五「如來」下佛與授記、六「佛子」下結光利益。此中諸益，多同隨好。
第五日益生盲喻，喻佛無生潛益身。有目者覩，非是獨為；生盲不見，亦未曾滅，以潛益故。合中二，先略、後廣。略中，五事皆盲，而無信為總，故云無信眼故。此即《涅槃》闡提三罪，無信斷善即一闡提，無解毀見則謗方等，毀戒邪命即犯四重禁、作五逆罪。此四至惡猶有佛性，亦為饒益令離苦集。後「佛子如來」下廣顯，中二：先能益光、後所益眾。今初二：先列十光、後結分齊。今初，十中初三成二莊嚴慧中二句，一普照事、一照淨理；次三成三慧，初二成聞慧、後一成思修；後四成四智，大圓鏡智無住普照故、平等性智絕戲論故、妙觀察智隨應演故、成所作智嚴土化生故。「佛子」下結數分齊。以日有千光，故結云千，實乃無數。五百照下者，五位自分行。五百照上者，五位勝進行。二「其菩薩」下所益中有四：初益菩薩、二益二乘、三益生盲、四益惡趣。菩薩有二種益：一益圓機頓證佛境、二益權機令熟權趣實。諸處謂五眼等，諸地謂種性地等。二乘、生盲可知。四「地獄」下光益惡趣，文有六段：一拔苦與樂、二「佛子」下因起邪見、二「是時」下慈音示正、四「彼諸」下迴邪報恩、五「如來」下佛與授記、六「佛子」下結光利益。此中諸益，多同隨好。
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第六月光奇特喻，喻佛圓迴等住身，謂等住三世無增減故。合中四法者，一圓智映二乘、二常身示延促、三由器見有、四無所見無向背，初及後二皆圓迴義。菩提器者，堪受菩提之人覩意生身，若心海澄清妄念都寂則真見佛矣。
第六月光奇特喻，喻佛圓迴等住身，謂等住三世無增減故。合中四法者，一圓智映二乘、二常身示延促、三由器見有、四無所見無向背，初及後二皆圓迴義。菩提器者，堪受菩提之人覩意生身，若心海澄清妄念都寂則真見佛矣。
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第七梵王普現喻，喻佛無心普應，身不分而遍故。
第七梵王普現喻，喻佛無心普應，身不分而遍故。
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第八醫王延壽喻，喻佛窮盡後際身。喻中二，先彰現德、後「彼大」下呪力持身。合中亦二：初合現德。於中，初合用藥無不盡、次「修學」下合呪力為方便。後「善能」下合見者病愈。二「及住」下合呪力持身。用前呪藥持住多劫，故略不重明藥呪能持。
第八醫王延壽喻，喻佛窮盡後際身。喻中二，先彰現德、後「彼大」下呪力持身。合中亦二：初合現德。於中，初合用藥無不盡、次「修學」下合呪力為方便。後「善能」下合見者病愈。二「及住」下合呪力持身。用前呪藥持住多劫，故略不重明藥呪能持。
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第九摩尼利物喻，喻佛嚴剎益生身，雨寶利貧即嚴剎故。各有體用可知。
第九摩尼利物喻，喻佛嚴剎益生身，雨寶利貧即嚴剎故。各有體用可知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第十寶王滿願喻，喻佛相嚴滿願身。合中，先正合、後「佛子佛身」下釋疑。於中初雖合喻，已是釋疑。謂有疑云：若念皆見，今何不見？故云少福不見。次疑云：亦有貧下薄福，何以得見？釋云：除可調者。
第十寶王滿願喻，喻佛相嚴滿願身。合中，先正合、後「佛子佛身」下釋疑。於中初雖合喻，已是釋疑。謂有疑云：若念皆見，今何不見？故云少福不見。次疑云：亦有貧下薄福，何以得見？釋云：除可調者。
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第三「以其心無量」下就法總結。十句次第結前十身。其有難者，前已會釋。
第三「以其心無量」下就法總結。十句次第結前十身。其有難者，前已會釋。
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第二頌中有二十偈，次第頌喻，喻各二偈(已下入第五十一經)。
第二頌中有二十偈，次第頌喻，喻各二偈(已下入第五十一經)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第三出現語業，長行有標、釋、結。釋中三：初就法略說、二約喻廣說、三以法通結。昔人亦以初十入於中十為百，後十通前十為千。此亦可通。今更一解：後結則容通結中十，中十則別喻初十，但小不次耳。今初圓音之義，略啟四門：一敘昔、二辨違、三會通、四正釋。前三非要，廣在別章，但正釋文自含眾妙。文有十音以顯無盡，各上句標、下句釋。一普遍者，即隨類音。然有二義：一約體廣，無聲不至，故云普遍無量音聲，斯則人天等異萬類齊聞，上云眾生隨類各得解。二者隨前一一之音皆能獨遍，如目連不究其邊。二隨樂欲音，謂趣舉一一類音，能隨樂欲說種種法。上經云「如來於一語言中演說無邊契經海」，又云「佛以一妙音，周聞十方國。眾音悉具足，法雨皆充遍。」通證前之二義。三隨根解音，謂即上說中隨說一法大小各聞，故云隨其信解。寶積云：「佛以一音演說法，眾生各各隨所解。」四隨時音，謂即上大小之法，令聞不聞皆自在故，云不失時。亦兼隨聞一法欣憂不同。寶積云：「或有恐畏或歡喜。」