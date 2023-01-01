大方廣佛華嚴經疏卷第三十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第三十八

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

大文第四彼果分中，即攝無盡行，離障成德窮盡生界，為利樂故。果有二種：一離障果，從護煩惱生；二成德果，從護小乘生。前中又二：一煩惱染生遠離果，此離惑障；二業染生遠離果，此離業障。皆言生者，煩惱染等猶如生食，今是寄位出世之首，能離彼生。今初離惑先舉所離，後「於如是」下結成能離。就所離中，所起執著出沒是此總相，餘皆是別。總中執著，是前地中解法慢也。論云「我知大知」者，我知謂執我能知，大知謂執所知大法。出沒者，是前地中正受慢也。出者，三昧起義故，謂修起彼定。沒者，三昧滅義故，謂定所除。今計我能修此定，此定即我所修，故論云「我修我所修」。已釋總句。別有五種：一本、二起、三行、四護、五過。本即所有身見至蘊界處，於中身見為總，我等為別。別中，我人等四為人我慢，蘊界處三是法我慢。而云本者，有二義故：一以此我為解法、正受二慢之本；二者身見復為二我及六十二見之本。有此差別。此中身見，若約實位，準《唯識論》，此地斷第六識中俱生身見及所起過，由得出世道品治故，以分別起者初地斷故，是以《瑜伽》名為微細薩迦耶見。若約寄位，準《仁王經》四地名須陀洹位，以寄出世之首故，則亦得斷分別身見。二思惟者明起，謂不正思惟而起慢故。三觀察者明行，謂心行緣中多觀所得，若法若定求覓勝相令他知故。四「治故」下三句明護治者，數數觀察修治所見我所者，起於我想，取彼勝相屬我己故。財物者，如畜財者受用護持故。以上三事，防護自己所得。五著處者明過，謂心堅安處法定二事故。五中前三起慢方便，後二隨助慢心。上總及顯相正是所起。後結離中，由得道品正助方便，無不離也。第二「此菩薩」下明離業染。上修道品正離煩惱，煩惱既去業亦隨亡，亡不善業而修善業。文中先亡惡、後進善。惡有二義故不應作：一佛所不讚者，尊敬佛故不為；二煩惱染者，畏惡名故不作，惡名則違利生道故。進善有二義，反此可知。又不作煩惱所染，異凡夫業作；順菩薩道業，則異二乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第四彼果分中，即攝無盡行，離障成德窮盡生界，為利樂故。果有二種：一離障果，從護煩惱生；二成德果，從護小乘生。前中又二：一煩惱染生遠離果，此離惑障；二業染生遠離果，此離業障。皆言生者，煩惱染等猶如生食，今是寄位出世之首，能離彼生。今初離惑先舉所離，後「於如是」下結成能離。就所離中，所起執著出沒是此總相，餘皆是別。總中執著，是前地中解法慢也。論云「我知大知」者，我知謂執我能知，大知謂執所知大法。出沒者，是前地中正受慢也。出者，三昧起義故，謂修起彼定。沒者，三昧滅義故，謂定所除。今計我能修此定，此定即我所修，故論云「我修我所修」。已釋總句。別有五種：一本、二起、三行、四護、五過。本即所有身見至蘊界處，於中身見為總，我等為別。別中，我人等四為人我慢，蘊界處三是法我慢。而云本者，有二義故：一以此我為解法、正受二慢之本；二者身見復為二我及六十二見之本。有此差別。此中身見，若約實位，準《唯識論》，此地斷第六識中俱生身見及所起過，由得出世道品治故，以分別起者初地斷故，是以《瑜伽》名為微細薩迦耶見。若約寄位，準《仁王經》四地名須陀洹位，以寄出世之首故，則亦得斷分別身見。二思惟者明起，謂不正思惟而起慢故。三觀察者明行，謂心行緣中多觀所得，若法若定求覓勝相令他知故。四「治故」下三句明護治者，數數觀察修治所見我所者，起於我想，取彼勝相屬我己故。財物者，如畜財者受用護持故。以上三事，防護自己所得。五著處者明過，謂心堅安處法定二事故。五中前三起慢方便，後二隨助慢心。上總及顯相正是所起。後結離中，由得道品正助方便，無不離也。第二「此菩薩」下明離業染。上修道品正離煩惱，煩惱既去業亦隨亡，亡不善業而修善業。文中先亡惡、後進善。惡有二義故不應作：一佛所不讚者，尊敬佛故不為；二煩惱染者，畏惡名故不作，惡名則違利生道故。進善有二義，反此可知。又不作煩惱所染，異凡夫業作；順菩薩道業，則異二乘。

第二成德果中有四：一於勝功德生增上心欲果、二彼說法尊中起報恩心果、三彼方便行中發勤精進果、四彼增上欲本心界滿足果。此之四果，前三從前生，後一復從此三果生。前中，初二護小心果，後一護小行果。前中初果者，由本欲上求下救，今更為物轉轉上求，故云增上。文中二：初牒前修因、後「如是而得」下顯所得果。今初，即牒前護小乘中總句也。隨所起方便慧者，牒前不捨一切眾生故。不捨眾生而修道品，是有方便則道品慧解。修習於道及助道者，即前修習如是功德也。道即四地證智，助道即菩提分法。二顯所得果，有十句，初總、餘別。總云潤澤者，深欲愛敬故。謂由修二道自有所潤深欲敬上，由為物修潤及含生深欲愛。下別中九句，釋彼潤澤有三種勝：一柔軟心者，明樂行勝，謂證法適神故。二調順者，調和善順緣中無礙，是三昧自在勝。上二是行體。三「利益」下七句，明離過對治勝。此是行用。於中，初句總，利他無過故利益，自利無過故安樂。下六句隨過別顯。若不寄對，難顯性淨之德。六句即離六過，經中皆是能治。一無雜染心，治為利於食過，及為名妬心過；二治少欲功德過；三治不求勝智過。上三皆自利。四治懈怠不攝眾生過。上四皆離於行生過。後二離於教生過，謂五治自見取不遵勝教過；六治捨為首不隨說行過。如說修行於聞思中最為其首，今捨彼首，所以為過。又上救生即前悲果，求殊勝智即上求果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二成德果中有四：一於勝功德生增上心欲果、二彼說法尊中起報恩心果、三彼方便行中發勤精進果、四彼增上欲本心界滿足果。此之四果，前三從前生，後一復從此三果生。前中，初二護小心果，後一護小行果。前中初果者，由本欲上求下救，今更為物轉轉上求，故云增上。文中二：初牒前修因、後「如是而得」下顯所得果。今初，即牒前護小乘中總句也。隨所起方便慧者，牒前不捨一切眾生故。不捨眾生而修道品，是有方便則道品慧解。修習於道及助道者，即前修習如是功德也。道即四地證智，助道即菩提分法。二顯所得果，有十句，初總、餘別。總云潤澤者，深欲愛敬故。謂由修二道自有所潤深欲敬上，由為物修潤及含生深欲愛。下別中九句，釋彼潤澤有三種勝：一柔軟心者，明樂行勝，謂證法適神故。二調順者，調和善順緣中無礙，是三昧自在勝。上二是行體。三「利益」下七句，明離過對治勝。此是行用。於中，初句總，利他無過故利益，自利無過故安樂。下六句隨過別顯。若不寄對，難顯性淨之德。六句即離六過，經中皆是能治。一無雜染心，治為利於食過，及為名妬心過；二治少欲功德過；三治不求勝智過。上三皆自利。四治懈怠不攝眾生過。上四皆離於行生過。後二離於教生過，謂五治自見取不遵勝教過；六治捨為首不隨說行過。如說修行於聞思中最為其首，今捨彼首，所以為過。又上救生即前悲果，求殊勝智即上求果。

