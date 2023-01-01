大方廣佛華嚴經疏卷第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第二十七

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

第三等一切佛迴向。長行亦二：先位行、後位果。前中亦三：初標名者，若準次文，但等三世諸佛迴向之道，準下亦等善根，故文云「如過去佛所行一切善根，我亦如是故。」《本業》亦云「三世諸佛法一切時行。」兼顯無間，故下文云「與妻子俱，未曾暫捨菩提之心。」此從所等立名，即等一切佛之迴向，以深入法性行普門善而為其性。二依徵廣釋中二：先總標舉，即釋名也。後「如是」下廣釋，亦二：先顯迴向、後明成益。前中又二：先等隨相、後等離相。前中復二：先明對境善根以將迴向、後總攝萬善以將迴向。前中又二：初所迴善根、後「佛子」下正顯迴向。今初，謂學佛修時，於六境違順成四淨心。一於順違成就行捨，不為境牽，名心自在；二異於凡小，以悲智廣大，淨諸惑故；三離憂過故，有喜樂捨，無憂苦惱；四禪定輕安故心意柔軟，不妄取境故諸根清涼。第二正迴向中，迴向五乘之境，文分五段：一佛、二菩薩、三有善眾生、四二乘、五有惡眾生。初中二：先牒前起後、後「願以我」下正顯所願。初總願樂增。然佛德已圓，今願增者，尊重荷恩展誠敬故。亦猶獻芹於上、香華奉佛，非彼須待。「所謂」下別，文有十句。初句望九亦是總句，具下諸住故，由此名不思議：二即天住，謂海印等：三即梵住：四即聖住，謂無邊解脫等：五種類俱生無作行通：六十自在樂，或八自在我：七智用無邊：八離覺圓寂：九大用恒湛：十二行永亡。二「佛子」下迴向菩薩，亦二：初結前生後；後「所謂」下正顯，有十，前六自行、後四利他。前中通有三義：一通相辨隨願行等而滿故、二究竟滿故、三從次滿。初信中隨緣之願，如〈淨行品〉；二淨十住解心故，晉經云未淨直心者；三成十行；四成十向故，菩薩戒名十金剛；五得初地已上，證不退故；六得八地已上無功用行名大精進，任運了一切法名護菩提門善根。後四利他中，初令證發心，離二我故；二遍安諸地；三通得地中之德；四令證佛果。三「佛子」下迴向有善眾生。亦是迷真實義愚眾生，有於少善，但為求有處人天乘；今令住佛乘，以成十益。初三令念三寶、次三念己成德、後三由德成益，各如次配佛法僧寶，念佛三昧能發通故。四「如為」下迴向二乘。然眾生於佛法易反復，故先迴向之。二乘終竟迴心，故亦不捨，例前成益。五「又願」下為於有惡。謂不遺闡提，亦是迷異熟愚眾生，不見苦果故。初令離苦果成善因，後「永不」下令離惡因成當果。上來五段，初一迴向菩提、餘四迴向眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三等一切佛迴向。長行亦二：先位行、後位果。前中亦三：初標名者，若準次文，但等三世諸佛迴向之道，準下亦等善根，故文云「如過去佛所行一切善根，我亦如是故。」《本業》亦云「三世諸佛法一切時行。」兼顯無間，故下文云「與妻子俱，未曾暫捨菩提之心。」此從所等立名，即等一切佛之迴向，以深入法性行普門善而為其性。二依徵廣釋中二：先總標舉，即釋名也。後「如是」下廣釋，亦二：先顯迴向、後明成益。前中又二：先等隨相、後等離相。前中復二：先明對境善根以將迴向、後總攝萬善以將迴向。前中又二：初所迴善根、後「佛子」下正顯迴向。今初，謂學佛修時，於六境違順成四淨心。一於順違成就行捨，不為境牽，名心自在；二異於凡小，以悲智廣大，淨諸惑故；三離憂過故，有喜樂捨，無憂苦惱；四禪定輕安故心意柔軟，不妄取境故諸根清涼。第二正迴向中，迴向五乘之境，文分五段：一佛、二菩薩、三有善眾生、四二乘、五有惡眾生。初中二：先牒前起後、後「願以我」下正顯所願。初總願樂增。然佛德已圓，今願增者，尊重荷恩展誠敬故。亦猶獻芹於上、香華奉佛，非彼須待。「所謂」下別，文有十句。初句望九亦是總句，具下諸住故，由此名不思議：二即天住，謂海印等：三即梵住：四即聖住，謂無邊解脫等：五種類俱生無作行通：六十自在樂，或八自在我：七智用無邊：八離覺圓寂：九大用恒湛：十二行永亡。二「佛子」下迴向菩薩，亦二：初結前生後；後「所謂」下正顯，有十，前六自行、後四利他。前中通有三義：一通相辨隨願行等而滿故、二究竟滿故、三從次滿。初信中隨緣之願，如〈淨行品〉；二淨十住解心故，晉經云未淨直心者；三成十行；四成十向故，菩薩戒名十金剛；五得初地已上，證不退故；六得八地已上無功用行名大精進，任運了一切法名護菩提門善根。後四利他中，初令證發心，離二我故；二遍安諸地；三通得地中之德；四令證佛果。三「佛子」下迴向有善眾生。亦是迷真實義愚眾生，有於少善，但為求有處人天乘；今令住佛乘，以成十益。初三令念三寶、次三念己成德、後三由德成益，各如次配佛法僧寶，念佛三昧能發通故。四「如為」下迴向二乘。然眾生於佛法易反復，故先迴向之。二乘終竟迴心，故亦不捨，例前成益。五「又願」下為於有惡。謂不遺闡提，亦是迷異熟愚眾生，不見苦果故。初令離苦果成善因，後「永不」下令離惡因成當果。上來五段，初一迴向菩提、餘四迴向眾生。

第二「佛子菩薩摩訶薩所有善根」下總攝萬善迴向，中二：先總顯其相、後「佛子」下歷事別陳。今初。所有善根，即所發起等也，皆以大願即能發起等也。別有三句：一未生善根，以大願方便發起令生，故晉經以發起為行；二亦以大願積集令多；三隨已生善一一增勝令充佛地。而皆有重句云正發起等者，謂隨發起積集增進，必向三處，不餘趣求。離諸過失，名之為正。「悉令」已下總結成益。由正發等故，令稱悲智，故名廣大。由發起積集故，諸善具足。由增長故，一一充滿法界、等於如來。無善不爾，故云悉令。而晉經譯正為等，以梵本云三，通正及等。然等有二義：一者等佛，謂以菩薩之行等佛之行；二者等餘，謂以一行等餘諸行。然古德將為結上，雖穿鑿非一，並未會下文。若以等為平等，與正相近，亦攝義不周，並非今用。第二歷事別陳。諸善非一，略舉一兩，以顯隨緣攝善皆成迴向。文中二：初顯增長迴向、後「佛子菩薩爾時」下明積集迴向。其發起迴向通在二處，前段亦是大悲隨順、後段以明大悲深重，此約善根。若據迴向，前明迴向菩提，為眾生故；後迴向眾生，令得菩提。皆是綺互，欲顯一時迴向三處耳。今初增長中分二：先別明、後「菩薩如是」下總結。前中三：初明隨染無污迴向，以慈故隨染、以智故居清淨道念薩婆若。二「菩薩摩訶薩」下動與道合，迴向遍而無間。三「為欲」下總顯迴向之相，正顯前文大願發起增長之義。文中二：先總明，初句標意。「安住」下即能發起願。「攝取」下所起所增善根普救一切，即結成正義。二「永離」下別顯，文有十句：一離惑故、二正趣向故、三不取餘道故、四正觀故、五捨雜染故、六具修因故、七於菩提因捨二障故、八持誦智地、九以智集善、十不染世行受出世法。十皆自德，能向菩提。若以上普救一切貫之，則十皆為生，令得此善。二總結中，以此文證釋增長義，理甚分明。第二明積集迴向，中二：初別明、後「菩薩摩訶薩如是」下總結。前中二：初明微細積集、後「菩薩初發」下長時積集。前中亦二：先明所積善根，下至一摶一粒其福至微，施與畜生其田至劣，積此微善，亦以大願令正發起成迴向行。二「咸作」下明迴向行，先總明離苦得樂、次「永度」已下別彰離苦。文有九句：初總顯深廣、次八別明苦相。受即苦之自性。蘊即苦依，謂五盛陰。苦覺謂苦相，亦攝怨會、愛離等覺。聚謂生老病死、三苦八苦。行即罪業，因即諸惑。本即貪欲，處即三塗。乃至變易所依，皆得捨離，通後五句。後「菩薩如是」下總結令得菩提。第二長時積集者，從初發心即積 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子菩薩摩訶薩所有善根」下總攝萬善迴向，中二：先總顯其相、後「佛子」下歷事別陳。今初。所有善根，即所發起等也，皆以大願即能發起等也。別有三句：一未生善根，以大願方便發起令生，故晉經以發起為行；二亦以大願積集令多；三隨已生善一一增勝令充佛地。而皆有重句云正發起等者，謂隨發起積集增進，必向三處，不餘趣求。離諸過失，名之為正。「悉令」已下總結成益。由正發等故，令稱悲智，故名廣大。由發起積集故，諸善具足。由增長故，一一充滿法界、等於如來。無善不爾，故云悉令。而晉經譯正為等，以梵本云三，通正及等。然等有二義：一者等佛，謂以菩薩之行等佛之行；二者等餘，謂以一行等餘諸行。然古德將為結上，雖穿鑿非一，並未會下文。若以等為平等，與正相近，亦攝義不周，並非今用。第二歷事別陳。諸善非一，略舉一兩，以顯隨緣攝善皆成迴向。文中二：初顯增長迴向、後「佛子菩薩爾時」下明積集迴向。其發起迴向通在二處，前段亦是大悲隨順、後段以明大悲深重，此約善根。若據迴向，前明迴向菩提，為眾生故；後迴向眾生，令得菩提。皆是綺互，欲顯一時迴向三處耳。今初增長中分二：先別明、後「菩薩如是」下總結。前中三：初明隨染無污迴向，以慈故隨染、以智故居清淨道念薩婆若。二「菩薩摩訶薩」下動與道合，迴向遍而無間。三「為欲」下總顯迴向之相，正顯前文大願發起增長之義。文中二：先總明，初句標意。「安住」下即能發起願。「攝取」下所起所增善根普救一切，即結成正義。二「永離」下別顯，文有十句：一離惑故、二正趣向故、三不取餘道故、四正觀故、五捨雜染故、六具修因故、七於菩提因捨二障故、八持誦智地、九以智集善、十不染世行受出世法。十皆自德，能向菩提。若以上普救一切貫之，則十皆為生，令得此善。二總結中，以此文證釋增長義，理甚分明。第二明積集迴向，中二：初別明、後「菩薩摩訶薩如是」下總結。前中二：初明微細積集、後「菩薩初發」下長時積集。前中亦二：先明所積善根，下至一摶一粒其福至微，施與畜生其田至劣，積此微善，亦以大願令正發起成迴向行。二「咸作」下明迴向行，先總明離苦得樂、次「永度」已下別彰離苦。文有九句：初總顯深廣、次八別明苦相。受即苦之自性。蘊即苦依，謂五盛陰。苦覺謂苦相，亦攝怨會、愛離等覺。聚謂生老病死、三苦八苦。行即罪業，因即諸惑。本即貪欲，處即三塗。乃至變易所依，皆得捨離，通後五句。後「菩薩如是」下總結令得菩提。第二長時積集者，從初發心即積

