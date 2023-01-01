大方廣佛華嚴經疏卷第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第十九

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

梵行品第十六(從第十七經盡夜摩宮中偈讚品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行品第十六(從第十七經盡夜摩宮中偈讚品)

四門之中，初來意有六：一前是正位，今辨位中之行，故次來也；二前明諸位別行，今辨諸位通行；三前通道俗，今別顯出家所行；四前明隨相差別，今顯會緣入實；五為顯入住之因，謂自他二種梵行淨故，則入初住也；六別顯初住成佛，則類前諸位，位位成佛不由他悟之相也。具上諸意，有此品來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四門之中，初來意有六：一前是正位，今辨位中之行，故次來也；二前明諸位別行，今辨諸位通行；三前通道俗，今別顯出家所行；四前明隨相差別，今顯會緣入實；五為顯入住之因，謂自他二種梵行淨故，則入初住也；六別顯初住成佛，則類前諸位，位位成佛不由他悟之相也。具上諸意，有此品來。

二釋名者，梵是西域之音，具云勃嚂摩，此翻為淨。揀上淨行立梵行名，離染中極故名為梵，即梵為行故名梵行，持業釋也。亦有云：真境為梵，智契為行。或涅槃為梵，修因為行。此二依主釋。梵行以何為體？體略有三：一者即戒，戒能防非故得稱梵；二者四等；三者是慧。《涅槃》五行中，梵行即四無量，亦七善知。今此品中具含三義，然此三各二。戒有二者，一隨相、二離相，今文即相無相。依如來教，染衣出家乞食正命，是隨相也。於修無所著則戒相如虛空，即離相也。四等二者，一有緣、二無緣。生緣、法緣皆名為有，今即緣無緣觀察眾生而不捨離，是有緣也。了知境界如幻如夢，即無緣也。慧有二者，一有分別、二無分別，今即分別是無分別，謂於十法一一推徵，是分別也。觀無相法，了知平等離念契玄，即無分別也。上三中二義，各初義通凡小、後義唯大乘，此二不二為實教梵行。若一行具一切佛法，方是華嚴之梵行也。梵即是淨，但以性淨故即行淨，行淨故則智慧淨，智慧淨故則心淨，心淨故一切功德淨，乃至成佛功歸於行，故云淨行。然前信中之淨，隨事造修悲智兼導，至此純熟，了心自性悲智無二，故小有不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，梵是西域之音，具云勃嚂摩，此翻為淨。揀上淨行立梵行名，離染中極故名為梵，即梵為行故名梵行，持業釋也。亦有云：真境為梵，智契為行。或涅槃為梵，修因為行。此二依主釋。梵行以何為體？體略有三：一者即戒，戒能防非故得稱梵；二者四等；三者是慧。《涅槃》五行中，梵行即四無量，亦七善知。今此品中具含三義，然此三各二。戒有二者，一隨相、二離相，今文即相無相。依如來教，染衣出家乞食正命，是隨相也。於修無所著則戒相如虛空，即離相也。四等二者，一有緣、二無緣。生緣、法緣皆名為有，今即緣無緣觀察眾生而不捨離，是有緣也。了知境界如幻如夢，即無緣也。慧有二者，一有分別、二無分別，今即分別是無分別，謂於十法一一推徵，是分別也。觀無相法，了知平等離念契玄，即無分別也。上三中二義，各初義通凡小、後義唯大乘，此二不二為實教梵行。若一行具一切佛法，方是華嚴之梵行也。梵即是淨，但以性淨故即行淨，行淨故則智慧淨，智慧淨故則心淨，心淨故一切功德淨，乃至成佛功歸於行，故云淨行。然前信中之淨，隨事造修悲智兼導，至此純熟，了心自性悲智無二，故小有不同。

三宗趣者，即以悲智無二、事理雙修觀行為宗，疾滿一切佛法為趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，即以悲智無二、事理雙修觀行為宗，疾滿一切佛法為趣。

第四釋文。文分為二：先問、後答。今初亦二：先敘問答之人。正念天子問者，天者淨也，表所問事理染相絕故，梵依天行而得成故。念與無念二而不二為正念也。法慧答者，表巧慧窮法。後「佛子」下正顯問端。於中先舉所問境、次「云何」下述所問相。問相有二：一問行淨所因，謂隨相持戒之梵行，云何得離相之清淨？故不應言淨劣梵也；二從「菩薩」下問因所得果。第二法慧下答。答前二問，即為二別。先答行淨所因；後「若諸菩薩」下答因所成果，斯即觀成利益也。今初，分二：先明自行清淨，即離相之戒成；後「復應修習」下明利他之行淨，即無緣之四等。二種智慧通在兩文，為能淨故。前中分四：一總示所應、二「所謂」下列名略釋、三「若身是」下廣陳修相、四「如是觀已」下顯觀成相。今初。作意者，不墮無記故。觀察者，以慧推求故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四釋文。文分為二：先問、後答。今初亦二：先敘問答之人。正念天子問者，天者淨也，表所問事理染相絕故，梵依天行而得成故。念與無念二而不二為正念也。法慧答者，表巧慧窮法。後「佛子」下正顯問端。於中先舉所問境、次「云何」下述所問相。問相有二：一問行淨所因，謂隨相持戒之梵行，云何得離相之清淨？故不應言淨劣梵也；二從「菩薩」下問因所得果。第二法慧下答。答前二問，即為二別。先答行淨所因；後「若諸菩薩」下答因所成果，斯即觀成利益也。今初，分二：先明自行清淨，即離相之戒成；後「復應修習」下明利他之行淨，即無緣之四等。二種智慧通在兩文，為能淨故。前中分四：一總示所應、二「所謂」下列名略釋、三「若身是」下廣陳修相、四「如是觀已」下顯觀成相。今初。作意者，不墮無記故。觀察者，以慧推求故。

二中，初列十法，即列上所緣之境。後「應如是觀」下，釋上作意觀察所以。唯令觀十法者，一為成圓數；二梵行緣體不離此十，謂身口意三是行所依處，三業行因，三寶行緣，戒謂行體。問：以善三業歸於三寶，得受隨戒，何要觀耶？答：若不觀察，取相堅持，同權小故；見戒從緣，起心持戒，為迷倒故。云何觀耶？廣在下文，今略釋之。意云：十中隨一，若是餘九，即非明假眾緣以顯無性。況十中各十，一一推徵相盡理現，名真梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二中，初列十法，即列上所緣之境。後「應如是觀」下，釋上作意觀察所以。唯令觀十法者，一為成圓數；二梵行緣體不離此十，謂身口意三是行所依處，三業行因，三寶行緣，戒謂行體。問：以善三業歸於三寶，得受隨戒，何要觀耶？答：若不觀察，取相堅持，同權小故；見戒從緣，起心持戒，為迷倒故。云何觀耶？廣在下文，今略釋之。意云：十中隨一，若是餘九，即非明假眾緣以顯無性。況十中各十，一一推徵相盡理現，名真梵行。

第三廣陳修相，即尋伺觀也。十法即為十段。前六通染，是故但約染淨相違，名非梵行，亦不析破彼法自體。後四唯淨，順於梵行故，分析體空何有梵行。十中，各先總牒觀境、後以十事徵顯其非。今初，身具中，一非善者，身通不善，體非順理；梵行善性，體能順理。二法既殊，明身非梵行。梵行何在？他皆倣此。當知梵行之言貫通諸句。二體是無記，非可軌法。三飲食資成。四自相臭惡。五自性不淨。六種子住處等皆悉可厭。七四蛇違反。八業惑所依故。九是身無知，又要當死，究竟不淨故。十八萬戶蟲，戶有九億，全以蟲聚成其身故。今此梵行體是可軌，性能澄淨芬馨清潔，賢聖所欣順法順教，體無雜染，與智相應眾善集成。彼豈當是？於十事求，梵行叵得，當知梵行離相離性。下九準之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三廣陳修相，即尋伺觀也。十法即為十段。前六通染，是故但約染淨相違，名非梵行，亦不析破彼法自體。後四唯淨，順於梵行故，分析體空何有梵行。十中，各先總牒觀境、後以十事徵顯其非。今初，身具中，一非善者，身通不善，體非順理；梵行善性，體能順理。二法既殊，明身非梵行。梵行何在？他皆倣此。當知梵行之言貫通諸句。二體是無記，非可軌法。三飲食資成。四自相臭惡。五自性不淨。六種子住處等皆悉可厭。七四蛇違反。八業惑所依故。九是身無知，又要當死，究竟不淨故。十八萬戶蟲，戶有九億，全以蟲聚成其身故。今此梵行體是可軌，性能澄淨芬馨清潔，賢聖所欣順法順教，體無雜染，與智相應眾善集成。彼豈當是？於十事求，梵行叵得，當知梵行離相離性。下九準之。

二身業者，身之作用名為身業，語意亦然。十中，四儀無記，餘六通善惡，故非梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二身業者，身之作用名為身業，語意亦然。十中，四儀無記，餘六通善惡，故非梵行。

三語具十事，初一語體；次五語緣，謂風觸七處而出於聲，此略無臍輪牙齒；後吐納等四是辨語相。十事望業皆是語體，此唯無記，故非梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三語具十事，初一語體；次五語緣，謂風觸七處而出於聲，此略無臍輪牙齒；後吐納等四是辨語相。十事望業皆是語體，此唯無記，故非梵行。

四語業十事通善惡故，亦非梵行。安立說者，謂假施設。隨俗說者，隨世名言。餘可思準。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四語業十事通善惡故，亦非梵行。安立說者，謂假施設。隨俗說者，隨世名言。餘可思準。

第五觀意十事。覺是尋求、觀是伺察，覺麁觀細是不定法。言分別者，以慧揀擇，三分別中是自性分別，七分別中任運分別。種種分別者，三中隨念計度故。七中餘六，謂有相無相、尋求伺察、染污不染污故。憶念者，追憶曾習，唯緣過去。思惟者，以慧籌度通去來今，並有一多，各成二種。上六皆別境攝。種種憶念，義兼惡作。幻術，通思通念。眠是不定，意識亦行，但取境昧略。輕眠有夢，亦通善惡覺之勢故。此十是心所，不離心故，同名意也。徵破準前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五觀意十事。覺是尋求、觀是伺察，覺麁觀細是不定法。言分別者，以慧揀擇，三分別中是自性分別，七分別中任運分別。種種分別者，三中隨念計度故。七中餘六，謂有相無相、尋求伺察、染污不染污故。憶念者，追憶曾習，唯緣過去。思惟者，以慧籌度通去來今，並有一多，各成二種。上六皆別境攝。種種憶念，義兼惡作。幻術，通思通念。眠是不定，意識亦行，但取境昧略。輕眠有夢，亦通善惡覺之勢故。此十是心所，不離心故，同名意也。徵破準前。

