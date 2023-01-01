大方廣佛華嚴經疏卷第四十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第四十

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

第二一心所攝門中，然此一門乃含多意，且分二別：一推末歸本門、二「如來於此」下本末依持門。今初，依論三觀，初約相諦，即當第二第一義諦觀。論生起云「云何第一義差別？如是證第一義則得解脫彼觀故。」此明修觀所以。以第一義是緣生之性，若見緣性則脫緣縛，故修彼觀。而論經雖云皆一心作意，取能作一心，故云第一義觀。論云但是一心者，一切三界唯心轉故。此言則總。轉者，起作義，亦轉變義。然此一文，諸教同引證成唯心。云何一心而作三界？略有三義：一二乘之人，謂有前境，不了唯心。縱聞一心，但謂真諦之一，或謂由心轉變，非皆是心。二異熟賴耶名為一心，揀無外境故說一心。三如來藏性清淨一心，理無二體故說一心。此初一心，菩薩不為此觀。後二一心，經意正明通於三觀，約清淨一心為第一觀，通此二心為後二觀。後二一心略如問明，廣開有十：初之一門假說一心，謂實有外法，但由心變動故。下之九門實唯一心。二相見俱存故說一心，此通八識及諸心所，并所變相分本影具足。由有支等熏習力故，變現三界依正等報，如《攝大乘》及《唯識》等諸論廣說。三攝相歸見故說一心，亦通王數，但所變相分無別種生，能見識生帶彼影起，如《解深密經》、《二十唯識》、《觀所緣緣論》具說斯義。四攝數歸王故說一心，唯通八識，以彼心所依王無體亦心變故，如《莊嚴論》說。五以末歸本故說一心，謂七轉識皆是本識差別功能，無別體故。《楞伽》云「藏識海常住，境界風所動，種種諸識浪，騰躍而轉生。」又云「譬如巨海浪，無有若干相，諸識心如是，異亦不可得。」既云離水無別有浪，明離本識無別前七。六攝相歸性故說一心，謂此八識皆無自體，唯如來藏平等顯現，餘相皆盡。經云「一切眾生即涅槃相」等。《楞伽》云「不壞相有八，無相亦無相。」如是等文誠證非一。七性相俱融故說一心，謂如來藏舉體隨緣成辦諸事，而其自性本不生滅，即此理事渾融無礙，是故一心二諦皆無障礙。《起信》云「依一心法有二種門，乃至不相離故。」又《密嚴》云「佛說如來藏，以為阿賴耶」，及如金與指環喻等。又《勝鬘》云「自性清淨心，不染而染，難可了知。染而不染，亦難可了知。」皆明性淨隨染舉體成俗即生滅門，染性常淨本來真淨即真如門。斯則即淨之染不礙真而恒俗，即染之淨不破俗而恒真，是故不礙一心雙存二諦，深思有味。八融事相入故說一心，謂由心性圓融無礙以性成事，事亦鎔融不相障礙。一入一切一中解無量等，一一塵內各見法界，天人脩羅不離一塵。其文非一。九令事相即故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二一心所攝門中，然此一門乃含多意，且分二別：一推末歸本門、二「如來於此」下本末依持門。今初，依論三觀，初約相諦，即當第二第一義諦觀。論生起云「云何第一義差別？如是證第一義則得解脫彼觀故。」此明修觀所以。以第一義是緣生之性，若見緣性則脫緣縛，故修彼觀。而論經雖云皆一心作意，取能作一心，故云第一義觀。論云但是一心者，一切三界唯心轉故。此言則總。轉者，起作義，亦轉變義。然此一文，諸教同引證成唯心。云何一心而作三界？略有三義：一二乘之人，謂有前境，不了唯心。縱聞一心，但謂真諦之一，或謂由心轉變，非皆是心。二異熟賴耶名為一心，揀無外境故說一心。三如來藏性清淨一心，理無二體故說一心。此初一心，菩薩不為此觀。後二一心，經意正明通於三觀，約清淨一心為第一觀，通此二心為後二觀。後二一心略如問明，廣開有十：初之一門假說一心，謂實有外法，但由心變動故。下之九門實唯一心。二相見俱存故說一心，此通八識及諸心所，并所變相分本影具足。由有支等熏習力故，變現三界依正等報，如《攝大乘》及《唯識》等諸論廣說。三攝相歸見故說一心，亦通王數，但所變相分無別種生，能見識生帶彼影起，如《解深密經》、《二十唯識》、《觀所緣緣論》具說斯義。四攝數歸王故說一心，唯通八識，以彼心所依王無體亦心變故，如《莊嚴論》說。五以末歸本故說一心，謂七轉識皆是本識差別功能，無別體故。《楞伽》云「藏識海常住，境界風所動，種種諸識浪，騰躍而轉生。」又云「譬如巨海浪，無有若干相，諸識心如是，異亦不可得。」既云離水無別有浪，明離本識無別前七。六攝相歸性故說一心，謂此八識皆無自體，唯如來藏平等顯現，餘相皆盡。經云「一切眾生即涅槃相」等。《楞伽》云「不壞相有八，無相亦無相。」如是等文誠證非一。七性相俱融故說一心，謂如來藏舉體隨緣成辦諸事，而其自性本不生滅，即此理事渾融無礙，是故一心二諦皆無障礙。《起信》云「依一心法有二種門，乃至不相離故。」又《密嚴》云「佛說如來藏，以為阿賴耶」，及如金與指環喻等。又《勝鬘》云「自性清淨心，不染而染，難可了知。染而不染，亦難可了知。」皆明性淨隨染舉體成俗即生滅門，染性常淨本來真淨即真如門。斯則即淨之染不礙真而恒俗，即染之淨不破俗而恒真，是故不礙一心雙存二諦，深思有味。八融事相入故說一心，謂由心性圓融無礙以性成事，事亦鎔融不相障礙。一入一切一中解無量等，一一塵內各見法界，天人脩羅不離一塵。其文非一。九令事相即故

說一心，謂依性之事事無別事，心性既無彼此之異事，亦一切即一。上文云「一即是多多即一」等。十帝網無礙故說一心，謂一中有一切，彼一切中復有一切，重重無盡，皆以心識如來藏性圓融無盡故。上之十門，初一小教、次三涉權、次三就實、後三約圓中不共。若下同諸乘，通十無礙。一部大宗非獨此品隨一一門成觀各異，可以虛求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說一心，謂依性之事事無別事，心性既無彼此之異事，亦一切即一。上文云「一即是多多即一」等。十帝網無礙故說一心，謂一中有一切，彼一切中復有一切，重重無盡，皆以心識如來藏性圓融無盡故。上之十門，初一小教、次三涉權、次三就實、後三約圓中不共。若下同諸乘，通十無礙。一部大宗非獨此品隨一一門成觀各異，可以虛求。

