大方廣佛華嚴經疏卷第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第十八

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

第四「告諸」下本分。文分為三：初總顯體相、次標以許說、後別陳其名。今初。然十住體略有三種：一約所依，即前三昧，依此說於十住法故。論云「三昧即法體」故。二者約本，即下所辨。三剋性體，若約所緣，即真俗二境；若約能緣，即悲智二行。二境既融，悲智不別，境智冥契，同一法界也。今約本體。若直觀經文，則住處二字總示其體，廣大已下略顯其相。住三世佛家，結示住處。今依《地論》類例以解，則住處為總、餘皆是別，總即示體，此云住處；十行名行業；十向名願；十地名願善決定。皆當位體也，而得名不同者何耶？然三賢十聖皆以菩提心而為其體，菩提心有三：一者直心，正念真如法故；二者深心，樂修一切諸善行故；三者大悲心，救護一切苦眾生故。所念真如亦即本智本覺智故，後二顯是恒沙性德。然此三心，有一必兼餘二，而三賢互有增微。十住直心增故，故名為解。解為行願本，故首而明之。十行深心增故名為行，依於前解以起行故。十向大悲增故名為願，迴前解行願諸眾生離苦得樂故。十地三心等證故名決定，而大悲為首，故舉其願。是以論云「願善決定者，如初地中發菩提心。」即此本分中願。十信通信此三等覺、此三等佛，故知菩提心是諸位通依。今此住位名住處者，若從增勝，則以深般若住於真如，即復由此而為行願之所住處。若從通說，俱住上三菩提心家故。住處，梵本名為俱羅，此云家也。家即家族，是以舊譯名為種性，即四種性中習種性也。良以此家菩薩所居故翻名住處，下文還就佛家以結。別中，句乃有二、義乃有三：一廣大與法界等，是勝住處。然《地經》總句是於決定不應學彼。此中廣大即是勝義。其法界言含於四義：一正念真如，同理法界深無際限，勝諸凡夫，亦勝二乘偏真理故。二普該菩薩無邊行相，大悲深心同事法界無有邊量，勝二乘故。三者三心無礙，同無礙法界，事理融故。四同圓融法界，一一塵中無不具故。此與第三勝權菩薩二虛空等者，是因住處。因有二種：一無常愛果因，是因如虛空，依是生色，色不盡故；二常果因，今是地前，故闕此也。古德又云：一一位中如空包含無邊行海；又如空周遍，非至非不至；又如空無礙故。三住三世諸佛家，準論此名不怯弱住處，謂菩薩所住即佛所住故名佛家，進住佛家是不怯弱。若直釋經文，即結示也。謂向言住處，何所住耶？謂住佛家。佛家即是大菩提心，諸佛住此生菩薩故，真如悲願究竟唯佛方能住故。言三世者，是讚勝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「告諸」下本分。文分為三：初總顯體相、次標以許說、後別陳其名。今初。然十住體略有三種：一約所依，即前三昧，依此說於十住法故。論云「三昧即法體」故。二者約本，即下所辨。三剋性體，若約所緣，即真俗二境；若約能緣，即悲智二行。二境既融，悲智不別，境智冥契，同一法界也。今約本體。若直觀經文，則住處二字總示其體，廣大已下略顯其相。住三世佛家，結示住處。今依《地論》類例以解，則住處為總、餘皆是別，總即示體，此云住處；十行名行業；十向名願；十地名願善決定。皆當位體也，而得名不同者何耶？然三賢十聖皆以菩提心而為其體，菩提心有三：一者直心，正念真如法故；二者深心，樂修一切諸善行故；三者大悲心，救護一切苦眾生故。所念真如亦即本智本覺智故，後二顯是恒沙性德。然此三心，有一必兼餘二，而三賢互有增微。十住直心增故，故名為解。解為行願本，故首而明之。十行深心增故名為行，依於前解以起行故。十向大悲增故名為願，迴前解行願諸眾生離苦得樂故。十地三心等證故名決定，而大悲為首，故舉其願。是以論云「願善決定者，如初地中發菩提心。」即此本分中願。十信通信此三等覺、此三等佛，故知菩提心是諸位通依。今此住位名住處者，若從增勝，則以深般若住於真如，即復由此而為行願之所住處。若從通說，俱住上三菩提心家故。住處，梵本名為俱羅，此云家也。家即家族，是以舊譯名為種性，即四種性中習種性也。良以此家菩薩所居故翻名住處，下文還就佛家以結。別中，句乃有二、義乃有三：一廣大與法界等，是勝住處。然《地經》總句是於決定不應學彼。此中廣大即是勝義。其法界言含於四義：一正念真如，同理法界深無際限，勝諸凡夫，亦勝二乘偏真理故。二普該菩薩無邊行相，大悲深心同事法界無有邊量，勝二乘故。三者三心無礙，同無礙法界，事理融故。四同圓融法界，一一塵中無不具故。此與第三勝權菩薩二虛空等者，是因住處。因有二種：一無常愛果因，是因如虛空，依是生色，色不盡故；二常果因，今是地前，故闕此也。古德又云：一一位中如空包含無邊行海；又如空周遍，非至非不至；又如空無礙故。三住三世諸佛家，準論此名不怯弱住處，謂菩薩所住即佛所住故名佛家，進住佛家是不怯弱。若直釋經文，即結示也。謂向言住處，何所住耶？謂住佛家。佛家即是大菩提心，諸佛住此生菩薩故，真如悲願究竟唯佛方能住故。言三世者，是讚勝也。

