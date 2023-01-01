大方廣佛華嚴經疏卷第四十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第四十三

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

第九善慧地。所以來者，《瑜伽》意云：前雖於無相住中捨離功用，亦能於相自在，而未能於異名眾相訓詞差別、一切品類宣說法中得大自在，為令此分得圓滿故，次有此來。言善慧者，《攝大乘》云「由得最勝無礙智故。」無性釋云「謂得最勝四無礙解，無礙解智於諸智中最為殊勝，智即是慧，故名善慧。」即下文中十種四無礙是也。《莊嚴論》云「於九地中，四無礙慧最為殊勝。云何勝耶？於一剎那，三千世界所有人天，異類異音異義問此菩薩，能以一音普答眾問，遍斷眾疑故。」此同下文。《金光明》云「說法自在無患累故。」增長智慧自在無礙者，此兼顯離障名勝，《深密》意亦同此。《瑜伽．住品》、《十住論》、《成唯識》等，文辭小異，義旨無殊。《仁王》名為慧光者，言兼法喻。《智論》名善相，從所了得名。能所雖殊，皆明說法之慧故。所離障，離利他中不欲行障，有四辯故。四無礙障分成二愚：前三為一，名於無量所說法、無量名句字、後後慧辯陀羅尼自在愚，謂所說法是義、名句字是法、後後慧辯是詞陀羅尼，自在愚通於上三。二辯才自在愚，即愚第四無礙。故所證真如名智自在所依，謂若證得此真如已，於無礙解得自在故，便成善達法器自在說法行。梁論云「由通上真如，得應身果。」《金光明》中得智藏三昧，皆一義耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九善慧地。所以來者，《瑜伽》意云：前雖於無相住中捨離功用，亦能於相自在，而未能於異名眾相訓詞差別、一切品類宣說法中得大自在，為令此分得圓滿故，次有此來。言善慧者，《攝大乘》云「由得最勝無礙智故。」無性釋云「謂得最勝四無礙解，無礙解智於諸智中最為殊勝，智即是慧，故名善慧。」即下文中十種四無礙是也。《莊嚴論》云「於九地中，四無礙慧最為殊勝。云何勝耶？於一剎那，三千世界所有人天，異類異音異義問此菩薩，能以一音普答眾問，遍斷眾疑故。」此同下文。《金光明》云「說法自在無患累故。」增長智慧自在無礙者，此兼顯離障名勝，《深密》意亦同此。《瑜伽．住品》、《十住論》、《成唯識》等，文辭小異，義旨無殊。《仁王》名為慧光者，言兼法喻。《智論》名善相，從所了得名。能所雖殊，皆明說法之慧故。所離障，離利他中不欲行障，有四辯故。四無礙障分成二愚：前三為一，名於無量所說法、無量名句字、後後慧辯陀羅尼自在愚，謂所說法是義、名句字是法、後後慧辯是詞陀羅尼，自在愚通於上三。二辯才自在愚，即愚第四無礙。故所證真如名智自在所依，謂若證得此真如已，於無礙解得自在故，便成善達法器自在說法行。梁論云「由通上真如，得應身果。」《金光明》中得智藏三昧，皆一義耳。

次正釋文。三分之內，初讚請中有十三頌分三：初二如來現相顯說無功用行，無動之動難思議故，特此現通；次十頌別讚；後一頌結請。別讚中亦三：初一菩薩供、次一天王供、後八天女供讚。於中二：初一供、餘七讚。讚中二：初一標讚、後六顯詞。於中亦二：初二讚菩薩通於八地及說法主；後四雙讚佛及菩薩三輪化益。此又云菩薩幻智，後結云讚佛已故。文中通讚八九地，如月普現，前地有故。此法師位，隨機說權實故。文中三：初一身無心而普應、次二口隨機而演說、後一喻結心常契中。既特云最勝智心示如來法，權實明矣。故《瓔珞經》中說十種善，前九依三乘人各成三乘，第十名佛乘種性。謂初聞佛法即發佛心，唯觀如如修佛智慧，終不為悲願纏心，一向不起二乘作意。第九為悲願纏心故，此云慈悲樂饒益，明文若斯，云何不信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次正釋文。三分之內，初讚請中有十三頌分三：初二如來現相顯說無功用行，無動之動難思議故，特此現通；次十頌別讚；後一頌結請。別讚中亦三：初一菩薩供、次一天王供、後八天女供讚。於中二：初一供、餘七讚。讚中二：初一標讚、後六顯詞。於中亦二：初二讚菩薩通於八地及說法主；後四雙讚佛及菩薩三輪化益。此又云菩薩幻智，後結云讚佛已故。文中通讚八九地，如月普現，前地有故。此法師位，隨機說權實故。文中三：初一身無心而普應、次二口隨機而演說、後一喻結心常契中。既特云最勝智心示如來法，權實明矣。故《瓔珞經》中說十種善，前九依三乘人各成三乘，第十名佛乘種性。謂初聞佛法即發佛心，唯觀如如修佛智慧，終不為悲願纏心，一向不起二乘作意。第九為悲願纏心故，此云慈悲樂饒益，明文若斯，云何不信。

第二正說分。先明地行，文有四分：一法師方便成就，謂此地能起辯才說法，名法師地，趣地行立名方便故；二智成就具能知法之智慧故；三入行成就，達所化器之心行故；四說成就，稱根正授故。四中，初一入心，餘皆住心。亦攝三位，至下當知。然第八地中，但淨佛土教化眾生；此地辯才力故，教化眾生成就一切相，能教化故。一切相者，具上四分故。初分中三：初牒前起後，前得二諦等智故；次「欲更」下正顯方便；三「得入」下結行入地。正顯中，文有十句，不離二利。論云「一一五三句示現者，初句利他、次句自利，故云一一。次五利他、後三自利，故云五三。示現之言，通上四段。初句依無色得解脫想，可化眾生利益他故，化其令得大般涅槃，故云轉勝。」論主謂菩薩不求自滅，故作此釋。然經既云更求寂滅，何妨自求？以七八九地同得無生，八地得忍，寂滅現前，依勸起修；此求上品名為轉勝，即用而寂真解脫故。若依此義，前二自利，亦可十句俱通二利，於理無失。且依論解。二依未得究竟自利益故，復修習如來智慧。三依根熟菩薩化入如來祕密，三密化益故。四依邪念修行可化眾生，令觀察不思議智，得正念故，謂觀無念見智性故。五依未知法眾生轉法輪，令得知故，寂淨陀羅尼三昧門皆說法所依故。六依邪歸依眾生，具廣大神通，令入正法故。七依信生天眾生，令入差別世界佛淨土故。上五中，一無證、二無行、三無解。後「二無信」下三自利中，入依正覺，內證智德，故修力等。九依轉法輪外化恩德。十依無住涅槃斷德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正說分。先明地行，文有四分：一法師方便成就，謂此地能起辯才說法，名法師地，趣地行立名方便故；二智成就具能知法之智慧故；三入行成就，達所化器之心行故；四說成就，稱根正授故。四中，初一入心，餘皆住心。亦攝三位，至下當知。然第八地中，但淨佛土教化眾生；此地辯才力故，教化眾生成就一切相，能教化故。一切相者，具上四分故。初分中三：初牒前起後，前得二諦等智故；次「欲更」下正顯方便；三「得入」下結行入地。正顯中，文有十句，不離二利。論云「一一五三句示現者，初句利他、次句自利，故云一一。次五利他、後三自利，故云五三。示現之言，通上四段。初句依無色得解脫想，可化眾生利益他故，化其令得大般涅槃，故云轉勝。」論主謂菩薩不求自滅，故作此釋。然經既云更求寂滅，何妨自求？以七八九地同得無生，八地得忍，寂滅現前，依勸起修；此求上品名為轉勝，即用而寂真解脫故。若依此義，前二自利，亦可十句俱通二利，於理無失。且依論解。二依未得究竟自利益故，復修習如來智慧。三依根熟菩薩化入如來祕密，三密化益故。四依邪念修行可化眾生，令觀察不思議智，得正念故，謂觀無念見智性故。五依未知法眾生轉法輪，令得知故，寂淨陀羅尼三昧門皆說法所依故。六依邪歸依眾生，具廣大神通，令入正法故。七依信生天眾生，令入差別世界佛淨土故。上五中，一無證、二無行、三無解。後「二無信」下三自利中，入依正覺，內證智德，故修力等。九依轉法輪外化恩德。十依無住涅槃斷德。

