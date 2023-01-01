大方廣佛華嚴經疏
唐 澄觀撰60卷CBETA T1735大于一万字 106 h
向佛经 GPT 提问
第 19 卷
大方廣佛華嚴經疏卷第十九
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唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰
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梵行品第十六(從第十七經盡夜摩宮中偈讚品)
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四門之中，初來意有六：一前是正位，今辨位中之行，故次來也；二前明諸位別行，今辨諸位通行；三前通道俗，今別顯出家所行；四前明隨相差別，今顯會緣入實；五為顯入住之因，謂自他二種梵行淨故，則入初住也；六別顯初住成佛，則類前諸位，位位成佛不由他悟之相也。具上諸意，有此品來。
四門之中，初來意有六：一前是正位，今辨位中之行，故次來也；二前明諸位別行，今辨諸位通行；三前通道俗，今別顯出家所行；四前明隨相差別，今顯會緣入實；五為顯入住之因，謂自他二種梵行淨故，則入初住也；六別顯初住成佛，則類前諸位，位位成佛不由他悟之相也。具上諸意，有此品來。
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二釋名者，梵是西域之音，具云勃嚂摩，此翻為淨。揀上淨行立梵行名，離染中極故名為梵，即梵為行故名梵行，持業釋也。亦有云：真境為梵，智契為行。或涅槃為梵，修因為行。此二依主釋。梵行以何為體？體略有三：一者即戒，戒能防非故得稱梵；二者四等；三者是慧。《涅槃》五行中，梵行即四無量，亦七善知。今此品中具含三義，然此三各二。戒有二者，一隨相、二離相，今文即相無相。依如來教，染衣出家乞食正命，是隨相也。於修無所著則戒相如虛空，即離相也。四等二者，一有緣、二無緣。生緣、法緣皆名為有，今即緣無緣觀察眾生而不捨離，是有緣也。了知境界如幻如夢，即無緣也。慧有二者，一有分別、二無分別，今即分別是無分別，謂於十法一一推徵，是分別也。觀無相法，了知平等離念契玄，即無分別也。上三中二義，各初義通凡小、後義唯大乘，此二不二為實教梵行。若一行具一切佛法，方是華嚴之梵行也。梵即是淨，但以性淨故即行淨，行淨故則智慧淨，智慧淨故則心淨，心淨故一切功德淨，乃至成佛功歸於行，故云淨行。然前信中之淨，隨事造修悲智兼導，至此純熟，了心自性悲智無二，故小有不同。
二釋名者，梵是西域之音，具云勃嚂摩，此翻為淨。揀上淨行立梵行名，離染中極故名為梵，即梵為行故名梵行，持業釋也。亦有云：真境為梵，智契為行。或涅槃為梵，修因為行。此二依主釋。梵行以何為體？體略有三：一者即戒，戒能防非故得稱梵；二者四等；三者是慧。《涅槃》五行中，梵行即四無量，亦七善知。今此品中具含三義，然此三各二。戒有二者，一隨相、二離相，今文即相無相。依如來教，染衣出家乞食正命，是隨相也。於修無所著則戒相如虛空，即離相也。四等二者，一有緣、二無緣。生緣、法緣皆名為有，今即緣無緣觀察眾生而不捨離，是有緣也。了知境界如幻如夢，即無緣也。慧有二者，一有分別、二無分別，今即分別是無分別，謂於十法一一推徵，是分別也。觀無相法，了知平等離念契玄，即無分別也。上三中二義，各初義通凡小、後義唯大乘，此二不二為實教梵行。若一行具一切佛法，方是華嚴之梵行也。梵即是淨，但以性淨故即行淨，行淨故則智慧淨，智慧淨故則心淨，心淨故一切功德淨，乃至成佛功歸於行，故云淨行。然前信中之淨，隨事造修悲智兼導，至此純熟，了心自性悲智無二，故小有不同。
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三宗趣者，即以悲智無二、事理雙修觀行為宗，疾滿一切佛法為趣。
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第四釋文。文分為二：先問、後答。今初亦二：先敘問答之人。正念天子問者，天者淨也，表所問事理染相絕故，梵依天行而得成故。念與無念二而不二為正念也。法慧答者，表巧慧窮法。後「佛子」下正顯問端。於中先舉所問境、次「云何」下述所問相。問相有二：一問行淨所因，謂隨相持戒之梵行，云何得離相之清淨？故不應言淨劣梵也；二從「菩薩」下問因所得果。第二法慧下答。答前二問，即為二別。先答行淨所因；後「若諸菩薩」下答因所成果，斯即觀成利益也。今初，分二：先明自行清淨，即離相之戒成；後「復應修習」下明利他之行淨，即無緣之四等。二種智慧通在兩文，為能淨故。前中分四：一總示所應、二「所謂」下列名略釋、三「若身是」下廣陳修相、四「如是觀已」下顯觀成相。今初。作意者，不墮無記故。觀察者，以慧推求故。
第四釋文。文分為二：先問、後答。今初亦二：先敘問答之人。正念天子問者，天者淨也，表所問事理染相絕故，梵依天行而得成故。念與無念二而不二為正念也。法慧答者，表巧慧窮法。後「佛子」下正顯問端。於中先舉所問境、次「云何」下述所問相。問相有二：一問行淨所因，謂隨相持戒之梵行，云何得離相之清淨？故不應言淨劣梵也；二從「菩薩」下問因所得果。第二法慧下答。答前二問，即為二別。先答行淨所因；後「若諸菩薩」下答因所成果，斯即觀成利益也。今初，分二：先明自行清淨，即離相之戒成；後「復應修習」下明利他之行淨，即無緣之四等。二種智慧通在兩文，為能淨故。前中分四：一總示所應、二「所謂」下列名略釋、三「若身是」下廣陳修相、四「如是觀已」下顯觀成相。今初。作意者，不墮無記故。觀察者，以慧推求故。
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二中，初列十法，即列上所緣之境。後「應如是觀」下，釋上作意觀察所以。唯令觀十法者，一為成圓數；二梵行緣體不離此十，謂身口意三是行所依處，三業行因，三寶行緣，戒謂行體。問：以善三業歸於三寶，得受隨戒，何要觀耶？答：若不觀察，取相堅持，同權小故；見戒從緣，起心持戒，為迷倒故。云何觀耶？廣在下文，今略釋之。意云：十中隨一，若是餘九，即非明假眾緣以顯無性。況十中各十，一一推徵相盡理現，名真梵行。
二中，初列十法，即列上所緣之境。後「應如是觀」下，釋上作意觀察所以。唯令觀十法者，一為成圓數；二梵行緣體不離此十，謂身口意三是行所依處，三業行因，三寶行緣，戒謂行體。問：以善三業歸於三寶，得受隨戒，何要觀耶？答：若不觀察，取相堅持，同權小故；見戒從緣，起心持戒，為迷倒故。云何觀耶？廣在下文，今略釋之。意云：十中隨一，若是餘九，即非明假眾緣以顯無性。況十中各十，一一推徵相盡理現，名真梵行。
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第三廣陳修相，即尋伺觀也。十法即為十段。前六通染，是故但約染淨相違，名非梵行，亦不析破彼法自體。後四唯淨，順於梵行故，分析體空何有梵行。十中，各先總牒觀境、後以十事徵顯其非。今初，身具中，一非善者，身通不善，體非順理；梵行善性，體能順理。二法既殊，明身非梵行。梵行何在？他皆倣此。當知梵行之言貫通諸句。二體是無記，非可軌法。三飲食資成。四自相臭惡。五自性不淨。六種子住處等皆悉可厭。七四蛇違反。八業惑所依故。九是身無知，又要當死，究竟不淨故。十八萬戶蟲，戶有九億，全以蟲聚成其身故。今此梵行體是可軌，性能澄淨芬馨清潔，賢聖所欣順法順教，體無雜染，與智相應眾善集成。彼豈當是？於十事求，梵行叵得，當知梵行離相離性。下九準之。
第三廣陳修相，即尋伺觀也。十法即為十段。前六通染，是故但約染淨相違，名非梵行，亦不析破彼法自體。後四唯淨，順於梵行故，分析體空何有梵行。十中，各先總牒觀境、後以十事徵顯其非。今初，身具中，一非善者，身通不善，體非順理；梵行善性，體能順理。二法既殊，明身非梵行。梵行何在？他皆倣此。當知梵行之言貫通諸句。二體是無記，非可軌法。三飲食資成。四自相臭惡。五自性不淨。六種子住處等皆悉可厭。七四蛇違反。八業惑所依故。九是身無知，又要當死，究竟不淨故。十八萬戶蟲，戶有九億，全以蟲聚成其身故。今此梵行體是可軌，性能澄淨芬馨清潔，賢聖所欣順法順教，體無雜染，與智相應眾善集成。彼豈當是？於十事求，梵行叵得，當知梵行離相離性。下九準之。
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二身業者，身之作用名為身業，語意亦然。十中，四儀無記，餘六通善惡，故非梵行。
二身業者，身之作用名為身業，語意亦然。十中，四儀無記，餘六通善惡，故非梵行。
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三語具十事，初一語體；次五語緣，謂風觸七處而出於聲，此略無臍輪牙齒；後吐納等四是辨語相。十事望業皆是語體，此唯無記，故非梵行。
三語具十事，初一語體；次五語緣，謂風觸七處而出於聲，此略無臍輪牙齒；後吐納等四是辨語相。十事望業皆是語體，此唯無記，故非梵行。
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四語業十事通善惡故，亦非梵行。安立說者，謂假施設。隨俗說者，隨世名言。餘可思準。
四語業十事通善惡故，亦非梵行。安立說者，謂假施設。隨俗說者，隨世名言。餘可思準。
