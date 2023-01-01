大方廣佛華嚴經疏卷第四十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第四十一

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

第七遠行地。所以來者，已說緣起相應慧住，寄於緣覺；次說有加行有功用無相住，寄菩薩地，故次來也。《瑜伽》云「前地雖能多住無相作意，而未能令無相作意無間無缺，多修習住為令滿故，次有此來。」又前功用未滿，今令滿故。言遠行者，通有四義。《成唯識》云「至無相住功用後邊，出過世間二乘道故。」此有三義，同於本分，已如前釋。《解深密》云「能遠證入無缺無間無相作意，與清淨地共相隣接，故名遠行。」此有二義：初義即三中無相，揀異前地，云無間缺；後義由隣後地，即能遠去故。故下經云「二界中間此能過故。」亦是前行、後遠。《攝大乘》云至功用行最後邊者，但是一義。世親釋云「雖一切相不能動搖，而於無相猶名有行者，此解功用之言，謂起功用住無相故。」《金光明經》同《深密》初義，《莊嚴論》中同《深密》後義。雖有四義，然通有二義立遠行名：一從前遠來至功用邊、二此功用行邊能遠去後位故。《十住論》云「去三界遠，近法王位，故名遠地。」《仁王》名遠達地者，亦通二義。然其能遠去行，正是無相故。所離障離細相現行障，謂六地執生滅細相現行故。此生滅相即是二愚：一細相現行愚，謂執有緣生流轉細生相故；二純作意求無相愚，即執有細還滅相故。以純作意於無相勤求，未能空中起有勝行，至此地中方能斷之。以常在無相故不執生，更不作意勤求無相，故能證得法無差別真如，以了種種教法同真無相故，以能空中起有勝行故成方便度，二行雙行乃至亦得無相之果。故知以純無相不礙起行，為此地別義。次正釋文，亦有三分：初讚請中有十二頌，前十讚、後二請。前中分四：初二天眾讚說主；次一天主光雲供佛，表智契法身故；三有一頌天眾慶聞；四有六頌天女樂音讚佛。於中，初一顯聲因緣、餘五正顯讚詞。於中，初四讚寂用無礙；後一明起用所由，即悲智無礙將說雙行，故承力讚此。後請可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七遠行地。所以來者，已說緣起相應慧住，寄於緣覺；次說有加行有功用無相住，寄菩薩地，故次來也。《瑜伽》云「前地雖能多住無相作意，而未能令無相作意無間無缺，多修習住為令滿故，次有此來。」又前功用未滿，今令滿故。言遠行者，通有四義。《成唯識》云「至無相住功用後邊，出過世間二乘道故。」此有三義，同於本分，已如前釋。《解深密》云「能遠證入無缺無間無相作意，與清淨地共相隣接，故名遠行。」此有二義：初義即三中無相，揀異前地，云無間缺；後義由隣後地，即能遠去故。故下經云「二界中間此能過故。」亦是前行、後遠。《攝大乘》云至功用行最後邊者，但是一義。世親釋云「雖一切相不能動搖，而於無相猶名有行者，此解功用之言，謂起功用住無相故。」《金光明經》同《深密》初義，《莊嚴論》中同《深密》後義。雖有四義，然通有二義立遠行名：一從前遠來至功用邊、二此功用行邊能遠去後位故。《十住論》云「去三界遠，近法王位，故名遠地。」《仁王》名遠達地者，亦通二義。然其能遠去行，正是無相故。所離障離細相現行障，謂六地執生滅細相現行故。此生滅相即是二愚：一細相現行愚，謂執有緣生流轉細生相故；二純作意求無相愚，即執有細還滅相故。以純作意於無相勤求，未能空中起有勝行，至此地中方能斷之。以常在無相故不執生，更不作意勤求無相，故能證得法無差別真如，以了種種教法同真無相故，以能空中起有勝行故成方便度，二行雙行乃至亦得無相之果。故知以純無相不礙起行，為此地別義。次正釋文，亦有三分：初讚請中有十二頌，前十讚、後二請。前中分四：初二天眾讚說主；次一天主光雲供佛，表智契法身故；三有一頌天眾慶聞；四有六頌天女樂音讚佛。於中，初一顯聲因緣、餘五正顯讚詞。於中，初四讚寂用無礙；後一明起用所由，即悲智無礙將說雙行，故承力讚此。後請可知。

第二正說分，中二：先行、後果。行中有五種相差別：一樂無作行對治差別、二彼障對治差別、三雙行勝差別、四前上地勝差別、五彼果差別。五中，初一是趣地方便，即當入心；餘四為住出心在果。又住中，初一即初住地、次一正住地、次一說雖在後義該始終、後一地滿。初言樂無作者，樂著般若觀空故，即細相現行障，此地隨有不著為能對治；二謂向雖能治前地樂空之心，以其有量有功用，即復是障故，修無量無功用行以為對治；三垢障既盡故，止觀雙行；四明此地功用過前六地、勝後三地，上即後也；五由地滿故，說雙行果。今初分中有四：初結前標後、二「何等」下徵顯其相、三「菩薩以如是」下結行功能、四「入已」下彰其分齊。今初，具足六地行已，即是結前義含所治無相行故。以般若無相行滿，於此生著非增上行故。次「欲入」下明其標後。十種方便即是能治，謂前樂無作不名方便，不能起增上行非殊勝道。今以十種不捨眾生法無我智以為能治，治前樂心，名方便慧，便能攝取增上行故，名起殊勝道。是則即有修空故不住空，是空中方便慧；即空涉有故不住有，是有中殊勝道。道即行也，所行殊勝故名增上。於何增上？謂前所寄世出世中即空，故勝於世間；即能涉有，故勝出世間。前六地中雖亦修悲不住於無，而在寂不能、出空方作，故不得方便殊勝之名；雖行空行有而多著空，但名樂無作治。二徵顯中，所以勝行得增上無勝者，由下十義故。義各二句，皆上句觀空、下句涉有。上句得下句，即成空中方便慧；下句得上句，即成有中殊勝行。不滯空有，並致雖言。論主攝十為四種功德，謂前三各一、後七為一故。一初句即護惡行因事。菩薩惡行有其二種：一不樂利樂、二起愛見。今由上句故無愛見，由下句故能利樂。若二中互闕皆有惡行，今由二句護之，為無愛見之悲因事。二即財及身勝因事。由供佛故，獲財及身。由得平等故，二事皆勝，勝財則隨物所須、勝身隨意取其何類。三護善根因事。善根即勤集福德為菩提資糧，今以即空智而集，是得彼勝因增上，令所集功德法皆成增上波羅蜜行，名之為護。雖有慈悲，但是增上意樂故。三皆自利、後七同是利他，合為第四攝眾生因事，即為七種：初一隨物受生、次二化令離障、後四攝令住善。初中願力受生，為作眾生上首，故須莊嚴三界。但是願生，非由業惑，故云遠離。二說對治故。謂示起煩惱，欲令治斷而知性寂，方為第一義治，令見常自寂故。三為滅智障故。障有四種，如五地隨世智中說，令隨眾生心作書論等無量事業而為能治。四於大法眾會集故。為物起嚴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正說分，中二：先行、後果。行中有五種相差別：一樂無作行對治差別、二彼障對治差別、三雙行勝差別、四前上地勝差別、五彼果差別。五中，初一是趣地方便，即當入心；餘四為住出心在果。又住中，初一即初住地、次一正住地、次一說雖在後義該始終、後一地滿。初言樂無作者，樂著般若觀空故，即細相現行障，此地隨有不著為能對治；二謂向雖能治前地樂空之心，以其有量有功用，即復是障故，修無量無功用行以為對治；三垢障既盡故，止觀雙行；四明此地功用過前六地、勝後三地，上即後也；五由地滿故，說雙行果。今初分中有四：初結前標後、二「何等」下徵顯其相、三「菩薩以如是」下結行功能、四「入已」下彰其分齊。今初，具足六地行已，即是結前義含所治無相行故。以般若無相行滿，於此生著非增上行故。次「欲入」下明其標後。十種方便即是能治，謂前樂無作不名方便，不能起增上行非殊勝道。今以十種不捨眾生法無我智以為能治，治前樂心，名方便慧，便能攝取增上行故，名起殊勝道。是則即有修空故不住空，是空中方便慧；即空涉有故不住有，是有中殊勝道。道即行也，所行殊勝故名增上。於何增上？謂前所寄世出世中即空，故勝於世間；即能涉有，故勝出世間。前六地中雖亦修悲不住於無，而在寂不能、出空方作，故不得方便殊勝之名；雖行空行有而多著空，但名樂無作治。二徵顯中，所以勝行得增上無勝者，由下十義故。義各二句，皆上句觀空、下句涉有。上句得下句，即成空中方便慧；下句得上句，即成有中殊勝行。不滯空有，並致雖言。論主攝十為四種功德，謂前三各一、後七為一故。一初句即護惡行因事。菩薩惡行有其二種：一不樂利樂、二起愛見。今由上句故無愛見，由下句故能利樂。若二中互闕皆有惡行，今由二句護之，為無愛見之悲因事。二即財及身勝因事。由供佛故，獲財及身。由得平等故，二事皆勝，勝財則隨物所須、勝身隨意取其何類。三護善根因事。善根即勤集福德為菩提資糧，今以即空智而集，是得彼勝因增上，令所集功德法皆成增上波羅蜜行，名之為護。雖有慈悲，但是增上意樂故。三皆自利、後七同是利他，合為第四攝眾生因事，即為七種：初一隨物受生、次二化令離障、後四攝令住善。初中願力受生，為作眾生上首，故須莊嚴三界。但是願生，非由業惑，故云遠離。二說對治故。謂示起煩惱，欲令治斷而知性寂，方為第一義治，令見常自寂故。三為滅智障故。障有四種，如五地隨世智中說，令隨眾生心作書論等無量事業而為能治。四於大法眾會集故。為物起嚴

