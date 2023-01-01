大方廣佛華嚴經疏
唐 澄觀撰60卷CBETA T1735大于一万字 106 h
向佛经 GPT 提问
第 26 卷
大方廣佛華嚴經疏卷第二十六
大方廣佛華嚴經疏卷第二十六
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唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰
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十迴向品第二十五
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初來意者，當會序分已彰，正宗宜顯故。又已總示所依佛智，次別顯能依行位，故次來也。
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二釋名者，迴者轉也，向者趣也，轉自萬行趣向三處，故名迴向。迴向不同有其十種，然十之別名，本分當釋。迴向通稱，今當重明。隨境所向，義有眾多，以義通收不出三處，謂眾生、菩提及以實際，上二皆隨相，實際即離相。開三為十：一迴自向他故。初迴向云「若有善根、不欲饒益一切眾生、不名迴向。」二迴少向多故。下文云「善根雖少，普攝眾生，以歡喜心廣大迴向。」又云「隨一善根，普以眾生而為所緣，乃名迴向。」三迴自因行向他因行故。第三迴向云「菩薩以諸善根迴向佛已，復即以此善根迴向一切菩薩，所謂願未滿者令得願滿，心未淨者令得清淨。」四迴因向果。此復二種：一向自果。下文云「修諸善根，迴向阿耨菩提故。」《深密》、《瑜伽》梁《攝論》等大同此說。二迴向他果。第三迴向云「願以我今所種善根，令諸佛樂轉更增勝故。」五迴劣向勝。謂隨喜凡夫二乘之福，迴向無上菩提故。六迴比向證，經文非一。七迴事向理故不壞迴向。云與諸法性相應，迴向入無作法，成所作迴向。第六迴向云「永離依處，到於彼岸，故名迴向。永絕所作，至於彼岸，故名迴向。」八迴差別行向圓融行故。如第九迴向廣說。九迴世向出世故。下文云「所有善根皆悉隨順出世間法，教化成熟一切眾生，心常迴向出世之道。」第六迴向云「永出諸蘊，到於彼岸，故名迴向」等。十迴順理事行向理所成事故。廣如第八迴向所說。前十義中，初三皆迴向眾生、次三皆迴向菩提、次二迴向實際、後二義通於果及與實際。若依總云十迴向，即帶數釋。若準梵本、晉經，皆云金剛幢菩薩十迴向品，則人法雙舉。或人之法、法之人，人有法，通二釋也。
二釋名者，迴者轉也，向者趣也，轉自萬行趣向三處，故名迴向。迴向不同有其十種，然十之別名，本分當釋。迴向通稱，今當重明。隨境所向，義有眾多，以義通收不出三處，謂眾生、菩提及以實際，上二皆隨相，實際即離相。開三為十：一迴自向他故。初迴向云「若有善根、不欲饒益一切眾生、不名迴向。」二迴少向多故。下文云「善根雖少，普攝眾生，以歡喜心廣大迴向。」又云「隨一善根，普以眾生而為所緣，乃名迴向。」三迴自因行向他因行故。第三迴向云「菩薩以諸善根迴向佛已，復即以此善根迴向一切菩薩，所謂願未滿者令得願滿，心未淨者令得清淨。」四迴因向果。此復二種：一向自果。下文云「修諸善根，迴向阿耨菩提故。」《深密》、《瑜伽》梁《攝論》等大同此說。二迴向他果。第三迴向云「願以我今所種善根，令諸佛樂轉更增勝故。」五迴劣向勝。謂隨喜凡夫二乘之福，迴向無上菩提故。六迴比向證，經文非一。七迴事向理故不壞迴向。云與諸法性相應，迴向入無作法，成所作迴向。第六迴向云「永離依處，到於彼岸，故名迴向。永絕所作，至於彼岸，故名迴向。」八迴差別行向圓融行故。如第九迴向廣說。九迴世向出世故。下文云「所有善根皆悉隨順出世間法，教化成熟一切眾生，心常迴向出世之道。」第六迴向云「永出諸蘊，到於彼岸，故名迴向」等。十迴順理事行向理所成事故。廣如第八迴向所說。前十義中，初三皆迴向眾生、次三皆迴向菩提、次二迴向實際、後二義通於果及與實際。若依總云十迴向，即帶數釋。若準梵本、晉經，皆云金剛幢菩薩十迴向品，則人法雙舉。或人之法、法之人，人有法，通二釋也。
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三宗趣者，以無邊行海順無盡大願為宗，成就普賢法界德用為趣。
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四釋文者，文有十分，一三昧分、二加分、三起分、四本分、五說分、六瑞應分、七結通分、八證成分、九偈讚勸修分、十校量功德分。初中，金剛幢入者，是眾首故，表歸向高出等義故，不異名說。承佛神力，彰入定緣。入菩薩智光三昧者，顯所入名，揀異果定，故云菩薩。智即是體，謂根本智。光有三義：一是證智前相，如明得定等，此約寄位在賢終故；二光即根本智用，對治無明故，如大乘光明定等；三光即後得，了所緣故。二智無礙朗照法界，此約剛幢自體釋也。
四釋文者，文有十分，一三昧分、二加分、三起分、四本分、五說分、六瑞應分、七結通分、八證成分、九偈讚勸修分、十校量功德分。初中，金剛幢入者，是眾首故，表歸向高出等義故，不異名說。承佛神力，彰入定緣。入菩薩智光三昧者，顯所入名，揀異果定，故云菩薩。智即是體，謂根本智。光有三義：一是證智前相，如明得定等，此約寄位在賢終故；二光即根本智用，對治無明故，如大乘光明定等；三光即後得，了所緣故。二智無礙朗照法界，此約剛幢自體釋也。
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第二「入是」下加分，有三：一總顯能加、二辨加所為、三正顯加相。今初，有二：一明佛現、二明讚善。今初，有五：一標所因，謂入是三昧已，故〈十住〉中云以三昧力；二「十方」下佛來近遠、三「有十」下佛數多少，上二顯位過行，故云十萬；四「皆同」下顯佛名同；五「而現」下正明佛至。餘如前說。二「咸稱讚」下明佛讚善。於中，初標稱善、次別歎得定、後顯得定所因。先別顯五因：一伴佛神力、二主佛宿願、三主佛現威、四說者智淨、五聽者善根。十住無聽者，善根。十行缺說者，自力。此則具二，理應遍具而影略者，表住初自悟，行則捨己利他，今則悲兼自他，俱無障礙故也。所以要此五力者，因果主伴皆具足故。謂法因久遠，願遂將化，故主伴加威。非器不傳，明因主自力。非感不應，顯因伴善根。餘之差當，如第三會。後「令汝」下結前生後。
第二「入是」下加分，有三：一總顯能加、二辨加所為、三正顯加相。今初，有二：一明佛現、二明讚善。今初，有五：一標所因，謂入是三昧已，故〈十住〉中云以三昧力；二「十方」下佛來近遠、三「有十」下佛數多少，上二顯位過行，故云十萬；四「皆同」下顯佛名同；五「而現」下正明佛至。餘如前說。二「咸稱讚」下明佛讚善。於中，初標稱善、次別歎得定、後顯得定所因。先別顯五因：一伴佛神力、二主佛宿願、三主佛現威、四說者智淨、五聽者善根。十住無聽者，善根。十行缺說者，自力。此則具二，理應遍具而影略者，表住初自悟，行則捨己利他，今則悲兼自他，俱無障礙故也。所以要此五力者，因果主伴皆具足故。謂法因久遠，願遂將化，故主伴加威。非器不傳，明因主自力。非感不應，顯因伴善根。餘之差當，如第三會。後「令汝」下結前生後。
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第二「為令」下辨加所為，有二十二句，分二：前二十一別明所為、後一結為所屬。前中，初十標所成、後十一明所作。亦猶十地前十自利、後十利他。前中，初九內德；後一外加，謂得佛護持信等根故。前中，前八橫具諸德、後一豎繼不斷。從前所成，明記決斷故。前中，前七法體、後一大用。佛神力者，非神境通，〈離世間品〉神力、神通義有異故，通謂無擁，力謂幹能；通多就外，力多約內。就前七中，前六別明、後一總說。謂一門之中具於多門，總攝福智重重無盡，名普門法界故。就前六中，前五所具、後一離過。謂所具福智，不與二礙有漏相應故。前五中，前四智慧、後一福德。就智慧中，前三自分、後一勝進，住佛智故。就自分中，前二說教、後一入證。謂入緣起法界相，即自在智故。前中，無畏則於緣無懼，辯才常說不斷。上來從後襵疊已釋所成。二「以無量」下明其所作。於中，初一總，謂廣說故。後十別，於中初一約法；次三約位，一攝地前、二安地上、三照佛果；次三約修，一令開發十向大願、二令解實際、三令知迴向廣大與法界等；後三約人，一稱根令喜、二喜故學三世佛迴向、三救護一切眾生故不斷佛種。後一總結所屬者，謂若說十向，前益皆成，故加所為即說所為。六相融攝，如理應思。然約行布，地約說地，此為迴向，故與下不同。況彼義皆次第，今復反此。
