大方廣佛華嚴經疏
唐 澄觀撰60卷CBETA T1735大于一万字 106 h
向佛经 GPT 提问
第 20 卷
大方廣佛華嚴經疏卷第二十
大方廣佛華嚴經疏卷第二十
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唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰
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明法品第十八(入第十八卷經)
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初來意者，前明當位所成之德，今辨趣後勝進之行，故次來也。又前明發心之勝德，今辨所具之行相，故次來也。
初來意者，前明當位所成之德，今辨趣後勝進之行，故次來也。又前明發心之勝德，今辨所具之行相，故次來也。
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二釋名者，準梵本具翻應云法光明品，統有四義：一法慧智慧於能所詮進趣行法分明照了故，即明所知法。二明是能詮，以能顯行故。法是所詮，可軌則故。此則詮旨合目，明有法故、法之明故，通二釋也。三明是智用，法是理行及果，境智合說俱是所詮。法之明、明之法，依主名也。四所修行法體離無明，亦唯所詮。有明之法，法即是明，通有財、持業也。
二釋名者，準梵本具翻應云法光明品，統有四義：一法慧智慧於能所詮進趣行法分明照了故，即明所知法。二明是能詮，以能顯行故。法是所詮，可軌則故。此則詮旨合目，明有法故、法之明故，通二釋也。三明是智用，法是理行及果，境智合說俱是所詮。法之明、明之法，依主名也。四所修行法體離無明，亦唯所詮。有明之法，法即是明，通有財、持業也。
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三宗趣者，明法不同略有四種，謂教、理、行、果。尋教悟理，觀理起行，行成得果，皆初宗後趣。又此四皆宗，為成後位及成勝德為趣。
三宗趣者，明法不同略有四種，謂教、理、行、果。尋教悟理，觀理起行，行成得果，皆初宗後趣。又此四皆宗，為成後位及成勝德為趣。
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第四釋文。文有三分：一請說分、二正說分、三結說分。今初，分二：先長行、後祇夜。前中亦二：初敘問答之人。勝進趣後非勤不能，故精進慧問。二「佛子」下正申所問，亦分為二：初領前自分勝德、後請說勝進之行。前中，先總、後「具大莊嚴」下別。別有七句：一領德，即領前莊嚴一切諸佛不共之法。二領乘，即上已住究竟一乘道。三領位，位不退故，即上已住如來平等性，三世諸佛家中生。此下晉云離生道者，即是領道，圓教初住離生因故。今四五二句成此一句，以捨世間得出世法，入住正位，即上於諸世間不分別等。六去來現在諸佛攝受，領得勝緣，即上佛護佛讚等也。七決定至於菩提，領其當果，即上云當得三世諸佛無上菩提。德雖無量不出於此，故略舉耳。此約當住位釋。若約攝於上位理無不通，而於求勝進義非愜當。
第四釋文。文有三分：一請說分、二正說分、三結說分。今初，分二：先長行、後祇夜。前中亦二：初敘問答之人。勝進趣後非勤不能，故精進慧問。二「佛子」下正申所問，亦分為二：初領前自分勝德、後請說勝進之行。前中，先總、後「具大莊嚴」下別。別有七句：一領德，即領前莊嚴一切諸佛不共之法。二領乘，即上已住究竟一乘道。三領位，位不退故，即上已住如來平等性，三世諸佛家中生。此下晉云離生道者，即是領道，圓教初住離生因故。今四五二句成此一句，以捨世間得出世法，入住正位，即上於諸世間不分別等。六去來現在諸佛攝受，領得勝緣，即上佛護佛讚等也。七決定至於菩提，領其當果，即上云當得三世諸佛無上菩提。德雖無量不出於此，故略舉耳。此約當住位釋。若約攝於上位理無不通，而於求勝進義非愜當。
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二「彼諸菩薩」下請後勝進中亦二：先問所成行體；後問行成德用，以破癡等為德用故。前中，先正問、後結請。前中十句為三：初五自利兼他。一問云何修習順佛令喜。其修習言亦總亦別，總遍諸句、別謂策勤，即下答中明不放逸；二問順法入位；三順行；四順願；五順德，積德成藏故。次四利他兼自，束為二對：初常說法而不捨自行；後下念四生、上弘三寶。末後一句，總結二利不虛。二「佛子」下結請可知。
二「彼諸菩薩」下請後勝進中亦二：先問所成行體；後問行成德用，以破癡等為德用故。前中，先正問、後結請。前中十句為三：初五自利兼他。一問云何修習順佛令喜。其修習言亦總亦別，總遍諸句、別謂策勤，即下答中明不放逸；二問順法入位；三順行；四順願；五順德，積德成藏故。次四利他兼自，束為二對：初常說法而不捨自行；後下念四生、上弘三寶。末後一句，總結二利不虛。二「佛子」下結請可知。
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第二「復次」下問行成德用，文亦分二：初正問、後結請。前中分二：初問行所成因德、二問結因成果德。今初，有十二事，初十一字貫下諸句。一能滅無明，未審修何行法而能滅耶？諸句皆爾，意在徵因。無明有體、黑闇為用，非明無之處即名無明，故別有惑體。由無明故，事理皆昧，名為黑闇。二問降魔。三問制外。四問究竟斷道。心垢即是所知，亦名習氣。五善根以何而成。六三惡八難云何可出。七智境何由淨治。八地等七種淨德云何成就。九依正三業功德，云何莊嚴滿足。十以何觀力知佛功德。十一一切智境復云何知。十二何法能成就眾生，乃至作大佛事。第二「及餘」下結因成果。於中二：先正結等，謂結所不說，及等如來。第二「於諸如來」下顯等佛之用。護持正法便等佛故，故偏明之。文有十句，初總、餘別。總謂開示演說教理行果，皆有護義。「諸魔」下別，一異敵不侵；二攝持修行；三十王外助；四舉世同欽；五諸佛灌頂，準梵本云一切如來共所守護同灌其頂，故應迴文；六菩薩愛敬；七得眾善根；八能演深法；九攝德自嚴。若得此九方名護法。二「一切」下結請可知。
