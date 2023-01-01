大方廣佛華嚴經疏卷第四十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第四十七

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

阿僧祇品第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿僧祇品第三十

初來意，有二：一通，謂前三品別答前問，此下三品總明等覺深奧故；二別，謂前既智圓證極，此品校量行德難思，故次來也。又難思佛德，菩薩盡窮，故亦為遠答變化海故，故下偈中廣顯變化大用。又通顯一部之數量故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初來意，有二：一通，謂前三品別答前問，此下三品總明等覺深奧故；二別，謂前既智圓證極，此品校量行德難思，故次來也。又難思佛德，菩薩盡窮，故亦為遠答變化海故，故下偈中廣顯變化大用。又通顯一部之數量故。

二釋名者，阿之言無，僧祇曰數，全帶數名。若晉本云心王菩薩問阿僧祇品，兼能問人，即人法雙舉，及菩薩所問之算數，梵本同此。然僧祇是十大數之創首，經論多用，故以標名。又顯此數即離數故，寄無數標名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，阿之言無，僧祇曰數，全帶數名。若晉本云心王菩薩問阿僧祇品，兼能問人，即人法雙舉，及菩薩所問之算數，梵本同此。然僧祇是十大數之創首，經論多用，故以標名。又顯此數即離數故，寄無數標名。

三宗趣者，寄數顯德分齊為宗，令知普賢諸佛離數重重無盡為趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，寄數顯德分齊為宗，令知普賢諸佛離數重重無盡為趣。

四正釋文。此下三品總顯深奧，即為三別：此品明勝德無數、次品明盡一切時、後品明遍一切處。然此三品，初一通明佛菩薩德、次品正顯佛德兼明菩薩、後品唯明菩薩。所以爾者，亦是等覺亦名佛故，位後普賢是佛菩薩故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四正釋文。此下三品總顯深奧，即為三別：此品明勝德無數、次品明盡一切時、後品明遍一切處。然此三品，初一通明佛菩薩德、次品正顯佛德兼明菩薩、後品唯明菩薩。所以爾者，亦是等覺亦名佛故，位後普賢是佛菩薩故。

今初一品，先問、後答。問中二。先牒佛所說、後「世尊」下正明諮問。今初。所以心王問者，表數不離心，數與非數皆自在故。又顯此數統收前後，辨超勝故。所以偏問十者，舉後攝初，顯無盡故。前後文中多用此故，故文云如來演說，但問本數已攝諸轉。第二「佛告」下答。中四：一讚問成益。令入佛所知數者，以是圓教所明深廣無涯，唯佛方測，不同凡小所知。如黃帝算法但有二十三數，始從一二終至正載，已說天地不容。小乘六十已至無數。此有百二十四，倍倍變之，故非餘測，故數之終寄不可說。況復偈初更積不可說，歷諸塵剎以顯無盡。所以佛自答者，正表難思故。又明此品統語因位終德，故佛說之。二「善男子」下誡聽許說。三「時心王」下敬受尊命。四「佛言」下正答所疑。於中二：先長行，明能數之數廣多；後偈頌，顯所數之德無盡。今初。問乃舉後難知，答則始終具說。初言一百洛叉為一俱胝者，是中等數。洛叉是萬，俱胝是億，故〈光明覺品〉云過一億，梵本皆云俱胝故。若依《俱舍》以洛叉為億，則俱胝當兆也。若兼取一十百千萬等下數法，則通有百三十七數，由前易故略不說之。俱胝已下並是上等數法，倍倍變故。餘如〈光明覺品〉說。其中多存梵音，但是數名，更無別理。末後云此又不可說不可說者，若類前具牒，便有四箇不可說字故。譯家云「此又」二字替一不可說不可說，為譯之巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初一品，先問、後答。問中二。先牒佛所說、後「世尊」下正明諮問。今初。所以心王問者，表數不離心，數與非數皆自在故。又顯此數統收前後，辨超勝故。所以偏問十者，舉後攝初，顯無盡故。前後文中多用此故，故文云如來演說，但問本數已攝諸轉。第二「佛告」下答。中四：一讚問成益。令入佛所知數者，以是圓教所明深廣無涯，唯佛方測，不同凡小所知。如黃帝算法但有二十三數，始從一二終至正載，已說天地不容。小乘六十已至無數。此有百二十四，倍倍變之，故非餘測，故數之終寄不可說。況復偈初更積不可說，歷諸塵剎以顯無盡。所以佛自答者，正表難思故。又明此品統語因位終德，故佛說之。二「善男子」下誡聽許說。三「時心王」下敬受尊命。四「佛言」下正答所疑。於中二：先長行，明能數之數廣多；後偈頌，顯所數之德無盡。今初。問乃舉後難知，答則始終具說。初言一百洛叉為一俱胝者，是中等數。洛叉是萬，俱胝是億，故〈光明覺品〉云過一億，梵本皆云俱胝故。若依《俱舍》以洛叉為億，則俱胝當兆也。若兼取一十百千萬等下數法，則通有百三十七數，由前易故略不說之。俱胝已下並是上等數法，倍倍變故。餘如〈光明覺品〉說。其中多存梵音，但是數名，更無別理。末後云此又不可說不可說者，若類前具牒，便有四箇不可說字故。譯家云「此又」二字替一不可說不可說，為譯之巧。

第二偈頌。百二十偈，大分為二：前六明普賢德廣說不可盡、餘偈明佛德深廣普賢窮究。前中分二：前四偈半明能數多、後一偈半顯所數廣。今初，積數自有十重以顯無盡，是知上至不可說轉尚約順機，據佛所知實無盡故。言十重者，一初句，積不可說至不可說，然此應積最後不可說不可說轉，而但積不可說者，有二義故：一取言易故，下偈多用故；二表言所不及之數故。二次三句，將上所積充滿一切不可說中，於中初句標、後二句釋。謂何者是一切不可說？釋云：不可說劫中說不盡者。三半偈，將上諸不可說，一一是一剎皆碎為塵。四半偈，即前一一塵有不可說剎。五半偈，將前諸塵中剎一念遍碎為塵。六半偈，念念碎塵復盡多劫。七有一句，明前所碎塵復有多剎。八一句，即此多剎復碎為塵。九半偈，以多算數經於多劫數上諸塵，云如是數。十以上諸塵數劫，一塵有十萬箇不可說劫，如是重重無盡無盡。第二顯所數廣中，略舉三重：一將上諸劫讚一普賢之德不盡、二況一塵中有多普賢、三況遍法界塵皆有多矣。是知德無盡故，若不以稱性之心思之，心惑狂亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二偈頌。百二十偈，大分為二：前六明普賢德廣說不可盡、餘偈明佛德深廣普賢窮究。前中分二：前四偈半明能數多、後一偈半顯所數廣。今初，積數自有十重以顯無盡，是知上至不可說轉尚約順機，據佛所知實無盡故。言十重者，一初句，積不可說至不可說，然此應積最後不可說不可說轉，而但積不可說者，有二義故：一取言易故，下偈多用故；二表言所不及之數故。二次三句，將上所積充滿一切不可說中，於中初句標、後二句釋。謂何者是一切不可說？釋云：不可說劫中說不盡者。三半偈，將上諸不可說，一一是一剎皆碎為塵。四半偈，即前一一塵有不可說剎。五半偈，將前諸塵中剎一念遍碎為塵。六半偈，念念碎塵復盡多劫。七有一句，明前所碎塵復有多剎。八一句，即此多剎復碎為塵。九半偈，以多算數經於多劫數上諸塵，云如是數。十以上諸塵數劫，一塵有十萬箇不可說劫，如是重重無盡無盡。第二顯所數廣中，略舉三重：一將上諸劫讚一普賢之德不盡、二況一塵中有多普賢、三況遍法界塵皆有多矣。是知德無盡故，若不以稱性之心思之，心惑狂亂。

