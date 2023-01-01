大方廣佛華嚴經疏卷第三十九(入第三十七經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第三十九(入第三十七經)

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

第六現前地。所以來者，已說諸諦相應慧，次說緣起流轉止息相應慧，寄緣覺地，故次來也。又四地出世未能隨世，五地能隨而不能破染淨之見，此地觀察無染淨法界，破彼見故，故《瑜伽》云「前地雖能於生死涅槃棄捨，一向背趣作意，而未能於生死流轉如實觀察；又由於彼多生厭故，未能多住無相作意，為令此分得圓滿，故精勤修習令得圓滿，故次來也。」名現前者，《莊嚴論》云「不住生死涅槃。觀慧現前故。此約初住地。以前五地雙觀故，今得現前。」《十住論》云「降魔事已，菩薩道法皆現在前。」亦約初說。《瑜伽》引《深密》云「現前觀察諸行流轉，又於無相多修作意方得現前者，多修無相。」此約地初觀十平等故。觀察流轉，此約地中已入地竟方觀緣起故。《攝論》云「由緣起智，能令般若波羅蜜多現在前故。」此釋正順今經約地中說。無性釋云「謂此地中住緣起智，由此智力令無分別智而得現前，悟一切法無染無淨。」《唯識》同於《攝論》。上本分云「有間般若現前者，揀後地故，故所斷障亦斷染淨。」《唯識》名為麁相現行障，謂所知障中俱生一分，執有染淨麁相現行。彼障六地無染淨道，入六地時便能永斷，以觀十平等故。由斯六地說斷二愚及彼麁重：一現觀察行流轉愚，即是此中執有染者，諸行流轉染分攝故；二相多現行愚，即是此中執有淨相故相觀多行，未能多時住無相觀。初愚即執苦集，後愚即執滅道。本分名微細煩惱習者，執細染淨即是煩惱，形於前地故說為微；《唯識》形後名為麁相。由斷此愚便證無染淨真如，謂此真如本性無染，亦不可說後方淨故。《攝論》名為無染淨法界，後成般若行，亦得自他相續無染淨果，其揆一也。後正釋文亦有三分：初讚請分，九頌分二：前八頌半讚；後半頌請讚中分二：初一菩薩讚餘諸天讚供，於中三，初一天眾、次一天王、後五頌半天女。於中，初三句集經者敘述，標讚佛果；「佛語」下正讚，此句讚教；次一偈讚理；次三偈讚行。於中，初偈悲智無礙行、後二十度圓修行。本絕諸惡者，見惡可除非真持戒，善達性空即般若度，分別法即方便度，智力即二度博濟兼願。後半結默。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六現前地。所以來者，已說諸諦相應慧，次說緣起流轉止息相應慧，寄緣覺地，故次來也。又四地出世未能隨世，五地能隨而不能破染淨之見，此地觀察無染淨法界，破彼見故，故《瑜伽》云「前地雖能於生死涅槃棄捨，一向背趣作意，而未能於生死流轉如實觀察；又由於彼多生厭故，未能多住無相作意，為令此分得圓滿，故精勤修習令得圓滿，故次來也。」名現前者，《莊嚴論》云「不住生死涅槃。觀慧現前故。此約初住地。以前五地雙觀故，今得現前。」《十住論》云「降魔事已，菩薩道法皆現在前。」亦約初說。《瑜伽》引《深密》云「現前觀察諸行流轉，又於無相多修作意方得現前者，多修無相。」此約地初觀十平等故。觀察流轉，此約地中已入地竟方觀緣起故。《攝論》云「由緣起智，能令般若波羅蜜多現在前故。」此釋正順今經約地中說。無性釋云「謂此地中住緣起智，由此智力令無分別智而得現前，悟一切法無染無淨。」《唯識》同於《攝論》。上本分云「有間般若現前者，揀後地故，故所斷障亦斷染淨。」《唯識》名為麁相現行障，謂所知障中俱生一分，執有染淨麁相現行。彼障六地無染淨道，入六地時便能永斷，以觀十平等故。由斯六地說斷二愚及彼麁重：一現觀察行流轉愚，即是此中執有染者，諸行流轉染分攝故；二相多現行愚，即是此中執有淨相故相觀多行，未能多時住無相觀。初愚即執苦集，後愚即執滅道。本分名微細煩惱習者，執細染淨即是煩惱，形於前地故說為微；《唯識》形後名為麁相。由斷此愚便證無染淨真如，謂此真如本性無染，亦不可說後方淨故。《攝論》名為無染淨法界，後成般若行，亦得自他相續無染淨果，其揆一也。後正釋文亦有三分：初讚請分，九頌分二：前八頌半讚；後半頌請讚中分二：初一菩薩讚餘諸天讚供，於中三，初一天眾、次一天王、後五頌半天女。於中，初三句集經者敘述，標讚佛果；「佛語」下正讚，此句讚教；次一偈讚理；次三偈讚行。於中，初偈悲智無礙行、後二十度圓修行。本絕諸惡者，見惡可除非真持戒，善達性空即般若度，分別法即方便度，智力即二度博濟兼願。後半結默。

