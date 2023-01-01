大方廣佛華嚴經疏
唐 澄觀撰60卷CBETA T1735大于一万字 106 h
向佛经 GPT 提问
第 48 卷
大方廣佛華嚴經疏卷第四十八
大方廣佛華嚴經疏卷第四十八
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唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰
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如來十身相海品第三十四(已下入第四十八經)
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初來意者，前品總明果法，此品別顯相德，近答前品身問，遠答普光眼等六根。非唯眼等遍於法界，而各具多相用，難思議故。
初來意者，前品總明果法，此品別顯相德，近答前品身問，遠答普光眼等六根。非唯眼等遍於法界，而各具多相用，難思議故。
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二釋名者，如來十身，標人顯德。言相海者，依人顯相。如來十身，並如前釋。福報奇狀炳著名相，相德深廣故稱為海。故文云「有十蓮華藏微塵數相」，相體廣矣；一一用遍，相用廣矣；一一難思，互相融入，體用深矣。若此之相，唯屬圓教，標以十身故。《觀佛三昧海經》辯相有三類：一略中略說，有三十二相；二略說，八萬四千相；三廣說，有無量相，如《雜華經》中為普賢賢首等說。《雜華》即此經異名。三中，初通權小，示同於人，端正不亂故；次唯大乘菩薩，修八萬四千波羅蜜故；後唯一乘，一乘修無盡行故。又初化、次報、後屬十身。十身之相海，依主釋也。又初凡聖同見、次唯地上、後唯圓機。然通五位，若語其體，初以形色、次即定慧、後以無盡法界。若語其因，後通純雜，如初會說，故一一相果皆周法界；前二相因，如《瑜伽》、《智度》等論、《涅槃》、《大集》等經，廣如章說。
二釋名者，如來十身，標人顯德。言相海者，依人顯相。如來十身，並如前釋。福報奇狀炳著名相，相德深廣故稱為海。故文云「有十蓮華藏微塵數相」，相體廣矣；一一用遍，相用廣矣；一一難思，互相融入，體用深矣。若此之相，唯屬圓教，標以十身故。《觀佛三昧海經》辯相有三類：一略中略說，有三十二相；二略說，八萬四千相；三廣說，有無量相，如《雜華經》中為普賢賢首等說。《雜華》即此經異名。三中，初通權小，示同於人，端正不亂故；次唯大乘菩薩，修八萬四千波羅蜜故；後唯一乘，一乘修無盡行故。又初化、次報、後屬十身。十身之相海，依主釋也。又初凡聖同見、次唯地上、後唯圓機。然通五位，若語其體，初以形色、次即定慧、後以無盡法界。若語其因，後通純雜，如初會說，故一一相果皆周法界；前二相因，如《瑜伽》、《智度》等論、《涅槃》、《大集》等經，廣如章說。
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三宗趣者，顯無盡相海為宗，令修無盡之行顯成為趣。
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後正釋文。文有三別：第一誡聽許說、二正陳相狀、三結略顯廣。今初。所以普賢說者，相海普周故，令行普行獲普相故。普賢本是會主，前說已窮，此便說故。或前品末經來未盡，更應別答國土等問故。第二「佛子如來頂上」下正陳相狀，略舉九十七相。文通有五：一依處、二列名、三體嚴、四業用、五結數，或略不具，至文當知。或加成益，業用中攝。然名依體用以立，皆以體用釋名，或單從體用、或雙從二，隨文思之。或名與體用義不相似者，則是文略義含耳。細論一相，各依一處，則為九十七段。經自標次，今以類例相從，依十九處即為十九段，始自於頂終至於足，斯即順觀相海。今初依頂，中三：初約處總標、次「其中」下別列名相、後「佛子」下總結為嚴。今初。寶莊嚴者，通顯體嚴，事寶則云皆摩尼等，為莊嚴故。亦顯智寶，圓淨嚴故。一一相中皆有事理二嚴，隨宜解釋。大人相者，大人之相故。二別列中，三十二相文各唯四：以依處一種已總標故，此處獨有三十二者，理實應多，為顯圓融一即一切，故一頂中便具權教三十二數。若爾，餘何不然？顯頂尊勝，故《善生經》云「一切世間福不及如來一毛功德，一切毛功德不及一好功德，一切好功德不及一相，一切相不及白毫，白毫復不及無見頂相。」故知勝也。此約相好，相對明之。若約人具，有好為勝故。相伏於人，好勝諸天，故餘處說好為微細。第一相中四者：一列名，名從用立；二「一切妙寶」下體嚴；三「一一」下業用；四「是為一」者結數。他皆倣此。二中「以摩尼」下體嚴，即釋光明義。「其光」下業用，釋佛眼義，佛眼無不照故。餘並準思。毫相放光，如〈現相品〉說。雲義，亦如初會。八中，嚴內摩尼名意故，不同如意。十一中，如「是皆從」下辨業用因，亦業用攝。十四用中，云四菩薩行者，《瑜伽．菩薩地》云「一切菩薩略有四行：一波羅蜜行、二菩提分法行、三神通行、四成熟有情行。」十九云具足千輪者，梵本云具千輻輪也。二十一示身智二光，俱顯智慧。二十六中莊嚴云如來淨眼為莊嚴者，此通十眼。「光照」下顯業用，亦通身智二光。淨眼及光，釋前普照。現於嚴具，是上輪義，即法輪故。從二十七至三十一，並略無莊嚴，亦由名中已含有故。三十二，先名；次「最處」下體嚴。此居頂極，特顯別處，故云處中。則知所餘皆繞此相，略不明耳。漸次隆起者，正顯其相。《智論》第五云「如來頂有骨髻如拳。」《觀佛三昧經》云如合拳，即隆起之相也。
後正釋文。文有三別：第一誡聽許說、二正陳相狀、三結略顯廣。今初。所以普賢說者，相海普周故，令行普行獲普相故。普賢本是會主，前說已窮，此便說故。或前品末經來未盡，更應別答國土等問故。第二「佛子如來頂上」下正陳相狀，略舉九十七相。文通有五：一依處、二列名、三體嚴、四業用、五結數，或略不具，至文當知。或加成益，業用中攝。然名依體用以立，皆以體用釋名，或單從體用、或雙從二，隨文思之。或名與體用義不相似者，則是文略義含耳。細論一相，各依一處，則為九十七段。經自標次，今以類例相從，依十九處即為十九段，始自於頂終至於足，斯即順觀相海。今初依頂，中三：初約處總標、次「其中」下別列名相、後「佛子」下總結為嚴。今初。寶莊嚴者，通顯體嚴，事寶則云皆摩尼等，為莊嚴故。亦顯智寶，圓淨嚴故。一一相中皆有事理二嚴，隨宜解釋。大人相者，大人之相故。二別列中，三十二相文各唯四：以依處一種已總標故，此處獨有三十二者，理實應多，為顯圓融一即一切，故一頂中便具權教三十二數。若爾，餘何不然？顯頂尊勝，故《善生經》云「一切世間福不及如來一毛功德，一切毛功德不及一好功德，一切好功德不及一相，一切相不及白毫，白毫復不及無見頂相。」故知勝也。此約相好，相對明之。若約人具，有好為勝故。相伏於人，好勝諸天，故餘處說好為微細。第一相中四者：一列名，名從用立；二「一切妙寶」下體嚴；三「一一」下業用；四「是為一」者結數。他皆倣此。二中「以摩尼」下體嚴，即釋光明義。「其光」下業用，釋佛眼義，佛眼無不照故。餘並準思。毫相放光，如〈現相品〉說。雲義，亦如初會。八中，嚴內摩尼名意故，不同如意。十一中，如「是皆從」下辨業用因，亦業用攝。十四用中，云四菩薩行者，《瑜伽．菩薩地》云「一切菩薩略有四行：一波羅蜜行、二菩提分法行、三神通行、四成熟有情行。」十九云具足千輪者，梵本云具千輻輪也。二十一示身智二光，俱顯智慧。二十六中莊嚴云如來淨眼為莊嚴者，此通十眼。「光照」下顯業用，亦通身智二光。淨眼及光，釋前普照。現於嚴具，是上輪義，即法輪故。從二十七至三十一，並略無莊嚴，亦由名中已含有故。三十二，先名；次「最處」下體嚴。此居頂極，特顯別處，故云處中。則知所餘皆繞此相，略不明耳。漸次隆起者，正顯其相。《智論》第五云「如來頂有骨髻如拳。」《觀佛三昧經》云如合拳，即隆起之相也。
