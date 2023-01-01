大方廣佛華嚴經疏卷第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第十七

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

升須彌山頂品第十三(已下第十六經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 升須彌山頂品第十三(已下第十六經)

初來意者，先辨會來，前信、此解，義次第故。又答十住問總有二段，前信是住之方便，此明正位，故次來也。二品來，前品說信究竟，此品趣後說住，故次來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初來意者，先辨會來，前信、此解，義次第故。又答十住問總有二段，前信是住之方便，此明正位，故次來也。二品來，前品說信究竟，此品趣後說住，故次來也。

二釋名。亦先辨會名，約處名忉利天會，約人名法慧菩薩會，約法名十住會，皆依主釋。二品名，須彌正云蘇迷盧，此云妙高。如來以自在力，不起覺樹應機現彼，故云升也表位漸增，不處人間顯位清淨，故居天也。若天表淨，何獨妙高。妙有十義，如於法故。一者體妙，謂四寶所成。二者相妙，謂八方四級。三者色妙，謂四正色，北金東銀、南吠瑠璃、西頗胝迦，一切草木鳥獸等物隨所至處則同其色，自常不變。四者德妙，謂八方猛風不能令動。五眷屬妙，謂七金山七重圍繞，及七香海海印旋流。六依持妙，唯天依住，得通者居。七作業妙，不離本處而鎮四洲，映蔽日月而成晝夜。八生果妙，謂波利質多能益天眾。九為首妙，於四洲地最在先成。十堅固妙，於輪圍中最在後壞。高者，高八萬四千由旬，入水亦爾，下據金剛、上隣空界，頂上縱廣量亦如之，獨出九山故稱高也。十住之行亦復如是，聞思修解而為妙體，四德八聖以為妙相，四辯為色令物解同，雖同眾音自智不變，八法不動而為妙德，七支奉戒金山圍繞，七識流轉而為海印，第一義天依持而住，可以神會非情能升，不離本處遍應十方，映蔽佛口及菩薩月，而成涅槃生死晝夜，生教行果而為妙樹。世界初成菩薩先出，為眾生現種種資具；世界將壞菩薩後沒，為說上定令免三災。高者，具成八萬四千諸度法門自在障外，為眾生故入生死海。亦具八萬四千諸度法門，據金剛性、隣勝義空。又智入佛慧必窮其底，德超方便逈出群峯。為顯十住功德妙高，是故須升妙高山頂。四王處半旁而非正，表住不退異信輕毛，故越彼天居妙高頂。善財童子於妙峯山頂見德雲者，亦表斯位，彌顯有由。然上所釋皆圓教意，故下〈發心品〉云「應知此人即與三世諸佛同等，與三世佛功德平等，得如來一身無量身。纔發心時，即為十方一切諸佛共所稱歎。」不可同於方便教說。若約觀心，妙高者謂三昧須彌寂然不動，無思無心不收不攝，任性而定稱本心地，入佛智海湛然不遷，是妙法樂觸境自在。合本性淨，是四德寶而自莊嚴，斯則本覺如來升法須彌之頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名。亦先辨會名，約處名忉利天會，約人名法慧菩薩會，約法名十住會，皆依主釋。二品名，須彌正云蘇迷盧，此云妙高。如來以自在力，不起覺樹應機現彼，故云升也表位漸增，不處人間顯位清淨，故居天也。若天表淨，何獨妙高。妙有十義，如於法故。一者體妙，謂四寶所成。二者相妙，謂八方四級。三者色妙，謂四正色，北金東銀、南吠瑠璃、西頗胝迦，一切草木鳥獸等物隨所至處則同其色，自常不變。四者德妙，謂八方猛風不能令動。五眷屬妙，謂七金山七重圍繞，及七香海海印旋流。六依持妙，唯天依住，得通者居。七作業妙，不離本處而鎮四洲，映蔽日月而成晝夜。八生果妙，謂波利質多能益天眾。九為首妙，於四洲地最在先成。十堅固妙，於輪圍中最在後壞。高者，高八萬四千由旬，入水亦爾，下據金剛、上隣空界，頂上縱廣量亦如之，獨出九山故稱高也。十住之行亦復如是，聞思修解而為妙體，四德八聖以為妙相，四辯為色令物解同，雖同眾音自智不變，八法不動而為妙德，七支奉戒金山圍繞，七識流轉而為海印，第一義天依持而住，可以神會非情能升，不離本處遍應十方，映蔽佛口及菩薩月，而成涅槃生死晝夜，生教行果而為妙樹。世界初成菩薩先出，為眾生現種種資具；世界將壞菩薩後沒，為說上定令免三災。高者，具成八萬四千諸度法門自在障外，為眾生故入生死海。亦具八萬四千諸度法門，據金剛性、隣勝義空。又智入佛慧必窮其底，德超方便逈出群峯。為顯十住功德妙高，是故須升妙高山頂。四王處半旁而非正，表住不退異信輕毛，故越彼天居妙高頂。善財童子於妙峯山頂見德雲者，亦表斯位，彌顯有由。然上所釋皆圓教意，故下〈發心品〉云「應知此人即與三世諸佛同等，與三世佛功德平等，得如來一身無量身。纔發心時，即為十方一切諸佛共所稱歎。」不可同於方便教說。若約觀心，妙高者謂三昧須彌寂然不動，無思無心不收不攝，任性而定稱本心地，入佛智海湛然不遷，是妙法樂觸境自在。合本性淨，是四德寶而自莊嚴，斯則本覺如來升法須彌之頂。

三宗趣者，先約會以十住行德為宗，攝位德果為趣。二品，以嚴處請佛赴感為宗，根緣契合說法為趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，先約會以十住行德為宗，攝位德果為趣。二品，以嚴處請佛赴感為宗，根緣契合說法為趣。

四釋文者，此會六品，分為二分：初二品方便發起、後四品當會正說。前中，初之一品唯是由致。偈讚一品義有兩兼：一是方便，謂前品化主赴機、後品助化讚佛，主伴圓備方演法故；二是所依，謂三天說法各有偈讚，欲顯三賢皆依佛智有差別故，離如來智無自體故，獨為方便甚抑讚詞。行向二會同此科判。今初一品，長分十段：一本會齊現、二不離齊升、三各見佛來、四各嚴殿座、五皆來請佛、六俱時入殿、七樂音並止、八各念昔因、九同讚如來、十殿皆廣博嚴淨也。言爾時者，即前二會時，主伴齊遍演前二會之法也。今此明遍，即十重說處中第一重也。何須舉此？欲明前會不散，成後會故；後必帶前，合成法界無礙會故；一一諸會無休息故；後後諸會皆同時故；若散前會即無後故。所以唯約覺樹會者，此為本故，得佛處故。理實第二亦同此遍。若同時遍，何有九會前後？若有前後，何名同時？應云即用之體同時頓遍：即體之用不壞前後：猶如印文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文者，此會六品，分為二分：初二品方便發起、後四品當會正說。前中，初之一品唯是由致。偈讚一品義有兩兼：一是方便，謂前品化主赴機、後品助化讚佛，主伴圓備方演法故；二是所依，謂三天說法各有偈讚，欲顯三賢皆依佛智有差別故，離如來智無自體故，獨為方便甚抑讚詞。行向二會同此科判。今初一品，長分十段：一本會齊現、二不離齊升、三各見佛來、四各嚴殿座、五皆來請佛、六俱時入殿、七樂音並止、八各念昔因、九同讚如來、十殿皆廣博嚴淨也。言爾時者，即前二會時，主伴齊遍演前二會之法也。今此明遍，即十重說處中第一重也。何須舉此？欲明前會不散，成後會故；後必帶前，合成法界無礙會故；一一諸會無休息故；後後諸會皆同時故；若散前會即無後故。所以唯約覺樹會者，此為本故，得佛處故。理實第二亦同此遍。若同時遍，何有九會前後？若有前後，何名同時？應云即用之體同時頓遍：即體之用不壞前後：猶如印文。