第二「此菩薩」下說法尊中起報恩心果。謂前地中從佛聞法，是說法尊。今起傳法修行之心，則為以報諸佛恩也。上希求種智，由知佛有恩，故今思報亦上求果。文中，先別明、後總結。今初，十句，初總、餘別。總云知恩者，謂若隨順師教行報恩行，方是知恩故。別中，彼行有九種，類攝為七：一知報恩者，依尊起報恩心。尊即是佛，此為恩主，故偏名報恩。二有二句，依同法起報恩心，此名順同行善友意。三質直柔軟二句，依法起行。謂隨順受教不違師命，故云質直。發修行事逢苦能忍，故云柔軟。四無稠林行者，依受用衣食，於施主所自過不覆故。五雖實有德而不高慢。六善受教誨，得師言詮。七於教不倒，得師意旨。上七品中，初二依人、次三依行、後二依教，所依雖異皆同報恩。二「此菩薩如是」下總結，謂十句不出此三忍，即心極和善、同住安樂、調柔即質直。柔軟寂滅即通結餘句。第三「如是忍調柔」下發勤精進果。謂行二利行勤無怠故，於前不捨眾生、護小行中修勤，故名方便行中，正是無盡行相。文中二：先牒其得時、後「得不休」下正顯。於中十句，初總、餘別。別有九種不休息義：一不雜染者，彼精進行平等流注故。雜染者，共懈怠、共染故，染則著而太過、懈則墮而不及，若琴絃之急緩，若不進不怠為平等流。二不退自乘。上二自利。三起廣念利他之心。四為無邊眾生作利益願，起攝取行。上二利他。上皆自分，下四勝進。謂五熾然者，常志順行，猶如熾火上進叵滅，論經名光明兼照他地。六修習過餘。七魔惑莫壞。上三自利。八攝取眾生，即是利他。上八皆行，後一是解。謂九自斷疑惑，決是非故。能伏他言，如無畏故。若能具此為正修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「此菩薩」下說法尊中起報恩心果。謂前地中從佛聞法，是說法尊。今起傳法修行之心，則為以報諸佛恩也。上希求種智，由知佛有恩，故今思報亦上求果。文中，先別明、後總結。今初，十句，初總、餘別。總云知恩者，謂若隨順師教行報恩行，方是知恩故。別中，彼行有九種，類攝為七：一知報恩者，依尊起報恩心。尊即是佛，此為恩主，故偏名報恩。二有二句，依同法起報恩心，此名順同行善友意。三質直柔軟二句，依法起行。謂隨順受教不違師命，故云質直。發修行事逢苦能忍，故云柔軟。四無稠林行者，依受用衣食，於施主所自過不覆故。五雖實有德而不高慢。六善受教誨，得師言詮。七於教不倒，得師意旨。上七品中，初二依人、次三依行、後二依教，所依雖異皆同報恩。二「此菩薩如是」下總結，謂十句不出此三忍，即心極和善、同住安樂、調柔即質直。柔軟寂滅即通結餘句。第三「如是忍調柔」下發勤精進果。謂行二利行勤無怠故，於前不捨眾生、護小行中修勤，故名方便行中，正是無盡行相。文中二：先牒其得時、後「得不休」下正顯。於中十句，初總、餘別。別有九種不休息義：一不雜染者，彼精進行平等流注故。雜染者，共懈怠、共染故，染則著而太過、懈則墮而不及，若琴絃之急緩，若不進不怠為平等流。二不退自乘。上二自利。三起廣念利他之心。四為無邊眾生作利益願，起攝取行。上二利他。上皆自分，下四勝進。謂五熾然者，常志順行，猶如熾火上進叵滅，論經名光明兼照他地。六修習過餘。七魔惑莫壞。上三自利。八攝取眾生，即是利他。上八皆行，後一是解。謂九自斷疑惑，決是非故。能伏他言，如無畏故。若能具此為正修習。

第四「是菩薩」下彼增上欲本心界滿足果。菩提分心是本心界，正念真如修上道品，故云滿足，由精進故。故《瑜伽》四十八躡前精進，後即云「由此因緣，所有意樂、增上意樂、勝解界性皆得圓滿。」故知此果從前二果生，謂意樂即第一果、增上意樂即第二果。勝解界性即此心界，謂由第三精進令前二果增長，故云滿足。文中十句，初總、餘別。別有九種：一深心不失者，彼道品心修行增益故。此一自分，下皆勝進。二於五地已上勝上證中明鑒決斷故。三即彼上證因，謂對治善根治行過前，故云增長。四除滅所治煩惱障垢。五斷除此地中祕密疑事，即是智障。微細法慢為祕密疑事，由無攝受則能除之。上二除內障。六觸境明斷。七依勝樂行三昧適神。八上依佛力化眾生故。九論云「依現無量三昧心，智障清淨故。」此除定中智障。若直就經文，總顯本願皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「是菩薩」下彼增上欲本心界滿足果。菩提分心是本心界，正念真如修上道品，故云滿足，由精進故。故《瑜伽》四十八躡前精進，後即云「由此因緣，所有意樂、增上意樂、勝解界性皆得圓滿。」故知此果從前二果生，謂意樂即第一果、增上意樂即第二果。勝解界性即此心界，謂由第三精進令前二果增長，故云滿足。文中十句，初總、餘別。別有九種：一深心不失者，彼道品心修行增益故。此一自分，下皆勝進。二於五地已上勝上證中明鑒決斷故。三即彼上證因，謂對治善根治行過前，故云增長。四除滅所治煩惱障垢。五斷除此地中祕密疑事，即是智障。微細法慢為祕密疑事，由無攝受則能除之。上二除內障。六觸境明斷。七依勝樂行三昧適神。八上依佛力化眾生故。九論云「依現無量三昧心，智障清淨故。」此除定中智障。若直就經文，總顯本願皆得成就。

第二位果中亦三：初調柔，中四：一調柔行、二「如摩尼」下明教智淨、三「此菩薩」下別地行相、四「佛子」下總結地相。初中三：一練行緣、二「皆恭敬」下明能練行、三「又更」下明所練淨。二中，一供佛福行、二「以此」下迴向大行、三「於彼」下聽法慧行。於中，先在家、後「復於」下出家。然登地已上具十法界身，若出若在何啻不可，然隨義隱顯有無前却，以前三地寄同世間還依世法。初二人王故有；三地天王故無；四地已上寄出世之首，故重明有，表心出家，故於調柔行中明之。欲順天無，出家不於攝報中辯。六地已上表證法平等，無出無在故，皆無出家。三所練淨中有法、喻、合。金莊嚴具者，以三地阿含金，現作此四地證智嚴具故。餘所有金者，即未作嚴具之金。二教智淨者，以此地成就證淨從體起用，故偏有此文。前以教成證，故喻金為嚴具；今從證起教，故喻摩尼放光。摩尼寶珠即證智體，無垢名淨、寂照名光、圓滿名輪，具上三義故稱證智。言能放光明者，即放阿含光也。謂以此際智，證入無量教法門義故。故能照光明即是證智，所照教法以為智處。證能普照示現於教，得教光明，依證起焰，故地名焰慧。「非餘寶」下對前顯勝。風等不壞，對他彰堅。餘並如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二位果中亦三：初調柔，中四：一調柔行、二「如摩尼」下明教智淨、三「此菩薩」下別地行相、四「佛子」下總結地相。初中三：一練行緣、二「皆恭敬」下明能練行、三「又更」下明所練淨。二中，一供佛福行、二「以此」下迴向大行、三「於彼」下聽法慧行。於中，先在家、後「復於」下出家。然登地已上具十法界身，若出若在何啻不可，然隨義隱顯有無前却，以前三地寄同世間還依世法。初二人王故有；三地天王故無；四地已上寄出世之首，故重明有，表心出家，故於調柔行中明之。欲順天無，出家不於攝報中辯。六地已上表證法平等，無出無在故，皆無出家。三所練淨中有法、喻、合。金莊嚴具者，以三地阿含金，現作此四地證智嚴具故。餘所有金者，即未作嚴具之金。二教智淨者，以此地成就證淨從體起用，故偏有此文。前以教成證，故喻金為嚴具；今從證起教，故喻摩尼放光。摩尼寶珠即證智體，無垢名淨、寂照名光、圓滿名輪，具上三義故稱證智。言能放光明者，即放阿含光也。謂以此際智，證入無量教法門義故。故能照光明即是證智，所照教法以為智處。證能普照示現於教，得教光明，依證起焰，故地名焰慧。「非餘寶」下對前顯勝。風等不壞，對他彰堅。餘並如前。