土行。此明依報，下三明正報三輪益物。五即身業。無身現身者，令生五福，謂見聞親近供養修行故。自身無身，同佛法身故。下二亦然。六即口業，轉法輪故。七即意業，於無長短中隨問善釋，記三世事，起三世行故。第三總結勝能中，論釋云「此十種發起殊勝行，共對攝取、對治攝取者，皆上下二句相對，名為共對。由此上下各能對治，皆上句治凡、下句治小，隨治不同，義如前說。由二攝取，名殊勝行，對治前障。」四彰分齊者，明無相無間故。無相地名從此而立。此亦即攝前不退住，不同前六，前六得住地已捨入地心，以修解入，非以行入。此以行入故，常行不捨，名不退住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 土行。此明依報，下三明正報三輪益物。五即身業。無身現身者，令生五福，謂見聞親近供養修行故。自身無身，同佛法身故。下二亦然。六即口業，轉法輪故。七即意業，於無長短中隨問善釋，記三世事，起三世行故。第三總結勝能中，論釋云「此十種發起殊勝行，共對攝取、對治攝取者，皆上下二句相對，名為共對。由此上下各能對治，皆上句治凡、下句治小，隨治不同，義如前說。由二攝取，名殊勝行，對治前障。」四彰分齊者，明無相無間故。無相地名從此而立。此亦即攝前不退住，不同前六，前六得住地已捨入地心，以修解入，非以行入。此以行入故，常行不捨，名不退住。

第二「佛子菩薩摩訶薩住此第七」下彼障對治，即攝無著行，有量功用，皆不著故。言對治者，有二種相：一修行無量種，治前有量障。二「此菩薩作是念」下，修行無功用行，治前有功用障。今初有二十句，攝成十對，一一對中皆上句明境界無量，為所知所化；後句明佛德業無量，為能知能化。菩薩入彼佛化以用化生。要則攝十為五，即五無量界：初一對，眾生無量，論云「隨所化何等眾生」。此對為總，十對皆為利眾生故。言何等者，類非一故，釋經無量之言。隨所者，隨多類宜，而以無量化眾生業而化故。二有一對，眾生住何等處。謂住世界無量，以淨土行化故。三有二對，以何等智慧化。初對橫窮諸法智、後對竪窮三世智，皆是種智。二對約其所知，皆是法界無量。四有三對，明調伏界無量。初二對明以何等心。於中，初對隨眾生信樂種種天身，菩薩以名色身化故。謂心隨其樂，同修天行，得天身故，口隨其信，以名句身說彼行故。第二對知昔根欲不同，以隨類音稱根說故。次一對以何等行。謂知現在心行不同，以遍趣行說對治故。五有三對，明調伏方便界。論云「置何等乘？謂置三乘故。」初對為聲聞說智道，令證滅故；次對為緣覺說深智，令知因緣故；後對為菩薩說地度集成事，稱彼方便涉有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子菩薩摩訶薩住此第七」下彼障對治，即攝無著行，有量功用，皆不著故。言對治者，有二種相：一修行無量種，治前有量障。二「此菩薩作是念」下，修行無功用行，治前有功用障。今初有二十句，攝成十對，一一對中皆上句明境界無量，為所知所化；後句明佛德業無量，為能知能化。菩薩入彼佛化以用化生。要則攝十為五，即五無量界：初一對，眾生無量，論云「隨所化何等眾生」。此對為總，十對皆為利眾生故。言何等者，類非一故，釋經無量之言。隨所者，隨多類宜，而以無量化眾生業而化故。二有一對，眾生住何等處。謂住世界無量，以淨土行化故。三有二對，以何等智慧化。初對橫窮諸法智、後對竪窮三世智，皆是種智。二對約其所知，皆是法界無量。四有三對，明調伏界無量。初二對明以何等心。於中，初對隨眾生信樂種種天身，菩薩以名色身化故。謂心隨其樂，同修天行，得天身故，口隨其信，以名句身說彼行故。第二對知昔根欲不同，以隨類音稱根說故。次一對以何等行。謂知現在心行不同，以遍趣行說對治故。五有三對，明調伏方便界。論云「置何等乘？謂置三乘故。」初對為聲聞說智道，令證滅故；次對為緣覺說深智，令知因緣故；後對為菩薩說地度集成事，稱彼方便涉有故。

第二修無功用行，中二：先加行趣求、後「佛子此菩薩」下正顯修行。今初，先牒前無量為所趣求、「我悉」下要期以無功無相攝取彼境。無分別者，謂不取性相忘緣等照，即無相觀也。加以無功，無相尤勝。然任放天性，不由勤策自然而行，亡功合道，名無功用，八地方證。今要心住彼，故云應以。由功用行此已滿故，此則修行無功，非如八地任運無功也。二正顯中，初牒前觀智；次「常勤修」下是修行相，「方便」已下是所修法，即前空中方便慧、有中殊勝行。既以無功無相智修，能治功用有相之障。後安住不動，顯觀成相。此即行成不動，非如八地相用不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二修無功用行，中二：先加行趣求、後「佛子此菩薩」下正顯修行。今初，先牒前無量為所趣求、「我悉」下要期以無功無相攝取彼境。無分別者，謂不取性相忘緣等照，即無相觀也。加以無功，無相尤勝。然任放天性，不由勤策自然而行，亡功合道，名無功用，八地方證。今要心住彼，故云應以。由功用行此已滿故，此則修行無功，非如八地任運無功也。二正顯中，初牒前觀智；次「常勤修」下是修行相，「方便」已下是所修法，即前空中方便慧、有中殊勝行。既以無功無相智修，能治功用有相之障。後安住不動，顯觀成相。此即行成不動，非如八地相用不動。

