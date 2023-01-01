大方廣佛華嚴經疏卷第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第二十

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

明法品第十八(入第十八卷經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明法品第十八(入第十八卷經)

初來意者，前明當位所成之德，今辨趣後勝進之行，故次來也。又前明發心之勝德，今辨所具之行相，故次來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初來意者，前明當位所成之德，今辨趣後勝進之行，故次來也。又前明發心之勝德，今辨所具之行相，故次來也。

二釋名者，準梵本具翻應云法光明品，統有四義：一法慧智慧於能所詮進趣行法分明照了故，即明所知法。二明是能詮，以能顯行故。法是所詮，可軌則故。此則詮旨合目，明有法故、法之明故，通二釋也。三明是智用，法是理行及果，境智合說俱是所詮。法之明、明之法，依主名也。四所修行法體離無明，亦唯所詮。有明之法，法即是明，通有財、持業也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，準梵本具翻應云法光明品，統有四義：一法慧智慧於能所詮進趣行法分明照了故，即明所知法。二明是能詮，以能顯行故。法是所詮，可軌則故。此則詮旨合目，明有法故、法之明故，通二釋也。三明是智用，法是理行及果，境智合說俱是所詮。法之明、明之法，依主名也。四所修行法體離無明，亦唯所詮。有明之法，法即是明，通有財、持業也。

三宗趣者，明法不同略有四種，謂教、理、行、果。尋教悟理，觀理起行，行成得果，皆初宗後趣。又此四皆宗，為成後位及成勝德為趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，明法不同略有四種，謂教、理、行、果。尋教悟理，觀理起行，行成得果，皆初宗後趣。又此四皆宗，為成後位及成勝德為趣。

第四釋文。文有三分：一請說分、二正說分、三結說分。今初，分二：先長行、後祇夜。前中亦二：初敘問答之人。勝進趣後非勤不能，故精進慧問。二「佛子」下正申所問，亦分為二：初領前自分勝德、後請說勝進之行。前中，先總、後「具大莊嚴」下別。別有七句：一領德，即領前莊嚴一切諸佛不共之法。二領乘，即上已住究竟一乘道。三領位，位不退故，即上已住如來平等性，三世諸佛家中生。此下晉云離生道者，即是領道，圓教初住離生因故。今四五二句成此一句，以捨世間得出世法，入住正位，即上於諸世間不分別等。六去來現在諸佛攝受，領得勝緣，即上佛護佛讚等也。七決定至於菩提，領其當果，即上云當得三世諸佛無上菩提。德雖無量不出於此，故略舉耳。此約當住位釋。若約攝於上位理無不通，而於求勝進義非愜當。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四釋文。文有三分：一請說分、二正說分、三結說分。今初，分二：先長行、後祇夜。前中亦二：初敘問答之人。勝進趣後非勤不能，故精進慧問。二「佛子」下正申所問，亦分為二：初領前自分勝德、後請說勝進之行。前中，先總、後「具大莊嚴」下別。別有七句：一領德，即領前莊嚴一切諸佛不共之法。二領乘，即上已住究竟一乘道。三領位，位不退故，即上已住如來平等性，三世諸佛家中生。此下晉云離生道者，即是領道，圓教初住離生因故。今四五二句成此一句，以捨世間得出世法，入住正位，即上於諸世間不分別等。六去來現在諸佛攝受，領得勝緣，即上佛護佛讚等也。七決定至於菩提，領其當果，即上云當得三世諸佛無上菩提。德雖無量不出於此，故略舉耳。此約當住位釋。若約攝於上位理無不通，而於求勝進義非愜當。

二「彼諸菩薩」下請後勝進中亦二：先問所成行體；後問行成德用，以破癡等為德用故。前中，先正問、後結請。前中十句為三：初五自利兼他。一問云何修習順佛令喜。其修習言亦總亦別，總遍諸句、別謂策勤，即下答中明不放逸；二問順法入位；三順行；四順願；五順德，積德成藏故。次四利他兼自，束為二對：初常說法而不捨自行；後下念四生、上弘三寶。末後一句，總結二利不虛。二「佛子」下結請可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「彼諸菩薩」下請後勝進中亦二：先問所成行體；後問行成德用，以破癡等為德用故。前中，先正問、後結請。前中十句為三：初五自利兼他。一問云何修習順佛令喜。其修習言亦總亦別，總遍諸句、別謂策勤，即下答中明不放逸；二問順法入位；三順行；四順願；五順德，積德成藏故。次四利他兼自，束為二對：初常說法而不捨自行；後下念四生、上弘三寶。末後一句，總結二利不虛。二「佛子」下結請可知。

第二「復次」下問行成德用，文亦分二：初正問、後結請。前中分二：初問行所成因德、二問結因成果德。今初，有十二事，初十一字貫下諸句。一能滅無明，未審修何行法而能滅耶？諸句皆爾，意在徵因。無明有體、黑闇為用，非明無之處即名無明，故別有惑體。由無明故，事理皆昧，名為黑闇。二問降魔。三問制外。四問究竟斷道。心垢即是所知，亦名習氣。五善根以何而成。六三惡八難云何可出。七智境何由淨治。八地等七種淨德云何成就。九依正三業功德，云何莊嚴滿足。十以何觀力知佛功德。十一一切智境復云何知。十二何法能成就眾生，乃至作大佛事。第二「及餘」下結因成果。於中二：先正結等，謂結所不說，及等如來。第二「於諸如來」下顯等佛之用。護持正法便等佛故，故偏明之。文有十句，初總、餘別。總謂開示演說教理行果，皆有護義。「諸魔」下別，一異敵不侵；二攝持修行；三十王外助；四舉世同欽；五諸佛灌頂，準梵本云一切如來共所守護同灌其頂，故應迴文；六菩薩愛敬；七得眾善根；八能演深法；九攝德自嚴。若得此九方名護法。二「一切」下結請可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「復次」下問行成德用，文亦分二：初正問、後結請。前中分二：初問行所成因德、二問結因成果德。今初，有十二事，初十一字貫下諸句。一能滅無明，未審修何行法而能滅耶？諸句皆爾，意在徵因。無明有體、黑闇為用，非明無之處即名無明，故別有惑體。由無明故，事理皆昧，名為黑闇。二問降魔。三問制外。四問究竟斷道。心垢即是所知，亦名習氣。五善根以何而成。六三惡八難云何可出。七智境何由淨治。八地等七種淨德云何成就。九依正三業功德，云何莊嚴滿足。十以何觀力知佛功德。十一一切智境復云何知。十二何法能成就眾生，乃至作大佛事。第二「及餘」下結因成果。於中二：先正結等，謂結所不說，及等如來。第二「於諸如來」下顯等佛之用。護持正法便等佛故，故偏明之。文有十句，初總、餘別。總謂開示演說教理行果，皆有護義。「諸魔」下別，一異敵不侵；二攝持修行；三十王外助；四舉世同欽；五諸佛灌頂，準梵本云一切如來共所守護同灌其頂，故應迴文；六菩薩愛敬；七得眾善根；八能演深法；九攝德自嚴。若得此九方名護法。二「一切」下結請可知。

