大方廣佛華嚴經疏卷第四十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第四十八

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

如來十身相海品第三十四(已下入第四十八經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來十身相海品第三十四(已下入第四十八經)

初來意者，前品總明果法，此品別顯相德，近答前品身問，遠答普光眼等六根。非唯眼等遍於法界，而各具多相用，難思議故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初來意者，前品總明果法，此品別顯相德，近答前品身問，遠答普光眼等六根。非唯眼等遍於法界，而各具多相用，難思議故。

二釋名者，如來十身，標人顯德。言相海者，依人顯相。如來十身，並如前釋。福報奇狀炳著名相，相德深廣故稱為海。故文云「有十蓮華藏微塵數相」，相體廣矣；一一用遍，相用廣矣；一一難思，互相融入，體用深矣。若此之相，唯屬圓教，標以十身故。《觀佛三昧海經》辯相有三類：一略中略說，有三十二相；二略說，八萬四千相；三廣說，有無量相，如《雜華經》中為普賢賢首等說。《雜華》即此經異名。三中，初通權小，示同於人，端正不亂故；次唯大乘菩薩，修八萬四千波羅蜜故；後唯一乘，一乘修無盡行故。又初化、次報、後屬十身。十身之相海，依主釋也。又初凡聖同見、次唯地上、後唯圓機。然通五位，若語其體，初以形色、次即定慧、後以無盡法界。若語其因，後通純雜，如初會說，故一一相果皆周法界；前二相因，如《瑜伽》、《智度》等論、《涅槃》、《大集》等經，廣如章說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，如來十身，標人顯德。言相海者，依人顯相。如來十身，並如前釋。福報奇狀炳著名相，相德深廣故稱為海。故文云「有十蓮華藏微塵數相」，相體廣矣；一一用遍，相用廣矣；一一難思，互相融入，體用深矣。若此之相，唯屬圓教，標以十身故。《觀佛三昧海經》辯相有三類：一略中略說，有三十二相；二略說，八萬四千相；三廣說，有無量相，如《雜華經》中為普賢賢首等說。《雜華》即此經異名。三中，初通權小，示同於人，端正不亂故；次唯大乘菩薩，修八萬四千波羅蜜故；後唯一乘，一乘修無盡行故。又初化、次報、後屬十身。十身之相海，依主釋也。又初凡聖同見、次唯地上、後唯圓機。然通五位，若語其體，初以形色、次即定慧、後以無盡法界。若語其因，後通純雜，如初會說，故一一相果皆周法界；前二相因，如《瑜伽》、《智度》等論、《涅槃》、《大集》等經，廣如章說。

三宗趣者，顯無盡相海為宗，令修無盡之行顯成為趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，顯無盡相海為宗，令修無盡之行顯成為趣。

後正釋文。文有三別：第一誡聽許說、二正陳相狀、三結略顯廣。今初。所以普賢說者，相海普周故，令行普行獲普相故。普賢本是會主，前說已窮，此便說故。或前品末經來未盡，更應別答國土等問故。第二「佛子如來頂上」下正陳相狀，略舉九十七相。文通有五：一依處、二列名、三體嚴、四業用、五結數，或略不具，至文當知。或加成益，業用中攝。然名依體用以立，皆以體用釋名，或單從體用、或雙從二，隨文思之。或名與體用義不相似者，則是文略義含耳。細論一相，各依一處，則為九十七段。經自標次，今以類例相從，依十九處即為十九段，始自於頂終至於足，斯即順觀相海。今初依頂，中三：初約處總標、次「其中」下別列名相、後「佛子」下總結為嚴。今初。寶莊嚴者，通顯體嚴，事寶則云皆摩尼等，為莊嚴故。亦顯智寶，圓淨嚴故。一一相中皆有事理二嚴，隨宜解釋。大人相者，大人之相故。二別列中，三十二相文各唯四：以依處一種已總標故，此處獨有三十二者，理實應多，為顯圓融一即一切，故一頂中便具權教三十二數。若爾，餘何不然？顯頂尊勝，故《善生經》云「一切世間福不及如來一毛功德，一切毛功德不及一好功德，一切好功德不及一相，一切相不及白毫，白毫復不及無見頂相。」故知勝也。此約相好，相對明之。若約人具，有好為勝故。相伏於人，好勝諸天，故餘處說好為微細。第一相中四者：一列名，名從用立；二「一切妙寶」下體嚴；三「一一」下業用；四「是為一」者結數。他皆倣此。二中「以摩尼」下體嚴，即釋光明義。「其光」下業用，釋佛眼義，佛眼無不照故。餘並準思。毫相放光，如〈現相品〉說。雲義，亦如初會。八中，嚴內摩尼名意故，不同如意。十一中，如「是皆從」下辨業用因，亦業用攝。十四用中，云四菩薩行者，《瑜伽．菩薩地》云「一切菩薩略有四行：一波羅蜜行、二菩提分法行、三神通行、四成熟有情行。」十九云具足千輪者，梵本云具千輻輪也。二十一示身智二光，俱顯智慧。二十六中莊嚴云如來淨眼為莊嚴者，此通十眼。「光照」下顯業用，亦通身智二光。淨眼及光，釋前普照。現於嚴具，是上輪義，即法輪故。從二十七至三十一，並略無莊嚴，亦由名中已含有故。三十二，先名；次「最處」下體嚴。此居頂極，特顯別處，故云處中。則知所餘皆繞此相，略不明耳。漸次隆起者，正顯其相。《智論》第五云「如來頂有骨髻如拳。」《觀佛三昧經》云如合拳，即隆起之相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後正釋文。文有三別：第一誡聽許說、二正陳相狀、三結略顯廣。今初。所以普賢說者，相海普周故，令行普行獲普相故。普賢本是會主，前說已窮，此便說故。或前品末經來未盡，更應別答國土等問故。第二「佛子如來頂上」下正陳相狀，略舉九十七相。文通有五：一依處、二列名、三體嚴、四業用、五結數，或略不具，至文當知。或加成益，業用中攝。然名依體用以立，皆以體用釋名，或單從體用、或雙從二，隨文思之。或名與體用義不相似者，則是文略義含耳。細論一相，各依一處，則為九十七段。經自標次，今以類例相從，依十九處即為十九段，始自於頂終至於足，斯即順觀相海。今初依頂，中三：初約處總標、次「其中」下別列名相、後「佛子」下總結為嚴。今初。寶莊嚴者，通顯體嚴，事寶則云皆摩尼等，為莊嚴故。亦顯智寶，圓淨嚴故。一一相中皆有事理二嚴，隨宜解釋。大人相者，大人之相故。二別列中，三十二相文各唯四：以依處一種已總標故，此處獨有三十二者，理實應多，為顯圓融一即一切，故一頂中便具權教三十二數。若爾，餘何不然？顯頂尊勝，故《善生經》云「一切世間福不及如來一毛功德，一切毛功德不及一好功德，一切好功德不及一相，一切相不及白毫，白毫復不及無見頂相。」故知勝也。此約相好，相對明之。若約人具，有好為勝故。相伏於人，好勝諸天，故餘處說好為微細。第一相中四者：一列名，名從用立；二「一切妙寶」下體嚴；三「一一」下業用；四「是為一」者結數。他皆倣此。二中「以摩尼」下體嚴，即釋光明義。「其光」下業用，釋佛眼義，佛眼無不照故。餘並準思。毫相放光，如〈現相品〉說。雲義，亦如初會。八中，嚴內摩尼名意故，不同如意。十一中，如「是皆從」下辨業用因，亦業用攝。十四用中，云四菩薩行者，《瑜伽．菩薩地》云「一切菩薩略有四行：一波羅蜜行、二菩提分法行、三神通行、四成熟有情行。」十九云具足千輪者，梵本云具千輻輪也。二十一示身智二光，俱顯智慧。二十六中莊嚴云如來淨眼為莊嚴者，此通十眼。「光照」下顯業用，亦通身智二光。淨眼及光，釋前普照。現於嚴具，是上輪義，即法輪故。從二十七至三十一，並略無莊嚴，亦由名中已含有故。三十二，先名；次「最處」下體嚴。此居頂極，特顯別處，故云處中。則知所餘皆繞此相，略不明耳。漸次隆起者，正顯其相。《智論》第五云「如來頂有骨髻如拳。」《觀佛三昧經》云如合拳，即隆起之相也。