二「彼菩薩」下牒以許說，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「彼菩薩」下牒以許說，可知。

三「諸佛子菩薩住有十種」下別陳其名。文有三別：初標數引證、二依數列名、三總結顯勝。今初，謂三世佛果無不由此十住因成，如大王路，法爾常規，故同說也。二「何者」下依數列名。初發心住者，《瓔珞》云「是上進分善根人，若一劫二劫、一恒二恒佛所行十信，心信三寶，常住八萬四千般若波羅蜜修一切行、一切法門，乃至始入空界住空性位，故名為住。」依《仁王》、《起信》，即十千劫來修信行滿，入位不退，創起大心，發心即住，名發心住。三種發心中即信成就發心也。二治地者，謂常隨空心淨，八萬四千法門清淨潔白，故為練治心地使悲智增明，名治地住。三巧觀空有，增修正行故。四生佛法家，種姓尊貴故。五帶真隨俗，習無量善巧，化無住故。六成就般若，故聞讚毀真正，其心念不動故。七入於無生畢竟空性，心心常行空無相願，止觀雙運，緣不能壞故。八心不生倒，不起邪魔破菩提心故。九從法王教生解，當紹佛位故。十從上九住觀空得無生心最為上故，諸佛法水灌心頂故。然住十住得名有三，謂四八九十從喻為名，第七離過受稱，餘約功德。從其所喻，皆持業釋；若從能喻，或依士釋。三「是名」下總結，可知。若定位者，略有十義：一依《唯識》等五位之中，即當初位。言五位者，一資糧位，即是三賢，從初發心積習福智為道資糧，為眾生故修解脫分善。二加行位，順解脫分既圓滿已，為入見道復修加行，亦名順決擇分。三通達位，即是見道，謂初入地二種見道。四修習位，始從初地第二住心，乃至金剛無間心位，名為修道。五究竟位，金剛心後解脫道中，盡未來際皆此位攝。二依《攝論》第六說有四位，即當初位之初。言四位者，一勝解行位，始從十信、終於地前，餘三見修究竟，同五中後三。三依《瑜伽》四十七說十二住，當其第二之初。言十二者，一種性住，謂彼菩薩性自仁賢；性自成就菩薩功德，任持一切佛法種子；性離麁垢，不能現起上煩惱纏。二勝解行住，謂從初發心，乃至未得清淨意樂，所有一切菩薩行是。三極喜住、四增上戒、五增上心。六七八三名增上慧，分成三種，謂六覺分相應增上慧住，七諸諦相應增上慧住，八緣起流轉止息相應增上慧住。九無相有功用住，十無相無功用住，十一無礙解住，十二最上菩薩住，十三最上如來住。前言十二住就菩薩說，加後如來為十三住。第二即是三賢。第三已去如次十地。四亦依《瑜伽》及《顯揚》第七，於十三住建立七地，一種性地、二勝解行地、三淨勝意樂地，即前三住；四行正行地，謂從第四乃至第九住；五決定地，即第十住；六決 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三「諸佛子菩薩住有十種」下別陳其名。文有三別：初標數引證、二依數列名、三總結顯勝。今初，謂三世佛果無不由此十住因成，如大王路，法爾常規，故同說也。二「何者」下依數列名。初發心住者，《瓔珞》云「是上進分善根人，若一劫二劫、一恒二恒佛所行十信，心信三寶，常住八萬四千般若波羅蜜修一切行、一切法門，乃至始入空界住空性位，故名為住。」依《仁王》、《起信》，即十千劫來修信行滿，入位不退，創起大心，發心即住，名發心住。三種發心中即信成就發心也。二治地者，謂常隨空心淨，八萬四千法門清淨潔白，故為練治心地使悲智增明，名治地住。三巧觀空有，增修正行故。四生佛法家，種姓尊貴故。五帶真隨俗，習無量善巧，化無住故。六成就般若，故聞讚毀真正，其心念不動故。七入於無生畢竟空性，心心常行空無相願，止觀雙運，緣不能壞故。八心不生倒，不起邪魔破菩提心故。九從法王教生解，當紹佛位故。十從上九住觀空得無生心最為上故，諸佛法水灌心頂故。然住十住得名有三，謂四八九十從喻為名，第七離過受稱，餘約功德。從其所喻，皆持業釋；若從能喻，或依士釋。三「是名」下總結，可知。若定位者，略有十義：一依《唯識》等五位之中，即當初位。言五位者，一資糧位，即是三賢，從初發心積習福智為道資糧，為眾生故修解脫分善。二加行位，順解脫分既圓滿已，為入見道復修加行，亦名順決擇分。三通達位，即是見道，謂初入地二種見道。四修習位，始從初地第二住心，乃至金剛無間心位，名為修道。五究竟位，金剛心後解脫道中，盡未來際皆此位攝。二依《攝論》第六說有四位，即當初位之初。言四位者，一勝解行位，始從十信、終於地前，餘三見修究竟，同五中後三。三依《瑜伽》四十七說十二住，當其第二之初。言十二者，一種性住，謂彼菩薩性自仁賢；性自成就菩薩功德，任持一切佛法種子；性離麁垢，不能現起上煩惱纏。二勝解行住，謂從初發心，乃至未得清淨意樂，所有一切菩薩行是。三極喜住、四增上戒、五增上心。六七八三名增上慧，分成三種，謂六覺分相應增上慧住，七諸諦相應增上慧住，八緣起流轉止息相應增上慧住。九無相有功用住，十無相無功用住，十一無礙解住，十二最上菩薩住，十三最上如來住。前言十二住就菩薩說，加後如來為十三住。第二即是三賢。第三已去如次十地。四亦依《瑜伽》及《顯揚》第七，於十三住建立七地，一種性地、二勝解行地、三淨勝意樂地，即前三住；四行正行地，謂從第四乃至第九住；五決定地，即第十住；六決

定行地，即第十一住；七以後二住為到究竟地。前六唯菩薩，第七菩薩如來雜立為地。五依《仁王》下卷說十三法師各住一位，即當第一。言十三者，一習種性、二性種性、三道種性、四善覺摩訶衍、五德慧、六明慧、七爾焰、八勝達、九常現真實、十玄達、十一等覺即八地、十二慧光神變即當九地、十三觀佛菩薩義當十地及等覺，而佛非十三之數。六依《仁王》上卷五忍之中，此當伏忍之下。言五忍者，謂伏忍、信忍、順忍、無生忍、寂滅忍，各有上中下，如次配三賢、十地、等覺、妙覺。七亦依《仁王》五十二位，當其第二。八依《瓔珞》四十二賢聖位，當於下賢十住，以不立十信，十信攝在十住中故。九依《瓔珞》六種性，亦當第一。言六性者，一習種性、二性種性、三道種性、四聖種性、五等覺性、六妙覺性。若依《楞伽》等，無復地位。十依此經說四十二位，無別資糧、加行等名，然所說位，依法性立行布、圓融二俱無礙，如玄文辯。十信開合已見〈賢首品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定行地，即第十一住；七以後二住為到究竟地。前六唯菩薩，第七菩薩如來雜立為地。五依《仁王》下卷說十三法師各住一位，即當第一。言十三者，一習種性、二性種性、三道種性、四善覺摩訶衍、五德慧、六明慧、七爾焰、八勝達、九常現真實、十玄達、十一等覺即八地、十二慧光神變即當九地、十三觀佛菩薩義當十地及等覺，而佛非十三之數。六依《仁王》上卷五忍之中，此當伏忍之下。言五忍者，謂伏忍、信忍、順忍、無生忍、寂滅忍，各有上中下，如次配三賢、十地、等覺、妙覺。七亦依《仁王》五十二位，當其第二。八依《瓔珞》四十二賢聖位，當於下賢十住，以不立十信，十信攝在十住中故。九依《瓔珞》六種性，亦當第一。言六性者，一習種性、二性種性、三道種性、四聖種性、五等覺性、六妙覺性。若依《楞伽》等，無復地位。十依此經說四十二位，無別資糧、加行等名，然所說位，依法性立行布、圓融二俱無礙，如玄文辯。十信開合已見〈賢首品〉。

第五「佛子云何為」下說分，即是行相。釋此十住即為十段，一一段中皆先徵、後釋，釋中皆先明自分、後明勝進。又前是住位、後是起行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「佛子云何為」下說分，即是行相。釋此十住即為十段，一一段中皆先徵、後釋，釋中皆先明自分、後明勝進。又前是住位、後是起行。