第二本末依持門。此下終於十門，皆是世諦差別。緣相本寂但應觀真，何以復觀世諦差別？論云「隨順觀世諦，即入第一義」故。俗為真詮，了俗無性方見真耳。《中論》云「若不知世諦，不得第一義」故。此觀有六：一何者是染染依止觀，即雙辨能依所依攝此半門。二因觀，觀染因故，攝次二門。三攝過觀，唯苦集故。四護過觀，護凡邪見故。五不厭厭觀，防小慢故。上三次第各攝一門。六深觀，顯因緣之理妙，過情取故。此攝後三門。六中初二建立染相、次一就染觀過、次二正觀防非、後一觀行深極。今此半門即染依止觀，因緣有分為染，而此染相依止一心，故論云「此是二諦差別。以純真不生、單妄不成，一心之真雜染之俗此二和合有因緣集。」經中三：初總，謂依一心分別十二，則十二為一心所持。而特言如來說者，一心頓具，非佛不知故。謂顯如來過去覺緣性已等相續起，展轉傳說故。次徵意云：十二有支，三世行列前後引生。何以今說皆依一心？後釋中論無別解，古來諸德但云離本識心一切不成。而其釋相經生越世，此雖不失依持之義，未為得旨。今謂說主巧示，非唯三世不離真心。今一念心頓具十二，彌顯前後不離一心，此同《俱舍》第九明剎那十二因緣也。是以此一門中含多緣起：一含《攝論》二種緣起。彼第二云「若略說緣起有二：一分別自性緣起，謂依阿賴耶識諸法生起」，即今一心依持；「二分別愛非愛緣起，謂十二緣起，於善惡趣能分別愛非愛，種種自體為緣性故」，即通今釋文及前後九段。二含《俱舍》第九四種緣起：一者剎那、二者連縛、三者分位、四者遠續。後三通餘九門，此中正當第一。彼云「云何剎那？謂剎那頃由貪行殺等具有十二。」彼廣說相與此大同，故今不必依次，意顯一心頓具。隨事貪欲與心共生者，此則總指所行之事。貪事非一，隨取一事於一念中則具十二，謂行此貪事必依心起，復了別前境故，心即識支。事是行者，貪事即是意業之行，若形身口亦是二行。不知貪過能招於苦，名於行迷惑。與無明及心共生是名色者，名色是總，為二所依，名與共生。故晉經云「識所依處為名色故。」《俱舍》云「識俱三蘊，總稱名色。」意明以受蘊，自是受支故。名色增長是六處者，不生五識唯名十界，五識依生乃名十處。識依相顯即是增長，增長之言宜譯為開顯。《俱舍》云「住名色根說為六處」，謂六根是別，以別依總開成於六，稱住名色。貪必對境為觸，受必領觸，貪即是愛，名受無厭。愛攝不捨即是欲取，愛取潤前六支成有故。但前諸有支生，即是有義。有所起者，即前諸法起，便是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二本末依持門。此下終於十門，皆是世諦差別。緣相本寂但應觀真，何以復觀世諦差別？論云「隨順觀世諦，即入第一義」故。俗為真詮，了俗無性方見真耳。《中論》云「若不知世諦，不得第一義」故。此觀有六：一何者是染染依止觀，即雙辨能依所依攝此半門。二因觀，觀染因故，攝次二門。三攝過觀，唯苦集故。四護過觀，護凡邪見故。五不厭厭觀，防小慢故。上三次第各攝一門。六深觀，顯因緣之理妙，過情取故。此攝後三門。六中初二建立染相、次一就染觀過、次二正觀防非、後一觀行深極。今此半門即染依止觀，因緣有分為染，而此染相依止一心，故論云「此是二諦差別。以純真不生、單妄不成，一心之真雜染之俗此二和合有因緣集。」經中三：初總，謂依一心分別十二，則十二為一心所持。而特言如來說者，一心頓具，非佛不知故。謂顯如來過去覺緣性已等相續起，展轉傳說故。次徵意云：十二有支，三世行列前後引生。何以今說皆依一心？後釋中論無別解，古來諸德但云離本識心一切不成。而其釋相經生越世，此雖不失依持之義，未為得旨。今謂說主巧示，非唯三世不離真心。今一念心頓具十二，彌顯前後不離一心，此同《俱舍》第九明剎那十二因緣也。是以此一門中含多緣起：一含《攝論》二種緣起。彼第二云「若略說緣起有二：一分別自性緣起，謂依阿賴耶識諸法生起」，即今一心依持；「二分別愛非愛緣起，謂十二緣起，於善惡趣能分別愛非愛，種種自體為緣性故」，即通今釋文及前後九段。二含《俱舍》第九四種緣起：一者剎那、二者連縛、三者分位、四者遠續。後三通餘九門，此中正當第一。彼云「云何剎那？謂剎那頃由貪行殺等具有十二。」彼廣說相與此大同，故今不必依次，意顯一心頓具。隨事貪欲與心共生者，此則總指所行之事。貪事非一，隨取一事於一念中則具十二，謂行此貪事必依心起，復了別前境故，心即識支。事是行者，貪事即是意業之行，若形身口亦是二行。不知貪過能招於苦，名於行迷惑。與無明及心共生是名色者，名色是總，為二所依，名與共生。故晉經云「識所依處為名色故。」《俱舍》云「識俱三蘊，總稱名色。」意明以受蘊，自是受支故。名色增長是六處者，不生五識唯名十界，五識依生乃名十處。識依相顯即是增長，增長之言宜譯為開顯。《俱舍》云「住名色根說為六處」，謂六根是別，以別依總開成於六，稱住名色。貪必對境為觸，受必領觸，貪即是愛，名受無厭。愛攝不捨即是欲取，愛取潤前六支成有故。但前諸有支生，即是有義。有所起者，即前諸法起，便是

生義。生熟為老者，物生即異故。老壞為死者，剎那滅故。又依大乘，當相壞故，故經云「初生即有滅，不為愚者說」故。此若不斷，則名連縛。十二支位五蘊皆名分位。即此順後，無始來有，名為遠續。大小理通，或六八識異耳。非聖教量，孰信斯旨？論主不解，殆似疎遺。此文正辨同時異體十二有支。若同時同體亦具十二，謂迷第一義即是無明，有漏有取便名為行，體即是識亦即名色，即是意處對境名觸，領境名受，染境名愛，著境名取，招報為有，體現名生，即異滅為老死。以此十二有支，約時通說，總有六種：一依五世說十二支，謂過去無明行，復從過去過去煩惱生，此則煩惱生惑業。過去二因生現五果，則惑業生苦。若現生未來，未來更生未來，則苦復生苦。此依三世推因徵果假說有五，非約展轉，不墮無窮。二依三世、三依二世、四依一世，前後建立，竝如初門中辨。五同時異體、六同時同體，即如此文。二約大悲隨順觀中，即當第二餘處求解脫，謂是凡夫愚癡顛倒，常應於阿賴耶識及阿陀那識中求解脫，及於餘處我我所中求解脫故。經明唯是一心，則心外無我法，當於一心中求，亦同《淨名》「諸佛解脫當於眾生心行中求」。言阿賴耶，此云藏識，能藏一切雜染品法令不失故，我見愛等執藏以為自內我故。此名唯在異生有學。阿陀那者，此云執持，執持種子及色根故。此名通一切位。此二即心之別名，論主意明心含染淨，故雙舉二名釋一心義。求義云何？若有我執成阿賴耶，若我執亡則捨賴耶名。唯阿陀那持無漏種，則妄心斯滅真心顯現。故下偈云「心若滅者生死盡」，即妄滅也，非心體滅。三約一切相智觀，即當第二依止觀，明此緣集依於二種：一依第一義，已如前說。二依心識，即是今文。前唯約淨，此通染淨，依義如前。又前即依真起妄，此則顯妄依真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生義。生熟為老者，物生即異故。老壞為死者，剎那滅故。又依大乘，當相壞故，故經云「初生即有滅，不為愚者說」故。此若不斷，則名連縛。十二支位五蘊皆名分位。即此順後，無始來有，名為遠續。大小理通，或六八識異耳。非聖教量，孰信斯旨？論主不解，殆似疎遺。此文正辨同時異體十二有支。若同時同體亦具十二，謂迷第一義即是無明，有漏有取便名為行，體即是識亦即名色，即是意處對境名觸，領境名受，染境名愛，著境名取，招報為有，體現名生，即異滅為老死。以此十二有支，約時通說，總有六種：一依五世說十二支，謂過去無明行，復從過去過去煩惱生，此則煩惱生惑業。過去二因生現五果，則惑業生苦。若現生未來，未來更生未來，則苦復生苦。此依三世推因徵果假說有五，非約展轉，不墮無窮。二依三世、三依二世、四依一世，前後建立，竝如初門中辨。五同時異體、六同時同體，即如此文。二約大悲隨順觀中，即當第二餘處求解脫，謂是凡夫愚癡顛倒，常應於阿賴耶識及阿陀那識中求解脫，及於餘處我我所中求解脫故。經明唯是一心，則心外無我法，當於一心中求，亦同《淨名》「諸佛解脫當於眾生心行中求」。言阿賴耶，此云藏識，能藏一切雜染品法令不失故，我見愛等執藏以為自內我故。此名唯在異生有學。阿陀那者，此云執持，執持種子及色根故。此名通一切位。此二即心之別名，論主意明心含染淨，故雙舉二名釋一心義。求義云何？若有我執成阿賴耶，若我執亡則捨賴耶名。唯阿陀那持無漏種，則妄心斯滅真心顯現。故下偈云「心若滅者生死盡」，即妄滅也，非心體滅。三約一切相智觀，即當第二依止觀，明此緣集依於二種：一依第一義，已如前說。二依心識，即是今文。前唯約淨，此通染淨，依義如前。又前即依真起妄，此則顯妄依真。

