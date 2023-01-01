大方廣佛華嚴經疏卷第三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第三十五

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

第三攝報果利益勝中分二：先明在家果、後「是菩薩若欲」下出家果。前中復二：初上勝身顯其報勝、後「能以大施」下明上勝果顯其行勝。今初。閻浮王者，即鐵輪王。然《瓔珞》、《仁王》地前四位已配四輪，今在初地方作鐵輪，正明皆寄，不可定執。常護正法應是行勝，如何論主將屬身勝？護法有二：一護國正法，則賞罰以宜；二護佛正法，護教理等興建擯斥。論依初義。二上勝果者，依前王報起於勝行，是身之果。於中二：初行、後願。前中亦二：一大悲利他，謂若施若攝。二「如是一切」下不失自利。正作利他業時，即不離念佛等故。謂利他事中迴向菩提故，成大恭敬事不生分別故。除諸妄想，順理合體，故云不離。所念有十一，論分為四：一初三是上念三寶，在已上故、不離三輪故。次一是同法念。次三功德念：一自身他身菩薩行、二度行自體、三諸地轉勝故。後四求義念佛，以力等是真實究竟義故、已所求故。二「復作」下明願有十一句，前七自德、後四攝化。前中，此云殊勝，論經名大，餘名並同。首唯是總，謂大菩提位尊高故。妙等唯別。勝大亦總亦別故。首有二種：一勝首，光明功德故；二殊勝首，獨無二故。勝亦二種：一妙，智自在勝故；二微妙，離一切煩惱自在勝故。殊勝亦二：一上，無與等故；二無上，無能過故。後四中，初一約教，謂導者於阿含中分別法義正說故；餘三顯證，將者令他得證義，滅諸煩惱故。此約斷德。後二約智，前因、後果。師者教令入正道故。後句以大菩提而教化故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三攝報果利益勝中分二：先明在家果、後「是菩薩若欲」下出家果。前中復二：初上勝身顯其報勝、後「能以大施」下明上勝果顯其行勝。今初。閻浮王者，即鐵輪王。然《瓔珞》、《仁王》地前四位已配四輪，今在初地方作鐵輪，正明皆寄，不可定執。常護正法應是行勝，如何論主將屬身勝？護法有二：一護國正法，則賞罰以宜；二護佛正法，護教理等興建擯斥。論依初義。二上勝果者，依前王報起於勝行，是身之果。於中二：初行、後願。前中亦二：一大悲利他，謂若施若攝。二「如是一切」下不失自利。正作利他業時，即不離念佛等故。謂利他事中迴向菩提故，成大恭敬事不生分別故。除諸妄想，順理合體，故云不離。所念有十一，論分為四：一初三是上念三寶，在已上故、不離三輪故。次一是同法念。次三功德念：一自身他身菩薩行、二度行自體、三諸地轉勝故。後四求義念佛，以力等是真實究竟義故、已所求故。二「復作」下明願有十一句，前七自德、後四攝化。前中，此云殊勝，論經名大，餘名並同。首唯是總，謂大菩提位尊高故。妙等唯別。勝大亦總亦別故。首有二種：一勝首，光明功德故；二殊勝首，獨無二故。勝亦二種：一妙，智自在勝故；二微妙，離一切煩惱自在勝故。殊勝亦二：一上，無與等故；二無上，無能過故。後四中，初一約教，謂導者於阿含中分別法義正說故；餘三顯證，將者令他得證義，滅諸煩惱故。此約斷德。後二約智，前因、後果。師者教令入正道故。後句以大菩提而教化故。

第二出家果中二：初捨俗出家；後「既出家」下修行剋證禪定勝業，有二：一者三昧勝，即勝定體；二三昧所作勝，謂因三昧得見佛等。有十一句，明其二利，分為三對。初六句橫論二利。初二自利：一見百佛者，十方各十他受用身。《瑜伽．住品》能於種種國土見百如來。寄位顯百，理實如前見多佛也。二知神力，論意取神力所加說法菩薩，於上二處修習智慧。次四利他：初一有信機者，動剎現通；次三有悟機者，往剎光照正授以法。次有二句竪論二利：一自攝勝生。《瑜伽》云「若欲留命能住百劫。」二三明窮照，示物善惡。後三句一對明二利速疾：一為增長自智，思惟種種法門。二分身速疾，作多利益故。第四願智果，正願久積，以智內證故。其自在示現難可窮究，則顯上來百數彰地、階差非定爾也。今行合法界，是圓融實德，故云過此。論後結云略說諸地各有因體果相者，以此地中相及得果類後九地也。因即是相，體即是得，果名不殊。應知此三通於下九，所以於此結者，顯上廣說不出此故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二出家果中二：初捨俗出家；後「既出家」下修行剋證禪定勝業，有二：一者三昧勝，即勝定體；二三昧所作勝，謂因三昧得見佛等。有十一句，明其二利，分為三對。初六句橫論二利。初二自利：一見百佛者，十方各十他受用身。《瑜伽．住品》能於種種國土見百如來。寄位顯百，理實如前見多佛也。二知神力，論意取神力所加說法菩薩，於上二處修習智慧。次四利他：初一有信機者，動剎現通；次三有悟機者，往剎光照正授以法。次有二句竪論二利：一自攝勝生。《瑜伽》云「若欲留命能住百劫。」二三明窮照，示物善惡。後三句一對明二利速疾：一為增長自智，思惟種種法門。二分身速疾，作多利益故。第四願智果，正願久積，以智內證故。其自在示現難可窮究，則顯上來百數彰地、階差非定爾也。今行合法界，是圓融實德，故云過此。論後結云略說諸地各有因體果相者，以此地中相及得果類後九地也。因即是相，體即是得，果名不殊。應知此三通於下九，所以於此結者，顯上廣說不出此故。

第二應頌。四十六偈半分為二別：初正頌前、後二結說。前中分四：初十一偈頌初住分，於中四：初一頌半依何身、次四頌半為何義、次二頌以何因、後三頌有何相。第二五偈頌釋名分，初二偈半頌喜相，餘頌喜因。於中，先半偈頌念當得、後二頌念現得。第三有六頌頌安住地分，初五句頌信心成就、次七句頌修行成就、後三偈頌迴向成就。第四恒起下二十二偈半頌校量勝分，於中三：初六頌半頌願校量、次六頌行校量、後十頌果校量。於中，初二調柔果、次二發趣果、次五頌半攝報果、後半偈頌願智果。結說可知。初地竟(從此已下入第三十五經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二應頌。四十六偈半分為二別：初正頌前、後二結說。前中分四：初十一偈頌初住分，於中四：初一頌半依何身、次四頌半為何義、次二頌以何因、後三頌有何相。第二五偈頌釋名分，初二偈半頌喜相，餘頌喜因。於中，先半偈頌念當得、後二頌念現得。第三有六頌頌安住地分，初五句頌信心成就、次七句頌修行成就、後三偈頌迴向成就。第四恒起下二十二偈半頌校量勝分，於中三：初六頌半頌願校量、次六頌行校量、後十頌果校量。於中，初二調柔果、次二發趣果、次五頌半攝報果、後半偈頌願智果。結說可知。初地竟(從此已下入第三十五經)。

第二離垢地。所以來者，論云「如是已證正位，依出世間道因清淨戒，說第二菩薩離垢地。」言正位者，即初地見道是出世間，依此修於三學，戒最在初，故先來也。前地雖證真有戒，未能無誤。又以十度明義，前施此戒，故次明之。下之八地，依十度次以辨來意，準此可知。言離垢者，慈氏云：「由極遠離犯戒垢故。」謂性戒成就，非如初地思擇護戒。《唯識》亦云「具淨尸羅，遠離微細毀犯煩惱垢故。」《十住毘婆沙》雖云「行十善道，離諸垢故。」亦不異戒，《瑜伽》亦名「增上戒住」故。此地中斷邪行障，證最勝真如，皆約戒明。言邪行障者，謂所知障中俱生一分，及彼所起誤犯三業，能障二地，由斯二地說斷二愚及彼麁重。一微細誤犯愚，即上俱生一分，此能起業。二種種業趣愚，即彼所起誤犯三業。言最勝者，謂此真如具無邊德，於一切法最為勝故。此亦由翻破戒之失為無邊德，是以成於戒行，得於最勝無等菩提之果，並寄於戒，顯地相別。雖經論文異，大旨不殊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二離垢地。所以來者，論云「如是已證正位，依出世間道因清淨戒，說第二菩薩離垢地。」言正位者，即初地見道是出世間，依此修於三學，戒最在初，故先來也。前地雖證真有戒，未能無誤。又以十度明義，前施此戒，故次明之。下之八地，依十度次以辨來意，準此可知。言離垢者，慈氏云：「由極遠離犯戒垢故。」謂性戒成就，非如初地思擇護戒。《唯識》亦云「具淨尸羅，遠離微細毀犯煩惱垢故。」《十住毘婆沙》雖云「行十善道，離諸垢故。」亦不異戒，《瑜伽》亦名「增上戒住」故。此地中斷邪行障，證最勝真如，皆約戒明。言邪行障者，謂所知障中俱生一分，及彼所起誤犯三業，能障二地，由斯二地說斷二愚及彼麁重。一微細誤犯愚，即上俱生一分，此能起業。二種種業趣愚，即彼所起誤犯三業。言最勝者，謂此真如具無邊德，於一切法最為勝故。此亦由翻破戒之失為無邊德，是以成於戒行，得於最勝無等菩提之果，並寄於戒，顯地相別。雖經論文異，大旨不殊。

次正釋文。文分三分：初讚請分、二正說分、三重頌分。今初，五頌分二：初三慶聞初地、後二請說二地。今初、前二經家敘其三業慶喜、後一發言申讚。然此慶聞亦屬前地，以領前請後故，皆判屬後。後二中亦初序、後請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次正釋文。文分三分：初讚請分、二正說分、三重頌分。今初，五頌分二：初三慶聞初地、後二請說二地。今初、前二經家敘其三業慶喜、後一發言申讚。然此慶聞亦屬前地，以領前請後故，皆判屬後。後二中亦初序、後請。

