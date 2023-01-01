大方廣佛華嚴經疏卷第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第二十五

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

升兜率天宮品第二十三(從二十二經至二十五經一半) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 升兜率天宮品第二十三(從二十二經至二十五經一半)

自下第五會，明上賢十向。四門同前。初來意中，先會來者，正為答前迴向問故，迴前解行以向真證，廣益自他，令行彌綸無不周故。《菩薩大乘藏經》云「以少善根引無量果者，謂迴向心，以迴向心為大利故。」故行後明之。又前解行既著，今悲願彌博。後品來者，前會既終將陳後說，先明說處表法故來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第五會，明上賢十向。四門同前。初來意中，先會來者，正為答前迴向問故，迴前解行以向真證，廣益自他，令行彌綸無不周故。《菩薩大乘藏經》云「以少善根引無量果者，謂迴向心，以迴向心為大利故。」故行後明之。又前解行既著，今悲願彌博。後品來者，前會既終將陳後說，先明說處表法故來。

二釋名者，先會得名，亦有三義，同前二會。二釋品名，兜率是處，佛以法界之身不起而應，故名為升。處此說者，表位超勝，是次第故。又上下放逸，此天知足，表世間行滿故，居喜足之天。又以彼有一生補處，表菩提之心功行滿故。又積功累勳，知階未足，迴勳授子乃知有餘。菩薩亦爾，勤苦積行未見有餘，迴向眾生乃知自足。又欲界六天，此居其中，表悲智均平，處於中故。又生此天而修三福，謂施、戒、定，自餘不具、偏多不均，故處此說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，先會得名，亦有三義，同前二會。二釋品名，兜率是處，佛以法界之身不起而應，故名為升。處此說者，表位超勝，是次第故。又上下放逸，此天知足，表世間行滿故，居喜足之天。又以彼有一生補處，表菩提之心功行滿故。又積功累勳，知階未足，迴勳授子乃知有餘。菩薩亦爾，勤苦積行未見有餘，迴向眾生乃知自足。又欲界六天，此居其中，表悲智均平，處於中故。又生此天而修三福，謂施、戒、定，自餘不具、偏多不均，故處此說也。

第三宗趣者，會以十向大願為宗，得地為趣。品以升天赴感為宗，說向為趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三宗趣者，會以十向大願為宗，得地為趣。品以升天赴感為宗，說向為趣。

第四釋文。此會有三品經，初二當會由致、後一正說。所以無勝進者，由二義故：一以此會是三賢位終，攝前解行總為趣地方便，迴向當體自是勝進，是故無也。此經上下，其例有四：一約行滿入位之際，如〈賢首品〉，信滿總為入住方便。二約願滿入證之際，如此迴向初僧祇滿總為入地方便。三約功用滿，入無功用之際，如第八地初總攝前七地以為方便，此第二僧祇滿。四約因位成滿之際，如第十地初攝前九地為入方便，此約三僧祇滿處攝也。餘同位相接，即別有方便，故非一例。二方欲入地，必離進趣相，與無分別為方便故。就初二品，前一化主赴機、後品助化讚佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四釋文。此會有三品經，初二當會由致、後一正說。所以無勝進者，由二義故：一以此會是三賢位終，攝前解行總為趣地方便，迴向當體自是勝進，是故無也。此經上下，其例有四：一約行滿入位之際，如〈賢首品〉，信滿總為入住方便。二約願滿入證之際，如此迴向初僧祇滿總為入地方便。三約功用滿，入無功用之際，如第八地初總攝前七地以為方便，此第二僧祇滿。四約因位成滿之際，如第十地初攝前九地為入方便，此約三僧祇滿處攝也。餘同位相接，即別有方便，故非一例。二方欲入地，必離進趣相，與無分別為方便故。就初二品，前一化主赴機、後品助化讚佛。

今初品中，大分十段：一本會齊現、二不離而升、三見佛嚴處、四迎佛興供、五覩佛勝德、六請佛處殿、七如來受請、八天王獲益、九承力偈讚、十如來就坐。今初也。初言神力即是遍因，未必起神境通，但是修成心自在力。「十方」已下辨所現相，於中亦有化主、助化。望第四會，既加及須彌頂，此亦應云坐於樹下及須彌頂夜摩天宮，文無者略。以第二段中帶前升，後既全舉，前四則影，顯前四皆圓遍也。而演說者，亦通四會之所說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初品中，大分十段：一本會齊現、二不離而升、三見佛嚴處、四迎佛興供、五覩佛勝德、六請佛處殿、七如來受請、八天王獲益、九承力偈讚、十如來就坐。今初也。初言神力即是遍因，未必起神境通，但是修成心自在力。「十方」已下辨所現相，於中亦有化主、助化。望第四會，既加及須彌頂，此亦應云坐於樹下及須彌頂夜摩天宮，文無者略。以第二段中帶前升，後既全舉，前四則影，顯前四皆圓遍也。而演說者，亦通四會之所說也。

第二「爾時」下明不離而升，謂前十方一切處四會皆儼然不散，而升此說，意明橫遍十方、豎該九會，佛法界身遍時處故。餘義具如第三會初。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時」下明不離而升，謂前十方一切處四會皆儼然不散，而升此說，意明橫遍十方、豎該九會，佛法界身遍時處故。餘義具如第三會初。

第三「時兜率」下見佛嚴處，中二：初明感應緣會；二「即於」已下正顯嚴處，於中分二，先明一方嚴處、後結通十方。今初。初雖標座，下列樓帳等皆兼處嚴。文分為二：初總顯體德、後「有百萬」下別明體用。今初，有十一句，初總、餘別。總中無盡大願隨意出生，悲智必俱生死無染，名摩尼藏。展行彌布，故有敷言。別有十種圓滿勝相，以斯妙座實德成故。初一自體相，以寶成故；次六因相，一深遠相、二勝妙相、三廣大相、四同體相、五具德相、六堅固相；後三總顯殊特，即座之德用，一端嚴故、二離染故、三無極故。二別明體用中，通有三百二種百萬億，廣上三段即為三別。初廣自體、次「有百萬億初發心」下廣前殊特、三「百萬億善根」下廣前因相。初一多明器世間嚴，後二顯眾生世間嚴，皆智正覺世間之力也。皆言百萬億者，位增十行之百萬故。初中，長分為十：前九色相嚴、後一音聲嚴，其一一嚴事皆即法門，可以意得。第一有十句座體嚴，於中初句辨座層級；後九覆座之嚴，雖四面行列執蓋亦為覆座。第二「樓閣」下十句，復於殿內建立樓閣繞座莊嚴，亦是嚴處，於中初句總、下九句別顯嚴閣。第三「寶鈴帳」下十句辨帳嚴，亦是繞座，前已辨覆故；若重辨者，帳上建樓、樓上覆帳，重重無盡耳。第四「妙寶華」下有十二句辨嚴座身。其頻婆帳應在寶華之前，類例穩便。亦可十二句辨帳，九句嚴座身。頻婆者，此云身影質，謂帳莊嚴具中現外質之影故。第五「因陀羅金剛寶」下有十七句，亦嚴座四周，皆明妙寶以為窻門及覆，亦嚴座體，以莊嚴其藏。是蓮華藏故，標中表法有異，住行不言蓮華，理實應有。或是座身之龕名藏。第六「真珠瓔珞」下十二句，瓔珞周垂嚴。「其摩尼身」下二句文似缺略，謂因陀羅妙色寶下無所結屬，又非下之香類，不可別為一段。第七「黑栴檀」下有十六句，以香為嚴。阿樓那者，此云紅赤色。第八「雨百萬」下二十句，雨雲為嚴。第九「建百萬」下四十八句，座外四面嚴。於中有四：初二十句，雜雜莊嚴，羅列座側。言樓閣延袤者，靜法云：「梵云蒲莫迦，此云帳輿。若是樓閣，應云微麼囊。既不爾者，譯之誤也。」此或應爾，前文已有樓閣故。若重辯者，亦無大失。寶悉底迦者，具云塞縛悉底迦，此云有樂，若見此相必獲安樂。其形如萬字，具於《音義》，今寶形似此。二「光明寶」下九句，光明嚴。言網覆者，若世之燈，以護夕蟲成隱映故。三「天寶衣」下九句，寶衣敷布嚴。四「天鈴幢」下十句，寶幢行列嚴。第十「天蠡出妙音」下，辨音聲嚴。於中二：初十句樂音嚴、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「時兜率」下見佛嚴處，中二：初明感應緣會；二「即於」已下正顯嚴處，於中分二，先明一方嚴處、後結通十方。今初。初雖標座，下列樓帳等皆兼處嚴。文分為二：初總顯體德、後「有百萬」下別明體用。今初，有十一句，初總、餘別。總中無盡大願隨意出生，悲智必俱生死無染，名摩尼藏。展行彌布，故有敷言。別有十種圓滿勝相，以斯妙座實德成故。初一自體相，以寶成故；次六因相，一深遠相、二勝妙相、三廣大相、四同體相、五具德相、六堅固相；後三總顯殊特，即座之德用，一端嚴故、二離染故、三無極故。二別明體用中，通有三百二種百萬億，廣上三段即為三別。初廣自體、次「有百萬億初發心」下廣前殊特、三「百萬億善根」下廣前因相。初一多明器世間嚴，後二顯眾生世間嚴，皆智正覺世間之力也。皆言百萬億者，位增十行之百萬故。初中，長分為十：前九色相嚴、後一音聲嚴，其一一嚴事皆即法門，可以意得。第一有十句座體嚴，於中初句辨座層級；後九覆座之嚴，雖四面行列執蓋亦為覆座。第二「樓閣」下十句，復於殿內建立樓閣繞座莊嚴，亦是嚴處，於中初句總、下九句別顯嚴閣。第三「寶鈴帳」下十句辨帳嚴，亦是繞座，前已辨覆故；若重辨者，帳上建樓、樓上覆帳，重重無盡耳。第四「妙寶華」下有十二句辨嚴座身。其頻婆帳應在寶華之前，類例穩便。亦可十二句辨帳，九句嚴座身。頻婆者，此云身影質，謂帳莊嚴具中現外質之影故。第五「因陀羅金剛寶」下有十七句，亦嚴座四周，皆明妙寶以為窻門及覆，亦嚴座體，以莊嚴其藏。是蓮華藏故，標中表法有異，住行不言蓮華，理實應有。或是座身之龕名藏。第六「真珠瓔珞」下十二句，瓔珞周垂嚴。「其摩尼身」下二句文似缺略，謂因陀羅妙色寶下無所結屬，又非下之香類，不可別為一段。第七「黑栴檀」下有十六句，以香為嚴。阿樓那者，此云紅赤色。第八「雨百萬」下二十句，雨雲為嚴。第九「建百萬」下四十八句，座外四面嚴。於中有四：初二十句，雜雜莊嚴，羅列座側。言樓閣延袤者，靜法云：「梵云蒲莫迦，此云帳輿。若是樓閣，應云微麼囊。既不爾者，譯之誤也。」此或應爾，前文已有樓閣故。若重辯者，亦無大失。寶悉底迦者，具云塞縛悉底迦，此云有樂，若見此相必獲安樂。其形如萬字，具於《音義》，今寶形似此。二「光明寶」下九句，光明嚴。言網覆者，若世之燈，以護夕蟲成隱映故。三「天寶衣」下九句，寶衣敷布嚴。四「天鈴幢」下十句，寶幢行列嚴。第十「天蠡出妙音」下，辨音聲嚴。於中二：初十句樂音嚴、

後「悅意音」下二十句法音嚴。前中云牟陀羅者，此云鋒鼓，謂天樂初奏此鼓先作故。後法音嚴中，初十一句讚歎三寶、後「隨順音」下九句說法益物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後「悅意音」下二十句法音嚴。前中云牟陀羅者，此云鋒鼓，謂天樂初奏此鼓先作故。後法音嚴中，初十一句讚歎三寶、後「隨順音」下九句說法益物。

