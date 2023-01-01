大方廣佛華嚴經疏卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第十二

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

第二別明種剎香海。雙釋二章者，謂香海依剎海，剎種依香海，諸剎依剎種。亦有長行、偈頌。長行分三：初總舉諸海所依、二次第別顯海種及剎、第三總略結釋。今初也。上來雖復但標剎種及剎二章，而釋依住中皆云依海，故列海數。此多香海，並在剎海地面，故云所依。言如帝網者，大都分布則似車輪。其有別者，謂帝釋殿網貫天珠成，以一大珠當心，次以其次大珠貫穿匝繞，如是展轉遞繞經百千匝。若上下四面四角望之，皆行伍相當。今此香海雖在地面，分布相似。又有涉入重重之義，故云如也。第二「諸佛子此最中」下，次第別顯諸海種剎。文分為三，初辯中間一海、次辯右旋十海、後明十海所管之海。然十海各管不可說佛剎塵數之海，總顯則有十不可說佛剎塵數。次第說者，但有一百一十一海，餘皆略指。今初，中央一海，文分為二：先明香海出華以持剎種、後「有不可說」下明所持世界。前中有三：初香海名，以多華發光故，亦由菩薩行華而為因故。二華名，謂以香摩尼嚴此華故，又從摩尼底而出生故。約法即萬行圓明之所成故。海能有華，故受華名；華依於海，取海底稱。三種名，約事，寶光遠照故。約法，其世界種正是所含種子一一皆有大智光明遍照法界義故、性德互嚴故。第二所持世界中三：初總舉大數、次「其最下方」下別辯二十層大剎、後「諸佛子」下類結所餘。初文可知。第二別辯中，準標及結皆有不可說剎塵。其別辯中，但列十九佛剎塵數為二十重。其能繞剎，但有二百一十佛剎塵數，下當會釋。二十層，即分二十段。最下層中，文有七事，一舉名。二辯際，謂世界所據之際，如金剛際。三依住，若準此名大同剎種所依蓮華，而舊釋云於前無邊香海所出華上更有此華持此一界者，以例上諸層別有依住，故為此釋，何妨最下依於總華思之。四形如摩尼者，為摩尼狀有於八楞，似方不方、似圓不圓，故異下八隅。五上覆。六眷屬。七本界佛名離二障垢智眼清淨照世如燈。然佛德無邊，各隨一義。二層已去或有八事，謂加去此遠近故。或有九事，加純淨言故。準此，若無此言即通染淨。此上眷屬漸加，剎數中間諸事可以準知。五中云普方者，都望即方，而一面之中亦有多角隅。隅即是角，文體容爾。其第十三主剎即此娑婆。言形如虛空者，靜法云：大小乘經並說虛空體無形質、不可見相，今云有形者，迴文者誤。梵本云三曼多(周圓)第縛皤嚩曩(天宮)伽伽那(虛空)阿楞迦羅(莊嚴蓋覆)僧塞恒那(形狀)，迴文應以形狀置周圓之前、虛空安天宮之上，然後合綴飾云其形周圓以空居天宮莊嚴之具而覆其 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二別明種剎香海。雙釋二章者，謂香海依剎海，剎種依香海，諸剎依剎種。亦有長行、偈頌。長行分三：初總舉諸海所依、二次第別顯海種及剎、第三總略結釋。今初也。上來雖復但標剎種及剎二章，而釋依住中皆云依海，故列海數。此多香海，並在剎海地面，故云所依。言如帝網者，大都分布則似車輪。其有別者，謂帝釋殿網貫天珠成，以一大珠當心，次以其次大珠貫穿匝繞，如是展轉遞繞經百千匝。若上下四面四角望之，皆行伍相當。今此香海雖在地面，分布相似。又有涉入重重之義，故云如也。第二「諸佛子此最中」下，次第別顯諸海種剎。文分為三，初辯中間一海、次辯右旋十海、後明十海所管之海。然十海各管不可說佛剎塵數之海，總顯則有十不可說佛剎塵數。次第說者，但有一百一十一海，餘皆略指。今初，中央一海，文分為二：先明香海出華以持剎種、後「有不可說」下明所持世界。前中有三：初香海名，以多華發光故，亦由菩薩行華而為因故。二華名，謂以香摩尼嚴此華故，又從摩尼底而出生故。約法即萬行圓明之所成故。海能有華，故受華名；華依於海，取海底稱。三種名，約事，寶光遠照故。約法，其世界種正是所含種子一一皆有大智光明遍照法界義故、性德互嚴故。第二所持世界中三：初總舉大數、次「其最下方」下別辯二十層大剎、後「諸佛子」下類結所餘。初文可知。第二別辯中，準標及結皆有不可說剎塵。其別辯中，但列十九佛剎塵數為二十重。其能繞剎，但有二百一十佛剎塵數，下當會釋。二十層，即分二十段。最下層中，文有七事，一舉名。二辯際，謂世界所據之際，如金剛際。三依住，若準此名大同剎種所依蓮華，而舊釋云於前無邊香海所出華上更有此華持此一界者，以例上諸層別有依住，故為此釋，何妨最下依於總華思之。四形如摩尼者，為摩尼狀有於八楞，似方不方、似圓不圓，故異下八隅。五上覆。六眷屬。七本界佛名離二障垢智眼清淨照世如燈。然佛德無邊，各隨一義。二層已去或有八事，謂加去此遠近故。或有九事，加純淨言故。準此，若無此言即通染淨。此上眷屬漸加，剎數中間諸事可以準知。五中云普方者，都望即方，而一面之中亦有多角隅。隅即是角，文體容爾。其第十三主剎即此娑婆。言形如虛空者，靜法云：大小乘經並說虛空體無形質、不可見相，今云有形者，迴文者誤。梵本云三曼多(周圓)第縛皤嚩曩(天宮)伽伽那(虛空)阿楞迦羅(莊嚴蓋覆)僧塞恒那(形狀)，迴文應以形狀置周圓之前、虛空安天宮之上，然後合綴飾云其形周圓以空居天宮莊嚴之具而覆其

上。靜法此正深有理致，今依經通之亦有理在。謂空雖無形，隨俗說故，以俗典指空為天，謂天為圓穹，其形如𨫼，故說天勢圍平野。亦如《法華》云「梵王為眾生之父」，亦隨俗說耳。第十五云形如卍字者，靜法云：室離靺瑳本非是字，乃是德者之相，正云吉祥海雲。眾德深廣如海，益物如雲。古來三藏誤譯洛剎曩為惡剎攞，遂以相為字，故為謬耳。今義通此相以為吉祥萬德之所集成，因目為萬，意在語略而義含，合云萬相耳。餘並易了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上。靜法此正深有理致，今依經通之亦有理在。謂空雖無形，隨俗說故，以俗典指空為天，謂天為圓穹，其形如𨫼，故說天勢圍平野。亦如《法華》云「梵王為眾生之父」，亦隨俗說耳。第十五云形如卍字者，靜法云：室離靺瑳本非是字，乃是德者之相，正云吉祥海雲。眾德深廣如海，益物如雲。古來三藏誤譯洛剎曩為惡剎攞，遂以相為字，故為謬耳。今義通此相以為吉祥萬德之所集成，因目為萬，意在語略而義含，合云萬相耳。餘並易了。

第三類結所餘。此中非唯結數，兼總顯上文所依住等。文分為四：一總結都數、二「各各所依」下結形類、三「此一一」下結眷屬、四「如是所說」下彰其所在。今初，即舉本剎種結有若干。此所結剎定是主剎，以下文指此不可說佛剎更有兩重繞故。其直上中間但有十九佛剎，而結有不可說者，以傍論故。不爾。豈一剎種最下唯一主剎，故知如向所說，主剎橫竪共論有不可說故。下結其所在，云及在香水河中，思之。二結形類中，初三列十門。既言周匝圍遶，則知旁去。二「所謂」下，廣說十門形狀有十八事。望前剎種形中，闕須彌山形及嚴具形，餘皆全同，但此約剎為異耳。三「如是等」下，結歸都數。三結眷屬中，然有兩重主伴。此一一者，指上不可說塵數也。若望前文，主剎直上繞數漸增，今總相說，故云一一各有十剎塵也。又是欲顯無盡義故。一一復有如上所說微塵數者，如上之言文含二義：一即總指前能繞所繞之數繞一世界，不欲繁文，故云如上。二者如上，亦用十佛剎為能繞也。依此則似譯人文繁理隱，何不言一一復有十佛剎塵數耶？若依前義則譯者之妙。四彰所在，即最中香。海既言及在香河，明知傍去。(已下入第九經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三類結所餘。此中非唯結數，兼總顯上文所依住等。文分為四：一總結都數、二「各各所依」下結形類、三「此一一」下結眷屬、四「如是所說」下彰其所在。今初，即舉本剎種結有若干。此所結剎定是主剎，以下文指此不可說佛剎更有兩重繞故。其直上中間但有十九佛剎，而結有不可說者，以傍論故。不爾。豈一剎種最下唯一主剎，故知如向所說，主剎橫竪共論有不可說故。下結其所在，云及在香水河中，思之。二結形類中，初三列十門。既言周匝圍遶，則知旁去。二「所謂」下，廣說十門形狀有十八事。望前剎種形中，闕須彌山形及嚴具形，餘皆全同，但此約剎為異耳。三「如是等」下，結歸都數。三結眷屬中，然有兩重主伴。此一一者，指上不可說塵數也。若望前文，主剎直上繞數漸增，今總相說，故云一一各有十剎塵也。又是欲顯無盡義故。一一復有如上所說微塵數者，如上之言文含二義：一即總指前能繞所繞之數繞一世界，不欲繁文，故云如上。二者如上，亦用十佛剎為能繞也。依此則似譯人文繁理隱，何不言一一復有十佛剎塵數耶？若依前義則譯者之妙。四彰所在，即最中香。海既言及在香河，明知傍去。(已下入第九經)

