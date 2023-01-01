大方廣佛華嚴經疏卷第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第二十八

唐清涼山大華嚴寺沙明澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙明澄觀撰

十迴向品(從二十五經一半盡三十三經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十迴向品(從二十五經一半盡三十三經)

第六隨順堅固一切善根迴向。長行中亦二，謂位行、位果。行中亦三，謂牒、釋、結。今初，牒名徵起，謂所修事善皆悉順入堅固法性，故下文云「則為隨順真實住本分，名入一切平等善根。」入即隨順。平等即堅固，平等之理不可壞故。若順等理則順諸善根，故下文云「則為隨順佛住」等。又《本業》云「習行相善無漏善而不二故，名隨順平等一切善根。」此則不唯事順於理，理事相順受平等名，如此平等方名堅固，此約所迴善根及所向實際以立斯名。亦可名為堅固之善根，堅固即善根。若以隨順望堅固善根，亦通二義，即以無礙善根而為其性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六隨順堅固一切善根迴向。長行中亦二，謂位行、位果。行中亦三，謂牒、釋、結。今初，牒名徵起，謂所修事善皆悉順入堅固法性，故下文云「則為隨順真實住本分，名入一切平等善根。」入即隨順。平等即堅固，平等之理不可壞故。若順等理則順諸善根，故下文云「則為隨順佛住」等。又《本業》云「習行相善無漏善而不二故，名隨順平等一切善根。」此則不唯事順於理，理事相順受平等名，如此平等方名堅固，此約所迴善根及所向實際以立斯名。亦可名為堅固之善根，堅固即善根。若以隨順望堅固善根，亦通二義，即以無礙善根而為其性。

第二依徵廣釋中二：先明行所依身、二「具足」下依身起行。前中復二：先明得位、後顯具德。今初。菩薩行檀之身，隨宜萬類，故置或言。而偏語王者，一則在家是施位故、二難捨能捨舉勝策劣故、三者菩薩多為王故。以菩薩位唯有二種，一者法王、二者人王，法王教化、人王攝化，具菩薩戒處處為王故、發號施令無敢違故，具能施物遂所求故。帝者主也。王者王也。臨者治也。御亦主，領千乘之國即稱為大；下言為轉輪王，則以一洲已去可稱為大。二「威德」下顯具德中二：先統領自在德、後「菩薩」下正報殊倫德。今初，有十二句：初二句總，有威則下必畏之，有德則下必懷之，故令名振。次「凡諸」下十句別，初句釋威。祖父之讎曰怨，四夷有土曰敵，由威被故敵歸怨順。次「發號」下釋上有德，依正施令物可則也。執持一蓋等，兼釋臨御。一蓋有三：一則無私萬物故；二等教十善故，下施蓋中云「為令眾生得自在蓋，能持一切諸善法故。」三慈悲蓋，大光王云：「如諸菩薩為高蓋，慈心普蔭諸眾生」故。以離垢繒釋為帝義，於法自在釋為王義。「不刑」已下雙顯威德，謂不以刑戮徵罰之威，但令感德從化，則威而不猛也。又加苦曰刑、削奪為罰，導之以德義，莫敢不服，則庶人無刑；齊之以禮樂，莫敢不敬，則大夫無罰。次「以四攝」下顯是菩薩，揀異世王。為轉輪王，結成有位，一切周給。結有大財，即財位果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依徵廣釋中二：先明行所依身、二「具足」下依身起行。前中復二：先明得位、後顯具德。今初。菩薩行檀之身，隨宜萬類，故置或言。而偏語王者，一則在家是施位故、二難捨能捨舉勝策劣故、三者菩薩多為王故。以菩薩位唯有二種，一者法王、二者人王，法王教化、人王攝化，具菩薩戒處處為王故、發號施令無敢違故，具能施物遂所求故。帝者主也。王者王也。臨者治也。御亦主，領千乘之國即稱為大；下言為轉輪王，則以一洲已去可稱為大。二「威德」下顯具德中二：先統領自在德、後「菩薩」下正報殊倫德。今初，有十二句：初二句總，有威則下必畏之，有德則下必懷之，故令名振。次「凡諸」下十句別，初句釋威。祖父之讎曰怨，四夷有土曰敵，由威被故敵歸怨順。次「發號」下釋上有德，依正施令物可則也。執持一蓋等，兼釋臨御。一蓋有三：一則無私萬物故；二等教十善故，下施蓋中云「為令眾生得自在蓋，能持一切諸善法故。」三慈悲蓋，大光王云：「如諸菩薩為高蓋，慈心普蔭諸眾生」故。以離垢繒釋為帝義，於法自在釋為王義。「不刑」已下雙顯威德，謂不以刑戮徵罰之威，但令感德從化，則威而不猛也。又加苦曰刑、削奪為罰，導之以德義，莫敢不服，則庶人無刑；齊之以禮樂，莫敢不敬，則大夫無罰。次「以四攝」下顯是菩薩，揀異世王。為轉輪王，結成有位，一切周給。結有大財，即財位果。

二正報殊倫德。初句結前，義兼生後。「有大眷屬」下具七種果：一宗族果。二離眾過失不亢不驕，發言誠實見者無厭，有慈有慧人所信順，即信言果。三「福德」已下顯大色果。四獲那羅延堅固之身，顯壽命果。五大力成就等，顯大力果。六得清淨業，謂得大念慧成就總持，曾事不忘、未萌先覺，由斯有上名振天下，即聲譽果。七離諸業障，顯人性果，有業報障非丈夫故。兼上財位、具八異熟是增上生，如是自在是大勢生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二正報殊倫德。初句結前，義兼生後。「有大眷屬」下具七種果：一宗族果。二離眾過失不亢不驕，發言誠實見者無厭，有慈有慧人所信順，即信言果。三「福德」已下顯大色果。四獲那羅延堅固之身，顯壽命果。五大力成就等，顯大力果。六得清淨業，謂得大念慧成就總持，曾事不忘、未萌先覺，由斯有上名振天下，即聲譽果。七離諸業障，顯人性果，有業報障非丈夫故。兼上財位、具八異熟是增上生，如是自在是大勢生。

第二依身起行中三：一明隨相迴向、二明離相迴向、三釋迴向名。初即迴向菩提及向眾生、次即迴向實際、後段通二。又初是廣大迴向、次甚深迴向、後兼深廣。今隨相中分三：初總相標列善根迴向、二「佛子菩薩摩訶薩隨所施」下依標廣顯善根迴向、三「佛子菩薩摩訶薩隨諸眾生」下總結多門善根迴向。今初亦三：一列所施物。二「其中」下辨所施田、三「佛子」下顯行所依心。今初，初句總、「或施」下別。別中，若望下迴向，應為六十；若直就文數，都八十事。初從飲食至床座。為一十，以床座但通是一床，下文別施座故。次房舍至蓋為二十。傘至頂髻為三十，以王位為重，為明外財施竟故，結云乃至王位；下文自有王位，後迴向中此次後無故。次眼至足為四十，血至腸為五十，厚皮至救損他形為六十，示佛興至邑為七十，從聚落至終為八十。救獄囚中雖有妻等四事，但為一救囚之行耳。於中，前二十七事是外財施。次救獄囚，一兼於內、外代囚命。下二十九事唯明內財。下諸門中或兼內外、或但是外，可以意得。又前二十七施無樂者是為慈行，救囚代命等為大悲行，餘或通二行；若通相辨皆兼二行。又代命救殘害男形，是無畏施。斷殺有二：若望所殺，是無畏施；若望能殺，令持五戒是為法施。告示佛興即是法施，財施可知。又此等既並是法門，俱通三施。二所施田中，等皆施與者，不揀賢愚等故。悉令滿足者，隨所求故。三顯能施迴向之心者，望前是能施之心，故云如是施時發善攝心；望後是能迴向心，故云發善攝心。悉以迴向，故下諸門迴向之內皆以此心貫之。文中二：先總明、後「所謂」下別顯。於中所攝有五，總收上來能施所施及以施物。言善攝者，釋隨順義。謂此菩薩若行於施迴向之時，於自他五蘊等心無住著、不令馳散，故云善攝。如此則與實際相應，便能隨順堅固善根。謂捨住著故隨順施善，無異求故隨順戒善，忍深理故隨順忍善，離色相故隨順進善，不馳散故隨順定善，了無生故隨順慧善。如是乃至一切由順實際，任運順於一切稱性之善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依身起行中三：一明隨相迴向、二明離相迴向、三釋迴向名。初即迴向菩提及向眾生、次即迴向實際、後段通二。又初是廣大迴向、次甚深迴向、後兼深廣。今隨相中分三：初總相標列善根迴向、二「佛子菩薩摩訶薩隨所施」下依標廣顯善根迴向、三「佛子菩薩摩訶薩隨諸眾生」下總結多門善根迴向。今初亦三：一列所施物。二「其中」下辨所施田、三「佛子」下顯行所依心。今初，初句總、「或施」下別。別中，若望下迴向，應為六十；若直就文數，都八十事。初從飲食至床座。為一十，以床座但通是一床，下文別施座故。次房舍至蓋為二十。傘至頂髻為三十，以王位為重，為明外財施竟故，結云乃至王位；下文自有王位，後迴向中此次後無故。次眼至足為四十，血至腸為五十，厚皮至救損他形為六十，示佛興至邑為七十，從聚落至終為八十。救獄囚中雖有妻等四事，但為一救囚之行耳。於中，前二十七事是外財施。次救獄囚，一兼於內、外代囚命。下二十九事唯明內財。下諸門中或兼內外、或但是外，可以意得。又前二十七施無樂者是為慈行，救囚代命等為大悲行，餘或通二行；若通相辨皆兼二行。又代命救殘害男形，是無畏施。斷殺有二：若望所殺，是無畏施；若望能殺，令持五戒是為法施。告示佛興即是法施，財施可知。又此等既並是法門，俱通三施。二所施田中，等皆施與者，不揀賢愚等故。悉令滿足者，隨所求故。三顯能施迴向之心者，望前是能施之心，故云如是施時發善攝心；望後是能迴向心，故云發善攝心。悉以迴向，故下諸門迴向之內皆以此心貫之。文中二：先總明、後「所謂」下別顯。於中所攝有五，總收上來能施所施及以施物。言善攝者，釋隨順義。謂此菩薩若行於施迴向之時，於自他五蘊等心無住著、不令馳散，故云善攝。如此則與實際相應，便能隨順堅固善根。謂捨住著故隨順施善，無異求故隨順戒善，忍深理故隨順忍善，離色相故隨順進善，不馳散故隨順定善，了無生故隨順慧善。如是乃至一切由順實際，任運順於一切稱性之善。