大文第二廣前殊特者，前文略云見者無厭，亦已略明益相。今廣顯之，即座之德用。恭敬供養，復顯為嚴。文分為二：初明獲益、後申供養。前中有三十九句，曲分為四：初十約位辨益、二「得自在」下有十二句雜辨得益、三「得檀」下十句約行辨益、四「入一切佛剎」下七句約大用辨益。後三並通諸位，或可第二段明迴向、第三段明十行、第四段明十地。或唯約十住，通別無礙。二「諸天恭敬」下明供養，文分為五：初十七句雜明八部人天菩薩三業設敬，其中所作各隨類所宜。二「天女專心」下二十六句唯明諸天三業敬養。初之三句，即欲界天色究竟；後復言種種天者，或通無色，或總上諸類。善思惟天，亦通諸類。三「菩薩天」下有十二句。明菩薩事供養。四「諸天子從天宮出」下四句諸天身供養。五「思惟菩薩」下十句菩薩修法供養，亦明得益。菩薩多明得益、諸天但說供養者，諸天供養是益因故，諸天得益即菩薩故。第三「百萬億善根」下，廣前因深，十句可知。所以此會嚴事偏多者，一此天多以補處為王故。二賢位已極，大悲普周故。所以十住無菩薩嚴，表凡入位故；夜摩即有，已入位故，然亦未廣。而此勝相皆是如來海印所現法界差別自在實德，人法無礙、依正混融之嚴事也。第二「如此世界」下，結通十方，可知。第四「爾時」下迎佛興供。於中二：先將迎興供、二「爾時如來威神力」下見佛興供。前中二：初奉迎、二「以清淨」下興供。於中，先諸天興供。皆從身出者，非唯顯諸天福力，亦表身為供具，供自心生。後「兜率宮」下菩薩興供，可知。第二見佛興供中二，先諸天、後「百千億那由他先住」下明菩薩。前中三：初明承力見佛，一現佛神力、二宿善力、三法門力；二「同興」下慶遇奉迎；三「各以」下正明興供。於中三：初十句衣盛供以散佛，表修寂滅以趣果故。二「百千億」下十句明起心雨供嚴空，顯所修萬行稱法性空，空有無礙是嚴空義。三「百千億那由他阿僧祇天子」下九句雜申供養，表萬行雜修故。調順寂靜無放逸心，應分為二，則有十句。第二菩薩興供中二：先明行成依報供、後「其諸菩薩」下身出正報供。前中二十七句，文分為三：初十句多因成多果之供；次八句一因成一果供；後九句一因成多果供。應有四句，由多因成一果攝在初段，以多因能一一成故。又初段即一切中有一及一切中有一切，次段即一中一，後段即一中一切也。今初十句一時併舉多因，後通成諸供。出過諸天者，勝故多故。餘可知。第二一因一果中，皆因果相似。一蓋以障塵，若度能除敝。二帳以庇蔭，若悲為佛境；華 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第二廣前殊特者，前文略云見者無厭，亦已略明益相。今廣顯之，即座之德用。恭敬供養，復顯為嚴。文分為二：初明獲益、後申供養。前中有三十九句，曲分為四：初十約位辨益、二「得自在」下有十二句雜辨得益、三「得檀」下十句約行辨益、四「入一切佛剎」下七句約大用辨益。後三並通諸位，或可第二段明迴向、第三段明十行、第四段明十地。或唯約十住，通別無礙。二「諸天恭敬」下明供養，文分為五：初十七句雜明八部人天菩薩三業設敬，其中所作各隨類所宜。二「天女專心」下二十六句唯明諸天三業敬養。初之三句，即欲界天色究竟；後復言種種天者，或通無色，或總上諸類。善思惟天，亦通諸類。三「菩薩天」下有十二句。明菩薩事供養。四「諸天子從天宮出」下四句諸天身供養。五「思惟菩薩」下十句菩薩修法供養，亦明得益。菩薩多明得益、諸天但說供養者，諸天供養是益因故，諸天得益即菩薩故。第三「百萬億善根」下，廣前因深，十句可知。所以此會嚴事偏多者，一此天多以補處為王故。二賢位已極，大悲普周故。所以十住無菩薩嚴，表凡入位故；夜摩即有，已入位故，然亦未廣。而此勝相皆是如來海印所現法界差別自在實德，人法無礙、依正混融之嚴事也。第二「如此世界」下，結通十方，可知。第四「爾時」下迎佛興供。於中二：先將迎興供、二「爾時如來威神力」下見佛興供。前中二：初奉迎、二「以清淨」下興供。於中，先諸天興供。皆從身出者，非唯顯諸天福力，亦表身為供具，供自心生。後「兜率宮」下菩薩興供，可知。第二見佛興供中二，先諸天、後「百千億那由他先住」下明菩薩。前中三：初明承力見佛，一現佛神力、二宿善力、三法門力；二「同興」下慶遇奉迎；三「各以」下正明興供。於中三：初十句衣盛供以散佛，表修寂滅以趣果故。二「百千億」下十句明起心雨供嚴空，顯所修萬行稱法性空，空有無礙是嚴空義。三「百千億那由他阿僧祇天子」下九句雜申供養，表萬行雜修故。調順寂靜無放逸心，應分為二，則有十句。第二菩薩興供中二：先明行成依報供、後「其諸菩薩」下身出正報供。前中二十七句，文分為三：初十句多因成多果之供；次八句一因成一果供；後九句一因成多果供。應有四句，由多因成一果攝在初段，以多因能一一成故。又初段即一切中有一及一切中有一切，次段即一中一，後段即一中一切也。今初十句一時併舉多因，後通成諸供。出過諸天者，勝故多故。餘可知。第二一因一果中，皆因果相似。一蓋以障塵，若度能除敝。二帳以庇蔭，若悲為佛境；華

以開敷，如覺解清淨。三法忍和悅，用嚴法身。四演教網則震金剛之妙音，觀教網則不礙文而見理。五香氣聞而不可見、見而不可攬，猶幻法見而不可取、取而不可得，知幻無堅以成堅法。六周遍法空，是佛智身所依之境，座之義也。七摧懈慢幢，樹法勝幢故。八諸法如夢，是佛棲託之所也。第三「無著」下一因多果供。無著無生但是一義，無生約理、無著約智，此二契合方成一因。文中九句，可知。第二身出正報供中，文有十句：初二明現身德量，謂一一量周法界、德齊佛故；次「以從」下三句明勝辯之因；次「具足」下四句顯勝辯所依；後「以不可」下一句正申辯讚，皆從總持辯藏之所流故，情動於中故形於言，言猶不足敬之至也。第五「爾時一切」下覩佛勝德中分二：先明覩佛身雲勝德、後「爾時如來大悲」下明現勝德意。前中分二：初覩佛勝德、後「爾時大眾咸見」下見佛光用。前通十眼所見，後約天眼所見。今初也。然此經文，次第具顯如來二十一種殊勝功德，以文言浩汗致古釋同迷。然〈離世間品〉雖具二十一句，而此文義兼廣，故隨便引於諸論。文分為三：初總觀如來、次別觀德相、三結成觀解。今初，略舉三德以顯一雄：一者如來；二言應者，即是應供；三正等覺，即正遍知。此一「應」字亦通屬下，隨應覺故。此即總句。〈離世間品〉名妙悟皆滿，《佛地》、《攝論》皆名最清淨覺。親光釋云「謂佛世尊普於一切有為無為所應覺境正開覺故。」此釋正義，揀異邪覺。又於一切所應覺境淨妙圓滿正開覺故，此釋最清淨義，亦明覺滿，揀異菩薩。又於一切如所有性、盡所有性正開覺故。此釋符今等字，謂雙照二諦平等覺故。亦是遍義，故云正遍知。彼經無正等言，此經缺最清淨。上〈妙嚴品〉則有最言，故云於一切法成最正覺。下離世間中復有妙悟，妙者微妙，離覺相故。悟覺及知，名異義同。妙正遍最名義俱別，所揀異故。若世親、無性不解總句，但以下別德成斯一覺，故清淨覺句句皆遍。第二「其身」下別觀德相。二十一德分二十段，後二合故。然《攝論》中二十一德通有三節：一先列經二十一句；二無著菩薩立功德名以為解釋三無性等，但釋論名以符經旨；今各句句配屬。其《佛地論》釋有同《攝論》、有異《攝論》，異者引之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以開敷，如覺解清淨。三法忍和悅，用嚴法身。四演教網則震金剛之妙音，觀教網則不礙文而見理。五香氣聞而不可見、見而不可攬，猶幻法見而不可取、取而不可得，知幻無堅以成堅法。六周遍法空，是佛智身所依之境，座之義也。七摧懈慢幢，樹法勝幢故。八諸法如夢，是佛棲託之所也。第三「無著」下一因多果供。無著無生但是一義，無生約理、無著約智，此二契合方成一因。文中九句，可知。第二身出正報供中，文有十句：初二明現身德量，謂一一量周法界、德齊佛故；次「以從」下三句明勝辯之因；次「具足」下四句顯勝辯所依；後「以不可」下一句正申辯讚，皆從總持辯藏之所流故，情動於中故形於言，言猶不足敬之至也。第五「爾時一切」下覩佛勝德中分二：先明覩佛身雲勝德、後「爾時如來大悲」下明現勝德意。前中分二：初覩佛勝德、後「爾時大眾咸見」下見佛光用。前通十眼所見，後約天眼所見。今初也。然此經文，次第具顯如來二十一種殊勝功德，以文言浩汗致古釋同迷。然〈離世間品〉雖具二十一句，而此文義兼廣，故隨便引於諸論。文分為三：初總觀如來、次別觀德相、三結成觀解。今初，略舉三德以顯一雄：一者如來；二言應者，即是應供；三正等覺，即正遍知。此一「應」字亦通屬下，隨應覺故。此即總句。〈離世間品〉名妙悟皆滿，《佛地》、《攝論》皆名最清淨覺。親光釋云「謂佛世尊普於一切有為無為所應覺境正開覺故。」此釋正義，揀異邪覺。又於一切所應覺境淨妙圓滿正開覺故，此釋最清淨義，亦明覺滿，揀異菩薩。又於一切如所有性、盡所有性正開覺故。此釋符今等字，謂雙照二諦平等覺故。亦是遍義，故云正遍知。彼經無正等言，此經缺最清淨。上〈妙嚴品〉則有最言，故云於一切法成最正覺。下離世間中復有妙悟，妙者微妙，離覺相故。悟覺及知，名異義同。妙正遍最名義俱別，所揀異故。若世親、無性不解總句，但以下別德成斯一覺，故清淨覺句句皆遍。第二「其身」下別觀德相。二十一德分二十段，後二合故。然《攝論》中二十一德通有三節：一先列經二十一句；二無著菩薩立功德名以為解釋三無性等，但釋論名以符經旨；今各句句配屬。其《佛地論》釋有同《攝論》、有異《攝論》，異者引之。

今初，明不二現行，經也，即觀察如來一向無障礙轉功德。此是無著立名，他皆倣此。無性二釋：一云謂佛一向無障礙智，於一切事品類差別無著無疑故，非如聲聞等有處有障、有處無障二種。此約離所知障智德滿故，非如聲聞有處有障者，謂於極遠時方無邊差別諸佛法中有無智轉。第二釋云：或二處現行。此中無有如是所說二種現行，此釋二處亦前有障無障，但前釋約表為一智轉，此釋約遮故無彼二，正同下經二行永絕。世親同於後釋。親光云「凡夫二乘現行二障，世尊無故。凡夫現行生死起諸雜染，二乘現行涅槃棄利樂事，世尊無彼現行二事，故名不二現行。」無性生起云「云何而得此最勝覺？故次說此諸聲聞等，於所知境有二現行，所謂正智、不染無知。佛無此故。」文中分二：初廣顯利樂，明離所知故，不同二乘。二「住於」下結成所住，彰離煩惱不同凡夫。前中三：初明應廣順機令喜；二「普遍」下明其遍應，定慧莊嚴生物善根；三「示現」下彰應用深，雖超語言而無遺曲濟。二結成所住者，初句明智住法身，能住所住二俱廣大。下句心無煩惱，善根清淨，色相超倫，具上二義名清淨覺。他皆倣此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初，明不二現行，經也，即觀察如來一向無障礙轉功德。此是無著立名，他皆倣此。無性二釋：一云謂佛一向無障礙智，於一切事品類差別無著無疑故，非如聲聞等有處有障、有處無障二種。此約離所知障智德滿故，非如聲聞有處有障者，謂於極遠時方無邊差別諸佛法中有無智轉。第二釋云：或二處現行。此中無有如是所說二種現行，此釋二處亦前有障無障，但前釋約表為一智轉，此釋約遮故無彼二，正同下經二行永絕。世親同於後釋。親光云「凡夫二乘現行二障，世尊無故。凡夫現行生死起諸雜染，二乘現行涅槃棄利樂事，世尊無彼現行二事，故名不二現行。」無性生起云「云何而得此最勝覺？故次說此諸聲聞等，於所知境有二現行，所謂正智、不染無知。佛無此故。」文中分二：初廣顯利樂，明離所知故，不同二乘。二「住於」下結成所住，彰離煩惱不同凡夫。前中三：初明應廣順機令喜；二「普遍」下明其遍應，定慧莊嚴生物善根；三「示現」下彰應用深，雖超語言而無遺曲濟。二結成所住者，初句明智住法身，能住所住二俱廣大。下句心無煩惱，善根清淨，色相超倫，具上二義名清淨覺。他皆倣此。

第二「智慧」已下明趣無相法，即觀察如來於有無無二相真如最清淨能入功德。無性云「為明斷德，故次說之。不住生死，涅槃相故，即無住涅槃。然無相法即是清淨真如，趣謂趣入，謂此真如諸法無性以為相故，非是有相。體即圓成，自相有故，非是無相。此二不相離，名無二相。諸法中勝，故名最勝。遠離客塵，故名清淨。既自能入亦令他入，為最清淨。自入則不住生死，他入則不住涅槃。」文中先明自入、後明他入。今初，先明不住生死，智稱如境，皆不可盡。無比三昧令智出生，又令真如出二障故。二「其身」下明不住涅槃，同體大悲遍住物身，心真如性物物遍故。二「令無量」下辨令他入，一則大悲冥熏、二則大智為說，令於身中見如來性，成一切智故。種性不斷是入義也，此用常寂名為涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「智慧」已下明趣無相法，即觀察如來於有無無二相真如最清淨能入功德。無性云「為明斷德，故次說之。不住生死，涅槃相故，即無住涅槃。然無相法即是清淨真如，趣謂趣入，謂此真如諸法無性以為相故，非是有相。體即圓成，自相有故，非是無相。此二不相離，名無二相。諸法中勝，故名最勝。遠離客塵，故名清淨。既自能入亦令他入，為最清淨。自入則不住生死，他入則不住涅槃。」文中先明自入、後明他入。今初，先明不住生死，智稱如境，皆不可盡。無比三昧令智出生，又令真如出二障故。二「其身」下明不住涅槃，同體大悲遍住物身，心真如性物物遍故。二「令無量」下辨令他入，一則大悲冥熏、二則大智為說，令於身中見如來性，成一切智故。種性不斷是入義也，此用常寂名為涅槃。