上四多約即體之用，是圓音義。後六多約即用之體，顯一音義。謂五外隨緣叩，我無生滅。六內集緣成，何有主宰。七甚深者，欲言其一則萬類殊應，欲言其異一體無生。又欲言其一，隨一音中能具多音故，上云「一切眾生語言法，一言演說盡無餘。」欲言其異，即上多音唯令聞一故，下喻云「譬如天鼓發種種聲，懈怠諸天唯聞無常覺悟之音」，故甚深也。八純稱法界。九橫入無斷。十豎歸一極。此十圓融一味，是如來圓音。是知或謂無聲隨叩發響，或謂唯一直聲無宮商等異，皆大地之一塵耳。第二「佛子菩薩」下約喻廣說，中三：初結前生後、次徵、後釋。今初，收上十聲，要不出三，約相則廣無量、約體則無主宰、約用則有顯示。今並雙非，以顯中道，謂莫窮其邊故非量、隨機隨時有聞不聞故非無量，多緣集故非有主、純一法界生故非無主，當體無生故無能示、巧顯義理故非無示。更以四句明體用無礙，謂一以用從體，由體無不在故，能令上十類皆遍一切，非唯遍聲，亦遍一切時處、眾生如來法界等。雖復於色等皆遍，恒不雜亂。若不等遍則音非圓，若由等遍失其音曲則圓非音。今不壞曲而等遍、不動遍而差韻，方成圓音。二以體從用，其一一音皆具含真性。三用即體故上十類聲皆不可得，唯第一義，永離所執故。法螺恒震、妙音常寂，名寂靜音。如空谷響有而即虛，若不即虛，非但失於一音，亦不得圓融自在。四體即用故寂而恒宣，若天鼓無心而應一切，長風隨竅萬吹不同。若不遍同，非但失於能圓，亦非
第三出現語業，長行有標、釋、結。釋中三：初就法略說、二約喻廣說、三以法通結。昔人亦以初十入於中十為百，後十通前十為千。此亦可通。今更一解：後結則容通結中十，中十則別喻初十，但小不次耳。今初圓音之義，略啟四門：一敘昔、二辨違、三會通、四正釋。前三非要，廣在別章，但正釋文自含眾妙。文有十音以顯無盡，各上句標、下句釋。一普遍者，即隨類音。然有二義：一約體廣，無聲不至，故云普遍無量音聲，斯則人天等異萬類齊聞，上云眾生隨類各得解。二者隨前一一之音皆能獨遍，如目連不究其邊。二隨樂欲音，謂趣舉一一類音，能隨樂欲說種種法。上經云「如來於一語言中演說無邊契經海」，又云「佛以一妙音，周聞十方國。眾音悉具足，法雨皆充遍。」通證前之二義。三隨根解音，謂即上說中隨說一法大小各聞，故云隨其信解。寶積云：「佛以一音演說法，眾生各各隨所解。」四隨時音，謂即上大小之法，令聞不聞皆自在故，云不失時。亦兼隨聞一法欣憂不同。寶積云：「或有恐畏或歡喜。」上四多約即體之用，是圓音義。後六多約即用之體，顯一音義。謂五外隨緣叩，我無生滅。六內集緣成，何有主宰。七甚深者，欲言其一則萬類殊應，欲言其異一體無生。又欲言其一，隨一音中能具多音故，上云「一切眾生語言法，一言演說盡無餘。」欲言其異，即上多音唯令聞一故，下喻云「譬如天鼓發種種聲，懈怠諸天唯聞無常覺悟之音」，故甚深也。八純稱法界。九橫入無斷。十豎歸一極。此十圓融一味，是如來圓音。是知或謂無聲隨叩發響，或謂唯一直聲無宮商等異，皆大地之一塵耳。第二「佛子菩薩」下約喻廣說，中三：初結前生後、次徵、後釋。今初，收上十聲，要不出三，約相則廣無量、約體則無主宰、約用則有顯示。今並雙非，以顯中道，謂莫窮其邊故非量、隨機隨時有聞不聞故非無量，多緣集故非有主、純一法界生故非無主，當體無生故無能示、巧顯義理故非無示。更以四句明體用無礙，謂一以用從體，由體無不在故，能令上十類皆遍一切，非唯遍聲，亦遍一切時處、眾生如來法界等。雖復於色等皆遍，恒不雜亂。若不等遍則音非圓，若由等遍失其音曲則圓非音。今不壞曲而等遍、不動遍而差韻，方成圓音。二以體從用，其一一音皆具含真性。三用即體故上十類聲皆不可得，唯第一義，永離所執故。法螺恒震、妙音常寂，名寂靜音。如空谷響有而即虛，若不即虛，非但失於一音，亦不得圓融自在。四體即用故寂而恒宣，若天鼓無心而應一切，長風隨竅萬吹不同。若不遍同，非但失於能圓，亦非
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真一。梵音隨緣自在，名為如來圓音妙音，非是心識思量境界。第二徵意云：前言無量等，今何雙非？第三舉喻廣釋，其大意云：性相無礙體用相即，故約法難顯寄喻以明，十喻即為十段。段各有三，謂喻、合、結。今第一劫盡唱聲喻，喻前第六無主。喻中言法爾者，《俱舍》第二云「生無色界有二種因：一因力，謂近習及數習故；二業力，謂上界後報，業果欲至故。若生色界則有三因，謂加法爾力，但器壞時法爾有聲故。」然四種音非是一時，初二火劫，將壞欲界及初禪時，三即水災，壞二禪時。四即風災，欲壞三禪時。四聲各別，故非無生。但從緣生，故非有主。合中，明佛欲壞生死世間，亦有四聲說五乘法。
真一。梵音隨緣自在，名為如來圓音妙音，非是心識思量境界。第二徵意云：前言無量等，今何雙非？第三舉喻廣釋，其大意云：性相無礙體用相即，故約法難顯寄喻以明，十喻即為十段。段各有三，謂喻、合、結。今第一劫盡唱聲喻，喻前第六無主。喻中言法爾者，《俱舍》第二云「生無色界有二種因：一因力，謂近習及數習故；二業力，謂上界後報，業果欲至故。若生色界則有三因，謂加法爾力，但器壞時法爾有聲故。」然四種音非是一時，初二火劫，將壞欲界及初禪時，三即水災，壞二禪時。四即風災，欲壞三禪時。四聲各別，故非無生。但從緣生，故非有主。合中，明佛欲壞生死世間，亦有四聲說五乘法。