第三重頌，有十七頌，分三：初十二頌頌位行、次四頌位果、後一顯名結說。前中四：初一頌增長因分。次二頌清淨分。三有四頌頌修行增長分，於中初初頌護煩惱、後二頌護小乘。四有五頌頌修行增長果。餘並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三重頌，有十七頌，分三：初十二頌頌位行、次四頌位果、後一顯名結說。前中四：初一頌增長因分。次二頌清淨分。三有四頌頌修行增長分，於中初初頌護煩惱、後二頌護小乘。四有五頌頌修行增長果。餘並可知。

第五難勝地。所以來者，略有四義：一約寄位。四五六地寄出世間，前寄初果、此寄羅漢，義次第故。雖有四果，舉於始終以攝中間，此依本論約所觀行相，以後六地既觀緣起，寄同緣覺，故但二地寄於聲聞。《仁王》下卷、《瓔珞》上卷約人配位，以七地未離分段故，四五六七寄同聲聞。二前明覺分相應慧，今辨諸諦相應慧故。三前得出世未能順世，今能五明攝化，故次明之。四前得三十七菩提分，今辨方便所攝菩提故。此後三意出於《瑜伽》。言難勝者，《解深密》云「即由於彼菩提分法，方便修習最極艱難，名極難勝。」此從初說故。初分，經云「善修菩提分法故」等。《攝大乘》云「由真諦智與世間智更互相違，合此難合令相應故。」《唯識》同此，世親釋云「由此地中知真諦智是無分別，知世間工巧等智是有分別，此二相違應修令合，能合難合令相應故，名極難勝。」此通初中後。《瑜伽》云「今此地中，顯示菩薩於諸聖諦決定妙智極難可勝，名難勝地。」唯約地中。《莊嚴論》云「於此五地有二種難：一勸化無惱難、二生不從心無惱難。此地菩薩能退二難，於難得勝。」此多約地滿。《顯揚論》云「證得極淨緣諦所知諸微妙慧，成極難成，不住流轉，寂靜聖道，名極難勝。」此大同本分。上諸經論多舉難勝之法，未知何等無能勝耶？《十住論》云「功德力成，一切諸魔不能壞故。」此對人顯勝，亦兼於惑煩惱魔故。然諸經論言異意同，皆辨真俗無礙。若據實位，約《仁王經》，初地菩薩四天王即雙照二諦平等道。今約寄位，前寄出世，此方却入，故云無礙。故此地中斷於下乘般涅槃障者，即前四地出世，厭生死苦、樂趣涅槃，此障五地。今入真俗無差別道，便能斷之。此斷欣厭，即是二愚。由此證得類無差別真如，一約生死涅槃皆平等故。其所成行亦成二種，謂諸諦增上慧行。五明處教化行，此二無礙故，得無差別法身之果，皆義旨相順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五難勝地。所以來者，略有四義：一約寄位。四五六地寄出世間，前寄初果、此寄羅漢，義次第故。雖有四果，舉於始終以攝中間，此依本論約所觀行相，以後六地既觀緣起，寄同緣覺，故但二地寄於聲聞。《仁王》下卷、《瓔珞》上卷約人配位，以七地未離分段故，四五六七寄同聲聞。二前明覺分相應慧，今辨諸諦相應慧故。三前得出世未能順世，今能五明攝化，故次明之。四前得三十七菩提分，今辨方便所攝菩提故。此後三意出於《瑜伽》。言難勝者，《解深密》云「即由於彼菩提分法，方便修習最極艱難，名極難勝。」此從初說故。初分，經云「善修菩提分法故」等。《攝大乘》云「由真諦智與世間智更互相違，合此難合令相應故。」《唯識》同此，世親釋云「由此地中知真諦智是無分別，知世間工巧等智是有分別，此二相違應修令合，能合難合令相應故，名極難勝。」此通初中後。《瑜伽》云「今此地中，顯示菩薩於諸聖諦決定妙智極難可勝，名難勝地。」唯約地中。《莊嚴論》云「於此五地有二種難：一勸化無惱難、二生不從心無惱難。此地菩薩能退二難，於難得勝。」此多約地滿。《顯揚論》云「證得極淨緣諦所知諸微妙慧，成極難成，不住流轉，寂靜聖道，名極難勝。」此大同本分。上諸經論多舉難勝之法，未知何等無能勝耶？《十住論》云「功德力成，一切諸魔不能壞故。」此對人顯勝，亦兼於惑煩惱魔故。然諸經論言異意同，皆辨真俗無礙。若據實位，約《仁王經》，初地菩薩四天王即雙照二諦平等道。今約寄位，前寄出世，此方却入，故云無礙。故此地中斷於下乘般涅槃障者，即前四地出世，厭生死苦、樂趣涅槃，此障五地。今入真俗無差別道，便能斷之。此斷欣厭，即是二愚。由此證得類無差別真如，一約生死涅槃皆平等故。其所成行亦成二種，謂諸諦增上慧行。五明處教化行，此二無礙故，得無差別法身之果，皆義旨相順。

次正釋文，文亦三分：初讚請分中九頌半，分二：初八頌半供讚、後一頌請說。前中三：初一菩薩供讚、次一天王眾、餘皆天女。於中三：初一偈標、次四偈半讚。於中，初二偈美感應。皆言久者，佛應由機，機難有故。大海動者，動佛智海，竭苦海故。後二偈半讚具德，初偈具智斷、次半具恩。後一具此三德，是故應供。三一偈結讚及請，並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次正釋文，文亦三分：初讚請分中九頌半，分二：初八頌半供讚、後一頌請說。前中三：初一菩薩供讚、次一天王眾、餘皆天女。於中三：初一偈標、次四偈半讚。於中，初二偈美感應。皆言久者，佛應由機，機難有故。大海動者，動佛智海，竭苦海故。後二偈半讚具德，初偈具智斷、次半具恩。後一具此三德，是故應供。三一偈結讚及請，並可知。