第六觀意業十事，皆意之用，故名為業。約遍行五徵之。一思、二想、次四是觸、後四是受。作意一種總遍十段，故前云作意觀察。即上四段亦各一蘊。此中思等與意何別？但思等心所有二義故，一扶持心王屬前所攝、二依心起用屬此位收，故多從受境以辨。若欲破者，既約遍行通於三性，故非梵行，餘準前知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六觀意業十事，皆意之用，故名為業。約遍行五徵之。一思、二想、次四是觸、後四是受。作意一種總遍十段，故前云作意觀察。即上四段亦各一蘊。此中思等與意何別？但思等心所有二義故，一扶持心王屬前所攝、二依心起用屬此位收，故多從受境以辨。若欲破者，既約遍行通於三性，故非梵行，餘準前知。

第七觀佛十事觀於三身。若依小乘，初五法身，以無漏戒等及眷屬無漏五蘊為法身故。次二報身，以三祇百劫所修感相好故。次一化身，神通化現故。業行通為三身之因，果報通語三身之果。若依大乘，前八皆是化身，後一報身。業行通語二身之因，涅槃是果，離繫果故。菩提是報，報本願故。今一一推徵，若一是佛，餘者應非。一一皆佛則有多佛，和合成佛則無自性。故《中論》云「非陰不離陰，此彼不相在。如來不有陰，何處有如來。」陰合為如來，則無有自性。進退推求，佛體寂滅，尚非是有，豈當是無？邪見深厚者，則說無如來。諸法性空中，思惟亦不可。是知真佛既超心境，依斯成行，行豈相耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七觀佛十事觀於三身。若依小乘，初五法身，以無漏戒等及眷屬無漏五蘊為法身故。次二報身，以三祇百劫所修感相好故。次一化身，神通化現故。業行通為三身之因，果報通語三身之果。若依大乘，前八皆是化身，後一報身。業行通語二身之因，涅槃是果，離繫果故。菩提是報，報本願故。今一一推徵，若一是佛，餘者應非。一一皆佛則有多佛，和合成佛則無自性。故《中論》云「非陰不離陰，此彼不相在。如來不有陰，何處有如來。」陰合為如來，則無有自性。進退推求，佛體寂滅，尚非是有，豈當是無？邪見深厚者，則說無如來。諸法性空中，思惟亦不可。是知真佛既超心境，依斯成行，行豈相耶？

第八觀法。但有八句者，應梵本脫漏，豈餘九皆十，此獨八耶？若約有所表者，表除九十八使故，加十總觀破百八煩惱故。然法有教理行果，今就後三略能詮故。八中，初一理法、次一果法、餘六通三約理可知。約行者，謂不善不生、妄想不起、言語道斷、智無分別、定無行處、如智兩冥，此六究竟即是果相。今推徵云：若一是法，餘則應非，一一皆爾。若謂總是，則和合不實，隨得一法即應得餘，和合而成則無和合。若以無合而為法者，無合之法豈當有耶？又此舉法皆舉寂滅不生等者，欲明一一自虛，法即非法，梵行何從？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八觀法。但有八句者，應梵本脫漏，豈餘九皆十，此獨八耶？若約有所表者，表除九十八使故，加十總觀破百八煩惱故。然法有教理行果，今就後三略能詮故。八中，初一理法、次一果法、餘六通三約理可知。約行者，謂不善不生、妄想不起、言語道斷、智無分別、定無行處、如智兩冥，此六究竟即是果相。今推徵云：若一是法，餘則應非，一一皆爾。若謂總是，則和合不實，隨得一法即應得餘，和合而成則無和合。若以無合而為法者，無合之法豈當有耶？又此舉法皆舉寂滅不生等者，欲明一一自虛，法即非法，梵行何從？

第九觀僧十事，前八約人後、二就德，且依小說。言預流者，始超凡地，預聖流故。一來者，修惑未盡，一度來生欲界中故。不還者，欲界惑盡，更不還來生欲界故。阿羅漢者，此有三義：一名殺賊，已斷一切諸煩惱故；二名不生，三界之生永已盡故；三名為應，應受人天大供養故。有四向者，向於果故。謂斷三界見惑有十六心，至第十五道類忍時名初果向，至第十六即入修道名須陀洹果。欲界修惑分為九品，斷至五，二向；斷六，一來果；斷七或八品名第三果向；九品全斷盡即得不還果；次斷上二界修惑，乃至有頂八品惑盡，名阿羅漢向；三界見修都盡，得阿羅漢果。今此欲明梵行，粗陳名目，若廣引《婆沙》、《俱舍》、《雜集》、《瑜伽》則清淨梵行有累名數，力有餘者付在說時。此中觀意，謂僧名和合，而有八輩。一若是僧，餘則應非。又一一別辨則無眾義，集此無眾豈成眾耶？況於入流，無所入等，以無為法而有差別，則其體自虛。後二就德。德若是僧，何須八輩？離法無人、離人無法，一一窮究，為僧者誰？僧體既虛，梵行安寄？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九觀僧十事，前八約人後、二就德，且依小說。言預流者，始超凡地，預聖流故。一來者，修惑未盡，一度來生欲界中故。不還者，欲界惑盡，更不還來生欲界故。阿羅漢者，此有三義：一名殺賊，已斷一切諸煩惱故；二名不生，三界之生永已盡故；三名為應，應受人天大供養故。有四向者，向於果故。謂斷三界見惑有十六心，至第十五道類忍時名初果向，至第十六即入修道名須陀洹果。欲界修惑分為九品，斷至五，二向；斷六，一來果；斷七或八品名第三果向；九品全斷盡即得不還果；次斷上二界修惑，乃至有頂八品惑盡，名阿羅漢向；三界見修都盡，得阿羅漢果。今此欲明梵行，粗陳名目，若廣引《婆沙》、《俱舍》、《雜集》、《瑜伽》則清淨梵行有累名數，力有餘者付在說時。此中觀意，謂僧名和合，而有八輩。一若是僧，餘則應非。又一一別辨則無眾義，集此無眾豈成眾耶？況於入流，無所入等，以無為法而有差別，則其體自虛。後二就德。德若是僧，何須八輩？離法無人、離人無法，一一窮究，為僧者誰？僧體既虛，梵行安寄？

第十觀戒。戒為行體，亦賴眾緣，從緣成戒，戒性如空。起心持者，是謂迷倒。無善無威儀，不雜二乘心，是名持淨戒，此戒乃名真梵行也。其中十事，前八是受、後二是隨。受中壇場得戒之處，問淨、教儀並教授師，三說羯磨即得戒法。和尚，得戒根本。阿闍黎者，正即二師，義兼七證。剃髮著衣，是戒外相。隨中乞食，四依之一，正命謂離四邪五邪。若依菩薩戒，類例上文，具如《善戒經》及彌勒菩薩所造《受菩薩戒羯磨》所辨。此上十境，正約菩薩，傍兼聲聞，設依小受修觀則為菩薩，即如此方。又《善戒經》「欲受菩薩戒，皆先具受前之三戒。」故所觀境通於大小，其能觀智唯實教大乘。上來尋伺觀竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十觀戒。戒為行體，亦賴眾緣，從緣成戒，戒性如空。起心持者，是謂迷倒。無善無威儀，不雜二乘心，是名持淨戒，此戒乃名真梵行也。其中十事，前八是受、後二是隨。受中壇場得戒之處，問淨、教儀並教授師，三說羯磨即得戒法。和尚，得戒根本。阿闍黎者，正即二師，義兼七證。剃髮著衣，是戒外相。隨中乞食，四依之一，正命謂離四邪五邪。若依菩薩戒，類例上文，具如《善戒經》及彌勒菩薩所造《受菩薩戒羯磨》所辨。此上十境，正約菩薩，傍兼聲聞，設依小受修觀則為菩薩，即如此方。又《善戒經》「欲受菩薩戒，皆先具受前之三戒。」故所觀境通於大小，其能觀智唯實教大乘。上來尋伺觀竟。

第四「如是觀」下辨觀成之相。望前尋伺即為觀蓋，望後得正覺果。此但如實觀成。文分為三：初約所觀十境如實觀成、二「此中何法」下約所成梵行如實觀成、三「如是觀察」下結成梵行清淨之相。今初，有十句。初六句明三輪清淨觀：一不取能持戒眾生，言身兼口意也；二不著所修行事；三不住於戒法，亦即是事，亦通不住前法。次三句，以三時門明不住持戒時，兼釋上不取等言，三世推求不可得故。已滅未至，空理易明；現在多滯偏語空寂，以剎那不住過未分之，故空寂也。次二句明二空觀成。作受者人，業報是法。後二句，以不遷理釋成因果空義。此世不移動，謂不從今至後；彼世不改變，謂不從後至今。是為因自昔滅無力感果，果不俱因無力酬因，何有報受？以物各性住，性本空故。二約所成梵行如實觀成者，有十一句。初句總顯無名，十已空故。餘句為別：一不從十生。二非屬身等，皆十已空故。上二句約緣以徵。次二句就體以徵，初句明離前十外無別無作戒體，十外有體不假前十。次句亦無有作，作之受隨前已空故。次句雙非顯中，無性防非故。次五句約五陰，有二意：一就戒體。有說：無作戒體，體即是色。有說：非色非心。五蘊之內，初一是色、後四是心，今言為是色者，顯非是色，以其所立無表依表生。表色無表色，今明觀意，表色尚空，何有無表。為非色者，顯非非色也。從色生於戒尚不名為色，從色生於戒豈是非色耶。言為是識者，意顯非心。若言是心者，一切皆有心，應常有梵行，是知非心也。若言非心，木石應梵行，是知非非心也。若言非色非心行蘊攝者，但是行蘊應皆名戒。二就修行梵行不離五蘊。若即蘊者，有蘊皆梵行；若離蘊者，豈是我梵行？故後結云皆不可得。第三結成梵行清淨之相，以無得故。文有十一句，初句為總、次九句別顯無得。一由上三世皆空故；二由於身無所取，於修無所著故；三言心無障礙者，即前於法無所住故，於風行空無有礙故；四作受二念不現行故；五雖空不礙涉有故；六七涉有不迷於空，故受觀無相，受謂忍可於心、觀謂起用於境；八結歸平等，《大般若．曼殊室利分》云「我不見有一法非佛法者」故，無法不等；九一收一切方顯具德圓融。末後一句總以結酬，由上義故名淨梵行。上辨自利行淨竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「如是觀」下辨觀成之相。望前尋伺即為觀蓋，望後得正覺果。此但如實觀成。文分為三：初約所觀十境如實觀成、二「此中何法」下約所成梵行如實觀成、三「如是觀察」下結成梵行清淨之相。今初，有十句。初六句明三輪清淨觀：一不取能持戒眾生，言身兼口意也；二不著所修行事；三不住於戒法，亦即是事，亦通不住前法。次三句，以三時門明不住持戒時，兼釋上不取等言，三世推求不可得故。已滅未至，空理易明；現在多滯偏語空寂，以剎那不住過未分之，故空寂也。次二句明二空觀成。作受者人，業報是法。後二句，以不遷理釋成因果空義。此世不移動，謂不從今至後；彼世不改變，謂不從後至今。是為因自昔滅無力感果，果不俱因無力酬因，何有報受？以物各性住，性本空故。二約所成梵行如實觀成者，有十一句。初句總顯無名，十已空故。餘句為別：一不從十生。二非屬身等，皆十已空故。上二句約緣以徵。次二句就體以徵，初句明離前十外無別無作戒體，十外有體不假前十。次句亦無有作，作之受隨前已空故。次句雙非顯中，無性防非故。次五句約五陰，有二意：一就戒體。有說：無作戒體，體即是色。有說：非色非心。五蘊之內，初一是色、後四是心，今言為是色者，顯非是色，以其所立無表依表生。表色無表色，今明觀意，表色尚空，何有無表。為非色者，顯非非色也。從色生於戒尚不名為色，從色生於戒豈是非色耶。言為是識者，意顯非心。若言是心者，一切皆有心，應常有梵行，是知非心也。若言非心，木石應梵行，是知非非心也。若言非色非心行蘊攝者，但是行蘊應皆名戒。二就修行梵行不離五蘊。若即蘊者，有蘊皆梵行；若離蘊者，豈是我梵行？故後結云皆不可得。第三結成梵行清淨之相，以無得故。文有十一句，初句為總、次九句別顯無得。一由上三世皆空故；二由於身無所取，於修無所著故；三言心無障礙者，即前於法無所住故，於風行空無有礙故；四作受二念不現行故；五雖空不礙涉有故；六七涉有不迷於空，故受觀無相，受謂忍可於心、觀謂起用於境；八結歸平等，《大般若．曼殊室利分》云「我不見有一法非佛法者」故，無法不等；九一收一切方顯具德圓融。末後一句總以結酬，由上義故名淨梵行。上辨自利行淨竟。

