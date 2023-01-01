大方廣佛華嚴經疏
唐 澄觀撰60卷CBETA T1735大于一万字 106 h
向佛经 GPT 提问
第 25 卷
大方廣佛華嚴經疏卷第二十五
大方廣佛華嚴經疏卷第二十五
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰
唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
升兜率天宮品第二十三(從二十二經至二十五經一半)
升兜率天宮品第二十三(從二十二經至二十五經一半)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
自下第五會，明上賢十向。四門同前。初來意中，先會來者，正為答前迴向問故，迴前解行以向真證，廣益自他，令行彌綸無不周故。《菩薩大乘藏經》云「以少善根引無量果者，謂迴向心，以迴向心為大利故。」故行後明之。又前解行既著，今悲願彌博。後品來者，前會既終將陳後說，先明說處表法故來。
自下第五會，明上賢十向。四門同前。初來意中，先會來者，正為答前迴向問故，迴前解行以向真證，廣益自他，令行彌綸無不周故。《菩薩大乘藏經》云「以少善根引無量果者，謂迴向心，以迴向心為大利故。」故行後明之。又前解行既著，今悲願彌博。後品來者，前會既終將陳後說，先明說處表法故來。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二釋名者，先會得名，亦有三義，同前二會。二釋品名，兜率是處，佛以法界之身不起而應，故名為升。處此說者，表位超勝，是次第故。又上下放逸，此天知足，表世間行滿故，居喜足之天。又以彼有一生補處，表菩提之心功行滿故。又積功累勳，知階未足，迴勳授子乃知有餘。菩薩亦爾，勤苦積行未見有餘，迴向眾生乃知自足。又欲界六天，此居其中，表悲智均平，處於中故。又生此天而修三福，謂施、戒、定，自餘不具、偏多不均，故處此說也。
二釋名者，先會得名，亦有三義，同前二會。二釋品名，兜率是處，佛以法界之身不起而應，故名為升。處此說者，表位超勝，是次第故。又上下放逸，此天知足，表世間行滿故，居喜足之天。又以彼有一生補處，表菩提之心功行滿故。又積功累勳，知階未足，迴勳授子乃知有餘。菩薩亦爾，勤苦積行未見有餘，迴向眾生乃知自足。又欲界六天，此居其中，表悲智均平，處於中故。又生此天而修三福，謂施、戒、定，自餘不具、偏多不均，故處此說也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第三宗趣者，會以十向大願為宗，得地為趣。品以升天赴感為宗，說向為趣。
第三宗趣者，會以十向大願為宗，得地為趣。品以升天赴感為宗，說向為趣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第四釋文。此會有三品經，初二當會由致、後一正說。所以無勝進者，由二義故：一以此會是三賢位終，攝前解行總為趣地方便，迴向當體自是勝進，是故無也。此經上下，其例有四：一約行滿入位之際，如〈賢首品〉，信滿總為入住方便。二約願滿入證之際，如此迴向初僧祇滿總為入地方便。三約功用滿，入無功用之際，如第八地初總攝前七地以為方便，此第二僧祇滿。四約因位成滿之際，如第十地初攝前九地為入方便，此約三僧祇滿處攝也。餘同位相接，即別有方便，故非一例。二方欲入地，必離進趣相，與無分別為方便故。就初二品，前一化主赴機、後品助化讚佛。
第四釋文。此會有三品經，初二當會由致、後一正說。所以無勝進者，由二義故：一以此會是三賢位終，攝前解行總為趣地方便，迴向當體自是勝進，是故無也。此經上下，其例有四：一約行滿入位之際，如〈賢首品〉，信滿總為入住方便。二約願滿入證之際，如此迴向初僧祇滿總為入地方便。三約功用滿，入無功用之際，如第八地初總攝前七地以為方便，此第二僧祇滿。四約因位成滿之際，如第十地初攝前九地為入方便，此約三僧祇滿處攝也。餘同位相接，即別有方便，故非一例。二方欲入地，必離進趣相，與無分別為方便故。就初二品，前一化主赴機、後品助化讚佛。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
今初品中，大分十段：一本會齊現、二不離而升、三見佛嚴處、四迎佛興供、五覩佛勝德、六請佛處殿、七如來受請、八天王獲益、九承力偈讚、十如來就坐。今初也。初言神力即是遍因，未必起神境通，但是修成心自在力。「十方」已下辨所現相，於中亦有化主、助化。望第四會，既加及須彌頂，此亦應云坐於樹下及須彌頂夜摩天宮，文無者略。以第二段中帶前升，後既全舉，前四則影，顯前四皆圓遍也。而演說者，亦通四會之所說也。
今初品中，大分十段：一本會齊現、二不離而升、三見佛嚴處、四迎佛興供、五覩佛勝德、六請佛處殿、七如來受請、八天王獲益、九承力偈讚、十如來就坐。今初也。初言神力即是遍因，未必起神境通，但是修成心自在力。「十方」已下辨所現相，於中亦有化主、助化。望第四會，既加及須彌頂，此亦應云坐於樹下及須彌頂夜摩天宮，文無者略。以第二段中帶前升，後既全舉，前四則影，顯前四皆圓遍也。而演說者，亦通四會之所說也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二「爾時」下明不離而升，謂前十方一切處四會皆儼然不散，而升此說，意明橫遍十方、豎該九會，佛法界身遍時處故。餘義具如第三會初。
第二「爾時」下明不離而升，謂前十方一切處四會皆儼然不散，而升此說，意明橫遍十方、豎該九會，佛法界身遍時處故。餘義具如第三會初。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第三「時兜率」下見佛嚴處，中二：初明感應緣會；二「即於」已下正顯嚴處，於中分二，先明一方嚴處、後結通十方。今初。初雖標座，下列樓帳等皆兼處嚴。文分為二：初總顯體德、後「有百萬」下別明體用。今初，有十一句，初總、餘別。總中無盡大願隨意出生，悲智必俱生死無染，名摩尼藏。展行彌布，故有敷言。別有十種圓滿勝相，以斯妙座實德成故。初一自體相，以寶成故；次六因相，一深遠相、二勝妙相、三廣大相、四同體相、五具德相、六堅固相；後三總顯殊特，即座之德用，一端嚴故、二離染故、三無極故。二別明體用中，通有三百二種百萬億，廣上三段即為三別。初廣自體、次「有百萬億初發心」下廣前殊特、三「百萬億善根」下廣前因相。初一多明器世間嚴，後二顯眾生世間嚴，皆智正覺世間之力也。皆言百萬億者，位增十行之百萬故。初中，長分為十：前九色相嚴、後一音聲嚴，其一一嚴事皆即法門，可以意得。第一有十句座體嚴，於中初句辨座層級；後九覆座之嚴，雖四面行列執蓋亦為覆座。第二「樓閣」下十句，復於殿內建立樓閣繞座莊嚴，亦是嚴處，於中初句總、下九句別顯嚴閣。第三「寶鈴帳」下十句辨帳嚴，亦是繞座，前已辨覆故；若重辨者，帳上建樓、樓上覆帳，重重無盡耳。第四「妙寶華」下有十二句辨嚴座身。其頻婆帳應在寶華之前，類例穩便。亦可十二句辨帳，九句嚴座身。頻婆者，此云身影質，謂帳莊嚴具中現外質之影故。第五「因陀羅金剛寶」下有十七句，亦嚴座四周，皆明妙寶以為窻門及覆，亦嚴座體，以莊嚴其藏。是蓮華藏故，標中表法有異，住行不言蓮華，理實應有。或是座身之龕名藏。第六「真珠瓔珞」下十二句，瓔珞周垂嚴。「其摩尼身」下二句文似缺略，謂因陀羅妙色寶下無所結屬，又非下之香類，不可別為一段。第七「黑栴檀」下有十六句，以香為嚴。阿樓那者，此云紅赤色。第八「雨百萬」下二十句，雨雲為嚴。第九「建百萬」下四十八句，座外四面嚴。於中有四：初二十句，雜雜莊嚴，羅列座側。言樓閣延袤者，靜法云：「梵云蒲莫迦，此云帳輿。若是樓閣，應云微麼囊。既不爾者，譯之誤也。」此或應爾，前文已有樓閣故。若重辯者，亦無大失。寶悉底迦者，具云塞縛悉底迦，此云有樂，若見此相必獲安樂。其形如萬字，具於《音義》，今寶形似此。二「光明寶」下九句，光明嚴。言網覆者，若世之燈，以護夕蟲成隱映故。三「天寶衣」下九句，寶衣敷布嚴。四「天鈴幢」下十句，寶幢行列嚴。第十「天蠡出妙音」下，辨音聲嚴。於中二：初十句樂音嚴、
第三「時兜率」下見佛嚴處，中二：初明感應緣會；二「即於」已下正顯嚴處，於中分二，先明一方嚴處、後結通十方。今初。初雖標座，下列樓帳等皆兼處嚴。文分為二：初總顯體德、後「有百萬」下別明體用。今初，有十一句，初總、餘別。總中無盡大願隨意出生，悲智必俱生死無染，名摩尼藏。展行彌布，故有敷言。別有十種圓滿勝相，以斯妙座實德成故。初一自體相，以寶成故；次六因相，一深遠相、二勝妙相、三廣大相、四同體相、五具德相、六堅固相；後三總顯殊特，即座之德用，一端嚴故、二離染故、三無極故。二別明體用中，通有三百二種百萬億，廣上三段即為三別。初廣自體、次「有百萬億初發心」下廣前殊特、三「百萬億善根」下廣前因相。初一多明器世間嚴，後二顯眾生世間嚴，皆智正覺世間之力也。皆言百萬億者，位增十行之百萬故。初中，長分為十：前九色相嚴、後一音聲嚴，其一一嚴事皆即法門，可以意得。第一有十句座體嚴，於中初句辨座層級；後九覆座之嚴，雖四面行列執蓋亦為覆座。第二「樓閣」下十句，復於殿內建立樓閣繞座莊嚴，亦是嚴處，於中初句總、下九句別顯嚴閣。第三「寶鈴帳」下十句辨帳嚴，亦是繞座，前已辨覆故；若重辨者，帳上建樓、樓上覆帳，重重無盡耳。第四「妙寶華」下有十二句辨嚴座身。其頻婆帳應在寶華之前，類例穩便。亦可十二句辨帳，九句嚴座身。頻婆者，此云身影質，謂帳莊嚴具中現外質之影故。第五「因陀羅金剛寶」下有十七句，亦嚴座四周，皆明妙寶以為窻門及覆，亦嚴座體，以莊嚴其藏。是蓮華藏故，標中表法有異，住行不言蓮華，理實應有。或是座身之龕名藏。第六「真珠瓔珞」下十二句，瓔珞周垂嚴。「其摩尼身」下二句文似缺略，謂因陀羅妙色寶下無所結屬，又非下之香類，不可別為一段。第七「黑栴檀」下有十六句，以香為嚴。阿樓那者，此云紅赤色。第八「雨百萬」下二十句，雨雲為嚴。第九「建百萬」下四十八句，座外四面嚴。於中有四：初二十句，雜雜莊嚴，羅列座側。言樓閣延袤者，靜法云：「梵云蒲莫迦，此云帳輿。若是樓閣，應云微麼囊。既不爾者，譯之誤也。」此或應爾，前文已有樓閣故。若重辯者，亦無大失。寶悉底迦者，具云塞縛悉底迦，此云有樂，若見此相必獲安樂。其形如萬字，具於《音義》，今寶形似此。二「光明寶」下九句，光明嚴。言網覆者，若世之燈，以護夕蟲成隱映故。三「天寶衣」下九句，寶衣敷布嚴。四「天鈴幢」下十句，寶幢行列嚴。第十「天蠡出妙音」下，辨音聲嚴。於中二：初十句樂音嚴、
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
後「悅意音」下二十句法音嚴。前中云牟陀羅者，此云鋒鼓，謂天樂初奏此鼓先作故。後法音嚴中，初十一句讚歎三寶、後「隨順音」下九句說法益物。
後「悅意音」下二十句法音嚴。前中云牟陀羅者，此云鋒鼓，謂天樂初奏此鼓先作故。後法音嚴中，初十一句讚歎三寶、後「隨順音」下九句說法益物。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
