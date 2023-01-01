大方廣佛華嚴經疏卷第三十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第三十七

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

第二「佛子」下得五神通，明行功用果。前內懷慈濟之心，此外現救生之用，從多分說但為邪歸。妙用難測曰神，自在無擁曰通。文中有五：一神境、二天耳、三他心、四宿住、五天眼，寄同世間故但得五。外色內身皆神之境，轉變多種偏受神名。亦名神足，依欲勤心觀之所成故。亦名如意，隨意成故。餘名易了。若語其體，通是慧數，別則前四是智、後一是見。見亦是智，照了分明順眼義故，偏立見名。餘處天眼居神境。次者顯自修者，先成自根勝用、次知他心、後知往業故。今約利他三業，故天眼居末。初一身業，到化機所。次二口業，天耳聞佛說法、聞眾方言，以他心智隨種種言音皆盡知已，將前所聞之法，隨其方言之異，復宜用何言之異而授與之。後二意業。宿住，知其過去是何界種。天眼，見其未來遠近成益，隨應化之。餘如〈十通品〉辨。今初身通，文二：初總明、後「能動」下別顯。總中云得者，總修總得。若準《瑜伽》三十三，得四靜慮竟，各各別修皆有假想，則別修別得。既寄位次第，別亦無違；然通依四禪，多依第四。後別中得三種自在：一世間自在，動大地故；二「以一身」下身自在；三「石壁」下作業自在。第二天耳通。初總標其體，謂天耳清淨。清淨有二義：一離欲界法得靜慮，引生清淨大種所造故；二離於障礙，審諦聞故。由此故云過於人耳。「悉聞」下顯用，釋過人義，遠細皆知故。第三他心通中三：初總知他心者，通於王所；次「所謂」下別；後「菩薩如是」下結。別中，二十六心行相各異，然除小等四心，餘皆障治間明、善惡對顯。總攝為九：一以初六心明隨煩惱，謂隨緣現起煩惱相應，故名為隨，非約小惑名隨。言有貪者，於可愛所緣貪纏所纏故，離貪者遠離如是貪纏故。下四例知。即三不善根，及三善根以為能治。論今但以能治亦因煩惱而來，故皆名隨煩惱，下使亦然。二有煩惱等二心，明使即是隨眠。三小等四心名生，約無記報心。人心小，欲天廣，色天大，無色二解脫無量，以作空識無邊行相故。上二不爾，故非無量。而論不明上二空處，意明無所有及昧劣故，或是略非略攝之。四有四心學三昧行，略者謂由止行，於內所緣繫縛其心故。非略者，太沈昧故，或不一所緣故。散者太舉，於五妙欲境隨順流散故。非散者，於妙所緣明了顯現故。前二約定，後二約慧，定等均者則名等持，論經合之為二名攝、不攝，故論以散、不散釋之。五有二心明得三昧定者，正入根本定故。不定者，未入及起時故。六有二心明得解脫，有縛無縛故。七有二心，餘凡夫增上慢即前類之，餘以得四禪謂為四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子」下得五神通，明行功用果。前內懷慈濟之心，此外現救生之用，從多分說但為邪歸。妙用難測曰神，自在無擁曰通。文中有五：一神境、二天耳、三他心、四宿住、五天眼，寄同世間故但得五。外色內身皆神之境，轉變多種偏受神名。亦名神足，依欲勤心觀之所成故。亦名如意，隨意成故。餘名易了。若語其體，通是慧數，別則前四是智、後一是見。見亦是智，照了分明順眼義故，偏立見名。餘處天眼居神境。次者顯自修者，先成自根勝用、次知他心、後知往業故。今約利他三業，故天眼居末。初一身業，到化機所。次二口業，天耳聞佛說法、聞眾方言，以他心智隨種種言音皆盡知已，將前所聞之法，隨其方言之異，復宜用何言之異而授與之。後二意業。宿住，知其過去是何界種。天眼，見其未來遠近成益，隨應化之。餘如〈十通品〉辨。今初身通，文二：初總明、後「能動」下別顯。總中云得者，總修總得。若準《瑜伽》三十三，得四靜慮竟，各各別修皆有假想，則別修別得。既寄位次第，別亦無違；然通依四禪，多依第四。後別中得三種自在：一世間自在，動大地故；二「以一身」下身自在；三「石壁」下作業自在。第二天耳通。初總標其體，謂天耳清淨。清淨有二義：一離欲界法得靜慮，引生清淨大種所造故；二離於障礙，審諦聞故。由此故云過於人耳。「悉聞」下顯用，釋過人義，遠細皆知故。第三他心通中三：初總知他心者，通於王所；次「所謂」下別；後「菩薩如是」下結。別中，二十六心行相各異，然除小等四心，餘皆障治間明、善惡對顯。總攝為九：一以初六心明隨煩惱，謂隨緣現起煩惱相應，故名為隨，非約小惑名隨。言有貪者，於可愛所緣貪纏所纏故，離貪者遠離如是貪纏故。下四例知。即三不善根，及三善根以為能治。論今但以能治亦因煩惱而來，故皆名隨煩惱，下使亦然。二有煩惱等二心，明使即是隨眠。三小等四心名生，約無記報心。人心小，欲天廣，色天大，無色二解脫無量，以作空識無邊行相故。上二不爾，故非無量。而論不明上二空處，意明無所有及昧劣故，或是略非略攝之。四有四心學三昧行，略者謂由止行，於內所緣繫縛其心故。非略者，太沈昧故，或不一所緣故。散者太舉，於五妙欲境隨順流散故。非散者，於妙所緣明了顯現故。前二約定，後二約慧，定等均者則名等持，論經合之為二名攝、不攝，故論以散、不散釋之。五有二心明得三昧定者，正入根本定故。不定者，未入及起時故。六有二心明得解脫，有縛無縛故。七有二心，餘凡夫增上慢即前類之，餘以得四禪謂為四

果，即麁習行名上，無此即細習行名無上。八有二心妄行正行，論經名求、不求。心希求名聞即是雜染，反此非染。九有二心，大乘得失悲智兼濟為廣，隨闕非廣。論闕此二。上之九類不出三種：初二煩惱；次一是苦；餘皆是業，業有善惡耳。亦即四諦，開解脫為滅，善業為道故。皆如實知者，審於事實，見理實故。亦非心外見法，亦非無境可知。若自他相絕，則與眾生心同一體，故無心外也。不壞能所，故能知也。又他心是總，餘皆是別。六相圓融，一乘之實知也。第四宿住智通，初總標誰能念，即宿住之智；次「所謂」下別顯；後「如是過去」下總結。別中，初念何等事？謂一生乃至多劫中事，此顯念時分。次「我曾」下云何念？即念相差別也。念彼因中名字不同，姓謂父母家姓，如迦葉等種族，即剎利等貴賤，餘可知。第五天眼通，論名生死智通，約根約境異故。初總顯能見。誰能見？天眼故。清淨者，審見故。過人者，遠見故。次「見諸」下別顯所見。初見生死本有之果、隨業之因。「若彼眾生」下云何見？別見因果不同，如二地攝善戒中辨。「菩薩」下結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果，即麁習行名上，無此即細習行名無上。八有二心妄行正行，論經名求、不求。心希求名聞即是雜染，反此非染。九有二心，大乘得失悲智兼濟為廣，隨闕非廣。論闕此二。上之九類不出三種：初二煩惱；次一是苦；餘皆是業，業有善惡耳。亦即四諦，開解脫為滅，善業為道故。皆如實知者，審於事實，見理實故。亦非心外見法，亦非無境可知。若自他相絕，則與眾生心同一體，故無心外也。不壞能所，故能知也。又他心是總，餘皆是別。六相圓融，一乘之實知也。第四宿住智通，初總標誰能念，即宿住之智；次「所謂」下別顯；後「如是過去」下總結。別中，初念何等事？謂一生乃至多劫中事，此顯念時分。次「我曾」下云何念？即念相差別也。念彼因中名字不同，姓謂父母家姓，如迦葉等種族，即剎利等貴賤，餘可知。第五天眼通，論名生死智通，約根約境異故。初總顯能見。誰能見？天眼故。清淨者，審見故。過人者，遠見故。次「見諸」下別顯所見。初見生死本有之果、隨業之因。「若彼眾生」下云何見？別見因果不同，如二地攝善戒中辨。「菩薩」下結。