第三自業助成中亦三：初約相諦觀者，此下二門即當因觀。因觀有二：一他因觀、二自因觀。遠公云：「行望無明異，故名為他因。從前無明生後無明，名為自因。他因小通，自因有妨。以論云『自因觀者離前支無後支』，經言『無明因緣能生諸行』故。」今謂他因者，全賴前支生後支故，此揀自性故。大悲觀中揀於冥性，一切相觀名為方便。唯從無明生於行故，名為自因，此揀餘因能生於行。亦猶於酪定從乳生，不從石出故。大悲觀破於自在等因，一切相智顯因緣相故。三觀取意小異，文旨大同，諸德不尋論文妄為異釋。今此一門即他因觀。經明各有二業，則一是自業、二是助成。而竝云他者，特由無明迷於所緣方為行因，若了所緣寧起妄行？又初明自業，顯是他義；二明生後，顯是因義。餘十一支倣此思準。然生起之因即增上緣，以緣名因，從通義說，於四緣中諸支相望增上定有故。《緣起經》及此文中唯明有一，餘之三緣有無不定，故略不明。謂愛望於取、有望於生，有因緣義，以愛增為取、識增為有故。若說識支是業種者，行望於識亦作因緣，餘支相望無因緣義。而《集論》說無明望行有因緣者，依無明時業習氣說無明俱故，假說無明實是行種。《瑜伽論》說諸支相望無因緣者，依現愛取唯業有說。上四位相望明有因緣，初二定實、次一不定、後一假說。無明望行、愛望於取、生望老死有餘二緣，並以現行相望，無間引生故，行等思心可反緣故。有望於生、受望於愛，無等無間有所緣緣，以種望現故，所生現行却緣種故。餘支相望，二俱非有。此中且依隣近順次，不相雜亂。實緣起說，異此相望為緣不定，以其逆順各有次第及超間故。為緣既多義不同，經約揀要從定有說，又約因言已含餘三。其十二支各初自業不異前之二門，論主唯解老死二業者，以此難故，舉一例諸。然無明無因、老死無果，故前十一各與後支為生起因。老死無果，與誰為因？經文意顯與無明為因，則無明非無因、老死非無果，故云不覺知，故相續不絕。不覺知者，即無明也。是以十二因緣猶如尋環如汲井輪無有斷絕，反顯若能覺知則無復生死。論主總以二業為後生因，故云壞五陰身，能作後生因，以不見知故。能作後生因，意明前陰但滅則後陰生，故初為因。後意不知，即是無明，無明為因則十二支相續不絕。不見此意徒自云云。二約大悲隨順觀四觀之中，此下四段明第三異道求解脫。論云「顛倒因有三種，性因、自在因、苦行因，及無因。」此有四因，如次四門破之。前三是邪因，故併云顛倒。一性即冥性，謂僧佉計此為所知因，謂知此冥性即得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三自業助成中亦三：初約相諦觀者，此下二門即當因觀。因觀有二：一他因觀、二自因觀。遠公云：「行望無明異，故名為他因。從前無明生後無明，名為自因。他因小通，自因有妨。以論云『自因觀者離前支無後支』，經言『無明因緣能生諸行』故。」今謂他因者，全賴前支生後支故，此揀自性故。大悲觀中揀於冥性，一切相觀名為方便。唯從無明生於行故，名為自因，此揀餘因能生於行。亦猶於酪定從乳生，不從石出故。大悲觀破於自在等因，一切相智顯因緣相故。三觀取意小異，文旨大同，諸德不尋論文妄為異釋。今此一門即他因觀。經明各有二業，則一是自業、二是助成。而竝云他者，特由無明迷於所緣方為行因，若了所緣寧起妄行？又初明自業，顯是他義；二明生後，顯是因義。餘十一支倣此思準。然生起之因即增上緣，以緣名因，從通義說，於四緣中諸支相望增上定有故。《緣起經》及此文中唯明有一，餘之三緣有無不定，故略不明。謂愛望於取、有望於生，有因緣義，以愛增為取、識增為有故。若說識支是業種者，行望於識亦作因緣，餘支相望無因緣義。而《集論》說無明望行有因緣者，依無明時業習氣說無明俱故，假說無明實是行種。《瑜伽論》說諸支相望無因緣者，依現愛取唯業有說。上四位相望明有因緣，初二定實、次一不定、後一假說。無明望行、愛望於取、生望老死有餘二緣，並以現行相望，無間引生故，行等思心可反緣故。有望於生、受望於愛，無等無間有所緣緣，以種望現故，所生現行却緣種故。餘支相望，二俱非有。此中且依隣近順次，不相雜亂。實緣起說，異此相望為緣不定，以其逆順各有次第及超間故。為緣既多義不同，經約揀要從定有說，又約因言已含餘三。其十二支各初自業不異前之二門，論主唯解老死二業者，以此難故，舉一例諸。然無明無因、老死無果，故前十一各與後支為生起因。老死無果，與誰為因？經文意顯與無明為因，則無明非無因、老死非無果，故云不覺知，故相續不絕。不覺知者，即無明也。是以十二因緣猶如尋環如汲井輪無有斷絕，反顯若能覺知則無復生死。論主總以二業為後生因，故云壞五陰身，能作後生因，以不見知故。能作後生因，意明前陰但滅則後陰生，故初為因。後意不知，即是無明，無明為因則十二支相續不絕。不見此意徒自云云。二約大悲隨順觀四觀之中，此下四段明第三異道求解脫。論云「顛倒因有三種，性因、自在因、苦行因，及無因。」此有四因，如次四門破之。前三是邪因，故併云顛倒。一性即冥性，謂僧佉計此為所知因，謂知此冥性即得

解脫故。前云異處求解脫，顯其理非，此中雖云所知，意取行非。二即迦羅鳩馱計自在天為所求因，謂自在天瞋，眾生受苦；自在天喜，眾生受樂。求其喜故。三刪闍夜計苦行為所修因，但修苦行以酬往業則得解脫故。四無因，即阿耆多計眾生不由因得，萬法自然，若知此者便得解脫。眾生於上邪因無因異道中求，經欲以正折邪，故舉四門令於中求，不應於上邪見中求。此門即破冥性，謂因緣有支各二種業而能生彼因緣事，不由冥性，故斷前支緣則後支不續，一生之中便得解脫，汝之冥性縱八萬劫知亦無脫期。三約一切相智觀，即當第三方便觀，謂因緣有支各有二業為起後方便，若滅前前即不生後後，是解脫方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫故。前云異處求解脫，顯其理非，此中雖云所知，意取行非。二即迦羅鳩馱計自在天為所求因，謂自在天瞋，眾生受苦；自在天喜，眾生受樂。求其喜故。三刪闍夜計苦行為所修因，但修苦行以酬往業則得解脫故。四無因，即阿耆多計眾生不由因得，萬法自然，若知此者便得解脫。眾生於上邪因無因異道中求，經欲以正折邪，故舉四門令於中求，不應於上邪見中求。此門即破冥性，謂因緣有支各二種業而能生彼因緣事，不由冥性，故斷前支緣則後支不續，一生之中便得解脫，汝之冥性縱八萬劫知亦無脫期。三約一切相智觀，即當第三方便觀，謂因緣有支各有二業為起後方便，若滅前前即不生後後，是解脫方便。

第四不相捨離中，三門同前。初約相諦，即當自因觀。自因之義已見上文。又論云自因觀者，無明等自生因觀緣事故。謂離前支無後支故，如不離無明有行等，則無明唯是行自因也。以是自故令行不斷，以是因故但云助成。若唯不離無明有行，則成太即，不應言無明緣行。若全離無明有行，則成太離，無明則非行因故。論云「異則不成，不即不離則名自因。」亦二義成矣。故論主引《中論》偈云「眾因緣生法，是則不即因，亦復不異因，非斷亦非常。」初句汎舉也。次句以是所生，非能生故。亦復不異因者，從於能生生所生故。非斷亦非常者，不即故不常，不異故不斷。又不即因故果不斷因不常，不異因故果不常因不斷。又以不即故因果俱不斷，不異故因果俱不常，非無因常故。又亦反此，非相續常故。又以不離是不即故，即不常為不斷，思之。文中先順、後逆。順中而論云「無明有二種：一子時、二果時。」是中子時者，令行不斷，有二種義故。緣事示現者，子是種子、果是現行，現行之果雖前已謝故不取之，種子續故令行不斷，能助成行故取子時。亦可初起無明名之為子，遷至行時名之為果。由前等引之力令行不斷，助成行故偏取子時。餘十一支皆有二時，例此可了。後逆觀，論云「先際後際滅，中際亦無，是故不說」者，十二因緣不出三際，過未既無，中豈得有？是故不說有不斷、助成義。又不說者，滅則滅前諸義，故不假說子果等殊。二約大悲隨順觀破顛倒因中，以自在天為眾生因。今以無明等為行等因，尚不從於餘支，豈得從乎自在。三約一切相智觀，即當第四因緣相觀。有支無作故者，既由前前令後後不斷助成後後，則後後無性，何有前前能作後後？即以無作為緣之相，是種智境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四不相捨離中，三門同前。初約相諦，即當自因觀。自因之義已見上文。又論云自因觀者，無明等自生因觀緣事故。謂離前支無後支故，如不離無明有行等，則無明唯是行自因也。以是自故令行不斷，以是因故但云助成。若唯不離無明有行，則成太即，不應言無明緣行。若全離無明有行，則成太離，無明則非行因故。論云「異則不成，不即不離則名自因。」亦二義成矣。故論主引《中論》偈云「眾因緣生法，是則不即因，亦復不異因，非斷亦非常。」初句汎舉也。次句以是所生，非能生故。亦復不異因者，從於能生生所生故。非斷亦非常者，不即故不常，不異故不斷。又不即因故果不斷因不常，不異因故果不常因不斷。又以不即故因果俱不斷，不異故因果俱不常，非無因常故。又亦反此，非相續常故。又以不離是不即故，即不常為不斷，思之。文中先順、後逆。順中而論云「無明有二種：一子時、二果時。」是中子時者，令行不斷，有二種義故。緣事示現者，子是種子、果是現行，現行之果雖前已謝故不取之，種子續故令行不斷，能助成行故取子時。亦可初起無明名之為子，遷至行時名之為果。由前等引之力令行不斷，助成行故偏取子時。餘十一支皆有二時，例此可了。後逆觀，論云「先際後際滅，中際亦無，是故不說」者，十二因緣不出三際，過未既無，中豈得有？是故不說有不斷、助成義。又不說者，滅則滅前諸義，故不假說子果等殊。二約大悲隨順觀破顛倒因中，以自在天為眾生因。今以無明等為行等因，尚不從於餘支，豈得從乎自在。三約一切相智觀，即當第四因緣相觀。有支無作故者，既由前前令後後不斷助成後後，則後後無性，何有前前能作後後？即以無作為緣之相，是種智境。

