大方廣佛華嚴經疏卷第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第二十九

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

四十六歎佛出世。如上大威光童子偈，聲是告等。初施行者，即法施行，於中三：一見佛興世、二「以大」下法施益生、三「爾時」下結所成益。二中四：初令聞名離惑益、二「復更」下見身起行益、三「復為」下讚希增敬益、四「復於」下展轉增長益。結益可知。二迴向可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十六歎佛出世。如上大威光童子偈，聲是告等。初施行者，即法施行，於中三：一見佛興世、二「以大」下法施益生、三「爾時」下結所成益。二中四：初令聞名離惑益、二「復更」下見身起行益、三「復為」下讚希增敬益、四「復於」下展轉增長益。結益可知。二迴向可知。

四十七施大地中，但通相言也。初施行中，略列諸田，實通一切。言別人者，有資財人，非敬非悲故。菩薩，通於一切善知識，要在益我。於中佛塔、菩薩、知識、父母是恩田亦敬田，眾僧二乘是德田亦敬田，貧孤是悲田亦苦田。此等皆能生福，如世之田。若敬田有病，則亦敬亦悲，乃成四句。故《智論》十四云「一憐愍施，謂於貧窮下賤及畜生。二恭敬施，謂於佛及法身菩薩等。三憐愍恭敬施，謂於老病貧窮阿羅漢辟支佛等。總收為二，謂悲與敬。其非敬非悲，亦悲田攝，無德可敬故。」然此二田，以理御心則等無優劣，故《淨名》云「最下乞人猶如如來福田無異。」無所分別，等于大悲。若直就境論，則敬強悲劣，以恩深德厚故，如《校量功德經》說。若就於心，即悲田為勝，親引悲故。故敬則田強而悲心弱，悲則田弱而悲心強，各有其美，俱為良田。若等是敬田，恩則勝德，故《校量經》云「供百羅漢不及一生身父母。」《阿含》中說供養父母，共一生補處功德齊等。若同是恩田，在家人則父母恩勝，出家則師僧恩勝，如《舍利弗請問經》說。或約生色身及生法身，則優劣可知矣。等是德田，別不如普，故《梵網經》說：別請五百羅漢菩薩僧，不如僧次一凡夫僧。又由主財田異，感報勝劣種種不同，恐繁不載。然今此中菩薩施心，悲智齊於虛空、事物窮乎法界，施田凡聖盡於十方故，三事性空深無底、三事殊特勝無比、三事廣大遍無涯、三事相融俱無礙。二迴向行中，初一果地、餘九因地，各相似義，如理應思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十七施大地中，但通相言也。初施行中，略列諸田，實通一切。言別人者，有資財人，非敬非悲故。菩薩，通於一切善知識，要在益我。於中佛塔、菩薩、知識、父母是恩田亦敬田，眾僧二乘是德田亦敬田，貧孤是悲田亦苦田。此等皆能生福，如世之田。若敬田有病，則亦敬亦悲，乃成四句。故《智論》十四云「一憐愍施，謂於貧窮下賤及畜生。二恭敬施，謂於佛及法身菩薩等。三憐愍恭敬施，謂於老病貧窮阿羅漢辟支佛等。總收為二，謂悲與敬。其非敬非悲，亦悲田攝，無德可敬故。」然此二田，以理御心則等無優劣，故《淨名》云「最下乞人猶如如來福田無異。」無所分別，等于大悲。若直就境論，則敬強悲劣，以恩深德厚故，如《校量功德經》說。若就於心，即悲田為勝，親引悲故。故敬則田強而悲心弱，悲則田弱而悲心強，各有其美，俱為良田。若等是敬田，恩則勝德，故《校量經》云「供百羅漢不及一生身父母。」《阿含》中說供養父母，共一生補處功德齊等。若同是恩田，在家人則父母恩勝，出家則師僧恩勝，如《舍利弗請問經》說。或約生色身及生法身，則優劣可知矣。等是德田，別不如普，故《梵網經》說：別請五百羅漢菩薩僧，不如僧次一凡夫僧。又由主財田異，感報勝劣種種不同，恐繁不載。然今此中菩薩施心，悲智齊於虛空、事物窮乎法界，施田凡聖盡於十方故，三事性空深無底、三事殊特勝無比、三事廣大遍無涯、三事相融俱無礙。二迴向行中，初一果地、餘九因地，各相似義，如理應思。

四十八施僮僕。少美曰僮，以擬瞻侍。執守曰僕，以備勞役。然不放之從良而施與人，還令成僕者，以菩薩行海無善不修，若唯放從良，有三義缺：一行海不具、二彼僕本願不滿、三佛果缺此應機之德。餘可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十八施僮僕。少美曰僮，以擬瞻侍。執守曰僕，以備勞役。然不放之從良而施與人，還令成僕者，以菩薩行海無善不修，若唯放從良，有三義缺：一行海不具、二彼僕本願不滿、三佛果缺此應機之德。餘可知。

四十九施自身為給侍。二迴向行中有二十願，前十進善、後十住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十九施自身為給侍。二迴向行中有二十願，前十進善、後十住持。

五十聞法喜悅捨身供佛。初施行者，即財法二供。文中三：初標行體；二「欣樂」下別顯行相，初自利行、後「能以如」下利他行；三「佛子」下結行成益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十聞法喜悅捨身供佛。初施行者，即財法二供。文中三：初標行體；二「欣樂」下別顯行相，初自利行、後「能以如」下利他行；三「佛子」下結行成益。

五十一以身普施一切眾生。施行中亦具事法二施，初總標、後「菩薩」下別顯。若約事則身為日月光明、河池井泉以施於物，以三種世間身得自在故。若約法施，則法燈照耀、法日利益等。文中或法或事，而義實兩兼。二迴向行中，上之施行以身就生等，翻願眾生以身近佛等，隨義思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十一以身普施一切眾生。施行中亦具事法二施，初總標、後「菩薩」下別顯。若約事則身為日月光明、河池井泉以施於物，以三種世間身得自在故。若約法施，則法燈照耀、法日利益等。文中或法或事，而義實兩兼。二迴向行中，上之施行以身就生等，翻願眾生以身近佛等，隨義思之。

五十二施身給侍諸佛。初施行亦有身侍心侍。二迴向行亦依二侍立願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十二施身給侍諸佛。初施行亦有身侍心侍。二迴向行亦依二侍立願。

五十三施國所有乃至王位。初施行中，先明事捨、後「於諸」下明其心捨。自在是總，下十句別。現棄萬乘，猶如脫屣，何繫縛哉。餘義見〈十藏品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十三施國所有乃至王位。初施行中，先明事捨、後「於諸」下明其心捨。自在是總，下十句別。現棄萬乘，猶如脫屣，何繫縛哉。餘義見〈十藏品〉。

五十四施王都城，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十四施王都城，可知。

五十五施內宮眷屬。初施行中二：一女麗具德、二「而於」下明施心清淨。二「菩薩爾時」下明迴向行，文分為二：初迴向意、二正顯迴向。今初，以歷事將終，文勢稍展。此一段文貫於前後，然晉經迴向二字皆在句初，則是迴向菩提意也。今經在於句末，則是迴向之意。然迴向意與迴向所為，大同小異。小異云何？謂有此意故，所以迴向；今迴向者，為成此故。又意則多通諸行，所為別約施行。言大同者，意為此故。就文又二：初正顯迴向之意，文有十句；後「佛子」下重牒前意，欲將迴向。初句總指上意，故云住如是法。「生如來家」下從後倒牒，亦有十句：一牒入佛家、二勝因即出世善，次五可知，八善巧者謂不堅易堅，九修習者是得法喜，十常攝善根為令出離。西域文勢義多如此反騰前辭。二「菩薩爾時」下正明迴向，文有十願，隨一一願具前十意。十願皆云三昧者，禪定輕安身心柔軟，猶彼女故。故善財偈云「定女常供侍」。三結、四所為，並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十五施內宮眷屬。初施行中二：一女麗具德、二「而於」下明施心清淨。二「菩薩爾時」下明迴向行，文分為二：初迴向意、二正顯迴向。今初，以歷事將終，文勢稍展。此一段文貫於前後，然晉經迴向二字皆在句初，則是迴向菩提意也。今經在於句末，則是迴向之意。然迴向意與迴向所為，大同小異。小異云何？謂有此意故，所以迴向；今迴向者，為成此故。又意則多通諸行，所為別約施行。言大同者，意為此故。就文又二：初正顯迴向之意，文有十句；後「佛子」下重牒前意，欲將迴向。初句總指上意，故云住如是法。「生如來家」下從後倒牒，亦有十句：一牒入佛家、二勝因即出世善，次五可知，八善巧者謂不堅易堅，九修習者是得法喜，十常攝善根為令出離。西域文勢義多如此反騰前辭。二「菩薩爾時」下正明迴向，文有十願，隨一一願具前十意。十願皆云三昧者，禪定輕安身心柔軟，猶彼女故。故善財偈云「定女常供侍」。三結、四所為，並可知。