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第二眉間有一相，自下並有依處故，文皆有五：初依處。二顯名。三「摩尼」下體嚴，謂此相若收則右旋如覆瑠璃椀，若展則具十楞、有大光明。嚴唯一寶，光具多色，中表皆空即是洞徹。四「其光」下業用。「復出」已下即是法光，故此光名從用而立。五結數，可知。
第二眉間有一相，自下並有依處故，文皆有五：初依處。二顯名。三「摩尼」下體嚴，謂此相若收則右旋如覆瑠璃椀，若展則具十楞、有大光明。嚴唯一寶，光具多色，中表皆空即是洞徹。四「其光」下業用。「復出」已下即是法光，故此光名從用而立。五結數，可知。
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第三眼、第四鼻各有一相，第五舌有四相。初一即舌廣長相。於體嚴中，宿善成者，此舉因嚴。偏此說因者，令讚演一乘故。其舌長廣，即語其體。福德人至鼻，權佛至髮際，餘大乘中明現神足方至梵世或覆三千，今直語體便覆一切。後「如來」下辨其業用。演法釋音聲，現佛釋影像。二舌掌之相。掌謂近根。「其光」下顯業用，光照諸剎，令應度者無俟觀破摶聚，自曉但合塵成，何性之有？後二同在舌端，或居左右、或在上下。觀文業用，但有展卷不同，前則卷佛海於舌端、後則展諸佛於法界。
第三眼、第四鼻各有一相，第五舌有四相。初一即舌廣長相。於體嚴中，宿善成者，此舉因嚴。偏此說因者，令讚演一乘故。其舌長廣，即語其體。福德人至鼻，權佛至髮際，餘大乘中明現神足方至梵世或覆三千，今直語體便覆一切。後「如來」下辨其業用。演法釋音聲，現佛釋影像。二舌掌之相。掌謂近根。「其光」下顯業用，光照諸剎，令應度者無俟觀破摶聚，自曉但合塵成，何性之有？後二同在舌端，或居左右、或在上下。觀文業用，但有展卷不同，前則卷佛海於舌端、後則展諸佛於法界。
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第六上齶一相。上齶既有，下亦宜然，或是梵本脫漏。
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第七牙有四相，謂左右上下，四大牙故。故佛涅槃，四牙不碎。輔，頰也，亦云頰，車骨也。二右輔上牙名彌慮者，顯妙高故。四中有法乳等三，同一演法，約資法身名乳、照了萬境稱燈、令其圓淨為實，即演三德涅槃之法，亦成三德涅槃之益也。
第七牙有四相，謂左右上下，四大牙故。故佛涅槃，四牙不碎。輔，頰也，亦云頰，車骨也。二右輔上牙名彌慮者，顯妙高故。四中有法乳等三，同一演法，約資法身名乳、照了萬境稱燈、令其圓淨為實，即演三德涅槃之法，亦成三德涅槃之益也。
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第八齒有一相、第九脣有一相，上二各應分出上下。「放閻浮」下體嚴，以脣色赤好，如日初出紅蓮葉故。後「照于」下業用。
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第十頸，有一相。
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第十一肩有五相，右二左三，或亦脫也。
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第十二胸有十一相，初一當中，左右各五。今初，卍字正翻為吉祥海雲，以依形立名故先標，形相應迴安名下，以屬體攝無違。前後左右可知。
第十二胸有十一相，初一當中，左右各五。今初，卍字正翻為吉祥海雲，以依形立名故先標，形相應迴安名下，以屬體攝無違。前後左右可知。
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第十三手有十三相，分三：初九直語手相。右五左四者，或左脫一，或表右常用故。而前肩則右二左三，相通正等。右中六十六云成變化網者，光化為網也。左中七十二云因陀羅網為嚴者，即是網鞔之相，互涉入故。次二左右指可知。後二左右掌皆有千輪者，輪轂輻輞三事具足，自然成就不待人功。
第十三手有十三相，分三：初九直語手相。右五左四者，或左脫一，或表右常用故。而前肩則右二左三，相通正等。右中六十六云成變化網者，光化為網也。左中七十二云因陀羅網為嚴者，即是網鞔之相，互涉入故。次二左右指可知。後二左右掌皆有千輪者，輪轂輻輞三事具足，自然成就不待人功。
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第十四陰藏一相，猶如馬王。
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第十五坐處，二相。
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第十六髀有二相，左云隨順安住者，髀多行動，故須多寶隨順而嚴。
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第十七腨有三相，第三膊毛通於二腨。若準晉經，直云毛端，則通身一切毛也，義應如昔，則處成十九。
第十七腨有三相，第三膊毛通於二腨。若準晉經，直云毛端，則通身一切毛也，義應如昔，則處成十九。
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第十八足有十三相，通分為七：初足下一相，略無左右，而晉經足趺之後別有足下千輻輪相，此必合有，故後品明足下輪相名普照王。今經千輪之言乃在指間，或以常明，易知指間有異，故舉之耳。名安住者，以足下安平，一切著地，不容針故。二足上、三足指間、四足跟、五足趺、六足四周，因陀羅尼羅者，此云帝青。七足指端，上六各左右為二，文顯可知。上來略列九十七相，次第數名譯者安置，既不說盡，豈不盈百？足下闕一，脣齶不開；設合此二，六根皆辨耳，何獨闕如？若加兩耳及足下一，則圓百數以顯無盡，豈不妙哉！況此中所列，於三十二尚有未盡，豈普賢力不及百耶？晉經有遺但九十四，亦無次第之數，故知九十七數不在生情配屬諸法。