集故。文中二：先總標善根迴向；後「欲令」下明迴向意，即是迴向之相，以欲令之言是心願故。文有十三句，前十二為六對，得隨相益；後一句入平等理益。前中，一離苦果得滅樂、二出集因修正道、三具悲智成上修道、四護善近佛則出煩惱海，餘二對共成初對。第二總結中，一摶一粒等，即現集也。初發心來，即已集也。當集之善雖則未起，願力逆要，起必任運注向三處，況依此教九世圓融。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集故。文中二：先總標善根迴向；後「欲令」下明迴向意，即是迴向之相，以欲令之言是心願故。文有十三句，前十二為六對，得隨相益；後一句入平等理益。前中，一離苦果得滅樂、二出集因修正道、三具悲智成上修道、四護善近佛則出煩惱海，餘二對共成初對。第二總結中，一摶一粒等，即現集也。初發心來，即已集也。當集之善雖則未起，願力逆要，起必任運注向三處，況依此教九世圓融。

第二「復作是念如過去」下等佛離相迴向者，即向實際。統於前二，說有前後、行在一心。文中二：初等過去、後「佛子」下等於現未。前中二：先舉所等、後「如彼」下顯於能等。前中三：初標隨相，即有離相，故末句云而無所著；次「所謂」下別顯離相之相；三「如是深入」下結其無礙。二中，先離妄契止，初蘊、次處。不住世法，即十八界，有根境識是世間故。不依不著，即是出世。次「知一切」下釋前不著。所以不著者，由見實成觀故。初句是喻，「無所從」下文含法、喻。但觀所喻，能喻可知，皆由從緣無性故無來等五句展轉相釋故。上文云「一切法無來，是故無有生」等。「遠離」已下結其成觀。心無分別故寂然不動。外緣不轉，不失於照、不壞於止，故與實際相應。實際謂何？即是無相。何名無相？體離十相，唯是一相。一相謂何？即是無相。又無相約理，本自無故。離相約智，離取相故。唯是一相，心境冥故。三結無礙者，既稱法性修隨相故，一攝一切，名普門善。悉見諸佛，略辨成益。二顯能等中二：先牒所等，總顯能等；二「解如是」下別顯等相。初二句願等佛解證；次二句「依之修行不違」已下顯修行相。至究竟地，即是修果。第二等現未中分三：初牒所等，即舉過去例於現未；次「我今」下總顯能等；三「第一」下別明等相通能所等。前過去章中已廣顯離相，今此文內直歎殊勝，義存影略，不欲繁文。有十九句，晉經具二十句，謂「廣大」下有明淨迴向；今譯謂同清淨，故缺此一。於中，初九形對辨勝。初總明首出故名第一、二越凡小故、三超因位故、四獨出故、五無加過故、六無與齊故、七唯至極無二者可齊等故、八無匹故、九無敵故。後十約自體顯勝，一尊，可貴重故；二妙者，言思不及故；三稱理無差故；四不餘趣向故；五攝德故；六周法界故，舊云大願；七離無記故；八離垢染故；九自無惡行故；十不隨惡緣故。上來正顯迴向竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「復作是念如過去」下等佛離相迴向者，即向實際。統於前二，說有前後、行在一心。文中二：初等過去、後「佛子」下等於現未。前中二：先舉所等、後「如彼」下顯於能等。前中三：初標隨相，即有離相，故末句云而無所著；次「所謂」下別顯離相之相；三「如是深入」下結其無礙。二中，先離妄契止，初蘊、次處。不住世法，即十八界，有根境識是世間故。不依不著，即是出世。次「知一切」下釋前不著。所以不著者，由見實成觀故。初句是喻，「無所從」下文含法、喻。但觀所喻，能喻可知，皆由從緣無性故無來等五句展轉相釋故。上文云「一切法無來，是故無有生」等。「遠離」已下結其成觀。心無分別故寂然不動。外緣不轉，不失於照、不壞於止，故與實際相應。實際謂何？即是無相。何名無相？體離十相，唯是一相。一相謂何？即是無相。又無相約理，本自無故。離相約智，離取相故。唯是一相，心境冥故。三結無礙者，既稱法性修隨相故，一攝一切，名普門善。悉見諸佛，略辨成益。二顯能等中二：先牒所等，總顯能等；二「解如是」下別顯等相。初二句願等佛解證；次二句「依之修行不違」已下顯修行相。至究竟地，即是修果。第二等現未中分三：初牒所等，即舉過去例於現未；次「我今」下總顯能等；三「第一」下別明等相通能所等。前過去章中已廣顯離相，今此文內直歎殊勝，義存影略，不欲繁文。有十九句，晉經具二十句，謂「廣大」下有明淨迴向；今譯謂同清淨，故缺此一。於中，初九形對辨勝。初總明首出故名第一、二越凡小故、三超因位故、四獨出故、五無加過故、六無與齊故、七唯至極無二者可齊等故、八無匹故、九無敵故。後十約自體顯勝，一尊，可貴重故；二妙者，言思不及故；三稱理無差故；四不餘趣向故；五攝德故；六周法界故，舊云大願；七離無記故；八離垢染故；九自無惡行故；十不隨惡緣故。上來正顯迴向竟。

第二明迴向成益，文顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明迴向成益，文顯可知。

第二位果，略辨十種勝德。一因修佛業以等佛迴向故，迴向眾生是佛業故。又如〈離世間品〉十種佛業。二趣佛果德，向菩提故。三智入深理，向實際故。餘可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二位果，略辨十種勝德。一因修佛業以等佛迴向故，迴向眾生是佛業故。又如〈離世間品〉十種佛業。二趣佛果德，向菩提故。三智入深理，向實際故。餘可知。