五十六施妻子二事合願。初施行中二：先標章引例。須達拏者，此云善愛，或云好愛，事如彼經。現莊嚴王，如《大莊嚴經》說。又如《菩薩本緣經》說，一切持王子施二子等。二「菩薩爾時」下明能施心。於中，初自分所依。後「菩薩摩訶薩」下勝進所為，初結前生後；次「自觀」下觀身不堅，況於妻子；後「又以」下而修堅固二利之法。二「佛子」下明迴向行，有十一願：初一依於施心，欲令普遍故；次二依妻立願；次三及後一依子立願，生自己心，如己骨肉等故。餘通依上三立願。然所施化實，應成四句：一乞者是化、所施為實，如《賢愚經》說毘沙門化作夜叉，從王乞子等，此破菩薩執故。二乞者是實、所施是化，如《攝論》說毘荀陀王捨子與婆羅門，是化無惱，以菩薩方便滿乞意故。三者俱化，旁警眾生。四者俱實，復有二種：一始行者，欲將施時再三本問，故《瑜伽》三十九說「施妻子時，先當曉喻令喜，終不強逼令其憂惱。於來乞者，雖以正言曉喻，不施怨家」等。二根熟者，其所施人多與菩薩同結志願，互為主伴，今將為施，遂本所祈，故下經云「生生行施處，願常以我施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十六施妻子二事合願。初施行中二：先標章引例。須達拏者，此云善愛，或云好愛，事如彼經。現莊嚴王，如《大莊嚴經》說。又如《菩薩本緣經》說，一切持王子施二子等。二「菩薩爾時」下明能施心。於中，初自分所依。後「菩薩摩訶薩」下勝進所為，初結前生後；次「自觀」下觀身不堅，況於妻子；後「又以」下而修堅固二利之法。二「佛子」下明迴向行，有十一願：初一依於施心，欲令普遍故；次二依妻立願；次三及後一依子立願，生自己心，如己骨肉等故。餘通依上三立願。然所施化實，應成四句：一乞者是化、所施為實，如《賢愚經》說毘沙門化作夜叉，從王乞子等，此破菩薩執故。二乞者是實、所施是化，如《攝論》說毘荀陀王捨子與婆羅門，是化無惱，以菩薩方便滿乞意故。三者俱化，旁警眾生。四者俱實，復有二種：一始行者，欲將施時再三本問，故《瑜伽》三十九說「施妻子時，先當曉喻令喜，終不強逼令其憂惱。於來乞者，雖以正言曉喻，不施怨家」等。二根熟者，其所施人多與菩薩同結志願，互為主伴，今將為施，遂本所祈，故下經云「生生行施處，願常以我施。」

五十七施宅舍，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十七施宅舍，可知。

五十八施園林等。施行中二：先標起念、後「佛子」下離過成德。餘可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十八施園林等。施行中二：先標起念、後「佛子」下離過成德。餘可知。

五十九設大施會。初施行中，初總標、次「一切」下離過成德。擇薪而爨、濾水而用，不強乞求，名不惱眾生。今多反此，豈成大益？次「開置」下略顯儀式。次「發甚難得」下顯施所依心成波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十九設大施會。初施行中，初總標、次「一切」下離過成德。擇薪而爨、濾水而用，不強乞求，名不惱眾生。今多反此，豈成大益？次「開置」下略顯儀式。次「發甚難得」下顯施所依心成波羅蜜。

六十施資具者，以別說諸門不可盡故，末後總說一切資具。文但有二：一施行、二迴向行，以隣後都結，故缺後二。今初有四：一施時離過、二「善思惟」下辨施所依、三「隨諸眾生」下正明施行、四「行此施」下顯所成德。二「佛子」下明迴向行，中二：先牒前起後、後「願一切」下正顯。顯中十願，資生多種願亦類別。一施洗滌資具願、二施掃拭資具願，餘可準思。又資具總明、願亦總發，未必別配。上來依標別顯善根迴向竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六十施資具者，以別說諸門不可盡故，末後總說一切資具。文但有二：一施行、二迴向行，以隣後都結，故缺後二。今初有四：一施時離過、二「善思惟」下辨施所依、三「隨諸眾生」下正明施行、四「行此施」下顯所成德。二「佛子」下明迴向行，中二：先牒前起後、後「願一切」下正顯。顯中十願，資生多種願亦類別。一施洗滌資具願、二施掃拭資具願，餘可準思。又資具總明、願亦總發，未必別配。上來依標別顯善根迴向竟。

第三從「佛子菩薩摩訶薩隨諸眾生」下總結多門善根迴向。別不可盡，故此總明文分二別：先結善根，即前施行；後「佛子」下結前迴向。今初分三：一結施物。謂菩薩所施非止六十，故等以僧祇；二「為令」下結施所為；三「時十方」下結能施心。二中文含二意：以初貫後即是所為，若依大悲等而行布施是施所依。所為即通，為自他所依，則自心所住。《瑜伽》三十九云「又諸菩薩，於諸有怨以慈意樂而行惠施；於諸有苦以悲意樂，於諸有德以喜意樂，於諸有恩親善同意以捨意樂而行惠施。當知亦名菩薩巧慧而行布施。」文中，初句總；後「大悲」下別顯不斷之相，謂以四等心而行萬行為相續不斷，初悲、次慈不斷。「一切」下明其大捨，後段廣明大喜。又下離相亦是大捨。三結能施心，中四：初對多田生喜離過。二「時諸乞」下明其田彌多、其喜彌廣。三「假使」下校量顯廣。略舉十王所受之樂，不及菩薩喜樂之心。其中色天缺於光音，若依《瓔珞》十五，輪王則二禪王，當第十三，應言王二千樂。若王三千，即當第十四覺德光相輪，作三界王，當等覺菩薩也。又依十大數不可思，後有不可量；今文缺此，則似梵本脫於二禪。四禪已上雖捨受相應地無報樂，而有定樂，凡是禪定皆有輕安適悅之樂故。又五那含分有解脫樂故。無色界中報非顯現，故此不言。若依《大丈夫行論》中，菩薩喜樂過於世間及二乘涅槃。今但過世間者，淨居天中兼二乘樂。四「菩薩摩訶薩」下結喜廣深。何等菩薩見乞生喜？謂施行熟故、施障盡故。言施障者，《瑜伽》三十九云「又諸菩薩於施障及對治如實了知。施障有四：一先未慣習、二施物鮮缺、三耽著上妙物、四欣樂當來具足財果。云何對治？若現有施物，乞者現前，而施心不發，應觀此心由往習故。今若不施，後世之中定背施行，故應勵力思擇而行惠施。二觀宿業過，今受飢渴乏少之苦，尚應亡軀，況有少活命而不行施。三應觀妄樂能生當苦。四應觀當果。是邪果報，速滅離散，求大菩提。」第二結前迴向。迴向隨義，已具上文。今但結其迴向所為，則顯前來別別迴向不出於此，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三從「佛子菩薩摩訶薩隨諸眾生」下總結多門善根迴向。別不可盡，故此總明文分二別：先結善根，即前施行；後「佛子」下結前迴向。今初分三：一結施物。謂菩薩所施非止六十，故等以僧祇；二「為令」下結施所為；三「時十方」下結能施心。二中文含二意：以初貫後即是所為，若依大悲等而行布施是施所依。所為即通，為自他所依，則自心所住。《瑜伽》三十九云「又諸菩薩，於諸有怨以慈意樂而行惠施；於諸有苦以悲意樂，於諸有德以喜意樂，於諸有恩親善同意以捨意樂而行惠施。當知亦名菩薩巧慧而行布施。」文中，初句總；後「大悲」下別顯不斷之相，謂以四等心而行萬行為相續不斷，初悲、次慈不斷。「一切」下明其大捨，後段廣明大喜。又下離相亦是大捨。三結能施心，中四：初對多田生喜離過。二「時諸乞」下明其田彌多、其喜彌廣。三「假使」下校量顯廣。略舉十王所受之樂，不及菩薩喜樂之心。其中色天缺於光音，若依《瓔珞》十五，輪王則二禪王，當第十三，應言王二千樂。若王三千，即當第十四覺德光相輪，作三界王，當等覺菩薩也。又依十大數不可思，後有不可量；今文缺此，則似梵本脫於二禪。四禪已上雖捨受相應地無報樂，而有定樂，凡是禪定皆有輕安適悅之樂故。又五那含分有解脫樂故。無色界中報非顯現，故此不言。若依《大丈夫行論》中，菩薩喜樂過於世間及二乘涅槃。今但過世間者，淨居天中兼二乘樂。四「菩薩摩訶薩」下結喜廣深。何等菩薩見乞生喜？謂施行熟故、施障盡故。言施障者，《瑜伽》三十九云「又諸菩薩於施障及對治如實了知。施障有四：一先未慣習、二施物鮮缺、三耽著上妙物、四欣樂當來具足財果。云何對治？若現有施物，乞者現前，而施心不發，應觀此心由往習故。今若不施，後世之中定背施行，故應勵力思擇而行惠施。二觀宿業過，今受飢渴乏少之苦，尚應亡軀，況有少活命而不行施。三應觀妄樂能生當苦。四應觀當果。是邪果報，速滅離散，求大菩提。」第二結前迴向。迴向隨義，已具上文。今但結其迴向所為，則顯前來別別迴向不出於此，可知。