第二正說亦分為二：初地行、後地果。前中同於前地亦有三分：一勝慢對治、二「佛子至如是觀已」下明不住道行勝、三「佛子至以如是十種」下明彼果勝。亦初分即入心，後二即住心。住中，前即攝正心住，後即攝善現行及隨順善根迴向，至文當知。今且依論。然三分雖同，而漸超勝。勝相云何？謂第四地說眾生我慢解法慢治，第五地中說身淨慢治，今第六地說取染淨相慢治，所治漸細故曰勝也。所治既細，後二亦過染淨慢者，前觀四諦苦集名染滅道為淨，又十平等隨順如道但約淨說，染相未亡對染有淨亦名取淨。今以十染淨平等法而為能治，下觀緣起雖有染淨，悟空深故不名取慢。今初勝慢治中分四：一牒前標後、二「何等」下徵列十心、三「菩薩如是」下結其行能、四「得明利」下辨行分齊。列中十句，初總、餘別。總云一切法者，論云「是十二入以三科中蘊不攝，無為處界攝盡，而處次於蘊。又名生門，順無生義，故偏舉之。」言無相者，論云「自性無相故」，謂十二入緣成之相，有來即無，非推之使無，故云自性無也。故《瑜伽》云「由有勝義自性無相平等性故。」亦同《淨名》「不念內外行於平等」等。別中九句，明九種相皆自性無，故論云「相分別對治有九種，謂體生等九，是其所治。無之一字是自性無，以為能治。」論以初自性無貫下九句，故但顯所治相之差別。一無體故平等者，論經云無想，論云十二入自相想，謂內六根取外六塵之相，總名為想，即十二入之體故。今經云體想，取像為體故，亦自性無，故經云「無體故平等」。下皆準此。上遣分別心。二生者念展轉行相，謂諸入苦果，虛妄分別為本故。三成者生展轉行相，謂生即苦果，從果起因，故云展轉。上二遣染分依他，但舉緣成已顯無生無我義矣。四即遣淨相，謂本來自淨，非滅惑方淨，故平等。五遣分別相，謂道能分別揀擇滅惑，若有分別則有戲論；今本無戲論，故無分別。上二遣淨分依他。六遣出沒相，謂真如之性，在妄為沒、離垢為出。今妄體即真，故無可捨；真體即空，故無可取。七遣染相，即由上義染本寂靜，即是真如，無別真矣。上二遣圓成，即十二入之真性。八遣我非有相，此有二意：一類前釋，謂有執言：但我非有，不無於事。故云：如幻等事，有亦不實。二者此句遣無，由上以無遣有，恐便執無，故遣云如幻夢等。但無其實，非是全無，故不應執我非有相。諸喻雖異，大旨無殊。亦可八喻別對前來總別八句，謂如幻，無相故；如夢，想現故；果生，如影故；因成，如響故；本淨，如水月不可取故；正智，但是鏡智現故；焰，不可攬 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正說亦分為二：初地行、後地果。前中同於前地亦有三分：一勝慢對治、二「佛子至如是觀已」下明不住道行勝、三「佛子至以如是十種」下明彼果勝。亦初分即入心，後二即住心。住中，前即攝正心住，後即攝善現行及隨順善根迴向，至文當知。今且依論。然三分雖同，而漸超勝。勝相云何？謂第四地說眾生我慢解法慢治，第五地中說身淨慢治，今第六地說取染淨相慢治，所治漸細故曰勝也。所治既細，後二亦過染淨慢者，前觀四諦苦集名染滅道為淨，又十平等隨順如道但約淨說，染相未亡對染有淨亦名取淨。今以十染淨平等法而為能治，下觀緣起雖有染淨，悟空深故不名取慢。今初勝慢治中分四：一牒前標後、二「何等」下徵列十心、三「菩薩如是」下結其行能、四「得明利」下辨行分齊。列中十句，初總、餘別。總云一切法者，論云「是十二入以三科中蘊不攝，無為處界攝盡，而處次於蘊。又名生門，順無生義，故偏舉之。」言無相者，論云「自性無相故」，謂十二入緣成之相，有來即無，非推之使無，故云自性無也。故《瑜伽》云「由有勝義自性無相平等性故。」亦同《淨名》「不念內外行於平等」等。別中九句，明九種相皆自性無，故論云「相分別對治有九種，謂體生等九，是其所治。無之一字是自性無，以為能治。」論以初自性無貫下九句，故但顯所治相之差別。一無體故平等者，論經云無想，論云十二入自相想，謂內六根取外六塵之相，總名為想，即十二入之體故。今經云體想，取像為體故，亦自性無，故經云「無體故平等」。下皆準此。上遣分別心。二生者念展轉行相，謂諸入苦果，虛妄分別為本故。三成者生展轉行相，謂生即苦果，從果起因，故云展轉。上二遣染分依他，但舉緣成已顯無生無我義矣。四即遣淨相，謂本來自淨，非滅惑方淨，故平等。五遣分別相，謂道能分別揀擇滅惑，若有分別則有戲論；今本無戲論，故無分別。上二遣淨分依他。六遣出沒相，謂真如之性，在妄為沒、離垢為出。今妄體即真，故無可捨；真體即空，故無可取。七遣染相，即由上義染本寂靜，即是真如，無別真矣。上二遣圓成，即十二入之真性。八遣我非有相，此有二意：一類前釋，謂有執言：但我非有，不無於事。故云：如幻等事，有亦不實。二者此句遣無，由上以無遣有，恐便執無，故遣云如幻夢等。但無其實，非是全無，故不應執我非有相。諸喻雖異，大旨無殊。亦可八喻別對前來總別八句，謂如幻，無相故；如夢，想現故；果生，如影故；因成，如響故；本淨，如水月不可取故；正智，但是鏡智現故；焰，不可攬

亦叵捨故；化，無心現常寂然故。九遣成壞相，成即是有、壞即是無，緣起為成、無性為壞，緣成即無性，故有無不二。上之九句，初七以無遣有、次一以喻遣無、後一不二遣俱則雙非入中矣。又此不二則不壞有無，謂說空遣於有執、說有為遣空迷，有是不異空之有、空是不異有之空，無別空有而為二也。是遣俱句。又既不二，亦不壞有無，則不異無之有，是不有之有；不異有之無，是不無之無，則亦遣俱非。斯乃四句百非諸見皆絕，方為般若現前之因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦叵捨故；化，無心現常寂然故。九遣成壞相，成即是有、壞即是無，緣起為成、無性為壞，緣成即無性，故有無不二。上之九句，初七以無遣有、次一以喻遣無、後一不二遣俱則雙非入中矣。又此不二則不壞有無，謂說空遣於有執、說有為遣空迷，有是不異空之有、空是不異有之空，無別空有而為二也。是遣俱句。又既不二，亦不壞有無，則不異無之有，是不有之有；不異有之無，是不無之無，則亦遣俱非。斯乃四句百非諸見皆絕，方為般若現前之因。

第三結行入地。文有五句：一牒前所觀十平等法；二自性清淨者，遠離前地染淨慢垢；三隨順真如十平等法；四以無分別心無違所觀；五由前四能得入六地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三結行入地。文有五句：一牒前所觀十平等法；二自性清淨者，遠離前地染淨慢垢；三隨順真如十平等法；四以無分別心無違所觀；五由前四能得入六地。

第四辨行分齊中二句，得明利忍，對前顯勝；未得無生，對後彰劣。《仁王經》中說有五忍，謂伏、信、順、無生、寂滅，前四各有下中上。地前得伏忍三品，九地如次配次三忍，十地及佛得寂滅忍。若《瓔珞》中開出等覺，則亦有三品。今四五六皆得順忍，此當上品，治於細慢，故云明利。言隨順者，順後無生忍故。然約實位，初地即得無生。今約寄位，當七八九。寄位何以有此不同？謂若約空無我理為無生者，即初地證如所以名得。今不得者，有四義故：一約空理淺深。初地觀法虛假，破性顯空，但名無我；今此地中破相趣寂，但名平等。若約證實，反望由來常寂、無相可生，斯理轉深故，七地方得；若約契本常寂，斯理最妙故，十地後得。二就行分別。六地已前漸起諸行，謂初願、次戒等，故名為生；七地已上念念頓起一切諸行，故云無生。三約空有二法。六地已前空有間起，名之為生；七地已上寂用雙行，故名無生。四約修分別。行修未熟名之為生，行修純熟名曰無生。此則七地已還未得無生，故經就八地方顯無生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四辨行分齊中二句，得明利忍，對前顯勝；未得無生，對後彰劣。《仁王經》中說有五忍，謂伏、信、順、無生、寂滅，前四各有下中上。地前得伏忍三品，九地如次配次三忍，十地及佛得寂滅忍。若《瓔珞》中開出等覺，則亦有三品。今四五六皆得順忍，此當上品，治於細慢，故云明利。言隨順者，順後無生忍故。然約實位，初地即得無生。今約寄位，當七八九。寄位何以有此不同？謂若約空無我理為無生者，即初地證如所以名得。今不得者，有四義故：一約空理淺深。初地觀法虛假，破性顯空，但名無我；今此地中破相趣寂，但名平等。若約證實，反望由來常寂、無相可生，斯理轉深故，七地方得；若約契本常寂，斯理最妙故，十地後得。二就行分別。六地已前漸起諸行，謂初願、次戒等，故名為生；七地已上念念頓起一切諸行，故云無生。三約空有二法。六地已前空有間起，名之為生；七地已上寂用雙行，故名無生。四約修分別。行修未熟名之為生，行修純熟名曰無生。此則七地已還未得無生，故經就八地方顯無生。