第二「為令」下辨加所為，有二十二句，分二：前二十一別明所為、後一結為所屬。前中，初十標所成、後十一明所作。亦猶十地前十自利、後十利他。前中，初九內德；後一外加，謂得佛護持信等根故。前中，前八橫具諸德、後一豎繼不斷。從前所成，明記決斷故。前中，前七法體、後一大用。佛神力者，非神境通，〈離世間品〉神力、神通義有異故，通謂無擁，力謂幹能；通多就外，力多約內。就前七中，前六別明、後一總說。謂一門之中具於多門，總攝福智重重無盡，名普門法界故。就前六中，前五所具、後一離過。謂所具福智，不與二礙有漏相應故。前五中，前四智慧、後一福德。就智慧中，前三自分、後一勝進，住佛智故。就自分中，前二說教、後一入證。謂入緣起法界相，即自在智故。前中，無畏則於緣無懼，辯才常說不斷。上來從後襵疊已釋所成。二「以無量」下明其所作。於中，初一總，謂廣說故。後十別，於中初一約法；次三約位，一攝地前、二安地上、三照佛果；次三約修，一令開發十向大願、二令解實際、三令知迴向廣大與法界等；後三約人，一稱根令喜、二喜故學三世佛迴向、三救護一切眾生故不斷佛種。後一總結所屬者，謂若說十向，前益皆成，故加所為即說所為。六相融攝，如理應思。然約行布，地約說地，此為迴向，故與下不同。況彼義皆次第，今復反此。
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第三「佛子」下正顯加相。於中三：初語業勸說以增辯、二意業冥加以益智、三身業摩頂以增威。今初口加，承語便故。文有十句，初總、餘別。總云說此法者，有二種力：一者他力，如經得佛護念故，此亦名果力，亦名增上緣力。二者自力，即下八句，亦名因位力，亦是因緣力。是故此法要自他因果親疎融合方得。有說：自力八中，初三明有作淨法力。一總，謂既住佛家，理宜宣法以行家業。下二別：一長無漏功德、二入總持智慧故在佛家。次二句無作淨法力，一離所淨障，謂無二障礙；二得所淨智，謂事理普照。後三顯身淨力，即三種盡：一二乘不同盡，謂雙集悲智，離於捨悲入寂過失故。二菩薩盡，謂離心意識，唯依大智法身境故。三者佛盡，無障礙智是佛法故。此是地前。有三盡者，一圓教普賢位融攝故。二約金剛幢內德位已極故。又前加所為中，住行但有十句，正口加中唯有一句。今並過前者，表位增故、隣於地故，多同《地經》。二「爾時」下意加中二：先正明加相、二「何以」下釋偏加所以。前中十句，初總、餘別。然此十句大同《地經》，唯五六前却，餘如彼次。後別中，一不著辯才，說法不斷，無留礙故。二堪辯才，以善淨堪智有四種，謂緣、法、作、成，故云分別句義。三任放辯才，說不待次言，辭不斷，處處隨意有忘名義，故云無礙法光，忘不隨意，則有礙故。四即第五不雜辯才。三種同智常現在前者，慧身平等知三相故，故彼云與遍至一切處智。五即第四能說辯才，有淨音故。六教出辯才，靜鑒雙流故。七不畏辯才，智不可壞，何有畏哉？或六七前却，思之。八即無量辯才，謂一切法智，隨順宣說修多羅等六種正見故。九即同化辯才，得一切佛無畏身等。三種教化隨所度者，顯示殊勝三業神變化故。次釋偏加。「及爾時」下身加，并第三金剛幢下起分，並如前後說。
第三「佛子」下正顯加相。於中三：初語業勸說以增辯、二意業冥加以益智、三身業摩頂以增威。今初口加，承語便故。文有十句，初總、餘別。總云說此法者，有二種力：一者他力，如經得佛護念故，此亦名果力，亦名增上緣力。二者自力，即下八句，亦名因位力，亦是因緣力。是故此法要自他因果親疎融合方得。有說：自力八中，初三明有作淨法力。一總，謂既住佛家，理宜宣法以行家業。下二別：一長無漏功德、二入總持智慧故在佛家。次二句無作淨法力，一離所淨障，謂無二障礙；二得所淨智，謂事理普照。後三顯身淨力，即三種盡：一二乘不同盡，謂雙集悲智，離於捨悲入寂過失故。二菩薩盡，謂離心意識，唯依大智法身境故。三者佛盡，無障礙智是佛法故。此是地前。有三盡者，一圓教普賢位融攝故。二約金剛幢內德位已極故。又前加所為中，住行但有十句，正口加中唯有一句。今並過前者，表位增故、隣於地故，多同《地經》。二「爾時」下意加中二：先正明加相、二「何以」下釋偏加所以。前中十句，初總、餘別。然此十句大同《地經》，唯五六前却，餘如彼次。後別中，一不著辯才，說法不斷，無留礙故。二堪辯才，以善淨堪智有四種，謂緣、法、作、成，故云分別句義。三任放辯才，說不待次言，辭不斷，處處隨意有忘名義，故云無礙法光，忘不隨意，則有礙故。四即第五不雜辯才。三種同智常現在前者，慧身平等知三相故，故彼云與遍至一切處智。五即第四能說辯才，有淨音故。六教出辯才，靜鑒雙流故。七不畏辯才，智不可壞，何有畏哉？或六七前却，思之。八即無量辯才，謂一切法智，隨順宣說修多羅等六種正見故。九即同化辯才，得一切佛無畏身等。三種教化隨所度者，顯示殊勝三業神變化故。次釋偏加。「及爾時」下身加，并第三金剛幢下起分，並如前後說。
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第四「告諸菩薩」下本分中分二：先總顯體相；後「佛子菩薩摩訶薩迴向有幾」下別示名相。今初，若直就經文應分為三：初句總標願體難思。希求名願，即具攝普賢無盡願海深廣難思。二「充滿」下顯難思相，謂體充法界故難思議，用普救護故稱為大。又約體深不思議，約用廣不思議。又深廣無礙名不思議。又體相用三並充法界，隨所遍處無不救護，實難思議。三「所謂」下釋成難思，以行同佛故。然總論品內，一一難思。別示其相，略申十種：一體深、二用廣、如上已辨；三攝德無盡、四出生眾行、五餘不能壞，此三充滿法界中攝；六都不自為、七忍苦無倦、八背恩不轉、九逆順多端、十盡窮來際，此五普能救護中攝。此之十句，一一超於言念，皆不思議，故收前後。有三種體：一所依體，即智光三昧；二約剋性，即上大願；三約總含，通有六法：一定、二智、三願、四悲、五所依法界、六通慧作用。即不思議解脫以為體性，而圓融無礙為迴向體。若取論勢，亦初句是總、下三句別。一充滿法界即是勝願，以是一切佛根本故。二普救一切即是大願，順作利益故。三所謂學佛迴向，是不怯弱願，決定入佛大願故，亦未入地故。無觀相及真實願，大悲增故，加前行住大願利益。而住行中有無常愛果因，今此缺者，大悲既增惟願救護，不欲自求菩提果故。
第四「告諸菩薩」下本分中分二：先總顯體相；後「佛子菩薩摩訶薩迴向有幾」下別示名相。今初，若直就經文應分為三：初句總標願體難思。希求名願，即具攝普賢無盡願海深廣難思。二「充滿」下顯難思相，謂體充法界故難思議，用普救護故稱為大。又約體深不思議，約用廣不思議。又深廣無礙名不思議。又體相用三並充法界，隨所遍處無不救護，實難思議。三「所謂」下釋成難思，以行同佛故。然總論品內，一一難思。別示其相，略申十種：一體深、二用廣、如上已辨；三攝德無盡、四出生眾行、五餘不能壞，此三充滿法界中攝；六都不自為、七忍苦無倦、八背恩不轉、九逆順多端、十盡窮來際，此五普能救護中攝。此之十句，一一超於言念，皆不思議，故收前後。有三種體：一所依體，即智光三昧；二約剋性，即上大願；三約總含，通有六法：一定、二智、三願、四悲、五所依法界、六通慧作用。即不思議解脫以為體性，而圓融無礙為迴向體。若取論勢，亦初句是總、下三句別。一充滿法界即是勝願，以是一切佛根本故。二普救一切即是大願，順作利益故。三所謂學佛迴向，是不怯弱願，決定入佛大願故，亦未入地故。無觀相及真實願，大悲增故，加前行住大願利益。而住行中有無常愛果因，今此缺者，大悲既增惟願救護，不欲自求菩提果故。