第二眉間有一相，自下並有依處故，文皆有五：初依處。二顯名。三「摩尼」下體嚴，謂此相若收則右旋如覆瑠璃椀，若展則具十楞、有大光明。嚴唯一寶，光具多色，中表皆空即是洞徹。四「其光」下業用。「復出」已下即是法光，故此光名從用而立。五結數，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二眉間有一相，自下並有依處故，文皆有五：初依處。二顯名。三「摩尼」下體嚴，謂此相若收則右旋如覆瑠璃椀，若展則具十楞、有大光明。嚴唯一寶，光具多色，中表皆空即是洞徹。四「其光」下業用。「復出」已下即是法光，故此光名從用而立。五結數，可知。

第三眼、第四鼻各有一相，第五舌有四相。初一即舌廣長相。於體嚴中，宿善成者，此舉因嚴。偏此說因者，令讚演一乘故。其舌長廣，即語其體。福德人至鼻，權佛至髮際，餘大乘中明現神足方至梵世或覆三千，今直語體便覆一切。後「如來」下辨其業用。演法釋音聲，現佛釋影像。二舌掌之相。掌謂近根。「其光」下顯業用，光照諸剎，令應度者無俟觀破摶聚，自曉但合塵成，何性之有？後二同在舌端，或居左右、或在上下。觀文業用，但有展卷不同，前則卷佛海於舌端、後則展諸佛於法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三眼、第四鼻各有一相，第五舌有四相。初一即舌廣長相。於體嚴中，宿善成者，此舉因嚴。偏此說因者，令讚演一乘故。其舌長廣，即語其體。福德人至鼻，權佛至髮際，餘大乘中明現神足方至梵世或覆三千，今直語體便覆一切。後「如來」下辨其業用。演法釋音聲，現佛釋影像。二舌掌之相。掌謂近根。「其光」下顯業用，光照諸剎，令應度者無俟觀破摶聚，自曉但合塵成，何性之有？後二同在舌端，或居左右、或在上下。觀文業用，但有展卷不同，前則卷佛海於舌端、後則展諸佛於法界。

第六上齶一相。上齶既有，下亦宜然，或是梵本脫漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六上齶一相。上齶既有，下亦宜然，或是梵本脫漏。

第七牙有四相，謂左右上下，四大牙故。故佛涅槃，四牙不碎。輔，頰也，亦云頰，車骨也。二右輔上牙名彌慮者，顯妙高故。四中有法乳等三，同一演法，約資法身名乳、照了萬境稱燈、令其圓淨為實，即演三德涅槃之法，亦成三德涅槃之益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七牙有四相，謂左右上下，四大牙故。故佛涅槃，四牙不碎。輔，頰也，亦云頰，車骨也。二右輔上牙名彌慮者，顯妙高故。四中有法乳等三，同一演法，約資法身名乳、照了萬境稱燈、令其圓淨為實，即演三德涅槃之法，亦成三德涅槃之益也。

第八齒有一相、第九脣有一相，上二各應分出上下。「放閻浮」下體嚴，以脣色赤好，如日初出紅蓮葉故。後「照于」下業用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八齒有一相、第九脣有一相，上二各應分出上下。「放閻浮」下體嚴，以脣色赤好，如日初出紅蓮葉故。後「照于」下業用。

第十頸，有一相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十頸，有一相。

第十一肩有五相，右二左三，或亦脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一肩有五相，右二左三，或亦脫也。

第十二胸有十一相，初一當中，左右各五。今初，卍字正翻為吉祥海雲，以依形立名故先標，形相應迴安名下，以屬體攝無違。前後左右可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二胸有十一相，初一當中，左右各五。今初，卍字正翻為吉祥海雲，以依形立名故先標，形相應迴安名下，以屬體攝無違。前後左右可知。

第十三手有十三相，分三：初九直語手相。右五左四者，或左脫一，或表右常用故。而前肩則右二左三，相通正等。右中六十六云成變化網者，光化為網也。左中七十二云因陀羅網為嚴者，即是網鞔之相，互涉入故。次二左右指可知。後二左右掌皆有千輪者，輪轂輻輞三事具足，自然成就不待人功。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十三手有十三相，分三：初九直語手相。右五左四者，或左脫一，或表右常用故。而前肩則右二左三，相通正等。右中六十六云成變化網者，光化為網也。左中七十二云因陀羅網為嚴者，即是網鞔之相，互涉入故。次二左右指可知。後二左右掌皆有千輪者，輪轂輻輞三事具足，自然成就不待人功。

第十四陰藏一相，猶如馬王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十四陰藏一相，猶如馬王。

第十五坐處，二相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十五坐處，二相。

第十六髀有二相，左云隨順安住者，髀多行動，故須多寶隨順而嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十六髀有二相，左云隨順安住者，髀多行動，故須多寶隨順而嚴。

第十七腨有三相，第三膊毛通於二腨。若準晉經，直云毛端，則通身一切毛也，義應如昔，則處成十九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十七腨有三相，第三膊毛通於二腨。若準晉經，直云毛端，則通身一切毛也，義應如昔，則處成十九。

第十八足有十三相，通分為七：初足下一相，略無左右，而晉經足趺之後別有足下千輻輪相，此必合有，故後品明足下輪相名普照王。今經千輪之言乃在指間，或以常明，易知指間有異，故舉之耳。名安住者，以足下安平，一切著地，不容針故。二足上、三足指間、四足跟、五足趺、六足四周，因陀羅尼羅者，此云帝青。七足指端，上六各左右為二，文顯可知。上來略列九十七相，次第數名譯者安置，既不說盡，豈不盈百？足下闕一，脣齶不開；設合此二，六根皆辨耳，何獨闕如？若加兩耳及足下一，則圓百數以顯無盡，豈不妙哉！況此中所列，於三十二尚有未盡，豈普賢力不及百耶？晉經有遺但九十四，亦無次第之數，故知九十七數不在生情配屬諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十八足有十三相，通分為七：初足下一相，略無左右，而晉經足趺之後別有足下千輻輪相，此必合有，故後品明足下輪相名普照王。今經千輪之言乃在指間，或以常明，易知指間有異，故舉之耳。名安住者，以足下安平，一切著地，不容針故。二足上、三足指間、四足跟、五足趺、六足四周，因陀羅尼羅者，此云帝青。七足指端，上六各左右為二，文顯可知。上來略列九十七相，次第數名譯者安置，既不說盡，豈不盈百？足下闕一，脣齶不開；設合此二，六根皆辨耳，何獨闕如？若加兩耳及足下一，則圓百數以顯無盡，豈不妙哉！況此中所列，於三十二尚有未盡，豈普賢力不及百耶？晉經有遺但九十四，亦無次第之數，故知九十七數不在生情配屬諸法。

第三「佛子」下結略顯廣。別說難周，故須結略。非略能盡，故須顯廣。一華藏塵相已無邊，況十華藏，則無盡無盡，非普眼者安能覩歟？既三十二相權實不同，互有互無，故不會釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「佛子」下結略顯廣。別說難周，故須結略。非略能盡，故須顯廣。一華藏塵相已無邊，況十華藏，則無盡無盡，非普眼者安能覩歟？既三十二相權實不同，互有互無，故不會釋。

如來隨好光明功德品第三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來隨好光明功德品第三十五

初來意者，前品明相、此品辨好，相好雖殊，俱用嚴身，以答前身及眼等兼自在問。好依相有，德劣於相，故次明之。劣德之用，用成頓益，翻顯大相德難思矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初來意者，前品明相、此品辨好，相好雖殊，俱用嚴身，以答前身及眼等兼自在問。好依相有，德劣於相，故次明之。劣德之用，用成頓益，翻顯大相德難思矣。