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第五觀意十事。覺是尋求、觀是伺察，覺麁觀細是不定法。言分別者，以慧揀擇，三分別中是自性分別，七分別中任運分別。種種分別者，三中隨念計度故。七中餘六，謂有相無相、尋求伺察、染污不染污故。憶念者，追憶曾習，唯緣過去。思惟者，以慧籌度通去來今，並有一多，各成二種。上六皆別境攝。種種憶念，義兼惡作。幻術，通思通念。眠是不定，意識亦行，但取境昧略。輕眠有夢，亦通善惡覺之勢故。此十是心所，不離心故，同名意也。徵破準前。
第五觀意十事。覺是尋求、觀是伺察，覺麁觀細是不定法。言分別者，以慧揀擇，三分別中是自性分別，七分別中任運分別。種種分別者，三中隨念計度故。七中餘六，謂有相無相、尋求伺察、染污不染污故。憶念者，追憶曾習，唯緣過去。思惟者，以慧籌度通去來今，並有一多，各成二種。上六皆別境攝。種種憶念，義兼惡作。幻術，通思通念。眠是不定，意識亦行，但取境昧略。輕眠有夢，亦通善惡覺之勢故。此十是心所，不離心故，同名意也。徵破準前。
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第六觀意業十事，皆意之用，故名為業。約遍行五徵之。一思、二想、次四是觸、後四是受。作意一種總遍十段，故前云作意觀察。即上四段亦各一蘊。此中思等與意何別？但思等心所有二義故，一扶持心王屬前所攝、二依心起用屬此位收，故多從受境以辨。若欲破者，既約遍行通於三性，故非梵行，餘準前知。
第六觀意業十事，皆意之用，故名為業。約遍行五徵之。一思、二想、次四是觸、後四是受。作意一種總遍十段，故前云作意觀察。即上四段亦各一蘊。此中思等與意何別？但思等心所有二義故，一扶持心王屬前所攝、二依心起用屬此位收，故多從受境以辨。若欲破者，既約遍行通於三性，故非梵行，餘準前知。
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第七觀佛十事觀於三身。若依小乘，初五法身，以無漏戒等及眷屬無漏五蘊為法身故。次二報身，以三祇百劫所修感相好故。次一化身，神通化現故。業行通為三身之因，果報通語三身之果。若依大乘，前八皆是化身，後一報身。業行通語二身之因，涅槃是果，離繫果故。菩提是報，報本願故。今一一推徵，若一是佛，餘者應非。一一皆佛則有多佛，和合成佛則無自性。故《中論》云「非陰不離陰，此彼不相在。如來不有陰，何處有如來。」陰合為如來，則無有自性。進退推求，佛體寂滅，尚非是有，豈當是無？邪見深厚者，則說無如來。諸法性空中，思惟亦不可。是知真佛既超心境，依斯成行，行豈相耶？
第七觀佛十事觀於三身。若依小乘，初五法身，以無漏戒等及眷屬無漏五蘊為法身故。次二報身，以三祇百劫所修感相好故。次一化身，神通化現故。業行通為三身之因，果報通語三身之果。若依大乘，前八皆是化身，後一報身。業行通語二身之因，涅槃是果，離繫果故。菩提是報，報本願故。今一一推徵，若一是佛，餘者應非。一一皆佛則有多佛，和合成佛則無自性。故《中論》云「非陰不離陰，此彼不相在。如來不有陰，何處有如來。」陰合為如來，則無有自性。進退推求，佛體寂滅，尚非是有，豈當是無？邪見深厚者，則說無如來。諸法性空中，思惟亦不可。是知真佛既超心境，依斯成行，行豈相耶？
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第八觀法。但有八句者，應梵本脫漏，豈餘九皆十，此獨八耶？若約有所表者，表除九十八使故，加十總觀破百八煩惱故。然法有教理行果，今就後三略能詮故。八中，初一理法、次一果法、餘六通三約理可知。約行者，謂不善不生、妄想不起、言語道斷、智無分別、定無行處、如智兩冥，此六究竟即是果相。今推徵云：若一是法，餘則應非，一一皆爾。若謂總是，則和合不實，隨得一法即應得餘，和合而成則無和合。若以無合而為法者，無合之法豈當有耶？又此舉法皆舉寂滅不生等者，欲明一一自虛，法即非法，梵行何從？
第八觀法。但有八句者，應梵本脫漏，豈餘九皆十，此獨八耶？若約有所表者，表除九十八使故，加十總觀破百八煩惱故。然法有教理行果，今就後三略能詮故。八中，初一理法、次一果法、餘六通三約理可知。約行者，謂不善不生、妄想不起、言語道斷、智無分別、定無行處、如智兩冥，此六究竟即是果相。今推徵云：若一是法，餘則應非，一一皆爾。若謂總是，則和合不實，隨得一法即應得餘，和合而成則無和合。若以無合而為法者，無合之法豈當有耶？又此舉法皆舉寂滅不生等者，欲明一一自虛，法即非法，梵行何從？
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第九觀僧十事，前八約人後、二就德，且依小說。言預流者，始超凡地，預聖流故。一來者，修惑未盡，一度來生欲界中故。不還者，欲界惑盡，更不還來生欲界故。阿羅漢者，此有三義：一名殺賊，已斷一切諸煩惱故；二名不生，三界之生永已盡故；三名為應，應受人天大供養故。有四向者，向於果故。謂斷三界見惑有十六心，至第十五道類忍時名初果向，至第十六即入修道名須陀洹果。欲界修惑分為九品，斷至五，二向；斷六，一來果；斷七或八品名第三果向；九品全斷盡即得不還果；次斷上二界修惑，乃至有頂八品惑盡，名阿羅漢向；三界見修都盡，得阿羅漢果。今此欲明梵行，粗陳名目，若廣引《婆沙》、《俱舍》、《雜集》、《瑜伽》則清淨梵行有累名數，力有餘者付在說時。此中觀意，謂僧名和合，而有八輩。一若是僧，餘則應非。又一一別辨則無眾義，集此無眾豈成眾耶？況於入流，無所入等，以無為法而有差別，則其體自虛。後二就德。德若是僧，何須八輩？離法無人、離人無法，一一窮究，為僧者誰？僧體既虛，梵行安寄？
第九觀僧十事，前八約人後、二就德，且依小說。言預流者，始超凡地，預聖流故。一來者，修惑未盡，一度來生欲界中故。不還者，欲界惑盡，更不還來生欲界故。阿羅漢者，此有三義：一名殺賊，已斷一切諸煩惱故；二名不生，三界之生永已盡故；三名為應，應受人天大供養故。有四向者，向於果故。謂斷三界見惑有十六心，至第十五道類忍時名初果向，至第十六即入修道名須陀洹果。欲界修惑分為九品，斷至五，二向；斷六，一來果；斷七或八品名第三果向；九品全斷盡即得不還果；次斷上二界修惑，乃至有頂八品惑盡，名阿羅漢向；三界見修都盡，得阿羅漢果。今此欲明梵行，粗陳名目，若廣引《婆沙》、《俱舍》、《雜集》、《瑜伽》則清淨梵行有累名數，力有餘者付在說時。此中觀意，謂僧名和合，而有八輩。一若是僧，餘則應非。又一一別辨則無眾義，集此無眾豈成眾耶？況於入流，無所入等，以無為法而有差別，則其體自虛。後二就德。德若是僧，何須八輩？離法無人、離人無法，一一窮究，為僧者誰？僧體既虛，梵行安寄？
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第十觀戒。戒為行體，亦賴眾緣，從緣成戒，戒性如空。起心持者，是謂迷倒。無善無威儀，不雜二乘心，是名持淨戒，此戒乃名真梵行也。其中十事，前八是受、後二是隨。受中壇場得戒之處，問淨、教儀並教授師，三說羯磨即得戒法。和尚，得戒根本。阿闍黎者，正即二師，義兼七證。剃髮著衣，是戒外相。隨中乞食，四依之一，正命謂離四邪五邪。若依菩薩戒，類例上文，具如《善戒經》及彌勒菩薩所造《受菩薩戒羯磨》所辨。此上十境，正約菩薩，傍兼聲聞，設依小受修觀則為菩薩，即如此方。又《善戒經》「欲受菩薩戒，皆先具受前之三戒。」故所觀境通於大小，其能觀智唯實教大乘。上來尋伺觀竟。
第十觀戒。戒為行體，亦賴眾緣，從緣成戒，戒性如空。起心持者，是謂迷倒。無善無威儀，不雜二乘心，是名持淨戒，此戒乃名真梵行也。其中十事，前八是受、後二是隨。受中壇場得戒之處，問淨、教儀並教授師，三說羯磨即得戒法。和尚，得戒根本。阿闍黎者，正即二師，義兼七證。剃髮著衣，是戒外相。隨中乞食，四依之一，正命謂離四邪五邪。若依菩薩戒，類例上文，具如《善戒經》及彌勒菩薩所造《受菩薩戒羯磨》所辨。此上十境，正約菩薩，傍兼聲聞，設依小受修觀則為菩薩，即如此方。又《善戒經》「欲受菩薩戒，皆先具受前之三戒。」故所觀境通於大小，其能觀智唯實教大乘。上來尋伺觀竟。
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第四「如是觀」下辨觀成之相。望前尋伺即為觀蓋，望後得正覺果。此但如實觀成。文分為三：初約所觀十境如實觀成、二「此中何法」下約所成梵行如實觀成、三「如是觀察」下結成梵行清淨之相。今初，有十句。初六句明三輪清淨觀：一不取能持戒眾生，言身兼口意也；二不著所修行事；三不住於戒法，亦即是事，亦通不住前法。次三句，以三時門明不住持戒時，兼釋上不取等言，三世推求不可得故。已滅未至，空理易明；現在多滯偏語空寂，以剎那不住過未分之，故空寂也。次二句明二空觀成。作受者人，業報是法。後二句，以不遷理釋成因果空義。此世不移動，謂不從今至後；彼世不改變，謂不從後至今。是為因自昔滅無力感果，果不俱因無力酬因，何有報受？以物各性住，性本空故。二約所成梵行如實觀成者，有十一句。初句總顯無名，十已空故。餘句為別：一不從十生。二非屬身等，皆十已空故。上二句約緣以徵。次二句就體以徵，初句明離前十外無別無作戒體，十外有體不假前十。次句亦無有作，作之受隨前已空故。次句雙非顯中，無性防非故。次五句約五陰，有二意：一就戒體。有說：無作戒體，體即是色。有說：非色非心。五蘊之內，初一是色、後四是心，今言為是色者，顯非是色，以其所立無表依表生。表色無表色，今明觀意，表色尚空，何有無表。為非色者，顯非非色也。從色生於戒尚不名為色，從色生於戒豈是非色耶。言為是識者，意顯非心。若言是心者，一切皆有心，應常有梵行，是知非心也。若言非心，木石應梵行，是知非非心也。若言非色非心行蘊攝者，但是行蘊應皆名戒。二就修行梵行不離五蘊。若即蘊者，有蘊皆梵行；若離蘊者，豈是我梵行？故後結云皆不可得。第三結成梵行清淨之相，以無得故。文有十一句，初句為總、次九句別顯無得。一由上三世皆空故；二由於身無所取，於修無所著故；三言心無障礙者，即前於法無所住故，於風行空無有礙故；四作受二念不現行故；五雖空不礙涉有故；六七涉有不迷於空，故受觀無相，受謂忍可於心、觀謂起用於境；八結歸平等，《大般若．曼殊室利分》云「我不見有一法非佛法者」故，無法不等；九一收一切方顯具德圓融。末後一句總以結酬，由上義故名淨梵行。上辨自利行淨竟。
