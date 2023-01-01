大方廣佛華嚴經疏卷第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第二十六

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

十迴向品第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十迴向品第二十五

初來意者，當會序分已彰，正宗宜顯故。又已總示所依佛智，次別顯能依行位，故次來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初來意者，當會序分已彰，正宗宜顯故。又已總示所依佛智，次別顯能依行位，故次來也。

二釋名者，迴者轉也，向者趣也，轉自萬行趣向三處，故名迴向。迴向不同有其十種，然十之別名，本分當釋。迴向通稱，今當重明。隨境所向，義有眾多，以義通收不出三處，謂眾生、菩提及以實際，上二皆隨相，實際即離相。開三為十：一迴自向他故。初迴向云「若有善根、不欲饒益一切眾生、不名迴向。」二迴少向多故。下文云「善根雖少，普攝眾生，以歡喜心廣大迴向。」又云「隨一善根，普以眾生而為所緣，乃名迴向。」三迴自因行向他因行故。第三迴向云「菩薩以諸善根迴向佛已，復即以此善根迴向一切菩薩，所謂願未滿者令得願滿，心未淨者令得清淨。」四迴因向果。此復二種：一向自果。下文云「修諸善根，迴向阿耨菩提故。」《深密》、《瑜伽》梁《攝論》等大同此說。二迴向他果。第三迴向云「願以我今所種善根，令諸佛樂轉更增勝故。」五迴劣向勝。謂隨喜凡夫二乘之福，迴向無上菩提故。六迴比向證，經文非一。七迴事向理故不壞迴向。云與諸法性相應，迴向入無作法，成所作迴向。第六迴向云「永離依處，到於彼岸，故名迴向。永絕所作，至於彼岸，故名迴向。」八迴差別行向圓融行故。如第九迴向廣說。九迴世向出世故。下文云「所有善根皆悉隨順出世間法，教化成熟一切眾生，心常迴向出世之道。」第六迴向云「永出諸蘊，到於彼岸，故名迴向」等。十迴順理事行向理所成事故。廣如第八迴向所說。前十義中，初三皆迴向眾生、次三皆迴向菩提、次二迴向實際、後二義通於果及與實際。若依總云十迴向，即帶數釋。若準梵本、晉經，皆云金剛幢菩薩十迴向品，則人法雙舉。或人之法、法之人，人有法，通二釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，迴者轉也，向者趣也，轉自萬行趣向三處，故名迴向。迴向不同有其十種，然十之別名，本分當釋。迴向通稱，今當重明。隨境所向，義有眾多，以義通收不出三處，謂眾生、菩提及以實際，上二皆隨相，實際即離相。開三為十：一迴自向他故。初迴向云「若有善根、不欲饒益一切眾生、不名迴向。」二迴少向多故。下文云「善根雖少，普攝眾生，以歡喜心廣大迴向。」又云「隨一善根，普以眾生而為所緣，乃名迴向。」三迴自因行向他因行故。第三迴向云「菩薩以諸善根迴向佛已，復即以此善根迴向一切菩薩，所謂願未滿者令得願滿，心未淨者令得清淨。」四迴因向果。此復二種：一向自果。下文云「修諸善根，迴向阿耨菩提故。」《深密》、《瑜伽》梁《攝論》等大同此說。二迴向他果。第三迴向云「願以我今所種善根，令諸佛樂轉更增勝故。」五迴劣向勝。謂隨喜凡夫二乘之福，迴向無上菩提故。六迴比向證，經文非一。七迴事向理故不壞迴向。云與諸法性相應，迴向入無作法，成所作迴向。第六迴向云「永離依處，到於彼岸，故名迴向。永絕所作，至於彼岸，故名迴向。」八迴差別行向圓融行故。如第九迴向廣說。九迴世向出世故。下文云「所有善根皆悉隨順出世間法，教化成熟一切眾生，心常迴向出世之道。」第六迴向云「永出諸蘊，到於彼岸，故名迴向」等。十迴順理事行向理所成事故。廣如第八迴向所說。前十義中，初三皆迴向眾生、次三皆迴向菩提、次二迴向實際、後二義通於果及與實際。若依總云十迴向，即帶數釋。若準梵本、晉經，皆云金剛幢菩薩十迴向品，則人法雙舉。或人之法、法之人，人有法，通二釋也。

三宗趣者，以無邊行海順無盡大願為宗，成就普賢法界德用為趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，以無邊行海順無盡大願為宗，成就普賢法界德用為趣。

四釋文者，文有十分，一三昧分、二加分、三起分、四本分、五說分、六瑞應分、七結通分、八證成分、九偈讚勸修分、十校量功德分。初中，金剛幢入者，是眾首故，表歸向高出等義故，不異名說。承佛神力，彰入定緣。入菩薩智光三昧者，顯所入名，揀異果定，故云菩薩。智即是體，謂根本智。光有三義：一是證智前相，如明得定等，此約寄位在賢終故；二光即根本智用，對治無明故，如大乘光明定等；三光即後得，了所緣故。二智無礙朗照法界，此約剛幢自體釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文者，文有十分，一三昧分、二加分、三起分、四本分、五說分、六瑞應分、七結通分、八證成分、九偈讚勸修分、十校量功德分。初中，金剛幢入者，是眾首故，表歸向高出等義故，不異名說。承佛神力，彰入定緣。入菩薩智光三昧者，顯所入名，揀異果定，故云菩薩。智即是體，謂根本智。光有三義：一是證智前相，如明得定等，此約寄位在賢終故；二光即根本智用，對治無明故，如大乘光明定等；三光即後得，了所緣故。二智無礙朗照法界，此約剛幢自體釋也。

第二「入是」下加分，有三：一總顯能加、二辨加所為、三正顯加相。今初，有二：一明佛現、二明讚善。今初，有五：一標所因，謂入是三昧已，故〈十住〉中云以三昧力；二「十方」下佛來近遠、三「有十」下佛數多少，上二顯位過行，故云十萬；四「皆同」下顯佛名同；五「而現」下正明佛至。餘如前說。二「咸稱讚」下明佛讚善。於中，初標稱善、次別歎得定、後顯得定所因。先別顯五因：一伴佛神力、二主佛宿願、三主佛現威、四說者智淨、五聽者善根。十住無聽者，善根。十行缺說者，自力。此則具二，理應遍具而影略者，表住初自悟，行則捨己利他，今則悲兼自他，俱無障礙故也。所以要此五力者，因果主伴皆具足故。謂法因久遠，願遂將化，故主伴加威。非器不傳，明因主自力。非感不應，顯因伴善根。餘之差當，如第三會。後「令汝」下結前生後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「入是」下加分，有三：一總顯能加、二辨加所為、三正顯加相。今初，有二：一明佛現、二明讚善。今初，有五：一標所因，謂入是三昧已，故〈十住〉中云以三昧力；二「十方」下佛來近遠、三「有十」下佛數多少，上二顯位過行，故云十萬；四「皆同」下顯佛名同；五「而現」下正明佛至。餘如前說。二「咸稱讚」下明佛讚善。於中，初標稱善、次別歎得定、後顯得定所因。先別顯五因：一伴佛神力、二主佛宿願、三主佛現威、四說者智淨、五聽者善根。十住無聽者，善根。十行缺說者，自力。此則具二，理應遍具而影略者，表住初自悟，行則捨己利他，今則悲兼自他，俱無障礙故也。所以要此五力者，因果主伴皆具足故。謂法因久遠，願遂將化，故主伴加威。非器不傳，明因主自力。非感不應，顯因伴善根。餘之差當，如第三會。後「令汝」下結前生後。

第二「為令」下辨加所為，有二十二句，分二：前二十一別明所為、後一結為所屬。前中，初十標所成、後十一明所作。亦猶十地前十自利、後十利他。前中，初九內德；後一外加，謂得佛護持信等根故。前中，前八橫具諸德、後一豎繼不斷。從前所成，明記決斷故。前中，前七法體、後一大用。佛神力者，非神境通，〈離世間品〉神力、神通義有異故，通謂無擁，力謂幹能；通多就外，力多約內。就前七中，前六別明、後一總說。謂一門之中具於多門，總攝福智重重無盡，名普門法界故。就前六中，前五所具、後一離過。謂所具福智，不與二礙有漏相應故。前五中，前四智慧、後一福德。就智慧中，前三自分、後一勝進，住佛智故。就自分中，前二說教、後一入證。謂入緣起法界相，即自在智故。前中，無畏則於緣無懼，辯才常說不斷。上來從後襵疊已釋所成。二「以無量」下明其所作。於中，初一總，謂廣說故。後十別，於中初一約法；次三約位，一攝地前、二安地上、三照佛果；次三約修，一令開發十向大願、二令解實際、三令知迴向廣大與法界等；後三約人，一稱根令喜、二喜故學三世佛迴向、三救護一切眾生故不斷佛種。後一總結所屬者，謂若說十向，前益皆成，故加所為即說所為。六相融攝，如理應思。然約行布，地約說地，此為迴向，故與下不同。況彼義皆次第，今復反此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「為令」下辨加所為，有二十二句，分二：前二十一別明所為、後一結為所屬。前中，初十標所成、後十一明所作。亦猶十地前十自利、後十利他。前中，初九內德；後一外加，謂得佛護持信等根故。前中，前八橫具諸德、後一豎繼不斷。從前所成，明記決斷故。前中，前七法體、後一大用。佛神力者，非神境通，〈離世間品〉神力、神通義有異故，通謂無擁，力謂幹能；通多就外，力多約內。就前七中，前六別明、後一總說。謂一門之中具於多門，總攝福智重重無盡，名普門法界故。就前六中，前五所具、後一離過。謂所具福智，不與二礙有漏相應故。前五中，前四智慧、後一福德。就智慧中，前三自分、後一勝進，住佛智故。就自分中，前二說教、後一入證。謂入緣起法界相，即自在智故。前中，無畏則於緣無懼，辯才常說不斷。上來從後襵疊已釋所成。二「以無量」下明其所作。於中，初一總，謂廣說故。後十別，於中初一約法；次三約位，一攝地前、二安地上、三照佛果；次三約修，一令開發十向大願、二令解實際、三令知迴向廣大與法界等；後三約人，一稱根令喜、二喜故學三世佛迴向、三救護一切眾生故不斷佛種。後一總結所屬者，謂若說十向，前益皆成，故加所為即說所為。六相融攝，如理應思。然約行布，地約說地，此為迴向，故與下不同。況彼義皆次第，今復反此。