第二依標廣顯中，麁相望前略有五異：一傘二頂前有後無，舍宅一種前無後有，即有無異也。二前以法導化，即後禁殺令住五戒，即名字異也。三承事供養，前合後開象馬等事，前開後合即開合異也。四後文舌居牙齒之後、眷屬居妻子之前，骨居腸下、飲於食後，即前後異。五前略後廣，其文非一也。餘皆大同。然其都門但有六十，由開合故謂十二段，二二相合：一象馬、二幢旛、三寶冠明珠、四耳鼻、五牙齒、六手足、七髓肉、八厚薄皮、九手足指、十僮僕、十一園林、十二妻子。復有二段，各五事合，謂一腸腎肝肺四事及大小腸合一迴向。二王位邑聚落宮殿合一迴向，故下文云「國土一切諸物」。即斯五事都十四門，合二十事。雖缺二事而加二事，謂舍宅及開承事與供侍別，故有六十門。昔光統師以後都門束前標中，亦唯六十，成一百二十門，皆有十善成千二百，以七施乘之成八千四百，一一具十迴向成八萬四千。言七施者，隨相有六，謂心有三種即三時，喜事有三種即是三輪，入理有一即照三輪空。又以七聖財乘之亦得，如一施行有八萬四千，餘一一行皆亦如是。此上且約法門，非無有理。若散說者，行相無量，如施資具及大會等，不可言一，故次標云無量無邊，後都結云阿僧祇物，實則皆是法界大緣起門，普賢無礙自在之行故。以一切所有施於一田，一切皆爾；一微塵處即施一切眾生，遍法界皆爾；一剎那中頓成此行，盡前後際亦爾。此一菩薩滿法界身，備起此行仍有純雜。若以純門，於一施眼遍上時處，唯見施眼十方無邊、初後無際，餘門如虛空。雜則隨一施眼具足諸門，餘亦如是，純雜無礙重重無盡，故知六十八十乃舉其大綱耳。文中二：初總標施行成迴向行無量之義，已如上辨。第二「所謂」下一一別顯。六十門內一一皆四：一施行、二迴向行、三雙結二行、四迴向所為。若缺所為，則但有三。亦可合後二段為雙結所為，此科宜記。下有廣略，至文當知。若具四段，門前多不科判。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依標廣顯中，麁相望前略有五異：一傘二頂前有後無，舍宅一種前無後有，即有無異也。二前以法導化，即後禁殺令住五戒，即名字異也。三承事供養，前合後開象馬等事，前開後合即開合異也。四後文舌居牙齒之後、眷屬居妻子之前，骨居腸下、飲於食後，即前後異。五前略後廣，其文非一也。餘皆大同。然其都門但有六十，由開合故謂十二段，二二相合：一象馬、二幢旛、三寶冠明珠、四耳鼻、五牙齒、六手足、七髓肉、八厚薄皮、九手足指、十僮僕、十一園林、十二妻子。復有二段，各五事合，謂一腸腎肝肺四事及大小腸合一迴向。二王位邑聚落宮殿合一迴向，故下文云「國土一切諸物」。即斯五事都十四門，合二十事。雖缺二事而加二事，謂舍宅及開承事與供侍別，故有六十門。昔光統師以後都門束前標中，亦唯六十，成一百二十門，皆有十善成千二百，以七施乘之成八千四百，一一具十迴向成八萬四千。言七施者，隨相有六，謂心有三種即三時，喜事有三種即是三輪，入理有一即照三輪空。又以七聖財乘之亦得，如一施行有八萬四千，餘一一行皆亦如是。此上且約法門，非無有理。若散說者，行相無量，如施資具及大會等，不可言一，故次標云無量無邊，後都結云阿僧祇物，實則皆是法界大緣起門，普賢無礙自在之行故。以一切所有施於一田，一切皆爾；一微塵處即施一切眾生，遍法界皆爾；一剎那中頓成此行，盡前後際亦爾。此一菩薩滿法界身，備起此行仍有純雜。若以純門，於一施眼遍上時處，唯見施眼十方無邊、初後無際，餘門如虛空。雜則隨一施眼具足諸門，餘亦如是，純雜無礙重重無盡，故知六十八十乃舉其大綱耳。文中二：初總標施行成迴向行無量之義，已如上辨。第二「所謂」下一一別顯。六十門內一一皆四：一施行、二迴向行、三雙結二行、四迴向所為。若缺所為，則但有三。亦可合後二段為雙結所為，此科宜記。下有廣略，至文當知。若具四段，門前多不科判。

今第一施食，以食為世命，貴賤同依，故首明之。文但有三。先明施行。言其心清淨者，離施過故。謂不求名利果報、為怖畏等而行施故。不貪著者，是無貪思。無顧悋者，是無慳思。又施時無貪著、施已無顧悋，隨所施行與眾生共，兼於事理，名為具足。此心在初，亦貫下諸段。二「願一切」下迴向行。然其所願，正為眾生令得成佛，即向菩提也。下皆準之。然《阿含》、《唯識》等說世間食總有四種：一觸、二思、三識、四段。說出世食，有其五種：一禪悅、二願、三念、四解脫、五法喜。今翻四成五：一翻思食成智慧食，即是念食，念慧隣故。二「無所貪」下翻於觸食以成法喜，觸以攝受喜等能為食事故。但願法喜，其出離食，即解脫食，總離四故。三「智慧充」下翻於識食以成禪悅，禪則不動故、以法堅住引生功德故、攝取善根能除煩惱故、二身清淨並如識食能執持故。四「哀愍」下大悲願力現受段食。今云摶者，尚依古譯。三「是為」下雙結二行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今第一施食，以食為世命，貴賤同依，故首明之。文但有三。先明施行。言其心清淨者，離施過故。謂不求名利果報、為怖畏等而行施故。不貪著者，是無貪思。無顧悋者，是無慳思。又施時無貪著、施已無顧悋，隨所施行與眾生共，兼於事理，名為具足。此心在初，亦貫下諸段。二「願一切」下迴向行。然其所願，正為眾生令得成佛，即向菩提也。下皆準之。然《阿含》、《唯識》等說世間食總有四種：一觸、二思、三識、四段。說出世食，有其五種：一禪悅、二願、三念、四解脫、五法喜。今翻四成五：一翻思食成智慧食，即是念食，念慧隣故。二「無所貪」下翻於觸食以成法喜，觸以攝受喜等能為食事故。但願法喜，其出離食，即解脫食，總離四故。三「智慧充」下翻於識食以成禪悅，禪則不動故、以法堅住引生功德故、攝取善根能除煩惱故、二身清淨並如識食能執持故。四「哀愍」下大悲願力現受段食。今云摶者，尚依古譯。三「是為」下雙結二行。

第二施飲中亦三：初施行。二「以此」下迴向行。於中，先牒前起後。後「所謂願一切」下別顯願相，下皆倣此。然望食雖異，不離五食。望水雖異，多同水用。故所願事，或翻或順、或敵體相似、或流類以明，不全剋定。文中一如飲無間，易得充足。飲法精勤，速具大道。餘並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二施飲中亦三：初施行。二「以此」下迴向行。於中，先牒前起後。後「所謂願一切」下別顯願相，下皆倣此。然望食雖異，不離五食。望水雖異，多同水用。故所願事，或翻或順、或敵體相似、或流類以明，不全剋定。文中一如飲無間，易得充足。飲法精勤，速具大道。餘並可知。