第三「無有一念」下辨雙行勝。文分四別：一二行雙無間、二「常不捨」下信勝、三「此菩薩於念念」下能作大義、四「佛子此十」下菩提分差別。四中，前三別顯、後一總該。三中，前一自分、後二勝進。今初，無有一念休息廢捨者，正顯雙行無間之義。謂不捨前不動之止、觀察之觀，為止觀。二行雙行，一念不休，即無間義。次「行住」下顯無間時，謂四儀。睡寤舉睡夢者，以昧況審。二信勝者，論云「彼無量智中殊異義，莊嚴相現前。」專念故者，專念忍可，即是信義，常信前十無量。二嚴佛境，故名為勝。三作大義者，一念頓具十度之行，義利廣故，念念修起，故名為作。文中二：先總明、後「何以」下徵釋。徵云：十度行異，一念寧圓？釋文分二：先明能具所以，由悲智雙運故。後「所有」下顯所具之相。檀通悲智，忍唯約悲，餘皆約智。然此中十相，意令一念十相不同故。三檀等中隨取其一，可以意得。理實無所不具，故下菩提分中云「一切皆滿前六」，可知但釋後四。方便涉事云無量智，以是智故。又能出生施等行願，以攝眾生故名方便。願中由此願智，能求八地已上上上大波羅蜜，攝取彼勝行故。次力中，以是智故、遠離布施等障故，不為彼動。智中，以是智故，布施等一切種差別如實了知。為化眾生，故此四相皆從用立名，通成前六。亦有別成前六等，並如初會中辨。一念具十，念念皆然，初心欲修，至此方得。四菩提分差別中有四種相，前二攝善、後二離過。一依大乘行，謂十度自利，此即大義。結文為顯十度通二義故，論將屬後，巧用經文。二四攝者，即依教化眾生。三四持等，即依煩惱障增上淨故。謂依四持為所住處，以三解脫為所依門，修行三十七品，則得煩惱障淨。任持自分故名為持，亦名四家所住處故。四者，一般若家，此是能照；二者諦家，即是所照；三捨煩惱家；四苦清淨家。由初二勝業，離此惑苦。若約別說，初一見道前，次三即見修無學。四「略說」下依智障清淨，以無所不具故，離塵沙無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「無有一念」下辨雙行勝。文分四別：一二行雙無間、二「常不捨」下信勝、三「此菩薩於念念」下能作大義、四「佛子此十」下菩提分差別。四中，前三別顯、後一總該。三中，前一自分、後二勝進。今初，無有一念休息廢捨者，正顯雙行無間之義。謂不捨前不動之止、觀察之觀，為止觀。二行雙行，一念不休，即無間義。次「行住」下顯無間時，謂四儀。睡寤舉睡夢者，以昧況審。二信勝者，論云「彼無量智中殊異義，莊嚴相現前。」專念故者，專念忍可，即是信義，常信前十無量。二嚴佛境，故名為勝。三作大義者，一念頓具十度之行，義利廣故，念念修起，故名為作。文中二：先總明、後「何以」下徵釋。徵云：十度行異，一念寧圓？釋文分二：先明能具所以，由悲智雙運故。後「所有」下顯所具之相。檀通悲智，忍唯約悲，餘皆約智。然此中十相，意令一念十相不同故。三檀等中隨取其一，可以意得。理實無所不具，故下菩提分中云「一切皆滿前六」，可知但釋後四。方便涉事云無量智，以是智故。又能出生施等行願，以攝眾生故名方便。願中由此願智，能求八地已上上上大波羅蜜，攝取彼勝行故。次力中，以是智故、遠離布施等障故，不為彼動。智中，以是智故，布施等一切種差別如實了知。為化眾生，故此四相皆從用立名，通成前六。亦有別成前六等，並如初會中辨。一念具十，念念皆然，初心欲修，至此方得。四菩提分差別中有四種相，前二攝善、後二離過。一依大乘行，謂十度自利，此即大義。結文為顯十度通二義故，論將屬後，巧用經文。二四攝者，即依教化眾生。三四持等，即依煩惱障增上淨故。謂依四持為所住處，以三解脫為所依門，修行三十七品，則得煩惱障淨。任持自分故名為持，亦名四家所住處故。四者，一般若家，此是能照；二者諦家，即是所照；三捨煩惱家；四苦清淨家。由初二勝業，離此惑苦。若約別說，初一見道前，次三即見修無學。四「略說」下依智障清淨，以無所不具故，離塵沙無明。