第三「此菩薩」下總結自在。近結厭果，遠結前厭。於何自在？即前禪等，禪謂四禪。三昧者，四無量慈等三昧故。三摩鉢底者，論云五神通，此應譯者之誤，合云三摩呬多，以此云等引，五通即所引故。三摩鉢底，此云等至，非神通故。云何自在？智能入出，則散動不能縛。即生心時隨心用，現在前故。大悲方便不隨受生，則定不能縛。若不隨禪生，當何所生？不揀淨穢，但能滿菩提分處，即生其中。論主從勝及自利說，謂諸佛菩薩共生一處，是能滿處，以願力者非業繫生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「此菩薩」下總結自在。近結厭果，遠結前厭。於何自在？即前禪等，禪謂四禪。三昧者，四無量慈等三昧故。三摩鉢底者，論云五神通，此應譯者之誤，合云三摩呬多，以此云等引，五通即所引故。三摩鉢底，此云等至，非神通故。云何自在？智能入出，則散動不能縛。即生心時隨心用，現在前故。大悲方便不隨受生，則定不能縛。若不隨禪生，當何所生？不揀淨穢，但能滿菩提分處，即生其中。論主從勝及自利說，謂諸佛菩薩共生一處，是能滿處，以願力者非業繫生故。

第二位果。三果即為三別。初調柔果中三：初調柔行體、二「此菩薩於四攝」下別地行相、三「佛子是名」下結說地相。前中，有法、喻、合。法中三：初練行緣、二「悉以」下明能練行、三「見縛」下明所練淨。二中，先福行、次迴向行、後修智行。言觀一切法不生不滅者，即法性觀。於清淨法中不見增故，不生煩惱；妄想中不見減故，不滅因緣而有。此有二義：一者成上由淨法從緣生，故無可增；妄法從緣滅，故無可減。二約不壞相故，雖體不生滅不礙生滅，依對治因緣離煩惱妄想故滅，轉勝清淨般若現前故生。以一切法不生般若生，故知一切法不滅妄想滅故。以此該後，則見縛等滅，是不滅之滅也。又以此三地世間滿故，於禪定中為此實觀，生起後地無生行慧，亦即善巧決定觀察智也。三所練淨中，先明斷惑、後揀細異麁。前中，五縛即五住煩惱，若合色有即是四縛，縛眾生故。亦名四流。見縛先滅者，初地見道已斷分別惑故。一切欲等者，論云「一切修道中三縛及彼因，同無明習氣，皆悉微薄。」謂煩惱障三縛現行及種，故云彼因。與當地所知障種同滅，故云同無明習氣。習氣即種義，《瑜伽》四十八云「捨欲貪故無欲縛，棄捨靜慮等持故斷有縛。」後「於無量」下揀細異麁。謂是斷細，以多劫不積三不善根故，細種漸斷、善根轉淨。言多劫者，《仁王經》說初地經四阿僧祇劫、二地五、三地六，細障難斷經劫轉多，多劫不積故邪貪等斷。然但斷細習，非是斷麁，麁障見道，初地已斷；麁障修者，二地已斷故。善根轉淨，即前信等。喻言秤兩不減者，厭離世間勝於前地信等入於厭火，故自在不失減也。三合中二，先正合前行淨、後「此菩薩」下別顯忍淨。此地忍增，故偏明之。有十三心。初二句為總，一他加惡辱能忍受故；二善護他心，謂他人陵我以剛強，我則騁之以柔和故。下諸句別釋此二。初有二心分別善護他心：一諧順心者，以他於菩薩作惡，疑菩薩瞋恨，菩薩現同伴侶與之諧和。二悅美者，愛語誨誘。次以三心分別。加惡忍受，謂身加惡而不瞋，口毀辱而不動心，嫉害而憂惱不能濁，以萬頃之陂方其量故。次有三心出上二因。無高下者，過去久離憍慢故，不自高舉輕下於彼，由此能柔和護他。後二即加惡不改之因：一不望報恩故益他，被辱而忍受；二受恩常念，小恩大報故。眾生於我有恩，法爾應忍。後三心顯上二心。離障雖柔順，護他而非諂，實為利益故。不誑心無隱覆諂佞，故無譣詖。譣詖者，諂佞也。餘皆可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二位果。三果即為三別。初調柔果中三：初調柔行體、二「此菩薩於四攝」下別地行相、三「佛子是名」下結說地相。前中，有法、喻、合。法中三：初練行緣、二「悉以」下明能練行、三「見縛」下明所練淨。二中，先福行、次迴向行、後修智行。言觀一切法不生不滅者，即法性觀。於清淨法中不見增故，不生煩惱；妄想中不見減故，不滅因緣而有。此有二義：一者成上由淨法從緣生，故無可增；妄法從緣滅，故無可減。二約不壞相故，雖體不生滅不礙生滅，依對治因緣離煩惱妄想故滅，轉勝清淨般若現前故生。以一切法不生般若生，故知一切法不滅妄想滅故。以此該後，則見縛等滅，是不滅之滅也。又以此三地世間滿故，於禪定中為此實觀，生起後地無生行慧，亦即善巧決定觀察智也。三所練淨中，先明斷惑、後揀細異麁。前中，五縛即五住煩惱，若合色有即是四縛，縛眾生故。亦名四流。見縛先滅者，初地見道已斷分別惑故。一切欲等者，論云「一切修道中三縛及彼因，同無明習氣，皆悉微薄。」謂煩惱障三縛現行及種，故云彼因。與當地所知障種同滅，故云同無明習氣。習氣即種義，《瑜伽》四十八云「捨欲貪故無欲縛，棄捨靜慮等持故斷有縛。」後「於無量」下揀細異麁。謂是斷細，以多劫不積三不善根故，細種漸斷、善根轉淨。言多劫者，《仁王經》說初地經四阿僧祇劫、二地五、三地六，細障難斷經劫轉多，多劫不積故邪貪等斷。然但斷細習，非是斷麁，麁障見道，初地已斷；麁障修者，二地已斷故。善根轉淨，即前信等。喻言秤兩不減者，厭離世間勝於前地信等入於厭火，故自在不失減也。三合中二，先正合前行淨、後「此菩薩」下別顯忍淨。此地忍增，故偏明之。有十三心。初二句為總，一他加惡辱能忍受故；二善護他心，謂他人陵我以剛強，我則騁之以柔和故。下諸句別釋此二。初有二心分別善護他心：一諧順心者，以他於菩薩作惡，疑菩薩瞋恨，菩薩現同伴侶與之諧和。二悅美者，愛語誨誘。次以三心分別。加惡忍受，謂身加惡而不瞋，口毀辱而不動心，嫉害而憂惱不能濁，以萬頃之陂方其量故。次有三心出上二因。無高下者，過去久離憍慢故，不自高舉輕下於彼，由此能柔和護他。後二即加惡不改之因：一不望報恩故益他，被辱而忍受；二受恩常念，小恩大報故。眾生於我有恩，法爾應忍。後三心顯上二心。離障雖柔順，護他而非諂，實為利益故。不誑心無隱覆諂佞，故無譣詖。譣詖者，諂佞也。餘皆可知。

