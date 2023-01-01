大方廣佛華嚴經疏卷第四十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第四十五

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

十定品第二十七(入第四十經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十定品第二十七(入第四十經)

初明來意，先辨會來。會來有二：一約圓融，謂前明普門中所具差別正位，故寄歷人天；今明位後德用不離普門，是則會別入普有此會來，重會普光意在斯矣。等妙二位，全同如來普光明智故。二約次第，前明十地，今顯等妙二覺故來。以極果由於始信，故重會普光。謂前依本不動智體起差別之位，今位極成果不離本智之因。後出現因果，因是果中之因，得果不捨因故；果是果中之果，大用無涯故。二品來者，為答第二會中十定問故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初明來意，先辨會來。會來有二：一約圓融，謂前明普門中所具差別正位，故寄歷人天；今明位後德用不離普門，是則會別入普有此會來，重會普光意在斯矣。等妙二位，全同如來普光明智故。二約次第，前明十地，今顯等妙二覺故來。以極果由於始信，故重會普光。謂前依本不動智體起差別之位，今位極成果不離本智之因。後出現因果，因是果中之因，得果不捨因故；果是果中之果，大用無涯故。二品來者，為答第二會中十定問故。

第二釋名。會名有二：約處，名重會普光明殿會，由第二會已曾會此故，重意如前。約法，明說普法會。二品名者，定謂心一境性，十是數之圓極，以普賢深定妙用無涯，寄十以顯無盡，故云十定品，即帶數釋。若依梵本，具云「如來十三昧品」，以等覺三昧上同佛故，三世諸佛之所行，故云如來三昧。譯家以義通因果，故略如來二字。然三昧為定，雖非敵對，由等持心至一境故，義旨相順，從略云定。又別行本名「等目菩薩所問三昧經」，皆人法雙舉。梵本是依主釋，別行即依士釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋名。會名有二：約處，名重會普光明殿會，由第二會已曾會此故，重意如前。約法，明說普法會。二品名者，定謂心一境性，十是數之圓極，以普賢深定妙用無涯，寄十以顯無盡，故云十定品，即帶數釋。若依梵本，具云「如來十三昧品」，以等覺三昧上同佛故，三世諸佛之所行，故云如來三昧。譯家以義通因果，故略如來二字。然三昧為定，雖非敵對，由等持心至一境故，義旨相順，從略云定。又別行本名「等目菩薩所問三昧經」，皆人法雙舉。梵本是依主釋，別行即依士釋。

三宗趣者，會以普賢因果德用圓備為宗，令物證入為趣。品以普賢三昧無礙自在無邊大用而為宗趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，會以普賢因果德用圓備為宗，令物證入為趣。品以普賢三昧無礙自在無邊大用而為宗趣。

次正釋文。此會有十一品經，分二：前六明因圓、後五明果滿。若依古德，前九明生解因果、後二明平等因果。前中亦二：前六品明位後因相、後三品明差別果相。然六品之因，若約次第，與前五會俱是差別之因。若約圓融，等同果相故與果同會，果是對因之果與因同會，平等因果由差別成，亦與此同會。今初，此因即是等覺，然文有等覺之義而無等覺之名者，以此等覺亦即十地之勝進故，是以諸教開合不同。《仁王經》等合此勝進入於十地，是以不立等覺，故〈教化品〉中約五忍分位，於寂滅忍唯有上下，下忍中行名為菩薩，即第十地；上忍中行為薩婆若，此謂如來。若依《瓔珞》，開此勝進為無垢地，即是等覺。然等覺照寂、妙覺寂照。又〈賢聖學觀品〉中說六種性，及六堅、六忍等。《瑜伽》具有二義：七十八引《深密經》說十一地，第十法雲、十一說名佛地，唯有二十二愚，得佛地時由斷二愚，一於一切所知境極微細著愚，即俱生極微細所知障種；二極微細礙愚，即是任運煩惱障種。斷此便能證大菩提，更不別說等覺斷證。論復有文，亦立等覺。又〈菩薩地〉云「此菩薩雖已修行功德海滿，由未能捨三種法故，不名妙覺。一由未捨劣無漏法、二由未捨白淨無記法、三由未捨有漏善法，至妙覺位方捨此三。」今經欲顯開合無礙，故存其義不彰其名。下〈離世間品〉智慧助道具中既云隨順六堅固法，有等覺明矣。文中分二：前三品正答前問、後三品總顯深廣。今初，分二：前二品明業用廣大、後一品明智慧深玄。前中亦二：初品就定明用、後品就通明用。前中分五：一序分、二請分、三示說者分、四本分、五說分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次正釋文。此會有十一品經，分二：前六明因圓、後五明果滿。若依古德，前九明生解因果、後二明平等因果。前中亦二：前六品明位後因相、後三品明差別果相。然六品之因，若約次第，與前五會俱是差別之因。若約圓融，等同果相故與果同會，果是對因之果與因同會，平等因果由差別成，亦與此同會。今初，此因即是等覺，然文有等覺之義而無等覺之名者，以此等覺亦即十地之勝進故，是以諸教開合不同。《仁王經》等合此勝進入於十地，是以不立等覺，故〈教化品〉中約五忍分位，於寂滅忍唯有上下，下忍中行名為菩薩，即第十地；上忍中行為薩婆若，此謂如來。若依《瓔珞》，開此勝進為無垢地，即是等覺。然等覺照寂、妙覺寂照。又〈賢聖學觀品〉中說六種性，及六堅、六忍等。《瑜伽》具有二義：七十八引《深密經》說十一地，第十法雲、十一說名佛地，唯有二十二愚，得佛地時由斷二愚，一於一切所知境極微細著愚，即俱生極微細所知障種；二極微細礙愚，即是任運煩惱障種。斷此便能證大菩提，更不別說等覺斷證。論復有文，亦立等覺。又〈菩薩地〉云「此菩薩雖已修行功德海滿，由未能捨三種法故，不名妙覺。一由未捨劣無漏法、二由未捨白淨無記法、三由未捨有漏善法，至妙覺位方捨此三。」今經欲顯開合無礙，故存其義不彰其名。下〈離世間品〉智慧助道具中既云隨順六堅固法，有等覺明矣。文中分二：前三品正答前問、後三品總顯深廣。今初，分二：前二品明業用廣大、後一品明智慧深玄。前中亦二：初品就定明用、後品就通明用。前中分五：一序分、二請分、三示說者分、四本分、五說分。

初中三：初總顯三成就、二「始成」下別顯三成就、三「與十佛剎」下別顯眾成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初中三：初總顯三成就、二「始成」下別顯三成就、三「與十佛剎」下別顯眾成就。

二中分三：初約主顯時、二「於普光明」下約主彰處、三「入剎那」下就德顯主。於中十句，即攝二十一種功德中二十別句，總句即前始成正覺故。一入剎那際三昧者，即窮法真源。謂時之極促名曰剎那，窮彼剎那時相都寂。無際之際名剎那際，即攝二句，謂二行永絕及達無相法。若有二行則有剎那，二行既絕則剎那無際。由達清淨真如本無相故，所以此中特名入剎那際者，為顯將說等覺位故。菩薩地盡唯有果累無常，生相未寂猶名識藏。若以無間智覺心初起，心無初相，遠離微細念故，即無剎那。若入此際，即見心性常住，名究竟覺，故云諸佛三昧。亦顯差別歷位不離最初剎那際故。二以一切智自神通力現如來身者，依通起用。此攝二句：一切智通即住於佛住，謂由一切智無有功用自神通力常作佛事故；次現如來身，即攝得佛平等，謂依上一切智現身利樂有情故。三清淨無礙，攝三句，謂清淨攝二句：一攝到無障處，謂慣習覺慧永斷所治，故云清淨。二攝不可轉法，由清淨故，他不能轉。無礙者即所行無礙，世間八法不能礙故。四無所依止無有攀緣，即立不思議。謂雖立教法，不依世間故，非諸世間所能攀緣故。五住奢摩他最極寂靜，即普現三世，以見三世平等如理無異為最寂靜。六具大威德，即身恒充滿一切世間，現受用變化身大利樂故。七無所染著，即智恒明達一切諸法，謂於諸法善決定故，無有染也。八能令見者悉得開悟，此攝二句：一攝了一切行，謂知有情性行差別，隨開悟故；二攝除一切疑，謂知彼遠劫微少善根，亦令開悟故。九隨宜出興不失於時，亦攝二句：一攝無能測身，謂如其勝解而示現身，如摩尼珠，名隨宜出生不失於時；二攝一切菩薩等所求智，謂調伏有情攝受付囑等，皆不生時故。十恒住一相所謂無相，攝餘五句，謂到佛究竟無二彼岸等。隨義雖殊，皆由一相無相而成，可以意得。餘如〈升兜率品〉辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二中分三：初約主顯時、二「於普光明」下約主彰處、三「入剎那」下就德顯主。於中十句，即攝二十一種功德中二十別句，總句即前始成正覺故。一入剎那際三昧者，即窮法真源。謂時之極促名曰剎那，窮彼剎那時相都寂。無際之際名剎那際，即攝二句，謂二行永絕及達無相法。若有二行則有剎那，二行既絕則剎那無際。由達清淨真如本無相故，所以此中特名入剎那際者，為顯將說等覺位故。菩薩地盡唯有果累無常，生相未寂猶名識藏。若以無間智覺心初起，心無初相，遠離微細念故，即無剎那。若入此際，即見心性常住，名究竟覺，故云諸佛三昧。亦顯差別歷位不離最初剎那際故。二以一切智自神通力現如來身者，依通起用。此攝二句：一切智通即住於佛住，謂由一切智無有功用自神通力常作佛事故；次現如來身，即攝得佛平等，謂依上一切智現身利樂有情故。三清淨無礙，攝三句，謂清淨攝二句：一攝到無障處，謂慣習覺慧永斷所治，故云清淨。二攝不可轉法，由清淨故，他不能轉。無礙者即所行無礙，世間八法不能礙故。四無所依止無有攀緣，即立不思議。謂雖立教法，不依世間故，非諸世間所能攀緣故。五住奢摩他最極寂靜，即普現三世，以見三世平等如理無異為最寂靜。六具大威德，即身恒充滿一切世間，現受用變化身大利樂故。七無所染著，即智恒明達一切諸法，謂於諸法善決定故，無有染也。八能令見者悉得開悟，此攝二句：一攝了一切行，謂知有情性行差別，隨開悟故；二攝除一切疑，謂知彼遠劫微少善根，亦令開悟故。九隨宜出興不失於時，亦攝二句：一攝無能測身，謂如其勝解而示現身，如摩尼珠，名隨宜出生不失於時；二攝一切菩薩等所求智，謂調伏有情攝受付囑等，皆不生時故。十恒住一相所謂無相，攝餘五句，謂到佛究竟無二彼岸等。隨義雖殊，皆由一相無相而成，可以意得。餘如〈升兜率品〉辨。