第三「佛子」下正顯加相。於中三：初語業勸說以增辯、二意業冥加以益智、三身業摩頂以增威。今初口加，承語便故。文有十句，初總、餘別。總云說此法者，有二種力：一者他力，如經得佛護念故，此亦名果力，亦名增上緣力。二者自力，即下八句，亦名因位力，亦是因緣力。是故此法要自他因果親疎融合方得。有說：自力八中，初三明有作淨法力。一總，謂既住佛家，理宜宣法以行家業。下二別：一長無漏功德、二入總持智慧故在佛家。次二句無作淨法力，一離所淨障，謂無二障礙；二得所淨智，謂事理普照。後三顯身淨力，即三種盡：一二乘不同盡，謂雙集悲智，離於捨悲入寂過失故。二菩薩盡，謂離心意識，唯依大智法身境故。三者佛盡，無障礙智是佛法故。此是地前。有三盡者，一圓教普賢位融攝故。二約金剛幢內德位已極故。又前加所為中，住行但有十句，正口加中唯有一句。今並過前者，表位增故、隣於地故，多同《地經》。二「爾時」下意加中二：先正明加相、二「何以」下釋偏加所以。前中十句，初總、餘別。然此十句大同《地經》，唯五六前却，餘如彼次。後別中，一不著辯才，說法不斷，無留礙故。二堪辯才，以善淨堪智有四種，謂緣、法、作、成，故云分別句義。三任放辯才，說不待次言，辭不斷，處處隨意有忘名義，故云無礙法光，忘不隨意，則有礙故。四即第五不雜辯才。三種同智常現在前者，慧身平等知三相故，故彼云與遍至一切處智。五即第四能說辯才，有淨音故。六教出辯才，靜鑒雙流故。七不畏辯才，智不可壞，何有畏哉？或六七前却，思之。八即無量辯才，謂一切法智，隨順宣說修多羅等六種正見故。九即同化辯才，得一切佛無畏身等。三種教化隨所度者，顯示殊勝三業神變化故。次釋偏加。「及爾時」下身加，并第三金剛幢下起分，並如前後說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「佛子」下正顯加相。於中三：初語業勸說以增辯、二意業冥加以益智、三身業摩頂以增威。今初口加，承語便故。文有十句，初總、餘別。總云說此法者，有二種力：一者他力，如經得佛護念故，此亦名果力，亦名增上緣力。二者自力，即下八句，亦名因位力，亦是因緣力。是故此法要自他因果親疎融合方得。有說：自力八中，初三明有作淨法力。一總，謂既住佛家，理宜宣法以行家業。下二別：一長無漏功德、二入總持智慧故在佛家。次二句無作淨法力，一離所淨障，謂無二障礙；二得所淨智，謂事理普照。後三顯身淨力，即三種盡：一二乘不同盡，謂雙集悲智，離於捨悲入寂過失故。二菩薩盡，謂離心意識，唯依大智法身境故。三者佛盡，無障礙智是佛法故。此是地前。有三盡者，一圓教普賢位融攝故。二約金剛幢內德位已極故。又前加所為中，住行但有十句，正口加中唯有一句。今並過前者，表位增故、隣於地故，多同《地經》。二「爾時」下意加中二：先正明加相、二「何以」下釋偏加所以。前中十句，初總、餘別。然此十句大同《地經》，唯五六前却，餘如彼次。後別中，一不著辯才，說法不斷，無留礙故。二堪辯才，以善淨堪智有四種，謂緣、法、作、成，故云分別句義。三任放辯才，說不待次言，辭不斷，處處隨意有忘名義，故云無礙法光，忘不隨意，則有礙故。四即第五不雜辯才。三種同智常現在前者，慧身平等知三相故，故彼云與遍至一切處智。五即第四能說辯才，有淨音故。六教出辯才，靜鑒雙流故。七不畏辯才，智不可壞，何有畏哉？或六七前却，思之。八即無量辯才，謂一切法智，隨順宣說修多羅等六種正見故。九即同化辯才，得一切佛無畏身等。三種教化隨所度者，顯示殊勝三業神變化故。次釋偏加。「及爾時」下身加，并第三金剛幢下起分，並如前後說。

第四「告諸菩薩」下本分中分二：先總顯體相；後「佛子菩薩摩訶薩迴向有幾」下別示名相。今初，若直就經文應分為三：初句總標願體難思。希求名願，即具攝普賢無盡願海深廣難思。二「充滿」下顯難思相，謂體充法界故難思議，用普救護故稱為大。又約體深不思議，約用廣不思議。又深廣無礙名不思議。又體相用三並充法界，隨所遍處無不救護，實難思議。三「所謂」下釋成難思，以行同佛故。然總論品內，一一難思。別示其相，略申十種：一體深、二用廣、如上已辨；三攝德無盡、四出生眾行、五餘不能壞，此三充滿法界中攝；六都不自為、七忍苦無倦、八背恩不轉、九逆順多端、十盡窮來際，此五普能救護中攝。此之十句，一一超於言念，皆不思議，故收前後。有三種體：一所依體，即智光三昧；二約剋性，即上大願；三約總含，通有六法：一定、二智、三願、四悲、五所依法界、六通慧作用。即不思議解脫以為體性，而圓融無礙為迴向體。若取論勢，亦初句是總、下三句別。一充滿法界即是勝願，以是一切佛根本故。二普救一切即是大願，順作利益故。三所謂學佛迴向，是不怯弱願，決定入佛大願故，亦未入地故。無觀相及真實願，大悲增故，加前行住大願利益。而住行中有無常愛果因，今此缺者，大悲既增惟願救護，不欲自求菩提果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「告諸菩薩」下本分中分二：先總顯體相；後「佛子菩薩摩訶薩迴向有幾」下別示名相。今初，若直就經文應分為三：初句總標願體難思。希求名願，即具攝普賢無盡願海深廣難思。二「充滿」下顯難思相，謂體充法界故難思議，用普救護故稱為大。又約體深不思議，約用廣不思議。又深廣無礙名不思議。又體相用三並充法界，隨所遍處無不救護，實難思議。三「所謂」下釋成難思，以行同佛故。然總論品內，一一難思。別示其相，略申十種：一體深、二用廣、如上已辨；三攝德無盡、四出生眾行、五餘不能壞，此三充滿法界中攝；六都不自為、七忍苦無倦、八背恩不轉、九逆順多端、十盡窮來際，此五普能救護中攝。此之十句，一一超於言念，皆不思議，故收前後。有三種體：一所依體，即智光三昧；二約剋性，即上大願；三約總含，通有六法：一定、二智、三願、四悲、五所依法界、六通慧作用。即不思議解脫以為體性，而圓融無礙為迴向體。若取論勢，亦初句是總、下三句別。一充滿法界即是勝願，以是一切佛根本故。二普救一切即是大願，順作利益故。三所謂學佛迴向，是不怯弱願，決定入佛大願故，亦未入地故。無觀相及真實願，大悲增故，加前行住大願利益。而住行中有無常愛果因，今此缺者，大悲既增惟願救護，不欲自求菩提果故。

第二別示名相，文分四別：一舉名徵數；二「佛子」下標數顯勝，諸佛共說故；三「何等」下徵數列名；四「佛子是為」下結數引證。三中，先徵、後列。十迴向義，略以五門分別：一釋名、二義相、三體性、四定位、五行法差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二別示名相，文分四別：一舉名徵數；二「佛子」下標數顯勝，諸佛共說故；三「何等」下徵數列名；四「佛子是為」下結數引證。三中，先徵、後列。十迴向義，略以五門分別：一釋名、二義相、三體性、四定位、五行法差別。