二「菩薩住此」下攝報果。此下諸地攝報，文皆分二：初上勝身、後「能以」下上勝果。果中，一自分行、二「復作是念」下勝進行、第三重頌。十八頌分五：初一頌起厭行分。二有十二頌頌厭行分，於中初二護煩惱行、次三護小乘行、後七方便攝行。三一頌厭分及果。四三頌頌位果。五一頌結說三地竟(從此已下入第三十六經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「菩薩住此」下攝報果。此下諸地攝報，文皆分二：初上勝身、後「能以」下上勝果。果中，一自分行、二「復作是念」下勝進行、第三重頌。十八頌分五：初一頌起厭行分。二有十二頌頌厭行分，於中初二護煩惱行、次三護小乘行、後七方便攝行。三一頌厭分及果。四三頌頌位果。五一頌結說三地竟(從此已下入第三十六經)。

第四焰慧地。所以來者，《瑜伽》七十八引《解深密》明四種清淨能攝諸地。前三即意樂、戒、定增上三清淨訖，此下第四訖於佛地，明慧增上，故次來也。又慧有多種，四地正明覺分相應增上慧住，故次來也。又前地雖得世定總持，而未能得菩提分法，捨於定愛及與法愛，今修證彼行，故次來也。若依本論，前三寄世間，今此出世，次第故來。若近望前地，因前定聞發此證智，故次來也。故論云「依彼淨三昧，聞持如實智，淨顯示故。」言焰慧者，法喻雙舉，亦有三義：一約初入地釋。初入證智，能燒前地解法慢薪故。本分云「不忘煩惱薪，智火能燒故。」二約地中釋。《成唯識》云「安住最勝菩提分法，燒煩惱薪慧焰增故。」由住第四地竟方修菩提分法，明是地中。若唯取此而為慧者，未修道品應非焰地。以此地正明菩提分法，中該初後，諸論多依此釋。《攝論》云「由諸菩提分法，焚燒一切障故。」障即二障。《莊嚴論》云「以菩提分慧為焰自性，以惑智二障為薪自性，此地菩薩能起焰慧燒二障薪，名焰慧地。」《瑜伽》七十八引《深密經》，大同此說。彼云「所得菩提分法，能燒煩惱智火如焰。」《金光明經》、《顯揚論》不殊此意。三約地滿。從證智摩尼放阿含光，故名為焰，下論具之。然所燒煩惱，即所離微細煩惱現行障，謂所知障中俱生一分，亦攝定愛法愛。菩提分法特違於彼，故能燒之，由斯四地說斷二愚及彼麁重。一等至愛愚，味八定故；二法愛愚，即解法慢。今得無漏定及無漏教，故違於彼。由此證得無攝受真如，謂此真如無所繫屬，非我執等所依取故。得此真如，寧有定法之愛？便能成菩提分行及不住道行，精進不退。由達無攝受真如，便得攝生之果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四焰慧地。所以來者，《瑜伽》七十八引《解深密》明四種清淨能攝諸地。前三即意樂、戒、定增上三清淨訖，此下第四訖於佛地，明慧增上，故次來也。又慧有多種，四地正明覺分相應增上慧住，故次來也。又前地雖得世定總持，而未能得菩提分法，捨於定愛及與法愛，今修證彼行，故次來也。若依本論，前三寄世間，今此出世，次第故來。若近望前地，因前定聞發此證智，故次來也。故論云「依彼淨三昧，聞持如實智，淨顯示故。」言焰慧者，法喻雙舉，亦有三義：一約初入地釋。初入證智，能燒前地解法慢薪故。本分云「不忘煩惱薪，智火能燒故。」二約地中釋。《成唯識》云「安住最勝菩提分法，燒煩惱薪慧焰增故。」由住第四地竟方修菩提分法，明是地中。若唯取此而為慧者，未修道品應非焰地。以此地正明菩提分法，中該初後，諸論多依此釋。《攝論》云「由諸菩提分法，焚燒一切障故。」障即二障。《莊嚴論》云「以菩提分慧為焰自性，以惑智二障為薪自性，此地菩薩能起焰慧燒二障薪，名焰慧地。」《瑜伽》七十八引《深密經》，大同此說。彼云「所得菩提分法，能燒煩惱智火如焰。」《金光明經》、《顯揚論》不殊此意。三約地滿。從證智摩尼放阿含光，故名為焰，下論具之。然所燒煩惱，即所離微細煩惱現行障，謂所知障中俱生一分，亦攝定愛法愛。菩提分法特違於彼，故能燒之，由斯四地說斷二愚及彼麁重。一等至愛愚，味八定故；二法愛愚，即解法慢。今得無漏定及無漏教，故違於彼。由此證得無攝受真如，謂此真如無所繫屬，非我執等所依取故。得此真如，寧有定法之愛？便能成菩提分行及不住道行，精進不退。由達無攝受真如，便得攝生之果。

次正釋文，文亦三分：一讚請、二正說、三重頌。今初，六偈分二：初二偈半集經者序述。地海動者，表無明厚地，大愛海水可傾竭故。後三偈半正明讚請，於中初二偈半天王請、後一眾首請。第二正說分中二：初明地相、後明地果。前中，論為四分：一清淨對治修行增長因分，謂清淨等是次二分，今趣地方便為彼之因；二「佛子菩薩住此焰慧」下清淨分，是初入地出障行故；三「佛子菩薩住此第四」下對治修行增長分，即正住地行道品等行，能有所除故云對治，進習上上名修行增長；四「佛子至所有身見」下彼果分，此即地滿，是中二分之果。又此四分，即加行、無間、解脫、勝進四道。又四中，初一入心、後三住心。出心在調柔果。住心中三分攝前三位，初清淨分即攝生貴住、次攝至一切處迴向、後攝無盡行，至文當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次正釋文，文亦三分：一讚請、二正說、三重頌。今初，六偈分二：初二偈半集經者序述。地海動者，表無明厚地，大愛海水可傾竭故。後三偈半正明讚請，於中初二偈半天王請、後一眾首請。第二正說分中二：初明地相、後明地果。前中，論為四分：一清淨對治修行增長因分，謂清淨等是次二分，今趣地方便為彼之因；二「佛子菩薩住此焰慧」下清淨分，是初入地出障行故；三「佛子菩薩住此第四」下對治修行增長分，即正住地行道品等行，能有所除故云對治，進習上上名修行增長；四「佛子至所有身見」下彼果分，此即地滿，是中二分之果。又此四分，即加行、無間、解脫、勝進四道。又四中，初一入心、後三住心。出心在調柔果。住心中三分攝前三位，初清淨分即攝生貴住、次攝至一切處迴向、後攝無盡行，至文當知。