第三別顯眾成就中五：一舉數、二「靡不」下歎德、三「其名」下列名、四「如是等」下結數、五「往昔」下集意。歎德中十一句，初二句總，位極行圓故。餘九為別，前四自分德，初二行相，一深、二廣；後二行體，一定、二悲。後五勝進德，前三同佛三業大用可知、後二同佛無住涅槃。初句釋，謂不住涅槃故、入世間不住生死故，心恒寂靜；後句結德屬人。三列名中一百菩薩，初有三十同名慧者，表純德故。「念莊嚴」下七十菩薩別名者，表雜德故。餘二可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三別顯眾成就中五：一舉數、二「靡不」下歎德、三「其名」下列名、四「如是等」下結數、五「往昔」下集意。歎德中十一句，初二句總，位極行圓故。餘九為別，前四自分德，初二行相，一深、二廣；後二行體，一定、二悲。後五勝進德，前三同佛三業大用可知、後二同佛無住涅槃。初句釋，謂不住涅槃故、入世間不住生死故，心恒寂靜；後句結德屬人。三列名中一百菩薩，初有三十同名慧者，表純德故。「念莊嚴」下七十菩薩別名者，表雜德故。餘二可知。

大文第二「爾時普眼」下請分，中四：一普眼請問，要以普眼方見普法故；二「佛言」下如來許問；三「普眼」下舉法正問；四「佛言善哉」下歎問利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第二「爾時普眼」下請分，中四：一普眼請問，要以普眼方見普法故；二「佛言」下如來許問；三「普眼」下舉法正問；四「佛言善哉」下歎問利益。

大文第三「普眼普賢菩薩」下示說者分，以法屬普賢，故示其令請。於中有六：一示人令問、二聞名獲益、三推求不見、四教起見方、五依教而求、六為現身相。今初分三：一示處、二「已能」下歎德、三「汝應請」下教問。第二「爾時」下聞名獲益中，獲十種益，文並可知。第三「其諸菩薩於普賢」下推求不見中，有三推求，皆悉不見。一渴仰推求不見、二重觀察不見、三以三昧力推求不見，文各有釋。今初，先求不見；後「此由」下釋不見所以。威力持者，欲令大眾渴仰，得顯深旨故。二重求中三：一審問，重示法本湛然，故初無移動；二「是時普眼」下推求不見，猶謂可見故；三「佛言如是」下釋不見所由。於中二：初印定徵起、後「善男子」下正釋所由。以住處甚深故，文有十句：初句總、次八句別、後一句結。別中四對：一廣智勝定深，謂智門無邊，有邊之智焉覩定用？起伏無畏、展促自在，唯以出世定求，故不可見；次二外用內證深、次二得力成身深、後二多護速證深，由上八深故不能見。第三「爾時普眼菩薩聞如來」下以三昧力推求不見。於中分四：一新獲三昧、二「以三昧」下以定推求、三「時普眼從三昧起」下自陳不見、四「佛言」下釋不見所由。於中五：一約法總標，由住難思解脫，翻上三昧可思入故。二「普眼於汝意」下以近況遠。三「何以」下徵釋所由。釋中二：初略標深廣，翻上三昧尚有數故；後「舉要」下舉略顯廣。文有十句：初句總，以金剛慧達差別法界俱空故；餘句別，由了空故，一世界無住處，二眾生無可化，三寂無去來，四豎無斷盡，五橫泯差別，六體非體故不礙現通，七用非用故無依無作，八不離如如故無動轉，九理事圓故窮法界邊。四「善男子若有」下彰見之益。五「爾時普眼」下歸敬彌增，文顯可知。第四教起見方中，初令策勤前心。次「又應」下別示深觀。上捨境別求，故未識其體；今令十方齊觀，知其體周。下依此觀，是以得見。後「誓與」下起願思齊。具上三心則能得見。第五「是時普眼」下依教修行。然普眼位深而猶重習觀修者，略有二意：一位未等故、二示深獎物故。第六「爾時普賢」下為現身相。於中五：一為眾現身，不見顯深，現不礙用故。二「是時普眼」下眾覩喜敬。三「是時以佛」下現瑞成益。四「爾時普眼」下歎德廣深。於中十句。無等者，下無等故。無過者，上無過故。餘可知。五「佛言如是」下如來印述，初印、後述。述中十一句，初句總、後「所謂」下別。別有十德：一二嚴德、二圓明德、三深廣德、四色相德、五慈覆德、六超勝德、七知法德、八絕言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第三「普眼普賢菩薩」下示說者分，以法屬普賢，故示其令請。於中有六：一示人令問、二聞名獲益、三推求不見、四教起見方、五依教而求、六為現身相。今初分三：一示處、二「已能」下歎德、三「汝應請」下教問。第二「爾時」下聞名獲益中，獲十種益，文並可知。第三「其諸菩薩於普賢」下推求不見中，有三推求，皆悉不見。一渴仰推求不見、二重觀察不見、三以三昧力推求不見，文各有釋。今初，先求不見；後「此由」下釋不見所以。威力持者，欲令大眾渴仰，得顯深旨故。二重求中三：一審問，重示法本湛然，故初無移動；二「是時普眼」下推求不見，猶謂可見故；三「佛言如是」下釋不見所由。於中二：初印定徵起、後「善男子」下正釋所由。以住處甚深故，文有十句：初句總、次八句別、後一句結。別中四對：一廣智勝定深，謂智門無邊，有邊之智焉覩定用？起伏無畏、展促自在，唯以出世定求，故不可見；次二外用內證深、次二得力成身深、後二多護速證深，由上八深故不能見。第三「爾時普眼菩薩聞如來」下以三昧力推求不見。於中分四：一新獲三昧、二「以三昧」下以定推求、三「時普眼從三昧起」下自陳不見、四「佛言」下釋不見所由。於中五：一約法總標，由住難思解脫，翻上三昧可思入故。二「普眼於汝意」下以近況遠。三「何以」下徵釋所由。釋中二：初略標深廣，翻上三昧尚有數故；後「舉要」下舉略顯廣。文有十句：初句總，以金剛慧達差別法界俱空故；餘句別，由了空故，一世界無住處，二眾生無可化，三寂無去來，四豎無斷盡，五橫泯差別，六體非體故不礙現通，七用非用故無依無作，八不離如如故無動轉，九理事圓故窮法界邊。四「善男子若有」下彰見之益。五「爾時普眼」下歸敬彌增，文顯可知。第四教起見方中，初令策勤前心。次「又應」下別示深觀。上捨境別求，故未識其體；今令十方齊觀，知其體周。下依此觀，是以得見。後「誓與」下起願思齊。具上三心則能得見。第五「是時普眼」下依教修行。然普眼位深而猶重習觀修者，略有二意：一位未等故、二示深獎物故。第六「爾時普賢」下為現身相。於中五：一為眾現身，不見顯深，現不礙用故。二「是時普眼」下眾覩喜敬。三「是時以佛」下現瑞成益。四「爾時普眼」下歎德廣深。於中十句。無等者，下無等故。無過者，上無過故。餘可知。五「佛言如是」下如來印述，初印、後述。述中十一句，初句總、後「所謂」下別。別有十德：一二嚴德、二圓明德、三深廣德、四色相德、五慈覆德、六超勝德、七知法德、八絕言

德、九同佛德、十讚無盡德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德、九同佛德、十讚無盡德。

大文第四「爾時如來告」下本分，有四：一舉益令說、二「何者」下列所說名、三「此十大」下歎定勝德、四「是故普賢」下結勸成益。今初，分二：初勸說成益；後「諸菩薩」下引例證勸，以三世諸菩薩若說此定皆成益故。第二列名中，皆云大者，因滿之定稱法界故。一普光者，身心業用周遍全包為普，智照自在名光。二妙光者，身智遍照為光，勝用交映為妙。三十方無餘之剎皆至入定為遍往，往無雜亂、不礙時節歷然為次第；即能起用名神通，以智用如理本自遍故。四明達諸法本自清淨，離於想念契理深心，依此起用遍供諸佛，請法起說名之為行。五佛出劫剎等事皆名莊嚴，過去門中包此無盡為藏。亦名過去清淨藏者，入定能入劫，一念無緣起，定能受法三輪無著，皆名清淨。六未來藏中包含諸佛及佛法等名之為藏，智慧徹照稱曰光明。七現在諸佛作用、眾會身相益物皆曰莊嚴，橫遍十方故云一切，現可目覩故不云藏。八於差別眾生身內外入定起定皆自在故，雖通三種世間，從多但云眾生。前後諸定皆從多說。九於眼等十八界自在入出，又知事法界邊際與理法界無礙自在故。十無礙輪者，三輪攝化皆自在故。又得十無礙滿佛果故，無盡大用一一無礙，皆悉圓滿能摧伏故，尋初後際不得邊故。第三歎定勝德，於中四：一約人以歎，人勝故法勝。二「若諸菩薩」下約修以歎，於中二：先明修成、後「如是」下修益。於中亦二：初有十句明上等佛果、後「此菩薩普入」下明身智周遍。皆言普入者，一一皆窮帝網境故，文顯可知。三「此是諸菩薩」下直就法歎，明此十定該攝諸法，體相用等一一超勝故。十門五對：一境智通悟、二因果遊入、三通辨出處、四佛法所從、五嚴土攝生，罔不由此。四「若菩薩入此」下約證以歎。前約修歎，望於佛果以顯終同；此約證歎，直就此定以明業用。亦二十句，前十明勝德無限，文顯可知；後「得法界智」下明智德自在，及第四結勸，文並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第四「爾時如來告」下本分，有四：一舉益令說、二「何者」下列所說名、三「此十大」下歎定勝德、四「是故普賢」下結勸成益。今初，分二：初勸說成益；後「諸菩薩」下引例證勸，以三世諸菩薩若說此定皆成益故。第二列名中，皆云大者，因滿之定稱法界故。一普光者，身心業用周遍全包為普，智照自在名光。二妙光者，身智遍照為光，勝用交映為妙。三十方無餘之剎皆至入定為遍往，往無雜亂、不礙時節歷然為次第；即能起用名神通，以智用如理本自遍故。四明達諸法本自清淨，離於想念契理深心，依此起用遍供諸佛，請法起說名之為行。五佛出劫剎等事皆名莊嚴，過去門中包此無盡為藏。亦名過去清淨藏者，入定能入劫，一念無緣起，定能受法三輪無著，皆名清淨。六未來藏中包含諸佛及佛法等名之為藏，智慧徹照稱曰光明。七現在諸佛作用、眾會身相益物皆曰莊嚴，橫遍十方故云一切，現可目覩故不云藏。八於差別眾生身內外入定起定皆自在故，雖通三種世間，從多但云眾生。前後諸定皆從多說。九於眼等十八界自在入出，又知事法界邊際與理法界無礙自在故。十無礙輪者，三輪攝化皆自在故。又得十無礙滿佛果故，無盡大用一一無礙，皆悉圓滿能摧伏故，尋初後際不得邊故。第三歎定勝德，於中四：一約人以歎，人勝故法勝。二「若諸菩薩」下約修以歎，於中二：先明修成、後「如是」下修益。於中亦二：初有十句明上等佛果、後「此菩薩普入」下明身智周遍。皆言普入者，一一皆窮帝網境故，文顯可知。三「此是諸菩薩」下直就法歎，明此十定該攝諸法，體相用等一一超勝故。十門五對：一境智通悟、二因果遊入、三通辨出處、四佛法所從、五嚴土攝生，罔不由此。四「若菩薩入此」下約證以歎。前約修歎，望於佛果以顯終同；此約證歎，直就此定以明業用。亦二十句，前十明勝德無限，文顯可知；後「得法界智」下明智德自在，及第四結勸，文並可知。