二釋名者，如來標人表德，隨好等顯德依人。隨好是體，隨逐大相，益姿好故。光明者用，功德者德，謂從好發光，光能益物，顯好之德故以為名。如來之隨好等，亦如來有隨好等，通二釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，如來標人表德，隨好等顯德依人。隨好是體，隨逐大相，益姿好故。光明者用，功德者德，謂從好發光，光能益物，顯好之德故以為名。如來之隨好等，亦如來有隨好等，通二釋也。

三宗趣者，明好勝德為宗，令物敬修為趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，明好勝德為宗，令物敬修為趣。

次釋文，中二：先略、後廣。略中二：先標果好、二「佛子我為」下舉因對顯。今初。佛自說者，有二意故：一僧祇因終，此品果極，故二皆佛說；二好用劣相而用難思，恐物不信，故佛自說。告寶手者，亦有二義：一說手隨好，彼主此門故；二令當寶重起信手故。有隨好者，總相舉也，即足下好與後名同故。德用周備，故云圓滿。攝益自在，最勝名王。光名熾盛者，如日具德，由此復能攝諸眷屬。百萬等顯多，復云七者，淨七支、修七覺、照七地故。第二舉因對顯者，為顯勝故。此有數重：一以相德深廣言不能備，故置之說好。二好德復多，以三十二相既有八十隨好，十蓮華藏之相好彌多矣，且舉其一。三一中置勝但說劣者，故明足下。四足下一好復有多光，但說一光。五果位一光亦不可說，故寄因顯，因光成益。三重頓圓，況果一光，如是展轉，況於諸相，況復總說如來諸德。果海絕言，亦斯義矣。文中二：先光照分齊。即前圓滿好中放光，故不別標放處，而非前光好具多光故。後「彼世界」下光所成益。於中二：先令離苦，淨宿善益；後「從彼命」下轉報生天，得聞法益。於中，初示宿因，謂昔近善友，必聞普法，成金剛種。心不放逸，顯曾修行，種諸善根，通見聞等。次「毘盧」下顯其現緣。後「於彼」下結因屬果。文從略故，結屬生天；理實息苦及淨眼等，皆由此因緣也。是知佛光等照，不種善因無斯勝益。何以一光頓成斯益？無盡功德之所顯故、純盡法界之所流故。非如權教八十隨好，但嚴於形，生信而已。此中略無墮獄之因，謂雖修乘，戒行寬故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋文，中二：先略、後廣。略中二：先標果好、二「佛子我為」下舉因對顯。今初。佛自說者，有二意故：一僧祇因終，此品果極，故二皆佛說；二好用劣相而用難思，恐物不信，故佛自說。告寶手者，亦有二義：一說手隨好，彼主此門故；二令當寶重起信手故。有隨好者，總相舉也，即足下好與後名同故。德用周備，故云圓滿。攝益自在，最勝名王。光名熾盛者，如日具德，由此復能攝諸眷屬。百萬等顯多，復云七者，淨七支、修七覺、照七地故。第二舉因對顯者，為顯勝故。此有數重：一以相德深廣言不能備，故置之說好。二好德復多，以三十二相既有八十隨好，十蓮華藏之相好彌多矣，且舉其一。三一中置勝但說劣者，故明足下。四足下一好復有多光，但說一光。五果位一光亦不可說，故寄因顯，因光成益。三重頓圓，況果一光，如是展轉，況於諸相，況復總說如來諸德。果海絕言，亦斯義矣。文中二：先光照分齊。即前圓滿好中放光，故不別標放處，而非前光好具多光故。後「彼世界」下光所成益。於中二：先令離苦，淨宿善益；後「從彼命」下轉報生天，得聞法益。於中，初示宿因，謂昔近善友，必聞普法，成金剛種。心不放逸，顯曾修行，種諸善根，通見聞等。次「毘盧」下顯其現緣。後「於彼」下結因屬果。文從略故，結屬生天；理實息苦及淨眼等，皆由此因緣也。是知佛光等照，不種善因無斯勝益。何以一光頓成斯益？無盡功德之所顯故、純盡法界之所流故。非如權教八十隨好，但嚴於形，生信而已。此中略無墮獄之因，謂雖修乘，戒行寬故。

第二「佛子菩薩足」下廣辨，但廣於因，果難說故。文中亦二：先廣淨宿善益、後「既生天」下廣聞法益。今初。摧下惡趣之苦，放足下輪光。四十光者，表四十位無不照故。中有一者，置廣說略。「能照」已下分齊過前。「隨諸」已下淨惑成德故。前光受清淨等名，以重況輕，舉阿毘耳。第二廣聞法中，長分為六：一略標勸誨；二「爾時諸天子」下聞已生疑；三「是時天鼓」下總示所因；四「諸天子如說」下正明勸教；五「時諸天子聞是音」下依勸詣佛；六「說是法時」下見聞益深。前三可知。四中有四：一以己喻佛無我無來。二「諸天子譬如汝」下以他喻己，顯來即無來。文有三喻，並顯可知。然惡業善根是來因緣，因緣無性故來即無來，非先有法在十方中從彼來也。故因緣者，即是智慧。智慧之法本非因緣，云何念言有何因緣？三「諸天子譬如億那由」下以己況佛難思之境。合中，舉手隨好者，別舉顯勝。上救下趣，故舉足光；今約現通，故說手也。四「諸天子汝當」下正勸往詣，誡不應留。於中二：先總誡勸、後「著五欲」下廣釋。於中亦二：先釋前誡，有法、喻、合。後「諸天子」下釋勸，於中有六：一順釋、為報恩故；二「諸天子其有」下反釋；三「諸天子汝等」下示其恩相；四「汝等今者」下勸往增善；五「諸天子如我天鼓非男非女」下示法令修，謂說二空，非男女喻以顯人空，不生滅喻以顯法空；六「汝等若能」下勸修成益。言無依印者，既解悟無生，則能所雙絕、儻然靡據，故曰無依。以斯智印印定萬法，不收不攝，任心自安，故稱三昧。第五依勸詣佛中，分五：一獻供不遇、二「時有」下聞其所在、三「時諸天」下觀見下生、四「諸天子眾」下發心欲往、五「時天鼓中出聲告」下教見佛儀。於中二：先教識受生，令捨曲見；後教發心悔過，令其必見。今初，由前不遇，後覩下生不離有無，情存彼此，故示體用，顯無生現生。文中，有法、喻、合。法中，先誡其曲見；後「但以」下示其正見，是知佛化所生，非歿生也；二「諸天子如我」下喻；三「菩薩」下合。於中，先明法身無生，遍而叵見；後「而能」下應無不生，即處處皆有，有感此中亦見，何須更下閻浮。「離分別」下顯應生之德，拂其諸見，以無分別智而生，非謂有選生處，雖處王宮而無憍慢，諸天圍遶而無染著。第二「諸天子汝等應發」下教發心悔過，中三：先標教悔、次徵問其方、後如法正教。夫欲悔過，須識逆順十心，謂先識十種順生死心以為所治。一妄計人我，起於身見；二內具煩惱、外遇惡緣，我心隆盛；三內外既具，滅善心事，不喜他 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子菩薩足」下廣辨，但廣於因，果難說故。文中亦二：先廣淨宿善益、後「既生天」下廣聞法益。今初。摧下惡趣之苦，放足下輪光。四十光者，表四十位無不照故。中有一者，置廣說略。「能照」已下分齊過前。「隨諸」已下淨惑成德故。前光受清淨等名，以重況輕，舉阿毘耳。第二廣聞法中，長分為六：一略標勸誨；二「爾時諸天子」下聞已生疑；三「是時天鼓」下總示所因；四「諸天子如說」下正明勸教；五「時諸天子聞是音」下依勸詣佛；六「說是法時」下見聞益深。前三可知。四中有四：一以己喻佛無我無來。二「諸天子譬如汝」下以他喻己，顯來即無來。文有三喻，並顯可知。然惡業善根是來因緣，因緣無性故來即無來，非先有法在十方中從彼來也。故因緣者，即是智慧。智慧之法本非因緣，云何念言有何因緣？三「諸天子譬如億那由」下以己況佛難思之境。合中，舉手隨好者，別舉顯勝。上救下趣，故舉足光；今約現通，故說手也。四「諸天子汝當」下正勸往詣，誡不應留。於中二：先總誡勸、後「著五欲」下廣釋。於中亦二：先釋前誡，有法、喻、合。後「諸天子」下釋勸，於中有六：一順釋、為報恩故；二「諸天子其有」下反釋；三「諸天子汝等」下示其恩相；四「汝等今者」下勸往增善；五「諸天子如我天鼓非男非女」下示法令修，謂說二空，非男女喻以顯人空，不生滅喻以顯法空；六「汝等若能」下勸修成益。言無依印者，既解悟無生，則能所雙絕、儻然靡據，故曰無依。以斯智印印定萬法，不收不攝，任心自安，故稱三昧。第五依勸詣佛中，分五：一獻供不遇、二「時有」下聞其所在、三「時諸天」下觀見下生、四「諸天子眾」下發心欲往、五「時天鼓中出聲告」下教見佛儀。於中二：先教識受生，令捨曲見；後教發心悔過，令其必見。今初，由前不遇，後覩下生不離有無，情存彼此，故示體用，顯無生現生。文中，有法、喻、合。法中，先誡其曲見；後「但以」下示其正見，是知佛化所生，非歿生也；二「諸天子如我」下喻；三「菩薩」下合。於中，先明法身無生，遍而叵見；後「而能」下應無不生，即處處皆有，有感此中亦見，何須更下閻浮。「離分別」下顯應生之德，拂其諸見，以無分別智而生，非謂有選生處，雖處王宮而無憍慢，諸天圍遶而無染著。第二「諸天子汝等應發」下教發心悔過，中三：先標教悔、次徵問其方、後如法正教。夫欲悔過，須識逆順十心，謂先識十種順生死心以為所治。一妄計人我，起於身見；二內具煩惱、外遇惡緣，我心隆盛；三內外既具，滅善心事，不喜他