今初因分，文三：初結前標後、次「何等」下徵列別名、三「菩薩以此」下結行入位。今初，十法明門者，門即通入之義，故論經名入，明為能入之門，法為所入之處，故論云「得證地智光明，依彼智明入如來所說法中。」言證地智者，即四地證智也。光明者，即三地慧光。謂三地中得此四地證智前相，故併舉二處之智以釋於明，亦猶地前明得定也。故前地論云彼慧，此中名光明，即其義也。言所說法者，前求多聞，從佛聞說眾生法界等十種之法，便以智光游入數數游入。游入即是修行，修行即下觀察，觀察增上極圓滿故，方得證入四地。二徵列中，有十種差別。觀察此十，略以三重釋之：一初句為總，本為眾生故；餘九為別，皆眾生事故。二前八為染，後二為淨。三前五推能依至所依，後五依所依立能依。前中，一觀眾生假名差別。假有三種：一因成假、二相續假、三相待假。假為空詮，故先觀之。因成有二：一五蘊和合，假名某甲，則入眾生空。二陰亦因緣而有，則入法空。二空所顯即是真如，不壞假名、空有不二，即是中道。言相續者，由前陰滅後陰續生，念念相續，假而非實。亦入二空真實。言相待者，待非眾生以說眾生，入實亦然。此一推假入實，餘九例知，故論但顯差別之相。二法界者，論當第三，是依正之因，即染法界，此從別義。若淨法界，通為十依，則十與法界究竟無別。三世界者，彼假名眾生所住依報。四依正所依虛空，《瑜伽》名為平等勝義，即是理空皆無盡故。五染淨所依是本識界，後五依此所依立後能依，故此識界前後兩向，向前為依正依，向後為染淨依。初三句，由煩惱使染成染分依他，有三界差別，著欲、著受及著想故，三界唯心故。後二廣大信解成淨分依他，論經前是勝心信解依，煩惱不染，與聲聞同；後大心信解依，不捨眾生，不同聲聞。今經即前云廣，則明護陜兼濟之心；後是大心，即是護小求大菩提。則二心俱異二乘，前觀眾生同體大悲，後觀眾生具佛知見，誓令同得。又皆言界者，通事理也。事即曲盡差別，理則一一入實，即淨法界，故皆為明門。三結行入位。觀察圓滿與十理冥，則入四地。故《瑜伽》四十八云「先於增上心住，以求多聞增上力故。已得十法明入，由此十法明入成上品故、極圓滿故，入初增上慧住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初因分，文三：初結前標後、次「何等」下徵列別名、三「菩薩以此」下結行入位。今初，十法明門者，門即通入之義，故論經名入，明為能入之門，法為所入之處，故論云「得證地智光明，依彼智明入如來所說法中。」言證地智者，即四地證智也。光明者，即三地慧光。謂三地中得此四地證智前相，故併舉二處之智以釋於明，亦猶地前明得定也。故前地論云彼慧，此中名光明，即其義也。言所說法者，前求多聞，從佛聞說眾生法界等十種之法，便以智光游入數數游入。游入即是修行，修行即下觀察，觀察增上極圓滿故，方得證入四地。二徵列中，有十種差別。觀察此十，略以三重釋之：一初句為總，本為眾生故；餘九為別，皆眾生事故。二前八為染，後二為淨。三前五推能依至所依，後五依所依立能依。前中，一觀眾生假名差別。假有三種：一因成假、二相續假、三相待假。假為空詮，故先觀之。因成有二：一五蘊和合，假名某甲，則入眾生空。二陰亦因緣而有，則入法空。二空所顯即是真如，不壞假名、空有不二，即是中道。言相續者，由前陰滅後陰續生，念念相續，假而非實。亦入二空真實。言相待者，待非眾生以說眾生，入實亦然。此一推假入實，餘九例知，故論但顯差別之相。二法界者，論當第三，是依正之因，即染法界，此從別義。若淨法界，通為十依，則十與法界究竟無別。三世界者，彼假名眾生所住依報。四依正所依虛空，《瑜伽》名為平等勝義，即是理空皆無盡故。五染淨所依是本識界，後五依此所依立後能依，故此識界前後兩向，向前為依正依，向後為染淨依。初三句，由煩惱使染成染分依他，有三界差別，著欲、著受及著想故，三界唯心故。後二廣大信解成淨分依他，論經前是勝心信解依，煩惱不染，與聲聞同；後大心信解依，不捨眾生，不同聲聞。今經即前云廣，則明護陜兼濟之心；後是大心，即是護小求大菩提。則二心俱異二乘，前觀眾生同體大悲，後觀眾生具佛知見，誓令同得。又皆言界者，通事理也。事即曲盡差別，理則一一入實，即淨法界，故皆為明門。三結行入位。觀察圓滿與十理冥，則入四地。故《瑜伽》四十八云「先於增上心住，以求多聞增上力故。已得十法明入，由此十法明入成上品故、極圓滿故，入初增上慧住。」

大文第二清淨分，即攝生貴住，故前文云「於諸佛聖教中生。」云何清淨？於如來家，轉有勢力故。文中三：初總明、次「何等」下徵釋、三「是為十」者總結。初中，文有三句：末句生家是總相，初句十智為能生因，次句內法為所生家。由以十智觀察下諸行等十法，得成熟故。成熟則除滅三地解法智障，攝四地出世勝智，契於法體，故云得彼內法。內法者，顯非外相，此法即如來所說教化之法，名如來家。此地寄出世之首，故名為生。然如來家略有三種：一菩提心家，初住即生；二大教家，四住即生；三法界家，初地證故生。今此攝四住，故以智契教法合於法界，具下十義故名為生。若《瑜伽》但云長如來家，論經亦但云於如來家轉有勢力，意明初地已生家，二三地起修方便，早有勢力；今依三地多聞成出世智，故云轉有。此中智契，即無行無生行慧光。二徵列中，列有十句。《論攝》為四：初句自住處畢竟智，謂大乘是菩薩自所住處，深心相應為住，畢竟即是不退。二同敬三寶畢竟智，謂證三寶同體，成不壞信故。上二約行德差別，初自分、後勝進故。下有二智，約智解差別，初證、後教。謂三有二句明真如智，謂見第一義證二無我故。一但有蘊等諸行而生滅流轉，故無人我。二即此蘊等諸法本來不生，故無法我。四餘六句明分別說智，謂是教智，故名為說。知世諦故名為分別，分別染淨故，謂初二句是染；後三句是淨；第三句具染淨，各有因果，即是四諦故。謂初二句名隨煩惱，染即是苦諦依正二報，隨煩惱集因所生故。謂初句依報、次句正報，故云有生。同因於業，業與煩惱二俱集因，故論與經影略而說。第三句中初觀生死，論經名世間即煩惱染。上句以因顯果，云因業有生；此句以果顯因，故云生死。生死以煩惱為體故，即是集諦，此順論意。次觀涅槃是所有淨，即是滅諦。若直就經文，亦可因業有生是集諦，生死涅槃復雙觀苦滅耳。後三句隨所淨，即是道諦，隨順前滅故。三中，初一利他行，論云「諸佛世界中教化眾生，自業成熟故。」準此論意譯此初句，應言觀諸國土化眾生業，則不濫前因業有生。後二句自利行，謂觀煩惱染及涅槃淨，為順滅之道。初句約事，觀煩惱無始，故為前際；涅槃無終，故為後際。後句順理，觀煩惱本空無有損減，故無可盡；涅槃性淨，非新增益，自性盡故，皆名無所有盡。煩惱影取生死，涅槃影取菩提，菩提之智亦符理故，然是世諦；中觀故，與前如智。又後二句即本有今無，偈意亦是觀緣起法，無明行為前際，生老死為後際。無明滅行滅，自性滅故名無所有盡，如六地中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第二清淨分，即攝生貴住，故前文云「於諸佛聖教中生。」云何清淨？於如來家，轉有勢力故。文中三：初總明、次「何等」下徵釋、三「是為十」者總結。初中，文有三句：末句生家是總相，初句十智為能生因，次句內法為所生家。由以十智觀察下諸行等十法，得成熟故。成熟則除滅三地解法智障，攝四地出世勝智，契於法體，故云得彼內法。內法者，顯非外相，此法即如來所說教化之法，名如來家。此地寄出世之首，故名為生。然如來家略有三種：一菩提心家，初住即生；二大教家，四住即生；三法界家，初地證故生。今此攝四住，故以智契教法合於法界，具下十義故名為生。若《瑜伽》但云長如來家，論經亦但云於如來家轉有勢力，意明初地已生家，二三地起修方便，早有勢力；今依三地多聞成出世智，故云轉有。此中智契，即無行無生行慧光。二徵列中，列有十句。《論攝》為四：初句自住處畢竟智，謂大乘是菩薩自所住處，深心相應為住，畢竟即是不退。二同敬三寶畢竟智，謂證三寶同體，成不壞信故。上二約行德差別，初自分、後勝進故。下有二智，約智解差別，初證、後教。謂三有二句明真如智，謂見第一義證二無我故。一但有蘊等諸行而生滅流轉，故無人我。二即此蘊等諸法本來不生，故無法我。四餘六句明分別說智，謂是教智，故名為說。知世諦故名為分別，分別染淨故，謂初二句是染；後三句是淨；第三句具染淨，各有因果，即是四諦故。謂初二句名隨煩惱，染即是苦諦依正二報，隨煩惱集因所生故。謂初句依報、次句正報，故云有生。同因於業，業與煩惱二俱集因，故論與經影略而說。第三句中初觀生死，論經名世間即煩惱染。上句以因顯果，云因業有生；此句以果顯因，故云生死。生死以煩惱為體故，即是集諦，此順論意。次觀涅槃是所有淨，即是滅諦。若直就經文，亦可因業有生是集諦，生死涅槃復雙觀苦滅耳。後三句隨所淨，即是道諦，隨順前滅故。三中，初一利他行，論云「諸佛世界中教化眾生，自業成熟故。」準此論意譯此初句，應言觀諸國土化眾生業，則不濫前因業有生。後二句自利行，謂觀煩惱染及涅槃淨，為順滅之道。初句約事，觀煩惱無始，故為前際；涅槃無終，故為後際。後句順理，觀煩惱本空無有損減，故無可盡；涅槃性淨，非新增益，自性盡故，皆名無所有盡。煩惱影取生死，涅槃影取菩提，菩提之智亦符理故，然是世諦；中觀故，與前如智。又後二句即本有今無，偈意亦是觀緣起法，無明行為前際，生老死為後際。無明滅行滅，自性滅故名無所有盡，如六地中。

