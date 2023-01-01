大方廣佛華嚴經疏卷第三十(已下入第三十經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第三十(已下入第三十經)

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

第八真如相迴向。長行中二：先廣明、後結示。前中亦二：先明位行、後辨位果。前中亦三：今初，標名。善根合如以成迴向，從所依立名，義通能所。故《本業》云「常照有無二諦，一切法一合相故。」若梵本中，具名真如相自性迴向。相即德相、性即體性，以二非即離，所以雙舉；多說德相，唐本單名，即以法界印為其性。此與前後異者，謂第七明會事向理故云平等，此明事盡理現故行等同如，第九明從體起用，第十明用同體、同體而用，餘如第四迴向會釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八真如相迴向。長行中二：先廣明、後結示。前中亦二：先明位行、後辨位果。前中亦三：今初，標名。善根合如以成迴向，從所依立名，義通能所。故《本業》云「常照有無二諦，一切法一合相故。」若梵本中，具名真如相自性迴向。相即德相、性即體性，以二非即離，所以雙舉；多說德相，唐本單名，即以法界印為其性。此與前後異者，謂第七明會事向理故云平等，此明事盡理現故行等同如，第九明從體起用，第十明用同體、同體而用，餘如第四迴向會釋。

第二依徵廣釋中三：初明隨相迴向、二「佛子菩薩摩訶薩以此善根」下離相迴向、三「佛子此菩薩摩訶薩如是迴向時得一切」下迴向成益。初中，分二：先積善迴向、後「佛子菩薩摩訶薩若見」下觸境迴向。前中亦二：先明所迴行體、後「菩薩爾時慧眼」下攝將迴向。前中亦二：先積集資糧、後「成就無量」下結德成就。今初，文有十句：初一為總，謂正念堅明。下九為別，文有三節：初三正念菩提，一遠離迷惑是明了義，專意修行即為正念，正念是定、明了是慧，定慧雙運為道之源；二契理不動故曰深心，緣不能沮成不壞業，即自分堅住；三求佛不退即勝進堅住。次四句正念化生，初句為總，勇求兼濟，為大法故。下三句別：一悲智雙運為明了，般若為眾德之本故；二進善去漏為正念；三悲增智圓為堅住。後三正念三寶：一念佛、二護法、三信增。上有正念、下句堅固，影略該攝。二結德成就。文有四句：前三結前，一非止上十，故云無量；二三統而收之，不出福智大悲；末句生後迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依徵廣釋中三：初明隨相迴向、二「佛子菩薩摩訶薩以此善根」下離相迴向、三「佛子此菩薩摩訶薩如是迴向時得一切」下迴向成益。初中，分二：先積善迴向、後「佛子菩薩摩訶薩若見」下觸境迴向。前中亦二：先明所迴行體、後「菩薩爾時慧眼」下攝將迴向。前中亦二：先積集資糧、後「成就無量」下結德成就。今初，文有十句：初一為總，謂正念堅明。下九為別，文有三節：初三正念菩提，一遠離迷惑是明了義，專意修行即為正念，正念是定、明了是慧，定慧雙運為道之源；二契理不動故曰深心，緣不能沮成不壞業，即自分堅住；三求佛不退即勝進堅住。次四句正念化生，初句為總，勇求兼濟，為大法故。下三句別：一悲智雙運為明了，般若為眾德之本故；二進善去漏為正念；三悲增智圓為堅住。後三正念三寶：一念佛、二護法、三信增。上有正念、下句堅固，影略該攝。二結德成就。文有四句：前三結前，一非止上十，故云無量；二三統而收之，不出福智大悲；末句生後迴向。

第二攝將迴向中二：先觀察善根本期迴向、二「以諸善根」下正明迴向。今初，有三：初總標、次「其諸善」下別顯、三「如是」下總結。於中二：先結種類多門，有十句，謂隨前求緣等有多差別。一通遊非一故如一趣入，為用有門？為用空門？乃至無量，故慈行童女云：「諸佛各以異門令我入此普莊嚴門。」二隨其一門緣何為境？為佛為法等。三隨一境上相貌不同。四相所依事，謂色心等。五隨一事上有多分位。六施等萬行。七能詮名字。八分別決擇。九生多知見。十若定若慧，上中下修。後「其中」下結修本意。本意既然，寧不迴向？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二攝將迴向中二：先觀察善根本期迴向、二「以諸善根」下正明迴向。今初，有三：初總標、次「其諸善」下別顯、三「如是」下總結。於中二：先結種類多門，有十句，謂隨前求緣等有多差別。一通遊非一故如一趣入，為用有門？為用空門？乃至無量，故慈行童女云：「諸佛各以異門令我入此普莊嚴門。」二隨其一門緣何為境？為佛為法等。三隨一境上相貌不同。四相所依事，謂色心等。五隨一事上有多分位。六施等萬行。七能詮名字。八分別決擇。九生多知見。十若定若慧，上中下修。後「其中」下結修本意。本意既然，寧不迴向？

第二正明迴向分二：初向菩提、二「佛子菩薩摩訶薩如為己身」下迴向眾生。前中有二十願，分三：初十願願成智行，即菩提因果。二「得三昧」下四願周遍利生，即化用因果，一化所依、二化時處、三知藥治、四識病宜。三「得自在下」六願普嚴佛剎，即淨土因果，一神通智嚴淨事土、二入理智嚴法性土亦非嚴嚴故、三事理無礙智嚴帝網土、四以前三嚴用化眾生。上四因圓、後二果滿。第二迴向眾生，文三：初牒前起後，即從後倒牒前之三段。二「所謂」下正顯迴向，文有八句：初二願離三障，障礙之言義兼煩惱；次四成四智；後二結二果，謂菩提、涅槃。菩提不唯四智，故云無量。三「佛子」下總結所為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正明迴向分二：初向菩提、二「佛子菩薩摩訶薩如為己身」下迴向眾生。前中有二十願，分三：初十願願成智行，即菩提因果。二「得三昧」下四願周遍利生，即化用因果，一化所依、二化時處、三知藥治、四識病宜。三「得自在下」六願普嚴佛剎，即淨土因果，一神通智嚴淨事土、二入理智嚴法性土亦非嚴嚴故、三事理無礙智嚴帝網土、四以前三嚴用化眾生。上四因圓、後二果滿。第二迴向眾生，文三：初牒前起後，即從後倒牒前之三段。二「所謂」下正顯迴向，文有八句：初二願離三障，障礙之言義兼煩惱；次四成四智；後二結二果，謂菩提、涅槃。菩提不唯四智，故云無量。三「佛子」下總結所為。

第二觸境迴向，大同〈淨行〉對境發願。於中五：一列所見境；二「見是事」下覩境成德，謂增悲智；三「以佛善根」下總明迴向，亦是迴向之德；四「菩薩爾時」下別明迴向；五「佛子」下迴向成益。前三可知。四中，初句總標，標將說別。上起行中云以諸善根方便迴向，未知迴向其相云何？故云爾時如是迴向。後「所謂」下別顯，顯如是言。三十一願皆言令得可愛樂者，由見可愛樂境，起可愛樂善故，願成可愛樂德。釋此諸願，通有二意：一橫對上境發等流願、二豎配地位以彰總願。總者，隨見一境即發多願，該因果故。言橫對者，初之十願對上國土，一若見國土，當願眾生見法性土；二土之供具；三通受用變化淨土；餘皆土中之事，可以意得。對此一境發十願者，以一例諸，皆應有多，不欲繁文，下漸從略。次「得無畏」下三願，對上園林。無漏法林，無所畏故，總持三昧為園苑故。次一願對上草木，善觀五乘，三草二木智差別故。次三對華，神通等法如華開敷，處眾開演皆華敷故。果之一種，留在後明。從「發大悲」下一願以對一境。謂大悲熏心以對上香，令根喜悅，如彼上服。生如來家得珍寶分，以調伏行為聖財物，無礙辯說為莊嚴具。可樂世界猶如於村，悟入多門等彼城邑，無礙無本如彼聚落。畢竟無二，若國無二王。證離欲際方得自在，無戲論法為離諠雜。後之三句即對前果。二豎配地位者，文分為二：前顯因圓、後三果滿。前中分三：初七未入法者令得入法，即是地前，一最初發心同佛見理、二行法供養，此二十信；三生諸佛前、四解心見法，此二十住；五如說行，即是十行；六同善友見、七觸境無違，此二十向。二「證得」下十七願，已入法者令得入地。初三初地，一證如理、二得教光、三成施行。次一二地，行不慮誤犯，故無所畏。愛語偏多，故能說法。次二三地行，習諸禪定，求多聞故。次有三願，如次三地，謂焰慧觀道品，難勝具神通，現前深般若。次「方便」下二願，七地行，謂方便偏多故，雖善修空無相，而慈悲不捨眾生，故云平等大悲。次二八地行，謂諸佛勸起利他大心，無間現前常悅豫故，得無生忍真生家故。次二九地行，善知稠林，能調伏故，四十無礙辯善說法故。次二十地行，得入劫智，入微塵世界等廣利樂故，能受如來大法雨故。三有四願，已入地者成普賢位，一一切境中得無礙見，覺法本源無根本故；二得無二住，斷二障故；三住真實際，等如來故；四得寂滅忍，無戲論故。第二三願明果滿者，即是三德，亦初金剛智而為能斷、次離二礙以為所斷，此二為無間道；後一解脫道，證成出 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二觸境迴向，大同〈淨行〉對境發願。於中五：一列所見境；二「見是事」下覩境成德，謂增悲智；三「以佛善根」下總明迴向，亦是迴向之德；四「菩薩爾時」下別明迴向；五「佛子」下迴向成益。前三可知。四中，初句總標，標將說別。上起行中云以諸善根方便迴向，未知迴向其相云何？故云爾時如是迴向。後「所謂」下別顯，顯如是言。三十一願皆言令得可愛樂者，由見可愛樂境，起可愛樂善故，願成可愛樂德。釋此諸願，通有二意：一橫對上境發等流願、二豎配地位以彰總願。總者，隨見一境即發多願，該因果故。言橫對者，初之十願對上國土，一若見國土，當願眾生見法性土；二土之供具；三通受用變化淨土；餘皆土中之事，可以意得。對此一境發十願者，以一例諸，皆應有多，不欲繁文，下漸從略。次「得無畏」下三願，對上園林。無漏法林，無所畏故，總持三昧為園苑故。次一願對上草木，善觀五乘，三草二木智差別故。次三對華，神通等法如華開敷，處眾開演皆華敷故。果之一種，留在後明。從「發大悲」下一願以對一境。謂大悲熏心以對上香，令根喜悅，如彼上服。生如來家得珍寶分，以調伏行為聖財物，無礙辯說為莊嚴具。可樂世界猶如於村，悟入多門等彼城邑，無礙無本如彼聚落。畢竟無二，若國無二王。證離欲際方得自在，無戲論法為離諠雜。後之三句即對前果。二豎配地位者，文分為二：前顯因圓、後三果滿。前中分三：初七未入法者令得入法，即是地前，一最初發心同佛見理、二行法供養，此二十信；三生諸佛前、四解心見法，此二十住；五如說行，即是十行；六同善友見、七觸境無違，此二十向。二「證得」下十七願，已入法者令得入地。初三初地，一證如理、二得教光、三成施行。次一二地，行不慮誤犯，故無所畏。愛語偏多，故能說法。次二三地行，習諸禪定，求多聞故。次有三願，如次三地，謂焰慧觀道品，難勝具神通，現前深般若。次「方便」下二願，七地行，謂方便偏多故，雖善修空無相，而慈悲不捨眾生，故云平等大悲。次二八地行，謂諸佛勸起利他大心，無間現前常悅豫故，得無生忍真生家故。次二九地行，善知稠林，能調伏故，四十無礙辯善說法故。次二十地行，得入劫智，入微塵世界等廣利樂故，能受如來大法雨故。三有四願，已入地者成普賢位，一一切境中得無礙見，覺法本源無根本故；二得無二住，斷二障故；三住真實際，等如來故；四得寂滅忍，無戲論故。第二三願明果滿者，即是三德，亦初金剛智而為能斷、次離二礙以為所斷，此二為無間道；後一解脫道，證成出