第二「復應」下明利他行淨。文分為二：初深觀果智，即利他之方。後慈念眾生成無緣四等，是則自利利他、上求下化皆具足也。今初，文三：初舉法應修，謂梵行體也。緣體宛然、一心湛寂，梵行用也。不思不造萬行沸騰，故不但心觀圓明，復應廣集佛智。二「何者」下徵起，別列可知。三「於如來」下結勸廣學。第二「聞已」下慈念眾生成無緣四等。文有四句：一雙起慈悲，如犢母隨子；二思惟藥病，成大法喜；三即行無求，以成大捨；四智了諸境，導成無緣。此中五喻廣如十忍，然釋有通別。別者，如幻似有，不實故。似有故假、不實故空，此二不二，成中道智。如夢者，虛妄見故。如影者，從業緣現故。如響者，屬諸因緣故。如變化者，須臾變滅故。若如是了境，即終日化而無化，亦為眾生說如斯法，是謂利他梵行清淨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「復應」下明利他行淨。文分為二：初深觀果智，即利他之方。後慈念眾生成無緣四等，是則自利利他、上求下化皆具足也。今初，文三：初舉法應修，謂梵行體也。緣體宛然、一心湛寂，梵行用也。不思不造萬行沸騰，故不但心觀圓明，復應廣集佛智。二「何者」下徵起，別列可知。三「於如來」下結勸廣學。第二「聞已」下慈念眾生成無緣四等。文有四句：一雙起慈悲，如犢母隨子；二思惟藥病，成大法喜；三即行無求，以成大捨；四智了諸境，導成無緣。此中五喻廣如十忍，然釋有通別。別者，如幻似有，不實故。似有故假、不實故空，此二不二，成中道智。如夢者，虛妄見故。如影者，從業緣現故。如響者，屬諸因緣故。如變化者，須臾變滅故。若如是了境，即終日化而無化，亦為眾生說如斯法，是謂利他梵行清淨也。

第二大段「若諸菩薩」下，答因所成果問。文中分二：先牒前因深。初總指前文，不生二解則舉其要，即所行無二。二「一切」下酬其果滿，先標、後釋。今初。由理觀深玄，了性具足，萬行齊修，故令大果無邊德用現證在。即一切，明其果大。疾現，語其速證。後「初發心」下釋，先釋疾現之言、後釋現前之相。今初。上言疾得，疾在何時？故云初發心時。何法現前？謂無上菩提也。後「知一切」下釋現前之相。亦是出其所因。何者？夫初心為始、正覺為終，何以初心便成正覺？故今釋云：知一切法即心自性故，覺法自性即名為佛。故下經云「佛心豈有他，正覺覺世間。」斯良證也。斯則發者，是開發之發，非發起之發也。何謂現前之相？夫佛智非深，情迷謂遠，情亡智現則一體非遙。既言知一切法即心自性，則知此心即一切法性。今理現自心，即心之性已備無邊之德矣。成就慧身者，上觀法盡也，正法當興；今諸見亡也，佛智爰起。覺心則理現，理現則智圓。若鏡淨明生，非前非後、非新非故，寂照湛然。不由他悟者，成上慧身，即無師自然智也。又不由他悟是自覺也，知一切法是覺他也，成就慧身為覺滿也。成就慧身，必資理發，見夫心性豈更有他？若見有他，安稱為悟？既曰心性，自亦不存。寂而能知名為正覺，豈唯定之方寸不取則於人哉？況初後圓融，不待言也。梵行品竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二大段「若諸菩薩」下，答因所成果問。文中分二：先牒前因深。初總指前文，不生二解則舉其要，即所行無二。二「一切」下酬其果滿，先標、後釋。今初。由理觀深玄，了性具足，萬行齊修，故令大果無邊德用現證在。即一切，明其果大。疾現，語其速證。後「初發心」下釋，先釋疾現之言、後釋現前之相。今初。上言疾得，疾在何時？故云初發心時。何法現前？謂無上菩提也。後「知一切」下釋現前之相。亦是出其所因。何者？夫初心為始、正覺為終，何以初心便成正覺？故今釋云：知一切法即心自性故，覺法自性即名為佛。故下經云「佛心豈有他，正覺覺世間。」斯良證也。斯則發者，是開發之發，非發起之發也。何謂現前之相？夫佛智非深，情迷謂遠，情亡智現則一體非遙。既言知一切法即心自性，則知此心即一切法性。今理現自心，即心之性已備無邊之德矣。成就慧身者，上觀法盡也，正法當興；今諸見亡也，佛智爰起。覺心則理現，理現則智圓。若鏡淨明生，非前非後、非新非故，寂照湛然。不由他悟者，成上慧身，即無師自然智也。又不由他悟是自覺也，知一切法是覺他也，成就慧身為覺滿也。成就慧身，必資理發，見夫心性豈更有他？若見有他，安稱為悟？既曰心性，自亦不存。寂而能知名為正覺，豈唯定之方寸不取則於人哉？況初後圓融，不待言也。梵行品竟。

初發心功德品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初發心功德品第十七

初來意者，謂前二品明位及行，今顯勝德，舉初況後巧顯深勝，故次來也。又前品末云初發心時便成正覺，未知此心有何功用頓得爾耶？今釋此義，故次來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初來意者，謂前二品明位及行，今顯勝德，舉初況後巧顯深勝，故次來也。又前品末云初發心時便成正覺，未知此心有何功用頓得爾耶？今釋此義，故次來也。

二釋名者，初有二義：一三種發心之初、二十住之初。發亦二義：一發起上求；二三德開發，能知三世佛智故、永斷一切疑網故、得如來一身無量身等故，在於信位久已研窮，至此位中豁然開悟，故得功齊果位攝德無邊，受斯稱矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，初有二義：一三種發心之初、二十住之初。發亦二義：一發起上求；二三德開發，能知三世佛智故、永斷一切疑網故、得如來一身無量身等故，在於信位久已研窮，至此位中豁然開悟，故得功齊果位攝德無邊，受斯稱矣。

三宗趣者，即以初心攝德為宗，令物窮究發心為趣。然住會發心定是信成就攝，解行及證自在後文。生如來家，自約解說，不應謂此便是證收。若謂久習無明云何頓成大智者，豈不聞冥室千年之闇一燈倏忽頓除耶？若謂云何能知三世佛法者，豈不聞具縛凡夫能知如來祕密藏耶？餘義至文當釋。夫機差教別聖旨深玄，並未證真如同居學地，共詳聖智誠曰才難。且以淺為深有符理之得，以深為淺有謗法之愆，以遠為近則有益於行人，以近為遠則法非我分。諸佛說教貴在俯就物機，後輩學人若欲高推聖境，儻失大利，豈不傷哉。且夕釣磻谿、朝升台輔，豈與夫明經常選而語其優劣者哉。況纔生王宮貴極臣佐，寧同百戰夷項備歷艱辛。況十千劫之功高，亦非聊爾人耳。是以語其智，等虛空而非類；論其德，碎塵剎而難量。極念劫之圓融、盡法門之重現，初心契於智海，豈有邊涯；猶微滴入於天池，齊無終始。故經云「發心畢竟二不別，如是二心先心難。」法慧仰推，良在此也。如或未喻，《勝鬘》有文，推佛能知，斯言無過。餘如〈賢首品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，即以初心攝德為宗，令物窮究發心為趣。然住會發心定是信成就攝，解行及證自在後文。生如來家，自約解說，不應謂此便是證收。若謂久習無明云何頓成大智者，豈不聞冥室千年之闇一燈倏忽頓除耶？若謂云何能知三世佛法者，豈不聞具縛凡夫能知如來祕密藏耶？餘義至文當釋。夫機差教別聖旨深玄，並未證真如同居學地，共詳聖智誠曰才難。且以淺為深有符理之得，以深為淺有謗法之愆，以遠為近則有益於行人，以近為遠則法非我分。諸佛說教貴在俯就物機，後輩學人若欲高推聖境，儻失大利，豈不傷哉。且夕釣磻谿、朝升台輔，豈與夫明經常選而語其優劣者哉。況纔生王宮貴極臣佐，寧同百戰夷項備歷艱辛。況十千劫之功高，亦非聊爾人耳。是以語其智，等虛空而非類；論其德，碎塵剎而難量。極念劫之圓融、盡法門之重現，初心契於智海，豈有邊涯；猶微滴入於天池，齊無終始。故經云「發心畢竟二不別，如是二心先心難。」法慧仰推，良在此也。如或未喻，《勝鬘》有文，推佛能知，斯言無過。餘如〈賢首品〉。