大文第二「佛子菩薩摩訶薩。以諸善根如是迴向時」下離相迴向，即向實際，行稱涅槃。此彰行深，前彰行廣。深廣同時，言不並彰耳。文分為二：先正明離相、後「菩薩如是觀察」下不礙隨相。前中三：初略標、二「無眾生」下別顯、三「何以故」下徵釋。今初三句解脫是總。不著於解、不繫於縛，是真解脫。二別顯中分二，一內絕想念，故無縛解；二「佛子」下觸境離染，故無縛解。今初，分二：先明絕想、後「如是」下彰其行成。前中又二：先絕我想，但法上妄執故，具如前釋；後「無有想」下絕其法想。前段以法奪我，今則以我除法。既無有我則無我所，故法我無礙。文有六對：一不於法體起增減想、二於法時離三世想、三於分位離流轉想、四於法義離斷常想、五於影像離依處想、六於法本遣心非心想。「無知所以」下經自釋，今且略明，初對為總，言無有想者，有即空故、二空一味等無差故。言無無想，乃有五意：一以事例無，有法觸目尚不生想，無法無物安可念耶？二者相無來去故，謂有本自無，非有去無來，即以此義則無可無也，故無無想。三者有即非有，不可謂之為有，況得言無，則言思道斷。四者假非有以遣有，非謂有於非有，故復遣之。五者以是法無我理，非是斷無，必不礙有，故無無也。故下釋云非有非非有矣。有無既寂，俱及俱非豈當有寄？餘對例知。末對總結，前有無等想總名為想，一切都絕是曰無想。假非想以遣想，非有非想，故云非非想。餘義例知。二顯行成，文有五對：初對為總。由絕如是我法想故無有縛解，謂非想故非縛，非非想故非解。下四對別。初對唯語於縛但因果之異，由無作者及受者故。次對雙顯縛解，由無有無等想故，即顯上來有分別業、無分別業二皆絕故。次對雙顯二業行俱為思行，後為思已。後對亦雙明縛解即思所依，王有心則生死波浪，無心則同乎外道。又以無心為是則未免於有，故皆非之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第二「佛子菩薩摩訶薩。以諸善根如是迴向時」下離相迴向，即向實際，行稱涅槃。此彰行深，前彰行廣。深廣同時，言不並彰耳。文分為二：先正明離相、後「菩薩如是觀察」下不礙隨相。前中三：初略標、二「無眾生」下別顯、三「何以故」下徵釋。今初三句解脫是總。不著於解、不繫於縛，是真解脫。二別顯中分二，一內絕想念，故無縛解；二「佛子」下觸境離染，故無縛解。今初，分二：先明絕想、後「如是」下彰其行成。前中又二：先絕我想，但法上妄執故，具如前釋；後「無有想」下絕其法想。前段以法奪我，今則以我除法。既無有我則無我所，故法我無礙。文有六對：一不於法體起增減想、二於法時離三世想、三於分位離流轉想、四於法義離斷常想、五於影像離依處想、六於法本遣心非心想。「無知所以」下經自釋，今且略明，初對為總，言無有想者，有即空故、二空一味等無差故。言無無想，乃有五意：一以事例無，有法觸目尚不生想，無法無物安可念耶？二者相無來去故，謂有本自無，非有去無來，即以此義則無可無也，故無無想。三者有即非有，不可謂之為有，況得言無，則言思道斷。四者假非有以遣有，非謂有於非有，故復遣之。五者以是法無我理，非是斷無，必不礙有，故無無也。故下釋云非有非非有矣。有無既寂，俱及俱非豈當有寄？餘對例知。末對總結，前有無等想總名為想，一切都絕是曰無想。假非想以遣想，非有非想，故云非非想。餘義例知。二顯行成，文有五對：初對為總。由絕如是我法想故無有縛解，謂非想故非縛，非非想故非解。下四對別。初對唯語於縛但因果之異，由無作者及受者故。次對雙顯縛解，由無有無等想故，即顯上來有分別業、無分別業二皆絕故。次對雙顯二業行俱為思行，後為思已。後對亦雙明縛解即思所依，王有心則生死波浪，無心則同乎外道。又以無心為是則未免於有，故皆非之。

第二觸境離染無縛解者，文分為三：初明無著、次辨不縛、後明不解。心染於境故名為著，由境纏心故名為縛。《楞伽》云「心縛於境界，覺想智隨轉。」此之謂也。離於心境，故名為解。今初無著中，初牒前起後，謂內無想念，迴向之時則於諸境心無所著。文有十六句：初十句五對，顯界處空故不染著。內謂六入，外謂六塵。次對兼前即十八界，能緣是識、所緣通於內外。因果一對，即界處為緣所生之法，法與非法總顯諸法，通其三義：一則有無、二則善惡、三則性相，已如上辨。末後一對別語業體性相。後之六句顯不著蘊。《大般若》中觀色等有三：一相、二生滅、三無生滅。今不著前二，即契無生滅。不著色者，即是色相，知色緣成如聚沫故。不著生滅者，生無所來、滅無所至故。由此則入無生滅理。後之四蘊但相有異，餘二並同。已遣三科則無所遺矣。二「佛子」下明其不縛。縛著雖異，義不出前。三「若能」下明其不解。若本無縛，其誰求解？離縛取解未免於縛，故復遣之，遣之又遣以至無遣，儻然無寄理自玄會矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二觸境離染無縛解者，文分為三：初明無著、次辨不縛、後明不解。心染於境故名為著，由境纏心故名為縛。《楞伽》云「心縛於境界，覺想智隨轉。」此之謂也。離於心境，故名為解。今初無著中，初牒前起後，謂內無想念，迴向之時則於諸境心無所著。文有十六句：初十句五對，顯界處空故不染著。內謂六入，外謂六塵。次對兼前即十八界，能緣是識、所緣通於內外。因果一對，即界處為緣所生之法，法與非法總顯諸法，通其三義：一則有無、二則善惡、三則性相，已如上辨。末後一對別語業體性相。後之六句顯不著蘊。《大般若》中觀色等有三：一相、二生滅、三無生滅。今不著前二，即契無生滅。不著色者，即是色相，知色緣成如聚沫故。不著生滅者，生無所來、滅無所至故。由此則入無生滅理。後之四蘊但相有異，餘二並同。已遣三科則無所遺矣。二「佛子」下明其不縛。縛著雖異，義不出前。三「若能」下明其不解。若本無縛，其誰求解？離縛取解未免於縛，故復遣之，遣之又遣以至無遣，儻然無寄理自玄會矣。