第二偈頌。二十四偈，分三：初二十一頌頌前位行、次二位果、後一結歎。前中二：初一頌總標釋名；後二十偈頌上廣釋，亦二：先十九頌正明迴向、後一頌成益。前中，隨相離相雙頌，文中亦二：初六頌對境所生善根迴向。於中，初二偈頌所迴善根兼迴向佛樂、後四頌迴向眾生令得佛安樂；二有十三偈頌總攝萬善迴向，分三：初四頌增長迴向、二有三偈頌積集迴向、三六偈却頌上對境善根迴向菩薩。迴文前却初四隨相、後二離相。於中，初偈達法際，二與不二相待皆寂；後偈了妄源，以想遣境、境盡想亡，非想遣想相待俱寂，寂而常照方名了想。其成益位果，結歎可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二偈頌。二十四偈，分三：初二十一頌頌前位行、次二位果、後一結歎。前中二：初一頌總標釋名；後二十偈頌上廣釋，亦二：先十九頌正明迴向、後一頌成益。前中，隨相離相雙頌，文中亦二：初六頌對境所生善根迴向。於中，初二偈頌所迴善根兼迴向佛樂、後四頌迴向眾生令得佛安樂；二有十三偈頌總攝萬善迴向，分三：初四頌增長迴向、二有三偈頌積集迴向、三六偈却頌上對境善根迴向菩薩。迴文前却初四隨相、後二離相。於中，初偈達法際，二與不二相待皆寂；後偈了妄源，以想遣境、境盡想亡，非想遣想相待俱寂，寂而常照方名了想。其成益位果，結歎可知。

第四至一切處迴向。長行亦二，先位行、後位果。前中亦三，謂牒、釋、結。今初，牒名徵起。至，是能至善根及其供具。一切處，即所至供境。謂以大願令此善根供具遍至一切時處，隨所應供供諸福田。《本業》云「以大願力入一切佛國中，供養一切佛」故。然準下文，若因若果皆至一切，略舉十事：一法身至一切處，如來藏身普周遍故；二法身至故智身至；三智身至故大願至；四大願至故供具善根至；五則見佛聽聞至；六則現身開悟至；七則無來無去至；八則不出一毛孔而能至；九則一身一毛等一切身毛至；十則一念等一切劫至。若剋陳別體，則以供佛善根及勝解心為體，通則該於法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四至一切處迴向。長行亦二，先位行、後位果。前中亦三，謂牒、釋、結。今初，牒名徵起。至，是能至善根及其供具。一切處，即所至供境。謂以大願令此善根供具遍至一切時處，隨所應供供諸福田。《本業》云「以大願力入一切佛國中，供養一切佛」故。然準下文，若因若果皆至一切，略舉十事：一法身至一切處，如來藏身普周遍故；二法身至故智身至；三智身至故大願至；四大願至故供具善根至；五則見佛聽聞至；六則現身開悟至；七則無來無去至；八則不出一毛孔而能至；九則一身一毛等一切身毛至；十則一念等一切劫至。若剋陳別體，則以供佛善根及勝解心為體，通則該於法界。

第二依徵廣釋中三：初迴向眾生菩提、二迴向實際、三結歎成益。前中二：初略明、後廣顯。前中三，謂法、喻、合。法中謂以願力及善根力，此二相資故能遍至。次「譬如」下喻況中，實際者，即一切法真實之際，故無不在。一切物者，謂凡是有形故。晉經中名一切有。餘並可知。此與如相及法界迴向有差別者，此據善根迴向，成供具至一切處；第八約善根迴向，同如體相業用；第十約所迴向行廣多無量，故無濫也。第三「願此善」下以法合中，先總、後「過去」下別明。於中二：先舉三世合所至處。能事已畢過云願滿，修因已圓未云具足。現成正化，故云國土道場。後「願以信」下明能至供。於中，先成供因。因有三種：一以勝解則隨心轉變、二以大智了無障礙、三以善根迴向稱願而成。「以如諸」下辨所成供，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依徵廣釋中三：初迴向眾生菩提、二迴向實際、三結歎成益。前中二：初略明、後廣顯。前中三，謂法、喻、合。法中謂以願力及善根力，此二相資故能遍至。次「譬如」下喻況中，實際者，即一切法真實之際，故無不在。一切物者，謂凡是有形故。晉經中名一切有。餘並可知。此與如相及法界迴向有差別者，此據善根迴向，成供具至一切處；第八約善根迴向，同如體相業用；第十約所迴向行廣多無量，故無濫也。第三「願此善」下以法合中，先總、後「過去」下別明。於中二：先舉三世合所至處。能事已畢過云願滿，修因已圓未云具足。現成正化，故云國土道場。後「願以信」下明能至供。於中，先成供因。因有三種：一以勝解則隨心轉變、二以大智了無障礙、三以善根迴向稱願而成。「以如諸」下辨所成供，可知。

第二「佛子菩薩摩訶薩復作是念」下廣明。於中二：先約十方佛明其遍至、後約常住佛明其遍至。前中分三：初總明供處、二「如是一切」下別明供養、三「以此善根」下通顯迴向之心。今初，先約處顯多；次種種業所起，約因顯多。「十方」已下，約數顯多。種種世界，約形類顯多，義通受用及變化土。二別明供養中二：初供現在佛、後「若佛形像」下供住持佛。前中二：先所供田、後「佛子」下明能供行。前中二：初實報田、二「彼有」下辨權應田。於中三：初現身。次說法，言以至一切處智者，意明今此位菩薩亦能爾也，此即本下迹高。若佛為菩薩，則本高迹下。或俱高俱下，因果交徹，思之。三「法身」下釋權佛所由。初之三句顯與果佛平等，同性起故。一得法性身同遍往故、二等有智身入法界故、三普賢自體如來藏身不生滅故，由上三義故能善巧普現世間。若爾，眾生豈無如來藏身？故下三句復釋成前義。一證法實故得同法身、二有無礙智力故普入法界、三佛種中生故得如來藏身之用。謂絕二障、權實無礙，是如來見。廣大威德，是如來用。菩薩隨順悟入，是生彼種性之中。故〈出現品〉云「若得聞此如來無量不思議無障礙智慧法門，聞已俱解隨順悟入，當知此人生如來家。」廣如彼說。得斯後三因位尚即為果，況應現耶。上亦供行所因。二明供行及供住持佛等，文並可知。三通顯迴向之心中，初句總牒善根迴向、後「所謂」下別顯行相。謂前以善根迴向成供，供諸田時如是用心。文有十句：一不生妄念、二專注正境、三不由他悟、四於田殷重、五違順不動、六不住於法、七不依於境、八知我空、九心行安審、十正順涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子菩薩摩訶薩復作是念」下廣明。於中二：先約十方佛明其遍至、後約常住佛明其遍至。前中分三：初總明供處、二「如是一切」下別明供養、三「以此善根」下通顯迴向之心。今初，先約處顯多；次種種業所起，約因顯多。「十方」已下，約數顯多。種種世界，約形類顯多，義通受用及變化土。二別明供養中二：初供現在佛、後「若佛形像」下供住持佛。前中二：先所供田、後「佛子」下明能供行。前中二：初實報田、二「彼有」下辨權應田。於中三：初現身。次說法，言以至一切處智者，意明今此位菩薩亦能爾也，此即本下迹高。若佛為菩薩，則本高迹下。或俱高俱下，因果交徹，思之。三「法身」下釋權佛所由。初之三句顯與果佛平等，同性起故。一得法性身同遍往故、二等有智身入法界故、三普賢自體如來藏身不生滅故，由上三義故能善巧普現世間。若爾，眾生豈無如來藏身？故下三句復釋成前義。一證法實故得同法身、二有無礙智力故普入法界、三佛種中生故得如來藏身之用。謂絕二障、權實無礙，是如來見。廣大威德，是如來用。菩薩隨順悟入，是生彼種性之中。故〈出現品〉云「若得聞此如來無量不思議無障礙智慧法門，聞已俱解隨順悟入，當知此人生如來家。」廣如彼說。得斯後三因位尚即為果，況應現耶。上亦供行所因。二明供行及供住持佛等，文並可知。三通顯迴向之心中，初句總牒善根迴向、後「所謂」下別顯行相。謂前以善根迴向成供，供諸田時如是用心。文有十句：一不生妄念、二專注正境、三不由他悟、四於田殷重、五違順不動、六不住於法、七不依於境、八知我空、九心行安審、十正順涅槃。