善；四縱恣三業，無惡不為；五事雖不廣，惡心遍布；六惡心相續，晝夜不斷；七覆諱過失，不欲人知；八虜扈抵突，不畏惡道；九無慚無愧，不懼凡聖；十撥無因果，作一闡提。次起十種逆生死心，從後翻破：一明信因果、二自愧剋責、三怖畏惡道、四不覆瑕疵、五斷相續心、六發菩提心、七修功補過、八隨喜他善、九念十方佛、十觀罪性空。今此三段文皆具有，而為次不同，向以起心之次第，此以勝劣言故。今初標教誨中，文有四節，治其六失。一發菩提心，為懺所依，以是行本，攝眾德故，首而明之。翻昔惡心遍布，自妄危人；今悲覆法界，廣利有情。二「淨治」下令淨三業，為能懺體。淨治其意，是意止行。住善威儀，義通止作，謂當發露不覆瑕疵，及斷相續心。翻前六七。三「悔除一切」下令懺四障，即所滅之非，謂惑業苦。業報二障，約因果分異，既懺報障則怖畏惡道，以翻不畏。天子新從彼來，故不廣明。於煩惱中，利鈍分二：邪見斷善，最可畏故，別明見障。又障所知，亦見障故。餘如別說。四「以盡法」下運心普遍令無不盡。由昔起過既遍諸境，今悔昔非，故普運三業等眾生界，一一佛前及眾生前皆發露懺悔。既人天凡聖皆對懺悔，則自愧剋責，翻無慚愧。由意遍運令身口遍，頭即頂禮，兼身為總五輪著地。此言遍者，為以何遍？故下次言善三業遍，此即修功補過，翻縱恣三業。第二「時諸天子」下徵問其方。上言猶略，餘義未盡，故次徵之。第三「爾時天鼓」下如法正教。正教觀罪性空，兼顯妄計我人撥無因果，外遇惡緣。而文分二：先明發聲之因、後「諸天子」下正說教誨。於中分五：一別觀業空、二總觀四障、三別觀見惑、四對業觀報、五總結懺益。今初。業為報因，三障首故。非先有體從十方來，正顯空義。但從顛倒生，釋空所以。由業障海從妄想生，故無自性。令此空慧與心相應，則決定無疑。能如是知，即名菩薩。第二「諸天子如我天鼓」下總觀四障，即天鼓說法無說喻，以喻俗有真無。先喻中，初舉所治，謂業報二障；後說行等五，即是能治，謂行善止惡，喜他安他住定。後「諸佛」下合。於中，先隨俗說有。言我我所者，即是見障。說貪恚癡，即煩惱障。後「而實」下勝義實無。有無二文，三障影略。既無我所，翻破第一妄計人我。第三「譬如我聲」下別破見惑。見惑深險，故廣破之。文有三喻：一鼓無生滅隨聞喻，喻業雖無生，隨修感報。謂向觀業空，為遣執有；若謂為空，諸佛不化故。今顯非斷無，翻破撥無因果。二聲無去來喻，喻歸中道。定有即常、定無則斷，俱亦是二，故雙破二見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善；四縱恣三業，無惡不為；五事雖不廣，惡心遍布；六惡心相續，晝夜不斷；七覆諱過失，不欲人知；八虜扈抵突，不畏惡道；九無慚無愧，不懼凡聖；十撥無因果，作一闡提。次起十種逆生死心，從後翻破：一明信因果、二自愧剋責、三怖畏惡道、四不覆瑕疵、五斷相續心、六發菩提心、七修功補過、八隨喜他善、九念十方佛、十觀罪性空。今此三段文皆具有，而為次不同，向以起心之次第，此以勝劣言故。今初標教誨中，文有四節，治其六失。一發菩提心，為懺所依，以是行本，攝眾德故，首而明之。翻昔惡心遍布，自妄危人；今悲覆法界，廣利有情。二「淨治」下令淨三業，為能懺體。淨治其意，是意止行。住善威儀，義通止作，謂當發露不覆瑕疵，及斷相續心。翻前六七。三「悔除一切」下令懺四障，即所滅之非，謂惑業苦。業報二障，約因果分異，既懺報障則怖畏惡道，以翻不畏。天子新從彼來，故不廣明。於煩惱中，利鈍分二：邪見斷善，最可畏故，別明見障。又障所知，亦見障故。餘如別說。四「以盡法」下運心普遍令無不盡。由昔起過既遍諸境，今悔昔非，故普運三業等眾生界，一一佛前及眾生前皆發露懺悔。既人天凡聖皆對懺悔，則自愧剋責，翻無慚愧。由意遍運令身口遍，頭即頂禮，兼身為總五輪著地。此言遍者，為以何遍？故下次言善三業遍，此即修功補過，翻縱恣三業。第二「時諸天子」下徵問其方。上言猶略，餘義未盡，故次徵之。第三「爾時天鼓」下如法正教。正教觀罪性空，兼顯妄計我人撥無因果，外遇惡緣。而文分二：先明發聲之因、後「諸天子」下正說教誨。於中分五：一別觀業空、二總觀四障、三別觀見惑、四對業觀報、五總結懺益。今初。業為報因，三障首故。非先有體從十方來，正顯空義。但從顛倒生，釋空所以。由業障海從妄想生，故無自性。令此空慧與心相應，則決定無疑。能如是知，即名菩薩。第二「諸天子如我天鼓」下總觀四障，即天鼓說法無說喻，以喻俗有真無。先喻中，初舉所治，謂業報二障；後說行等五，即是能治，謂行善止惡，喜他安他住定。後「諸佛」下合。於中，先隨俗說有。言我我所者，即是見障。說貪恚癡，即煩惱障。後「而實」下勝義實無。有無二文，三障影略。既無我所，翻破第一妄計人我。第三「譬如我聲」下別破見惑。見惑深險，故廣破之。文有三喻：一鼓無生滅隨聞喻，喻業雖無生，隨修感報。謂向觀業空，為遣執有；若謂為空，諸佛不化故。今顯非斷無，翻破撥無因果。二聲無去來喻，喻歸中道。定有即常、定無則斷，俱亦是二，故雙破二見