第三「住於諸佛究竟」已下，明住於佛住，即觀察如來無功用佛事、不休息功德，為欲得上無住涅槃，故次明之。文中，初明所住、後彰住益。今初，言住佛住者，謂聖天梵等皆佛所住，而於空大悲遍善安住，大悲性空即是佛家，故能不住生死涅槃為究竟住。此即恩德。是以親光亦名為觀，所調化功德常住大悲，晝夜六時觀世間故。後「令不可」下彰住家益。初明由住大悲，故能益物無遺，是不休息義。由住性空，自無功用，故能令物住無分別。出過眾生，總顯勝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「住於諸佛究竟」已下，明住於佛住，即觀察如來無功用佛事、不休息功德，為欲得上無住涅槃，故次明之。文中，初明所住、後彰住益。今初，言住佛住者，謂聖天梵等皆佛所住，而於空大悲遍善安住，大悲性空即是佛家，故能不住生死涅槃為究竟住。此即恩德。是以親光亦名為觀，所調化功德常住大悲，晝夜六時觀世間故。後「令不可」下彰住家益。初明由住大悲，故能益物無遺，是不休息義。由住性空，自無功用，故能令物住無分別。出過眾生，總顯勝也。

第四「獲一切」下明逮得一切佛平等性。下云得佛平等，即觀察如來於法身中所依意樂作事無差別功德，如上佛住為共不共，故次明之。此一切諸佛，展轉和雜而同住故。一切諸佛三事無差，非如聲聞但有所依。文即分三：初明所依無差別，謂一切智，以一切諸佛皆依真如清淨智故。「放大光」下顯智之用。二「普使」已下明意樂無差，謂同有利樂，勝意樂故。普使之言，即意樂也。不可壞智，即如來藏，普賢菩薩自體遍故。染而不染名不可壞，反源照極故名安住。三「遍住」下作業無差，一切皆作受用變化利他事故。於中，先明作業周遍、次「從於」下作業所依，即自受用身。一受不失，名為不退，謂得法性即念不退。此後親生佛智，此智生已還住法界。次「明了」已下正顯作業，初觀機；後「現不可說」下作業受用變化各有多類，名不可說差別之身。「能令」已下彰業之益。一能益他。二「隨初」下滿本所願，亦令於物能現色身。此上四段明其自利，後十七段明其利他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「獲一切」下明逮得一切佛平等性。下云得佛平等，即觀察如來於法身中所依意樂作事無差別功德，如上佛住為共不共，故次明之。此一切諸佛，展轉和雜而同住故。一切諸佛三事無差，非如聲聞但有所依。文即分三：初明所依無差別，謂一切智，以一切諸佛皆依真如清淨智故。「放大光」下顯智之用。二「普使」已下明意樂無差，謂同有利樂，勝意樂故。普使之言，即意樂也。不可壞智，即如來藏，普賢菩薩自體遍故。染而不染名不可壞，反源照極故名安住。三「遍住」下作業無差，一切皆作受用變化利他事故。於中，先明作業周遍、次「從於」下作業所依，即自受用身。一受不失，名為不退，謂得法性即念不退。此後親生佛智，此智生已還住法界。次「明了」已下正顯作業，初觀機；後「現不可說」下作業受用變化各有多類，名不可說差別之身。「能令」已下彰業之益。一能益他。二「隨初」下滿本所願，亦令於物能現色身。此上四段明其自利，後十七段明其利他。

第五「等觀眾生」下明到無障處，即觀察如來修一切障對治功德。利他之中，先明化障對治，故次明之。謂已慣習一切煩惱及所知障對治聖道，即一切智及定自在性，故論名為修治。又已到永離一切習氣所依趣處，經名到無障處。二文互顯，以有治必無障，無障由有治故。文中，心無所著是無煩惱障，住無礙住明無所知障。得佛十力即是種智，是所知障治。心常寂定住一切智，即煩惱障治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「等觀眾生」下明到無障處，即觀察如來修一切障對治功德。利他之中，先明化障對治，故次明之。謂已慣習一切煩惱及所知障對治聖道，即一切智及定自在性，故論名為修治。又已到永離一切習氣所依趣處，經名到無障處。二文互顯，以有治必無障，無障由有治故。文中，心無所著是無煩惱障，住無礙住明無所知障。得佛十力即是種智，是所知障治。心常寂定住一切智，即煩惱障治。

第六「善能開演」下明不可轉法，即觀察如來降伏一切外道功德。由有上能治，故他不能轉利有情事，故次明之。謂教證二法皆不為他所動轉故，無有餘法勝過此故。文中，初明教道、「能悉」已下證道、「出生」已下二道之益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「善能開演」下明不可轉法，即觀察如來降伏一切外道功德。由有上能治，故他不能轉利有情事，故次明之。謂教證二法皆不為他所動轉故，無有餘法勝過此故。文中，初明教道、「能悉」已下證道、「出生」已下二道之益。

第七「恒以佛日」下明所行無礙，觀察如來生在世間不為世法所礙功德，顯示如來所化之中無高下礙，故次明之。謂世八風不能拘礙故。親光名降魔功德，謂色等境不能亂故。文中以佛身日普照法界則橫無礙，常現不沒則竪無礙。不以無信生盲等而不現故，正顯八風不礙。「恒住」已下顯無礙因，無有變異示無礙相，如摩尼珠不隨物變。不著我所於內無礙，世法不染於外無礙，由住出世如蓮華故。如有頌云「諸佛常游於世間，利樂一切有情類。八法勢風邪分別，不能傾動不拘礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「恒以佛日」下明所行無礙，觀察如來生在世間不為世法所礙功德，顯示如來所化之中無高下礙，故次明之。謂世八風不能拘礙故。親光名降魔功德，謂色等境不能亂故。文中以佛身日普照法界則橫無礙，常現不沒則竪無礙。不以無信生盲等而不現故，正顯八風不礙。「恒住」已下顯無礙因，無有變異示無礙相，如摩尼珠不隨物變。不著我所於內無礙，世法不染於外無礙，由住出世如蓮華故。如有頌云「諸佛常游於世間，利樂一切有情類。八法勢風邪分別，不能傾動不拘礙。」

第八「於一切」下明其所安立不可思議，即觀察如來安立正法功德，由依前方便能作饒益之事，故次明之。謂十二分教名所安立，由深廣故不可思議。文中分二：初約所詮以辨深廣、後約能詮以明深廣。今初，初句總顯，建即安立。「其智」下釋超世廣大，即是幢義。拔置智地，即是建義。「所有」已下福智相對，明高廣義。二「以大慈」下現身說法，約能詮教以明安立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八「於一切」下明其所安立不可思議，即觀察如來安立正法功德，由依前方便能作饒益之事，故次明之。謂十二分教名所安立，由深廣故不可思議。文中分二：初約所詮以辨深廣、後約能詮以明深廣。今初，初句總顯，建即安立。「其智」下釋超世廣大，即是幢義。拔置智地，即是建義。「所有」已下福智相對，明高廣義。二「以大慈」下現身說法，約能詮教以明安立。

第九「於去來今」下明遊於三世平等法性，即觀察如來授記功德，以上加行利有情事，三世諸佛皆悉平等，故次明之。謂於三世平等性中，能隨解了過去未來曾當轉事，皆如現在而授記故，故下經云「普見三世」。文中，初明三世平等之義，故云心常清淨自得平等，令物不著使他平等。「恒與」已下正明授記，授記未來令同過去種性，亦名平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九「於去來今」下明遊於三世平等法性，即觀察如來授記功德，以上加行利有情事，三世諸佛皆悉平等，故次明之。謂於三世平等性中，能隨解了過去未來曾當轉事，皆如現在而授記故，故下經云「普見三世」。文中，初明三世平等之義，故云心常清淨自得平等，令物不著使他平等。「恒與」已下正明授記，授記未來令同過去種性，亦名平等。

第十「常遊十方」下明其身流布一切世間，即觀察如來於一切世界示現受用變化身功德，顯上利益一時頓遍非次第作，故次明之。文中，初通辨二身，常約豎窮、遍約橫廣十方法界，綺互其文。後「諸眾生心」下總顯現相德，無不淨故不住生死，機無不鑒故普現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十「常遊十方」下明其身流布一切世間，即觀察如來於一切世界示現受用變化身功德，顯上利益一時頓遍非次第作，故次明之。文中，初通辨二身，常約豎窮、遍約橫廣十方法界，綺互其文。後「諸眾生心」下總顯現相德，無不淨故不住生死，機無不鑒故普現世間。

第十一「以智慧月」下明於一切法智無疑滯，即觀察如來斷疑功德，以於上十方彼彼之處作斷疑事，故次明之。謂於諸境善決定故，故下經云「智恒明達一切諸法」。文中，初自斷疑，非不自決能斷他疑故。智月普照總明了境，了達無得是了真境，非不證真能了俗故。「恒以智」下明了俗境。一切皆以心為自性，義通二境：攝境為心是世俗勝義，心之自性即是真如、是勝義。勝義如是而住，以無所得而為方便，雙照真俗無住住故。菩薩智光月，法界以為輪，遊於畢竟空，世間靡不現。亦可屬上現受用身。二「隨諸」已下能斷他疑。初明隨機現身。「如來」已下所斷疑境。為說緣起是斷疑法，深入緣起疑見亡故。知緣起無性故知法無相，無相無異故名一相。智體理成，故為其本。後「欲令」下正明斷疑。若離相著，開示菩提，疑方斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一「以智慧月」下明於一切法智無疑滯，即觀察如來斷疑功德，以於上十方彼彼之處作斷疑事，故次明之。謂於諸境善決定故，故下經云「智恒明達一切諸法」。文中，初自斷疑，非不自決能斷他疑故。智月普照總明了境，了達無得是了真境，非不證真能了俗故。「恒以智」下明了俗境。一切皆以心為自性，義通二境：攝境為心是世俗勝義，心之自性即是真如、是勝義。勝義如是而住，以無所得而為方便，雙照真俗無住住故。菩薩智光月，法界以為輪，遊於畢竟空，世間靡不現。亦可屬上現受用身。二「隨諸」已下能斷他疑。初明隨機現身。「如來」已下所斷疑境。為說緣起是斷疑法，深入緣起疑見亡故。知緣起無性故知法無相，無相無異故名一相。智體理成，故為其本。後「欲令」下正明斷疑。若離相著，開示菩提，疑方斷故。

第十二「為欲救」下，明於一切行成就大覺，即觀察如來令入種種行功德，由所化生性有差別，故次明之，謂入種種行皆成大覺。下經但云「了一切行」。文中，初約說法令入。開示佛道者，令悟入故。後「令其」下約現身令入。攀緣修習，是進善行。「除滅」已下是離惡行。修菩提行，總舉萬行。心不散動，即是入義。既萬行齊修，則因無不滿、果無不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二「為欲救」下，明於一切行成就大覺，即觀察如來令入種種行功德，由所化生性有差別，故次明之，謂入種種行皆成大覺。下經但云「了一切行」。文中，初約說法令入。開示佛道者，令悟入故。後「令其」下約現身令入。攀緣修習，是進善行。「除滅」已下是離惡行。修菩提行，總舉萬行。心不散動，即是入義。既萬行齊修，則因無不滿、果無不成。

第十三「悉能觀察」下明於諸法智無有疑惑，即觀察如來當來法生妙智功德，由即於前所化有能無能善巧別知，故次明之。謂聖聲聞言此人全無少分善根，如來知彼善法當生，現證過去微少善根種子所隨故，故文云「悉能觀察」。下經云「盡一切疑」。如求度者，遠劫採薪興一善念，佛便知故，觀已便化故，不壞其清淨業報。「智慧」已下釋其所以，以智普入無不知故。故親光名為能隨所應恒正教誨功德，謂於諸法懷疑惑者，無有堪能隨應教誨，唯佛能故，名智慧明了。則第十一是自斷疑，此斷他疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十三「悉能觀察」下明於諸法智無有疑惑，即觀察如來當來法生妙智功德，由即於前所化有能無能善巧別知，故次明之。謂聖聲聞言此人全無少分善根，如來知彼善法當生，現證過去微少善根種子所隨故，故文云「悉能觀察」。下經云「盡一切疑」。如求度者，遠劫採薪興一善念，佛便知故，觀已便化故，不壞其清淨業報。「智慧」已下釋其所以，以智普入無不知故。故親光名為能隨所應恒正教誨功德，謂於諸法懷疑惑者，無有堪能隨應教誨，唯佛能故，名智慧明了。則第十一是自斷疑，此斷他疑。

第十四「永離一切」下明凡所現身不可分別。下經但云「無能測身」。即觀察如來，如其勝解示現功德。由上云「善巧別知」，故此次云「於前所化邪正及俱行中無有分別」。文中，初二句明無分別義。世虛妄解種現俱亡，故云永離，由自無分別故、餘不可以分別知故。親光名為能正攝受無染自體殊勝功德，謂佛身功德非是雜染分別所起，無煩惱業生之雜染，故不可分別。而無性云隨機現身如摩尼珠無分別者，則順今文佛無分別，不順彼經不可之言。次「放光明」下彰所示現皆無分別。見無厭足，而顯眾生不能分別，如瞿波觀佛毛孔，念念無厭不能窮究故。「以大功德」下辨能現德。「出生」已下明所現益。「諸根」已下辨所現相。謂諸根圓滿，境界自在。作諸佛事，總彰現意。作已便沒，明現時分。既隨勝解，現則感、謝應移。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十四「永離一切」下明凡所現身不可分別。下經但云「無能測身」。即觀察如來，如其勝解示現功德。由上云「善巧別知」，故此次云「於前所化邪正及俱行中無有分別」。文中，初二句明無分別義。世虛妄解種現俱亡，故云永離，由自無分別故、餘不可以分別知故。親光名為能正攝受無染自體殊勝功德，謂佛身功德非是雜染分別所起，無煩惱業生之雜染，故不可分別。而無性云隨機現身如摩尼珠無分別者，則順今文佛無分別，不順彼經不可之言。次「放光明」下彰所示現皆無分別。見無厭足，而顯眾生不能分別，如瞿波觀佛毛孔，念念無厭不能窮究故。「以大功德」下辨能現德。「出生」已下明所現益。「諸根」已下辨所現相。謂諸根圓滿，境界自在。作諸佛事，總彰現意。作已便沒，明現時分。既隨勝解，現則感、謝應移。