第二「一毛端」下一百一十四偈，明佛德深廣普賢窮究，即廣顯變化之相。於中二：前九十一頌明果德無礙因位善窮、後「不可言說諸如來」下明果德深廣因能趣入。前中亦二：先明果法無礙、後「菩薩悉能」下明因位善窮。前中亦二：先三偈明依報自在、後「於彼一一毛端處演不可說」下明依正融攝即入自在。於中五：初二偈半，依中現正。二「於彼一一光明」下十一偈半，正中現依。於中二：初現蓮華光明、後「彼如須彌」下淨土之用。三光中現佛下五偈，依中現正說法。四「或復」下一偈，明現時常住。五「其心無礙」下十偈半，明自在調生。第二因位善窮，中二：先半偈結前生後、餘偈正顯因德。於中有十：初八偈明帝網身土是起行處。又前文明其展遍，此明包容，文影略耳。言毛孔悉能受諸剎等者，稱法性之一毛故，受多剎而無外、不壞相之多剎。安𭛷悟者之一毛，內外緣起非即離故。二「意根明了」下五偈，三業勤勇行。三「一切眾生」下應器攝生行。四「普現其身」下五偈半，明游方供佛行。五「修行於施」下廣修十度行。六「諸佛剎海」下二偈半，游剎自在行。七「了知眾生」下明調伏眾生行。八「一一毛孔不可說」下七偈半，三業深淨行。九「彼諸菩薩」下願智自在行。十「不可言說一切劫」下一偈，結德無盡。第二明果德深廣因能趣入中，先果、後因。前中三：初六偈總歎佛德、二「一微塵中能悉有」下別明依報、三「一一剎中有如來」下三偈別明正報。第二「種種數量」下明因德趣入。於中二：先自分行、後「能於一時證菩提」下勝進行。且從相顯略科。然上諸德，德德圓融無盡無盡，唯忘懷體之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「一毛端」下一百一十四偈，明佛德深廣普賢窮究，即廣顯變化之相。於中二：前九十一頌明果德無礙因位善窮、後「不可言說諸如來」下明果德深廣因能趣入。前中亦二：先明果法無礙、後「菩薩悉能」下明因位善窮。前中亦二：先三偈明依報自在、後「於彼一一毛端處演不可說」下明依正融攝即入自在。於中五：初二偈半，依中現正。二「於彼一一光明」下十一偈半，正中現依。於中二：初現蓮華光明、後「彼如須彌」下淨土之用。三光中現佛下五偈，依中現正說法。四「或復」下一偈，明現時常住。五「其心無礙」下十偈半，明自在調生。第二因位善窮，中二：先半偈結前生後、餘偈正顯因德。於中有十：初八偈明帝網身土是起行處。又前文明其展遍，此明包容，文影略耳。言毛孔悉能受諸剎等者，稱法性之一毛故，受多剎而無外、不壞相之多剎。安𭛷悟者之一毛，內外緣起非即離故。二「意根明了」下五偈，三業勤勇行。三「一切眾生」下應器攝生行。四「普現其身」下五偈半，明游方供佛行。五「修行於施」下廣修十度行。六「諸佛剎海」下二偈半，游剎自在行。七「了知眾生」下明調伏眾生行。八「一一毛孔不可說」下七偈半，三業深淨行。九「彼諸菩薩」下願智自在行。十「不可言說一切劫」下一偈，結德無盡。第二明果德深廣因能趣入中，先果、後因。前中三：初六偈總歎佛德、二「一微塵中能悉有」下別明依報、三「一一剎中有如來」下三偈別明正報。第二「種種數量」下明因德趣入。於中二：先自分行、後「能於一時證菩提」下勝進行。且從相顯略科。然上諸德，德德圓融無盡無盡，唯忘懷體之。

壽量品第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽量品第三十一

初來意者，夫玄鑒虛朗，出乎數域之表，豈有殊形萬狀修短之壽哉？然應物隨機，能無不形而無不壽，故上品彰其實德，此品以辨隨機。雖積少至多，顯時無不遍，即前多德之一故粗廣之，亦為遠答壽量海故，所以來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初來意者，夫玄鑒虛朗，出乎數域之表，豈有殊形萬狀修短之壽哉？然應物隨機，能無不形而無不壽，故上品彰其實德，此品以辨隨機。雖積少至多，顯時無不遍，即前多德之一故粗廣之，亦為遠答壽量海故，所以來也。

二釋名者，壽謂報命，量即分限。染淨土之報壽，隨機見之分限，以顯無盡之命、無限之量，壽之量故。壽有斯量，通二釋也。別行經名無邊佛土，經即以處顯人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，壽謂報命，量即分限。染淨土之報壽，隨機見之分限，以顯無盡之命、無限之量，壽之量故。壽有斯量，通二釋也。別行經名無邊佛土，經即以處顯人。

三宗趣者，應物修短為宗，顯窮來際無限為趣。以就同教，且積劣之勝；若就別教，則修短圓融故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，應物修短為宗，顯窮來際無限為趣。以就同教，且積劣之勝；若就別教，則修短圓融故。

次正釋文。初集經者敘。而心王說者，以領旨故，佛壽自在故。二「佛子」下正說。於中三：初別舉十剎相望、次「佛子如是」下舉略顯廣、三「最後世界」下舉其玄極。且如以劫為日，未歷十重，則劫不可說。沈百萬僧祇則最後之剎，已隣剎海平等故。舉普賢等充滿，明極位所居。由此名為，兼顯菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次正釋文。初集經者敘。而心王說者，以領旨故，佛壽自在故。二「佛子」下正說。於中三：初別舉十剎相望、次「佛子如是」下舉略顯廣、三「最後世界」下舉其玄極。且如以劫為日，未歷十重，則劫不可說。沈百萬僧祇則最後之剎，已隣剎海平等故。舉普賢等充滿，明極位所居。由此名為，兼顯菩薩。

諸菩薩住處品第三十二初 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩住處品第三十二初

初來意者，上約化益盡一切時，今明菩薩徧一切處，故次來也。故〈僧祇〉中明法界毛端之處皆有多多普賢，此則據實而談。今約機緣所宜，指有方所，使物欣厭翹心有歸。若知能住菩薩毛含剎海，所住之處塵納無邊，則未有一方非菩薩住，亦遠答前壽量海問，菩薩隨機住壽異故。昔將此品遠答第二會初問意十句，非唯義意不同，抑亦文不相次。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初來意者，上約化益盡一切時，今明菩薩徧一切處，故次來也。故〈僧祇〉中明法界毛端之處皆有多多普賢，此則據實而談。今約機緣所宜，指有方所，使物欣厭翹心有歸。若知能住菩薩毛含剎海，所住之處塵納無邊，則未有一方非菩薩住，亦遠答前壽量海問，菩薩隨機住壽異故。昔將此品遠答第二會初問意十句，非唯義意不同，抑亦文不相次。

二釋名。曰菩薩大悲，隨機住處能住非一，故名曰諸。諸菩薩之住處，故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名。曰菩薩大悲，隨機住處能住非一，故名曰諸。諸菩薩之住處，故以為名。

三宗趣者，隨機應感方所為宗，使物歸憑及悟無方為趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，隨機應感方所為宗，使物歸憑及悟無方為趣。