次正釋文，長分為七：一天王請說分、二歎深難說分、三約喻校量分、四就法略示分、五動地興供分、六他方證成分、七以偈重頌分。又釋：於中分二，初長行、後偈頌。前中亦二：初此界、後結通。前中亦二，初正說、後證成。前中亦二，先問、後答。今依前辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次正釋文，長分為七：一天王請說分、二歎深難說分、三約喻校量分、四就法略示分、五動地興供分、六他方證成分、七以偈重頌分。又釋：於中分二，初長行、後偈頌。前中亦二：初此界、後結通。前中亦二，初正說、後證成。前中亦二，先問、後答。今依前辨。

初中，天帝問者，在彼宮故，聞前速成生疑念故，菩提心是萬行主故。問法慧者，是會主故，初心具後之德唯慧境故。下正顯問端。雖則正問功德下，法慧答功德之量便顯發心之相，是為菩薩善巧辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初中，天帝問者，在彼宮故，聞前速成生疑念故，菩提心是萬行主故。問法慧者，是會主故，初心具後之德唯慧境故。下正顯問端。雖則正問功德下，法慧答功德之量便顯發心之相，是為菩薩善巧辯才。

第二「法慧菩薩言」下歎深難說。所以歎者，法體深廣，去疑令樂故。下寄言顯說，未盡其源故。於中，初句總，言甚深者，謂約時深徹後際、約德深至佛果、約理深同法界、約行深包萬行，並深中之極故云甚深。又數廣難量、理玄叵測，雖深非甚；今即少而多、即事而理、初心具後，是謂甚深。下十句別，由斯十義故曰甚深。於中，初四能所對辨，各前能、後所。一離言故難宣示、二無相故超心識、三非自力辯能分別、四非劣慧能信解；後六通能所證，五非有所得及一慧能證、六非起行及一行能行、七次第修慧不能通達、八九思慧不能思惟籌度、十聞慧不能信向趣入。此六後後劣於前前，巧顯深也。所以廣說難者，非唯成上甚深，正誡今後令信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「法慧菩薩言」下歎深難說。所以歎者，法體深廣，去疑令樂故。下寄言顯說，未盡其源故。於中，初句總，言甚深者，謂約時深徹後際、約德深至佛果、約理深同法界、約行深包萬行，並深中之極故云甚深。又數廣難量、理玄叵測，雖深非甚；今即少而多、即事而理、初心具後，是謂甚深。下十句別，由斯十義故曰甚深。於中，初四能所對辨，各前能、後所。一離言故難宣示、二無相故超心識、三非自力辯能分別、四非劣慧能信解；後六通能所證，五非有所得及一慧能證、六非起行及一行能行、七次第修慧不能通達、八九思慧不能思惟籌度、十聞慧不能信向趣入。此六後後劣於前前，巧顯深也。所以廣說難者，非唯成上甚深，正誡今後令信。

第三「雖然」下約喻校量分。於中二：初結前生後，謂約自力則甚深，承力則可說。二「佛子」下正顯校量中，有十一大喻：一利樂眾生喻、二速疾步剎喻、三知劫成壞喻、四善知勝解喻、五善知諸根喻、六善知欲樂喻、七善知方便喻、八善知他心喻、九善知業相喻、十善知煩惱喻、十一供佛及生喻。然此十一喻，後後過於前前，故皆捨置前前更舉後後，巧顯深勝。又此諸喻合有通別，通但通合發心德廣，謂如初喻中便合云「為悉知一切世界成壞」等，此不同於喻也。別謂所合同喻，但喻有分限，法無限耳。如初喻合云「不但為以一切樂具供養十方」等。初一具通具別，下十略無通合。此諸喻文皆應有四：一舉喻、二徵問、三領答、四校量。初後具四，中九略無中二。又諸喻內一一皆有十重，皆應舉喻問答校量，文無者略。今初，喻十重中，初一廣說、後九略明。初中有四、一舉廣事、二徵問、三答顯廣、四辨超過。今初，有三：先與現世益，文有三：廣為供具、田、時；次「然後」下與後世樂；後「南西」下類餘九方。二徵問、三答廣，並可知。四超過中，云歌羅者，此云豎析人身上毛，為百分中之一分也。或曰：十六分中之一分義，譯為校量分。優波尼沙陀者，此云近少，謂少許相近比類之分也。百千後即云億分者，中等數也。後九略說中，文四同前。今初，併舉九事樂具皆同。一切所經劫數漸漸增多，其所教法轉轉增勝，據初世界亦合漸增，以此十前文標一故，餘無者略。若十方共十，則界不增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「雖然」下約喻校量分。於中二：初結前生後，謂約自力則甚深，承力則可說。二「佛子」下正顯校量中，有十一大喻：一利樂眾生喻、二速疾步剎喻、三知劫成壞喻、四善知勝解喻、五善知諸根喻、六善知欲樂喻、七善知方便喻、八善知他心喻、九善知業相喻、十善知煩惱喻、十一供佛及生喻。然此十一喻，後後過於前前，故皆捨置前前更舉後後，巧顯深勝。又此諸喻合有通別，通但通合發心德廣，謂如初喻中便合云「為悉知一切世界成壞」等，此不同於喻也。別謂所合同喻，但喻有分限，法無限耳。如初喻合云「不但為以一切樂具供養十方」等。初一具通具別，下十略無通合。此諸喻文皆應有四：一舉喻、二徵問、三領答、四校量。初後具四，中九略無中二。又諸喻內一一皆有十重，皆應舉喻問答校量，文無者略。今初，喻十重中，初一廣說、後九略明。初中有四、一舉廣事、二徵問、三答顯廣、四辨超過。今初，有三：先與現世益，文有三：廣為供具、田、時；次「然後」下與後世樂；後「南西」下類餘九方。二徵問、三答廣，並可知。四超過中，云歌羅者，此云豎析人身上毛，為百分中之一分也。或曰：十六分中之一分義，譯為校量分。優波尼沙陀者，此云近少，謂少許相近比類之分也。百千後即云億分者，中等數也。後九略說中，文四同前。今初，併舉九事樂具皆同。一切所經劫數漸漸增多，其所教法轉轉增勝，據初世界亦合漸增，以此十前文標一故，餘無者略。若十方共十，則界不增。

第四校量中三：初辨超過。二「何以故者」徵。徵意云：前云功德除佛難知，何以比此猶少非類。三釋意，有二：一別翻前喻。謂發心無限，前有限故。亦是反釋。二「為令如來種性不斷」下，通對前十，總顯具德。亦是順釋。於中有十二句：初三總相對前辨勝，一翻前小果、二翻前限處、三翻前有限眾生。下九句即下十喻之本，一即第三知劫成壞喻本；二即第四善知勝解喻本，故下文云「乃至垢解淨解」等；三却是第二速疾步剎喻本；四即第六及第十本；五即第九本；六即五七本；七八皆第八喻本；九知佛境界平等，即第十一供佛喻本。此中九句即佛十力智：一知成壞垢淨自性即業報智，心樂即種種解智，知煩惱即漏盡智，生死即天眼智，諸根即根勝劣智，方便即禪解脫三昧智，此及佛境並是一切至處道智，心行即種種界智，三世智即宿命智。其處非處智，以是總故，亦是前三總句中攝。然此所知皆約一切，無齊限也。下文廣釋其相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四校量中三：初辨超過。二「何以故者」徵。徵意云：前云功德除佛難知，何以比此猶少非類。三釋意，有二：一別翻前喻。謂發心無限，前有限故。亦是反釋。二「為令如來種性不斷」下，通對前十，總顯具德。亦是順釋。於中有十二句：初三總相對前辨勝，一翻前小果、二翻前限處、三翻前有限眾生。下九句即下十喻之本，一即第三知劫成壞喻本；二即第四善知勝解喻本，故下文云「乃至垢解淨解」等；三却是第二速疾步剎喻本；四即第六及第十本；五即第九本；六即五七本；七八皆第八喻本；九知佛境界平等，即第十一供佛喻本。此中九句即佛十力智：一知成壞垢淨自性即業報智，心樂即種種解智，知煩惱即漏盡智，生死即天眼智，諸根即根勝劣智，方便即禪解脫三昧智，此及佛境並是一切至處道智，心行即種種界智，三世智即宿命智。其處非處智，以是總故，亦是前三總句中攝。然此所知皆約一切，無齊限也。下文廣釋其相。

第二「佛子復置」下，明速疾步剎喻。然次下九喻，文皆分四：初舉廣喻；二辨超過；三徵四釋，釋中皆先反釋、後順釋。今初喻中前三可知，四釋中先反釋，彰前不及；後「為了知」下順釋，辨此過前。於中十一句，初句總。「所謂」下別知世界相即相入無障礙義。前七正明即入。八「一毛端」下二對，釋上即入所由，略舉三門：初以法性融通門釋，謂一切世界差別性與一毛端體性無二故，是故事隨性融此彼相即，事攬性起彼此相入，各有同體異體，準上思之。九一世界中出生一切世界者，此約緣起門釋，謂諸緣起更互相生。有其二義：一約體有體無體義，是故相即；二約用有力無力義，是故相入。亦有同體異體義，並準上思之。欲知一切世界無體性者，約無自性門，以大非定大故能即小等。十總結。欲以一念盡知如是廣無邊際重重即入無障礙事，故發菩提心。又此言知，偈中亦身往彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「佛子復置」下，明速疾步剎喻。然次下九喻，文皆分四：初舉廣喻；二辨超過；三徵四釋，釋中皆先反釋、後順釋。今初喻中前三可知，四釋中先反釋，彰前不及；後「為了知」下順釋，辨此過前。於中十一句，初句總。「所謂」下別知世界相即相入無障礙義。前七正明即入。八「一毛端」下二對，釋上即入所由，略舉三門：初以法性融通門釋，謂一切世界差別性與一毛端體性無二故，是故事隨性融此彼相即，事攬性起彼此相入，各有同體異體，準上思之。九一世界中出生一切世界者，此約緣起門釋，謂諸緣起更互相生。有其二義：一約體有體無體義，是故相即；二約用有力無力義，是故相入。亦有同體異體義，並準上思之。欲知一切世界無體性者，約無自性門，以大非定大故能即小等。十總結。欲以一念盡知如是廣無邊際重重即入無障礙事，故發菩提心。又此言知，偈中亦身往彼。