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第二別示名相，文分四別：一舉名徵數；二「佛子」下標數顯勝，諸佛共說故；三「何等」下徵數列名；四「佛子是為」下結數引證。三中，先徵、後列。十迴向義，略以五門分別：一釋名、二義相、三體性、四定位、五行法差別。
第二別示名相，文分四別：一舉名徵數；二「佛子」下標數顯勝，諸佛共說故；三「何等」下徵數列名；四「佛子是為」下結數引證。三中，先徵、後列。十迴向義，略以五門分別：一釋名、二義相、三體性、四定位、五行法差別。
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初中，先總名，已見品初；後別名，今當略釋。然通相而辨，有其二意：一迴向二字皆是能迴之願，救護等名皆是所迴之行，故皆依主受名。二救護等名皆迴向之別相，迴向二字皆別相之通名。當名相望，救護等即迴向。若互相揀，是救護之迴向，非不壞之迴向，則通依主。隨其義便，不可局定。第一救護等者，大悲廣濟名為救護一切眾生，大智無著故云離眾生相，即是廣大不顛倒心。迴向是行，謂以善根迴成救生離相之行，故名迴向，從所向立名。故下文云「願此善根，普能饒益一切眾生。」明知救護非是所迴，自以十度為所迴向耳。又唯以離眾生相為能迴者，則迴向中無隨相也。將墜者護、已墜者救，救令脫苦、護令息惡，並以善根願能成此。二於三寶等得不壞信，以此善根用將迴向。三學三世佛所作迴向，名等諸佛。四菩薩令其善根至一切處。五由迴向故，能成無盡功德之藏。六順理修善，事理無違入於平等。七以善根等心順益眾生。八善根合如以成迴向。九不為相縛、不於見著，作用自在，故名解脫，如不思議解脫等。十稱性起用，謂以法界善根迴向法界故。至隨文中，當更開顯。
初中，先總名，已見品初；後別名，今當略釋。然通相而辨，有其二意：一迴向二字皆是能迴之願，救護等名皆是所迴之行，故皆依主受名。二救護等名皆迴向之別相，迴向二字皆別相之通名。當名相望，救護等即迴向。若互相揀，是救護之迴向，非不壞之迴向，則通依主。隨其義便，不可局定。第一救護等者，大悲廣濟名為救護一切眾生，大智無著故云離眾生相，即是廣大不顛倒心。迴向是行，謂以善根迴成救生離相之行，故名迴向，從所向立名。故下文云「願此善根，普能饒益一切眾生。」明知救護非是所迴，自以十度為所迴向耳。又唯以離眾生相為能迴者，則迴向中無隨相也。將墜者護、已墜者救，救令脫苦、護令息惡，並以善根願能成此。二於三寶等得不壞信，以此善根用將迴向。三學三世佛所作迴向，名等諸佛。四菩薩令其善根至一切處。五由迴向故，能成無盡功德之藏。六順理修善，事理無違入於平等。七以善根等心順益眾生。八善根合如以成迴向。九不為相縛、不於見著，作用自在，故名解脫，如不思議解脫等。十稱性起用，謂以法界善根迴向法界故。至隨文中，當更開顯。
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第二顯義相者，先別、後通。別中，前七隨事行、後三稱理行。前中，初一悲智不住明行本；次四明行相，於中一者起行心堅、二約佛辨廣、三約法顯遍、四約德顯多。下二行成，一智行成、二悲行成。後三中，一正與理合顯體深廣、二明依體起無方大用、三顯體用無礙圓明自在。二通論，一一中皆有三種迴向，謂以善根迴向眾生、菩提、實際。此三各有二義，故成迴向。一以菩薩善根必由眾生而成，是眾生之分，故還向彼。由餘二成，餘二流故。菩提分故、稱實除故，法爾向彼。二凡是菩薩必為度生，不爾同二乘故。必求無上菩提，是家法故，不爾同凡小故。必證實際，背無明故、照二空故。所以要須三者，義乃無邊，略申十意，謂依三法故、滅三道故、淨三聚戒、顯三佛性、成三寶、會三身、具三德、得三菩提、證三涅槃、安住三種祕密藏故。一依三法者，謂真性觀照及與資成，即《起信論》體相用也，實際依體、菩提依相、眾生依用。二滅三道者，見苦實際方能滅苦，照煩惱空即得菩提，迴結縛業為利生業。三淨三聚者，謂向實際故律儀離過，向菩提故廣攝眾善，向眾生者即是攝生也。四顯三佛性者，實際正因，菩提了因，向眾生者即是緣因。五成三寶者，實際成法，菩提成佛，向彼眾生成同體僧。六會三身者，謂法、報、化。七具三德，謂斷、智、恩。八得三菩提，謂實相菩提、實智菩提、方便菩提，菩提樹下示成佛故。九證三涅槃者，謂性淨涅槃、圓淨涅槃、方便淨涅槃，謂薪盡火滅。若依《地論》唯有上二者，則真極之成寧殊示滅，菩提亦爾。上四皆如次配迴向實際、菩提、眾生，可以意得。十安住三種祕密藏者，由向實際則住法身，佛以法為身清淨如虛空故。由向菩提能成般若，菩提朗鑒居極照故。由向眾生能成解脫，自既無累令他解脫。隨機應現，亦無礙解脫也。以斯十義，立三迴向。若立三種菩提之心，亦依此十。又此十內，舉一為首，展轉相由。又此三者，成二行故，向實自利、向生利他，菩提通二。又向實護煩惱、向生護小乘，菩提通二護。又為成悲智，智照理事，故有三也。又隨舉悲智，亦具此三。悲中三者，令彼眾生知其實際，同證菩提故。智中三者，照生相盡，即同實際，證菩提故。又此三者其必相資，一即具三方成其一。一為證實際故迴向眾生，以化眾生成其自利，斷障證實故。亦向菩提速證菩提，具一切智斷於二障方窮實故。二為救眾生故迴向實際速證實際，於惑自在方能化故。故《淨名》云「若自有縛，能解彼縛無有是處。」亦向菩提速證菩提方能廣利故。《地經》云「欲度眾生，不離無障
第二顯義相者，先別、後通。別中，前七隨事行、後三稱理行。前中，初一悲智不住明行本；次四明行相，於中一者起行心堅、二約佛辨廣、三約法顯遍、四約德顯多。下二行成，一智行成、二悲行成。後三中，一正與理合顯體深廣、二明依體起無方大用、三顯體用無礙圓明自在。二通論，一一中皆有三種迴向，謂以善根迴向眾生、菩提、實際。此三各有二義，故成迴向。一以菩薩善根必由眾生而成，是眾生之分，故還向彼。由餘二成，餘二流故。菩提分故、稱實除故，法爾向彼。二凡是菩薩必為度生，不爾同二乘故。必求無上菩提，是家法故，不爾同凡小故。必證實際，背無明故、照二空故。所以要須三者，義乃無邊，略申十意，謂依三法故、滅三道故、淨三聚戒、顯三佛性、成三寶、會三身、具三德、得三菩提、證三涅槃、安住三種祕密藏故。一依三法者，謂真性觀照及與資成，即《起信論》體相用也，實際依體、菩提依相、眾生依用。二滅三道者，見苦實際方能滅苦，照煩惱空即得菩提，迴結縛業為利生業。三淨三聚者，謂向實際故律儀離過，向菩提故廣攝眾善，向眾生者即是攝生也。四顯三佛性者，實際正因，菩提了因，向眾生者即是緣因。五成三寶者，實際成法，菩提成佛，向彼眾生成同體僧。六會三身者，謂法、報、化。七具三德，謂斷、智、恩。八得三菩提，謂實相菩提、實智菩提、方便菩提，菩提樹下示成佛故。九證三涅槃者，謂性淨涅槃、圓淨涅槃、方便淨涅槃，謂薪盡火滅。若依《地論》唯有上二者，則真極之成寧殊示滅，菩提亦爾。上四皆如次配迴向實際、菩提、眾生，可以意得。十安住三種祕密藏者，由向實際則住法身，佛以法為身清淨如虛空故。由向菩提能成般若，菩提朗鑒居極照故。由向眾生能成解脫，自既無累令他解脫。隨機應現，亦無礙解脫也。以斯十義，立三迴向。若立三種菩提之心，亦依此十。又此十內，舉一為首，展轉相由。又此三者，成二行故，向實自利、向生利他，菩提通二。又向實護煩惱、向生護小乘，菩提通二護。又為成悲智，智照理事，故有三也。又隨舉悲智，亦具此三。悲中三者，令彼眾生知其實際，同證菩提故。智中三者，照生相盡，即同實際，證菩提故。又此三者其必相資，一即具三方成其一。一為證實際故迴向眾生，以化眾生成其自利，斷障證實故。亦向菩提速證菩提，具一切智斷於二障方窮實故。二為救眾生故迴向實際速證實際，於惑自在方能化故。故《淨名》云「若自有縛，能解彼縛無有是處。」亦向菩提速證菩提方能廣利故。《地經》云「欲度眾生，不離無障
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礙解脫智。」三為得菩提故迴向眾生，不化眾生不證果故亦向實際。不證實際豈得菩提？故此三事相資成立。非唯三事自互相資，隨一一事具攝法界德用，即入無礙，方名真實迴向三事。
礙解脫智。」三為得菩提故迴向眾生，不化眾生不證果故亦向實際。不證實際豈得菩提？故此三事相資成立。非唯三事自互相資，隨一一事具攝法界德用，即入無礙，方名真實迴向三事。