第二正說分中，先明地相、後彰地果。前中分二：一發起淨，即是入心。二「佛子菩薩住離垢」下自體淨，即住地心。三聚無誤，地中正行，名自體淨。直心趣彼，名發起淨。今初發起中三：初結前標後、次「何等」下徵列十名、後「菩薩以此」下結行入位。今初。標云深心者，深契理事故，論經云直心。而下列中總句同名直心，明知深直義一名異。論云十種直心者，依清淨戒直心，性戒成就，隨所應作自然行故。謂發起淨中，順理事持是淨戒直心、則令自體淨中性戒成就。然性戒有二：一久積成性、二真如性中無破戒垢。今稱如持，使得性成，故云成就。二徵列中，列有十句，初總、餘別。總云直心者，瑜伽云「於一切師長尊重福田，不行虛誑意樂。」此約隨相別釋。今論主為順一乘緣起義故，分為總別。別皆成總，則令總中具於別義，故不別釋總句。別中，初四律儀、次三攝善、後二饒益。一者柔軟直心，共喜樂意持戒故。故《瑜伽》云「於同法菩薩忍辱柔和易可共住。」二堪能者，有自在力，性善持戒，煩惱魔事不能動轉，難持能持故，所以鵝珠草繫盡命無違。三守護根門不誤犯戒，如良慧馬性自調伏，以於諸行深見過故。四寂靜者，論云「調伏柔軟不生高心故」，則似不恃。前三所持是事寂靜，《瑜伽》云「於大涅槃深見勝利」者，斯即稱理寂靜。五純善者，謂純修妙善菩提分法，能忍諸惱，如真金故。六不雜者，論云「所得功德不生厭足，依清淨戒更求勝戒，樂寂靜故。」謂雖得前句妙善而不厭則不雜懈怠，樂於寂靜則不雜事亂，身心俱寂即是勝戒。七諸有勢力棄而不顧，不似難陀為欲持戒。八大悲為物，不斷有願為廣。九大智隨有而無染故，能作有情一切義利。第三結行人位。由上十心成於上品極圓滿故，入斯戒住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正說分中，先明地相、後彰地果。前中分二：一發起淨，即是入心。二「佛子菩薩住離垢」下自體淨，即住地心。三聚無誤，地中正行，名自體淨。直心趣彼，名發起淨。今初發起中三：初結前標後、次「何等」下徵列十名、後「菩薩以此」下結行入位。今初。標云深心者，深契理事故，論經云直心。而下列中總句同名直心，明知深直義一名異。論云十種直心者，依清淨戒直心，性戒成就，隨所應作自然行故。謂發起淨中，順理事持是淨戒直心、則令自體淨中性戒成就。然性戒有二：一久積成性、二真如性中無破戒垢。今稱如持，使得性成，故云成就。二徵列中，列有十句，初總、餘別。總云直心者，瑜伽云「於一切師長尊重福田，不行虛誑意樂。」此約隨相別釋。今論主為順一乘緣起義故，分為總別。別皆成總，則令總中具於別義，故不別釋總句。別中，初四律儀、次三攝善、後二饒益。一者柔軟直心，共喜樂意持戒故。故《瑜伽》云「於同法菩薩忍辱柔和易可共住。」二堪能者，有自在力，性善持戒，煩惱魔事不能動轉，難持能持故，所以鵝珠草繫盡命無違。三守護根門不誤犯戒，如良慧馬性自調伏，以於諸行深見過故。四寂靜者，論云「調伏柔軟不生高心故」，則似不恃。前三所持是事寂靜，《瑜伽》云「於大涅槃深見勝利」者，斯即稱理寂靜。五純善者，謂純修妙善菩提分法，能忍諸惱，如真金故。六不雜者，論云「所得功德不生厭足，依清淨戒更求勝戒，樂寂靜故。」謂雖得前句妙善而不厭則不雜懈怠，樂於寂靜則不雜事亂，身心俱寂即是勝戒。七諸有勢力棄而不顧，不似難陀為欲持戒。八大悲為物，不斷有願為廣。九大智隨有而無染故，能作有情一切義利。第三結行人位。由上十心成於上品極圓滿故，入斯戒住。

第二自體淨中明三聚淨戒，即分為三：初律儀淨，論云離淨，謂離殺等故，此約隨戒。亦名正受淨，此約初受。二攝善法戒。三攝眾生戒。此三聚戒攝前三位，初攝治地住；次攝饒益行，思彼眾生墮惡等故；後攝不壞迴向，謂有智願等，於法寶等皆不壞故。律儀通於止作，攝善唯約善行。前二通於自利，後一唯約益物。又初律儀中雖有善行，而施忍等不行非過，故攝善中無所不行。若爾，今經前二同離殺等，二相寧分？古釋有二義：一同體義分，約離過義邊說為律儀，順理能益判為攝善。二者隱顯相成，律儀中有止作，因離果離是其止行，對治離者是其作行，舉作助止說為律儀。攝善戒中亦有止作，以止助作說為攝善。今更一釋，此中唯約自修正行，下攝善中亦令他修，則攝二利之善及悲智之善。又此唯己分之善，下攝善中上修佛善，豈得同耶？今初律儀，分三：初標所依，謂離垢地，戒增上故、二「性自已」下正顯戒相、三「佛子至如是」下結成增上。二中有十善業道，即為十段。今初，離殺分二：初總明、後「不畜」下別顯。今初，性自遠離。文屬殺生，義該下九，謂自性成就十善業道，即自性戒。然離有三種：一要期離，謂諸凡夫；二方便離，所謂二乘；三自體離，謂諸菩薩，契窮實性自體無染。然諸菩薩同修自體，而復有四：一離現行，所謂地前；二除種子，即是初地；三除誤犯、四顯性淨，此二當於此地。然性淨難彰，寄除殺等以顯彼淨，此通餘教。若依此經，地體懸絕寄顯地勝，豈可地前位位皆深，今居地上方行十善？二別顯中，有三種離：一因離，謂離殺因緣。二「於一切」下對治離，謂離殺法。三「是菩薩」下果行離，即離殺業。今初因離，復有二種：一離受畜因，謂不畜刀杖。此雖是緣，從通名因，略舉此二，餘呪藥等皆是此因。二「不懷」下明離起因，此正是因，因即三毒。不懷怨恨明離瞋因，殺父害母亦不加報。次「有漸」下明離貪因。貪有二種：一為貪財利，故造諸惡業，乃至沒命心無恥悔；今有慚愧故能離之。二為貪眾生，捕養籠繫令生苦惱；今有愍傷之仁，恕己為喻，便能離之。然起殺之癡必是邪見，邪見難遣，非對治不離，是故論主就對治中明離於癡，此略不說。二對治離中亦有二種：一生利益心，是與眾生世出世間二種樂因；二生慈念心，謂念眾生得人天涅槃之果。既於如是因果不顛倒求，則離愚癡心起於殺因殺生祭祠等。此中慈益，約能對治即名為離，不同前後殺因殺果而為所離。若爾，前有仁恕故離起貪因，仁恕之心豈非能治？前約本有仁等不起貪等，非是發起仁恕之心；今約於物發生慈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二自體淨中明三聚淨戒，即分為三：初律儀淨，論云離淨，謂離殺等故，此約隨戒。亦名正受淨，此約初受。二攝善法戒。三攝眾生戒。此三聚戒攝前三位，初攝治地住；次攝饒益行，思彼眾生墮惡等故；後攝不壞迴向，謂有智願等，於法寶等皆不壞故。律儀通於止作，攝善唯約善行。前二通於自利，後一唯約益物。又初律儀中雖有善行，而施忍等不行非過，故攝善中無所不行。若爾，今經前二同離殺等，二相寧分？古釋有二義：一同體義分，約離過義邊說為律儀，順理能益判為攝善。二者隱顯相成，律儀中有止作，因離果離是其止行，對治離者是其作行，舉作助止說為律儀。攝善戒中亦有止作，以止助作說為攝善。今更一釋，此中唯約自修正行，下攝善中亦令他修，則攝二利之善及悲智之善。又此唯己分之善，下攝善中上修佛善，豈得同耶？今初律儀，分三：初標所依，謂離垢地，戒增上故、二「性自已」下正顯戒相、三「佛子至如是」下結成增上。二中有十善業道，即為十段。今初，離殺分二：初總明、後「不畜」下別顯。今初，性自遠離。文屬殺生，義該下九，謂自性成就十善業道，即自性戒。然離有三種：一要期離，謂諸凡夫；二方便離，所謂二乘；三自體離，謂諸菩薩，契窮實性自體無染。然諸菩薩同修自體，而復有四：一離現行，所謂地前；二除種子，即是初地；三除誤犯、四顯性淨，此二當於此地。然性淨難彰，寄除殺等以顯彼淨，此通餘教。若依此經，地體懸絕寄顯地勝，豈可地前位位皆深，今居地上方行十善？二別顯中，有三種離：一因離，謂離殺因緣。二「於一切」下對治離，謂離殺法。三「是菩薩」下果行離，即離殺業。今初因離，復有二種：一離受畜因，謂不畜刀杖。此雖是緣，從通名因，略舉此二，餘呪藥等皆是此因。二「不懷」下明離起因，此正是因，因即三毒。不懷怨恨明離瞋因，殺父害母亦不加報。次「有漸」下明離貪因。貪有二種：一為貪財利，故造諸惡業，乃至沒命心無恥悔；今有慚愧故能離之。二為貪眾生，捕養籠繫令生苦惱；今有愍傷之仁，恕己為喻，便能離之。然起殺之癡必是邪見，邪見難遣，非對治不離，是故論主就對治中明離於癡，此略不說。二對治離中亦有二種：一生利益心，是與眾生世出世間二種樂因；二生慈念心，謂念眾生得人天涅槃之果。既於如是因果不顛倒求，則離愚癡心起於殺因殺生祭祠等。此中慈益，約能對治即名為離，不同前後殺因殺果而為所離。若爾，前有仁恕故離起貪因，仁恕之心豈非能治？前約本有仁等不起貪等，非是發起仁恕之心；今約於物發生慈

益之心以為能治，故不同也。三果行離者，攬因成殺名業為果，今不正殺故名果離。於中亦二：一微細，謂心念害；二麁重，謂身行害。今經以細況麁，麁中成殺有五因緣：一身，謂於他故。他是所殺之體，故名為身。此揀自身。二事，謂眾生故，此揀非情。三想，謂起眾生想，揀作瓦木等想。四行，謂故以重意。重意是思，故名為行，此揀錯誤。五體，謂身行加害斷命落究竟，正是殺業，故名為體，則揀前四以為方便。然《雜集》、《瑜伽》緣皆有五，而合初二為事，復加煩惱。今以煩惱是前起因，故不重明。又境想輕重等，非此全要，故略不明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 益之心以為能治，故不同也。三果行離者，攬因成殺名業為果，今不正殺故名果離。於中亦二：一微細，謂心念害；二麁重，謂身行害。今經以細況麁，麁中成殺有五因緣：一身，謂於他故。他是所殺之體，故名為身。此揀自身。二事，謂眾生故，此揀非情。三想，謂起眾生想，揀作瓦木等想。四行，謂故以重意。重意是思，故名為行，此揀錯誤。五體，謂身行加害斷命落究竟，正是殺業，故名為體，則揀前四以為方便。然《雜集》、《瑜伽》緣皆有五，而合初二為事，復加煩惱。今以煩惱是前起因，故不重明。又境想輕重等，非此全要，故略不明。