第二「爾時」下，明不離覺樹各升釋天。問：動靜相違、去住懸隔，既云不離，何得言升？古有多釋。一云：本釋迦身不起道樹，別起應化以升天上。一云：不起是報，升天是化。一云：不起是法身，升天是化用。並非文意，以此文中俱是毘盧遮那十身雲故。一云：以去即非去故名不起，非去即去是以升天，如不來相而來等。若爾，但是升相離故，非是樹下別有不起之身，故不可也。有云：此佛神通同體業用，即住是去、去即是住，住是體遍、去是用應，應是體應，雖升後而不離前；體是應體，雖不離前而升後。若爾，何殊第三師，不起是法，又以住釋於不起？而言住是體遍，何得獨住菩提樹耶？升天何得非體遍耶？菩提樹下寧非用耶？今顯正義。然佛得菩提，智無不周、體無不在，無依無住、無去無來。然以自在即體之應，應隨體遍，緣感前後有住有升。閻浮有感，見在道樹；天宮有感，見升天上。非移覺樹之佛而升天宮，故云不離覺樹而升釋殿。法慧偈云「佛子汝應觀，如來自在力，一切閻浮提，皆言佛在中。」此不離也。「我等今見佛，住於須彌頂。」此而升也。文理有據，更以喻顯。譬猶朗月流影遍應，且澄江一月三舟共觀，一舟停住、二舟南北，南者見月千里隨南、北者見月千里隨北、停舟之者見月不移，是為此月不離中流而往南北。設百千共觀，八方各去，則百千月各隨其去。諸有識者曉斯旨焉。古德釋此，略有十義：一約處相入門，以一處中有一切處故，是故此天宮等本在樹下，故不須起；然是用彼，故說升也。二亦約相入門，以一處入一切處故，樹遍天中亦不須起；欲用天宮表法升進，故云升也。三由一切即一故，天在樹下。四由一即一切，樹在天上，不起等準前。五約佛身，謂此樹下身，即滿法界遍一切處，則本來在彼，不待起也；機熟令見，故云升也。是故如來以法界身常在此，即是在彼。六約佛自在不思議解脫，謂坐即是行住等，在此即在彼，皆非下位測量故也。七約緣起相由門、八約法性融通門、九約表示顯法門、十約成法界大會門。然此十解，前五玄門、次四所以、後一總意，欲成十義相參而立，雖似雜亂不違經宗，並可用也。然此中相望有四對法相即無礙：一此處彼處、二此身彼身、三若去若住、四若一若多。約處，此處彼處相即無礙，應如十中前四。約身相即無礙，應如五六及前正顯。又十中後四通於身處，約處唯有此彼，約身更加去住，謂此身即是彼身，去身即是住身。若身若處俱通一多，上來諸法同在一時，無前後也。一多相望應成四句：一不離一切樹下升一天宮，即如今文；二不離一樹升 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時」下，明不離覺樹各升釋天。問：動靜相違、去住懸隔，既云不離，何得言升？古有多釋。一云：本釋迦身不起道樹，別起應化以升天上。一云：不起是報，升天是化。一云：不起是法身，升天是化用。並非文意，以此文中俱是毘盧遮那十身雲故。一云：以去即非去故名不起，非去即去是以升天，如不來相而來等。若爾，但是升相離故，非是樹下別有不起之身，故不可也。有云：此佛神通同體業用，即住是去、去即是住，住是體遍、去是用應，應是體應，雖升後而不離前；體是應體，雖不離前而升後。若爾，何殊第三師，不起是法，又以住釋於不起？而言住是體遍，何得獨住菩提樹耶？升天何得非體遍耶？菩提樹下寧非用耶？今顯正義。然佛得菩提，智無不周、體無不在，無依無住、無去無來。然以自在即體之應，應隨體遍，緣感前後有住有升。閻浮有感，見在道樹；天宮有感，見升天上。非移覺樹之佛而升天宮，故云不離覺樹而升釋殿。法慧偈云「佛子汝應觀，如來自在力，一切閻浮提，皆言佛在中。」此不離也。「我等今見佛，住於須彌頂。」此而升也。文理有據，更以喻顯。譬猶朗月流影遍應，且澄江一月三舟共觀，一舟停住、二舟南北，南者見月千里隨南、北者見月千里隨北、停舟之者見月不移，是為此月不離中流而往南北。設百千共觀，八方各去，則百千月各隨其去。諸有識者曉斯旨焉。古德釋此，略有十義：一約處相入門，以一處中有一切處故，是故此天宮等本在樹下，故不須起；然是用彼，故說升也。二亦約相入門，以一處入一切處故，樹遍天中亦不須起；欲用天宮表法升進，故云升也。三由一切即一故，天在樹下。四由一即一切，樹在天上，不起等準前。五約佛身，謂此樹下身，即滿法界遍一切處，則本來在彼，不待起也；機熟令見，故云升也。是故如來以法界身常在此，即是在彼。六約佛自在不思議解脫，謂坐即是行住等，在此即在彼，皆非下位測量故也。七約緣起相由門、八約法性融通門、九約表示顯法門、十約成法界大會門。然此十解，前五玄門、次四所以、後一總意，欲成十義相參而立，雖似雜亂不違經宗，並可用也。然此中相望有四對法相即無礙：一此處彼處、二此身彼身、三若去若住、四若一若多。約處，此處彼處相即無礙，應如十中前四。約身相即無礙，應如五六及前正顯。又十中後四通於身處，約處唯有此彼，約身更加去住，謂此身即是彼身，去身即是住身。若身若處俱通一多，上來諸法同在一時，無前後也。一多相望應成四句：一不離一切樹下升一天宮，即如今文；二不離一樹升

一切天；三不離一切樹而升一切天，經云「十方世界悉如是」故；四不離一樹下而升一天。經中欲顯一多相即，故舉初句。升釋天既爾，升餘天亦然，如後二會；升天既爾，往餘處亦然。復應樹樹相望而成二句，謂不離一樹下常在一切樹，不離一切樹而常在一樹。復應以不起餘處，類不起樹下，展轉相望皆悉周遍，不壞前後自在難思。又既一處有一切處，亦有微細義，所用不同有隱顯義。若加前時後時有十世義，唯見說住。及於餘法，有純雜義。後後帶於前前，有帝網義。此天望餘，成主伴義。十玄具矣。問：帶前起後事理應齊，何故三賢獨有斯旨？答：顯異義故。謂初二會相隣接故不假帶前，此三人天隔越故須連帶。又此三會同詮賢位，六已入證不假帶前、第七即位中普賢居然不假、第八頓彰五位體用已融、第九唯明證入體用一味故，並皆不假。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切天；三不離一切樹而升一切天，經云「十方世界悉如是」故；四不離一樹下而升一天。經中欲顯一多相即，故舉初句。升釋天既爾，升餘天亦然，如後二會；升天既爾，往餘處亦然。復應樹樹相望而成二句，謂不離一樹下常在一切樹，不離一切樹而常在一樹。復應以不起餘處，類不起樹下，展轉相望皆悉周遍，不壞前後自在難思。又既一處有一切處，亦有微細義，所用不同有隱顯義。若加前時後時有十世義，唯見說住。及於餘法，有純雜義。後後帶於前前，有帝網義。此天望餘，成主伴義。十玄具矣。問：帶前起後事理應齊，何故三賢獨有斯旨？答：顯異義故。謂初二會相隣接故不假帶前，此三人天隔越故須連帶。又此三會同詮賢位，六已入證不假帶前、第七即位中普賢居然不假、第八頓彰五位體用已融、第九唯明證入體用一味故，並皆不假。

第三「時天帝」下明各見佛來。約佛則用從體起，約機境從心現，隣而未即故云遙見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「時天帝」下明各見佛來。約佛則用從體起，約機境從心現，隣而未即故云遙見。

第四「即以」下各嚴殿座。表嚴根欲之殿，為法器故。置師子座，表十住之法門故。文有十句，初總、餘別。總云普光明藏者，此是解位智，照法空含眾德故。從信始入，故有置言。別中，初句約體、餘並顯嚴。皆云十千者，萬行因感故。言層級者，萬行熏成故。金網防護、慈悲帳蓋以育以覆，四攝繒綺以為周垂，圓融行願交絡萬善，柔忍慚愧以覆法空第一義天，清淨梵行繞斯法體，一一智照故日光明。於生死中遣長夜闇，舉斯果德令物行因。下行向中約位漸增，表法無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「即以」下各嚴殿座。表嚴根欲之殿，為法器故。置師子座，表十住之法門故。文有十句，初總、餘別。總云普光明藏者，此是解位智，照法空含眾德故。從信始入，故有置言。別中，初句約體、餘並顯嚴。皆云十千者，萬行因感故。言層級者，萬行熏成故。金網防護、慈悲帳蓋以育以覆，四攝繒綺以為周垂，圓融行願交絡萬善，柔忍慚愧以覆法空第一義天，清淨梵行繞斯法體，一一智照故日光明。於生死中遣長夜闇，舉斯果德令物行因。下行向中約位漸增，表法無異。

第五「爾時帝釋」下請佛居殿。於中，三業崇敬以為請儀。言善來者，應機來故，不來相而來故，帶法界會來故。三稱善者，喜之至故。舉三號者，略歎德故。願哀處者，希仗勝田生大福故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「爾時帝釋」下請佛居殿。於中，三業崇敬以為請儀。言善來者，應機來故，不來相而來故，帶法界會來故。三稱善者，喜之至故。舉三號者，略歎德故。願哀處者，希仗勝田生大福故。

第六「爾時」下俱時入殿，謂根緣契合，成益不虛，十方如是。通上六段入殿事訖，故一結通。下四段文，殿中之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「爾時」下俱時入殿，謂根緣契合，成益不虛，十方如是。通上六段入殿事訖，故一結通。下四段文，殿中之事。

第七「爾時」下樂音止息，謂攝散歸靜，得定益故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「爾時」下樂音止息，謂攝散歸靜，得定益故。

第八「即自」下各念昔因獲智益也。散緣既止，勝德現前，寂然無思，發宿住智。種善根者，即下十佛曾入此殿，聞法供養故。亦表見自心性，同昔佛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八「即自」下各念昔因獲智益也。散緣既止，勝德現前，寂然無思，發宿住智。種善根者，即下十佛曾入此殿，聞法供養故。亦表見自心性，同昔佛故。

