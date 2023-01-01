大方廣佛華嚴經疏卷第三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第三十四

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

自下大文第三「佛子此菩薩以大悲」下安住地分，中三：初總明安住、二「所謂」下別顯安住、三「佛子菩薩以成就」下總結安住。今初。文有三句：一大悲為首是安住因，菩薩所行皆為眾生，悲為行本，故言為首。二廣大志樂無能沮壞，是安住觀。論云「煩惱小乘不能壞此觀故。」謂契理深心為大，故煩惱不能壞。悲化兼物為廣，故小乘不能壞也。三轉更勤修一切善根而得成就，是安住行。此望初句是智導悲，望第二句是行填願。此所修善，即下三十句顯示。第二別顯安住，即顯前第三勤修善根。云何勤修？此有三十句，顯三種成就：一信心成就、二修行成就、三迴向成就。信為行始，次依信起行，後迴行成德，以為行修次第。今初。信心十句，初總、餘別。總云信增上者，隨所有事，謂下所列諦寶等境深信決定，名為增上。別中有九：初六始起信心、後三信增成欲。前中，初二自利、後四利他。自利中，一敬信增上，謂遍信三寶，名多淨信。二淨信增上，自證真淨智解故。上二皆云清淨，是信之性。三決定信增上，分別令他證淨智故，即利他之行。四悲、五慈、六無疲厭，此三增上皆利他心，慈悲明心大、無厭明心常。後三中，七慚愧信增上，是所成行體。謂有慚愧故，治慳等蔽，不著世間，成檀等度故。八柔和信增上，是得等侶，於同法者不惱亂故。九敬法信增上，於所入法益敬信故。第二「日夜」下修行成就中九句，初總、餘別。總云無厭足者，即無間修。別有八集，前七教行、後一證行。前中，初二攝法方便：一親近集，近善友意在不忘諸法故；二樂法集，於問答中論義解釋，心喜樂故。後五句次第修行。於中前三，內觀順理之行：一多聞集，斯即聞慧；二正觀集，即是思慧；三不著集，即是修慧，於三昧中無依著故。後二隨緣離著行，謂六不貪集，是知足行，已得不貪故；七不求集，是少欲行，未得不求故；八如寶心集，即證行圓明，常現前故。又難得無垢勢力，莊嚴殊勝不改證心，同此具六義故。上依論釋竟。其第六七集更有一理，謂第六心是遠離修，修對治心離三過故。諸說法者有三種過：一著利養，求四事故，少欲知足則能治之；二取名聞，為勝他故，正念定慧則能治之；三為他屬過，愛敬事故，遠離精進則能治之。此中能治，即大人覺。其第七句是觀過修。八種不淨是謂資生，一切不求，見不淨故。此比論釋，通局有殊。第三「求一切智」下迴向成就，謂求一切智是迴向菩提。有十二句，初總、餘別。總即所求之事，名之為家，一切智地是求處故。別即能求之因，有十一求：初一顯能求之觀，名為依家，於 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下大文第三「佛子此菩薩以大悲」下安住地分，中三：初總明安住、二「所謂」下別顯安住、三「佛子菩薩以成就」下總結安住。今初。文有三句：一大悲為首是安住因，菩薩所行皆為眾生，悲為行本，故言為首。二廣大志樂無能沮壞，是安住觀。論云「煩惱小乘不能壞此觀故。」謂契理深心為大，故煩惱不能壞。悲化兼物為廣，故小乘不能壞也。三轉更勤修一切善根而得成就，是安住行。此望初句是智導悲，望第二句是行填願。此所修善，即下三十句顯示。第二別顯安住，即顯前第三勤修善根。云何勤修？此有三十句，顯三種成就：一信心成就、二修行成就、三迴向成就。信為行始，次依信起行，後迴行成德，以為行修次第。今初。信心十句，初總、餘別。總云信增上者，隨所有事，謂下所列諦寶等境深信決定，名為增上。別中有九：初六始起信心、後三信增成欲。前中，初二自利、後四利他。自利中，一敬信增上，謂遍信三寶，名多淨信。二淨信增上，自證真淨智解故。上二皆云清淨，是信之性。三決定信增上，分別令他證淨智故，即利他之行。四悲、五慈、六無疲厭，此三增上皆利他心，慈悲明心大、無厭明心常。後三中，七慚愧信增上，是所成行體。謂有慚愧故，治慳等蔽，不著世間，成檀等度故。八柔和信增上，是得等侶，於同法者不惱亂故。九敬法信增上，於所入法益敬信故。第二「日夜」下修行成就中九句，初總、餘別。總云無厭足者，即無間修。別有八集，前七教行、後一證行。前中，初二攝法方便：一親近集，近善友意在不忘諸法故；二樂法集，於問答中論義解釋，心喜樂故。後五句次第修行。於中前三，內觀順理之行：一多聞集，斯即聞慧；二正觀集，即是思慧；三不著集，即是修慧，於三昧中無依著故。後二隨緣離著行，謂六不貪集，是知足行，已得不貪故；七不求集，是少欲行，未得不求故；八如寶心集，即證行圓明，常現前故。又難得無垢勢力，莊嚴殊勝不改證心，同此具六義故。上依論釋竟。其第六七集更有一理，謂第六心是遠離修，修對治心離三過故。諸說法者有三種過：一著利養，求四事故，少欲知足則能治之；二取名聞，為勝他故，正念定慧則能治之；三為他屬過，愛敬事故，遠離精進則能治之。此中能治，即大人覺。其第七句是觀過修。八種不淨是謂資生，一切不求，見不淨故。此比論釋，通局有殊。第三「求一切智」下迴向成就，謂求一切智是迴向菩提。有十二句，初總、餘別。總即所求之事，名之為家，一切智地是求處故。別即能求之因，有十一求：初一顯能求之觀，名為依家，於

前家中分別觀察具足十力無畏等故；餘十能求之行，并總都有三求。於求行中又分總別，總名無障求，謂求諸度無著法故，能除蔽障；下九句別，別治諸障故。初二對治檀中二垢：一者離求，治於陷曲。見乞求者，詐現方便，一向無心與故。二如說能行求，治不隨先言許而不與，或許多勝與少劣故。又前是諂，後則是妄。三者護求，治戒一垢，謂不護實語，違本所受，犯已覆藏故。四不污求，治忍一垢，謂惱亂他業，是污如來利益家故。五不捨求，治進一垢，謂菩薩戒法無量不可具持，劫數長遠不可常持，戒法精妙難持難行，不可善持生退轉心。本不捨菩薩戒，具能持之，不捨律儀故。能持難持，不捨三聚，能行難行也。進策萬行而偏就戒辨者，有三義故，一戒為三學之首故、二戒具三聚故、三戒通事理難行易敗故，寄以策之。六不動求，治禪二垢：一者亂心外攀，如山治之；二者不能調伏憶想分別，一切智心治之。下之三句治般若三垢，即三道障。謂七不捨成就求，治障不住道垢，謂無善巧方便一向涅槃，現不捨世間治之；一向世間，現成就出世治之。異於凡小，成不住道。八者集求，治障助道垢。九者常求，求治障證道垢，於上勝妙證法之中願欲心薄故。上來迴向成就竟。第三總結者，上三十句廣於勤行。具足成就此勤行有四：一信、二欲、三精進、四方便。信謂忍受決定。欲謂希求，趣彼行故。初十句中，前七是信、後三是欲。次十是精進，對行造修。後十是方便行，成巧求故。是名此地說分中安住，故云成就如是淨治地法名為安住。上依論辨，更有別理。上多淨信，已能永斷闡提不信障；發生悲愍尊重教法等，亦能永斷凡夫著我障；日夜勤修無有疲倦，又能永斷聲聞畏苦障；求一切智乃至常求上上勝道，亦能永斷緣覺捨悲心障，故云淨治地法。安住地分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前家中分別觀察具足十力無畏等故；餘十能求之行，并總都有三求。於求行中又分總別，總名無障求，謂求諸度無著法故，能除蔽障；下九句別，別治諸障故。初二對治檀中二垢：一者離求，治於陷曲。見乞求者，詐現方便，一向無心與故。二如說能行求，治不隨先言許而不與，或許多勝與少劣故。又前是諂，後則是妄。三者護求，治戒一垢，謂不護實語，違本所受，犯已覆藏故。四不污求，治忍一垢，謂惱亂他業，是污如來利益家故。五不捨求，治進一垢，謂菩薩戒法無量不可具持，劫數長遠不可常持，戒法精妙難持難行，不可善持生退轉心。本不捨菩薩戒，具能持之，不捨律儀故。能持難持，不捨三聚，能行難行也。進策萬行而偏就戒辨者，有三義故，一戒為三學之首故、二戒具三聚故、三戒通事理難行易敗故，寄以策之。六不動求，治禪二垢：一者亂心外攀，如山治之；二者不能調伏憶想分別，一切智心治之。下之三句治般若三垢，即三道障。謂七不捨成就求，治障不住道垢，謂無善巧方便一向涅槃，現不捨世間治之；一向世間，現成就出世治之。異於凡小，成不住道。八者集求，治障助道垢。九者常求，求治障證道垢，於上勝妙證法之中願欲心薄故。上來迴向成就竟。第三總結者，上三十句廣於勤行。具足成就此勤行有四：一信、二欲、三精進、四方便。信謂忍受決定。欲謂希求，趣彼行故。初十句中，前七是信、後三是欲。次十是精進，對行造修。後十是方便行，成巧求故。是名此地說分中安住，故云成就如是淨治地法名為安住。上依論辨，更有別理。上多淨信，已能永斷闡提不信障；發生悲愍尊重教法等，亦能永斷凡夫著我障；日夜勤修無有疲倦，又能永斷聲聞畏苦障；求一切智乃至常求上上勝道，亦能永斷緣覺捨悲心障，故云淨治地法。安住地分竟。

