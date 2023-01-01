大方廣佛華嚴經疏卷第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第十五

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

第五福田甚深。問中，初標告。以福田是照導引生，又施為諸度之前導，故問目首也。二顯問端，分三：初舉法按定。佛為生福之田，名為福田。田德無二，名為等一。此理共許。二「云何」下正顯疑難。謂田既是一，植福應齊，施報有差，由何而起？前等此異即緣果相違，別顯十事，文並可知。三釋成前難。云田雖齊等，心有高下，容可有殊。既心無異思，報云何異。答有數意：一約眾生。由器有大小、心有輕重，故得報有差，非如來咎。二約佛遍稱差別之機，方稱平等。即一之多，差不乖等；即多之一，等不礙差。由心平等無私，方能隨現多果，終令解脫一味，曾何異哉？十頌，舉十喻喻上諸義，初一總喻印成、後九別顯所以。前中，初句印等是緣等，彼此共許。次句印異乃因異，答別之由。次句無異思惟，誠如所見。下句總合。後九別中，皆上半喻、下半合。一水喻，器有大小方圓，任器故。二幻喻，體外方便貴且悅心。三王喻，體內方便終得實樂。上二喻佛巧稱物機。四鏡喻，約眾生，謂隨妍媸而影殊，心高下而報別，與前鏡喻因緣不同，餘義無異。後五皆約佛明。五藥喻，即多之一，具百味故，普去一切煩惱毒故。六日喻，即一之多，無幽不燭，大小之闇並除。七月光普照喻，佛平等拂上諸迹，雖隨機現，要且無私。八大風普震喻，遍動群機。九大火普燒喻，終歸寂滅。又此五喻，喻滅惑智二障，至平等智地，普動諸有皆證無為。前四即善巧隨機，此五則終令造極，豈不等耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五福田甚深。問中，初標告。以福田是照導引生，又施為諸度之前導，故問目首也。二顯問端，分三：初舉法按定。佛為生福之田，名為福田。田德無二，名為等一。此理共許。二「云何」下正顯疑難。謂田既是一，植福應齊，施報有差，由何而起？前等此異即緣果相違，別顯十事，文並可知。三釋成前難。云田雖齊等，心有高下，容可有殊。既心無異思，報云何異。答有數意：一約眾生。由器有大小、心有輕重，故得報有差，非如來咎。二約佛遍稱差別之機，方稱平等。即一之多，差不乖等；即多之一，等不礙差。由心平等無私，方能隨現多果，終令解脫一味，曾何異哉？十頌，舉十喻喻上諸義，初一總喻印成、後九別顯所以。前中，初句印等是緣等，彼此共許。次句印異乃因異，答別之由。次句無異思惟，誠如所見。下句總合。後九別中，皆上半喻、下半合。一水喻，器有大小方圓，任器故。二幻喻，體外方便貴且悅心。三王喻，體內方便終得實樂。上二喻佛巧稱物機。四鏡喻，約眾生，謂隨妍媸而影殊，心高下而報別，與前鏡喻因緣不同，餘義無異。後五皆約佛明。五藥喻，即多之一，具百味故，普去一切煩惱毒故。六日喻，即一之多，無幽不燭，大小之闇並除。七月光普照喻，佛平等拂上諸迹，雖隨機現，要且無私。八大風普震喻，遍動群機。九大火普燒喻，終歸寂滅。又此五喻，喻滅惑智二障，至平等智地，普動諸有皆證無為。前四即善巧隨機，此五則終令造極，豈不等耶？

第六正教甚深。問中，初標問人，以破懈怠故問勤首。二正顯問端中四：初佛教是一者，舉法按定。一有二義：一謂斷煩惱集證出離滅，此義不殊，彼此共許。二謂多人同見，所見不異。二「眾生」下正設疑難。難亦有二：一對初義。見教之後何以久而不脫？故云云何不即斷惑出離。二對後義。多人同見，何以有脫不脫？故言云何不悉斷惑而出。三「然其」下釋成前難，正釋後義，多人苦集皆不殊故。五蘊是正，三界通依，此苦果也；癡愛發潤，為集因也。兼顯初義，前後苦集亦不殊故。四「是則」下結成相違。出者有益，不出無益，佛教是一，其義安在？答意云：修有勤惰、障有深淺、機有生熟、緣有具闕、智有明昧、功有厚薄，故成有遲速，答初難也。修與不修，故見同益異，答後難也。上之別義，不出勤惰二門故。十頌分二：初一開章許說，謂上半許稱實而說、下半開二章門；餘九別釋，初一釋速解脫、後八釋難出離。今初，上半牒疑、下半為釋。勤則通策萬行，離身心相，故能速出。然有五相：一有勢力，由被甲精進故，謂於佛法中發大誓願；二勇捍，謂於廣大法中無怯劣精進故；三堅猛，由寒熱蚊虻等所不能動精進故；四常不捨善軛，由於無下劣無喜足精進故；五精進，由加行精進故。由斯五相發勤精進，速證通慧，滅障解脫。下八以喻釋難出章，總相翻前皆名懈怠。一火微樵濕喻，喻善根生及三障重，暫一聞教纔少修行，而業惑內侵，令所聞速失、所行速廢，故成懈怠，難出離也。二鑽火數息喻，喻修有懈退。然此下喻多通三慧以辨懈怠，此喻約聞，即聽習數息，明解不生；約思即決擇數息，真智不生；約修即定慧數息，聖道不生。聖道如火能燒惑薪，煖頂已前皆名未熱。已熱而息火尚不生，未熱數息雖經年劫終無得理。故《遺教》對此明小水長流則能穿石。禪宗六祖共傳斯喻，願諸學者銘心書紳。若直就修行以釋，當以智慧鑽注於一境，以方便繩善巧迴轉，心智無住四儀無間則聖道可生，瞥爾起心暫時亡照皆名息也。三闕緣求火喻。物者，艾等也。教詮聖道，等彼火珠要持向智日，以行承之，則聖道火生。空持文字不能決擇，心行乖越道何由生？四閉目求見喻，智微識劣喻彼孩稚。約聞慧者，雖對明師，不肯諮決。約思修者，雖對教日，心眼不開，責聖道之不生，何其惑矣。五闕緣心廣喻，喻愚人無淨信手以持定弓，復無戒足以拒惑地，以劣聞慧箭欲遍射破業惑厚地，空欲難遂。六毛滴大海喻，謂以少聞思欲測法海，妄生希欲，懈怠尤深。七少水滅火喻，劫火遍熾喻觸境惑增，少分三慧安能都滅？八不動遍空喻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六正教甚深。問中，初標問人，以破懈怠故問勤首。二正顯問端中四：初佛教是一者，舉法按定。一有二義：一謂斷煩惱集證出離滅，此義不殊，彼此共許。二謂多人同見，所見不異。二「眾生」下正設疑難。難亦有二：一對初義。見教之後何以久而不脫？故云云何不即斷惑出離。二對後義。多人同見，何以有脫不脫？故言云何不悉斷惑而出。三「然其」下釋成前難，正釋後義，多人苦集皆不殊故。五蘊是正，三界通依，此苦果也；癡愛發潤，為集因也。兼顯初義，前後苦集亦不殊故。四「是則」下結成相違。出者有益，不出無益，佛教是一，其義安在？答意云：修有勤惰、障有深淺、機有生熟、緣有具闕、智有明昧、功有厚薄，故成有遲速，答初難也。修與不修，故見同益異，答後難也。上之別義，不出勤惰二門故。十頌分二：初一開章許說，謂上半許稱實而說、下半開二章門；餘九別釋，初一釋速解脫、後八釋難出離。今初，上半牒疑、下半為釋。勤則通策萬行，離身心相，故能速出。然有五相：一有勢力，由被甲精進故，謂於佛法中發大誓願；二勇捍，謂於廣大法中無怯劣精進故；三堅猛，由寒熱蚊虻等所不能動精進故；四常不捨善軛，由於無下劣無喜足精進故；五精進，由加行精進故。由斯五相發勤精進，速證通慧，滅障解脫。下八以喻釋難出章，總相翻前皆名懈怠。一火微樵濕喻，喻善根生及三障重，暫一聞教纔少修行，而業惑內侵，令所聞速失、所行速廢，故成懈怠，難出離也。二鑽火數息喻，喻修有懈退。然此下喻多通三慧以辨懈怠，此喻約聞，即聽習數息，明解不生；約思即決擇數息，真智不生；約修即定慧數息，聖道不生。聖道如火能燒惑薪，煖頂已前皆名未熱。已熱而息火尚不生，未熱數息雖經年劫終無得理。故《遺教》對此明小水長流則能穿石。禪宗六祖共傳斯喻，願諸學者銘心書紳。若直就修行以釋，當以智慧鑽注於一境，以方便繩善巧迴轉，心智無住四儀無間則聖道可生，瞥爾起心暫時亡照皆名息也。三闕緣求火喻。物者，艾等也。教詮聖道，等彼火珠要持向智日，以行承之，則聖道火生。空持文字不能決擇，心行乖越道何由生？四閉目求見喻，智微識劣喻彼孩稚。約聞慧者，雖對明師，不肯諮決。約思修者，雖對教日，心眼不開，責聖道之不生，何其惑矣。五闕緣心廣喻，喻愚人無淨信手以持定弓，復無戒足以拒惑地，以劣聞慧箭欲遍射破業惑厚地，空欲難遂。六毛滴大海喻，謂以少聞思欲測法海，妄生希欲，懈怠尤深。七少水滅火喻，劫火遍熾喻觸境惑增，少分三慧安能都滅？八不動遍空喻，

喻雖知性空，智未遊履而言遍證，亦增上慢人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喻雖知性空，智未遊履而言遍證，亦增上慢人也。