現，智周法界故。用前二釋，文旨有據、次第無差，金剛幢之巧談，非說者之穽鑿也。第五迴向成益中，先明得時；後「得智」下正顯十句，攝為五對。一以因感緣，由智內明，外為友攝。二以緣感因，外蒙慧照，內滅癡冥，此除障益。三由勤修，入三慧業，此明學益。四上學證智，自善普充，此證入益。五盡善福源，入實智海，此成二嚴益，即為向實際之本，以智窮入故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現，智周法界故。用前二釋，文旨有據、次第無差，金剛幢之巧談，非說者之穽鑿也。第五迴向成益中，先明得時；後「得智」下正顯十句，攝為五對。一以因感緣，由智內明，外為友攝。二以緣感因，外蒙慧照，內滅癡冥，此除障益。三由勤修，入三慧業，此明學益。四上學證智，自善普充，此證入益。五盡善福源，入實智海，此成二嚴益，即為向實際之本，以智窮入故。

第二離相迴向，即向實際。此與前諸迴向小異，前多攝相歸性，少有依性起相；今此多顯性相無礙以為如相故。上諸標文皆躡前隨相之時；今不要對前以成無礙，故無時字。文分為二：初直明迴向、後「譬如」下對如廣辯。今初分二：初順如之行、二「於諸佛法」下順如之益。前中亦二：先約心明，則止觀雙運，不著有無；後「雖善」下別約行明，則權實雙行，不違性相。今初復二：一止寂妄取，不違體用；二「等觀」下觀達空有，信智雙圓。前中，初二句標。次「其心」下二句釋，上句無所取故，下句離能取故。「不捨」下明其不違，一不違因、二不違法、三不違果。所以不違者，不著無故。觀中，初觀真空，「善順」下觀其妙有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二離相迴向，即向實際。此與前諸迴向小異，前多攝相歸性，少有依性起相；今此多顯性相無礙以為如相故。上諸標文皆躡前隨相之時；今不要對前以成無礙，故無時字。文分為二：初直明迴向、後「譬如」下對如廣辯。今初分二：初順如之行、二「於諸佛法」下順如之益。前中亦二：先約心明，則止觀雙運，不著有無；後「雖善」下別約行明，則權實雙行，不違性相。今初復二：一止寂妄取，不違體用；二「等觀」下觀達空有，信智雙圓。前中，初二句標。次「其心」下二句釋，上句無所取故，下句離能取故。「不捨」下明其不違，一不違因、二不違法、三不違果。所以不違者，不著無故。觀中，初觀真空，「善順」下觀其妙有。

二權實雙行中，初句立宗，以無礙為宗；次句同喻，如幻相有，體即虛故；後「知一切」下合，及出所因。一法無性故、二「觀一切」下觀無著故，上二順於空如；三「知如實」下知一實故，則順不空如；四「知諸法」下結成無違；五「與諸」下結成所作，謂能橫入一道、豎入一門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二權實雙行中，初句立宗，以無礙為宗；次句同喻，如幻相有，體即虛故；後「知一切」下合，及出所因。一法無性故、二「觀一切」下觀無著故，上二順於空如；三「知如實」下知一實故，則順不空如；四「知諸法」下結成無違；五「與諸」下結成所作，謂能橫入一道、豎入一門。

二順如益中，十句五對，令四心彌固。一上安深法、下淨眾生，即廣大心；二二我不生，世見斯絕，即不顛倒心；三於境無染，出世勤修；四不依世間，正道唯固。上二即第一心，無住涅槃為第一故。五妄見斯寂、了實體同，即常心，常不捨離同體悲故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二順如益中，十句五對，令四心彌固。一上安深法、下淨眾生，即廣大心；二二我不生，世見斯絕，即不顛倒心；三於境無染，出世勤修；四不依世間，正道唯固。上二即第一心，無住涅槃為第一故。五妄見斯寂、了實體同，即常心，常不捨離同體悲故。

第二對如廣辯如相迴向。生此段文，略以五門分別：一釋名。真謂真實，顯非虛妄。如謂如常，表無變易。此法相宗。若法性宗，云不變為真，順緣曰如。由不變故，與有為法有非一義；由順緣故，與有為法有非異義。而《起信》云「無遣曰真、無立曰如」，唯就遮詮頓彰真理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二對如廣辯如相迴向。生此段文，略以五門分別：一釋名。真謂真實，顯非虛妄。如謂如常，表無變易。此法相宗。若法性宗，云不變為真，順緣曰如。由不變故，與有為法有非一義；由順緣故，與有為法有非異義。而《起信》云「無遣曰真、無立曰如」，唯就遮詮頓彰真理。

二明種類。或唯一味無有差別。或分為二，即生空真如、法空真如。又安立、非安立二。又空、不空二。並如常釋。或分為三，約三性辨，如《瑜伽》等。或分為七，謂一流轉真如，即諸行流轉實性；二實相真如，謂思惟諸法無二我性；三唯識真如，即唯識性；四安立、五邪行、六清淨、七正行，上四即如次四諦體性，如《顯揚》說。或分為十，十地當明。或有百門，十十無盡，如今經辨，則上來所列皆是其中一義，設言通一切法，亦一義耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二明種類。或唯一味無有差別。或分為二，即生空真如、法空真如。又安立、非安立二。又空、不空二。並如常釋。或分為三，約三性辨，如《瑜伽》等。或分為七，謂一流轉真如，即諸行流轉實性；二實相真如，謂思惟諸法無二我性；三唯識真如，即唯識性；四安立、五邪行、六清淨、七正行，上四即如次四諦體性，如《顯揚》說。或分為十，十地當明。或有百門，十十無盡，如今經辨，則上來所列皆是其中一義，設言通一切法，亦一義耳。

三辨德用。一成依持用，與一切法而為所依，此能持故。二成觀境，謂為賢聖證觀境故，亦是百門之一德耳。《起信》說有三大：一者體大，謂真如平等不增減故；二相大，謂具足無量性功德故；三用大，能生一切世間出世間善因果故。然彼依心說於三大，真如乃是其一，以一統二，二皆屬如。然違真名惡，契如則滅，順真為善、稱如則大，約善順義，故說如為善因。然違順雖殊，離如則無可違，故惡亦以如為體。若會此經，百門之內或體或相、或用或兼，實則一一皆通體等，故為百門融通理事，使重重無盡猶如帝網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三辨德用。一成依持用，與一切法而為所依，此能持故。二成觀境，謂為賢聖證觀境故，亦是百門之一德耳。《起信》說有三大：一者體大，謂真如平等不增減故；二相大，謂具足無量性功德故；三用大，能生一切世間出世間善因果故。然彼依心說於三大，真如乃是其一，以一統二，二皆屬如。然違真名惡，契如則滅，順真為善、稱如則大，約善順義，故說如為善因。然違順雖殊，離如則無可違，故惡亦以如為體。若會此經，百門之內或體或相、或用或兼，實則一一皆通體等，故為百門融通理事，使重重無盡猶如帝網。

四約教不同，可以思準。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四約教不同，可以思準。

五釋文者。然此百門，古釋非一。一英法師十十分之，如次配於十位中如，一賢首位、二十住、三十行、四十向、五淨心地、六行迹地、七決定地、八究竟地、九等覺地、十佛地。更有諸德各分十門，賢首並皆不許。遠公分三：初十配地前、次八十八句配地上、後二句佛地中如。理皆難通。佛地何以無前如德？如第二門真實為性，何以不得通於諸位？若取隨位之德以立如名，如十地十如，理則可通，然又不出其相。實則百門之德必貫之一如，能如之德豈無異相？異相難見，且從不分分亦無過，故末句云「究竟清淨，義同於果。」今且十十科之，以配十地十如。初遍一切及無相為相等，即遍滿真如之義。二中無能測量、無有比對，即最勝義。三中於法無礙，為眾法眼，即勝流義。四中無著無住等，即無攝受義。五中畢竟無盡，無有變易，即類無別義。六中無有分別，體性無生，即無染淨義。七中無所不在、住有無法，即法無別義。八中體性清淨，體性平等，即不增減義。九中遍一切法是佛境界，即智自在義。十中住一切地，成就一切諸佛菩薩等，即業自在義。其中餘義可以類取。隨地別顯，唯說十如一具一切，十十成百，欲顯如德無量無邊，地前通修、等覺遍等、如來窮證。然異從義別，體本常融，但契一如自含眾德，非由作意。順差別如，能同迴向，亦融攝無礙稱如起行，體即是如。但人信如德，尚迷迴向，故以如德喻迴向德。若取文義便者，應云真如體相遍一切處善根迴向，以同如故。亦遍一切無邊際等，又遍一切方得同如。百門之內各有二句，上即所同之如德、下「善根」下能同迴向之德。最初十中，初門顯在緣中，故無不遍；二明不變，故云真實；三明隨緣即不變，云恒守本性；四示其性；五示其相。此五一向就如以辨。次二對智以說，故為智境。八顯真如非境為境，謂要忘境方契如境故、如之本性非安立故；九即安立如；十即如常之義。餘可思準，逐難當解。十二云充滿一切者，謂若色若心、若大若小等，極微剎那亦皆圓滿，非分滿故。如不可分，分則多過，即由此義及下四十不離諸法故、諸法隨如遍一塵中故、下果中得此門故、一毛容納一切剎等。十四無比對者，法性不並真故。十五六俱是不壞人惑不同。十七寂而常照，智即如用故。二十二既以照明為體，何無照矚之眼。又由見如成法眼故。《大般若》云「三世諸佛皆以性空而為佛眼。」三十云無根本者，前無所依故，即無住本故。三十七云安住者，由無所住，安住真實故。四十一畢竟無盡者，雖在諸法，諸法盡而體常。又正在法中，取不可盡，如芥子之空故。五十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五釋文者。然此百門，古釋非一。一英法師十十分之，如次配於十位中如，一賢首位、二十住、三十行、四十向、五淨心地、六行迹地、七決定地、八究竟地、九等覺地、十佛地。更有諸德各分十門，賢首並皆不許。遠公分三：初十配地前、次八十八句配地上、後二句佛地中如。理皆難通。佛地何以無前如德？如第二門真實為性，何以不得通於諸位？若取隨位之德以立如名，如十地十如，理則可通，然又不出其相。實則百門之德必貫之一如，能如之德豈無異相？異相難見，且從不分分亦無過，故末句云「究竟清淨，義同於果。」今且十十科之，以配十地十如。初遍一切及無相為相等，即遍滿真如之義。二中無能測量、無有比對，即最勝義。三中於法無礙，為眾法眼，即勝流義。四中無著無住等，即無攝受義。五中畢竟無盡，無有變易，即類無別義。六中無有分別，體性無生，即無染淨義。七中無所不在、住有無法，即法無別義。八中體性清淨，體性平等，即不增減義。九中遍一切法是佛境界，即智自在義。十中住一切地，成就一切諸佛菩薩等，即業自在義。其中餘義可以類取。隨地別顯，唯說十如一具一切，十十成百，欲顯如德無量無邊，地前通修、等覺遍等、如來窮證。然異從義別，體本常融，但契一如自含眾德，非由作意。順差別如，能同迴向，亦融攝無礙稱如起行，體即是如。但人信如德，尚迷迴向，故以如德喻迴向德。若取文義便者，應云真如體相遍一切處善根迴向，以同如故。亦遍一切無邊際等，又遍一切方得同如。百門之內各有二句，上即所同之如德、下「善根」下能同迴向之德。最初十中，初門顯在緣中，故無不遍；二明不變，故云真實；三明隨緣即不變，云恒守本性；四示其性；五示其相。此五一向就如以辨。次二對智以說，故為智境。八顯真如非境為境，謂要忘境方契如境故、如之本性非安立故；九即安立如；十即如常之義。餘可思準，逐難當解。十二云充滿一切者，謂若色若心、若大若小等，極微剎那亦皆圓滿，非分滿故。如不可分，分則多過，即由此義及下四十不離諸法故、諸法隨如遍一塵中故、下果中得此門故、一毛容納一切剎等。十四無比對者，法性不並真故。十五六俱是不壞人惑不同。十七寂而常照，智即如用故。二十二既以照明為體，何無照矚之眼。又由見如成法眼故。《大般若》云「三世諸佛皆以性空而為佛眼。」三十云無根本者，前無所依故，即無住本故。三十七云安住者，由無所住，安住真實故。四十一畢竟無盡者，雖在諸法，諸法盡而體常。又正在法中，取不可盡，如芥子之空故。五十