第四「爾時解脫月」下，前上地勝差別中二：初明勝前六地、二「何以故菩薩從初」下明勝後三地。勝即增上義。前中二：先問。問意云：若先已具，此何獨言？若先未具，何得成此？後答中三：初標、次徵、後釋。釋中二：先別顯此地勝相，功用行滿，即自分滿足；「得入」下勝進趣後。由此二義，故能勝前智慧，即八地證智自在，即五通大用十自在等。二「佛子」下通示諸地滿相。即遠釋十地皆滿足言，近釋七地功用滿語。故論徵云：云何此地中方便行滿足？方便即功用也，具十方便故。論自釋云：彼餘世間出世間中，更起殊勝行。是故此七地中起一切佛法故者，謂前三世間、次三出世、此則更互各一殊勝行。今一切中具起，所以名滿，初地願中具、二地戒中具、三地聞中具。而云願增長者，欲依如來智慧利眾生故。餘可知。七地一切者，《瑜伽論》中說佛功德，七地皆得、八地成就、九地具足、十地圓滿，有少餘障未名清淨，離已即是清淨菩提。二明勝後三地。文中四：一法、二喻、三合、四因論生論。今初，先徵、後釋。徵意云：何以前六各一，至七方具一切？釋云：從初積集，至此成故。此酬前徵。由此便能令後三地勝行成就，斯乃勝後。勝前但約能入八地，勝後令後地無功行成，乃至十地，要由積功以至無功之功故。合中有雜染行，合雜染世界。然有二義：一即前六、二通前七，有清淨行，合純淨界，即後三地中間難過。亦有二義：一若六地為雜，則七地為中間。若七地皆雜，則從七至八即曰中間。難過者，猶娑婆之於極樂，淨穢域絕。前六後三難過亦爾，要得此地大願方便方能越之。淨由此到、染由此過，故此一地最為勝要。四因論生論中，先問、後答。問意云：前後可知。但言中間，為何所屬？答意明非染非淨，亦得名為亦染亦淨，故名中間。於中二：先通將七地對後彰劣，攝此第七通於染淨，則成前七地皆是染淨相雜，非純染行，故論云「從初地來離一切煩惱，示現如是此地名為染淨，非染行故。」二「佛子此第七」下別將此地對前彰勝，顯此第七雙非染淨故，成前第七是中間義。今初，通中有法、喻、合。法中，初標離惑業，顯是淨故；次「以迴向」下釋上淨義，以二因故；後「然未」下即由上二顯同前染，非報行故。次喻中，輪王喻七地，隨分捨功用道故。梵王喻於八地，報得初禪游千界故。然法中對問但明前七，喻中舉勝顯劣故兼明上地，合文準此可知。第二別明此地雙非染淨。初總明盡超過多貪等者，盡超故勝。前求佛之心為貪、厭世為瞋、取空著有為癡，至此盡超。又初地超貪，檀度滿故；二三超 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「爾時解脫月」下，前上地勝差別中二：初明勝前六地、二「何以故菩薩從初」下明勝後三地。勝即增上義。前中二：先問。問意云：若先已具，此何獨言？若先未具，何得成此？後答中三：初標、次徵、後釋。釋中二：先別顯此地勝相，功用行滿，即自分滿足；「得入」下勝進趣後。由此二義，故能勝前智慧，即八地證智自在，即五通大用十自在等。二「佛子」下通示諸地滿相。即遠釋十地皆滿足言，近釋七地功用滿語。故論徵云：云何此地中方便行滿足？方便即功用也，具十方便故。論自釋云：彼餘世間出世間中，更起殊勝行。是故此七地中起一切佛法故者，謂前三世間、次三出世、此則更互各一殊勝行。今一切中具起，所以名滿，初地願中具、二地戒中具、三地聞中具。而云願增長者，欲依如來智慧利眾生故。餘可知。七地一切者，《瑜伽論》中說佛功德，七地皆得、八地成就、九地具足、十地圓滿，有少餘障未名清淨，離已即是清淨菩提。二明勝後三地。文中四：一法、二喻、三合、四因論生論。今初，先徵、後釋。徵意云：何以前六各一，至七方具一切？釋云：從初積集，至此成故。此酬前徵。由此便能令後三地勝行成就，斯乃勝後。勝前但約能入八地，勝後令後地無功行成，乃至十地，要由積功以至無功之功故。合中有雜染行，合雜染世界。然有二義：一即前六、二通前七，有清淨行，合純淨界，即後三地中間難過。亦有二義：一若六地為雜，則七地為中間。若七地皆雜，則從七至八即曰中間。難過者，猶娑婆之於極樂，淨穢域絕。前六後三難過亦爾，要得此地大願方便方能越之。淨由此到、染由此過，故此一地最為勝要。四因論生論中，先問、後答。問意云：前後可知。但言中間，為何所屬？答意明非染非淨，亦得名為亦染亦淨，故名中間。於中二：先通將七地對後彰劣，攝此第七通於染淨，則成前七地皆是染淨相雜，非純染行，故論云「從初地來離一切煩惱，示現如是此地名為染淨，非染行故。」二「佛子此第七」下別將此地對前彰勝，顯此第七雙非染淨故，成前第七是中間義。今初，通中有法、喻、合。法中，初標離惑業，顯是淨故；次「以迴向」下釋上淨義，以二因故；後「然未」下即由上二顯同前染，非報行故。次喻中，輪王喻七地，隨分捨功用道故。梵王喻於八地，報得初禪游千界故。然法中對問但明前七，喻中舉勝顯劣故兼明上地，合文準此可知。第二別明此地雙非染淨。初總明盡超過多貪等者，盡超故勝。前求佛之心為貪、厭世為瞋、取空著有為癡，至此盡超。又初地超貪，檀度滿故；二三超

瞋，尸忍滿故；三亦超癡，得聞持故；四地超慢，道品離我相故；五地超疑，了諸諦故；六地超見，入般若故。此地總超隨惑等，常在觀故，故云盡超。而云多者，顯非報行故，則細者未超。次「住此」下正明形前望後以顯雙非。後「何以」下釋雙非義。常在觀故，惑不現行，即過前也。有功用行，名求未滿，即劣後也。功用即是煩惱，以有起動故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋，尸忍滿故；三亦超癡，得聞持故；四地超慢，道品離我相故；五地超疑，了諸諦故；六地超見，入般若故。此地總超隨惑等，常在觀故，故云盡超。而云多者，顯非報行故，則細者未超。次「住此」下正明形前望後以顯雙非。後「何以」下釋雙非義。常在觀故，惑不現行，即過前也。有功用行，名求未滿，即劣後也。功用即是煩惱，以有起動故。

第五「佛子菩薩住此第七」下彼果分中，論主此中名雙行果。此果實通諸分，以雙行是正住行，親生此果故。又以雙行該於諸分皆雙行故，名雙行果。文分四果：一業清淨、二得勝三昧、三得過地、四得勝行。遠公云：「初即彼障對治果；二即雙行果；三即前上地勝果，勝行轉增故；四即樂無作行對治果，以彼方便及起勝行滿足在此故。」又初一即自他二行雙行、二即定慧雙行、三即悲智等雙行、四即寂用雙行。就初果中復分四種：一者戒清淨。於中，初約性戒明戒，但三業淨。後「所有」已下約制聽明戒，則惡止善行。二「世間所有」下世間智淨，此辨行用。三「此菩薩」下明得自身勝，此明行體。論云心行二平等無與等者，謂深心及妙行為二，深心即證行，猶是前十方便；妙行即教行，亦是前起勝行。此二齊起故云平等，不同前地有無間生。四「諸禪」下明得勝力，謂得禪等現前勝功德力故。上三自分，此一勝進。文中二：初明離定障。禪等已見品初。論云「寂滅樂行故」，此釋三昧是現法樂住禪。次云滅定三摩跋提者，以三摩鉢底有其五種：一四無色、二八勝處、三十遍處、四滅盡定、五無想定。前四菩薩多入，為化眾生；後一不入，非聖法故。今於五中，正意在於滅定，故論別明。下解脫月亦因此言，問何位中能入滅定也。後「此地」下離智障可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「佛子菩薩住此第七」下彼果分中，論主此中名雙行果。此果實通諸分，以雙行是正住行，親生此果故。又以雙行該於諸分皆雙行故，名雙行果。文分四果：一業清淨、二得勝三昧、三得過地、四得勝行。遠公云：「初即彼障對治果；二即雙行果；三即前上地勝果，勝行轉增故；四即樂無作行對治果，以彼方便及起勝行滿足在此故。」又初一即自他二行雙行、二即定慧雙行、三即悲智等雙行、四即寂用雙行。就初果中復分四種：一者戒清淨。於中，初約性戒明戒，但三業淨。後「所有」已下約制聽明戒，則惡止善行。二「世間所有」下世間智淨，此辨行用。三「此菩薩」下明得自身勝，此明行體。論云心行二平等無與等者，謂深心及妙行為二，深心即證行，猶是前十方便；妙行即教行，亦是前起勝行。此二齊起故云平等，不同前地有無間生。四「諸禪」下明得勝力，謂得禪等現前勝功德力故。上三自分，此一勝進。文中二：初明離定障。禪等已見品初。論云「寂滅樂行故」，此釋三昧是現法樂住禪。次云滅定三摩跋提者，以三摩鉢底有其五種：一四無色、二八勝處、三十遍處、四滅盡定、五無想定。前四菩薩多入，為化眾生；後一不入，非聖法故。今於五中，正意在於滅定，故論別明。下解脫月亦因此言，問何位中能入滅定也。後「此地」下離智障可知。