大文第二廣前殊特者，前文略云見者無厭，亦已略明益相。今廣顯之，即座之德用。恭敬供養，復顯為嚴。文分為二：初明獲益、後申供養。前中有三十九句，曲分為四：初十約位辨益、二「得自在」下有十二句雜辨得益、三「得檀」下十句約行辨益、四「入一切佛剎」下七句約大用辨益。後三並通諸位，或可第二段明迴向、第三段明十行、第四段明十地。或唯約十住，通別無礙。二「諸天恭敬」下明供養，文分為五：初十七句雜明八部人天菩薩三業設敬，其中所作各隨類所宜。二「天女專心」下二十六句唯明諸天三業敬養。初之三句，即欲界天色究竟；後復言種種天者，或通無色，或總上諸類。善思惟天，亦通諸類。三「菩薩天」下有十二句。明菩薩事供養。四「諸天子從天宮出」下四句諸天身供養。五「思惟菩薩」下十句菩薩修法供養，亦明得益。菩薩多明得益、諸天但說供養者，諸天供養是益因故，諸天得益即菩薩故。第三「百萬億善根」下，廣前因深，十句可知。所以此會嚴事偏多者，一此天多以補處為王故。二賢位已極，大悲普周故。所以十住無菩薩嚴，表凡入位故；夜摩即有，已入位故，然亦未廣。而此勝相皆是如來海印所現法界差別自在實德，人法無礙、依正混融之嚴事也。第二「如此世界」下，結通十方，可知。第四「爾時」下迎佛興供。於中二：先將迎興供、二「爾時如來威神力」下見佛興供。前中二：初奉迎、二「以清淨」下興供。於中，先諸天興供。皆從身出者，非唯顯諸天福力，亦表身為供具，供自心生。後「兜率宮」下菩薩興供，可知。第二見佛興供中二，先諸天、後「百千億那由他先住」下明菩薩。前中三：初明承力見佛，一現佛神力、二宿善力、三法門力；二「同興」下慶遇奉迎；三「各以」下正明興供。於中三：初十句衣盛供以散佛，表修寂滅以趣果故。二「百千億」下十句明起心雨供嚴空，顯所修萬行稱法性空，空有無礙是嚴空義。三「百千億那由他阿僧祇天子」下九句雜申供養，表萬行雜修故。調順寂靜無放逸心，應分為二，則有十句。第二菩薩興供中二：先明行成依報供、後「其諸菩薩」下身出正報供。前中二十七句，文分為三：初十句多因成多果之供；次八句一因成一果供；後九句一因成多果供。應有四句，由多因成一果攝在初段，以多因能一一成故。又初段即一切中有一及一切中有一切，次段即一中一，後段即一中一切也。今初十句一時併舉多因，後通成諸供。出過諸天者，勝故多故。餘可知。第二一因一果中，皆因果相似。一蓋以障塵，若度能除敝。二帳以庇蔭，若悲為佛境；華
大文第二廣前殊特者，前文略云見者無厭，亦已略明益相。今廣顯之，即座之德用。恭敬供養，復顯為嚴。文分為二：初明獲益、後申供養。前中有三十九句，曲分為四：初十約位辨益、二「得自在」下有十二句雜辨得益、三「得檀」下十句約行辨益、四「入一切佛剎」下七句約大用辨益。後三並通諸位，或可第二段明迴向、第三段明十行、第四段明十地。或唯約十住，通別無礙。二「諸天恭敬」下明供養，文分為五：初十七句雜明八部人天菩薩三業設敬，其中所作各隨類所宜。二「天女專心」下二十六句唯明諸天三業敬養。初之三句，即欲界天色究竟；後復言種種天者，或通無色，或總上諸類。善思惟天，亦通諸類。三「菩薩天」下有十二句。明菩薩事供養。四「諸天子從天宮出」下四句諸天身供養。五「思惟菩薩」下十句菩薩修法供養，亦明得益。菩薩多明得益、諸天但說供養者，諸天供養是益因故，諸天得益即菩薩故。第三「百萬億善根」下，廣前因深，十句可知。所以此會嚴事偏多者，一此天多以補處為王故。二賢位已極，大悲普周故。所以十住無菩薩嚴，表凡入位故；夜摩即有，已入位故，然亦未廣。而此勝相皆是如來海印所現法界差別自在實德，人法無礙、依正混融之嚴事也。第二「如此世界」下，結通十方，可知。第四「爾時」下迎佛興供。於中二：先將迎興供、二「爾時如來威神力」下見佛興供。前中二：初奉迎、二「以清淨」下興供。於中，先諸天興供。皆從身出者，非唯顯諸天福力，亦表身為供具，供自心生。後「兜率宮」下菩薩興供，可知。第二見佛興供中二，先諸天、後「百千億那由他先住」下明菩薩。前中三：初明承力見佛，一現佛神力、二宿善力、三法門力；二「同興」下慶遇奉迎；三「各以」下正明興供。於中三：初十句衣盛供以散佛，表修寂滅以趣果故。二「百千億」下十句明起心雨供嚴空，顯所修萬行稱法性空，空有無礙是嚴空義。三「百千億那由他阿僧祇天子」下九句雜申供養，表萬行雜修故。調順寂靜無放逸心，應分為二，則有十句。第二菩薩興供中二：先明行成依報供、後「其諸菩薩」下身出正報供。前中二十七句，文分為三：初十句多因成多果之供；次八句一因成一果供；後九句一因成多果供。應有四句，由多因成一果攝在初段，以多因能一一成故。又初段即一切中有一及一切中有一切，次段即一中一，後段即一中一切也。今初十句一時併舉多因，後通成諸供。出過諸天者，勝故多故。餘可知。第二一因一果中，皆因果相似。一蓋以障塵，若度能除敝。二帳以庇蔭，若悲為佛境；華
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
以開敷，如覺解清淨。三法忍和悅，用嚴法身。四演教網則震金剛之妙音，觀教網則不礙文而見理。五香氣聞而不可見、見而不可攬，猶幻法見而不可取、取而不可得，知幻無堅以成堅法。六周遍法空，是佛智身所依之境，座之義也。七摧懈慢幢，樹法勝幢故。八諸法如夢，是佛棲託之所也。第三「無著」下一因多果供。無著無生但是一義，無生約理、無著約智，此二契合方成一因。文中九句，可知。第二身出正報供中，文有十句：初二明現身德量，謂一一量周法界、德齊佛故；次「以從」下三句明勝辯之因；次「具足」下四句顯勝辯所依；後「以不可」下一句正申辯讚，皆從總持辯藏之所流故，情動於中故形於言，言猶不足敬之至也。第五「爾時一切」下覩佛勝德中分二：先明覩佛身雲勝德、後「爾時如來大悲」下明現勝德意。前中分二：初覩佛勝德、後「爾時大眾咸見」下見佛光用。前通十眼所見，後約天眼所見。今初也。然此經文，次第具顯如來二十一種殊勝功德，以文言浩汗致古釋同迷。然〈離世間品〉雖具二十一句，而此文義兼廣，故隨便引於諸論。文分為三：初總觀如來、次別觀德相、三結成觀解。今初，略舉三德以顯一雄：一者如來；二言應者，即是應供；三正等覺，即正遍知。此一「應」字亦通屬下，隨應覺故。此即總句。〈離世間品〉名妙悟皆滿，《佛地》、《攝論》皆名最清淨覺。親光釋云「謂佛世尊普於一切有為無為所應覺境正開覺故。」此釋正義，揀異邪覺。又於一切所應覺境淨妙圓滿正開覺故，此釋最清淨義，亦明覺滿，揀異菩薩。又於一切如所有性、盡所有性正開覺故。此釋符今等字，謂雙照二諦平等覺故。亦是遍義，故云正遍知。彼經無正等言，此經缺最清淨。上〈妙嚴品〉則有最言，故云於一切法成最正覺。下離世間中復有妙悟，妙者微妙，離覺相故。悟覺及知，名異義同。妙正遍最名義俱別，所揀異故。若世親、無性不解總句，但以下別德成斯一覺，故清淨覺句句皆遍。第二「其身」下別觀德相。二十一德分二十段，後二合故。然《攝論》中二十一德通有三節：一先列經二十一句；二無著菩薩立功德名以為解釋三無性等，但釋論名以符經旨；今各句句配屬。其《佛地論》釋有同《攝論》、有異《攝論》，異者引之。
以開敷，如覺解清淨。三法忍和悅，用嚴法身。四演教網則震金剛之妙音，觀教網則不礙文而見理。五香氣聞而不可見、見而不可攬，猶幻法見而不可取、取而不可得，知幻無堅以成堅法。六周遍法空，是佛智身所依之境，座之義也。七摧懈慢幢，樹法勝幢故。八諸法如夢，是佛棲託之所也。第三「無著」下一因多果供。無著無生但是一義，無生約理、無著約智，此二契合方成一因。文中九句，可知。第二身出正報供中，文有十句：初二明現身德量，謂一一量周法界、德齊佛故；次「以從」下三句明勝辯之因；次「具足」下四句顯勝辯所依；後「以不可」下一句正申辯讚，皆從總持辯藏之所流故，情動於中故形於言，言猶不足敬之至也。第五「爾時一切」下覩佛勝德中分二：先明覩佛身雲勝德、後「爾時如來大悲」下明現勝德意。前中分二：初覩佛勝德、後「爾時大眾咸見」下見佛光用。前通十眼所見，後約天眼所見。今初也。然此經文，次第具顯如來二十一種殊勝功德，以文言浩汗致古釋同迷。然〈離世間品〉雖具二十一句，而此文義兼廣，故隨便引於諸論。文分為三：初總觀如來、次別觀德相、三結成觀解。今初，略舉三德以顯一雄：一者如來；二言應者，即是應供；三正等覺，即正遍知。此一「應」字亦通屬下，隨應覺故。此即總句。〈離世間品〉名妙悟皆滿，《佛地》、《攝論》皆名最清淨覺。親光釋云「謂佛世尊普於一切有為無為所應覺境正開覺故。」此釋正義，揀異邪覺。又於一切所應覺境淨妙圓滿正開覺故，此釋最清淨義，亦明覺滿，揀異菩薩。又於一切如所有性、盡所有性正開覺故。此釋符今等字，謂雙照二諦平等覺故。亦是遍義，故云正遍知。彼經無正等言，此經缺最清淨。上〈妙嚴品〉則有最言，故云於一切法成最正覺。下離世間中復有妙悟，妙者微妙，離覺相故。悟覺及知，名異義同。妙正遍最名義俱別，所揀異故。若世親、無性不解總句，但以下別德成斯一覺，故清淨覺句句皆遍。第二「其身」下別觀德相。二十一德分二十段，後二合故。然《攝論》中二十一德通有三節：一先列經二十一句；二無著菩薩立功德名以為解釋三無性等，但釋論名以符經旨；今各句句配屬。其《佛地論》釋有同《攝論》、有異《攝論》，異者引之。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
今初，明不二現行，經也，即觀察如來一向無障礙轉功德。此是無著立名，他皆倣此。無性二釋：一云謂佛一向無障礙智，於一切事品類差別無著無疑故，非如聲聞等有處有障、有處無障二種。此約離所知障智德滿故，非如聲聞有處有障者，謂於極遠時方無邊差別諸佛法中有無智轉。第二釋云：或二處現行。此中無有如是所說二種現行，此釋二處亦前有障無障，但前釋約表為一智轉，此釋約遮故無彼二，正同下經二行永絕。世親同於後釋。親光云「凡夫二乘現行二障，世尊無故。凡夫現行生死起諸雜染，二乘現行涅槃棄利樂事，世尊無彼現行二事，故名不二現行。」無性生起云「云何而得此最勝覺？故次說此諸聲聞等，於所知境有二現行，所謂正智、不染無知。佛無此故。」文中分二：初廣顯利樂，明離所知故，不同二乘。二「住於」下結成所住，彰離煩惱不同凡夫。前中三：初明應廣順機令喜；二「普遍」下明其遍應，定慧莊嚴生物善根；三「示現」下彰應用深，雖超語言而無遺曲濟。二結成所住者，初句明智住法身，能住所住二俱廣大。下句心無煩惱，善根清淨，色相超倫，具上二義名清淨覺。他皆倣此。
今初，明不二現行，經也，即觀察如來一向無障礙轉功德。此是無著立名，他皆倣此。無性二釋：一云謂佛一向無障礙智，於一切事品類差別無著無疑故，非如聲聞等有處有障、有處無障二種。此約離所知障智德滿故，非如聲聞有處有障者，謂於極遠時方無邊差別諸佛法中有無智轉。第二釋云：或二處現行。此中無有如是所說二種現行，此釋二處亦前有障無障，但前釋約表為一智轉，此釋約遮故無彼二，正同下經二行永絕。世親同於後釋。親光云「凡夫二乘現行二障，世尊無故。凡夫現行生死起諸雜染，二乘現行涅槃棄利樂事，世尊無彼現行二事，故名不二現行。」無性生起云「云何而得此最勝覺？故次說此諸聲聞等，於所知境有二現行，所謂正智、不染無知。佛無此故。」文中分二：初廣顯利樂，明離所知故，不同二乘。二「住於」下結成所住，彰離煩惱不同凡夫。前中三：初明應廣順機令喜；二「普遍」下明其遍應，定慧莊嚴生物善根；三「示現」下彰應用深，雖超語言而無遺曲濟。二結成所住者，初句明智住法身，能住所住二俱廣大。下句心無煩惱，善根清淨，色相超倫，具上二義名清淨覺。他皆倣此。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二「智慧」已下明趣無相法，即觀察如來於有無無二相真如最清淨能入功德。無性云「為明斷德，故次說之。不住生死，涅槃相故，即無住涅槃。然無相法即是清淨真如，趣謂趣入，謂此真如諸法無性以為相故，非是有相。體即圓成，自相有故，非是無相。此二不相離，名無二相。諸法中勝，故名最勝。遠離客塵，故名清淨。既自能入亦令他入，為最清淨。自入則不住生死，他入則不住涅槃。」文中先明自入、後明他入。今初，先明不住生死，智稱如境，皆不可盡。無比三昧令智出生，又令真如出二障故。二「其身」下明不住涅槃，同體大悲遍住物身，心真如性物物遍故。二「令無量」下辨令他入，一則大悲冥熏、二則大智為說，令於身中見如來性，成一切智故。種性不斷是入義也，此用常寂名為涅槃。
第二「智慧」已下明趣無相法，即觀察如來於有無無二相真如最清淨能入功德。無性云「為明斷德，故次說之。不住生死，涅槃相故，即無住涅槃。然無相法即是清淨真如，趣謂趣入，謂此真如諸法無性以為相故，非是有相。體即圓成，自相有故，非是無相。此二不相離，名無二相。諸法中勝，故名最勝。遠離客塵，故名清淨。既自能入亦令他入，為最清淨。自入則不住生死，他入則不住涅槃。」文中先明自入、後明他入。今初，先明不住生死，智稱如境，皆不可盡。無比三昧令智出生，又令真如出二障故。二「其身」下明不住涅槃，同體大悲遍住物身，心真如性物物遍故。二「令無量」下辨令他入，一則大悲冥熏、二則大智為說，令於身中見如來性，成一切智故。種性不斷是入義也，此用常寂名為涅槃。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第三「住於諸佛究竟」已下，明住於佛住，即觀察如來無功用佛事、不休息功德，為欲得上無住涅槃，故次明之。文中，初明所住、後彰住益。今初，言住佛住者，謂聖天梵等皆佛所住，而於空大悲遍善安住，大悲性空即是佛家，故能不住生死涅槃為究竟住。此即恩德。是以親光亦名為觀，所調化功德常住大悲，晝夜六時觀世間故。後「令不可」下彰住家益。初明由住大悲，故能益物無遺，是不休息義。由住性空，自無功用，故能令物住無分別。出過眾生，總顯勝也。