第二「爾時」下偈文，分二：初一讚說者、餘十頌上文。於中亦二：初一頌領前、餘頌請後。於中亦二：前四頌所修行體、後五頌行所成德。於中亦二：前三頌行所成因德、後二頌結因成果德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時」下偈文，分二：初一讚說者、餘十頌上文。於中亦二：初一頌領前、餘頌請後。於中亦二：前四頌所修行體、後五頌行所成德。於中亦二：前三頌行所成因德、後二頌結因成果德。

大文第二正說分中分二：先長行、後偈頌。前中亦二：先讚問許說、後正答所問。前中三：初讚所問利益、二「佛子」下讚能問具德、三「諦聽」下誡聽許說。第二正答中二，先答所成行體、後答行成德用。前中，答前十問即為十段。今初段中有五十句，前二十句答前修習、後三十句答令佛歡喜。前修習言亦總亦別，今不放逸亦通總別。總則遍下十段，皆由不放逸成。別則屬於修習，在文分二：先牒前標；後勤智守心不犯塵境名不放逸是修習相，不守根門則名放逸。《涅槃》云「不放逸根深固難拔。因不放逸，一切善根皆得增長。」故首明之，即精進三根，於所斷修防非為性，對治放逸，成滿一切世出世間善事為業。二別辨中有二十句，前十始修、後十終成。今初，有四：一總標、二徵數、三別列、四總結，他皆倣此。列中，一對治破戒放逸。三聚非一故名為眾，即三德三身之因，故首明也。寧捨身命不犯小罪，故名護持。二離癡智顯，故菩提心淨。三四可知。五恐負自心，故思本發。六遠離惡緣。七修善無住。八離小行大，寧起疥癩野干之心，不起二乘之心，難反復故。九積善無替。十亦愛亦策，不令過分使不相續，若不續者當令相續，故須觀察。二終成十中，一行清淨由不放逸，得無違教失故名清淨。二念智清淨，念則明記、智則決斷，念有智故念即無念，智有念故常得現前，此二相資故名成就。三等持清淨，不沈不掉故名為等。然此沈掉乃含多意，如始學者不昏沈不惡作亦名為等，未是深定，今稱性寂然故能不掉、智照不昧所以不沈，如此深定非深非淺。四勤聞清淨。五思修清淨。六等引清淨。七妙慧清淨，稱理平等故。八攝受清淨，等利益故。如大地者，《勝鬘》云「譬如大地負四重檐，一者大海、二者諸山、三者草木、四者眾生。菩薩大地荷負四種重任者，謂離善知識無聞非法眾生，以人天善根而成熟之。及三乘人隨機遍攝，名等作利益。」九同行清淨，謂如彌伽讚敬善財。十承事清淨，離雜心故。次答令佛喜，有三十句，初十結前生後、次十正成行相、後十純熟究竟。今初，此即牒前十種清淨，如次配屬。前八可知。九攝二句，以菩提心、佛法無邊，誓願知故，既敬此心及事於師，故能順了。上九結前、第十生後，故令佛喜。次十正成行相者，前明即前修習故令佛喜，今更別明於中：一勤而不退，成上精進。二內不惜身，正念方成。三外絕異求故，唯有勝進。四加行觀空，方能不息。五正證入理，故無所依。六窮得法印，方順深法。法印多種，或五或四或三或一，但廣略之異耳。言五印者，即五非常觀，謂無常、苦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第二正說分中分二：先長行、後偈頌。前中亦二：先讚問許說、後正答所問。前中三：初讚所問利益、二「佛子」下讚能問具德、三「諦聽」下誡聽許說。第二正答中二，先答所成行體、後答行成德用。前中，答前十問即為十段。今初段中有五十句，前二十句答前修習、後三十句答令佛歡喜。前修習言亦總亦別，今不放逸亦通總別。總則遍下十段，皆由不放逸成。別則屬於修習，在文分二：先牒前標；後勤智守心不犯塵境名不放逸是修習相，不守根門則名放逸。《涅槃》云「不放逸根深固難拔。因不放逸，一切善根皆得增長。」故首明之，即精進三根，於所斷修防非為性，對治放逸，成滿一切世出世間善事為業。二別辨中有二十句，前十始修、後十終成。今初，有四：一總標、二徵數、三別列、四總結，他皆倣此。列中，一對治破戒放逸。三聚非一故名為眾，即三德三身之因，故首明也。寧捨身命不犯小罪，故名護持。二離癡智顯，故菩提心淨。三四可知。五恐負自心，故思本發。六遠離惡緣。七修善無住。八離小行大，寧起疥癩野干之心，不起二乘之心，難反復故。九積善無替。十亦愛亦策，不令過分使不相續，若不續者當令相續，故須觀察。二終成十中，一行清淨由不放逸，得無違教失故名清淨。二念智清淨，念則明記、智則決斷，念有智故念即無念，智有念故常得現前，此二相資故名成就。三等持清淨，不沈不掉故名為等。然此沈掉乃含多意，如始學者不昏沈不惡作亦名為等，未是深定，今稱性寂然故能不掉、智照不昧所以不沈，如此深定非深非淺。四勤聞清淨。五思修清淨。六等引清淨。七妙慧清淨，稱理平等故。八攝受清淨，等利益故。如大地者，《勝鬘》云「譬如大地負四重檐，一者大海、二者諸山、三者草木、四者眾生。菩薩大地荷負四種重任者，謂離善知識無聞非法眾生，以人天善根而成熟之。及三乘人隨機遍攝，名等作利益。」九同行清淨，謂如彌伽讚敬善財。十承事清淨，離雜心故。次答令佛喜，有三十句，初十結前生後、次十正成行相、後十純熟究竟。今初，此即牒前十種清淨，如次配屬。前八可知。九攝二句，以菩提心、佛法無邊，誓願知故，既敬此心及事於師，故能順了。上九結前、第十生後，故令佛喜。次十正成行相者，前明即前修習故令佛喜，今更別明於中：一勤而不退，成上精進。二內不惜身，正念方成。三外絕異求故，唯有勝進。四加行觀空，方能不息。五正證入理，故無所依。六窮得法印，方順深法。法印多種，或五或四或三或一，但廣略之異耳。言五印者，即五非常觀，謂無常、苦

