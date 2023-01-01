大方廣佛華嚴經疏卷第四十四(已下入三十九經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第四十四(已下入三十九經)

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

第十法雲地。所以來者，《瑜伽》意云：雖於一切品類宣說法中得大自在，而未能得圓滿法身現前證受，今精勤修習，已得圓滿，故有此來。論云「於九地中已作淨佛國土及化眾生，第十地中修行令智覺滿，此是勝故。以八九二地同無功用故，對之顯勝，有此地來。又一乘中最居極故。」次釋名，下自有釋名分，今且略解。雲者是喻，略有三義：一含水義、二覆空義、三霔雨義。約法就喻則有多義。雲有四義：一喻智慧、二喻法身、三喻應身、四喻多聞熏因。空亦四義：一喻真如、二喻麁重、三喻法身、四喻梨耶。《攝大乘論》云「由得總緣一切法智，含藏一切陀羅尼門三摩地門。」此喻含水義，總緣一切法契經等智，不離真如，如雲合空，總持三昧即是水也。又云「譬如大雲能覆如空，廣大障故。」此喻覆空義，即以前智能覆惑智二障。又云「又於法身能圓滿故。」此有二義：一喻霔雨義，即上之智出生功德，充滿所依法身故；二喻遍滿，即前之智自滿法身耳。故《金光明》云「法身如虛空，智慧如大雲。」《成唯識》中亦有三義，全同《攝論》。而《瑜伽》云「麁重之身廣如虛空，法身圓滿譬如大雲皆能遍覆。」此同《攝論》第二義。而無性釋以智覆空，此以法身者智滿，則法身圓滿。《起信論》云「顯現法身智純淨故。」本分云「得大法身，具足自在。」亦以法身喻雲。真諦三藏釋《金光明經》云「虛空喻三法身，雲喻三道之智。」此法喻亦齊，似非經意，此喻位極，非道前故。《莊嚴論》第十三云「於第十地中，由三昧門及陀羅尼門，攝一切聞熏習因，遍滿阿梨耶識中，譬如浮雲遍滿虛空。能以此聞熏習雲，於一一剎那、於一一相、於一一好、於一一毛孔，雨無量無邊法雨，充足一切所化眾生。由能如雲雨法雨故，故名法雲。」此從法身，未及佛故，立賴耶名。《十住論》云「於無佛世界，能雨法雨故。」《瑜伽》又意云：言大雲者，未現等覺。若現等覺，能雨大雨作利益故。是則密雲不雨，含德而已。然諸釋雖眾，不出三義，謂以智慧含德、遍斷諸障、遍證法身。故所覆麁重即所離障，謂於諸法中未得自在障，此障十地大法智雲及所含藏所起事業故。斯即二愚障所起業，名大神通愚障大智雲，即悟入微細祕密愚。斷此障故，便能證得業自在等所依真如，謂神通作業總持定門皆自在故，便成受位等行，具智波羅蜜，得化身三昧等果，即是雲雨究竟成佛法身。及所證如皆亦所遍虛空，其旨一耳。次正釋文。文中三分：先讚請中有十六偈，前十三讚、後三偈請。前中亦二：前三偈但申供養，有三類可知；後十偈天女供讚。於 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十法雲地。所以來者，《瑜伽》意云：雖於一切品類宣說法中得大自在，而未能得圓滿法身現前證受，今精勤修習，已得圓滿，故有此來。論云「於九地中已作淨佛國土及化眾生，第十地中修行令智覺滿，此是勝故。以八九二地同無功用故，對之顯勝，有此地來。又一乘中最居極故。」次釋名，下自有釋名分，今且略解。雲者是喻，略有三義：一含水義、二覆空義、三霔雨義。約法就喻則有多義。雲有四義：一喻智慧、二喻法身、三喻應身、四喻多聞熏因。空亦四義：一喻真如、二喻麁重、三喻法身、四喻梨耶。《攝大乘論》云「由得總緣一切法智，含藏一切陀羅尼門三摩地門。」此喻含水義，總緣一切法契經等智，不離真如，如雲合空，總持三昧即是水也。又云「譬如大雲能覆如空，廣大障故。」此喻覆空義，即以前智能覆惑智二障。又云「又於法身能圓滿故。」此有二義：一喻霔雨義，即上之智出生功德，充滿所依法身故；二喻遍滿，即前之智自滿法身耳。故《金光明》云「法身如虛空，智慧如大雲。」《成唯識》中亦有三義，全同《攝論》。而《瑜伽》云「麁重之身廣如虛空，法身圓滿譬如大雲皆能遍覆。」此同《攝論》第二義。而無性釋以智覆空，此以法身者智滿，則法身圓滿。《起信論》云「顯現法身智純淨故。」本分云「得大法身，具足自在。」亦以法身喻雲。真諦三藏釋《金光明經》云「虛空喻三法身，雲喻三道之智。」此法喻亦齊，似非經意，此喻位極，非道前故。《莊嚴論》第十三云「於第十地中，由三昧門及陀羅尼門，攝一切聞熏習因，遍滿阿梨耶識中，譬如浮雲遍滿虛空。能以此聞熏習雲，於一一剎那、於一一相、於一一好、於一一毛孔，雨無量無邊法雨，充足一切所化眾生。由能如雲雨法雨故，故名法雲。」此從法身，未及佛故，立賴耶名。《十住論》云「於無佛世界，能雨法雨故。」《瑜伽》又意云：言大雲者，未現等覺。若現等覺，能雨大雨作利益故。是則密雲不雨，含德而已。然諸釋雖眾，不出三義，謂以智慧含德、遍斷諸障、遍證法身。故所覆麁重即所離障，謂於諸法中未得自在障，此障十地大法智雲及所含藏所起事業故。斯即二愚障所起業，名大神通愚障大智雲，即悟入微細祕密愚。斷此障故，便能證得業自在等所依真如，謂神通作業總持定門皆自在故，便成受位等行，具智波羅蜜，得化身三昧等果，即是雲雨究竟成佛法身。及所證如皆亦所遍虛空，其旨一耳。次正釋文。文中三分：先讚請中有十六偈，前十三讚、後三偈請。前中亦二：前三偈但申供養，有三類可知；後十偈天女供讚。於

中亦二：初一總標供讚、餘九正顯讚辭。於中亦二：前八讚佛德能、後一勸修利益。前中亦二：前五讚大用自在、後三顯自在所由。前中亦二：前二用益普周、後三隨見不等。於中亦二：初一總明、後二八相顯。所由中亦二：初一智了世幻故，文有喻合；後二證窮性相故，於中半偈證體、半偈起用、半偈用不離體、半偈體用泯絕。後三請中，初一結默念請、後二上首言請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中亦二：初一總標供讚、餘九正顯讚辭。於中亦二：前八讚佛德能、後一勸修利益。前中亦二：前五讚大用自在、後三顯自在所由。前中亦二：前二用益普周、後三隨見不等。於中亦二：初一總明、後二八相顯。所由中亦二：初一智了世幻故，文有喻合；後二證窮性相故，於中半偈證體、半偈起用、半偈用不離體、半偈體用泯絕。後三請中，初一結默念請、後二上首言請。