第三施味，文四，加所為故。初施行可知。二「以此」下迴向行中十願。初願，晉經得上味相，則是三十二相之一。經說佛大牙後有甘露泉，但食入口悉為甘露。約法亦即涅槃，為甘露不死之味。餘文並顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三施味，文四，加所為故。初施行可知。二「以此」下迴向行中十願。初願，晉經得上味相，則是三十二相之一。經說佛大牙後有甘露泉，但食入口悉為甘露。約法亦即涅槃，為甘露不死之味。餘文並顯。

第四施車乘，分三：初施行者，義通馬等，以第十六別施車故。迴向十願，皆約代步。初一唯果，餘兼通因。然乘體性通於理智，隨義立名。一體性包含、二不可廢立、三超劣、四無過、五不歷三祇、六十力普運、七兼五度萬行、八無漏相應、九發心趣者即名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四施車乘，分三：初施行者，義通馬等，以第十六別施車故。迴向十願，皆約代步。初一唯果，餘兼通因。然乘體性通於理智，隨義立名。一體性包含、二不可廢立、三超劣、四無過、五不歷三祇、六十力普運、七兼五度萬行、八無漏相應、九發心趣者即名菩薩。

第五衣中，《瑜伽》施衣能感妙色，以衣禦寒令顏色潤澤故。人新衣成，暫持獻佛，得無量福。若要期，日數未滿而取，成取佛物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五衣中，《瑜伽》施衣能感妙色，以衣禦寒令顏色潤澤故。人新衣成，暫持獻佛，得無量福。若要期，日數未滿而取，成取佛物。

第六施華，文四。初施行中先列施物。後「供養」下明所施田。下至自身者，身為福田，是法器故、依之進道故，故施自身勝施外道無量。迴向十願，前七可知。八赤蓮華等，不遇日光翳死無疑，菩薩之行必資乎智。《涅槃》第九云「譬如蓮華，為日所照，無不開敷。」九月開青蓮華，佛智照行。《涅槃》二十云「譬如月光，能令一切優鉢羅華開敷鮮明。」十約寶華。後二段可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六施華，文四。初施行中先列施物。後「供養」下明所施田。下至自身者，身為福田，是法器故、依之進道故，故施自身勝施外道無量。迴向十願，前七可知。八赤蓮華等，不遇日光翳死無疑，菩薩之行必資乎智。《涅槃》第九云「譬如蓮華，為日所照，無不開敷。」九月開青蓮華，佛智照行。《涅槃》二十云「譬如月光，能令一切優鉢羅華開敷鮮明。」十約寶華。後二段可知。

第七施鬘者，貫華如環，而為首飾或以纓身故。未見則樂見，正見則愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七施鬘者，貫華如環，而為首飾或以纓身故。未見則樂見，正見則愛樂。

第八施香中，準下塗香，十度萬行皆香。此偏語戒者，翻破戒之穢故。願有十二：初一總標、次十別顯。少同〈十藏〉，多同《智論》，隨宜不同。但案文釋，一具持三聚。二不雜外道。三無染心，《涅槃經》中乃至染環釧聲亦名污菩薩戒。四不犯重故，犯重之人多生悔恨。五設有誤犯，深慚愧故。如其故犯數犯不生慚愧，深愛著犯見犯是福，名之為纏。六七定共相應故無惑熱，常持如初。八九道共相應，離斷常邊，成出世行。十遠離二乘，圓修十度，方名不犯菩薩律儀，是智所讚戒。末句結因成果，謂五分之一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八施香中，準下塗香，十度萬行皆香。此偏語戒者，翻破戒之穢故。願有十二：初一總標、次十別顯。少同〈十藏〉，多同《智論》，隨宜不同。但案文釋，一具持三聚。二不雜外道。三無染心，《涅槃經》中乃至染環釧聲亦名污菩薩戒。四不犯重故，犯重之人多生悔恨。五設有誤犯，深慚愧故。如其故犯數犯不生慚愧，深愛著犯見犯是福，名之為纏。六七定共相應故無惑熱，常持如初。八九道共相應，離斷常邊，成出世行。十遠離二乘，圓修十度，方名不犯菩薩律儀，是智所讚戒。末句結因成果，謂五分之一。

第九塗香，十度皆有熏發資長菩提心義，辟除蔽障，俱得稱香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九塗香，十度皆有熏發資長菩提心義，辟除蔽障，俱得稱香。

第十施床座中，初舉施行，下第十八別明施座故。晉譯此以為床敷，深允當也。迴向行中十願：一即第一義天，大智證故。二菩提心，是賢聖依。三涅槃解脫。四首楞嚴定，名為究竟如。四禪座，能發神通。餘六可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十施床座中，初舉施行，下第十八別明施座故。晉譯此以為床敷，深允當也。迴向行中十願：一即第一義天，大智證故。二菩提心，是賢聖依。三涅槃解脫。四首楞嚴定，名為究竟如。四禪座，能發神通。餘六可知。

十一房舍中，攝取一切諸佛所住，謂聖、天、梵等。後言不捨佛最上住者，住大寂室。餘取事類例，可以虛求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一房舍中，攝取一切諸佛所住，謂聖、天、梵等。後言不捨佛最上住者，住大寂室。餘取事類例，可以虛求。

十二住處，謂僧坊等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二住處，謂僧坊等。

十三施燈。一明施行，於中列其施物。寶燈者，如夜光之類。沈水栴檀，用和酥油。無量色者，然膏色白、然漆色赤、然油色黃、然檀色綠，如是種種。「如是等」下明其施意。二「以此」下迴向行。於中，先正顯迴向願、後辨迴向意。前中十願，然準《瑜伽》〈賢首〉皆明施燈得淨眼報。《然燈功德經》燒燈供養大能滅罪生福。令發願言：當以大海為油、須彌為炷，然大燈明，遍佛剎海供養無休。又願法門之燈，大願為炷等。今文願中具身智光，並可思準。後「菩薩如是」下顯迴向意。三「是為」下雙結。四「如是」，迴向所為。其迴向意，諸文應具，大同所為，故略不明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三施燈。一明施行，於中列其施物。寶燈者，如夜光之類。沈水栴檀，用和酥油。無量色者，然膏色白、然漆色赤、然油色黃、然檀色綠，如是種種。「如是等」下明其施意。二「以此」下迴向行。於中，先正顯迴向願、後辨迴向意。前中十願，然準《瑜伽》〈賢首〉皆明施燈得淨眼報。《然燈功德經》燒燈供養大能滅罪生福。令發願言：當以大海為油、須彌為炷，然大燈明，遍佛剎海供養無休。又願法門之燈，大願為炷等。今文願中具身智光，並可思準。後「菩薩如是」下顯迴向意。三「是為」下雙結。四「如是」，迴向所為。其迴向意，諸文應具，大同所為，故略不明。

十四湯藥中三：一施行施藥，近果得無病報，如薄俱羅，遠得藥王樹身等，如十大願中辨。二迴向行。言不重發者，經云「世醫所療治，雖差還復生。如來所治者，畢竟不復發。」餘可知。三「菩薩」下雙辨二行所為。言金剛圍山所不能壞者，如〈不思議法品〉十種大那羅延幢勇健法中第一說。堅固滿足力，亦是彼品中十力第七名堅固力。不可奪樂者，是常樂故。自在堅固身者，即金剛身。金剛為內照之實，非唯金色，故云自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四湯藥中三：一施行施藥，近果得無病報，如薄俱羅，遠得藥王樹身等，如十大願中辨。二迴向行。言不重發者，經云「世醫所療治，雖差還復生。如來所治者，畢竟不復發。」餘可知。三「菩薩」下雙辨二行所為。言金剛圍山所不能壞者，如〈不思議法品〉十種大那羅延幢勇健法中第一說。堅固滿足力，亦是彼品中十力第七名堅固力。不可奪樂者，是常樂故。自在堅固身者，即金剛身。金剛為內照之實，非唯金色，故云自在。

十五施器中，文四。初施行中三：一所施物；二「或施」下對田顯施，聖僧通三乘；三「如是」下成波羅蜜。二「菩薩」下明迴向行十願：一廣、二深、三高、四堅、五勝、六淨、七果、八悲、九熏聞納教、十攝法上首。然隨施一器即發多願，未必一器以對一願。三結、四所為，可知(從此已下入第二十六經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五施器中，文四。初施行中三：一所施物；二「或施」下對田顯施，聖僧通三乘；三「如是」下成波羅蜜。二「菩薩」下明迴向行十願：一廣、二深、三高、四堅、五勝、六淨、七果、八悲、九熏聞納教、十攝法上首。然隨施一器即發多願，未必一器以對一願。三結、四所為，可知(從此已下入第二十六經)。