、空、無我、寂靜。言四印者，合空入於無我，空即我所故。或名優陀那，《菩薩藏經》第二中名法鄔陀南。鄔陀南者，此名標相，涅槃寂靜是無為法標相。印即決定義，如說有為決定無常等。《善戒》第七、《地持》第八、《瑜伽》四十六廣有分別。言三印者，四中合苦入於無常；或除涅槃寂靜，有為印故。今以諸印印於一切，亦無能印，故云不著，則入唯一實相印矣。後四依理起行。七願護小心，故增廣大。八智護凡見，方順佛法。九自無法愛。十無作而修故，入無諍門矣。後十純熟究竟中，行修成熟故云安住。初二入理行，一加行離逸、二正證捨相。次二救生行、次二隨緣行，十度別修諸行總攝。後四願智行，即十度後四也。亦可前十如次成此十種，但生熟之異耳思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、空、無我、寂靜。言四印者，合空入於無我，空即我所故。或名優陀那，《菩薩藏經》第二中名法鄔陀南。鄔陀南者，此名標相，涅槃寂靜是無為法標相。印即決定義，如說有為決定無常等。《善戒》第七、《地持》第八、《瑜伽》四十六廣有分別。言三印者，四中合苦入於無常；或除涅槃寂靜，有為印故。今以諸印印於一切，亦無能印，故云不著，則入唯一實相印矣。後四依理起行。七願護小心，故增廣大。八智護凡見，方順佛法。九自無法愛。十無作而修故，入無諍門矣。後十純熟究竟中，行修成熟故云安住。初二入理行，一加行離逸、二正證捨相。次二救生行、次二隨緣行，十度別修諸行總攝。後四願智行，即十度後四也。亦可前十如次成此十種，但生熟之異耳思之。

第二答入菩薩所住處問。文分為三：初有十法起入地行、次住地觀修、後明地要勝。今初，列中初三自分行，一具資糧；二成加行，一度具十名大莊嚴；三智契實相，故不隨他。後七起勝進行，謂四外近良緣、五內須自策、六能安果用、七不厭修因、八雙遊定慧。深心契寂、利智貫達，以斯二法嚴於法身。故《法華》云「佛自住大乘，如其所得法，定慧力莊嚴，以此度眾生」也。九不住法門。住有二失：一不契地智、二不能進趣，不住反此。十善窮地體，謂依一佛智，方便多門更無異體。二「復次」下住地觀修。有十一句：初一是總，一切法門是成地之法；次九為別，二諸地證智；三修加行因；四攝報等果；五所知分齊及所化境；六進德修業斷障力用；七示百身等；八分別諸願、十善等法；九所證法界，皆言隨其者，諸地非一故；十「悉善」下辨成觀相。皆自心者，智與心相應故。因由心學、果是心成、境由心現、力用是心分位、神通是心現起、分別是心決擇、所得是心造詣，並心外無得，何所著耶？十一「如是」下結觀成益。三「佛子」下顯地要勝，標、徵、釋、結，文並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二答入菩薩所住處問。文分為三：初有十法起入地行、次住地觀修、後明地要勝。今初，列中初三自分行，一具資糧；二成加行，一度具十名大莊嚴；三智契實相，故不隨他。後七起勝進行，謂四外近良緣、五內須自策、六能安果用、七不厭修因、八雙遊定慧。深心契寂、利智貫達，以斯二法嚴於法身。故《法華》云「佛自住大乘，如其所得法，定慧力莊嚴，以此度眾生」也。九不住法門。住有二失：一不契地智、二不能進趣，不住反此。十善窮地體，謂依一佛智，方便多門更無異體。二「復次」下住地觀修。有十一句：初一是總，一切法門是成地之法；次九為別，二諸地證智；三修加行因；四攝報等果；五所知分齊及所化境；六進德修業斷障力用；七示百身等；八分別諸願、十善等法；九所證法界，皆言隨其者，諸地非一故；十「悉善」下辨成觀相。皆自心者，智與心相應故。因由心學、果是心成、境由心現、力用是心分位、神通是心現起、分別是心決擇、所得是心造詣，並心外無得，何所著耶？十一「如是」下結觀成益。三「佛子」下顯地要勝，標、徵、釋、結，文並可知。