顯離斷常。文中先喻，「諸天子若有」下合。若有可來即常、去而不來則斷，故雖空不斷、雖有不常。三鼓聲隨心喻，喻佛由心見，遣其心外定執。懺主令其真念十方諸佛，翻破外遇惡緣。第四「如玻瓈」下對業觀報。文有二喻：一鏡像體虛喻，喻雖有而無。謂鏡像依鏡現，像非去來，報從業生，何有來去？二幻師惑眼喻，喻業招報，雖無而有；又業亦如幻，又幻非又無，即中道矣。第五「若如是」下總結懺益可知。第六見聞益深。中二：先明餘眾益，以三昧力聲普聞故；後「爾時」下正辨當機益。於中二：先一重益、後「其諸香雲」下展轉益。前中亦二：先得法益、後「以眾生」下見佛益。今初，皆有故字，義似牒前為因，則見佛為益。而前來未有得十地等處，為何所牒，是以晉經皆無故字。應言聞說普賢廣大迴向，故便得十地，獲諸力莊嚴三昧。上句得位，下句成行，分得十力為莊嚴故。二明見佛益，中三：一明見因、二「即見」下正明見佛、三「爾時」下敬心興供。言以上者，上來持華詣佛，猶未散故。毛孔出華者，已得地位故。華在最初，故略舉之。上所持中有香蓋等故，下見香見蓋並皆成益。第二展轉益，中二：一聞香益、二見蓋益，並依前供成。今初，有法、喻、合。法中，由脫障故、得解脫樂故，喻四禪無八災患。「若有」下合，由滅障故，得淨善根，是為益相。文中，先顯所滅，即八萬四千。古有二釋。一云：眾生煩惱根本有十，然一惑力復各有十，即為一百，計應分為九品。今但上品重故開為三品，中下輕故各為一品，合為五百。復於內外境起，謂自五塵為內、以他五塵為外，一一各五百，即為五千。別迷四諦，則成二萬。并本一千，則有二萬一千。依三毒等分，成八萬四千。經文自具。二有云：以十惡為本，展轉相成，一一各十，故成一百。迷自他五塵，為一千。正迷十諦法門，謂四諦、三諦、二諦、一諦，或迷說成諦等十諦、或迷十善，故成一萬。然迷十諦空有不同，分成二萬；或迷十善二諦，亦分二萬。并本一千。餘如經辨。然二皆有理，任情去取。更有異釋，如《賢劫經》等，非今經意。後「了知」下能滅。謂了惑本虛，居然不生故。晉經云「此諸煩惱皆悉除滅」。除滅故清淨，惑亡智顯，即自在光明善根成就。言香幢雲者，即九地善根，至下當明。第二「若有眾生見其蓋」下明見蓋益。於中二：先正明得益、二「佛子菩薩住此」下明攝化轉益。今初，準晉經云「種一恒河沙轉輪聖王所植善根，所謂白淨寶網輪王等」，是則多箇輪王，非一輪王之多善也。梵本亦然。而言清淨金網者，準《瓔珞》上卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯離斷常。文中先喻，「諸天子若有」下合。若有可來即常、去而不來則斷，故雖空不斷、雖有不常。三鼓聲隨心喻，喻佛由心見，遣其心外定執。懺主令其真念十方諸佛，翻破外遇惡緣。第四「如玻瓈」下對業觀報。文有二喻：一鏡像體虛喻，喻雖有而無。謂鏡像依鏡現，像非去來，報從業生，何有來去？二幻師惑眼喻，喻業招報，雖無而有；又業亦如幻，又幻非又無，即中道矣。第五「若如是」下總結懺益可知。第六見聞益深。中二：先明餘眾益，以三昧力聲普聞故；後「爾時」下正辨當機益。於中二：先一重益、後「其諸香雲」下展轉益。前中亦二：先得法益、後「以眾生」下見佛益。今初，皆有故字，義似牒前為因，則見佛為益。而前來未有得十地等處，為何所牒，是以晉經皆無故字。應言聞說普賢廣大迴向，故便得十地，獲諸力莊嚴三昧。上句得位，下句成行，分得十力為莊嚴故。二明見佛益，中三：一明見因、二「即見」下正明見佛、三「爾時」下敬心興供。言以上者，上來持華詣佛，猶未散故。毛孔出華者，已得地位故。華在最初，故略舉之。上所持中有香蓋等故，下見香見蓋並皆成益。第二展轉益，中二：一聞香益、二見蓋益，並依前供成。今初，有法、喻、合。法中，由脫障故、得解脫樂故，喻四禪無八災患。「若有」下合，由滅障故，得淨善根，是為益相。文中，先顯所滅，即八萬四千。古有二釋。一云：眾生煩惱根本有十，然一惑力復各有十，即為一百，計應分為九品。今但上品重故開為三品，中下輕故各為一品，合為五百。復於內外境起，謂自五塵為內、以他五塵為外，一一各五百，即為五千。別迷四諦，則成二萬。并本一千，則有二萬一千。依三毒等分，成八萬四千。經文自具。二有云：以十惡為本，展轉相成，一一各十，故成一百。迷自他五塵，為一千。正迷十諦法門，謂四諦、三諦、二諦、一諦，或迷說成諦等十諦、或迷十善，故成一萬。然迷十諦空有不同，分成二萬；或迷十善二諦，亦分二萬。并本一千。餘如經辨。然二皆有理，任情去取。更有異釋，如《賢劫經》等，非今經意。後「了知」下能滅。謂了惑本虛，居然不生故。晉經云「此諸煩惱皆悉除滅」。除滅故清淨，惑亡智顯，即自在光明善根成就。言香幢雲者，即九地善根，至下當明。第二「若有眾生見其蓋」下明見蓋益。於中二：先正明得益、二「佛子菩薩住此」下明攝化轉益。今初，準晉經云「種一恒河沙轉輪聖王所植善根，所謂白淨寶網輪王等」，是則多箇輪王，非一輪王之多善也。梵本亦然。而言清淨金網者，準《瓔珞》上卷