大文第四校量勝分，謂住此地中勝二乘故。論生既云住此地中勝者，明知願等初住地分已有，但文不累安，故居安住之後，非是地滿方有願也。問：經云「初發已為天人師，勝出聲聞及緣覺」，故沙彌發心羅漢推敬。如何至此方辨勝耶？答：然其勝義乃有眾多，統而收之不出三種，謂願、行、智。此三歷位故有眾多，略明十位：一初發心勝，通於一切凡夫，如沙彌等。此通三心。二信勝，亦通三心。三解勝、四行勝、五顯勝，此三即三賢別歷三心。六證入勝，齊證三心、雙證二空是為智勝，起十大願即是願勝，備修諸行即是行勝。下辨果勝亦三心果，此中行智由願導故所以最勝。依行布說，七地已上智方自勝，故下經云「從初地來彼悉超過」，但以願求諸佛法故，非是自智觀察之力；今此七地自智力故，一切二乘所不能及。論主立願為校量勝，憑此明文。雖歷諸地戒定道品等，地地超勝，亦不出三心故。七從第七地去名權實自智勝；八無功起行勝；九上等諸佛勝；十究竟勝，所謂諸佛三心果滿。今此正明願行勝也，文分為三：一願勝，謂標志遐廣；二修行勝，依願造修；三果利益勝，即位行成就。今初，二義故勝二乘：一常勤修習無量行故、二與一切眾生同行故。同行即是十無盡句。釋此願勝，先以五門分別：一名體、二修證、三行位、四因果、五立意圓融。五各二義，則有十門。初中，先名、後體。名中，先總、後別。總云願者，是希求義，故下論云發諸大願者，隨心求義故。而言大者，下論云光明善根轉勝增廣故。謂教證二光與行願善根轉勝地前，廣彌法界，故十願中皆云廣大如法界也。《瑜伽》四十五云「菩薩所修正願，略有五種：一者發心願、二受生願、三所行願、四者正願、五者大願。初求菩提。次攝生處，生三無倒思擇諸法，願於境界修無量等四願，當來攝受一切菩薩善法，故名正願。大願即從正願所出。」此復有十，全同今經。今揀異前四故云大願，兼取所從即後二願。別別大相，至文當知。後顯別名，《瑜伽》三十五及諸《攝論》皆有明文，並如下文當願自釋。今且依梁論略列：一供養願、二受持願、三轉法輪願、四修行二利願、五成熟眾生願、六承事願、七淨土願、八不離願、九利益願、十成正覺願。後體性者，剋性即以欲總解信三為自性。若取所依悲智相導，即後得智以為願體。若并眷屬，一一皆以一切俱行功德為性。故論云光明善根者，光明即後得智，善根即信等及行。二修證者，先約修行，初七修始、次二修熟、後一修成得果。後約證者，地前已發，今此十願齊證。三行位者，先約於行，初二自利、次 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第四校量勝分，謂住此地中勝二乘故。論生既云住此地中勝者，明知願等初住地分已有，但文不累安，故居安住之後，非是地滿方有願也。問：經云「初發已為天人師，勝出聲聞及緣覺」，故沙彌發心羅漢推敬。如何至此方辨勝耶？答：然其勝義乃有眾多，統而收之不出三種，謂願、行、智。此三歷位故有眾多，略明十位：一初發心勝，通於一切凡夫，如沙彌等。此通三心。二信勝，亦通三心。三解勝、四行勝、五顯勝，此三即三賢別歷三心。六證入勝，齊證三心、雙證二空是為智勝，起十大願即是願勝，備修諸行即是行勝。下辨果勝亦三心果，此中行智由願導故所以最勝。依行布說，七地已上智方自勝，故下經云「從初地來彼悉超過」，但以願求諸佛法故，非是自智觀察之力；今此七地自智力故，一切二乘所不能及。論主立願為校量勝，憑此明文。雖歷諸地戒定道品等，地地超勝，亦不出三心故。七從第七地去名權實自智勝；八無功起行勝；九上等諸佛勝；十究竟勝，所謂諸佛三心果滿。今此正明願行勝也，文分為三：一願勝，謂標志遐廣；二修行勝，依願造修；三果利益勝，即位行成就。今初，二義故勝二乘：一常勤修習無量行故、二與一切眾生同行故。同行即是十無盡句。釋此願勝，先以五門分別：一名體、二修證、三行位、四因果、五立意圓融。五各二義，則有十門。初中，先名、後體。名中，先總、後別。總云願者，是希求義，故下論云發諸大願者，隨心求義故。而言大者，下論云光明善根轉勝增廣故。謂教證二光與行願善根轉勝地前，廣彌法界，故十願中皆云廣大如法界也。《瑜伽》四十五云「菩薩所修正願，略有五種：一者發心願、二受生願、三所行願、四者正願、五者大願。初求菩提。次攝生處，生三無倒思擇諸法，願於境界修無量等四願，當來攝受一切菩薩善法，故名正願。大願即從正願所出。」此復有十，全同今經。今揀異前四故云大願，兼取所從即後二願。別別大相，至文當知。後顯別名，《瑜伽》三十五及諸《攝論》皆有明文，並如下文當願自釋。今且依梁論略列：一供養願、二受持願、三轉法輪願、四修行二利願、五成熟眾生願、六承事願、七淨土願、八不離願、九利益願、十成正覺願。後體性者，剋性即以欲總解信三為自性。若取所依悲智相導，即後得智以為願體。若并眷屬，一一皆以一切俱行功德為性。故論云光明善根者，光明即後得智，善根即信等及行。二修證者，先約修行，初七修始、次二修熟、後一修成得果。後約證者，地前已發，今此十願齊證。三行位者，先約於行，初二自利、次

五利他。一以何身？謂攝法上首，而為利他轉法之身。二以何心？謂即令他修行之心。三何者眾生、四眾生住處、五自身住何處能化眾生，上三可知。後三不定一，即八是自利滿、九是利他滿、十是二利得果；或俱自利，論云「後三顯自身故」；或俱利他，論云「此三示現如實教化眾生故」。若約通論，十皆二利，故論云「校量勝有二：一行無量行，即是自利。二與眾生同，即是利他。」後約位者，通則十皆初地所得，別則前七明行，已如上辨。後三明位，下論云「一得地校量勝，初地至九地。二得菩薩地盡校量勝，即第十地。三得一切地盡究竟故，即如來地。」四約因果者，若就言顯，前九求因、後一求果。若約具攝，七亦求果，是依果故，十是正果，餘皆是因。五立意圓融者，先立意所以，但說十者，已攝二嚴二利因果行位無不周故。又為表此無盡願故，故下云「一一皆攝阿僧祇願而為眷屬。」言圓融者，以稱性故。一願之中具一切願，即入重重，如常所辨。六相圓融，正在此文。已知大意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五利他。一以何身？謂攝法上首，而為利他轉法之身。二以何心？謂即令他修行之心。三何者眾生、四眾生住處、五自身住何處能化眾生，上三可知。後三不定一，即八是自利滿、九是利他滿、十是二利得果；或俱自利，論云「後三顯自身故」；或俱利他，論云「此三示現如實教化眾生故」。若約通論，十皆二利，故論云「校量勝有二：一行無量行，即是自利。二與眾生同，即是利他。」後約位者，通則十皆初地所得，別則前七明行，已如上辨。後三明位，下論云「一得地校量勝，初地至九地。二得菩薩地盡校量勝，即第十地。三得一切地盡究竟故，即如來地。」四約因果者，若就言顯，前九求因、後一求果。若約具攝，七亦求果，是依果故，十是正果，餘皆是因。五立意圓融者，先立意所以，但說十者，已攝二嚴二利因果行位無不周故。又為表此無盡願故，故下云「一一皆攝阿僧祇願而為眷屬。」言圓融者，以稱性故。一願之中具一切願，即入重重，如常所辨。六相圓融，正在此文。已知大意。

次正釋文。文分為二：初正顯十願，彰自勤行；後明十盡句，與眾生共。今初，分四：一總標、二「所謂」下別列、三「佛子菩薩住歡喜地」下總結、四「以此十願門為首」下明攝眷屬。今初。初句明成願之位是歡喜地。次「能成就」下正明總願。能成就言，該下三句：一始起要期，云如是大誓願，隨心求義故。二方便起行，云如是大勇猛，謂成彼一一願中，所作方便皆勇猛故。三願遂行成，云如是大作用，謂如供佛願，便能供故。餘例此知。論云「菩薩住此地，漸次久習，起此三行，非一時故。」是知此願亦即是行，稱願行故。非如凡夫空有要期，是以總言能成就也。以總該別，十願皆有此三。二別列中，十願不同即為十段。一一願中文各有四，皆初四字總標起願、次顯願行相、三「廣大」下彰願德能、四「一切劫數」下明願分齊。初後二段文通義局；第二行相文義俱局；第三德能文義俱通，十願無別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次正釋文。文分為二：初正顯十願，彰自勤行；後明十盡句，與眾生共。今初，分四：一總標、二「所謂」下別列、三「佛子菩薩住歡喜地」下總結、四「以此十願門為首」下明攝眷屬。今初。初句明成願之位是歡喜地。次「能成就」下正明總願。能成就言，該下三句：一始起要期，云如是大誓願，隨心求義故。二方便起行，云如是大勇猛，謂成彼一一願中，所作方便皆勇猛故。三願遂行成，云如是大作用，謂如供佛願，便能供故。餘例此知。論云「菩薩住此地，漸次久習，起此三行，非一時故。」是知此願亦即是行，稱願行故。非如凡夫空有要期，是以總言能成就也。以總該別，十願皆有此三。二別列中，十願不同即為十段。一一願中文各有四，皆初四字總標起願、次顯願行相、三「廣大」下彰願德能、四「一切劫數」下明願分齊。初後二段文通義局；第二行相文義俱局；第三德能文義俱通，十願無別故。

今初，供養願，準論，願供養勝田師及法主，此則通供；經從勝故，但云供佛。文中闕於總標，以近前總如是大願故。二三兩段各有三義，通成六大，顯初供養大願之義。今初，行相之中三大義者，一心大，即經生廣大清淨決定解。謂增上敬重，深稱佛境，故云廣大。迴向菩提，決定信故，名清淨決定解，清淨解言信因果故。此上論意局在初願。若以義求，通餘九願皆為菩提，廣大無限無疑淨信而起願故。二以一切供養之具，即供具大，此是行緣。三「恭敬」下福田大，於中令無有餘是總相。無餘有三：一一切佛無餘，即是行境；二一切供養無餘、三一切恭敬無餘，此二行體。由上二義，成上敬田。上三皆云一切者，佛即三身，亦兼十身。供養有三：一衣等利養、二香等敬養、三戒等行供養。恭敬亦三：一給侍恭敬、二迎送恭敬、三修行恭敬，即敬順佛故。上三各三，豎論一切；若橫論一切，則佛該十方無盡等，餘二準思。二彰願德能，言三大者，一攝功德大，如經廣大如法界，一切餘善根中勝故；二因大，即究竟如虛空，無常愛果無量因故；三時大，即盡未來際，此因得涅槃常果故。三明願分齊，十願文同，所作各異。此應盡未來際行供養故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初，供養願，準論，願供養勝田師及法主，此則通供；經從勝故，但云供佛。文中闕於總標，以近前總如是大願故。二三兩段各有三義，通成六大，顯初供養大願之義。今初，行相之中三大義者，一心大，即經生廣大清淨決定解。謂增上敬重，深稱佛境，故云廣大。迴向菩提，決定信故，名清淨決定解，清淨解言信因果故。此上論意局在初願。若以義求，通餘九願皆為菩提，廣大無限無疑淨信而起願故。二以一切供養之具，即供具大，此是行緣。三「恭敬」下福田大，於中令無有餘是總相。無餘有三：一一切佛無餘，即是行境；二一切供養無餘、三一切恭敬無餘，此二行體。由上二義，成上敬田。上三皆云一切者，佛即三身，亦兼十身。供養有三：一衣等利養、二香等敬養、三戒等行供養。恭敬亦三：一給侍恭敬、二迎送恭敬、三修行恭敬，即敬順佛故。上三各三，豎論一切；若橫論一切，則佛該十方無盡等，餘二準思。二彰願德能，言三大者，一攝功德大，如經廣大如法界，一切餘善根中勝故；二因大，即究竟如虛空，無常愛果無量因故；三時大，即盡未來際，此因得涅槃常果故。三明願分齊，十願文同，所作各異。此應盡未來際行供養故。

第二受持願，亦名護法願。《瑜伽》雙云攝受防護願。行相之中，文有四句，皆通二利。然若約能受等說，受謂受領，攝謂攝屬，故《勝鬘》云攝受正法。護謂防護，持即任持，故《勝鬘》云護持正法。若約所受，初教、次果、三行、四理。而受等言，文雖互舉，義實互通。亦初教、次證、三云護教。而判為行者，論經云「一切諸佛所教化法皆悉守護。」論云「謂修行法，於修行時有諸障難，攝護救濟故。」即攝護自行、救濟於他。上約始修，願名受攝等；若約終成，名四成就，故上總云成就如是大誓願也。一者法輪不斷成就、二者證智成就、三修行成就、四入理成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二受持願，亦名護法願。《瑜伽》雙云攝受防護願。行相之中，文有四句，皆通二利。然若約能受等說，受謂受領，攝謂攝屬，故《勝鬘》云攝受正法。護謂防護，持即任持，故《勝鬘》云護持正法。若約所受，初教、次果、三行、四理。而受等言，文雖互舉，義實互通。亦初教、次證、三云護教。而判為行者，論經云「一切諸佛所教化法皆悉守護。」論云「謂修行法，於修行時有諸障難，攝護救濟故。」即攝護自行、救濟於他。上約始修，願名受攝等；若約終成，名四成就，故上總云成就如是大誓願也。一者法輪不斷成就、二者證智成就、三修行成就、四入理成就。