第十八足有十三相，通分為七：初足下一相，略無左右，而晉經足趺之後別有足下千輻輪相，此必合有，故後品明足下輪相名普照王。今經千輪之言乃在指間，或以常明，易知指間有異，故舉之耳。名安住者，以足下安平，一切著地，不容針故。二足上、三足指間、四足跟、五足趺、六足四周，因陀羅尼羅者，此云帝青。七足指端，上六各左右為二，文顯可知。上來略列九十七相，次第數名譯者安置，既不說盡，豈不盈百？足下闕一，脣齶不開；設合此二，六根皆辨耳，何獨闕如？若加兩耳及足下一，則圓百數以顯無盡，豈不妙哉！況此中所列，於三十二尚有未盡，豈普賢力不及百耶？晉經有遺但九十四，亦無次第之數，故知九十七數不在生情配屬諸法。
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第三「佛子」下結略顯廣。別說難周，故須結略。非略能盡，故須顯廣。一華藏塵相已無邊，況十華藏，則無盡無盡，非普眼者安能覩歟？既三十二相權實不同，互有互無，故不會釋。
第三「佛子」下結略顯廣。別說難周，故須結略。非略能盡，故須顯廣。一華藏塵相已無邊，況十華藏，則無盡無盡，非普眼者安能覩歟？既三十二相權實不同，互有互無，故不會釋。
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如來隨好光明功德品第三十五
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初來意者，前品明相、此品辨好，相好雖殊，俱用嚴身，以答前身及眼等兼自在問。好依相有，德劣於相，故次明之。劣德之用，用成頓益，翻顯大相德難思矣。
初來意者，前品明相、此品辨好，相好雖殊，俱用嚴身，以答前身及眼等兼自在問。好依相有，德劣於相，故次明之。劣德之用，用成頓益，翻顯大相德難思矣。
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二釋名者，如來標人表德，隨好等顯德依人。隨好是體，隨逐大相，益姿好故。光明者用，功德者德，謂從好發光，光能益物，顯好之德故以為名。如來之隨好等，亦如來有隨好等，通二釋也。
二釋名者，如來標人表德，隨好等顯德依人。隨好是體，隨逐大相，益姿好故。光明者用，功德者德，謂從好發光，光能益物，顯好之德故以為名。如來之隨好等，亦如來有隨好等，通二釋也。
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三宗趣者，明好勝德為宗，令物敬修為趣。
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次釋文，中二：先略、後廣。略中二：先標果好、二「佛子我為」下舉因對顯。今初。佛自說者，有二意故：一僧祇因終，此品果極，故二皆佛說；二好用劣相而用難思，恐物不信，故佛自說。告寶手者，亦有二義：一說手隨好，彼主此門故；二令當寶重起信手故。有隨好者，總相舉也，即足下好與後名同故。德用周備，故云圓滿。攝益自在，最勝名王。光名熾盛者，如日具德，由此復能攝諸眷屬。百萬等顯多，復云七者，淨七支、修七覺、照七地故。第二舉因對顯者，為顯勝故。此有數重：一以相德深廣言不能備，故置之說好。二好德復多，以三十二相既有八十隨好，十蓮華藏之相好彌多矣，且舉其一。三一中置勝但說劣者，故明足下。四足下一好復有多光，但說一光。五果位一光亦不可說，故寄因顯，因光成益。三重頓圓，況果一光，如是展轉，況於諸相，況復總說如來諸德。果海絕言，亦斯義矣。文中二：先光照分齊。即前圓滿好中放光，故不別標放處，而非前光好具多光故。後「彼世界」下光所成益。於中二：先令離苦，淨宿善益；後「從彼命」下轉報生天，得聞法益。於中，初示宿因，謂昔近善友，必聞普法，成金剛種。心不放逸，顯曾修行，種諸善根，通見聞等。次「毘盧」下顯其現緣。後「於彼」下結因屬果。文從略故，結屬生天；理實息苦及淨眼等，皆由此因緣也。是知佛光等照，不種善因無斯勝益。何以一光頓成斯益？無盡功德之所顯故、純盡法界之所流故。非如權教八十隨好，但嚴於形，生信而已。此中略無墮獄之因，謂雖修乘，戒行寬故。
次釋文，中二：先略、後廣。略中二：先標果好、二「佛子我為」下舉因對顯。今初。佛自說者，有二意故：一僧祇因終，此品果極，故二皆佛說；二好用劣相而用難思，恐物不信，故佛自說。告寶手者，亦有二義：一說手隨好，彼主此門故；二令當寶重起信手故。有隨好者，總相舉也，即足下好與後名同故。德用周備，故云圓滿。攝益自在，最勝名王。光名熾盛者，如日具德，由此復能攝諸眷屬。百萬等顯多，復云七者，淨七支、修七覺、照七地故。第二舉因對顯者，為顯勝故。此有數重：一以相德深廣言不能備，故置之說好。二好德復多，以三十二相既有八十隨好，十蓮華藏之相好彌多矣，且舉其一。三一中置勝但說劣者，故明足下。四足下一好復有多光，但說一光。五果位一光亦不可說，故寄因顯，因光成益。三重頓圓，況果一光，如是展轉，況於諸相，況復總說如來諸德。果海絕言，亦斯義矣。文中二：先光照分齊。即前圓滿好中放光，故不別標放處，而非前光好具多光故。後「彼世界」下光所成益。於中二：先令離苦，淨宿善益；後「從彼命」下轉報生天，得聞法益。於中，初示宿因，謂昔近善友，必聞普法，成金剛種。心不放逸，顯曾修行，種諸善根，通見聞等。次「毘盧」下顯其現緣。後「於彼」下結因屬果。文從略故，結屬生天；理實息苦及淨眼等，皆由此因緣也。是知佛光等照，不種善因無斯勝益。何以一光頓成斯益？無盡功德之所顯故、純盡法界之所流故。非如權教八十隨好，但嚴於形，生信而已。此中略無墮獄之因，謂雖修乘，戒行寬故。
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第二「佛子菩薩足」下廣辨，但廣於因，果難說故。文中亦二：先廣淨宿善益、後「既生天」下廣聞法益。今初。摧下惡趣之苦，放足下輪光。四十光者，表四十位無不照故。中有一者，置廣說略。「能照」已下分齊過前。「隨諸」已下淨惑成德故。前光受清淨等名，以重況輕，舉阿毘耳。第二廣聞法中，長分為六：一略標勸誨；二「爾時諸天子」下聞已生疑；三「是時天鼓」下總示所因；四「諸天子如說」下正明勸教；五「時諸天子聞是音」下依勸詣佛；六「說是法時」下見聞益深。前三可知。四中有四：一以己喻佛無我無來。二「諸天子譬如汝」下以他喻己，顯來即無來。文有三喻，並顯可知。然惡業善根是來因緣，因緣無性故來即無來，非先有法在十方中從彼來也。故因緣者，即是智慧。智慧之法本非因緣，云何念言有何因緣？三「諸天子譬如億那由」下以己況佛難思之境。合中，舉手隨好者，別舉顯勝。上救下趣，故舉足光；今約現通，故說手也。四「諸天子汝當」下正勸往詣，誡不應留。於中二：先總誡勸、後「著五欲」下廣釋。於中亦二：先釋前誡，有法、喻、合。後「諸天子」下釋勸，於中有六：一順釋、為報恩故；二「諸天子其有」下反釋；三「諸天子汝等」下示其恩相；四「汝等今者」下勸往增善；五「諸天子如我天鼓非男非女」下示法令修，謂說二空，非男女喻以顯人空，不生滅喻以顯法空；六「汝等若能」下勸修成益。言無依印者，既解悟無生，則能所雙絕、儻然靡據，故曰無依。以斯智印印定萬法，不收不攝，任心自安，故稱三昧。第五依勸詣佛中，分五：一獻供不遇、二「時有」下聞其所在、三「時諸天」下觀見下生、四「諸天子眾」下發心欲往、五「時天鼓中出聲告」下教見佛儀。於中二：先教識受生，令捨曲見；後教發心悔過，令其必見。今初，由前不遇，後覩下生不離有無，情存彼此，故示體用，顯無生現生。文中，有法、喻、合。法中，先誡其曲見；後「但以」下示其正見，是知佛化所生，非歿生也；二「諸天子如我」下喻；三「菩薩」下合。於中，先明法身無生，遍而叵見；後「而能」下應無不生，即處處皆有，有感此中亦見，何須更下閻浮。「離分別」下顯應生之德，拂其諸見，以無分別智而生，非謂有選生處，雖處王宮而無憍慢，諸天圍遶而無染著。第二「諸天子汝等應發」下教發心悔過，中三：先標教悔、次徵問其方、後如法正教。夫欲悔過，須識逆順十心，謂先識十種順生死心以為所治。一妄計人我，起於身見；二內具煩惱、外遇惡緣，我心隆盛；三內外既具，滅善心事，不喜他