第二離盜，亦初句總。非理損財、不與而取，故名為盜。別中亦三：一因離、二「於他」下對治離、三「若物」下果行離。因中，止謂少欲、足謂知足，自之所有尚生止足，故無盜因。然止足有二義：一內心止足，即離起因。若廉貞之士，渴死不飲盜泉。二此地具無盡財，故離受畜因。然殺中殺具畜則為因，婬盜妻財以不足為因。二對治離中，由發起慈心，恕己為喻，則於自資財尚捨而安彼，豈侵損他？然他有二：一他人、二他世，不盜則不損當來資生。三果行離中亦有麁細，不取草葉為細、餘資生為麁。而文通為五緣：一者身，謂若物屬他，此揀於自，是他物體故名為身。二事，經闕此句，論經云他所用事。三想，謂起他物想。四行，謂翻終不盜心。五體，謂舉離本處。「乃至」下是以細況麁。殺婬於他正報成業，故以身心而分麁細；盜戒雖通依正，但約損財，故唯就外物以論麁細。又殺有多類，唯人成重，故就麁中方說具緣；盜易成犯，故總明具緣，若麁若細皆成盜體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二離盜，亦初句總。非理損財、不與而取，故名為盜。別中亦三：一因離、二「於他」下對治離、三「若物」下果行離。因中，止謂少欲、足謂知足，自之所有尚生止足，故無盜因。然止足有二義：一內心止足，即離起因。若廉貞之士，渴死不飲盜泉。二此地具無盡財，故離受畜因。然殺中殺具畜則為因，婬盜妻財以不足為因。二對治離中，由發起慈心，恕己為喻，則於自資財尚捨而安彼，豈侵損他？然他有二：一他人、二他世，不盜則不損當來資生。三果行離中亦有麁細，不取草葉為細、餘資生為麁。而文通為五緣：一者身，謂若物屬他，此揀於自，是他物體故名為身。二事，經闕此句，論經云他所用事。三想，謂起他物想。四行，謂翻終不盜心。五體，謂舉離本處。「乃至」下是以細況麁。殺婬於他正報成業，故以身心而分麁細；盜戒雖通依正，但約損財，故唯就外物以論麁細。又殺有多類，唯人成重，故就麁中方說具緣；盜易成犯，故總明具緣，若麁若細皆成盜體。

第三離邪婬。乖禮曰邪，染愛曰婬。別中亦三：一因離，謂自妻知足。此亦二意：一內心知足，離於起因；二自足妻色，離受畜因。故晉譯、論經皆云自足妻色。足妻乃由寄報輪王，相同世間故得示有。知足約心，亦不妨梵行。二對治離，謂不求他妻，現在梵行淨故。不求未來妻色，他人之妻蓋不在言。三「於他妻」下明果行離，亦有麁細，細約起心、麁約從事。而文分二：初舉邪境、後「尚不」下以細況麁。初中，邪境有三：一不正、二非時、三非處。非處一種，在後況中。初不正中，他守護女此為總句。護有二種：一不共護，謂他妻妾，唯夫護故。二者共護，謂親族媒定，親謂父母、族即宗族，謂二親亡歿六親所護，夫亡子等所護，媒定謂已受禮聘。二非時者，即為法所護。然法有二：一王法、二佛法。佛法謂修梵行時，此復有二：一分，謂八戒；二全，謂具足等。然此非時，準《智論》十五及諸論中廣有其相，今之所列意在不起染心，故於自妻不委其事。二以細況麁中，有二重況：一以染心況於正道從事、二以染心及正道以況非道。非道即前非處，亦應以人況於餘類，以後後麁鄙於前前故。以其婬境無想疑，故論主於此不約具緣。經文不言作他女想，約邪婬說，亦有想疑，為顯此中自妻正境亦定無犯，故不說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三離邪婬。乖禮曰邪，染愛曰婬。別中亦三：一因離，謂自妻知足。此亦二意：一內心知足，離於起因；二自足妻色，離受畜因。故晉譯、論經皆云自足妻色。足妻乃由寄報輪王，相同世間故得示有。知足約心，亦不妨梵行。二對治離，謂不求他妻，現在梵行淨故。不求未來妻色，他人之妻蓋不在言。三「於他妻」下明果行離，亦有麁細，細約起心、麁約從事。而文分二：初舉邪境、後「尚不」下以細況麁。初中，邪境有三：一不正、二非時、三非處。非處一種，在後況中。初不正中，他守護女此為總句。護有二種：一不共護，謂他妻妾，唯夫護故。二者共護，謂親族媒定，親謂父母、族即宗族，謂二親亡歿六親所護，夫亡子等所護，媒定謂已受禮聘。二非時者，即為法所護。然法有二：一王法、二佛法。佛法謂修梵行時，此復有二：一分，謂八戒；二全，謂具足等。然此非時，準《智論》十五及諸論中廣有其相，今之所列意在不起染心，故於自妻不委其事。二以細況麁中，有二重況：一以染心況於正道從事、二以染心及正道以況非道。非道即前非處，亦應以人況於餘類，以後後麁鄙於前前故。以其婬境無想疑，故論主於此不約具緣。經文不言作他女想，約邪婬說，亦有想疑，為顯此中自妻正境亦定無犯，故不說也。

第四離妄語。違想背心，名之為妄。別中分二：初對治離、後「乃至」下果行離。今初對治，即是因離。不別明因，何者？有二義故。一無外事故，謂無刀杖妻財之外事，故無受畜因。二無異因故，謂但用誑他，思心即妄語因，無別貪等以為異因。異因即起因，故離彼誑心即成實語，實語即是誑心對治故。對治離即是因離，不同身三故。身三各具三離，口四唯二，意三唯一。文中言實語者，隨心想故，謂縱實不見，而心謂見而言見者，亦名實語。真語者，審善思量如事真故，謂由心思與事相似，稱此而言。若唯稱事而不稱心，亦名妄語，故加善思量。言時語者，論云「知時語，不起自身他身衰惱事故。」謂心事雖實，而迴改見時，或令自他而有衰惱。今菩薩朝見言朝、暮見言暮，故曰知時。晉經名隨，亦順時義。二果行離中，亦以細況麁，夢中是細，故犯是麁。此言覆藏之語者，論經云不起覆見、忍見。《婆沙》云「覆相妄語名為覆見，覆心妄語名為忍見。」謂實見事，心謂見，言不見，此謂覆己所見事相，此翻真語。若實不見，心生見想，誑言不見，於事雖實、於見有違，名為忍見，忍却己所見故，此翻實語。夢中眼見，但是智見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四離妄語。違想背心，名之為妄。別中分二：初對治離、後「乃至」下果行離。今初對治，即是因離。不別明因，何者？有二義故。一無外事故，謂無刀杖妻財之外事，故無受畜因。二無異因故，謂但用誑他，思心即妄語因，無別貪等以為異因。異因即起因，故離彼誑心即成實語，實語即是誑心對治故。對治離即是因離，不同身三故。身三各具三離，口四唯二，意三唯一。文中言實語者，隨心想故，謂縱實不見，而心謂見而言見者，亦名實語。真語者，審善思量如事真故，謂由心思與事相似，稱此而言。若唯稱事而不稱心，亦名妄語，故加善思量。言時語者，論云「知時語，不起自身他身衰惱事故。」謂心事雖實，而迴改見時，或令自他而有衰惱。今菩薩朝見言朝、暮見言暮，故曰知時。晉經名隨，亦順時義。二果行離中，亦以細況麁，夢中是細，故犯是麁。此言覆藏之語者，論經云不起覆見、忍見。《婆沙》云「覆相妄語名為覆見，覆心妄語名為忍見。」謂實見事，心謂見，言不見，此謂覆己所見事相，此翻真語。若實不見，心生見想，誑言不見，於事雖實、於見有違，名為忍見，忍却己所見故，此翻實語。夢中眼見，但是智見。

第五言不乖離，名離兩舌。離兩舌事成，能令離間。別中亦二：初對治離、後「未破」下果行離。對治離者，即不破壞行，此唯約心。果行離者，通心及事，即是差別。今初。心者，謂傳說者必於心中憶持惡言，欲將破壞，方成離間，故文云無離間心，論經云無破壞心及為破彼故等。而論云二種，明心受。憶持者，謂詐現親朋，如野干詐親師子等。又狎密成疎曰離間，親舊成冤曰惱害。二果行離，差別有三，謂身、心、業各有二義。身壞二義者，謂已破未破是離間體，故名為身。二「不喜」下明心壞二義：一隨喜他、二自心樂。三「不作」下業壞二義，謂若細、若麁。細則實有惡言，麁則不實虛搆。正傳離間之言，故名為業。今菩薩並離，故皆云不。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五言不乖離，名離兩舌。離兩舌事成，能令離間。別中亦二：初對治離、後「未破」下果行離。對治離者，即不破壞行，此唯約心。果行離者，通心及事，即是差別。今初。心者，謂傳說者必於心中憶持惡言，欲將破壞，方成離間，故文云無離間心，論經云無破壞心及為破彼故等。而論云二種，明心受。憶持者，謂詐現親朋，如野干詐親師子等。又狎密成疎曰離間，親舊成冤曰惱害。二果行離，差別有三，謂身、心、業各有二義。身壞二義者，謂已破未破是離間體，故名為身。二「不喜」下明心壞二義：一隨喜他、二自心樂。三「不作」下業壞二義，謂若細、若麁。細則實有惡言，麁則不實虛搆。正傳離間之言，故名為業。今菩薩並離，故皆云不。