今初，發心住。先徵可知。釋自分中二：先明發心之緣、後正明緣境發心。今初。文列十緣，義含四因，謂信、悲、智及種性也。見佛世尊是初總相；「發菩提」下結前生後；中間十句別顯不同：一形貌容儀、二顯色大相、三具隨好故人所樂見，上三觀外相也。四時乃一出、出便利益故為難遇，此通內外；五十力無畏降魔制外，此明內德；六神變難思，即神足輪，此唯外用。於上六中隨見一事，發生淨信欣心上求，此若可修我定當取。七聞授記，含於二義：一聞授記作佛希預其數、二聞記當事希得此知，皆記心輪；八聽教誡，知惡可斷、善可進修，即教誡輪。上皆信智為因。九見受苦起悲心，未必聞教，以種性內具法爾慈恕，即悲因也。十聞廣大法，謂佛功德，義兼法滅或傳或護。因通悲智種性之因，義通前十。此之十緣，與〈賢首品〉所引《瑜伽》四緣但開合之異耳，謂前六見佛緣、次二聞法緣、次一見生受苦緣、後即見法滅也。後結前生後者，唯證菩提方成前事，結前也；求一切智，生後，緣難得法而發心也。第二「此菩薩」下正明緣境發心。前言求一切智，十種智力即一切智。文有標徵、列名、結數，而義見初品。大同初地，為得十力故等。又此十力於一實智而開為十，化生事足義含悲智，故略舉之，非不緣佛餘之功德。第二勝進，文分為三：初總標、次徵列、後徵釋。今初，謂欲求勝位，應自勸勵亦勸他學。列中有十，不出悲智。供佛為總，通財及法；下九為別，行下九事真供養故。一樂住生死，大悲為首故，智了其空無所懼故；二住為主道除惡；三即能導理教之法；四示果令欣，即教之所至；五學佛德行以為能至；六成德依緣故生佛前；七寂前上求下化之紛動；八寂必遠離生死輪迴；九不失悲故常為物依，亦是總結前義，諸所施為皆為眾生大悲增上故。問：八遠離生死，初令樂住，此云何通？略有三意：一勸物遠離，自處無厭；二要自無縛方能攝物；三即智之悲故樂住生死，即悲之智遠離輪迴。故《瑜伽》云「菩薩厭離生死過於二乘百千萬倍，非不厭也。」斯則不斷生死而入涅槃，不動真際常隨流轉，成不住道。又初既樂住生死，六復云何生諸佛前？亦有三義：一為誘物故、二求攝物之方故、三悲智無礙故。又十藏約實智契捨，聞諸佛土不願往生；此約權不壞事，故生諸佛土。三「何以」下徵釋。何須學此？令得通別二種益故。別謂增勝廣大，此之別益皆希後位。準下頌文，亦令不退轉故。「有所聞」下諸位通益，以解從內法，故不由他。他有三種：一他人、二者心外、三者性外。自解亦三：一者熏習成性故能自解； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初，發心住。先徵可知。釋自分中二：先明發心之緣、後正明緣境發心。今初。文列十緣，義含四因，謂信、悲、智及種性也。見佛世尊是初總相；「發菩提」下結前生後；中間十句別顯不同：一形貌容儀、二顯色大相、三具隨好故人所樂見，上三觀外相也。四時乃一出、出便利益故為難遇，此通內外；五十力無畏降魔制外，此明內德；六神變難思，即神足輪，此唯外用。於上六中隨見一事，發生淨信欣心上求，此若可修我定當取。七聞授記，含於二義：一聞授記作佛希預其數、二聞記當事希得此知，皆記心輪；八聽教誡，知惡可斷、善可進修，即教誡輪。上皆信智為因。九見受苦起悲心，未必聞教，以種性內具法爾慈恕，即悲因也。十聞廣大法，謂佛功德，義兼法滅或傳或護。因通悲智種性之因，義通前十。此之十緣，與〈賢首品〉所引《瑜伽》四緣但開合之異耳，謂前六見佛緣、次二聞法緣、次一見生受苦緣、後即見法滅也。後結前生後者，唯證菩提方成前事，結前也；求一切智，生後，緣難得法而發心也。第二「此菩薩」下正明緣境發心。前言求一切智，十種智力即一切智。文有標徵、列名、結數，而義見初品。大同初地，為得十力故等。又此十力於一實智而開為十，化生事足義含悲智，故略舉之，非不緣佛餘之功德。第二勝進，文分為三：初總標、次徵列、後徵釋。今初，謂欲求勝位，應自勸勵亦勸他學。列中有十，不出悲智。供佛為總，通財及法；下九為別，行下九事真供養故。一樂住生死，大悲為首故，智了其空無所懼故；二住為主道除惡；三即能導理教之法；四示果令欣，即教之所至；五學佛德行以為能至；六成德依緣故生佛前；七寂前上求下化之紛動；八寂必遠離生死輪迴；九不失悲故常為物依，亦是總結前義，諸所施為皆為眾生大悲增上故。問：八遠離生死，初令樂住，此云何通？略有三意：一勸物遠離，自處無厭；二要自無縛方能攝物；三即智之悲故樂住生死，即悲之智遠離輪迴。故《瑜伽》云「菩薩厭離生死過於二乘百千萬倍，非不厭也。」斯則不斷生死而入涅槃，不動真際常隨流轉，成不住道。又初既樂住生死，六復云何生諸佛前？亦有三義：一為誘物故、二求攝物之方故、三悲智無礙故。又十藏約實智契捨，聞諸佛土不願往生；此約權不壞事，故生諸佛土。三「何以」下徵釋。何須學此？令得通別二種益故。別謂增勝廣大，此之別益皆希後位。準下頌文，亦令不退轉故。「有所聞」下諸位通益，以解從內法，故不由他。他有三種：一他人、二者心外、三者性外。自解亦三：一者熏習成性故能自解；

二了唯心；三了唯性故，下云「知一切法即心自性」。若爾，云何復言有所聞耶？謂汎爾聞故，或自披尋。聞乃約法，開悟約義，必不假人委曲指授，故不由他；究竟則是佛無師智。下諸位中並同此釋。有云：從自種生云不由他，但是初意，何足可尚？又引下文「雖知諸法悟不由師，然求善知識無有厭足。」亦非此意，彼據雙行、此約自悟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二了唯心；三了唯性故，下云「知一切法即心自性」。若爾，云何復言有所聞耶？謂汎爾聞故，或自披尋。聞乃約法，開悟約義，必不假人委曲指授，故不由他；究竟則是佛無師智。下諸位中並同此釋。有云：從自種生云不由他，但是初意，何足可尚？又引下文「雖知諸法悟不由師，然求善知識無有厭足。」亦非此意，彼據雙行、此約自悟故。