自下大文第三對治修行增長分，中二：初護煩惱行、後菩薩修行，「如是」下明護小乘行。前是大智自利異凡，後是大悲利他異小。此二相導成不住道，無所不至，故攝至一切處迴向也。今初，即修菩提分法。論主別有道品論，故此不釋。今略為四門： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下大文第三對治修行增長分，中二：初護煩惱行、後菩薩修行，「如是」下明護小乘行。前是大智自利異凡，後是大悲利他異小。此二相導成不住道，無所不至，故攝至一切處迴向也。今初，即修菩提分法。論主別有道品論，故此不釋。今略為四門：

一釋名。菩提是覺，分是因義，此三十七為諸乘覺因故。亦云道品，品即是類，因為果類故。別名至文自顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一釋名。菩提是覺，分是因義，此三十七為諸乘覺因故。亦云道品，品即是類，因為果類故。別名至文自顯。

二顯同異。《瑜伽》四十四，大乘菩提分乃有多種，三十七品乃是其中別義，通於大小。《涅槃》亦說三十七品為涅槃因，非大涅槃因，無量阿僧祇道品為大涅槃因故。下五地中說無量道品，及〈離世間品〉說道及助道皆名無量，今約寄位故但三十七耳。若準《智論》，但三十七，無所不攝，即無量道品亦在其中，如分別四諦有無量相，但心行大小不同。《淨名》云道品是道場，是法身因；《大集》名菩薩寶炬陀羅尼；《涅槃》云「若人能觀八正道，即見佛性，名得醍醐。」皆約大說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二顯同異。《瑜伽》四十四，大乘菩提分乃有多種，三十七品乃是其中別義，通於大小。《涅槃》亦說三十七品為涅槃因，非大涅槃因，無量阿僧祇道品為大涅槃因故。下五地中說無量道品，及〈離世間品〉說道及助道皆名無量，今約寄位故但三十七耳。若準《智論》，但三十七，無所不攝，即無量道品亦在其中，如分別四諦有無量相，但心行大小不同。《淨名》云道品是道場，是法身因；《大集》名菩薩寶炬陀羅尼；《涅槃》云「若人能觀八正道，即見佛性，名得醍醐。」皆約大說。

三明體性。雖三十七品，但以十法而為根本，謂信、戒、念、精進、定、慧、除、喜、捨、思惟。由信二、戒三，念開為四，精進、定、慧此三各八，餘四各一，故成三十七品。復束此十以三蘊為體，謂戒是無表色，喜支是受，餘皆行蘊。五類法中但二為體，謂色及心所。若取助伴則通五蘊，若取所緣通一切法。廣顯差別，如《智論》二十一二及五十三，《瑜伽》二十八九及四十五，《雜集》第十。下所解釋，依此諸論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明體性。雖三十七品，但以十法而為根本，謂信、戒、念、精進、定、慧、除、喜、捨、思惟。由信二、戒三，念開為四，精進、定、慧此三各八，餘四各一，故成三十七品。復束此十以三蘊為體，謂戒是無表色，喜支是受，餘皆行蘊。五類法中但二為體，謂色及心所。若取助伴則通五蘊，若取所緣通一切法。廣顯差別，如《智論》二十一二及五十三，《瑜伽》二十八九及四十五，《雜集》第十。下所解釋，依此諸論。

四正釋文。即是行相三十七品，總有七類：一對治顛倒道，即四念處。二斷諸懈怠道，謂四正勤。三引發神通道，謂四神足。四現觀方便道，所謂五根。五親近現觀道，即是五力。六現觀自體道，謂七覺分。七現觀後起道，謂八正道。此七次者，若聞法已先當念持，次即勤修，勤故攝心調柔，調柔故信等成根，根增為力，次七覺分別，八正正行。有時八正在前，則未辦名道、已辦名覺。然上猶寄位。若約行者，初心通修，況入地菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四正釋文。即是行相三十七品，總有七類：一對治顛倒道，即四念處。二斷諸懈怠道，謂四正勤。三引發神通道，謂四神足。四現觀方便道，所謂五根。五親近現觀道，即是五力。六現觀自體道，謂七覺分。七現觀後起道，謂八正道。此七次者，若聞法已先當念持，次即勤修，勤故攝心調柔，調柔故信等成根，根增為力，次七覺分別，八正正行。有時八正在前，則未辦名道、已辦名覺。然上猶寄位。若約行者，初心通修，況入地菩薩。

今初，對治顛倒道，名四念處。四謂身、受、心、法。念謂念慧，身等為其念慧所安住處，故亦名念住。《瑜伽》云「若於此住即是身等，若由此住即是念慧。體實是慧，以慧觀守境，由念得住，與念相近，隣近名念。」《雜集》云「一切菩提分法，皆由五門而得建立：一所緣、二自體、三助伴、四修習、五修果，文或略無，義必須具。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初，對治顛倒道，名四念處。四謂身、受、心、法。念謂念慧，身等為其念慧所安住處，故亦名念住。《瑜伽》云「若於此住即是身等，若由此住即是念慧。體實是慧，以慧觀守境，由念得住，與念相近，隣近名念。」《雜集》云「一切菩提分法，皆由五門而得建立：一所緣、二自體、三助伴、四修習、五修果，文或略無，義必須具。」