第九「迦葉」下同讚如來。然三世諸佛皆於此處說十住法。獨讚十者，表說十住及無盡故。所以讚者，義乃有四：一十佛曾處則殿勝可居、二互舉一德例讚本師、三敘昔善根慶遇堪受、四昔佛同說表法常恒。文中，先明此界、後辨結通。今初十頌，各上半標名讚德，上句別、下句通，下半以人結處。唯初一句諸佛不同，然佛別名多因德立，讚者取德以釋上名。初迦葉者，此云飲光，若從姓立示生彼族。若就佛德，一者身光蔽餘光故、二者悲光飲蔽邪光故。拘那牟尼，舊曰金仙，亦云金寂，寂故無礙，金故明見。迦羅鳩馱者，具云迦羅鳩村馱，此云所應斷已斷，如金已淨、如山不動。亦可見無礙者是此佛德，如金山者是前佛德。毘舍浮者，亦云毘濕婆部。毘濕婆者，此云遍一切也。部者，自在也。亦云遍勝，無三垢故無不自在而超勝也。三垢者，現、種及習。尸棄，亦云式棄那，此云持髻，亦云有髻。無分別智最為尊上，處心頂也。又髻中明珠，即無分別也。毘婆尸者，此翻有四，謂淨觀、勝觀、勝見、遍見。如月圓智滿是遍見也，魄盡惑亡是淨觀也。既圓且淨，是勝觀勝見也。弗沙，亦云勃沙，此云增盛，明達勝義是增盛也。提舍，亦云底沙，西域訓字底邏那，此云度也。沙是皤沙，此云說也，謂說法度人，或但云說。辯才無礙者，即能說也。波頭摩者，此云赤蓮華，身心如蓮華淨無塵垢。然燈者，《智論》云「此佛從初現生乃至成佛，舉身帶光，如然燈故。」身智光明普周稱大。然十中後七乃過去劫佛，如何賢劫曾入殿耶？古釋有二：一約時劫相即入故、二約其處有麁細故，麁隨劫壞，細者常存。如《法華》，天人見燒，我土不毀。又梵王見淨，身子見穢。今此天帝是大菩薩，同梵王見，亦佛加故。二「如此」下結通十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九「迦葉」下同讚如來。然三世諸佛皆於此處說十住法。獨讚十者，表說十住及無盡故。所以讚者，義乃有四：一十佛曾處則殿勝可居、二互舉一德例讚本師、三敘昔善根慶遇堪受、四昔佛同說表法常恒。文中，先明此界、後辨結通。今初十頌，各上半標名讚德，上句別、下句通，下半以人結處。唯初一句諸佛不同，然佛別名多因德立，讚者取德以釋上名。初迦葉者，此云飲光，若從姓立示生彼族。若就佛德，一者身光蔽餘光故、二者悲光飲蔽邪光故。拘那牟尼，舊曰金仙，亦云金寂，寂故無礙，金故明見。迦羅鳩馱者，具云迦羅鳩村馱，此云所應斷已斷，如金已淨、如山不動。亦可見無礙者是此佛德，如金山者是前佛德。毘舍浮者，亦云毘濕婆部。毘濕婆者，此云遍一切也。部者，自在也。亦云遍勝，無三垢故無不自在而超勝也。三垢者，現、種及習。尸棄，亦云式棄那，此云持髻，亦云有髻。無分別智最為尊上，處心頂也。又髻中明珠，即無分別也。毘婆尸者，此翻有四，謂淨觀、勝觀、勝見、遍見。如月圓智滿是遍見也，魄盡惑亡是淨觀也。既圓且淨，是勝觀勝見也。弗沙，亦云勃沙，此云增盛，明達勝義是增盛也。提舍，亦云底沙，西域訓字底邏那，此云度也。沙是皤沙，此云說也，謂說法度人，或但云說。辯才無礙者，即能說也。波頭摩者，此云赤蓮華，身心如蓮華淨無塵垢。然燈者，《智論》云「此佛從初現生乃至成佛，舉身帶光，如然燈故。」身智光明普周稱大。然十中後七乃過去劫佛，如何賢劫曾入殿耶？古釋有二：一約時劫相即入故、二約其處有麁細故，麁隨劫壞，細者常存。如《法華》，天人見燒，我土不毀。又梵王見淨，身子見穢。今此天帝是大菩薩，同梵王見，亦佛加故。二「如此」下結通十方。

第十「爾時世尊」下殿皆廣博，即示如意相。廣殿同處以遣局情，亦表廓大慈悲等眾生界。又如來入殿，即覺智現前。忽然廣博，則身心無際。十方已下結無盡，唯結後四，前已結故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十「爾時世尊」下殿皆廣博，即示如意相。廣殿同處以遣局情，亦表廓大慈悲等眾生界。又如來入殿，即覺智現前。忽然廣博，則身心無際。十方已下結無盡，唯結後四，前已結故。

須彌頂上偈讚品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌頂上偈讚品第十四

初來意者，既明化主赴感，今辨助化讚揚。將演住門，先陳體性。性即佛智，先讚如來，故品來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初來意者，既明化主赴感，今辨助化讚揚。將演住門，先陳體性。性即佛智，先讚如來，故品來也。

二釋名者，須彌約處，讚稱佛德依處有讚，故立此名。亦頂上之讚，揀餘處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，須彌約處，讚稱佛德依處有讚，故立此名。亦頂上之讚，揀餘處也。

三宗趣者，以集眾放光偈讚為宗，為成正說為趣。又顯佛德為宗，令知住體為趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，以集眾放光偈讚為宗，為成正說為趣。又顯佛德為宗，令知住體為趣。

第四釋文，總為三分：第一集眾分、第二放光分、第三偈讚分。今初，文有十同，義兼三異，謂五六七。一集因同，皆佛力故，亦同會前時。二「十方」下主首同。三「一一各」下眷屬數同。四「從百佛」下來處量同。前十此百，位已增故。五「其名」下表法名同。慧即十解，能見法故。菩薩名異，至偈釋之。六「所從來」下世界名同。同名華者，位相創開，無著感果故。別即次第配於十住：一發心主導世間故；二淨治心地如蓮開故；三修行圓淨故；四水生之貴故；五方便堅誓故；六正心無相如香氣故；七不退意悅故；八阿盧那者，此云日出時紅赤之相，童真明淨故；九那羅陀者，此云人持，以華香妙人皆佩故，王子佩持，法王軌度故；十智遍如空故，亦可別明十住勝進十法，思之可知。七「各於」下，所事佛同。同名月者，表位中佛果，智明闇息，恩益清涼，應器周故。別名即十住，自分十法之果：一以十難得法，可謂殊特。二發十大心，不可窮盡。三觀於空等，不可傾動。四了知業行，生死涅槃如風不住。五饒益安樂一切眾生，如水普潤。六聞十種法，心定不動故得解脫。七聞十不退，可謂無上。八三業無失，如星明淨，隨意受生燦然滿空，神足自在若依空運轉。九善知煩惱現起習氣，故得清淨。十觀察無數眾生根欲智慧心境，餘不能知，唯自明了。以此十因，成茲十佛。上且隨要相屬以為此釋，委明其相如〈十住〉文。八「是諸已」下申禮敬同。九「隨所來」下威儀住同。十「如此」下結十方同。又上十方，從東次第，如〈名號品〉。問：準此結通，即於十方盡空世界皆有菩薩而來集會者。且如東方過百剎塵土外亦有眾集，未知彼因陀羅華世界為在何處？餘界亦爾。答：如〈名號品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四釋文，總為三分：第一集眾分、第二放光分、第三偈讚分。今初，文有十同，義兼三異，謂五六七。一集因同，皆佛力故，亦同會前時。二「十方」下主首同。三「一一各」下眷屬數同。四「從百佛」下來處量同。前十此百，位已增故。五「其名」下表法名同。慧即十解，能見法故。菩薩名異，至偈釋之。六「所從來」下世界名同。同名華者，位相創開，無著感果故。別即次第配於十住：一發心主導世間故；二淨治心地如蓮開故；三修行圓淨故；四水生之貴故；五方便堅誓故；六正心無相如香氣故；七不退意悅故；八阿盧那者，此云日出時紅赤之相，童真明淨故；九那羅陀者，此云人持，以華香妙人皆佩故，王子佩持，法王軌度故；十智遍如空故，亦可別明十住勝進十法，思之可知。七「各於」下，所事佛同。同名月者，表位中佛果，智明闇息，恩益清涼，應器周故。別名即十住，自分十法之果：一以十難得法，可謂殊特。二發十大心，不可窮盡。三觀於空等，不可傾動。四了知業行，生死涅槃如風不住。五饒益安樂一切眾生，如水普潤。六聞十種法，心定不動故得解脫。七聞十不退，可謂無上。八三業無失，如星明淨，隨意受生燦然滿空，神足自在若依空運轉。九善知煩惱現起習氣，故得清淨。十觀察無數眾生根欲智慧心境，餘不能知，唯自明了。以此十因，成茲十佛。上且隨要相屬以為此釋，委明其相如〈十住〉文。八「是諸已」下申禮敬同。九「隨所來」下威儀住同。十「如此」下結十方同。又上十方，從東次第，如〈名號品〉。問：準此結通，即於十方盡空世界皆有菩薩而來集會者。且如東方過百剎塵土外亦有眾集，未知彼因陀羅華世界為在何處？餘界亦爾。答：如〈名號品〉。

第二「爾時」下如來放光分。文義有六：一時、二主、三處、四數、五相、六業處。謂兩足指足指拒地得住有力，成位不退而行有恒，數位過前加於千也。相表解顯，故云妙色。普照十方，顯佛眾會。一光照於一切，則一切亦爾，重疊無礙無不互見，為一法界圓明大會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時」下如來放光分。文義有六：一時、二主、三處、四數、五相、六業處。謂兩足指足指拒地得住有力，成位不退而行有恒，數位過前加於千也。相表解顯，故云妙色。普照十方，顯佛眾會。一光照於一切，則一切亦爾，重疊無礙無不互見，為一法界圓明大會。