第二「復次」下問行成德用，文亦分二：初正問、後結請。前中分二：初問行所成因德、二問結因成果德。今初，有十二事，初十一字貫下諸句。一能滅無明，未審修何行法而能滅耶？諸句皆爾，意在徵因。無明有體、黑闇為用，非明無之處即名無明，故別有惑體。由無明故，事理皆昧，名為黑闇。二問降魔。三問制外。四問究竟斷道。心垢即是所知，亦名習氣。五善根以何而成。六三惡八難云何可出。七智境何由淨治。八地等七種淨德云何成就。九依正三業功德，云何莊嚴滿足。十以何觀力知佛功德。十一一切智境復云何知。十二何法能成就眾生，乃至作大佛事。第二「及餘」下結因成果。於中二：先正結等，謂結所不說，及等如來。第二「於諸如來」下顯等佛之用。護持正法便等佛故，故偏明之。文有十句，初總、餘別。總謂開示演說教理行果，皆有護義。「諸魔」下別，一異敵不侵；二攝持修行；三十王外助；四舉世同欽；五諸佛灌頂，準梵本云一切如來共所守護同灌其頂，故應迴文；六菩薩愛敬；七得眾善根；八能演深法；九攝德自嚴。若得此九方名護法。二「一切」下結請可知。
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第二「爾時」下偈文，分二：初一讚說者、餘十頌上文。於中亦二：初一頌領前、餘頌請後。於中亦二：前四頌所修行體、後五頌行所成德。於中亦二：前三頌行所成因德、後二頌結因成果德。
第二「爾時」下偈文，分二：初一讚說者、餘十頌上文。於中亦二：初一頌領前、餘頌請後。於中亦二：前四頌所修行體、後五頌行所成德。於中亦二：前三頌行所成因德、後二頌結因成果德。
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大文第二正說分中分二：先長行、後偈頌。前中亦二：先讚問許說、後正答所問。前中三：初讚所問利益、二「佛子」下讚能問具德、三「諦聽」下誡聽許說。第二正答中二，先答所成行體、後答行成德用。前中，答前十問即為十段。今初段中有五十句，前二十句答前修習、後三十句答令佛歡喜。前修習言亦總亦別，今不放逸亦通總別。總則遍下十段，皆由不放逸成。別則屬於修習，在文分二：先牒前標；後勤智守心不犯塵境名不放逸是修習相，不守根門則名放逸。《涅槃》云「不放逸根深固難拔。因不放逸，一切善根皆得增長。」故首明之，即精進三根，於所斷修防非為性，對治放逸，成滿一切世出世間善事為業。二別辨中有二十句，前十始修、後十終成。今初，有四：一總標、二徵數、三別列、四總結，他皆倣此。列中，一對治破戒放逸。三聚非一故名為眾，即三德三身之因，故首明也。寧捨身命不犯小罪，故名護持。二離癡智顯，故菩提心淨。三四可知。五恐負自心，故思本發。六遠離惡緣。七修善無住。八離小行大，寧起疥癩野干之心，不起二乘之心，難反復故。九積善無替。十亦愛亦策，不令過分使不相續，若不續者當令相續，故須觀察。二終成十中，一行清淨由不放逸，得無違教失故名清淨。二念智清淨，念則明記、智則決斷，念有智故念即無念，智有念故常得現前，此二相資故名成就。三等持清淨，不沈不掉故名為等。然此沈掉乃含多意，如始學者不昏沈不惡作亦名為等，未是深定，今稱性寂然故能不掉、智照不昧所以不沈，如此深定非深非淺。四勤聞清淨。五思修清淨。六等引清淨。七妙慧清淨，稱理平等故。八攝受清淨，等利益故。如大地者，《勝鬘》云「譬如大地負四重檐，一者大海、二者諸山、三者草木、四者眾生。菩薩大地荷負四種重任者，謂離善知識無聞非法眾生，以人天善根而成熟之。及三乘人隨機遍攝，名等作利益。」九同行清淨，謂如彌伽讚敬善財。十承事清淨，離雜心故。次答令佛喜，有三十句，初十結前生後、次十正成行相、後十純熟究竟。今初，此即牒前十種清淨，如次配屬。前八可知。九攝二句，以菩提心、佛法無邊，誓願知故，既敬此心及事於師，故能順了。上九結前、第十生後，故令佛喜。次十正成行相者，前明即前修習故令佛喜，今更別明於中：一勤而不退，成上精進。二內不惜身，正念方成。三外絕異求故，唯有勝進。四加行觀空，方能不息。五正證入理，故無所依。六窮得法印，方順深法。法印多種，或五或四或三或一，但廣略之異耳。言五印者，即五非常觀，謂無常、苦
大文第二正說分中分二：先長行、後偈頌。前中亦二：先讚問許說、後正答所問。前中三：初讚所問利益、二「佛子」下讚能問具德、三「諦聽」下誡聽許說。第二正答中二，先答所成行體、後答行成德用。前中，答前十問即為十段。今初段中有五十句，前二十句答前修習、後三十句答令佛歡喜。前修習言亦總亦別，今不放逸亦通總別。總則遍下十段，皆由不放逸成。別則屬於修習，在文分二：先牒前標；後勤智守心不犯塵境名不放逸是修習相，不守根門則名放逸。《涅槃》云「不放逸根深固難拔。因不放逸，一切善根皆得增長。」故首明之，即精進三根，於所斷修防非為性，對治放逸，成滿一切世出世間善事為業。二別辨中有二十句，前十始修、後十終成。今初，有四：一總標、二徵數、三別列、四總結，他皆倣此。列中，一對治破戒放逸。三聚非一故名為眾，即三德三身之因，故首明也。寧捨身命不犯小罪，故名護持。二離癡智顯，故菩提心淨。三四可知。