第五三道不斷。一依論相諦中六觀之內名攝過觀，謂以三道攝十二支，則顯有支但攝於苦因果過患，業惑是因，苦即是果，亦有順逆。初順觀中，文含二義：一約三世，則過去無明、現在愛取名為煩惱。雖同煩惱，過去迷於本際與無明名，現在牽生後果由於愛取，從其本末隱顯互彰。行有是業者，宿業名行、現業名有，雖同是業，過去已定，當相名行；未來未有業能有之，功能立稱。現在五果未來二果同皆是苦，現報已定當相受名，未來來起從過患立。若約二世，前十同世，則煩惱有二能發能潤。雖諸煩惱皆能發潤，於發業位無明力增、潤業受生，愛取力勝各偏受名。以無重發，唯一無明數數溉灌，故分愛取。業亦有二，未潤、已潤。未潤名行，初造作故；已潤名有，近生當有故。若總取識等種為所潤，則亦苦攝，故《唯識》云「有支一分是業所攝。」就苦七中，五約種說、二約現行。種位難知，依當果位別顯為五；果位易了，故唯立二，竝如前說。三道皆言不斷者，謂從三煩惱生於二業，從彼二業復生七苦，七復生三故如輪轉，如淨意菩薩十二因緣論廣明。後「前後際」下逆觀，分二：初明對治斷，謂斷前際無明行及後際愛取有，則七苦不生。後「如是三道」下明自性斷。故淨意云「一切世間法，唯因果無人，但從諸法空，還生於空法。」是則生滅因果如二束蘆互相依立，不能獨成，則知無性，二我俱空。二約大悲觀中，即當破異道求中苦行因計。謂以業惑而為苦因，欲求脫苦當斷業惑，反修苦行是起妄業，計苦行心即是煩惱。如是妄想，寧是解脫樂因？三一切相智觀中，即第五入諦觀，三道苦集諦故，謂業惑皆集故。《瑜伽》云「生老死現法為苦，識等五當來為苦」者，五約種說故。《唯識》云「十二皆苦諦攝，取蘊性故，五亦集諦業煩惱性故。」此則業惑通於二諦。約其逆觀即滅道諦，滅分別心亦即道故。又體三道即性淨三德涅槃佛性，一實諦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五三道不斷。一依論相諦中六觀之內名攝過觀，謂以三道攝十二支，則顯有支但攝於苦因果過患，業惑是因，苦即是果，亦有順逆。初順觀中，文含二義：一約三世，則過去無明、現在愛取名為煩惱。雖同煩惱，過去迷於本際與無明名，現在牽生後果由於愛取，從其本末隱顯互彰。行有是業者，宿業名行、現業名有，雖同是業，過去已定，當相名行；未來未有業能有之，功能立稱。現在五果未來二果同皆是苦，現報已定當相受名，未來來起從過患立。若約二世，前十同世，則煩惱有二能發能潤。雖諸煩惱皆能發潤，於發業位無明力增、潤業受生，愛取力勝各偏受名。以無重發，唯一無明數數溉灌，故分愛取。業亦有二，未潤、已潤。未潤名行，初造作故；已潤名有，近生當有故。若總取識等種為所潤，則亦苦攝，故《唯識》云「有支一分是業所攝。」就苦七中，五約種說、二約現行。種位難知，依當果位別顯為五；果位易了，故唯立二，竝如前說。三道皆言不斷者，謂從三煩惱生於二業，從彼二業復生七苦，七復生三故如輪轉，如淨意菩薩十二因緣論廣明。後「前後際」下逆觀，分二：初明對治斷，謂斷前際無明行及後際愛取有，則七苦不生。後「如是三道」下明自性斷。故淨意云「一切世間法，唯因果無人，但從諸法空，還生於空法。」是則生滅因果如二束蘆互相依立，不能獨成，則知無性，二我俱空。二約大悲觀中，即當破異道求中苦行因計。謂以業惑而為苦因，欲求脫苦當斷業惑，反修苦行是起妄業，計苦行心即是煩惱。如是妄想，寧是解脫樂因？三一切相智觀中，即第五入諦觀，三道苦集諦故，謂業惑皆集故。《瑜伽》云「生老死現法為苦，識等五當來為苦」者，五約種說故。《唯識》云「十二皆苦諦攝，取蘊性故，五亦集諦業煩惱性故。」此則業惑通於二諦。約其逆觀即滅道諦，滅分別心亦即道故。又體三道即性淨三德涅槃佛性，一實諦故。

第六三際輪迴。初約相諦名護過觀，謂說三際，護三過故。三際不同，諸教三說：一依唯識，合能所引、開能所生故，前十現在、後二未來，十因二果定不同世。因中前七與愛等三或同或異，謂生報定同、後報便異。若二三七，各定同世。如是一重因果，足顯輪轉及離斷常。此則但以二世具十二支，不許三世兩重因果。若爾，云何三際？今之二果乃是前際十因之果。二依《智論》、《俱舍》生引俱開，初二過去、次八現在、後二未來，故成三世。現八之中，前五是果酬於過去，後三是因復招未來，則二重因果各具三道，可得抗行。三依此經意明三世，故開能所引為前中際。為遮前七定同世故，復示眾明迷本際故。二屬過去，合能所生，總為後際。為遮愛等但是潤故，示因招果，令厭因故以因從果。五屬未來，則能所引生及所發潤皆容互有。經無生死者，同許為果，略不明之，論經具也。明文昭然，何為唯取二世不受三耶？已知大意，次正釋文。文有順逆。順中有二：先明一往三世、後「於是」下明流轉三世。今初，云無明緣行是觀過去者，觀有二義：一觀現在生是過去二因所作、二則知識等是彼過去當來之果。因果相屬反覆相成，如是方名見過去因義，能防三過。言識乃至受是觀現在者，亦有二義：一觀現在識等由過業得；二復知識等能得未來果報，以不得對治依起愛等故、現在目覩故，分兩向明其二義。言愛乃至有是觀未來者，此未來因決得來果，一往定故。二流轉三世者，謂不得對治復有後世，於後世上轉生後世，後後無窮。已知三際，云何護過？謂外與內因緣之法立三種過：一者一切身一時生過。何以故？無異因故。此過從前自因而生，謂既無自在等而為異因，唯無明行為識等因。行有多種，何以不得六道齊生？二者自業無受報過。何以故？無作者故。此過從於無作緣生，作者即我。三者失業過。何以故？未受果報，業已謝故。此過從於無常緣生。此上辨過。云何護耶？若見三際則能護之。然過去業有三種義，故不得報：一未作、二作已未潤、三得對治。今無明緣行則顯已作，現識等五則顯已潤，已受愛取有三則知未得對治。於已作業既有潤未潤，殊斯為異因，已潤則受生報、未潤則受後報。潤未潤殊，豈得六道一時齊受？此為異因，何用自在？既自造異因、自招二報，非他身受，何言自業無受報耶？假者自造，何用我耶？若已作業不得對治，潤則便生，知業不失。因雖先滅，勢力續故，現見得報，不可言失。三過度矣。後「無明滅」下逆觀，即得對治義。此滅則彼滅，是觀待斷。又因觀能滅，揀自性滅，故云觀待。然十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六三際輪迴。初約相諦名護過觀，謂說三際，護三過故。三際不同，諸教三說：一依唯識，合能所引、開能所生故，前十現在、後二未來，十因二果定不同世。因中前七與愛等三或同或異，謂生報定同、後報便異。若二三七，各定同世。如是一重因果，足顯輪轉及離斷常。此則但以二世具十二支，不許三世兩重因果。若爾，云何三際？今之二果乃是前際十因之果。二依《智論》、《俱舍》生引俱開，初二過去、次八現在、後二未來，故成三世。現八之中，前五是果酬於過去，後三是因復招未來，則二重因果各具三道，可得抗行。三依此經意明三世，故開能所引為前中際。為遮前七定同世故，復示眾明迷本際故。二屬過去，合能所生，總為後際。為遮愛等但是潤故，示因招果，令厭因故以因從果。五屬未來，則能所引生及所發潤皆容互有。經無生死者，同許為果，略不明之，論經具也。明文昭然，何為唯取二世不受三耶？已知大意，次正釋文。文有順逆。順中有二：先明一往三世、後「於是」下明流轉三世。今初，云無明緣行是觀過去者，觀有二義：一觀現在生是過去二因所作、二則知識等是彼過去當來之果。因果相屬反覆相成，如是方名見過去因義，能防三過。言識乃至受是觀現在者，亦有二義：一觀現在識等由過業得；二復知識等能得未來果報，以不得對治依起愛等故、現在目覩故，分兩向明其二義。言愛乃至有是觀未來者，此未來因決得來果，一往定故。二流轉三世者，謂不得對治復有後世，於後世上轉生後世，後後無窮。已知三際，云何護過？謂外與內因緣之法立三種過：一者一切身一時生過。何以故？無異因故。此過從前自因而生，謂既無自在等而為異因，唯無明行為識等因。行有多種，何以不得六道齊生？二者自業無受報過。何以故？無作者故。此過從於無作緣生，作者即我。三者失業過。何以故？未受果報，業已謝故。此過從於無常緣生。此上辨過。云何護耶？若見三際則能護之。然過去業有三種義，故不得報：一未作、二作已未潤、三得對治。今無明緣行則顯已作，現識等五則顯已潤，已受愛取有三則知未得對治。於已作業既有潤未潤，殊斯為異因，已潤則受生報、未潤則受後報。潤未潤殊，豈得六道一時齊受？此為異因，何用自在？既自造異因、自招二報，非他身受，何言自業無受報耶？假者自造，何用我耶？若已作業不得對治，潤則便生，知業不失。因雖先滅，勢力續故，現見得報，不可言失。三過度矣。後「無明滅」下逆觀，即得對治義。此滅則彼滅，是觀待斷。又因觀能滅，揀自性滅，故云觀待。然十