十六施車，中二：先標列財田、後「佛子菩薩摩訶薩以如是」下隨田別顯。前中三：一總標所施。二「奉施」下別舉福田，於中先辨類、後「此諸人」下彰其來意。因緣故來者，往昔有緣，應受施故。三「菩薩是時」下別列所施，以明施行。問：《瑜伽》三十九云「若有眾生來求種種能引戲樂、能引無義所施之物，不應與。」今施美色，豈不相違？又云「施妻子時，不應施與怨家惡人藥叉羅剎凶暴業者」，今云種種福田，豈皆施與？答：能有二，謂必知能為損惱，不施無咎；若不委知，但作利安之心，施亦無咎。況菩薩能知無染，又同行之女必不生物染，又女能以法而化彼故。故《攝論》中，有利有染、無利無染、有染無利，此三菩薩不行；有利無染，菩薩乃行。第二隨田別顯。約五類田則分為五，一一段中文皆具四。今初施佛。先施行可知。迴向行中有二十願，初十約所施佛田立願、後十約所施車立願，並顯可知。但云修安樂行者，《法華．安樂行品》說四安樂行：一畢竟空行。經名行處近處，已入於理而履行之，名為行處故。經云「又復於法無所行，而觀諸法如實相」等。雖未入理，能遠諸惡、親而近之，名親近處故。經云「不親近國王及外道等」，為遠惡也。觀一切法空，為近理也。二名身口無過失行。三者心無嫉妬行。四大慈悲行。廣如彼說。然安樂者，略有二意：一涅槃之果名為安樂，此行能趣即安樂之行。二住此四行則身靜神定，身靜神定則外苦不干，故稱安樂。又常見外道因果俱苦，斷見外道因樂果苦，析法二乘因苦果樂，唯有菩薩因果俱樂，故《涅槃》云「定苦行者謂諸凡夫，苦樂行者謂聲聞緣覺，定樂行者謂諸佛菩薩。」因果俱樂名安樂行。三結文中，加及佛滅後所有塔廟。塔安舍利、廟置形像。塔者，正云窣堵波，此云高顯，亦曰歸宗之所。言所有者，不局佛塔故。《長阿含》說四種人應可起塔：一佛、二辟支佛、三阿羅漢、四輪王。《十二四緣經》云「八種人應起塔：一佛，其露盤八層已上，餘七謂菩薩、緣覺、四果、輪王，次第減一層，輪王唯一層。見一層塔不應禮拜，非聖人故。」《僧祇律》說凡僧亦許起塔，然不得安露盤，令在屏處，謂一持律、二法師、三營事、四德望。今造塔者，宜審此文。汎論起塔，總有六意：一為表人勝、二為令生淨信、三令標心有在、四令供養生福、五為報恩行畢、六生福滅罪。若造佛塔，近招梵福、遠脫生死故。《無上依經》供佛舍利如芥子許，悉得究竟脫生死苦。二施菩薩中有二十願，前十約所施田發相似願、後十約所施車發相似願，並顯可知。三施僧。初施行中顯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六施車，中二：先標列財田、後「佛子菩薩摩訶薩以如是」下隨田別顯。前中三：一總標所施。二「奉施」下別舉福田，於中先辨類、後「此諸人」下彰其來意。因緣故來者，往昔有緣，應受施故。三「菩薩是時」下別列所施，以明施行。問：《瑜伽》三十九云「若有眾生來求種種能引戲樂、能引無義所施之物，不應與。」今施美色，豈不相違？又云「施妻子時，不應施與怨家惡人藥叉羅剎凶暴業者」，今云種種福田，豈皆施與？答：能有二，謂必知能為損惱，不施無咎；若不委知，但作利安之心，施亦無咎。況菩薩能知無染，又同行之女必不生物染，又女能以法而化彼故。故《攝論》中，有利有染、無利無染、有染無利，此三菩薩不行；有利無染，菩薩乃行。第二隨田別顯。約五類田則分為五，一一段中文皆具四。今初施佛。先施行可知。迴向行中有二十願，初十約所施佛田立願、後十約所施車立願，並顯可知。但云修安樂行者，《法華．安樂行品》說四安樂行：一畢竟空行。經名行處近處，已入於理而履行之，名為行處故。經云「又復於法無所行，而觀諸法如實相」等。雖未入理，能遠諸惡、親而近之，名親近處故。經云「不親近國王及外道等」，為遠惡也。觀一切法空，為近理也。二名身口無過失行。三者心無嫉妬行。四大慈悲行。廣如彼說。然安樂者，略有二意：一涅槃之果名為安樂，此行能趣即安樂之行。二住此四行則身靜神定，身靜神定則外苦不干，故稱安樂。又常見外道因果俱苦，斷見外道因樂果苦，析法二乘因苦果樂，唯有菩薩因果俱樂，故《涅槃》云「定苦行者謂諸凡夫，苦樂行者謂聲聞緣覺，定樂行者謂諸佛菩薩。」因果俱樂名安樂行。三結文中，加及佛滅後所有塔廟。塔安舍利、廟置形像。塔者，正云窣堵波，此云高顯，亦曰歸宗之所。言所有者，不局佛塔故。《長阿含》說四種人應可起塔：一佛、二辟支佛、三阿羅漢、四輪王。《十二四緣經》云「八種人應起塔：一佛，其露盤八層已上，餘七謂菩薩、緣覺、四果、輪王，次第減一層，輪王唯一層。見一層塔不應禮拜，非聖人故。」《僧祇律》說凡僧亦許起塔，然不得安露盤，令在屏處，謂一持律、二法師、三營事、四德望。今造塔者，宜審此文。汎論起塔，總有六意：一為表人勝、二為令生淨信、三令標心有在、四令供養生福、五為報恩行畢、六生福滅罪。若造佛塔，近招梵福、遠脫生死故。《無上依經》供佛舍利如芥子許，悉得究竟脫生死苦。二施菩薩中有二十願，前十約所施田發相似願、後十約所施車發相似願，並顯可知。三施僧。初施行中顯

十施心：一財無不捨、田無所揀；二了事可不，受畜不淨不應施故；三淨三輪故；四順檀行故；五因佛有僧，佛難遇故；六依僧知佛故；七依僧知教故；八應景慕；九不局一僧；十由教說僧故。二迴向行中有二十願，亦前十約田、後十約車。其十三云乘虛空身者，當其無有車之用故。四施二乘中亦四。初施行中言如來勢力生者，設是獨覺，亦由曾習佛法，後道成無佛世故。六七翻彼三生百劫故。二「以此」下迴向行中亦二十願，多翻劣顯勝。前十多翻緣覺樂獨善寂等故。無諍有二：一人嫌我行，我則長立等。二觀緣無性，無乖違故。後十翻聲聞。一翻彼小乘非究竟滅罪之法，彼犯律儀容可懺滅，犯四重禁為不可救。大乘至教無所不滅。《佛名經》說，一聞佛名滅無量却生死重罪。《涅槃》第十云「若犯四禁及五逆罪，若為邪鬼毒惡所持，聞是經典，所有諸惡悉皆消滅。」又云「犯四重禁不還生者，無有是處。」如是等文處處皆有，由曾所未聞大經力故。二聲聞雖從佛聞，未悟深理故。三不能廣傳故。四望於大乘猶是邪故。所以諸處多說九十五種，別有九十五種外道邪論經。今言九十六者，自有二義：一依《薩婆多律》說，外道六師各有十六種所學法，一法自學，餘十五種各教十五弟子，師徒合論有九十六。二者外道有二：一外外道，即佛法外。二內外道，此復三種：一附佛法外道，起自犢子、方廣，自以聰明讀佛經書而生一見，附佛法起，故得此名。犢子讀《舍利弗毘曇》，自別制義，言我在四句外，第五不可說藏中。佛說此人不異外道。諸論皆推不受，名外道也。又方廣道人，自以聰明讀佛十喻，自作義云：不生不滅、如幻如化，空幻為宗。龍樹斥言：「此非佛法，方廣所作，亦邪人法也。」二學佛法成外道，謂執佛教門而生煩惱，不得入理。故《智論》云「若不得般若意，入阿毘曇即墜有中」等。三以大斥小。故七卷《楞伽》第一云「大慧！云何為外道惡見？謂不知境界自心分別現，於第一義見有見無而起言說。」又第二云「復有說言：見一切法因作者有，此是涅槃。大慧！彼無解脫，以未能見法無我故。此是聲聞及外道種性，於未出中生出離相。應勤修習，捨此惡見故。」諸大乘訶彼二乘同於外道，非奪方便之意。今合後三總為一類，成九十六。依此義故，發願永離。七中得目見者，非聞見故。餘可例知。五施諸田。初施行中有悲境故，加以拜跪等言。以有劣田，重舉妙物，最下乞人等如來故。言袨服者，大盛玄黃之服也。二「以此」下迴向行，亦二十願，施田非一，故但就車發相似願。其中亦兼所施女等，可以意得。六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十施心：一財無不捨、田無所揀；二了事可不，受畜不淨不應施故；三淨三輪故；四順檀行故；五因佛有僧，佛難遇故；六依僧知佛故；七依僧知教故；八應景慕；九不局一僧；十由教說僧故。二迴向行中有二十願，亦前十約田、後十約車。其十三云乘虛空身者，當其無有車之用故。四施二乘中亦四。初施行中言如來勢力生者，設是獨覺，亦由曾習佛法，後道成無佛世故。六七翻彼三生百劫故。二「以此」下迴向行中亦二十願，多翻劣顯勝。前十多翻緣覺樂獨善寂等故。無諍有二：一人嫌我行，我則長立等。二觀緣無性，無乖違故。後十翻聲聞。一翻彼小乘非究竟滅罪之法，彼犯律儀容可懺滅，犯四重禁為不可救。大乘至教無所不滅。《佛名經》說，一聞佛名滅無量却生死重罪。《涅槃》第十云「若犯四禁及五逆罪，若為邪鬼毒惡所持，聞是經典，所有諸惡悉皆消滅。」又云「犯四重禁不還生者，無有是處。」如是等文處處皆有，由曾所未聞大經力故。二聲聞雖從佛聞，未悟深理故。三不能廣傳故。四望於大乘猶是邪故。所以諸處多說九十五種，別有九十五種外道邪論經。今言九十六者，自有二義：一依《薩婆多律》說，外道六師各有十六種所學法，一法自學，餘十五種各教十五弟子，師徒合論有九十六。二者外道有二：一外外道，即佛法外。二內外道，此復三種：一附佛法外道，起自犢子、方廣，自以聰明讀佛經書而生一見，附佛法起，故得此名。犢子讀《舍利弗毘曇》，自別制義，言我在四句外，第五不可說藏中。佛說此人不異外道。諸論皆推不受，名外道也。又方廣道人，自以聰明讀佛十喻，自作義云：不生不滅、如幻如化，空幻為宗。龍樹斥言：「此非佛法，方廣所作，亦邪人法也。」二學佛法成外道，謂執佛教門而生煩惱，不得入理。故《智論》云「若不得般若意，入阿毘曇即墜有中」等。三以大斥小。故七卷《楞伽》第一云「大慧！云何為外道惡見？謂不知境界自心分別現，於第一義見有見無而起言說。」又第二云「復有說言：見一切法因作者有，此是涅槃。大慧！彼無解脫，以未能見法無我故。此是聲聞及外道種性，於未出中生出離相。應勤修習，捨此惡見故。」諸大乘訶彼二乘同於外道，非奪方便之意。今合後三總為一類，成九十六。依此義故，發願永離。七中得目見者，非聞見故。餘可例知。五施諸田。初施行中有悲境故，加以拜跪等言。以有劣田，重舉妙物，最下乞人等如來故。言袨服者，大盛玄黃之服也。二「以此」下迴向行，亦二十願，施田非一，故但就車發相似願。其中亦兼所施女等，可以意得。六