三徵釋中，先徵意云：設我假立法體不無，今無念著，其故何耶？後釋意云：法性爾故。文分無二：初總顯法體離相、後「非一」下別彰所離。今初，先顯法體，無生故不可取著，即《般若》中第三義也，三世求生不可得故。從無而有故名為生，已生已有不可名生，如母已有不名生故。未生未有亦不名生，若未生名生，眾生菩提應名為生，諸未生法悉應名生。現在之法剎那不住，恒屬已未，離於已未無別現故。為生之理不出三世，三世既無，生將安寄？既無有生則亦無滅，無生無滅則無境可取，於何執著？次應問云：生是能生之相，可許推無所相。法體豈應非有？故復釋云：一切諸法自相如是，離生滅外有為法體不可得故、從緣而生相即無相故、生即無生故。此顯相空。次應問云：法從緣生，相可觸目，云何言無？故復釋云：從緣而生，無自性故。此顯性空。自性相離，雙結上二。又顯法本自離，非推之使離。二別彰所離者，上但云離，為離何相？謂一二等。文有十對：初二約數；次二約量，外望論大小、內望論廣陜；次二約理智，淺深約事理、靜論語識智；次二約教法，處非處者邪正教相對，法非法者善惡相對；後二約體相，初對約體，色心之體不可得故，離色心外非體之法亦叵得故。後對約相，為法之相不出有無。設非有非無，若有此者亦不出有，若無此句亦不出無。但遣有無，萬法斯寂，由離性相故觸法斯非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三徵釋中，先徵意云：設我假立法體不無，今無念著，其故何耶？後釋意云：法性爾故。文分無二：初總顯法體離相、後「非一」下別彰所離。今初，先顯法體，無生故不可取著，即《般若》中第三義也，三世求生不可得故。從無而有故名為生，已生已有不可名生，如母已有不名生故。未生未有亦不名生，若未生名生，眾生菩提應名為生，諸未生法悉應名生。現在之法剎那不住，恒屬已未，離於已未無別現故。為生之理不出三世，三世既無，生將安寄？既無有生則亦無滅，無生無滅則無境可取，於何執著？次應問云：生是能生之相，可許推無所相。法體豈應非有？故復釋云：一切諸法自相如是，離生滅外有為法體不可得故、從緣而生相即無相故、生即無生故。此顯相空。次應問云：法從緣生，相可觸目，云何言無？故復釋云：從緣而生，無自性故。此顯性空。自性相離，雙結上二。又顯法本自離，非推之使離。二別彰所離者，上但云離，為離何相？謂一二等。文有十對：初二約數；次二約量，外望論大小、內望論廣陜；次二約理智，淺深約事理、靜論語識智；次二約教法，處非處者邪正教相對，法非法者善惡相對；後二約體相，初對約體，色心之體不可得故，離色心外非體之法亦叵得故。後對約相，為法之相不出有無。設非有非無，若有此者亦不出有，若無此句亦不出無。但遣有無，萬法斯寂，由離性相故觸法斯非。

第二「菩薩如是觀察」下不礙隨相者，凡情封執觸言生滯，聞於離相則謂乖前隨相之言，失於業果菩提之行，故此略為雙會二文。言隨相者，約隨俗說；言離相者，約勝義說。「諸佛依二諦，為眾生說法」，此之謂也。然俗是真俗，則不壞假名而說實相，故云觀察諸法則為非法；真是俗真，故不動真際而建立諸法，故云於言語中隨世建立。非法為法，由建立故，不斷諸業道，則不壞世間。「不捨」下不壞出世因果。次「了知」下却釋觀察諸法則為非法。初了俗即真而不壞俗，謂依他業緣等皆如夢幻，無真實故俗即為真，由即俗而真故不壞因果。本來自真不假壞故，不妨了業其用廣大。謂業雖如幻，一念幻惡長劫沈淪，一念幻善遠階佛果，故云廣大。次「解一切」下明了俗即真不礙修真。無作真道尚須修行，若不修行不契真故。況不壞俗，寧無修證？隨相離相，準此應知。此二無礙，異於凡小。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「菩薩如是觀察」下不礙隨相者，凡情封執觸言生滯，聞於離相則謂乖前隨相之言，失於業果菩提之行，故此略為雙會二文。言隨相者，約隨俗說；言離相者，約勝義說。「諸佛依二諦，為眾生說法」，此之謂也。然俗是真俗，則不壞假名而說實相，故云觀察諸法則為非法；真是俗真，故不動真際而建立諸法，故云於言語中隨世建立。非法為法，由建立故，不斷諸業道，則不壞世間。「不捨」下不壞出世因果。次「了知」下却釋觀察諸法則為非法。初了俗即真而不壞俗，謂依他業緣等皆如夢幻，無真實故俗即為真，由即俗而真故不壞因果。本來自真不假壞故，不妨了業其用廣大。謂業雖如幻，一念幻惡長劫沈淪，一念幻善遠階佛果，故云廣大。次「解一切」下明了俗即真不礙修真。無作真道尚須修行，若不修行不契真故。況不壞俗，寧無修證？隨相離相，準此應知。此二無礙，異於凡小。

大文第三「佛子此菩薩摩訶薩住一切」下釋迴向名。文分為二：初總釋、後「以何」下別釋。今初，住一切智是自善根，由此能成下諸義故。「若處」已下釋平等隨順義。若約對境，處即是善、非處為惡。若約自行，處即隨相、非處離相。處非處殊，皆向智性。於一切處悉皆迴向，是隨順一切善根義。迴向智性是迴向義，無有退轉是堅固義。又向智性亦堅固義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第三「佛子此菩薩摩訶薩住一切」下釋迴向名。文分為二：初總釋、後「以何」下別釋。今初，住一切智是自善根，由此能成下諸義故。「若處」已下釋平等隨順義。若約對境，處即是善、非處為惡。若約自行，處即隨相、非處離相。處非處殊，皆向智性。於一切處悉皆迴向，是隨順一切善根義。迴向智性是迴向義，無有退轉是堅固義。又向智性亦堅固義。

二別釋中三：初假徵起釋迴向義。二「佛子」下釋隨順義。三「又佛子」釋堅固一切善根義。今初。然隨相之名，以堅固心修諸善行，皆願眾生向菩提果，不言自顯。而離相受稱，非釋不知，所以偏明。故徵起云：離相之中無能所殊，以何義故說名迴向？下隨順等例此可知。略顯十義，雖一離相得成迴向，謂但能離相順一切智，則自度世等至於彼岸，豈非迴向義耶；一過世八法至不動岸、二度我我所至解脫岸、三離尋伺至實際岸、四滅盡諸想至實智岸、五離煩惱本至有餘岸、六離苦依身至無餘岸、七出一切業至施等岸、八出三界至無住涅槃岸、九盡有漏至法身岸、十出生住滅見至自覺聖智岸。二釋隨順。然下二段兼顯益相，正為釋名。亦應徵云：實際之內，誰是能隨？誰是所隨？故此釋云：但能如是離相迴向，自然隨順佛法智等，以佛法等實為體故。三釋堅固一切善根。亦合徵云：實際非相何名堅固？實際無差何名一切？此釋意云：如是離相迴向方名堅固，凡是有相可破壞故。但能離相自成諸善，諸善皆以實際而為體故。於中，一不了法無相，不名為了故。二佛以法為身，心詣於法為事佛故。三若身承事，則有事不事。若事於理，則一事一切事，佛無二體故。四如理修行，真供養故。五相即無相，不須滅壞。六無非無相，不可乖違。七八染淨皆生，無貪無厭。九世間常住故無少滅壞，隨緣起滅故不違因緣。十究此根源法力方具，又由無礙故名具足。第三依釋結名，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二別釋中三：初假徵起釋迴向義。二「佛子」下釋隨順義。三「又佛子」釋堅固一切善根義。今初。然隨相之名，以堅固心修諸善行，皆願眾生向菩提果，不言自顯。而離相受稱，非釋不知，所以偏明。故徵起云：離相之中無能所殊，以何義故說名迴向？下隨順等例此可知。略顯十義，雖一離相得成迴向，謂但能離相順一切智，則自度世等至於彼岸，豈非迴向義耶；一過世八法至不動岸、二度我我所至解脫岸、三離尋伺至實際岸、四滅盡諸想至實智岸、五離煩惱本至有餘岸、六離苦依身至無餘岸、七出一切業至施等岸、八出三界至無住涅槃岸、九盡有漏至法身岸、十出生住滅見至自覺聖智岸。二釋隨順。然下二段兼顯益相，正為釋名。亦應徵云：實際之內，誰是能隨？誰是所隨？故此釋云：但能如是離相迴向，自然隨順佛法智等，以佛法等實為體故。三釋堅固一切善根。亦合徵云：實際非相何名堅固？實際無差何名一切？此釋意云：如是離相迴向方名堅固，凡是有相可破壞故。但能離相自成諸善，諸善皆以實際而為體故。於中，一不了法無相，不名為了故。二佛以法為身，心詣於法為事佛故。三若身承事，則有事不事。若事於理，則一事一切事，佛無二體故。四如理修行，真供養故。五相即無相，不須滅壞。六無非無相，不可乖違。七八染淨皆生，無貪無厭。九世間常住故無少滅壞，隨緣起滅故不違因緣。十究此根源法力方具，又由無礙故名具足。第三依釋結名，可知。

大文第二「菩薩摩訶薩住此迴向時」下明位果。隨離無二，招斯十果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第二「菩薩摩訶薩住此迴向時」下明位果。隨離無二，招斯十果。