第二「佛子菩薩住此」下智成就。此下二三段攝王子住，知法知根皆法王軌度等故。且依智成文中，初總知三性，謂淨染不二，不二即無記；後「有漏」下展轉別開。一於淨法開漏無漏，謂施戒等取相心修與漏相應名為有漏，無漏反此。二於無漏開出見道已前名世，見道已去名出世。三即就上二世出世異名為思議，即世出世名不思議。亦可於出世中約教證二道。四彼有漏思議中定能證入名之為定，為緣所動名為不定。亦可佛性定有，餘一切法皆悉不定，三聚定等下文自說。五總上諸善開出三乘，謂諦、緣、度等，皆通上四故。唯佛果一，是唯無漏等，而屬菩薩乘果。六於三乘法中示有為無為，依順行故。此是善體，故後明之。謂滅諦緣性彼岸真理皆名無為，道諦緣智能證修起皆名有為，如來一切皆是無為，佛智有為非極說故、《涅槃》令覆有為相故。三乘聖人依此起行，依此差別，故名順行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子菩薩住此」下智成就。此下二三段攝王子住，知法知根皆法王軌度等故。且依智成文中，初總知三性，謂淨染不二，不二即無記；後「有漏」下展轉別開。一於淨法開漏無漏，謂施戒等取相心修與漏相應名為有漏，無漏反此。二於無漏開出見道已前名世，見道已去名出世。三即就上二世出世異名為思議，即世出世名不思議。亦可於出世中約教證二道。四彼有漏思議中定能證入名之為定，為緣所動名為不定。亦可佛性定有，餘一切法皆悉不定，三聚定等下文自說。五總上諸善開出三乘，謂諦、緣、度等，皆通上四故。唯佛果一，是唯無漏等，而屬菩薩乘果。六於三乘法中示有為無為，依順行故。此是善體，故後明之。謂滅諦緣性彼岸真理皆名無為，道諦緣智能證修起皆名有為，如來一切皆是無為，佛智有為非極說故、《涅槃》令覆有為相故。三乘聖人依此起行，依此差別，故名順行。

第三「此菩薩以如是」下明入行成就。此中三：初總標章門、二「此菩薩如實知」下依章廣釋、三「佛子菩薩隨順」下總結安住。今初，有十一林：一眾生心者是總故，論云「依共」，以通是下十染淨共依故。菩薩依此而知，故名為依。下依義準之。餘十是別，不出三雜染故。論云「依煩惱業生，生是苦果。」今當第九。論釋餘七云「依共染煩惱染淨等，依定不定時」，謂次根等四同是業，故名共。隨眠即煩惱種名染，眠伏藏識令心染污故。受生即生，如前已說。餘二通三，故不出三也。二云何通？謂習氣無別體，是染淨等氣分故。三聚但是約時定不定故。論又別釋根信性欲相似之義，云「彼復定不定，時根等次第。」根等相似信等者，由下經文以根例三，故此重釋相似之義。亦須約時，故云彼復定不定時。約何論時？亦約根等四事次第也。云何次第？謂根等相似。似何等耶？謂信等故。如宿習名根，印持名解，依根起解故云次第，解必似根故云相似。習解成性，性必似解。依性起欲，欲復似性。若相似未熟時即名不定，熟名正定，全無邪定故。時依根等，論經名解為信，是信解故。十皆名稠林者，多故名林，難知曰稠。論經十林皆有行字，謂不正信義故，名心行等稠林。心行若絕，證信圓明，非稠林行。然此十名，多如〈發心品〉辯。而習氣一通於二義：一者殘習、二者種子熏習，如下當辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「此菩薩以如是」下明入行成就。此中三：初總標章門、二「此菩薩如實知」下依章廣釋、三「佛子菩薩隨順」下總結安住。今初，有十一林：一眾生心者是總故，論云「依共」，以通是下十染淨共依故。菩薩依此而知，故名為依。下依義準之。餘十是別，不出三雜染故。論云「依煩惱業生，生是苦果。」今當第九。論釋餘七云「依共染煩惱染淨等，依定不定時」，謂次根等四同是業，故名共。隨眠即煩惱種名染，眠伏藏識令心染污故。受生即生，如前已說。餘二通三，故不出三也。二云何通？謂習氣無別體，是染淨等氣分故。三聚但是約時定不定故。論又別釋根信性欲相似之義，云「彼復定不定，時根等次第。」根等相似信等者，由下經文以根例三，故此重釋相似之義。亦須約時，故云彼復定不定時。約何論時？亦約根等四事次第也。云何次第？謂根等相似。似何等耶？謂信等故。如宿習名根，印持名解，依根起解故云次第，解必似根故云相似。習解成性，性必似解。依性起欲，欲復似性。若相似未熟時即名不定，熟名正定，全無邪定故。時依根等，論經名解為信，是信解故。十皆名稠林者，多故名林，難知曰稠。論經十林皆有行字，謂不正信義故，名心行等稠林。心行若絕，證信圓明，非稠林行。然此十名，多如〈發心品〉辯。而習氣一通於二義：一者殘習、二者種子熏習，如下當辨。

第二依章廣釋，文分九段，以解性欲合一例故。今初心中三，謂總、別、結。別中略舉十門，攝之為八，二三、後二合故。一差別相，心意及識六種別故。此八緣境許得齊起，故名雜起。又雜起者必與所俱，極少猶有遍行五故。二「速轉」下二句明行相，四相遷流故。速即是住，住體輕危速就異故。轉者是異，壞即是滅，不壞是生故。論經但一句，云「輕轉生不生相」，論云「住異生滅行故」。三無形質者，第一義相觀彼心離心故。云何離？謂心身不可得故。身者體，依聚義，即同《起信》心體離念等。四無邊際，即自相順行無量境界取故。取境不同，故名為自。上之四相，初一是所相、二是能相，此二並心之相；三是心之空性，性相不同，合為心體；四即心用。此四並通染淨。後四明淨心隨緣，由第五隨煩惱緣成六七，隨業生緣成第八。謂第五清淨者，自性不染相，即自覺聖智真妄所依不空性也，染而不染名自性淨。次下二句即不染而染，謂六垢無垢者，即同煩惱不同煩惱相，隨緣有垢性恒離故。七縛不縛者，同使不同使相義不異，前但種現有別耳。八有二句同名因相，隨因受生故，菩薩以幻智願力生故，餘眾生隨業諸趣生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依章廣釋，文分九段，以解性欲合一例故。今初心中三，謂總、別、結。別中略舉十門，攝之為八，二三、後二合故。一差別相，心意及識六種別故。此八緣境許得齊起，故名雜起。又雜起者必與所俱，極少猶有遍行五故。二「速轉」下二句明行相，四相遷流故。速即是住，住體輕危速就異故。轉者是異，壞即是滅，不壞是生故。論經但一句，云「輕轉生不生相」，論云「住異生滅行故」。三無形質者，第一義相觀彼心離心故。云何離？謂心身不可得故。身者體，依聚義，即同《起信》心體離念等。四無邊際，即自相順行無量境界取故。取境不同，故名為自。上之四相，初一是所相、二是能相，此二並心之相；三是心之空性，性相不同，合為心體；四即心用。此四並通染淨。後四明淨心隨緣，由第五隨煩惱緣成六七，隨業生緣成第八。謂第五清淨者，自性不染相，即自覺聖智真妄所依不空性也，染而不染名自性淨。次下二句即不染而染，謂六垢無垢者，即同煩惱不同煩惱相，隨緣有垢性恒離故。七縛不縛者，同使不同使相義不異，前但種現有別耳。八有二句同名因相，隨因受生故，菩薩以幻智願力生故，餘眾生隨業諸趣生故。