初中，先總名，已見品初；後別名，今當略釋。然通相而辨，有其二意：一迴向二字皆是能迴之願，救護等名皆是所迴之行，故皆依主受名。二救護等名皆迴向之別相，迴向二字皆別相之通名。當名相望，救護等即迴向。若互相揀，是救護之迴向，非不壞之迴向，則通依主。隨其義便，不可局定。第一救護等者，大悲廣濟名為救護一切眾生，大智無著故云離眾生相，即是廣大不顛倒心。迴向是行，謂以善根迴成救生離相之行，故名迴向，從所向立名。故下文云「願此善根，普能饒益一切眾生。」明知救護非是所迴，自以十度為所迴向耳。又唯以離眾生相為能迴者，則迴向中無隨相也。將墜者護、已墜者救，救令脫苦、護令息惡，並以善根願能成此。二於三寶等得不壞信，以此善根用將迴向。三學三世佛所作迴向，名等諸佛。四菩薩令其善根至一切處。五由迴向故，能成無盡功德之藏。六順理修善，事理無違入於平等。七以善根等心順益眾生。八善根合如以成迴向。九不為相縛、不於見著，作用自在，故名解脫，如不思議解脫等。十稱性起用，謂以法界善根迴向法界故。至隨文中，當更開顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初中，先總名，已見品初；後別名，今當略釋。然通相而辨，有其二意：一迴向二字皆是能迴之願，救護等名皆是所迴之行，故皆依主受名。二救護等名皆迴向之別相，迴向二字皆別相之通名。當名相望，救護等即迴向。若互相揀，是救護之迴向，非不壞之迴向，則通依主。隨其義便，不可局定。第一救護等者，大悲廣濟名為救護一切眾生，大智無著故云離眾生相，即是廣大不顛倒心。迴向是行，謂以善根迴成救生離相之行，故名迴向，從所向立名。故下文云「願此善根，普能饒益一切眾生。」明知救護非是所迴，自以十度為所迴向耳。又唯以離眾生相為能迴者，則迴向中無隨相也。將墜者護、已墜者救，救令脫苦、護令息惡，並以善根願能成此。二於三寶等得不壞信，以此善根用將迴向。三學三世佛所作迴向，名等諸佛。四菩薩令其善根至一切處。五由迴向故，能成無盡功德之藏。六順理修善，事理無違入於平等。七以善根等心順益眾生。八善根合如以成迴向。九不為相縛、不於見著，作用自在，故名解脫，如不思議解脫等。十稱性起用，謂以法界善根迴向法界故。至隨文中，當更開顯。

第二顯義相者，先別、後通。別中，前七隨事行、後三稱理行。前中，初一悲智不住明行本；次四明行相，於中一者起行心堅、二約佛辨廣、三約法顯遍、四約德顯多。下二行成，一智行成、二悲行成。後三中，一正與理合顯體深廣、二明依體起無方大用、三顯體用無礙圓明自在。二通論，一一中皆有三種迴向，謂以善根迴向眾生、菩提、實際。此三各有二義，故成迴向。一以菩薩善根必由眾生而成，是眾生之分，故還向彼。由餘二成，餘二流故。菩提分故、稱實除故，法爾向彼。二凡是菩薩必為度生，不爾同二乘故。必求無上菩提，是家法故，不爾同凡小故。必證實際，背無明故、照二空故。所以要須三者，義乃無邊，略申十意，謂依三法故、滅三道故、淨三聚戒、顯三佛性、成三寶、會三身、具三德、得三菩提、證三涅槃、安住三種祕密藏故。一依三法者，謂真性觀照及與資成，即《起信論》體相用也，實際依體、菩提依相、眾生依用。二滅三道者，見苦實際方能滅苦，照煩惱空即得菩提，迴結縛業為利生業。三淨三聚者，謂向實際故律儀離過，向菩提故廣攝眾善，向眾生者即是攝生也。四顯三佛性者，實際正因，菩提了因，向眾生者即是緣因。五成三寶者，實際成法，菩提成佛，向彼眾生成同體僧。六會三身者，謂法、報、化。七具三德，謂斷、智、恩。八得三菩提，謂實相菩提、實智菩提、方便菩提，菩提樹下示成佛故。九證三涅槃者，謂性淨涅槃、圓淨涅槃、方便淨涅槃，謂薪盡火滅。若依《地論》唯有上二者，則真極之成寧殊示滅，菩提亦爾。上四皆如次配迴向實際、菩提、眾生，可以意得。十安住三種祕密藏者，由向實際則住法身，佛以法為身清淨如虛空故。由向菩提能成般若，菩提朗鑒居極照故。由向眾生能成解脫，自既無累令他解脫。隨機應現，亦無礙解脫也。以斯十義，立三迴向。若立三種菩提之心，亦依此十。又此十內，舉一為首，展轉相由。又此三者，成二行故，向實自利、向生利他，菩提通二。又向實護煩惱、向生護小乘，菩提通二護。又為成悲智，智照理事，故有三也。又隨舉悲智，亦具此三。悲中三者，令彼眾生知其實際，同證菩提故。智中三者，照生相盡，即同實際，證菩提故。又此三者其必相資，一即具三方成其一。一為證實際故迴向眾生，以化眾生成其自利，斷障證實故。亦向菩提速證菩提，具一切智斷於二障方窮實故。二為救眾生故迴向實際速證實際，於惑自在方能化故。故《淨名》云「若自有縛，能解彼縛無有是處。」亦向菩提速證菩提方能廣利故。《地經》云「欲度眾生，不離無障 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二顯義相者，先別、後通。別中，前七隨事行、後三稱理行。前中，初一悲智不住明行本；次四明行相，於中一者起行心堅、二約佛辨廣、三約法顯遍、四約德顯多。下二行成，一智行成、二悲行成。後三中，一正與理合顯體深廣、二明依體起無方大用、三顯體用無礙圓明自在。二通論，一一中皆有三種迴向，謂以善根迴向眾生、菩提、實際。此三各有二義，故成迴向。一以菩薩善根必由眾生而成，是眾生之分，故還向彼。由餘二成，餘二流故。菩提分故、稱實除故，法爾向彼。二凡是菩薩必為度生，不爾同二乘故。必求無上菩提，是家法故，不爾同凡小故。必證實際，背無明故、照二空故。所以要須三者，義乃無邊，略申十意，謂依三法故、滅三道故、淨三聚戒、顯三佛性、成三寶、會三身、具三德、得三菩提、證三涅槃、安住三種祕密藏故。一依三法者，謂真性觀照及與資成，即《起信論》體相用也，實際依體、菩提依相、眾生依用。二滅三道者，見苦實際方能滅苦，照煩惱空即得菩提，迴結縛業為利生業。三淨三聚者，謂向實際故律儀離過，向菩提故廣攝眾善，向眾生者即是攝生也。四顯三佛性者，實際正因，菩提了因，向眾生者即是緣因。五成三寶者，實際成法，菩提成佛，向彼眾生成同體僧。六會三身者，謂法、報、化。七具三德，謂斷、智、恩。八得三菩提，謂實相菩提、實智菩提、方便菩提，菩提樹下示成佛故。九證三涅槃者，謂性淨涅槃、圓淨涅槃、方便淨涅槃，謂薪盡火滅。若依《地論》唯有上二者，則真極之成寧殊示滅，菩提亦爾。上四皆如次配迴向實際、菩提、眾生，可以意得。十安住三種祕密藏者，由向實際則住法身，佛以法為身清淨如虛空故。由向菩提能成般若，菩提朗鑒居極照故。由向眾生能成解脫，自既無累令他解脫。隨機應現，亦無礙解脫也。以斯十義，立三迴向。若立三種菩提之心，亦依此十。又此十內，舉一為首，展轉相由。又此三者，成二行故，向實自利、向生利他，菩提通二。又向實護煩惱、向生護小乘，菩提通二護。又為成悲智，智照理事，故有三也。又隨舉悲智，亦具此三。悲中三者，令彼眾生知其實際，同證菩提故。智中三者，照生相盡，即同實際，證菩提故。又此三者其必相資，一即具三方成其一。一為證實際故迴向眾生，以化眾生成其自利，斷障證實故。亦向菩提速證菩提，具一切智斷於二障方窮實故。二為救眾生故迴向實際速證實際，於惑自在方能化故。故《淨名》云「若自有縛，能解彼縛無有是處。」亦向菩提速證菩提方能廣利故。《地經》云「欲度眾生，不離無障

礙解脫智。」三為得菩提故迴向眾生，不化眾生不證果故亦向實際。不證實際豈得菩提？故此三事相資成立。非唯三事自互相資，隨一一事具攝法界德用，即入無礙，方名真實迴向三事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 礙解脫智。」三為得菩提故迴向眾生，不化眾生不證果故亦向實際。不證實際豈得菩提？故此三事相資成立。非唯三事自互相資，隨一一事具攝法界德用，即入無礙，方名真實迴向三事。

第三體性者，有總有別。總如前說，謂大願等。別在說分，隨位顯之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三體性者，有總有別。總如前說，謂大願等。別在說分，隨位顯之。