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第三體性者，有總有別。總如前說，謂大願等。別在說分，隨位顯之。
第三體性者，有總有別。總如前說，謂大願等。別在說分，隨位顯之。
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第四定位者，若約資糧等五，諸說不同。一云：此迴向位，是修大乘順解脫分資糧位終，從十信來皆資糧故，十迴向後別立加行故。《莊嚴論》說：行盡一僧祇長養信令增上，增上修達分善根。又《成唯識》第九云「初無數劫福智資糧順解脫分既圓滿已，為入見道住唯識性，復修加行。」《雜集》十一亦同此說。有云：此十迴向是加行位。復有二說。一云：四順決擇分中是後二攝，謂十解為煖、十行為頂、前九迴向為忍、第十迴向為世第一法。《成唯識》云「此四善根亦勝解行攝。」此文為證雖不分明，玄奘三藏意存此釋。一云：四加行中世第一攝，故真諦翻《攝大乘》云「如須陀洹道前有四方便，菩薩亦爾有四方便，謂四十心。」若依此釋，則無五位，地前四十心皆加行故。餘約四位十三住等，並如〈十住品〉明。上來多是大乘初門，接引二乘，擬議彼立四善根故。有說三賢總為趣聖方便，不分資糧加行遠近。此據終說。有言：一切行位都不可說。此約頓顯真性而說。若依當部，一位之中頓攝諸位不礙前後，而位滿處即是因圓。約圓教說，然與前教相參，應成四句：一唯約相，如前諸教；二唯約自體，如前頓說；三以體從相、四以性融相，此二即當今文。謂以性隨相，性不差而位歷然；以性融相，相不壞而常相即故。下一一位中具一切位，非但融因亦常融果，融果之因方是真因。
第四定位者，若約資糧等五，諸說不同。一云：此迴向位，是修大乘順解脫分資糧位終，從十信來皆資糧故，十迴向後別立加行故。《莊嚴論》說：行盡一僧祇長養信令增上，增上修達分善根。又《成唯識》第九云「初無數劫福智資糧順解脫分既圓滿已，為入見道住唯識性，復修加行。」《雜集》十一亦同此說。有云：此十迴向是加行位。復有二說。一云：四順決擇分中是後二攝，謂十解為煖、十行為頂、前九迴向為忍、第十迴向為世第一法。《成唯識》云「此四善根亦勝解行攝。」此文為證雖不分明，玄奘三藏意存此釋。一云：四加行中世第一攝，故真諦翻《攝大乘》云「如須陀洹道前有四方便，菩薩亦爾有四方便，謂四十心。」若依此釋，則無五位，地前四十心皆加行故。餘約四位十三住等，並如〈十住品〉明。上來多是大乘初門，接引二乘，擬議彼立四善根故。有說三賢總為趣聖方便，不分資糧加行遠近。此據終說。有言：一切行位都不可說。此約頓顯真性而說。若依當部，一位之中頓攝諸位不礙前後，而位滿處即是因圓。約圓教說，然與前教相參，應成四句：一唯約相，如前諸教；二唯約自體，如前頓說；三以體從相、四以性融相，此二即當今文。謂以性隨相，性不差而位歷然；以性融相，相不壞而常相即故。下一一位中具一切位，非但融因亦常融果，融果之因方是真因。
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第五行法差別者，行隨位別，亦有圓融及寄法差別。若對前教亦成四句，準位應知。有以十向配於十度，隨勝受名，雖位位所迴皆具諸度，以名收之亦有理在。
第五行法差別者，行隨位別，亦有圓融及寄法差別。若對前教亦成四句，準位應知。有以十向配於十度，隨勝受名，雖位位所迴皆具諸度，以名收之亦有理在。
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四結數引證，可知。
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第五「佛子云何」下說分。說十迴向即為十段，一一段中皆先長行、後明偈頌。長行中各二：初位行、後位果。有不具者，至文當知。位行中各三：初牒名徵起、二依徵廣釋、三依釋結名。文處可見。今初迴向文缺位果。於位行中先牒名者，具如本分。又《本業》云「常以無相心中，常行六道而入果報，不受而受諸受，迴易轉化，故名救護」等。二廣釋中二：先明所迴善根、後「修善根時」下正明迴向。今初。古人名此以為行體。若順前名，救護眾生是悲，離眾生相為智，則以悲智為其行體。以是初行故，將總體以為別體。若以為欲迴向故修諸善根，即彼善根亦得稱體。古義依此。後正明迴向中二：先明隨相迴向、後「我應如日」下明離相迴向。前即迴向眾生及與菩提，釋救護眾生；後即迴向實際，釋離眾生相。前中二，先總明，令物離苦至究竟菩提，即雙明慈悲及二迴向；後「菩薩摩訶薩」下別顯文，分為四：一利樂救護、二「佛子菩薩於非親友」下受惱救護、三「佛子菩薩見諸眾生」下代苦救護、四「佛子菩薩以諸善根正迴向」下逈拔救護。初中三：一總標、二「我當」下別顯、三「佛子」下總結。今初。晉無菩薩等言，而有復作是念之語，彌顯前已迴向。別顯中，文有十句：初離苦果；二離苦因；三通因果，五怖畏中含三道故。上三通於深淺，後七唯約究竟。四得菩提；五得涅槃；六滅煩惱之源根本不覺，若滅此者如天之大明；七滅所知之闇，故云一切無明即觸事不了者，若滅於此，如人執炬，委悉而照；八令得解脫故，《涅槃》云澄渟清淨即真解脫，已脫重昏故云燈也。九令證法身，故言真法。十令成般若，無二礙智亦是權實無礙之智。三結中，以前十句有通淺深，故令究竟得一大事。
第五「佛子云何」下說分。說十迴向即為十段，一一段中皆先長行、後明偈頌。長行中各二：初位行、後位果。有不具者，至文當知。位行中各三：初牒名徵起、二依徵廣釋、三依釋結名。文處可見。今初迴向文缺位果。於位行中先牒名者，具如本分。又《本業》云「常以無相心中，常行六道而入果報，不受而受諸受，迴易轉化，故名救護」等。二廣釋中二：先明所迴善根、後「修善根時」下正明迴向。今初。古人名此以為行體。若順前名，救護眾生是悲，離眾生相為智，則以悲智為其行體。以是初行故，將總體以為別體。若以為欲迴向故修諸善根，即彼善根亦得稱體。古義依此。後正明迴向中二：先明隨相迴向、後「我應如日」下明離相迴向。前即迴向眾生及與菩提，釋救護眾生；後即迴向實際，釋離眾生相。前中二，先總明，令物離苦至究竟菩提，即雙明慈悲及二迴向；後「菩薩摩訶薩」下別顯文，分為四：一利樂救護、二「佛子菩薩於非親友」下受惱救護、三「佛子菩薩見諸眾生」下代苦救護、四「佛子菩薩以諸善根正迴向」下逈拔救護。初中三：一總標、二「我當」下別顯、三「佛子」下總結。今初。晉無菩薩等言，而有復作是念之語，彌顯前已迴向。別顯中，文有十句：初離苦果；二離苦因；三通因果，五怖畏中含三道故。上三通於深淺，後七唯約究竟。四得菩提；五得涅槃；六滅煩惱之源根本不覺，若滅此者如天之大明；七滅所知之闇，故云一切無明即觸事不了者，若滅於此，如人執炬，委悉而照；八令得解脫故，《涅槃》云澄渟清淨即真解脫，已脫重昏故云燈也。九令證法身，故言真法。十令成般若，無二礙智亦是權實無礙之智。三結中，以前十句有通淺深，故令究竟得一大事。
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第二受惱救護中二：先明受惱之相、後「佛子菩薩摩訶薩以諸佛法」下明迴向之相。前中亦二：先法、後喻。法中，有標、徵、釋，可知。後喻中，有二喻：先大海不變喻，喻遇惡緣不變本心。海喻菩薩，器量大故。眾毒，喻惡眾生。不變，喻菩薩不亂。二日輪普照喻，喻遇惡不息利益。於中三：初喻、次合、後徵釋。喻中略有其二：先日輪具德、後遇緣不息。有十一惡緣，合中具合。先合具德，舉其十德以合於日，影顯於日亦具十德。一福德之輪已圓、二智用深廣難測、三正念游空無有高下、四慈風運用不退不疲、五圓福智輪顯照空法、六三乘山谷普照無私、七使目覩萬像了真俗之義、八使居自乘業以智成辦、九常為利益晝夜無休、十無器生盲亦不語捨。後「不以眾生」下合非緣不阻，於中有四，不以具合十一事。初一不以通合生盲，先正合、後「但以」下反合。故〈出現品〉云「無信無解、毀戒毀見」等，皆名生盲。若別合者，弊惡合生盲，邪見合乾城，令人妄謂為實故。瞋濁合修羅手，日為帝釋先鋒，彼瞋故覆障。次不知思合閻浮樹崇巖邃谷。次「不以凡愚」下合前塵霧烟雲，以彼能遍空，猶彼凡愚同一處住。後「不以眾生數起」下合前時節改變，謂頻起過惑乍善乍惡，如彼晝夜陰陽失度等。三「何以」下徵釋中，先徵意云：何以惡不厭捨？釋意云：悲智均故。文中二：初喻、後合。合中二：初總合、後「不但」下別合。於中二：初以大悲合日，惡是其境。本為一切，豈獨揀於惡人？如日普益，寧復棄於槁木？二「如是」已下以智合日，善惡均照故。
