大方廣佛華嚴經疏卷第四十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第四十二

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

第三得勝行，中二：初明深行勝，對前彰出；二「佛子此地菩薩」下發起勝，對後彰入。前中亦是攝童真住。文中二：先結前生後，以入第八地是結前入位，生後深行為所依故。二「為深行」下正顯深行，先法、後喻。法中八句：初一總相，位行玄奧故。餘七別相：一難可知者，即難入深，正是對下彰出。二無差別者，同行深，與諸無漏淨地菩薩同故，如麥在麥聚故難知差別。三「離一切」下境界深，分齊殊絕故，由所取相離、能取相不現前故。復言離一切執著者，護此地一切所治障想故。四無量無邊，即修行深，自利無分量、利他無邊故。五一切等，明不退深，二乘不能壞其勝故。前句當相辨大，此句寄對以明。六離諸諠諍，即離障深，謂離功用障故。七寂滅現前，即對治現前深，以證真如為能治故一切寂滅。上七別中，相從束為三分，能離前地四種惱患，謂初三明此地境分殊絕，離第四微細想行過，謂求如來智猶未息等；次二明正行廣大，離前第三化生勤方便過，謂十無量等猶有勤故；後二明離障寂滅，離前二過：一離第二淨地勤方便過，即前修無功用日夜常修，及行住坐臥皆起道等；二離第一有行有間發過。此之四過，如《地持》說。《瑜伽》名四災患，義次亦同。第二喻中，文有三喻，從後次第喻前三段，為順治障從細至麁故，法中顯深故從麁至細。三中各有喻、合。今初，滅定喻，喻前離障。寂滅喻中，那含、羅漢心解脫人多能入之，九次第定當其第九，故云乃至。動心息者，謂所依六七心王已滅，能依心所憶想自亡。合中住不動地，合入滅定。「即捨」已下合動心止息。即捨一切功用行者，過所治故。得無功用法者，明得彼治法故。身口等息者，以得無功用法自然行故，即同前無所取著，離第一有行有間發過。住於報行者，文含二意：一亦成上示現得有功用行相違法，謂得無功用地故。此約教道，同前無所取著。二者謂善住阿賴耶識真如法中故，此約證道，同前入一切法如虛空性，即離第二淨地勤方便過。不同前地修無功用，故云報行。報行者，前地所修，報熟現前故。住真如者，以本識有二分：一妄染分，凡夫所住；二真淨分，此地所住。由住真如故，捨黎耶之名。又佛地單住真如，不云黎耶真如；今為有變易報在，是故雙舉，則黎耶言約異熟識，如來但名無垢識故。第二夢寤喻，喻前正行廣大。論云「示此行護彼過想者，離彼化生勤方便過故。」有正智想者，非無此地無功智故。如從夢寤，雖無夢想，非無寤想。但此行寂滅，故云所作皆息。合中，勇猛約心，精進約行，合上方便並是功用。「二行」已下出所息 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三得勝行，中二：初明深行勝，對前彰出；二「佛子此地菩薩」下發起勝，對後彰入。前中亦是攝童真住。文中二：先結前生後，以入第八地是結前入位，生後深行為所依故。二「為深行」下正顯深行，先法、後喻。法中八句：初一總相，位行玄奧故。餘七別相：一難可知者，即難入深，正是對下彰出。二無差別者，同行深，與諸無漏淨地菩薩同故，如麥在麥聚故難知差別。三「離一切」下境界深，分齊殊絕故，由所取相離、能取相不現前故。復言離一切執著者，護此地一切所治障想故。四無量無邊，即修行深，自利無分量、利他無邊故。五一切等，明不退深，二乘不能壞其勝故。前句當相辨大，此句寄對以明。六離諸諠諍，即離障深，謂離功用障故。七寂滅現前，即對治現前深，以證真如為能治故一切寂滅。上七別中，相從束為三分，能離前地四種惱患，謂初三明此地境分殊絕，離第四微細想行過，謂求如來智猶未息等；次二明正行廣大，離前第三化生勤方便過，謂十無量等猶有勤故；後二明離障寂滅，離前二過：一離第二淨地勤方便過，即前修無功用日夜常修，及行住坐臥皆起道等；二離第一有行有間發過。此之四過，如《地持》說。《瑜伽》名四災患，義次亦同。第二喻中，文有三喻，從後次第喻前三段，為順治障從細至麁故，法中顯深故從麁至細。三中各有喻、合。今初，滅定喻，喻前離障。寂滅喻中，那含、羅漢心解脫人多能入之，九次第定當其第九，故云乃至。動心息者，謂所依六七心王已滅，能依心所憶想自亡。合中住不動地，合入滅定。「即捨」已下合動心止息。即捨一切功用行者，過所治故。得無功用法者，明得彼治法故。身口等息者，以得無功用法自然行故，即同前無所取著，離第一有行有間發過。住於報行者，文含二意：一亦成上示現得有功用行相違法，謂得無功用地故。此約教道，同前無所取著。二者謂善住阿賴耶識真如法中故，此約證道，同前入一切法如虛空性，即離第二淨地勤方便過。不同前地修無功用，故云報行。報行者，前地所修，報熟現前故。住真如者，以本識有二分：一妄染分，凡夫所住；二真淨分，此地所住。由住真如故，捨黎耶之名。又佛地單住真如，不云黎耶真如；今為有變易報在，是故雙舉，則黎耶言約異熟識，如來但名無垢識故。第二夢寤喻，喻前正行廣大。論云「示此行護彼過想者，離彼化生勤方便過故。」有正智想者，非無此地無功智故。如從夢寤，雖無夢想，非無寤想。但此行寂滅，故云所作皆息。合中，勇猛約心，精進約行，合上方便並是功用。「二行」已下出所息

障。依內證清淨，生死涅槃二心不行，名二行不現。如彼寤時，此彼岸無依，外緣境界受用念想不行，故云相行不現，即離化生聖道等想。如彼寤時，人船俱無。合中見人墮河喻中，身自墮者，眾生病即菩薩病故。第三生梵天喻，喻境分殊絕。合中，初正合下地。心意識不現，合欲界心不現行也。所以不行者，得報行故。此離微細想行過故，論云「此說遠離勝」也。後「此菩薩」下舉勝況劣，謂佛等不順行世間。一分心等尚不行，況順行世間一分心耶？佛心等者，即七地求如來智心也。此中但況世間，亦應以大況小，大尚不行況小乘耶？則若世若出世、若人若法、若因若果、若智若斷，皆不行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 障。依內證清淨，生死涅槃二心不行，名二行不現。如彼寤時，此彼岸無依，外緣境界受用念想不行，故云相行不現，即離化生聖道等想。如彼寤時，人船俱無。合中見人墮河喻中，身自墮者，眾生病即菩薩病故。第三生梵天喻，喻境分殊絕。合中，初正合下地。心意識不現，合欲界心不現行也。所以不行者，得報行故。此離微細想行過故，論云「此說遠離勝」也。後「此菩薩」下舉勝況劣，謂佛等不順行世間。一分心等尚不行，況順行世間一分心耶？佛心等者，即七地求如來智心也。此中但況世間，亦應以大況小，大尚不行況小乘耶？則若世若出世、若人若法、若因若果、若智若斷，皆不行也。