次正釋文。文中二：先集經者敘。亦心王說者，隨所統王皆自在故，亦表心隨智住無障礙故。二「佛子」下正說住處。有二十二處，前十依八方山海，以上下非凡至，故不明之。山海包藏，仁智棲止，表大智高深故、能止能照故。後十二處，城邑雜居，曲盡物機，表大悲無遺故，則知菩薩無不在矣。今初。第六是海中之山，第十海中之窟，餘皆是山。一仙人山者，相傳是東海蓬萊山，若爾，則亦兼海。二勝峯，即德雲所住，晉本名樓閣山，即婆施羅所居。三金剛焰，在西海之濱。四香積山，昔云應是雪北之香山。五清涼山，即代州雁門郡五臺山也，於中現有清涼寺，以歲積堅氷夏仍飛雪，曾無炎暑，故曰清涼。五峯聳出，頂無林木，有如壘土之臺，故曰五臺，表我大聖五智已圓、五眼已淨，總五部之真祕、洞五陰之真源，故首戴五佛之冠、頂分五方之髻、運五乘之要、清五濁之災矣。然但云東北方者，其言猶漫。案《寶藏陀羅尼經》云「我滅度後，於贍部洲東北方有國名大振那，其國中間有山，號為五頂。文殊師利童子游行居住，為諸菩薩眾於中說法，及與無量無數藥叉、羅剎、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等圍遶供養恭敬。」斯言審矣。其山靈迹備諸傳記，余幼尋茲典，每至斯文皆掩卷長歎，遂不遠萬里委命棲託聖境，相誘十載于茲，其感應昭著盈于耳目。及夫夏景勝事尤多，歷歷龍宮夜開千月、纖纖細草朝間百華，或萬聖羅空、或五雲凝岫，圓光映乎山翠、瑞鳥翥于煙霄，唯聞大聖之名，無復人間之慮，入聖境者接武、革凡心者架肩，相視互謂非凡、觸目皆為佛事。其山勢寺宇，難以盡言。自大師晦迹於西天、妙德揚輝於東夏，雖法身長在，而雞山空掩於荒榛；應現有方，鷲嶺得名於茲土。神僧顯彰於靈境、宣公上稟於諸天，漢明肇啟於崇基、魏帝中孚於至化，北齊數州以傾俸、有唐九帝之迴光，五天殉命以奔風、八表亡軀而競託。其有居神州而一生不到，亦奚異舍衛三億之徒哉！願皆修敬。六金剛山，謂東海近東有山名為金剛，雖非全體是金，而上下四周乃至山間流水砂中皆悉有金，遠望即謂全體是金。又海東人自古相傳，此山往往有聖人出現。然晉本此處當其第九，以與第十莊嚴窟俱在海中故。而今居此者，意是八方之內，東北方攝故。若不然者，何以正說八方，忽然語海？又晉本海中有二住處：一名枳怛那，現有菩薩名曇無竭，有萬二千菩薩眷屬。言枳怛者，具云昵枳多，此云涌出。金剛語體，涌出語狀。曇無竭者，此云法生，亦云法勇，亦云法尚。今言法起，與生勇義同，即常啼之友也。菩薩眷屬十倍今經，或前譯之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次正釋文。文中二：先集經者敘。亦心王說者，隨所統王皆自在故，亦表心隨智住無障礙故。二「佛子」下正說住處。有二十二處，前十依八方山海，以上下非凡至，故不明之。山海包藏，仁智棲止，表大智高深故、能止能照故。後十二處，城邑雜居，曲盡物機，表大悲無遺故，則知菩薩無不在矣。今初。第六是海中之山，第十海中之窟，餘皆是山。一仙人山者，相傳是東海蓬萊山，若爾，則亦兼海。二勝峯，即德雲所住，晉本名樓閣山，即婆施羅所居。三金剛焰，在西海之濱。四香積山，昔云應是雪北之香山。五清涼山，即代州雁門郡五臺山也，於中現有清涼寺，以歲積堅氷夏仍飛雪，曾無炎暑，故曰清涼。五峯聳出，頂無林木，有如壘土之臺，故曰五臺，表我大聖五智已圓、五眼已淨，總五部之真祕、洞五陰之真源，故首戴五佛之冠、頂分五方之髻、運五乘之要、清五濁之災矣。然但云東北方者，其言猶漫。案《寶藏陀羅尼經》云「我滅度後，於贍部洲東北方有國名大振那，其國中間有山，號為五頂。文殊師利童子游行居住，為諸菩薩眾於中說法，及與無量無數藥叉、羅剎、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等圍遶供養恭敬。」斯言審矣。其山靈迹備諸傳記，余幼尋茲典，每至斯文皆掩卷長歎，遂不遠萬里委命棲託聖境，相誘十載于茲，其感應昭著盈于耳目。及夫夏景勝事尤多，歷歷龍宮夜開千月、纖纖細草朝間百華，或萬聖羅空、或五雲凝岫，圓光映乎山翠、瑞鳥翥于煙霄，唯聞大聖之名，無復人間之慮，入聖境者接武、革凡心者架肩，相視互謂非凡、觸目皆為佛事。其山勢寺宇，難以盡言。自大師晦迹於西天、妙德揚輝於東夏，雖法身長在，而雞山空掩於荒榛；應現有方，鷲嶺得名於茲土。神僧顯彰於靈境、宣公上稟於諸天，漢明肇啟於崇基、魏帝中孚於至化，北齊數州以傾俸、有唐九帝之迴光，五天殉命以奔風、八表亡軀而競託。其有居神州而一生不到，亦奚異舍衛三億之徒哉！願皆修敬。六金剛山，謂東海近東有山名為金剛，雖非全體是金，而上下四周乃至山間流水砂中皆悉有金，遠望即謂全體是金。又海東人自古相傳，此山往往有聖人出現。然晉本此處當其第九，以與第十莊嚴窟俱在海中故。而今居此者，意是八方之內，東北方攝故。若不然者，何以正說八方，忽然語海？又晉本海中有二住處：一名枳怛那，現有菩薩名曇無竭，有萬二千菩薩眷屬。言枳怛者，具云昵枳多，此云涌出。金剛語體，涌出語狀。曇無竭者，此云法生，亦云法勇，亦云法尚。今言法起，與生勇義同，即常啼之友也。菩薩眷屬十倍今經，或前譯之

誤。七支提山者，此云生淨信之所。有舍利者為塔，無舍利曰支提。或山形似塔，或彼有支提故以為名。昔云既指清涼為東北，則東南影響吳越。然吳越靈山雖眾，取其形似者，天台之南赤城山也。直聳雲際赩若霞起，巖樹相映分成數重，其間有白道猷之遺蹤，或即當之矣。然劍川有三學山，中有歡喜王菩薩，屢持燈而出。名雖不同，而天竺望之即是東南。亦有見其持寶冠者，則密示其名也。希後賢以審之。八光明山，昔云應是與補怛洛迦山相連，以晉譯觀音住山為光明。今文非觀音住處，而云光明，故言連也。九香風山，疑是香山西畔。十莊嚴窟者，對上第六海中，故云復有。晉本云二名功德莊嚴窟。後城邑十二處中，一毘舍離者，即毘耶離，此云廣嚴城，亦曰廣博，即是中印度淨名所居之城。言南者，案《西域記》第七云「此城南十四五里有塔，是七百賢聖重結集處。更南八九十里有僧伽藍，其側有過去四佛座及經行遺迹之處。」應是其所。晉本第二更有一處名巴連弗邑，有處名金燈僧伽藍。昔云：具言波吒補怛囉，此云黃華子，即黃華女之子創居此處。亦中天摩伽陀國，具如《西域記》第八。今經闕此一處。二云摩度羅者，亦曰摩偷羅，此云孔雀，亦云密蓋，並是古世因事，亦中印度。言滿足窟者，彼國有舍利弗等塔，及文殊師利塔。於王城東五六里有山寺，是烏波毱多所造寺。北有巖，中間有石窟，是毱多度人安籌之所，具如《西域記》第四說。安籌雖是後事，多是安聖窟中。三俱珍那者，具云俱陳那耶。俱珍姓也，此云大盆。那耶，法律也。謂池形如大盆，往昔有仙於側修法律，後人以此為姓，因為城名。四清淨彼岸城，是南印度。目真，此云解脫，即龍之名。隣陀云處，即龍所居處。五摩蘭陀國，未詳所在。晉經無國，但云風地，謂有風孔處，即龍所居。六甘菩遮國，正云紺蒲，即是果名。其果赤白圓滿，乍似此方林檎，而腹三約橫文。此國多端正女人，而似紺蒲三約文成，以女名國。出生慈者，《大集經》中但名慈窟。七震旦國，即此大唐。亦云真丹，或云支那，皆梵音楚夏。此云多思惟，以情慮多端故。前為成八方故，清涼直云東北；今在諸國之類，故舉國名。那羅延者，此云堅牢。昔云：即青州界有東牢山。現有古佛聖跡，此應是也。然牢山乃是登州，亦青州分野，其山靈迹亦多。然今之到此山，在蔚州東，靈迹顯著不減清涼，時稱普賢所居，往往有覩。彼亦有五臺，南臺有窟，難究其底，時稱那羅延窟，或即是此。八疎勒國，具云佉路數怛勒，是彼國山名，因山立號。或翻為惡性，因國人以立名。然牛頭山 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誤。七支提山者，此云生淨信之所。有舍利者為塔，無舍利曰支提。或山形似塔，或彼有支提故以為名。昔云既指清涼為東北，則東南影響吳越。然吳越靈山雖眾，取其形似者，天台之南赤城山也。直聳雲際赩若霞起，巖樹相映分成數重，其間有白道猷之遺蹤，或即當之矣。然劍川有三學山，中有歡喜王菩薩，屢持燈而出。名雖不同，而天竺望之即是東南。亦有見其持寶冠者，則密示其名也。希後賢以審之。八光明山，昔云應是與補怛洛迦山相連，以晉譯觀音住山為光明。今文非觀音住處，而云光明，故言連也。九香風山，疑是香山西畔。十莊嚴窟者，對上第六海中，故云復有。晉本云二名功德莊嚴窟。後城邑十二處中，一毘舍離者，即毘耶離，此云廣嚴城，亦曰廣博，即是中印度淨名所居之城。言南者，案《西域記》第七云「此城南十四五里有塔，是七百賢聖重結集處。更南八九十里有僧伽藍，其側有過去四佛座及經行遺迹之處。」應是其所。晉本第二更有一處名巴連弗邑，有處名金燈僧伽藍。昔云：具言波吒補怛囉，此云黃華子，即黃華女之子創居此處。亦中天摩伽陀國，具如《西域記》第八。今經闕此一處。二云摩度羅者，亦曰摩偷羅，此云孔雀，亦云密蓋，並是古世因事，亦中印度。言滿足窟者，彼國有舍利弗等塔，及文殊師利塔。於王城東五六里有山寺，是烏波毱多所造寺。北有巖，中間有石窟，是毱多度人安籌之所，具如《西域記》第四說。安籌雖是後事，多是安聖窟中。三俱珍那者，具云俱陳那耶。俱珍姓也，此云大盆。那耶，法律也。謂池形如大盆，往昔有仙於側修法律，後人以此為姓，因為城名。四清淨彼岸城，是南印度。目真，此云解脫，即龍之名。隣陀云處，即龍所居處。五摩蘭陀國，未詳所在。晉經無國，但云風地，謂有風孔處，即龍所居。六甘菩遮國，正云紺蒲，即是果名。其果赤白圓滿，乍似此方林檎，而腹三約橫文。此國多端正女人，而似紺蒲三約文成，以女名國。出生慈者，《大集經》中但名慈窟。七震旦國，即此大唐。亦云真丹，或云支那，皆梵音楚夏。此云多思惟，以情慮多端故。前為成八方故，清涼直云東北；今在諸國之類，故舉國名。那羅延者，此云堅牢。昔云：即青州界有東牢山。現有古佛聖跡，此應是也。然牢山乃是登州，亦青州分野，其山靈迹亦多。然今之到此山，在蔚州東，靈迹顯著不減清涼，時稱普賢所居，往往有覩。彼亦有五臺，南臺有窟，難究其底，時稱那羅延窟，或即是此。八疎勒國，具云佉路數怛勒，是彼國山名，因山立號。或翻為惡性，因國人以立名。然牛頭山