第二正說分中，先明位行、後辨位果。前中，論分為三：初勝慢對治、二「佛子菩薩摩訶薩如實知」下不住道行勝、三「佛子菩薩摩訶薩住此」下明彼果勝。初即加行道，及初住地無間道；次即正住地解脫道；後即地滿勝進道。初言勝慢者，慢有二種：一他地慢，謂四地中得出世智，取其勝相名為勝慢，今以十種淨心為治。二自地慢，謂於此十心希求勝相，從以為慢。以隨順如道為洎此二通名勝慢，故此一分有其二道。論云「勝慢對治者，謂十平等深淨心者，前段能治也。」又云「同念不退轉心者，後段能治也。」言同念者，即後總句，順如與如同一念故。不退轉者，即後段末句，略舉初後以該中間。前地治解法慢。此治身淨分別慢，所治有殊不濫前地。言身淨者，得出世智，不染身故。文中二：先治他地慢、後「佛子菩薩摩訶薩住此」下治自地慢。前中三：初結前舉後、二徵起正顯、三結能入地。今初平等有二義：一是如理、二是因果淨法。千聖同規名深淨心，是此地觀解故。論云「於平等中心得清淨故。」此復何異後地觀察十平等法？此有三異：一此地治前於淨起慢故，偏明淨法平等；後地對此依真入俗，通觀染淨諸法皆悉平等。二此約舉等理以顯心淨，後地舉觀察以入等理。三此通理事二等，後地一向約理融二諦故，此皆地地背相捨後漸勝故。二正顯中十心，分二：初三明諸佛法。論云謂三世力等者，即果位十力等也。後七明隨順諸佛法，二利因行順成果故。於中，前六自利、後一利他。前中合為三學，初戒、次定、餘四慧故。離為七淨：一戒淨；二定淨；三見淨；四度疑淨，見疑相顯，經合一句為成十故；五道非道淨。此前五淨，大小名同小乘。六名行淨；七行斷淨，以彼宗中趣盡滅故。今大乘六名行斷，經云修行知見，略無斷字。七名思量菩提分法上上淨，以依行斷起勝求故。若約位者，初二在見道前，以創背凡過宜以戒防，欲生真慧理須習定，然未合理，判屬世間。次三在見道，以見道中斷身見故、斷疑故、斷戒取故。戒取是非道，知無漏慧是正道。入見道時十使俱斷，偏言三者，《涅槃經》說此三重故。又十使中，五見及疑但障見道，餘四通於見修，故略不言。就其六中，三本三隨，偏語其本，邊見隨身見，邪見隨疑，見取隨戒取故。斷三結，三隨亦斷，但立三淨。上五大小並同。小乘行淨在修道，起斷行故；行斷在無學道，依行證斷故。大乘後二皆在修道，斷障成德，故有二也。行實同時，若約位分，七地已還為行斷，修道斷結故；八地已上入法流中，順菩提故，名思量上上。餘文易了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正說分中，先明位行、後辨位果。前中，論分為三：初勝慢對治、二「佛子菩薩摩訶薩如實知」下不住道行勝、三「佛子菩薩摩訶薩住此」下明彼果勝。初即加行道，及初住地無間道；次即正住地解脫道；後即地滿勝進道。初言勝慢者，慢有二種：一他地慢，謂四地中得出世智，取其勝相名為勝慢，今以十種淨心為治。二自地慢，謂於此十心希求勝相，從以為慢。以隨順如道為洎此二通名勝慢，故此一分有其二道。論云「勝慢對治者，謂十平等深淨心者，前段能治也。」又云「同念不退轉心者，後段能治也。」言同念者，即後總句，順如與如同一念故。不退轉者，即後段末句，略舉初後以該中間。前地治解法慢。此治身淨分別慢，所治有殊不濫前地。言身淨者，得出世智，不染身故。文中二：先治他地慢、後「佛子菩薩摩訶薩住此」下治自地慢。前中三：初結前舉後、二徵起正顯、三結能入地。今初平等有二義：一是如理、二是因果淨法。千聖同規名深淨心，是此地觀解故。論云「於平等中心得清淨故。」此復何異後地觀察十平等法？此有三異：一此地治前於淨起慢故，偏明淨法平等；後地對此依真入俗，通觀染淨諸法皆悉平等。二此約舉等理以顯心淨，後地舉觀察以入等理。三此通理事二等，後地一向約理融二諦故，此皆地地背相捨後漸勝故。二正顯中十心，分二：初三明諸佛法。論云謂三世力等者，即果位十力等也。後七明隨順諸佛法，二利因行順成果故。於中，前六自利、後一利他。前中合為三學，初戒、次定、餘四慧故。離為七淨：一戒淨；二定淨；三見淨；四度疑淨，見疑相顯，經合一句為成十故；五道非道淨。此前五淨，大小名同小乘。六名行淨；七行斷淨，以彼宗中趣盡滅故。今大乘六名行斷，經云修行知見，略無斷字。七名思量菩提分法上上淨，以依行斷起勝求故。若約位者，初二在見道前，以創背凡過宜以戒防，欲生真慧理須習定，然未合理，判屬世間。次三在見道，以見道中斷身見故、斷疑故、斷戒取故。戒取是非道，知無漏慧是正道。入見道時十使俱斷，偏言三者，《涅槃經》說此三重故。又十使中，五見及疑但障見道，餘四通於見修，故略不言。就其六中，三本三隨，偏語其本，邊見隨身見，邪見隨疑，見取隨戒取故。斷三結，三隨亦斷，但立三淨。上五大小並同。小乘行淨在修道，起斷行故；行斷在無學道，依行證斷故。大乘後二皆在修道，斷障成德，故有二也。行實同時，若約位分，七地已還為行斷，修道斷結故；八地已上入法流中，順菩提故，名思量上上。餘文易了。

第二明如道行。又順經意，前明入心，從此已下皆明住心。應分為三：此攝方便具足住，修行十心是方便義，不退轉者即是住義；二不住道行勝攝離癡亂行，智清淨等無癡亂故；三彼果勝攝無盡功德藏，迴向攝德無盡故。今且順論，此明如道行。於中三：初標分位，為顯隨如已入五地；次「以善」下總顯；後「願力」下別明。總中四句，皆是正修諸行故，總名順如。謂前二句為所治，即四地修菩提分，以前十心能善清淨得入五地。於此淨心希求勝相，即復是慢，慢在文外故，以後二句而為能治。初句轉求不住道行勝為能治。謂不住淨心而起諸行，即治住淨慢故。後句雖起諸行，不退失前平等深淨之心，則能隨順真如，平等即如故。後別明中，顯上隨如之行有其八種，經有九句，前七各一、後二為一。八中，前二是起行心，一自利願，即修菩提心；二利他慈，即不疲倦心。後六是行，謂三得善根力、四不捨眾行、五善巧修行、六無厭足故照明上上、七得他勝力、八自得勝力。此有二句，初句具三慧念，是聞思智，即修慧；後句勝進究竟。上六行中，前三自分、後三勝進，各有初中後，思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明如道行。又順經意，前明入心，從此已下皆明住心。應分為三：此攝方便具足住，修行十心是方便義，不退轉者即是住義；二不住道行勝攝離癡亂行，智清淨等無癡亂故；三彼果勝攝無盡功德藏，迴向攝德無盡故。今且順論，此明如道行。於中三：初標分位，為顯隨如已入五地；次「以善」下總顯；後「願力」下別明。總中四句，皆是正修諸行故，總名順如。謂前二句為所治，即四地修菩提分，以前十心能善清淨得入五地。於此淨心希求勝相，即復是慢，慢在文外故，以後二句而為能治。初句轉求不住道行勝為能治。謂不住淨心而起諸行，即治住淨慢故。後句雖起諸行，不退失前平等深淨之心，則能隨順真如，平等即如故。後別明中，顯上隨如之行有其八種，經有九句，前七各一、後二為一。八中，前二是起行心，一自利願，即修菩提心；二利他慈，即不疲倦心。後六是行，謂三得善根力、四不捨眾行、五善巧修行、六無厭足故照明上上、七得他勝力、八自得勝力。此有二句，初句具三慧念，是聞思智，即修慧；後句勝進究竟。上六行中，前三自分、後三勝進，各有初中後，思之。