大文第五「爾時普賢」下說分，中三：初承旨總告、二「佛子云何」下別釋十定、三第四十三卷末云「佛子此是」下總結十數。二中十定即為十段，各有標、釋、結。就初定，釋中分五：一智無盡、二心無邊、三定自在、四智巧現、五觀超絕，各有佛子以為揀別。五中，初二定方便、次一定體、後二定用。又前三各有標、徵、釋、結。今初，釋中十句五對：初二所事所化；次二化處化法，如影者，無實故、隨現故；次二攝護始終；次二所持能持；後二始心終願。第二心無邊者，前明所知無盡，今辨對境發心，以境無邊故心無邊。有十一句者，增數十也。第三定自在者，由前大智大心，故於三昧自在，方處非一、入出不同，故云差別，文並可知。第四智巧現中有標、徵、釋。釋中三：初法說。於中，先十句別明展轉深細、後一句總顯離相分明、次舉喻、後「佛子阿修羅」下以劣況勝。第五觀超絕中有法、喻、合。合中異前化現，故云法身。法性包含故一時頓見，由此義故無能映奪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第五「爾時普賢」下說分，中三：初承旨總告、二「佛子云何」下別釋十定、三第四十三卷末云「佛子此是」下總結十數。二中十定即為十段，各有標、釋、結。就初定，釋中分五：一智無盡、二心無邊、三定自在、四智巧現、五觀超絕，各有佛子以為揀別。五中，初二定方便、次一定體、後二定用。又前三各有標、徵、釋、結。今初，釋中十句五對：初二所事所化；次二化處化法，如影者，無實故、隨現故；次二攝護始終；次二所持能持；後二始心終願。第二心無邊者，前明所知無盡，今辨對境發心，以境無邊故心無邊。有十一句者，增數十也。第三定自在者，由前大智大心，故於三昧自在，方處非一、入出不同，故云差別，文並可知。第四智巧現中有標、徵、釋。釋中三：初法說。於中，先十句別明展轉深細、後一句總顯離相分明、次舉喻、後「佛子阿修羅」下以劣況勝。第五觀超絕中有法、喻、合。合中異前化現，故云法身。法性包含故一時頓見，由此義故無能映奪。

第二妙光三昧，釋中二：先法、後喻。法中四：一身雲展入、二「是諸世界種種」下身智俱入、三「是諸世界亦悉」下明其卷入、四「然諸」下明展卷無礙。二喻中，文有二喻，喻前互入無雜亂義，一寶山光影喻、二幻師善巧喻。前中，先喻、後合。喻中有五：一明日光現影。七寶山者，即七金山。如十地末所列其名，但除妙高及雪香二山。山間有七香海，海現日影，山以淨金亦能現影。二「其寶山上」下明兩影互現，正喻菩薩自他互入，以彼影明淨如今之鏡故能互現。三「或說日影」下正辨得名不同，謂水中本影現山上影時，此所現影從山上出來入山間。若山上本影現水中影時，此所現影從山間出入七金山上，故正入時即名為出。所喻可知。四「但此日影」下明重現無盡，喻菩薩帝網身土。五「體性」下明體離二邊，故能互現而無雜亂。謂取不可得故非有，影現分明故非無。不住，成上非有；不離，成上非無。若有定住則不能相入，若其離者則無可相入，故不離不住方能相入。後法合中直明不壞不住，故得互入無亂。初二句明不壞性相，謂若壞性相則無可相入；次二句明若住內外則不能相入，謂若住世間內則不能身包世界，若住世界外則不能遍入世界，由俱無住故能互入。「於諸世界」下釋其所以，由定無分別而不壞相，慧觀一相而不壞諸，既事理雙遊，故不壞不住。若不壞不住，則住真如恒不捨離。既即事不捨，故相隨性而融通。如無不在，故同真如內外互入。後如幻喻中二：初總喻、後「如有幻師」下別喻。今初，先喻、後合。喻中三：初總明能幻；二「住四衢」下明依本時處、現幻時處，喻互相入；後「不以示現」下本末互不相礙，喻不壞相。後「菩薩」下合，中五：一明一多相容不同，合上現多時處。二「菩薩於此」下明智鑒不昧，合前能幻之術。三「不以彼」下合不壞本末之相。四「何以」下徵釋所由。先徵意云：何以互入得不壞相？釋意有三：一由知人無我故，人我之相，已見上文；二「菩薩知一切法本性」下知法無我故；三「菩薩勤修」下得同體大悲故。由此故能融通事理。第五「佛子菩薩如是」下結成上義。於中三：一結上多入一、二「然不捨」下結上不壞性相、後「當勤」下結上明鑒。第二別喻中有三逆喻。總中三段：一幻不壞本喻，別喻不壞相；二「如是幻者」下幻必依處喻，別喻前依本時處、現多時處；三「如彼幻師作諸幻事」下明幻師不迷喻，別喻前能幻。今初，先喻、後合。合中，先正合、後「菩薩了知」下釋其所以。第二幻必依處喻，先喻、後合。喻中略無幻必依時，準合應有。合中分二：先合 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二妙光三昧，釋中二：先法、後喻。法中四：一身雲展入、二「是諸世界種種」下身智俱入、三「是諸世界亦悉」下明其卷入、四「然諸」下明展卷無礙。二喻中，文有二喻，喻前互入無雜亂義，一寶山光影喻、二幻師善巧喻。前中，先喻、後合。喻中有五：一明日光現影。七寶山者，即七金山。如十地末所列其名，但除妙高及雪香二山。山間有七香海，海現日影，山以淨金亦能現影。二「其寶山上」下明兩影互現，正喻菩薩自他互入，以彼影明淨如今之鏡故能互現。三「或說日影」下正辨得名不同，謂水中本影現山上影時，此所現影從山上出來入山間。若山上本影現水中影時，此所現影從山間出入七金山上，故正入時即名為出。所喻可知。四「但此日影」下明重現無盡，喻菩薩帝網身土。五「體性」下明體離二邊，故能互現而無雜亂。謂取不可得故非有，影現分明故非無。不住，成上非有；不離，成上非無。若有定住則不能相入，若其離者則無可相入，故不離不住方能相入。後法合中直明不壞不住，故得互入無亂。初二句明不壞性相，謂若壞性相則無可相入；次二句明若住內外則不能相入，謂若住世間內則不能身包世界，若住世界外則不能遍入世界，由俱無住故能互入。「於諸世界」下釋其所以，由定無分別而不壞相，慧觀一相而不壞諸，既事理雙遊，故不壞不住。若不壞不住，則住真如恒不捨離。既即事不捨，故相隨性而融通。如無不在，故同真如內外互入。後如幻喻中二：初總喻、後「如有幻師」下別喻。今初，先喻、後合。喻中三：初總明能幻；二「住四衢」下明依本時處、現幻時處，喻互相入；後「不以示現」下本末互不相礙，喻不壞相。後「菩薩」下合，中五：一明一多相容不同，合上現多時處。二「菩薩於此」下明智鑒不昧，合前能幻之術。三「不以彼」下合不壞本末之相。四「何以」下徵釋所由。先徵意云：何以互入得不壞相？釋意有三：一由知人無我故，人我之相，已見上文；二「菩薩知一切法本性」下知法無我故；三「菩薩勤修」下得同體大悲故。由此故能融通事理。第五「佛子菩薩如是」下結成上義。於中三：一結上多入一、二「然不捨」下結上不壞性相、後「當勤」下結上明鑒。第二別喻中有三逆喻。總中三段：一幻不壞本喻，別喻不壞相；二「如是幻者」下幻必依處喻，別喻前依本時處、現多時處；三「如彼幻師作諸幻事」下明幻師不迷喻，別喻前能幻。今初，先喻、後合。合中，先正合、後「菩薩了知」下釋其所以。第二幻必依處喻，先喻、後合。喻中略無幻必依時，準合應有。合中分二：先合

依處、後合依時。前中，初總合，以記物現故空，即事空；次「何以」下徵釋所以，由理無差故；後「住於世」下結成自在。二「於一念」下合於依時。於中，先正顯、後「菩薩摩訶薩得」下釋其所由，以得幻智同於佛故。及第三幻師不迷喻，文並可知(已下入第四十一經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依處、後合依時。前中，初總合，以記物現故空，即事空；次「何以」下徵釋所以，由理無差故；後「住於世」下結成自在。二「於一念」下合於依時。於中，先正顯、後「菩薩摩訶薩得」下釋其所由，以得幻智同於佛故。及第三幻師不迷喻，文並可知(已下入第四十一經)。

第三定中，釋內有三，謂法、喻、合。法中五：一明遍剎入定、二「或剎那」下明入時次第、三「若久」下總結多門、四「菩薩於彼」下心契定體、五「雖離此」下不廢起通及喻合等，文並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三定中，釋內有三，謂法、喻、合。法中五：一明遍剎入定、二「或剎那」下明入時次第、三「若久」下總結多門、四「菩薩於彼」下心契定體、五「雖離此」下不廢起通及喻合等，文並可知。

第四定中，釋內分二：先明定內深心行、後明定起深心行。今初，分二：先起行、後深心。前中，先舉內、後「於彼一一」下起行。於中，先明外事供養行、後於彼一一恭敬等三業供養行。二「然於諸佛」下明深心，中二：先法說、後「如散動」下喻況。於中二喻，各有喻、合。一妄念無知喻，喻其契實無念；二陽炎似水喻，喻其了妄同真。文並可知。第二「佛子此三昧」下明定起深心行中，初法、次喻、後合。合中，上明供養自利行，今明開演利他行，文影略耳。開演深理，即深心起行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四定中，釋內分二：先明定內深心行、後明定起深心行。今初，分二：先起行、後深心。前中，先舉內、後「於彼一一」下起行。於中，先明外事供養行、後於彼一一恭敬等三業供養行。二「然於諸佛」下明深心，中二：先法說、後「如散動」下喻況。於中二喻，各有喻、合。一妄念無知喻，喻其契實無念；二陽炎似水喻，喻其了妄同真。文並可知。第二「佛子此三昧」下明定起深心行中，初法、次喻、後合。合中，上明供養自利行，今明開演利他行，文影略耳。開演深理，即深心起行也。

第五定，釋中有五：一對境辨智。二正顯智知各有十句，皆是過去藏中之法。三所知時分，有十四重，即釋過去之義。四顯知相狀。不滅現在者，不捨也。不緣過去者，不取也。謂但約過去門，顯非有取捨而緣。上四各一佛子。五明出定獲益，有三：初舉數辨相，有十句，初句總，位終成果，名受灌頂法也；餘句別，一屬己、二淨障、三究竟、四始入、五正證、六終滿、七持令不失、八無知而知、九淨三輪總該前九。如約智辨三輪者，謂無能知所知及正知故，餘可思準。二「何等」下徵列其名。初四是四無礙辯；次二自利，不畏深法，如言能行；次二利他，為善者依、為惡者救；後二總明二利勝妙。三「佛子」下結得速疾，有法、喻、合。歌羅邏者，此云薄酪。餘可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五定，釋中有五：一對境辨智。二正顯智知各有十句，皆是過去藏中之法。三所知時分，有十四重，即釋過去之義。四顯知相狀。不滅現在者，不捨也。不緣過去者，不取也。謂但約過去門，顯非有取捨而緣。上四各一佛子。五明出定獲益，有三：初舉數辨相，有十句，初句總，位終成果，名受灌頂法也；餘句別，一屬己、二淨障、三究竟、四始入、五正證、六終滿、七持令不失、八無知而知、九淨三輪總該前九。如約智辨三輪者，謂無能知所知及正知故，餘可思準。二「何等」下徵列其名。初四是四無礙辯；次二自利，不畏深法，如言能行；次二利他，為善者依、為惡者救；後二總明二利勝妙。三「佛子」下結得速疾，有法、喻、合。歌羅邏者，此云薄酪。餘可知也。