在今于闐國，此云地乳，佛滅百年方立此國，具如《西域記》。以集經之時未開，尚屬疎勒故耳。晉本但云邊國，故或指江表牛頭；今譯既明，定非此也。九迦濕彌羅，晉譯為罽賓，此翻為阿誰入，即末田乞地之所。略如《音義》，廣出《西域記》第三。十增長歡喜城，古釋云：即南印度。尊者窟者，即上座部所居之所。十一庵浮梨摩，此云無垢，即是果名。此國豐而且勝，故以為名，在中印度境。十二乾陀羅國，此云持地國，多得道果者護持，不為他國侵害故。或云香遍，遍國香草先發故。苫婆羅者，是香華樹名，與初品苫末羅，梵言輕重耳，遍窟側近多生此故。相傳云：是佛留影之所，具如《西域記》及《大集．月藏分》第十。此文之終都無結束，或是經來不盡。閻浮既爾，餘方餘界異類界等可以倣之。法界身雲則無在不在矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在今于闐國，此云地乳，佛滅百年方立此國，具如《西域記》。以集經之時未開，尚屬疎勒故耳。晉本但云邊國，故或指江表牛頭；今譯既明，定非此也。九迦濕彌羅，晉譯為罽賓，此翻為阿誰入，即末田乞地之所。略如《音義》，廣出《西域記》第三。十增長歡喜城，古釋云：即南印度。尊者窟者，即上座部所居之所。十一庵浮梨摩，此云無垢，即是果名。此國豐而且勝，故以為名，在中印度境。十二乾陀羅國，此云持地國，多得道果者護持，不為他國侵害故。或云香遍，遍國香草先發故。苫婆羅者，是香華樹名，與初品苫末羅，梵言輕重耳，遍窟側近多生此故。相傳云：是佛留影之所，具如《西域記》及《大集．月藏分》第十。此文之終都無結束，或是經來不盡。閻浮既爾，餘方餘界異類界等可以倣之。法界身雲則無在不在矣。

佛不思議法品第三十三(已上入第四十六經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛不思議法品第三十三(已上入第四十六經)

初明來意，先通、後別。通則此下五品，為答第二會初如來地等二十句問故。古德但有三品答前，謂前明修生之因、今辨修生之果，因圓果滿故次來也。若答前問，何以重請？由因果隔絕，念法希聞，因德尚深，果必玄妙，故念請耳。別明此品，則前品因終、此品果始，故次來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初明來意，先通、後別。通則此下五品，為答第二會初如來地等二十句問故。古德但有三品答前，謂前明修生之因、今辨修生之果，因圓果滿故次來也。若答前問，何以重請？由因果隔絕，念法希聞，因德尚深，果必玄妙，故念請耳。別明此品，則前品因終、此品果始，故次來也。

二釋名者，如來果法逈超言慮，故以為名，斯即佛之不思議法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，如來果法逈超言慮，故以為名，斯即佛之不思議法也。

三宗趣者，先總、後別。總明說佛果德體用，心言罔及為宗；令總忘言絕想，速滿為趣。別就宗中三門分別：一通辨佛德。若說百四十不共佛法，通於權小；若五法攝大覺性，猶通於權；若言唯一味實德者，約理頓說。若言具無盡德，是此所明故。後文中初標十問，答具多門，類通十方，一一無盡。二別顯義相。諸佛功德不出二種：一者修生、二者本有，初謂信等本無今有，後謂真如具性功德。此二無礙，應成四句：一唯修生、二唯本有，以性相軀分故；三本有修生，謂如來藏待彼了因，本隱今顯故；四修生本有，無分別智冥符理故。若權教所明，二德不雜，法報四句亦有差殊。依此經宗，雖有四義而無四事，本有如真金、修生如嚴具，然由嚴具方顯金德，嚴具無體全攬金成。故唯金不礙嚴具，唯法身而不礙報化，唯嚴具亦然。既互全收，故十身無礙，八相該於法界、丈六遍於十方。諸根毛孔各無限量亦不礙量，量與無量無有障礙。三顯不思議之義。泛明有四：一理妙難測、二事廣難知、三行深越世、四果用超情。今文通四，正辨後一。就後一中，復開為四：一何者不思議？略辨十種：一智超世表、二悲越常情、三無思成事、四同染恒淨、五所作祕密、六業用廣大、七多少即入、八分圓自在、九依正無礙、十理事一味。文並具之，恐繁不引。二於何不思議？此有四位？一過世間、二越權小、三超因位、四顯法自體。三云何不思議？亦有四種，謂非聞、思、修及報智境故。四何用不思議？亦有四種，謂令信向故、起行求故、隨分證故、圓滿得故。前並是宗。唯何用為趣？即此宗趣可以釋名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，先總、後別。總明說佛果德體用，心言罔及為宗；令總忘言絕想，速滿為趣。別就宗中三門分別：一通辨佛德。若說百四十不共佛法，通於權小；若五法攝大覺性，猶通於權；若言唯一味實德者，約理頓說。若言具無盡德，是此所明故。後文中初標十問，答具多門，類通十方，一一無盡。二別顯義相。諸佛功德不出二種：一者修生、二者本有，初謂信等本無今有，後謂真如具性功德。此二無礙，應成四句：一唯修生、二唯本有，以性相軀分故；三本有修生，謂如來藏待彼了因，本隱今顯故；四修生本有，無分別智冥符理故。若權教所明，二德不雜，法報四句亦有差殊。依此經宗，雖有四義而無四事，本有如真金、修生如嚴具，然由嚴具方顯金德，嚴具無體全攬金成。故唯金不礙嚴具，唯法身而不礙報化，唯嚴具亦然。既互全收，故十身無礙，八相該於法界、丈六遍於十方。諸根毛孔各無限量亦不礙量，量與無量無有障礙。三顯不思議之義。泛明有四：一理妙難測、二事廣難知、三行深越世、四果用超情。今文通四，正辨後一。就後一中，復開為四：一何者不思議？略辨十種：一智超世表、二悲越常情、三無思成事、四同染恒淨、五所作祕密、六業用廣大、七多少即入、八分圓自在、九依正無礙、十理事一味。文並具之，恐繁不引。二於何不思議？此有四位？一過世間、二越權小、三超因位、四顯法自體。三云何不思議？亦有四種，謂非聞、思、修及報智境故。四何用不思議？亦有四種，謂令信向故、起行求故、隨分證故、圓滿得故。前並是宗。唯何用為趣？即此宗趣可以釋名。

次正釋文。五品分二：初品總明佛德、後四別顯佛德。古德後二為平等因果，此但三品果法。有將此三配體相用，後二可然。初品有妨，有相用故。今依賢首，初品總顯佛德體用、次品別顯勝德之相、後品別明勝德用益。又初品明德、次品明相、後品明好。今初，分四：一請分、二加分、三證分、四說分。初中二：先明請人、後「諸佛」下正顯所念十法。皆云不思議，即前果用超情，離於說相故。此十句義並多含，皆通真應，不得一向就應而辨。然此十問，攝前普光後二十句所成果問，謂身攝六根；智攝佛境佛地及最勝三問；自在攝五，一神力、二神通、三十力、四無畏、五三昧。此並前開此合，前境界中開出國土，所化所依之境故。前所行中開出出現本願種性，種性即悲智之行，本願就因辨行故，出現是佛普賢行故。出現與行互有寬陜，下〈出現品〉行是其一故。前之無礙，此開解脫，作用無礙名解脫故。所以開合者，顯義無方故。名多同者，顯不異故。音聲即辯，雖無開合，名有寬陜，義旨大同。此十義相，第二會中已釋，至下說分重明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次正釋文。五品分二：初品總明佛德、後四別顯佛德。古德後二為平等因果，此但三品果法。有將此三配體相用，後二可然。初品有妨，有相用故。今依賢首，初品總顯佛德體用、次品別顯勝德之相、後品別明勝德用益。又初品明德、次品明相、後品明好。今初，分四：一請分、二加分、三證分、四說分。初中二：先明請人、後「諸佛」下正顯所念十法。皆云不思議，即前果用超情，離於說相故。此十句義並多含，皆通真應，不得一向就應而辨。然此十問，攝前普光後二十句所成果問，謂身攝六根；智攝佛境佛地及最勝三問；自在攝五，一神力、二神通、三十力、四無畏、五三昧。此並前開此合，前境界中開出國土，所化所依之境故。前所行中開出出現本願種性，種性即悲智之行，本願就因辨行故，出現是佛普賢行故。出現與行互有寬陜，下〈出現品〉行是其一故。前之無礙，此開解脫，作用無礙名解脫故。所以開合者，顯義無方故。名多同者，顯不異故。音聲即辯，雖無開合，名有寬陜，義旨大同。此十義相，第二會中已釋，至下說分重明。