，金輪在十迴向，初地已上皆是瑠璃輪，而增寶數為別。是知舊譯為寶網者，勝金網也，故彼經云「歡喜地，百寶瓔珞七寶相輪。四天王一萬子為眷屬，百法身為百佛國土中化十方天下。」已後略無化之分齊。寶數一一增至第七地十三寶相輪，八地但云大應寶相輪，九地云白雲寶相輪，十地云百萬神通寶光瓔珞無畏珠寶相輪。若順晉經，白淨之言則是九地，即前香幢雲自在光明。若然，彼但是所等，則金網無失。若取十地為清淨，金網正當十地，以無畏珠為清淨義。又攝化分齊，與上第十地攝報果同，則證十地明矣。故下此王放光，遇者亦登十地。言一恒沙者，謂從九地已還乃至十住銅輪，以此十地所化分齊比前，如恒沙矣。故晉經云寶網輪王等，等取前也。第二攝化轉益，中二：先明得位益、後「佛子如得初禪」下成德益。今初，有法、喻、合。法中直明攝化分齊，已如前釋。喻中，初化無間斷，喻上法中教化眾生；後若有聞名必生其國，喻下合中遇斯光明獲十地位。後合中，初句總合，準晉經，亦復如是下欠放曼陀羅自在光明之言，今經影在後喻合中。若直云得遇斯光，前文無放光處，為何遇耶？言得十地者，此品總有三重，皆得十地，故名展轉益。一諸天子聞鼓說法得十地；二此天子毛孔出華蓋雲，見者得輪王位，即是十地；三輪王放光，遇者復得十地。此三位皆齊等、同時頓成，各塵數多類，總是一隨好中一光之力。餘光好等，彌更難說。言以先修行善根力者，顯頓益之因。因聞普法，修普善故。第二成德益中，先喻、後「菩薩」下合。喻意云：欲界修得色定，以欲界眼見色界境，喻菩薩頓證，未轉凡身見十地境，以法力故。是則三祇可一念而屆者，明一攝一切故。塵劫不窮一位者，明一切攝一故。如是遲速自在，是此圓教，非餘宗也。二合中，初正明得益、後「佛子假使」下顯境分齊。今初，言得菩薩第十地者，猶是牒前合中，以德依地成，所以重牒。不然，則成兩度放光，各得十地。言成就如是清淨肉眼者，謂上諸德十眼，皆依凡身肉眼而成，故就結之。後顯境分齊者，即顯肉眼境界廣大。肉眼尚爾，餘眼玄妙不可說也。文中三：初假設譬喻以顯境多、次正明能見、後結德有歸。今初，分三：初明一重廣大、二「寶手於汝意」下問答顯廣、三「寶手設復」下復積前數重顯廣大。第二「如是一切」下正明能見。先見前廣剎之塵，肉眼能見已是超勝，況一念耶；次「亦見」下明見多佛；後「如玻瓈」下明見之相，無心無來去故。第三「寶手如是」下結德有歸，歸輪王善。差別因果竟。此品之末，經來未盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，金輪在十迴向，初地已上皆是瑠璃輪，而增寶數為別。是知舊譯為寶網者，勝金網也，故彼經云「歡喜地，百寶瓔珞七寶相輪。四天王一萬子為眷屬，百法身為百佛國土中化十方天下。」已後略無化之分齊。寶數一一增至第七地十三寶相輪，八地但云大應寶相輪，九地云白雲寶相輪，十地云百萬神通寶光瓔珞無畏珠寶相輪。若順晉經，白淨之言則是九地，即前香幢雲自在光明。若然，彼但是所等，則金網無失。若取十地為清淨，金網正當十地，以無畏珠為清淨義。又攝化分齊，與上第十地攝報果同，則證十地明矣。故下此王放光，遇者亦登十地。言一恒沙者，謂從九地已還乃至十住銅輪，以此十地所化分齊比前，如恒沙矣。故晉經云寶網輪王等，等取前也。第二攝化轉益，中二：先明得位益、後「佛子如得初禪」下成德益。今初，有法、喻、合。法中直明攝化分齊，已如前釋。喻中，初化無間斷，喻上法中教化眾生；後若有聞名必生其國，喻下合中遇斯光明獲十地位。後合中，初句總合，準晉經，亦復如是下欠放曼陀羅自在光明之言，今經影在後喻合中。若直云得遇斯光，前文無放光處，為何遇耶？言得十地者，此品總有三重，皆得十地，故名展轉益。一諸天子聞鼓說法得十地；二此天子毛孔出華蓋雲，見者得輪王位，即是十地；三輪王放光，遇者復得十地。此三位皆齊等、同時頓成，各塵數多類，總是一隨好中一光之力。餘光好等，彌更難說。言以先修行善根力者，顯頓益之因。因聞普法，修普善故。第二成德益中，先喻、後「菩薩」下合。喻意云：欲界修得色定，以欲界眼見色界境，喻菩薩頓證，未轉凡身見十地境，以法力故。是則三祇可一念而屆者，明一攝一切故。塵劫不窮一位者，明一切攝一故。如是遲速自在，是此圓教，非餘宗也。二合中，初正明得益、後「佛子假使」下顯境分齊。今初，言得菩薩第十地者，猶是牒前合中，以德依地成，所以重牒。不然，則成兩度放光，各得十地。言成就如是清淨肉眼者，謂上諸德十眼，皆依凡身肉眼而成，故就結之。後顯境分齊者，即顯肉眼境界廣大。肉眼尚爾，餘眼玄妙不可說也。文中三：初假設譬喻以顯境多、次正明能見、後結德有歸。今初，分三：初明一重廣大、二「寶手於汝意」下問答顯廣、三「寶手設復」下復積前數重顯廣大。第二「如是一切」下正明能見。先見前廣剎之塵，肉眼能見已是超勝，況一念耶；次「亦見」下明見多佛；後「如玻瓈」下明見之相，無心無來去故。第三「寶手如是」下結德有歸，歸輪王善。差別因果竟。此品之末，經來未盡。

普賢行品第三十六(已下入第四十九經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢行品第三十六(已下入第四十九經)

初來意者，先通、後別。通謂二品，明出現因果，故次來也。亦名平等因果，謂會前差別因，成此普賢之圓因；會差別果，成性起出現之果。又前約修生，此約修顯故。若爾，何以更無別問？復何以差別果終而無瑞證，平等因竟便有瑞耶？即以此義，顯是會前，若更別問便有隔絕。欲會前故，不以瑞隔，普法希奇因果各瑞。又前應有瑞，經來未盡，故所以無耳。別謂此品先因後果，義次第故。亦遠答前第二會初所行問，及〈不思議品〉念請本願問故。前雖已答，下二深妙，故重明之，亦猶〈相海〉、〈隨好〉。而妙中之妙，古德別為一段因果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初來意者，先通、後別。通謂二品，明出現因果，故次來也。亦名平等因果，謂會前差別因，成此普賢之圓因；會差別果，成性起出現之果。又前約修生，此約修顯故。若爾，何以更無別問？復何以差別果終而無瑞證，平等因竟便有瑞耶？即以此義，顯是會前，若更別問便有隔絕。欲會前故，不以瑞隔，普法希奇因果各瑞。又前應有瑞，經來未盡，故所以無耳。別謂此品先因後果，義次第故。亦遠答前第二會初所行問，及〈不思議品〉念請本願問故。前雖已答，下二深妙，故重明之，亦猶〈相海〉、〈隨好〉。而妙中之妙，古德別為一段因果。

二釋名者，初通顯二品義名。依性起修、依性起用，差別相盡、因果體均，故云平等因果。又因是果因，量周法界；果是果果，境界如空。因果俱盡未來利樂含識，故名出現。別則品名普賢，即標人顯法，明此行法非次第法。行者，顯法非人。品明所行，非說人體。德周法界為普，至順調善曰賢，依性造修曰行。然普賢行，諸經多有其名。品中雖廣，今略顯十義以表無盡。一所求普，謂要求證一切如來平等所證故；二所化普，一毛端處有多眾生皆化盡故；三所斷普，無有一惑而不斷故；四所行事行普，無有一行而不行故；五所行理行普，即上事行皆徹理源，性具足故；六無礙行普，上二交徹故；七融通行普，隨一一行融攝無盡故；八所起用普，用無不能，無不周故；九所行處普，上之八門遍帝網剎而修行故；十所行時普，窮三際時念劫圓融，無竟期故。上之十行參而不雜，涉入重重，故善財入普賢一毛所得法門，過諸善友不可說倍。又上十行通收為二：若位後普賢，則得果不捨因，徹窮來際為普賢行，以人彰法則普賢之行；若位前位中普賢，則以德成人，但修普行即曰普賢，亦則普賢即行，但從行名故。若獨位後普賢，則普賢之行無施下位，廣釋普賢如初會辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，初通顯二品義名。依性起修、依性起用，差別相盡、因果體均，故云平等因果。又因是果因，量周法界；果是果果，境界如空。因果俱盡未來利樂含識，故名出現。別則品名普賢，即標人顯法，明此行法非次第法。行者，顯法非人。品明所行，非說人體。德周法界為普，至順調善曰賢，依性造修曰行。然普賢行，諸經多有其名。品中雖廣，今略顯十義以表無盡。一所求普，謂要求證一切如來平等所證故；二所化普，一毛端處有多眾生皆化盡故；三所斷普，無有一惑而不斷故；四所行事行普，無有一行而不行故；五所行理行普，即上事行皆徹理源，性具足故；六無礙行普，上二交徹故；七融通行普，隨一一行融攝無盡故；八所起用普，用無不能，無不周故；九所行處普，上之八門遍帝網剎而修行故；十所行時普，窮三際時念劫圓融，無竟期故。上之十行參而不雜，涉入重重，故善財入普賢一毛所得法門，過諸善友不可說倍。又上十行通收為二：若位後普賢，則得果不捨因，徹窮來際為普賢行，以人彰法則普賢之行；若位前位中普賢，則以德成人，但修普行即曰普賢，亦則普賢即行，但從行名故。若獨位後普賢，則普賢之行無施下位，廣釋普賢如初會辨。

