大方廣佛華嚴經疏卷第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第十六

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

賢首品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢首品第十二

初來意者，夫行不虛設，必有其德。既解行圓妙，必勝德難思，收前行願成信德用，故次來也。又前智首舉果徵因，文殊廣顯其因略標其果，云獲一切勝妙功德，故問賢首令廣斯言，是以偈初躡前起後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初來意者，夫行不虛設，必有其德。既解行圓妙，必勝德難思，收前行願成信德用，故次來也。又前智首舉果徵因，文殊廣顯其因略標其果，云獲一切勝妙功德，故問賢首令廣斯言，是以偈初躡前起後。

二釋名者，謂體性至順調善曰賢，吉祥勝德超絕名首，即以此名。菩薩演說此法，賢即是首，賢首之品以當賢位之初，攝諸德故偏舉賢名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，謂體性至順調善曰賢，吉祥勝德超絕名首，即以此名。菩薩演說此法，賢即是首，賢首之品以當賢位之初，攝諸德故偏舉賢名。

三宗趣者，於信門中成普賢行德而自在莊嚴，無方大用建立眾生，通貫始終該攝諸位以為其宗，令起圓融信行成位德用而為意趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，於信門中成普賢行德而自在莊嚴，無方大用建立眾生，通貫始終該攝諸位以為其宗，令起圓融信行成位德用而為意趣。

四釋文者，文有三分：初文殊發起、次賢首廣說、三十方現證。今初，分二：初經家敘述、二正明發起，二段各有結前、生後。今初。先結前已說。順違皆順，客塵不能濁其心；悲智雙游，萬境不能亂其慮，是曰清淨行矣。大功德者，即前所成之果。後「欲顯示」下生後，文含始終。約終則顯示信滿菩提心殊勝功德，廣具五位因行盡故；約始但於生死誓證菩提，萬德攸依故。今顯示二偈。正發起中，前半結前。偈文窄故，略無所成之德。後半勸說，令說修行之德，則與長行文有影略。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文者，文有三分：初文殊發起、次賢首廣說、三十方現證。今初，分二：初經家敘述、二正明發起，二段各有結前、生後。今初。先結前已說。順違皆順，客塵不能濁其心；悲智雙游，萬境不能亂其慮，是曰清淨行矣。大功德者，即前所成之果。後「欲顯示」下生後，文含始終。約終則顯示信滿菩提心殊勝功德，廣具五位因行盡故；約始但於生死誓證菩提，萬德攸依故。今顯示二偈。正發起中，前半結前。偈文窄故，略無所成之德。後半勸說，令說修行之德，則與長行文有影略。

第二「時賢首」下賢首廣說。於中，先總標。舉以偈答者，此略有二：一少言攝多義故、二美詞讚說令淨信故。以始德該終，散說難盡故，顯此勝妙之功德故。第二正顯，偈詞有三百五十九頌半，大為三分：初四頌謙讚許說分、次三百四十六偈半正說勝德分、三九偈校量勸持分。初中分二：初偈總明，前半讚問勸修、後半謙己少說。海喻，次下當明。後三開章以發心之德，況出修行巧顯深廣。於中，初偈舉發心章、次偈況出修行章。初心祈於當證，德已叵量，況長時入位遍修，故多佛不能盡說。後偈許說分齊。前半法說。如是者，雙指發心、修行，下文具顯故，前文雙問故。後半喻明，然有二意：一顯喻少分，謂發心行德如太空大地，所說者陿如足履一塵。二密喻不異，謂鳥足之空不異太空，微細之塵不殊大地。故此略說義無不周，若廣若略皆無邊故。〈出現品〉云「如鳥飛虛空經於百年，已經過處未經過處皆不可量。何以故？虛空無邊際故」等。彼就果行，此就因德。然普賢行德似同佛果，是故皆以虛空為量，上下文中皆同此說。此初發心，與下文十住初發心住及〈發心功德品〉各何別耶？此中發心該於初後，取其成德乃是信終，取其為本乃在初發。雖如輕毛，功歸初簣故。十住初發，即是此終成彼初發。此終為能發、彼是所發，此正是發起之發，義兼開發；彼是開發之發，義兼發起。其〈發心品〉正顯十住初心之功德耳。以斯甄別，非無有異，故《瓔珞》云「發心住者，是人始從具縛未識三寶，乃至值佛菩薩，教法中起一念信便發菩提心。」既云始從凡夫最初發心，明知此中發心該於初後。問：此既是初，何得乃具後諸行位及普賢德耶？古德釋此略有二門：一行布次第門，謂從微至著、從淺至深，次第相乘以階彼岸，如《瓔珞》、《仁王》、《起信》、《瑜伽》等說。二圓融通攝門，謂一位即具一切位等，如此經所說，亦如《大品》等中一行具一切行。此中有二門：一緣起相由門、二法界融攝門。前中，普攬一切始終諸位，無邊行海同一緣起，為普賢行德。良以諸緣相望略有二義：一約用，由相待故，有有力、無力義，是故得相收及相入也。二約體，由相作故，有有體、無體義，是故得相即及相入是也。此經之中依斯義故，行位相收總有四說：一或始具終，如此門中具一切行位，普賢德海者是也。二或終具始，並在十地位，後如下文〈十定〉、〈十通〉等說。三或諸位齊收，並在十住等，一一位中各收一切，悉至究竟，如下文〈十住〉、〈十行〉等說。四或諸位皆泯、行德顯然，如〈離世間品〉說。二法界融攝門者，謂此諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「時賢首」下賢首廣說。於中，先總標。舉以偈答者，此略有二：一少言攝多義故、二美詞讚說令淨信故。以始德該終，散說難盡故，顯此勝妙之功德故。第二正顯，偈詞有三百五十九頌半，大為三分：初四頌謙讚許說分、次三百四十六偈半正說勝德分、三九偈校量勸持分。初中分二：初偈總明，前半讚問勸修、後半謙己少說。海喻，次下當明。後三開章以發心之德，況出修行巧顯深廣。於中，初偈舉發心章、次偈況出修行章。初心祈於當證，德已叵量，況長時入位遍修，故多佛不能盡說。後偈許說分齊。前半法說。如是者，雙指發心、修行，下文具顯故，前文雙問故。後半喻明，然有二意：一顯喻少分，謂發心行德如太空大地，所說者陿如足履一塵。二密喻不異，謂鳥足之空不異太空，微細之塵不殊大地。故此略說義無不周，若廣若略皆無邊故。〈出現品〉云「如鳥飛虛空經於百年，已經過處未經過處皆不可量。何以故？虛空無邊際故」等。彼就果行，此就因德。然普賢行德似同佛果，是故皆以虛空為量，上下文中皆同此說。此初發心，與下文十住初發心住及〈發心功德品〉各何別耶？此中發心該於初後，取其成德乃是信終，取其為本乃在初發。雖如輕毛，功歸初簣故。十住初發，即是此終成彼初發。此終為能發、彼是所發，此正是發起之發，義兼開發；彼是開發之發，義兼發起。其〈發心品〉正顯十住初心之功德耳。以斯甄別，非無有異，故《瓔珞》云「發心住者，是人始從具縛未識三寶，乃至值佛菩薩，教法中起一念信便發菩提心。」既云始從凡夫最初發心，明知此中發心該於初後。問：此既是初，何得乃具後諸行位及普賢德耶？古德釋此略有二門：一行布次第門，謂從微至著、從淺至深，次第相乘以階彼岸，如《瓔珞》、《仁王》、《起信》、《瑜伽》等說。二圓融通攝門，謂一位即具一切位等，如此經所說，亦如《大品》等中一行具一切行。此中有二門：一緣起相由門、二法界融攝門。前中，普攬一切始終諸位，無邊行海同一緣起，為普賢行德。良以諸緣相望略有二義：一約用，由相待故，有有力、無力義，是故得相收及相入也。二約體，由相作故，有有體、無體義，是故得相即及相入是也。此經之中依斯義故，行位相收總有四說：一或始具終，如此門中具一切行位，普賢德海者是也。二或終具始，並在十地位，後如下文〈十定〉、〈十通〉等說。三或諸位齊收，並在十住等，一一位中各收一切，悉至究竟，如下文〈十住〉、〈十行〉等說。四或諸位皆泯、行德顯然，如〈離世間品〉說。二法界融攝門者，謂此諸

位及所修行，皆不離普賢無盡法界。然此法界圓融無限，隨在一位即具一切，今在信門收無不盡。下諸位中皆具一切者，並準此釋。問：下〈發心功德品〉亦說初心具無邊德，與此何別？答：此據行首信門所具，彼約行本菩提心具。問：約法相收，是則可爾。約人修行，豈十千劫修信纔滿，即得如此無邊德海？答：以法是圓融具德法故。若諸菩薩行此法行，是彼所收，或無量劫或無定限。十千劫言，非此所說。如下善財童子及兜率天子等所行所得，並是其人不同行布，次第教中之所說也。又十千劫乃是一經，《瓔珞》但言一劫二劫，此經縱有行布亦皆圓融。亦有引此下文證成，此信乃是捨異生性，成就聖性，出無明地、生如來家。以有則獲灌頂而升位等，非是信故。若爾，初地豈得灌頂升位等耶？若云展轉進入佛地，何以不得始自於信展轉入耶？若許從信展轉入者，何以要判此乃捨凡入聖？下文自有十地之會，此中尚隔住、行、向等，判為入地乃孟浪之談。下〈發心品〉亦判為初地發心，義同此會。問：下云無量億劫勤修學，得是無上菩提智。斯則非一生也，亦非十千以為無量。通斯難者，應有二義：一此約行布展轉義故、二約圓融展促無礙義故，如上所辨故。善財見仙人執手，一一佛所經無量劫故。修短難思，特由於此故。賢首菩薩云：「信大乘者猶為易，能信此法倍更難。」以初心即具一切功德，故難信也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 位及所修行，皆不離普賢無盡法界。然此法界圓融無限，隨在一位即具一切，今在信門收無不盡。下諸位中皆具一切者，並準此釋。問：下〈發心功德品〉亦說初心具無邊德，與此何別？答：此據行首信門所具，彼約行本菩提心具。問：約法相收，是則可爾。約人修行，豈十千劫修信纔滿，即得如此無邊德海？答：以法是圓融具德法故。若諸菩薩行此法行，是彼所收，或無量劫或無定限。十千劫言，非此所說。如下善財童子及兜率天子等所行所得，並是其人不同行布，次第教中之所說也。又十千劫乃是一經，《瓔珞》但言一劫二劫，此經縱有行布亦皆圓融。亦有引此下文證成，此信乃是捨異生性，成就聖性，出無明地、生如來家。以有則獲灌頂而升位等，非是信故。若爾，初地豈得灌頂升位等耶？若云展轉進入佛地，何以不得始自於信展轉入耶？若許從信展轉入者，何以要判此乃捨凡入聖？下文自有十地之會，此中尚隔住、行、向等，判為入地乃孟浪之談。下〈發心品〉亦判為初地發心，義同此會。問：下云無量億劫勤修學，得是無上菩提智。斯則非一生也，亦非十千以為無量。通斯難者，應有二義：一此約行布展轉義故、二約圓融展促無礙義故，如上所辨故。善財見仙人執手，一一佛所經無量劫故。修短難思，特由於此故。賢首菩薩云：「信大乘者猶為易，能信此法倍更難。」以初心即具一切功德，故難信也。