二緣三世並備，但隨化迹隱顯分三，令知過去因招今苦器。今斷愛等，當果不生，則愚癡絕命於慧刃、愛水焦乾於智火，高羅四開於六趣、無生超逸於八極矣。二約大悲隨順觀，治異道求中無因之見，示三際因果，既先際二是中際五因，中際之三是後際二因，若無如是等事，眾生亦無。斯因有矣，何得言無？三約一切相智中當力無力信入依觀，論云「先中後際化勝故。」謂此三際為因義邊皆名有力，為果義邊名為無力。若約三世，前際於現五有力、於當二無力，中際愛等於當二有力、於現無力。以斯三際化彼凡夫，令信入依行，化中之勝。如是窮究，為種智境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二緣三世並備，但隨化迹隱顯分三，令知過去因招今苦器。今斷愛等，當果不生，則愚癡絕命於慧刃、愛水焦乾於智火，高羅四開於六趣、無生超逸於八極矣。二約大悲隨順觀，治異道求中無因之見，示三際因果，既先際二是中際五因，中際之三是後際二因，若無如是等事，眾生亦無。斯因有矣，何得言無？三約一切相智中當力無力信入依觀，論云「先中後際化勝故。」謂此三際為因義邊皆名有力，為果義邊名為無力。若約三世，前際於現五有力、於當二無力，中際愛等於當二有力、於現無力。以斯三際化彼凡夫，令信入依行，化中之勝。如是窮究，為種智境。

第七三苦聚集。初約相諦。即當六觀之中第五不厭厭觀。論云「厭種種微苦，分別所有受皆是苦故。」此約微細行苦。又云「及厭種種麁苦故」，此約壞及苦苦，皆凡夫不厭，菩薩厭故。又初微苦，二乘不厭，菩薩亦厭。二乘雖知捨受行苦，不窮委細有無量相及變易苦，故云不知。文中亦有順逆。順中，從相增說以配三苦。前五遷流相顯，名為行苦。觸受二支觸對生苦，故云苦苦。餘但壞樂，故名壞苦。老死壞生亦名壞苦。若準《瑜伽》、《唯識》，十二支全分皆行苦攝，有漏法故。十二支少分苦苦攝，十二支中各容有苦故。十一少分壞苦所攝，以老死位中多無樂受，依樂立壞所以言無。若約壞生，如今經說。若依捨受以立行苦，則除老死，老死位中無容捨故。以此三苦從三受生，謂苦受生苦苦、樂受生壞苦、捨受生行苦故。二苦皆言少分者，十二支中具三苦性，若是二苦必是行苦，故言全分。有是行苦而非二苦，又是二苦各不攝二，故云少分。逆觀可知。二約大悲隨順觀，此下四段當第四求異解脫。謂不識真解脫，求三界苦等為解脫，故名之求異。真解脫者，有四種相：一離一切苦相、二無為相、三遠離染相、四出世間相。此四即涅槃樂常淨我，故《涅槃》云「於世間法自在遠離，名為我故。」故下四段經，明其但有四妄而無四德。今此明其有苦無樂，故論云「彼行苦事隨逐，乃至無色有縛。」彼計無色為涅槃者，豈非妄苦耶？三約一切相智，此當第七增上慢非增上慢信入觀。不如實知微苦我慢即增上慢，若知微苦，非增上慢。不知令知，名為信入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七三苦聚集。初約相諦。即當六觀之中第五不厭厭觀。論云「厭種種微苦，分別所有受皆是苦故。」此約微細行苦。又云「及厭種種麁苦故」，此約壞及苦苦，皆凡夫不厭，菩薩厭故。又初微苦，二乘不厭，菩薩亦厭。二乘雖知捨受行苦，不窮委細有無量相及變易苦，故云不知。文中亦有順逆。順中，從相增說以配三苦。前五遷流相顯，名為行苦。觸受二支觸對生苦，故云苦苦。餘但壞樂，故名壞苦。老死壞生亦名壞苦。若準《瑜伽》、《唯識》，十二支全分皆行苦攝，有漏法故。十二支少分苦苦攝，十二支中各容有苦故。十一少分壞苦所攝，以老死位中多無樂受，依樂立壞所以言無。若約壞生，如今經說。若依捨受以立行苦，則除老死，老死位中無容捨故。以此三苦從三受生，謂苦受生苦苦、樂受生壞苦、捨受生行苦故。二苦皆言少分者，十二支中具三苦性，若是二苦必是行苦，故言全分。有是行苦而非二苦，又是二苦各不攝二，故云少分。逆觀可知。二約大悲隨順觀，此下四段當第四求異解脫。謂不識真解脫，求三界苦等為解脫，故名之求異。真解脫者，有四種相：一離一切苦相、二無為相、三遠離染相、四出世間相。此四即涅槃樂常淨我，故《涅槃》云「於世間法自在遠離，名為我故。」故下四段經，明其但有四妄而無四德。今此明其有苦無樂，故論云「彼行苦事隨逐，乃至無色有縛。」彼計無色為涅槃者，豈非妄苦耶？三約一切相智，此當第七增上慢非增上慢信入觀。不如實知微苦我慢即增上慢，若知微苦，非增上慢。不知令知，名為信入。

第八因緣生滅，亦名從緣無性。初約一切智觀。此下三門皆明深觀，謂四句求緣皆無有生，無生而生，故曰深觀。此門明不自生、不他生，第九門明不共生，第十門明不無因生。釋此四句，略有二意：一破邪、二顯理。理外妄計曰邪。邪亡則理顯，理顯則惑亡，反覆相順。然自他等四是計是依，不之一字是藥是理。窮生之理不出自等，自等若無生將安寄？故以不不之，則惑亡理顯。然其所計，略有三類：一者外道，謂冥性為自、梵天為他、微塵和合為共、自然為無因。又此四計亦是僧佉、衛世、若提子、勒沙婆也。二小乘，同類因為自、異熟因為他、俱有因為共、計無明支託虛而起亦曰無因，上計亦通大乘執相之者。三約大乘，果法為自、眾緣為他、合此為共、離此為無因。又賴耶自種為自、眾緣為他、合此為共、離此為無因。又法從真起為自、從妄起為他、合此為共、離此為無因。所計雖眾，但顯正理，諸計自妄。顯理復二：一約無生以顯深觀、二約生無生無礙以顯深觀。先中，略為二解：一約展轉釋，法從緣故不自生。既無有自，對誰說他？又一切法總為自故，又他望於他亦是自故，既無有他，故不他生。自他不立，合誰為共？有因尚不生，無因何得生？二約因緣形奪釋，故《對法》云「自種有故不從他，待眾緣故非自作，無作用故不共生，有功能故非無因。」論解同此。若爾，自種有故則是自生，豈曰無生？此乃假自破他，非立於自。次句假他遣自，故《中論》云「如諸法自性，不在於緣中」也。下二句例然，惟審詳之。二約無礙者，但因緣生果各有二義，謂全有力、全無力。緣望於果，若全有力，則因全無力，故云因不生緣生，故云不自生。二因望果全有力亦然，故云緣不生，自因生故，故不他生。三二力不俱，故不共生。四二無力不俱，故不無因。此復二義：一約用，則力用交徹有相入義，謂有力攝無力故。故〈十忍品〉云「菩薩善知緣起法，於一法中解眾多，眾多法中解了一」等。二據體有空不空，有相即義，謂非但因力歸緣，亦乃因體由緣而顯，全攝同緣，因如虛空。故上文云「一即是多多即一」等。力無力必俱故常相即入，是為無盡大緣起甚深之觀。文中亦有順逆。初順觀中，經云無明緣行者，牒也。無明因緣能生諸行者，釋也。論云「有分非他作，自因生故。」此以不他生釋經因字，謂如行支唯從無明，故云自因，即上自因觀也。二者非自作，緣生故。此以不自生釋經緣字，謂行支但假無明為緣，非有行自體在無明中從自而生，即他因觀。但取揀餘不親生故名因，顯前非後，疎故名緣，非謂四緣之因緣也。餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八因緣生滅，亦名從緣無性。初約一切智觀。此下三門皆明深觀，謂四句求緣皆無有生，無生而生，故曰深觀。此門明不自生、不他生，第九門明不共生，第十門明不無因生。釋此四句，略有二意：一破邪、二顯理。理外妄計曰邪。邪亡則理顯，理顯則惑亡，反覆相順。然自他等四是計是依，不之一字是藥是理。窮生之理不出自等，自等若無生將安寄？故以不不之，則惑亡理顯。然其所計，略有三類：一者外道，謂冥性為自、梵天為他、微塵和合為共、自然為無因。又此四計亦是僧佉、衛世、若提子、勒沙婆也。二小乘，同類因為自、異熟因為他、俱有因為共、計無明支託虛而起亦曰無因，上計亦通大乘執相之者。三約大乘，果法為自、眾緣為他、合此為共、離此為無因。又賴耶自種為自、眾緣為他、合此為共、離此為無因。又法從真起為自、從妄起為他、合此為共、離此為無因。所計雖眾，但顯正理，諸計自妄。顯理復二：一約無生以顯深觀、二約生無生無礙以顯深觀。先中，略為二解：一約展轉釋，法從緣故不自生。既無有自，對誰說他？又一切法總為自故，又他望於他亦是自故，既無有他，故不他生。自他不立，合誰為共？有因尚不生，無因何得生？二約因緣形奪釋，故《對法》云「自種有故不從他，待眾緣故非自作，無作用故不共生，有功能故非無因。」論解同此。若爾，自種有故則是自生，豈曰無生？此乃假自破他，非立於自。次句假他遣自，故《中論》云「如諸法自性，不在於緣中」也。下二句例然，惟審詳之。二約無礙者，但因緣生果各有二義，謂全有力、全無力。緣望於果，若全有力，則因全無力，故云因不生緣生，故云不自生。二因望果全有力亦然，故云緣不生，自因生故，故不他生。三二力不俱，故不共生。四二無力不俱，故不無因。此復二義：一約用，則力用交徹有相入義，謂有力攝無力故。故〈十忍品〉云「菩薩善知緣起法，於一法中解眾多，眾多法中解了一」等。二據體有空不空，有相即義，謂非但因力歸緣，亦乃因體由緣而顯，全攝同緣，因如虛空。故上文云「一即是多多即一」等。力無力必俱故常相即入，是為無盡大緣起甚深之觀。文中亦有順逆。初順觀中，經云無明緣行者，牒也。無明因緣能生諸行者，釋也。論云「有分非他作，自因生故。」此以不他生釋經因字，謂如行支唯從無明，故云自因，即上自因觀也。二者非自作，緣生故。此以不自生釋經緣字，謂行支但假無明為緣，非有行自體在無明中從自而生，即他因觀。但取揀餘不親生故名因，顯前非後，疎故名緣，非謂四緣之因緣也。餘