第二釋煩惱稠林，亦三，別中九句攝為三種事，後七合故。一遠入相乃至有頂故，此約四住現行。下至金剛，自約種說。久者，無始常隨故。二無邊引起者，難知相。言無邊者，修習無量善根故。引起者，引起惑故。惑與善俱，所以難知，即《勝鬘》中恒河沙等上煩惱也。上明竪深，此辨橫廣。三「俱生」下七句合為染相，即三雜染，謂此煩惱亦與業生二俱起故。即分為三：初三句當體明煩惱染。一俱生不離者，明隨所縛，此句總明能所。所縛即妄心，謂惑與妄心遞共同事，故云俱生，生即是事。然離惑不名妄心，離心惑依何住故。迭共相衣，名為不捨。二眠起一義者，是以何縛？謂使為能縛。使即隨眠，起即現行，現行由使不得解脫，以現及種同一惑義故。然下辨使不必與現行俱，此中現行必由於使。如有種子未必有芽，若已有芽必依種子，故云一義。三與心相應不相應者，是所縛事，事即真心。若被妄染，名與相應。是縛非解，心性淨故，名不相應，示可解脫。二「隨趣」下有二句，約生明煩惱染。論云身事生道界因故者，苦報集起名身事生。上句是道因，下句是界因。三「愛見」下二句，約業明煩惱染。初句，明於三分中業因障解脫故。言三分者，愛是欲求中追求現報受欲行者，見是邪梵行求，癡是欲求中追求現報習惡行者，故論云「無戒眾生為現少樂，習眾惡行，愚癡之甚。」慢通上三，而多屬見。有求屬生染所攝，故此略無。上三俱障解脫，過患難拔，如箭入木，故外道得非想定，尚與見慢相應。上即論意。亦可見愛等通七識中煩惱，故云深入。下句明此惑隨順世間身口意業，不斷起因故。結中，八萬四千煩惱，〈隨好品〉自明，《賢劫經》中亦有其相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋煩惱稠林，亦三，別中九句攝為三種事，後七合故。一遠入相乃至有頂故，此約四住現行。下至金剛，自約種說。久者，無始常隨故。二無邊引起者，難知相。言無邊者，修習無量善根故。引起者，引起惑故。惑與善俱，所以難知，即《勝鬘》中恒河沙等上煩惱也。上明竪深，此辨橫廣。三「俱生」下七句合為染相，即三雜染，謂此煩惱亦與業生二俱起故。即分為三：初三句當體明煩惱染。一俱生不離者，明隨所縛，此句總明能所。所縛即妄心，謂惑與妄心遞共同事，故云俱生，生即是事。然離惑不名妄心，離心惑依何住故。迭共相衣，名為不捨。二眠起一義者，是以何縛？謂使為能縛。使即隨眠，起即現行，現行由使不得解脫，以現及種同一惑義故。然下辨使不必與現行俱，此中現行必由於使。如有種子未必有芽，若已有芽必依種子，故云一義。三與心相應不相應者，是所縛事，事即真心。若被妄染，名與相應。是縛非解，心性淨故，名不相應，示可解脫。二「隨趣」下有二句，約生明煩惱染。論云身事生道界因故者，苦報集起名身事生。上句是道因，下句是界因。三「愛見」下二句，約業明煩惱染。初句，明於三分中業因障解脫故。言三分者，愛是欲求中追求現報受欲行者，見是邪梵行求，癡是欲求中追求現報習惡行者，故論云「無戒眾生為現少樂，習眾惡行，愚癡之甚。」慢通上三，而多屬見。有求屬生染所攝，故此略無。上三俱障解脫，過患難拔，如箭入木，故外道得非想定，尚與見慢相應。上即論意。亦可見愛等通七識中煩惱，故云深入。下句明此惑隨順世間身口意業，不斷起因故。結中，八萬四千煩惱，〈隨好品〉自明，《賢劫經》中亦有其相。

第三釋業，亦三別中，十句為九種差別，後二合故。初一道因差別，謂通說三性為六趣因引，雙唯善惡，各有三品。二地已說滿業通三性，名言熏習亦通三性，許為因種故。又《俱舍》十七以三性因對五種果，無記亦能招果故。論主通以三為道因，或既不招異熟，則論主言總意別。二有表示等者，自性差別。然論經此句云作未作相，此則並以思為自性故。論云「此有二種：一籌量時，此在意地，唯有審慮一種思故，釋未作義。二作業時，釋經作字有決定思，若在身語唯發動思。」《成唯識》云「動身之思名為身業，發語之思名為語業。」然今既云有表示等，即表無表業各通三業，表則三皆是思，無表則非心非色。或說色收，義如別說。三與心同生不離者，方便差別心共生，熏心不別生果故。謂此業思與等起意識共生，隨其善惡生已，即熏本識成名言等種。種似能熏，故云不別生果，即不離義。四因自性等者，盡集果差別，謂無始業因以是有為故，自性剎那壞，故云盡。此顯非常，而得持至果，功不敗亡，故云集果不失，此顯非斷。前念雖滅，後念續存，故云次第。亦是因即頓熏、果則次第，如識等五也。五有報無者報，論云「已受果未受果差別。過去生報業現在已受，名為有報。後報未受，名為無報，非謂全無。」更有一理，謂已悔之業則許無報，有報可知。六黑黑等眾報者，對差別，謂四業相對成差別故，初二黑白相對、後二漏無漏相對。言黑黑者，即四中初一因果俱惡故。又因果俱與無明相應故，即三塗業。等者，等於餘三。謂二名白白業，因果俱善故，俱與智明相應故，即色界善業。三黑白業，即欲界善業因中善惡雜故，受報亦愛非愛雜。四非黑非白業，謂諸無漏業，無異熟故。對上黑白二業，立雙非名。言眾報相者，上三有報故，論云「業集成就故」。若《俱舍》意，其黑白業約相續說，以無一業及一異熟是黑亦白，五相違故。言相續者，謂或意樂黑方便白，如為誑他行敬事等。或意樂白方便黑，如愍弟子現麁語等。若以義推，正以諂心而行敬事，亦可同時。餘廣如《雜集》第八、《俱舍》十六。七如田無量者，因緣差別。謂識種為因，業田為緣，隨田高下等殊，令種亦多差別故。論經云「業田無量相」。八凡聖差別者，即已集未集差別，出世未集，世已集故。九十二句定不定差別。前句明三種時報定不定，謂現作現得報名現受，現作次來生獲報名生受，現作第三生去方得報名後受。於此三中各有定不定，謂前二時定，報通定不定；後一時報俱通定不定。第十句明乘非乘定不定。乘即三乘，唯修自乘業名定，乍修此乘復 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三釋業，亦三別中，十句為九種差別，後二合故。初一道因差別，謂通說三性為六趣因引，雙唯善惡，各有三品。二地已說滿業通三性，名言熏習亦通三性，許為因種故。又《俱舍》十七以三性因對五種果，無記亦能招果故。論主通以三為道因，或既不招異熟，則論主言總意別。二有表示等者，自性差別。然論經此句云作未作相，此則並以思為自性故。論云「此有二種：一籌量時，此在意地，唯有審慮一種思故，釋未作義。二作業時，釋經作字有決定思，若在身語唯發動思。」《成唯識》云「動身之思名為身業，發語之思名為語業。」然今既云有表示等，即表無表業各通三業，表則三皆是思，無表則非心非色。或說色收，義如別說。三與心同生不離者，方便差別心共生，熏心不別生果故。謂此業思與等起意識共生，隨其善惡生已，即熏本識成名言等種。種似能熏，故云不別生果，即不離義。四因自性等者，盡集果差別，謂無始業因以是有為故，自性剎那壞，故云盡。此顯非常，而得持至果，功不敗亡，故云集果不失，此顯非斷。前念雖滅，後念續存，故云次第。亦是因即頓熏、果則次第，如識等五也。五有報無者報，論云「已受果未受果差別。過去生報業現在已受，名為有報。後報未受，名為無報，非謂全無。」更有一理，謂已悔之業則許無報，有報可知。六黑黑等眾報者，對差別，謂四業相對成差別故，初二黑白相對、後二漏無漏相對。言黑黑者，即四中初一因果俱惡故。又因果俱與無明相應故，即三塗業。等者，等於餘三。謂二名白白業，因果俱善故，俱與智明相應故，即色界善業。三黑白業，即欲界善業因中善惡雜故，受報亦愛非愛雜。四非黑非白業，謂諸無漏業，無異熟故。對上黑白二業，立雙非名。言眾報相者，上三有報故，論云「業集成就故」。若《俱舍》意，其黑白業約相續說，以無一業及一異熟是黑亦白，五相違故。言相續者，謂或意樂黑方便白，如為誑他行敬事等。或意樂白方便黑，如愍弟子現麁語等。若以義推，正以諂心而行敬事，亦可同時。餘廣如《雜集》第八、《俱舍》十六。七如田無量者，因緣差別。謂識種為因，業田為緣，隨田高下等殊，令種亦多差別故。論經云「業田無量相」。八凡聖差別者，即已集未集差別，出世未集，世已集故。九十二句定不定差別。前句明三種時報定不定，謂現作現得報名現受，現作次來生獲報名生受，現作第三生去方得報名後受。於此三中各有定不定，謂前二時定，報通定不定；後一時報俱通定不定。第十句明乘非乘定不定。乘即三乘，唯修自乘業名定，乍修此乘復