第二不住道行勝中分三：初總顯心境、二「作是念」下別明觀相、三「佛子菩薩至如是十種」下結成觀名。今初有二：先如是觀已結前。所以結者，由前觀察隨順，得至不住道故。後「復以」下正顯，文有四句，前三辨能觀心、後一標所觀境，前三皆悲、後一是智，由此相導故名不住。故論結云「不住生死涅槃故」。今初三中為物觀緣總稱大悲，隨觀不同故分三別：一首者初義，先起大悲而觀緣故，故論云「不捨過去現在未來，大悲攝勝故。」以雖同一切智觀觀三世流轉，厭離有為而以大悲為先，故勝二乘。二增上者，論云「一切法中智清淨故。」謂以道相智觀，不唯但觀三世而遍了諸法，故云「一切法中以此導前，令悲增上故。」下經云「大悲轉增」。三滿足者，論云「一切種微細因緣集觀故。」謂以一切種智委照無遺，故名微細，三悲為次，後後轉深，智轉勝故。據論現文，初則雙明悲智，俱護煩惱、小乘；後但唯語於智，義當但護煩惱。既三俱稱悲，即下三觀則皆雙護凡小、俱通二利，皆雙不住也。後句標所觀者，前滅後生，染生淨滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二不住道行勝中分三：初總顯心境、二「作是念」下別明觀相、三「佛子菩薩至如是十種」下結成觀名。今初有二：先如是觀已結前。所以結者，由前觀察隨順，得至不住道故。後「復以」下正顯，文有四句，前三辨能觀心、後一標所觀境，前三皆悲、後一是智，由此相導故名不住。故論結云「不住生死涅槃故」。今初三中為物觀緣總稱大悲，隨觀不同故分三別：一首者初義，先起大悲而觀緣故，故論云「不捨過去現在未來，大悲攝勝故。」以雖同一切智觀觀三世流轉，厭離有為而以大悲為先，故勝二乘。二增上者，論云「一切法中智清淨故。」謂以道相智觀，不唯但觀三世而遍了諸法，故云「一切法中以此導前，令悲增上故。」下經云「大悲轉增」。三滿足者，論云「一切種微細因緣集觀故。」謂以一切種智委照無遺，故名微細，三悲為次，後後轉深，智轉勝故。據論現文，初則雙明悲智，俱護煩惱、小乘；後但唯語於智，義當但護煩惱。既三俱稱悲，即下三觀則皆雙護凡小、俱通二利，皆雙不住也。後句標所觀者，前滅後生，染生淨滅故。

第二別明觀相，即緣起觀。然緣起深義佛教所宗，乘智階差淺深多種。龍樹云「因緣有二：一內、二外。外即水土穀芽等，內即十二因緣。」今正辨內。然外由內變，本末相收，即總含法界一大緣起，染淨交徹義門非一，下當略示。今經文內略顯十重，窮究性相以顯無盡，非唯寄位同於二乘。言十重者，一有支相續、二攝歸一心、三自業助成、四不相捨離、五三道不斷、六三際輪迴、七三苦集成、八因緣生滅、九生滅繫縛、十隨順無所有盡，各有逆順即成二十。故下結云「如是逆順觀察」，逆即緣滅、順即緣生，此約逆順生死流注以為逆順。若準《對法》第四，此中逆順彼名染淨，染淨之中各有逆順，則成四十，至下當說。今以易故，經中略無，但二十重。論主復以上三悲觀門解此十重，則成六十。古人兼取彼果分中三空觀之，則有一百八十重觀於緣起。論三觀者，一相諦差別觀、二大悲隨順觀、三一切相智觀。初但觀二諦有為無有我故，即大悲為首觀也。二悲隨物增，即大悲增上觀。三即委悉窮究因緣性相諸門觀故，即大悲滿足觀。初一下同二乘一切智也，次一自顯菩薩道相智，後即上同諸佛一切種智，故《涅槃》云「十二因緣下智觀故得聲聞菩提，中智觀故得緣覺菩提，上智觀故得菩薩菩提，上上智觀故得佛菩提。」初二菩提即初觀意，餘二各一，可知。前約為物三皆稱悲，今約觀心三皆智觀，是知三句各有悲智相導，融此三觀唯在一心，甚深般若於是而現。然論三觀雖遍釋經，而與十門開合不等。初一切智觀攝經十門，總為三段：一成答相差別，此攝十中初門；二第一義差別，攝經第二門中之半；三名世諦差別，攝餘八門半。所以分三者，初一顯妄我非有、後二顯真俗非無，真辨緣性、俗明緣相，義理周備故。第二大悲隨順觀，分十為四：一觀眾生愚癡顛倒，攝十門中第一門；二餘處求解脫，攝第二門；三異道求解脫，攝次四門；四求異解脫，攝後四門。此之四觀，初一就情彰過、後三就法辨非。於中，二是所依理，非對彼正理，名所取我以為餘處；三是所依行法，非舉其法，非明其行失；後一明所求果，非以苦欲捨苦故。第三一切相智觀，攝十為九：一染淨分別觀，攝初半門。二依止觀，攝初門後半及第二門；三方便觀、四因緣相觀、五入諦觀、六力無力信入依觀、七增上慢非增上慢信入觀，上五門如次各攝一門；八無始觀，攝八九二門；九種種觀，攝第十門。釋相差別，至文當知。然其三觀俱通二利，若隨相分別相諦觀即自利，次大悲觀明其利他，一切相智通於二利。於中分別復各不同，前五自利、次二利他、後二二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二別明觀相，即緣起觀。然緣起深義佛教所宗，乘智階差淺深多種。龍樹云「因緣有二：一內、二外。外即水土穀芽等，內即十二因緣。」今正辨內。然外由內變，本末相收，即總含法界一大緣起，染淨交徹義門非一，下當略示。今經文內略顯十重，窮究性相以顯無盡，非唯寄位同於二乘。言十重者，一有支相續、二攝歸一心、三自業助成、四不相捨離、五三道不斷、六三際輪迴、七三苦集成、八因緣生滅、九生滅繫縛、十隨順無所有盡，各有逆順即成二十。故下結云「如是逆順觀察」，逆即緣滅、順即緣生，此約逆順生死流注以為逆順。若準《對法》第四，此中逆順彼名染淨，染淨之中各有逆順，則成四十，至下當說。今以易故，經中略無，但二十重。論主復以上三悲觀門解此十重，則成六十。古人兼取彼果分中三空觀之，則有一百八十重觀於緣起。論三觀者，一相諦差別觀、二大悲隨順觀、三一切相智觀。初但觀二諦有為無有我故，即大悲為首觀也。二悲隨物增，即大悲增上觀。三即委悉窮究因緣性相諸門觀故，即大悲滿足觀。初一下同二乘一切智也，次一自顯菩薩道相智，後即上同諸佛一切種智，故《涅槃》云「十二因緣下智觀故得聲聞菩提，中智觀故得緣覺菩提，上智觀故得菩薩菩提，上上智觀故得佛菩提。」初二菩提即初觀意，餘二各一，可知。前約為物三皆稱悲，今約觀心三皆智觀，是知三句各有悲智相導，融此三觀唯在一心，甚深般若於是而現。然論三觀雖遍釋經，而與十門開合不等。初一切智觀攝經十門，總為三段：一成答相差別，此攝十中初門；二第一義差別，攝經第二門中之半；三名世諦差別，攝餘八門半。所以分三者，初一顯妄我非有、後二顯真俗非無，真辨緣性、俗明緣相，義理周備故。第二大悲隨順觀，分十為四：一觀眾生愚癡顛倒，攝十門中第一門；二餘處求解脫，攝第二門；三異道求解脫，攝次四門；四求異解脫，攝後四門。此之四觀，初一就情彰過、後三就法辨非。於中，二是所依理，非對彼正理，名所取我以為餘處；三是所依行法，非舉其法，非明其行失；後一明所求果，非以苦欲捨苦故。第三一切相智觀，攝十為九：一染淨分別觀，攝初半門。二依止觀，攝初門後半及第二門；三方便觀、四因緣相觀、五入諦觀、六力無力信入依觀、七增上慢非增上慢信入觀，上五門如次各攝一門；八無始觀，攝八九二門；九種種觀，攝第十門。釋相差別，至文當知。然其三觀俱通二利，若隨相分別相諦觀即自利，次大悲觀明其利他，一切相智通於二利。於中分別復各不同，前五自利、次二利他、後二二