第七正行甚深。問法首者，以行法故。二顯問端中三：初出聖教。受謂心領義理，持謂憶而不忘。二「何故」下申其所疑。佛言能斷，今有不斷，即教行相違。先標相違，「隨貪」已下出所不斷。「勢力」已下結成不斷。謂有持法，非唯不滅舊惑，亦乃隨解新增十一種惑勢力所轉，前四根本、後七隨惑。皆言隨者，《雜集》第七說諸煩惱皆隨煩惱，有隨煩惱而非煩惱。由此即顯根本煩惱亦得名隨，隨他生故。通釋貪等，如九地中。今約依法新起者說，即貪求名利，瞋所不解，迷其自行，恃法自高，覆藏己短，論難生忿，結恨擬酬，疾彼勝己，慳自所知，不解言解，廢法逐情。三「能受持」下結成難也。佛言受法能斷煩惱，今受還起，其故何耶？答意云：法是法藥，要在服行。服與不服，有斷不斷，非醫咎也。故〈十行品〉云「如說能行，如行能說。」《智論》云「能行說為正，不行何所說？若說不能行，不名為智者。」故如說行方得佛法，不以口言而可清淨。十頌分二：初一勸讚略說。初句勸聽，遠離貢高、輕慢、怯弱三種雜染，方名善聽，求悟解故。專一趣心、聆音屬耳，掃滌其心，攝一切心，方名諦聽。次句讚問。顯行稱理，故名如實。下半略說。言非但者，要兼修行，獨用多聞不能證入。故下諸偈皆云「於法不修行，多聞亦如是。」此名不行之失，非毀多聞。若無多聞，行無依故，是以不行為失，如調達、善星；行之為得，如阿難、身子，故自利利他之行並須明達。誓窮法海為種智因，但應善義，勿著言說。《婆沙》四十二云「多聞能知法，多聞能離罪，多聞捨無義，多聞得涅槃。」《淨名》云「多聞增智慧，以為自覺音。」下經推度生之方便，乃至不離善巧多聞。上單顯聞涅槃四事為近因緣，即雙美聞行。故《智論》云「多聞廣智美言語，巧說諸法轉人心。行法心正無所依，如大雲雷霔洪雨。」如是教理無量無邊，恐繁且止。九頌喻明，皆上半喻況、下半法合。初懼溺渴死喻，喻貪隨文義失。謂義門波濤漂蕩其心，慮溺溺他無暇修行，自絕慧命故名渴死。二設食自餓喻，喻隨說廢思失。說法施人多求名利，不思法味損減法身。三醫不自救喻，喻善知對治而不自治。四貧數他寶喻，喻說佛菩薩功德，不能求諸身心，故無分也。五王子饑寒喻，謂王子違王法教，於內起過，故受饑寒。學人亦爾，生在法王教法宮中，行邊佛教起惡惑業，故無慚愧忍辱之衣，寧餐法喜禪悅之味，故饑寒也。六聾樂悅彼喻，喻不解自說失。謂夫真說聞者必忘說聞，逐語而說為自不聞。七盲畫示彼喻，喻不見自義失。八船師溺海喻，謂將導眾人游佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七正行甚深。問法首者，以行法故。二顯問端中三：初出聖教。受謂心領義理，持謂憶而不忘。二「何故」下申其所疑。佛言能斷，今有不斷，即教行相違。先標相違，「隨貪」已下出所不斷。「勢力」已下結成不斷。謂有持法，非唯不滅舊惑，亦乃隨解新增十一種惑勢力所轉，前四根本、後七隨惑。皆言隨者，《雜集》第七說諸煩惱皆隨煩惱，有隨煩惱而非煩惱。由此即顯根本煩惱亦得名隨，隨他生故。通釋貪等，如九地中。今約依法新起者說，即貪求名利，瞋所不解，迷其自行，恃法自高，覆藏己短，論難生忿，結恨擬酬，疾彼勝己，慳自所知，不解言解，廢法逐情。三「能受持」下結成難也。佛言受法能斷煩惱，今受還起，其故何耶？答意云：法是法藥，要在服行。服與不服，有斷不斷，非醫咎也。故〈十行品〉云「如說能行，如行能說。」《智論》云「能行說為正，不行何所說？若說不能行，不名為智者。」故如說行方得佛法，不以口言而可清淨。十頌分二：初一勸讚略說。初句勸聽，遠離貢高、輕慢、怯弱三種雜染，方名善聽，求悟解故。專一趣心、聆音屬耳，掃滌其心，攝一切心，方名諦聽。次句讚問。顯行稱理，故名如實。下半略說。言非但者，要兼修行，獨用多聞不能證入。故下諸偈皆云「於法不修行，多聞亦如是。」此名不行之失，非毀多聞。若無多聞，行無依故，是以不行為失，如調達、善星；行之為得，如阿難、身子，故自利利他之行並須明達。誓窮法海為種智因，但應善義，勿著言說。《婆沙》四十二云「多聞能知法，多聞能離罪，多聞捨無義，多聞得涅槃。」《淨名》云「多聞增智慧，以為自覺音。」下經推度生之方便，乃至不離善巧多聞。上單顯聞涅槃四事為近因緣，即雙美聞行。故《智論》云「多聞廣智美言語，巧說諸法轉人心。行法心正無所依，如大雲雷霔洪雨。」如是教理無量無邊，恐繁且止。九頌喻明，皆上半喻況、下半法合。初懼溺渴死喻，喻貪隨文義失。謂義門波濤漂蕩其心，慮溺溺他無暇修行，自絕慧命故名渴死。二設食自餓喻，喻隨說廢思失。說法施人多求名利，不思法味損減法身。三醫不自救喻，喻善知對治而不自治。四貧數他寶喻，喻說佛菩薩功德，不能求諸身心，故無分也。五王子饑寒喻，謂王子違王法教，於內起過，故受饑寒。學人亦爾，生在法王教法宮中，行邊佛教起惡惑業，故無慚愧忍辱之衣，寧餐法喜禪悅之味，故饑寒也。六聾樂悅彼喻，喻不解自說失。謂夫真說聞者必忘說聞，逐語而說為自不聞。七盲畫示彼喻，喻不見自義失。八船師溺海喻，謂將導眾人游佛

法海，倚自所解不慎身行，為法所淪。九巧言無德喻，謂亦說修行或談己德，內無實德但有虛言。獨此一偈三句是喻，合文但云「不行亦如是」，彌顯不毀多聞。又此九偈亦可別對隨貪等義，如理應思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法海，倚自所解不慎身行，為法所淪。九巧言無德喻，謂亦說修行或談己德，內無實德但有虛言。獨此一偈三句是喻，合文但云「不行亦如是」，彌顯不毀多聞。又此九偈亦可別對隨貪等義，如理應思。

第八助道甚深。問智首者，以顯智為正道之體，統其助故。二正顯問端中三：初舉法按定。謂斷惑證理、導行得果唯是大智，彼此同許。二「如來」下正設疑難。謂既智為上首，應唯讚智，那亦讚餘？此是正助相違難。三「而終」下結成前義。前難云：智為上首已，應不合讚餘。況非以一法成佛，固當不合偏讚。為要假多？為唯用智？為隨一行皆得佛耶？若隨一得成，亦違智為上首，進退皆妨。下答意中，印其初後、釋其中間。謂智為上首，誠如所言。智如明王，為眾之御，故《大品》云「般若如目，五度如盲」故。印後義云：終無唯以一法，實如來歎三世諸佛，皆具說故，以餘萬行資於智故。釋其中間，別讚乃有多意，謂隨心令喜故、隨時生善故、所治蔽殊故、八門不同故、眾生不能盡受故，下當屬文。又《智論》云「般若必具一切行」，是故讚一即是讚餘，讚餘即是讚智。十頌分二：初一歎問許說；餘九正答所難，略分為二：先二頌開二章門、後七雙釋二章。今初。初偈標眾行成果章。謂正助相假必萬行齊修，故諸佛同說。言無有說一者，必具說也。後偈標隨機別讚章。文具禪經四隨，謂初句即隨樂也，將護彼意稱悅其心故。性不同者，即隨宜也，附先世習令易受行，習以成性故。分不同者，即隨治也，觀病輕重設藥多少，謂貪分多者教不淨等。隨其所應度者，即隨義也，道機時熟聞即悟故。下別釋中二：初三釋隨器別讚章、後四釋眾行成果章。前中二：初兩偈半別釋隨治、後兩句結前生後。今初。然六度成其行，四等曠其心。四等多約利他，六度多明自利。六度如初會，四等如下說。然並通四隨，略舉一治耳。《涅槃》云「慳者之前不得讚布施者」，即隨樂意也。二結前生後中，上句結前、下句生後。後四偈釋眾行成果中，各上半喻、下半合。然有二意：一仍前漸具之義，便得釋成智為上首；二正明所用不同，故須兼具。然《攝論》第九明立六度，通有三意：一為除惑故、二為生起佛法故、三為成熟眾生故。前段具初意，此段通具三，謂二二合者對治別故，先基後室等即漸具故，皆為利他即成熟故。文中初偈二度，為治不發行因故，合云行本。謂著財不發施、著家不發戒故。基堵有二義：一基即是堵，即施為進善之首、戒為防惡之初，並稱基也。二堵為環牆，即檀為萬行首基也。戒防未起，非堵也。宮室者，解脫也。次偈二度，已發修行心，為治退弱心因故。謂不能忍生死苦事，長時修助善品有疲怠故。今忍城防外惱之敵進郭，長內行之眾。通說則此二皆能防外養內。次偈二度，治壞失心因故。謂散亂壞靜慮、邪智壞正解 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八助道甚深。問智首者，以顯智為正道之體，統其助故。二正顯問端中三：初舉法按定。謂斷惑證理、導行得果唯是大智，彼此同許。二「如來」下正設疑難。謂既智為上首，應唯讚智，那亦讚餘？此是正助相違難。三「而終」下結成前義。前難云：智為上首已，應不合讚餘。況非以一法成佛，固當不合偏讚。為要假多？為唯用智？為隨一行皆得佛耶？若隨一得成，亦違智為上首，進退皆妨。下答意中，印其初後、釋其中間。謂智為上首，誠如所言。智如明王，為眾之御，故《大品》云「般若如目，五度如盲」故。印後義云：終無唯以一法，實如來歎三世諸佛，皆具說故，以餘萬行資於智故。釋其中間，別讚乃有多意，謂隨心令喜故、隨時生善故、所治蔽殊故、八門不同故、眾生不能盡受故，下當屬文。又《智論》云「般若必具一切行」，是故讚一即是讚餘，讚餘即是讚智。十頌分二：初一歎問許說；餘九正答所難，略分為二：先二頌開二章門、後七雙釋二章。今初。初偈標眾行成果章。謂正助相假必萬行齊修，故諸佛同說。言無有說一者，必具說也。後偈標隨機別讚章。文具禪經四隨，謂初句即隨樂也，將護彼意稱悅其心故。性不同者，即隨宜也，附先世習令易受行，習以成性故。分不同者，即隨治也，觀病輕重設藥多少，謂貪分多者教不淨等。隨其所應度者，即隨義也，道機時熟聞即悟故。下別釋中二：初三釋隨器別讚章、後四釋眾行成果章。前中二：初兩偈半別釋隨治、後兩句結前生後。今初。然六度成其行，四等曠其心。四等多約利他，六度多明自利。六度如初會，四等如下說。然並通四隨，略舉一治耳。《涅槃》云「慳者之前不得讚布施者」，即隨樂意也。二結前生後中，上句結前、下句生後。後四偈釋眾行成果中，各上半喻、下半合。然有二意：一仍前漸具之義，便得釋成智為上首；二正明所用不同，故須兼具。然《攝論》第九明立六度，通有三意：一為除惑故、二為生起佛法故、三為成熟眾生故。前段具初意，此段通具三，謂二二合者對治別故，先基後室等即漸具故，皆為利他即成熟故。文中初偈二度，為治不發行因故，合云行本。謂著財不發施、著家不發戒故。基堵有二義：一基即是堵，即施為進善之首、戒為防惡之初，並稱基也。二堵為環牆，即檀為萬行首基也。戒防未起，非堵也。宮室者，解脫也。次偈二度，已發修行心，為治退弱心因故。謂不能忍生死苦事，長時修助善品有疲怠故。今忍城防外惱之敵進郭，長內行之眾。通說則此二皆能防外養內。次偈二度，治壞失心因故。謂散亂壞靜慮、邪智壞正解