第二「菩薩發意」下正明發心修行勝德。文分為五：初五頌發心行相、二「信為道元」下略示勝能、三「若常信奉」下所具行位、四「或有剎土」下無方大用、五「一切如來」下喻況玄旨。然此五段，初一顯正發心、後四發心之德。第三亦兼修行，此及後二皆修行之德。今初，發心行相中，初偈總標、餘文別顯。《瑜伽．菩薩地》明發心有五種相：一自性、二行相、三所緣、四功德、五最勝。今文五偈具之。謂發意即是正願，為發心自性也。希求菩提及下作有情義利，即行相也。菩提三寶有情，皆其所緣。能攝一切菩提分法，為其功德。不求五欲等，反顯菩薩所求最勝。言因緣者，謂親能發起求大菩提曰因，假之助發為緣。因即自性住性內熏之力，緣即習所成性。又上二皆因善友及境外熏為緣。《瑜伽》云「由有四因、四緣、四力，菩薩發心。四因者，一種性具足、二賴佛菩薩善友攝受、三多起悲心、四長時猛利難行苦行無所怯畏。四緣者，一見聞佛神變威力、二聞法微妙、三見法欲滅、四見生受惑業苦。四力者，一自力；二他力；三因力，以宿習故；四加行力，謂於現法親善聞法，修善加行故。若具上因緣及初三二力，當知不退。若因二四力，心不堅固。」今經即初及三也。又《起信論》、《智印經》有七因緣，如彼應知。下別顯中，以三因四緣攝上諸義。三因者，謂信、悲、智。四緣者，三寶、眾生也。今文中後半總以信智因緣三寶境。信謂於實德能深忍樂欲心淨為性，故云淨信，然實謂一切事理。德謂三寶淨德。能謂世出世善有其力能。今法寶中已攝初後，亦三寶中皆具此三，體實具德，大用救生故。大者，智心求大菩提。廣者，悲心廣濟含識。翻彼二乘小陿心也。別中，初半偈揀去偏偽，謂攝眷屬過所不能染故。文中不求五事，求即過故。一若求人天五欲，此能長貪，多是鬼因。二求王位，長瞋，多地獄因。三求富饒，長癡，是畜生因。實通三塗，各從多說。四求自樂，是二乘因。五求大名稱，若勝負心，是修羅因；若我慢心，是外道因。又以理求樂是人天因，為王攝屬是魔羅因。有二乘心目之為偏，有餘心者名之為偽。後三偈半直顯真正，別釋因緣。於中，初偈悲因下，救嚴土供佛，亦為調生故。滅苦是悲，利樂是慈。次一偈半大智上供。上二不二，為真正發心。後偈總結成信，兼信因行。其中對上四因四緣，可以意得。又上從不求五欲，下即顯信心之德，故《瓔珞經》云「修十信心須具十德。」今文並具，但不次耳。一遭苦能忍，即前反顯；二正顯中初二句，即慈悲深厚；三次句及莊嚴國土，即修習善根，謂利他善 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「菩薩發意」下正明發心修行勝德。文分為五：初五頌發心行相、二「信為道元」下略示勝能、三「若常信奉」下所具行位、四「或有剎土」下無方大用、五「一切如來」下喻況玄旨。然此五段，初一顯正發心、後四發心之德。第三亦兼修行，此及後二皆修行之德。今初，發心行相中，初偈總標、餘文別顯。《瑜伽．菩薩地》明發心有五種相：一自性、二行相、三所緣、四功德、五最勝。今文五偈具之。謂發意即是正願，為發心自性也。希求菩提及下作有情義利，即行相也。菩提三寶有情，皆其所緣。能攝一切菩提分法，為其功德。不求五欲等，反顯菩薩所求最勝。言因緣者，謂親能發起求大菩提曰因，假之助發為緣。因即自性住性內熏之力，緣即習所成性。又上二皆因善友及境外熏為緣。《瑜伽》云「由有四因、四緣、四力，菩薩發心。四因者，一種性具足、二賴佛菩薩善友攝受、三多起悲心、四長時猛利難行苦行無所怯畏。四緣者，一見聞佛神變威力、二聞法微妙、三見法欲滅、四見生受惑業苦。四力者，一自力；二他力；三因力，以宿習故；四加行力，謂於現法親善聞法，修善加行故。若具上因緣及初三二力，當知不退。若因二四力，心不堅固。」今經即初及三也。又《起信論》、《智印經》有七因緣，如彼應知。下別顯中，以三因四緣攝上諸義。三因者，謂信、悲、智。四緣者，三寶、眾生也。今文中後半總以信智因緣三寶境。信謂於實德能深忍樂欲心淨為性，故云淨信，然實謂一切事理。德謂三寶淨德。能謂世出世善有其力能。今法寶中已攝初後，亦三寶中皆具此三，體實具德，大用救生故。大者，智心求大菩提。廣者，悲心廣濟含識。翻彼二乘小陿心也。別中，初半偈揀去偏偽，謂攝眷屬過所不能染故。文中不求五事，求即過故。一若求人天五欲，此能長貪，多是鬼因。二求王位，長瞋，多地獄因。三求富饒，長癡，是畜生因。實通三塗，各從多說。四求自樂，是二乘因。五求大名稱，若勝負心，是修羅因；若我慢心，是外道因。又以理求樂是人天因，為王攝屬是魔羅因。有二乘心目之為偏，有餘心者名之為偽。後三偈半直顯真正，別釋因緣。於中，初偈悲因下，救嚴土供佛，亦為調生故。滅苦是悲，利樂是慈。次一偈半大智上供。上二不二，為真正發心。後偈總結成信，兼信因行。其中對上四因四緣，可以意得。又上從不求五欲，下即顯信心之德，故《瓔珞經》云「修十信心須具十德。」今文並具，但不次耳。一遭苦能忍，即前反顯；二正顯中初二句，即慈悲深厚；三次句及莊嚴國土，即修習善根，謂利他善

及淨土因故；四有三字即供養諸佛；五受持一句，志求勝法；六證菩提故，即求佛智慧；七一句即深心平等；八次二句即親近善友；九次二句即心常柔和，謂至誠供養，柔和善順於佛法故；十有二句即愛樂大乘。十德備矣。又此十德即求菩提之意。下經休舍云「欲教化調伏一切眾生盡無餘，故發菩提心」等。又末後偈，初句即自性住佛性，以信心、佛、眾生無差別故方是真法，可謂深信；次句即引出佛性；後句即至得果性。又文有四弘，可以意得。又上云深心信解常清淨者，與理相應方曰深心。若昔染今淨，淨則有始，始即必終，非常淨也。信煩惱即菩提方為常淨，由稱本性而發心故。本來是佛更無所進，如在虛空退至何所？慨眾生之迷此，起同體大悲，悼昔不知誓期當證。有悲故不為無邊所寂、有智故不為有邊所動，不動不寂直入中道，是謂真正發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及淨土因故；四有三字即供養諸佛；五受持一句，志求勝法；六證菩提故，即求佛智慧；七一句即深心平等；八次二句即親近善友；九次二句即心常柔和，謂至誠供養，柔和善順於佛法故；十有二句即愛樂大乘。十德備矣。又此十德即求菩提之意。下經休舍云「欲教化調伏一切眾生盡無餘，故發菩提心」等。又末後偈，初句即自性住佛性，以信心、佛、眾生無差別故方是真法，可謂深信；次句即引出佛性；後句即至得果性。又文有四弘，可以意得。又上云深心信解常清淨者，與理相應方曰深心。若昔染今淨，淨則有始，始即必終，非常淨也。信煩惱即菩提方為常淨，由稱本性而發心故。本來是佛更無所進，如在虛空退至何所？慨眾生之迷此，起同體大悲，悼昔不知誓期當證。有悲故不為無邊所寂、有智故不為有邊所動，不動不寂直入中道，是謂真正發菩提心。