五恐負自心，故思本發。六遠離惡緣。七修善無住。八離小行大，寧起疥癩野干之心，不起二乘之心，難反復故。九積善無替。十亦愛亦策，不令過分使不相續，若不續者當令相續，故須觀察。二終成十中，一行清淨由不放逸，得無違教失故名清淨。二念智清淨，念則明記、智則決斷，念有智故念即無念，智有念故常得現前，此二相資故名成就。三等持清淨，不沈不掉故名為等。然此沈掉乃含多意，如始學者不昏沈不惡作亦名為等，未是深定，今稱性寂然故能不掉、智照不昧所以不沈，如此深定非深非淺。四勤聞清淨。五思修清淨。六等引清淨。七妙慧清淨，稱理平等故。八攝受清淨，等利益故。如大地者，《勝鬘》云「譬如大地負四重檐，一者大海、二者諸山、三者草木、四者眾生。菩薩大地荷負四種重任者，謂離善知識無聞非法眾生，以人天善根而成熟之。及三乘人隨機遍攝，名等作利益。」九同行清淨，謂如彌伽讚敬善財。十承事清淨，離雜心故。次答令佛喜，有三十句，初十結前生後、次十正成行相、後十純熟究竟。今初，此即牒前十種清淨，如次配屬。前八可知。九攝二句，以菩提心、佛法無邊，誓願知故，既敬此心及事於師，故能順了。上九結前、第十生後，故令佛喜。次十正成行相者，前明即前修習故令佛喜，今更別明於中：一勤而不退，成上精進。二內不惜身，正念方成。三外絕異求故，唯有勝進。四加行觀空，方能不息。五正證入理，故無所依。六窮得法印，方順深法。法印多種，或五或四或三或一，但廣略之異耳。言五印者，即五非常觀，謂無常、苦
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、空、無我、寂靜。言四印者，合空入於無我，空即我所故。或名優陀那，《菩薩藏經》第二中名法鄔陀南。鄔陀南者，此名標相，涅槃寂靜是無為法標相。印即決定義，如說有為決定無常等。《善戒》第七、《地持》第八、《瑜伽》四十六廣有分別。言三印者，四中合苦入於無常；或除涅槃寂靜，有為印故。今以諸印印於一切，亦無能印，故云不著，則入唯一實相印矣。後四依理起行。七願護小心，故增廣大。八智護凡見，方順佛法。九自無法愛。十無作而修故，入無諍門矣。後十純熟究竟中，行修成熟故云安住。初二入理行，一加行離逸、二正證捨相。次二救生行、次二隨緣行，十度別修諸行總攝。後四願智行，即十度後四也。亦可前十如次成此十種，但生熟之異耳思之。
、空、無我、寂靜。言四印者，合空入於無我，空即我所故。或名優陀那，《菩薩藏經》第二中名法鄔陀南。鄔陀南者，此名標相，涅槃寂靜是無為法標相。印即決定義，如說有為決定無常等。《善戒》第七、《地持》第八、《瑜伽》四十六廣有分別。言三印者，四中合苦入於無常；或除涅槃寂靜，有為印故。今以諸印印於一切，亦無能印，故云不著，則入唯一實相印矣。後四依理起行。七願護小心，故增廣大。八智護凡見，方順佛法。九自無法愛。十無作而修故，入無諍門矣。後十純熟究竟中，行修成熟故云安住。初二入理行，一加行離逸、二正證捨相。次二救生行、次二隨緣行，十度別修諸行總攝。後四願智行，即十度後四也。亦可前十如次成此十種，但生熟之異耳思之。
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第二答入菩薩所住處問。文分為三：初有十法起入地行、次住地觀修、後明地要勝。今初，列中初三自分行，一具資糧；二成加行，一度具十名大莊嚴；三智契實相，故不隨他。後七起勝進行，謂四外近良緣、五內須自策、六能安果用、七不厭修因、八雙遊定慧。深心契寂、利智貫達，以斯二法嚴於法身。故《法華》云「佛自住大乘，如其所得法，定慧力莊嚴，以此度眾生」也。九不住法門。住有二失：一不契地智、二不能進趣，不住反此。十善窮地體，謂依一佛智，方便多門更無異體。二「復次」下住地觀修。有十一句：初一是總，一切法門是成地之法；次九為別，二諸地證智；三修加行因；四攝報等果；五所知分齊及所化境；六進德修業斷障力用；七示百身等；八分別諸願、十善等法；九所證法界，皆言隨其者，諸地非一故；十「悉善」下辨成觀相。皆自心者，智與心相應故。因由心學、果是心成、境由心現、力用是心分位、神通是心現起、分別是心決擇、所得是心造詣，並心外無得，何所著耶？十一「如是」下結觀成益。三「佛子」下顯地要勝，標、徵、釋、結，文並可知。
第二答入菩薩所住處問。文分為三：初有十法起入地行、次住地觀修、後明地要勝。今初，列中初三自分行，一具資糧；二成加行，一度具十名大莊嚴；三智契實相，故不隨他。後七起勝進行，謂四外近良緣、五內須自策、六能安果用、七不厭修因、八雙遊定慧。深心契寂、利智貫達，以斯二法嚴於法身。故《法華》云「佛自住大乘，如其所得法，定慧力莊嚴，以此度眾生」也。九不住法門。住有二失：一不契地智、二不能進趣，不住反此。十善窮地體，謂依一佛智，方便多門更無異體。二「復次」下住地觀修。有十一句：初一是總，一切法門是成地之法；次九為別，二諸地證智；三修加行因；四攝報等果；五所知分齊及所化境；六進德修業斷障力用；七示百身等；八分別諸願、十善等法；九所證法界，皆言隨其者，諸地非一故；十「悉善」下辨成觀相。皆自心者，智與心相應故。因由心學、果是心成、境由心現、力用是心分位、神通是心現起、分別是心決擇、所得是心造詣，並心外無得，何所著耶？十一「如是」下結觀成益。三「佛子」下顯地要勝，標、徵、釋、結，文並可知。