故。今明菩薩定靜惑亂、慧鑑萬法，動寂自在故。菩薩依之以發通慧、賴之以證理果，其由有力之王，澄清四海、明鑑萬機，故率土戴恩、天下仰則。後一偈四等為因，自他安樂招果無盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故。今明菩薩定靜惑亂、慧鑑萬法，動寂自在故。菩薩依之以發通慧、賴之以證理果，其由有力之王，澄清四海、明鑑萬機，故率土戴恩、天下仰則。後一偈四等為因，自他安樂招果無盡故。

第九一道甚深，亦名一乘。問中，標問賢首者，至道柔順故。又賢猶直善，佛佛皆同一直道故。二顯問端中三：初標宗按定。謂佛佛所乘同觀心性、萬行齊修，自始至終更無異徑，故云一道，此理共許。二「云何」下正設疑難，先總、後別。前中謂因道既一，果應不別，云何現見佛剎等殊？為果異故，因非一耶？為因一故，無異果耶？若雙存者，即因果相違。下別辨十事：一界有染淨等殊；二居人善惡等異；三諸乘等別廣略等殊；四或三學調伏、或強軟折伏；五壽有修短；六光明或色相不同、或常放具闕、或照有遠近；七隨染淨土居人異故，現通亦殊；八眾會異者，此有三種：一多少、二會數、三凡聖大小；九教儀者，如此土以音聲為教、香積以眾香教化等；十法住者，有久近故。各有差別者，通上十位。然若約一佛十事各不同者，德首已明，今問諸佛十事互望不同耳。第三「無有」下結成前難。謂若諸佛於因行法有具不具，可有剎等不同；今皆同具，剎等那別？同具即是一道。第二答中意云：非唯因同，果德亦同，而見異者，隨機感耳，非佛自位而有差別。何者？諸佛因果具同異故。謂同滿行海是同因也，將此同因隨所調伏種種迴向應機之果是異因也。由此異因感差別果，由上同因同感真應身土等果，是則約佛即同能隨異。約機同處而見異，以生就佛，雖異而常同；以佛就生，雖同而見異。以佛望佛，能異之必同，其猶錦窠常同常異。《瑜伽》三十八，諸佛平等，唯除四法：一壽量、二名號、三族姓、四身相。意明隨機故除此四事，餘皆等也。就果同中，自性身土一向體同；自受用者平等無二相似名同；餘二身土亦相似名同，而隨機見異故。《成唯識》云「自性身土，一切如來同所證故，體無差別。自受用身及所依土，雖一切佛各變不同，而皆無邊，不相障礙。餘二身土，隨諸如來所化有情，有共不共。所化共者，同處同時諸佛各變為身為土，形狀相似不相障礙展轉相雜，為增上緣，令所化生自識變現。謂於一土有一佛身，為現神通說法饒益。於不共者，唯一佛變，諸有情類屬佛異故。」偈中義理多含故，文勢非一，且分為二：初二偈印其立宗，明真身無二；餘偈答其疑難，辨應有異同。今初。初句總印。先標文殊者，警其聽受。法常爾者，明因果無異，法爾常規。餘顯一相，略明四一：初句法一，以法常故，諸佛亦常；次句人一；次句因一；後偈果一。略舉其五：一者身一，此有二義：謂若約所證法界為身，則體同為一，若兼能證無罣礙智為身，即相似名一。下既別明心智，則正當初意，然體同義異。二心一，八識心王俱不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九一道甚深，亦名一乘。問中，標問賢首者，至道柔順故。又賢猶直善，佛佛皆同一直道故。二顯問端中三：初標宗按定。謂佛佛所乘同觀心性、萬行齊修，自始至終更無異徑，故云一道，此理共許。二「云何」下正設疑難，先總、後別。前中謂因道既一，果應不別，云何現見佛剎等殊？為果異故，因非一耶？為因一故，無異果耶？若雙存者，即因果相違。下別辨十事：一界有染淨等殊；二居人善惡等異；三諸乘等別廣略等殊；四或三學調伏、或強軟折伏；五壽有修短；六光明或色相不同、或常放具闕、或照有遠近；七隨染淨土居人異故，現通亦殊；八眾會異者，此有三種：一多少、二會數、三凡聖大小；九教儀者，如此土以音聲為教、香積以眾香教化等；十法住者，有久近故。各有差別者，通上十位。然若約一佛十事各不同者，德首已明，今問諸佛十事互望不同耳。第三「無有」下結成前難。謂若諸佛於因行法有具不具，可有剎等不同；今皆同具，剎等那別？同具即是一道。第二答中意云：非唯因同，果德亦同，而見異者，隨機感耳，非佛自位而有差別。何者？諸佛因果具同異故。謂同滿行海是同因也，將此同因隨所調伏種種迴向應機之果是異因也。由此異因感差別果，由上同因同感真應身土等果，是則約佛即同能隨異。約機同處而見異，以生就佛，雖異而常同；以佛就生，雖同而見異。以佛望佛，能異之必同，其猶錦窠常同常異。《瑜伽》三十八，諸佛平等，唯除四法：一壽量、二名號、三族姓、四身相。意明隨機故除此四事，餘皆等也。就果同中，自性身土一向體同；自受用者平等無二相似名同；餘二身土亦相似名同，而隨機見異故。《成唯識》云「自性身土，一切如來同所證故，體無差別。自受用身及所依土，雖一切佛各變不同，而皆無邊，不相障礙。餘二身土，隨諸如來所化有情，有共不共。所化共者，同處同時諸佛各變為身為土，形狀相似不相障礙展轉相雜，為增上緣，令所化生自識變現。謂於一土有一佛身，為現神通說法饒益。於不共者，唯一佛變，諸有情類屬佛異故。」偈中義理多含故，文勢非一，且分為二：初二偈印其立宗，明真身無二；餘偈答其疑難，辨應有異同。今初。初句總印。先標文殊者，警其聽受。法常爾者，明因果無異，法爾常規。餘顯一相，略明四一：初句法一，以法常故，諸佛亦常；次句人一；次句因一；後偈果一。略舉其五：一者身一，此有二義：謂若約所證法界為身，則體同為一，若兼能證無罣礙智為身，即相似名一。下既別明心智，則正當初意，然體同義異。二心一，八識心王俱不

可知故。三智慧一，四智三智二智一智皆無別故。四十力一。五無畏一，此五亦略攝諸德。二答疑難中分二：初二偈總明隨機見異，於中前偈約佛、後偈約機。前中即隨本異因，為物迴向各得差別，故云如是，如是即差別之義也。異舉十中三事耳，即隨所化眾生而取佛土。後偈約機者，約佛則剎等皆圓，約機隨行見別。如直心為行，則見不諂之國，故眾生之類是菩薩佛土。餘六偈展轉釋疑，分四：初一偈有疑云：若皆圓滿，何以不見？答意云：眾生不見，豈得云無。然有三義：一約他受用，則地前凡小眾生不見。二約自受用，則等覺眾生亦皆不見；若約即應同真，權教菩薩不見。次偈有疑云：若皆不見，何以知有？釋云：有見者故。亦有三義：初則淨意樂地已去，由願自在力故，見他受用。二淨無塵習，普賢願滿，方見自受用。三圓解之人則名心淨，即應見真。意在初後，義兼中間。三有一偈疑云：若應由物見，何名佛土？釋云：佛威神故。則知生佛共成。既攬同成異，亦稱體成益。四有三偈釋。疑云：上云眾生不見淨剎，又云佛神力令異，為剎體處別？佛有分別耶？故釋云：剎實同處，佛亦無心，物自見異耳。於中，初半顯實，云剎無分別，佛無憎愛。分別即差別義。故晉經云佛剎無異相，如來無憎愛。若順今經，亦可此二通佛及剎。次半偈明異自在物。次半偈明正見剎異。次半偈彰非佛咎。次三句釋佛無憎愛，有感便現，非佛有愛；無感不見，非佛有憎。末後一句總結。一切諸佛法皆如是，隨機隱顯真體常存。亦通結一段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可知故。三智慧一，四智三智二智一智皆無別故。四十力一。五無畏一，此五亦略攝諸德。二答疑難中分二：初二偈總明隨機見異，於中前偈約佛、後偈約機。前中即隨本異因，為物迴向各得差別，故云如是，如是即差別之義也。異舉十中三事耳，即隨所化眾生而取佛土。後偈約機者，約佛則剎等皆圓，約機隨行見別。如直心為行，則見不諂之國，故眾生之類是菩薩佛土。餘六偈展轉釋疑，分四：初一偈有疑云：若皆圓滿，何以不見？答意云：眾生不見，豈得云無。然有三義：一約他受用，則地前凡小眾生不見。二約自受用，則等覺眾生亦皆不見；若約即應同真，權教菩薩不見。次偈有疑云：若皆不見，何以知有？釋云：有見者故。亦有三義：初則淨意樂地已去，由願自在力故，見他受用。二淨無塵習，普賢願滿，方見自受用。三圓解之人則名心淨，即應見真。意在初後，義兼中間。三有一偈疑云：若應由物見，何名佛土？釋云：佛威神故。則知生佛共成。既攬同成異，亦稱體成益。四有三偈釋。疑云：上云眾生不見淨剎，又云佛神力令異，為剎體處別？佛有分別耶？故釋云：剎實同處，佛亦無心，物自見異耳。於中，初半顯實，云剎無分別，佛無憎愛。分別即差別義。故晉經云佛剎無異相，如來無憎愛。若順今經，亦可此二通佛及剎。次半偈明異自在物。次半偈明正見剎異。次半偈彰非佛咎。次三句釋佛無憎愛，有感便現，非佛有愛；無感不見，非佛有憎。末後一句總結。一切諸佛法皆如是，隨機隱顯真體常存。亦通結一段。