第二「佛子菩薩足」下廣辨，但廣於因，果難說故。文中亦二：先廣淨宿善益、後「既生天」下廣聞法益。今初。摧下惡趣之苦，放足下輪光。四十光者，表四十位無不照故。中有一者，置廣說略。「能照」已下分齊過前。「隨諸」已下淨惑成德故。前光受清淨等名，以重況輕，舉阿毘耳。第二廣聞法中，長分為六：一略標勸誨；二「爾時諸天子」下聞已生疑；三「是時天鼓」下總示所因；四「諸天子如說」下正明勸教；五「時諸天子聞是音」下依勸詣佛；六「說是法時」下見聞益深。前三可知。四中有四：一以己喻佛無我無來。二「諸天子譬如汝」下以他喻己，顯來即無來。文有三喻，並顯可知。然惡業善根是來因緣，因緣無性故來即無來，非先有法在十方中從彼來也。故因緣者，即是智慧。智慧之法本非因緣，云何念言有何因緣？三「諸天子譬如億那由」下以己況佛難思之境。合中，舉手隨好者，別舉顯勝。上救下趣，故舉足光；今約現通，故說手也。四「諸天子汝當」下正勸往詣，誡不應留。於中二：先總誡勸、後「著五欲」下廣釋。於中亦二：先釋前誡，有法、喻、合。後「諸天子」下釋勸，於中有六：一順釋、為報恩故；二「諸天子其有」下反釋；三「諸天子汝等」下示其恩相；四「汝等今者」下勸往增善；五「諸天子如我天鼓非男非女」下示法令修，謂說二空，非男女喻以顯人空，不生滅喻以顯法空；六「汝等若能」下勸修成益。言無依印者，既解悟無生，則能所雙絕、儻然靡據，故曰無依。以斯智印印定萬法，不收不攝，任心自安，故稱三昧。第五依勸詣佛中，分五：一獻供不遇、二「時有」下聞其所在、三「時諸天」下觀見下生、四「諸天子眾」下發心欲往、五「時天鼓中出聲告」下教見佛儀。於中二：先教識受生，令捨曲見；後教發心悔過，令其必見。今初，由前不遇，後覩下生不離有無，情存彼此，故示體用，顯無生現生。文中，有法、喻、合。法中，先誡其曲見；後「但以」下示其正見，是知佛化所生，非歿生也；二「諸天子如我」下喻；三「菩薩」下合。於中，先明法身無生，遍而叵見；後「而能」下應無不生，即處處皆有，有感此中亦見，何須更下閻浮。「離分別」下顯應生之德，拂其諸見，以無分別智而生，非謂有選生處，雖處王宮而無憍慢，諸天圍遶而無染著。第二「諸天子汝等應發」下教發心悔過，中三：先標教悔、次徵問其方、後如法正教。夫欲悔過，須識逆順十心，謂先識十種順生死心以為所治。一妄計人我，起於身見；二內具煩惱、外遇惡緣，我心隆盛；三內外既具，滅善心事，不喜他
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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善；四縱恣三業，無惡不為；五事雖不廣，惡心遍布；六惡心相續，晝夜不斷；七覆諱過失，不欲人知；八虜扈抵突，不畏惡道；九無慚無愧，不懼凡聖；十撥無因果，作一闡提。次起十種逆生死心，從後翻破：一明信因果、二自愧剋責、三怖畏惡道、四不覆瑕疵、五斷相續心、六發菩提心、七修功補過、八隨喜他善、九念十方佛、十觀罪性空。今此三段文皆具有，而為次不同，向以起心之次第，此以勝劣言故。今初標教誨中，文有四節，治其六失。一發菩提心，為懺所依，以是行本，攝眾德故，首而明之。翻昔惡心遍布，自妄危人；今悲覆法界，廣利有情。二「淨治」下令淨三業，為能懺體。淨治其意，是意止行。住善威儀，義通止作，謂當發露不覆瑕疵，及斷相續心。翻前六七。三「悔除一切」下令懺四障，即所滅之非，謂惑業苦。業報二障，約因果分異，既懺報障則怖畏惡道，以翻不畏。天子新從彼來，故不廣明。於煩惱中，利鈍分二：邪見斷善，最可畏故，別明見障。又障所知，亦見障故。餘如別說。四「以盡法」下運心普遍令無不盡。由昔起過既遍諸境，今悔昔非，故普運三業等眾生界，一一佛前及眾生前皆發露懺悔。既人天凡聖皆對懺悔，則自愧剋責，翻無慚愧。由意遍運令身口遍，頭即頂禮，兼身為總五輪著地。此言遍者，為以何遍？故下次言善三業遍，此即修功補過，翻縱恣三業。第二「時諸天子」下徵問其方。上言猶略，餘義未盡，故次徵之。第三「爾時天鼓」下如法正教。正教觀罪性空，兼顯妄計我人撥無因果，外遇惡緣。而文分二：先明發聲之因、後「諸天子」下正說教誨。於中分五：一別觀業空、二總觀四障、三別觀見惑、四對業觀報、五總結懺益。今初。業為報因，三障首故。非先有體從十方來，正顯空義。但從顛倒生，釋空所以。由業障海從妄想生，故無自性。令此空慧與心相應，則決定無疑。能如是知，即名菩薩。第二「諸天子如我天鼓」下總觀四障，即天鼓說法無說喻，以喻俗有真無。先喻中，初舉所治，謂業報二障；後說行等五，即是能治，謂行善止惡，喜他安他住定。後「諸佛」下合。於中，先隨俗說有。言我我所者，即是見障。說貪恚癡，即煩惱障。後「而實」下勝義實無。有無二文，三障影略。既無我所，翻破第一妄計人我。第三「譬如我聲」下別破見惑。見惑深險，故廣破之。文有三喻：一鼓無生滅隨聞喻，喻業雖無生，隨修感報。謂向觀業空，為遣執有；若謂為空，諸佛不化故。今顯非斷無，翻破撥無因果。二聲無去來喻，喻歸中道。定有即常、定無則斷，俱亦是二，故雙破二見