第二治地住中亦二：先徵，可知；二釋中自分內文有四別：一標、二徵、三列、四結。下諸自分皆倣此知。列中十心有其二義：一於一一眾生各起十心；二為辨差別對八種眾生，一於怨眾生非直不念加報亦乃授與利益、二於貧苦眾生欲令遠離故起悲心、三於危懼無樂眾生令得樂具不盡、四於惡行眾生令安住善行、五於得樂眾生以矜愍心不令放逸、六於外道未發心者攝令正信發心、七已發心同行者守令不退、八於一切攝菩提願眾生取如己身。於此開二，謂於乘大道集進趣者推之如師、集具足功德者敬之如佛。此十大同第二地集義中釋，以斯十心治自心地。二勝進亦三。列中十法有通有別。通相可知。別依展轉：一總求多聞為二利行依；二聞已閑靜思修；三聞必依友；四於友求請言必和悅；五問不非時；六不怖深法而不能受、不怯行法而不能行；七以思慧力解達深義，非但多聞於義不了；八如說修行，《涅槃經》說親近善知識、聽聞正法、繫念思惟、如說修行，是大涅槃近因緣故，今展為十；九成行伏惑故離愚迷；十觀智照理決定究竟故安住不動。三徵釋。所以修者，上十多約智，以智導悲令轉增也。通益可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二治地住中亦二：先徵，可知；二釋中自分內文有四別：一標、二徵、三列、四結。下諸自分皆倣此知。列中十心有其二義：一於一一眾生各起十心；二為辨差別對八種眾生，一於怨眾生非直不念加報亦乃授與利益、二於貧苦眾生欲令遠離故起悲心、三於危懼無樂眾生令得樂具不盡、四於惡行眾生令安住善行、五於得樂眾生以矜愍心不令放逸、六於外道未發心者攝令正信發心、七已發心同行者守令不退、八於一切攝菩提願眾生取如己身。於此開二，謂於乘大道集進趣者推之如師、集具足功德者敬之如佛。此十大同第二地集義中釋，以斯十心治自心地。二勝進亦三。列中十法有通有別。通相可知。別依展轉：一總求多聞為二利行依；二聞已閑靜思修；三聞必依友；四於友求請言必和悅；五問不非時；六不怖深法而不能受、不怯行法而不能行；七以思慧力解達深義，非但多聞於義不了；八如說修行，《涅槃經》說親近善知識、聽聞正法、繫念思惟、如說修行，是大涅槃近因緣故，今展為十；九成行伏惑故離愚迷；十觀智照理決定究竟故安住不動。三徵釋。所以修者，上十多約智，以智導悲令轉增也。通益可知。

第三修行住。釋中先明自分，是護煩惱行；後明勝進，是護小乘行。前中，然此十無常大同三地，彼論具釋。引《中邊》釋已見〈問明〉。既文義包含，略舉一兩。論云「命行不住總名無常」，此總句也。然復有二：一者念念無常、二者一期無常。於何無常？依五盛陰逼迫相故苦也。《瑜伽》三十四云「由無常行，作意為先，趣入苦行。由苦無所得行，趣入空行，空故不自在。由不自在，趣入無我。」此四即苦下四行相也。五無作者，但緣有故。由念念無常故無造作，由皆苦故無有樂味，但於下苦中橫生樂想。即一切世間不可樂想，以彼空故萬法無體，物無當名之實。以無我故無有處所，非在色中乃至識中。無分別者，觀能取也。無堅實者，觀所取也。問：《涅槃》比丘作無常想，佛呵倒惑，云何入住作無常觀？答：彼但得名，不得其義。以無常等該涅槃故，故佛呵之。今但說生死，故無有失。又無常者，未會法身故。苦者，未得涅槃故。空者，無善有故。無我者，未得八自在故。則前四句自說生死。次無作等四，自說涅槃。常故無作、樂故無味、我故不如名、淨故無處所。然二理不偏照與之符，猶懸鏡高堂萬像斯鑑。又初四句則因緣生滅是無常義等，次四則不生不滅是無常義故云無作。五受陰洞達空無所起是苦義。因起有苦，起即無起，故無味也。諸法畢竟無所有是空義人法二空，空亦空故，故不如名。於我無我而不二是無我義，諸佛或說我、或說於無我，諸法實相中無我無非我，故無處所。故《菴提遮經》說不生不滅是無常義，生滅却是常義等。《瑜伽》四十六云「云何菩薩觀一切行皆是無常？謂觀一切行言說自性，於一切時常無所有，如是諸行常不可得。」若得斯意則入中道。若依《中邊論》約三性說，則初後二性不生不滅是無常義，依他起性則生滅是無常義等。又無作者，非常非無常故。無味者，非苦非樂故。不如名者，非空非不空，言不及故。無處所者，非我非無我，不在生死及涅槃故。無分別者，念想無故。無堅實者，實與不實相待有故。後勝進中是護小乘行，小乘不求種智、不欲廣知故。十中初三是作佛事處，眾生是所度、法界是能度、世界是度處。次四界是起見處，外道計大為諸法本，小乘計大為諸色因，又成身之體。後三界是繫縛處。云何觀耶？一觀其相委細而知、二觀其性甚深平等。三徵意云：但總觀無常，何用廣知。釋意云：觀空不礙，廣有知見，性相兼了，法智增明故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三修行住。釋中先明自分，是護煩惱行；後明勝進，是護小乘行。前中，然此十無常大同三地，彼論具釋。引《中邊》釋已見〈問明〉。既文義包含，略舉一兩。論云「命行不住總名無常」，此總句也。然復有二：一者念念無常、二者一期無常。於何無常？依五盛陰逼迫相故苦也。《瑜伽》三十四云「由無常行，作意為先，趣入苦行。由苦無所得行，趣入空行，空故不自在。由不自在，趣入無我。」此四即苦下四行相也。五無作者，但緣有故。由念念無常故無造作，由皆苦故無有樂味，但於下苦中橫生樂想。即一切世間不可樂想，以彼空故萬法無體，物無當名之實。以無我故無有處所，非在色中乃至識中。無分別者，觀能取也。無堅實者，觀所取也。問：《涅槃》比丘作無常想，佛呵倒惑，云何入住作無常觀？答：彼但得名，不得其義。以無常等該涅槃故，故佛呵之。今但說生死，故無有失。又無常者，未會法身故。苦者，未得涅槃故。空者，無善有故。無我者，未得八自在故。則前四句自說生死。次無作等四，自說涅槃。常故無作、樂故無味、我故不如名、淨故無處所。然二理不偏照與之符，猶懸鏡高堂萬像斯鑑。又初四句則因緣生滅是無常義等，次四則不生不滅是無常義故云無作。五受陰洞達空無所起是苦義。因起有苦，起即無起，故無味也。諸法畢竟無所有是空義人法二空，空亦空故，故不如名。於我無我而不二是無我義，諸佛或說我、或說於無我，諸法實相中無我無非我，故無處所。故《菴提遮經》說不生不滅是無常義，生滅却是常義等。《瑜伽》四十六云「云何菩薩觀一切行皆是無常？謂觀一切行言說自性，於一切時常無所有，如是諸行常不可得。」若得斯意則入中道。若依《中邊論》約三性說，則初後二性不生不滅是無常義，依他起性則生滅是無常義等。又無作者，非常非無常故。無味者，非苦非樂故。不如名者，非空非不空，言不及故。無處所者，非我非無我，不在生死及涅槃故。無分別者，念想無故。無堅實者，實與不實相待有故。後勝進中是護小乘行，小乘不求種智、不欲廣知故。十中初三是作佛事處，眾生是所度、法界是能度、世界是度處。次四界是起見處，外道計大為諸法本，小乘計大為諸色因，又成身之體。後三界是繫縛處。云何觀耶？一觀其相委細而知、二觀其性甚深平等。三徵意云：但總觀無常，何用廣知。釋意云：觀空不礙，廣有知見，性相兼了，法智增明故。