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第三答大行清淨問。有二十句：初十是因、後十是果。今初，行成出障故云清淨。雖數名小異，大同十行，亦通十度。十行所行即是十度。欲勝進彼，故此前修。又下文由為物說法自增諸度，故復廣明。所望處別，互有影略。前七可知。八於惡眾生修菩薩行，心不傾動，是難得中義，本願誓化故。九善法行中，與眾生為清涼法池。大悲堅固普攝眾生，為舍為歸，是廣度眾生。如橋梁義，有力能故。十真實行中，文云此菩薩入三世諸佛體性，與三世諸佛善根同等，智決體同故。第二「菩薩既得」下由行淨因得勝法果。一他力勝、二自善勝、三深定勝、四同行勝、五助道勝、六真智勝、七意樂勝、八觀慧勝、九修行勝、十增進勝。
第三答大行清淨問。有二十句：初十是因、後十是果。今初，行成出障故云清淨。雖數名小異，大同十行，亦通十度。十行所行即是十度。欲勝進彼，故此前修。又下文由為物說法自增諸度，故復廣明。所望處別，互有影略。前七可知。八於惡眾生修菩薩行，心不傾動，是難得中義，本願誓化故。九善法行中，與眾生為清涼法池。大悲堅固普攝眾生，為舍為歸，是廣度眾生。如橋梁義，有力能故。十真實行中，文云此菩薩入三世諸佛體性，與三世諸佛善根同等，智決體同故。第二「菩薩既得」下由行淨因得勝法果。一他力勝、二自善勝、三深定勝、四同行勝、五助道勝、六真智勝、七意樂勝、八觀慧勝、九修行勝、十增進勝。
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第四答大願問。有二十句：初十起勝淨願、後十勵志令滿。今初，全同初地十願：一成熟眾生願；二淨佛國土願；三供養；四護法；五承事；六同善根；七攝法上首、法通至佛，名如來門；八三業不空；九具修諸行；十現成正覺。但彼文廣，依彼次者，五七一二六八三九四十為今之次。二「佛子菩薩」下令願成滿者，由斯十句能滿前十及餘多願。於中五深心則可久、六悉成則可大，可久則菩薩之德、可大則菩薩之業，餘並可知。
第四答大願問。有二十句：初十起勝淨願、後十勵志令滿。今初，全同初地十願：一成熟眾生願；二淨佛國土願；三供養；四護法；五承事；六同善根；七攝法上首、法通至佛，名如來門；八三業不空；九具修諸行；十現成正覺。但彼文廣，依彼次者，五七一二六八三九四十為今之次。二「佛子菩薩」下令願成滿者，由斯十句能滿前十及餘多願。於中五深心則可久、六悉成則可大，可久則菩薩之德、可大則菩薩之業，餘並可知。
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第五「佛子」已下答護菩薩藏問。文亦有四：初是結前生後，謂以前行願蘊積成藏，故唯十句，更無成熟等異。文有五對，並顯可知。
第五「佛子」已下答護菩薩藏問。文亦有四：初是結前生後，謂以前行願蘊積成藏，故唯十句，更無成熟等異。文有五對，並顯可知。
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第六「菩薩得是」下答隨所應化常為說法問。文分為三：初結前生後，謂蘊積福智用以攝生；二「佛子」下徵以標起；三「所謂」下正解其義。於中分二：前知器授法、二具德成益。初中，先知器有四：一識習氣所作，如金師之子應教數息等。二知種性因緣，聞法發心為因，隨因成性；遇師聞法為緣，隨緣成種。三知心行之病，謂多貪等。四知希望差別。二「貪欲」下授法。文有十句：初二可知。三癡有二種：一迷於事理教觀法相；二惡邪推求不信業因，令其觀察十二因緣，能離邪執自性等計。上三唯對治。四等分者，等謂相似三觀，不可並施。若等重者，教觀勝義，謂婬欲即道等。若等輕者，可以生善，為人化之。釋此四分，具如《雜集》十三。五求人天樂，為樂生死說三苦者，乃至非想行苦所隨故。次四可知。十樂事寂者令成理寂，若沈空寂令成事用。「菩薩」已下總結隨宜。二「為說法時」下明具德成益，有十句十對：一文連義正。二法智無差，即依法不依人，依智不依識。三審定無違，即依了義經，不依不了義經。四立法義故能遍斷疑。五了物根故入於佛教。六寂契真際照法性源。七斷真法愛除人法執。八念佛了音。九亡言巧說，雖無說無示，善順宗因。十令悟隨宜終歸平等，即說之益。
第六「菩薩得是」下答隨所應化常為說法問。文分為三：初結前生後，謂蘊積福智用以攝生；二「佛子」下徵以標起；三「所謂」下正解其義。於中分二：前知器授法、二具德成益。初中，先知器有四：一識習氣所作，如金師之子應教數息等。二知種性因緣，聞法發心為因，隨因成性；遇師聞法為緣，隨緣成種。三知心行之病，謂多貪等。四知希望差別。二「貪欲」下授法。文有十句：初二可知。三癡有二種：一迷於事理教觀法相；二惡邪推求不信業因，令其觀察十二因緣，能離邪執自性等計。上三唯對治。四等分者，等謂相似三觀，不可並施。若等重者，教觀勝義，謂婬欲即道等。若等輕者，可以生善，為人化之。釋此四分，具如《雜集》十三。五求人天樂，為樂生死說三苦者，乃至非想行苦所隨故。次四可知。十樂事寂者令成理寂，若沈空寂令成事用。「菩薩」已下總結隨宜。二「為說法時」下明具德成益，有十句十對：一文連義正。二法智無差，即依法不依人，依智不依識。三審定無違，即依了義經，不依不了義經。四立法義故能遍斷疑。五了物根故入於佛教。六寂契真際照法性源。七斷真法愛除人法執。八念佛了音。九亡言巧說，雖無說無示，善順宗因。十令悟隨宜終歸平等，即說之益。
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第七「菩薩如是」下答恒不捨離諸波羅蜜問。於中二：先結前生後，則正說法時便具十度，設自修此亦為利他，一向大悲了平等故。通至佛果故皆名道。二「是時」下正示不捨度相。十度即為十段，皆先辨相、後「是則」下結名。前四辨相中，先辨施等相、後無著等辨波羅蜜相。
第七「菩薩如是」下答恒不捨離諸波羅蜜問。於中二：先結前生後，則正說法時便具十度，設自修此亦為利他，一向大悲了平等故。通至佛果故皆名道。二「是時」下正示不捨度相。十度即為十段，皆先辨相、後「是則」下結名。前四辨相中，先辨施等相、後無著等辨波羅蜜相。