第二應頌。先說因緣，有十二句：初一總辨儀式、後一總明所依，前文屢釋；中間十句別顯二義。初二儀式，一觀所被、二徹事理。上觀察言，通心及眼。下辨所依，一依教智本，下三句依廣大心。初句為總，大悲普覆即上廣心，長佛種性即前大心。次二句上依果德，一依說德、二依說身。次二依權智，觀樂觀宜。後句依體起用。後正顯偈，四十一頌長分為三：初五偈頌行所依身、次「飲食」下三十偈半頌依身起行、後「隨順」下有五偈半頌釋名中隨順等義兼頌位果。二中分兩：先十九偈頌隨相迴向。於中，初一頌標、後三頌結、中間皆頌廣顯。標顯二文，影略不具。後「菩薩觀察」下十一偈半頌離相迴向，文分四別：第一五偈頌內絕想念，於中初句總顯觀力，次句人空，餘皆法空。知菩提等者，菩提性淨，不礙從緣，淨法為緣有菩提起，起即無性不違法界，是性起菩提。若業依身有則不由心，若住心中則有心皆業。既許有心無業，則業假緣生，其性安有？二「菩薩已到」下二偈頌觸境離染。由到不可得岸，故無所著。三有二偈頌前徵釋。四二偈半頌不礙隨相。餘並可知(從此已下入第二十九經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二應頌。先說因緣，有十二句：初一總辨儀式、後一總明所依，前文屢釋；中間十句別顯二義。初二儀式，一觀所被、二徹事理。上觀察言，通心及眼。下辨所依，一依教智本，下三句依廣大心。初句為總，大悲普覆即上廣心，長佛種性即前大心。次二句上依果德，一依說德、二依說身。次二依權智，觀樂觀宜。後句依體起用。後正顯偈，四十一頌長分為三：初五偈頌行所依身、次「飲食」下三十偈半頌依身起行、後「隨順」下有五偈半頌釋名中隨順等義兼頌位果。二中分兩：先十九偈頌隨相迴向。於中，初一頌標、後三頌結、中間皆頌廣顯。標顯二文，影略不具。後「菩薩觀察」下十一偈半頌離相迴向，文分四別：第一五偈頌內絕想念，於中初句總顯觀力，次句人空，餘皆法空。知菩提等者，菩提性淨，不礙從緣，淨法為緣有菩提起，起即無性不違法界，是性起菩提。若業依身有則不由心，若住心中則有心皆業。既許有心無業，則業假緣生，其性安有？二「菩薩已到」下二偈頌觸境離染。由到不可得岸，故無所著。三有二偈頌前徵釋。四二偈半頌不礙隨相。餘並可知(從此已下入第二十九經)。

第七等隨順一切眾生迴向。長行中亦二：先位行、後位果。初中亦三：今初牒名徵起，謂以善根等心順益故。等即平等，通於能所。所順眾生無相平等，能隨順心智照平等，此從迴向受名，等即隨順故。《本業》云「以觀善惡父母無二，一相一合相，故名隨順觀一切眾生迴向，名無等字釋有等義。」有云：善惡即怨親，此二平等俱生法身，皆名父母。應云善父母者，方便般若也。惡父母者，無明貪愛也。不滅癡愛起於明脫，故無二相。智契無二，名一合相。即以無貪等善根而為其性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七等隨順一切眾生迴向。長行中亦二：先位行、後位果。初中亦三：今初牒名徵起，謂以善根等心順益故。等即平等，通於能所。所順眾生無相平等，能隨順心智照平等，此從迴向受名，等即隨順故。《本業》云「以觀善惡父母無二，一相一合相，故名隨順觀一切眾生迴向，名無等字釋有等義。」有云：善惡即怨親，此二平等俱生法身，皆名父母。應云善父母者，方便般若也。惡父母者，無明貪愛也。不滅癡愛起於明脫，故無二相。智契無二，名一合相。即以無貪等善根而為其性。

第二「佛子」下依徵廣釋，中二：先明迴向、後「佛子菩薩摩訶薩修行如是迴向之時」下辨所成益。初中亦二：先辨所迴善根、後「佛子菩薩摩訶薩以淨志」下攝將迴向。前中復二：先正修善根、後「佛子菩薩摩訶薩於此善」下因修成德。亦可初是行體、後明行用。前中有三十一句，分為三段：初十一句明善根分齊、次十善所依緣、後十善根體性。然其前十一一遍從中十，中十一一能生後十，後十一一容具前十。前十一一該後二十，思之自顯。今初十一句，即增數十也。於中，初三約分量，如小心施名為小善，為菩提施名之為大，為利他施名之為廣。餘之九度例此可知。又從佛境所生之施有此小等，從九境生亦有小等。如施既爾，餘九亦然。此三既爾，下八例知。次三約類，謂有多色類，乃至無量種種不同。未至無量但可名多，三五相望亦名種種。餘五約數明多，於中後二亦顯甚深難思，傍無分量。二「佛境」下中十句內，前五為緣境，前四智境、後一悲境。後五造修境，初一能修智；次一能修心；次二所觀境；後一所修法，因覩此法能起十度等。三「勤修」下後十中，前七可知，八願心積德、九念力習行辯力說法以為業行、十由智自在故能覆育。二因修成德中二：先牒已修、後顯成德。初有十句，初總、餘別。一住作意、二加行趣入、三攝行屬己、四漸集成多、五假緣資助、六照其事理、七惑障不生，此上自修；後二轉教，八開顯指示、九勸如說行。隨修一善則有斯十。後「得堪忍」下正顯成德，文分為二：初成自利德、後「為諸眾生」下成利他德。前中十對皆含因果，一得忍息惡、二攝根具戒、三離倒行正、四上受下資、五佛護善增、六住願起業、七心等諸佛行詣道場、八內入佛力外相超世、九不樂當報不貪現樂、十不著諸行而修迴向。此雖有迴向之言，意取所迴之善。十中，前八成德、後二離過；九離凡、十離小。後利他中，先總明悲智雙運為究竟道、「於虛妄」下別顯，又並易知。「常勤修」下一句總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子」下依徵廣釋，中二：先明迴向、後「佛子菩薩摩訶薩修行如是迴向之時」下辨所成益。初中亦二：先辨所迴善根、後「佛子菩薩摩訶薩以淨志」下攝將迴向。前中復二：先正修善根、後「佛子菩薩摩訶薩於此善」下因修成德。亦可初是行體、後明行用。前中有三十一句，分為三段：初十一句明善根分齊、次十善所依緣、後十善根體性。然其前十一一遍從中十，中十一一能生後十，後十一一容具前十。前十一一該後二十，思之自顯。今初十一句，即增數十也。於中，初三約分量，如小心施名為小善，為菩提施名之為大，為利他施名之為廣。餘之九度例此可知。又從佛境所生之施有此小等，從九境生亦有小等。如施既爾，餘九亦然。此三既爾，下八例知。次三約類，謂有多色類，乃至無量種種不同。未至無量但可名多，三五相望亦名種種。餘五約數明多，於中後二亦顯甚深難思，傍無分量。二「佛境」下中十句內，前五為緣境，前四智境、後一悲境。後五造修境，初一能修智；次一能修心；次二所觀境；後一所修法，因覩此法能起十度等。三「勤修」下後十中，前七可知，八願心積德、九念力習行辯力說法以為業行、十由智自在故能覆育。二因修成德中二：先牒已修、後顯成德。初有十句，初總、餘別。一住作意、二加行趣入、三攝行屬己、四漸集成多、五假緣資助、六照其事理、七惑障不生，此上自修；後二轉教，八開顯指示、九勸如說行。隨修一善則有斯十。後「得堪忍」下正顯成德，文分為二：初成自利德、後「為諸眾生」下成利他德。前中十對皆含因果，一得忍息惡、二攝根具戒、三離倒行正、四上受下資、五佛護善增、六住願起業、七心等諸佛行詣道場、八內入佛力外相超世、九不樂當報不貪現樂、十不著諸行而修迴向。此雖有迴向之言，意取所迴之善。十中，前八成德、後二離過；九離凡、十離小。後利他中，先總明悲智雙運為究竟道、「於虛妄」下別顯，又並易知。「常勤修」下一句總結。