第四生貴住。自分中有五，謂釋名、標、徵、列、結也。從聖教生者，謂多聞熏習，等流無漏教法生其智故。又下偈云「佛子於法如是觀，從佛親生名佛子」，此約能說人也。又偈云「了達諸有無所有，超過彼法生法界」，此約理也。上三義皆能生後一義，兼顯所生之處。又能說所說、能詮所詮成此三異，從此三生並可尊貴。列中十事同四地十種法智，但有開合耳。既從聖教生，成就四智教化眾生。一自住處智，不退轉故，亦所生也。二同敬智，於佛淨信故，亦能生也。三真如智，善觀察法故，亦所生處也，法即法界。四分別所說智，即餘七句，謂了眾生空有、佛土權實、世界染淨、行業善惡、果報苦樂。二種生死、四種涅槃，具如常釋。後十勝進，初三解了，通於教理行果；次三修集行法；次三誓當滿果；後一別了理法。後徵釋。意欲進後位，真俗平等故。徧觀三世不殊，方知平等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四生貴住。自分中有五，謂釋名、標、徵、列、結也。從聖教生者，謂多聞熏習，等流無漏教法生其智故。又下偈云「佛子於法如是觀，從佛親生名佛子」，此約能說人也。又偈云「了達諸有無所有，超過彼法生法界」，此約理也。上三義皆能生後一義，兼顯所生之處。又能說所說、能詮所詮成此三異，從此三生並可尊貴。列中十事同四地十種法智，但有開合耳。既從聖教生，成就四智教化眾生。一自住處智，不退轉故，亦所生也。二同敬智，於佛淨信故，亦能生也。三真如智，善觀察法故，亦所生處也，法即法界。四分別所說智，即餘七句，謂了眾生空有、佛土權實、世界染淨、行業善惡、果報苦樂。二種生死、四種涅槃，具如常釋。後十勝進，初三解了，通於教理行果；次三修集行法；次三誓當滿果；後一別了理法。後徵釋。意欲進後位，真俗平等故。徧觀三世不殊，方知平等故。

第五具足方便住者，自分十心亦是方便也，勝進十心亦具足也。今自分中，即第二住發起此心，今以所修善根正向所為，例前解釋，文並可見。今別為一勢，謂初是總句，救苦護善故。云何護善？一授與樂因，如經饒益故；二令得樂果，謂安樂故；三哀愍妄樂，不令著故；四云何救苦？度一切苦得解脫故。何者是苦？苦有二種：一三災八難、二二種生死。云何能離？一教生淨信；二由淨信故授以三學，令諸根煩惱皆得調伏。云何得樂？謂咸證涅槃究竟滅苦是真常樂。初句九字流至於此。後勝進中，前六義含深廣、後四唯顯甚深。云何廣耶？一無涯畔、二無分限、三離算數、四言思莫儔、五色類非一、六非稱量盡。所言深者無邊，謂非有非無、非斷非常故。無量者，常一剎那，無長短故。無數者，非一非異，不墮數故。不思議者，即妄即真，言語道斷、心行處滅故。無量色者，頓現身器故。不可量者，出二量故。後四中，七為總句，人法空故。此云何空？八約能成，非是自他共所作故。九約所成，內外推尋無所有故。十無自性，釋成上義無性故空。無性故誰能作？無性故無所有，非斷無也。又七八九是三脫門。三徵釋。意云雙明深廣、性相交徹則轉復增勝；形奪兩亡皆無染著成般若故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五具足方便住者，自分十心亦是方便也，勝進十心亦具足也。今自分中，即第二住發起此心，今以所修善根正向所為，例前解釋，文並可見。今別為一勢，謂初是總句，救苦護善故。云何護善？一授與樂因，如經饒益故；二令得樂果，謂安樂故；三哀愍妄樂，不令著故；四云何救苦？度一切苦得解脫故。何者是苦？苦有二種：一三災八難、二二種生死。云何能離？一教生淨信；二由淨信故授以三學，令諸根煩惱皆得調伏。云何得樂？謂咸證涅槃究竟滅苦是真常樂。初句九字流至於此。後勝進中，前六義含深廣、後四唯顯甚深。云何廣耶？一無涯畔、二無分限、三離算數、四言思莫儔、五色類非一、六非稱量盡。所言深者無邊，謂非有非無、非斷非常故。無量者，常一剎那，無長短故。無數者，非一非異，不墮數故。不思議者，即妄即真，言語道斷、心行處滅故。無量色者，頓現身器故。不可量者，出二量故。後四中，七為總句，人法空故。此云何空？八約能成，非是自他共所作故。九約所成，內外推尋無所有故。十無自性，釋成上義無性故空。無性故誰能作？無性故無所有，非斷無也。又七八九是三脫門。三徵釋。意云雙明深廣、性相交徹則轉復增勝；形奪兩亡皆無染著成般若故。

第六正心住。初自分內，由成就般若了法性相，故皆不動，名為正心。初四約所敬三寶，由了法平等、聲如谷響故，於讚毀不生欣慼。又在執應毀、就理應讚故。故《商主天子經》云「無有不毀語言而能至其解脫中」故。次三約所愍眾生。有量無量是斷常邊，菩薩不墮。有垢無垢是增減邊，菩薩遠離。易度難度是苦樂邊，菩薩不住。又有垢者難，無垢者易。又亦反此，以不發心不知垢故名之為無。後三約所知法界。有量無量亦是斷常，餘二增減，已得正心故皆不動。又約眾生，大悲大願無限量故，了法界性超量非量故。知法界相緣成世界，說有成壞非成壞故，體有相無、體無相有皆自在故。況並音聲性離，何足動哉。後十勝進中，然勸學者通聞思修，偈云聽聞，乃一義爾。列中，一自性之相不可得故、二緣起想成故、三圓成性淨故、四能成非有、五所成無實、六自性本空、七空性亦離、八喻上緣現、九喻上想生、十總離取捨出沒想故。此與六地取染淨法分別慢對治文多相似。三徵釋，云：此如順忍欲進後位不退忍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六正心住。初自分內，由成就般若了法性相，故皆不動，名為正心。初四約所敬三寶，由了法平等、聲如谷響故，於讚毀不生欣慼。又在執應毀、就理應讚故。故《商主天子經》云「無有不毀語言而能至其解脫中」故。次三約所愍眾生。有量無量是斷常邊，菩薩不墮。有垢無垢是增減邊，菩薩遠離。易度難度是苦樂邊，菩薩不住。又有垢者難，無垢者易。又亦反此，以不發心不知垢故名之為無。後三約所知法界。有量無量亦是斷常，餘二增減，已得正心故皆不動。又約眾生，大悲大願無限量故，了法界性超量非量故。知法界相緣成世界，說有成壞非成壞故，體有相無、體無相有皆自在故。況並音聲性離，何足動哉。後十勝進中，然勸學者通聞思修，偈云聽聞，乃一義爾。列中，一自性之相不可得故、二緣起想成故、三圓成性淨故、四能成非有、五所成無實、六自性本空、七空性亦離、八喻上緣現、九喻上想生、十總離取捨出沒想故。此與六地取染淨法分別慢對治文多相似。三徵釋，云：此如順忍欲進後位不退忍故。