第三答大行清淨問。有二十句：初十是因、後十是果。今初，行成出障故云清淨。雖數名小異，大同十行，亦通十度。十行所行即是十度。欲勝進彼，故此前修。又下文由為物說法自增諸度，故復廣明。所望處別，互有影略。前七可知。八於惡眾生修菩薩行，心不傾動，是難得中義，本願誓化故。九善法行中，與眾生為清涼法池。大悲堅固普攝眾生，為舍為歸，是廣度眾生。如橋梁義，有力能故。十真實行中，文云此菩薩入三世諸佛體性，與三世諸佛善根同等，智決體同故。第二「菩薩既得」下由行淨因得勝法果。一他力勝、二自善勝、三深定勝、四同行勝、五助道勝、六真智勝、七意樂勝、八觀慧勝、九修行勝、十增進勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三答大行清淨問。有二十句：初十是因、後十是果。今初，行成出障故云清淨。雖數名小異，大同十行，亦通十度。十行所行即是十度。欲勝進彼，故此前修。又下文由為物說法自增諸度，故復廣明。所望處別，互有影略。前七可知。八於惡眾生修菩薩行，心不傾動，是難得中義，本願誓化故。九善法行中，與眾生為清涼法池。大悲堅固普攝眾生，為舍為歸，是廣度眾生。如橋梁義，有力能故。十真實行中，文云此菩薩入三世諸佛體性，與三世諸佛善根同等，智決體同故。第二「菩薩既得」下由行淨因得勝法果。一他力勝、二自善勝、三深定勝、四同行勝、五助道勝、六真智勝、七意樂勝、八觀慧勝、九修行勝、十增進勝。

第四答大願問。有二十句：初十起勝淨願、後十勵志令滿。今初，全同初地十願：一成熟眾生願；二淨佛國土願；三供養；四護法；五承事；六同善根；七攝法上首、法通至佛，名如來門；八三業不空；九具修諸行；十現成正覺。但彼文廣，依彼次者，五七一二六八三九四十為今之次。二「佛子菩薩」下令願成滿者，由斯十句能滿前十及餘多願。於中五深心則可久、六悉成則可大，可久則菩薩之德、可大則菩薩之業，餘並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四答大願問。有二十句：初十起勝淨願、後十勵志令滿。今初，全同初地十願：一成熟眾生願；二淨佛國土願；三供養；四護法；五承事；六同善根；七攝法上首、法通至佛，名如來門；八三業不空；九具修諸行；十現成正覺。但彼文廣，依彼次者，五七一二六八三九四十為今之次。二「佛子菩薩」下令願成滿者，由斯十句能滿前十及餘多願。於中五深心則可久、六悉成則可大，可久則菩薩之德、可大則菩薩之業，餘並可知。

第五「佛子」已下答護菩薩藏問。文亦有四：初是結前生後，謂以前行願蘊積成藏，故唯十句，更無成熟等異。文有五對，並顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「佛子」已下答護菩薩藏問。文亦有四：初是結前生後，謂以前行願蘊積成藏，故唯十句，更無成熟等異。文有五對，並顯可知。

第六「菩薩得是」下答隨所應化常為說法問。文分為三：初結前生後，謂蘊積福智用以攝生；二「佛子」下徵以標起；三「所謂」下正解其義。於中分二：前知器授法、二具德成益。初中，先知器有四：一識習氣所作，如金師之子應教數息等。二知種性因緣，聞法發心為因，隨因成性；遇師聞法為緣，隨緣成種。三知心行之病，謂多貪等。四知希望差別。二「貪欲」下授法。文有十句：初二可知。三癡有二種：一迷於事理教觀法相；二惡邪推求不信業因，令其觀察十二因緣，能離邪執自性等計。上三唯對治。四等分者，等謂相似三觀，不可並施。若等重者，教觀勝義，謂婬欲即道等。若等輕者，可以生善，為人化之。釋此四分，具如《雜集》十三。五求人天樂，為樂生死說三苦者，乃至非想行苦所隨故。次四可知。十樂事寂者令成理寂，若沈空寂令成事用。「菩薩」已下總結隨宜。二「為說法時」下明具德成益，有十句十對：一文連義正。二法智無差，即依法不依人，依智不依識。三審定無違，即依了義經，不依不了義經。四立法義故能遍斷疑。五了物根故入於佛教。六寂契真際照法性源。七斷真法愛除人法執。八念佛了音。九亡言巧說，雖無說無示，善順宗因。十令悟隨宜終歸平等，即說之益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「菩薩得是」下答隨所應化常為說法問。文分為三：初結前生後，謂蘊積福智用以攝生；二「佛子」下徵以標起；三「所謂」下正解其義。於中分二：前知器授法、二具德成益。初中，先知器有四：一識習氣所作，如金師之子應教數息等。二知種性因緣，聞法發心為因，隨因成性；遇師聞法為緣，隨緣成種。三知心行之病，謂多貪等。四知希望差別。二「貪欲」下授法。文有十句：初二可知。三癡有二種：一迷於事理教觀法相；二惡邪推求不信業因，令其觀察十二因緣，能離邪執自性等計。上三唯對治。四等分者，等謂相似三觀，不可並施。若等重者，教觀勝義，謂婬欲即道等。若等輕者，可以生善，為人化之。釋此四分，具如《雜集》十三。五求人天樂，為樂生死說三苦者，乃至非想行苦所隨故。次四可知。十樂事寂者令成理寂，若沈空寂令成事用。「菩薩」已下總結隨宜。二「為說法時」下明具德成益，有十句十對：一文連義正。二法智無差，即依法不依人，依智不依識。三審定無違，即依了義經，不依不了義經。四立法義故能遍斷疑。五了物根故入於佛教。六寂契真際照法性源。七斷真法愛除人法執。八念佛了音。九亡言巧說，雖無說無示，善順宗因。十令悟隨宜終歸平等，即說之益。

第七「菩薩如是」下答恒不捨離諸波羅蜜問。於中二：先結前生後，則正說法時便具十度，設自修此亦為利他，一向大悲了平等故。通至佛果故皆名道。二「是時」下正示不捨度相。十度即為十段，皆先辨相、後「是則」下結名。前四辨相中，先辨施等相、後無著等辨波羅蜜相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「菩薩如是」下答恒不捨離諸波羅蜜問。於中二：先結前生後，則正說法時便具十度，設自修此亦為利他，一向大悲了平等故。通至佛果故皆名道。二「是時」下正示不捨度相。十度即為十段，皆先辨相、後「是則」下結名。前四辨相中，先辨施等相、後無著等辨波羅蜜相。

檀、戒可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 檀、戒可知。

三忍中，諸惡通於內外。「其心」下，契理平等，成波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三忍中，諸惡通於內外。「其心」下，契理平等，成波羅蜜。