今初、念處，身等是所緣，念慧為自體，循身觀等為修習，破四顛倒趣入四諦，身等離繫以為其果。此身等四，前三即三蘊，而合想行為法念者，為明我所依事、我受用事、我自體事、我染淨事故。要此四者，治四倒故。謂觀身不淨治於淨倒，觀受是苦、觀心無常、觀法無我治三可知。此次第者，從麁至細，教對治故。《智論》云「此身既爾不淨，眾生貪者，以其情塵生諸受故，計之為樂。」誰受此樂？故次觀心念念生滅，後觀二蘊皆不自在。破此四倒行四正行，開實相門。若爾，說四倒中，何以常樂我淨而為其次；此約先重後輕為次第故。然此四處，皆容各起四倒，從多計說，各語其一。然觀不淨等通於大小，《瑜伽》四十五云「菩薩於聲聞道品如實了知。」如〈聲聞地〉。云何大乘如實了知？謂勝義修及世俗修。世俗修者，即觀不淨等，然不計實。勝義修者，謂離相性。《大集》、《般若》等皆性相雙觀，《智論》亦爾，乃至不念身受心法。《無行經》云「觀身畢竟空，觀受內外空，觀心無所有，觀法但有名。」此約如實。然有二意：一則法性湛然常樂我淨，即遣無常等倒。二此入法空俱遣八倒，《勝鬘》亦說四念能除八倒。既除八倒則成八行，《涅槃》雙樹四雙八隻，四枯四榮正表於此。《大品》明以一切種修四念處。云何一切種修？應觀此身之色，法性緣生故，一色一切色；緣生即空故，一切色一色；法性中故，非一非一切、雙照一一切。亦非色非不色、雙照色不色。身念既爾，餘三亦然。云何枯榮表此念處？謂法性之色實非是淨，凡夫計淨，是名顛倒；實非不淨，二乘計不淨，是名顛倒。今觀色種即空，一切即空，空中無淨，云何染著？則凡淨倒破，枯念處成。色種不壞假名，則一切皆假，分別名相不可盡極。假智常淨，云何滯空而取灰斷？言色不淨，是名二乘不淨倒，破榮念處成。是以八倒俱破、枯榮雙立，觀色本際非空非假，則一切非空非假，非空故非不淨倒、非假故非淨倒，既非二邊乃名中道。佛會此理，故於中間而般涅槃。餘三類此。是則對治法藥其數有四，法性觀智名之為念，一諦三諦名之為處。一切即空，諸倒枯榮無不空寂；一切即假，二邊雙樹無不成立；一切即中無非法界。只一念心，廣遠若此，故深觀念處即坐道場，更不須餘；機宜不同，故說餘品。一科既爾深奧，餘六倣此可知。下文之中但略釋相，說者有力一一開示。今經但云觀身，不言淨不淨等，從通相說，顯包含故。文中二：初別觀身念、後「如是」下類顯餘三。今初觀身，自有內等三觀，此三《智論》、《瑜伽》廣顯其相，今略舉一兩。《 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初、念處，身等是所緣，念慧為自體，循身觀等為修習，破四顛倒趣入四諦，身等離繫以為其果。此身等四，前三即三蘊，而合想行為法念者，為明我所依事、我受用事、我自體事、我染淨事故。要此四者，治四倒故。謂觀身不淨治於淨倒，觀受是苦、觀心無常、觀法無我治三可知。此次第者，從麁至細，教對治故。《智論》云「此身既爾不淨，眾生貪者，以其情塵生諸受故，計之為樂。」誰受此樂？故次觀心念念生滅，後觀二蘊皆不自在。破此四倒行四正行，開實相門。若爾，說四倒中，何以常樂我淨而為其次；此約先重後輕為次第故。然此四處，皆容各起四倒，從多計說，各語其一。然觀不淨等通於大小，《瑜伽》四十五云「菩薩於聲聞道品如實了知。」如〈聲聞地〉。云何大乘如實了知？謂勝義修及世俗修。世俗修者，即觀不淨等，然不計實。勝義修者，謂離相性。《大集》、《般若》等皆性相雙觀，《智論》亦爾，乃至不念身受心法。《無行經》云「觀身畢竟空，觀受內外空，觀心無所有，觀法但有名。」此約如實。然有二意：一則法性湛然常樂我淨，即遣無常等倒。二此入法空俱遣八倒，《勝鬘》亦說四念能除八倒。既除八倒則成八行，《涅槃》雙樹四雙八隻，四枯四榮正表於此。《大品》明以一切種修四念處。云何一切種修？應觀此身之色，法性緣生故，一色一切色；緣生即空故，一切色一色；法性中故，非一非一切、雙照一一切。亦非色非不色、雙照色不色。身念既爾，餘三亦然。云何枯榮表此念處？謂法性之色實非是淨，凡夫計淨，是名顛倒；實非不淨，二乘計不淨，是名顛倒。今觀色種即空，一切即空，空中無淨，云何染著？則凡淨倒破，枯念處成。色種不壞假名，則一切皆假，分別名相不可盡極。假智常淨，云何滯空而取灰斷？言色不淨，是名二乘不淨倒，破榮念處成。是以八倒俱破、枯榮雙立，觀色本際非空非假，則一切非空非假，非空故非不淨倒、非假故非淨倒，既非二邊乃名中道。佛會此理，故於中間而般涅槃。餘三類此。是則對治法藥其數有四，法性觀智名之為念，一諦三諦名之為處。一切即空，諸倒枯榮無不空寂；一切即假，二邊雙樹無不成立；一切即中無非法界。只一念心，廣遠若此，故深觀念處即坐道場，更不須餘；機宜不同，故說餘品。一科既爾深奧，餘六倣此可知。下文之中但略釋相，說者有力一一開示。今經但云觀身，不言淨不淨等，從通相說，顯包含故。文中二：初別觀身念、後「如是」下類顯餘三。今初觀身，自有內等三觀，此三《智論》、《瑜伽》廣顯其相，今略舉一兩。《

瑜伽》云「內自有情色為內身，外非情色為外身，他有情數為內外身。初即自身，我愛愛故。次即資具等，我所愛故。後即眷屬妻子，彼我我愛我所愛故。」《智論》二十八亦廣明此。五十三又云「自身名內，他身名外。」而不明內外，取下釋意，但合前二故云內外。所以有此三者，破三種邪行故。有人著內情多，捨妻財以全身。有著外情多，貪財喪驅為妻捨命。有二俱著。破此三邪成三正行，此約三人對治各別。若約一人起觀始終，謂先觀自身求淨等不可得，或當外有；次便觀外復不可得，便生疑云：「我觀內時於外或錯，觀外之時於內或錯。」次內外俱觀，亦不可得。初二是別，後一是總。以斯二釋，明知但合前二為內外身。今初觀內身，初標別所緣、次循身觀者總顯修相。《智論》云「尋隨觀察知其不淨」等。然循有二義：一尋義，五種不淨遍尋求故。二隨義，謂雖冥目，了見身之影像，隨順本質相似性故。前標內身即是本質，今云循身即是影像，此《雜集》意。次勤勇念知，顯修之儀。以貪等世事無始惡習離之甚難，過於世間慈父離於孝子，故須精進方能除遣。勤即欲勤策勵，勇謂勇猛不息，念則明記不忘，知則決斷無悔。又心若馳散，當念老病死苦、三惡道苦、身命無常、佛法欲滅，名為念知。則能鞭心令復本觀，便生勤勇，具上諸義則不放逸。次言除世間貪憂者，即觀之果，有所離故。觀身不淨本為治貪行者，既離五欲世樂，未得定樂，或時生憂。如魚樂水，常求樂事，還念本欲。多生此二，故偏遣之。又貪為五蓋之首，貪除則五蓋盡去，如破竹初節。憂於五受之中偏能障定，如滅惡賊先除巨害，故偏說之。其不淨等，廣如二論。如實觀相已如上說。次觀外身及內外身，所觀小異觀相大同。後例餘三念處者，準《瑜伽》意，依前內等三身生受心法，故受心法隨所依生亦有內等。《智論》之意大同於此。論「問云：於四念中心唯是內，受法唯外，身通內外。云何於四皆有內等？答：受有二種，一身、二心。心受名內，身受名外。又意識相應受名內，五識相應受名外」等。心雖是內，緣外法故名外。五識一向是外。又定心為內，散心為外。法雖是外，緣內法心數法名內，緣外法、心數法，及無為、心不相應行是外。後三念處，亦合前二以為內外，餘如二論。其循歷觀相，如先總說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽》云「內自有情色為內身，外非情色為外身，他有情數為內外身。初即自身，我愛愛故。次即資具等，我所愛故。後即眷屬妻子，彼我我愛我所愛故。」《智論》二十八亦廣明此。五十三又云「自身名內，他身名外。」而不明內外，取下釋意，但合前二故云內外。所以有此三者，破三種邪行故。有人著內情多，捨妻財以全身。有著外情多，貪財喪驅為妻捨命。有二俱著。破此三邪成三正行，此約三人對治各別。若約一人起觀始終，謂先觀自身求淨等不可得，或當外有；次便觀外復不可得，便生疑云：「我觀內時於外或錯，觀外之時於內或錯。」次內外俱觀，亦不可得。初二是別，後一是總。以斯二釋，明知但合前二為內外身。今初觀內身，初標別所緣、次循身觀者總顯修相。《智論》云「尋隨觀察知其不淨」等。然循有二義：一尋義，五種不淨遍尋求故。二隨義，謂雖冥目，了見身之影像，隨順本質相似性故。前標內身即是本質，今云循身即是影像，此《雜集》意。次勤勇念知，顯修之儀。以貪等世事無始惡習離之甚難，過於世間慈父離於孝子，故須精進方能除遣。勤即欲勤策勵，勇謂勇猛不息，念則明記不忘，知則決斷無悔。又心若馳散，當念老病死苦、三惡道苦、身命無常、佛法欲滅，名為念知。則能鞭心令復本觀，便生勤勇，具上諸義則不放逸。次言除世間貪憂者，即觀之果，有所離故。觀身不淨本為治貪行者，既離五欲世樂，未得定樂，或時生憂。如魚樂水，常求樂事，還念本欲。多生此二，故偏遣之。又貪為五蓋之首，貪除則五蓋盡去，如破竹初節。憂於五受之中偏能障定，如滅惡賊先除巨害，故偏說之。其不淨等，廣如二論。如實觀相已如上說。次觀外身及內外身，所觀小異觀相大同。後例餘三念處者，準《瑜伽》意，依前內等三身生受心法，故受心法隨所依生亦有內等。《智論》之意大同於此。論「問云：於四念中心唯是內，受法唯外，身通內外。云何於四皆有內等？答：受有二種，一身、二心。心受名內，身受名外。又意識相應受名內，五識相應受名外」等。心雖是內，緣外法故名外。五識一向是外。又定心為內，散心為外。法雖是外，緣內法心數法名內，緣外法、心數法，及無為、心不相應行是外。後三念處，亦合前二以為內外，餘如二論。其循歷觀相，如先總說。