第六智光明藏三昧，釋中分二：前明定業用、後彰定利益。初中分六：一總知諸佛、二「若已說」下知多名號、三「當出現」下知當所作、四「彼諸如來修」下明知彼因圓果滿、五「彼諸如來名姓」下知現所作、六「此菩薩於一念」下明知分齊。其中大千即是佛剎。而重言者，多是遣脫，應言百佛剎也。餘並可知。二「以了知」下彰定利益。於中四：前二自利、後二利他。謂一令心入持益，即由上知故持之不失，由持不失得持之益；一心中持佛，得佛護益。二心入持法，得總持辯才益。餘句倣此。有十二者，增數十也。師子受生者，不畏生死苦故。示生死實性，名開法關鑰，了生死本空，故出欲淤泥。智力持者，定慧雙運也。入無住力持，則大劫不離一念。二「佛子至住此三昧」下明得善巧益，有法、喻、合。然善巧有二：一如事善巧故，法云不可說無量，喻云見種種物；二如理善巧，故云日光平等。又由此二無礙，方名善巧，故合云無分別而能知。三「佛子至如是了知」下明得不空益。四「佛子至住此三昧」下十王敬養益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六智光明藏三昧，釋中分二：前明定業用、後彰定利益。初中分六：一總知諸佛、二「若已說」下知多名號、三「當出現」下知當所作、四「彼諸如來修」下明知彼因圓果滿、五「彼諸如來名姓」下知現所作、六「此菩薩於一念」下明知分齊。其中大千即是佛剎。而重言者，多是遣脫，應言百佛剎也。餘並可知。二「以了知」下彰定利益。於中四：前二自利、後二利他。謂一令心入持益，即由上知故持之不失，由持不失得持之益；一心中持佛，得佛護益。二心入持法，得總持辯才益。餘句倣此。有十二者，增數十也。師子受生者，不畏生死苦故。示生死實性，名開法關鑰，了生死本空，故出欲淤泥。智力持者，定慧雙運也。入無住力持，則大劫不離一念。二「佛子至住此三昧」下明得善巧益，有法、喻、合。然善巧有二：一如事善巧故，法云不可說無量，喻云見種種物；二如理善巧，故云日光平等。又由此二無礙，方名善巧，故合云無分別而能知。三「佛子至如是了知」下明得不空益。四「佛子至住此三昧」下十王敬養益。

第七三昧，釋中二：先明定體用、後明定利益。前中亦二：先徵、後釋。所以重徵者，前通徵一定，此則別徵莊嚴。後「佛子菩薩」下釋，中二：先釋一切世界，以是現在，故但云十方；二「皆見諸佛」下釋其莊嚴。於中二：先總列十門皆是莊嚴。其中第八別明莊嚴者，即功德智慧以嚴其心，色相光明以嚴身也。後「眾會清淨」下別顯嚴相以廣前二，一廣眾會、二廣莊嚴。今初，有三：初明見他、二見自、三能見。今初，亦三：初見眾會體相、次「亦見眾會」下明見分量、後「亦見諸佛於彼」下見佛作用。二「菩薩摩訶薩」下明見自，可知。三「如是見時」下明能見，有法、喻、合。法中明無分別而見，喻中明能所詮。不自云我是能所詮，而不捨能所詮，以喻無分別故而知也。合中，先合不捨、後「而於」下合不分別。二「佛子至見佛無量光色」下廣上莊嚴，中二：先以法說、後以喻顯。前中二：先標章門，略舉四種莊嚴皆分明證了；後「或見佛身」下依章別釋。即分為四：一釋無量光色；二「或見佛身其量」下釋無量形相；三「佛子菩薩如是見」下釋上圓滿成就，顯前二圓滿故；四「又見佛」下釋上平等清淨，即兼內二嚴。二「佛子菩薩如是見於佛」下以喻顯，中三：一空無增減喻，喻法性身無可增減。空之大小在於世界及於芥子，非空體然，如法性之身應器成異。二月無增減喻，喻真常色身體不易故，證有近遠，隨心見殊。前喻但喻佛身，此喻兼喻光色及圓滿成就。三隨心現境喻，喻上清淨。菩薩心淨則見佛淨，在於如來何淨何垢？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七三昧，釋中二：先明定體用、後明定利益。前中亦二：先徵、後釋。所以重徵者，前通徵一定，此則別徵莊嚴。後「佛子菩薩」下釋，中二：先釋一切世界，以是現在，故但云十方；二「皆見諸佛」下釋其莊嚴。於中二：先總列十門皆是莊嚴。其中第八別明莊嚴者，即功德智慧以嚴其心，色相光明以嚴身也。後「眾會清淨」下別顯嚴相以廣前二，一廣眾會、二廣莊嚴。今初，有三：初明見他、二見自、三能見。今初，亦三：初見眾會體相、次「亦見眾會」下明見分量、後「亦見諸佛於彼」下見佛作用。二「菩薩摩訶薩」下明見自，可知。三「如是見時」下明能見，有法、喻、合。法中明無分別而見，喻中明能所詮。不自云我是能所詮，而不捨能所詮，以喻無分別故而知也。合中，先合不捨、後「而於」下合不分別。二「佛子至見佛無量光色」下廣上莊嚴，中二：先以法說、後以喻顯。前中二：先標章門，略舉四種莊嚴皆分明證了；後「或見佛身」下依章別釋。即分為四：一釋無量光色；二「或見佛身其量」下釋無量形相；三「佛子菩薩如是見」下釋上圓滿成就，顯前二圓滿故；四「又見佛」下釋上平等清淨，即兼內二嚴。二「佛子菩薩如是見於佛」下以喻顯，中三：一空無增減喻，喻法性身無可增減。空之大小在於世界及於芥子，非空體然，如法性之身應器成異。二月無增減喻，喻真常色身體不易故，證有近遠，隨心見殊。前喻但喻佛身，此喻兼喻光色及圓滿成就。三隨心現境喻，喻上清淨。菩薩心淨則見佛淨，在於如來何淨何垢？

第二「佛子至住此三昧」下明定利益。略舉七種益，各有佛子以為揀別。第一速成行願益，有標、徵、釋可知。第二法印同佛益，有十句五對：初二福慧同、次二二諦境智同、次二體用同、次二二利同、後二善巧平等同。第三以德成人益，可知。第四智德包含益，於中二：先喻、後合，各有十句。合中，總標合初獲即得，十句合前十事，唯八九不次，以智雖是一，從所知別故。一佛剎合色相；二眾生合形體；三變化合示現；四入佛合眷屬，以互為主伴如眷屬故；五通達佛法為助道資具；六普攝淨法則圓音示人；七皆令入法方是神通；八普眼清淨超合慧解；九自在却合自在；十住法合智用。第五身威超勝益，有標、有釋。第六令他圓滿益，先牒前起後、後徵列名相。第七轉作佛事益，亦先牒前起後、後徵列名相，文並可知(已下入第四十二經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子至住此三昧」下明定利益。略舉七種益，各有佛子以為揀別。第一速成行願益，有標、徵、釋可知。第二法印同佛益，有十句五對：初二福慧同、次二二諦境智同、次二體用同、次二二利同、後二善巧平等同。第三以德成人益，可知。第四智德包含益，於中二：先喻、後合，各有十句。合中，總標合初獲即得，十句合前十事，唯八九不次，以智雖是一，從所知別故。一佛剎合色相；二眾生合形體；三變化合示現；四入佛合眷屬，以互為主伴如眷屬故；五通達佛法為助道資具；六普攝淨法則圓音示人；七皆令入法方是神通；八普眼清淨超合慧解；九自在却合自在；十住法合智用。第五身威超勝益，有標、有釋。第六令他圓滿益，先牒前起後、後徵列名相。第七轉作佛事益，亦先牒前起後、後徵列名相，文並可知(已下入第四十二經)。

第八一切眾生差別身三昧，釋中分五：一明能入智、二顯入出之相、三明入定之益、四明境界自在、五總結究竟。今初。由得十種無著，成後出入自在。一切地者，佛地菩薩地等。二入出相中二，先徵起、後釋相。於中，先法、後喻。法中，略辨十類以表無盡：一諸類正報相對明入出；二「天中入」下六趣依報明入出；三「千身入」下一多相對；四「閻浮提」下四洲大海相對；五「一切海神」下大種事法相對，其無生法乘四大種生便故來；六「一切妙香華」下諸方相對；七「一切四天下」下眾數多少相對；八「不可說不可說眾生眾中入」下染淨相對；九「眼處」下諸界相對；十「一微塵」下雜明諸類相對。為麁細凡聖念劫真妄等，其入出等義，如〈賢首品〉。二喻顯中有四喻，喻前十類各有法合。一鬼力持人喻，喻第一第四，多約身故；第二呪起死屍喻，喻第二及與五六，多約依報境故；第三羅漢現通喻，喻第三第七，多約數故；第四地一苗多喻，喻後三門雜明種種故。喻合相映，文理自顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八一切眾生差別身三昧，釋中分五：一明能入智、二顯入出之相、三明入定之益、四明境界自在、五總結究竟。今初。由得十種無著，成後出入自在。一切地者，佛地菩薩地等。二入出相中二，先徵起、後釋相。於中，先法、後喻。法中，略辨十類以表無盡：一諸類正報相對明入出；二「天中入」下六趣依報明入出；三「千身入」下一多相對；四「閻浮提」下四洲大海相對；五「一切海神」下大種事法相對，其無生法乘四大種生便故來；六「一切妙香華」下諸方相對；七「一切四天下」下眾數多少相對；八「不可說不可說眾生眾中入」下染淨相對；九「眼處」下諸界相對；十「一微塵」下雜明諸類相對。為麁細凡聖念劫真妄等，其入出等義，如〈賢首品〉。二喻顯中有四喻，喻前十類各有法合。一鬼力持人喻，喻第一第四，多約身故；第二呪起死屍喻，喻第二及與五六，多約依報境故；第三羅漢現通喻，喻第三第七，多約數故；第四地一苗多喻，喻後三門雜明種種故。喻合相映，文理自顯。