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檀、戒可知。
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三忍中，諸惡通於內外。「其心」下，契理平等，成波羅蜜。
三忍中，諸惡通於內外。「其心」下，契理平等，成波羅蜜。
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四進中，普發眾業，是無餘修，亦利樂勤。常修靡懈，是長時修。恒不退轉，是無間修。上即加行勤也。勇猛莫制，是勇捍修，亦被甲勤。「於諸」已下是顯度相。
四進中，普發眾業，是無餘修，亦利樂勤。常修靡懈，是長時修。恒不退轉，是無間修。上即加行勤也。勇猛莫制，是勇捍修，亦被甲勤。「於諸」已下是顯度相。
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五禪定中，文有十一句：一訶五欲。所以訶者，夫禪定虛凝湛猶渟海，高攀聖境尚曰妄情，馳想五塵豈當為道？云何訶之？色如熱金丸，執之則燒；聲如毒塗鼓，聞之必死；香如弊龍氣，嗅之則病；味如沸熱蜜，舐之則爛傷；觸如臥師子，近之則嚙。此五欲者，得之無厭，如火益薪，亡國敗家，世世為害過於怨賊，故不應著。況菩薩體此即如，復何所著？二入次第定，謂四禪、四空及滅受想為九次第定。下十地〈離世間品〉具明，即一切門禪。三安住理定，寂愛味住，智契不出，名正思惟，以見心性故。亦善士相。上二定體即定自性，餘六定用。四消滅煩惱，通愛見慢等，故云一切即清淨相。五出生諸定，如《起信》云「得此真如三昧，能生無量諸三昧門。」上文云「一三昧生塵等定」是也。即難行相。六引發神通，謂精義入神以致用也。亦遂求相。七逆順自在，亦難行相。從滅定出，入非非想乃至初禪，是名為逆；從初禪出，入第二禪乃至滅定，是名為順。此中逆順應各有超間，謂超一超二乃至全超，文無者略。此亦名為師子遊步三昧。八一多自在攝一切定。應有四句，謂在一入一；在一入一切；在一切入一；在一切入一切，得其源故。九悉知定境。定境有三：一諸定所緣、二諸定分齊、三諸定境用，皆能知之。十者總結體用無違。言三昧者，此云等持，唯扃有心而通散心。三摩鉢底，此云等至，通於有心及與無心，唯諸位定體。此二功德，名為等引。上二句定體，通於此三；六句定用，即是所引。言智印者，即一實相故。《智論》釋百八三昧中，第二名寶印三昧，謂與實相般若相應故。上二是定，此一是智，合即雙運。今菩薩隨在一定，即與一切三昧此三無違。十一速入智地，亦即定果。以菩薩之定，事窮無邊、理極無際，故能速至一切智地。亦難行相，亦二世樂相。又上二三四即現法樂住禪，次五引生功德禪。五亦饒益有情禪，後二通三，又通十種清淨。一由世間淨，離諸愛味故，即第三句。二出世間淨，亦此句攝。三加行淨，即是初句。四得根本淨，即第二句。五根本勝進淨，即第五句。六入住出自在清淨、七捨靜慮已復還證入自在清淨，上二即第七句。八神通變現自在清淨，即第六句。九離一切見趣清淨、十一切煩惱所知障清淨，此二共是第四句攝。餘如《瑜伽》四十三九大禪說，十行之中當顯其相。
五禪定中，文有十一句：一訶五欲。所以訶者，夫禪定虛凝湛猶渟海，高攀聖境尚曰妄情，馳想五塵豈當為道？云何訶之？色如熱金丸，執之則燒；聲如毒塗鼓，聞之必死；香如弊龍氣，嗅之則病；味如沸熱蜜，舐之則爛傷；觸如臥師子，近之則嚙。此五欲者，得之無厭，如火益薪，亡國敗家，世世為害過於怨賊，故不應著。況菩薩體此即如，復何所著？二入次第定，謂四禪、四空及滅受想為九次第定。下十地〈離世間品〉具明，即一切門禪。三安住理定，寂愛味住，智契不出，名正思惟，以見心性故。亦善士相。上二定體即定自性，餘六定用。四消滅煩惱，通愛見慢等，故云一切即清淨相。五出生諸定，如《起信》云「得此真如三昧，能生無量諸三昧門。」上文云「一三昧生塵等定」是也。即難行相。六引發神通，謂精義入神以致用也。亦遂求相。七逆順自在，亦難行相。從滅定出，入非非想乃至初禪，是名為逆；從初禪出，入第二禪乃至滅定，是名為順。此中逆順應各有超間，謂超一超二乃至全超，文無者略。此亦名為師子遊步三昧。八一多自在攝一切定。應有四句，謂在一入一；在一入一切；在一切入一；在一切入一切，得其源故。九悉知定境。定境有三：一諸定所緣、二諸定分齊、三諸定境用，皆能知之。十者總結體用無違。言三昧者，此云等持，唯扃有心而通散心。三摩鉢底，此云等至，通於有心及與無心，唯諸位定體。此二功德，名為等引。上二句定體，通於此三；六句定用，即是所引。言智印者，即一實相故。《智論》釋百八三昧中，第二名寶印三昧，謂與實相般若相應故。上二是定，此一是智，合即雙運。今菩薩隨在一定，即與一切三昧此三無違。十一速入智地，亦即定果。以菩薩之定，事窮無邊、理極無際，故能速至一切智地。亦難行相，亦二世樂相。又上二三四即現法樂住禪，次五引生功德禪。五亦饒益有情禪，後二通三，又通十種清淨。一由世間淨，離諸愛味故，即第三句。二出世間淨，亦此句攝。三加行淨，即是初句。四得根本淨，即第二句。五根本勝進淨，即第五句。六入住出自在清淨、七捨靜慮已復還證入自在清淨，上二即第七句。八神通變現自在清淨，即第六句。九離一切見趣清淨、十一切煩惱所知障清淨，此二共是第四句攝。餘如《瑜伽》四十三九大禪說，十行之中當顯其相。