第十佛境界甚深，十信觀圓便造佛境。於中亦先問、後答。問中分二：初標能所問人。大眾同問者，攝別歸總，故總別無礙，六相圓融。問文殊者，佛境甚深，除般若妙德，無能達故。始信終智，皆託佛境，故無按定。結難者，表尊敬故，若人若法難致詰故。二「佛子我等」下正申請問。又分為二：初結前標後。加讚妙辯者，敬上首故。二「何等」下別顯問端，句有十一，初總、餘別。初境界有二：一分齊境界，謂從十地因後果位之法是佛所有。二所緣境界，謂佛所知之境，並非餘測，總為佛境。二謂問佛境以何為因。三請佛境度生儀式。四應機普入世間。五能知之智。六所知之法。七圓音起說。八明知體相。九內證平等。十顯現何法。十一量之大小。並非因位作用所及，亦非下位能知，故云佛境。若約能知能度等即是分齊，約所知等名曰所緣。能所雙融，異即非異，言思道斷，是佛境也。答中十頌次第而答，唯廣一義獨在於初與總合辨，欲顯分量遍於總故，即深而廣故。初句總標體深，次句分量廣大，故《佛地論》引經釋云「諸佛境界，唯除虛空，無能為喻。」次句釋上廣，後句釋上深。然有三義：一約一切眾生即如來藏，更何所入？翻迷之悟，故云證入。二約理非即非異，故云入無所入。三約心境，心冥真境故說為入。若有所入，境智未亡，豈得稱入？實無所入，方名真入。即廣之深本起言念，即深之廣安測其涯？二答因問，謂此因無限，略示三義：一殊勝，以行超絕，無等等故；二微妙，以證理深玄，盡法源故；三廣大，以多劫說，少亦不盡故。三答度問，謂隨其心器意樂不同，隨其智力解悟差別，誘引進修令各獲益。以遍法界委悉無謬，差別難知，故云佛境。四答入問，謂世間即是眾生世間，國土即器世間。一切者，遍法界故。入有二義：一以智身潛入，蜜益眾生故。二以色身現入，顯益眾生，智身難知文中偏顯。五答智問，上半權智，橫無不知，故云自在；豎達三際，故無所礙。下半實智，故云慧境平等如空無若干也。虛空之言，亦兼喻上無罣礙也，權實無礙方為佛境。六答法問。法界是理、生界是事，攬理成事、理徹事表，故云無別。是故事則不待壞而恒真，理則不待隱而恒俗，非直廣大無限，亦乃甚深無際究盡了知，故稱佛境。又法界是所證、生界是所化，了知是能證能化，究尋其本亦無差別，是難知之佛境也。七答說問。一切言音隨性隨相皆悉了知，未曾起念故無分別，以一切差別言音即是如來法輪聲攝故。以斯答說音聲實相即法輪故。八知即心體，了別即非真知，故非識所識。瞥起亦非真知，故非心境界。心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十佛境界甚深，十信觀圓便造佛境。於中亦先問、後答。問中分二：初標能所問人。大眾同問者，攝別歸總，故總別無礙，六相圓融。問文殊者，佛境甚深，除般若妙德，無能達故。始信終智，皆託佛境，故無按定。結難者，表尊敬故，若人若法難致詰故。二「佛子我等」下正申請問。又分為二：初結前標後。加讚妙辯者，敬上首故。二「何等」下別顯問端，句有十一，初總、餘別。初境界有二：一分齊境界，謂從十地因後果位之法是佛所有。二所緣境界，謂佛所知之境，並非餘測，總為佛境。二謂問佛境以何為因。三請佛境度生儀式。四應機普入世間。五能知之智。六所知之法。七圓音起說。八明知體相。九內證平等。十顯現何法。十一量之大小。並非因位作用所及，亦非下位能知，故云佛境。若約能知能度等即是分齊，約所知等名曰所緣。能所雙融，異即非異，言思道斷，是佛境也。答中十頌次第而答，唯廣一義獨在於初與總合辨，欲顯分量遍於總故，即深而廣故。初句總標體深，次句分量廣大，故《佛地論》引經釋云「諸佛境界，唯除虛空，無能為喻。」次句釋上廣，後句釋上深。然有三義：一約一切眾生即如來藏，更何所入？翻迷之悟，故云證入。二約理非即非異，故云入無所入。三約心境，心冥真境故說為入。若有所入，境智未亡，豈得稱入？實無所入，方名真入。即廣之深本起言念，即深之廣安測其涯？二答因問，謂此因無限，略示三義：一殊勝，以行超絕，無等等故；二微妙，以證理深玄，盡法源故；三廣大，以多劫說，少亦不盡故。三答度問，謂隨其心器意樂不同，隨其智力解悟差別，誘引進修令各獲益。以遍法界委悉無謬，差別難知，故云佛境。四答入問，謂世間即是眾生世間，國土即器世間。一切者，遍法界故。入有二義：一以智身潛入，蜜益眾生故。二以色身現入，顯益眾生，智身難知文中偏顯。五答智問，上半權智，橫無不知，故云自在；豎達三際，故無所礙。下半實智，故云慧境平等如空無若干也。虛空之言，亦兼喻上無罣礙也，權實無礙方為佛境。六答法問。法界是理、生界是事，攬理成事、理徹事表，故云無別。是故事則不待壞而恒真，理則不待隱而恒俗，非直廣大無限，亦乃甚深無際究盡了知，故稱佛境。又法界是所證、生界是所化，了知是能證能化，究尋其本亦無差別，是難知之佛境也。七答說問。一切言音隨性隨相皆悉了知，未曾起念故無分別，以一切差別言音即是如來法輪聲攝故。以斯答說音聲實相即法輪故。八知即心體，了別即非真知，故非識所識。瞥起亦非真知，故非心境界。心

體離念，即非有念可無，故云性本清淨。眾生等有，或翳不知，故佛開示皆令悟入。即體之用，故問之以知；即用之體，故答以性淨。知之一字眾妙之門，若能虛己而會，便契佛境。九答證問。即證大涅槃三德圓也。非業繫，故解脫也。非煩惱者，轉煩惱即菩提是般若也。無物者，虛相盡故，法身顯也。無住處者，成上法身無所在也。無照者，成上般若能證相寂也。無所行者，成上解脫無業行之用也。由無用故用彌法界，由無照故無所不知，由無在故無所不在，故結句云平等行世間也，是謂三德祕藏佛之境也。十答現問。上半所現，初句橫盡十方、次句竪窮三際。下半能現，並於如來圓鏡智中無念頓現。故〈出現品〉云「菩提普現諸心行」，即斯義也。上來辨十甚深，即問答竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體離念，即非有念可無，故云性本清淨。眾生等有，或翳不知，故佛開示皆令悟入。即體之用，故問之以知；即用之體，故答以性淨。知之一字眾妙之門，若能虛己而會，便契佛境。九答證問。即證大涅槃三德圓也。非業繫，故解脫也。非煩惱者，轉煩惱即菩提是般若也。無物者，虛相盡故，法身顯也。無住處者，成上法身無所在也。無照者，成上般若能證相寂也。無所行者，成上解脫無業行之用也。由無用故用彌法界，由無照故無所不知，由無在故無所不在，故結句云平等行世間也，是謂三德祕藏佛之境也。十答現問。上半所現，初句橫盡十方、次句竪窮三際。下半能現，並於如來圓鏡智中無念頓現。故〈出現品〉云「菩提普現諸心行」，即斯義也。上來辨十甚深，即問答竟。

自下第二現事結通。於中二：先現事、後結通。今初。因何而現上來十首？法光開曉眾生身心故。佛力暫現示相而答，令其目驗而欣厭故。所現有十：第一法，即所行之法，謂三學等殊；二業，謂正行，漏無漏等；三集因苦果；四身類不同；五根機差別；六四生非一；七持戒則人天勝劣；八犯戒則三塗重輕；九國土則依處染淨；十說法則近報淨居，聰明利智速具佛法，此經文闕，晉本具之。又此亦可配十甚深，以是示相答故。一法首，正教甚深；二寶首，業果；三勤首，懈怠難出；四財首，觀內身等；五德首，佛法一味，隨根異說等；六覺首，往善惡趣；七智首，六度順行，通為持戒之果；八目首，佛田平等，但犯戒布施得果差別；九賢首，隨心世界有差別等；十晉經既有說法，即是說佛境界法也。第二「如是」下結通廣遍。於中二：初結東方、後「南西」下類餘九方。亦現十事，以此處說法則現事通於十方，餘處說法亦應類此，總為一法界大會，思之。問明品辨信中解竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第二現事結通。於中二：先現事、後結通。今初。因何而現上來十首？法光開曉眾生身心故。佛力暫現示相而答，令其目驗而欣厭故。所現有十：第一法，即所行之法，謂三學等殊；二業，謂正行，漏無漏等；三集因苦果；四身類不同；五根機差別；六四生非一；七持戒則人天勝劣；八犯戒則三塗重輕；九國土則依處染淨；十說法則近報淨居，聰明利智速具佛法，此經文闕，晉本具之。又此亦可配十甚深，以是示相答故。一法首，正教甚深；二寶首，業果；三勤首，懈怠難出；四財首，觀內身等；五德首，佛法一味，隨根異說等；六覺首，往善惡趣；七智首，六度順行，通為持戒之果；八目首，佛田平等，但犯戒布施得果差別；九賢首，隨心世界有差別等；十晉經既有說法，即是說佛境界法也。第二「如是」下結通廣遍。於中二：初結東方、後「南西」下類餘九方。亦現十事，以此處說法則現事通於十方，餘處說法亦應類此，總為一法界大會，思之。問明品辨信中解竟。

淨行品第十一(入第十四經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨行品第十一(入第十四經)

釋此一品，五門分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋此一品，五門分別。

初來意者，夫欲階妙位必資勝行，有解無行虛費多聞，故前品明解、此品辨行。又前明入理觀行、今辨隨事所行。又前行、此願，並義次第，故次來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初來意者，夫欲階妙位必資勝行，有解無行虛費多聞，故前品明解、此品辨行。又前明入理觀行、今辨隨事所行。又前行、此願，並義次第，故次來也。