第七不退住。自分十中，初三三寶、次二別顯前法、次三別明初佛、後二約佛境智通佛法也。而十皆言不退轉者，大同前位，然此位中已入無生，知所聞法畢竟空故。又前位會事入理令心不動；今此事理雙現而心不退；後位從理向事唯隨事行，轉純熟故。是故前位於三寶等但聞讚毀，忍之尚易；今聞有無利害轉深，成忍則難，故過前位。又前言不動，但能正心；今云不退，有進趣義。又權實方便皆悉通達，有無等言皆有在故。佛則色相虛無、應機為有，法則離相離性、不壞相性；菩薩同佛。次二中，約事行為有、入理行為無。出離有二：一約自行，義同前文，有垢無垢亦約事理；二就化他，悲故不出，由智故出。次下三句亦論有無，何異初句？初句邪見為無、正信言有。此三亦非正見，雖許有佛，不遍三世。或言過去入滅，是故非有。未來未成，安得為有？現在生界未盡、佛願未滿，今有佛者皆應現耳，俱有可知。今知其謬說為無、正說為有。後二句中，初智、後境。佛智有盡等者，一竪約智體，以盡智故名為有盡，窮未來故名為無盡。又若入永滅則名為盡，不永滅度是即無盡。約從修生則名為盡，即同無為故名無盡。二橫就所知，謂法無盡故智亦無盡，以無盡智稱無盡法，則名為盡，故《法華》云「唯佛與佛乃能究盡諸法實相。」《智度論》云「如函大蓋亦大，還將無盡之智知無盡法，是故如來名一切智。」今菩薩窮究，知依竪義半了半不了，知依橫義二俱是了。又相待說有盡無盡，就理而言並非二相。後一就境，約性一相、約相非一，知其隨說皆非遍知。後勝進中，十事五對，此大同地中樂無作行，對治發起十種殊勝行，由此知其事理無礙，至地則得權實雙行。初一多對，總含三義：一約權實，於一佛乘說無量故，雖有眾多皆佛因故。二約事理，理能成事說一即多，事能顯理說多即一。三約事事無礙，有同體異體，義如上說。二文義對，文隨於義轉變密意故。即如初句一言隨於多義，義隨於文顯了直說故。即下三對但顯事理一無礙義，若望下偈云「如是一切展轉成」，則文義亦通事事無礙。三遍計理無情有無二、四依他幻相性空無二、五圓成性空與不空二如不異。又上三中皆以三性三無性相即，準思。三徵釋中，善能出離者，不沈沒於事理，成後位自在也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七不退住。自分十中，初三三寶、次二別顯前法、次三別明初佛、後二約佛境智通佛法也。而十皆言不退轉者，大同前位，然此位中已入無生，知所聞法畢竟空故。又前位會事入理令心不動；今此事理雙現而心不退；後位從理向事唯隨事行，轉純熟故。是故前位於三寶等但聞讚毀，忍之尚易；今聞有無利害轉深，成忍則難，故過前位。又前言不動，但能正心；今云不退，有進趣義。又權實方便皆悉通達，有無等言皆有在故。佛則色相虛無、應機為有，法則離相離性、不壞相性；菩薩同佛。次二中，約事行為有、入理行為無。出離有二：一約自行，義同前文，有垢無垢亦約事理；二就化他，悲故不出，由智故出。次下三句亦論有無，何異初句？初句邪見為無、正信言有。此三亦非正見，雖許有佛，不遍三世。或言過去入滅，是故非有。未來未成，安得為有？現在生界未盡、佛願未滿，今有佛者皆應現耳，俱有可知。今知其謬說為無、正說為有。後二句中，初智、後境。佛智有盡等者，一竪約智體，以盡智故名為有盡，窮未來故名為無盡。又若入永滅則名為盡，不永滅度是即無盡。約從修生則名為盡，即同無為故名無盡。二橫就所知，謂法無盡故智亦無盡，以無盡智稱無盡法，則名為盡，故《法華》云「唯佛與佛乃能究盡諸法實相。」《智度論》云「如函大蓋亦大，還將無盡之智知無盡法，是故如來名一切智。」今菩薩窮究，知依竪義半了半不了，知依橫義二俱是了。又相待說有盡無盡，就理而言並非二相。後一就境，約性一相、約相非一，知其隨說皆非遍知。後勝進中，十事五對，此大同地中樂無作行，對治發起十種殊勝行，由此知其事理無礙，至地則得權實雙行。初一多對，總含三義：一約權實，於一佛乘說無量故，雖有眾多皆佛因故。二約事理，理能成事說一即多，事能顯理說多即一。三約事事無礙，有同體異體，義如上說。二文義對，文隨於義轉變密意故。即如初句一言隨於多義，義隨於文顯了直說故。即下三對但顯事理一無礙義，若望下偈云「如是一切展轉成」，則文義亦通事事無礙。三遍計理無情有無二、四依他幻相性空無二、五圓成性空與不空二如不異。又上三中皆以三性三無性相即，準思。三徵釋中，善能出離者，不沈沒於事理，成後位自在也。

第八童真住。自分中，初三三業無失，永離習氣，唯佛得之；任運無功在於八地。此中多同八地，能行無漏故得無失，無十不善失，亦無錯謬失。此三自行亦為化體，餘皆利他。初一能化身，頓悟菩薩隨願受生，貴在利人不揀淨穢；慚悟地前，許受變易意生身故。次四以能化智知所化境，即十力智之四智也。次一化處，後一化法正化。後明勝進是不動行，初六於剎自在、後四三業自在。此同八地，若色若土皆自在故。初一總知分齊、次二作用持兼願力、四十眼智觀、五有佛便詣、六游以化生。後四中，一意、二身、三語、四通三業。下徵釋，意為得善巧入於後位，辯才自在故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八童真住。自分中，初三三業無失，永離習氣，唯佛得之；任運無功在於八地。此中多同八地，能行無漏故得無失，無十不善失，亦無錯謬失。此三自行亦為化體，餘皆利他。初一能化身，頓悟菩薩隨願受生，貴在利人不揀淨穢；慚悟地前，許受變易意生身故。次四以能化智知所化境，即十力智之四智也。次一化處，後一化法正化。後明勝進是不動行，初六於剎自在、後四三業自在。此同八地，若色若土皆自在故。初一總知分齊、次二作用持兼願力、四十眼智觀、五有佛便詣、六游以化生。後四中，一意、二身、三語、四通三業。下徵釋，意為得善巧入於後位，辯才自在故。