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第二響聲隨緣喻，喻上第五無生。
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第三天鼓開覺喻，喻第九無斷絕聲，遍入法界化無斷故。喻、合各三：一能開覺、二開覺益、三結用歸體。二「當知」下合中三者，初合能開覺，別有十一聲，義分四節，而有二意：一初二通五乘、次六通三乘、次一通第一第二乘、後二唯大乘。二者，初一節人天、餘三節配三乘。次「無數」下合開覺益。後「而如來」下合結歸體，由不住方等故，上能普遍。是以《莊嚴論》云「若佛音聲是有法非非法者，不能遍至十方，反此故能。」
第三天鼓開覺喻，喻第九無斷絕聲，遍入法界化無斷故。喻、合各三：一能開覺、二開覺益、三結用歸體。二「當知」下合中三者，初合能開覺，別有十一聲，義分四節，而有二意：一初二通五乘、次六通三乘、次一通第一第二乘、後二唯大乘。二者，初一節人天、餘三節配三乘。次「無數」下合開覺益。後「而如來」下合結歸體，由不住方等故，上能普遍。是以《莊嚴論》云「若佛音聲是有法非非法者，不能遍至十方，反此故能。」
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第四天女妙聲喻，喻第三隨信解聲，多音隨樂故。
第四天女妙聲喻，喻第三隨信解聲，多音隨樂故。
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第五梵聲及眾喻，喻化不失時。熟者必聞，即以根熟為眾。
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第六眾水一味喻，喻無邪曲聲從法界生，一體性故。
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第七降雨滋榮喻，喻歡喜聲，稱根增長故。離佛無聲，不從外來；離機無聲，不從內出。
第七降雨滋榮喻，喻歡喜聲，稱根增長故。離佛無聲，不從外來；離機無聲，不從內出。
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第八漸降成熟喻，喻無變聲，以皆至究竟故。上先照高山，以顯頓圓；此先小後大，即是漸圓。將降法雨者，思欲說一也。未便即降者，恐破法墮惡道故。先興法雲，是說方便。方便含實，如雲含水。
第八漸降成熟喻，喻無變聲，以皆至究竟故。上先照高山，以顯頓圓；此先小後大，即是漸圓。將降法雨者，思欲說一也。未便即降者，恐破法墮惡道故。先興法雲，是說方便。方便含實，如雲含水。
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第九降霔難思喻，喻上甚深聲，雖多差別，皆於甚深法界之所流故。
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第十遍降種種喻，喻普遍聲，非唯普遍四洲，亦遍出多雷音。喻中有總、別、結。從「四天」下別中有五：一雲、二電、三雷、四風、五雨。此與〈賢首品〉文有影略。思之。後「雖彼」下結。合中，亦有總、別、結。別中亦有五，前四各有佛子，一以身合雲，有覆陰等故，即菩提等。十身中有四身名異義同，一即願身，願生兜率故。第四即意生身，隨意所生，同世色故。八即菩提身，具佛十力，成菩提故。九即威勢，具四無畏，能伏外故。亦可十力降魔為威勢。無畏為正覺，有正覺義故。餘六名義俱同。第二合電光，不出通明無畏。第三以三昧合雷聲者，略有三義：一若秋之雷蟄蟲藏匿，若入三昧諸惡不行。二若春之雷則發蟄開萌，猶彼三昧發生功德。三雷是雨之先相，三昧是說之先兆，十名思而釋之。第四以大智合風者，以後得智觀機警覺，加被令成法器故。第五「此相現已」下以說法合雨。於中，初結前標後。「所謂」下別有十法者，一將成正覺，念相欲盡，聞斯法雨便細念都忘，得見心性等虛空界，法界一相始本無二，契同諸佛平等法身，故云說法界無差別。二出胎已後坐道場前，後更無身故，名最後法雨。名遊戲等者，此有二義：一開為二，謂遊戲是神通大用、祕教即心智所契；二合為一，令於祕教出沒自在，故云遊戲。言祕教者，即詮如來三德涅槃，故《涅槃經》名祕密藏，安住於此能建大事。神通作用故名遊戲，在《法華經》以體從用，名如來知見；深固幽遠，名為祕密。雖初心同稟，而窮究在斯故。亦為說三：一生所繫者，謂如彌勒更一下生故。所以更一生者，由微細無明能障所知故。今為說令淨彼細惑，成種智普照。上三皆等覺位。四灌頂菩薩，即十地受職位，十方諸佛法水灌頂，墮在佛數，能受如來大法雲雨，令具佛功德智慧，廣作佛事為莊嚴故。五得忍菩薩，若取忍淨，八地已上將止此忍勸滿福智，不斷悲故。若取初得，有說初地即得，為說信等功德。後後圓淨十地，地智一一開發，不斷二利故。六住向行三，即三賢位，令其入證，真如現前，依此變化為甚深門，而勝進不息。七初發心者，通信初發心及信滿發心，既發上求下化之心，令依願行故。上皆已得本位故，並為說勝進上位之法。此下二門，通有二意：一約初求顯說，說其自乘；二約已住密說，密授大乘。如緣覺中，約自乘說則因謝非常、果續非斷，逆觀非有、順觀非無，為離二邊。雖離二邊，而不壞自乘之果。約密，十二因緣即是中道，中道者名為佛性，故曰甚深緣起，是為上上智觀故、得不壞佛解脫果故。九聲聞中二者，一約顯說，由彼厭患