第四「如是觀」下辨觀成之相。望前尋伺即為觀蓋，望後得正覺果。此但如實觀成。文分為三：初約所觀十境如實觀成、二「此中何法」下約所成梵行如實觀成、三「如是觀察」下結成梵行清淨之相。今初，有十句。初六句明三輪清淨觀：一不取能持戒眾生，言身兼口意也；二不著所修行事；三不住於戒法，亦即是事，亦通不住前法。次三句，以三時門明不住持戒時，兼釋上不取等言，三世推求不可得故。已滅未至，空理易明；現在多滯偏語空寂，以剎那不住過未分之，故空寂也。次二句明二空觀成。作受者人，業報是法。後二句，以不遷理釋成因果空義。此世不移動，謂不從今至後；彼世不改變，謂不從後至今。是為因自昔滅無力感果，果不俱因無力酬因，何有報受？以物各性住，性本空故。二約所成梵行如實觀成者，有十一句。初句總顯無名，十已空故。餘句為別：一不從十生。二非屬身等，皆十已空故。上二句約緣以徵。次二句就體以徵，初句明離前十外無別無作戒體，十外有體不假前十。次句亦無有作，作之受隨前已空故。次句雙非顯中，無性防非故。次五句約五陰，有二意：一就戒體。有說：無作戒體，體即是色。有說：非色非心。五蘊之內，初一是色、後四是心，今言為是色者，顯非是色，以其所立無表依表生。表色無表色，今明觀意，表色尚空，何有無表。為非色者，顯非非色也。從色生於戒尚不名為色，從色生於戒豈是非色耶。言為是識者，意顯非心。若言是心者，一切皆有心，應常有梵行，是知非心也。若言非心，木石應梵行，是知非非心也。若言非色非心行蘊攝者，但是行蘊應皆名戒。二就修行梵行不離五蘊。若即蘊者，有蘊皆梵行；若離蘊者，豈是我梵行？故後結云皆不可得。第三結成梵行清淨之相，以無得故。文有十一句，初句為總、次九句別顯無得。一由上三世皆空故；二由於身無所取，於修無所著故；三言心無障礙者，即前於法無所住故，於風行空無有礙故；四作受二念不現行故；五雖空不礙涉有故；六七涉有不迷於空，故受觀無相，受謂忍可於心、觀謂起用於境；八結歸平等，《大般若．曼殊室利分》云「我不見有一法非佛法者」故，無法不等；九一收一切方顯具德圓融。末後一句總以結酬，由上義故名淨梵行。上辨自利行淨竟。
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第二「復應」下明利他行淨。文分為二：初深觀果智，即利他之方。後慈念眾生成無緣四等，是則自利利他、上求下化皆具足也。今初，文三：初舉法應修，謂梵行體也。緣體宛然、一心湛寂，梵行用也。不思不造萬行沸騰，故不但心觀圓明，復應廣集佛智。二「何者」下徵起，別列可知。三「於如來」下結勸廣學。第二「聞已」下慈念眾生成無緣四等。文有四句：一雙起慈悲，如犢母隨子；二思惟藥病，成大法喜；三即行無求，以成大捨；四智了諸境，導成無緣。此中五喻廣如十忍，然釋有通別。別者，如幻似有，不實故。似有故假、不實故空，此二不二，成中道智。如夢者，虛妄見故。如影者，從業緣現故。如響者，屬諸因緣故。如變化者，須臾變滅故。若如是了境，即終日化而無化，亦為眾生說如斯法，是謂利他梵行清淨也。
第二「復應」下明利他行淨。文分為二：初深觀果智，即利他之方。後慈念眾生成無緣四等，是則自利利他、上求下化皆具足也。今初，文三：初舉法應修，謂梵行體也。緣體宛然、一心湛寂，梵行用也。不思不造萬行沸騰，故不但心觀圓明，復應廣集佛智。二「何者」下徵起，別列可知。三「於如來」下結勸廣學。第二「聞已」下慈念眾生成無緣四等。文有四句：一雙起慈悲，如犢母隨子；二思惟藥病，成大法喜；三即行無求，以成大捨；四智了諸境，導成無緣。此中五喻廣如十忍，然釋有通別。別者，如幻似有，不實故。似有故假、不實故空，此二不二，成中道智。如夢者，虛妄見故。如影者，從業緣現故。如響者，屬諸因緣故。如變化者，須臾變滅故。若如是了境，即終日化而無化，亦為眾生說如斯法，是謂利他梵行清淨也。
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第二大段「若諸菩薩」下，答因所成果問。文中分二：先牒前因深。初總指前文，不生二解則舉其要，即所行無二。二「一切」下酬其果滿，先標、後釋。今初。由理觀深玄，了性具足，萬行齊修，故令大果無邊德用現證在。即一切，明其果大。疾現，語其速證。後「初發心」下釋，先釋疾現之言、後釋現前之相。今初。上言疾得，疾在何時？故云初發心時。何法現前？謂無上菩提也。後「知一切」下釋現前之相。亦是出其所因。何者？夫初心為始、正覺為終，何以初心便成正覺？故今釋云：知一切法即心自性故，覺法自性即名為佛。故下經云「佛心豈有他，正覺覺世間。」斯良證也。斯則發者，是開發之發，非發起之發也。何謂現前之相？夫佛智非深，情迷謂遠，情亡智現則一體非遙。既言知一切法即心自性，則知此心即一切法性。今理現自心，即心之性已備無邊之德矣。成就慧身者，上觀法盡也，正法當興；今諸見亡也，佛智爰起。覺心則理現，理現則智圓。若鏡淨明生，非前非後、非新非故，寂照湛然。不由他悟者，成上慧身，即無師自然智也。又不由他悟是自覺也，知一切法是覺他也，成就慧身為覺滿也。成就慧身，必資理發，見夫心性豈更有他？若見有他，安稱為悟？既曰心性，自亦不存。寂而能知名為正覺，豈唯定之方寸不取則於人哉？況初後圓融，不待言也。梵行品竟。
第二大段「若諸菩薩」下，答因所成果問。文中分二：先牒前因深。初總指前文，不生二解則舉其要，即所行無二。二「一切」下酬其果滿，先標、後釋。今初。由理觀深玄，了性具足，萬行齊修，故令大果無邊德用現證在。即一切，明其果大。疾現，語其速證。後「初發心」下釋，先釋疾現之言、後釋現前之相。今初。上言疾得，疾在何時？故云初發心時。何法現前？謂無上菩提也。後「知一切」下釋現前之相。亦是出其所因。何者？夫初心為始、正覺為終，何以初心便成正覺？故今釋云：知一切法即心自性故，覺法自性即名為佛。故下經云「佛心豈有他，正覺覺世間。」斯良證也。斯則發者，是開發之發，非發起之發也。何謂現前之相？夫佛智非深，情迷謂遠，情亡智現則一體非遙。既言知一切法即心自性，則知此心即一切法性。今理現自心，即心之性已備無邊之德矣。成就慧身者，上觀法盡也，正法當興；今諸見亡也，佛智爰起。覺心則理現，理現則智圓。若鏡淨明生，非前非後、非新非故，寂照湛然。不由他悟者，成上慧身，即無師自然智也。又不由他悟是自覺也，知一切法是覺他也，成就慧身為覺滿也。成就慧身，必資理發，見夫心性豈更有他？若見有他，安稱為悟？既曰心性，自亦不存。寂而能知名為正覺，豈唯定之方寸不取則於人哉？況初後圓融，不待言也。梵行品竟。
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初發心功德品第十七
初發心功德品第十七
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初來意者，謂前二品明位及行，今顯勝德，舉初況後巧顯深勝，故次來也。又前品末云初發心時便成正覺，未知此心有何功用頓得爾耶？今釋此義，故次來也。
初來意者，謂前二品明位及行，今顯勝德，舉初況後巧顯深勝，故次來也。又前品末云初發心時便成正覺，未知此心有何功用頓得爾耶？今釋此義，故次來也。
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二釋名者，初有二義：一三種發心之初、二十住之初。發亦二義：一發起上求；二三德開發，能知三世佛智故、永斷一切疑網故、得如來一身無量身等故，在於信位久已研窮，至此位中豁然開悟，故得功齊果位攝德無邊，受斯稱矣。
二釋名者，初有二義：一三種發心之初、二十住之初。發亦二義：一發起上求；二三德開發，能知三世佛智故、永斷一切疑網故、得如來一身無量身等故，在於信位久已研窮，至此位中豁然開悟，故得功齊果位攝德無邊，受斯稱矣。
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三宗趣者，即以初心攝德為宗，令物窮究發心為趣。然住會發心定是信成就攝，解行及證自在後文。生如來家，自約解說，不應謂此便是證收。若謂久習無明云何頓成大智者，豈不聞冥室千年之闇一燈倏忽頓除耶？若謂云何能知三世佛法者，豈不聞具縛凡夫能知如來祕密藏耶？餘義至文當釋。夫機差教別聖旨深玄，並未證真如同居學地，共詳聖智誠曰才難。且以淺為深有符理之得，以深為淺有謗法之愆，以遠為近則有益於行人，以近為遠則法非我分。諸佛說教貴在俯就物機，後輩學人若欲高推聖境，儻失大利，豈不傷哉。且夕釣磻谿、朝升台輔，豈與夫明經常選而語其優劣者哉。況纔生王宮貴極臣佐，寧同百戰夷項備歷艱辛。況十千劫之功高，亦非聊爾人耳。是以語其智，等虛空而非類；論其德，碎塵剎而難量。極念劫之圓融、盡法門之重現，初心契於智海，豈有邊涯；猶微滴入於天池，齊無終始。故經云「發心畢竟二不別，如是二心先心難。」法慧仰推，良在此也。如或未喻，《勝鬘》有文，推佛能知，斯言無過。餘如〈賢首品〉。