第二約常住佛明遍至者，謂三世住壽盡未來際應亦常也，三身十身融無礙故。不同前文有塔廟等。文中有三：初以善根迴向供佛、二「願令一切」下以供佛善迴向眾生、三「譬如」下總願善根普攝迴向。初中二：先所供境、後「如是一切」下顯能供行。今初。盡空法界，明處無不遍。去來現劫，時無不窮。諸佛世尊，總該真應。「得一切」下明真極之成。「於種種時」下明應現成，成即有始，應乃無終，故皆住壽盡未來際。真應無二故，一一各以法界莊嚴主伴圓通故。道場眾會皆周法界，出非在我，故曰隨時。興必利生，名作佛事。二顯能供行中三：初結前生後、二「願以」下所成供具、三「以如是」下結成供行。二中三：初以香為蓋等二十事。次「無量華蓋」下，以華鬘等九例於前香，各具二十。香等離蓋等更無別體，故有二百。後「如是一一」下，隨彼蓋幢等中，若總相說皆有楯等九事，成一千八百，并前本門總有二千。是則香等成蓋等，蓋等有楯等，從無數無量如是漸增，且至不可說。理實皆等法界，難可稱也。然一一諸言定通香等，不全通於蓋等，以衣及光明何有門闥樓閣等耶？是則都數未必二千，但通相言一一諸境界也。三結成供行可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二約常住佛明遍至者，謂三世住壽盡未來際應亦常也，三身十身融無礙故。不同前文有塔廟等。文中有三：初以善根迴向供佛、二「願令一切」下以供佛善迴向眾生、三「譬如」下總願善根普攝迴向。初中二：先所供境、後「如是一切」下顯能供行。今初。盡空法界，明處無不遍。去來現劫，時無不窮。諸佛世尊，總該真應。「得一切」下明真極之成。「於種種時」下明應現成，成即有始，應乃無終，故皆住壽盡未來際。真應無二故，一一各以法界莊嚴主伴圓通故。道場眾會皆周法界，出非在我，故曰隨時。興必利生，名作佛事。二顯能供行中三：初結前生後、二「願以」下所成供具、三「以如是」下結成供行。二中三：初以香為蓋等二十事。次「無量華蓋」下，以華鬘等九例於前香，各具二十。香等離蓋等更無別體，故有二百。後「如是一一」下，隨彼蓋幢等中，若總相說皆有楯等九事，成一千八百，并前本門總有二千。是則香等成蓋等，蓋等有楯等，從無數無量如是漸增，且至不可說。理實皆等法界，難可稱也。然一一諸言定通香等，不全通於蓋等，以衣及光明何有門闥樓閣等耶？是則都數未必二千，但通相言一一諸境界也。三結成供行可知。

第二以供佛善根迴向眾生者，正顯迴向之願。然前段供後有不亂等心，今此供後明清淨等願者，文有影略，義實相通。文分為二：初總顯所為，謂令得果，惑淨智明。後「令一切」下別顯願得因圓果滿，初明二利因圓，「成就」已下智用果滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二以供佛善根迴向眾生者，正顯迴向之願。然前段供後有不亂等心，今此供後明清淨等願者，文有影略，義實相通。文分為二：初總顯所為，謂令得果，惑淨智明。後「令一切」下別顯願得因圓果滿，初明二利因圓，「成就」已下智用果滿。

第三總願善根普攝迴向者，以上來三段別明善根但說成供供佛，今欲顯此善根無所不成故復明此。於中二：初喻，謂二無我理普攝理事無不周故。二「我諸」下法合，有二十句，前十二句攝成自利德、後八成利他，並顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三總願善根普攝迴向者，以上來三段別明善根但說成供供佛，今欲顯此善根無所不成故復明此。於中二：初喻，謂二無我理普攝理事無不周故。二「我諸」下法合，有二十句，前十二句攝成自利德、後八成利他，並顯可知。

第二「佛子至以諸善根如」下實際迴向，中二：初總標、二「不於」下別顯。今初。用無所得為方便者，略有二義：一以無所得導前隨相，即涉有不迷於空，為入有之方便。二假無得以入有、不存無得，即此無得亦是方便，此為入空之方便也。今文正用前意，義兼於後，欲顯隨相離相無前後故。然略云無得，準《大般若》亦以無生無滅無住等皆為涉有之方便也。二別顯中三：初正顯觀心、二「菩薩如是了達」下明觀成之相、三「菩薩如是觀一切」下明觀成益。初中十句，義有四節：初一會事歸理。謂事法既虛，相無不盡、理無不現，故業果皆空。業空故，無體可能招報，況謂因中而有果耶。報空故，無體可以酬因，況謂果中而有因耶。若約觀心，名會用歸寂。次五句明理不礙事，約心則寂不礙用。於中初句理無能所分別，而不礙有能入之智、所入法界；次句無作而造作；次句無起而修起；次句無能所信而能即事入玄，此與初句但事理之異。《大般若》云「若信一切法，則不信一切法。以不信一切法，名信一切法。」此約不信是真信，今約不信不礙信。末句不有能所見，而不礙能所見。三有二句事理雙絕，約心即止觀兩亡。初句正釋，作事也，不作理也。待對假言，故皆不可得。下句釋成。法從緣起不能不生，諸緣離散不能不滅。從緣生滅不能不有，緣生無性不能不空。故諸法性無暫自在，何有性相而可得耶。四有二句明事理無礙，約心即寂照雙流。良以事虛攬理，無不理之事；理實應緣，無不事之理。所以寂而常照、照而常寂，故終日知見而無知見也。上四句初則會有歸空，有未曾損；次依空立有，有未始存；次空有兩亡，無隱無顯；後空有無礙，存沒同時。四句鎔融，方名離相實際觀也。二觀成之相。然此段文更有二意：一前是即觀之止、後明即止之觀。前雖云知，意明無知。二以後段釋成前文。由知因緣等故，不於業中分別報等。雖有此二，觀成相顯。於中分二：初句結前生後。由依如前了達心境故，能成下如是知見。後「知一切」下正顯其相。文有八句，初總、餘別。總中，由上觀故能知因緣。何等因緣？謂一切法若漏無漏、為無為等，皆以因緣而為其本。云何為本？謂因緣故有、因緣故空，因緣故不有、因緣故不空，因緣故流轉、因緣故還滅，乃至一切皆由因緣。故《中論》云「未曾有一法，不從因緣生。」有為緣生、無為緣顯，因有有為則有無為。又形奪相盡是真無為。下別有七句，釋成上義。由觀因緣得見佛等，是故因緣為諸法本。一見法身因緣無住，無住之本即是法身。經云「佛以法為身」故。論云「若見因緣法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子至以諸善根如」下實際迴向，中二：初總標、二「不於」下別顯。今初。用無所得為方便者，略有二義：一以無所得導前隨相，即涉有不迷於空，為入有之方便。二假無得以入有、不存無得，即此無得亦是方便，此為入空之方便也。今文正用前意，義兼於後，欲顯隨相離相無前後故。然略云無得，準《大般若》亦以無生無滅無住等皆為涉有之方便也。二別顯中三：初正顯觀心、二「菩薩如是了達」下明觀成之相、三「菩薩如是觀一切」下明觀成益。初中十句，義有四節：初一會事歸理。謂事法既虛，相無不盡、理無不現，故業果皆空。業空故，無體可能招報，況謂因中而有果耶。報空故，無體可以酬因，況謂果中而有因耶。若約觀心，名會用歸寂。次五句明理不礙事，約心則寂不礙用。於中初句理無能所分別，而不礙有能入之智、所入法界；次句無作而造作；次句無起而修起；次句無能所信而能即事入玄，此與初句但事理之異。《大般若》云「若信一切法，則不信一切法。以不信一切法，名信一切法。」此約不信是真信，今約不信不礙信。末句不有能所見，而不礙能所見。三有二句事理雙絕，約心即止觀兩亡。初句正釋，作事也，不作理也。待對假言，故皆不可得。下句釋成。法從緣起不能不生，諸緣離散不能不滅。從緣生滅不能不有，緣生無性不能不空。故諸法性無暫自在，何有性相而可得耶。四有二句明事理無礙，約心即寂照雙流。良以事虛攬理，無不理之事；理實應緣，無不事之理。所以寂而常照、照而常寂，故終日知見而無知見也。上四句初則會有歸空，有未曾損；次依空立有，有未始存；次空有兩亡，無隱無顯；後空有無礙，存沒同時。四句鎔融，方名離相實際觀也。二觀成之相。然此段文更有二意：一前是即觀之止、後明即止之觀。前雖云知，意明無知。二以後段釋成前文。由知因緣等故，不於業中分別報等。雖有此二，觀成相顯。於中分二：初句結前生後。由依如前了達心境故，能成下如是知見。後「知一切」下正顯其相。文有八句，初總、餘別。總中，由上觀故能知因緣。何等因緣？謂一切法若漏無漏、為無為等，皆以因緣而為其本。云何為本？謂因緣故有、因緣故空，因緣故不有、因緣故不空，因緣故流轉、因緣故還滅，乃至一切皆由因緣。故《中論》云「未曾有一法，不從因緣生。」有為緣生、無為緣顯，因有有為則有無為。又形奪相盡是真無為。下別有七句，釋成上義。由觀因緣得見佛等，是故因緣為諸法本。一見法身因緣無住，無住之本即是法身。經云「佛以法為身」故。論云「若見因緣法