第三「爾時法慧」下偈讚分中，十菩薩說即為十段，初一是總、餘九為別。以法慧是說法主故，總敘此會本末事義、總顯佛德，餘九歎佛差別之德，總別共顯如來無礙之會。此十菩薩名亦表十住，其所說法表位勝進。勝進有二：一趣後位、二趣佛果，今約佛果。今初，東方法慧總了佛法，故勝進中云「欲令菩薩於佛法中心轉增廣。」文中觀佛現用及與往修皆周遍故。十頌分三：初五敘因佛光見多盛事，初一敘此品放光、次一敘前品請讚、餘三重敘此品。次二勸觀佛力更發勝心，即前品不起而升。後三舉因結果，初一舉因、後二結果。由因中行願剎剎齊修故，果位身智遍應遍斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「爾時法慧」下偈讚分中，十菩薩說即為十段，初一是總、餘九為別。以法慧是說法主故，總敘此會本末事義、總顯佛德，餘九歎佛差別之德，總別共顯如來無礙之會。此十菩薩名亦表十住，其所說法表位勝進。勝進有二：一趣後位、二趣佛果，今約佛果。今初，東方法慧總了佛法，故勝進中云「欲令菩薩於佛法中心轉增廣。」文中觀佛現用及與往修皆周遍故。十頌分三：初五敘因佛光見多盛事，初一敘此品放光、次一敘前品請讚、餘三重敘此品。次二勸觀佛力更發勝心，即前品不起而升。後三舉因結果，初一舉因、後二結果。由因中行願剎剎齊修故，果位身智遍應遍斷。

第二南方一切慧者，了一切法真實之性，淨心地故。頌意為顯於諸眾生增長大悲，以稱實而觀救世者故。十頌分六：初二違理觀佛非見佛、次四了法真性真見佛。三有一偈，迷性取法不見佛。四一偈，佛即同法為真佛。五一偈，引已了法為見佛。六一偈，推功有本了真佛。初中，前偈出其妄觀，假設長時以況暫見；後偈明其有損，由上不依真實則取相乖真，但見集網繫於苦獄，盲無慧眼冥然不見佛之法身。然此遮取相故，假設長時，無有多劫，全不了義，以見如來增智慧故。第二四偈，了法真性真見佛。於中二：前二真觀、後二真止。前中，初二句空觀，緣生無性故；次二句假觀，隨俗假名故；次二句中觀，由前生滅一切諸法即無性故，相體即是不生滅也。後二句觀益，諸法如即是佛如，無生滅佛體本常，觀稱於如則佛常現。況三觀一心，則佛之體用無不現矣。後二真止中，以觀觀法能所紛動，故須寂之。初句牒前法性；次句泯其能所。法性本空，非觀之使空，故無所取，何有能見？次二句心冥性佛故，止絕思求。又上來空以遣有、假以遣空，如則雙遣空假、形奪兩亡，若謂雙非還成戲論，故辨起心皆妄、絕念方真，念本自無斯絕亦滅。故《中論》云「如來寂滅相，分別有亦非。如是性空中，思惟亦不可。」用斯文也。後一顯觀益。心冥體性，惑何由生？亦含三止意也。又亦通結止觀，稱上而觀，見惑性空即同佛性，何能染哉？第三一偈迷性中，上半取法、次句迷性、末句結過。第四一偈，佛即同法如。謂同空法故離三世，同假法故相具足，同雙遣故無住無著，同如體故遍不動搖。第五一偈引己中，此親自證，希眾無惑。第六一偈推功有本者，非師心也。亦謙己推人，異乎凡情，令法鉤鎖殊塗同致。下八準之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二南方一切慧者，了一切法真實之性，淨心地故。頌意為顯於諸眾生增長大悲，以稱實而觀救世者故。十頌分六：初二違理觀佛非見佛、次四了法真性真見佛。三有一偈，迷性取法不見佛。四一偈，佛即同法為真佛。五一偈，引已了法為見佛。六一偈，推功有本了真佛。初中，前偈出其妄觀，假設長時以況暫見；後偈明其有損，由上不依真實則取相乖真，但見集網繫於苦獄，盲無慧眼冥然不見佛之法身。然此遮取相故，假設長時，無有多劫，全不了義，以見如來增智慧故。第二四偈，了法真性真見佛。於中二：前二真觀、後二真止。前中，初二句空觀，緣生無性故；次二句假觀，隨俗假名故；次二句中觀，由前生滅一切諸法即無性故，相體即是不生滅也。後二句觀益，諸法如即是佛如，無生滅佛體本常，觀稱於如則佛常現。況三觀一心，則佛之體用無不現矣。後二真止中，以觀觀法能所紛動，故須寂之。初句牒前法性；次句泯其能所。法性本空，非觀之使空，故無所取，何有能見？次二句心冥性佛故，止絕思求。又上來空以遣有、假以遣空，如則雙遣空假、形奪兩亡，若謂雙非還成戲論，故辨起心皆妄、絕念方真，念本自無斯絕亦滅。故《中論》云「如來寂滅相，分別有亦非。如是性空中，思惟亦不可。」用斯文也。後一顯觀益。心冥體性，惑何由生？亦含三止意也。又亦通結止觀，稱上而觀，見惑性空即同佛性，何能染哉？第三一偈迷性中，上半取法、次句迷性、末句結過。第四一偈，佛即同法如。謂同空法故離三世，同假法故相具足，同雙遣故無住無著，同如體故遍不動搖。第五一偈引己中，此親自證，希眾無惑。第六一偈推功有本者，非師心也。亦謙己推人，異乎凡情，令法鉤鎖殊塗同致。下八準之。

第三西方勝慧，以解佛勝智，隨空心淨，故以為名。頌意為顯欲令菩薩智慧明了，即大智了如及佛性故。十頌分四：初一讚智為迷悟本、次四正顯迷悟、次四喻前得失、後一推功有在。今初，由難思故，迷難則容有，思者故有悟。次四迷悟中，初二迷、後二悟。迷中，初一心外取境生想違理，故不能見無相之佛。後偈取蘊內相、不了蘊性，故不見心佛。亦是愚法小乘，故名無知者。後二迷中，前明倒想，內外俱妄；今有了因，內外皆悟。初偈翻前外取，謂了一切法即心自性，性亦非性，情破理現則見舍那，稱於法性無內外也。後偈翻前內取，了蘊性相，則見自心之佛，與盧舍那非一非異，故難思議。然此一偈，文含多意：一但是蘊縛無有我人，則破前凡夫取我相也；二前後因依相續無性，則破凡小取法相也。此性即第一義空，第一義空即是佛性。又上性無所有，正因性也。前解此了，皆了因性。此蘊相續，即是正因，亦名生因。言正因者，是中道義，中道即是佛性。謂現在陰滅、中陰陰生，是現在陰終不變為中陰五陰，故現陰非常。如種生牙，種不至牙，雖不至牙而能生牙。此現在陰雖不至後，而能生後，則現陰非斷。而中陰五陰亦非自生、不從餘來，因現五陰生中陰陰。斯則後陰非無因，故後陰非常；既能續前，故後陰非斷。非斷非常是中道義，正因性也。能生佛果，故曰生因。眾生佛性有二種因：一者正因、二者緣因。正因者謂諸眾生，是故五陰即正因也。緣因者謂六波羅蜜，非蘊相生，名緣因也。今以了因了彼正因，故曰於此性了知。了即般若，亦緣因也。第三四偈喻前得失者，前三喻失、後一喻得。前中二：初二喻內取失。於中，初一顯無緣了不見正因。闇中寶者，正因性也。圓滿可貴，所以稱寶。居於無明五陰室內，如在闇中。燈喻緣了之因。下半法合。無人說者，闕於緣因，雖慧莫了。義含二意：一慧即正因，合上寶也。闕於緣因，故不能了。二佛法即寶，以闕緣因，雖內有慧不成了因，不見真性。然則緣因即是了因，了因未必是於緣因，有親疎故。善友是於緣因，而必是了。佛性名為了因，未必是緣，此約智慧性故。若以第一義空為佛性者，唯是正因而非了因，但為了因所了，而非生因所生。若以智慧為佛性者，即是了因。若以五蘊為佛性者，名為正因亦名生因。然復生必對了、正必對緣。今燈一喻雙喻緣了，闇中之寶雙喻正了，義意包含，具如《涅槃》二十六七所辨。又上燈喻既是正義，何以《涅槃》師子吼立，佛不許耶？故師子吼言：「一切眾生有佛性，性如乳中酪。以有性故，要須緣因。何以故？欲明見故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三西方勝慧，以解佛勝智，隨空心淨，故以為名。頌意為顯欲令菩薩智慧明了，即大智了如及佛性故。十頌分四：初一讚智為迷悟本、次四正顯迷悟、次四喻前得失、後一推功有在。今初，由難思故，迷難則容有，思者故有悟。次四迷悟中，初二迷、後二悟。迷中，初一心外取境生想違理，故不能見無相之佛。後偈取蘊內相、不了蘊性，故不見心佛。亦是愚法小乘，故名無知者。後二迷中，前明倒想，內外俱妄；今有了因，內外皆悟。初偈翻前外取，謂了一切法即心自性，性亦非性，情破理現則見舍那，稱於法性無內外也。後偈翻前內取，了蘊性相，則見自心之佛，與盧舍那非一非異，故難思議。然此一偈，文含多意：一但是蘊縛無有我人，則破前凡夫取我相也；二前後因依相續無性，則破凡小取法相也。此性即第一義空，第一義空即是佛性。又上性無所有，正因性也。前解此了，皆了因性。此蘊相續，即是正因，亦名生因。言正因者，是中道義，中道即是佛性。謂現在陰滅、中陰陰生，是現在陰終不變為中陰五陰，故現陰非常。如種生牙，種不至牙，雖不至牙而能生牙。此現在陰雖不至後，而能生後，則現陰非斷。而中陰五陰亦非自生、不從餘來，因現五陰生中陰陰。斯則後陰非無因，故後陰非常；既能續前，故後陰非斷。非斷非常是中道義，正因性也。能生佛果，故曰生因。眾生佛性有二種因：一者正因、二者緣因。正因者謂諸眾生，是故五陰即正因也。緣因者謂六波羅蜜，非蘊相生，名緣因也。今以了因了彼正因，故曰於此性了知。了即般若，亦緣因也。第三四偈喻前得失者，前三喻失、後一喻得。前中二：初二喻內取失。於中，初一顯無緣了不見正因。闇中寶者，正因性也。圓滿可貴，所以稱寶。居於無明五陰室內，如在闇中。燈喻緣了之因。下半法合。無人說者，闕於緣因，雖慧莫了。義含二意：一慧即正因，合上寶也。闕於緣因，故不能了。二佛法即寶，以闕緣因，雖內有慧不成了因，不見真性。然則緣因即是了因，了因未必是於緣因，有親疎故。善友是於緣因，而必是了。佛性名為了因，未必是緣，此約智慧性故。若以第一義空為佛性者，唯是正因而非了因，但為了因所了，而非生因所生。若以智慧為佛性者，即是了因。若以五蘊為佛性者，名為正因亦名生因。然復生必對了、正必對緣。今燈一喻雙喻緣了，闇中之寶雙喻正了，義意包含，具如《涅槃》二十六七所辨。又上燈喻既是正義，何以《涅槃》師子吼立，佛不許耶？故師子吼言：「一切眾生有佛性，性如乳中酪。以有性故，要須緣因。何以故？欲明見故