一性常覺悟者，能內熏發起厭求故。五十二不可失壞者，在於生死，染而不染故。五十三即大智光明遍照法界義故。五十四離言真如。六十一無所不在者，上遍一切即無邊際，今隨一一法皆全在中。六十二在晝夜乃至盡未來者，一念長劫各各收如、各各依如，故得念劫互收互入。七十住有無者，理無惑計，有無常實故。七十二性覺為明，離念為潔。八十九非可修者，無所得故；非不可修者，為聖境故。九十五捨離諸漏者，準梵本云阿那薩攞嚩，此云無漏。今言捨者，性本捨故，猶心體離念。九十六云無有少法而能壞亂令其少分非覺悟者，如遍非情則有少分非是覺悟，況經云「佛性除於瓦石」，論云「在非情數中名為法性，在有情數中名為佛性」，明知非情非有覺性，故應釋言：以性從緣，則情非情異，為性亦殊，如涅槃等。泯緣從性，則非覺不覺本絕百非、言亡四句。若二性互融，則無非覺悟。《起信》云「以色性即智性故說名智身，以智性即色性故說名法身遍一切處。」論云「菩提菩提斷，俱名為菩提。說智及智處，俱名為般若。」亦可證此。既二性相即，緣復即性，故無少分非覺悟者，況心為總相，又融攝重重哉。九十七云過去非始等者，過去初際，所以名始；未來為終，故稱為未；現在似有，已未分之無暫住時，故名為異。今明真如雖遍三世之中，體絕三世初中後相，故並言非。迴向亦爾，雖為眾生新新起願，同彼真如遍三世中，而令永離三世生死之相，方名清淨。而晉本云過去非同、未來非故、現在非異。若以今文會取，非同過去之始，雖在未來非是性本故有。又晉經誤將後門三世無分別同入此門，致令百數缺一，紛然異解，繁不敘之。言三世無分別者，前約遮詮不同三世，今約顯詮常無分別，意旨相似，故晉本合之耳。又上不同三世，總顯非故。今無分別，亦明非故。而性相互融能新能故，新故雙絕矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一性常覺悟者，能內熏發起厭求故。五十二不可失壞者，在於生死，染而不染故。五十三即大智光明遍照法界義故。五十四離言真如。六十一無所不在者，上遍一切即無邊際，今隨一一法皆全在中。六十二在晝夜乃至盡未來者，一念長劫各各收如、各各依如，故得念劫互收互入。七十住有無者，理無惑計，有無常實故。七十二性覺為明，離念為潔。八十九非可修者，無所得故；非不可修者，為聖境故。九十五捨離諸漏者，準梵本云阿那薩攞嚩，此云無漏。今言捨者，性本捨故，猶心體離念。九十六云無有少法而能壞亂令其少分非覺悟者，如遍非情則有少分非是覺悟，況經云「佛性除於瓦石」，論云「在非情數中名為法性，在有情數中名為佛性」，明知非情非有覺性，故應釋言：以性從緣，則情非情異，為性亦殊，如涅槃等。泯緣從性，則非覺不覺本絕百非、言亡四句。若二性互融，則無非覺悟。《起信》云「以色性即智性故說名智身，以智性即色性故說名法身遍一切處。」論云「菩提菩提斷，俱名為菩提。說智及智處，俱名為般若。」亦可證此。既二性相即，緣復即性，故無少分非覺悟者，況心為總相，又融攝重重哉。九十七云過去非始等者，過去初際，所以名始；未來為終，故稱為未；現在似有，已未分之無暫住時，故名為異。今明真如雖遍三世之中，體絕三世初中後相，故並言非。迴向亦爾，雖為眾生新新起願，同彼真如遍三世中，而令永離三世生死之相，方名清淨。而晉本云過去非同、未來非故、現在非異。若以今文會取，非同過去之始，雖在未來非是性本故有。又晉經誤將後門三世無分別同入此門，致令百數缺一，紛然異解，繁不敘之。言三世無分別者，前約遮詮不同三世，今約顯詮常無分別，意旨相似，故晉本合之耳。又上不同三世，總顯非故。今無分別，亦明非故。而性相互融能新能故，新故雙絕矣。

第三迴向成益及結名，並顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三迴向成益及結名，並顯可知。

大文第二「菩薩住此」下明位果。初牒得因、後「證得」下正顯所得。文有十句，初總、餘別。皆云無量者，同如廣大無盡故。皆云得佛者，同佛所證故、作佛事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第二「菩薩住此」下明位果。初牒得因、後「證得」下正顯所得。文有十句，初總、餘別。皆云無量者，同如廣大無盡故。皆云得佛者，同佛所證故、作佛事故。

大文第二「佛子」下總以結示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第二「佛子」下總以結示。

第二應頌。二十九偈分四：初六頌隨相，於中先二所迴行體、後四迴向之行；二有十六偈頌離相迴向，於中先九頌對如廣辯、後七却頌約法直明菩薩住是不思議等，宜善思之；三「彼諸佛子」下六偈頌迴向成益；四一偈結迴向意，並可知(從此已下入第三十一經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二應頌。二十九偈分四：初六頌隨相，於中先二所迴行體、後四迴向之行；二有十六偈頌離相迴向，於中先九頌對如廣辯、後七却頌約法直明菩薩住是不思議等，宜善思之；三「彼諸佛子」下六偈頌迴向成益；四一偈結迴向意，並可知(從此已下入第三十一經)。

第九無著無縛解脫迴向。長行中亦先明位行、後顯位果。前中亦三，今初牒名徵起。謂理智無依，不為能所見著相惑所縛，由此即名解脫，此約行體釋之。故《本業》云「以諸法無二、般若無生、二諦平等、三世一合相故。」又解脫者，亦作用自在，如不思議等，此約行用，由攝善根皆用迴向普賢三業無邊自在德用故。於何無縛著耶？謂心等十，以自身有心身口業果，及所作佛事，有世界佛剎，眾生法智等故。不為何等所縛著耶？略如上說。別有十事五對：一由離凡故不縛生死，以出小乘不著二乘。二離六識取不縛外境，離第七執不著於內。三離現行縛無種子著。四不取有縛、不執空著。五無惑障縛、無智障著，皆縛麁著細。若約一事，由著故縛，義如總中。或縛著一義，此約無礙大用受名，通能所迴向。約脫惑障無縛無著，即是解脫。約用解脫，乃無縛著之解脫。若望心等，亦是無縛著之心，即上體用並無其性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九無著無縛解脫迴向。長行中亦先明位行、後顯位果。前中亦三，今初牒名徵起。謂理智無依，不為能所見著相惑所縛，由此即名解脫，此約行體釋之。故《本業》云「以諸法無二、般若無生、二諦平等、三世一合相故。」又解脫者，亦作用自在，如不思議等，此約行用，由攝善根皆用迴向普賢三業無邊自在德用故。於何無縛著耶？謂心等十，以自身有心身口業果，及所作佛事，有世界佛剎，眾生法智等故。不為何等所縛著耶？略如上說。別有十事五對：一由離凡故不縛生死，以出小乘不著二乘。二離六識取不縛外境，離第七執不著於內。三離現行縛無種子著。四不取有縛、不執空著。五無惑障縛、無智障著，皆縛麁著細。若約一事，由著故縛，義如總中。或縛著一義，此約無礙大用受名，通能所迴向。約脫惑障無縛無著，即是解脫。約用解脫，乃無縛著之解脫。若望心等，亦是無縛著之心，即上體用並無其性。

第二廣釋中分三：一明所迴善根、二「佛子」下能迴向行、三「菩薩摩訶薩如是迴向時如三世」下明迴向成益。今初，先總標尊重，以一毫之善皆佛因故、無非佛所流故；次「所謂」下別顯；後「於如是」下總結，並可知。第二迴向行中二，先仍前進修擬將迴向、二「以諸」下正明行願。今初亦二，先總牒前、後「究竟」下別顯修相。文有十句，前五修前，即釋尊重等言，謂一欣樂故尊重、二信解故忍可、三自隨順、四令他順、五總顯無著以該上四。後五進修，一積集勝進、二志樂普賢無方德用、三上入佛境、四善根增勢、五知見逾明。第二正明願行中義有十門，文分為二：第一廣顯其相、二「佛子菩薩摩訶薩以彼善根如是迴向所謂心無縛」下總結多門。前中分二：先明眾生及菩提迴向、後「佛子菩薩摩訶薩以無著無縛解脫心迴向不分別」下實際迴向。前明廣大、後顯甚深，廣大迴向有六十門，甚深之內有二十門，并前尊重進修復二十門，總有百門，顯圓融無盡深廣無礙為大迴向。就廣大六十門廣顯普賢自在德用，大分為二：初之四門總顯、餘皆別明。今初，前三成三業，以下諸門不出三業故；後一精進，通策萬行故。於中無著無縛解脫心是能迴之心，成就普賢身業正是所向。他皆倣此，前諸善根即是所迴，故以諸善根之言下流八十門內。此一迴向不願成佛願成普賢者，以普賢通於位前及以位後，得道不捨因行，窮盡生界利樂有情，故願成普賢兼二迴向。下別顯中，一一門內皆攝法界自在德用，或理或行、或智或境、或自行或化生、或體或用、或因或果、或人或法，皆各總攝一切法故，不可相從別科，略分為二：初二十三門顯普賢自分究竟，即位中普賢；後三十四門顯普賢勝進究竟，即位後普賢。二分無礙是普賢德。前即因圓果滿、後即得道不捨因行，故二段中皆含因果。今初，分三：初四成普賢總持德、二有十二願成普賢自在力用、三有七願願成普賢行。然諸門德多約三業，今初總持亦具三業，初一語業總持、二身業見佛、三意業解了。後一三業用之時處，標名約時、辨用就處，文互顯耳。第二力用中復二：初九願一多攝入自在，文有三業化時處等可知；後三廣大自在可知。第三成普賢行中分二：初四願成神通；二有三願願成四辨，初一總具四辯；次二別顯法義，初法、後義，即顯果滿究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二廣釋中分三：一明所迴善根、二「佛子」下能迴向行、三「菩薩摩訶薩如是迴向時如三世」下明迴向成益。今初，先總標尊重，以一毫之善皆佛因故、無非佛所流故；次「所謂」下別顯；後「於如是」下總結，並可知。第二迴向行中二，先仍前進修擬將迴向、二「以諸」下正明行願。今初亦二，先總牒前、後「究竟」下別顯修相。文有十句，前五修前，即釋尊重等言，謂一欣樂故尊重、二信解故忍可、三自隨順、四令他順、五總顯無著以該上四。後五進修，一積集勝進、二志樂普賢無方德用、三上入佛境、四善根增勢、五知見逾明。第二正明願行中義有十門，文分為二：第一廣顯其相、二「佛子菩薩摩訶薩以彼善根如是迴向所謂心無縛」下總結多門。前中分二：先明眾生及菩提迴向、後「佛子菩薩摩訶薩以無著無縛解脫心迴向不分別」下實際迴向。前明廣大、後顯甚深，廣大迴向有六十門，甚深之內有二十門，并前尊重進修復二十門，總有百門，顯圓融無盡深廣無礙為大迴向。就廣大六十門廣顯普賢自在德用，大分為二：初之四門總顯、餘皆別明。今初，前三成三業，以下諸門不出三業故；後一精進，通策萬行故。於中無著無縛解脫心是能迴之心，成就普賢身業正是所向。他皆倣此，前諸善根即是所迴，故以諸善根之言下流八十門內。此一迴向不願成佛願成普賢者，以普賢通於位前及以位後，得道不捨因行，窮盡生界利樂有情，故願成普賢兼二迴向。下別顯中，一一門內皆攝法界自在德用，或理或行、或智或境、或自行或化生、或體或用、或因或果、或人或法，皆各總攝一切法故，不可相從別科，略分為二：初二十三門顯普賢自分究竟，即位中普賢；後三十四門顯普賢勝進究竟，即位後普賢。二分無礙是普賢德。前即因圓果滿、後即得道不捨因行，故二段中皆含因果。今初，分三：初四成普賢總持德、二有十二願成普賢自在力用、三有七願願成普賢行。然諸門德多約三業，今初總持亦具三業，初一語業總持、二身業見佛、三意業解了。後一三業用之時處，標名約時、辨用就處，文互顯耳。第二力用中復二：初九願一多攝入自在，文有三業化時處等可知；後三廣大自在可知。第三成普賢行中分二：初四願成神通；二有三願願成四辨，初一總具四辯；次二別顯法義，初法、後義，即顯果滿究竟。