第三轉法輪願，亦名攝法上首願，先攝後轉故。行相中四：一轉法處，即一切世界佛應處故。二從兜率下轉法時，謂現八相時。八相之義，〈離世間品〉廣釋。三「皆悉」下攝法方便，於中初集功德方便、後「為眾上首」下集智慧方便。以此二種助菩提法，故云方便。四「於一切」下明轉法頓周。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三轉法輪願，亦名攝法上首願，先攝後轉故。行相中四：一轉法處，即一切世界佛應處故。二從兜率下轉法時，謂現八相時。八相之義，〈離世間品〉廣釋。三「皆悉」下攝法方便，於中初集功德方便、後「為眾上首」下集智慧方便。以此二種助菩提法，故云方便。四「於一切」下明轉法頓周。

第四修行二利願，若約成益名心增長。論從此義，故先標云「第四大願心得增長。以何等行令心增長？一切菩薩所行，教化一切令其受行，心增長故。」文中亦四。第二行相中分二：初明能增長行、後明所增長心。前中分四：一明行相，論名種種；二行體、三行業、四行方便，以此四種教化眾生令其受行。初行相者，世出世間各有多異，故云種種。於中廣大無量是世間行，意明俗智之行。廣從初地乃至六地，大者七地，無量者八地已上。不壞不雜是出世行，法無我平等觀出世間智故，謂不雜世間有漏法故。不壞者，冥同真性故。若《瑜伽》，通論云地前名廣，雖行一切但得名廣。一一行故，非大無量。地上名大，一一各以一切成故。不動已上乃名無量，一切行中具一切故。不壞者，於前六地各得成一不可破壞。論主意明此地中之願，故不取地前之行，義不異前。二攝諸波羅蜜，即是行體，廣大等相但辨此故。三淨治諸地，即是行業，以十度行淨十地蔽，助真如觀淨十障故。四「總相」已下明行方便。然有二種：一自行方便，謂以六相圓融巧相集成，一具一切仍不壞相，故名方便。六相之義廣如別章，略如前釋。二「皆如實」下即化他方便，不違實道而化物故。二心得增長者，即所增長心。化他受行，他心增長；化他成自，自心增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四修行二利願，若約成益名心增長。論從此義，故先標云「第四大願心得增長。以何等行令心增長？一切菩薩所行，教化一切令其受行，心增長故。」文中亦四。第二行相中分二：初明能增長行、後明所增長心。前中分四：一明行相，論名種種；二行體、三行業、四行方便，以此四種教化眾生令其受行。初行相者，世出世間各有多異，故云種種。於中廣大無量是世間行，意明俗智之行。廣從初地乃至六地，大者七地，無量者八地已上。不壞不雜是出世行，法無我平等觀出世間智故，謂不雜世間有漏法故。不壞者，冥同真性故。若《瑜伽》，通論云地前名廣，雖行一切但得名廣。一一行故，非大無量。地上名大，一一各以一切成故。不動已上乃名無量，一切行中具一切故。不壞者，於前六地各得成一不可破壞。論主意明此地中之願，故不取地前之行，義不異前。二攝諸波羅蜜，即是行體，廣大等相但辨此故。三淨治諸地，即是行業，以十度行淨十地蔽，助真如觀淨十障故。四「總相」已下明行方便。然有二種：一自行方便，謂以六相圓融巧相集成，一具一切仍不壞相，故名方便。六相之義廣如別章，略如前釋。二「皆如實」下即化他方便，不違實道而化物故。二心得增長者，即所增長心。化他受行，他心增長；化他成自，自心增長。

第五成熟眾生願，成熟亦名教化。就行相中文分二別：初明所化眾生、「教如是等」下彰化所為。今初，初句為總，有色下別。別有六種差別：一麁細差別，此明報相。下二界有色為麁、無色界為細。於有色中，有想天為麁、無想天為細。就無色中，非有想為細，謂第四空；非無想為麁，謂下三天。此經文略。論經云非無想、非想非非想，謂非無想是麁，餘即是細。二「卵生」下生依止差別，為報之所依託故。餘三可依，化生依何？依業染生故。然四生攝盡六趣，而通局有異。化生通六趣。胎生不通地獄、諸天。濕卵唯局人畜。又以六趣不攝中有化生故，寬陜有異。餘如別章。三三界所繫名淨不淨處差別。欲界不淨，上二界淨。就果以明，故名為處；就因以說，故名為繫。四入於六趣是苦樂差別，受種種身故，亦名受生差別。麁相而說，三塗為苦，上天為樂，人及修羅兼於苦樂。五一切生處是自業差別。此以因釋果，由業異故生處不同。謂於一趣中有多不同，如於人中有中有邊、貴賤家異等故。六名色所攝是自體差別。有體唯名，謂無色界，彼處有色非業果故。有體唯色，謂無想天，彼所有想不可知故。有體具二，謂除前二。二化所為中，初句結前生後、「令入」已下別明所為。所為有三：一為未信入者，令信入佛法。二已信入者，令其離惡為涅槃因。世間趣者，謂業惑苦。三令修菩提道，道通因果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五成熟眾生願，成熟亦名教化。就行相中文分二別：初明所化眾生、「教如是等」下彰化所為。今初，初句為總，有色下別。別有六種差別：一麁細差別，此明報相。下二界有色為麁、無色界為細。於有色中，有想天為麁、無想天為細。就無色中，非有想為細，謂第四空；非無想為麁，謂下三天。此經文略。論經云非無想、非想非非想，謂非無想是麁，餘即是細。二「卵生」下生依止差別，為報之所依託故。餘三可依，化生依何？依業染生故。然四生攝盡六趣，而通局有異。化生通六趣。胎生不通地獄、諸天。濕卵唯局人畜。又以六趣不攝中有化生故，寬陜有異。餘如別章。三三界所繫名淨不淨處差別。欲界不淨，上二界淨。就果以明，故名為處；就因以說，故名為繫。四入於六趣是苦樂差別，受種種身故，亦名受生差別。麁相而說，三塗為苦，上天為樂，人及修羅兼於苦樂。五一切生處是自業差別。此以因釋果，由業異故生處不同。謂於一趣中有多不同，如於人中有中有邊、貴賤家異等故。六名色所攝是自體差別。有體唯名，謂無色界，彼處有色非業果故。有體唯色，謂無想天，彼所有想不可知故。有體具二，謂除前二。二化所為中，初句結前生後、「令入」已下別明所為。所為有三：一為未信入者，令信入佛法。二已信入者，令其離惡為涅槃因。世間趣者，謂業惑苦。三令修菩提道，道通因果。

第六承事願。願往諸佛土常見諸佛，恒敬事聽受，故《瑜伽》云「願於一切世界中示現」，意明化生。今經但云知見者，知生佛住處故。就行相中分二：初明所知、後辨能知。前中，初句為總、「廣大」下別。別有三種相：一一切相、二真實義相、三無量相。今初。界相不同，故云一切。於中又三：初明分量，謂小中大千如次為廣大無量。二麁細者，明體質麁妙，謂應報等殊。論云細者隨何等世界意識身故，麁者隨何等世界意識色身故者，謂隨能依色心麁細，世界麁細，麁者云色。三「亂住」下安立不同，亂則不依行伍。倒即覆剎，正即仰剎。若入若行若去，論無此文。文含二意：一成前安立，謂前三類世界道路往來。二者順後，入即攝他，入已去即為他所攝。行即往來不住，故如帝網，正喻於此。二如帝網差別，即真實義相。土土同體不守自性，互相涉入如彼帝珠，故名真實。論云如業幻作故者，轉以喻顯。如世幻者，火處見水、大處見小等。業所作土亦同於幻，故得涉入重重無盡。三「十方」下無量相，謂前二相周遍十方。又上說不盡故，結云無量。《大菩薩藏經》說「虛空中世界重數多於大千所有微塵，但由業異，不相障礙。」一處重重尚爾，況復橫周。第二「智皆明了」下辨其能知。若真實義相，唯智能知，餘一切相可現眼見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六承事願。願往諸佛土常見諸佛，恒敬事聽受，故《瑜伽》云「願於一切世界中示現」，意明化生。今經但云知見者，知生佛住處故。就行相中分二：初明所知、後辨能知。前中，初句為總、「廣大」下別。別有三種相：一一切相、二真實義相、三無量相。今初。界相不同，故云一切。於中又三：初明分量，謂小中大千如次為廣大無量。二麁細者，明體質麁妙，謂應報等殊。論云細者隨何等世界意識身故，麁者隨何等世界意識色身故者，謂隨能依色心麁細，世界麁細，麁者云色。三「亂住」下安立不同，亂則不依行伍。倒即覆剎，正即仰剎。若入若行若去，論無此文。文含二意：一成前安立，謂前三類世界道路往來。二者順後，入即攝他，入已去即為他所攝。行即往來不住，故如帝網，正喻於此。二如帝網差別，即真實義相。土土同體不守自性，互相涉入如彼帝珠，故名真實。論云如業幻作故者，轉以喻顯。如世幻者，火處見水、大處見小等。業所作土亦同於幻，故得涉入重重無盡。三「十方」下無量相，謂前二相周遍十方。又上說不盡故，結云無量。《大菩薩藏經》說「虛空中世界重數多於大千所有微塵，但由業異，不相障礙。」一處重重尚爾，況復橫周。第二「智皆明了」下辨其能知。若真實義相，唯智能知，餘一切相可現眼見。

第七淨土願，願清淨自土安立正法，及能修行眾生故。於行相中總有七淨：一同體淨，以同法性，故令一多互相即入。二無量佛土普皆清淨者，即自在淨，如摩尼珠美惡斯現、淨穢圓通，故云普皆清淨。三光明眾具以為莊嚴者，名莊嚴淨，即相淨也。四「離一切」下明受用淨，謂受用此土離過成德故。初句成斷德、後句成行德，如受用香飯，身諸惑滅，入正位等。五「無量智慧」下住處眾生淨，謂具德人居，今略語智慧。六「普入」下因淨。淨因有二：一者生因，謂施戒等，如《淨名》說。二者依因，此復有二：一鏡智淨識為土所依：二後智通慧為依，如初第十地入佛國土體性三昧現淨土等。此二皆是諸佛境界。七「隨眾生」下果淨，因既有二，果亦二種：一所生果，即前相淨；二所示現果，即臨機示現，今依此義。上七淨中，前四當相明土、次一就人顯勝、後二舉因顯果。就前四中，初二土體、第三土相、後一土用。就土體中，初彰體同、後明體淨，故有七淨，淨土義周。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七淨土願，願清淨自土安立正法，及能修行眾生故。於行相中總有七淨：一同體淨，以同法性，故令一多互相即入。二無量佛土普皆清淨者，即自在淨，如摩尼珠美惡斯現、淨穢圓通，故云普皆清淨。三光明眾具以為莊嚴者，名莊嚴淨，即相淨也。四「離一切」下明受用淨，謂受用此土離過成德故。初句成斷德、後句成行德，如受用香飯，身諸惑滅，入正位等。五「無量智慧」下住處眾生淨，謂具德人居，今略語智慧。六「普入」下因淨。淨因有二：一者生因，謂施戒等，如《淨名》說。二者依因，此復有二：一鏡智淨識為土所依：二後智通慧為依，如初第十地入佛國土體性三昧現淨土等。此二皆是諸佛境界。七「隨眾生」下果淨，因既有二，果亦二種：一所生果，即前相淨；二所示現果，即臨機示現，今依此義。上七淨中，前四當相明土、次一就人顯勝、後二舉因顯果。就前四中，初二土體、第三土相、後一土用。就土體中，初彰體同、後明體淨，故有七淨，淨土義周。