第二、正勤者，四念智火若得勤風，則無所不燒，故次辨之。精進為其自體，故總名勤。揀非九十五種相違之勤，故名為正。雖是一勤，隨義分四：前二勤斷二惡，是止惡行；後二勤修二善，是作善行。二善二惡皆所緣境。前中未生之惡遏令不生，已生之惡斷令不續；後二未生善令生，已生令廣，亦名四正斷。後二是修而言斷者，善是斷處。正修斷者，斷懈怠故。故《瑜伽》云「一律儀斷、二者斷斷、三修習斷、四防護斷。」然其善惡有通有別，別正取前念處觀中懈怠五蓋等以為不善，其能對治為所生善。約大乘說，勤觀法性，除實相之外皆名為惡。就一一勤中，文皆有四。今初一未生不善法，此舉所緣。二為不生故，明修觀意。三欲生者，起希願心，是修習依止，即增上意樂圓滿。四「勤精進」下正顯修習，即加行圓滿。勤精進者，常自策勵發心。正斷者，謂策心持心。餘三處文，例此可知。若二惡不生棄捨、二善得生增廣，是正勤果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、正勤者，四念智火若得勤風，則無所不燒，故次辨之。精進為其自體，故總名勤。揀非九十五種相違之勤，故名為正。雖是一勤，隨義分四：前二勤斷二惡，是止惡行；後二勤修二善，是作善行。二善二惡皆所緣境。前中未生之惡遏令不生，已生之惡斷令不續；後二未生善令生，已生令廣，亦名四正斷。後二是修而言斷者，善是斷處。正修斷者，斷懈怠故。故《瑜伽》云「一律儀斷、二者斷斷、三修習斷、四防護斷。」然其善惡有通有別，別正取前念處觀中懈怠五蓋等以為不善，其能對治為所生善。約大乘說，勤觀法性，除實相之外皆名為惡。就一一勤中，文皆有四。今初一未生不善法，此舉所緣。二為不生故，明修觀意。三欲生者，起希願心，是修習依止，即增上意樂圓滿。四「勤精進」下正顯修習，即加行圓滿。勤精進者，常自策勵發心。正斷者，謂策心持心。餘三處文，例此可知。若二惡不生棄捨、二善得生增廣，是正勤果。

第三、四神足者，以勤過散亂，智火微弱，故須定制，則所欲自在。神即神通，足即是定。《瑜伽》云「如有足者能往能還，騰躍勇健，能得能證世間勝法。世殊勝法，說名為神。彼能到此，故名神足。」此舉喻也。由出世法最勝自在，是最勝神。欲等四定能證此，故名為神足。亦名如意足，所欲如心故。神足所緣即種種變事，神足自體即三摩地，欲勤心觀皆是助伴。欲謂猛利樂欲；勤謂精進無間；心即是定，謂專心守境；觀即是慧，由聞教法，內自揀擇。由欲增上力，證心一境性，名為欲定。餘三亦然。勤觀心性名為上定，皆從加行受名。此四加行，即前正勤中欲生勤精進發心正斷等。以發心中，持心能生心定，持太舉故；策心能生觀定，策太沈故。是以隨一念處有四正勤，隨一正勤有四神足。文中先別明欲定、後「修行精進」下通顯餘三。今初，言修行欲定者，標舉所修助伴自體。斷行二字，總顯修相，亦修之果。云何修相？此復二種：一修習欲定，能斷現行諸惑纏故。二為欲永害所有隨眠，修八斷行，謂欲、勤、信、安、念、正知、思及捨。云何亦果？若將斷行屬下成就，則斷行成就亦神足果。次成就神足，唯是彼果。後「依止厭」下復顯修相，兼辨所緣。準《雜集論》，五根已下方緣四諦為境，七覺已下方有依止厭等以為修相。今經神足即緣四諦而修，謂緣苦修必依厭苦，若緣集修必依離欲，若緣滅修必求證滅，若緣道修必趣滅苦之行，能捨於苦。緣此境時必求修習，故云迴向，亦是加行等四道。下文依止厭等並同此釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、四神足者，以勤過散亂，智火微弱，故須定制，則所欲自在。神即神通，足即是定。《瑜伽》云「如有足者能往能還，騰躍勇健，能得能證世間勝法。世殊勝法，說名為神。彼能到此，故名神足。」此舉喻也。由出世法最勝自在，是最勝神。欲等四定能證此，故名為神足。亦名如意足，所欲如心故。神足所緣即種種變事，神足自體即三摩地，欲勤心觀皆是助伴。欲謂猛利樂欲；勤謂精進無間；心即是定，謂專心守境；觀即是慧，由聞教法，內自揀擇。由欲增上力，證心一境性，名為欲定。餘三亦然。勤觀心性名為上定，皆從加行受名。此四加行，即前正勤中欲生勤精進發心正斷等。以發心中，持心能生心定，持太舉故；策心能生觀定，策太沈故。是以隨一念處有四正勤，隨一正勤有四神足。文中先別明欲定、後「修行精進」下通顯餘三。今初，言修行欲定者，標舉所修助伴自體。斷行二字，總顯修相，亦修之果。云何修相？此復二種：一修習欲定，能斷現行諸惑纏故。二為欲永害所有隨眠，修八斷行，謂欲、勤、信、安、念、正知、思及捨。云何亦果？若將斷行屬下成就，則斷行成就亦神足果。次成就神足，唯是彼果。後「依止厭」下復顯修相，兼辨所緣。準《雜集論》，五根已下方緣四諦為境，七覺已下方有依止厭等以為修相。今經神足即緣四諦而修，謂緣苦修必依厭苦，若緣集修必依離欲，若緣滅修必求證滅，若緣道修必趣滅苦之行，能捨於苦。緣此境時必求修習，故云迴向，亦是加行等四道。下文依止厭等並同此釋。