利成熟。前五中，初二通染淨，一示染淨相、二示染淨依；後三惟觀染，於中初二建立染法，一染法之因、二染法之緣，後一就染觀過。次二利他中，初一化凡、後一化小。後二二利成熟中，初真諦觀見法緣集無本性故，名為無始；後俗諦觀但順緣轉，故云種種。已知大意，次正釋文。依經十段而並以論三觀次第釋之，更無別理。經之十段，前五佛子、次三復次、後二又字以為揀別，唯初門中中間有一佛子。今初有支相續門，先依相諦差別觀。三段之中當成答相三字，即分為三。初至則無生處辨定無我，即論明成，謂雙舉解惑釋成無我故，則知緣集但是妄我。二「復作是念」下倒惑起緣，即論明答，謂對難釋通無我義故。三後佛子迷真起妄緣相次第，即論明相。此三若望十門，皆顯妄我非有。三自相望，合之為二，前二顯起因緣，明緣無我；後一起緣次第，明緣有相。經依此義，中間加一佛子，皆有染淨。今初成者，將觀緣起，先釋成無我，辨定所宗一以貫諸，則顯十門皆成無我，此是正破我執習氣。文中二句。初言世間受生皆由著我者，即反舉惑情，明我非理，但是苦集故。若離此著則無生處者，即順舉解心，明理非我，是滅道故。此直順經文已無我義成矣。論經言受身處生者，以我執習氣但令自他差別，故論云「五道中所有生死差別。若五道差別，自由業招耳。」又論主反徵惑情顯成無我。初徵著我，明凡應同聖過。云若第一義中實有我相者，此按定所執著我之心。即是第一義智，此反以縱立，謂稱實我知故。次云不應世間受身處生者，以理正徵，謂若我是滅理、著心是道，則凡應同聖得於涅槃，何以著我世間受生耶？此中應為立過云：若第一義中實有我者凡應同聖，為立宗；以有能證第一義中實我智故，為出因；如諸生盡聖人，為同喻。此則凡應同聖。凡既同聖，即無凡夫，復成一過。次反徵後句，明聖應同凡過云：又復若第一義中實有我相者，若離著我應常生世間，以不稱實、同於妄執，非第一義智故。此中應為立過云：以理實有我，聖應同凡，為宗；次聖證無我，違理倒惑非聖智故，為出因；如諸凡夫，為同喻。此則結成聖應同凡過。聖既同凡，則無聖人，復是一過。是以經云「若離此著則無生處」，則反顯妄情定是過也。二過既成，則無我理昭然可見。第二倒惑起緣，即論明答，答外伏難故。兩難二答：一執情徵理難，情乖正理答。二「常求」下執相徵實難，相不依我答。今初難云：若實無我，云何著我？如空中無人，豈計有人？既著於我，不著無我，明知有我。答云：由無智故，於無我處執著於我，非由有我。如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利成熟。前五中，初二通染淨，一示染淨相、二示染淨依；後三惟觀染，於中初二建立染法，一染法之因、二染法之緣，後一就染觀過。次二利他中，初一化凡、後一化小。後二二利成熟中，初真諦觀見法緣集無本性故，名為無始；後俗諦觀但順緣轉，故云種種。已知大意，次正釋文。依經十段而並以論三觀次第釋之，更無別理。經之十段，前五佛子、次三復次、後二又字以為揀別，唯初門中中間有一佛子。今初有支相續門，先依相諦差別觀。三段之中當成答相三字，即分為三。初至則無生處辨定無我，即論明成，謂雙舉解惑釋成無我故，則知緣集但是妄我。二「復作是念」下倒惑起緣，即論明答，謂對難釋通無我義故。三後佛子迷真起妄緣相次第，即論明相。此三若望十門，皆顯妄我非有。三自相望，合之為二，前二顯起因緣，明緣無我；後一起緣次第，明緣有相。經依此義，中間加一佛子，皆有染淨。今初成者，將觀緣起，先釋成無我，辨定所宗一以貫諸，則顯十門皆成無我，此是正破我執習氣。文中二句。初言世間受生皆由著我者，即反舉惑情，明我非理，但是苦集故。若離此著則無生處者，即順舉解心，明理非我，是滅道故。此直順經文已無我義成矣。論經言受身處生者，以我執習氣但令自他差別，故論云「五道中所有生死差別。若五道差別，自由業招耳。」又論主反徵惑情顯成無我。初徵著我，明凡應同聖過。云若第一義中實有我相者，此按定所執著我之心。即是第一義智，此反以縱立，謂稱實我知故。次云不應世間受身處生者，以理正徵，謂若我是滅理、著心是道，則凡應同聖得於涅槃，何以著我世間受生耶？此中應為立過云：若第一義中實有我者凡應同聖，為立宗；以有能證第一義中實我智故，為出因；如諸生盡聖人，為同喻。此則凡應同聖。凡既同聖，即無凡夫，復成一過。次反徵後句，明聖應同凡過云：又復若第一義中實有我相者，若離著我應常生世間，以不稱實、同於妄執，非第一義智故。此中應為立過云：以理實有我，聖應同凡，為宗；次聖證無我，違理倒惑非聖智故，為出因；如諸凡夫，為同喻。此則結成聖應同凡過。聖既同凡，則無聖人，復是一過。是以經云「若離此著則無生處」，則反顯妄情定是過也。二過既成，則無我理昭然可見。第二倒惑起緣，即論明答，答外伏難故。兩難二答：一執情徵理難，情乖正理答。二「常求」下執相徵實難，相不依我答。今初難云：若實無我，云何著我？如空中無人，豈計有人？既著於我，不著無我，明知有我。答云：由無智故，於無我處執著於我，非由有我。如