第二「始從此生」下明勝進究竟。而言因者，乃果中之因。於中分三：初有九門攝法廣大自在德、次有十五門相即相入重重德、後有十門明微細容持甚深德。初中分六：初三願成智，前一實智；後二方便智，初是照行方便、後一照方便之方便。二有二願成利益不空三業。三有一願廣大三業。廣大眾生者，具大心故。四一願成清淨三業。五一願諸根三業。別有十四根，皆以勝用增上光顯義故，立以根名。初聰利等三根，約眼等六，兼五受根，聰利者，領覽敏疾故。調順者，內無剛強故。自在者，外境不牽故。餘約信等五根，初一信根，信心無盡故，亦兼命根。次一進。次一念，唯念佛平等故。次一定及精進，以不退轉是定義故。餘七皆慧。金剛界根者，義兼定慧，金剛三昧即是定故，金剛正智即是慧故。界即是性，智了心性名上定故。亦即未知當知根，現觀位中得不壞故。金剛焰者，焰通事理及能所故，即已知根已成智。故〈離世間品〉云「如金剛根，證知一切諸法性故。」即此界根。又云「金剛光焰根，普照一切佛境界故。」佛境有二：一所觀境，通於事理。二分齊境，即能觀智亦得稱境。次三調化、後二果圓惑淨，即具知根也。六一願神力三業，文雖缺語，義亦兼具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「始從此生」下明勝進究竟。而言因者，乃果中之因。於中分三：初有九門攝法廣大自在德、次有十五門相即相入重重德、後有十門明微細容持甚深德。初中分六：初三願成智，前一實智；後二方便智，初是照行方便、後一照方便之方便。二有二願成利益不空三業。三有一願廣大三業。廣大眾生者，具大心故。四一願成清淨三業。五一願諸根三業。別有十四根，皆以勝用增上光顯義故，立以根名。初聰利等三根，約眼等六，兼五受根，聰利者，領覽敏疾故。調順者，內無剛強故。自在者，外境不牽故。餘約信等五根，初一信根，信心無盡故，亦兼命根。次一進。次一念，唯念佛平等故。次一定及精進，以不退轉是定義故。餘七皆慧。金剛界根者，義兼定慧，金剛三昧即是定故，金剛正智即是慧故。界即是性，智了心性名上定故。亦即未知當知根，現觀位中得不壞故。金剛焰者，焰通事理及能所故，即已知根已成智。故〈離世間品〉云「如金剛根，證知一切諸法性故。」即此界根。又云「金剛光焰根，普照一切佛境界故。」佛境有二：一所觀境，通於事理。二分齊境，即能觀智亦得稱境。次三調化、後二果圓惑淨，即具知根也。六一願神力三業，文雖缺語，義亦兼具。

第二即入重重德中分六：初三入普賢門，一行門、二智門、三法門。二有三願成普賢方便，一深心方便，以契理深心故，於一心能現多心。二迴向方便，一身悉包一切，但向一身已向一切，故云方便。三大願方便，以無得心入佛境故。三有二願入普賢位，初一始入於地故，能入剎無礙；後一終成故，得灌頂成智，於中三：初標能所知。次「所謂」下列所知想，有五十二，其業行界解根等皆十力智所知，如初會釋，餘亦攝在其內。持謂執持善惡。地謂斷證分齊。菩薩成者，解行正命。菩薩壞者，戒見邪命。餘皆可知。後「如是等想」下結能知德，謂離四過失，具五功德。四有四願成普賢智，一成行智，無機不知，以化眾生為其行故；二大願智，無處不知，願遍化故；三窮業智，了因緣故；四知法智，知化法故。五有二願願成普賢聽說，初耳無不聽、次舌無不演。六有一願成知根德，一攝一切。於中言大行王者，以遍知根，於化行自在故。一根知一切根者，有二義：一約理融、二約事別。謂如一人有多乘根性，一一乘中有無量品，如聲聞中有信行、法行等，此二通有退、思、護、住等上中下根，隨於一品復有信等種種善根之異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二即入重重德中分六：初三入普賢門，一行門、二智門、三法門。二有三願成普賢方便，一深心方便，以契理深心故，於一心能現多心。二迴向方便，一身悉包一切，但向一身已向一切，故云方便。三大願方便，以無得心入佛境故。三有二願入普賢位，初一始入於地故，能入剎無礙；後一終成故，得灌頂成智，於中三：初標能所知。次「所謂」下列所知想，有五十二，其業行界解根等皆十力智所知，如初會釋，餘亦攝在其內。持謂執持善惡。地謂斷證分齊。菩薩成者，解行正命。菩薩壞者，戒見邪命。餘皆可知。後「如是等想」下結能知德，謂離四過失，具五功德。四有四願成普賢智，一成行智，無機不知，以化眾生為其行故；二大願智，無處不知，願遍化故；三窮業智，了因緣故；四知法智，知化法故。五有二願願成普賢聽說，初耳無不聽、次舌無不演。六有一願成知根德，一攝一切。於中言大行王者，以遍知根，於化行自在故。一根知一切根者，有二義：一約理融、二約事別。謂如一人有多乘根性，一一乘中有無量品，如聲聞中有信行、法行等，此二通有退、思、護、住等上中下根，隨於一品復有信等種種善根之異。

第三「得色甚微細」下十門，明願得普賢微細知法。以所知之事幽微故，能知之智微細。微細有二：一準無性《攝論》，以難知故。二就經宗，於一法中有一切法炳然齊現故。如文云「眾生業報微細」等，即約初義。如來在母胎等，通於二義。十門即為十段。第一明世間法微細智。《瑜伽》云色微細性有三：一損減微細性，即析至極微。二種類微細性，謂如風等色中有色。三心自在轉微細性，即色、無色界色，如經說有天住一毛端量地處展轉無礙。此三即難知微細也。餘之難知類此，各有異義。文中分三：初標得所依、次「得色」下列所得法、後「如是等」下結能知之德。不怖甚深、不迷理事。亂謂錯謬，散謂不專，濁謂垢染，劣無堪任，今皆反此。上明離過、下顯成德。一緣謂專注一境，故不散。善寂謂心境兩忘，故不亂。即定而知名善分別，故不迷。即照而止名善住，故不怖。此能知之德，以在初門，義通下九，皆應爾知。第二知眾生趣微細智。住謂住壽，餘並可知。第三知菩薩行德微細智。列所得中有二十句，前十別類、後十同明三昧。第四知菩薩位德大用智。於中三：初標所修；次悉知下列所得，有四十一種，初十一事位行成滿、後「生兜率」下三十事明位滿大用現八相等。其中有菩薩佛名、因果之異，皆是用中之事耳。其微細之事，〈離世間品〉及〈不思議法品〉廣明。三「如是」下結能知德，謂成普賢自在行德。德亦名益，此德通從諸智而生。亦可別配，恐厭繁文。於中云心非心等者，以識緣境名為心地，以智了境名非心地。識所了境通於善惡，善唯有漏；智所了境唯無漏善。漏無漏境心能含之，心即名藏，故晉經云究竟了知思議不思議地諸功德藏。言於非心處示生於心者，即非心量之心量也。由此故能離言語道，安住智等。故晉經云於不思議出生思議，示諸法門離言語道。上經云「菩薩住是不思議，於中思議不可盡。入此不可思議處，思與非思俱寂滅。」即斯義也，以心與非心生滅真如非即離故。不為此釋，令人誤解，謂使無情有心。設令無情有心，既云示生，於理無失。餘文可知。第五知眾生界智。其第二知眾生趣，即十力中自業智境。此知生界即是性異，十力之中種種界智境，故晉經。云入眾生性微細也。文中亦三：初標德所依。次「得一切」下列所得智，於中十句，初總、「所謂」下別。別言眾生界分別等者，亦可言眾生分別界等。一分別者，自性強思起邪見等。二言說界者，依邪師教，名言熏習等。三謂戒見等。四五可知。六欲求趣天，有求趣靜慮，邪梵行求趣無色無想，各謂為涅槃故。七謂諸行界，諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「得色甚微細」下十門，明願得普賢微細知法。以所知之事幽微故，能知之智微細。微細有二：一準無性《攝論》，以難知故。二就經宗，於一法中有一切法炳然齊現故。如文云「眾生業報微細」等，即約初義。如來在母胎等，通於二義。十門即為十段。第一明世間法微細智。《瑜伽》云色微細性有三：一損減微細性，即析至極微。二種類微細性，謂如風等色中有色。三心自在轉微細性，即色、無色界色，如經說有天住一毛端量地處展轉無礙。此三即難知微細也。餘之難知類此，各有異義。文中分三：初標得所依、次「得色」下列所得法、後「如是等」下結能知之德。不怖甚深、不迷理事。亂謂錯謬，散謂不專，濁謂垢染，劣無堪任，今皆反此。上明離過、下顯成德。一緣謂專注一境，故不散。善寂謂心境兩忘，故不亂。即定而知名善分別，故不迷。即照而止名善住，故不怖。此能知之德，以在初門，義通下九，皆應爾知。第二知眾生趣微細智。住謂住壽，餘並可知。第三知菩薩行德微細智。列所得中有二十句，前十別類、後十同明三昧。第四知菩薩位德大用智。於中三：初標所修；次悉知下列所得，有四十一種，初十一事位行成滿、後「生兜率」下三十事明位滿大用現八相等。其中有菩薩佛名、因果之異，皆是用中之事耳。其微細之事，〈離世間品〉及〈不思議法品〉廣明。三「如是」下結能知德，謂成普賢自在行德。德亦名益，此德通從諸智而生。亦可別配，恐厭繁文。於中云心非心等者，以識緣境名為心地，以智了境名非心地。識所了境通於善惡，善唯有漏；智所了境唯無漏善。漏無漏境心能含之，心即名藏，故晉經云究竟了知思議不思議地諸功德藏。言於非心處示生於心者，即非心量之心量也。由此故能離言語道，安住智等。故晉經云於不思議出生思議，示諸法門離言語道。上經云「菩薩住是不思議，於中思議不可盡。入此不可思議處，思與非思俱寂滅。」即斯義也，以心與非心生滅真如非即離故。不為此釋，令人誤解，謂使無情有心。設令無情有心，既云示生，於理無失。餘文可知。第五知眾生界智。其第二知眾生趣，即十力中自業智境。此知生界即是性異，十力之中種種界智境，故晉經。云入眾生性微細也。文中亦三：初標德所依。次「得一切」下列所得智，於中十句，初總、「所謂」下別。別言眾生界分別等者，亦可言眾生分別界等。一分別者，自性強思起邪見等。二言說界者，依邪師教，名言熏習等。三謂戒見等。四五可知。六欲求趣天，有求趣靜慮，邪梵行求趣無色無想，各謂為涅槃故。七謂諸行界，諸