第二受惱救護中二：先明受惱之相、後「佛子菩薩摩訶薩以諸佛法」下明迴向之相。前中亦二：先法、後喻。法中，有標、徵、釋，可知。後喻中，有二喻：先大海不變喻，喻遇惡緣不變本心。海喻菩薩，器量大故。眾毒，喻惡眾生。不變，喻菩薩不亂。二日輪普照喻，喻遇惡不息利益。於中三：初喻、次合、後徵釋。喻中略有其二：先日輪具德、後遇緣不息。有十一惡緣，合中具合。先合具德，舉其十德以合於日，影顯於日亦具十德。一福德之輪已圓、二智用深廣難測、三正念游空無有高下、四慈風運用不退不疲、五圓福智輪顯照空法、六三乘山谷普照無私、七使目覩萬像了真俗之義、八使居自乘業以智成辦、九常為利益晝夜無休、十無器生盲亦不語捨。後「不以眾生」下合非緣不阻，於中有四，不以具合十一事。初一不以通合生盲，先正合、後「但以」下反合。故〈出現品〉云「無信無解、毀戒毀見」等，皆名生盲。若別合者，弊惡合生盲，邪見合乾城，令人妄謂為實故。瞋濁合修羅手，日為帝釋先鋒，彼瞋故覆障。次不知思合閻浮樹崇巖邃谷。次「不以凡愚」下合前塵霧烟雲，以彼能遍空，猶彼凡愚同一處住。後「不以眾生數起」下合前時節改變，謂頻起過惑乍善乍惡，如彼晝夜陰陽失度等。三「何以」下徵釋中，先徵意云：何以惡不厭捨？釋意云：悲智均故。文中二：初喻、後合。合中二：初總合、後「不但」下別合。於中二：初以大悲合日，惡是其境。本為一切，豈獨揀於惡人？如日普益，寧復棄於槁木？二「如是」已下以智合日，善惡均照故。
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第二明迴向之相，中二：先辨迴向之心、後「佛子」下辨迴向之願。前中，依悲智心行迴向故，於中二：先緣境廣大，上等佛心，即以圓覺因果之法為所緣境。圓明可貴，所以稱寶。後「菩薩如是」下悲成利樂，下救物心。於中，先牒前起；後生二種心：一於上等佛，得淨信心；二下與眾生同大悲體。由依此二，成甚深等十心：一契理故、二自慶慶他故、三離過故、四超二乘故、五定樂相應故，餘五可知。「普為」已下結其所用。心順口故，名為真實。
第二明迴向之相，中二：先辨迴向之心、後「佛子」下辨迴向之願。前中，依悲智心行迴向故，於中二：先緣境廣大，上等佛心，即以圓覺因果之法為所緣境。圓明可貴，所以稱寶。後「菩薩如是」下悲成利樂，下救物心。於中，先牒前起；後生二種心：一於上等佛，得淨信心；二下與眾生同大悲體。由依此二，成甚深等十心：一契理故、二自慶慶他故、三離過故、四超二乘故、五定樂相應故，餘五可知。「普為」已下結其所用。心順口故，名為真實。
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第二正辨迴向之願。文中二：先願眾生令成法器、二「又作」下令得法圓滿。於中四：一總舉遇緣得法；二「於諸佛」下成自分德滿，七財者即十藏前七；三「於諸佛所常隨」下勝進德圓；四「令一切」下明得果滿，先標佛樂，下二句釋，故第三迴向略明十種樂，謂不可思議佛所住樂等。又〈不思議法品〉略明十種無量住，謂常住大悲等。
第二正辨迴向之願。文中二：先願眾生令成法器、二「又作」下令得法圓滿。於中四：一總舉遇緣得法；二「於諸佛」下成自分德滿，七財者即十藏前七；三「於諸佛所常隨」下勝進德圓；四「令一切」下明得果滿，先標佛樂，下二句釋，故第三迴向略明十種樂，謂不可思議佛所住樂等。又〈不思議法品〉略明十種無量住，謂常住大悲等。
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第三代苦救護中，文分為三：初總明代苦迴向、二「復作是念我所修行」下別明迴向之心、三「佛子菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向所謂隨宜」下總結成益。今初，分二：初明先救重苦、後「菩薩爾時作是念言」下念遍救諸苦。今初，有二：先見苦興悲，心堅不退。堅有七相，謂不捨所行、不避苦事、不驚忽至、不怖迷倒、不退大悲、多苦不怯、長苦無厭。二「何以」下徵以釋成。徵有二意。一云：生自造苦，何干菩薩，而欲代之？二云：劇苦難堪，何為不厭？釋意云：本願荷故。逢苦若厭，焉能荷負？二念遍救諸苦中二：先救八苦、八難等苦，故有諸言：隨業流轉是業繫苦，邪見無智是愚癡苦。「我應」已下起救之心。二「又諸眾生」下救迷四諦苦。文中分二：初念苦境、二「菩薩見」下正興悲救。今初，於中先不知集，謂癡愛為本是煩惱道。「染著」已下明其業道，為有造行故名染著。隨業入苦，如彼鳥獸因食愛故入於籠檻。作魔業行，明有惡業。福智都盡，明無善業。次常懷疑惑，無生道見滅之因，故不見安隱圓寂，不知出離道諦，在於生死苦諦。二興悲救中，起大悲心者，令脫苦集故。大饒益心者，令得清淨滅道故。故用善根迴向。大迴向經者，賢首云：「如圓教所說，普賢迴向故。」然藏內有《大迴向經》，此教最初，不應指彼。若結集從簡，於理可然。第二別明代苦迴向之心中有五復念，前三明代苦之心、後二明迴向之心。今初，即分為三：初明一向普救，無自為心；次眾苦備受，無懈怠心；三決志保護，無虛妄心。初文可知。二中復二：先正明、後徵釋。今初。言大壑者，如尾閭壑，飲縮眾生無暫已故。後徵釋中，先徵意云：何以獨為眾生備受眾苦，復勤修耶？釋云：一身之苦令多解脫，故願自受。顯悲之深。問：眾生之苦，自業所招、自心所變，云何菩薩而能代耶？答：通論代苦，有其七義：一以苦自要，增悲念故。《瑜伽》四十九「問云：菩薩從勝解行地隨入淨勝意樂地時，云何超過諸惡趣」等。此問菩薩云何自離惡趣，下答文廣，意云：謂菩薩於世間清淨靜慮已善積資糧，於多苦有情修習哀愍，無餘思惟。由此修習故，得哀愍意樂及悲意樂，為利惡趣有情誓處惡趣如己舍宅，設住惡趣能證菩提亦能忍受，為除物苦願身代受，令彼惡業永不現行，一切善業常得現行。由此悲願力故，一切惡趣諸煩惱品所有麁重，於自所依皆得除遣，得入初地。釋曰：約此但有悲願意樂，身不能代，由悲決定自獲勝益。二約菩薩本為利生求法苦行已名為代，後能為物為增上緣亦名代受。三約菩薩留惑同事受有苦身，為生說法令不造
第三代苦救護中，文分為三：初總明代苦迴向、二「復作是念我所修行」下別明迴向之心、三「佛子菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向所謂隨宜」下總結成益。今初，分二：初明先救重苦、後「菩薩爾時作是念言」下念遍救諸苦。今初，有二：先見苦興悲，心堅不退。堅有七相，謂不捨所行、不避苦事、不驚忽至、不怖迷倒、不退大悲、多苦不怯、長苦無厭。二「何以」下徵以釋成。徵有二意。一云：生自造苦，何干菩薩，而欲代之？二云：劇苦難堪，何為不厭？釋意云：本願荷故。逢苦若厭，焉能荷負？二念遍救諸苦中二：先救八苦、八難等苦，故有諸言：隨業流轉是業繫苦，邪見無智是愚癡苦。「我應」已下起救之心。二「又諸眾生」下救迷四諦苦。文中分二：初念苦境、二「菩薩見」下正興悲救。今初，於中先不知集，謂癡愛為本是煩惱道。「染著」已下明其業道，為有造行故名染著。隨業入苦，如彼鳥獸因食愛故入於籠檻。作魔業行，明有惡業。福智都盡，明無善業。次常懷疑惑，無生道見滅之因，故不見安隱圓寂，不知出離道諦，在於生死苦諦。二興悲救中，起大悲心者，令脫苦集故。大饒益心者，令得清淨滅道故。故用善根迴向。大迴向經者，賢首云：「如圓教所說，普賢迴向故。」然藏內有《大迴向經》，此教最初，不應指彼。若結集從簡，於理可然。第二別明代苦迴向之心中有五復念，前三明代苦之心、後二明迴向之心。今初，即分為三：初明一向普救，無自為心；次眾苦備受，無懈怠心；三決志保護，無虛妄心。初文可知。二中復二：先正明、後徵釋。今初。言大壑者，如尾閭壑，飲縮眾生無暫已故。後徵釋中，先徵意云：何以獨為眾生備受眾苦，復勤修耶？釋云：一身之苦令多解脫，故願自受。顯悲之深。問：眾生之苦，自業所招、自心所變，云何菩薩而能代耶？答：通論代苦，有其七義：一以苦自要，增悲念故。《瑜伽》四十九「問云：菩薩從勝解行地隨入淨勝意樂地時，云何超過諸惡趣」等。此問菩薩云何自離惡趣，下答文廣，意云：謂菩薩於世間清淨靜慮已善積資糧，於多苦有情修習哀愍，無餘思惟。由此修習故，得哀愍意樂及悲意樂，為利惡趣有情誓處惡趣如己舍宅，設住惡趣能證菩提亦能忍受，為除物苦願身代受，令彼惡業永不現行，一切善業常得現行。由此悲願力故，一切惡趣諸煩惱品所有麁重，於自所依皆得除遣，得入初地。釋曰：約此但有悲願意樂，身不能代，由悲決定自獲勝益。二約菩薩本為利生求法苦行已名為代，後能為物為增上緣亦名代受。三約菩薩留惑同事受有苦身，為生說法令不造