第十遍降種種喻，喻普遍聲，非唯普遍四洲，亦遍出多雷音。喻中有總、別、結。從「四天」下別中有五：一雲、二電、三雷、四風、五雨。此與〈賢首品〉文有影略。思之。後「雖彼」下結。合中，亦有總、別、結。別中亦有五，前四各有佛子，一以身合雲，有覆陰等故，即菩提等。十身中有四身名異義同，一即願身，願生兜率故。第四即意生身，隨意所生，同世色故。八即菩提身，具佛十力，成菩提故。九即威勢，具四無畏，能伏外故。亦可十力降魔為威勢。無畏為正覺，有正覺義故。餘六名義俱同。第二合電光，不出通明無畏。第三以三昧合雷聲者，略有三義：一若秋之雷蟄蟲藏匿，若入三昧諸惡不行。二若春之雷則發蟄開萌，猶彼三昧發生功德。三雷是雨之先相，三昧是說之先兆，十名思而釋之。第四以大智合風者，以後得智觀機警覺，加被令成法器故。第五「此相現已」下以說法合雨。於中，初結前標後。「所謂」下別有十法者，一將成正覺，念相欲盡，聞斯法雨便細念都忘，得見心性等虛空界，法界一相始本無二，契同諸佛平等法身，故云說法界無差別。二出胎已後坐道場前，後更無身故，名最後法雨。名遊戲等者，此有二義：一開為二，謂遊戲是神通大用、祕教即心智所契；二合為一，令於祕教出沒自在，故云遊戲。言祕教者，即詮如來三德涅槃，故《涅槃經》名祕密藏，安住於此能建大事。神通作用故名遊戲，在《法華經》以體從用，名如來知見；深固幽遠，名為祕密。雖初心同稟，而窮究在斯故。亦為說三：一生所繫者，謂如彌勒更一下生故。所以更一生者，由微細無明能障所知故。今為說令淨彼細惑，成種智普照。上三皆等覺位。四灌頂菩薩，即十地受職位，十方諸佛法水灌頂，墮在佛數，能受如來大法雲雨，令具佛功德智慧，廣作佛事為莊嚴故。五得忍菩薩，若取忍淨，八地已上將止此忍勸滿福智，不斷悲故。若取初得，有說初地即得，為說信等功德。後後圓淨十地，地智一一開發，不斷二利故。六住向行三，即三賢位，令其入證，真如現前，依此變化為甚深門，而勝進不息。七初發心者，通信初發心及信滿發心，既發上求下化之心，令依願行故。上皆已得本位故，並為說勝進上位之法。此下二門，通有二意：一約初求顯說，說其自乘；二約已住密說，密授大乘。如緣覺中，約自乘說則因謝非常、果續非斷，逆觀非有、順觀非無，為離二邊。雖離二邊，而不壞自乘之果。約密，十二因緣即是中道，中道者名為佛性，故曰甚深緣起，是為上上智觀故、得不壞佛解脫果故。九聲聞中二者，一約顯說，由彼厭患
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苦集故，說人空智劍斷之。二約密說，應以法空斷一切惑，故名大劍。十為二聚眾生故，云集善根者，其邪定聚未堪法雨，未定令得名為成熟，已定令增種種法門。三「佛子諸佛」下合上結中有二佛子，初合結數、後合心等以釋外疑。
苦集故，說人空智劍斷之。二約密說，應以法空斷一切惑，故名大劍。十為二聚眾生故，云集善根者，其邪定聚未堪法雨，未定令得名為成熟，已定令增種種法門。三「佛子諸佛」下合上結中有二佛子，初合結數、後合心等以釋外疑。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第三「復次佛子應知」下，通結十喻皆無分量，文顯可知。
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第二偈頌。頌上十喻，喻各二偈。
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第四出現意業，先身、次語、後意，義次第故。長行中二：先徵起、後正釋。釋中三：初約法總辨、二寄喻別顯、三總結勸知。今初。言如來心意識俱不可得者，約體遮詮也，但應以智無量故。知如來心者，寄用表詮。然此一文，古有多說。一云：識等有二，一染、二淨，佛地無彼有漏染心心所，而有淨分心及心所，果位之中智強識劣，故於王上以顯染無，約彼智所以明無量。若必無王，所依何立？故《成唯識》第三引《如來功德莊嚴經》云「如來無垢識，是淨無漏界，解脫一切障，圓鏡智相應。」則有王明矣。言轉識者，智依識轉，非轉識體。一云：以無積集思量等義故，說心等叵得。就無分別智以顯無量，非無心體故。《攝論》第八云「無分別智所依，非心非思義故。亦非非心為所依止，心種類故。以心為因，數習勢力引得此位，名心種類。」上之二解俱明心意識有。一云：佛果實無心意意識及餘心法，云不可得。唯有大智，故言智無量故知如來心。故《金光明經》及梁《攝論》皆云「唯如如及如如智獨存佛地。」論中五法攝大覺性，唯一真法界及四智菩提，不言更有餘法。上之二宗遍取皆妨，若依前有，未免增益，亦不能通不可得言。又此淨分，此何不說，彼無垢識而得說耶？經何不言染不可得？若依後義，未免損減，亦不能通知佛心言。既云以智無量知如來心，不言無心，可知明非無心矣。又心既是無，智何獨立？非唯違上二論，亦違《涅槃》滅無常識獲常識義。若二義雙取，未免相違；若互泯雙非，寧逃戲論？若爾，何以指南？今釋此義，先會前二宗、後消經意。今初。若後宗言唯如智者，以心即同真性，故曰唯如。照用不失，故曰如智。豈離心外而別有如？是則唯如，不乖於有。前宗以純如之體，故有淨心。心既是如，有之何失？是知即真之有與即有之真二義相成，有無無礙。後消經意者，言不可得者，以心義深玄，言不及故，寄遮顯深。言但以智知如來心者，託以心所，寄表顯深，故晉經云「但知如來智無量，故知心無量。」云何深玄？欲言其有，同如絕相；欲言其無，幽靈不竭。欲言其染，萬累斯亡；欲言其淨，不斷性惡。欲言其一，包含無外；欲言其異，一味難分。欲謂有情，無殊色性；欲謂無情，無幽不徹。口欲辯而辭喪、心將緣而慮亡，亦猶果分不可說故。是知佛心，即有即無、即事即理、即王即數、即一即多。心中非有意，亦非不有意，意中非有心，亦非不有心。王中非有數，亦非不有數；數非依於王，亦非不依王。一一皆爾，圓融無礙，則令上諸義各隨一理不爽玄宗。言寄表顯深者，既心不可以智知