第二明右旋十海，即繞處中之海有其十也，各有種剎。十海即為十段。今初，第一離垢焰藏海，文二：先牒中海以定方，即是所繞從東為首。二「次有」下，明能繞之海，於中二：先明海華剎種；後「此中最下方」下明種所持剎，有二十重，下九海例然。今第一海二十重中，各有七事：一相去遠近、二剎名、三形狀、四所依、五上覆、六眷屬、七佛號。或有說體、或說清淨，即或八或九。其第一重無去遠近，但有最下方言，然文並可知，有難即釋。其第十四重中，云形如四洲者，水中可居曰洲。準《俱舍》，東洲如半月、南洲如車、西洲如滿月、北洲畟方。四洲形異，而云如者，則全似此界也。此中文無標結大數，準例可知耳。第二從「諸佛子此離垢焰藏海南」下，第二無盡光明輪海。此下九海，文皆有二：先牒前海為所依、後「有香水海」下明能依之海，皆不牒中海為所繞，故云南也。第三海去但言右旋，又不云南者，十海如環繞於中海，故不正南也。如以十疊繞於一盤，方所可見。又第二已去，或無蓮華者，前總釋種中云：或有依蓮華住、或有依海，故或無也。後能依之海，文亦有二：先明海華剎種、後「此中最下方」下，所持之剎。二十重中，初一世界，文即有七；後一文八，加純淨故；中間唯三，謂相去、數量、剎名佛號，餘八海例然。已辯二海。第三金剛寶焰光明海、第四帝青寶莊嚴海、第五金剛輪莊嚴底海、第六蓮華因陀羅網海、第七積集寶香藏海、第八寶莊嚴海、第九金剛寶聚海、第十天城寶堞海，文並可知。有欲解釋剎中佛名，足可留思(已下入第十經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明右旋十海，即繞處中之海有其十也，各有種剎。十海即為十段。今初，第一離垢焰藏海，文二：先牒中海以定方，即是所繞從東為首。二「次有」下，明能繞之海，於中二：先明海華剎種；後「此中最下方」下明種所持剎，有二十重，下九海例然。今第一海二十重中，各有七事：一相去遠近、二剎名、三形狀、四所依、五上覆、六眷屬、七佛號。或有說體、或說清淨，即或八或九。其第一重無去遠近，但有最下方言，然文並可知，有難即釋。其第十四重中，云形如四洲者，水中可居曰洲。準《俱舍》，東洲如半月、南洲如車、西洲如滿月、北洲畟方。四洲形異，而云如者，則全似此界也。此中文無標結大數，準例可知耳。第二從「諸佛子此離垢焰藏海南」下，第二無盡光明輪海。此下九海，文皆有二：先牒前海為所依、後「有香水海」下明能依之海，皆不牒中海為所繞，故云南也。第三海去但言右旋，又不云南者，十海如環繞於中海，故不正南也。如以十疊繞於一盤，方所可見。又第二已去，或無蓮華者，前總釋種中云：或有依蓮華住、或有依海，故或無也。後能依之海，文亦有二：先明海華剎種、後「此中最下方」下，所持之剎。二十重中，初一世界，文即有七；後一文八，加純淨故；中間唯三，謂相去、數量、剎名佛號，餘八海例然。已辯二海。第三金剛寶焰光明海、第四帝青寶莊嚴海、第五金剛輪莊嚴底海、第六蓮華因陀羅網海、第七積集寶香藏海、第八寶莊嚴海、第九金剛寶聚海、第十天城寶堞海，文並可知。有欲解釋剎中佛名，足可留思(已下入第十經)。

第三大段，從第十經去，明十海所管之海。一海各管不可說佛剎塵數，現文但各說十，即為百海，亦有剎種及所持剎。十海即為十段，但記次前十海之名，此文居然易了。十段中一一有二，謂先標能管之海以定方、後「次有」下列所管之海次第。於所管中各有三節：初從能管海邊隣次列九，唯第一段九中闕一；二「如是等」下，總結一海所管之大數；三「其最近」下，廣說最近輪圍一海。於中文皆有二：初舉海種名體。第二「此中最下方」下，所持之剎，亦皆二十重。於中超間文有四節：一舉下層。二超至第十等。金剛幢者，即中央香海，剎種中第十重剎。三更超至第十三者，以等此中央娑婆故。四更至第二十重者，以最上故。言最上者，剎種最上。若云二十重最上，何以得此最上之名？設不欲繁文，何以不加乃至最上耶？然超間者，意存略故。云齊等者，恐失次故，又上下橫竪皆相當故。又此隨所管海有不可說，皆望本能管之海方面一道布列，故下但云此海之外，不言右旋等。第五金剛輪莊嚴底香海，所管但列九海而結文。及最近輪圍之海九行許經，諸梵本中皆同此闕，準前後例，此必定有第十海所管。近輪圍海所持二十重剎內，最初文云此中最下方有香水海名因陀羅華藏者，從香字至藏字並長，由前已說香水海故，前諸海中無此例故。縱依海無過，在文不便。前第一海所管中九海闕一，今此長者多是梵本脫漏，後人注之，誤書相似貝葉耳。餘並可知。十海次第，但觀次前疏文不俟重舉。第三總略結釋，文分為五：一總結都數，謂一海各管一不可說，十海即有十不可說，一海一種，是以數同。二「皆依」下，結海種所依。謂即是前能持剎海本大蓮華，彼名種種光明蘂香幢。今此乃云現菩薩形等者，是此一華隨義異名，有此用故。與前最中海底名同，以中間海底即此大華之體中，受總稱故，取大華體名，或是譯者之誤。三「各各」下，結種異門。此與前釋剎種章，及世界成就中十相參大同。四「此一一」下，結種中之剎。言成世界網者，一一世界猶如網孔遞相接連。如以網持，橫竪交絡皆悉相當，如天珠網。五「於華藏」下，結歸華藏，即建立之處。上來雙釋二章長行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三大段，從第十經去，明十海所管之海。一海各管不可說佛剎塵數，現文但各說十，即為百海，亦有剎種及所持剎。十海即為十段，但記次前十海之名，此文居然易了。十段中一一有二，謂先標能管之海以定方、後「次有」下列所管之海次第。於所管中各有三節：初從能管海邊隣次列九，唯第一段九中闕一；二「如是等」下，總結一海所管之大數；三「其最近」下，廣說最近輪圍一海。於中文皆有二：初舉海種名體。第二「此中最下方」下，所持之剎，亦皆二十重。於中超間文有四節：一舉下層。二超至第十等。金剛幢者，即中央香海，剎種中第十重剎。三更超至第十三者，以等此中央娑婆故。四更至第二十重者，以最上故。言最上者，剎種最上。若云二十重最上，何以得此最上之名？設不欲繁文，何以不加乃至最上耶？然超間者，意存略故。云齊等者，恐失次故，又上下橫竪皆相當故。又此隨所管海有不可說，皆望本能管之海方面一道布列，故下但云此海之外，不言右旋等。第五金剛輪莊嚴底香海，所管但列九海而結文。及最近輪圍之海九行許經，諸梵本中皆同此闕，準前後例，此必定有第十海所管。近輪圍海所持二十重剎內，最初文云此中最下方有香水海名因陀羅華藏者，從香字至藏字並長，由前已說香水海故，前諸海中無此例故。縱依海無過，在文不便。前第一海所管中九海闕一，今此長者多是梵本脫漏，後人注之，誤書相似貝葉耳。餘並可知。十海次第，但觀次前疏文不俟重舉。第三總略結釋，文分為五：一總結都數，謂一海各管一不可說，十海即有十不可說，一海一種，是以數同。二「皆依」下，結海種所依。謂即是前能持剎海本大蓮華，彼名種種光明蘂香幢。今此乃云現菩薩形等者，是此一華隨義異名，有此用故。與前最中海底名同，以中間海底即此大華之體中，受總稱故，取大華體名，或是譯者之誤。三「各各」下，結種異門。此與前釋剎種章，及世界成就中十相參大同。四「此一一」下，結種中之剎。言成世界網者，一一世界猶如網孔遞相接連。如以網持，橫竪交絡皆悉相當，如天珠網。五「於華藏」下，結歸華藏，即建立之處。上來雙釋二章長行竟。

第二重頌，總有一百一偈，分二：初一明華藏自體，初句標名、次句不壞分量即同真性、次句具德莊嚴、末句無礙安住。餘一百偈頌所持剎網，於中二：初九頌能持剎種、餘頌所持諸剎。初中，初一頌參而不雜、次一安布行列、次一剎種體嚴、次二辨形、次一依住、次二方所趣入、後一佛力加持。第二頌種所持剎，九十一偈多頌結文，但一二不同，謂體及形，餘皆同也。大分十段：第一有二十八頌，明剎異由因緣，即結中各各眾生遍充滿。下云種種眾生居故，及各各佛力所加持，至文當見。第二有二頌顯剎微細，即結中各各普趣入。第三十頌明世界體性，結文即無，義見前經。第四五頌明世界各各莊嚴具、第五五頌明各各莊嚴際無間斷，此二如結名。第六有十頌明世界形狀，義見上文。第七二頌明各各劫差別、第八有八偈明各各佛出現，此二亦如結名。第九有十頌光明有無，即各各放寶光明，及各各光明雲覆。第十有十一頌明音聲善惡，即各各演法海。今初，為二：初半偈標章，種種多端故曰難思。餘偈廣釋難思之相，於中分二：前九偈半喻顯、後十八偈法說。前中分三：初三偈半明由染因，剎有成壞。初一偈半明種則長時剎有成壞；次一偈剎種雖一，居剎有殊；後偈結歸業種。次有三偈明由淨因：一淨心因、二佛願通因緣、後一明淨業因。後三通結染淨因，一隨心染淨因。二分別起業因，即以正喻依，亦是以因喻緣。心即是因，招異熟果，果之麁妙蓋由業緣。三一偈雙明心業，行即業故。亦喻眾生同處異見。後十八偈法說中分三：初六明染淨、次四明成壞、後八明苦樂。今初，分二：前二顯淨相不同、後四對因以辯。於中，初一唯染，由煩惱故；次二通染淨心，業通善惡故，屬於菩薩及眾生故；後一唯淨，以屬佛故。二有四偈顯成壞中，初一麁壞細存，壞由惡業、存由二因，一約佛、二善業者。故《法華》云「我淨土不毀，天人常充滿。」然滅雖不俱，而起必同處。雖曰同處，而恒相無，故難思也。次偈業存處立。次偈世相不同，性無生滅。後偈結歸因緣，內由心變則染淨萬差，外假佛緣于何不淨。三八偈明苦樂中三：初三總相，約剎論苦樂；次三約一剎中有三惡趣；後二明人天樂。第二「一一毛」下二偈顯剎微細：初偈舉果、後偈對因以辯。第三十偈明體性中，亦兼餘義，隨釋可知。第四五頌明莊嚴。第五有五偈明莊嚴際中，攝三世嚴故無間斷，結歸佛故一塵普見。第六「或有眾多剎」下十偈明剎形差別。第七二偈明剎住時分。第八有八偈明佛出多少。文並可知。第九十偈光明有無，初一無、後九有。第十有十一頌剎中音聲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二重頌，總有一百一偈，分二：初一明華藏自體，初句標名、次句不壞分量即同真性、次句具德莊嚴、末句無礙安住。餘一百偈頌所持剎網，於中二：初九頌能持剎種、餘頌所持諸剎。初中，初一頌參而不雜、次一安布行列、次一剎種體嚴、次二辨形、次一依住、次二方所趣入、後一佛力加持。第二頌種所持剎，九十一偈多頌結文，但一二不同，謂體及形，餘皆同也。大分十段：第一有二十八頌，明剎異由因緣，即結中各各眾生遍充滿。下云種種眾生居故，及各各佛力所加持，至文當見。第二有二頌顯剎微細，即結中各各普趣入。第三十頌明世界體性，結文即無，義見前經。第四五頌明世界各各莊嚴具、第五五頌明各各莊嚴際無間斷，此二如結名。第六有十頌明世界形狀，義見上文。第七二頌明各各劫差別、第八有八偈明各各佛出現，此二亦如結名。第九有十頌光明有無，即各各放寶光明，及各各光明雲覆。第十有十一頌明音聲善惡，即各各演法海。今初，為二：初半偈標章，種種多端故曰難思。餘偈廣釋難思之相，於中分二：前九偈半喻顯、後十八偈法說。前中分三：初三偈半明由染因，剎有成壞。初一偈半明種則長時剎有成壞；次一偈剎種雖一，居剎有殊；後偈結歸業種。次有三偈明由淨因：一淨心因、二佛願通因緣、後一明淨業因。後三通結染淨因，一隨心染淨因。二分別起業因，即以正喻依，亦是以因喻緣。心即是因，招異熟果，果之麁妙蓋由業緣。三一偈雙明心業，行即業故。亦喻眾生同處異見。後十八偈法說中分三：初六明染淨、次四明成壞、後八明苦樂。今初，分二：前二顯淨相不同、後四對因以辯。於中，初一唯染，由煩惱故；次二通染淨心，業通善惡故，屬於菩薩及眾生故；後一唯淨，以屬佛故。二有四偈顯成壞中，初一麁壞細存，壞由惡業、存由二因，一約佛、二善業者。故《法華》云「我淨土不毀，天人常充滿。」然滅雖不俱，而起必同處。雖曰同處，而恒相無，故難思也。次偈業存處立。次偈世相不同，性無生滅。後偈結歸因緣，內由心變則染淨萬差，外假佛緣于何不淨。三八偈明苦樂中三：初三總相，約剎論苦樂；次三約一剎中有三惡趣；後二明人天樂。第二「一一毛」下二偈顯剎微細：初偈舉果、後偈對因以辯。第三十偈明體性中，亦兼餘義，隨釋可知。第四五頌明莊嚴。第五有五偈明莊嚴際中，攝三世嚴故無間斷，結歸佛故一塵普見。第六「或有眾多剎」下十偈明剎形差別。第七二偈明剎住時分。第八有八偈明佛出多少。文並可知。第九十偈光明有無，初一無、後九有。第十有十一頌剎中音聲