三宗趣者，即以初心攝德為宗，令物窮究發心為趣。然住會發心定是信成就攝，解行及證自在後文。生如來家，自約解說，不應謂此便是證收。若謂久習無明云何頓成大智者，豈不聞冥室千年之闇一燈倏忽頓除耶？若謂云何能知三世佛法者，豈不聞具縛凡夫能知如來祕密藏耶？餘義至文當釋。夫機差教別聖旨深玄，並未證真如同居學地，共詳聖智誠曰才難。且以淺為深有符理之得，以深為淺有謗法之愆，以遠為近則有益於行人，以近為遠則法非我分。諸佛說教貴在俯就物機，後輩學人若欲高推聖境，儻失大利，豈不傷哉。且夕釣磻谿、朝升台輔，豈與夫明經常選而語其優劣者哉。況纔生王宮貴極臣佐，寧同百戰夷項備歷艱辛。況十千劫之功高，亦非聊爾人耳。是以語其智，等虛空而非類；論其德，碎塵剎而難量。極念劫之圓融、盡法門之重現，初心契於智海，豈有邊涯；猶微滴入於天池，齊無終始。故經云「發心畢竟二不別，如是二心先心難。」法慧仰推，良在此也。如或未喻，《勝鬘》有文，推佛能知，斯言無過。餘如〈賢首品〉。
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次正釋文，長分為七：一天王請說分、二歎深難說分、三約喻校量分、四就法略示分、五動地興供分、六他方證成分、七以偈重頌分。又釋：於中分二，初長行、後偈頌。前中亦二：初此界、後結通。前中亦二，初正說、後證成。前中亦二，先問、後答。今依前辨。
次正釋文，長分為七：一天王請說分、二歎深難說分、三約喻校量分、四就法略示分、五動地興供分、六他方證成分、七以偈重頌分。又釋：於中分二，初長行、後偈頌。前中亦二：初此界、後結通。前中亦二，初正說、後證成。前中亦二，先問、後答。今依前辨。
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初中，天帝問者，在彼宮故，聞前速成生疑念故，菩提心是萬行主故。問法慧者，是會主故，初心具後之德唯慧境故。下正顯問端。雖則正問功德下，法慧答功德之量便顯發心之相，是為菩薩善巧辯才。
初中，天帝問者，在彼宮故，聞前速成生疑念故，菩提心是萬行主故。問法慧者，是會主故，初心具後之德唯慧境故。下正顯問端。雖則正問功德下，法慧答功德之量便顯發心之相，是為菩薩善巧辯才。
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第二「法慧菩薩言」下歎深難說。所以歎者，法體深廣，去疑令樂故。下寄言顯說，未盡其源故。於中，初句總，言甚深者，謂約時深徹後際、約德深至佛果、約理深同法界、約行深包萬行，並深中之極故云甚深。又數廣難量、理玄叵測，雖深非甚；今即少而多、即事而理、初心具後，是謂甚深。下十句別，由斯十義故曰甚深。於中，初四能所對辨，各前能、後所。一離言故難宣示、二無相故超心識、三非自力辯能分別、四非劣慧能信解；後六通能所證，五非有所得及一慧能證、六非起行及一行能行、七次第修慧不能通達、八九思慧不能思惟籌度、十聞慧不能信向趣入。此六後後劣於前前，巧顯深也。所以廣說難者，非唯成上甚深，正誡今後令信。
第二「法慧菩薩言」下歎深難說。所以歎者，法體深廣，去疑令樂故。下寄言顯說，未盡其源故。於中，初句總，言甚深者，謂約時深徹後際、約德深至佛果、約理深同法界、約行深包萬行，並深中之極故云甚深。又數廣難量、理玄叵測，雖深非甚；今即少而多、即事而理、初心具後，是謂甚深。下十句別，由斯十義故曰甚深。於中，初四能所對辨，各前能、後所。一離言故難宣示、二無相故超心識、三非自力辯能分別、四非劣慧能信解；後六通能所證，五非有所得及一慧能證、六非起行及一行能行、七次第修慧不能通達、八九思慧不能思惟籌度、十聞慧不能信向趣入。此六後後劣於前前，巧顯深也。所以廣說難者，非唯成上甚深，正誡今後令信。
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第三「雖然」下約喻校量分。於中二：初結前生後，謂約自力則甚深，承力則可說。二「佛子」下正顯校量中，有十一大喻：一利樂眾生喻、二速疾步剎喻、三知劫成壞喻、四善知勝解喻、五善知諸根喻、六善知欲樂喻、七善知方便喻、八善知他心喻、九善知業相喻、十善知煩惱喻、十一供佛及生喻。然此十一喻，後後過於前前，故皆捨置前前更舉後後，巧顯深勝。又此諸喻合有通別，通但通合發心德廣，謂如初喻中便合云「為悉知一切世界成壞」等，此不同於喻也。別謂所合同喻，但喻有分限，法無限耳。如初喻合云「不但為以一切樂具供養十方」等。初一具通具別，下十略無通合。此諸喻文皆應有四：一舉喻、二徵問、三領答、四校量。初後具四，中九略無中二。又諸喻內一一皆有十重，皆應舉喻問答校量，文無者略。今初，喻十重中，初一廣說、後九略明。初中有四、一舉廣事、二徵問、三答顯廣、四辨超過。今初，有三：先與現世益，文有三：廣為供具、田、時；次「然後」下與後世樂；後「南西」下類餘九方。二徵問、三答廣，並可知。四超過中，云歌羅者，此云豎析人身上毛，為百分中之一分也。或曰：十六分中之一分義，譯為校量分。優波尼沙陀者，此云近少，謂少許相近比類之分也。百千後即云億分者，中等數也。後九略說中，文四同前。今初，併舉九事樂具皆同。一切所經劫數漸漸增多，其所教法轉轉增勝，據初世界亦合漸增，以此十前文標一故，餘無者略。若十方共十，則界不增。
第三「雖然」下約喻校量分。於中二：初結前生後，謂約自力則甚深，承力則可說。二「佛子」下正顯校量中，有十一大喻：一利樂眾生喻、二速疾步剎喻、三知劫成壞喻、四善知勝解喻、五善知諸根喻、六善知欲樂喻、七善知方便喻、八善知他心喻、九善知業相喻、十善知煩惱喻、十一供佛及生喻。然此十一喻，後後過於前前，故皆捨置前前更舉後後，巧顯深勝。又此諸喻合有通別，通但通合發心德廣，謂如初喻中便合云「為悉知一切世界成壞」等，此不同於喻也。別謂所合同喻，但喻有分限，法無限耳。如初喻合云「不但為以一切樂具供養十方」等。初一具通具別，下十略無通合。此諸喻文皆應有四：一舉喻、二徵問、三領答、四校量。初後具四，中九略無中二。又諸喻內一一皆有十重，皆應舉喻問答校量，文無者略。今初，喻十重中，初一廣說、後九略明。初中有四、一舉廣事、二徵問、三答顯廣、四辨超過。今初，有三：先與現世益，文有三：廣為供具、田、時；次「然後」下與後世樂；後「南西」下類餘九方。二徵問、三答廣，並可知。四超過中，云歌羅者，此云豎析人身上毛，為百分中之一分也。或曰：十六分中之一分義，譯為校量分。優波尼沙陀者，此云近少，謂少許相近比類之分也。百千後即云億分者，中等數也。後九略說中，文四同前。今初，併舉九事樂具皆同。一切所經劫數漸漸增多，其所教法轉轉增勝，據初世界亦合漸增，以此十前文標一故，餘無者略。若十方共十，則界不增。
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第四校量中三：初辨超過。二「何以故者」徵。徵意云：前云功德除佛難知，何以比此猶少非類。三釋意，有二：一別翻前喻。謂發心無限，前有限故。亦是反釋。二「為令如來種性不斷」下，通對前十，總顯具德。亦是順釋。於中有十二句：初三總相對前辨勝，一翻前小果、二翻前限處、三翻前有限眾生。下九句即下十喻之本，一即第三知劫成壞喻本；二即第四善知勝解喻本，故下文云「乃至垢解淨解」等；三却是第二速疾步剎喻本；四即第六及第十本；五即第九本；六即五七本；七八皆第八喻本；九知佛境界平等，即第十一供佛喻本。此中九句即佛十力智：一知成壞垢淨自性即業報智，心樂即種種解智，知煩惱即漏盡智，生死即天眼智，諸根即根勝劣智，方便即禪解脫三昧智，此及佛境並是一切至處道智，心行即種種界智，三世智即宿命智。其處非處智，以是總故，亦是前三總句中攝。然此所知皆約一切，無齊限也。下文廣釋其相。
第四校量中三：初辨超過。二「何以故者」徵。徵意云：前云功德除佛難知，何以比此猶少非類。三釋意，有二：一別翻前喻。謂發心無限，前有限故。亦是反釋。二「為令如來種性不斷」下，通對前十，總顯具德。亦是順釋。於中有十二句：初三總相對前辨勝，一翻前小果、二翻前限處、三翻前有限眾生。下九句即下十喻之本，一即第三知劫成壞喻本；二即第四善知勝解喻本，故下文云「乃至垢解淨解」等；三却是第二速疾步剎喻本；四即第六及第十本；五即第九本；六即五七本；七八皆第八喻本；九知佛境界平等，即第十一供佛喻本。此中九句即佛十力智：一知成壞垢淨自性即業報智，心樂即種種解智，知煩惱即漏盡智，生死即天眼智，諸根即根勝劣智，方便即禪解脫三昧智，此及佛境並是一切至處道智，心行即種種界智，三世智即宿命智。其處非處智，以是總故，亦是前三總句中攝。然此所知皆約一切，無齊限也。下文廣釋其相。
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第二「佛子復置」下，明速疾步剎喻。然次下九喻，文皆分四：初舉廣喻；二辨超過；三徵四釋，釋中皆先反釋、後順釋。今初喻中前三可知，四釋中先反釋，彰前不及；後「為了知」下順釋，辨此過前。於中十一句，初句總。「所謂」下別知世界相即相入無障礙義。前七正明即入。八「一毛端」下二對，釋上即入所由，略舉三門：初以法性融通門釋，謂一切世界差別性與一毛端體性無二故，是故事隨性融此彼相即，事攬性起彼此相入，各有同體異體，準上思之。九一世界中出生一切世界者，此約緣起門釋，謂諸緣起更互相生。有其二義：一約體有體無體義，是故相即；二約用有力無力義，是故相入。亦有同體異體義，並準上思之。欲知一切世界無體性者，約無自性門，以大非定大故能即小等。十總結。欲以一念盡知如是廣無邊際重重即入無障礙事，故發菩提心。又此言知，偈中亦身往彼。
第二「佛子復置」下，明速疾步剎喻。然次下九喻，文皆分四：初舉廣喻；二辨超過；三徵四釋，釋中皆先反釋、後順釋。今初喻中前三可知，四釋中先反釋，彰前不及；後「為了知」下順釋，辨此過前。於中十一句，初句總。「所謂」下別知世界相即相入無障礙義。前七正明即入。八「一毛端」下二對，釋上即入所由，略舉三門：初以法性融通門釋，謂一切世界差別性與一毛端體性無二故，是故事隨性融此彼相即，事攬性起彼此相入，各有同體異體，準上思之。九一世界中出生一切世界者，此約緣起門釋，謂諸緣起更互相生。有其二義：一約體有體無體義，是故相即；二約用有力無力義，是故相入。亦有同體異體義，並準上思之。欲知一切世界無體性者，約無自性門，以大非定大故能即小等。十總結。欲以一念盡知如是廣無邊際重重即入無障礙事，故發菩提心。又此言知，偈中亦身往彼。