第二不住道行勝有二種觀：一所知法中智清淨勝、二「佛子至得如是諸諦」下利益眾生勤方便勝。初即自利，護煩惱行故，不住世間；後即利他，護小乘行，不住涅槃。同時相導，名不住道。今初智勝分二：先明四諦實法分別、後「善知俗」下復就此四明十觀門化生差別。此乃十種觀於四諦，非謂觀十四諦也。故《瑜伽．住品》云「此地於四聖諦，由十行相如實了知。」今初，言實法者，有佛無佛，苦集二諦體是妄想雜染因果，滅道二諦體是出世清淨因果。此約諦實義釋。若約審諦釋者，前二無佛不能知此是苦是集，寧有後二滅道因果？餘如本品。後十觀中略啟四門：一制立，謂四諦義含法界，菩薩窮照無遺，隨智異說難窮，略舉十明無盡，然十皆菩薩自智，智相難明故，論約化生以明其異，以此通名所知法中智清淨也。二明開合，此十總唯是一化生分別，若隨所化大小分二，前九化小、後一化大故。若隨化所起則分為三，前五生解、次四起行、後一令證故。約人不同離以為七，初為根未熟，乃至七為大乘可化故，至文當知。三對實法以明通別。此十望前四諦，前五通觀四諦，謂一世俗者觀四諦法相、二觀其性空、三通觀性相無礙、四觀性相各異、五觀此四緣起集成。次四別觀四諦，謂六七八九如次觀苦集滅道，後一但觀滅道，菩薩地因，證佛智故。遠公後五亦通觀四諦，謂迷於四諦故為苦集，悟其四諦故成滅道，後一窮四諦緣起實性清淨法界成大乘道。亦有此理。四正釋文，文分為二：初列十名、後「此菩薩」下次第解釋。於中略為二解：一依《瑜伽》、二依本論。今初，《瑜伽》十句不顯文詞而略，所說義闕。其第十知菩薩地而亦有十句，文有三節：初三名為此說，謂是所為故，一依曉悟他故知俗諦；二依自內智知第一義；三依俱處所故知相諦，謂自相是俗、共相是真，二體不分故名俱處。次今經兩句，彼應有三名由此說，謂由三藏教之所說故，故云依於契經調伏本母名由此說。經中分位差別應是調伏，知蘊界處義當本母。此中第十，義當契經。三有四句名如此說，謂如四諦相各別知故，即依於現在眾苦自性故知事諦，依於未來苦生因性，依於因盡彼盡無生性，依於修習彼斷方便性，如次可知。二依本論者，攝十為七：初一為根未熟眾生，謂未堪入大，為說四諦十六行等，名知世諦。即四重二諦中第三重內俗也，不同《瑜伽》通於大小及根生熟。二為根熟堪入大故，為說法空第一義諦。三為疑惑眾生故知相諦，謂有聞第一義諦猶豫不決，若是空耶則無因果，若是有耶云何言空？今明即俗自相是空，共相俱處無違，故名相諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二不住道行勝有二種觀：一所知法中智清淨勝、二「佛子至得如是諸諦」下利益眾生勤方便勝。初即自利，護煩惱行故，不住世間；後即利他，護小乘行，不住涅槃。同時相導，名不住道。今初智勝分二：先明四諦實法分別、後「善知俗」下復就此四明十觀門化生差別。此乃十種觀於四諦，非謂觀十四諦也。故《瑜伽．住品》云「此地於四聖諦，由十行相如實了知。」今初，言實法者，有佛無佛，苦集二諦體是妄想雜染因果，滅道二諦體是出世清淨因果。此約諦實義釋。若約審諦釋者，前二無佛不能知此是苦是集，寧有後二滅道因果？餘如本品。後十觀中略啟四門：一制立，謂四諦義含法界，菩薩窮照無遺，隨智異說難窮，略舉十明無盡，然十皆菩薩自智，智相難明故，論約化生以明其異，以此通名所知法中智清淨也。二明開合，此十總唯是一化生分別，若隨所化大小分二，前九化小、後一化大故。若隨化所起則分為三，前五生解、次四起行、後一令證故。約人不同離以為七，初為根未熟，乃至七為大乘可化故，至文當知。三對實法以明通別。此十望前四諦，前五通觀四諦，謂一世俗者觀四諦法相、二觀其性空、三通觀性相無礙、四觀性相各異、五觀此四緣起集成。次四別觀四諦，謂六七八九如次觀苦集滅道，後一但觀滅道，菩薩地因，證佛智故。遠公後五亦通觀四諦，謂迷於四諦故為苦集，悟其四諦故成滅道，後一窮四諦緣起實性清淨法界成大乘道。亦有此理。四正釋文，文分為二：初列十名、後「此菩薩」下次第解釋。於中略為二解：一依《瑜伽》、二依本論。今初，《瑜伽》十句不顯文詞而略，所說義闕。其第十知菩薩地而亦有十句，文有三節：初三名為此說，謂是所為故，一依曉悟他故知俗諦；二依自內智知第一義；三依俱處所故知相諦，謂自相是俗、共相是真，二體不分故名俱處。次今經兩句，彼應有三名由此說，謂由三藏教之所說故，故云依於契經調伏本母名由此說。經中分位差別應是調伏，知蘊界處義當本母。此中第十，義當契經。三有四句名如此說，謂如四諦相各別知故，即依於現在眾苦自性故知事諦，依於未來苦生因性，依於因盡彼盡無生性，依於修習彼斷方便性，如次可知。二依本論者，攝十為七：初一為根未熟眾生，謂未堪入大，為說四諦十六行等，名知世諦。即四重二諦中第三重內俗也，不同《瑜伽》通於大小及根生熟。二為根熟堪入大故，為說法空第一義諦。三為疑惑眾生故知相諦，謂有聞第一義諦猶豫不決，若是空耶則無因果，若是有耶云何言空？今明即俗自相是空，共相俱處無違，故名相諦。

四為謬解迷惑深法眾生故知差別，謂前緣二境故名為疑，今聞俱處便謂是一，名為謬解。今明體雖不異，性相分位，歷然差別。五為離正念眾生故知成立諦，謂既聞差別，謂皆有體，名離正念。今明差別但是緣成，無有自性，故云成立，隨言顯示故。論經名說成諦。六為正見眾生知事等四諦，由無前疑執故名正見，可令知苦斷集證滅修道。事即苦諦，生即集因，無生是滅，因亡曰盡，即盡智也。後果不起名為無生，即無生智也。若小乘說，現在惑亡說名為盡。利根之人，保彼煩惱當更不起，名曰無生。此盡無生是其滅體，無學之智如是而知，意在取滅，故為滅諦。道言無二者，論下重釋云一行故，謂稱滅而知故云一行。前列實法四諦明其所觀，此中四諦明當如是觀。七為大乘可化眾生故知菩薩地乃至如來智諦，謂先住大乘化令進故。言正覺一切相者，大乘要須於五明處善巧知故，菩薩地是因。言次第相續者，如從初地入二地，乃至十地入佛地大果也。以信解等者，為釋外疑。六地已上乃至佛智，未曾證入，彼云何知？故此釋云：信解鏡像觀智力知非成就，智鏡像即影像觀，未得本質故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四為謬解迷惑深法眾生故知差別，謂前緣二境故名為疑，今聞俱處便謂是一，名為謬解。今明體雖不異，性相分位，歷然差別。五為離正念眾生故知成立諦，謂既聞差別，謂皆有體，名離正念。今明差別但是緣成，無有自性，故云成立，隨言顯示故。論經名說成諦。六為正見眾生知事等四諦，由無前疑執故名正見，可令知苦斷集證滅修道。事即苦諦，生即集因，無生是滅，因亡曰盡，即盡智也。後果不起名為無生，即無生智也。若小乘說，現在惑亡說名為盡。利根之人，保彼煩惱當更不起，名曰無生。此盡無生是其滅體，無學之智如是而知，意在取滅，故為滅諦。道言無二者，論下重釋云一行故，謂稱滅而知故云一行。前列實法四諦明其所觀，此中四諦明當如是觀。七為大乘可化眾生故知菩薩地乃至如來智諦，謂先住大乘化令進故。言正覺一切相者，大乘要須於五明處善巧知故，菩薩地是因。言次第相續者，如從初地入二地，乃至十地入佛地大果也。以信解等者，為釋外疑。六地已上乃至佛智，未曾證入，彼云何知？故此釋云：信解鏡像觀智力知非成就，智鏡像即影像觀，未得本質故。

第二利益眾生勤方便勝中二：先總起悲觀、二「佛子」下別起悲觀。總中三：初結前、次「如實」下觀過、後「菩薩」下起悲。於觀過中，先明非真、後「誑惑」下對人彰過。今初。虛妄二字，觀內五蘊，謂妄想常等不相似無故虛。此明所取非真理無，不同情有，故云不相似無也。常作我想慢事故妄，此辨能取不實，非有計有，常樂我淨皆名我想，非唯我見。我為本故，獨云我想也。詐偽二字，觀外六塵。世法牽取愚夫故詐，此顯能取迷真，謂由妄取令彼世法隱虛詐實，使其貪取也。世法盡壞故偽，此明所取不實。世法相似相續似有義利，而實速滅，無利故偽。後對人彰過者，上虛偽二境引心，總名為誑。妄詐二心迷境，皆名為惑。論云「常等相無，非有似有故。」虛事中意正取者，此解虛是誑義，謂令意正取，故是誑也。又云「我想慢，事正取故。」妄事是患，此解妄是惑義，世法利盡故。誑事牽心，此解偽是誑義，世法愚癡凡夫牽取故。詐事相現，此解詐是惑義，愚夫即是依彼正取我慢之人。三起慈悲者，憐愍故、悲勝利益故。慈不住道行勝，故云轉增。皆言大者，勝前地故。云光明者，救生方便智成故，轉增光明。俱通慈悲，文有影略。轉前慈愍分同諸佛，故名為生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二利益眾生勤方便勝中二：先總起悲觀、二「佛子」下別起悲觀。總中三：初結前、次「如實」下觀過、後「菩薩」下起悲。於觀過中，先明非真、後「誑惑」下對人彰過。今初。虛妄二字，觀內五蘊，謂妄想常等不相似無故虛。此明所取非真理無，不同情有，故云不相似無也。常作我想慢事故妄，此辨能取不實，非有計有，常樂我淨皆名我想，非唯我見。我為本故，獨云我想也。詐偽二字，觀外六塵。世法牽取愚夫故詐，此顯能取迷真，謂由妄取令彼世法隱虛詐實，使其貪取也。世法盡壞故偽，此明所取不實。世法相似相續似有義利，而實速滅，無利故偽。後對人彰過者，上虛偽二境引心，總名為誑。妄詐二心迷境，皆名為惑。論云「常等相無，非有似有故。」虛事中意正取者，此解虛是誑義，謂令意正取，故是誑也。又云「我想慢，事正取故。」妄事是患，此解妄是惑義，世法利盡故。誑事牽心，此解偽是誑義，世法愚癡凡夫牽取故。詐事相現，此解詐是惑義，愚夫即是依彼正取我慢之人。三起慈悲者，憐愍故、悲勝利益故。慈不住道行勝，故云轉增。皆言大者，勝前地故。云光明者，救生方便智成故，轉增光明。俱通慈悲，文有影略。轉前慈愍分同諸佛，故名為生。

