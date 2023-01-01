大方廣佛華嚴經疏卷第二十三(此下入二十經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第二十三(此下入二十經)

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

第七無著行，體即方便。依二方便，由迴向故不住生死、由拔濟故不住涅槃，俱無住故名為無著。《本業》後四亦各有三方便。三者，一進趣向果、二巧會有無、三一切法不捨不受。初即迴向，二由巧會故方能拔濟，不捨不受相同般若。《唯識》唯明後得故不立之，《本業》約兼正不同，不妨此一三皆善巧故俱無住著，則不二而二之悲智、即二不二之一心是無著也。有是幻有、無是真空，幻有是不有，有故即真空；真空是不空，空故即幻有。此二無礙故名巧會，如是相融故無所著。有能起用、空可觀察，故皆不捨。若受有同凡夫、受無同趣證，故俱不受。二釋相中大分為二：前明自分無著、後明勝進無著。於自分中已含前說。二三方便在文分三：初唯明自行無著、二「何以」下徵釋所由、後「菩薩如是」下類顯萬行。前中又二：先明淨境無著、後「見不淨」下染境不嫌。前中三：一明嚴剎無著；二「往詣」下於三寶無著，於中初敬事供佛、次「如是」下顯供所為、後「於念念」下別示無著之相，義兼三寶及自進修皆無所著，言念念者顯速而且多；三「此菩薩」下長時無著。二明染境不嫌。唯一句者，染易捨故。第二徵釋中，徵意云：欣淨惡穢人之常情，菩薩如何不嫌不著？釋意云：不依佛慧淨穢是生，順法而觀二相安在？故云如諸佛法而觀察故。佛法，即法界佛慧也。第三類顯萬行。若自若他皆無所著，於中初句結前生後、「教化」已下廣列所行。言佛所住者，即聖天梵等，餘並可知。第二「菩薩摩訶薩」下勝進無著。文分為三：初明自行、二「得授記已」下利他、三「菩薩如是觀身」下結行成滿。今初，分二：先牒前自分；後「於佛法」下正顯勝進，有十一句，初總、餘別。總謂了達教理行果之法故。別中，一了果法，謂佛菩提。二了理法，謂證法毘尼。毘尼，梵音，具云毘奈耶，此稱為滅。若律藏受名，義兼調伏。今云法滅，通四種法皆有滅義，謂教詮滅故、行滅惑故、果證滅故、理本寂滅故。今文上下既有餘三，故此滅者即理滅也。又與證義相應，圓融教中此容證故。三住佛正教，即了教法如所教住故。四「修菩薩行」下皆行法也。三句隨相行，行即萬行。心謂四等。解脫即諸解脫門。次二句無相行住處，即前教理及果。所行即前萬行等，皆無染著也。由此故能淨菩薩道，堪受記別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七無著行，體即方便。依二方便，由迴向故不住生死、由拔濟故不住涅槃，俱無住故名為無著。《本業》後四亦各有三方便。三者，一進趣向果、二巧會有無、三一切法不捨不受。初即迴向，二由巧會故方能拔濟，不捨不受相同般若。《唯識》唯明後得故不立之，《本業》約兼正不同，不妨此一三皆善巧故俱無住著，則不二而二之悲智、即二不二之一心是無著也。有是幻有、無是真空，幻有是不有，有故即真空；真空是不空，空故即幻有。此二無礙故名巧會，如是相融故無所著。有能起用、空可觀察，故皆不捨。若受有同凡夫、受無同趣證，故俱不受。二釋相中大分為二：前明自分無著、後明勝進無著。於自分中已含前說。二三方便在文分三：初唯明自行無著、二「何以」下徵釋所由、後「菩薩如是」下類顯萬行。前中又二：先明淨境無著、後「見不淨」下染境不嫌。前中三：一明嚴剎無著；二「往詣」下於三寶無著，於中初敬事供佛、次「如是」下顯供所為、後「於念念」下別示無著之相，義兼三寶及自進修皆無所著，言念念者顯速而且多；三「此菩薩」下長時無著。二明染境不嫌。唯一句者，染易捨故。第二徵釋中，徵意云：欣淨惡穢人之常情，菩薩如何不嫌不著？釋意云：不依佛慧淨穢是生，順法而觀二相安在？故云如諸佛法而觀察故。佛法，即法界佛慧也。第三類顯萬行。若自若他皆無所著，於中初句結前生後、「教化」已下廣列所行。言佛所住者，即聖天梵等，餘並可知。第二「菩薩摩訶薩」下勝進無著。文分為三：初明自行、二「得授記已」下利他、三「菩薩如是觀身」下結行成滿。今初，分二：先牒前自分；後「於佛法」下正顯勝進，有十一句，初總、餘別。總謂了達教理行果之法故。別中，一了果法，謂佛菩提。二了理法，謂證法毘尼。毘尼，梵音，具云毘奈耶，此稱為滅。若律藏受名，義兼調伏。今云法滅，通四種法皆有滅義，謂教詮滅故、行滅惑故、果證滅故、理本寂滅故。今文上下既有餘三，故此滅者即理滅也。又與證義相應，圓融教中此容證故。三住佛正教，即了教法如所教住故。四「修菩薩行」下皆行法也。三句隨相行，行即萬行。心謂四等。解脫即諸解脫門。次二句無相行住處，即前教理及果。所行即前萬行等，皆無染著也。由此故能淨菩薩道，堪受記別。