三宗趣者，亦先通、後別。通以二品明平等因果為宗，會前差別為趣。別以此品明平等圓因為宗，成平等果無二為趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，亦先通、後別。通以二品明平等因果為宗，會前差別為趣。別以此品明平等圓因為宗，成平等果無二為趣。

釋文中二：此品辨因、後品明果。前中亦二：先長行直明、後以偈重顯。前中又二：先正說、後瑞證。今初，亦二：先明說因、後「佛子我不見」下正陳今義。前中亦二：先標前少說、後徵釋所由。今初。普賢說者，以人表法故。言如向者，一近指向前〈隨好〉一品，為於障重地獄眾生略說隨好少分用故，廣說難思。二通指前所說之果為少分境，果海絕言故。三遠通差別因果，雖有圓融之義，以五位漸次因果殊分，逐機就病未盡法源故名少分，則顯下平等因果逐法性說，因果圓融，名廣大說。二徵釋中，徵意云：何以前名少說？釋文二意：一者成上，諸佛世尊所以出世者，以眾生有無明等十過，未宜廣說故，先明差別等。二者生後，謂眾生既過滋多、障累無盡，則一治一切治、一現一切現，眾生無盡，因果亦窮未來際。前之所隨，由未盡故。言十過者，一者無明。二作惡行，晉經名諸纏，則亦是惑。此二為總。次六皆無明，三計我我所；四著身見，故六地云世間受身皆由著我；五三倒四倒等不能決斷；六乖僻正理；七遍計分別；八結縛常隨；九隨生死流義通業苦，因流果流故；十遠如來道，行邪徑故，此結成其失。結縛等名，如常所辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋文中二：此品辨因、後品明果。前中亦二：先長行直明、後以偈重顯。前中又二：先正說、後瑞證。今初，亦二：先明說因、後「佛子我不見」下正陳今義。前中亦二：先標前少說、後徵釋所由。今初。普賢說者，以人表法故。言如向者，一近指向前〈隨好〉一品，為於障重地獄眾生略說隨好少分用故，廣說難思。二通指前所說之果為少分境，果海絕言故。三遠通差別因果，雖有圓融之義，以五位漸次因果殊分，逐機就病未盡法源故名少分，則顯下平等因果逐法性說，因果圓融，名廣大說。二徵釋中，徵意云：何以前名少說？釋文二意：一者成上，諸佛世尊所以出世者，以眾生有無明等十過，未宜廣說故，先明差別等。二者生後，謂眾生既過滋多、障累無盡，則一治一切治、一現一切現，眾生無盡，因果亦窮未來際。前之所隨，由未盡故。言十過者，一者無明。二作惡行，晉經名諸纏，則亦是惑。此二為總。次六皆無明，三計我我所；四著身見，故六地云世間受身皆由著我；五三倒四倒等不能決斷；六乖僻正理；七遍計分別；八結縛常隨；九隨生死流義通業苦，因流果流故；十遠如來道，行邪徑故，此結成其失。結縛等名，如常所辨。

第二正陳普賢行，中二：先明所治廣多、後「是故諸菩薩」下能治深妙。今初。既一惑成百萬障，則一障一切障，義則惑惑皆然。今從重說，文中三：初標、次徵釋、後結成。今初，總標瞋最重。除瞋之外，更遍推求，無有一惡如瞋之重，故晉經云「起一瞋心，一切惡中無過此惡。」《決定毘尼經》云「菩薩寧起百千貪心，不起一瞋，以違害大悲莫過此故。」《菩薩善戒》亦同此說。言於他菩薩者，若於菩薩起瞋，其過尤重，以令菩薩廢大行故。是以《大般若》中，天魔見諸菩薩互相是非，過常大喜。二「何以」下徵釋。釋中二：一總顯、二「何等」下徵列。標雖百萬，略列百門。古人寄位分五：初障十信行、二「不樂佛法」下障十住行、三「不得菩薩諸根」下障十行之行、四「樂誹謗一切」下障十向行、五「不樂與菩薩同住」下障十地行。言口如瘂羊障者，此是耳根障，以生邊地不聞法，是故口無所說。舌根之障，次下自明。昔結云：菩薩萬行不過此五，起一瞋心一切頓障。此釋非不有理，如賊心求法，豈獨障於地耶？是知通障，一切信尚不起，況後位耶。又所障法界如帝網重重，能障同所亦皆無盡，故知百萬猶是略明。三「佛子若菩薩」下結成可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正陳普賢行，中二：先明所治廣多、後「是故諸菩薩」下能治深妙。今初。既一惑成百萬障，則一障一切障，義則惑惑皆然。今從重說，文中三：初標、次徵釋、後結成。今初，總標瞋最重。除瞋之外，更遍推求，無有一惡如瞋之重，故晉經云「起一瞋心，一切惡中無過此惡。」《決定毘尼經》云「菩薩寧起百千貪心，不起一瞋，以違害大悲莫過此故。」《菩薩善戒》亦同此說。言於他菩薩者，若於菩薩起瞋，其過尤重，以令菩薩廢大行故。是以《大般若》中，天魔見諸菩薩互相是非，過常大喜。二「何以」下徵釋。釋中二：一總顯、二「何等」下徵列。標雖百萬，略列百門。古人寄位分五：初障十信行、二「不樂佛法」下障十住行、三「不得菩薩諸根」下障十行之行、四「樂誹謗一切」下障十向行、五「不樂與菩薩同住」下障十地行。言口如瘂羊障者，此是耳根障，以生邊地不聞法，是故口無所說。舌根之障，次下自明。昔結云：菩薩萬行不過此五，起一瞋心一切頓障。此釋非不有理，如賊心求法，豈獨障於地耶？是知通障，一切信尚不起，況後位耶。又所障法界如帝網重重，能障同所亦皆無盡，故知百萬猶是略明。三「佛子若菩薩」下結成可知。