第四、五根，現觀方便道。增上名根。五根自體即信等五，此五通於生起出世間法而為增上。前四復能起後，得增上名。而信為上首，能起餘四。文中，先別明信根、後通顯餘四。二段中，各先標舉所修、後依止等別顯修相。下之三科例此可知。今此所修，即於諦實深忍樂欲，餘四即於前所信策勤而行，明記不忘繫緣一境，揀擇是非，餘如前說。然始入佛法即有信心，未有定慧不得名根。今由前三科，則信不可拔。此中念即念處中念，進即正勤，定則神足，慧即緣四諦慧，前三至此總得名根。若依位者，在於見道之前，則以速發現觀而為其果；今在四地，即應以發後地為果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、五根，現觀方便道。增上名根。五根自體即信等五，此五通於生起出世間法而為增上。前四復能起後，得增上名。而信為上首，能起餘四。文中，先別明信根、後通顯餘四。二段中，各先標舉所修、後依止等別顯修相。下之三科例此可知。今此所修，即於諦實深忍樂欲，餘四即於前所信策勤而行，明記不忘繫緣一境，揀擇是非，餘如前說。然始入佛法即有信心，未有定慧不得名根。今由前三科，則信不可拔。此中念即念處中念，進即正勤，定則神足，慧即緣四諦慧，前三至此總得名根。若依位者，在於見道之前，則以速發現觀而為其果；今在四地，即應以發後地為果。

第五、五力。即前五根增長，魔梵惑等不能屈伏，故名為力。又能損減不信等障，故復名力。《智論》云「能破煩惱，得無生忍，故名為力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、五力。即前五根增長，魔梵惑等不能屈伏，故名為力。又能損減不信等障，故復名力。《智論》云「能破煩惱，得無生忍，故名為力。」

第六、七覺。覺謂覺了。若依位說，即現觀自性如實覺慧，覺法自性。覺支自體即念等。七文中亦二：先別明念覺、後通顯餘六。然七覺分七皆自體，而差別者，覺為自體、餘六皆覺之分。謂念是所依支，由繫念故，令諸善法皆不忘失。擇法是自體支，覺自相故。精進是出離支，由此勢力能到所到故。喜是利益支，由心勇悅身調適故。猗、定、捨三是不染污支。猗即輕安，由此不染污故，謂由安故能除麁重。定者，依此不染污故，謂依止定，得轉依故。捨者，體是不染污故，謂行捨平等，永除貪憂，不染污位為自性故。總收七覺，不出三品：念通定慧、次三是慧、後三定攝。雖是前三，至此增故，依位所明能斷見惑，以為其果。又雖一剎那七法俱起，而隨行相各說功能，念除妄念，擇除不正知，餘除懈怠、惛沈、麁重、散亂、掉舉。上約通說。大乘七覺，不念諸法故、決擇不可得故、離進怠相故、絕憂喜故、除安心緣皆叵得故、性定之中無定亂故、亦不見於能所捨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六、七覺。覺謂覺了。若依位說，即現觀自性如實覺慧，覺法自性。覺支自體即念等。七文中亦二：先別明念覺、後通顯餘六。然七覺分七皆自體，而差別者，覺為自體、餘六皆覺之分。謂念是所依支，由繫念故，令諸善法皆不忘失。擇法是自體支，覺自相故。精進是出離支，由此勢力能到所到故。喜是利益支，由心勇悅身調適故。猗、定、捨三是不染污支。猗即輕安，由此不染污故，謂由安故能除麁重。定者，依此不染污故，謂依止定，得轉依故。捨者，體是不染污故，謂行捨平等，永除貪憂，不染污位為自性故。總收七覺，不出三品：念通定慧、次三是慧、後三定攝。雖是前三，至此增故，依位所明能斷見惑，以為其果。又雖一剎那七法俱起，而隨行相各說功能，念除妄念，擇除不正知，餘除懈怠、惛沈、麁重、散亂、掉舉。上約通說。大乘七覺，不念諸法故、決擇不可得故、離進怠相故、絕憂喜故、除安心緣皆叵得故、性定之中無定亂故、亦不見於能所捨故。

第七、八正。若依位說，即現觀後起道，為斷修道諸煩惱故。離八邪故，名為八正。開通涅槃，故名為道。亦云八聖道，聖者道故。八正自體即正見等。文中亦先別明正見、後通顯餘七。言正見者，是分別支，依前所證真實揀擇故。正思惟者，是誨示他支，如其所證方便安立，思惟名義發語言故。次三是令他信支。謂正語者，善依所證問答決擇，令他信有見清淨故。正業者，身業進止正行具足，令他信有戒清淨故。正命者，如法乞求依聖種住、離五邪命，令他信有命清淨故。正精進者，是淨煩惱障支，由此永斷一切結故。正念者，是淨隨煩惱支，由不忘失正止舉相，永不容受沈掉等故。正定者，是能淨最勝功德障支，由此引發神通等無量勝功德故。若能如上分別誨示等，即是道支之果。然其八中，語業命三是戒蘊攝，念定是定，餘三是慧。定慧大同諸品，但增勝耳；戒則前來未有覺支，雖有定共律儀無表相微，此中正行故新建立，此寄位說。若依此經〈離世間品〉，八正是菩薩道。一者正見遠離邪見，乃至第八正定善巧方便，於一三昧出生菩薩不可思議法，一切三昧則與前說旨趣懸殊。上之七類總以喻顯，法性如大地，念處如種子，正勤為種植，神足如抽芽，五根如生根，五力如莖葉增長，開七覺華，結八正果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七、八正。若依位說，即現觀後起道，為斷修道諸煩惱故。離八邪故，名為八正。開通涅槃，故名為道。亦云八聖道，聖者道故。八正自體即正見等。文中亦先別明正見、後通顯餘七。言正見者，是分別支，依前所證真實揀擇故。正思惟者，是誨示他支，如其所證方便安立，思惟名義發語言故。次三是令他信支。謂正語者，善依所證問答決擇，令他信有見清淨故。正業者，身業進止正行具足，令他信有戒清淨故。正命者，如法乞求依聖種住、離五邪命，令他信有命清淨故。正精進者，是淨煩惱障支，由此永斷一切結故。正念者，是淨隨煩惱支，由不忘失正止舉相，永不容受沈掉等故。正定者，是能淨最勝功德障支，由此引發神通等無量勝功德故。若能如上分別誨示等，即是道支之果。然其八中，語業命三是戒蘊攝，念定是定，餘三是慧。定慧大同諸品，但增勝耳；戒則前來未有覺支，雖有定共律儀無表相微，此中正行故新建立，此寄位說。若依此經〈離世間品〉，八正是菩薩道。一者正見遠離邪見，乃至第八正定善巧方便，於一三昧出生菩薩不可思議法，一切三昧則與前說旨趣懸殊。上之七類總以喻顯，法性如大地，念處如種子，正勤為種植，神足如抽芽，五根如生根，五力如莖葉增長，開七覺華，結八正果。

第二護小乘行中十句，初總、餘別。總中，如是功德，指前道品。為不捨眾生，正明護義，不同二乘之獨善故。別中，具有悲智已出於小，況以此導。前九句為四：一始、二益、三希、四行，前三護小心、後一護小行。一始者，大願為起行之本故。二慈悲益物。上二護陜心。三思念種智為希，此護小也。四行中有五句，前四自利：初二求果，一修淨土行求佛依報、二修起佛法行求佛十力等正報之法。後二求因，三求彼地方便無厭足行，謂五六七地，故云上上勝道；四修入不退轉地行，即八地已上覺法自性順佛解脫也。後一利他，即教化眾生行必須善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二護小乘行中十句，初總、餘別。總中，如是功德，指前道品。為不捨眾生，正明護義，不同二乘之獨善故。別中，具有悲智已出於小，況以此導。前九句為四：一始、二益、三希、四行，前三護小心、後一護小行。一始者，大願為起行之本故。二慈悲益物。上二護陜心。三思念種智為希，此護小也。四行中有五句，前四自利：初二求果，一修淨土行求佛依報、二修起佛法行求佛十力等正報之法。後二求因，三求彼地方便無厭足行，謂五六七地，故云上上勝道；四修入不退轉地行，即八地已上覺法自性順佛解脫也。後一利他，即教化眾生行必須善巧。