第六言不麁鄙，名離惡口。別中分二：初果行離、後「常作」下對治離。前後諸業治望果行，非全次第，故先顯治，後能離果。今此歷別相對，先舉果行一時彰離、後說能治，次第翻前，文義便故先明果行。今果行中，先列所離、後明能離。今初，有十七語，句各一義，而其論意展轉相釋。於中有二：前四一重總顯惡言體用、後十三語重顯前四。今初四語次第相釋：初一總明語體。次云何獨害？以麁惡獷戾故。云何麁獷？苦他故。如何苦他？令他瞋恨故。此之四語，義一名異。後重顯中，初有四語總釋前四，於中初二明其語時，謂前四有對面不對面故；後二明前語體不出二類：一鄙惡，謂不遜故；二庸賤，常無教訓故。後九別釋上苦他令瞋，為損之相。於中復二：初二明說前麁鄙之言自違於戒。何以違戒？以能苦他，令他瞋故。云何苦他？不喜聞故。云何令瞋？聞不悅故。餘七語明自瞋忿心中發言，令他違戒，起瞋生苦。初瞋忿語是自瞋語體，下能令他瞋。他瞋有二無饒益事：一初五語翻喜生瞋，謂聞而不愛，如火燒心，憶時不樂，故生怨結。熱惱者，令心胸閉塞。二末後句違樂致苦，謂己有同意樂事自身失壞，令他失壞，失壞相知之樂故。後「如是」下明能離，可知。第二對治中，有十種語，翻前諸語而小不次。謂潤澤翻苦他令瞋二語，柔軟翻毒害麁獷，其現前不現前無別體故不翻。悅意語翻上瞋忿，謂和悅意中而發言故。樂聞喜悅翻不樂不悅，上說麁鄙故不悅樂，今說順人天故生悅樂。又「悅意」下三語展轉相釋，善入人心，翻如火燒、心熱惱、怨結。上以忿心發言，故如火燒等。今以言順涅槃故，令善入人心。風雅典則却翻上鄙惡庸賤，前則街巷陋音，今則言含經史故愛樂。悅樂翻不可愛樂，生三昧故。身心踊悅翻壞自身他身，生親善故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六言不麁鄙，名離惡口。別中分二：初果行離、後「常作」下對治離。前後諸業治望果行，非全次第，故先顯治，後能離果。今此歷別相對，先舉果行一時彰離、後說能治，次第翻前，文義便故先明果行。今果行中，先列所離、後明能離。今初，有十七語，句各一義，而其論意展轉相釋。於中有二：前四一重總顯惡言體用、後十三語重顯前四。今初四語次第相釋：初一總明語體。次云何獨害？以麁惡獷戾故。云何麁獷？苦他故。如何苦他？令他瞋恨故。此之四語，義一名異。後重顯中，初有四語總釋前四，於中初二明其語時，謂前四有對面不對面故；後二明前語體不出二類：一鄙惡，謂不遜故；二庸賤，常無教訓故。後九別釋上苦他令瞋，為損之相。於中復二：初二明說前麁鄙之言自違於戒。何以違戒？以能苦他，令他瞋故。云何苦他？不喜聞故。云何令瞋？聞不悅故。餘七語明自瞋忿心中發言，令他違戒，起瞋生苦。初瞋忿語是自瞋語體，下能令他瞋。他瞋有二無饒益事：一初五語翻喜生瞋，謂聞而不愛，如火燒心，憶時不樂，故生怨結。熱惱者，令心胸閉塞。二末後句違樂致苦，謂己有同意樂事自身失壞，令他失壞，失壞相知之樂故。後「如是」下明能離，可知。第二對治中，有十種語，翻前諸語而小不次。謂潤澤翻苦他令瞋二語，柔軟翻毒害麁獷，其現前不現前無別體故不翻。悅意語翻上瞋忿，謂和悅意中而發言故。樂聞喜悅翻不樂不悅，上說麁鄙故不悅樂，今說順人天故生悅樂。又「悅意」下三語展轉相釋，善入人心，翻如火燒、心熱惱、怨結。上以忿心發言，故如火燒等。今以言順涅槃故，令善入人心。風雅典則却翻上鄙惡庸賤，前則街巷陋音，今則言含經史故愛樂。悅樂翻不可愛樂，生三昧故。身心踊悅翻壞自身他身，生親善故。

第七言辭不正，故云綺語。其猶綺文，總離可知。別中亦二：先對治、後果行。前中八語，初一為總，故下結云戲笑尚恒思審，是以菩薩常樂。三思而後言，則無散亂矣。下七語別。時之一字亦總亦別，總者上言思審者，謂思合其時，語默得中也。云何為時？謂彼此無損、自他成益時，故論云「善知言說時，依彼此語故。」時語有幾？略說有三：一教化時語，謂見非善眾生勸發生信，令捨惡就善，即時字別義。次二教授時語，令其憶念實語者，不顛倒故。謂學承有本，轉相教誨。後二釋上云何不倒，以言含於義故、稱行法故。後三教誡時語，令其修行。《地持》教誡，差別有五：一制、二聽、三舉、四折伏、五令喜。今三句攝之：一謂有罪者制、無罪者聽，為順道理。二於制聽有缺，如法舉之，數數毀犯折伏與念，云巧調伏。三有實德者稱揚令喜，故云決定。又此一句總結上四，謂若制若聽、若舉若折皆須適時。二「是菩薩」下果行離中，亦以輕況重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七言辭不正，故云綺語。其猶綺文，總離可知。別中亦二：先對治、後果行。前中八語，初一為總，故下結云戲笑尚恒思審，是以菩薩常樂。三思而後言，則無散亂矣。下七語別。時之一字亦總亦別，總者上言思審者，謂思合其時，語默得中也。云何為時？謂彼此無損、自他成益時，故論云「善知言說時，依彼此語故。」時語有幾？略說有三：一教化時語，謂見非善眾生勸發生信，令捨惡就善，即時字別義。次二教授時語，令其憶念實語者，不顛倒故。謂學承有本，轉相教誨。後二釋上云何不倒，以言含於義故、稱行法故。後三教誡時語，令其修行。《地持》教誡，差別有五：一制、二聽、三舉、四折伏、五令喜。今三句攝之：一謂有罪者制、無罪者聽，為順道理。二於制聽有缺，如法舉之，數數毀犯折伏與念，云巧調伏。三有實德者稱揚令喜，故云決定。又此一句總結上四，謂若制若聽、若舉若折皆須適時。二「是菩薩」下果行離中，亦以輕況重。

第八離貪。此下意三但有對治，以貪等是業有之本，更無所依，故非果行；以非果故，不可對之更立異因，故但有其一。今初離貪，謂離求欲心。別中有三：一事、二體、三差別。於他財物，是事他所攝故，此揀於己。他攝有二：一己現攝用、二己雖不在作攝護想。二他所資用是體，謂所貪物體。然用含二義：一所用事，謂金等；二資用事，謂飲食等。三「不生貪」下明差別，正顯能治。一始欲名求，即他物想。二希得屬己為願，即是樂欲。三終起奪想為貪，此即方便及究竟。并前他物即是五緣。故意三中要具五緣。若闕究竟但名煩惱，今皆性離，故以不不之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八離貪。此下意三但有對治，以貪等是業有之本，更無所依，故非果行；以非果故，不可對之更立異因，故但有其一。今初離貪，謂離求欲心。別中有三：一事、二體、三差別。於他財物，是事他所攝故，此揀於己。他攝有二：一己現攝用、二己雖不在作攝護想。二他所資用是體，謂所貪物體。然用含二義：一所用事，謂金等；二資用事，謂飲食等。三「不生貪」下明差別，正顯能治。一始欲名求，即他物想。二希得屬己為願，即是樂欲。三終起奪想為貪，此即方便及究竟。并前他物即是五緣。故意三中要具五緣。若闕究竟但名煩惱，今皆性離，故以不不之。

第九離於忿怒含毒，故名離瞋。別中有三：一別顯能治、二「永捨」下總顯所治、三「常思」下類通治益。今初，為六種眾生起六種治，論攝為五：一於冤生慈，治於冤者，欲加苦故。二於惡行者生利益心，治當危苦故。三於貧及苦生哀愍歡喜二心，以此二心有通有別。通則可知，故論合此；別則貧窮者愍之，憂苦者令其喜樂。四於樂眾生生和潤心，論名利潤，治彼染著無利潤故。五於發菩提心人起攝受心，攝令成故。二總離障中亦有六障，通障前六，非一一別對，故云總也。於此六中，攝為三對：初二己對他，用辨冤親，生怨故瞋、敗親故恨，怨則未生已生令其生長、親則未生已生令不生長。次二唯約唯已善不善法以明生長。障善名怨、增惡名害，皆有已生未生。後二唯就於他愛不愛事明其生長，忌勝名熱，謂見他愛事，苦他名惱，謂見他不愛事，皆有已生未生等。《瑜伽》云「瞋恚方便究竟者，謂於損害事期心決定，正能成業。」今並不行，故上云永離。三類通治益者，謂前所說者亦常思慈祐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九離於忿怒含毒，故名離瞋。別中有三：一別顯能治、二「永捨」下總顯所治、三「常思」下類通治益。今初，為六種眾生起六種治，論攝為五：一於冤生慈，治於冤者，欲加苦故。二於惡行者生利益心，治當危苦故。三於貧及苦生哀愍歡喜二心，以此二心有通有別。通則可知，故論合此；別則貧窮者愍之，憂苦者令其喜樂。四於樂眾生生和潤心，論名利潤，治彼染著無利潤故。五於發菩提心人起攝受心，攝令成故。二總離障中亦有六障，通障前六，非一一別對，故云總也。於此六中，攝為三對：初二己對他，用辨冤親，生怨故瞋、敗親故恨，怨則未生已生令其生長、親則未生已生令不生長。次二唯約唯已善不善法以明生長。障善名怨、增惡名害，皆有已生未生。後二唯就於他愛不愛事明其生長，忌勝名熱，謂見他愛事，苦他名惱，謂見他不愛事，皆有已生未生等。《瑜伽》云「瞋恚方便究竟者，謂於損害事期心決定，正能成業。」今並不行，故上云永離。三類通治益者，謂前所說者亦常思慈祐。

第十離於乖理推求，不言性離者，蓋文略耳。別中治七種邪見：一住正道者，治異乘見，小乘對大非正道故。二不行占卜，治虛妄分別見，即是邪見。夫吉凶悔吝由愛惡生，故云虛妄。三不取惡戒，治於戒取。四心見正直，治於見取。五無誑者，治覆藏見。六無諂，治詐現不實見。七「於佛」下治非清淨見。此所治七見，釋有二門：一約行、二約人。約行中，初一願邪，願小乘故。次三解邪，顛倒見故。然邪見惡戒唯是外邪，見取一種通於內邪，謂學大乘者執語成見故。次二行邪，藏非詐善故。後一信邪，信世間故。又於三寶決不信故，故《瑜伽》「邪見方便究竟者，誹謗決定故。」二約人者，初四是邪梵行求眾生，於中初一同法小乘、後三外道、次二是欲求、後一有求。今性不求，名離邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十離於乖理推求，不言性離者，蓋文略耳。別中治七種邪見：一住正道者，治異乘見，小乘對大非正道故。二不行占卜，治虛妄分別見，即是邪見。夫吉凶悔吝由愛惡生，故云虛妄。三不取惡戒，治於戒取。四心見正直，治於見取。五無誑者，治覆藏見。六無諂，治詐現不實見。七「於佛」下治非清淨見。此所治七見，釋有二門：一約行、二約人。約行中，初一願邪，願小乘故。次三解邪，顛倒見故。然邪見惡戒唯是外邪，見取一種通於內邪，謂學大乘者執語成見故。次二行邪，藏非詐善故。後一信邪，信世間故。又於三寶決不信故，故《瑜伽》「邪見方便究竟者，誹謗決定故。」二約人者，初四是邪梵行求眾生，於中初一同法小乘、後三外道、次二是欲求、後一有求。今性不求，名離邪見。