四進中，普發眾業，是無餘修，亦利樂勤。常修靡懈，是長時修。恒不退轉，是無間修。上即加行勤也。勇猛莫制，是勇捍修，亦被甲勤。「於諸」已下是顯度相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四進中，普發眾業，是無餘修，亦利樂勤。常修靡懈，是長時修。恒不退轉，是無間修。上即加行勤也。勇猛莫制，是勇捍修，亦被甲勤。「於諸」已下是顯度相。

五禪定中，文有十一句：一訶五欲。所以訶者，夫禪定虛凝湛猶渟海，高攀聖境尚曰妄情，馳想五塵豈當為道？云何訶之？色如熱金丸，執之則燒；聲如毒塗鼓，聞之必死；香如弊龍氣，嗅之則病；味如沸熱蜜，舐之則爛傷；觸如臥師子，近之則嚙。此五欲者，得之無厭，如火益薪，亡國敗家，世世為害過於怨賊，故不應著。況菩薩體此即如，復何所著？二入次第定，謂四禪、四空及滅受想為九次第定。下十地〈離世間品〉具明，即一切門禪。三安住理定，寂愛味住，智契不出，名正思惟，以見心性故。亦善士相。上二定體即定自性，餘六定用。四消滅煩惱，通愛見慢等，故云一切即清淨相。五出生諸定，如《起信》云「得此真如三昧，能生無量諸三昧門。」上文云「一三昧生塵等定」是也。即難行相。六引發神通，謂精義入神以致用也。亦遂求相。七逆順自在，亦難行相。從滅定出，入非非想乃至初禪，是名為逆；從初禪出，入第二禪乃至滅定，是名為順。此中逆順應各有超間，謂超一超二乃至全超，文無者略。此亦名為師子遊步三昧。八一多自在攝一切定。應有四句，謂在一入一；在一入一切；在一切入一；在一切入一切，得其源故。九悉知定境。定境有三：一諸定所緣、二諸定分齊、三諸定境用，皆能知之。十者總結體用無違。言三昧者，此云等持，唯扃有心而通散心。三摩鉢底，此云等至，通於有心及與無心，唯諸位定體。此二功德，名為等引。上二句定體，通於此三；六句定用，即是所引。言智印者，即一實相故。《智論》釋百八三昧中，第二名寶印三昧，謂與實相般若相應故。上二是定，此一是智，合即雙運。今菩薩隨在一定，即與一切三昧此三無違。十一速入智地，亦即定果。以菩薩之定，事窮無邊、理極無際，故能速至一切智地。亦難行相，亦二世樂相。又上二三四即現法樂住禪，次五引生功德禪。五亦饒益有情禪，後二通三，又通十種清淨。一由世間淨，離諸愛味故，即第三句。二出世間淨，亦此句攝。三加行淨，即是初句。四得根本淨，即第二句。五根本勝進淨，即第五句。六入住出自在清淨、七捨靜慮已復還證入自在清淨，上二即第七句。八神通變現自在清淨，即第六句。九離一切見趣清淨、十一切煩惱所知障清淨，此二共是第四句攝。餘如《瑜伽》四十三九大禪說，十行之中當顯其相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五禪定中，文有十一句：一訶五欲。所以訶者，夫禪定虛凝湛猶渟海，高攀聖境尚曰妄情，馳想五塵豈當為道？云何訶之？色如熱金丸，執之則燒；聲如毒塗鼓，聞之必死；香如弊龍氣，嗅之則病；味如沸熱蜜，舐之則爛傷；觸如臥師子，近之則嚙。此五欲者，得之無厭，如火益薪，亡國敗家，世世為害過於怨賊，故不應著。況菩薩體此即如，復何所著？二入次第定，謂四禪、四空及滅受想為九次第定。下十地〈離世間品〉具明，即一切門禪。三安住理定，寂愛味住，智契不出，名正思惟，以見心性故。亦善士相。上二定體即定自性，餘六定用。四消滅煩惱，通愛見慢等，故云一切即清淨相。五出生諸定，如《起信》云「得此真如三昧，能生無量諸三昧門。」上文云「一三昧生塵等定」是也。即難行相。六引發神通，謂精義入神以致用也。亦遂求相。七逆順自在，亦難行相。從滅定出，入非非想乃至初禪，是名為逆；從初禪出，入第二禪乃至滅定，是名為順。此中逆順應各有超間，謂超一超二乃至全超，文無者略。此亦名為師子遊步三昧。八一多自在攝一切定。應有四句，謂在一入一；在一入一切；在一切入一；在一切入一切，得其源故。九悉知定境。定境有三：一諸定所緣、二諸定分齊、三諸定境用，皆能知之。十者總結體用無違。言三昧者，此云等持，唯扃有心而通散心。三摩鉢底，此云等至，通於有心及與無心，唯諸位定體。此二功德，名為等引。上二句定體，通於此三；六句定用，即是所引。言智印者，即一實相故。《智論》釋百八三昧中，第二名寶印三昧，謂與實相般若相應故。上二是定，此一是智，合即雙運。今菩薩隨在一定，即與一切三昧此三無違。十一速入智地，亦即定果。以菩薩之定，事窮無邊、理極無際，故能速至一切智地。亦難行相，亦二世樂相。又上二三四即現法樂住禪，次五引生功德禪。五亦饒益有情禪，後二通三，又通十種清淨。一由世間淨，離諸愛味故，即第三句。二出世間淨，亦此句攝。三加行淨，即是初句。四得根本淨，即第二句。五根本勝進淨，即第五句。六入住出自在清淨、七捨靜慮已復還證入自在清淨，上二即第七句。八神通變現自在清淨，即第六句。九離一切見趣清淨、十一切煩惱所知障清淨，此二共是第四句攝。餘如《瑜伽》四十三九大禪說，十行之中當顯其相。