並可知。二約大悲觀，即異求中計非想等以為涅槃，又計妙行為解脫者，非是常德但是生滅，故可悲之。三約一切相智觀，此及後門名無始觀。此有二意：一若約俗說，因緣為生滅之本，生死無際故因緣無始。二約真說，見法緣集無有本性可依，故名無始，即《淨名》云「從無住本立一切法」故。染淨真性皆無始終，顯染可除，但云無始，餘如別說。論云「中際因緣生故後際生」，即舉此第八門。隨順縛故即第九門，謂但一念從緣生即是不生，故無始也。不言初際生者，意顯無初故。今不起妄，即不生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 並可知。二約大悲觀，即異求中計非想等以為涅槃，又計妙行為解脫者，非是常德但是生滅，故可悲之。三約一切相智觀，此及後門名無始觀。此有二意：一若約俗說，因緣為生滅之本，生死無際故因緣無始。二約真說，見法緣集無有本性可依，故名無始，即《淨名》云「從無住本立一切法」故。染淨真性皆無始終，顯染可除，但云無始，餘如別說。論云「中際因緣生故後際生」，即舉此第八門。隨順縛故即第九門，謂但一念從緣生即是不生，故無始也。不言初際生者，意顯無初故。今不起妄，即不生故。

第九生滅繫縛者，亦名似有若無。初一切智觀中明不共生，文中三：初順觀，經中但明無明為緣，縛行令行繫屬無明，斯則緣生而為不共者。論云「非二作，但隨順生故、無知者故、作時不住故。」意謂但行順無明，緣不得不生。互無知者，故非二作。若爾，但隨順生即是共生，何要知者？故末句云「既從緣生則念念不住，誰為共耶？」此同《對法》無作用故。又《中論》云「和合即無性，云何和合生？」次「無明滅」下逆觀，謂滅但滅於繫縛，既無共生，安有共滅？言有生滅，皆是繫縛。三類餘可知。二約大悲觀，謂彼外道異求非想天等為解脫者，菩薩觀之但是染縛，非是涅槃真淨之德。三約一切相智觀，明無始觀中隨順縛故而生，非有本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九生滅繫縛者，亦名似有若無。初一切智觀中明不共生，文中三：初順觀，經中但明無明為緣，縛行令行繫屬無明，斯則緣生而為不共者。論云「非二作，但隨順生故、無知者故、作時不住故。」意謂但行順無明，緣不得不生。互無知者，故非二作。若爾，但隨順生即是共生，何要知者？故末句云「既從緣生則念念不住，誰為共耶？」此同《對法》無作用故。又《中論》云「和合即無性，云何和合生？」次「無明滅」下逆觀，謂滅但滅於繫縛，既無共生，安有共滅？言有生滅，皆是繫縛。三類餘可知。二約大悲觀，謂彼外道異求非想天等為解脫者，菩薩觀之但是染縛，非是涅槃真淨之德。三約一切相智觀，明無始觀中隨順縛故而生，非有本也。

第十無所有盡觀，亦名泯同平等。三觀之中，初一切智觀，即深觀中顯非無因。經亦三節，初順觀中，由行從無明緣生，緣生即無性，故云隨順無所有。次逆觀中，滅亦緣滅，緣滅無滅方順盡滅之理。然論經順觀云是隨順有者，顯無性緣生故，不能不有。二經雖殊，同明緣生，故非無因。無因何失？若無因生，生應常生，非不生也。何以故？無定因故。此即縱破。亦可恒不生。何以故？無因生故。此即奪其生義。故無因生，非佛法所樂，以無因能生大邪見故。二約大悲隨順觀，即求異解脫中外道計非想無所有處等為涅槃。以順有故，非是出世故，無我德而妄計解脫，故可悲之。三約一切相智觀，當第九種種觀。此即世諦觀，由隨順有故。有欲、色、無色愛等之殊，故云種種。即真順有，未失順無。上來別釋十門竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十無所有盡觀，亦名泯同平等。三觀之中，初一切智觀，即深觀中顯非無因。經亦三節，初順觀中，由行從無明緣生，緣生即無性，故云隨順無所有。次逆觀中，滅亦緣滅，緣滅無滅方順盡滅之理。然論經順觀云是隨順有者，顯無性緣生故，不能不有。二經雖殊，同明緣生，故非無因。無因何失？若無因生，生應常生，非不生也。何以故？無定因故。此即縱破。亦可恒不生。何以故？無因生故。此即奪其生義。故無因生，非佛法所樂，以無因能生大邪見故。二約大悲隨順觀，即求異解脫中外道計非想無所有處等為涅槃。以順有故，非是出世故，無我德而妄計解脫，故可悲之。三約一切相智觀，當第九種種觀。此即世諦觀，由隨順有故。有欲、色、無色愛等之殊，故云種種。即真順有，未失順無。上來別釋十門竟。

自下第三總結十名。既云逆順觀察，則前二門闕逆觀者，乃文略耳。然此逆順，若《對法》第四名為染淨，染淨中各有逆順。論云「雜染逆順故，清淨逆順故。染中順者，無明緣行等故。逆者，謂誰老死集乃至無明故。」《緣起經》云「由誰有故而有老死？如是老死復由何緣？」初句推因，後句審因。清淨逆順者，無明滅則行滅，順也。由誰？滅無故，老死滅無，逆也。今文略無，但約染淨為逆順耳。言諸緣起者，十二非一曰諸。前前為緣，令後後起。又由煩惱繫縛，往諸趣中數數生起，故名緣起。亦云緣生，生即起義。亦約果說。餘如《瑜伽》第九、第十三、十一、九十三，《唯識》第八。上來多依此諸論解。十名可知，然各攝三觀，體勢星羅，今重以十門本意收攝。初門明染淨因起、二明緣起本源、三因果有空、四相成無作、五陳其諦理、六力用交參、七窮苦慢除、八形奪無始、九有無無本、十真俗無違。復收十門不出五意：初門迷理成事、次門理事依持、次六成事義門、第九事理雙泯、後一事理無礙，故唯四門不出事理。若從事理無礙交徹，則涉入重重；若依事理逆順雙融，則真門寂寂。故法性緣起甚深甚深。即此因緣名因佛性。觀緣之智即因因性，因因至果成菩提性，因性至果成涅槃性，因果無礙是緣起性。惟虛己而思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第三總結十名。既云逆順觀察，則前二門闕逆觀者，乃文略耳。然此逆順，若《對法》第四名為染淨，染淨中各有逆順。論云「雜染逆順故，清淨逆順故。染中順者，無明緣行等故。逆者，謂誰老死集乃至無明故。」《緣起經》云「由誰有故而有老死？如是老死復由何緣？」初句推因，後句審因。清淨逆順者，無明滅則行滅，順也。由誰？滅無故，老死滅無，逆也。今文略無，但約染淨為逆順耳。言諸緣起者，十二非一曰諸。前前為緣，令後後起。又由煩惱繫縛，往諸趣中數數生起，故名緣起。亦云緣生，生即起義。亦約果說。餘如《瑜伽》第九、第十三、十一、九十三，《唯識》第八。上來多依此諸論解。十名可知，然各攝三觀，體勢星羅，今重以十門本意收攝。初門明染淨因起、二明緣起本源、三因果有空、四相成無作、五陳其諦理、六力用交參、七窮苦慢除、八形奪無始、九有無無本、十真俗無違。復收十門不出五意：初門迷理成事、次門理事依持、次六成事義門、第九事理雙泯、後一事理無礙，故唯四門不出事理。若從事理無礙交徹，則涉入重重；若依事理逆順雙融，則真門寂寂。故法性緣起甚深甚深。即此因緣名因佛性。觀緣之智即因因性，因因至果成菩提性，因性至果成涅槃性，因果無礙是緣起性。惟虛己而思之。