，則為能見佛。」二見法實際。因緣性離為法實故。三無性緣生故如化似有。四理外無事，故唯一法，皆如來藏。事事皆虛，故無二性。尚無有二，何況有五。五緣性無礙故，於業境皆得善巧。以業攝報境必對心，則內外因果皆善巧也。六即事顯理而不壞事，故云於有為等。七即理成事而不隱理，故云於無為等。若滅壞有為則失有為本空，若分別無為即壞無為之性。是以若約相即，為即無為，無可滅壞；無為即為，亦無可分別。若約無礙，則事能顯理而非理、理能成事而非事，事理相即性相歷然，故為無為體非一異。示謂顯示有為界分、無為界性。三觀成之益，文顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，則為能見佛。」二見法實際。因緣性離為法實故。三無性緣生故如化似有。四理外無事，故唯一法，皆如來藏。事事皆虛，故無二性。尚無有二，何況有五。五緣性無礙故，於業境皆得善巧。以業攝報境必對心，則內外因果皆善巧也。六即事顯理而不壞事，故云於有為等。七即理成事而不隱理，故云於無為等。若滅壞有為則失有為本空，若分別無為即壞無為之性。是以若約相即，為即無為，無可滅壞；無為即為，亦無可分別。若約無礙，則事能顯理而非理、理能成事而非事，事理相即性相歷然，故為無為體非一異。示謂顯示有為界分、無為界性。三觀成之益，文顯可知。

第三「佛子至稱可」下結歎成益。上來近明離相之益，今則通辨一迴向益。文中二：先明自分二利益，初句上稱佛心，餘句自成二利。二「佛子」下勝進二利益，文兼體用，並顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「佛子至稱可」下結歎成益。上來近明離相之益，今則通辨一迴向益。文中二：先明自分二利益，初句上稱佛心，餘句自成二利。二「佛子」下勝進二利益，文兼體用，並顯可知。

第二大段「菩薩」下位果，中三：初牒得時；二「得至」下正顯所得，文有十句，初三三業體遍、次三三業用遍、後四顯用自在。三「佛子」下結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二大段「菩薩」下位果，中三：初牒得時；二「得至」下正顯所得，文有十句，初三三業體遍、次三三業用遍、後四顯用自在。三「佛子」下結。

第二重頌，有十一偈分三：初七頌迴向眾生及菩提、次三偈半頌迴向實際、後半頌成益。前中二：初一偈頌前略明至一切處，但頌法說所修善根；後六頌前廣明，於中初半偈通頌前所至處、次一偈半頌前迴向眾生、後四頌前普攝迴向。餘可知(自下入第二十五經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二重頌，有十一偈分三：初七頌迴向眾生及菩提、次三偈半頌迴向實際、後半頌成益。前中二：初一偈頌前略明至一切處，但頌法說所修善根；後六頌前廣明，於中初半偈通頌前所至處、次一偈半頌前迴向眾生、後四頌前普攝迴向。餘可知(自下入第二十五經)。

第五無盡功德藏迴向。長行中亦二：先明位行中亦三。今初，牒名徵起。由緣無盡境行迴向故，成無盡善根功德之行，得十無盡藏之果，從能迴及果行受名。或無盡功德之藏，或即藏通二釋：以迴向望行，迴向為能藏、無盡功德是所藏；以因望果亦然，並有財釋。《本業》云「常以三寶授與前人，故名無盡功德藏。」此義亦通所迴善根，即以五門善根迴向而為其性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五無盡功德藏迴向。長行中亦二：先明位行中亦三。今初，牒名徵起。由緣無盡境行迴向故，成無盡善根功德之行，得十無盡藏之果，從能迴及果行受名。或無盡功德之藏，或即藏通二釋：以迴向望行，迴向為能藏、無盡功德是所藏；以因望果亦然，並有財釋。《本業》云「常以三寶授與前人，故名無盡功德藏。」此義亦通所迴善根，即以五門善根迴向而為其性。

第二依徵廣釋中三：初明所迴善根、二明迴向之行、三結行成德。今初，文有八句：初三可知；四聞法修證，屬於勸請，以對佛親請必聞法故；後四皆隨喜。然依離垢慧所問禮佛法經，總有八重：一供養佛、二讚佛德、三禮佛，餘即五悔，或合禮讚、或略供養。或但為五，以發願迴向但總別之異，如《十住婆沙》。今文依此迴向在於下文，故此有四。或但為三，故《智論》云「菩薩晝夜三時各行三事，謂懺悔、勸請、隨喜。行此三事功德無量，轉近得佛。」若依《善戒經》但有二事，謂懺悔、迴向，皆隨時廣略。然懺名陳露先罪，悔名改往修來，除惡業障故須懺也。然懺有二種：若犯遮罪，先當依教作法悔之；若犯性罪，應須起行。此復二種：一事行，如方等經及禮佛名等。二依理觀，謂觀諸法空，如《淨名》說「當直除滅，勿擾其心」等。若依《普賢觀》及下〈隨好品〉，皆具事理無礙之懺，至下廣明。言禮敬者，除我慢障，起信敬善故。勒那三藏說七種禮，今加後三以成圓十。一我慢禮，謂依次位立，無敬心故。二唱和禮，高聲喧雜故。此二非儀。三恭敬禮，五輪著地捧足，殷重故。四無相禮，入深法性，離能所故。五起用禮，雖無能所而禮不可禮之三寶，一一佛前皆影現故。六內觀禮，但禮身中法身佛故。七實相禮，無內無外，同一實故。八大悲禮，前雖有觀，未顯為生；今一一禮，普代眾生故。九總攝禮，總攝前六為一觀故。十無盡禮，入帝網境，若佛若禮重重無盡故。言勸請者，名為祈求，除謗法障、起慈善根故。聲聞自度但懺己罪，菩薩愍眾故須勸請。但勸如來普雨法雨，則自必霑洽。此文略云勸佛說法，《智論》復加請佛住世，《占察經》中亦請菩薩速成正覺。次句因聞法故起悟入善。言修習者，《瑜伽》八十三云「修者了相作意，習者勝解作意」故。又修者，於所知事而發趣故。習者，無間殷重修加行故。言隨喜者，為慶悅彼故，除嫉妬障、起平等善。然《十住》、《智論》皆有三位：一諸佛善、二二乘善、三人天善。今文四句：初一總明具於三善，二乘正是所訶，故不別舉而含在一切眾生之中。後三句別，其第二句別明三善，結一隨喜；後一隨喜諸佛因果。《大品．隨喜品》明大千海水，一毛破為百分，滴取海水可知其數，隨喜之福不可知數。《法華》展轉第五十人尚難校量，況初隨喜。此據隨喜如來權實功德，其福更多。然佛是除罪勝緣，故與懺悔前後無在。既淨身器，次希法雨，復攝他同己迴向三處，不墮三界及與二乘。然禮等五果通得菩提，別則懺得依正具足，禮則尊貴身器具足，勸請得慧，隨喜得大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依徵廣釋中三：初明所迴善根、二明迴向之行、三結行成德。今初，文有八句：初三可知；四聞法修證，屬於勸請，以對佛親請必聞法故；後四皆隨喜。然依離垢慧所問禮佛法經，總有八重：一供養佛、二讚佛德、三禮佛，餘即五悔，或合禮讚、或略供養。或但為五，以發願迴向但總別之異，如《十住婆沙》。今文依此迴向在於下文，故此有四。或但為三，故《智論》云「菩薩晝夜三時各行三事，謂懺悔、勸請、隨喜。行此三事功德無量，轉近得佛。」若依《善戒經》但有二事，謂懺悔、迴向，皆隨時廣略。然懺名陳露先罪，悔名改往修來，除惡業障故須懺也。然懺有二種：若犯遮罪，先當依教作法悔之；若犯性罪，應須起行。此復二種：一事行，如方等經及禮佛名等。二依理觀，謂觀諸法空，如《淨名》說「當直除滅，勿擾其心」等。若依《普賢觀》及下〈隨好品〉，皆具事理無礙之懺，至下廣明。言禮敬者，除我慢障，起信敬善故。勒那三藏說七種禮，今加後三以成圓十。一我慢禮，謂依次位立，無敬心故。二唱和禮，高聲喧雜故。此二非儀。三恭敬禮，五輪著地捧足，殷重故。四無相禮，入深法性，離能所故。五起用禮，雖無能所而禮不可禮之三寶，一一佛前皆影現故。六內觀禮，但禮身中法身佛故。七實相禮，無內無外，同一實故。八大悲禮，前雖有觀，未顯為生；今一一禮，普代眾生故。九總攝禮，總攝前六為一觀故。十無盡禮，入帝網境，若佛若禮重重無盡故。言勸請者，名為祈求，除謗法障、起慈善根故。聲聞自度但懺己罪，菩薩愍眾故須勸請。但勸如來普雨法雨，則自必霑洽。此文略云勸佛說法，《智論》復加請佛住世，《占察經》中亦請菩薩速成正覺。次句因聞法故起悟入善。言修習者，《瑜伽》八十三云「修者了相作意，習者勝解作意」故。又修者，於所知事而發趣故。習者，無間殷重修加行故。言隨喜者，為慶悅彼故，除嫉妬障、起平等善。然《十住》、《智論》皆有三位：一諸佛善、二二乘善、三人天善。今文四句：初一總明具於三善，二乘正是所訶，故不別舉而含在一切眾生之中。後三句別，其第二句別明三善，結一隨喜；後一隨喜諸佛因果。《大品．隨喜品》明大千海水，一毛破為百分，滴取海水可知其數，隨喜之福不可知數。《法華》展轉第五十人尚難校量，況初隨喜。此據隨喜如來權實功德，其福更多。然佛是除罪勝緣，故與懺悔前後無在。既淨身器，次希法雨，復攝他同己迴向三處，不墮三界及與二乘。然禮等五果通得菩提，別則懺得依正具足，禮則尊貴身器具足，勸請得慧，隨喜得大