第三「佛子至住此三昧」下入定益，中有三：一得讚同佛果益，皆上句顯義、下句結名。十力義中云心志圓滿者明力自利義，義利成就顯力利他，所作皆辦彰力圓滿，住無礙智總顯力體，分別了知一切諸法通明力用。餘文可知。二身智光照益、三業用無作益，皆有佛子，文相並顯。第四「佛子至住此三昧無量境」下明境界自在，先法、後喻。今初，前第二段但明入起，今兼明逆順有無等為種種境界。起中入者，即用之寂故。入中起者，即寂之用故。是知菩薩之定，常入常起、常雙入出、常無入出，方為自在。為顯自在，寄諸境界交絡而明。二喻顯中，文有六喻，皆自有合。一幻現六境喻，喻前同異。二修羅竄匿喻，喻前麁細小大二對。若約理事相望，則無差別為細、差別為麁，理細事麁故。或無差為麁，總相入故；差別為細，別相入故。無差則大周法界，差則隨事成小。若唯約事明大小，並差別所收。三農夫下種喻，喻明上下合辨一多，文影略耳。四受胎生長喻，喻上有身無身，如彼從無之有故。五龍下雲上喻，喻有相無相。六梵宮普現喻，喻上入中起起中入，及逆順相對，故合云種種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「佛子至住此三昧」下入定益，中有三：一得讚同佛果益，皆上句顯義、下句結名。十力義中云心志圓滿者明力自利義，義利成就顯力利他，所作皆辦彰力圓滿，住無礙智總顯力體，分別了知一切諸法通明力用。餘文可知。二身智光照益、三業用無作益，皆有佛子，文相並顯。第四「佛子至住此三昧無量境」下明境界自在，先法、後喻。今初，前第二段但明入起，今兼明逆順有無等為種種境界。起中入者，即用之寂故。入中起者，即寂之用故。是知菩薩之定，常入常起、常雙入出、常無入出，方為自在。為顯自在，寄諸境界交絡而明。二喻顯中，文有六喻，皆自有合。一幻現六境喻，喻前同異。二修羅竄匿喻，喻前麁細小大二對。若約理事相望，則無差別為細、差別為麁，理細事麁故。或無差為麁，總相入故；差別為細，別相入故。無差則大周法界，差則隨事成小。若唯約事明大小，並差別所收。三農夫下種喻，喻明上下合辨一多，文影略耳。四受胎生長喻，喻上有身無身，如彼從無之有故。五龍下雲上喻，喻有相無相。六梵宮普現喻，喻上入中起起中入，及逆順相對，故合云種種。

第五「佛子至到神通彼岸」下總結究竟，並顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「佛子至到神通彼岸」下總結究竟，並顯可知。

第九法界自在三昧，釋中四：一顯定體用、二明定成益、三以喻寄顯、四總結雙行。今初分三：初總顯名體，謂於眼等法界得自在故。二「菩薩於自身」下彰入定處，謂於毛孔中入眼等定，顯互用自在故。三「自然」下明定功用，於中四：一了三世間、二「菩薩於彼」下多劫修行、三「又於」下入出無礙、四「以於法界」下結成自在。此有二義：一於理法界自在故，能善分別眼等界；二善分別眼等十八界，即是事法界自在。此二無礙及事事無礙，故云如是種種，皆橫盡其邊豎窮其際。第二「菩薩如是」下明定成益中辨十種益：一生多功德益，有二十一句，各十千億。二「佛子至復有無數」下具無盡德益，隨前一事皆至無盡故。於中二十句，前十句所具之多，後十句能具之相。清淨者，除垢故。瑩徹者，發本智光故。三「佛子至住此三昧」下諸佛攝受益，於中三：初明攝受、次「彼諸佛」下現身說法、後「令修」下令其修證。四「佛子至住此法界」下諸佛護念益，攝受攝之，屬佛護念，即佛力來加。五得十海深廣益、六得殊勝超絕益，並可知。七得諸力幹能益，於中初列十力、後「佛子此十種力」下顯其超勝。隨前一一力，皆具此三十八力。八「佛子此菩薩」下結能圓滿益。九「此菩薩功德」下自德無邊故，他不能說益。十「佛子至住此三昧」下三昧無邊自無不了益。上十段中，前七別明、後三總結。第三喻顯中，正顯前體用及益。亦明前所未顯故，不全似上文。文中二：先總舉喻體、後「佛子如無熱」下對喻別合。有十三門，各先喻、後合。一合流沙入海喻中，先總明喻合，雖舉四河，意在四口出沙故。下第九別明四河。後「如恒伽」下別明四辯，即喻四口，所說即喻四沙。若開四辯總別為五，則有十七門。二「如四大河」下合遶池入海喻，於中先喻、後合。合中，先合遶池，菩提心智名之為池，三業隨順智慧即為遶義。後「佛子」下合其四方。三「如四大河圍遶」下合池見寶華喻。說法有開敷之義，三昧有感果之能。莊嚴清淨皆華上之別義。四合寶樹遶池喻。五合大池清淨喻，即是池體。六合栴檀香岸喻，十種智寶有二義：一即離世間中十種如寶智，二即他心等十種智也。七合底布金寶喻，妙智合金沙，解脫合摩尼，無礙光明合二種放光，住佛所住入於甚深合布其底，上四段各以如無熱大池為首。八「如阿那」下合龍王無惱喻，即合池名，名因龍得故。九合四河潤澤喻、十合四河無盡喻、十一合入海無障喻、十二合入海無厭喻，上之四喻各以如四大河而為喻首。上之十喻，皆以菩薩而為合初。十三「佛子如日光」下合眾寶交影 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九法界自在三昧，釋中四：一顯定體用、二明定成益、三以喻寄顯、四總結雙行。今初分三：初總顯名體，謂於眼等法界得自在故。二「菩薩於自身」下彰入定處，謂於毛孔中入眼等定，顯互用自在故。三「自然」下明定功用，於中四：一了三世間、二「菩薩於彼」下多劫修行、三「又於」下入出無礙、四「以於法界」下結成自在。此有二義：一於理法界自在故，能善分別眼等界；二善分別眼等十八界，即是事法界自在。此二無礙及事事無礙，故云如是種種，皆橫盡其邊豎窮其際。第二「菩薩如是」下明定成益中辨十種益：一生多功德益，有二十一句，各十千億。二「佛子至復有無數」下具無盡德益，隨前一事皆至無盡故。於中二十句，前十句所具之多，後十句能具之相。清淨者，除垢故。瑩徹者，發本智光故。三「佛子至住此三昧」下諸佛攝受益，於中三：初明攝受、次「彼諸佛」下現身說法、後「令修」下令其修證。四「佛子至住此法界」下諸佛護念益，攝受攝之，屬佛護念，即佛力來加。五得十海深廣益、六得殊勝超絕益，並可知。七得諸力幹能益，於中初列十力、後「佛子此十種力」下顯其超勝。隨前一一力，皆具此三十八力。八「佛子此菩薩」下結能圓滿益。九「此菩薩功德」下自德無邊故，他不能說益。十「佛子至住此三昧」下三昧無邊自無不了益。上十段中，前七別明、後三總結。第三喻顯中，正顯前體用及益。亦明前所未顯故，不全似上文。文中二：先總舉喻體、後「佛子如無熱」下對喻別合。有十三門，各先喻、後合。一合流沙入海喻中，先總明喻合，雖舉四河，意在四口出沙故。下第九別明四河。後「如恒伽」下別明四辯，即喻四口，所說即喻四沙。若開四辯總別為五，則有十七門。二「如四大河」下合遶池入海喻，於中先喻、後合。合中，先合遶池，菩提心智名之為池，三業隨順智慧即為遶義。後「佛子」下合其四方。三「如四大河圍遶」下合池見寶華喻。說法有開敷之義，三昧有感果之能。莊嚴清淨皆華上之別義。四合寶樹遶池喻。五合大池清淨喻，即是池體。六合栴檀香岸喻，十種智寶有二義：一即離世間中十種如寶智，二即他心等十種智也。七合底布金寶喻，妙智合金沙，解脫合摩尼，無礙光明合二種放光，住佛所住入於甚深合布其底，上四段各以如無熱大池為首。八「如阿那」下合龍王無惱喻，即合池名，名因龍得故。九合四河潤澤喻、十合四河無盡喻、十一合入海無障喻、十二合入海無厭喻，上之四喻各以如四大河而為喻首。上之十喻，皆以菩薩而為合初。十三「佛子如日光」下合眾寶交影

喻，先喻、後合。合中二：先正合、後「何以」下徵釋涉入所由。第四「佛子至雖能於定」下總結雙行，謂權實定散無障礙故。於中三：先法、次「佛子」下喻、後「菩薩」下合。然法中明即寂而用，喻合乃明即用而寂，文影略耳(已下第四十三經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喻，先喻、後合。合中二：先正合、後「何以」下徵釋涉入所由。第四「佛子至雖能於定」下總結雙行，謂權實定散無障礙故。於中三：先法、次「佛子」下喻、後「菩薩」下合。然法中明即寂而用，喻合乃明即用而寂，文影略耳(已下第四十三經)。

第十無礙輪三昧，亦初徵、次釋、後結。釋中三：初明入時方便、二「佛子菩薩摩訶薩住此三昧已」下明入己智用、三「佛子菩薩摩訶薩入普賢所住」下定滿成益。今初，有二十二句，兼顯定名。初十一句，因用無礙，是無礙義；後「普入」下有十一句，住果圓滿，即是輪義。今初段中，即此無礙無所不摧，亦即輪義。初三句三業無礙、次句器世間無礙、次二句眾生世間無礙、餘句智正覺無礙。後住果中，二智通權實，故云普住；三作利樂事；四淨二障種。七智契佛境，餘七可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十無礙輪三昧，亦初徵、次釋、後結。釋中三：初明入時方便、二「佛子菩薩摩訶薩住此三昧已」下明入己智用、三「佛子菩薩摩訶薩入普賢所住」下定滿成益。今初，有二十二句，兼顯定名。初十一句，因用無礙，是無礙義；後「普入」下有十一句，住果圓滿，即是輪義。今初段中，即此無礙無所不摧，亦即輪義。初三句三業無礙、次句器世間無礙、次二句眾生世間無礙、餘句智正覺無礙。後住果中，二智通權實，故云普住；三作利樂事；四淨二障種。七智契佛境，餘七可知。

第二入己智用中四：第一攝佛功德、二證入諸法、三普德無盡、四結示勸修。初中，即攝如來二十一種殊勝功德，以此位中德等佛故。其間或全同佛相，或有約因相似而次第無差。於中三：初總明妙悟皆滿、次別顯二十一德、後顯德勝能。今初，十句，初句標滿時、餘九顯滿相。然一切智，若對種智即是根本，若直語佛智則通權實，今此顯通。於中，初三句始觀。言觀一切智者，標也。云何觀？觀有二種：一總觀，謂權實齊觀故；二別觀，此是實、此是權，權中有多差別，皆審照了故。次三句中順，亦初句標；次云何隨順？由前總觀故。頓能顯示，由前別觀故各各攀緣；後三句終契，釋同前觀，但由前觀察，今證見分明耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二入己智用中四：第一攝佛功德、二證入諸法、三普德無盡、四結示勸修。初中，即攝如來二十一種殊勝功德，以此位中德等佛故。其間或全同佛相，或有約因相似而次第無差。於中三：初總明妙悟皆滿、次別顯二十一德、後顯德勝能。今初，十句，初句標滿時、餘九顯滿相。然一切智，若對種智即是根本，若直語佛智則通權實，今此顯通。於中，初三句始觀。言觀一切智者，標也。云何觀？觀有二種：一總觀，謂權實齊觀故；二別觀，此是實、此是權，權中有多差別，皆審照了故。次三句中順，亦初句標；次云何隨順？由前總觀故。頓能顯示，由前別觀故各各攀緣；後三句終契，釋同前觀，但由前觀察，今證見分明耳。