自下大文第三「佛子菩薩至以如是」下明彼果勝。亦前攝正心住故知緣生，此下攝善現行故，三空等現前。依論云果者，有五種相：一得對治行勝及離障勝、二得修行勝、三得三昧勝、四得不壞心勝、五得自在力勝。各有佛子以為揀別，唯第二段有二佛子。初中分二：先明對治勝、後「菩薩如是」下明離障勝。今初，即三解脫門，亦名三三昧。三昧即當體受名，解脫依他受稱。此三能通涅槃解脫，故名為門。文中二：初牒前、後正顯。今初，意通五果，由前十觀得此三空等果故。謂以三空觀緣得第一第三果，三悲觀緣得第二第四果。三望於初，初是能治、三是所成。四望於二，二是能修、四是堅固。第五通從二觀而生，亦可展轉而生，由有治故離障，離障故行勝。有治故三昧勝，三昧勝故心不壞，心不壞故得自在也。二「知無我」下正顯三空。三空各有別顯、總結。初空門中，別顯有三：初三句明眾生空、次自性空明法空，此上二句明二我體空；三無作受，顯二我作用空，由體空故，並不能作因受果。結云現前者，智與境冥故。二無相門中亦三：一者滅障，即觀諸有支皆自性滅。謂若入空門不得空，亦不取空相，則事已辦。若見法先有，後說為空及取空相，非真知空，故名為障。故修無相，了自性滅，則不取空障。二所以不取者，得對治故。謂知空亦復空，名畢竟解脫。三既有能治治於所治，則念想不行，故云無有少法相生，能所斯寂，則無相現前。三無願門亦有三種相：一依止，謂依前入空無相，方得無願故；二體即無有願求，不求三界等故；三勝即大悲化生，勝二乘故。又上三空通緣諸法實相，觀於世間即涅槃相故，亦不同二乘。餘如《智論》二十二說。第二明離障勝中，先牒前修，由修得離故。初離三想是空門所離，次離有無想是無相門所離，亦無願門所離，不見有可求故。已知離障，云何為勝？經中三句次第勝五四地，及此地方便故。謂於五地中，以十平等深淨心，遠離四地身淨我慢，此用深空滅離二我，故此勝也。二四地中，以道品治三地中正受出沒等慢，此用空觀以離作受故勝。三此地方便，但用十平等破顯有無，今此地滿，用深無相破遣有無，一切蕩盡，故此勝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下大文第三「佛子菩薩至以如是」下明彼果勝。亦前攝正心住故知緣生，此下攝善現行故，三空等現前。依論云果者，有五種相：一得對治行勝及離障勝、二得修行勝、三得三昧勝、四得不壞心勝、五得自在力勝。各有佛子以為揀別，唯第二段有二佛子。初中分二：先明對治勝、後「菩薩如是」下明離障勝。今初，即三解脫門，亦名三三昧。三昧即當體受名，解脫依他受稱。此三能通涅槃解脫，故名為門。文中二：初牒前、後正顯。今初，意通五果，由前十觀得此三空等果故。謂以三空觀緣得第一第三果，三悲觀緣得第二第四果。三望於初，初是能治、三是所成。四望於二，二是能修、四是堅固。第五通從二觀而生，亦可展轉而生，由有治故離障，離障故行勝。有治故三昧勝，三昧勝故心不壞，心不壞故得自在也。二「知無我」下正顯三空。三空各有別顯、總結。初空門中，別顯有三：初三句明眾生空、次自性空明法空，此上二句明二我體空；三無作受，顯二我作用空，由體空故，並不能作因受果。結云現前者，智與境冥故。二無相門中亦三：一者滅障，即觀諸有支皆自性滅。謂若入空門不得空，亦不取空相，則事已辦。若見法先有，後說為空及取空相，非真知空，故名為障。故修無相，了自性滅，則不取空障。二所以不取者，得對治故。謂知空亦復空，名畢竟解脫。三既有能治治於所治，則念想不行，故云無有少法相生，能所斯寂，則無相現前。三無願門亦有三種相：一依止，謂依前入空無相，方得無願故；二體即無有願求，不求三界等故；三勝即大悲化生，勝二乘故。又上三空通緣諸法實相，觀於世間即涅槃相故，亦不同二乘。餘如《智論》二十二說。第二明離障勝中，先牒前修，由修得離故。初離三想是空門所離，次離有無想是無相門所離，亦無願門所離，不見有可求故。已知離障，云何為勝？經中三句次第勝五四地，及此地方便故。謂於五地中，以十平等深淨心，遠離四地身淨我慢，此用深空滅離二我，故此勝也。二四地中，以道品治三地中正受出沒等慢，此用空觀以離作受故勝。三此地方便，但用十平等破顯有無，今此地滿，用深無相破遣有無，一切蕩盡，故此勝也。

第二「大悲轉增」下修行勝，中二：先總明修心，悲增心中修，故是利他心為未滿。「菩提」下兼於自利，亦修所為。言悲增者，前觀十平等已起三悲，今十門觀緣，彌悲眾生纏於妄法。後「作是念」下別顯。於中二：先明修行、後「而恒」下明修勝。今初，又二：先發勇猛修行，謂勵志始修故；後「佛子」下明丈夫志修，行果決終成故。又初則悲智勇修，後則窮證性相。今初，先智、後悲。智中，先知、後厭。初中，上二句明緣有合離，謂業惑相資有為方生，如無明緣行等。後二句明緣有具闕，集即是具，謂業惑隨闕必不轉生，如雖有行無愛潤等。後「我如是」下厭。既知有為苦過，必斷和合集因。「然為」下修悲益物，不盡有為。二丈夫志修中，初厭相，見彼有為多過，是對礙法，故厭之。後「無有」下證性，由了有為自性同相，本無生滅，便能滅於對礙而與理冥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「大悲轉增」下修行勝，中二：先總明修心，悲增心中修，故是利他心為未滿。「菩提」下兼於自利，亦修所為。言悲增者，前觀十平等已起三悲，今十門觀緣，彌悲眾生纏於妄法。後「作是念」下別顯。於中二：先明修行、後「而恒」下明修勝。今初，又二：先發勇猛修行，謂勵志始修故；後「佛子」下明丈夫志修，行果決終成故。又初則悲智勇修，後則窮證性相。今初，先智、後悲。智中，先知、後厭。初中，上二句明緣有合離，謂業惑相資有為方生，如無明緣行等。後二句明緣有具闕，集即是具，謂業惑隨闕必不轉生，如雖有行無愛潤等。後「我如是」下厭。既知有為苦過，必斷和合集因。「然為」下修悲益物，不盡有為。二丈夫志修中，初厭相，見彼有為多過，是對礙法，故厭之。後「無有」下證性，由了有為自性同相，本無生滅，便能滅於對礙而與理冥。

第二修勝者，謂不住勝相現前故。有三種勝：一初二句明般若因勝，以是不住，所以躡前大智而起悲故。二「即得」下般若體現勝。般若是通名，無障礙智是別稱。無礙佛智雖未成就，今般若能照此智，此智前相名曰光明，光明即門也。三「成就如是」下明般若用勝，亦是不住之相。謂上二句涉事不失理，故不住有為；後二句見理不壞事，故不住無為。即有為涅槃平等證故。「以菩提」下不住所為，智慧助道未滿足故。不住有為，功德助道未滿足故。不住無為，又俱未滿，故俱不住。廣如《淨名》下卷。《大品》中亦云「菩薩念言：今是行時非證時」故，即此所為亦是所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二修勝者，謂不住勝相現前故。有三種勝：一初二句明般若因勝，以是不住，所以躡前大智而起悲故。二「即得」下般若體現勝。般若是通名，無障礙智是別稱。無礙佛智雖未成就，今般若能照此智，此智前相名曰光明，光明即門也。三「成就如是」下明般若用勝，亦是不住之相。謂上二句涉事不失理，故不住有為；後二句見理不壞事，故不住無為。即有為涅槃平等證故。「以菩提」下不住所為，智慧助道未滿足故。不住有為，功德助道未滿足故。不住無為，又俱未滿，故俱不住。廣如《淨名》下卷。《大品》中亦云「菩薩念言：今是行時非證時」故，即此所為亦是所以。

第三明三昧勝，中二：先明空定、後「如是十無相」下例顯餘二。前中復二：先舉十上首、後「此菩薩」下總結多門。今初，十中論分為四：一除第四，前五名觀；二以第四名不放逸；三以第七名得增上；四以餘三名為因事。今初。觀是觀解。前三就相觀空：一入空者，是人空，亦是總句；二即法空；三即取前二空為第一義，觀之亦空。後二就實觀空，謂四觀本識空，如來藏包含無外，故云大空。五觀七轉識不離如來藏和合而起，皆無自體，故云合空。《楞伽》云「七識亦如是，心俱和合生。」又云「不壞相有八，無相亦無相」也。二不放逸者，依解起行，行修究竟，故名第一。論云「分別善修行，故自分第一也。修行無厭足，故勝進第一也。」三得增上者，因修成德，功德起故。四因事者，依德起用故。有三種用：初一自利，名智障淨因事。謂分別是智障，今得如實空，能淨分別。後二利他：一教化眾生因事。依空起悲故，不捨離二願。取有因事，由得空故，故離染。隨順有故，不離諸有。上依論解已為深妙。又此十空，與《涅槃經》十一空多同少異，更依釋之。前八證實空、後二起用空。入空即彼內空外空，內外十二入故。自性即性空，非今始無故。第一義空，名義全同。第一空者，彼名空空，謂前空但空第一義，今明若有若無本來自空故。彼經云「是有是無是名空空。是是非是是是名空空。」謂是非亦當體空故。如是空空，乃是二乘所迷沒處，十地菩薩通達少分，故名第一，今亦約少分也。大空名同，彼名般若波羅蜜。合即內外空也。合無合故起，即有為空。八即無為空，如實即無為故。不捨等二，名義俱別。若欲會者，九即無始空，無始不離生死而即空故。十即無所有空，謂離與不離皆無所有故。餘結等可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三明三昧勝，中二：先明空定、後「如是十無相」下例顯餘二。前中復二：先舉十上首、後「此菩薩」下總結多門。今初，十中論分為四：一除第四，前五名觀；二以第四名不放逸；三以第七名得增上；四以餘三名為因事。今初。觀是觀解。前三就相觀空：一入空者，是人空，亦是總句；二即法空；三即取前二空為第一義，觀之亦空。後二就實觀空，謂四觀本識空，如來藏包含無外，故云大空。五觀七轉識不離如來藏和合而起，皆無自體，故云合空。《楞伽》云「七識亦如是，心俱和合生。」又云「不壞相有八，無相亦無相」也。二不放逸者，依解起行，行修究竟，故名第一。論云「分別善修行，故自分第一也。修行無厭足，故勝進第一也。」三得增上者，因修成德，功德起故。四因事者，依德起用故。有三種用：初一自利，名智障淨因事。謂分別是智障，今得如實空，能淨分別。後二利他：一教化眾生因事。依空起悲故，不捨離二願。取有因事，由得空故，故離染。隨順有故，不離諸有。上依論解已為深妙。又此十空，與《涅槃經》十一空多同少異，更依釋之。前八證實空、後二起用空。入空即彼內空外空，內外十二入故。自性即性空，非今始無故。第一義空，名義全同。第一空者，彼名空空，謂前空但空第一義，今明若有若無本來自空故。彼經云「是有是無是名空空。是是非是是是名空空。」謂是非亦當體空故。如是空空，乃是二乘所迷沒處，十地菩薩通達少分，故名第一，今亦約少分也。大空名同，彼名般若波羅蜜。合即內外空也。合無合故起，即有為空。八即無為空，如實即無為故。不捨等二，名義俱別。若欲會者，九即無始空，無始不離生死而即空故。十即無所有空，謂離與不離皆無所有故。餘結等可知。