第二明發起勝行。此下亦是攝尊重行因，勸起行皆尊重故。勝亦尊重之義。文中四：一說主總敘、二「作如是」下正顯勸辭、三「佛子諸佛世尊」下顯勸所為、四「佛子若諸佛」下彰勸之益。今初願即勸因，如第三勸中，論云本願力住故者，迴文未盡，應言住本願力故。「諸佛世尊」下總顯勸相。諸佛所以與智勸者，轉彼深行樂足之心，令入法流門故。法流者，決彼無生止水，令起無功用行河，任運趣佛智海，即以能趣為門。又法流者，即是行海。言與智者，有二意故：一現與覺念，猶彼意加；二令起修取，故名為與。下之七勸皆佛智攝，故但云與智。前地未淨此忍，故此方與，以得此忍攝德本故，一與之後不復欲沈。二正顯勸辭中有二：先讚，將欲取之必固與之；後「然善男子」下勸。於中有七：一勸修如來善調御智、二勸悲愍眾生、三勸成其本願、四勸求無礙智、五勸成佛外報、六勸證佛內明無量勝行、七勸總修無遺成遍知道。遠公攝七為二：前六舉多未作，轉其住心；後一明其少作，能成增其去心。經無此文，論似有意，於理無違。今攝為三：前三勸其下化，初一化法、次一正化、後一化願；次三勸其上求，初一折其所得非勝、後二引其求佛勝果若外若內；三最後一勸總結多門，以所作無邊，別說難盡故。然七皆含轉住、增去。今初有三：一明多未作，以未得修十力等教授眾生法故；二「汝應」下勸令修習；三「勿復」下莫捨忍門。然捨有二義：一若以放捨身心住此忍門，斯則不應，故云勿復。是以論云「若不捨此忍行，不得成就一切佛法。」此令捨著。二全棄捨則所不應，故論云「依彼有力能作故，故云勿復放捨。」此令依之。第二勸中三：初明自所得忍、二「然諸」下明他無忍起過。在家多有煩惱、出家多起覺觀，皆是眾生無利益事。三「汝當」下勸起悲心，悲心依上而轉。第三勸中，願有二種：一「依廣心」下化眾生、二「皆令得」下依大心。然有二義：一令他得、二令自得。自得佛智，依此智行能廣利故。第四勸中有三：初法性真常，定其所尚；次「諸佛」下奪其異佛，勸其上求。以有深無礙智，大用無涯，方不共二乘故。後「一切」下抑同二乘，令不住忍。三獸渡河，同涉理故。功行疲倦，趣寂為垢，故應勿住。第五勸中舉身相等六，皆是化生事業。若成就此法，則有力化生，故勸修成就。第六勸中有三：初明其所得未廣、次「善男子」下示佛無量勝行。無量入者，所入法門差別故。作，是法門業用。轉，是業用上上不斷。後「汝應」下結勸。第七勸中二：先舉三種無量，即淨土中三自在行；後「悉應」下結勸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明發起勝行。此下亦是攝尊重行因，勸起行皆尊重故。勝亦尊重之義。文中四：一說主總敘、二「作如是」下正顯勸辭、三「佛子諸佛世尊」下顯勸所為、四「佛子若諸佛」下彰勸之益。今初願即勸因，如第三勸中，論云本願力住故者，迴文未盡，應言住本願力故。「諸佛世尊」下總顯勸相。諸佛所以與智勸者，轉彼深行樂足之心，令入法流門故。法流者，決彼無生止水，令起無功用行河，任運趣佛智海，即以能趣為門。又法流者，即是行海。言與智者，有二意故：一現與覺念，猶彼意加；二令起修取，故名為與。下之七勸皆佛智攝，故但云與智。前地未淨此忍，故此方與，以得此忍攝德本故，一與之後不復欲沈。二正顯勸辭中有二：先讚，將欲取之必固與之；後「然善男子」下勸。於中有七：一勸修如來善調御智、二勸悲愍眾生、三勸成其本願、四勸求無礙智、五勸成佛外報、六勸證佛內明無量勝行、七勸總修無遺成遍知道。遠公攝七為二：前六舉多未作，轉其住心；後一明其少作，能成增其去心。經無此文，論似有意，於理無違。今攝為三：前三勸其下化，初一化法、次一正化、後一化願；次三勸其上求，初一折其所得非勝、後二引其求佛勝果若外若內；三最後一勸總結多門，以所作無邊，別說難盡故。然七皆含轉住、增去。今初有三：一明多未作，以未得修十力等教授眾生法故；二「汝應」下勸令修習；三「勿復」下莫捨忍門。然捨有二義：一若以放捨身心住此忍門，斯則不應，故云勿復。是以論云「若不捨此忍行，不得成就一切佛法。」此令捨著。二全棄捨則所不應，故論云「依彼有力能作故，故云勿復放捨。」此令依之。第二勸中三：初明自所得忍、二「然諸」下明他無忍起過。在家多有煩惱、出家多起覺觀，皆是眾生無利益事。三「汝當」下勸起悲心，悲心依上而轉。第三勸中，願有二種：一「依廣心」下化眾生、二「皆令得」下依大心。然有二義：一令他得、二令自得。自得佛智，依此智行能廣利故。第四勸中有三：初法性真常，定其所尚；次「諸佛」下奪其異佛，勸其上求。以有深無礙智，大用無涯，方不共二乘故。後「一切」下抑同二乘，令不住忍。三獸渡河，同涉理故。功行疲倦，趣寂為垢，故應勿住。第五勸中舉身相等六，皆是化生事業。若成就此法，則有力化生，故勸修成就。第六勸中有三：初明其所得未廣、次「善男子」下示佛無量勝行。無量入者，所入法門差別故。作，是法門業用。轉，是業用上上不斷。後「汝應」下結勸。第七勸中二：先舉三種無量，即淨土中三自在行；後「悉應」下結勸