第二「信為道元」下七頌略示勝能。於中，初一頌總標、次五頌別釋、後一頌總結今初。初句又標道有二義：一果，所謂菩提涅槃；二因，謂三賢十聖。乘一直道，元亦二義：一本義，菩提本故，其猶滔滔之水始於濫觴；二首義，元者善之長也，即一因之初功德。二義通因及果。母有二義，生長、養育。下三句共釋初句，長養即母二義，亦道元義；一切善法及第二句即因功德；第三一句即果功德。無上道者，即大菩提，由信長善得此菩提、由信斷疑出愛成涅槃證。不信身心如來知見，豈能開示菩提涅槃。次「信無垢濁」下別顯中，有二十句，一句辨一勝能。一心淨為性故，能翻不信濁；二信理普敬故，翻憍慢；三十藏之內信即是藏，七聖財中信為第一；四信方受取奉行；五信財如夢，故無所悋；六《智論》云「佛法大海，信為能入。」七增福智因；八到二嚴果；九、十，五根五力各在初故；十一信本無惑，方斷惑根；十二若向餘德，不名淨信；十三信境本空，故無所著；十四正信之人不生八難；十五非不正信；十六正信解脫；十七成不壞本；十八為菩提根；十九增佛勝智；二十究竟見佛，謂信自己心自佛出現，信外諸佛諸佛現前故。下經云「一切諸佛從信心起。」三是故下一偈，總結勝能，前法、後喻。信樂者，信三寶性，已於方便諸度求欲修行。信樂二字是菩薩正意，由此二故，於諸行有能，故名最勝。非佛不信，故云難得。喻如意珠，略有五義：一勝義，法寶中王故；二希義，非佛輪王餘無有故；三淨義，能清不信濁故；四貴義，出位行寶等不可盡故；五蘊義，蘊眾德物無障礙故。第三「若常信奉」下五十頌半，廣明信中所具行位。然有二意：一行布、二圓融。古約圓融，故名信中所具。於中三：初明所具行、次辨所具位、三結歎功德。今初八頌半分二：先五頌明信三寶以成諸行、後三頌半明信展轉以成諸行。前中，初三頌信佛成行，初二句標章，持戒惡止也，修學處善行也。《瑜伽》云「既發心已，應於七處修學，故名學處。謂一自利處、二利他處、三真實義處、四威力處、五成熟有情處、六成熟自佛法處、七無上正等菩提處。」次一偈半雙顯二德。若不持戒，尚不能得疥癩野干之身，況於菩提。戒止妄非則性淨菩提開發，因果功德皆依學處而生，故云地也。後一偈別明成供養行，謂財法供養故云大也。次一信法，後一偈信僧，文並可知。二有三頌半成展轉行，展轉依前功歸於信。二「若為諸佛」下三十九頌，明所具諸位。於中成後四位，即為四段：初三頌明十住位，有六句：初句發心住；次句治地修行二住；次句生貴住 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「信為道元」下七頌略示勝能。於中，初一頌總標、次五頌別釋、後一頌總結今初。初句又標道有二義：一果，所謂菩提涅槃；二因，謂三賢十聖。乘一直道，元亦二義：一本義，菩提本故，其猶滔滔之水始於濫觴；二首義，元者善之長也，即一因之初功德。二義通因及果。母有二義，生長、養育。下三句共釋初句，長養即母二義，亦道元義；一切善法及第二句即因功德；第三一句即果功德。無上道者，即大菩提，由信長善得此菩提、由信斷疑出愛成涅槃證。不信身心如來知見，豈能開示菩提涅槃。次「信無垢濁」下別顯中，有二十句，一句辨一勝能。一心淨為性故，能翻不信濁；二信理普敬故，翻憍慢；三十藏之內信即是藏，七聖財中信為第一；四信方受取奉行；五信財如夢，故無所悋；六《智論》云「佛法大海，信為能入。」七增福智因；八到二嚴果；九、十，五根五力各在初故；十一信本無惑，方斷惑根；十二若向餘德，不名淨信；十三信境本空，故無所著；十四正信之人不生八難；十五非不正信；十六正信解脫；十七成不壞本；十八為菩提根；十九增佛勝智；二十究竟見佛，謂信自己心自佛出現，信外諸佛諸佛現前故。下經云「一切諸佛從信心起。」三是故下一偈，總結勝能，前法、後喻。信樂者，信三寶性，已於方便諸度求欲修行。信樂二字是菩薩正意，由此二故，於諸行有能，故名最勝。非佛不信，故云難得。喻如意珠，略有五義：一勝義，法寶中王故；二希義，非佛輪王餘無有故；三淨義，能清不信濁故；四貴義，出位行寶等不可盡故；五蘊義，蘊眾德物無障礙故。第三「若常信奉」下五十頌半，廣明信中所具行位。然有二意：一行布、二圓融。古約圓融，故名信中所具。於中三：初明所具行、次辨所具位、三結歎功德。今初八頌半分二：先五頌明信三寶以成諸行、後三頌半明信展轉以成諸行。前中，初三頌信佛成行，初二句標章，持戒惡止也，修學處善行也。《瑜伽》云「既發心已，應於七處修學，故名學處。謂一自利處、二利他處、三真實義處、四威力處、五成熟有情處、六成熟自佛法處、七無上正等菩提處。」次一偈半雙顯二德。若不持戒，尚不能得疥癩野干之身，況於菩提。戒止妄非則性淨菩提開發，因果功德皆依學處而生，故云地也。後一偈別明成供養行，謂財法供養故云大也。次一信法，後一偈信僧，文並可知。二有三頌半成展轉行，展轉依前功歸於信。二「若為諸佛」下三十九頌，明所具諸位。於中成後四位，即為四段：初三頌明十住位，有六句：初句發心住；次句治地修行二住；次句生貴住

；次句方便具足住；次句正心住；後句增上是不退住，最勝心是後三住，準下釋之。二「若得增上」下二頌半，明十行位。波羅蜜是十行總名，摩訶衍是異二乘行。初二行收如法供養，是順理行。次二行攝念佛心不動及常見佛，並是定慧行，故屬後六行。釋相可知。三「若常覩見」下三頌，明十迴向位，通顯三種迴向。佛體常住是向菩提，法永不滅是向實際，餘向眾生。四「若得堅固」下三十頌半，明十地位。初半頌是初地，謂深法是所證真如，愛樂是極喜異名。二半頌是離垢地，以離犯戒有為過故。三一頌離慢等，是三四二地，以三地於禪不著故無慢，又以求法不懈亦名離慢。第四地得出世間道品，故云無放逸；然不捨攝生，故云兼利。四有一頌明五地，謂雖得出世，而還處生死故無厭。真俗互違難合能合，餘地不過，故云勇健無能勝，此是難勝之名也。五有一頌明第六地，悲智不住般若現前，謂神通攝物是大悲行，知眾生行是十二緣生是大智行。六二頌半明七地，謂初一明有中殊勝行，後一頌半明空中方便智，準釋可知。七「若具最勝」下三頌明第八地，略辨六義：一道勝，謂無功用道，故云勇猛無上；二力勝，謂智力摧魔；三用勝，謂超四魔境捨分段故無蘊魔，無捨命故無死魔，惑不現行故超煩惱魔，覺佛十力故超天魔；四位勝，不動地故云不退也；五行勝，謂得無生忍；六因勝，謂此位中當大授記位也。八二頌明第九地作大法師。略辨四義：一諸佛加持名佛現前；二解了諸佛深密之法；三諸佛憶念，增其慧力；四佛德自嚴，為眾說法。九「若以佛德」下十九頌明第十地位，分五：初八頌三業殊勝德。初五頌半身業，於中前三頌明身體德殊勝、後二頌半明身業大用；次演說一頌半語業勝，說法益生；後二頌意業勝，智先導故。二「若以智慧為先」下四頌，明三業廣大功、三輪攝生德。初一頌身業、次一語業、後二意業。三「若知煩惱」下二頌，辨得法結位。四「若得十地」下三頌，明三昧分、大盡分、受位分，並顯可知。五「若蒙」下二頌，明大用難測，亦是釋名分事也。謂以大法智雲含眾德水，能蔽如空麁重故。又「若蒙」下二頌，亦是進入佛地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ；次句方便具足住；次句正心住；後句增上是不退住，最勝心是後三住，準下釋之。二「若得增上」下二頌半，明十行位。波羅蜜是十行總名，摩訶衍是異二乘行。初二行收如法供養，是順理行。次二行攝念佛心不動及常見佛，並是定慧行，故屬後六行。釋相可知。三「若常覩見」下三頌，明十迴向位，通顯三種迴向。佛體常住是向菩提，法永不滅是向實際，餘向眾生。四「若得堅固」下三十頌半，明十地位。初半頌是初地，謂深法是所證真如，愛樂是極喜異名。二半頌是離垢地，以離犯戒有為過故。三一頌離慢等，是三四二地，以三地於禪不著故無慢，又以求法不懈亦名離慢。第四地得出世間道品，故云無放逸；然不捨攝生，故云兼利。四有一頌明五地，謂雖得出世，而還處生死故無厭。真俗互違難合能合，餘地不過，故云勇健無能勝，此是難勝之名也。五有一頌明第六地，悲智不住般若現前，謂神通攝物是大悲行，知眾生行是十二緣生是大智行。六二頌半明七地，謂初一明有中殊勝行，後一頌半明空中方便智，準釋可知。七「若具最勝」下三頌明第八地，略辨六義：一道勝，謂無功用道，故云勇猛無上；二力勝，謂智力摧魔；三用勝，謂超四魔境捨分段故無蘊魔，無捨命故無死魔，惑不現行故超煩惱魔，覺佛十力故超天魔；四位勝，不動地故云不退也；五行勝，謂得無生忍；六因勝，謂此位中當大授記位也。八二頌明第九地作大法師。略辨四義：一諸佛加持名佛現前；二解了諸佛深密之法；三諸佛憶念，增其慧力；四佛德自嚴，為眾說法。九「若以佛德」下十九頌明第十地位，分五：初八頌三業殊勝德。初五頌半身業，於中前三頌明身體德殊勝、後二頌半明身業大用；次演說一頌半語業勝，說法益生；後二頌意業勝，智先導故。二「若以智慧為先」下四頌，明三業廣大功、三輪攝生德。初一頌身業、次一語業、後二意業。三「若知煩惱」下二頌，辨得法結位。四「若得十地」下三頌，明三昧分、大盡分、受位分，並顯可知。五「若蒙」下二頌，明大用難測，亦是釋名分事也。謂以大法智雲含眾德水，能蔽如空麁重故。又「若蒙」下二頌，亦是進入佛地。

第三「菩薩勤修」下三頌，結歎其德，初二法說、後一喻況。前中賢首云初二句悲願內滿，謂菩薩勤修等者，結前若字下義。無不果者，結前則字下義。以若有彼則有此，非是前後鉤鎖相因，唯是本位信字。有此則有彼，同時具有而說有前後。是故信門具足一切行位之相。然行雖無量，皆以悲願為首，故就此結之。次二句明此悲願益物不空。次一頌結前所具行位，初句舉人標法。威神即信，為能具之由。次句結能證智，眼證如如永常故。次二句結所證道。十善舉二地行，等取餘地及餘位餘道，謂教證等勝寶皆現。後一頌喻況，唯喻後偈。初句及威力喻前初句。信體堅固以喻金剛，並居智海之內，以信威力能生。所生眾寶即喻前第三句行位。第三句喻前法眼常全。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「菩薩勤修」下三頌，結歎其德，初二法說、後一喻況。前中賢首云初二句悲願內滿，謂菩薩勤修等者，結前若字下義。無不果者，結前則字下義。以若有彼則有此，非是前後鉤鎖相因，唯是本位信字。有此則有彼，同時具有而說有前後。是故信門具足一切行位之相。然行雖無量，皆以悲願為首，故就此結之。次二句明此悲願益物不空。次一頌結前所具行位，初句舉人標法。威神即信，為能具之由。次句結能證智，眼證如如永常故。次二句結所證道。十善舉二地行，等取餘地及餘位餘道，謂教證等勝寶皆現。後一頌喻況，唯喻後偈。初句及威力喻前初句。信體堅固以喻金剛，並居智海之內，以信威力能生。所生眾寶即喻前第三句行位。第三句喻前法眼常全。