第二「爾時世尊」下加分，中三：初加因，神知機故。次「則以」下顯加相，三業加故。初句總；餘句別，謂意語身，以光即教光故。後「令青蓮華」下加所為，為具說德故。文有八句：一外制無畏；二內證深寂，此意業勝；三威德內充；四神用外徹，此身業勝；五具四無礙，是語業勝；六遍觀機教為廣大；七智性無差為次第；八授記善巧為方便。皆說德也。所以加青蓮華藏者，果德離言，藉因顯故，因果同時故。性德無染，最超勝故，一德具含一切德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時世尊」下加分，中三：初加因，神知機故。次「則以」下顯加相，三業加故。初句總；餘句別，謂意語身，以光即教光故。後「令青蓮華」下加所為，為具說德故。文有八句：一外制無畏；二內證深寂，此意業勝；三威德內充；四神用外徹，此身業勝；五具四無礙，是語業勝；六遍觀機教為廣大；七智性無差為次第；八授記善巧為方便。皆說德也。所以加青蓮華藏者，果德離言，藉因顯故，因果同時故。性德無染，最超勝故，一德具含一切德故。

第三「爾時青蓮華」下證分。十句，初四自利、次三利他，上皆自分；後「於一念」下三句勝進，並顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「爾時青蓮華」下證分。十句，初四自利、次三利他，上皆自分；後「於一念」下三句勝進，並顯可知。

第四「承佛」下說分。分二：先承力總告。告蓮華藏者，非同佛心，無以受佛德故。亦名蓮華不言青者，不礙能說為最勝故。後「佛子諸佛」下正顯佛德。略有二義：一總下五品共答十問，此品答佛種性，佛以功德為種性故；次二品答身；次一品答本願；後一品答出現。其國土問初會已廣，餘或經來未盡，或前後攝之。二者此品具答十問，謂佛德無量，略顯三十二門，門皆具十，有三百二十德，以顯無盡。昔以初十標宗略答，具答十問；所餘唯有別答，而超次答前十問。今謂三十二門如次答前十問，而門門皆含答十，欲顯佛德一具一切故，亦顯所問能包含故。而其標門之名多不同前者，為顯佛德無邊量故。文分為十：初二門答國土問；第二「念念出生」下二門答本願問；第三「不思議境」下二門答種性問；第四「普入」下二門答出現問；第五「離過清淨」下五門答身問；第六「演說」下二門答音聲問；第七「最勝」下三門答智慧問；第八「自在」下八門答自在問；第九「決定」下三門答無礙問；第十「一切智住」下三門答解脫問。以身及自在含前普光諸問多故，用門亦多。而文多有三，謂標、釋、結，義相至文當顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「承佛」下說分。分二：先承力總告。告蓮華藏者，非同佛心，無以受佛德故。亦名蓮華不言青者，不礙能說為最勝故。後「佛子諸佛」下正顯佛德。略有二義：一總下五品共答十問，此品答佛種性，佛以功德為種性故；次二品答身；次一品答本願；後一品答出現。其國土問初會已廣，餘或經來未盡，或前後攝之。二者此品具答十問，謂佛德無量，略顯三十二門，門皆具十，有三百二十德，以顯無盡。昔以初十標宗略答，具答十問；所餘唯有別答，而超次答前十問。今謂三十二門如次答前十問，而門門皆含答十，欲顯佛德一具一切故，亦顯所問能包含故。而其標門之名多不同前者，為顯佛德無邊量故。文分為十：初二門答國土問；第二「念念出生」下二門答本願問；第三「不思議境」下二門答種性問；第四「普入」下二門答出現問；第五「離過清淨」下五門答身問；第六「演說」下二門答音聲問；第七「最勝」下三門答智慧問；第八「自在」下八門答自在問；第九「決定」下三門答無礙問；第十「一切智住」下三門答解脫問。以身及自在含前普光諸問多故，用門亦多。而文多有三，謂標、釋、結，義相至文當顯。

今初二門答國土者，國土即是所依所住。初門明其常住法門、後門明其遍住法界不唯國土，不在方所為真土也。今初，文二：初標、後釋。釋中九句顯於如來應機說法，含答十問，則十問皆成住處。下皆倣之。一起應之心答種性問，悲為種性故；二演法之身答身問；三轉法之意答本願問，本願平等利一切故；四能轉之辯答音聲問，音出辯故；五所轉之法答自在，自在不思議故；六轉音周遍答國土，國土是音所至故；七所顯之理答智慧，智慧能住法界故；八能化之通答神通問；九演法之益答無礙問。文唯九句，脫於出現。或通前諸句，出現皆能作前九故。答此十問既爾，答初二會類例可知。二普遍法界者，明其遍住，謂六根三業皆遍法界土故。標中，無量是事法界，無邊是理，此二無礙。及事事無礙法界，並為所遍。列中則顯前十皆遍。一無邊身，含答三問：一正答身，其普遍諸趣是有悲性及出現義；次六是身別相，亦是於身兼答普光眼等六問；出妙音聲答音聲問。第八答三問，謂無礙答第九，解脫答第十，神通力答自在。第九別答國土。第十答本願及智慧問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初二門答國土者，國土即是所依所住。初門明其常住法門、後門明其遍住法界不唯國土，不在方所為真土也。今初，文二：初標、後釋。釋中九句顯於如來應機說法，含答十問，則十問皆成住處。下皆倣之。一起應之心答種性問，悲為種性故；二演法之身答身問；三轉法之意答本願問，本願平等利一切故；四能轉之辯答音聲問，音出辯故；五所轉之法答自在，自在不思議故；六轉音周遍答國土，國土是音所至故；七所顯之理答智慧，智慧能住法界故；八能化之通答神通問；九演法之益答無礙問。文唯九句，脫於出現。或通前諸句，出現皆能作前九故。答此十問既爾，答初二會類例可知。二普遍法界者，明其遍住，謂六根三業皆遍法界土故。標中，無量是事法界，無邊是理，此二無礙。及事事無礙法界，並為所遍。列中則顯前十皆遍。一無邊身，含答三問：一正答身，其普遍諸趣是有悲性及出現義；次六是身別相，亦是於身兼答普光眼等六問；出妙音聲答音聲問。第八答三問，謂無礙答第九，解脫答第十，神通力答自在。第九別答國土。第十答本願及智慧問。

第二「念念出生智」下二門答本願問。此門明乘願現其八相，後門明願不失時。今初。然願以後得智為體，從其願智生八相等，非生智也。別中一乘願下生；二受生種族；三學解脫道；四明其出現；五音聲；六化生嚴國；七現佛身；八自在相嚴福嚴，嚴如來藏故；九是無礙；十即智慧，正遍知故。二不失時者，行止在緣，根熟化現、未熟便捨，非願不周，若機熟失時便違本願。別中，一出現、二成本願有緣、三知種性與記、四自在、五現身、六智住於捨、七六根無礙、八淨國攝信、九強音調惡、十即不思議解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「念念出生智」下二門答本願問。此門明乘願現其八相，後門明願不失時。今初。然願以後得智為體，從其願智生八相等，非生智也。別中一乘願下生；二受生種族；三學解脫道；四明其出現；五音聲；六化生嚴國；七現佛身；八自在相嚴福嚴，嚴如來藏故；九是無礙；十即智慧，正遍知故。二不失時者，行止在緣，根熟化現、未熟便捨，非願不周，若機熟失時便違本願。別中，一出現、二成本願有緣、三知種性與記、四自在、五現身、六智住於捨、七六根無礙、八淨國攝信、九強音調惡、十即不思議解脫。