第十五「善能開示」下明一切菩薩等所求智，即觀察如來無量所依調伏有情加行功德，為欲引發任持不定種性聲聞，菩薩唯讚大乘，故次明之。言等所求者，無不求故。佛地名為正所求智，謂唯菩薩正能求故。文中，初明所求即一切智，此所求智即是無量菩薩所依。而言道者，通因果也。「為諸」已下即成所依義，謂由無量菩薩為欲調伏諸有情故發起加行，要以佛增上力故，聞法為先，獲得妙智而為所依。令其發起廣大欲樂者，即是調伏有情加行。受持修習者，即成智之因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十五「善能開示」下明一切菩薩等所求智，即觀察如來無量所依調伏有情加行功德，為欲引發任持不定種性聲聞，菩薩唯讚大乘，故次明之。言等所求者，無不求故。佛地名為正所求智，謂唯菩薩正能求故。文中，初明所求即一切智，此所求智即是無量菩薩所依。而言道者，通因果也。「為諸」已下即成所依義，謂由無量菩薩為欲調伏諸有情故發起加行，要以佛增上力故，聞法為先，獲得妙智而為所依。令其發起廣大欲樂者，即是調伏有情加行。受持修習者，即成智之因。

第十六「成就一切」下明得佛無二住勝彼岸，即觀察如來平等法身波羅蜜多成滿功德。為遮所化，於大師所疑一切智非一切智，故次明之，由滿諸度是一切智。言無二者，即平等也。平等有二：一法身平等，於法身中滿諸度故。二果位諸度無增減故，名為平等。親光則以住於法身即是彼岸，不說諸度，故云法身無差別相名為無二。緣彼勝定常住其中，故名為住。即無二住，名勝彼岸。佛已窮到，故名為得。文中，初滿諸度，故云熾盛。次「無邊」下以度滿故、莊嚴故、身故。《法華》云「微妙淨法身，具相三十二。以八十種好，用莊嚴法身。」以十身圓融不相離故。言一切世間者，不隔凡聖，靡不現覩，雙覩受用變化之身。「永離」已下，無二礙故和合識破，相續心滅故。「於一切」下顯現法身，智純淨故。「於功德」下諸度滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十六「成就一切」下明得佛無二住勝彼岸，即觀察如來平等法身波羅蜜多成滿功德。為遮所化，於大師所疑一切智非一切智，故次明之，由滿諸度是一切智。言無二者，即平等也。平等有二：一法身平等，於法身中滿諸度故。二果位諸度無增減故，名為平等。親光則以住於法身即是彼岸，不說諸度，故云法身無差別相名為無二。緣彼勝定常住其中，故名為住。即無二住，名勝彼岸。佛已窮到，故名為得。文中，初滿諸度，故云熾盛。次「無邊」下以度滿故、莊嚴故、身故。《法華》云「微妙淨法身，具相三十二。以八十種好，用莊嚴法身。」以十身圓融不相離故。言一切世間者，不隔凡聖，靡不現覩，雙覩受用變化之身。「永離」已下，無二礙故和合識破，相續心滅故。「於一切」下顯現法身，智純淨故。「於功德」下諸度滿故。

第十七「為大法王」下明不相間雜如來解脫妙智究竟，即觀察如來隨其勝解示現差別佛土功德。以外人聞上平等，謂同一性，故次說言不相間雜。謂一切如來十身體用各各別故，猶如冥室千光。但經云「如來解脫」，無著釋云「隨其勝解」，世親、無性皆云「此中勝解名為解脫。」又勝解者，通機及佛，故無性云「謂觀眾生勝解差別，現金銀等土不相間雜。如來勝解現在前時，隨眾生樂皆悉顯現，無不了知，名如來解脫」等。親光又為一釋，即離障解脫，故云如來妙智令眾生解脫，名如來解脫妙智，佛於此智已得究竟。觀今經中諸論各得一意，復應加佛自得離障及作用解脫，謂文云離諸障翳故、具無邊德故、令其入道故。明見善惡是如來勝解，其心所樂即眾生勝解，是以不可偏取。下經但云「具足如來平等解脫」。在文分二：初明變化身土不雜、二明受用身土不雜。無著但云「差別佛土」，略舉一邊。親光則雙明身土，合今文意。今初，變化中，先身、後土。初中，先總顯化身超勝。次普現者，通十法界身放智慧光，合如日義。「欲令」已下彰所化意。能為多化，方顯佛德無邊所以。名不間雜者，以於一切世間普化。一佛既爾，餘何所化？故知所屬不同。重重皆遍，是不間雜義。後「以無礙」下別化因圓果滿之身，初明因圓、「為大醫」下現果滿身。二「一切世」下明現化土，初明非唯能化亦能遍往。「清淨慧」下明佛觀機，即是如來勝解現前。「於作不善」下隨機現土等。隨諸眾生應以何國起調伏心，入佛智慧而取佛土，故云善取時宜。無適淨穢，故云種種。欲該餘化，略無土言，義必含有。又對後平等，但言不善，亦應合有有漏之善。二「若諸眾生」下現受用身土，先土、後身。已證真如名平等心，覩受用土是平等報。上則心有高下，此則依於佛慧。後「隨其心樂」下現受用身。故親光云「於淨佛土現受用身，亦不相雜。」「令其」已下明現之益。親光云「大集會中現種種身，與諸菩薩受用法樂，亦不相雜。」得智心喜等，皆法樂也。又心大歡喜，即是初地見諸佛故生歡喜等。以證生信，故名深重。以證不退，故得永言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十七「為大法王」下明不相間雜如來解脫妙智究竟，即觀察如來隨其勝解示現差別佛土功德。以外人聞上平等，謂同一性，故次說言不相間雜。謂一切如來十身體用各各別故，猶如冥室千光。但經云「如來解脫」，無著釋云「隨其勝解」，世親、無性皆云「此中勝解名為解脫。」又勝解者，通機及佛，故無性云「謂觀眾生勝解差別，現金銀等土不相間雜。如來勝解現在前時，隨眾生樂皆悉顯現，無不了知，名如來解脫」等。親光又為一釋，即離障解脫，故云如來妙智令眾生解脫，名如來解脫妙智，佛於此智已得究竟。觀今經中諸論各得一意，復應加佛自得離障及作用解脫，謂文云離諸障翳故、具無邊德故、令其入道故。明見善惡是如來勝解，其心所樂即眾生勝解，是以不可偏取。下經但云「具足如來平等解脫」。在文分二：初明變化身土不雜、二明受用身土不雜。無著但云「差別佛土」，略舉一邊。親光則雙明身土，合今文意。今初，變化中，先身、後土。初中，先總顯化身超勝。次普現者，通十法界身放智慧光，合如日義。「欲令」已下彰所化意。能為多化，方顯佛德無邊所以。名不間雜者，以於一切世間普化。一佛既爾，餘何所化？故知所屬不同。重重皆遍，是不間雜義。後「以無礙」下別化因圓果滿之身，初明因圓、「為大醫」下現果滿身。二「一切世」下明現化土，初明非唯能化亦能遍往。「清淨慧」下明佛觀機，即是如來勝解現前。「於作不善」下隨機現土等。隨諸眾生應以何國起調伏心，入佛智慧而取佛土，故云善取時宜。無適淨穢，故云種種。欲該餘化，略無土言，義必含有。又對後平等，但言不善，亦應合有有漏之善。二「若諸眾生」下現受用身土，先土、後身。已證真如名平等心，覩受用土是平等報。上則心有高下，此則依於佛慧。後「隨其心樂」下現受用身。故親光云「於淨佛土現受用身，亦不相雜。」「令其」已下明現之益。親光云「大集會中現種種身，與諸菩薩受用法樂，亦不相雜。」得智心喜等，皆法樂也。又心大歡喜，即是初地見諸佛故生歡喜等。以證生信，故名深重。以證不退，故得永言。

第十八「一切眾生」下明證無中邊佛平等地，即觀察如來三種佛身方處無分限功德。由疑上如來妙智究竟非一非異，其相云何？故次明此無中邊等。常無常等皆二邊相。言方處者，謂諸世界。無分限者，釋無中邊。此無中邊，略有四義：一世界無中邊，佛德如彼無有分限。二世界無邊，諸佛十身即於其中稱世界量平等遍滿。三此法身等，於佛地中平等遍滿，無中無邊無有分限。四此法身等遍一切處，為諸眾生現作饒益，然非自性無中無邊。親光復名此為真如相殊勝功德，謂真如相無有中邊，如此真如即是佛地平等法性，證此性故遍知一切，於中不染。今此文中總顯十身皆無分限，文中分二：先別顯四智十身、後「無數」下總結因果。今初，先就覺他翻明自覺成就法身。於中先明覺他，即妙觀察智及成所作智之所利樂。「若得見」下彰其所益。無依義智，即大圓鏡，是無中邊佛平等地，以無礙智身無所依故，則證真如為佛地性。轉昔染依為智所依，即是如如及如如智。既令他證，顯自己證也。次「智慧」下二句即妙觀察智。莊嚴無奪，顯圓鏡智所現之影。智山清淨，即平等性智，平等高出所以名山。四惑已亡，故云清淨。因惑為種生必待時，今能生自在，故種受芽稱。「或現」已下即平等性所現之影，兼顯十身不唯此二故。復言或令諸眾生至無患地者，即成佛地。以遠離微細念故，名為無患。後總結中，初總明，謂十力四智等莊嚴法身，業行所成即是報佛。現於世間，結他受用及變化身。總上諸義則有十身。「一切」已下總結異因同歸一智，謂智導萬行，故能證此佛平等地，若報若化無不清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十八「一切眾生」下明證無中邊佛平等地，即觀察如來三種佛身方處無分限功德。由疑上如來妙智究竟非一非異，其相云何？故次明此無中邊等。常無常等皆二邊相。言方處者，謂諸世界。無分限者，釋無中邊。此無中邊，略有四義：一世界無中邊，佛德如彼無有分限。二世界無邊，諸佛十身即於其中稱世界量平等遍滿。三此法身等，於佛地中平等遍滿，無中無邊無有分限。四此法身等遍一切處，為諸眾生現作饒益，然非自性無中無邊。親光復名此為真如相殊勝功德，謂真如相無有中邊，如此真如即是佛地平等法性，證此性故遍知一切，於中不染。今此文中總顯十身皆無分限，文中分二：先別顯四智十身、後「無數」下總結因果。今初，先就覺他翻明自覺成就法身。於中先明覺他，即妙觀察智及成所作智之所利樂。「若得見」下彰其所益。無依義智，即大圓鏡，是無中邊佛平等地，以無礙智身無所依故，則證真如為佛地性。轉昔染依為智所依，即是如如及如如智。既令他證，顯自己證也。次「智慧」下二句即妙觀察智。莊嚴無奪，顯圓鏡智所現之影。智山清淨，即平等性智，平等高出所以名山。四惑已亡，故云清淨。因惑為種生必待時，今能生自在，故種受芽稱。「或現」已下即平等性所現之影，兼顯十身不唯此二故。復言或令諸眾生至無患地者，即成佛地。以遠離微細念故，名為無患。後總結中，初總明，謂十力四智等莊嚴法身，業行所成即是報佛。現於世間，結他受用及變化身。總上諸義則有十身。「一切」已下總結異因同歸一智，謂智導萬行，故能證此佛平等地，若報若化無不清淨。

第十九「常守本願」下明極於法界，即觀察如來窮生死際常現利益安樂一切有情功德。以上言無中邊相，云何無相？故次云極於法界。謂此法界最清淨故，離諸戲論是法界相。能起等流利益之事，極此法界無有盡期。親光亦名此德為證得果相殊勝功德，謂得窮極清淨法界，如是法界修道得故。以斯則極法界言有於二義：一同法界常故、二同法界清淨故。文中，先明常利樂、二廣利樂。今初，常守本願者，謂本發心，法界生界若有盡者我願乃盡。今生界未窮，故常現利樂。作善友者，世之善友略有七事：一遭苦不捨、二貧賤不輕、三密事相告、四遞相覆藏、五難作能作、六難與能與、七難忍能忍。如來亦爾，為物隨於六趣苦而不捨，貧無法財而不見輕，本性客塵無不相告，善根未熟則以權覆實，堪真實化則以實覆虛，著弊垢衣執除糞器為難作能作，解髻明珠為難與能與，生違佛化乃至多劫心無退動，為難忍能忍無不究竟，方名堅固。次「清淨」已下明同法界清淨。雖復常化，離能所相，故名第一。次「六趣」下廣多不捨。次「若有」已下不捨昔緣。次「而於」下通顯不捨。若暫不隨則捨本願，如願能作名不欺誑。次「悉以」下彰攝巧益，令同法界清淨，摧魔惑故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十九「常守本願」下明極於法界，即觀察如來窮生死際常現利益安樂一切有情功德。以上言無中邊相，云何無相？故次云極於法界。謂此法界最清淨故，離諸戲論是法界相。能起等流利益之事，極此法界無有盡期。親光亦名此德為證得果相殊勝功德，謂得窮極清淨法界，如是法界修道得故。以斯則極法界言有於二義：一同法界常故、二同法界清淨故。文中，先明常利樂、二廣利樂。今初，常守本願者，謂本發心，法界生界若有盡者我願乃盡。今生界未窮，故常現利樂。作善友者，世之善友略有七事：一遭苦不捨、二貧賤不輕、三密事相告、四遞相覆藏、五難作能作、六難與能與、七難忍能忍。如來亦爾，為物隨於六趣苦而不捨，貧無法財而不見輕，本性客塵無不相告，善根未熟則以權覆實，堪真實化則以實覆虛，著弊垢衣執除糞器為難作能作，解髻明珠為難與能與，生違佛化乃至多劫心無退動，為難忍能忍無不究竟，方名堅固。次「清淨」已下明同法界清淨。雖復常化，離能所相，故名第一。次「六趣」下廣多不捨。次「若有」已下不捨昔緣。次「而於」下通顯不捨。若暫不隨則捨本願，如願能作名不欺誑。次「悉以」下彰攝巧益，令同法界清淨，摧魔惑故。