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苦因，因亡果喪亦名代受。四設有眾生欲造無間等業，菩薩化止不從遂斷其命，菩薩自受惡趣苦報，令彼得免無間大苦，名為代受。此依梁《攝論》第十一說，《涅槃》仙預國王亦同此義，非唯意樂而已。五由菩薩初修正願為生受苦，至究竟位願成自在，常在惡趣救代眾生，如地藏菩薩及現莊嚴王等，乃至饑世身為大魚，皆其類也。或以光明照觸、或神力冥加，其事非一。六由菩薩此願契同真如，彼眾生苦即同如性，以同如之願還潛至即真之苦，依此融通亦名代也。七由普賢以法界為身，一切眾生皆是法界，即眾生受苦常是菩薩，故名為代。上來七義，初但意樂，次二但約為增上緣，四五二義實能身代，六七二義理觀融通。問：若依四五二義應能普代，何故猶有眾生受苦？答：此有三義。一有緣無緣故，與菩薩有緣則可代也；二業有定不定故，不定者可代；三若受苦有益，菩薩令受，方能究竟得離苦故。如父母教子、付嚴師令治，如是密益非凡小所知。
苦因，因亡果喪亦名代受。四設有眾生欲造無間等業，菩薩化止不從遂斷其命，菩薩自受惡趣苦報，令彼得免無間大苦，名為代受。此依梁《攝論》第十一說，《涅槃》仙預國王亦同此義，非唯意樂而已。五由菩薩初修正願為生受苦，至究竟位願成自在，常在惡趣救代眾生，如地藏菩薩及現莊嚴王等，乃至饑世身為大魚，皆其類也。或以光明照觸、或神力冥加，其事非一。六由菩薩此願契同真如，彼眾生苦即同如性，以同如之願還潛至即真之苦，依此融通亦名代也。七由普賢以法界為身，一切眾生皆是法界，即眾生受苦常是菩薩，故名為代。上來七義，初但意樂，次二但約為增上緣，四五二義實能身代，六七二義理觀融通。問：若依四五二義應能普代，何故猶有眾生受苦？答：此有三義。一有緣無緣故，與菩薩有緣則可代也；二業有定不定故，不定者可代；三若受苦有益，菩薩令受，方能究竟得離苦故。如父母教子、付嚴師令治，如是密益非凡小所知。
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第三決志保護中二：先正明、後徵釋。徵意云：云何不捨？何名不虛？釋有二意：一異小乘，不自為故。二「亦不為」下明異凡夫著欲過故。文中三：初正明不求。二徵釋所以。所以不求者，見多過故。文中體即是苦，復能生苦，近障天樂，況大菩提惑習雙亡。今言婬欲即是道者，善須得意。三「菩薩如是」下結成前義。第二有二復念，明迴向之心。即分為二：初念令彼得樂、後念身為保護。今初。乘前欲苦，故令得樂。文有十句，初總、餘別。別中，前八涅槃、後一菩提。於涅槃中，一住涅槃能建大事，名為利益；二滅心數；三證無為；四無能所；五相不能遷；六廣無分量；七生死真性即是涅槃故無所捨，智冥真理是以不退；八一得永常湛然不滅。依《解節經》說有五樂：一出家樂，脫家難故；二遠離樂，以斷欲得初禪故；三寂靜樂，二禪為首，覺觀息故；四菩提樂，於法如實覺故；五涅槃樂，息化入無餘故。彼通人天，今唯究竟，會釋可知。二保護中，初示安隱道令得菩提，名知實義；後「又於」下令度生死海得大涅槃，名到彼岸。第三總結成益中，初總標、「所謂」下別顯。別中，初句救護，餘皆成益。
第三決志保護中二：先正明、後徵釋。徵意云：云何不捨？何名不虛？釋有二意：一異小乘，不自為故。二「亦不為」下明異凡夫著欲過故。文中三：初正明不求。二徵釋所以。所以不求者，見多過故。文中體即是苦，復能生苦，近障天樂，況大菩提惑習雙亡。今言婬欲即是道者，善須得意。三「菩薩如是」下結成前義。第二有二復念，明迴向之心。即分為二：初念令彼得樂、後念身為保護。今初。乘前欲苦，故令得樂。文有十句，初總、餘別。別中，前八涅槃、後一菩提。於涅槃中，一住涅槃能建大事，名為利益；二滅心數；三證無為；四無能所；五相不能遷；六廣無分量；七生死真性即是涅槃故無所捨，智冥真理是以不退；八一得永常湛然不滅。依《解節經》說有五樂：一出家樂，脫家難故；二遠離樂，以斷欲得初禪故；三寂靜樂，二禪為首，覺觀息故；四菩提樂，於法如實覺故；五涅槃樂，息化入無餘故。彼通人天，今唯究竟，會釋可知。二保護中，初示安隱道令得菩提，名知實義；後「又於」下令度生死海得大涅槃，名到彼岸。第三總結成益中，初總標、「所謂」下別顯。別中，初句救護，餘皆成益。
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第四迴拔救護。謂孤標大志，普為眾生而無冀望。文中二：先喻、後合。喻中有二：一獨照喻、二「又諸」下成益喻。法合亦二：先合獨照；後「修習」下合前成益，即正顯迴向。初之一句通其二勢：一成前二標、後「所謂」下別顯。文有十句，初總、餘別。照謂照機顧復之義，見於《毛詩》，餘文可知。
第四迴拔救護。謂孤標大志，普為眾生而無冀望。文中二：先喻、後合。喻中有二：一獨照喻、二「又諸」下成益喻。法合亦二：先合獨照；後「修習」下合前成益，即正顯迴向。初之一句通其二勢：一成前二標、後「所謂」下別顯。文有十句，初總、餘別。照謂照機顧復之義，見於《毛詩》，餘文可知。
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第二大段「我應如日普照一切」下離相迴向。於中二：先以忘機之智導前大悲令成無緣、後「安置」下正明大智離眾生相。今初。功高二儀而不仁、明踰日月而彌昏，故於中先正明無私。不求恩故，能容受惡。為普照故，不以一惡而捨眾多。設盡背恩尚無嫌恨，豈況一耶？後「善根雖少」下顯成廣大。大智導悲能普緣故，如聲入角小亦遠聞。第二正明離相迴向，謂向實際。然一一隨相皆具如下諸句離相，說有前後，行在一心。文分為二：先正明離相、後「菩薩如是」下總結成益。前中義雖總通，且取文便略分為二：先會前迴向眾生明入實際、後「以如是等」下會前迴向菩提明入實際。然入實際即事理無礙，故前段亦明不離蘊等，後段亦明離我我所。前中二：先廣明離善根迴向之相、二「解一切」下雙結二相。前中有二十一迴向，分四：初十四句離所取相、次二句離能取想、三一句離能詮名言、四有四句顯如如理。由離妄想成正智故，令前名相皆即如如。今初，初總、餘別。總謂令所向眾生契同所向實際，故名安置實際，即法性性自無著。別中二：前十入理、後三離過。今初。初句遣所向眾生，了自性故不著，凝然不動隨緣不變。二遣能迴悲願，不依於悲、不取願相。三遣所迴善根。四遣所獲果報。五六二句雙明起行之身及所向眾生之相，即真故不著、即俗故不壞。七遣所成業行。八遣所得報相。上四遣體。九總顯諸事能成因緣。十總明前事從緣所起，明上迴向不出前十，由後二句故無性，無性故即法性，故無所著。後三離過：一不著虛名、二不著報處、三敬養等名虛妄法。二離能取想中，初句對所說能、後句別無三倒。謂於前諸事，起心分別常無常等，名為心倒。於常等境取分齊相，名為想倒。於相執實，名為見倒。翻背正信，立以倒名。翻上名為不起三倒，故《大品》十七「彌勒語須菩提言：『新發意菩薩隨喜諸佛及佛弟子善根已，迴向菩提，云何不墮想心見倒？』須菩提言：『於彼善根心不生想，用此心迴向菩提，於此迴向心亦不生心想。如是迴向則非想倒、心倒、見倒。若取相迴向，為想心見倒。』」〈光明覺品〉云「若於一切智，發生迴向心，見心無有生，當獲大名稱。」此亦無三倒也。若依《大般若》第二會〈隨喜迴向品〉意，則上諸事皆盡滅離變，此中何者是諸事耶？若菩薩知此一切，乃至菩提皆無所有，而復能行隨喜迴向，則非想心見倒，以無所得為方便故。然小乘或說想心見三次第而起，或說一時義分前後，心想非倒，由見亂故立以倒名。雖諸說一同，皆六識建立。若大乘中亦有多說。一云：依七識心義分，三