第三「佛子」下知劫成壞喻。文亦有四：初明喻廣大，舉成攝住，舉壞兼空；二「佛子」下對辨超過；三徵；四釋。釋中亦二：先反釋、後順釋。順中三：初總、次「所謂」下別、三「是名」下結能知智。別中言平等者，通相即相入，就緣就性唯心等殊，皆無障礙，故云平等。一長短者，如娑婆為短、安樂為長，遞傳相望以為長短。二三及四，文並可知。五量無量者，如勝蓮華界，劫更無有上，名為無量，已下皆有量。六有成壞則有盡，無成壞則無盡。標中但云成壞，從多分說。亦麁盡、細不盡。七念劫相望。八劫非劫，自有三義：一約未經增減，縱百千年名為非劫；若經增減成壞名劫。二如勝蓮華剎既不可校量，亦無劫數，故名非劫。三推妄歸真，劫入非劫；依真起妄，非劫入劫。斯則前七事事無礙，此乃理事無礙。九一念速知兼總包無盡，以斯無限，安可比前。三結能知智，即十通中知盡未來際劫神通也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「佛子」下知劫成壞喻。文亦有四：初明喻廣大，舉成攝住，舉壞兼空；二「佛子」下對辨超過；三徵；四釋。釋中亦二：先反釋、後順釋。順中三：初總、次「所謂」下別、三「是名」下結能知智。別中言平等者，通相即相入，就緣就性唯心等殊，皆無障礙，故云平等。一長短者，如娑婆為短、安樂為長，遞傳相望以為長短。二三及四，文並可知。五量無量者，如勝蓮華界，劫更無有上，名為無量，已下皆有量。六有成壞則有盡，無成壞則無盡。標中但云成壞，從多分說。亦麁盡、細不盡。七念劫相望。八劫非劫，自有三義：一約未經增減，縱百千年名為非劫；若經增減成壞名劫。二如勝蓮華剎既不可校量，亦無劫數，故名非劫。三推妄歸真，劫入非劫；依真起妄，非劫入劫。斯則前七事事無礙，此乃理事無礙。九一念速知兼總包無盡，以斯無限，安可比前。三結能知智，即十通中知盡未來際劫神通也。

第四「佛子」下善知勝解喻。文四同前。初舉廣喻，梵云阿地目多，此云勝解，謂於決定境印持為性，不可引轉為業，今譯存略耳。釋中亦先反、後順，順中初總、後「所謂」下別。別中總有十三句：初有八句總相以辨、後有五句一一別明。前中又二：初三解為得方便解智光，此光通因通果。於中，一廣、二深，約理等故；三即能知。後五句，為得佛十力中勝解智力，解一切法。初一約人，謂眾生海解故；次一約時及性；三約境明似不似。上皆明所知廣。四事事相即、顯所知深。上皆所知，後一能知，即得十力之一也。第二從「欲悉知有上」下一一別明。上但云多，未識差別之相，今略示之。於中五句，各是一義。初句三對，約佛菩薩相望。一妙覺無上，餘皆有上，此約竪論。二約橫辨盡未盡，故三同位互望為等，高下位相望為不等。第二句有六對：約五乘凡聖相望差別，有依無依，約自性差別，託於根境及稱真故。二約淺深差別，甚深般若不共小乘故。三約境差別，佛解無邊，餘未盡故。四約二諦，世諦差別、勝義無差故。五巧拙差別。六漏無漏差別。第三句有四解，約佛乘說，一深故；二廣故；三無分量故；四契真如正位得果解故、事理無礙故、無二礙故。第四句三對，唯約眾生以辨差別。於中，初能知方便，不礙空而知假故。後「悉知」下明其所知，有三對六解，與惑相應名染、不相應名淨。廣略者，約境及作意差別。麁細者，約行相差別，委悉不委悉故。第五句三對，多約知聖教解。於中文二：先正明、二「一切」下通結前文。初中，深密者，開則深約方廣一乘，密謂密意；合則深即是密，以祕以妙即事而真故。二方便者，略有三種：一進趣方便，謂見道前方便道是；二施為方便，即第七波羅蜜，依實起權皆善巧故，實無此事假施設有故；三集成方便，諸法同體巧相集成，如六相巧成可名方便，今並能解。言分別者，凡於一法，多門決擇故。言自然者，法爾本覺，內熏發故。隨因所起者，過去聞熏之所發故，或於現在正思惟等而能知故。言隨緣所起者，謂得善友增上緣力所開悟故。二「一切」下總結。廣多交絡，故如網也。為此無限而起大心，豈同前喻？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「佛子」下善知勝解喻。文四同前。初舉廣喻，梵云阿地目多，此云勝解，謂於決定境印持為性，不可引轉為業，今譯存略耳。釋中亦先反、後順，順中初總、後「所謂」下別。別中總有十三句：初有八句總相以辨、後有五句一一別明。前中又二：初三解為得方便解智光，此光通因通果。於中，一廣、二深，約理等故；三即能知。後五句，為得佛十力中勝解智力，解一切法。初一約人，謂眾生海解故；次一約時及性；三約境明似不似。上皆明所知廣。四事事相即、顯所知深。上皆所知，後一能知，即得十力之一也。第二從「欲悉知有上」下一一別明。上但云多，未識差別之相，今略示之。於中五句，各是一義。初句三對，約佛菩薩相望。一妙覺無上，餘皆有上，此約竪論。二約橫辨盡未盡，故三同位互望為等，高下位相望為不等。第二句有六對：約五乘凡聖相望差別，有依無依，約自性差別，託於根境及稱真故。二約淺深差別，甚深般若不共小乘故。三約境差別，佛解無邊，餘未盡故。四約二諦，世諦差別、勝義無差故。五巧拙差別。六漏無漏差別。第三句有四解，約佛乘說，一深故；二廣故；三無分量故；四契真如正位得果解故、事理無礙故、無二礙故。第四句三對，唯約眾生以辨差別。於中，初能知方便，不礙空而知假故。後「悉知」下明其所知，有三對六解，與惑相應名染、不相應名淨。廣略者，約境及作意差別。麁細者，約行相差別，委悉不委悉故。第五句三對，多約知聖教解。於中文二：先正明、二「一切」下通結前文。初中，深密者，開則深約方廣一乘，密謂密意；合則深即是密，以祕以妙即事而真故。二方便者，略有三種：一進趣方便，謂見道前方便道是；二施為方便，即第七波羅蜜，依實起權皆善巧故，實無此事假施設有故；三集成方便，諸法同體巧相集成，如六相巧成可名方便，今並能解。言分別者，凡於一法，多門決擇故。言自然者，法爾本覺，內熏發故。隨因所起者，過去聞熏之所發故，或於現在正思惟等而能知故。言隨緣所起者，謂得善友增上緣力所開悟故。二「一切」下總結。廣多交絡，故如網也。為此無限而起大心，豈同前喻？

第五知根智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五知根智。

第六知欲樂，欲謂於所樂境希望為性，勤依為業，即勝解智所攝，會釋如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六知欲樂，欲謂於所樂境希望為性，勤依為業，即勝解智所攝，會釋如前。

第七知方便者，即禪善巧及至處、道智方便三種，如向所辨，所望別故無相濫失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七知方便者，即禪善巧及至處、道智方便三種，如向所辨，所望別故無相濫失。

第八知心義兼王所，即他心智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八知心義兼王所，即他心智。

第九知業即業報智。上皆文四，同前可知。辨其名體，具如初會十力章中。廣顯差別，如第九地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九知業即業報智。上皆文四，同前可知。辨其名體，具如初會十力章中。廣顯差別，如第九地。

第十「佛子復置」下，明知煩惱差別喻。文亦分四：前三可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十「佛子復置」下，明知煩惱差別喻。文亦分四：前三可知。

第四釋中亦先反、後順。順中，初總、後「所謂」下別。別有六門，各先惑、後治，謂非但空知，意在斷故。初門總明，後一義兼總別，中間四門別舉其重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四釋中亦先反、後順。順中，初總、後「所謂」下別。別有六門，各先惑、後治，謂非但空知，意在斷故。初門總明，後一義兼總別，中間四門別舉其重。

今初門中，輕重眠起，通下諸惑，故名為總。就中輕重，總中之總，以品言之。一切煩惱各有輕重，約起惑者，心有異故。據難易斷，現行為輕、種子為重，即眠起是。又分別為輕、俱生為重。若據破壞三寶、焚燒善根，則邪見最重，餘悉名輕。若據損惱自他障菩薩道，瞋恚最重，餘悉名輕。若據發潤生死流轉，無明愛取為重。若依為諸惑根，則三毒為重。若依障初聖道不受聖教，見慢為重。若據遠隨現行障無學道，我愛慢為重，餘可名輕。若煩惱當體相望，十大煩惱為重，隨惑為輕。隨煩惱中，大中小隨展轉輕重。又正使為重、習氣為輕。更有異門，可略言也。言眠起者，眠即種子眠伏藏識，起即對境發起現行。言一一眾生無量煩惱，總結多端，種種差別如後略說，廣唯佛知。種種覺觀通能所治，有染淨故。染為所治，煩惱依故，如欲恚害覺能生貪等無量煩惱。《涅槃》加五說有八覺：一欲覺，求可意事。二瞋覺，念欲瞋他。三惱覺，念欲惱他。四親里覺，憶念親緣。五國土覺，念世安危。六不死覺，積財資養。七族姓覺，念族高下。八輕侮覺，侮即是慢，念自恃欺人。此等非一，故云種種。皆能引起一切煩惱，對上一一眾生無量煩惱，亦名引起分別。言淨治者，欲以不淨觀治，瞋以慈治，惱害以悲治，次四以無常觀治，後一以無我我所觀治，故云種種覺觀淨治一切雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初門中，輕重眠起，通下諸惑，故名為總。就中輕重，總中之總，以品言之。一切煩惱各有輕重，約起惑者，心有異故。據難易斷，現行為輕、種子為重，即眠起是。又分別為輕、俱生為重。若據破壞三寶、焚燒善根，則邪見最重，餘悉名輕。若據損惱自他障菩薩道，瞋恚最重，餘悉名輕。若據發潤生死流轉，無明愛取為重。若依為諸惑根，則三毒為重。若依障初聖道不受聖教，見慢為重。若據遠隨現行障無學道，我愛慢為重，餘可名輕。若煩惱當體相望，十大煩惱為重，隨惑為輕。隨煩惱中，大中小隨展轉輕重。又正使為重、習氣為輕。更有異門，可略言也。言眠起者，眠即種子眠伏藏識，起即對境發起現行。言一一眾生無量煩惱，總結多端，種種差別如後略說，廣唯佛知。種種覺觀通能所治，有染淨故。染為所治，煩惱依故，如欲恚害覺能生貪等無量煩惱。《涅槃》加五說有八覺：一欲覺，求可意事。二瞋覺，念欲瞋他。三惱覺，念欲惱他。四親里覺，憶念親緣。五國土覺，念世安危。六不死覺，積財資養。七族姓覺，念族高下。八輕侮覺，侮即是慢，念自恃欺人。此等非一，故云種種。皆能引起一切煩惱，對上一一眾生無量煩惱，亦名引起分別。言淨治者，欲以不淨觀治，瞋以慈治，惱害以悲治，次四以無常觀治，後一以無我我所觀治，故云種種覺觀淨治一切雜染。