第四定位者，若約資糧等五，諸說不同。一云：此迴向位，是修大乘順解脫分資糧位終，從十信來皆資糧故，十迴向後別立加行故。《莊嚴論》說：行盡一僧祇長養信令增上，增上修達分善根。又《成唯識》第九云「初無數劫福智資糧順解脫分既圓滿已，為入見道住唯識性，復修加行。」《雜集》十一亦同此說。有云：此十迴向是加行位。復有二說。一云：四順決擇分中是後二攝，謂十解為煖、十行為頂、前九迴向為忍、第十迴向為世第一法。《成唯識》云「此四善根亦勝解行攝。」此文為證雖不分明，玄奘三藏意存此釋。一云：四加行中世第一攝，故真諦翻《攝大乘》云「如須陀洹道前有四方便，菩薩亦爾有四方便，謂四十心。」若依此釋，則無五位，地前四十心皆加行故。餘約四位十三住等，並如〈十住品〉明。上來多是大乘初門，接引二乘，擬議彼立四善根故。有說三賢總為趣聖方便，不分資糧加行遠近。此據終說。有言：一切行位都不可說。此約頓顯真性而說。若依當部，一位之中頓攝諸位不礙前後，而位滿處即是因圓。約圓教說，然與前教相參，應成四句：一唯約相，如前諸教；二唯約自體，如前頓說；三以體從相、四以性融相，此二即當今文。謂以性隨相，性不差而位歷然；以性融相，相不壞而常相即故。下一一位中具一切位，非但融因亦常融果，融果之因方是真因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四定位者，若約資糧等五，諸說不同。一云：此迴向位，是修大乘順解脫分資糧位終，從十信來皆資糧故，十迴向後別立加行故。《莊嚴論》說：行盡一僧祇長養信令增上，增上修達分善根。又《成唯識》第九云「初無數劫福智資糧順解脫分既圓滿已，為入見道住唯識性，復修加行。」《雜集》十一亦同此說。有云：此十迴向是加行位。復有二說。一云：四順決擇分中是後二攝，謂十解為煖、十行為頂、前九迴向為忍、第十迴向為世第一法。《成唯識》云「此四善根亦勝解行攝。」此文為證雖不分明，玄奘三藏意存此釋。一云：四加行中世第一攝，故真諦翻《攝大乘》云「如須陀洹道前有四方便，菩薩亦爾有四方便，謂四十心。」若依此釋，則無五位，地前四十心皆加行故。餘約四位十三住等，並如〈十住品〉明。上來多是大乘初門，接引二乘，擬議彼立四善根故。有說三賢總為趣聖方便，不分資糧加行遠近。此據終說。有言：一切行位都不可說。此約頓顯真性而說。若依當部，一位之中頓攝諸位不礙前後，而位滿處即是因圓。約圓教說，然與前教相參，應成四句：一唯約相，如前諸教；二唯約自體，如前頓說；三以體從相、四以性融相，此二即當今文。謂以性隨相，性不差而位歷然；以性融相，相不壞而常相即故。下一一位中具一切位，非但融因亦常融果，融果之因方是真因。

第五行法差別者，行隨位別，亦有圓融及寄法差別。若對前教亦成四句，準位應知。有以十向配於十度，隨勝受名，雖位位所迴皆具諸度，以名收之亦有理在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五行法差別者，行隨位別，亦有圓融及寄法差別。若對前教亦成四句，準位應知。有以十向配於十度，隨勝受名，雖位位所迴皆具諸度，以名收之亦有理在。

四結數引證，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四結數引證，可知。

第五「佛子云何」下說分。說十迴向即為十段，一一段中皆先長行、後明偈頌。長行中各二：初位行、後位果。有不具者，至文當知。位行中各三：初牒名徵起、二依徵廣釋、三依釋結名。文處可見。今初迴向文缺位果。於位行中先牒名者，具如本分。又《本業》云「常以無相心中，常行六道而入果報，不受而受諸受，迴易轉化，故名救護」等。二廣釋中二：先明所迴善根、後「修善根時」下正明迴向。今初。古人名此以為行體。若順前名，救護眾生是悲，離眾生相為智，則以悲智為其行體。以是初行故，將總體以為別體。若以為欲迴向故修諸善根，即彼善根亦得稱體。古義依此。後正明迴向中二：先明隨相迴向、後「我應如日」下明離相迴向。前即迴向眾生及與菩提，釋救護眾生；後即迴向實際，釋離眾生相。前中二，先總明，令物離苦至究竟菩提，即雙明慈悲及二迴向；後「菩薩摩訶薩」下別顯文，分為四：一利樂救護、二「佛子菩薩於非親友」下受惱救護、三「佛子菩薩見諸眾生」下代苦救護、四「佛子菩薩以諸善根正迴向」下逈拔救護。初中三：一總標、二「我當」下別顯、三「佛子」下總結。今初。晉無菩薩等言，而有復作是念之語，彌顯前已迴向。別顯中，文有十句：初離苦果；二離苦因；三通因果，五怖畏中含三道故。上三通於深淺，後七唯約究竟。四得菩提；五得涅槃；六滅煩惱之源根本不覺，若滅此者如天之大明；七滅所知之闇，故云一切無明即觸事不了者，若滅於此，如人執炬，委悉而照；八令得解脫故，《涅槃》云澄渟清淨即真解脫，已脫重昏故云燈也。九令證法身，故言真法。十令成般若，無二礙智亦是權實無礙之智。三結中，以前十句有通淺深，故令究竟得一大事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「佛子云何」下說分。說十迴向即為十段，一一段中皆先長行、後明偈頌。長行中各二：初位行、後位果。有不具者，至文當知。位行中各三：初牒名徵起、二依徵廣釋、三依釋結名。文處可見。今初迴向文缺位果。於位行中先牒名者，具如本分。又《本業》云「常以無相心中，常行六道而入果報，不受而受諸受，迴易轉化，故名救護」等。二廣釋中二：先明所迴善根、後「修善根時」下正明迴向。今初。古人名此以為行體。若順前名，救護眾生是悲，離眾生相為智，則以悲智為其行體。以是初行故，將總體以為別體。若以為欲迴向故修諸善根，即彼善根亦得稱體。古義依此。後正明迴向中二：先明隨相迴向、後「我應如日」下明離相迴向。前即迴向眾生及與菩提，釋救護眾生；後即迴向實際，釋離眾生相。前中二，先總明，令物離苦至究竟菩提，即雙明慈悲及二迴向；後「菩薩摩訶薩」下別顯文，分為四：一利樂救護、二「佛子菩薩於非親友」下受惱救護、三「佛子菩薩見諸眾生」下代苦救護、四「佛子菩薩以諸善根正迴向」下逈拔救護。初中三：一總標、二「我當」下別顯、三「佛子」下總結。今初。晉無菩薩等言，而有復作是念之語，彌顯前已迴向。別顯中，文有十句：初離苦果；二離苦因；三通因果，五怖畏中含三道故。上三通於深淺，後七唯約究竟。四得菩提；五得涅槃；六滅煩惱之源根本不覺，若滅此者如天之大明；七滅所知之闇，故云一切無明即觸事不了者，若滅於此，如人執炬，委悉而照；八令得解脫故，《涅槃》云澄渟清淨即真解脫，已脫重昏故云燈也。九令證法身，故言真法。十令成般若，無二礙智亦是權實無礙之智。三結中，以前十句有通淺深，故令究竟得一大事。