第二大段「我應如日普照一切」下離相迴向。於中二：先以忘機之智導前大悲令成無緣、後「安置」下正明大智離眾生相。今初。功高二儀而不仁、明踰日月而彌昏，故於中先正明無私。不求恩故，能容受惡。為普照故，不以一惡而捨眾多。設盡背恩尚無嫌恨，豈況一耶？後「善根雖少」下顯成廣大。大智導悲能普緣故，如聲入角小亦遠聞。第二正明離相迴向，謂向實際。然一一隨相皆具如下諸句離相，說有前後，行在一心。文分為二：先正明離相、後「菩薩如是」下總結成益。前中義雖總通，且取文便略分為二：先會前迴向眾生明入實際、後「以如是等」下會前迴向菩提明入實際。然入實際即事理無礙，故前段亦明不離蘊等，後段亦明離我我所。前中二：先廣明離善根迴向之相、二「解一切」下雙結二相。前中有二十一迴向，分四：初十四句離所取相、次二句離能取想、三一句離能詮名言、四有四句顯如如理。由離妄想成正智故，令前名相皆即如如。今初，初總、餘別。總謂令所向眾生契同所向實際，故名安置實際，即法性性自無著。別中二：前十入理、後三離過。今初。初句遣所向眾生，了自性故不著，凝然不動隨緣不變。二遣能迴悲願，不依於悲、不取願相。三遣所迴善根。四遣所獲果報。五六二句雙明起行之身及所向眾生之相，即真故不著、即俗故不壞。七遣所成業行。八遣所得報相。上四遣體。九總顯諸事能成因緣。十總明前事從緣所起，明上迴向不出前十，由後二句故無性，無性故即法性，故無所著。後三離過：一不著虛名、二不著報處、三敬養等名虛妄法。二離能取想中，初句對所說能、後句別無三倒。謂於前諸事，起心分別常無常等，名為心倒。於常等境取分齊相，名為想倒。於相執實，名為見倒。翻背正信，立以倒名。翻上名為不起三倒，故《大品》十七「彌勒語須菩提言：『新發意菩薩隨喜諸佛及佛弟子善根已，迴向菩提，云何不墮想心見倒？』須菩提言：『於彼善根心不生想，用此心迴向菩提，於此迴向心亦不生心想。如是迴向則非想倒、心倒、見倒。若取相迴向，為想心見倒。』」〈光明覺品〉云「若於一切智，發生迴向心，見心無有生，當獲大名稱。」此亦無三倒也。若依《大般若》第二會〈隨喜迴向品〉意，則上諸事皆盡滅離變，此中何者是諸事耶？若菩薩知此一切，乃至菩提皆無所有，而復能行隨喜迴向，則非想心見倒，以無所得為方便故。然小乘或說想心見三次第而起，或說一時義分前後，心想非倒，由見亂故立以倒名。雖諸說一同，皆六識建立。若大乘中亦有多說。一云：依七識心義分，三
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倒謂七識妄心，性是乖理顛倒之法，名為心倒。依是心故便有一切妄境界生，如依夢心有夢境起，即於彼境妄取其相，說為想倒。於所取法執實分明，說為見倒。依此三倒，於為無為境起常無常等八種顛倒。諸宗異說，恐厭繁文。三離能詮名。四有四句顯如如者，前明妄空一切皆空，此彰實有一切妙有。又即前之空是此之實，二義不二為真法印，是即妄取迴向菩薩不有，真實迴向菩薩不無。文有四句：初總顯實性、次別約眾生、三印諸事善、四心絕貪求。第二雙結者，一句結所迴善根。善根可以獨修，但云種植。一句結迴向行。迴向必有能所，故觀無二。如此則德本不生、惑本不滅。又惑累寂然不生、真德湛然不滅。第二會前迴向菩提入實際者，又前明隨相、次辨離相，欲顯此二同時，故雙非即離。文中三：初結前生後、二「非即」下法喻釋成、三「離我」下結成迴向。今初。由前離相所行清淨，故順出世無上菩提。而言二者，善根迴向世與出世，若有若無、若即若離皆名為二，今並無之。二釋成中，先法、後喻。法中二對：初以所迴善根對能迴行願，辨非即離，明因中無二。初句業非迴向，能所別故。次句不離，離業無可迴故。亦同《淨名》布施迴向一切智為二，布施性即是迴向一切智性。故不離斯為不二，非即故無不二也。後對因果相望，初句果不即因、後句離因無果，文影略耳，理應因果各有非即離義。後喻中，乘光發影及水月之影皆緣生無性，非即非離，故云清淨。初二句以因對報，報通十地故；後二句以報對果。三結成迴向者，能迴之我、所迴我所，若隨若離並稱動亂。今照而常寂故，離斯分別而不壞相，故名方便。第二總結成益者，由隨離不二，故成無礙離過之益。及第三結名，文並可知。
倒謂七識妄心，性是乖理顛倒之法，名為心倒。依是心故便有一切妄境界生，如依夢心有夢境起，即於彼境妄取其相，說為想倒。於所取法執實分明，說為見倒。依此三倒，於為無為境起常無常等八種顛倒。諸宗異說，恐厭繁文。三離能詮名。四有四句顯如如者，前明妄空一切皆空，此彰實有一切妙有。又即前之空是此之實，二義不二為真法印，是即妄取迴向菩薩不有，真實迴向菩薩不無。文有四句：初總顯實性、次別約眾生、三印諸事善、四心絕貪求。第二雙結者，一句結所迴善根。善根可以獨修，但云種植。一句結迴向行。迴向必有能所，故觀無二。如此則德本不生、惑本不滅。又惑累寂然不生、真德湛然不滅。第二會前迴向菩提入實際者，又前明隨相、次辨離相，欲顯此二同時，故雙非即離。文中三：初結前生後、二「非即」下法喻釋成、三「離我」下結成迴向。今初。由前離相所行清淨，故順出世無上菩提。而言二者，善根迴向世與出世，若有若無、若即若離皆名為二，今並無之。二釋成中，先法、後喻。法中二對：初以所迴善根對能迴行願，辨非即離，明因中無二。初句業非迴向，能所別故。次句不離，離業無可迴故。亦同《淨名》布施迴向一切智為二，布施性即是迴向一切智性。故不離斯為不二，非即故無不二也。後對因果相望，初句果不即因、後句離因無果，文影略耳，理應因果各有非即離義。後喻中，乘光發影及水月之影皆緣生無性，非即非離，故云清淨。初二句以因對報，報通十地故；後二句以報對果。三結成迴向者，能迴之我、所迴我所，若隨若離並稱動亂。今照而常寂故，離斯分別而不壞相，故名方便。第二總結成益者，由隨離不二，故成無礙離過之益。及第三結名，文並可知。
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第二「爾時」下重頌，分二：先敘儀意，於中初後二句說儀、入深句義者說依。「以無量」下亦是說依，依此說故；亦說所為，為此說故。後正陳偈詞。二十八偈分二：前八偈半頌所迴善根。前六四等：一慈；二悲；一偈半喜；一偈半捨，如地無心故；一偈結其普遍。後二偈半明六度。後「如是」下十九偈半頌迴向行，分二：前七偈半頌隨相，初一偈半頌利樂迴向、後六頌代苦迴向。餘略不頌。「未曾」下十二偈頌前離相，於中二：前五頌正明離相、後「十方」下七偈頌前成益，文並可知(自下入第二十四經)。
第二「爾時」下重頌，分二：先敘儀意，於中初後二句說儀、入深句義者說依。「以無量」下亦是說依，依此說故；亦說所為，為此說故。後正陳偈詞。二十八偈分二：前八偈半頌所迴善根。前六四等：一慈；二悲；一偈半喜；一偈半捨，如地無心故；一偈結其普遍。後二偈半明六度。後「如是」下十九偈半頌迴向行，分二：前七偈半頌隨相，初一偈半頌利樂迴向、後六頌代苦迴向。餘略不頌。「未曾」下十二偈頌前離相，於中二：前五頌正明離相、後「十方」下七偈頌前成益，文並可知(自下入第二十四經)。
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第二不壞迴向。長行中二：先位行、後位果。位行中三，謂牒、釋、結。今初，牒名徵起。謂於諦寶等十種勝境，深信堅固，得不壞名。然十表無盡，信通事理。故《本業》云「觀一切法但有用、但有名，念念不住，故名不壞。」是知善根迴向皆通事事無礙，方真不壞耳。
第二不壞迴向。長行中二：先位行、後位果。位行中三，謂牒、釋、結。今初，牒名徵起。謂於諦寶等十種勝境，深信堅固，得不壞名。然十表無盡，信通事理。故《本業》云「觀一切法但有用、但有名，念念不住，故名不壞。」是知善根迴向皆通事事無礙，方真不壞耳。
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第二「佛子」下，依徵廣釋中三：初舉所迴善根、二辨迴向之行、三明迴向所為。今初，分二：先明起不壞信、後「佛子」下依信種善。今初。十句不出三寶四信，初句佛寶、次句僧寶、餘皆法寶。於中，初句是總，兼含理法；餘七句別。別中，初一教法。次四行法：一大悲行；二惡止善行，行亦攝於戒；三迴向行；四近友行。次一果法。後一重舉行法，意欲總包其中理法，即信真如。第二依信種善根中二：先種善根、後「令菩提」下長菩薩道，有十句，初總、餘別，可知。