第四「或有剎土」下二百三頌，明無方大用分。彼能無邊大用者，由普賢德遍一切時處，法界無限故。略辨十門三昧業用：一圓明海印三昧門、二華嚴妙行三昧門、三因陀羅網三昧門、四手出廣供三昧門、五現諸法門三昧門、六四攝攝生三昧門、七俯同世間三昧門、八毛光照益三昧門、九主伴嚴麗三昧門、十寂用無涯三昧門。以無不定心故皆云三昧，作用不同略辨十種。又初門依體起用，末後明用不異體，中間並顯妙用自在。又十三昧皆具此三。今初六頌明海印三昧，文分為二：前五別明業用周遍、後一總結大用所依。前中三：初三佛事、次一三乘、後一類餘，總顯十法界之化也。前中，初一總明現佛說法、次一體用自在。初句揀非二義：一念無分別、二動無功用。下三句顯正二義，謂無念之念，一念遍於十方；無功之功，多門攝於群品。月喻四義，準法可知。後一結用所依。海印之義，昔雖略解，未盡其源。今以十義釋之，以表無盡之用。下經云「如淨水中四兵像，乃至莫不皆於水中現」，又云「海有希奇殊特法，能為一切平等印，眾生寶物及川流，普悉包容無所拒」故。《大集》十四云「如閻浮提一切眾生身。及餘外色，如是等色，海中皆有印像，以是故名大海為印。菩薩亦爾，得大海印三昧已，能分別見一切眾生心行，於一切法門皆得慧明。是為菩薩得海印三昧，見一切眾生心行所趣。」然此經文多同出現，但出現現於四天下像。又約佛菩提，《大集》唯閻浮約菩薩所得。然皆見心所趣等，了根器也；此文所現形類，應根器也。二文互舉皆是所現，菩薩定心以為能現。言十義者，一無心能現義，經云「無有功用無分別」故。二現無所現義，經云「如光影」故，〈出現品〉云「普現一切眾生心念根性欲樂，而無所現」故。三能現與所現非一義。四非異義，經云「大海能現，能所異，故非一。水外求像不可得，故非異。」顯此定心與所現法，即性之相能所宛然，即相之性物我無二。五無去來義，水不上取、物不下就而能顯現。三昧之心亦爾，現萬法於自心，彼亦不來；羅身雲於法界，未曾暫去。上之五義與鏡喻大同。六廣大義，經云「遍十方故，普悉包容無所拒故」，明三昧心周于法界，則眾生色心皆定心中物，用周法界亦不離此心。七普現義，經云「一切皆能現」故，〈出現〉云「菩提普印諸心行」故。此與廣大異者，此約所現不揀巨細，彼約能現其量普周。又此約所現無類不現，彼約能現無行不修。八頓現義，經云「一念現」故。謂無前後，如印頓成。九常現義，非如明鏡有現不現時。十非現現義，非如明鏡對至方現，經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「或有剎土」下二百三頌，明無方大用分。彼能無邊大用者，由普賢德遍一切時處，法界無限故。略辨十門三昧業用：一圓明海印三昧門、二華嚴妙行三昧門、三因陀羅網三昧門、四手出廣供三昧門、五現諸法門三昧門、六四攝攝生三昧門、七俯同世間三昧門、八毛光照益三昧門、九主伴嚴麗三昧門、十寂用無涯三昧門。以無不定心故皆云三昧，作用不同略辨十種。又初門依體起用，末後明用不異體，中間並顯妙用自在。又十三昧皆具此三。今初六頌明海印三昧，文分為二：前五別明業用周遍、後一總結大用所依。前中三：初三佛事、次一三乘、後一類餘，總顯十法界之化也。前中，初一總明現佛說法、次一體用自在。初句揀非二義：一念無分別、二動無功用。下三句顯正二義，謂無念之念，一念遍於十方；無功之功，多門攝於群品。月喻四義，準法可知。後一結用所依。海印之義，昔雖略解，未盡其源。今以十義釋之，以表無盡之用。下經云「如淨水中四兵像，乃至莫不皆於水中現」，又云「海有希奇殊特法，能為一切平等印，眾生寶物及川流，普悉包容無所拒」故。《大集》十四云「如閻浮提一切眾生身。及餘外色，如是等色，海中皆有印像，以是故名大海為印。菩薩亦爾，得大海印三昧已，能分別見一切眾生心行，於一切法門皆得慧明。是為菩薩得海印三昧，見一切眾生心行所趣。」然此經文多同出現，但出現現於四天下像。又約佛菩提，《大集》唯閻浮約菩薩所得。然皆見心所趣等，了根器也；此文所現形類，應根器也。二文互舉皆是所現，菩薩定心以為能現。言十義者，一無心能現義，經云「無有功用無分別」故。二現無所現義，經云「如光影」故，〈出現品〉云「普現一切眾生心念根性欲樂，而無所現」故。三能現與所現非一義。四非異義，經云「大海能現，能所異，故非一。水外求像不可得，故非異。」顯此定心與所現法，即性之相能所宛然，即相之性物我無二。五無去來義，水不上取、物不下就而能顯現。三昧之心亦爾，現萬法於自心，彼亦不來；羅身雲於法界，未曾暫去。上之五義與鏡喻大同。六廣大義，經云「遍十方故，普悉包容無所拒故」，明三昧心周于法界，則眾生色心皆定心中物，用周法界亦不離此心。七普現義，經云「一切皆能現」故，〈出現〉云「菩提普印諸心行」故。此與廣大異者，此約所現不揀巨細，彼約能現其量普周。又此約所現無類不現，彼約能現無行不修。八頓現義，經云「一念現」故。謂無前後，如印頓成。九常現義，非如明鏡有現不現時。十非現現義，非如明鏡對至方現，經

云「現於四天下像」故。四兵羅空對而可現，四天之像不對而現，故云非現現也。以不待對，是故常現，該三際也。具上十義，故稱海印。諸佛窮究，菩薩相似。問：《仁王》三賢都無八相之文，初地方云方生百三千一時成正覺。此之八相豈在信門？答：即上所引《大集》亦云「灌頂住菩薩得佛神力，若菩薩成就如是等法，能於無佛世界示現八相」，乃至廣說。彼說住終。若《占察經》漸次作佛，略有四種。何等為四？一者信滿法故作佛，所謂依種性地，決定信諸法不生不滅清淨平等，無可願求故；二解滿作佛、三證滿作佛，謂淨心地；四一切功德行滿作佛，依究竟菩薩地。《起信》依此說信成就發心能八相作佛。文據昭然。況圓融門中不依位次，寄終教說信滿即能因果無礙，以因門取常是菩薩，以果門取即恒是佛，或雙存俱泯，自在難思。又此化現非唯一位，依一類界而能具攝一切地位、遍於時處，故云念念遍十方也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云「現於四天下像」故。四兵羅空對而可現，四天之像不對而現，故云非現現也。以不待對，是故常現，該三際也。具上十義，故稱海印。諸佛窮究，菩薩相似。問：《仁王》三賢都無八相之文，初地方云方生百三千一時成正覺。此之八相豈在信門？答：即上所引《大集》亦云「灌頂住菩薩得佛神力，若菩薩成就如是等法，能於無佛世界示現八相」，乃至廣說。彼說住終。若《占察經》漸次作佛，略有四種。何等為四？一者信滿法故作佛，所謂依種性地，決定信諸法不生不滅清淨平等，無可願求故；二解滿作佛、三證滿作佛，謂淨心地；四一切功德行滿作佛，依究竟菩薩地。《起信》依此說信成就發心能八相作佛。文據昭然。況圓融門中不依位次，寄終教說信滿即能因果無礙，以因門取常是菩薩，以果門取即恒是佛，或雙存俱泯，自在難思。又此化現非唯一位，依一類界而能具攝一切地位、遍於時處，故云念念遍十方也。

第二「嚴淨」下，華嚴好行三昧。文有十句，略辨七行。前六句各一行，七八是十度行，九結上自在，十總結所依。萬行如華，嚴法身故。餘如別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「嚴淨」下，華嚴好行三昧。文有十句，略辨七行。前六句各一行，七八是十度行，九結上自在，十總結所依。萬行如華，嚴法身故。餘如別說。

第三「一微塵中」下四頌，明因陀羅網三昧門。於中，初二句標定心境。然有二意：一由一多相即故入一定能成多定，由成多定令一塵內有一切塵，一一塵中現一切剎；二但令一塵現剎，一切亦爾，故云成就一切微塵定。次二句明不壞相而普現，故云不增。次二頌明一塵中所現剎相無礙，如焰重現、如帝網。次半頌舉一例餘，亦有二意：一例上一塵之內所具之塵；二例如一塵入定示現，餘塵入定示現亦然。後二句結用所因，略辨三門：一三昧力，此同標中。二不思議解脫力，如〈不思議品〉云「於一塵中現三世佛剎」等。三神通力，謂幻通自在，並如下說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「一微塵中」下四頌，明因陀羅網三昧門。於中，初二句標定心境。然有二意：一由一多相即故入一定能成多定，由成多定令一塵內有一切塵，一一塵中現一切剎；二但令一塵現剎，一切亦爾，故云成就一切微塵定。次二句明不壞相而普現，故云不增。次二頌明一塵中所現剎相無礙，如焰重現、如帝網。次半頌舉一例餘，亦有二意：一例上一塵之內所具之塵；二例如一塵入定示現，餘塵入定示現亦然。後二句結用所因，略辨三門：一三昧力，此同標中。二不思議解脫力，如〈不思議品〉云「於一塵中現三世佛剎」等。三神通力，謂幻通自在，並如下說。

第四「若欲」下十八頌，明手出廣供三昧門，初一總標、後一通結、中間別顯。欲顯勝妙，略舉一手為供所依。由於昔時以手持供供佛施人，稱周法界，故令真流供具，等諸佛之難思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「若欲」下十八頌，明手出廣供三昧門，初一總標、後一通結、中間別顯。欲顯勝妙，略舉一手為供所依。由於昔時以手持供供佛施人，稱周法界，故令真流供具，等諸佛之難思。