善惡，初二惡道唯惡；次三人天通善惡；後六佛菩薩善而非惡，正顯各各演說法海也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善惡，初二惡道唯惡；次三人天通善惡；後六佛菩薩善而非惡，正顯各各演說法海也。

毘盧遮那品第六(已下入第十一經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那品第六(已下入第十一經)

初來意者，前明此因之果，今辯前果之因，答前因問，故次來也。因是果因，故標果稱。又不以人取法，知是誰因？前品初言毘盧遮那曠劫修因之所嚴淨，今方顯其事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初來意者，前明此因之果，今辯前果之因，答前因問，故次來也。因是果因，故標果稱。又不以人取法，知是誰因？前品初言毘盧遮那曠劫修因之所嚴淨，今方顯其事。

二釋名者，略云光明遍照，廣如前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，略云光明遍照，廣如前釋。

三宗趣者，明因廣大為宗，證成前果為趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，明因廣大為宗，證成前果為趣。

四釋文。一品分三：初總明本事之時；二「有世界」下，別顯本事之處；三「彼勝音世界最初劫中」下，別顯時中本事。今初，即二佛剎塵數劫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文。一品分三：初總明本事之時；二「有世界」下，別顯本事之處；三「彼勝音世界最初劫中」下，別顯時中本事。今初，即二佛剎塵數劫也。

二辨處中亦三：第一總明剎海。第二「此世界海」下，別明一剎，略無剎種。剎名勝音者，多佛出世說法音故。次彰其相、後說劫名，可知。第三「諸佛子彼勝音」下，的指一方。如今娑婆中，別說一四天下也。於中亦三：初總明感應之處；第二「諸佛子此林東」下，別明能感居人；第三「諸佛子彼大林中」下，別顯道場嚴事。今初，有三：初明香海者，非持種之海，即如今四洲之海耳；二「其海」下，海出華山。三「於其山」下，明山頂之林，先標舉、後顯嚴。說此林者，佛於中現也。說城居人者，總舉所化也。第二別明能感居人中亦三：初標主伴二城、二釋主城、三釋伴城。今初。雖有天城，以佛出故人城為主。二「清淨」下，廣釋主城。於中先顯處嚴。城上守禦曰櫓，繞城別築土臺曰却敵。優鉢羅等，即青赤黃白四色蓮華。「從此大城」下，彰其人勝。三「其城次南」下，略釋伴城。於中，先辨城名居類；後「此一一」下，顯圍繞莊嚴。世界不同，安立少異，不可例此也。第三明道場中，先辨場嚴；二「其道場前」下，明蓮華香海為佛現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二辨處中亦三：第一總明剎海。第二「此世界海」下，別明一剎，略無剎種。剎名勝音者，多佛出世說法音故。次彰其相、後說劫名，可知。第三「諸佛子彼勝音」下，的指一方。如今娑婆中，別說一四天下也。於中亦三：初總明感應之處；第二「諸佛子此林東」下，別明能感居人；第三「諸佛子彼大林中」下，別顯道場嚴事。今初，有三：初明香海者，非持種之海，即如今四洲之海耳；二「其海」下，海出華山。三「於其山」下，明山頂之林，先標舉、後顯嚴。說此林者，佛於中現也。說城居人者，總舉所化也。第二別明能感居人中亦三：初標主伴二城、二釋主城、三釋伴城。今初。雖有天城，以佛出故人城為主。二「清淨」下，廣釋主城。於中先顯處嚴。城上守禦曰櫓，繞城別築土臺曰却敵。優鉢羅等，即青赤黃白四色蓮華。「從此大城」下，彰其人勝。三「其城次南」下，略釋伴城。於中，先辨城名居類；後「此一一」下，顯圍繞莊嚴。世界不同，安立少異，不可例此也。第三明道場中，先辨場嚴；二「其道場前」下，明蓮華香海為佛現故。

大文第三別顯時中本事。文分為二：先總舉劫中多佛；後「其第一」下一一別顯，正彰本事。經來不盡，故無總結。今初，將欲說別，先舉其總。言最初劫者，即種種莊嚴劫也。既云最初，即此後更有大劫，於理無違。第二正顯本事中，歷事四佛即為四別：第一逢一切功德山須彌勝雲佛、第二波羅蜜善眼莊嚴佛、第三最勝功德海佛、第四名稱普聞蓮華眼幢佛，各有諸佛子言。就初佛中，文分為六：第一總標佛號、第二先瑞熟機、第三正顯佛興、第四毫光警召、第五當機雲集、第六廣演法門。今初也。一切功德山者，福德崇峻不可仰也。復言須彌者，定慧高妙難傾動也。言勝雲者，慈覆智潤廣無邊也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第三別顯時中本事。文分為二：先總舉劫中多佛；後「其第一」下一一別顯，正彰本事。經來不盡，故無總結。今初，將欲說別，先舉其總。言最初劫者，即種種莊嚴劫也。既云最初，即此後更有大劫，於理無違。第二正顯本事中，歷事四佛即為四別：第一逢一切功德山須彌勝雲佛、第二波羅蜜善眼莊嚴佛、第三最勝功德海佛、第四名稱普聞蓮華眼幢佛，各有諸佛子言。就初佛中，文分為六：第一總標佛號、第二先瑞熟機、第三正顯佛興、第四毫光警召、第五當機雲集、第六廣演法門。今初也。一切功德山者，福德崇峻不可仰也。復言須彌者，定慧高妙難傾動也。言勝雲者，慈覆智潤廣無邊也。

第二「諸佛子」下，先瑞熟機，分二：初現瑞熟機、二「其世界中」下覩瑞機熟。前中三：初標現時，謂百年前；次「此摩尼」下，正顯瑞相有其十種。於中說前世所行者，示其種子將成熟故。說佛名號，令憶念故。說大行願，使修發故。說轉法輪，使當聽習生法眼故。後「現如是」下，結瑞意也。二機熟可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「諸佛子」下，先瑞熟機，分二：初現瑞熟機、二「其世界中」下覩瑞機熟。前中三：初標現時，謂百年前；次「此摩尼」下，正顯瑞相有其十種。於中說前世所行者，示其種子將成熟故。說佛名號，令憶念故。說大行願，使修發故。說轉法輪，使當聽習生法眼故。後「現如是」下，結瑞意也。二機熟可知。

第三「爾時」下，正顯佛興。於中分二：初一處道成、二「如於」下結通廣遍。初中，先總、後「其身下」別。別顯勝德，略有十相：一示身相，法無不在本自普周，智與理冥故等彼真界，能令色相隨彼融通，法界塵毛重重全遍。二悲相，不捨因行，無所不生。三成相，理行時處，為一切道場。身智俱遊，名為普詣。四色相，湛然常住，稱為妙色。色色無邊，故云具足。並無質累，是謂清淨。五勝相，色容蔽於大眾，威德攝於群魔。力無畏圓，何能映奪？六貴相，無邊寶相圓明可貴，超過聖帝，故曰分明。七應相，不往普現，如鏡中像。八無礙相，有感斯見，無隔山河。九者化相，化從真流，源無有異。十吉祥相，身智光照，普稱世間。此上大同經初。二結通中，且結同類一界，餘皆略也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「爾時」下，正顯佛興。於中分二：初一處道成、二「如於」下結通廣遍。初中，先總、後「其身下」別。別顯勝德，略有十相：一示身相，法無不在本自普周，智與理冥故等彼真界，能令色相隨彼融通，法界塵毛重重全遍。二悲相，不捨因行，無所不生。三成相，理行時處，為一切道場。身智俱遊，名為普詣。四色相，湛然常住，稱為妙色。色色無邊，故云具足。並無質累，是謂清淨。五勝相，色容蔽於大眾，威德攝於群魔。力無畏圓，何能映奪？六貴相，無邊寶相圓明可貴，超過聖帝，故曰分明。七應相，不往普現，如鏡中像。八無礙相，有感斯見，無隔山河。九者化相，化從真流，源無有異。十吉祥相，身智光照，普稱世間。此上大同經初。二結通中，且結同類一界，餘皆略也。

第四「爾時」下毫光警召。文分為五：一放光處，顯中道故。二王光名，發動宿種生起新善故。善根有三：一者生福及不動業，以施忍智三而為善根。二厭苦求滅，以信等為根。三求無上慧，以四等不放逸五法為根。通說善根，以依聖教發心為性，故云音也。三眷屬數，無盡法故。四照分齊，充滿十方，通方教故。五「若有」下明光勝益，文有十句：一無明重者，自覺智開。二煩惱深者，息現行惑。三勤修難出，裂五蓋網。四三障重者，摧諸障山。五未解脫者，淨心垢種。六未信大者，發起入住。七闕資糧者，生其勝善。八未入地者，除五怖畏。九色累功用，滅身心苦。十滯無生者，見佛趣果。此約差別對治以釋。若約橫配，生善見理，可以準思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「爾時」下毫光警召。文分為五：一放光處，顯中道故。二王光名，發動宿種生起新善故。善根有三：一者生福及不動業，以施忍智三而為善根。二厭苦求滅，以信等為根。三求無上慧，以四等不放逸五法為根。通說善根，以依聖教發心為性，故云音也。三眷屬數，無盡法故。四照分齊，充滿十方，通方教故。五「若有」下明光勝益，文有十句：一無明重者，自覺智開。二煩惱深者，息現行惑。三勤修難出，裂五蓋網。四三障重者，摧諸障山。五未解脫者，淨心垢種。六未信大者，發起入住。七闕資糧者，生其勝善。八未入地者，除五怖畏。九色累功用，滅身心苦。十滯無生者，見佛趣果。此約差別對治以釋。若約橫配，生善見理，可以準思。