求眾生行各異故。隨一邪求，有裸形等種種殊故。八多貪瞋等，雜染異故。九聞一乘、三乘、無量乘等，皆清淨故。又染淨二句通前七句，謂又染分別、淨分別等。又通有四義，故甚深微細，一顛倒即空故、二理有真實故、三緣成離念故、四相入無羇故。三「如是」下結能知德業，初結德、後「廣攝」下明作業。亦有通別，思以配之。第六知世界智，文三：初總標、次「所謂」下別顯。有二十一智，初九直語器界；次九明其受用，其一多相作亦是菩薩受用；後三正知無取著故。二「如是」下顯能知德。於中亦有通別，別可思之。第七知法界智，此顯即理之事法界，故云一切法界即事之理。復云不生等。亦初標所修；次「得」下辨所得，初句總、餘十別；後「如是」下結能知之德，唯就通說。於中，初標二利滿足、後「不捨」下釋成滿義。普賢行滿，不出二種：一證道、二化道。初離二邊顯證道滿，不捨於義此離空邊、不著於法此離有邊，故得平等無礙之智。言知無礙本，即是所證。次「不住」下雙照二諦，明化道滿，可知。第八知入劫智。初標、次「所謂」下列、後「如是等」下結能知德。亦是益相，先結、後益，可知。第九知法智。初標、次「所謂」下列。文有十句，義有四重：一法體具德、二一切入一等明法用即入、三入非法等明理事相即，亦有無相即，以非法有三義：一非善法故；二非即是無，如兔角等；三非即是理。今是後二。次云無法亦即非法，晉本名非，今譯以非、進二義，故互明之。依第二義，則法本自無。因緣生諸，故云安立。若依第三，則從無住本立一切法，故不相違。四入方便無餘，是體用善巧。後「如是」下結德，可知。第十得總知一切盡無餘微細智，故晉經十句皆有無餘之言。文中分四：初總標；二「所謂」下別列，即牒前十門，名或小變、次或不等，會意皆同；三「乃至」下結所不說；四「生如影」下顯知之德，亦有通別，通從前生、別則次第對前十句。一外剎是心之影像故，今能知剎則知影像；二眾生想現，故云如夢；三者果報緣生，故如幻；四心性寂然，緣感成異，故云如響；五說時如化；六即空界；七言語本寂；八即法界；九世間無依；十出世間行即是佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求眾生行各異故。隨一邪求，有裸形等種種殊故。八多貪瞋等，雜染異故。九聞一乘、三乘、無量乘等，皆清淨故。又染淨二句通前七句，謂又染分別、淨分別等。又通有四義，故甚深微細，一顛倒即空故、二理有真實故、三緣成離念故、四相入無羇故。三「如是」下結能知德業，初結德、後「廣攝」下明作業。亦有通別，思以配之。第六知世界智，文三：初總標、次「所謂」下別顯。有二十一智，初九直語器界；次九明其受用，其一多相作亦是菩薩受用；後三正知無取著故。二「如是」下顯能知德。於中亦有通別，別可思之。第七知法界智，此顯即理之事法界，故云一切法界即事之理。復云不生等。亦初標所修；次「得」下辨所得，初句總、餘十別；後「如是」下結能知之德，唯就通說。於中，初標二利滿足、後「不捨」下釋成滿義。普賢行滿，不出二種：一證道、二化道。初離二邊顯證道滿，不捨於義此離空邊、不著於法此離有邊，故得平等無礙之智。言知無礙本，即是所證。次「不住」下雙照二諦，明化道滿，可知。第八知入劫智。初標、次「所謂」下列、後「如是等」下結能知德。亦是益相，先結、後益，可知。第九知法智。初標、次「所謂」下列。文有十句，義有四重：一法體具德、二一切入一等明法用即入、三入非法等明理事相即，亦有無相即，以非法有三義：一非善法故；二非即是無，如兔角等；三非即是理。今是後二。次云無法亦即非法，晉本名非，今譯以非、進二義，故互明之。依第二義，則法本自無。因緣生諸，故云安立。若依第三，則從無住本立一切法，故不相違。四入方便無餘，是體用善巧。後「如是」下結德，可知。第十得總知一切盡無餘微細智，故晉經十句皆有無餘之言。文中分四：初總標；二「所謂」下別列，即牒前十門，名或小變、次或不等，會意皆同；三「乃至」下結所不說；四「生如影」下顯知之德，亦有通別，通從前生、別則次第對前十句。一外剎是心之影像故，今能知剎則知影像；二眾生想現，故云如夢；三者果報緣生，故如幻；四心性寂然，緣感成異，故云如響；五說時如化；六即空界；七言語本寂；八即法界；九世間無依；十出世間行即是佛法。

第二迴向實際。文有十對：初即假實對。二即人法，求菩提故名菩提薩埵。三即體用，亦名能所。梁《攝論》云「於分別依他起性，不見所行行及能行道。」即此義也，謂證智能行則出離故。第九因果。等正覺者，約人契法，異前菩提。三中雖有菩薩行，意取所行；此約為因，故不重也。十法即教法教智相對。餘並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二迴向實際。文有十對：初即假實對。二即人法，求菩提故名菩提薩埵。三即體用，亦名能所。梁《攝論》云「於分別依他起性，不見所行行及能行道。」即此義也，謂證智能行則出離故。第九因果。等正覺者，約人契法，異前菩提。三中雖有菩薩行，意取所行；此約為因，故不重也。十法即教法教智相對。餘並可知。

第二「佛子」下總結多門。由心無縛，今身等皆無縛著也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子」下總結多門。由心無縛，今身等皆無縛著也。

第三「菩薩」下行成利益，初牒、後顯。顯有十句，初總、餘別。別中，一迴向者，正起修行；二道者，常遊法徑；三迴向教；四平等智；五所緣境；六功行絕修，是佛善根；七了見本源，成如來性；八無礙悲智，是佛所行，如〈出現品〉；九無盡體用，是分齊境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「菩薩」下行成利益，初牒、後顯。顯有十句，初總、餘別。別中，一迴向者，正起修行；二道者，常遊法徑；三迴向教；四平等智；五所緣境；六功行絕修，是佛善根；七了見本源，成如來性；八無礙悲智，是佛所行，如〈出現品〉；九無盡體用，是分齊境。

第三結名。從初廣說，故有心言。第二位果，成三種果：一現成果，於中先自利、後「為欲」下利他；二「在在」下成當得果，初自利、後「盡未來」下兼於自他；三「普賢」下明終成果，因果無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三結名。從初廣說，故有心言。第二位果，成三種果：一現成果，於中先自利、後「為欲」下利他；二「在在」下成當得果，初自利、後「盡未來」下兼於自他；三「普賢」下明終成果，因果無礙。

第二應頌。五十一偈分二：先頌位行、後二位果。前中三：初三頌所迴善根、二「所修」下四十四頌頌迴向行、三「過去」下二頌頌行成利益。今初。云不為自己等者，照理大智無私自他，同體大悲利益迴向。二頌迴向中但頌廣大，略不頌甚深，以遍在廣大中故。文二：初一偈頌普賢自分究竟、餘頌勝進究竟。於中，前長行有三：一攝法廣大德、二即入重重德、三微細容持德，今通頌之，但顯微細。於中分十：第一有三偈頌世間微細智。二一偈頌眾生趣，趣由行別故。三有二偈超頌第五眾生界，界即根性故。四有三偈頌第三菩薩行德，菩薩亦受眾生之稱，神通等行名顯、三昧等行名隱，餘義細詳。五「十方」下二十七偈頌第四位德大用，於中三：初一總、次二十三別頌因果八相等、後三頌能知之德。六「有數」下一偈頌第八知劫智。七一偈頌第六世界智。八二偈頌第七法界智。九一偈頌第九知法智，以法與法界性相互舉。前分二門義必相通，偈居一處。十有二偈頌一切法智成益，位果二段可知(已下入第三十二經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二應頌。五十一偈分二：先頌位行、後二位果。前中三：初三頌所迴善根、二「所修」下四十四頌頌迴向行、三「過去」下二頌頌行成利益。今初。云不為自己等者，照理大智無私自他，同體大悲利益迴向。二頌迴向中但頌廣大，略不頌甚深，以遍在廣大中故。文二：初一偈頌普賢自分究竟、餘頌勝進究竟。於中，前長行有三：一攝法廣大德、二即入重重德、三微細容持德，今通頌之，但顯微細。於中分十：第一有三偈頌世間微細智。二一偈頌眾生趣，趣由行別故。三有二偈超頌第五眾生界，界即根性故。四有三偈頌第三菩薩行德，菩薩亦受眾生之稱，神通等行名顯、三昧等行名隱，餘義細詳。五「十方」下二十七偈頌第四位德大用，於中三：初一總、次二十三別頌因果八相等、後三頌能知之德。六「有數」下一偈頌第八知劫智。七一偈頌第六世界智。八二偈頌第七法界智。九一偈頌第九知法智，以法與法界性相互舉。前分二門義必相通，偈居一處。十有二偈頌一切法智成益，位果二段可知(已下入第三十二經)。

第十等法界無量迴向。於長行中，先位行、後位果。前中亦三：初牒名徵起、次依徵廣釋、後依釋結名。今初，謂稱法界起大用故。然等者，入義，故本分中名入法界。法界無量，即是所入。何法能入？略有其四：一所迴行法，謂法施之行，稱法界施故。二所行行體，廣大無邊故。三能迴之智。四所向之德，謂以稱法界之大智，迴等法界之善根，向同法界之大用，成法界之行體。此則位滿至極，故標法界之名，當法受稱。等何法界？此通四義：一等理法界，故經云「如法界一性，如法界自性清淨，善根迴向亦復如是。」其文非一。二等事法界，經云「欲見等法界無量諸佛、調伏等法界無量眾生，或願起等法界無量行、或願成等法界無量德、或願得等法界無量果。」皆即理之事也。三等理事無礙法界，經云「願一切眾生作修行無相道法師，以諸妙相而自莊嚴，則相無相無礙。」皆其類也。四等事事無礙法界，故經云「一佛剎中現一切佛剎」等。然其四事全等四種法界，融而無二，故此能等即是所等，非有二物而可依之，故上稱入入無所入。《本業》但云法界無等入言，即斯意也。彼釋云：覺一切法第一義諦中道無相，一切法皆一相照故。第一中道即是所入，皆一相照即是能入，此二無二即是法界，故不可但以事法界為名。言無量者，亦有二義：一無分量，即理法界；二無數量，即事法界。前迴向明依體起用，此明體用無礙圓極自在，即以法施及諸相應普賢自在大善巧德為其位體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十等法界無量迴向。於長行中，先位行、後位果。前中亦三：初牒名徵起、次依徵廣釋、後依釋結名。今初，謂稱法界起大用故。然等者，入義，故本分中名入法界。法界無量，即是所入。何法能入？略有其四：一所迴行法，謂法施之行，稱法界施故。二所行行體，廣大無邊故。三能迴之智。四所向之德，謂以稱法界之大智，迴等法界之善根，向同法界之大用，成法界之行體。此則位滿至極，故標法界之名，當法受稱。等何法界？此通四義：一等理法界，故經云「如法界一性，如法界自性清淨，善根迴向亦復如是。」其文非一。二等事法界，經云「欲見等法界無量諸佛、調伏等法界無量眾生，或願起等法界無量行、或願成等法界無量德、或願得等法界無量果。」皆即理之事也。三等理事無礙法界，經云「願一切眾生作修行無相道法師，以諸妙相而自莊嚴，則相無相無礙。」皆其類也。四等事事無礙法界，故經云「一佛剎中現一切佛剎」等。然其四事全等四種法界，融而無二，故此能等即是所等，非有二物而可依之，故上稱入入無所入。《本業》但云法界無等入言，即斯意也。彼釋云：覺一切法第一義諦中道無相，一切法皆一相照故。第一中道即是所入，皆一相照即是能入，此二無二即是法界，故不可但以事法界為名。言無量者，亦有二義：一無分量，即理法界；二無數量，即事法界。前迴向明依體起用，此明體用無礙圓極自在，即以法施及諸相應普賢自在大善巧德為其位體。