第二大悲利他中二：先增長大悲、後要心拔濟。前中又二：先觀其所悲、後增悲無著。前中又二：先觀迷四諦故入於險道、後觀迷勝義故入於險道。今初也。初二句標起念時。「凡夫」已下辨所念境，有十三句，初總、餘別。總謂迷於四諦，皆曰愚癡。別中，前五彰迷、後七顯過。前中，一不知苦諦；二不見集過；三不信性本寂滅；四五不能修道，一解、二行。後七顯過，一不見集過故頑嚚貪著，即癡愛也。二由貪愛故受生死苦。次「不求見」下四句釋不修道，初三缺道緣、四由不信故迷正道失本解，以邪為正名為錯誤。後一由前不修故入險失滅。上一向是凡。二「不敬」下明迷勝義故入於險道，通於凡小。初二句離勝緣、次二句缺勝因、三有生空皆為住處。怖法空者，謂斷滅故，故《大般若》諸會之末，善現皆愍眾生怖畏法空，而興問言：「云何令諸眾生悟諸法空？」佛言：「非先有法，後說為無。既非先有，後亦非無，自性常空，勿生驚怖。」「遠離」已下覆疏上義。由著處怖空故，遠正住邪、捨夷入險；由離勝緣故，背佛隨魔、執有不捨。魔樂生死，佛住空故。二「菩薩如是」下增長悲心，結成無著。第二「菩薩爾時」下要心拔濟，以大悲心長劫隨逐。文分二別：先起行、後「乃至」下顯無著。前中亦二：先明心無疲厭，以無著故即大悲堅固，不以難化而厭捨之。後「又以」下明其心廣大，謂一毛量處化多眾生，法界皆爾，是為廣大。二顯無著中三：初舉少況多、次「於一一」下廣顯無著、後「何以」下徵釋所以。所以不著者，後釋有二意：一稱深無相而興念故、二廣遍虛空起加行故。前中，無相難明，寄以喻顯。然此諸喻通喻諸法，如下本品；今取義便各舉其一，則明前所見皆無相也。初句為總觀事法界，從緣如幻無實體故，是以不著。餘句為別：一佛隨機現，如影隨質故，又現心水故。二菩薩行想念生故，未大覺故。三緣成之聲故，隨感有說故。餘句經文自釋一切法如實際者，總結也。又前明法界如幻，即體從緣；後結一切法如實際，即事而寂。世人皆謂實際不變而謂諸法無常，以其所知喻所不知，故置如言。理實圓融世間之相即是常住，然古德以後七喻展轉釋疑。一疑云：世間幻火不成燒用，佛現益物豈同幻耶？釋云：如影亦有應質蔭覆等義，豈是實耶？然諸法喻各有三義：一緣成義、二無實義、三有用義，意取無實，故不著也。二疑云：若佛如影，菩薩何以起行往求？因既不虛，果寧非實？釋云：如夢。夢亦三義，無體、現實、與覺為緣，謂有夢走而驚覺故。菩薩起行亦爾，證理故空，無明未盡故似實能與佛果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二大悲利他中二：先增長大悲、後要心拔濟。前中又二：先觀其所悲、後增悲無著。前中又二：先觀迷四諦故入於險道、後觀迷勝義故入於險道。今初也。初二句標起念時。「凡夫」已下辨所念境，有十三句，初總、餘別。總謂迷於四諦，皆曰愚癡。別中，前五彰迷、後七顯過。前中，一不知苦諦；二不見集過；三不信性本寂滅；四五不能修道，一解、二行。後七顯過，一不見集過故頑嚚貪著，即癡愛也。二由貪愛故受生死苦。次「不求見」下四句釋不修道，初三缺道緣、四由不信故迷正道失本解，以邪為正名為錯誤。後一由前不修故入險失滅。上一向是凡。二「不敬」下明迷勝義故入於險道，通於凡小。初二句離勝緣、次二句缺勝因、三有生空皆為住處。怖法空者，謂斷滅故，故《大般若》諸會之末，善現皆愍眾生怖畏法空，而興問言：「云何令諸眾生悟諸法空？」佛言：「非先有法，後說為無。既非先有，後亦非無，自性常空，勿生驚怖。」「遠離」已下覆疏上義。由著處怖空故，遠正住邪、捨夷入險；由離勝緣故，背佛隨魔、執有不捨。魔樂生死，佛住空故。二「菩薩如是」下增長悲心，結成無著。第二「菩薩爾時」下要心拔濟，以大悲心長劫隨逐。文分二別：先起行、後「乃至」下顯無著。前中亦二：先明心無疲厭，以無著故即大悲堅固，不以難化而厭捨之。後「又以」下明其心廣大，謂一毛量處化多眾生，法界皆爾，是為廣大。二顯無著中三：初舉少況多、次「於一一」下廣顯無著、後「何以」下徵釋所以。所以不著者，後釋有二意：一稱深無相而興念故、二廣遍虛空起加行故。前中，無相難明，寄以喻顯。然此諸喻通喻諸法，如下本品；今取義便各舉其一，則明前所見皆無相也。初句為總觀事法界，從緣如幻無實體故，是以不著。餘句為別：一佛隨機現，如影隨質故，又現心水故。二菩薩行想念生故，未大覺故。三緣成之聲故，隨感有說故。餘句經文自釋一切法如實際者，總結也。又前明法界如幻，即體從緣；後結一切法如實際，即事而寂。世人皆謂實際不變而謂諸法無常，以其所知喻所不知，故置如言。理實圓融世間之相即是常住，然古德以後七喻展轉釋疑。一疑云：世間幻火不成燒用，佛現益物豈同幻耶？釋云：如影亦有應質蔭覆等義，豈是實耶？然諸法喻各有三義：一緣成義、二無實義、三有用義，意取無實，故不著也。二疑云：若佛如影，菩薩何以起行往求？因既不虛，果寧非實？釋云：如夢。夢亦三義，無體、現實、與覺為緣，謂有夢走而驚覺故。菩薩起行亦爾，證理故空，無明未盡故似實能與佛果，

為緣勤勇不已豁然覺悟如夢渡河。三疑云：若菩薩行如夢者，何以經說此是菩薩行、此是二乘行？釋云：如響緣成，無本稱聲。大小聖教亦爾，機感無本，隨機異聞。四疑云：果行可然；世間未悟，此應是實。釋云：如化，心業神力所持，無實有用。五疑云：若皆如化，何有差別之身？釋云：如幻。六疑云：身若如幻，何有報類不同？釋云：如心。此二三義，如前影說。七總結，可知。上來古德之釋，既二經小異略加添改，然其所解似過穿鑿。亦是一塗。二「又作」下遍周虛空起加行故，所以不著。初明處廣。念念明達，彰其解廣。正念現前，是不著因。第三結行成滿中分三：初結自行成、二「為化」下結利他行成、三「何以」下徵釋雙結二行成就。利他中三：初總顯教化無疲。次「無疲厭故」下別示無厭之相。其中施設者，隨方儀式異故。和合者，善惡緣會故。餘可知。後「不令」下結成無著。三徵釋雙結可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為緣勤勇不已豁然覺悟如夢渡河。三疑云：若菩薩行如夢者，何以經說此是菩薩行、此是二乘行？釋云：如響緣成，無本稱聲。大小聖教亦爾，機感無本，隨機異聞。四疑云：果行可然；世間未悟，此應是實。釋云：如化，心業神力所持，無實有用。五疑云：若皆如化，何有差別之身？釋云：如幻。六疑云：身若如幻，何有報類不同？釋云：如心。此二三義，如前影說。七總結，可知。上來古德之釋，既二經小異略加添改，然其所解似過穿鑿。亦是一塗。二「又作」下遍周虛空起加行故，所以不著。初明處廣。念念明達，彰其解廣。正念現前，是不著因。第三結行成滿中分三：初結自行成、二「為化」下結利他行成、三「何以」下徵釋雙結二行成就。利他中三：初總顯教化無疲。次「無疲厭故」下別示無厭之相。其中施設者，隨方儀式異故。和合者，善惡緣會故。餘可知。後「不令」下結成無著。三徵釋雙結可知。