第三「住於諸佛究竟」已下，明住於佛住，即觀察如來無功用佛事、不休息功德，為欲得上無住涅槃，故次明之。文中，初明所住、後彰住益。今初，言住佛住者，謂聖天梵等皆佛所住，而於空大悲遍善安住，大悲性空即是佛家，故能不住生死涅槃為究竟住。此即恩德。是以親光亦名為觀，所調化功德常住大悲，晝夜六時觀世間故。後「令不可」下彰住家益。初明由住大悲，故能益物無遺，是不休息義。由住性空，自無功用，故能令物住無分別。出過眾生，總顯勝也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第四「獲一切」下明逮得一切佛平等性。下云得佛平等，即觀察如來於法身中所依意樂作事無差別功德，如上佛住為共不共，故次明之。此一切諸佛，展轉和雜而同住故。一切諸佛三事無差，非如聲聞但有所依。文即分三：初明所依無差別，謂一切智，以一切諸佛皆依真如清淨智故。「放大光」下顯智之用。二「普使」已下明意樂無差，謂同有利樂，勝意樂故。普使之言，即意樂也。不可壞智，即如來藏，普賢菩薩自體遍故。染而不染名不可壞，反源照極故名安住。三「遍住」下作業無差，一切皆作受用變化利他事故。於中，先明作業周遍、次「從於」下作業所依，即自受用身。一受不失，名為不退，謂得法性即念不退。此後親生佛智，此智生已還住法界。次「明了」已下正顯作業，初觀機；後「現不可說」下作業受用變化各有多類，名不可說差別之身。「能令」已下彰業之益。一能益他。二「隨初」下滿本所願，亦令於物能現色身。此上四段明其自利，後十七段明其利他。
第四「獲一切」下明逮得一切佛平等性。下云得佛平等，即觀察如來於法身中所依意樂作事無差別功德，如上佛住為共不共，故次明之。此一切諸佛，展轉和雜而同住故。一切諸佛三事無差，非如聲聞但有所依。文即分三：初明所依無差別，謂一切智，以一切諸佛皆依真如清淨智故。「放大光」下顯智之用。二「普使」已下明意樂無差，謂同有利樂，勝意樂故。普使之言，即意樂也。不可壞智，即如來藏，普賢菩薩自體遍故。染而不染名不可壞，反源照極故名安住。三「遍住」下作業無差，一切皆作受用變化利他事故。於中，先明作業周遍、次「從於」下作業所依，即自受用身。一受不失，名為不退，謂得法性即念不退。此後親生佛智，此智生已還住法界。次「明了」已下正顯作業，初觀機；後「現不可說」下作業受用變化各有多類，名不可說差別之身。「能令」已下彰業之益。一能益他。二「隨初」下滿本所願，亦令於物能現色身。此上四段明其自利，後十七段明其利他。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第五「等觀眾生」下明到無障處，即觀察如來修一切障對治功德。利他之中，先明化障對治，故次明之。謂已慣習一切煩惱及所知障對治聖道，即一切智及定自在性，故論名為修治。又已到永離一切習氣所依趣處，經名到無障處。二文互顯，以有治必無障，無障由有治故。文中，心無所著是無煩惱障，住無礙住明無所知障。得佛十力即是種智，是所知障治。心常寂定住一切智，即煩惱障治。
第五「等觀眾生」下明到無障處，即觀察如來修一切障對治功德。利他之中，先明化障對治，故次明之。謂已慣習一切煩惱及所知障對治聖道，即一切智及定自在性，故論名為修治。又已到永離一切習氣所依趣處，經名到無障處。二文互顯，以有治必無障，無障由有治故。文中，心無所著是無煩惱障，住無礙住明無所知障。得佛十力即是種智，是所知障治。心常寂定住一切智，即煩惱障治。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第六「善能開演」下明不可轉法，即觀察如來降伏一切外道功德。由有上能治，故他不能轉利有情事，故次明之。謂教證二法皆不為他所動轉故，無有餘法勝過此故。文中，初明教道、「能悉」已下證道、「出生」已下二道之益。
第六「善能開演」下明不可轉法，即觀察如來降伏一切外道功德。由有上能治，故他不能轉利有情事，故次明之。謂教證二法皆不為他所動轉故，無有餘法勝過此故。文中，初明教道、「能悉」已下證道、「出生」已下二道之益。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第七「恒以佛日」下明所行無礙，觀察如來生在世間不為世法所礙功德，顯示如來所化之中無高下礙，故次明之。謂世八風不能拘礙故。親光名降魔功德，謂色等境不能亂故。文中以佛身日普照法界則橫無礙，常現不沒則竪無礙。不以無信生盲等而不現故，正顯八風不礙。「恒住」已下顯無礙因，無有變異示無礙相，如摩尼珠不隨物變。不著我所於內無礙，世法不染於外無礙，由住出世如蓮華故。如有頌云「諸佛常游於世間，利樂一切有情類。八法勢風邪分別，不能傾動不拘礙。」
第七「恒以佛日」下明所行無礙，觀察如來生在世間不為世法所礙功德，顯示如來所化之中無高下礙，故次明之。謂世八風不能拘礙故。親光名降魔功德，謂色等境不能亂故。文中以佛身日普照法界則橫無礙，常現不沒則竪無礙。不以無信生盲等而不現故，正顯八風不礙。「恒住」已下顯無礙因，無有變異示無礙相，如摩尼珠不隨物變。不著我所於內無礙，世法不染於外無礙，由住出世如蓮華故。如有頌云「諸佛常游於世間，利樂一切有情類。八法勢風邪分別，不能傾動不拘礙。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第八「於一切」下明其所安立不可思議，即觀察如來安立正法功德，由依前方便能作饒益之事，故次明之。謂十二分教名所安立，由深廣故不可思議。文中分二：初約所詮以辨深廣、後約能詮以明深廣。今初，初句總顯，建即安立。「其智」下釋超世廣大，即是幢義。拔置智地，即是建義。「所有」已下福智相對，明高廣義。二「以大慈」下現身說法，約能詮教以明安立。
第八「於一切」下明其所安立不可思議，即觀察如來安立正法功德，由依前方便能作饒益之事，故次明之。謂十二分教名所安立，由深廣故不可思議。文中分二：初約所詮以辨深廣、後約能詮以明深廣。今初，初句總顯，建即安立。「其智」下釋超世廣大，即是幢義。拔置智地，即是建義。「所有」已下福智相對，明高廣義。二「以大慈」下現身說法，約能詮教以明安立。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第九「於去來今」下明遊於三世平等法性，即觀察如來授記功德，以上加行利有情事，三世諸佛皆悉平等，故次明之。謂於三世平等性中，能隨解了過去未來曾當轉事，皆如現在而授記故，故下經云「普見三世」。文中，初明三世平等之義，故云心常清淨自得平等，令物不著使他平等。「恒與」已下正明授記，授記未來令同過去種性，亦名平等。
第九「於去來今」下明遊於三世平等法性，即觀察如來授記功德，以上加行利有情事，三世諸佛皆悉平等，故次明之。謂於三世平等性中，能隨解了過去未來曾當轉事，皆如現在而授記故，故下經云「普見三世」。文中，初明三世平等之義，故云心常清淨自得平等，令物不著使他平等。「恒與」已下正明授記，授記未來令同過去種性，亦名平等。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十「常遊十方」下明其身流布一切世間，即觀察如來於一切世界示現受用變化身功德，顯上利益一時頓遍非次第作，故次明之。文中，初通辨二身，常約豎窮、遍約橫廣十方法界，綺互其文。後「諸眾生心」下總顯現相德，無不淨故不住生死，機無不鑒故普現世間。
第十「常遊十方」下明其身流布一切世間，即觀察如來於一切世界示現受用變化身功德，顯上利益一時頓遍非次第作，故次明之。文中，初通辨二身，常約豎窮、遍約橫廣十方法界，綺互其文。後「諸眾生心」下總顯現相德，無不淨故不住生死，機無不鑒故普現世間。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十一「以智慧月」下明於一切法智無疑滯，即觀察如來斷疑功德，以於上十方彼彼之處作斷疑事，故次明之。謂於諸境善決定故，故下經云「智恒明達一切諸法」。文中，初自斷疑，非不自決能斷他疑故。智月普照總明了境，了達無得是了真境，非不證真能了俗故。「恒以智」下明了俗境。一切皆以心為自性，義通二境：攝境為心是世俗勝義，心之自性即是真如、是勝義。勝義如是而住，以無所得而為方便，雙照真俗無住住故。菩薩智光月，法界以為輪，遊於畢竟空，世間靡不現。亦可屬上現受用身。二「隨諸」已下能斷他疑。初明隨機現身。「如來」已下所斷疑境。為說緣起是斷疑法，深入緣起疑見亡故。知緣起無性故知法無相，無相無異故名一相。智體理成，故為其本。後「欲令」下正明斷疑。若離相著，開示菩提，疑方斷故。
第十一「以智慧月」下明於一切法智無疑滯，即觀察如來斷疑功德，以於上十方彼彼之處作斷疑事，故次明之。謂於諸境善決定故，故下經云「智恒明達一切諸法」。文中，初自斷疑，非不自決能斷他疑故。智月普照總明了境，了達無得是了真境，非不證真能了俗故。「恒以智」下明了俗境。一切皆以心為自性，義通二境：攝境為心是世俗勝義，心之自性即是真如、是勝義。勝義如是而住，以無所得而為方便，雙照真俗無住住故。菩薩智光月，法界以為輪，遊於畢竟空，世間靡不現。亦可屬上現受用身。二「隨諸」已下能斷他疑。初明隨機現身。「如來」已下所斷疑境。為說緣起是斷疑法，深入緣起疑見亡故。知緣起無性故知法無相，無相無異故名一相。智體理成，故為其本。後「欲令」下正明斷疑。若離相著，開示菩提，疑方斷故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十二「為欲救」下，明於一切行成就大覺，即觀察如來令入種種行功德，由所化生性有差別，故次明之，謂入種種行皆成大覺。下經但云「了一切行」。文中，初約說法令入。開示佛道者，令悟入故。後「令其」下約現身令入。攀緣修習，是進善行。「除滅」已下是離惡行。修菩提行，總舉萬行。心不散動，即是入義。既萬行齊修，則因無不滿、果無不成。
第十二「為欲救」下，明於一切行成就大覺，即觀察如來令入種種行功德，由所化生性有差別，故次明之，謂入種種行皆成大覺。下經但云「了一切行」。文中，初約說法令入。開示佛道者，令悟入故。後「令其」下約現身令入。攀緣修習，是進善行。「除滅」已下是離惡行。修菩提行，總舉萬行。心不散動，即是入義。既萬行齊修，則因無不滿、果無不成。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十三「悉能觀察」下明於諸法智無有疑惑，即觀察如來當來法生妙智功德，由即於前所化有能無能善巧別知，故次明之。謂聖聲聞言此人全無少分善根，如來知彼善法當生，現證過去微少善根種子所隨故，故文云「悉能觀察」。下經云「盡一切疑」。如求度者，遠劫採薪興一善念，佛便知故，觀已便化故，不壞其清淨業報。「智慧」已下釋其所以，以智普入無不知故。故親光名為能隨所應恒正教誨功德，謂於諸法懷疑惑者，無有堪能隨應教誨，唯佛能故，名智慧明了。則第十一是自斷疑，此斷他疑。
第十三「悉能觀察」下明於諸法智無有疑惑，即觀察如來當來法生妙智功德，由即於前所化有能無能善巧別知，故次明之。謂聖聲聞言此人全無少分善根，如來知彼善法當生，現證過去微少善根種子所隨故，故文云「悉能觀察」。下經云「盡一切疑」。如求度者，遠劫採薪興一善念，佛便知故，觀已便化故，不壞其清淨業報。「智慧」已下釋其所以，以智普入無不知故。故親光名為能隨所應恒正教誨功德，謂於諸法懷疑惑者，無有堪能隨應教誨，唯佛能故，名智慧明了。則第十一是自斷疑，此斷他疑。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十四「永離一切」下明凡所現身不可分別。下經但云「無能測身」。即觀察如來，如其勝解示現功德。由上云「善巧別知」，故此次云「於前所化邪正及俱行中無有分別」。文中，初二句明無分別義。世虛妄解種現俱亡，故云永離，由自無分別故、餘不可以分別知故。親光名為能正攝受無染自體殊勝功德，謂佛身功德非是雜染分別所起，無煩惱業生之雜染，故不可分別。而無性云隨機現身如摩尼珠無分別者，則順今文佛無分別，不順彼經不可之言。次「放光明」下彰所示現皆無分別。見無厭足，而顯眾生不能分別，如瞿波觀佛毛孔，念念無厭不能窮究故。「以大功德」下辨能現德。「出生」已下明所現益。「諸根」已下辨所現相。謂諸根圓滿，境界自在。作諸佛事，總彰現意。作已便沒，明現時分。既隨勝解，現則感、謝應移。