第三「佛子」下結成增上者，此有三義：一遍護十善，即不闕義；二常無間，即清淨義，誤犯之垢不起間故；三常無斷，即常護義。具斯三義，得增上戒名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「佛子」下結成增上者，此有三義：一遍護十善，即不闕義；二常無間，即清淨義，誤犯之垢不起間故；三常無斷，即常護義。具斯三義，得增上戒名。

第二「復作是念」下攝善法戒，謂非唯律儀不闕不斷，常攝善法亦無斷闕。文中分三：初略觀不善起攝善行、次「佛子」下廣觀障治起攝善行、三「如是方便」下總結勸修。今初，分二：先明觀智、後「是故」下明起願行。今初，墮惡道者，有三種義：一者乘惡行往故，此即集因。經云「皆以十不善業」。二者依止自身能生苦惱，此即能墮一切眾生。三常墮種種苦相處，斯即所墮惡趣。上二皆苦果。業者因義，道者通到義。既要用不善方墮惡道，則非無因所用。唯是不善，故非邪因。後起願行者，由念眾生惡因果故，便起大悲要心二利。於中，先正修二利、後「何以」下徵以反釋。第二廣觀障治明攝善法中，謂觀五重善法，於上上清淨佛善起增上心，求學修行攝善法戒清淨行故。若直就經文，亦分二別：先明觀智、後「是故」下要心攝善。今論將後段攝屬佛善故，且分為二：先觀不善，唯是所治；後「十善業」下觀於善法，通能所治。今初，具有苦集。此中為明攝善故，略示其惡。既果舉三塗，則顯因亦三品，如後攝眾生戒經文自具。後攝觀十善具諸法門，然通相而辨善皆能治，以順理益物正反惡故。若隨相分，人天之善猶為所治，是苦集故。文分五重：今初，人天十善，以人天是世間之善，故不分之。實則亦具三品，謂人善為下、欲天為中、色無色界為上。言三品者，或由三時之心，或約境有勝劣，或心有輕重，或自作教他等。細論其義，多品不同，略言三五耳。為不善者，反此可知。《瑜伽》六十廣顯差別。第二「又此」下辨聲聞善。下三乘中各有三段：初標所修善同、次顯所用功異、後結成自乘。今聲聞中，「以智慧」下明所用異。於中，初句對前彰勝，以實相智修，不同人天無智善故。通觀上來善惡因果，皆是苦集所觀境故。次「心陜劣」下對後顯劣，有五種相：一因集，由集小因故心陜劣，陜謂修行少善、劣謂但能自利。二畏苦，即怖三界故。三捨心，即闕大悲，捨眾生故。上三唯劣菩薩，下二兼劣緣覺。四依止，即經從他，謂必藉師教故。五觀即聞聲解了，謂聞人無我法聲，心通達故。三成聲聞乘，結成自乘。然能治十善及與智慧，即是道諦，惡因果滅，善因果中使滅，名為滅諦。成聲聞乘，義舍道滅。第三緣覺善所用異中，初句總明，以能修習名修清淨，未能圓修不名具足。次「不從」下別顯，有三種相：一自覺，謂異聲聞，不從他聞，顯依止勝。二「大悲」下不能說法，大悲不具，無心起說；方便不具，力不堪說。若有利物，多但現通，此劣菩薩。三「悟解」已下即觀少境界。少有二義：一對前顯勝，以是利根 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「復作是念」下攝善法戒，謂非唯律儀不闕不斷，常攝善法亦無斷闕。文中分三：初略觀不善起攝善行、次「佛子」下廣觀障治起攝善行、三「如是方便」下總結勸修。今初，分二：先明觀智、後「是故」下明起願行。今初，墮惡道者，有三種義：一者乘惡行往故，此即集因。經云「皆以十不善業」。二者依止自身能生苦惱，此即能墮一切眾生。三常墮種種苦相處，斯即所墮惡趣。上二皆苦果。業者因義，道者通到義。既要用不善方墮惡道，則非無因所用。唯是不善，故非邪因。後起願行者，由念眾生惡因果故，便起大悲要心二利。於中，先正修二利、後「何以」下徵以反釋。第二廣觀障治明攝善法中，謂觀五重善法，於上上清淨佛善起增上心，求學修行攝善法戒清淨行故。若直就經文，亦分二別：先明觀智、後「是故」下要心攝善。今論將後段攝屬佛善故，且分為二：先觀不善，唯是所治；後「十善業」下觀於善法，通能所治。今初，具有苦集。此中為明攝善故，略示其惡。既果舉三塗，則顯因亦三品，如後攝眾生戒經文自具。後攝觀十善具諸法門，然通相而辨善皆能治，以順理益物正反惡故。若隨相分，人天之善猶為所治，是苦集故。文分五重：今初，人天十善，以人天是世間之善，故不分之。實則亦具三品，謂人善為下、欲天為中、色無色界為上。言三品者，或由三時之心，或約境有勝劣，或心有輕重，或自作教他等。細論其義，多品不同，略言三五耳。為不善者，反此可知。《瑜伽》六十廣顯差別。第二「又此」下辨聲聞善。下三乘中各有三段：初標所修善同、次顯所用功異、後結成自乘。今聲聞中，「以智慧」下明所用異。於中，初句對前彰勝，以實相智修，不同人天無智善故。通觀上來善惡因果，皆是苦集所觀境故。次「心陜劣」下對後顯劣，有五種相：一因集，由集小因故心陜劣，陜謂修行少善、劣謂但能自利。二畏苦，即怖三界故。三捨心，即闕大悲，捨眾生故。上三唯劣菩薩，下二兼劣緣覺。四依止，即經從他，謂必藉師教故。五觀即聞聲解了，謂聞人無我法聲，心通達故。三成聲聞乘，結成自乘。然能治十善及與智慧，即是道諦，惡因果滅，善因果中使滅，名為滅諦。成聲聞乘，義舍道滅。第三緣覺善所用異中，初句總明，以能修習名修清淨，未能圓修不名具足。次「不從」下別顯，有三種相：一自覺，謂異聲聞，不從他聞，顯依止勝。二「大悲」下不能說法，大悲不具，無心起說；方便不具，力不堪說。若有利物，多但現通，此劣菩薩。三「悟解」已下即觀少境界。少有二義：一對前顯勝，以是利根

，但觀苦集便悟甚深之觀，勝於聲聞。二對後彰劣，但觀人無我法，不同菩薩求佛大智等故。上之二乘，廣如《瑜伽．本地》中說。第四菩薩十善所用異中，有四種相：一因集、二用、三彼力、四地。四中，初一行因、次二行相、後一行位。言因集者，宿習善根依之起行。此又三義：一依一切善根起行故，即修治清淨具足。具足即一切善義，今經闕此二字，則不能異上辟支。此明自利。二心廣者，即利他心。三無量者，即大乘心。是二利行體。二具足悲愍，是菩薩用。三方便所攝，即以四攝攝生，是彼悲力。四「發生」下皆顯地義。地雖有十，就三祇滿處略舉三地，以攝餘七。一發生大願，即淨深心初地。二不捨眾生，即不退轉地。雖得寂滅不捨眾生，即八地。三希求佛智等，即受大位地，是第十地。此有三句：一觀求行證智度滿故、二盡淨諸地障故、三盡淨諸度蔽故。三成菩薩廣大行，結成自乘。第五佛善。上上是總；「一切」下別，有四種義顯上上事，前三屬佛、後一菩薩思齊。一者滅，謂不善業道共習氣滅故，種智清淨。二者捨，謂乃至證十力無畏不共之法，捨二乘故。三者方便，謂於菩薩乘一切佛法皆善巧成就故。四菩薩求無厭足，故云是故我今等行十善。上雖列五重十善，凡小但將化物非己所行，菩薩十善先已安住，故唯要心等行佛善。佛善望己是餘殘未修，一切智中自在純熟方為具足，亦滅習氣故云清淨。結勸可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，但觀苦集便悟甚深之觀，勝於聲聞。二對後彰劣，但觀人無我法，不同菩薩求佛大智等故。上之二乘，廣如《瑜伽．本地》中說。第四菩薩十善所用異中，有四種相：一因集、二用、三彼力、四地。四中，初一行因、次二行相、後一行位。言因集者，宿習善根依之起行。此又三義：一依一切善根起行故，即修治清淨具足。具足即一切善義，今經闕此二字，則不能異上辟支。此明自利。二心廣者，即利他心。三無量者，即大乘心。是二利行體。二具足悲愍，是菩薩用。三方便所攝，即以四攝攝生，是彼悲力。四「發生」下皆顯地義。地雖有十，就三祇滿處略舉三地，以攝餘七。一發生大願，即淨深心初地。二不捨眾生，即不退轉地。雖得寂滅不捨眾生，即八地。三希求佛智等，即受大位地，是第十地。此有三句：一觀求行證智度滿故、二盡淨諸地障故、三盡淨諸度蔽故。三成菩薩廣大行，結成自乘。第五佛善。上上是總；「一切」下別，有四種義顯上上事，前三屬佛、後一菩薩思齊。一者滅，謂不善業道共習氣滅故，種智清淨。二者捨，謂乃至證十力無畏不共之法，捨二乘故。三者方便，謂於菩薩乘一切佛法皆善巧成就故。四菩薩求無厭足，故云是故我今等行十善。上雖列五重十善，凡小但將化物非己所行，菩薩十善先已安住，故唯要心等行佛善。佛善望己是餘殘未修，一切智中自在純熟方為具足，亦滅習氣故云清淨。結勸可知。