第二正說，論分八分：一方便作滿足地分，攝前九地所修總為方便，滿此地故。二得三昧分，初住地行行德無量，偏舉受職之所依故。三得受位分，正住地行，依前定力攝佛智故。四入大盡分，是地滿行，望前諸地行已窮盡，今復地滿盡之極故。五釋名分，此地學窮辯德顯稱故。六神通力有上無上分，地滿足已妙用自在，形前無上、形佛劣故。七地影像分，以喻顯法，如因影像知形質故。八地利益分，彰說殊勝，勸修趣入故。後之二分通該十地，將前攝後，云此地有八。若依前長科，後二分通，則此地分二：先明地行、後彰位果。地行之中方有六分，如上所列。六中初一是入心，餘是住心。出心即調柔果，已如前說。今初分，中二：先總明、後「善滿」下別顯。今初，無量智者，阿含廣故。觀察覺了者，證智深故。《寶性論》中，地上菩薩起二修行：一約根本智名如實修，即此證智；二約後得智名遍修行，即此廣智。諸地具起上二種行，今於上二決擇思修。別中十句，攝為七相，初三、七八二處合故。七中，一善修行故，即是同相。謂初三句明證助不住，諸地同修故。初句證道，無漏白法故。何以得證？由次句助道。何因成助？由後句不住道，增福德故不住無為，增智慧故不住有為。後六別相，謂：二廣行大悲，即普遍隨順自利利他相。此總前七地合為一相，以七地差別之相，八地之初已辨故。此總舉普遍釋廣，隨順釋行，大悲利他而成自業，故云自利。三一句令佛土淨，即八地相。下三相即九地，以親證此，故多舉之。謂四一句教化眾生相，即九地自分行，入十一稠林故。五有二句善解相，謂解達真如是佛所行處故，善順如來能證寂滅行故。六無厭足相，常觀察力等欲趣入故。上句解、此句行，並九地勝進故。前地云晝夜專勤更無餘念，唯入佛境界故。七地盡至入相，謂十地證窮故，同前諸地結行入位已屬第十，故云名為得受職位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正說，論分八分：一方便作滿足地分，攝前九地所修總為方便，滿此地故。二得三昧分，初住地行行德無量，偏舉受職之所依故。三得受位分，正住地行，依前定力攝佛智故。四入大盡分，是地滿行，望前諸地行已窮盡，今復地滿盡之極故。五釋名分，此地學窮辯德顯稱故。六神通力有上無上分，地滿足已妙用自在，形前無上、形佛劣故。七地影像分，以喻顯法，如因影像知形質故。八地利益分，彰說殊勝，勸修趣入故。後之二分通該十地，將前攝後，云此地有八。若依前長科，後二分通，則此地分二：先明地行、後彰位果。地行之中方有六分，如上所列。六中初一是入心，餘是住心。出心即調柔果，已如前說。今初分，中二：先總明、後「善滿」下別顯。今初，無量智者，阿含廣故。觀察覺了者，證智深故。《寶性論》中，地上菩薩起二修行：一約根本智名如實修，即此證智；二約後得智名遍修行，即此廣智。諸地具起上二種行，今於上二決擇思修。別中十句，攝為七相，初三、七八二處合故。七中，一善修行故，即是同相。謂初三句明證助不住，諸地同修故。初句證道，無漏白法故。何以得證？由次句助道。何因成助？由後句不住道，增福德故不住無為，增智慧故不住有為。後六別相，謂：二廣行大悲，即普遍隨順自利利他相。此總前七地合為一相，以七地差別之相，八地之初已辨故。此總舉普遍釋廣，隨順釋行，大悲利他而成自業，故云自利。三一句令佛土淨，即八地相。下三相即九地，以親證此，故多舉之。謂四一句教化眾生相，即九地自分行，入十一稠林故。五有二句善解相，謂解達真如是佛所行處故，善順如來能證寂滅行故。六無厭足相，常觀察力等欲趣入故。上句解、此句行，並九地勝進故。前地云晝夜專勤更無餘念，唯入佛境界故。七地盡至入相，謂十地證窮故，同前諸地結行入位已屬第十，故云名為得受職位。

第二「佛子菩薩摩訶薩以如是」下明三昧分。於中二：初牒前起後、後「即得」下正顯。於中四：初別舉十名、二「如是等」下結所得數、三「菩薩於此」下彰入滿足、四「其最後」下顯最後名。今初十中，初總、餘別。總云離垢者，離煩惱垢故，是障盡地，偏受此名。別中九定離八種垢：一入密無垢，謂解入事事法界深密之處，不與惑俱故。二近無垢，萬行已圓，道場斯近故，如《淨名》說。上來初一解，次一行，下三成德。三放光無垢，謂光開心華令其見實，亦能坐種種大寶蓮華，光無不照故。四陀羅尼無垢，如海包藏。五起通無垢，則無心頓現。上五皆起法身之定也。六有二定清淨佛土無垢。上句無量，則盡法界之疆域；下句正觀，窮國土之體性。上六自利。七化生無垢。上之二利皆自分行。八正覺無垢，謂勝進上覺將成菩提時，一切諸佛迭共現前而證知故。如下受職處說，以本覺將現故。二結數者，亦是眷屬。皆現前者，久修成就，不加功力自然現故。三彰入滿足中，能入者，通方便定體入起相，即隱顯無方，故云善巧。善了所作，即知業用。四彰最後名者，將說受位分故。一切智者，佛無分別智也。論經重言智者，兼後得智。二智平等，名受位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子菩薩摩訶薩以如是」下明三昧分。於中二：初牒前起後、後「即得」下正顯。於中四：初別舉十名、二「如是等」下結所得數、三「菩薩於此」下彰入滿足、四「其最後」下顯最後名。今初十中，初總、餘別。總云離垢者，離煩惱垢故，是障盡地，偏受此名。別中九定離八種垢：一入密無垢，謂解入事事法界深密之處，不與惑俱故。二近無垢，萬行已圓，道場斯近故，如《淨名》說。上來初一解，次一行，下三成德。三放光無垢，謂光開心華令其見實，亦能坐種種大寶蓮華，光無不照故。四陀羅尼無垢，如海包藏。五起通無垢，則無心頓現。上五皆起法身之定也。六有二定清淨佛土無垢。上句無量，則盡法界之疆域；下句正觀，窮國土之體性。上六自利。七化生無垢。上之二利皆自分行。八正覺無垢，謂勝進上覺將成菩提時，一切諸佛迭共現前而證知故。如下受職處說，以本覺將現故。二結數者，亦是眷屬。皆現前者，久修成就，不加功力自然現故。三彰入滿足中，能入者，通方便定體入起相，即隱顯無方，故云善巧。善了所作，即知業用。四彰最後名者，將說受位分故。一切智者，佛無分別智也。論經重言智者，兼後得智。二智平等，名受位也。