六般若中句亦有十，前之三句聞法近友即聞所成慧。初句正明；二近友不倦，是聞慧緣；三樂聞無厭，是聞慧因，暫聞則己慧不生故；四即思慧，學而後思，故云隨所聽也；內正作意，故云如理。五亦思擇慧，又於無煩惱中善決擇故、捨煩惱故。六「善觀」下皆是修慧，此句悟入於如。七宿習思量故，了無功用道。八周備悟入一中一切等，名為普門。九入二智門。十總結已圓，故云休息。後三連環。此中亦有九門之相，恐繁不配。其中雖定慧互有，互相嚴故而為門不同。若全雙運故，《起信論》合於六度以為五門。後之方便，義亦準此。涉有不迷於空則名方便，不厭有而觀空便稱般若，豈令般若不能知有耶？方便若不觀空，何名方便？非唯此三，萬行皆爾。況般若能行萬行，何法而不用之？寂照盡於理極，不得一行無此君耳。所以開則萬行淼然、泯則一不為一，得意則無所不通耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六般若中句亦有十，前之三句聞法近友即聞所成慧。初句正明；二近友不倦，是聞慧緣；三樂聞無厭，是聞慧因，暫聞則己慧不生故；四即思慧，學而後思，故云隨所聽也；內正作意，故云如理。五亦思擇慧，又於無煩惱中善決擇故、捨煩惱故。六「善觀」下皆是修慧，此句悟入於如。七宿習思量故，了無功用道。八周備悟入一中一切等，名為普門。九入二智門。十總結已圓，故云休息。後三連環。此中亦有九門之相，恐繁不配。其中雖定慧互有，互相嚴故而為門不同。若全雙運故，《起信論》合於六度以為五門。後之方便，義亦準此。涉有不迷於空則名方便，不厭有而觀空便稱般若，豈令般若不能知有耶？方便若不觀空，何名方便？非唯此三，萬行皆爾。況般若能行萬行，何法而不用之？寂照盡於理極，不得一行無此君耳。所以開則萬行淼然、泯則一不為一，得意則無所不通耳。

七方便中亦有十種：一巧智現世為方便；二悲非愛見故化而無厭，即悲智相導為方便；三依體起用；四非捨非受故一切無染；五凡聖雙行，由雙非故；六行無住道；七觀察進趣；八現相不著；九遍入諸趣，即無生現生；十度脫眾生，是無化現化。初九拔濟，餘皆迴向。依《瓔珞．因果品》，後之四度亦各有三。方便三者，一進趣方便，即第七句；二巧會有無，除第四句，皆此所攝；三不捨不受，即第四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七方便中亦有十種：一巧智現世為方便；二悲非愛見故化而無厭，即悲智相導為方便；三依體起用；四非捨非受故一切無染；五凡聖雙行，由雙非故；六行無住道；七觀察進趣；八現相不著；九遍入諸趣，即無生現生；十度脫眾生，是無化現化。初九拔濟，餘皆迴向。依《瓔珞．因果品》，後之四度亦各有三。方便三者，一進趣方便，即第七句；二巧會有無，除第四句，皆此所攝；三不捨不受，即第四句。

八願中亦有十願，前五後三盡字為初，六身恒住盡劫海，七智盡心海，八窮盡有支，九盡現國土，十窮佛果智。此求菩提，前九利樂。若依三願，二三四五為自行願，六七為神通，初及八九為外化，十通二利。皆云盡者，窮彼源故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八願中亦有十願，前五後三盡字為初，六身恒住盡劫海，七智盡心海，八窮盡有支，九盡現國土，十窮佛果智。此求菩提，前九利樂。若依三願，二三四五為自行願，六七為神通，初及八九為外化，十通二利。皆云盡者，窮彼源故。

九力中十句各二，謂標名、釋義。一契理，深心是思擇力，染則無力，翻此故有也。餘可準知，皆修習力。《瓔珞》有三，皆名通力，一報通力、二修通力、三變化通力，觀彼似當九十二句耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九力中十句各二，謂標名、釋義。一契理，深心是思擇力，染則無力，翻此故有也。餘可準知，皆修習力。《瓔珞》有三，皆名通力，一報通力、二修通力、三變化通力，觀彼似當九十二句耳。

十智度中，識病知根、順理授法，名為智度。亦有十句：初四知病輕重；次三知根欲樂，一位、二行、三心；後三知法樂，一知理法、二知果法、三普覺法界。前七成就有情，後三現法樂住。《瓔珞》三智：一無相智，即知法真實；三變化智，即如來力；餘皆第二，一切種智。餘義如初會說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十智度中，識病知根、順理授法，名為智度。亦有十句：初四知病輕重；次三知根欲樂，一位、二行、三心；後三知法樂，一知理法、二知果法、三普覺法界。前七成就有情，後三現法樂住。《瓔珞》三智：一無相智，即知法真實；三變化智，即如來力；餘皆第二，一切種智。餘義如初會說。

第八「佛子」下答前所念眾生咸令得度問。於中分三：初結前起後、二正明化度、三結如本誓。前中，初結前清淨，約離障。圓滿，具事理。不捨，謂常相應。住大莊嚴者，總結十度為嚴，是大乘體。後「隨其所念」下生後，由且前故。二「墮惡道」下正明化度。文有十句，約為四類：初二令離惡果。三塗除無間皆容發心，如慈童女。二令勤修，則脫八難，值佛聞法。次三令離惡因。貪有二種，上偏語色貪，教修不淨；今通語貪財名等故，但云示無貪法。無貪法者，謂不淨觀空，少欲知足。二瞋亦二種，上偏語能為違害，故令修慈；今通瞋情非情，故觀同體，不應自瞋。三癡亦二種，已如上明；此約邪癡，令觀緣起。次三令離流轉三界循環，皆可厭故。初欲恚害等，義見三地。二色界雖定慧似均，然是定地，恐其滯寂，故為說觀，又無生正觀令得無漏。三無色定多，故為說妙慧，又示諦觀方得永出。後二示以三乘，隨機為說，又引權歸實令知本寂。三「如其往昔」下結如本誓，故能真度。師子吼者，決定度故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八「佛子」下答前所念眾生咸令得度問。於中分三：初結前起後、二正明化度、三結如本誓。前中，初結前清淨，約離障。圓滿，具事理。不捨，謂常相應。住大莊嚴者，總結十度為嚴，是大乘體。後「隨其所念」下生後，由且前故。二「墮惡道」下正明化度。文有十句，約為四類：初二令離惡果。三塗除無間皆容發心，如慈童女。二令勤修，則脫八難，值佛聞法。次三令離惡因。貪有二種，上偏語色貪，教修不淨；今通語貪財名等故，但云示無貪法。無貪法者，謂不淨觀空，少欲知足。二瞋亦二種，上偏語能為違害，故令修慈；今通瞋情非情，故觀同體，不應自瞋。三癡亦二種，已如上明；此約邪癡，令觀緣起。次三令離流轉三界循環，皆可厭故。初欲恚害等，義見三地。二色界雖定慧似均，然是定地，恐其滯寂，故為說觀，又無生正觀令得無漏。三無色定多，故為說妙慧，又示諦觀方得永出。後二示以三乘，隨機為說，又引權歸實令知本寂。三「如其往昔」下結如本誓，故能真度。師子吼者，決定度故。