善；四縱恣三業，無惡不為；五事雖不廣，惡心遍布；六惡心相續，晝夜不斷；七覆諱過失，不欲人知；八虜扈抵突，不畏惡道；九無慚無愧，不懼凡聖；十撥無因果，作一闡提。次起十種逆生死心，從後翻破：一明信因果、二自愧剋責、三怖畏惡道、四不覆瑕疵、五斷相續心、六發菩提心、七修功補過、八隨喜他善、九念十方佛、十觀罪性空。今此三段文皆具有，而為次不同，向以起心之次第，此以勝劣言故。今初標教誨中，文有四節，治其六失。一發菩提心，為懺所依，以是行本，攝眾德故，首而明之。翻昔惡心遍布，自妄危人；今悲覆法界，廣利有情。二「淨治」下令淨三業，為能懺體。淨治其意，是意止行。住善威儀，義通止作，謂當發露不覆瑕疵，及斷相續心。翻前六七。三「悔除一切」下令懺四障，即所滅之非，謂惑業苦。業報二障，約因果分異，既懺報障則怖畏惡道，以翻不畏。天子新從彼來，故不廣明。於煩惱中，利鈍分二：邪見斷善，最可畏故，別明見障。又障所知，亦見障故。餘如別說。四「以盡法」下運心普遍令無不盡。由昔起過既遍諸境，今悔昔非，故普運三業等眾生界，一一佛前及眾生前皆發露懺悔。既人天凡聖皆對懺悔，則自愧剋責，翻無慚愧。由意遍運令身口遍，頭即頂禮，兼身為總五輪著地。此言遍者，為以何遍？故下次言善三業遍，此即修功補過，翻縱恣三業。第二「時諸天子」下徵問其方。上言猶略，餘義未盡，故次徵之。第三「爾時天鼓」下如法正教。正教觀罪性空，兼顯妄計我人撥無因果，外遇惡緣。而文分二：先明發聲之因、後「諸天子」下正說教誨。於中分五：一別觀業空、二總觀四障、三別觀見惑、四對業觀報、五總結懺益。今初。業為報因，三障首故。非先有體從十方來，正顯空義。但從顛倒生，釋空所以。由業障海從妄想生，故無自性。令此空慧與心相應，則決定無疑。能如是知，即名菩薩。第二「諸天子如我天鼓」下總觀四障，即天鼓說法無說喻，以喻俗有真無。先喻中，初舉所治，謂業報二障；後說行等五，即是能治，謂行善止惡，喜他安他住定。後「諸佛」下合。於中，先隨俗說有。言我我所者，即是見障。說貪恚癡，即煩惱障。後「而實」下勝義實無。有無二文，三障影略。既無我所，翻破第一妄計人我。第三「譬如我聲」下別破見惑。見惑深險，故廣破之。文有三喻：一鼓無生滅隨聞喻，喻業雖無生，隨修感報。謂向觀業空，為遣執有；若謂為空，諸佛不化故。今顯非斷無，翻破撥無因果。二聲無去來喻，喻歸中道。定有即常、定無則斷，俱亦是二，故雙破二見
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顯離斷常。文中先喻，「諸天子若有」下合。若有可來即常、去而不來則斷，故雖空不斷、雖有不常。三鼓聲隨心喻，喻佛由心見，遣其心外定執。懺主令其真念十方諸佛，翻破外遇惡緣。第四「如玻瓈」下對業觀報。文有二喻：一鏡像體虛喻，喻雖有而無。謂鏡像依鏡現，像非去來，報從業生，何有來去？二幻師惑眼喻，喻業招報，雖無而有；又業亦如幻，又幻非又無，即中道矣。第五「若如是」下總結懺益可知。第六見聞益深。中二：先明餘眾益，以三昧力聲普聞故；後「爾時」下正辨當機益。於中二：先一重益、後「其諸香雲」下展轉益。前中亦二：先得法益、後「以眾生」下見佛益。今初，皆有故字，義似牒前為因，則見佛為益。而前來未有得十地等處，為何所牒，是以晉經皆無故字。應言聞說普賢廣大迴向，故便得十地，獲諸力莊嚴三昧。上句得位，下句成行，分得十力為莊嚴故。二明見佛益，中三：一明見因、二「即見」下正明見佛、三「爾時」下敬心興供。言以上者，上來持華詣佛，猶未散故。毛孔出華者，已得地位故。華在最初，故略舉之。上所持中有香蓋等故，下見香見蓋並皆成益。第二展轉益，中二：一聞香益、二見蓋益，並依前供成。今初，有法、喻、合。法中，由脫障故、得解脫樂故，喻四禪無八災患。「若有」下合，由滅障故，得淨善根，是為益相。文中，先顯所滅，即八萬四千。古有二釋。一云：眾生煩惱根本有十，然一惑力復各有十，即為一百，計應分為九品。今但上品重故開為三品，中下輕故各為一品，合為五百。復於內外境起，謂自五塵為內、以他五塵為外，一一各五百，即為五千。別迷四諦，則成二萬。并本一千，則有二萬一千。依三毒等分，成八萬四千。經文自具。二有云：以十惡為本，展轉相成，一一各十，故成一百。迷自他五塵，為一千。正迷十諦法門，謂四諦、三諦、二諦、一諦，或迷說成諦等十諦、或迷十善，故成一萬。然迷十諦空有不同，分成二萬；或迷十善二諦，亦分二萬。并本一千。餘如經辨。然二皆有理，任情去取。更有異釋，如《賢劫經》等，非今經意。後「了知」下能滅。謂了惑本虛，居然不生故。晉經云「此諸煩惱皆悉除滅」。除滅故清淨，惑亡智顯，即自在光明善根成就。言香幢雲者，即九地善根，至下當明。第二「若有眾生見其蓋」下明見蓋益。於中二：先正明得益、二「佛子菩薩住此」下明攝化轉益。今初，準晉經云「種一恒河沙轉輪聖王所植善根，所謂白淨寶網輪王等」，是則多箇輪王，非一輪王之多善也。梵本亦然。而言清淨金網者，準《瓔珞》上卷
顯離斷常。文中先喻，「諸天子若有」下合。若有可來即常、去而不來則斷，故雖空不斷、雖有不常。三鼓聲隨心喻，喻佛由心見，遣其心外定執。懺主令其真念十方諸佛，翻破外遇惡緣。第四「如玻瓈」下對業觀報。文有二喻：一鏡像體虛喻，喻雖有而無。謂鏡像依鏡現，像非去來，報從業生，何有來去？二幻師惑眼喻，喻業招報，雖無而有；又業亦如幻，又幻非又無，即中道矣。第五「若如是」下總結懺益可知。第六見聞益深。中二：先明餘眾益，以三昧力聲普聞故；後「爾時」下正辨當機益。於中二：先一重益、後「其諸香雲」下展轉益。前中亦二：先得法益、後「以眾生」下見佛益。今初，皆有故字，義似牒前為因，則見佛為益。而前來未有得十地等處，為何所牒，是以晉經皆無故字。應言聞說普賢廣大迴向，故便得十地，獲諸力莊嚴三昧。上句得位，下句成行，分得十力為莊嚴故。二明見佛益，中三：一明見因、二「即見」下正明見佛、三「爾時」下敬心興供。言以上者，上來持華詣佛，猶未散故。毛孔出華者，已得地位故。華在最初，故略舉之。上所持中有香蓋等故，下見香見蓋並皆成益。第二展轉益，中二：一聞香益、二見蓋益，並依前供成。今初，有法、喻、合。法中，由脫障故、得解脫樂故，喻四禪無八災患。「若有」下合，由滅障故，得淨善根，是為益相。文中，先顯所滅，即八萬四千。古有二釋。一云：眾生煩惱根本有十，然一惑力復各有十，即為一百，計應分為九品。今但上品重故開為三品，中下輕故各為一品，合為五百。復於內外境起，謂自五塵為內、以他五塵為外，一一各五百，即為五千。別迷四諦，則成二萬。并本一千，則有二萬一千。依三毒等分，成八萬四千。經文自具。二有云：以十惡為本，展轉相成，一一各十，故成一百。迷自他五塵，為一千。正迷十諦法門，謂四諦、三諦、二諦、一諦，或迷說成諦等十諦、或迷十善，故成一萬。然迷十諦空有不同，分成二萬；或迷十善二諦，亦分二萬。并本一千。餘如經辨。然二皆有理，任情去取。更有異釋，如《賢劫經》等，非今經意。後「了知」下能滅。謂了惑本虛，居然不生故。晉經云「此諸煩惱皆悉除滅」。除滅故清淨，惑亡智顯，即自在光明善根成就。言香幢雲者，即九地善根，至下當明。第二「若有眾生見其蓋」下明見蓋益。於中二：先正明得益、二「佛子菩薩住此」下明攝化轉益。今初，準晉經云「種一恒河沙轉輪聖王所植善根，所謂白淨寶網輪王等」，是則多箇輪王，非一輪王之多善也。梵本亦然。而言清淨金網者，準《瓔珞》上卷