第八不離願，願於一切生處，恒不離佛菩薩，得同意行故。亦名心行願，願不離一乘故。故論云「第八大願不念餘乘故。」行相中有十二句，初總、後結、中十別明菩薩行。今初，同志一乘，同修萬行故。次「無有怨嫉」下別，於中前五修行同、後五德用同。前中，初二自分二嚴，一福善同集、二智觀齊均。後「常共」下三句勝進，於中初一攝法方便，謂聚集解脫論佛法故。後二依法起行，初一利他故，隨意現身也；後一自利，謂忘緣照境，不由他教云任自心，智契法身名知佛境。威力外用智慧內明，則兼報化分齊境也。後五德用中，一明通體，如意所成無能退屈；餘四通業，於中前三如意通業，一本身往餘世界、二現多異身於一切佛會、三示同類生名一切生處；後一法智通業。三修菩薩行一句，總結上十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八不離願，願於一切生處，恒不離佛菩薩，得同意行故。亦名心行願，願不離一乘故。故論云「第八大願不念餘乘故。」行相中有十二句，初總、後結、中十別明菩薩行。今初，同志一乘，同修萬行故。次「無有怨嫉」下別，於中前五修行同、後五德用同。前中，初二自分二嚴，一福善同集、二智觀齊均。後「常共」下三句勝進，於中初一攝法方便，謂聚集解脫論佛法故。後二依法起行，初一利他故，隨意現身也；後一自利，謂忘緣照境，不由他教云任自心，智契法身名知佛境。威力外用智慧內明，則兼報化分齊境也。後五德用中，一明通體，如意所成無能退屈；餘四通業，於中前三如意通業，一本身往餘世界、二現多異身於一切佛會、三示同類生名一切生處；後一法智通業。三修菩薩行一句，總結上十。

第九利益願，願於一切時恒作利益眾生事，無有空過故。亦名三業不空，《瑜伽》云「願所有一切無倒加行皆不唐捐。」行相中二：先總明，謂乘念不退，圓滿教輪，三業皆益。又三業皆不唐捐即是不退，摧障圓德所以名輪。後「若暫」下別顯有二不空：一作業必定不空，三業能安樂故。謂見身行行，知佛法真實故云必定，聞口說法能生智慧、念意實德諸惑不生，此從增勝，故說三業成益不同，實則互有。二「得如大藥」下利益不空，二喻皆喻拔苦故。一切眾生有二種苦：一種種諸苦，謂逼迫等，藥樹王身以為能治；二貧窮苦，如意寶身以為能拔。種種義兼身心若麁若細，貧窮通於世財法財。論主對前安樂，此為利益，故作此釋。實則前喻喻三業捨惡離苦，後喻喻三業進善得樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九利益願，願於一切時恒作利益眾生事，無有空過故。亦名三業不空，《瑜伽》云「願所有一切無倒加行皆不唐捐。」行相中二：先總明，謂乘念不退，圓滿教輪，三業皆益。又三業皆不唐捐即是不退，摧障圓德所以名輪。後「若暫」下別顯有二不空：一作業必定不空，三業能安樂故。謂見身行行，知佛法真實故云必定，聞口說法能生智慧、念意實德諸惑不生，此從增勝，故說三業成益不同，實則互有。二「得如大藥」下利益不空，二喻皆喻拔苦故。一切眾生有二種苦：一種種諸苦，謂逼迫等，藥樹王身以為能治；二貧窮苦，如意寶身以為能拔。種種義兼身心若麁若細，貧窮通於世財法財。論主對前安樂，此為利益，故作此釋。實則前喻喻三業捨惡離苦，後喻喻三業進善得樂也。

第十成正覺願，願與一切眾生同時得無上菩提，恒作佛事故。文四同前。而論總顯願相云「第十大願起大乘行者，是果乘故。雖得佛道，不捨菩薩利益，名起大行故。」就行相中分為二別：初成菩提體，願自運已圓；後「不離」下菩提作業，即運他不息。今初。菩提亦是總相，一切世界即得菩提處，謂遍於十方同類異類一切諸剎。真則稱性，應則隨機，故無不在。後菩提作業中有七種業：一從不離至入涅槃是示正覺業，一切毛端是成佛處。上來平漫遍於十方云一切世界，今明遍法界中一一毛端極小量處皆於其中八相成道，以彼皆有可化眾生故。故〈離世間品〉云「於一毛端量處有多眾生，況於法界。」然復不離一毛端處，而於一切毛端處示現，則不動而遍，一多自在。二「得佛境界」下說實諦業，謂說四真諦令悟實故。初明能說，謂智慧力。力兼二義，謂神通力。論經具之。此二力用唯是佛境。後顯力用，以神通力念念成佛，以智慧力隨樂為說令得寂滅，是說之益。謂能斷集修道，則得苦滅，證於滅理。論釋成佛，云除諸難處彼彼勝處生者，以佛生處必非五難處，亦無佛前後難，故云除諸難處。三「以一三菩提」下證教化業，以一極無二之菩提，契差別之性淨涅槃，則不復更滅。說此證法令物生信，名教化業。四「以一音」下種種說法業，一音稱機故。五「示入」下不斷佛種業，涅槃常住動寂無二，雙林應盡增物戀情，故云示入。既非永滅，常作佛事，故佛種不斷。此亦得果不捨因也。六「示大智」下明法輪復住業，大智慧地唯一事實，即是佛智能生萬物。終歸於此，故名為地。示物同歸，而智慧門隨機萬差，名安立一切。前即涅槃能建大事，此即於一佛乘分別說三，對實施權故名復住。七「以法智」下自在業，於中初顯自在所依，所謂三通。法智通者，觀一切法無性相故。神足通者，自身現生，住滅修短隨心自在故。幻通者，轉變外事無不隨意故。此後二通但內外為異。由法智通見理捨相，故不住世間；由後二通有自在事用，故不住涅槃，成無住道。又依《智論》說有四通，前三同前，四以聖自在種種變化通，謂十八變三輪化等。取此則自在下當第四通。上來別顯十願竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十成正覺願，願與一切眾生同時得無上菩提，恒作佛事故。文四同前。而論總顯願相云「第十大願起大乘行者，是果乘故。雖得佛道，不捨菩薩利益，名起大行故。」就行相中分為二別：初成菩提體，願自運已圓；後「不離」下菩提作業，即運他不息。今初。菩提亦是總相，一切世界即得菩提處，謂遍於十方同類異類一切諸剎。真則稱性，應則隨機，故無不在。後菩提作業中有七種業：一從不離至入涅槃是示正覺業，一切毛端是成佛處。上來平漫遍於十方云一切世界，今明遍法界中一一毛端極小量處皆於其中八相成道，以彼皆有可化眾生故。故〈離世間品〉云「於一毛端量處有多眾生，況於法界。」然復不離一毛端處，而於一切毛端處示現，則不動而遍，一多自在。二「得佛境界」下說實諦業，謂說四真諦令悟實故。初明能說，謂智慧力。力兼二義，謂神通力。論經具之。此二力用唯是佛境。後顯力用，以神通力念念成佛，以智慧力隨樂為說令得寂滅，是說之益。謂能斷集修道，則得苦滅，證於滅理。論釋成佛，云除諸難處彼彼勝處生者，以佛生處必非五難處，亦無佛前後難，故云除諸難處。三「以一三菩提」下證教化業，以一極無二之菩提，契差別之性淨涅槃，則不復更滅。說此證法令物生信，名教化業。四「以一音」下種種說法業，一音稱機故。五「示入」下不斷佛種業，涅槃常住動寂無二，雙林應盡增物戀情，故云示入。既非永滅，常作佛事，故佛種不斷。此亦得果不捨因也。六「示大智」下明法輪復住業，大智慧地唯一事實，即是佛智能生萬物。終歸於此，故名為地。示物同歸，而智慧門隨機萬差，名安立一切。前即涅槃能建大事，此即於一佛乘分別說三，對實施權故名復住。七「以法智」下自在業，於中初顯自在所依，所謂三通。法智通者，觀一切法無性相故。神足通者，自身現生，住滅修短隨心自在故。幻通者，轉變外事無不隨意故。此後二通但內外為異。由法智通見理捨相，故不住世間；由後二通有自在事用，故不住涅槃，成無住道。又依《智論》說有四通，前三同前，四以聖自在種種變化通，謂十八變三輪化等。取此則自在下當第四通。上來別顯十願竟。

第三「佛子」下總結十願，不異前標。第四「以此」下明攝眷屬。若觀經文，似此十之類有於百萬等。依論釋云：此十大願，一一願中有百千萬阿僧祇大願以為眷屬，則此十願攝無不盡。如成正覺願，則攝藥師十二上願；如淨土願，則攝彌陀四十八願等。故此經他經所有諸願，不出此十。非唯攝願，亦攝一切菩提分法，如第七地辨。上明十願彰自勤行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「佛子」下總結十願，不異前標。第四「以此」下明攝眷屬。若觀經文，似此十之類有於百萬等。依論釋云：此十大願，一一願中有百千萬阿僧祇大願以為眷屬，則此十願攝無不盡。如成正覺願，則攝藥師十二上願；如淨土願，則攝彌陀四十八願等。故此經他經所有諸願，不出此十。非唯攝願，亦攝一切菩提分法，如第七地辨。上明十願彰自勤行竟。

第二「佛子此大願」下，以十盡句與眾生共。謂前十願皆為眾生，由十無盡，成前大願皆無盡也。文分為二：初總標舉、後「何等」下徵以別顯。今初，晉經名為不可盡法，下釋亦云皆不可盡；今言十盡句者，窮彼無盡皆無有餘，故名為盡，斯則盡無盡之眾生等也。故下論云盡者，示現不斷盡，非念念盡，由此故。今前之十願得大願名，故云此大誓願而得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子此大願」下，以十盡句與眾生共。謂前十願皆為眾生，由十無盡，成前大願皆無盡也。文分為二：初總標舉、後「何等」下徵以別顯。今初，晉經名為不可盡法，下釋亦云皆不可盡；今言十盡句者，窮彼無盡皆無有餘，故名為盡，斯則盡無盡之眾生等也。故下論云盡者，示現不斷盡，非念念盡，由此故。今前之十願得大願名，故云此大誓願而得成就。

二徵顯中，先顯上十盡、後「若眾生界」下顯前大願成就。今初，先徵、後顯。顯中十句，初句為總，十願皆是為眾生故；餘九句別，別皆集成度生義故。一眾生於何處住？所謂世界故。二世界依何？謂盡虛空界故。三說何法化？謂法界故。四隨所化生安置何處？謂涅槃故。五涅槃何用？謂佛出現故。六以何方便巧化？如來智故。七此智何知？謂知心所緣故。八此心所緣令隨何境？謂佛智所入境故，即是真性。後三轉盡，略攝前九義含總別。云何攝九？謂世間轉，攝前眾生界、世界、虛空界。其法轉，攝前法界、涅槃界、佛出現界。其智轉者，攝前如來智。下三界而言轉者，世法及智展轉攝前無窮盡，故轉亦是無盡義耳。又十中前四為四種無量界、後六皆調伏方便無量界。十皆云盡者，無斷盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二徵顯中，先顯上十盡、後「若眾生界」下顯前大願成就。今初，先徵、後顯。顯中十句，初句為總，十願皆是為眾生故；餘九句別，別皆集成度生義故。一眾生於何處住？所謂世界故。二世界依何？謂盡虛空界故。三說何法化？謂法界故。四隨所化生安置何處？謂涅槃故。五涅槃何用？謂佛出現故。六以何方便巧化？如來智故。七此智何知？謂知心所緣故。八此心所緣令隨何境？謂佛智所入境故，即是真性。後三轉盡，略攝前九義含總別。云何攝九？謂世間轉，攝前眾生界、世界、虛空界。其法轉，攝前法界、涅槃界、佛出現界。其智轉者，攝前如來智。下三界而言轉者，世法及智展轉攝前無窮盡，故轉亦是無盡義耳。又十中前四為四種無量界、後六皆調伏方便無量界。十皆云盡者，無斷盡故。