第二十從「無礙際」下顯於二句，謂盡虛空性窮未來際，即觀察如來無盡等功德，謂上利樂皆無盡故。《深密》、《佛地》具斯二句。開則別中自有二十一句，下〈離世間〉但云「等虛空界」，而無窮未來際，欲顯圓數故。親光亦云「次後二句顯示世尊無盡功德，初句自利、後句利他，故云謂如虛空，經成壞劫性常無盡。如來一切真實功德亦復如是，如未來際無有盡期，利他功德亦復如是。」而無著釋但云「無盡功德」等，不言開合。世親、無性開此等字為究竟功德，故皆云等，言等取究竟功德，則以無盡功德釋初句，究竟功德釋後句，而無性意。後句是究竟無盡，與前無盡異者，前則橫論無盡，故云盡一切界遍作有情諸饒益事；後句則豎顯無盡，故云顯佛功德永無窮盡，所化有情永無盡故。同顯無盡，故二句合；自他等異，二句則開。今文意合，欲顯二利不相離故窮未來際，通在極於法界及盡虛空故。前段中已顯常隨不捨，為順二論，文分為兩：初唯橫論無盡，正明盡虛空性；二「為上福田」下雙約橫豎以顯無盡，兼明窮未來際。今初，先二句總言無礙際者，即法身智身，如彼虛空，無有障礙、無邊無際、無盡無減、無生無滅、無有變易，名無礙際。而能現前作諸利樂，如彼虛空容受質礙，故云出廣大力。次「最勝日」下別顯依空無礙之用，略舉一日而有四德：一蘊藏千光、二百川現影、三有目皆覩、四生成萬差名種種施。上一段文言含法喻，「佛是」已下唯就法說。初光明藏，即上日藏，身智光明含攝出生故。「諸力」已下如日無缺。「恒以大」下如日舒光，離諸魔敵，降老死怨，如日大明眾景奪耀。不獨合上，故文有影略。二雙約橫豎論無盡者，但云一切，通於十方及來際故。文中，先明為生福智之田。上福田者，具前德故。「凡所有」下釋上田義。三義名上：一令清淨，如無荒穢；二因少果多，如《涅槃》說純陀施福；三入無盡智，如田隨種隨生，如穀展轉無盡，成金剛種終不銷故。具斯三義，稱曰上田。次「為一切」下顯為田主。次「為一切眾生發生」下明體即是田。後「智慧」下明能為田義，具悲智故。初權實無二總為一智，對下能救悲智無礙合為一心，則是如來最清淨覺。上所引功德之名全依無著，其所解釋多依無性，有不同者亦已對決。與〈世間品〉小有同異，大旨無違，至下品中當更顯示。依上所釋，文旨有據、德相可分，若列宿羅空粲然不雜，豈得寬文廣申辭句。於佛勝德蔑然略陳，幸諸後學不咎其繁而不要也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十從「無礙際」下顯於二句，謂盡虛空性窮未來際，即觀察如來無盡等功德，謂上利樂皆無盡故。《深密》、《佛地》具斯二句。開則別中自有二十一句，下〈離世間〉但云「等虛空界」，而無窮未來際，欲顯圓數故。親光亦云「次後二句顯示世尊無盡功德，初句自利、後句利他，故云謂如虛空，經成壞劫性常無盡。如來一切真實功德亦復如是，如未來際無有盡期，利他功德亦復如是。」而無著釋但云「無盡功德」等，不言開合。世親、無性開此等字為究竟功德，故皆云等，言等取究竟功德，則以無盡功德釋初句，究竟功德釋後句，而無性意。後句是究竟無盡，與前無盡異者，前則橫論無盡，故云盡一切界遍作有情諸饒益事；後句則豎顯無盡，故云顯佛功德永無窮盡，所化有情永無盡故。同顯無盡，故二句合；自他等異，二句則開。今文意合，欲顯二利不相離故窮未來際，通在極於法界及盡虛空故。前段中已顯常隨不捨，為順二論，文分為兩：初唯橫論無盡，正明盡虛空性；二「為上福田」下雙約橫豎以顯無盡，兼明窮未來際。今初，先二句總言無礙際者，即法身智身，如彼虛空，無有障礙、無邊無際、無盡無減、無生無滅、無有變易，名無礙際。而能現前作諸利樂，如彼虛空容受質礙，故云出廣大力。次「最勝日」下別顯依空無礙之用，略舉一日而有四德：一蘊藏千光、二百川現影、三有目皆覩、四生成萬差名種種施。上一段文言含法喻，「佛是」已下唯就法說。初光明藏，即上日藏，身智光明含攝出生故。「諸力」已下如日無缺。「恒以大」下如日舒光，離諸魔敵，降老死怨，如日大明眾景奪耀。不獨合上，故文有影略。二雙約橫豎論無盡者，但云一切，通於十方及來際故。文中，先明為生福智之田。上福田者，具前德故。「凡所有」下釋上田義。三義名上：一令清淨，如無荒穢；二因少果多，如《涅槃》說純陀施福；三入無盡智，如田隨種隨生，如穀展轉無盡，成金剛種終不銷故。具斯三義，稱曰上田。次「為一切」下顯為田主。次「為一切眾生發生」下明體即是田。後「智慧」下明能為田義，具悲智故。初權實無二總為一智，對下能救悲智無礙合為一心，則是如來最清淨覺。上所引功德之名全依無著，其所解釋多依無性，有不同者亦已對決。與〈世間品〉小有同異，大旨無違，至下品中當更顯示。依上所釋，文旨有據、德相可分，若列宿羅空粲然不雜，豈得寬文廣申辭句。於佛勝德蔑然略陳，幸諸後學不咎其繁而不要也。

第三「如是」下結成觀解，謂前諸德不出內德及與外相。今初二句總明能觀。信解約於仰推，觀察通於諸眼。後之八句就所顯德以辨能觀，前四內德、後四外相。前中，謂佛內德無量，不出福智。前二福智之體，智慧之淵，略語其深；功德之海，義兼深廣。淵宜趣入，海宜遊涉。次二句福智之用。智廣虛空，福無不益，稱此而了，名普至知。後四外相中，初一句重舉能觀，揀內外故。言正念者，明非散心，了佛德相唯心無性，靜而能鑒復云觀察。後三句，亦就所觀以辨能觀，初一句總、後二句別。身雲普現即是相好，神通自在即前業用。前二十一德中，或一句之內言兼福智，一德之內體用雙明。若別配屬，義成偏近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「如是」下結成觀解，謂前諸德不出內德及與外相。今初二句總明能觀。信解約於仰推，觀察通於諸眼。後之八句就所顯德以辨能觀，前四內德、後四外相。前中，謂佛內德無量，不出福智。前二福智之體，智慧之淵，略語其深；功德之海，義兼深廣。淵宜趣入，海宜遊涉。次二句福智之用。智廣虛空，福無不益，稱此而了，名普至知。後四外相中，初一句重舉能觀，揀內外故。言正念者，明非散心，了佛德相唯心無性，靜而能鑒復云觀察。後三句，亦就所觀以辨能觀，初一句總、後二句別。身雲普現即是相好，神通自在即前業用。前二十一德中，或一句之內言兼福智，一德之內體用雙明。若別配屬，義成偏近。

第二「時彼大眾」下明見佛光用。前雖有用，乃觀如來常所具德，今現目覩，故不同也。文中三，初覩常光、二覩放光、三顯光意。今初，雖云毛出，意取常出。有十一句，初總；餘別，前三光相、後七光益。二「爾時」下覩放光中，先舉體相、後「以佛」下辨光業用。文有五現：一說法、二現嚴，此二皆先現後因；三現佛則先現後意，令成教證二甚深故；四現神變、五現寶焰光，皆先現後因。第三「為顯」下現光意，並顯可知。第二「爾時如來」下明現勝德之意。文分二別，先牒前現德。悲為能現智為所現者，影略其文，應以依二嚴體現二嚴德。二「欲令」下正明現意，分二：先明下益眾生、二「開示如來」下明上弘佛道。今初，分二：先彰現益、後「世尊」下辨現益之因。今初，先舉所益、後「未信」下辨益不同。然此益中文含多勢，且依一判。先約行布，初五十信，始自初信令心調伏，信位滿故。次觀下七句皆十住益，謂初二句是住中觀慧。次二句下化上求之心。後三句住中證入，知心自性，故曰不違。不退二乘故，不怖實際。不由他悟，是證實理，圓教十住許入證故。三「滿足」下三句十行益，初句位中之行、後二句位中之德。四「離魔」下三句十向益。初句起行一向利他，離二乘等魔，迴向菩提，故入佛境；次句得法，隨相離相，無礙難思；後句行成。五「常見諸」下盡明十地。初四句皆歡喜地：一見受用身故稱曰常。二根本證真，後得證無量法。又證遍行真如，亦名無量。三則僧祇積福，證理出生，名福藏力。四發歡喜心是此位，名入見道，故名無疑地。離惡清淨，是第二地。依一切智見法不動，是三四地。得入一切菩薩眾會，是五六七地。常生佛家，八地已上。念無有間，故曰常生。若約圓融，初之五句信中攝位，句各一位，如理思之。從「觀甚深」下義通諸位，以圓教中位位攝德故。二辨現因。既積善所成，故為益深大。為欲調伏諸眾生故一句，文含二勢：一結前，謂結因所屬。二生後，生後開示，亦是為生。第二明上弘佛道中分二：先別彰所為、二「自在」已下舉因結歎。前中有十七句，為欲顯前二十一種殊勝功德，初句為總；餘皆是別，於中前五各攝二德，餘句各一。第一照明無礙智慧藏句，顯二德者，一顯不二現行，故云無礙，無二礙故。二顯趣無相法，故云照智慧藏。慧為能照，藏即所照。無相真如照明趣達，眼目殊稱。第二句，一顯住於佛住，謂住空大悲，任運利樂無休息時，名曰熾然。二顯逮得一切佛平等住，謂依清淨智起利樂意，作二身業皆熾然故。第三句，一顯到無障處。二顯不可轉法，謂此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「時彼大眾」下明見佛光用。前雖有用，乃觀如來常所具德，今現目覩，故不同也。文中三，初覩常光、二覩放光、三顯光意。今初，雖云毛出，意取常出。有十一句，初總；餘別，前三光相、後七光益。二「爾時」下覩放光中，先舉體相、後「以佛」下辨光業用。文有五現：一說法、二現嚴，此二皆先現後因；三現佛則先現後意，令成教證二甚深故；四現神變、五現寶焰光，皆先現後因。第三「為顯」下現光意，並顯可知。第二「爾時如來」下明現勝德之意。文分二別，先牒前現德。悲為能現智為所現者，影略其文，應以依二嚴體現二嚴德。二「欲令」下正明現意，分二：先明下益眾生、二「開示如來」下明上弘佛道。今初，分二：先彰現益、後「世尊」下辨現益之因。今初，先舉所益、後「未信」下辨益不同。然此益中文含多勢，且依一判。先約行布，初五十信，始自初信令心調伏，信位滿故。次觀下七句皆十住益，謂初二句是住中觀慧。次二句下化上求之心。後三句住中證入，知心自性，故曰不違。不退二乘故，不怖實際。不由他悟，是證實理，圓教十住許入證故。三「滿足」下三句十行益，初句位中之行、後二句位中之德。四「離魔」下三句十向益。初句起行一向利他，離二乘等魔，迴向菩提，故入佛境；次句得法，隨相離相，無礙難思；後句行成。五「常見諸」下盡明十地。初四句皆歡喜地：一見受用身故稱曰常。二根本證真，後得證無量法。又證遍行真如，亦名無量。三則僧祇積福，證理出生，名福藏力。四發歡喜心是此位，名入見道，故名無疑地。離惡清淨，是第二地。依一切智見法不動，是三四地。得入一切菩薩眾會，是五六七地。常生佛家，八地已上。念無有間，故曰常生。若約圓融，初之五句信中攝位，句各一位，如理思之。從「觀甚深」下義通諸位，以圓教中位位攝德故。二辨現因。既積善所成，故為益深大。為欲調伏諸眾生故一句，文含二勢：一結前，謂結因所屬。二生後，生後開示，亦是為生。第二明上弘佛道中分二：先別彰所為、二「自在」已下舉因結歎。前中有十七句，為欲顯前二十一種殊勝功德，初句為總；餘皆是別，於中前五各攝二德，餘句各一。第一照明無礙智慧藏句，顯二德者，一顯不二現行，故云無礙，無二礙故。二顯趣無相法，故云照智慧藏。慧為能照，藏即所照。無相真如照明趣達，眼目殊稱。第二句，一顯住於佛住，謂住空大悲，任運利樂無休息時，名曰熾然。二顯逮得一切佛平等住，謂依清淨智起利樂意，作二身業皆熾然故。第三句，一顯到無障處。二顯不可轉法，謂此