第三「此三昧現在前」下明受位分。於中有四：一法、二喻、三合、四結。今初，有六：一座、二身、三眷屬、四相、五出處、六得位。六中，前五自分德備、後一上攝佛果。前中，初三位體、次一位相、後一位用。前三即依正眷屬。今初。隨何等座？謂大寶華王座故。於中二：先明主華自有十相：一主相，即寶蓮華；二「其華」下量相；三「以眾妙」下勝相具德故；四「超過」下地相生處故；五「出世」下因相；六「知諸」下成相；七「恒放」下第一義相，正觀普照法界現事故，如世蓮華開敷菡萏為第一故；八「非諸天」下功德相，菩薩德招故；九「毘瑠璃」下體相；十「其華」下莊嚴相。「二十三十」下明眷屬華。第二「爾時」下，隨何等身殊妙之身稱於座故。第三「無量」下，隨何眷屬。第四「佛子此大」下，隨何等相，周遍作業為其相故。第五「佛子此菩薩坐彼」下，隨何出處。十處出光，令惡道出離，菩薩增行故。文分為四：一舒光作業、二眾聖咸知、三下類奔風、四同聲相應。今初，十處放光有三種業：一利益業、二發覺業、三攝伏業。今類例相從，且分為四：一前之七光但有益業，前五益凡、後二益小。二第八一光有二業半；一者益，益九地已還菩薩故；二者發覺令知故；言一半者，但有攝義，攝彼令來故。三第九一光亦二業半：一益等位菩薩故，下文彼光既令此益，此光必益於彼故；二發覺令知故；言一半者，魔宮不現是伏業故。四第十頂光但有發覺，文分為三：一顯照分齊。二「右繞」下正顯作業，謂興供成益益。言不退菩提者，論有四義：一於登地證決定故、二入正定聚故、三定離放逸惡故、四定集善事故。三「佛子」下事訖收光。言足下入者，若約教相，頂光入足顯深敬故。若約證實終極之智，從下趣入諸佛境故。故論釋後段云平等攝故，顯證佛境即自證故。第二「爾時」下，眾聖咸知；第三「佛子是時」下，下位奔風申敬獲益，文並可知。第四「當爾之時」下同聲相應，以修平等因行互相資故，表內吉祥深廣之德嚴心已圓，故外於此相放光相益。又上此照彼，放眉間光表中道已照；今彼照此，乃於胸相者，表心契懸同。德圓魔盡，名壞魔怨。第六「爾時十方」下明隨所得位。於中二：一放光。於中十業。初光名即益業，益一切智令成佛故；二眷屬光是因業；三示佛是敬業；四開悟業；五振動業；六止惡業；七降魔業；八示現業；九「如是」下卷舒業；十示現種種即變化業。二「現是事已」下入頂成益。入頂者，若約化相，上收於下也。若約實義，照極心源名為智頂，成果在已是為光入。論云「諸如來光 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「此三昧現在前」下明受位分。於中有四：一法、二喻、三合、四結。今初，有六：一座、二身、三眷屬、四相、五出處、六得位。六中，前五自分德備、後一上攝佛果。前中，初三位體、次一位相、後一位用。前三即依正眷屬。今初。隨何等座？謂大寶華王座故。於中二：先明主華自有十相：一主相，即寶蓮華；二「其華」下量相；三「以眾妙」下勝相具德故；四「超過」下地相生處故；五「出世」下因相；六「知諸」下成相；七「恒放」下第一義相，正觀普照法界現事故，如世蓮華開敷菡萏為第一故；八「非諸天」下功德相，菩薩德招故；九「毘瑠璃」下體相；十「其華」下莊嚴相。「二十三十」下明眷屬華。第二「爾時」下，隨何等身殊妙之身稱於座故。第三「無量」下，隨何眷屬。第四「佛子此大」下，隨何等相，周遍作業為其相故。第五「佛子此菩薩坐彼」下，隨何出處。十處出光，令惡道出離，菩薩增行故。文分為四：一舒光作業、二眾聖咸知、三下類奔風、四同聲相應。今初，十處放光有三種業：一利益業、二發覺業、三攝伏業。今類例相從，且分為四：一前之七光但有益業，前五益凡、後二益小。二第八一光有二業半；一者益，益九地已還菩薩故；二者發覺令知故；言一半者，但有攝義，攝彼令來故。三第九一光亦二業半：一益等位菩薩故，下文彼光既令此益，此光必益於彼故；二發覺令知故；言一半者，魔宮不現是伏業故。四第十頂光但有發覺，文分為三：一顯照分齊。二「右繞」下正顯作業，謂興供成益益。言不退菩提者，論有四義：一於登地證決定故、二入正定聚故、三定離放逸惡故、四定集善事故。三「佛子」下事訖收光。言足下入者，若約教相，頂光入足顯深敬故。若約證實終極之智，從下趣入諸佛境故。故論釋後段云平等攝故，顯證佛境即自證故。第二「爾時」下，眾聖咸知；第三「佛子是時」下，下位奔風申敬獲益，文並可知。第四「當爾之時」下同聲相應，以修平等因行互相資故，表內吉祥深廣之德嚴心已圓，故外於此相放光相益。又上此照彼，放眉間光表中道已照；今彼照此，乃於胸相者，表心契懸同。德圓魔盡，名壞魔怨。第六「爾時十方」下明隨所得位。於中二：一放光。於中十業。初光名即益業，益一切智令成佛故；二眷屬光是因業；三示佛是敬業；四開悟業；五振動業；六止惡業；七降魔業；八示現業；九「如是」下卷舒業；十示現種種即變化業。二「現是事已」下入頂成益。入頂者，若約化相，上收於下也。若約實義，照極心源名為智頂，成果在已是為光入。論云「諸如來光

明，彼菩薩迭互智平等攝受故。」謂菩薩頂光入佛足，則因上進於果也。佛光入菩薩頂，果收因也。亦因收果入則無迹，因果雙亡名平等也。「當爾之時」下得益，名為下結位。入佛境者，所證同也。具十力者，行德同也。墮佛數者，如始出家便墮僧數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明，彼菩薩迭互智平等攝受故。」謂菩薩頂光入佛足，則因上進於果也。佛光入菩薩頂，果收因也。亦因收果入則無迹，因果雙亡名平等也。「當爾之時」下得益，名為下結位。入佛境者，所證同也。具十力者，行德同也。墮佛數者，如始出家便墮僧數。

第二「佛子如轉輪」下喻。喻上六事，文少不次。初喻隨何身。二「其轉輪」下喻隨何座。三「長大下」喻隨何相。四「取四大」下喻隨所得位。王喻真身，手喻應身。瓶喻白毫，水喻於光。應有第三隨何等眷屬，謂文武百寮以為輔弼。五「即能」下明隨何等出處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子如轉輪」下喻。喻上六事，文少不次。初喻隨何身。二「其轉輪」下喻隨何座。三「長大下」喻隨何相。四「取四大」下喻隨所得位。王喻真身，手喻應身。瓶喻白毫，水喻於光。應有第三隨何等眷屬，謂文武百寮以為輔弼。五「即能」下明隨何等出處。

第三「菩薩受職」下合。但合隨所得位，正意在此故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「菩薩受職」下合。但合隨所得位，正意在此故。