第二別起悲觀中二：先明化生願、二「如實觀」下明化他心。今初，先牒前得是智力，近牒觀有為、遠牒觀諸諦，不捨眾生牒前慈悲；後常求佛智，正明起願，願救眾生義故。二化心中二：先明大悲觀、後「佛子菩薩摩訶薩復作是念此諸眾生」下明大慈觀。前中，悲有二相：一如實觀苦因緣集故，即知苦體性。二「佛子至復作是念此諸凡夫」下觀深重苦。人而多故，即就人彰過。前中四：初總標二際、二「知從」下順觀二際、三「虛妄」下逆觀二際、四「若有」下結如實知。今初，前即過去、後即未來，顯無始終流轉相故。二順觀中二：先明前際、後「如前」下類顯後際。前中復二：先顯緣集苦聚、後「無我」下顯二空無我。今初。無明有愛，顯流轉因能發能潤，此二為本故生，即是果故。《涅槃》云「生死本際凡有二種：一者無明、二者有愛，是二中間有生老死。」今菩薩觀此而起大悲，亦同《淨名》從癡有愛即我病生矣。然生果有三：一欲求眾生故流轉生死，欲貪即是受身本故；二妄梵行求眾生故，於蘊宅不能動出，外道計我常住其中故；三有求眾生故增長苦聚，三有皆苦故。後顯空無我，及類顯後際，並顯可知。三逆觀中，順即苦集；逆即道滅，虛妄斷盡即是滅也，出離是道。四結如實知，即雙結二際逆順有無三義：一約凡夫，但有苦集而無滅道。二約菩薩，順有逆無。三雙約凡聖，真滅本有，道亦符之；妄苦本空，集亦同爾。凡夫迷故不覺不知，菩薩正了名知如實。第二觀深重苦者，無始隨逐故深，種種苦事故重。文中二：初總標可愍。不知本空故名愚癡，不知厭離故云無智，亦可俱通，故為可愍。二「有無數」下釋可愍所由，由迷二苦故。初明深苦不知，故為可愍；後「如是盡」下明重苦不知，故為可愍。於中二：初牒前訶後、二「轉更」下正明重苦。於中三：初觀生苦。機關苦事即是生苦。言機關者，顯無我故，抽之則動、息手便無，若造業因生生不息。「隨生死」下明有集愛。「於諸蘊」下明離滅道。二「不知」下觀老病死四大毒蛇，是不知病苦。「不能拔」下明具彼集，文有四句：一妄梵行求眾生，不能拔出諸慢見箭，外道多起故；二欲求眾生受欲者，不能息三毒火；三欲求眾生行惡行者，不破無明，以見少利行大惡行，後受大苦，故云黑闇；四有求眾生，不竭愛欲大海，三有之愛廣無邊故。觀如實中，說彼三求以為苦果。今為集者，三求皆能為集因而受果故，二文互舉。次不求十力大聖導師，明遠彼滅，不向滅者故。「入魔意」下明遠彼道，順怨道故。三「於生死」下總結過患。舉生死海總顯於苦，覺觀波濤 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二別起悲觀中二：先明化生願、二「如實觀」下明化他心。今初，先牒前得是智力，近牒觀有為、遠牒觀諸諦，不捨眾生牒前慈悲；後常求佛智，正明起願，願救眾生義故。二化心中二：先明大悲觀、後「佛子菩薩摩訶薩復作是念此諸眾生」下明大慈觀。前中，悲有二相：一如實觀苦因緣集故，即知苦體性。二「佛子至復作是念此諸凡夫」下觀深重苦。人而多故，即就人彰過。前中四：初總標二際、二「知從」下順觀二際、三「虛妄」下逆觀二際、四「若有」下結如實知。今初，前即過去、後即未來，顯無始終流轉相故。二順觀中二：先明前際、後「如前」下類顯後際。前中復二：先顯緣集苦聚、後「無我」下顯二空無我。今初。無明有愛，顯流轉因能發能潤，此二為本故生，即是果故。《涅槃》云「生死本際凡有二種：一者無明、二者有愛，是二中間有生老死。」今菩薩觀此而起大悲，亦同《淨名》從癡有愛即我病生矣。然生果有三：一欲求眾生故流轉生死，欲貪即是受身本故；二妄梵行求眾生故，於蘊宅不能動出，外道計我常住其中故；三有求眾生故增長苦聚，三有皆苦故。後顯空無我，及類顯後際，並顯可知。三逆觀中，順即苦集；逆即道滅，虛妄斷盡即是滅也，出離是道。四結如實知，即雙結二際逆順有無三義：一約凡夫，但有苦集而無滅道。二約菩薩，順有逆無。三雙約凡聖，真滅本有，道亦符之；妄苦本空，集亦同爾。凡夫迷故不覺不知，菩薩正了名知如實。第二觀深重苦者，無始隨逐故深，種種苦事故重。文中二：初總標可愍。不知本空故名愚癡，不知厭離故云無智，亦可俱通，故為可愍。二「有無數」下釋可愍所由，由迷二苦故。初明深苦不知，故為可愍；後「如是盡」下明重苦不知，故為可愍。於中二：初牒前訶後、二「轉更」下正明重苦。於中三：初觀生苦。機關苦事即是生苦。言機關者，顯無我故，抽之則動、息手便無，若造業因生生不息。「隨生死」下明有集愛。「於諸蘊」下明離滅道。二「不知」下觀老病死四大毒蛇，是不知病苦。「不能拔」下明具彼集，文有四句：一妄梵行求眾生，不能拔出諸慢見箭，外道多起故；二欲求眾生受欲者，不能息三毒火；三欲求眾生行惡行者，不破無明，以見少利行大惡行，後受大苦，故云黑闇；四有求眾生，不竭愛欲大海，三有之愛廣無邊故。觀如實中，說彼三求以為苦果。今為集者，三求皆能為集因而受果故，二文互舉。次不求十力大聖導師，明遠彼滅，不向滅者故。「入魔意」下明遠彼道，順怨道故。三「於生死」下總結過患。舉生死海總顯於苦，覺觀波濤

總明有集。此中兼顯死苦之義，略不明老。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總明有集。此中兼顯死苦之義，略不明老。