第八難得行，體即是願。就釋相中，文分二別：前明自分行、後明勝進行。然此二行各攝上求下化之願，略無神通。今初，分四：初明自行、次辨利他、第三雙結二行動寂無礙、第四雙非二行拂迹入玄。初中分三：一明修成善根、二顯善根行相、三行成利益。今初也，斯即起行所依。善謂順理益物，根謂增上生長，獲之在己故名成就。文有十句，初總、餘別。總具後九，受難得名。二「此菩薩」下顯善根行相，亦有十句，如次對前。謂由得最勝解，故受難得名等。亦可有難得根，能有勝解。又亦以後一行成前十善，隨前一善具後十行，而別配分明。三「是菩薩」下行成利益。文中先結前後、「於念念」下顯益。於中，初自益，能轉生死成大智益，不捨大願成大悲益。「若有」已下顯能益他，由前自行成此能益，夫正利他。第二「此菩薩」下辨利他行。文分為三，謂法、喻、合。今初。謂有大智故，了眾生非有，則不住生死；有大悲故，不捨眾生界，則不住涅槃。大悲般若互相輔翼，成無住道。二喻中，初句喻能化人；次三句喻悲智不住之行相；後「而能」下三句喻不住之功能，初二句正喻功能，以往返不息一句結能度所以。三法合中二：先正合、後徵釋。前中具合三段，生死即此岸、涅槃合彼岸，合上中流亦言生死者，以發心之後成佛之前，十地三賢尚居二死，是以中流即是生死，故云生死中流，非生死涅槃之中間名生死中也。文旨顯然，晉譯失旨，不應廣引。有以煩惱為中流，約其漂溺，從因說也。有以聖賢為中流，約受生死之人也。有以中道為中流，約觀行說並不應住。「安隱」已下涅槃之德，常故安隱、樂故無畏、我故無憂、淨則無惱。「亦不」已下廣明以智導悲，合前往返無休息義。謂由不住著故，所以往返運濟無休。及顯法中非有不捨之義，謂非唯悲故不捨，亦由了其非有無可捨故，則終日度而無度也。初句總明；「不捨」下別，有五對十句。初一多對，已化未化俱有捨著二義，思之。二增減對，化之成道生界不減，不從化者生界不增，此約多人相望。三約一人，果起不生，惑盡非滅。四謂空為盡，謂有為長。五一對總結，四對不亡並名為二，今無分別契本不二。第二徵釋中，文有兩番：前番正徵不著、後番重徵前義。今初也。先徵意云：現化眾生有增有減，而言不著，其故何耶？釋意云：以菩薩深觀生界同於法界無增等故，所以不著。文中初二句總，上句是不異義，故云如也；下句是相即義，故云無二。後無二法中下，別彰無二之相，即屬對上文。無取依著，釋不分別。餘文相顯。此文昭著，而末學之徒但謂一分眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八難得行，體即是願。就釋相中，文分二別：前明自分行、後明勝進行。然此二行各攝上求下化之願，略無神通。今初，分四：初明自行、次辨利他、第三雙結二行動寂無礙、第四雙非二行拂迹入玄。初中分三：一明修成善根、二顯善根行相、三行成利益。今初也，斯即起行所依。善謂順理益物，根謂增上生長，獲之在己故名成就。文有十句，初總、餘別。總具後九，受難得名。二「此菩薩」下顯善根行相，亦有十句，如次對前。謂由得最勝解，故受難得名等。亦可有難得根，能有勝解。又亦以後一行成前十善，隨前一善具後十行，而別配分明。三「是菩薩」下行成利益。文中先結前後、「於念念」下顯益。於中，初自益，能轉生死成大智益，不捨大願成大悲益。「若有」已下顯能益他，由前自行成此能益，夫正利他。第二「此菩薩」下辨利他行。文分為三，謂法、喻、合。今初。謂有大智故，了眾生非有，則不住生死；有大悲故，不捨眾生界，則不住涅槃。大悲般若互相輔翼，成無住道。二喻中，初句喻能化人；次三句喻悲智不住之行相；後「而能」下三句喻不住之功能，初二句正喻功能，以往返不息一句結能度所以。三法合中二：先正合、後徵釋。前中具合三段，生死即此岸、涅槃合彼岸，合上中流亦言生死者，以發心之後成佛之前，十地三賢尚居二死，是以中流即是生死，故云生死中流，非生死涅槃之中間名生死中也。文旨顯然，晉譯失旨，不應廣引。有以煩惱為中流，約其漂溺，從因說也。有以聖賢為中流，約受生死之人也。有以中道為中流，約觀行說並不應住。「安隱」已下涅槃之德，常故安隱、樂故無畏、我故無憂、淨則無惱。「亦不」已下廣明以智導悲，合前往返無休息義。謂由不住著故，所以往返運濟無休。及顯法中非有不捨之義，謂非唯悲故不捨，亦由了其非有無可捨故，則終日度而無度也。初句總明；「不捨」下別，有五對十句。初一多對，已化未化俱有捨著二義，思之。二增減對，化之成道生界不減，不從化者生界不增，此約多人相望。三約一人，果起不生，惑盡非滅。四謂空為盡，謂有為長。五一對總結，四對不亡並名為二，今無分別契本不二。第二徵釋中，文有兩番：前番正徵不著、後番重徵前義。今初也。先徵意云：現化眾生有增有減，而言不著，其故何耶？釋意云：以菩薩深觀生界同於法界無增等故，所以不著。文中初二句總，上句是不異義，故云如也；下句是相即義，故云無二。後無二法中下，別彰無二之相，即屬對上文。無取依著，釋不分別。餘文相顯。此文昭著，而末學之徒但謂一分眾

生不成佛，故名不減生界。深可悲哉！第二番重徵意云：何以生界即同法界？釋云：一切諸法皆同法界，豈獨眾生而不同也。第三「菩薩如是」下雙結二行動寂無礙，亦名無盡心行，有法、喻、合。法中十句，初二牒前起後。既方便深入，故性相無礙。「住於」下餘有八對，正顯行相。一約起行之身、二了法藥、三識根緣、四遊佛剎、五達佛法、六深契離言不捨言說、七無求離欲而萬行爰修，前七明即寂之用；八「常勤」下一對明即用之寂，亦通顯所由，由勤修故涉權、入法界故常寂。二喻中，木喻法界，火喻所成身智，火事喻悲化，無邊本火不滅喻身智常湛。三合可知。第四「非究竟」下雙非二行拂迹入玄者，然初自行云能轉生死而不捨大願，已有權實雙行，而謂多明照體大智。次利他之中，既云無住運濟，則悲智相導，而多似起用大悲。次復以導悲之智遣彼著心，復似悲智二心行有前後故。第三段辨動寂雙行，則理無不盡。而猶慮物，謂二事不融故。此明形奪兩亡、權實無寄，豈唯十行菩薩修行善巧，彌顯功德林悲濟之深。文有五對十句，然其所非之法即前權實二行。且如究竟即實、不究竟即權，今乃雙非者，實即權故非究竟、權即實故非不究竟。又但言非究竟，非謂有不究竟，故亦非之。是則借權以遣實，實去而權亡；借實以破權，權亡實不立。言窮慮絕，何實何權？體本寂寥，孰非孰是？唯蕭然無寄理自玄會，故辨雙非，非有雙非可立。然雙非是遮、雙是為照，即遮而照故雙非即是雙行，即照而遮雙行即為雙遣，總前諸段理極於斯。下諸句中皆倣於此。二對所化，能所取寂，故非是取；了知心行，故非不取。三約化處，不著世界故非是依，依剎現身故非無依。亦約所證智無分別而善入故。四約化法，深達義理故非世法，隨世語言故非佛法。五證離欲際故非凡夫，不斷菩薩行故非得果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生不成佛，故名不減生界。深可悲哉！第二番重徵意云：何以生界即同法界？釋云：一切諸法皆同法界，豈獨眾生而不同也。第三「菩薩如是」下雙結二行動寂無礙，亦名無盡心行，有法、喻、合。法中十句，初二牒前起後。既方便深入，故性相無礙。「住於」下餘有八對，正顯行相。一約起行之身、二了法藥、三識根緣、四遊佛剎、五達佛法、六深契離言不捨言說、七無求離欲而萬行爰修，前七明即寂之用；八「常勤」下一對明即用之寂，亦通顯所由，由勤修故涉權、入法界故常寂。二喻中，木喻法界，火喻所成身智，火事喻悲化，無邊本火不滅喻身智常湛。三合可知。第四「非究竟」下雙非二行拂迹入玄者，然初自行云能轉生死而不捨大願，已有權實雙行，而謂多明照體大智。次利他之中，既云無住運濟，則悲智相導，而多似起用大悲。次復以導悲之智遣彼著心，復似悲智二心行有前後故。第三段辨動寂雙行，則理無不盡。而猶慮物，謂二事不融故。此明形奪兩亡、權實無寄，豈唯十行菩薩修行善巧，彌顯功德林悲濟之深。文有五對十句，然其所非之法即前權實二行。且如究竟即實、不究竟即權，今乃雙非者，實即權故非究竟、權即實故非不究竟。又但言非究竟，非謂有不究竟，故亦非之。是則借權以遣實，實去而權亡；借實以破權，權亡實不立。言窮慮絕，何實何權？體本寂寥，孰非孰是？唯蕭然無寄理自玄會，故辨雙非，非有雙非可立。然雙非是遮、雙是為照，即遮而照故雙非即是雙行，即照而遮雙行即為雙遣，總前諸段理極於斯。下諸句中皆倣於此。二對所化，能所取寂，故非是取；了知心行，故非不取。三約化處，不著世界故非是依，依剎現身故非無依。亦約所證智無分別而善入故。四約化法，深達義理故非世法，隨世語言故非佛法。五證離欲際故非凡夫，不斷菩薩行故非得果。