二「於普賢」下別明二十一種功德，分二十段，後二合故。今初第一明二行永絕，即於所知一向無障轉功德。然有二義：一謂非如二乘有無智故、二不同凡夫現行生死起諸雜染、不同二乘現行涅槃棄利樂事。世尊無彼，今菩薩亦無。文中廣顯利樂，即不同二乘；皆與智俱，即不同凡夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「於普賢」下別明二十一種功德，分二十段，後二合故。今初第一明二行永絕，即於所知一向無障轉功德。然有二義：一謂非如二乘有無智故、二不同凡夫現行生死起諸雜染、不同二乘現行涅槃棄利樂事。世尊無彼，今菩薩亦無。文中廣顯利樂，即不同二乘；皆與智俱，即不同凡夫。

就文分二：先總明大用常恒、二「佛子此菩薩有一蓮華」下別顯一用。前中二：先法說、後喻明。今初，法說中二：先正明、後徵釋。今初，先明行體、後「不斷」下辨常恒。二徵釋中，徵意云：何以得此智滿行常？釋意云：願行善成智慧善巧故。第二喻顯中四：初喻、二合、三徵、四釋。今初。摩尼寶置色衣中，即總喻菩薩心智置佛智中。雖同衣色，喻前智滿十句故，合云觀一切智等。不捨自性，喻前行常二十句。二合，如喻辨。三徵意，云何得已能滿智而不斷行耶？四釋意云：菩薩無障礙願，法應爾故。窮盡生界，益無疲故。文中二：先法說可知、後轉以喻況。於中三喻皆喻利生無厭，各有法、合。一虛空持剎喻，喻大願法爾故無厭。二涅槃普滅喻，喻為淨眾生故無厭。上二喻悲。三佛智普成喻，喻能所不二故無厭。此一喻智，既非愛見之悲，何有厭乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就文分二：先總明大用常恒、二「佛子此菩薩有一蓮華」下別顯一用。前中二：先法說、後喻明。今初，法說中二：先正明、後徵釋。今初，先明行體、後「不斷」下辨常恒。二徵釋中，徵意云：何以得此智滿行常？釋意云：願行善成智慧善巧故。第二喻顯中四：初喻、二合、三徵、四釋。今初。摩尼寶置色衣中，即總喻菩薩心智置佛智中。雖同衣色，喻前智滿十句故，合云觀一切智等。不捨自性，喻前行常二十句。二合，如喻辨。三徵意，云何得已能滿智而不斷行耶？四釋意云：菩薩無障礙願，法應爾故。窮盡生界，益無疲故。文中二：先法說可知、後轉以喻況。於中三喻皆喻利生無厭，各有法、合。一虛空持剎喻，喻大願法爾故無厭。二涅槃普滅喻，喻為淨眾生故無厭。上二喻悲。三佛智普成喻，喻能所不二故無厭。此一喻智，既非愛見之悲，何有厭乎？

第二別顯一用，中二：初明依果殊勝、後「菩薩摩訶薩於此華」下正報自在。前中二：先明相嚴，過前十地，故窮十方際；後「此大蓮華」下辨德嚴，自內而觀量周法界，自外而觀許眾生見，斯乃即小之大也。二正報中二：初明身量大小、後「一切諸佛」下明佛加放光。有二十重，後後重中皆倍前前百萬億那由他不可說佛剎微塵數倍，則數難量矣。第二「佛子菩薩至住此三昧」下明達無相法，即同諸如來，於最清淨真如能入功德。初結前生後，達無相故不染；後「安住」下正顯安住即是入義。謂此真如非有非無，故云無邊，定有定無即是邊故。不可說法即離言真如，其法界實相及無礙際皆真如異名，而云如來種性者，諸佛以無性真如而為性。故〈出現品〉云「皆同一性，所謂無性。」《法華》云「知法常無性，佛種從緣起。」無去來等，重顯真如即是中道，故深無底。「現量」已下別明能入之義。第三「為去來今」下明住於佛住德，謂佛無功用，常住聖天梵住故。文中，先三世佛讚，文通前後二段。從「諸佛力」下正顯其義，謂入一切佛境，即聖天等所住境也。「淨眼現證」下明能住相，十眼圓明而安住故。文有五眼，餘但義含。第四「成菩提心」下明得佛平等德，謂佛佛相望有三平等故。文即為三：初明所依平等，諸佛皆依清淨智故。文中始發菩提心，終成種智，出生智用皆所依也。次「離世生法」下明意樂平等，同以調生為意樂故。後「神通變化」下作業平等，同作受用變化業故。第五「功德解欲」下明到無障處德，以修一切障對治故，福智皆淨。離於二障文中，初二句功德、次二句智慧，各上句障淨、下句德滿；次二句重顯功德；餘四句重顯智慧。第六「所行寂靜」下明不可轉法德，謂教證二法他不能轉。文中，初二句略標教證，謂寂靜證也。「於諸佛法教也恒以」下別顯教。「念力」下重顯。證既如空無著等，他安能轉耶？第七「於諸世間」下明所行無礙德，謂雖於世間作利樂事，世間八法不能礙故。文中住菩薩心成堅固力等，即不礙之因也。第八「一切諸佛」下明立不思議德，謂安立正法，凡愚不能思故。文中，初總顯一切教法皆是如來威力之所建立，菩薩能知，反顯凡夫不思。「入不二」下別顯安立難思之相，謂依無相而廣說故、隨欲解之多端故，並難思也。第九「法界為身」下明普見三世，以身心等於法界故，於三世事記別無差，在文可見。第十「開示一切法」下明身恒充滿一切國土，謂為開法故示現受用變化之身，遍諸世界而為利樂，文相亦顯。第十一「得佛智慧」下明智恒明達一切諸法，謂於境善決能斷他疑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二別顯一用，中二：初明依果殊勝、後「菩薩摩訶薩於此華」下正報自在。前中二：先明相嚴，過前十地，故窮十方際；後「此大蓮華」下辨德嚴，自內而觀量周法界，自外而觀許眾生見，斯乃即小之大也。二正報中二：初明身量大小、後「一切諸佛」下明佛加放光。有二十重，後後重中皆倍前前百萬億那由他不可說佛剎微塵數倍，則數難量矣。第二「佛子菩薩至住此三昧」下明達無相法，即同諸如來，於最清淨真如能入功德。初結前生後，達無相故不染；後「安住」下正顯安住即是入義。謂此真如非有非無，故云無邊，定有定無即是邊故。不可說法即離言真如，其法界實相及無礙際皆真如異名，而云如來種性者，諸佛以無性真如而為性。故〈出現品〉云「皆同一性，所謂無性。」《法華》云「知法常無性，佛種從緣起。」無去來等，重顯真如即是中道，故深無底。「現量」已下別明能入之義。第三「為去來今」下明住於佛住德，謂佛無功用，常住聖天梵住故。文中，先三世佛讚，文通前後二段。從「諸佛力」下正顯其義，謂入一切佛境，即聖天等所住境也。「淨眼現證」下明能住相，十眼圓明而安住故。文有五眼，餘但義含。第四「成菩提心」下明得佛平等德，謂佛佛相望有三平等故。文即為三：初明所依平等，諸佛皆依清淨智故。文中始發菩提心，終成種智，出生智用皆所依也。次「離世生法」下明意樂平等，同以調生為意樂故。後「神通變化」下作業平等，同作受用變化業故。第五「功德解欲」下明到無障處德，以修一切障對治故，福智皆淨。離於二障文中，初二句功德、次二句智慧，各上句障淨、下句德滿；次二句重顯功德；餘四句重顯智慧。第六「所行寂靜」下明不可轉法德，謂教證二法他不能轉。文中，初二句略標教證，謂寂靜證也。「於諸佛法教也恒以」下別顯教。「念力」下重顯。證既如空無著等，他安能轉耶？第七「於諸世間」下明所行無礙德，謂雖於世間作利樂事，世間八法不能礙故。文中住菩薩心成堅固力等，即不礙之因也。第八「一切諸佛」下明立不思議德，謂安立正法，凡愚不能思故。文中，初總顯一切教法皆是如來威力之所建立，菩薩能知，反顯凡夫不思。「入不二」下別顯安立難思之相，謂依無相而廣說故、隨欲解之多端故，並難思也。第九「法界為身」下明普見三世，以身心等於法界故，於三世事記別無差，在文可見。第十「開示一切法」下明身恒充滿一切國土，謂為開法故示現受用變化之身，遍諸世界而為利樂，文相亦顯。第十一「得佛智慧」下明智恒明達一切諸法，謂於境善決能斷他疑

故，文相亦顯。第十二「具大威德」下明了一切行，謂具增上意樂，能了有情意樂性行，如其所應而為現身，即有威德。第十三「亦為開示」下明除一切疑，謂聲聞人言其全無少分善根，今能開示，令其知當生如來妙智，故心不障礙。第十四「於一切法心無動」下明無能測身。然有二義：一謂其身非虛妄分別所起，無煩惱業生雜染，故不可測。初一行經顯之。二其身雖無分別如摩尼珠，然由佛增上及眾生勝解力見金色等，而佛無有分別。即不壞諸有下經文顯之。第十五「雖隨世俗」下明一切菩薩等所求智，謂菩薩以無量文字調伏有情，要依佛所聞法為先，獲得妙智，故諸菩薩等皆求也，文相甚顯。第十六「了一切法」下明到佛無二究竟彼岸，謂了一切法空法界等，即佛無二法身，依此法身修波羅蜜多等行而得圓滿，為從法界生。第十七「猶如虛空」下明具足如來平等解脫，謂一一如來所現身土皆遍法界猶如虛空，無相無形不相障礙而不相雜，隨其化緣現各別故。故文云「隨順演說，於一境門生一切智」，謂各順一一境故。第十八「觀十力地」下即證無中邊佛平等地，謂三種佛身平等遍滿，無有中邊之異故。至薩婆若，即自受用智。為橋梁，即通變化。見法無礙，即是法身。結云善入諸地者，即佛十地也。第十九「知種種」下明盡於法界，謂此法界最清淨故，能起等流契經等法。極此法界，於當來世作諸有情隨應利樂。今文但有所起，略無能起。第二十所有大願靡不成就，即等虛空界、窮未來際無有盡故，方云成就。上來略辨，若廣引諸論，如〈升兜率品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故，文相亦顯。第十二「具大威德」下明了一切行，謂具增上意樂，能了有情意樂性行，如其所應而為現身，即有威德。第十三「亦為開示」下明除一切疑，謂聲聞人言其全無少分善根，今能開示，令其知當生如來妙智，故心不障礙。第十四「於一切法心無動」下明無能測身。然有二義：一謂其身非虛妄分別所起，無煩惱業生雜染，故不可測。初一行經顯之。二其身雖無分別如摩尼珠，然由佛增上及眾生勝解力見金色等，而佛無有分別。即不壞諸有下經文顯之。第十五「雖隨世俗」下明一切菩薩等所求智，謂菩薩以無量文字調伏有情，要依佛所聞法為先，獲得妙智，故諸菩薩等皆求也，文相甚顯。第十六「了一切法」下明到佛無二究竟彼岸，謂了一切法空法界等，即佛無二法身，依此法身修波羅蜜多等行而得圓滿，為從法界生。第十七「猶如虛空」下明具足如來平等解脫，謂一一如來所現身土皆遍法界猶如虛空，無相無形不相障礙而不相雜，隨其化緣現各別故。故文云「隨順演說，於一境門生一切智」，謂各順一一境故。第十八「觀十力地」下即證無中邊佛平等地，謂三種佛身平等遍滿，無有中邊之異故。至薩婆若，即自受用智。為橋梁，即通變化。見法無礙，即是法身。結云善入諸地者，即佛十地也。第十九「知種種」下明盡於法界，謂此法界最清淨故，能起等流契經等法。極此法界，於當來世作諸有情隨應利樂。今文但有所起，略無能起。第二十所有大願靡不成就，即等虛空界、窮未來際無有盡故，方云成就。上來略辨，若廣引諸論，如〈升兜率品〉。