第二大慈觀中二：初覩境興慈、後「佛子」下廣願饒益。前中二：先覩境、後「我今」下興慈。今初，即覩前眾生受深重苦，以為慈境。文中先總，「無救」下別。總中，無父曰孤，明前無所恃。塗盡曰窮，明後無所依。任重無替曰困，常受生死故。強力所逼曰迫，業惑所陵故。後別中，無救無依釋上孤義。論云「謂現報已受，不可救脫。當報因招，無善為依。」次無洲無舍，釋上窮義。溺於覺觀波濤，不聞正法，智洲為對治故。在於生死曠野，不為善友慈舍庇故。次無導無目，釋上困義，離於寂靜正念思推究竟前導故，離於正見之明目故。既無導無目，非困如何？次「無明」下釋上迫義。無明者，無明住地舊煩惱故。黑闇者，四住客塵故，常起邪念故。為其覆翳不聞正法，故為彼纏裹。二興慈中，獨拔修善，令物得菩提涅槃之樂。第二廣願饒益，亦彰慈所為。文中二：先牒前，總明上來修善皆為救護，即是慈相；後「利益」下別顯救護，有十種相，前二為救未來、後八通於現未。一住不善眾生令住善法利益。二住善法眾生令得安樂果，謂成彼善故。三愍貧乏者與資生具。四修行多障者令其成就。上二救順緣不足苦。五世間繫閉者令得解脫。下有五種令諸外道信解正法，謂六未信攝令正信、七令離無利勤苦、八疑惑眾生疑除解淨、九已住決定勸修三學以調三業、十已住三學令得涅槃。上三即解、行、證，論意皆為外道，理實後三兼通餘類。上來不住道行勝竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二大慈觀中二：初覩境興慈、後「佛子」下廣願饒益。前中二：先覩境、後「我今」下興慈。今初，即覩前眾生受深重苦，以為慈境。文中先總，「無救」下別。總中，無父曰孤，明前無所恃。塗盡曰窮，明後無所依。任重無替曰困，常受生死故。強力所逼曰迫，業惑所陵故。後別中，無救無依釋上孤義。論云「謂現報已受，不可救脫。當報因招，無善為依。」次無洲無舍，釋上窮義。溺於覺觀波濤，不聞正法，智洲為對治故。在於生死曠野，不為善友慈舍庇故。次無導無目，釋上困義，離於寂靜正念思推究竟前導故，離於正見之明目故。既無導無目，非困如何？次「無明」下釋上迫義。無明者，無明住地舊煩惱故。黑闇者，四住客塵故，常起邪念故。為其覆翳不聞正法，故為彼纏裹。二興慈中，獨拔修善，令物得菩提涅槃之樂。第二廣願饒益，亦彰慈所為。文中二：先牒前，總明上來修善皆為救護，即是慈相；後「利益」下別顯救護，有十種相，前二為救未來、後八通於現未。一住不善眾生令住善法利益。二住善法眾生令得安樂果，謂成彼善故。三愍貧乏者與資生具。四修行多障者令其成就。上二救順緣不足苦。五世間繫閉者令得解脫。下有五種令諸外道信解正法，謂六未信攝令正信、七令離無利勤苦、八疑惑眾生疑除解淨、九已住決定勸修三學以調三業、十已住三學令得涅槃。上三即解、行、證，論意皆為外道，理實後三兼通餘類。上來不住道行勝竟。

自下大文第三明彼果勝，即不住道行勝之果。有四勝果：一攝巧德勝、二「名為無厭足」下修行勝、三「佛子菩薩摩訶薩如是勤修」下教化眾生勝、四「佛子菩薩摩訶薩為利益」下起隨順世間智勝。四中，初二自利，即所知法中智清淨果，初自分、後勝進。後二即利他勤方便果，前化他行、後化他智。今初，攝功德中十句：初三攝聞勝，然有二義：一即三慧，如次配聞思修；二顯二持，念即聞持智，及有趣即是義持。義有多種，略說二種善巧，謂智即法智勝、有趣即義智勝。然二釋皆聞，在初故，論名攝聞勝。次二攝戒勝：一忍辱柔和勝，即戒因成也，謂內懷慚愧不誑幽明，自護七支不招譏毀，故能持戒；二戒無缺勝，即戒體成也，乃至命難不捨戒故。後五攝智勝：一者因緣集智，此知法相智，無因倒因名為非處，正因緣集名之為處。知處治於非處，故名覺者。二者證智，知魔事對治，隨識分別皆魔事故。三知妄說智，異說對治，即知教智。正說為義句，邪說為非義句。邪正交雜，揀邪得正，名善分別。四神力起用智，依定起通治邪依故。五化眾生智，折伏攝受隨世宜故。上五中，前三自利、後二利他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下大文第三明彼果勝，即不住道行勝之果。有四勝果：一攝巧德勝、二「名為無厭足」下修行勝、三「佛子菩薩摩訶薩如是勤修」下教化眾生勝、四「佛子菩薩摩訶薩為利益」下起隨順世間智勝。四中，初二自利，即所知法中智清淨果，初自分、後勝進。後二即利他勤方便果，前化他行、後化他智。今初，攝功德中十句：初三攝聞勝，然有二義：一即三慧，如次配聞思修；二顯二持，念即聞持智，及有趣即是義持。義有多種，略說二種善巧，謂智即法智勝、有趣即義智勝。然二釋皆聞，在初故，論名攝聞勝。次二攝戒勝：一忍辱柔和勝，即戒因成也，謂內懷慚愧不誑幽明，自護七支不招譏毀，故能持戒；二戒無缺勝，即戒體成也，乃至命難不捨戒故。後五攝智勝：一者因緣集智，此知法相智，無因倒因名為非處，正因緣集名之為處。知處治於非處，故名覺者。二者證智，知魔事對治，隨識分別皆魔事故。三知妄說智，異說對治，即知教智。正說為義句，邪說為非義句。邪正交雜，揀邪得正，名善分別。四神力起用智，依定起通治邪依故。五化眾生智，折伏攝受隨世宜故。上五中，前三自利、後二利他。

第二修行勝，有十一句。前四自分：一增長因行，集五度福故；二依止因行，慧為所依故。此自利福智對。三化生不疲行、四令物證滅行，此二利他因果對。後七勝進，五起佛法行、六起淨土行，此依正一對。七依佛法身起行，相好法身故；八依佛所作起行，顯三密用故，此二外相內密對。上四皆起菩提。九敬重法行，進依勝己故。上五自利，後二利他。十願取有行、十一離小乘行，即顯是揀非對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二修行勝，有十一句。前四自分：一增長因行，集五度福故；二依止因行，慧為所依故。此自利福智對。三化生不疲行、四令物證滅行，此二利他因果對。後七勝進，五起佛法行、六起淨土行，此依正一對。七依佛法身起行，相好法身故；八依佛所作起行，顯三密用故，此二外相內密對。上四皆起菩提。九敬重法行，進依勝己故。上五自利，後二利他。十願取有行、十一離小乘行，即顯是揀非對。

第三教化眾生勝中二：初正明化生、後「佛子」下結行成益。今初，分二：初總以四攝攝生、後「示現色身」下別明四攝。文有八句：一示色身，是同事攝，隨順眾生應化自眾故。二演說法，即愛語攝，諦語法語為愛語性，一切種愛語中多約開演，論云為疑惑眾生，即一切門中之語也。三「開示」下皆利行攝。此句為於菩提無方便眾生示菩薩行，即利行自性。四於大乘疲倦眾生示佛威力，即一切利行未成令成故。五為樂世間眾生著財位故示其過患，明位大憂大、財多禍多。六為不信大乘先未行勝善讚如來智。七為無智外道示以神通。上三即難行利行。八總顯一切門一切種利行，故云種種方便。然利行愛語亦可參用，由彼愛語示其所學即為利行故，次下廣明布施故。別中略無四攝，廣義如《瑜伽》四十三辨。第二結行成益中，初結前、「心恒」下成益。趣佛智者，為化眾生更求勝力，餘文已作不退、未作增修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三教化眾生勝中二：初正明化生、後「佛子」下結行成益。今初，分二：初總以四攝攝生、後「示現色身」下別明四攝。文有八句：一示色身，是同事攝，隨順眾生應化自眾故。二演說法，即愛語攝，諦語法語為愛語性，一切種愛語中多約開演，論云為疑惑眾生，即一切門中之語也。三「開示」下皆利行攝。此句為於菩提無方便眾生示菩薩行，即利行自性。四於大乘疲倦眾生示佛威力，即一切利行未成令成故。五為樂世間眾生著財位故示其過患，明位大憂大、財多禍多。六為不信大乘先未行勝善讚如來智。七為無智外道示以神通。上三即難行利行。八總顯一切門一切種利行，故云種種方便。然利行愛語亦可參用，由彼愛語示其所學即為利行故，次下廣明布施故。別中略無四攝，廣義如《瑜伽》四十三辨。第二結行成益中，初結前、「心恒」下成益。趣佛智者，為化眾生更求勝力，餘文已作不退、未作增修。