第十四「永離一切」下明凡所現身不可分別。下經但云「無能測身」。即觀察如來，如其勝解示現功德。由上云「善巧別知」，故此次云「於前所化邪正及俱行中無有分別」。文中，初二句明無分別義。世虛妄解種現俱亡，故云永離，由自無分別故、餘不可以分別知故。親光名為能正攝受無染自體殊勝功德，謂佛身功德非是雜染分別所起，無煩惱業生之雜染，故不可分別。而無性云隨機現身如摩尼珠無分別者，則順今文佛無分別，不順彼經不可之言。次「放光明」下彰所示現皆無分別。見無厭足，而顯眾生不能分別，如瞿波觀佛毛孔，念念無厭不能窮究故。「以大功德」下辨能現德。「出生」已下明所現益。「諸根」已下辨所現相。謂諸根圓滿，境界自在。作諸佛事，總彰現意。作已便沒，明現時分。既隨勝解，現則感、謝應移。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十五「善能開示」下明一切菩薩等所求智，即觀察如來無量所依調伏有情加行功德，為欲引發任持不定種性聲聞，菩薩唯讚大乘，故次明之。言等所求者，無不求故。佛地名為正所求智，謂唯菩薩正能求故。文中，初明所求即一切智，此所求智即是無量菩薩所依。而言道者，通因果也。「為諸」已下即成所依義，謂由無量菩薩為欲調伏諸有情故發起加行，要以佛增上力故，聞法為先，獲得妙智而為所依。令其發起廣大欲樂者，即是調伏有情加行。受持修習者，即成智之因。
第十五「善能開示」下明一切菩薩等所求智，即觀察如來無量所依調伏有情加行功德，為欲引發任持不定種性聲聞，菩薩唯讚大乘，故次明之。言等所求者，無不求故。佛地名為正所求智，謂唯菩薩正能求故。文中，初明所求即一切智，此所求智即是無量菩薩所依。而言道者，通因果也。「為諸」已下即成所依義，謂由無量菩薩為欲調伏諸有情故發起加行，要以佛增上力故，聞法為先，獲得妙智而為所依。令其發起廣大欲樂者，即是調伏有情加行。受持修習者，即成智之因。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十六「成就一切」下明得佛無二住勝彼岸，即觀察如來平等法身波羅蜜多成滿功德。為遮所化，於大師所疑一切智非一切智，故次明之，由滿諸度是一切智。言無二者，即平等也。平等有二：一法身平等，於法身中滿諸度故。二果位諸度無增減故，名為平等。親光則以住於法身即是彼岸，不說諸度，故云法身無差別相名為無二。緣彼勝定常住其中，故名為住。即無二住，名勝彼岸。佛已窮到，故名為得。文中，初滿諸度，故云熾盛。次「無邊」下以度滿故、莊嚴故、身故。《法華》云「微妙淨法身，具相三十二。以八十種好，用莊嚴法身。」以十身圓融不相離故。言一切世間者，不隔凡聖，靡不現覩，雙覩受用變化之身。「永離」已下，無二礙故和合識破，相續心滅故。「於一切」下顯現法身，智純淨故。「於功德」下諸度滿故。
第十六「成就一切」下明得佛無二住勝彼岸，即觀察如來平等法身波羅蜜多成滿功德。為遮所化，於大師所疑一切智非一切智，故次明之，由滿諸度是一切智。言無二者，即平等也。平等有二：一法身平等，於法身中滿諸度故。二果位諸度無增減故，名為平等。親光則以住於法身即是彼岸，不說諸度，故云法身無差別相名為無二。緣彼勝定常住其中，故名為住。即無二住，名勝彼岸。佛已窮到，故名為得。文中，初滿諸度，故云熾盛。次「無邊」下以度滿故、莊嚴故、身故。《法華》云「微妙淨法身，具相三十二。以八十種好，用莊嚴法身。」以十身圓融不相離故。言一切世間者，不隔凡聖，靡不現覩，雙覩受用變化之身。「永離」已下，無二礙故和合識破，相續心滅故。「於一切」下顯現法身，智純淨故。「於功德」下諸度滿故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十七「為大法王」下明不相間雜如來解脫妙智究竟，即觀察如來隨其勝解示現差別佛土功德。以外人聞上平等，謂同一性，故次說言不相間雜。謂一切如來十身體用各各別故，猶如冥室千光。但經云「如來解脫」，無著釋云「隨其勝解」，世親、無性皆云「此中勝解名為解脫。」又勝解者，通機及佛，故無性云「謂觀眾生勝解差別，現金銀等土不相間雜。如來勝解現在前時，隨眾生樂皆悉顯現，無不了知，名如來解脫」等。親光又為一釋，即離障解脫，故云如來妙智令眾生解脫，名如來解脫妙智，佛於此智已得究竟。觀今經中諸論各得一意，復應加佛自得離障及作用解脫，謂文云離諸障翳故、具無邊德故、令其入道故。明見善惡是如來勝解，其心所樂即眾生勝解，是以不可偏取。下經但云「具足如來平等解脫」。在文分二：初明變化身土不雜、二明受用身土不雜。無著但云「差別佛土」，略舉一邊。親光則雙明身土，合今文意。今初，變化中，先身、後土。初中，先總顯化身超勝。次普現者，通十法界身放智慧光，合如日義。「欲令」已下彰所化意。能為多化，方顯佛德無邊所以。名不間雜者，以於一切世間普化。一佛既爾，餘何所化？故知所屬不同。重重皆遍，是不間雜義。後「以無礙」下別化因圓果滿之身，初明因圓、「為大醫」下現果滿身。二「一切世」下明現化土，初明非唯能化亦能遍往。「清淨慧」下明佛觀機，即是如來勝解現前。「於作不善」下隨機現土等。隨諸眾生應以何國起調伏心，入佛智慧而取佛土，故云善取時宜。無適淨穢，故云種種。欲該餘化，略無土言，義必含有。又對後平等，但言不善，亦應合有有漏之善。二「若諸眾生」下現受用身土，先土、後身。已證真如名平等心，覩受用土是平等報。上則心有高下，此則依於佛慧。後「隨其心樂」下現受用身。故親光云「於淨佛土現受用身，亦不相雜。」「令其」已下明現之益。親光云「大集會中現種種身，與諸菩薩受用法樂，亦不相雜。」得智心喜等，皆法樂也。又心大歡喜，即是初地見諸佛故生歡喜等。以證生信，故名深重。以證不退，故得永言。
第十七「為大法王」下明不相間雜如來解脫妙智究竟，即觀察如來隨其勝解示現差別佛土功德。以外人聞上平等，謂同一性，故次說言不相間雜。謂一切如來十身體用各各別故，猶如冥室千光。但經云「如來解脫」，無著釋云「隨其勝解」，世親、無性皆云「此中勝解名為解脫。」又勝解者，通機及佛，故無性云「謂觀眾生勝解差別，現金銀等土不相間雜。如來勝解現在前時，隨眾生樂皆悉顯現，無不了知，名如來解脫」等。親光又為一釋，即離障解脫，故云如來妙智令眾生解脫，名如來解脫妙智，佛於此智已得究竟。觀今經中諸論各得一意，復應加佛自得離障及作用解脫，謂文云離諸障翳故、具無邊德故、令其入道故。明見善惡是如來勝解，其心所樂即眾生勝解，是以不可偏取。下經但云「具足如來平等解脫」。在文分二：初明變化身土不雜、二明受用身土不雜。無著但云「差別佛土」，略舉一邊。親光則雙明身土，合今文意。今初，變化中，先身、後土。初中，先總顯化身超勝。次普現者，通十法界身放智慧光，合如日義。「欲令」已下彰所化意。能為多化，方顯佛德無邊所以。名不間雜者，以於一切世間普化。一佛既爾，餘何所化？故知所屬不同。重重皆遍，是不間雜義。後「以無礙」下別化因圓果滿之身，初明因圓、「為大醫」下現果滿身。二「一切世」下明現化土，初明非唯能化亦能遍往。「清淨慧」下明佛觀機，即是如來勝解現前。「於作不善」下隨機現土等。隨諸眾生應以何國起調伏心，入佛智慧而取佛土，故云善取時宜。無適淨穢，故云種種。欲該餘化，略無土言，義必含有。又對後平等，但言不善，亦應合有有漏之善。二「若諸眾生」下現受用身土，先土、後身。已證真如名平等心，覩受用土是平等報。上則心有高下，此則依於佛慧。後「隨其心樂」下現受用身。故親光云「於淨佛土現受用身，亦不相雜。」「令其」已下明現之益。親光云「大集會中現種種身，與諸菩薩受用法樂，亦不相雜。」得智心喜等，皆法樂也。又心大歡喜，即是初地見諸佛故生歡喜等。以證生信，故名深重。以證不退，故得永言。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十八「一切眾生」下明證無中邊佛平等地，即觀察如來三種佛身方處無分限功德。由疑上如來妙智究竟非一非異，其相云何？故次明此無中邊等。常無常等皆二邊相。言方處者，謂諸世界。無分限者，釋無中邊。此無中邊，略有四義：一世界無中邊，佛德如彼無有分限。二世界無邊，諸佛十身即於其中稱世界量平等遍滿。三此法身等，於佛地中平等遍滿，無中無邊無有分限。四此法身等遍一切處，為諸眾生現作饒益，然非自性無中無邊。親光復名此為真如相殊勝功德，謂真如相無有中邊，如此真如即是佛地平等法性，證此性故遍知一切，於中不染。今此文中總顯十身皆無分限，文中分二：先別顯四智十身、後「無數」下總結因果。今初，先就覺他翻明自覺成就法身。於中先明覺他，即妙觀察智及成所作智之所利樂。「若得見」下彰其所益。無依義智，即大圓鏡，是無中邊佛平等地，以無礙智身無所依故，則證真如為佛地性。轉昔染依為智所依，即是如如及如如智。既令他證，顯自己證也。次「智慧」下二句即妙觀察智。莊嚴無奪，顯圓鏡智所現之影。智山清淨，即平等性智，平等高出所以名山。四惑已亡，故云清淨。因惑為種生必待時，今能生自在，故種受芽稱。「或現」已下即平等性所現之影，兼顯十身不唯此二故。復言或令諸眾生至無患地者，即成佛地。以遠離微細念故，名為無患。後總結中，初總明，謂十力四智等莊嚴法身，業行所成即是報佛。現於世間，結他受用及變化身。總上諸義則有十身。「一切」已下總結異因同歸一智，謂智導萬行，故能證此佛平等地，若報若化無不清淨。
第十八「一切眾生」下明證無中邊佛平等地，即觀察如來三種佛身方處無分限功德。由疑上如來妙智究竟非一非異，其相云何？故次明此無中邊等。常無常等皆二邊相。言方處者，謂諸世界。無分限者，釋無中邊。此無中邊，略有四義：一世界無中邊，佛德如彼無有分限。二世界無邊，諸佛十身即於其中稱世界量平等遍滿。三此法身等，於佛地中平等遍滿，無中無邊無有分限。四此法身等遍一切處，為諸眾生現作饒益，然非自性無中無邊。親光復名此為真如相殊勝功德，謂真如相無有中邊，如此真如即是佛地平等法性，證此性故遍知一切，於中不染。今此文中總顯十身皆無分限，文中分二：先別顯四智十身、後「無數」下總結因果。今初，先就覺他翻明自覺成就法身。於中先明覺他，即妙觀察智及成所作智之所利樂。「若得見」下彰其所益。無依義智，即大圓鏡，是無中邊佛平等地，以無礙智身無所依故，則證真如為佛地性。轉昔染依為智所依，即是如如及如如智。既令他證，顯自己證也。次「智慧」下二句即妙觀察智。莊嚴無奪，顯圓鏡智所現之影。智山清淨，即平等性智，平等高出所以名山。四惑已亡，故云清淨。因惑為種生必待時，今能生自在，故種受芽稱。「或現」已下即平等性所現之影，兼顯十身不唯此二故。復言或令諸眾生至無患地者，即成佛地。以遠離微細念故，名為無患。後總結中，初總明，謂十力四智等莊嚴法身，業行所成即是報佛。現於世間，結他受用及變化身。總上諸義則有十身。「一切」已下總結異因同歸一智，謂智導萬行，故能證此佛平等地，若報若化無不清淨。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十九「常守本願」下明極於法界，即觀察如來窮生死際常現利益安樂一切有情功德。以上言無中邊相，云何無相？故次云極於法界。謂此法界最清淨故，離諸戲論是法界相。能起等流利益之事，極此法界無有盡期。親光亦名此德為證得果相殊勝功德，謂得窮極清淨法界，如是法界修道得故。以斯則極法界言有於二義：一同法界常故、二同法界清淨故。文中，先明常利樂、二廣利樂。今初，常守本願者，謂本發心，法界生界若有盡者我願乃盡。今生界未窮，故常現利樂。作善友者，世之善友略有七事：一遭苦不捨、二貧賤不輕、三密事相告、四遞相覆藏、五難作能作、六難與能與、七難忍能忍。如來亦爾，為物隨於六趣苦而不捨，貧無法財而不見輕，本性客塵無不相告，善根未熟則以權覆實，堪真實化則以實覆虛，著弊垢衣執除糞器為難作能作，解髻明珠為難與能與，生違佛化乃至多劫心無退動，為難忍能忍無不究竟，方名堅固。次「清淨」已下明同法界清淨。雖復常化，離能所相，故名第一。次「六趣」下廣多不捨。次「若有」已下不捨昔緣。次「而於」下通顯不捨。若暫不隨則捨本願，如願能作名不欺誑。次「悉以」下彰攝巧益，令同法界清淨，摧魔惑故。