第五「菩薩住」下八頌，明現諸法門三昧門。分四：初一總標多門；二有五頌別顯二十種門供等，即門通入佛果故；三一頌半結多所因，由四悉檀故，初半對治、次半世界、隨行差別即當為人、而成就言謂第一義；四半頌結用難測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「菩薩住」下八頌，明現諸法門三昧門。分四：初一總標多門；二有五頌別顯二十種門供等，即門通入佛果故；三一頌半結多所因，由四悉檀故，初半對治、次半世界、隨行差別即當為人、而成就言謂第一義；四半頌結用難測。

第六「有妙」下十七頌，明四攝攝生三昧門。文分為二：初一偈總標名用，餘頌別顯。於中分四：初四頌布施攝，初一偈半求受用者恣其所須；次半偈求自在者施以王位，又此施位即難行施，以是可愛著故；次偈身行法施；後偈妙色悅心是無畏施。又後二偈，初身行法儀；後服世妙飾，貴悅物心，隨求即與。次二頌愛語攝。一切愛語，謂慰喻慶悅勝益之言。言種種梵音者，即八種梵音：一最好聲，其音清雅，如迦陵鳥；二易了聲，言辭辯了；三和調、四柔軟、五不誤、六不女、七尊慧、八深遠。言俱枳羅者，亦云都吒迦，此云眾音合和、微妙最勝，皆愛語之具。隨心說法應在後偈，隨世所宜應在前偈，以《瑜伽》一切愛語略有二種：一隨世儀軌語、二順正法教語。今開示佛說八萬法門，即順正教也。三有二頌明同事攝。物見菩薩俯同其事，知有義利而修行故。於中，初頌一切同事，八風等事皆悉同故；後偈謂行同事，忍於諸苦而同事故。四有八頌明利行攝，謂說趣義利之行以益有情。於中，初二偈一切利行。此有三種：一於現法利勸導利行，謂令以德業招守財位，以益近故。經文略無。二於後法利行，謂勸捨財位清淨出家，即當初偈。三於現法後法利行，謂勸離欲，即後偈也。又初一偈即難行利行，此自有三：一不識出離，即外道異執；二不求解脫，即未種善因；三現捨國財，誘耽財位。於此利行，是謂難行。次一句即攝二利行：一即十種清淨利行也；二令離十惡，即此世他世樂利行。次三句即善士利行，慈心勸導等故。次二偈即遂求利行，謂眾生為八纏所繞，開解令離，故名遂求。初偈即化無愧纏，以恃壽長不知進修，不知此身但婬欲生，終竟敗壞，具諸煩惱故。後偈開解無慚纏眾生，餘略不具。次二偈即一切種利行，初偈即應攝受者而攝受之，後偈即應調伏者而調伏等。後一偈即一切門利行，謂不信令信故，亦總結諸利行也。《瑜伽》廣說利行居先，略明同事居後；此則先略明同事者，以利行中若以行勸修、與愛語相近，若自示行即同事相近。同事即是利行，利行未必同事。此二相近，廣略互彰耳。又次下三昧亦同事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「有妙」下十七頌，明四攝攝生三昧門。文分為二：初一偈總標名用，餘頌別顯。於中分四：初四頌布施攝，初一偈半求受用者恣其所須；次半偈求自在者施以王位，又此施位即難行施，以是可愛著故；次偈身行法施；後偈妙色悅心是無畏施。又後二偈，初身行法儀；後服世妙飾，貴悅物心，隨求即與。次二頌愛語攝。一切愛語，謂慰喻慶悅勝益之言。言種種梵音者，即八種梵音：一最好聲，其音清雅，如迦陵鳥；二易了聲，言辭辯了；三和調、四柔軟、五不誤、六不女、七尊慧、八深遠。言俱枳羅者，亦云都吒迦，此云眾音合和、微妙最勝，皆愛語之具。隨心說法應在後偈，隨世所宜應在前偈，以《瑜伽》一切愛語略有二種：一隨世儀軌語、二順正法教語。今開示佛說八萬法門，即順正教也。三有二頌明同事攝。物見菩薩俯同其事，知有義利而修行故。於中，初頌一切同事，八風等事皆悉同故；後偈謂行同事，忍於諸苦而同事故。四有八頌明利行攝，謂說趣義利之行以益有情。於中，初二偈一切利行。此有三種：一於現法利勸導利行，謂令以德業招守財位，以益近故。經文略無。二於後法利行，謂勸捨財位清淨出家，即當初偈。三於現法後法利行，謂勸離欲，即後偈也。又初一偈即難行利行，此自有三：一不識出離，即外道異執；二不求解脫，即未種善因；三現捨國財，誘耽財位。於此利行，是謂難行。次一句即攝二利行：一即十種清淨利行也；二令離十惡，即此世他世樂利行。次三句即善士利行，慈心勸導等故。次二偈即遂求利行，謂眾生為八纏所繞，開解令離，故名遂求。初偈即化無愧纏，以恃壽長不知進修，不知此身但婬欲生，終竟敗壞，具諸煩惱故。後偈開解無慚纏眾生，餘略不具。次二偈即一切種利行，初偈即應攝受者而攝受之，後偈即應調伏者而調伏等。後一偈即一切門利行，謂不信令信故，亦總結諸利行也。《瑜伽》廣說利行居先，略明同事居後；此則先略明同事者，以利行中若以行勸修、與愛語相近，若自示行即同事相近。同事即是利行，利行未必同事。此二相近，廣略互彰耳。又次下三昧亦同事故。

第七「雅思」下十七頌，俯同世間三昧門。於中三：初六身同世間利益眾生，若依若正無不示為。次六示同外道，救彼邪黨，初五別辨、後一總結，義如別說。三「眾生迷惑」下五頌，明語業大用，初一總明、次三別顯、後一總結。別中云或邊呪語者，梵云達邏鼻茶曼達邏鉢底鞞。言達邏鼻荼者，是南印度中邊國名也，此云消融。曼達邏者，呪也。鉢底鞞者，句也。謂其國人稟性純質，凡所出言皆成神呪。若隣國侵害，不用兵仗，但以言破之，彼自喪滅，故曰消融呪句也。或云唯童男童女方得言成呪句，餘不得也。又天密語等者，《婆沙》七十九說：世尊有時為四天王以聖語說四諦，二王領解、二不能解。世尊憐愍故，以南印度邊國俗語說四諦，二天王中一解、一不解。世尊憐愍故，復以一種篾戾車語說四聖諦，時四天王皆得領解。善破於他者，以因明比量等真能破故。非外所動者，真能立故，不為他破。後一偈類結，非唯說四諦，六度萬行等皆然。一心說法得語實性，能起隨類之用，名三昧力(已下第十五經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「雅思」下十七頌，俯同世間三昧門。於中三：初六身同世間利益眾生，若依若正無不示為。次六示同外道，救彼邪黨，初五別辨、後一總結，義如別說。三「眾生迷惑」下五頌，明語業大用，初一總明、次三別顯、後一總結。別中云或邊呪語者，梵云達邏鼻茶曼達邏鉢底鞞。言達邏鼻荼者，是南印度中邊國名也，此云消融。曼達邏者，呪也。鉢底鞞者，句也。謂其國人稟性純質，凡所出言皆成神呪。若隣國侵害，不用兵仗，但以言破之，彼自喪滅，故曰消融呪句也。或云唯童男童女方得言成呪句，餘不得也。又天密語等者，《婆沙》七十九說：世尊有時為四天王以聖語說四諦，二王領解、二不能解。世尊憐愍故，以南印度邊國俗語說四諦，二天王中一解、一不解。世尊憐愍故，復以一種篾戾車語說四聖諦，時四天王皆得領解。善破於他者，以因明比量等真能破故。非外所動者，真能立故，不為他破。後一偈類結，非唯說四諦，六度萬行等皆然。一心說法得語實性，能起隨類之用，名三昧力(已下第十五經)。