第二「佛子菩薩住此地入菩薩」下明三昧勝，分二，初別舉十名、後「入如是」下總結多類。今初，前五自利、後五利他。又前五起解、後五成行。又前五現法樂住、後五利益眾生。前中，初二知理、次二知教義、後一知事。一云善觀擇者，依未觀義，伏心令觀；二依已觀義，重更思審，故論經云「善思義三昧」。三依一名說無量義，故云最勝。四依一義說無量名，故云分別。義含於名，故稱為藏。五依通一切五明處，如事實故。後五中，初一依煩惱障淨真如，觀堅固根故。《般若》云「不動法界故，真如觀為堅。」《起信》云「真如三昧為諸定之本」，故此云根。此一顯行深，後四依智障淨以顯行廣，為治四障故。經即能治障在文外。四中，初一助道、次二證道、後一不住道。初智通者，治勝功德障。智通即是勝德，下三倣此，以智與通化利鈍二類令入一實，故名為門。二治無礙智障，雙照事理二法界為業故。三治於深上佛法怯弱障，大悲勝利安住涅槃能建大事，是佛深上故。四治不住行障。種種義藏者，種種善根故，此善能生不住，故名為藏。修有為善根，故不住涅槃；修無為善根，故不住生死。種種善根，即無住之門。後結可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子菩薩住此地入菩薩」下明三昧勝，分二，初別舉十名、後「入如是」下總結多類。今初，前五自利、後五利他。又前五起解、後五成行。又前五現法樂住、後五利益眾生。前中，初二知理、次二知教義、後一知事。一云善觀擇者，依未觀義，伏心令觀；二依已觀義，重更思審，故論經云「善思義三昧」。三依一名說無量義，故云最勝。四依一義說無量名，故云分別。義含於名，故稱為藏。五依通一切五明處，如事實故。後五中，初一依煩惱障淨真如，觀堅固根故。《般若》云「不動法界故，真如觀為堅。」《起信》云「真如三昧為諸定之本」，故此云根。此一顯行深，後四依智障淨以顯行廣，為治四障故。經即能治障在文外。四中，初一助道、次二證道、後一不住道。初智通者，治勝功德障。智通即是勝德，下三倣此，以智與通化利鈍二類令入一實，故名為門。二治無礙智障，雙照事理二法界為業故。三治於深上佛法怯弱障，大悲勝利安住涅槃能建大事，是佛深上故。四治不住行障。種種義藏者，種種善根故，此善能生不住，故名為藏。修有為善根，故不住涅槃；修無為善根，故不住生死。種種善根，即無住之門。後結可知。

第三「是菩薩得此」下明過地。於中三：一行修善巧過、二作業廣大過、三修行勝入過。今初。過法有二：一巧智、二深悲。過相亦二：一下過二乘、二上過智地。智慧地即八地無功用智，由此地中雙觀止觀，便至彼處法流水中，任運雙流趣佛智海。二「佛子菩薩住此」下作業廣大過，中二：先正顯過、後「解脫月」下彰過分齊。今初中先對下彰出過。言無相者，即前樂無作。對治無量者，即前無量對治。入定離相，二乘容有而非無量，故此無量顯異二乘。善淨之言顯過下地，謂修方便行滿足故。後得無生法忍光明，對上彰入過，是彼八地無生法忍明相現前故、下地未得故。二彰過分齊，中二：先難即執前同後難；後答即揀後異前答，有法、喻、合。法中，非自力者，障現行故。喻中，王家即如來家，王后即得真法喜，修二利故名為王相。合中，大法即法中佛果法。自所行者，即殊勝行；智慧力者，即方便智。於此二中常不出觀，故是自力能過。此約寄位，廣如初地中辨。餘文可知。三「佛子」下明行修勝入過。謂非但如前廣多無量，而力用難測深無分量，勝而過也。論云神力亦無量者，神即難測義也。文中言甚深者，即遠入無底故。遠離者，彼前障滅故。無行者，無相之行，無所行故、彼前六地不能行故。常行者，此無間故。得此三業，即當體深入過。「勤求」下即趣後勝入。故二乘亦有離彼相業，而得少為足，不能上求菩提；求故過也。「是故」已下結雙行過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「是菩薩得此」下明過地。於中三：一行修善巧過、二作業廣大過、三修行勝入過。今初。過法有二：一巧智、二深悲。過相亦二：一下過二乘、二上過智地。智慧地即八地無功用智，由此地中雙觀止觀，便至彼處法流水中，任運雙流趣佛智海。二「佛子菩薩住此」下作業廣大過，中二：先正顯過、後「解脫月」下彰過分齊。今初中先對下彰出過。言無相者，即前樂無作。對治無量者，即前無量對治。入定離相，二乘容有而非無量，故此無量顯異二乘。善淨之言顯過下地，謂修方便行滿足故。後得無生法忍光明，對上彰入過，是彼八地無生法忍明相現前故、下地未得故。二彰過分齊，中二：先難即執前同後難；後答即揀後異前答，有法、喻、合。法中，非自力者，障現行故。喻中，王家即如來家，王后即得真法喜，修二利故名為王相。合中，大法即法中佛果法。自所行者，即殊勝行；智慧力者，即方便智。於此二中常不出觀，故是自力能過。此約寄位，廣如初地中辨。餘文可知。三「佛子」下明行修勝入過。謂非但如前廣多無量，而力用難測深無分量，勝而過也。論云神力亦無量者，神即難測義也。文中言甚深者，即遠入無底故。遠離者，彼前障滅故。無行者，無相之行，無所行故、彼前六地不能行故。常行者，此無間故。得此三業，即當體深入過。「勤求」下即趣後勝入。故二乘亦有離彼相業，而得少為足，不能上求菩提；求故過也。「是故」已下結雙行過。