第四出現意業，先身、次語、後意，義次第故。長行中二：先徵起、後正釋。釋中三：初約法總辨、二寄喻別顯、三總結勸知。今初。言如來心意識俱不可得者，約體遮詮也，但應以智無量故。知如來心者，寄用表詮。然此一文，古有多說。一云：識等有二，一染、二淨，佛地無彼有漏染心心所，而有淨分心及心所，果位之中智強識劣，故於王上以顯染無，約彼智所以明無量。若必無王，所依何立？故《成唯識》第三引《如來功德莊嚴經》云「如來無垢識，是淨無漏界，解脫一切障，圓鏡智相應。」則有王明矣。言轉識者，智依識轉，非轉識體。一云：以無積集思量等義故，說心等叵得。就無分別智以顯無量，非無心體故。《攝論》第八云「無分別智所依，非心非思義故。亦非非心為所依止，心種類故。以心為因，數習勢力引得此位，名心種類。」上之二解俱明心意識有。一云：佛果實無心意意識及餘心法，云不可得。唯有大智，故言智無量故知如來心。故《金光明經》及梁《攝論》皆云「唯如如及如如智獨存佛地。」論中五法攝大覺性，唯一真法界及四智菩提，不言更有餘法。上之二宗遍取皆妨，若依前有，未免增益，亦不能通不可得言。又此淨分，此何不說，彼無垢識而得說耶？經何不言染不可得？若依後義，未免損減，亦不能通知佛心言。既云以智無量知如來心，不言無心，可知明非無心矣。又心既是無，智何獨立？非唯違上二論，亦違《涅槃》滅無常識獲常識義。若二義雙取，未免相違；若互泯雙非，寧逃戲論？若爾，何以指南？今釋此義，先會前二宗、後消經意。今初。若後宗言唯如智者，以心即同真性，故曰唯如。照用不失，故曰如智。豈離心外而別有如？是則唯如，不乖於有。前宗以純如之體，故有淨心。心既是如，有之何失？是知即真之有與即有之真二義相成，有無無礙。後消經意者，言不可得者，以心義深玄，言不及故，寄遮顯深。言但以智知如來心者，託以心所，寄表顯深，故晉經云「但知如來智無量，故知心無量。」云何深玄？欲言其有，同如絕相；欲言其無，幽靈不竭。欲言其染，萬累斯亡；欲言其淨，不斷性惡。欲言其一，包含無外；欲言其異，一味難分。欲謂有情，無殊色性；欲謂無情，無幽不徹。口欲辯而辭喪、心將緣而慮亡，亦猶果分不可說故。是知佛心，即有即無、即事即理、即王即數、即一即多。心中非有意，亦非不有意，意中非有心，亦非不有心。王中非有數，亦非不有數；數非依於王，亦非不依王。一一皆爾，圓融無礙，則令上諸義各隨一理不爽玄宗。言寄表顯深者，既心不可以智知
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，且託智以稱歎。智是心所，尚以十喻明玄，則所依之心玄又玄矣，故十喻之末皆結為心之相。然佛尚不說，凡何敢思？有因緣故，輒憑教理以示玄宗，望無咎其繁而不要也。
，且託智以稱歎。智是心所，尚以十喻明玄，則所依之心玄又玄矣，故十喻之末皆結為心之相。然佛尚不說，凡何敢思？有因緣故，輒憑教理以示玄宗，望無咎其繁而不要也。
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第二「譬如」下寄喻別顯。舉十大喻，以喻如來十種大智，十智體用非一非異。亦文各有三，謂喻、合、結。今初。虛空無依為依喻，喻佛無依成事智。合中，謂諸乘之智依佛智生，如十地云此十地智皆因佛智而有差別。離佛智外無所依學，而佛智果滿更不依他，豈不依心及依理耶？豈不向言王所無二耶？良以佛智照極，無有智外如為智所依，故智體全如。若有所依，不名如智。亦猶《淨名》云「法隨於如，無所隨故。」《文殊般若》云「若無境界則無所依。」況佛智外無法可得，以一切法即佛智故。
第二「譬如」下寄喻別顯。舉十大喻，以喻如來十種大智，十智體用非一非異。亦文各有三，謂喻、合、結。今初。虛空無依為依喻，喻佛無依成事智。合中，謂諸乘之智依佛智生，如十地云此十地智皆因佛智而有差別。離佛智外無所依學，而佛智果滿更不依他，豈不依心及依理耶？豈不向言王所無二耶？良以佛智照極，無有智外如為智所依，故智體全如。若有所依，不名如智。亦猶《淨名》云「法隨於如，無所隨故。」《文殊般若》云「若無境界則無所依。」況佛智外無法可得，以一切法即佛智故。
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第二法界湛然喻，喻佛體無增減智，即轉釋前依。依者，依此出生故。雖出諸智，亦不減少。菩薩解脫成佛智時，亦不增足，以同體均故，如上海中板喻。
第二法界湛然喻，喻佛體無增減智，即轉釋前依。依者，依此出生故。雖出諸智，亦不減少。菩薩解脫成佛智時，亦不增足，以同體均故，如上海中板喻。