修彼乘名為不定。非乘，謂世間，無運出義故。定者難度，不定易度故。結中亦言八萬四千者，惑因既爾，所起之業亦然。根等諸門皆成八萬，翻此即顯波羅蜜門三昧門等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修彼乘名為不定。非乘，謂世間，無運出義故。定者難度，不定易度故。結中亦言八萬四千者，惑因既爾，所起之業亦然。根等諸門皆成八萬，翻此即顯波羅蜜門三昧門等。

第四釋根，中二：先別、後結。別中，十相為九差別，五六合故。一說器差別，謂說法所授之器，信等五根有下、中、上故，亦是鈍、中、利，謂於教理受有遲速及多少故。二根轉差別，過未為先後際，現在已定，兩望論差。謂前上中下根，於三際中互望轉變，若後轉為中上，前根則下；後轉為下，前根則增，是差別義。不轉則平，是無差別。故論云「前後根，前根下，增平故。」三三性差別。謂約菩薩等三乘根性，相形為上中下故不同，第一通於三乘。四煩惱染差別，謂喜樂等五受根，隨貪等煩惱得增上故。五六二相明定不定差別。初句乘非乘，皆約熟不熟明。大乘中熟者定，不熟者不定。小乘中熟者不定，可轉向大乘故；不熟者定，各隨自乘而解脫故。若世間非乘，熟者不定，可化入道故；不熟者報已定故，且暫捨之。即〈離世間〉中待時方化，清淨捨也。後句淳熟調柔，一向是定。六隨根網輕轉壞者，順行差別。此知眼等根順行境界，得增上故。於中有三種順行：一依身順行，謂六入展轉迭共相縛，如網魚鳥不得解脫，故云根網，此行內境。二生滅順行，謂體是有為，生住不久故云輕，易可異滅故云轉壞。三觀行取相順行，此行外境，即論經云取相，今文闕此，或根網中收。七聲聞淨差別。望凡夫二乘行增上故，以二乘根由滅障能成，故煩惱無能壞。八菩薩淨差別，此通三種退不退也。九遠隨等者，示一切根攝差別，謂三無漏根，總攝諸根。三者，一始行，即未知當知根。二方便，即已知根，正在修道故名方便。三報熟者，即具知根，謂前信等共三無漏根生，而隨優劣三位不同，自始至末故名遠隨。此之三根，於修無學涅槃得增上故。此上九中，初二約信等；三五七入並約三乘，通於諸根；四約五受；六約眼等；九約三無漏根。二十二根已明十九，男女命根不足可辨，餘如《俱舍．根品》麁說。即然細分無量，故結云乃至八萬四千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四釋根，中二：先別、後結。別中，十相為九差別，五六合故。一說器差別，謂說法所授之器，信等五根有下、中、上故，亦是鈍、中、利，謂於教理受有遲速及多少故。二根轉差別，過未為先後際，現在已定，兩望論差。謂前上中下根，於三際中互望轉變，若後轉為中上，前根則下；後轉為下，前根則增，是差別義。不轉則平，是無差別。故論云「前後根，前根下，增平故。」三三性差別。謂約菩薩等三乘根性，相形為上中下故不同，第一通於三乘。四煩惱染差別，謂喜樂等五受根，隨貪等煩惱得增上故。五六二相明定不定差別。初句乘非乘，皆約熟不熟明。大乘中熟者定，不熟者不定。小乘中熟者不定，可轉向大乘故；不熟者定，各隨自乘而解脫故。若世間非乘，熟者不定，可化入道故；不熟者報已定故，且暫捨之。即〈離世間〉中待時方化，清淨捨也。後句淳熟調柔，一向是定。六隨根網輕轉壞者，順行差別。此知眼等根順行境界，得增上故。於中有三種順行：一依身順行，謂六入展轉迭共相縛，如網魚鳥不得解脫，故云根網，此行內境。二生滅順行，謂體是有為，生住不久故云輕，易可異滅故云轉壞。三觀行取相順行，此行外境，即論經云取相，今文闕此，或根網中收。七聲聞淨差別。望凡夫二乘行增上故，以二乘根由滅障能成，故煩惱無能壞。八菩薩淨差別，此通三種退不退也。九遠隨等者，示一切根攝差別，謂三無漏根，總攝諸根。三者，一始行，即未知當知根。二方便，即已知根，正在修道故名方便。三報熟者，即具知根，謂前信等共三無漏根生，而隨優劣三位不同，自始至末故名遠隨。此之三根，於修無學涅槃得增上故。此上九中，初二約信等；三五七入並約三乘，通於諸根；四約五受；六約眼等；九約三無漏根。二十二根已明十九，男女命根不足可辨，餘如《俱舍．根品》麁說。即然細分無量，故結云乃至八萬四千。

第五例三稠林，謂解、性、欲。此三與根性相順入，舉一可反三隅，故皆略例。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五例三稠林，謂解、性、欲。此三與根性相順入，舉一可反三隅，故皆略例。

第六釋隨眠，先總、後別。總中，晉及論經皆名為使；論云隨順，逐縛義故。如世公使，隨逐眾生得便繫縛，即是隨眠。眠伏藏識，隨逐纏繞故。此唯約種，不同小宗。別有十二句，論攝為二：前六明何處隨逐、後六明以何隨逐。今初，為五：一合初二句，約心明處。初句於報心隨逐，正顯眠伏藏識，即久安眠處。而言深者，無始來有，微細難知故。下句於非報心隨逐，即轉識分別。事識不離現事而生，故但云心，即暫迴轉處。二相應不相應者，約三界明處。唯與當界心相應，不與異界心相應故，故論云「欲、色、無色，或上中下差別。無色惑微所以名下等，雖則隨眠性皆成就，隨其現惑亦有不相應義。」三久遠隨行相者，約地明處。論云「隨順乃至有頂故。」然有頂之言，通有二義：一至金剛之頂、二至三有之頂。今取通大小義，直云有頂。論經但云遠入，今云久遠，亦無始來上至九地頂故。四無始不拔相，此約時明處。處既無邊，時亦無始。唯智能怖隨眠怨賊，既未曾有聞思修智故，不能拔出。五與一切禪定等者，此約行明處。由隨眠隨逐，令世間禪定等不能滅愛見等心，不能隨順正修行故，名為相違。故下偈云「禪定境排仍退轉」也。後「三界」下明以何隨逐，即顯隨逐之相。由此相故，名為隨眠。此有六種：一於上三有不斷隨逐。所以三有不斷相似相續者，由有此使作繫縛故，如世眠者不能起床。二遠時隨逐，即於上無始時，令心相續現起無邊，如世眠者夢心相續。三開諸處門者，一身生隨逐，謂於前一身之上報非報心明隨逐也，如世眠者夢中見聞。於中二義：一令眼等諸根門集生六種識時，使與同生，故云開門，此明外逐方便心。二論云「及阿賴耶熏故」，此明內熏報心。論經「門」字下更有「集」字，即阿賴耶集起之心。然是諸處通依故，今經義含耳。四堅實難治，即不實隨逐，謂修禪等時不得真實對治故。不實堅實如世重眠，不得重觸大聲無由起故。五地處等者，微細隨逐。此於上有頂處九地中，六入處煩惱身隨逐故。然九地有二義：一約三界九地，雖並成就，細故不知。成處多少，名不成就，如世眠者夢中謂覺。二以善慧為九地，十地猶有，故名微細。不成就者，此地中分有斷除故。故下偈云「金剛道滅方畢竟」故。六離苦隨逐，謂唯無分別智出世間聖道方能拔出，如眠得觸。第七釋受生稠林中十句，先總、後別。論通為八：一身種種，謂形類多故；二業因種種；三住處種種；四四五二句色想上下種種；五同外色因種種，謂田等，取外同喻故；六自體種種，名色與識俱生，相依不離，是報自體故；七本順生因種 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六釋隨眠，先總、後別。總中，晉及論經皆名為使；論云隨順，逐縛義故。如世公使，隨逐眾生得便繫縛，即是隨眠。眠伏藏識，隨逐纏繞故。此唯約種，不同小宗。別有十二句，論攝為二：前六明何處隨逐、後六明以何隨逐。今初，為五：一合初二句，約心明處。初句於報心隨逐，正顯眠伏藏識，即久安眠處。而言深者，無始來有，微細難知故。下句於非報心隨逐，即轉識分別。事識不離現事而生，故但云心，即暫迴轉處。二相應不相應者，約三界明處。唯與當界心相應，不與異界心相應故，故論云「欲、色、無色，或上中下差別。無色惑微所以名下等，雖則隨眠性皆成就，隨其現惑亦有不相應義。」三久遠隨行相者，約地明處。論云「隨順乃至有頂故。」然有頂之言，通有二義：一至金剛之頂、二至三有之頂。今取通大小義，直云有頂。論經但云遠入，今云久遠，亦無始來上至九地頂故。四無始不拔相，此約時明處。處既無邊，時亦無始。唯智能怖隨眠怨賊，既未曾有聞思修智故，不能拔出。五與一切禪定等者，此約行明處。由隨眠隨逐，令世間禪定等不能滅愛見等心，不能隨順正修行故，名為相違。故下偈云「禪定境排仍退轉」也。後「三界」下明以何隨逐，即顯隨逐之相。由此相故，名為隨眠。此有六種：一於上三有不斷隨逐。所以三有不斷相似相續者，由有此使作繫縛故，如世眠者不能起床。二遠時隨逐，即於上無始時，令心相續現起無邊，如世眠者夢心相續。三開諸處門者，一身生隨逐，謂於前一身之上報非報心明隨逐也，如世眠者夢中見聞。於中二義：一令眼等諸根門集生六種識時，使與同生，故云開門，此明外逐方便心。二論云「及阿賴耶熏故」，此明內熏報心。論經「門」字下更有「集」字，即阿賴耶集起之心。然是諸處通依故，今經義含耳。四堅實難治，即不實隨逐，謂修禪等時不得真實對治故。不實堅實如世重眠，不得重觸大聲無由起故。五地處等者，微細隨逐。此於上有頂處九地中，六入處煩惱身隨逐故。然九地有二義：一約三界九地，雖並成就，細故不知。成處多少，名不成就，如世眠者夢中謂覺。二以善慧為九地，十地猶有，故名微細。不成就者，此地中分有斷除故。故下偈云「金剛道滅方畢竟」故。六離苦隨逐，謂唯無分別智出世間聖道方能拔出，如眠得觸。第七釋受生稠林中十句，先總、後別。論通為八：一身種種，謂形類多故；二業因種種；三住處種種；四四五二句色想上下種種；五同外色因種種，謂田等，取外同喻故；六自體種種，名色與識俱生，相依不離，是報自體故；七本順生因種