第四「解脫月」下明得勝行。於中二：先得寂滅勝行，在定不住故，即方便智也；二「佛子此菩薩」下得發起勝，即起殊勝行。前中，先問、後答。答中，先明得法分齊。六地入深緣起之實際，未念念入者有出觀故。後「今住」下辨勝過劣，於中有法、喻、合。法中，先正明得而不證；後「此菩薩」下出不證所以，以得方便，即寂起用故、成不思議三業故，能不起滅定現諸威儀。喻云善巧力者，知行船法，知水相故。準《大品經》，未善巧前亦有其喻，方便未成入水便敗故。合云波羅蜜船，即般若等也。以願力者，是方便不捨有因。二明發起勝行中，亦是上來已攝無著行，此下攝平等隨順一切眾生迴向。且依發起勝行，文分為二：初牒前標後。由得滅定三昧，不作證智，故成後大方便也；後「雖示」下正顯勝行。經有十句，論為八種共對治攝，謂後三為一故。能治所治二行共俱，互相攝故，如示生死為所治，以恒住涅槃為能治。能治攝於所治，則不為生死所染。亦得以涅槃為所治，示現生死為能治。能治攝於所治，而不證於涅槃。他皆倣此。八中，初一為總，故云生死涅槃。論云「一起功德行，謂入生死為福業事故。」《淨名》云「生死畏中當依如來功德之力。不入生死海，不得無價寶珠，何有功德。」二上首攝餘行。謂既示生死，必為上首，攝眷屬故。三願取有行，非業所拘故，處而不染。四家不斷行，謂雖言不染，而示有妻子，名家不斷。雖然不燒者，示有常修梵行故。唯此一句，具空中方便慧、有中殊勝行。上下皆應倣此，從略故無。五者入行，謂非獨化凡，亦轉二乘入佛慧故。六資生行，謂雖知五欲即道含攝佛法，而飲食資身睡夢資神皆順五欲、十軍，是魔境界。七退行，謂示老病死衰退，即四魔等法。不行其因，名超魔道。八者轉行，謂初四化凡、次一化小、次二化魔。今由自行不染，故轉凡之惑，今絕其因。此有三種：一見貪轉，外道著諸見故，如佛示學二仙，今彼轉捨諸見著故。二障礙轉，如佛示學書算等。三所有下貪轉，如佛處於王宮不生染著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「解脫月」下明得勝行。於中二：先得寂滅勝行，在定不住故，即方便智也；二「佛子此菩薩」下得發起勝，即起殊勝行。前中，先問、後答。答中，先明得法分齊。六地入深緣起之實際，未念念入者有出觀故。後「今住」下辨勝過劣，於中有法、喻、合。法中，先正明得而不證；後「此菩薩」下出不證所以，以得方便，即寂起用故、成不思議三業故，能不起滅定現諸威儀。喻云善巧力者，知行船法，知水相故。準《大品經》，未善巧前亦有其喻，方便未成入水便敗故。合云波羅蜜船，即般若等也。以願力者，是方便不捨有因。二明發起勝行中，亦是上來已攝無著行，此下攝平等隨順一切眾生迴向。且依發起勝行，文分為二：初牒前標後。由得滅定三昧，不作證智，故成後大方便也；後「雖示」下正顯勝行。經有十句，論為八種共對治攝，謂後三為一故。能治所治二行共俱，互相攝故，如示生死為所治，以恒住涅槃為能治。能治攝於所治，則不為生死所染。亦得以涅槃為所治，示現生死為能治。能治攝於所治，而不證於涅槃。他皆倣此。八中，初一為總，故云生死涅槃。論云「一起功德行，謂入生死為福業事故。」《淨名》云「生死畏中當依如來功德之力。不入生死海，不得無價寶珠，何有功德。」二上首攝餘行。謂既示生死，必為上首，攝眷屬故。三願取有行，非業所拘故，處而不染。四家不斷行，謂雖言不染，而示有妻子，名家不斷。雖然不燒者，示有常修梵行故。唯此一句，具空中方便慧、有中殊勝行。上下皆應倣此，從略故無。五者入行，謂非獨化凡，亦轉二乘入佛慧故。六資生行，謂雖知五欲即道含攝佛法，而飲食資身睡夢資神皆順五欲、十軍，是魔境界。七退行，謂示老病死衰退，即四魔等法。不行其因，名超魔道。八者轉行，謂初四化凡、次一化小、次二化魔。今由自行不染，故轉凡之惑，今絕其因。此有三種：一見貪轉，外道著諸見故，如佛示學二仙，今彼轉捨諸見著故。二障礙轉，如佛示學書算等。三所有下貪轉，如佛處於王宮不生染著。

第二位果。初調柔中，文亦有四：初調柔行。體中亦有法、喻、合。法中亦三：初緣。次「於彼」下能練行。言護持正法者，由方便行滿，守護於他故，得於三界為大師，所以能護。三「利益眾生」下明所練淨。論云此地釋名應知者，即以經文為釋名，謂利益眾生是有中殊勝行，法忍清淨即空中方便智，此二是行。善根轉更增勝者，明功用究竟，即是遠義。喻中，金喻證智，信等善根。眾寶間錯者，即一切菩提分法方便行功用滿足，故令前善根轉勝。第二「佛子譬如日光」下明教智淨，先喻、後合。喻中，光義如前地。而此日光盛，故勝彼月光。以月光清涼如般若故，日光用廣如方便故。餘並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二位果。初調柔中，文亦有四：初調柔行。體中亦有法、喻、合。法中亦三：初緣。次「於彼」下能練行。言護持正法者，由方便行滿，守護於他故，得於三界為大師，所以能護。三「利益眾生」下明所練淨。論云此地釋名應知者，即以經文為釋名，謂利益眾生是有中殊勝行，法忍清淨即空中方便智，此二是行。善根轉更增勝者，明功用究竟，即是遠義。喻中，金喻證智，信等善根。眾寶間錯者，即一切菩提分法方便行功用滿足，故令前善根轉勝。第二「佛子譬如日光」下明教智淨，先喻、後合。喻中，光義如前地。而此日光盛，故勝彼月光。以月光清涼如般若故，日光用廣如方便故。餘並可知。

第三重頌。二十一頌分三：初十七頌半頌位行、次二頌半頌位果、後一頌歎勝結說。前中分五：初四頌樂無作行對治。次二頌彼障對治中無量，略不頌無功用行。三有三頌頌雙行無間。四有五頌頌前上地勝分。言三諍息者，約忍度故。又得法光明，故無有諍。五有三頌半頌雙行果(已下入第三十八經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三重頌。二十一頌分三：初十七頌半頌位行、次二頌半頌位果、後一頌歎勝結說。前中分五：初四頌樂無作行對治。次二頌彼障對治中無量，略不頌無功用行。三有三頌頌雙行無間。四有五頌頌前上地勝分。言三諍息者，約忍度故。又得法光明，故無有諍。五有三頌半頌雙行果(已下入第三十八經)。

第八不動地。所以來者，《瑜伽》云「雖於無相作意無缺無間，多修習住，而未能於無相住中捨離功用，又未能得於相自在。修習得滿，故次來也。」又約寄位。初之三地寄同世間，次有四地寄三乘法，第八已去寄顯一乘。故《莊嚴論》釋第七地云「近一乘故」，梁論亦說「八地已上以為一乘」，是知從前差別進入一乘，故次來也。言不動者，總有三義。故《成唯識》云「無分別智任運相續，相用煩惱不能動故。」謂任運故，功用不能動。相續故，相不能動。總由上二煩惱不動，與本分大同。而《金光明》云「無相正思惟修得自在，諸煩惱行不能令動。」但有二義，由相於前已不動故。行即功用，《攝論》云「由一切相有功用行不能動故。」此則略無煩惱。無性釋意云「第七地行動、相不動，此中行相俱不動。」世親同此。《解深密》云「由於無相得無功用，於諸法中不為現前煩惱所動。」此但約煩惱不動上二。《十住論》云「若天魔梵沙門婆羅門，無能動其願故。」此即約人不能動，人亦是相。《仁王》名等觀地者，上皆對他立名，此約當體受稱，即無相觀。下經自有釋名，至彼當知。若不動名，諸論雖異，並不出前三。故所離障亦離無相中作加行障。由有加行，未能任運現相及土。此地能斷，說斷二愚：一於無相作功用愚、二於相自在愚，令於相中不自在故。其所證如名不增減，以住無相不隨淨染有增減故。即此亦名相土自在所依真如，證此真如現相現土皆自在故，故所成行亦名無生法忍。相土自在，及所得果即定自在等，皆由無相無功用故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八不動地。所以來者，《瑜伽》云「雖於無相作意無缺無間，多修習住，而未能於無相住中捨離功用，又未能得於相自在。修習得滿，故次來也。」又約寄位。初之三地寄同世間，次有四地寄三乘法，第八已去寄顯一乘。故《莊嚴論》釋第七地云「近一乘故」，梁論亦說「八地已上以為一乘」，是知從前差別進入一乘，故次來也。言不動者，總有三義。故《成唯識》云「無分別智任運相續，相用煩惱不能動故。」謂任運故，功用不能動。相續故，相不能動。總由上二煩惱不動，與本分大同。而《金光明》云「無相正思惟修得自在，諸煩惱行不能令動。」但有二義，由相於前已不動故。行即功用，《攝論》云「由一切相有功用行不能動故。」此則略無煩惱。無性釋意云「第七地行動、相不動，此中行相俱不動。」世親同此。《解深密》云「由於無相得無功用，於諸法中不為現前煩惱所動。」此但約煩惱不動上二。《十住論》云「若天魔梵沙門婆羅門，無能動其願故。」此即約人不能動，人亦是相。《仁王》名等觀地者，上皆對他立名，此約當體受稱，即無相觀。下經自有釋名，至彼當知。若不動名，諸論雖異，並不出前三。故所離障亦離無相中作加行障。由有加行，未能任運現相及土。此地能斷，說斷二愚：一於無相作功用愚、二於相自在愚，令於相中不自在故。其所證如名不增減，以住無相不隨淨染有增減故。即此亦名相土自在所依真如，證此真如現相現土皆自在故，故所成行亦名無生法忍。相土自在，及所得果即定自在等，皆由無相無功用故。