。緣因者即是了因，譬如闇中先有諸物，為欲見故以燈照了。若本無者，燈何所照？」故佛難言：「若使乳中定有酪性即是了因，若是了因，復何須了？又善男子！一切眾生有佛性者，何須修習無量功德？若言修習是了因者，已同酪壞。」結正義云：「乳有酪者，以定得故，佛性亦爾。眾生有者，以當見故。」然上諸義總有二意：一燈了於寶為正義者，約因性故，師子吼立；佛不許者，約果性故。二者燈喻正者，約其體性與有不異；佛不許者，約其現惑與無不殊。故知若言定有，名為執著；若言定無，是則妄語，應言眾生佛性亦有亦無。然眾生智慧是佛性因，菩提涅槃是佛性果，然則佛性非因非果。今此經宗宗於法性，故以法性而為佛性，則非內非外，隨物迷悟強說升沈。佛性要義不可不知，廣如別章，及《涅槃．師子吼品》等說。後偈目有翳者，此喻了因與惑俱故見不清淨，以不淨故不見佛法。佛法即見佛性，故《涅槃》云「佛性二種：一者是色、二者非色。色者諸佛菩薩，非色者一切眾生。色者名為眼見，非色者名為聞見。佛性者非內非外，雖非內外然非失壞，故名眾生悉有佛性。」二一偈，喻上外取之失。瞽謂全無於目，如鼓皮故，則全不見佛。無垢障為明淨目，取相是識，非智慧眼，故不見也。三一偈，喻前悟中抉去取相之翳，捨於空華之像，絕見契如則見如佛。第四一偈，推功有在，準上可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。緣因者即是了因，譬如闇中先有諸物，為欲見故以燈照了。若本無者，燈何所照？」故佛難言：「若使乳中定有酪性即是了因，若是了因，復何須了？又善男子！一切眾生有佛性者，何須修習無量功德？若言修習是了因者，已同酪壞。」結正義云：「乳有酪者，以定得故，佛性亦爾。眾生有者，以當見故。」然上諸義總有二意：一燈了於寶為正義者，約因性故，師子吼立；佛不許者，約果性故。二者燈喻正者，約其體性與有不異；佛不許者，約其現惑與無不殊。故知若言定有，名為執著；若言定無，是則妄語，應言眾生佛性亦有亦無。然眾生智慧是佛性因，菩提涅槃是佛性果，然則佛性非因非果。今此經宗宗於法性，故以法性而為佛性，則非內非外，隨物迷悟強說升沈。佛性要義不可不知，廣如別章，及《涅槃．師子吼品》等說。後偈目有翳者，此喻了因與惑俱故見不清淨，以不淨故不見佛法。佛法即見佛性，故《涅槃》云「佛性二種：一者是色、二者非色。色者諸佛菩薩，非色者一切眾生。色者名為眼見，非色者名為聞見。佛性者非內非外，雖非內外然非失壞，故名眾生悉有佛性。」二一偈，喻上外取之失。瞽謂全無於目，如鼓皮故，則全不見佛。無垢障為明淨目，取相是識，非智慧眼，故不見也。三一偈，喻前悟中抉去取相之翳，捨於空華之像，絕見契如則見如佛。第四一偈，推功有在，準上可知。

第四北方功德慧者，生在佛家，善解佛德故。此頌意顯於三世中心得平等、了知自心，窮法空故。十頌分四：初四明凡小妄覺、次四示其真覺、三有一偈佛覺雙圓、後一偈推功有本。今初，分二：初一偈說凡迷緣起之無性，執著相而輪迴。後三頌通凡小：初一辨迷執隨言作解，可謂小智心外取法為妄分別；餘二偈明過失。初二句曲徑趣寂，迷一直道。次半有常等倒，長世間惡；有無常等，長無明惡。次半不見二空，受二死苦。後半無實諦觀何有法眼？三乘縱有亦不名諦。次四示其真覺中，初偈引己之損勸物成益；次偈教其真見，謂見佛無取即是見如，如即佛所知也；次偈教其了俗，上半躡前證真、下半方能了俗；後偈拂前二見以成真見，謂上半取真俗之見忘，方見真俗之正理，下半反釋，謂有真俗之可見，不能見真俗之真源。故《智論》云「若人見般若，是則為被縛」，下半意也；「若不見般若，是則得解脫」，上半意也。若人見般若是則為解脫，即第六七偈意也。若不見般若是則為被縛，即第四偈意也。唯忘言者，可究斯旨。第三一偈顯佛二覺雙圓。不可覺中而自覺故，是曰奇哉。知無眾生而能覺他，大導師也。第四可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四北方功德慧者，生在佛家，善解佛德故。此頌意顯於三世中心得平等、了知自心，窮法空故。十頌分四：初四明凡小妄覺、次四示其真覺、三有一偈佛覺雙圓、後一偈推功有本。今初，分二：初一偈說凡迷緣起之無性，執著相而輪迴。後三頌通凡小：初一辨迷執隨言作解，可謂小智心外取法為妄分別；餘二偈明過失。初二句曲徑趣寂，迷一直道。次半有常等倒，長世間惡；有無常等，長無明惡。次半不見二空，受二死苦。後半無實諦觀何有法眼？三乘縱有亦不名諦。次四示其真覺中，初偈引己之損勸物成益；次偈教其真見，謂見佛無取即是見如，如即佛所知也；次偈教其了俗，上半躡前證真、下半方能了俗；後偈拂前二見以成真見，謂上半取真俗之見忘，方見真俗之正理，下半反釋，謂有真俗之可見，不能見真俗之真源。故《智論》云「若人見般若，是則為被縛」，下半意也；「若不見般若，是則得解脫」，上半意也。若人見般若是則為解脫，即第六七偈意也。若不見般若是則為被縛，即第四偈意也。唯忘言者，可究斯旨。第三一偈顯佛二覺雙圓。不可覺中而自覺故，是曰奇哉。知無眾生而能覺他，大導師也。第四可知。

第五東北方精進慧，以勤觀真理集無量善，俱無住故。頌意為顯欲令其心轉復精進無所染著，文中由離分別如實見故。十頌分二：前九觀法、後一推功。前中三：初三所執無相觀，於中初一舉分別過；後二顯無相觀：一離所取，上半知於情有、下半知於理無，如迷木見鬼，知鬼是迷有，名如實知鬼；知鬼本無，舉體是木，名為見木。二離能取，以所取空故。上半舉失，如若見鬼，即不見木；下半顯得，離於鬼見，方為見木。次三明緣起無生觀：一遣所緣。然依他二義：一者幻有，從分別生，即是上半；二者無性，即是下半。二泯能緣，上半牒前生過，有無生見，同世非實；下半見等無生，名真見者。三辨觀益，後三明圓成無性觀：一牒前二無，謂能所分別皆不可得者，即圓成性淨故。二正顯真性，初句體有、次句相無，此二融即故無能說。三觀成利益，及第二推功，文並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五東北方精進慧，以勤觀真理集無量善，俱無住故。頌意為顯欲令其心轉復精進無所染著，文中由離分別如實見故。十頌分二：前九觀法、後一推功。前中三：初三所執無相觀，於中初一舉分別過；後二顯無相觀：一離所取，上半知於情有、下半知於理無，如迷木見鬼，知鬼是迷有，名如實知鬼；知鬼本無，舉體是木，名為見木。二離能取，以所取空故。上半舉失，如若見鬼，即不見木；下半顯得，離於鬼見，方為見木。次三明緣起無生觀：一遣所緣。然依他二義：一者幻有，從分別生，即是上半；二者無性，即是下半。二泯能緣，上半牒前生過，有無生見，同世非實；下半見等無生，名真見者。三辨觀益，後三明圓成無性觀：一牒前二無，謂能所分別皆不可得者，即圓成性淨故。二正顯真性，初句體有、次句相無，此二融即故無能說。三觀成利益，及第二推功，文並可知。