第四「佛子」下總結，結斯一分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「佛子」下總結，結斯一分。

大文第四「佛子菩薩住此法雲」下明入大盡分。於中有五種大：一智大、二解脫大、三三昧大、四陀羅尼大、五神通大。此五依五種義：一依正覺實智義，離智障故；二依心自在義，離煩惱障故；三依發心即成就一切事義，意定力故；四依一切世間隨利益眾生義，意能遍持、口能遍隨故；五依堪能度眾生義，身及諸通廣能運故。前二自利，後三利他。文中三：前二別明、後三合例。今初智大，分二：先別明、後總結。今初，有七種智：一集智大、二應化智大、三加持智大、四入微細智大、五密處智大、六入劫智大、七入道智大，此七展轉相生。今初集智，依能斷疑力，了法緣集故。文中先別明、後「舉要」下總結。前中有二十集，皆明因緣集，然通真妄及與和合，故有三分：一染分、二淨分、三滅分。在文六重：一唯染，謂初四，及眾生集、諸見煩惱集。二唯淨，謂聲聞已下諸集。三唯滅，謂虛空。四淨染合說，謂識及有為世界成壞。五淨滅合說，謂無為及涅槃，擇滅無為為淨，非擇滅為滅，性淨涅槃稱滅，餘三涅槃為淨。六通染淨滅，謂法界，故論云「隨所正不正，以法界通善不善及無為故。」而論諸句皆有隨所言者，隨何等差別皆能知故。第二「佛子」下明應化智，中三：初牒前起後，以依前緣集智身起化用故，故論云「依彼身起力」；次「如實」下正顯；後「如是」下總結。別中十句：初三眾生世間自在化，化起眾生善惡業及利鈍使，令眾生見似真造作故；次一句器世間自在化；次五智正覺世間自在化，三乘正覺故。一法界化，為三乘所說法行；餘四化為三乘人及果。後一通三世間，有情有分別、器無分別，智正覺通上二也。第三「又如實知佛持」下加持智。論云「依如是如是轉行力」，謂依彼應化常化不絕，為加持行。其事非一，重言如是。有十一句：初三不斷三寶是境界持、餘八是行持。於中，初二逆行。勝熱炙身無厭行，虐婆須染欲，遍行處邪，皆其事也。後六順行，前四起因行。時謂起因之時，願等因體。後二得果在時。時謂長劫，智即果體，謂一切智智故。第四「又如實知諸佛」下微細智。謂知佛化用微細自在故。論云「依彼應化加持善集不二作故。」謂依前應化等三智合為不二之智，作此微細化用故。隨一事即具前三。非但八相，一具餘七，文並可知。第五「又入」下密處智。依護根未熟眾生，不令驚怖故，現麁隱細而祕密俱成。初三即總顯三密。次三別顯起化密，一意知化時；二口與其記，謂懈怠者遲記、怯退者速記。或引實行聲聞，與應化者記。又昔但記菩薩，則於聲聞記為祕密，隨機隱顯。後攝眾生密 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第四「佛子菩薩住此法雲」下明入大盡分。於中有五種大：一智大、二解脫大、三三昧大、四陀羅尼大、五神通大。此五依五種義：一依正覺實智義，離智障故；二依心自在義，離煩惱障故；三依發心即成就一切事義，意定力故；四依一切世間隨利益眾生義，意能遍持、口能遍隨故；五依堪能度眾生義，身及諸通廣能運故。前二自利，後三利他。文中三：前二別明、後三合例。今初智大，分二：先別明、後總結。今初，有七種智：一集智大、二應化智大、三加持智大、四入微細智大、五密處智大、六入劫智大、七入道智大，此七展轉相生。今初集智，依能斷疑力，了法緣集故。文中先別明、後「舉要」下總結。前中有二十集，皆明因緣集，然通真妄及與和合，故有三分：一染分、二淨分、三滅分。在文六重：一唯染，謂初四，及眾生集、諸見煩惱集。二唯淨，謂聲聞已下諸集。三唯滅，謂虛空。四淨染合說，謂識及有為世界成壞。五淨滅合說，謂無為及涅槃，擇滅無為為淨，非擇滅為滅，性淨涅槃稱滅，餘三涅槃為淨。六通染淨滅，謂法界，故論云「隨所正不正，以法界通善不善及無為故。」而論諸句皆有隨所言者，隨何等差別皆能知故。第二「佛子」下明應化智，中三：初牒前起後，以依前緣集智身起化用故，故論云「依彼身起力」；次「如實」下正顯；後「如是」下總結。別中十句：初三眾生世間自在化，化起眾生善惡業及利鈍使，令眾生見似真造作故；次一句器世間自在化；次五智正覺世間自在化，三乘正覺故。一法界化，為三乘所說法行；餘四化為三乘人及果。後一通三世間，有情有分別、器無分別，智正覺通上二也。第三「又如實知佛持」下加持智。論云「依如是如是轉行力」，謂依彼應化常化不絕，為加持行。其事非一，重言如是。有十一句：初三不斷三寶是境界持、餘八是行持。於中，初二逆行。勝熱炙身無厭行，虐婆須染欲，遍行處邪，皆其事也。後六順行，前四起因行。時謂起因之時，願等因體。後二得果在時。時謂長劫，智即果體，謂一切智智故。第四「又如實知諸佛」下微細智。謂知佛化用微細自在故。論云「依彼應化加持善集不二作故。」謂依前應化等三智合為不二之智，作此微細化用故。隨一事即具前三。非但八相，一具餘七，文並可知。第五「又入」下密處智。依護根未熟眾生，不令驚怖故，現麁隱細而祕密俱成。初三即總顯三密。次三別顯起化密，一意知化時；二口與其記，謂懈怠者遲記、怯退者速記。或引實行聲聞，與應化者記。又昔但記菩薩，則於聲聞記為祕密，隨機隱顯。後攝眾生密

，論經云攝伏，謂攝受折伏，皆通身口。次一教密，約實則無三說三，三即為密，但為化菩薩故；約機非一說一，一亦為密。後三約所知明密，知根種種、知業萬差、知逆順行，皆得菩提，故為密也。第六「又知」下入劫智。依命行加持，捨自在意。謂劫時遷流，名為命行。一攝一切，名曰加持。一入一切，名之為捨，以廢己隨他故。劫隨心轉，名為自在，亦十世隔法異成門也。以得不思議解脫，不見長短，一多大小互相即入等，並如〈發心品〉。第七「又知如來」下入道智。論云「依對治意說。謂遍入諸道，若逆若順皆為對治，無非入道。」此約知凡夫道。若約知化凡夫道，即此逆順等便是佛道。別中有十四句：初句總入所化，謂毛道凡夫隨風不定故，論經云「入凡夫道」，論云「依凡夫地」。餘句別顯所化，略有三種：一依我慢行者，令入微塵智，觀破摶聚唯塵無我故。二依信求生天者，入淨國土，過於所信故。餘皆依覺觀者，於中初句起覺觀身，次二句正顯覺觀心行差別，次句明所覺境。上四即所化之覺觀。次四句能化之行，初句總顯遍行故，次二隨宜若逆若順，後句若深若淺。後四句化令入三乘果。第二「佛子一切」下總結。前七皆佛之智，菩薩能入，故名智大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，論經云攝伏，謂攝受折伏，皆通身口。次一教密，約實則無三說三，三即為密，但為化菩薩故；約機非一說一，一亦為密。後三約所知明密，知根種種、知業萬差、知逆順行，皆得菩提，故為密也。第六「又知」下入劫智。依命行加持，捨自在意。謂劫時遷流，名為命行。一攝一切，名曰加持。一入一切，名之為捨，以廢己隨他故。劫隨心轉，名為自在，亦十世隔法異成門也。以得不思議解脫，不見長短，一多大小互相即入等，並如〈發心品〉。第七「又知如來」下入道智。論云「依對治意說。謂遍入諸道，若逆若順皆為對治，無非入道。」此約知凡夫道。若約知化凡夫道，即此逆順等便是佛道。別中有十四句：初句總入所化，謂毛道凡夫隨風不定故，論經云「入凡夫道」，論云「依凡夫地」。餘句別顯所化，略有三種：一依我慢行者，令入微塵智，觀破摶聚唯塵無我故。二依信求生天者，入淨國土，過於所信故。餘皆依覺觀者，於中初句起覺觀身，次二句正顯覺觀心行差別，次句明所覺境。上四即所化之覺觀。次四句能化之行，初句總顯遍行故，次二隨宜若逆若順，後句若深若淺。後四句化令入三乘果。第二「佛子一切」下總結。前七皆佛之智，菩薩能入，故名智大。

第二「佛子至住此地」下明解脫大，中三：初標得位。次「即得」下略顯有十：初依神通境界，轉變自在，言念不及故，如淨名所得。二能至無量世界，以願智力無拘礙故。三明離障解脫故云淨觀。離障有二，並皆知之：一約位則世出世間所離不同；二就出世中學無學別，此學無學並通三乘。上三中，前二約通、此一約智，共為一對。總相以明，約身明通、就人顯智。次三一對，一通、二智。四約心明通，普照物機，隨意轉變，一時普應，如觀音普門示現故。次二約法明智，謂五即法陀羅尼，顯如來藏中蘊恒沙德故。六即能破他言，隨彼言破無礙圓滿故。次二一對，相入通智。約時明通，由達三世劫隨意住持相入故。約因緣集顯智，一切種智包藏法界之中故。後二一對，約相即明通智。約身明通，不離一身光明輪而普照故，是解脫光輪。約時明智，即一而能知多故。後「此十」下結廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子至住此地」下明解脫大，中三：初標得位。次「即得」下略顯有十：初依神通境界，轉變自在，言念不及故，如淨名所得。二能至無量世界，以願智力無拘礙故。三明離障解脫故云淨觀。離障有二，並皆知之：一約位則世出世間所離不同；二就出世中學無學別，此學無學並通三乘。上三中，前二約通、此一約智，共為一對。總相以明，約身明通、就人顯智。次三一對，一通、二智。四約心明通，普照物機，隨意轉變，一時普應，如觀音普門示現故。次二約法明智，謂五即法陀羅尼，顯如來藏中蘊恒沙德故。六即能破他言，隨彼言破無礙圓滿故。次二一對，相入通智。約時明通，由達三世劫隨意住持相入故。約因緣集顯智，一切種智包藏法界之中故。後二一對，約相即明通智。約身明通，不離一身光明輪而普照故，是解脫光輪。約時明智，即一而能知多故。後「此十」下結廣。