翳見空華，豈空中有華？第二難云：若實無我，何以貪著於我，世間受生為緣次第？明知有我，方得為緣次第生起。答云：正由無我計我，癡愛為本、倒惑造業乃至老死，何要我耶？答意正爾。就文分三：初明倒惑順起染緣；二「此因緣故」下正智逆觀，結酬無我；三「菩薩如是」下就人結觀。今初。然十二支即為十二別，亦無間然。而諸論中多攝為四：一能引支，謂無明行能引識等五果種故；二所引支，謂識等五是前二支所引發故；三能生支，謂愛取有近生當來生老死故；四所生支，即生老死是愛取有近所生故。此約二世一重因果，明生引別。若依三世兩重因果，則生引互通。今經並具。且依十二文分為五：初至有無辨無明支。無智是癡，常求有無即是有愛。然依三世，諸惑謝往總名無明，略舉發潤，有支本故。若約二世，雖諸煩惱皆能發潤，而發業位無明力增，故名無明，唯取能發正感後世善惡業者以為其體。希常為有，於有樂事，欲常住故。求斷為無，於有苦事，願斷滅故。次不正思惟至增長明行支，文有七句，初三行過、次三行體、後一結成。初云不正思惟者，是行俱無明。《涅槃》說此為無明因，亦無明攝。躡前起後，故因果互舉。次句就人彰過，謂起妄行者必是凡夫，無明為因，求有造業故。故初地云「凡所作業皆顛倒相應」，反示菩薩勝義，謂菩薩雖行於有起於善行，以明為因，不求有造不名妄行。下句就法彰過，論云「示於解脫處不正行故。」若行涅槃路方為正道。次三句辨行體相，以三業相應思造三行故。謂由迷異熟愚違正信解，起感三塗惡業及人天別報苦業，皆名罪行。然別必兼總，唯感別報非行支故。由迷真實義愚，不知三界皆苦、妄謂為樂，起欲界善業名福行，八禪淨業名不動行。後句結成行支，謂作已無悔，積集增長，有遷流故。次「於諸行」下明識支，謂既發行已，由行熏心，令此本識能招當來生老死故，名之為種。若無行熏終不成種故。云於諸行中植心種字，即是所引識等五種，於一剎那為行所集，無有前後。約為異熟六根之種，名六處支。為異熟觸受種，名觸受支。除本識種，為識支體。及此三種諸餘異熟蘊種，皆名色支，故無前後。因位難知，但依當起分位說五有殊，五不離心但名心種，又隱餘四就現說故。然《唯識論》中，但識等種以為所引。而《集論》中說此識支通於能引，正取業種為識支故，識種乃是名色支攝。《緣起經》說通能所引，業種識種俱名識故；識種但是名色所依，非名色故，不同《集論》。今經意同《緣起經》說，通取二故雙舉行識。論云此中起心種子者，示生老死體性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翳見空華，豈空中有華？第二難云：若實無我，何以貪著於我，世間受生為緣次第？明知有我，方得為緣次第生起。答云：正由無我計我，癡愛為本、倒惑造業乃至老死，何要我耶？答意正爾。就文分三：初明倒惑順起染緣；二「此因緣故」下正智逆觀，結酬無我；三「菩薩如是」下就人結觀。今初。然十二支即為十二別，亦無間然。而諸論中多攝為四：一能引支，謂無明行能引識等五果種故；二所引支，謂識等五是前二支所引發故；三能生支，謂愛取有近生當來生老死故；四所生支，即生老死是愛取有近所生故。此約二世一重因果，明生引別。若依三世兩重因果，則生引互通。今經並具。且依十二文分為五：初至有無辨無明支。無智是癡，常求有無即是有愛。然依三世，諸惑謝往總名無明，略舉發潤，有支本故。若約二世，雖諸煩惱皆能發潤，而發業位無明力增，故名無明，唯取能發正感後世善惡業者以為其體。希常為有，於有樂事，欲常住故。求斷為無，於有苦事，願斷滅故。次不正思惟至增長明行支，文有七句，初三行過、次三行體、後一結成。初云不正思惟者，是行俱無明。《涅槃》說此為無明因，亦無明攝。躡前起後，故因果互舉。次句就人彰過，謂起妄行者必是凡夫，無明為因，求有造業故。故初地云「凡所作業皆顛倒相應」，反示菩薩勝義，謂菩薩雖行於有起於善行，以明為因，不求有造不名妄行。下句就法彰過，論云「示於解脫處不正行故。」若行涅槃路方為正道。次三句辨行體相，以三業相應思造三行故。謂由迷異熟愚違正信解，起感三塗惡業及人天別報苦業，皆名罪行。然別必兼總，唯感別報非行支故。由迷真實義愚，不知三界皆苦、妄謂為樂，起欲界善業名福行，八禪淨業名不動行。後句結成行支，謂作已無悔，積集增長，有遷流故。次「於諸行」下明識支，謂既發行已，由行熏心，令此本識能招當來生老死故，名之為種。若無行熏終不成種故。云於諸行中植心種字，即是所引識等五種，於一剎那為行所集，無有前後。約為異熟六根之種，名六處支。為異熟觸受種，名觸受支。除本識種，為識支體。及此三種諸餘異熟蘊種，皆名色支，故無前後。因位難知，但依當起分位說五有殊，五不離心但名心種，又隱餘四就現說故。然《唯識論》中，但識等種以為所引。而《集論》中說此識支通於能引，正取業種為識支故，識種乃是名色支攝。《緣起經》說通能所引，業種識種俱名識故；識種但是名色所依，非名色故，不同《集論》。今經意同《緣起經》說，通取二故雙舉行識。論云此中起心種子者，示生老死體性