眷屬并大財福，迴向離邪，常遇佛世、常能修行。約教不同，可以思準。第二「菩薩如是」下明迴向行，中二：先結前善根、後「悉以」下正明迴向。前中二：初橫結上來及不說者；後「凡所」下豎結前善，謂隨前一善皆有積集等故。具足為圓滿，學成為成就，證入為獲得，了性為覺知，餘文並顯。二正明迴向，於中二：先迴向菩提、後迴向眾生。前中二：先明隨相、後明離相。前中亦二：先正起行願、後結行成益。前中又二：先迴向淨土、後總攝迴向。前中亦二：先明眾寶莊嚴、後明人寶為嚴。汎論嚴淨，有其三種：一處所淨、二住處眾生淨，即前二段；三法門流布淨，亦名受用淨，遍上二段。又此二段之中，具足十八圓滿。今初有二：初總標所成、二「如過去」下別顯嚴相。於中亦二：先舉三世土嚴、二願成彼嚴。今初，亦二：先別明、二總結。前中三世即為三，別謂過未現在而為其次。今初，分二：先總明、後別顯。今初，先舉時辨處、次「所謂」下總標。世界種者，即方處間列，如初會說。無量者，無分量故。無數者，數多故。佛智所知者，淨識所現，唯佛窮故。菩薩所識者，登地分見故。大心所受者，地前能受故。莊嚴佛剎者，即正顯示。此雖義當形色，意是總該。二「清淨」下別明，有二圓滿。初辨因圓滿，謂出過三界淨土，亦有出過之因。然上〈世界成就品〉中起具因緣總有十種，生佛兼說有淨穢故。今此唯五，欲同佛淨故略眾生。初句亦總亦別。總明三土之因皆無漏業，故云清淨。自受用土，淨行所流，萬行生故；他受用土及變化土，淨業所引，隨業現故。別則唯約受用，因緣所流，增上緣所引故。《佛地論》云「如來藏識中無漏善根為因而生。」有義：但是增上緣生，以外法故。有義：亦是因緣而生，親能生故；若不爾者，應無因緣，外法相望非因緣故。意以後義為正，言亦是者，通二緣故。有云：感報淨土，以四塵種子而為正因，親感土故。六度萬行而為緣因，助成土故。或以自利後得而為緣因。依此經宗，以一切波羅蜜行隨其所應依正二果，互為二因互相資辨，以皆是法性相應善根成故、常融常別。餘如〈世界成就品〉。下四唯別。初二變化土因，初句約為緣義、後句約為因義。次句是自受用因，故云出世淨業。後句義兼自他受用土因，登地已上皆修普賢之妙行故。又此妙行即圓融因，融上諸土無障礙故。二「一切」下事業圓滿，自能現作一切有情一切義利故。如來雖即是主，意取義利。第二「盡未來」下舉未來土嚴。文中二：初總標、二「盡法界」下別顯，有九圓滿。文分為五：一分量圓滿。此通二土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眷屬并大財福，迴向離邪，常遇佛世、常能修行。約教不同，可以思準。第二「菩薩如是」下明迴向行，中二：先結前善根、後「悉以」下正明迴向。前中二：初橫結上來及不說者；後「凡所」下豎結前善，謂隨前一善皆有積集等故。具足為圓滿，學成為成就，證入為獲得，了性為覺知，餘文並顯。二正明迴向，於中二：先迴向菩提、後迴向眾生。前中二：先明隨相、後明離相。前中亦二：先正起行願、後結行成益。前中又二：先迴向淨土、後總攝迴向。前中亦二：先明眾寶莊嚴、後明人寶為嚴。汎論嚴淨，有其三種：一處所淨、二住處眾生淨，即前二段；三法門流布淨，亦名受用淨，遍上二段。又此二段之中，具足十八圓滿。今初有二：初總標所成、二「如過去」下別顯嚴相。於中亦二：先舉三世土嚴、二願成彼嚴。今初，亦二：先別明、二總結。前中三世即為三，別謂過未現在而為其次。今初，分二：先總明、後別顯。今初，先舉時辨處、次「所謂」下總標。世界種者，即方處間列，如初會說。無量者，無分量故。無數者，數多故。佛智所知者，淨識所現，唯佛窮故。菩薩所識者，登地分見故。大心所受者，地前能受故。莊嚴佛剎者，即正顯示。此雖義當形色，意是總該。二「清淨」下別明，有二圓滿。初辨因圓滿，謂出過三界淨土，亦有出過之因。然上〈世界成就品〉中起具因緣總有十種，生佛兼說有淨穢故。今此唯五，欲同佛淨故略眾生。初句亦總亦別。總明三土之因皆無漏業，故云清淨。自受用土，淨行所流，萬行生故；他受用土及變化土，淨業所引，隨業現故。別則唯約受用，因緣所流，增上緣所引故。《佛地論》云「如來藏識中無漏善根為因而生。」有義：但是增上緣生，以外法故。有義：亦是因緣而生，親能生故；若不爾者，應無因緣，外法相望非因緣故。意以後義為正，言亦是者，通二緣故。有云：感報淨土，以四塵種子而為正因，親感土故。六度萬行而為緣因，助成土故。或以自利後得而為緣因。依此經宗，以一切波羅蜜行隨其所應依正二果，互為二因互相資辨，以皆是法性相應善根成故、常融常別。餘如〈世界成就品〉。下四唯別。初二變化土因，初句約為緣義、後句約為因義。次句是自受用因，故云出世淨業。後句義兼自他受用土因，登地已上皆修普賢之妙行故。又此妙行即圓融因，融上諸土無障礙故。二「一切」下事業圓滿，自能現作一切有情一切義利故。如來雖即是主，意取義利。第二「盡未來」下舉未來土嚴。文中二：初總標、二「盡法界」下別顯，有九圓滿。文分為五：一分量圓滿。此通二土

，謂約自受用，從初得佛，盡未來際相續無變，橫周法界，故無邊際。約他受用，為於地上隨宜而現，勝劣大小改變不定。但地前不測言無邊際，登地常見亦無斷盡。此文兼明方所圓滿，以方所有二：一自受用周遍法界，於三界處不即不離故；二他受用處，下文當辨。二皆從如來智慧生者，即果圓滿，自受用土圓鏡智生，他受用土平等智生。三「無量」下依持圓滿，故《佛地經》云「無量功德眾所莊嚴，大寶華王是為依持。」今文中先總標妙寶，「所謂」下別列：初三事嚴中有蓮華；次二德嚴，初即無量功德，佛力即是能持：後一即是所持之國，佛地唯據於事但云蓮華。今通事理，故云佛力功德。莊嚴亦通事理。四如來所都，明主圓滿。五「不可思」下輔翼圓滿，復兼四種。文中分二：初總顯則兼眷屬圓滿，眷屬謂人天八部，然皆菩薩化作，示淨土不空故。今但云諸清淨眾，則兼之矣。後「未來」下別顯勝德兼三圓滿。初明方所圓滿，《佛地經》云「超過三界所行之處」，今云一切諸佛之所成就，通於自他受用，非世所覩。即是超過菩薩能見，是他受用。受用方所，或說淨居、或說西方等是。二「此諸菩薩具大威」下皆門圓滿，以三三昧為所入門。此中初句顯門之因，「知一切」下是空門相，行菩薩業是無相門相，「善巧方便」下是無作門相。入不思議三昧，通該前後。三又此淨業，即攝益圓滿。以離煩惱纏垢等為攝益，故名為清淨。第三「現在」下舉現在嚴中亦二：初總標，類同過未，云亦如是。二「無量」下別顯，有三圓滿：一者形相，即形色圓滿。二無量光色，即顯色圓滿。「悉是」已下總以因結。三「無量香」下住處圓滿。於中有三：初總明住處。次「隨順」下別顯處因，即他受用因，故云示現。後「所謂」下廣顯處嚴，以超過一切菩薩及餘住處名處圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，謂約自受用，從初得佛，盡未來際相續無變，橫周法界，故無邊際。約他受用，為於地上隨宜而現，勝劣大小改變不定。但地前不測言無邊際，登地常見亦無斷盡。此文兼明方所圓滿，以方所有二：一自受用周遍法界，於三界處不即不離故；二他受用處，下文當辨。二皆從如來智慧生者，即果圓滿，自受用土圓鏡智生，他受用土平等智生。三「無量」下依持圓滿，故《佛地經》云「無量功德眾所莊嚴，大寶華王是為依持。」今文中先總標妙寶，「所謂」下別列：初三事嚴中有蓮華；次二德嚴，初即無量功德，佛力即是能持：後一即是所持之國，佛地唯據於事但云蓮華。今通事理，故云佛力功德。莊嚴亦通事理。四如來所都，明主圓滿。五「不可思」下輔翼圓滿，復兼四種。文中分二：初總顯則兼眷屬圓滿，眷屬謂人天八部，然皆菩薩化作，示淨土不空故。今但云諸清淨眾，則兼之矣。後「未來」下別顯勝德兼三圓滿。初明方所圓滿，《佛地經》云「超過三界所行之處」，今云一切諸佛之所成就，通於自他受用，非世所覩。即是超過菩薩能見，是他受用。受用方所，或說淨居、或說西方等是。二「此諸菩薩具大威」下皆門圓滿，以三三昧為所入門。此中初句顯門之因，「知一切」下是空門相，行菩薩業是無相門相，「善巧方便」下是無作門相。入不思議三昧，通該前後。三又此淨業，即攝益圓滿。以離煩惱纏垢等為攝益，故名為清淨。第三「現在」下舉現在嚴中亦二：初總標，類同過未，云亦如是。二「無量」下別顯，有三圓滿：一者形相，即形色圓滿。二無量光色，即顯色圓滿。「悉是」已下總以因結。三「無量香」下住處圓滿。於中有三：初總明住處。次「隨順」下別顯處因，即他受用因，故云示現。後「所謂」下廣顯處嚴，以超過一切菩薩及餘住處名處圓滿。