第二「佛子」已下依徵廣釋。文分為三：初明所迴善根、二「以此善根」下攝將迴向、三「佛子菩薩摩訶薩如是迴向時安住」下迴向成德。初中二：先明行依身位、第二「廣行」下依位起行。今初。如第十地得離垢三昧，受智職位，內得此定灌心首故，外示表彰白繒繫頂，法從喻稱名離垢繒。但有此相，知得彼定，表位成滿，方能雲雨說法以益群生，名法師位。然斯位滿，總有五重：一約信滿，如〈賢首品〉說便得灌頂而升位等。二約解滿，如灌頂住，及海幢處說。三約行滿，如第十行入因陀羅網法界等。四善巧願滿，如此位辨。五約證滿，如〈十地〉說。此五重內，隨一成處必具理行內相應故，皆名位滿。然信解等殊，故不相濫。若約圓融，但一位滿即因究竟，更不待餘。又若得一，即得餘位。總一法界受職之位，隨門差別五位不同，法體融通全攝無礙，不同餘教。二依位起行中二：先明起行、後「佛子」下顯其行成。又前即利他、後明自利。又前明自分、後顯勝進。今初，十一句，初總、餘別。別謂慈等，皆是法施。夫法施者，生解之妙方、起行之根本，入聖道之階漸、越苦海之津梁。古德云：此經中託人以弘道，多歎法師之勝德；寄行以表法，每引普賢為末篇。故知法施之功，過財施之難喻。於中十句：一慈悲安物於菩提心、二益物無息，上二即廣大心。三大心長善揀非餘為、四究竟調御御以佛道，上二即第一心。五法日普照、六等勸修善，晉經云欲使眾生修諸善根，上二即常心，常愛眾生同於己故，名為平等。七心淨無礙，即不顛倒心。顛倒有二：一心染能所之化，今不生於化，其化大焉，名智自在；二見無能所便趣寂滅，今不捨善業無滯事理。八示果寶渚，故云商主。安隱正道俱通因果，果即涅槃菩提、因即八正萬行。九導以萬行之因。上二即作義利，亦第一心也。十增長不壞，為護念也，初令發心、終令成就，有始有卒，其唯聖人。然廣等四心，般若雖當發心住中，位位皆用。第二行成中二，初牒前，晉經云菩薩行法施等一切善法；後「攝受」下正顯成相，文顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子」已下依徵廣釋。文分為三：初明所迴善根、二「以此善根」下攝將迴向、三「佛子菩薩摩訶薩如是迴向時安住」下迴向成德。初中二：先明行依身位、第二「廣行」下依位起行。今初。如第十地得離垢三昧，受智職位，內得此定灌心首故，外示表彰白繒繫頂，法從喻稱名離垢繒。但有此相，知得彼定，表位成滿，方能雲雨說法以益群生，名法師位。然斯位滿，總有五重：一約信滿，如〈賢首品〉說便得灌頂而升位等。二約解滿，如灌頂住，及海幢處說。三約行滿，如第十行入因陀羅網法界等。四善巧願滿，如此位辨。五約證滿，如〈十地〉說。此五重內，隨一成處必具理行內相應故，皆名位滿。然信解等殊，故不相濫。若約圓融，但一位滿即因究竟，更不待餘。又若得一，即得餘位。總一法界受職之位，隨門差別五位不同，法體融通全攝無礙，不同餘教。二依位起行中二：先明起行、後「佛子」下顯其行成。又前即利他、後明自利。又前明自分、後顯勝進。今初，十一句，初總、餘別。別謂慈等，皆是法施。夫法施者，生解之妙方、起行之根本，入聖道之階漸、越苦海之津梁。古德云：此經中託人以弘道，多歎法師之勝德；寄行以表法，每引普賢為末篇。故知法施之功，過財施之難喻。於中十句：一慈悲安物於菩提心、二益物無息，上二即廣大心。三大心長善揀非餘為、四究竟調御御以佛道，上二即第一心。五法日普照、六等勸修善，晉經云欲使眾生修諸善根，上二即常心，常愛眾生同於己故，名為平等。七心淨無礙，即不顛倒心。顛倒有二：一心染能所之化，今不生於化，其化大焉，名智自在；二見無能所便趣寂滅，今不捨善業無滯事理。八示果寶渚，故云商主。安隱正道俱通因果，果即涅槃菩提、因即八正萬行。九導以萬行之因。上二即作義利，亦第一心也。十增長不壞，為護念也，初令發心、終令成就，有始有卒，其唯聖人。然廣等四心，般若雖當發心住中，位位皆用。第二行成中二，初牒前，晉經云菩薩行法施等一切善法；後「攝受」下正顯成相，文顯可知。

第二攝將迴向。文小異前諸段，通下總有二十一門。若通，將上十句法施善根共成諸段，理無間然。今且分三：初九門別對十一句善根以明迴向，即自分迴向；次四門通顯迴向之意；三有八門更以異門別明迴向，即勝進迴向。今初，即為九段：第一願聞法見佛修二利行，對前二句。於中二：初一願總明、餘皆別顯。今初，初句牒前起後，「願得」已下正顯願辭。一切境者，文局初段，義總該於二十一段。迴向皆一切境，此一切境廣大如法界，理事事事皆無障礙，如此之境皆得增長成就。後別顯中二：初願聞法受持，即成上文廣行法施之義；二願念佛修行，成上饒益無休。於中亦二：初正明念佛之行、次「又願」下迴念佛善成二利行。於中亦二：先總為一切，遍於時處修菩薩行；後「一切諸佛下」別明修行。梵行為萬行之本，故偏明之。於中三：初總舉所願、二「所謂」下列所修之行、三「佛子」下通難釋成。二中有二十梵行，與《智論》所列十戒多同，所謂不缺、不破、不穿、不雜、隨道、無著、智所讚、自在、隨定、具足，通用性戒而為根本。今開為二十一，不破在初者，謂持四重十重，若犯此者猶破器無用故。二不缺者，謂持僧殘，殘如器缺猶可修補。三持方便，若念破戒事、染心共語、聞環釧聲皆名為雜。四持波逸提，如白珪之玷雖則可磨，亦不為也。五定心相應，乃至吉羅亦不誤失。六緣不能壞。上三皆不穿戒，穿如漏器，不堪受道。前六皆律儀。七即智所讚，謂事理無違，契聖心故。八不依名利果報、九不得能持所持，由有此二，雖秉御自他，於世間中得自在也。次三皆隨道戒。十揀小道、十一顯是佛行、十二兼能通達非道故云無礙，皆隨中道也。十三無著，即見真成聖。次四即具足戒，謂觀中道具事理故：一事理無違、二順理而行則常不滅、三心能詣理、四對餘超勝。「無動」已下皆隨定戒，謂隨首楞嚴定、不起滅定現諸威儀，雖示十法界像，無戒不行。而寂然不動，順境不能亂、違境而無恚。又安住無比即住大慈悲，無動無亂即捨心常現，無恚即喜，是四等心亦名梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二攝將迴向。文小異前諸段，通下總有二十一門。若通，將上十句法施善根共成諸段，理無間然。今且分三：初九門別對十一句善根以明迴向，即自分迴向；次四門通顯迴向之意；三有八門更以異門別明迴向，即勝進迴向。今初，即為九段：第一願聞法見佛修二利行，對前二句。於中二：初一願總明、餘皆別顯。今初，初句牒前起後，「願得」已下正顯願辭。一切境者，文局初段，義總該於二十一段。迴向皆一切境，此一切境廣大如法界，理事事事皆無障礙，如此之境皆得增長成就。後別顯中二：初願聞法受持，即成上文廣行法施之義；二願念佛修行，成上饒益無休。於中亦二：初正明念佛之行、次「又願」下迴念佛善成二利行。於中亦二：先總為一切，遍於時處修菩薩行；後「一切諸佛下」別明修行。梵行為萬行之本，故偏明之。於中三：初總舉所願、二「所謂」下列所修之行、三「佛子」下通難釋成。二中有二十梵行，與《智論》所列十戒多同，所謂不缺、不破、不穿、不雜、隨道、無著、智所讚、自在、隨定、具足，通用性戒而為根本。今開為二十一，不破在初者，謂持四重十重，若犯此者猶破器無用故。二不缺者，謂持僧殘，殘如器缺猶可修補。三持方便，若念破戒事、染心共語、聞環釧聲皆名為雜。四持波逸提，如白珪之玷雖則可磨，亦不為也。五定心相應，乃至吉羅亦不誤失。六緣不能壞。上三皆不穿戒，穿如漏器，不堪受道。前六皆律儀。七即智所讚，謂事理無違，契聖心故。八不依名利果報、九不得能持所持，由有此二，雖秉御自他，於世間中得自在也。次三皆隨道戒。十揀小道、十一顯是佛行、十二兼能通達非道故云無礙，皆隨中道也。十三無著，即見真成聖。次四即具足戒，謂觀中道具事理故：一事理無違、二順理而行則常不滅、三心能詣理、四對餘超勝。「無動」已下皆隨定戒，謂隨首楞嚴定、不起滅定現諸威儀，雖示十法界像，無戒不行。而寂然不動，順境不能亂、違境而無恚。又安住無比即住大慈悲，無動無亂即捨心常現，無恚即喜，是四等心亦名梵行。

第三通難釋成者，有伏難云：菩薩期心先人後己，今先自行，豈不相違？故下釋云：但自修行便能益物。此亦成上安立眾生於菩提心，及以菩提心長養善根。文中分二：初正明、二重徵釋。今初，先總明、後「令一切」下別顯。有十二句，總顯持犯。前六明有持德。安住者，通住諸戒。開曉者，明閑持犯。三善行。四惡止。五心無垢。六智能照。後六明無犯過，一不起心過，故無塵染；二不犯身口，故無業報障，照明開曉不翳於理；三由不犯則二世清涼；四離無慚及悔纏所縛；五離惡因惡果；六不自惱惱他成波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三通難釋成者，有伏難云：菩薩期心先人後己，今先自行，豈不相違？故下釋云：但自修行便能益物。此亦成上安立眾生於菩提心，及以菩提心長養善根。文中分二：初正明、二重徵釋。今初，先總明、後「令一切」下別顯。有十二句，總顯持犯。前六明有持德。安住者，通住諸戒。開曉者，明閑持犯。三善行。四惡止。五心無垢。六智能照。後六明無犯過，一不起心過，故無塵染；二不犯身口，故無業報障，照明開曉不翳於理；三由不犯則二世清涼；四離無慚及悔纏所縛；五離惡因惡果；六不自惱惱他成波羅蜜。

二徵釋中二：初正徵反釋、後重徵順釋。今初，徵意云：自他行異，如何自行便是為他？釋意云：自身不正，其令不從，故上自行便為為物。《淨名》云「若自有縛，能解彼縛，無有是處。」《攝論》云「若自住邪行，設欲正他非，是人終不能，制止他過失。」文有十句，例上可知。二重徵意云：石雖不利而能利刀，自雖不行何妨化物？今云不能益者，其故何耶？釋意云：若自犯教他，便成顛倒。菩薩無倒，必言行相符，故要如說而行方能如行而說。文中先總明、後「菩薩」下別顯。初門竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二徵釋中二：初正徵反釋、後重徵順釋。今初，徵意云：自他行異，如何自行便是為他？釋意云：自身不正，其令不從，故上自行便為為物。《淨名》云「若自有縛，能解彼縛，無有是處。」《攝論》云「若自住邪行，設欲正他非，是人終不能，制止他過失。」文有十句，例上可知。二重徵意云：石雖不利而能利刀，自雖不行何妨化物？今云不能益者，其故何耶？釋意云：若自犯教他，便成顛倒。菩薩無倒，必言行相符，故要如說而行方能如行而說。文中先總明、後「菩薩」下別顯。初門竟。

第二復次願得法廣演以益自他，亦成上文為調御師示一切智道。文分為三：初牒前起後、次「所謂」下正明、三「是為」下總結。二中二願：初一願總明得法，文有四節，一得法、二解說、三益機、四「摧滅」下成自德。二一願別明演法，釋前四段，故晉經異論之下無願我之言。文分為五：初總明；二「於一一」下明得法；三「獲無所畏」下能演；四「為欲令」下明所為機並可知；五「作是念言」下自修成德，即為物勤修自成已德。成十種德：初二云遍，遍於事理：餘八云等，兼等無礙，影略其文。其中云住者，即聖天梵等。第三總結中，上成自德亦為攝生，故復重云為令眾生成一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二復次願得法廣演以益自他，亦成上文為調御師示一切智道。文分為三：初牒前起後、次「所謂」下正明、三「是為」下總結。二中二願：初一願總明得法，文有四節，一得法、二解說、三益機、四「摧滅」下成自德。二一願別明演法，釋前四段，故晉經異論之下無願我之言。文分為五：初總明；二「於一一」下明得法；三「獲無所畏」下能演；四「為欲令」下明所為機並可知；五「作是念言」下自修成德，即為物勤修自成已德。成十種德：初二云遍，遍於事理：餘八云等，兼等無礙，影略其文。其中云住者，即聖天梵等。第三總結中，上成自德亦為攝生，故復重云為令眾生成一切智。