第三「不思議境界」下二門答種性問。此門雙明報應種性皆真正故，後門唯明法身種性。今初，體相超言念，故云不思議。下位不及，故云無比。別中，一身；二音；三乘願放光，如其本願所得光故；四出現；五國土；六智慧；七自在；八威德種族；九無雜之礙；十解脫體同。上之五段皆略指陳兼答十問，已下恐繁不顯，說者隨宜。二出生智者，明法身為種性也。從無性中出其智慧，非答智慧故。別中十，各二句，皆上句知性，即無性之性為能生；後句出生智用。第四「普入」下二門答出現問。此門明遍現常現，非有出沒，方為真現故。別中，云普現三世諸佛，況自身耶。又一現即一切現，以三世佛無二體故，如《文殊般若》中辨。別中云三種自在者，即三業化也。二十種廣大法者，明出現之相，謂大用無涯故云廣大，凡小莫測故難信受，文顯可知。第五「離過清淨」下五門答身問，即分為五：一此門總顯無過，如來三業隨智慧行故，三業等事不出於身故。別中十句，多同〈出現品〉身之十相，思之。二究竟清淨，明過不生，揀異因淨，故云究竟，惑障諸垢永不起故。別，中前五功德身淨、次二色身、次一法身、次一智身、後一意生等身淨也。三十種作佛事，即明身之業用。別中，亦多同〈出現品〉身相。四無盡智海法者，即如來六根三業皆智慧深廣相應故，亦別廣智身可知。五十種常法者，明身中意業恒常，用無斷故。第六「演說無量」下二門答音聲問。此門明以音聲辯說兼答普光辯問，後門十種作佛事明種種說法，謂六塵四大舉動施為皆能顯法成益，無非佛事。非獨音聲，如《淨名》說。別中，初身。二音。三四皆智，受為成彼檀故、不受令彼倣佛行少欲故。又以無所受受諸受故。餘可知。第七「最勝法」下三門答智慧問。初此一門總明權實因果之智兼答普光最勝之問，智慧最勝故。結云住十力地，兼答佛地之問。別中四，即三念處行。餘可思之。二無障礙住，明智慧離障，以智慧所作無礙故，一切無礙。三十種無上莊嚴，即智慧成益，由內具智嚴故外具諸嚴。標中，超下位，故最勝。上無加，故云無上。別中十義，結名自顯。一相好身。二圓滿音。三以功德嚴意。四放光。五微笑授記，其緣甚眾，〈離世間品〉亦明。六法身中真如出纏，故云清淨無礙，即法性法身本智返照故。於一切法究竟通達，即智慧法身智契法界，俱無邊際。「雖在」已下應化法身。「了世」已下功德法身，嚴理智故。了世實性，成上不雜、生下出世，行出世法則功德備矣。言語道斷，即虛空法身，亦實相法身，體絕百非、言亡四句，唯證相應故。超 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「不思議境界」下二門答種性問。此門雙明報應種性皆真正故，後門唯明法身種性。今初，體相超言念，故云不思議。下位不及，故云無比。別中，一身；二音；三乘願放光，如其本願所得光故；四出現；五國土；六智慧；七自在；八威德種族；九無雜之礙；十解脫體同。上之五段皆略指陳兼答十問，已下恐繁不顯，說者隨宜。二出生智者，明法身為種性也。從無性中出其智慧，非答智慧故。別中十，各二句，皆上句知性，即無性之性為能生；後句出生智用。第四「普入」下二門答出現問。此門明遍現常現，非有出沒，方為真現故。別中，云普現三世諸佛，況自身耶。又一現即一切現，以三世佛無二體故，如《文殊般若》中辨。別中云三種自在者，即三業化也。二十種廣大法者，明出現之相，謂大用無涯故云廣大，凡小莫測故難信受，文顯可知。第五「離過清淨」下五門答身問，即分為五：一此門總顯無過，如來三業隨智慧行故，三業等事不出於身故。別中十句，多同〈出現品〉身之十相，思之。二究竟清淨，明過不生，揀異因淨，故云究竟，惑障諸垢永不起故。別，中前五功德身淨、次二色身、次一法身、次一智身、後一意生等身淨也。三十種作佛事，即明身之業用。別中，亦多同〈出現品〉身相。四無盡智海法者，即如來六根三業皆智慧深廣相應故，亦別廣智身可知。五十種常法者，明身中意業恒常，用無斷故。第六「演說無量」下二門答音聲問。此門明以音聲辯說兼答普光辯問，後門十種作佛事明種種說法，謂六塵四大舉動施為皆能顯法成益，無非佛事。非獨音聲，如《淨名》說。別中，初身。二音。三四皆智，受為成彼檀故、不受令彼倣佛行少欲故。又以無所受受諸受故。餘可知。第七「最勝法」下三門答智慧問。初此一門總明權實因果之智兼答普光最勝之問，智慧最勝故。結云住十力地，兼答佛地之問。別中四，即三念處行。餘可思之。二無障礙住，明智慧離障，以智慧所作無礙故，一切無礙。三十種無上莊嚴，即智慧成益，由內具智嚴故外具諸嚴。標中，超下位，故最勝。上無加，故云無上。別中十義，結名自顯。一相好身。二圓滿音。三以功德嚴意。四放光。五微笑授記，其緣甚眾，〈離世間品〉亦明。六法身中真如出纏，故云清淨無礙，即法性法身本智返照故。於一切法究竟通達，即智慧法身智契法界，俱無邊際。「雖在」已下應化法身。「了世」已下功德法身，嚴理智故。了世實性，成上不雜、生下出世，行出世法則功德備矣。言語道斷，即虛空法身，亦實相法身，體絕百非、言亡四句，唯證相應故。超

蘊界處，顯是無為，翻有漏蘊成五分法身。若翻界處，則外六塵亦國土身，則十身圓融成真法身矣。七即常光。八金等妙色。九中具真應種，三世佛種即真如無性故，應種可知。十中起必智俱，故無渴愛。動與道合故，身行永息、心善解脫，成上無愛。見者無厭，成上行息。此皆功德。亦無愛見，成下大悲。既為第一田故，受施之中更無過上。第八「十自在法」下八門答自在問，即為八段：初一總明自在兼攝加持。初總可知。別中，全同八地之中十種自在，但深廣不次耳。一法自在，論經云無中邊，法門示現故。二心自在，無量阿僧祇劫三昧入智故，由在三昧觀機，故化不失時。三勝解自在，大小淨穢隨解轉變故。四財自在，一切世界無量莊嚴，嚴飾住持故。五命自在，不可說劫命住持故。六如意自在，一切國土中如意變化故。七智自在，如來力、無畏、不共法、相好莊嚴、三菩提示現故。文中生界無邊機熟相續故念念應成，而真成在昔故。佛於三世非是新覺，亦非不覺住在學地。又顯雖念念覺，離覺相故，非三世覺；亦離不覺，故不住學地。又云而悉通達無量智等，即十力等。八業自在，六根互用，廣大佛事是佛業故。然非改轉，一根不變，本來具故。九生自在，一切世界生示現故。十願自在，隨心所欲佛國土時示成三菩提故。上來唯三與八取意而釋，餘並論經之文。其第十自在，文有四節：一一念現多佛，於一類界成佛；二「如於眾妙」下類顯餘界；三「如於一念」下類顯餘念；四「一念一切現」下總結深廣。一切現者，一念便現法界諸形、諸時、諸神力故。一念無量住者，常無現故。而不動如來少許方便，故云自在。第二不思議圓滿佛法者，明圓滿自在。謂前十自在，八地容有故，顯如來十種圓滿。又無一法不自在故，方云圓滿。別中，二即證成菩提，十方等云一切佛法，九即具有法輪教法，三通福智故曰善根，四唯是福但云功德。餘可思準。第三善巧方便，即於法自在，皆權實等無礙故。別中，一知實離言，絕動搖之戲論，而起權開示善根，故為自在。二證實無能所見而不礙於法，真實知見無縛無解而至大自在。三無相知相、無性入性，亦能示現依正調生。四證冥三際之理，而演三際益生。五三業湛然，而包含示現。六知非一異，而見一切法。七知時融入故不住不捨，而不壞年劫，演法無休。八恒住法界，則寂無所住，而成就無量無畏，十辯演法。十辯者，一多故、二非心測故、三隨說一事窮劫不盡故、四任放辯才無有間故、五觸類成辯故、六下位所無故、七無能難屈故、八皆契事理故、九無一句義不能顯故、十無有一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘊界處，顯是無為，翻有漏蘊成五分法身。若翻界處，則外六塵亦國土身，則十身圓融成真法身矣。七即常光。八金等妙色。九中具真應種，三世佛種即真如無性故，應種可知。十中起必智俱，故無渴愛。動與道合故，身行永息、心善解脫，成上無愛。見者無厭，成上行息。此皆功德。亦無愛見，成下大悲。既為第一田故，受施之中更無過上。第八「十自在法」下八門答自在問，即為八段：初一總明自在兼攝加持。初總可知。別中，全同八地之中十種自在，但深廣不次耳。一法自在，論經云無中邊，法門示現故。二心自在，無量阿僧祇劫三昧入智故，由在三昧觀機，故化不失時。三勝解自在，大小淨穢隨解轉變故。四財自在，一切世界無量莊嚴，嚴飾住持故。五命自在，不可說劫命住持故。六如意自在，一切國土中如意變化故。七智自在，如來力、無畏、不共法、相好莊嚴、三菩提示現故。文中生界無邊機熟相續故念念應成，而真成在昔故。佛於三世非是新覺，亦非不覺住在學地。又顯雖念念覺，離覺相故，非三世覺；亦離不覺，故不住學地。又云而悉通達無量智等，即十力等。八業自在，六根互用，廣大佛事是佛業故。然非改轉，一根不變，本來具故。九生自在，一切世界生示現故。十願自在，隨心所欲佛國土時示成三菩提故。上來唯三與八取意而釋，餘並論經之文。其第十自在，文有四節：一一念現多佛，於一類界成佛；二「如於眾妙」下類顯餘界；三「如於一念」下類顯餘念；四「一念一切現」下總結深廣。一切現者，一念便現法界諸形、諸時、諸神力故。一念無量住者，常無現故。而不動如來少許方便，故云自在。第二不思議圓滿佛法者，明圓滿自在。謂前十自在，八地容有故，顯如來十種圓滿。又無一法不自在故，方云圓滿。別中，二即證成菩提，十方等云一切佛法，九即具有法輪教法，三通福智故曰善根，四唯是福但云功德。餘可思準。第三善巧方便，即於法自在，皆權實等無礙故。別中，一知實離言，絕動搖之戲論，而起權開示善根，故為自在。二證實無能所見而不礙於法，真實知見無縛無解而至大自在。三無相知相、無性入性，亦能示現依正調生。四證冥三際之理，而演三際益生。五三業湛然，而包含示現。六知非一異，而見一切法。七知時融入故不住不捨，而不壞年劫，演法無休。八恒住法界，則寂無所住，而成就無量無畏，十辯演法。十辯者，一多故、二非心測故、三隨說一事窮劫不盡故、四任放辯才無有間故、五觸類成辯故、六下位所無故、七無能難屈故、八皆契事理故、九無一句義不能顯故、十無有一