第六東南方善慧菩薩，成就般若慧鑑不動，可謂善矣。此頌為顯欲令其心轉復增進，得不退轉無生法忍，文中離垢解脫無體性故。十頌分四：初二見佛、次三見法、次三觀成利益、後二推見有依。今初，前偈讚所見，上半標讚、下半釋成。智離所知、心脫煩惱，兼二利故。二障難除、眾生難度，自強不息，為希有勇健。後偈中，能見謂我如實見，如大菩薩見。次三見法中，約眾生說。初偈正顯盡即有為，諸行無常速起滅故。有為之性湛若虛空，便是無為，體常遍故。次二偈拂迹入玄，上半拂前無為，謂既如虛空，何有無為之相？次四句拂前有為，謂既約自性論無盡，則不壞於盡，故曰難思。盡即無盡，故無眾生也。後二句觀成利益，見法身也。次三觀成中，初偈顯法空，由下半了能所見緣成無性故，上半能所之見自亡。次二句顯我空，能所之法尚空，誰為能見之者？後二句顯實，但除上病、不除真法，二空之體及所顯圓成即真佛也。三一偈雙結知佛法益，文顯可知。四有二偈，推見有依者，謂佛說一道清淨故能遣有，進慧演無量門復能遣無，想滅理現方知如來乃住無有無之際也。又《智論》云「法性為實，證實為際。凡夫有實，未能證也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六東南方善慧菩薩，成就般若慧鑑不動，可謂善矣。此頌為顯欲令其心轉復增進，得不退轉無生法忍，文中離垢解脫無體性故。十頌分四：初二見佛、次三見法、次三觀成利益、後二推見有依。今初，前偈讚所見，上半標讚、下半釋成。智離所知、心脫煩惱，兼二利故。二障難除、眾生難度，自強不息，為希有勇健。後偈中，能見謂我如實見，如大菩薩見。次三見法中，約眾生說。初偈正顯盡即有為，諸行無常速起滅故。有為之性湛若虛空，便是無為，體常遍故。次二偈拂迹入玄，上半拂前無為，謂既如虛空，何有無為之相？次四句拂前有為，謂既約自性論無盡，則不壞於盡，故曰難思。盡即無盡，故無眾生也。後二句觀成利益，見法身也。次三觀成中，初偈顯法空，由下半了能所見緣成無性故，上半能所之見自亡。次二句顯我空，能所之法尚空，誰為能見之者？後二句顯實，但除上病、不除真法，二空之體及所顯圓成即真佛也。三一偈雙結知佛法益，文顯可知。四有二偈，推見有依者，謂佛說一道清淨故能遣有，進慧演無量門復能遣無，想滅理現方知如來乃住無有無之際也。又《智論》云「法性為實，證實為際。凡夫有實，未能證也。」

第七西南方智慧者，決斷不動所以名智。頌意為顯於一切法皆能出離，文中生死涅槃皆善離故。十頌分二：初一引己勵眾；餘偈希眾同己，於中亦二：前六示迷、後三啟悟。前中亦二：初一人執，理實無人，橫計成險；餘皆法執，於中初二執世法、後三雙執世出世。今初。初二句明執，謂計蘊為實，不能觀身實相；餘皆明過，初二句執實乖理不見佛、次二句無慧不見佛、後二句但益流轉。後三雙執中亦分為二：初二執法、後一執佛。前中亦二：一立理、二起執。初中，上半假立，謂待前流轉生死以立涅槃。煩惱名諍。觸動善品，損害自他，故名為諍。此有漏法，諍隨增故，名為有諍，有彼諍故。故生死者有漏為體，無彼煩惱故稱涅槃。下半雙非，謂生死涅槃俱因煩惱假立其名，何有真實？又二互相待故俱空，二互相奪故皆寂。後偈起執，上半執、下半損。後一執佛中，亦上半執、下半損。執有三義：一佛佛相望、二三身等相望、三心佛相望。後三啟悟中亦二：初二順理之得、後一舉佛釋成。前中亦二：半偈明順理而知、餘顯順知之益。益中亦二：半偈標、一偈釋。云何超言？若取知能知寂，未免於言，有所緣故。知自知知，亦非無緣，故須能所平等，等不失照，故無知之知不同木石，故云能見。後偈舉佛釋者，上云佛然，佛云何然？釋云：覺於三世，離分別故。種習斯亡，為斷根也。又亦無心，捨於分別，名為斷根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七西南方智慧者，決斷不動所以名智。頌意為顯於一切法皆能出離，文中生死涅槃皆善離故。十頌分二：初一引己勵眾；餘偈希眾同己，於中亦二：前六示迷、後三啟悟。前中亦二：初一人執，理實無人，橫計成險；餘皆法執，於中初二執世法、後三雙執世出世。今初。初二句明執，謂計蘊為實，不能觀身實相；餘皆明過，初二句執實乖理不見佛、次二句無慧不見佛、後二句但益流轉。後三雙執中亦分為二：初二執法、後一執佛。前中亦二：一立理、二起執。初中，上半假立，謂待前流轉生死以立涅槃。煩惱名諍。觸動善品，損害自他，故名為諍。此有漏法，諍隨增故，名為有諍，有彼諍故。故生死者有漏為體，無彼煩惱故稱涅槃。下半雙非，謂生死涅槃俱因煩惱假立其名，何有真實？又二互相待故俱空，二互相奪故皆寂。後偈起執，上半執、下半損。後一執佛中，亦上半執、下半損。執有三義：一佛佛相望、二三身等相望、三心佛相望。後三啟悟中亦二：初二順理之得、後一舉佛釋成。前中亦二：半偈明順理而知、餘顯順知之益。益中亦二：半偈標、一偈釋。云何超言？若取知能知寂，未免於言，有所緣故。知自知知，亦非無緣，故須能所平等，等不失照，故無知之知不同木石，故云能見。後偈舉佛釋者，上云佛然，佛云何然？釋云：覺於三世，離分別故。種習斯亡，為斷根也。又亦無心，捨於分別，名為斷根。

第八西北方真實慧菩薩，心不顛倒是真實慧。頌意為顯欲令增進，於一切法皆得善巧文言。於法不顛倒、如實覺了，是善巧義。十頌分二：前二明依實立名，名能益物；後八顯名下之實，辨益所由。今初，前頌明損益，受苦聞名速解脫故，受樂不聞反沈淪故；後頌敘昔，以成今說。後八中分三：初三覺妄證實，是覺察義；次一雙覺二諦，是覺照義；後四非覺而覺，是妙覺義。今初也。初偈證實立名，初句揀似比量，無常計常、常計無常等是顛倒法，名似比量。次句證真現量，如眼見故。次句揀似現量，顯真現量，謂男女天地等見一合相名似現量。一合相，相不可得故，故名為離。非唯所覺離合，亦無如外之智與如合也。下句結名。次偈例去來。後偈成現觀。次一覺照者，真諦名實，無和合故。俗諦非實，假和合故。互融無雜，名究竟解。夫實見者尚不見實，何況非實。見非實者知其即實，故《中論》云「一切法真實，一切法非實，亦實亦非實，非實非非實，是名諸佛法。」後四非覺而覺者，初偈正顯如智相離名不可覺。寂無遺照，故名了此。要不可得，方是真修。次二偈展轉釋成。初偈釋無一之義，上半相待而有，通同異體。下半緣生故空，則一多相盡矣。後偈上半釋前偈下半，無能所作故無所依，從業想生故是和合。下半釋成上半云何知無能所，異業想外無我所故。後有一偈結成妙義，上半所住、下半能住，由無住故無所不住。謂不住有，以即空故，故能住有，契有實故。亦不住無，無即有故。不住俱有無，無二體故。不住雙非，不壞二相故。能住例知。既以無住為住，則心絕動搖，方契本覺湛然常住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八西北方真實慧菩薩，心不顛倒是真實慧。頌意為顯欲令增進，於一切法皆得善巧文言。於法不顛倒、如實覺了，是善巧義。十頌分二：前二明依實立名，名能益物；後八顯名下之實，辨益所由。今初，前頌明損益，受苦聞名速解脫故，受樂不聞反沈淪故；後頌敘昔，以成今說。後八中分三：初三覺妄證實，是覺察義；次一雙覺二諦，是覺照義；後四非覺而覺，是妙覺義。今初也。初偈證實立名，初句揀似比量，無常計常、常計無常等是顛倒法，名似比量。次句證真現量，如眼見故。次句揀似現量，顯真現量，謂男女天地等見一合相名似現量。一合相，相不可得故，故名為離。非唯所覺離合，亦無如外之智與如合也。下句結名。次偈例去來。後偈成現觀。次一覺照者，真諦名實，無和合故。俗諦非實，假和合故。互融無雜，名究竟解。夫實見者尚不見實，何況非實。見非實者知其即實，故《中論》云「一切法真實，一切法非實，亦實亦非實，非實非非實，是名諸佛法。」後四非覺而覺者，初偈正顯如智相離名不可覺。寂無遺照，故名了此。要不可得，方是真修。次二偈展轉釋成。初偈釋無一之義，上半相待而有，通同異體。下半緣生故空，則一多相盡矣。後偈上半釋前偈下半，無能所作故無所依，從業想生故是和合。下半釋成上半云何知無能所，異業想外無我所故。後有一偈結成妙義，上半所住、下半能住，由無住故無所不住。謂不住有，以即空故，故能住有，契有實故。亦不住無，無即有故。不住俱有無，無二體故。不住雙非，不壞二相故。能住例知。既以無住為住，則心絕動搖，方契本覺湛然常住。