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第三「佛子」下知劫成壞喻。文亦有四：初明喻廣大，舉成攝住，舉壞兼空；二「佛子」下對辨超過；三徵；四釋。釋中亦二：先反釋、後順釋。順中三：初總、次「所謂」下別、三「是名」下結能知智。別中言平等者，通相即相入，就緣就性唯心等殊，皆無障礙，故云平等。一長短者，如娑婆為短、安樂為長，遞傳相望以為長短。二三及四，文並可知。五量無量者，如勝蓮華界，劫更無有上，名為無量，已下皆有量。六有成壞則有盡，無成壞則無盡。標中但云成壞，從多分說。亦麁盡、細不盡。七念劫相望。八劫非劫，自有三義：一約未經增減，縱百千年名為非劫；若經增減成壞名劫。二如勝蓮華剎既不可校量，亦無劫數，故名非劫。三推妄歸真，劫入非劫；依真起妄，非劫入劫。斯則前七事事無礙，此乃理事無礙。九一念速知兼總包無盡，以斯無限，安可比前。三結能知智，即十通中知盡未來際劫神通也。
第三「佛子」下知劫成壞喻。文亦有四：初明喻廣大，舉成攝住，舉壞兼空；二「佛子」下對辨超過；三徵；四釋。釋中亦二：先反釋、後順釋。順中三：初總、次「所謂」下別、三「是名」下結能知智。別中言平等者，通相即相入，就緣就性唯心等殊，皆無障礙，故云平等。一長短者，如娑婆為短、安樂為長，遞傳相望以為長短。二三及四，文並可知。五量無量者，如勝蓮華界，劫更無有上，名為無量，已下皆有量。六有成壞則有盡，無成壞則無盡。標中但云成壞，從多分說。亦麁盡、細不盡。七念劫相望。八劫非劫，自有三義：一約未經增減，縱百千年名為非劫；若經增減成壞名劫。二如勝蓮華剎既不可校量，亦無劫數，故名非劫。三推妄歸真，劫入非劫；依真起妄，非劫入劫。斯則前七事事無礙，此乃理事無礙。九一念速知兼總包無盡，以斯無限，安可比前。三結能知智，即十通中知盡未來際劫神通也。
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第四「佛子」下善知勝解喻。文四同前。初舉廣喻，梵云阿地目多，此云勝解，謂於決定境印持為性，不可引轉為業，今譯存略耳。釋中亦先反、後順，順中初總、後「所謂」下別。別中總有十三句：初有八句總相以辨、後有五句一一別明。前中又二：初三解為得方便解智光，此光通因通果。於中，一廣、二深，約理等故；三即能知。後五句，為得佛十力中勝解智力，解一切法。初一約人，謂眾生海解故；次一約時及性；三約境明似不似。上皆明所知廣。四事事相即、顯所知深。上皆所知，後一能知，即得十力之一也。第二從「欲悉知有上」下一一別明。上但云多，未識差別之相，今略示之。於中五句，各是一義。初句三對，約佛菩薩相望。一妙覺無上，餘皆有上，此約竪論。二約橫辨盡未盡，故三同位互望為等，高下位相望為不等。第二句有六對：約五乘凡聖相望差別，有依無依，約自性差別，託於根境及稱真故。二約淺深差別，甚深般若不共小乘故。三約境差別，佛解無邊，餘未盡故。四約二諦，世諦差別、勝義無差故。五巧拙差別。六漏無漏差別。第三句有四解，約佛乘說，一深故；二廣故；三無分量故；四契真如正位得果解故、事理無礙故、無二礙故。第四句三對，唯約眾生以辨差別。於中，初能知方便，不礙空而知假故。後「悉知」下明其所知，有三對六解，與惑相應名染、不相應名淨。廣略者，約境及作意差別。麁細者，約行相差別，委悉不委悉故。第五句三對，多約知聖教解。於中文二：先正明、二「一切」下通結前文。初中，深密者，開則深約方廣一乘，密謂密意；合則深即是密，以祕以妙即事而真故。二方便者，略有三種：一進趣方便，謂見道前方便道是；二施為方便，即第七波羅蜜，依實起權皆善巧故，實無此事假施設有故；三集成方便，諸法同體巧相集成，如六相巧成可名方便，今並能解。言分別者，凡於一法，多門決擇故。言自然者，法爾本覺，內熏發故。隨因所起者，過去聞熏之所發故，或於現在正思惟等而能知故。言隨緣所起者，謂得善友增上緣力所開悟故。二「一切」下總結。廣多交絡，故如網也。為此無限而起大心，豈同前喻？
第四「佛子」下善知勝解喻。文四同前。初舉廣喻，梵云阿地目多，此云勝解，謂於決定境印持為性，不可引轉為業，今譯存略耳。釋中亦先反、後順，順中初總、後「所謂」下別。別中總有十三句：初有八句總相以辨、後有五句一一別明。前中又二：初三解為得方便解智光，此光通因通果。於中，一廣、二深，約理等故；三即能知。後五句，為得佛十力中勝解智力，解一切法。初一約人，謂眾生海解故；次一約時及性；三約境明似不似。上皆明所知廣。四事事相即、顯所知深。上皆所知，後一能知，即得十力之一也。第二從「欲悉知有上」下一一別明。上但云多，未識差別之相，今略示之。於中五句，各是一義。初句三對，約佛菩薩相望。一妙覺無上，餘皆有上，此約竪論。二約橫辨盡未盡，故三同位互望為等，高下位相望為不等。第二句有六對：約五乘凡聖相望差別，有依無依，約自性差別，託於根境及稱真故。二約淺深差別，甚深般若不共小乘故。三約境差別，佛解無邊，餘未盡故。四約二諦，世諦差別、勝義無差故。五巧拙差別。六漏無漏差別。第三句有四解，約佛乘說，一深故；二廣故；三無分量故；四契真如正位得果解故、事理無礙故、無二礙故。第四句三對，唯約眾生以辨差別。於中，初能知方便，不礙空而知假故。後「悉知」下明其所知，有三對六解，與惑相應名染、不相應名淨。廣略者，約境及作意差別。麁細者，約行相差別，委悉不委悉故。第五句三對，多約知聖教解。於中文二：先正明、二「一切」下通結前文。初中，深密者，開則深約方廣一乘，密謂密意；合則深即是密，以祕以妙即事而真故。二方便者，略有三種：一進趣方便，謂見道前方便道是；二施為方便，即第七波羅蜜，依實起權皆善巧故，實無此事假施設有故；三集成方便，諸法同體巧相集成，如六相巧成可名方便，今並能解。言分別者，凡於一法，多門決擇故。言自然者，法爾本覺，內熏發故。隨因所起者，過去聞熏之所發故，或於現在正思惟等而能知故。言隨緣所起者，謂得善友增上緣力所開悟故。二「一切」下總結。廣多交絡，故如網也。為此無限而起大心，豈同前喻？
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第五知根智。
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第六知欲樂，欲謂於所樂境希望為性，勤依為業，即勝解智所攝，會釋如前。
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第七知方便者，即禪善巧及至處、道智方便三種，如向所辨，所望別故無相濫失。
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第八知心義兼王所，即他心智。
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第九知業即業報智。上皆文四，同前可知。辨其名體，具如初會十力章中。廣顯差別，如第九地。
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第十「佛子復置」下，明知煩惱差別喻。文亦分四：前三可知。
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第四釋中亦先反、後順。順中，初總、後「所謂」下別。別有六門，各先惑、後治，謂非但空知，意在斷故。初門總明，後一義兼總別，中間四門別舉其重。
第四釋中亦先反、後順。順中，初總、後「所謂」下別。別有六門，各先惑、後治，謂非但空知，意在斷故。初門總明，後一義兼總別，中間四門別舉其重。
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今初門中，輕重眠起，通下諸惑，故名為總。就中輕重，總中之總，以品言之。一切煩惱各有輕重，約起惑者，心有異故。據難易斷，現行為輕、種子為重，即眠起是。又分別為輕、俱生為重。若據破壞三寶、焚燒善根，則邪見最重，餘悉名輕。若據損惱自他障菩薩道，瞋恚最重，餘悉名輕。若據發潤生死流轉，無明愛取為重。若依為諸惑根，則三毒為重。若依障初聖道不受聖教，見慢為重。若據遠隨現行障無學道，我愛慢為重，餘可名輕。若煩惱當體相望，十大煩惱為重，隨惑為輕。隨煩惱中，大中小隨展轉輕重。又正使為重、習氣為輕。更有異門，可略言也。言眠起者，眠即種子眠伏藏識，起即對境發起現行。言一一眾生無量煩惱，總結多端，種種差別如後略說，廣唯佛知。種種覺觀通能所治，有染淨故。染為所治，煩惱依故，如欲恚害覺能生貪等無量煩惱。《涅槃》加五說有八覺：一欲覺，求可意事。二瞋覺，念欲瞋他。三惱覺，念欲惱他。四親里覺，憶念親緣。五國土覺，念世安危。六不死覺，積財資養。七族姓覺，念族高下。八輕侮覺，侮即是慢，念自恃欺人。此等非一，故云種種。皆能引起一切煩惱，對上一一眾生無量煩惱，亦名引起分別。言淨治者，欲以不淨觀治，瞋以慈治，惱害以悲治，次四以無常觀治，後一以無我我所觀治，故云種種覺觀淨治一切雜染。