第二「佛子」下，依徵廣釋中三：初舉所迴善根、二辨迴向之行、三明迴向所為。今初，分二：先明起不壞信、後「佛子」下依信種善。今初。十句不出三寶四信，初句佛寶、次句僧寶、餘皆法寶。於中，初句是總，兼含理法；餘七句別。別中，初一教法。次四行法：一大悲行；二惡止善行，行亦攝於戒；三迴向行；四近友行。次一果法。後一重舉行法，意欲總包其中理法，即信真如。第二依信種善根中二：先種善根、後「令菩提」下長菩薩道，有十句，初總、餘別，可知。
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第二「菩薩摩訶薩以如是等善根」下明迴向行，中二：先將善根迴向、後將勝報迴向。前中，即雙向眾生、菩提。文中又二：初正明迴向、後「菩薩如是積集」下結成。今初，先總明迴向菩提之果、「願常」下別明迴向成得果之因。文有十句：初三行緣、次二行因、後五所成之行。初成利他行，即迴向眾生意；次三自利；後一通二利。二結成中九句：前三通顯收攝，亦是聞慧，一積一至多、二令至究竟、三隨一使增；次四皆思慧；後二修慧起行為修習，相應為安住。二「菩薩摩訶薩如是積集諸善根已」下將勝報迴向，謂依迴向得報，復將迴向通向三處。文中二：先明所迴善根、二「如是修習無量功德」下顯迴向行。今初，又二：先結前生後、後「於念念」下正明供佛善根。於中又二：先總標、後「以阿僧祇」下廣顯。今初，言如其所應者，有二義：一隨何所要，如應即供；二稱佛境界所應之供，謂不以稱法界之供，不能供稱法界之佛故。二廣顯中四：一廣列供事、二明供佛、三顯供意、四結分齊。今初，廣列供事，有六十七句，為六：初二十句雜門，明內外之供；下皆純門，二座、三經行處、四宮殿、五樹嚴、六嚴宮殿，亦純雜無礙，可知。二「佛子」下明供佛，中二：先供現佛、後「一一」下明供舍利。三「為令一切」下明供意，有十一句，可知。四「如是供養現在」下結供分齊，謂非唯如上所列，故云不可盡。
第二「菩薩摩訶薩以如是等善根」下明迴向行，中二：先將善根迴向、後將勝報迴向。前中，即雙向眾生、菩提。文中又二：初正明迴向、後「菩薩如是積集」下結成。今初，先總明迴向菩提之果、「願常」下別明迴向成得果之因。文有十句：初三行緣、次二行因、後五所成之行。初成利他行，即迴向眾生意；次三自利；後一通二利。二結成中九句：前三通顯收攝，亦是聞慧，一積一至多、二令至究竟、三隨一使增；次四皆思慧；後二修慧起行為修習，相應為安住。二「菩薩摩訶薩如是積集諸善根已」下將勝報迴向，謂依迴向得報，復將迴向通向三處。文中二：先明所迴善根、二「如是修習無量功德」下顯迴向行。今初，又二：先結前生後、後「於念念」下正明供佛善根。於中又二：先總標、後「以阿僧祇」下廣顯。今初，言如其所應者，有二義：一隨何所要，如應即供；二稱佛境界所應之供，謂不以稱法界之供，不能供稱法界之佛故。二廣顯中四：一廣列供事、二明供佛、三顯供意、四結分齊。今初，廣列供事，有六十七句，為六：初二十句雜門，明內外之供；下皆純門，二座、三經行處、四宮殿、五樹嚴、六嚴宮殿，亦純雜無礙，可知。二「佛子」下明供佛，中二：先供現佛、後「一一」下明供舍利。三「為令一切」下明供意，有十一句，可知。四「如是供養現在」下結供分齊，謂非唯如上所列，故云不可盡。
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第二「如是修集」下顯迴向行，中三：初迴向之心、二迴向之相、三迴向行成。前中有三：初不離大悲，兼迴向眾生之意；「無有執著」下離妄契真，即離相之意；後「諸佛」下結前生後。二「與諸法性」下迴向之相，兼顯迴向菩提。於中有十一句，前六離相、後五隨相。三「佛子」下迴向行成。於中三：初隨相行成、二「以清淨」下離相行成。三「菩薩如是善巧」下雙結二行無礙。今初，有三：初牒前，由前離相，非唯不礙隨相，亦能成此隨相。次「雖隨」下正顯，文有十句：一由前法性相應故，隨生死而不變；二以入無作成所作故，求一切智未曾退轉；三由捨離想著故，諸有不動；四住多善巧，能度眾生；五永出諸有故，不染有為；六修行不住相故，不失無礙智；七普攝善根故，因緣無盡；八普淨大願故，世法不動；九發菩提心故，具修諸度；十由善根同住故，具足十力。如次配上。後「菩薩如是」下結前生後，即由前最上信解心生。二明離相行成，由前事不礙理，故觸境了如。於中，初一句總、「了一切」下別。別中，初唯心觀成、次「知業」下緣生無性觀成、次「出生」下法眼了真。「具菩薩」下妙行無著，亦如次配前，一了心性故、二業無作故、三不起想故、四行善巧故、五諸有緣生故、六行無住故、七普攝無著故、八諸行廣大故、九了菩提性無有二唯一實故、十由與善根同住故能具菩薩行、十一由最上信解故於無漏白法無有廢捨。若通由前則易可知。三雙結二行無礙以成迴向中，初總，明不迷理惑事、故名善巧思惟；後「不違」下別，皆事理無礙可知。
第二「如是修集」下顯迴向行，中三：初迴向之心、二迴向之相、三迴向行成。前中有三：初不離大悲，兼迴向眾生之意；「無有執著」下離妄契真，即離相之意；後「諸佛」下結前生後。二「與諸法性」下迴向之相，兼顯迴向菩提。於中有十一句，前六離相、後五隨相。三「佛子」下迴向行成。於中三：初隨相行成、二「以清淨」下離相行成。三「菩薩如是善巧」下雙結二行無礙。今初，有三：初牒前，由前離相，非唯不礙隨相，亦能成此隨相。次「雖隨」下正顯，文有十句：一由前法性相應故，隨生死而不變；二以入無作成所作故，求一切智未曾退轉；三由捨離想著故，諸有不動；四住多善巧，能度眾生；五永出諸有故，不染有為；六修行不住相故，不失無礙智；七普攝善根故，因緣無盡；八普淨大願故，世法不動；九發菩提心故，具修諸度；十由善根同住故，具足十力。如次配上。後「菩薩如是」下結前生後，即由前最上信解心生。二明離相行成，由前事不礙理，故觸境了如。於中，初一句總、「了一切」下別。別中，初唯心觀成、次「知業」下緣生無性觀成、次「出生」下法眼了真。「具菩薩」下妙行無著，亦如次配前，一了心性故、二業無作故、三不起想故、四行善巧故、五諸有緣生故、六行無住故、七普攝無著故、八諸行廣大故、九了菩提性無有二唯一實故、十由與善根同住故能具菩薩行、十一由最上信解故於無漏白法無有廢捨。若通由前則易可知。三雙結二行無礙以成迴向中，初總，明不迷理惑事、故名善巧思惟；後「不違」下別，皆事理無礙可知。
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第三「菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向」下迴向所為。初句總明、後「不斷」下別顯。於中，前離魔業，通一切惡。後魔事業，通一切相，但違法印皆魔事故。故下釋云：以平等印普印諸業則離魔也。餘句可知。
第三「菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向」下迴向所為。初句總明、後「不斷」下別顯。於中，前離魔業，通一切惡。後魔事業，通一切相，但違法印皆魔事故。故下釋云：以平等印普印諸業則離魔也。餘句可知。
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第二位果，亦如十地調柔等果。文中初牒得時、次「得見」下正辨果相、後「菩薩」下總結所屬。
第二位果，亦如十地調柔等果。文中初牒得時、次「得見」下正辨果相、後「菩薩」下總結所屬。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第二偈頌。二十五偈分三：初二頌所迴善根，及第一節迴向；次十八偈頌所成供行，復將迴向；後五偈頌迴向所為。二中亦二：前八頌所迴善根；後十頌迴向之行，文中三：初四頌迴向之心、次二頌迴向之相、後四頌迴向行成所為可知。
第二偈頌。二十五偈分三：初二頌所迴善根，及第一節迴向；次十八偈頌所成供行，復將迴向；後五偈頌迴向所為。二中亦二：前八頌所迴善根；後十頌迴向之行，文中三：初四頌迴向之心、次二頌迴向之相、後四頌迴向行成所為可知。
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大方廣佛華嚴經疏卷第二十六
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