次正釋文，亦有三分：初讚請中有十二頌，分二：前十讚、後二請。前中二：初二天王天眾供讚、後八天女樂讚。於中二：初二標讚所依、餘六正顯讚德。總讚如來身土自在，將說身土自在地故。於中，毛端約剎論處，毛孔約身。六中，前四依正互在，五依正重重，六轉變自在兼結無盡。後請可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次正釋文，亦有三分：初讚請中有十二頌，分二：前十讚、後二請。前中二：初二天王天眾供讚、後八天女樂讚。於中二：初二標讚所依、餘六正顯讚德。總讚如來身土自在，將說身土自在地故。於中，毛端約剎論處，毛孔約身。六中，前四依正互在，五依正重重，六轉變自在兼結無盡。後請可知。

第二正說分中二：先地行、後地果。前中有七種差別：一總明方便集作地分、二「入一切法本來無生」下得淨忍分、三「佛子菩薩成就此忍」下得勝行分、四「佛子菩薩住此第八地以大」下淨佛國土分、五「佛子菩薩成就如是身智」下得自在分、六「此菩薩如是入已」下大勝分、七「佛子此菩薩智地」下釋名分。七中，初二是趣地方便：一是遠方便，總前七地集作此地方便故；二是近方便，前地得忍光明，此修熟令淨故。三是初住地行，謂依前淨忍發起勝修故。次二即安住地行，謂四是正住之始，依前勝行更起修淨佛土之行。五即正住之終，由淨土行成德無礙。六是地滿行，此地望前通皆是勝，今復地滿，勝中之勝，故云大勝。七即辨德彰號，通於始終。又前二分即是入心，餘是住心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正說分中二：先地行、後地果。前中有七種差別：一總明方便集作地分、二「入一切法本來無生」下得淨忍分、三「佛子菩薩成就此忍」下得勝行分、四「佛子菩薩住此第八地以大」下淨佛國土分、五「佛子菩薩成就如是身智」下得自在分、六「此菩薩如是入已」下大勝分、七「佛子此菩薩智地」下釋名分。七中，初二是趣地方便：一是遠方便，總前七地集作此地方便故；二是近方便，前地得忍光明，此修熟令淨故。三是初住地行，謂依前淨忍發起勝修故。次二即安住地行，謂四是正住之始，依前勝行更起修淨佛土之行。五即正住之終，由淨土行成德無礙。六是地滿行，此地望前通皆是勝，今復地滿，勝中之勝，故云大勝。七即辨德彰號，通於始終。又前二分即是入心，餘是住心。

今初，分二：先標集德處。謂總前七地，非獨第七。第七雖亦有下十法，而非次第，以是功用行滿無功用際，故總集之。即四節中當第三也。後「善修」已下正顯所集，有十一句，分二：前三同相，諸地通行故；後八別相，諸地異修故。同中三句：一二種無我上上證故。此即證道地地轉勝，名上上證。巧證不著，經云方便。二善淨諸道者，不住道清淨故。悲智雙運，故名為諸。三善集助道者，彼方便智行所攝，滿足助菩提分法故。方便是前證道。行即不住道，悲智等行故。菩提分即是彼二所攝之助，助彼二故。後「大願」下別相，攝八為七：一初地大願攝持能至此故。二二地攝善戒中如來力加故。彼經「為證十力四無所畏等故，是故我今等行十善」等，即上承佛力。三地中因修自證禪定神通，名自善力所持。四「常念」下，論云「四地中所說法分別智教化智障淨勝念通達佛法」者，謂前十法明門是智分別，即前觀察，依彼智明入如來所說法中。次教化智，即彼經清淨分中以十種智成就法故生如來家。障淨勝者，即彼論釋謂滅三地智障，攝四地勝智故。上之二段皆念通達佛法，故與此同。五地中有十種平等深淨心，故云善淨深心，此心即是思覺。六能成下六地中三種大悲，故云成就福德。三皆觀因緣集，即成就智慧。七中二句，以近此地故。初空中方便智、有中殊勝行，皆是大慈大悲不捨眾生行。次句即前以無量眾生界故入無量智道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初，分二：先標集德處。謂總前七地，非獨第七。第七雖亦有下十法，而非次第，以是功用行滿無功用際，故總集之。即四節中當第三也。後「善修」已下正顯所集，有十一句，分二：前三同相，諸地通行故；後八別相，諸地異修故。同中三句：一二種無我上上證故。此即證道地地轉勝，名上上證。巧證不著，經云方便。二善淨諸道者，不住道清淨故。悲智雙運，故名為諸。三善集助道者，彼方便智行所攝，滿足助菩提分法故。方便是前證道。行即不住道，悲智等行故。菩提分即是彼二所攝之助，助彼二故。後「大願」下別相，攝八為七：一初地大願攝持能至此故。二二地攝善戒中如來力加故。彼經「為證十力四無所畏等故，是故我今等行十善」等，即上承佛力。三地中因修自證禪定神通，名自善力所持。四「常念」下，論云「四地中所說法分別智教化智障淨勝念通達佛法」者，謂前十法明門是智分別，即前觀察，依彼智明入如來所說法中。次教化智，即彼經清淨分中以十種智成就法故生如來家。障淨勝者，即彼論釋謂滅三地智障，攝四地勝智故。上之二段皆念通達佛法，故與此同。五地中有十種平等深淨心，故云善淨深心，此心即是思覺。六能成下六地中三種大悲，故云成就福德。三皆觀因緣集，即成就智慧。七中二句，以近此地故。初空中方便智、有中殊勝行，皆是大慈大悲不捨眾生行。次句即前以無量眾生界故入無量智道。