第十九「常守本願」下明極於法界，即觀察如來窮生死際常現利益安樂一切有情功德。以上言無中邊相，云何無相？故次云極於法界。謂此法界最清淨故，離諸戲論是法界相。能起等流利益之事，極此法界無有盡期。親光亦名此德為證得果相殊勝功德，謂得窮極清淨法界，如是法界修道得故。以斯則極法界言有於二義：一同法界常故、二同法界清淨故。文中，先明常利樂、二廣利樂。今初，常守本願者，謂本發心，法界生界若有盡者我願乃盡。今生界未窮，故常現利樂。作善友者，世之善友略有七事：一遭苦不捨、二貧賤不輕、三密事相告、四遞相覆藏、五難作能作、六難與能與、七難忍能忍。如來亦爾，為物隨於六趣苦而不捨，貧無法財而不見輕，本性客塵無不相告，善根未熟則以權覆實，堪真實化則以實覆虛，著弊垢衣執除糞器為難作能作，解髻明珠為難與能與，生違佛化乃至多劫心無退動，為難忍能忍無不究竟，方名堅固。次「清淨」已下明同法界清淨。雖復常化，離能所相，故名第一。次「六趣」下廣多不捨。次「若有」已下不捨昔緣。次「而於」下通顯不捨。若暫不隨則捨本願，如願能作名不欺誑。次「悉以」下彰攝巧益，令同法界清淨，摧魔惑故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二十從「無礙際」下顯於二句，謂盡虛空性窮未來際，即觀察如來無盡等功德，謂上利樂皆無盡故。《深密》、《佛地》具斯二句。開則別中自有二十一句，下〈離世間〉但云「等虛空界」，而無窮未來際，欲顯圓數故。親光亦云「次後二句顯示世尊無盡功德，初句自利、後句利他，故云謂如虛空，經成壞劫性常無盡。如來一切真實功德亦復如是，如未來際無有盡期，利他功德亦復如是。」而無著釋但云「無盡功德」等，不言開合。世親、無性開此等字為究竟功德，故皆云等，言等取究竟功德，則以無盡功德釋初句，究竟功德釋後句，而無性意。後句是究竟無盡，與前無盡異者，前則橫論無盡，故云盡一切界遍作有情諸饒益事；後句則豎顯無盡，故云顯佛功德永無窮盡，所化有情永無盡故。同顯無盡，故二句合；自他等異，二句則開。今文意合，欲顯二利不相離故窮未來際，通在極於法界及盡虛空故。前段中已顯常隨不捨，為順二論，文分為兩：初唯橫論無盡，正明盡虛空性；二「為上福田」下雙約橫豎以顯無盡，兼明窮未來際。今初，先二句總言無礙際者，即法身智身，如彼虛空，無有障礙、無邊無際、無盡無減、無生無滅、無有變易，名無礙際。而能現前作諸利樂，如彼虛空容受質礙，故云出廣大力。次「最勝日」下別顯依空無礙之用，略舉一日而有四德：一蘊藏千光、二百川現影、三有目皆覩、四生成萬差名種種施。上一段文言含法喻，「佛是」已下唯就法說。初光明藏，即上日藏，身智光明含攝出生故。「諸力」已下如日無缺。「恒以大」下如日舒光，離諸魔敵，降老死怨，如日大明眾景奪耀。不獨合上，故文有影略。二雙約橫豎論無盡者，但云一切，通於十方及來際故。文中，先明為生福智之田。上福田者，具前德故。「凡所有」下釋上田義。三義名上：一令清淨，如無荒穢；二因少果多，如《涅槃》說純陀施福；三入無盡智，如田隨種隨生，如穀展轉無盡，成金剛種終不銷故。具斯三義，稱曰上田。次「為一切」下顯為田主。次「為一切眾生發生」下明體即是田。後「智慧」下明能為田義，具悲智故。初權實無二總為一智，對下能救悲智無礙合為一心，則是如來最清淨覺。上所引功德之名全依無著，其所解釋多依無性，有不同者亦已對決。與〈世間品〉小有同異，大旨無違，至下品中當更顯示。依上所釋，文旨有據、德相可分，若列宿羅空粲然不雜，豈得寬文廣申辭句。於佛勝德蔑然略陳，幸諸後學不咎其繁而不要也。
第二十從「無礙際」下顯於二句，謂盡虛空性窮未來際，即觀察如來無盡等功德，謂上利樂皆無盡故。《深密》、《佛地》具斯二句。開則別中自有二十一句，下〈離世間〉但云「等虛空界」，而無窮未來際，欲顯圓數故。親光亦云「次後二句顯示世尊無盡功德，初句自利、後句利他，故云謂如虛空，經成壞劫性常無盡。如來一切真實功德亦復如是，如未來際無有盡期，利他功德亦復如是。」而無著釋但云「無盡功德」等，不言開合。世親、無性開此等字為究竟功德，故皆云等，言等取究竟功德，則以無盡功德釋初句，究竟功德釋後句，而無性意。後句是究竟無盡，與前無盡異者，前則橫論無盡，故云盡一切界遍作有情諸饒益事；後句則豎顯無盡，故云顯佛功德永無窮盡，所化有情永無盡故。同顯無盡，故二句合；自他等異，二句則開。今文意合，欲顯二利不相離故窮未來際，通在極於法界及盡虛空故。前段中已顯常隨不捨，為順二論，文分為兩：初唯橫論無盡，正明盡虛空性；二「為上福田」下雙約橫豎以顯無盡，兼明窮未來際。今初，先二句總言無礙際者，即法身智身，如彼虛空，無有障礙、無邊無際、無盡無減、無生無滅、無有變易，名無礙際。而能現前作諸利樂，如彼虛空容受質礙，故云出廣大力。次「最勝日」下別顯依空無礙之用，略舉一日而有四德：一蘊藏千光、二百川現影、三有目皆覩、四生成萬差名種種施。上一段文言含法喻，「佛是」已下唯就法說。初光明藏，即上日藏，身智光明含攝出生故。「諸力」已下如日無缺。「恒以大」下如日舒光，離諸魔敵，降老死怨，如日大明眾景奪耀。不獨合上，故文有影略。二雙約橫豎論無盡者，但云一切，通於十方及來際故。文中，先明為生福智之田。上福田者，具前德故。「凡所有」下釋上田義。三義名上：一令清淨，如無荒穢；二因少果多，如《涅槃》說純陀施福；三入無盡智，如田隨種隨生，如穀展轉無盡，成金剛種終不銷故。具斯三義，稱曰上田。次「為一切」下顯為田主。次「為一切眾生發生」下明體即是田。後「智慧」下明能為田義，具悲智故。初權實無二總為一智，對下能救悲智無礙合為一心，則是如來最清淨覺。上所引功德之名全依無著，其所解釋多依無性，有不同者亦已對決。與〈世間品〉小有同異，大旨無違，至下品中當更顯示。依上所釋，文旨有據、德相可分，若列宿羅空粲然不雜，豈得寬文廣申辭句。於佛勝德蔑然略陳，幸諸後學不咎其繁而不要也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第三「如是」下結成觀解，謂前諸德不出內德及與外相。今初二句總明能觀。信解約於仰推，觀察通於諸眼。後之八句就所顯德以辨能觀，前四內德、後四外相。前中，謂佛內德無量，不出福智。前二福智之體，智慧之淵，略語其深；功德之海，義兼深廣。淵宜趣入，海宜遊涉。次二句福智之用。智廣虛空，福無不益，稱此而了，名普至知。後四外相中，初一句重舉能觀，揀內外故。言正念者，明非散心，了佛德相唯心無性，靜而能鑒復云觀察。後三句，亦就所觀以辨能觀，初一句總、後二句別。身雲普現即是相好，神通自在即前業用。前二十一德中，或一句之內言兼福智，一德之內體用雙明。若別配屬，義成偏近。
第三「如是」下結成觀解，謂前諸德不出內德及與外相。今初二句總明能觀。信解約於仰推，觀察通於諸眼。後之八句就所顯德以辨能觀，前四內德、後四外相。前中，謂佛內德無量，不出福智。前二福智之體，智慧之淵，略語其深；功德之海，義兼深廣。淵宜趣入，海宜遊涉。次二句福智之用。智廣虛空，福無不益，稱此而了，名普至知。後四外相中，初一句重舉能觀，揀內外故。言正念者，明非散心，了佛德相唯心無性，靜而能鑒復云觀察。後三句，亦就所觀以辨能觀，初一句總、後二句別。身雲普現即是相好，神通自在即前業用。前二十一德中，或一句之內言兼福智，一德之內體用雙明。若別配屬，義成偏近。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二「時彼大眾」下明見佛光用。前雖有用，乃觀如來常所具德，今現目覩，故不同也。文中三，初覩常光、二覩放光、三顯光意。今初，雖云毛出，意取常出。有十一句，初總；餘別，前三光相、後七光益。二「爾時」下覩放光中，先舉體相、後「以佛」下辨光業用。文有五現：一說法、二現嚴，此二皆先現後因；三現佛則先現後意，令成教證二甚深故；四現神變、五現寶焰光，皆先現後因。第三「為顯」下現光意，並顯可知。第二「爾時如來」下明現勝德之意。文分二別，先牒前現德。悲為能現智為所現者，影略其文，應以依二嚴體現二嚴德。二「欲令」下正明現意，分二：先明下益眾生、二「開示如來」下明上弘佛道。今初，分二：先彰現益、後「世尊」下辨現益之因。今初，先舉所益、後「未信」下辨益不同。然此益中文含多勢，且依一判。先約行布，初五十信，始自初信令心調伏，信位滿故。次觀下七句皆十住益，謂初二句是住中觀慧。次二句下化上求之心。後三句住中證入，知心自性，故曰不違。不退二乘故，不怖實際。不由他悟，是證實理，圓教十住許入證故。三「滿足」下三句十行益，初句位中之行、後二句位中之德。四「離魔」下三句十向益。初句起行一向利他，離二乘等魔，迴向菩提，故入佛境；次句得法，隨相離相，無礙難思；後句行成。五「常見諸」下盡明十地。初四句皆歡喜地：一見受用身故稱曰常。二根本證真，後得證無量法。又證遍行真如，亦名無量。三則僧祇積福，證理出生，名福藏力。四發歡喜心是此位，名入見道，故名無疑地。離惡清淨，是第二地。依一切智見法不動，是三四地。得入一切菩薩眾會，是五六七地。常生佛家，八地已上。念無有間，故曰常生。若約圓融，初之五句信中攝位，句各一位，如理思之。從「觀甚深」下義通諸位，以圓教中位位攝德故。二辨現因。既積善所成，故為益深大。為欲調伏諸眾生故一句，文含二勢：一結前，謂結因所屬。二生後，生後開示，亦是為生。第二明上弘佛道中分二：先別彰所為、二「自在」已下舉因結歎。前中有十七句，為欲顯前二十一種殊勝功德，初句為總；餘皆是別，於中前五各攝二德，餘句各一。第一照明無礙智慧藏句，顯二德者，一顯不二現行，故云無礙，無二礙故。二顯趣無相法，故云照智慧藏。慧為能照，藏即所照。無相真如照明趣達，眼目殊稱。第二句，一顯住於佛住，謂住空大悲，任運利樂無休息時，名曰熾然。二顯逮得一切佛平等住，謂依清淨智起利樂意，作二身業皆熾然故。第三句，一顯到無障處。二顯不可轉法，謂此
第二「時彼大眾」下明見佛光用。前雖有用，乃觀如來常所具德，今現目覩，故不同也。文中三，初覩常光、二覩放光、三顯光意。今初，雖云毛出，意取常出。有十一句，初總；餘別，前三光相、後七光益。二「爾時」下覩放光中，先舉體相、後「以佛」下辨光業用。文有五現：一說法、二現嚴，此二皆先現後因；三現佛則先現後意，令成教證二甚深故；四現神變、五現寶焰光，皆先現後因。第三「為顯」下現光意，並顯可知。第二「爾時如來」下明現勝德之意。文分二別，先牒前現德。悲為能現智為所現者，影略其文，應以依二嚴體現二嚴德。二「欲令」下正明現意，分二：先明下益眾生、二「開示如來」下明上弘佛道。今初，分二：先彰現益、後「世尊」下辨現益之因。今初，先舉所益、後「未信」下辨益不同。然此益中文含多勢，且依一判。先約行布，初五十信，始自初信令心調伏，信位滿故。次觀下七句皆十住益，謂初二句是住中觀慧。次二句下化上求之心。後三句住中證入，知心自性，故曰不違。不退二乘故，不怖實際。不由他悟，是證實理，圓教十住許入證故。三「滿足」下三句十行益，初句位中之行、後二句位中之德。四「離魔」下三句十向益。初句起行一向利他，離二乘等魔，迴向菩提，故入佛境；次句得法，隨相離相，無礙難思；後句行成。五「常見諸」下盡明十地。初四句皆歡喜地：一見受用身故稱曰常。二根本證真，後得證無量法。又證遍行真如，亦名無量。三則僧祇積福，證理出生，名福藏力。四發歡喜心是此位，名入見道，故名無疑地。離惡清淨，是第二地。依一切智見法不動，是三四地。得入一切菩薩眾會，是五六七地。常生佛家，八地已上。念無有間，故曰常生。若約圓融，初之五句信中攝位，句各一位，如理思之。從「觀甚深」下義通諸位，以圓教中位位攝德故。二辨現因。既積善所成，故為益深大。為欲調伏諸眾生故一句，文含二勢：一結前，謂結因所屬。二生後，生後開示，亦是為生。第二明上弘佛道中分二：先別彰所為、二「自在」已下舉因結歎。前中有十七句，為欲顯前二十一種殊勝功德，初句為總；餘皆是別，於中前五各攝二德，餘句各一。第一照明無礙智慧藏句，顯二德者，一顯不二現行，故云無礙，無二礙故。二顯趣無相法，故云照智慧藏。慧為能照，藏即所照。無相真如照明趣達，眼目殊稱。第二句，一顯住於佛住，謂住空大悲，任運利樂無休息時，名曰熾然。二顯逮得一切佛平等住，謂依清淨智起利樂意，作二身業皆熾然故。第三句，一顯到無障處。二顯不可轉法，謂此