種，謂癡愛為本，順生求有，令有續故；八末後二句集苦諦種種，謂三求不同皆是集因，但集苦果，故云種種。上句顯欲、有二求：欲受即欲求，貪愛共取追求不已故；欲生即有求，愛生三有自得勝身，復攝眷屬故。言無始樂著者，顯上二求之過。下句即邪梵行求，由心取著故，不知三界輪迴，貪求三界小大無量之相妄謂涅槃，謂或拍腹為道，或計無想非想為涅槃故。第八釋習氣中，亦先總、後別。總云習氣，既通二義，不可局於羅漢餘習。雖標習氣，別中皆言熏習。熏謂熏灼，如外香氣。習謂習學，唯約有情。習必能熏，以成氣分，故云習氣。即賴耶識以為所熏，以恒住一類是無記性，可受熏故。前七轉識以為能熏，由有生滅力增盛有增減故，能所共相和合，故名熏習。此如《攝論》及《唯識》第二。若依《起信》，真如亦能內熏，佛善友等以為外熏，內外和合以成氣分。前中，雖聞教等，亦因識能領受，故判識為能熏。今並通此，文中既有因熏與果等，定知熏習種成為氣分義。別中，十種差別：一與果現在非現在差別。謂過去善惡業因，與今現果，同起名行，不同起名不行。如人行施，今得人身亦常好施等，此即因習。二隨趣熏者，道熏差別。如從天來，今猶鮮淨，廣明道習，如《大威燈光仙人所問經》，此即果習。上二皆是對過說今。三隨眾生行者，親近眾生熏差別。此是緣習，故宜遠惡近善，慎所習也，所以昔王不立厩於寺，而立之於屠。四隨業等者，功業煩惱熏差別。功業者，釋經業字，謂是起作事業，揀非業因。如鍛金之子宜教數息等。煩惱習者，如人喜眠，眠則滋多等。五善不善等者，善業等熏差別。此業即是業因，以是善等三性，望來果稱業故。如久行施者，施心轉濃等。上三唯約現世以明習氣。六隨入後有者，中陰熏差別。中有即是本有後故，如梵行人至中有內亦無染欲。七次第者，與果次第，熏差別。謂修善惡業，於後有位諸趣之中受果次第。習亦與果次第無差。上二約現望後以說熏習。八不斷等者，離世間禪因熏差別。謂諸無漏定名離世間禪，修學無漏即是彼因。由未斷煩惱，雖修無漏，亦為煩惱牽、煩惱隨，至無漏名為遠行，行亦入義。九實非實者，同法異外道行，解脫熏差別。同法釋實，即三乘同佛法故。異外道釋非實，在佛法外故名為異。行者，上二之因。解脫者，上二之果。各有熏習，好習本法故。曾修小乘，今雖學大，先發小習，餘可準知。此即邪正雙明。約修證說，亦含三乘餘習之相。十乘熏差別，唯就於正，約其見聞故。《法華》安樂行令不親近二乘，恐習成種故。上來十種，前七約時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種，謂癡愛為本，順生求有，令有續故；八末後二句集苦諦種種，謂三求不同皆是集因，但集苦果，故云種種。上句顯欲、有二求：欲受即欲求，貪愛共取追求不已故；欲生即有求，愛生三有自得勝身，復攝眷屬故。言無始樂著者，顯上二求之過。下句即邪梵行求，由心取著故，不知三界輪迴，貪求三界小大無量之相妄謂涅槃，謂或拍腹為道，或計無想非想為涅槃故。第八釋習氣中，亦先總、後別。總云習氣，既通二義，不可局於羅漢餘習。雖標習氣，別中皆言熏習。熏謂熏灼，如外香氣。習謂習學，唯約有情。習必能熏，以成氣分，故云習氣。即賴耶識以為所熏，以恒住一類是無記性，可受熏故。前七轉識以為能熏，由有生滅力增盛有增減故，能所共相和合，故名熏習。此如《攝論》及《唯識》第二。若依《起信》，真如亦能內熏，佛善友等以為外熏，內外和合以成氣分。前中，雖聞教等，亦因識能領受，故判識為能熏。今並通此，文中既有因熏與果等，定知熏習種成為氣分義。別中，十種差別：一與果現在非現在差別。謂過去善惡業因，與今現果，同起名行，不同起名不行。如人行施，今得人身亦常好施等，此即因習。二隨趣熏者，道熏差別。如從天來，今猶鮮淨，廣明道習，如《大威燈光仙人所問經》，此即果習。上二皆是對過說今。三隨眾生行者，親近眾生熏差別。此是緣習，故宜遠惡近善，慎所習也，所以昔王不立厩於寺，而立之於屠。四隨業等者，功業煩惱熏差別。功業者，釋經業字，謂是起作事業，揀非業因。如鍛金之子宜教數息等。煩惱習者，如人喜眠，眠則滋多等。五善不善等者，善業等熏差別。此業即是業因，以是善等三性，望來果稱業故。如久行施者，施心轉濃等。上三唯約現世以明習氣。六隨入後有者，中陰熏差別。中有即是本有後故，如梵行人至中有內亦無染欲。七次第者，與果次第，熏差別。謂修善惡業，於後有位諸趣之中受果次第。習亦與果次第無差。上二約現望後以說熏習。八不斷等者，離世間禪因熏差別。謂諸無漏定名離世間禪，修學無漏即是彼因。由未斷煩惱，雖修無漏，亦為煩惱牽、煩惱隨，至無漏名為遠行，行亦入義。九實非實者，同法異外道行，解脫熏差別。同法釋實，即三乘同佛法故。異外道釋非實，在佛法外故名為異。行者，上二之因。解脫者，上二之果。各有熏習，好習本法故。曾修小乘，今雖學大，先發小習，餘可準知。此即邪正雙明。約修證說，亦含三乘餘習之相。十乘熏差別，唯就於正，約其見聞故。《法華》安樂行令不親近二乘，恐習成種故。上來十種，前七約時，

三世三有互望，明習通於善惡；八明惡隨於善；後二約人種種習氣。皆能了之，令成如來無習氣之習氣智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世三有互望，明習通於善惡；八明惡隨於善；後二約人種種習氣。皆能了之，令成如來無習氣之習氣智故。