第九下方無上慧，名如初頌。又從法王教生，當紹佛位，故名無上。頌意為顯欲令增進心無障礙，文云無著無念不住法故。十頌分三：初一釋已名義、次八顯佛勝德、後一推功結益。次八中分二：前六內證德、後二外化德。前中亦二：前偈正明證入、後五照境顯理。今初，即菩提涅槃，以無所得得菩提故。處即涅槃，本覺自然，故非造作。悟亦冥符，則智無分別，三細已盡、六麁居然。又不可以識識故無麁者，不可以智知故無細者。又有能所證名之為麁，無能所證目之為細。皆言語道斷，故並無之，菩提涅槃絕心行故。後五中，初偈正明照境。境即俗境，有能所故。即俗而真，故云無數。心同無為，故云遠離。是佛真法，雙結能所。後四遣相顯理，皆躡迹遣滯。初偈雙非顯中，照理滅障，菩提涅槃離有無故。次二偈釋前雙非，一偈半釋非照義，初句是總；次句能照無著故云無念，亦不染此無念；次句所照無著，以無處所為所住故；次句不壞能所；次二句雙遣性相；次二句釋非無照，稱理照故。後偈拂前無二之迹。言無二者，但言無有二，非謂有無二，若存無二之見則還成二。以無二必對二，故遣之又遣之以至於無遣，故云三界一切空。空謂第一義空，諸佛同見。後二外化德中，前偈正顯令住無住之覺、後偈釋成。身即非身，故無可悟。悟身見起，此見如身，身見兩亡，真法身也。觀身實相，觀佛亦然，故就佛結。推功可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九下方無上慧，名如初頌。又從法王教生，當紹佛位，故名無上。頌意為顯欲令增進心無障礙，文云無著無念不住法故。十頌分三：初一釋已名義、次八顯佛勝德、後一推功結益。次八中分二：前六內證德、後二外化德。前中亦二：前偈正明證入、後五照境顯理。今初，即菩提涅槃，以無所得得菩提故。處即涅槃，本覺自然，故非造作。悟亦冥符，則智無分別，三細已盡、六麁居然。又不可以識識故無麁者，不可以智知故無細者。又有能所證名之為麁，無能所證目之為細。皆言語道斷，故並無之，菩提涅槃絕心行故。後五中，初偈正明照境。境即俗境，有能所故。即俗而真，故云無數。心同無為，故云遠離。是佛真法，雙結能所。後四遣相顯理，皆躡迹遣滯。初偈雙非顯中，照理滅障，菩提涅槃離有無故。次二偈釋前雙非，一偈半釋非照義，初句是總；次句能照無著故云無念，亦不染此無念；次句所照無著，以無處所為所住故；次句不壞能所；次二句雙遣性相；次二句釋非無照，稱理照故。後偈拂前無二之迹。言無二者，但言無有二，非謂有無二，若存無二之見則還成二。以無二必對二，故遣之又遣之以至於無遣，故云三界一切空。空謂第一義空，諸佛同見。後二外化德中，前偈正顯令住無住之覺、後偈釋成。身即非身，故無可悟。悟身見起，此見如身，身見兩亡，真法身也。觀身實相，觀佛亦然，故就佛結。推功可知。

第十上方堅固慧者，智力成就不可壞故。頌意為顯欲令增長一切種智，文云得淨慧眼了佛境故。十頌分四：初偈總歎為物興世，智光遍照大悲勇健。次四別示悲相，初偈觀機、次二反以釋成、後一正明兼顯僧寶。次三頌半見聞利益，後一頌半結德無盡。此為終極，故總舉前十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十上方堅固慧者，智力成就不可壞故。頌意為顯欲令增長一切種智，文云得淨慧眼了佛境故。十頌分四：初偈總歎為物興世，智光遍照大悲勇健。次四別示悲相，初偈觀機、次二反以釋成、後一正明兼顯僧寶。次三頌半見聞利益，後一頌半結德無盡。此為終極，故總舉前十。

十住品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十住品第十五

初來意者，上由致既彰，正宗宜顯，故次來也。又前辨所依佛德，今辨能依十住，故次來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初來意者，上由致既彰，正宗宜顯，故次來也。又前辨所依佛德，今辨能依十住，故次來也。

二釋名者，慧住於理，得位不退，故名為住。《本業》下卷云「始入空界，住空性位，故名為住。」然住義多種，寄圓說十。總言十住，帶數釋也。下諸品有十，準此可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，慧住於理，得位不退，故名為住。《本業》下卷云「始入空界，住空性位，故名為住。」然住義多種，寄圓說十。總言十住，帶數釋也。下諸品有十，準此可知。

三宗趣者，以十住行法為宗，攝位得果為趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，以十住行法為宗，攝位得果為趣。

四釋文者，四品分二：前三當位行德、後一勝進趣後。前會無勝進者，但是趣位方便，未成位故。迴向是位，無進趣者，三賢位滿總為趣地之方便，故亦顯趣無分別，離趣相故。今初，分三：初品辨位、次品辨行、後品明德。初亦名解，文分七分：一三昧分、二加分、三起分、四本分、五說分、六證成分、七重頌分。今初。何故入定？略辨六意：一此三昧是法體故、二非證不說故、三顯此法非思量境故、四觀機審法故、五為受佛加故、六成軌儀故，餘如玄說。文有三別：一入定人。法慧入者，是眾首故，餘入則亂，不調伏故，顯十住法慧能說故。二入定依。謂承佛力推功化主，表無慢故。三入定名。為揀果定，故云菩薩。任性能知觀解善巧，故名方便。十住各攝多門善巧，故云無量。心詣於法，故云入也。又一切三昧皆有三相，謂入、住、出。五識對境，意從門出，遠境護根、意識却入，此通權小。今即照之寂故名為入，即寂之照故名為出，入已未起故名為住。餘三昧等，並如前釋。二「以三昧」下加分。於中三：初總辨因緣、二明加所為、三別顯加相。今初，又三：一標加所因、二加緣顯現、三讚說因緣。今初，謂以三昧力故，論云所以偏加金剛藏者，得此定故。前由佛力能入，今由定力佛現，互為增上力相。云何謂無作三昧？顯自覺智寂不失照，冥同佛心，故感佛現三業加也。二「十方」下加緣顯現。來處佛數皆云千者，望行猶劣故。多佛加者，顯於法及法師增敬心故，又顯諸佛同說故加。佛同名法慧者，得法不異故。論云「此菩薩聞同己名，增踊躍故。」但諸佛於此住門中現皆名法慧，以法力故，法應爾故。普現其前者，不來而至故。三「告法慧」下讚說因緣。於中二：一讚有加因，能入定故。言汝能者，希越之辭，此定難得，汝今乃能入故。舉定名者，向來默入，眾未知名，故舉歎之，令眾仰故。二「善男子十方」下雙說加定因緣。於中先別顯四因：一伴佛神力。諸佛自說者，令眾敬仰故。二主佛宿願。三主佛現威。四法慧善根。略無大眾機感。後入此三昧令汝說法二句，結因所屬。謂由上四事，前三為緣、第四是因，因緣合故入此三昧。故前四定因，令汝說法即是加因，故論云「何故加？為說此法故。」故〈十行〉、〈十向〉之中皆云「令汝入是三昧而演說法故。」又此令汝說法，亦是後文之總。然《十地論》釋諸佛遮那皆由先願故加，則此四段俱是加因。以彼經中諸佛但云加汝威神，遮那則云本願力故加，古人便將諸佛之加為得定因，下之三緣轉為加因。便令得定無後三因，則又字何用？既結云令汝入是三昧，何得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文者，四品分二：前三當位行德、後一勝進趣後。前會無勝進者，但是趣位方便，未成位故。迴向是位，無進趣者，三賢位滿總為趣地之方便，故亦顯趣無分別，離趣相故。今初，分三：初品辨位、次品辨行、後品明德。初亦名解，文分七分：一三昧分、二加分、三起分、四本分、五說分、六證成分、七重頌分。今初。何故入定？略辨六意：一此三昧是法體故、二非證不說故、三顯此法非思量境故、四觀機審法故、五為受佛加故、六成軌儀故，餘如玄說。文有三別：一入定人。法慧入者，是眾首故，餘入則亂，不調伏故，顯十住法慧能說故。二入定依。謂承佛力推功化主，表無慢故。三入定名。為揀果定，故云菩薩。任性能知觀解善巧，故名方便。十住各攝多門善巧，故云無量。心詣於法，故云入也。又一切三昧皆有三相，謂入、住、出。五識對境，意從門出，遠境護根、意識却入，此通權小。今即照之寂故名為入，即寂之照故名為出，入已未起故名為住。餘三昧等，並如前釋。二「以三昧」下加分。於中三：初總辨因緣、二明加所為、三別顯加相。今初，又三：一標加所因、二加緣顯現、三讚說因緣。今初，謂以三昧力故，論云所以偏加金剛藏者，得此定故。前由佛力能入，今由定力佛現，互為增上力相。云何謂無作三昧？顯自覺智寂不失照，冥同佛心，故感佛現三業加也。二「十方」下加緣顯現。來處佛數皆云千者，望行猶劣故。多佛加者，顯於法及法師增敬心故，又顯諸佛同說故加。佛同名法慧者，得法不異故。論云「此菩薩聞同己名，增踊躍故。」但諸佛於此住門中現皆名法慧，以法力故，法應爾故。普現其前者，不來而至故。三「告法慧」下讚說因緣。於中二：一讚有加因，能入定故。言汝能者，希越之辭，此定難得，汝今乃能入故。舉定名者，向來默入，眾未知名，故舉歎之，令眾仰故。二「善男子十方」下雙說加定因緣。於中先別顯四因：一伴佛神力。諸佛自說者，令眾敬仰故。二主佛宿願。三主佛現威。四法慧善根。略無大眾機感。後入此三昧令汝說法二句，結因所屬。謂由上四事，前三為緣、第四是因，因緣合故入此三昧。故前四定因，令汝說法即是加因，故論云「何故加？為說此法故。」故〈十行〉、〈十向〉之中皆云「令汝入是三昧而演說法故。」又此令汝說法，亦是後文之總。然《十地論》釋諸佛遮那皆由先願故加，則此四段俱是加因。以彼經中諸佛但云加汝威神，遮那則云本願力故加，古人便將諸佛之加為得定因，下之三緣轉為加因。便令得定無後三因，則又字何用？既結云令汝入是三昧，何得