第二「菩薩成就」下明勝進行。文分為二：初明慧行、後「菩薩如是」下辨悲行。今初分二：先牒前自分行；後「不說」已下正辨勝進行相，皆即事入玄。分四：初總明離相無說。二徵釋以顯雙非。釋意云：所以不說者，一無法可說故；二「菩薩於如是」下明無心說，謂不起念故；三「何以故」下轉釋無念，所以無念者稱法界故，故不說聲聞法等；四假徵以顯雙運。徵意云：既無所著，何以復修二利之行？釋意云：性相雙非，故能雙運。文有法、喻、合。法中，諸法無二故無說無著，無不二故不妨起行。二喻，可知。三合中皆顯性不礙相，於中二：先正明；後「普與」下辨功成德，立勝進之相故。晉經此初有此菩薩言。第二辨悲行中分三：一牒智顯悲。悲假智深，所以先牒。二「於三惡」下正顯悲相。三「復作是」下偏語化惡。顯勝進相，文中三：初明惡是所悲、次明善非化境、後徵釋所由。今初所悲中，先明有違教之惑、後「貪愛」下明總具塵勞。惑病既深，方假醫救。前中不知恩報者必無敬養，更相酬對則難以訶責，邪見執著則不受正教，迷惑顛倒所領不真。愚癡無智為說不知，無有信心絕於希向，隨逐惡友必遠善人，起諸惡慧無由正解，故難化也。二「設有」下善非化境，可知。三徵釋中，初徵、次釋、後轉徵釋。初徵意云：菩薩化生理宜平等，偏惡棄善，其故何耶？次釋意云：菩薩於物無主定於親疎，就於惑重，偏是化境。如母矜病子，豈不等耶？又若求名利，應化知恩本為淨他，理應隨惡；若棄惡從善，魔攝持故。三轉徵釋。徵云：菩薩眾生本不相預，何為長劫悲救無求？釋意云：諸佛菩薩法爾同遵，不爾不名為明導故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「菩薩成就」下明勝進行。文分為二：初明慧行、後「菩薩如是」下辨悲行。今初分二：先牒前自分行；後「不說」已下正辨勝進行相，皆即事入玄。分四：初總明離相無說。二徵釋以顯雙非。釋意云：所以不說者，一無法可說故；二「菩薩於如是」下明無心說，謂不起念故；三「何以故」下轉釋無念，所以無念者稱法界故，故不說聲聞法等；四假徵以顯雙運。徵意云：既無所著，何以復修二利之行？釋意云：性相雙非，故能雙運。文有法、喻、合。法中，諸法無二故無說無著，無不二故不妨起行。二喻，可知。三合中皆顯性不礙相，於中二：先正明；後「普與」下辨功成德，立勝進之相故。晉經此初有此菩薩言。第二辨悲行中分三：一牒智顯悲。悲假智深，所以先牒。二「於三惡」下正顯悲相。三「復作是」下偏語化惡。顯勝進相，文中三：初明惡是所悲、次明善非化境、後徵釋所由。今初所悲中，先明有違教之惑、後「貪愛」下明總具塵勞。惑病既深，方假醫救。前中不知恩報者必無敬養，更相酬對則難以訶責，邪見執著則不受正教，迷惑顛倒所領不真。愚癡無智為說不知，無有信心絕於希向，隨逐惡友必遠善人，起諸惡慧無由正解，故難化也。二「設有」下善非化境，可知。三徵釋中，初徵、次釋、後轉徵釋。初徵意云：菩薩化生理宜平等，偏惡棄善，其故何耶？次釋意云：菩薩於物無主定於親疎，就於惑重，偏是化境。如母矜病子，豈不等耶？又若求名利，應化知恩本為淨他，理應隨惡；若棄惡從善，魔攝持故。三轉徵釋。徵云：菩薩眾生本不相預，何為長劫悲救無求？釋意云：諸佛菩薩法爾同遵，不爾不名為明導故。