第五當機雲集中，文二：先通顯諸王雲集致敬、後「諸佛子」下別彰諸王雲集儀式。於中分二：先廣明喜見、後略列諸王。今初，即正出本事之緣，文分為六：第一標名辨統、二總辨眷屬、三威光得益、四偈讚如來、五父王宣誥、六俱行詣佛。初文可知。第二「夫人」下總顯眷屬者，有德曰夫人，有色曰采女。王子，別本云二萬五千者，別梵本也。案《瓔珞本業經》上卷云「十住銅輪寶瓔珞，百福子為眷屬，生一佛土受佛學行，教化二天下；銀輪寶瓔珞五百子；金輪一千子；初地四天王一萬子；二地忉利天王二萬子。」三地已上乃至淨居天王，但云眷屬亦如是，故知無過二萬子者。若三界王即當等覺，又以一切菩薩為眷屬。案：喜見所統但以城言。又見佛興至第三佛方云去世，五百銀輪斯為正也。或約教異，理亦可通。上首云大威光者，有大威德聖道光明故。第三「爾時」下威光得益，文分為二：先舉因總標；後「何謂」下列益，明體皆從勝用標名。一佛德圓滿，摧障稱輪，定中能知，故受斯稱；二此總持能持諸佛普法；三即空涉有名為方便，斯則權實雙行，為不共般若，稱體用之廣大。四以二嚴調伏，真實慈也。五法雲震音，能拔苦本。六稱理法喜，故德無邊。自他俱慶，心為最勝。七知離名法，法亦應捨，如實捨也。八善巧起用，平等無思。通從此生，故名為藏。九盡眾生界荷負無疲，要令信解，為大願也。十所有辯才皆入佛智，自他俱照，是曰光明。此上十法，初三功德法、次四熏修法、後三起化法。多言大者，境界無邊，稱性廣大，智契貫達，並受證名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五當機雲集中，文二：先通顯諸王雲集致敬、後「諸佛子」下別彰諸王雲集儀式。於中分二：先廣明喜見、後略列諸王。今初，即正出本事之緣，文分為六：第一標名辨統、二總辨眷屬、三威光得益、四偈讚如來、五父王宣誥、六俱行詣佛。初文可知。第二「夫人」下總顯眷屬者，有德曰夫人，有色曰采女。王子，別本云二萬五千者，別梵本也。案《瓔珞本業經》上卷云「十住銅輪寶瓔珞，百福子為眷屬，生一佛土受佛學行，教化二天下；銀輪寶瓔珞五百子；金輪一千子；初地四天王一萬子；二地忉利天王二萬子。」三地已上乃至淨居天王，但云眷屬亦如是，故知無過二萬子者。若三界王即當等覺，又以一切菩薩為眷屬。案：喜見所統但以城言。又見佛興至第三佛方云去世，五百銀輪斯為正也。或約教異，理亦可通。上首云大威光者，有大威德聖道光明故。第三「爾時」下威光得益，文分為二：先舉因總標；後「何謂」下列益，明體皆從勝用標名。一佛德圓滿，摧障稱輪，定中能知，故受斯稱；二此總持能持諸佛普法；三即空涉有名為方便，斯則權實雙行，為不共般若，稱體用之廣大。四以二嚴調伏，真實慈也。五法雲震音，能拔苦本。六稱理法喜，故德無邊。自他俱慶，心為最勝。七知離名法，法亦應捨，如實捨也。八善巧起用，平等無思。通從此生，故名為藏。九盡眾生界荷負無疲，要令信解，為大願也。十所有辯才皆入佛智，自他俱照，是曰光明。此上十法，初三功德法、次四熏修法、後三起化法。多言大者，境界無邊，稱性廣大，智契貫達，並受證名。

第四偈讚如來，文分為二：先說偈之由、後正陳偈頌。十偈分三：初二示佛出現，既滅闇難遇，不可失時；次五令觀佛德，有德有慈，真可歸也；後三引例勸歸，無遠不歸，固宜往見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四偈讚如來，文分為二：先說偈之由、後正陳偈頌。十偈分三：初二示佛出現，既滅闇難遇，不可失時；次五令觀佛德，有德有慈，真可歸也；後三引例勸歸，無遠不歸，固宜往見。

第五父王宣誥，文分為二：初宣誥所因。以聞讚故，太子道深親承佛益，王機猶淺轉假他聞。二正以偈誥。偈有十一，分之為三：初三集眾勸觀、次七勅令辦供。鄭注《禮》云：巾，猶衣也。謂以繒綵衣帶於車。《廣雅》云：馭，駕也。餘並可知。後一偈勸齎供佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五父王宣誥，文分為二：初宣誥所因。以聞讚故，太子道深親承佛益，王機猶淺轉假他聞。二正以偈誥。偈有十一，分之為三：初三集眾勸觀、次七勅令辦供。鄭注《禮》云：巾，猶衣也。謂以繒綵衣帶於車。《廣雅》云：馭，駕也。餘並可知。後一偈勸齎供佛。

第六俱行詣佛，初導從持供、後至而設敬。第二「復有妙華」下，略列諸王，文易可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六俱行詣佛，初導從持供、後至而設敬。第二「復有妙華」下，略列諸王，文易可知。

第六「時彼如來」下廣演法門，文分為五：一佛轉法輪、二威光獲益、三以偈讚述、四傳化眾生、五佛加讚勵。今初也。佛解脫用，主教宣示剎塵眷屬隨機益殊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「時彼如來」下廣演法門，文分為五：一佛轉法輪、二威光獲益、三以偈讚述、四傳化眾生、五佛加讚勵。今初也。佛解脫用，主教宣示剎塵眷屬隨機益殊。

第二「是時大威」下得益中，初總、後別。總中，上說三世佛法，即佛昔所集也。既見佛得益，轉受菩薩之名。「所謂」下，別。智即是體，光明語用，所照境殊，故分十一也。一深定智明。一切法聚略有三義：一正定等三；二善惡等三；三總收一切不出有為無為二種法聚，二位相收一味性現，故云平等。定中證此，名彼三昧。二大心智明，謂後後因果皆入初心。略有三義：一後因初得故、言一切悉入。若修塗至在初步、學者祿在其中。二菩提直心正念真如，真如門內攝一切法。三者三德開發初後圓融，初發心時便成正覺故。三大智智明法界者，所照之體大也。普光明者，即相大也，智慧光明遍照法界義故。蘊恒沙性德，故名為藏。妄惑本空，故云清淨明見。稱眼見性，肉眼即同佛眼。四大願智明，知諸佛法願為本故。五大行智明，無邊果德，此行入故。六速疾智明，謂趣入無生功用不退，無功大力一行含多，受斯稱也。七神通智明，三輪幹事出離不能。八大福智明，照福嚴故。九大解智明，謂佛勝解力成莊嚴海。十佛用智明，普周法界。十一佛德智明，降魔制外。後三佛境，故但了知，餘可證知，故云得入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「是時大威」下得益中，初總、後別。總中，上說三世佛法，即佛昔所集也。既見佛得益，轉受菩薩之名。「所謂」下，別。智即是體，光明語用，所照境殊，故分十一也。一深定智明。一切法聚略有三義：一正定等三；二善惡等三；三總收一切不出有為無為二種法聚，二位相收一味性現，故云平等。定中證此，名彼三昧。二大心智明，謂後後因果皆入初心。略有三義：一後因初得故、言一切悉入。若修塗至在初步、學者祿在其中。二菩提直心正念真如，真如門內攝一切法。三者三德開發初後圓融，初發心時便成正覺故。三大智智明法界者，所照之體大也。普光明者，即相大也，智慧光明遍照法界義故。蘊恒沙性德，故名為藏。妄惑本空，故云清淨明見。稱眼見性，肉眼即同佛眼。四大願智明，知諸佛法願為本故。五大行智明，無邊果德，此行入故。六速疾智明，謂趣入無生功用不退，無功大力一行含多，受斯稱也。七神通智明，三輪幹事出離不能。八大福智明，照福嚴故。九大解智明，謂佛勝解力成莊嚴海。十佛用智明，普周法界。十一佛德智明，降魔制外。後三佛境，故但了知，餘可證知，故云得入。

第三以偈讚述，文分二別：先因、後偈。偈中分三：初一標益體用；次八顯用所見，於中前七見因、後一見果；三一偈發願思齊，即前品初修治大願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三以偈讚述，文分二別：先因、後偈。偈中分三：初一標益體用；次八顯用所見，於中前七見因、後一見果；三一偈發願思齊，即前品初修治大願也。

第四傳化眾生，文分為三：初明自悟、二「為一切」下明轉悟他，顯示十法。與前自得十一，有同有異，文並可知。三「今如須彌山」下，利他之益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四傳化眾生，文分為三：初明自悟、二「為一切」下明轉悟他，顯示十法。與前自得十一，有同有異，文並可知。三「今如須彌山」下，利他之益。

第五如來讚勵中，偈有十一，初三讚發心得法，大果當成；次四對劣顯勝，進者圓德；次二外加內智，決證無疑；後二舉一例餘，行者即得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五如來讚勵中，偈有十一，初三讚發心得法，大果當成；次四對劣顯勝，進者圓德；次二外加內智，決證無疑；後二舉一例餘，行者即得。

第二遇第二佛，文分為二：先結前生後、二正顯佛興。今初，謂將說後佛，故總論劫壽明多小劫者，欲顯多佛現故。說人壽佛壽者，由佛壽促而人壽長，故得威光一生歷事三佛。二「彼佛滅」下正顯佛興。文分為五：一明滅後佛興、二覩相獲益、三讚德勸詣、四眷屬同歸、五聞經悟入。今初也。此中佛名，謂智導萬行皆到彼岸。見性了了，故名善眼。果由因飾，是曰莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二遇第二佛，文分為二：先結前生後、二正顯佛興。今初，謂將說後佛，故總論劫壽明多小劫者，欲顯多佛現故。說人壽佛壽者，由佛壽促而人壽長，故得威光一生歷事三佛。二「彼佛滅」下正顯佛興。文分為五：一明滅後佛興、二覩相獲益、三讚德勸詣、四眷屬同歸、五聞經悟入。今初也。此中佛名，謂智導萬行皆到彼岸。見性了了，故名善眼。果由因飾，是曰莊嚴。