第二攝將迴向，中二：初念修善根本因法應迴向、後「佛子」下正將迴向。今初，先經敘念時、次「此諸」下正陳所念。初之五句，總顯諸善由菩提心，多聞積集思惟義理，發起修行志樂無厭，唯深唯廣。「皆為」下三句顯菩提心三迴向義。種智證於實際，即是菩提三心迴向三處也。後「作是」下結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二攝將迴向，中二：初念修善根本因法應迴向、後「佛子」下正將迴向。今初，先經敘念時、次「此諸」下正陳所念。初之五句，總顯諸善由菩提心，多聞積集思惟義理，發起修行志樂無厭，唯深唯廣。「皆為」下三句顯菩提心三迴向義。種智證於實際，即是菩提三心迴向三處也。後「作是」下結。

第二正將迴向中，文為三別：初向眾生及向菩提、二「佛子菩薩摩訶薩如是迴向時不著業」下明向實際、三「佛子菩薩摩訶薩以此善根普施世間」下總結三種迴向。今初，分二：初迴己修善願成資具以施眾生；二「佛子菩薩摩訶薩以所集善根於念念」下復迴此施願令眾生具足財法。今法亦二：先總顯要期、二「願令」下別彰施行。今初。所以偏願成施行者，一則自具行緣，故云修菩薩行；二則眾生現益，故云惠施一切；三則檀為行首，舉一例餘四，則此一施行具一切行。二別彰中，先願成外施、後「佛子菩薩摩訶薩復作是念」下願成內施，以情非情而為內外。今初，分四：一顯施廣大，各僧祇故。二「假使」下辨施無限，長時多田隨求無厭故。三「佛子」下，明施殊勝，離過順現故。文有十句，前五離過，追悔不已則生熱惱；後五順理，前二大智、後三大悲。四「又佛子」結成二行，謂由迴向行以成施行。第二內施，文四：初對一田顯施廣大，謂一眾生即施多事，各僧祇故。二「菩薩」下以一例餘彰施無限，先舉人例人、「佛子」下舉處例處。總收其義有六無限：一物、二時、三心、四田、五施、六處。三「大悲」下結成所作該六無限：一處遍法界故普覆、二時盡未來故無息、三田盡生界而加哀、四施隨所求而滿足、五物該種種行不息、六心住大施而無疲。四「佛子」下顯施殊勝離過成德，有二十心：初一牒前起後；後「所謂」下正顯一十九心：一不染施行、二不為施縛、三由遮前二故得解脫、四違緣不傾、五詣甚深理、六無相善攝，上六皆巧便殊勝。次五清淨殊勝，初句總，總無二執故；下四別，初句無我執、餘三無法執：一不取法相故、二了唯心性故、三見性空故。次有三心，即安住殊勝，初句為總，菩薩種性萬行齊修，皆可貴故。二心為別，無瑕而明故。次有二心，即迴向殊勝善決諸義，具三迴向故。次有一心，即意樂殊勝，悲愍一切故。後之二心依止殊勝，依菩提心故。初句因、後句果。上顯施中廣大無限，即事業殊勝，具上七勝檀度行成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正將迴向中，文為三別：初向眾生及向菩提、二「佛子菩薩摩訶薩如是迴向時不著業」下明向實際、三「佛子菩薩摩訶薩以此善根普施世間」下總結三種迴向。今初，分二：初迴己修善願成資具以施眾生；二「佛子菩薩摩訶薩以所集善根於念念」下復迴此施願令眾生具足財法。今法亦二：先總顯要期、二「願令」下別彰施行。今初。所以偏願成施行者，一則自具行緣，故云修菩薩行；二則眾生現益，故云惠施一切；三則檀為行首，舉一例餘四，則此一施行具一切行。二別彰中，先願成外施、後「佛子菩薩摩訶薩復作是念」下願成內施，以情非情而為內外。今初，分四：一顯施廣大，各僧祇故。二「假使」下辨施無限，長時多田隨求無厭故。三「佛子」下，明施殊勝，離過順現故。文有十句，前五離過，追悔不已則生熱惱；後五順理，前二大智、後三大悲。四「又佛子」結成二行，謂由迴向行以成施行。第二內施，文四：初對一田顯施廣大，謂一眾生即施多事，各僧祇故。二「菩薩」下以一例餘彰施無限，先舉人例人、「佛子」下舉處例處。總收其義有六無限：一物、二時、三心、四田、五施、六處。三「大悲」下結成所作該六無限：一處遍法界故普覆、二時盡未來故無息、三田盡生界而加哀、四施隨所求而滿足、五物該種種行不息、六心住大施而無疲。四「佛子」下顯施殊勝離過成德，有二十心：初一牒前起後；後「所謂」下正顯一十九心：一不染施行、二不為施縛、三由遮前二故得解脫、四違緣不傾、五詣甚深理、六無相善攝，上六皆巧便殊勝。次五清淨殊勝，初句總，總無二執故；下四別，初句無我執、餘三無法執：一不取法相故、二了唯心性故、三見性空故。次有三心，即安住殊勝，初句為總，菩薩種性萬行齊修，皆可貴故。二心為別，無瑕而明故。次有二心，即迴向殊勝善決諸義，具三迴向故。次有一心，即意樂殊勝，悲愍一切故。後之二心依止殊勝，依菩提心故。初句因、後句果。上顯施中廣大無限，即事業殊勝，具上七勝檀度行成。

第二迴上施行願令眾生具足財法中，文分為三：第一慈悲迴向、二「又勸眾生」下勸物迴向、三「又以諸善如是迴向」下究竟迴向。今初，分三：初正明迴向、二「佛子菩薩摩訶薩如是迴向時發歡喜心」下明迴向所為、三「佛子菩薩摩訶薩如是悲愍」下結其成益。今初，先總標、後「所謂」下別顯十願。初一豐財，以財施故；餘皆具法，積善本故，文意總顯。第二迴向所為中二：先牒前起後、後「為令」下隨義別顯。總有一百一十句，文分為二：前七十二句令成行布修因至果、後三十八句令成圓融因圓果滿，此二無礙，為迴向意。亦是前自分、後勝進。前中六：初二十一句為令修善趣賢首位之行，然純明施行。末云攝如來智施行者，照三輪空，離諸分別，同菩提故。二「為令一切善根」下十句成種性位中修行。三有十句令成解行位中修行。第十云無量者，四等也。四從「成就清淨等施心」下令成十地位中修十度行。七云滿無邊淨法界，此通事理，故曰無邊，是方便度也。八成滿神通，即是大願。九住平等，方可名力。十入佛境，是謂智圓。五有十句令成等覺位中修行，故皆有普言。六從「具諸相好」下有十一句令成佛果位中行。言六十種音者，第十迴向有而不具，至文當知。《密迹力士經》第二具說，《莊嚴論》亦引此經，而云百千種法而以莊嚴者，〈不思議法品〉云「如來具足六十種音聲，一一音有五百分，一一分有無量百千清淨之音以為嚴好。」即其事也。復有處說六十四音，以聲有八轉，謂體業具為從屬於呼，是八轉聲各具八德，所謂調和聲、柔軟聲、諦了聲、易解聲、無錯謬聲、無雌小聲、廣大聲、深遠聲，八八則有六十四種。四云無盡法明者，第八地云「如來法明有無量轉」等。第十云一莊嚴者，無二相故，以一莊嚴嚴一切故。無量莊嚴者，眾多差別故。大莊嚴者，稱法界故，若依若正皆具此嚴。第二「悉能往詣」下三十八句明圓融行因圓果滿，明位位中有佛義故。若將此下屬前佛果，則令果中有修菩薩行、遇善知識，便違正理。文分為四：初十句令眾生於種性位因行圓滿。四云行不動業得無礙果者，毀譽不動則觸境無礙。有云：其因有四，一就機法施；二無障礙願；三悲心亡己為物受生；四修法性鎔融行，感三業皆無功用，盡眾生界同時普應無所障礙。二從「了達正法」下十句令解行位中因圓果滿。二云大力田者，謂於其中種少善根能壞大惑故。三云堅固第一者，悲智大願無能壞故。三從「悉能具足一切菩薩清淨心」下八句，令十地位中因行圓滿。晉經第一名直心平等，即初證真如。此約離障，故云清淨。二云見善 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二迴上施行願令眾生具足財法中，文分為三：第一慈悲迴向、二「又勸眾生」下勸物迴向、三「又以諸善如是迴向」下究竟迴向。今初，分三：初正明迴向、二「佛子菩薩摩訶薩如是迴向時發歡喜心」下明迴向所為、三「佛子菩薩摩訶薩如是悲愍」下結其成益。今初，先總標、後「所謂」下別顯十願。初一豐財，以財施故；餘皆具法，積善本故，文意總顯。第二迴向所為中二：先牒前起後、後「為令」下隨義別顯。總有一百一十句，文分為二：前七十二句令成行布修因至果、後三十八句令成圓融因圓果滿，此二無礙，為迴向意。亦是前自分、後勝進。前中六：初二十一句為令修善趣賢首位之行，然純明施行。末云攝如來智施行者，照三輪空，離諸分別，同菩提故。二「為令一切善根」下十句成種性位中修行。三有十句令成解行位中修行。第十云無量者，四等也。四從「成就清淨等施心」下令成十地位中修十度行。七云滿無邊淨法界，此通事理，故曰無邊，是方便度也。八成滿神通，即是大願。九住平等，方可名力。十入佛境，是謂智圓。五有十句令成等覺位中修行，故皆有普言。六從「具諸相好」下有十一句令成佛果位中行。言六十種音者，第十迴向有而不具，至文當知。《密迹力士經》第二具說，《莊嚴論》亦引此經，而云百千種法而以莊嚴者，〈不思議法品〉云「如來具足六十種音聲，一一音有五百分，一一分有無量百千清淨之音以為嚴好。」即其事也。復有處說六十四音，以聲有八轉，謂體業具為從屬於呼，是八轉聲各具八德，所謂調和聲、柔軟聲、諦了聲、易解聲、無錯謬聲、無雌小聲、廣大聲、深遠聲，八八則有六十四種。四云無盡法明者，第八地云「如來法明有無量轉」等。第十云一莊嚴者，無二相故，以一莊嚴嚴一切故。無量莊嚴者，眾多差別故。大莊嚴者，稱法界故，若依若正皆具此嚴。第二「悉能往詣」下三十八句明圓融行因圓果滿，明位位中有佛義故。若將此下屬前佛果，則令果中有修菩薩行、遇善知識，便違正理。文分為四：初十句令眾生於種性位因行圓滿。四云行不動業得無礙果者，毀譽不動則觸境無礙。有云：其因有四，一就機法施；二無障礙願；三悲心亡己為物受生；四修法性鎔融行，感三業皆無功用，盡眾生界同時普應無所障礙。二從「了達正法」下十句令解行位中因圓果滿。二云大力田者，謂於其中種少善根能壞大惑故。三云堅固第一者，悲智大願無能壞故。三從「悉能具足一切菩薩清淨心」下八句，令十地位中因行圓滿。晉經第一名直心平等，即初證真如。此約離障，故云清淨。二云見善