云十出離道者，即是十地，以十度行出十重障、離十麁故。七乘四輪乘者，文中自列。然《莊嚴論》第六名四種不放逸輪。先辨相者，各具五種因緣：一住好國土輪者，彼名勝土輪。言五緣者，一者易求，謂四事易故；二善護王，如法故；三善地處，調和故；四善伴，同戒見故；五善寂，無喧聲故。二依止善人輪，五緣者，一多聞；二見諦；三巧說；四憐愍，不貪利故；五不退，無疲倦故。三集勝福德輪者，彼當第四名先福輪。一可樂，由住勝世為因故；二無難，由值善人為因故；三無病、四三昧、五智慧，此三以自正輪為因。四發大誓願，彼當第三名自正輪，故《成實論》名自發正願輪。一善緣，妙法為緣故；二善聚，具福智故；三善修止觀，諸行相應修故；四善說，無求利故；五善出所有，上法恭願修故。然前二就果立稱、後二從因立名，雖俱通因果，影略互顯。前二外緣、後二內因，願是智因、福是福因。此四何因受輪之稱？依《成實論》，以此四輪能摧八難故。謂初住善處，能除五難，即三塗、北洲及長壽天；次依善人，除佛前後難；三發大誓願，除世智辯聰；四宿植善根，除主盲聾瘂。前五是惡處、六是惡時、七是惡因、八是惡果。已知四輪，云何總名為乘？《瑜伽論》說住好國土，謂得人天身，出諸難處，以為車體。二由集勝福，諸根完具，如車轂軸釭鐧，可施脂膏。三發大願，如良牛引重致遠。四依善人，謂佛菩薩如善御者。由具此四成大涅槃，故云成滿一切清淨梵行，因圓必至果也。若依此經，國土即十國土海，善人即十身如來，勝福即性起功德，大願即普賢願海，共成無盡大法界緣起車也。餘並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云十出離道者，即是十地，以十度行出十重障、離十麁故。七乘四輪乘者，文中自列。然《莊嚴論》第六名四種不放逸輪。先辨相者，各具五種因緣：一住好國土輪者，彼名勝土輪。言五緣者，一者易求，謂四事易故；二善護王，如法故；三善地處，調和故；四善伴，同戒見故；五善寂，無喧聲故。二依止善人輪，五緣者，一多聞；二見諦；三巧說；四憐愍，不貪利故；五不退，無疲倦故。三集勝福德輪者，彼當第四名先福輪。一可樂，由住勝世為因故；二無難，由值善人為因故；三無病、四三昧、五智慧，此三以自正輪為因。四發大誓願，彼當第三名自正輪，故《成實論》名自發正願輪。一善緣，妙法為緣故；二善聚，具福智故；三善修止觀，諸行相應修故；四善說，無求利故；五善出所有，上法恭願修故。然前二就果立稱、後二從因立名，雖俱通因果，影略互顯。前二外緣、後二內因，願是智因、福是福因。此四何因受輪之稱？依《成實論》，以此四輪能摧八難故。謂初住善處，能除五難，即三塗、北洲及長壽天；次依善人，除佛前後難；三發大誓願，除世智辯聰；四宿植善根，除主盲聾瘂。前五是惡處、六是惡時、七是惡因、八是惡果。已知四輪，云何總名為乘？《瑜伽論》說住好國土，謂得人天身，出諸難處，以為車體。二由集勝福，諸根完具，如車轂軸釭鐧，可施脂膏。三發大願，如良牛引重致遠。四依善人，謂佛菩薩如善御者。由具此四成大涅槃，故云成滿一切清淨梵行，因圓必至果也。若依此經，國土即十國土海，善人即十身如來，勝福即性起功德，大願即普賢願海，共成無盡大法界緣起車也。餘並可知。

十七施象馬二事，合有十願：一如性調順；二如隨意所往；三似彼盛壯；四如超步萬里；五猶行步平正；六如彼象寶；七似彼如華；八即迅疾如風；九上云調順通顯增於功德，今云具菩薩地名最勝調象馬，各有調義，故分二願；十似彼上立金幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十七施象馬二事，合有十願：一如性調順；二如隨意所往；三似彼盛壯；四如超步萬里；五猶行步平正；六如彼象寶；七似彼如華；八即迅疾如風；九上云調順通顯增於功德，今云具菩薩地名最勝調象馬，各有調義，故分二願；十似彼上立金幢。

十八施座迴向中，言三種世間，義如常釋。辨法師云：「地前為願樂世間，初地至七地名功用世間，八至等覺名無功用世間。」有云：西域相傳，眾生界中有三世間：一地下世間，龍修羅等；二人中世間；三天上世間。若依《智論》，三世間者，即眾生、五蘊及器為三。於彼顯勝，義皆無失。餘並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八施座迴向中，言三種世間，義如常釋。辨法師云：「地前為願樂世間，初地至七地名功用世間，八至等覺名無功用世間。」有云：西域相傳，眾生界中有三世間：一地下世間，龍修羅等；二人中世間；三天上世間。若依《智論》，三世間者，即眾生、五蘊及器為三。於彼顯勝，義皆無失。餘並可知。

十九施蓋中，《本行經》說編草為蓋，七寶蓋隨。況眾寶嚴，功報何極。四所為中有十，為令二十。又欲皆令眾生因圓果滿，觸理皆蓋，方顯菩薩悲智深妙，可謂隨順一切善根。並可虛求，法門浩大不可具釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十九施蓋中，《本行經》說編草為蓋，七寶蓋隨。況眾寶嚴，功報何極。四所為中有十，為令二十。又欲皆令眾生因圓果滿，觸理皆蓋，方顯菩薩悲智深妙，可謂隨順一切善根。並可虛求，法門浩大不可具釋。

二十幢旛二事合一迴向，十中初二，幢旛合願，一建善翻惡、二重法翻慢；次一唯就旛，旛書字故；後七皆就幢辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十幢旛二事合一迴向，十中初二，幢旛合願，一建善翻惡、二重法翻慢；次一唯就旛，旛書字故；後七皆就幢辨。