第二依流轉門，於所治中即癡愛發潤。「斷一切」下明治。由癡愛故諸趣流轉，從癡有愛，菩薩病生故，一切眾生三有五趣。三結要當斷盡。一欲界諸愛別名欲結、二上二界愛合名有結、三三界無明名無明結。三結亦名三漏，即上癡愛。斷已，永盡生死流故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依流轉門，於所治中即癡愛發潤。「斷一切」下明治。由癡愛故諸趣流轉，從癡有愛，菩薩病生故，一切眾生三有五趣。三結要當斷盡。一欲界諸愛別名欲結、二上二界愛合名有結、三三界無明名無明結。三結亦名三漏，即上癡愛。斷已，永盡生死流故。

第三依病行門，四分分別。分是性義，各據偏多受貪等名，名為不等；三分俱多，名為等分，然不出三。此三別名三不善根，故治中云斷根本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三依病行門，四分分別。分是性義，各據偏多受貪等名，名為不等；三分俱多，名為等分，然不出三。此三別名三不善根，故治中云斷根本也。

第四依通諸識門明我我所。謂第七識恒執第八為內我故惑。謂為我所染之起慢，故云我慢。通至第六，內執我身、外執資具，恃己陵人。又此我者亦兼法我，若盡此惑則諸惑皆盡，故治中云盡無餘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四依通諸識門明我我所。謂第七識恒執第八為內我故惑。謂為我所染之起慢，故云我慢。通至第六，內執我身、外執資具，恃己陵人。又此我者亦兼法我，若盡此惑則諸惑皆盡，故治中云盡無餘也。

第五約相生門，以利鈍分別，先鈍、後利。故《淨名》推身以欲貪為本，欲貪以虛妄分別為本，虛妄分別以顛倒想為本，顛倒想以無住為本。今以無住非煩惱，故略不言耳，而順明之。從顛倒虛妄分別生貪等惑，依貪等惑有諸隨惑展轉相生。顛倒想者，不淨計淨等故。利中即身見為本，生六十二見。此有二說：一依三世五蘊，至下當明。二依異道邪見，具如《瑜伽》八十七說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五約相生門，以利鈍分別，先鈍、後利。故《淨名》推身以欲貪為本，欲貪以虛妄分別為本，虛妄分別以顛倒想為本，顛倒想以無住為本。今以無住非煩惱，故略不言耳，而順明之。從顛倒虛妄分別生貪等惑，依貪等惑有諸隨惑展轉相生。顛倒想者，不淨計淨等故。利中即身見為本，生六十二見。此有二說：一依三世五蘊，至下當明。二依異道邪見，具如《瑜伽》八十七說。

第六約出家修行門，以障蓋分別。蓋謂五蓋，已見上文。障即二障，此亦總結前諸惑不離二障。「發大悲」下明能治道，謂救有障者、護修行者。此言在末，義兼總結。謂菩薩發心不自為己，但以大悲救護一切，令斷上來諸惑之網。斷之何為？令本智清淨。然能治道雖復眾多，不出二種：一通、二別。別如上來隨分開示，如不能斷，應宜轉治。謂如起貪，以不淨觀治之，不去當起慈悲緣於前境，應以淨法與之。云何出家無慈悲心，反更染污？如是隨便種種迴轉，皆以無得而為方便。所言通者，但當深觀第一義諦，謂當觀諸惑即是本覺菩提，故《無行》云「貪欲即是道，恚癡亦復然。如是三法中，具一切佛法」故。惑性智性皆本淨故，但由虛妄分別，凡夫不了，如大富盲人，動轉為寶所傷。二乘熱狂，謂為蟲蛇，驚走遠避。權菩薩輩，猶謂有之可斷。今乘一切智乘，以淨慧眼觀惑即真，則煩惱自虛智性常淨，是為開佛知見使得清淨，不斷煩惱而入涅槃。有斯悲智，如是知斷、發菩提心，豈與夫前喻同年而語哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六約出家修行門，以障蓋分別。蓋謂五蓋，已見上文。障即二障，此亦總結前諸惑不離二障。「發大悲」下明能治道，謂救有障者、護修行者。此言在末，義兼總結。謂菩薩發心不自為己，但以大悲救護一切，令斷上來諸惑之網。斷之何為？令本智清淨。然能治道雖復眾多，不出二種：一通、二別。別如上來隨分開示，如不能斷，應宜轉治。謂如起貪，以不淨觀治之，不去當起慈悲緣於前境，應以淨法與之。云何出家無慈悲心，反更染污？如是隨便種種迴轉，皆以無得而為方便。所言通者，但當深觀第一義諦，謂當觀諸惑即是本覺菩提，故《無行》云「貪欲即是道，恚癡亦復然。如是三法中，具一切佛法」故。惑性智性皆本淨故，但由虛妄分別，凡夫不了，如大富盲人，動轉為寶所傷。二乘熱狂，謂為蟲蛇，驚走遠避。權菩薩輩，猶謂有之可斷。今乘一切智乘，以淨慧眼觀惑即真，則煩惱自虛智性常淨，是為開佛知見使得清淨，不斷煩惱而入涅槃。有斯悲智，如是知斷、發菩提心，豈與夫前喻同年而語哉！

第十一明供佛及生喻，文三：初舉喻校量、二徵、三釋。今初，分二：前廣明一人、後略辨九人。初中有四：一舉廣喻、二問、三答、四校量顯勝。初中有二：初廣說東方、後「南西」下略例九方。初中又二：先明佛在供養、後「至佛滅」下明滅後供養。前中又二：先自行、後「又勸」下化他。前中有四深勝：一供具廣妙；二供田廣勝，謂無數界悲敬田故；三供心勝，恭敬等故；四供時勝，相續無數劫故。此自行已勝，況於教他，況復滅後、況於餘方。餘並可知。後略辨九人，中二：先舉廣喻、二「佛子」下校量顯勝。前中九人展轉遞望，念敵多劫、數量復增；此中如第一人一念以無數供，至第二人皆增至無量，乃至第十增至不可說不可說，皆積當位之念以至當位極時也。後校量可知。二徵意云：其第十人供福已至不可說不可說，全比容許不齊，何以不及少分？第三釋中分二：先反顯不為齊限，明前不及此；後「為供養盡法界」下順釋，以無限故辨此過前。略申十種：一時過，謂窮三際念劫，重重時故；二處過，謂該十方相，即入故；三供過，謂盡法界，稱理之供故；四田過，謂盡虛空界塵毛等處，諸如來身各充法界故；五心過，謂一一念中各以無盡供供無盡佛，經無盡劫心猶不足故；六悲過，自作教他，以此善根唯為眾生令先成佛，我亦供養故；七智過，了達三事，隨其一一稱法界故，如海一滴則具百川之味，芥子之空已無分限；八善巧過，能以一事為多、攝多為一，善巧成就融攝諸位，真實行故；九所求過，唯為菩提不為餘趣故；十平等過，謂生佛自他、供與不供皆平等故。束上十義總不出三：一無齊限故、二稱法性故、三事事無礙故。無此三意，設更重重廣喻亦不及少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一明供佛及生喻，文三：初舉喻校量、二徵、三釋。今初，分二：前廣明一人、後略辨九人。初中有四：一舉廣喻、二問、三答、四校量顯勝。初中有二：初廣說東方、後「南西」下略例九方。初中又二：先明佛在供養、後「至佛滅」下明滅後供養。前中又二：先自行、後「又勸」下化他。前中有四深勝：一供具廣妙；二供田廣勝，謂無數界悲敬田故；三供心勝，恭敬等故；四供時勝，相續無數劫故。此自行已勝，況於教他，況復滅後、況於餘方。餘並可知。後略辨九人，中二：先舉廣喻、二「佛子」下校量顯勝。前中九人展轉遞望，念敵多劫、數量復增；此中如第一人一念以無數供，至第二人皆增至無量，乃至第十增至不可說不可說，皆積當位之念以至當位極時也。後校量可知。二徵意云：其第十人供福已至不可說不可說，全比容許不齊，何以不及少分？第三釋中分二：先反顯不為齊限，明前不及此；後「為供養盡法界」下順釋，以無限故辨此過前。略申十種：一時過，謂窮三際念劫，重重時故；二處過，謂該十方相，即入故；三供過，謂盡法界，稱理之供故；四田過，謂盡虛空界塵毛等處，諸如來身各充法界故；五心過，謂一一念中各以無盡供供無盡佛，經無盡劫心猶不足故；六悲過，自作教他，以此善根唯為眾生令先成佛，我亦供養故；七智過，了達三事，隨其一一稱法界故，如海一滴則具百川之味，芥子之空已無分限；八善巧過，能以一事為多、攝多為一，善巧成就融攝諸位，真實行故；九所求過，唯為菩提不為餘趣故；十平等過，謂生佛自他、供與不供皆平等故。束上十義總不出三：一無齊限故、二稱法性故、三事事無礙故。無此三意，設更重重廣喻亦不及少分。