第三「如是乃至」下總例餘三，大盡分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「如是乃至」下總例餘三，大盡分竟。

大文第五「佛子菩薩摩訶薩通達如是」下釋名分，中三：一能受如來大法雲雨故名法雲；二「佛子此地菩薩以自願」下明能注雨滅惑故名法雲；三「佛子此地菩薩於一念」下明注雨生善故名法雲。然後之二段從自受名，今此一段從所受立名，論云「雲法相似，以遍覆故。此地中聞法相似，猶如虛空身遍覆故。」謂佛身雲遍覆法界，法雨亦多，唯此能受，故名法雲。文中二：先總明能受之德。由前七智成就念力能受多法，此智實成多德，故云無量菩提，近說受持之義耳。二「十方」下別顯受法之相。於中三：初總顯受多、二歷數顯多、三問答顯多。今初，有法、喻、合。法中三：一明所受法多、二「大法明」下所受法妙，故下合云祕密藏也。文有三句：上二句性故，謂三慧所知名法自性。大法明是聞思，智攝受故。照是修慧，所攝受故。下句作故，謂說授眾生如雲，與他雨法雨故。三「於一念」下顯能受德。一念者，速故既多妙。又速展轉顯勝。能安者，堪能安受文故。受者，信受故。上二受文。攝者，思惟攝取義故。持者，攝受彼文，義成二持，故此但順說。下喻合中，兼反顯不能，文並易了。第二「佛子譬如大海」下歷數顯多中，先喻、後合。海能安者，受一切水故，受者不濁故。濁如不信。攝者，餘水數入，失本名故。持者，用不可盡故。第三「解脫月」下問答顯多中，先問、後答。答中二：先校量顯示一佛之所受法廣多、後「如一佛」下類顯多佛。言三世法藏者，三世佛法之藏也。而論云於法界中三種事藏者，意取法明照雨蘊在法界故。以彼經云法界藏故，故為此釋。第二注雨滅惑。釋名中此中雲等，如〈出現品〉廣明，悲雲普覆故、法雷驚蟄故，通明無畏，照機速疾令見道故。以福智因成種種身，如雲形顯多故，法雨正能破四魔故。第三注雨生善，釋名八相漸益故，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第五「佛子菩薩摩訶薩通達如是」下釋名分，中三：一能受如來大法雲雨故名法雲；二「佛子此地菩薩以自願」下明能注雨滅惑故名法雲；三「佛子此地菩薩於一念」下明注雨生善故名法雲。然後之二段從自受名，今此一段從所受立名，論云「雲法相似，以遍覆故。此地中聞法相似，猶如虛空身遍覆故。」謂佛身雲遍覆法界，法雨亦多，唯此能受，故名法雲。文中二：先總明能受之德。由前七智成就念力能受多法，此智實成多德，故云無量菩提，近說受持之義耳。二「十方」下別顯受法之相。於中三：初總顯受多、二歷數顯多、三問答顯多。今初，有法、喻、合。法中三：一明所受法多、二「大法明」下所受法妙，故下合云祕密藏也。文有三句：上二句性故，謂三慧所知名法自性。大法明是聞思，智攝受故。照是修慧，所攝受故。下句作故，謂說授眾生如雲，與他雨法雨故。三「於一念」下顯能受德。一念者，速故既多妙。又速展轉顯勝。能安者，堪能安受文故。受者，信受故。上二受文。攝者，思惟攝取義故。持者，攝受彼文，義成二持，故此但順說。下喻合中，兼反顯不能，文並易了。第二「佛子譬如大海」下歷數顯多中，先喻、後合。海能安者，受一切水故，受者不濁故。濁如不信。攝者，餘水數入，失本名故。持者，用不可盡故。第三「解脫月」下問答顯多中，先問、後答。答中二：先校量顯示一佛之所受法廣多、後「如一佛」下類顯多佛。言三世法藏者，三世佛法之藏也。而論云於法界中三種事藏者，意取法明照雨蘊在法界故。以彼經云法界藏故，故為此釋。第二注雨滅惑。釋名中此中雲等，如〈出現品〉廣明，悲雲普覆故、法雷驚蟄故，通明無畏，照機速疾令見道故。以福智因成種種身，如雲形顯多故，法雨正能破四魔故。第三注雨生善，釋名八相漸益故，可知。

大文第六神通力有上無上分中，有六種相：一依內、二依外、三自相、四作住持相、五令歡喜相、六者大勝。若就經文分二：前四合為一段，正顯神通；後二為一，斷疑顯勝。今初，分二：先別明、後總結。別中三：初明依內。智慧明達者，即起通之智，亦陀羅尼。二神通者，是通體。三自在，即通德，亦攝不思議解脫及與三昧。具此三事，即通無上。第二「隨其」下依外，謂業用依外境而起故。亦是第三依自相，謂轉變作用是神通相故。此二經文是一，義分為二，今依自相釋文自有二種：一轉變外事，於中三，一同類略廣轉；二「垢世界」下垢淨異事轉；三「或隨心」下塵容世界等是自在轉。二「或隨心念於一毛」下應化自身，可知。第三「或隨心念於一念中示現不可說」下作住持相，謂常用不絕故。第二「爾時」下斷疑顯勝中二：先斷疑、後顯勝。今初，即論生喜由疑除故。於中二：先示自神通力斷疑、二說法斷疑。今初，有二問答：初一問答顯神力無上令眾歡喜、後一問答顯神力有上令眾歡喜。前中，先問、後答。問中，先大眾生疑，舉佛疑菩薩：如上之事佛可得爾，菩薩豈然？後上首為請。答中二：一入定現通、二問答決擇。今初，即事為驗故。於中三：一法主入定。國土體性無所不融，故能一身包含無外。二「入此」下眾覩希奇，表通自在故。佛號通王。三「金剛」下攝用增敬。第二「爾時解脫月」下問答決擇中三：初問名字、二「又問」下業用分齊、三「佛子菩薩住」下類顯廣多。於中二：初但結多定，已顯業用難思；後「佛子此法雲」下結略顯廣，則餘德無盡。此中亦即大盡中事。第二「解脫月」下顯有上中，謂劣於佛故，先問、後答。問中即舉菩薩疑佛，謂菩薩既實得爾，則佛應不勝；若言勝者，其相云何？故問辭則同，疑意懸隔。答中三：一總訶問非，顯佛德無量。二「復次」下舉所未說，顯佛德無量。謂向所說乃是十地德之少分，如四天下之少土。全將菩薩之德以比如來，狀如四天下土以比無邊大地。況將己說之少分以比如來，則如一塊以比無邊大地，佛證極故。三「佛子我今」下引事類顯佛德無量。第二「佛子菩薩住如是智慧」下說法斷疑者，謂此地菩薩智慧，能令眾生入一切智，復顯上說其德不虛故，疑除生喜。然此下文當出地心比前諸地，即調柔果，而論復將入前分中欲顯義門多勢，終似惑人。若準上例，上來地行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第六神通力有上無上分中，有六種相：一依內、二依外、三自相、四作住持相、五令歡喜相、六者大勝。若就經文分二：前四合為一段，正顯神通；後二為一，斷疑顯勝。今初，分二：先別明、後總結。別中三：初明依內。智慧明達者，即起通之智，亦陀羅尼。二神通者，是通體。三自在，即通德，亦攝不思議解脫及與三昧。具此三事，即通無上。第二「隨其」下依外，謂業用依外境而起故。亦是第三依自相，謂轉變作用是神通相故。此二經文是一，義分為二，今依自相釋文自有二種：一轉變外事，於中三，一同類略廣轉；二「垢世界」下垢淨異事轉；三「或隨心」下塵容世界等是自在轉。二「或隨心念於一毛」下應化自身，可知。第三「或隨心念於一念中示現不可說」下作住持相，謂常用不絕故。第二「爾時」下斷疑顯勝中二：先斷疑、後顯勝。今初，即論生喜由疑除故。於中二：先示自神通力斷疑、二說法斷疑。今初，有二問答：初一問答顯神力無上令眾歡喜、後一問答顯神力有上令眾歡喜。前中，先問、後答。問中，先大眾生疑，舉佛疑菩薩：如上之事佛可得爾，菩薩豈然？後上首為請。答中二：一入定現通、二問答決擇。今初，即事為驗故。於中三：一法主入定。國土體性無所不融，故能一身包含無外。二「入此」下眾覩希奇，表通自在故。佛號通王。三「金剛」下攝用增敬。第二「爾時解脫月」下問答決擇中三：初問名字、二「又問」下業用分齊、三「佛子菩薩住」下類顯廣多。於中二：初但結多定，已顯業用難思；後「佛子此法雲」下結略顯廣，則餘德無盡。此中亦即大盡中事。第二「解脫月」下顯有上中，謂劣於佛故，先問、後答。問中即舉菩薩疑佛，謂菩薩既實得爾，則佛應不勝；若言勝者，其相云何？故問辭則同，疑意懸隔。答中三：一總訶問非，顯佛德無量。二「復次」下舉所未說，顯佛德無量。謂向所說乃是十地德之少分，如四天下之少土。全將菩薩之德以比如來，狀如四天下土以比無邊大地。況將己說之少分以比如來，則如一塊以比無邊大地，佛證極故。三「佛子我今」下引事類顯佛德無量。第二「佛子菩薩住如是智慧」下說法斷疑者，謂此地菩薩智慧，能令眾生入一切智，復顯上說其德不虛故，疑除生喜。然此下文當出地心比前諸地，即調柔果，而論復將入前分中欲顯義門多勢，終似惑人。若準上例，上來地行竟。