第二受惱救護中二：先明受惱之相、後「佛子菩薩摩訶薩以諸佛法」下明迴向之相。前中亦二：先法、後喻。法中，有標、徵、釋，可知。後喻中，有二喻：先大海不變喻，喻遇惡緣不變本心。海喻菩薩，器量大故。眾毒，喻惡眾生。不變，喻菩薩不亂。二日輪普照喻，喻遇惡不息利益。於中三：初喻、次合、後徵釋。喻中略有其二：先日輪具德、後遇緣不息。有十一惡緣，合中具合。先合具德，舉其十德以合於日，影顯於日亦具十德。一福德之輪已圓、二智用深廣難測、三正念游空無有高下、四慈風運用不退不疲、五圓福智輪顯照空法、六三乘山谷普照無私、七使目覩萬像了真俗之義、八使居自乘業以智成辦、九常為利益晝夜無休、十無器生盲亦不語捨。後「不以眾生」下合非緣不阻，於中有四，不以具合十一事。初一不以通合生盲，先正合、後「但以」下反合。故〈出現品〉云「無信無解、毀戒毀見」等，皆名生盲。若別合者，弊惡合生盲，邪見合乾城，令人妄謂為實故。瞋濁合修羅手，日為帝釋先鋒，彼瞋故覆障。次不知思合閻浮樹崇巖邃谷。次「不以凡愚」下合前塵霧烟雲，以彼能遍空，猶彼凡愚同一處住。後「不以眾生數起」下合前時節改變，謂頻起過惑乍善乍惡，如彼晝夜陰陽失度等。三「何以」下徵釋中，先徵意云：何以惡不厭捨？釋意云：悲智均故。文中二：初喻、後合。合中二：初總合、後「不但」下別合。於中二：初以大悲合日，惡是其境。本為一切，豈獨揀於惡人？如日普益，寧復棄於槁木？二「如是」已下以智合日，善惡均照故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二受惱救護中二：先明受惱之相、後「佛子菩薩摩訶薩以諸佛法」下明迴向之相。前中亦二：先法、後喻。法中，有標、徵、釋，可知。後喻中，有二喻：先大海不變喻，喻遇惡緣不變本心。海喻菩薩，器量大故。眾毒，喻惡眾生。不變，喻菩薩不亂。二日輪普照喻，喻遇惡不息利益。於中三：初喻、次合、後徵釋。喻中略有其二：先日輪具德、後遇緣不息。有十一惡緣，合中具合。先合具德，舉其十德以合於日，影顯於日亦具十德。一福德之輪已圓、二智用深廣難測、三正念游空無有高下、四慈風運用不退不疲、五圓福智輪顯照空法、六三乘山谷普照無私、七使目覩萬像了真俗之義、八使居自乘業以智成辦、九常為利益晝夜無休、十無器生盲亦不語捨。後「不以眾生」下合非緣不阻，於中有四，不以具合十一事。初一不以通合生盲，先正合、後「但以」下反合。故〈出現品〉云「無信無解、毀戒毀見」等，皆名生盲。若別合者，弊惡合生盲，邪見合乾城，令人妄謂為實故。瞋濁合修羅手，日為帝釋先鋒，彼瞋故覆障。次不知思合閻浮樹崇巖邃谷。次「不以凡愚」下合前塵霧烟雲，以彼能遍空，猶彼凡愚同一處住。後「不以眾生數起」下合前時節改變，謂頻起過惑乍善乍惡，如彼晝夜陰陽失度等。三「何以」下徵釋中，先徵意云：何以惡不厭捨？釋意云：悲智均故。文中二：初喻、後合。合中二：初總合、後「不但」下別合。於中二：初以大悲合日，惡是其境。本為一切，豈獨揀於惡人？如日普益，寧復棄於槁木？二「如是」已下以智合日，善惡均照故。

第二明迴向之相，中二：先辨迴向之心、後「佛子」下辨迴向之願。前中，依悲智心行迴向故，於中二：先緣境廣大，上等佛心，即以圓覺因果之法為所緣境。圓明可貴，所以稱寶。後「菩薩如是」下悲成利樂，下救物心。於中，先牒前起；後生二種心：一於上等佛，得淨信心；二下與眾生同大悲體。由依此二，成甚深等十心：一契理故、二自慶慶他故、三離過故、四超二乘故、五定樂相應故，餘五可知。「普為」已下結其所用。心順口故，名為真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明迴向之相，中二：先辨迴向之心、後「佛子」下辨迴向之願。前中，依悲智心行迴向故，於中二：先緣境廣大，上等佛心，即以圓覺因果之法為所緣境。圓明可貴，所以稱寶。後「菩薩如是」下悲成利樂，下救物心。於中，先牒前起；後生二種心：一於上等佛，得淨信心；二下與眾生同大悲體。由依此二，成甚深等十心：一契理故、二自慶慶他故、三離過故、四超二乘故、五定樂相應故，餘五可知。「普為」已下結其所用。心順口故，名為真實。

第二正辨迴向之願。文中二：先願眾生令成法器、二「又作」下令得法圓滿。於中四：一總舉遇緣得法；二「於諸佛」下成自分德滿，七財者即十藏前七；三「於諸佛所常隨」下勝進德圓；四「令一切」下明得果滿，先標佛樂，下二句釋，故第三迴向略明十種樂，謂不可思議佛所住樂等。又〈不思議法品〉略明十種無量住，謂常住大悲等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正辨迴向之願。文中二：先願眾生令成法器、二「又作」下令得法圓滿。於中四：一總舉遇緣得法；二「於諸佛」下成自分德滿，七財者即十藏前七；三「於諸佛所常隨」下勝進德圓；四「令一切」下明得果滿，先標佛樂，下二句釋，故第三迴向略明十種樂，謂不可思議佛所住樂等。又〈不思議法品〉略明十種無量住，謂常住大悲等。

第三代苦救護中，文分為三：初總明代苦迴向、二「復作是念我所修行」下別明迴向之心、三「佛子菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向所謂隨宜」下總結成益。今初，分二：初明先救重苦、後「菩薩爾時作是念言」下念遍救諸苦。今初，有二：先見苦興悲，心堅不退。堅有七相，謂不捨所行、不避苦事、不驚忽至、不怖迷倒、不退大悲、多苦不怯、長苦無厭。二「何以」下徵以釋成。徵有二意。一云：生自造苦，何干菩薩，而欲代之？二云：劇苦難堪，何為不厭？釋意云：本願荷故。逢苦若厭，焉能荷負？二念遍救諸苦中二：先救八苦、八難等苦，故有諸言：隨業流轉是業繫苦，邪見無智是愚癡苦。「我應」已下起救之心。二「又諸眾生」下救迷四諦苦。文中分二：初念苦境、二「菩薩見」下正興悲救。今初，於中先不知集，謂癡愛為本是煩惱道。「染著」已下明其業道，為有造行故名染著。隨業入苦，如彼鳥獸因食愛故入於籠檻。作魔業行，明有惡業。福智都盡，明無善業。次常懷疑惑，無生道見滅之因，故不見安隱圓寂，不知出離道諦，在於生死苦諦。二興悲救中，起大悲心者，令脫苦集故。大饒益心者，令得清淨滅道故。故用善根迴向。大迴向經者，賢首云：「如圓教所說，普賢迴向故。」然藏內有《大迴向經》，此教最初，不應指彼。若結集從簡，於理可然。第二別明代苦迴向之心中有五復念，前三明代苦之心、後二明迴向之心。今初，即分為三：初明一向普救，無自為心；次眾苦備受，無懈怠心；三決志保護，無虛妄心。初文可知。二中復二：先正明、後徵釋。今初。言大壑者，如尾閭壑，飲縮眾生無暫已故。後徵釋中，先徵意云：何以獨為眾生備受眾苦，復勤修耶？釋云：一身之苦令多解脫，故願自受。顯悲之深。問：眾生之苦，自業所招、自心所變，云何菩薩而能代耶？答：通論代苦，有其七義：一以苦自要，增悲念故。《瑜伽》四十九「問云：菩薩從勝解行地隨入淨勝意樂地時，云何超過諸惡趣」等。此問菩薩云何自離惡趣，下答文廣，意云：謂菩薩於世間清淨靜慮已善積資糧，於多苦有情修習哀愍，無餘思惟。由此修習故，得哀愍意樂及悲意樂，為利惡趣有情誓處惡趣如己舍宅，設住惡趣能證菩提亦能忍受，為除物苦願身代受，令彼惡業永不現行，一切善業常得現行。由此悲願力故，一切惡趣諸煩惱品所有麁重，於自所依皆得除遣，得入初地。釋曰：約此但有悲願意樂，身不能代，由悲決定自獲勝益。二約菩薩本為利生求法苦行已名為代，後能為物為增上緣亦名代受。三約菩薩留惑同事受有苦身，為生說法令不造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三代苦救護中，文分為三：初總明代苦迴向、二「復作是念我所修行」下別明迴向之心、三「佛子菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向所謂隨宜」下總結成益。今初，分二：初明先救重苦、後「菩薩爾時作是念言」下念遍救諸苦。今初，有二：先見苦興悲，心堅不退。堅有七相，謂不捨所行、不避苦事、不驚忽至、不怖迷倒、不退大悲、多苦不怯、長苦無厭。二「何以」下徵以釋成。徵有二意。一云：生自造苦，何干菩薩，而欲代之？二云：劇苦難堪，何為不厭？釋意云：本願荷故。逢苦若厭，焉能荷負？二念遍救諸苦中二：先救八苦、八難等苦，故有諸言：隨業流轉是業繫苦，邪見無智是愚癡苦。「我應」已下起救之心。二「又諸眾生」下救迷四諦苦。文中分二：初念苦境、二「菩薩見」下正興悲救。今初，於中先不知集，謂癡愛為本是煩惱道。「染著」已下明其業道，為有造行故名染著。隨業入苦，如彼鳥獸因食愛故入於籠檻。作魔業行，明有惡業。福智都盡，明無善業。次常懷疑惑，無生道見滅之因，故不見安隱圓寂，不知出離道諦，在於生死苦諦。二興悲救中，起大悲心者，令脫苦集故。大饒益心者，令得清淨滅道故。故用善根迴向。大迴向經者，賢首云：「如圓教所說，普賢迴向故。」然藏內有《大迴向經》，此教最初，不應指彼。若結集從簡，於理可然。第二別明代苦迴向之心中有五復念，前三明代苦之心、後二明迴向之心。今初，即分為三：初明一向普救，無自為心；次眾苦備受，無懈怠心；三決志保護，無虛妄心。初文可知。二中復二：先正明、後徵釋。今初。言大壑者，如尾閭壑，飲縮眾生無暫已故。後徵釋中，先徵意云：何以獨為眾生備受眾苦，復勤修耶？釋云：一身之苦令多解脫，故願自受。顯悲之深。問：眾生之苦，自業所招、自心所變，云何菩薩而能代耶？答：通論代苦，有其七義：一以苦自要，增悲念故。《瑜伽》四十九「問云：菩薩從勝解行地隨入淨勝意樂地時，云何超過諸惡趣」等。此問菩薩云何自離惡趣，下答文廣，意云：謂菩薩於世間清淨靜慮已善積資糧，於多苦有情修習哀愍，無餘思惟。由此修習故，得哀愍意樂及悲意樂，為利惡趣有情誓處惡趣如己舍宅，設住惡趣能證菩提亦能忍受，為除物苦願身代受，令彼惡業永不現行，一切善業常得現行。由此悲願力故，一切惡趣諸煩惱品所有麁重，於自所依皆得除遣，得入初地。釋曰：約此但有悲願意樂，身不能代，由悲決定自獲勝益。二約菩薩本為利生求法苦行已名為代，後能為物為增上緣亦名代受。三約菩薩留惑同事受有苦身，為生說法令不造