第九王子住。初自分十中，一知六趣四生受報差別，又知九種命終心受生差別故。二知現行煩惱。三知種等相續，非如現行有間斷故。習氣有四，如九地說。四知諸行作業所入法門皆善巧故。上四多同九地十種稠林，彼據入地尤多細密，故名稠林；此但云知。五知法藥，是智成就義。六知法師軌儀。七知所化處。八知化時，隨根生熟不差失故。後二依二諦說，皆說成就也。後勝進，十法皆言法王者，既言王子，倣佛之儀，合子法度。而言處者，即是位也。如世王子之於父王，今對辯之：一善巧者，言辭安立，及諸伎藝悅可王心；今此菩薩學佛法王說法言辭，安立權實善巧方便以悅佛心。二軌度，軌謂坐立動中規矩容止可觀，度謂升降出入往來進退可度。此明無虧戒行，住佛威儀也。三宮殿者，父王在宮即行子禮，父王處殿即行臣禮。若處涅槃正殿即令萬行歸宗，若處慈悲宮室則子愛含識。四趣入者，趣者就也，謂澤及萬人。入者收也，謂庭來萬國。菩薩則無機不就、無德不收。五觀察者，入則觀父王察其聲色，出則觀群臣知其賢愚。菩薩入則觀佛教理，出則審機可否。六灌頂者，〈十地〉有文，〈出現〉法喻雙辨。七力持者，聚人則以財為力，慎危則以戒為力，降怨則以忍為力，廣業則以勤為力，定亂則以靜為力，謀安則以智為力，固眾則以仁為力，制敵則以眾為力。菩薩六度四等萬行總持，皆力義也。持財以儉，持眾以信，持安以不憍，持力以不奢。餘可類取，皆能持也。八無畏者，為上無亢則無憂悔之畏，節儉財色則無病畏，居上不憍則無亡畏，為下不亂則無刑畏，在醜不爭則無兵畏，三不備者永無死畏。菩薩修行，離老病死五種怖畏，得十無畏。九宴寢者，晝無故不內宴，夜無故不外寢，宴於側室、寢於正處。菩薩入定同佛，不過明以躭其味、不昏沈以滯於境，無幽不得其味、正定不易其心。十讚歎者，樂則歌讚、苦則哀歎，讚音宜和樂、歎音宜哀思，其情切、其辭文。菩薩應仰讚佛德、哀歎眾生，情詣於理，使令欣厭。二徵釋，云欲令增進得於後位無礙智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九王子住。初自分十中，一知六趣四生受報差別，又知九種命終心受生差別故。二知現行煩惱。三知種等相續，非如現行有間斷故。習氣有四，如九地說。四知諸行作業所入法門皆善巧故。上四多同九地十種稠林，彼據入地尤多細密，故名稠林；此但云知。五知法藥，是智成就義。六知法師軌儀。七知所化處。八知化時，隨根生熟不差失故。後二依二諦說，皆說成就也。後勝進，十法皆言法王者，既言王子，倣佛之儀，合子法度。而言處者，即是位也。如世王子之於父王，今對辯之：一善巧者，言辭安立，及諸伎藝悅可王心；今此菩薩學佛法王說法言辭，安立權實善巧方便以悅佛心。二軌度，軌謂坐立動中規矩容止可觀，度謂升降出入往來進退可度。此明無虧戒行，住佛威儀也。三宮殿者，父王在宮即行子禮，父王處殿即行臣禮。若處涅槃正殿即令萬行歸宗，若處慈悲宮室則子愛含識。四趣入者，趣者就也，謂澤及萬人。入者收也，謂庭來萬國。菩薩則無機不就、無德不收。五觀察者，入則觀父王察其聲色，出則觀群臣知其賢愚。菩薩入則觀佛教理，出則審機可否。六灌頂者，〈十地〉有文，〈出現〉法喻雙辨。七力持者，聚人則以財為力，慎危則以戒為力，降怨則以忍為力，廣業則以勤為力，定亂則以靜為力，謀安則以智為力，固眾則以仁為力，制敵則以眾為力。菩薩六度四等萬行總持，皆力義也。持財以儉，持眾以信，持安以不憍，持力以不奢。餘可類取，皆能持也。八無畏者，為上無亢則無憂悔之畏，節儉財色則無病畏，居上不憍則無亡畏，為下不亂則無刑畏，在醜不爭則無兵畏，三不備者永無死畏。菩薩修行，離老病死五種怖畏，得十無畏。九宴寢者，晝無故不內宴，夜無故不外寢，宴於側室、寢於正處。菩薩入定同佛，不過明以躭其味、不昏沈以滯於境，無幽不得其味、正定不易其心。十讚歎者，樂則歌讚、苦則哀歎，讚音宜和樂、歎音宜哀思，其情切、其辭文。菩薩應仰讚佛德、哀歎眾生，情詣於理，使令欣厭。二徵釋，云欲令增進得於後位無礙智故。

第十灌頂住。文亦分二：先徵、後釋。釋中亦二：先自分、後勝進。前中二：初有十句所成德用；後有十句讚勝難測，以位終故加此一段。前中，前五了世界無礙智；後五成就眾生無礙智，以智度滿故，多同大盡分智成就說。後十讚勝及後勝進皆是神通，有上無上分中義。今讚勝中，前四即業自在不可知，一身、二身用、三十通、四通用。後六心智自在不可知，初三即三達圓明智、四知器世間自在智、五定心所現之境、六大智所知之境，並深廣故，下位不知。後勝進中三：初標，即學佛一切智、一切種智，以當位滿灌頂成佛，以攝諸位皆此中具故。如〈法界品〉海幢處說，玄中廣明。二徵列中，一學佛三達智，此是總句；二佛法智者，覺法自性，善出現儀；三事理無礙；四事法橫廣；五大用周遍；六身智光照；七神力持令不壞，法力持令進善；八窮盡所化；九知化法；十了化主。三徵釋，成十勝智。復更學者，為欲成佛種智位故。然上所釋，大依〈十地〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十灌頂住。文亦分二：先徵、後釋。釋中亦二：先自分、後勝進。前中二：初有十句所成德用；後有十句讚勝難測，以位終故加此一段。前中，前五了世界無礙智；後五成就眾生無礙智，以智度滿故，多同大盡分智成就說。後十讚勝及後勝進皆是神通，有上無上分中義。今讚勝中，前四即業自在不可知，一身、二身用、三十通、四通用。後六心智自在不可知，初三即三達圓明智、四知器世間自在智、五定心所現之境、六大智所知之境，並深廣故，下位不知。後勝進中三：初標，即學佛一切智、一切種智，以當位滿灌頂成佛，以攝諸位皆此中具故。如〈法界品〉海幢處說，玄中廣明。二徵列中，一學佛三達智，此是總句；二佛法智者，覺法自性，善出現儀；三事理無礙；四事法橫廣；五大用周遍；六身智光照；七神力持令不壞，法力持令進善；八窮盡所化；九知化法；十了化主。三徵釋，成十勝智。復更學者，為欲成佛種智位故。然上所釋，大依〈十地〉。