二「爾時」下，威光覩相獲益中二：先覩相，即獲益之由也。二「即得」下正獲益也，先列、後結。列有十種：一念佛三昧者，菩薩之父故首明之，乃至十地不離念佛。無邊海藏門者，蘊積名藏，深廣稱海。然略有三義：一由此定中見多佛故。下文云「以佛為境界，專念而不捨，是人得見佛，其量與心等。」由念能見，所以稱門。二一一佛德是無邊海藏，由念能知，所以稱門。云何無邊海？劫海所修有行願海，成就色身有相好海，成就智身有辯才海，建立念處有名號海，修諸助道有功德海，安立眾生有淨剎海。如是諸海一一無邊，各各出生蘊積名藏。三無邊勝德由念佛生，故此一門深廣蘊積。何者？念法性身則契如理，念功德身成無邊德，念相好身證無邊相，障無不滅、德無不生，一言蔽諸總由念佛，從此通悟所以稱門，即此一門說不可盡。二總持大智，能達深法。三無緣普應。四等除熱惱。五佛深德海蘊積力用，菩薩緣此喜遍身心。六悲則心慼、喜便浮動，深契法性則曠若虛空，悲喜兩亡，為平等清淨。七般若者，覺法實性，離分別也。有可離者非真離也，知自性離不復離也，無離之離即真法界。真法界者本來清淨，法界清淨即般若清淨，般若清淨則萬法本淨，萬法淨者無淨無不淨為真淨也。實相般若為萬法之體，觀照冥此眾德攸依，故云身也。八通用智俱，故無礙隨現。九入法之深，離說之垢。十智照佛法淨所知障，含藏眾德。二「如是」下結中，明歷事增進，故云十千。通達之言，釋前即得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「爾時」下，威光覩相獲益中二：先覩相，即獲益之由也。二「即得」下正獲益也，先列、後結。列有十種：一念佛三昧者，菩薩之父故首明之，乃至十地不離念佛。無邊海藏門者，蘊積名藏，深廣稱海。然略有三義：一由此定中見多佛故。下文云「以佛為境界，專念而不捨，是人得見佛，其量與心等。」由念能見，所以稱門。二一一佛德是無邊海藏，由念能知，所以稱門。云何無邊海？劫海所修有行願海，成就色身有相好海，成就智身有辯才海，建立念處有名號海，修諸助道有功德海，安立眾生有淨剎海。如是諸海一一無邊，各各出生蘊積名藏。三無邊勝德由念佛生，故此一門深廣蘊積。何者？念法性身則契如理，念功德身成無邊德，念相好身證無邊相，障無不滅、德無不生，一言蔽諸總由念佛，從此通悟所以稱門，即此一門說不可盡。二總持大智，能達深法。三無緣普應。四等除熱惱。五佛深德海蘊積力用，菩薩緣此喜遍身心。六悲則心慼、喜便浮動，深契法性則曠若虛空，悲喜兩亡，為平等清淨。七般若者，覺法實性，離分別也。有可離者非真離也，知自性離不復離也，無離之離即真法界。真法界者本來清淨，法界清淨即般若清淨，般若清淨則萬法本淨，萬法淨者無淨無不淨為真淨也。實相般若為萬法之體，觀照冥此眾德攸依，故云身也。八通用智俱，故無礙隨現。九入法之深，離說之垢。十智照佛法淨所知障，含藏眾德。二「如是」下結中，明歷事增進，故云十千。通達之言，釋前即得。

第三「爾時」下讚德勸詣，文分為二：初說偈、後偈益。偈中分三：初一偈歎希慶遇。二有七偈歎佛勝德，於中三：初三身業、次三語業、後一意業。三有二偈勸眾同歸。後「諸佛子」下偈益，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「爾時」下讚德勸詣，文分為二：初說偈、後偈益。偈中分三：初一偈歎希慶遇。二有七偈歎佛勝德，於中三：初三身業、次三語業、後一意業。三有二偈勸眾同歸。後「諸佛子」下偈益，可知。

第四「時大威光」下，眷屬同歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「時大威光」下，眷屬同歸。

第五「其佛」下，聞經悟入。文分為三：初佛為說經、二當機獲益、三如來讚述。今初主經。法界體性，大方廣也。清淨，佛也。莊嚴，即華嚴也。有多眷屬者，顯此教圓。二「彼諸」下，當機獲益。亦有十益。既云大眾，或一人得一、或二三四、或具十者，威光先證，故略不標。大眾之言，亦已含矣，故下佛讚。然此十事略為二釋：一者如次配於十地十度。或取地義、或取度義者，達一切法本來清淨，名清淨智；不取淨相，是名方便，即初地入證之智也。二則二地離破戒垢，是所除障。照諸善品，即戒光明。三即忍度，忍為上嚴，一切愛樂。四無剎不入、無法不照、無見不淨，是為精進增廣眾行。約地義釋，以諸道品燒無盡惑、成無邊光。五趣向諸行，能入俗也。禪度增故性能離垢，涉俗化物成福德雲，不迷實理為光明幢。六般若現前名隨入證，照深緣起名法海光。七功用已遠將入無功，為深發趣，權實無礙為大莊嚴。八見法實性，無功而修，為極妙見，由此智慧復得灌頂故。《仁王經》云「後之三地同遣無明、同無功用」，故非灌頂地，是灌頂智。九顯了藥病是功德海相，辯才遍應若月影流光。十智圓離障，方於佛願而生信解，故曰出生。二者此上十門，隨一一事以立其名，未必全將配於地位。或通配諸位、或復不次，以人無量、隨證不同，普賢巧說故文含多義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「其佛」下，聞經悟入。文分為三：初佛為說經、二當機獲益、三如來讚述。今初主經。法界體性，大方廣也。清淨，佛也。莊嚴，即華嚴也。有多眷屬者，顯此教圓。二「彼諸」下，當機獲益。亦有十益。既云大眾，或一人得一、或二三四、或具十者，威光先證，故略不標。大眾之言，亦已含矣，故下佛讚。然此十事略為二釋：一者如次配於十地十度。或取地義、或取度義者，達一切法本來清淨，名清淨智；不取淨相，是名方便，即初地入證之智也。二則二地離破戒垢，是所除障。照諸善品，即戒光明。三即忍度，忍為上嚴，一切愛樂。四無剎不入、無法不照、無見不淨，是為精進增廣眾行。約地義釋，以諸道品燒無盡惑、成無邊光。五趣向諸行，能入俗也。禪度增故性能離垢，涉俗化物成福德雲，不迷實理為光明幢。六般若現前名隨入證，照深緣起名法海光。七功用已遠將入無功，為深發趣，權實無礙為大莊嚴。八見法實性，無功而修，為極妙見，由此智慧復得灌頂故。《仁王經》云「後之三地同遣無明、同無功用」，故非灌頂地，是灌頂智。九顯了藥病是功德海相，辯才遍應若月影流光。十智圓離障，方於佛願而生信解，故曰出生。二者此上十門，隨一一事以立其名，未必全將配於地位。或通配諸位、或復不次，以人無量、隨證不同，普賢巧說故文含多義。

第三「時彼」下，如來述讚。十頌分二：前六讚其已具勝德當成極果，皆前半已獲、後半當證。獨第四偈，三句是因、後四偈行齊佛因當如佛證，皆三句舉佛行、後一句齊佛德。然此中述讚，望前遇光得益及向大眾所得，多有相同，義必述上，可以意消息之。遇第三佛，文分為六：一如來出時，前佛滅後等時也。二「彼摩尼」下，正明現世。立斯號者，功德海滿，無加過也。三「時大威光」下，威光往供。四「時彼如來」下，佛為說經。見普法故，名為普眼。以慧為性，故曰光明。況一眼即十眼，融無障礙、眼外無法，方真普眼。以諸緣發見，即緣各為根，因沒果中，緣皆號眼。故全色為眼，恒見色而無緣；全眼為色，恒稱見而非我矣。五「爾時」下，威光得益。五度皆福，定為最大，寂無不照名普光明。「得此已」下，彰其定用。福非福言略有二意：一福即是善、非福是罪；二福即是相、非福即性，雙了性相故。經云「福德即非福德性」，此即深也了一切者廣也，故有海言。遇於初佛但得十者，自力未勝故。次佛十千者，道轉深故。今唯一者，道已滿故。第六「時彼佛」下，如來記別，十一偈分四：初四顯具菩提心，謂初有願；次偈有悲；四有智光；三兼精進，通策三心故，菩提心圓當成妙智。次四，上入佛境。三有一偈，示其果相得同諸佛。四有二偈，讚其現能利他，住普賢行。遇第四佛，文分為四：一佛出入中、二天王就供、三如來說法、四得益還歸。今初，約相目類青蓮，約德心無所染，相德高顯名稱外彰，摧邪眾歸故曰幢也。二「是時」下，天王就供中二：先明菩薩行進，報處天宮，此城即是品初所列之一；後知佛可歸，持華往供。三「時彼」下說經。方便之言略有三種：一無實權施，曲巧方便也。二理本無言，假言而言，大方便也。三權實無滯，亦大方便，事理皆彰方曰普門。四「時天王」下得益還歸中，聞上普門正受安住，法喜無盡故名曰藏，由此證達諸實相海。此劫之中十須彌塵數如來，今但云四，又無結會古今現證得益等者，經來未盡故也。若結會者，應云爾時威光菩薩者，毘盧遮那是等。所信因果會竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「時彼」下，如來述讚。十頌分二：前六讚其已具勝德當成極果，皆前半已獲、後半當證。獨第四偈，三句是因、後四偈行齊佛因當如佛證，皆三句舉佛行、後一句齊佛德。然此中述讚，望前遇光得益及向大眾所得，多有相同，義必述上，可以意消息之。遇第三佛，文分為六：一如來出時，前佛滅後等時也。二「彼摩尼」下，正明現世。立斯號者，功德海滿，無加過也。三「時大威光」下，威光往供。四「時彼如來」下，佛為說經。見普法故，名為普眼。以慧為性，故曰光明。況一眼即十眼，融無障礙、眼外無法，方真普眼。以諸緣發見，即緣各為根，因沒果中，緣皆號眼。故全色為眼，恒見色而無緣；全眼為色，恒稱見而非我矣。五「爾時」下，威光得益。五度皆福，定為最大，寂無不照名普光明。「得此已」下，彰其定用。福非福言略有二意：一福即是善、非福是罪；二福即是相、非福即性，雙了性相故。經云「福德即非福德性」，此即深也了一切者廣也，故有海言。遇於初佛但得十者，自力未勝故。次佛十千者，道轉深故。今唯一者，道已滿故。第六「時彼佛」下，如來記別，十一偈分四：初四顯具菩提心，謂初有願；次偈有悲；四有智光；三兼精進，通策三心故，菩提心圓當成妙智。次四，上入佛境。三有一偈，示其果相得同諸佛。四有二偈，讚其現能利他，住普賢行。遇第四佛，文分為四：一佛出入中、二天王就供、三如來說法、四得益還歸。今初，約相目類青蓮，約德心無所染，相德高顯名稱外彰，摧邪眾歸故曰幢也。二「是時」下，天王就供中二：先明菩薩行進，報處天宮，此城即是品初所列之一；後知佛可歸，持華往供。三「時彼」下說經。方便之言略有三種：一無實權施，曲巧方便也。二理本無言，假言而言，大方便也。三權實無滯，亦大方便，事理皆彰方曰普門。四「時天王」下得益還歸中，聞上普門正受安住，法喜無盡故名曰藏，由此證達諸實相海。此劫之中十須彌塵數如來，今但云四，又無結會古今現證得益等者，經來未盡故也。若結會者，應云爾時威光菩薩者，毘盧遮那是等。所信因果會竟。

如來名號品第七(此下第二修因契果生解分，第二會初，從此第十二經盡，第十三經菩薩問明品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來名號品第七(此下第二修因契果生解分，第二會初，從此第十二經盡，第十三經菩薩問明品)

將釋此品，五門分別。初來意者，先明分來。前既舉果令生信樂，今明能生，因果信解，故次來也。二會來者，生解之中信為其首故。又前舉所信之境，今明能信之行，故次來也。三品來者，前品舉因顯果，成所信之境；今舉果辨因，彰能信之行。果中三業，身為其總，故先來也。又遠答前名號海問故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，五門分別。初來意者，先明分來。前既舉果令生信樂，今明能生，因果信解，故次來也。二會來者，生解之中信為其首故。又前舉所信之境，今明能信之行，故次來也。三品來者，前品舉因顯果，成所信之境；今舉果辨因，彰能信之行。果中三業，身為其總，故先來也。又遠答前名號海問故。