第二「如是等」下總結三世嚴具及土。於中二：初總結能所嚴、後「所謂」下別顯所嚴。有二十九種，隨體德用立名不同。亦可并前總標，通結上來十八圓滿隨勝立土，如理應思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「如是等」下總結三世嚴具及土。於中二：初總結能所嚴、後「所謂」下別顯所嚴。有二十九種，隨體德用立名不同。亦可并前總標，通結上來十八圓滿隨勝立土，如理應思。

第二「如是過去」下願成彼嚴。於中二：先嚴一界；後「如一世界」下例嚴普周顯嚴分齊，令法界土皆具三世一切莊嚴。既一佛土即具無盡莊嚴，則一嚴一切嚴，亦顯一圓滿即一切圓滿，重重無盡，方是華嚴淨土圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「如是過去」下願成彼嚴。於中二：先嚴一界；後「如一世界」下例嚴普周顯嚴分齊，令法界土皆具三世一切莊嚴。既一佛土即具無盡莊嚴，則一嚴一切嚴，亦顯一圓滿即一切圓滿，重重無盡，方是華嚴淨土圓滿。

第二「佛子菩薩至復以善根」下人寶為嚴，同十大願中第七願也，亦即是前輔翼圓滿。文中三：初總願所成、二「其諸」下別顯願相、三「願令如是」下結以嚴剎。二中文二：先願德高、後願業廣。前中亦二：先正顯德、後結德嚴土。前中有二十句，初二總明體實智圓、後「善能」下十八句別顯。於中，先明智圓、後「深入」下明體實。今初，即路圓滿。大念慧行為所遊路，路即道之異名。文中，初明大慧。分別是權、深入是實，此是慧體離癡慧業。「成就念」下即大念也。七念之中略舉前四，七念如〈離世間品〉。後「法日」下即是大行，行即修慧故，後釋體實亦是行攝。二結德嚴土中，初句總。次生如是處，指前淨土。有如是德，即指向文。第二「常作佛事」下願業廣中分四，即四圓滿：初明事業圓滿，上辨佛業、今菩薩業。二「得大智」下即乘圓滿，大止妙觀以為乘故。三「趣薩婆」下無畏圓滿，內無災患、外無畏故。四「隨順三世」下即任持圓滿，論云「諸佛菩薩後得無漏，能說能受大乘法味，生喜樂故。」文中二：前明能受、後「知阿僧祇」下能說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子菩薩至復以善根」下人寶為嚴，同十大願中第七願也，亦即是前輔翼圓滿。文中三：初總願所成、二「其諸」下別顯願相、三「願令如是」下結以嚴剎。二中文二：先願德高、後願業廣。前中亦二：先正顯德、後結德嚴土。前中有二十句，初二總明體實智圓、後「善能」下十八句別顯。於中，先明智圓、後「深入」下明體實。今初，即路圓滿。大念慧行為所遊路，路即道之異名。文中，初明大慧。分別是權、深入是實，此是慧體離癡慧業。「成就念」下即大念也。七念之中略舉前四，七念如〈離世間品〉。後「法日」下即是大行，行即修慧故，後釋體實亦是行攝。二結德嚴土中，初句總。次生如是處，指前淨土。有如是德，即指向文。第二「常作佛事」下願業廣中分四，即四圓滿：初明事業圓滿，上辨佛業、今菩薩業。二「得大智」下即乘圓滿，大止妙觀以為乘故。三「趣薩婆」下無畏圓滿，內無災患、外無畏故。四「隨順三世」下即任持圓滿，論云「諸佛菩薩後得無漏，能說能受大乘法味，生喜樂故。」文中二：前明能受、後「知阿僧祇」下能說。

第三結以嚴剎中，初總彰人遍；次「熏修」下結行德深。謂以止以觀、唯智唯悲，熏修身心無有間斷，名極熏修。現惑不生，故云純淨。種習不起，名極純淨。恬和也，宴安也。恬和安寂，即照寂之相也，亦一乘也。後「於一佛剎」下別示遍相兼顯數多。於中三節：一剎中一方有多數量、次以方例剎、後以剎例法界。一方所言義兼大小，準下〈僧祇品〉，於一微細毛端處則有不可說諸普賢也。言如是者，如前具德也。第二「佛子菩薩摩訶薩以諸善根方便迴向」下總攝迴向，非唯但向佛淨土故。文有十句：初三結前已說、後七辨所未明。言出要者，小乘出要唯有四種，謂進、念、定、慧，三十七品不離此故，今亦兼有。大乘出要唯有三科，謂四攝、四等及與十度。三乘切要唯止與觀，大乘切要唯智與悲，故十地皆云大悲為首、智慧增上，餘並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三結以嚴剎中，初總彰人遍；次「熏修」下結行德深。謂以止以觀、唯智唯悲，熏修身心無有間斷，名極熏修。現惑不生，故云純淨。種習不起，名極純淨。恬和也，宴安也。恬和安寂，即照寂之相也，亦一乘也。後「於一佛剎」下別示遍相兼顯數多。於中三節：一剎中一方有多數量、次以方例剎、後以剎例法界。一方所言義兼大小，準下〈僧祇品〉，於一微細毛端處則有不可說諸普賢也。言如是者，如前具德也。第二「佛子菩薩摩訶薩以諸善根方便迴向」下總攝迴向，非唯但向佛淨土故。文有十句：初三結前已說、後七辨所未明。言出要者，小乘出要唯有四種，謂進、念、定、慧，三十七品不離此故，今亦兼有。大乘出要唯有三科，謂四攝、四等及與十度。三乘切要唯止與觀，大乘切要唯智與悲，故十地皆云大悲為首、智慧增上，餘並可知。

第二「佛子菩薩摩訶薩如是迴向」下結行成益，總收三種世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子菩薩摩訶薩如是迴向」下結行成益，總收三種世間。