二十一開藏施寶。迴向行中言十六智寶者，辨法師云：「地前明得，明增、印、順、無間等四定。地上，光明集、福德王、賢首、健行等四定。此八各有自分勝進，依此發智為十六智寶。」有云：佛地四智，智各有四，故為十六，以果位自在互融通故。今依賢首，即是八忍八智。然此有二：一依觀能所取以立十六。一苦法智忍，觀三界苦真如，正斷三界見苦，所斷分別隨眠。二苦法智，謂忍無間觀前真如，證前所斷煩惱解脫。三苦類智忍，謂智無間，無漏慧生，於法忍智各別內證。言後聖法皆是此類。四苦類智，謂此無間無漏智生，審定印可苦類智忍。前二觀如，後二觀智。苦下有四，三諦亦然，為十六智。二者依觀上下諦境別立。謂觀欲苦，有法忍、法智，初即無間道、後即解脫道。次觀上二界苦為類忍、類智，類同欲故。如苦既然，餘三亦爾，為十六智。廣如《唯識》、《雜集》第九所明。第十願言無上寶主者，佛為法寶之主故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十一開藏施寶。迴向行中言十六智寶者，辨法師云：「地前明得，明增、印、順、無間等四定。地上，光明集、福德王、賢首、健行等四定。此八各有自分勝進，依此發智為十六智寶。」有云：佛地四智，智各有四，故為十六，以果位自在互融通故。今依賢首，即是八忍八智。然此有二：一依觀能所取以立十六。一苦法智忍，觀三界苦真如，正斷三界見苦，所斷分別隨眠。二苦法智，謂忍無間觀前真如，證前所斷煩惱解脫。三苦類智忍，謂智無間，無漏慧生，於法忍智各別內證。言後聖法皆是此類。四苦類智，謂此無間無漏智生，審定印可苦類智忍。前二觀如，後二觀智。苦下有四，三諦亦然，為十六智。二者依觀上下諦境別立。謂觀欲苦，有法忍、法智，初即無間道、後即解脫道。次觀上二界苦為類忍、類智，類同欲故。如苦既然，餘三亦爾，為十六智。廣如《唯識》、《雜集》第九所明。第十願言無上寶主者，佛為法寶之主故。

二十二施莊嚴具中十願，初一利他、後九自利。於中，初三約身、次三約語、後三約意。其中言百福相，前文已引《涅槃》二十四說。依《瑜伽》五十三名百福行，故論云「復由百行所攝律儀，謂少分離殺乃至邪見為一十；二多分離殺等；三全分離；四少時離；五多時離；六盡壽離；七自離；八教人離；九以無量門稱揚讚述離；十見離殺等深心慶悅生大歡喜。十門各十，總說為百行，所生福量亦爾。」此且就同教三十二相化身而說。若依此經，十身相海隨一一相無盡因成故。上普興雲幢主水神偈云「清淨慈門剎塵數，共生如來一妙相」等故。餘可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二施莊嚴具中十願，初一利他、後九自利。於中，初三約身、次三約語、後三約意。其中言百福相，前文已引《涅槃》二十四說。依《瑜伽》五十三名百福行，故論云「復由百行所攝律儀，謂少分離殺乃至邪見為一十；二多分離殺等；三全分離；四少時離；五多時離；六盡壽離；七自離；八教人離；九以無量門稱揚讚述離；十見離殺等深心慶悅生大歡喜。十門各十，總說為百行，所生福量亦爾。」此且就同教三十二相化身而說。若依此經，十身相海隨一一相無盡因成故。上普興雲幢主水神偈云「清淨慈門剎塵數，共生如來一妙相」等故。餘可知。

二十三施寶冠及髻珠二事合一迴向。六智慧明珠等者，體圓德備、鑒徹惑亡，為智明珠。極果所宗，故名頂上，是祕是妙無能見者。亦以權隱實，名在髻中。開權顯實，故名解髻。文無解義，因便故來。若不明解，佛有祕藏。前後可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十三施寶冠及髻珠二事合一迴向。六智慧明珠等者，體圓德備、鑒徹惑亡，為智明珠。極果所宗，故名頂上，是祕是妙無能見者。亦以權隱實，名在髻中。開權顯實，故名解髻。文無解義，因便故來。若不明解，佛有祕藏。前後可知。

二十四施妻子等、救獄囚者，上來皆明外施；此下二段明無畏施。初一兼於內外之財，內財為難，故《佛本行經》說「昔五百長者子，各捨珍寶等施。有一貧人，問求何願？云欲求佛道。遂自念貧無，以蜜塗身，塚間而捨。天帝試之，心安不動，知求佛果而稱讚云：『汝此勇猛，過彼五百菩薩所施百千億倍，當先作佛。』彼貧人者即我身是。」故知難中之難。施行有三：初覩境興悲。二「如大悲」下指同先例，大悲即觀自在也，以其偏主此門故。下文引例皆準此知。後「既救度」下施以財法。迴向行十願，準思易了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十四施妻子等、救獄囚者，上來皆明外施；此下二段明無畏施。初一兼於內外之財，內財為難，故《佛本行經》說「昔五百長者子，各捨珍寶等施。有一貧人，問求何願？云欲求佛道。遂自念貧無，以蜜塗身，塚間而捨。天帝試之，心安不動，知求佛果而稱讚云：『汝此勇猛，過彼五百菩薩所施百千億倍，當先作佛。』彼貧人者即我身是。」故知難中之難。施行有三：初覩境興悲。二「如大悲」下指同先例，大悲即觀自在也，以其偏主此門故。下文引例皆準此知。後「既救度」下施以財法。迴向行十願，準思易了。

二十五捨身代死囚，一向內財，文四可知(從此已下入第二十七經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十五捨身代死囚，一向內財，文四可知(從此已下入第二十七經)。

二十六連膚頂髻，即肉髻也。施行中三：初總標施行、二「如寶髻」下指物同修、三「菩薩是時」下正明施行。於中六：一覩乞生欣，住種性故；二「而語」下語意清淨，離二障故；三「便執」下身業正捨，事業勝故；四「正念」下欣慕上流，意樂勝故；五「於諸法」下巧安諦理，無相攝故；六「是故」下決志思齊，依止勝故。此及迴向有七最勝成波羅蜜，前後諸施文多略無。二「菩薩」下迴向行中十願：一無見頂者，縱窮上界亦有餘故。言如塔者，菩薩敬故。二堅無中斷故。五中靜法云：「準梵本令得二相，髮謂室利靺蹉塞縛悉底迦相髮，義如前說。六云得佛相髮，準梵本却是右旋。」餘可知。迴向所為中，總綰諸髮成髻圓滿，故云爾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十六連膚頂髻，即肉髻也。施行中三：初總標施行、二「如寶髻」下指物同修、三「菩薩是時」下正明施行。於中六：一覩乞生欣，住種性故；二「而語」下語意清淨，離二障故；三「便執」下身業正捨，事業勝故；四「正念」下欣慕上流，意樂勝故；五「於諸法」下巧安諦理，無相攝故；六「是故」下決志思齊，依止勝故。此及迴向有七最勝成波羅蜜，前後諸施文多略無。二「菩薩」下迴向行中十願：一無見頂者，縱窮上界亦有餘故。言如塔者，菩薩敬故。二堅無中斷故。五中靜法云：「準梵本令得二相，髮謂室利靺蹉塞縛悉底迦相髮，義如前說。六云得佛相髮，準梵本却是右旋。」餘可知。迴向所為中，總綰諸髮成髻圓滿，故云爾也。

二十七施眼，《智論》十四說施有三種，飲食為下、珍寶為中、頭目五臟為上，廣如彼說。文中施行內有四：一標章引例；二「菩薩摩訶薩」下發起勝心；三「為究竟」下明行心所為，可知；四「佛子」下彰施儀式。二迴向行，願成十眼，與〈離世間〉大同小異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十七施眼，《智論》十四說施有三種，飲食為下、珍寶為中、頭目五臟為上，廣如彼說。文中施行內有四：一標章引例；二「菩薩摩訶薩」下發起勝心；三「為究竟」下明行心所為，可知；四「佛子」下彰施儀式。二迴向行，願成十眼，與〈離世間〉大同小異。

二十八施耳鼻中，二事合明施行，別顯迴向。而文但三。今初施行，有二：一標章引例；二「布施之時」下安住勝心，一具佛種性即安住最勝、二「念諸」下事業最勝、三「常勤」下依止最勝、四「隨順」下清淨最勝、五「免濟」下意樂最勝、六「生長」下巧便最勝。二迴向行中，先耳十願。初及第七俱名無礙者，準梵本，初名無著聵者，從生即聾故。為耳王者，聞與不聞皆自在故。後施鼻迴向中有四：初牒起。二正顯中有二願，前一願得十鼻。言隨好者，兩孔不現故。善相者，〈相海品〉云「如來鼻有大人相，名一切神通智慧雲」故。隨順鼻者，隨宜所現故。後一願得十面，鼻居面中，好醜由起，故相從立。願一切法者，正向諸法故。三「是為」下結。四「為令」下迴向所為，有十，以鼻香氣所入故、攝受香故、了知故、住於覺故、如眼見色故、合中知故、不壞鼻根故、不邪分別故、香氣嚴潔故、五分法身香故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十八施耳鼻中，二事合明施行，別顯迴向。而文但三。今初施行，有二：一標章引例；二「布施之時」下安住勝心，一具佛種性即安住最勝、二「念諸」下事業最勝、三「常勤」下依止最勝、四「隨順」下清淨最勝、五「免濟」下意樂最勝、六「生長」下巧便最勝。二迴向行中，先耳十願。初及第七俱名無礙者，準梵本，初名無著聵者，從生即聾故。為耳王者，聞與不聞皆自在故。後施鼻迴向中有四：初牒起。二正顯中有二願，前一願得十鼻。言隨好者，兩孔不現故。善相者，〈相海品〉云「如來鼻有大人相，名一切神通智慧雲」故。隨順鼻者，隨宜所現故。後一願得十面，鼻居面中，好醜由起，故相從立。願一切法者，正向諸法故。三「是為」下結。四「為令」下迴向所為，有十，以鼻香氣所入故、攝受香故、了知故、住於覺故、如眼見色故、合中知故、不壞鼻根故、不邪分別故、香氣嚴潔故、五分法身香故。