今初門中，輕重眠起，通下諸惑，故名為總。就中輕重，總中之總，以品言之。一切煩惱各有輕重，約起惑者，心有異故。據難易斷，現行為輕、種子為重，即眠起是。又分別為輕、俱生為重。若據破壞三寶、焚燒善根，則邪見最重，餘悉名輕。若據損惱自他障菩薩道，瞋恚最重，餘悉名輕。若據發潤生死流轉，無明愛取為重。若依為諸惑根，則三毒為重。若依障初聖道不受聖教，見慢為重。若據遠隨現行障無學道，我愛慢為重，餘可名輕。若煩惱當體相望，十大煩惱為重，隨惑為輕。隨煩惱中，大中小隨展轉輕重。又正使為重、習氣為輕。更有異門，可略言也。言眠起者，眠即種子眠伏藏識，起即對境發起現行。言一一眾生無量煩惱，總結多端，種種差別如後略說，廣唯佛知。種種覺觀通能所治，有染淨故。染為所治，煩惱依故，如欲恚害覺能生貪等無量煩惱。《涅槃》加五說有八覺：一欲覺，求可意事。二瞋覺，念欲瞋他。三惱覺，念欲惱他。四親里覺，憶念親緣。五國土覺，念世安危。六不死覺，積財資養。七族姓覺，念族高下。八輕侮覺，侮即是慢，念自恃欺人。此等非一，故云種種。皆能引起一切煩惱，對上一一眾生無量煩惱，亦名引起分別。言淨治者，欲以不淨觀治，瞋以慈治，惱害以悲治，次四以無常觀治，後一以無我我所觀治，故云種種覺觀淨治一切雜染。
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第二依流轉門，於所治中即癡愛發潤。「斷一切」下明治。由癡愛故諸趣流轉，從癡有愛，菩薩病生故，一切眾生三有五趣。三結要當斷盡。一欲界諸愛別名欲結、二上二界愛合名有結、三三界無明名無明結。三結亦名三漏，即上癡愛。斷已，永盡生死流故。
第二依流轉門，於所治中即癡愛發潤。「斷一切」下明治。由癡愛故諸趣流轉，從癡有愛，菩薩病生故，一切眾生三有五趣。三結要當斷盡。一欲界諸愛別名欲結、二上二界愛合名有結、三三界無明名無明結。三結亦名三漏，即上癡愛。斷已，永盡生死流故。
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第三依病行門，四分分別。分是性義，各據偏多受貪等名，名為不等；三分俱多，名為等分，然不出三。此三別名三不善根，故治中云斷根本也。
第三依病行門，四分分別。分是性義，各據偏多受貪等名，名為不等；三分俱多，名為等分，然不出三。此三別名三不善根，故治中云斷根本也。
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第四依通諸識門明我我所。謂第七識恒執第八為內我故惑。謂為我所染之起慢，故云我慢。通至第六，內執我身、外執資具，恃己陵人。又此我者亦兼法我，若盡此惑則諸惑皆盡，故治中云盡無餘也。
第四依通諸識門明我我所。謂第七識恒執第八為內我故惑。謂為我所染之起慢，故云我慢。通至第六，內執我身、外執資具，恃己陵人。又此我者亦兼法我，若盡此惑則諸惑皆盡，故治中云盡無餘也。
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第五約相生門，以利鈍分別，先鈍、後利。故《淨名》推身以欲貪為本，欲貪以虛妄分別為本，虛妄分別以顛倒想為本，顛倒想以無住為本。今以無住非煩惱，故略不言耳，而順明之。從顛倒虛妄分別生貪等惑，依貪等惑有諸隨惑展轉相生。顛倒想者，不淨計淨等故。利中即身見為本，生六十二見。此有二說：一依三世五蘊，至下當明。二依異道邪見，具如《瑜伽》八十七說。
第五約相生門，以利鈍分別，先鈍、後利。故《淨名》推身以欲貪為本，欲貪以虛妄分別為本，虛妄分別以顛倒想為本，顛倒想以無住為本。今以無住非煩惱，故略不言耳，而順明之。從顛倒虛妄分別生貪等惑，依貪等惑有諸隨惑展轉相生。顛倒想者，不淨計淨等故。利中即身見為本，生六十二見。此有二說：一依三世五蘊，至下當明。二依異道邪見，具如《瑜伽》八十七說。
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第六約出家修行門，以障蓋分別。蓋謂五蓋，已見上文。障即二障，此亦總結前諸惑不離二障。「發大悲」下明能治道，謂救有障者、護修行者。此言在末，義兼總結。謂菩薩發心不自為己，但以大悲救護一切，令斷上來諸惑之網。斷之何為？令本智清淨。然能治道雖復眾多，不出二種：一通、二別。別如上來隨分開示，如不能斷，應宜轉治。謂如起貪，以不淨觀治之，不去當起慈悲緣於前境，應以淨法與之。云何出家無慈悲心，反更染污？如是隨便種種迴轉，皆以無得而為方便。所言通者，但當深觀第一義諦，謂當觀諸惑即是本覺菩提，故《無行》云「貪欲即是道，恚癡亦復然。如是三法中，具一切佛法」故。惑性智性皆本淨故，但由虛妄分別，凡夫不了，如大富盲人，動轉為寶所傷。二乘熱狂，謂為蟲蛇，驚走遠避。權菩薩輩，猶謂有之可斷。今乘一切智乘，以淨慧眼觀惑即真，則煩惱自虛智性常淨，是為開佛知見使得清淨，不斷煩惱而入涅槃。有斯悲智，如是知斷、發菩提心，豈與夫前喻同年而語哉！
第六約出家修行門，以障蓋分別。蓋謂五蓋，已見上文。障即二障，此亦總結前諸惑不離二障。「發大悲」下明能治道，謂救有障者、護修行者。此言在末，義兼總結。謂菩薩發心不自為己，但以大悲救護一切，令斷上來諸惑之網。斷之何為？令本智清淨。然能治道雖復眾多，不出二種：一通、二別。別如上來隨分開示，如不能斷，應宜轉治。謂如起貪，以不淨觀治之，不去當起慈悲緣於前境，應以淨法與之。云何出家無慈悲心，反更染污？如是隨便種種迴轉，皆以無得而為方便。所言通者，但當深觀第一義諦，謂當觀諸惑即是本覺菩提，故《無行》云「貪欲即是道，恚癡亦復然。如是三法中，具一切佛法」故。惑性智性皆本淨故，但由虛妄分別，凡夫不了，如大富盲人，動轉為寶所傷。二乘熱狂，謂為蟲蛇，驚走遠避。權菩薩輩，猶謂有之可斷。今乘一切智乘，以淨慧眼觀惑即真，則煩惱自虛智性常淨，是為開佛知見使得清淨，不斷煩惱而入涅槃。有斯悲智，如是知斷、發菩提心，豈與夫前喻同年而語哉！
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第十一明供佛及生喻，文三：初舉喻校量、二徵、三釋。今初，分二：前廣明一人、後略辨九人。初中有四：一舉廣喻、二問、三答、四校量顯勝。初中有二：初廣說東方、後「南西」下略例九方。初中又二：先明佛在供養、後「至佛滅」下明滅後供養。前中又二：先自行、後「又勸」下化他。前中有四深勝：一供具廣妙；二供田廣勝，謂無數界悲敬田故；三供心勝，恭敬等故；四供時勝，相續無數劫故。此自行已勝，況於教他，況復滅後、況於餘方。餘並可知。後略辨九人，中二：先舉廣喻、二「佛子」下校量顯勝。前中九人展轉遞望，念敵多劫、數量復增；此中如第一人一念以無數供，至第二人皆增至無量，乃至第十增至不可說不可說，皆積當位之念以至當位極時也。後校量可知。二徵意云：其第十人供福已至不可說不可說，全比容許不齊，何以不及少分？第三釋中分二：先反顯不為齊限，明前不及此；後「為供養盡法界」下順釋，以無限故辨此過前。略申十種：一時過，謂窮三際念劫，重重時故；二處過，謂該十方相，即入故；三供過，謂盡法界，稱理之供故；四田過，謂盡虛空界塵毛等處，諸如來身各充法界故；五心過，謂一一念中各以無盡供供無盡佛，經無盡劫心猶不足故；六悲過，自作教他，以此善根唯為眾生令先成佛，我亦供養故；七智過，了達三事，隨其一一稱法界故，如海一滴則具百川之味，芥子之空已無分限；八善巧過，能以一事為多、攝多為一，善巧成就融攝諸位，真實行故；九所求過，唯為菩提不為餘趣故；十平等過，謂生佛自他、供與不供皆平等故。束上十義總不出三：一無齊限故、二稱法性故、三事事無礙故。無此三意，設更重重廣喻亦不及少分。
第十一明供佛及生喻，文三：初舉喻校量、二徵、三釋。今初，分二：前廣明一人、後略辨九人。初中有四：一舉廣喻、二問、三答、四校量顯勝。初中有二：初廣說東方、後「南西」下略例九方。初中又二：先明佛在供養、後「至佛滅」下明滅後供養。前中又二：先自行、後「又勸」下化他。前中有四深勝：一供具廣妙；二供田廣勝，謂無數界悲敬田故；三供心勝，恭敬等故；四供時勝，相續無數劫故。此自行已勝，況於教他，況復滅後、況於餘方。餘並可知。後略辨九人，中二：先舉廣喻、二「佛子」下校量顯勝。前中九人展轉遞望，念敵多劫、數量復增；此中如第一人一念以無數供，至第二人皆增至無量，乃至第十增至不可說不可說，皆積當位之念以至當位極時也。後校量可知。二徵意云：其第十人供福已至不可說不可說，全比容許不齊，何以不及少分？第三釋中分二：先反顯不為齊限，明前不及此；後「為供養盡法界」下順釋，以無限故辨此過前。略申十種：一時過，謂窮三際念劫，重重時故；二處過，謂該十方相，即入故；三供過，謂盡法界，稱理之供故；四田過，謂盡虛空界塵毛等處，諸如來身各充法界故；五心過，謂一一念中各以無盡供供無盡佛，經無盡劫心猶不足故；六悲過，自作教他，以此善根唯為眾生令先成佛，我亦供養故；七智過，了達三事，隨其一一稱法界故，如海一滴則具百川之味，芥子之空已無分限；八善巧過，能以一事為多、攝多為一，善巧成就融攝諸位，真實行故；九所求過，唯為菩提不為餘趣故；十平等過，謂生佛自他、供與不供皆平等故。束上十義總不出三：一無齊限故、二稱法性故、三事事無礙故。無此三意，設更重重廣喻亦不及少分。
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第四「發是心已」下就法略示分。前喻顯大心因廣，此明攝德深勝，亦是讚勝勸學。文中有二：一發是心已者，牒前諸喻所校量心；二「能知」下明此大心所攝功德。於中有五：一解行圓滿、二妙果當成、三與佛平等、四能作佛事、五大智現前。初中三：一總舉所知。現佛正覺但云智慧，過佛示滅故加涅槃，當佛在因云善根也。過現已從緣，應可得云知；未來未有，但可云信，亦信一切皆當佛也。二「彼諸」下攝以修證。有為能得、無為能知能證，使智身成就法身等佛。古德判此一段為攝位修成，謂於諸佛功德智慧能信是十信，信成就故、後攝初故。能受是十住，能修是十行，能知是十向，得證是十地。謂本智證後智，得能成就，是結因究竟，能與佛等是果滿。平等謂與諸佛能證所證平等無二故。初心即攝諸位，乃至佛果亦是一理。三徵釋所以。何以初心即滿因位？釋意云：以等真性所為無齊限故。有十一句，初總、餘別。文並同前初喻中辨。第二「以發心故」下妙果當成，分二：初標因得果、二徵釋所由。今初，得於八事：一解契佛心故為憶念；二入正定聚故當得菩提；三真器已成故佛授妙法，妙法者即如來知見也；四知心性故與佛平等；五圓修助道六度四攝；六力等未證亦定無疑，故云成就；七十八不共修習莊嚴；八得四無礙辨名說法智慧。上七皆言三世明其豎該，今云法界辨其橫攝，前後影略。