二是降魔伏外功德。前由有對治則不為他動，今由有神變乃能轉他。第四句，一為顯所行無礙。今遍趣現身，即是所行有漏，盡通八風不染。又神通力即能遍因。二顯其所安立不可思議，謂佛威神所建立故。第五句，初顯遊於三世平等法性，約記三世事，亦是神通。無邊際言，即平等性。二顯其身流布一切世間，此言甚顯。下皆各攝一德。六顯於一切法智無疑滯，本願已滿故。七顯於一切行成最正覺，名智遍往。八顯於諸法智無有疑惑，名於法自在。九顯一切菩薩等所求智。十顯凡所現身不可分別。十一為顯得佛無二住勝彼岸，彼岸已圓，十身殊妙故。十二顯不相間雜如來解脫妙智究竟功德。又諸佛平等，皆遍而不相雜故。十三顯證無中邊佛平等地，平等之地即清淨藏。十四顯極同法界，故云上妙。十五有十力故能盡虛空，見者無厭。十六窮未來際，故照三世。第二舉因結歎，前舉積因、後歎無盡。第六「爾時兜率」下天王請佛處殿。亦稱五號，並曰善來。及下文意，皆如第三會說。第七「爾時世尊」下如來受請，分二：先受請入殿、二「爾時一切」下入已現嚴。前中，先明此界、後辨結通。前中，初一句明能應之德、次明所為之意、三正受請，並顯可知。第二現嚴，顯是佛力故，出過諸天。第八「時兜率宮」下天王獲益。文中，初得定益、「往昔」已下是進善益。佛神力言，通此二益。十住位劣，攝散歸靜，故樂音止息。此位超勝，得動實性，故動寂無二，熾然音樂心不動也。第九「爾時」下承力偈讚。然憶念昔因亦是益相，取文便故為說偈依。文中二：先明此處偈讚、後結通十方。前中，先說偈所依、後正陳偈讚。十頌，頌各一佛，佛名有異，略無別德，餘同前會。此佛即前會十佛。次前十佛，寄位漸深，憶念漸遠耳。第十「爾時世尊」下如來就座。文分四別：一明就座。二「法身」下顯德，亦大同前二十一德，恐厭繁文不能具釋。三「不可說」下眾集，即眷屬圓滿。然後品眾集有所表故，但云一萬。理實遍集，故此但云不可說眾，未必但是後品之人。四「坐此座」下現嚴，初此界、後結通。有云：此升座一段，宜置入殿之後、歎處之前。迴文不曉者，未必然也。謂初請入殿，讚為請坐，於理何違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二是降魔伏外功德。前由有對治則不為他動，今由有神變乃能轉他。第四句，一為顯所行無礙。今遍趣現身，即是所行有漏，盡通八風不染。又神通力即能遍因。二顯其所安立不可思議，謂佛威神所建立故。第五句，初顯遊於三世平等法性，約記三世事，亦是神通。無邊際言，即平等性。二顯其身流布一切世間，此言甚顯。下皆各攝一德。六顯於一切法智無疑滯，本願已滿故。七顯於一切行成最正覺，名智遍往。八顯於諸法智無有疑惑，名於法自在。九顯一切菩薩等所求智。十顯凡所現身不可分別。十一為顯得佛無二住勝彼岸，彼岸已圓，十身殊妙故。十二顯不相間雜如來解脫妙智究竟功德。又諸佛平等，皆遍而不相雜故。十三顯證無中邊佛平等地，平等之地即清淨藏。十四顯極同法界，故云上妙。十五有十力故能盡虛空，見者無厭。十六窮未來際，故照三世。第二舉因結歎，前舉積因、後歎無盡。第六「爾時兜率」下天王請佛處殿。亦稱五號，並曰善來。及下文意，皆如第三會說。第七「爾時世尊」下如來受請，分二：先受請入殿、二「爾時一切」下入已現嚴。前中，先明此界、後辨結通。前中，初一句明能應之德、次明所為之意、三正受請，並顯可知。第二現嚴，顯是佛力故，出過諸天。第八「時兜率宮」下天王獲益。文中，初得定益、「往昔」已下是進善益。佛神力言，通此二益。十住位劣，攝散歸靜，故樂音止息。此位超勝，得動實性，故動寂無二，熾然音樂心不動也。第九「爾時」下承力偈讚。然憶念昔因亦是益相，取文便故為說偈依。文中二：先明此處偈讚、後結通十方。前中，先說偈所依、後正陳偈讚。十頌，頌各一佛，佛名有異，略無別德，餘同前會。此佛即前會十佛。次前十佛，寄位漸深，憶念漸遠耳。第十「爾時世尊」下如來就座。文分四別：一明就座。二「法身」下顯德，亦大同前二十一德，恐厭繁文不能具釋。三「不可說」下眾集，即眷屬圓滿。然後品眾集有所表故，但云一萬。理實遍集，故此但云不可說眾，未必但是後品之人。四「坐此座」下現嚴，初此界、後結通。有云：此升座一段，宜置入殿之後、歎處之前。迴文不曉者，未必然也。謂初請入殿，讚為請坐，於理何違。

兜率宮中偈讚品第二十四(已下入第二十三經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兜率宮中偈讚品第二十四(已下入第二十三經)

初來意者，前明化主赴感，今明助化讚揚，及顯位體所依，故次來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初來意者，前明化主赴感，今明助化讚揚，及顯位體所依，故次來也。

二釋名者，謂十方菩薩於此宮中讚佛實德，故受斯名。通二種釋，如第三會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，謂十方菩薩於此宮中讚佛實德，故受斯名。通二種釋，如第三會。

三宗趣者，集眾放光偈讚為宗，為說迴向為趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，集眾放光偈讚為宗，為說迴向為趣。

四釋文亦三，初集眾、二放光、三偈讚。初中二：先明集因，謂佛神力。二「十方」下眾集，於中文二：先明此會、後「如此世界」下結通。今初，長分十段：一總舉上首。二眷屬數、三來處遠近，位增數增故各一萬。四主菩薩名，同名幢者略有五義：一高出義，表三賢位極故。二建立義，大悲大智建立眾生及菩提故。三歸向義，謂大悲攝生，智願攝善，歸向菩提及實際故。四摧殄義，如猛將幢，降伏一切諸魔軍故。五滅怖畏義，如帝釋幢，不怖惑業故。異名即表十向行體，至偈當明。五所從來剎皆稱妙者，迴向之力微，善彌於法界。故其別名即表十向所修法門：一救護眾生離眾生相，最可貴故。二得不壞信，常樂因故。三等佛白淨故。四如金遍至諸色像故。五出用無盡，如摩尼故。六善根堅固，如金剛故。七隨順眾生，不染塵故。八真如之因如水生華，最為勝故。九如白栴檀，能去熱惱之縛著故。十如彼香氣，能普周故。故下文慈氏座前燒一丸香彌滿法界，即其事也。六本所事佛同名幢，義不異菩薩。別名即表修十向智，亦表當位之果。謂一救護之心不可盡，故成無盡佛。二如空中風，不住不壞故。三等佛解脫故。四四威儀中無不至故。五明了功德相故。六常能隨順善根故。七隨順眾生，善最勝故。八同於真如，得自在故。九淨無垢染，不縛著故。十觀察即是入法界故。七「其諸」已下至已修敬。八「以佛神力」下善住威儀。座體云妙寶者，十住以慧光遍照故，以毘盧遮那藏為體。十行以行淨離垢故，以摩尼藏為體。今十向大悲處於生死，普該萬法不拘乎一故。座體直云妙寶，不限色類，以教行遍周籠攝眾生，如以寶網彌覆其上。九「其身悉放」下放光利物，此位多辨悲智救物，故復辨此。於中，初光體；次「此無量」下辨光因，即圓淨迴向心；後「顯示」下略示光業，一智敬上業、二悲救下業。十「其菩薩眾」下略讚勝德。有十一句，初總、餘別。別中十門：一神通門、二入證門、三「以智」下依智修福、四「入於」下上入果用、五「住於」下住善決擇、六「於諸」下四辨無盡、七智開總持、八慧眼見性、九智慧遍知、十究竟離障。結通可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文亦三，初集眾、二放光、三偈讚。初中二：先明集因，謂佛神力。二「十方」下眾集，於中文二：先明此會、後「如此世界」下結通。今初，長分十段：一總舉上首。二眷屬數、三來處遠近，位增數增故各一萬。四主菩薩名，同名幢者略有五義：一高出義，表三賢位極故。二建立義，大悲大智建立眾生及菩提故。三歸向義，謂大悲攝生，智願攝善，歸向菩提及實際故。四摧殄義，如猛將幢，降伏一切諸魔軍故。五滅怖畏義，如帝釋幢，不怖惑業故。異名即表十向行體，至偈當明。五所從來剎皆稱妙者，迴向之力微，善彌於法界。故其別名即表十向所修法門：一救護眾生離眾生相，最可貴故。二得不壞信，常樂因故。三等佛白淨故。四如金遍至諸色像故。五出用無盡，如摩尼故。六善根堅固，如金剛故。七隨順眾生，不染塵故。八真如之因如水生華，最為勝故。九如白栴檀，能去熱惱之縛著故。十如彼香氣，能普周故。故下文慈氏座前燒一丸香彌滿法界，即其事也。六本所事佛同名幢，義不異菩薩。別名即表修十向智，亦表當位之果。謂一救護之心不可盡，故成無盡佛。二如空中風，不住不壞故。三等佛解脫故。四四威儀中無不至故。五明了功德相故。六常能隨順善根故。七隨順眾生，善最勝故。八同於真如，得自在故。九淨無垢染，不縛著故。十觀察即是入法界故。七「其諸」已下至已修敬。八「以佛神力」下善住威儀。座體云妙寶者，十住以慧光遍照故，以毘盧遮那藏為體。十行以行淨離垢故，以摩尼藏為體。今十向大悲處於生死，普該萬法不拘乎一故。座體直云妙寶，不限色類，以教行遍周籠攝眾生，如以寶網彌覆其上。九「其身悉放」下放光利物，此位多辨悲智救物，故復辨此。於中，初光體；次「此無量」下辨光因，即圓淨迴向心；後「顯示」下略示光業，一智敬上業、二悲救下業。十「其菩薩眾」下略讚勝德。有十一句，初總、餘別。別中十門：一神通門、二入證門、三「以智」下依智修福、四「入於」下上入果用、五「住於」下住善決擇、六「於諸」下四辨無盡、七智開總持、八慧眼見性、九智慧遍知、十究竟離障。結通可知。

第二「爾時世尊」下放光，文分四別：一放光處。言膝輪者，位漸高故。又表迴因向果等，有屈申進趣之相故。又悲智相導，屈申無住故。二「放百千」下光數。三「普照」下光照分齊。四「彼諸」下光所作業，謂令彼此互相見故。於中分三：初正明彼此相見、二「如是」下釋見所由、三「如是等」下結德所屬。二中，由二因故見：一宿因同行故、二「悉已」下現德圓滿故。文有二十句，束為十對：一離障成身對；二入剎近佛對；三用速心淨對；四外護內證對；五能覺所覺對，謂一切智處是所覺故；六用廣證深對，身即智身同住法界及大悲故；七得智生身對，身即應身；八行深解廣對；九智極定深對，此位中顯名金剛幢對，金剛定即菩提智；十得通立法對，由得通故調化無數，由離數故而能安立。數有二種：一數量數、二色心有為皆名為數。今文具二，謂由不著一多，能立一切故；不著於有，能安立故。即真俗鎔融，謂世俗幻有之相，相本自空；勝義真空之理，理常自有。有是空有非常有，斯有未曾不空；空是有空非斷空，此空何嘗不有。有空空有，體一名殊。名殊故真俗互乖，迢然不雜；體一故空有相順，冥然不二。一與不一，不即不離，鎔融無礙。菩薩智契其源，所以雖逈絕無寄而善修安立。三結德所屬，謂無盡德屬於此會菩薩，及光中所見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時世尊」下放光，文分四別：一放光處。言膝輪者，位漸高故。又表迴因向果等，有屈申進趣之相故。又悲智相導，屈申無住故。二「放百千」下光數。三「普照」下光照分齊。四「彼諸」下光所作業，謂令彼此互相見故。於中分三：初正明彼此相見、二「如是」下釋見所由、三「如是等」下結德所屬。二中，由二因故見：一宿因同行故、二「悉已」下現德圓滿故。文有二十句，束為十對：一離障成身對；二入剎近佛對；三用速心淨對；四外護內證對；五能覺所覺對，謂一切智處是所覺故；六用廣證深對，身即智身同住法界及大悲故；七得智生身對，身即應身；八行深解廣對；九智極定深對，此位中顯名金剛幢對，金剛定即菩提智；十得通立法對，由得通故調化無數，由離數故而能安立。數有二種：一數量數、二色心有為皆名為數。今文具二，謂由不著一多，能立一切故；不著於有，能安立故。即真俗鎔融，謂世俗幻有之相，相本自空；勝義真空之理，理常自有。有是空有非常有，斯有未曾不空；空是有空非斷空，此空何嘗不有。有空空有，體一名殊。名殊故真俗互乖，迢然不雜；體一故空有相順，冥然不二。一與不一，不即不離，鎔融無礙。菩薩智契其源，所以雖逈絕無寄而善修安立。三結德所屬，謂無盡德屬於此會菩薩，及光中所見也。