此下第二明其位果，於中亦有三果。今初，調柔果中五：一調柔行、二「此地菩薩智慧」下教智淨、三「佛子此菩薩已能安住」下勝過自在、四「此菩薩十波羅蜜」下別地行相、五「佛子是名」下總結地名。五中，前二合為說法令喜可知；後三及餘二果俱名大勝，顯義多含故。論連前勢，為果已定，更不重言。就大勝中，初三明神通勝；二攝報中得十不可說等，名算數勝。此二種事勝一切地，故名大勝。偏舉此二者，以是神通有上無上門中明故。就前三中，先明勝過自在，於中三：初牒前、次「諸佛」下別顯、後「舉要」下總結。別中五句為三：初句即能斷疑行，謂令通達三世之中所有道義故；二一句速疾神通行，聞說如來祕密法界故；三餘三句等作助行，謂以平等三道助通化益故。於中，初句作淨佛國土平等化，即是助道；次句作法明平等化，謂教智化；後句作正覺平等化，謂慈念令得證知故。故論經云「令一切眾生得證法故。」餘別地結名及算數等，並可智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第二明其位果，於中亦有三果。今初，調柔果中五：一調柔行、二「此地菩薩智慧」下教智淨、三「佛子此菩薩已能安住」下勝過自在、四「此菩薩十波羅蜜」下別地行相、五「佛子是名」下總結地名。五中，前二合為說法令喜可知；後三及餘二果俱名大勝，顯義多含故。論連前勢，為果已定，更不重言。就大勝中，初三明神通勝；二攝報中得十不可說等，名算數勝。此二種事勝一切地，故名大勝。偏舉此二者，以是神通有上無上門中明故。就前三中，先明勝過自在，於中三：初牒前、次「諸佛」下別顯、後「舉要」下總結。別中五句為三：初句即能斷疑行，謂令通達三世之中所有道義故；二一句速疾神通行，聞說如來祕密法界故；三餘三句等作助行，謂以平等三道助通化益故。於中，初句作淨佛國土平等化，即是助道；次句作法明平等化，謂教智化；後句作正覺平等化，謂慈念令得證知故。故論經云「令一切眾生得證法故。」餘別地結名及算數等，並可智。

大文第八「佛子此菩薩摩訶薩十地行」下地影像分。於中四喻，謂池、山、海、珠，喻四功德，前二是阿含德、後二證德。前中，池喻修行功德，即諸地中起修之行。二山喻上勝功德，即依修成德，德位高出故。三海喻難度能度大果功德，即修所成德能至大果故。謂大海難度，十德皆遍，故名能度。大海難成，由攬十德能成智海，故云大果。此釋法喻兼含矣。四珠喻轉盡堅固功德，謂從初地轉至法雲，障盡證堅故。又十地有三：一是修地，因前果後故，初二喻顯之。二是成地，隨分修成即是佛智故，珠喻顯之。三是法地，就佛智法開之為十，故海喻顯之。以後一融前二無有障礙。又此四喻皆喻十地與彼佛智非一非異、無差別之差別，而旨趣各殊。初一喻始異終同。次山喻能所依別，所依之地則一，能依之山不同，此則無差之差。上二喻有能所依，下二喻直喻地智不立能所。三海喻全一佛智之體，而十德不同，德非別物。又互相遍，不同於山。斯乃無差別之參別，差即無差。四珠喻唯是一珠前後之異，唯一智體前後增明。喻雖無差別，不礙差別。又初喻前後體別，前非是後，而後包前。次喻前前非後後、後後非前前，而同依一體。海喻前後雖殊，而前後相遍。珠喻聞後一體，而前前非後後、後後必具前前。初一即是圓家漸，次喻圓中漸，珠喻即是漸圓，海喻即圓圓也。四喻圓融，上來所解，在論雖無，理必應爾。若得斯旨，不疑十地差別等相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第八「佛子此菩薩摩訶薩十地行」下地影像分。於中四喻，謂池、山、海、珠，喻四功德，前二是阿含德、後二證德。前中，池喻修行功德，即諸地中起修之行。二山喻上勝功德，即依修成德，德位高出故。三海喻難度能度大果功德，即修所成德能至大果故。謂大海難度，十德皆遍，故名能度。大海難成，由攬十德能成智海，故云大果。此釋法喻兼含矣。四珠喻轉盡堅固功德，謂從初地轉至法雲，障盡證堅故。又十地有三：一是修地，因前果後故，初二喻顯之。二是成地，隨分修成即是佛智故，珠喻顯之。三是法地，就佛智法開之為十，故海喻顯之。以後一融前二無有障礙。又此四喻皆喻十地與彼佛智非一非異、無差別之差別，而旨趣各殊。初一喻始異終同。次山喻能所依別，所依之地則一，能依之山不同，此則無差之差。上二喻有能所依，下二喻直喻地智不立能所。三海喻全一佛智之體，而十德不同，德非別物。又互相遍，不同於山。斯乃無差別之參別，差即無差。四珠喻唯是一珠前後之異，唯一智體前後增明。喻雖無差別，不礙差別。又初喻前後體別，前非是後，而後包前。次喻前前非後後、後後非前前，而同依一體。海喻前後雖殊，而前後相遍。珠喻聞後一體，而前前非後後、後後必具前前。初一即是圓家漸，次喻圓中漸，珠喻即是漸圓，海喻即圓圓也。四喻圓融，上來所解，在論雖無，理必應爾。若得斯旨，不疑十地差別等相。