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第三大海潛益喻，喻佛體均益生智，即雙釋前依及出生義。謂與眾生心同體，故義曰潛流。穿鑿自心得智慧時，即是見他佛智，是曰依之出生。又由體同，令外佛加持資其念力，亦是流入。
第三大海潛益喻，喻佛體均益生智，即雙釋前依及出生義。謂與眾生心同體，故義曰潛流。穿鑿自心得智慧時，即是見他佛智，是曰依之出生。又由體同，令外佛加持資其念力，亦是流入。
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第四大寶出生喻，喻佛用興體密智，釋上能生。以何義故而能生耶？具四寶故。喻中有三：初總明出處體用、次徵列寶名、後結其深勝。合三同喻。列名中，衍英諸公皆云：初證道智斷惑障，二助道智斷智障，三不住道智捨於報障，上三自利；四利益眾生智，即利他行。此釋亦無大過。果地具此三道，能令學者入菩薩地故。今更一解：若直就文，文自明顯。今以法相收之，即四智菩提：一大圓鏡智。以離諸分別，名無染著。所緣行相微細難知，不忘不愚一切境相，名巧方便。二即平等性智。觀一切法若為無為，自他平等，名善分別。三即妙觀察智。此智善觀諸法自相共相無礙而轉，故說無量法而不壞法性。無量法者，即攝觀無量總持定門等。而言說者，雨大法雨，斷一切疑故。四即成所作智。知機知時，作所應作故。三「若諸如來」下合前深勝。於中，先明用勝體深。此中用勝，喻在總中。此中體深，同《法華》髻中明珠，不妄與人。然約下智不及，故稱密藏，不全同喻故。《涅槃》中明有密語而無密藏。後「此四智寶平均」下明體勝用深。平均正直，即平等性智。大慈悲等共相應故，故曰平均。一味相續，名為正直。二端潔，即大圓鏡智。端者，純淨圓德，現種依持故。潔者，性相清淨，離諸雜染故。三妙好，即妙觀察智。四普能利益，即成所作智。此約別配。今以四智圓融故，四德亦該四寶。況四智乃十中之一，則永異餘宗。
第四大寶出生喻，喻佛用興體密智，釋上能生。以何義故而能生耶？具四寶故。喻中有三：初總明出處體用、次徵列寶名、後結其深勝。合三同喻。列名中，衍英諸公皆云：初證道智斷惑障，二助道智斷智障，三不住道智捨於報障，上三自利；四利益眾生智，即利他行。此釋亦無大過。果地具此三道，能令學者入菩薩地故。今更一解：若直就文，文自明顯。今以法相收之，即四智菩提：一大圓鏡智。以離諸分別，名無染著。所緣行相微細難知，不忘不愚一切境相，名巧方便。二即平等性智。觀一切法若為無為，自他平等，名善分別。三即妙觀察智。此智善觀諸法自相共相無礙而轉，故說無量法而不壞法性。無量法者，即攝觀無量總持定門等。而言說者，雨大法雨，斷一切疑故。四即成所作智。知機知時，作所應作故。三「若諸如來」下合前深勝。於中，先明用勝體深。此中用勝，喻在總中。此中體深，同《法華》髻中明珠，不妄與人。然約下智不及，故稱密藏，不全同喻故。《涅槃》中明有密語而無密藏。後「此四智寶平均」下明體勝用深。平均正直，即平等性智。大慈悲等共相應故，故曰平均。一味相續，名為正直。二端潔，即大圓鏡智。端者，純淨圓德，現種依持故。潔者，性相清淨，離諸雜染故。三妙好，即妙觀察智。四普能利益，即成所作智。此約別配。今以四智圓融故，四德亦該四寶。況四智乃十中之一，則永異餘宗。
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第五珠消海水喻，喻佛滅惑成德智，由有前智，無智不生。由有此智，無惑不斷。又前則橫具四智，此則豎具四智，皆是釋前為依之義。喻中二：先總明體用、後「佛子此日藏」下別顯用相。此為極教了說，而《起世》、《婆沙》等說阿毘地獄在下，火氣上吞銷鑠海水，蓋是少分方便之說。而俗典云以沃焦石消海水者，或測度而知，或見寶不辨謂之石耳。又云注於尾廬壑者，但見其消以名之耳。合中亦二：先合總明體用、後「佛子諸菩薩修習」下合別顯用相。然此四智，古德有配四種三昧，初是大乘光明三昧智、二是集福德王、三是賢護、四是首楞嚴。此釋配定，理則可爾；案次乖理，以第三名智光普照故。若將初為三、以三為初，乃順文理。今更一解：標其所成即是四定，約能成智應別立名。又若將此豎配諸位，尤異昔解，謂一佛以即事而真智，治於地前，成初四地，令得賢守定，以此三昧能守世出世間賢善法故。前三地為世，四地為出世。既了即事而真，則即散而定。二以即體之用智，治四地未能起用，令得五地入俗成集福德王定。三以平等無相智，治五地雖能隨俗未得平等，令得六七地般若大光功用後邊成光明定。四以平等無功用智，治七地功用，令入八地乃至佛果得首楞嚴定，所作究竟故。果既具四，因亦通修。且約相顯為此豎配，不可遍局。