第九釋三聚稠林，亦先總、後別。論通為五。總即第一有涅槃法無涅槃法，三乘中一向定差別，無即邪定、有即正定，各於自乘定故。離此不定，論略不釋。此就種性約位以明，外凡無涅槃，三乘聖人定有，內凡不定。又約一期久遠，非究竟無。二善行惡行因差別，此約解惑以分三聚，謂正見是善行因、邪見惡行因，二見定起二行，名之為定。言二俱不定者，無正慧決擇，又不撥無因果，率之則可清升、任之則便鄙替，故曰不定。下不定倣此可知，故論皆不釋。三惡道善道因差別，此約行業以辨。四外道聲聞因差別，此約位以分，翻彼八正名曰八邪，外道邪位定，正性離生聖人位定，已入見道故。前三善根，則名不定。五菩薩差別，此約修大乘者得失以分。著邪是失，所謂六蔽；聖道為得，即六度等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九釋三聚稠林，亦先總、後別。論通為五。總即第一有涅槃法無涅槃法，三乘中一向定差別，無即邪定、有即正定，各於自乘定故。離此不定，論略不釋。此就種性約位以明，外凡無涅槃，三乘聖人定有，內凡不定。又約一期久遠，非究竟無。二善行惡行因差別，此約解惑以分三聚，謂正見是善行因、邪見惡行因，二見定起二行，名之為定。言二俱不定者，無正慧決擇，又不撥無因果，率之則可清升、任之則便鄙替，故曰不定。下不定倣此可知，故論皆不釋。三惡道善道因差別，此約行業以辨。四外道聲聞因差別，此約位以分，翻彼八正名曰八邪，外道邪位定，正性離生聖人位定，已入見道故。前三善根，則名不定。五菩薩差別，此約修大乘者得失以分。著邪是失，所謂六蔽；聖道為得，即六度等。

第三總結安住，文屬入行。論意總結前三，故云前三種事成就，方能安住此地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三總結安住，文屬入行。論意總結前三，故云前三種事成就，方能安住此地。

大文第四「住此地已」下明說成就。亦攝善法行，辯才饒益多同彼故。文中二：先牒前總顯，謂了心行方善說故；後「佛子」下廣顯說成。有三成就：一智成就，謂知法、知器、知化儀故。二口業成就，能起說故。三法師自在成就，得陀羅尼等，成彼德故。各有佛子以為揀別。今初，分二：先明隨所知之法、二「一切」下隨所依之器。此二何異？前文智成入成，前三各別而知；今此總收，以法逗器。今初，所知法，即三乘一乘解脫差別，各含教證。教道，以將化生令器熟故。證道，以將度生令得解脫，體正度故。二隨所依中，文有三節：初總明、次「能隨」下別顯、後「令生」下結益。論主通收為七種器：一說所說法對器，自釋云隨應度者授對治法故。即總中二句，下句是說所說法、上句即所對之器。別中，初能隨及後而為說法，即上說所說法中間根等諸林，即是所對之器。於中準論經，「眾生」下有「心」字，即是心稠林。通為五種器：初眾生心根性欲解，明所說法器成。謂十一林之中，此五正顯已成信等法器，可隨根欲等說故別顯之。二所行有異，含其二義：一約能行之行，名種種異行器，即上根等能行；二所行之境，即上根等所行，名譬喻器。總喻上五故。如世稼穡具五因緣，彼所種物成就堪用：一有心物、二有根益其生力、三有可生性、四含潤欲發、五決定可生。喻上心等，故云譬喻。四諸聚差別者，即定不定根轉器，亦通上根等。五「亦隨」下隨辭辯器，以彼生煩惱業熏難捨，要作同行巧辯方能化故。三結成益，即隨乘因能乘出器。以上諸義不出自乘解脫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第四「住此地已」下明說成就。亦攝善法行，辯才饒益多同彼故。文中二：先牒前總顯，謂了心行方善說故；後「佛子」下廣顯說成。有三成就：一智成就，謂知法、知器、知化儀故。二口業成就，能起說故。三法師自在成就，得陀羅尼等，成彼德故。各有佛子以為揀別。今初，分二：先明隨所知之法、二「一切」下隨所依之器。此二何異？前文智成入成，前三各別而知；今此總收，以法逗器。今初，所知法，即三乘一乘解脫差別，各含教證。教道，以將化生令器熟故。證道，以將度生令得解脫，體正度故。二隨所依中，文有三節：初總明、次「能隨」下別顯、後「令生」下結益。論主通收為七種器：一說所說法對器，自釋云隨應度者授對治法故。即總中二句，下句是說所說法、上句即所對之器。別中，初能隨及後而為說法，即上說所說法中間根等諸林，即是所對之器。於中準論經，「眾生」下有「心」字，即是心稠林。通為五種器：初眾生心根性欲解，明所說法器成。謂十一林之中，此五正顯已成信等法器，可隨根欲等說故別顯之。二所行有異，含其二義：一約能行之行，名種種異行器，即上根等能行；二所行之境，即上根等所行，名譬喻器。總喻上五故。如世稼穡具五因緣，彼所種物成就堪用：一有心物、二有根益其生力、三有可生性、四含潤欲發、五決定可生。喻上心等，故云譬喻。四諸聚差別者，即定不定根轉器，亦通上根等。五「亦隨」下隨辭辯器，以彼生煩惱業熏難捨，要作同行巧辯方能化故。三結成益，即隨乘因能乘出器。以上諸義不出自乘解脫故。

第二「佛子菩薩住此」下口業成就。曲分為二：先總明具說之德、二「以無量」下正明口業成就。今初，亦是智成就，以具法師行即是智故。而言說者，護如來法藏通於說故。斯則內持於智，外口說故。何名具法師行？深妙義中具二十種功德故。一知時、二正意、三頓、四相續、五漸、六次、七句義漸次、八示、九喜、十勸、十一具德、十二不毀、十三不亂、十四如法、十五隨眾、十六慈心、十七安隱心、十八憐愍心、十九不著名利、二十不自讚毀他，廣釋如論。《涅槃》具七善知名大法師，與此略同。慈氏論說具十德者名大法師，攝義具足：一善知法義、二能廣宣說、三處眾無畏、四無斷辯才、五巧方便說、六法隨法行、七威儀具足、八勇猛精進、九身心無倦、十成就忍力，會之亦同。第二正明口業中，先略明、後「此菩薩以法」下廣顯。今初，先顯名體，謂外由菩薩美妙言辭而演法義，名四無礙辯；內由智起，名四無礙智。次辯體者，此智即無漏後得為體，故云善巧，即上知法知機智也。義無礙解，或通正體。次「此菩薩」下約位顯勝。以初地分得，此地任運，故無暫捨。後「何等」下徵列名字。智緣法等無拘礙故，法等皆智境界。從境分四：一法者法體，謂法自體，有軌持故，即二空所攝即真之俗境故。論云「遠離二邊生法所攝，如色礙相」等。二義者，法境界體。調於法體上差別境義，即上二空所攝真諦之境故。論云「即彼遠離二邊生法所攝中如實智境界故。」然得此真智者，由菩薩於生法二執所攝境中以智安住，求彼色等但是虛妄，即俗而真，是彼色等之中別義。上即遠公之意。其猶不生不滅是無常義。亦可不約二諦，法約自體，義約差別。謂十一色等虛妄分別之相，即是別義。言如實智者，稱事實也。三詞者，正得與眾生。謂得彼方言，與他說故。故論云「於彼如實智境中，隨他所喜，言說正知。」此釋正得。隨他言說正知而與故，此釋與眾生。四樂說者，正求與無量門。謂樂說乃辭中別義，七辯剖析名無量門。論云「於彼隨他所喜言語正知，無量種種義語隨知而與故。」二廣顯中，理實此四通該一切，且約圓數以列十門，各有復次。論云「後五是淨者，謂三乘行果。」則顯前五是三乘教理，通於染淨。言十者，一依自相，謂知事法體各殊故。二依同相，謂知理法，若性若相各有同理故。三行相，此約時辯法，三世遷流故。上三知義即是所詮。四說相，此知教法。上四皆約所知。五智相，此約能知。六無我慢相，此約所離明淨。七小乘大乘相，此約所行。上二通辨諸乘行果，後三別約一乘。八菩薩地相，此約因行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子菩薩住此」下口業成就。曲分為二：先總明具說之德、二「以無量」下正明口業成就。今初，亦是智成就，以具法師行即是智故。而言說者，護如來法藏通於說故。斯則內持於智，外口說故。何名具法師行？深妙義中具二十種功德故。一知時、二正意、三頓、四相續、五漸、六次、七句義漸次、八示、九喜、十勸、十一具德、十二不毀、十三不亂、十四如法、十五隨眾、十六慈心、十七安隱心、十八憐愍心、十九不著名利、二十不自讚毀他，廣釋如論。《涅槃》具七善知名大法師，與此略同。慈氏論說具十德者名大法師，攝義具足：一善知法義、二能廣宣說、三處眾無畏、四無斷辯才、五巧方便說、六法隨法行、七威儀具足、八勇猛精進、九身心無倦、十成就忍力，會之亦同。第二正明口業中，先略明、後「此菩薩以法」下廣顯。今初，先顯名體，謂外由菩薩美妙言辭而演法義，名四無礙辯；內由智起，名四無礙智。次辯體者，此智即無漏後得為體，故云善巧，即上知法知機智也。義無礙解，或通正體。次「此菩薩」下約位顯勝。以初地分得，此地任運，故無暫捨。後「何等」下徵列名字。智緣法等無拘礙故，法等皆智境界。從境分四：一法者法體，謂法自體，有軌持故，即二空所攝即真之俗境故。論云「遠離二邊生法所攝，如色礙相」等。二義者，法境界體。調於法體上差別境義，即上二空所攝真諦之境故。論云「即彼遠離二邊生法所攝中如實智境界故。」然得此真智者，由菩薩於生法二執所攝境中以智安住，求彼色等但是虛妄，即俗而真，是彼色等之中別義。上即遠公之意。其猶不生不滅是無常義。亦可不約二諦，法約自體，義約差別。謂十一色等虛妄分別之相，即是別義。言如實智者，稱事實也。三詞者，正得與眾生。謂得彼方言，與他說故。故論云「於彼如實智境中，隨他所喜，言說正知。」此釋正得。隨他言說正知而與故，此釋與眾生。四樂說者，正求與無量門。謂樂說乃辭中別義，七辯剖析名無量門。論云「於彼隨他所喜言語正知，無量種種義語隨知而與故。」二廣顯中，理實此四通該一切，且約圓數以列十門，各有復次。論云「後五是淨者，謂三乘行果。」則顯前五是三乘教理，通於染淨。言十者，一依自相，謂知事法體各殊故。二依同相，謂知理法，若性若相各有同理故。三行相，此約時辯法，三世遷流故。上三知義即是所詮。四說相，此知教法。上四皆約所知。五智相，此約能知。六無我慢相，此約所離明淨。七小乘大乘相，此約所行。上二通辨諸乘行果，後三別約一乘。八菩薩地相，此約因行。