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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，金輪在十迴向，初地已上皆是瑠璃輪，而增寶數為別。是知舊譯為寶網者，勝金網也，故彼經云「歡喜地，百寶瓔珞七寶相輪。四天王一萬子為眷屬，百法身為百佛國土中化十方天下。」已後略無化之分齊。寶數一一增至第七地十三寶相輪，八地但云大應寶相輪，九地云白雲寶相輪，十地云百萬神通寶光瓔珞無畏珠寶相輪。若順晉經，白淨之言則是九地，即前香幢雲自在光明。若然，彼但是所等，則金網無失。若取十地為清淨，金網正當十地，以無畏珠為清淨義。又攝化分齊，與上第十地攝報果同，則證十地明矣。故下此王放光，遇者亦登十地。言一恒沙者，謂從九地已還乃至十住銅輪，以此十地所化分齊比前，如恒沙矣。故晉經云寶網輪王等，等取前也。第二攝化轉益，中二：先明得位益、後「佛子如得初禪」下成德益。今初，有法、喻、合。法中直明攝化分齊，已如前釋。喻中，初化無間斷，喻上法中教化眾生；後若有聞名必生其國，喻下合中遇斯光明獲十地位。後合中，初句總合，準晉經，亦復如是下欠放曼陀羅自在光明之言，今經影在後喻合中。若直云得遇斯光，前文無放光處，為何遇耶？言得十地者，此品總有三重，皆得十地，故名展轉益。一諸天子聞鼓說法得十地；二此天子毛孔出華蓋雲，見者得輪王位，即是十地；三輪王放光，遇者復得十地。此三位皆齊等、同時頓成，各塵數多類，總是一隨好中一光之力。餘光好等，彌更難說。言以先修行善根力者，顯頓益之因。因聞普法，修普善故。第二成德益中，先喻、後「菩薩」下合。喻意云：欲界修得色定，以欲界眼見色界境，喻菩薩頓證，未轉凡身見十地境，以法力故。是則三祇可一念而屆者，明一攝一切故。塵劫不窮一位者，明一切攝一故。如是遲速自在，是此圓教，非餘宗也。二合中，初正明得益、後「佛子假使」下顯境分齊。今初，言得菩薩第十地者，猶是牒前合中，以德依地成，所以重牒。不然，則成兩度放光，各得十地。言成就如是清淨肉眼者，謂上諸德十眼，皆依凡身肉眼而成，故就結之。後顯境分齊者，即顯肉眼境界廣大。肉眼尚爾，餘眼玄妙不可說也。文中三：初假設譬喻以顯境多、次正明能見、後結德有歸。今初，分三：初明一重廣大、二「寶手於汝意」下問答顯廣、三「寶手設復」下復積前數重顯廣大。第二「如是一切」下正明能見。先見前廣剎之塵，肉眼能見已是超勝，況一念耶；次「亦見」下明見多佛；後「如玻瓈」下明見之相，無心無來去故。第三「寶手如是」下結德有歸，歸輪王善。差別因果竟。此品之末，經來未盡。
，金輪在十迴向，初地已上皆是瑠璃輪，而增寶數為別。是知舊譯為寶網者，勝金網也，故彼經云「歡喜地，百寶瓔珞七寶相輪。四天王一萬子為眷屬，百法身為百佛國土中化十方天下。」已後略無化之分齊。寶數一一增至第七地十三寶相輪，八地但云大應寶相輪，九地云白雲寶相輪，十地云百萬神通寶光瓔珞無畏珠寶相輪。若順晉經，白淨之言則是九地，即前香幢雲自在光明。若然，彼但是所等，則金網無失。若取十地為清淨，金網正當十地，以無畏珠為清淨義。又攝化分齊，與上第十地攝報果同，則證十地明矣。故下此王放光，遇者亦登十地。言一恒沙者，謂從九地已還乃至十住銅輪，以此十地所化分齊比前，如恒沙矣。故晉經云寶網輪王等，等取前也。第二攝化轉益，中二：先明得位益、後「佛子如得初禪」下成德益。今初，有法、喻、合。法中直明攝化分齊，已如前釋。喻中，初化無間斷，喻上法中教化眾生；後若有聞名必生其國，喻下合中遇斯光明獲十地位。後合中，初句總合，準晉經，亦復如是下欠放曼陀羅自在光明之言，今經影在後喻合中。若直云得遇斯光，前文無放光處，為何遇耶？言得十地者，此品總有三重，皆得十地，故名展轉益。一諸天子聞鼓說法得十地；二此天子毛孔出華蓋雲，見者得輪王位，即是十地；三輪王放光，遇者復得十地。此三位皆齊等、同時頓成，各塵數多類，總是一隨好中一光之力。餘光好等，彌更難說。言以先修行善根力者，顯頓益之因。因聞普法，修普善故。第二成德益中，先喻、後「菩薩」下合。喻意云：欲界修得色定，以欲界眼見色界境，喻菩薩頓證，未轉凡身見十地境，以法力故。是則三祇可一念而屆者，明一攝一切故。塵劫不窮一位者，明一切攝一故。如是遲速自在，是此圓教，非餘宗也。二合中，初正明得益、後「佛子假使」下顯境分齊。今初，言得菩薩第十地者，猶是牒前合中，以德依地成，所以重牒。不然，則成兩度放光，各得十地。言成就如是清淨肉眼者，謂上諸德十眼，皆依凡身肉眼而成，故就結之。後顯境分齊者，即顯肉眼境界廣大。肉眼尚爾，餘眼玄妙不可說也。文中三：初假設譬喻以顯境多、次正明能見、後結德有歸。今初，分三：初明一重廣大、二「寶手於汝意」下問答顯廣、三「寶手設復」下復積前數重顯廣大。第二「如是一切」下正明能見。先見前廣剎之塵，肉眼能見已是超勝，況一念耶；次「亦見」下明見多佛；後「如玻瓈」下明見之相，無心無來去故。第三「寶手如是」下結德有歸，歸輪王善。差別因果竟。此品之末，經來未盡。
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普賢行品第三十六(已下入第四十九經)
普賢行品第三十六(已下入第四十九經)
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初來意者，先通、後別。通謂二品，明出現因果，故次來也。亦名平等因果，謂會前差別因，成此普賢之圓因；會差別果，成性起出現之果。又前約修生，此約修顯故。若爾，何以更無別問？復何以差別果終而無瑞證，平等因竟便有瑞耶？即以此義，顯是會前，若更別問便有隔絕。欲會前故，不以瑞隔，普法希奇因果各瑞。又前應有瑞，經來未盡，故所以無耳。別謂此品先因後果，義次第故。亦遠答前第二會初所行問，及〈不思議品〉念請本願問故。前雖已答，下二深妙，故重明之，亦猶〈相海〉、〈隨好〉。而妙中之妙，古德別為一段因果。
初來意者，先通、後別。通謂二品，明出現因果，故次來也。亦名平等因果，謂會前差別因，成此普賢之圓因；會差別果，成性起出現之果。又前約修生，此約修顯故。若爾，何以更無別問？復何以差別果終而無瑞證，平等因竟便有瑞耶？即以此義，顯是會前，若更別問便有隔絕。欲會前故，不以瑞隔，普法希奇因果各瑞。又前應有瑞，經來未盡，故所以無耳。別謂此品先因後果，義次第故。亦遠答前第二會初所行問，及〈不思議品〉念請本願問故。前雖已答，下二深妙，故重明之，亦猶〈相海〉、〈隨好〉。而妙中之妙，古德別為一段因果。
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二釋名者，初通顯二品義名。依性起修、依性起用，差別相盡、因果體均，故云平等因果。又因是果因，量周法界；果是果果，境界如空。因果俱盡未來利樂含識，故名出現。別則品名普賢，即標人顯法，明此行法非次第法。行者，顯法非人。品明所行，非說人體。德周法界為普，至順調善曰賢，依性造修曰行。然普賢行，諸經多有其名。品中雖廣，今略顯十義以表無盡。一所求普，謂要求證一切如來平等所證故；二所化普，一毛端處有多眾生皆化盡故；三所斷普，無有一惑而不斷故；四所行事行普，無有一行而不行故；五所行理行普，即上事行皆徹理源，性具足故；六無礙行普，上二交徹故；七融通行普，隨一一行融攝無盡故；八所起用普，用無不能，無不周故；九所行處普，上之八門遍帝網剎而修行故；十所行時普，窮三際時念劫圓融，無竟期故。上之十行參而不雜，涉入重重，故善財入普賢一毛所得法門，過諸善友不可說倍。又上十行通收為二：若位後普賢，則得果不捨因，徹窮來際為普賢行，以人彰法則普賢之行；若位前位中普賢，則以德成人，但修普行即曰普賢，亦則普賢即行，但從行名故。若獨位後普賢，則普賢之行無施下位，廣釋普賢如初會辨。