第八「有勝三昧」下八十九頌半，明毛光照益三昧門。智契解脫之門，慈熏身語意業，故得身同法界大用無涯，毛光觸物為益萬品。遍於時處，緣者會之，是謂菩薩圓建立眾生也。文分為五：初一頌標門總辨、二「所放光明」下別明一毛光明業用、三「如一毛」下類顯一切毛光業用、四「如其本行」下釋成分齊、五「若有聞」下聞信光益。今初，就所益說，故名安樂。就第二段中二：初略辨四十四門光用、後「如是等」下結略顯廣。就四十四光中，皆有四義：一標光名、二辨光用、三出光因、四結光果。類例相從，分為十段五對：初有二光顯示三寶、二有四光令發大心，上二即三寶四弘對；三有二光總圓福智、四有二光入理持法，上即二嚴二持對，五有六光六度行圓、六有七光四等救攝，即六度四等對；七有一光總彰三學、八有八光雜彰萬行供養為先，為三學萬行對；九有六光令六根內淨、動與理會，十有六光明六塵外淨、觸境皆道，即根清境淨對。今初二光中，前一顯現。於中，初句標名，以近初標，但云所放，不言又放；次三句辨用；後偈辨因中，示三寶令其正歸、示正道令其正向。上通一體及別相三寶，亦示佛塔令其正信，義兼住持。後一光照耀用，有七句：一偈辨因，並顯可知。第二四光令發大心中，即四弘願也。初一令眾生無邊誓願度，因中興有為而毀有為；二一光令煩惱無邊誓願斷，因中興有為而讚禪定，上二皆事理兼修；三上欣佛果、四愛樂三寶窮盡法門，因中四弘之終，故總結云及示發心功德行。第三有二光總圓福智。智因中分別法相、決了真理，無虧理事、不減佛法，故得一念悉解多門。第四二光入理持法，初一慧入二空即義持也，後一具四總持於法自在。第五六度光中戒因中云發大心者，謂若發二乘心則破淨戒，大心導善不在人天，勤策萬行慧為上首，各加一偈，餘可思之。第六有七光四等救攝中，初一慈光，與佛慧真樂，見無量佛。此有二義：一見事佛，真樂因故；二見心佛，一一心華有覺性故。次三悲光拔苦，初一厄難苦、次一疾病苦、後一死苦。令見佛者，一捨命不恐、二惡道不畏。又要臨終勸者，《智論》二十八云「臨終少時能勝終身行力，以猛利故，如火如毒。」依西域法，有欲捨命者，令面向西，於前安一立像亦面向西，以旛頭挂像手指，令病人手捉旛脚，口稱佛名，作隨佛往生淨土之意，兼與燒香鳴磬、助稱佛名。若能行此，非直亡者得生佛前，抑亦終成見佛光也。若神游大方去留無礙者，置之言外；不爾，勉旃斯行。次二光令生法喜，初則欣法聽說，法喜已充；終則觸境無非佛法，成喜之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八「有勝三昧」下八十九頌半，明毛光照益三昧門。智契解脫之門，慈熏身語意業，故得身同法界大用無涯，毛光觸物為益萬品。遍於時處，緣者會之，是謂菩薩圓建立眾生也。文分為五：初一頌標門總辨、二「所放光明」下別明一毛光明業用、三「如一毛」下類顯一切毛光業用、四「如其本行」下釋成分齊、五「若有聞」下聞信光益。今初，就所益說，故名安樂。就第二段中二：初略辨四十四門光用、後「如是等」下結略顯廣。就四十四光中，皆有四義：一標光名、二辨光用、三出光因、四結光果。類例相從，分為十段五對：初有二光顯示三寶、二有四光令發大心，上二即三寶四弘對；三有二光總圓福智、四有二光入理持法，上即二嚴二持對，五有六光六度行圓、六有七光四等救攝，即六度四等對；七有一光總彰三學、八有八光雜彰萬行供養為先，為三學萬行對；九有六光令六根內淨、動與理會，十有六光明六塵外淨、觸境皆道，即根清境淨對。今初二光中，前一顯現。於中，初句標名，以近初標，但云所放，不言又放；次三句辨用；後偈辨因中，示三寶令其正歸、示正道令其正向。上通一體及別相三寶，亦示佛塔令其正信，義兼住持。後一光照耀用，有七句：一偈辨因，並顯可知。第二四光令發大心中，即四弘願也。初一令眾生無邊誓願度，因中興有為而毀有為；二一光令煩惱無邊誓願斷，因中興有為而讚禪定，上二皆事理兼修；三上欣佛果、四愛樂三寶窮盡法門，因中四弘之終，故總結云及示發心功德行。第三有二光總圓福智。智因中分別法相、決了真理，無虧理事、不減佛法，故得一念悉解多門。第四二光入理持法，初一慧入二空即義持也，後一具四總持於法自在。第五六度光中戒因中云發大心者，謂若發二乘心則破淨戒，大心導善不在人天，勤策萬行慧為上首，各加一偈，餘可思之。第六有七光四等救攝中，初一慈光，與佛慧真樂，見無量佛。此有二義：一見事佛，真樂因故；二見心佛，一一心華有覺性故。次三悲光拔苦，初一厄難苦、次一疾病苦、後一死苦。令見佛者，一捨命不恐、二惡道不畏。又要臨終勸者，《智論》二十八云「臨終少時能勝終身行力，以猛利故，如火如毒。」依西域法，有欲捨命者，令面向西，於前安一立像亦面向西，以旛頭挂像手指，令病人手捉旛脚，口稱佛名，作隨佛往生淨土之意，兼與燒香鳴磬、助稱佛名。若能行此，非直亡者得生佛前，抑亦終成見佛光也。若神游大方去留無礙者，置之言外；不爾，勉旃斯行。次二光令生法喜，初則欣法聽說，法喜已充；終則觸境無非佛法，成喜之

極。後一令成大捨，捨除放逸眾惑之根。第七一光總彰萬行，三學攝盡故曰普聞。第八八光雜明諸行，供養為先，前五供敬由、後三施悲田。第九六光，內淨六根。第十六光，外清六境。文並可知。戈者，平頭戟也。鋋者，小矛也。第二「如是等比」下結略顯廣，一毛之用光有塵沙。第三「如一毛」下，類顯一切毛光業用及結用所依，謂三昧力。第四「如其」下釋成分齊。如是等光，今何不見？謂有緣者見，如目覩光；無緣不覺，盲瞽常闇。於中分二，初偈總明。如其本行，牒前往因。所得光者，牒前果用。若有宿緣及曾同行者，則隨其所見如是差別。後六偈別顯，於中初二法說、後四喻說。前中，初偈宿緣。宿有四緣：一昔同業、二愛其行、三能隨喜、四但見所作。後偈現因，不必有緣，但功行內著光明爰燭。有三種因：一修廣福、二供多佛、三求佛果，即福智二嚴也。上之七類皆蒙光照。二喻說中，雙明見與不見二喻，皆有法合。初日出喻，喻光為益因。合中謂法日常明，有智慧者心不住法，如人有目則能得見。有三類人則不能見：一者凡愚、二邪信外道、三劣解二乘，皆無因緣，如人無目。後寶嚴喻，喻光正益。明法寶常存，由福無福，有處不處。第五「若有」下一頌，明聞信光益。謂信仰解了，不生疑惑，則成佛果。不以不見疑菩薩之無光，不以極苦莫救謂光明之無益，亦不高推果用謂菩薩不能，故云永斷諸疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極。後一令成大捨，捨除放逸眾惑之根。第七一光總彰萬行，三學攝盡故曰普聞。第八八光雜明諸行，供養為先，前五供敬由、後三施悲田。第九六光，內淨六根。第十六光，外清六境。文並可知。戈者，平頭戟也。鋋者，小矛也。第二「如是等比」下結略顯廣，一毛之用光有塵沙。第三「如一毛」下，類顯一切毛光業用及結用所依，謂三昧力。第四「如其」下釋成分齊。如是等光，今何不見？謂有緣者見，如目覩光；無緣不覺，盲瞽常闇。於中分二，初偈總明。如其本行，牒前往因。所得光者，牒前果用。若有宿緣及曾同行者，則隨其所見如是差別。後六偈別顯，於中初二法說、後四喻說。前中，初偈宿緣。宿有四緣：一昔同業、二愛其行、三能隨喜、四但見所作。後偈現因，不必有緣，但功行內著光明爰燭。有三種因：一修廣福、二供多佛、三求佛果，即福智二嚴也。上之七類皆蒙光照。二喻說中，雙明見與不見二喻，皆有法合。初日出喻，喻光為益因。合中謂法日常明，有智慧者心不住法，如人有目則能得見。有三類人則不能見：一者凡愚、二邪信外道、三劣解二乘，皆無因緣，如人無目。後寶嚴喻，喻光正益。明法寶常存，由福無福，有處不處。第五「若有」下一頌，明聞信光益。謂信仰解了，不生疑惑，則成佛果。不以不見疑菩薩之無光，不以極苦莫救謂光明之無益，亦不高推果用謂菩薩不能，故云永斷諸疑。

第九有勝三昧下六頌，主伴嚴麗三昧門，亦是出現三昧。文分三別：初一標門顯意。次四明一方業用，於中前三法說、後一喻合。既言量等三千，則不壞次第，劣於十地及等覺也。三一頌類顯十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九有勝三昧下六頌，主伴嚴麗三昧門，亦是出現三昧。文分三別：初一標門顯意。次四明一方業用，於中前三法說、後一喻合。既言量等三千，則不壞次第，劣於十地及等覺也。三一頌類顯十方。

第十有勝三昧名方網下三十四頌半，明寂用無涯三昧門。約處名為方網，約相是謂寂用，亦總顯上來動寂無二故。文分為三：初一標名總辨。十方交絡出入縱橫，故名為網。二「或於」下三十二頌半，正顯業用。三「是名」下一頌，總結難思。就業用中分三：初二頌於十方處交絡出入，明於器世間自在；二有五頌十方佛所入出無礙，明於智正覺世間自在；三「於眼根」下二十五頌半，通顯於三世間自在。菩薩於三世間自在，略有二義：一以自身作三世間故得自在、二菩薩於三世間處示現自在。今此三段，初二約後義、後一通二義，文或綺互，理實皆具。初二世間略有四重無礙：一約處，謂東處即是西處，是故菩薩常在東恒在西也；二約佛，謂東佛即西佛，是故在東佛恒在西佛；三約菩薩身不分，謂在東之身即是西身；四約定，謂入定即是出定。所以爾者，略顯二因：一以所觀之法事隨理融，相即在故；二能觀之心亦寂用無礙故。然此文中為顯菩薩祕密隱顯自在德故，但說後二；若辨前二，則似菩薩無力。三「於眼」下，通顯於三世間自在。文分為四：一明根境相對以辨自在、二「童子」下明於他身自在、三「鬼神」下。明微細自在、四「一切塵」下器界事中以辨自在。今初，十二頌六對，一一對中有十義五對無礙之相。欲辨無礙，先須明識定慧。此中云三昧起者，觀也。入正受者，定也。定慧雖多不出二種：一事、二理。制之一處無事不辦，事定門也；能觀心性契理不動，理定門也。明達法相，事觀也；善了無生，理觀也。諸經論中或單說事定，或但明理定，二觀亦然，或敵體事理止觀相對，或以事觀對於理定，如《起信論》，止一切相乃至心不可得為止，而觀因緣生滅為觀。或以理觀對於事定，下經云「一心不動入諸禪，了境無生名般若」是也。或俱通二，如下云「禪定持心常一緣，智慧了境同三昧」是也。或二俱泯，非定非散。或即觀之定但名為定，如觀心性名上定是也。或即定之觀但名為觀，如以無分別智觀名般若是也。或說雙運，謂即寂之照是也。所以局見之者，隨矚一文互相非撥；偏修之者，隨入一門皆有剋證，然非圓暢。今此經文巧顯無礙。言五對者，第一對根境無礙，謂觀根入定應從根出，而從境出者，為顯根境唯是一心，緣起無二理性融通，是故根入境出耳。境入根出亦然。第二對理事二定無礙，謂分別事相應入事定而入理定，欲觀性空應入理定而入事定。以契即事之理而不動故，入理即是入事；制心即理之事而一緣故，入事即是入理。而經文但云入正定，不言理事，及乎出觀境中，即云分別色相，斯事觀也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十有勝三昧名方網下三十四頌半，明寂用無涯三昧門。約處名為方網，約相是謂寂用，亦總顯上來動寂無二故。文分為三：初一標名總辨。十方交絡出入縱橫，故名為網。二「或於」下三十二頌半，正顯業用。三「是名」下一頌，總結難思。就業用中分三：初二頌於十方處交絡出入，明於器世間自在；二有五頌十方佛所入出無礙，明於智正覺世間自在；三「於眼根」下二十五頌半，通顯於三世間自在。菩薩於三世間自在，略有二義：一以自身作三世間故得自在、二菩薩於三世間處示現自在。今此三段，初二約後義、後一通二義，文或綺互，理實皆具。初二世間略有四重無礙：一約處，謂東處即是西處，是故菩薩常在東恒在西也；二約佛，謂東佛即西佛，是故在東佛恒在西佛；三約菩薩身不分，謂在東之身即是西身；四約定，謂入定即是出定。所以爾者，略顯二因：一以所觀之法事隨理融，相即在故；二能觀之心亦寂用無礙故。然此文中為顯菩薩祕密隱顯自在德故，但說後二；若辨前二，則似菩薩無力。三「於眼」下，通顯於三世間自在。文分為四：一明根境相對以辨自在、二「童子」下明於他身自在、三「鬼神」下。明微細自在、四「一切塵」下器界事中以辨自在。今初，十二頌六對，一一對中有十義五對無礙之相。欲辨無礙，先須明識定慧。此中云三昧起者，觀也。入正受者，定也。定慧雖多不出二種：一事、二理。制之一處無事不辦，事定門也；能觀心性契理不動，理定門也。明達法相，事觀也；善了無生，理觀也。諸經論中或單說事定，或但明理定，二觀亦然，或敵體事理止觀相對，或以事觀對於理定，如《起信論》，止一切相乃至心不可得為止，而觀因緣生滅為觀。或以理觀對於事定，下經云「一心不動入諸禪，了境無生名般若」是也。或俱通二，如下云「禪定持心常一緣，智慧了境同三昧」是也。或二俱泯，非定非散。或即觀之定但名為定，如觀心性名上定是也。或即定之觀但名為觀，如以無分別智觀名般若是也。或說雙運，謂即寂之照是也。所以局見之者，隨矚一文互相非撥；偏修之者，隨入一門皆有剋證，然非圓暢。今此經文巧顯無礙。言五對者，第一對根境無礙，謂觀根入定應從根出，而從境出者，為顯根境唯是一心，緣起無二理性融通，是故根入境出耳。境入根出亦然。第二對理事二定無礙，謂分別事相應入事定而入理定，欲觀性空應入理定而入事定。以契即事之理而不動故，入理即是入事；制心即理之事而一緣故，入事即是入理。而經文但云入正定，不言理事，及乎出觀境中，即云分別色相，斯事觀也；