後二知果。九如來地相約體，十作住持相約用。然上十中，法義則別，後二多同。皆詞則說於法義，樂說乃詞中別義。亦有以詞說於法，樂說說義。十中皆四無礙，即四種相。今初。自相有四種者，一生法自相，謂知色是變礙相等。二義者，差別自相，謂知色有十一處等。上二約總別以分法義，後二同體義分。三想堅固自相想者，起言所依，亦以慧心取彼二種相故，一隨自所覺諸法相、二隨彼彼所化言詞所宜相。以所覺法，隨彼言詞為彼生說，說無錯謬，名為堅固。論經云不壞者，壞即錯也。四彼想差別自相想，義同上，但以次第不息，以多異名堅固彼義令他愛樂，名不斷盡。此自相一門是總故，論前總中亦依此釋，諸經論中亦多依此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後二知果。九如來地相約體，十作住持相約用。然上十中，法義則別，後二多同。皆詞則說於法義，樂說乃詞中別義。亦有以詞說於法，樂說說義。十中皆四無礙，即四種相。今初。自相有四種者，一生法自相，謂知色是變礙相等。二義者，差別自相，謂知色有十一處等。上二約總別以分法義，後二同體義分。三想堅固自相想者，起言所依，亦以慧心取彼二種相故，一隨自所覺諸法相、二隨彼彼所化言詞所宜相。以所覺法，隨彼言詞為彼生說，說無錯謬，名為堅固。論經云不壞者，壞即錯也。四彼想差別自相想，義同上，但以次第不息，以多異名堅固彼義令他愛樂，名不斷盡。此自相一門是總故，論前總中亦依此釋，諸經論中亦多依此。

第二同相，約性與相分於法義。一一切法同相，謂諸法同以無性為自性故。二有為法同相，同生滅故，謂觀無常門生滅相得入初句，法無我性故，無我智境得成，是則生滅是常義也。三一切法假名同相，故云安立。所立之法已是假名，更以言詮假名而談，名不斷說。四假名假名同相，謂不壞前假名，更能以異異無邊假名說，故重言假名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二同相，約性與相分於法義。一一切法同相，謂諸法同以無性為自性故。二有為法同相，同生滅故，謂觀無常門生滅相得入初句，法無我性故，無我智境得成，是則生滅是常義也。三一切法假名同相，故云安立。所立之法已是假名，更以言詮假名而談，名不斷說。四假名假名同相，謂不壞前假名，更能以異異無邊假名說，故重言假名。

第三行相中，約三世以分法義。一生行相現法緣生故。設知過未，亦名現在，以三世皆是當世現在故。故論云「過去未來彼彼世間攝受故。」二已生未生行相，設知現在亦名過未，以現是過家未未家過故。是則當世而知名法，逆見過未能知現在是則名義，為菩薩智境。三物假名行相，總說三世之物不謬故。四說事行相，然所說事不出三世總相物中，故云一一世。但曲明異異事法，故云無邊法明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三行相中，約三世以分法義。一生行相現法緣生故。設知過未，亦名現在，以三世皆是當世現在故。故論云「過去未來彼彼世間攝受故。」二已生未生行相，設知現在亦名過未，以現是過家未未家過故。是則當世而知名法，逆見過未能知現在是則名義，為菩薩智境。三物假名行相，總說三世之物不謬故。四說事行相，然所說事不出三世總相物中，故云一一世。但曲明異異事法，故云無邊法明。

第四說相中，約本釋以分法義。一修多羅相，故但示法。二解釋相，所以名義。三隨順相，隨類言音故。四相似說相，謂隨心樂聞何法宜，何譬喻說，似彼心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四說相中，約本釋以分法義。一修多羅相，故但示法。二解釋相，所以名義。三隨順相，隨類言音故。四相似說相，謂隨心樂聞何法宜，何譬喻說，似彼心故。

第五智相，約法類以分法義。一現見智。二比智，比即類也。然所知境即是二諦法，比等智是無礙體，從體立稱不同前後。又法比等智通於大小，四無礙智唯局大乘，故《涅槃》說「唯菩薩有。聲聞設有，少故名無。」若就二智所觀，並通大小。約能觀智，唯局大乘。於大乘中，依觀所取能取以立法類。一法智觀如故云現見，謂觀差別二諦同如不異故。二比智，即觀前能觀如實分別之智。類餘亦爾。類何等耶？比知如前。差別即如實故。三欲得方便智，謂此是相見道，依真假說，後得智攝，故云世智。若欲得第一義，假說以為方便。四得智，謂雖以世智說，而與第一義相應，非顛倒異，方名樂說，故云善巧，可以證得第一義故。餘如《唯識》、《雜集》各第九、《瑜伽》十六說，上〈迴向品〉疏已略明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五智相，約法類以分法義。一現見智。二比智，比即類也。然所知境即是二諦法，比等智是無礙體，從體立稱不同前後。又法比等智通於大小，四無礙智唯局大乘，故《涅槃》說「唯菩薩有。聲聞設有，少故名無。」若就二智所觀，並通大小。約能觀智，唯局大乘。於大乘中，依觀所取能取以立法類。一法智觀如故云現見，謂觀差別二諦同如不異故。二比智，即觀前能觀如實分別之智。類餘亦爾。類何等耶？比知如前。差別即如實故。三欲得方便智，謂此是相見道，依真假說，後得智攝，故云世智。若欲得第一義，假說以為方便。四得智，謂雖以世智說，而與第一義相應，非顛倒異，方名樂說，故云善巧，可以證得第一義故。餘如《唯識》、《雜集》各第九、《瑜伽》十六說，上〈迴向品〉疏已略明。