第九善法行，體即力度。就文分三：初徵名、二釋相、三結歎。今初，《唯識》有二：一思擇力、二修習力。《本業》有三：一報通力、二修定通力、三變化通力。《唯識》約修、《本業》約用，互舉一邊。由前二力為機說法，則成語意二業之善法。有《本業》三力，則成身意二業之善法，以修定通即意業故。依梁《攝論》，由思擇力，能伏一切正行等所對治障令不起故；由修習力，能令一切善行堅固決定。既言一切善行，此則二力通三業善。此位大同九地，是法師位，善說法故。釋相中二：前自分、後勝進。然此二段各具二力，至文當知。亦有三力，謂善知根緣一音普應，成就十身義該三通。初自分中，先總明、後別顯。前中作清涼法池，標也。言含法喻，謂如無熱惱池清淨無濁。下二句釋上句，如池含於德水，故云攝持正法。下句以四辨才出願智等，饒益眾生相續無盡，究竟入於一切智海，名不斷佛種。如彼大池流出四河，相續入海。二「得清淨」下別顯。文分為二：初廣攝持正法、二「此菩薩大悲」下廣不斷佛種。今初也。具十總持，是攝持義。十持為體、十辯為用。初句為總，寂障鑒法名淨光明。餘九為別，初四即四辯才，四持即池之德水，四辯即池之四口，五即外力加辯。智水灌心故稱根令喜，此即得辯之緣。六即內力自證之辯，謂道契內心、光明外徹，此乃得辯之因也。七同類音辯，此約順機。八訓釋辯，此約窮法。前四辯中但明通相文句，此明曲盡其源。義身即當名身，名所詮故，體是名境、義即境義，梵云得種種名身故。九總顯深廣持辯無邊。旋有入空、旋空入有等，故無有邊。皆言無盡者，稱法界故。第二廣前不斷佛種中，文分三別：初總明三業利生、二「假使」下假設深勝、三「以得一切」下總釋所以。前二含於四河，今初即大悲河。大悲堅固，標其體也。悲紹佛種，故首明之。普攝眾生，正明不斷。「於三千」下，示其攝相。二假設深勝，於中有三，即為三河。一大會斷疑，明問答成就。處多大眾，頓領頓酬，由具諸度故，即波羅蜜河。二「復次」下微細斷疑。前直明大會異問能答，今乃云於一毛端處有不可說。如前大會，多劫殊問一念能答，不怖大眾、不怯文義，決斷揀擇顯轉超勝。是三昧力，即三昧河，故下經云「菩薩住此三昧，能於自身一一毛孔中見不可說不可說佛剎，微塵數諸佛如來，亦見彼佛所有國土道場眾會聽法」，乃至云「其諸眾生亦無迫隘。何以故？入不思議三昧境界故。」彼約聽法，此約答問，以之為異，餘義大同。此約圓教普賢位中，故於地前有斯自在，非三乘中得斯作用。三「而 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九善法行，體即力度。就文分三：初徵名、二釋相、三結歎。今初，《唯識》有二：一思擇力、二修習力。《本業》有三：一報通力、二修定通力、三變化通力。《唯識》約修、《本業》約用，互舉一邊。由前二力為機說法，則成語意二業之善法。有《本業》三力，則成身意二業之善法，以修定通即意業故。依梁《攝論》，由思擇力，能伏一切正行等所對治障令不起故；由修習力，能令一切善行堅固決定。既言一切善行，此則二力通三業善。此位大同九地，是法師位，善說法故。釋相中二：前自分、後勝進。然此二段各具二力，至文當知。亦有三力，謂善知根緣一音普應，成就十身義該三通。初自分中，先總明、後別顯。前中作清涼法池，標也。言含法喻，謂如無熱惱池清淨無濁。下二句釋上句，如池含於德水，故云攝持正法。下句以四辨才出願智等，饒益眾生相續無盡，究竟入於一切智海，名不斷佛種。如彼大池流出四河，相續入海。二「得清淨」下別顯。文分為二：初廣攝持正法、二「此菩薩大悲」下廣不斷佛種。今初也。具十總持，是攝持義。十持為體、十辯為用。初句為總，寂障鑒法名淨光明。餘九為別，初四即四辯才，四持即池之德水，四辯即池之四口，五即外力加辯。智水灌心故稱根令喜，此即得辯之緣。六即內力自證之辯，謂道契內心、光明外徹，此乃得辯之因也。七同類音辯，此約順機。八訓釋辯，此約窮法。前四辯中但明通相文句，此明曲盡其源。義身即當名身，名所詮故，體是名境、義即境義，梵云得種種名身故。九總顯深廣持辯無邊。旋有入空、旋空入有等，故無有邊。皆言無盡者，稱法界故。第二廣前不斷佛種中，文分三別：初總明三業利生、二「假使」下假設深勝、三「以得一切」下總釋所以。前二含於四河，今初即大悲河。大悲堅固，標其體也。悲紹佛種，故首明之。普攝眾生，正明不斷。「於三千」下，示其攝相。二假設深勝，於中有三，即為三河。一大會斷疑，明問答成就。處多大眾，頓領頓酬，由具諸度故，即波羅蜜河。二「復次」下微細斷疑。前直明大會異問能答，今乃云於一毛端處有不可說。如前大會，多劫殊問一念能答，不怖大眾、不怯文義，決斷揀擇顯轉超勝。是三昧力，即三昧河，故下經云「菩薩住此三昧，能於自身一一毛孔中見不可說不可說佛剎，微塵數諸佛如來，亦見彼佛所有國土道場眾會聽法」，乃至云「其諸眾生亦無迫隘。何以故？入不思議三昧境界故。」彼約聽法，此約答問，以之為異，餘義大同。此約圓教普賢位中，故於地前有斯自在，非三乘中得斯作用。三「而

作是念」下周遍斷疑。上舉毛端多眾，猶有量故；今明一切眾各具多言，悉能答故，即願智河。願智相導悲救無休，故云作念。文中先顯多眾、後「假使」下復顯多言。第三總釋所以者，所以得此四河廣利者，略舉四因。此之四因，或以一因成前四河，或以四因成其一河。一他佛外加故、二自藏離礙故、三所照法圓故、四能照智具故。或各配屬：一同體悲加故、二見心性故、三諸度圓故、四二智滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是念」下周遍斷疑。上舉毛端多眾，猶有量故；今明一切眾各具多言，悉能答故，即願智河。願智相導悲救無休，故云作念。文中先顯多眾、後「假使」下復顯多言。第三總釋所以者，所以得此四河廣利者，略舉四因。此之四因，或以一因成前四河，或以四因成其一河。一他佛外加故、二自藏離礙故、三所照法圓故、四能照智具故。或各配屬：一同體悲加故、二見心性故、三諸度圓故、四二智滿故。

第二「佛子此菩薩」下明勝進行，亦即是前四河之相。文分為二：初牒自分行成、二「能自」下正顯勝進。文分為四：一辯四河清淨之義；二「如於此」下辯四河入海無能障義，於多界中化無障故；三「佛子」下辯此四河旋遶池義。四「菩薩成就」下辨累劫入海無疲厭義。三旋遶中，謂成就隨順身語意業，智為先導，身語意業四方流注入智海故。隨順，即是旋遶之義。文中二：先總標、二「所謂」下列釋。皆上句標名、下句釋相。勒此十身以為五對：一證滅示生對、二不生不滅對、三非實非虛對、四不遷不壞對、五一相無相對。束此五對不出體用，一一對中體用對辨，第一對體用自體、第二對體用之相、第三對體用之力、第四對體用之性、第五對體用之德。今初。理無不證名入無邊法界，世無不超名為非趣。下釋中但釋非趣者，謂若入法界必滅世間、若滅世間即入法界，標釋相成，此即體之自體也。二用無不遍故入無邊法界，隨類受身故云諸趣。此言入者，應往之入，不同上來證入之入。釋文可知。此即用之自體也。第二對，初不生身，即前應用之身生而不生。言住無生平等法者，有二義：一依體起用，用不離體故；二體之與用平等無生故，此即用之相也。後不滅身，即前體滅離言說故，一因滅顯理，理非滅故；二寂滅之理，離滅相故。此即體之相也。故上體滅現生之身，即以不生不滅為相。第三對，體有何力得如實理？離世俗之實也。用有何力隨應而現？不同塵也。第四對，用以何為性？隨流應而不遷。體以何為性？即法界而無壞。第五對，體有何德？過去無始、未來無終、現在非有，故三世言斷。用有何德？體即無相，能照法相故。此十身不離體用，用有聚義，體具體依皆得名身。體外無用，用即是體；用外無體，體即是用。體即法性、用即智應，二既不二，理智圓融唯一無礙法界之身，隨相顯十以表無盡，一乘圓融地前能爾。更有餘義，如〈十地〉、〈離世間品〉明。此略舉成就隨順之身，言身兼語意也。四顯無疲厭，謂四河入海累劫無疲。菩薩亦爾，以普賢行願，盡未來劫，修菩薩行入如來海，不生疲厭，是以廣顯與生為歸為救等。文中，先牒前所成之身為益他之本、「為一切」下正顯成益。句別有十，在文可見。〈十地〉又明，今略其要。俗須委示，故名為燈。真但高明，故目為炬。甚深則能所不二。如光合空為照為明，但約入地示德為異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子此菩薩」下明勝進行，亦即是前四河之相。文分為二：初牒自分行成、二「能自」下正顯勝進。文分為四：一辯四河清淨之義；二「如於此」下辯四河入海無能障義，於多界中化無障故；三「佛子」下辯此四河旋遶池義。四「菩薩成就」下辨累劫入海無疲厭義。三旋遶中，謂成就隨順身語意業，智為先導，身語意業四方流注入智海故。隨順，即是旋遶之義。文中二：先總標、二「所謂」下列釋。皆上句標名、下句釋相。勒此十身以為五對：一證滅示生對、二不生不滅對、三非實非虛對、四不遷不壞對、五一相無相對。束此五對不出體用，一一對中體用對辨，第一對體用自體、第二對體用之相、第三對體用之力、第四對體用之性、第五對體用之德。今初。理無不證名入無邊法界，世無不超名為非趣。下釋中但釋非趣者，謂若入法界必滅世間、若滅世間即入法界，標釋相成，此即體之自體也。二用無不遍故入無邊法界，隨類受身故云諸趣。此言入者，應往之入，不同上來證入之入。釋文可知。此即用之自體也。第二對，初不生身，即前應用之身生而不生。言住無生平等法者，有二義：一依體起用，用不離體故；二體之與用平等無生故，此即用之相也。後不滅身，即前體滅離言說故，一因滅顯理，理非滅故；二寂滅之理，離滅相故。此即體之相也。故上體滅現生之身，即以不生不滅為相。第三對，體有何力得如實理？離世俗之實也。用有何力隨應而現？不同塵也。第四對，用以何為性？隨流應而不遷。體以何為性？即法界而無壞。第五對，體有何德？過去無始、未來無終、現在非有，故三世言斷。用有何德？體即無相，能照法相故。此十身不離體用，用有聚義，體具體依皆得名身。體外無用，用即是體；用外無體，體即是用。體即法性、用即智應，二既不二，理智圓融唯一無礙法界之身，隨相顯十以表無盡，一乘圓融地前能爾。更有餘義，如〈十地〉、〈離世間品〉明。此略舉成就隨順之身，言身兼語意也。四顯無疲厭，謂四河入海累劫無疲。菩薩亦爾，以普賢行願，盡未來劫，修菩薩行入如來海，不生疲厭，是以廣顯與生為歸為救等。文中，先牒前所成之身為益他之本、「為一切」下正顯成益。句別有十，在文可見。〈十地〉又明，今略其要。俗須委示，故名為燈。真但高明，故目為炬。甚深則能所不二。如光合空為照為明，但約入地示德為異。