第九「佛子」下答前紹三寶種使不斷絕問。文分為二：初仍前總標、二「所以」下徵釋所以。由化眾生入三寶海，故能紹前令不斷也。文有四番，為成十句：前九別明、後一總結。就初三番，釋通總別，然皆後後轉深前前。通者通在諸位，別者初在十信，次居三賢，後約登地。三番佛種差別云何？初教發心令具因性，未發唯有本住性故；次讚大願令成因行，令所發心不退轉故。言大願者，謂求菩提願、利樂有情願。又防惡願，如戒經說。有進善願，如常所明。三下佛種子令成佛智，謂證真如，成無漏故。上約別顯。通者，發菩提心，總有三心，謂即大悲、大願、大智。初番為總已含大悲，次番是願，後番是智，謂示妙理令暫見心性，成金剛種。三番法種差別相者，初開法藏令教不斷，次說因緣令義不斷，後具四種護令教理行證皆悉不斷。復次初雖領教未發真解，次具解行未能證故。三番僧種有何差別？初受法無乖始墮僧數，次修六和敬僧行已成，後統理大眾令僧清淨。復次初雖奉教，解行未具，未是真和；次雖具解，行未離眾怖，不能控御。言六和者，三業為三及戒見利，謂身和同集、口和無諍、意和無違、見和同解、戒和同奉、利和同均。又約菩薩，三業同慈，六皆同體，真實和也，一切恭敬，令僧久住。後總句者，弘法奉戒，三學兼修，則不斷三寶，化化不絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九「佛子」下答前紹三寶種使不斷絕問。文分為二：初仍前總標、二「所以」下徵釋所以。由化眾生入三寶海，故能紹前令不斷也。文有四番，為成十句：前九別明、後一總結。就初三番，釋通總別，然皆後後轉深前前。通者通在諸位，別者初在十信，次居三賢，後約登地。三番佛種差別云何？初教發心令具因性，未發唯有本住性故；次讚大願令成因行，令所發心不退轉故。言大願者，謂求菩提願、利樂有情願。又防惡願，如戒經說。有進善願，如常所明。三下佛種子令成佛智，謂證真如，成無漏故。上約別顯。通者，發菩提心，總有三心，謂即大悲、大願、大智。初番為總已含大悲，次番是願，後番是智，謂示妙理令暫見心性，成金剛種。三番法種差別相者，初開法藏令教不斷，次說因緣令義不斷，後具四種護令教理行證皆悉不斷。復次初雖領教未發真解，次具解行未能證故。三番僧種有何差別？初受法無乖始墮僧數，次修六和敬僧行已成，後統理大眾令僧清淨。復次初雖奉教，解行未具，未是真和；次雖具解，行未離眾怖，不能控御。言六和者，三業為三及戒見利，謂身和同集、口和無諍、意和無違、見和同解、戒和同奉、利和同均。又約菩薩，三業同慈，六皆同體，真實和也，一切恭敬，令僧久住。後總句者，弘法奉戒，三學兼修，則不斷三寶，化化不絕。

第十「菩薩如是」下答前善根方便皆悉不空問。先略、後廣。略中分三：初結前生後，謂由能紹三寶故，所行無失。二「隨有」下由不空故，三業無瑕，謂所作迴向是不空業。三「無瑕玷故」下，由無瑕故不空，所作反覆相成。玉之內病曰瑕，瑕謂體破。外病曰玷，玷謂色污。以顯三業內外無失故。白珪之玷尚可磨也，三業之玷不可為也。初句牒前；次「所作」下示無瑕相；後皆與下顯不空相。方便有慧，方便不空；慧有方便，慧亦不空。此辨所行不空。迴向智智，辨趣果不空。第二「菩薩如是」下廣明，有二：初明自業不空、後辨利他不空。初中雖明不空，義兼無失，以一切清淨，離煩惱故。又此無失即自業不空，順止寂故。文有標、徵、釋、結。釋中皆，先標、後釋。初四依正莊嚴、次六攝化莊嚴。言涅槃地者，以涅槃嚴地也。謂隨有成道入涅槃處，當知其地即是金剛。今於一切處成，則無非金剛也。標云涅槃，釋云成道，文影略耳。四「菩薩成就」下結文，可知。二「若有眾生」下利他不空。於中有法、喻、合，文則可知。佛與菩薩俱益不空，今不見者，不宜見故。見不益者，無行力故，亦遠益故。上來並答所成之行問竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十「菩薩如是」下答前善根方便皆悉不空問。先略、後廣。略中分三：初結前生後，謂由能紹三寶故，所行無失。二「隨有」下由不空故，三業無瑕，謂所作迴向是不空業。三「無瑕玷故」下，由無瑕故不空，所作反覆相成。玉之內病曰瑕，瑕謂體破。外病曰玷，玷謂色污。以顯三業內外無失故。白珪之玷尚可磨也，三業之玷不可為也。初句牒前；次「所作」下示無瑕相；後皆與下顯不空相。方便有慧，方便不空；慧有方便，慧亦不空。此辨所行不空。迴向智智，辨趣果不空。第二「菩薩如是」下廣明，有二：初明自業不空、後辨利他不空。初中雖明不空，義兼無失，以一切清淨，離煩惱故。又此無失即自業不空，順止寂故。文有標、徵、釋、結。釋中皆，先標、後釋。初四依正莊嚴、次六攝化莊嚴。言涅槃地者，以涅槃嚴地也。謂隨有成道入涅槃處，當知其地即是金剛。今於一切處成，則無非金剛也。標云涅槃，釋云成道，文影略耳。四「菩薩成就」下結文，可知。二「若有眾生」下利他不空。於中有法、喻、合，文則可知。佛與菩薩俱益不空，今不見者，不宜見故。見不益者，無行力故，亦遠益故。上來並答所成之行問竟。