第三偈讚中，十菩薩即為十段。亦十方如次，皆先標說人及說儀式。今初東方金剛幢者，此是會主，名含總別。總顯迴向不出悲智。金剛者，堅利也，即悲之智。二乘實際不能壞，堅也；斷難斷惑，利也。故文云「智慧到彼岸」。即智之悲，愛見不能動，堅也；無所不救，利也。故文中遍剎利生。七十八云「譬如金剛，唯從金剛處及金處生，非餘寶處生。菩提心金剛亦復如是，唯從大悲救護眾生金剛處，一切智智殊勝境界金處而生，非餘眾生善根處生。」故知金剛不獨喻智。攻般若者不得此意，但以標名，獨將金剛喻於般若，不觀文中悲濟九類而無所度，悲智相導方為真實不共般若。智者應知。別名即是救護眾生，悲也；離眾生相，智也。義不殊總。說頌儀式，頻見上文。正顯頌文，十頌歎佛寂用無礙德，大分為二：初八讚佛勝德、後二結勸修行。今初，分三：初五偈寂而常用、次一偈用而常寂、後二無礙自在。今初，分三：初二偈無生滅而示生滅。於中，前偈就法正顯、後偈寄對顯深，以依體起用、體用無礙，故難思議。又心有心相，動不能行，故難思議。智無智相名到彼岸，方見佛境。次二偈非色聲而現色聲，亦前偈就法正顯、後偈寄對顯深。少智謂權小，久修謂圓機。素習見聞，故能了實。後一頌明無來去而示來去。覺處即現，不從方來；迷處自無，不從此去。以神力故，示有來去。然從神力中來，即無來矣。二用常寂中，三句，用末句寂。三無礙自在中，初偈了事理無礙起用自在、後偈了生法無礙起用自在，可知。後二偈結勸中，初偈勸修智進行、後偈勸修福斷疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三偈讚中，十菩薩即為十段。亦十方如次，皆先標說人及說儀式。今初東方金剛幢者，此是會主，名含總別。總顯迴向不出悲智。金剛者，堅利也，即悲之智。二乘實際不能壞，堅也；斷難斷惑，利也。故文云「智慧到彼岸」。即智之悲，愛見不能動，堅也；無所不救，利也。故文中遍剎利生。七十八云「譬如金剛，唯從金剛處及金處生，非餘寶處生。菩提心金剛亦復如是，唯從大悲救護眾生金剛處，一切智智殊勝境界金處而生，非餘眾生善根處生。」故知金剛不獨喻智。攻般若者不得此意，但以標名，獨將金剛喻於般若，不觀文中悲濟九類而無所度，悲智相導方為真實不共般若。智者應知。別名即是救護眾生，悲也；離眾生相，智也。義不殊總。說頌儀式，頻見上文。正顯頌文，十頌歎佛寂用無礙德，大分為二：初八讚佛勝德、後二結勸修行。今初，分三：初五偈寂而常用、次一偈用而常寂、後二無礙自在。今初，分三：初二偈無生滅而示生滅。於中，前偈就法正顯、後偈寄對顯深，以依體起用、體用無礙，故難思議。又心有心相，動不能行，故難思議。智無智相名到彼岸，方見佛境。次二偈非色聲而現色聲，亦前偈就法正顯、後偈寄對顯深。少智謂權小，久修謂圓機。素習見聞，故能了實。後一頌明無來去而示來去。覺處即現，不從方來；迷處自無，不從此去。以神力故，示有來去。然從神力中來，即無來矣。二用常寂中，三句，用末句寂。三無礙自在中，初偈了事理無礙起用自在、後偈了生法無礙起用自在，可知。後二偈結勸中，初偈勸修智進行、後偈勸修福斷疑。

第二南方堅固者，表不壞迴向故、菩提心堅故、觀佛無厭故。十頌多明如來為物所依德。於中分二：初三讚佛勝德、後七勸修辨益。前中，初頌明佛體離言、次偈無相現相、後偈現相所因。後七中舉修有益，即顯佛德深玄。文中分三：初偈指德勸依，即結前生後；次三示能入者，令物思齊，各先舉行、後彰行益；後三正勸進修。然夫進修，略有五法，謂欲、精進、念、巧慧、一心。初偈明欲、次偈辨念、後偈巧慧。前二正明，後一反顯。一心精進，攝在志求之中。又慈氏論引《醍醐喻經》共說九善，謂一切法欲為根本，作意所生，觸所集起，受所引攝，以念為主，定為上首，慧為最勝，解脫為堅固，出離為後邊。有前未必有後，有後定須有前，是故先說欲為其本。下二句揀非惡欲，為勝希望。次偈，上半念主、下半作意。後偈反釋，初句慧勝、次句觸集及受、次句定及解脫、後句出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二南方堅固者，表不壞迴向故、菩提心堅故、觀佛無厭故。十頌多明如來為物所依德。於中分二：初三讚佛勝德、後七勸修辨益。前中，初頌明佛體離言、次偈無相現相、後偈現相所因。後七中舉修有益，即顯佛德深玄。文中分三：初偈指德勸依，即結前生後；次三示能入者，令物思齊，各先舉行、後彰行益；後三正勸進修。然夫進修，略有五法，謂欲、精進、念、巧慧、一心。初偈明欲、次偈辨念、後偈巧慧。前二正明，後一反顯。一心精進，攝在志求之中。又慈氏論引《醍醐喻經》共說九善，謂一切法欲為根本，作意所生，觸所集起，受所引攝，以念為主，定為上首，慧為最勝，解脫為堅固，出離為後邊。有前未必有後，有後定須有前，是故先說欲為其本。下二句揀非惡欲，為勝希望。次偈，上半念主、下半作意。後偈反釋，初句慧勝、次句觸集及受、次句定及解脫、後句出離。

第三西方菩薩，淨心智力見佛盡源，等一切佛，故名勇猛。十頌分二：前六明感應道交，見佛聞法；後四令捨偽求真，拂見聞相故。此一段總顯如來見聞弘益之德。前中，前五各上半喻、下半合。通分為二：初二見佛、後四聞法。前中，初偈雙明感應淨心，如淨眼為見之因，佛力如日為見之緣，如來如色為見之境。如人入闇則無所見，斯則獨因不見也。如明淨日，瞽者莫見，獨緣不見也。此辨因緣和合方能見也。後偈偏舉於感，以因奪緣，如〈出現品〉云「此非如來威神之力」等。後聞法中四偈，分三：初偈顯因能生法、次二顯得法之益。前偈得權智，能離所知心垢；後偈有根本智，能除煩惱之患。三一偈顯緣，令聞法故。上文云「佛法無人說，雖慧莫能了。」後四令捨偽求真中二：前一示偽令捨，住相施故，以色見佛行邪道故。後三顯真令求，初二偈顯真佛，前偈即相非相故非色能見，後偈即寂而應故不可以寂取。末偈顯真法，真法無生亦無滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三西方菩薩，淨心智力見佛盡源，等一切佛，故名勇猛。十頌分二：前六明感應道交，見佛聞法；後四令捨偽求真，拂見聞相故。此一段總顯如來見聞弘益之德。前中，前五各上半喻、下半合。通分為二：初二見佛、後四聞法。前中，初偈雙明感應淨心，如淨眼為見之因，佛力如日為見之緣，如來如色為見之境。如人入闇則無所見，斯則獨因不見也。如明淨日，瞽者莫見，獨緣不見也。此辨因緣和合方能見也。後偈偏舉於感，以因奪緣，如〈出現品〉云「此非如來威神之力」等。後聞法中四偈，分三：初偈顯因能生法、次二顯得法之益。前偈得權智，能離所知心垢；後偈有根本智，能除煩惱之患。三一偈顯緣，令聞法故。上文云「佛法無人說，雖慧莫能了。」後四令捨偽求真中二：前一示偽令捨，住相施故，以色見佛行邪道故。後三顯真令求，初二偈顯真佛，前偈即相非相故非色能見，後偈即寂而應故不可以寂取。末偈顯真法，真法無生亦無滅故。

第四北方菩薩。以大悲力運智慧光，朗彼重昏無所不至，名光明幢。又以智慧令諸善根無所不至，故此頌中多顯如來即體化用周普之德。十頌分三：初一化用廣，亦明化處；次七化用深，亦明化依；後二雙結釋化依中分四：初四雙明能所依、次一拂其能化心、次一拂其所依體、後一雙融自在亦拂能依。今初，初偈總明一多無礙。依一總心變多王所，於一實佛應化多端，故無礙也。次一相二無礙。無相現相、無二現二，體絕能所，故云無二。相依身有，是即二也。然相二相對應成四句，略舉其一，無二現二即於一現多，乃至百千亦名二故。次偈顯依性起。起不異性，故如幻無盡。後偈從法身流，舉三世佛以顯道同。二拂能化心中，謂如摩尼珠，無私成事故。三一偈拂所依，謂上無二無相法性法身即是法界，法界本自無差，亦無定有為化依止，由無依無別故、為依為別故。下文云「虛空雖無所依，能令三千世界而得安住，如空無色而能顯現一切諸色。」四一偈雙融自在。言非非化者，此有二義：一假非化以遣化，非謂是非化，則上半約體絕待、下半依體起用，二不礙化故。然真化無二融為一身，不壞體用，名依真起。依真起者則報亦依真，非謂三身獨一是化。且依真起化，略有二門：一開義、二融合。初中，真應各有二義。真中，一不變義，謂雖化而常湛然，初句顯之。二隨緣義，謂不守自性，無不現故，故云亦復非非化。二約化中，一無體即空義，謂攬緣無性，故云於無化法中。二從緣幻有義，故云示有變化形。二融合中亦二義：一真化別合、二真化融通。初中，由真中隨緣即不變故，是故亦真亦非真，非真非不真，名真法身。化中，體空即幻有故，是故亦化亦非化，非化非不化，名為佛化身。二融通者，謂由真不變，顯化體空，此真不無、化不有，以為法身。而不無化用，以有化中空義故。又由真隨緣顯化幻有，此是化不無、真不有，以為化身。而不無真理，以有真中隨緣義故。又由隨緣幻有，不異不變，體空故。是故現化紛然未嘗不寂，真性湛然未曾不化。真化鎔融為一無礙清淨法界，宜審思之。第三二偈雙結釋中，前偈結歸於體，謂智冥真境，等法界故深無底，等虛空故廣無涯，皆絕言道，為不可量。後偈舉因釋成。所以法界無礙者，智行遍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四北方菩薩。以大悲力運智慧光，朗彼重昏無所不至，名光明幢。又以智慧令諸善根無所不至，故此頌中多顯如來即體化用周普之德。十頌分三：初一化用廣，亦明化處；次七化用深，亦明化依；後二雙結釋化依中分四：初四雙明能所依、次一拂其能化心、次一拂其所依體、後一雙融自在亦拂能依。今初，初偈總明一多無礙。依一總心變多王所，於一實佛應化多端，故無礙也。次一相二無礙。無相現相、無二現二，體絕能所，故云無二。相依身有，是即二也。然相二相對應成四句，略舉其一，無二現二即於一現多，乃至百千亦名二故。次偈顯依性起。起不異性，故如幻無盡。後偈從法身流，舉三世佛以顯道同。二拂能化心中，謂如摩尼珠，無私成事故。三一偈拂所依，謂上無二無相法性法身即是法界，法界本自無差，亦無定有為化依止，由無依無別故、為依為別故。下文云「虛空雖無所依，能令三千世界而得安住，如空無色而能顯現一切諸色。」四一偈雙融自在。言非非化者，此有二義：一假非化以遣化，非謂是非化，則上半約體絕待、下半依體起用，二不礙化故。然真化無二融為一身，不壞體用，名依真起。依真起者則報亦依真，非謂三身獨一是化。且依真起化，略有二門：一開義、二融合。初中，真應各有二義。真中，一不變義，謂雖化而常湛然，初句顯之。二隨緣義，謂不守自性，無不現故，故云亦復非非化。二約化中，一無體即空義，謂攬緣無性，故云於無化法中。二從緣幻有義，故云示有變化形。二融合中亦二義：一真化別合、二真化融通。初中，由真中隨緣即不變故，是故亦真亦非真，非真非不真，名真法身。化中，體空即幻有故，是故亦化亦非化，非化非不化，名為佛化身。二融通者，謂由真不變，顯化體空，此真不無、化不有，以為法身。而不無化用，以有化中空義故。又由真隨緣顯化幻有，此是化不無、真不有，以為化身。而不無真理，以有真中隨緣義故。又由隨緣幻有，不異不變，體空故。是故現化紛然未嘗不寂，真性湛然未曾不化。真化鎔融為一無礙清淨法界，宜審思之。第三二偈雙結釋中，前偈結歸於體，謂智冥真境，等法界故深無底，等虛空故廣無涯，皆絕言道，為不可量。後偈舉因釋成。所以法界無礙者，智行遍故。

第五東北方。於佛寂用之境決斷無礙故，又智導萬行出生無盡故，名智幢故。頌中多歎如來應現出生無盡無礙之德。十頌分二：初一標章勸信，信有修行之益；後九所信勝德，於中分二，初一總、餘八別。總中，上半用而無盡、下半寂而無住。不著應處、不住法體，即本末雙寂也，通為寂用無礙。別中二：初二明無盡，一一眾生前能現無盡身故。眾生可知，佛不可數。後六明無礙，於中三：初四一異無礙，亦是本末無礙，一法、二喻、三合、四釋；次一偈延促無礙；後一偈性相無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五東北方。於佛寂用之境決斷無礙故，又智導萬行出生無盡故，名智幢故。頌中多歎如來應現出生無盡無礙之德。十頌分二：初一標章勸信，信有修行之益；後九所信勝德，於中分二，初一總、餘八別。總中，上半用而無盡、下半寂而無住。不著應處、不住法體，即本末雙寂也，通為寂用無礙。別中二：初二明無盡，一一眾生前能現無盡身故。眾生可知，佛不可數。後六明無礙，於中三：初四一異無礙，亦是本末無礙，一法、二喻、三合、四釋；次一偈延促無礙；後一偈性相無礙。