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六般若中句亦有十，前之三句聞法近友即聞所成慧。初句正明；二近友不倦，是聞慧緣；三樂聞無厭，是聞慧因，暫聞則己慧不生故；四即思慧，學而後思，故云隨所聽也；內正作意，故云如理。五亦思擇慧，又於無煩惱中善決擇故、捨煩惱故。六「善觀」下皆是修慧，此句悟入於如。七宿習思量故，了無功用道。八周備悟入一中一切等，名為普門。九入二智門。十總結已圓，故云休息。後三連環。此中亦有九門之相，恐繁不配。其中雖定慧互有，互相嚴故而為門不同。若全雙運故，《起信論》合於六度以為五門。後之方便，義亦準此。涉有不迷於空則名方便，不厭有而觀空便稱般若，豈令般若不能知有耶？方便若不觀空，何名方便？非唯此三，萬行皆爾。況般若能行萬行，何法而不用之？寂照盡於理極，不得一行無此君耳。所以開則萬行淼然、泯則一不為一，得意則無所不通耳。
六般若中句亦有十，前之三句聞法近友即聞所成慧。初句正明；二近友不倦，是聞慧緣；三樂聞無厭，是聞慧因，暫聞則己慧不生故；四即思慧，學而後思，故云隨所聽也；內正作意，故云如理。五亦思擇慧，又於無煩惱中善決擇故、捨煩惱故。六「善觀」下皆是修慧，此句悟入於如。七宿習思量故，了無功用道。八周備悟入一中一切等，名為普門。九入二智門。十總結已圓，故云休息。後三連環。此中亦有九門之相，恐繁不配。其中雖定慧互有，互相嚴故而為門不同。若全雙運故，《起信論》合於六度以為五門。後之方便，義亦準此。涉有不迷於空則名方便，不厭有而觀空便稱般若，豈令般若不能知有耶？方便若不觀空，何名方便？非唯此三，萬行皆爾。況般若能行萬行，何法而不用之？寂照盡於理極，不得一行無此君耳。所以開則萬行淼然、泯則一不為一，得意則無所不通耳。
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七方便中亦有十種：一巧智現世為方便；二悲非愛見故化而無厭，即悲智相導為方便；三依體起用；四非捨非受故一切無染；五凡聖雙行，由雙非故；六行無住道；七觀察進趣；八現相不著；九遍入諸趣，即無生現生；十度脫眾生，是無化現化。初九拔濟，餘皆迴向。依《瓔珞．因果品》，後之四度亦各有三。方便三者，一進趣方便，即第七句；二巧會有無，除第四句，皆此所攝；三不捨不受，即第四句。
七方便中亦有十種：一巧智現世為方便；二悲非愛見故化而無厭，即悲智相導為方便；三依體起用；四非捨非受故一切無染；五凡聖雙行，由雙非故；六行無住道；七觀察進趣；八現相不著；九遍入諸趣，即無生現生；十度脫眾生，是無化現化。初九拔濟，餘皆迴向。依《瓔珞．因果品》，後之四度亦各有三。方便三者，一進趣方便，即第七句；二巧會有無，除第四句，皆此所攝；三不捨不受，即第四句。
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八願中亦有十願，前五後三盡字為初，六身恒住盡劫海，七智盡心海，八窮盡有支，九盡現國土，十窮佛果智。此求菩提，前九利樂。若依三願，二三四五為自行願，六七為神通，初及八九為外化，十通二利。皆云盡者，窮彼源故。
八願中亦有十願，前五後三盡字為初，六身恒住盡劫海，七智盡心海，八窮盡有支，九盡現國土，十窮佛果智。此求菩提，前九利樂。若依三願，二三四五為自行願，六七為神通，初及八九為外化，十通二利。皆云盡者，窮彼源故。
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九力中十句各二，謂標名、釋義。一契理，深心是思擇力，染則無力，翻此故有也。餘可準知，皆修習力。《瓔珞》有三，皆名通力，一報通力、二修通力、三變化通力，觀彼似當九十二句耳。
九力中十句各二，謂標名、釋義。一契理，深心是思擇力，染則無力，翻此故有也。餘可準知，皆修習力。《瓔珞》有三，皆名通力，一報通力、二修通力、三變化通力，觀彼似當九十二句耳。
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十智度中，識病知根、順理授法，名為智度。亦有十句：初四知病輕重；次三知根欲樂，一位、二行、三心；後三知法樂，一知理法、二知果法、三普覺法界。前七成就有情，後三現法樂住。《瓔珞》三智：一無相智，即知法真實；三變化智，即如來力；餘皆第二，一切種智。餘義如初會說。
十智度中，識病知根、順理授法，名為智度。亦有十句：初四知病輕重；次三知根欲樂，一位、二行、三心；後三知法樂，一知理法、二知果法、三普覺法界。前七成就有情，後三現法樂住。《瓔珞》三智：一無相智，即知法真實；三變化智，即如來力；餘皆第二，一切種智。餘義如初會說。
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第八「佛子」下答前所念眾生咸令得度問。於中分三：初結前起後、二正明化度、三結如本誓。前中，初結前清淨，約離障。圓滿，具事理。不捨，謂常相應。住大莊嚴者，總結十度為嚴，是大乘體。後「隨其所念」下生後，由且前故。二「墮惡道」下正明化度。文有十句，約為四類：初二令離惡果。三塗除無間皆容發心，如慈童女。二令勤修，則脫八難，值佛聞法。次三令離惡因。貪有二種，上偏語色貪，教修不淨；今通語貪財名等故，但云示無貪法。無貪法者，謂不淨觀空，少欲知足。二瞋亦二種，上偏語能為違害，故令修慈；今通瞋情非情，故觀同體，不應自瞋。三癡亦二種，已如上明；此約邪癡，令觀緣起。次三令離流轉三界循環，皆可厭故。初欲恚害等，義見三地。二色界雖定慧似均，然是定地，恐其滯寂，故為說觀，又無生正觀令得無漏。三無色定多，故為說妙慧，又示諦觀方得永出。後二示以三乘，隨機為說，又引權歸實令知本寂。三「如其往昔」下結如本誓，故能真度。師子吼者，決定度故。