今初，修行德中，有法、喻、合。法中，始從歡喜終至法雲，名次第行相。次第既具，則入智海。譬中四大河者，面各出一故，具如〈十定品〉。而言大者，《阿含》、《婆沙》云出二十河，以四河去池四十里各分為四，并本四為二十。今就本河，所以言大；下云增長，攝餘十六。而《勝鬘》云八者，以東面五河人皆具見，餘三大河名聲普聞，十二小河不聞不見，故但言八。合中，菩提心合池流出，善根等合四河。依菩提心修四攝行，自善增長故。準〈十定品〉說有四河，今文含具：一願智河，即大願之水；二波羅蜜河；三三昧河，即今善根；四大悲河，即以四攝法充滿眾生故。言無有窮盡等者，合上無盡竭，大願等皆無盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初，修行德中，有法、喻、合。法中，始從歡喜終至法雲，名次第行相。次第既具，則入智海。譬中四大河者，面各出一故，具如〈十定品〉。而言大者，《阿含》、《婆沙》云出二十河，以四河去池四十里各分為四，并本四為二十。今就本河，所以言大；下云增長，攝餘十六。而《勝鬘》云八者，以東面五河人皆具見，餘三大河名聲普聞，十二小河不聞不見，故但言八。合中，菩提心合池流出，善根等合四河。依菩提心修四攝行，自善增長故。準〈十定品〉說有四河，今文含具：一願智河，即大願之水；二波羅蜜河；三三昧河，即今善根；四大悲河，即以四攝法充滿眾生故。言無有窮盡等者，合上無盡竭，大願等皆無盡也。

第二山喻上勝功德中，有四：初總舉於法、次「如因」下總顯於喻、三「佛子如雪山」下法喻對顯、四「佛子此十寶」下總結法喻。今初。言因佛智者，為修平等佛智而起諸行修，既未窮故，隨十地之行各一增上，斯乃為修無差而成於差，以本統末非全隔越。第二總顯於喻，喻意可智。鞞陀黎者，此云種種持。由乾陀，此云雙持，迴文即云持雙也。尼民陀羅，此云持邊。斫迦羅，此曰輪圍。計都末底，此云幢慧。第三法喻對顯中語其山體，前二土山、餘八是寶，故論云「是中純淨諸寶山，喻八種地。」三地世間，云何言淨？論云「厭地善清淨故，謂能修善厭伏煩惱亦得為淨，喻以寶山。」若語山中所有，即明各有增上義也。初地聖智法藥；二地戒香；三地禪等可貴如寶；四地出世如仙；五地善巧自在如夜叉；六地以五地修四諦因相同聲聞，未能出彼；六地超彼成果無盡；七方便善巧如彼龍神，超前緣起之因名緣覺果；八地無功用心自在故，此自在眾即是密迹諸神；九地善巧攝生大力相故；十地佛德如天，已淳淨故。論云「前三及六非眾生數，餘皆眾生數。」就非眾生數中有二種事：一初二及第六是受用事，資內報故。第三寶是守護積聚事受用，中有二：一藥是四大增損對治；二香及果即長養眾生，以揵闥婆常食香氣故。眾生數中，復有六種難對治：一五通福田治貧窮難，以供彼仙能生福故；二夜叉治死難，威制眷屬不令害人故；三龍治儉難，降時雨故；四諸自在眾治不調伏難，調伏難調故；五修羅治惡業難，以呪術力制諸眷屬不造諸惡故；六大威德天治修羅怨敵難，以四天王、三十三天俱處此山故。論但顯喻義含於法，今略合之。初地法藥，初破無明故；二地戒、六地無漏慧，資法身故；三地禪等，可蘊積故；四地道品資助，能生福故；五地修無住，不永滅故；七地功用滿足，無所少故；八地三世間化得自在故；九地善知稠林，得無礙辯，破惑業故；十地如佛，降四魔故。皆言集在其中者，如所說事能生一切物故。不可盡者，隨順修行不永斷，不暫息故。第四總結法喻，即結成本意。本意有二：一既同一智海得差別名，則差非差也。二互相顯義，謂彼十大山因海得高勝名，若在餘處不足為高故。大海亦因大山得深廣名，含斯大義故。十地亦爾，因修佛智故得高勝，佛智亦因十地所不能窮方顯深廣。故論云「因果相顯」。前言依地，即一切智地生長住持故。此言依海，即一切智海由深廣故，以山依二處、法含二義故更顯之。又地則但依海，兼明入故，一一山皆深入大海，一一地智皆入佛智。又一一山下皆有於地，則一一地中皆有佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二山喻上勝功德中，有四：初總舉於法、次「如因」下總顯於喻、三「佛子如雪山」下法喻對顯、四「佛子此十寶」下總結法喻。今初。言因佛智者，為修平等佛智而起諸行修，既未窮故，隨十地之行各一增上，斯乃為修無差而成於差，以本統末非全隔越。第二總顯於喻，喻意可智。鞞陀黎者，此云種種持。由乾陀，此云雙持，迴文即云持雙也。尼民陀羅，此云持邊。斫迦羅，此曰輪圍。計都末底，此云幢慧。第三法喻對顯中語其山體，前二土山、餘八是寶，故論云「是中純淨諸寶山，喻八種地。」三地世間，云何言淨？論云「厭地善清淨故，謂能修善厭伏煩惱亦得為淨，喻以寶山。」若語山中所有，即明各有增上義也。初地聖智法藥；二地戒香；三地禪等可貴如寶；四地出世如仙；五地善巧自在如夜叉；六地以五地修四諦因相同聲聞，未能出彼；六地超彼成果無盡；七方便善巧如彼龍神，超前緣起之因名緣覺果；八地無功用心自在故，此自在眾即是密迹諸神；九地善巧攝生大力相故；十地佛德如天，已淳淨故。論云「前三及六非眾生數，餘皆眾生數。」就非眾生數中有二種事：一初二及第六是受用事，資內報故。第三寶是守護積聚事受用，中有二：一藥是四大增損對治；二香及果即長養眾生，以揵闥婆常食香氣故。眾生數中，復有六種難對治：一五通福田治貧窮難，以供彼仙能生福故；二夜叉治死難，威制眷屬不令害人故；三龍治儉難，降時雨故；四諸自在眾治不調伏難，調伏難調故；五修羅治惡業難，以呪術力制諸眷屬不造諸惡故；六大威德天治修羅怨敵難，以四天王、三十三天俱處此山故。論但顯喻義含於法，今略合之。初地法藥，初破無明故；二地戒、六地無漏慧，資法身故；三地禪等，可蘊積故；四地道品資助，能生福故；五地修無住，不永滅故；七地功用滿足，無所少故；八地三世間化得自在故；九地善知稠林，得無礙辯，破惑業故；十地如佛，降四魔故。皆言集在其中者，如所說事能生一切物故。不可盡者，隨順修行不永斷，不暫息故。第四總結法喻，即結成本意。本意有二：一既同一智海得差別名，則差非差也。二互相顯義，謂彼十大山因海得高勝名，若在餘處不足為高故。大海亦因大山得深廣名，含斯大義故。十地亦爾，因修佛智故得高勝，佛智亦因十地所不能窮方顯深廣。故論云「因果相顯」。前言依地，即一切智地生長住持故。此言依海，即一切智海由深廣故，以山依二處、法含二義故更顯之。又地則但依海，兼明入故，一一山皆深入大海，一一地智皆入佛智。又一一山下皆有於地，則一一地中皆有佛

地。又山在海，海則非山。山若依地，山即是地。法合是顯非一異義，思之。又山出海上高下等殊，若入海中量皆齊等。十地教行則優劣懸差，若證如入智量皆平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地。又山在海，海則非山。山若依地，山即是地。法合是顯非一異義，思之。又山出海上高下等殊，若入海中量皆齊等。十地教行則優劣懸差，若證如入智量皆平等。