第二「佛子至以如是等」下離相迴向，即向實際。文中二：先明見實智冥實際、後彰離妄德合實際，此之二段反覆相成。今初。初句牒前迴向菩提。「其心」已下正顯離相。寂然無涯，為入不思議。即事契真，故常平等。由此故能遍入。若事若理無礙法界，名為一切。二「佛子」下彰其離妄。文有十對：初六遮妄執有，以緣成無性故，皆前迴向之法。思所起者，謂身語業。餘文可知。次一對遮妄執空，以即空故。不礙存故，不壞假名。說實相故，不壞因果。後三對雙遮空有。初遮事理。法即理法，互相即故不可定取。次遮生死涅槃，離向背相。通有二義：一約離相，為生死涅槃相待而有、俱空叵得。二約體融，以緣就實，生死即涅槃，故無妄分別；以實從緣，涅槃即生死，故非真寂靜。故《中論》云「涅槃之實際，及與世間際，如是二際者，無毫釐差別。」而晉經云生死非雜亂、涅槃非寂靜，言異義同。後對即遮能所證。既二際無差，唯佛能證，故復拂之。上句標、下句釋。亦通二意：一約離相。能證相離，不能證於佛境，所證體空故。無少法與能證智同止相契。故《楞伽》云「遠離覺所覺」。二約體融。佛即法界，不應以法界更證法界，故《文殊問經》云「若以法界證法界，則是諍競。」如智一體，如外無少智為能證，智外無少如為所證，故無可同止。次下文云「無有少法為智所入，亦無少智而入於法。」影公云：「法性不並真，聖賢無異道。」即斯意也。上來三節皆約遮邊，前來契實已辨雙照，則四門備矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子至以如是等」下離相迴向，即向實際。文中二：先明見實智冥實際、後彰離妄德合實際，此之二段反覆相成。今初。初句牒前迴向菩提。「其心」已下正顯離相。寂然無涯，為入不思議。即事契真，故常平等。由此故能遍入。若事若理無礙法界，名為一切。二「佛子」下彰其離妄。文有十對：初六遮妄執有，以緣成無性故，皆前迴向之法。思所起者，謂身語業。餘文可知。次一對遮妄執空，以即空故。不礙存故，不壞假名。說實相故，不壞因果。後三對雙遮空有。初遮事理。法即理法，互相即故不可定取。次遮生死涅槃，離向背相。通有二義：一約離相，為生死涅槃相待而有、俱空叵得。二約體融，以緣就實，生死即涅槃，故無妄分別；以實從緣，涅槃即生死，故非真寂靜。故《中論》云「涅槃之實際，及與世間際，如是二際者，無毫釐差別。」而晉經云生死非雜亂、涅槃非寂靜，言異義同。後對即遮能所證。既二際無差，唯佛能證，故復拂之。上句標、下句釋。亦通二意：一約離相。能證相離，不能證於佛境，所證體空故。無少法與能證智同止相契。故《楞伽》云「遠離覺所覺」。二約體融。佛即法界，不應以法界更證法界，故《文殊問經》云「若以法界證法界，則是諍競。」如智一體，如外無少智為能證，智外無少如為所證，故無可同止。次下文云「無有少法為智所入，亦無少智而入於法。」影公云：「法性不並真，聖賢無異道。」即斯意也。上來三節皆約遮邊，前來契實已辨雙照，則四門備矣。

第二「佛子」下迴向眾生中，初總明，謂即前迴向菩提時便以善根迴向眾生，故云如是迴向時也。次「決定」下別顯行相，有七句：二句隨相，一無放捨心、二無怨親相；五句離相，一不見眾生相、二不取化緣、三不稱量根性、四無能度我人、末句總結。第三「菩薩至如是迴向已」下結行成德。有四佛子，兼此為五：一成無盡善根德、二成二空智慧德、三成境界清淨德、四成福智無盡德、五成福智廣大德。就此五中，初一雙明、次二離相、後二隨相。今初，由隨一一行發無盡心，故成無盡德。文有十句，初總、「所謂」下別。於中，前四隨相所成，初二因果、後二依正；次二離相所成，顯其深廣；次二解行，通於隨相及與離相；後二通顯上來迴向同三世故。第二「佛子」下成二空智慧益中十句：初四我空，一無眾生，離眾生垢故；二無壽命，離生死故；三無作者，亦名無我，離我垢故；四無數取趣，前後際斷故。餘如〈十行〉說。後六法空，文亦可知。第三佛子成境界清淨德。一剎淨者，略有三義：一了穢即空故、二如螺髻等穢處見淨故、三雖覩淨穢無見相故。三眾生淨，同一空故、同如來藏故、無見相故。三法淨，對法辨智，義便故來。此亦二義：一空無能所故；二同一如故，舉一全收，智外無如為智所入，如外無智而入於如。法性寂然故名為如，寂而常照故名為智，何有異耶？亦同上來無法同住。後一佛淨，為破執有，說佛如空；若同空無，此見非淨。今明二利德圓，非如虛空一向無也。第四佛子福智無盡德。初上攝佛智，謂十力智地，有不可說用故，念念得多福。次「具足」下自為福田。「此菩薩」下福智無盡。第五佛子福智超勝德中，初句總顯福智之因；次「福德」下正顯勝相，初明福勝、「其心」已下顯智超勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子」下迴向眾生中，初總明，謂即前迴向菩提時便以善根迴向眾生，故云如是迴向時也。次「決定」下別顯行相，有七句：二句隨相，一無放捨心、二無怨親相；五句離相，一不見眾生相、二不取化緣、三不稱量根性、四無能度我人、末句總結。第三「菩薩至如是迴向已」下結行成德。有四佛子，兼此為五：一成無盡善根德、二成二空智慧德、三成境界清淨德、四成福智無盡德、五成福智廣大德。就此五中，初一雙明、次二離相、後二隨相。今初，由隨一一行發無盡心，故成無盡德。文有十句，初總、「所謂」下別。於中，前四隨相所成，初二因果、後二依正；次二離相所成，顯其深廣；次二解行，通於隨相及與離相；後二通顯上來迴向同三世故。第二「佛子」下成二空智慧益中十句：初四我空，一無眾生，離眾生垢故；二無壽命，離生死故；三無作者，亦名無我，離我垢故；四無數取趣，前後際斷故。餘如〈十行〉說。後六法空，文亦可知。第三佛子成境界清淨德。一剎淨者，略有三義：一了穢即空故、二如螺髻等穢處見淨故、三雖覩淨穢無見相故。三眾生淨，同一空故、同如來藏故、無見相故。三法淨，對法辨智，義便故來。此亦二義：一空無能所故；二同一如故，舉一全收，智外無如為智所入，如外無智而入於如。法性寂然故名為如，寂而常照故名為智，何有異耶？亦同上來無法同住。後一佛淨，為破執有，說佛如空；若同空無，此見非淨。今明二利德圓，非如虛空一向無也。第四佛子福智無盡德。初上攝佛智，謂十力智地，有不可說用故，念念得多福。次「具足」下自為福田。「此菩薩」下福智無盡。第五佛子福智超勝德中，初句總顯福智之因；次「福德」下正顯勝相，初明福勝、「其心」已下顯智超勝。

第二「菩薩」下辨位果中四，謂標、徵、釋、結。三中有十句，皆先標名、後釋義。於中，初六自利。初一見佛，約微細門。一毛之義前文頻釋，今重發揮，謂心性本無大小，悟之成智，身土皆為智影，智淨影明，故大小無礙、一多即入。次五見法，即相入門。一證理法；二持教法；三慧知密意，謂以實覆權等；四義窮意趣，謂四意趣等，亦是窮於性相；五聞藏義兼修證。次三利他，一福滿他意、二智滅他惑、三辯教平等。後一攝行成果。此上多有同〈十藏品〉、可以意得。四結可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「菩薩」下辨位果中四，謂標、徵、釋、結。三中有十句，皆先標名、後釋義。於中，初六自利。初一見佛，約微細門。一毛之義前文頻釋，今重發揮，謂心性本無大小，悟之成智，身土皆為智影，智淨影明，故大小無礙、一多即入。次五見法，即相入門。一證理法；二持教法；三慧知密意，謂以實覆權等；四義窮意趣，謂四意趣等，亦是窮於性相；五聞藏義兼修證。次三利他，一福滿他意、二智滅他惑、三辯教平等。後一攝行成果。此上多有同〈十藏品〉、可以意得。四結可知。

第二應頌，二十五偈分二：初一頌所迴善根，文並具含；餘二十四偈雙頌前迴向善根，及結行成益。於中二：先有十一偈頌二段隨相、後十三偈頌二段離相。今初，分三：初八頌向菩提，於中亦三，初四頌上嚴剎、次三偈半頌人寶嚴、後半偈頌總攝迴向。二「菩薩如是」下一偈頌迴向眾生。三「十方」下二偈頌結行成德，五段通頌。第二「菩薩善觀」下頌二段離相，中三：初七頌前菩提離相，與前見實及離妄相參而頌，顯此二相成故；次二頌眾生離相；後四頌結行成德離相中，初二偈頌境界清淨德、後二頌二空智慧德。第五迴向竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二應頌，二十五偈分二：初一頌所迴善根，文並具含；餘二十四偈雙頌前迴向善根，及結行成益。於中二：先有十一偈頌二段隨相、後十三偈頌二段離相。今初，分三：初八頌向菩提，於中亦三，初四頌上嚴剎、次三偈半頌人寶嚴、後半偈頌總攝迴向。二「菩薩如是」下一偈頌迴向眾生。三「十方」下二偈頌結行成德，五段通頌。第二「菩薩善觀」下頌二段離相，中三：初七頌前菩提離相，與前見實及離妄相參而頌，顯此二相成故；次二頌眾生離相；後四頌結行成德離相中，初二偈頌境界清淨德、後二頌二空智慧德。第五迴向竟。