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二是降魔伏外功德。前由有對治則不為他動，今由有神變乃能轉他。第四句，一為顯所行無礙。今遍趣現身，即是所行有漏，盡通八風不染。又神通力即能遍因。二顯其所安立不可思議，謂佛威神所建立故。第五句，初顯遊於三世平等法性，約記三世事，亦是神通。無邊際言，即平等性。二顯其身流布一切世間，此言甚顯。下皆各攝一德。六顯於一切法智無疑滯，本願已滿故。七顯於一切行成最正覺，名智遍往。八顯於諸法智無有疑惑，名於法自在。九顯一切菩薩等所求智。十顯凡所現身不可分別。十一為顯得佛無二住勝彼岸，彼岸已圓，十身殊妙故。十二顯不相間雜如來解脫妙智究竟功德。又諸佛平等，皆遍而不相雜故。十三顯證無中邊佛平等地，平等之地即清淨藏。十四顯極同法界，故云上妙。十五有十力故能盡虛空，見者無厭。十六窮未來際，故照三世。第二舉因結歎，前舉積因、後歎無盡。第六「爾時兜率」下天王請佛處殿。亦稱五號，並曰善來。及下文意，皆如第三會說。第七「爾時世尊」下如來受請，分二：先受請入殿、二「爾時一切」下入已現嚴。前中，先明此界、後辨結通。前中，初一句明能應之德、次明所為之意、三正受請，並顯可知。第二現嚴，顯是佛力故，出過諸天。第八「時兜率宮」下天王獲益。文中，初得定益、「往昔」已下是進善益。佛神力言，通此二益。十住位劣，攝散歸靜，故樂音止息。此位超勝，得動實性，故動寂無二，熾然音樂心不動也。第九「爾時」下承力偈讚。然憶念昔因亦是益相，取文便故為說偈依。文中二：先明此處偈讚、後結通十方。前中，先說偈所依、後正陳偈讚。十頌，頌各一佛，佛名有異，略無別德，餘同前會。此佛即前會十佛。次前十佛，寄位漸深，憶念漸遠耳。第十「爾時世尊」下如來就座。文分四別：一明就座。二「法身」下顯德，亦大同前二十一德，恐厭繁文不能具釋。三「不可說」下眾集，即眷屬圓滿。然後品眾集有所表故，但云一萬。理實遍集，故此但云不可說眾，未必但是後品之人。四「坐此座」下現嚴，初此界、後結通。有云：此升座一段，宜置入殿之後、歎處之前。迴文不曉者，未必然也。謂初請入殿，讚為請坐，於理何違。
二是降魔伏外功德。前由有對治則不為他動，今由有神變乃能轉他。第四句，一為顯所行無礙。今遍趣現身，即是所行有漏，盡通八風不染。又神通力即能遍因。二顯其所安立不可思議，謂佛威神所建立故。第五句，初顯遊於三世平等法性，約記三世事，亦是神通。無邊際言，即平等性。二顯其身流布一切世間，此言甚顯。下皆各攝一德。六顯於一切法智無疑滯，本願已滿故。七顯於一切行成最正覺，名智遍往。八顯於諸法智無有疑惑，名於法自在。九顯一切菩薩等所求智。十顯凡所現身不可分別。十一為顯得佛無二住勝彼岸，彼岸已圓，十身殊妙故。十二顯不相間雜如來解脫妙智究竟功德。又諸佛平等，皆遍而不相雜故。十三顯證無中邊佛平等地，平等之地即清淨藏。十四顯極同法界，故云上妙。十五有十力故能盡虛空，見者無厭。十六窮未來際，故照三世。第二舉因結歎，前舉積因、後歎無盡。第六「爾時兜率」下天王請佛處殿。亦稱五號，並曰善來。及下文意，皆如第三會說。第七「爾時世尊」下如來受請，分二：先受請入殿、二「爾時一切」下入已現嚴。前中，先明此界、後辨結通。前中，初一句明能應之德、次明所為之意、三正受請，並顯可知。第二現嚴，顯是佛力故，出過諸天。第八「時兜率宮」下天王獲益。文中，初得定益、「往昔」已下是進善益。佛神力言，通此二益。十住位劣，攝散歸靜，故樂音止息。此位超勝，得動實性，故動寂無二，熾然音樂心不動也。第九「爾時」下承力偈讚。然憶念昔因亦是益相，取文便故為說偈依。文中二：先明此處偈讚、後結通十方。前中，先說偈所依、後正陳偈讚。十頌，頌各一佛，佛名有異，略無別德，餘同前會。此佛即前會十佛。次前十佛，寄位漸深，憶念漸遠耳。第十「爾時世尊」下如來就座。文分四別：一明就座。二「法身」下顯德，亦大同前二十一德，恐厭繁文不能具釋。三「不可說」下眾集，即眷屬圓滿。然後品眾集有所表故，但云一萬。理實遍集，故此但云不可說眾，未必但是後品之人。四「坐此座」下現嚴，初此界、後結通。有云：此升座一段，宜置入殿之後、歎處之前。迴文不曉者，未必然也。謂初請入殿，讚為請坐，於理何違。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
兜率宮中偈讚品第二十四(已下入第二十三經)
兜率宮中偈讚品第二十四(已下入第二十三經)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
初來意者，前明化主赴感，今明助化讚揚，及顯位體所依，故次來也。
初來意者，前明化主赴感，今明助化讚揚，及顯位體所依，故次來也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二釋名者，謂十方菩薩於此宮中讚佛實德，故受斯名。通二種釋，如第三會。
二釋名者，謂十方菩薩於此宮中讚佛實德，故受斯名。通二種釋，如第三會。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
三宗趣者，集眾放光偈讚為宗，為說迴向為趣。
三宗趣者，集眾放光偈讚為宗，為說迴向為趣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
四釋文亦三，初集眾、二放光、三偈讚。初中二：先明集因，謂佛神力。二「十方」下眾集，於中文二：先明此會、後「如此世界」下結通。今初，長分十段：一總舉上首。二眷屬數、三來處遠近，位增數增故各一萬。四主菩薩名，同名幢者略有五義：一高出義，表三賢位極故。二建立義，大悲大智建立眾生及菩提故。三歸向義，謂大悲攝生，智願攝善，歸向菩提及實際故。四摧殄義，如猛將幢，降伏一切諸魔軍故。五滅怖畏義，如帝釋幢，不怖惑業故。異名即表十向行體，至偈當明。五所從來剎皆稱妙者，迴向之力微，善彌於法界。故其別名即表十向所修法門：一救護眾生離眾生相，最可貴故。二得不壞信，常樂因故。三等佛白淨故。四如金遍至諸色像故。五出用無盡，如摩尼故。六善根堅固，如金剛故。七隨順眾生，不染塵故。八真如之因如水生華，最為勝故。九如白栴檀，能去熱惱之縛著故。十如彼香氣，能普周故。故下文慈氏座前燒一丸香彌滿法界，即其事也。六本所事佛同名幢，義不異菩薩。別名即表修十向智，亦表當位之果。謂一救護之心不可盡，故成無盡佛。二如空中風，不住不壞故。三等佛解脫故。四四威儀中無不至故。五明了功德相故。六常能隨順善根故。七隨順眾生，善最勝故。八同於真如，得自在故。九淨無垢染，不縛著故。十觀察即是入法界故。七「其諸」已下至已修敬。八「以佛神力」下善住威儀。座體云妙寶者，十住以慧光遍照故，以毘盧遮那藏為體。十行以行淨離垢故，以摩尼藏為體。今十向大悲處於生死，普該萬法不拘乎一故。座體直云妙寶，不限色類，以教行遍周籠攝眾生，如以寶網彌覆其上。九「其身悉放」下放光利物，此位多辨悲智救物，故復辨此。於中，初光體；次「此無量」下辨光因，即圓淨迴向心；後「顯示」下略示光業，一智敬上業、二悲救下業。十「其菩薩眾」下略讚勝德。有十一句，初總、餘別。別中十門：一神通門、二入證門、三「以智」下依智修福、四「入於」下上入果用、五「住於」下住善決擇、六「於諸」下四辨無盡、七智開總持、八慧眼見性、九智慧遍知、十究竟離障。結通可知。
四釋文亦三，初集眾、二放光、三偈讚。初中二：先明集因，謂佛神力。二「十方」下眾集，於中文二：先明此會、後「如此世界」下結通。今初，長分十段：一總舉上首。二眷屬數、三來處遠近，位增數增故各一萬。四主菩薩名，同名幢者略有五義：一高出義，表三賢位極故。二建立義，大悲大智建立眾生及菩提故。三歸向義，謂大悲攝生，智願攝善，歸向菩提及實際故。四摧殄義，如猛將幢，降伏一切諸魔軍故。五滅怖畏義，如帝釋幢，不怖惑業故。異名即表十向行體，至偈當明。五所從來剎皆稱妙者，迴向之力微，善彌於法界。故其別名即表十向所修法門：一救護眾生離眾生相，最可貴故。二得不壞信，常樂因故。三等佛白淨故。四如金遍至諸色像故。五出用無盡，如摩尼故。六善根堅固，如金剛故。七隨順眾生，不染塵故。八真如之因如水生華，最為勝故。九如白栴檀，能去熱惱之縛著故。十如彼香氣，能普周故。故下文慈氏座前燒一丸香彌滿法界，即其事也。六本所事佛同名幢，義不異菩薩。別名即表修十向智，亦表當位之果。謂一救護之心不可盡，故成無盡佛。二如空中風，不住不壞故。三等佛解脫故。四四威儀中無不至故。五明了功德相故。六常能隨順善根故。七隨順眾生，善最勝故。八同於真如，得自在故。九淨無垢染，不縛著故。十觀察即是入法界故。七「其諸」已下至已修敬。八「以佛神力」下善住威儀。座體云妙寶者，十住以慧光遍照故，以毘盧遮那藏為體。十行以行淨離垢故，以摩尼藏為體。今十向大悲處於生死，普該萬法不拘乎一故。座體直云妙寶，不限色類，以教行遍周籠攝眾生，如以寶網彌覆其上。九「其身悉放」下放光利物，此位多辨悲智救物，故復辨此。於中，初光體；次「此無量」下辨光因，即圓淨迴向心；後「顯示」下略示光業，一智敬上業、二悲救下業。十「其菩薩眾」下略讚勝德。有十一句，初總、餘別。別中十門：一神通門、二入證門、三「以智」下依智修福、四「入於」下上入果用、五「住於」下住善決擇、六「於諸」下四辨無盡、七智開總持、八慧眼見性、九智慧遍知、十究竟離障。結通可知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二「爾時世尊」下放光，文分四別：一放光處。言膝輪者，位漸高故。又表迴因向果等，有屈申進趣之相故。又悲智相導，屈申無住故。二「放百千」下光數。三「普照」下光照分齊。四「彼諸」下光所作業，謂令彼此互相見故。於中分三：初正明彼此相見、二「如是」下釋見所由、三「如是等」下結德所屬。二中，由二因故見：一宿因同行故、二「悉已」下現德圓滿故。文有二十句，束為十對：一離障成身對；二入剎近佛對；三用速心淨對；四外護內證對；五能覺所覺對，謂一切智處是所覺故；六用廣證深對，身即智身同住法界及大悲故；七得智生身對，身即應身；八行深解廣對；九智極定深對，此位中顯名金剛幢對，金剛定即菩提智；十得通立法對，由得通故調化無數，由離數故而能安立。數有二種：一數量數、二色心有為皆名為數。今文具二，謂由不著一多，能立一切故；不著於有，能安立故。即真俗鎔融，謂世俗幻有之相，相本自空；勝義真空之理，理常自有。有是空有非常有，斯有未曾不空；空是有空非斷空，此空何嘗不有。有空空有，體一名殊。名殊故真俗互乖，迢然不雜；體一故空有相順，冥然不二。一與不一，不即不離，鎔融無礙。菩薩智契其源，所以雖逈絕無寄而善修安立。三結德所屬，謂無盡德屬於此會菩薩，及光中所見也。
第二「爾時世尊」下放光，文分四別：一放光處。言膝輪者，位漸高故。又表迴因向果等，有屈申進趣之相故。又悲智相導，屈申無住故。二「放百千」下光數。三「普照」下光照分齊。四「彼諸」下光所作業，謂令彼此互相見故。於中分三：初正明彼此相見、二「如是」下釋見所由、三「如是等」下結德所屬。二中，由二因故見：一宿因同行故、二「悉已」下現德圓滿故。文有二十句，束為十對：一離障成身對；二入剎近佛對；三用速心淨對；四外護內證對；五能覺所覺對，謂一切智處是所覺故；六用廣證深對，身即智身同住法界及大悲故；七得智生身對，身即應身；八行深解廣對；九智極定深對，此位中顯名金剛幢對，金剛定即菩提智；十得通立法對，由得通故調化無數，由離數故而能安立。數有二種：一數量數、二色心有為皆名為數。今文具二，謂由不著一多，能立一切故；不著於有，能安立故。即真俗鎔融，謂世俗幻有之相，相本自空；勝義真空之理，理常自有。有是空有非常有，斯有未曾不空；空是有空非斷空，此空何嘗不有。有空空有，體一名殊。名殊故真俗互乖，迢然不雜；體一故空有相順，冥然不二。一與不一，不即不離，鎔融無礙。菩薩智契其源，所以雖逈絕無寄而善修安立。三結德所屬，謂無盡德屬於此會菩薩，及光中所見也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第三偈讚中，十菩薩即為十段。亦十方如次，皆先標說人及說儀式。今初東方金剛幢者，此是會主，名含總別。總顯迴向不出悲智。金剛者，堅利也，即悲之智。二乘實際不能壞，堅也；斷難斷惑，利也。故文云「智慧到彼岸」。即智之悲，愛見不能動，堅也；無所不救，利也。故文中遍剎利生。七十八云「譬如金剛，唯從金剛處及金處生，非餘寶處生。菩提心金剛亦復如是，唯從大悲救護眾生金剛處，一切智智殊勝境界金處而生，非餘眾生善根處生。」故知金剛不獨喻智。攻般若者不得此意，但以標名，獨將金剛喻於般若，不觀文中悲濟九類而無所度，悲智相導方為真實不共般若。智者應知。別名即是救護眾生，悲也；離眾生相，智也。義不殊總。說頌儀式，頻見上文。正顯頌文，十頌歎佛寂用無礙德，大分為二：初八讚佛勝德、後二結勸修行。今初，分三：初五偈寂而常用、次一偈用而常寂、後二無礙自在。今初，分三：初二偈無生滅而示生滅。於中，前偈就法正顯、後偈寄對顯深，以依體起用、體用無礙，故難思議。又心有心相，動不能行，故難思議。智無智相名到彼岸，方見佛境。次二偈非色聲而現色聲，亦前偈就法正顯、後偈寄對顯深。少智謂權小，久修謂圓機。素習見聞，故能了實。後一頌明無來去而示來去。覺處即現，不從方來；迷處自無，不從此去。以神力故，示有來去。然從神力中來，即無來矣。二用常寂中，三句，用末句寂。三無礙自在中，初偈了事理無礙起用自在、後偈了生法無礙起用自在，可知。後二偈結勸中，初偈勸修智進行、後偈勸修福斷疑。