第三「佛子十不善業道」下利益眾生戒。文分為二：初廣明攝生、後「佛子菩薩如是護持於戒」下結成益生之戒。前中，顯此戒增上有五種義：一者智、二者願、三行、四集、五集果。今初，謂善知眾生苦因果故。文分為三：初總明知因、二「於中」下別顯知果、三「佛子」下結成苦因。今初。總中果有三塗不同，因有三時階降，論名時差別。三時復二：一者約心，謂如殺生，欲殺、正殺、殺已，三時俱重，名為上者；隨一時輕為中者；三時俱輕為下者。二約時，謂少時、多時、盡壽作等。餘有三品，如上十善中說。復應於一一塗中各有三品等。然依《正法念經》，三塗各有邊正，正者為重、邊者為輕。正鬼望邊畜，則餓鬼罪重故。《雜集》等，鬼次於獄。若正畜望邊鬼，則畜生罪重故。今云下者，餓鬼因。二別顯知果中，十不善中各有二果差別：一報果差別，所謂三塗異熟；二習氣果差別，即人中殘報，是正報之餘。經中「若生人中得二種」是。然《雜集》、《瑜伽》等論，開習氣果以之為二：一約內報名等流果，即如經辨；二約外報感增上果，今經闕此。下依彼顯異熟報果，十惡攸同，今但解釋等流增上。然二等流多是前重後輕，輕即方便等流，重即正惡等流。十惡即分為十。初殺生中，殺令夭折不終天年，故得短命，即正惡等流。二未死受苦，故獲多病，即方便等流。怖無精光，感外增上資具等物乏少光澤。二盜損彼財，故獲貧窮，令其不得稱意受用故，共財不得自在，感外田苗霜雹損耗。三婬中令其妻不貞故、方便詃誘故，婬之穢污，感外臭惡塵坌。四妄語等流。又誹謗約違境，被誑約違心，言無實故，外感農作事業多不諧偶。五兩舌中令他離間故，親友成怨故，由出不平之言，外多險阻。六惡口中語體惡故、語用惡故，言恒有諍違惱他人，外感荊棘砂鹵等事。七綺語言無人受，機不領故，語不明了自綺錯故。以言綺故，外感果物不應其時。八貪欲中，已得不足故，未得欲求故。貪則念念欲多，感外增上日日減少。九瞋恚中二種等流，似前輕、後重。見其不可意故求彼長短；二惱害彼故，瞋不順物之情。外感增上其味辛苦，又多惡獸毒蟲。十邪見還生邪見之家，若水之流濕。心見不正，故多諂曲。總由不正，故外感上妙華果悉皆隱沒，似淨不淨、似安不安。是以觀果知因，應當除斷。三結成苦因，無邊苦聚由此生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「佛子十不善業道」下利益眾生戒。文分為二：初廣明攝生、後「佛子菩薩如是護持於戒」下結成益生之戒。前中，顯此戒增上有五種義：一者智、二者願、三行、四集、五集果。今初，謂善知眾生苦因果故。文分為三：初總明知因、二「於中」下別顯知果、三「佛子」下結成苦因。今初。總中果有三塗不同，因有三時階降，論名時差別。三時復二：一者約心，謂如殺生，欲殺、正殺、殺已，三時俱重，名為上者；隨一時輕為中者；三時俱輕為下者。二約時，謂少時、多時、盡壽作等。餘有三品，如上十善中說。復應於一一塗中各有三品等。然依《正法念經》，三塗各有邊正，正者為重、邊者為輕。正鬼望邊畜，則餓鬼罪重故。《雜集》等，鬼次於獄。若正畜望邊鬼，則畜生罪重故。今云下者，餓鬼因。二別顯知果中，十不善中各有二果差別：一報果差別，所謂三塗異熟；二習氣果差別，即人中殘報，是正報之餘。經中「若生人中得二種」是。然《雜集》、《瑜伽》等論，開習氣果以之為二：一約內報名等流果，即如經辨；二約外報感增上果，今經闕此。下依彼顯異熟報果，十惡攸同，今但解釋等流增上。然二等流多是前重後輕，輕即方便等流，重即正惡等流。十惡即分為十。初殺生中，殺令夭折不終天年，故得短命，即正惡等流。二未死受苦，故獲多病，即方便等流。怖無精光，感外增上資具等物乏少光澤。二盜損彼財，故獲貧窮，令其不得稱意受用故，共財不得自在，感外田苗霜雹損耗。三婬中令其妻不貞故、方便詃誘故，婬之穢污，感外臭惡塵坌。四妄語等流。又誹謗約違境，被誑約違心，言無實故，外感農作事業多不諧偶。五兩舌中令他離間故，親友成怨故，由出不平之言，外多險阻。六惡口中語體惡故、語用惡故，言恒有諍違惱他人，外感荊棘砂鹵等事。七綺語言無人受，機不領故，語不明了自綺錯故。以言綺故，外感果物不應其時。八貪欲中，已得不足故，未得欲求故。貪則念念欲多，感外增上日日減少。九瞋恚中二種等流，似前輕、後重。見其不可意故求彼長短；二惱害彼故，瞋不順物之情。外感增上其味辛苦，又多惡獸毒蟲。十邪見還生邪見之家，若水之流濕。心見不正，故多諂曲。總由不正，故外感上妙華果悉皆隱沒，似淨不淨、似安不安。是以觀果知因，應當除斷。三結成苦因，無邊苦聚由此生故。

第二「是故菩薩」下明願。依智起願，願為眾生自修善故。但離惡因惡果自亡，願修善因善果自至。問：惡名殺等，離即不殺，不殺即善。離惡住善，二相寧分？答：此有二意。一離殺，謂離作犯；住善，謂住止持。體則不殊，約持犯分。二作持止犯，反此可知。二離惡但是惡止，住善兼於善行，具有止作二持。止如前釋，作義云何？前三聚初已略指陳，今當重釋。謂非唯不殺，護眾生命如護己命，是第一善。守他財物如自己有，他妻亦然。實語軟語和合饒益，是語四善，非直無貪更能惠施，非唯不瞋慈悲和悅。何但無於邪見，乃成就正見，智慧深廣，斯即作也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「是故菩薩」下明願。依智起願，願為眾生自修善故。但離惡因惡果自亡，願修善因善果自至。問：惡名殺等，離即不殺，不殺即善。離惡住善，二相寧分？答：此有二意。一離殺，謂離作犯；住善，謂住止持。體則不殊，約持犯分。二作持止犯，反此可知。二離惡但是惡止，住善兼於善行，具有止作二持。止如前釋，作義云何？前三聚初已略指陳，今當重釋。謂非唯不殺，護眾生命如護己命，是第一善。守他財物如自己有，他妻亦然。實語軟語和合饒益，是語四善，非直無貪更能惠施，非唯不瞋慈悲和悅。何但無於邪見，乃成就正見，智慧深廣，斯即作也。

第三「自住」下明行依願起，行如誓修故。於中，初依前願以起自行、後「亦勸」下依於自行正攝眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「自住」下明行依願起，行如誓修故。於中，初依前願以起自行、後「亦勸」下依於自行正攝眾生。

第四「佛子」下明集者，依增上悲，念眾生故，生十種心。此十亦可俱通一切，論就別相為八種眾生：一於惡行眾生令住善行，故名利益；二為苦眾生令得安樂；三於怨憎眾生慈不加報；四於貧苦者悲欲拔之；五於樂眾生愍其放逸；六於外道攝令正信；七於同行者護令不退；八於攝一切菩提願眾生取如自己，以願同故。後之二心亦約此類，但後勝於前。九觀彼眾生乘大乘道，進趣之者敬之如師。十觀集具足功德者，敬如大師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「佛子」下明集者，依增上悲，念眾生故，生十種心。此十亦可俱通一切，論就別相為八種眾生：一於惡行眾生令住善行，故名利益；二為苦眾生令得安樂；三於怨憎眾生慈不加報；四於貧苦者悲欲拔之；五於樂眾生愍其放逸；六於外道攝令正信；七於同行者護令不退；八於攝一切菩提願眾生取如自己，以願同故。後之二心亦約此類，但後勝於前。九觀彼眾生乘大乘道，進趣之者敬之如師。十觀集具足功德者，敬如大師。

第五「作是念言」下集果。依前悲心起勝上欲，欲拔濟故。文中救攝十類眾生，皆言又作。文各有二：先觀所化、後「我當」下與濟拔心。前即所治，後即能治。前集之中欲顯差別，以其十心對八眾生。今十類中，一一生所容有如前十心救拔，十中初一解邪，故論云「依增上顛倒為首，餘九行邪。」論開為三：初五化欲求眾生，求外五欲故；次二化有求眾生，求三有中正報之果故；後二化梵行求眾生，求出道故。通上為四。然此所化但攝集中前六而闕後二者，以集者益物之心，起心義寬，乃至緣於具德生師仰故；今此正論救拔故，後二並非所救。縱其同行退轉須化，亦無大乘之外別有安處可云拔出。今第一化顛倒眾生中，先所化中邪見為總，謂四顛倒，理外推求故名邪見。次惡慧惡欲，此二是別。常樂二倒名為惡慧，專念分別方得行故；我淨二倒名為惡欲，不假專念即能行故。以性成故，由計我淨便欲名等，如《涅槃》說。後惡道稠林者，結其邪見為諸過因。惡道者，非正道故，顯前顛倒為現行煩惱行處。稠林者，亦為隨眠之因。後結能治中，住於正見通翻上邪行，於實道翻惡道稠林。第二化欲求眾生中，五段分二：初三化現得五欲受用生過、後二化未得五欲追求時過。前中即分為三：一受不共財、二受無厭足財、三受貯積財。今初，已得之物不與他共，於費用時生瞋過也。先明所治。互相破壞以為總句。破壞有二：一鬪諍，於言中；二對怨於心中，即分別彼我。「瞋恨」已下結其增長。由瞋恨故思念作報，身心惡行熾然不息。能治之中，慈能治瞋，如來之慈乃名無上。二化受無厭財。眾生求時無厭，以生貪過。初所治中有二：一貪取無厭，明內心難滿。二唯求財利者，形於身口邪命自活，結上三業。後三業，正命以為能治。三化受貯積財，積而不散順生三毒，增煩惱過。初所治中，染著生貪、散用生瞋；若積而能散，何有貪瞋？癡迷上二言種種煩惱因之熾然者，直觀經意，因上三毒更生煩惱。若準論意，因貯積財，積財即是煩惱因體。云何熾然？謂寶翫受用，數為煩惱之所燒故。然癡有二過：一迷前二。亦復不知何者是火，云何為失。二無求出意，故云不解出要。謂既迷火宅之為樂，寧有出心？後能治中，涅槃清涼，煩惱火滅故。上三即起煩惱眾生。第二有二願化。未得五欲追求時過，即造業眾生。分二：初一明追求現報造諸惡行、後一明追求後報造有漏善業。今初。先所治中有四種過：一愚癡覆心過。於中愚癡是癡體，重闇是癡相亦是癡過，餘皆癡過。一重闇者，迷現在苦，不知是苦。二妄見者，於現下苦妄見樂故，如見空 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「作是念言」下集果。依前悲心起勝上欲，欲拔濟故。文中救攝十類眾生，皆言又作。文各有二：先觀所化、後「我當」下與濟拔心。前即所治，後即能治。前集之中欲顯差別，以其十心對八眾生。今十類中，一一生所容有如前十心救拔，十中初一解邪，故論云「依增上顛倒為首，餘九行邪。」論開為三：初五化欲求眾生，求外五欲故；次二化有求眾生，求三有中正報之果故；後二化梵行求眾生，求出道故。通上為四。然此所化但攝集中前六而闕後二者，以集者益物之心，起心義寬，乃至緣於具德生師仰故；今此正論救拔故，後二並非所救。縱其同行退轉須化，亦無大乘之外別有安處可云拔出。今第一化顛倒眾生中，先所化中邪見為總，謂四顛倒，理外推求故名邪見。次惡慧惡欲，此二是別。常樂二倒名為惡慧，專念分別方得行故；我淨二倒名為惡欲，不假專念即能行故。以性成故，由計我淨便欲名等，如《涅槃》說。後惡道稠林者，結其邪見為諸過因。惡道者，非正道故，顯前顛倒為現行煩惱行處。稠林者，亦為隨眠之因。後結能治中，住於正見通翻上邪行，於實道翻惡道稠林。第二化欲求眾生中，五段分二：初三化現得五欲受用生過、後二化未得五欲追求時過。前中即分為三：一受不共財、二受無厭足財、三受貯積財。今初，已得之物不與他共，於費用時生瞋過也。先明所治。互相破壞以為總句。破壞有二：一鬪諍，於言中；二對怨於心中，即分別彼我。「瞋恨」已下結其增長。由瞋恨故思念作報，身心惡行熾然不息。能治之中，慈能治瞋，如來之慈乃名無上。二化受無厭財。眾生求時無厭，以生貪過。初所治中有二：一貪取無厭，明內心難滿。二唯求財利者，形於身口邪命自活，結上三業。後三業，正命以為能治。三化受貯積財，積而不散順生三毒，增煩惱過。初所治中，染著生貪、散用生瞋；若積而能散，何有貪瞋？癡迷上二言種種煩惱因之熾然者，直觀經意，因上三毒更生煩惱。若準論意，因貯積財，積財即是煩惱因體。云何熾然？謂寶翫受用，數為煩惱之所燒故。然癡有二過：一迷前二。亦復不知何者是火，云何為失。二無求出意，故云不解出要。謂既迷火宅之為樂，寧有出心？後能治中，涅槃清涼，煩惱火滅故。上三即起煩惱眾生。第二有二願化。未得五欲追求時過，即造業眾生。分二：初一明追求現報造諸惡行、後一明追求後報造有漏善業。今初。先所治中有四種過：一愚癡覆心過。於中愚癡是癡體，重闇是癡相亦是癡過，餘皆癡過。一重闇者，迷現在苦，不知是苦。二妄見者，於現下苦妄見樂故，如見空