第二能治深妙，中二：先正顯、後結勸。今初，文有六位，位各十行。初一始修、後五成益，故後五段展轉依初，是為初即攝後，一治一切治也。說有前後，得即一時。今初，分二：先標舉勸修、後「何等」下徵列及結。於中，十法攝為五對，辨五種修。初二約人，明謙敬修，敬上愛下故；次二約法，明真正修，順教知事故；次二約心，行明廣大修，樂大行、堅大心故；次二約智，明增勝修，內入果智、外起勝辨故；後二約悲願，明長時修，眾生無盡悲化不疲，世界無邊願住不著故。第二清淨者，依前正修行，時成離染故。文中二：初躡前起後、後徵數列名，下皆倣此。例中十句，次第從前十句而成。一由不捨眾生故達深法淨，以眾生皆有佛性，即妄而真為深法故；二由敬上故能近；三由不謗故能護；四由知無盡故了如空；五由菩薩行不離法界故深入；六知菩提心等虛空故無邊；七觀察菩薩皆同此觀能入佛力，故名為根；八精修不懈故不著劫數；九由化無厭故，觀三世眾生化未化等；十由願住世界，能修一切佛法。第三廣大智者，垢染既拂，本智自明，稱性相知，故云廣大。亦從前十及次十而成，然有開合，恐煩不配，說者隨宜。第四普入者，事隋理融本來即入，智了法爾無境不通，故身心皆入。亦從前三生，可以意得。非根者，境識及理皆非根也。第五勝妙心者，由前知法本融，則事理無礙、應機成益，名勝妙心。從前四生，亦可意得。第六善巧智者，由上事理無礙，今則權實決斷，名善巧智。有十一句，後二合一，餘皆如次從前十成。一即言亡言為甚深、二無依故廣大、三如依空生色故能說種種、四住無二邊故證平等、五了種智深密故了差別、六無差全同、七若無疑惑則佛法莊嚴、八以平等成一方便、九三世法約差別門為無量方便、十由住佛力得知佛無邊自力不退。從前十既爾，從前四段亦然，如是展轉不離始修，故隨一法具一切矣。第二「佛子菩薩」下結勸。一行能具一切行，故疾得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二能治深妙，中二：先正顯、後結勸。今初，文有六位，位各十行。初一始修、後五成益，故後五段展轉依初，是為初即攝後，一治一切治也。說有前後，得即一時。今初，分二：先標舉勸修、後「何等」下徵列及結。於中，十法攝為五對，辨五種修。初二約人，明謙敬修，敬上愛下故；次二約法，明真正修，順教知事故；次二約心，行明廣大修，樂大行、堅大心故；次二約智，明增勝修，內入果智、外起勝辨故；後二約悲願，明長時修，眾生無盡悲化不疲，世界無邊願住不著故。第二清淨者，依前正修行，時成離染故。文中二：初躡前起後、後徵數列名，下皆倣此。例中十句，次第從前十句而成。一由不捨眾生故達深法淨，以眾生皆有佛性，即妄而真為深法故；二由敬上故能近；三由不謗故能護；四由知無盡故了如空；五由菩薩行不離法界故深入；六知菩提心等虛空故無邊；七觀察菩薩皆同此觀能入佛力，故名為根；八精修不懈故不著劫數；九由化無厭故，觀三世眾生化未化等；十由願住世界，能修一切佛法。第三廣大智者，垢染既拂，本智自明，稱性相知，故云廣大。亦從前十及次十而成，然有開合，恐煩不配，說者隨宜。第四普入者，事隋理融本來即入，智了法爾無境不通，故身心皆入。亦從前三生，可以意得。非根者，境識及理皆非根也。第五勝妙心者，由前知法本融，則事理無礙、應機成益，名勝妙心。從前四生，亦可意得。第六善巧智者，由上事理無礙，今則權實決斷，名善巧智。有十一句，後二合一，餘皆如次從前十成。一即言亡言為甚深、二無依故廣大、三如依空生色故能說種種、四住無二邊故證平等、五了種智深密故了差別、六無差全同、七若無疑惑則佛法莊嚴、八以平等成一方便、九三世法約差別門為無量方便、十由住佛力得知佛無邊自力不退。從前十既爾，從前四段亦然，如是展轉不離始修，故隨一法具一切矣。第二「佛子菩薩」下結勸。一行能具一切行，故疾得菩提。

大文第二「爾時佛」下證成，中二：一現瑞證。於中，先此界、後「如此」下結通。二「爾時至十方」下諸菩薩證，亦先此土、後「如此」下結通。言授記深法者，少用功力疾得菩提故。同名普賢者，皆有此行故。普勝界者，依此普法最為勝故。普幢自在者，此行成果高出無礙故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第二「爾時佛」下證成，中二：一現瑞證。於中，先此界、後「如此」下結通。二「爾時至十方」下諸菩薩證，亦先此土、後「如此」下結通。言授記深法者，少用功力疾得菩提故。同名普賢者，皆有此行故。普勝界者，依此普法最為勝故。普幢自在者，此行成果高出無礙故。

第二以偈重顯，中二：先敘述、後正頌。今初，亦二：先說儀、後「欲開」下說意。此有十偈中，並具文顯可知。第二正頌中，百二十一頌，分二：前二十四頌顯說分齊、餘皆正辨普賢行相。此是伽陀，與前長行綺互共顯普賢之行。前是略明十法展轉相生，此則廣顯諸門，略無展轉。又前多顯體，此多辨用。前中二：初一誡聽許說、餘正示分齊。於中二：前九頌許說過去菩薩行、後「於一賢劫」下許說三世佛菩薩行。於中二：前三偈舉說時處，前二時、後一處。後十一偈明所說行，於中前四諸佛出世行即普賢行，故名因果圓融；後七菩薩三輪願智行，即普賢行。第二「於一微塵」下正顯普賢行，九十七頌，分二：初六十七明即悲大智行、後「未安者」下三十頌即智大悲行。今初，有十種行：一初五頌明善入帝網行；二十七頌深入時處微細行；三「世界及如來」下三頌，明了佛心祕密行，前一偈半攝前起後、後一偈半正顯難了能了；四十偈，了三世佛攝化行；五「出生」下二偈，六根無礙行；六有三偈，如化無方行；七「諸佛甚深」下十頌，三世間自在行，此中玄妙，宜審思之；八六頌，別明智正覺世間自在行；九「如來法身藏」下五頌，非身示身行，法身藏者，即前藏身普賢菩薩，自體遍言亦同此也；十有六頌非量示量行。第二即智之悲行中亦有十行：一初四偈，無住攝化行。二有四偈，非身現身行。三一頌，分布舍利行。四二頌，知佛大心行。五三頌，法輪深入行。六「無量無邊」下五頌，了知根器行。七三頌，了世業惑行。八五頌，了達根境無礙行。九一頌，知四種說法行。而剎說等者，略有三義：一約通力；二約融通，一說一切說故；三約顯理，是說菩薩觸境皆了知故，則觸類成教如香飯等。十末後二頌，三世攝化行。平等因竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二以偈重顯，中二：先敘述、後正頌。今初，亦二：先說儀、後「欲開」下說意。此有十偈中，並具文顯可知。第二正頌中，百二十一頌，分二：前二十四頌顯說分齊、餘皆正辨普賢行相。此是伽陀，與前長行綺互共顯普賢之行。前是略明十法展轉相生，此則廣顯諸門，略無展轉。又前多顯體，此多辨用。前中二：初一誡聽許說、餘正示分齊。於中二：前九頌許說過去菩薩行、後「於一賢劫」下許說三世佛菩薩行。於中二：前三偈舉說時處，前二時、後一處。後十一偈明所說行，於中前四諸佛出世行即普賢行，故名因果圓融；後七菩薩三輪願智行，即普賢行。第二「於一微塵」下正顯普賢行，九十七頌，分二：初六十七明即悲大智行、後「未安者」下三十頌即智大悲行。今初，有十種行：一初五頌明善入帝網行；二十七頌深入時處微細行；三「世界及如來」下三頌，明了佛心祕密行，前一偈半攝前起後、後一偈半正顯難了能了；四十偈，了三世佛攝化行；五「出生」下二偈，六根無礙行；六有三偈，如化無方行；七「諸佛甚深」下十頌，三世間自在行，此中玄妙，宜審思之；八六頌，別明智正覺世間自在行；九「如來法身藏」下五頌，非身示身行，法身藏者，即前藏身普賢菩薩，自體遍言亦同此也；十有六頌非量示量行。第二即智之悲行中亦有十行：一初四偈，無住攝化行。二有四偈，非身現身行。三一頌，分布舍利行。四二頌，知佛大心行。五三頌，法輪深入行。六「無量無邊」下五頌，了知根器行。七三頌，了世業惑行。八五頌，了達根境無礙行。九一頌，知四種說法行。而剎說等者，略有三義：一約通力；二約融通，一說一切說故；三約顯理，是說菩薩觸境皆了知故，則觸類成教如香飯等。十末後二頌，三世攝化行。平等因竟。