二釋名，亦三：初分名修因契果生解分。謂修五位之圓因，成十身之滿果，令諸菩薩解此相故。即生修因契果之解，依主釋也。二會名，約處名普光明殿會。然有三釋：一以殿是寶成，光普照故。二佛於其中放普光故。三佛於殿中說普法門，慧光照世，故立其名。依前一義即依主釋，後二有財。約法則名信行之會。三品名，〈如來現相品〉已釋。召體曰名，表德為號，名別、號通。一切諸佛通具十號，名釋迦等則不同故，如來即十之一，品中正說隨機就德以立別名。既表德之名，則亦名亦號。如來之名號，依主釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名，亦三：初分名修因契果生解分。謂修五位之圓因，成十身之滿果，令諸菩薩解此相故。即生修因契果之解，依主釋也。二會名，約處名普光明殿會。然有三釋：一以殿是寶成，光普照故。二佛於其中放普光故。三佛於殿中說普法門，慧光照世，故立其名。依前一義即依主釋，後二有財。約法則名信行之會。三品名，〈如來現相品〉已釋。召體曰名，表德為號，名別、號通。一切諸佛通具十號，名釋迦等則不同故，如來即十之一，品中正說隨機就德以立別名。既表德之名，則亦名亦號。如來之名號，依主釋也。

三宗趣，亦三：初分宗。謂以修生修顯因果為宗，令諸菩薩修行契入為趣。二會宗者，若就總望，信解行德攝位為宗，通成佛果為趣。信能必到如來地故，近望唯信為宗、成位為趣。若依長科十分之宗，此下三品以為一分，即果用應機周遍法界以為其宗，依此起信為趣，故此亦名正報因果，亦是所信。信何法門？信佛身名等於眾生，則知我名如佛名也。信佛法門隨宜而立，知我妄念苦集亦全法門。信佛意業光明遍照，則知自心無不知覺。故先古諸德亦將上三品舉果分收。三品宗者，顯佛名號周遍為宗，隨機調化利益為趣。或上二皆宗，生信為趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣，亦三：初分宗。謂以修生修顯因果為宗，令諸菩薩修行契入為趣。二會宗者，若就總望，信解行德攝位為宗，通成佛果為趣。信能必到如來地故，近望唯信為宗、成位為趣。若依長科十分之宗，此下三品以為一分，即果用應機周遍法界以為其宗，依此起信為趣，故此亦名正報因果，亦是所信。信何法門？信佛身名等於眾生，則知我名如佛名也。信佛法門隨宜而立，知我妄念苦集亦全法門。信佛意業光明遍照，則知自心無不知覺。故先古諸德亦將上三品舉果分收。三品宗者，顯佛名號周遍為宗，隨機調化利益為趣。或上二皆宗，生信為趣。

第四問答。問：五周因果差別平等不同，何以分名合之為一？答：通生差別平等解故；離於修生，說何修顯故。問：前會舉果本為生信，今何重舉名號等三？答：凡約境生信，有其二義：一標舉境法明有所在、二攝以就心令成信行。前會約初義，此會約後義。又前會果廣因略，故名舉果；此會因廣果略，故總攝為因。先依後正，文影略耳。若約鉤鎖者，自屬正報果故，不同第七會說所成果，此中自辯信所依故。問：何不入定？以未入位，性不定故。若爾，十定豈散善耶？然說法之儀通有四句：一定後說，如諸會。二說後定，如《無量義經》等。三定中說，如第九會，無出言故。四不入說，如此信中及第七會。諸文非一，第九表證唯證能說，一得永常，不礙起用故。第七為表常在定故。又入為受加，彼不須加，故不須入。說後入者，說在行故，將起後故。是知動寂唯物，聖無常規。故下文中辯十信之用，一方入正定，餘方起出說，自在無礙也。餘會摩頂後說，此會說後摩頂。是知此經體勢縱橫，不可定準。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四問答。問：五周因果差別平等不同，何以分名合之為一？答：通生差別平等解故；離於修生，說何修顯故。問：前會舉果本為生信，今何重舉名號等三？答：凡約境生信，有其二義：一標舉境法明有所在、二攝以就心令成信行。前會約初義，此會約後義。又前會果廣因略，故名舉果；此會因廣果略，故總攝為因。先依後正，文影略耳。若約鉤鎖者，自屬正報果故，不同第七會說所成果，此中自辯信所依故。問：何不入定？以未入位，性不定故。若爾，十定豈散善耶？然說法之儀通有四句：一定後說，如諸會。二說後定，如《無量義經》等。三定中說，如第九會，無出言故。四不入說，如此信中及第七會。諸文非一，第九表證唯證能說，一得永常，不礙起用故。第七為表常在定故。又入為受加，彼不須加，故不須入。說後入者，說在行故，將起後故。是知動寂唯物，聖無常規。故下文中辯十信之用，一方入正定，餘方起出說，自在無礙也。餘會摩頂後說，此會說後摩頂。是知此經體勢縱橫，不可定準。

第五釋文。若隨義約品科十分之中，此下三品當果用應機普周分。若約隨法就會科十分之中，此一會當第二能信成德會。今就四番問答科。從此終第七會，即當第二修因契果生解分。若順諸會，應直分問答。今為順文，一會分三：第一序分、第二請分、第三說分。今先序分。具如經初，但加普光以為小異。略分為三：初標主時處、二「始成」下別顯三事、三「與十佛」下輔翼圓滿。二中分三：初別顯說時。二「於普光」下別顯說處。處在菩提場東南可三里許熙連河曲，彼河之龍為佛造此。今舉總攝別，前標國名以本收末；上舉場稱故，下不動覺樹而遍十方。三「妙悟」下別顯主德，亦即示成正覺之相也。準第八會初及《深密經》等，皆說佛有二十一種功德，〈升兜率品〉當廣明之。今文有初十句，亦略釋耳。十句之中，初總、餘別。總中，妙悟皆滿者，妙悟，晉經名善覺，論經名正覺，良以梵音云蘇，含於妙善及正等故，譯者隨取。悟即覺也。雙照真俗，故稱妙悟。備下諸句，異於因人，故復稱滿。別中，一二行永絕者，煩惱所知、生死涅槃皆名二行，俱不現前名為永絕。二達無相法者，清淨真如名無相法。達者了也。三如來常住大悲，任運利樂。又常安止聖天梵住，故云住於佛住。四所證能證及以化用，皆等諸佛。五具能治道，解脫障故。六所說教法，外道不能轉故。七行諸世間違順，魔怨不能礙故。八安立教法，超言念故。九於三世境，若事若理，了達記別，無錯謬故。具此九別，成初總句。同異成壞，準思可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五釋文。若隨義約品科十分之中，此下三品當果用應機普周分。若約隨法就會科十分之中，此一會當第二能信成德會。今就四番問答科。從此終第七會，即當第二修因契果生解分。若順諸會，應直分問答。今為順文，一會分三：第一序分、第二請分、第三說分。今先序分。具如經初，但加普光以為小異。略分為三：初標主時處、二「始成」下別顯三事、三「與十佛」下輔翼圓滿。二中分三：初別顯說時。二「於普光」下別顯說處。處在菩提場東南可三里許熙連河曲，彼河之龍為佛造此。今舉總攝別，前標國名以本收末；上舉場稱故，下不動覺樹而遍十方。三「妙悟」下別顯主德，亦即示成正覺之相也。準第八會初及《深密經》等，皆說佛有二十一種功德，〈升兜率品〉當廣明之。今文有初十句，亦略釋耳。十句之中，初總、餘別。總中，妙悟皆滿者，妙悟，晉經名善覺，論經名正覺，良以梵音云蘇，含於妙善及正等故，譯者隨取。悟即覺也。雙照真俗，故稱妙悟。備下諸句，異於因人，故復稱滿。別中，一二行永絕者，煩惱所知、生死涅槃皆名二行，俱不現前名為永絕。二達無相法者，清淨真如名無相法。達者了也。三如來常住大悲，任運利樂。又常安止聖天梵住，故云住於佛住。四所證能證及以化用，皆等諸佛。五具能治道，解脫障故。六所說教法，外道不能轉故。七行諸世間違順，魔怨不能礙故。八安立教法，超言念故。九於三世境，若事若理，了達記別，無錯謬故。具此九別，成初總句。同異成壞，準思可知。

第三輔翼圓滿。文分二別：一標數揀定、二歎其勝德。前中，菩薩揀非凡小，補處明非下位。他方而來，非舊眾也。言一生者，釋有二義：一約化相，謂如彌勒。此復有三：一人中一生、二天上一生、三下降一生，正取天中。二約實報一生，謂於四種變易生死中，唯有末後一種名無有生死一位所繫。此文多約化相耳。二「普善」下歎德。德雖無量，略歎一普。善觀察者，能觀智也。普有二義：一普眾同有此德、二普觀十境。善有三義：一善知相、二善知無相、三善知此二無礙。「眾生界」下明其所觀皆具上三義。十中，初是總句所化眾生。次此生何來？由迷法界起於世界。我當令彼住涅槃界淨諸業果，故須識心行之病、文義之藥，令厭世間，欣出世間，不盡有為、不住無為。上辨橫觀十法，今竪達三世。觀涅槃知已現當證、觀諸業已現當造、果報已現當受、心行已現當發，餘可類知，亦以六相融之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三輔翼圓滿。文分二別：一標數揀定、二歎其勝德。前中，菩薩揀非凡小，補處明非下位。他方而來，非舊眾也。言一生者，釋有二義：一約化相，謂如彌勒。此復有三：一人中一生、二天上一生、三下降一生，正取天中。二約實報一生，謂於四種變易生死中，唯有末後一種名無有生死一位所繫。此文多約化相耳。二「普善」下歎德。德雖無量，略歎一普。善觀察者，能觀智也。普有二義：一普眾同有此德、二普觀十境。善有三義：一善知相、二善知無相、三善知此二無礙。「眾生界」下明其所觀皆具上三義。十中，初是總句所化眾生。次此生何來？由迷法界起於世界。我當令彼住涅槃界淨諸業果，故須識心行之病、文義之藥，令厭世間，欣出世間，不盡有為、不住無為。上辨橫觀十法，今竪達三世。觀涅槃知已現當證、觀諸業已現當造、果報已現當受、心行已現當發，餘可類知，亦以六相融之。