華。三厚瞙者，不見未來當受苦報，如眼厚瞙都無所見也。二「入陰翳」下增惡遠善過。初句增惡，由迷異熟愚，順不善行增長結使，名入陰翳稠林。後失智慧光明者，此明遠善也，癡為善行障故。三行曠野險道，明受苦報過。生死長廣逈無所依，喻之曠野。多難障礙，復名險道。流轉稱行。四起諸惡見者，即無正對治過。論云「謂多作罪因，於臨終時見惡報相。」心生悔見者，或悔先所修、或起惡見，故名悔見，而不能集正對治，所以名過。後能治中，先得淨慧眼是體。此眼有二能：一見如實相、二由見實相即不隨他，具斯二義名真慧眼。以此二句總翻前過見，前皆實故。二化追求後報習善行者隨順險道過，謂以迷出世勝義愚，造福、不動業，求未來報，則常在險道。前所治中，十句分三：初句自體，謂即生死故。二「將墜」下障礙，謂在之難出故。三「隨順」下明失，謂住之失於出離善故。今初自體，謂由世間少善為根本故，則人天報危，故名險道。二障礙者，皆險道中事。文有八句，迷於苦集道滅，如次各二。一明有苦，謂心雖求出，而行順三塗，如臨深淵，故云將墜。二入惡見網中，此明迷苦。於苦果中妄生樂想，為惡見網縈，如世險道葛藟交加。三「為愚」下迷於集因，謂為愚癡所覆，不知煩惱、不覺業空，若加深林不見危險。四「隨逐」下明其造集。世寡正道，學即隨邪，復起邪業為行顛倒行，如險路多岐，動入豺狼之徑。雖疲行不已，欲進返迴。五譬如盲人，顯無道體、無正慧眼，但得果貪著，愛欲所盲。故《法華》云「著樂癡所盲」，即斯義也。如無目涉險，茫無所之。六無有導師者，明闕道緣。導師者，謂佛菩薩。既離明導，有二種失：一當生惡道；二今世後世雖處人天，放逸障見故，佛雖出世有不見聞。如盲無導師，若不陷深坑則坐而不進。七非出要道，謂為出要者，正迷於滅、希求涅槃而趣異處，謂於梵天乃至自在依正之所以為涅槃。推斯邪解以為正見，如在險道以塞為通。八入魔等者，顯有滅障。五種妙欲是魔境界，貪著為入。六塵劫善謂之惡賊，被牽為攝。三「隨順」下二句明失。初句依止怨，故失離惡法；後句遠善友，故失進善法。人法俱失。後能治中，拔出險道，總離前惡。住無畏城，是能離之處。若曠野遇城，眾難何畏。近對上文，若無知動念，則順魔心而遠佛意。寂照雙運，即出險難而入智城。上來化欲求竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華。三厚瞙者，不見未來當受苦報，如眼厚瞙都無所見也。二「入陰翳」下增惡遠善過。初句增惡，由迷異熟愚，順不善行增長結使，名入陰翳稠林。後失智慧光明者，此明遠善也，癡為善行障故。三行曠野險道，明受苦報過。生死長廣逈無所依，喻之曠野。多難障礙，復名險道。流轉稱行。四起諸惡見者，即無正對治過。論云「謂多作罪因，於臨終時見惡報相。」心生悔見者，或悔先所修、或起惡見，故名悔見，而不能集正對治，所以名過。後能治中，先得淨慧眼是體。此眼有二能：一見如實相、二由見實相即不隨他，具斯二義名真慧眼。以此二句總翻前過見，前皆實故。二化追求後報習善行者隨順險道過，謂以迷出世勝義愚，造福、不動業，求未來報，則常在險道。前所治中，十句分三：初句自體，謂即生死故。二「將墜」下障礙，謂在之難出故。三「隨順」下明失，謂住之失於出離善故。今初自體，謂由世間少善為根本故，則人天報危，故名險道。二障礙者，皆險道中事。文有八句，迷於苦集道滅，如次各二。一明有苦，謂心雖求出，而行順三塗，如臨深淵，故云將墜。二入惡見網中，此明迷苦。於苦果中妄生樂想，為惡見網縈，如世險道葛藟交加。三「為愚」下迷於集因，謂為愚癡所覆，不知煩惱、不覺業空，若加深林不見危險。四「隨逐」下明其造集。世寡正道，學即隨邪，復起邪業為行顛倒行，如險路多岐，動入豺狼之徑。雖疲行不已，欲進返迴。五譬如盲人，顯無道體、無正慧眼，但得果貪著，愛欲所盲。故《法華》云「著樂癡所盲」，即斯義也。如無目涉險，茫無所之。六無有導師者，明闕道緣。導師者，謂佛菩薩。既離明導，有二種失：一當生惡道；二今世後世雖處人天，放逸障見故，佛雖出世有不見聞。如盲無導師，若不陷深坑則坐而不進。七非出要道，謂為出要者，正迷於滅、希求涅槃而趣異處，謂於梵天乃至自在依正之所以為涅槃。推斯邪解以為正見，如在險道以塞為通。八入魔等者，顯有滅障。五種妙欲是魔境界，貪著為入。六塵劫善謂之惡賊，被牽為攝。三「隨順」下二句明失。初句依止怨，故失離惡法；後句遠善友，故失進善法。人法俱失。後能治中，拔出險道，總離前惡。住無畏城，是能離之處。若曠野遇城，眾難何畏。近對上文，若無知動念，則順魔心而遠佛意。寂照雙運，即出險難而入智城。上來化欲求竟。

第三有二段，化有求眾生。初一道差別，謂五趣流轉；後一界差別，三界繫閉。今初，先過、後治。過中，初句為總、「入欲」下別。總即沒在大河過，六道漂溺如彼大河，求有沒中所以是過。然總中含下別義，亦是賴耶瀑流、七識波浪。別中，彼大瀑水波浪有三種相：一自體漂流，謂五趣因果；二「身見」下為因起難，謂處之多害；三「安六處」下便成大失，失出離道。今初。自體有五種相，一深、二流、三名、四漂、五廣。但有其一已為難度，況具斯五，漂沒何疑。一深者，即具足四流無量水故，為煩惱河。二生死洄澓者，流也。上總四流煩惱因深，故此苦果常流無竭。上二即漂溺處，於此生死而漂溺故。三愛河漂轉者，名也。前明四流雖無惑不攝，愛潤生死，由此漂溺偏受河名。如愚墮河，愛即難出。四湍馳等者，漂也。此有二義：一顯河急，故云湍馳奔激。謂雖寶愛身欲令長久，而念念不住，是漂溺時。二由急故，不能如實知其過失，亦復不見涅槃彼岸，故云不暇觀察，是為如此漂溺。五為欲覺等隨逐者，廣也。謂隨欲等覺遍覺五塵，故名為廣，依此漂溺。《涅槃》則以欲等以為毒蟲。第二起難有四：一者執。執著我我所窟宅，不能動發，故云身見羅剎於中執取。言於中者，於陰窟之中。執取之言，亦含戒取。二「將其」下轉還，謂先捨欲已得生上界，由身見執，還生下界欲念之中。若準《涅槃》，愛見皆為羅剎。論經云愛見水中羅剎者，譯者迴文不盡。三「於所貪」下中著，謂於受用時，求欲等樂著故。四住我慢原阜者，增慢。謂於受用事時中，我慢大慢憍慢，自高輕彼故。慢令心高，故喻原阜，上不停法雨、下不見性水。廣平曰原。原自是高，原上加阜則慢上過慢，對涅槃岸以水為患，對佛性水則原阜為非。賢首云：「四中，初一見、次二愛、後一慢。愛中，一種子不滅故還來、二現行深著故泥溺。如人在河，四事難出：一被執住、二被迴流、三為泥溺、四滯枯洲不到彼岸。合喻思之。」三明失中有三：一善道無出意失。安六處聚落故，此無善因。二惡道無救失，此無救緣。三無能度者異處去失。謂離自善行，生諸難處，不值佛故。此雙闕因緣，通善惡道。後能治中，初起化心、後「以諸」下成化行。化行有六：一與善因，謂六度萬行以為船筏；二作救緣；三令無苦患；四令離集染；五證涅槃寂靜；六令得菩提大智。皆翻上三段，思之。云何能得此益？論云「以如實法」。云何如實？了生死實性本如，即苦患而證涅槃。見煩惱本源性離，即集染而成大智。如斯教者，真與善因、真能救也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三有二段，化有求眾生。初一道差別，謂五趣流轉；後一界差別，三界繫閉。今初，先過、後治。過中，初句為總、「入欲」下別。總即沒在大河過，六道漂溺如彼大河，求有沒中所以是過。然總中含下別義，亦是賴耶瀑流、七識波浪。別中，彼大瀑水波浪有三種相：一自體漂流，謂五趣因果；二「身見」下為因起難，謂處之多害；三「安六處」下便成大失，失出離道。今初。自體有五種相，一深、二流、三名、四漂、五廣。但有其一已為難度，況具斯五，漂沒何疑。一深者，即具足四流無量水故，為煩惱河。二生死洄澓者，流也。上總四流煩惱因深，故此苦果常流無竭。上二即漂溺處，於此生死而漂溺故。三愛河漂轉者，名也。前明四流雖無惑不攝，愛潤生死，由此漂溺偏受河名。如愚墮河，愛即難出。四湍馳等者，漂也。此有二義：一顯河急，故云湍馳奔激。謂雖寶愛身欲令長久，而念念不住，是漂溺時。二由急故，不能如實知其過失，亦復不見涅槃彼岸，故云不暇觀察，是為如此漂溺。五為欲覺等隨逐者，廣也。謂隨欲等覺遍覺五塵，故名為廣，依此漂溺。《涅槃》則以欲等以為毒蟲。第二起難有四：一者執。執著我我所窟宅，不能動發，故云身見羅剎於中執取。言於中者，於陰窟之中。執取之言，亦含戒取。二「將其」下轉還，謂先捨欲已得生上界，由身見執，還生下界欲念之中。若準《涅槃》，愛見皆為羅剎。論經云愛見水中羅剎者，譯者迴文不盡。三「於所貪」下中著，謂於受用時，求欲等樂著故。四住我慢原阜者，增慢。謂於受用事時中，我慢大慢憍慢，自高輕彼故。慢令心高，故喻原阜，上不停法雨、下不見性水。廣平曰原。原自是高，原上加阜則慢上過慢，對涅槃岸以水為患，對佛性水則原阜為非。賢首云：「四中，初一見、次二愛、後一慢。愛中，一種子不滅故還來、二現行深著故泥溺。如人在河，四事難出：一被執住、二被迴流、三為泥溺、四滯枯洲不到彼岸。合喻思之。」三明失中有三：一善道無出意失。安六處聚落故，此無善因。二惡道無救失，此無救緣。三無能度者異處去失。謂離自善行，生諸難處，不值佛故。此雙闕因緣，通善惡道。後能治中，初起化心、後「以諸」下成化行。化行有六：一與善因，謂六度萬行以為船筏；二作救緣；三令無苦患；四令離集染；五證涅槃寂靜；六令得菩提大智。皆翻上三段，思之。云何能得此益？論云「以如實法」。云何如實？了生死實性本如，即苦患而證涅槃。見煩惱本源性離，即集染而成大智。如斯教者，真與善因、真能救也。