第二顯大願成就中，先反顯、後「而眾生界」下順明無盡所以。十願同此十者，前之十願不出此十故，此十盡句增上力故。諸佛以此力，常為眾生作利益事，我願同然。上來願校量竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二顯大願成就中，先反顯、後「而眾生界」下順明無盡所以。十願同此十者，前之十願不出此十故，此十盡句增上力故。諸佛以此力，常為眾生作利益事，我願同然。上來願校量竟。

第二「佛子菩薩發如是大願已」下修行勝，即行校量，有十種行。就文分三：初明行所依心、二「成淨信」下顯所成行相、三「佛子菩薩如是」下結十名體。今初。由先大願熏心故，則得利益等十心為起行依，於後十行起作自在。然有二意：一以十心通為十行之依，隨釋易了。二以十心別對十行以治十障。文皆次第，唯信行最初而不濁居末者，以與釋文相接故也。一利益心者，利益拔苦，即是悲心所依，治損害障能成悲行。二與樂柔軟，即是慈心，治瞋恚獷強障。三隨順所求，即是施心，治於身命財生顧戀障。四寂靜無求，方能求而無厭，故是無疲厭心，治希求報恩貪著利養不寂靜障。五三學調伏是知經論心，以經詮於定、論詮於慧，經兼於律復是調伏，治無善巧求加行障，有則調伏故。六雖行世間，妄惑不生，故云寂滅，是解世法心，以治性不柔和。不於他心隨順，而轉不寂滅障。七高崇賢善、拒惡不增，故名謙下，是慚愧心，治於放逸之高舉障。八能修出離以法潤澤，即堅固莊嚴，治於種種猛利無間無斷生死大苦生怯弱障。九能如說行故心不動，即供養佛行，治於大師所猶豫疑惑障。十不濁心，即第一信行，信以心淨為性，離不信濁故，此治全未發心、全未受持菩薩學處障。由治十障故，經名淨治地法，地法通於教證。此所治障，具如《瑜伽》四十九說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子菩薩發如是大願已」下修行勝，即行校量，有十種行。就文分三：初明行所依心、二「成淨信」下顯所成行相、三「佛子菩薩如是」下結十名體。今初。由先大願熏心故，則得利益等十心為起行依，於後十行起作自在。然有二意：一以十心通為十行之依，隨釋易了。二以十心別對十行以治十障。文皆次第，唯信行最初而不濁居末者，以與釋文相接故也。一利益心者，利益拔苦，即是悲心所依，治損害障能成悲行。二與樂柔軟，即是慈心，治瞋恚獷強障。三隨順所求，即是施心，治於身命財生顧戀障。四寂靜無求，方能求而無厭，故是無疲厭心，治希求報恩貪著利養不寂靜障。五三學調伏是知經論心，以經詮於定、論詮於慧，經兼於律復是調伏，治無善巧求加行障，有則調伏故。六雖行世間，妄惑不生，故云寂滅，是解世法心，以治性不柔和。不於他心隨順，而轉不寂滅障。七高崇賢善、拒惡不增，故名謙下，是慚愧心，治於放逸之高舉障。八能修出離以法潤澤，即堅固莊嚴，治於種種猛利無間無斷生死大苦生怯弱障。九能如說行故心不動，即供養佛行，治於大師所猶豫疑惑障。十不濁心，即第一信行，信以心淨為性，離不信濁故，此治全未發心、全未受持菩薩學處障。由治十障故，經名淨治地法，地法通於教證。此所治障，具如《瑜伽》四十九說。

第二別顯所成行相。略啟七門：一釋名，先列、後釋。列者，一信行、二悲、三慈、四施、五無疲厭、六知經論、七了世法、八慚愧莊嚴、九堅固力、十供養佛。釋名，隨文可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二別顯所成行相。略啟七門：一釋名，先列、後釋。列者，一信行、二悲、三慈、四施、五無疲厭、六知經論、七了世法、八慚愧莊嚴、九堅固力、十供養佛。釋名，隨文可見。

二辨體，多同〈十藏〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二辨體，多同〈十藏〉。

三明得處，信位即修故，信進念等大同於此，三賢漸熟故。〈十藏品〉有信等藏，初地證得，以淨治地障，故此偏明。下論云「此信等十行，盡是障地淨法，故前將一行以對一障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明得處，信位即修故，信進念等大同於此，三賢漸熟故。〈十藏品〉有信等藏，初地證得，以淨治地障，故此偏明。下論云「此信等十行，盡是障地淨法，故前將一行以對一障。」

四約修分別，十行分二：前三是行意樂，故名為心；後七加行造修，故名為行。故論云「此十種行，顯二種勝成就：一深心成就，謂信悲慈；二修行成就，謂餘七故。」《瑜伽》、《地持》皆同此說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四約修分別，十行分二：前三是行意樂，故名為心；後七加行造修，故名為行。故論云「此十種行，顯二種勝成就：一深心成就，謂信悲慈；二修行成就，謂餘七故。」《瑜伽》、《地持》皆同此說。

五約二利，前七別顯二利，信及無疲是自利行、餘五利他；後三通約二利；攝護前七故。於中；前二護前七，謂慚愧治障，護令離惡，能令信等成無著行。由堅固力，護令住善，能令信等成不可動。後一攝前七，一攝令成行、二攝令得果，思之可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五約二利，前七別顯二利，信及無疲是自利行、餘五利他；後三通約二利；攝護前七故。於中；前二護前七，謂慚愧治障，護令離惡，能令信等成無著行。由堅固力，護令住善，能令信等成不可動。後一攝前七，一攝令成行、二攝令得果，思之可知。

六明次第者，先自證信因果，既自證信愍傷妄苦，誓與真樂為救他故。捨而無悋求法無倦，便能了知經論、籌量世法，止惡慚愧，進善堅固，能真供佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六明次第者，先自證信因果，既自證信愍傷妄苦，誓與真樂為救他故。捨而無悋求法無倦，便能了知經論、籌量世法，止惡慚愧，進善堅固，能真供佛。

七釋文者，十行分九，慈悲合故。今初。信行分二：一攝德成人、二「能信」下正顯信相。有十一句，文分三別：初句總信因果、次九別明因果、後一結略顯廣。今初。如來是果、本行是因，所入通因果，因果皆有證入義故。二「信成就」下，別明因果中，前二句因，初句行體、後句行能；餘七是果。句雖有七，攝為五勝，合初三故。并結有六，五皆佛德，故名為勝。五中，前四智德、後一斷德。智中，一對治勝，即寄對顯勝，謂十力降魔、無畏制外、不共過小，故云對治。而經云不壞者，為對二乘非究竟故。次三當相顯勝。二即不思議神通力，上勝所現，絕圖度故。三不雜染勝，謂證真生智無中邊雜，是佛之境故，以即邊而中故無有邊，二邊既無中云何有？四一切種智勝，證真了俗，故云隨入無量差別，是種智境。五離勝，一切煩惱習常遠離故。經但云果，而論判為斷德，以前四皆果。今復云果，明是果果，故當涅槃。三「舉要」下舉略顯廣，故總信一切因果。智地是證，說即是教，力通上二。或謂威力，亦是三輪化益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七釋文者，十行分九，慈悲合故。今初。信行分二：一攝德成人、二「能信」下正顯信相。有十一句，文分三別：初句總信因果、次九別明因果、後一結略顯廣。今初。如來是果、本行是因，所入通因果，因果皆有證入義故。二「信成就」下，別明因果中，前二句因，初句行體、後句行能；餘七是果。句雖有七，攝為五勝，合初三故。并結有六，五皆佛德，故名為勝。五中，前四智德、後一斷德。智中，一對治勝，即寄對顯勝，謂十力降魔、無畏制外、不共過小，故云對治。而經云不壞者，為對二乘非究竟故。次三當相顯勝。二即不思議神通力，上勝所現，絕圖度故。三不雜染勝，謂證真生智無中邊雜，是佛之境故，以即邊而中故無有邊，二邊既無中云何有？四一切種智勝，證真了俗，故云隨入無量差別，是種智境。五離勝，一切煩惱習常遠離故。經但云果，而論判為斷德，以前四皆果。今復云果，明是果果，故當涅槃。三「舉要」下舉略顯廣，故總信一切因果。智地是證，說即是教，力通上二。或謂威力，亦是三輪化益。

第二雙辨慈悲二行。中二，先明三觀為方便、後「菩薩見諸眾生」下明所起之行相。前中，三觀即為三段：第一遠離最上第一義樂觀；第二「而諸凡夫」下具足諸苦觀；三「然諸眾生」下彼二顛倒觀。但失真樂已為可愍，況加妄苦，況復雙迷，反本何日？由初觀故起慈、由次起悲、由後雙起。今初觀者，性淨深寂名第一義，不動為樂，隨妄則離。文中，先總標起念、後「諸佛」下顯所離樂。於中九句，初總、餘別。總云佛法者，唯佛教證所能顯故，具下諸義所以甚深。別有九種甚深，今經闕論第九難得。一寂靜甚深，謂法體離於妄計實有故名寂靜。自是妄計，於中正取，非本不寂。《中論》云「虛誑妄取者，是中何所取。」此一約遮詮。二寂滅甚深，此約表詮，論云法義定故。謂一心體寂，故云法定。二門亦寂即是義定。次三甚深對治三障，成三脫門觀，謂三治妄分別障、四治有相障、五治取真捨妄障。六明離雜染觀，謂真方便道。七不可算數思量，生善根觀故，即是助道。八依自利利他增上智觀，故云廣大，即不住道。九論云難得甚深，三僧祇劫證智觀故，即是證道，證性淨信故。今廣大攝之，大稱體故，與證義同。前二直就法體、後七約智顯深，故皆云觀。第二具足諸苦觀，約十二緣明之。然十二緣具業惑苦，但云苦觀者，業惑苦因故。又二流動當相即苦，動即有苦故。文分為二：先別明緣相、後「如是眾生」下結成妄苦。前中分二：初明前際三支、後「於三界田」下顯中後九支。故論主分前三支一處解釋，後九及結一處解釋。欲顯前三是因，因是倒惑邪見義同故，識支約種是因義故，亦顯前二前三與次七次八許異世故。約果結苦，苦義顯故。今初三支，文有十句，初總、餘別。總云邪見者，前明正法理本無偏，今迷彼實義、理外謬取，皆名邪見。通於業惑，非獨撥無因果。《涅槃》亦云「一切煩惱，邪見攝盡。」本在其中，云何言墮？此有二義：一約始起一分，名之為墮；二約迷真隨妄，義說為墮，非有始也。真雖本有，迷亦無初，相依無性，故名為真。若定有真，真還成妄。若爾，真應同妄，互相依故。妄必可斷、真必可顯，斯則不同。不空之真非由妄故，但空妄執自見真源。後「無明覆翳」下，別有九種邪見：初五無明、次三是行、後一識支。業及識種亦名邪見者，義如前說。又邪見俱故、邪見引故。所以無明具多句者，一切煩惱謝往過去，總名無明，故今委說。又顯一切煩惱皆能發潤，而發業位無明力增，故名無明。今初五中有二：初三根本，迷法義過；後二為末，追求時過。今初，前一迷法、後二迷義，故論總云 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二雙辨慈悲二行。中二，先明三觀為方便、後「菩薩見諸眾生」下明所起之行相。前中，三觀即為三段：第一遠離最上第一義樂觀；第二「而諸凡夫」下具足諸苦觀；三「然諸眾生」下彼二顛倒觀。但失真樂已為可愍，況加妄苦，況復雙迷，反本何日？由初觀故起慈、由次起悲、由後雙起。今初觀者，性淨深寂名第一義，不動為樂，隨妄則離。文中，先總標起念、後「諸佛」下顯所離樂。於中九句，初總、餘別。總云佛法者，唯佛教證所能顯故，具下諸義所以甚深。別有九種甚深，今經闕論第九難得。一寂靜甚深，謂法體離於妄計實有故名寂靜。自是妄計，於中正取，非本不寂。《中論》云「虛誑妄取者，是中何所取。」此一約遮詮。二寂滅甚深，此約表詮，論云法義定故。謂一心體寂，故云法定。二門亦寂即是義定。次三甚深對治三障，成三脫門觀，謂三治妄分別障、四治有相障、五治取真捨妄障。六明離雜染觀，謂真方便道。七不可算數思量，生善根觀故，即是助道。八依自利利他增上智觀，故云廣大，即不住道。九論云難得甚深，三僧祇劫證智觀故，即是證道，證性淨信故。今廣大攝之，大稱體故，與證義同。前二直就法體、後七約智顯深，故皆云觀。第二具足諸苦觀，約十二緣明之。然十二緣具業惑苦，但云苦觀者，業惑苦因故。又二流動當相即苦，動即有苦故。文分為二：先別明緣相、後「如是眾生」下結成妄苦。前中分二：初明前際三支、後「於三界田」下顯中後九支。故論主分前三支一處解釋，後九及結一處解釋。欲顯前三是因，因是倒惑邪見義同故，識支約種是因義故，亦顯前二前三與次七次八許異世故。約果結苦，苦義顯故。今初三支，文有十句，初總、餘別。總云邪見者，前明正法理本無偏，今迷彼實義、理外謬取，皆名邪見。通於業惑，非獨撥無因果。《涅槃》亦云「一切煩惱，邪見攝盡。」本在其中，云何言墮？此有二義：一約始起一分，名之為墮；二約迷真隨妄，義說為墮，非有始也。真雖本有，迷亦無初，相依無性，故名為真。若定有真，真還成妄。若爾，真應同妄，互相依故。妄必可斷、真必可顯，斯則不同。不空之真非由妄故，但空妄執自見真源。後「無明覆翳」下，別有九種邪見：初五無明、次三是行、後一識支。業及識種亦名邪見者，義如前說。又邪見俱故、邪見引故。所以無明具多句者，一切煩惱謝往過去，總名無明，故今委說。又顯一切煩惱皆能發潤，而發業位無明力增，故名無明。今初五中有二：初三根本，迷法義過；後二為末，追求時過。今初，前一迷法、後二迷義，故論總云