二釋名者，初通顯二品義名。依性起修、依性起用，差別相盡、因果體均，故云平等因果。又因是果因，量周法界；果是果果，境界如空。因果俱盡未來利樂含識，故名出現。別則品名普賢，即標人顯法，明此行法非次第法。行者，顯法非人。品明所行，非說人體。德周法界為普，至順調善曰賢，依性造修曰行。然普賢行，諸經多有其名。品中雖廣，今略顯十義以表無盡。一所求普，謂要求證一切如來平等所證故；二所化普，一毛端處有多眾生皆化盡故；三所斷普，無有一惑而不斷故；四所行事行普，無有一行而不行故；五所行理行普，即上事行皆徹理源，性具足故；六無礙行普，上二交徹故；七融通行普，隨一一行融攝無盡故；八所起用普，用無不能，無不周故；九所行處普，上之八門遍帝網剎而修行故；十所行時普，窮三際時念劫圓融，無竟期故。上之十行參而不雜，涉入重重，故善財入普賢一毛所得法門，過諸善友不可說倍。又上十行通收為二：若位後普賢，則得果不捨因，徹窮來際為普賢行，以人彰法則普賢之行；若位前位中普賢，則以德成人，但修普行即曰普賢，亦則普賢即行，但從行名故。若獨位後普賢，則普賢之行無施下位，廣釋普賢如初會辨。
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三宗趣者，亦先通、後別。通以二品明平等因果為宗，會前差別為趣。別以此品明平等圓因為宗，成平等果無二為趣。
三宗趣者，亦先通、後別。通以二品明平等因果為宗，會前差別為趣。別以此品明平等圓因為宗，成平等果無二為趣。
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釋文中二：此品辨因、後品明果。前中亦二：先長行直明、後以偈重顯。前中又二：先正說、後瑞證。今初，亦二：先明說因、後「佛子我不見」下正陳今義。前中亦二：先標前少說、後徵釋所由。今初。普賢說者，以人表法故。言如向者，一近指向前〈隨好〉一品，為於障重地獄眾生略說隨好少分用故，廣說難思。二通指前所說之果為少分境，果海絕言故。三遠通差別因果，雖有圓融之義，以五位漸次因果殊分，逐機就病未盡法源故名少分，則顯下平等因果逐法性說，因果圓融，名廣大說。二徵釋中，徵意云：何以前名少說？釋文二意：一者成上，諸佛世尊所以出世者，以眾生有無明等十過，未宜廣說故，先明差別等。二者生後，謂眾生既過滋多、障累無盡，則一治一切治、一現一切現，眾生無盡，因果亦窮未來際。前之所隨，由未盡故。言十過者，一者無明。二作惡行，晉經名諸纏，則亦是惑。此二為總。次六皆無明，三計我我所；四著身見，故六地云世間受身皆由著我；五三倒四倒等不能決斷；六乖僻正理；七遍計分別；八結縛常隨；九隨生死流義通業苦，因流果流故；十遠如來道，行邪徑故，此結成其失。結縛等名，如常所辨。
釋文中二：此品辨因、後品明果。前中亦二：先長行直明、後以偈重顯。前中又二：先正說、後瑞證。今初，亦二：先明說因、後「佛子我不見」下正陳今義。前中亦二：先標前少說、後徵釋所由。今初。普賢說者，以人表法故。言如向者，一近指向前〈隨好〉一品，為於障重地獄眾生略說隨好少分用故，廣說難思。二通指前所說之果為少分境，果海絕言故。三遠通差別因果，雖有圓融之義，以五位漸次因果殊分，逐機就病未盡法源故名少分，則顯下平等因果逐法性說，因果圓融，名廣大說。二徵釋中，徵意云：何以前名少說？釋文二意：一者成上，諸佛世尊所以出世者，以眾生有無明等十過，未宜廣說故，先明差別等。二者生後，謂眾生既過滋多、障累無盡，則一治一切治、一現一切現，眾生無盡，因果亦窮未來際。前之所隨，由未盡故。言十過者，一者無明。二作惡行，晉經名諸纏，則亦是惑。此二為總。次六皆無明，三計我我所；四著身見，故六地云世間受身皆由著我；五三倒四倒等不能決斷；六乖僻正理；七遍計分別；八結縛常隨；九隨生死流義通業苦，因流果流故；十遠如來道，行邪徑故，此結成其失。結縛等名，如常所辨。
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第二正陳普賢行，中二：先明所治廣多、後「是故諸菩薩」下能治深妙。今初。既一惑成百萬障，則一障一切障，義則惑惑皆然。今從重說，文中三：初標、次徵釋、後結成。今初，總標瞋最重。除瞋之外，更遍推求，無有一惡如瞋之重，故晉經云「起一瞋心，一切惡中無過此惡。」《決定毘尼經》云「菩薩寧起百千貪心，不起一瞋，以違害大悲莫過此故。」《菩薩善戒》亦同此說。言於他菩薩者，若於菩薩起瞋，其過尤重，以令菩薩廢大行故。是以《大般若》中，天魔見諸菩薩互相是非，過常大喜。二「何以」下徵釋。釋中二：一總顯、二「何等」下徵列。標雖百萬，略列百門。古人寄位分五：初障十信行、二「不樂佛法」下障十住行、三「不得菩薩諸根」下障十行之行、四「樂誹謗一切」下障十向行、五「不樂與菩薩同住」下障十地行。言口如瘂羊障者，此是耳根障，以生邊地不聞法，是故口無所說。舌根之障，次下自明。昔結云：菩薩萬行不過此五，起一瞋心一切頓障。此釋非不有理，如賊心求法，豈獨障於地耶？是知通障，一切信尚不起，況後位耶。又所障法界如帝網重重，能障同所亦皆無盡，故知百萬猶是略明。三「佛子若菩薩」下結成可知。
第二正陳普賢行，中二：先明所治廣多、後「是故諸菩薩」下能治深妙。今初。既一惑成百萬障，則一障一切障，義則惑惑皆然。今從重說，文中三：初標、次徵釋、後結成。今初，總標瞋最重。除瞋之外，更遍推求，無有一惡如瞋之重，故晉經云「起一瞋心，一切惡中無過此惡。」《決定毘尼經》云「菩薩寧起百千貪心，不起一瞋，以違害大悲莫過此故。」《菩薩善戒》亦同此說。言於他菩薩者，若於菩薩起瞋，其過尤重，以令菩薩廢大行故。是以《大般若》中，天魔見諸菩薩互相是非，過常大喜。二「何以」下徵釋。釋中二：一總顯、二「何等」下徵列。標雖百萬，略列百門。古人寄位分五：初障十信行、二「不樂佛法」下障十住行、三「不得菩薩諸根」下障十行之行、四「樂誹謗一切」下障十向行、五「不樂與菩薩同住」下障十地行。言口如瘂羊障者，此是耳根障，以生邊地不聞法，是故口無所說。舌根之障，次下自明。昔結云：菩薩萬行不過此五，起一瞋心一切頓障。此釋非不有理，如賊心求法，豈獨障於地耶？是知通障，一切信尚不起，況後位耶。又所障法界如帝網重重，能障同所亦皆無盡，故知百萬猶是略明。三「佛子若菩薩」下結成可知。
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第二能治深妙，中二：先正顯、後結勸。今初，文有六位，位各十行。初一始修、後五成益，故後五段展轉依初，是為初即攝後，一治一切治也。說有前後，得即一時。今初，分二：先標舉勸修、後「何等」下徵列及結。於中，十法攝為五對，辨五種修。初二約人，明謙敬修，敬上愛下故；次二約法，明真正修，順教知事故；次二約心，行明廣大修，樂大行、堅大心故；次二約智，明增勝修，內入果智、外起勝辨故；後二約悲願，明長時修，眾生無盡悲化不疲，世界無邊願住不著故。第二清淨者，依前正修行，時成離染故。文中二：初躡前起後、後徵數列名，下皆倣此。例中十句，次第從前十句而成。一由不捨眾生故達深法淨，以眾生皆有佛性，即妄而真為深法故；二由敬上故能近；三由不謗故能護；四由知無盡故了如空；五由菩薩行不離法界故深入；六知菩提心等虛空故無邊；七觀察菩薩皆同此觀能入佛力，故名為根；八精修不懈故不著劫數；九由化無厭故，觀三世眾生化未化等；十由願住世界，能修一切佛法。第三廣大智者，垢染既拂，本智自明，稱性相知，故云廣大。亦從前十及次十而成，然有開合，恐煩不配，說者隨宜。第四普入者，事隋理融本來即入，智了法爾無境不通，故身心皆入。亦從前三生，可以意得。非根者，境識及理皆非根也。第五勝妙心者，由前知法本融，則事理無礙、應機成益，名勝妙心。從前四生，亦可意得。第六善巧智者，由上事理無礙，今則權實決斷，名善巧智。有十一句，後二合一，餘皆如次從前十成。一即言亡言為甚深、二無依故廣大、三如依空生色故能說種種、四住無二邊故證平等、五了種智深密故了差別、六無差全同、七若無疑惑則佛法莊嚴、八以平等成一方便、九三世法約差別門為無量方便、十由住佛力得知佛無邊自力不退。從前十既爾，從前四段亦然，如是展轉不離始修，故隨一法具一切矣。第二「佛子菩薩」下結勸。一行能具一切行，故疾得菩提。