第二「時諸菩薩」下，請分中二：先舉人標念、後「若世尊」下正顯問端。然句雖五十，問但四十，以第二十句是說意故。此四十問，望第一會有同有異，後二十句全同、前二十句大同小異。又復前後不同，初十句即前第三十海，前會即總說所觀深廣。此則別說如來依正，以前會中為總故，此會別顯信所依故。故前會皆致海言，此中但云剎等。第二十句前名菩薩十海，此列住等行位。前通諸會，總顯圓融行布因故；此約當分，欲顯差別因之相故。後二十句雖則全同，前總、此別。又前即所信，今辨所成，欲顯所信所成體無異故，文句全同。若唯約義，亦可分三，謂初十句，問佛德應機無方大用，辨因所依果。次十句，問菩薩行位，即果所成因。後二十句，佛果勝德，顯因所成果。是則以佛為緣而起於因，還以此因而成於果，是此分之大意也。故論云「多聞熏習，無不從此法身流，無不還證此法身。」即其義也。今取文義俱便，大分為二：初十句直爾疑問、後三十句引例請問。義不異前，然所依所成文應互有，但是影略，不欲繁辭，故初會直爾興問即此中引例，此中引例即彼直問。又前但明一重所信，故合三十句果；今為分二段，故間之以因。今初十句，先總顯請意、後「開示」下別列所疑。十句依正間問者，正報應機必依剎故，亦表依正無障礙故。五句依者，一剎類、二莊嚴、三清淨、四體性、五成就。上五即前二海，廣如四五二品。其佛住等五句，即正報大用。一佛身遍住諸剎，佛心常住大悲；二所具功德，及所證法性；三隨機說法；四作用威光；五修行得證現成菩提。然此五即前會七海，一即佛海；二即解脫海；三即演說海；四即變化海；五即名號及壽量海、波羅蜜海。其眾生海但是所化，故略不舉，含諸海中。此之十句，下有言說及現相答，至下當知。第二「如十方」下引例請問。文分為三：初十句標彼說意，明其有悲；後三十句舉彼所說，顯其有智；末後一句結以正請。彼佛既爾，此亦宜然。初中，初句總，謂令諸菩薩行願成就故。餘九為別：一上繼佛種。二云何繼？以救眾生故。三云何救？令離惑故。四如何救？知彼根行故。五以何救？說法藥故。六成何益？一除集諦染、二決道諦疑、三拔苦希望、四證滅愛處故。又成菩薩行具悲智也。具此悲智何所為耶？令佛種不斷。佛種不斷有何相耶？謂成三德，救護眾生成就恩德、永斷煩惱成於斷德、了知諸行成於智德。諸行有三：一者心行、二所行行、三所了行。謂一切行無常無相，即所了也。云何救護？演說諸法。云何永斷？淨諸雜染。永斷煩惱，種現雙亡。除諸雜染，謂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「時諸菩薩」下，請分中二：先舉人標念、後「若世尊」下正顯問端。然句雖五十，問但四十，以第二十句是說意故。此四十問，望第一會有同有異，後二十句全同、前二十句大同小異。又復前後不同，初十句即前第三十海，前會即總說所觀深廣。此則別說如來依正，以前會中為總故，此會別顯信所依故。故前會皆致海言，此中但云剎等。第二十句前名菩薩十海，此列住等行位。前通諸會，總顯圓融行布因故；此約當分，欲顯差別因之相故。後二十句雖則全同，前總、此別。又前即所信，今辨所成，欲顯所信所成體無異故，文句全同。若唯約義，亦可分三，謂初十句，問佛德應機無方大用，辨因所依果。次十句，問菩薩行位，即果所成因。後二十句，佛果勝德，顯因所成果。是則以佛為緣而起於因，還以此因而成於果，是此分之大意也。故論云「多聞熏習，無不從此法身流，無不還證此法身。」即其義也。今取文義俱便，大分為二：初十句直爾疑問、後三十句引例請問。義不異前，然所依所成文應互有，但是影略，不欲繁辭，故初會直爾興問即此中引例，此中引例即彼直問。又前但明一重所信，故合三十句果；今為分二段，故間之以因。今初十句，先總顯請意、後「開示」下別列所疑。十句依正間問者，正報應機必依剎故，亦表依正無障礙故。五句依者，一剎類、二莊嚴、三清淨、四體性、五成就。上五即前二海，廣如四五二品。其佛住等五句，即正報大用。一佛身遍住諸剎，佛心常住大悲；二所具功德，及所證法性；三隨機說法；四作用威光；五修行得證現成菩提。然此五即前會七海，一即佛海；二即解脫海；三即演說海；四即變化海；五即名號及壽量海、波羅蜜海。其眾生海但是所化，故略不舉，含諸海中。此之十句，下有言說及現相答，至下當知。第二「如十方」下引例請問。文分為三：初十句標彼說意，明其有悲；後三十句舉彼所說，顯其有智；末後一句結以正請。彼佛既爾，此亦宜然。初中，初句總，謂令諸菩薩行願成就故。餘九為別：一上繼佛種。二云何繼？以救眾生故。三云何救？令離惑故。四如何救？知彼根行故。五以何救？說法藥故。六成何益？一除集諦染、二決道諦疑、三拔苦希望、四證滅愛處故。又成菩薩行具悲智也。具此悲智何所為耶？令佛種不斷。佛種不斷有何相耶？謂成三德，救護眾生成就恩德、永斷煩惱成於斷德、了知諸行成於智德。諸行有三：一者心行、二所行行、三所了行。謂一切行無常無相，即所了也。云何救護？演說諸法。云何永斷？淨諸雜染。永斷煩惱，種現雙亡。除諸雜染，謂

唯現惑。云何成智？謂永斷疑網。智成何益？斷諸希望。惑除何益？滅諸愛著。一切著者，著有著空、著行著果。不著諸法，正智現前，悲救眾生，佛種不斷，是菩薩之要也，諸佛之本意也。所陳諸問，一一皆有斯益。又釋：一切菩薩是所成就。云何成就？不斷佛種即自成就，救護眾生成就於他。云何救護？謂離二障，永斷煩惱無煩惱障，了知一切無所知障。以何方便能斷二障？謂說諸法，此煩惱障。其相云何？謂愛與見。除諸雜染絕愛煩惱，永斷疑網絕見煩惱。此所知障其相云何？謂於境不了，有所希望，法執未忘，一切生著。今相無不了何所希望，達法性空當何所著。二障既寂，二智現前，成菩提涅槃，謂不斷佛種，則菩薩成就矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯現惑。云何成智？謂永斷疑網。智成何益？斷諸希望。惑除何益？滅諸愛著。一切著者，著有著空、著行著果。不著諸法，正智現前，悲救眾生，佛種不斷，是菩薩之要也，諸佛之本意也。所陳諸問，一一皆有斯益。又釋：一切菩薩是所成就。云何成就？不斷佛種即自成就，救護眾生成就於他。云何救護？謂離二障，永斷煩惱無煩惱障，了知一切無所知障。以何方便能斷二障？謂說諸法，此煩惱障。其相云何？謂愛與見。除諸雜染絕愛煩惱，永斷疑網絕見煩惱。此所知障其相云何？謂於境不了，有所希望，法執未忘，一切生著。今相無不了何所希望，達法性空當何所著。二障既寂，二智現前，成菩提涅槃，謂不斷佛種，則菩薩成就矣。

第二「說諸菩薩」下舉彼所說。文分為二：初十句問因、後二十句問果。今初，文有九句。昔云：欠第九十忍一句。又以十信自不成位，是住方便，攝在住中，故不別問。故《仁王經．教化品》云「伏忍聖胎三十人，十信十止十堅心」，故信住不分也。有義云：有四義故，信不入位。一進退不定故；二雜修十心，無定階降故；三未隨法界修廣大行故；四未得法身顯佛種性故。由斯不開十信，則成此會及第三會俱答十住問也。十行，第四會答。十迴向，第五會答。十藏，第四會中答，以藏有二義：一收攝義，謂收攝諸行以用迴向，故答在迴向之前。二出生義，以出生地上證智，故問居迴向之後。十地第六會答，十願初地中答，十定十通第七會答，各有自品。十頂一種，答文不顯，古有多釋。一云：準《梵網經》說，十忍後有心地法門。即此十頂，理亦可通。但彼經說處乃有十一，初無菩提場會，但云方坐千光王座，及妙光堂說十世界海。其二三四與此三四五會處法全同，他化十地次第亦同。而化樂天說十禪定，初禪說十金剛心；二禪說十願；三禪說十忍；四禪摩醯首羅宮說我本源蓮華藏世界盧舍那佛所說心地法門，不云重會普光及祇園重閣次第。又別難可會通。又此中問因，後更有果問，故彼佛心地即後如來地等，非十頂也。有云：〈僧祇品〉答，以準《瓔珞》，等覺別有頂位，以因位窮終。今〈僧祇〉中說十大數，數中之極，故云十頂。彼問雖十，答有多數，對上定通亦非其類，故不可也。有云：〈壽量品〉答。彼中十重佛土，皆上為下頂極，至賢首佛剎名為十頂。又佛名第二名此十一世界為上首故，但舉此初後十一，即顯過百萬阿僧祇世界壽量之數。此為標首，首即頂故。然復彼無別問，似有少理。但標此十界將為問端，對十地等甚不相例。今謂新舊梵本俱無忍問，答中即有，故知彼忍即此頂也。言十頂者，因位終極。十定十通皆等覺位，十忍居後，又得頂名。問中約位終極，故名為頂；答據法門忍受，以智印定，故云忍也，非位終極不具十忍，非有十忍不極因位，二文更顯。故〈十忍品〉末云「通達此忍門，成就無礙智，超過一切眾，轉於無上輪」等。既言超過，即是頂義。亦猶四善根中忍頂法門，義相類故。不爾，忍無別問，空答何為？設欲成十，應脫十信。十信雖未成位，亦隨法界修廣大行，德用殊勝，別一會答，應有問故。若將〈十忍〉已下四品共答頂問，於理無失，俱是等覺之終極故。第二二十句，問所成果，全同初會。於中亦初十句明內德成滿、後十句體相顯著。初中如來神力，前會名佛加持，即神力加持故。神 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「說諸菩薩」下舉彼所說。文分為二：初十句問因、後二十句問果。今初，文有九句。昔云：欠第九十忍一句。又以十信自不成位，是住方便，攝在住中，故不別問。故《仁王經．教化品》云「伏忍聖胎三十人，十信十止十堅心」，故信住不分也。有義云：有四義故，信不入位。一進退不定故；二雜修十心，無定階降故；三未隨法界修廣大行故；四未得法身顯佛種性故。由斯不開十信，則成此會及第三會俱答十住問也。十行，第四會答。十迴向，第五會答。十藏，第四會中答，以藏有二義：一收攝義，謂收攝諸行以用迴向，故答在迴向之前。二出生義，以出生地上證智，故問居迴向之後。十地第六會答，十願初地中答，十定十通第七會答，各有自品。十頂一種，答文不顯，古有多釋。一云：準《梵網經》說，十忍後有心地法門。即此十頂，理亦可通。但彼經說處乃有十一，初無菩提場會，但云方坐千光王座，及妙光堂說十世界海。其二三四與此三四五會處法全同，他化十地次第亦同。而化樂天說十禪定，初禪說十金剛心；二禪說十願；三禪說十忍；四禪摩醯首羅宮說我本源蓮華藏世界盧舍那佛所說心地法門，不云重會普光及祇園重閣次第。又別難可會通。又此中問因，後更有果問，故彼佛心地即後如來地等，非十頂也。有云：〈僧祇品〉答，以準《瓔珞》，等覺別有頂位，以因位窮終。今〈僧祇〉中說十大數，數中之極，故云十頂。彼問雖十，答有多數，對上定通亦非其類，故不可也。有云：〈壽量品〉答。彼中十重佛土，皆上為下頂極，至賢首佛剎名為十頂。又佛名第二名此十一世界為上首故，但舉此初後十一，即顯過百萬阿僧祇世界壽量之數。此為標首，首即頂故。然復彼無別問，似有少理。但標此十界將為問端，對十地等甚不相例。今謂新舊梵本俱無忍問，答中即有，故知彼忍即此頂也。言十頂者，因位終極。十定十通皆等覺位，十忍居後，又得頂名。問中約位終極，故名為頂；答據法門忍受，以智印定，故云忍也，非位終極不具十忍，非有十忍不極因位，二文更顯。故〈十忍品〉末云「通達此忍門，成就無礙智，超過一切眾，轉於無上輪」等。既言超過，即是頂義。亦猶四善根中忍頂法門，義相類故。不爾，忍無別問，空答何為？設欲成十，應脫十信。十信雖未成位，亦隨法界修廣大行，德用殊勝，別一會答，應有問故。若將〈十忍〉已下四品共答頂問，於理無失，俱是等覺之終極故。第二二十句，問所成果，全同初會。於中亦初十句明內德成滿、後十句體相顯著。初中如來神力，前會名佛加持，即神力加持故。神