，明少作在。既言悉應通達，明少分觀察即能成就，去佛非遙。此同德生勸於善財，勿以少行而生知足，故云無量。第三顯勸所為，令起智業故。第四彰勸益中亦是所為，為是故勸。於中二：先明不勸之損，故不得不勸；後「以諸佛」下彰勸之益，是故須勸。今初，有二：一自損，既不與智，即入涅槃，故應須與。故論「二即入涅槃者，與智慧示現。」二者損他，不利生故。問：始行之流尚修無住，豈深智地取滅須勸？頗有一人，佛不與智便取滅不？答：有四義故，是以須勸。一為引斥定性二乘，明菩薩此地大寂滅處猶有勸起，況彼所得寧為究竟？二為警覺漸悟菩薩樂寂之習；三為發起始行無厭上求；四為顯此地甚深玄奧難捨，所以須勸。但有此深奧法流之處，必有諸佛作七勸橋，故無一人便取永寂。又設佛不勸，亦無趣寂；為顯勸益，假以為言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，明少作在。既言悉應通達，明少分觀察即能成就，去佛非遙。此同德生勸於善財，勿以少行而生知足，故云無量。第三顯勸所為，令起智業故。第四彰勸益中亦是所為，為是故勸。於中二：先明不勸之損，故不得不勸；後「以諸佛」下彰勸之益，是故須勸。今初，有二：一自損，既不與智，即入涅槃，故應須與。故論「二即入涅槃者，與智慧示現。」二者損他，不利生故。問：始行之流尚修無住，豈深智地取滅須勸？頗有一人，佛不與智便取滅不？答：有四義故，是以須勸。一為引斥定性二乘，明菩薩此地大寂滅處猶有勸起，況彼所得寧為究竟？二為警覺漸悟菩薩樂寂之習；三為發起始行無厭上求；四為顯此地甚深玄奧難捨，所以須勸。但有此深奧法流之處，必有諸佛作七勸橋，故無一人便取永寂。又設佛不勸，亦無趣寂；為顯勸益，假以為言。

第二勸益中，有法、喻、合。法中三：初牒前與智，彰益之因，故論云「彼行中攝功德因勝故。云何勝？諸佛同作教授說故。」二「於一」下起行速疾。三「何以」下釋疾所由，謂先唯一身，故長時劣；此一念此地身，等無量故。一念頓超有十一句，前十別明、後一總結。十中，初六依教化眾生、次二依自集助道、後二依障清淨。十中：一多身隨現。所以多者，論云「一切菩薩身，信解如自一身故。」謂智契同體，故能即一為多。此實報能為，不同前諸地變化。此對前一身。餘音聲等，對前起行，類亦無量。二圓音隨說、三隨所知智、四隨取何類生、五隨應以何國、六隨其教化何類眾生、七隨供養集福德助道、八隨入何法門集智慧助道、九隨神通障淨、十隨智慧障淨故，能處無量眾會隨機說法。皆言隨者，隨宜非一，釋無量言故。隨時之義，其大矣哉。後一結釋中，先結，謂起行眾多，不離三業；後以不動法故者，釋。由無相無功無有間斷故，相用不動任運集成。喻中，船喻彼行速疾。論云應知因勝示現者，釋疾所由。船由入海故疾，行入無生故疾。合中，初合未至海，即前七地。次「到菩薩」下合若至海，即第八地無生之智。亦是行故，名為行海。又頓能遍起，即深而廣，亦得名海。無功用智，以合上風。一切智境，明其趣果。前喻所無，以無生智同佛智海，故喻不分。「本有」已下合前校量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二勸益中，有法、喻、合。法中三：初牒前與智，彰益之因，故論云「彼行中攝功德因勝故。云何勝？諸佛同作教授說故。」二「於一」下起行速疾。三「何以」下釋疾所由，謂先唯一身，故長時劣；此一念此地身，等無量故。一念頓超有十一句，前十別明、後一總結。十中，初六依教化眾生、次二依自集助道、後二依障清淨。十中：一多身隨現。所以多者，論云「一切菩薩身，信解如自一身故。」謂智契同體，故能即一為多。此實報能為，不同前諸地變化。此對前一身。餘音聲等，對前起行，類亦無量。二圓音隨說、三隨所知智、四隨取何類生、五隨應以何國、六隨其教化何類眾生、七隨供養集福德助道、八隨入何法門集智慧助道、九隨神通障淨、十隨智慧障淨故，能處無量眾會隨機說法。皆言隨者，隨宜非一，釋無量言故。隨時之義，其大矣哉。後一結釋中，先結，謂起行眾多，不離三業；後以不動法故者，釋。由無相無功無有間斷故，相用不動任運集成。喻中，船喻彼行速疾。論云應知因勝示現者，釋疾所由。船由入海故疾，行入無生故疾。合中，初合未至海，即前七地。次「到菩薩」下合若至海，即第八地無生之智。亦是行故，名為行海。又頓能遍起，即深而廣，亦得名海。無功用智，以合上風。一切智境，明其趣果。前喻所無，以無生智同佛智海，故喻不分。「本有」已下合前校量。