法不能演故。「初中後善」下明說之德，具七善故，或開為十。《瑜伽》八十五云「一初善，聽聞時生歡喜故。二中善，修行時無有艱苦，遠離二邊依中道行故。三後善，謂究竟離垢等故。」今文云皆悉究竟，諸經論中更有多釋，恐厭繁文。餘七經文略無。九離說而說，故無想著。十了寂起用，於中先知本寂、後「而能」下不廢起用。前中亦二，先正顯、後「然亦」下釋成。謂色等性無，非遣之使無，故不壞諸法，即空無業等。後起用可知(已下入第四十七經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法不能演故。「初中後善」下明說之德，具七善故，或開為十。《瑜伽》八十五云「一初善，聽聞時生歡喜故。二中善，修行時無有艱苦，遠離二邊依中道行故。三後善，謂究竟離垢等故。」今文云皆悉究竟，諸經論中更有多釋，恐厭繁文。餘七經文略無。九離說而說，故無想著。十了寂起用，於中先知本寂、後「而能」下不廢起用。前中亦二，先正顯、後「然亦」下釋成。謂色等性無，非遣之使無，故不壞諸法，即空無業等。後起用可知(已下入第四十七經)。

第四十種廣大佛事明神通自在，即答前二會神通問。先總標中，謂八相等中皆有大用，微細相容故。以此攝物，故名佛事。於中，先標名、「無量」下顯勝。列中，先徵、後釋。釋中，一明上生佛事，於中四：一別明能攝、二「攝取」下所攝廣多、三「大慈」下能攝殊勝、四「或令」下所攝成益。二降神處胎佛事中，先明智德內圓、後「受最後」下明神通外用。於中，先一處一時作佛事、後「佛子如來爾時」下總攝時處作佛事。此中多處準下瞿波，乃至十重，此略舉五，皆後後廣前前。一一切方者，即娑婆與能遶十三剎塵數十方無間住故；二彼上諸剎復有眷屬剎等圍遶交絡成網故；三遶中間海十右旋海故；四盡華藏剎海諸剎種故；五一切世界者，盡法界故。三現生處宮佛事，分二：初無生現生是誕生相、後「一切佛於諸色」下無染處染是處王宮相。於中四：一三學自圓，無染是定故；二「觀諸」下四心愍物；三「具佛」下具德攝益；四「雖處」下攝益廣深。四出家佛事，中二：先明出家意；後「當出家時」下明出家相，三業二利故。五成道佛事，中三：初明真覺舊圓；次「菩提樹」下應身今滿；後「其菩提」下演法益生，此頓演華嚴。六轉法輪佛事中，義通權實，先列、後結。列中，一唯菩薩乘，通四不退；二通五乘，世咸了故；三開權顯實，令悟知見決定有故；四通三藏，三藏除癡及三障故；五唯頓法，事理雙絕故；六中道法，不著二邊故；七世諦法，淨所知故；八唯佛法，智遍知故；九唯圓法，無異味故。後「一切諸佛」下總結，即無量乘，唯第十輪隨機演故，十皆圓融為不思議。七威儀佛事，於中四：一別舉入城益物。二「一切諸佛色身」下通顯威儀益物。三「一切諸佛昔於」下言談示現益物。其「昔」字晉本所無，即是現益。若言昔者乃是舉因顯果，必是「普」字。四「一切諸佛以如是」下總結深廣。八起行佛事，中四：一身心安住行。蘭若唯山林，寂靜通城邑，空閑在無物。二「或以天身」下起應上求行。三「或時說法」下說默下化行。四「或住一日」下時分進修行。九起用佛事，中二：初顯起用所依，以是能生功德藏故。二「或現涅槃」下正明起用。十涅槃佛事，別顯用中之一，於中三：初明涅槃悲戀益、次「復為化度」下舍利流布益、後「佛子」下總結益滿。若配十問，一本願、二即種性及國土、三是無礙、四十皆解脫、五出現、六音聲、七身、八智慧、九自在。三結，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十種廣大佛事明神通自在，即答前二會神通問。先總標中，謂八相等中皆有大用，微細相容故。以此攝物，故名佛事。於中，先標名、「無量」下顯勝。列中，先徵、後釋。釋中，一明上生佛事，於中四：一別明能攝、二「攝取」下所攝廣多、三「大慈」下能攝殊勝、四「或令」下所攝成益。二降神處胎佛事中，先明智德內圓、後「受最後」下明神通外用。於中，先一處一時作佛事、後「佛子如來爾時」下總攝時處作佛事。此中多處準下瞿波，乃至十重，此略舉五，皆後後廣前前。一一切方者，即娑婆與能遶十三剎塵數十方無間住故；二彼上諸剎復有眷屬剎等圍遶交絡成網故；三遶中間海十右旋海故；四盡華藏剎海諸剎種故；五一切世界者，盡法界故。三現生處宮佛事，分二：初無生現生是誕生相、後「一切佛於諸色」下無染處染是處王宮相。於中四：一三學自圓，無染是定故；二「觀諸」下四心愍物；三「具佛」下具德攝益；四「雖處」下攝益廣深。四出家佛事，中二：先明出家意；後「當出家時」下明出家相，三業二利故。五成道佛事，中三：初明真覺舊圓；次「菩提樹」下應身今滿；後「其菩提」下演法益生，此頓演華嚴。六轉法輪佛事中，義通權實，先列、後結。列中，一唯菩薩乘，通四不退；二通五乘，世咸了故；三開權顯實，令悟知見決定有故；四通三藏，三藏除癡及三障故；五唯頓法，事理雙絕故；六中道法，不著二邊故；七世諦法，淨所知故；八唯佛法，智遍知故；九唯圓法，無異味故。後「一切諸佛」下總結，即無量乘，唯第十輪隨機演故，十皆圓融為不思議。七威儀佛事，於中四：一別舉入城益物。二「一切諸佛色身」下通顯威儀益物。三「一切諸佛昔於」下言談示現益物。其「昔」字晉本所無，即是現益。若言昔者乃是舉因顯果，必是「普」字。四「一切諸佛以如是」下總結深廣。八起行佛事，中四：一身心安住行。蘭若唯山林，寂靜通城邑，空閑在無物。二「或以天身」下起應上求行。三「或時說法」下說默下化行。四「或住一日」下時分進修行。九起用佛事，中二：初顯起用所依，以是能生功德藏故。二「或現涅槃」下正明起用。十涅槃佛事，別顯用中之一，於中三：初明涅槃悲戀益、次「復為化度」下舍利流布益、後「佛子」下總結益滿。若配十問，一本願、二即種性及國土、三是無礙、四十皆解脫、五出現、六音聲、七身、八智慧、九自在。三結，可知。