第三「佛子」已下結歎。分二：先結名；後「菩薩安住」下歎勝，盡法源故，以清涼法池即是行體，故標結皆舉，顯中是其相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「佛子」已下結歎。分二：先結名；後「菩薩安住」下歎勝，盡法源故，以清涼法池即是行體，故標結皆舉，顯中是其相。

第十真實行。文三同前。初徵名者，如本分釋，體即智度。今更略釋：若約二智，受用法樂、成熟有情，並如行能說、如說能行，即是真實。《本業》有三：一無相智，即受用法樂；二一切種智、三變化智，皆成熟有情。下文云「入一切三昧真實相」，即受用法樂智。「知眾生種種想等」，即成熟有情。「知十力智」，是一切種。「不著一切世間解，眾生無際」，即無相智。「我為善變化及示現如來自在神通」，即變化智。就釋相中，文分三別：第一總顯名體、二別顯行相、三結住行益。今初，初句總標、後「如說」下解釋。謂言行相符，故名誠諦。誠實審諦，即真實義。此有二義：一約先誓自他、二利決志具修。今如昔說決能行之，亦如此行以為他說故。下文云「我若先成則違本願」等。二約現修自他二行，如所演說決定能行，非數他寶，故云如說能行。亦如所證宣示於人，不昧所知，名如行能說。第二「此菩薩學三世」下別顯行相。文分二別：先標章、後依章別釋。今初，文有五句：一稱實演法，師子吼故；二深住實相，契一性故；三二利善根，等同佛故；四得如說行，同本誓故；五學佛十力，智已成故。第二「此菩薩成就」下依章別釋。從後倒釋即分五段：第一釋智慧成就，文中三：初顯所成十力，言時非時者，垢淨之時不同，化不化時別故；次「而不捨」下得果不捨因；後「何以」下徵釋所以。十力化生之智故須得之，令物清淨故須不捨因行。第二「此菩薩復生」下釋得三世諸佛無二語。文中三：初反舉違誓，自誡不應；次「是故」下順釋，要當先人後己；後「何以」下徵釋所由。徵有二意：一云何以違誓是所不應？二云何以要須先人後己？釋此二徵即分二別：初釋前徵，云：由先許故，不與則違先誓。不請強許，今之不與豈是所應？後「是故」下釋第二徵。菩薩之道必先人後己，不爾豈得名最勝耶？文有六句，當句自釋，不俟繁文。第三「此菩薩摩訶薩不捨」下釋同佛善根，本誓智慧皆究竟故。文中二：先標德成滿；二「於一切」下別顯同相，一意業智慧同、二「念念」下身業神通同。第四「此菩薩現無量身」下釋入佛種性。於中二：一約身明入，入世無依。又身中現剎皆得性融故。二「此菩薩知眾生」下智入種性，於中二：初入悲種性，知根善化故。二「觀諸菩薩」下入智種性，窮實相故。故結句云住一性無二地，以此智性導前悲性成無住道，是為如來無二之性。文中，初會緣入實、次「得義身」下依實了相、後「智慧最勝」下性相無二。文有三句：初句約智則雙照性相，次句約定動寂契真，後句釋成並由住無二性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十真實行。文三同前。初徵名者，如本分釋，體即智度。今更略釋：若約二智，受用法樂、成熟有情，並如行能說、如說能行，即是真實。《本業》有三：一無相智，即受用法樂；二一切種智、三變化智，皆成熟有情。下文云「入一切三昧真實相」，即受用法樂智。「知眾生種種想等」，即成熟有情。「知十力智」，是一切種。「不著一切世間解，眾生無際」，即無相智。「我為善變化及示現如來自在神通」，即變化智。就釋相中，文分三別：第一總顯名體、二別顯行相、三結住行益。今初，初句總標、後「如說」下解釋。謂言行相符，故名誠諦。誠實審諦，即真實義。此有二義：一約先誓自他、二利決志具修。今如昔說決能行之，亦如此行以為他說故。下文云「我若先成則違本願」等。二約現修自他二行，如所演說決定能行，非數他寶，故云如說能行。亦如所證宣示於人，不昧所知，名如行能說。第二「此菩薩學三世」下別顯行相。文分二別：先標章、後依章別釋。今初，文有五句：一稱實演法，師子吼故；二深住實相，契一性故；三二利善根，等同佛故；四得如說行，同本誓故；五學佛十力，智已成故。第二「此菩薩成就」下依章別釋。從後倒釋即分五段：第一釋智慧成就，文中三：初顯所成十力，言時非時者，垢淨之時不同，化不化時別故；次「而不捨」下得果不捨因；後「何以」下徵釋所以。十力化生之智故須得之，令物清淨故須不捨因行。第二「此菩薩復生」下釋得三世諸佛無二語。文中三：初反舉違誓，自誡不應；次「是故」下順釋，要當先人後己；後「何以」下徵釋所由。徵有二意：一云何以違誓是所不應？二云何以要須先人後己？釋此二徵即分二別：初釋前徵，云：由先許故，不與則違先誓。不請強許，今之不與豈是所應？後「是故」下釋第二徵。菩薩之道必先人後己，不爾豈得名最勝耶？文有六句，當句自釋，不俟繁文。第三「此菩薩摩訶薩不捨」下釋同佛善根，本誓智慧皆究竟故。文中二：先標德成滿；二「於一切」下別顯同相，一意業智慧同、二「念念」下身業神通同。第四「此菩薩現無量身」下釋入佛種性。於中二：一約身明入，入世無依。又身中現剎皆得性融故。二「此菩薩知眾生」下智入種性，於中二：初入悲種性，知根善化故。二「觀諸菩薩」下入智種性，窮實相故。故結句云住一性無二地，以此智性導前悲性成無住道，是為如來無二之性。文中，初會緣入實、次「得義身」下依實了相、後「智慧最勝」下性相無二。文有三句：初句約智則雙照性相，次句約定動寂契真，後句釋成並由住無二性