大文第四淨土分者，問：經中但云大方便智一切觀察皆如實知，廣說化生應形作用。《瑜伽論》中十自在，前起智門，後但云得分身智。何以論主判為淨土分耶？答：淨土有二，一是能淨之因、二是所淨之果。此有二對：一相淨果，謂寶嚴等，以行業為因，謂直心等；二自在淨果，謂三世間圓融等，以德業為因，謂淨土三昧等。今約後對。然淨土行業始起在凡、滿在十地，淨土德業始起不動、終在如來。文分三別：一器世間自在行、二眾生世間自在行、三智正覺世間自在行。初是化處、次是所化、後是能化，具後二淨方名淨土。然初一多約能淨，後二多約所淨，文影略耳。就初分二：先總標舉。無功用智為能觀智，智所行境為所觀，方便善巧即無功用因。在於七地修無功用，今得自在。後「所謂」下別顯其相。有五種自在：一隨心欲、二隨何欲、三隨時欲、四隨廣陜欲、五隨心幾許欲。今初，觀世間成壞，論云「隨心所欲」。彼能現及不現故者，謂約能淨。論隨隨自心欲，知即能知，故約所淨。論隨隨眾生心樂欲見者，則現成現壞。不欲見者則不現故，經云觀知，則唯約因。論主欲顯義兼於果，故云隨現，即轉變自在。下之四段隨現準知。二「由此業」下明隨何欲，謂隨物欲知何業成壞，皆能現故。三「幾時成」下明隨時欲，謂隨時長短，即能現故。若約能淨，即隨時智。如此世界成二十劫，初劫成器，餘成眾生。壞亦二十，先壞眾生，後一壞器。並稱事稱理，名如實知。四「又知地」下隨廣陜欲，彼能現故。文中三：初知四大差別，即是廣相；二「知微塵」下是知陜相；三「隨何世界所有地水」下知能所成，即雙明廣陜相。今初中小相者，非定地報識境界。大相者，定地境界，乃至四禪緣三千故。無量者，如來境界。上三是事分齊，皆以境界智知。差別相者，是法分齊故，以相智知，知其自相同相差別故。後類餘易了。二知塵中細者，透金塵故。論經次云麁相者，隙塵故。差別同前。無量差別者，一塵之中含多法故。塵之麁細俱通定散，故不云小大。三知能所成中二：先總知內外、二「知地獄」下別明六道。斯即《楞伽》責所不問，意顯窮幽。又云無性故。第五「又知欲界」下明隨心幾許欲，即能現故。文中二：初約智知自在。上即三界互望論大小，今即一界之中自分大小。欲界中人境為小、天境為大；色中覺觀為小、無覺觀為大；無色界中，論云佛法中凡境為小、聲聞菩薩為大者，為揀外道妄取為涅槃故，特云佛法。如來所知一切三界，皆名無量相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第四淨土分者，問：經中但云大方便智一切觀察皆如實知，廣說化生應形作用。《瑜伽論》中十自在，前起智門，後但云得分身智。何以論主判為淨土分耶？答：淨土有二，一是能淨之因、二是所淨之果。此有二對：一相淨果，謂寶嚴等，以行業為因，謂直心等；二自在淨果，謂三世間圓融等，以德業為因，謂淨土三昧等。今約後對。然淨土行業始起在凡、滿在十地，淨土德業始起不動、終在如來。文分三別：一器世間自在行、二眾生世間自在行、三智正覺世間自在行。初是化處、次是所化、後是能化，具後二淨方名淨土。然初一多約能淨，後二多約所淨，文影略耳。就初分二：先總標舉。無功用智為能觀智，智所行境為所觀，方便善巧即無功用因。在於七地修無功用，今得自在。後「所謂」下別顯其相。有五種自在：一隨心欲、二隨何欲、三隨時欲、四隨廣陜欲、五隨心幾許欲。今初，觀世間成壞，論云「隨心所欲」。彼能現及不現故者，謂約能淨。論隨隨自心欲，知即能知，故約所淨。論隨隨眾生心樂欲見者，則現成現壞。不欲見者則不現故，經云觀知，則唯約因。論主欲顯義兼於果，故云隨現，即轉變自在。下之四段隨現準知。二「由此業」下明隨何欲，謂隨物欲知何業成壞，皆能現故。三「幾時成」下明隨時欲，謂隨時長短，即能現故。若約能淨，即隨時智。如此世界成二十劫，初劫成器，餘成眾生。壞亦二十，先壞眾生，後一壞器。並稱事稱理，名如實知。四「又知地」下隨廣陜欲，彼能現故。文中三：初知四大差別，即是廣相；二「知微塵」下是知陜相；三「隨何世界所有地水」下知能所成，即雙明廣陜相。今初中小相者，非定地報識境界。大相者，定地境界，乃至四禪緣三千故。無量者，如來境界。上三是事分齊，皆以境界智知。差別相者，是法分齊故，以相智知，知其自相同相差別故。後類餘易了。二知塵中細者，透金塵故。論經次云麁相者，隙塵故。差別同前。無量差別者，一塵之中含多法故。塵之麁細俱通定散，故不云小大。三知能所成中二：先總知內外、二「知地獄」下別明六道。斯即《楞伽》責所不問，意顯窮幽。又云無性故。第五「又知欲界」下明隨心幾許欲，即能現故。文中二：初約智知自在。上即三界互望論大小，今即一界之中自分大小。欲界中人境為小、天境為大；色中覺觀為小、無覺觀為大；無色界中，論云佛法中凡境為小、聲聞菩薩為大者，為揀外道妄取為涅槃故，特云佛法。如來所知一切三界，皆名無量相。

第二「佛子菩薩復起」下，約通明自在隨物現化。文中三：一隨機現化。於中，初標能化智、次「所謂」下明所知機。有三句：一知身類不同故、二知隨身宜用方便異故、三生何等界能利生故。後「隨其」下正明隨化。雖言現身，意在生處，故屬器界。二「此菩薩於一三千」下明化分齊。三「此菩薩成就」下明現自在，謂不動而遍，猶月入百川。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子菩薩復起」下，約通明自在隨物現化。文中三：一隨機現化。於中，初標能化智、次「所謂」下明所知機。有三句：一知身類不同故、二知隨身宜用方便異故、三生何等界能利生故。後「隨其」下正明隨化。雖言現身，意在生處，故屬器界。二「此菩薩於一三千」下明化分齊。三「此菩薩成就」下明現自在，謂不動而遍，猶月入百川。

第二「佛子此菩薩隨諸眾生身心」下明眾生世間自在行。謂隨感能應，調伏眾生自在故。於中三：初總明感應、二「所謂」下別顯感應。於中，顯化生行有二自在：一化同物身，沙門中現沙門形等故，即身自同事。二「又應」下化應物心，以身不必同其所化，即心自同事，故論云「彼行化眾生，身心自同事。」三「佛子菩薩如是」下總結感應。如是如是者，現類眾多故，若身若心無偏頓應故。論結云「自身心等分示現」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子此菩薩隨諸眾生身心」下明眾生世間自在行。謂隨感能應，調伏眾生自在故。於中三：初總明感應、二「所謂」下別顯感應。於中，顯化生行有二自在：一化同物身，沙門中現沙門形等故，即身自同事。二「又應」下化應物心，以身不必同其所化，即心自同事，故論云「彼行化眾生，身心自同事。」三「佛子菩薩如是」下總結感應。如是如是者，現類眾多故，若身若心無偏頓應故。論結云「自身心等分示現」也。