第六顯實證成分中二：先現瑞顯實、後菩薩證成。前中，先此界有動地雨供，一萬佛剎猶劣行故；後「如此」下結通。二「又以」下菩薩證成。於中二：初能證現前、二「作如是」下發言讚述。於中四：一讚其所說。二「我等」下舉同顯證。此有四同：一能說人、二所說處、三者會主、四所說法。初後與此同，中二但彼同者，法慧表解，不可不同法，若不同豈名為證？中二異此者，表人異道同、處殊法一，方表通方之說，成證義也。若亦同此，將謂餘異名界佛不同說也。若爾，何故同名法雲妙法，不多舉耶？為有表故，謂所說法該於十地故，非麁淺故。就所說中，眾會約人，眷屬兼法，文句義理主伴皆同也。三「佛子」下舉因結成。四「如於此」下結通廣遍，謂非唯來此為汝作證，於餘處證亦同證此，彌顯所說是通方也。此是彼菩薩結通，不俟經家結通也。問：此經何要十方同說？答：引攝之教隨機不一、諸方有殊，圓實之教法爾常規故，十方同說十方如來同一道故，三賢十聖無異路故。問：說此經處，何要遍於十方？答：能詮如所詮故，所詮義理無不同故。表位優劣證有多少，據其所說無處不該。有云：此上瑞應證成應在偈後，有四因故：一未說偈，經猶未了，不應先瑞先證；二瑞證本為證經，既不證，偈則偈，應非經；三證辭不應云文句無有增減；四若許瑞徵合在頌前，頌中應頌二分。假使梵本如此，譯者即合迴文。此乃靜法佳判。今為一救，理或可通。為欲表說證同時故，然文不累書，編之作次。若全居末，則似說竟方證；若更居初，未說復何所證？故置於散說偈文之際，深有以焉。諸會文同，皆倣此釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六顯實證成分中二：先現瑞顯實、後菩薩證成。前中，先此界有動地雨供，一萬佛剎猶劣行故；後「如此」下結通。二「又以」下菩薩證成。於中二：初能證現前、二「作如是」下發言讚述。於中四：一讚其所說。二「我等」下舉同顯證。此有四同：一能說人、二所說處、三者會主、四所說法。初後與此同，中二但彼同者，法慧表解，不可不同法，若不同豈名為證？中二異此者，表人異道同、處殊法一，方表通方之說，成證義也。若亦同此，將謂餘異名界佛不同說也。若爾，何故同名法雲妙法，不多舉耶？為有表故，謂所說法該於十地故，非麁淺故。就所說中，眾會約人，眷屬兼法，文句義理主伴皆同也。三「佛子」下舉因結成。四「如於此」下結通廣遍，謂非唯來此為汝作證，於餘處證亦同證此，彌顯所說是通方也。此是彼菩薩結通，不俟經家結通也。問：此經何要十方同說？答：引攝之教隨機不一、諸方有殊，圓實之教法爾常規故，十方同說十方如來同一道故，三賢十聖無異路故。問：說此經處，何要遍於十方？答：能詮如所詮故，所詮義理無不同故。表位優劣證有多少，據其所說無處不該。有云：此上瑞應證成應在偈後，有四因故：一未說偈，經猶未了，不應先瑞先證；二瑞證本為證經，既不證，偈則偈，應非經；三證辭不應云文句無有增減；四若許瑞徵合在頌前，頌中應頌二分。假使梵本如此，譯者即合迴文。此乃靜法佳判。今為一救，理或可通。為欲表說證同時故，然文不累書，編之作次。若全居末，則似說竟方證；若更居初，未說復何所證？故置於散說偈文之際，深有以焉。諸會文同，皆倣此釋。

第七重頌分中，總有一百頌，分二：初九十一頌正頌前法、後「如是十住」下九頌結歎勸修。前中十住即為十段。初住中有四十六頌，文分為四：初三頌頌發心緣、次三十二頌緣境發心、次十頌勝進所學、後一總結。今初。尊重，即前眾生樂見。第三偈，即廣大法。二中分二：初十頌緣十力發心，一頌一力。初中謂以因感果斯為是處，從我心冥性等生無有是處。餘文可見。二二十二頌別顯所求。長行結前生後，云求一切智；今偈略顯一切智相。此二十二頌，一頌一智。或有闕智了等言者，蓋文略耳。今以類例相從，攝為十智：初一俗諦智；次一真諦智；三一偈神通智；四五頌解脫智；五「過去」下一頌劫剎智；六一頌三乘智；七有七頌三密智，謂二頌身密、三頌語密、二頌意密；八一頌唯心智；九「過去」下三頌一多無礙智；十有一頌權實雙行智。三「菩薩如是」下十頌頌勝進十法，一頌一法，皆言令其不退轉者，顯勸學之意也。不退有三：一位不退，七住已上；二證不退，初地已上；三念不退，八地已去。今此近希位不退故。若約圓教當位，從信入住得位不退，初發心時成正覺故。四一頌總結，亦是引證。第二住五頌，初二頌自分、次二頌勝進、後一頌結說。第三住五頌，前二頌自分、後三頌勝進。第四住六頌，初三自分、次二勝進、後一結歎。第五住五頌，初三頌自分、次一頌勝進、後一結歎。第六住四頌，初三自分，於中後半頌是顯不動之意；二一頌勝進。第七住四頌，初二自分、後二勝進。第八住五頌，初三自分、後二勝進。第九住五頌，初二自分、後三勝進。第十住六頌，初四自分，於中三頌頌所成德用、一頌頌讚勝難測；後二頌勝進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七重頌分中，總有一百頌，分二：初九十一頌正頌前法、後「如是十住」下九頌結歎勸修。前中十住即為十段。初住中有四十六頌，文分為四：初三頌頌發心緣、次三十二頌緣境發心、次十頌勝進所學、後一總結。今初。尊重，即前眾生樂見。第三偈，即廣大法。二中分二：初十頌緣十力發心，一頌一力。初中謂以因感果斯為是處，從我心冥性等生無有是處。餘文可見。二二十二頌別顯所求。長行結前生後，云求一切智；今偈略顯一切智相。此二十二頌，一頌一智。或有闕智了等言者，蓋文略耳。今以類例相從，攝為十智：初一俗諦智；次一真諦智；三一偈神通智；四五頌解脫智；五「過去」下一頌劫剎智；六一頌三乘智；七有七頌三密智，謂二頌身密、三頌語密、二頌意密；八一頌唯心智；九「過去」下三頌一多無礙智；十有一頌權實雙行智。三「菩薩如是」下十頌頌勝進十法，一頌一法，皆言令其不退轉者，顯勸學之意也。不退有三：一位不退，七住已上；二證不退，初地已上；三念不退，八地已去。今此近希位不退故。若約圓教當位，從信入住得位不退，初發心時成正覺故。四一頌總結，亦是引證。第二住五頌，初二頌自分、次二頌勝進、後一頌結說。第三住五頌，前二頌自分、後三頌勝進。第四住六頌，初三自分、次二勝進、後一結歎。第五住五頌，初三頌自分、次一頌勝進、後一結歎。第六住四頌，初三自分，於中後半頌是顯不動之意；二一頌勝進。第七住四頌，初二自分、後二勝進。第八住五頌，初三自分、後二勝進。第九住五頌，初二自分、後三勝進。第十住六頌，初四自分，於中三頌頌所成德用、一頌頌讚勝難測；後二頌勝進。

第二大段結歎勸修。九頌分三：初一頌總歎十住、次六別歎發心住、後二結歎初心況出修行。十住位竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二大段結歎勸修。九頌分三：初一頌總歎十住、次六別歎發心住、後二結歎初心況出修行。十住位竟。