。第五「菩薩摩訶薩以諸」下釋學三世諸佛真實語。文中二：先牒前起後。眾生著二不能悲智雙遊，菩薩即寂修悲故得不二。後「得佛十力」下成果起用顯實語相，能師子吼轉法輪故。結云知實相源，方為實語也。文中大同十地窮佛所得，圓融教中位位果滿故。窮法實相，謂如是性相體力等皆盡源故。餘句可知。第三「菩薩住此」下。結行成益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。第五「菩薩摩訶薩以諸」下釋學三世諸佛真實語。文中二：先牒前起後。眾生著二不能悲智雙遊，菩薩即寂修悲故得不二。後「得佛十力」下成果起用顯實語相，能師子吼轉法輪故。結云知實相源，方為實語也。文中大同十地窮佛所得，圓融教中位位果滿故。窮法實相，謂如是性相體力等皆盡源故。餘句可知。第三「菩薩住此」下。結行成益。

第三結名，並如文顯。說分已竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三結名，並如文顯。說分已竟。

大文第六「爾時」已下顯瑞證成分。文分二別：一瑞證，二人證前中，先此會、後「如此」下結通。二「復以」下人證，亦先此界。〈十住〉一萬，此云十萬，表位增故。前現瑞中，亦應云十方各有十萬，文無者略。餘義已見〈十住〉之末。後「佛子我等」下結通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第六「爾時」已下顯瑞證成分。文分二別：一瑞證，二人證前中，先此會、後「如此」下結通。二「復以」下人證，亦先此界。〈十住〉一萬，此云十萬，表位增故。前現瑞中，亦應云十方各有十萬，文無者略。餘義已見〈十住〉之末。後「佛子我等」下結通。

第七重頌分中，分二：初說偈儀意，先彰說儀、後「欲令」下說意。意有九句，初總、餘別。別中，一淨治因性、二不退願性、三行性續願、四以真性導行、五上攝果性、六開已修性即十行所習、七觀所化性、八照當果性。二正說偈辭，總有一百一頌，大分為三：初之一頌總申歸敬、次九十六頌正頌前文、三有四頌結歎深廣。今初也，將申偈頌，再展敬心。初四字申敬；「十力」下顯佛三德，十力智德、次句斷德、次句恩德，眾生為境故；末句通喻三德，智廣、惑淨、悲深遠故。第二正頌前文，大分為二：初十一偈頌前本分、後八十五偈頌前說分。然十住頌文則舉其次第，今沒其次第，直云行斯道者，略有四意：一前則約位始終行布而說，今將融會前說令無始終，欲顯一位之中具行諸行、一行之中具一切故。二前約別行，今約普行，普別無礙，二文互顯。三前約同教，今約別教，同別無礙，為一圓教故。四前約不雜辯才，此約任放辯才說不待次，言辭不斷故。又前多約因，此多就果，或廣略綺互、體用更陳，總別遞明互相影發，顯菩薩行深廣難思。下文雖依次第，既沒本名，一同離世間圓融之行也。今初亦可總歎行深不頌前文，頌亦無失。今頌本分，曲分為二：前四頌前學三世佛而修行故、後七頌前行體不可思議。今初，分二：初三別明、後一總說，各初三句辨德、後句結德。「所行」下諸文行斯道言，皆倣於此。後七頌行體中，然文旨包含，略為二解：一頌行體、二頌加之所為。然所為正為十行，義旨不殊，故得同頌。配文少異，分為二解：先配行禮，文分為四：初一頌總，顯不可思議，故云心無分別，彼無動故。二一頌頌前與法界等，等法界有三義：所有皆明了，等事法界；次句等理法界；此二無二，等無礙法界。由此等故，能破惑成德。三有二偈頌等虛空界，等空五義：初偈顯二，謂空無分別而顯萬像。菩薩亦爾，入實自悟則無分別不礙分別於諸眾生，故結云等空。由入法界，故等虛空。二界相成，故舉入法界。後偈顯三義：一等空廣大，初二句顯示；二等空清淨；三等空不可壞。第三句顯由等虛空，是勝寂靜，名曰牟尼。四有三偈頌前菩薩行，初偈總舉自分之行、後二即勝進之行。二以此文頌加所為，雖開合不同，依次不亂。初偈頌前為增長佛智，前半所觀、後半能觀；次偈頌深入法界。餘如前釋。三中，初句頌了知眾生界、次二句頌所入無礙。四中頌所行無障，往諸國土則身無障，說法清淨則自行無障，異論不壞則外無障。第五偈頌得無量方便，以願行等皆善修故。六中頌攝取一切智性，無邊一切地即智地故，十地之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七重頌分中，分二：初說偈儀意，先彰說儀、後「欲令」下說意。意有九句，初總、餘別。別中，一淨治因性、二不退願性、三行性續願、四以真性導行、五上攝果性、六開已修性即十行所習、七觀所化性、八照當果性。二正說偈辭，總有一百一頌，大分為三：初之一頌總申歸敬、次九十六頌正頌前文、三有四頌結歎深廣。今初也，將申偈頌，再展敬心。初四字申敬；「十力」下顯佛三德，十力智德、次句斷德、次句恩德，眾生為境故；末句通喻三德，智廣、惑淨、悲深遠故。第二正頌前文，大分為二：初十一偈頌前本分、後八十五偈頌前說分。然十住頌文則舉其次第，今沒其次第，直云行斯道者，略有四意：一前則約位始終行布而說，今將融會前說令無始終，欲顯一位之中具行諸行、一行之中具一切故。二前約別行，今約普行，普別無礙，二文互顯。三前約同教，今約別教，同別無礙，為一圓教故。四前約不雜辯才，此約任放辯才說不待次，言辭不斷故。又前多約因，此多就果，或廣略綺互、體用更陳，總別遞明互相影發，顯菩薩行深廣難思。下文雖依次第，既沒本名，一同離世間圓融之行也。今初亦可總歎行深不頌前文，頌亦無失。今頌本分，曲分為二：前四頌前學三世佛而修行故、後七頌前行體不可思議。今初，分二：初三別明、後一總說，各初三句辨德、後句結德。「所行」下諸文行斯道言，皆倣於此。後七頌行體中，然文旨包含，略為二解：一頌行體、二頌加之所為。然所為正為十行，義旨不殊，故得同頌。配文少異，分為二解：先配行禮，文分為四：初一頌總，顯不可思議，故云心無分別，彼無動故。二一頌頌前與法界等，等法界有三義：所有皆明了，等事法界；次句等理法界；此二無二，等無礙法界。由此等故，能破惑成德。三有二偈頌等虛空界，等空五義：初偈顯二，謂空無分別而顯萬像。菩薩亦爾，入實自悟則無分別不礙分別於諸眾生，故結云等空。由入法界，故等虛空。二界相成，故舉入法界。後偈顯三義：一等空廣大，初二句顯示；二等空清淨；三等空不可壞。第三句顯由等虛空，是勝寂靜，名曰牟尼。四有三偈頌前菩薩行，初偈總舉自分之行、後二即勝進之行。二以此文頌加所為，雖開合不同，依次不亂。初偈頌前為增長佛智，前半所觀、後半能觀；次偈頌深入法界。餘如前釋。三中，初句頌了知眾生界、次二句頌所入無礙。四中頌所行無障，往諸國土則身無障，說法清淨則自行無障，異論不壞則外無障。第五偈頌得無量方便，以願行等皆善修故。六中頌攝取一切智性，無邊一切地即智地故，十地之