者，謂未來二果以此識種為親因故。次有漏有取成上種義，謂行及識等名言種子皆通無漏，今與三漏相應故名有支。如初地中，以欲等四流起心種故。有漏是愛、有取是取，愛取潤故能招後有。次「復起」下辨名色支。初之二句文含二意：一者成上種義，由起生死，心得種名。二者總標後義，現行名等皆生老死故，即同初地於三界田中復生苦芽。「所謂」下別，亦有二意：一通約十二，自此至生名色芽，是識生名色。二為顯前來已具十因，則辨有支生於生死，名色居初，次第辨耳。謂由前心等五種有漏有取，愛取潤故復起後有，是標有支生於二果，今別顯有支之相故。《唯識》云「愛取合潤能引業種及所引因，轉名為有，俱能近有後有果故。」《瑜伽》第十唯說業種名為有者，此能正感異熟果故。如後段說。三十八中復說唯識等五名為有者，親生當來識等五故。實則總有八支共立有名，唯除無明，通有成九。今經復加無明，則通前十因共招二果。若以十二是前世二果，則一世中具十二矣。且約有支，文有六緣：一業為田，即是行種，望所生果但為增上緣故。二識為種，即是識等五種，為後生死作親因故。如世種植依田肥瘦，然其菽麥隨自種生。論總釋云「隨順攝取罪福等行，業為地故。」此正明隨順於愛，攝前行識之種而成有支也。三無明闇覆，論主取前經無明，故云前說無智闇障，無明覆蔽故。此則依於等能發起遠為助故，亦是舉於前世例今世故。準《唯識》意，非前發業無明即是覆業無明。亦是愛攝，即迷外增上果愚。又諸煩惱皆能潤故，以約十因同一世故。四愛水為潤，論主指前常求有無之愛，即是舉例，亦即是前標中有漏，以前有愛無明攝故。五我慢溉灌者，即是取支，要數溉灌方生有芽。我語等取為我慢故，若悟無我容不生故。六見網增長，亦是取支，見取攝故。我見為本，諸見生故。令無漏法不能壞故，名之為網。論總釋云如是住如是生心者，總顯生名色芽。由無明愛，令上識種安住業地，名色心生故。次却釋我慢，彼經云「我心溉灌」，論云我是我所我我想是慢者，謂我是我所釋我字，以非但執我亦執行業，是我所修故。次我我想是慢者，釋彼心字，心即想義，依我起於我想以陵他故，名之為慢。正同今經。次釋見網云「我生不生」，生即是常、不生是斷。斷常為本，具足六十二見故。末句云「如是種種諸見」也。如初地中，始於無明終至識支皆名邪見。然遠公諸德皆云我我所者，受生之時，自見己身名之為我，見父母精血名為我所。又謂父母是我夫妻，當受生時與父母競色，謂己諍得便起勝想，故名為慢。我生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者，謂未來二果以此識種為親因故。次有漏有取成上種義，謂行及識等名言種子皆通無漏，今與三漏相應故名有支。如初地中，以欲等四流起心種故。有漏是愛、有取是取，愛取潤故能招後有。次「復起」下辨名色支。初之二句文含二意：一者成上種義，由起生死，心得種名。二者總標後義，現行名等皆生老死故，即同初地於三界田中復生苦芽。「所謂」下別，亦有二意：一通約十二，自此至生名色芽，是識生名色。二為顯前來已具十因，則辨有支生於生死，名色居初，次第辨耳。謂由前心等五種有漏有取，愛取潤故復起後有，是標有支生於二果，今別顯有支之相故。《唯識》云「愛取合潤能引業種及所引因，轉名為有，俱能近有後有果故。」《瑜伽》第十唯說業種名為有者，此能正感異熟果故。如後段說。三十八中復說唯識等五名為有者，親生當來識等五故。實則總有八支共立有名，唯除無明，通有成九。今經復加無明，則通前十因共招二果。若以十二是前世二果，則一世中具十二矣。且約有支，文有六緣：一業為田，即是行種，望所生果但為增上緣故。二識為種，即是識等五種，為後生死作親因故。如世種植依田肥瘦，然其菽麥隨自種生。論總釋云「隨順攝取罪福等行，業為地故。」此正明隨順於愛，攝前行識之種而成有支也。三無明闇覆，論主取前經無明，故云前說無智闇障，無明覆蔽故。此則依於等能發起遠為助故，亦是舉於前世例今世故。準《唯識》意，非前發業無明即是覆業無明。亦是愛攝，即迷外增上果愚。又諸煩惱皆能潤故，以約十因同一世故。四愛水為潤，論主指前常求有無之愛，即是舉例，亦即是前標中有漏，以前有愛無明攝故。五我慢溉灌者，即是取支，要數溉灌方生有芽。我語等取為我慢故，若悟無我容不生故。六見網增長，亦是取支，見取攝故。我見為本，諸見生故。令無漏法不能壞故，名之為網。論總釋云如是住如是生心者，總顯生名色芽。由無明愛，令上識種安住業地，名色心生故。次却釋我慢，彼經云「我心溉灌」，論云我是我所我我想是慢者，謂我是我所釋我字，以非但執我亦執行業，是我所修故。次我我想是慢者，釋彼心字，心即想義，依我起於我想以陵他故，名之為慢。正同今經。次釋見網云「我生不生」，生即是常、不生是斷。斷常為本，具足六十二見故。末句云「如是種種諸見」也。如初地中，始於無明終至識支皆名邪見。然遠公諸德皆云我我所者，受生之時，自見己身名之為我，見父母精血名為我所。又謂父母是我夫妻，當受生時與父母競色，謂己諍得便起勝想，故名為慢。我生

者，我唯此處生，不於餘處生。此並通取中有求生之愛，於理無失。然上諸句皆明能生，生名色芽即是所生當報五果。初結生蘊即是識支，今以前辨識種隱於餘四，今辨現行略其總報所依，欲顯識與名色次第相生義故。復欲顯其通種現故，故有隱顯。然名色等必有所依本識，故初地云「於三界田復生苦芽，所謂名色共生。」論云「共阿賴耶識生故」，即此後文云「與識共生」。次「名色增」下辨六入等八支，如後段明。然此一段，意欲答於受生所以，故具出諸惑隱顯等殊，不在顯相。顯相在於後段。二約逆觀結酬無我。初二句約生明無我，但由無明等集，非由我集。又上句揀無因，下句揀邪因。後二句約滅明無我。剎那性滅，無使之然。三就人結觀。如是觀者，即隨順緣起之理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者，我唯此處生，不於餘處生。此並通取中有求生之愛，於理無失。然上諸句皆明能生，生名色芽即是所生當報五果。初結生蘊即是識支，今以前辨識種隱於餘四，今辨現行略其總報所依，欲顯識與名色次第相生義故。復欲顯其通種現故，故有隱顯。然名色等必有所依本識，故初地云「於三界田復生苦芽，所謂名色共生。」論云「共阿賴耶識生故」，即此後文云「與識共生」。次「名色增」下辨六入等八支，如後段明。然此一段，意欲答於受生所以，故具出諸惑隱顯等殊，不在顯相。顯相在於後段。二約逆觀結酬無我。初二句約生明無我，但由無明等集，非由我集。又上句揀無因，下句揀邪因。後二句約滅明無我。剎那性滅，無使之然。三就人結觀。如是觀者，即隨順緣起之理。