次釋名者，梵云具折囉，此云所行。波利，此云皆也遍也。戍輪律提，云清淨也。謂三業隨事緣歷名為所行，巧願防非離過成德名為清淨。又悲智雙運名為所行，行越凡小故稱清淨，以二乘無漏不能兼利，非真淨故。得斯意者，舉足下足盡文殊心，見聞覺知皆普賢行。文殊心故，心無濁亂，是曰清淨；普賢行故，是佛往修，諸佛菩薩同所行也。所行即淨，持業釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋名者，梵云具折囉，此云所行。波利，此云皆也遍也。戍輪律提，云清淨也。謂三業隨事緣歷名為所行，巧願防非離過成德名為清淨。又悲智雙運名為所行，行越凡小故稱清淨，以二乘無漏不能兼利，非真淨故。得斯意者，舉足下足盡文殊心，見聞覺知皆普賢行。文殊心故，心無濁亂，是曰清淨；普賢行故，是佛往修，諸佛菩薩同所行也。所行即淨，持業釋也。

三宗趣者，以隨事巧願防心不散，增長菩薩悲智大行為宗，成就普賢實德為趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，以隨事巧願防心不散，增長菩薩悲智大行為宗，成就普賢實德為趣。

四解妨者，問：文中但辨一百餘願，何有行耶？答：文中辨行略有數重，謂就所歷事中，始自出家終於臥覺皆事行也；知家性空，理行也；觸境不迷，善達事理，智行也；以願導智，不滯自利，大悲行也。上二不二，悲智無礙行也。遇違順境心不馳散，止行也；智不沈沒，觀行也。即止觀雙運行也。又對於事境，善了邪正當願眾生，皆假觀也；知身空寂心無染著，空觀也；見如實理，中觀也。或先空後中、或先假後空、或一或二、或一念頓具，斯為妙達三諦觀之行也。又所造成行皆施眾生，不起二乘之心，安忍強軟兩境唯增善品，心不異緣妙達性空，善巧迴轉皆願利物同趣菩提，二乘天魔所不能動，善知藥病決斷無差，即十度齊修之行也。又皆願利生、皆成佛德，見惡必令其斷、見善必令其具，即四弘誓願之行也。故智首總標諸德以求其因，文殊令善用心頓獲眾果。但言惟願，豈不感哉。復有問言：夫妙行者，統唯無念。今見善見惡，願離願成，疲役身心，豈當為道？答：若斯見者，離念求於無念，尚未得於真無念也，況念無念之無礙耶？又無念但是行之一也，豈成一念頓圓？如上所明也。行學之者，願善留心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四解妨者，問：文中但辨一百餘願，何有行耶？答：文中辨行略有數重，謂就所歷事中，始自出家終於臥覺皆事行也；知家性空，理行也；觸境不迷，善達事理，智行也；以願導智，不滯自利，大悲行也。上二不二，悲智無礙行也。遇違順境心不馳散，止行也；智不沈沒，觀行也。即止觀雙運行也。又對於事境，善了邪正當願眾生，皆假觀也；知身空寂心無染著，空觀也；見如實理，中觀也。或先空後中、或先假後空、或一或二、或一念頓具，斯為妙達三諦觀之行也。又所造成行皆施眾生，不起二乘之心，安忍強軟兩境唯增善品，心不異緣妙達性空，善巧迴轉皆願利物同趣菩提，二乘天魔所不能動，善知藥病決斷無差，即十度齊修之行也。又皆願利生、皆成佛德，見惡必令其斷、見善必令其具，即四弘誓願之行也。故智首總標諸德以求其因，文殊令善用心頓獲眾果。但言惟願，豈不感哉。復有問言：夫妙行者，統唯無念。今見善見惡，願離願成，疲役身心，豈當為道？答：若斯見者，離念求於無念，尚未得於真無念也，況念無念之無礙耶？又無念但是行之一也，豈成一念頓圓？如上所明也。行學之者，願善留心。

第五釋文，中二：先智首問，舉德徵因；後文殊答，標德顯因。今初，亦先標問答之人、後陳所疑之問。今初。此二菩薩為問答者，歷事巧願，必智為導，故事近旨遠，唯妙德故。文殊則般若觀空，智首則漚和涉事，涉事不迷於理，故雖願而無取；觀空不遺於事，故雖寂而不證。是為權實雙游，假茲問答。二陳所問中，有二十云何，總十一段，段各十句，成一百一十種德。第一段明三業離過成德、二得堪傳法器、三成就眾慧、四具道因緣、五於法善巧、六修涅槃因、七滿菩薩行、八得十力智、九十王敬護、十能為饒益、十一超勝尊貴。此十一中，若就相顯，二四與六此三唯因，八及十一此二唯果，餘通因果。或攝為四對因果：初二十句問福因福果，先因、後果；次二十句問慧因慧果，先果、後因；三二十句問巧解因、觀行果；四有五段，問眾行因、成德果，初一為因、餘四為果。或分為二：初十云何問淨行體，是問因義；後十云何問行所成，是問果義，以善修七覺等亦是淨行之能故。皆言云何得者，為修何行而得之耶？初十望後故說為因，望歷緣巧願成淨行體即是於果，未是圓果而是分果故。上總云舉果徵因，今分為二：初之一段總問其果、後十別明。今初。十句得此十種三業，成下十果。由無過三業故超勝尊貴，由不恚害故常為饒益，由無餘惑不可譏毀，故十王敬護。由惡緣不可壞得佛十力，由修行不退轉滿菩薩行，由遠離諸相如如不動，成涅槃因。由德行殊勝故於法善巧，由體清淨如虛空故成具道緣，由涉境無染故德堪傳法器，由智先導故成就眾慧。又由後十能成就此十，以十三業永無失等唯佛不共，分分無失，一通於因。又此十句，初一總顯無過、次八別顯無過、後一總出其因。若以智慧為先導，身語意業常無失故。又於中八，前二離過、後六成德。又後九中，不隨於瞋故不害，不隨於慢故不可毀，不隨惡見故不壞敗，不隨於疑故不退動，恒修勝行不隨於貪故清淨無染，不隨於癡故智為先導，所作稱真。如是等業云何而得？後十段別明中，初一異熟果、次四士用果、次二離繫果、次一增上果、後二等流果。今初，即修道之器。以菩薩起修行時要具此十，方成二利之行，《瑜伽》具釋：一常生中國有佛法處；二種族尊貴，非下賤等；三生信向三寶修善之家，非外道等家；四形色端嚴，非醜陋等；五具丈夫相諸根不缺；六正念不忘，亦宿念現前；七慧悟高明善解世法；八柔和調善離過修行；九志力堅強故無怯弱；十性自開覺不染世法。又無畏者，依《智度論》，菩薩有四種無畏：一總持無畏，於法記持不懼忘失；二知根無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五釋文，中二：先智首問，舉德徵因；後文殊答，標德顯因。今初，亦先標問答之人、後陳所疑之問。今初。此二菩薩為問答者，歷事巧願，必智為導，故事近旨遠，唯妙德故。文殊則般若觀空，智首則漚和涉事，涉事不迷於理，故雖願而無取；觀空不遺於事，故雖寂而不證。是為權實雙游，假茲問答。二陳所問中，有二十云何，總十一段，段各十句，成一百一十種德。第一段明三業離過成德、二得堪傳法器、三成就眾慧、四具道因緣、五於法善巧、六修涅槃因、七滿菩薩行、八得十力智、九十王敬護、十能為饒益、十一超勝尊貴。此十一中，若就相顯，二四與六此三唯因，八及十一此二唯果，餘通因果。或攝為四對因果：初二十句問福因福果，先因、後果；次二十句問慧因慧果，先果、後因；三二十句問巧解因、觀行果；四有五段，問眾行因、成德果，初一為因、餘四為果。或分為二：初十云何問淨行體，是問因義；後十云何問行所成，是問果義，以善修七覺等亦是淨行之能故。皆言云何得者，為修何行而得之耶？初十望後故說為因，望歷緣巧願成淨行體即是於果，未是圓果而是分果故。上總云舉果徵因，今分為二：初之一段總問其果、後十別明。今初。十句得此十種三業，成下十果。由無過三業故超勝尊貴，由不恚害故常為饒益，由無餘惑不可譏毀，故十王敬護。由惡緣不可壞得佛十力，由修行不退轉滿菩薩行，由遠離諸相如如不動，成涅槃因。由德行殊勝故於法善巧，由體清淨如虛空故成具道緣，由涉境無染故德堪傳法器，由智先導故成就眾慧。又由後十能成就此十，以十三業永無失等唯佛不共，分分無失，一通於因。又此十句，初一總顯無過、次八別顯無過、後一總出其因。若以智慧為先導，身語意業常無失故。又於中八，前二離過、後六成德。又後九中，不隨於瞋故不害，不隨於慢故不可毀，不隨惡見故不壞敗，不隨於疑故不退動，恒修勝行不隨於貪故清淨無染，不隨於癡故智為先導，所作稱真。如是等業云何而得？後十段別明中，初一異熟果、次四士用果、次二離繫果、次一增上果、後二等流果。今初，即修道之器。以菩薩起修行時要具此十，方成二利之行，《瑜伽》具釋：一常生中國有佛法處；二種族尊貴，非下賤等；三生信向三寶修善之家，非外道等家；四形色端嚴，非醜陋等；五具丈夫相諸根不缺；六正念不忘，亦宿念現前；七慧悟高明善解世法；八柔和調善離過修行；九志力堅強故無怯弱；十性自開覺不染世法。又無畏者，依《智度論》，菩薩有四種無畏：一總持無畏，於法記持不懼忘失；二知根無畏，