第四「發是心已」下就法略示分。前喻顯大心因廣，此明攝德深勝，亦是讚勝勸學。文中有二：一發是心已者，牒前諸喻所校量心；二「能知」下明此大心所攝功德。於中有五：一解行圓滿、二妙果當成、三與佛平等、四能作佛事、五大智現前。初中三：一總舉所知。現佛正覺但云智慧，過佛示滅故加涅槃，當佛在因云善根也。過現已從緣，應可得云知；未來未有，但可云信，亦信一切皆當佛也。二「彼諸」下攝以修證。有為能得、無為能知能證，使智身成就法身等佛。古德判此一段為攝位修成，謂於諸佛功德智慧能信是十信，信成就故、後攝初故。能受是十住，能修是十行，能知是十向，得證是十地。謂本智證後智，得能成就，是結因究竟，能與佛等是果滿。平等謂與諸佛能證所證平等無二故。初心即攝諸位，乃至佛果亦是一理。三徵釋所以。何以初心即滿因位？釋意云：以等真性所為無齊限故。有十一句，初總、餘別。文並同前初喻中辨。第二「以發心故」下妙果當成，分二：初標因得果、二徵釋所由。今初，得於八事：一解契佛心故為憶念；二入正定聚故當得菩提；三真器已成故佛授妙法，妙法者即如來知見也；四知心性故與佛平等；五圓修助道六度四攝；六力等未證亦定無疑，故云成就；七十八不共修習莊嚴；八得四無礙辨名說法智慧。上七皆言三世明其豎該，今云法界辨其橫攝，前後影略。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「發是心已」下就法略示分。前喻顯大心因廣，此明攝德深勝，亦是讚勝勸學。文中有二：一發是心已者，牒前諸喻所校量心；二「能知」下明此大心所攝功德。於中有五：一解行圓滿、二妙果當成、三與佛平等、四能作佛事、五大智現前。初中三：一總舉所知。現佛正覺但云智慧，過佛示滅故加涅槃，當佛在因云善根也。過現已從緣，應可得云知；未來未有，但可云信，亦信一切皆當佛也。二「彼諸」下攝以修證。有為能得、無為能知能證，使智身成就法身等佛。古德判此一段為攝位修成，謂於諸佛功德智慧能信是十信，信成就故、後攝初故。能受是十住，能修是十行，能知是十向，得證是十地。謂本智證後智，得能成就，是結因究竟，能與佛等是果滿。平等謂與諸佛能證所證平等無二故。初心即攝諸位，乃至佛果亦是一理。三徵釋所以。何以初心即滿因位？釋意云：以等真性所為無齊限故。有十一句，初總、餘別。文並同前初喻中辨。第二「以發心故」下妙果當成，分二：初標因得果、二徵釋所由。今初，得於八事：一解契佛心故為憶念；二入正定聚故當得菩提；三真器已成故佛授妙法，妙法者即如來知見也；四知心性故與佛平等；五圓修助道六度四攝；六力等未證亦定無疑，故云成就；七十八不共修習莊嚴；八得四無礙辨名說法智慧。上七皆言三世明其豎該，今云法界辨其橫攝，前後影略。

二徵釋所由中，初徵意云：何以發心即得果法？釋云：以是發心為因，決定當得佛故。望圓極之果，故定當成。約見性成智身，上品云即得故。晉經、梵本此中皆云即是佛故者，當此義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二徵釋所由中，初徵意云：何以發心即得果法？釋云：以是發心為因，決定當得佛故。望圓極之果，故定當成。約見性成智身，上品云即得故。晉經、梵本此中皆云即是佛故者，當此義也。

第三「應知」下，與佛平等者，見性均故，發心畢竟二不別也。文有四句，初總、餘別。總言等佛，何所等耶？有三種等：一所緣境界及分齊境界等；二大悲、大定、力、無畏等皆悉平等；三得知身無從亦無積聚，隨物分別見種種身，如是智慧與佛平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「應知」下，與佛平等者，見性均故，發心畢竟二不別也。文有四句，初總、餘別。總言等佛，何所等耶？有三種等：一所緣境界及分齊境界等；二大悲、大定、力、無畏等皆悉平等；三得知身無從亦無積聚，隨物分別見種種身，如是智慧與佛平等。

第四「纔發心時」下能作佛事。有十一句，皆是纔發即得。言即得者，有二意故：一約法圓融，初心攝諸位故。通說諸位相攝，總有三類：一以行攝位，如十信中具一切位，〈賢首品〉說。二以位攝位，如十住滿即得成佛，如〈十住品〉，及〈法界品〉海幢比丘處說，其十行、十向、十地皆爾，各如自品說。三初心攝終，如十住初心即攝諸位，如此品說。並就因位滿說，如普賢作用大分同佛，猶未是佛，此中亦爾。二約見性齊故，說與佛等具諸佛法，豎論位次優劣非無。若爾，此與歷別何異？請以喻顯。若彼虛室置之一燈，光周室內，加二加三乃至百千，各各重重遍於室內。雖同周遍，不妨後後益明。初心等佛若彼一燈，妙覺等初同第百千。若器中盛燈，雖復百千共置一室，互不相見，歷別修行類同此也。依於此義故，初心即云振動光照一切世界，登地已上却說百剎千剎，如理思之。又即由此義廢高就下，十住之中即齊地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「纔發心時」下能作佛事。有十一句，皆是纔發即得。言即得者，有二意故：一約法圓融，初心攝諸位故。通說諸位相攝，總有三類：一以行攝位，如十信中具一切位，〈賢首品〉說。二以位攝位，如十住滿即得成佛，如〈十住品〉，及〈法界品〉海幢比丘處說，其十行、十向、十地皆爾，各如自品說。三初心攝終，如十住初心即攝諸位，如此品說。並就因位滿說，如普賢作用大分同佛，猶未是佛，此中亦爾。二約見性齊故，說與佛等具諸佛法，豎論位次優劣非無。若爾，此與歷別何異？請以喻顯。若彼虛室置之一燈，光周室內，加二加三乃至百千，各各重重遍於室內。雖同周遍，不妨後後益明。初心等佛若彼一燈，妙覺等初同第百千。若器中盛燈，雖復百千共置一室，互不相見，歷別修行類同此也。依於此義故，初心即云振動光照一切世界，登地已上却說百剎千剎，如理思之。又即由此義廢高就下，十住之中即齊地故。

第五「此初發」下明大智現前。此文二意：一別是一段，謂以無著大智求菩提故；二通釋上四段，謂由於一切無所著故，稱性圓融，能成能攝一切功德。文中分二：初正明無著、後釋其所由。前中，初總、「所謂」下別。謂從三世門見佛法僧，非佛法僧同三世攝。於中三位：初八清淨、次四通染淨、後二唯染。後「唯求」下釋不著所由，文含多意。一云：唯為菩提故云求一切智，不餘趣向故，於法界佛等無著。此雖有理，不順今文，以佛及佛法豈非一切智耶？二云：求之於己，不求佛等。求之於己，尚未免求。今釋有二：一只為求一切智，故求而無著，以有所著非真求故。故《淨名》云「夫求法者，於一切法應無所求。」了法無求，順一切智。二者言求者，不壞相也。不著者，稱法性也。性相雙鑑，終日求而無所求。經云「無所求中吾故求之矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「此初發」下明大智現前。此文二意：一別是一段，謂以無著大智求菩提故；二通釋上四段，謂由於一切無所著故，稱性圓融，能成能攝一切功德。文中分二：初正明無著、後釋其所由。前中，初總、「所謂」下別。謂從三世門見佛法僧，非佛法僧同三世攝。於中三位：初八清淨、次四通染淨、後二唯染。後「唯求」下釋不著所由，文含多意。一云：唯為菩提故云求一切智，不餘趣向故，於法界佛等無著。此雖有理，不順今文，以佛及佛法豈非一切智耶？二云：求之於己，不求佛等。求之於己，尚未免求。今釋有二：一只為求一切智，故求而無著，以有所著非真求故。故《淨名》云「夫求法者，於一切法應無所求。」了法無求，順一切智。二者言求者，不壞相也。不著者，稱法性也。性相雙鑑，終日求而無所求。經云「無所求中吾故求之矣。」

第五「爾時」下動地興供分，全同上文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「爾時」下動地興供分，全同上文。

第六「是時十方」下十方證成分。望於上文有同有異。同義可知。異有三種，即為三段：一佛現證成，異前菩薩；二顯益證成，前文所無；三結通無盡，前略此廣，加說因故。今初也，先現身、次讚說、後引已同。以初心攝德深廣，恐難信受，故佛自證。二「汝說此法時」下顯益證成。益通二世，初益現在、後「我等悉當護持」已下顯及當來。今初。清淨心者，以聞菩提心，見心性故。而經多劫者，然餘教說定三僧祇，此宗所明劫數不定，略有四類：一或展則無量，不可說不可說剎塵，如〈法界品〉說。二或千不可說，或減或增，如威光太子及此中說。三或一生二生，如善財童子、兜率天子。四初心即得，如前所說。所乘之法既自在圓融，能乘之人亦遲速不定，念劫融故。故彌勒云：「一切菩薩無量劫修，善財一生皆得。」《起信》則以若遲若速皆為方便，此宗則以楷定為權，並有聖言無煩固執，不以長時而生退怯，不以速證而起輕心。若遲若疾誓要當剋，是佛意也。後益末世，令信仰故。今之聞者，皆由佛力願深愧信行。三「如此」下結通無盡。是證佛結通，非經家也。先明說遍、後「其說法」下示所說同。文中有三：一說人同；二說儀同，謂神力本願故；三說意同。「為欲」下是此文大旨，同前十住，並顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「是時十方」下十方證成分。望於上文有同有異。同義可知。異有三種，即為三段：一佛現證成，異前菩薩；二顯益證成，前文所無；三結通無盡，前略此廣，加說因故。今初也，先現身、次讚說、後引已同。以初心攝德深廣，恐難信受，故佛自證。二「汝說此法時」下顯益證成。益通二世，初益現在、後「我等悉當護持」已下顯及當來。今初。清淨心者，以聞菩提心，見心性故。而經多劫者，然餘教說定三僧祇，此宗所明劫數不定，略有四類：一或展則無量，不可說不可說剎塵，如〈法界品〉說。二或千不可說，或減或增，如威光太子及此中說。三或一生二生，如善財童子、兜率天子。四初心即得，如前所說。所乘之法既自在圓融，能乘之人亦遲速不定，念劫融故。故彌勒云：「一切菩薩無量劫修，善財一生皆得。」《起信》則以若遲若速皆為方便，此宗則以楷定為權，並有聖言無煩固執，不以長時而生退怯，不以速證而起輕心。若遲若疾誓要當剋，是佛意也。後益末世，令信仰故。今之聞者，皆由佛力願深愧信行。三「如此」下結通無盡。是證佛結通，非經家也。先明說遍、後「其說法」下示所說同。文中有三：一說人同；二說儀同，謂神力本願故；三說意同。「為欲」下是此文大旨，同前十住，並顯可知。

第七「爾時」下以偈重頌分。先辨偈意，有十一句，初一後一是說偈儀，而離開者，欲顯中九皆承佛力該十方故。中九正明所謂，初總、餘別。別中四對：一淨業顯理；二除惑開信，妄想分別為雜染根；三知病識藥；四觀果淨因，即由利他，自業便淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「爾時」下以偈重頌分。先辨偈意，有十一句，初一後一是說偈儀，而離開者，欲顯中九皆承佛力該十方故。中九正明所謂，初總、餘別。別中四對：一淨業顯理；二除惑開信，妄想分別為雜染根；三知病識藥；四觀果淨因，即由利他，自業便淨。