第五珠消海水喻，喻佛滅惑成德智，由有前智，無智不生。由有此智，無惑不斷。又前則橫具四智，此則豎具四智，皆是釋前為依之義。喻中二：先總明體用、後「佛子此日藏」下別顯用相。此為極教了說，而《起世》、《婆沙》等說阿毘地獄在下，火氣上吞銷鑠海水，蓋是少分方便之說。而俗典云以沃焦石消海水者，或測度而知，或見寶不辨謂之石耳。又云注於尾廬壑者，但見其消以名之耳。合中亦二：先合總明體用、後「佛子諸菩薩修習」下合別顯用相。然此四智，古德有配四種三昧，初是大乘光明三昧智、二是集福德王、三是賢護、四是首楞嚴。此釋配定，理則可爾；案次乖理，以第三名智光普照故。若將初為三、以三為初，乃順文理。今更一解：標其所成即是四定，約能成智應別立名。又若將此豎配諸位，尤異昔解，謂一佛以即事而真智，治於地前，成初四地，令得賢守定，以此三昧能守世出世間賢善法故。前三地為世，四地為出世。既了即事而真，則即散而定。二以即體之用智，治四地未能起用，令得五地入俗成集福德王定。三以平等無相智，治五地雖能隨俗未得平等，令得六七地般若大光功用後邊成光明定。四以平等無功用智，治七地功用，令入八地乃至佛果得首楞嚴定，所作究竟故。果既具四，因亦通修。且約相顯為此豎配，不可遍局。
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第六虛空含受喻，喻佛依持無礙智，亦釋前依義。上但云依，猶通外依他力；今明體遍普容，是則五乘等智皆是如來大智中物。肇公亦云：「夫聖人虛心冥照，理無不統。懷六合於胸中，而靈鑒有餘；鏡萬有於方寸，而其神常虛。」即斯義也。
第六虛空含受喻，喻佛依持無礙智，亦釋前依義。上但云依，猶通外依他力；今明體遍普容，是則五乘等智皆是如來大智中物。肇公亦云：「夫聖人虛心冥照，理無不統。懷六合於胸中，而靈鑒有餘；鏡萬有於方寸，而其神常虛。」即斯義也。
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第七藥王生長喻，喻佛窮劫利樂智。喻中四：初總顯體用、二「彼藥王」下別顯用相、三「此藥王」下得名所由、四「佛子」下揀其非處。先揀後收，收者亦不厭故，故晉經云「不捨生性」。合亦四段，而文不次。初合總顯體用有六：一以悲願菩提合根，此為諸佛之本，深難拔故，文有四弘；二依實智所生方便為莖，能幹事故，菩提體故；三依前二智分為諸度，旁陰為枝；四戒定息熱，別受業名；五辯才道品等，親生菩提，開發為華；六果可知。上六亦可豎配地位。而下別顯用相。既云一切菩薩，故但從通釋。二一佛子越次合得名所由。窮未來際，故云究竟無休。得果不捨因，故云不斷菩薩行，由此故得因果交徹展轉相生。三一佛子却合前別顯用相。深心樂修善行，即前方便淨戒亦能息熱。相好如華為嚴。文多影略者，為分能所成故。四一佛子合揀非器，亦先揀後收。無為正位一墮難出，故喻深坑。又無悲水，取灰斷故，如彼地獄。邪見撥無，貪愛浸爛，皆喻於水。不容善根，又闕土緣，非生處故。後收言無厭捨者，上據現惡闕緣，令生厭怖，直進一乘，故除二處；而同有佛性，久久當成，故不厭捨。是知現惡明無，則無惡必有，故《涅槃》云「一闡提人雖復斷善，猶有佛性。若能發心，非闡提也。」《法華》云「決了聲聞法，餘諸聲聞眾，亦當復如是。」結云根善安住者，常住大悲故。有引向所揀證無佛性及定性義，不觀次後不捨之言，況第十喻平等共有。減損佛性，恐毀謗一乘。願諸後學當誡慎之，莫滯權說。
第七藥王生長喻，喻佛窮劫利樂智。喻中四：初總顯體用、二「彼藥王」下別顯用相、三「此藥王」下得名所由、四「佛子」下揀其非處。先揀後收，收者亦不厭故，故晉經云「不捨生性」。合亦四段，而文不次。初合總顯體用有六：一以悲願菩提合根，此為諸佛之本，深難拔故，文有四弘；二依實智所生方便為莖，能幹事故，菩提體故；三依前二智分為諸度，旁陰為枝；四戒定息熱，別受業名；五辯才道品等，親生菩提，開發為華；六果可知。上六亦可豎配地位。而下別顯用相。既云一切菩薩，故但從通釋。二一佛子越次合得名所由。窮未來際，故云究竟無休。得果不捨因，故云不斷菩薩行，由此故得因果交徹展轉相生。三一佛子却合前別顯用相。深心樂修善行，即前方便淨戒亦能息熱。相好如華為嚴。文多影略者，為分能所成故。四一佛子合揀非器，亦先揀後收。無為正位一墮難出，故喻深坑。又無悲水，取灰斷故，如彼地獄。邪見撥無，貪愛浸爛，皆喻於水。不容善根，又闕土緣，非生處故。後收言無厭捨者，上據現惡闕緣，令生厭怖，直進一乘，故除二處；而同有佛性，久久當成，故不厭捨。是知現惡明無，則無惡必有，故《涅槃》云「一闡提人雖復斷善，猶有佛性。若能發心，非闡提也。」《法華》云「決了聲聞法，餘諸聲聞眾，亦當復如是。」結云根善安住者，常住大悲故。有引向所揀證無佛性及定性義，不觀次後不捨之言，況第十喻平等共有。減損佛性，恐毀謗一乘。願諸後學當誡慎之，莫滯權說。
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第八劫火燒盡喻，喻佛知無不盡智，由此佛智更無所依。
第八劫火燒盡喻，喻佛知無不盡智，由此佛智更無所依。
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第九劫風持壞喻，喻佛巧令留惑智，非但能斷亦復能留。謂佛有斯巧，授與根未熟未具萬行菩薩，令留潤生之惑。由此留惑，惑方至盡，得一切智。不同二乘，不為菩提，心期速出。廣明留惑潤生，具如別章。
第九劫風持壞喻，喻佛巧令留惑智，非但能斷亦復能留。謂佛有斯巧，授與根未熟未具萬行菩薩，令留潤生之惑。由此留惑，惑方至盡，得一切智。不同二乘，不為菩提，心期速出。廣明留惑潤生，具如別章。