苦因，因亡果喪亦名代受。四設有眾生欲造無間等業，菩薩化止不從遂斷其命，菩薩自受惡趣苦報，令彼得免無間大苦，名為代受。此依梁《攝論》第十一說，《涅槃》仙預國王亦同此義，非唯意樂而已。五由菩薩初修正願為生受苦，至究竟位願成自在，常在惡趣救代眾生，如地藏菩薩及現莊嚴王等，乃至饑世身為大魚，皆其類也。或以光明照觸、或神力冥加，其事非一。六由菩薩此願契同真如，彼眾生苦即同如性，以同如之願還潛至即真之苦，依此融通亦名代也。七由普賢以法界為身，一切眾生皆是法界，即眾生受苦常是菩薩，故名為代。上來七義，初但意樂，次二但約為增上緣，四五二義實能身代，六七二義理觀融通。問：若依四五二義應能普代，何故猶有眾生受苦？答：此有三義。一有緣無緣故，與菩薩有緣則可代也；二業有定不定故，不定者可代；三若受苦有益，菩薩令受，方能究竟得離苦故。如父母教子、付嚴師令治，如是密益非凡小所知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦因，因亡果喪亦名代受。四設有眾生欲造無間等業，菩薩化止不從遂斷其命，菩薩自受惡趣苦報，令彼得免無間大苦，名為代受。此依梁《攝論》第十一說，《涅槃》仙預國王亦同此義，非唯意樂而已。五由菩薩初修正願為生受苦，至究竟位願成自在，常在惡趣救代眾生，如地藏菩薩及現莊嚴王等，乃至饑世身為大魚，皆其類也。或以光明照觸、或神力冥加，其事非一。六由菩薩此願契同真如，彼眾生苦即同如性，以同如之願還潛至即真之苦，依此融通亦名代也。七由普賢以法界為身，一切眾生皆是法界，即眾生受苦常是菩薩，故名為代。上來七義，初但意樂，次二但約為增上緣，四五二義實能身代，六七二義理觀融通。問：若依四五二義應能普代，何故猶有眾生受苦？答：此有三義。一有緣無緣故，與菩薩有緣則可代也；二業有定不定故，不定者可代；三若受苦有益，菩薩令受，方能究竟得離苦故。如父母教子、付嚴師令治，如是密益非凡小所知。

第三決志保護中二：先正明、後徵釋。徵意云：云何不捨？何名不虛？釋有二意：一異小乘，不自為故。二「亦不為」下明異凡夫著欲過故。文中三：初正明不求。二徵釋所以。所以不求者，見多過故。文中體即是苦，復能生苦，近障天樂，況大菩提惑習雙亡。今言婬欲即是道者，善須得意。三「菩薩如是」下結成前義。第二有二復念，明迴向之心。即分為二：初念令彼得樂、後念身為保護。今初。乘前欲苦，故令得樂。文有十句，初總、餘別。別中，前八涅槃、後一菩提。於涅槃中，一住涅槃能建大事，名為利益；二滅心數；三證無為；四無能所；五相不能遷；六廣無分量；七生死真性即是涅槃故無所捨，智冥真理是以不退；八一得永常湛然不滅。依《解節經》說有五樂：一出家樂，脫家難故；二遠離樂，以斷欲得初禪故；三寂靜樂，二禪為首，覺觀息故；四菩提樂，於法如實覺故；五涅槃樂，息化入無餘故。彼通人天，今唯究竟，會釋可知。二保護中，初示安隱道令得菩提，名知實義；後「又於」下令度生死海得大涅槃，名到彼岸。第三總結成益中，初總標、「所謂」下別顯。別中，初句救護，餘皆成益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三決志保護中二：先正明、後徵釋。徵意云：云何不捨？何名不虛？釋有二意：一異小乘，不自為故。二「亦不為」下明異凡夫著欲過故。文中三：初正明不求。二徵釋所以。所以不求者，見多過故。文中體即是苦，復能生苦，近障天樂，況大菩提惑習雙亡。今言婬欲即是道者，善須得意。三「菩薩如是」下結成前義。第二有二復念，明迴向之心。即分為二：初念令彼得樂、後念身為保護。今初。乘前欲苦，故令得樂。文有十句，初總、餘別。別中，前八涅槃、後一菩提。於涅槃中，一住涅槃能建大事，名為利益；二滅心數；三證無為；四無能所；五相不能遷；六廣無分量；七生死真性即是涅槃故無所捨，智冥真理是以不退；八一得永常湛然不滅。依《解節經》說有五樂：一出家樂，脫家難故；二遠離樂，以斷欲得初禪故；三寂靜樂，二禪為首，覺觀息故；四菩提樂，於法如實覺故；五涅槃樂，息化入無餘故。彼通人天，今唯究竟，會釋可知。二保護中，初示安隱道令得菩提，名知實義；後「又於」下令度生死海得大涅槃，名到彼岸。第三總結成益中，初總標、「所謂」下別顯。別中，初句救護，餘皆成益。

第四迴拔救護。謂孤標大志，普為眾生而無冀望。文中二：先喻、後合。喻中有二：一獨照喻、二「又諸」下成益喻。法合亦二：先合獨照；後「修習」下合前成益，即正顯迴向。初之一句通其二勢：一成前二標、後「所謂」下別顯。文有十句，初總、餘別。照謂照機顧復之義，見於《毛詩》，餘文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四迴拔救護。謂孤標大志，普為眾生而無冀望。文中二：先喻、後合。喻中有二：一獨照喻、二「又諸」下成益喻。法合亦二：先合獨照；後「修習」下合前成益，即正顯迴向。初之一句通其二勢：一成前二標、後「所謂」下別顯。文有十句，初總、餘別。照謂照機顧復之義，見於《毛詩》，餘文可知。