「此三依法義妄計如是次第。」斯則妄計之言通上法義。亦可妄計別對第三愛念邪見。初一句是蔽意邪見，此依迷法，謂無明住地迷覆法體。所言法者，謂眾生心，名為蔽意，故此無明迷真之初、妄惑之本。次二迷義者，通四住惑，由前癡故。迷覆因緣無我之義，妄立諸法。所迷諸法有內有外，謂第二憍慢邪見。此依迷內妄立我法，自高陵物，故經云「立憍慢高幢」。三入渴愛網中，即愛念邪見。此依迷外妄，謂我所及外境界，而生貪愛，如渴鹿馳焰、魚為網纏，如今愛支。四「行諂誑」下，二種邪見追求時過。如今之取支，故《俱舍》云「遍馳求名取」。由上內計有我、外見我所，以我對所便生三過：一初句於可得處起諂誑邪見，諂誑屈曲虛而似實，故喻稠林不能自出；二於不可得處則生忌嫉；三於已得處則生慳悋。上二即第五慳嫉邪見，經云「心與慳嫉相應不捨，由嫉他身故生卑賤中形貌鄙陋，由慳財故資生不足。」故云恒造諸趣受生因緣。次三明行中，初「貪恚」下集業邪見。由前追求，增長煩惱起業行過。此句總明由惑造業，故六地云不正思惟起於妄行。亦是行俱無明正發業故。諸業非一，是為橫集；日夜增長，復顯竪集。然集業因由於三毒，故云貪恚愚癡三毒緣於三受。故論云「受諸受時愛憎彼二，顛倒境界故。」謂樂受生愛、苦受生瞋、癡從中容，故云彼二。顛倒之言，通於上三，皆由無違順中妄謂有故。然愚、癡、無明行相何別？愚即遲鈍多所封著，癡者迷闇不別是非，皆對現境不緣三世；緣三世境而不了達，乃名無明，不見未來發現業故。通義可知。次二別明行支中，初句明吹心識火熾然邪見，即內心思業為煩惱風動，謂於怨恨時互相追念名為忿恨，此思之始；欲起報惡業，故云熾然不息，此思之終。思通諸惡，而殺業在初，故偏云忿恨。下加害亦然。八起業邪見，即兼動身口，故云凡所作業。論云「於作惡時迭相加害故」。由倒造業，業不離倒，故曰相應。三「欲流」下第九心意識邪見，明所引識支，以其識支通因果故。經欲具明，故具顯因果；論欲分析，故先明識種。心意識三，名有通別，已如前釋。今此文中義含通別，別謂心是識種，意識通餘四種。種子之言，揀異現行，謂五果種。誰能起此？謂善惡業。無記非因，故此不論。善業云何復生苦種？以與欲等四流相應。今施戒等皆是有漏，非無念智，無有斷期。若爾，何不名為起業種子？理實俱通。望苦樂報，業為正種；望生心體，識為正種。以就本性，一切生死皆心起故，如芽肥瘦由於水土，而生芽者正在穀子，故諸經論互說二種。上明前際三支竟。第 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此三依法義妄計如是次第。」斯則妄計之言通上法義。亦可妄計別對第三愛念邪見。初一句是蔽意邪見，此依迷法，謂無明住地迷覆法體。所言法者，謂眾生心，名為蔽意，故此無明迷真之初、妄惑之本。次二迷義者，通四住惑，由前癡故。迷覆因緣無我之義，妄立諸法。所迷諸法有內有外，謂第二憍慢邪見。此依迷內妄立我法，自高陵物，故經云「立憍慢高幢」。三入渴愛網中，即愛念邪見。此依迷外妄，謂我所及外境界，而生貪愛，如渴鹿馳焰、魚為網纏，如今愛支。四「行諂誑」下，二種邪見追求時過。如今之取支，故《俱舍》云「遍馳求名取」。由上內計有我、外見我所，以我對所便生三過：一初句於可得處起諂誑邪見，諂誑屈曲虛而似實，故喻稠林不能自出；二於不可得處則生忌嫉；三於已得處則生慳悋。上二即第五慳嫉邪見，經云「心與慳嫉相應不捨，由嫉他身故生卑賤中形貌鄙陋，由慳財故資生不足。」故云恒造諸趣受生因緣。次三明行中，初「貪恚」下集業邪見。由前追求，增長煩惱起業行過。此句總明由惑造業，故六地云不正思惟起於妄行。亦是行俱無明正發業故。諸業非一，是為橫集；日夜增長，復顯竪集。然集業因由於三毒，故云貪恚愚癡三毒緣於三受。故論云「受諸受時愛憎彼二，顛倒境界故。」謂樂受生愛、苦受生瞋、癡從中容，故云彼二。顛倒之言，通於上三，皆由無違順中妄謂有故。然愚、癡、無明行相何別？愚即遲鈍多所封著，癡者迷闇不別是非，皆對現境不緣三世；緣三世境而不了達，乃名無明，不見未來發現業故。通義可知。次二別明行支中，初句明吹心識火熾然邪見，即內心思業為煩惱風動，謂於怨恨時互相追念名為忿恨，此思之始；欲起報惡業，故云熾然不息，此思之終。思通諸惡，而殺業在初，故偏云忿恨。下加害亦然。八起業邪見，即兼動身口，故云凡所作業。論云「於作惡時迭相加害故」。由倒造業，業不離倒，故曰相應。三「欲流」下第九心意識邪見，明所引識支，以其識支通因果故。經欲具明，故具顯因果；論欲分析，故先明識種。心意識三，名有通別，已如前釋。今此文中義含通別，別謂心是識種，意識通餘四種。種子之言，揀異現行，謂五果種。誰能起此？謂善惡業。無記非因，故此不論。善業云何復生苦種？以與欲等四流相應。今施戒等皆是有漏，非無念智，無有斷期。若爾，何不名為起業種子？理實俱通。望苦樂報，業為正種；望生心體，識為正種。以就本性，一切生死皆心起故，如芽肥瘦由於水土，而生芽者正在穀子，故諸經論互說二種。上明前際三支竟。第

二明中後九支。然論兼結文，總分三段：初明自相、二「有生故」下同相、三「是中皆空」下顛倒相。言自相者，現在名色等，支體狀別故。言同相者，釋有二義：一未來二支亦同現在，有名色等故。二約果相顯緣起過患，通遍果位故名為同。猶如色等礙等為自相，苦等為共相。共即同也。是則現在亦有同相，未來非無自相，但隱顯耳。此釋順論。論云「二同相，謂生老病死等過故。」三顛倒者，緣體是空，執有是倒。今初自相，復有三種，一者報相、二「不離」二字是因相、三「此名色」下彼果次第相。言報相者，即初受生異熟識體，共名色生，故論云「報相者，名色共阿賴耶識生。此含識支一半，名色支全故。」《攝論》云「本識有三相：一自相，謂本識自體；二因相，謂種子識；三果相，謂異熟識。」此意明為因義邊名種子識，即前約因。識支為果義邊名異熟識，即此報相名色所依。若不望因果直語自體名為自相。今論因相，却是彼中果相，立名雖殊並通因果。經云於三界田中者，是所生處。下六地中約因位說，以業為田、以識為種；今約果位，故以三界為田，生前識種。復生苦芽者，標所生報。前三支因必依苦果而起，今更生苦所以稱復，此顯展轉無窮之義。「所謂」已下出苦芽體相，論云名色共生者，名色共彼生故，謂名色共彼本識生也。恐人謬取名與色共，故有此言。名謂非色四蘊，色謂羯邏藍等，此二與識相依而住，如二束蘆更互為緣，恒時而轉不相捨離。二不離是因相者，即顯本識為名色因，謂是名色不離彼本識，依彼本識故。既依此釋，定知此段具於二支，謂識及名色。三彼果相者，是彼報相名色之果。由名色增長成餘八支，非別有體。初成六處者，名增成意處，色增成餘五，次六處增長成觸。言於中者，於六處中有根境故。餘因緣義，廣如六地。二同相中，生及老死正顯同相。「如是」已下總結成苦。何處是苦？此有三重：一論將入同相中，則以生老死憂悲苦惱明於苦聚，文義顯故。二近結於果，名色共生此明苦生，餘八苦長。三遠結十二，前二支半為能生長，後九支半為所生長。三顛倒相中，言是中者，是前十二緣中。「皆空」已下明倒所以，由空謂有所以名倒。此有四重：一緣成無性，所以言空；二離我我所，釋成空義，離我人空，離所法空；三「無知」下釋無我所以；四以外事釋無知覺。三中四句，通外及小。初約外道，外道雖眾，不出僧佉及與衛世。僧佉說覺以為神相，衛世說知以為神相。今無知覺，成上自體本無有我。作受二句通於能所，能作能受故是於我，所作所受即是我所。在因名作，在果 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二明中後九支。然論兼結文，總分三段：初明自相、二「有生故」下同相、三「是中皆空」下顛倒相。言自相者，現在名色等，支體狀別故。言同相者，釋有二義：一未來二支亦同現在，有名色等故。二約果相顯緣起過患，通遍果位故名為同。猶如色等礙等為自相，苦等為共相。共即同也。是則現在亦有同相，未來非無自相，但隱顯耳。此釋順論。論云「二同相，謂生老病死等過故。」三顛倒者，緣體是空，執有是倒。今初自相，復有三種，一者報相、二「不離」二字是因相、三「此名色」下彼果次第相。言報相者，即初受生異熟識體，共名色生，故論云「報相者，名色共阿賴耶識生。此含識支一半，名色支全故。」《攝論》云「本識有三相：一自相，謂本識自體；二因相，謂種子識；三果相，謂異熟識。」此意明為因義邊名種子識，即前約因。識支為果義邊名異熟識，即此報相名色所依。若不望因果直語自體名為自相。今論因相，却是彼中果相，立名雖殊並通因果。經云於三界田中者，是所生處。下六地中約因位說，以業為田、以識為種；今約果位，故以三界為田，生前識種。復生苦芽者，標所生報。前三支因必依苦果而起，今更生苦所以稱復，此顯展轉無窮之義。「所謂」已下出苦芽體相，論云名色共生者，名色共彼生故，謂名色共彼本識生也。恐人謬取名與色共，故有此言。名謂非色四蘊，色謂羯邏藍等，此二與識相依而住，如二束蘆更互為緣，恒時而轉不相捨離。二不離是因相者，即顯本識為名色因，謂是名色不離彼本識，依彼本識故。既依此釋，定知此段具於二支，謂識及名色。三彼果相者，是彼報相名色之果。由名色增長成餘八支，非別有體。初成六處者，名增成意處，色增成餘五，次六處增長成觸。言於中者，於六處中有根境故。餘因緣義，廣如六地。二同相中，生及老死正顯同相。「如是」已下總結成苦。何處是苦？此有三重：一論將入同相中，則以生老死憂悲苦惱明於苦聚，文義顯故。二近結於果，名色共生此明苦生，餘八苦長。三遠結十二，前二支半為能生長，後九支半為所生長。三顛倒相中，言是中者，是前十二緣中。「皆空」已下明倒所以，由空謂有所以名倒。此有四重：一緣成無性，所以言空；二離我我所，釋成空義，離我人空，離所法空；三「無知」下釋無我所以；四以外事釋無知覺。三中四句，通外及小。初約外道，外道雖眾，不出僧佉及與衛世。僧佉說覺以為神相，衛世說知以為神相。今無知覺，成上自體本無有我。作受二句通於能所，能作能受故是於我，所作所受即是我所。在因名作，在果