第三復次願得二利行圓，成上作法藏日獲智見佛等，皆普照故。文中二：先通二利、後「又願」下別明二利，即成上文於諸眾生其心平等，初以自等於理、後「如我所得」下令物等自。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三復次願得二利行圓，成上作法藏日獲智見佛等，皆普照故。文中二：先通二利、後「又願」下別明二利，即成上文於諸眾生其心平等，初以自等於理、後「如我所得」下令物等自。

第四復次願行稱法界，成上心淨無染及智慧自在。以動合法界故無所染，是以末云「永不失壞諸清淨行。」此章多同理法界也。如智因理發，故同法界，餘皆準之，即向實際意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四復次願行稱法界，成上心淨無染及智慧自在。以動合法界故無所染，是以末云「永不失壞諸清淨行。」此章多同理法界也。如智因理發，故同法界，餘皆準之，即向實際意也。

第五復次有十四願，願得見佛解法，成上大智商主。初三自成智性，是商主德；餘為眾生，是商主事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五復次有十四願，願得見佛解法，成上大智商主。初三自成智性，是商主德；餘為眾生，是商主事。

第六復次願解法界，即理法界。豈以此文而名隨相？然此中云如，晉經云解，解契於理故名為如，即是成前安隱正道。文有十句：一不隨緣變；二不守自性，故為法本；三如亦復如，是其自體故，晉經中名為如如；四非是能依；五不暫離如；六隨緣無性即是如性；七無性亦無，本來寂靜；八無二性，離能所故；九不隨三世；十一味平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六復次願解法界，即理法界。豈以此文而名隨相？然此中云如，晉經云解，解契於理故名為如，即是成前安隱正道。文有十句：一不隨緣變；二不守自性，故為法本；三如亦復如，是其自體故，晉經中名為如如；四非是能依；五不暫離如；六隨緣無性即是如性；七無性亦無，本來寂靜；八無二性，離能所故；九不隨三世；十一味平等。

第七復次願眾生成法師，即成上而作導首。導首即是法師，上為他作，今令他作。《仁王經》說十三法師，如來滅後流化不絕亦名法師。如《法華》、《菩薩藏經》各有其品，今此多就極勝而說。於中有二十法師。七云如眼者，現證非聞見故。九無相之相，是妙相故。二十唯有說法能安世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七復次願眾生成法師，即成上而作導首。導首即是法師，上為他作，今令他作。《仁王經》說十三法師，如來滅後流化不絕亦名法師。如《法華》、《菩薩藏經》各有其品，今此多就極勝而說。於中有二十法師。七云如眼者，現證非聞見故。九無相之相，是妙相故。二十唯有說法能安世間。

第八復次不取著迴向，即向實際。此及第九成上作不可壞堅固善友。此之一段明堅固緣，文顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八復次不取著迴向，即向實際。此及第九成上作不可壞堅固善友。此之一段明堅固緣，文顯可知。

第九離過成德迴向。先十七句離過，即離可壞緣；後「但為」下成德，明其所為為不可壞堅固善友。今初，前十五事護煩惱行，於中初二不耽現境、次一不求當報、餘通二世、後一護小乘行。其第十六，若解脫三昧，唯小乘因；諸禪三昧，通生死因，未得不求、已得不著。誰復求死？所謂求生，生必死故。求和合者，除涅槃樂，皆有合故。沙彌求龍是懷毒迴向，願為魔王即壞善迴向。後顯成德，亦是所求，在文易了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九離過成德迴向。先十七句離過，即離可壞緣；後「但為」下成德，明其所為為不可壞堅固善友。今初，前十五事護煩惱行，於中初二不耽現境、次一不求當報、餘通二世、後一護小乘行。其第十六，若解脫三昧，唯小乘因；諸禪三昧，通生死因，未得不求、已得不著。誰復求死？所謂求生，生必死故。求和合者，除涅槃樂，皆有合故。沙彌求龍是懷毒迴向，願為魔王即壞善迴向。後顯成德，亦是所求，在文易了。

大文第二四門總顯迴向之意，故初不云復以善根，但云以彼善根迴向時，居然揀別。四門即為四別：初一門明應向實際及向眾生、第二門明應向菩提、第三門明應離過、第四門明有成益。初門為二：初明應向實際、後「又為令」下明應向眾生。今初。本性即不變性，法性即隨緣性。眾生是人，即無分量。無諍是法，理事不乖。自性則起無所起，諸法則橫該本寂，三世則豎入無差。以知法性為緣則生起佛種，依性依用無退失時，照斯實際實智行立。後應向眾生中，有二十所為。七云十力輪者，圓滿摧伏故。十四云無畏菩提心者，不畏生死長遠、眾生難度，轉依難證、萬行難修，菩提曠遠故。第二應向菩提者，有二十二迴向。前三無為字，欲成二十故。於中，前二十迴向明因圓果滿；後二明得果不捨因，窮未來際以化物。第三明應離過中，有標、徵、釋及第四成益，文並易知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第二四門總顯迴向之意，故初不云復以善根，但云以彼善根迴向時，居然揀別。四門即為四別：初一門明應向實際及向眾生、第二門明應向菩提、第三門明應離過、第四門明有成益。初門為二：初明應向實際、後「又為令」下明應向眾生。今初。本性即不變性，法性即隨緣性。眾生是人，即無分量。無諍是法，理事不乖。自性則起無所起，諸法則橫該本寂，三世則豎入無差。以知法性為緣則生起佛種，依性依用無退失時，照斯實際實智行立。後應向眾生中，有二十所為。七云十力輪者，圓滿摧伏故。十四云無畏菩提心者，不畏生死長遠、眾生難度，轉依難證、萬行難修，菩提曠遠故。第二應向菩提者，有二十二迴向。前三無為字，欲成二十故。於中，前二十迴向明因圓果滿；後二明得果不捨因，窮未來際以化物。第三明應離過中，有標、徵、釋及第四成益，文並易知。

大文第三有八門，更以異門別明迴向即是勝進。文分四別：第一二門迴向眾生、二有三門迴向菩提、三有二門總顯所為、四有一門迴向實際。今初，分二：前門願得圓音、後門總令具德。今初，以法師位故，欲令物同得圓音演法要故。有四十五種音聲，即《密迹經》中六十種音，但數不足，次多不同、名或小異。彼第一名吉祥，與此淨妙義同名異。二名柔軟，次第與名全同。三可樂，即此第五。四悅意，即此第二十一歡喜音。五清淨，即此第六。六離垢，即此二十三遠離癡翳。七顯耀，即此第三十一一切法光明照耀音。乃至第六十宣諸德音，即此第二十九能說不可說字句差別智藏音。然彼無天鼓，今此缺彼師子龍鳴、好雨海雷龍王、真陀羅伎哀鸞、鷹暢鶴鳴等，以從喻說，此略不論。又此所明顯德廣大，如彼但云普入眾會音，此則云普至法界無量眾會道場等。法有所本，不可不知；名言不同，無俟全會。中間云音聲智者，在心為智，宣吐稱音，皆應具二，影略而說。第八云不可說功德莊嚴者，《大悲芬陀利經》說：以三千界眾生功德為一聚，更增十倍，不及如來一毛功德，展轉乃至無見頂。前一切功德總為一聚，更增百千萬億那由他阿僧祇倍，不及如來胸中大種所發音聲一聲功德。彼約總說，即此別明。然六十種中不出有二：一約具德，如柔軟等。二約無失，如不下劣等，故不下劣初。有又以此善根之言通言音聲者，聲謂四聲，為音之依。音謂五音，依五行別：木聲壅其音角，火聲熾其音徵，土聲寬其音宮，金聲清其音商，水聲濁其音羽。若一音之義，廣在下文。第二總令眾生具德中十句，前五果滿、後五因圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第三有八門，更以異門別明迴向即是勝進。文分四別：第一二門迴向眾生、二有三門迴向菩提、三有二門總顯所為、四有一門迴向實際。今初，分二：前門願得圓音、後門總令具德。今初，以法師位故，欲令物同得圓音演法要故。有四十五種音聲，即《密迹經》中六十種音，但數不足，次多不同、名或小異。彼第一名吉祥，與此淨妙義同名異。二名柔軟，次第與名全同。三可樂，即此第五。四悅意，即此第二十一歡喜音。五清淨，即此第六。六離垢，即此二十三遠離癡翳。七顯耀，即此第三十一一切法光明照耀音。乃至第六十宣諸德音，即此第二十九能說不可說字句差別智藏音。然彼無天鼓，今此缺彼師子龍鳴、好雨海雷龍王、真陀羅伎哀鸞、鷹暢鶴鳴等，以從喻說，此略不論。又此所明顯德廣大，如彼但云普入眾會音，此則云普至法界無量眾會道場等。法有所本，不可不知；名言不同，無俟全會。中間云音聲智者，在心為智，宣吐稱音，皆應具二，影略而說。第八云不可說功德莊嚴者，《大悲芬陀利經》說：以三千界眾生功德為一聚，更增十倍，不及如來一毛功德，展轉乃至無見頂。前一切功德總為一聚，更增百千萬億那由他阿僧祇倍，不及如來胸中大種所發音聲一聲功德。彼約總說，即此別明。然六十種中不出有二：一約具德，如柔軟等。二約無失，如不下劣等，故不下劣初。有又以此善根之言通言音聲者，聲謂四聲，為音之依。音謂五音，依五行別：木聲壅其音角，火聲熾其音徵，土聲寬其音宮，金聲清其音商，水聲濁其音羽。若一音之義，廣在下文。第二總令眾生具德中十句，前五果滿、後五因圓。

第二三門迴向菩提，分三：初一門得正果、次一二果因圓、後一依報果滿。今初。然上眾生得果有其十句，各應有多；今但廣初一身，則餘可例取。文中三：初明得身、次顯身用、後總結所成。前中，初總相、「所謂」下別相。身是同相，餘是異相。成壞可知。然此十身通法通智。一光明者，身光智光無不照故。二體無闇障，能鑒徹故。三體不受染，若彼潤玉涅而不緇。四淨德內充，如玉無瑕翳。五非暫時淨，揀異下流。上三就體辨，次三對境以明。六不為塵坌，對上清淨。七極微不著，對極清淨。八垢穢無污，對上不染。若就內德，即煩惱障盡名為離塵，習氣亦亡名極離塵，所知不住名離心垢。九具相具德。十形充法界、智遍十方，山河事理不能障礙。二「於一切」下依身起用。前四色身用，前三羅一身於法界、後一收萬像於一身；次「示諸」下五句智身用；後「示菩薩行願」下通二身用。後「菩薩」下總結所成。第二門願二果因圓中二：初即理起用行、後「入一切」下即事入玄行。今初。初成行緣，身隨住故；次「眾生見」下利他不空；後「於善知識」下兼通二利；後入玄中，智契名入，無邊法界通身智入(從此已下入第三十三經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二三門迴向菩提，分三：初一門得正果、次一二果因圓、後一依報果滿。今初。然上眾生得果有其十句，各應有多；今但廣初一身，則餘可例取。文中三：初明得身、次顯身用、後總結所成。前中，初總相、「所謂」下別相。身是同相，餘是異相。成壞可知。然此十身通法通智。一光明者，身光智光無不照故。二體無闇障，能鑒徹故。三體不受染，若彼潤玉涅而不緇。四淨德內充，如玉無瑕翳。五非暫時淨，揀異下流。上三就體辨，次三對境以明。六不為塵坌，對上清淨。七極微不著，對極清淨。八垢穢無污，對上不染。若就內德，即煩惱障盡名為離塵，習氣亦亡名極離塵，所知不住名離心垢。九具相具德。十形充法界、智遍十方，山河事理不能障礙。二「於一切」下依身起用。前四色身用，前三羅一身於法界、後一收萬像於一身；次「示諸」下五句智身用；後「示菩薩行願」下通二身用。後「菩薩」下總結所成。第二門願二果因圓中二：初即理起用行、後「入一切」下即事入玄行。今初。初成行緣，身隨住故；次「眾生見」下利他不空；後「於善知識」下兼通二利；後入玄中，智契名入，無邊法界通身智入(從此已下入第三十三經)。