智同佛智故。歎勝可知。七中，初句頌覺悟一切法、次句知一切諸根隨宜摧伏、次句即持說一切法也。第二「遠離」下頌前說分十行，即為十段。第一六偈頌歡喜行。文分四別：初一財施，財去慳過，安隱他故；次二偈無畏施，前偈修因、後偈得果；次二偈法施；後一頌總結因圓果滿。言百福者，《涅槃》二十四云「五品心修十善，謂下、中、上、上中、上上，各十善成五十，始修終修故成百福。」然十善之中，不殺不瞋是無畏施，不盜不貪是財施，離口四過、不婬不癡是法施，故具上三施成百福果。第二「智地」下頌饒益行。五偈分四：初偈律儀，謂有智能護心不動故，是菩薩律儀；次二攝善；三有一偈饒益有情，舉處攝人；後偈總結三聚。第三「智慧」下無違逆行。四頌中三：初一諦察法忍；次二安受苦忍，一引他勵己以策修、二引所成德以進道；後一頌耐怨害忍，遇害無惱但增救心。第四「於諸」下無屈撓行。五偈分三：初二頌前攝善精進，亦名加行。初半偈即頌第一精進等十句、次句即頌前離過十句、後偈頌前所為；次一頌被甲精進，為物受苦心無厭等；後二偈頌利樂精進。第五「善解」下頌離癡亂行。二頌中三：初一頌現法樂住，於中前半頌能持色法言說等、後半通頌前無癡亂等七句。次半偈頌引生功德。禪了一切法無有邊際，得一切法真實智慧，故云得究竟也。後半偈頌饒益有情中，我當令一切眾生乃至究竟無餘涅槃，即無盡地也。第六「功德」下二頌頌善現行。第七四偈頌無著行，對前思之。第八「安住」下八偈頌難得行。分五：初一偈即自行之願、次四神通、次一外化、次一求菩提、後一成熟有情。若屬經文，初四偈頌前於佛法中得最勝解等十句；二「無量」下三偈頌自行成益；第三一偈頌前利他，不捨一眾生著多眾生等。第九「修習」下六頌頌善法行。初一修習力、次一思擇力、次二修定通、次一報得通、後一變化通。若屬經文，初偈頌釋名，前半攝持正法、後半不斷佛種亦大悲河；次偈即波羅蜜河，問答成就；次偈即三昧河，前舉三昧之用，此約三昧之體；次一即願智河；次一十身體用；後一即示現如來自在。第十「了達」下四十三偈頌真實行。文分為六：第一三偈頌得十力。二「善守」下三偈頌得三世諸佛無二語：初偈正明依法修行，即無二語，餘二偈頌我為最勝等。三六偈頌同佛善根。四「法界」下十一偈頌入佛種性，於中分二：初三偈頌身入、餘頌意入。於中，初四頌入悲種性；後「智眼」下四頌頌入智種性；五「成就」下十八偈頌學三世諸佛真實語得佛十力等，如文思之。六「一光」下二頌頌益物 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智同佛智故。歎勝可知。七中，初句頌覺悟一切法、次句知一切諸根隨宜摧伏、次句即持說一切法也。第二「遠離」下頌前說分十行，即為十段。第一六偈頌歡喜行。文分四別：初一財施，財去慳過，安隱他故；次二偈無畏施，前偈修因、後偈得果；次二偈法施；後一頌總結因圓果滿。言百福者，《涅槃》二十四云「五品心修十善，謂下、中、上、上中、上上，各十善成五十，始修終修故成百福。」然十善之中，不殺不瞋是無畏施，不盜不貪是財施，離口四過、不婬不癡是法施，故具上三施成百福果。第二「智地」下頌饒益行。五偈分四：初偈律儀，謂有智能護心不動故，是菩薩律儀；次二攝善；三有一偈饒益有情，舉處攝人；後偈總結三聚。第三「智慧」下無違逆行。四頌中三：初一諦察法忍；次二安受苦忍，一引他勵己以策修、二引所成德以進道；後一頌耐怨害忍，遇害無惱但增救心。第四「於諸」下無屈撓行。五偈分三：初二頌前攝善精進，亦名加行。初半偈即頌第一精進等十句、次句即頌前離過十句、後偈頌前所為；次一頌被甲精進，為物受苦心無厭等；後二偈頌利樂精進。第五「善解」下頌離癡亂行。二頌中三：初一頌現法樂住，於中前半頌能持色法言說等、後半通頌前無癡亂等七句。次半偈頌引生功德。禪了一切法無有邊際，得一切法真實智慧，故云得究竟也。後半偈頌饒益有情中，我當令一切眾生乃至究竟無餘涅槃，即無盡地也。第六「功德」下二頌頌善現行。第七四偈頌無著行，對前思之。第八「安住」下八偈頌難得行。分五：初一偈即自行之願、次四神通、次一外化、次一求菩提、後一成熟有情。若屬經文，初四偈頌前於佛法中得最勝解等十句；二「無量」下三偈頌自行成益；第三一偈頌前利他，不捨一眾生著多眾生等。第九「修習」下六頌頌善法行。初一修習力、次一思擇力、次二修定通、次一報得通、後一變化通。若屬經文，初偈頌釋名，前半攝持正法、後半不斷佛種亦大悲河；次偈即波羅蜜河，問答成就；次偈即三昧河，前舉三昧之用，此約三昧之體；次一即願智河；次一十身體用；後一即示現如來自在。第十「了達」下四十三偈頌真實行。文分為六：第一三偈頌得十力。二「善守」下三偈頌得三世諸佛無二語：初偈正明依法修行，即無二語，餘二偈頌我為最勝等。三六偈頌同佛善根。四「法界」下十一偈頌入佛種性，於中分二：初三偈頌身入、餘頌意入。於中，初四頌入悲種性；後「智眼」下四頌頌入智種性；五「成就」下十八偈頌學三世諸佛真實語得佛十力等，如文思之。六「一光」下二頌頌益物

不空。第三大段四偈結歎深廣，文顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空。第三大段四偈結歎深廣，文顯可知。