名受，今但緣成故無作受。若約小乘就五蘊說，受蘊名覺、三蘊名知。約六根說，身識名覺、餘五名知。五陰造業故名作者，當陰招報名為受者，今並遣之。現有知覺，云何言無？隨俗故有，約真故無。又心法有四：一事、二法、三理、四實。謂隨境分別見聞覺知，名之為事。論體唯是生滅法數，故名為法。窮之空寂說以為理。論其本性唯是真實如來藏法，故名為實。此四重中，說初即說知覺等名，若就後三即無知等。四「如草」下以彼外事喻釋無知覺等。以諸眾生現見有於動止語言，云何說言無知覺等？故以外物動不動事示無知覺。草木則動、石壁不動，皆無知覺，故內動止豈當有之？《淨名》云「是身無知如草木瓦礫。」言亦如影像者，顯從緣有，似而非真，即雙喻二諦。若準論經，無影像喻而有，如響可喻言聲而無知覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名受，今但緣成故無作受。若約小乘就五蘊說，受蘊名覺、三蘊名知。約六根說，身識名覺、餘五名知。五陰造業故名作者，當陰招報名為受者，今並遣之。現有知覺，云何言無？隨俗故有，約真故無。又心法有四：一事、二法、三理、四實。謂隨境分別見聞覺知，名之為事。論體唯是生滅法數，故名為法。窮之空寂說以為理。論其本性唯是真實如來藏法，故名為實。此四重中，說初即說知覺等名，若就後三即無知等。四「如草」下以彼外事喻釋無知覺等。以諸眾生現見有於動止語言，云何說言無知覺等？故以外物動不動事示無知覺。草木則動、石壁不動，皆無知覺，故內動止豈當有之？《淨名》云「是身無知如草木瓦礫。」言亦如影像者，顯從緣有，似而非真，即雙喻二諦。若準論經，無影像喻而有，如響可喻言聲而無知覺。

第三「然諸」下彼二顛倒觀。妄苦本空得而不覺，真樂本有失而不知，而遠樂就苦，名彼二顛倒。上來三觀為方便竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「然諸」下彼二顛倒觀。妄苦本空得而不覺，真樂本有失而不知，而遠樂就苦，名彼二顛倒。上來三觀為方便竟。

第二「菩薩見」下正起慈悲。初明興悲，謂見苦應拔；後「復作」下興慈，謂無樂應與。既言具苦，必知無樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「菩薩見」下正起慈悲。初明興悲，謂見苦應拔；後「復作」下興慈，謂無樂應與。既言具苦，必知無樂故。

第四施行，文三：初總明施行、二別顯施物、三總結行成。今初，文有五句：一明施所依，以見有苦無樂故。二「以深重」下彰其施位。此地檀度得圓滿故。契理曰深，不捨悲願為重。此心住地，故能滿檀。三「於一切」下明施體相。四求佛大智，顯施所為。五修行大捨，結施行名。二「凡所有」下別明施物，偏顯上文一切無悋。於中，初總、後「所謂」下別。別顯一切，略有二種：一者外財；二者內財，謂頭目等，文顯可知。三「為求」下總結行成，初結所為、後「是名」下正結行成。然初地中應具三施，從增勝說但舉於財，故《般若論》二三地中方行無畏，四地已上乃行法施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四施行，文三：初總明施行、二別顯施物、三總結行成。今初，文有五句：一明施所依，以見有苦無樂故。二「以深重」下彰其施位。此地檀度得圓滿故。契理曰深，不捨悲願為重。此心住地，故能滿檀。三「於一切」下明施體相。四求佛大智，顯施所為。五修行大捨，結施行名。二「凡所有」下別明施物，偏顯上文一切無悋。於中，初總、後「所謂」下別。別顯一切，略有二種：一者外財；二者內財，謂頭目等，文顯可知。三「為求」下總結行成，初結所為、後「是名」下正結行成。然初地中應具三施，從增勝說但舉於財，故《般若論》二三地中方行無畏，四地已上乃行法施。

第五無疲厭行中，分三：初牒前起後、二「轉更」下正顯行相、三「即得」下結其行成。下五行中唯除第十顯相，即是結名。餘皆具三，文處可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五無疲厭行中，分三：初牒前起後、二「轉更」下正顯行相、三「即得」下結其行成。下五行中唯除第十顯相，即是結名。餘皆具三，文處可見。

第六「得無疲」下成經論智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「得無疲」下成經論智。

第七「獲是智」下成世智行。言隨應者，隨機所應，宜以何法。隨力者，隨己智力所能，隨他智力所堪。隨其所習者，約機現作。論釋隨宜言如論說者，即《瑜伽．菩薩地．菩提分品》也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「獲是智」下成世智行。言隨應者，隨機所應，宜以何法。隨力者，隨己智力所能，隨他智力所堪。隨其所習者，約機現作。論釋隨宜言如論說者，即《瑜伽．菩薩地．菩提分品》也。

第八「成世智」以下明慚愧行。「知時」已下正顯行相。時有三種：一者念時，如是時中宜修定等，剎那不間故。二日夜時，晝則存心，初中後夜皆勿廢故。三所作得必不斷時，此即智量，謂量力所能亦愛亦策，勿令過分後休廢故。以此三時，修前八科二利之行，煩惱睡蛇晝夜不雜，為慚愧服而自莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八「成世智」以下明慚愧行。「知時」已下正顯行相。時有三種：一者念時，如是時中宜修定等，剎那不間故。二日夜時，晝則存心，初中後夜皆勿廢故。三所作得必不斷時，此即智量，謂量力所能亦愛亦策，勿令過分後休廢故。以此三時，修前八科二利之行，煩惱睡蛇晝夜不雜，為慚愧服而自莊嚴。

第九「於此行中」下成堅固力。謂此即前慚愧二利行中，欲早求度應當精勤，不退自分不轉勝進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九「於此行中」下成堅固力。謂此即前慚愧二利行中，欲早求度應當精勤，不退自分不轉勝進。

第十「得堅固」下明供養行。利養正行具二供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十「得堅固」下明供養行。利養正行具二供養。

第三「佛子」下結十名體用，先結體用、「所謂」下結名。言體用者，此十即是淨諸地法，以治十障故。障如前說。然安住地分有三十句，亦明信慈悲等，與此何異？論云前是清淨地法，今盡是障地淨法者，前句文略，若具應云前是清淨，此地法以局初地故。今盡是障地淨法者，謂不局初地，故云盡是，盡淨諸地障故。故經云「淨諸地法」，《瑜伽》亦云「此十種法，於一切地能淨修治故，下諸地中皆云信等、皆轉淨等」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「佛子」下結十名體用，先結體用、「所謂」下結名。言體用者，此十即是淨諸地法，以治十障故。障如前說。然安住地分有三十句，亦明信慈悲等，與此何異？論云前是清淨地法，今盡是障地淨法者，前句文略，若具應云前是清淨，此地法以局初地故。今盡是障地淨法者，謂不局初地，故云盡是，盡淨諸地障故。故經云「淨諸地法」，《瑜伽》亦云「此十種法，於一切地能淨修治故，下諸地中皆云信等、皆轉淨等」。

第三「佛子菩薩住此歡喜」下果利益校量勝。有四種果：一調柔果、二發趣果、三攝報果、四願智果。釋此四果，略啟四門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「佛子菩薩住此歡喜」下果利益校量勝。有四種果：一調柔果、二發趣果、三攝報果、四願智果。釋此四果，略啟四門。

第二釋名。通稱果者，地中滿足故。別言調柔者，謂調鍊柔熟，以供養攝化等為能調，鍊信等十行為所調。鍊由行供等令信等調柔，隨意堪用故名調柔，下鍊金喻其義甚顯。二發謂發進，趣謂趣向。於地滿中更求明解為能發趣，發自此地趣向後後為所發趣，下商人喻義甚相似。三王位之身酬因名報，因成納果故名為攝。四內證願力教智自在，又以願力助智令業用無邊，故稱願智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋名。通稱果者，地中滿足故。別言調柔者，謂調鍊柔熟，以供養攝化等為能調，鍊信等十行為所調。鍊由行供等令信等調柔，隨意堪用故名調柔，下鍊金喻其義甚顯。二發謂發進，趣謂趣向。於地滿中更求明解為能發趣，發自此地趣向後後為所發趣，下商人喻義甚相似。三王位之身酬因名報，因成納果故名為攝。四內證願力教智自在，又以願力助智令業用無邊，故稱願智。

三明分齊。初二是其行修方便、後二是其報行純熟。行修唯在地滿，報行該於始終。從初住地乃至地滿，所受王身說為攝報，所有作用說為願智。又初二後一此地定有，攝報一果有無不定。容有不作故云多作，而定能作故亦定有。又初二果亦是地法，初行、次解，是所修故；後之二果唯果非法，初體、後用，非所修故。是以經於二果之後便有結文云略說初地法門。不得此意，則似論家謬取法門濫為果稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明分齊。初二是其行修方便、後二是其報行純熟。行修唯在地滿，報行該於始終。從初住地乃至地滿，所受王身說為攝報，所有作用說為願智。又初二後一此地定有，攝報一果有無不定。容有不作故云多作，而定能作故亦定有。又初二果亦是地法，初行、次解，是所修故；後之二果唯果非法，初體、後用，非所修故。是以經於二果之後便有結文云略說初地法門。不得此意，則似論家謬取法門濫為果稱。