第三「佛子此菩薩遠離」下明智正覺世間自在行。遠公云：「若就行境，應名二諦自在行。今就行體，名智正覺。智於二諦正覺無礙，故名自在。」今更一釋：以所知十身皆是毘盧遮那正覺之體，亦得從境名智正覺，能令相作亦自在故。文中二：初明第一義智、後「此菩薩」下明世諦智。今初，上句離妄、下句住實。由自身他身不分別故，住於平等。不分別言，非唯照同一性，亦乃能所照亡。論云「此不同二乘第一義智示現者，以彼不得法空，不能即俗而真，非一異故。」二明俗諦智中有三：一總知十身、二「此菩薩」下令十身相作顯通自在、三「此菩薩知眾生身」下別顯知相彰智自在。今初十身，論攝為三：初三染分、次六淨分、後一不二分。皆言分者，同一大緣起法界分為十故。即染分依他、淨分依他同依一實故。染中三者，初是眾生世間、次國土世間。業報身者，彼二生因，謂業、煩惱。經略煩惱，故論具之。而云報者，業能招報，從果立名。若是所招，寧異上二？然國土身合通於淨，且從一類以判為染。次六總以三乘為淨分，於中前四是人菩薩及佛，但因果之異；次一是能證智；後一是所證法。故論云「此三乘隨何智、隨何法，彼淨顯示」，謂因法智殊，顯三乘別。後虛空身是不一分者，通為二依，非染淨故。觀下別顯，多約事空，義兼於理。二諸身相作，皆先明相作所由，由隨機故。文中二：一別顯相作。略有四翻。云何法智虛空得為自身？入法智中自然應現自己身故，令於虛空忽見自身，故名為作。作餘亦爾。二「隨諸眾生」下總結例餘。上但舉四翻，理應具十，成一百身。然自身即是菩薩，若將自望菩薩，別則有百一十身，故云則如是現。所以相作得無礙者，廣如《懸談》。今文略有三意：一由證即事第一義故。事無理外之事，事隨理而融通故。此章初先明勝義，二者緣起相由故，三業用自在故。晉經偈云「菩薩於因緣，和合中自在，乃至能隨意，為現於佛身。」今經略無此偈。論主但釋相作之意，云「彼自在中所作攝取行種種示現者，謂彼正覺自在中作攝取眾生行故，隨心樂種種示現。」第三別顯知相中，十身為八，以三身合故。然其類例應各具十，文或闕略，且從顯說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「佛子此菩薩遠離」下明智正覺世間自在行。遠公云：「若就行境，應名二諦自在行。今就行體，名智正覺。智於二諦正覺無礙，故名自在。」今更一釋：以所知十身皆是毘盧遮那正覺之體，亦得從境名智正覺，能令相作亦自在故。文中二：初明第一義智、後「此菩薩」下明世諦智。今初，上句離妄、下句住實。由自身他身不分別故，住於平等。不分別言，非唯照同一性，亦乃能所照亡。論云「此不同二乘第一義智示現者，以彼不得法空，不能即俗而真，非一異故。」二明俗諦智中有三：一總知十身、二「此菩薩」下令十身相作顯通自在、三「此菩薩知眾生身」下別顯知相彰智自在。今初十身，論攝為三：初三染分、次六淨分、後一不二分。皆言分者，同一大緣起法界分為十故。即染分依他、淨分依他同依一實故。染中三者，初是眾生世間、次國土世間。業報身者，彼二生因，謂業、煩惱。經略煩惱，故論具之。而云報者，業能招報，從果立名。若是所招，寧異上二？然國土身合通於淨，且從一類以判為染。次六總以三乘為淨分，於中前四是人菩薩及佛，但因果之異；次一是能證智；後一是所證法。故論云「此三乘隨何智、隨何法，彼淨顯示」，謂因法智殊，顯三乘別。後虛空身是不一分者，通為二依，非染淨故。觀下別顯，多約事空，義兼於理。二諸身相作，皆先明相作所由，由隨機故。文中二：一別顯相作。略有四翻。云何法智虛空得為自身？入法智中自然應現自己身故，令於虛空忽見自身，故名為作。作餘亦爾。二「隨諸眾生」下總結例餘。上但舉四翻，理應具十，成一百身。然自身即是菩薩，若將自望菩薩，別則有百一十身，故云則如是現。所以相作得無礙者，廣如《懸談》。今文略有三意：一由證即事第一義故。事無理外之事，事隨理而融通故。此章初先明勝義，二者緣起相由故，三業用自在故。晉經偈云「菩薩於因緣，和合中自在，乃至能隨意，為現於佛身。」今經略無此偈。論主但釋相作之意，云「彼自在中所作攝取行種種示現者，謂彼正覺自在中作攝取眾生行故，隨心樂種種示現。」第三別顯知相中，十身為八，以三身合故。然其類例應各具十，文或闕略，且從顯說。

初眾生身，有五相，初三業生煩惱妄想染差別，此約總明三界；後二約上二界，即就報開別。若總開三界五趣，則具十矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初眾生身，有五相，初三業生煩惱妄想染差別，此約總明三界；後二約上二界，即就報開別。若總開三界五趣，則具十矣。

二國土身，具有十相，前八一切相、後二真實義相。前中，初三分齊相，即小中大千；次二染淨差別；次廣即寬陜差別，此略無陜；次二依住差別。真實中，一重頓入名為普入，十方交絡故云方網。又重重現故，多同初地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二國土身，具有十相，前八一切相、後二真實義相。前中，初三分齊相，即小中大千；次二染淨差別；次廣即寬陜差別，此略無陜；次二依住差別。真實中，一重頓入名為普入，十方交絡故云方網。又重重現故，多同初地。

三四二段共有四身，皆云假名差別者，但有自相同相差別，假名分別實無我人。餘亦假名，偏語此四者，業因尚假，苦果可知。聖人尚假，況於凡類。又三乘聖人方能知假，佛德超絕不得云假。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三四二段共有四身，皆云假名差別者，但有自相同相差別，假名分別實無我人。餘亦假名，偏語此四者，業因尚假，苦果可知。聖人尚假，況於凡類。又三乘聖人方能知假，佛德超絕不得云假。

五知佛身，自有十相。餘之九身既是佛身，一一有此則已成百，若更相作則重重無盡。菩提身者，示成正覺故。二願生兜率故。三所有佛應化故，揀異猨猴鹿馬等化，故云應化，即王宮生身。四自身舍利住持故。上四於三身中皆化身攝。五所有實報身。無邊相海等，揀三十二等，故云實報，即三中報身。六所有光明攝伏眾生，故云威勢，即通報化。七意生身者，論云所有同異世間出世間心得自在解脫故者，同謂同類、異謂異類，世即地前、出世地上。謂若凡若聖、若同若異，由得自在解脫故，隨意俱生，即種類俱生無作行意生身也，此通變化及他受用。八福德者，所有不共二乘之福，能作廣大利益因故，故種少善根必之佛果。九法身者，所有如來無漏界故，斯即所證法體故。〈離世間品〉十佛中名法界佛。諸漏永盡，非漏隨增，性淨圓明，故名無漏界。是藏義、生義，含無邊德，生世出世諸樂事故。十智身者，所有無障礙智，謂大圓鏡智，已出障垢證平等性故。次云此智能作一切事者，即成所作智。彼事差別皆悉能知者，即妙觀察智。此通四身，但兩重十身一一圓融，故異諸教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五知佛身，自有十相。餘之九身既是佛身，一一有此則已成百，若更相作則重重無盡。菩提身者，示成正覺故。二願生兜率故。三所有佛應化故，揀異猨猴鹿馬等化，故云應化，即王宮生身。四自身舍利住持故。上四於三身中皆化身攝。五所有實報身。無邊相海等，揀三十二等，故云實報，即三中報身。六所有光明攝伏眾生，故云威勢，即通報化。七意生身者，論云所有同異世間出世間心得自在解脫故者，同謂同類、異謂異類，世即地前、出世地上。謂若凡若聖、若同若異，由得自在解脫故，隨意俱生，即種類俱生無作行意生身也，此通變化及他受用。八福德者，所有不共二乘之福，能作廣大利益因故，故種少善根必之佛果。九法身者，所有如來無漏界故，斯即所證法體故。〈離世間品〉十佛中名法界佛。諸漏永盡，非漏隨增，性淨圓明，故名無漏界。是藏義、生義，含無邊德，生世出世諸樂事故。十智身者，所有無障礙智，謂大圓鏡智，已出障垢證平等性故。次云此智能作一切事者，即成所作智。彼事差別皆悉能知者，即妙觀察智。此通四身，但兩重十身一一圓融，故異諸教。