第二大段「我應如日普照一切」下離相迴向。於中二：先以忘機之智導前大悲令成無緣、後「安置」下正明大智離眾生相。今初。功高二儀而不仁、明踰日月而彌昏，故於中先正明無私。不求恩故，能容受惡。為普照故，不以一惡而捨眾多。設盡背恩尚無嫌恨，豈況一耶？後「善根雖少」下顯成廣大。大智導悲能普緣故，如聲入角小亦遠聞。第二正明離相迴向，謂向實際。然一一隨相皆具如下諸句離相，說有前後，行在一心。文分為二：先正明離相、後「菩薩如是」下總結成益。前中義雖總通，且取文便略分為二：先會前迴向眾生明入實際、後「以如是等」下會前迴向菩提明入實際。然入實際即事理無礙，故前段亦明不離蘊等，後段亦明離我我所。前中二：先廣明離善根迴向之相、二「解一切」下雙結二相。前中有二十一迴向，分四：初十四句離所取相、次二句離能取想、三一句離能詮名言、四有四句顯如如理。由離妄想成正智故，令前名相皆即如如。今初，初總、餘別。總謂令所向眾生契同所向實際，故名安置實際，即法性性自無著。別中二：前十入理、後三離過。今初。初句遣所向眾生，了自性故不著，凝然不動隨緣不變。二遣能迴悲願，不依於悲、不取願相。三遣所迴善根。四遣所獲果報。五六二句雙明起行之身及所向眾生之相，即真故不著、即俗故不壞。七遣所成業行。八遣所得報相。上四遣體。九總顯諸事能成因緣。十總明前事從緣所起，明上迴向不出前十，由後二句故無性，無性故即法性，故無所著。後三離過：一不著虛名、二不著報處、三敬養等名虛妄法。二離能取想中，初句對所說能、後句別無三倒。謂於前諸事，起心分別常無常等，名為心倒。於常等境取分齊相，名為想倒。於相執實，名為見倒。翻背正信，立以倒名。翻上名為不起三倒，故《大品》十七「彌勒語須菩提言：『新發意菩薩隨喜諸佛及佛弟子善根已，迴向菩提，云何不墮想心見倒？』須菩提言：『於彼善根心不生想，用此心迴向菩提，於此迴向心亦不生心想。如是迴向則非想倒、心倒、見倒。若取相迴向，為想心見倒。』」〈光明覺品〉云「若於一切智，發生迴向心，見心無有生，當獲大名稱。」此亦無三倒也。若依《大般若》第二會〈隨喜迴向品〉意，則上諸事皆盡滅離變，此中何者是諸事耶？若菩薩知此一切，乃至菩提皆無所有，而復能行隨喜迴向，則非想心見倒，以無所得為方便故。然小乘或說想心見三次第而起，或說一時義分前後，心想非倒，由見亂故立以倒名。雖諸說一同，皆六識建立。若大乘中亦有多說。一云：依七識心義分，三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二大段「我應如日普照一切」下離相迴向。於中二：先以忘機之智導前大悲令成無緣、後「安置」下正明大智離眾生相。今初。功高二儀而不仁、明踰日月而彌昏，故於中先正明無私。不求恩故，能容受惡。為普照故，不以一惡而捨眾多。設盡背恩尚無嫌恨，豈況一耶？後「善根雖少」下顯成廣大。大智導悲能普緣故，如聲入角小亦遠聞。第二正明離相迴向，謂向實際。然一一隨相皆具如下諸句離相，說有前後，行在一心。文分為二：先正明離相、後「菩薩如是」下總結成益。前中義雖總通，且取文便略分為二：先會前迴向眾生明入實際、後「以如是等」下會前迴向菩提明入實際。然入實際即事理無礙，故前段亦明不離蘊等，後段亦明離我我所。前中二：先廣明離善根迴向之相、二「解一切」下雙結二相。前中有二十一迴向，分四：初十四句離所取相、次二句離能取想、三一句離能詮名言、四有四句顯如如理。由離妄想成正智故，令前名相皆即如如。今初，初總、餘別。總謂令所向眾生契同所向實際，故名安置實際，即法性性自無著。別中二：前十入理、後三離過。今初。初句遣所向眾生，了自性故不著，凝然不動隨緣不變。二遣能迴悲願，不依於悲、不取願相。三遣所迴善根。四遣所獲果報。五六二句雙明起行之身及所向眾生之相，即真故不著、即俗故不壞。七遣所成業行。八遣所得報相。上四遣體。九總顯諸事能成因緣。十總明前事從緣所起，明上迴向不出前十，由後二句故無性，無性故即法性，故無所著。後三離過：一不著虛名、二不著報處、三敬養等名虛妄法。二離能取想中，初句對所說能、後句別無三倒。謂於前諸事，起心分別常無常等，名為心倒。於常等境取分齊相，名為想倒。於相執實，名為見倒。翻背正信，立以倒名。翻上名為不起三倒，故《大品》十七「彌勒語須菩提言：『新發意菩薩隨喜諸佛及佛弟子善根已，迴向菩提，云何不墮想心見倒？』須菩提言：『於彼善根心不生想，用此心迴向菩提，於此迴向心亦不生心想。如是迴向則非想倒、心倒、見倒。若取相迴向，為想心見倒。』」〈光明覺品〉云「若於一切智，發生迴向心，見心無有生，當獲大名稱。」此亦無三倒也。若依《大般若》第二會〈隨喜迴向品〉意，則上諸事皆盡滅離變，此中何者是諸事耶？若菩薩知此一切，乃至菩提皆無所有，而復能行隨喜迴向，則非想心見倒，以無所得為方便故。然小乘或說想心見三次第而起，或說一時義分前後，心想非倒，由見亂故立以倒名。雖諸說一同，皆六識建立。若大乘中亦有多說。一云：依七識心義分，三

倒謂七識妄心，性是乖理顛倒之法，名為心倒。依是心故便有一切妄境界生，如依夢心有夢境起，即於彼境妄取其相，說為想倒。於所取法執實分明，說為見倒。依此三倒，於為無為境起常無常等八種顛倒。諸宗異說，恐厭繁文。三離能詮名。四有四句顯如如者，前明妄空一切皆空，此彰實有一切妙有。又即前之空是此之實，二義不二為真法印，是即妄取迴向菩薩不有，真實迴向菩薩不無。文有四句：初總顯實性、次別約眾生、三印諸事善、四心絕貪求。第二雙結者，一句結所迴善根。善根可以獨修，但云種植。一句結迴向行。迴向必有能所，故觀無二。如此則德本不生、惑本不滅。又惑累寂然不生、真德湛然不滅。第二會前迴向菩提入實際者，又前明隨相、次辨離相，欲顯此二同時，故雙非即離。文中三：初結前生後、二「非即」下法喻釋成、三「離我」下結成迴向。今初。由前離相所行清淨，故順出世無上菩提。而言二者，善根迴向世與出世，若有若無、若即若離皆名為二，今並無之。二釋成中，先法、後喻。法中二對：初以所迴善根對能迴行願，辨非即離，明因中無二。初句業非迴向，能所別故。次句不離，離業無可迴故。亦同《淨名》布施迴向一切智為二，布施性即是迴向一切智性。故不離斯為不二，非即故無不二也。後對因果相望，初句果不即因、後句離因無果，文影略耳，理應因果各有非即離義。後喻中，乘光發影及水月之影皆緣生無性，非即非離，故云清淨。初二句以因對報，報通十地故；後二句以報對果。三結成迴向者，能迴之我、所迴我所，若隨若離並稱動亂。今照而常寂故，離斯分別而不壞相，故名方便。第二總結成益者，由隨離不二，故成無礙離過之益。及第三結名，文並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 倒謂七識妄心，性是乖理顛倒之法，名為心倒。依是心故便有一切妄境界生，如依夢心有夢境起，即於彼境妄取其相，說為想倒。於所取法執實分明，說為見倒。依此三倒，於為無為境起常無常等八種顛倒。諸宗異說，恐厭繁文。三離能詮名。四有四句顯如如者，前明妄空一切皆空，此彰實有一切妙有。又即前之空是此之實，二義不二為真法印，是即妄取迴向菩薩不有，真實迴向菩薩不無。文有四句：初總顯實性、次別約眾生、三印諸事善、四心絕貪求。第二雙結者，一句結所迴善根。善根可以獨修，但云種植。一句結迴向行。迴向必有能所，故觀無二。如此則德本不生、惑本不滅。又惑累寂然不生、真德湛然不滅。第二會前迴向菩提入實際者，又前明隨相、次辨離相，欲顯此二同時，故雙非即離。文中三：初結前生後、二「非即」下法喻釋成、三「離我」下結成迴向。今初。由前離相所行清淨，故順出世無上菩提。而言二者，善根迴向世與出世，若有若無、若即若離皆名為二，今並無之。二釋成中，先法、後喻。法中二對：初以所迴善根對能迴行願，辨非即離，明因中無二。初句業非迴向，能所別故。次句不離，離業無可迴故。亦同《淨名》布施迴向一切智為二，布施性即是迴向一切智性。故不離斯為不二，非即故無不二也。後對因果相望，初句果不即因、後句離因無果，文影略耳，理應因果各有非即離義。後喻中，乘光發影及水月之影皆緣生無性，非即非離，故云清淨。初二句以因對報，報通十地故；後二句以報對果。三結成迴向者，能迴之我、所迴我所，若隨若離並稱動亂。今照而常寂故，離斯分別而不壞相，故名方便。第二總結成益者，由隨離不二，故成無礙離過之益。及第三結名，文並可知。

第二「爾時」下重頌，分二：先敘儀意，於中初後二句說儀、入深句義者說依。「以無量」下亦是說依，依此說故；亦說所為，為此說故。後正陳偈詞。二十八偈分二：前八偈半頌所迴善根。前六四等：一慈；二悲；一偈半喜；一偈半捨，如地無心故；一偈結其普遍。後二偈半明六度。後「如是」下十九偈半頌迴向行，分二：前七偈半頌隨相，初一偈半頌利樂迴向、後六頌代苦迴向。餘略不頌。「未曾」下十二偈頌前離相，於中二：前五頌正明離相、後「十方」下七偈頌前成益，文並可知(自下入第二十四經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時」下重頌，分二：先敘儀意，於中初後二句說儀、入深句義者說依。「以無量」下亦是說依，依此說故；亦說所為，為此說故。後正陳偈詞。二十八偈分二：前八偈半頌所迴善根。前六四等：一慈；二悲；一偈半喜；一偈半捨，如地無心故；一偈結其普遍。後二偈半明六度。後「如是」下十九偈半頌迴向行，分二：前七偈半頌隨相，初一偈半頌利樂迴向、後六頌代苦迴向。餘略不頌。「未曾」下十二偈頌前離相，於中二：前五頌正明離相、後「十方」下七偈頌前成益，文並可知(自下入第二十四經)。

第二不壞迴向。長行中二：先位行、後位果。位行中三，謂牒、釋、結。今初，牒名徵起。謂於諦寶等十種勝境，深信堅固，得不壞名。然十表無盡，信通事理。故《本業》云「觀一切法但有用、但有名，念念不住，故名不壞。」是知善根迴向皆通事事無礙，方真不壞耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二不壞迴向。長行中二：先位行、後位果。位行中三，謂牒、釋、結。今初，牒名徵起。謂於諦寶等十種勝境，深信堅固，得不壞名。然十表無盡，信通事理。故《本業》云「觀一切法但有用、但有名，念念不住，故名不壞。」是知善根迴向皆通事事無礙，方真不壞耳。