第二「佛子菩薩摩訶薩住此」下答行所成德問。前文有二，今亦二段，第一答以行成因德、二答以因成果德。今初，具答十二問，各有二句：上句答下句。上云修何滅癈，今答以智。他皆倣此。二用慈降魔。夫欲害人，反招自害，苟欲安人則物我俱安，故柔勝剛、弱勝強。以慈安一切惡魔，無以施害，慈善根力其功叵量。三福則怖之以威，智則屈之以辯。次四後四文並可知。八以方便智慧出生是答，「一切菩薩」已下即是所問。準上文中，此有七事，今「波羅蜜」下欠總持句。然方便有二：若加行方便，出生地度；若善巧方便，亦生諸度及餘五法。智亦有二：若根本智即成內證，若後得智即成業用，是故此二出生此七。言清淨者，治彼障故。二「佛子」下答以因成果問。於中亦二：先結因成果，謂但勤修上來諸行，則能次第從因得果。二「於無邊世界」下正答所成之德，謂護持正法，但當勤修上來以行成因之德，自當成後護持法等諸德，故乘前結因成德明之。答上十句，文分九段：第一答初總句，如來法藏，守護開演。二佛所護念故，即答眾魔外道無能沮壞，以佛護故。三「守護受持」下，答攝持正法無有窮盡。四「於無邊」下，答於一切世界中演說法時，十王敬護，謂身勝音巧令聞者入智故。五「知諸眾生」下，答舉世同欽，稱機令喜故。六「其身端正」下，答菩薩愛敬端正有德故，其佛灌頂，在前第二佛護之中。七「善知眾心」下，答得善根力，增長白法。於中先總明三業、後「得心」下別顯十種自在皆是善根。其十自在之能，並是增長白法。八「菩薩如是」下，答開演如來甚深法藏。九「佛子菩薩得如是」下，答攝持正法以自莊嚴，於中初明自嚴、次徵、後釋。以攝正法故有十句德，亦即是前所成之德，可思準之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子菩薩摩訶薩住此」下答行所成德問。前文有二，今亦二段，第一答以行成因德、二答以因成果德。今初，具答十二問，各有二句：上句答下句。上云修何滅癈，今答以智。他皆倣此。二用慈降魔。夫欲害人，反招自害，苟欲安人則物我俱安，故柔勝剛、弱勝強。以慈安一切惡魔，無以施害，慈善根力其功叵量。三福則怖之以威，智則屈之以辯。次四後四文並可知。八以方便智慧出生是答，「一切菩薩」已下即是所問。準上文中，此有七事，今「波羅蜜」下欠總持句。然方便有二：若加行方便，出生地度；若善巧方便，亦生諸度及餘五法。智亦有二：若根本智即成內證，若後得智即成業用，是故此二出生此七。言清淨者，治彼障故。二「佛子」下答以因成果問。於中亦二：先結因成果，謂但勤修上來諸行，則能次第從因得果。二「於無邊世界」下正答所成之德，謂護持正法，但當勤修上來以行成因之德，自當成後護持法等諸德，故乘前結因成德明之。答上十句，文分九段：第一答初總句，如來法藏，守護開演。二佛所護念故，即答眾魔外道無能沮壞，以佛護故。三「守護受持」下，答攝持正法無有窮盡。四「於無邊」下，答於一切世界中演說法時，十王敬護，謂身勝音巧令聞者入智故。五「知諸眾生」下，答舉世同欽，稱機令喜故。六「其身端正」下，答菩薩愛敬端正有德故，其佛灌頂，在前第二佛護之中。七「善知眾心」下，答得善根力，增長白法。於中先總明三業、後「得心」下別顯十種自在皆是善根。其十自在之能，並是增長白法。八「菩薩如是」下，答開演如來甚深法藏。九「佛子菩薩得如是」下，答攝持正法以自莊嚴，於中初明自嚴、次徵、後釋。以攝正法故有十句德，亦即是前所成之德，可思準之。

第二重頌分。十頌分二：初六偈頌前十種所成行體、後四偈頌行所成德。前中、初二偈頌佛喜、於中初半頌不放逸、餘頌佛喜。二有一頌頌入地，及大行大願。三一頌頌菩薩藏，及所應化而為說法。四一頌頌不捨自行諸度，及所念眾生皆令得度。五半頌頌不斷三寶。六半頌頌善根方便皆悉不空。二「菩薩所修」下頌行所成德。初一頌初行所成因德、後有三偈頌以因成果德。於中初二頌通頌前之八段；後一頌別頌第九答攝持正法以自莊嚴，以喻而顯：一身儀安諦，頌前現身；次辨德威猛，頌前以無畏辯；三心定不動，頌安其怯弱；四智深如海，頌以深智慧；五法雨滅障，頌前而為說法。第三「時法慧」下明結說分。謂契理合機，故佛喜眾奉也。第三會竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二重頌分。十頌分二：初六偈頌前十種所成行體、後四偈頌行所成德。前中、初二偈頌佛喜、於中初半頌不放逸、餘頌佛喜。二有一頌頌入地，及大行大願。三一頌頌菩薩藏，及所應化而為說法。四一頌頌不捨自行諸度，及所念眾生皆令得度。五半頌頌不斷三寶。六半頌頌善根方便皆悉不空。二「菩薩所修」下頌行所成德。初一頌初行所成因德、後有三偈頌以因成果德。於中初二頌通頌前之八段；後一頌別頌第九答攝持正法以自莊嚴，以喻而顯：一身儀安諦，頌前現身；次辨德威猛，頌前以無畏辯；三心定不動，頌安其怯弱；四智深如海，頌以深智慧；五法雨滅障，頌前而為說法。第三「時法慧」下明結說分。謂契理合機，故佛喜眾奉也。第三會竟。