六知智身，有十一相，攝為三類：初二約體分別，初通聞思、二即修慧，俱通理教。次果行相，即因果分別。行即是因，通於三慧；果唯證入，相離前三。餘有八智，皆約位分別。於中，初一是總，世間俗智名之為世，三乘聖智名為出世。又道前名世，見道已去名出世。五三乘者，於出世中大小分別，小乘十智等、中乘七十七智等、大乘權實無量。六七二相於大乘中麁妙分別，甚深般若不共二乘，相似般若是則名共。八九二相通就三乘縛解分別，於新熏性習未習故。後三通於三乘修成分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六知智身，有十一相，攝為三類：初二約體分別，初通聞思、二即修慧，俱通理教。次果行相，即因果分別。行即是因，通於三慧；果唯證入，相離前三。餘有八智，皆約位分別。於中，初一是總，世間俗智名之為世，三乘聖智名為出世。又道前名世，見道已去名出世。五三乘者，於出世中大小分別，小乘十智等、中乘七十七智等、大乘權實無量。六七二相於大乘中麁妙分別，甚深般若不共二乘，相似般若是則名共。八九二相通就三乘縛解分別，於新熏性習未習故。後三通於三乘修成分別。

七知法身，前能知智，此所知法並通一切。智法不同，前佛法智唯局如來。文有五相：一平等相，即是理法。論云無量法門明等一法身故者，謂法門雖殊，同詮平等法身，生佛無二故，揀理異事皆世諦門攝。二不壞相，即是行法。論云如聞取故，謂稱理起行名如聞取。行符乎理則冥之菩提，名不可壞。三即教法，隨所化眾生根性相應時說差別故。理本無言，假言顯理，若權若實皆是隨俗假名。四即重顯理法所遍之境，此通染淨，平等法身遍情非情故。五即果法，唯約於淨，故論云「第一相差別，三乘同證第一義故。隨智有異，三種不同，故所顯理亦說深淺。」若約功德等異，如常所辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七知法身，前能知智，此所知法並通一切。智法不同，前佛法智唯局如來。文有五相：一平等相，即是理法。論云無量法門明等一法身故者，謂法門雖殊，同詮平等法身，生佛無二故，揀理異事皆世諦門攝。二不壞相，即是行法。論云如聞取故，謂稱理起行名如聞取。行符乎理則冥之菩提，名不可壞。三即教法，隨所化眾生根性相應時說差別故。理本無言，假言顯理，若權若實皆是隨俗假名。四即重顯理法所遍之境，此通染淨，平等法身遍情非情故。五即果法，唯約於淨，故論云「第一相差別，三乘同證第一義故。隨智有異，三種不同，故所顯理亦說深淺。」若約功德等異，如常所辯。

八知虛空身，文有六相：一無量相，芥子中空亦無分量故。二遍至一切色非色處故。三不可見故。今世人見者，但見空一顯色想心謂見，故《涅槃經》中廣破見空。又此含無為空故，亦不可見。四無異相者，無障礙故，謂不同色法，彼此相異有障礙故。五無為相，謂無始終起盡之邊故。六能通受色相持所持故。故下經云「譬如虛空寬廣非色，而能顯現一切諸色。」既因色分別彼是虛空，則知因空顯彼為色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八知虛空身，文有六相：一無量相，芥子中空亦無分量故。二遍至一切色非色處故。三不可見故。今世人見者，但見空一顯色想心謂見，故《涅槃經》中廣破見空。又此含無為空故，亦不可見。四無異相者，無障礙故，謂不同色法，彼此相異有障礙故。五無為相，謂無始終起盡之邊故。六能通受色相持所持故。故下經云「譬如虛空寬廣非色，而能顯現一切諸色。」既因色分別彼是虛空，則知因空顯彼為色。

大文第五自在分中分二：初牒前為因，修行三種世間自在行故，得十自在。此但約智通說。若依《攝論》，以六度為因，如下別明。二「得命」下顯自在果。命自在者，不可說不可說劫命住持故。心則無量阿僧祇三昧入智故。財謂一切世界無量莊嚴嚴飾住持示現故。上三以施為因，如次以一切時、一切處、一切物施故，業則如現生，後時業報住持示現故。生則一切世界生示現故。上二戒為因，戒調身語，成勝業故。復由戒淨，隨欲生故。願則隨心所欲。佛國土時，示成三菩提故，此則由進策勤無懈廢故。解則一切世界中佛滿示現故。論經名信解，《攝論》名勝解，皆一義耳。用忍為因，以修忍時隨眾生意故，得一切皆隨心轉，謂變地為金等。如意則一切佛國中如意作變事示現故。以定為因，智則如來力無畏不共法相好莊嚴，三菩提示現故。法則無中無邊法門，明示現故。上二同以般若為因，內照所知得智自在，應根宣說得法自在。於此十中，若智若通皆無壅滯，故云自在。論以此十治十怖畏：一死怖畏；二煩惱垢怖畏；三貧窮；四惡業；五惡道；六求不得；七謗法罪業；八追求時縛不活；九法自在，治云何云何疑；十智自在，治大眾威德。此二如論。次此十亦即初地五畏，細故漸開。此中，二四七即是惡名，惡名本故；三六屬不活；九屬第十故約因，此地方得約果，圓滿在佛，此約行布。下〈離世間〉、上〈賢首品〉皆有此十，而約普賢位通貫始終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第五自在分中分二：初牒前為因，修行三種世間自在行故，得十自在。此但約智通說。若依《攝論》，以六度為因，如下別明。二「得命」下顯自在果。命自在者，不可說不可說劫命住持故。心則無量阿僧祇三昧入智故。財謂一切世界無量莊嚴嚴飾住持示現故。上三以施為因，如次以一切時、一切處、一切物施故，業則如現生，後時業報住持示現故。生則一切世界生示現故。上二戒為因，戒調身語，成勝業故。復由戒淨，隨欲生故。願則隨心所欲。佛國土時，示成三菩提故，此則由進策勤無懈廢故。解則一切世界中佛滿示現故。論經名信解，《攝論》名勝解，皆一義耳。用忍為因，以修忍時隨眾生意故，得一切皆隨心轉，謂變地為金等。如意則一切佛國中如意作變事示現故。以定為因，智則如來力無畏不共法相好莊嚴，三菩提示現故。法則無中無邊法門，明示現故。上二同以般若為因，內照所知得智自在，應根宣說得法自在。於此十中，若智若通皆無壅滯，故云自在。論以此十治十怖畏：一死怖畏；二煩惱垢怖畏；三貧窮；四惡業；五惡道；六求不得；七謗法罪業；八追求時縛不活；九法自在，治云何云何疑；十智自在，治大眾威德。此二如論。次此十亦即初地五畏，細故漸開。此中，二四七即是惡名，惡名本故；三六屬不活；九屬第十故約因，此地方得約果，圓滿在佛，此約行布。下〈離世間〉、上〈賢首品〉皆有此十，而約普賢位通貫始終。