第三「佛子菩薩摩訶薩以此開示」下顯德勝能，中二：初總明、後「雖一切」下別顯。今初，先標，謂用此會事之德開示佛平等性者，同有二十一種功德故；後「此是」下總歎前德。二別顯中，餘九不言，且廣初無礙之義，自有四十一句。初句有不礙無，以有是無之有故；後四十句明無不礙有、以無是有之無故。又前是二而不二，後是不二而二及寂用相即等，並顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「佛子菩薩摩訶薩以此開示」下顯德勝能，中二：初總明、後「雖一切」下別顯。今初，先標，謂用此會事之德開示佛平等性者，同有二十一種功德故；後「此是」下總歎前德。二別顯中，餘九不言，且廣初無礙之義，自有四十一句。初句有不礙無，以有是無之有故；後四十句明無不礙有、以無是有之無故。又前是二而不二，後是不二而二及寂用相即等，並顯可知。

第二「佛子菩薩入如是」下證入諸法用，中四：初明證入、二離證相、三徵、四釋。今初十句，初句明能證之定。三昧智輪，尚順梵語，若正應云智輪三昧。因定最勝，名大威德。「則能」下顯所證法，謂證佛果法。初句總，無為果為證，有為果曰得；餘句別。趣入釋證，成就釋得，圓滿通二。積集約因圓，清淨謂障盡。定能安住，慧能了達，定慧兩亡則自性相應為證入也。二「而此」下明離證相。以無念方證故，尚不念無礙慧境，況所證法有若干耶？三徵意，有三：一何以證而無念耶？二何以一定得多果耶？三何以因定得果法耶？四釋，中二：初略別釋、後「此三昧」下廣以通釋。今初，別釋三徵：一體性離念故、二定體雖一用無邊故、三以殊勝故因得果法。後廣通釋者，謂文廣義通，通明上三句。於中二：先總標，境是定之所緣，深入是定證契，威力是定之用。三皆定體，皆言種種故，上云無邊。具三又多，故云殊勝。後「所謂」下別顯，有二十八句，句皆有上三義。如初句，入即深入義，不可說等即無邊義，智門即境界義。其間或有闕無邊義，蓋文略耳。知智在說，說為智門。二入功德智慧不二之莊嚴。六入不空如來藏。七悲智之境觀度無休。餘可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子菩薩入如是」下證入諸法用，中四：初明證入、二離證相、三徵、四釋。今初十句，初句明能證之定。三昧智輪，尚順梵語，若正應云智輪三昧。因定最勝，名大威德。「則能」下顯所證法，謂證佛果法。初句總，無為果為證，有為果曰得；餘句別。趣入釋證，成就釋得，圓滿通二。積集約因圓，清淨謂障盡。定能安住，慧能了達，定慧兩亡則自性相應為證入也。二「而此」下明離證相。以無念方證故，尚不念無礙慧境，況所證法有若干耶？三徵意，有三：一何以證而無念耶？二何以一定得多果耶？三何以因定得果法耶？四釋，中二：初略別釋、後「此三昧」下廣以通釋。今初，別釋三徵：一體性離念故、二定體雖一用無邊故、三以殊勝故因得果法。後廣通釋者，謂文廣義通，通明上三句。於中二：先總標，境是定之所緣，深入是定證契，威力是定之用。三皆定體，皆言種種故，上云無邊。具三又多，故云殊勝。後「所謂」下別顯，有二十八句，句皆有上三義。如初句，入即深入義，不可說等即無邊義，智門即境界義。其間或有闕無邊義，蓋文略耳。知智在說，說為智門。二入功德智慧不二之莊嚴。六入不空如來藏。七悲智之境觀度無休。餘可知。

第三「佛子此菩薩摩訶薩住普賢」下普德無盡。於中四：一正顯無盡，謂非唯上列諸用，又能念念入多三昧，亦不能盡。二徵，徵意云：既念念入多，何以不盡？三釋意云：此三昧緣境究竟無盡故。文有十句，初總、餘別，並可知。四喻況，於中有三喻，喻前無盡，各有喻、合。前二合中，復加徵、釋。一如意隨求喻，喻定心隨應，出法無盡。徵意云：何以出法無盡不匱息耶？釋意云：了多幻境皆同影像，緣至則生，何有盡耶？體無增減，何有匱息耶？二生心各別喻，喻緣境無盡，可知。三龍王降雨喻，喻入法無盡。於中，初喻、後合。合中分三：初正明入法，合滴如車軸，謂入廣大法故。初句總智門，下別皆云門者，自他遊入故。幻網者，一切皆幻，互為緣起相交映故。世界性空故無體，隨緣染淨故有體。又法性土故有體，事土從緣故無體。又淨剎順理故有體，染剎妄成故無體。餘可知。二「於一念」下入法時分，合前降雨之時。三「如是入時」下明入時相用，合前無邊無盡無作境界。於中三：初十句明其相狀、次「求一切智」下明其業用、三徵釋所由。今初。初二句合雲無邊、雨無盡。「不疲」下合無作境，無作即無功用，故身不疲、心不厭，不永斷、不暫息。未入常入故不退，已入永常故不失。無法非所入門故，不住非處；無心不契故，恒正思惟。不沈不舉，正是入相。二業用者，隨入一一門皆有斯業，門門即不可盡，文顯可知。三徵釋中，徵意有二。一云：菩薩豈無行滿成佛，何以業用無際限耶？二云：設橫顯無盡，可爾。何以一一門中用即無盡？後釋意亦二。一云：菩薩本為眾生，生無盡故，用亦無盡。二釋後意云：生及世界既如虛空，故隨一門即用無盡，如芥子中空。由此不但一門成多，一念亦能成多事矣。文中三：初喻明火隨薪緣，薪多火在，喻菩薩生界緣廣，用無有涯。次合可知。後轉徵釋。徵意云：菩薩何以起多業用？釋意云：為普度生，滿普願故。第四「是故諸菩薩」下結示勸修，中二：初結勸勤修、二「佛子至如是修行普賢行」下總結顯示。今初，謂菩薩心窮生界，定用無涯，故應修習。文中二：初舉所修之法、後「勤加」下示勸修相。今初。「是故諸菩薩」五字該下二段。其所修法有十一句，末後一句舉定名體，前之十句別明無礙輪之業用，於中倒牒前來諸文。初種類者，業用非一故，如合龍喻中入法眾多是種類義。二境界者，即定所緣，如前妄念緣境喻。三威德者，即通顯定用，如前寶珠能出生喻。四此上三種皆悉廣大，一一無涯，如前不見三昧前際故。五數不可極，如前入不可說智門等即無邊故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「佛子此菩薩摩訶薩住普賢」下普德無盡。於中四：一正顯無盡，謂非唯上列諸用，又能念念入多三昧，亦不能盡。二徵，徵意云：既念念入多，何以不盡？三釋意云：此三昧緣境究竟無盡故。文有十句，初總、餘別，並可知。四喻況，於中有三喻，喻前無盡，各有喻、合。前二合中，復加徵、釋。一如意隨求喻，喻定心隨應，出法無盡。徵意云：何以出法無盡不匱息耶？釋意云：了多幻境皆同影像，緣至則生，何有盡耶？體無增減，何有匱息耶？二生心各別喻，喻緣境無盡，可知。三龍王降雨喻，喻入法無盡。於中，初喻、後合。合中分三：初正明入法，合滴如車軸，謂入廣大法故。初句總智門，下別皆云門者，自他遊入故。幻網者，一切皆幻，互為緣起相交映故。世界性空故無體，隨緣染淨故有體。又法性土故有體，事土從緣故無體。又淨剎順理故有體，染剎妄成故無體。餘可知。二「於一念」下入法時分，合前降雨之時。三「如是入時」下明入時相用，合前無邊無盡無作境界。於中三：初十句明其相狀、次「求一切智」下明其業用、三徵釋所由。今初。初二句合雲無邊、雨無盡。「不疲」下合無作境，無作即無功用，故身不疲、心不厭，不永斷、不暫息。未入常入故不退，已入永常故不失。無法非所入門故，不住非處；無心不契故，恒正思惟。不沈不舉，正是入相。二業用者，隨入一一門皆有斯業，門門即不可盡，文顯可知。三徵釋中，徵意有二。一云：菩薩豈無行滿成佛，何以業用無際限耶？二云：設橫顯無盡，可爾。何以一一門中用即無盡？後釋意亦二。一云：菩薩本為眾生，生無盡故，用亦無盡。二釋後意云：生及世界既如虛空，故隨一門即用無盡，如芥子中空。由此不但一門成多，一念亦能成多事矣。文中三：初喻明火隨薪緣，薪多火在，喻菩薩生界緣廣，用無有涯。次合可知。後轉徵釋。徵意云：菩薩何以起多業用？釋意云：為普度生，滿普願故。第四「是故諸菩薩」下結示勸修，中二：初結勸勤修、二「佛子至如是修行普賢行」下總結顯示。今初，謂菩薩心窮生界，定用無涯，故應修習。文中二：初舉所修之法、後「勤加」下示勸修相。今初。「是故諸菩薩」五字該下二段。其所修法有十一句，末後一句舉定名體，前之十句別明無礙輪之業用，於中倒牒前來諸文。初種類者，業用非一故，如合龍喻中入法眾多是種類義。二境界者，即定所緣，如前妄念緣境喻。三威德者，即通顯定用，如前寶珠能出生喻。四此上三種皆悉廣大，一一無涯，如前不見三昧前際故。五數不可極，如前入不可說智門等即無邊故。

六並絕心言，如前不作是念有若干菩薩等故。七皆與智俱，如前雖知諸法無作而能示現一切作業，是權實明照故。八體用齊於佛境，則諸佛現前，如前觀十力地至薩婆若故。九如來護念，如前諸佛攝受，已入未來諸佛數故。十非但現用自在亦成昔善，如前功德解欲悉清淨故。第二示修相，中二：初略示離過進德、後「不依」下別示離過進德。於中，先離過、後「於諸法」下進德，文並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六並絕心言，如前不作是念有若干菩薩等故。七皆與智俱，如前雖知諸法無作而能示現一切作業，是權實明照故。八體用齊於佛境，則諸佛現前，如前觀十力地至薩婆若故。九如來護念，如前諸佛攝受，已入未來諸佛數故。十非但現用自在亦成昔善，如前功德解欲悉清淨故。第二示修相，中二：初略示離過進德、後「不依」下別示離過進德。於中，先離過、後「於諸法」下進德，文並可知。