四辨通局。發趣文局初地，以最在初故。義通十地，通解十地故。餘三義局，初地報等殊故。文通十地，地地皆有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四辨通局。發趣文局初地，以最在初故。義通十地，通解十地故。餘三義局，初地報等殊故。文通十地，地地皆有故。

第五釋文。四果即為四別。今初，調柔分三，謂法、喻、合。法中分四：一見佛為鍊行緣、二「悉以」下所鍊行體、三「以前二」下別地行相、四「是菩薩隨所」下鍊行成熟。前中，先總明、後「所謂」下別顯。總中以大願力是見佛，因力兼神力故。《瑜伽．住品》，有二因見佛：一願、二力。論經具二。論云「以勝通力見色身佛，以正願力見法身佛。」《瑜伽》正願得生受用土中常得見佛。今云法身，即功德法身。別中云見多百佛等者，論云「方便善巧示現多佛故。」此善巧有二：一不直云無量，而巧歷百千等數，為方便顯多。二言多百者，是多箇百，多千等亦然。是為一數之中已攝於多，故名善巧。理實入華藏剎海，見法界身雲也。二所鍊行體中，以行入行，故名為鍊，如金入火。然有三種入，即分為三：一入功德即供佛行，去薄福垢，亦兼供僧。二「以此善」下入無上果，即迴向行。去下劣垢論當第三，意明通迴二行故。三「佛子此菩薩」下入大悲心，即利生行，去懈怠垢。三別地行相中，先約四攝。然四攝望前猶是利眾生法，望後為別地行相，以因利生之便，故於此明下二地中乃在鍊行，成後四攝。雖不足全別十地，為是化生之法，故用之耳。愛語是法施，初地檀滿故說二增。二約十度，然證相難分，寄十度等以顯差別，各說一增。若不爾者，何不二地言二度增？檀度初地先已增故。乃至九地應言九增，九地尚云餘非不修隨力隨分，顯寄明矣。是以具論諸地所行，略有五義：一為別地各說一增，如今文是。二辨勝，過前初地檀勝二地，二度勝故。二地文云遠離慳嫉破戒垢故，乃至十地十度皆勝，是則後後皆勝前前。三論其實行，地地具修。四證理平等，非多非一。五約圓融，一具一切。四所鍊行成中總收三入，初牒供佛化生以為能鍊，信等淨法以為所鍊，後舉前迴向能鍊令信等淨也。言轉轉者，此之信等於初地中有三節，淨謂初住地時證前緣修令成真修，已是一淨；二行校量中對除障法，復一度淨；今此地後更歷三修，故云轉轉。第二喻中，金師喻菩薩，金喻信等，火喻供等三行。三行非一名數數入，調柔成就喻鍊行成。金性本有從緣始顯，信等修生云何同喻？信等有二：一未證真前但約緣修為對治行，妄識為體。二證真之後乃知信等非是今有，即如來藏中恒沙佛法真心為體，真心為體即是理性，信等相殊說為行性，此二不二並可喻金。雖假供等緣修以成真德，德由真起。後成嚴具，亦不異金。既了於真，真非妄外，故全妄識即是真心，寄相顯真故分能所。第三法合，準喻可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五釋文。四果即為四別。今初，調柔分三，謂法、喻、合。法中分四：一見佛為鍊行緣、二「悉以」下所鍊行體、三「以前二」下別地行相、四「是菩薩隨所」下鍊行成熟。前中，先總明、後「所謂」下別顯。總中以大願力是見佛，因力兼神力故。《瑜伽．住品》，有二因見佛：一願、二力。論經具二。論云「以勝通力見色身佛，以正願力見法身佛。」《瑜伽》正願得生受用土中常得見佛。今云法身，即功德法身。別中云見多百佛等者，論云「方便善巧示現多佛故。」此善巧有二：一不直云無量，而巧歷百千等數，為方便顯多。二言多百者，是多箇百，多千等亦然。是為一數之中已攝於多，故名善巧。理實入華藏剎海，見法界身雲也。二所鍊行體中，以行入行，故名為鍊，如金入火。然有三種入，即分為三：一入功德即供佛行，去薄福垢，亦兼供僧。二「以此善」下入無上果，即迴向行。去下劣垢論當第三，意明通迴二行故。三「佛子此菩薩」下入大悲心，即利生行，去懈怠垢。三別地行相中，先約四攝。然四攝望前猶是利眾生法，望後為別地行相，以因利生之便，故於此明下二地中乃在鍊行，成後四攝。雖不足全別十地，為是化生之法，故用之耳。愛語是法施，初地檀滿故說二增。二約十度，然證相難分，寄十度等以顯差別，各說一增。若不爾者，何不二地言二度增？檀度初地先已增故。乃至九地應言九增，九地尚云餘非不修隨力隨分，顯寄明矣。是以具論諸地所行，略有五義：一為別地各說一增，如今文是。二辨勝，過前初地檀勝二地，二度勝故。二地文云遠離慳嫉破戒垢故，乃至十地十度皆勝，是則後後皆勝前前。三論其實行，地地具修。四證理平等，非多非一。五約圓融，一具一切。四所鍊行成中總收三入，初牒供佛化生以為能鍊，信等淨法以為所鍊，後舉前迴向能鍊令信等淨也。言轉轉者，此之信等於初地中有三節，淨謂初住地時證前緣修令成真修，已是一淨；二行校量中對除障法，復一度淨；今此地後更歷三修，故云轉轉。第二喻中，金師喻菩薩，金喻信等，火喻供等三行。三行非一名數數入，調柔成就喻鍊行成。金性本有從緣始顯，信等修生云何同喻？信等有二：一未證真前但約緣修為對治行，妄識為體。二證真之後乃知信等非是今有，即如來藏中恒沙佛法真心為體，真心為體即是理性，信等相殊說為行性，此二不二並可喻金。雖假供等緣修以成真德，德由真起。後成嚴具，亦不異金。既了於真，真非妄外，故全妄識即是真心，寄相顯真故分能所。第三法合，準喻可知。

第二發趣果中二：初正明發趣果、後「佛子是名」下總結地相。前中有四：一法、二喻、三合、四結。法中亦四：一問、二知、三行、四到。知是名解，正能發趣。然由問故知，所以先問。知意在行，行必能到。今初問中具問諸地，初地已滿而更問者，一問勝進，非問自分。二者一地之中具攝一切諸地功德，故問所攝容許未知。於中云相及得果者，相即隨諸地中所有諸障及對治相故。謂諸地能所觀相皆別，十地故得者，即正證出世間智故。果者，因證智力得世間出世間智故。相即方便智。得是根本、果即後得，後得緣俗故名世間，無分別故復名出世。又此三者即是三道，初是無間，與惑相翻；二是解脫，正證無為；三是勝進，後智進修。不說加行者，地前加行非地攝故，地上加行勝進收故。言為欲成就此地法者，當地法也。後云彼地法者，後地法也。若準論意，成就地法即是信等。第二「是菩薩善知」下明知。由問故知，知不異問。經展問中相及得果以為十句，論攝十句為五方便。言方便者，行修善巧也。第一觀方便，觀謂觀解，攝初二句：一諸地障對治者，以能治觀解治十種障，立十地別，本文具之，此約所斷明觀。二地成壞者，攬行成位集故名成，諸行各住散故名壞，此約所知明觀。第二得方便，得謂證入，攝次三句。曲有三種方便：一相果者，即欲入方便是方便智，帶相觀終故名相果；二得修者已入方便，即根本智，顯是證修，非緣修故；三勝進方便，即後得智，謂信等成地之法，離障清淨故。第三增上方便，進修後位故名增上，亦攝三句：一地轉轉行者，依前起後，地背相捨故；二二執名非處、二空為住處，亦是相應不相應也；三以後勝前增長善巧，名殊勝智。第四不退轉方便，唯第九句，前三方便無退息故。第五盡至方便，即第十句。淨治菩薩地盡，轉至佛智地故。若以相等攝五方便，初一是相；二具於三，如次三句配相得果；第三唯果；第四總明三事不退；五通明三因窮入果。若攝十句，初三為相，第四是得，次四是果，後二具三。第三「佛子」下行、第四「由此」下到，並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二發趣果中二：初正明發趣果、後「佛子是名」下總結地相。前中有四：一法、二喻、三合、四結。法中亦四：一問、二知、三行、四到。知是名解，正能發趣。然由問故知，所以先問。知意在行，行必能到。今初問中具問諸地，初地已滿而更問者，一問勝進，非問自分。二者一地之中具攝一切諸地功德，故問所攝容許未知。於中云相及得果者，相即隨諸地中所有諸障及對治相故。謂諸地能所觀相皆別，十地故得者，即正證出世間智故。果者，因證智力得世間出世間智故。相即方便智。得是根本、果即後得，後得緣俗故名世間，無分別故復名出世。又此三者即是三道，初是無間，與惑相翻；二是解脫，正證無為；三是勝進，後智進修。不說加行者，地前加行非地攝故，地上加行勝進收故。言為欲成就此地法者，當地法也。後云彼地法者，後地法也。若準論意，成就地法即是信等。第二「是菩薩善知」下明知。由問故知，知不異問。經展問中相及得果以為十句，論攝十句為五方便。言方便者，行修善巧也。第一觀方便，觀謂觀解，攝初二句：一諸地障對治者，以能治觀解治十種障，立十地別，本文具之，此約所斷明觀。二地成壞者，攬行成位集故名成，諸行各住散故名壞，此約所知明觀。第二得方便，得謂證入，攝次三句。曲有三種方便：一相果者，即欲入方便是方便智，帶相觀終故名相果；二得修者已入方便，即根本智，顯是證修，非緣修故；三勝進方便，即後得智，謂信等成地之法，離障清淨故。第三增上方便，進修後位故名增上，亦攝三句：一地轉轉行者，依前起後，地背相捨故；二二執名非處、二空為住處，亦是相應不相應也；三以後勝前增長善巧，名殊勝智。第四不退轉方便，唯第九句，前三方便無退息故。第五盡至方便，即第十句。淨治菩薩地盡，轉至佛智地故。若以相等攝五方便，初一是相；二具於三，如次三句配相得果；第三唯果；第四總明三事不退；五通明三因窮入果。若攝十句，初三為相，第四是得，次四是果，後二具三。第三「佛子」下行、第四「由此」下到，並可知。

第二喻中，初喻前問，有二方便：一不迷方便。道中喻行因，住止喻得地，各有障治，故曰安危。二資具方便。具資糧故。不迷多約利他，資具多明自利。次「佛子彼大」下喻知。三「善以」下喻行。四「乃至」下喻到。行中語略，故云乃至。第三合中，初合知，「然後」下合行，「安隱」下合到。喻中略行，此中略問，欲影顯耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二喻中，初喻前問，有二方便：一不迷方便。道中喻行因，住止喻得地，各有障治，故曰安危。二資具方便。具資糧故。不迷多約利他，資具多明自利。次「佛子彼大」下喻知。三「善以」下喻行。四「乃至」下喻到。行中語略，故云乃至。第三合中，初合知，「然後」下合行，「安隱」下合到。喻中略行，此中略問，欲影顯耳。

第四「是故菩薩」下結勸可知。第二「佛子」下總結地相。行修已竟，故於此結。前說分齊深，故說其一分此中廣故，說所不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「是故菩薩」下結勸可知。第二「佛子」下總結地相。行修已竟，故於此結。前說分齊深，故說其一分此中廣故，說所不盡。