第三迷真起妄緣相次第者，即論相差別也。論云「若因緣無我，以何相住因緣集行？謂當相名住、生後為行，故經意云迷諸諦理起相集耳。」然成答相三，通是有支相續，而兩重緣相差別云何？略有五異：一前約妄我起緣，即迷我執；此約迷諦起緣，即迷真實義。二前約緣起，此約緣次故。前通取十因一處共起名色；此中一向單說次第。三前通三世二世，以許十因同一世故，義取亦通五世；此唯三世，以名色等唯約現故，義取亦通一世。四前文欲明三世並備，於無明中說有愛故，於現在中說無明故；此中三世互有隱顯，不許相通。五前為答難；此為辨相，如論意故。有斯五異，兩處辨緣，共明相續，總破癡倒，故但束為十門之一。文中亦二：初順、後逆。順中，初無明支，言於第一義不了者，然十二支皆依真起，無有自性，故下偈云「觀諸因緣實義空」也。而無明最初，親迷諦理而起於行。既橫從空起，不可復原，故令無明特受迷稱。論經云諸諦第一義者，即四諦也。故《對法》云「真實義愚者，謂迷四聖諦。」所迷即是實義，能迷即愚。別有闇法名為無明，非但遮詮明無而已。二所作業果名行者，行支也。業即罪等三業，是彼無明所起果故。故偈云「所作思業愚癡果」，而論云是中無明所作業果者所謂名色者，此出果體。體謂行體，即名色故。遠公《釋論》云「行有三業：意業為名，身口為色故。」《婆沙》云「名色有二：一方便名色、二報名色。若云名色緣識，即方便名色。若云識緣名色，即報名色。」今以行為方便名色。三「行依止」下識支。論云「於中識者，彼依止故。」彼即是行。此中語倒，應言依彼故。論經云「依行有初心識，謂由行熏心，有當果種乃至現行故。」《瑜伽》云「因識為緣，相續果識前後次第。」四「與識」下名色支。初一識字即是現行識支，識為種邊唯是賴耶，在現行位通於六識。今揀現非種，故云共生四蘊，識蘊已屬所依識故。若言四蘊曰名、羯剌藍等為色，則所依現行之識亦唯賴耶。《瑜伽》云「俱有依根曰色，等無間依根曰名。」則通五蘊為體，即四七日來根未滿位。論云名色與識共生故者，此言揀濫，恐人誤謂名共色生故。又云識名色遞相依故者，釋前共義，謂識由名色得起，名色依識得存，如水與塵互相依持以為泥團，亦如束蘆，乃至命終相依而轉。故上答文總名苦果為名色芽。五六處支，謂四七日後諸根滿位，六處明盛，名增成意處，色增成餘五。《俱舍》云「從生眼等根，三和前六處。」前段為明意根本有，云成五根耳。《俱舍》第十一，五果之中，前三胎內，餘二胎外。六觸謂觸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三迷真起妄緣相次第者，即論相差別也。論云「若因緣無我，以何相住因緣集行？謂當相名住、生後為行，故經意云迷諸諦理起相集耳。」然成答相三，通是有支相續，而兩重緣相差別云何？略有五異：一前約妄我起緣，即迷我執；此約迷諦起緣，即迷真實義。二前約緣起，此約緣次故。前通取十因一處共起名色；此中一向單說次第。三前通三世二世，以許十因同一世故，義取亦通五世；此唯三世，以名色等唯約現故，義取亦通一世。四前文欲明三世並備，於無明中說有愛故，於現在中說無明故；此中三世互有隱顯，不許相通。五前為答難；此為辨相，如論意故。有斯五異，兩處辨緣，共明相續，總破癡倒，故但束為十門之一。文中亦二：初順、後逆。順中，初無明支，言於第一義不了者，然十二支皆依真起，無有自性，故下偈云「觀諸因緣實義空」也。而無明最初，親迷諦理而起於行。既橫從空起，不可復原，故令無明特受迷稱。論經云諸諦第一義者，即四諦也。故《對法》云「真實義愚者，謂迷四聖諦。」所迷即是實義，能迷即愚。別有闇法名為無明，非但遮詮明無而已。二所作業果名行者，行支也。業即罪等三業，是彼無明所起果故。故偈云「所作思業愚癡果」，而論云是中無明所作業果者所謂名色者，此出果體。體謂行體，即名色故。遠公《釋論》云「行有三業：意業為名，身口為色故。」《婆沙》云「名色有二：一方便名色、二報名色。若云名色緣識，即方便名色。若云識緣名色，即報名色。」今以行為方便名色。三「行依止」下識支。論云「於中識者，彼依止故。」彼即是行。此中語倒，應言依彼故。論經云「依行有初心識，謂由行熏心，有當果種乃至現行故。」《瑜伽》云「因識為緣，相續果識前後次第。」四「與識」下名色支。初一識字即是現行識支，識為種邊唯是賴耶，在現行位通於六識。今揀現非種，故云共生四蘊，識蘊已屬所依識故。若言四蘊曰名、羯剌藍等為色，則所依現行之識亦唯賴耶。《瑜伽》云「俱有依根曰色，等無間依根曰名。」則通五蘊為體，即四七日來根未滿位。論云名色與識共生故者，此言揀濫，恐人誤謂名共色生故。又云識名色遞相依故者，釋前共義，謂識由名色得起，名色依識得存，如水與塵互相依持以為泥團，亦如束蘆，乃至命終相依而轉。故上答文總名苦果為名色芽。五六處支，謂四七日後諸根滿位，六處明盛，名增成意處，色增成餘五。《俱舍》云「從生眼等根，三和前六處。」前段為明意根本有，云成五根耳。《俱舍》第十一，五果之中，前三胎內，餘二胎外。六觸謂觸