第八「佛子」下答前所念眾生咸令得度問。於中分三：初結前起後、二正明化度、三結如本誓。前中，初結前清淨，約離障。圓滿，具事理。不捨，謂常相應。住大莊嚴者，總結十度為嚴，是大乘體。後「隨其所念」下生後，由且前故。二「墮惡道」下正明化度。文有十句，約為四類：初二令離惡果。三塗除無間皆容發心，如慈童女。二令勤修，則脫八難，值佛聞法。次三令離惡因。貪有二種，上偏語色貪，教修不淨；今通語貪財名等故，但云示無貪法。無貪法者，謂不淨觀空，少欲知足。二瞋亦二種，上偏語能為違害，故令修慈；今通瞋情非情，故觀同體，不應自瞋。三癡亦二種，已如上明；此約邪癡，令觀緣起。次三令離流轉三界循環，皆可厭故。初欲恚害等，義見三地。二色界雖定慧似均，然是定地，恐其滯寂，故為說觀，又無生正觀令得無漏。三無色定多，故為說妙慧，又示諦觀方得永出。後二示以三乘，隨機為說，又引權歸實令知本寂。三「如其往昔」下結如本誓，故能真度。師子吼者，決定度故。
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第九「佛子」下答前紹三寶種使不斷絕問。文分為二：初仍前總標、二「所以」下徵釋所以。由化眾生入三寶海，故能紹前令不斷也。文有四番，為成十句：前九別明、後一總結。就初三番，釋通總別，然皆後後轉深前前。通者通在諸位，別者初在十信，次居三賢，後約登地。三番佛種差別云何？初教發心令具因性，未發唯有本住性故；次讚大願令成因行，令所發心不退轉故。言大願者，謂求菩提願、利樂有情願。又防惡願，如戒經說。有進善願，如常所明。三下佛種子令成佛智，謂證真如，成無漏故。上約別顯。通者，發菩提心，總有三心，謂即大悲、大願、大智。初番為總已含大悲，次番是願，後番是智，謂示妙理令暫見心性，成金剛種。三番法種差別相者，初開法藏令教不斷，次說因緣令義不斷，後具四種護令教理行證皆悉不斷。復次初雖領教未發真解，次具解行未能證故。三番僧種有何差別？初受法無乖始墮僧數，次修六和敬僧行已成，後統理大眾令僧清淨。復次初雖奉教，解行未具，未是真和；次雖具解，行未離眾怖，不能控御。言六和者，三業為三及戒見利，謂身和同集、口和無諍、意和無違、見和同解、戒和同奉、利和同均。又約菩薩，三業同慈，六皆同體，真實和也，一切恭敬，令僧久住。後總句者，弘法奉戒，三學兼修，則不斷三寶，化化不絕。
第九「佛子」下答前紹三寶種使不斷絕問。文分為二：初仍前總標、二「所以」下徵釋所以。由化眾生入三寶海，故能紹前令不斷也。文有四番，為成十句：前九別明、後一總結。就初三番，釋通總別，然皆後後轉深前前。通者通在諸位，別者初在十信，次居三賢，後約登地。三番佛種差別云何？初教發心令具因性，未發唯有本住性故；次讚大願令成因行，令所發心不退轉故。言大願者，謂求菩提願、利樂有情願。又防惡願，如戒經說。有進善願，如常所明。三下佛種子令成佛智，謂證真如，成無漏故。上約別顯。通者，發菩提心，總有三心，謂即大悲、大願、大智。初番為總已含大悲，次番是願，後番是智，謂示妙理令暫見心性，成金剛種。三番法種差別相者，初開法藏令教不斷，次說因緣令義不斷，後具四種護令教理行證皆悉不斷。復次初雖領教未發真解，次具解行未能證故。三番僧種有何差別？初受法無乖始墮僧數，次修六和敬僧行已成，後統理大眾令僧清淨。復次初雖奉教，解行未具，未是真和；次雖具解，行未離眾怖，不能控御。言六和者，三業為三及戒見利，謂身和同集、口和無諍、意和無違、見和同解、戒和同奉、利和同均。又約菩薩，三業同慈，六皆同體，真實和也，一切恭敬，令僧久住。後總句者，弘法奉戒，三學兼修，則不斷三寶，化化不絕。
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第十「菩薩如是」下答前善根方便皆悉不空問。先略、後廣。略中分三：初結前生後，謂由能紹三寶故，所行無失。二「隨有」下由不空故，三業無瑕，謂所作迴向是不空業。三「無瑕玷故」下，由無瑕故不空，所作反覆相成。玉之內病曰瑕，瑕謂體破。外病曰玷，玷謂色污。以顯三業內外無失故。白珪之玷尚可磨也，三業之玷不可為也。初句牒前；次「所作」下示無瑕相；後皆與下顯不空相。方便有慧，方便不空；慧有方便，慧亦不空。此辨所行不空。迴向智智，辨趣果不空。第二「菩薩如是」下廣明，有二：初明自業不空、後辨利他不空。初中雖明不空，義兼無失，以一切清淨，離煩惱故。又此無失即自業不空，順止寂故。文有標、徵、釋、結。釋中皆，先標、後釋。初四依正莊嚴、次六攝化莊嚴。言涅槃地者，以涅槃嚴地也。謂隨有成道入涅槃處，當知其地即是金剛。今於一切處成，則無非金剛也。標云涅槃，釋云成道，文影略耳。四「菩薩成就」下結文，可知。二「若有眾生」下利他不空。於中有法、喻、合，文則可知。佛與菩薩俱益不空，今不見者，不宜見故。見不益者，無行力故，亦遠益故。上來並答所成之行問竟。