根中即云性空寂者，理觀也。亦合將根事對於境理以辨無礙。第三對事理二觀無礙，謂欲分別事相，應從事觀起而反從理觀起者，以所觀之境既真俗雙融法界不二故，分別事智即是無生之智，二觀唯是一心故。亦應將境事理對根事理以辨無礙。第四對出入無礙，以起定即是入定故，起定而心不亂。若以事理相望，應成四句，謂事入事起、事入理起等。若以根境相望，又成四句，謂根事入境事起等。一一思之，皆有所由。第五對二利體用無礙，謂於眼根起，定心不亂，是體也，自利也。而不礙現於廣境，是用也。人天不能知，利他也。良以體用無二故，自利即是利他。此上十義同為一聚，法界緣起相即自在，菩薩善達，作用無礙。思之思之。又經且約根境相對，亦應境境相對，謂色塵入正受，聲香三昧起等，此如下童子身中入正定等中明。復應根根相對，謂眼根入正受、耳根三昧起等，一塵入正受、多根三昧起等，並略故不說。上來無礙，深妙難思，始學之流如何趣入？今當總結。但能知事理無礙、根境一如，念慮不生，自當趣入。又向云色性難思等，即色等總持是色陀羅尼自在佛等，亦應云分別眼性難思，有眼陀羅尼自在佛等。又眼中云性空寂滅，即眼之度門，眼等本淨，亦應云色等度門，色等本淨，不唯取相為染、無心為淨而已也。又以《智論》三觀束之，分別色相等是假名觀也，性空寂滅是空觀也，此二不二色性難思中道觀也，三無前後皆是一心。對此三觀應辨三止，謂方便隨緣止、體真止、離二邊分別止。既止觀雙運，亦名一心三生也。即一而三、即三而一，雙照三一、雙遮三一，是無礙也。一一釋文，準思可見。此是菩薩圓融功德而自莊嚴，觸目對境常所行用。希心玄趣，幸願留神。二「童子」下六頌半，於他身得自在。此有三義：一如前眼根入等，但約見境為出入耳。二菩薩化現彼身，作此轉變速疾也。三菩薩以眾生身作自身，如下十身相作等。是故於彼身入此身出，而彼不覺知，唯應度者知得度也。三「鬼神」下二頌半，微細自在。謂毛孔約正報，即佛及眾生。毛頭約空處。微塵是色相，多約器界。並身在中入定出定，為顯三昧純熟隱顯自在故。亦通觀彼入出定等，即於境無礙也。若唯約身，在彼下〈十定〉中亦云無生法中入起，安有處耶？四「一切塵」下四頌半，器界事中周偏入出。然菩薩身普遍，略有四位：一普遍一切十方剎海；二遍彼剎內樹等物中、三遍一切塵毛等中，皆圓遍非分遍，是故皆全身顯現；四以是法界身故，不異不分，恒在此常在彼，無有前後。第三「是名」下一頌總結，初句以德命人、次句依 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根中即云性空寂者，理觀也。亦合將根事對於境理以辨無礙。第三對事理二觀無礙，謂欲分別事相，應從事觀起而反從理觀起者，以所觀之境既真俗雙融法界不二故，分別事智即是無生之智，二觀唯是一心故。亦應將境事理對根事理以辨無礙。第四對出入無礙，以起定即是入定故，起定而心不亂。若以事理相望，應成四句，謂事入事起、事入理起等。若以根境相望，又成四句，謂根事入境事起等。一一思之，皆有所由。第五對二利體用無礙，謂於眼根起，定心不亂，是體也，自利也。而不礙現於廣境，是用也。人天不能知，利他也。良以體用無二故，自利即是利他。此上十義同為一聚，法界緣起相即自在，菩薩善達，作用無礙。思之思之。又經且約根境相對，亦應境境相對，謂色塵入正受，聲香三昧起等，此如下童子身中入正定等中明。復應根根相對，謂眼根入正受、耳根三昧起等，一塵入正受、多根三昧起等，並略故不說。上來無礙，深妙難思，始學之流如何趣入？今當總結。但能知事理無礙、根境一如，念慮不生，自當趣入。又向云色性難思等，即色等總持是色陀羅尼自在佛等，亦應云分別眼性難思，有眼陀羅尼自在佛等。又眼中云性空寂滅，即眼之度門，眼等本淨，亦應云色等度門，色等本淨，不唯取相為染、無心為淨而已也。又以《智論》三觀束之，分別色相等是假名觀也，性空寂滅是空觀也，此二不二色性難思中道觀也，三無前後皆是一心。對此三觀應辨三止，謂方便隨緣止、體真止、離二邊分別止。既止觀雙運，亦名一心三生也。即一而三、即三而一，雙照三一、雙遮三一，是無礙也。一一釋文，準思可見。此是菩薩圓融功德而自莊嚴，觸目對境常所行用。希心玄趣，幸願留神。二「童子」下六頌半，於他身得自在。此有三義：一如前眼根入等，但約見境為出入耳。二菩薩化現彼身，作此轉變速疾也。三菩薩以眾生身作自身，如下十身相作等。是故於彼身入此身出，而彼不覺知，唯應度者知得度也。三「鬼神」下二頌半，微細自在。謂毛孔約正報，即佛及眾生。毛頭約空處。微塵是色相，多約器界。並身在中入定出定，為顯三昧純熟隱顯自在故。亦通觀彼入出定等，即於境無礙也。若唯約身，在彼下〈十定〉中亦云無生法中入起，安有處耶？四「一切塵」下四頌半，器界事中周偏入出。然菩薩身普遍，略有四位：一普遍一切十方剎海；二遍彼剎內樹等物中、三遍一切塵毛等中，皆圓遍非分遍，是故皆全身顯現；四以是法界身故，不異不分，恒在此常在彼，無有前後。第三「是名」下一頌總結，初句以德命人、次句依

人顯德；後半明說不盡，近結第十定用無盡、遠結前十定大用無盡，以是無盡之法門故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人顯德；後半明說不盡，近結第十定用無盡、遠結前十定大用無盡，以是無盡之法門故。