第四隨順世智勝者，明染障對治。染即煩惱，障即所知。文分為三：初總標多門、二「所謂」下別示其相、三「及餘」下總結成益。二中，顯五明相，故《大般若》云「五地菩薩學五明故。」即分為五：一文字算數是其聲明，通治懦智障。言文字者，名句文身，即聲論中法施設建立故。算數，即數建立故。又治取與生疑障。二圖書至咸通達，即當因明。咸通達者，正是明義。種種論者，言論、尚論、諍論、毀謗論、順正論、教道論等，類非一故。地水火風，即是諍論中攝，謂諸邪見計不同故。順世外道，唯地為因，一切皆以微塵成故。水風二仙外道，以風水為因，世界水成故、風輪持故。事火外道，以火為因，火成熟故。圖書印璽即尚論，隨世所聞故。又此圖書亦正教量，即治所用事中忘障。論云「取與寄付即事中障，聞法思義解中障，作不作已作未作應作不應作皆業中障。」印障亦是現量，又治所取物不守護障。璽即玉印。三「又善」下即醫方明，即四大不調眾生毒相病障對治故。善療能斷，皆除斷方便，斷已不生故名為善。癲至蠱毒，病相病因。於中顛等內四大，鬼等外眾生，蠱毒通二。有草毒蛇等毒，故論經說呪藥等即病因死因對治，即善方藥攝。四「文筆」下工巧明。文筆讚詠即書算計度，數印工業中書所攝故。韻屬曰文，對詞曰筆，顯德為讚，寄情曰詠。次歌至談說，即音樂工業悉善其事。通上二文，皆憂惱障對治。國城至其宜，即營造工業。草樹華果，亦兼營農工業。此即不喜樂障對治。金至示人，即生成工業繫閉障對治。日月至無錯謬，即占相工業，是所得報分過作惡因障對治。謂皆由前世惡因，感此凶吉等故。日月五星以為七曜，及二十八宿，並上知天文；地震，即下知地理；夜夢至休咎，即中知人情；鳥鳴即察鳥情，亦是人情所感，咸善無謬，總究上三才。五「持戒」下內明，治五種染：一持戒治破戒染；二入禪治貪欲染；三神通治邪歸依染；四無量治妄行功德染，謂治殺生祀祠求梵福故；五四無色定治妄修解脫染。上來所釋多依本論及《瑜伽》十三四五，其中更有別理，恐厭繁文。又論與經有不次者，但可以論就經，不可迴經從論。第三總結成益者，此起世智具四種相：一異障中無障，故云但於眾生不為損惱。事中不知名之為障，損惱生事復是事中異障，今無此捕獵等之異障；二與無過樂即為利益故，謂雖不惱令其染著，亦不為之；三發起清淨即咸悉開示，謂能起助道之事；四所用清淨，即漸令安住無上佛法，謂用此得淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四隨順世智勝者，明染障對治。染即煩惱，障即所知。文分為三：初總標多門、二「所謂」下別示其相、三「及餘」下總結成益。二中，顯五明相，故《大般若》云「五地菩薩學五明故。」即分為五：一文字算數是其聲明，通治懦智障。言文字者，名句文身，即聲論中法施設建立故。算數，即數建立故。又治取與生疑障。二圖書至咸通達，即當因明。咸通達者，正是明義。種種論者，言論、尚論、諍論、毀謗論、順正論、教道論等，類非一故。地水火風，即是諍論中攝，謂諸邪見計不同故。順世外道，唯地為因，一切皆以微塵成故。水風二仙外道，以風水為因，世界水成故、風輪持故。事火外道，以火為因，火成熟故。圖書印璽即尚論，隨世所聞故。又此圖書亦正教量，即治所用事中忘障。論云「取與寄付即事中障，聞法思義解中障，作不作已作未作應作不應作皆業中障。」印障亦是現量，又治所取物不守護障。璽即玉印。三「又善」下即醫方明，即四大不調眾生毒相病障對治故。善療能斷，皆除斷方便，斷已不生故名為善。癲至蠱毒，病相病因。於中顛等內四大，鬼等外眾生，蠱毒通二。有草毒蛇等毒，故論經說呪藥等即病因死因對治，即善方藥攝。四「文筆」下工巧明。文筆讚詠即書算計度，數印工業中書所攝故。韻屬曰文，對詞曰筆，顯德為讚，寄情曰詠。次歌至談說，即音樂工業悉善其事。通上二文，皆憂惱障對治。國城至其宜，即營造工業。草樹華果，亦兼營農工業。此即不喜樂障對治。金至示人，即生成工業繫閉障對治。日月至無錯謬，即占相工業，是所得報分過作惡因障對治。謂皆由前世惡因，感此凶吉等故。日月五星以為七曜，及二十八宿，並上知天文；地震，即下知地理；夜夢至休咎，即中知人情；鳥鳴即察鳥情，亦是人情所感，咸善無謬，總究上三才。五「持戒」下內明，治五種染：一持戒治破戒染；二入禪治貪欲染；三神通治邪歸依染；四無量治妄行功德染，謂治殺生祀祠求梵福故；五四無色定治妄修解脫染。上來所釋多依本論及《瑜伽》十三四五，其中更有別理，恐厭繁文。又論與經有不次者，但可以論就經，不可迴經從論。第三總結成益者，此起世智具四種相：一異障中無障，故云但於眾生不為損惱。事中不知名之為障，損惱生事復是事中異障，今無此捕獵等之異障；二與無過樂即為利益故，謂雖不惱令其染著，亦不為之；三發起清淨即咸悉開示，謂能起助道之事；四所用清淨，即漸令安住無上佛法，謂用此得淨故。

第二位果，亦有三果：初調柔果亦四，一調柔行、二教智淨、三別地行相、四結說地相。前中有法、喻、合。法中正起行內又更聞法得陀羅尼者，論云非得義持者，對勝顯劣，般若未現前故。所以得聞持者，得二難故。一地初十平等心，難得能得故；二地中樂出世間智、現世間智，此不住道難得能得故。此之二難對劣顯勝，故得聞持，不同三地唯世間聞持。喻中，真金硨磲磨瑩者，證智契如事為真金。教智光明能示現如事，猶彼硨磲。二「佛子菩薩住此難勝」下教智淨中，日月等者，論云「依阿含增長智慧光明勝前地智故。」謂勝前地珠光。餘文如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二位果，亦有三果：初調柔果亦四，一調柔行、二教智淨、三別地行相、四結說地相。前中有法、喻、合。法中正起行內又更聞法得陀羅尼者，論云非得義持者，對勝顯劣，般若未現前故。所以得聞持者，得二難故。一地初十平等心，難得能得故；二地中樂出世間智、現世間智，此不住道難得能得故。此之二難對劣顯勝，故得聞持，不同三地唯世間聞持。喻中，真金硨磲磨瑩者，證智契如事為真金。教智光明能示現如事，猶彼硨磲。二「佛子菩薩住此難勝」下教智淨中，日月等者，論云「依阿含增長智慧光明勝前地智故。」謂勝前地珠光。餘文如前。

第三重頌。二十二頌分三：初十七偈頌地行、次四頌地果、後一結說。初中又三：初五偈三句頌勝慢對治，於中初四偈頌十平等、餘頌如道行。第二「了知」下六偈三句頌不住道，於中初兩偈一句頌所知法中智清淨、後「既觀知」下四偈半頌教化眾生勤方便。於中，初一偈頌總觀有為虛偽起慈悲二心、次一偈半頌悲觀中觀緣集苦、次一頌半頌觀深重苦、後半頌大慈觀。第三「名為」下四偈半頌彼果勝中，初半偈頌攝功德勝、次一頌修行勝。於中，如是一切為眾生句，兼頌教化眾生勝。後三頌起世智勝，頌位果。三果可知。五地竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三重頌。二十二頌分三：初十七偈頌地行、次四頌地果、後一結說。初中又三：初五偈三句頌勝慢對治，於中初四偈頌十平等、餘頌如道行。第二「了知」下六偈三句頌不住道，於中初兩偈一句頌所知法中智清淨、後「既觀知」下四偈半頌教化眾生勤方便。於中，初一偈頌總觀有為虛偽起慈悲二心、次一偈半頌悲觀中觀緣集苦、次一頌半頌觀深重苦、後半頌大慈觀。第三「名為」下四偈半頌彼果勝中，初半偈頌攝功德勝、次一頌修行勝。於中，如是一切為眾生句，兼頌教化眾生勝。後三頌起世智勝，頌位果。三果可知。五地竟。