通約外用無壅，神力約內有幹能。〈離世間品〉各有十事，其相自別。言無礙者，謂如來所作無能障礙也。上文名無能攝取等，義皆同也。後十中，辯才是語業、智慧是意業、最勝是身業。準前會中，唯欠佛光明之一句，餘如前釋。其所答文，亦如前引〈出現〉、〈不思議〉、〈相海品〉說。但前總會故引此文，所引之文正答今問，說者宜重引之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通約外用無壅，神力約內有幹能。〈離世間品〉各有十事，其相自別。言無礙者，謂如來所作無能障礙也。上文名無能攝取等，義皆同也。後十中，辯才是語業、智慧是意業、最勝是身業。準前會中，唯欠佛光明之一句，餘如前釋。其所答文，亦如前引〈出現〉、〈不思議〉、〈相海品〉說。但前總會故引此文，所引之文正答今問，說者宜重引之。

三「願佛」下結請。請同彼說，故致亦言。請分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三「願佛」下結請。請同彼說，故致亦言。請分竟。

第三說分。於中通下六會，答此所問。準問長科亦為三分：此初三品答所依果問、二問明已下答所修因問、三從〈不思議品〉下答所成果問。其平等因果，因乃果中之因、果乃此果之用，故屬果收。初中分二：先如來現相答，由其念請故，又如來證窮故；後文殊言說答，伴助主故，假言顯故。今初，分二：一佛現神通、二眾海雲集。今初。知其心念者，領念請也。現神通者，示相答也。言隨類者，有其三義：一隨疑者所宜異故，謂或示色令見、以聲令聞、冥資令曉，皆是現通，以法界身圓明頓現也。二隨疑者流類別故。三隨疑者所疑異故，謂若疑十信，即見如來足輪放光周乎法界等。若疑十住，則見如來足指放光百剎塵外菩薩集等。如放光一事既爾，餘相皆然。故知初會現相遍於九會，此會現通通於一分，結集隨義編之作次耳，故下三會皆有不起覺樹之言。第二「現神通」下眾海雲集，即現相答初十句之問。光現佛剎，答佛剎問。剎有金色等是剎莊嚴，既以金成亦答剎體。彼剎菩薩亦剎莊嚴，菩薩大寶以為嚴故。亦剎清淨，純淨佛剎唯菩薩故。淨修梵行是剎成就，淨土行故。亦剎清淨，所修淨故。此已上答五句依問，兼答五句正報土。各有佛及見如來坐蓮華藏，是答佛住。現通放光，是答威德。名不動智等，是答法性。見佛轉法輪，是答說法。佛成正覺，是答菩提。文雖在下，義皆此具。光明覺現，即現此故。十方眾集即為十段。一一方內，文各有八：一遠近、二土名、三佛號、四上首、五眷屬、六詣佛、七到已致敬、八化座安坐。去此遠近皆十剎塵數者，前會為說所信因果深廣，故須遠集華藏之外十方剎海；今為說於生解因果漸漸增修，故但集娑婆隣次之剎，信行最劣故復云十。後後漸增，至〈法界品〉還集剎海。初不云一直云十者，表無盡故。要剎塵者，比餘勝故。為有所表，故分階級，非初信等不是通方故。結及證成，十方齊說。又隨迷名外，悟處名來，而實佛土本無遠近。土皆名色者，表信麁現故，亦表顯然可生信故。佛號同智者，有信無智增無明故，信中之智本覺起故。主同名首者，梵云室利，一名四實：一首、二勝、三吉祥、四德。是以譯者前後不同，今通用之以信為首，攝諸位故，次第行中信最勝故，甚難得故，於生死中創發信心為吉祥故，信能增長智功德等一切德故。此十菩薩同表信門，故皆名室利。各隨一門達一切法，故復有差，次文當釋。亦有傳云：梵云室利，此云吉祥。室利云首，亦是一理。眷屬皆十剎塵者，表一一行攝無盡德故。皆詣佛者，有歸向故。餘如前會。又下菩薩名等，皆是表法。菩薩表所行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三說分。於中通下六會，答此所問。準問長科亦為三分：此初三品答所依果問、二問明已下答所修因問、三從〈不思議品〉下答所成果問。其平等因果，因乃果中之因、果乃此果之用，故屬果收。初中分二：先如來現相答，由其念請故，又如來證窮故；後文殊言說答，伴助主故，假言顯故。今初，分二：一佛現神通、二眾海雲集。今初。知其心念者，領念請也。現神通者，示相答也。言隨類者，有其三義：一隨疑者所宜異故，謂或示色令見、以聲令聞、冥資令曉，皆是現通，以法界身圓明頓現也。二隨疑者流類別故。三隨疑者所疑異故，謂若疑十信，即見如來足輪放光周乎法界等。若疑十住，則見如來足指放光百剎塵外菩薩集等。如放光一事既爾，餘相皆然。故知初會現相遍於九會，此會現通通於一分，結集隨義編之作次耳，故下三會皆有不起覺樹之言。第二「現神通」下眾海雲集，即現相答初十句之問。光現佛剎，答佛剎問。剎有金色等是剎莊嚴，既以金成亦答剎體。彼剎菩薩亦剎莊嚴，菩薩大寶以為嚴故。亦剎清淨，純淨佛剎唯菩薩故。淨修梵行是剎成就，淨土行故。亦剎清淨，所修淨故。此已上答五句依問，兼答五句正報土。各有佛及見如來坐蓮華藏，是答佛住。現通放光，是答威德。名不動智等，是答法性。見佛轉法輪，是答說法。佛成正覺，是答菩提。文雖在下，義皆此具。光明覺現，即現此故。十方眾集即為十段。一一方內，文各有八：一遠近、二土名、三佛號、四上首、五眷屬、六詣佛、七到已致敬、八化座安坐。去此遠近皆十剎塵數者，前會為說所信因果深廣，故須遠集華藏之外十方剎海；今為說於生解因果漸漸增修，故但集娑婆隣次之剎，信行最劣故復云十。後後漸增，至〈法界品〉還集剎海。初不云一直云十者，表無盡故。要剎塵者，比餘勝故。為有所表，故分階級，非初信等不是通方故。結及證成，十方齊說。又隨迷名外，悟處名來，而實佛土本無遠近。土皆名色者，表信麁現故，亦表顯然可生信故。佛號同智者，有信無智增無明故，信中之智本覺起故。主同名首者，梵云室利，一名四實：一首、二勝、三吉祥、四德。是以譯者前後不同，今通用之以信為首，攝諸位故，次第行中信最勝故，甚難得故，於生死中創發信心為吉祥故，信能增長智功德等一切德故。此十菩薩同表信門，故皆名室利。各隨一門達一切法，故復有差，次文當釋。亦有傳云：梵云室利，此云吉祥。室利云首，亦是一理。眷屬皆十剎塵者，表一一行攝無盡德故。皆詣佛者，有歸向故。餘如前會。又下菩薩名等，皆是表法。菩薩表所行

之行，本剎表所證之理，佛名表所得之智。今初東方言金色者，心性無染與緣成器為自體故。本智如空離覺所覺湛然不動，動即是妄，非曰智故。又縱成佛果，不異凡故，即本覺智住心真如。菩薩妙德者，慧達佛境，處處文殊。由慧揀擇契於本智，故分因果。二覺首者，覺心性也。無性不礙隨緣、隨緣不礙無性，無礙智也。不染而染、染而不染，俱難了知，為妙色也。三財首者，法財教化即滅闇智，了眾生空如蓮不著。四寶首者，真俗無違，可珍貴故。善知業果，不犯威儀。性相無違，唯一乘旨，是為唯嗅瞻蔔華矣。五德首，了達如來應現說法之功德故，即是明於法相。又了佛德，心明白也。若有此智，如青蓮華最為第一。六目首，福田照導，如目將身。平等福田為究竟智，是最可重，故云金色。佛為福田，以佛為境故，同上文殊依金色界。七精進首，正教甚深，必在精進。能策萬行，為最勝智，圓明可貴故復云寶。八法首，法門雖多必在正行，於法能行方得自在，得般若之堅利為金剛色。九智首，佛之助道雖無量門，智為上首能淨萬行，故云梵智。智淨體淨，猶若玻瓈明徹無染。十賢首，前佛後佛一道清淨，由自性善故稱曰賢。能知此賢是觀察力，觀察本性常平等故。又十佛相望，不動是體，餘皆是用。十菩薩相望，文殊為總，餘皆是別，以總導別，故九菩薩不離妙德。以前後流例略為此釋，惟虛己而求之。不信此理，甚深法門於我何預。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之行，本剎表所證之理，佛名表所得之智。今初東方言金色者，心性無染與緣成器為自體故。本智如空離覺所覺湛然不動，動即是妄，非曰智故。又縱成佛果，不異凡故，即本覺智住心真如。菩薩妙德者，慧達佛境，處處文殊。由慧揀擇契於本智，故分因果。二覺首者，覺心性也。無性不礙隨緣、隨緣不礙無性，無礙智也。不染而染、染而不染，俱難了知，為妙色也。三財首者，法財教化即滅闇智，了眾生空如蓮不著。四寶首者，真俗無違，可珍貴故。善知業果，不犯威儀。性相無違，唯一乘旨，是為唯嗅瞻蔔華矣。五德首，了達如來應現說法之功德故，即是明於法相。又了佛德，心明白也。若有此智，如青蓮華最為第一。六目首，福田照導，如目將身。平等福田為究竟智，是最可重，故云金色。佛為福田，以佛為境故，同上文殊依金色界。七精進首，正教甚深，必在精進。能策萬行，為最勝智，圓明可貴故復云寶。八法首，法門雖多必在正行，於法能行方得自在，得般若之堅利為金剛色。九智首，佛之助道雖無量門，智為上首能淨萬行，故云梵智。智淨體淨，猶若玻瓈明徹無染。十賢首，前佛後佛一道清淨，由自性善故稱曰賢。能知此賢是觀察力，觀察本性常平等故。又十佛相望，不動是體，餘皆是用。十菩薩相望，文殊為總，餘皆是別，以總導別，故九菩薩不離妙德。以前後流例略為此釋，惟虛己而求之。不信此理，甚深法門於我何預。