第三門願成依果。文分為二：先總明、後「其一一」下別顯。今初，十句，初牒前起後；後九正顯願相，一願清淨、二願莊嚴、三分量普周、四純善、五無障礙、六具淨光、七有佛現、八融攝、九舉一例餘。一剎之展量同法界，一剎之卷顯現無餘，展卷無礙是一佛剎。如一佛剎，剎剎皆然，準上華藏及後人嚴，塵塵尚然，況復剎剎。第二別顯中分二：先顯寶嚴、後「如寶莊嚴」下類顯餘嚴。今初，分三：初總標、次「所謂」下別顯。三「是為菩薩」下總結。二中復二：先通顯寶嚴、後「佛子」下別明人寶嚴。前中以阿僧祇數，但有九十四數，以晉經皆云無量阿僧祇。初有數事，但云無量則阿僧祇言，非是數中之一，但是無數之言，若定是數便為限局。今就九十四內，寶樹之中有無量妙寶以為華果為一；宮殿中有無量菩薩為二。初段顯因之後有無數寶藏為三；一一瓔珞中百千菩薩上妙莊嚴為四；下寶枝中有不思議鳥為五；寶華中有無量菩薩為六，足滿百數。文中分二：初十八事略明顯勝，初略明、「如是一切」下舉因顯勝；後「復有」下八十二事廣顯，於中分五：第一二十四事唯以外寶為嚴，其間三兩亦標以事名釋以法門，且從多判。二「復有阿僧祇寶光明」下有十五事，標以事名釋以法門，欲顯即事成法門故。三「寶修習」下三事，唯約法門顯即法可貴，非要託事。四「寶座」下二十二事，約於事寶能成法門，或顯依中有正明雜莊嚴。五「寶眾生」下十八事，顯於內身六根三業皆名為寶，並圓明可貴故。此上諸事，或純或雜、或依正無礙，皆以事事無礙法門因所感故。若將一因各對一事，如以寂忍為因、所感寶衣等，恐繁不顯，觀者思之。復將一因成一切果，四句融通，義如常說。二人寶嚴者，《法華》云「彼國何故名曰大寶莊嚴？其國中以菩薩為大寶故。」所以楚魏之朝亦不以金玉為珍，而以賢臣為寶。遍法界微塵之處有多菩薩，可謂大心嚴剎也。三結成寶嚴，可知。二類顯餘嚴，有十一事，一一皆有上之百事，并前一百則一千二百。言次第乃至過此百倍者，若言嚴事過者，則不應言皆如寶嚴。若準晉經云衣蓋幢旛乃至百事莊嚴，即以香等為百。過此倍之三字，譯者不妙。若別理通者，以前寶嚴但列百事，非止唯百，應過百倍，則百百為萬，表圓融萬行。則應迴文云摩尼寶嚴皆如寶莊嚴，如是廣說次第乃至過此百倍，理則無違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三門願成依果。文分為二：先總明、後「其一一」下別顯。今初，十句，初牒前起後；後九正顯願相，一願清淨、二願莊嚴、三分量普周、四純善、五無障礙、六具淨光、七有佛現、八融攝、九舉一例餘。一剎之展量同法界，一剎之卷顯現無餘，展卷無礙是一佛剎。如一佛剎，剎剎皆然，準上華藏及後人嚴，塵塵尚然，況復剎剎。第二別顯中分二：先顯寶嚴、後「如寶莊嚴」下類顯餘嚴。今初，分三：初總標、次「所謂」下別顯。三「是為菩薩」下總結。二中復二：先通顯寶嚴、後「佛子」下別明人寶嚴。前中以阿僧祇數，但有九十四數，以晉經皆云無量阿僧祇。初有數事，但云無量則阿僧祇言，非是數中之一，但是無數之言，若定是數便為限局。今就九十四內，寶樹之中有無量妙寶以為華果為一；宮殿中有無量菩薩為二。初段顯因之後有無數寶藏為三；一一瓔珞中百千菩薩上妙莊嚴為四；下寶枝中有不思議鳥為五；寶華中有無量菩薩為六，足滿百數。文中分二：初十八事略明顯勝，初略明、「如是一切」下舉因顯勝；後「復有」下八十二事廣顯，於中分五：第一二十四事唯以外寶為嚴，其間三兩亦標以事名釋以法門，且從多判。二「復有阿僧祇寶光明」下有十五事，標以事名釋以法門，欲顯即事成法門故。三「寶修習」下三事，唯約法門顯即法可貴，非要託事。四「寶座」下二十二事，約於事寶能成法門，或顯依中有正明雜莊嚴。五「寶眾生」下十八事，顯於內身六根三業皆名為寶，並圓明可貴故。此上諸事，或純或雜、或依正無礙，皆以事事無礙法門因所感故。若將一因各對一事，如以寂忍為因、所感寶衣等，恐繁不顯，觀者思之。復將一因成一切果，四句融通，義如常說。二人寶嚴者，《法華》云「彼國何故名曰大寶莊嚴？其國中以菩薩為大寶故。」所以楚魏之朝亦不以金玉為珍，而以賢臣為寶。遍法界微塵之處有多菩薩，可謂大心嚴剎也。三結成寶嚴，可知。二類顯餘嚴，有十一事，一一皆有上之百事，并前一百則一千二百。言次第乃至過此百倍者，若言嚴事過者，則不應言皆如寶嚴。若準晉經云衣蓋幢旛乃至百事莊嚴，即以香等為百。過此倍之三字，譯者不妙。若別理通者，以前寶嚴但列百事，非止唯百，應過百倍，則百百為萬，表圓融萬行。則應迴文云摩尼寶嚴皆如寶莊嚴，如是廣說次第乃至過此百倍，理則無違。

第三二門迴向所為中，初一門應為眾生、後門應為菩提。今初，有二十三句。初之二句，文雖在初，義通二處。第三成就眾生，是為總句；下皆是別，始自信心終成種智，其文並顯。二應向菩提中，明因圓果滿大用無盡，亦顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三二門迴向所為中，初一門應為眾生、後門應為菩提。今初，有二十三句。初之二句，文雖在初，義通二處。第三成就眾生，是為總句；下皆是別，始自信心終成種智，其文並顯。二應向菩提中，明因圓果滿大用無盡，亦顯可知。

第四迴向實際。有二十九句，皆云法界者，理事無礙法界也。皆云住者，智契即事之理，無所住故。住即入義，以安住故。法界無二，即是等義。初云無量住者，一切善根皆是所住。今以無住之住，便同法界無量。他皆倣此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四迴向實際。有二十九句，皆云法界者，理事無礙法界也。皆云住者，智契即事之理，無所住故。住即入義，以安住故。法界無二，即是等義。初云無量住者，一切善根皆是所住。今以無住之住，便同法界無量。他皆倣此。

第三迴向成益。文有十句，皆言安住者，由上智契故能得安也。身等即差別事法，今即平等清淨。平等清淨即是法界無盡，法界清淨即是所得，智能安住全同法界。由八安住，成後二用：一一音普斷物疑、二上住佛德。佛德雖多，略舉其四，謂十力、四無畏、十自在、六神通，名廣大德。對上種智，為佛二嚴，是出離法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三迴向成益。文有十句，皆言安住者，由上智契故能得安也。身等即差別事法，今即平等清淨。平等清淨即是法界無盡，法界清淨即是所得，智能安住全同法界。由八安住，成後二用：一一音普斷物疑、二上住佛德。佛德雖多，略舉其四，謂十力、四無畏、十自在、六神通，名廣大德。對上種智，為佛二嚴，是出離法。

三「佛子」下依釋結名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三「佛子」下依釋結名。

大文第二「菩薩」下位果，分三：初標得因、次「成滿」下列其所得、三「如是等」下結得之相。二中略顯三種果滿，一因果利益滿、二「於念念」下見佛自在滿。初總標、後「所謂」下別顯，皆以體用理量但無障礙，是佛自在。三「又得」下清淨果滿，由淨惑障，見性淨故。亦先標、「所謂」下列，文顯可知。三結能得之相。平等者，離能所知故。餘並易了。長行已竟。偈文在下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第二「菩薩」下位果，分三：初標得因、次「成滿」下列其所得、三「如是等」下結得之相。二中略顯三種果滿，一因果利益滿、二「於念念」下見佛自在滿。初總標、後「所謂」下別顯，皆以體用理量但無障礙，是佛自在。三「又得」下清淨果滿，由淨惑障，見性淨故。亦先標、「所謂」下列，文顯可知。三結能得之相。平等者，離能所知故。餘並易了。長行已竟。偈文在下。

大文第六從「爾時佛神力」下瑞應分。於中二：先動地生信、後「佛神力故」下興供表行。於中三：一供因、二外事供、三「阿僧祇」下內事三業供。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第六從「爾時佛神力」下瑞應分。於中二：先動地生信、後「佛神力故」下興供表行。於中三：一供因、二外事供、三「阿僧祇」下內事三業供。

大文第七「如於此世界」下結通十方，以是通方之說故。準上諸會或結瑞應，今此結說，故別開章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第七「如於此世界」下結通十方，以是通方之說故。準上諸會或結瑞應，今此結說，故別開章。

大文第八「爾時復以佛神力」下證成分。云百萬者，位過前故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第八「爾時復以佛神力」下證成分。云百萬者，位過前故。

大文第九「爾時金剛」下偈讚勸修分。於中二，先序意、後正說偈。於中亦二：先明第十迴向偈、後歎勝勸修。前中三十六偈，分三：初九偈頌所迴善根、次七偈頌迴向行、後二十偈頌位果。二中分三：初二偈總頌前文九段迴向、次一偈頌迴向嚴剎、後四偈頌二段中迴向所為。三「菩薩具足」下頌位果，中三：初一偈頌見佛自在，由己自在方見佛自在；次十七偈頌得清淨中，一念中普入三世一切諸佛眾會道場智清淨。上云八者，必在供養，故此廣顯。此是力能，不可頌前願成所為。後「過去」下二偈總結第十迴向。然上且依麁相而分。菩薩縱任辯才，體勢包攝，大旨無異，故不委論。第二「此是」下歎勝勸修，通於十向。於中九偈，分二：先六偈舉人就行以歎勝，謂是菩薩所行、如來所說，六度隨相等行、法界離相等行，故是超勝。後「智者所有」下三偈結歎勸修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第九「爾時金剛」下偈讚勸修分。於中二，先序意、後正說偈。於中亦二：先明第十迴向偈、後歎勝勸修。前中三十六偈，分三：初九偈頌所迴善根、次七偈頌迴向行、後二十偈頌位果。二中分三：初二偈總頌前文九段迴向、次一偈頌迴向嚴剎、後四偈頌二段中迴向所為。三「菩薩具足」下頌位果，中三：初一偈頌見佛自在，由己自在方見佛自在；次十七偈頌得清淨中，一念中普入三世一切諸佛眾會道場智清淨。上云八者，必在供養，故此廣顯。此是力能，不可頌前願成所為。後「過去」下二偈總結第十迴向。然上且依麁相而分。菩薩縱任辯才，體勢包攝，大旨無異，故不委論。第二「此是」下歎勝勸修，通於十向。於中九偈，分二：先六偈舉人就行以歎勝，謂是菩薩所行、如來所說，六度隨相等行、法界離相等行，故是超勝。後「智者所有」下三偈結歎勸修。

大文第十末後二偈校量功德。德既無限，宜可修行。然此顯德深勝高遠者，一圓融教故、二約殊勝願力故。登地已上寄位階差，故每結云「若以殊勝願力，復過於此，不可數知，勿謂此深便言地劣。」第五會竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第十末後二偈校量功德。德既無限，宜可修行。然此顯德深勝高遠者，一圓融教故、二約殊勝願力故。登地已上寄位階差，故每結云「若以殊勝願力，復過於此，不可數知，勿謂此深便言地劣。」第五會竟。