第二淨忍分，有十五句，分三：初十正明無生忍、次四明無生忍淨、後一結得忍名。然無生忍略有二種：一約法、二約行。約法則諸無起作之理皆曰無生，慧心安此故名為忍，即正明中意。約行則報行純熟智冥於理，無相無功曠若虛空、湛猶渟海，心識妄惑寂然不起，方曰無生，即淨忍中意。前一猶通諸地，未得於後，不稱淨忍。今初段中言一切法者，總該萬有理事之法。入即證達。以歷事難窮，略陳其十，十中相從為四無生：前七為一，名事無生；後三各一，二自性無生、三數差別無生、四作業無生。四中，一破相、二破性、三因泯、四果離。即前二破相入如，後二證實捨相。若寄位，初加行、二正體、四後得、三通始終。又四中，約法性收不出真妄，妄法本空稱曰無生，真法離相亦曰無生。依《佛性》等論說三性無生，如初會說。事無生中，前四不增，正顯無生；後三不減，亦即無滅。法本不生，今則無滅，以初攝後皆曰無生。別言七者，為治七種實故。實者，隨相執定故。一淨分法中本有實，謂計自性住，性為事物有。今為治此，故云本來無生，本性離故；先若有生，後應滅故。二新新生實，計習所成性為實。治此云無起，從緣起故。三相實，即計前二性所生行相。治此云無相，前二能生無故。四後際實，謂計於佛果後際出纏。治此云無成，真如出纏，非新成故；菩薩成佛時，煩惱作菩提故。上四，初一自性住佛性、次二引出、後一至得果性。又此四展轉釋疑，可知。五先際實，謂對佛果後際，眾生煩惱為先。治此云無壞，煩惱即空，無可壞故。菩薩未成佛時，菩提作煩惱故，染淨和合以為眾生。前遣淨分、此遣染分。又前即不空藏、此即空藏皆不可得。六論云盡實諸眾生者，謂執眾生念念盡故。揀上煩惱故，特云諸眾生。故上經云「一切凡夫行，莫不速歸盡。」治此云無盡，其性如虛空故。七論云雜染實淨分中者，謂修行位中轉染向淨。治此云無轉，若定有實，不可轉故。論經云不行，謂能轉之行不可得故。第二無性為性者，即自性無生，此則顯詮。論經云非有有性者，明非有彼定執自性。此則遮詮。遮顯雖殊，義旨不異。無性即是法無我理，此理既以無性為其自性，則自體無性，非是先有今無，亦非全無真體，故云為性。以前觀事無生，正忍此理故。故論云「彼觀事故是此忍，不得言無。」斯則非有非無以顯中道。此二亦不二。又此理亦非所觀事外，故論云「所有觀法無我理，無二相故。」斯則非即非離無二為中道義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二淨忍分，有十五句，分三：初十正明無生忍、次四明無生忍淨、後一結得忍名。然無生忍略有二種：一約法、二約行。約法則諸無起作之理皆曰無生，慧心安此故名為忍，即正明中意。約行則報行純熟智冥於理，無相無功曠若虛空、湛猶渟海，心識妄惑寂然不起，方曰無生，即淨忍中意。前一猶通諸地，未得於後，不稱淨忍。今初段中言一切法者，總該萬有理事之法。入即證達。以歷事難窮，略陳其十，十中相從為四無生：前七為一，名事無生；後三各一，二自性無生、三數差別無生、四作業無生。四中，一破相、二破性、三因泯、四果離。即前二破相入如，後二證實捨相。若寄位，初加行、二正體、四後得、三通始終。又四中，約法性收不出真妄，妄法本空稱曰無生，真法離相亦曰無生。依《佛性》等論說三性無生，如初會說。事無生中，前四不增，正顯無生；後三不減，亦即無滅。法本不生，今則無滅，以初攝後皆曰無生。別言七者，為治七種實故。實者，隨相執定故。一淨分法中本有實，謂計自性住，性為事物有。今為治此，故云本來無生，本性離故；先若有生，後應滅故。二新新生實，計習所成性為實。治此云無起，從緣起故。三相實，即計前二性所生行相。治此云無相，前二能生無故。四後際實，謂計於佛果後際出纏。治此云無成，真如出纏，非新成故；菩薩成佛時，煩惱作菩提故。上四，初一自性住佛性、次二引出、後一至得果性。又此四展轉釋疑，可知。五先際實，謂對佛果後際，眾生煩惱為先。治此云無壞，煩惱即空，無可壞故。菩薩未成佛時，菩提作煩惱故，染淨和合以為眾生。前遣淨分、此遣染分。又前即不空藏、此即空藏皆不可得。六論云盡實諸眾生者，謂執眾生念念盡故。揀上煩惱故，特云諸眾生。故上經云「一切凡夫行，莫不速歸盡。」治此云無盡，其性如虛空故。七論云雜染實淨分中者，謂修行位中轉染向淨。治此云無轉，若定有實，不可轉故。論經云不行，謂能轉之行不可得故。第二無性為性者，即自性無生，此則顯詮。論經云非有有性者，明非有彼定執自性。此則遮詮。遮顯雖殊，義旨不異。無性即是法無我理，此理既以無性為其自性，則自體無性，非是先有今無，亦非全無真體，故云為性。以前觀事無生，正忍此理故。故論云「彼觀事故是此忍，不得言無。」斯則非有非無以顯中道。此二亦不二。又此理亦非所觀事外，故論云「所有觀法無我理，無二相故。」斯則非即非離無二為中道義。

第三初中後際皆悉平等者，即數差別無生，於三時中染淨法不增減故。謂先際非染增淨減、後際非淨增染減、中際亦非半增半減，以知三際皆空無自性故。然準《瑜伽》，前三句約三世，此中約位以明三際，故論就染淨明之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三初中後際皆悉平等者，即數差別無生，於三時中染淨法不增減故。謂先際非染增淨減、後際非淨增染減、中際亦非半增半減，以知三際皆空無自性故。然準《瑜伽》，前三句約三世，此中約位以明三際，故論就染淨明之。

第四「無分別」下作業差別無生界位。作用名業差別，如智貫之則無差別，無差別即是無生。下如是理如、上如是智如，智如於真理故無分別。此智是佛究竟入處，今菩薩證如，同佛入處，故論云「於真如中淨，無分別佛智故。」如是四種皆是示現無生忍觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「無分別」下作業差別無生界位。作用名業差別，如智貫之則無差別，無差別即是無生。下如是理如、上如是智如，智如於真理故無分別。此智是佛究竟入處，今菩薩證如，同佛入處，故論云「於真如中淨，無分別佛智故。」如是四種皆是示現無生忍觀。

第二「離一切」下明忍淨中，初句離障、後三顯治。前言離者，論云「示現行遠離」，謂契實捨妄，名行遠離，揀非心體離也。所離一切，略有二種：一離心者，離報心憶想分別，謂第八異熟識轉現遍行亦不行故。二離意識者，離方便心憶想分別。論云「離攝受分別性想故」，謂六七識及中心所等亦不行故，是則心行處滅，名離一切想。後「無所取」下明治。上但明所治非有，今明能治不無，故論云「想者遠離障法想，非無治法想者，治即無分別智。」所以明此，有二義故：一揀異斷滅外道無想、二乘滅盡故；二揀異如來尚是照寂，非寂照故。故云此想於下地有三種勝：一無功自然行故，云無所取著，謂無取果心，任性自進故，此顯治妙。二遍一切法想故，云猶如虛空，此顯治廣。三入真如，不動自然行故，云入一切法如虛空性，此顯治深。此則入於《起信》離念相者等虛空界無所不遍，法界一相故，云入一切法如虛空性。然論云不動自然行者，任性趣故，非謂有彼自然行心故。上離即止、此治即觀，無功雙運，唯證相應，勿滯言也。結名可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「離一切」下明忍淨中，初句離障、後三顯治。前言離者，論云「示現行遠離」，謂契實捨妄，名行遠離，揀非心體離也。所離一切，略有二種：一離心者，離報心憶想分別，謂第八異熟識轉現遍行亦不行故。二離意識者，離方便心憶想分別。論云「離攝受分別性想故」，謂六七識及中心所等亦不行故，是則心行處滅，名離一切想。後「無所取」下明治。上但明所治非有，今明能治不無，故論云「想者遠離障法想，非無治法想者，治即無分別智。」所以明此，有二義故：一揀異斷滅外道無想、二乘滅盡故；二揀異如來尚是照寂，非寂照故。故云此想於下地有三種勝：一無功自然行故，云無所取著，謂無取果心，任性自進故，此顯治妙。二遍一切法想故，云猶如虛空，此顯治廣。三入真如，不動自然行故，云入一切法如虛空性，此顯治深。此則入於《起信》離念相者等虛空界無所不遍，法界一相故，云入一切法如虛空性。然論云不動自然行者，任性趣故，非謂有彼自然行心故。上離即止、此治即觀，無功雙運，唯證相應，勿滯言也。結名可知。