第四「發是心已」下就法略示分。前喻顯大心因廣，此明攝德深勝，亦是讚勝勸學。文中有二：一發是心已者，牒前諸喻所校量心；二「能知」下明此大心所攝功德。於中有五：一解行圓滿、二妙果當成、三與佛平等、四能作佛事、五大智現前。初中三：一總舉所知。現佛正覺但云智慧，過佛示滅故加涅槃，當佛在因云善根也。過現已從緣，應可得云知；未來未有，但可云信，亦信一切皆當佛也。二「彼諸」下攝以修證。有為能得、無為能知能證，使智身成就法身等佛。古德判此一段為攝位修成，謂於諸佛功德智慧能信是十信，信成就故、後攝初故。能受是十住，能修是十行，能知是十向，得證是十地。謂本智證後智，得能成就，是結因究竟，能與佛等是果滿。平等謂與諸佛能證所證平等無二故。初心即攝諸位，乃至佛果亦是一理。三徵釋所以。何以初心即滿因位？釋意云：以等真性所為無齊限故。有十一句，初總、餘別。文並同前初喻中辨。第二「以發心故」下妙果當成，分二：初標因得果、二徵釋所由。今初，得於八事：一解契佛心故為憶念；二入正定聚故當得菩提；三真器已成故佛授妙法，妙法者即如來知見也；四知心性故與佛平等；五圓修助道六度四攝；六力等未證亦定無疑，故云成就；七十八不共修習莊嚴；八得四無礙辨名說法智慧。上七皆言三世明其豎該，今云法界辨其橫攝，前後影略。
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二徵釋所由中，初徵意云：何以發心即得果法？釋云：以是發心為因，決定當得佛故。望圓極之果，故定當成。約見性成智身，上品云即得故。晉經、梵本此中皆云即是佛故者，當此義也。
二徵釋所由中，初徵意云：何以發心即得果法？釋云：以是發心為因，決定當得佛故。望圓極之果，故定當成。約見性成智身，上品云即得故。晉經、梵本此中皆云即是佛故者，當此義也。
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第三「應知」下，與佛平等者，見性均故，發心畢竟二不別也。文有四句，初總、餘別。總言等佛，何所等耶？有三種等：一所緣境界及分齊境界等；二大悲、大定、力、無畏等皆悉平等；三得知身無從亦無積聚，隨物分別見種種身，如是智慧與佛平等。
第三「應知」下，與佛平等者，見性均故，發心畢竟二不別也。文有四句，初總、餘別。總言等佛，何所等耶？有三種等：一所緣境界及分齊境界等；二大悲、大定、力、無畏等皆悉平等；三得知身無從亦無積聚，隨物分別見種種身，如是智慧與佛平等。
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第四「纔發心時」下能作佛事。有十一句，皆是纔發即得。言即得者，有二意故：一約法圓融，初心攝諸位故。通說諸位相攝，總有三類：一以行攝位，如十信中具一切位，〈賢首品〉說。二以位攝位，如十住滿即得成佛，如〈十住品〉，及〈法界品〉海幢比丘處說，其十行、十向、十地皆爾，各如自品說。三初心攝終，如十住初心即攝諸位，如此品說。並就因位滿說，如普賢作用大分同佛，猶未是佛，此中亦爾。二約見性齊故，說與佛等具諸佛法，豎論位次優劣非無。若爾，此與歷別何異？請以喻顯。若彼虛室置之一燈，光周室內，加二加三乃至百千，各各重重遍於室內。雖同周遍，不妨後後益明。初心等佛若彼一燈，妙覺等初同第百千。若器中盛燈，雖復百千共置一室，互不相見，歷別修行類同此也。依於此義故，初心即云振動光照一切世界，登地已上却說百剎千剎，如理思之。又即由此義廢高就下，十住之中即齊地故。
第四「纔發心時」下能作佛事。有十一句，皆是纔發即得。言即得者，有二意故：一約法圓融，初心攝諸位故。通說諸位相攝，總有三類：一以行攝位，如十信中具一切位，〈賢首品〉說。二以位攝位，如十住滿即得成佛，如〈十住品〉，及〈法界品〉海幢比丘處說，其十行、十向、十地皆爾，各如自品說。三初心攝終，如十住初心即攝諸位，如此品說。並就因位滿說，如普賢作用大分同佛，猶未是佛，此中亦爾。二約見性齊故，說與佛等具諸佛法，豎論位次優劣非無。若爾，此與歷別何異？請以喻顯。若彼虛室置之一燈，光周室內，加二加三乃至百千，各各重重遍於室內。雖同周遍，不妨後後益明。初心等佛若彼一燈，妙覺等初同第百千。若器中盛燈，雖復百千共置一室，互不相見，歷別修行類同此也。依於此義故，初心即云振動光照一切世界，登地已上却說百剎千剎，如理思之。又即由此義廢高就下，十住之中即齊地故。
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第五「此初發」下明大智現前。此文二意：一別是一段，謂以無著大智求菩提故；二通釋上四段，謂由於一切無所著故，稱性圓融，能成能攝一切功德。文中分二：初正明無著、後釋其所由。前中，初總、「所謂」下別。謂從三世門見佛法僧，非佛法僧同三世攝。於中三位：初八清淨、次四通染淨、後二唯染。後「唯求」下釋不著所由，文含多意。一云：唯為菩提故云求一切智，不餘趣向故，於法界佛等無著。此雖有理，不順今文，以佛及佛法豈非一切智耶？二云：求之於己，不求佛等。求之於己，尚未免求。今釋有二：一只為求一切智，故求而無著，以有所著非真求故。故《淨名》云「夫求法者，於一切法應無所求。」了法無求，順一切智。二者言求者，不壞相也。不著者，稱法性也。性相雙鑑，終日求而無所求。經云「無所求中吾故求之矣。」
第五「此初發」下明大智現前。此文二意：一別是一段，謂以無著大智求菩提故；二通釋上四段，謂由於一切無所著故，稱性圓融，能成能攝一切功德。文中分二：初正明無著、後釋其所由。前中，初總、「所謂」下別。謂從三世門見佛法僧，非佛法僧同三世攝。於中三位：初八清淨、次四通染淨、後二唯染。後「唯求」下釋不著所由，文含多意。一云：唯為菩提故云求一切智，不餘趣向故，於法界佛等無著。此雖有理，不順今文，以佛及佛法豈非一切智耶？二云：求之於己，不求佛等。求之於己，尚未免求。今釋有二：一只為求一切智，故求而無著，以有所著非真求故。故《淨名》云「夫求法者，於一切法應無所求。」了法無求，順一切智。二者言求者，不壞相也。不著者，稱法性也。性相雙鑑，終日求而無所求。經云「無所求中吾故求之矣。」
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第五「爾時」下動地興供分，全同上文。
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第六「是時十方」下十方證成分。望於上文有同有異。同義可知。異有三種，即為三段：一佛現證成，異前菩薩；二顯益證成，前文所無；三結通無盡，前略此廣，加說因故。今初也，先現身、次讚說、後引已同。以初心攝德深廣，恐難信受，故佛自證。二「汝說此法時」下顯益證成。益通二世，初益現在、後「我等悉當護持」已下顯及當來。今初。清淨心者，以聞菩提心，見心性故。而經多劫者，然餘教說定三僧祇，此宗所明劫數不定，略有四類：一或展則無量，不可說不可說剎塵，如〈法界品〉說。二或千不可說，或減或增，如威光太子及此中說。三或一生二生，如善財童子、兜率天子。四初心即得，如前所說。所乘之法既自在圓融，能乘之人亦遲速不定，念劫融故。故彌勒云：「一切菩薩無量劫修，善財一生皆得。」《起信》則以若遲若速皆為方便，此宗則以楷定為權，並有聖言無煩固執，不以長時而生退怯，不以速證而起輕心。若遲若疾誓要當剋，是佛意也。後益末世，令信仰故。今之聞者，皆由佛力願深愧信行。三「如此」下結通無盡。是證佛結通，非經家也。先明說遍、後「其說法」下示所說同。文中有三：一說人同；二說儀同，謂神力本願故；三說意同。「為欲」下是此文大旨，同前十住，並顯可知。
第六「是時十方」下十方證成分。望於上文有同有異。同義可知。異有三種，即為三段：一佛現證成，異前菩薩；二顯益證成，前文所無；三結通無盡，前略此廣，加說因故。今初也，先現身、次讚說、後引已同。以初心攝德深廣，恐難信受，故佛自證。二「汝說此法時」下顯益證成。益通二世，初益現在、後「我等悉當護持」已下顯及當來。今初。清淨心者，以聞菩提心，見心性故。而經多劫者，然餘教說定三僧祇，此宗所明劫數不定，略有四類：一或展則無量，不可說不可說剎塵，如〈法界品〉說。二或千不可說，或減或增，如威光太子及此中說。三或一生二生，如善財童子、兜率天子。四初心即得，如前所說。所乘之法既自在圓融，能乘之人亦遲速不定，念劫融故。故彌勒云：「一切菩薩無量劫修，善財一生皆得。」《起信》則以若遲若速皆為方便，此宗則以楷定為權，並有聖言無煩固執，不以長時而生退怯，不以速證而起輕心。若遲若疾誓要當剋，是佛意也。後益末世，令信仰故。今之聞者，皆由佛力願深愧信行。三「如此」下結通無盡。是證佛結通，非經家也。先明說遍、後「其說法」下示所說同。文中有三：一說人同；二說儀同，謂神力本願故；三說意同。「為欲」下是此文大旨，同前十住，並顯可知。
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第七「爾時」下以偈重頌分。先辨偈意，有十一句，初一後一是說偈儀，而離開者，欲顯中九皆承佛力該十方故。中九正明所謂，初總、餘別。別中四對：一淨業顯理；二除惑開信，妄想分別為雜染根；三知病識藥；四觀果淨因，即由利他，自業便淨。
第七「爾時」下以偈重頌分。先辨偈意，有十一句，初一後一是說偈儀，而離開者，欲顯中九皆承佛力該十方故。中九正明所謂，初總、餘別。別中四對：一淨業顯理；二除惑開信，妄想分別為雜染根；三知病識藥；四觀果淨因，即由利他，自業便淨。