第六無我慢相中，約真俗以分法義。一第一義諦無我，故云一相。言不壞者，不壞無我故。若言我知無我、我證無我，則壞無我，以有能所故。二世諦無我，故云蘊等。迷蘊著積聚我，迷界著異因我，計種族別故。迷處著欲我，計為生門，能受入故。迷諦緣起著作我，皆明因果有造作故並是法我亦通人我。今隨順觀察世諦緣生無實，以為對治，得入第一義法無我，名善巧方便。故蘊界等是菩薩智境所治之我。三說美妙無我。愜情稱美，順理為妙。四說無上無我，故云轉勝。詞中差別，故曰無邊法名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六無我慢相中，約真俗以分法義。一第一義諦無我，故云一相。言不壞者，不壞無我故。若言我知無我、我證無我，則壞無我，以有能所故。二世諦無我，故云蘊等。迷蘊著積聚我，迷界著異因我，計種族別故。迷處著欲我，計為生門，能受入故。迷諦緣起著作我，皆明因果有造作故並是法我亦通人我。今隨順觀察世諦緣生無實，以為對治，得入第一義法無我，名善巧方便。故蘊界等是菩薩智境所治之我。三說美妙無我。愜情稱美，順理為妙。四說無上無我，故云轉勝。詞中差別，故曰無邊法名。

第七大小乘相中，約權實以分法義。一觀相，謂一觀不異，唯一事實故。二性相，就彼根性有三乘故。三解脫相，會彼三乘同歸一實，解脫相中無差別故。論云依同解脫不懼者，《法華》云「今我喜無畏，但說無上道」故。四念相即開方便門，隨機念異，心行不同。以多法明說諸乘法，然皆為一事，故論云隨順解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七大小乘相中，約權實以分法義。一觀相，謂一觀不異，唯一事實故。二性相，就彼根性有三乘故。三解脫相，會彼三乘同歸一實，解脫相中無差別故。論云依同解脫不懼者，《法華》云「今我喜無畏，但說無上道」故。四念相即開方便門，隨機念異，心行不同。以多法明說諸乘法，然皆為一事，故論云隨順解脫。

第八菩薩地相中，約地體相以分法義。一智相，一切菩薩行者，總標也。何者是耶？謂所證法行能證智行。何以此二名菩薩行？以智契如故。故經云「智隨證」，論云「觀智說故」。此菩薩行，即十地智體。二說相，謂體雖一智，相有十地分位故。然此分位，由心差別故。論云「十地差別者謂心而名，說相者約口言」也。以論經云「義無量者，說十地別差。」故作是釋。斯則異前義大。三與方便相，謂巧說十地授與眾生，不顛倒教授，與地證道無有差別故。四入無量門相，入諸地相差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八菩薩地相中，約地體相以分法義。一智相，一切菩薩行者，總標也。何者是耶？謂所證法行能證智行。何以此二名菩薩行？以智契如故。故經云「智隨證」，論云「觀智說故」。此菩薩行，即十地智體。二說相，謂體雖一智，相有十地分位故。然此分位，由心差別故。論云「十地差別者謂心而名，說相者約口言」也。以論經云「義無量者，說十地別差。」故作是釋。斯則異前義大。三與方便相，謂巧說十地授與眾生，不顛倒教授，與地證道無有差別故。四入無量門相，入諸地相差別故。

第九如來地相，約真應以分法義。謂一法身相，即始本無二之法身，故云一念成正覺。二色身相。種種時者，隨何劫中。種種處者，隨何國土依報事。各差別者，隨何等佛身正報事。三正覺相。通說正覺十佛差別故。四說相。佛德無盡故，說亦無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九如來地相，約真應以分法義。謂一法身相，即始本無二之法身，故云一念成正覺。二色身相。種種時者，隨何劫中。種種處者，隨何國土依報事。各差別者，隨何等佛身正報事。三正覺相。通說正覺十佛差別故。四說相。佛德無盡故，說亦無盡。

第十作住故相，約諸佛能說德、所說聲教以分法義。一覺相，即作住持德，覺法性相故。語者，隨自意語、隨他意語、隨自他意語，此能說法故。十力破魔憍慢，無畏伏外道，不共異二乘慈悲故、常說辯才故。能說方便者，隨順物機。轉法輪者，正說。此上皆一切智智隨證。二差別相，知佛隨心種性等差別聲教故。三說相，用前音聲差別說故。四彼無量相，異異說故。隨信解者，示現菩薩無盡樂說故。以如來智等者，諸佛法身以利生為行，此行合智故，無垢清淨不可破壞，故云圓滿。此地分得，故用之而說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十作住故相，約諸佛能說德、所說聲教以分法義。一覺相，即作住持德，覺法性相故。語者，隨自意語、隨他意語、隨自他意語，此能說法故。十力破魔憍慢，無畏伏外道，不共異二乘慈悲故、常說辯才故。能說方便者，隨順物機。轉法輪者，正說。此上皆一切智智隨證。二差別相，知佛隨心種性等差別聲教故。三說相，用前音聲差別說故。四彼無量相，異異說故。隨信解者，示現菩薩無盡樂說故。以如來智等者，諸佛法身以利生為行，此行合智故，無垢清淨不可破壞，故云圓滿。此地分得，故用之而說。

第三「佛子菩薩住第九地」下法師自在成就，中二：先牒前標後、二「得義」下正顯成就。有四種事：一持成就，得不失故；二說成就，巧能演故；三問答成就，斷疑網故；四受持成就，更受勝法故。則前三自分、後一勝進。又前一釋得妙法藏、後三釋作大法師。於此四種皆無縛著，即攝第九迴向也。今初，分二：初列十持，持先已得；後「此菩薩得如是」下用前十持，持當所得。今初，先列十持，並從所起業用立名。初三起意業、次三起身業、後四起口業。一持義；二持教法；三持能知智；四善軟者慈光攝受；五剛強者善慧降伏，種種施為故；六上供諸佛、下攝貧窮，故名眾財；七於大乘中陜劣眾生，示教大乘威德勝利，令生喜故；八不斷辯才，智常說故；九無盡樂說深說故；十種種義樂說廣說故。後「如是」下總結。「以百萬」下顯持之用。二持當得中聞已不忘，正顯持義。為他演說，亦持之用。第二「此菩薩初見」下明說成就。於中三：初顯所受法多、二「此菩薩得如是」下能廣開演、三「此菩薩處於法座」下明起說自在。第三「佛子此菩薩假使」下問答成就。初一界答難、二明一切世界。第四「佛子此菩薩復更」下受持成就，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「佛子菩薩住第九地」下法師自在成就，中二：先牒前標後、二「得義」下正顯成就。有四種事：一持成就，得不失故；二說成就，巧能演故；三問答成就，斷疑網故；四受持成就，更受勝法故。則前三自分、後一勝進。又前一釋得妙法藏、後三釋作大法師。於此四種皆無縛著，即攝第九迴向也。今初，分二：初列十持，持先已得；後「此菩薩得如是」下用前十持，持當所得。今初，先列十持，並從所起業用立名。初三起意業、次三起身業、後四起口業。一持義；二持教法；三持能知智；四善軟者慈光攝受；五剛強者善慧降伏，種種施為故；六上供諸佛、下攝貧窮，故名眾財；七於大乘中陜劣眾生，示教大乘威德勝利，令生喜故；八不斷辯才，智常說故；九無盡樂說深說故；十種種義樂說廣說故。後「如是」下總結。「以百萬」下顯持之用。二持當得中聞已不忘，正顯持義。為他演說，亦持之用。第二「此菩薩初見」下明說成就。於中三：初顯所受法多、二「此菩薩得如是」下能廣開演、三「此菩薩處於法座」下明起說自在。第三「佛子此菩薩假使」下問答成就。初一界答難、二明一切世界。第四「佛子此菩薩復更」下受持成就，可知。

第二「佛子菩薩住此」下明位果。三果同前。但初調柔見佛緣中，初依內證近佛法身，後依三昧見佛色身，餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子菩薩住此」下明位果。三果同前。但初調柔見佛緣中，初依內證近佛法身，後依三昧見佛色身，餘文可知。

第三重頌分中二十四頌，分三：初十九頌地行、次四頌位果、後一結歎。今初，具頌上四分，初二頌法師方便；次二頌智成就；次七頌入行成就；四有八偈頌說成就。於中，初半偈頌智成就；次二偈頌口業成就，其中諸喻長行所無；後五偈半頌法師自在成就，於中初一偈半頌持、次一偈頌說、次一頌問答、後二頌受持兼頌問答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三重頌分中二十四頌，分三：初十九頌地行、次四頌位果、後一結歎。今初，具頌上四分，初二頌法師方便；次二頌智成就；次七頌入行成就；四有八偈頌說成就。於中，初半偈頌智成就；次二偈頌口業成就，其中諸喻長行所無；後五偈半頌法師自在成就，於中初一偈半頌持、次一偈頌說、次一頌問答、後二頌受持兼頌問答。