第四不壞心果。此下二段，亦即攝隨順堅固一切善根迴向。此為進善，後起大行。今初。不壞心者，由障滅行成，若智若悲皆不退壞。文有十句，初總、餘別。別有九種不壞：一信理決定、二行堪調柔、三不怖甚深、四自乘不退、五勝進無息、六泯絕自他、七利生無邊、八上求地智、九巧化眾生。亦可對前十三昧心以明不壞，恐厭繁文。九並堅固，皆云不壞。十皆具足，名悉圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四不壞心果。此下二段，亦即攝隨順堅固一切善根迴向。此為進善，後起大行。今初。不壞心者，由障滅行成，若智若悲皆不退壞。文有十句，初總、餘別。別有九種不壞：一信理決定、二行堪調柔、三不怖甚深、四自乘不退、五勝進無息、六泯絕自他、七利生無邊、八上求地智、九巧化眾生。亦可對前十三昧心以明不壞，恐厭繁文。九並堅固，皆云不壞。十皆具足，名悉圓滿。

第五自在力勝，中二：初顯其相、後「佛子」下結其分齊。前中十句，初總、「不懼」下別。總云此心者，此前十心順佛菩提者，能深入趣向故。論云「得般若波羅蜜行力勝，能深入故。」則知此前十心皆是般若現前心也。別中九句，依上十不壞心而得自在趣向。一不懼異論，即能伏他力。二上入智地，名斷疑力，得法空故。三自乘不動力，以離小故。四密處決信力，趣鏡智故。此與前二前却者，此二相成故。五諸魔不壞力，以精進故。六治惑堅固力，住智明故。七遍治力，具三空故、處有不染故。八化生力，即前第九方便相應。九智障淨力，即前上求智。地前智居中，導二悲故；此智居後，顯悲智相異故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五自在力勝，中二：初顯其相、後「佛子」下結其分齊。前中十句，初總、「不懼」下別。總云此心者，此前十心順佛菩提者，能深入趣向故。論云「得般若波羅蜜行力勝，能深入故。」則知此前十心皆是般若現前心也。別中九句，依上十不壞心而得自在趣向。一不懼異論，即能伏他力。二上入智地，名斷疑力，得法空故。三自乘不動力，以離小故。四密處決信力，趣鏡智故。此與前二前却者，此二相成故。五諸魔不壞力，以精進故。六治惑堅固力，住智明故。七遍治力，具三空故、處有不染故。八化生力，即前第九方便相應。九智障淨力，即前上求智。地前智居中，導二悲故；此智居後，顯悲智相異故。

第二結中，由般若現前故，順忍明利。言第三者，三品忍中為最上故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二結中，由般若現前故，順忍明利。言第三者，三品忍中為最上故。

第二位果中，三果同前。就調柔中分四：初調柔行、二教智淨、三別地行相、四結說地名。前中有法、喻、合。法中三：初鍊行緣、次「悉以」下能鍊行。於中「聞已受持」下是得義持，三昧慧光是所持義。隨順修行，此句示現得義持因。因何事耶？謂因依前三昧勝故，得如實奢摩他等憶持不捨，正顯能持。又「得已」下亦是所持。三「經於」下明所鍊淨。轉更明淨者，解脫彼障故，又由前證得彼佛法藏義故。喻中，真金喻證，亦喻信等。瑠璃，喻方便智，由方便智數磨，令出世證智發教智光轉勝前也。合中，方便慧即上不住道，合前瑠璃。隨逐觀察，合數磨瑩。轉更明淨者，般若現前故。轉復寂滅者，證智脫彼障故。二「譬如月」下明教智淨，以月光寬大勝於前地，但取月輪為喻也。四種風輪者，〈出現品〉有能持等四種風輪，非今四輪，以彼不是壞散風故。有散壞風復無四種，未見經論不可定斷。且就義釋：即四時之風，春曰和風，喻煩惱魔順愛心故。夏曰炎風，喻於蘊魔多熱惱故。秋曰凉風，亦曰金風，喻於死魔果熟收殺故。冬曰寒風，喻於天魔敗藏人善故。行四魔行即是魔道。餘文可知。攝報中言聲聞難問無能屈者，已知二乘緣諦等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二位果中，三果同前。就調柔中分四：初調柔行、二教智淨、三別地行相、四結說地名。前中有法、喻、合。法中三：初鍊行緣、次「悉以」下能鍊行。於中「聞已受持」下是得義持，三昧慧光是所持義。隨順修行，此句示現得義持因。因何事耶？謂因依前三昧勝故，得如實奢摩他等憶持不捨，正顯能持。又「得已」下亦是所持。三「經於」下明所鍊淨。轉更明淨者，解脫彼障故，又由前證得彼佛法藏義故。喻中，真金喻證，亦喻信等。瑠璃，喻方便智，由方便智數磨，令出世證智發教智光轉勝前也。合中，方便慧即上不住道，合前瑠璃。隨逐觀察，合數磨瑩。轉更明淨者，般若現前故。轉復寂滅者，證智脫彼障故。二「譬如月」下明教智淨，以月光寬大勝於前地，但取月輪為喻也。四種風輪者，〈出現品〉有能持等四種風輪，非今四輪，以彼不是壞散風故。有散壞風復無四種，未見經論不可定斷。且就義釋：即四時之風，春曰和風，喻煩惱魔順愛心故。夏曰炎風，喻於蘊魔多熱惱故。秋曰凉風，亦曰金風，喻於死魔果熟收殺故。冬曰寒風，喻於天魔敗藏人善故。行四魔行即是魔道。餘文可知。攝報中言聲聞難問無能屈者，已知二乘緣諦等故。

第三重頌。二十二頌分三：初十七偈頌位行、次四頌位果、後一結說。前中三：初二頌一句頌勝慢對治、二有十偈三句頌不住道行勝、三有四偈頌彼果勝。二中有三：初一句頌總顯心境；次九偈一句頌別明觀相，即為十段。第一有二偈半頌有支行列。二一偈頌攝歸一心。既云心滅，則生死盡，故知不可唯約真心。以真妄和合是說依心。即真之妄既滅，即妄之真不無，故《起信》云「但心相滅，非心體滅。」三一偈頌自業差別。四半偈頌不相捨離。五半偈頌三道不斷。六一偈越頌第七三苦聚集。七一偈却頌第六三際輪環。八半偈越頌第九生滅繫縛。九有半偈却頌因緣生滅。十有三句頌無所有盡觀。第三「十種」下五句頌總結十名。三「如是」下頌彼果勝中，初二頌對治勝、次一頌修行勝、次半偈頌三昧勝。後二句通頌後二勝，以義通故。位果等可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三重頌。二十二頌分三：初十七偈頌位行、次四頌位果、後一結說。前中三：初二頌一句頌勝慢對治、二有十偈三句頌不住道行勝、三有四偈頌彼果勝。二中有三：初一句頌總顯心境；次九偈一句頌別明觀相，即為十段。第一有二偈半頌有支行列。二一偈頌攝歸一心。既云心滅，則生死盡，故知不可唯約真心。以真妄和合是說依心。即真之妄既滅，即妄之真不無，故《起信》云「但心相滅，非心體滅。」三一偈頌自業差別。四半偈頌不相捨離。五半偈頌三道不斷。六一偈越頌第七三苦聚集。七一偈却頌第六三際輪環。八半偈越頌第九生滅繫縛。九有半偈却頌因緣生滅。十有三句頌無所有盡觀。第三「十種」下五句頌總結十名。三「如是」下頌彼果勝中，初二頌對治勝、次一頌修行勝、次半偈頌三昧勝。後二句通頌後二勝，以義通故。位果等可知。