第六東南方菩薩。以圓淨智照平等理，不礙應現，隨順一切如摩尼寶，故名寶幢。頌中多顯平等超世之德。十頌分二：前五總顯難思、後五逈超時數。前中，初二正明，前一超量現量、後一超處遍處，故〈出現品〉云「譬如虛空遍至一切色非色處」等。如是難思，雙結上二。後三展轉釋成，初云何以難思？若身若處，非生滅心行之境故。何以非心境？佛自不起心故。何以不起？體無生滅故。若爾，何以現見？次偈釋云：病眼所覩，取色分齊，勿謂為實。次疑云：若爾，豈無如來出現世耶？次偈釋云：自機見耳。上三句以應就感，眾生謂出。末句既因物感，出即非出，名實不出。故《諸法無行經》云「如來不出世，亦不度眾生。眾生強分別，作佛度眾生。」既無有出，安有沒耶？上三亦初一超心行、次一超內外、後一超出沒。後五偈逈超時數而現時數，於中初一偈結前標，後國土結前處故；後四別顯超時，初偈立宗，上半牒妄情，下半正立菩提是有法、定不繫時是宗法。次偈立三因：一智無分別故、二三世不遷故、三體非有為之數故。次偈舉同喻，謂日體常明，故不合昏夜。後偈合結，上半合、下半結。合中語倒，若順應云一切諸如來不與三世合。又若以超時現時為宗者，則上宗中四句皆宗，應云菩提是有法，定不繫日隨機說日是宗法，因云體非三世等、不礙三世等故，同喻云如日輪不合昏夜，以山映故說有日夜，合云佛無三世，以不應見機之所映，故而說三世。是則上三句皆合，下一句結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六東南方菩薩。以圓淨智照平等理，不礙應現，隨順一切如摩尼寶，故名寶幢。頌中多顯平等超世之德。十頌分二：前五總顯難思、後五逈超時數。前中，初二正明，前一超量現量、後一超處遍處，故〈出現品〉云「譬如虛空遍至一切色非色處」等。如是難思，雙結上二。後三展轉釋成，初云何以難思？若身若處，非生滅心行之境故。何以非心境？佛自不起心故。何以不起？體無生滅故。若爾，何以現見？次偈釋云：病眼所覩，取色分齊，勿謂為實。次疑云：若爾，豈無如來出現世耶？次偈釋云：自機見耳。上三句以應就感，眾生謂出。末句既因物感，出即非出，名實不出。故《諸法無行經》云「如來不出世，亦不度眾生。眾生強分別，作佛度眾生。」既無有出，安有沒耶？上三亦初一超心行、次一超內外、後一超出沒。後五偈逈超時數而現時數，於中初一偈結前標，後國土結前處故；後四別顯超時，初偈立宗，上半牒妄情，下半正立菩提是有法、定不繫時是宗法。次偈立三因：一智無分別故、二三世不遷故、三體非有為之數故。次偈舉同喻，謂日體常明，故不合昏夜。後偈合結，上半合、下半結。合中語倒，若順應云一切諸如來不與三世合。又若以超時現時為宗者，則上宗中四句皆宗，應云菩提是有法，定不繫日隨機說日是宗法，因云體非三世等、不礙三世等故，同喻云如日輪不合昏夜，以山映故說有日夜，合云佛無三世，以不應見機之所映，故而說三世。是則上三句皆合，下一句結。

第七西南方。勤觀如來真應皆同，故能平等隨順一切眾生，名精進幢。十頌顯此同義。文分為二：初一總標、餘九別釋。前中，上半正標、下半略顯同相。言身同者，三身十身皆悉同故。義亦然者，此含多意：一且約三身，體依聚義，無不同故。所覺能覺，覺他同故。又義，名所以。所以得名佛者，正覺真智，力無畏等無不具故，得名為佛。佛佛皆然，故義同也。又應用利樂無不同故，故《攝論》第十云「諸佛法身應知恒時能作五業」等。二十一種功德之中，名為逮得一切佛平等性，所依意樂作業無差別故。二約十身釋義同者，皆通三世間，彼此互望無差別故。種種利樂居然是同，此有三因：一行海齊滿、二大願齊具、三同一法性故。非唯相似，亦一即一切互相融故。餘如〈問明品〉說。下平同相，略舉應用同，以應即真故，非應之外別明法身是同。然普有二義：一約諸佛，謂無有佛不遍十方故。二約一佛，謂無一方而不現故。後九別釋中分二：先四頌正釋、後五頌轉釋。前中，初偈釋前普於十方無餘二義，一無處不遍故、二一切皆佛身故。諸佛本師，二頌影略。次偈釋前現義，謂有感方現故云非內，神力能現故云非外。次偈釋前隨應種種義：一隨物類，則十法界等萬類殊應。二於一類中，隨其先業各見不同，如金色塗灰等。後偈釋前身同之義，結成難思，佛身皆同無數量故。唯除大覺者，佛佛同證故。後五轉釋中，從後向前釋上四偈。前四兼喻、後一唯法。於中，初二釋第四無能思義。一以我為喻，謂如妄計之我，本無所有，故不可思。此以妄計情有理無，非聖智境。以況法身理有情無，非下位測。後偈以剎為喻，喻雖絕相難思，而不礙相。次一偈釋第三隨業異現。所以要隨業者，同一切法必假緣故，此以總喻別。次一偈釋第二非內外義。如珠現物，雖非內外，能滿物心。後偈釋充滿法界義。所以能滿者，本願普周故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七西南方。勤觀如來真應皆同，故能平等隨順一切眾生，名精進幢。十頌顯此同義。文分為二：初一總標、餘九別釋。前中，上半正標、下半略顯同相。言身同者，三身十身皆悉同故。義亦然者，此含多意：一且約三身，體依聚義，無不同故。所覺能覺，覺他同故。又義，名所以。所以得名佛者，正覺真智，力無畏等無不具故，得名為佛。佛佛皆然，故義同也。又應用利樂無不同故，故《攝論》第十云「諸佛法身應知恒時能作五業」等。二十一種功德之中，名為逮得一切佛平等性，所依意樂作業無差別故。二約十身釋義同者，皆通三世間，彼此互望無差別故。種種利樂居然是同，此有三因：一行海齊滿、二大願齊具、三同一法性故。非唯相似，亦一即一切互相融故。餘如〈問明品〉說。下平同相，略舉應用同，以應即真故，非應之外別明法身是同。然普有二義：一約諸佛，謂無有佛不遍十方故。二約一佛，謂無一方而不現故。後九別釋中分二：先四頌正釋、後五頌轉釋。前中，初偈釋前普於十方無餘二義，一無處不遍故、二一切皆佛身故。諸佛本師，二頌影略。次偈釋前現義，謂有感方現故云非內，神力能現故云非外。次偈釋前隨應種種義：一隨物類，則十法界等萬類殊應。二於一類中，隨其先業各見不同，如金色塗灰等。後偈釋前身同之義，結成難思，佛身皆同無數量故。唯除大覺者，佛佛同證故。後五轉釋中，從後向前釋上四偈。前四兼喻、後一唯法。於中，初二釋第四無能思義。一以我為喻，謂如妄計之我，本無所有，故不可思。此以妄計情有理無，非聖智境。以況法身理有情無，非下位測。後偈以剎為喻，喻雖絕相難思，而不礙相。次一偈釋第三隨業異現。所以要隨業者，同一切法必假緣故，此以總喻別。次一偈釋第二非內外義。如珠現物，雖非內外，能滿物心。後偈釋充滿法界義。所以能滿者，本願普周故。

第八西北方菩薩。真如體淨，能成白法，復淨世間，故名離垢。十頌多歎如來淨德，前六淨他、後四自淨。前中，前二總明、後四別釋。今初，前偈智淨，妄惑既寂，真智不無。開示無我，知見性相，故名為法。後偈身淨，謂拂應顯真。後別釋中，前二釋第二偈、後二釋初偈。前中初偈，正明欲見諸佛，應專佛境，隨念隨現，故名心等。又了心境即佛真性，迷則不知、念則便現。次偈轉釋專念之義。無漏具德，故能專念。後二中，前偈釋普淨世間，說法現身而能淨故。後偈釋開示佛法，示其所悟二無我故。後四自淨中，初一已淨差別之用。後三內淨三德：一見性成佛，自開法身，稱性現應。次偈無得成佛，自開般若。佛法所覺，菩提能覺，必能所相因，故俱叵得，無所得者則得菩提。後偈離妄成佛，自開解脫，不動無住故。妄倒斯寂，名真解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八西北方菩薩。真如體淨，能成白法，復淨世間，故名離垢。十頌多歎如來淨德，前六淨他、後四自淨。前中，前二總明、後四別釋。今初，前偈智淨，妄惑既寂，真智不無。開示無我，知見性相，故名為法。後偈身淨，謂拂應顯真。後別釋中，前二釋第二偈、後二釋初偈。前中初偈，正明欲見諸佛，應專佛境，隨念隨現，故名心等。又了心境即佛真性，迷則不知、念則便現。次偈轉釋專念之義。無漏具德，故能專念。後二中，前偈釋普淨世間，說法現身而能淨故。後偈釋開示佛法，示其所悟二無我故。後四自淨中，初一已淨差別之用。後三內淨三德：一見性成佛，自開法身，稱性現應。次偈無得成佛，自開般若。佛法所覺，菩提能覺，必能所相因，故俱叵得，無所得者則得菩提。後偈離妄成佛，自開解脫，不動無住故。妄倒斯寂，名真解脫。

第九下方菩薩。解佛遍應法界之身，而不離法性，若彼星宿粲然羅空不可縛著，故以為名。十頌顯佛此德，分為三別：初三總顯即體之應、次六別釋體應自在、後一拂去自在之迹。前中，初偈約處顯身之遍，謂法性身則無所住，約自受用則無所不住，名為普住。約他受用及變化身，有感則往，故云一切土皆往。若約十身，無處非佛，故云一切處咸見。次偈約機顯身之多，故云一切。及八相事，皆由物感。後偈結歎難思，初句總標；下三句顯相：二句約感不能思，思惟約心，見通心眼；下句約應難思，云誰能現。次六別釋中，初三順釋、後三反釋。今初。初偈釋前誰能現義，謂現即同如，無生滅故。次偈釋前誰能思義，謂起心而思，是妄分別有依有正，法性之中能所斯寂。後偈釋前誰能見義，謂能應隨緣，體本自無，能感之機竟何所見？後三反釋中，謂由無思見等方能思等，則反顯前有思見等不了佛境。於中，初偈無思思，要無著無礙故。次偈無現現，神力之現，體即虛故。後偈明無見見，躡前無所有為見，則稱實之見非唯見佛，亦得疾成。三一偈拂自在之迹者，上明自在尚假言詮，正覺超言，故拂言迹。超言亦假，應忘言契之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九下方菩薩。解佛遍應法界之身，而不離法性，若彼星宿粲然羅空不可縛著，故以為名。十頌顯佛此德，分為三別：初三總顯即體之應、次六別釋體應自在、後一拂去自在之迹。前中，初偈約處顯身之遍，謂法性身則無所住，約自受用則無所不住，名為普住。約他受用及變化身，有感則往，故云一切土皆往。若約十身，無處非佛，故云一切處咸見。次偈約機顯身之多，故云一切。及八相事，皆由物感。後偈結歎難思，初句總標；下三句顯相：二句約感不能思，思惟約心，見通心眼；下句約應難思，云誰能現。次六別釋中，初三順釋、後三反釋。今初。初偈釋前誰能現義，謂現即同如，無生滅故。次偈釋前誰能思義，謂起心而思，是妄分別有依有正，法性之中能所斯寂。後偈釋前誰能見義，謂能應隨緣，體本自無，能感之機竟何所見？後三反釋中，謂由無思見等方能思等，則反顯前有思見等不了佛境。於中，初偈無思思，要無著無礙故。次偈無現現，神力之現，體即虛故。後偈明無見見，躡前無所有為見，則稱實之見非唯見佛，亦得疾成。三一偈拂自在之迹者，上明自在尚假言詮，正覺超言，故拂言迹。超言亦假，應忘言契之。

第十上方菩薩。知真實之法，普入法界，則所修行皆無分量，故名法幢。知法名佛，故先讚見佛之益。十頌雙顯佛法難聞，於中分二：前四讚佛勸人聞見、後六讚法勸物聞求。前中，初一正令甘苦近佛；後三釋其所以，略舉三事，初偈聞名益、次偈發心益、後偈生信益。既受苦得聞成斯勝益，受樂不覩不免長淪，故應甘苦而近佛也。後六中已遇良醫復須法藥。於中，初二由聞實法能成行法，前反後順。次二由聞理智成於果法，前順後反。後二以感應釋成，前偈佛興由生迷實、後偈說法示於真實。不動真際建立諸法則性不可壞，不壞假名而說實相則相不可壞，斯則天魔外道等皆法印故無能壞。餘如〈十藏品〉。上十菩薩之偈，應以六相圓融。所以偈後無結通者，為顯法界兜率讚德異故，猶彼處處文殊、偈偈各別，顯佛德無盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十上方菩薩。知真實之法，普入法界，則所修行皆無分量，故名法幢。知法名佛，故先讚見佛之益。十頌雙顯佛法難聞，於中分二：前四讚佛勸人聞見、後六讚法勸物聞求。前中，初一正令甘苦近佛；後三釋其所以，略舉三事，初偈聞名益、次偈發心益、後偈生信益。既受苦得聞成斯勝益，受樂不覩不免長淪，故應甘苦而近佛也。後六中已遇良醫復須法藥。於中，初二由聞實法能成行法，前反後順。次二由聞理智成於果法，前順後反。後二以感應釋成，前偈佛興由生迷實、後偈說法示於真實。不動真際建立諸法則性不可壞，不壞假名而說實相則相不可壞，斯則天魔外道等皆法印故無能壞。餘如〈十藏品〉。上十菩薩之偈，應以六相圓融。所以偈後無結通者，為顯法界兜率讚德異故，猶彼處處文殊、偈偈各別，顯佛德無盡故。