第三偈讚中，十菩薩即為十段。亦十方如次，皆先標說人及說儀式。今初東方金剛幢者，此是會主，名含總別。總顯迴向不出悲智。金剛者，堅利也，即悲之智。二乘實際不能壞，堅也；斷難斷惑，利也。故文云「智慧到彼岸」。即智之悲，愛見不能動，堅也；無所不救，利也。故文中遍剎利生。七十八云「譬如金剛，唯從金剛處及金處生，非餘寶處生。菩提心金剛亦復如是，唯從大悲救護眾生金剛處，一切智智殊勝境界金處而生，非餘眾生善根處生。」故知金剛不獨喻智。攻般若者不得此意，但以標名，獨將金剛喻於般若，不觀文中悲濟九類而無所度，悲智相導方為真實不共般若。智者應知。別名即是救護眾生，悲也；離眾生相，智也。義不殊總。說頌儀式，頻見上文。正顯頌文，十頌歎佛寂用無礙德，大分為二：初八讚佛勝德、後二結勸修行。今初，分三：初五偈寂而常用、次一偈用而常寂、後二無礙自在。今初，分三：初二偈無生滅而示生滅。於中，前偈就法正顯、後偈寄對顯深，以依體起用、體用無礙，故難思議。又心有心相，動不能行，故難思議。智無智相名到彼岸，方見佛境。次二偈非色聲而現色聲，亦前偈就法正顯、後偈寄對顯深。少智謂權小，久修謂圓機。素習見聞，故能了實。後一頌明無來去而示來去。覺處即現，不從方來；迷處自無，不從此去。以神力故，示有來去。然從神力中來，即無來矣。二用常寂中，三句，用末句寂。三無礙自在中，初偈了事理無礙起用自在、後偈了生法無礙起用自在，可知。後二偈結勸中，初偈勸修智進行、後偈勸修福斷疑。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第二南方堅固者，表不壞迴向故、菩提心堅故、觀佛無厭故。十頌多明如來為物所依德。於中分二：初三讚佛勝德、後七勸修辨益。前中，初頌明佛體離言、次偈無相現相、後偈現相所因。後七中舉修有益，即顯佛德深玄。文中分三：初偈指德勸依，即結前生後；次三示能入者，令物思齊，各先舉行、後彰行益；後三正勸進修。然夫進修，略有五法，謂欲、精進、念、巧慧、一心。初偈明欲、次偈辨念、後偈巧慧。前二正明，後一反顯。一心精進，攝在志求之中。又慈氏論引《醍醐喻經》共說九善，謂一切法欲為根本，作意所生，觸所集起，受所引攝，以念為主，定為上首，慧為最勝，解脫為堅固，出離為後邊。有前未必有後，有後定須有前，是故先說欲為其本。下二句揀非惡欲，為勝希望。次偈，上半念主、下半作意。後偈反釋，初句慧勝、次句觸集及受、次句定及解脫、後句出離。
第二南方堅固者，表不壞迴向故、菩提心堅故、觀佛無厭故。十頌多明如來為物所依德。於中分二：初三讚佛勝德、後七勸修辨益。前中，初頌明佛體離言、次偈無相現相、後偈現相所因。後七中舉修有益，即顯佛德深玄。文中分三：初偈指德勸依，即結前生後；次三示能入者，令物思齊，各先舉行、後彰行益；後三正勸進修。然夫進修，略有五法，謂欲、精進、念、巧慧、一心。初偈明欲、次偈辨念、後偈巧慧。前二正明，後一反顯。一心精進，攝在志求之中。又慈氏論引《醍醐喻經》共說九善，謂一切法欲為根本，作意所生，觸所集起，受所引攝，以念為主，定為上首，慧為最勝，解脫為堅固，出離為後邊。有前未必有後，有後定須有前，是故先說欲為其本。下二句揀非惡欲，為勝希望。次偈，上半念主、下半作意。後偈反釋，初句慧勝、次句觸集及受、次句定及解脫、後句出離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第三西方菩薩，淨心智力見佛盡源，等一切佛，故名勇猛。十頌分二：前六明感應道交，見佛聞法；後四令捨偽求真，拂見聞相故。此一段總顯如來見聞弘益之德。前中，前五各上半喻、下半合。通分為二：初二見佛、後四聞法。前中，初偈雙明感應淨心，如淨眼為見之因，佛力如日為見之緣，如來如色為見之境。如人入闇則無所見，斯則獨因不見也。如明淨日，瞽者莫見，獨緣不見也。此辨因緣和合方能見也。後偈偏舉於感，以因奪緣，如〈出現品〉云「此非如來威神之力」等。後聞法中四偈，分三：初偈顯因能生法、次二顯得法之益。前偈得權智，能離所知心垢；後偈有根本智，能除煩惱之患。三一偈顯緣，令聞法故。上文云「佛法無人說，雖慧莫能了。」後四令捨偽求真中二：前一示偽令捨，住相施故，以色見佛行邪道故。後三顯真令求，初二偈顯真佛，前偈即相非相故非色能見，後偈即寂而應故不可以寂取。末偈顯真法，真法無生亦無滅故。
第三西方菩薩，淨心智力見佛盡源，等一切佛，故名勇猛。十頌分二：前六明感應道交，見佛聞法；後四令捨偽求真，拂見聞相故。此一段總顯如來見聞弘益之德。前中，前五各上半喻、下半合。通分為二：初二見佛、後四聞法。前中，初偈雙明感應淨心，如淨眼為見之因，佛力如日為見之緣，如來如色為見之境。如人入闇則無所見，斯則獨因不見也。如明淨日，瞽者莫見，獨緣不見也。此辨因緣和合方能見也。後偈偏舉於感，以因奪緣，如〈出現品〉云「此非如來威神之力」等。後聞法中四偈，分三：初偈顯因能生法、次二顯得法之益。前偈得權智，能離所知心垢；後偈有根本智，能除煩惱之患。三一偈顯緣，令聞法故。上文云「佛法無人說，雖慧莫能了。」後四令捨偽求真中二：前一示偽令捨，住相施故，以色見佛行邪道故。後三顯真令求，初二偈顯真佛，前偈即相非相故非色能見，後偈即寂而應故不可以寂取。末偈顯真法，真法無生亦無滅故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第四北方菩薩。以大悲力運智慧光，朗彼重昏無所不至，名光明幢。又以智慧令諸善根無所不至，故此頌中多顯如來即體化用周普之德。十頌分三：初一化用廣，亦明化處；次七化用深，亦明化依；後二雙結釋化依中分四：初四雙明能所依、次一拂其能化心、次一拂其所依體、後一雙融自在亦拂能依。今初，初偈總明一多無礙。依一總心變多王所，於一實佛應化多端，故無礙也。次一相二無礙。無相現相、無二現二，體絕能所，故云無二。相依身有，是即二也。然相二相對應成四句，略舉其一，無二現二即於一現多，乃至百千亦名二故。次偈顯依性起。起不異性，故如幻無盡。後偈從法身流，舉三世佛以顯道同。二拂能化心中，謂如摩尼珠，無私成事故。三一偈拂所依，謂上無二無相法性法身即是法界，法界本自無差，亦無定有為化依止，由無依無別故、為依為別故。下文云「虛空雖無所依，能令三千世界而得安住，如空無色而能顯現一切諸色。」四一偈雙融自在。言非非化者，此有二義：一假非化以遣化，非謂是非化，則上半約體絕待、下半依體起用，二不礙化故。然真化無二融為一身，不壞體用，名依真起。依真起者則報亦依真，非謂三身獨一是化。且依真起化，略有二門：一開義、二融合。初中，真應各有二義。真中，一不變義，謂雖化而常湛然，初句顯之。二隨緣義，謂不守自性，無不現故，故云亦復非非化。二約化中，一無體即空義，謂攬緣無性，故云於無化法中。二從緣幻有義，故云示有變化形。二融合中亦二義：一真化別合、二真化融通。初中，由真中隨緣即不變故，是故亦真亦非真，非真非不真，名真法身。化中，體空即幻有故，是故亦化亦非化，非化非不化，名為佛化身。二融通者，謂由真不變，顯化體空，此真不無、化不有，以為法身。而不無化用，以有化中空義故。又由真隨緣顯化幻有，此是化不無、真不有，以為化身。而不無真理，以有真中隨緣義故。又由隨緣幻有，不異不變，體空故。是故現化紛然未嘗不寂，真性湛然未曾不化。真化鎔融為一無礙清淨法界，宜審思之。第三二偈雙結釋中，前偈結歸於體，謂智冥真境，等法界故深無底，等虛空故廣無涯，皆絕言道，為不可量。後偈舉因釋成。所以法界無礙者，智行遍故。
第四北方菩薩。以大悲力運智慧光，朗彼重昏無所不至，名光明幢。又以智慧令諸善根無所不至，故此頌中多顯如來即體化用周普之德。十頌分三：初一化用廣，亦明化處；次七化用深，亦明化依；後二雙結釋化依中分四：初四雙明能所依、次一拂其能化心、次一拂其所依體、後一雙融自在亦拂能依。今初，初偈總明一多無礙。依一總心變多王所，於一實佛應化多端，故無礙也。次一相二無礙。無相現相、無二現二，體絕能所，故云無二。相依身有，是即二也。然相二相對應成四句，略舉其一，無二現二即於一現多，乃至百千亦名二故。次偈顯依性起。起不異性，故如幻無盡。後偈從法身流，舉三世佛以顯道同。二拂能化心中，謂如摩尼珠，無私成事故。三一偈拂所依，謂上無二無相法性法身即是法界，法界本自無差，亦無定有為化依止，由無依無別故、為依為別故。下文云「虛空雖無所依，能令三千世界而得安住，如空無色而能顯現一切諸色。」四一偈雙融自在。言非非化者，此有二義：一假非化以遣化，非謂是非化，則上半約體絕待、下半依體起用，二不礙化故。然真化無二融為一身，不壞體用，名依真起。依真起者則報亦依真，非謂三身獨一是化。且依真起化，略有二門：一開義、二融合。初中，真應各有二義。真中，一不變義，謂雖化而常湛然，初句顯之。二隨緣義，謂不守自性，無不現故，故云亦復非非化。二約化中，一無體即空義，謂攬緣無性，故云於無化法中。二從緣幻有義，故云示有變化形。二融合中亦二義：一真化別合、二真化融通。初中，由真中隨緣即不變故，是故亦真亦非真，非真非不真，名真法身。化中，體空即幻有故，是故亦化亦非化，非化非不化，名為佛化身。二融通者，謂由真不變，顯化體空，此真不無、化不有，以為法身。而不無化用，以有化中空義故。又由真隨緣顯化幻有，此是化不無、真不有，以為化身。而不無真理，以有真中隨緣義故。又由隨緣幻有，不異不變，體空故。是故現化紛然未嘗不寂，真性湛然未曾不化。真化鎔融為一無礙清淨法界，宜審思之。第三二偈雙結釋中，前偈結歸於體，謂智冥真境，等法界故深無底，等虛空故廣無涯，皆絕言道，為不可量。後偈舉因釋成。所以法界無礙者，智行遍故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第五東北方。於佛寂用之境決斷無礙故，又智導萬行出生無盡故，名智幢故。頌中多歎如來應現出生無盡無礙之德。十頌分二：初一標章勸信，信有修行之益；後九所信勝德，於中分二，初一總、餘八別。總中，上半用而無盡、下半寂而無住。不著應處、不住法體，即本末雙寂也，通為寂用無礙。別中二：初二明無盡，一一眾生前能現無盡身故。眾生可知，佛不可數。後六明無礙，於中三：初四一異無礙，亦是本末無礙，一法、二喻、三合、四釋；次一偈延促無礙；後一偈性相無礙。