知根受法不懼差失；三決疑無畏，隨問能答不懼不堪；四答難無畏，有難皆通不懼疑滯。今並皆得，故云具足。又此十事，若約法者，生在佛家是生處具足等，思之。又具足者，唯佛一人云云。第二「十慧」下四段，明士用果中，一慧為揀擇、二力謂修習、三善巧謂智、四道品助修，悉以三業而得成就。今初。言慧者，即道之體。十中，一勝世間故、二過二乘故、三揀權教故、四佛果超因故，上四揀劣；餘六當體，一無分量、二無若干、三超言念、四無等匹、五難比校、六唯證相應。欲言其有，無相無形，欲言其無，聖以之靈；欲言俱者，慧無二體；欲言雙非，非無詮顯，故不可說。第三力者，即具道因緣。皆言力者，此十各有資道之能故。一因力者，即是種性，謂已有習種，無倒聞熏與性種合，故名為因。梁《攝論》云「多聞熏習與阿賴耶識中解性和合，一切聖人以此為因。」無性《攝論》云「此聞熏習雖是有漏，而是出世心種子性。」二欲力者，有勝欲樂，希大菩提及起行故。三方便者，謂造修力，依六方便成悲智故：一慈悲顧戀、二了知諸行、三欣佛妙智、四不捨生死、五輪迴不染、六熾然精進，《攝論》廣說。四緣力，謂善友勸發。五所緣力，即所觀察悲智之境。六根，謂信等。七觀察者，謂於自他事理藥病善揀擇故。八奢摩他，此云止也。九毘鉢舍那，此云觀也。《瑜伽》、《起信》等論、《深密》、《涅槃》等經廣辨其相，具如別章。今略顯其相，以為十門：一心行稱理，攝散名止。二止不滯寂，不礙觀事。三由理事交徹而必俱，遂使止觀無礙而雙運。四理事形奪而俱盡故，止觀兩亡而絕寄。五絕理事無礙之境，與泯止觀無礙之心，二而不二故不礙心境而一味，不二而二故不壞一味而心境。六由即理之事收一切法故，即止之觀亦見一切。七由此事即是彼事，故令止觀見此心即是彼心。八由前中六則一多相入而非一，七則一多相是而非異，此二不二同一法界，止觀無二之智頓見，即八二門同一法界而無散動。九由事則重重無盡止觀，亦普眼齊照。十即此普門之智為主故，頓照普門法界時必攝一切為伴無盡無盡，是此華嚴所求止觀。十思惟者，籌量應作不應作故。第四於法善巧，皆約流轉以明。前四流轉之體、三界流轉之處、三世流轉之時，三科之義略如前釋，廣如別章。緣起，六地廣明。三界三世，如前後釋。皆言善巧者，一善知彼法空無所有、二善知不壞假名分別法相，加能攝無盡，彌善巧也。第五修涅槃因，七覺三空，〈十地品〉廣說。第六滿菩薩行，此下二種明離繫果，初六度四等修即士用；滿即離繫，治諸蔽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知根受法不懼差失；三決疑無畏，隨問能答不懼不堪；四答難無畏，有難皆通不懼疑滯。今並皆得，故云具足。又此十事，若約法者，生在佛家是生處具足等，思之。又具足者，唯佛一人云云。第二「十慧」下四段，明士用果中，一慧為揀擇、二力謂修習、三善巧謂智、四道品助修，悉以三業而得成就。今初。言慧者，即道之體。十中，一勝世間故、二過二乘故、三揀權教故、四佛果超因故，上四揀劣；餘六當體，一無分量、二無若干、三超言念、四無等匹、五難比校、六唯證相應。欲言其有，無相無形，欲言其無，聖以之靈；欲言俱者，慧無二體；欲言雙非，非無詮顯，故不可說。第三力者，即具道因緣。皆言力者，此十各有資道之能故。一因力者，即是種性，謂已有習種，無倒聞熏與性種合，故名為因。梁《攝論》云「多聞熏習與阿賴耶識中解性和合，一切聖人以此為因。」無性《攝論》云「此聞熏習雖是有漏，而是出世心種子性。」二欲力者，有勝欲樂，希大菩提及起行故。三方便者，謂造修力，依六方便成悲智故：一慈悲顧戀、二了知諸行、三欣佛妙智、四不捨生死、五輪迴不染、六熾然精進，《攝論》廣說。四緣力，謂善友勸發。五所緣力，即所觀察悲智之境。六根，謂信等。七觀察者，謂於自他事理藥病善揀擇故。八奢摩他，此云止也。九毘鉢舍那，此云觀也。《瑜伽》、《起信》等論、《深密》、《涅槃》等經廣辨其相，具如別章。今略顯其相，以為十門：一心行稱理，攝散名止。二止不滯寂，不礙觀事。三由理事交徹而必俱，遂使止觀無礙而雙運。四理事形奪而俱盡故，止觀兩亡而絕寄。五絕理事無礙之境，與泯止觀無礙之心，二而不二故不礙心境而一味，不二而二故不壞一味而心境。六由即理之事收一切法故，即止之觀亦見一切。七由此事即是彼事，故令止觀見此心即是彼心。八由前中六則一多相入而非一，七則一多相是而非異，此二不二同一法界，止觀無二之智頓見，即八二門同一法界而無散動。九由事則重重無盡止觀，亦普眼齊照。十即此普門之智為主故，頓照普門法界時必攝一切為伴無盡無盡，是此華嚴所求止觀。十思惟者，籌量應作不應作故。第四於法善巧，皆約流轉以明。前四流轉之體、三界流轉之處、三世流轉之時，三科之義略如前釋，廣如別章。緣起，六地廣明。三界三世，如前後釋。皆言善巧者，一善知彼法空無所有、二善知不壞假名分別法相，加能攝無盡，彌善巧也。第五修涅槃因，七覺三空，〈十地品〉廣說。第六滿菩薩行，此下二種明離繫果，初六度四等修即士用；滿即離繫，治諸蔽

故。及第七具足十力，並見上文。第八十王敬護是增上果。第九「云何得與一切眾生為依」下二段明等流果。由本願力，為依救等。由本行力，為第一等。今初，能為饒益。依等十句，如迴向初。第十「為第一」下超勝尊貴，《十地論》釋。今就佛果，略釋其相。謂如來功德海滿，更無所少，故稱第一。此亦總句。大者，體包法界故。勝者，自利圓滿故。最勝者，利他究竟故。妙者，煩惱障盡故。極妙者，所知障盡故。上者，望下無及故。無上者，望上更無故。無等者，望下無儔故。無等等者，望儔皆是無等者故。所以廣舉諸德者，欲顯行之勝故。上來問竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故。及第七具足十力，並見上文。第八十王敬護是增上果。第九「云何得與一切眾生為依」下二段明等流果。由本願力，為依救等。由本行力，為第一等。今初，能為饒益。依等十句，如迴向初。第十「為第一」下超勝尊貴，《十地論》釋。今就佛果，略釋其相。謂如來功德海滿，更無所少，故稱第一。此亦總句。大者，體包法界故。勝者，自利圓滿故。最勝者，利他究竟故。妙者，煩惱障盡故。極妙者，所知障盡故。上者，望下無及故。無上者，望上更無故。無等者，望下無儔故。無等等者，望儔皆是無等者故。所以廣舉諸德者，欲顯行之勝故。上來問竟。

第二文殊答中，文分為二：第一歎問成益。饒益者，利益也。安隱者，安樂也。利樂者，即上二也。《佛地論》第七有五重釋。利樂之義，已見〈光明覺品〉。第二「佛子」下正酬其問。於中二：先標因成德，酬其舉德；後指事顯因，酬其徵因。今初，先標其因，謂善用其心。心覺神明之奧，心正則萬德攸歸。言善用者，即後歷緣巧願，觸境入玄，如上所辨。「則獲」下顯所成德，初總、後別。總謂一切勝妙功德，皆因用心，一百一十門德，何足難就？可謂一言蔽諸，勝謂獨尊，妙謂離相。又德無不備云勝，障無不盡名妙。此之總句，亦即酬上十種三業之總句也。餘九別顯，句雖有九，義亦有十，如次酬上十段之德。一於諸佛法心無所礙者，即初第一堪傳法器德，念慧覺悟皆具足故。二住去來今諸佛之道，即上成就眾慧，三世諸佛唯以佛慧為所乘故。三隨眾生住恒不捨離，即上具道因緣，成就種性欲樂方便，常以眾生為所緣故。四如諸法相悉能通達，即十善巧義無惑也。五斷一切惡，即七覺三空，揀擇棄惡無越此故。六具足眾善，即六度四等。七當如普賢色像第一，由此故得十王敬護。八一切行願皆得具足，即是前文成就十力，得佛果位方具足故。故晉經無此一句，而有成就如來一切種智。斯為十種智力，定無惑也。唯此一段望前不次，以內具種智、外具色相，此二同在果圓，前後無在，或譯者不迴。九於一切法無不自在故，能與物為依為救、為炬為明。十而為眾生第二導師，即是上文於眾超勝，上求第一唯佛一人，今纔發心則道亞至尊，故云第二。然舊經中亦云而為眾生第一尊導，故知第二，譯者意也。第二「佛子云何」下指事顯因。於中三：初總徵、次別顯、後總結成益。二別顯中，五門分別：一總明大意文中，總有一百四十一願。菩薩大願深廣如海，應如迴向，非止爾也。此蓋示於體式，餘皆倣此。又非無表。一百者，十信圓融，一一具十也。四十一者，即四十一位也。明此諸位所有惑障由此能淨，所有勝行由此能行故。二通顯文旨。然此諸願句雖有四，事但有三，義開為六。言三事者，謂初句願所依事，次句願所為境，後二句是願境成益。開為六者，初事有二：一者內，謂菩薩自身根識等，經云「菩薩等」故；二者外，謂他身或依正資具等，經云「在家等」故。次事亦二種：一能發願者；二所願眾生，經云「當願眾生」故。後事亦二：一者自益，由此諸願成前諸德故；二者益他，由此發願願眾生故。此後二句，或前句是因、後句是果，如云「所行無逆，成一切智」等；或二俱是因，如云「巧事師長，習行善法」等；或二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二文殊答中，文分為二：第一歎問成益。饒益者，利益也。安隱者，安樂也。利樂者，即上二也。《佛地論》第七有五重釋。利樂之義，已見〈光明覺品〉。第二「佛子」下正酬其問。於中二：先標因成德，酬其舉德；後指事顯因，酬其徵因。今初，先標其因，謂善用其心。心覺神明之奧，心正則萬德攸歸。言善用者，即後歷緣巧願，觸境入玄，如上所辨。「則獲」下顯所成德，初總、後別。總謂一切勝妙功德，皆因用心，一百一十門德，何足難就？可謂一言蔽諸，勝謂獨尊，妙謂離相。又德無不備云勝，障無不盡名妙。此之總句，亦即酬上十種三業之總句也。餘九別顯，句雖有九，義亦有十，如次酬上十段之德。一於諸佛法心無所礙者，即初第一堪傳法器德，念慧覺悟皆具足故。二住去來今諸佛之道，即上成就眾慧，三世諸佛唯以佛慧為所乘故。三隨眾生住恒不捨離，即上具道因緣，成就種性欲樂方便，常以眾生為所緣故。四如諸法相悉能通達，即十善巧義無惑也。五斷一切惡，即七覺三空，揀擇棄惡無越此故。六具足眾善，即六度四等。七當如普賢色像第一，由此故得十王敬護。八一切行願皆得具足，即是前文成就十力，得佛果位方具足故。故晉經無此一句，而有成就如來一切種智。斯為十種智力，定無惑也。唯此一段望前不次，以內具種智、外具色相，此二同在果圓，前後無在，或譯者不迴。九於一切法無不自在故，能與物為依為救、為炬為明。十而為眾生第二導師，即是上文於眾超勝，上求第一唯佛一人，今纔發心則道亞至尊，故云第二。然舊經中亦云而為眾生第一尊導，故知第二，譯者意也。第二「佛子云何」下指事顯因。於中三：初總徵、次別顯、後總結成益。二別顯中，五門分別：一總明大意文中，總有一百四十一願。菩薩大願深廣如海，應如迴向，非止爾也。此蓋示於體式，餘皆倣此。又非無表。一百者，十信圓融，一一具十也。四十一者，即四十一位也。明此諸位所有惑障由此能淨，所有勝行由此能行故。二通顯文旨。然此諸願句雖有四，事但有三，義開為六。言三事者，謂初句願所依事，次句願所為境，後二句是願境成益。開為六者，初事有二：一者內，謂菩薩自身根識等，經云「菩薩等」故；二者外，謂他身或依正資具等，經云「在家等」故。次事亦二種：一能發願者；二所願眾生，經云「當願眾生」故。後事亦二：一者自益，由此諸願成前諸德故；二者益他，由此發願願眾生故。此後二句，或前句是因、後句是果，如云「所行無逆，成一切智」等；或二俱是因，如云「巧事師長，習行善法」等；或二