第二「佛子」下，依徵廣釋中三：初舉所迴善根、二辨迴向之行、三明迴向所為。今初，分二：先明起不壞信、後「佛子」下依信種善。今初。十句不出三寶四信，初句佛寶、次句僧寶、餘皆法寶。於中，初句是總，兼含理法；餘七句別。別中，初一教法。次四行法：一大悲行；二惡止善行，行亦攝於戒；三迴向行；四近友行。次一果法。後一重舉行法，意欲總包其中理法，即信真如。第二依信種善根中二：先種善根、後「令菩提」下長菩薩道，有十句，初總、餘別，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子」下，依徵廣釋中三：初舉所迴善根、二辨迴向之行、三明迴向所為。今初，分二：先明起不壞信、後「佛子」下依信種善。今初。十句不出三寶四信，初句佛寶、次句僧寶、餘皆法寶。於中，初句是總，兼含理法；餘七句別。別中，初一教法。次四行法：一大悲行；二惡止善行，行亦攝於戒；三迴向行；四近友行。次一果法。後一重舉行法，意欲總包其中理法，即信真如。第二依信種善根中二：先種善根、後「令菩提」下長菩薩道，有十句，初總、餘別，可知。

第二「菩薩摩訶薩以如是等善根」下明迴向行，中二：先將善根迴向、後將勝報迴向。前中，即雙向眾生、菩提。文中又二：初正明迴向、後「菩薩如是積集」下結成。今初，先總明迴向菩提之果、「願常」下別明迴向成得果之因。文有十句：初三行緣、次二行因、後五所成之行。初成利他行，即迴向眾生意；次三自利；後一通二利。二結成中九句：前三通顯收攝，亦是聞慧，一積一至多、二令至究竟、三隨一使增；次四皆思慧；後二修慧起行為修習，相應為安住。二「菩薩摩訶薩如是積集諸善根已」下將勝報迴向，謂依迴向得報，復將迴向通向三處。文中二：先明所迴善根、二「如是修習無量功德」下顯迴向行。今初，又二：先結前生後、後「於念念」下正明供佛善根。於中又二：先總標、後「以阿僧祇」下廣顯。今初，言如其所應者，有二義：一隨何所要，如應即供；二稱佛境界所應之供，謂不以稱法界之供，不能供稱法界之佛故。二廣顯中四：一廣列供事、二明供佛、三顯供意、四結分齊。今初，廣列供事，有六十七句，為六：初二十句雜門，明內外之供；下皆純門，二座、三經行處、四宮殿、五樹嚴、六嚴宮殿，亦純雜無礙，可知。二「佛子」下明供佛，中二：先供現佛、後「一一」下明供舍利。三「為令一切」下明供意，有十一句，可知。四「如是供養現在」下結供分齊，謂非唯如上所列，故云不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「菩薩摩訶薩以如是等善根」下明迴向行，中二：先將善根迴向、後將勝報迴向。前中，即雙向眾生、菩提。文中又二：初正明迴向、後「菩薩如是積集」下結成。今初，先總明迴向菩提之果、「願常」下別明迴向成得果之因。文有十句：初三行緣、次二行因、後五所成之行。初成利他行，即迴向眾生意；次三自利；後一通二利。二結成中九句：前三通顯收攝，亦是聞慧，一積一至多、二令至究竟、三隨一使增；次四皆思慧；後二修慧起行為修習，相應為安住。二「菩薩摩訶薩如是積集諸善根已」下將勝報迴向，謂依迴向得報，復將迴向通向三處。文中二：先明所迴善根、二「如是修習無量功德」下顯迴向行。今初，又二：先結前生後、後「於念念」下正明供佛善根。於中又二：先總標、後「以阿僧祇」下廣顯。今初，言如其所應者，有二義：一隨何所要，如應即供；二稱佛境界所應之供，謂不以稱法界之供，不能供稱法界之佛故。二廣顯中四：一廣列供事、二明供佛、三顯供意、四結分齊。今初，廣列供事，有六十七句，為六：初二十句雜門，明內外之供；下皆純門，二座、三經行處、四宮殿、五樹嚴、六嚴宮殿，亦純雜無礙，可知。二「佛子」下明供佛，中二：先供現佛、後「一一」下明供舍利。三「為令一切」下明供意，有十一句，可知。四「如是供養現在」下結供分齊，謂非唯如上所列，故云不可盡。

第二「如是修集」下顯迴向行，中三：初迴向之心、二迴向之相、三迴向行成。前中有三：初不離大悲，兼迴向眾生之意；「無有執著」下離妄契真，即離相之意；後「諸佛」下結前生後。二「與諸法性」下迴向之相，兼顯迴向菩提。於中有十一句，前六離相、後五隨相。三「佛子」下迴向行成。於中三：初隨相行成、二「以清淨」下離相行成。三「菩薩如是善巧」下雙結二行無礙。今初，有三：初牒前，由前離相，非唯不礙隨相，亦能成此隨相。次「雖隨」下正顯，文有十句：一由前法性相應故，隨生死而不變；二以入無作成所作故，求一切智未曾退轉；三由捨離想著故，諸有不動；四住多善巧，能度眾生；五永出諸有故，不染有為；六修行不住相故，不失無礙智；七普攝善根故，因緣無盡；八普淨大願故，世法不動；九發菩提心故，具修諸度；十由善根同住故，具足十力。如次配上。後「菩薩如是」下結前生後，即由前最上信解心生。二明離相行成，由前事不礙理，故觸境了如。於中，初一句總、「了一切」下別。別中，初唯心觀成、次「知業」下緣生無性觀成、次「出生」下法眼了真。「具菩薩」下妙行無著，亦如次配前，一了心性故、二業無作故、三不起想故、四行善巧故、五諸有緣生故、六行無住故、七普攝無著故、八諸行廣大故、九了菩提性無有二唯一實故、十由與善根同住故能具菩薩行、十一由最上信解故於無漏白法無有廢捨。若通由前則易可知。三雙結二行無礙以成迴向中，初總，明不迷理惑事、故名善巧思惟；後「不違」下別，皆事理無礙可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「如是修集」下顯迴向行，中三：初迴向之心、二迴向之相、三迴向行成。前中有三：初不離大悲，兼迴向眾生之意；「無有執著」下離妄契真，即離相之意；後「諸佛」下結前生後。二「與諸法性」下迴向之相，兼顯迴向菩提。於中有十一句，前六離相、後五隨相。三「佛子」下迴向行成。於中三：初隨相行成、二「以清淨」下離相行成。三「菩薩如是善巧」下雙結二行無礙。今初，有三：初牒前，由前離相，非唯不礙隨相，亦能成此隨相。次「雖隨」下正顯，文有十句：一由前法性相應故，隨生死而不變；二以入無作成所作故，求一切智未曾退轉；三由捨離想著故，諸有不動；四住多善巧，能度眾生；五永出諸有故，不染有為；六修行不住相故，不失無礙智；七普攝善根故，因緣無盡；八普淨大願故，世法不動；九發菩提心故，具修諸度；十由善根同住故，具足十力。如次配上。後「菩薩如是」下結前生後，即由前最上信解心生。二明離相行成，由前事不礙理，故觸境了如。於中，初一句總、「了一切」下別。別中，初唯心觀成、次「知業」下緣生無性觀成、次「出生」下法眼了真。「具菩薩」下妙行無著，亦如次配前，一了心性故、二業無作故、三不起想故、四行善巧故、五諸有緣生故、六行無住故、七普攝無著故、八諸行廣大故、九了菩提性無有二唯一實故、十由與善根同住故能具菩薩行、十一由最上信解故於無漏白法無有廢捨。若通由前則易可知。三雙結二行無礙以成迴向中，初總，明不迷理惑事、故名善巧思惟；後「不違」下別，皆事理無礙可知。

第三「菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向」下迴向所為。初句總明、後「不斷」下別顯。於中，前離魔業，通一切惡。後魔事業，通一切相，但違法印皆魔事故。故下釋云：以平等印普印諸業則離魔也。餘句可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向」下迴向所為。初句總明、後「不斷」下別顯。於中，前離魔業，通一切惡。後魔事業，通一切相，但違法印皆魔事故。故下釋云：以平等印普印諸業則離魔也。餘句可知。

第二位果，亦如十地調柔等果。文中初牒得時、次「得見」下正辨果相、後「菩薩」下總結所屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二位果，亦如十地調柔等果。文中初牒得時、次「得見」下正辨果相、後「菩薩」下總結所屬。

第二偈頌。二十五偈分三：初二頌所迴善根，及第一節迴向；次十八偈頌所成供行，復將迴向；後五偈頌迴向所為。二中亦二：前八頌所迴善根；後十頌迴向之行，文中三：初四頌迴向之心、次二頌迴向之相、後四頌迴向行成所為可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二偈頌。二十五偈分三：初二頌所迴善根，及第一節迴向；次十八偈頌所成供行，復將迴向；後五偈頌迴向所為。二中亦二：前八頌所迴善根；後十頌迴向之行，文中三：初四頌迴向之心、次二頌迴向之相、後四頌迴向行成所為可知。