大文第六「得此」已下明大勝分。於中三：初智大，智解殊勝故；二業大，行業寬廣故；三彼二所住功德大，智業所成故。今初，文有五句，初句牒前為因、「則為」下正顯。顯有四智：初一為總，謂不住世間涅槃，寂用難測，名不思議。此不思議有三：一修行盡至不思議，謂證涅槃，無分量故；二所知不思議，廣照世境故；三除障不思議，令真如出所知障，天魔外道不能壞故。第二「此菩薩」下業大，有三：初二句牒前為因，一入自在、二成就智；次「得畢竟」下正顯業大；三「佛子」下總結多門。正顯中有十二句：初三明三業淨、當相辨業；後九約修辨業，攝為四相。初一句明起，論云能起，能起同時，謂身語意是所起，智慧為能起。此三業起，必與能起同時故，經云「隨行智為導首」故。二「般若」下四句，智攝不染，作利眾生行等。謂由般若攝彼大悲故，不染愛見，能起方便利眾生行。三「善起」下二句因攝，謂內白大願為自行他行之因。又外蒙佛攝，得成二因。四後二句作業所持，初句利益眾生、後句淨佛國土。後總結可知。第三「佛子菩薩住此」下彼二所住功德大，中三：初標所住分齊、次「得善」下顯所住德、三「此菩薩」下結成功德。二中十句，依七種功德，謂初四為一善住道功德，此是德體，以二利行為菩薩道故。初二自利，先契理離障名為深心，後對治堅固名為勝心；後二慈悲利他。後六各一，約修辨德，初三三輪化益，修上利他；後三願行相符，外招佛護，修上自利。三結成中，近結此段，遠結前三。得如是智，結前智大，以智證理得無憎愛故。次「能現」下結作業大，平等作故。後「於諸」下結所住功德大，得七功德無過咎故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第六「得此」已下明大勝分。於中三：初智大，智解殊勝故；二業大，行業寬廣故；三彼二所住功德大，智業所成故。今初，文有五句，初句牒前為因、「則為」下正顯。顯有四智：初一為總，謂不住世間涅槃，寂用難測，名不思議。此不思議有三：一修行盡至不思議，謂證涅槃，無分量故；二所知不思議，廣照世境故；三除障不思議，令真如出所知障，天魔外道不能壞故。第二「此菩薩」下業大，有三：初二句牒前為因，一入自在、二成就智；次「得畢竟」下正顯業大；三「佛子」下總結多門。正顯中有十二句：初三明三業淨、當相辨業；後九約修辨業，攝為四相。初一句明起，論云能起，能起同時，謂身語意是所起，智慧為能起。此三業起，必與能起同時故，經云「隨行智為導首」故。二「般若」下四句，智攝不染，作利眾生行等。謂由般若攝彼大悲故，不染愛見，能起方便利眾生行。三「善起」下二句因攝，謂內白大願為自行他行之因。又外蒙佛攝，得成二因。四後二句作業所持，初句利益眾生、後句淨佛國土。後總結可知。第三「佛子菩薩住此」下彼二所住功德大，中三：初標所住分齊、次「得善」下顯所住德、三「此菩薩」下結成功德。二中十句，依七種功德，謂初四為一善住道功德，此是德體，以二利行為菩薩道故。初二自利，先契理離障名為深心，後對治堅固名為勝心；後二慈悲利他。後六各一，約修辨德，初三三輪化益，修上利他；後三願行相符，外招佛護，修上自利。三結成中，近結此段，遠結前三。得如是智，結前智大，以智證理得無憎愛故。次「能現」下結作業大，平等作故。後「於諸」下結所住功德大，得七功德無過咎故。

大文第七釋名分，亦攝如相迴向，稱如不動等故。釋名分二：一地釋名，即約法明位；二智者釋名，即約人彰德。今初十句，論攝為六，遠公復攝六無二：初二自分、後四勝進。勝進中復三：初一發修離過；次二因修成德，一成教道德、二成證道德、後一依德成位，亦有斯理。言為六者，一初二句名染對治，一治下地功用行小乘願諸魔業，故名不動地；二治煩惱習行故名不轉。上二即相用，煩惱不能動也。二次一句，得甚深故，可知。三有二句，發行清淨。上句發淨，謂得真無漏，三業無失，不破觀心，能發趣行。然其八地應對八住合名童真，而論經名王子，似不順文。下句行淨，正行之時離障自在故。四次二句名世間出世間有作淨勝，上句悲故隨世有作，自無所作；下句出世有作，以智善分別、故智障淨故，皆決定義。五有一句彼二無作淨勝，謂於世出世名為彼二，願力變化而不滯寂，故云無作，即無住涅槃。六有二句菩薩地勝，即分位過。前上句勝六地，以六地觀空為他有動，今念念發起殊勝行故，下句勝七地。上依論釋，今更指文別為一解：謂此諸名對前經立，初二從淨忍分受名，得無生忍，入不動故。此句為總，此智現前，故無退壞。次二約得勝行分受名，一得為深行菩薩不可知故、二離一切相等諸過失故。次三約淨土分受名，生地謂器世間，自在隨樂生故成地；眾生世間自在，隨物成身，自無作故。究竟地智正覺世間，決二諦故。次一約自在分，隨願成就方名自在。次一約大勝分，得深心等十種力持故。後無功用，通該始終。依此釋者，似若論家闕指明據。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第七釋名分，亦攝如相迴向，稱如不動等故。釋名分二：一地釋名，即約法明位；二智者釋名，即約人彰德。今初十句，論攝為六，遠公復攝六無二：初二自分、後四勝進。勝進中復三：初一發修離過；次二因修成德，一成教道德、二成證道德、後一依德成位，亦有斯理。言為六者，一初二句名染對治，一治下地功用行小乘願諸魔業，故名不動地；二治煩惱習行故名不轉。上二即相用，煩惱不能動也。二次一句，得甚深故，可知。三有二句，發行清淨。上句發淨，謂得真無漏，三業無失，不破觀心，能發趣行。然其八地應對八住合名童真，而論經名王子，似不順文。下句行淨，正行之時離障自在故。四次二句名世間出世間有作淨勝，上句悲故隨世有作，自無所作；下句出世有作，以智善分別、故智障淨故，皆決定義。五有一句彼二無作淨勝，謂於世出世名為彼二，願力變化而不滯寂，故云無作，即無住涅槃。六有二句菩薩地勝，即分位過。前上句勝六地，以六地觀空為他有動，今念念發起殊勝行故，下句勝七地。上依論釋，今更指文別為一解：謂此諸名對前經立，初二從淨忍分受名，得無生忍，入不動故。此句為總，此智現前，故無退壞。次二約得勝行分受名，一得為深行菩薩不可知故、二離一切相等諸過失故。次三約淨土分受名，生地謂器世間，自在隨樂生故成地；眾生世間自在，隨物成身，自無作故。究竟地智正覺世間，決二諦故。次一約自在分，隨願成就方名自在。次一約大勝分，得深心等十種力持故。後無功用，通該始終。依此釋者，似若論家闕指明據。