二十九施牙齒。初施行中，安住堅固自在位者，登地已上故。《智論》十四云「象王施牙是法身菩薩事。」廣如彼及《十輪》第四。二「菩薩」下迴向行十願。唯第三單約心說，謂智能調惑趣於彼岸，如牙調食以資法身。餘皆約牙齒說。萬字成就者，準梵本但云右旋及有樂耳。放無量光者，即如〈相海品〉說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十九施牙齒。初施行中，安住堅固自在位者，登地已上故。《智論》十四云「象王施牙是法身菩薩事。」廣如彼及《十輪》第四。二「菩薩」下迴向行十願。唯第三單約心說，謂智能調惑趣於彼岸，如牙調食以資法身。餘皆約牙齒說。萬字成就者，準梵本但云右旋及有樂耳。放無量光者，即如〈相海品〉說。

三十施舌願中，初即〈相海品〉廣長舌相，餘可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十施舌願中，初即〈相海品〉廣長舌相，餘可知。

三十一施頭。初施行中三：初標章引證。引迦尸國王者，又《本行經》說月光王報恩。第五名大光王施頭與婆羅門，具說如彼。次「為欲」下顯施所為為，有十種，皆約佛智，隨義不同。一入理、二導悲、三見事、四離障、五融事理、六為所依、七超劣、八見無初相、九現用自在、十即事而真故不可壞。後「佛子」下正顯施行，亦具最勝，可以意得。二「菩薩」下迴向行等，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十一施頭。初施行中三：初標章引證。引迦尸國王者，又《本行經》說月光王報恩。第五名大光王施頭與婆羅門，具說如彼。次「為欲」下顯施所為為，有十種，皆約佛智，隨義不同。一入理、二導悲、三見事、四離障、五融事理、六為所依、七超劣、八見無初相、九現用自在、十即事而真故不可壞。後「佛子」下正顯施行，亦具最勝，可以意得。二「菩薩」下迴向行等，可知。

三十二施手足二事合願，文但有三。初施行亦三：初標章引證。次「以信」下標因祈果。信為手因，果能雨寶；行為足因，果普遊步等。後「佛子」下淨心正施。於中初施手。「心願力」已下明施足心。如足住地能持身故，願住智地能成智身。離心垢故，能顯法身。法身湛然，故不可壞。智證永續，故無有斷。二「佛子」下明迴向行。文二：初廣辨一用，手能雨寶、足能遊剎。次「又令」下略舉諸手諸用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二施手足二事合願，文但有三。初施行亦三：初標章引證。次「以信」下標因祈果。信為手因，果能雨寶；行為足因，果普遊步等。後「佛子」下淨心正施。於中初施手。「心願力」已下明施足心。如足住地能持身故，願住智地能成智身。離心垢故，能顯法身。法身湛然，故不可壞。智證永續，故無有斷。二「佛子」下明迴向行。文二：初廣辨一用，手能雨寶、足能遊剎。次「又令」下略舉諸手諸用。

三十三壞身出血施。文亦唯三。施行引例，及下施髓，竝如《智論》十四中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十三壞身出血施。文亦唯三。施行引例，及下施髓，竝如《智論》十四中說。

三十四施身髓肉中，二事合願。初施行中三：初標章引證、次「於諸趣」下正顯行相、後「佛子」下彰施現益。二迴向十願。三云意生身者，七卷《楞伽》第二云「譬如意去，速疾無礙，名意生身。」此乃意是舉喻。然此身類有其三種：一三昧樂、二覺法自性、三種類俱生無作行。初者，《楞伽》第四云「謂入於三昧，離種種心，寂然不動。心海不起轉識波浪，了境心現皆無所有。云何覺法自性？謂了法如幻皆無有相。心轉所依，依如幻定及餘三昧，能現無量自在神通，如華開敷速疾如意。如幻如夢、如影如像，非造所造、與造相似，一切色相具足莊嚴，普入佛剎了諸法性故。云何種類俱生無作行？謂了達諸佛自證法相。」釋曰：初身從所依定為名；次身從所依智立稱；三自證法相，義兼定慧及法性相，故名種類。由此故能隨眾生願，種種一時現生任運而成，云無作行。若依地位，初即五地前、次即八地前、後即八地後。若《成唯識》第八名為意成，隨意願成故，意明但轉變成，非新生故。故論又云「亦名變化身，無漏定力轉令異本，如變化故。」上皆通因。今即十身之一，義取亦通後一，廣如別章。四云百福相身，此舉三十二相之通因。若別因者，如《涅槃．師子吼品》。五云八十種好者，謂皆殊妙，立隨好名。具如《瑜伽》四十九、《大般若》三百八十一說。餘文可知。十云菩提藏身者，如〈出現品〉，如來成正覺時，於其身中普見一切眾生成正覺等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十四施身髓肉中，二事合願。初施行中三：初標章引證、次「於諸趣」下正顯行相、後「佛子」下彰施現益。二迴向十願。三云意生身者，七卷《楞伽》第二云「譬如意去，速疾無礙，名意生身。」此乃意是舉喻。然此身類有其三種：一三昧樂、二覺法自性、三種類俱生無作行。初者，《楞伽》第四云「謂入於三昧，離種種心，寂然不動。心海不起轉識波浪，了境心現皆無所有。云何覺法自性？謂了法如幻皆無有相。心轉所依，依如幻定及餘三昧，能現無量自在神通，如華開敷速疾如意。如幻如夢、如影如像，非造所造、與造相似，一切色相具足莊嚴，普入佛剎了諸法性故。云何種類俱生無作行？謂了達諸佛自證法相。」釋曰：初身從所依定為名；次身從所依智立稱；三自證法相，義兼定慧及法性相，故名種類。由此故能隨眾生願，種種一時現生任運而成，云無作行。若依地位，初即五地前、次即八地前、後即八地後。若《成唯識》第八名為意成，隨意願成故，意明但轉變成，非新生故。故論又云「亦名變化身，無漏定力轉令異本，如變化故。」上皆通因。今即十身之一，義取亦通後一，廣如別章。四云百福相身，此舉三十二相之通因。若別因者，如《涅槃．師子吼品》。五云八十種好者，謂皆殊妙，立隨好名。具如《瑜伽》四十九、《大般若》三百八十一說。餘文可知。十云菩提藏身者，如〈出現品〉，如來成正覺時，於其身中普見一切眾生成正覺等故。

三十五施心。初施行。二迴向行中，先辨意、後顯願有二十心。初云金剛藏者，藏即名堅，其猶樹藏，金剛亦堅，即佛地智，世法莫壞，如〈不思議品〉十種勇健法中第一法說。二中外標卐相，表萬德吉祥；內智契如，名金剛界。界者性也，由契性故堅如金剛不可損壞；由成智故，利如金剛壞難壞惑。故十地受職分內名金剛莊嚴臆德相。〈不思議法品〉及〈離世間〉皆有此心，名大同也。第九迴向及離世間，又名金剛界根、金剛焰根，亦即此名以清淨心王於無分別智有所依增上義故，立以根稱。其大勇猛幢，取降伏義。言堅固幢，取不為他壞義。被金剛甲，是大誓義。餘竝可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十五施心。初施行。二迴向行中，先辨意、後顯願有二十心。初云金剛藏者，藏即名堅，其猶樹藏，金剛亦堅，即佛地智，世法莫壞，如〈不思議品〉十種勇健法中第一法說。二中外標卐相，表萬德吉祥；內智契如，名金剛界。界者性也，由契性故堅如金剛不可損壞；由成智故，利如金剛壞難壞惑。故十地受職分內名金剛莊嚴臆德相。〈不思議法品〉及〈離世間〉皆有此心，名大同也。第九迴向及離世間，又名金剛界根、金剛焰根，亦即此名以清淨心王於無分別智有所依增上義故，立以根稱。其大勇猛幢，取降伏義。言堅固幢，取不為他壞義。被金剛甲，是大誓義。餘竝可知。

三十六施腸腎肝肺，四事合一迴向。前有大小二腸，今合為一腸。言智藏身者，身為智依故。餘可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十六施腸腎肝肺，四事合一迴向。前有大小二腸，今合為一腸。言智藏身者，身為智依故。餘可知。