對，雖有三和，於三受因尚未了知，但能觸對。七受支，分別三受領納於觸，名觸共生。此前四支唯約現行。八愛支，以三受中樂受纏綿希求，故云染著，即是中下品貪。此雖通緣內外二果，諸論多取緣外境愛增上果生。九取支，雖攝餘惑，而愛潤勝故，說是愛增。然上二支通現及種。十有支，由四取心中所起諸業，故名有漏。此業親能招當果，故名之為有。此約三世，不同前段愛取合潤業等名有，此前之業已隔現行名色等故。十一生支，約增上緣，云從業起。始從中有，未衰變來，皆名為生。十二老死，即諸衰變位名，為蘊熟故。上二支體通五蘊，唯是現行，欲令生厭，合五成二以顯三苦。老非定有，附死立支。別離等五餘時雖有，死時多故，偏就死說。然此一段有支，亦通一生前後建立，餘支可知。唯生一種通取於前耳，思之。後逆觀中，一結是苦樹，謂無明行引識至受為苦芽，愛緣引受至有是守養，生老死為苦樹。從芽守養是增長義。又於現法中，無明造業為小苦樹，若愛取潤則得增長，不潤尚滅，況更增耶。又初二為根，次二為身，次三為枝，次三為華，後二為果。無我我所結成無我，無作無受結成於空。「復作是念」下以我況法，結成勝義故。故《瑜伽》說「由十種相緣起甚深。六義依無常：一義依苦、一義依空、二義依無我。今初，一從自種子亦待他緣、二從他亦待自、三俱從無作用、四此二因性非不是有，此四義即前段中但因緣故集無有集者；五雖無始其相成就而剎那滅、六雖剎那滅而似停住，此二即前任運而滅亦無滅者。」一義依苦者，一味苦相而似三相故，結云苦樹。一義依空者，謂離有情作者受者，然似不離顯現，即今無作無受。二義依無我者，一雖實無我似我相現，即今無我我所；二依勝義諦雖不可說，而言諸法自性可說，即今「復作是念」已下經文。十義備矣，由前緣相皆是似義故。逆觀中，直顯真實性相無礙，故為甚深緣起之觀正在於此。又無作作者，即顯緣生，非天人作。若佛出世若不出世，安住法性、法住、法界故。於此一觀已為甚深，況加後二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對，雖有三和，於三受因尚未了知，但能觸對。七受支，分別三受領納於觸，名觸共生。此前四支唯約現行。八愛支，以三受中樂受纏綿希求，故云染著，即是中下品貪。此雖通緣內外二果，諸論多取緣外境愛增上果生。九取支，雖攝餘惑，而愛潤勝故，說是愛增。然上二支通現及種。十有支，由四取心中所起諸業，故名有漏。此業親能招當果，故名之為有。此約三世，不同前段愛取合潤業等名有，此前之業已隔現行名色等故。十一生支，約增上緣，云從業起。始從中有，未衰變來，皆名為生。十二老死，即諸衰變位名，為蘊熟故。上二支體通五蘊，唯是現行，欲令生厭，合五成二以顯三苦。老非定有，附死立支。別離等五餘時雖有，死時多故，偏就死說。然此一段有支，亦通一生前後建立，餘支可知。唯生一種通取於前耳，思之。後逆觀中，一結是苦樹，謂無明行引識至受為苦芽，愛緣引受至有是守養，生老死為苦樹。從芽守養是增長義。又於現法中，無明造業為小苦樹，若愛取潤則得增長，不潤尚滅，況更增耶。又初二為根，次二為身，次三為枝，次三為華，後二為果。無我我所結成無我，無作無受結成於空。「復作是念」下以我況法，結成勝義故。故《瑜伽》說「由十種相緣起甚深。六義依無常：一義依苦、一義依空、二義依無我。今初，一從自種子亦待他緣、二從他亦待自、三俱從無作用、四此二因性非不是有，此四義即前段中但因緣故集無有集者；五雖無始其相成就而剎那滅、六雖剎那滅而似停住，此二即前任運而滅亦無滅者。」一義依苦者，一味苦相而似三相故，結云苦樹。一義依空者，謂離有情作者受者，然似不離顯現，即今無作無受。二義依無我者，一雖實無我似我相現，即今無我我所；二依勝義諦雖不可說，而言諸法自性可說，即今「復作是念」已下經文。十義備矣，由前緣相皆是似義故。逆觀中，直顯真實性相無礙，故為甚深緣起之觀正在於此。又無作作者，即顯緣生，非天人作。若佛出世若不出世，安住法性、法住、法界故。於此一觀已為甚深，況加後二。

二約大悲隨順觀者，四觀之中，此第一門即當第一愚癡顛倒觀。論總釋云「隨所著處愚癡及顛倒，此事觀故。」謂十二因緣是所著處。「癡迷性相倒執我所」下別釋意，明癡隨所迷立二顛倒：一從初至則無生處，明迷緣性之無我，執我成倒。以著我故，則世間生，明是顛倒。若離此著則無生處，反顯此著必是顛倒。二「復作」下竟初一門，明愚緣相之緣，生疑惑顛倒，謂無智故常求有無，滯斷常之二塗，故云疑惑。致緣相之相續，明是顛倒。令菩薩順彼眾生愚倒之事，起悲觀察，名為事觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二約大悲隨順觀者，四觀之中，此第一門即當第一愚癡顛倒觀。論總釋云「隨所著處愚癡及顛倒，此事觀故。」謂十二因緣是所著處。「癡迷性相倒執我所」下別釋意，明癡隨所迷立二顛倒：一從初至則無生處，明迷緣性之無我，執我成倒。以著我故，則世間生，明是顛倒。若離此著則無生處，反顯此著必是顛倒。二「復作」下竟初一門，明愚緣相之緣，生疑惑顛倒，謂無智故常求有無，滯斷常之二塗，故云疑惑。致緣相之相續，明是顛倒。令菩薩順彼眾生愚倒之事，起悲觀察，名為事觀。

三約一切相智觀。九觀之中，此門攝第一觀全及第二之半，謂初成答二文名染淨分別觀，此有二意：一著我為染、離我為淨；二著我故緣相生為染、離我故緣相滅為淨。後相經文即屬第二依止觀，謂雖依第一義，以不知故即起諸緣，是為染依；見第一義，諸緣則滅，便為淨依。相諦觀中不知故成緣相，大悲觀中不知便為顛倒。然上相續一門，經文無二，隨義分三：初明倒惑起緣，實無有我，成一切智觀；次順癡倒事，成道相智觀；後委究解惑染淨性相，成種智觀。又初順根本，次順後得，後即無礙，雖無我所，不壞相故。而起大悲，能所本空；悲而無著，雙窮性相，不滯自他。三觀一心成無礙智，甚深般若寧不現前？一門尚然，況加餘九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三約一切相智觀。九觀之中，此門攝第一觀全及第二之半，謂初成答二文名染淨分別觀，此有二意：一著我為染、離我為淨；二著我故緣相生為染、離我故緣相滅為淨。後相經文即屬第二依止觀，謂雖依第一義，以不知故即起諸緣，是為染依；見第一義，諸緣則滅，便為淨依。相諦觀中不知故成緣相，大悲觀中不知便為顛倒。然上相續一門，經文無二，隨義分三：初明倒惑起緣，實無有我，成一切智觀；次順癡倒事，成道相智觀；後委究解惑染淨性相，成種智觀。又初順根本，次順後得，後即無礙，雖無我所，不壞相故。而起大悲，能所本空；悲而無著，雙窮性相，不滯自他。三觀一心成無礙智，甚深般若寧不現前？一門尚然，況加餘九。