知識生大歡喜，正順初地得見多佛，故云咸事。四從「令得一切智成等正覺」下十句令成佛果圓滿。八云非一非異等者，即十通中無體性無作神通，以了一切為無為等非一異故，於一切染淨自他等境轉變自在，相即相作而非一異業用無礙。又非一異應成四句，如〈十忍品〉說。然上諸義，望一一位各有所由，恐厭繁文，舉其大略耳。又行布圓融無礙，不可定執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知識生大歡喜，正順初地得見多佛，故云咸事。四從「令得一切智成等正覺」下十句令成佛果圓滿。八云非一非異等者，即十通中無體性無作神通，以了一切為無為等非一異故，於一切染淨自他等境轉變自在，相即相作而非一異業用無礙。又非一異應成四句，如〈十忍品〉說。然上諸義，望一一位各有所由，恐厭繁文，舉其大略耳。又行布圓融無礙，不可定執。

第三結其成益，中二：先結前生後、後「咸令」下別顯益相。文有十三句，顯二種生攝一切德。初三句顯勝妙生，二句為因、一句為果。清淨者戒，受人天身；離慳者施，有大財位。人天財位即勝妙生，有大威德。後之十句顯功德生。功德生者即決定勝道。有人天中具大財位、無信解等，非功德生。一生大信解，揀異邪小。二永離三毒障，翳即癡、濁即是貪，亦兼餘障，故致諸言。三「其心」下即離毒之德，初句為總、「質直」下別。由離瞋故質直柔軟，由離貪故無有諂曲，由離癡翳故無有迷惑愚癡。四修真定慧，為出離道。五運同體悲，為平等心。六入無漏因，為白淨法。七由離前過不惱眾生，自行無失兼能迴向。八自他兼利。九滅除惡因。十修行善本。第二勸物迴向，中二：先令悲智雙行而成迴向、後「為令」下明迴向意。意通能所，約能菩薩為此故教，約所教其當如是為。文有六句，二中性即體性義，即所以通於理事。第三「又以」下究竟迴向。上來展轉迴向，以隨宜故，或通因果、世及出世；今迴向既終，惟願得成究竟之果。安隱者，無障惱故。安樂者，唯寂滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三結其成益，中二：先結前生後、後「咸令」下別顯益相。文有十三句，顯二種生攝一切德。初三句顯勝妙生，二句為因、一句為果。清淨者戒，受人天身；離慳者施，有大財位。人天財位即勝妙生，有大威德。後之十句顯功德生。功德生者即決定勝道。有人天中具大財位、無信解等，非功德生。一生大信解，揀異邪小。二永離三毒障，翳即癡、濁即是貪，亦兼餘障，故致諸言。三「其心」下即離毒之德，初句為總、「質直」下別。由離瞋故質直柔軟，由離貪故無有諂曲，由離癡翳故無有迷惑愚癡。四修真定慧，為出離道。五運同體悲，為平等心。六入無漏因，為白淨法。七由離前過不惱眾生，自行無失兼能迴向。八自他兼利。九滅除惡因。十修行善本。第二勸物迴向，中二：先令悲智雙行而成迴向、後「為令」下明迴向意。意通能所，約能菩薩為此故教，約所教其當如是為。文有六句，二中性即體性義，即所以通於理事。第三「又以」下究竟迴向。上來展轉迴向，以隨宜故，或通因果、世及出世；今迴向既終，惟願得成究竟之果。安隱者，無障惱故。安樂者，唯寂滅故。

第二迴向實際中，先牒前隨相、後「不著」下正顯離相。十句五對：一已業因果、二自己身財、三起行方處、四所化眾生、五所迴行法亦通一切。不著一切法者，了法空故。不著無一切者，空亦空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二迴向實際中，先牒前隨相、後「不著」下正顯離相。十句五對：一已業因果、二自己身財、三起行方處、四所化眾生、五所迴行法亦通一切。不著一切法者，了法空故。不著無一切者，空亦空故。

第三「佛子」已下總結三種迴向。近仍前起，謂即上離相不礙隨相：遠結上文，普施世間即向眾生，願生成佛即向菩提，「得清淨心」下即向實際。成就三世佛種，即總結三種迴向之能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「佛子」已下總結三種迴向。近仍前起，謂即上離相不礙隨相：遠結上文，普施世間即向眾生，願生成佛即向菩提，「得清淨心」下即向實際。成就三世佛種，即總結三種迴向之能。

大文第二迴向成益，即此行所成廣大之德。有四佛子，即為四段：第一佛子成因位廣大德；二一佛子果位清淨德；三會違自在德；四相盡平等德。前之二段即隨相益，後之二段即離相益。又初一現成德、次一當成德，此二因果一對；三是會相德、四是得實德，此二會違攝法對。今初，先牒成益之時，顯正修時即成此益。後「超出」下正顯，顯有十二句：初二為總，初句顯深無能過故；後句顯廣，歎不盡故。後十句別攝為五對：初二所行所見對，行中初行行，後詣剎所見中，初見果、後見因。二說法深廣對，事理善巧故，法義甚深，總持廣包，辭辯無斷。三「為眾生」下現身嚴剎對。於嚴剎中，先果、後因。四「念念令」下成就攝生對，初成就、後「於彼」下攝取。五「得無礙」下遠聽速往對，初明遠聽，聽必修行；後「住無得」下速往，往皆無得。不假靜慮故曰無依，不起加行故云無作，不染通境故云無著。依此無依，故能剎那頓現等。同一見者，詣剎雖多，道風無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第二迴向成益，即此行所成廣大之德。有四佛子，即為四段：第一佛子成因位廣大德；二一佛子果位清淨德；三會違自在德；四相盡平等德。前之二段即隨相益，後之二段即離相益。又初一現成德、次一當成德，此二因果一對；三是會相德、四是得實德，此二會違攝法對。今初，先牒成益之時，顯正修時即成此益。後「超出」下正顯，顯有十二句：初二為總，初句顯深無能過故；後句顯廣，歎不盡故。後十句別攝為五對：初二所行所見對，行中初行行，後詣剎所見中，初見果、後見因。二說法深廣對，事理善巧故，法義甚深，總持廣包，辭辯無斷。三「為眾生」下現身嚴剎對。於嚴剎中，先果、後因。四「念念令」下成就攝生對，初成就、後「於彼」下攝取。五「得無礙」下遠聽速往對，初明遠聽，聽必修行；後「住無得」下速往，往皆無得。不假靜慮故曰無依，不起加行故云無作，不染通境故云無著。依此無依，故能剎那頓現等。同一見者，詣剎雖多，道風無異。