第二總結。顯示者，遠則通結前來諸段，近則逆結上來進德之文。欲一一配屬，恐厭繁文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二總結。顯示者，遠則通結前來諸段，近則逆結上來進德之文。欲一一配屬，恐厭繁文。

大文第三定滿成益。文屬此定，意兼前九。於中四：一外感佛加益、二內德圓滿益、三上攝佛果益、四正同佛果益。初中五：一辨加所依，謂在定時故；二「十方」下顯能加者；三「與如來」下正顯加相；四「佛子菩薩」下加以成用，文並可知。五「何以」下徵釋所由。徵意云：普行既滿，何須盡未來際行調生行耶？釋意云：無障礙願法應爾故、已成大願真能調故。第二「佛子此菩薩獲如是」下內德圓滿益，中四：初牒前住定之因圓，通牒上文，並顯可知；二「其心恒住」下別示所滿，十表無盡；三「佛子此菩薩摩訶薩已到普賢」下總結究竟；四「何以」下徵釋所由。徵意云：菩薩何以能滿爾所德耶？釋意可知。第三「佛子至以此三昧」下，上攝佛果益，中三：初正明。次何以故，徵。徵意云：上是佛德，何能攝耶？後「菩薩」下釋意云：住此三昧，能所作無餘，同如來故。於中三：初正顯無餘之業，故皆云一切；二「於此法中」下明作業行相。初句總顯依前而作，更不作餘不足之業。住未足等，顯其作義。「如是已」下總結前作。三「佛子」下逐難重釋，謂廣前作如是業不作餘業。文中三：初略標舉，其中如作，通身及意。次徵，徵意云：何以不作餘耶？後廣釋，釋意云：若作異前，非菩薩故。文有十喻，即為十段，各自有合。一金剛不壞喻，喻行體堅牢。二真金妙色喻，喻善業外飾。三日輪光明喻，喻智慧圓明。四須彌四峯喻，喻善根超出。不合四峯，若合可以四菩薩行合也。五大地能持喻，喻大悲荷負。六大海含水喻，喻大願普育。七軍將明戰喻，喻習定防怨。八輪王護世喻，喻定清物惑。九植種生長喻，喻行增物善。十時雨生種喻，喻法雨普成。先喻、後合。合中二：先正合、後徵釋。前中云乃至者，越初生種直合終成故。由應時而降故，獲斯十四種益：一得智果，淨二障故。二得斷果，達無相法故。三得恩果，住大悲故。四得所依清淨究竟彼岸果，上四自利餘皆利他。五了有情行令他歡喜，自離十怖則自歡喜。六得斷疑。七成應供。次下諸句由此而成，文並可知。後徵釋中，徵意云：菩薩依何行力說法，成斯大益？釋意云：由成大智證法界故，尚能淨無量行，豈止成眾生耶。文中二：初標、後「所謂」下釋。釋中三：初列所淨功德；二「佛子」下結其廣多，以別說難盡故；三「於如是等」下顯能淨因。同分善根者，一一善根迴向法界成主伴故。超諸世間等者，法性相應所修之福故超於世。法性不並真，故無有對。餘並易了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第三定滿成益。文屬此定，意兼前九。於中四：一外感佛加益、二內德圓滿益、三上攝佛果益、四正同佛果益。初中五：一辨加所依，謂在定時故；二「十方」下顯能加者；三「與如來」下正顯加相；四「佛子菩薩」下加以成用，文並可知。五「何以」下徵釋所由。徵意云：普行既滿，何須盡未來際行調生行耶？釋意云：無障礙願法應爾故、已成大願真能調故。第二「佛子此菩薩獲如是」下內德圓滿益，中四：初牒前住定之因圓，通牒上文，並顯可知；二「其心恒住」下別示所滿，十表無盡；三「佛子此菩薩摩訶薩已到普賢」下總結究竟；四「何以」下徵釋所由。徵意云：菩薩何以能滿爾所德耶？釋意可知。第三「佛子至以此三昧」下，上攝佛果益，中三：初正明。次何以故，徵。徵意云：上是佛德，何能攝耶？後「菩薩」下釋意云：住此三昧，能所作無餘，同如來故。於中三：初正顯無餘之業，故皆云一切；二「於此法中」下明作業行相。初句總顯依前而作，更不作餘不足之業。住未足等，顯其作義。「如是已」下總結前作。三「佛子」下逐難重釋，謂廣前作如是業不作餘業。文中三：初略標舉，其中如作，通身及意。次徵，徵意云：何以不作餘耶？後廣釋，釋意云：若作異前，非菩薩故。文有十喻，即為十段，各自有合。一金剛不壞喻，喻行體堅牢。二真金妙色喻，喻善業外飾。三日輪光明喻，喻智慧圓明。四須彌四峯喻，喻善根超出。不合四峯，若合可以四菩薩行合也。五大地能持喻，喻大悲荷負。六大海含水喻，喻大願普育。七軍將明戰喻，喻習定防怨。八輪王護世喻，喻定清物惑。九植種生長喻，喻行增物善。十時雨生種喻，喻法雨普成。先喻、後合。合中二：先正合、後徵釋。前中云乃至者，越初生種直合終成故。由應時而降故，獲斯十四種益：一得智果，淨二障故。二得斷果，達無相法故。三得恩果，住大悲故。四得所依清淨究竟彼岸果，上四自利餘皆利他。五了有情行令他歡喜，自離十怖則自歡喜。六得斷疑。七成應供。次下諸句由此而成，文並可知。後徵釋中，徵意云：菩薩依何行力說法，成斯大益？釋意云：由成大智證法界故，尚能淨無量行，豈止成眾生耶。文中二：初標、後「所謂」下釋。釋中三：初列所淨功德；二「佛子」下結其廣多，以別說難盡故；三「於如是等」下顯能淨因。同分善根者，一一善根迴向法界成主伴故。超諸世間等者，法性相應所修之福故超於世。法性不並真，故無有對。餘並易了。

第四「佛子菩薩摩訶薩住此三昧」下正同佛果益。於中二：初正顯同，有標、徵及列。等覺之名由此而立。二「爾時普眼」下問答料揀。於中，先問、後答。問中，先牒前同佛、後「何故」下陳己所疑。於中，初疑不名為果，後問不捨於因。後「爾時普賢」下答，中二：初讚問牒疑、後「佛子此菩薩」下正答所問。於中三：一法說、二喻況、三法合。今初十一段，次第答前十一問。在文易了，意猶難見，謂何得已入十力而普行無息耶？今總以喻顯，如人習誦雖已得通，而數溫習不如久精。下香象喻，顯相雖相似而體不同。故《瓔珞》云「等覺照寂，妙覺寂照。」亦似功用滿位，此無功用也。亦顯得果不捨因，盡未來際皆位後普賢故。喻中三：一舉象王依正勝嚴。伊羅鉢那，此云香葉，常居第一金山之脇。二「若天帝」下明象王神變自在。言七牙者，準〈賢首品〉但有六牙，或是譯者類後三七便言七耳。若作表義，于何不可。無能分別此象此天者，正意取此以喻菩薩等佛之義。三「佛子彼伊羅」下明不壞本而能現。第三法合中分四。一具眾行嚴合前依正。二「為欲安處」下明因果無礙，合前神變自在。三「佛子菩薩摩訶薩本身」下結成不壞因而現果，合前不壞本而能現。四「何以故」下徵釋重合。初中可知。二中二：一明修無礙行所為。於中，先為果、後「增長」下為因。二「不捨普賢」下正顯無礙行相。於中，先總明，以法界因果無障礙故；後「現不可說」下別顯。於中分三：初顯因門果行。文有四果：一智果、二說法果、二般若相應果、四斷果。次「而現受生」下顯果從因行，及說得時不同，隨物現故。後「復於一切」下顯果門因行。並可知。第三明不壞因而現果中，本身不壞即因不壞，合在窟無變。一切處變現即能現果，合在天神變。四徵釋重合中，先徵意云：因果相違，云何因門現果，果復為因？釋意云：調眾生法應如是故。文中二：先釋果作因意，十句可知。後「佛子汝應」下釋因現果意。於中四：一法說，謂不捨因而現果。二「如伊羅」下舉前喻顯。三「佛子」下重以法合，於中初明不捨因而現果、後「雖知諸法平等」下不壞果而現因。四佛「子至安住」下歎勝。上來釋相竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「佛子菩薩摩訶薩住此三昧」下正同佛果益。於中二：初正顯同，有標、徵及列。等覺之名由此而立。二「爾時普眼」下問答料揀。於中，先問、後答。問中，先牒前同佛、後「何故」下陳己所疑。於中，初疑不名為果，後問不捨於因。後「爾時普賢」下答，中二：初讚問牒疑、後「佛子此菩薩」下正答所問。於中三：一法說、二喻況、三法合。今初十一段，次第答前十一問。在文易了，意猶難見，謂何得已入十力而普行無息耶？今總以喻顯，如人習誦雖已得通，而數溫習不如久精。下香象喻，顯相雖相似而體不同。故《瓔珞》云「等覺照寂，妙覺寂照。」亦似功用滿位，此無功用也。亦顯得果不捨因，盡未來際皆位後普賢故。喻中三：一舉象王依正勝嚴。伊羅鉢那，此云香葉，常居第一金山之脇。二「若天帝」下明象王神變自在。言七牙者，準〈賢首品〉但有六牙，或是譯者類後三七便言七耳。若作表義，于何不可。無能分別此象此天者，正意取此以喻菩薩等佛之義。三「佛子彼伊羅」下明不壞本而能現。第三法合中分四。一具眾行嚴合前依正。二「為欲安處」下明因果無礙，合前神變自在。三「佛子菩薩摩訶薩本身」下結成不壞因而現果，合前不壞本而能現。四「何以故」下徵釋重合。初中可知。二中二：一明修無礙行所為。於中，先為果、後「增長」下為因。二「不捨普賢」下正顯無礙行相。於中，先總明，以法界因果無障礙故；後「現不可說」下別顯。於中分三：初顯因門果行。文有四果：一智果、二說法果、二般若相應果、四斷果。次「而現受生」下顯果從因行，及說得時不同，隨物現故。後「復於一切」下顯果門因行。並可知。第三明不壞因而現果中，本身不壞即因不壞，合在窟無變。一切處變現即能現果，合在天神變。四徵釋重合中，先徵意云：因果相違，云何因門現果，果復為因？釋意云：調眾生法應如是故。文中二：先釋果作因意，十句可知。後「佛子汝應」下釋因現果意。於中四：一法說，謂不捨因而現果。二「如伊羅」下舉前喻顯。三「佛子」下重以法合，於中初明不捨因而現果、後「雖知諸法平等」下不壞果而現因。四佛「子至安住」下歎勝。上來釋相竟。

第三結名，可知。上來別釋十定竟。最後佛子即大文第三總結十數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三結名，可知。上來別釋十定竟。最後佛子即大文第三總結十數。