第五東北方。於佛寂用之境決斷無礙故，又智導萬行出生無盡故，名智幢故。頌中多歎如來應現出生無盡無礙之德。十頌分二：初一標章勸信，信有修行之益；後九所信勝德，於中分二，初一總、餘八別。總中，上半用而無盡、下半寂而無住。不著應處、不住法體，即本末雙寂也，通為寂用無礙。別中二：初二明無盡，一一眾生前能現無盡身故。眾生可知，佛不可數。後六明無礙，於中三：初四一異無礙，亦是本末無礙，一法、二喻、三合、四釋；次一偈延促無礙；後一偈性相無礙。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第六東南方菩薩。以圓淨智照平等理，不礙應現，隨順一切如摩尼寶，故名寶幢。頌中多顯平等超世之德。十頌分二：前五總顯難思、後五逈超時數。前中，初二正明，前一超量現量、後一超處遍處，故〈出現品〉云「譬如虛空遍至一切色非色處」等。如是難思，雙結上二。後三展轉釋成，初云何以難思？若身若處，非生滅心行之境故。何以非心境？佛自不起心故。何以不起？體無生滅故。若爾，何以現見？次偈釋云：病眼所覩，取色分齊，勿謂為實。次疑云：若爾，豈無如來出現世耶？次偈釋云：自機見耳。上三句以應就感，眾生謂出。末句既因物感，出即非出，名實不出。故《諸法無行經》云「如來不出世，亦不度眾生。眾生強分別，作佛度眾生。」既無有出，安有沒耶？上三亦初一超心行、次一超內外、後一超出沒。後五偈逈超時數而現時數，於中初一偈結前標，後國土結前處故；後四別顯超時，初偈立宗，上半牒妄情，下半正立菩提是有法、定不繫時是宗法。次偈立三因：一智無分別故、二三世不遷故、三體非有為之數故。次偈舉同喻，謂日體常明，故不合昏夜。後偈合結，上半合、下半結。合中語倒，若順應云一切諸如來不與三世合。又若以超時現時為宗者，則上宗中四句皆宗，應云菩提是有法，定不繫日隨機說日是宗法，因云體非三世等、不礙三世等故，同喻云如日輪不合昏夜，以山映故說有日夜，合云佛無三世，以不應見機之所映，故而說三世。是則上三句皆合，下一句結。
第六東南方菩薩。以圓淨智照平等理，不礙應現，隨順一切如摩尼寶，故名寶幢。頌中多顯平等超世之德。十頌分二：前五總顯難思、後五逈超時數。前中，初二正明，前一超量現量、後一超處遍處，故〈出現品〉云「譬如虛空遍至一切色非色處」等。如是難思，雙結上二。後三展轉釋成，初云何以難思？若身若處，非生滅心行之境故。何以非心境？佛自不起心故。何以不起？體無生滅故。若爾，何以現見？次偈釋云：病眼所覩，取色分齊，勿謂為實。次疑云：若爾，豈無如來出現世耶？次偈釋云：自機見耳。上三句以應就感，眾生謂出。末句既因物感，出即非出，名實不出。故《諸法無行經》云「如來不出世，亦不度眾生。眾生強分別，作佛度眾生。」既無有出，安有沒耶？上三亦初一超心行、次一超內外、後一超出沒。後五偈逈超時數而現時數，於中初一偈結前標，後國土結前處故；後四別顯超時，初偈立宗，上半牒妄情，下半正立菩提是有法、定不繫時是宗法。次偈立三因：一智無分別故、二三世不遷故、三體非有為之數故。次偈舉同喻，謂日體常明，故不合昏夜。後偈合結，上半合、下半結。合中語倒，若順應云一切諸如來不與三世合。又若以超時現時為宗者，則上宗中四句皆宗，應云菩提是有法，定不繫日隨機說日是宗法，因云體非三世等、不礙三世等故，同喻云如日輪不合昏夜，以山映故說有日夜，合云佛無三世，以不應見機之所映，故而說三世。是則上三句皆合，下一句結。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第七西南方。勤觀如來真應皆同，故能平等隨順一切眾生，名精進幢。十頌顯此同義。文分為二：初一總標、餘九別釋。前中，上半正標、下半略顯同相。言身同者，三身十身皆悉同故。義亦然者，此含多意：一且約三身，體依聚義，無不同故。所覺能覺，覺他同故。又義，名所以。所以得名佛者，正覺真智，力無畏等無不具故，得名為佛。佛佛皆然，故義同也。又應用利樂無不同故，故《攝論》第十云「諸佛法身應知恒時能作五業」等。二十一種功德之中，名為逮得一切佛平等性，所依意樂作業無差別故。二約十身釋義同者，皆通三世間，彼此互望無差別故。種種利樂居然是同，此有三因：一行海齊滿、二大願齊具、三同一法性故。非唯相似，亦一即一切互相融故。餘如〈問明品〉說。下平同相，略舉應用同，以應即真故，非應之外別明法身是同。然普有二義：一約諸佛，謂無有佛不遍十方故。二約一佛，謂無一方而不現故。後九別釋中分二：先四頌正釋、後五頌轉釋。前中，初偈釋前普於十方無餘二義，一無處不遍故、二一切皆佛身故。諸佛本師，二頌影略。次偈釋前現義，謂有感方現故云非內，神力能現故云非外。次偈釋前隨應種種義：一隨物類，則十法界等萬類殊應。二於一類中，隨其先業各見不同，如金色塗灰等。後偈釋前身同之義，結成難思，佛身皆同無數量故。唯除大覺者，佛佛同證故。後五轉釋中，從後向前釋上四偈。前四兼喻、後一唯法。於中，初二釋第四無能思義。一以我為喻，謂如妄計之我，本無所有，故不可思。此以妄計情有理無，非聖智境。以況法身理有情無，非下位測。後偈以剎為喻，喻雖絕相難思，而不礙相。次一偈釋第三隨業異現。所以要隨業者，同一切法必假緣故，此以總喻別。次一偈釋第二非內外義。如珠現物，雖非內外，能滿物心。後偈釋充滿法界義。所以能滿者，本願普周故。
第七西南方。勤觀如來真應皆同，故能平等隨順一切眾生，名精進幢。十頌顯此同義。文分為二：初一總標、餘九別釋。前中，上半正標、下半略顯同相。言身同者，三身十身皆悉同故。義亦然者，此含多意：一且約三身，體依聚義，無不同故。所覺能覺，覺他同故。又義，名所以。所以得名佛者，正覺真智，力無畏等無不具故，得名為佛。佛佛皆然，故義同也。又應用利樂無不同故，故《攝論》第十云「諸佛法身應知恒時能作五業」等。二十一種功德之中，名為逮得一切佛平等性，所依意樂作業無差別故。二約十身釋義同者，皆通三世間，彼此互望無差別故。種種利樂居然是同，此有三因：一行海齊滿、二大願齊具、三同一法性故。非唯相似，亦一即一切互相融故。餘如〈問明品〉說。下平同相，略舉應用同，以應即真故，非應之外別明法身是同。然普有二義：一約諸佛，謂無有佛不遍十方故。二約一佛，謂無一方而不現故。後九別釋中分二：先四頌正釋、後五頌轉釋。前中，初偈釋前普於十方無餘二義，一無處不遍故、二一切皆佛身故。諸佛本師，二頌影略。次偈釋前現義，謂有感方現故云非內，神力能現故云非外。次偈釋前隨應種種義：一隨物類，則十法界等萬類殊應。二於一類中，隨其先業各見不同，如金色塗灰等。後偈釋前身同之義，結成難思，佛身皆同無數量故。唯除大覺者，佛佛同證故。後五轉釋中，從後向前釋上四偈。前四兼喻、後一唯法。於中，初二釋第四無能思義。一以我為喻，謂如妄計之我，本無所有，故不可思。此以妄計情有理無，非聖智境。以況法身理有情無，非下位測。後偈以剎為喻，喻雖絕相難思，而不礙相。次一偈釋第三隨業異現。所以要隨業者，同一切法必假緣故，此以總喻別。次一偈釋第二非內外義。如珠現物，雖非內外，能滿物心。後偈釋充滿法界義。所以能滿者，本願普周故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第八西北方菩薩。真如體淨，能成白法，復淨世間，故名離垢。十頌多歎如來淨德，前六淨他、後四自淨。前中，前二總明、後四別釋。今初，前偈智淨，妄惑既寂，真智不無。開示無我，知見性相，故名為法。後偈身淨，謂拂應顯真。後別釋中，前二釋第二偈、後二釋初偈。前中初偈，正明欲見諸佛，應專佛境，隨念隨現，故名心等。又了心境即佛真性，迷則不知、念則便現。次偈轉釋專念之義。無漏具德，故能專念。後二中，前偈釋普淨世間，說法現身而能淨故。後偈釋開示佛法，示其所悟二無我故。後四自淨中，初一已淨差別之用。後三內淨三德：一見性成佛，自開法身，稱性現應。次偈無得成佛，自開般若。佛法所覺，菩提能覺，必能所相因，故俱叵得，無所得者則得菩提。後偈離妄成佛，自開解脫，不動無住故。妄倒斯寂，名真解脫。
第八西北方菩薩。真如體淨，能成白法，復淨世間，故名離垢。十頌多歎如來淨德，前六淨他、後四自淨。前中，前二總明、後四別釋。今初，前偈智淨，妄惑既寂，真智不無。開示無我，知見性相，故名為法。後偈身淨，謂拂應顯真。後別釋中，前二釋第二偈、後二釋初偈。前中初偈，正明欲見諸佛，應專佛境，隨念隨現，故名心等。又了心境即佛真性，迷則不知、念則便現。次偈轉釋專念之義。無漏具德，故能專念。後二中，前偈釋普淨世間，說法現身而能淨故。後偈釋開示佛法，示其所悟二無我故。後四自淨中，初一已淨差別之用。後三內淨三德：一見性成佛，自開法身，稱性現應。次偈無得成佛，自開般若。佛法所覺，菩提能覺，必能所相因，故俱叵得，無所得者則得菩提。後偈離妄成佛，自開解脫，不動無住故。妄倒斯寂，名真解脫。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第九下方菩薩。解佛遍應法界之身，而不離法性，若彼星宿粲然羅空不可縛著，故以為名。十頌顯佛此德，分為三別：初三總顯即體之應、次六別釋體應自在、後一拂去自在之迹。前中，初偈約處顯身之遍，謂法性身則無所住，約自受用則無所不住，名為普住。約他受用及變化身，有感則往，故云一切土皆往。若約十身，無處非佛，故云一切處咸見。次偈約機顯身之多，故云一切。及八相事，皆由物感。後偈結歎難思，初句總標；下三句顯相：二句約感不能思，思惟約心，見通心眼；下句約應難思，云誰能現。次六別釋中，初三順釋、後三反釋。今初。初偈釋前誰能現義，謂現即同如，無生滅故。次偈釋前誰能思義，謂起心而思，是妄分別有依有正，法性之中能所斯寂。後偈釋前誰能見義，謂能應隨緣，體本自無，能感之機竟何所見？後三反釋中，謂由無思見等方能思等，則反顯前有思見等不了佛境。於中，初偈無思思，要無著無礙故。次偈無現現，神力之現，體即虛故。後偈明無見見，躡前無所有為見，則稱實之見非唯見佛，亦得疾成。三一偈拂自在之迹者，上明自在尚假言詮，正覺超言，故拂言迹。超言亦假，應忘言契之。
第九下方菩薩。解佛遍應法界之身，而不離法性，若彼星宿粲然羅空不可縛著，故以為名。十頌顯佛此德，分為三別：初三總顯即體之應、次六別釋體應自在、後一拂去自在之迹。前中，初偈約處顯身之遍，謂法性身則無所住，約自受用則無所不住，名為普住。約他受用及變化身，有感則往，故云一切土皆往。若約十身，無處非佛，故云一切處咸見。次偈約機顯身之多，故云一切。及八相事，皆由物感。後偈結歎難思，初句總標；下三句顯相：二句約感不能思，思惟約心，見通心眼；下句約應難思，云誰能現。次六別釋中，初三順釋、後三反釋。今初。初偈釋前誰能現義，謂現即同如，無生滅故。次偈釋前誰能思義，謂起心而思，是妄分別有依有正，法性之中能所斯寂。後偈釋前誰能見義，謂能應隨緣，體本自無，能感之機竟何所見？後三反釋中，謂由無思見等方能思等，則反顯前有思見等不了佛境。於中，初偈無思思，要無著無礙故。次偈無現現，神力之現，體即虛故。後偈明無見見，躡前無所有為見，則稱實之見非唯見佛，亦得疾成。三一偈拂自在之迹者，上明自在尚假言詮，正覺超言，故拂言迹。超言亦假，應忘言契之。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第十上方菩薩。知真實之法，普入法界，則所修行皆無分量，故名法幢。知法名佛，故先讚見佛之益。十頌雙顯佛法難聞，於中分二：前四讚佛勸人聞見、後六讚法勸物聞求。前中，初一正令甘苦近佛；後三釋其所以，略舉三事，初偈聞名益、次偈發心益、後偈生信益。既受苦得聞成斯勝益，受樂不覩不免長淪，故應甘苦而近佛也。後六中已遇良醫復須法藥。於中，初二由聞實法能成行法，前反後順。次二由聞理智成於果法，前順後反。後二以感應釋成，前偈佛興由生迷實、後偈說法示於真實。不動真際建立諸法則性不可壞，不壞假名而說實相則相不可壞，斯則天魔外道等皆法印故無能壞。餘如〈十藏品〉。上十菩薩之偈，應以六相圓融。所以偈後無結通者，為顯法界兜率讚德異故，猶彼處處文殊、偈偈各別，顯佛德無盡故。
第十上方菩薩。知真實之法，普入法界，則所修行皆無分量，故名法幢。知法名佛，故先讚見佛之益。十頌雙顯佛法難聞，於中分二：前四讚佛勸人聞見、後六讚法勸物聞求。前中，初一正令甘苦近佛；後三釋其所以，略舉三事，初偈聞名益、次偈發心益、後偈生信益。既受苦得聞成斯勝益，受樂不覩不免長淪，故應甘苦而近佛也。後六中已遇良醫復須法藥。於中，初二由聞實法能成行法，前反後順。次二由聞理智成於果法，前順後反。後二以感應釋成，前偈佛興由生迷實、後偈說法示於真實。不動真際建立諸法則性不可壞，不壞假名而說實相則相不可壞，斯則天魔外道等皆法印故無能壞。餘如〈十藏品〉。上十菩薩之偈，應以六相圓融。所以偈後無結通者，為顯法界兜率讚德異故，猶彼處處文殊、偈偈各別，顯佛德無盡故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
大方廣佛華嚴經疏卷第二十五
大方廣佛華嚴經疏卷第二十五
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话