俱佛果，如云「永離煩惱，究竟寂滅」等；或俱通因果，如云「以法自娛，了妓非實」等。或三四二句共成一句，如云「演說種種無乖諍法」等。亦可後二句中，初句所入法，如云「知家性空」等；後句所成益，「免逼迫」等，以不必具，故合為一。三別開義類。然上三事中，願所依事雖有多類，不出善惡依正內外，隨義準之。二願所為境，其一一願盡該法界，一切有情不同權小談有藏無故。又願即是行，成迴向故。一一皆成所行清淨善業行故，如云「知家性空」，則菩薩之心必詣空矣。三願所為境。成利益中，由願於他成種種德，自獲如前所說功德。然有二義：一通、二別。通則隨一一願成上諸德，斯為正意。二別顯者，如願於他得堅固身、心無所屈，則自必成十種三業離過成德之德也。二願於他具足成滿一切善法，則自成就堪傳法器。三願於他深入經藏智慧如海，則自成眾慧。四願於他具諸方便得最勝法，則自成就具道因緣。五願於他語業滿足巧能演說，則自成就十善巧德。六願於他得善意欲洗除惑垢，則自成七覺三空。七願於他所作皆辦具諸佛法，則自成滿菩薩行德。八願於他捨眾聚法成一切智，則自成就如來十種智力。九願於他皆如普賢端正嚴好，則自成就十王敬護。十願於他統理大眾一切無礙，則自成饒益為依救德。十一願他得第一位入不動法，則自成就超勝第一德。以斯十一配上答中總別十一段，文並可知。通別交絡，應成四句，謂一切願成一德、一切願成一切德等，以因願一多相即故，成德亦一多鎔融。四對辨成例。謂若以初後二事相對辨例，略有十例：一會事同理例，如菩薩在家，事也；性空，理也。二處染翻染例，如若得五欲，染也；拔除欲箭，翻染也。三相似類同例，如若有所施，令一切能捨等。四世同出世例，如上升樓閣，願升正法樓等。五以因同果例，如正出家時，願同佛出家等。六捨偽歸真例，如著瓔珞，願到真實處等。七以人同法例，如見病人，願離乖諍等。八以境成行例，如見涌泉，願善根無盡等。九以妄歸真例，如見婆羅門，願離惡等。十以近同遠例，如受和尚教，願到無依處等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱佛果，如云「永離煩惱，究竟寂滅」等；或俱通因果，如云「以法自娛，了妓非實」等。或三四二句共成一句，如云「演說種種無乖諍法」等。亦可後二句中，初句所入法，如云「知家性空」等；後句所成益，「免逼迫」等，以不必具，故合為一。三別開義類。然上三事中，願所依事雖有多類，不出善惡依正內外，隨義準之。二願所為境，其一一願盡該法界，一切有情不同權小談有藏無故。又願即是行，成迴向故。一一皆成所行清淨善業行故，如云「知家性空」，則菩薩之心必詣空矣。三願所為境。成利益中，由願於他成種種德，自獲如前所說功德。然有二義：一通、二別。通則隨一一願成上諸德，斯為正意。二別顯者，如願於他得堅固身、心無所屈，則自必成十種三業離過成德之德也。二願於他具足成滿一切善法，則自成就堪傳法器。三願於他深入經藏智慧如海，則自成眾慧。四願於他具諸方便得最勝法，則自成就具道因緣。五願於他語業滿足巧能演說，則自成就十善巧德。六願於他得善意欲洗除惑垢，則自成七覺三空。七願於他所作皆辦具諸佛法，則自成滿菩薩行德。八願於他捨眾聚法成一切智，則自成就如來十種智力。九願於他皆如普賢端正嚴好，則自成就十王敬護。十願於他統理大眾一切無礙，則自成饒益為依救德。十一願他得第一位入不動法，則自成就超勝第一德。以斯十一配上答中總別十一段，文並可知。通別交絡，應成四句，謂一切願成一德、一切願成一切德等，以因願一多相即故，成德亦一多鎔融。四對辨成例。謂若以初後二事相對辨例，略有十例：一會事同理例，如菩薩在家，事也；性空，理也。二處染翻染例，如若得五欲，染也；拔除欲箭，翻染也。三相似類同例，如若有所施，令一切能捨等。四世同出世例，如上升樓閣，願升正法樓等。五以因同果例，如正出家時，願同佛出家等。六捨偽歸真例，如著瓔珞，願到真實處等。七以人同法例，如見病人，願離乖諍等。八以境成行例，如見涌泉，願善根無盡等。九以妄歸真例，如見婆羅門，願離惡等。十以近同遠例，如受和尚教，願到無依處等。

五正釋經文。長分為十：初有十一願，明在家時願；二有十五願，出家受戒時願；三有七願，就坐禪觀時願；四有六願，明將行披挂時願；五有七願，澡漱盥洗時願；六有五十五願，明乞食道行時願；七有二十二願，明到城乞食時願；八有五願，明還歸洗浴時願；九有十願，明習誦旋禮時願；十有三願，明寤寐安息時願。今初，在家有十一願：初一總舉在家，以家是貪愛擊縛所故。若了性空，則雖處居家，家不能迫。次一在家行孝願，以是至德行本，故首而明之。《大集經》云「世若無佛，善事父母，事父母者即是事佛，父母於我為先覺故。」今翻令事佛者，生長法身故。護養一切者，一切眾生皆我子故護之，一切男女皆我父母故養之，生生無不從之受身故，平等敬之法身佛故。次四受家室等願。然五欲射心猶如箭中，王侯有宮，餘皆名室。次五在家所作事業等願。在頸曰瓔，在身曰珞。珞以持衣，瓔以繫冠。一切悉捨，亦捨心也。了聚無性，成佛智也。第二「捨居家」下，出家受戒時有十五願。初一正捨俗家。次三出家方便。僧伽藍者，此云眾園。眾有六和法則事理一味，故無諍也。大師謂佛，眾所宗故。小謂和尚，親所教故。若約末世，三師為大、七證為小。靡不有初，鮮克有終，故希不退。次四正落䰆出家。袈裟者，不正色衣也，亦云染色，表心染於法要，無所染方曰染也。然二乘之染亦非真染，必心染大乘，故云「具大仙道」。為於正法除其結使，方為究竟寂滅。落䰆披衣之後，為正出家。餘七受學戒時。初三自歸，佛在之日則五受之一，佛滅之後受五八戒必依三歸。歸要三者，翻彼外道邪師邪教及邪眾故。猶如良醫良藥及看病人，煩惱病愈故，為與眾生為緣念故。三寶之義，至下當釋。受學戒者，即十戒也。亦通五戒，《優婆塞戒經》云「欲受菩薩戒，先應遍受五戒、十戒、二百五十戒。若尼則受六事及五百戒。」受謂受戒，學即隨戒，願中即止作二持。闍梨者，此云正行。軌範教授，故云具足威儀。和尚，此云親教，亦云力生，道力自彼生故，故翻云入無生智。依之得戒，故翻無依。具足戒言，義含二種：一則大比丘戒、二則菩薩戒，亦制意地，方為具足。第三「若入堂」下七願，明就坐禪觀時願。初四為修方便，次二正修止觀，後一修行事訖。第四「下足住時」下，明將行披挂時六願。下衣蓋醜，故願得慚愧。上衣即衫襖之輩。前已辨袈裟，故此直云僧伽梨。僧伽梨者，義云和合，新者二種、故者四種，要以重成，故云和合，即是三衣中第一衣故。第五「手執楊枝」下，澡漱盥洗時有七願。楊枝五利，是曰妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五正釋經文。長分為十：初有十一願，明在家時願；二有十五願，出家受戒時願；三有七願，就坐禪觀時願；四有六願，明將行披挂時願；五有七願，澡漱盥洗時願；六有五十五願，明乞食道行時願；七有二十二願，明到城乞食時願；八有五願，明還歸洗浴時願；九有十願，明習誦旋禮時願；十有三願，明寤寐安息時願。今初，在家有十一願：初一總舉在家，以家是貪愛擊縛所故。若了性空，則雖處居家，家不能迫。次一在家行孝願，以是至德行本，故首而明之。《大集經》云「世若無佛，善事父母，事父母者即是事佛，父母於我為先覺故。」今翻令事佛者，生長法身故。護養一切者，一切眾生皆我子故護之，一切男女皆我父母故養之，生生無不從之受身故，平等敬之法身佛故。次四受家室等願。然五欲射心猶如箭中，王侯有宮，餘皆名室。次五在家所作事業等願。在頸曰瓔，在身曰珞。珞以持衣，瓔以繫冠。一切悉捨，亦捨心也。了聚無性，成佛智也。第二「捨居家」下，出家受戒時有十五願。初一正捨俗家。次三出家方便。僧伽藍者，此云眾園。眾有六和法則事理一味，故無諍也。大師謂佛，眾所宗故。小謂和尚，親所教故。若約末世，三師為大、七證為小。靡不有初，鮮克有終，故希不退。次四正落䰆出家。袈裟者，不正色衣也，亦云染色，表心染於法要，無所染方曰染也。然二乘之染亦非真染，必心染大乘，故云「具大仙道」。為於正法除其結使，方為究竟寂滅。落䰆披衣之後，為正出家。餘七受學戒時。初三自歸，佛在之日則五受之一，佛滅之後受五八戒必依三歸。歸要三者，翻彼外道邪師邪教及邪眾故。猶如良醫良藥及看病人，煩惱病愈故，為與眾生為緣念故。三寶之義，至下當釋。受學戒者，即十戒也。亦通五戒，《優婆塞戒經》云「欲受菩薩戒，先應遍受五戒、十戒、二百五十戒。若尼則受六事及五百戒。」受謂受戒，學即隨戒，願中即止作二持。闍梨者，此云正行。軌範教授，故云具足威儀。和尚，此云親教，亦云力生，道力自彼生故，故翻云入無生智。依之得戒，故翻無依。具足戒言，義含二種：一則大比丘戒、二則菩薩戒，亦制意地，方為具足。第三「若入堂」下七願，明就坐禪觀時願。初四為修方便，次二正修止觀，後一修行事訖。第四「下足住時」下，明將行披挂時六願。下衣蓋醜，故願得慚愧。上衣即衫襖之輩。前已辨袈裟，故此直云僧伽梨。僧伽梨者，義云和合，新者二種、故者四種，要以重成，故云和合，即是三衣中第一衣故。第五「手執楊枝」下，澡漱盥洗時有七願。楊枝五利，是曰妙法。