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第十塵含經卷喻，喻佛性通平等智。文中四，謂法、喻、合、結。今初。所以知佛智遍者，無一眾生不有本覺，與一切佛體無殊故。以上言潛流，則似佛智遍他眾生；今顯眾生自有，故云遍耳。此有三意：一明無一眾生不有，則知無性者非眾生數，謂草木等已過五性之見。二者眾生在纏之因，已具出纏之果法，故云有如來智慧。非但有性，後方當成。亦非理先智後，是知涅槃對昔方便且說有性。後學尚謂談有藏無，況聞等有果智，誰當信者？三彼因中之果智，即他佛之果智，以圓教宗自他因果無二體故。不爾，此說眾生有果，何名說佛智耶？斯則玄又玄矣。非華嚴宗，無有斯理。次「但以」下釋疑。疑云：《涅槃》云「佛性者名為智慧」，有智慧時則無煩惱。今有佛智，那作眾生？釋中，先順答前義，謂倒故不證，豈得言無？如壯士迷於額珠，豈謂膚中無寶？後「若離」下反以理成。謂若先無，離倒寧有？既離倒則現，明本不無。如貧得珠，非今授與。是以《涅槃》恐不修行，故云「言定有者則為執著」；恐不信有，故云「若言定無則為妄語」。乍可執著，不可妄語。自然智者，自覺聖智也。無礙智者，始本無二，絕二礙也。
第十塵含經卷喻，喻佛性通平等智。文中四，謂法、喻、合、結。今初。所以知佛智遍者，無一眾生不有本覺，與一切佛體無殊故。以上言潛流，則似佛智遍他眾生；今顯眾生自有，故云遍耳。此有三意：一明無一眾生不有，則知無性者非眾生數，謂草木等已過五性之見。二者眾生在纏之因，已具出纏之果法，故云有如來智慧。非但有性，後方當成。亦非理先智後，是知涅槃對昔方便且說有性。後學尚謂談有藏無，況聞等有果智，誰當信者？三彼因中之果智，即他佛之果智，以圓教宗自他因果無二體故。不爾，此說眾生有果，何名說佛智耶？斯則玄又玄矣。非華嚴宗，無有斯理。次「但以」下釋疑。疑云：《涅槃》云「佛性者名為智慧」，有智慧時則無煩惱。今有佛智，那作眾生？釋中，先順答前義，謂倒故不證，豈得言無？如壯士迷於額珠，豈謂膚中無寶？後「若離」下反以理成。謂若先無，離倒寧有？既離倒則現，明本不無。如貧得珠，非今授與。是以《涅槃》恐不修行，故云「言定有者則為執著」；恐不信有，故云「若言定無則為妄語」。乍可執著，不可妄語。自然智者，自覺聖智也。無礙智者，始本無二，絕二礙也。
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第二喻中二：先明大經潛塵，以喻上文妄纏佛智。大經卷者，佛智無涯，性德圓滿也。書各稱境者，智如理故。潛一塵者，略有三義：一妄覆真故、二小含大故、三一具多故。一切塵者，無一眾生不具佛智故。後「時有一人」下出經益物，喻上離妄現前。
第二喻中二：先明大經潛塵，以喻上文妄纏佛智。大經卷者，佛智無涯，性德圓滿也。書各稱境者，智如理故。潛一塵者，略有三義：一妄覆真故、二小含大故、三一具多故。一切塵者，無一眾生不具佛智故。後「時有一人」下出經益物，喻上離妄現前。
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第三合中亦二：先合大經潛塵。無量無礙普能利益，合上書寫多事。眾生身及妄想，俱合土塵。後「爾時如來」下合出經益物。如來合上一人，智眼合上天眼。是知不信眾生等有佛智，智眼未開復何可怪？然《如來藏》等經說有九種喻喻如來藏，為如青蓮華在泥水中，未出泥水人無貴者。又如貧女而懷聖胎，如大價寶垢衣所纏，如摩尼珠落在深廁，如真金像弊衣所覆，如菴羅樹華實未成，亦如稻米在糠糩中，如金在鑛如像在模，皆是塵中有佛身義，與此大同也。
第三合中亦二：先合大經潛塵。無量無礙普能利益，合上書寫多事。眾生身及妄想，俱合土塵。後「爾時如來」下合出經益物。如來合上一人，智眼合上天眼。是知不信眾生等有佛智，智眼未開復何可怪？然《如來藏》等經說有九種喻喻如來藏，為如青蓮華在泥水中，未出泥水人無貴者。又如貧女而懷聖胎，如大價寶垢衣所纏，如摩尼珠落在深廁，如真金像弊衣所覆，如菴羅樹華實未成，亦如稻米在糠糩中，如金在鑛如像在模，皆是塵中有佛身義，與此大同也。
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大文第三總結。上來十喻，初總明無依為依、二能出生、三能潛遍、四橫具四智、五豎具四能、六體廣包含、七用無終竟、八知無不盡、九巧能攝持、十處處具足。前九直語佛智，後一乃融自他。此十圓融，略顯佛智之相，寄顯如來之心，未盡佛心一毫，故應更以無量無礙等知也。
大文第三總結。上來十喻，初總明無依為依、二能出生、三能潛遍、四橫具四智、五豎具四能、六體廣包含、七用無終竟、八知無不盡、九巧能攝持、十處處具足。前九直語佛智，後一乃融自他。此十圓融，略顯佛智之相，寄顯如來之心，未盡佛心一毫，故應更以無量無礙等知也。
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第二偈頌。二十二偈，分二：初兩句約法總顯、餘頌上喻。於中，初喻一偈半、後一四偈、餘八各二偈，並顯可知。
第二偈頌。二十二偈，分二：初兩句約法總顯、餘頌上喻。於中，初喻一偈半、後一四偈、餘八各二偈，並顯可知。
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大方廣佛華嚴經疏卷第四十九
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