第三大海十相明難度能度大果功德。先喻、後合，皆有總別。合中，總云不可移奪者，此有二義：一果海因，十地相不可奪其果海深廣之名。二地行因相，由依智海，不可奪其因行之稱，以是海家之相故、果家之因故，若奪因相則果亦不成。喻中約果名不可奪，法中舉因名不可奪，文影略耳。故論云「因果相順故」。云何相順？謂十地如大海，此總舉也。能度難度者，顯因順果也。如海十相方能成海，得大菩提果，故果順因也。如海成時不失十相，離十相而無海，離十地而無佛智，故十地即智海也。別中攝十為八：一易入功德，以漸故；二淨功德；三平等功德；四護功德，護自一味恒不失故；五利益功德，利世間故；六六七二句合為不竭功德，以深廣故。七住處功德，無功用行是菩薩所住故。經云大身者，以無量身修菩薩行，十身相作故。八末後二句合名護世間功德，九地潮不過限不誤傷物，知機授法不差根器。十地若無大海，水溺四洲，餘不能受，必生毀謗。又得此二法用護世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三大海十相明難度能度大果功德。先喻、後合，皆有總別。合中，總云不可移奪者，此有二義：一果海因，十地相不可奪其果海深廣之名。二地行因相，由依智海，不可奪其因行之稱，以是海家之相故、果家之因故，若奪因相則果亦不成。喻中約果名不可奪，法中舉因名不可奪，文影略耳。故論云「因果相順故」。云何相順？謂十地如大海，此總舉也。能度難度者，顯因順果也。如海十相方能成海，得大菩提果，故果順因也。如海成時不失十相，離十相而無海，離十地而無佛智，故十地即智海也。別中攝十為八：一易入功德，以漸故；二淨功德；三平等功德；四護功德，護自一味恒不失故；五利益功德，利世間故；六六七二句合為不竭功德，以深廣故。七住處功德，無功用行是菩薩所住故。經云大身者，以無量身修菩薩行，十身相作故。八末後二句合名護世間功德，九地潮不過限不誤傷物，知機授法不差根器。十地若無大海，水溺四洲，餘不能受，必生毀謗。又得此二法用護世間。

第四寶珠喻轉盡堅固功德者，先喻、後合，各有總別。總云過眾寶者，論經云「過十寶性」，雖不列名。論但云「過瑠璃等」，意但取玻瓈等。不能出寶者，以況小乘八輩及緣覺行果，但有淨相無利生用。今以出寶乃至放光，則出過眾寶，故取之為喻。故論云「以出故取」。亦可以出海故取之。除不出者，闕餘義故。別中攝十為八，合六七八故。八中，一出功德可取者，選擇出海故，由初地中如智善觀出煩惱海也。二色功德，由治理之則色明淨故。三形相、四無垢、五明淨，並可知。六起行功德，即次下三句，謂智行穿徹方便行攝持自在，行高顯故，相用不染猶彼瑠璃，頌云「金剛取不動不壞」。上三皆是異相莊嚴，故合為一。後二句明功用殊勝，謂七神力功德，聞持普照，體用微妙故。八不護功德，謂隨王雨寶，無護惜故。約法則得佛正智，受位如王，令一切眾生同己善根藏故，如隨意雨寶故。合云廣作佛事，合文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四寶珠喻轉盡堅固功德者，先喻、後合，各有總別。總云過眾寶者，論經云「過十寶性」，雖不列名。論但云「過瑠璃等」，意但取玻瓈等。不能出寶者，以況小乘八輩及緣覺行果，但有淨相無利生用。今以出寶乃至放光，則出過眾寶，故取之為喻。故論云「以出故取」。亦可以出海故取之。除不出者，闕餘義故。別中攝十為八，合六七八故。八中，一出功德可取者，選擇出海故，由初地中如智善觀出煩惱海也。二色功德，由治理之則色明淨故。三形相、四無垢、五明淨，並可知。六起行功德，即次下三句，謂智行穿徹方便行攝持自在，行高顯故，相用不染猶彼瑠璃，頌云「金剛取不動不壞」。上三皆是異相莊嚴，故合為一。後二句明功用殊勝，謂七神力功德，聞持普照，體用微妙故。八不護功德，謂隨王雨寶，無護惜故。約法則得佛正智，受位如王，令一切眾生同己善根藏故，如隨意雨寶故。合云廣作佛事，合文可知。

大文第九「佛子此集」下地利益分。於中三：初顯法利益、二「如此世界」下結通十方、三「爾時復以」下他方來證。今初，分二：初生信功德、後「雨眾天」下供養功德。今初復二：先明說益生信，謂欲令物生決定信，故說利益；後「爾時」下動地生信。今初，亦二：先總歎難聞、後「解脫月」下問答顯益。答中二：先正顯等於佛智；後「何以」下徵以釋成，先反，後順。然聞有二義：一者汎爾聞，為遠益故；二不取聞相，初後圓融真實聞故。聞已等佛，何更修也。若更修行，等多佛故。第二動地生信中，佛力為緣而動地者，亦為生信故。又法如是者，亦是因也。餘如初會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第九「佛子此集」下地利益分。於中三：初顯法利益、二「如此世界」下結通十方、三「爾時復以」下他方來證。今初，分二：初生信功德、後「雨眾天」下供養功德。今初復二：先明說益生信，謂欲令物生決定信，故說利益；後「爾時」下動地生信。今初，亦二：先總歎難聞、後「解脫月」下問答顯益。答中二：先正顯等於佛智；後「何以」下徵以釋成，先反，後順。然聞有二義：一者汎爾聞，為遠益故；二不取聞相，初後圓融真實聞故。聞已等佛，何更修也。若更修行，等多佛故。第二動地生信中，佛力為緣而動地者，亦為生信故。又法如是者，亦是因也。餘如初會。

第三重頌分。若取長料即當第十。於中二：先說偈儀意、後正顯偈辭。今初，先說儀、後「欲讚」下說意。意有九句，大旨同前諸會，今約當會以釋。初句即顯初地；次句即二地，以三聚戒為行境故；三即三四二地，厭禪、出世智皆淨治行力故；四即五地，五明成種智故；五即六地，般若能除垢故；六即七地，空有無礙，與一切智故；七即八地，無功不思議智，莊嚴三世間故；八即九地十地，能說能受諸功德故；九即總結，便指上八句。如是地義以頌說之，云更開顯。第二正顯偈辭，有四十二頌，分三：初一偈總讚勸聽、後一偈結說無盡、中間正頌分八。初十三偈頌方便作滿足地分，於中初二頌半總頌前九地同相中善擇功德，餘頌諸地別義。若依總攝，即次第頌前十地，前八地中唯三地半偈，餘各一頌；九地有三頌兼結入位。二有一偈頌三昧分。三有五偈半頌受位分。四有三偈半頌大盡分。五有三偈頌釋名分。六有二偈頌神通力有上無上分。七有四偈半頌前位果，亦是神通分攝，如長行辨。八有七頌半頌地影像分，於中初三偈半頌山喻、次二頌海喻、後二頌珠喻。池及地利益分，文略不頌。其利益分，亦可結說無盡頌之。十地竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三重頌分。若取長料即當第十。於中二：先說偈儀意、後正顯偈辭。今初，先說儀、後「欲讚」下說意。意有九句，大旨同前諸會，今約當會以釋。初句即顯初地；次句即二地，以三聚戒為行境故；三即三四二地，厭禪、出世智皆淨治行力故；四即五地，五明成種智故；五即六地，般若能除垢故；六即七地，空有無礙，與一切智故；七即八地，無功不思議智，莊嚴三世間故；八即九地十地，能說能受諸功德故；九即總結，便指上八句。如是地義以頌說之，云更開顯。第二正顯偈辭，有四十二頌，分三：初一偈總讚勸聽、後一偈結說無盡、中間正頌分八。初十三偈頌方便作滿足地分，於中初二頌半總頌前九地同相中善擇功德，餘頌諸地別義。若依總攝，即次第頌前十地，前八地中唯三地半偈，餘各一頌；九地有三頌兼結入位。二有一偈頌三昧分。三有五偈半頌受位分。四有三偈半頌大盡分。五有三偈頌釋名分。六有二偈頌神通力有上無上分。七有四偈半頌前位果，亦是神通分攝，如長行辨。八有七頌半頌地影像分，於中初三偈半頌山喻、次二頌海喻、後二頌珠喻。池及地利益分，文略不頌。其利益分，亦可結說無盡頌之。十地竟。