第十「菩薩如是」下答前善根方便皆悉不空問。先略、後廣。略中分三：初結前生後，謂由能紹三寶故，所行無失。二「隨有」下由不空故，三業無瑕，謂所作迴向是不空業。三「無瑕玷故」下，由無瑕故不空，所作反覆相成。玉之內病曰瑕，瑕謂體破。外病曰玷，玷謂色污。以顯三業內外無失故。白珪之玷尚可磨也，三業之玷不可為也。初句牒前；次「所作」下示無瑕相；後皆與下顯不空相。方便有慧，方便不空；慧有方便，慧亦不空。此辨所行不空。迴向智智，辨趣果不空。第二「菩薩如是」下廣明，有二：初明自業不空、後辨利他不空。初中雖明不空，義兼無失，以一切清淨，離煩惱故。又此無失即自業不空，順止寂故。文有標、徵、釋、結。釋中皆，先標、後釋。初四依正莊嚴、次六攝化莊嚴。言涅槃地者，以涅槃嚴地也。謂隨有成道入涅槃處，當知其地即是金剛。今於一切處成，則無非金剛也。標云涅槃，釋云成道，文影略耳。四「菩薩成就」下結文，可知。二「若有眾生」下利他不空。於中有法、喻、合，文則可知。佛與菩薩俱益不空，今不見者，不宜見故。見不益者，無行力故，亦遠益故。上來並答所成之行問竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第二「佛子菩薩摩訶薩住此」下答行所成德問。前文有二，今亦二段，第一答以行成因德、二答以因成果德。今初，具答十二問，各有二句：上句答下句。上云修何滅癈，今答以智。他皆倣此。二用慈降魔。夫欲害人，反招自害，苟欲安人則物我俱安，故柔勝剛、弱勝強。以慈安一切惡魔，無以施害，慈善根力其功叵量。三福則怖之以威，智則屈之以辯。次四後四文並可知。八以方便智慧出生是答，「一切菩薩」已下即是所問。準上文中，此有七事，今「波羅蜜」下欠總持句。然方便有二：若加行方便，出生地度；若善巧方便，亦生諸度及餘五法。智亦有二：若根本智即成內證，若後得智即成業用，是故此二出生此七。言清淨者，治彼障故。二「佛子」下答以因成果問。於中亦二：先結因成果，謂但勤修上來諸行，則能次第從因得果。二「於無邊世界」下正答所成之德，謂護持正法，但當勤修上來以行成因之德，自當成後護持法等諸德，故乘前結因成德明之。答上十句，文分九段：第一答初總句，如來法藏，守護開演。二佛所護念故，即答眾魔外道無能沮壞，以佛護故。三「守護受持」下，答攝持正法無有窮盡。四「於無邊」下，答於一切世界中演說法時，十王敬護，謂身勝音巧令聞者入智故。五「知諸眾生」下，答舉世同欽，稱機令喜故。六「其身端正」下，答菩薩愛敬端正有德故，其佛灌頂，在前第二佛護之中。七「善知眾心」下，答得善根力，增長白法。於中先總明三業、後「得心」下別顯十種自在皆是善根。其十自在之能，並是增長白法。八「菩薩如是」下，答開演如來甚深法藏。九「佛子菩薩得如是」下，答攝持正法以自莊嚴，於中初明自嚴、次徵、後釋。以攝正法故有十句德，亦即是前所成之德，可思準之。
第二「佛子菩薩摩訶薩住此」下答行所成德問。前文有二，今亦二段，第一答以行成因德、二答以因成果德。今初，具答十二問，各有二句：上句答下句。上云修何滅癈，今答以智。他皆倣此。二用慈降魔。夫欲害人，反招自害，苟欲安人則物我俱安，故柔勝剛、弱勝強。以慈安一切惡魔，無以施害，慈善根力其功叵量。三福則怖之以威，智則屈之以辯。次四後四文並可知。八以方便智慧出生是答，「一切菩薩」已下即是所問。準上文中，此有七事，今「波羅蜜」下欠總持句。然方便有二：若加行方便，出生地度；若善巧方便，亦生諸度及餘五法。智亦有二：若根本智即成內證，若後得智即成業用，是故此二出生此七。言清淨者，治彼障故。二「佛子」下答以因成果問。於中亦二：先結因成果，謂但勤修上來諸行，則能次第從因得果。二「於無邊世界」下正答所成之德，謂護持正法，但當勤修上來以行成因之德，自當成後護持法等諸德，故乘前結因成德明之。答上十句，文分九段：第一答初總句，如來法藏，守護開演。二佛所護念故，即答眾魔外道無能沮壞，以佛護故。三「守護受持」下，答攝持正法無有窮盡。四「於無邊」下，答於一切世界中演說法時，十王敬護，謂身勝音巧令聞者入智故。五「知諸眾生」下，答舉世同欽，稱機令喜故。六「其身端正」下，答菩薩愛敬端正有德故，其佛灌頂，在前第二佛護之中。七「善知眾心」下，答得善根力，增長白法。於中先總明三業、後「得心」下別顯十種自在皆是善根。其十自在之能，並是增長白法。八「菩薩如是」下，答開演如來甚深法藏。九「佛子菩薩得如是」下，答攝持正法以自莊嚴，於中初明自嚴、次徵、後釋。以攝正法故有十句德，亦即是前所成之德，可思準之。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第二重頌分。十頌分二：初六偈頌前十種所成行體、後四偈頌行所成德。前中、初二偈頌佛喜、於中初半頌不放逸、餘頌佛喜。二有一頌頌入地，及大行大願。三一頌頌菩薩藏，及所應化而為說法。四一頌頌不捨自行諸度，及所念眾生皆令得度。五半頌頌不斷三寶。六半頌頌善根方便皆悉不空。二「菩薩所修」下頌行所成德。初一頌初行所成因德、後有三偈頌以因成果德。於中初二頌通頌前之八段；後一頌別頌第九答攝持正法以自莊嚴，以喻而顯：一身儀安諦，頌前現身；次辨德威猛，頌前以無畏辯；三心定不動，頌安其怯弱；四智深如海，頌以深智慧；五法雨滅障，頌前而為說法。第三「時法慧」下明結說分。謂契理合機，故佛喜眾奉也。第三會竟。
第二重頌分。十頌分二：初六偈頌前十種所成行體、後四偈頌行所成德。前中、初二偈頌佛喜、於中初半頌不放逸、餘頌佛喜。二有一頌頌入地，及大行大願。三一頌頌菩薩藏，及所應化而為說法。四一頌頌不捨自行諸度，及所念眾生皆令得度。五半頌頌不斷三寶。六半頌頌善根方便皆悉不空。二「菩薩所修」下頌行所成德。初一頌初行所成因德、後有三偈頌以因成果德。於中初二頌通頌前之八段；後一頌別頌第九答攝持正法以自莊嚴，以喻而顯：一身儀安諦，頌前現身；次辨德威猛，頌前以無畏辯；三心定不動，頌安其怯弱；四智深如海，頌以深智慧；五法雨滅障，頌前而為說法。第三「時法慧」下明結說分。謂契理合機，故佛喜眾奉也。第三會竟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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大方廣佛華嚴經疏卷第二十
大方廣佛華嚴經疏卷第二十
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