三十七支節諸骨。前云骨髓，髓已前明。而加支節諸骨。若合者但是一事，謂支節之骨。若開，支節自是一事，如節節支解等，即前列所無。迴向行中言無繫界者，即涅槃界。言具那羅延支節大力者，如《涅槃》校量。言普照現身者，如淨明鏡無不現故。餘可知。所為中言得智者，智為萬德之骨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十七支節諸骨。前云骨髓，髓已前明。而加支節諸骨。若合者但是一事，謂支節之骨。若開，支節自是一事，如節節支解等，即前列所無。迴向行中言無繫界者，即涅槃界。言具那羅延支節大力者，如《涅槃》校量。言普照現身者，如淨明鏡無不現故。餘可知。所為中言得智者，智為萬德之骨故。

三十八施身皮。引例中，清淨藏菩薩未見同名。《智論》十六中如毒龍受一日戒，被剝五色皮，忍而施之云云。言金脇鹿王者，《智論》及《菩薩本緣集經》第四說。金脇鹿救於溺者，彼人背恩告王取鹿，大例名同而非施皮。願中云相好皮者，謂金色等。所為云淨佛剎者，皮為外相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十八施身皮。引例中，清淨藏菩薩未見同名。《智論》十六中如毒龍受一日戒，被剝五色皮，忍而施之云云。言金脇鹿王者，《智論》及《菩薩本緣集經》第四說。金脇鹿救於溺者，彼人背恩告王取鹿，大例名同而非施皮。願中云相好皮者，謂金色等。所為云淨佛剎者，皮為外相故。

三十九施手足指，迴向十願。纖長者量，𦟛圓者形，赤銅者色，能攝者力。此以智為指，隨好者妙。言十力者，隨一一指能持一切世界等。齊等者，不參差。輪相等者，準梵本云願一切眾生得十指端裏面皆有千輻輪相，所餘節中裏面皆有本那伽吒及以塞縛悉底迦相，相間莊嚴。準此則圓滿之言應云滿鉼，右旋之言應云有樂。若準《觀佛三昧海經》，一一指節端有十二輪相現。八中，準梵本，願得大蓮華難提迦物多相指，却是右旋。十力業報者，亦十種大那羅延幢，勇健法也。相即纖等，好即殊妙。有云：卐字旋者，約中文也。準《三昧海經》，指端各有萬字相，萬字點間有千輻輪相。網縵者，經云「歛指不現、張時即現，如真珠網，分明可愛。」餘可知。所為，云得清淨心者，得指由心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十九施手足指，迴向十願。纖長者量，𦟛圓者形，赤銅者色，能攝者力。此以智為指，隨好者妙。言十力者，隨一一指能持一切世界等。齊等者，不參差。輪相等者，準梵本云願一切眾生得十指端裏面皆有千輻輪相，所餘節中裏面皆有本那伽吒及以塞縛悉底迦相，相間莊嚴。準此則圓滿之言應云滿鉼，右旋之言應云有樂。若準《觀佛三昧海經》，一一指節端有十二輪相現。八中，準梵本，願得大蓮華難提迦物多相指，却是右旋。十力業報者，亦十種大那羅延幢，勇健法也。相即纖等，好即殊妙。有云：卐字旋者，約中文也。準《三昧海經》，指端各有萬字相，萬字點間有千輻輪相。網縵者，經云「歛指不現、張時即現，如真珠網，分明可愛。」餘可知。所為，云得清淨心者，得指由心故。

四十施連肉爪中，言赤銅相者，即是小相。五無比者，事爪則不染塵垢，智爪則不染境相。言善生者，善業生故。有云：西域方言，謂善生為端正。餘可知。所以求法偏語施爪者，一則以引例中有現事故。下入火求法，亦準此通。二有所表，以爪能爴取，順求義故。下入火求者，表難取故。故《智論》云「般若波羅蜜，猶如大火聚，四邊不可取，無取亦不取」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十施連肉爪中，言赤銅相者，即是小相。五無比者，事爪則不染塵垢，智爪則不染境相。言善生者，善業生故。有云：西域方言，謂善生為端正。餘可知。所以求法偏語施爪者，一則以引例中有現事故。下入火求法，亦準此通。二有所表，以爪能爴取，順求義故。下入火求者，表難取故。故《智論》云「般若波羅蜜，猶如大火聚，四邊不可取，無取亦不取」故。

四十一求法入火。施行中，言七仞者，一仞七尺也。迴向行中，初及第九約求法為願，餘約入火為願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十一求法入火。施行中，言七仞者，一仞七尺也。迴向行中，初及第九約求法為願，餘約入火為願。

四十二為求法護法受眾苦者，如香城粉骨、雪嶺忘軀，其類非一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十二為求法護法受眾苦者，如香城粉骨、雪嶺忘軀，其類非一。

四十三求法捨海內所有，即捨王位所統也。迴向行中，言疑箭者，如《涅槃》說人中毒箭應速拔之，若妄分別，未究而終故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十三求法捨海內所有，即捨王位所統也。迴向行中，言疑箭者，如《涅槃》說人中毒箭應速拔之，若妄分別，未究而終故。

四十四為王斷殺等。施行中，自住三聚淨戒，令他住於五戒，是為法施。五戒殺初，故此偏語。若望所殺，是無畏施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十四為王斷殺等。施行中，自住三聚淨戒，令他住於五戒，是為法施。五戒殺初，故此偏語。若望所殺，是無畏施。

四十五救於形殘。初施行中，具足三施，於中三：初覩境興悲；次「菩薩爾時」下以法諫喻；後「作是語」下財法雙救，財救所害之現苦、法救能害之當苦，示寂靜滅，修淨業道滅集因故。《俱舍論》說：昔有黃門救五百牛，毀形之事，善根力故男形具足。二迴向行中，修諸梵行未必制心。後離欲心必無身過。具男子形，但異女身；具大丈夫，必心壞道德。四迴向所為中，初令得果、後「常勤」下令得起行。丈夫行者，《涅槃》十八云「一切男女若具四法，即名丈夫。一近善知識、二聽聞正法、三思惟其義、四如說修行。」又〈四相品〉「具四相故名為丈夫。」又云「雖是女人，能信自身有佛性者，即是丈夫。」故男子不信，即是女人。顯示七丈夫道，即丈夫用道字，梵本名為揭底，此云事業。晉本云丈夫趣，與道相近。然七丈夫，總有多說：一約世間，《瑜伽》丈夫有其七義，一長壽久住、二妙色端嚴、三無病少惱、四非僕非女非半擇迦、五智慧猛利、六發言威肅、七有大宗葉，具此七法名為丈夫道，即是彼之因也。即下所列六句，小有開合，可以思準。前令具丈夫形，即非女等也。二依小乘有七丈夫，即七賢聖，一隨信行、二隨法行、三信解、四見至、五身證、六慧解脫、七俱解脫，〈離世間品〉當說，此應不願成彼小乘。三依大乘，《瑜伽》七地即七賢聖，如〈十住品〉初說。四依《瓔珞》六位及信，即上生賢聖家。復有說言：即七善知，謂知法、知義、知時、知足、知自、知眾、知尊卑故。佛丈夫種，所謂大悲，成十力等為佛丈夫。丈夫正教，即內三藏及外五明。餘文易了(從此已下入第二十八經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十五救於形殘。初施行中，具足三施，於中三：初覩境興悲；次「菩薩爾時」下以法諫喻；後「作是語」下財法雙救，財救所害之現苦、法救能害之當苦，示寂靜滅，修淨業道滅集因故。《俱舍論》說：昔有黃門救五百牛，毀形之事，善根力故男形具足。二迴向行中，修諸梵行未必制心。後離欲心必無身過。具男子形，但異女身；具大丈夫，必心壞道德。四迴向所為中，初令得果、後「常勤」下令得起行。丈夫行者，《涅槃》十八云「一切男女若具四法，即名丈夫。一近善知識、二聽聞正法、三思惟其義、四如說修行。」又〈四相品〉「具四相故名為丈夫。」又云「雖是女人，能信自身有佛性者，即是丈夫。」故男子不信，即是女人。顯示七丈夫道，即丈夫用道字，梵本名為揭底，此云事業。晉本云丈夫趣，與道相近。然七丈夫，總有多說：一約世間，《瑜伽》丈夫有其七義，一長壽久住、二妙色端嚴、三無病少惱、四非僕非女非半擇迦、五智慧猛利、六發言威肅、七有大宗葉，具此七法名為丈夫道，即是彼之因也。即下所列六句，小有開合，可以思準。前令具丈夫形，即非女等也。二依小乘有七丈夫，即七賢聖，一隨信行、二隨法行、三信解、四見至、五身證、六慧解脫、七俱解脫，〈離世間品〉當說，此應不願成彼小乘。三依大乘，《瑜伽》七地即七賢聖，如〈十住品〉初說。四依《瓔珞》六位及信，即上生賢聖家。復有說言：即七善知，謂知法、知義、知時、知足、知自、知眾、知尊卑故。佛丈夫種，所謂大悲，成十力等為佛丈夫。丈夫正教，即內三藏及外五明。餘文易了(從此已下入第二十八經)。