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第二正顯偈辭。有一百二十一頌，文分三段：初八十二偈，超頌就法略示；二有三十四偈，却頌就喻校量；三有五偈，結德勸讚令景慕發心。歎深難說，遍於三段。又歎為長行偈頌之本，故略不頌之。初中文亦分五：初有十七偈，頌第一解行圓滿。二「菩薩始發」下十七頌，超頌第四能作佛事。三「菩薩所住」下十八偈，却頌第三得佛平等。四「趣向菩提」下六偈半，頌第五大智現前。五「恒勸眾生」下二十三偈半，頌第二妙果當成。文不次者，顯德無前後故。又長行明先同果體、後同果用；偈頌明用可在今、果明當得。大智通遍故前後互明。初中，文分為二：初一偈頌前正明解行圓滿。然初句是總舉發心為因，餘十六偈頌前徵釋。於中有七：初一偈頌充遍一切世界。二有二偈頌為欲度脫一切世界眾生。三有一偈頌知世界成壞知者，意在往化覲佛故。四一偈半頌為悉知一切眾生垢淨故，及一切世界三有清淨，知垢意在令淨故。五趣三有，名左右耳。五「紹隆」下兩偈半，却頌為不斷如來種性故。初半摧邪顯正即紹隆義，次句示佛種之體性，次二句即起佛種緣，餘是種起之相。化化不絕是報佛恩，心如金剛是種性義，照佛所行修菩提行，則佛種不斷也。六五偈頌知眾生心樂煩惱習氣下四種發心，於中初偈總明所知事。想是妄想即煩惱也，業即習氣，果即死此生彼，心即心行，根性即諸根。次二偈顯知之體相，皆即事入玄。次偈非唯知病，亦識法藥，故如世尊。後偈非唯空知，行願相符能為實益。七有三偈頌知一切眾生三世智，謂離三世障故。障有十種，一煩惱雜染障、二觸境迷倒障、三長時懈怠障、四取著因果障、五邪教邪師引轉障、六趣下乘障、七麁相現前障、八於遍趣行無堪能障、九隨言生解障、十不亡能所障，如次十句各一對治。末後二句總結通達。第二「菩薩始發」下有十七偈，頌上能作佛事，總分為十。初二偈頌即能說法教化調伏一切眾生，以悲智相導故。二有一偈頌諸佛讚歎，歎必加故。三有一偈頌即能振動一切世界，動入互舉。四「菩薩具足」下六偈頌即能息滅一切諸惡道苦，於中具悲智之德，故能拔因果之苦而無我人。五有一偈頌即能光照一切世界，照世意在照諸眾生。六一偈頌即能嚴淨一切國土，毛孔現剎即神通嚴也。七有一偈半，頌上即令一切眾生歡喜，供佛問法但為益物故。八一偈半頌上即能入一切法界性，初半聞而通達、次半思而兼說、後半修而無著。九有半偈依修而證，頌即能持一切佛種性也。十有一偈半頌即能示現成佛。第三「菩薩所住」下十八偈頌得佛平等。於中分四：初三偈半頌佛境界平等，初
第二正顯偈辭。有一百二十一頌，文分三段：初八十二偈，超頌就法略示；二有三十四偈，却頌就喻校量；三有五偈，結德勸讚令景慕發心。歎深難說，遍於三段。又歎為長行偈頌之本，故略不頌之。初中文亦分五：初有十七偈，頌第一解行圓滿。二「菩薩始發」下十七頌，超頌第四能作佛事。三「菩薩所住」下十八偈，却頌第三得佛平等。四「趣向菩提」下六偈半，頌第五大智現前。五「恒勸眾生」下二十三偈半，頌第二妙果當成。文不次者，顯德無前後故。又長行明先同果體、後同果用；偈頌明用可在今、果明當得。大智通遍故前後互明。初中，文分為二：初一偈頌前正明解行圓滿。然初句是總舉發心為因，餘十六偈頌前徵釋。於中有七：初一偈頌充遍一切世界。二有二偈頌為欲度脫一切世界眾生。三有一偈頌知世界成壞知者，意在往化覲佛故。四一偈半頌為悉知一切眾生垢淨故，及一切世界三有清淨，知垢意在令淨故。五趣三有，名左右耳。五「紹隆」下兩偈半，却頌為不斷如來種性故。初半摧邪顯正即紹隆義，次句示佛種之體性，次二句即起佛種緣，餘是種起之相。化化不絕是報佛恩，心如金剛是種性義，照佛所行修菩提行，則佛種不斷也。六五偈頌知眾生心樂煩惱習氣下四種發心，於中初偈總明所知事。想是妄想即煩惱也，業即習氣，果即死此生彼，心即心行，根性即諸根。次二偈顯知之體相，皆即事入玄。次偈非唯知病，亦識法藥，故如世尊。後偈非唯空知，行願相符能為實益。七有三偈頌知一切眾生三世智，謂離三世障故。障有十種，一煩惱雜染障、二觸境迷倒障、三長時懈怠障、四取著因果障、五邪教邪師引轉障、六趣下乘障、七麁相現前障、八於遍趣行無堪能障、九隨言生解障、十不亡能所障，如次十句各一對治。末後二句總結通達。第二「菩薩始發」下有十七偈，頌上能作佛事，總分為十。初二偈頌即能說法教化調伏一切眾生，以悲智相導故。二有一偈頌諸佛讚歎，歎必加故。三有一偈頌即能振動一切世界，動入互舉。四「菩薩具足」下六偈頌即能息滅一切諸惡道苦，於中具悲智之德，故能拔因果之苦而無我人。五有一偈頌即能光照一切世界，照世意在照諸眾生。六一偈頌即能嚴淨一切國土，毛孔現剎即神通嚴也。七有一偈半，頌上即令一切眾生歡喜，供佛問法但為益物故。八一偈半頌上即能入一切法界性，初半聞而通達、次半思而兼說、後半修而無著。九有半偈依修而證，頌即能持一切佛種性也。十有一偈半頌即能示現成佛。第三「菩薩所住」下十八偈頌得佛平等。於中分四：初三偈半頌佛境界平等，初
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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偈分齊境、次偈兼所證所緣境、後一偈半舉況顯勝。二「善知」下四偈半頌功德平等。三有一偈頌前文得如來一身無量身平等。四「於諸」下九偈頌真實智慧，於中有四：初四頌發離一切妄想廣大心、二有二頌發窮三際廣大心、三有二頌發順涅槃菩提廣大心、四一偈結勸可知。第四「趣向菩提」下六偈半頌大智現前，於中初一結前生後；餘正頌大智現前，初偈於佛無著、次偈即若眾生若眾生法、次偈即若佛若佛法、次偈若世間若世間法、次偈若菩薩若菩薩法，二乘文略。後半偈頌上結文。念十方佛，即求一切智。無依無取，即於諸法界心無所著。第五有二十三偈半頌前妙果當成。於中有九：初三偈半頌常為一切諸佛護念，以具德故。二半偈頌當得無上菩提。三半偈頌與其妙法。大人法者，八大人覺也。四有一偈頌佛體平等，時處平等即佛體故。五有一偈頌已修三世諸佛助道之法。六有六偈頌成就三世諸佛力無所畏，廣十力之別名、略無畏之都號，於中五偈半別明十力、後半偈顯得分齊。七有五偈頌已莊嚴三世諸佛不共佛法，三世間圓融不共權小故。八五偈頌悉得諸佛說法智慧力。九一偈結德無盡並屬初心，該前諸段。
偈分齊境、次偈兼所證所緣境、後一偈半舉況顯勝。二「善知」下四偈半頌功德平等。三有一偈頌前文得如來一身無量身平等。四「於諸」下九偈頌真實智慧，於中有四：初四頌發離一切妄想廣大心、二有二頌發窮三際廣大心、三有二頌發順涅槃菩提廣大心、四一偈結勸可知。第四「趣向菩提」下六偈半頌大智現前，於中初一結前生後；餘正頌大智現前，初偈於佛無著、次偈即若眾生若眾生法、次偈即若佛若佛法、次偈若世間若世間法、次偈若菩薩若菩薩法，二乘文略。後半偈頌上結文。念十方佛，即求一切智。無依無取，即於諸法界心無所著。第五有二十三偈半頌前妙果當成。於中有九：初三偈半頌常為一切諸佛護念，以具德故。二半偈頌當得無上菩提。三半偈頌與其妙法。大人法者，八大人覺也。四有一偈頌佛體平等，時處平等即佛體故。五有一偈頌已修三世諸佛助道之法。六有六偈頌成就三世諸佛力無所畏，廣十力之別名、略無畏之都號，於中五偈半別明十力、後半偈顯得分齊。七有五偈頌已莊嚴三世諸佛不共佛法，三世間圓融不共權小故。八五偈頌悉得諸佛說法智慧力。九一偈結德無盡並屬初心，該前諸段。
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大文第二「十方國土」下三十四頌，頌前約喻校量。於中分二：先十四頌正頌前喻可知；後二十偈通釋諸喻不及所由，前雖略釋，今此廣辨。又長行中多隨喻別明，今此總辨，亦總相頌前歎深難說；若將別配，則令難證等互有所局。於中分三：初半偈結前生後、次十七偈半正釋所由、後二偈結德無盡。就正釋中分三：初一偈標章、次十二偈半別釋、三四偈顯德圓滿。今初也，謂標出生無盡、體相無限二章。二別釋中，初四偈釋無齊限，或一句是一義。後一偈半頌六度義，可以意得。後八偈半釋出生無盡，於中分三：初二偈半結前生後，以體無限故出生無盡也；次「菩提心是」下四偈正顯出生為本，出生乃一義耳；後二偈略釋為本所由，由修六度為菩薩乘本，由勸正行為人天乘本，由闡妙業通為三乘涅槃之本。三四偈顯德圓滿中，初偈總顯、次二偈別顯願滿、後一偈別明智圓。第三二偈結德無盡，可知。
大文第二「十方國土」下三十四頌，頌前約喻校量。於中分二：先十四頌正頌前喻可知；後二十偈通釋諸喻不及所由，前雖略釋，今此廣辨。又長行中多隨喻別明，今此總辨，亦總相頌前歎深難說；若將別配，則令難證等互有所局。於中分三：初半偈結前生後、次十七偈半正釋所由、後二偈結德無盡。就正釋中分三：初一偈標章、次十二偈半別釋、三四偈顯德圓滿。今初也，謂標出生無盡、體相無限二章。二別釋中，初四偈釋無齊限，或一句是一義。後一偈半頌六度義，可以意得。後八偈半釋出生無盡，於中分三：初二偈半結前生後，以體無限故出生無盡也；次「菩提心是」下四偈正顯出生為本，出生乃一義耳；後二偈略釋為本所由，由修六度為菩薩乘本，由勸正行為人天乘本，由闡妙業通為三乘涅槃之本。三四偈顯德圓滿中，初偈總顯、次二偈別顯願滿、後一偈別明智圓。第三二偈結德無盡，可知。
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大文第三「欲知」下結勸發心。於中三：初半偈正勸；次三偈半釋勸所由，總舉具足一切德故；後一偈結勸速發。
大文第三「欲知」下結勸發心。於中三：初半偈正勸；次三偈半釋勸所由，總舉具足一切德故；後一偈結勸速發。
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大方廣佛華嚴經疏卷第十九
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