第二「佛子菩薩成就」下智者釋名，中三：初牒前為因，由得智地故、二「入佛」下正就人顯、三「於無量」下總結所住。就人顯中，以何義故菩薩名為得不動地？有二義故：一一向不動，謂行修上順故；二一體不動，謂與諸菩薩行體同故。文中先總明、後「常為」下別顯。今初，文有四句，皆含二義，論總釋云「佛性隨順因故。」佛性即初句，以梵云馱都，譯通界性致譯。論經云「得入佛性即是法身果性故。」論云佛性者，界滿足勝故。究竟見性，故云滿足。此即分齊境界。菩薩由得地智，能上入之。隨順因者，即下三句，由三為因故，能隨順佛境。一攝功德，佛功德照者，善清淨義故。謂以無垢慧善照佛德，即是攝義。二者行，謂正行威儀，順同佛故。三者近，即佛境現前，近如可覩故。後別明中，先明一向不動。論經十句，今經闕一。初一總顯佛加，解參玄極，上德被己故。既常為佛加，故名一向不動。餘句別依五種功德以顯不動：一供養功德，即梵釋四王。論經「王」下有「奉迎」之言。二守護功德，謂金剛等現形衛故。三依止功德，恒不捨三昧故。四國土清淨功德，即能現諸身差別，若器若眾生皆能隨現，故云無量。五「於一一」下教化眾生功德。此復五種，前三自分、後二勝進。一願取諸有，多為主導，故云有大勢力。二根心使智力，即報得神通，窮三際中眾生根欲等故。三無量法力，三昧自在轉法輪故。四受力，彼經云「能受無量記故」，今經闕此。五說力，即隨有可化示成正覺，真能說故。論經此後更有一句，結云「是菩薩如是通達」，論云「一向不動故」。二「佛子」下明一體不動。文有十句，初總、餘別。總云入大乘會者，謂入同類大乘眾數故。入數者，不破壞義，和合如一故。別有九種，具此九種，堪入眾數。一智不壞，獲法智通故；二說不壞，謂放教智光故；三解脫不壞，謂不住行證入空有等無礙法界，業用無礙故；四佛國清淨不壞，知世界自在故；五入大乘不壞，智能示現大功德故；六神通不壞，隨意自在故；七「善能」下能解釋義不壞，稱三際說故；八「普伏」下坐道場不壞，萬行及菩提樹下伏魔邪故；九正覺不壞，入如來境，同佛覺故。第三總結所住中行無障礙，不斷不轉念不退故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子菩薩成就」下智者釋名，中三：初牒前為因，由得智地故、二「入佛」下正就人顯、三「於無量」下總結所住。就人顯中，以何義故菩薩名為得不動地？有二義故：一一向不動，謂行修上順故；二一體不動，謂與諸菩薩行體同故。文中先總明、後「常為」下別顯。今初，文有四句，皆含二義，論總釋云「佛性隨順因故。」佛性即初句，以梵云馱都，譯通界性致譯。論經云「得入佛性即是法身果性故。」論云佛性者，界滿足勝故。究竟見性，故云滿足。此即分齊境界。菩薩由得地智，能上入之。隨順因者，即下三句，由三為因故，能隨順佛境。一攝功德，佛功德照者，善清淨義故。謂以無垢慧善照佛德，即是攝義。二者行，謂正行威儀，順同佛故。三者近，即佛境現前，近如可覩故。後別明中，先明一向不動。論經十句，今經闕一。初一總顯佛加，解參玄極，上德被己故。既常為佛加，故名一向不動。餘句別依五種功德以顯不動：一供養功德，即梵釋四王。論經「王」下有「奉迎」之言。二守護功德，謂金剛等現形衛故。三依止功德，恒不捨三昧故。四國土清淨功德，即能現諸身差別，若器若眾生皆能隨現，故云無量。五「於一一」下教化眾生功德。此復五種，前三自分、後二勝進。一願取諸有，多為主導，故云有大勢力。二根心使智力，即報得神通，窮三際中眾生根欲等故。三無量法力，三昧自在轉法輪故。四受力，彼經云「能受無量記故」，今經闕此。五說力，即隨有可化示成正覺，真能說故。論經此後更有一句，結云「是菩薩如是通達」，論云「一向不動故」。二「佛子」下明一體不動。文有十句，初總、餘別。總云入大乘會者，謂入同類大乘眾數故。入數者，不破壞義，和合如一故。別有九種，具此九種，堪入眾數。一智不壞，獲法智通故；二說不壞，謂放教智光故；三解脫不壞，謂不住行證入空有等無礙法界，業用無礙故；四佛國清淨不壞，知世界自在故；五入大乘不壞，智能示現大功德故；六神通不壞，隨意自在故；七「善能」下能解釋義不壞，稱三際說故；八「普伏」下坐道場不壞，萬行及菩提樹下伏魔邪故；九正覺不壞，入如來境，同佛覺故。第三總結所住中行無障礙，不斷不轉念不退故。

第二位果。調柔中，先調柔行，法說中受世界差別等。無量法明者，等取眾生，智正覺故。論名彼因相故者，以所受法為自在因故。喻中，真金作閻浮主冠者，喻得清淨地，身心勝故。以此地中報行純熟，三世間自在故，特加於王。無與等者，喻善根光明轉更明淨。三「佛子譬如」下教智淨。梵王普放光明者，勝前日光，一多故、二淨故、三廣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二位果。調柔中，先調柔行，法說中受世界差別等。無量法明者，等取眾生，智正覺故。論名彼因相故者，以所受法為自在因故。喻中，真金作閻浮主冠者，喻得清淨地，身心勝故。以此地中報行純熟，三世間自在故，特加於王。無與等者，喻善根光明轉更明淨。三「佛子譬如」下教智淨。梵王普放光明者，勝前日光，一多故、二淨故、三廣故。

第三重頌分中，二十二頌分三：初十八偈半頌位行、次二偈半頌位果、後一結說分齊。今初，頌上七分即為七段：初一偈半頌集作地分。二一偈半頌淨忍分。三有七偈頌得勝行分，於中二，初二頌深行勝、後五頌發起勝。於中云但以甚深無礙智者，長行所無，故知唯念法性，則同二乘事理；事事皆無障礙，是菩薩學故。晉經全有一偈，云「但以得無礙，甚深微妙智，通達三世故，乃得名為佛。」又此一句亦可總頌餘勸。四有六偈頌淨佛國土分，於中三：初二器世間、次三眾生世間、後一智正覺世間。五有半偈頌十自在故。晉經云「能得於十種，妙大自在智。」六一偈頌大勝分。七一偈頌釋名分。密迹者，古譯為力士。餘文可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三重頌分中，二十二頌分三：初十八偈半頌位行、次二偈半頌位果、後一結說分齊。今初，頌上七分即為七段：初一偈半頌集作地分。二一偈半頌淨忍分。三有七偈頌得勝行分，於中二，初二頌深行勝、後五頌發起勝。於中云但以甚深無礙智者，長行所無，故知唯念法性，則同二乘事理；事事皆無障礙，是菩薩學故。晉經全有一偈，云「但以得無礙，甚深微妙智，通達三世故，乃得名為佛。」又此一句亦可總頌餘勸。四有六偈頌淨佛國土分，於中三：初二器世間、次三眾生世間、後一智正覺世間。五有半偈頌十自在故。晉經云「能得於十種，妙大自在智。」六一偈頌大勝分。七一偈頌釋名分。密迹者，古譯為力士。餘文可知也。