第二正顯偈辭。有一百二十一頌，文分三段：初八十二偈，超頌就法略示；二有三十四偈，却頌就喻校量；三有五偈，結德勸讚令景慕發心。歎深難說，遍於三段。又歎為長行偈頌之本，故略不頌之。初中文亦分五：初有十七偈，頌第一解行圓滿。二「菩薩始發」下十七頌，超頌第四能作佛事。三「菩薩所住」下十八偈，却頌第三得佛平等。四「趣向菩提」下六偈半，頌第五大智現前。五「恒勸眾生」下二十三偈半，頌第二妙果當成。文不次者，顯德無前後故。又長行明先同果體、後同果用；偈頌明用可在今、果明當得。大智通遍故前後互明。初中，文分為二：初一偈頌前正明解行圓滿。然初句是總舉發心為因，餘十六偈頌前徵釋。於中有七：初一偈頌充遍一切世界。二有二偈頌為欲度脫一切世界眾生。三有一偈頌知世界成壞知者，意在往化覲佛故。四一偈半頌為悉知一切眾生垢淨故，及一切世界三有清淨，知垢意在令淨故。五趣三有，名左右耳。五「紹隆」下兩偈半，却頌為不斷如來種性故。初半摧邪顯正即紹隆義，次句示佛種之體性，次二句即起佛種緣，餘是種起之相。化化不絕是報佛恩，心如金剛是種性義，照佛所行修菩提行，則佛種不斷也。六五偈頌知眾生心樂煩惱習氣下四種發心，於中初偈總明所知事。想是妄想即煩惱也，業即習氣，果即死此生彼，心即心行，根性即諸根。次二偈顯知之體相，皆即事入玄。次偈非唯知病，亦識法藥，故如世尊。後偈非唯空知，行願相符能為實益。七有三偈頌知一切眾生三世智，謂離三世障故。障有十種，一煩惱雜染障、二觸境迷倒障、三長時懈怠障、四取著因果障、五邪教邪師引轉障、六趣下乘障、七麁相現前障、八於遍趣行無堪能障、九隨言生解障、十不亡能所障，如次十句各一對治。末後二句總結通達。第二「菩薩始發」下有十七偈，頌上能作佛事，總分為十。初二偈頌即能說法教化調伏一切眾生，以悲智相導故。二有一偈頌諸佛讚歎，歎必加故。三有一偈頌即能振動一切世界，動入互舉。四「菩薩具足」下六偈頌即能息滅一切諸惡道苦，於中具悲智之德，故能拔因果之苦而無我人。五有一偈頌即能光照一切世界，照世意在照諸眾生。六一偈頌即能嚴淨一切國土，毛孔現剎即神通嚴也。七有一偈半，頌上即令一切眾生歡喜，供佛問法但為益物故。八一偈半頌上即能入一切法界性，初半聞而通達、次半思而兼說、後半修而無著。九有半偈依修而證，頌即能持一切佛種性也。十有一偈半頌即能示現成佛。第三「菩薩所住」下十八偈頌得佛平等。於中分四：初三偈半頌佛境界平等，初 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正顯偈辭。有一百二十一頌，文分三段：初八十二偈，超頌就法略示；二有三十四偈，却頌就喻校量；三有五偈，結德勸讚令景慕發心。歎深難說，遍於三段。又歎為長行偈頌之本，故略不頌之。初中文亦分五：初有十七偈，頌第一解行圓滿。二「菩薩始發」下十七頌，超頌第四能作佛事。三「菩薩所住」下十八偈，却頌第三得佛平等。四「趣向菩提」下六偈半，頌第五大智現前。五「恒勸眾生」下二十三偈半，頌第二妙果當成。文不次者，顯德無前後故。又長行明先同果體、後同果用；偈頌明用可在今、果明當得。大智通遍故前後互明。初中，文分為二：初一偈頌前正明解行圓滿。然初句是總舉發心為因，餘十六偈頌前徵釋。於中有七：初一偈頌充遍一切世界。二有二偈頌為欲度脫一切世界眾生。三有一偈頌知世界成壞知者，意在往化覲佛故。四一偈半頌為悉知一切眾生垢淨故，及一切世界三有清淨，知垢意在令淨故。五趣三有，名左右耳。五「紹隆」下兩偈半，却頌為不斷如來種性故。初半摧邪顯正即紹隆義，次句示佛種之體性，次二句即起佛種緣，餘是種起之相。化化不絕是報佛恩，心如金剛是種性義，照佛所行修菩提行，則佛種不斷也。六五偈頌知眾生心樂煩惱習氣下四種發心，於中初偈總明所知事。想是妄想即煩惱也，業即習氣，果即死此生彼，心即心行，根性即諸根。次二偈顯知之體相，皆即事入玄。次偈非唯知病，亦識法藥，故如世尊。後偈非唯空知，行願相符能為實益。七有三偈頌知一切眾生三世智，謂離三世障故。障有十種，一煩惱雜染障、二觸境迷倒障、三長時懈怠障、四取著因果障、五邪教邪師引轉障、六趣下乘障、七麁相現前障、八於遍趣行無堪能障、九隨言生解障、十不亡能所障，如次十句各一對治。末後二句總結通達。第二「菩薩始發」下有十七偈，頌上能作佛事，總分為十。初二偈頌即能說法教化調伏一切眾生，以悲智相導故。二有一偈頌諸佛讚歎，歎必加故。三有一偈頌即能振動一切世界，動入互舉。四「菩薩具足」下六偈頌即能息滅一切諸惡道苦，於中具悲智之德，故能拔因果之苦而無我人。五有一偈頌即能光照一切世界，照世意在照諸眾生。六一偈頌即能嚴淨一切國土，毛孔現剎即神通嚴也。七有一偈半，頌上即令一切眾生歡喜，供佛問法但為益物故。八一偈半頌上即能入一切法界性，初半聞而通達、次半思而兼說、後半修而無著。九有半偈依修而證，頌即能持一切佛種性也。十有一偈半頌即能示現成佛。第三「菩薩所住」下十八偈頌得佛平等。於中分四：初三偈半頌佛境界平等，初

偈分齊境、次偈兼所證所緣境、後一偈半舉況顯勝。二「善知」下四偈半頌功德平等。三有一偈頌前文得如來一身無量身平等。四「於諸」下九偈頌真實智慧，於中有四：初四頌發離一切妄想廣大心、二有二頌發窮三際廣大心、三有二頌發順涅槃菩提廣大心、四一偈結勸可知。第四「趣向菩提」下六偈半頌大智現前，於中初一結前生後；餘正頌大智現前，初偈於佛無著、次偈即若眾生若眾生法、次偈即若佛若佛法、次偈若世間若世間法、次偈若菩薩若菩薩法，二乘文略。後半偈頌上結文。念十方佛，即求一切智。無依無取，即於諸法界心無所著。第五有二十三偈半頌前妙果當成。於中有九：初三偈半頌常為一切諸佛護念，以具德故。二半偈頌當得無上菩提。三半偈頌與其妙法。大人法者，八大人覺也。四有一偈頌佛體平等，時處平等即佛體故。五有一偈頌已修三世諸佛助道之法。六有六偈頌成就三世諸佛力無所畏，廣十力之別名、略無畏之都號，於中五偈半別明十力、後半偈顯得分齊。七有五偈頌已莊嚴三世諸佛不共佛法，三世間圓融不共權小故。八五偈頌悉得諸佛說法智慧力。九一偈結德無盡並屬初心，該前諸段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈分齊境、次偈兼所證所緣境、後一偈半舉況顯勝。二「善知」下四偈半頌功德平等。三有一偈頌前文得如來一身無量身平等。四「於諸」下九偈頌真實智慧，於中有四：初四頌發離一切妄想廣大心、二有二頌發窮三際廣大心、三有二頌發順涅槃菩提廣大心、四一偈結勸可知。第四「趣向菩提」下六偈半頌大智現前，於中初一結前生後；餘正頌大智現前，初偈於佛無著、次偈即若眾生若眾生法、次偈即若佛若佛法、次偈若世間若世間法、次偈若菩薩若菩薩法，二乘文略。後半偈頌上結文。念十方佛，即求一切智。無依無取，即於諸法界心無所著。第五有二十三偈半頌前妙果當成。於中有九：初三偈半頌常為一切諸佛護念，以具德故。二半偈頌當得無上菩提。三半偈頌與其妙法。大人法者，八大人覺也。四有一偈頌佛體平等，時處平等即佛體故。五有一偈頌已修三世諸佛助道之法。六有六偈頌成就三世諸佛力無所畏，廣十力之別名、略無畏之都號，於中五偈半別明十力、後半偈顯得分齊。七有五偈頌已莊嚴三世諸佛不共佛法，三世間圓融不共權小故。八五偈頌悉得諸佛說法智慧力。九一偈結德無盡並屬初心，該前諸段。

大文第二「十方國土」下三十四頌，頌前約喻校量。於中分二：先十四頌正頌前喻可知；後二十偈通釋諸喻不及所由，前雖略釋，今此廣辨。又長行中多隨喻別明，今此總辨，亦總相頌前歎深難說；若將別配，則令難證等互有所局。於中分三：初半偈結前生後、次十七偈半正釋所由、後二偈結德無盡。就正釋中分三：初一偈標章、次十二偈半別釋、三四偈顯德圓滿。今初也，謂標出生無盡、體相無限二章。二別釋中，初四偈釋無齊限，或一句是一義。後一偈半頌六度義，可以意得。後八偈半釋出生無盡，於中分三：初二偈半結前生後，以體無限故出生無盡也；次「菩提心是」下四偈正顯出生為本，出生乃一義耳；後二偈略釋為本所由，由修六度為菩薩乘本，由勸正行為人天乘本，由闡妙業通為三乘涅槃之本。三四偈顯德圓滿中，初偈總顯、次二偈別顯願滿、後一偈別明智圓。第三二偈結德無盡，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第二「十方國土」下三十四頌，頌前約喻校量。於中分二：先十四頌正頌前喻可知；後二十偈通釋諸喻不及所由，前雖略釋，今此廣辨。又長行中多隨喻別明，今此總辨，亦總相頌前歎深難說；若將別配，則令難證等互有所局。於中分三：初半偈結前生後、次十七偈半正釋所由、後二偈結德無盡。就正釋中分三：初一偈標章、次十二偈半別釋、三四偈顯德圓滿。今初也，謂標出生無盡、體相無限二章。二別釋中，初四偈釋無齊限，或一句是一義。後一偈半頌六度義，可以意得。後八偈半釋出生無盡，於中分三：初二偈半結前生後，以體無限故出生無盡也；次「菩提心是」下四偈正顯出生為本，出生乃一義耳；後二偈略釋為本所由，由修六度為菩薩乘本，由勸正行為人天乘本，由闡妙業通為三乘涅槃之本。三四偈顯德圓滿中，初偈總顯、次二偈別顯願滿、後一偈別明智圓。第三二偈結德無盡，可知。

大文第三「欲知」下結勸發心。於中三：初半偈正勸；次三偈半釋勸所由，總舉具足一切德故；後一偈結勸速發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第三「欲知」下結勸發心。於中三：初半偈正勸；次三偈半釋勸所由，總舉具足一切德故；後一偈結勸速發。