第二能治深妙，中二：先正顯、後結勸。今初，文有六位，位各十行。初一始修、後五成益，故後五段展轉依初，是為初即攝後，一治一切治也。說有前後，得即一時。今初，分二：先標舉勸修、後「何等」下徵列及結。於中，十法攝為五對，辨五種修。初二約人，明謙敬修，敬上愛下故；次二約法，明真正修，順教知事故；次二約心，行明廣大修，樂大行、堅大心故；次二約智，明增勝修，內入果智、外起勝辨故；後二約悲願，明長時修，眾生無盡悲化不疲，世界無邊願住不著故。第二清淨者，依前正修行，時成離染故。文中二：初躡前起後、後徵數列名，下皆倣此。例中十句，次第從前十句而成。一由不捨眾生故達深法淨，以眾生皆有佛性，即妄而真為深法故；二由敬上故能近；三由不謗故能護；四由知無盡故了如空；五由菩薩行不離法界故深入；六知菩提心等虛空故無邊；七觀察菩薩皆同此觀能入佛力，故名為根；八精修不懈故不著劫數；九由化無厭故，觀三世眾生化未化等；十由願住世界，能修一切佛法。第三廣大智者，垢染既拂，本智自明，稱性相知，故云廣大。亦從前十及次十而成，然有開合，恐煩不配，說者隨宜。第四普入者，事隋理融本來即入，智了法爾無境不通，故身心皆入。亦從前三生，可以意得。非根者，境識及理皆非根也。第五勝妙心者，由前知法本融，則事理無礙、應機成益，名勝妙心。從前四生，亦可意得。第六善巧智者，由上事理無礙，今則權實決斷，名善巧智。有十一句，後二合一，餘皆如次從前十成。一即言亡言為甚深、二無依故廣大、三如依空生色故能說種種、四住無二邊故證平等、五了種智深密故了差別、六無差全同、七若無疑惑則佛法莊嚴、八以平等成一方便、九三世法約差別門為無量方便、十由住佛力得知佛無邊自力不退。從前十既爾，從前四段亦然，如是展轉不離始修，故隨一法具一切矣。第二「佛子菩薩」下結勸。一行能具一切行，故疾得菩提。
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大文第二「爾時佛」下證成，中二：一現瑞證。於中，先此界、後「如此」下結通。二「爾時至十方」下諸菩薩證，亦先此土、後「如此」下結通。言授記深法者，少用功力疾得菩提故。同名普賢者，皆有此行故。普勝界者，依此普法最為勝故。普幢自在者，此行成果高出無礙故。
大文第二「爾時佛」下證成，中二：一現瑞證。於中，先此界、後「如此」下結通。二「爾時至十方」下諸菩薩證，亦先此土、後「如此」下結通。言授記深法者，少用功力疾得菩提故。同名普賢者，皆有此行故。普勝界者，依此普法最為勝故。普幢自在者，此行成果高出無礙故。
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第二以偈重顯，中二：先敘述、後正頌。今初，亦二：先說儀、後「欲開」下說意。此有十偈中，並具文顯可知。第二正頌中，百二十一頌，分二：前二十四頌顯說分齊、餘皆正辨普賢行相。此是伽陀，與前長行綺互共顯普賢之行。前是略明十法展轉相生，此則廣顯諸門，略無展轉。又前多顯體，此多辨用。前中二：初一誡聽許說、餘正示分齊。於中二：前九頌許說過去菩薩行、後「於一賢劫」下許說三世佛菩薩行。於中二：前三偈舉說時處，前二時、後一處。後十一偈明所說行，於中前四諸佛出世行即普賢行，故名因果圓融；後七菩薩三輪願智行，即普賢行。第二「於一微塵」下正顯普賢行，九十七頌，分二：初六十七明即悲大智行、後「未安者」下三十頌即智大悲行。今初，有十種行：一初五頌明善入帝網行；二十七頌深入時處微細行；三「世界及如來」下三頌，明了佛心祕密行，前一偈半攝前起後、後一偈半正顯難了能了；四十偈，了三世佛攝化行；五「出生」下二偈，六根無礙行；六有三偈，如化無方行；七「諸佛甚深」下十頌，三世間自在行，此中玄妙，宜審思之；八六頌，別明智正覺世間自在行；九「如來法身藏」下五頌，非身示身行，法身藏者，即前藏身普賢菩薩，自體遍言亦同此也；十有六頌非量示量行。第二即智之悲行中亦有十行：一初四偈，無住攝化行。二有四偈，非身現身行。三一頌，分布舍利行。四二頌，知佛大心行。五三頌，法輪深入行。六「無量無邊」下五頌，了知根器行。七三頌，了世業惑行。八五頌，了達根境無礙行。九一頌，知四種說法行。而剎說等者，略有三義：一約通力；二約融通，一說一切說故；三約顯理，是說菩薩觸境皆了知故，則觸類成教如香飯等。十末後二頌，三世攝化行。平等因竟。
第二以偈重顯，中二：先敘述、後正頌。今初，亦二：先說儀、後「欲開」下說意。此有十偈中，並具文顯可知。第二正頌中，百二十一頌，分二：前二十四頌顯說分齊、餘皆正辨普賢行相。此是伽陀，與前長行綺互共顯普賢之行。前是略明十法展轉相生，此則廣顯諸門，略無展轉。又前多顯體，此多辨用。前中二：初一誡聽許說、餘正示分齊。於中二：前九頌許說過去菩薩行、後「於一賢劫」下許說三世佛菩薩行。於中二：前三偈舉說時處，前二時、後一處。後十一偈明所說行，於中前四諸佛出世行即普賢行，故名因果圓融；後七菩薩三輪願智行，即普賢行。第二「於一微塵」下正顯普賢行，九十七頌，分二：初六十七明即悲大智行、後「未安者」下三十頌即智大悲行。今初，有十種行：一初五頌明善入帝網行；二十七頌深入時處微細行；三「世界及如來」下三頌，明了佛心祕密行，前一偈半攝前起後、後一偈半正顯難了能了；四十偈，了三世佛攝化行；五「出生」下二偈，六根無礙行；六有三偈，如化無方行；七「諸佛甚深」下十頌，三世間自在行，此中玄妙，宜審思之；八六頌，別明智正覺世間自在行；九「如來法身藏」下五頌，非身示身行，法身藏者，即前藏身普賢菩薩，自體遍言亦同此也；十有六頌非量示量行。第二即智之悲行中亦有十行：一初四偈，無住攝化行。二有四偈，非身現身行。三一頌，分布舍利行。四二頌，知佛大心行。五三頌，法輪深入行。六「無量無邊」下五頌，了知根器行。七三頌，了世業惑行。八五頌，了達根境無礙行。九一頌，知四種說法行。而剎說等者，略有三義：一約通力；二約融通，一說一切說故；三約顯理，是說菩薩觸境皆了知故，則觸類成教如香飯等。十末後二頌，三世攝化行。平等因竟。
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大方廣佛華嚴經疏卷第四十八
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