第五「一切」下，喻況玄旨分，亦名舉劣顯勝分。以上所說普賢行德，窮于佛境，蓋是信滿之位。既越常規、乖於視聽，滯情封教取信無由，故舉斯近事以鏡玄趣，令開悟也。七十九頌分為三段：初二總標喻意、二七十六頌別顯喻相、三一頌結說顯德。今初，先一偈半明非喻能喻、後半偈借喻通玄。今初，舉四難思，意在菩薩神力。《瑜伽．決擇分》有六種不可思議，謂一者我、二有情、三世間、四有情業果、五諸修靜慮者靜慮境界、六諸佛世尊諸佛境界。今眾生含其前三，加龍變化，所以有四。菩薩神力，即靜慮者境界，舊經、梵本皆云禪定力用故。然眾生業報，四因難思，謂處所差別故、事差別故、因差別故、異熟果差別故。諸龍變化不起心念，六天四洲雲雨不同等，故難思也。佛自在者，有五難思，謂真如甚深故、自在轉故、無漏界證得故、無障礙故、成立有情所作事故。菩薩神力由三種相，除佛後二。以今經文，分同佛五，以皆超言念故，無可同喻。後半中然取分喻，以小喻大，令聞喻者忘象領意，故褒以智者。二「聲聞」下別辨中，略顯二十種大喻以況菩薩之德。初有三頌半，明聲聞現通喻，況菩薩自在益生德。先明喻，末偈舉劣顯勝，不為眾生，無大悲也；不求菩提，無大智也。大饒益者，具悲智也。二有二偈，日月現影喻，況菩薩普應群機德。三有二頌，水現四兵喻，喻菩薩海印現像德。四有二頌，善音巧辨喻，喻菩薩總持巧說德。五二頌，女授辯才喻，喻授法益生德。六「譬如幻師」下二頌，幻師巧術喻，喻不思議解脫德。七二頌，修羅隱形喻，喻勝通隱顯德。八五頌，象王隨變喻，喻定用自在德。九二頌，修羅大身喻，喻法界身雲德，同於上文主伴嚴麗。十有四頌，帝釋破怨喻，喻降伏眾魔德。十一「忉利天」下六頌，天鼓說法喻，況菩薩以無功用現身說法德。十二有三頌，天鼓安慰喻，況菩薩慈音除惱德。十三有三頌，天王普應喻，喻普應悅機德。十四有二頌，魔繫愚夫喻，喻攝生同行德。十五有二頌，梵王殊現喻，況菩薩解脫自在德。十六「魔醯」下二頌，自在數滴喻，況菩薩一念普知德。十七三頌，大風成事喻，喻大願宿成德。十八二頌，眾聲悅意喻，喻四辯悅機德。十九二頌，大海包含喻，喻禪慧普修德。二十「大海龍」下二十四頌半，龍王遊戲喻，喻菩薩遊戲神變德，文分為二：初二十二頌半明龍王大用不同、後二頌正明舉劣顯勝。前中，初半偈總標、餘頌別顯。於中四：初四偈半，雲色不同，喻菩薩身雲各異。次有四頌，電光差別，喻菩薩光明等殊。第三偈云寶藏色者，梵云室利揭娑，此云勝藏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「一切」下，喻況玄旨分，亦名舉劣顯勝分。以上所說普賢行德，窮于佛境，蓋是信滿之位。既越常規、乖於視聽，滯情封教取信無由，故舉斯近事以鏡玄趣，令開悟也。七十九頌分為三段：初二總標喻意、二七十六頌別顯喻相、三一頌結說顯德。今初，先一偈半明非喻能喻、後半偈借喻通玄。今初，舉四難思，意在菩薩神力。《瑜伽．決擇分》有六種不可思議，謂一者我、二有情、三世間、四有情業果、五諸修靜慮者靜慮境界、六諸佛世尊諸佛境界。今眾生含其前三，加龍變化，所以有四。菩薩神力，即靜慮者境界，舊經、梵本皆云禪定力用故。然眾生業報，四因難思，謂處所差別故、事差別故、因差別故、異熟果差別故。諸龍變化不起心念，六天四洲雲雨不同等，故難思也。佛自在者，有五難思，謂真如甚深故、自在轉故、無漏界證得故、無障礙故、成立有情所作事故。菩薩神力由三種相，除佛後二。以今經文，分同佛五，以皆超言念故，無可同喻。後半中然取分喻，以小喻大，令聞喻者忘象領意，故褒以智者。二「聲聞」下別辨中，略顯二十種大喻以況菩薩之德。初有三頌半，明聲聞現通喻，況菩薩自在益生德。先明喻，末偈舉劣顯勝，不為眾生，無大悲也；不求菩提，無大智也。大饒益者，具悲智也。二有二偈，日月現影喻，況菩薩普應群機德。三有二頌，水現四兵喻，喻菩薩海印現像德。四有二頌，善音巧辨喻，喻菩薩總持巧說德。五二頌，女授辯才喻，喻授法益生德。六「譬如幻師」下二頌，幻師巧術喻，喻不思議解脫德。七二頌，修羅隱形喻，喻勝通隱顯德。八五頌，象王隨變喻，喻定用自在德。九二頌，修羅大身喻，喻法界身雲德，同於上文主伴嚴麗。十有四頌，帝釋破怨喻，喻降伏眾魔德。十一「忉利天」下六頌，天鼓說法喻，況菩薩以無功用現身說法德。十二有三頌，天鼓安慰喻，況菩薩慈音除惱德。十三有三頌，天王普應喻，喻普應悅機德。十四有二頌，魔繫愚夫喻，喻攝生同行德。十五有二頌，梵王殊現喻，況菩薩解脫自在德。十六「魔醯」下二頌，自在數滴喻，況菩薩一念普知德。十七三頌，大風成事喻，喻大願宿成德。十八二頌，眾聲悅意喻，喻四辯悅機德。十九二頌，大海包含喻，喻禪慧普修德。二十「大海龍」下二十四頌半，龍王遊戲喻，喻菩薩遊戲神變德，文分為二：初二十二頌半明龍王大用不同、後二頌正明舉劣顯勝。前中，初半偈總標、餘頌別顯。於中四：初四偈半，雲色不同，喻菩薩身雲各異。次有四頌，電光差別，喻菩薩光明等殊。第三偈云寶藏色者，梵云室利揭娑，此云勝藏

，勝藏即寶名也。閻浮提中帝青色者，梵云天帝火焰摩尼色，亦珠寶名也。三有三頌半，雷聲不等，喻菩薩三昧多種。四有十頌，所雨不一，喻菩薩說法多門。言曼陀羅者，此云悅意。澤香，即塗香也。鷄羅多摩者，鷄羅此云華蘂，多摩此云天上華，謂此香是天華蘂所作故也。婆利師迦者，此云雨時生華。末利香，即華名，其色猶黃金。第二「如是無量」下二頌，正舉劣顯勝。謂娑竭羅龍，於六欲天等總十五處現斯作用，而身不動搖、心無分別，但由業報之力現斯自在。菩薩亦爾，住無功用，不動不思，於十方界應現多種，亦以菩薩功德之力隨機見殊。此就喻意顯勝可知。第三「彼諸」下一頌，結說難思，前半非喻能喻、後半結上略說。引諸喻者，略有二意：一顯菩薩自在不同、二貴令眾生起信。且江南之人不信千人㲲帳，河北之者多疑萬斛之舟，皆耳目不暨故耳。所以或舉目擊、或據具縛之人，自在若斯，菩薩之用固當無惑，今猶疑者豈不傷哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，勝藏即寶名也。閻浮提中帝青色者，梵云天帝火焰摩尼色，亦珠寶名也。三有三頌半，雷聲不等，喻菩薩三昧多種。四有十頌，所雨不一，喻菩薩說法多門。言曼陀羅者，此云悅意。澤香，即塗香也。鷄羅多摩者，鷄羅此云華蘂，多摩此云天上華，謂此香是天華蘂所作故也。婆利師迦者，此云雨時生華。末利香，即華名，其色猶黃金。第二「如是無量」下二頌，正舉劣顯勝。謂娑竭羅龍，於六欲天等總十五處現斯作用，而身不動搖、心無分別，但由業報之力現斯自在。菩薩亦爾，住無功用，不動不思，於十方界應現多種，亦以菩薩功德之力隨機見殊。此就喻意顯勝可知。第三「彼諸」下一頌，結說難思，前半非喻能喻、後半結上略說。引諸喻者，略有二意：一顯菩薩自在不同、二貴令眾生起信。且江南之人不信千人㲲帳，河北之者多疑萬斛之舟，皆耳目不暨故耳。所以或舉目擊、或據具縛之人，自在若斯，菩薩之用固當無惑，今猶疑者豈不傷哉。

大文第三「第一智慧」下九頌，校量勸持分。此廣大用人皆有分，見而不習，誠為自欺，故中人可勸而進也。於中分二：初一頌結前所說，略就六慧結之。第一者，上無加故。二廣大者，語其分量超二乘故。三真實者，明其體性內證無虛故。四無邊者，有二義：一量智普知故、二離種種二邊故，即中道慧也。五勝者，超地位故。六殊勝者，同普賢故。二「此法」下八頌，明信受難得，於中初一總顯、餘七別明。前中，希有者，佛出懸遠已難可遇，唯初成頓說，故希有也。奇謂初能具後，特謂逈出諸乘，此句讚也，下文勸耳。聞謂遇經。忍可謂信因，信則心淨。受謂領文領義。讚乃通言通筆，說唯約言。上皆所作，總說皆難。後別明中三：初二偈半明難信、次半偈況出餘行、後四偈舉事校量。前中，初一偈明人天之器信為甚難。若爾，今或能信，何耶？由二力故，一現修淨福稱所求故、二昔因聞熏今發種故。今不信者，願少聽聞，為毒塗鼓，終成堅種。後一偈半舉三乘之信展轉難得，況於一乘，明文昭然，權實有據。第二半偈況出餘行中，信忍尚難，況具餘行，難中之難也。真實解者，亦有說行而不信圓融之旨，非真實解也。願諸學者，善擇知見。第三四頌舉事校量。初三校量難信，初二舉二難以況信難、後一舉福勝以彰信勝。後一校量餘行之難，唯明誦持，餘略不說。亦顯修行真解非可校量也。此之四事，後後過於前前，巧辯深勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第三「第一智慧」下九頌，校量勸持分。此廣大用人皆有分，見而不習，誠為自欺，故中人可勸而進也。於中分二：初一頌結前所說，略就六慧結之。第一者，上無加故。二廣大者，語其分量超二乘故。三真實者，明其體性內證無虛故。四無邊者，有二義：一量智普知故、二離種種二邊故，即中道慧也。五勝者，超地位故。六殊勝者，同普賢故。二「此法」下八頌，明信受難得，於中初一總顯、餘七別明。前中，希有者，佛出懸遠已難可遇，唯初成頓說，故希有也。奇謂初能具後，特謂逈出諸乘，此句讚也，下文勸耳。聞謂遇經。忍可謂信因，信則心淨。受謂領文領義。讚乃通言通筆，說唯約言。上皆所作，總說皆難。後別明中三：初二偈半明難信、次半偈況出餘行、後四偈舉事校量。前中，初一偈明人天之器信為甚難。若爾，今或能信，何耶？由二力故，一現修淨福稱所求故、二昔因聞熏今發種故。今不信者，願少聽聞，為毒塗鼓，終成堅種。後一偈半舉三乘之信展轉難得，況於一乘，明文昭然，權實有據。第二半偈況出餘行中，信忍尚難，況具餘行，難中之難也。真實解者，亦有說行而不信圓融之旨，非真實解也。願諸學者，善擇知見。第三四頌舉事校量。初三校量難信，初二舉二難以況信難、後一舉福勝以彰信勝。後一校量餘行之難，唯明誦持，餘略不說。亦顯修行真解非可校量也。此之四事，後後過於前前，巧辯深勝。

大段第三「時賢首」下，顯實證成分。於中有四：一動世界，大機發故；二蔽魔宮，唯佛境故；三息惡道，利樂深故；四佛現證，契佛心故。於中，摩頂、讚善、隨喜，即三業皆證，勸物信行。第二會竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大段第三「時賢首」下，顯實證成分。於中有四：一動世界，大機發故；二蔽魔宮，唯佛境故；三息惡道，利樂深故；四佛現證，契佛心故。於中，摩頂、讚善、隨喜，即三業皆證，勸物信行。第二會竟。