去穢為淨。西域皆朝中嚼楊枝，淨穢不相雜，此為常規。凡欲習謂，別須用之。盥者，澡也。第六「手執錫杖」下，乞食道行時，總有五十五願，更分為三：初十二願游涉道路；次「見眾會」下十九願，所覩事境；後「見嚴飾」下二十四願，所遇人物。今初。錫者，輕也明也。執此杖者，輕煩惱故，明佛法故。更有多義，具如經辨。今略明二用：一執，為行道之儀；二振，以乞食故，發相似之願。無依之道，是真道也。向無餘法，真涅槃也。真淨法界，心所履也。險道有二：一多賊鬼毒獸、二陜徑阻絕。初惑業罪苦，凡夫之險道也；後自調滯寂，二乘之險道也，皆為難處。不斷生死而入涅槃，正法界也。二覩事境願。初覩眾會，謂眾聚多談無義故，願說深法。眾心易乖，故令和合。二大柱者，舊經云大樹，梵云薩擔婆(去聲輕呼)，此云樹也。薩擔婆(入聲重呼)，此云柱也。由茲二物呼聲相濫，古今譯殊。柱有荷重之能，一舍由之而立翻。此願離我能之諍，忿恨何由而生？三德猶叢林，森聳可敬。十一陂澤者，畜水曰陂，不集諸流，故願一味。十二《說文》曰：穿地通水曰池。沼即池也，取其盈滿引法流故，亦可巧思穿鑿能有說故。十三汲者取也，辯才演法猶綆汲水。無憂林者，處之忘憂故。三「見嚴飾」下二十四願，所遇人物。六云獲根本智滅眾苦者，若得見道無分別根本智，則斷惡道業無明故三塗苦滅，則三苦八苦亦皆隨滅。死及取蘊，直至金剛後根本智，則能永斷。七願入真實慧永無病惱者，此有二種：一約入真見道之慧斷身病之苦惱及煩惱病。謂一切惡趣諸煩惱品，所有麁重是分別起，亦為身病遠因。至歡喜地真見道中，一剎那斷，頓證三界四諦真如，身病及惑永不復有。二約金剛心慧頓斷一切諸煩惱病及習氣隨眠。證極圓滿真實勝義，諸惑永亡。依上解者，真實慧者即根本智，但約所滅惑苦不同耳。八四大乖違成病，知空則永無所乖。於佛菩薩能知恩德者，諸佛菩薩始自發心普緣眾生，難行苦行不顧自身，垂形六道隨逐眾生，見其造惡如割支體。迄成正覺隱其勝德，以貧所樂法誘攝拯救，見其憍恣示迹涅槃，留餘福教以濟危苦。故自頂至足、從生至死皆佛之蔭，斯之恩德何可報耶？得人小恩常懷大報，不知恩者多遭橫死。故經云「假使頂戴經塵劫，身為床座遍三千，若不傳法利眾生，畢竟無能申報者」，故唯自利利人如說修行為報佛恩耳。沙門，此云止息。畢竟止息，唯大涅槃。世之甲冑隨於師旋，進忍甲冑趣於無師。能離五邪方為正命，謂一詐現奇特、二自說功德、三占相吉凶、四高聲現威令他敬畏、五為他說法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去穢為淨。西域皆朝中嚼楊枝，淨穢不相雜，此為常規。凡欲習謂，別須用之。盥者，澡也。第六「手執錫杖」下，乞食道行時，總有五十五願，更分為三：初十二願游涉道路；次「見眾會」下十九願，所覩事境；後「見嚴飾」下二十四願，所遇人物。今初。錫者，輕也明也。執此杖者，輕煩惱故，明佛法故。更有多義，具如經辨。今略明二用：一執，為行道之儀；二振，以乞食故，發相似之願。無依之道，是真道也。向無餘法，真涅槃也。真淨法界，心所履也。險道有二：一多賊鬼毒獸、二陜徑阻絕。初惑業罪苦，凡夫之險道也；後自調滯寂，二乘之險道也，皆為難處。不斷生死而入涅槃，正法界也。二覩事境願。初覩眾會，謂眾聚多談無義故，願說深法。眾心易乖，故令和合。二大柱者，舊經云大樹，梵云薩擔婆(去聲輕呼)，此云樹也。薩擔婆(入聲重呼)，此云柱也。由茲二物呼聲相濫，古今譯殊。柱有荷重之能，一舍由之而立翻。此願離我能之諍，忿恨何由而生？三德猶叢林，森聳可敬。十一陂澤者，畜水曰陂，不集諸流，故願一味。十二《說文》曰：穿地通水曰池。沼即池也，取其盈滿引法流故，亦可巧思穿鑿能有說故。十三汲者取也，辯才演法猶綆汲水。無憂林者，處之忘憂故。三「見嚴飾」下二十四願，所遇人物。六云獲根本智滅眾苦者，若得見道無分別根本智，則斷惡道業無明故三塗苦滅，則三苦八苦亦皆隨滅。死及取蘊，直至金剛後根本智，則能永斷。七願入真實慧永無病惱者，此有二種：一約入真見道之慧斷身病之苦惱及煩惱病。謂一切惡趣諸煩惱品，所有麁重是分別起，亦為身病遠因。至歡喜地真見道中，一剎那斷，頓證三界四諦真如，身病及惑永不復有。二約金剛心慧頓斷一切諸煩惱病及習氣隨眠。證極圓滿真實勝義，諸惑永亡。依上解者，真實慧者即根本智，但約所滅惑苦不同耳。八四大乖違成病，知空則永無所乖。於佛菩薩能知恩德者，諸佛菩薩始自發心普緣眾生，難行苦行不顧自身，垂形六道隨逐眾生，見其造惡如割支體。迄成正覺隱其勝德，以貧所樂法誘攝拯救，見其憍恣示迹涅槃，留餘福教以濟危苦。故自頂至足、從生至死皆佛之蔭，斯之恩德何可報耶？得人小恩常懷大報，不知恩者多遭橫死。故經云「假使頂戴經塵劫，身為床座遍三千，若不傳法利眾生，畢竟無能申報者」，故唯自利利人如說修行為報佛恩耳。沙門，此云止息。畢竟止息，唯大涅槃。世之甲冑隨於師旋，進忍甲冑趣於無師。能離五邪方為正命，謂一詐現奇特、二自說功德、三占相吉凶、四高聲現威令他敬畏、五為他說法

。行此五事若為利養，皆邪命也。第三句通願離五，第四句但離初一。明斷方稱長者，守王正法始曰大臣。第七「若見城郭」下二十二願，到城乞食時願。初三總，處王都則賢達輻輳，林藪則眾德攸歸。次三入家，未入則諸家差別，入已唯一無多，如入佛乘，無二三也。次八乞食得不得願。次七得食正食。後一食訖說法，亦為報施主之恩故。其中云藏護諸根者，《瑜伽》名善守根門，《淨名》云所見色與盲等，乃至云知諸法如幻相是也。第八「從舍出」下，還歸洗浴，時節炎涼。五願可知。第九「諷誦」下，習誦旋禮時有十願。右者，順義故。《普耀經》第二亦云「菩薩降神趣右脇者，所行無逆故。」佛功德者，謂如來十力等。第十「若洗足」下，寤寐安息時三願。一切智覺者，非唯三世齊明，抑亦十方洞曉。一日始終既爾，餘時類然。第三「若諸菩薩」下，結歎因所成益。若能如上為善用心。若此用心，則內德齊圓，外不能動。心游大智故，人天不能動；心冠大悲故，二乘不能動。不動有二：一修行時，此等不能惑亂故；二不希彼故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。行此五事若為利養，皆邪命也。第三句通願離五，第四句但離初一。明斷方稱長者，守王正法始曰大臣。第七「若見城郭」下二十二願，到城乞食時願。初三總，處王都則賢達輻輳，林藪則眾德攸歸。次三入家，未入則諸家差別，入已唯一無多，如入佛乘，無二三也。次八乞食得不得願。次七得食正食。後一食訖說法，亦為報施主之恩故。其中云藏護諸根者，《瑜伽》名善守根門，《淨名》云所見色與盲等，乃至云知諸法如幻相是也。第八「從舍出」下，還歸洗浴，時節炎涼。五願可知。第九「諷誦」下，習誦旋禮時有十願。右者，順義故。《普耀經》第二亦云「菩薩降神趣右脇者，所行無逆故。」佛功德者，謂如來十力等。第十「若洗足」下，寤寐安息時三願。一切智覺者，非唯三世齊明，抑亦十方洞曉。一日始終既爾，餘時類然。第三「若諸菩薩」下，結歎因所成益。若能如上為善用心。若此用心，則內德齊圓，外不能動。心游大智故，人天不能動；心冠大悲故，二乘不能動。不動有二：一修行時，此等不能惑亂故；二不希彼故。