後三不為定因？非唯違經文理，亦乃乖論所釋。如實義者，此之四因通於二義：一由此四為得定因，如上所辨；二由後三復是加因，諸佛即以願力而為加因。論主為顯斯旨，故云彼佛先作是願，今復自加。問：加之與定，何先後耶？若先定後加，則不應云汝能入此三昧，此是十方諸佛共加於汝，乃至云及汝善根力故入此三昧。若先加後定，則不應在三昧分後方說加分。又《十地論》云「何故加？為說此法故。」不言為入三昧故。又云唯加金剛藏不加餘者，以是菩薩得此定故。既俱文證，如何會通？古人答云：加定同時。謂若未定而加，則散心不能勝受；若未加而定，則自力不堪入此深定，是故同時。此解亦違教理。現言入三昧竟，諸佛方現身稱讚得定，及說加所為竟方與三業之加。而云同時，豈不違文？若言同時，為因不成，斯則違理。亦不應引俱有因證，以此二事容相離故。若正釋者，加有二種：若約內外，善根威神願力冥資，令其得定，則在定前。若約與智，讚述摩頂勸說三業顯加，則居定後。二文昭著，何其惑哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後三不為定因？非唯違經文理，亦乃乖論所釋。如實義者，此之四因通於二義：一由此四為得定因，如上所辨；二由後三復是加因，諸佛即以願力而為加因。論主為顯斯旨，故云彼佛先作是願，今復自加。問：加之與定，何先後耶？若先定後加，則不應云汝能入此三昧，此是十方諸佛共加於汝，乃至云及汝善根力故入此三昧。若先加後定，則不應在三昧分後方說加分。又《十地論》云「何故加？為說此法故。」不言為入三昧故。又云唯加金剛藏不加餘者，以是菩薩得此定故。既俱文證，如何會通？古人答云：加定同時。謂若未定而加，則散心不能勝受；若未加而定，則自力不堪入此深定，是故同時。此解亦違教理。現言入三昧竟，諸佛方現身稱讚得定，及說加所為竟方與三業之加。而云同時，豈不違文？若言同時，為因不成，斯則違理。亦不應引俱有因證，以此二事容相離故。若正釋者，加有二種：若約內外，善根威神願力冥資，令其得定，則在定前。若約與智，讚述摩頂勸說三業顯加，則居定後。二文昭著，何其惑哉。

第二「為增長」下辨加所為。且對加因名加所為，然加所為正在說法。此十亦即說法所為，展轉相成。文分二別：初十句別明、後一結說。前中，文含二意：望加所為即是別說，望於說法即說法之意，謂加為說法。說法為何？為增佛智等。然說法所為即加所為。於十句中，初總、餘別。總謂說十住法。今信解諸菩薩修行，增長性習二性，生菩提智故。又此因智即同佛智，亦得言增。增智何用？深入法界等故。九句五對：初二證真了俗對。謂入無入相，故云深入。了相了性，故云善了。次二無障無礙對。由入法界，離煩惱礙。由了眾生，離所知障。次二圓因趣果對。謂巧安真俗無等故因圓，入薩婆若故云果滿。次二識法知根對。後一句雖非文對而是義對，謂內持諸法、外說利他。「所謂」下總結所說。謂若說十住，則前所謂皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「為增長」下辨加所為。且對加因名加所為，然加所為正在說法。此十亦即說法所為，展轉相成。文分二別：初十句別明、後一結說。前中，文含二意：望加所為即是別說，望於說法即說法之意，謂加為說法。說法為何？為增佛智等。然說法所為即加所為。於十句中，初總、餘別。總謂說十住法。今信解諸菩薩修行，增長性習二性，生菩提智故。又此因智即同佛智，亦得言增。增智何用？深入法界等故。九句五對：初二證真了俗對。謂入無入相，故云深入。了相了性，故云善了。次二無障無礙對。由入法界，離煩惱礙。由了眾生，離所知障。次二圓因趣果對。謂巧安真俗無等故因圓，入薩婆若故云果滿。次二識法知根對。後一句雖非文對而是義對，謂內持諸法、外說利他。「所謂」下總結所說。謂若說十住，則前所謂皆得成就。

第三「善男子」下正辨加相，分三：先口加，勸說以增辨；二意加，冥被以益智；三身加，摩頂以增威。今初，可知。二「是時」下意加中，先加、後釋。前中與十種智，初總，謂四無礙解智是說法所依故；餘皆樂說無礙。一無著者，論名不著辯才，於所說法無住著故。即七辯中捷辯，須言即言，故無著也。二無斷知，即無斷辯，謂相續連環終無竭故。三無癡者，即是迅辯，明於事理心無癡闇，言則迅疾如懸河故。四無異者，即應辯也，應時應根無差異故。五無失者，即無錯謬辯，凡說契理無差失故。六無量者，即豐義味辯，名數事理皆無量故。七無勝者，即一切世間最上妙辯，此有五德：一甚深如雷、二清徹遠聞、三其聲哀雅如迦陵頻伽、四能令眾生入心敬愛、五其有聞者歡喜無厭，具斯五義故云無勝。上即七辯。八無懈者，通策前七無疲倦故。九無奪者，具前總別，無能制伏令退屈故。後「何以故」下徵釋。先徵意云：諸佛有力能與、有慈能普，何故十智唯與法慧？下釋云：法慧得此三昧，法爾如是，得諸佛加。三「是時」下身加，一令增威、二令起故。然三加同時，隨義為次，承前說便故先語加，為令起定身最居後。準《地論》「經有諸佛不離本處，則去住無礙。手又不延，則延促無礙。同時觸頂，一多無礙，故是奇特。」要摩頂者，《楞伽》云「若有不為如來二種神力之所建立而能說法，無有是處。一者身面言說神力，即前語加。二者灌頂神力，即智灌心頂、手摩身頂。」頂受摩者，上稟尊力故。右手者，法慧所說順理機故，諸佛隨順法慧說故。第三「法慧菩薩」下起分，略由四意：一三昧事訖故、二已得勝力故、三說時至故、四定無言說故，此四後後以釋前前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「善男子」下正辨加相，分三：先口加，勸說以增辨；二意加，冥被以益智；三身加，摩頂以增威。今初，可知。二「是時」下意加中，先加、後釋。前中與十種智，初總，謂四無礙解智是說法所依故；餘皆樂說無礙。一無著者，論名不著辯才，於所說法無住著故。即七辯中捷辯，須言即言，故無著也。二無斷知，即無斷辯，謂相續連環終無竭故。三無癡者，即是迅辯，明於事理心無癡闇，言則迅疾如懸河故。四無異者，即應辯也，應時應根無差異故。五無失者，即無錯謬辯，凡說契理無差失故。六無量者，即豐義味辯，名數事理皆無量故。七無勝者，即一切世間最上妙辯，此有五德：一甚深如雷、二清徹遠聞、三其聲哀雅如迦陵頻伽、四能令眾生入心敬愛、五其有聞者歡喜無厭，具斯五義故云無勝。上即七辯。八無懈者，通策前七無疲倦故。九無奪者，具前總別，無能制伏令退屈故。後「何以故」下徵釋。先徵意云：諸佛有力能與、有慈能普，何故十智唯與法慧？下釋云：法慧得此三昧，法爾如是，得諸佛加。三「是時」下身加，一令增威、二令起故。然三加同時，隨義為次，承前說便故先語加，為令起定身最居後。準《地論》「經有諸佛不離本處，則去住無礙。手又不延，則延促無礙。同時觸頂，一多無礙，故是奇特。」要摩頂者，《楞伽》云「若有不為如來二種神力之所建立而能說法，無有是處。一者身面言說神力，即前語加。二者灌頂神力，即智灌心頂、手摩身頂。」頂受摩者，上稟尊力故。右手者，法慧所說順理機故，諸佛隨順法慧說故。第三「法慧菩薩」下起分，略由四意：一三昧事訖故、二已得勝力故、三說時至故、四定無言說故，此四後後以釋前前。