第二明界差別。先過、後治。過中，初句為總。三界繫縛猶如牢獄，求有處之所以為過。次「多諸」下別。別明世獄有五過隨逐：一苦事、二財盡、三愛離、四有縛、五障礙，三界之獄亦然。此五示五種難差別：一無病難。無病是樂；病則有苦，與破為難。下難義準之。苦謂身諸病苦，惱謂心病愁惱。二常懷愛憎是資生難，愛彼資生求而不得，憎彼貧窮遠之強會。三親難，親愛別離故生憂怖。四戒難，雖生上界暫離犯戒，不免戒行相違，還為貪械所縛，謂報盡起於欲惡。明上二界非欲永滅，故此貪欲通繫三界，五見難，雖得世間八禪定智，亦為無明所覆，與正見相違。後能治中，若如實了知三界之相，無有生死非實非虛，則自無障礙，果證圓寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明界差別。先過、後治。過中，初句為總。三界繫縛猶如牢獄，求有處之所以為過。次「多諸」下別。別明世獄有五過隨逐：一苦事、二財盡、三愛離、四有縛、五障礙，三界之獄亦然。此五示五種難差別：一無病難。無病是樂；病則有苦，與破為難。下難義準之。苦謂身諸病苦，惱謂心病愁惱。二常懷愛憎是資生難，愛彼資生求而不得，憎彼貧窮遠之強會。三親難，親愛別離故生憂怖。四戒難，雖生上界暫離犯戒，不免戒行相違，還為貪械所縛，謂報盡起於欲惡。明上二界非欲永滅，故此貪欲通繫三界，五見難，雖得世間八禪定智，亦為無明所覆，與正見相違。後能治中，若如實了知三界之相，無有生死非實非虛，則自無障礙，果證圓寂。

第四有二段，化梵行求眾生。分二：初段化邪梵行求，令捨邪歸正；後段化同法小乘，令捨權歸實。今初。先明過中，初句為總，謂執著於我過。然諸外道執見雖多，以我為本，斷常等見皆因此生。次「於諸蘊」下別。別有六句：前三失道故遠第一義樂、後三失滅故具足諸苦。今初。一於諸蘊窟宅不求出離者，無始發方便，謂彼外道眾生欲趣涅槃，以有我故，於五陰舍不能動發。二所趣不真。內入無我故名空聚，我想妄計遍於六根，故名為依。三造行不正。既求涅槃應行八正，翻行邪道四顛倒行，以彼計蘊身受心法為淨等故。後三中，一四大乖違苦，謂老病死苦人皆欲遠，由計我故四毒常侵。二五陰隨逐苦，五蘊具諸結過，常能害人善法故。二怨賊六受無量苦者，上不說者皆在其中，亦總結前五也。後能治中，上由計我處處生著，唯大涅槃是無著處。云何能得？謂如實法。如實法者，略有三義：一上怨賊等，外道不知，計我處之；今菩薩教之觀過，了無有人。二假以世喻。喻所不及，則五陰等過於怨等。三知其實性。人法俱空，皆是最勝無所著處。餘如《涅槃》二十一說。第二化同法小乘。初起過中有三：初不求大因過，利生懈怠為陜，佛法無量退沒不證為劣；二「不行」下不願大果過；三「雖欲」下明修行過，不定聚眾生實有大乘出離之法，而修行小乘。後能治中，廣大佛法即諸度萬行。登地已上名為廣大，皆佛因法。廣大智慧通於因果。翻前陜劣總名廣大。上來廣明攝眾生竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四有二段，化梵行求眾生。分二：初段化邪梵行求，令捨邪歸正；後段化同法小乘，令捨權歸實。今初。先明過中，初句為總，謂執著於我過。然諸外道執見雖多，以我為本，斷常等見皆因此生。次「於諸蘊」下別。別有六句：前三失道故遠第一義樂、後三失滅故具足諸苦。今初。一於諸蘊窟宅不求出離者，無始發方便，謂彼外道眾生欲趣涅槃，以有我故，於五陰舍不能動發。二所趣不真。內入無我故名空聚，我想妄計遍於六根，故名為依。三造行不正。既求涅槃應行八正，翻行邪道四顛倒行，以彼計蘊身受心法為淨等故。後三中，一四大乖違苦，謂老病死苦人皆欲遠，由計我故四毒常侵。二五陰隨逐苦，五蘊具諸結過，常能害人善法故。二怨賊六受無量苦者，上不說者皆在其中，亦總結前五也。後能治中，上由計我處處生著，唯大涅槃是無著處。云何能得？謂如實法。如實法者，略有三義：一上怨賊等，外道不知，計我處之；今菩薩教之觀過，了無有人。二假以世喻。喻所不及，則五陰等過於怨等。三知其實性。人法俱空，皆是最勝無所著處。餘如《涅槃》二十一說。第二化同法小乘。初起過中有三：初不求大因過，利生懈怠為陜，佛法無量退沒不證為劣；二「不行」下不願大果過；三「雖欲」下明修行過，不定聚眾生實有大乘出離之法，而修行小乘。後能治中，廣大佛法即諸度萬行。登地已上名為廣大，皆佛因法。廣大智慧通於因果。翻前陜劣總名廣大。上來廣明攝眾生竟。

第二「佛子」下結成攝生之戒。護持於戒，即前律儀及攝善法，故能增長慈悲之心，即益生戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子」下結成攝生之戒。護持於戒，即前律儀及攝善法，故能增長慈悲之心，即益生戒。

第二位果，唯無發趣，三果同前，故論云有同者無者。亦名果校量勝者，三果皆勝初地故。初調柔中三：一調柔相；二「佛子此菩薩」下別地行相；三「佛子是名」下總結地名。初中三，謂法、喻、合。法中三：初見諸佛為練行緣。二「於諸佛」下明能練行，於中先供養；後「於諸佛」下受法，更受十善，即學佛善也，是戒地故。三「是菩薩」下所練淨中，對前勝者，以離慳嫉、破戒二種垢故。初地菩薩戒未淨故，施亦未淨。前就初地說檀度滿，令更轉淨，以離二垢說名離垢故。故喻初地金但火鍊，以除外垢；今此置礬石中，兼內淨體明，云一切淨。法合可知。二別地行中，以離語四過，說愛語偏多。二「菩薩住此」下攝報果，先明在家、後「若欲」下出家。在家中二：先上勝身，即金輪王；後「能除」下明上勝果。三「若以菩薩」下願智果，竝如初地。第三重頌中，有十五頌，分三：初十頌位行，於中有四：初一頌頌十種直心、二有二頌頌律儀戒、三二頌半頌攝善戒、四有四頌半頌攝眾生戒；二有四頌頌位果；三有一頌結歎所說。二地竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二位果，唯無發趣，三果同前，故論云有同者無者。亦名果校量勝者，三果皆勝初地故。初調柔中三：一調柔相；二「佛子此菩薩」下別地行相；三「佛子是名」下總結地名。初中三，謂法、喻、合。法中三：初見諸佛為練行緣。二「於諸佛」下明能練行，於中先供養；後「於諸佛」下受法，更受十善，即學佛善也，是戒地故。三「是菩薩」下所練淨中，對前勝者，以離慳嫉、破戒二種垢故。初地菩薩戒未淨故，施亦未淨。前就初地說檀度滿，令更轉淨，以離二垢說名離垢故。故喻初地金但火鍊，以除外垢；今此置礬石中，兼內淨體明，云一切淨。法合可知。二別地行中，以離語四過，說愛語偏多。二「菩薩住此」下攝報果，先明在家、後「若欲」下出家。在家中二：先上勝身，即金輪王；後「能除」下明上勝果。三「若以菩薩」下願智果，竝如初地。第三重頌中，有十五頌，分三：初十頌位行，於中有四：初一頌頌十種直心、二有二頌頌律儀戒、三二頌半頌攝善戒、四有四頌半頌攝眾生戒；二有四頌頌位果；三有一頌結歎所說。二地竟。