第五無二行自在法者，明無畏自在，兼答普光無畏之問。於事明審，決定無疑，故云無二。不畏他難，名為自在。別中，初四可知。次三通二義：一以理融相、二事事即入。次二唯理。後一有三義：一同性修故、二互迴向故、三互主伴故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五無二行自在法者，明無畏自在，兼答普光無畏之問。於事明審，決定無疑，故云無二。不畏他難，名為自在。別中，初四可知。次三通二義：一以理融相、二事事即入。次二唯理。後一有三義：一同性修故、二互迴向故、三互主伴故。

第六明住一切法者，明三昧自在，兼答普光三昧問。如來所住無非三昧，故遍住一切，文顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六明住一切法者，明三昧自在，兼答普光三昧問。如來所住無非三昧，故遍住一切，文顯可知。

第七知一切法盡無有餘者，明十力自在，兼答普光十力之問。十力智慧照境無遺故，亦顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七知一切法盡無有餘者，明十力自在，兼答普光十力之問。十力智慧照境無遺故，亦顯可知。

第八廣大力者，明神力自在，亦答普光十力之問。文中亦三：初標、次「何者」下徵釋、三結。今初。十力是別名，大那羅延等是總稱故。下列中但依總名，是則標中十力一一遍下，別中十門一一具前標中十力，則成百門。古德將標中十力次第配下十勇健法，謂初為廣大力等，則令別中一門不攝前十、不成百門，亦令餘門無廣大義。初門無最上等，設欲從勝配者，應逆次配之。十中，一廣大者，周法界故；二最上者，無加過故；三無分量故；四可敬畏故；五唯佛得故；六作無屈故；七當體堅故；八緣不壞故；九超言念故；十不可搖故。次徵釋中，第一身命不可壞力，今逆次配此，即不可動力，乃至一毛不搖動故。文中二：先正明不可動壞，謂情非情境俱不能壞；後「若有眾生」下舉況顯勝。如令耆婆入火取子、入獄問罪等。第二毛孔容持力，即是不可思，而諸眾生不覺知故。第三毛持大山力，即當不壞，以雖持多大山身心無勞損故。文中速行廣步多劫行剎為一山之量，此山已無邊矣，況有多山在於一毛，況復多毛窮劫持住，實難思之境矣。第四定用自在力，即是堅固，定力安住故。第五常遍演法力，此即不退，言音無變無斷盡故。文中二：初明一身轉、後「如一佛」下明多身轉。前中三：初顯所說多、次「如是演說」下明所說常、後「所謂」下示所說體。後多身可知。是則常恒之說，前後無涯，生盲之徒對而莫覩，隨所感見說有始終。第六德相降魔力，即當難獲。然十皆難獲，世多魔惑，偏立難獲之名。第七圓音遍徹力，即是威德，聞皆調伏故。第八心無障礙力，即無量力，離量非量故。初無塵惑障礙、後「於不可說」下起用無障礙。心善解脫者，由三種相：一於諸行遍了知故、二於彼相應諸煩惱斷得作證故、三煩惱斷已於一切處離愛住故。第九法身微密力，即是最上，此總收前八後一，更無加故。文列二十五身，或即應之真、即真之應、即性之相、即理之智。十身圓融同一法界之身，不可配於報化，故云最上微密。第十具足行智力，即是廣大力。因行如海、果智普周，五無邊界大用無涯故。文中四：一萬行圓淨、二「住佛所住」下智用圓周、三「雖已證」下動寂自在、四「佛子一切諸佛」下用無涯畔。上之十力不出三業，可以思準。第三「佛子此一切」下總結，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八廣大力者，明神力自在，亦答普光十力之問。文中亦三：初標、次「何者」下徵釋、三結。今初。十力是別名，大那羅延等是總稱故。下列中但依總名，是則標中十力一一遍下，別中十門一一具前標中十力，則成百門。古德將標中十力次第配下十勇健法，謂初為廣大力等，則令別中一門不攝前十、不成百門，亦令餘門無廣大義。初門無最上等，設欲從勝配者，應逆次配之。十中，一廣大者，周法界故；二最上者，無加過故；三無分量故；四可敬畏故；五唯佛得故；六作無屈故；七當體堅故；八緣不壞故；九超言念故；十不可搖故。次徵釋中，第一身命不可壞力，今逆次配此，即不可動力，乃至一毛不搖動故。文中二：先正明不可動壞，謂情非情境俱不能壞；後「若有眾生」下舉況顯勝。如令耆婆入火取子、入獄問罪等。第二毛孔容持力，即是不可思，而諸眾生不覺知故。第三毛持大山力，即當不壞，以雖持多大山身心無勞損故。文中速行廣步多劫行剎為一山之量，此山已無邊矣，況有多山在於一毛，況復多毛窮劫持住，實難思之境矣。第四定用自在力，即是堅固，定力安住故。第五常遍演法力，此即不退，言音無變無斷盡故。文中二：初明一身轉、後「如一佛」下明多身轉。前中三：初顯所說多、次「如是演說」下明所說常、後「所謂」下示所說體。後多身可知。是則常恒之說，前後無涯，生盲之徒對而莫覩，隨所感見說有始終。第六德相降魔力，即當難獲。然十皆難獲，世多魔惑，偏立難獲之名。第七圓音遍徹力，即是威德，聞皆調伏故。第八心無障礙力，即無量力，離量非量故。初無塵惑障礙、後「於不可說」下起用無障礙。心善解脫者，由三種相：一於諸行遍了知故、二於彼相應諸煩惱斷得作證故、三煩惱斷已於一切處離愛住故。第九法身微密力，即是最上，此總收前八後一，更無加故。文列二十五身，或即應之真、即真之應、即性之相、即理之智。十身圓融同一法界之身，不可配於報化，故云最上微密。第十具足行智力，即是廣大力。因行如海、果智普周，五無邊界大用無涯故。文中四：一萬行圓淨、二「住佛所住」下智用圓周、三「雖已證」下動寂自在、四「佛子一切諸佛」下用無涯畔。上之十力不出三業，可以思準。第三「佛子此一切」下總結，可知。

第九「決定法」下三門，答無礙問。一明所作決定無能為礙，此約一類世界故云決定，於異類界未必定然。又約佛定能為，故云決定耳。二速疾法者，明令他無礙。如如意寶見速獲益，而薄福不覩。十句五對：一離惡趣圓勝德、二成善因感樂果、三除疑惑滿大心、四始入位終清淨、五淨二礙具四辯。三應憶念清淨者，舉佛無二礙，勸物念持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九「決定法」下三門，答無礙問。一明所作決定無能為礙，此約一類世界故云決定，於異類界未必定然。又約佛定能為，故云決定耳。二速疾法者，明令他無礙。如如意寶見速獲益，而薄福不覩。十句五對：一離惡趣圓勝德、二成善因感樂果、三除疑惑滿大心、四始入位終清淨、五淨二礙具四辯。三應憶念清淨者，舉佛無二礙，勸物念持。

第十「一切智住」下三門，答解脫問。初門明智障解脫。智安事理，故名為住。由離障故，一切能知。二無量不思議三昧者，明定障解脫。由離障故，用廣為無量，體深不可思議故。十種之中，各先明在定、後一念遍用。三無礙解脫者，明業用解脫智。論云「菩薩有不思議解脫，諸佛有無礙解脫，所作無障，脫拘礙故，故各於一塵頓為微細作用。」若別答十問者，一答出現；二音聲；三本願，願化盡故；四國土；五即智慧，能授菩薩之記；六佛身；七即種性，云世界種，入世化物之種，應非世界海中之種，以前有國土竟故；八自在；九是無礙，利生無礙故；十即解脫，無不為故。既隨一門皆答十問，則包含該攝，是以名不思議。然文少結束，似經來未盡，或顯佛德無盡故。相海等，猶答前問故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十「一切智住」下三門，答解脫問。初門明智障解脫。智安事理，故名為住。由離障故，一切能知。二無量不思議三昧者，明定障解脫。由離障故，用廣為無量，體深不可思議故。十種之中，各先明在定、後一念遍用。三無礙解脫者，明業用解脫智。論云「菩薩有不思議解脫，諸佛有無礙解脫，所作無障，脫拘礙故，故各於一塵頓為微細作用。」若別答十問者，一答出現；二音聲；三本願，願化盡故；四國土；五即智慧，能授菩薩之記；六佛身；七即種性，云世界種，入世化物之種，應非世界海中之種，以前有國土竟故；八自在；九是無礙，利生無礙故；十即解脫，無不為故。既隨一門皆答十問，則包含該攝，是以名不思議。然文少結束，似經來未盡，或顯佛德無盡故。相海等，猶答前問故。