第二果德清淨，文分為二：一牒現況當，謂結前因德尚爾無盡，況當成果德豈可量耶？二「一切佛剎」下懸解當相，謂成果之狀，略舉此十，前六果相圓備、後四舉因顯果，謂此果滿，由因圓故。皆言清淨者，無染不盡。云平等者，無理不證。染淨皆虛故云平等，淨符乎理但云清淨。此上因果德用，若非圓教諸位相攝，何容地前得斯無礙？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二果德清淨，文分為二：一牒現況當，謂結前因德尚爾無盡，況當成果德豈可量耶？二「一切佛剎」下懸解當相，謂成果之狀，略舉此十，前六果相圓備、後四舉因顯果，謂此果滿，由因圓故。皆言清淨者，無染不盡。云平等者，無理不證。染淨皆虛故云平等，淨符乎理但云清淨。此上因果德用，若非圓教諸位相攝，何容地前得斯無礙？

第三會違自在德，中二：初結前生後，此結有二：一近結上果德，果德無邊上言不盡，故云一切功德清淨；二通結因果，以隨相益竟，欲明得隨相益即有離相，故總結云得一切功德乃至圓滿莊嚴，由此故有不違等也。二「如是迴向時」下正顯會違之益。有十五對，大分為四：初十一對法法相望無違、次二對世世無違、次一對世法無違、後一因果無違即是總結。前中分三：初六對事事無違、次「法性」下二對事理無違、三「剎平等」下三對理理無違。今初，一依正；二業果；三王所；四心境；五業報，二是引業、此是滿業；六正助無違。行前之思方便造業，但名為業；思之所起身口意行，名為業道，以是思之所遊履故。晉經名業迹，迹即道也。此之事事所以無違者，隨性融故、緣起相由故、同一緣起義故，亦由後二段令此無違。次二對理事無違者，初對約所相之法論性相無違，後對約能相四相辨性相無違，略舉一生耳。性不違相者，理能成事故。相不違性者，事能顯理故、不動真際建立諸法故、不壞假名說實相故。三理理無違三對：一依正、二人法、三能所。證離欲際即所證理，眾生安住即能證智，智冥於理故二無違。然上三段無違，初後二段唯約異類相望，由後段中以事取理有多平等故；中間事理無違則有二義：一自類相望，如剎望剎平等；二異類相望，如剎望眾生平等，平等即無性之理也。開此則有四句，若細論則有五重四句：第一四句者，一剎、二眾生、三剎無性理、四眾生無性理，此四為本。第二四者，一剎即剎無性，以事不存故；二不即；以不壞事故。三剎無性即剎，以不守自性故。四不即剎，以性不變故。第三四者，眾生與無性亦同剎，說上二四句。各初及第三，是第二段性相無違中自類相望；各二及四，雖非無礙亦不相違，義如上說。第四四者，一剎無性即眾生無性，以無二故；二不即，以無可即故；三剎即眾生，以無性是眾生，剎既無性，即眾生故；四剎不即眾生，以不礙兩存故。此中初二句是第三段理理無違，以無可即亦無可違故；第三句是第一段事事無違；第四句雖非無礙亦不相違。第五四句者，一剎即眾生無性、二不即、三眾生即剎無性、四不即。此中初及第三句是第二段理事無違中異類事理相望；二四兩句雖不壞性相亦不相違。然為門不同有多差別，理實諸句無不融通。二約世世、三約世法、四約因果，文並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三會違自在德，中二：初結前生後，此結有二：一近結上果德，果德無邊上言不盡，故云一切功德清淨；二通結因果，以隨相益竟，欲明得隨相益即有離相，故總結云得一切功德乃至圓滿莊嚴，由此故有不違等也。二「如是迴向時」下正顯會違之益。有十五對，大分為四：初十一對法法相望無違、次二對世世無違、次一對世法無違、後一因果無違即是總結。前中分三：初六對事事無違、次「法性」下二對事理無違、三「剎平等」下三對理理無違。今初，一依正；二業果；三王所；四心境；五業報，二是引業、此是滿業；六正助無違。行前之思方便造業，但名為業；思之所起身口意行，名為業道，以是思之所遊履故。晉經名業迹，迹即道也。此之事事所以無違者，隨性融故、緣起相由故、同一緣起義故，亦由後二段令此無違。次二對理事無違者，初對約所相之法論性相無違，後對約能相四相辨性相無違，略舉一生耳。性不違相者，理能成事故。相不違性者，事能顯理故、不動真際建立諸法故、不壞假名說實相故。三理理無違三對：一依正、二人法、三能所。證離欲際即所證理，眾生安住即能證智，智冥於理故二無違。然上三段無違，初後二段唯約異類相望，由後段中以事取理有多平等故；中間事理無違則有二義：一自類相望，如剎望剎平等；二異類相望，如剎望眾生平等，平等即無性之理也。開此則有四句，若細論則有五重四句：第一四句者，一剎、二眾生、三剎無性理、四眾生無性理，此四為本。第二四者，一剎即剎無性，以事不存故；二不即；以不壞事故。三剎無性即剎，以不守自性故。四不即剎，以性不變故。第三四者，眾生與無性亦同剎，說上二四句。各初及第三，是第二段性相無違中自類相望；各二及四，雖非無礙亦不相違，義如上說。第四四者，一剎無性即眾生無性，以無二故；二不即，以無可即故；三剎即眾生，以無性是眾生，剎既無性，即眾生故；四剎不即眾生，以不礙兩存故。此中初二句是第三段理理無違，以無可即亦無可違故；第三句是第一段事事無違；第四句雖非無礙亦不相違。第五四句者，一剎即眾生無性、二不即、三眾生即剎無性、四不即。此中初及第三句是第二段理事無違中異類事理相望；二四兩句雖不壞性相亦不相違。然為門不同有多差別，理實諸句無不融通。二約世世、三約世法、四約因果，文並可知。

第四相盡平等德。文分為二：初得平等離相益、二「得承事一切佛」下明得不壞諸相益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四相盡平等德。文分為二：初得平等離相益、二「得承事一切佛」下明得不壞諸相益。

第三依釋結名，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三依釋結名，可知。

大文第二辨位果與益異者，成益約於位中得果。就其位滿，有二十一句：初一牒前、後一總結，中間十九攝為九果：一斷染果，降魔冤，謂止惡緣拔欲刺，斷惡因也；二入證果，得出離樂，正證住無二性證因；三益生果，具大威德，即護生之因；四內外超勝果，謂內德外用；五「往一切」下寂用無礙果；六「具一切」下行願廣大果；七「分別」下智通殊勝果；八「得無礙」下見聞自在果。九「於一切境」下修行具足果，初成就、後無得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第二辨位果與益異者，成益約於位中得果。就其位滿，有二十一句：初一牒前、後一總結，中間十九攝為九果：一斷染果，降魔冤，謂止惡緣拔欲刺，斷惡因也；二入證果，得出離樂，正證住無二性證因；三益生果，具大威德，即護生之因；四內外超勝果，謂內德外用；五「往一切」下寂用無礙果；六「具一切」下行願廣大果；七「分別」下智通殊勝果；八「得無礙」下見聞自在果。九「於一切境」下修行具足果，初成就、後無得。

第二重頌。二十一偈分三：初十一偈頌迴向、次九偈頌成益、後一偈結讚。今初，分二：初半偈頌所迴善根；餘頌攝將迴向，於中三：初三偈半頌迴己修善願成資具以施眾生、次「菩薩為度」下五偈頌復迴此施願令眾生具足財法、三「菩薩言詞」下二偈頌迴向實際。二「知諸世間」下頌成益，中三：初二頌因德廣大、次五頌果德清淨、後二頌相盡平等。略不頌會違，上已委具。然頌三段，勢少異前前直語益，今兼顯迴向之因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二重頌。二十一偈分三：初十一偈頌迴向、次九偈頌成益、後一偈結讚。今初，分二：初半偈頌所迴善根；餘頌攝將迴向，於中三：初三偈半頌迴己修善願成資具以施眾生、次「菩薩為度」下五偈頌復迴此施願令眾生具足財法、三「菩薩言詞」下二偈頌迴向實際。二「知諸世間」下頌成益，中三：初二頌因德廣大、次五頌果德清淨、後二頌相盡平等。略不頌會違，上已委具。然頌三段，勢少異前前直語益，今兼顯迴向之因。